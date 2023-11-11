Суп, торт и сюрприз: несколько рецептов из дорамы «Гоблин»

Токкук (4 порции)

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», ― сказал Гоблин. Ын Так решила приготовить токкук на Новый год. Она купила на свою зарплату хорошую говядину, но совсем забыла про лук-порей! «» ― воскликнули Гоблин и Жнец Смерти. Когда герои возвращались с луком-пореем, их чуть не сбил мотоциклист, но в честь праздника Жнец решил не забирать его душу: «* 250 г говядины* 2 шампиньона* 1⁄2 моркови* 1⁄2 репчатого лука* 6 зубчиков чеснока* 3 пера зеленого лука* 2 ст. л. соевого соуса* Молотый перец (по желанию)* 2 стакана клейкой рисовой муки* 3⁄4 стакана горячей воды* 2 ч. л. кунжутного масла* 1⁄2ч.л.соли♦ В глубокой миске смешиваем муку, горячую воду и соль. Отправляем смесь в микроволновую печь на 2 минуты. Вымешиваем готовое клейкое тесто и повторяем процедуру еще раз.♦ Рабочую поверхность смазываем 1⁄2 ч. л. масла. Выкладываем горячее тесто и вымешиваем до эластичного состояния. Разделяем тесто на 8 частей и скатываем в колбаски. Даем готовому кареттоку остыть.♦ Варим в кастрюле мясо, нарезанный репчатый лук, чеснок и два пера зеленого лука. Доводим бульон до кипения, затем уменьшаем огонь и варим час. Вынимаем из бульона мясо, даем ему остыть. Процеживаем бульон, добавляем соевый соус и перец.♦ Нарезаем мелкой соломкой мясо, шампиньоны, морковь и оставшийся зеленый лук.♦ Выливаем бульон в кастрюлю, добавляем две колбаски каретток, предварительно нарезанные тонкими ломтиками, и варим 8 минут.♦ Готовый суп разливаем по тарелкам, украшаем мясом, грибами, морковью и зеленым луком.Именно на этом торте задула свечи Ын Так в свой девятнадцатый день рождения. Загаданное желание привело девушку к первой встрече с Гоблином: «» Герой, сам того не подозревая, исполнил часть желания, подарив букет цветов. «» ― спросила Ын Так. «», ― ответил Гоблин.* 375 мл молока* 150 г муки* 30 г сахарной пудры* 10 г порошка матча* 3 куриных яйца* 2 ст. л. растительного масла* 250 г маскарпоне* 90 г сахарной пудры* 190 г сливок* 8 г порошка матча♦ В миске взбиваем сливки с 25 г сахарной пудры до устойчивой пены. Добавляем матчу, снова взбиваем массу ― получатся взбитые сливки зеленого цвета.♦ В глубокой миске взбиваем маскарпоне и 65 г сахарной пудры. Добавляем зеленые взбитые сливки, тщательно перемешиваем. Отправляем крем охлаждаться в течение часа.♦ В глубокой миске смешиваем молоко, яйца, растительное масло. После добавляем сахарную пудру, муку и матчу. Тщательно перемешиваем до образования густого теста.♦ Разогреваем на среднем огне сковороду, добавляем небольшое количество растительного масла. Вливаем половник теста, обжариваем с обеих сторон. Повторяем процедуру, пока не закончится тесто. Готовым блинчикам даем остыть.♦ Выкладываем на сервировочное блюдо первый блин, покрываем его 1–2 ст. л. крема. Повторяем с остальными блинами.♦ Отправляем готовый торт пропитываться на ночь. На следующий день украшаем торт, посыпав сахарной пудрой или матчей.Эти булочки появились в забавной сцене ― Жнец Смерти придумывает себе имя и репетирует речь перед звонком Санни. Гоблин решил позвонить ей первым, чтобы подтолкнуть Жнеца к разговору. Жнец остановил время, чтобы поговорить со своей возлюбленной без насмешек друзей, но застыл только Док Хва, а не Гоблин. Когда Док Хва очнулся, Гоблин засунул ему в рот пигоди, чтобы тот не задавал неловких вопросов Жнецу Смерти.* 900 г муки* 450 мл воды* 10 г сухих дрожжей* 2 ст. л. сахара* 2ч.л.соли* 2 ст. л. растительного масла* 500 г свиного фарша* 50 г кинзы или петрушки* 1⁄2 репчатого лука* 1⁄2ч.л.соли* 1⁄2 ч. л. молотого перца* 1 зубчик чеснока♦ В небольшой миске разводим дрожжи с теплой водой. Добавляем соль, сахар и растительное масло, перемешиваем.♦ В глубокую миску просеиваем муку, вливаем подготовленные дрожжи. Вымешиваем гладкое и эластичное тесто. Отправляем тесто «отдыхать» на 2 часа.♦ Смешиваем фарш с нарезанными луком и зеленью, солью, перцем и измельченным чесноком.♦ Готовое тесто обминаем, чтобы выпустить образовавшийся во время брожения углекислый газ.♦ Делим готовое тесто на двадцать пять равных частей, формируем шарики, которые затем раскатываем. В центр каждого теста выкладываем 1 ст. л. начинки. Формируем пирожок, осторожно запечатав соединительный шов.♦ Для приготовления пигоди понадобится паровка или мультиварка. Отправляем пирожки вариться на пару в течение 40 минут.♦ Готовые пирожки подаем с любимым соусом. Приятного аппетита!