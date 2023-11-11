Суп, торт и сюрприз: несколько рецептов из дорамы «Гоблин»

Корейские дорамы — сериалы в самых разных жанрах — уже не первый год очаровывают зрительниц и зрителей по всему миру. Для них в издательстве «АСТ Нонфикшн» и вышла книга «Мащиссоё! Рецепты из корейских дорам» Ким Мин Ко, при помощи которой можно приготовить дакчук из «Истории девятихвостого лиса», кимпаб из «Необычного адвоката», пибимпаб из «Она была красоткой» или цветочный пунш из «Королевы Чхорин». Мы же — с любезного позволения издательства — публикуем три рецепта из сериала «Гоблин», где судьба сводит 900-летнего демона Токкэби (Ю Кон), сироту-старшеклассницу Чжи Ын Так (Ким Го Ын) и мистического трудоголика Жнеца Смерти (Ли Дон Ук), потерявшего память.
Токкук (4 порции)
«Какое хорошее начало года
», ― сказал Гоблин. Ын Так решила приготовить токкук на Новый год. Она купила на свою зарплату хорошую говядину, но совсем забыла про лук-порей! «Без лука суп будет совсем не тот!
» ― воскликнули Гоблин и Жнец Смерти. Когда герои возвращались с луком-пореем, их чуть не сбил мотоциклист, но в честь праздника Жнец решил не забирать его душу: «Спасибо за поздравление, поэтому пока не трону тебя!
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«Гоблин»
Ингредиенты для бульона:
* 250 г говядины
* 2 шампиньона
* 1⁄2 моркови
* 1⁄2 репчатого лука
* 6 зубчиков чеснока
* 3 пера зеленого лука
* 2 ст. л. соевого соуса
* Молотый перец (по желанию)
Ингредиенты для карретока:
* 2 стакана клейкой рисовой муки
* 3⁄4 стакана горячей воды
* 2 ч. л. кунжутного масла
* 1⁄2ч.л.соли
Приготовление карреттока:
♦ В глубокой миске смешиваем муку, горячую воду и соль. Отправляем смесь в микроволновую печь на 2 минуты. Вымешиваем готовое клейкое тесто и повторяем процедуру еще раз.
♦ Рабочую поверхность смазываем 1⁄2 ч. л. масла. Выкладываем горячее тесто и вымешиваем до эластичного состояния. Разделяем тесто на 8 частей и скатываем в колбаски. Даем готовому кареттоку остыть.
Приготовление бульона:
♦ Варим в кастрюле мясо, нарезанный репчатый лук, чеснок и два пера зеленого лука. Доводим бульон до кипения, затем уменьшаем огонь и варим час. Вынимаем из бульона мясо, даем ему остыть. Процеживаем бульон, добавляем соевый соус и перец.
♦ Нарезаем мелкой соломкой мясо, шампиньоны, морковь и оставшийся зеленый лук.
♦ Выливаем бульон в кастрюлю, добавляем две колбаски каретток, предварительно нарезанные тонкими ломтиками, и варим 8 минут.
♦ Готовый суп разливаем по тарелкам, украшаем мясом, грибами, морковью и зеленым луком.
Блинный торт с матчей (1 штука)
Именно на этом торте задула свечи Ын Так в свой девятнадцатый день рождения. Загаданное желание привело девушку к первой встрече с Гоблином: «Пожалуйста, помоги мне найти подработку и сделай что-нибудь с тетей и ее семьей! Помоги найти парня! Помоги выбраться из этой жалкой жизни!
» Герой, сам того не подозревая, исполнил часть желания, подарив букет цветов. «Что значит гречиха на языке цветов?
» ― спросила Ын Так. «Возлюбленный
», ― ответил Гоблин.
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Почему все без ума от корейских сериалов
Ингредиенты для теста:
* 375 мл молока
* 150 г муки
* 30 г сахарной пудры
* 10 г порошка матча
* 3 куриных яйца
* 2 ст. л. растительного масла
Ингредиенты для крема:
* 250 г маскарпоне
* 90 г сахарной пудры
* 190 г сливок
* 8 г порошка матча
Приготовление крема:
♦ В миске взбиваем сливки с 25 г сахарной пудры до устойчивой пены. Добавляем матчу, снова взбиваем массу ― получатся взбитые сливки зеленого цвета.
♦ В глубокой миске взбиваем маскарпоне и 65 г сахарной пудры. Добавляем зеленые взбитые сливки, тщательно перемешиваем. Отправляем крем охлаждаться в течение часа.
Приготовление теста:
♦ В глубокой миске смешиваем молоко, яйца, растительное масло. После добавляем сахарную пудру, муку и матчу. Тщательно перемешиваем до образования густого теста.
♦ Разогреваем на среднем огне сковороду, добавляем небольшое количество растительного масла. Вливаем половник теста, обжариваем с обеих сторон. Повторяем процедуру, пока не закончится тесто. Готовым блинчикам даем остыть.
Приготовление торта:
♦ Выкладываем на сервировочное блюдо первый блин, покрываем его 1–2 ст. л. крема. Повторяем с остальными блинами.
♦ Отправляем готовый торт пропитываться на ночь. На следующий день украшаем торт, посыпав сахарной пудрой или матчей.
Пигоди (25 пирожков)
Эти булочки появились в забавной сцене ― Жнец Смерти придумывает себе имя и репетирует речь перед звонком Санни. Гоблин решил позвонить ей первым, чтобы подтолкнуть Жнеца к разговору. Жнец остановил время, чтобы поговорить со своей возлюбленной без насмешек друзей, но застыл только Док Хва, а не Гоблин. Когда Док Хва очнулся, Гоблин засунул ему в рот пигоди, чтобы тот не задавал неловких вопросов Жнецу Смерти.
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Новое корейское кино, которое не оставит вас равнодушными
Ингредиенты для теста:
* 900 г муки
* 450 мл воды
* 10 г сухих дрожжей
* 2 ст. л. сахара
* 2ч.л.соли
* 2 ст. л. растительного масла
Ингредиенты для начинки:
* 500 г свиного фарша
* 50 г кинзы или петрушки
* 1⁄2 репчатого лука
* 1⁄2ч.л.соли
* 1⁄2 ч. л. молотого перца
* 1 зубчик чеснока
Приготовление теста:
♦ В небольшой миске разводим дрожжи с теплой водой. Добавляем соль, сахар и растительное масло, перемешиваем.
♦ В глубокую миску просеиваем муку, вливаем подготовленные дрожжи. Вымешиваем гладкое и эластичное тесто. Отправляем тесто «отдыхать» на 2 часа.
Приготовление начинки:
♦ Смешиваем фарш с нарезанными луком и зеленью, солью, перцем и измельченным чесноком.
Приготовление пигоди:
♦ Готовое тесто обминаем, чтобы выпустить образовавшийся во время брожения углекислый газ.
♦ Делим готовое тесто на двадцать пять равных частей, формируем шарики, которые затем раскатываем. В центр каждого теста выкладываем 1 ст. л. начинки. Формируем пирожок, осторожно запечатав соединительный шов.
♦ Для приготовления пигоди понадобится паровка или мультиварка. Отправляем пирожки вариться на пару в течение 40 минут.
♦ Готовые пирожки подаем с любимым соусом. Приятного аппетита!
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