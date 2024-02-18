Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть IV)

Как выглядит список тысячи самых популярных советских кинолент? Почему именно эти советские фильмы стали лидерами проката? Каких именно советских режиссеров можно считать самыми кассовыми и почему? Как кинопресса и зрители оценивали и оценивают самые кассовые советские фильмы? В данной монографии дается широкая панорама тысячи самых популярных советских кинолент в зеркале мнений кинокритиков, киноведов и зрителей. К сожалению, прокатные данные не по всем советским игровым полнометражным фильмам (а их было свыше семи тысяч) доступны (есть, к примеру, серьезные пробелы в прокатных данных 1920-х - 1960-х годов). Монография предназначена для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, кинокритики и киносоциологии.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая.
© Александр Викторович Федоров, 2021-2023
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Оглавление:
Введение
Феномен успеха
Советское кино: очень краткая история
Статистика кинопроката: тысяча и один самый кассовый советский фильм.
Лидеры советского кинопроката: тенденции и закономерности
Киножурнальные анкеты и реальность
Типология уровней восприятия и анализа фильмов массовой аудиторией
Самые кассовые советские фильмы в жанре драмы и трагедии
Самые кассовые советские фильмы в жанре комедии
Самые кассовые советские фильмы в жанре мелодрамы
Самые кассовые советские фильмы в жанре детектива и триллера
Самые кассовые советские фильмы приключенческой тематики в жанрах фильма действия
Самые кассовые советские фильмы в жанре сказки
Самые кассовые советские фильмы фантастического жанра
Самые кассовые советские киноленты в жанре фильма–концерта
Приложения
1000 и 1 самый популярный фильм СССР (лидеры кинопроката)
Список самых кассовых советских фильмов в жанрах драмы и трагедии
Список самых кассовых советских фильмов в жанре комедии
Список самых кассовых советских фильмов в жанре мелодрамы
Список самых кассовых советских фильмов в жанре детектива и триллера
Список самых кассовых советских фильмов приключенческой тематики в жанрах фильма действия
Список самых кассовых советских фильмов в жанре сказки
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фантастики
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фильма-концерта
Самые кассовые кинорежиссеры СССР
100 самых популярных телефильмов и сериалов СССР
Сколько миллионов зрителей посмотрело в СССР фильм «Броненосец «Потемкин»?Советские кассовые фильмы 1920-х годов: к вопросу о киностатистике
Коротко об авторе
Литература
Самые кассовые советские фильмы в жанре детектива (в том числе – шпионского) и триллера
Щит и меч. СССР–ГДР–Польша, 1968.
Режиссёр Владимир Басов. Сценарист Владимир Басова, Вадим Кожевников (по роману В. Кожевникова). Актёры: Станислав Любшин, Олег Янковский, Алексей Глазырин, Юозас Будрайтис, Алла Демидова, Альгимантас Масюлис, Валентина Титова и др.
68,3 млн. зрителей за первый год демонстрации первых серий. 57,1 млн. зрителей на одну серию.
Актер и режиссер Владимир Басов (1923–1987)
снял 19 фильмов, половина из которых («Щит и меч», «Битва в пути», «Тишина», «Жизнь прошла мимо», «Школа мужества», «Случай на шахте восемь», «Возвращение к жизни», «Необыкновенное лето», «Метель») вошла в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Авторы фильма с первых же кадров фильма «Щит и меч» давали понять, что не претендуют на документальную точность повествования, и погружали аудиторию в стихию приключений советского разведчика в тылу врага.
В связи с этим в журнале «Искусство кино» прозвучал упрек, что «многие события — так, как они выглядят в фильме,— вступают в противоречие с исторической действительностью, с принципами и своеобразием разведывательной деятельности» (Губернаторов, 1968: 12).
С этим был согласен и Всеволод Ревич (1929–1997), отметивший, что «нередко авторы ставят своих героев в ситуации явно неправдоподобные. Что–то плохо верится, что в Германии военного времени мог запросто сесть и взлететь советский самолет, что там действовали подпольные группы, захватывающие среди бела дня тюрьмы и поезда, что в этих налетах принимал открытое участие тщательно законспирированный советский разведчик, что в тех местах возможно «рассовать» среди населения целый эшелон вывезенных из концлагеря детей» (Ревич, 1969: 141).
Кинокритики XXI века относились к «Щиту и мечу» гораздо мягче. Ирина Гращенкова, к примеру, к достоинствам фильма резонно отнесла то, что актеры в нем «не выглядели «ряжеными немцами» и, пожалуй, впервые за несколько лет до знаменитых «Семнадцати мгновений весны», играли умного, сильного противника» (Гращенкова, 2010: 61).
Аналогичная позитивная оценка «Щита и меча» была свойственна и статьям А. Мурадова (Мурадов, 2017: 400–417) и А. Мурадяна (2018).
Однако большинству зрителей сегодня не так важно, насколько достоверно в «Щите и мече» показаны события военных лет.
Зрителей привлекает яркая игра молодых в ту пору Станислава Любшина и Олега Янковского, Аллы Демидовой и Валентины Титовой.
А кто–то продолжает напевать любимую мелодию, написанную для фильма Вениамином Баснером…
- «Мой самый любимый фильм о войне. Интеллигентный, выдержанный герой. Куда там агентам 007 до нашего "символа" с их похотливостью, и спецтехникой! Потрясающие песни в незабываемом исполнении. А какие пронзительные, говорящие глаза у актеров!» (Алла).
- «Впервые увидела этот фильм в детстве. Наш двор разделился на два лагеря – кто–то любил больше Любшина, кто–то Янковского. Оба сыграли замечательно, но, по–моему, роль Генриха Янковским сыграна лучше, живее, правдивее. … А фильм замечательный. Такое созвездие актеров. … Я уж не говорю о песнях. Особенно о прекрасно исполненной Бернесом песни «С чего начинается Родина» (Н. Волкова).
- «Фильм В. Басова «Щит и меч», безусловно, относится к большим удачам советского кино, смотрится и пересматривается с удовольствием. Обращает на себя внимание желание режиссёра придать «всамделишность» происходящим событиям, на что работают консультанты фильма, ответственные за форму одежды, немецкую технику тех времен, детали быта и т.д. Но... бывают и ляпы, причём ляпы на ровном месте: в шестидесятых годах ещё достаточно было автомобилей, которые подошли бы по времени к фильму, но нам упорно показывают советские авто пятидесятых годов. … Отдельное спасибо за «соблюдение» немецкой формы, вот так надо относиться создателям фильмов о войне к своему делу… фильм хороший и динамичный» (Л. Соколов).
Сильные духом. СССР, 1967.
Режиссер Виктор Георгиев. Сценаристы Анатолий Гребнев, Александр Лукин. Актеры: Гунар Цилинский, Иван Переверзев, Виктория Фёдорова, Евгений Весник, Люсьена Овчинникова, Вия Артмане, Юрий Соломин, Андрей Файт и др.
54,9 млн. зрителей за первый год демонстрации (в среднем - в пересчете на одну серию).
Режиссер Виктор Георгиев (1937–2010)
поставил всего шесть фильмов. Главным фильмом его карьеры был, конечно, его дебютный фильм «Сильные духом» (1967). Всего в тысячу самых кассовых советских вошли у В. Георгиева два фильма («Сильные духом» и «Большой аттракцион»).
Остросюжетный фильм «Сильные духом», рассказывающий драматическую историю советского разведчика Николая Кузнецова (1911–1944) был встречен кинокритиками довольно тепло. В. Дьяченко в журнале «Искусство кино» отметил, что это «честный, умный и, на мой взгляд, в чем–то неожиданный фильм, предметом которого стала психология советского человека, вынужденного в грозный для страны и народа час действовать против врага под личиной врага. Фильм не о разведке, а о разведчиках. Задача потрудней, но интересней» (Дьяченко, 1968: 23).
Вместе с тем, кинокритик писал о том, что «в почерке постановщика нет ученической неуверенности, хотя, к сожалению, не много и дерзания. Но это понятно: первая крупная постановка, да еще в таком коварном жанре, да еще с добровольно принятыми усложняющими условиями. Думается, что именно эти дополнительно введенные задачи ограничили режиссера В. Георгиева в поисках острых темпо–ритмических решений некоторых сцен и эпизодов. Могу представить, как трудно было авторам решить финальный эпизод фильма. Документальная точность была здесь по многим причинам невозможна, а свободный полет фантазии нарушал бы стилистику фильма. Как часто бывает в подобных случаях, компромиссным решением стал поэтический образ. Против него возразить нечего, жаль только, что заметно затянутый и поэтически расфокусированный финал не имеет финальной точки, которая не есть завершение сюжета, а завершение темы» (Дьяченко, 1968: 26).
Кроме того, В. Дьяченко показалась не слишком убедительной общая фактура фильма: «Я понимаю, что авторы правы, когда не показывают нам ужасы фашистской оккупации через виселицы, массовые расстрелы и пытки. В тихом городке Ровно фашистский «орднунг» действительно выглядел как некий «порядок». Но мне явно недостает в фильме ощущения невыразимо сложного, противоестественного социально–психологического климата оккупации» (Дьяченко, 1968: 25).
Многие сегодняшние зрители тепло вспоминают «Сильных духом»,
как одну из самых ярких киноисторий о советских разведчиках в тылу врага:
- «Замечательный фильм, помню в детстве в кинотеатр ходили на этот фильм всей семьей несколько раз. Сейчас его иногда показывают, но хотелось бы почаще видеть такое кино» (В. Бунина).
- «Когда я впервые посмотрела этот фильм, я была просто в диком восторге! Превосходный фильм о войне! Захватывающий сюжет! Смотрела и думала, как же хорошо придумали события, но когда прочитала кто был Кузнецов, и что фильм основан на подлинных фактах, и как он на самом деле погиб, … Цилинский, который превосходно сыграл Кузнецова, отошёл на второй план со своей красотой, и открылся весь трагизм судьбы простого русского человека, которому просто хочется молча поклониться. И правильно, что сделали такой конец, потому что то, как Кузнецов погиб на самом деле очень страшно, это знать–то страшно, не то, что показывать. Не надо убивать зрителя, пусть у него будет надежда, что Кузнецов выжил…, а то уж больно тяжелый конец... смотреть невозможно, внутри все переворачивается» (Лаурель).
Трактир на Пятницкой. СССР, 1978.
Режиссёр Александр Файнциммер. Сценаристы: Александр Дольский, Николай Леонов. Актёры: Александр Галибин, Лев Прыгунов, Николай Ерёменко, Геннадий Корольков, Тамара Сёмина, Константин Григорьев, Виктор Перевалов, Марина Дюжева, Глеб Стриженов и др.
54,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Файнциммер (1905–1982)
поставил 20 фильмов в немом и звуковом кино. Фильмы эти были разных жанров, но в основном режиссера привлекали остросюжетные истории, хотя на его счету есть и несколько популярных комедий. Многие фильмы А. Файнциммера вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент («Константин Заслонов», «У них есть Родина», «Овод», «Девушка с гитарой», «Далеко на Западе», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой», «Без права на ошибку», «Прощальная гастроль "Артиста"»).
Остросюжетный детектив «Трактир на Пятницкой» вышел на экраны СССР в конце 1970–х и стал одним из фаворитов публики. Тогдашние кинокритики встретили этот фильм вполне одобрительно, подчеркивая при этом «партийно» расставленные идеологические акценты: «Создатели «Трактира на Пятницкой» думали над тем, как сделать интересным каждый кадр своей ленты. Высокий профессионализм режиссера играет тут немаловажную роль. Действие ленты развивается ритмично и стремительно, не задерживаемое ненужными повторами. … И, наконец, главное. Круг проблем, которые затрагивают кинематографисты, … весьма серьезен и сложен. Становление нового правопорядка, первые, очень трудные шаги рабоче–крестьянской милиции, взаимодействие старых кадров московского уголовного розыска с пришедшими по зову партии вчерашними героями боев с белогвардейщиной – все это нашло убедительное отражение в картине» (Андреев, 1978: 2).
Интересно, что и сейчас, спустя сорок лет после выхода на экраны, «Трактир на Пятницкой» все еще вызывает споры у зрителей.
«За»:
- «Фильм замечательный, интересный и захватывающий. Особенно понравился, конечно, Пашка–Америка, колоритный и запоминающийся образ. Ещё понравилась работа Николая Ерёменко» (Юзефа).
- «Отличный фильм, а какой замечательный ансамбль актеров! Еременко всегда обожала, а Галибин заинтересовал после просмотра этого фильма, стала смотреть фильмы именно из–за его участия. Тамара Семина – это вообще одна из гениальных актрис» (С. Войтюк).
«Против»:
- «Зрители ходили, потому что мало было в прокате боевиков. После иронизировали, что весь фильм стреляли из одного нагана. Одноразовая картина» (Олег К.).
- «Чисто пропагандистский социалистически–плакатный фильм о работе гениального советского нквдиста в логове врагов советской власти, точнее – в банде. "Трактир на Пятницкой" и есть то страшное место, где сосредотачиваются все силы ада – враги революции. … Фильм довольно однобоко трактует все происходящее на территории нового социалистического государства, идеализируя преданность народа новому правительству» (Никола ЕС25).
Петровка, 38. СССР, 1980.
Режиссер Борис Григорьев. Сценарист Юлиан Семенов. Актеры: Георгий Юматов, Василий Лановой, Евгений Герасимов, Людмила Нильская, Михаил Жигалов и др. 53,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Борис Григорьев (1935–2012)
поставил 15 фильмов разных жанров, многие из которых («Пароль не нужен», «Приступить к ликвидации», «Петровка, 38», «Огарева, 6») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Однако главным его кинохитом стала детективная дилогия «Петровка, 38» (53,4 млн. зрителей) и «Огарева, 6» (33,4 млн. зрителей).
В очередной раз перед нами повествование о тех, чья «служба и опасна, и трудна». Интрига здесь вполне традиционна. Да и почти с первых кадров ясно, кто преступник. Однако благодаря обаянию известных актеров фильм смотрится вовсе не скучно. Бесспорно, и стражи порядка, и их противник показаны в картине довольно схематично.
Однако в детективах так случается сплошь и рядом. Ведь надо успевать за ходом погонь (кстати, хорошо снятых) по оживленным московским улицам и рукопашных схваток с бандитами. Жаль только, что в развитие жанра не вносится ничего нового. Фильму явно не хватает изобретательности, свежести киноязыка, фантазии, наконец…
Кинокритик Виктор Демин (1937–1993) писал о «Петровке, 38» так: «Рецепт таких картин, кажется, очень прост. Берется одно или два загадочных происшествия, пук следов, ведущих в тупик, одна мимолетная подробность, постепенно разрастающаяся в неопровержимую улику, две–три погони, причем одна с перестрелкой. Пространство между сюжетными опорами заполняется беседами со свидетелями и потерпевшими, острыми словесными поединками с подручным главного злодея. … Юматов, Лановой, Герасимов молчаливы и сдержаны, умны и проницательны, ловки и находчивы, а их враги — дерзки, но трусливы, сбиты с честного пути пьянками и наркотиками, привычкой жить за чужой счет. У стола следователя они или угрюмо молчат, или с готовностью торопятся выложить всё, что знают, или, запрокинув голову, воют совершенно по–волчьи: «Ненавижу, не–на–ви–и–жу...». Одним словом, все — как положено в романтическом повествовании с приключенческой подоплекой» (Демин, 1980).
Не забыта «Петровка, 38» и в XXI веке. Вот что, как всегда, лихо пишет о ней кинокритик Денис Горелов: «Львиную долю сюжетных ходов картина про Петровку заимствовала из тех незапамятных времен, когда деревья были большими, школьники носили ремни и фуражки, а килька плавала в томате и ей в томате было хорошо. Режиссер Григорьев отчаянно пытался залакировать временной винегрет песенками Пугачевой, джинсовыми костюмами и динамичными врезками с коммутатора «02» — тщетно. Временами обленившегося автора оставляли последние проблески совести. В 1980 году майор Костенко устраивал засаду на Тверской возле уличного точильщика топоров (!!). Урка с книжной кличкой Сударь цедил сквозь зубы доисторические, времен трех революций, слова «мильтон» и «марафет». Рядового мазурика Читу водили на допрос лично к начальнику МУРа (генерал–лейтенантов–то в ГУВД и сейчас по пальцам счесть), и он раскалывал мерзавца на два счета, железной волей светлых очей и слов: «Пей чай. Сахар сыпь. Отвечай быстро. В глаза смотри» («Шпионские страсти», где генерал рентгеновским взором просвечивает съежившийся мозг шпиона, вышли только в 67–м!). … Плохой лейтенант в ОВД «Малые Вяземы» орал задержанному: «Пил? Песни орал? Указ знаешь?» — очевидно, имея в виду знаменитый указ 56–го года об ответственности за мелкое хулиганство. Судя по внешности, в том году и он, и задержанный ходили в одну группу детсада» (Горелов, 2018).
В итоге своей статьи Денис Горелов вполне логично обосновывал причины популярности «Петровки, 38» у млн. кинозрителей: «Безыскусная спекуляция на горячих темах старины глубокой, соседки Зойки и шоферы Михалычи, обещания пристрелить как бешеного пса и реплики типа: «Ты дрянь? Ты просто глупая девчонка» — не сулили картине большого прибытку. Зритель простил все. За коньячное горлышко, срубленное ребром ладони, за гонки на «Волжанках» по Бульварному кольцу с трамплинными скачками и россыпью пешеходов, за вышибленную пяткой оконную раму и воскресший впервые после «Офицеров» дуэт Юматов — Лановой. Он был готов закрыть глаза на любые сюжетные несуразицы, поверить в беспечных коллекционеров антиквариата и арест рецидивиста посредством всматривания в глаза прохожим на улице Горького. Зрителю уже не нужен был советский детектив с его процессуальным педантизмом, черными перчатками и трудными подростками из обеспеченных семей» (Горелов, 2018).
Как правило, зрители и сегодня оценивают «Петровку, 38» позитивно:
- «Хороший фильм, один из лучших "милицейских" фильмов советских лет. Дуэт Лановой–Юматов еще в "Офицерах" сыграл шедеврально. Жигалов очарователен в роли очередного уголовника – сколько он их еще переиграет! Крюков – Прохор это тоже отлично. Погоня снята эффектно по тем временам, можно только ради нее смотреть, но и актеры замечательные» (Балдахин).
- «Фильм превосходный! Лучший фильм о Советской Милиции. На мой взгляд, эта картина даже сильней знаменитого телефильма "Место встречи изменить нельзя" (тоже очень хорошего). Кстати, в обеих лентах отлично показаны погони, которые можно вообще смотреть отдельно. Прекрасная игра актёров… Эффектная операторская работа (кто смотрел фильм, поймёт, что я имею в виду). Музыка замечательная» (Внимательный).
- «Наверное, лучший фильм о "ментах" советской эпохи (а именно 70–х годов), романтичный, увлекательный. Очень хорошо сыграны все роли» (В. Александров).
Путь в «Сатурн». СССР, 1968.
Режиссер Виллен Азаров. Сценаристы: Василий Ардаматский, Михаил Блейман, Виллен Азаров. Актеры: Михаил Волков, Георгий Жжёнов, Евгений Кузнецов, Аркадий Толбузин, Владимир Кашпур, Николай Прокопович, Валентина Талызина
48,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виллен Азаров (1924–1978)
за свою не столь уж долгую кинокарьеру поставил 9 фильмов, 7 из которых («Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после победы», «Взрослые дети», «Зеленый огонек», «Неисправимый лгун», «Это случилось в милиции») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Но именно «Путь в «Сатурн» стал его самым главным хитом. Советская кинопресса отнеслась к военному детективу «Путь в «Сатурн» (как и к его продолжению – «Конец «Сатурна») очень тепло. Так писатель и сценарист Дмитрий Холендро (1921-1998) на страницах «Советского экрана», не жалея эпитетов, хвалил «Путь в «Сатурн», отмечая, что «если авторы захвачены событиями, их самих захватывает головоломка сюжета, небезынтересная для зрителя на полтора часа, пока он в зале. Если авторы отдают свое бережное внимание человеку, то человек и становится вершителем событий, и зритель начинает долго жить вместе с ним, запоминая его глубокой памятью сердца. Собственно, может ли быть другая задача у художника? Вопрос не требует ответа» (Холендро, 1968: 9).
Сегодня любители шпионских лент продолжают спорить о «Пути в «Сатурн», как всегда разделяясь на два противоположных лагеря:
«за» и «против»:
«За»:
- «Прекрасный фильм. Один из немногих, реалистических и правдивых фильмов о разведке. Смотрится на одном дыхании» (С. Щедрин).
- «Характерной чертой режиссерской работы является динамизм сюжета. Зрителя вводят в гущу событий буквально с первого кадра. Нет почти ни единой провисающей, расходующей время сцены. Все предельно сконцентрировано, что позволяет вместить хронометраж насыщенной картины в 80 минут экранного времени. И если и присутствует в силу этого элемент некой калейдоскопичности, то он крайне невелик и не смазывает впечатление от картины» (Тимур 77).
«Против»:
- «''Реалистических и правдивых'' фильмов о своей разведке, как и обо всём ''своём'', в советскую эпоху не могло быть по определению. Разница в пропорциях – где то больше, где то меньше, но абсолютной правды в кино вообще не бывает. А уж в старом советском – тем более» (Курский–Ширшин).
- «Сценарные ходы явны и понятны, игра актёров — в «рамках» стереотипов, операторская работа… есть такая, сценография слабенькая, эмоциональной составляющей нет… Фильм легковесный шпионский боевичок, из–за чего–то ограждающий зрителя от действительности, способный был лишь взволновать средний школьный возраст, в момент выхода на экран» (Каана).
Тегеран–43. CCCР–Швейцария–Франция, 1981.
Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Сценаристы: Александр Алов, Владимир Наумов, Михаил Шатров. Актеры: Игорь Костолевский, Наталия Белохвостикова, Армен Джигарханян, Альберт Филозов, Ален Делон и др.
47,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
На совместном творческом счету режиссеров Александра Алова (1923–1983)
и Владимира Наумова (1927-2021)
10 фильмов, 6 из которых («Тревожная молодость», «Павел Корчагин», «Бег», «Легенда о Тиле», «Тегеран–43», «Берег») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Но именно остросюжетный «Тегеран–43» стал самой кассовой картиной этого слаженного дуэта. И даже сегодня, спустя много лет, многие из нас по–прежнему любят прозвучавшую в этом фильме замечательную песню Жоржа Гарваренца в исполнении легендарного Шарля Азнавура…
Советские кинокритики встретили «Тегеран–43» весьма доброжелательно. Журнал «Искусство кино» откликнулся на премьеру фильма идеологизированной рецензией Льва Корнешова (1934–2005): статья начиналась со ссылки на речь Л.И. Брежнева, а завершалась вот таким пассажем: «Когда стало известно, что «Тегеран–43» удостоен Главного приза международного кинофестиваля в Москве, в иностранной печати появились отклики на новую работу советских кинематографистов. В них содержались, в основном, благожелательные оценки, порой и восторженные. Но были и попытки принизить высокие идеи, положенные в основу этой крупной и, безусловно, удачной политической ленты. Они легко объяснимы – все своим содержанием, всем своим пафосом, фильм направлен против того зла, что так тщательно насаждается мировой реакцией на перекрестках отношений между народами» (Корнешов, 1981: 44).
Рецензия в «Советском экране» в большей степени обращала внимание на художественный уровень этой незаурядной работы: «Прошли считанные минуты, а мы уже целиком погружены в напряженную атмосферу сюжета. И режиссеры тем временем уже успели решить несколько профессиональных задач, от которых во многом будет зависеть успех фильма. Прежде всего, эффектный и динамичный ввод в картину, абсолютная достоверность атмосферы, представление известных актеров, их превосходная сыгранность. И этот уровень, взятый с первых кадров, станет камертоном всего произведения. … Обратившись к одной из самых злободневных политических проблем, А. Алов и В. Наумов сказали то, что они хотели сказать. И как крупные мастера нашего кино, как великолепные профессионалы, сумели сделать это свежо, по–новому, по–своему, создав острополитический и ярко зрелищный фильм, пронизанный человечностью» (Зоркий, 1981: 3).
Мнения зрителей XXI века об этом фильме порой полярны.
- «Фильм прекрасен во всех отношениях, и как политический детектив, и как глубокое философское повествование о связи времён, о вечной любви, рядом с которой вся политика лишь мелкие пустяки. Фильмы Наумова всегда были сильны деталями, например, его любимой актрисе Наталье Белохвостиковой достаточно одного взгляда, одного мелкого движения бровью, и это производит куда сильное впечатление, чем если бы она истерила, обращаясь к небесам. Стиль этого режиссёра настолько необычен, что его воспринимаешь не сразу. И встреча героев спустя 40 лет выглядит напоминанием о том, что прошлое рано или поздно возвращается, что ни от чего не убежишь» (Илья).
- «Мне очень нравится этот фильм. История любви на фоне событий 1943 года, происходивших в Тегеране. История любви, не угасшей и через 30 лет, когда герои вновь встретились. Фильм интересен и документальной основой сюжета, историей Мари и Андрея. Он так сложен, что понять его до конца можно только после многократного просмотра. Я до сих пор не могу разобраться во всех сюжетных перипетиях. … Глубокий фильм. Много можно о нём говорить и размышлять» (А. Алексеева).
- «Замечательный, даже я бы сказала, блестящий фильм! Глубокий и содержательный, философский и интригующий, романтический и реалистичный. Снято бесподобно. … История любви показана настолько красиво, чисто и трогательно! Ни одного поцелуя, не говоря уже об откровенных сценах, а режиссерами и актерами все сказано. Высокое мастерство. И еще, нравится вплетение документальной хроники – смотрится органично. Красивый фильм. И музыка потрясающая» (Старринг).
- «В реале фильм безнадёжно плох и, что самое страшное, скучен. Действие сомнамбулично, персонажи бесцветны, актёрская игра оставляет желать много лучшего, несмотря на приглашение и присутствие мировых звезд. … В общем, обсуждаемое кино какое–то совершенно бесцветное, отдающее небрежностью и безразличием» (Днипро).
Над Тиссой. СССР, 1958.
Режиссер Дмитрий Васильев. Сценарист Александр Авдеенко. Актеры: Афанасий Кочетков, Валентин Зубков, Татьяна Конюхова, Нина Никитина, Андрей Гончаров, Александр Хвыля, Николай Крючков и др. 45,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
45,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Дмитрий Васильев (1900–1984)
за свою карьеру самостоятельно и в качестве сопостановщика снял десяток фильмов, пять из которых («Над Тиссой», «Тайна вечной ночи», «Операция «Кобра», «Александр Невский», «Они шли на Восток») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Самый большой зрительский успех среди фильмов Д. Васильева выпал на шпионскую ленту «Над Тиссой». Советские кинокритики встретили фильм разноречивыми оценками. Подчеркивая важность патриотической и антивражеской тематики фильма, они отмечали, что: – «образы врагов в фильме принижены, оглуплены, их преступные действия «шиты белыми нитками» (Бетолло, 1959). – «в фильме вместе с удачными образами есть образы схематичные, шаблонные» (Зысин, 1959).
В постсоветские времена кинокритик Е. Нефедов оценил фильм «Над Тиссой» в контексте его заочной конкуренции с западными шпионскими историями: «Кинематографисты, конечно, не упускают шанса показать доблесть пограничников, которые, рискуя собственным здоровьем, стремятся задержать нарушителей живьём. Но в первую очередь режиссёр раскрывается последователем (оппонентом?) Альфреда Хичкока и прочих американских, английских, французских мастеров саспенса. Причём если голливудская продукция периода маккартизма (что–нибудь типа «Железного занавеса», 1948) отдаёт паранойей, то Васильеву чувство меры, на мой взгляд, не изменяет. Наши соотечественники являются, конечно, людьми широкой души, не склонными сразу подозревать в человеке дурное. Но авторы точно обрисовывают причины, по которым враг, метящий в мужья честной, отзывчивой девушке, оказывается разоблачён. Провал мнимого Ивана – не случайность, не недосмотр опытного и очень умного диверсанта. Советское (социалистическое, притом опиравшееся на общинные традиции) общество было окутано сложной сетью связей между личностями, коллективами, огромными социальными группами. Это вам не толпа атомизированных индивидов Запада, где можно преспокойно затеряться!» (Нефедов, 2017).
Мнения сегодняшних зрителей об этом шпионском фильме порой серьезно расходятся:
- «Только что пересмотрел этот фильм. Да, кое–что наивно, но ведь смотрится, завораживает... Сюжет динамичен, не провисает. Много спорят о роли Валентина Зубкова, насколько он органичен в ипостаси шпиона. Очень органичен, это роль на сопротивление актёра с положительным имиджем и открытым русским лицом. Но вы приглядитесь к его поведению, вслушайтесь в произносимые им реплики (например, в разговоре с майором в военкомате), обратите внимание на жестикуляцию и станет видно, как в советском (внешне) человеке постепенно проступает шпион. Это – очень тонкие психологические моменты и именно такими штрихами и ценен этот фильм» (А. Бойников).
- «Этот фильм часто показывают ко Дню пограничника. И хотя сегодня он действительно кажется несколько наивным, но смотреть его все равно приятно – актеры очень хорошие, добро побеждает зло (в общем, "красные победили все врагов и шпионов"), красивые съемки» (Светлана).
- «"Над Тиссой" – типичный шпионский фильм 50–х. То есть реальность уже новая, а шпионы как будто перекочевали из фильмов о бдительности 30–х годов. Но если тогда даже режиссёры могли верить в реальность таких врагов, то в 50–е такой веры не было. Жалкая кучка "врагов"…, мегарезидент с грамотной "легендой", присланный из–за рубежа только чтобы мост рвануть? Настоящие, живые шпионы появились в кино СССР только в 60–е. В 50–е это были или пришельцы из кино сталинской эпохи, или мегасуперзлодеи… А Кларк Зубкова? Слишком по бытовому убедительно играет Зубков, рисуя интересного человека, за которым приятно наблюдать. И который не влезает в прокрустово ложе дубового сюжета... Понятно, что если бы Кларка играли штатные шпионы–вредители советского кино Андрей Файт или Виктор Кулаков, любой дурак бы догадался, кто они такие. Поэтому понадобилось чистое и открытое лицо Зубкова. А вот его талант, наоборот, фильму повредил – Зубков был создан играть Личности, а не схемы» (М. Кириллов).
Застава в горах. СССР, 1953
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Режиссер Константин Юдин. Сценаристы: Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Актеры: Владлен Давыдов, Марина Кузнецова, Елена Шатрова, Сергей Гурзо (старший), Станислав Чекан, Владимир Белокуров и др.
44,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Константин Юдин (1896–1957)
поставил всего 11 фильмов, шесть из которых («Девушка с характером», «Сердца четырех» «Близнецы», «Смелые люди», «Застава в горах», «Борец и клоун») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Константин Юдин любил снимать развлекательные ленты, но именно эту пограничную историю только за первый год демонстрации посмотрели рекордные для этого режиссера 44,8 млн. зрителей.
Журнал «Искусство кино» в год премьеры откликнулся на «Заставу в горах» объемной рецензией. Кинокритик Н. Морозова подчеркивала, что «пафос произведения — в показе глубоко осознанного героизма людей, призванных охранять и защищать самое дорогое — мир и счастье народа, посвятившего призванных охранять и защищать самое дорогое — мир и счастье народа, посвятившего свою жизнь и свой труд высокой цели построения коммунизма. Этому идейному замыслу подчинена драматургия фильма» (Морозова, 1953: 56).
Однако после позитивного идеологического зачина Н. Морозова отметила, что «при всех несомненных достоинствах фильма нельзя сказать, что драматурги и режиссер одинаково успешно справились со всеми задачами, которые были поставлены перед ними темой и жанром произведения. Одной из слабых сторон фильма является отсутствие в нем стройной драматургии. … В результате среди всех этих событий неправомерно теряется сюжетная нить, которая тянется к диверсанту. При такой фрагментарности развития действия, когда одно событие, едва успев начаться, вытесняется другим, внимание неизбежно ослабляется; и в какие–то моменты зритель начинает скучать. В фрагментарности первой половины фильма повинны не только сценаристы, не выделившие главный конфликт, главного героя, главное событие. Повинен в этом и режиссер, не всегда достигающий четкости в монтаже фильма: в картине имеются неоправданные длинноты, не совсем удачные стыки. … Эти недостатки, безусловно, привели к некоторому снижению общей занимательности картины «Застава в горах». … Но при всех отмеченных недостатках фильма «Застава в горах» по праву займет свое место в ряду интересных и увлекательных произведений и послужит нужному и важному делу развития приключенческого жанра в советской кинематографии» (Морозова, 1953: 61–63)
Интересно, что и сегодня «Застава в горах» оказывается интересной зрителям:
- «Фильм действительно снят по устоям сталинского периода, однако в нём хорошо показана сила и мощь советского народа, чего сейчас нельзя увидеть в современных фильмах. Также хочется отметить хорошую игру актёров» (А. Щелканов). «Возможно, в своё время фильм выглядел захватывающим боевиком, но сейчас смотрится как весёлая цветная сказка! :)) Например, трое наших пограничников, лёжа плечо к плечу (а не рассосредоточившись!) долгое время – ака 300 спартанцев в Фермопилах! – отражают атаки неисчислимой армии … душманов с сопредельной территории. Опытнейший (даже чересчур – того и гляди песок посыплется!:)) шпион Марроу, с помощью хитроумных приспособлений (кабаньи копыта) топчет нашу землю, но при этом страдает одышкой, не обучен никаким спецприёмам» (Г. Воланов).
«Фильм по тем временам, да и по нынешним тоже, поставлен и снят вполне профессионально и зрелищно, особенно, если смотришь в цвете. … Но к шедеврам приключенческого жанра этот вполне добротный фильм не отнесу. Сценарий схематичен до ужаса, характеры героев абсолютно плоские, плакатные. Бойцы и командиры, как мне показалось, нередко шпарят сплошными цитатами из строевого, гарнизонного и караульного уставов, шпионы и басмачи вообще опереточные. Но для последних лет сталинского кино это было в порядке вещей. Не знаю, любил ли вестерны Лучший Друг детей, физкультурников и кинематографистов, по–моему, в данном случае ему требовался чистый агитпроп: граница на замке, все следят и бдят, чтобы ни один враг не просочился, и вообще всё чтоб было идеологически правильно, выверено, пафосно, патриотично и строго по уставам» (Б. Нежданов).
Голубая стрела. СССР, 1958.
Режиссер Леонид Эстрин. Сценаристы: Владимир Черносвитов, Владимир Алексеев (автор одноименной повести – В. Черносвитов). Актеры: Андрей Гончаров, Генрих Осташевский, Николай Муравьёв, Константин Барташевич, Павел Луспекаев, Анатолий Алексеев, Алексей Максимов, Юрий Боголюбов, Анвар Тураев, Анатолий Кокорин, Неонила Гнеповская, Борис Новиков, Иван Переверзев и др.
44,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Леонид Эстрин (1908–1972)
поставил всего четыре полнометражных игровых фильма, но два из них («Голубая стрела» и «Годы девичьи») вошли в тысячу самых кассовых советских лент.
Вспоминая эту лихую ленту о шпионах и диверсантах в советских водах под названием «Голубая стрела» кинокритик Михаил Трофименков пишет о ней так: «Что замечательно в таком кино 1950-х, так это полное отсутствие саспенса. В том смысле, что у врагов однозначно вражеские лица. Еще до того, как подержанная курортница томно поинтересуется у дурака-лейтенанта, не секретное ли задание вынуждает его оборвать пляжный флирт, как мы уже знаем, что никакая она не профессорша Лариса Ковальская, а матерая шпионка. Еще до того, как каперанг Бельский (Иван Переверзев) скинет китель, под которым обнаружится гавайская рубаха, мы знаем: никакой он не командир советской подлодки, подобравшей сбитого майора-испытателя Карпенко (Андрей Гончаров), а белобандит, помещичий сынок, мстящий Совдепии за национализированные угодья» (Трофименко, 1958).
Мнения зрителей XXI века о шпионской ленте «Голубой стреле», как это часто бывает, разделились.
«За»:
- «Какой фильм отличный – советский, правильный (говорю без всякого ерничества). Прекрасно показаны все – положительные герои, готовые выполнить свой долг до конца; несколько "заблудившиеся"…; отрицательные герои – это вообще на любой вкус! Ну, отличный фильм! Но опять в комментариях: координаты не те, форма одежды не та, подлодка не та и т.д. ... Но это же кино, господа! Существуют определённые условности. Никто, надеюсь, в театре не возмущается, что между актами условно проходит неделя, или месяц, или год. Или актеры говорят, что идут гулять в сад и уходят за кулисы, а вы точно знаете, что там никакого сада нет! Ну, было бы всё максимально реально – и не было бы никакого кинА!)))» (Ими).
- «Полностью согласен с теми зрителями, которые положительно оценили этот замечательный фильм. Он снят в духе шпиономании 50–х годов и поэтому несколько прост и наивен, хотя сюжет развивается очень напряженно с каждой минутой. Смотрится увлекательно на фоне основательно осточертевших современных боевиков. Просто струя чистого воздуха и много удовольствия среди гадости» (И. Синько).
«Против»:
- «Совершенно некудышний фильм. Картонные герои. Полное отсутствие интриги. Положительные герои все на одно лицо... Единственный человек в этом фильме, кто действительно сыграл роль, а не ходил, как самодвижущийся манекен, это Иван Переверзев в роли "Капитана". Отдаю должное остроумию автора, пригласившего на роль откровенного врага, актёра с таким суперположительным стажем... Увы, больше ничего хорошего о "Голубой стреле" сказать не могу. Типичный "шпионский" трэш в духе "Над Тиссой" или "Случая с ефрейтором Кочетковым"» (М. Кириллов).
- «Да, помнится, смотрел, смеясь взахлёб. Главное – снимали его всерьез, а даже для того времени получилась пародия. Штамп на штампе» (Идущий мимо).
- «Фильм когда–то популярный, но наивный, плакатный, схематичный до ужаса. Хотя и вышел в конце 50–х годов, но его стилистика совершенно архаична, будто еще при Сталине снято. Кстати, в те времена в народе ходила такая поговорка: "Фильмы бывают хорошие, плохие и студии Довженко"» (Б. Нежданов).
Их знали только в лицо. СССР, 1967.
Режиссер Антон Тимонишин. Сценаристы Бела Юнгер, Эдуард Ростовцев, Игорь Луковский. Актеры: Ирина Мирошниченко, Александр Белявский, Юрий Волков, Владимир Емельянов, Владимир Волчик, Сергей Голованов, Елена Добронравова
43,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Жизнь режиссера Антона Тимонишина (1921–1969)
оказалась, увы, короткой, и он успел поставить только три полнометражных фильма, но все они – «Ракеты не должны взлететь», «Их знали только в лицо» и «Эксперимент доктора Абста» вошли в тысячу самых кассовых советских лент). Все эти картины объединяла военная тема. В 1950–х – 1970–х годах советские военно–приключенческие и шпионские фильмы были очень популярны.
Фильм «Их знали только в лицо» относится к их числу. Удивительно, но благодаря дуэту двух ярких красавиц – Ирины Мирошниченко
и Елены Добронравовой
– этот фильм и сегодня обладает притягательным шармом… Да и враги в этой ленте показаны неоднозначно – немцы попривычнее, а итальянцы даже с какой-то симпатией…
Современные зрители продолжают спорить о фильме «Их знали только в лицо» и сегодня. И как всегда в этих случаях, мнения зрителей разделяются на «за» и «против».
«За»:
- «Какой фильм! Вот в какой раз смотрю и восхищаюсь бесподобной игрой актеров. Всех! Даже совсем маленькие роли сыграны блестяще» (Жужу).
- «Этот фильм относится к категории, когда исторические аспекты и ляпы уходят на второй план, а на первый план выходит воспитательная составляющая. На таких фильмах воспитывают, и авторы с этой целью справились» (Н. Мирная).
- «Я тоже всегда при случае с огромным удовольствием смотрю этот фильм. Обожаю всматриваться в актеров. Какая Ирина Мирошниченко! Тонкая, красивая, с неповторимой манерой смотреть! Какая Елена Добронравова. А Александр Белявский! Помню свои впечатления из детства: всегда этот фильм был интересным, загадочным, тревожным» (Людмила Ф.).
«Против»:
- «Очередной "шедевр" про глупых немцев. Попытка создания мифа, как мы огого их на море. А на самом деле никакого огого не было» (Намешник).
- «Сам фильм – "вампука" полная. "Замах на рубь, удар на копейку". Да, молоденькие Добронравова и Мирошниченко весьма хороши. Но вот все остальное... у современного зрителя, может вызвать разве что снисходительную улыбку, и то – в лучшем случае. В общем, слишком серьезно все это воспринимать не стоит. Для среднего школьного возраста» (Белогорец).
Сыщик. СССР, 1980.
Режиссер Владимир Фокин. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Андрей Ташков, Борис Химичев, Игорь Кваша, Лариса Лужина, Леонид Ярмольник и др.
43,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Фокин
за свою творческую карьеру поставил десять фильмов, среди которых были и такие известные работы, как «Александр Маленький» (1981) и «ТАСС уполномочен заявить…» (1984), однако, самое его популярной у зрителей работой был и остается «Сыщик» (1980), единственная картина В. Фокина, вошедшая в тысячу самых кассовых советских кинолент.
У этого стильного детектива с элементами пародии была счастливая судьба в кинопрокате, его с энтузиазмом встретили кинокритики…
К примеру, в год выхода фильма на экран кинокритик Андрей Плахов отметил, что «фильм выдержан в безупречном темпе, и стилевые перебивки воспринимаются как необходимые передышки на пути стремительного сюжета. Молодого режиссера отличает вкус к детали. Важно, что это пристрастие не самоцель, что оно сопряжено с требованиями жанра. … В фильме много стреляют, дерутся, изъясняются на жаргоне, и, тем не менее, в нем отсутствует культ грубой силы, жестокости, мести. Лента интеллигентна по своей атмосфере, чему немало способствует ненавязчивый юмор отдельных эпизодов» (Плахов, 1980: 4).
Положительно оценил «Сыщика» и известный публицист Юрий Щекочихин: «Если подробно разбирать достоинства и недостатки фильма, то можно заметить и некоторые психологические неточности, и затянутость некоторых эпизодов, и неровность композиции (главный герой, например, вдруг исчезает с экрана на долгое время, и мы не знаем, простились мы с ним или нет). Но это уже, если придираться. А по существу – хорошо, что фильм «Сыщик» являясь полноправным представителем столь любимого нами детективного жанра, не оказался ограниченным его законами, его пленником, не побоялся всерьез затронуть важные социальные вопросы. Как видно, надо только, чтобы за дело брались по–настоящему – талантливо и заинтересованно» (Щекочихин, 1980: 41).
А уже в постсоветские времена С. Кудрявцев, на мой взгляд, верно обратил внимание на жанровую смесь иронии и полупародийного зрелища с вольными цитатами из зарубежных боевиков и триллеров (Кудрявцев, 2007
). А кинокритик Евгений Нефедов заметил, что «остаётся, право, только поразиться таланту сравнительно малоопытного режиссёра, лишь оттолкнувшегося от существующих традиций, подвергнув их остроумному – но без глумления и утраты чувства меры – переосмыслению. В отдельные моменты в памяти даже всплывают термины «постмодернизм» и «интертекстуальность», лишний раз подтверждая, что, вопреки измышлениям, социалистические, и советские в частности, кинематографисты не оставались в стороне от вызревавшего тогда нового художественного метода и, соответственно, мироощущения» (Нефедов, 2015).
Зрителям XXI века «Сыщик» нравится по–прежнему:
- «Фильм "Сыщик" действительно был "новым словом" среди потока фильмов детективного жанра, которые в огромном количестве заполонили экран в 70–80 годах. Прежде всего, тем, что главным в этом фильме был даже не приключенческий сюжет, а развитие, становление характера главного героя. Ведь как во многих "милицейских" лентах показан главный герой? Этакий плакатно–шаблонный, "правильный", умные речи произносит и, практически лишён недостатков… Режиссёр Владимир Фокин сумел так снять фильм, что в нём нет ни пламенных речей, ни лозунгов, а фильм, говоря пафосно, имеет большое воспитательное значение. Фильм исподволь подводит зрителей задуматься и сделать правильные выводы. Наверняка мальчишки, впервые смотревшие фильм, не просто восхищались поступком Жени, но и немножко завидовали ему, и спрашивали себя: "А как бы я поступил в данной ситуации, смог бы я вот так один, без помощи и без оружия, справиться с бандитом?" Фильм помогает понять простую и банальную истину: главная сила человека не в мускулах, а в характере. А за внешним легкомыслием часто и скрывается настоящее и серьёзное» (Катерина).
Двойной капкан. СССР, 1986.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Альгис Матулёнис, Лилита Озолиня, Юрис Леяскалнс и др.
42,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Во времена выпуска самого кассового детектива Алоиза Бренча – «Двойного капкана» – кинокритики встретили его в целом позитивно.
Киновед Валентин Михалкович (1937–2006) в «Советском экране» сдержанно похвалил ленту (Михалкович, 1986). А кинокритик Андрей Зоркий (1935–2006) в «Спутнике кинозрителя» отметил, что «детективным кинолентам режиссера присущ психологизм, подтвержденный искусной игрой актеров, и столь же искусное владение всеми скрытыми пружинами интриги» (Зоркий: 1985: 1).
Спору нет, Алоиз Бренч считался признанным мастером детектива. Однако его "Двойной капкан", к сожалению, разочаровал меня буквально с первых же кадров. Вместо былой точности фона, продуманности психологических мотивировок – приблизительность, стремление сыграть на броских визуальных эффектах, упрощенность характеров персонажей. Вместо компактного, напряженного, ритмически выверенного действия – затянутое повествование с рядом невыразительных эпизодов. А чем больше вдумываешься в сущность поступков главного положительного героя, посланного в логово к преступникам, тем меньше он вызывает симпатий. Во имя своей цели он использует любые средства и похож на стандартного персонажа рядового полицейского боевика…
Словом, многие из предыдущих детективов режиссера мне лично нравились куда больше…
Мнения нынешних зрителей о «Двойном капкане» существенно расходятся:
- «Хороший, добротный детектив, смотрится отлично с первого до последнего кадра. Я вообще люблю остросюжетные, динамичные фильмы Бренча, с их неповторимой, навсегда ушедшей атмосферой нашей, советской… Риги, с замечательным музыкальным сопровождением. Достоверно изображена отвратительная прослойка трутней, ориентированных на западный образ жизни, делающих деньги спекуляцией и воровством…, которые сейчас, легализовавшись, правят бал на руинах некогда могучей державы. Западные спецслужбы, к сожалению, преуспели в черном деле развращения части зажравшейся, захотевшей клубнички, молодежи, а через несколько лет и катастройка подоспела, "процесс пошел"» (Руссе).
- «Сложно оценивать этот фильм. Немного затянут, немного фальшив, сильно политизирован. В 1986 он воспринимался именно так. Сейчас же это интереснейшее свидетельство о хороших временах, "советской" загранице, прибалтийских актерах. Матуленис великолепен, хотя вся показанная "операция" с работой КГБ ничего общего не имеет. Действительно, агент 007 на советский лад» (Алексей).
Конец «Сатурна». СССР, 1968.
Режиссер Виллен Азаров. Сценаристы: Василий Ардаматский, Михаил Блейман, Виллен Азаров. Актеры: Михаил Волков, Георгий Жжёнов, Евгений Кузнецов, Аркадий Толбузин, Николай Прокопович, Михаил Глузский, Людмила Максакова
42,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виллен Азаров (1924–1978)
за свою не столь уж долгую кинокарьеру поставил 9 фильмов, 7 из которых («Путь в «Сатурн», «Конец «Сатурна», «Бой после победы», «Взрослые дети», «Зеленый огонек», «Неисправимый лгун», «Это случилось в милиции») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Но именно «Путь в «Сатурн» стал его самым главным хитом.
«Конце «Сатурна» – вторая часть шпионской трилогии Виллена Азарова. Писатель и сценарист Дмитрий Холендро (1921-1998) на страницах «Советского экрана» хвалил «Конец «Сатурна» (как, впрочем, и «Путь в «Сатурн»), подчеркивая, что «успех подобных работ начинается со сценария. … Вы увидите людей, которые не кидаются по воле режиссера из огня в полымя а живут. Второе потруднее. Режиссер В. Азаров справился с трудной задачей оставаясь верным правде и всех мобилизуя на то же… Правда требовательна в большом и малом. … Недостатки? Это не для короткой рецензии, не для скороговорки... Сейчас хочется отметить большую, принципиальную удачу нового фильма» (Холендро, 1968: 9).
Как и в случае с фильмом «Путь в «Сатурн», любители шпионских лент и сегодня готовы спорить о «Конце «Сатурна», как всегда разделяясь на два противоположных лагеря: «за» и «против»:
«За»:
- «Спустя 50 лет после того, как смотрел «Конец «Сатурна» мальчишкой, восхищаюсь точно так же, как и тогда. Очень добротный фильм, драматичный, сдержанный, достоверный. На мой взгляд, лучший фильм о военной разведке. На днях показывали «Вариант Омега» – не выдерживает никакого сравнения. Кажется легковесным, несмотря на все очевидные его достоинства» (Евген).
«Против»:
- «Такое впечатление, что всем актёрам дали установку играть как можно неспешнее, говорить как можно тише и нечленораздельнее, сделать кислые выражения лиц. Может, после аффектированной игры 1950–х такое смотрелось свежо и жизненно. Через сорок с лишним лет смотреть на это оказывается просто скучно. И это убивает (если уже не убило) весь фильм. К сожалению, приходится это говорить при всём моём уважении к теме» (Кимберли).
- «Тема, конечно, задета интересная во все времена… но вот условности шестидесятых делают картину пресной, игра актеров как будто сдержанная, говорят они практически шепотом и такое впечатление что никуда не торопятся» (Рыжик).
По тонкому льду. СССР, 1966.
Режиссер Дамир Вятич–Бережных. Сценаристы: Иван Бакуринский, Юлиан Семёнов. Актеры: Виктор Коршунов, Феликс Яворский, Алексей Эйбоженко, Михаил Глузский, Изольда Извицкая, Николай Крючков, Николай Крюков Глеб Стриженов и др.
42,3 млн. зрителей за первый год демонстрации (в среднем на одну серию).
Дамир Вятич–Бережных (1925–1993)
поставил десяток фильмов разных жанров, но ни до, ни после экранизации повести Г. Брянцева «По тонкому льду» он не добивался такой зрительской популярности. Всего у этого режиссера в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли три фильма – «По тонкому льду», «Доктор Вера» и «Золото».
С фильмом «По тонкому льду» у меня связано смешное детское воспоминание: услышав от взрослых название фильма, я запомнил его как «Потомок Мульду» и всерьез полагал, что это какой–то приключенческий фильм про индейцев. Но это, как говорится, к слову…
Советская кинопресса встретила «По тонкому льду» очень сдержанно. Так кинокритик Татьяна Хлоплянкина (1937–1993) писала в журнале «Искусство кино», что в фильме «По тонкому льду» «на надежном и знакомом фундаменте старой приключенческой классики зиждется здание из более современных конструкций… Действие время от времени прерывается психологическими дивертисментами, лишь замедляющими повествование — отсюда и вялый ритм и та атмосфера безликого правдоподобия. ... Разумеется, детектив — полноправный жанр в искусстве. Но у него свои пути и свои возможности. Не нужно стараться выглядеть «не хуже других». Лучше быть просто другим — современным, умным, сложным, развивающимся – по законам так любимого всеми приключенческого кино» (Хлоплянкина, 1966: 33, 35).
Мнение Т. Хлоплянкиной разделяют и некоторые сегодняшние зрители:
- «После долгих поисков удалось посмотреть это кино – и полное разочарование после книги! Перекроен весь сюжет. … Плохой свет в и звук!» (Магия кино).
Но зрительских мнений «за» гораздо больше:
- «Прекраснейший фильм, прекрасная игра и прекрасные актёры. Великолепная песня, сопровождающая фильм в обеих сериях. Мне доставляет громадное удовольствие наблюдать за мимикой актёров, произношением слов в диалогах. … Этот фильм нужно "понимать", не ожидая от него головокружительных современных кульбитов. Развлекаловки здесь – и близко нет, и быть – не может» (Брандмейстер).
- «Пересмотрел этот замечательный фильм после более чем сорокалетнего перерыва, и сейчас он произвел еще большее впечатление, чем в юности. Все выдержано в рамках жанра, ничего лишнего. Блестящая режиссура Дамира Вятич–Бережных по повести Георгия Брянцева, которой в свое время зачитывались миллионы людей, прекрасные актерские работы...» (С. Рокотов).
- «Один из моих любимых фильмов, увлекательный, захватывающий. Мне всегда нравились такие ленты. Именно советские фильмы 1960-х про разведчиков нравятся мне более всего» (Зритель).
Вдали от Родины. СССР, 1960.
Режиссер Алексей Швачко. Сценарист Юрий Дольд–Михайлик (по собственному роману «И один в поле воин»). Актеры: Вадим Медведев, Зинаида Кириенко, Ольга Викландт, Агния Елекоева, Михаил Козаков и др.
41,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алексей Швачко (1901–1988)
поставил 11 фильмов, четыре из которых («Вдали от Родины», «Ракеты не должны взлететь, «Разведчики» и «Нина») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Самой популярной лентой Алексея Швачко стала «нуарная» экранизация шпионского романа Юрия Дольд–Михайлика (1903–1966)
«И один в поле воин» (1956) – фильм назвался «Вдали от Родины» (1960), и в нем элегантный разведчик в исполнении обаятельного Вадима Медведева (1929–1988)
вступал в смертельный поединок с инфернальными нацистом в колоритной трактовке Михаила Козакова (1934–2011)
. Литературовед и кинокритик Ирина Питляр (1915-2007) на страницах журнала «Искусство кино» буквально разгромила этот фильм: «История советского патриота-разведчика, который в дни войны храбро действовал в тылу у фашистов, выдавая себя за немецкого барона, изложена в книге «И один в поле воин» с помощью давно отработанных приемов. Как будто нарочно, автор отбирает здесь именно то, что, как говорил еще Чехов, «чаще всего встречается в романах, повестях и т.п.». По тому же методу создан и фильм «Вдали от Родины». Любовь? Пожалуйста: мчится машина, Моника сидит рядом с Генрихом, на лице у неё — нега, Моника нежным голосом пост песенку: «Храните гвоздику от грубых сапог... Прекрасный цветок!..». А вот герой переживает состояние тревоги, нерешительности: нервными пальцами он зажигает, гасит и снова зажигает электрическую лампу. Все. Решение принято... Но, могут сказать нам, велика ли беда — один-два штампа! Уж ежели штамп — значит, и не искусство вовсе? Но ведь штамп — это тоже искусство, только «бывшее в употреблении». Отличительное свойство такого рода произведений— их полная безликость, полное отсутствие какого бы то ни было отпечатка авторской индивидуальности, авторского отношения к происходящему на экране, авторского мышления. Факт, событие, ситуация предстают перед нами в таких произведениях, так сказать, в «голом виде». Факт — как таковой. Не прочувствованный душой художника, не осмысленный философски, не окрашенный эмоционально. А такой факт, такая ситуация — еще не искусство. … Допустим на миг, что эта история «встретилась» с настоящим художником, с человеком, который сумел обнажить суть происходящего, сумел глубоко понять психологию своего героя — такого незаурядного героя! — сумел своим художническим прикосновением вскрыть истоки его героизма... Какую потрясающую картину дерзостных подвигов советского человека смог бы создать такой художник! Какое чудо искусства могли бы мы созерцать! Но этой счастливой встречи не произошло, история капитана Гончаренко вылилась в плоскую историю о глупых немецких генералах, играющих в поддавки с советским воином. Сначала мы прочли эту историю в книге, потом увидели на экране. … Сценарий никому из актеров не дал характера, не дал конкретных жизненных черт. И потому на экране мы видим условные фигуры («генерал», «доносчик», «влюбленная девушка» и т.п.), нс страсть, а отдельное положение («гнев», «отцовская нежность», «гос-теприимство» и т.п.). … В фильме есть такая сцена: гауптман Заугель (М. Козаков) пытает в гестапо партизанку Людвину (А. Елекоева). Страшная эта сцена! Страшная не потому, что страшны пытки: страшна она своей кощунственностью... Посмотрите только, как картинно терзает Заугель свою жертву — как эффектно он её душит, бросает на колени, обнимает, вливает ей в горло вино! Как хороша в это время Людвина с ее неподвижно сумрачным лицом, «стильными» движениями, разорванным платьицем! Что это, сцена из гангстерского фильма? Нет, это пытают французскую партизанку... Так на каждом шагу мстит за себя «искусство без искусства». Ибо основной грех такого рода произведений заключен в их безыдейности. Да, да, безыдейности, как это ни парадоксально звучит.
Общая важная и верная идея — о храбрости советского человека, о его беззаветной преданности Родине — не стала душой этого (и ряда других ему подобных фильмов), не материализовалась художественно. И поэтому, наверное, немецкие генералы, изображенные здесь, предстают перед зрителем такими добренькими, мягкими, недалекими, а советский офицер Гончаренко (В. Медведев), которому надлежало продемонстрировать чудеса смелости, перед лицом таких нестрашных и неумных противников сам оказался фигурой заурядной, несложной, лишенной обаяния... По той же причине так «красиво» выглядят в фильме пытки и так слащаво — любовь... Не следует думать, что фильм «Вдали от Родины» — худший из фильмов такого рода. Ничего подобного. Мы уверены в том, что фильм этот, как говорят некоторые работники кинопроката, «найдет своего зрителя». Того самого зрителя, который думает, что песенка про гвоздику — это уже любовь, а выстрел сквозь карман брюк — это уже геройство. Того самого зрителя, вкус которого испорчен штампованными детективными повестями и «приключенческими» фильмами, подобными фильму «Вдали от Родины». Пусть не подумают, что мы вообще против детективного жанра в искусстве. Нет, мы за приключенческий фильм и прекрасно сознаем, почему так велика тяга к нему у кинозрителей. Мы только против произведений, которые отсутствием художественности, пристрастием к заданной, схеме снижают героическую, патриотическую тему» (Питляр, 1960: 50-52).
Зато в постмодернистской трактовке XXI века может показаться, что «в полтора часа напряженного экранного действия Швачко удалось, кажется, вместить все темы и сюжеты, которые вскоре составят нацисплуатационный канон. Есть здесь и пиетет отношения к нацистской форме, символизирующей осуществление грезы: «В следующий раз не надевайте эсэсовскую фуражку к армейскому мундиру», – строго выговаривает щеголяющий в ладно скроенном и ловко пригнанном фашистском кителе Гончаренко незадачливым увальням – маки (присутствие в сюжете «французских партизан» усиливает мифологический пласт картины). … Есть и безумный профессор Штронг (Михаил Белоусов), изобретатель дьявольского секретного оружия, и его очаровательная племянница Моника с аккуратными пушистыми усиками (Зинаида Кириенко играет «французский шарм», такой же мифический, как и «героизм французского Сопротивления»). Но главное в пионерской работе Швачко – конечно же, таинство миметической магии. Когда лейтенант Гончаренко обращается к своему отражению в зеркале со словами «Ну что, дружище Генрих?», зал замирает. Позволит ли Гончаренко моделям мимесиса полностью поглотить себя, попасть под власть чар двойника? Что станет порождением дионисического слияния главного героя и его невидимого протагониста? Не проявится ли в зеркальном отражении советского лейтенанта, присвоившего права на средства идентификации немецкого барона, заветная новая форма – гештальт русского как фашиста?» (Moskovitza, 2011).
Далее тот же автор утверждает, что в этом фильме «впервые ожили на экране образы потаенной нацистской садо-эротики, еще только начинавшие пробивать себе дорогу на обложки англо-американских журналов для мужчин и израильских «шталагов» – одержимые алголагнией гестаповцы, терзающие прелестных антифашисток в атласном неглиже, и нацистские фройляйн, вымещающие свои фантазии на мужественных, но беспомощных пленниках с обнаженными торсами. В поисках вдохновения Норману Сандерсу и Норму Истману достаточно было пересмотреть эпизод из «Вдали от Родины», в котором взбалмошная дочь Вилли Бертгольда Лора (гротескная Эмма Сидорова), одетая в стильные галифе (Диана Торн примерит такие лишь через 15 лет), бичует своих русских рабов, призывая в заинтересованные свидетели друга детства – Гольдринга («А для кого эта плетка, уж не для меня ли?» – не преминет поинтересоваться либертен Григорий-Генрих), или сцену допроса французской антифашистки Людвины (икона нацисплойтейшн Агния Елекоева, не забывающая при каждом удобном случае выставлять напоказ роковую метку – резинку чулка) маниакальным капитаном контрразведки Заугелем (Михаил Козаков…) в присутствии все того же невозмутимо смеющегося Гончаренко-Гольдринга» ((Moskovitza, 2011).
И как всегда в этих случаях, мнения зрителей о фильме «Вдали от Родины» разделяются на «за» и «против».
«За»:
- «Хороший художественный фильм… Заугель – омерзителен, как и те фашисты, которые развлекались на допросах с женщинами, прежде, чем их убить. Лотту просто прибить хочется. Викландт играет бесподобно! У Кириенко Моника получилась необыкновенно очаровательной, это сама юность, доверчивость и чистота. Фильм пересматриваю иногда не без удовольствия» (НВЧ).
«Против»:
- «Сказать, что фильм плохой это сделать комплимент. Фильм ужасный. Это просто позорище» (Вова С.).
- «Ничего достоверного, не актеры, а какие–то противные рожи. Странно, что Дольд по своей интересной книге написал такой никудышный сценарий» (Л. Милая).
- «Смотреть невозможно, а ведь деньги были потрачены и немалые! А хорошие фильмы укладывали на полки или смывали» (Парек).
- «Очень неудачная экранизация популярного когда–то романа Ю. Дольд–Михайлика "И один в поле воин". … Особенно карикатурными получились образы немцев, которых играют пока еще не прибалты и не актеры из ГДР, как в последующих отечественных фильмах, а русские и украинские актеры. В их исполнении немцы больше похожи на белогвардейских генералов из плохих фильмов о гражданской войне. В этом фильме фашисты получились доверчивыми и глуповатыми» (А. Гребенкин).
Инспектор уголовного розыска. СССР, 1972.
Режиссер Суламифь Цыбульник. Сценаристы Михаил Маклярский, Кирилл Рапопорт. Актеры: Юрий Соломин, Евгения Ветлова, Николай Лебедев, Борис Зайденберг, Александр Голобородько, Владимир Заманский, Михаил Водяной и др.
40,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Суламифь Цыбульник (1913–1997)
поставила всего семь фильмов, но три из них («Инспектор уголовного розыска», «Будни уголовного розыска», «В мёртвой петле») сумели войти в тысячу самых популярных советских кинолент. Этот детектив не вызвал энтузиазма советских кинокритиков.
К примеру, Елена Стишова отметила, что «картина откровенно эксплуатирует актёрскую славу Соломина, компенсируя за его счет драматургические и режиссёрские издержки» (Стишова, 1975),
а кинокритик Всеволод Ревич (1929-1997) посчитал, что фильм, хотя и был снят вполне профессионально, но «не выделились ничем из стандарта подобных картин, стандарта инспекторов, стандарта преступников» (Ревич, 1983: 1946).
Фильм «Инспектор уголовного розыска», как выясняется, зрители не забыли и сегодня, как всегда разделившись на его сторонников и противников.
«За»:
- «Детективно–криминальный жанр всегда был в почёте у советского кино. Главная причина этого – воспитательно–назидательный характер подобных картин. В какой–то степени все они довольно однобоко изображали как сотрудников милиции, так и уголовный элемент. В показе и тех и других можно легко заметить некую условность: сотрудники милиции отчасти идеализируются, преступники, напротив, наделяются крайне отрицательными чертами. Мастерство режиссёра заключается в том, чтобы найти подходящего актёра, который бы максимально точно соответствовал прописанному в сценарии типажу. Суламифь Моисеевна Цыбульник таких актёров нашла» (Фридмон).
- «Спокойный и неспешный детектив. Симпатичный дуэт Соломина и Ветловой. Мне нравится Ветлова, жаль, что она мало снималась» (Е. Ильхман).
«Против»:
- «Если бы все инспектора были как герой Соломина, то ни одно дело бы ни раскрывалось. Любят у нас показывать, как следователь – инспектор – оперуполномоченный занимается одним делом, обдумывает его и так, и этак, во всем сомневается и проч. А здесь еще и "дама сердца" косвенно связана с бандитами. Кстати, Ветлова тут не понравилась – очень красивая женщина, но уж очень много кричит, причем с какой–то необоснованной злостью» (А. Лепесткова).
- «Калька с ихних неонуаров: чёрно–белый минимализм, роковая женщина, жалюзи на окнах, тень от вентилятора на стене (как д.б. поставлен свет, чтобы тень была на стене?)» (Егерь 11).
Государственный преступник. СССР, 1964.
Режиссер Николай Розанцев. Сценарист Александр Галич. Актеры: Александр Демьяненко, Алина Покровская, Сергей Лукьянов, Павел Кадочников, Клара Лучко, Олег Жаков, Бруно Фрейндлих и др.
39,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Николай Розанцев (1922–1980)
поставил дюжину фильмов разных жанров, пять из которых («Государственный преступник», «Крутые Горки», «Развязка», «Заговор послов», «Еще не вечер») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Но самым популярной его работой стал психологический детектив «Государственный преступник» (1964).
К сожалению, после эмиграции сценариста этого фильма – Александра Галича (1918–1977)
– с 1974 практически до начала 1990–х «Государственный преступник» практически выпал из телепоказов и был, на мой взгляд, незаслуженно забыт…
Когда «Государственный преступник» вышел в советский прокат, кинокритики (в отличие от зрителей) встретили его довольно сдержанно. К примеру, М. Юрьев в «Советском экране» писал, что «режиссер Н. Розанцев должен был проявить больше изобретательности и прежде всего больше внимая к героям, к их духовной жизни, характеру, поведению. … Сценарий снят режиссером довольно аккуратно – этого нельзя отрицать. Но как хотелось бы увидеть в фильме не только такую режиссерскую аккуратность, но и то, что называется творчеством режиссера. … фильм, хотя и смотрится с интересом, не стал событием в своем жанре, хотя для этого и были созданы литературные условия» (Юрьев, 1965: 6–7).
Постсоветский кинокритик Денис Горелов отнесся к «Государственному преступнику» куда мягче, на мой взгляд, резонно утверждая, что «из «Госпреступника» выросла добрая четверть наших приключенческих клише. Первым на советском экране сжигал в пепельнице лист–вопросник подозреваемых отнюдь не Максим Максимович Исаев–Штирлиц, а молодой новобранец органов Андрей Поликанов (ролями в «Преступнике» и «Сотруднике ЧК» Александр Демьяненко разбил череду своих вечных недотеп — за год до Шурика и через три после Димы Горина). Он же задолго до папаши Мюллера «на всякий случай» снял отпечатки пальцев с бокала сомнительного собеседника. Не управдомша Плющ из «Бриллиантовой руки», а стюардесса Майя первой припечатала: «А, журналист–международник? Понятно. Нью–Йорк — город контрастов». А уж ее диалог со зловещим таксистом: «Почему здесь свернули? Куда он меня везет?!» — «А здесь дорога короче», — все поколения советских зрителей помнят в пародийном исполнении Никулина и Станислава Чекана. Однако фильм был запрещен и первоисточник утерян» (Горелов, 2018).
Сегодняшние мнения зрителей о «Государственном преступнике» неоднозначны:
- «Вот уж действительно замечательное кино! Фильм, который практически никогда не надоедает. Его сценарий, как и в любых других подобных фильмах детективного жанра, не лишен некоторых натяжек, зато насколько интригующ и позитивен! К постановке вообще придраться сложно, насколько все продумано и отточено. Ну, а об актерах, сыгравших в нем, можно говорить только восторженные слова. Демьяненко и Лукьянов сыграли множество блестящих ролей, даже более масштабных, но каковы Фрейндлих и Жаков в своих вроде бы небольших ролях! … Короче, надо еще раз похвалить постановщика за создание столь превосходного актерского ансамбля» (Александр).
- «Фильм – продукт своего времени, показывающий честных, хороших "кегебешников", озадаченных лишь тем, как вывести на чистую воду нацистских преступников. … И Демьяненко прекрасно сыграл эту роль. И пускай его Поликанов занимается здесь благородным, безупречным с моральной точки зрения делом, но с такой хваткой, с такими "подходцами", чувствуется – далеко пойдёт. Злодей получился какой–то памфлетно–омерзительный, с маниакальными наклонностями, и, на мой взгляд, не очень убедительный. Может, оттого, что он здесь один, окружённый со всех сторон честными, порядочными (хоть и не лишёнными отдельных недостатков) советскими людьми. Талантливый Лукьянов, конечно, придал этому образу правдоподобия и даже какого–то человеческого обаяния, но финальная сцена всё портит. Уж больно резко и истерично начинает Золотицкий "колоться". Чего ради? Совесть заела? Не думаю, что этот рудимент христианской морали ему вообще присущ. Испугался? Кого и чего? Неопровержимых улик против него пока что нет, по крайней мере, в фильме они не показаны. Мог бы спокойно и дальше играть в "несознанку". Сдали нервы? Да с таким прошлым они у него должны быть стальные. Иначе давно бы уже "мальчики кровавые в глазах" довели бы до верёвки с мылом» (Е. Гейндрих).
Таинственный монах. СССР, 1968.
Режиссер Аркадий Кольцатый. Сценаристы: Алексей Нагорный, Гелий Рябов. Актеры: Владимир Дружников, Александр Белявский, Валентин Зубков, Константин Сорокин, Евгений Жариков, Татьяна Конюхова, Станислав Чекан, Кирилл Столяров
37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Трижды лауреат Сталинской премии кинооператор Аркадий Кольцатый (1905–2002)
как режиссер поставил восемь фильмов («Пограничная тишина», «Старый знакомый», «SOS над тайгой» и др.). Самым кассовым из них стал приключенческий стереофильм «Таинственный монах», действие которого происходит во время гражданской войны.
В 1981 году А. Кольцатый (он же А. Кальцатый) эмигрировал в США и фильмов больше не снимал… Всего в тысячу самых кассовых советских кинолент у А. Кольцатого вошли два фильма – «Таинственный монах» и «Старый знакомый». …1920-й.
Из красного плена сбежали двое белых, им удается спрятаться в монастыре...
Любопытна творческая судьба сценаристов «Таинственного монаха». Если Алексей Нагорный (1922–1984) до конца своей жизни остался на стороне красных («Рожденная революцией», «Государственная граница» и др.), то Гелий Рябов (1932–2015) в постсоветские времена стал относиться к белому движению совсем не так, как в «Таинственном монахе», а вполне сочувственно и немало сил положил на то, чтобы пролить свет на истинные обстоятельства гибели Николая Второго и его семьи…
Как всегда это бывает, когда речь идет о фильме, рассказывающем о событиях гражданской войны, аудитория XXI века строго разделяется в споре на «красных» и «белых».
«За»:
- «Фильм очень хорош. Я смотрел его в стереоформате. Это один из немногих стереофильмов, снятых в СССР, которые были интересны не только как технический аттракцион, но и как художественное произведение» (Норус).
- «В этой ленте таинственным является не только и не столько сам «секретный» монах, сколько атмосфера, которая окружала ленту после её выхода на экраны. Афиша завораживала и эмоционально–ярким эпизодом из фильма, и сложной для совсем ещё мальчишки надписью: «Цветной, звуковой, стереоскопический»! … Восторгу не было предела, ибо сравнивать такое «кинотаинство» можно было лишь с «Неуловимыми мстителями» Эдмонда Кеосаяна, вышедшими годом ранее, да «Новыми приключениями неуловимых», премьера которых почти совпала с премьерой «Таинственного монаха» (Фридмон).
«Против»:
- «Полная шняга: монахи с наганами, большевички приговоры зачитывают, типа следствие вели. Ложь… сплошная ложь. Сам сюжет вообще недостоин критики. Рано или поздно появятся фильмы, снятые по реальным событиям, а не дешевой блевоте» (Дорс19).
- «Фильм ненастоящий какой–то. Слабая режиссёрская работа, слабый скомканный сценарий, как будто пытались уложиться в определённые временные рамки. Музыка вообще не к месту и сильно раздражала. Я имею в виду не песни, а именно музыку во время событий» (Аладин).
Ночной патруль. СССР, 1957.
Режиссер Владимир Сухобоков. Сценаристы Михаил Маклярский, Лев Шейнин. Актеры: Лев Свердлин, Марк Бернес, Вадим Грачёв, Валентина Ушакова, Владимир Андреев, Татьяна Окуневская, Зоя Фёдорова, Сергей Филиппов и др.
36,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Владимир Сухобоков (1910–1973)
за свою творческую карьеру поставил дюжину фильмов, но зрителям в итоге запомнился (скорее всего, из–за звездного состава актеров) только один – «Ночной патруль»… Всего у В. Сухобокова в тысячу самых кассовых советских кинолент вошло четыре картины: «Ночной патруль», два фильма–спектакля – «Волки и овцы», «На всякого мудреца довольно простоты» и цирковой стереофильм «Косолапый друг».
Если спросить сегодня обычного зрителя, знает ли он что–то о кинорежиссере Владимире Сухобокове, то, полагаю, вряд ли можно услышать в ответ что–то вразумительное. А между тем, детектив Владимира Сухобокова «Ночной патруль» (1957) входит в 120 самых популярных советских фильмов за все время существования СССР.
Советская кинокритика отнеслась к детективу «Ночной патруль» довольно строго. Так кинокритик Валентина Колодяжная (1911-2003) писала о нем так: «В фильме сняты превосходные актеры… В сценарии есть волнующие драматические ситуации, есть живой (хотя местами несколько вульгарный) диалог. Режиссер В. Сухобоков создал убедительную атмосферу действия и нашел превосходный монтажный ритм. В фильме немало отдельных достоинств, но в нем нет главного — глубоких жизненных образов и значительных событий. В «Ночном патруле» нет таких действующих лиц, которые могли бы стать любимыми героями. И фильм, имеющий успех у зрителя, все же не стал подлинным произведением искусства. Основной недостаток сценария М. Маклярского и Л. Шейнина в том, что в нем мало подлинных приключений, а те, которые показаны, раскрывают характеры героев весьма приблизительно. Больше всего пострадала от этого центральная роль — комиссара милиции Кречетова. Кречетов, несмотря на все усилия Л. Свердлина, оказался в сущности «голубым» героем, лишенным характера. Кречетов должен был расследовать сложное и за-путанное преступление, но оно распутывается фактически само по себе, без его участия. … Вместо того чтобы раскрыть характер героя в поступках, авторы пытаются проиллюстрировать его посредством статичных сценок, нс имеющих прямого отношения к основному действию. Так, например, Кречетов танцует на балу с какой-то девицей (он общителен и приветлив), побивает какого-то бригадмильца на занятиях по самбо (у него хорошая тренировка), рассказывает внучке сказочку (добрый дедушка), говорит по-английски (образован) с иностранцем, который не играет никакой роли в действии фильма, и т.д. В картине много необязательных сцен и разговоров и в то же время бегло показаны те приключения, в которых должна была развернуться борьба Кречетова с преступниками. И хотя Л. Свердлин мастерски придает различную эмоциональную окраску информационным, в сущности, диалогам, в которых участвует его герой, показывает сочувствие (к Огоньку), жалость (к взволнованному Алексею), строгость (к Соболеву), благожелательность (к Касьянову) и т.д., но создать своеобразный характер он здесь просто нс может. Иногда талантливого актера словно мучает жажда раскрыть задуманный образ, и это чувствуется в поисках «второго плана», деталей, внутренней жизни героя... Увы, он не может сделать больше того, что позволяют ему ситуации фильма. М. Бернес — Огонек также ищет характер героя, но сцены, в которых он участвует, лишены острой действенности. … Огонек нс участвует ни в одном столкновении, он только рассказывает... Нечего делать в фильме превосходной актрисе 3. Федоровой, играющей подругу Нежука — нелюбимую и нелюбящую, отчаявшуюся и жалкую. Все эти черты ее характера даны в экспозиции и ничем не подтверждены в действии» (Колодяжная, 1958: 40-41).
О «Ночном патруле» зрители и сегодня спорят. Кто–то из зрителей с легкой иронией пишет
, что фильм «явно выполнял политический заказ – пропагандировать процесс восстановления социалистической законности. Поэтому обаятельный комиссар то и дело разражается длинными сентенциями о недопустимости обижать простых граждан. Все остальное – просто паузы между сентенциями. Поэтому, видимо, режиссер на остальное махнул рукой – и получилось хорошо. Бернес поет под гитару, Филиппов демонстрирует филигранные эскапады, главный бандит дико вращает глазами, Евгений Гуров и Татьяна Окуневская демонстрируют высоты довоенной театральной школы» (Думитру С.).
Кому–то не нравится игра знаменитого Марка Бернеса: «Абсолютно неубедителен здесь М.Бернес... Неужели сам актёр не понимал, что роль воровского авторитета – это не его? Слишком уж у Марка Наумовича благообразная внешность… На лице написано – ''добропорядочный отец семейства''» (Л. Чесноков).
Но большинству зрителей «Ночной патруль», как игра М. Бернеса, явно пришлись по душе:
- «Запомнился прежде всего Марк Бернес в роли вора в законе по кличке «Огонек». Удивительным было то, что по природе своего дарования актер был необычайно обаятельным, что никак не соответствовало расхожему мнению о злобном и несимпатичном преступнике» (Михаил).
- «Очень понравился фильм. И есть намек на культ личности. И замечательный образ создал Бернес. Мы ведь привыкли видеть его улыбающимся, безумно обаятельным, а тут такая суровость, сдержанность. Когда пела Марфа Федоровой, сердце щемило. Она ведь пела о своей загубленной судьбе» (Элла).
- «Не могу не сказать несколько слов в защиту этого старого доброго фильма. Не баловали зрителя в те далекие времена хорошими детективными кинофильмами. Считаю "Ночной патруль" вполне удачным для этого жанра: добротная режиссура, хороший актерский состав, запоминающаяся душевная песня "Огонька"» (С. Соловьев).
Как вас теперь называть? СССР, 1965.
Режиссер Владимир Чеботарев. Сценаристы: Юрий Лукин, Михаил Прудников, Владимир Чеботарёв. Актеры: Анатолий Азо, Владислав Стржельчик, Михаил Глузский, Лариса Голубкина, Владимир Самойлов, Ефим Копелян, Павел Массальский, Всеволод Ларионов и др.
36,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Чеботарев (1921–2010)
за свою творческую карьеру тоже поставил 16 фильмов, многие из которых («Человек–амфибия», «Как вас теперь называть?», «Крах», «Алмазы для Марии», «Выстрел в спину», «Дикий мед») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Самый знаменитый фильм Владимира Чеботарева, конечно же, «Человек–амфибия» (1961), но его остросюжетные ленты и военные драмы («Батальоны просят огня») также имели немалый успех у зрителей.
Шпионский детектив «Как вас теперь называть?» относится к их числу. В год выхода этого фильма в прокат советская кинопресса оценила его в целом позитивно, хотя, к примеру, рецензенты журнала «Искусство кино» отметили, что «в попытке драматизировать события и характеры авторы подчас как бы чрезмерно нагнетают сложность и от этого, само собой, теряют се. Их можно упрекнуть в излишнем увлечении сюжетными парадоксами, каждый из которых мог бы стать основой самостоятельного фильма — для одной картины их, пожалуй, многовато... Налет искусственной, нарочитой сложности лежит и на ряде характеров. … В некоторой степени это относится и к главному персонажу — разведчику Валерию. Режиссер В. Чеботарев и актер немало потрудились, чтобы создать сложный, духовно выразительный образ. У героя умные, живые глаза, изящные движения, элегантная речь. Он одинаково убедителен и в роли бельгийского кулинара, и в роли ловкого авантюриста, которую разыгрывает в камере, и особенно в поединке с Готтбургом, когда ему не надо играть никакой роли, а просто нужно быть тем, кто он есть, — бойцом и патриотом. Но порой создастся ощущение, что герой где-то немного рисуется своим артистизмом, умом, талантом, памятью. Эта внешняя усложненность, некоторая картинность еще не объясняют подлинной сложности и красоты характера героя» (Богомолов, Кушниров, 1965: 1973).
Сегодня, в XXI веке, зрители продолжают спорить о фильме «Как вас теперь называть?».
«За»:
- «Один из наиболее достоверных фильмов о советских разведчиках, снятый на основе реальных событий. Великолепный дуэт: психологический поединок немецкого генерала Готтбурга (В. Стржельчик) с разведчиком Валерием, виртуозно изображающим из себя повара – бельгийца мсье Жака (А. Азо) – наверное, один из лучших в советском героическом детективе. Это поединок ума и находчивости, сделанный с великим актерским искусством. Привлекают также нестандартные образы Майкова (В. Самойлов) и Костюк (Л. Голубкина)» (А. Гребенкин).
- «Среди отечественных фильмов о разведчиках этот фильм занимает вполне достойное место. Хорошие актерские работы, достоверно воссозданная обстановка оккупированного города. Кроме Азо и Стржельчика мне запомнилась Лариса Голубкина в драматической роли молодой подпольщицы Лиды, полюбившей на свою беду человека, оказавшегося провокатором гестапо, и трагически погибшей» (Б. Нежданов). «Очень хороший фильм. … Великолепный актёрский ансамбль и самое главное – острый психологический поединок между В. Стржельчиком и А. Азо. Смотрится с интересом. Особенно эффектна концовка. Наши всегда побеждают. Сейчас таких фильмов о войне не делают» (А. Бойников).
«Против»:
- «Игра актеров на уровне, по–советски, но сюжет/сценарий – просто мусор… До конца не досмотрел, не осилил этот бред (не случайно подобные картины в забвении!)» (Горацио).
Ошибка резидента. СССР, 1968.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы Владимир Востоков, Олег Шмелёв. Актеры: Георгий Жжёнов, Михаил Ножкин, Олег Жаков, Ефим Копелян, Николай Прокопович, Элеонора Шашкова, Владимир Гусев, Ирина Мирошниченко, Вадим Захарченко, Николай Граббе и др.
35,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Советская кинопресса встретила шпионский детектив «Ошибка резидента» тепло. К примеру, кинокритик Ирина Кокарева хвалила фильм за то, что авторы пошли «по пути наблюдения за человеческими характерами…, создавая разветвленный и запутанный детективный сюжет, изображая самые хитроумные и умелые действия врага, расследуя причины его краха» (Кокарева, 1968: 8–9).
Кинокритик Константин Щербаков в «Советском экране» отметил, что «персонажи и ситуации «Ошибки резидента», в общем, достойно выдерживают это нелегкое испытание достоверностью, неопровержимо доказывая, что психологические возможности детектива значительно шире, чем это порой принято считать. Чуть условный жанр получает здесь прочную земную основу, нисколько не теряя в том, чем он от века привлекал и интриговал. Получается серьезно и увлекательно – счастливое, но не частое сочетание» (Щербаков, 1968:4).
Уже в XXI веке кинокритик Денис Горелов писал об «Ошибке резидента» так: «Кроме титульной песни про березовый сок, фильм был крайне скуп на сантименты… При Брежневе впервые стали появляться фильмы, в которых бывалые мужчины «с той стороны» вчистую переигрывали чересчур полированных офицеров ГБ: за два года до «Ошибки» вышел «Человек без паспорта» с Владимиром Заманским – как и Жженов, прошедшим лагеря. … Вообще исполнители подбирались по принципу максимального несоответствия типажу: изменников играли добрейшие Жаков и Жженов, верхушку госбезопасности – чемпионы отрицательного обаяния Копелян и Прокопович» (Горелов, 2019).
В отличие от Д. Горелова, кинокритик Наталья Ларгина писала об «Ошибке резидента» в академической манере: «В фильме Дорман остается верен своей режиссерской манере. Отрицательные герои … наполнены в первую очередь обаянием, а не идеологией. Несмотря на то, что на экране разворачиваются реалии «холодной войны», романтические настроения того времени выразились в том, что на первый план выходят отнюдь не политические мотивировки поступков героев. Мягко, через диалоги и подбор эпизодов, в ошибке резидента подчеркивается, что соревнование двух держав – это приключение, борьба умов, необходимость предвосхитить, увидеть на два шага вперед» (Ларгина, 2010: 158).
Зрители спорят об «Ошибке резидента» до сих пор:
- «Неужели наш кинематограф никогда не достигнет подобных высот? Фильм снят в 1968 году, а политизирован по минимуму. К правдоподобности сюжета придираться не стоит – пошло бы ЦРУ на вербовку уголовника, находящегося в розыске, или нет и т.д. Это художественный фильм, и оценивать его следует, как художественное произведение. Безусловно, он заслуживает высшего балла. Отличный сценарий, динамичное развитие событий, мастерская работа оператора, безукоризненная игра актеров. Великолепен Жженов. Белозубо смеется, а не отпускающее внутреннее напряжение чувствуется постоянно. Рязанская внешность, а многие манеры (когда не играет советского человека) импортные. Отлично играет Жаков, каждый жест, каждый взгляд обдуманы и мотивированы. Непревзойден Ножкин. Его герой в маске бесшабашного, юморного русского парня, уголовника с интеллектом. А под маской – собранный, смелый профессионал. Почему в современном кино нет таких героев? Ответ я знаю – мастерства не хватает у современных "звезд". Вообще, в фильме даже небольшие роли и эпизоды – отточены» (Михаил).
- «Вот сколько уже раз, – и по частям, и полностью, – пересматриваю этот великолепный сериал, но понял для себя только не так давно: – а ведь, собственно, никакой 18–летней захватывающей истории и не было бы, если бы не поступившее в первых же кадрах фильма в КГБ таинственное анонимное сообщение, да еще с конкретными данными, о прибывающем в СССР агенте с чрезвычайно важным заданием. Кто его направил, как оно попало в руки контрразведчиков – тайна покрытая мраком, и оставляющая лишь повод для бесчисленных догадок, версий, предположений и трактовок. Но оно–таки поступило, а мы, зрители, приняв изначально правила кинематографической игры, должны теперь в дальнейшем следовать за почти безукоризненной логикой авторов повествования. К примеру, вся линия Бекаса в этом плане, вплоть до его "устранения" в последующих фильмах, – образец продуманности и целесообразности; все действия Тульева полностью подконтрольны… Казалось бы, все так предсказуемо, как всегда, – "наши" (хорошие) победят в итоге "ихних" (плохих). Но почему же так интересно год за годом следить за этой игрой в "кошки–мышки" с известным результатом? В чем тайна успеха этой картины, ее редкого для этого жанра долголетия? И здесь, на мой взгляд, главная загадка–разгадка в удивительном, провидческом решении авторов фильма (только потом ставшем сериалом) выбрать на роль Тулина Георгия Степановича Жженова – уникального артиста, человека, чья судьба не менее ярка и драматична, чем судьба его персонажа. Харизма актера столь велика, что я, зритель, готов буду впоследствии простить Тульеву даже расчетливо спланированное убийство… Как говорится, "исправленному верить!"» (Вадим).
Бой после победы. СССР, 1972.
Режиссер Виллен Азаров. Сценаристы Виллен Азаров, Василий Ардаматский, Михаил Блейман. Актеры: Михаил Волков, Георгий Жжёнов, Евгений Кузнецов, Алексей Эйбоженко, Григорий Гай, Людмила Максакова, Владимир Гусев, Мати Клоорен, Николай Прокопович, Людмила Шапошникова, Владимир Татосов, Игорь Ясулович
35,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Заключительная часть шпионской трилогии Виллена Азарова (1924–1978)
. Первые два фильма – «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна» также имели еще немалую популярность. «Бой после победы» – характерный для российского кино конца 1960–х – начала 1970–х фильм "про шпионов и разведчиков" – был поставлен Вилленом Азаровым на волне успеха предыдущих серий о приключениях агента Крылова–Крамера (Михаил Волков) в годы второй мировой войны. Вполне занимательная интрига помогала скрасить слабости сценария и режиссуры. Что же касается актеров, то время было такое, что некоторые из них, особенно благодаря телесериалам, месяцами не снимали вражеских или отечественных мундиров, и потому чувствовали себя в условиях невидимого фронта вполне комфортно.
В год выхода фильма «Бой после победы» кинопресса встретила его более сдержанно, чем «Путь в «Сатурн» и «Конец «Сатурна». К примеру кинокритик Всеволод Ревич в «Советском экране» сожалел, что «поблек образ капитана Крылова. И это, может быть, самая крупная потеря. В свое время исполнение Михаилом Волковым роли Крылова–Крамера было открытием для кино талантливого актера. Послевоенный Крылова сильно уступает военному по всем статьям. … это человек не слишком глубокий и не слишком находчивый, Во многом даже просто пассивный. Поток событий скорее несет его с собой, нежели он управляет им, как это было раньше» (Ревич, 1972: 2).
Мнения современных зрителей о фильме «Бой после победы» колеблются между «за» и «против».
«За»:
- «Фильм мастерский во всех отношениях. Главный герой Крамер перевоплощается, находясь в организации Геллена. А как же иначе? Ведь он – профессиональный разведчик, его работа перевоплощаться в соответствии с обстановкой. Расстановка актеров – нет слов для восхищения – каждый на своем месте, других актеров представить невозможно – так они справились со своими ролями» (А. Нуреев).
- «Фильм потрясающий! Игра актёров безупречна. … Вот что удивляет, так это то, что все актёры (и эпизоды, и второстепенные) играют в полную силу. Восхищаюсь! Таких сейчас нет» (Людмила).
- «Советские фильмы про разведчиков – моя слабость, поэтому я смотрю их практимчески все подряд, всякий раз убеждаясь, что они сделаны лучше нынешних российских, где часто много наворотов, но мало смысла. А хочется, чтобы этот смысл был, хотя бы немного» (Совесткий).
«Против»:
- «Самый слабый из трех фильмов этой эпопеи. «Путь в «Сатурн» немного скучноват вначале, пока еще раскачку набирает. «Конец «Сатурна» – хороший от и до. А вот «Бой после победы» – мало того, что сильно затянут в первой серии, … так еще и в конце фильма превращается едва ли не в комедию. Особенно откровенно смешит, когда, глупого как пробка, непосредственного начальника и "друга по совместительству" (как он вообще на эту должность был принят?) главного героя фильма все время разводят как школьника, а он еще говорит "шоферу" в конце фильма что–то вроде: "А может в этом и есть сермяжная правда?". На этом месте я смеялся как ребенок» (А. Гасило).
Два билета на дневной сеанс. 1967.
Герберт Раппапорт. Сценаристы Борис Чирсков, Евгений Худяков. Актеры: Александр Збруев, Людмила Чурсина, Земфира Цахилова, Игорь Горбачёв, Пётр Горин, Алексей Кожевников, Никита Подгорный, Валентина Сперантова, Бруно Фрейндлих, Лариса Барабанова, Галина Никулина, Владимир Кенигсон, Станислав Чекан и др.
35,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Герберт Раппапорт (1908–1983)
поставил 16 полнометражных игровых фильмов, многие из которых («Два билета на дневной сеанс», «Круг», «Меня это не касается», «Черемушки», «Поддубенские частушки», «Музыкальная история», «Воздушный извозчик») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Судьба трижды лауреата сталинской премии режиссера Герберта Раппапорта по–своему уникальна. Он родился в Вене, в еврейской семье. В начале 1930–х годов работал на Берлинской киностудии – был ассистентом известного немецкого режиссера Г. Пабста. Спасаясь от преследований нацистов, Раппапорт эмигрировал в Советскую Россию, где вскоре получил самостоятельную постановку.
Его политическая драма о еврейском ученом, ставшем жертвой фашистов «Профессор Мамлок», с успехом прошла по многим экранам мира, включая США. После конъюнктурного «Гостя» (1939, фильм на экран не вышел) казалось, что карьера Герберта Раппапорта и дальше пойдет по политическому руслу. Однако он вдруг резко сменил жанр и поставил лирическую «Музыкальную историю» (1940) с популярным певцом С. Лемешевым... В годы войны Раппапорт оперативно снимал «Боевые киносборники». А в 1947 году влился в мощный поток историко–биографической серии («Александр Попов», 1947). Затем на время как бы ушел в тень (незамысловатая комедия «Черемушки», 1963 и т.п.). Но в 1966 году, опять–таки неожиданно для всех, блеснул прежним мастерством в детективе «Два билета на дневной сеанс» с молодым тогда еще А. Збруевым
в главной роли сыщика и совершенно роскошной Людмилой Чурсиной
в отрицательной роли Инки–эстонки...
С именем этого замечательного актера были связаны и последние работы Г. Раппапорта – детективы «Круг» (1972) и «Меня это не касается» (1976). Увы, после 1976 Герберт Раппапорт уже не снял ни одного фильма. Он скончался в 1983 году. Был похоронен на Родине – на Центральном кладбище Вены...
«Два билета на дневной сеанс» – самый кассовый фильм Г. Раппапорта. Советская кинопресса встретила этот фильм без особого восторга. К примеру, кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) писал о ней так: «Мне этот фильм кажется относящимся к категории, где режиссерское и актерское мастерство выше сценарного, а иногда и вступает с ним в противоречие. Сюжет фильма достаточно искусствен, а разыгран хорошо. … Но главная беда фильма все же в другом. А. Збруев — очень обаятельный актер, с какой–то неуловимой ироничностью, и его Саше Алешину, естественно, симпатизируешь. Но найти в герое что–нибудь индивидуальное трудно. Не убедителен и другой важный персонаж — химик Лебедянский (Н. Подгорный). Как–то не верится, что такой человек может скатиться до обыкновенного подворовывания. А лиходеи? Вот Сабодаж — главарь. Кто он, что он, зачем он показан? Какие уроки морали мы можем извлечь из знакомства с данной персоной? Просто мы узнаем, что у шайки, оказывается, есть «шеф», и не без удовольствия наблюдаем превосходное умение С. Чекана перевоплощаться. Никакой другой идеи в персонаж не вложено» (Ревич, 1983: 49–50).
Лихой постсоветский кинокритик Денис Горелов, напротив, посчитал, что «Раппапорт сделал из тухлой истории неучтенных излишков советский вариант film noir, черного кино — падчерицы американского послевоенного криминала. … Лобастые детективы в полутемных кабинетах, нижний свет холостяцких берлог с мини–баром на тыльной стороне ростового портрета шатенки в бикини, пустеющие к ночи ангары лабораторий, узкие пружинные лезвия вблизи слишком любопытных носов, гибкие тени переодевающихся студенток в окнах пединститутской общаги — это уже были реалии раппапортовской картины; казалось, фильм снимался не в России и тем более не через два года после тучного хрущевского бесстилья. В той великой волне беглых немецких кинограндов середины 30–х Герберт Морицевич Раппапорт был единственным, кто не прижился в Голливуде и реэмигрировал в Россию в самое пекло больших чисток. Лишь 30 лет спустя он получил возможность поэксплуатировать новейшие фобии человечества и выжал из ситуации все. Испуганное почтение пред всемогущей неорганической химией, порочная притягательность вестернизированных малин с торшерами, коктейлями и заграничными журналами, особая аура прибалтийского транзита, разор свежих могил с очными ставками над гробом, в котором скрипичный футляр, в нем драгоценности, а в них кощеева смерть, — вся эта пряная таинственность графично контрастировала с акварельными шестидесятническими свиданиями под зонтом, реками озабоченных прохожих на улице и дневной, легальной жизнью лейтенанта ОБХСС Александра Алешина… Советские энциклопедии связывали рождение вскормившего Раппапорта экспрессионизма с неприятием демократической интеллигенцией вещного буржуазного мира. Демократическая интеллигенция советских органов сыска категорически не принимала наступающий буржуазный мир, била его по длинной волосатой лапе, не давая отдыху, но давая срок. Это позволило завершить отечественный черный фильм дрожащих теней, нервных рук, тяжких сомнений и уникальных для нашего кино человеческих унижений свежеотмытым советским троллейбусом и семейным счастьем эстонской Кармен» (Горелов, 2018).
Кинокритик С. Кудрявцев писал о «Двух билетах на дневной сеанс» в более академической манере: «В первых эпизодах ленты словно происходит прощание исполнителя (А. Збруева – А.Ф.) с тем типом ироничного, раскованного парня, лишь путешествующего по жизни, которого он играл до тех пор. Ведь поначалу и Алёшину его работа в правоохранительных органах кажется беззаботным странствием в поисках романтики. … По случайности (точнее – по собственной нерасторопности) Алёшин устанавливает связь с преступниками – и отныне должен исполнять роль их сообщника. А актёру приходится играть два характера в одном, поскольку, изображая преступника, Алёшин не перестаёт быть самим собой. Вряд ли тут можно было обойтись привычной типажностью. Она пригодилась Збруеву только в качестве маскировки под бывалого блатного типа, связанного с уголовным миром. Но за этим внешним рисунком роли актёру удался не в меньшей степени второй план – характер человека собранного, мужественного, ловкого, сумевшего раскрыть планы преступников. И играя две ипостаси Алёшина, он сам как будто менялся и взрослел на глазах» (Кудрявцев, 2007).
Зрители XXI века с удовольствием вспоминают этот фильм:
- «Один из лучших фильмов шестидесятых годов для понимания того времени. Фильм сделан с большой искренностью, мастерством и верой в идеалы, верой в то, что мир можно улучшить, а человека перевоспитать. Такое мироощущение было характерно для шестидесятых годов, ведь тогда советским людям было обещано построение к 1980 году коммунистического общества, то есть общества без денег, общества без преступности и вообще общества справедливости и чуть ли не рая земного, – осуществления вековой мечты человечества, как тогда говорили. Многие в это верили... Правда, по здравому размышлению становилось понятно, что коммунизм это абсолютная утопия, никогда не осуществимая сказка. Ибо эгоизм, жадность, стяжательство глубоко укоренены в природе человека и переделать его нельзя. Есть, конечно, добрые, альтруистичные, бескорыстные люди, готовые снять с себя последнюю рубашку ради помощи ближнему, ради других, но таких сознательных, идеальных людей конечно же меньшинство. А вот в тогда, в 60–е года, была вера, что общество не стяжательства и справедливости создать вполне возможно и для этого надо всего лишь переловить всех преступников, то есть предпринимателей, которые хотят иметь денег больше, чем все остальные советские люди и для этого организовывают подпольные цеха для производства товаров народного потребления. Не понимали тогда, что предпринимательство это не только жажда наживы, но и способ обеспечить товарное изобилие, которого в совке никогда не было и все товары, начиная от мыла и кончая одеждой и мебелью были в страшном дефиците... Смотрим этот талантливо сделанный фильм, вспоминаем то оптимистичное время несбыточных надежд и веры в светлое будущее. Ну, а тем, кто тогда еще не родился можно пожелать поглубже понять и вникнуть в то время. Этот фильм очень подходит для такого понимания, так как сделан вполне честно» (В. Баландин).
- «На редкость удачный фильм с профессиональной точки зрения. Если, конечно, не обращать внимания на многочисленные совковизмы. Я бы поставил этот фильм в ряд лучших детективных фильмов Европы и Америки за все шестидесятые года» (Владимир).
- «Действительно роскошный атмосферный детектив. Ах, какая здесь Чурсина с эстонским акцентом!» (Лиз).
- «Фильм безусловно хорош, его хочется смотреть и пересматривать… Сюжет выстроен по интересной и неординарной схеме, жулики "пошли" в науку, Сабодаж "переживает" за диссертацию Лебедянского (разговор с Алешиным), что–то подобного сразу не припоминается. Линия завлаба – самая интересная, она остра и динамична, очень темпераментно играет прекрасный Никита Подгорный (нравится его монолог про одиночек в науке, его правда). Хорош (как всегда) Збруев, понравились Чекан и Чурсина» (Эдв).
Тайна «Черных дроздов». СССР, 1984.
Режиссер Вадим Дербенев. Сценаристы Валентина Колодяжная, Елизавета Смирнова (по мотивам романа Агаты Кристи "Карман, полный ржи"). Актеры: Ита Эвер, Владимир Седов, Всеволод Санаев, Любовь Полищук, Юрий Беляев, Елена Санаева, Андрей Харитонов, Наталья Данилова, Елена Ивочкина, Эльза Радзиня, Александр Пятков, Алла Чернова, Ирина Мазуркевич, Борис Новиков, Тамара Носова, Владимир Зельдин, Мария Барабанова, Лембит Ульфсак, Юрий Мороз, Нина Агапова, Вероника Изотова, Светлана Немоляева и др.
35,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер и оператор Вадим Дербенев (1934–2016)
за свою карьеру поставил около тридцати фильмов и сериалов, среди которых были и три зрительских хита – «Женщина в белом» (1981), «Змеелов» (1985) и «Тайна «Черных дроздов» (1984), которые вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Но режиссером детективов и иных остросюжетных лент Вадим Дербенев стал во второй половине своего творческого пути. А начинал он как «оттепельный» лирик (оператор фильма «Человек идет за солнцем», режиссер и оператор «Путешествия в апрель»).
Советские кинокритики отозвались на «Тайну «Черных дроздов» сдержанно, отметив, например, «старательность и добросовестность исполнения, режиссуры и съемок хорошо сочетаются со всем, пусть несколько наивным и чуть старомодным, детективным миром, в котором сюжет разработан с исключительной обстоятельностью (Аронов, 1984: 38). Андрей Зоркий (1935–2006) подошел к фильму В. Деребенева довольно снисходительно, в преамбуле указав, что показ реалий заграничной жизни – задача для советских кинематографистов изначально трудная, и огрехи тут неизбежны. А далее кинокритик посетовал на то, что «определенным проигрышем экранизации стал, к сожалению, и образ мисс Марпл (Ита Эвер) … И дело здесь не в актрисе, а в том, что в киносюжете достаточно вяло разыграна ее партия» (Зоркий, 1984: 9).
Сегодняшние зрители относятся к этой ленте довольно тепло:
- «Фильм есть в моей фильмотеке. Смотрел несчетное количество раз и все равно мало! Игра актеров – невозможно оторваться. Правдивы, красивы, талантливы. Нравится Елена Санаева. Ну до чего же хорошо ведет свою партию. А Эльза Радзиня. Сдержанная, умная, пожилая англичанка. "У старых грехов длинные руки". Если бы все не раскрылось – так наверное и унесла бы с собой эту правду "Тайну черных дроздов"» (Ирина).
- «Хоть и не шедевр, но смотрится фильм бесконечно приятно. Даже эта, далекая от совершенства постановка, лишний раз подтверждает, что "наши" в свое время умели экранизировать иностранную литературу подчас лучше сограждан великих писателей. Допускаю, что наши постановки близки нам сугубо эмоционально, но все–таки... А как хороши в нашей экранизации актеры! И блестящий Харитонов, и сдержанный Беляев, и старлеточная Полищук, а Носова, а Новиков!» (Лика).
Операция «Кобра». СССР, 1961.
Режиссер Дмитрий Васильев. Сценаристы В. Акишин, Игорь Луковский, Дмитрий Васильев. Актеры: Василий Макаров, Олег Жаков, Леонид Чубаров, Сталина Азаматова и др.
35,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Ровесник XX века – режиссер Дмитрий Васильев (1900–1984)
за свою режиссерскую карьеру в кино поставил (самостоятельно) с десяток фильмов, некоторые из которых («Тайна вечной ночи», «Над Тиссой») имели немалый зрительский успех. Шпионский детектив «Операция «Кобра» также относится к этому числу.
…Доблестные советские пограничники срывают операцию Кобра», организованную западными спецслужбами…
Любопытно, что эта и сегодня находятся зрители, которые готовы спорить об этой наивной ленте.
«За»:
- «Фильм понравился. Шпионы на высоте. Изобретательны, артистичны, хитры, коварны. Наши тоже, не дураки. … В фильме показан богатейший животный мир Памира снежный барс, его пристрелил пограничник, кобры, филины… Фашистский гад натравил кобру на нашу красавицу, и змея ее смертельно укусила. Но наш доктор Жаков успел сделать вакцину против яда кобры. … А враги, под видом филинов, в реактивных ранцах (видел такие в документальном фильме про шпионскую технику, пресловутый Бонд только через семь лет в таком ранце полетел, шифровались английские конспираторы, а мы открыто их технику показывали) перелетали нашу священную границу, но были сбиты меткими выстрелами наших героев–пограничников. Слава советским пограничникам, оберегавших мирную жизнь огромного СССР!» (Алекс).
- «Фильм прекрасен, начиная с заставки. А собачка–шпион, с фотоаппаратом, резидент–наводчик с дыхательной трубкой, прекрасный животный мир гор!» (Алексан).
- «Картина от начала и до финала держит в неослабном напряжении. Происходит это по причине почти полной непредсказуемости сюжета, что для фильмов про шпионов, само по себе – уже достижение. К несомненным плюсам стоит отнести неординарность 'шпионских фенечек, начиная от собаки–диверсанта и заканчивая совершенно фантастическим финалом. … Дополнительный балл можно поставить за оригинальность идеи, за отличную актёрскую игру, за чёткую последовательность событий. Но главное – за то, что шпионы на высоте, да и 'наши' не подкачали!» (Фридмон).
«Против»:
- «На сегодняшний взгляд фильм, конечно, очень слабенький и наивный. Смотрел я его давно, помню красивую актрису Сталину Азаматову в роли Лютфи, время от времени подвергающуюся нападениям местной фауны, от барса до кобры, и всегда вовремя спасающего ее лейтенанта Умарова с безотказным пистолетом Стечкина. И злодея Отто Грига тоже помню, и этот полет шпиона на реактивном ранце, сбитого бдительным пограничником. Подобные сюжеты кочевали тогда из одного детектива в другой и порой служили материалом для литературных пародий» (Б. Нежданов).
Часы остановились в полночь. СССР, 1959.
Режиссер Николай Фигуровский. Сценаристы Алесь Кучар, Николай Фигуровский. Актеры: Рита Гладунко, Дмитрий Орлов, Евгения Козырева, Юрий Боголюбов, Евгений Карнаухов, Анатолий Адоскин и др.
34,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Николай Фигуровский (1923–2003)
поставил всего шесть фильмов, из которых настоящий зрительский успех выпал на «военно–разведческую» ленту «Часы остановились в полночь», фильм для детей «Дети партизана» и мелодраму «Весенние грозы».
Михаил Костальцев пишет о фильме «Часы остановились в полночь» так: «В 1950-х на сцене Национального академического театра имени Я. Купалы шел спектакль «Это было в Минске» по пьесе Алеся Кучара. На ее основе он и создал сценарий фильма «Часы остановились в полночь». … На сцене Вильгельма фон Кауница (Кубе) играл Владимир Владомирский. В кино садиста-философа, раздающего детям конфеты накануне их казни, потрясающе воплотил Дмитрий Орлов, один из основателей Национального академического драматического театра имени М. Горького. Исполнительницу главной роли, актрису Купаловского театра Маргариту Гладунко, режиссеру Николаю Фигуровскому пришлось отстаивать: художественный совет был против. Но режиссер точно знал, чего хочет от персонажа — открытости и ранимости. Такой ее зрители и полюбили» (Костальцев, 2019).
Мнения сегодняшних кинозрителей об этом фильме, как обычно, разделились на «за» и «против».
«За»:
- «Недавно была возможность пересмотреть этот чудесный фильм. Просто незаслуженно забыт талантливый фильм с потрясающей актрисой Ритой Гладунко» (Раиса).
- «Отличный фильм, поставленный на реальных фактах, пусть и несколько наивный, но я лучше буду смотреть такие фильмы чем современную чепуху… Раньше советские фильмы показывали нам, каким должен быть человек… А кто скажет мне о чем вообще современные фильмы и какие моральные ценности она проповедуют? Ведь есть же у искусства воспитательная функция, так что воспитывают в современной молодежи эти фильмы?» (Иван).
- «Неизгладимое впечатление на всю жизнь оставил просмотр этого фильма зимой 1959 года… Да будет всем известно, что фильм в кинотеатре демонстрировался цветным, прекрасно помню жаркий пылающий камин с раскаленными в нем щипцами и угрозой пытки ими, тем было ужаснее воздействие на зрителя цветной реальной картинкой, и – не только этим эпизодом. … Жаль, что при редкой демонстрации фильма по TV показывают дубликатный черно–белый вариант, а не цветной» (Лирик).
«Против»:
- «Какую чепуху заставляли смотреть народ коммунисты СССР. Сколько поколений испорчено это идеологией» (Матиас).
Мертвый сезон. СССР, 1969.
Режиссер Савва Кулиш. Сценаристы Владимир Вайншток, Александр Шлепянов. Актеры: Донатас Банионис, Ролан Быков, Сергей Курилов, Геннадий Юхтин, Бруно Фрейндлих, Антс Эскола, Леонхард Мерзин, Эйнари Коппель, Маури Раус, Владимир Эренберг, Юри Ярвет, Анда Зайце, Светлана Коркошко, Лаймонас Норейка и др.
34,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Савва Кулиш (1936–2001)
поставил всего шесть полнометражных игровых фильмов. Самым известным из них, конечно, был и остается шпионский детектив «Мертвый сезон». За свою карьеру С. Кулиш поставил не так уж много фильмов («Комитет 19». «Взлет». «Сказки старого Арбата», «Трагедия в стиле рок», «Железный занавес»). И ни один из них не смог превзойти успеха его дебюта – шпионской драмы «Мертвый сезон».
В этой черно-белой картине, снятой в модной тогда манере cinema-verite’, Донатас Банионис
сыграл резидента советской разведки, пытающегося выйти на след нацистского преступника в одной из западных стран. Сыграл по-своему достоверно, без патетики и сентиментальности. Ключевым в фильме стал эпизод обмена матерых резидентов на границе «двух миров». Шагая навстречу, двое сильных, харизматичных мужчин лишь несколько секунд глядят друг другу в глаза. Однако этих секунд вполне достаточно, чтобы прочесть сходство судеб профессионалов своего дела...
И все-таки при всей своей «документальности» «Мертвый сезон» сейчас воспринимается, скорее, романтической историей, напоминающей знаменитую песню Б. Окуджавы о комиссарах в пыльных шлемах...
В год выхода в прокат у «Мертвого сезона» были хорошие отзывы в советской прессе. Кинокритик Александр Караганов (1915–2007) в год выхода «Мертвого сезона» на экран писал, что это «хороший фильм. Он заметно выделяется из потока средних и просто посредственных фильмов, создатели которых больше уповают на остроту сюжета, чем на силу искусства. … Особенно много в этом смысле дает фильму исполнение роли советского разведчика артистом Банионисом. Он создает поразительно емкий образ, каждым своим поступком, решением, мыслью открывая все новые грани характера своего героя» (Караганов, 1969: 2).
Высокую оценку «Мертвому сезону» дал и кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997), отметив, что «ни одна другая разновидность кинопроизведений не ставит своего героя в столь жесткие рамки. Почти все время он находится в исключительной психологической ситуации – на острие ножа. Конечно, сюжетная острота в рассказе о человеке, который все время находится под угрозой смерти, история этого поединка поли, ума, мировоззрения продолжает оставаться весьма существенной стороной фильма, но она, эта острота, ничего не стоит, если за ней не стоит крупный, своеобразный характер. … Развернуть на таком узком пространстве объемный человеческий образ всегда трудная художественная задача» (Ревич, 1969: 140).
Практически все рецензенты обращали внимание высокий психологический уровень актерской игры. К примеру, А. Бейлин обосновано утверждал, что «в «Мертвом сезоне» Банионис раскрылся как актер, наделенный богатым внутренним миром, необыкновенно тонко мыслящий и чувствующий, достоверный во всем – в слове, во взгляде, в движении, в активном действии и в молчании» [Бейлин, 1970, с.78].
Уже в XXI веке киновед Виктор Филимонов в своей энциклопедической статье о творчестве С. Кулиша, думается, вполне резонно заметил, что в «Мертвом сезоне» «со стороны дистанции хорошо ощущается наивный «оттепельный» идеализм не только в толковании фигуры советского разведчика. Некая романтическая окраска ощущается и в идейном пафосе вещи, отстаивающей права человеческой личности перед посягательством на них тоталитарных политических систем. «Боец невидимого фронта» выступает как бы от лица некого совершенно идеального социума, призванного высшими силами справедливо карать зло, распространяющееся в мире» (Филимонов, 2010: 258).
Зрители XXI века по–прежнему высокого оценивают этот фильм:
- «Многие из нас, наверняка, смотрели этот фильм сто раз и каждый раз, как первый. Фильм–наблюдение, фильм–размышление, фильм–предостережение... Умный, ни на что не похожий» (Людмила).
- «Фильм потрясающий! Наверное, именно посмотрев когда–то этот фильм, прониклась уважением к нашим сотрудникам разведки. Банионис, как всегда само великолепие! Какие у него глаза, какое умное, спокойное лицо и мягкий голос! Истинный Талант! До сих пор пересматривая эту ленту, не могу оторваться от экрана, потому что перехватывает дыхание, когда вновь вижу сцену обмена разведчиками. Сколько напряжения и неподдельного драматизма» (Джолти).
- «Фильм великий. В этом фильме всё совпадает – все прилажено друг к другу – музыка, игра актеров, атмосфера, сценарий. Все выверено, и именно поэтому этот фильм хочется пересматривать до бесконечности. … Как хорош в этом фильме Донатас Банионис, какой уникальный дуэт с Роланом Быковым! В этом фильме оба актеры продемонстрировали всю глубину своих актерских талантов! Это была не игра, это была целая жизнь!» (О. Дербин).
Дело «пёстрых». СССР, 1958.
Режиссер Николай Досталь. Сценаристы Аркадий Адамов, Анатолий Гранберг (по одноименной повести А. Адамова). Актеры: Андрей Абрикосов, Владимир Кенигсон, Всеволод Сафонов, Алексей Грибов, Евгений Матвеев, Владимир Емельянов, Наталья Фатеева, Тамара Логинова, Майя Казакова, Эдуард Бредун, Олег Табаков, Юрий Прокопович, Владимир Емельянов, Иван Переверзев, Михаил Пуговкин
33,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Николай Досталь (1909–1959)
прожил всего 50 лет и сумел поставить только пять фильмов. Самым кассовым из них стал «оттепельный» детектив «Дело «пестрых» с целым созвездием популярных актеров. В тысячу самых кассовых советских кинолент вошла и еще одна режиссерская работа Николая Досталя – «Мы с вами где–то встречались».
Советские кинокритики оценили детектив «Дело «пестрых» неоднозначно. К примеру, кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) писал, что «идеи, заложенные в повести, давали кинематографу возможность создать не просто занимательную уголовную историю, но и реалистически отобразить жизнь. Зрителей пригласили вступить в обсуждение проблем, волновавших тогда многих, — педагогические, студенческие круги, комсомольские организации. Печать разворачивала кампанию по изобличению «золотой молодежи»… Основная мысль «Дела «пестрых» — любое антиобщественное поведение, любой аморализм «сверху» или «снизу» — стороны одной медали. Мнящие себя интеллектуалами и сверхчеловеками хлыщи из группы Арнольда отлично стыкуются с под-заборниками типа Софрона Ложкина (эту эпизодическую роль с блеском провел М. Пуговкин). Сейчас мы бы, правда, усомнились: такая ли уж прямая связь — от увлечения рок–н–роллом к готовности убивать, однако это спрямление было в духе времени, и неожиданное возникновение в фильме агента иностранной разведки или проще — шпиона, вербующего себе подручных среди шпаны, — черта времени. Уголовный детектив еще боится оторваться от политического; видимо, авторам кажется, что без такого дополнительного штриха они будут выглядеть недостаточно солидными, что ли. … Задатки в «Деле «пестрых» были, но не реализовались, несмотря на ряд удачных сцен. Фильм стал жертвой распространенной болезни экранизаций. Желание «втиснуть» в сценарий как можно больше материала из повести привело к тому, что скомкались события и не проработались характеры» (Ревич, 1983: 25–26).
Уже в XXI веке кинокритик Денис Горелов резонно писал, что «картина Николая Досталя (1958), как и «Дело № 306» годом раньше, были первыми за 30 лет криминальными детективами (все прочие фильмы делались про шпионов) и отличались от последующих одножанровцев тотальным ощущением тревоги. Кислая мразь ночных электричек, нехороших квартир, пригородных танцплощадок с фонариками, садово–парковых шалманов с татароватыми лярвами–официантками, перемигивание ушлой привокзальной шоферни, работа старых сычей–«законников» под видом безобидных торговцев Птичьего рынка, тихие подмосковные змеюшники за глухими заборами — все это ни на грамм не уравновешивалось озорными физкультурницами в бассейне и воскресными лыжными прогулками под музыку «Доброго утра». … На плечи принципиальных партийных художников легла сложнейшая задача: перекинуть хотя бы полтяжести за crime–time на центровую позолоченную молодежь. За тем дело не стало. В ласковые сети марьинорощинского Мориарти по кличке Папаша (В. Емельянов) торопились пуще других мотыльки из академических семей, богемные пузанчики и гнусные студенты» (Горелов, 2018).
Сегодня «Дело «пестрых» вызывает разноречивые зрительские мнения:
- «Многие сейчас считают, что фильм "не очень" – чаще всего люди моложе 40! А что они хотели от событий середины пятидесятых, когда страна еще только начала подниматься из руин? Пусть лучше посмотрят фильм повнимательней, как герои живут и какая у них обстановка, как они одеты и обуты! Посмотрят внимательно на работников уголовного розыска, которые не только занимаются раскрытием преступлений, но и стараются помочь людям – сейчас редко такое увидишь в современных фильмах!» (Игорь).
- «Фильм хорошо снят в техническом плане. А вот его художественный уровень заметно отстаёт от технического. Слабоватая сценарная проработка вкупе с режиссурой, которую трудно назвать иначе как примитив. Целый ряд замечательных актёров не в силах тут ничего изменить в лучшую сторону… Всё очень притянуто, неестественно, фальшиво. Выглядит как искусственное нагнетание страстей… Одна из самых слабых картин советского периода, которые доводилось видеть» (Лукьян).
- «Из любопытства пересмотрел сейчас этот фильм… Слабый, герои очень схематичные. Музыка кажется слишком громкой и назойливой, но это характерно для многих фильмов 50–х годов. У всех отрицательных персонажей биография просто на лице написана. В том числе и у пресловутой Зойки. Невооружённым взглядом видно девушку на букву "б", хотя кому–то, похоже, нравится. Впрочем, то же самое и у положительных. … И ещё характерный штамп старых советских детективов: в сюжете, откуда ни возьмись, нарисовался иностранный шпион с лицом Переверзева» (Б. Нежданов).
- «Сценарий бредовый, как обрывки разных плакатов, журналов, газет и афиш на макулатуру, режиссура комканая, невнятная. Артисты хорошие, всех жалко, всем медали и бесплатное молоко, что отыграли. Композитор испортил еще больше этот кошмар. Музыка на уровне озвучивания стихов Гаврилы Ляписа–Трубецкого. Надо еще умудриться такое сочинить появление "шпиона" вааще на десерт» (Грачи).
Дело № 306. СССР, 1956.
Режиссер Анатолий Рыбаков. Режиссер Анатолий Рыбаков. Сценаристы Матвей Ройзман, Сергей Ермолинский (по повести М. Ройзмана). Актеры: Борис Битюков, Марк Бернес, Татьяна Пилецкая, Константин Нассонов, Ада Войцик, Максим Штраух, Людмила Шагалова, Валентина Токарская, Евгений Весник и др.
33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Рыбаков (1919–1962)
прожил, в общем–то, очень короткую жизнь, успел поставить всего четыре игровых фильма, из которых настоящий зрительский успех выпал только на «оттепельный» (правда, с существенным влиянием тематики «холодной войны») детектив «Дело № 306» и драму о летчике «Цель его жизни».
В год выхода детектива «Дело № 306» в прокат советские кинокритики встретили его рецензиями, в которых порой высказывались полярные мнения. К примеру кинокритик Галина Кожухова (1933–2009) была убеждена, что «к просчетам фильма можно отнести и то, что убийца в конце концов оказывается шпионкой. Тем самым сценарист «обкрадывает» замысел, обедняет тему: борьба милиции с преступниками – задача сама по себе важная и ответственная» (Кожухова, 1956).
Однако с этим мнением был категорически не согласен журналист и кинокритик Григорий Тертышник (1915–1985), посчитавший, что «посмотрев картину, зритель убеждается в том, что связь вражеских разведчиков с преступным миром вполне закономерна. На кого же им можно опереться, как не на бандитов, морально разложившихся субъектов и прочих негодяев, которые не перевелись еще у нас?» (Тертышник, 1956).
С Григорием Тертышником был солидарен и кинокритик М. Сашин, утверждавший, что «артистка Токарская сумела нарисовать отвратительный облик диверсантки, раскрыть ее продажность, циничность и жестокость и аморальность, умение маскироваться» (Сашин, 1956).
Киновед Валентина Колодяжная (1911-2003) считала, что «Дело № 306» «значительно лучше других приключенческих картин… Фильм занимателен, крепкая фабула рассказывает о благородной и сложной работе советских следователей, распутывающих загадочное дело. Действие развивается стремительно; большей частью события вытекают друг из друга и имеют внутреннюю логику. Многие события обрисованы достаточно полно, благодаря этому могли быть вскрыты мотивы поступков действующих лиц, и зритель увидел не информацию о происшествиях, а художественно воссозданную действительность, ряд хорошо очерченных характеров. Правда, встречается и «литературщина», отдельные события несколько неправдоподобны. Так, следователь (артист Б. Битюков) с невероятной легкостью выясняет фамилию женщины, которую неизвестные пытались убить (артистка А. Войцик), он долго игнорирует Грунина (артист Е. Весник), который сознался, что видел шофера-преступника, и т. д. Кое-что для зрителя, так и остается загадкой. Какую роль сыграла такая улика, как неоднократно упоминаемый тюбик синего кобальта — неизвестно. Но это лишь отдельные недостатки. В целом фильм убедителен, его фабула отличается четкой и логичной структурой. События умело сгруппированы, до самого конца растет драматическое напряжение. В фильме пять четких, крупных событий: первоначальное расследование загадочного преступления, выяснение роли Иркутовой (артистка Л. Шагалова), расследование обстоятельств, предшествовавших покушению на убийство Некрасовой, борьба с Груниным и, наконец, разоблачение шпионки … И в то же время судьбы почти всех действующих лиц тесно переплетены. Каждое из крупных событий значительно и многообразно: оно включает в себя дополняющие друг друга элементы. … [Но] последнее крупное событие фильма — разоблачение шпионки Карасевой-Тотгаст, пожалуй, наиболее слабое место фильма. Действие развивается здесь скачками, в ходе событий отсутствуют многие необходимые звенья. В. Токарская частично спасает положение в одном превосходно задуманном сценаристами, насыщенном драматическими перипетиями эпизоде допроса-поединка. Желая обмануть следователей, Карасева играет разные роли: вначале она притворяется оскорбленной незаслуженным арестом; затем разыгрывает отчаяние честной женщины, случайно задавившей человека; когда и эта ложь выясняется, она держит себя как нахальная, дерзкая уголовница; и, наконец, полностью разоблаченная, отказывается от притворства. Актерская задача была здесь интересной, и В. Токарская с блеском показала все превращения своей героини. … Несомненно, «Дело № 306» гораздо интереснее других приключенческих фильмов последнего времени, но и этот фильм еще далеко не совершенен» (Колодяжная, 1956: 40-41).
Сегодняшние зрители по–прежнему с жаром обсуждают «Дело № 306»:
- «Фильм действительно очень хороший, особенно на фоне многих детективов той поры. Сюжет лихо закручен и в то же время вполне правдоподобен. Бравые милиционеры проницательны (как нужно), но для достижения цели им приходится потрудиться (что в советских детективах бывает не всегда). Среди актёров лучшая, безусловно, Токарская» (И. Ивлев).
- «Фильм, конечно, очень наивный и предсказуемый, как и все фильмы 50–х годов («Дело "пёстрых"», «Дело Румянцева», «Над Тиссой» и т.д.). Смотришь и уверен, что наша родная советская милиция всё равно обязательно поймает преступников, посадит их в тюрьму, а награбленное отдаст обокраденным. Да здравствует мир во всём мире, за светлое процветание социализма и построение коммунизма! … Но это всё понятно, фильмы снимались по Госзаказу... Но всё равно фильм отличный, наивненький, но отличный. Благодаря сюжету и великолепному актёрскому составу, благодаря их гениальной актёрской игре и умным, содержательным диалогам сценаристов… Фильм держит в напряжении. И самое главное, после его просмотра не чувствуешь себя облитым грязью, чего я, естественно, не могу сказать про современное "милицейское" кино. Как всегда бесподобен Марк Наумович Бернес, поклонником которого я являюсь» (Виталий).
Огарёва, 6. СССР, 1981.
Режиссер Борис Григорьев. Сценарист Юлиан Семёнов. Актеры: Василий Лановой, Георгий Юматов, Евгений Герасимов, Всеволод Кузнецов, Дмитрий Джаиани, Гия Бадридзе, Всеволод Ларионов, Иван Рыжов и др.
33,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Борис Григорьев (1935–2012)
поставил 15 фильмов разных жанров, многие из которых («Пароль не нужен», «Приступить к ликвидации», «Петровка, 38», «Огарева, 6») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Однако главным его кинохитом стала детективная дилогия «Петровка, 38» (53,4 млн. зрителей) и «Огарева, 6» (33,4 млн. зрителей).
Как и «Петровка, 38», детектив «Огарева, 6» нравятся и кинозрителям XXI века:
- «Классический детектив. Мне понравился! Лановой, Юматов, Герасимов, Кузнецов и Бадридзе сыграли в этом фильме на отлично!» (Милез). «Очень качественный отечественный детектив. Смотришь количество зрителей посмотревших фильм в СССР – 33 млн. и диву даешься! Такие результаты современному блокбастеру со спецэффетами даже и не снились! Ни американскому, ни отечественному! Замечательно построен сценарий Ю.Семеновым, кстати, написанный еще в 70–е годы, задолго до андроповских разоблачений. Безупречна игра актеров» (В. Александров).
- «По–моему, очень хорошей игрой многих актёров, даже не особенно известных. Яркие характеры злодеев Пименова и Кожаева. Последний – олицетворение Злого Зла. Черный, заросший. Вспомните, как он яростно ринулся на Костенко! С ним с трудом справились два охранника. И с какой злостью он хватал ручку и расписывался, и как гневно он отвечал Садчикову и Костенко. Никакого страха, никакой осторожности. Инфернальный злодей. А господин Пименов? Простое русское лицо, речь, привычки, – и чёрная душа, злые мысли, гадкие дела» (А. Ромадин).
- «Великолепный фильм о работе советской милиции… Снова работает незабвенная тройка – Костенко (он уже полковник), Садчиков и Росляков (ушедший в ОБХСС). Отличные, запоминающиеся диалоги рапирного характера, настоящие словесные поединки, написанные Ю. Семеновым. … В картине много крылатых фраз, которые запоминаются. Вообще, дилогия режиссера Бориса Григорьева … очень важна для того времени. Эти фильмы, с виду – обычные милицейские детективы, продемонстрировали то, чего в СССР не должно было быть: проституцию (сцена с Надей, подругой Читы), наркоманию (когда Сударь просит "марафету"), фарцовку, подпольные цеха, обогащение "власть имущих" (сцены с Пименовым), экономические преступления, нечестность милиции (сцена когда полковник Сухишвили отчитывает своего коллегу за то, что невиновный отсидел срок) и т.п. Я удивлялся – как пропустили эти фильмы в прокат? Сейчас они важны как зеркало того времени» (А. Гребенкин).
Десять негритят. СССР, 1988.
Режиссер и сценарист Станислав Говорухин по повести А. Кристи). Актеры: Татьяна Друбич, Александр Кайдановский, Людмила Максакова, Владимир Зельдин, Михаил Глузский, Александр Абдулов, Алексей Жарков, Анатолий Ромашин, Алексей Золотницкий, Ирина Терещенко, Фёдор Одиноков.
33,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Станислав Говорухин (1936–2018)
поставил 19 полнометражных игровых картин и сериалов, шесть из которых («Вертикаль», «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. И это без учета его телехитов, включая «Место встречи изменить нельзя».
Пожалуй, «Десять негритят» – это вторая (после сериала «Место встречи изменить нельзя») по популярности и востребованности работа С. Говорухина. Интерес к этому мрачному детективу, собравшему целый букет отечественных звезд первой величины, не пропадает и сегодня. К примеру, кинокритик Евгений Нефёдов пишет, что надо отдать должное С. Говорухину «и в отличном подборе исполнительского ансамбля (сплошь таланты первой величины!), и в искусстве нагнетания саспенса, выдающем знакомство с лучшими иностранными триллерами: от постановок Альфреда Хичкока до… итальянских «джалло» с их неизменными маньяками, тянущими руки в перчатках к очередной жертве. Скрупулёзность подхода позволила не допустить бросающихся в глаза анахронизмов и добиться выверенности психологических реакций людей, попавших в жуткие обстоятельства. … И, между прочим, сложно не усмотреть проявление горькой иронии судьбы в том, что этот престарелый актёр сумеет пережить (отпраздновав столетний юбилей!) многих своих партнёров по съёмочной площадке» (Нефедов, 2016).
А кинокритик Владимир Гордеев убежден, что «говоря о достоинствах фильма, обязательно стоит упомянуть, что Говорухин, крепко держа в руках линии сюжета, не чурается и визуальных изысков. В фильме есть эффектные ракурсы, камера иногда берет на себя функцию глаз какого–либо персонажа и пристально всматривается в ближнего своего, подозреваемого–осУжденного. А как по–импрессионистски ярко и закатно–оранжево высвечивается лицо Татьяны Друбич, когда смутная тень потенциального убийцы медленно скользит вдоль ее окна и устраняет со стекла блики заходящего солнца! Но самая крутая сцена — ночной кошмар Кайдановского. Снятая на ручную камеру, эта монохромная сцена коротка и тревожна, как сон любого алкоголика. Она удушлива и страшна, в ней передан тот бессмысленный, полуосознанный порыв куда–то двигаться, тогда как реалии сна кошмара тебе двигаться не дают, чиня всяческие препоны — от внешних объектов до какой–то странной внутренней беспомощности. За одну только эту сцену фильм заслуживает высокой оценки. … "Десять негритят" — это развлекательный фильм высокой пробы, образчик детективного жанра» (Гордеев, 2007).
У этого фильма С. Говорухина и сегодня масса поклонников:
- «Необыкновенный фильм. Гениальная, неподражаемая игра актёров. Мастерски передана обстановка и снят остров. А музыка – это просто что–то божественное! Настолько точно подобрана и настолько острая, что весь фильм держит в напряжении. Ну и, конечно же, Владимир Зельдин! Неподражаемый, сдержанный, мудрый!» (С. Бабанов).
- «То как Станислав Сергеевич умеет работать с актёрами, просто непередаваемо. Какими гранями засверкали таланты уже давно известных артистов в этом фильме. Михаил Глузский, играющий старого генерала, пришедшего к полному духовному опустошению и ждущего смерти, как избавление от мук совести. Людмила Максакова играющая святошу, губящую жизнь несчастной девушки, не выпуская Библию из рук. А как Александр Абдулов сыграл совсем небольшую роль обнаглевшего от безнаказанности "беспечного ездока", на чьей совести две детские жизни» (Андрей).
- «Думаю, что фильм и книга достойны друг друга. Более того – сами сюжет, идея "Негритят" считаю шедевральными. Именно "Десять негритят" Кристи и "Собака Баскервилей" Конан Дойла для меня – лучшие детективные истории. Сам фильм по–настоящему мастерский со всех точек зрения. Но особо выделю, конечно же, Зельдина. Вот здесь, полагаю, что образ судьи в фильме более удачен, чем в книге. В своем романе Кристи постоянно подчеркивает его злобность, ехидство, неприятную внешность. В картине же Говорухина Зельдин выглядит как вполне респектабельный почтенный джентльмен – обходительный, учтивый, спокойный. И от этого, учитывая, кем он оказывается в конце, данный образ только выигрывает. … «Десять негритят» небанальны – и это самое главное, что делает данное произведение гениальным» (А. Лукьяненко).
В 26-го не стрелять. СССР, 1967.
Режиссер Равиль Батыров. Сценаристы: Эдуард Арбенов, Равиль Батыров, Лев Николаев (по роману Э. Арбенова и Л. Николаева "Феникс"). Актеры: Туган Режаметов, Александр Попов, Каарел Карм, Светлана Норбаева, Стяпонас Космаускас, Харийс Лиепиньш и др.
32,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Равиль Батыров (1931–2014)
за свою жизнь поставил 13 фильмов («Яблоки сорок первого года», «Любовь и ярость», «Вина лейтенанта Некрасова» и др.), два из которых («В 26-го не стрелять» и «Ждем тебя, парень») смогли попасть в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Берлин 1943 года Советский разведчик становится инструктором секретной разведшколы нацистов и передает в Москву важнейшие сведения…
«В 26-го не стрелять» – яркий пример шумного успеха в советском прокате фильма без звездных имен, да еще и региональной студии «Узбекфильм». Причина успеха, на мой взгляд, была не только в военно–шпионской теме, но и в довольно крепкой сценарной основе.
В год выхода фильма «В 26-го не стрелять» кинокритик Татьяна Иванова похвалила фильм, отметив, что «успех детективного фильма решает, в конечном счете, не детективная интрига. Она — обязательное условие успеха, но еще не гарантия его. Картина, о которой идет речь, — хорошая детективная картина» (Иванова, 1967).
Да и зрителям XXI века, похоже, все еще нравится эта лента:
- «Фильм очень хороший и захватывающий. Даже через много лет память об этом фильме возвращает меня во времена моего детства и юности, где было мужество и отвага, смелость и доброта, ответственность за порученное дело и за судьбу других людей. Очень тяжелый, но светлый фильм. Большое спасибо его создателям и всем кто над ним работал» (А. Лунев).
- «Интересная, хорошо закрученная, динамичная картина, отличные актеры. Экзотичен сюжет: предатели–туркестанцы, сотрудники нацистских органов; героический советский разведчик–узбек, сознательно жертвующий собой, чтобы состоялась важная военная операция; влюбленная в него секретарша крупного нацистского чина, так глупо попавшаяся с копиркой и заплатившая за эту глупость жизнью. … В общем и целом – очень достойный фильм» (Руссе).
Груз без маркировки. СССР, 1985.
Режиссер Владимир Попков. Сценарист Владимир Мазур. Актеры: Алексей Горбунов, Тыну Карк, Юрий Григорьев, Арнис Лицитис, Гедиминас Гирдвайнис, Гиви Тохадзе, Владислав Галкин и др.
32,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Попков (1941–2007)
за свою карьеру поставил 20 фильмов, но обычному зрителю и, уверен, большинству кинокритиков, его фамилия ни о чем не говорит. И вспомнить, что именно он поставил довольно популярные приключенческие ленты «Сердца трех» (1992) и «Графиня де Монсоро» (1998) смогут наверняка очень немногие…
Приключенческий фильм «Груз без маркировки» (1985) – самая кассовая работа Владимира Попкова (и единственная у него, вошедшая в тысячу самых популярных советских кинолент), оставившая за собой в списке кинохитов СССР не только «Белое солнце пустыни» (34,5 млн. зрителей), но и «Ошибку резидента» (35,4 млн. зрителей)…
Сегодня это кажется удивительным, ведь «Белое солнце пустыни» давно уже вошло в «золотой фонд» советского кино, а о «Грузе без маркировки» помнят разве что его самые горячие фанаты…
В год выхода фильма на экраны советские кинокритики «Груз без маркировки» без энтузиазма. К примеру, в журнале «Советский экран» отмечалось, что «сюжет картины развивается динамично, действие захватывает своим накалом… Но логика сюжетных мотивировок порой грешит натяжками. Пожалуй, здесь и спрятано самое слабое звено картины. … Случайности, случайности… Конечно, они подталкивают сюжет, но, увы, от них страдает убедительность разработки человеческих характеров» (Перлов, 1984: 10).
Да и сегодняшние кинозрители от «Груза без маркировки» далеко не в восторге:
- «Обыкновенный советский пропагандистский фильм! Больше всего раздражает эта нудная музыка в нем» (С. Бесфамильный).
- «Наивный советский боевик. Много динамики, мало смысла. Все предсказуемо. Наверное, в свое время был интересен. Сегодня, вряд ли. Некоторые фразы героев вообще выглядят комично. А ну ка: «Любой иностранный банк охотно принимает советскую валюту». Просто идеологический перл» (И. Нилыч)
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Но и сейчас встречаются сторонники этого фильма:
- «Отличный боевичок! Все–таки советский кинопрокат был на высоте! И фильмы снимали отличные! В который раз убеждаюсь в этом!» (Алекс).
Сотрудник ЧК. СССР, 1964.
Режиссер Борис Волчек. Сценаристы: Борис Волчек, Александр Лукин, Дмитрий Поляновский (по мотивам одноименной повести А. Лукина и Д. Поляновского). Актеры: Александр Демьяненко, Евгений Евстигнеев, Владимир Кенигсон, Валентина Малявина, Олег Ефремов, Владимир Заманский и др.
32,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Начинавший свою творческую карьеру как оператор (к примеру, многих картин Михаила Ромма), режиссер Борис Волчек (1905–1974)
успел поставить всего три ленты («Сотрудник ЧК», «Обвиняются в убийстве» и «Командир счастливой «Щуки»), и все они вошли в тысячу самых популярных фильмов СССР.
Фильм «Сотрудник ЧК» снимался в оттепельные времена, когда советское искусство старательно создавала романтичную мифологию об отважных «комиссарах в пыльных шлемах» и честных и преданных революционным идеалам чекистах – «с чистыми руками и горячим сердцем»…
В своей рецензии, опубликованной на страницах журнала «Искусство кино» кинокритик Констатин Щербаков отметил, что в фильме «Сотрудник ЧК» актеры Александр Демьяненко и Валентина Малявина делают своих персонажей «близкими нам, живыми. В тексте их ролей не столь уж много банальностей, но даже там, где они есть (к примеру, первое робкое объяснение героев в любви), Малявина и Демьяненко с честью выходят из положения, заполняя своей неподдельной искренностью драматургические пустоты. … А вот у В. Кенигсона, как ни пытается он остаться достоверным в роли руководителя городских чекистов…, прописные истины и звучат как прописные: есть предел актерских возможностей в домысливании несовершенной драматургии. … Что же касается исполнения Олегом Ефремовым роли Илларионова, то здесь все обстоит несколько сложнее. Ибо именно с этим характером в первую очередь, по замыслу авторов, входит в фильм остросовременная проблематика, возникает мысль о необходимости доверия к человеку, о нетерпимости подозрительного отношения к нему, о том, что следственные органы должны быть осторожны н бережны к людям, что никто не простит им, если заодно с виновным пострадает невинный. Мысль эта… прозвучала в фильме излишне общо, слишком лобово, не тонко. «Лес рубят — щепки летят!» — выкрикивает Илларионов — Ефремов, а вам делается даже немного досадно оттого, что этот умный, необычайно чуткий к малейшей фальши актер «пережимает», поддавшись примитиву драматургии, удовлетворяется порой приблизительными психологическими решениями. Хотя, и об этом тоже нужно сказать, актером найдено многое. Убедителен внешний облик: недоверчивая и злая непримиримость взгляда, взвинченность, напряженность жестов, выдающая постоянную готовность выхватить револьвер из кобуры и палить, даже не разобравшись толком, уместна в данном случае пальба или, может, лучше и не налить вовсе. В некоторых сценах Ефремов доносит до нас тупую, хотя и субъективно честную прямолинейность Илларионова, основанную на непоколебимой уверенности, что если из десятерых арестованных один окажется врагом, то его, Илларионова, деятельность можно считать безоговорочно оправданной. И вы разделяете гневную иронию, гражданский пафос актера. … Исключает ли острота традиционного приключенческого сюжета беспокойные, истинно современные раздумья художника над событиями тех огненных лет? Фильм «Сотрудник ЧК» не дает на этот вопрос ответа до конца отрицательного. Однако лучшие эпизоды картины доказывают, что такой ответ возможен. И, добавим, необходим» (Щербаков, 1965: 38-39).
Сегодня кинозрители XXI века продолжают спорить об этом фильме, разделяясь во мнениях на «за» и «против»:
«За»:
- «Очень хороший фильм с прекрасными актерами. И сейчас смотрится с интересом» (Тамара).
- «Смотрел в далёком детстве, пересмотрел вчера, будто, впервые. Политики и соответствия истории касаться не стану принципиально. … Сюжет профессионально сбалансирован. Основная линия приключенческая, в нужной пропорции в неё ввинчена любовная. Она вполне естественна, ведь, главные герои молоды. Сюжет идеологически выдержан, и это не упрёк с моей стороны. На какие–то откровения о гражданской войне, как А. Аскольдов в своем «Комиссаре» авторы не замахивались. … Фильм очень понравился. И по манере подачи материала нисколько он не постарел» (Михаил).
«Против»:
«Признаюсь, я давно не видела такой плохой постановки. Дело не в идеологии. Ну, невозможно это смотреть серьезно. Непродуманный поверхностный сюжет, местами просто до невозможности. Персонажи условные донельзя. … играют здесь хорошие актеры. Но играют плохо. И не потому, что не могут, а такое впечатление, что не пытаются играть, потому не воспринимают происходящее всерьез. Ну, разве что Демьяненко, Малявина и Евстигнеев еще более–менее стараются. Ефремов неубедителен, его персонаж плоский, Заманский карикатурен, словно прикалывается, хотя пьяного неплохо изображает. Талантливые актеры "Современника" … во главе с руководителем театра Олегом Ефремовым – почему они здесь снялись? У меня две версии. Плохо тогда было с деньгами у них (это правда, жили в те годы актеры–энтузиасты "Современника" более, чем скромно). Вторая версия – дело в режиссере этого фильма Борисе Волчеке, не смогли отказаться играть у отца их коллеги по театру Галины Волчек, и Ефремов привел народ сниматься. … Хорошая компания подобралась, но фильму этим не поможешь. В те же самые годы снималось много весьма неплохих, серьезных, а зачастую прекрасных фильмов на героические темы. Но были и такие, как этот, сделанный, по–моему, исключительно для восхваления чекистов» (Ольгуна).
Схватка. СССР, 1972/1973
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Режиссер Степан Пучинян. Сценарист Александр Лапшин. Актеры: Лаймонас Норейка, Людмила Чурсина, Юрий Яковлев, Борис Иванов и др.
32,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Режиссер Степан Пучинян (1927–2018)
поставил восемь фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских фильмов вошли «Повесть о чекисте», «Схватка», «Из жизни начальника уголовного розыска», «День свадьбы придется уточнить» и «Тайны мадам Вонг». «Схватка» продолжает историю советского разведчика, уже знакомого зрителям по фильму «Повесть о чекисте».
Во время Великой Отечественной войны главный герой фильма, выдавая себя за инженера, должен получить доступ к секретным чертежам новейшей немецкой подлодки…
В год выхода «Схватки» в кинопрокат редактор и кинокритик Леонид Нехорошев (1931-2014) писал о ней так: «В основе своей фильм традиционен. Сколько мы с вами видели фильмов, в которых советский разведчик отправляется в логово врага и под самым носом гестаповских ищеек вершит свое благородное и кране рискованное дело. После «Подвига разведчика», который послужил (да и теперь служит) образцом, были сделаны десятки подобных картин», но в целом оценил картину доброжелательно (Нехорошев, 1973: 5).
Мнения нынешних зрителей о «Схватке» порой сильно разнятся:
- «Фильм «Схватка» смотрел раза два-три. Фильм хороший. Мне понравился» (Валерий). «Неплохое военное кино про разведчиков, не шедевр, но на один раз вполне потянет… Основной парадокс фильма, бросившийся в глаза: неотразимо красивые герои (Людмила Чурсина и Лаймонас Норейка), а в любовь их персонажей совершенно не веришь - настолько фальшива эта сценарная линия» (Г. Воланов).
- «Заслуженно забытый фильм. Такое нагромождение абсурда трудно воспринять даже с юмором. … В фильме «Повесть о чекисте» все правдоподобное было рассказано. … Удивительно, как можно было такое снимать. (Д. Север).
Пятьдесят на пятьдесят. СССР, 1973/1974.
Режиссер Александр Файнциммер. Сценаристы Игорь Иров, Зиновий Юрьев. Актеры: Василий Лановой, Ирина Скобцева, Владимир Осенев, Игорь Ледогоров, Наталья Величко и др.
31,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Файнциммер (1905–1982)
поставил 20 фильмов в немом и звуковом кино. Фильмы эти были разных жанров, но в основном режиссера привлекали остросюжетные истории, хотя на его счету есть и несколько популярных комедий. Многие ленты А. Файнциммера вошли в тысячу самых кассовых советских картин («Константин Заслонов», «У них есть Родина», «Овод», «Девушка с гитарой», «Далеко на Западе», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой», «Без права на ошибку», «Прощальная гастроль "Артиста"»).
В год выхода шпионского детектива «Пятьдесят на пятьдесят» в прокат советские кинокритики встретили его (в отличие от «Мертвого сезона» С. Кулиша) крайне отрицательно. К примеру, киновед Валентин Михалкович (1937–2006) в своей статье, опубликованной в журнале «Искусство кино», подошел к этой легкомысленной ленте А. Файнциммера, на мой взгляд, излишне серьезно и постоянно обращал внимание читателей на лишенные всякой логики сюжетные повороты. Так В. Михалкович довольно подробно описывает, как в фильме «Пятьдесят на пятьдесят» один из врагов советской разведки «ссужает коллеге своего лучшего агента, а когда агент прибывает по назначению, выясняется, что Понс (другой противник советской разведки – А.Ф.) и понятия не имеет, как тот должен выглядеть. На самом деле, на свидание приходит другой человек (наш разведчик Волгин) и скромно представляется резиденту: «Я — Роберт Маллинз». Ему благодушно верят на слово, а о [доказательствах – А.Ф.] — обо всем этом сценаристы и не думают. До чего же занятые люди эти иностранные разведчики!» (Михалкович, 1974: 92).
Здесь я склонен согласиться с заметкой в «Коммерсантъ Weekend»: шпионскую ленту "Пятьдесят на пятьдесят" ни в коем случае нельзя воспринимать всерьез, занимаясь поисками сюжетного правдоподобия, хотя «при всей его обезоруживающей нелепости, это не пародия. … Сколько–нибудь рационально интерпретировать это можно лишь как злобную реакцию Файнциммера на культивируемый тогда образ наших разведчиков как вдумчивых интеллектуалов–аналитиков» (Коммерсантъ Weekend. 2015. № 10. С. 35).
К слову сказать, на Западе в 1960–х – 1970–х были сняты десятки шпионских лент похожего профессионального уровня, не претендующими ни на какой реализм, и А. Файнциммер, видимо, решил: pourquoi pas? И сделал «Пятьдесят на пятьдесят» ничуть не хуже западных аналогов…
Мнения нынешних зрителей об этом фильме в основном далеки от положительных:
- «Вся картина несколько манерная, искусственная и невыносимо неживая. Вместо характеров – типажи, а вместо настоящего конфликта – штамповка уже пройденного. Герой Ланового хорош, но легко обманывает и дурит наших врагов, а враги – полные идиоты. В своё время этот фильм был интересен прежде всего тем, что здесь открыто упоминался Западный Берлин, его существование. И какая экзотика – шпионы бегают из Западного Берлина в Восточный и обратно. Это было уже что–то!» (Фриценятка).
- «Фильм был бы очень хорош, если б снят был как пародия на шпиёнские фильмы. А так, всерьёз, он вызывает только неловкость. … Нелепый, ходульный, фанерный. Порой смешной до одури» (Валентин).
- «В фильме показана неумелая, неумная работа американской и английской разведок. Такое впечатление у меня создалось, что там работают одни идиоты. Например: за нашим разведчиком следили, но он тут его вызвали к Понсу. Наш разведчик в грубой форме настоял на том, чтобы за ним перестали следить. И тут же слежка за ним прекращается, и он незаметно входит в секретную комнату, в которой он только что вникал в дело, которое ему "подсунули" и подменяет зажигалку–фотоаппарат простой зажигалкой. Еще непонятно было, для чего Понсу нужно было хвастать перед нашим разведчиком новым изобретением, оставшись с ним наедине. Он даже не учел разницу в возрасте: наш разведчик более молодой и крепкий и при желании физически легко может справиться с Понсом. Так оно и произошло. Очень глупый фильм.... Не понравился. Хоть и люблю В. Ланового, но во второй раз этот фильм никогда не буду смотреть» (Альфия).
Дело Румянцева. СССР, 1956.
Режиссер Иосиф Хейфиц. Сценаристы Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Актеры: Алексей Баталов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов, Геннадий Юхтин, Владимир Лепко, Евгений Леонов, Николай Крючков и др.
31,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Иосиф Хейфиц (1905–1995)
поставил около трех десятков фильмов разных жанров, многие из которых («Горячие денечки», «Весна в Москве», «Большая семья», «Дело Румянцева», «Дорогой мой человек», «Дама с собачкой», «День счастья», «Салют, Мария!», «Единственная», «Впервые замужем») вошли в число самых кассовых советских кинолент.
Синтезирующая психологическую драму и детектив «оттепельная» картина «Дело Румянцева» – одна из первых, выступивших в защиту честного имени оклеветанного человека.
Советская кинокритика приняла этот фильм И. Хейфица весьма доброжелательно. Не случайно, что в «Краткой истории советского кино», написанной в 1960–х, акцентировалось внимание на том, что «фильм «Дело Румянцева» значителен, прежде всего, правдивым изображением моральной красоты советских людей. Пафос картины в торжестве светлых человеческих отношений дружбы и товарищества над шкурничеством и обывательской трусостью» (Грошев и др., 1969: 392–393).
Кинокритик Людмила Погожева (1913–1989) была уверена, что «успех картины «Дело Румянцева» явление не случайное. И секрет этого успеха кроется, прежде всего, в удаче центрального образа... Простой паренек, каких много, — хороший шофер, честный человек, доверчивый, горячий, искренний, ребячливый и наивный — Саша попадает в беду... Саша получает жестокий урок, но не теряет веры в людей, веры в торжество справедливости, он только лишь делается чуть строже, взрослее» (Погожева, 1956).
Журнал «Искусство кино» посвятил этому фильму объемную статью, где обращалось внимание читателей, что «некоторые критики утверждали, что «Дело Румянцева» следует отнести по ведомству приключенческих фильмов. В самом деле, в фильме есть уголовная ситуация, в нем действую аферисты, в поединке с которыми в итоге выходят победителями работники уголовного розыска. Немалое значение для сюжета «Дело Румянцева» имеет разгадка тайны преступника. Итак, налицо все необходимые аксессуары приключенческого жанра. Но является ли фильм приключенческим? … Почти во всех рецензиях на фильм «Дело Румянцева» отмечалось, что финальная сцена — схватка Румянцева с преступниками в ресторане — искусственна и неорганична для основного действия. И это правильно. Между тем в другой картине — «Дело № 306» — есть весьма схожий эпизод, и он не вызывает нареканий ‹…›. В «Деле Румянцева» сцена драки сделана, надо сознаться, искусно, темпераментно и впечатляюще. Но она никак не вяжется со всем лирико–драматическим тоном фильма. А потому этот откровенно детективный прием и звучит диссонансом. … Таким образом, «детективный» мотив в фильме менее всего интересен. Однако почему же он все–таки нужен? А потому, что дал возможность авторам раскрыть два характера, чрезвычайно примечательных, но, к сожалению, недостаточно развитых в сюжете. Это капитан Самохин и шофер Снегирев» (Громов, 1956).
В 1965 году культуролог и киновед Нея Зоркая (1924–2006) также напоминает, что «по сюжету сценарий этот целиком повторяет мерки уголовно–приключенческого фильма. И причем последовательно, от сцены к сцене, начиная от завязки — аварии и случайного знакомства шофера Саши Румянцева с Клавдией — вплоть до раскрытия уголовной шайки, которая спекулировала тюлем, и до полного признания невиновным обаятельного шофера, которого успевал полюбить зритель. Но, вглядевшись, не увидите ли вы в далеком «Деле Румянцева» раннего предшественника «Тишины», которую прославили в наши дни? Уголовное дело шофера Румянцева оборачивалось вопросом о доверии к человеку, поставленным гораздо более широко. … Суть в том, что в привычных обстоятельствах действовали здесь люди, по–новому увиденные. … Что же касается образа следователя капитана Самохина, с его водянистыми глазками, сквозь которые видится бесконечность пустоты, с его формулами и изречениями вроде «я тебе не товарищ, тамбовский волк тебе товарищ» (обращено к подследственному!), — для искусства этот образ был просто открытием! Так в жанре детектива, столь же традиционном, сколь и легковесном, «Дело Румянцева» поднимало вопросы исключительной важности, пусть пока и косвенно, с помощью уголовной истории и сюжета мнимого обвинения. Киноискусство начинало в этом пункте путь, на котором дальше встретятся значительнейшие произведения и документы наших дней, разоблачающие беззакония периода культа личности — вплоть до воспоминаний генерала армии А. В. Горбатова (опубликованных в журнале «Новый мир») и повести А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича», где воскрешены тяжелейшие испытания, которые выпали на долю советских людей, и так необычайно правдиво и верно раскрыты поразительная жизнестойкость, доброта, товарищество советского человека. А ведь это был только лишь 1955 год! Только первые счастливцы, реабилитированные и освобожденные от несправедливых обвинений, возвращались в жизнь. Конечно, от скромной картины «Дело Румянцева» и первых вещей, ей подобных, до повести А. Солженицына — дистанция огромна. Но искусство смогло миновать ее быстро, потому что смело пустилось в разведку сразу, как тому пришла пора. Вот вам и снова «старый сюжет»!» (Зоркая, 1965).
Кинокритик Армен Медведев писал, что «в «Деле Румянцева» глубинный смысл фильма не исчерпывается происшествием. Не только о доверии, не только о чувстве товарищества поведали нам авторы. Дело Саши Румянцева — дело о мировосприятии человека. В этом фильме также нетрудно обнаружить два пласта. Пласт поверхностный, образуемый событиями, и пласт, содержание которого,— отношение героя к происходящему. Причем вскрытие этого второго пласта — основная заслуга актера. Не только обаяние — залог популярности А. Баталова, но и сложное отношение его к своему герою» (Медведев, 1968).
Мнения Н. Зоркой и А. Медведева разделяла и кинокритик Маргарита Кваснецкая: «Главное в Саше Румянцеве — чувство собственного достоинства, которое невозможно сломить никакими внешними обстоятельствами. Например, сцена допроса героя, которую ведет тупой, недалекий следователь. Суть дела преподносится таким образом, что человек, обладающий даже большим жизненным опытом, мог бы испугаться, сломиться. Баталов в этой сцене очень сдержан, немногословен. Сначала его герой несколько растерян, затем мы чувствуем, как он собирает в кулак всю свою волю... Только бы не сорваться, не опуститься до скандала с этим солдафоном. Саша верит, что справедливость в конечном счете восторжествует, верит, что на человека невозможно безнаказанно возвести напраслину. И в этом тоже особенность времени. … Румянцев отказывается от любого нравственного кредита, который предлагают ему старшие. Он не желает освобождения от ответственности за свою судьбу, за собственные мысли. Именно эти качества, свойственные молодому поколению послевоенных лет, удалось Баталову умно и тонко показать в своем герое. Они определили нравственную тональность фильма» (Кваснецкая, 1975).
Кинокритик Юрий Богомолов (1937-2023) отмечал, что в «Деле Румянцева» «богатство и разнообразие индивидуальных свойств, психологических состояний настолько занимают режиссера, что временами он как бы совершенно забывает об интриге, об ожидаемых резких ее виражах. … Вопреки правилам детективного жанра идет развертывание человеческого материала. … Выясняются и обнажаются связи едва ли не каждого героя со средой, с жизненным укладом, с бытом, с характером воспитания, с профессией» (Богомолов, 1986).
Уже в XXI веке кинокритик С. Кудрявцев отметил, что эту картину нужно воспринимать «как драму о человеке, вынужденном отстаивать свое достоинство. И тут понадобилось актёрское и человеческое обаяние, зарождавшийся имидж нового социального героя в исполнении Алексея Баталова (он практически был открыт для кино в "Большой семье" и потом не раз прославлен именно Хейфицем), чтобы зрители тоже могли поверить, что такой персонаж не только не способен совершить нечто недопустимое, но, напротив, обладает всеми привлекательными чертами простого и вместе с тем очень достойного человека» (Кудрявцев, 2006).
Значительная часть сегодняшних зрителей положительно оценивает «Дело Румянцева»:
- «Великий фильм великого режиссёра. Вроде бы история о простом порядочном парне, которого оболгали и подставили коварные жулики, а оказалось кино о дружбе, предательстве, справедливости и, конечно же, о любви. Замечательные актёрские работы. … Замечательное кино!» (Андрей).
- «Прекрасный фильм, и очень смелый для своего времени. Понятно, что открыто о репрессиях в 1955 году ещё нельзя было говорить, но то, что в фильме показано, как легко было оклеветать порядочного человека и как вчерашние друзья будут от него отворачиваться и отрекаться, спасая свою репутацию, уже было большим шагом вперёд. А ещё меня поразило, что наши советские девушки (комсомолки, понимаешь, да!) на своём девичнике поют Есенина (не запрещённого, конечно же, но и не одобряемого властями), да ещё и такую фривольную вещь как "Выткался на озере". Хотя, конечно, самые "пикантные" моменты песни в фильм не вошли» (Е. Гейндрих).
Но есть среди зрителей и те, кто пытается подойти к «Делу Румянцева» с точки зрения бытовой правдоподобности: «Глупый и нелогичный фильм. Промахи сценаристов спасает только великолепная игра актеров. Взрослый умный человек везет куда–то груз без путевого листа? Спросите ваших знакомых старых шоферов. … Прожженный жулик Шмыгло раскалывается от одно упоминания о якобы найденном шиле. Что оно доказывает, даже будучи найденным? Да опять же ничего. Максимум – хулиганство» (А. Алчин).
Тайна двух океанов. СССР, 1957.
Режиссер Константин Пипинашвили. Сценаристы: Владимир Алексеев, Николай Рожков, Константин Пипинашвили (по роману Г. Адамова). Актеры: Сергей Столяров, Игорь Владимиров, Сергей Голованов, Пётр Соболевский, Вахтанг Нинуа, Сергей Комаров, Антонина Максимова, Леонид Пирогов, Павел Луспекаев, Михаил Глузский и др.
31,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Константин Пипинашвили (1912–1969)
прожил по нынешним меркам не столь уж длинную жизнь и успел снять только восемь фильмов, один из которых – «Тайна двух океанов» – вошел в тысячу самых популярных кинолент СССР.
В год выхода фантастического детектива «Тайна двух океанов» на экран советская пресса встретила его без восторга. К примеру, «Учительская газета» писала, что «авторы картины решили, видимо, что талантливый роман Г. Адамова недостаточно драматичен, насыщен действием, и переписали его по–новому. И вот из увлекательного научно–фантастического повествования получилась заурядная «детективная» киноистория. … А жаль! Советский зритель всегда с нетерпением ждет встречи на экране с героями полюбившихся ему произведений. Встречи именно с живыми людьми, а не с условными фигурами, претендующими на сходство с их однофамильцами из книг» («Тайна…», 1957).
А в «Истории советского кино» спустя два десятилетия отмечалось, что в «Тайне двух океанов» «удачно введенные фантастические эпизоды захватывали воображение детей, но, к сожалению, несколько упрощенным и прямолинейным был сам сюжет кинокартины» (История советского кино. Т. 4. М., 1978. С. 323).
В постсоветские времена взгляды киноведов на «Тайну двух океанов» существенно изменились. «Случилось так
, – пишет киновед Нина Цыркун, – что «Тайну двух океанов» я всегда видела в черно–белых копиях, и в памяти засел классический «черный фильм» со всеми надлежащими атрибутами: темные улицы в предрассветный час, развевающиеся от ветра занавески на окнах, блестящая после дождя мостовая, искаженное злобное лицо, снятое через ветровое стекло мчащегося на бешеной скорости автомобиля; на звуковой дорожке — обрывки радиосигналов, скрип тормозов... Все это было предъявлено в первых эпизодах. Неизвестный в черном дождевике звонит в квартиру одинокого музыканта, требует передать по рации сообщение в Центр (передатчик закамуфлирован в рояле; шпионское донесение кодируется музыкальными фразами. Реализовано кодовое обозначение агента–радиста словом «пианист», причем трудно сказать — ирония это или нечаянность). Снова звонок в дверь — это госбезопасность. Музыкант спускает гостя из окна с помощью стальной рулетки, а сам принимает снадобье и имитирует смерть. Агенты увозят «труп», который таинственно исчезает по пути... Со временем выяснилось, что никакой «черный фильм» как жанр у нас не состоялся, и курьез с черно–белыми копиями надо отнести по графе «О роли киномеханики в истории кино, или Еще раз о рецепции» (Цыркун, 2001).
Здесь я позволю себе не согласиться с Ниной Цыркун – цвет в этих эпизодах ничуть не мешает «Тайне двух океанов» сохранять атмосферу film noir (но, правда, в дальнейшем действие фильма переходит в более привычное для советского экрана приключенческое русло). Подробный анализ «Тайны двух океанов» сделан мной здесь
(Федоров, 2007: 17–27
). Зрители XXI века все еще оживленно обсуждают эту картину:
- «В отличие от книги, авторы фильма чересчур увлеклись шпионской линией. Роман Адамова хотя и бичевал агентов империализма и их шпионских прихвостней, но в нем было много и морской тематики: плавание подлодки через несколько морей и океанов, встречи с морскими чудовищами, а в фильме ничего этого нет. Кругом одни шпионы и нквдэшники – в Ленинграде, на борту лодки. Действие захватывающее, динамичное, хорош финальный поединок на острове. Сейчас, понятно, лучше не поставят, несмотря на возможности компьютерных спецэффектов» (Э. Логоев).
- «Все–таки фильм феерический! Сталинский ампир! Сергей Столяров как воплощение "человека новой эпохи", плохие шпионы, хорошие сотрудники спецслужб! Интереснейшая музыка, таинственный подводный мир... Как сейчас помню: "пароль–семнадцать!"» (Мурлыка).
- «Фильм действительно прекрасный, такой даже – загадочный, его можно смотреть в любые десятилетия от момента создания с большим интересом!» (Гоцци).
- «Если посмотреть западные шпионские фильмы тех лет, то «Тайна двух океанов» будет выглядеть вполне на уровне — добротный остросюжетный фильм, с хорошими актёрами — звёздами советского кино. Мастерски сделанный пролог: гроза, ливень, погруженная в полумрак квартира, глобус, карты, астрономические инструменты. Гонка по ночному Ленинграду… Отличная игра актёров (прежде всего злодеев) — Глузского, Голованова. Медальное лицо (не хуже, чем у американских суперменов того времени) и уверенная игра Сергея Столярова, красивые лица хорошо играющих женских персонажей. Мальчик (Павлик) тоже сыграл свою роль на «отлично». Ну и «старшина» Скворешня, КГБшник Павел Луспекаев — не подкачали. Всё, как говорится, при нём — романтика, приключения, муза дальних странствий, борьба с врагами и т.п. Музыка (главная тема) также уместно сопровождает развитие сюжета. Не следует также забывать, что в 50е холодная война была в самом разгаре, а опасность ядерной – вполне реальна» (R154).
- «Не нужно смеяться и даже хихикать над этим фильмом! Ведь даже сейчас нет такой по вместительности и комфорту подводной лодки. Не забывайте, что фильм создан во времена холодной войны… Имейте совесть отделить идеологическую подоплеку от искусства, фантазии и умений съемочного коллектива. Мы же сейчас не смеемся над фантастикой Жюля Верна, потому что все его – фантастические тогда – изобретения и предсказания воплотились в жизни, ведь техника неслыханно продвинулась за последние лет 20–30. А тогда не применялось, да и не было, никакой компьютерной графики, которая может сотворить что угодно. В фильме только комбинированные съемки, а они поистине великолепны. … А ведь и сейчас многое в жизни разных стран и людей повторяется, потому что натура человеческая – чувство долга, верность и, жадность, подлость, алчность, продажность – меняются несравнимо медленнее техники и не всегда в лучшую сторону» (Т. Иванова).
- «Очень нравится музыка из этого фильма. На мой взгляд, она нисколько не устарела, в ней есть и таинственность, и тревога, и напряженность. Недавно поставил ее на свой мобильник» (Музыкант).
Игра без правил. СССР, 1966.
Режиссер Ярополк Лапшин. Сценарист Лев Шейнин. Актеры: Михаил Кузнецов, Виктор Добровольский, Татьяна Карпова, Всеволод Якут, Виктор Хохряков, Аркадий Толбузин, Виктор Щеглов, Алла Амонова, Валентина Владимирова, Григорий Шпигель, Дзидра Ритенберга, Олег Мокшанцев, Юрий Саранцев и др.
31,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Ярополк Лапшин (1920–2011)
поставил 16 игровых фильмов, два из которых («Игра без правил» и «Приваловские миллионы») вошли в тысячу самых кассовых советских лент. Послевоенная Германия. В американской оккупационной зоне находится родственница советского конструктора ракет. Американские спецслужбы хотят ее завербовать…
Несмотря на зрительский успех, советская кинокритика отнеслась к шпионской ленте «Игра без правил» как рядовой приключенческой кинопродукции, не обратив на нее особого внимания, но в XXI веке этот фильм стали рассматривать как характерный феномен кинематографической «холодной войны» и «нацисплотейшн». К примеру, кинокритик Михаил Трофименков убежден, что Ярополк Лапшин «поставил чекистский детектив «Игра без правил» по пьесе Льва Шейнина — зеркальный двойник американских B–movies времен «холодной войны» (Трофименков, 2001)
.
А вот яркий образец постмодернистской трактовки этого фильма: «Простенькая шпионская пьеса, ставшая последней в творчестве известного писателя Льва Шейнина, превратилась в трактовке Ярополка Лапшина … в притчу о перманентном миметическом кризисе и бесплодных попытках его разрешения. … Ирму Вунт (восхитительная Алла Амонова – несостоявшаяся звезда нацисплотейшн с несложившейся актерской судьбой – ушла из жизни в возрасте 57 лет, изнуренная бесконечными гастролями по глухой провинции в составах трупп областных и районных драмтеатров) ее подчиненная фрау Марфа Кротова рекомендует как «сатану в юбке». Георгий Ромин … предстает этаким красным палачом, эталонным представителем породы «насти комми». За галлюцинаторной игрой двойников–соперников, изнутри системы кажущихся единичными сущностями, скрывается их полное сходство – жесточайший дабл–байнд, выбрать в котором монструозного двойника для жертвоприношения практически невозможно» (Moskovitza, 2011).
Мнения современных зрителей об «Игре без правил» далеки от восторгов:
- «Весьма любопытное зрелище, этакая, извиняюсь, смесь бульдога с носорогом:). В одном флаконе стандартная грубая схема детектива про шпионов от Льва Шейнина (в духе его же "Поединка") и вкрапления исторической правды (на той поры даже чересчур смелой) на тему произвола НКВД и его отдельных работников (чего стоит финал, когда бывшего ежовца Ромина, едва не завалившего операцию и действующего "методами 37 года", вызывают в Москву "на повышение")» (М. Кириллов).
- «Привлекательный, хотя и не самый лучший фильм из советских времен. От карикатурности "Встречи на Эльбе" его спасает образ "плохого чекиста" Ромина, который вопреки заданности по сценарию не схематичен, достоверен, – возможно, благодаря тому, что бюрократически сдержан, не повышает голос, аргументирует свои прямолинейные тезисы и не имеет глаз, спрятанных под блестящими стеклами очков» (М. Коломбо).
Черный принц. СССР, 1973/1974.
Режиссер Анатолий Бобровский. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Всеволод Санаев, Николай Гриценко, Тамара Сёмина, Раиса Куркина, Владимир Носик, Александр Калягин, Павел Панков, Геннадий Корольков, Герберт Дмитриев, Игорь Кашинцев, Феликс Яворский и др.
30,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Бобровский (1929–2007)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов (в основном – детективного жанра), четыре из которых («Выстрел в тумане», «Человек без паспорта», «Возвращение «Святого Луки», «Чёрный принц») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Любопытно, что детектив «Чёрный принц», являясь сиквелом «Возвращения «Святого Луки», собрал в кинозалах гораздо больше зрителей. Это означает, что успех у аудитории «Возвращения…» был не случайным, и ставка А. Бобровского на продолжение оказалась полностью оправданной. «Черный принц», на мой взгляд, получился нисколько не хуже «Возвращения «Святого Луки», он, в самом деле, «занимателен, и интрига его точна, и детали выверены» (Чайковская, 1973: 9).
Запоминающийся образ создал Всеволод Санаев (1912–1996)
, сыгравший в этих двух детективах (и в окончании трилогии – «Версии полковника Зорина») милиционера, ведущего следствие. При этом «душевный склад полковника у В. Санаева, играющего удивительно вдумчиво, не на ситуациях, а на их аналитическом осмыслении, кажется и самостоятельным, не зависящим от предложенных обстоятельств и в то же время идеально с ними гармонирует. Дело, которое ведет полковник, движется без поразительных и неожиданных поворотов, упрямо и солидно направляется к финалу — есть в этом деле, в сюжете нечто от самого Зорина, такого же солидного и ясного во всех своих поступках. Все загадочное, исключительное полковник переводит на язык человеческих побуждений, интересов и страстей, которые ему досконально известны, и соответственно с этим происходит снижение, обытовление исключительного» (Михалкович, 1974: 90).
Зрительские отзывы о «Черном принце» сегодня, как правило, позитивны:
- «Хочется ещё раз сказать, за что мы любим советское кино вообще… и фильмы, подобные этому – в частности. Прежде всего, перед нами художественный фильм с разными, порою очень непростыми характерами. При этом, актёры играют не напрягаясь, не произносят текст вспотычку, как это делается сегодня, они его вообще не читают, они им живут. Кроме того, и это очень важно, сюжеты для такого кино или берутся из архивов какого–нибудь отделения милиции, или сценарии пишутся на основе происшествий, действительно имевших место в жизни. Подобные картины без теперешних "крутых наворотов" хотя несколько и проигрывают нынешним боевикам в зрелищности, да и томатного сока (в простонародье – кетчупа) тратится меньше (сегодня это, конечно, минус), но зато они обладают также и несомненным преимуществом – мы им верим!» (Пианоманрус).
- «Отличный детектив по отличному сценарию. … Все актеры великолепно играют. Николай Гриценко – самый главный "барин" советского кино, с отрицательным отливом. Геннадий Королькову удаются как роли проходимцев, так и роли идейных борцов – он играет запутавшихся, оступившихся героев еще со времен "Три дня Виктора Чернышева". Александр Калягин, запуганный "собиратель ценностей", а как жить? На что ковры покупать? Всеволод Санаев – это как наш Мегрэ (с выводами в конце фильма). … Вот уж точно – "наша служба и опасна и трудна"» (Яна).
Без права на ошибку. СССР, 1975.
Режиссер Александр Файнциммер. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Олег Жаков, Николай Мерзликин, Лев Прыгунов, Владимир Дружников, Виктор Маркин, Светлана Старикова, Виктор Перевалов и др.
30,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Файнциммер (1905–1982)
поставил 20 фильмов в немом и звуковом кино. Фильмы эти были разных жанров, но в основном режиссера привлекали остросюжетные истории, хотя на его счету есть и несколько популярных комедий. Многие работы А. Файнциммера вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент («Константин Заслонов», «У них есть Родина», «Овод», «Девушка с гитарой», «Далеко на Западе», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой», «Без права на ошибку», «Прощальная гастроль "Артиста"»).
Кинокритик Николай Савицкий писал об этом детективе «Без права на ошибку» так: «Режиссура фильма, драматургические возможности роли и выдающееся актерское дарование Олега Жакова — это счастливое сочетание разрушает традиционную детективную схему. Именно судья оказывается главным действующим лицом картины «Без права на ошибку». Это благодаря ему, его личным усилиям и честности, его уважению к закону и высокому сознанию своего гражданского долга суд в конце концов выносит справедливый приговор» (Савицкий, 1975).
Сегодня этот фильм Александра Файнциммера не частный гость телепоказов, но многие зрители его все еще помнят:
- «Детектив в форме социальной драмы, довольно актуальный и, конечно, просто злободневный для нынешнего времени, просто плодящего молодежь, свободную от таких химер, как мораль, нравственность, совесть... Как всегда – прекрасная игра советских актеров, начиная с Прыгунова» (Пианоманрус).
- «Страшный фильм. Ощущение полной безнаказанности. Этих мерзавцев все боятся, и им все позволено. Ну, отсидят они 2–3 года. Выйдут еще более жестокими. Порадовал, как всегда, Жаков» (Элла).
- «Сценаристу, режиссёру и актёрам удалось воспроизвести настоящих подонков. Причём для этого даже не понадобилось, как это любят сегодняшние киношники, чтобы с экрана звучал мат и изображались натуралистичные подробности, к которым теперь в таком жанре приучен современный обыватель. Страшно, впрочем, и другое: по сравнению с нынешними подонками Селецкий и компания – жалкие первоклашки» (Слава).
- «Лев Прыгунов создал блестящий образ, можно сказать, вытянувший весь фильм. Селецкий – олицетворение ницшеанства, это готовый нацист. По некоторым "недоговорённостям" видно, что он принадлежит к иной социальной страте, нежели трое молодых жлобов, сколоченные им в эмбрион бригады» (Станислав).
Два года над пропастью. СССР, 1967.
Режиссер Тимофей Левчук. Сценаристы: Виктор Дроздов, Александр Евсеев, Леонид Трауберг (по одноименной повести В. Дроздова и А. Евсеева). Актеры: Анатолий Барчук, Нина Веселовская, Сильвия Сергейчикова, Екатерина Крупенникова, Юрий Сатаров, Николай Крюков, Николай Гриценко, Людмила Хитяева, Гурген Тонунц
30,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Тимофей Левчук (1912–1998)
– один из советских «киногенералов», за свою творческую карьеру поставил 18 фильмов, пять из которых («Два года над пропастью», «Калиновая роща», «Наследники», «Киевлянка», «Дума о Ковпаке» («Набат») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
И здесь кажется вполне логичным, что самой популярной у зрителей оказались не масштабная партизанская эпопея «Дума о Ковпаке», а остросюжетная (хотя тоже «идеологически выдержанная») лента о диверсантах «Два года над пропастью». Осень 1941-го.
В оккупированном нацистами Киеве действует подпольщики…
В год выхода фильма «Два года над пропастью» на всесоюзный экран кинокритик Василий Сухаревич (1912–1983) писал в журнале «Спутник кинозрителя»: «Увлекательность фильма состоит в том, что мы узнаем факты, на многие годы преданные забвению… Нет в этом интересном напряженном киноповествовании ни преувеличений, ни натяжек, присущих иным фильмам о разведчиках, которые принято называть приключенческими. Фильм предельно документален, но потребовались крупнейшие актерские дарования, зрелая режиссерская работа, чтобы воспроизвести на экране этот документ человеческого героизма и все почти невероятные события, которые действительно приключились в Киеве в самые его мрачные и трагические годы» (Сухаревич, 1967).
Этот фильм и сегодня нравится многим зрителям XXI века:
- «Как много значит хороший сценарий. Нет возможности расслабиться зрителю. Все время в напряжении» (Новикова).
- «Впервые смотрела фильм. Очень сильное впечатление. Сюжет и игра актеров настолько захватывают, что трудно оторваться от экрана» (Бетти).
- «Фильм сделан здорово, сейчас так не могут» (Советский).
Конец атамана. СССР, 1970/1971.
Режиссер Шакен Айманов. Сценаристы Андрей Кончаловский, Эдуард Тропинин. Актеры: Асанали Ашимов, Виктор Авдюшко, Геннадий Юдин, Юрий Саранцев, Курван Абдрасулов, Владимир Гусев, Владислав Стржельчик, Борис Иванов и др.
30,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Шакен Айманов (1914–1970)
поставил 11 фильмов, из которых только два – музкомедия «Ангел в тюбетейке» и остросюжетный «Конец атамана» – вошли в тысячу самых популярных советских фильмов. ЧК разработала операцию уничтожения отрядов атамана Дутова… Чекистский разведчик проникает в штаб атамана…
В год выхода этого фильма на экран кинокритик Михаил Сулькин писал в журнале «Искусство кино»: «Шакен Айманов стремился к тому, чтобы правда исторического факта предстала не только в высоком смысловом, политическом значении — он хотел увлечь зрителей самим ходом событий, порой невероятных, ошеломляющих, хотел раскрыть нынешней аудитории всю красоту, силу, сложность подвига людей той эпохи. Потому в фильме столь напряжена, стремительна его интрига, потому так выверен ритм и картины в целом и отдельных ее эпизодов. Потому так чутка к этому ритму, так остро передает движение — внутреннее и внешнее — событий, характеров камера А. Ашрапова. Потому так психологически точна, по–настоящему выразительна работа актеров и особенно исполнителя центральной роли Асанали Ашимова. «Конец атамана» не был для Айманова «модной» детективной лентой. Он не соблазнился на дешевый успех, не рассчитывал на «эффекты жанра». Режиссер делал серьезную картину, но заботился и о том, чтобы вызвать зрительский интерес к ней» (Сулькин, 1971: 56).
Кинокритик Фрида Маркова тоже позитивно отозвалась о «Конце атамана», подчеркнув, что «интересная тема, интересные герои, высокое актерское мастерство сделали свое дело. Фильм дает практический ответ спорящим о том, что важнее в детективе: сюжет или характер. И сюжет, и характер» (Маркова, 1971: 3).
Как и многие другие советские фильмы о гражданской войне «Конец атамана» сегодня воспринимается зрителями неоднозначно
.
«Против»:
- «Нельзя так вольно обращаться с историей и историческими персонажами. … Кто–то должен нести ответственность за издевательство над историей и ее персонажами – патриотами России» (С. Рокотов).
«За»:
- «Захватывающее кино. Неотразимый Ашимов, неожиданный Стржельчик, перевоплотившийся до неузнаваемости. Бесполезно цепляться к фильму с точки зрения исторической правды – вера у каждого своя, так же, как и тогда, а истины в последней инстанции нам уже не суждено узнать» (Эрна).
Повесть о чекисте. СССР, 1969.
Режиссеры Борис Дуров и Степан Пучинян. Сценарист Рустам Ибрагимбеков (по одноименной повести Виктора Михайлова). Актеры: Лаймонас Норейка, Константин Сорокин, Владимир Алексеенко, Елена Добронравова, Михаил Козаков, Гурген Тонунц, Евгений Тетерин, Лембит Ульфсак, Олев Эскола, Хейно Мандри, Павел Винник
30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
На счету режиссера Бориса Дурова (1937–2007)
16 полнометражных игровых лент, включая и самый кассовый фильм СССР – «Пираты XX века», но в тысячу самых популярных советских фильмов входят и три других хита Б. Дурова: «Не могу сказать прощай», «Вертикаль» и «Повесть о чекисте».
Режиссер Степан Пучинян (1927–2018)
поставил восемь фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских фильмов вошли «Повесть о чекисте», «Схватка», «Из жизни начальника уголовного розыска», «День свадьбы придется уточнить» и «Тайны мадам Вонг». В Голливуде оба эти режиссера наверняка стали бы мультимиллионерами, а в СССР им частенько приходилось выслушивать упреки в погоне за развлекательностью и зрелищностью…
В 2010 году в Москве была опубликована объемная книга «Кино России. Режиссерская энциклопедия». Разумеется, там есть статьи о таких знаменитых отечественных мастерах, как А. Алов и В. Наумов, Д. Асанова, С. Бондарчук, А. Герман и др. Есть статьи и о менее известных режиссерах – А. Андриевском, Б. Бушмелеве, М. Ершове и др. Догадайтесь из трех раз, о каких режиссерах нет статей в «Режиссерской энциклопедии»? Спойлер: о Б. Дурове и С. Пучиняне…
А ведь в энциклопедиях вроде бы не должно быть вкусовщины…
В год выхода военно–шпионского детектива «Повесть о чекисте» кинокритик В. Ишимов писал в журнале «Искусство кино», что в «картине, по сути, почти нет главного — того, ради чего и был заброшен в немецкий тыл советский патриот, немец–одессит Николай Гефт. Нет самой разведки, которую в действительности он успешно вел. Я говорю это не в упрек авторам «Повести о чекисте». Так не могло получиться по недоразумению, само собою, самопроизвольно, спонтанно. У создателей фильма должна была быть своя определенная цель, свой замысел, когда они именно так, а не иначе реконструировали подлинный материал, ставший уже достоянием истории. Какая же цель, какой замысел? Постараемся понять. Когда я в первый раз посмотрел этот фильм, то подумал, что основной целью авторов было, наверное, сделать фильм о неудаче разведчика. Интересный замысел. И цель как будто достигнута. … Так решил я поначалу. Но вскоре усомнился. И чем больше размышлял о фильме, тем больше одолевали меня сомнения. Тогда я посмотрел «Повесть о чекисте» еще раз. И подумал, что и впрямь ошибался. И понял, кажется, в чем именно моя ошибка. «Повесть о чекисте» нельзя назвать фильмом о неудаче разведчика. … Объект внимания — гражданская совесть. Объект исследования — человек, советский человек, который шел на подвиг, но силою обстоятельств подвига этого совершить не мог» (Ишимов, 1970: 72).
Как и многие другие советские фильмы на материале Великой Отечественной войны, «Повесть о чекисте» сегодня воспринимается зрителями неоднозначно.
«За»:
- «Замечательный фильм. Сдержанный, но пронзительный. Очень хороша игра актеров. … Передана страшная смертельная атмосфера оккупации, немного разбавлено гротескным показом румынских вояк, но тоже злодеев. ... Актеры хорошо, сочно играют. Козаков убедительно сыграл подлеца. … Норейка – жесткого, умного разведчика. Хорошо снятая картина. Надо смотреть» (Алекс).
«Против»:
«Фильм откровенная дрянь. Смотрел из–за литовского актёра Лаймонаса Норейки» (Измайловский).
Свет в конце тоннеля. СССР, 1974.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы Владимир Кузнецов, Сергей Александров. Актеры: Майрита Круминя, Улдис Пуцитис, Анатолий Азо, Харийс Лиепиньш, Владимир Осенев, Александр Белявский и др.
30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Где-то в Сибири преступнику удалось украсть двадцать килограмм золота…
«Свет в конце тоннеля» – второй по популярности (после «Двойного капкана») детектив Алоиза Бренча. «Спутник кинозрителя» (№ 10 за 1974) отозвался об этом детективе весьма одобрительно, отметив острый и логично развивающийся сюжет. Аналогичные отзывы фильм получил и во многих газетах.
Зрители и сегодня спорят об этом фильме.
Мнения «за»:
- «Классный фильм. Прекрасная игра актеров. Лиепиньш и Осенев – откровенно "купаются" в роли. Вообще, я фанат фильмов Рижской киностудии» (Е. Бессмертный).
- «Блестящий советский детектив. На одном дыхании, очень хорошие актеры играют и действительно, видно, что им самим нравится то, что они делают» (Новикова). «Люблю детективы Бренча. Этот не сиключение» (Знаток).
Мнение «против»:
- «В глаза бросается неправдоподобность. Как мог бежавший из заключения преступник (причем бежавший с этапа, …при куче охранников с собаками и калашами) в считанные дни оказаться в курортной Риге? Без поддержки, один, да еще в то время, когда каждый человек был виден, как на ладони? "Не верю". Это примерно из той же серии, как и драма "Верьте мне, люди". Вот герой бежит из лагеря и скрывается от волков в тайге, а вот через непродолжительное время он в центре Ленинграда. Как?» (Джойт).
Черный бизнес. СССР, 1965.
Режиссер Василий Журавлев. Сценаристы Василий Журавлёв, Николай Жуков. Актеры: Иван Переверзев, Геннадий Юдин, Юрий Саранцев, Маргарита Володина, Станислав Михин, Аркадий Толбузин, Виктор Кулаков, Муза Крепкогорская, Феликс Яворский, Павел Винник, Марианна Стриженова, Константин Худяков, Елена Максимова, Григорий Шпигель и др.
29,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Журавлев (1904–1987)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, шесть из них («Космический рейс», «Граница на замке», «Пятнадцатилетний капитан», «Черный бизнес», «Морской характер» и «Человек в штатском») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Преступная группа наглых расхитителей при психушке плюс западная шпионка… И все это в центре детектива! Согласитесь, смелый кинематографический замысел!
Шпионский детектив «Черный бизнес» многие зрители вспоминают и сегодня.
Правда, в основном с иронией и смехом, хотя изначально намерения авторов «Черного бизнеса» были, разумеется, серьезны:
- «Вот на такие фильмы и была снята замечательная пародия – мультфильм" Шпионские страсти". А как в фильме чекисты на "победе" преследуют "волгу" с жуликом Горским – "Прошли Курск", "Прошли Ростов", "Сочи". Это они что за один день всю страну промчались? Сейчас смотреть "Черный бизнес", "Над Тиссой", "Выстрел в тумане", "Меченый атом", "50 на 50" и т.п. без смеха невозможно. Вообще, когда я в детстве смотрел "Шпионские страсти", то не так много фильмов, которые пародируются, к тому времени видел. Ну, "Дело 306", ну, "Дело пестрых", "Выстрел в тумане", "Человек без паспорта". А вот "Черный бизнес" только вчера посмотрел целиком. Ну, очень веселился. Сцена в ресторане в мультфильме почти один в один! Разве что шпионка (Володина) не поет в этом же ресторане и не подсовывает соблазняемому юноше порножурнал. А вот стиляга и сын жулика Потапов (К. Худяков) с его усами ниточкой – вылитый стиляга из "Шпионских страстей"» (Балдахин).
- «То, что фильм снят без юмора – по теме и сюжету – превращает его в невольную пародию. Вроде бы фильм середины 1960–х, а такое ощущение, что он родом из 1930–х. Шпионы ещё только думают, а всевидящий и всеслышащий КГБ уже всё знает. Плюсы фильма – шикарный эпизод, когда Саранцев строит из себя афериста на даче, и Аркадий Толбузин. Думаю, что Геннадий Полока пригласил его сыграть в своей пародии на шпионские фильмы "Один из нас" именно благодаря "Чёрному бизнесу". Кстати, "Мартель" – ещё одна перекличка "Чёрного бизнеса" с "Один из нас". Там Келлер (Гринько) предлагает выпить "Мартель" адвокату Степанову (Аркадий Толбузин!). Есть всё–таки у Геннадия Полоки чувство юмора» (М. Кириллов).
Игра без ничьей. СССР, 1967.
Режиссер Юрий Кавтарадзе. Сценаристы: Юрий Кавтарадзе, Константин Исаев, Леван Алексидзе. Актеры: Григорий Ткабладзе, Гиули Чохонелидзе, Имеда Кахиани, Тенгиз Даушвили, Волдемар Акуратерс, Роберт Лигерс и др.
29,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юрий Кавтарадзе (1923–1979)
поставил всего четыре фильма, из которых одному – шпионскому детективу «Игра без ничьей» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В год выхода этого фильма на экран советские кинокритики встретили его с иронией и сарказмом. К примеру, Константин Щербаков, на мой взгляд, верно подметил, что в «Игре без ничьей» «действуют иностранные шпионы, внешность которых с внешностью нашего человека при всем желании спутать нельзя. Умный полковник, разговаривающий со своими подчиненными так, будто ведет занятия в школе для неполноценных детей. … а вполне невинное исполнение твиста расценено в фильме как моральное падение, от которого до предательства родины рукой подать» (Щербаков, 1967: 177).
Правда, здесь же, держа в уме соответствующие руководящие «постановления», К. Щербаков не забыл связать свои рассуждения с идеологической борьбой на экране: «Разумеется, у нашего советского детектива и у детектива буржуазного задачи принципиально разные. Но почему же мы нередко миримся с тем, что буржуазный детектив лучше выполняет свои задачи, чем наш, советский, – свои?» (Щербаков, 1967: 176).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
-«Долго пытался вспомнить название фильма, где вражеский шпион стрелял из авторучки отравленными стрелками и убивал. Джеймс Бонд стал стрелять подобными стрелками лишь через тринадцать лет. В то время англичане безнадежно отстали от «Грузия–фильм». Нашел название, а потом и фильм. Посмотрел с большим удовольствием. Вражьи шпионы работают творчески, с большой выдумкой и жестоко. … Девушки очень очаровательные. Сюжет хорошо закручен» (Алекс).
-«Стреляющая авторучка в комиссионке («Девушка, мне воон ту вазу») – конечно, событие детства! Но там был еще акваланг без воздуха, шпион нажравшийся воды, а также тайник в пляжной будке № 9 с сигнальной лампой в медицинских весах. Чудесные актеры на фоне грузинской ривьеры в ностальгическом окружении примет советской эпохи» (Фридрих).
Ко мне, Мухтар. СССР, 1965.
Режиссер Семен Туманов. Сценарист Израиль Меттер (по собственной повести «Мухтар»). Актеры: Юрий Никулин, Владимир Емельянов, Леонид Кмит, Юрий Белов, Алла Ларионова, Фёдор Никитин, Николай Крючков и др.
29,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Семён Туманов (1921–1973)
поставил 7 фильмов, четыре из которых («Ко мне, Мухтар!», «Алёшкина любовь», «Николай Бауман» и «Любовь Серафима Фролова») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В 1965 году писатель и драматург Александр Крон (1909-1983) писал на страницах журнала «Искусство кино»: «В хорошем фильме, поставленном Семеном Тумановым, есть немало хороших находок. … Но есть и потери, и тоже немалые. И мне думается, что одна из главных причин – застарелая болезнь недоверия к зрителю, все та же робость по отношению к серьезной проблематике, которая заставляет менять названия. Назвать фильм о советском гуманизме «Ко мне, Мухтар!» - это тоже потеря» (Крон, 1965: 34).
Уже в постсоветские времена С. Кудрявцев отметил, что «картина «Ко мне, Мухтар!», пусть и снабжённая увлекательной милицейской интригой, на самом деле превратила овчарку по кличке Мухтар в настоящего киногероя, пользующегося большим успехом. … От криминально–мелодраматического надрыва эта лента спасается благодаря некоторой авторской иронии, в том числе в своеобразных собачьих ремарках …, а также из–за точно найденной актёрской манеры Юрия Никулина. Будучи цирковым клоуном, он общается на экране с четвероногим партнёром не просто как с равным себе, но и по правилам особой условной игры, проникнутой живым и неподдельным юмором» (Кудрявцев, 2006).
Фильм «Ко мне, Мухтар» до сих пор привлекает как детскую, так и взрослую аудиторию
, так как произведения о дружбе людей и животных всегда находят отклик в зрительских сердцах:
- «Хороший фильм. Хорошо запоминающийся. Никулин – многоплановый отличный актер. Конечно, в амплуа комика его видеть привычнее, но несколько мощных драматических ролей сразу вспоминаются ("Они сражались за Родину", "Когда деревья были большими")» (Владимир).
- «Гениальная роль великого актёра Ю.В. Никулина. Кто бы мог подумать, что фильм так сильно "прозвучит" в народе. Серьёзный и грустный фильм с чудаковатым главным героем. Очень хорошо идёт голос за кадром» (Дымок).
- «Шедевр, безусловно, и просто фильм моего детства, ставший классикой. Но скажу, что его в любом возрасте можно смотреть, потому что сделано всё на высшем уровне, начиная от сценария и режиссуры, заканчивая потрясающей актёрской игрой. Один гениальный Никулин в главной роли чего стоит, потрясающе и эмоционально сыграл. Не снимут больше таких кинолент, а жаль» (Критик всего).
- «До сих пор показываю этот фильм своим внукам» (Бабушка).
- «Я очень люблю роли Никулина, это у него одна из лучших» (Анна).
Тень у пирса. СССР, 1956.
Режиссер Михаил Винярский. Сценарист Николай Панов (по мотивам собственного романа «В океане»). Актеры: Олег Жаков, Роза Балашова, Олег Туманов, Лев Фричинский, Екатерина Савинова, Владимир Балашов и др.
29,4 млн. за первый год демонстрации.
Режиссер Михаил Винярский (1912–1977)
поставил всего три игровых фильма, один из которых – детектив «Тень у пирса» – вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент. У публики 1950-х этот этот «фильм про шпионов» пользовался значительным успехом.
Зато советская кинопресса оценила эту ленту довольно сдержанно. К примеру, сценарист Юрий Шевкуненко (1919-1963) на страницах журнала «Искусство кино» отметил, что «авторам «Тени у пирса» удалось создать ситуацию занимательную, крепкую почти во всех своих звеньях. С неослабевающим вниманием воспринимаются все перипетии раскрытия диверсионного заговора, который ставит целью уничтожить плавучий док, подготовленный к транспортировке на Дальний Восток. Все действия злоумышленников сорваны совместными усилиями советской контрразведки, пограничников и рядовых советских людей, которые волей обстоятельств оказались втянутыми в эти напряженные события. … Интересный сценарный материал позволил актерам создать интересные характеры. Одна из бесспорных удач фильма — исполнение роли майора Людова артистом О. Жаковым. Не прибегая ни к каким резким изменениям своей внешности, артист создает образ, отличный от всего того, что им делалось в кино раньше. Предельно внимательный к обстоятельствам, выдвигаемым на его пути сценарием, Жаков доносит до нас и «второй план» роли. Верится, что этот человек когда-то мечтал о написании философской работы, готовился к ней. Возникает мысль, что прежняя научная деятельность оказывает ему неоценимую услугу и в сегодняшнем труде, что его рассуждения и домыслы о предполагаемых планах противников носят печать не только опытности контрразведчика, но и сугубо научного подхода к разрешаемым проблемам. Конкретного указания на это в сценарии нет, однако весь облик Людова — частая задумчивость, мудрый, внимательный взгляд из-под очков — убеждает нас, что перед нами чекист, достигший в своей профессии незаурядного мастерства. Может быть, самое интересное в образе Людова то, что артист не все выдает зрителям, а оставляет желание еще и еще думать об этом человеке. Он постоянно занят своим делом, но не становится от этого нелюдимым или сухарем, а находит для людей, ему приятных, теплые, внимательные интонации. Это особенно наглядно читается в кадрах его случайной встречи с мичманом Агеевым. Сильным и значительным человеком предстает перед нами библиотекарша Ракитина в исполнении дебютирующей в кино актрисы Р. Матюш киной. Это определенный характер, выгодно отличающийся от «голубых» героинь, которые, к сожалению, нередко еще появляются в наших картинах. Поэтому веришь тому душевному надлому, который переживает Ракитина, когда узнает подлинное лицо своего избранника. Однако не все удачно в этом образе. Включенное в повествование воспоминание об истории возникновения любви Татьяны Ракитиной к Кобчикову не может вызвать возражения, но текст, сопровождающий эти кадры, напряженное лицо героини с широко открытыми глазами, трогательное музыкальное сопровождение — все это сделано в мелодраматическом ключе и, мы бы сказали, без хорошего вкуса... Весьма условным представляется то, что диалог двух влюбленных произносит одна Матюшкина. Сцена эта дана в начале фильма, и еще долго не рассеивается ощущение искусственности, вызванное этими кадрами. Чрезвычайные жизненные обстоятельства — наиболее благодатная среда для раскрытия человеческой сущности. Сложная и печальная судьба определена другой героине фильма — официантке ресторана Клавдии Шубиной. Запутавшись в сетях иностранной агентуры, она не находит в себе мужества открыться властям, идя все дальше и дальше по пути измены родине. Все ее попытки добиться счастья с матросом Жуковым оказываются тщетными. Актриса Е. Савинова, играющая эту роль, решила свою задачу интересно и свежо. Ее Шубина — девушка, над которой висит дамоклов меч расплаты за преступление перед родиной. Отсюда неуравновешенность всего поведения героини кажется органически оправданной: улыбки, расточаемые по врожденной кокетливости, сменяются приступами крайней раздражительности, порой слезами; прорывающаяся подчас животная грубость — и страхом и неуверенностью... Все разнообразие внутренней жизни Шубиной сумела донести до зрителя актриса Е. Савинова. Судьба подобного человека, раскрытая в убедительной художественной форме, поучительнее всех сентенций и деклараций о бдительности в фильме «Случай с ефрейтором Кочетковым».
Следует остановиться еще на одной актерской работе в фильме — исполнение роли резидента «Семена» артистом В. Кулаковым. Победа над врагом такой силы и хватки многого стоит! Сказать о «Семене», что он враг коварный и жестокий,— значит, ничего не сказать. Это человек преопаснейший, многоопытный и целеустремленный в достижении своих преступных планов, на реализацию которых у него хватит и ума, и воли, и смелости. Мы ничего не знаем из фильма о прошлом этого человека, но додумывать можно и хочется. Жаль, однако, что артисту В. Кулакову, способному решать большие художественные задачи (он еще раз доказал это последней работой), приходится ограничиваться исполнением ролей шпионов и диверсантов. Он стал так привычек для зрителей в таких ролях, что иной раз это оказывается просто невыгодным для восприятия замысла кинокартины в целом. Когда в «Тени у пирса» становится известно, что один из нарушителей границы исчез, зрительское внимание сосредоточено на мысли: кто этот нарушитель и где он сейчас? Киноаппарат приводит нас в ресторан, где за столом, попивая пиво, сидит артист В. Кулаков с немного измененной внешностью. На все вопросы отвечено сразу, и в зале разносится зрительский шепот: «Вот он! Шпион!..» Плохую услугу оказывают режиссеры способному артисту! …можно, казалось бы, утверждать, что в этом фильме соблюдены основные принципы, обеспечивающие ему успех. Сюжет развертывается логически и волнующе (мы не будем останавливаться на его отдельных неточностях и промахах, дабы не заслужить упреков в излишней придирчивости), характеры показаны интересно и достаточно глубоко, а главное, в ходе развития сюжета герои претерпевают определенные изменения и поворачиваются к нам различными гранями. Чего еще требовать от фильма, не претендуя на нелестное прозвище педанта? И все-таки, сознаемся, фильм далеко не удовлетворил нас. В нем не чувствуется конкретной обстановки, отсутствует жизненная перспектива. … Пульс жизни утерян не только в ощущении событий, но и в изобразительном отображении их. Работа оператора В. Симбирцева и художника В. Зачиняева маловыразительна. Начав оценку фильма за здравие, а кончив за упокой, мы отнюдь не впадаем в противоречие, а пытаемся доказать еще одну, казалось бы, непреложную истину: отдельные, даже талантливо решенные частности и характеры, выдумка и фантазия зазвучат в полную меру только тогда, когда не будут служить самоцелью, а станут выразительными средствами отображения жизни, всей полноты нашей действительности» (Шевкуненко, 1956: 35-38).
В XXI веке рецензент «Коммерсанта» отнесся к фильму «Тень у пирса» с нескрываемой иронией: «В южном военном порту все как у людей: шпионы, за водолазными скафандрами которых волочатся парашюты, струсив разгрызть ампулу, попадают в руки чекистов в белоснежных кителях. Но вместе с тем все как-то странно. Официантка Клава (Екатерина Савинова) мало того, что держит шпионскую явку, так еще и обсчитывает клиентов. Диверсант по дороге на явку грубо толкает прохожих, и только потому библиотекарь Таня (Роза Балашова) узнает в нем погибшего на войне жениха. Приходится Тане убить его утюгом, но потом, поддавшись вражьему шантажу, подорвать секретный док при помощи заминированного томика "Дон Кихота". Но белые кителя улыбчиво любуются взрывом в просторные окна своих кабинетов: "Дон Кихот" оказался каким надо "Дон Кихотом". Смотреть одесский гран-гиньоль Михаила Винярского и сейчас одно удовольствие. Ну а с научной точки зрения снят он мог быть только в межеумочное время между смертью Сталина и его разоблачением, когда все знали, что снимать уже можно, но никто еще не знал, как можно снимать» («Тень у пирса», 2015).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня.
Мнения «за»:
- «Действующие лица кинофильма, например, диверсанты, советские моряки, служащие различных учреждений по–своему хороши и интересны и прекрасно все вместе создают неповторимую атмосферу 1950–х. В итоге, очень рекомендую фильм любителям старого советского кино, а в особенности советских шпионских детективов. Ведь кинофильм «Тень у пирса» является одним из лучших образцов данного жанра» (ДМ).
- «Нет слов, чтобы выразить чувства, которые вызывает каждый просмотр этого замечательного и очень любимого с детства кинофильма! Выражаю позднюю, но от всего сердца благодарность всем создателям этого замечательного фильма!» (И. Синько).
- «Фильм посмотрела с удовольствием. Люблю старое кино, где добро побеждает зло. Прекрасные актеры – Матюшкина, Савинова, Балашов, Жаков. Очень нравится Александр Стародуб в роли лейтенанта госбезопасности. Я бы поменяла его местами с актером О.Тумановым, сыгравшим роль мичмана. Внешние данные более выразительные, он как–то более соответствует образу благородного героя, с которым в конце фильма связаны надежды Тани» (НВЧ).
Мнения «против»:
- «Типичный фильм тех времён, с "чёрно–белым " показом действительности, который сейчас выглядит как пародия на шпионские фильмы! Но в 50–е годы прошлого века, зрители его воспринимали, видимо, всерьёз» (Вольдемар).
Эксперимент доктора Абста. СССР, 1969.
Режиссер Антон Тимонишин. Сценарист Александр Насибов (по своему роману «Безумцы»). Актеры: Сергей Десницкий, Лаймонас Норейка, Жанна Владимирская, Геннадий Воропаев, Улдис Пуцитис, Витаутас Томкус, Вячеслав Воронин, Пеэтер Кард, Олев Эскола, Лесь Сердюк, Евгений Весник и др.
29,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Жизнь режиссера Антона Тимонишина (1921–1969)
оказалась, увы, короткой, и он успел поставить только три полнометражных фильма, но все они – «Ракеты не должны взлететь», «Их знали только в лицо» и «Эксперимент доктора Абста» вошли в тысячу самых кассовых советских лент). Все эти картины объединяла военная тема.
Кинокритик Виктор Демин (1937–1993)
писал, что экранный мир «Эксперимента доктора Абста» «впрямую отдает преисподней … Помните? Советский офицер попал в некий подземный грот, где обитали самые настоящие сумасшедшие под присмотром психиатра Абста, которого тоже, по зрелому размышлению, надо бы признать безумным. Поскольку к этой тайной базе фашистов можно подобраться только на подводной лодке, лучше называть ее подземно–подводной. Серые однообразные камни нависают в каждом кадре. Пещера пещерой, но, может быть, за время пребывания здесь доктор Абст хоть в каком–то углу смог соорудить кирпичную стену, деревянный настил, цементированную цитадельку с окнами? Окнами — куда? Серо–черные своды, полный мрак, когда гаснет электричество, вода в двух шагах от жилища, под огромным куполом, без дневного света, в лучах прожекторов. И волна здесь — не настоящая, тихая, мягкая... Гармония? Как бы не так! Чистый хаос. Противоестественный порядок человеконенавистнических стихий» (Демин, 1980: 76–77).
Уже в XXI веке было точно подмечено, что «Эксперимент доктора Абста», «снятый практически одновременно с другим черно–белым малобюджетным зомби–хоррором – "Ночью живых мертвецов" Джорджа Ромеро, – впервые показал появление зомби как результат военных экспериментов. … Внезапное бегство молодой актрисы Жанны Владимирской (исполнительница роли Марты) в США прервало успешную прокатную судьбу картины» (Moskovitza, 2007).
Любопытно, что актриса Жанна Владимирская (1939–2017) после эмиграции в США стала работать на радиостанции «Голос Америки», где с 1984 по 2006 год была ведущей ряда передач («В мире кино», «Музыка кантри», «Шедевры Бродвея», «Джазовый клуб», «Путешествия по Америке»). «Эксперимент доктора Абста» стал ее последней работой в кино.
Нынешние зрители об «Эксперименте доктора Абста», как правило, невысокого мнения:
- «В детстве никак не мог совладать ни с книгой С. Насибова, ни с фильмом по ней – все казалось фальшивым, надуманным, слишком уж фантастичным. Сейчас пересмотрел фильм (в основном ради Сергея Десницкого, чьи немногочисленные экранные работы мне симпатичны) – и остался при том же мнении. Общеизвестно, что фашисты проводили опыты над людьми, но создавали ли они подобных послушных воинов–"безумцев"? Сомневаюсь... Хорошему актеру Л. Норейке не удалось создать яркий образ зловещего доктора Абста. В целом, получился средненький военный детективчик, весьма далекий от реальной действительности» (А. Гребенкин).
Опасные тропы. СССР, 1955.
Режиссеры Александр Алексеев, Евгений Алексеев. Сценарист Георгий Мдивани. Актеры: Никифор Колофидин, Татьяна Мухина, Владимир Дружников, Анатолий Кузнецов, Владимир Всеволодов, Лилия Юдина, Иван Воронов, Фёдор Сахиров, Роза Макагонова, Алексей Добронравов и др.
29,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Этот шпионский фильм стал первым режиссерским опытом операторов братьев Александра Алексеева (1917–1990) и Евгения Алексеева (1920–1987).
После второй совместной работы – «Пламенные годы» (1959) – они уже больше не работали в игровом кино, занимаясь дубляжом иностранных фильмов.
Для кинокритиков XXI века шпионский детектив «Опасные тропы» - хороший повод для насмешек и иронии: «Интерьеры вагона-люкс в экспрессе «Москва — Владивосток». Фонарь усатого проводника со свечами. Отделанное деревом купе, в котором, куря папиросы и распивая чай из стаканов с подстаканниками, герои для затравки обсуждают планы освоения Сибири. Но враг не спит. Он читает газету в коридоре и строит свои убийственные планы. Деталь — бдительный учёный, перед тем как обсудить конфиденциальную информацию, машинально закрывает дверь в купе, чтобы посторонний не услышал лишнего. Коварный враг вкрадывается в доверие, убивает излишне доверчивых и надевает личину мирного человека. Но его планы всё равно будут сорваны, в этом можно не сомневаться. Отдельный шарм придают фильму животные, которых под руководством дрессировщика привлекли к особо страшным сценам. К сожалению, один из самых «страшных» эпизодов — нападение барса — не смог войти в фильм из-за путаницы с костюмами дублёра. Сибирь для простоты сняли в Грузии, так что отличить невозможно. … киностиль 50-х с вниманием к пейзажам несколько обескураживает привыкших к динамичному действию жителей XXI века. Тем не менее, это документ эпохи, который показывает, что носили наши деды, как жили и чем им пудрили мозги» (Борисов, 2020).
Но этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня
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Мнения «за»:
- «Недурственная, бойкая и очень даже занимательная история не столько о шпионах или секретном фармацевтическом производстве, сколько чистой воды романтика, где главный персонаж – Матушка Тайга, до жути красивая и дикая, дремучая и нежная, камерная и панорамная – несказанно разная, но всегда великая, как Сибирь, коей должна бы прирастать и нынешняя Россия. А еще совы, орлы, олени, барсы, медведи и... его величество тигр, участвующий в рискованных (для исполнителей) трюках. Для 58 минут экранного существования – динамики тут, минимум, на 4–5 серий современного, в том числе "таежного" сериала» (В. Плотников).
- «Хороший фильм и природа показана замечательная! Некоторое упрощенчество в приключенческих лентах 1950–х вполне терпимо. А "знатокам" шпионов и диверсантов рекомендую ознакомиться с реальными материалами тех лет. Очень разные персонажи забрасывались на нашу территорию...» (ВВП).
- «Мы можем наслаждаться видом единственных в своем роде вещей: несравненной красавицей тайгой, могучим тигром и т.д. Я смотрел этот фильм в глубоком детстве, но многие эпизоды хорошо запомнились. И вот я посмотрел его снова. Впечатления столь же сильные, как в первый раз» (Фестино).
Мнения «против»:
- «А мне фильм совершенно не понравился. К сожалению, в нём уйма недостатков, как практически во всех шпионских фильмах 1950–х – точнее, диверсантских фильмов. ... В общем, ознакомился с сим творением и запомнил, чтобы случайно ещё раз не потратить зря время» (М. Кириллов).
«Мне не очень понравилось. Шпион какой–то не шпионистый, про любовь только намекнули. Сторож сторожит важный объект – дверь на замке, зато в окно без решетки можно запросто забраться и устроить пожар, тут и сено рядом! Только что красиво – тайга. Посмотрела как мультфильм!:)» (Р. Марковна).
Марианна. СССР, 1967.
Режиссер Василий Паскару. Сценаристы Прасковья Дидык, Григорий Мунтяну (по мотивам автобиографической повести Прасковьи Дидык «В тылу врага»). Актеры: Ирина Терещенко, Григоре Григориу, Тыну Аав, Сергей Лункевич и др.
29,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Паскару (1937–2004)
поставил 15 полнометражных игровых фильма, из которых два остросюжетных – «Марианна» и «Риск» – вошли в тысячу самых кассовых советских лент.
Вот что значит тематика военной разведки! В «Марианне» советским зрителям 1960–х ничего не говорили ни фамилия режиссера, ни фамилии актеров, а фильм посмотрело за первый год демонстрации почти 30 млн. зрителей!
Оценка «Марианны» советскими кинокритиками была довольно сдержанной. К примеру, драматург и кинокритик Виктор Андон (1929–2016) писал, что «в «Марианне» есть свои удачи и находки, интересные места и образы. … Но некоторая угловатость режиссёрской трактовки образа (Марианны) порой сводит старания актрисы к довольно среднему уровню интерпретации роли. … Коль скоро в основу положена документально–биографическая повесть, это в какой–то степени накладывало обязанность на авторский коллектив особенно бережно обращаться с фактами, не допуская сомнения в их правдоподобии. Между тем отдельные сцены в фильме … разыграны в ситуациях неубедительных, и это во многом вредит целостному восприятию ленты, мешает актёрам создавать полноценные образы. Непонятной по режиссёрскому замыслу остается трактовка финала фильма, где Марианна, как бы символизируя бессмертие нашего дела, стоя, почти в упор расстреливает из автомата чуть ли не роту немецких мотоциклистов… в «Марианне» символический конец буквально приклеен к реалистическому полотну, это выглядит по меньшей мере наивно» (Андон, 1968: 124).
Похожую оценку «Марианна» получила и в «Советском экране» (Интерберг, 1967: 5–6).
Любопытно, что в данном случае оценки «Марианны» зрителями XXI века во многом совпадают с оценками кинокритиков:
- «Приятный фильм, нескучный, красивая актриса отлично играет. Только несерьёзный. Немцы бегают с автоматами Калашникова (разработан после войны, в 1947 году) в одной из первых сцен боя в поезде. У советского парашютиста в той же сцене в руках мелькает то немецкий автомат, то опять Калашникова. В конце фильма, актриса стоя во весь рост, от живота, расстреливает целый взвод немцев, которые непрерывно стреляют в неё из автоматов и мотоциклетных пулемётов, да никак не могут попасть. А до этого немцы как полные придурки сами дают советской разведчице свою немецкую рацию и никак не препятствуют её передаче суперважных сведений. И так далее. В общем, такой советский Джеймс Бонд в юбке – стильно, динамично, симпатично, весело, но несерьёзно» (Зритель).
- «Фильм короткий, не позволяет заскучать. А то, что главной героине, просто невообразимо и невероятно везет, ну это же нашей разведчице так везет! Лично я пересмотрел это кино, после долгого перерыва, с удовольствием. Сам сюжет достаточно условен» (Александр).
Человек без паспорта. СССР, 1966.
Режиссер Анатолий Бобровский. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Владимир Заманский, Геннадий Фролов, Николай Гриценко, Лионелла Пырьева (Скирда), Алексей Эйбоженко, Михаил Погоржельский, Владимир Осенев
28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Бобровский (1929–2007)
поставил 14 игровых полнометражных фильмов, четыре из которых (Выстрел в тумане», «Человек без паспорта», «Возвращение «Святого Луки», «Черный принц») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Агент западной разведки заброшен в СССР, чтобы узнать военные секреты…
Советские кинокритики отнеслись к «Человеку без паспорта» довольно строго.
Самую позитивную рецензию на фильм написал кинокритик Ромил Соболев (1926–1991), отметивший, что «при всех достоинствах: крепко «закрученном» сюжете, зрелой режиссуре, мастерстве актеров и т. д. … в этом фильме образ героя–контрразведчика, майора Бахрова, не оказался таким ярким, как хотелось бы. По душевной сложности, по индивидуальным чертам характера шпион Рябич, этот человек без роду и племени, интереснее, пожалуй, героя монотонно–положительного. Впрочем, надо отметить, что, показывая врага без оглупления, врага сильного и беспощадного, авторы, очевидно, и не стремились свести показ борьбы с ним к поединку. Им важнее было показать правдивые методы разоблачения иностранной агентуры, и потому закономерно на первое место вышел не контрразведчик, а контрразведка. Главный герой фильма — коллектив чекистов, руководимых Бахровым. Не менее важна в фильме и мысль о том, что сама советская действительность толкает шпиона на полное духовное и моральное разоружение, вынуждает его на покаяние перед советскими людьми. Наделенный пытливым умом, он склонен к анализу и сопоставлениям. Попав в нашу страну и общаясь с советскими людьми, соприкасаясь с их повседневной жизнью, он начинает терять веру в собственную маленькую «правду», в правильность пути, по которому он идет. Неосознанная тоска по родине, глубоко затаившаяся в глубине его души, постепенно углубляется, перерастает в острый, почти болезненный интерес к окружающему» (Соболев, 1966).
Кинокритик Татьяна Хлоплянкина (1937–1993) упрекнула «Человека без паспорта» в нарушении правил детективной увлекательности: «Авторы даже не стараются построить свой рассказ так, чтоб держать зрителя в постоянном напряжении, заставляя его самостоятельно искать решение. Все тайны раскрываются раньше, чем мы успеваем заинтересоваться. Мы не найдем в этом фильме цепной реакций событий, которая все ширится, вбирает в себя новые обстоятельства и в конце концов кончается взрывом, внезапным озарением, освещающим для нас все темные, казавшиеся непонятными места. Это особенность сценария В. Кузнецова. В соответствующей манере работает и режиссер А. Бобровский. Фильм пронизан атмосферой спокойного, обстоятельного правдоподобия … Будет излишним напоминать, что советский детектив (вспоминая о полных правах, не будем забывать и обязанностей)— это и гуманистические идеи, которые питают все наше искусство. И все же он должен оставаться детективом. А порой кажется, что сверхзадача авторов — не заразить зрителя «сыскной лихорадкой», чтоб он, не дай бог, не подумал, что приключение — самое главное в фильме. Зрителя оберегают от острых ощущений» (Хлоплянкина, 1966: 32–33).
С Татьяной Хлоплянкиной был согласен и кинокритик Виктор Демин (1937–1993), подчеркнувший, что «в полемическом задоре постановщик, думается, несколько перегнул палку. Психологическая драма предполагает все же других, менее простодушных героев, иного рода проблематику, другой, менее «математический» состав событий. Сплошь и рядом сюжетная конструкция не выдерживает нагрузки, на которую она и не была рассчитана: некоторые эпизоды оказываются выписанными слишком добротно, слишком медлительно и скрупулезно. А детектив – это ведь самый условный из драматических жанров. Ритм и пластика образуют его в неменьшей степени, чем расчетливо скроенная интрига. Ничего зазорного в этом нет. Против плохой беллетристики надо бороться беллетристикой хорошей, а никак не «серьезным искусством». «Человек без паспорта» лишний раз подтверждает ту очевидность, что талант наужен им в детективе» (Демин, 1966: 4).
Мнения зрителей XXI века о «Человеке без паспорта» неоднозначны:
- «Главный герой – бандит, предатель, шпион, и все–таки он – человек. Мужество вызывает уважение, даже если это мужество врага. Очень хотелось бы, чтобы люди с таким умом, характером, убежденностью боролись бы на нашей стороне, боролись за нас. Признаться, я все время ждала и верила в "счастливый" конец фильма, но, вероятно, цензура того времени при попытке изменить финальную сцену обвинила бы режиссера в дискредитации советских чекистов в глазах широкой зрительской аудитории. Фильм первосортный! Таких глубоких переживаний уже давно не испытывала! 1,5 часа просидела в постоянном напряжении: а что же будет дальше» (Мария).
- «Классные актёры, грамотная постановка... но какая смешная история! Опять шпион в исполнении красавца Заманского пытается что–то разведать, старый предатель в исполнении Гриценко – трагическая фигура, голуби с передатчиками – это вообще капец!, куча денег и прочей шпионской атрибутики в яме, шпион на полном ходу спрыгивает с поезда без единой царапины, долго скитается по лесу, даже ягоды с голодухи стал жрать, под конец шпион попадает в дом красавицы, и у него уже пистолет на ремнях! И вот, наконец, главная фраза красавицы: "Ведь ты же русский, пойди, сознайся!" Вот так, все усилия враждебных разведок совершенно неэффективны, если агент – русский!» (С. Семин).
- «Много забавного и местами наивного))). Как же иностранная разведка прокололась со шпионом – не учла его "загадочную русскую душу". Нельзя было его в Россию отправлять. Почувствовал запах родины, началось разжижение мозгов. Уже в поезде какая–то лирика пошла на тему снега, одиночества и т.д. Не знаю, что по задумке авторов фильма должны были увидеть советские зрители в "Белом", но у меня он неприязни не вызвал, а временами, наоборот, вызвал сочувствие, по сути неприкаянный человек, не по своей вине когда–то оставшийся без родины и без дома. … Фраза "Ты же русский, значит должен пойти и сдаться" – шедевральна. Она его почти убедила))). … Вряд ли этот фильм можно назвать выдающимся, но, по моему мнению, и совсем обычным его тоже не назовешь, нам показали врага–человека, сложного, с мыслями, чувствами, сомнениями. По тем временам нечастое явление» (Ольгуна).
- «Бездарный, серый фильмец. С другой стороны, про шпионов в то время только такие и снимали. Можно вспомнить "Выстрел в тумане" того же режиссера. Прорыв в этом направлении произошел с выпуском на экраны дилогии про Тульева» (Логашов).
- «[Фильм] резко отличается от боевиков 50–х вроде "Дороги", "Голубой стрелы" или "Следов на снегу". Собственно, это связано с тем, что КГБ стал целенаправленно формировать новый положительный имидж, выдавая кинематографистам идеи и некоторые реалии работы. Отличительные особенности этой серии фильмов – упор в первую очередь на интеллектуальную игру, соревнование ума и психологии. Четко формируется привязка образов к определенным политическим системам, идеологиям. В отличие от фильмов 30–х годов, шпион показывается, как высокопрофессиональный, хорошо подготовленный и оснащенный агент, в большинстве случаев циничный и хладнокровный. Соответственно, основная работа по выявлению и обезвреживанию шпиона ложится на профессионалов из контрразведки, как правило, людей, умных, интеллигентных, с ясно определенными гуманистическими идеалами. Как правило, показывается также три вида героев: пособники шпиона, граждане содействующие поимке и жертвы шпиона. Раскрываются мотивы пособничества (от враждебности Советской власти до асоциального поведения), показывается нравственная трагедия человека, потерявшего Родину. Как правило, судьба пособников трагична. Роль советских людей, содействующих органам, как правило, не является решающей, здесь показывается, что важна даже незначительная помощь, бдительность, строгое выполнение служебных обязанностей. Наконец, жертвы шпиона – обычно те, доверчивостью которых агент пользуется, здесь основной упор делается на убеждение фильмом быть бдительными. Несмотря на следование этим канонам, фильмы, снятые для формирования позитивного облика КГБ, как правило, созданы на высоком уровне, увлекательны, отличаются хорошей режиссурой, игрой актеров, операторской работой. Во многих случаях в этих фильмах допускался более широкий, чем обычно, показ западной жизни, западной музыки» (Олег).
Прощальная гастроль «Артиста». СССР, 1980.
Режиссер Александр Файнциммер. Сценарист Сергей Александров. Актеры: Елена Зеленова, Николай Шушарин, Сергей Пижель, Вадим Спиридонов, Юрий Потёмкин
28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Файнциммер (1905–1982)
поставил 20 фильмов в немом и звуковом кино. Фильмы эти были разных жанров, но в основном режиссера привлекали остросюжетные истории, хотя на его счету есть и несколько популярных комедий. Многие работы А. Файнциммера вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент («Константин Заслонов», «У них есть Родина», «Овод», «Девушка с гитарой», «Далеко на Западе», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой», «Без права на ошибку», «Прощальная гастроль "Артиста"»).
Советские кинокритики отнеслись к «Прощальная гастроль "Артиста"» без пиетета, тем паче, что критиковать в 1980 году было прощу именно развлекательную кинопродукцию, а не фильмы «государственной важности».
Так, кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) писал, что «презрение и ненависть — не единственный способ изображения преступников. Иногда, как мы видели, заблудшего можно даже пожалеть. Неприемлем только, так сказать, нейтральный подход. В фильме … «Прощальная гастроль «Артиста», львиная доля времени отдана матерому налетчику «Артисту», на наших глазах изобретательно бежавшему из заключения. Зачем нам его разглядывать так долго и так подробно — вор и вор, далее этой констатации авторы фильма не идут. … Разобравшись в расстановке сил, мы можем точно предугадать, что в следующем эпизоде скажет и сделает персонаж, а сам он становится малоинтересным, в нем нет никакой тайны. ... Словом, в «Прощальной гастроли...» мы находим все то же принесение психологической правды на алтарь занимательности» (Ревич, 1983: 122–123).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
- «После выхода фильма на экран, я с удовольствием смотрю его и сейчас… Замечательный фильм, и игра актеров очень нравится. Особо был заметен в фильме С. Пижель» (ТигрМан).
- «Очень филигранная работа... Иногда бывает так – режиссёр снимет на заре туманной юности хороший фильм, а потом всю жизнь почивает на лаврах. К Александру Файнциммеру это не относится. Режиссёр постоянно был в поиске. … Бывает, режиссёр в конце жизни уже ни на что не способен и его не ругают только потому, что критики и коллеги уважают старость. Это тоже не про Файнциммера – его последние работы – "Трактир на Пятницкой" и "Прощальная гастроль "Артиста"" – едва ли не лучшие его фильмы... "Артиста" смотрю часто – в первую очередь из–за Сергея Пижеля, который прекрасно дезавуировал роль "блатного". Получился этакий шарж на "Серого" – героя Константина Григорьева из "Трактира на Пятницкой". Даже думаю, что это было сделано умышленно» (М. Кириллов). «Мне одному кажется, что герой Сергея Пижеля копирует Челентано? Прям так и кажется, сейчас как запоет...» (Сергей).
- «Сергей Пижель – красавец, настоящий мужик, со стержнем. Очень, ну очень перекликается с Константином Григорьевым по типажу и внешности. Только у второго было больше работ в кино, и он больше на слуху был. Жаль, что Сергея Пижеля мы меньше встречали, актёр–то незаурядный. … Спиридонов, как всегда, высший класс, натянутая струна. Актрису в главной роли совсем не знаю, но сыграла достойно. Для советского времени крутой фильм, сейчас смотрю из–за памяти к хорошим актёрам» (Д. Робертс).
Следы на снегу. СССР, 1955.
Режиссер Адольф Бергункер. Сценарист Георгий Брянцев (по собственной одноименной повести). Актеры: Владимир Краснопольский, Владимир Гусев, Евгения Тэн, Петр Решетников, Константин Адашевский, Олег Жаков, Михаил Медведев и др.
28,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Адольф Бергункер (1906–1989)
поставил 12 фильмов, два из которых («Слуга двух господ» и «Следы на снегу») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Фильм «Следы на снегу» хорошо вписался в «шпионскую серию» 1950–х, хотя и был не самым «раскрученным» кинопродуктом «холодной войны», которая полным ходом шла по обе стороны «идеологической конфронтации»…
В середине 1950-х в журнале «Искусство» была опубликована критическая статья об этом фильме, где отмечалось, что «если из небольшого запаса характерных черт, составляющих довольно бедный образ Шараборина (артист М. Медведев), отнять его биографию беглеца из лагеря заключения и убийство товарища по побегу, его мастерское владение лыжами, его склонность к спиртным напиткам и слюнявую сентиментальность в момент опьянения,— если отнять все это, то что останется? Голая схема, наделенная такими абстрактными качествами, как вероломство (все диверсанты вероломны), коварство (все они таковы), ненависть к советскому строю (так их всех воспитали), трусость (все они боятся расплаты) — этакий неуловимый для разбора и необъяснимый носитель «вечной» идеи зла. А конкретный враг, персонифицированный тип подобного сорта людей, единственный в своей неповторимости, исчезнет. Если отнять у Белолюбского... впрочем, в фильме ему ничего и не дано, он-то и есть абстрактная схема… Нам думается, что как раз потому, что авторы не попытались наделить Белолюбского определенным характером, так бледно предстал в этой роли талантливый актер О. Жаков.
С небогатым человеческим материалом пустили авторы сценария майора Шелестова (артист В. Краснопольский) в погоню за диверсантами, но кое-что у него за душой все-таки есть, вернее — подразумевается. Именно это «кое-что» и делает его похожим на человека, за действиями которого интересно следить. Его седеющие виски и импозантную внешность можно безболезненно заменить другими внешними чертами. Но, если изъять у него мужество, упорство, находчивость, бесстрашие, наконец, служебную принадлежность к славному отряду советских чекистов, что составляет хотя довольно-таки общие, но все же черты характера, то с чем он останется? Ни с чем! Перед нами будет ходячая добродетель. Столкновение такого Шелестова с описанным выше Шарабориным не представит интереса. Нет, облегченный подход к созданию характера не улучшает приключенческого фильма, а обусловливает его неудачу. … Трубка, потерянная в начале фильма Шарабориным, подвела не только матерого диверсанта, но и авторов сценария. На вопрос: «Кто один из основных врагов?» — авторы отвечают в самой завязке событий и тем ослабляют дальнейшее их восприятие. Так же скоро определяется и второй враг. Только появившись, Белолюбский—Жаков настораживает нас, зрителей. Излишне суетлив, пожалуй, даже угодлив; слишком велико его желание выехать из поселка, в котором совершено убийство. К тому же персонаж несимпатичен внешне (внешне симпатичных врагов у нас показывают редко, а потому ошибиться трудно). Наши предположения очень скоро подтверждаются: да, это он — главная бяка. Мы догадались об этом значительно быстрее, чем майор Шелестов; мы оказались по воле авторов проницательнее тонкого специалиста своего дела, а это дает нам возможность весьма снисходительно воспринимать принятые им решения. … Отдельные актерские удачи (П. Решетников в роли Быкадырова,. М. Медведев в роли Шароборина), неплохая операторская работа, красивая в своей суровости северная природа, запечатленная в фильме, — ничто не могло спасти эту картину, в которой неоднократно нарушалась правда жизни и действовали абстракции вместо живых людей. Так, неловко выстроенный сюжет не позволил героям фильма проявиться во всей полноте и логичности своих характеров, которые, в свою очередь бегло намеченные, привели к ослаблению сюжета» (Шевкуненко, 1956: 27-30
).
Киновед Валентина Колодяжная (1911-2003), на наш взгляд, вполне справедливо считала, что «в «Следах на снегу» острота конфликта мнимая, все герои добиваются своих целей с невероятной легкостью. Действие начинается очень эффектно, интригующе. Один из пассажиров поезда бреет другому голову и наносит на кожу тайнописью какой-то шифр. Но зритель вскоре убеждается, что такой сложный способ передачи сведений лишен смысла. Человек с бритой головой не преодолевает никаких препятствий, чтобы доставить это донесение. Ему никто ни в чем не помешал, он мог принести с собой целый чемодан записок! Без всяких трудностей и помех происходит убийство профессора, явно ничем не вызванное, ибо снять карту можно было без всякого труда. Наивная попытка диверсанта обвинить в этом убийстве невиновного человека (кинув через его дымоход деньги) мгновенно разоблачается. Четыре с половиной части из восьми отведены погоне героя с его помощниками за врагом. Однообразная ситуация, отсутствие интересных, волнующих событий, подлинных опасностей характеризуют и эту, вторую, половину фильма. Даже если герои попадают в воду, они успевают спастись прежде, нежели зритель проникнется к ним сочувствием, и т.д. А в финале с фантастической легкостью положительные персонажи захватывают всех отрицательных, и даже вместе с их самолетом. Действие большей частью однообразно, события не разработаны, малоинтересны, тайны неоправданны, а драматическое напряжение еле теплится. В фильме нет таких событий, во время которых герои могли бы проявить свои характеры» (Колодяжная, 1956: 39).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня.
Мнения «За»:
- «Очень хороший и интересный фильм. Смотрю с недавнего времени несколько лет. У нас есть старая книга 1955–го года «Следы на снегу». … После того ,как посмотрел фильм, захотелось прочитать книгу. Прочитал. Нравится очень – и фильм, и книга» (Валера). «Удивительно динамичный приключенческий фильм. В начале шестидесятых прочёл эту увлекательнейшую повесть Георгия Брянцева… Долгие годы потратил на её поиски, и вот, совсем недавно, удалось найти» (СнеР).
- «Мне этот фильм понравился. … Снят на модную в 1950–е годы тему шпионов из стран Запада в СССР. Смотрел с большим интересом. Сюжет увлекательный, места съёмок – захватывающие. Такие кинокартины редко показывают. Заинтересовал даже больше, чем широкоизвестный фильм "Над Тиссой"» (Норд).
Мнение «против»:
- «Фильм красочный... Но вместе с тем и дебильнейший... В Якутию зачем было засылать диверсанта? … Герой Медведева, после того, как прилично выпил и закусил, лучше спортсмена–горнолыжника спускается слаломом на лыжах! И герой Гусева ему ни в чём не уступает! Откуда такое великолепное мастерство у матёрого уголовника и у работника госбезопасности? … Самолет в Якутию мог прилететь только с Аляски? Без дозаправки туда и обратно? Причём сел самолёт на глубокий снег на шасси с колёсами? Герой Жакова развёл одновременно для посадки самолета костров десять, не меньше. Но откуда так быстро?» (Андрей).
Тройная проверка. СССР, 1970.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы Андрей Донатов, Освальд Кубланов. Актеры: Игорь Ледогоров, Гурген Тонунц, Виктор Чекмарёв, Валентина Егоренкова, Игорь Владимиров, Виктор Тарасов, Геннадий Нилов, Вия Артмане и др.
28,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советские зрители 1970-х смотрели этот шпионский фильм с интересом, но вот в XXI веке он вызывает только иронию:
- «Вроде и режиссёр весь такой неплохой, детективно-заточенный Алоиз Бренч... Мог бы закрутить интригу по идее, подержать зрителя хоть в каком-то напряжении и ожидании тайно-шпионского внезапного экшина... Но, увы... Видимо не управился со сценарием, в котором я заметил одну тенденцию – авторы (2 шт.) решили туда запихнуть кучу достаточно "многоходовых" персонажей, но они (действующие лица) просто не успели внятно раскрыть свои ходы, поступки и логику... Ну или актёры не смогли подобрать, тассказать, к ним ключей... А скорее всего, есть у меня такое подозрение, что фильм сделан, тупо... То есть – быренько, для «галочки», «под дату»... В общем получилось что-то такое невыразительное и ходульное... «Шпионские страсти» напоминают «джеймс-бондовщину» какую-то, не головокружительным трюкачеством, но неправдоподобно-скурпулёзным исполнением невыполнимых задач» (Кадочников, 2012).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня.
Мнение «за»:
- «Очень хороший фильм про разведчиков. В тот период у нас их много наснимали. Ледогоров как всегда очень убедителен» (Протвень).
Мнение «против»:
- «Не люблю так небрежно сделанные ленты про войну» (Снег).
Судьба резидента. СССР, 1970.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы Владимир Востоков, Олег Шмелёв. Актеры: Георгий Жжёнов, Андрей Вертоградов, Михаил Ножкин, Ефим Копелян, Ростислав Плятт, Николай Прокопович, Эдита Пьеха, Жанна Болотова, Эве Киви, Элеонора Шашкова, Эрвин Кнаусмюллер, Глеб Плаксин, Олев Эскола, Бронюс Бабкаускас
28,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Детектив «Судьба резидента» был продолжением имевшей большой зрительский успех «Ошибки резидента», поставленной тем же режиссером.
В «Режиссерской энциклопедии» отмечается, что «Судьба резидента» наполнена долгими кадрами раздумий героя Жженова, чередующимися с натурными съемками. Практически весь фильм посвящен душевному и духовному становлению нескольких героев. Пойманный в первой части Зароков–Тульев в течение последующих двух серий проходит через ненавязчивую вербовку и переосмысливает свою жизнь. Ему верят, и это делает чудеса. Сегодня кажется достаточно наивным, что, мол, любовь и уважение к отцу и русской жене способны изменить человека. В 70–е еще была сильна уверенность в правоте своей жизни, отечественной идеологии, что и отразилось в фильме» (Ларгина, 2010: 158).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
- «Линия Тульева как–то потускнела. Мотивация с убийством отца показалась неубедительной... Что касается остальной мотивации, то не то что в нее не верится, но в предыдущей части переживаниям Тульева уделили все–таки очень мало времени. А так получается, как в романе Ле Карре – ты идеальный шпион, Тульев. Тебе не хватает только Правого дела. Только вот не понятно, почему это дело Тульев стал считать правым? Из одной патриотической ностальгии, получается. Увидел березки и расклеился. Наверно влюбленность в женщину и рождение сына сыграли роль, но опять–таки это толком не показано» (Каппа).
- «Совершенно слабый фильм. По всем статьям проигрывает первой части. Смотреть всё действие скучно и неинтересно. Просто чередование каких–то заурядных событий на экране. Нет ни увлекательного сюжета, ни остроты действия, ни детективной интриги, ни приключенческой составляющей. Как это часто бывает, продолжение не получилось. (Норд).
- «При всём таланте Георгия Жжёнова, при всём уважении к его очень трудной судьбе.... Но, иностранного разведчика он сыграл плохо. Неубедительно. А ведь по фильму он опытный разведчик, спец, за плечами которого много всяких дел, надо полагать. А в фильме посмотришь, так его и вербовать не надо было. Такое чувство, что он сам ехал с большим желанием перевербоваться. Другое дело, что сам по себе Жжёнов – личность, и на него просто интересно смотреть. Но как матёрый разведчик он меня, матёрого зрителя, не убедил абсолютно» (В. Иванов).
Выстрел в тумане. СССР, 1964.
Режиссеры Александр Серый, Анатолий Бобровский. Сценаристы Владимир Алексеев, Михаил Маклярский. Актеры: Владимир Краснопольский, Лионелла Скирда (Пырьева), Юрий Горобец, Роман Хомятов, Бруно Оя, Андрей Файт
28,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Бобровский (1929–2007)
поставил 14 игровых полнометражных фильмов, четыре из которых (Выстрел в тумане», «Человек без паспорта», «Возвращение «Святого Луки», «Черный принц») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер с трудной судьбой – Александр Серый (1927–1987)
– поставил всего пять фильмов («Выстрел в тумане», «Иностранка», «Джентльмены удачи», «Ты – мне, я – тебе», «Берегите мужчин!») и все (!) они вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Западная разведка хочет «выйти» на советского ученого и, понятное дело, завербовать…
Мнения о детективе «Выстрел в тумане» в профессиональной кинематографической среде были в целом негативными: К примеру, в рецензии, опубликованной в «Вечерней Москве» утверждалось, что «в фильме не действуют герои с полнокровными человеческими характерами, индивидуальные черты которых определяли ли бы их поведение и поступки. Увы, все это подменено приятной наружностью у положительных героев и настораживающей – у отрицательных» (Владимирский, 1965).
Да и в XXI веке исследователь трансформаций образа врага в советском кино Александра Колесникова, на мой взгляд, вполне резонно отмечала, что «фильм «Выстрел в тумане» можно назвать типичным советским «шпионским» детективом: однотипные методы иностранных агентов (подкуп, шантаж), почти механические действия чекистов (работа по привычке, без раздумий и поисков) и, конечно, почти привычная охота за советскими научными гениями» (Колесникова, 2015: 74).
Мнения нынешних зрителей о «Выстреле в тумане» более снисходительны:
- «Достаточно интересный шпионский детектив. В нем во многом впервые заявлены те темы, которые станут характерными, будут эксплуатироваться во многих шпионских лентах 60–80–х годов. Это и попытка шантажа, привлечения иностранными разведками к сотрудничеству отдельных советских ученых. Это и интерес к различным разработкам в военной, космической отраслях и в ядерной сфере. Это и совмещение официальных должностей (атташе) со службой в западной разведке. Это и показ тщательной работы советских контрразведчиков, в том числе впервые – с использованием видеосъемки. … После "Ошибки резидента" и ряда других детективных лент, эту смотреть чуть скучновато» (А. Гребенкин).
- «Ну, для 1963 года фильм достаточно хорош. Это было время, когда советские кинематографисты постепенно переходили от традиции и штампов шпионских фильмов и фильмов про разведчиков и контрразведчиков 30–50–х годов к более современному подходу к такому кино, которое появится уже к концу 60–х. Конечно, для избалованного современного зрителя фильм покажется скучноватым и устаревшим. Но то, что нужно посмотреть кино, которое без сомнения внесло свою лепту в развитие жанра в советском кинематографе, мне было понятно. И посмотрел не без любопытства, и потраченного на него времени не пожалел» (Александр).
- «Фильм академичен по форме, повествование размеренно. На удивление, почти не идеологизирован. Иностранцы в нем похожи на иностранцев. … Отлично поставлена схватка в медпункте, безукоризненно работали каскадеры, сцена длинная, снята со стороны – трюки в замкнутом помещение, не имитация. Добротное кино, хотя и не шедевр. Мне понравилось» (Михаил).
- «Два раза подряд посмотрел этот фильм. Причём, второй раз смотрел более внимательно. Фильм производит двойственное впечатление. Такое ощущение, что мы стали свидетелями некоей происходящей в то время смены подходов к отражению шпионской темы в кинематографе. От примитивной "поимки и наказания негодяев" – к интеллектуальному поединку разведок. В фильме, как бы, присутствуют черты и старого и нового подходов. Меня ещё отчасти тема заинтересовала потому, что почти всю жизнь "скитался" по "почтовым ящикам", было интересно сравнить свои фактические ощущения с просмотренными. Евдокимов, конечно, заслуживает взыскания за своё необдуманное поведение, особенно, за секретные записи на неучтённых бумажных носителях, которые попали в руки врагов. А так, фильм вполне смотрибельный, с перегибами, конечно» (Сергей).
- «Ну, разок посмотреть можно» (Зритель).
«24–25» не возвращается. СССР, 1969.
Режиссеры Алоиз Бренч, Ростислав Горяев. Сценаристы: Михаил Блейман, Анатол Имерманис, Гунар Цирулис. Актеры: Жанна Болотова, Александр Белявский, Гунарс Цилинский, Эдуардс Павулс и др.
28,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Ростислав Горяев (1934–2007)
поставил шесть полнометражных игровых фильмов, два из которых («Ноктюрн» и «"24–25" не возвращается») вошли в тысячу самых кассовых советских лент.
Детектив «"24–25" не возвращается» рассказывает о расследовании дела о похищении редкого лекарства, разработанного советскими учеными. Но права была кинокритик Раиса Зусева: «было бы, думается, жесточайшей несправедливостью по отношению к авторам этой занимательной ленты, если бы мы начали раскрывать здесь все ее сюжетные и следственные секреты — да и зрителям, надо полагать, значительно интереснее будет распутать это сложное дело одновременно с лейтенантом Марой, чем узнать от нас о его результатах» (Зусева, 1969). Зрителям XXI века этот детектив в основном нравится:
- «Отличный детектив Бренча. Он создал свой особенный неповторимый киноязык детектива. Прекрасно показана Прибалтика, почти заграница, когда она ещё была достойной частью великой империи. Чудесный город Рига, её уютные улицы, мрачные дома, а главное замечательные люди. По фильму видно, что режиссёр любит и страну, и город, и людей, всех кто там живёт, независимо от национальной принадлежности. Актёры все как на подбор, Жанна Болотова – прелестна, Белявский – красавиц мужчина, а Гунар Целинский – просто необыкновенный человек, хотя прекрасно изобразил злодея» (Алекс).
- «Отличный детектив! Очень красивые, талантливые Артисты… Невозможно глаз оторвать от них. … Повествование идет неторопливо, но захватывающе, без всяких спецэффектов, длинных погонь и частых перестрелок, и также без множества убийств, какие показываются в современных детективных сериалах с морем человеческой крови» (Альфия).
- «А я сегодня первый раз посмотрела этот фильм. Наивный он, конечно, и достаточно примитивный с точки зрения сегодняшнего дня, ну а тогда, наверное, был крутым детективом. Болотова хороша – стильная, симпатичная, а Цилинскиса я в первый раз увидела в отрицательной роли» (Ихоня).
- «Детектив понравился тем, что все действие динамично, не затянуто. Дело расследует красивый модный следователь–девушка в исполнении Жанны Болотовой. Интересно, а такое бывает в жизни, чтобы в одиночестве сложное дело расследует девушка? Или это все в кино придумано? Изображение красивое – опять же только на любителей таких фильмов. Здорово показан в черно–белом изображении солнечный весенний день. За пять минут до конца все вдруг оживают, и начинается крутой экшен – ради этого стоило смотреть фильм. Мне всё понравилось» (Яна).
Контрабанда. СССР, 1975.
Режиссер и сценарист Станислав Говорухин. Актеры: Владимир Павлов, Раиса Рязанова, Григорий Гай, Юрий Пузырёв, Игорь Класс, Юрий Орлов, Николай Мерзликин и др.
28,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Станислав Говорухин (1936–2018)
поставил 19 полнометражных игровых картин и сериалов, шесть из которых («Вертикаль», «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. И это без учета его телехитов, включая «Место встречи изменить нельзя».
Детектив «Контрабанда» – не самый известный фильм Станислава Говорухина, но и его умудрилось посмотреть больше 28 млн. зрителей. Советские кинокритики либо игнорировали «Контрабанду», либо писали о ней с иронией.
К примеру, кинокритик Елена Стишова резонно заметила, что «есть своя прелесть в том, когда детектив не выдает себя за психологическую драму и не претендует на тонкое исследование души. … Так что, если вы любите «чистый» жанр, то «Контрабанда» – как раз тот фильм, который вам нужен» (Стишова, 1975: 10).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
Мнения «за»:
- «Мне фильм кажется интересным. Добротный детективный сюжет, хорошие актеры, неожиданные повороты событий, музыка – все удачно, в жанре» (М. Морозова).
- «Хороший, добротный детектив; не шедевр, но смотрится с интересом" (Руссе).
Мнение «против»:
- «Унылая тягомотина. Я обожаю советские фильмы, но этот – полный провал» (Шанешка).
Следствие продолжается. СССР, 1967/1968.
Режиссер Али–Сэттар Атакишиев. Сценаристы Джамшид Амиров, Михаил Маклярский (по мотивам повести Джамшида Амирова "Береговая операция"). Актеры: Камал Худавердиев, Гасанага Салаев, Гасан Мамедов, Лариса Халафова и др.
28,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В детективе «Следствие продолжается» советские контрразведчики разоблачают тайную операцию западных шпионов, которые хотят получить секретных таблицы…
Вопрос «на засыпку»: какие фильмы режиссера Али–Сэттар Атакишиева
вы знаете? Боюсь, что этот вопрос (без помощи интернета) останется без ответа даже у киноведов. А ведь шпионский детектив Али–Сэттар Атакишиева в 1967–1968 годах привлек в кинотеатры свыше 28 млн. человек, аудиторию практически такую же, что получили легендарные «Летят журавли» и «Белорусский вокзал»…
Режиссер Али–Сэттар Атакишиев (1906–1990
) поставил всего пять полнометражных игровых фильма, но только детектив «Следствие продолжается» сумел войти в тысячу самых кассовых советских лент.
Конечно, злые языки говорят, что это случилось исключительно из–за песен суперпопулярного в те годы Полада Бюль–Бюль Оглы.
Но люди помягче упирают на занимательность интриги «про шпионов», когда за ограблением квартиры ученого–химика, неосторожно принесшего туда с работы каких–то секретные таблицы, вырисовывались очередные вражеские спецслужбы… Советская кинокритика в год начала проката этого фильма встретила его сдержанно, пожурив за нагромождение подробностей и определенное недоверие к зрителю (Спутник кинозрителя. 1967. № 12. С. 11
).
Впрочем, как хорошо известно, массовая аудитория никогда с мнениями кинокритиков не считалась и не считается, поэтому слов «про шпионов» на афишах и в рекламе было уже достаточно для похода в кино – по крайней мере – школьников…
Об этом красноречиво говорят и отклики нынешних зрителей:
- «Очень захватывающий, неожиданный, искромётный детектив… Он заставляет приковать к себе внимание и не оставляет вас равнодушным до конца фильма» (Алексей).
- «Прекрасный детектив! Обожаю именно такой стиль. Музыкальная подложка просто великолепна. Это же Полад. А Лариса Мондрус! Цветок, а не фильм. (Нудный).
- «Отличный, хотя (с высоты нынешних лет) немного наивный детектив. Центральная непонятка – это что: главная шпиёнка, драпая, под водой в акваланге пыталась доплыть из окрестностей Баку в территориальные воды Ирана?» (Юджин).
Один из нас. СССР, 1971.
Режиссер Геннадий Полока. Сценаристы Алексей Нагорный, Гелий Рябов. Актеры: Георгий Юматов, Дмитрий Масанов, Валентин Грачёв, Николай Гринько, Фёдор Никитин, Игорь Дмитриев, Аркадий Толбузин, Тамара Сёмина, Ирина Короткова, Николай Граббе, Иван Рыжов, Людмила Гурченко, Татьяна Конюхова, Людмила Шагалова и др.
27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Геннадий Полока (1930–2014)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, но только три из них («Республика ШКИД», «Один из нас» и «Одиножды один») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Пародийный шпионский фильм Геннадия Полоки «Один из нас» был сделан с таким профессиональным шиком, что немалое число зрителей приняли его всерьез, как детектив о разоблачении немецкой диверсионной группы накануне 22 июня 1941 года…
Между тем, автор очень тонко играл со стереотипами советской «шпионской серии» 1930–х, используя суперположительный имидж Георгия Юматова (1926–1997)
таким образом, что его персонаж напоминал сразу всех знаменитых кинокрасавцев 1930–х, в первую очередь – Сергея Столярова…
Очень хорошо об этой тонкой грани между «серьезом» и пародией написал в «Советской экране» знаменитый литературный и кинокритик Лев Аннинский (1934–2019): «Г. Полока делает внешнее соединение традиционных детективных штампов, … почти фантастическим, внутри же прячет серьезность. Он строит свою ленту так, что вы чувствуете призрак пародийности, но как–то не успеваете отдать себе в этом отчет: в характерах есть какая–то всамделишность, и она тормозит вашу улыбку, словно «пародийность» есть тот самый агент, которого вам подставили, и на которого вы должны клюнуть» (Аннинский, 1971: 2).
Я согласен с киноведом Олегом Коваловым: «Один из нас» – «самая филигранная по точности, беспрецедентная по смелости высказывания и неожиданная для советских экранов пародия Полоки… Сюжет фильма … был идейно безупречен — советский парень внедрялся в аппарат нацистской разведки и срывал её планы, но решался в форме пародии на «шпиономанские» ленты 30–х годов. В то славное время на советские экраны во множестве выходили фильмы, живописавшие козни «врагов народа», маскирующихся шпионов и диверсантов. Многое в подобных произведениях само по себе подходило к опасной грани невольной пародийности. ... Однако и безобидная вроде бы пародия на жанр в глазах цензуры была нежелательной. Создавая «комический образ» произведения, она делала смешными сакральные фигуры советской мифологии вроде работников милиции или разведчиков. Грань между высмеиванием локального жанра и разоблачением тотальной официальной пропаганды здесь размывалась, рождая самые нежелательные обобщения. … фильм Полоки высмеивал не «шпионские» детективы, а мрачную социальную мифологию времен «Большого Террора», и вообще — официозную пропаганду. Но самым главным был «Третий план» этой пародии, заставляющий размышлять уже не столько о жанрах или пропаганде, сколько о социальной истории: режиссер подталкивал зрителя к выводам, совсем неожиданным в «патриотической» истории — фильм изображал, как человек становится заложником равно зловещих ведомств, и размышляла о цене личности в эпоху диктатур. Он был снят в эстетике «ретро» задолго до рождения этого стиля, а иронической интонацией напоминал ленты «пражской весны» — тем удивительнее было его появление в Советском Союзе после её разгрома. Столь сложные, «слоистые» конструкции фильмов Полоки могли бы сделать их достоянием исключительно синефилов — однако даже фильм «Один из нас», учитывая небольшое число отпечатанных копий, имел приличный кассовый успех: в 1971–м году его посмотрело 27,8 млн. зрителей. Возможно, фильмы Полоки стали истинно народными, потому что — отечественную историю и мифы о советском времени он выразил через призму кинематографа тех же времен. Наследуя авангардной традиции и находясь в оппозиции и к ведущим эстетическим течениям второй половины ХХ века, режиссер создал свой собственный яркий образный мир. Мы смотрим его картины, плачем, смеемся и радуемся» (Ковалов, 2010).
С. Кудрявцев, на мой взгляд, прав в том, что «сейчас может показаться удивительным и просто невероятным тот факт, что после запрета «Интервенции» режиссёр Геннадий Полока смог не только получить право на постановку важного героико–приключенческого фильма о предотвращении диверсии немецких разведчиков, внедрившихся на советский оборонный завод в канун войны. … в среде кинематографических интеллектуалов фильм Полоки стал в каком–то смысле культовым, поскольку пытался в очень скрытой форме иронизировать над штампами советских лент о врагах–вредителях и над приступами шпиономании, присущей отечественному кино в самые разные периоды» (Кудрявцев, 2007).
Однако с мнением С. Кудрявцева, что «больше всего мешал такому неожиданному восприятию этой картины популярный актёр Георгий Юматов, который чаще ассоциировался именно с героическим имиджем» (Кудрявцев, 2007)
я не абсолютно не согласен. Убежден, что именно «отважно–комсомольский» кинообраз Г. Юматова помогал замыслу режиссера и придавал особый шарм тонкой грани между пародией и стилизацией, между обыгрыванием киностереотипов и «всамделишностью»…
Любопытно, что и в XXI веке есть зрители, которые (вопреки мнению самого Г. Полоки) считают, что в фильме «Один из нас» нет ничего пародийного:
- «Ничего особо комического, гротескного, сатирического, в фильме "Один из нас" я не заметил. Я отнёс бы этот фильм к жанру военной драмы. Вы видите смешного Морду, и не замечаете поломанных судеб Зиночки, Тани, застреленного в подвале чекиста, гражданского подвига Петрова, не профессионального разведчика, а рядового советского человека, – одного из нас, согласившегося выполнить опасное задание» (Ю. Блинов).
Впрочем, большинство нынешних зрителей хорошо чувствуют концептуальные жанровые особенности этого фильма Геннадия Полоки:
- «Сейчас в очередной раз пересматриваю "Один из нас". И снова не могу удержаться от смеха. С одной стороны – фильм совершенно идеально воспроизводит приметы предвоенной эпохи (культпоходы в кино, пионерские парады, танцы в ДК и т.п.), с другой – на фоне этой абсолютно достоверной среды разыгрывают шаблонный шпионский сюжет, доведённый до уровня гротеска. Диалоги в фильме блестящи, но ещё более блестяще то, как актёры эти диалоги обыгрывают. Особенно Юматов. По логике стандартного фильма его персонаж – абсолютно правильный средний человек. Но Юматов играет так, что этот "средний человек" превращается в совершенно гротесковую фигуру» (М. Кириллов).
- «Полока во всех своих фильмах негромко, но уперто показывал кукиш Советской власти и издевался над присущими ей чертами, сознательно утрируя их и издеваясь над ними. "Один из нас" весьма откровенно высмеивает присущие советскому детективному киножанру черты: герой–блондин славянского типа без страха и упрека, готовый по первому зову на амбразуру; немецкие шпионы, сияющие европейским лоском сквозь отечественные галифе и макинтоши; пародийно перезрелая "запутавшаяся девушка" в полудетской "матроске"; яды, льющиеся рекой; НВДШники, кристально чистые и всевидящие; "черная дама пик" – убийца; бывшие кулаки – враги советской власти с ножами и удавками и т.п. Высмеивается, в общем–то, эпоха, не столь уж наивная и однозначная. Ибо "завтра была война"» (Факт).
- «Это не просто хороший фильм. Это шедевр. … Учитывая то, что снят он был в 1970 году, просто диву даешься, как его тогда пропустили. Игра актеров великолепна, причем всех без исключения. Все, все сногсшибательны» (Александр).
Меченый атом. СССР, 1973/1974.
Режиссер Игорь Гостев. Сценарист Федор Шахмагонов. Актеры: Георгий Жжёнов, Владимир Самойлов, Георгий Тараторкин, Михаил Погоржельский, Юрий Толубеев, Владислав Стржельчик и др.
27,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Игорь Гостев (1925–1994)
поставил десять полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Меченый атом», «Европейская история», «Фронт за линией фронта», «Фронт без флангов») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Этот очередной фильм «шпионской серии», хотя и пользовался успехом у публики не произвел никакого впечатления на советских кинокритиков того времени. К примеру, Валентин Михалкович (1937–2006) писал, что «хорошему актеру Георгию Жженову, исполняющему роль полковника Дубровина, в фильме нечего играть. Он движется в меру решительно и целеустремленно, говорит написанные в сценарии слова, но живинка, «огонек» и в пластике и в репликах отсутствуют. … Из воздушных шаров — сюжетных действий и поворотов «Меченого атома» человеческое содержимое улетучилось, по всей видимости, еще на стадии сценария» (Михалкович, 1974: 87).
Уже в XXI веке кинокритик Виктор Матизен вспоминал, что «в кинематографических кругах Гостева заглазно считали креатурой КГБ. Первый его игровой фильм «Меченый атом» был воспринят как рецидив шпиономании, от которой «оттепельное» кино успело освободиться. По несуразности сюжета его можно сравнить разве что с анекдотическим «Случаем с ефрейтором Кочетковым» (1955). … что–то вроде ремейка фильма Ефима Гамбурга «Шпионские страсти» (1967), сделанного с истовой серьезностью» (Матизен, 2010: 131).
Правда, даже сегодня некоторые зрители считают, что
«Меченый атом» – «замечательный фильм, а игра актеров просто восхищает. Фильм прививает любовь к родине, активную гражданскую позицию» (О. Кудякова).
В целом же, как мне кажется, «Меченый атом» просто эксплуатировал успех более удачных советских «шпионских» фильмов, например, «Ошибки резидента» (1968) и «Судьбы резидента» (1970) В. Дормана, откуда был взят «напрокат» выдающийся актер Георгий Жженов (1915–2005).
Спектр мнений зрителей XXI века о детективе «Меченый атом» примерно таков:
- «Замечательный фильм, хотелось бы побольше таких фильмов. Игра актеров просто восхищает. Фильм прививает любовь к родине, активную гражданскую позицию» (Ольга).
«Плюс единственный – лишний раз увидел превосходных отечественных артистов, большинство из которых уже ушло. … Но развернуться им негде и играть, собственно, нечего. Если В. Самойлов в очередной раз (качественно) играет брутального кинозлодея, а Г. Тараторкин – современного Родиона Раскольникова на начальной стадии его падения, то мэтрам В. Стржельчику и Ю. Толубееву играть просто нечего – люди в погонах с большими звёздами, и только. Налицо нерациональное использование талантов. Забивание гвоздей при помощи высокоточных микроскопов. Фильм – неудачная попытка повторить успех "Ошибки резидента". Для придания иллюзии документалистики в 1972 году он снят черно–белым. Сюжет растянут, перезагружен идеологией. Вначале маршал по листку зачитывает тезисы о происках империалистов, жаждущих развязать ядерную войну. В середине долгая сцена в катакомбах войск Гражданской обороны, по изображению на экранах выполняющих роль войск ПВО. Финал с претензией на оригинальность – КГБ вступил в игру с иностранной спецслужбой, канал поставки дезы за бугор заработал. Шпионы и их пособники остались на воле. Но у меня лично от такой концовки осталось послевкусие незавершенности. Или планировалось продолжение? Очень посредственное кино» (Михаил).
- «Засланный шпион Стальгер на территории СССР: 1) убивает советского гражданина, проводника Притыкова... 2) наносит телесные повреждения средней тяжести офицеру милиции при исполнении… 3) Угоняет государственный ЗИЛ; 4) Совершает попытку убийства гаишника (наезд ЗИЛом); 5) Разбивает ЗИЛом постовую машину ГАИ. Это минимум 5 статей УК РСФСР! После этого чекисты позволяют Стальгеру не только избежать наказания но и благополучно покинуть страну. В жизни, скорее всего, именно так и было бы, но цинизм этих товарищей в очередной раз поражает. Также очевиден просчет авторов фильма – зачем так дискредитировать органы в глазах советских граждан? Антисоветчина явная!» (Хи).
Кортик. СССР, 1954.
Режиссеры Владимир Венгеров и Михаил Швейцер. Сценаристы Анатолий Рыбаков, Иннокентий Гомелло (по одноименной повести А. Рыбакова). Актеры: Аркадий Толбузин, Бруно Фрейндлих, Володя Шахмаметьев, Борис Аракелов, Нина Крачковская, Герман Хованов, Наталья Рашевская, Сергей Филиппов
27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Венгеров (1920–1997)
поставил 13 фильмов, 7 из которых («Кортик», «Два капитана», «Рабочий поселок», «Живой труп» (две экранизации), «Балтийское небо», «Порожний рейс») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Режиссер Михаил Швейцер (1920–2000)
поставил 16 фильмов, пять из которых («Кортик», «Чужая родня», «Мичман Панин», «Воскресение», «Золотой теленок») вошли в число самых популярных советских кинолент, и запомнился зрителям, конечно же, по экранизациям литературной классики.
Разумеется, «Кортик» был, прежде всего, рассчитан на подростковую аудиторию, но и взрослые зрители также с удовольствием смотрели эту детективную историю. Сегодняшние зрители воспринимают эту экранизацию «Кортика» в большей степени критически:
- «Обычно считается, что первая постановка лучше последующих, в данном случае –наоборот. Фильм сумбурный, начало … затянуто... Главные герои напоминают Коротышек из Цветочного Города, с не по–детски серьезными лицами. … Всю детективную нить распутывают не любознательные пионеры, а доблестные чекисты и комсомолка Валя. … вообще, от книги мало что осталось» (Э. Легоев).
- «Фильм вряд ли будет интересен слишком разборчивому и искушённому зрителю. Приключенческая линия, характерная для более позднего «Кортика», почти полностью подменена на более аскетически–скудную «революционную». … Всё и всюду в фильме контролирует мудрая власть, какие–либо инициативы мальчишек сведены к нулю. Действие перенесено в Петроград, что само по себе не слишком уместно, ибо вся эта история Рыбакова замешана на тайнах Арбата и Старой Москве, как месте действия. … Игра актёров мало чем поразила, весьма традиционная для тех лет, однобокая» (Материаловед).
- «Экранизация очень слабая, никакого сравнения с книгой не выдерживает, пересматривать не хочу» (Игнат).
Капитан "Старой черепахи". СССР, 1956.
Режиссеры Всеволод Воронин, Генрих Габай. Сценарист Лев Линьков (по собственной одноименной повести). Актеры: Юрий Саранцев, Анатолий Игнатьев, Наталья Фатеева
27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Всеволод Воронин (1926–1968)
за свою короткую жизнь успел поставить 6 фильмов, из которых только «Капитану "Старой черепахи» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Генрих Габай (1923–2003)
снял семь полнометражных игровых фильмов, три из которых («Капитан "Старой черепахи», «49 дней», «Зеленый фургон») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
«Капитан "Старой черепахи» – идеологически выдержанная «история борьбы с контрреволюционным подпольем»
сегодня практически забыта зрителями, частично из–за того, что Генрих Габай в 1970–е годы эмигрировал, и его фильмы были изъяты из кино/телепоказов на долгие годы.
На дальних берегах. СССР, 1958.
Режиссер Тофик Таги–заде. Сценаристы Имран Касумов, Гасан Сеидбейли (по собственной одноименной повести). Актеры: Нодар Шашик–оглы, Юрий Боголюбов, Агния Елекоева, Алескер Гаджи Алекперов, Лев Бордуков, Андрей Файт, Григорий Шпигель, Николай Боголюбов и др.
27,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Тофик Таги–заде (1919–1998)
поставил 14 полнометражных игровых кинолент, но только две из них – остросюжетная история о героическом советском диверсанте (имеющая реальную историческую основу), действующем в 1944 году в Триесте, – «На дальних берегах», и музкомедия «Аршин Мал-Алан» – вошли в тысячу самых кассовых фильмов СССР.
Я люблю Триест с его австрийским стилем центральных улиц, шикарной площадью с великолепным видом на море, романтичным каналом и старинным кафе, где любил пил крепкий кофе знаменитый писатель Дж. Джойс… Итальянцы давно уже облюбовали Триест как идеальное место действие как таинственных детективов («Любовь и вендетта», «Красная дверь»), так и жизнерадостных комедий («Давай поженимся»). И прогуливаясь по триестским улицам, я с удовольствием узнавал знакомые по фильмам места…
Насколько мне известно «На дальних берегах» – единственный советский игровой фильм, действие которого происходит в Триесте. В год выхода на экран фильм Тофика Таги–заде воспринимался в общем контексте тогдашних лент «про разведчиков в тылу врага» («Подвиг разведчика», «Секретная миссия», «Вдали от Родины» и др.). В «Истории советского киноискусства» отмечалось, что «энергичный темп, динамика действия, события…, новизна самого материала… сделали фильм [«На дальних берегах»] интересным и увлекательным. И всё же его успех был определен в первую очередь ясностью и убедительностью центрального образа, обаянием исполнителя» (История советского кино. Т.4. М., 1978. С. 216).
Об этом говорят и окрашенные ностальгией восторженные отклики многих сегодняшних зрителей:
- «Книга и фильм "На дальних берегах"– любимые воспоминания детства и юности. Образ разведчика воспитывал лучшие качества у мальчишек. Главное любовь и преданность Родине» (Н. Маркелов).
- «И над книгой, и на фильме рыдала и долго не могла успокоиться – так эти вещи меня потрясли. И это при моем стойком характере. Легенда, правда и шедевр» (Ирина К.).
- «Это самый лучший фильм о войне, даже лучше, чем "Отец солдата", "Звезда", "А зори здесь тихие". Фильм на века» (Бернардо).
- «Обожаю фильмы про советских разведчиков!» (Зритель).
Но XXI век принес и постмодернистскую трактовку этого фильма. К примеру, Moskovitza считает, что «пионерская нацисплуатационная картина Таги–заде превратила гитлеровскую униформу в фетиш… Именно вокруг использования униформы в картине развернулась характерная для фетиша – как застывшего, задержанного образа – зрительская дискуссия: невесть откуда взявшиеся ревнители чистоты «холодного стиля» пеняли создателям фильма за лишние знаки различия на петлицах эсэсовских мундиров и неуместные отвороты на кителях сухопутных офицеров. И не случайно именно мазохистский фетиш – полоска кожи между краем платья и резинкой чулка, которую так небрежно и продуманно оголяет верная помощница Михайло, партизанская связная Анжелика (восходящая звезда нацисплотейшн Агния Елекоева) – стал главным символом картины и нацисплуатационного жанра в целом. … Анжелика – женщина–палач, показывающая своим жертвам резинку чулка как «последний объект»… Но зритель знает – это Анжелика пытает гестаповцев неотвратимостью Смерти» (Moskovitza, 2011).
В любом случае «На дальних берегах» и сегодня весьма интересный объект для культурологического исследования стереотипов шпионско–нацистской тематики в мировом кинематографе…
Будни уголовного розыска. СССР, 1973.
Режиссер Суламифь Цыбульник. Сценарист Михаил Маклярский. Актеры: Борис Зайденберг, Николай Лебедев, Виктор Мирошниченко, Юрий Каморный, Лев Перфилов, Михаил Водяной и др.
27,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Суламифь Цыбульник (1913–1997)
поставила семь фильмов, четыре из которых («В мертвой петле», «Нет неизвестных солдат», «Инспектор уголовного розыска», «Будни уголовного розыска») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Сейчас, разумеется, понятно, что детективные фильмы С. Цыбульник могли иметь успех только в отсутствии серьезной конкуренции по части остросюжетных лент в советском прокате. И кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997), на мой взгляд, совершенно справедливо писал, что «поставленные вполне профессионально, они, к сожалению, не выделились ничем из стандарта подобных картин» (Ревич, 1983: 146).
Впрочем, многие зрители и сегодня относятся к «Будням уголовного розыска» весьма позитивно:
- «По–моему хороший фильм. Показана работа уголовного розыска со всеми её трудностями. Этот фильм послабее "Инспектора уголовного розыска", но все равно цепляет… Умели снимать фильмы. Пусть милиционеры здесь все правильные, но это хорошо. Благодаря, в том числе и этому фильму, люди в СССР знали ,что моя милиция меня бережет» (Протвень).
По данным уголовного розыска… СССР, 1980.
Режиссер Валерий Михайловский. Сценарист Эдуард Хруцкий (по мотивам собственной повести "Тревожный август"). Актеры: Леонид Неведомский, Александр Соловьёв, Алексей Эйбоженко, Геннадий Крынкин, Алексей Михайлов, Георгий Штиль, Николай Скоробогатов, Юрий Назаров, Александр Хочинский, Виктор Проскурин, Владимир Кенигсон, Елена Шанина, Виктор Сергачёв
26,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Валерий Михайловский
поставил всего три полнометражных игровых фильма, из которых только один («По данным уголовного розыска…») вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Сегодняшние зрители существенно расходятся во взглядах на этот детектив, действие которого происходит в Москве 1942 года:
- «Фильм замечательный! Хоть короткий и простой, но как все снято! Играют великолепные актеры, чего стоит только Кенигсон в роли Гомельского (Сергей).
- «Фильм не понравился. Неестественность почти в каждом кадре. На экране ряженые люди, изображающие грозных оперативников, нквдэшников и всех мастей сволочей. Но Сергачев, Кенигсон и другие не вызывают ни страха, ни уважения. Загримированные и ряженые актеры, произносящие слова, в которые невозможно поверить. Фильм очень скучен, в нем нет интриги и напряжения. Актерам, по–моему, играть тоже скучно. Главных героев нет, характеров тоже нет. Слишком много злодеев, а потому много суеты. Не верится, что война рядом. Всё не так» (Венкат).
Хозяин тайги. СССР, 1969/1970.
Режиссер Владимир Назаров. Сценарист Борис Можаев. Актеры: Валерий Золотухин, Владимир Высоцкий, Лионелла Пырьева, Михаил Кокшенов, Дмитрий Масанов, Леонид Кмит, Эдуард Бредун и др.
26,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Назаров (1922–2001)
поставил девять фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля».
Здесь, как говорится, сошлись все карты: суперпопулярность Владимира Высоцкого
, исполнившего в фильме две песни; плюс другой популярный актер Театра на Таганке – Валерий Золотухин
; детективный сюжет и крепкая режиссура Владимира Назарова.
Кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) в своей книге о кинодективах дал «Хозяину тайги» весьма положительную оценку, отдельно выделив удачно сыгранную В. Золотухиным роль милиционера (Ревич, 1983). Уже в XXI веке кинокритик Евгений Нефедов считает, что в «Хозяине тайги», «если перейти на высокие материи, речь (шла) о противостоянии коллективизма, борющегося за справедливость для всех, и индивидуализма с его приматом желаний отдельной личности над интересами других, в котором у последнего, конечно, нет шансов одержать верх. Закон тайги, как и закон джунглей, на поверку – вполне поддаётся обузданию» (Нефедов, 2017).
Что ж, вполне возможно, что авторы и хотели сказать нечто подобное, но все–таки успех «Хозяина тайги» этим объяснить, по–моему, нельзя. Главным козырем тут был все–таки Владимир Высоцкий с его песнями, что, собственно, и доказал выпуск сиквела – «Пропажа свидетеля». Режиссер был тот же, но Высоцкого там уже не было, а популярности Валерия Золотухина в роли милиционера уже не хватило для достижения прежнего успеха…
Дочь Стратиона. СССР, 1965.
Режиссеры Василий Левин, Николай Винграновский.
Сценаристы Василий Земляк, Василий Левин (по повести В. Земляка "Гневный Стратион"). Актеры: Николай Крюков, Людмила Платонова, Валерий Гатаев, Виктор Пименов, Дмитрий Орловский
26,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Левин (1923–1998)
поставил десять полнометражных фильмов, два из которых – «Дочь Стратиона» и «Повесть о первой любви» (и это не считая телевизионного «Капитана Немо») – вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Великая Отечественная война. Немецкий диверсант под видом советского капитана хочет узнать расположение партизанского отряда…
Советская пресса приняла военный детектив «Дочь Стратиона» неплохо. К примеру, в «Ленинской правде» (18.03.1965) отмечалось, что в этом фильме хорошо раскрывается тема патриотизма и самопожертвования во имя Родины.
Зрители и сегодня обсуждают «Дочь Стратиона»,
отдавая должного его неординарному для военной тематики сюжету:
- «Фильм чисто советский, но сюжет необычный» (Евгений).
- «Фильм довольно интересный, … о том, как гитлеровцы для борьбы против партизан создавали лжепартизанские отряды. … К сожалению, драматургия сценария довольно схематична, и интересно задуманный фильм не вышел за рамки военно–приключенческого жанра» (Б. Нежданов).
Взорванный ад. СССР, 1967.
Режиссер Иван Лукинский. Сценарист Афанасий Салынский. Актеры: Геннадий Бортников, Николай Скоробогатов, Имеда Кахиани, Александр Новиков, Сергей Яковлев, Олев Эскола, Рудольф Панков, Людмила Гурченко и др.
26,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Иван Лукинский (1906–1986)
брался за фильмы разных жанров – от народной комедии («Солдат Иван Бровкин») до шпионского триллера («Взорванный ад») – и часто достигал зрительского успеха: из 11 его полнометражных игровых фильмов пять («Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Взорванный ад», «Деревенский детектив», «Прыжок на заре») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Военный триллер «Взорванный ад» рассказывал историю, довольно часто встречающуюся в отечественных приключенческих фильмах о войне: в нацистскую разведшколу проникают советские разведчики / диверсанты.
Смелым режиссерским ходом Ивана Лукинского было приглашение на главную роль популярного в те годы актера Геннадия Бортникова (1939–2007)
, своей утонченной интеллигентной внешностью вроде бы никак не подходящего на роль супермена. Расчет в итоге оказался верным: в самом деле, «ощущение сдавленного дыхания … точно передано Геннадием Бортниковым, актером романтической школы. … Бортников не любил и, пожалуй, не умел играть обыденность. Выбор Лукинского оказался точным: актер вносил в картину ощущение нарастающей опасности» (Лындина, 2010: 278).
Современные зрители все еще готовы обсуждать этот фильм:
- «Фильм интереснейший, актеры сыграли великолепно. И назван удачно – парень переиграл этих ловцов душ со свастикой на рукаве, не дал им совершить черное дело» (Спартак).
- «Отличный фильм! Очень напоминает фильм "Тройная проверка". Кстати, тоже отличный фильм. Советую посмотреть. Страшные испытания выпали на долю этих ребят, конечно же, это не предатели, просто надо было как то выжить и каждый, я просто уверена, надеялся только на одно – вернуться домой! Пусть даже расстреляют, но свои! Возможно, кто–то их осудит, но осудит тот, кто не знает что такое лагерь и пытки» (Лорель).
- «Очень давно видел этот фильм, и в детстве он казался мне достаточно занудным: хотелось больше боёв, схваток, или как сейчас принято говорить – драйва. Но сегодня пересмотрел ещё раз: вполне добротное кино про разведчиков. Единственный ляп, бросившийся в глаза: в 1944 году начальник разведшколы и курсант листают журнал "Playboy", который начнёт выпускаться в США только через 10 лет. :)))» (Г. Воланов).
Человек в штатском. СССР, 1973.
Режиссер Василий Журавлев. Сценаристы Дмитрий Быстролетов, Василий Журавлёв. Актеры: Юозас Будрайтис, Николай Гриценко, Ирина Скобцева, Людмила Хитяева, Владимир Дружников, Альгимантас Масюлис, Владимир Кенигсон, Олег Голубицкий
26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Журавлев (1904–1987)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, шесть из них («Космический рейс», «Граница на замке», «Пятнадцатилетний капитан», «Черный бизнес», «Морской характер» и «Человек в штатском») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Остросюжетный фильм «Человек в штатском» рассказывал с экрана историю о советском разведчике, действующем в Германии 1936 года. Советские кинокритики не приняли эту работу В. Журавлева.
Кинокритик Борис Рунин (1912–1994) буквально разгромил «Человека в штатском» в своей статье в журнале «Советский экран», утверждая, что это «поистине невероятное произведение» знаменует собой «кризис жанра», так как «Наши резиденты в гитлеровском Берлине Сергей и Всеволод получают доступ к секретам третьего рейха, легко и просто наладив нужные связи. Во–первых, с видными гестаповцами, которые в делах сыска проявляют леденящее злодейство и младенческую наивность. Во–вторых, с прусскими аристократами, которые оказываются ещё более доверчивыми и бесхитростными партнерами и в силу своей оппозиционности Гитлеру прямо–таки навязывают нашим героям государственные тайны своей страны. При всем этом наши герои тоже выдают себя за представителей родовитой знати. Конечно, мнимая принадлежность к высшему свету неминуемо должна была бы оказаться роковой для обоих: проверка идентичности столь заметных фигур — плёвое дело для любой контрразведки. Но авторы старательно обошли этот мотив. Впрочем, будь тут хоть крупица правды, граф Периньи и фон Путилов и без того сразу разоблачили бы себя — ведь их манеры хоть кого могли бы озадачить. … Остаётся только недоумевать, что же побудило … известных актёров…участвовать в подобной «клюкве» из жизни благородных баронов и графьёв «со службы» (Рунин, 1974: 14–15).
И даже журнал «Крокодил» не поленился высмеять эту шпионскую ленту, отметив, что «лавры создателей «Семнадцати мгновений весны» не дают спокойно спать многим кинематографистам. Одна за другой выстреливаются ленты, в которых появляется то бледная тень телевизионного Мюллера, то призрачное подобие мужественного Штирлица-Исаева, то еще кто-то в этом роде. Словом, наметился штамп. Отсюда понятно, почему московские кинематографисты Д. Быстролетов и В. Журавлев в своей картине «Человек в штатском», которая нынче демонстрируется на экранах страны, стремились во всем отойти от известных образцов. И надо со всем восторгом отметить, что это им удалось. Наши очередные резиденты в гитлеровском Берлине по имени Сергей и Всеволод должны получить доступ к важным вражеским секретам. Конечно, можно было вступить по примеру того же Штирлица в сложную умственную игру с гестаповцами. Но стоит ли повторяться! Гораздо оригинальнее показать противников такими дурачками, что обвести их вокруг пальца может и младенец. … Аристократов в фильме хоть пруд пруди: фоны, бароны… Этим, видимо, доказывается, что основной силой, которая боролась с гитлеризмом, были не подпольщики-представители, а представители знатных фамилий. Словом, создан убедительный антиштамп, который вполне может посрамить и «Семнадцать мгновений весны» и многие другие ленты о действиях наших разведчиков в тылу врага» (Белов, 1974: 8-9).
Многие сегодняшние зрители относятся к «Человеку в штатском» куда благосклоннее Бориса Рунина:
- «Хороший, интересный фильм. Юозас Будрайтис отлично смотрится в своём разведческом образе – беззаботного галантного джентльмена, озабоченного лишь позолотой своего обедневшего герба. Несравненная Людмила Хитяева как всегда великолепна, купается в своей роли» (Нина).
Но немало и зрителей, которые склонны поддержать выводы кинокритика:
- «Слабый фильм, немцы опять выглядят дураками» (Фильмоскоп).
В любом случае «Человек в штатском», на мой взгляд, далеко не лучший советский фильм о разведчиках…
Незваные гости. СССР, 1959.
Режиссер Игорь Ельцов. Сценарист Генрих Боровик. Актеры: Рейн Арен, Хиля Варем–Вээ, Хейно Мандри, Вальдо Труве, Юри Ярвет, Антс Лаутер, Антс Эскола, Л. Лужина и др.
26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Этот шпионский фильм поставил режиссер Игорь Ельцов (1928–2002)
, кинематографический путь которого был очень коротким. С 1959 по 1964 год он успел поставить только три полнометражных игровых фильма («Незваные гости», «Под одной крышей», «Ноль три»), а в конце 1960–х по время служебной командировки в Лондон остался на Западе и вскоре получил работу на Би–Би–Си. Понятное дело, что после такого «кульбита» все фильмы Игоря Ельцова были немедленно изъяты из кино/теледемонстрации, а его имя перестало упоминаться…
В советскую Эстонию забрасываются шпионы-диверсанты…
Детектив «Незваные гости» в своей время были хитом советского кинопроката и привлек в кинотеатры двадцать шесть миллионов зрителей, которым очень хотелось узнать, «как поймали шпионов».
На сегодняшних зрителей, правда, этот фильм, правда, уже не производит впечатления:
- «Фильм откровенно слабый! Когда группу забрасывают, то инструктаж (те самые пароли–явки) делают всем вместе! После этого любой попавшийся или перешедший на сторону быстрых и неуловимых органов госбезопасности сразу может навести на след остальных. С Эрнстом все тоже сразу понятно – "враг не ведал, дурачина, тот, кому все поручил он, был чекист, майор разведки и прекрасный семьянин" (С).
- «Только не майор, капитан» (Сергей).
- «Сценарий ерундовый, примитивная схема для детского кукольного спектакля» (Лариса).
След в океане. СССР, 1965.
Режиссер Олег Николаевский. Сценаристы Борис Васильев, Кирилл Рапопорт. Актеры: Ада Шереметьева, Юрий Дедович, Евгений Весник, Даниил Нетребин, Павел Махотин, Игорь Сретенский, Геннадий Нилов и др.
25,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Олег Николаевский (1922–1998)
поставил 14 полнометражных игровых фильма, два из которых («Трембита» и «След в океане») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Главным его хитом была, конечно, оперетта «Трембита» (51,2 млн. зрителей за первый год демонстрации), но шпионский детектив «След в океане» тоже посмотрело немало зрителей – без малого 26 миллионов…
Советский ученый изобретает газовую смесь, с помощью которой можно опускаться на большую глубину. Этим изобретением заинтересовались западные спецслужбы…
Мнения сегодняшних зрителей о детективе «Следе в океане» серьезно разнятся.
«За»:
- «Хороший, крепкий детективный триллер, хотя берет скорее атмосферой, чем сюжетом, там есть нестыковочки. Прекрасна Ада Шереметьева в роли секретного агента, какие выразительные глаза! Музыка Льва Степанова впечатляющая. Красивые подводные съемки. … Вообще фильм понравился динамичностью» (Инга).
- «Мне фильм понравился! Особенно шпионка. То, что она разведчица, я понял в середине фильма, несмотря на то, что авторы постарались напустить побольше тумана. Фирменная девочка» (Йоз Т.).
«Против»:
- «Откровенно слабый, провальный фильмец!» (Логашов).
- «Сюжетец похлеще Агаты Кристи. Е. Весник напомнил "Трембиту", там он так же бесподобно бегал» (А. Соловьев).
- «Фильм уровня студенческой курсовой работы. Такое ощущение, что "наснимали" гору материала, а потом монтировали наспех, под "конец квартала"... Само внедрение агента под "легендой" врача при том, что человек понятия не имеет о медицине – каково? Это как игра Остапа Бендера в Васюках. ... Слабовато» (Сергей).
В квадрате 45. СССР, 1956.
Режиссер Юрий Вышинский. Сценарист Эмиль Брагинский. Актеры: Всеволод Платов, Маргарита Лифанова, Владимир Гуляев, Иван Кузнецов, Николай Хрящиков, Валентин Брылеев, Владимир Зельдин и др.
25,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юрий Вышинский (1923–1990)
поставил пять полнометражных игровых фильмов, два из которых («В квадрате 45» и «Океан») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
«В квадрате 45» – не блещущий профессиональным мастерством фильм «про шпионов», вышедший на экраны в 1956 году, был весьма кисло принят советской прессой.
Так киновед Валентина Колодяжная (1911-2003) писала, что «здесь много нелепостей, непонятных зрителю происшествий, необычайной поспешности в описании событий и т.д. История о том, как курсант Волгин дважды прыгает с парашютом, совершенно непонятна и не имеет отношения к поимке диверсантов. Между Волгиным и инструктором Ириной существуют странные взаимоотношения: одно из действующих лиц даже полагает, что Ирина любит Волгина, но зрителю об этом ничего неизвестно. Это искусственное любовное осложнение должно, по-видимому, … «утеплить и углубить характеры», но здесь, как и там, из этого ничего не выходит. События примитивны, условны, зачастую просто непонятны. Откуда появилась женщина — капитан госбезопасности, ехавшая в телеге под видом колхозницы? Кто и как «сыграл» в Москве слепого? Почему опытный лесник раскрыл свои подозрения диверсанту, который сразу же стал его топить?.. Каждое событие дано чрезвычайно сухо и скудно. В мелькании разных сценок, в набегающих друг на друга событиях теряется фабула. В фильме есть два-три удачных эпизода (например, когда диверсант убивает своего товарища или когда Волгин принимает диверсанта за охотника). Но эти эпизоды тонут в массе нелепостей. Два лесных пожара, режиссерски очень плохо поставленных, прерывают и без того достаточно бессвязное действие. Исполнители не имели возможности создать яркие образы опять-таки потому, что этого не позволяла система событий» (Колодяжная, 1956: 39-40).
Между тем, «В квадрате 45» до сих пор вызывает интерес у зрителей:
- «Очередной детектив…, когда шпионы и диверсанты показаны четко обреченными на провал и полное разоблачение, а сотрудники КГБ – заранее и неизвестно откуда знающими каждый шаг, каждое возможное действие глупых шпионов…. В итоге врагам остается сделать вывод: наши органы не дремлют, им заранее все известно, можно прыгнуть к нам с любой высоты, но обязательно будешь пойман! Вот такой получился ужасающий (для шпионов) детектив» (И. Синько).
- «Достаточно тривиальный шпионский детектив. Много плакатных героев. Много мужественных, вездесущих чекистов, сидящих чуть ли не под каждым кустом, проявляющих бдительность, подозревающих в любом прохожем шпиона. Есть коварные враги, засланные из–за рубежа, есть предатели родины, на этих врагов работающие. Но у них почти нет никаких шансов» (А. Гребенкин).
- «В шпионских фильмах середины 50–х есть какая–то магия: "В квадрате 45", "Над Тиссой", "Голубая стрела", "Застава в горах".... Можно сколько угодно смеяться над их наивностью, ходульностью и многочисленными ляпами. Но почему, когда их показывают в тысячный раз по телевизору, мы бросаем все дела и прилипаем к экрану? Фильмы 70–х и 80–х, снятые по той же канве, по–моему, этим обаянием уже не обладали» (Думитру С.).
- «Фильм, несмотря на некоторую идеологическую нагрузку и упрощение, добротный. И снят на достаточно высоком техническом уровне. Не нужно придираться» (А. Владимирович).
Там, где цветут эдельвейсы. СССР, 1966.
Режиссеры Ефим Арон и Шарип Бейсембаев. Сценаристы Сергей Мартьянов, Ефим Арон. Актеры: Валерий Косенков, Лилия Шарапова, Любовь Калюжная, Кебай Хусаинов, Валерий Носик и др.
25,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Ефим Арон (1906–1970)
поставил 8 полнометражных игровых фильмов, а режиссер Шарип Бейсембаев
– 11, но только одна их работа – «Там, где цветут эдельвейсы» – сумела попасть в тысячу самых популярных советских кинолент.
Советские кинокритики встретили эту погранично–шпионскую картину с иронией. Так кинокритик Виктор Демин (1937–1993) в журнале «Искусство кино» высказал предположение, что в ленте «Там, где цветут эдельвейсы» «были блестящим образом спародированы высокие тезисы о «драматизме подробностей», о «разноименно заряженных деталях», о «разности потенциалов». Инструментарий фильма без интриги был использован здесь для реализации приключенческой фабулы — как это ни парадоксально. Обыденность, заполнившая на три четверти фильм, была обыденностью в самом полном смысле этого слова. … Этот фильм получился плохим «средним фильмом» потому, что элементарную мысль нам изложили как откровение, в интонации крайнего глубокомыслия» (Демин, 1967).
«Неправдоподобность фильма совсем в другом. В слагаемых. В том, что с первых кадров перед нами не настоящая застава, а как бы декорация ее (хотя съемки были на натуре). Неправда – в характерах, в речах, в отношениях героев, так мало напоминающих настоящих… Неправда в самой атмосфере – в лубочно–цветных кадрах, в умильных картинках, так не похожих на суровую жизнь настоящей заставы… Неправда, наконец, в самом взгляде авторов на избранную тему, ибо вместо продуманной, глубоко понятой, неповторимой, как сама жизнь, истории нам рассказывают псевдоисторию, напоминающую то ли не лучшие образцы штампованного детектива, то ли поверхностный «голубой» очерк. И вот, не поверив сразу героям фильма, не убедившись в правдивости обстановки, их окружающей, мы начинаем по–другому смотреть и на сюжет. Начинаем видеть всю его надуманную «драматургию»: и тривиальность главного конфликта, и неумело подготовленную кульминацию (шпионы переходят границу именно тогда, когда начальник поругался с женой), и искусственно–дидактическое сведение концов с концами (пограничник спасает начальника, жена спасает пограничника). И уже сам сюжет становится ненатуральным, искусственным» (Орлов, 1966: 2).
Иногда можно столкнуться с мнением, что зрительский успех фильма в советские времена был связан в основном с тиражом фильмокопий или участием актеров–звезд. Пример фильма «Там, где цветут эдельвейсы» легко опровергает это утверждение: популярных актеров там не было, картина была признана худсоветом неудачной, получила так называемую третью категорию и относительно небольшой тираж, однако все равно сумела привлечь столько же зрителей, как и нашумевший фильм А. Алова и В. Наумова «Павел Корчагин». Причина, на мой взгляд, банальна: зрители «клюнули» на почти беспроигрышную тему киноленты: «про пограничников и шпионов».
Дорога. СССР, 1955.
Режиссер Александр Столпер. Сценарист Сергей Ермолинский. Актеры: Андрей Попов, Виталий Доронин, Николай Гриценко, Тамара Логинова, Лев Свердлин, Виктор Авдюшко, Евгений Матвеев, Евгений Леонов, Григорий Михайлов, Владимир Кенигсон и др.
25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Столпер (1907–1979)
поставил 16 фильмов (главной работой его жизни была экранизация романа К. Симонова «Живые и мертвые»), многие из которых («Живые и мертвые», «Повесть о настоящем человеке», «Трудное счастье», «Дорога», «Неповторимая весна») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
«Дорога» – фильм на модную в те времена шпионскую тему, где Евгений Матвеев
сыграл одну из немногих отрицательных ролей в своей биографии. Советская кинопресса середины 1950-х отнеслась к «Дороге» неоднозначно. К примеру, сценарист Юрий Шевкуненко (1919-1963) писал на страницах журнала «Искусство кино» так: «Приключенческие фильмы, как правило, строятся на двух основных темах: борьба человека с человеком, борьба человека с природой. Иногда эти темы пересекаются, встречаясь в одном произведении. Именно такой случай мы имеем в фильме «Дорога». Но встретившись и соприкоснувшись, эти две темы не переплелись здесь воедино, не образовали единую ткань художественного произведения. В этом основной недостаток в целом интересного фильма. В самом деле, если представить на мгновение, что линия Капитан — Снайдере изъята из фильма, имел ли бы он право на существование? Несомненно, имел бы, и прежде всего благодаря интересно разработанным человеческим характерам, которые раскрываются в борьбе с природой и в конфликтах друг с другом. Но как только едущие в «Высокогорное» ввязываются во взаимоотношения Капитана и Снайдерса, так утрачивают логику своего поведения. Григорий Полипчук поспешно саморазоблачается перед невестой и бежит от нее; вслед за ним устремляется Пашка Еськов, покинув обожаемого Федора Ивановича; почтенный седоголовый профессор вихрем мчится на лыжах за исчезнувшим диверсантом; мгновенно «прозревает» Федор Иванович и деятельно помогает Капитану... Словом, возникает целый ряд необоснованных, неоправданных поступков героев. … Очень замкнутая внутри себя ситуация, из которой артист Н. Гриценко (Капитан) выходит с честью для себя. Он раскрывает огромную внутреннюю сосредоточенность человека, знающего свой долг и готового выполнять его до конца. Выполнение долга — это не тропа, усеянная розами, на которой можно покрасоваться перед случайными спутниками. Трудна и опасна работа контрразведчика, его будни. Но именно усталый до предела, превозмогающий боль в раненой руке и все же верный своей цели до конца, он становится предельно близким зрителю. Как выгодно отличается он от картинного, мнимозначительного своего собрата Шелестова из «Следов на снегу», оставившего нас совершенно равнодушными к своей персоне! Снова и снова приходится жалеть, что автор сценария «Дорога» так сузил возможность этой интересно задуманной роли, нашедшей в лице Н. Гриценко талантливого исполнителя. Фильм этот вообще богат актерскими удачами» (Шевкуненко, 1956: 33-35).
Мнения нынешних зрителей об этой незамысловатой ленте с талантливыми актерами в главных ролях сегодня существенно разнятся:
- «Картина смотрится динамично, сюжет не стоит на месте, быстро развиваясь и не давая зрителю заскучать. Операторы шикарно, в большом масштабе показали всю красоту зимней природы. Горы, снега, метели и вьюги. Визуально фильм производит неизгладимое впечатление. «Дорога» – это советская классика шпионско–приключенческих лет и наше наследие» (Саваж).
- «Очень люблю этот фильм. Я не обращаю внимание на нелепости, а нелепостей было в советском кино предостаточно. Самое главное – хороший сюжет и великолепные актёры. Фильм пересматривала несколько раз» (М. Дана)
- «Великолепный видовой фильм. Операторская работа на высочайшем уровне. И при этом – шпионский боевик с таким нагромождением нелепостей, мама не горюй! Джеймс Бонд отдыхает… Таджики, патефоны, горные лыжи, симфонический оркестр в горах, Леонов с фингалами под глазом (второй – для симметрии), чекист и шпион, не разлей вода, влюблённый очкарик–заочник со змеями. … Нарочно не придумаешь!» (Мономах).
Крах. СССР, 1969.
Режиссер Владимир Чеботарев. Сценаристы: Василий Ардаматский, Эдгар Смирнов, Владимир Чеботарёв. Актеры: Юрий Яковлев, Владимир Самойлов, Евгений Матвеев, Анатолий Фалькович, Юрий Саранцев, Ефим Копелян, Михаил Глузский, Всеволод Сафонов, Алефтина Евдокимова, Владимир Татосов, Артём Карапетян, Николай Граббе, Леонид Куравлёв, Татьяна Бестаева, Александр Пороховщиков, Олег Голубицкий, Владимир Трошин, Феликс Яворский, Лаврентий Масоха, Александр Ширвиндт, Нинель Мышкова и др.
25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Чеботарев (1921–2010)
за свою творческую карьеру тоже поставил 16 фильмов, многие из которых («Человек–амфибия», «Как вас теперь называть?», «Крах», «Алмазы для Марии», «Выстрел в спину», «Дикий мед») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Остросюжетный детектив о ликвидации антисоветского подполья Бориса Савинкова (1879–1925), разумеется, не смог по кассовым показателям догнать главный хит В. Чеботарева – «Человека–амфибию» (65,5 млн. зрителей за первый год демонстрации), но прошел в прокате очень неплохо и имел в целом позитивные отклики в прессе.
В год выхода «Краха» на экран журнал «Искусство кино» объяснил читателям его актуальность: так этот фильм повествует «о неизбежном крахе всяких сумбурных идейных установок, крикливого и всегда по сути фальшивого «левого» революционеризма. О жестокой политической логике, где ошибка, если вовремя её не понять, тянет за собой цепь преступлении, ведет и ренегатству. Когда-то юный Борис Савинков нетерпеливо рвался к настоящему, боевому делу, полагал, что нашел такое дело в партии эсеров, к ее боевой организации. Началось с политического заблуждении. Финал известен. Нынешние молодые бунтари тоже рвутся к настоящему боевому делу, чтобы сегодня же взорвать, как они говорит, осточертевшее им общество сытых. Коммунисты — с их стратегией массовой борьбы у с их стремлением завоевать доверие народов, подготовить свои страны к переходу к социализму — кажутся им устаревшими, боящимися немедленных решительных мер. Трагедия может разыграться в мире, если пойти за мелкобуржуазными, взбесившимися «бунтарями», за их нынешними «наставниками» — от Мао до Маркузе. История никогда не повторяет себя в копиях. Но опыт истории существует. И существует логика революционной борьбы. Вот почему нужна сегодня картина о деле Савинкова» (Ишимов, 1969: 81).
Отзывы нынешних зрителей «Краха» четко разделены в зависимости от их идеологических убеждений:
- «Великолепный, мастерский фильм, который я смотрел не менее пяти раз! Выдающиеся мастера советского театра и кино рассказали как солдаты революции, под руководством великих чекистов Дзержинского и Менжинского провели блестящую операцию по ликвидации антисоветской организации» (А. Нуреев).
- «Теперь, конечно, покалывают глаз идеологические моменты, очерняющие одну сторону борьбы и идеализирующие другую, но доза их не зашкаливает. В целом, материал подан в спокойной академической манере. Фильм о борьбе интеллектов, в нем нет крутых суперменов и головокружительных трюков. Минимум схваток и стрельбы, в большинстве при задержаниях савинковцев, но интрига от этого не провисает» (Михаил).
Дети партизана. СССР, 1954.
Режиссеры Лев Голуб, Николай Фигуровский. Сценарист Григорий Колтунов. Актеры: Виталий Комиссаров, Наталья Защипина, Павел Волков, Павел Молчанов, Любовь Мозалевская, Олег Жаков, Павел Шпрингфельд, Григорий Шпигель
25,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Режиссер Лев Голуб (1904–1994)
поставил 12 фильмов (в основном рассчитанных на детскую и семейную аудиторию), три из которых («Дети партизана», «Девочка ищет отца» и «Полонез Огинского») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Николай Фигуровский (1923–2003)
поставил всего шесть фильмов, из которых настоящий зрительский успех выпал на «военно–разведческую» ленту «Часы остановились в полночь», фильм для детей «Дети партизана» и мелодраму «Весенние грозы».
В детективном фильме «Дети партизана», рассчитанном на детскую аудиторию, юному суворовцу и его сестре (детям погибшего в войну партизана) волею судьбы приходится встретиться с предателем и вражеским шпионом...
Юные зрители приняли фильм «Дети партизана» довольно тепло, хотя советская кинопресса картину фактически не заметила…
Мнения зрителей XXI века о «Детях партизана» существенно расходятся:
- «Фильм для детей хороший. ... Только хлопчик уж очень неестественно по всем "помойкам" гуляет (при параде) целыми днями в белоснежной суворовской форме» (Анна).
- «Музыка во многих фильмах тех лет кажется слишком шумной и назойливой, шпион-фотограф очень уж карикатурный, прямо на лице написано, что он редиска (нехороший человек). Юный Михась слишком образцово-показательный суворовец, словно сошёл с картины "Прибыл на каникулы". И ребята ходят в пионерских галстуках даже в каникулы и наверное, даже в баню. Вероятно, тогда для детского кино были такие установки от инстанций. Но в целом, несмотря на наивность, смотреть можно» (Б. Нежданов).
Деревенский детектив. СССР, 1969.
Иван Лукинский. Сценаристы Виль Липатов, Ирина Мазурук (по одноименному роману Виля Липатова). Актеры: Михаил Жаров, Ирина Зарубина, Татьяна Пельтцер, Лидия Смирнова, Роман Ткачук и др.
25,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Иван Лукинский (1906–1986)
брался за фильмы разных жанров – от народной комедии («Солдат Иван Бровкин») до шпионского триллера («Взорванный ад») – и часто достигал зрительского успеха: из 11 его полнометражных игровых фильмов пять («Солдат Иван Бровкин», «Иван Бровкин на целине», «Взорванный ад», «Деревенский детектив», «Прыжок на заре») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Деревенский участковый милиционер Анискин расследует дело о похищении аккордеона у зав. клубом…
В год выхода «Деревенского детектива» в прокат кинокритик и сценарист Александр Шерель (1937–2005) писал на страницах «Советского экрана» так: «Создавая кинематографический вариант повести В. Липатова, его авторы… старались делать картину так, чтобы прежде всего Михаил Жаров мог максимально выигрышно продемонстрировать свой талант. Этой задаче подчинены и сценарий, и режиссерское решение, и подчеркнуто простая изобразительная манера. … Актерской натуре Жарова близка слегка ироничная авторская посылка, сформулированная в названии книги и фильма: детектив. По привычке так обозначают если не расследование сенсационного убийства, то по крайней мере пропажу на уровне ценнейших государственных документов. А тут пропал всего–навсего аккордеон. Да еще в деревне, где все знают друг друга с малолетства. Жаров с удовольствием принимает предложение сыграть «в детектива». Очень смешно его Анискин, изменив степенной походке пожилого человека, «идет по следам преступника», осматривает «место происшествия» и многозначительно ведет «допрос потерпевшего». Делает он это с очаровательным лукавством умного человека, хорошо понимающего, что и сам потерпевший, и его аккордеон, и ночной розыск — все не очень серьезно. А серьезно совсем другое. Житейская неустроенность, которой еще много вокруг и в которой даже представитель милиции не всегда может установить порядок и гармонию».
Благодаря крепкой режиссуре и талантливой игре Михаила Жарова, колоритно сыгравшего главную роль – деревенского милиционера, этот фильм до сих пор помнят зрители:
- «Великолепный и очень русский (я бы сказал почвеннический) фильм. … Удивляет и радует русскость и "деревенскость" М. Жарова ("а сапог–то не меньше мово", или – "вы, конечно, человек городской, вам наших деревенских законов не понять"). Видимо, потянулась душа к корням, к почве. Могу смотреть этот фильм бесконечно. Готов обсуждать каждую сцену и каждую реплику. Настолько все сочно, емко, душевно» (Валерий).
- «Чудесный фильм! … Всякий раз думаешь, что был бы у нас такой участковый и преступность бы исчезла вовсе! Мудрый, строгий, человечный. Для сравнения прочла книгу. На мой взгляд, жаровский Анискин на три головы выше книжного. Жаров сумел придать своему персонажу большую широту взгляда на жизнь…» (Светлана).
Я, следователь... СССР, 1972.
Георгий Калатозишвили. Сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер (по собственной одноименной повести). Актеры: Вахтанг Кикабидзе, Ингрида Андриня, Вия Артмане, Баадур Цуладзе, Михаил Никитин и др.
24,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Сыну талантливого режиссера Михаила Калатозова (1903–1973), Георгию Калатозишвили (1929–1984)
не удалось в своем творчестве приблизиться к знаменитым фильмам своего отца («Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я – Куба», «Красная палатка» и др.). Г. Калатозишвили поставил девять полнометражных игровых фильмов, из которых в тысячу самых популярных советских кинолент попалио детективы «Смерть филателиста» и «Я, следователь…».
Советские кинокритики отнеслись к детективу «Я, следователь…» сдержанно, подчеркивая (в качестве похвалы), что в фильме «очень наглядно показано, что следственная работа, кроме всего прочего, — это тяжелая физическая нагрузка, адское терпение, которое не каждому по плечу» (Ревич, 1983: 44).
Мнения сегодняшних зрителей об этой ленте, как это часто бывает, разделились на «за» и «против».
«За»:
- «Картина очень понравилась и конечно главную роль следователя Вахтанг Кикабидзе сыграл прекрасно – сдержанного и интеллигентного, умного и умеющего логически мыслить профессионала… Интересна и лирическая линия здесь – какая–то обрывающаяся недосказанность» (Воланд).
«Против»:
- «Фильм во многом уступает первоисточнику… Многие сюжетные линии очень сжаты, упрощены, а то и вовсе отсутствуют» (Андрей).
Шах королеве бриллиантов. СССР, 1974.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы: Миермилис Стейга, Владимир Кайякс. Актеры: Лидия Пупуре, Гунарс Цилинский, Улдис Думпис, Лилита Озолиня, Паул Буткевич, Лидия Фреймане и др.
24,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советская кинопресса встретила эту работу Алоиза Бренча весьма критически.
Кинокритик Валентин Михалкович (1937–2006) отметил, что «Шах королеве бриллиантов» отличается «полным забвением человеческого содержания представленной нам детективной суеты. Здесь фабула также распадается на несколько «ритуальных действ», выполняемых только потому, что таковы «требования жанра». … Детективная завязка потеряла смысл, ради которого она и была изобретена; томление зрителя скоро угасает, и он остается равнодушным к затянувшемуся мельканию гипотетических виновников» (Михалкович, 1974: 87–88).
Столь же строг к этому детективу был и кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997), подчеркнувший, что «стремление к поверхностным эффектам начинается … с названия … «Шах королеве бриллиантов». Может ли устоять зрительское сердце перед такой афишей? Но прежде чем рвануться к кассе, попробуем все же вдуматься, а какой, собственно, смысл вложен в название? Шах — ведь это всего–навсего предупреждение. Неужели действия нашей славной милиции по обезвреживанию преступников ограничиваются предупреждениями? Да и шахи королевам как будто не объявляются… Смотришь этот фильм и думаешь: какие же новые жизненные уроки мы должны извлечь из довольно неумелого расследования одного уголовного дела…, чья несложившаяся судьба заставит сжаться от горечи наши сердца, или, наоборот, к кому из персонажей мы должны отнестись с ненавистью и презрением? Да ничья и ни к кому» (Ревич, 1983: 44–45).
«Шах королеве бриллиантов» вспоминается сегодняшними зрителями довольно снисходительно:
- «В фильме есть все составляющие жанра: таинственное преступление, запутанное расследование, подозрения, допросы, слежка, погони, перестрелки. Появляются и первые оттенки психологизма, намек, на сложность и неоднозначность персонажей… В этом детективе еще много традиционного, особенно в образах следователей. А вот адвокат, занимающийся еще и частным сыском по своей инициативе – неплохое новшество для советского детектива» (А. Гребенкин).
- «Интересно, что года проходят, и есть фильмы, которые оставляют за собой след времени и тем привлекательны. … На таких фильмах, как «Шах королевы бриллиантов» вспоминаешь о том, что ты человек, и становится жалко тех, кто погиб по вине преступников, а самих преступников презираешь за их алчность. Интересно, что сегодня найдётся немало зрителей, которые будут жалеть "бедняжку–королеву", и говорить типа "Пустите Дуньку в Европу" с её бриллиантами, забывая, что здесь она – преступник, прощая её, вернее не замечая её преступления» (Телезритель).
Это было в разведке. СССР, 1969.
Режиссер Лев Мирский. Сценаристы Вадим Трунин, Сергей Смирнов (по событиям из боевой биографии военного разведчика А. Колесникова). Актеры: Виктор Жуков, Валерий Малышев, Владимир Грамматиков, Виктор Филиппов, Наталья Величко, Сергей Пожарский и др.
24,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Лев Мирский (1925–1996)
поставил 12 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Карьера Димы Горина», «Утренние поезда» и «Это было в разведке») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В год выхода фильма в прокат «Спутник кинозрителя» писал, что «Это было в разведке» — «фильм о детстве, безжалостно оборванном войной, о детях, на плечи которых война обрушила такие страдания и такое горе.
Герой фильма — мальчик лет 10—12, по–взрослому последовательно воюющий с фашистами. … Подвиг мальчика велик и, что особенно важно, достоверен: фильм сделан серьезно — веришь, ибо есть в драматической ленте «Это было в разведке» и правда характеров, и правда предложенных авторами обстоятельств» (Зусева, 1969).
Зрители помнят эту картину и сегодня:
- «Замечательный фильм, его когда–то часто показывали, но вот в настоящее время не видно. А жаль – каждый год на 9 Мая показывают одни и те же фильмы из года в год. Вот этот бы и показали. Я бы с удовольствием его пересмотрела. Помню вот момент, когда мальчик заходит в столовую, а там сидят молодые офицеры, подшучивают и подтрунивают, ну и над ним тоже – "мол, чей–то сынок, какого–то военного начальника". И тут мальчик снимает шинель, а у него вся грудь в наградах боевых. И вот до сих пор помню вытянувшиеся лица тех офицеров» (Инес).
- «Это фильм моего детства. И я думаю такие фильмы актуальны и сейчас. Показывать их надо чаще, чем современные боевики» (Н. Киреева).
Секретная миссия. СССР, 1950.
Режиссер Михаил Ромм. Сценаристы Константин Исаев, Михаил Маклярский. Актеры: Сергей Вечеслов, Николай Комиссаров, Елена Кузьмина, Василий Макаров, Алексей Грибов, Александр Чебан, Владимир Савельев, Пётр Берёзов, Владимир Белокуров
24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат – 1971 год: 16,3 млн. зрителей.
Пятикратный лауреат Сталинской премии режиссер Михаил Ромм (1901–1971)
за свою творческую карьеру поставил 12 полнометражных игровых фильмов, девять из которых («Тринадцать», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек № 217», «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Наряду со «Встречей на Эльбе» Г. Александрова и «Заговором обреченных» М. Калатозова в кинематографической «холодной войне» ярко заявила о себе и «Секретная миссия» Михаила Ромма, за которую он был удостоен очередной Сталинской премии. Министр кинематографии СССР И. Большаков (1902–1980) писал о «Секретной миссии» так: «Сочетание исторической точности и документальности с художественным вымыслом и обобщениями, вытекающими из подлинных фактов, положенных в основу сценария, благотворно отразились на фильме. … Выход на экраны глубоко правдивого и волнующего фильма вызвал переполох и бешеную злобу в стане поджигателей новой войны. В реакционной буржуазно печати появилась серия опровержений по поводу того, что события, изображенные в картине, якобы не имели места в действительности» (Большаков, 1952: 30).
Точка зрения советского киноведения на «Секретную миссию» была такой же и в конце 1960–х: «Поскольку главной идейно–политической задачей фильма являлось разоблачение происков империалистов, стремящихся к сговору с фашистскими главарями, в нем, естественно, значительное место занимают отрицательные персонажи. … Своеобразие жанра фильма «Секретная миссия» при менее высоком уровне сценарного, режиссерского и операторского мастерства могло бы привести к рыхлости и фрагментарности композиции. Но этого не случилось. В фильме динамично и ясно излагается сюжет, выразительно и отчетливо охарактеризованы персонажи. Произведения, разоблачающие поджигателей войны, и поныне являются активным оружием в борьбе за мир» (Грошев и др., 1969: 350).
Уже в постсоветские времена выдающийся культуролог и киновед Майя Туровская (1924–2019) писала, что «Секретная миссия» … структурно почти не отклонилась от типологии «антиамериканского» фильма. Мало что изменив в группе фильмов «холодной войны», «Секретная миссия», однако, в зародыше уже содержала в себе ситуации и приемы единственного настоящего советского шпионского боевика — телевизионного сериала «Семнадцать мгновений весны», но который мог быть снят уже в другие времена, времена расшатывания идеологических скреп» (Туровская, 1996).
Зрители XXI века до сих пор спорят о фильме
(тем паче, что, благодаря интернету, сегодня вновь доступна полная/оригинальная версия, которая шла в кинотеатрах начала 1950–х годов:
- «Очень интересный фильм. Какая замечательная роль у Елены Кузьминой! Когда я здесь прочитала, что в сцене погони по актрисе стрелял настоящий снайпер и возле нее пролетали настоящие пули, пересмотрела еще раз этот эпизод» (Лена).
- «Содержание интересное, с отражением сути наших заклятых друзей, которым многие века Россия как кость в горле, а тем паче в её наисильнейшем состоянии… Вспоминается старинное императорское высказывание, что у России есть только два надёжных союзника – её армия и флот. Политические фигуры похоже получились, что первые лица, что военачальники. Елена Кузьмина хороша, постно–циничную маску одевала вместе с нацисткой формой» (Каменоградский).
- «Интересный фильм. Мастерски снят, великолепная игра актеров, захватывающий экшн... Но осталось впечатление как от очередной сталинской агитки. И бросаются в глаза явные нестыковки. … Сейчас уже точно известно, что в начале 1945 года в Берлине не было ни одного советского разведчика. И ни одного немецкого коммуниста на свободе. (В гестапо тоже зря свой хлеб не ели). Идейные коммунисты или погибли или сидели в тюрьмах и концлагерях. Не идейные перекрасились в ярых фашистов. Поэтому эта линия в фильме – чистая фантазия сценариста и режиссера» (Джонатан).
- «Этот фильм мог бы стать хорошим образцом пропаганды: просто, ясно, доходчиво, вплоть до мелких деталей… но не случилось. У этой "исторической " картины полные нелады с историей, но в людей, имеющих привычку проверять даты и факты, пропагандой, похоже, и не целят. … наивные, на грани провала, попытки советских разведчиков предупредить антифашистов, живущих в соседней квартире с конспиративной, о том, что тем грозит опасность; советская разведчица Марта Ширке, она же Маша Глухова (актриса Елена Кузьмина) отпускает американского лётчика и советует тому (одетому в американскую форму!) самостоятельно добираться из района Берлина (!) к своим американцам» (Днипро).
Пароль не нужен. СССР, 1967/1968.
Режиссер Борис Григорьев. Сценарист Юлиан Семёнов. Актеры: Николай Губенко, Михаил Фёдоров, Родион Нахапетов, Анастасия Вознесенская, Василий Лановой, Михаил Глузский, Игорь Дмитриев и др.
24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации (в пересчете на одну серию).
Режиссер Борис Григорьев (1935–2012)
поставил 13 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Петровка, 38», «Огарева, 6», «Пароль не нужен», «Приступить к ликвидации») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Действие этого детективно–приключенческого фильма происходит в 1921 году на Дальнем Востоке, куда по фамилией Исаев послан красный разведчик Владимиров (он же потом превратился у Семенова в Штирлица).
В постсоветские времена та же самая история, написанная Юлианом Семеновым (1931–1993), в расширенном варианте была превращена в сериал «Исаев» (2009). В годы выхода фильма «Пароль не нужен» кинопресса в целом оценила его положительно. К примеру, Лев Аннинский (1934–2019) в «Спутнике кинозрителя» отдавал должное новизне исторического материала и хвалил актерскую работу Николая Губенко, сыгравшего В. Блюхера (1990–1938) (Аннинский, 1967: 2–4)
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В рецензии, опубликованной в журнале «Советский экран», разумеется, тоже отдавалось должное важности историко–революционной темы фильма «Пароль не нужен» (картина снималась аккурат к 50–летнему юбилею советской власти). Но далее отмечалось, что «слишком тороплив, бегл ритм киноленты. И массовые сцены … кажутся несколько иллюстративными. В них не хватает доподлинности, нет, несмотря на внешний размах, той насыщенности и художественной точности, которые отличали лучшие сцены «Волочаевских дней». В чем же дело? На мой взгляд, в непоследовательном решении картины. … Стремясь к многоплановому освещению событий, [авторы] широко размахнулись и дали нам ощутить этот размах в передаче сложности времени, обстановки, противоборства разных сил… Но они не везде сумели подтвердить масштаб событий масштабом художественности. Не одна ли из причин тому иная, приключенческая трактовка многих персонажей и событий, которая на равных правах существует в картине? … Насыщена и весьма сложна – а потому и привлекательна – интрига борьбы. Жаль, что ей зачастую не хватает динамизма, ритма» (Васильев, 1968: 15).
Спустя 14 лет кинокритик Виктор Демин (1937–1993) писал, что в фильме «Пароль не нужен» фигура Исаева получилась у Родиона Нахапетова «романтическая, таинственная настолько, что оставалось только гадать, что там у героя за душой. Исаев у Нахапетова отстранен от всего обыденного. Его молчаливость так и расшифровывается как постоянное созерцание чего–то иного, нездешнего, как всегдашняя сосредоточенность на высоком. Романтическое начало, которому отдана душа его, противится взаимодействию с мелким, суетным, повседневным. Оставаясь безраздельно верным тому главному, что есть в нем, герой выключен из череды мгновений, у каждого из которых, как мы помним, «свой резон» (Демин, 1981).
И уже в XXI веке киновед Лилия Цибизова подчеркивала, что, несмотря на то, что фильм «Пароль не нужен» был снят в 1960–х, «его актуальность не только не утрачена, но и приобрела новые черты: на экране предстает непривычная зрителям тех десятилетий панорама «триумфального шествия советской власти», а глубочайшая трагедия утраты прошлой жизни, целая гамма разнообразных эмоций перед неясным будущим (от победной эйфории бойцов партизанского отряда до предельного отчаяния интеллигенции…). Горе, ужас, но и надежда воплощены в последних кадрах, когда Исаев, покидая Россию и любимую женщину, стоя на палубе переполненного корабля, бросает прощальный взгляд на родину… Пронзительная авторская идея о «России, которую мы потеряли», которую нельзя ни вернуть, ни в зять с собой в эмиграцию, по силе эмоционального воздействия сравнима только с аналогичной сценой фильма «Бег» (Цибизова, 2010: 139).
Разумеется, зрители XXI века смотрят «Пароль не нужен», исходя из иного политического и социокультурного контекста, чем аудитория 1960–х:
- «В советских фильмах отдельные белые часто выглядели вполне привлекательно. Некоторых разрешалось показать "заблудшими душами", совершившими "роковую ошибку" (мол, не поняли хода исторического процесса, "предали" свой народ, но чего–то осознали). Но большая часть белых изображалась крайне отрицательно: злобные, жестокие, мечтающие "отвоевать" Россию у большевиков и скорее начать кровавую расправу над народом. Контрразведчики практически все поголовно выглядели маньяками и садистами. Им противопоставлялись благородные "комиссары в пыльных шлемах" и душевные чекисты. Не считаю, что "Пароль не нужен" относится к лучшим советским фильмам о гражданской войне. До "Служили два товарища", "В огне брода нет" или "Седьмой спутник" он явно не дотягивает. Запомнилась фраза, сказанная начальником контрразведки офицерам. За полную точность не ручаюсь, звучала она примерно так: "Господа, зря мы в своё время церемонились с этими революционерами. Арестуешь такого субчика, вроде куда–то посадишь, а он уже через месяц в Швейцарии пиво дует. Жёстче надо было с ними поступать, господа, жёстче". Цензура пропустила, видимо, считалось, что зритель сам должен догадаться: злобный враг нагло врёт про гуманное отношение к революционерам» (Василий).
Особо опасные… СССР, 1980.
Режиссер Суламбек Мамилов. Сценаристы Эдгар Смирнов, Суламбек Мамилов (по мотивам повести Юлия Файбышенко "Розовый куст"). Актеры: Виктор Жиганов, Николай Сектименко, Анатолий Скорякин, Владимир Вихров, Евгений Стежко, Борис Невзоров, Татьяна Друбич, Лев Дуров, Зиновий Гердт, Тимофей Спивак, Михаил Водяной и др. 24,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Суламбек Мамилов (1938-2023)
поставил всего пять игровых полнометражных фильмов, из которых только детективу «Особо опасные» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
1920-е. В одном из южных советских городов убиты врач и его супруга… Убицы явно искали золото…
В год выхода этого детектива на экран кинопресса отнеслась к нему с разной степенью критического «накала». К примеру, журналист Анатолий Макаров (1939–2015) опубликовал в «Спутнике кинозрителя рецензию, где просто в нейтральном ключе описал фабулу ленты (Макаров, 1980: 8–9
). Кинокритик Михаил Левитин (1953–1989) в «Советском экране» лишь чуть–чуть пожурил режиссера и сценаристов «Особо опасных» за недоработки: «Ослабив интерес к собственно детективной интриге, авторы попытались сосредоточить наше внимание на тех нравственных задачах, с которыми сталкиваются их герои. … к сожалению, … авторы не во всем добились значительных результатов. Прежде всего это касается воплощения характеров главных героев, которые оказались недостаточно подробно разработаны драматургически» (Левитин, 1980: 3).
А вот кинокритик Владимир Ишимов просто–напросто разгромил ленту С. Мамилова: «Персонажи «Особо опасных», увы, оказались фигурами сугубо функциональными, обозначенными теми или иными чертами лишь в назывном порядке, без попытки по–настоящему углубиться в их существо. Фильм вообще изобилует «приблизительностями» и даже прямыми несообразностями. … из таких мелочей складывается ткань фильм. И чем их больше, тем недоверчивее становится зритель, уразумевший, что перед ним работа, шитая белыми нитками, неряшливая, сделанная по готовым штампам и стереотипам» (Ишимов, 1980: 43, 45).
С Владимиром Ишимовым был полностью солидарен и кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997), утверждая, что в «Особо опасных» «на экране толпится группа совершенно неинтересных и столь же неразличимых людей, которые обмениваются необязательными репликами и принимают участие в необязательной смене эпизодов. Что же касается достоверности обстановки, то создатели картины наивно полагают, что она автоматически воссоздается из кусков старой хроники — прием, тоже уже превратившийся, в штамп. … Словом, перед нами еще один случай, когда фильм ставится в надежде, что «острый» сюжет спишет все грехи. Однако он оказывается не в состоянии справиться даже с развлекательной функцией» (Ревич, 1983: 97–98).
Обычно зрители склонны «отбеливать» своих кинолюбимцев от кинокритических «помоев». Но, видимо, это не случай «Особо опасных». Большинство современных зрителей с профессиональной критикой практически солидарны:
- «В те годы я пропустил этот фильм, и случайно посмотрел его сейчас... Хоть и люблю советские фильмы, пересматривая их постоянно и наслаждаясь гениальной игрой легендарных актёров, но тут, к огромному сожалению, получилась серая халтура! Как можно было собрать такую команду уже заслуженных мастеров и талантливой молодёжи, и слепить нечто невнятное о героических годах нашей истории? Как выразилась Фаина Раневская: «Сняться в плохом фильме — всё равно, что плюнуть в вечность!» (Юджин).
Случай с ефрейтором Кочетковым. СССР, 1955.
Режиссер Александр Разумный. Сценарист Иосиф Прут. Актеры: Юрий Фомичёв, Сергей Гребенников, Михаил Ефимов, Вадим Грачёв, А. Павлиди, Иван Косых, Исай Гуров, Данута Столярская, Валентина Журавская и др.
23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
За свою долгую кинокарьеру режиссер Александр Разумный (1891–1972)
поставил 29 полнометражных игровых фильмов, но только один из них – «Случай с ефрейтором Кочетковым» – вошел в тысячу самых популярных советских кинолент.
В этом типичном для 1950–х шпионском фильме (снятом изначально как военно–учебный по заказу Министерства обороны) коварные враги расставляют сети для наивного ефрейтора советской армии…
Надо отдать должное советской кинопрессе: вскоре после выхода «Случая с ефрейтором Кочетковым» на экраны в журнале «Искусство кино» была опубликована статья, где сценарист Юрий Шевкуненко (1919-1963) писал о нем так: «Молодая женщина, работающая в иностранной разведке, влюбляет в себя молодого воина с целью получить через него данные о новом вооружении. Воин, узнав истинное лицо своей коварной подруги, задерживает ее и матерого агента иностранной державы. Вот вкратце сюжет фильма «Случай с ефрейтором Кочетковым». Сюжет несложен, но и он мог бы послужить основанием для показа куска жизни со всем богатством ее граней и красок — жизни, в которой действуют советские люди, интересно и своеобразно проявляющие себя. Этого в фильме не произошло. Характеры, за малым исключением, получились немощными, плакатными. Мы вынуждены оговориться. Фильм планировался, как военно-инструктивный, и только впоследствии, неизвестно по чьей воле, оказался выпущенным на широкий экран и классифицирован как «художественный». Эта метаморфоза убедительнее всего показывает, как еще весьма условно и смутно понимается нашим прокатом высокое определение — художественность.
«Случай», вторгшийся в жизнь ефрейтора Кочеткова, так и остался частным случаем. Авторы картины задались целью художественно проиллюстрировать некоторые положения наших воинских уставов и потерпели неуспех из-за неверно выбранного принципа.
Благородный, содержательный, точный уставной язык не может стать языком художественной картины, ибо он предназначен для иных надобностей. Авторы намеревались помочь повышению бдительности советских людей. Какие же выводы мы уносим из зрительного зала? Отнюдь не те, на которые рассчитывали авторы. Воину не рекомендуется: влюбляться в хорошеньких девушек (они могут оказаться вражескими агентами), пить в их доме чай (в него может быть подмешано снотворное), принимать от любимой подарки (дабы не быть ей обязанным) и кое-что другое, имеющее отношение к столь же «высоким» принципам поведения. Два должностных прегрешения совершает Кочетков: говорит по телефону престарелой женщине, что он назначен в наряд, и называет фамилии своих командиров человеку, предъявившему документы, которые удостоверяют его принадлежность к советским органам безопасности. Прегрешения эти сами по себе не столь велики, а главное — они никоим образом не могут содействовать раскрытию секрета нового вооружения, за которым охотятся враги. В остальном Кочетков безупречен: не подпускает к посту любимую женщину, нем, как рыба, когда его расспрашивает «сутулый» о новом вооружении, немедленно докладывает командованию о возникших подозрениях, беспощадно вырывает из своего пылкого сердца любовь к разведчице и принимает непосредственное участие в задержании врагов. Что еще требуется от человека? Тенденция, мораль, назидание не только могут, но и обязаны присутствовать в художественном произведении, однако в том случае, если на них не указывается поминутно и повсеместно перстом, если они не назойливы, органически вытекают из художественной ткани произведения и носят характер урока жизни, а не школьного урока. Не только то, что приключилось с Кочетковым, но и более интересный случай можно было найти в жизни или на худой конец сочинить. Но жизненный случай, правда факта нас убеждают в статье, очерке, фельетоне, а от фильма, именуемого художественным, требуется еще художественное осмысливание факта, которое позволило бы зрителям найти подход к целому ряду подобных же фактов и выработать соответствующее отношение к ним. Глаза никто не закрывает: много всякой нечисти бродит еще по нашей земле, но бродит, видимо, таясь и скрываясь. В фильме же «сутулому» предоставлены шикарные апартаменты, в которых он допрашивает Кочеткова. Да и бытовая военная обстановка дана лакировано: все вылизано, вымыто, выметено. И люди наши здесь не талантливы, не остроумны, они ортодоксальны в своей поучительности настолько, что желания коснуться в статье системы образов не возникает — всякая попытка создать на данном сценарном материале полнокровный характер была заранее обречена на неудачу. И все же где-то под спудом нелепых нагромождений таится тема, которая могла бы стать генеральной в фильме: бдительность только тогда станет альфой и омегой солдатского образа жизни, когда органически будет переплетена со всей системой боевой подготовки. К сожалению, мысль эта, выраженная довольно декларативно, так и не нашла своего художественного воплощения в фильме» (Шевкуненко, 1956: 30-31).
Уже на закате СССР киновед Олег Ковалов
перемонтировал и дополнил эту ленту, придав ей новое звучание под названием «Сады скорпиона» (1991)
…
Картина А. Разумного была прямолинейна, дидактична и состояла из ходовых клише своего времени: идеальный солдат влюблялся в симпатичную продавщицу, а она оказывалась... коварной шпионкой. Кочетков, само собой, заявлял о шпионском гнезде в соответствующие органы, честно выполняя тем самым свой гражданский долг... Но все это, повторяю, было в ленте 1955 года.
Сидя за монтажным столом, Олег Ковалов превратил банальную историю в полумистическую притчу о человеке, который в психбольнице пытается вспомнить и понять, что же с ним произошло. И в этих флэшбэках нет никакого дежурного разоблачительства шпионажа, а есть чистая любовь скромного и доброго паренька. Подобно Орфею из знаменитого фильма Жана Кокто, он однажды заглянул в зеркало, переступил порог обыденного мира, где все было просто и ясно, и очутился в зазеркалье, где на него нахлынула эротическая волна неотвратимого как судьба, взгляда волоокой красавицы...
Но в эту любовь вмешались сверхбдительные силы тогдашних «органов», усиленно внушавших бедняге ефрейтору, что он попал в развесистые сети гнусного вражеского гнезда...
А вокруг сверкал праздничными огнями фестиваль молодежи и студентов. Искренними слезами умиления наполнялись глаза Ива Монтана и Симоны Синьоре, слушавших, как солист образцово-показательного хора «пэтэушников» старательно выводил по-французски популярную в те годы песню «Когда поет далекий друг». Очаровательная и озорная Ширли Мак-Лейн, улыбаясь, жала руку Хрущеву... Но вот под томительно-тревожную музыку возникали пейзажи бескрайних пустынь, и свирепые динозавры оскаливались хищной пастью. Венгрия, 1956. Обугленные трупы, подвешенные вниз головой на улицах Будапешта. Автоматные очереди. И снова — праздничная Москва. Концерт Утесова и очередной парад. И финал «Ночей Кабирии» под волшебную музыку Нино Рота...
Вероятно, на этом материале получился бы разоблачительный фильм, еще раз обвиняющий тоталитарную систему. Но «Сады скорпиона», несмотря на ядовито-жалящую символику названия, видятся мне, скорее, лирической попыткой режиссера вспомнить время своего детства с его мифами, массовыми мистериями и иллюзиями...
Олег Ковалов смог совершить, казалось бы, невозможное — он вдохнул в плакатных персонажей ленты А. Разумного жизнь. Главным героя фильма, быть может, неожиданно для себя начинаешь сопереживать. И это не случайно. По сути, во многих из нас было нечто от наивного бедолаги ефрейтора. Это мы радостно шагали на демонстрациях и вместе с героями фильма Хуциева «Мне 20 лет» напевали балладу о «комиссарах в пыльных шлемах». Это мы, затаив дыхание, слушали по радио сообщения о небывалых космических полетах.
Многие из нас, как и исполнительный и всецело доверяющий начальству Кочетков, в юные годы были далеки от знания и понимания диссидентских идей. Напротив, были совершенно серьезно убеждены, что растем вовсе не в саду скорпионов, а в самой свободной и демократичной стране в мире, что знаменитая чеховская фраза о том, как он по капле выдавливал из себя раба, относится к временам, давно ушедшим и далеким...
В какой-то степени талантливый фильм Олега Ковалова — лирическая исповедь поколения, детство которого пришлось на 1950-е...
В годы выхода в прокат «Случай с ефрейтором Кочетковым» пользовался немалым успехом у аудитории, «клюнувшей» на шпионскую тематику, но сегодняшние зрители относятся к этой работе А. Разумного резко отрицательно:
- «Самый слабый фильм о шпионах, который пришлось увидеть. По сравнению с ним "Над Тиссой" и другие подобные ленты того периода – намного лучше» (Степан).
- «В фильме собраны все пугающие элементы шпионажа, которые, по замыслу создателей фильма, должны были вызвать чувство осторожности у честных и бдительных граждан при встречи подобных элементов шпионажа и предостеречь их от зловещего влияния коварных шпионов. … И ещё вопрос: какие тайны хотели шпионы узнать у простого и скромного самого обыкновенного ефрейтора Кочеткова?» (И. Синько).
Транссибирский экспресс. СССР, 1978.
Режиссер Эльдор Уразбаев. Сценаристы: Александр Адабашьян, Андрей Кончаловский, Никита Михалков. Актеры: Асанали Ашимов, Нонна Терентьева, Олег Табаков, Константин Григорьев, Олег Ли, Наталья Аринбасарова, Олег Видов
23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Эльдор Уразбаев (1940–2012)
поставил 15 полнометражных игровых фильмов и сериалов, один из которых («Транссибирский экспресс») вошел в тысячу самых популярных советских кинолент.
1927 год. Советские контрразведчики срывают коварные планы иностранных спецслужб…
К созданию этого остросюжетного фильма с яркими актерскими работами приложили руку талантливые люди, которым «насмотренность» зарубежного кино помогла четко и логично выстроить свою стилизованную версию детективной «поездной» интриги.
И здесь я полностью согласен с Валентином Михалковичем (1937–2006): «Можно сказать, что интрига здесь, если не главный герой, то, во всяком случае, главный предмет забот авторов. Её тут холят и лелеют, старательно подкармливают и растят. Благодаря такому уходу она крепнет, набирает соки, растет, как бы возносясь, подминая под себя своих участников. … Это лидерство, первоплановость интриги нельзя оценить однозначно. Каждый эпизод здесь четко функционален, нам ясна его цель и последствия. Но достаточно ли этого? Скажем, фильм Никиты Михалкова … «Свой среди чужих, чужой среди своих» можно назвать произведением бурным, даже неэкономичным. Так не было подобной строгой функциональности. … С другой стороны, логическая выстроенность интриги имеет и свой важный положительный аспект. Дело в том, что фильм чист в жанровом отношении» (Михалкович, 1978: 3).
Отбросив в сторону обсуждение идеологических аспектов «Транссибирского экспресса», сегодняшние зрители обзываются о нем в основном положительно:
- «Просто потрясающий фильм с прекрасными актёрами с превосходнейшей актёрской игрой! … Фильм – блеск на экранах кинотеатров в конце семидесятых» (Венокан).
- «Фильм отличный. По–моему, это один из лучших политических детективов в советском кинематографе. Здесь необычно всё – и место действия (поезд), и сюжет, и сам главный герой – разведчик, с такой странной, даже экзотической "легендой". Все роли сыграны на "отлично"» (Игорь).
Возвращение резидента. СССР, 1982.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы: Владимир Востоков, Олег Шмелёв. Актеры: Георгий Жжёнов, Пётр Вельяминов, Николай Прокопович, Евгений Герасимов, Леонид Броневой, Борис Химичев, Ирина Азер, Вадим Захарченко, Евгений Киндинов, Борис Иванов, Любовь Соколова, Элеонора Шашкова, Татьяна Окуневская, Леонид Ярмольник, Александр Яковлев, Алексей Михайлов, Николай Граббе, Георгий Тейх, Готлиб Ронинсон, Георгий Тусузов и др.
23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В начале 1980-х конфронтация между СССР и США существенно усилилась, вернувшись, по сути, к пику холодной войны. В связи с этим выход на экраны «Возвращения резидента» – продолжения детективных фильмов В. Дормана «Ошибка резидента» и «Судьба резидента» – выглядел вполне логичным.
Реагируя на текущую политическую обстановку, журнал «Советский экран» опубликовал рецензию, где подчеркивалось, что в «Возвращении резидента» «мы видим, какие масштабы приняла в наши дни практика международного терроризма, используемая американским империализмом в качестве инструмента для достижения своих неблаговидных целей. … В тайной войне американский империализм не брезгует самыми отвратительными и аморальными способами, направляя свои удары против мира социализма, демократических сил на Западе и освободительных движений» (Клюев, 1983: 8).
Кинокритик Елена Бауман (1932-2017) была менее политизирована в своей рецензии на страницах «Спутника кинозрителя»: «Перед нами снова – приключенческий фильм, снова – перипетии занимательного сюжета, напряженный ритм повествования, неожиданные повороты действия. И снова – встреча в актером Георгием Жженовым, исполняющим главную роль, которая когда-то принесла ему большой успех» (Бауман, 1982: 12).
Мнения зрителей XXI века о «Возвращении резидента», как это часто бывает, расходятся:
- «Мастер детектива Вениамин Дорман выходит с этим фильмом на новый уровень. Старые фильмы о резиденте были более реалистичны с точки зрения показа советской действительности. Этот фильм более политический… Детективная коллизия углублена» (А. Гребенкин).
- «Фильм, конечно же, слабее первой и второй серии. Нет Ножкина, а жаль. Героям уже, не так сочувствуешь (действие-то происходит далеко от России), много малопонятных и порой не нужных диалогов. Драйва, уже нет...» (Гарри Ван).
Земля, до востребования. СССР, 1973.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценарист Евгений Воробьёв (по собственному одноименному роману). Актеры: Олег Стриженов, Олег Жаков, Валдемарс Зандбергс, Мария Сагайдак, Анаида Топчиян, Лев Дуров, Данута Столярская, Любовь Стриженова, Леонид Каневский, Григоре Григориу, Ростислав Янковский, Андрей Вертоградов, Михаил Ножкин и др.
23,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
1930-е годы, советский разведчик Маневич (Олег Стриженов
) выполняет важные задания Центра…
Кинопресса встретила «Землю до востребования» спектром полярных мнений. В год выхода фильма в прокат «Спутник кинозрителя» опубликовал весьма позитивную рецензию, проникнутую идеологическими клише тех лет: «Итак, фильм о разведчике. Поставил картину режиссер Вениамин Дорман. Естественно было ждать от авторов вполне уместного в данном случае детективного фильма. Но с первых же шагов работы Дорман заявил, что считает свою новую картину не детективом, а скорее относит ее к разряду «психологических», и задачу видит в том, чтобы показать внутренний мир своего героя, причем в обстоятельствах, максимально приближенных к реальным. … Стриженов играет именно такого Маневича — антифашиста, коммуниста, для которого главное содержание жизни — верность революционным идеалам и твердость убеждений» (Розен, 1973).
Однако известный киновед Виктор Демин (1937–1993) в своей обстоятельной и убедительно аргументированной статье в журнале «Искусство кино» оценил «Землю до востребования» совсем с других позиций: «Похоже, что создатели фильма как раз это и вписывают себе в главную заслугу — что повествование ведется «всерьез», с отвращением к дешевым придумкам обычной «разведческой» интриги, документально, если и не на все сто процентов, то все же близко к этой цифре. Режиссер, оператор, художники немало потрудились, чтобы придать изобразительному строю фильма оттенок подчеркнутой достоверности. Старательно коллекционируются наряды середины тридцатых годов; итальянские улочки, дворики, кажется, перешли на экран из первых лент Роберто Росселини; этот трамвай, эту аптеку, эту гостиницу, этот порт мы тоже как будто бы видели в ранних неореалистических картинах. Однако для итальянских художников тех лет окружающая их реальность была реальностью, так сказать, в чистом, дистиллированном виде, тогда как для создателей «Земли, до востребования» тут любопытна как раз примесь архаики, черты отошедшей, отшумевшей эпохи, ностальгическая наивность тех отдаленных костюмов и вывесок. В этом смысле труд съемочного коллектива не пропал даром: многие кадры смотрятся как пожелтевшие фотокарточки из запыленного бабушкиного альбома. Но стоит некоему второстепенному персонажу, облаченному в тогдашний костюм, бредущему по тогдашней улице, стоит ему открыть рот, как вдруг с огорчением убеждаешься, что сам он — не «тот», достоверный, уникально неповторимый, что он даже вовсе и не человек, а кукла, марионетка, очень находчиво подмаскированная сверху, полая внутри. … В. Дорман вроде бы чувствует облегчение, встречаясь со знакомым, многократно отработанным на иной территории материалом. Отсюда — режиссура «вообще», лишенная конкретности, своеобразия, точной художественной целенаправленности. Поэтому внутри такой режиссуры и «принцип упоминания» и «принцип концентрации», по существу, едины — их диктует стереотипность художественного мышления, когда слова, по выражению поэта, рифмуются «не с правдой, а между собой». Казалось бы, документальность первоосновы, славное имя легендарного героя должны были подвигнуть создателей картины на особую взыскательность, на преодоление «шпионского» канона с позиций жизненного полнокровия. На деле случилось иное: имя Маневича, как щит, призвано прикрыть собрание приевшихся штампов и давным–давно отработанных решений» (Демин, 1973: 52–53, 57).
Что же касается зрительской аудитории, то ее, конечно, привлекла в кинозалы не только тема «про разведчика», главное – то, что в фильме В. Дормана сыграл знаменитый Олег Стриженов,
обожаемый миллионами почитателей:
- «Очень интересный фильм о настоящем и существовавшем нашем разведчике! Штирлиц смотрится интересно, а «Земля, до востребования» – правдиво! Интереснейшая работа Стриженова! Очень жалко что сей фильм очень редко что мягко сказано ––– показывают по телевидению!» (С. Макаренко).
- «Потрясающий фильм. Отличная режиссура и интересный сценарий. Сравнивать с "17 мгновениями... ", думаю, нелогично, разные масштабы, одно точно – этот фильм не хуже... А Олег Стриженов, как мой любимый актер, в роли разведчика Этьена, понравился мне больше Штирлица. Игра Олега Стриженова всегда такая достоверная и пронзительная» (М. Новикова).
- «Сильный, яркий фильм, рекомендую всем!» (Зритель).
- «Фильм… рекомендован всем "правдолюбам", постоянно критикующим советские шпионские фильмы в недостаточной правдивости. Вот здесь работа нелегала показана максимально близко к реальности – честь и хвала авторам фильма и автору книги, по которой он поставлен, захотелось даже саму книгу прочитать. Блестящая работа Олега Стриженова, одна из лучших, на мой взгляд, в его фильмографии. Да и в целом фильм сделан очень качественно и профессионально. … Да, работа нелегала именно такая – изматывающая, монотонная, рутинная – бесконечные разъезды, контакты, сбор информации, угроза провала... Ни погонь, ни выстрелов, ни чудесных спасений. Романтики мало» (Наомик).
Версия полковника Зорина. СССР, 1979.
Режиссер Андрей Ладынин. Сценарист Владимир Кузнецов. Актеры: Всеволод Санаев, Борис Иванов, Иван Воронов, Вилнис Бекерис, Владимир Тихонов, Пётр Вельяминов, Елена Драпеко и др.
23,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Сын режиссера Ивана Пырьева (1901–1968) и актриса Марины Ладыниной (1908–2003) – режиссер Андрей Ладынин (1938–2011)
поставил всего четыре полнометражных игровых фильма, но три из них – «Версия полковника Зорина», «Победитель» и «Пять минут страха» – вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
«Версия полковника Зорина» – заключительная часть детективной кинотрилогии с участием Всеволода Санаева (1912–1996). Первые две части – «Возвращение «Святого Луки» и «Черный принц» снимал другой режиссер – Анатолий Бобровский (1929–2007).
В год премьеры «Версии полковника Зорина» кинокритик Валерий Кичин отмечал, что «авторы фильма последовательны и в том, что не стесняются избранного ими жанра. Нам привычнее теперь в таких случаях интонация извинения: мол, канва у нас детективная, но суть, поверьте совсем, совсем в другом... Нет, в «Версии полковника Зорина» суть именно в расследовании, в его хитросплетениях, и авторы, слава богу, не пытаются выдать за свое открытие ту историческую закономерность, в силу которой заслуженная кара всегда рано или поздно настигает преступника. Кара, конечно, настигает и главаря, «идейного вдохновителя» банды, ограбившей ювелирный магазин в некоем южном городе,— но внимание наше сконцентрировано на том, как трудно, из каких неуловимых, невесомых, эфемерных нитей складывается подчас та самая «версия», которая впоследствии так лихо выведет все к наиболее справедливому финалу. В исходе событий мы, конечно, ни минуты не сомневаемся — «версия» должна привести нас на верный путь уже в силу условий самого жанра. Но об условиях жанра мы вспоминаем обычно уже после титра «Конец фильма». А пока разворачиваются на экране стремительные (пожалуй, на этот раз не всегда точно «пригнанные» друг к другу) события, вера наша в благополучный исход следствия целиком зиждется на том доверии, которое мы испытываем к полковнику Зорину — тому, кому поручено следствие» (Кичин, 1979).
А кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) писал, что в «Версии полковника Зорина» главное – это психологическая дуэль между Зориным и преступником: «два больших мастера выступили в этой дуэли — к артисту В. Санаеву присоединился артист Б. Иванов. Однако в квалифицированно поставленной молодым режиссером ленте особенно бросаются в глаза ставшие дежурными кадры, шаблонные персонажи, например, проходная фигура молодого следователя, которого изображает Владимир Тихонов, — еще один «капитан из угрозыска» (Ревич, 1983: 88).
Поклонники у этого детектива есть и сегодня:
- «Мне всегда нравился этот фильм. Периодически пересматриваю. Обыкновенная советская детективная история, но сделана хорошо, и с достоинством! Фильм заслуживает своего внимания! Замечательны все актерские работы» (Барбитомакус).
- «Этот советский детектив приятно смотреть, наверное, из–за его некой интеллигентности, интересно слушать диалоги, рассуждения, споры, как следователей, так и преступников. После фильма "Визит к Минотавру" посмотрела "Версия полковника Зорина" – просто ощущение наслаждения от всего, как у гурмана после похода в прекрасный ресторан!» (Мстислава).
Смерть на взлёте. СССР, 1983.
Режиссер Хасан Бакаев. Сценаристы Владимир Кузнецов, Андрей Соловьев (по мотивам книги А. Соловьева «Волки попадают в капканы»). Актеры: Юрий Демич, Нелли Пшенная, Леонид Сатановский, Константин Желдин, Виктор Фокин, Сергей Яковлев, Анатолий Ромашин, Борис Гусаков и др.
23,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Хасан Бакаев (1934–2002)
поставил всего три полнометражных игровых фильма, но двум из них («Возле этих окон» и «Смерть на взлете») удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
На советского ученого, разработавшего технологию создания новой бронебойной стали, вышли западные спецслужбы. Их цель понятна – выведывание секретов и вербовка…
В год выхода этого фильма на экран кинокритик Андрей Зоркий (1935–2006) отметил, что в нем привлекает зрителей «сложный механизм интриги, где на каждом шагу зрителя подстерегают неожиданности, резкие повороты событий, где напряженная борьба идет на равных и, как полагается в искусно сделанной киноленте, все выясняется и разрешается лишь к финалу» (Зоркий, 1983).
Но то, что привлекает зрителей, как хорошо известно, далеко не всегда привлекает кинокритиков.
Кинокритика Валентина Михалковича (1937–2006), к примеру, совершенно не устроила в «Смерти на взлете» драматургическая и психологическая трактовка характера главного героя картины – ученого, попавшего в сети коварных западных шпионов: «Если уж довелось персонажу попасть в жертвы, то справедливости ради позвольте ему изложить резоны, проявить себя – и словом, и делом. Без этого он – жертва по авторскому произволу, но не по внутренней предопределенности. Из–за того что герой безлик, непонятен, мотивы его поступков неясны, шпионские страсти вокруг него воспринимаются как случайные, необязательные. Они нужны для того только, чтобы сюжет выглядел поострее, подетективнее. Иначе куда, к какому жанру отнести фильм. Осуждения честолюбца не получилось, поскольку герой честолюбцем не заявлен. Он – пешка, приставленная к чужой игре, и пешке этой делать тут нечего. Панацеей от всех детективных бед принято считать психологизм. Действующим лицам необходима полнокровная внутренняя жизнь – тогда сам детектив станет полноценным, полнокровным. … Будь Крымов личностью, лента выиграла бы» (Михалкович, 1983: 46).
Что касается современных зрителей, то, их мнения о «Смерти на взлете» подчас противоположны:
- «Это чумовейший фильм! Я смотрел его в детстве в кинотеатре… Красавица–шпионка произвела на меня тогда колоссальное впечатление... Недавно имел счастье пересмотреть. Получил массу удовольствия» (Азмун).
- «Фильм довольно неправдоподобен. Если бы в близкое окружение в те времена к такому секретному учёному вошла бы такая "новая дама", как Нора, то она тотчас бы "была пробита по базе" в КГБ и вскоре бы была разоблачена» (Вольдемар).
- «Какой–то абсолютно недоделанный фильм. Ни внятного начала, ни внятного конца. … Единственно, что чётко показано, так это мораль – если ты есть секретный советский физик, то не должен принимать в подарок никакие часы (особенно наручные), и ни в коем случае не знакомиться с красивыми женщинами, потому как они все есть шпионки иностранных государств» (В. Иванов).
Развязка. СССР, 1968/1970.
Режиссер Николай Розанцев. Сценарист Анатолий Ромов. Актеры: Юрий Гусев, Алексей Яковлев, Николай Тимофеев, Геннадий Некрасов, Николай Гриценко и др. 23,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Николай Розанцев (1922–1980)
поставил дюжину фильмов разных жанров, пять из которых («Государственный преступник», «Крутые Горки», «Развязка», «Заговор послов», «Еще не вечер») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Шпионский детектив «Развязка», полностью завершенный поначалу в 1968 году, в общей сложности снимался и переделывался два года и вышел в прокат только в 1970 году. Причиной было то, что шпион в этом фильм был «оборотнем погонах» – начальником райотдела милиции. Покончить с этим беспределом решил сам Министр внутренних дел СССР Николай Щелоков (1910–1984), который обратился в ЦК КПСС с требованием запретить эту картину.
В тогдашнем Госкино подумали–подумали, да и решили народные деньги все–таки на ветер не бросать, а переснять ряд ключевых эпизодов фильма, в которых уже никакого «оборотня в погонах» не было…
В конце концов наступила «Развязка»: в 1970 году фильм увидела массовая аудитория: в кинозалы пришли почти 24 млн. зрителей. А вот кинокритики встретили многострадальную «Развязку», мягко говоря, нерадостно. К примеру, кинокритик Наталья Зеленко в журнале «Искусство кино» писала так: «Странная происходит вещь: подразумевается серьезная борьба с политическим врагом, требующая умной тактики, находчивости, воли, а в фильме «Развязка» нет острого поединка, действие развивается утомительно скучно, вяло. … Тем более что персонажи картины — фигуры абсолютно безликие, соприкосновение с ними не рождает никаких чувств — ни радости, ни презрения или негодования. … Мимо цели бьет фильм «Развязка», лишь формально обозначает, а не решает серьезную, важную тему. Лишает интереса к ней невыразительным, трафаретным воплощением» (Зеленко, 1971: 40).
Нынешние зрители относятся к «Развязке» более благосклонно:
- «Необычная сюжетная линия! Классические шпионы представляются матёрыми волками, перешедшими границу тёмной ненастной ночью, в обуви со следами кабана, затем по камышам под свист ветра и сильным дождём, потом сельский большак – убийство шофёра, пересадка в товарный поезд и далее – со всеми остановками! Здесь же присутствуют иностранные агенты, в образе ничем не примечательных семейных людей, с хорошей (если не сказать с образцовой) репутацией. Этот тип советских граждан наводит на раздумья о факторах подвигнувших их на измену. Тем более, что персонаж Н. Гриценко представлен человеком, находящимся не в ладах со своим внутренним "Я". Спокойная манера повествования, качественная съёмка, удачный свет и интерьеры делают этот фильм выходящим из рамок привычного сюжета советских фильмов того времени!» (Ал).
- «Время бежит очень быстро. Сейчас это кино напоминает фильм–спектакль: действие идет неспешно, кинокамера всматривается в лица персонажей, нет клипового монтажа, действие разворачивается в основном в декорациях кабинетов, номеров гостиницы, домах. А если добавить к этому детективно–шпионскую интригу и черно–белое изображение, это то, что мне нравится в таких фильмах, то смотреть можно. Одним словом, посмотрел с удовольствием» (Александр).
Любой ценой. СССР, 1960.
Режиссер и сценарист Анатолий Слесаренко. Актеры: Вова Силуянов, Виктор Адеев, Ада Войцик, Павел Усовниченко, Ольга Жизнева, Владимир Кенигсон, Андрей Файт и др.
23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Слесаренко (1923–1997)
поставил семь полнометражных игровых фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли картины «Гори, моя звезда!» и «Любой ценой».
Фильм «Любой ценой» построен на остросюжетной истории о юных разведчиках.
Сегодня об этой когда-то популярной но, увы, забытой ленте мало кто из зрителей может вспомнить:
- «Настоящий приключенческий остросюжетный фильм. Фильм о подпольщиках-партизанах, которых ценой своей жизни спасали молодые ребята, не щадя своей жизни. Фильм о долге перед старшим поколением, перед Родиной, перед друзьями , наконец, перед самим собой» (Алексей).
Приступить к ликвидации. СССР, 1984.
Режиссер Борис Григорьев. Сценарист Эдуард Хруцкий (по мотивам собственного романа "Четвертый эшелон"). Актеры: Олег Стриженов, Михаил Жигалов, Василий Лановой, Валерий Войтюк, Георгий Юматов, Надежда Бутырцева, Александр Филиппенко и др.
23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Борис Григорьев (1935–2012)
поставил 13 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Петровка, 38», «Огарева, 6», «Пароль не нужен», «Приступить к ликвидации») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. ...Посланные в логово врагов разведчики в самом начале операции оказываются раскрытыми... Да тут еще один из главных героев тоже гибнет задолго до финала! Неожиданный поворот событий для фильма, снятого в строго подцензурном 1983 году!
Впрочем, в целом в картине Б. Григорьева привычных трактовок больше, чем неожиданных. Актеры играют вполне пристойно. Но в целом фильм так и остался в тисках идеологических стереотипов той поры...
Кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) оценил детектив Б. Григорьева «Приступить к ликвидации», рассказывающую остросюжетную историю об уничтожении банды в западной Белоруссии ранней весной 1945, в целом положительно: «Если не посчитать некоторых сбоев во второй половине второй серии, то фильм сделан в хорошем темпе, без проходных, останавливающих действие эпизодов, с неизменным нарастанием высокого драматического напряжения» (Ревич, 1984: 8).
Еще более позитивно о фильме «приступить к ликвидации» отозвался «Спутник кинозрителя» (Сенчакова, 1984: 4–5
).
Мнения современных зрителей об этом фильме Бориса Григорьева, как это часто бывает, расходятся:
- «Великолепный детективно–приключенческий фильм. Интересные вставки кинохроники, захватывающий сюжет… Стриженов, как всегда, на высоте» (И. Васильев). «Один из любимых фильмов о работе милиции в военное и послевоенное время. Фильм, который составляет конкуренцию таким шедеврам как "Место встречи изменить нельзя" и "Ликвидация"» (М. Спиречев).
- «А мне не понравилось – нудновато как–то. Вот "Место встречи изменить нельзя" – это да! А тут... даже вторую серию смотреть не стал» (Азмун).
Ларец Марии Медичи. СССР, 1981
.
Режиссер Рудольф Фрунтов. Сценаристы Еремей Парнов, Рудольф Фрунтов (по роману Еремея Парнова "Ларец Марии Медичи"). Актеры: Валерий Рыжаков, Клара Лучко, Эммануил Виторган, Эдда Урусова, Анатолий Егоров, Рубен Симонов, Всеволод Сафонов, Сергей Мартынов, Леонид Оболенский и др.
23,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Рудольф Фрунтов (1942–2015)
поставил 13 полнометражных игровых фильмов, из которых, только детективу «Ларец Марии Медичи» вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Убит некий антиквар, приехавший в СССР. Кто же убийца? Следствие приобретает все более запутанный характер… Этот детектив отличался от прочих тем, что его действие время от времени погружалось в далеко прошлое, приобретая из-за этого дополнительную таинственность…
Кинопресса особого внимания на эту работу Р. Фрунтова не обратила, но зрители обсуждают фильм «Ларец Марии Медичи» и в XXI веке:
- «Этот фильм обладает какой–то магией. Он и соткан из нелепостей и нестыковок, и несет назидательно–воспитательный заряд, и полон персонажей без полутонов. … Однако смотреть его можно бесконечно. В чем тайна – не пойму. Вот какой Е. Парнов завернул сценарий! Многие актеры сыграли в этом фильме свои лучшие роли» (Думитру).
- «Вроде и не гениальный детектив, а смотрится с удовольствием. Это, конечно, актерский фильм» (Элла).
- «Отличный фильм. Хорошо играли все актеры. Каждый кадр как произведение искусства – можно в рамочку и восхищаться композицией, красками, лицами и т.д.» (Ирина).
- «Так себе фильмец, на один раз. Мне больше американские детективы нравятся» (Жора).
Не ставьте лешему капканы. СССР, 1981.
Владимир Саруханов. Сценаристы Владимир Саруханов, Зоя Андреева. Актеры: Саттар Дикамбаев, Иногам Адылов, Айтурган Темирова, Юрий Назаров, Ульмас Алиходжаев, Георгий Назаренко и др.
22,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В боевике «Не ставьте лешему капканы» Владимир Саруханов (1934–1999)
, по–видимому, хотел закрепить успех «Конца императора тайги» – снова 1920–е, снова Хакасия, снова бандиты…
Возможно, если бы «Советский экран» снова, как и в случае с сарухановским «Концом императора тайги», поручил рецензирование фильма «Не ставьте лешему капканы» писателю Анатолию Алексину (1924–2017), оценка ленты снова была бы восторженной. Но статья Владимира Вишнякова была иной – ироничной и колкой по отношению к легковесной стереотипности и банальности этого фильма (Вишняков, 1981: 6).
Впрочем, отзывы нынешних зрители вполне соотносятся с мнением А. Алексина:
- «Классный фильм. … Человек выживший на зло всему, что с ним случилось, казалось бы отчаявшийся в жизни и правде, но нашедший в себе силы удержаться на высоте и не предать своих взглядов, остаться человеком правды и совести. Игра актёров бесподобна, очень смысловой фильм» (Камо).
- «Показали … историю становления Советской власти в Хакасии. … Фильм поставлен хорошо и артисты сыграли без фальши» (Айдолай).
- «Отличная игра актеров, сумевших передать психологический портрет героев. Мастерская работа режиссера» (Марат).
- «Отличный фильм! Увлекательный!» (Зритель).
Подвиг разведчика. СССР, 1947.
Режиссер Борис Барнет. Сценаристы: Константин Исаев, Михаил Маклярский, Михаил Блейман. Актеры: Павел Кадочников, Амвросий Бучма, Виктор Добровольский, Дмитрий Милютенко, Сергей Мартинсон, Борис Барнет и др.
22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Борис Барнет (1902–1965)
поставил двадцать полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Подвиг разведчика», «Аннушка», «Борец и клоун», «Щедрое лето») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
При этом удивляет, как получивший Сталинскую премию вскоре ставший своего рода «культовым» динамичный детектив «Подвиг разведчика» не только уступил в прокате скромной мелодраме «Аннушка» (28,9 млн. зрителей) того же Б. Барнета, но и многим другим советским лентам 1940–х – 1950–х, лишенным всякой остросюжетности: «Любимой девушке» (28 млн. зрителей), «Екатерине Ворониной» (27,8 млн. зрителей), «Нашим соседям» (27,4 млн. зрителей), «Большой семье» (26,0 млн. зрителей), «Калиновой роще» (25,7 млн. зрителей) и т.д.
В год выхода «Подвига разведчика» в прокат пресса откликнулась на него очень живо, акцентируя патриотические и идеологические мотивы этой остросюжетной картины: «В этом поединке двух разведок советская побеждает не только потому, что ее представитель оказался более умелым. Руммельсберг — матерый контрразведчик, которого нелегко провести. Советская разведка, майор Федотов и те, кто ему помогает, побеждают потому, что сильны чувством, которое сделало советских людей непобедимыми: безграничной любовью к Родине. Она ведет их по дороге подвигов, дает силу перенести любые испытания, преодолеть всяческие трудности. … Любовь к Родине — это святое чувство не понятно нищим духом фашистским молодчикам. «Сентиментальность», — презрительно роняет адъютант Руммельсберга Вилли Поммер (арт. С. Мартинсон) — тупой, самодовольный, кровожадный и алчный купеческий сынок. Высокий патриотизм советских людей выглядит особенно ярко по сравнению с продажностью немецкого шпиона Штюбинга (арт. П. Аржанов). … Фильм смотрится с неослабевающим интересом. Этим он обязан сценаристам…, которые создали увлекательную фабулу без излишнего нагромождения невероятных трюков и отличной работе режиссера Б. Барнета, а также мастерству артистов. Однако в упрек сценаристам надо сказать, что некоторые эпизоды (например, похищение генерала) недостаточно убедительны. … Фильм «Подвиг разведчика», рассказывающий о героизме, мужестве и самоотверженности советских людей, лишний раз напоминает о том, что детективный жанр в кинематографии может преследовать не только развлекательные цели, но и способствовать воспитанию качеств, которыми должна обладать наша молодежь: смелости, находчивости, наблюдательности, готовности к подвигу во имя блага Родины» (Романова, 1947).
«Сценаристам и постановщику фильма удалось показать сильных, коварных, низких и беспощадных врагов, готовых на любую подлость, изуверство. И чувство гордости овладевает зрителем, когда он видит, как наш разведчик, наш советский человек, побеждает этих врагов. … Фильм безупречно сделан с технической точки зрения и смотрится с неослабевающим напряжением» (Щкерин, 1947).
«Давно знакомые зрителю слагаемые детективного фильма в картине «Подвиг разведчика» приобрели качественно новое звучание. И это произошло потому, что здесь нет приключений ради приключений. Все явления и события осмыслены, одухотворены. Режиссер и артисты стремились создать действительно художественный патриотический фильм. И, надо сказать, эта картина увлекает зрителя романтикой борьбы, подвига. … Артист П. Кадочников в роли майора Федотова нашел верные — строгие и сдержанные — тона, создал привлекательный образ скромного, волевого, благородного советского разведчика, выполняющего свой долг. … В фильме показан один советский разведчик, но зритель чувствует, что это не одиночка–удачник, что подвиг Федотова — типичное в практике советских разведчиков» (Ерымовский, 1947).
В середине 1950-х киновед Валентина Колодяжная (1911-2003) отмечала, что «в фабуле «Подвига разведчика» много резких неожиданных поворотов, острых ситуаций, случайностей и т. д. Но все события ясны, логичны, действие развивается стремительно. … Преимущество этого добротного фильма по сравнению со слабыми и примитивными вовсе не в том, что авторы отступились от приключенческого жанра, а в том, что они использовали его специфику для глубокого раскрытия идеи и темы, для верного отображения действительности. … Вся техника построения приключенческого сценария была здесь использована для создания сложной динамичной фабулы и ярких характеров. В результате получилось значительное, глубоко патриотическое произведение» (Колодяжная, 1956: 41-43).
В конце 1960-х в «Краткой истории советского кино» утверждалось, что «в основу сюжета «Подвиг разведчика» положены подлинные факты. Главный герой картины – майор Федотов (П. Кадочников), прообразом которого был известный советский разведчик Кузнецов. Приключения Федотова, вступившего в острый поединок с матерым немецким разведчиком…, вызывает захватывающий интерес. Увлекательный сюжет сочетается в фильме с глубокой психологической разработкой образа Федотова» (Грошев и др., 1969: 346).
Аналогичную оценку «Подвиг разведчика» получил и у киноведа Ивана Корниенко (1910–1975), отметившего, что «картину отличает четкая, умело построенная интрига, напряженно развивающееся действие, отточенный диалог, великолепное актерское мастерство… Заботясь о жанровых особенностях фильма — занимательности, остром развитии действия, авторы не забывали о психологической разработке образов и добились большого успеха: в основе конфликта этой приключенческой ленты — столкновение воль и характеров, борьба интеллектов. Фильм прославлял советского воина–патриота, силу духа советского человека, его всестороннее превосходство над врагом» (Корниенко, 1975: 156).
В XXI веке киноведы стали рассматривать «Подвиг разведчика» во многом уже иначе.
Киновед Евгений Марголит, к примеру, считает, что «объективно эта работа, на долгие годы ставшая как бы официальной визитной карточкой Барнета, по большому счету для него проходная. Режиссер увлеченно играл в авантюрный жанр, на котором вырастал и он сам, и всё его кинематографическое поколение, адаптируя к нему опыт трагедийного пространства своих военных фильмов» (Марголит, 2010: 57).
А С. Кудрявцев отметил, что «на долгие годы искусственная и даже наивная схема советского героико–приключенческого фильма о смелых разведчиках в стане врага стала чуть ли не эталоном. … Разумеется, с течением лет экранные фашисты, которых обводили буквально вокруг пальца отважные рыцари щита и меча, то есть притворившиеся немцами чекисты, постепенно умнели и уже не выглядели полными идиотами, как доставленный в Москву генерал фон Кюн из "Подвига разведчика"… Но мифология, вольно или невольно возникшая на этой благодатной почве, оставалась незыблемой даже в тех фильмах, которые казались абсолютно неправдоподобными и почти комическими, пародийными по воздействию (допустим, "Один шанс из тысячи" и "Дерзость", имевшие хорошие кассовые сборы на рубеже 60–70–х годов)» (Кудрявцев, 2007).
Исходя из фрейдистского подхода к кинематографу, киновед и режиссер Олег Ковалов убежден, например, что в «Подвиге разведчика» «вся задача картины была не менее интересной. Советский человек впервые на экране надел нацистский мундир, и зрители ахали, потому что положительный герой ходил в нацистской форме. И от этого зрители испытывали чувство странное, чувство двойственное, ибо, выяснялось вдруг, что этот герой в обличии врага может волочиться за женщиной, может пить вино, может делать предосудительные поступки, те поступки, которые он не мог делать в обличие советского человека. В этом отношении фильм воплощал некие грезы о свободе, грезу о свободе, которая всегда хранится в недрах тоталитарного общества. Кроме того, нацистский мундир имел странное свойство, которое потом перешло к такому герою как Штирлиц, ибо, сериал о Штирлице был популярен при Брежневе потому, что Тихонов играл человека с двойным дном. Эзопов язык говорил о том, что положительный герой фильма – это человек с двойным дном, который думает не то, что говорит, носит не тот мундир, к которому привык – и мы такие. И мы такие, потому что мы носим не ту форму, говорим не то, и играем в обществе не ту роль, которая нам навязывается. И в этом отношении советский человек, смотря фильм "Подвиг разведчика", подсознательно это чувствовал, подсознательно чувствовал двусмысленную роль мундира и двусмысленную роль человека с двойным дном, который является положительным героем в 47 году, человек, который не может сказать то, что он может сказать открыто. Люди в человеке, который маскирует свою сущность, увидели вдруг своего героя» (Ковалов, 2011).
Зрители XXI века в основном относятся к «Подвигу разведчика» как к кинопродукту своей эпохи:
- «Любимый фильм детства, смотрю его и сейчас часто, хотя в нем полным–полно всяческих "ляпов", да и немцы показаны полными идиотами и пьяницами, совершенно беспечными вояками… Ерунда какая–то, но почему–то смотрится с большим интересом!» (И. Синько).
- «Фильм этот знаю с детства. Когда стал кое в чем разбираться, обратил внимание на довольно высокий уровень воссоздания германской военной формы, особенно заметный на общем фоне тогдашнего советского кино. Здесь правильно показана не только военная форма всех рангов, не только специфические знаки различия ГГ – зондерфюрера, но даже немецкая полиция (это, впрочем, в 1947 г. по–видимому несколько облегчалось наличием трофейных вещей)!» (Штабной).
Лекарство против страха. СССР, 1978.
Режиссер Альберт Мкртчян. Сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Актеры: Александр Фатюшин, Георгий Жжёнов, Владимир Седов, Вячеслав Шалевич, Сергей Десницкий, Юрий Гусев, Ольга Науменко, Александр Вокач, Зинаида Кириенко, Готлиб Ронинсон и др.
22,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Альберт Мкртчян (1926–2007)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, три из которых («Опекун», «Земля Санникова» и «Лекарство против страха») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Преступники с помощью некоторого препарата отключают капитана милиции, крадут его документы, а потом совершают преступления…
В год выхода детектива «Лекарство против страха» в журнале «Советский экран» была опубликована весьма положительная рецензия: «Мы привыкли, что в детективе действуют герои яркие, броские, наделенные сверхтонкой интуицией, мощным интеллектом. Фильм призывает задуматься над проблемой популярности детективного героя, вернее, супергероя, действующего без страха и сомнения и одерживающего головокружительные победы над хитрым, опасным и коварным преступником. Актер (А. Фатюшин) намеренно заземляет героя, он максимально приближает его к жизненному типу, и инспектор становится достоверным, правдивым, совсем не «киношным»…. У его героя есть собственное «лекарство против страха» – отважное сердце, мудрая доброта» (Григорьева, 1978: 7).
Мнения сегодняшних зрителей об этом детективе, скорее, снисходительны, чем положительны:
- «Что характерно: 30 лет назад фильм казался несколько халтурным. Сюжет слишком упрощен по сравнению с книгой. Трюки исполнены убого и неестественно. А сейчас смотришь – нормальный советский детектив, получше большинства нынешних поделок» (Алексей).
- «Жанр – совецкий детектив... А совков они все играли хорошо, естественно, никакими спецэффектами не заглушить... Нет, не их совковость, а напор идеологии, и все это с таким серьезно–"естественным" видом... Вот попробуйте сегодня специально сыграть такого совка... искренне, с серьезным видом и т.п. Так что очень классический советский детектив… Вот и само собой как–то получается – детективчик так себе, но портреты того времени, если вы застали то время – фильтры напыщенных идеологически моментов сработают, лишнее отсеют... В остальном – машина времени: эпоху посмотреть, вспомнить что было так, а что не так, зарисовочки времени... Теперь уже в этом его ценность» (Гатор).
Зелёные цепочки. СССР, 1971.
Режиссер Григорий Аронов. Сценарист Феликс Миронер (по одноименной повести Г. Матвеева). Актеры: Саша Григорьев, Игорь Урумбеков, Владимир Лелётко, Павел Луспекаев, Олег Белов, Александр Михайлов, Фёдор Одиноков, Аристарх Ливанов
22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Григорий Аронов (1923–1984)
поставил 11 полнометражных игровых фильмов, но только военному детективу для детей «Зеленые цепочки» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Назвав «Зеленые цепочки» простым, добрым, щемящем фильмом, кинокритик Виктор Демин (1937–1993) вспомнил, как в детстве он сам зачитывался повестью про мальчишек, выводящих на чистую воду немецких шпионов в августе 1941, и отметил, что «когда смотришь картину в детской аудитории, самой благодарной и искренней, самой отзывчивой и чуткой, понимаешь, как много значит для ребятни, если на экране – их сверстник, на чьи неокрепшие плечи падает одно испытание за другим» (Демин, 1971: 13).
И, похоже, детские впечатления В. Демина разделяют и многие сегодняшние зрители:
- «Хорошо, что сейчас довольно часто стали показывать замечательные советские фильмы. "Зелёные цепочки" – один из них. Мой младший ребёнок 10 лет был просто потрясён этим фильмом. И сюжетом, и игрой юных актёров, а песню из фильма он и раньше слышал» (Патриот)
- «Один из лучших советских фильмов о детях. Настоящий остросюжетный триллер! И авторами были воссозданы незабываемые картины блокадного Ленинграда. Живые диалоги, мастерская, четкая режиссура Г. Аронова, а еще юмор и недетский саспенс. Замечательно сыграли юные актеры, особенно хорош Васька» (Кира).
- «Какой хороший фильм, пересматриваю его часто. «Папиросочку дайте закурить для согрева! Чего?....». Все актеры сыграли превосходно, а мальчики вообще потрясающе. Музыка Исаака Шварца дополняет атмосферу, но и не забивает действие. (Грачи).
- «Один из редких случаев, когда и книга, и фильм замечательны, но не являются дословными копиями друг друга» (Александр).
- «Павел Луспекаев шикарен. Как всегда. Не сразу узнал молодого Аристарха Ливанова» (Виктор).
Выстрел в спину. СССР, 1980.
Режиссер Владимир Чеботарёв. Сценарист Николай Леонов (по собственной одноименной повести). Актеры: Лев Прыгунов, Михаил Волков, Игорь Охлупин, Александр Збруев, Лариса Удовиченко, Владимир Самойлов, Нелли Пшенная, Юрий Саранцев, Виктор Чекмарёв, Владимир Ферапонтов, Любовь Полищук, Марина Дюжева, Всеволод Ларионов, Владимир Кенигсон, Лев Золотухин, Софья Пилявская, Елена Максимова, Геннадий Юхтин и др.
22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Чеботарев (1921–2010)
за свою творческую карьеру тоже поставил 16 фильмов, многие из которых («Человек–амфибия», «Как вас теперь называть?», «Крах», «Алмазы для Марии», «Выстрел в спину», «Дикий мед») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Убит знаменитый писатель… Милиция ищет преступника…
Рецензент журнала «Искусство кино» весьма сурово прошлась по недостаткам этого детектива: «Грубые драматургические накладки и натяжки поражали, пока я не понял: несообразности эти оттого, что все хитросплетения фабулы вокруг мотивов убийства … авторам не важны. Это так, орнаментальный узор около истинного драматургического стержня. Ведь стержень, глубинная причина преступления Шутина – не что иное, как зависть. Черная зависть к Ветрову, к его творческим успехам, к его популярности и славе. Все остальное производно. Это явно проступает сквозь все перипетии сюжета, … Итак, новая версия Моцарта и Сальери? Но только на каком убогом криминально–детективном уровне она на этот раз рассматривается! Нет, не совместимы «казус Моцарта и Сальери» и стереотипы голливудского детектива. Никак не совместимы» (Ишимов, 1980: 48–49).
И надо сказать, что с этой критической точкой зрения согласны и многие зрители XXI века:
- «Чрезвычайно слабый, если не сказать, бездарный фильм. Всё здесь настолько плохо снято и сыграно, что и обсуждать нечего. Едва ли не впервые работа в кино Льва Прыгунова вызвала такое отторжение. ... Ущербное кино» (Л. Чесноков).
- «Средненький фильм. К сценарию много претензий… Пистолет оставленный дома после совершения преступления: фантазия сценариста зашкаливает» (К. Купыч).
Возвращение «Святого Луки». СССР, 1971.
Режиссер Анатолий Бобровский. Сценаристы: Владимир Кузнецов, Борис Шустров, С. Дерковский, Н. Кондрашов. Актеры: Всеволод Санаев, Владислав Дворжецкий, Олег Басилашвили, Екатерина Васильева, Валерий Рыжаков, Наталья Рычагова, Владимир Смирнов, Паул Буткевич
21,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Бобровский (1929–2007)
поставил 14 игровых полнометражных фильмов, четыре из которых («Выстрел в тумане», «Человек без паспорта», «Возвращение «Святого Луки», «Черный принц») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Прав, на мой взгляд, кинокритик Евгений Нефедов: в детективе «Возвращении «Святого Луки» «тон задаёт, безусловно, харизматичный Владислав Дворжецкий в образе матёрого уголовника, умеющего втереться к кому угодно в доверие, тщательно взвешивающего каждое сказанное слово (особенно угрозы!), а главное, отличающегося недюжинным умом – реализовывающего изощрённые комбинации на зависть Остапу Бендеру» (Нефедов, 2017).
Нынешние зрители, как правило, также позитивно относятся к «Возвращению «Святого Луки»:
- «Много раз смотрел этот шедевр любимого зрителями жанра. Повторять многочисленные комплименты его создателям, наверное, ни к чему. Интересный сюжет, добротная режиссура, блестящая игра любимых не только мною В. Дворжецкого, В. Санаева и даже не очень любимого, но очень талантливого В. Басилашвили» (Пичурин).
- «Один из любимых детективов с детства, и сегодня смотрится с удовольствием. Прекрасные роли, как режиссер точно попал в десятку с выбором актеров. Обожаю О. Басилашвили в отрицательных ролях. Как он мастерски закатывает истерики и выплескивает эмоции. Замечательная роль Владислава Дворжецкого, удивительно как он всегда выглядел старше своих лет» (Новикова).
- «Интересный детектив с ироничными диалогами. Кражи и спекуляции в музеях и комиссионках картин и антиквариата, такие сюжеты часто встречается в советских детективах. Здесь почему–то симпатичнее всех выглядят деляги и воры… Больше всех понравился Лоскутов (Басилашвили) – такого неуверенного мерзавца сыграл» (Яна).
Поединок в горах. СССР, 1968.
Режиссер Камиль Рустамбеков. Сценарист Ахмед–ага Муганлы. Актеры: Шахмар Алекперов, Рза Афганлы, Офелия Санани, Вячеслав Ковтун, Иван Переверзев, Владимир Колокольцев и др.
21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Камиль Рустамбеков (1924–1991)
поставил шесть полнометражных игровых фильмов, но только остросюжетный фильм о пограничниках и шпионах «Поединок в горах» сумел войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Собрав (за счет шпионско–пограничной тематики) за первый год демонстрации 21,5 млн. зрителей, «Поединок в горах» очень скоро был забыт зрителями, и сегодня, судя по всему, не вызывает никакого интереса у аудитории.
Ночной мотоциклист. СССР, 1972/1973.
Режиссер Юлий Слупский. Сценаристы: Игорь Болгарин, Виктор Смирнов (по мотивам одноименной повести Виктора Смирнова). Актеры: Николай Олялин, Николай Гринько, Степан Крылов, Константин Степанков, Маргарита Кошелева, Олег Жаков
21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Режиссер Юлий Слупский (1937-2016)
поставил пять полнометражных игровых фильмов, из которых только один – «Ночной мотоциклист» – попал в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В этом детективе расследуется запутанное дело об убийстве бывшего узника гитлеровского концлагеря…
В год выхода «Ночного мотоциклиста» во всесоюзный кинопрокат кинокритик и киновед Виктор Демин (1937-1993) писал о нем так: «Обычный детектив. Но, собственно говоря, что для детектива «обычно»? Многие думают, что главное в этом жанре — кроссворд улик, цепь необыкновенных происшествий. Ничего подобного. Лучшие детективные фильмы всегда брали другим — сплавом исключительного и рядового, особенным вниманием к тому, как загадка возникает из каждодневных обстоятельств и, оказавшись разгаданной, вновь распадается цепочкой повседневных подробностей. Ибо живая жизнь, ее поэзия и проза, ее конкретная непредсказуемость ничуть не менее интересны создателю детектива, чем пресловутая «тайна запертой комнаты» или технология пребывания подозреваемого лица разом в двух местах. «Ночной мотоциклист» – ещё одно тому доказательство. … они на наших глазах обеднили своих героев, отчего тут же проигрываем и мы, зрители. А как же человеческая незаурядность, нешаблонность, неординарность героев фильма? Несмотря на рассудочность повествования, все это прочитывается благодаря превосходной игре Николая Гринько, Николая Олялина, Степана Крылова и Олега Жакова. Преодолевая одноплановость реплик, актеры убеждают в жизненной, человеческой значительности происходящего на экране. И тогда лихо закрученная детективная интрига отступает на второй план перед драматизмом столкновения характеров, судеб, перед поэзией и прозой самой жизни» (Демин, 1973).
Довольно критично отнесся к «Ночному мотоциклисту» и киновед Валентин Михалкович (1937-2006), упрекнув авторов сценария в невнятном сценарии, который «совсем погас в режиссуре Ю. Слупского, в бесцветности штампованных кадров» (Михалкович, 1974: 96).
Мнения нынешних зрителей о «Ночном мотоциклисте» порой полярны:
- «Отличный фильм! Захватывающий сюжет, прекрасные актеры, музыка - все на месте. Забытая атмосфера тепла и человечности, несмотря на детективный жанр» (Лелия).
- «Повесть люблю, а вот фильм нет. Он получился каким-то скучным, занудливым, да и актеры играют неважно. Выделить можно только игру Олялина и Гринько. Даже любимый мною Жаков здесь сыграл слабо» (Н. Волкова).
Когда дождь и ветер стучат в окно. СССР, 1968.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы Эмиль Брагинский, Освальд Кубланов (по одноименной документальной повести А. Григулиса). Актеры: Харийс Лиепиньш, Эдуардс Павулс, Юрис Плявиньш, Улдис Пуцитис, Лилита Озолиня и др.
21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Мрачный детектив Алоиза Бренча «Когда дождь и ветер стучат в окно» рассказывает о ликвидации отрядов «лесных братьев» в Латвии 1947 года. Кинокритик Лев Аннинский (1934–2019) писал об этом картине и об одном из его главных персонажей так: «Усталый, погасший взгляд внутренне опустошенного человека, без удивления встретившего остановивших его чекистов: «Ну, что? Борьба окончена?.. может быть, так даже лучше»… Это конец психологического действия. Потом – радиограмма за рубеж: «Пароль: «когда дождь и ветер стучат в окно»… продолжаю работу…» – переданная шифровальщиком… Это – конец детективного действия. Завершается операция. Завершается драма. Завершается фильм, заставивший вас не только напряженно смотреть на экран, но и подумать о смысле человеческих усилий» (Аннинский, 1968: 3).
Этот острый по тематике фильм до сих пор горячо обсуждается зрителями:
- «Эту сложную для советского кинематографа конца 60–х годов прошлого века задачу – быть объективными и дать возможность высказаться обеим сторонам – блестяще воплотил творческий коллектив картины. Великолепен Харий Лиепиньш – бесспорно, лучшая роль в кино этого замечательного актера» (Е. Безсмертный).
- «Первый серьезный успех в художественном кино Алоиза Бренча. Почти документальная черно–белая стилистика изобразительного решения. Великолепный Харий Лиепиньш в главной роли. Его Ансис Лейнасар не плакатно–отрицательный герой, а неоднозначный, по–своему убежденный человек, способный мыслить и усомнившийся, в конце концов, в правоте своего дела. … В очень неприглядном свете выведены в фильме латышские националисты, "лесные братья", чья борьба "за свободу и независимость против советской оккупации" вылилась в неприкрытый бандитизм и террор против мирного населения. … Нынешняя латышская власть выставляет их героями, и этот фильм сегодня им явно "не ко двору"» (Б. Нежданов).
- «Должен сказать, что это, наверное, первый отечественный политический детектив, где работа КГБ (в данном случае – НКВД) показана почти "за кадром": в основном на экране – "борцы с режимом". В смысле фильмов о "лесных братьях" для меня абсолютный фаворит – "Никто не хотел умирать", но "Когда дождь..." сразу занял в моём рейтинге строгое второе место!» (Г. Воланов).
- «Лесные братья в современном понимании рассматриваются не как герои, а как заложники крайне сложной судьбы и исторической несправедливости – это в большинстве отчаянные люди, которые решили не сдаваться советским властям не потому, что хотели продолжать борьбу за нацизм, как это часто утверждается, а потому, что знали, что с ними сделают, если они попадут в руки советских властей – через жестокие фильтрационные лагеря… Вот и не удивительно, что лесные братья предпочитали во всей безвыходности своей ситуации не сдаваться. Они не герои, они заложники судьбы» (Р.Худс).
- «Но ясно, что при просмотре этого фильма все же следует не забывать, когда он снят и что он снят по заказу… В нем есть элементы и истинной жизни, и голая пропаганда, но прежде всего фильм – художественный и с очень многими элементами классического, мрачного фильм нуара с красивыми, грустными актерами, которые очень емко играют обреченность. Именно человеческую, а не политическую или идеологическую обреченность. Главный герой толком не диссидент и не бандит, а просто экзистенциально разочарованный и себя потерявший человек. Этакий одинокий волк, которому ни с “советами”, ни с лесными братьями не по пути. В эмиграции тоже не захотел жить. Циничный, но не до конца циничный. Сам ни каплю не верит в то, что делает, хотя то, что делает, крайне опасно. Это все приметы классического героя фильм нуара, который вовсе не герой. Поменять немного идеологию, и он с точно такими же успехами мог бы гнать сам себя в самоуничтожение и в США, и в любой другой стране мира» (Конвалариа).
За рекой – граница. СССР, 1972.
Режиссер Алты Карлиев. Сценаристы: Алты Карлиев, Олег Смирнов, Давид Маркиш (по повести Олега Смирнова «Барханы»). Актеры: Ата Аловов, Лейла Абукова, Алты Карлиев, Аннагуль Аннакулиева, Эдуард Изотов, Людмила Хитяева, Зоя Фёдорова
21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алты Карлиев (1909–1973) поставил шесть фильмов, из которых два («Решающий шаг» и «За рекой – граница») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Смею предположить, что популярность этой ленты у неизбалованных зрелищами советских зрителей в первую очередь связана с погранично–шпионской тематикой. Сегодняшнюю аудиторию такие ленты, как правило, уже не интересуют:
- «Тогда, много лет назад, кино произвело впечатление… Специально пересмотрел фильм сейчас. Теперь, он чем–то напомнил мне индийские или арабские фильмы, шедшие в 70–х годах в кинопрокате, только без песен и танцев. Сделано все просто и предсказуемо. И выглядит это кино безнадежно устаревшим» (Александр).
Круг. СССР, 1973.
Режиссер Герберт Раппапорт. Сценаристы: Эдгар Дубровский, Евгений Худик, Герберт Раппапорт. Актеры: Александр Збруев, Игорь Горбачёв, Пётр Горин, Алексей Кожевников, Армен Джигарханян, Евгения Уралова, Светлана Коркошко, Николай Рыбников, Светлана Немоляева, Роман Громадский, Альгимантас Масюлис
21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Самым популярным фильмом Г. Раппапорта (1908–1983)
стал детектив «Два билета на дневной сеанс» (35,3 млн. зрителей за первый год демонстрации). Детектив «Круг» был его продолжением. Главную роль в нем сыграл тот же актер – Александр Збруев. Советские кинокритики восприняли «Круг» довольно холодно.
К примеру, Валентин Михалкович (1937–2006) писал, что когда главная героиня – «не живой человек, способный на естественные движения души, а картонная фигура», но при этом «выдается за главного носителя зла, тогда она вряд ли выполнит то назначение…: вряд ли даст возможность ощутить «общественные нити и корни преступления». Подобная умозрительность смазывает самое ценное, что было в картине: уверенность, которую постепенно приобретали мы, зрители; уверенность в том, что борьба между преступниками и защитниками справедливости идет не за сорок килограммов опия, а за нечто большее: за нашу советскую мораль, за нравственное здоровье советского общества, за утверждение высоких принципов социалистической законности» (Михалкович, 1974: 98).
Однако, несмотря на критику, «Круг» сумел собрать без малого тридцать млн. зрителей и показал, что аудитория не столь придирчива, как, быть может, и хотелось бы советским киноведам…
Мнения современных зрителей о «Круге» в большинстве своем доброжелательны:
- «Вчера посмотрела этот фильм вместе с дочкой. Я пересматривала, а ребенок увидел впервые. Ей тоже понравилось. Сказала, что детективами ее не удивить, но, несмотря на некоторую наивность, очень и очень неплохо! … Мой детективнопродвинутый ребенок примерно с середины фильма стал подозревать, кого надо прочить на роль главного злодея или злодейки:). А вот эпизод с коробками, прикрепленными к днищу корабля, оказался для нее неожиданностью. Говорит, что такого даже в современных триллерах не видела» (Ленхен).
- «"Круг" – неплохой детектив. Он менее наивен, чем "Билеты", хотя всё равно наивен. Очень хороши Громадский и Масюлис. Немоляева – в своеобычном репертуаре верной и обманутой. Рыбников – нормально. Джигарханян – как всегда блестяще. Центровым эпизодом был, безусловно, "Не пей – это яд!". Эпизод сам по себе глупый, но чего не снимешь ради сюжета» (Дж. Ласт).
Таможня. СССР, 1982.
Режиссер Александр Муратов. Сценаристы Владимир Мазур, Исай Константинов. Актеры: Михаил Боярский, Валентин Гафт, Вадим Яковлев, Владимир Ерёмин, Татьяна Ташкова, Виктор Ильичёв, Иван Краско и др.
20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Муратов
поставил 23 полнометражных игровых фильма и сериала, но только детективу «Таможня» суждено было войти в тысячу самых кассовых советских кинолент. Советская кинопресса отнеслась к «Таможне» довольно сдержанно. Наиболее доброжелательной оказалась кинокритик Галина Сенчакова, отметившая, что «авторы свободно владеют набором приемов, при помощи которых создается впечатление, что они рассказывают историю почти документальную. Атмосфера порта и тонко подмеченные детали его деловой жизни, подобности работы таможни, профессионализм героев, быт обыкновенных людей, вовлеченных в перипетии уголовной истории, – все это вызывает доверие к картине» (Сенчакова, 1982: 9).
Кинокритик Михаил Левитин (1953–1989) посетовал, что в «Таможне» был «интересный повод для серьезного и занимательного продолжения начатого разговора о профессионально долге, ответственности и этике «человека на работе». Но … авторы словно бы не заметили этой возможности» (Левитин, 1983: 8).
А Валентин Михалкович (1937–2006) посчитал, что в «Таможне» «на алтарь перевоспитания главного героя принесена и детективная интрига. ... Кажется, что создателей больше интересует портовая жизнь, текущая на границе… Детективная интрига, в сущности, пристегнута к материалу. Она необязательна. … (фильм) мечется «между двумя полюсами. Один – это «безотказные » ходы и приемы приключенческого жанра. Другой – аксиомы социальной дидактики. Оба полюса никак не уравновешиваются, не приходят к органичности, гармоничности существования. То один, то другой выдвигается на первый план, и тогда полюс альтернативный превращается в довесок. Если перетягивает нравоучительность, элементы детективные ощущаются вставными номерами. И обратно – при господстве приключенческого начала то же место занимает морализаторство. Прочное, стабильное равновесие не устанавливается» (Михалкович, 1983: 52–54).
Мнения сегодняшних зрителей о «Таможне», как это часто бывает, находятся на разных полюсах:
«За»:
- «Гафт и Михаил Боярский – интересное творческое сочетание разных актёров! В старом, добром кино режиссёрам удавалось создавать удивительный актёрский ассамбляж, где каждый актёр звучал особенным образом, не теряя своей индивидуальности!» (Барбитомакус).
- «Фильм понравился. Лихо закручена детективная история с контрабандой; интересно показана повседневная работа таможенников… Хорош Боярский в роли начинающего таможенника – скромный молодой человек, без рисовки, надрыва и пафоса, присущего ему в "костюмных" исторических фильмах» (Руссе).
«Против»:
- «Худшая роль Боярского. Каждый актёр своей карьере должен сыграть свою худшую роль. У Боярского она выпала на этот фильм. Думаю Боярский забыл про этот фильм сразу же, как только прозвучало финальное "Снято. Всем спасибо". … Как у каждого врача есть своё маленькое кладбище из пациентов, так и у актёров есть свои кладбища из неудавшихся ролей» (В. Иванов).
Зеленый фургон. СССР, 1960.
Режиссер Генрих Габай. Сценарист Григорий Колтунов (по одноименной повести А. Козачинского). Актеры: Владимир Колокольцев, Николай Волков, Виктор Мизиненко, Дмитрий Милютенко, Юрий Тимошенко, Роман Филиппов и др.
20,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Генрих Габай (1923–2003)
поставил семь полнометражных игровых фильмов, три из которых («Капитан «Старой черепахи», «49 дней» и «Зеленый фургон») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Поначалу судьба экранизации повести Александра Козачинского «Зеленый фургон» сложилась хорошо – успех у зрителей, позитивные оценки прессы. Но в 1970–х Генрих Габай эмигрировал на Запад, а «Зеленый фургон» (как, впрочем, и все остальные картины режиссера) были потихоньку отправлены на полку…
В год премьеры «Зеленого фургона» советская пресса отнеслась к нему в целом доброжелательно, отмечая, правда, те ли иные погрешности. К примеру, литературовед и кинокритик Борис Галанов (1914-2000) писал об этом фильме так: «Говоря об авторской интонации, о юморе, с которым даны положительные герои «Зеленого фургона», хочется напомнить о некоторых возможностях, почти упущенных за последнее время в нашем кино. Как-то стало забываться, что веселая улыбка может стать добрым союзником художника, и как бы ни была ответственна тема, которую он для себя выбирает, юмор ему никогда не противопоказан. … Фильм «Зеленый фургон», скромный и неброский по своему изобразительному решению, интересен именно тем, что, приведя на экран людей трудной и опасной профессии, которым пришлось действовать в очень сложной обстановке, рассказал о их подвигах и незаурядном мужестве с юмором, с улыбкой. И что же? Герой не только не погиб в наших глазах, но в чем-то стал ближе, понятней. Хорошо, что на экране вновь возрождается традиция героической комедии, традиция, начало которой идет еще от «Красных дьяволят» И. Перестиани.
Создатели фильма внимательно прочитали повесть Козачинского. Внимательно и в то же время творчески. Иное авторское замечание, скрытое в подтексте, высказанное как бы невзначай в лукавой, иронической форме, на экране часто разрастается в целый эпизод. … Это — первый самостоятельный фильм Г. Габая. В нем проявились и сильные и слабые стороны молодого режиссера. Сила его — в своеобразии творческого почерка, в точном чувстве природы комедийного, слабость связана с недостаточно зрелым еще мастерством молодого художника, который не всегда чувствует себя уверенно, работая с актером, расставляя те или иные смысловые акценты... Но важно, что режиссер попытался возродить забытые было традиции, связанные с нелегкими поисками в области комедийного жанра. Авторы «Зеленого фургона», обратившись к образам скромных и самоотверженных людей, стоявших у самых истоков новой, советской жизни и помогавших ее строить, сохранили в своем рассказе и юмор и добрую улыбку. Они не побоялись даже отыскать в характерах своих героев смешные, комические черточки. И оказалось, что человек на экране от этого нисколько не пострадал. На палитре художника краски могут быть так же многообразны, как многообразна сама жизнь» (Галанов, 1960: 68-70).
В 1980–х «Зеленый фургон» был экранизирован повторно, теперь уже для телевидения, а в XXI веке был снят телесиквел этой истории под тем же названием.
Зрители готовы спорить о «Зеленом фургоне» и сегодня:
- «Повесть Казачинского довольно симпатичная. Хоть и действие происходит в Одессе, но как таковой атмосферы Одессы в книге нет. Это не Катаев и не Бабель. Авторы фильма решили это наверстать, заставив говорить Красавчика «по–одесски»… Фильм неплохой, но не шедевр» (Мирьям).
- «В юности смотрел этот фильм неоднократно, считаю его, бесспорно, лучше второй экранизации, которая по сравнению с этим фильмом кажется и затянутой, и менее смешной и остроумной» (Б. Нежданов).
- «Эта экранизация слабее фильма 80–х из–за излишней политизированности. И разоблачение начальника милиции в желтых сапогах прямо во время собрания, и политическое воспитание Володи … старым большевиком Шестаковым. Ничего подобного в книге Козачинского нет. Постановка Павловского ближе к повести и от этого только выигрывает» (Р. Шамирзаев).
Женщина в белом. СССР, 1982.
Режиссер Вадим Дербенев. Сценаристы Анатолий Горло, Вадим Дербенёв (по одноименному роману Уилки Коллинза). Актеры: Гражина Байкштите, Александр Абдулов, Аквелина Ливмане, Эдуард Марцевич, Виталий Шаповалов, Владимир Зельдин, Эугения Плешките, Ирина Губанова, Леонид Ярмольник, Владимир Басов
20,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вадим Дербенев (1934–2016)
начинал как оператор и «оттепельный» лирик (оператор: «Человек идет за солнцем», режиссер: «Путешествие в апрель»), но затем стал приверженцем жанрового, преимущественно детективного кино. Всего на его счету 26 фильмов и сериалов, три из которых («Тайна «Черных дроздов», «Женщина в белом» и «Змеелов») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советская кинопресса отнеслась к экранизации романа «Женщина в белом» в целом позитивно. Кинокритик Валентин Михалкович (1937–2006) писал, что «авторы фильма, поставленного по роману Коллинза, точно ощутили двойственность или, точнее сказать, неоднозначность первоисточника. И психологическая, лирическая — одним словом, человеческая сторона романа увлекла их не меньше, чем детективная. … то же касается актеров, то созданные ими образы тоже совершенно «коллинзовские». Юная Гражина Байкштите пленяет в роли Лоры и трогает в роли ее «двойника» — Анны Кэтерик. Александр Абдулов в роли Уолтера Хартрайта серьезен, бесстрашен, романтичен. Персиваль Глайд в исполнении Эдуарда Марцевича — «настоящий джентльмен» с душой настоящего «джентльмена удачи» (Михалкович, 1982).
Я согласен с Валентином Михалковичем: «лента В. Дербенева сделана старательно. Кадры продуманно живописны, впечатляющи по композиции и цвету (оператор В. Пиганов), сюжет излагается обстоятельно, эпизоды ладно пригнаны друг к другу. Всегда приятно видеть или взять в руки предмет, тщательно обработанный. Тогда ощущается не только сам предмет, но любовное отношение к нему мастера. Оно сквозит в отделанности, отглаженности деталей, в их идеальном соответствии друг другу. Кинематографическая «Женщина в белом» и воздействует прежде всего своей добротностью. … Из двух путей экранизации «Женщины в белом» – обличительного, подчеркивающего всевластие бюрократических бумаг, и романтического, подчеркивающего силу чувства, – создатели фильма предпочли второй, доказывая, что тяга к романтизму свойственна нашему времени в не меньшей степени, чем эпохе Коллинза» (Михалкович, 1982).
Здесь надо сказать, «Женщина в белом» Вадима Дербенева (как и его иные детективные ленты на зарубежном материал) для советских зрителей 1980–х своего рода заменителем многих отсутствовавших в тогдашнем прокате британских и американских костюмных детективов. С другой стороны Вадим Дербенев был абсолютно прав, сделав ставку на Александра Абдулова (1953–2008)
и Гражину Байкштите
, чья молодость и красота, бесспорно, привлекла в кинотеатры миллионы зрителей. И если Александр Абдулов к началу 1980–х уже был звездой советского экрана, то именно «Женщина в белом» превратила в звезду литовскую красавицу Гражину Байкштите (известную ранее по менее нашумевшим лентам «Миллионы Ферфакса» и «Братья Рико»).
Как это часто бывает с экранизациями известных книг, о фильме «Женщина в белом» зрители спорят и сегодня:
- «В детстве меня гипнотизировал этот фильм. Такие прекрасные, такие несоветские женщины, атмосфера тайны и тумана, что–то готическое увлекательное... Сюжет вспоминается с трудом, а атмосфера осталась!» (Марина).
- «Советская экранизация не самая худшая среди английских и американских. Хотя, посмотрев её ещё в юности, я не ощутил таинственности и зловещности, нагнетаемых Коллинзом. Фильм, в целом воспринимается как некий кинематографический пейзаж» (Э. Логоев).
- «Фильм для школьниц средних классов. Простенький, костюмированный, с элементами сказки – спящая красавица, принц, злой колдун и добрая фея–сестра. Актеры никакие, разве что В. Шаповалов (граф Фоско) внес некоторые штрихи в портрет злодея – этакий сластолюбивый, любящий пожить в удовольствие стареющий мерзавец. Можно было бы снять и более интересно, в фильме же события развиваются линейно. Скучно» (Ир).
Приказано взять живым. СССР, 1984.
Режиссер Виктор Живолуб. Сценарист Александр Антокольский. Актеры: Александр Аржиловский, Константин Степанков, Александра Яковлева, Михаил Пуговкин, Вера Васильева, Ия Нинидзе, Арнис Лицитис и др.
20,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виктор Живолуб
поставил девять полнометражных игровых фильмов, в основном – остросюжетных. Три из них («Приказано взять живым», «Право на выстрел» и «Бармен из «Золотого якоря») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советская кинопресса восприняла шпионско–пограничную историю, рассказанную в фильме «Приказано взять живым», неоднозначно. Кинокритик Ирина Рубанова в совершенно несвойственном ее талантливому перу официозном духе ограничилась мажорным пересказом сюжета и пафосной фразой, что это «фильм о советском патриотизме и воинском долге, фильм о любви и героике. Это фильм о людях, которые каждый день, каждый час свой жизни бдительно охраняют мир» (Рубанова, 1984: 3).
Кинокритик Петр Черняев был куда более строг, отмечая, что в фильме «Приказано взять живым» «сцены, проникнутые искренним чувством и незаимствованной авторской интонацией, соседствуют с эпизодами, которые излишне информативны, не изобретательны по драматургии и изобразительному решению. …Быть может, откровенный приключенческий фильм оказался бы более уместным в данном случае, и не стоило авторам пытаться «играть» по законам бытовой и психологической драмы» (Черняев, 1984: 9–10).
Мнения современных зрителей об этом фильме тоже далеки от единства:
- «Фильм остросюжетный, смотрится на одном дыхании, съемки красивые, злодей–шпион просто красавец… Но это если не обращать внимания на клюкву, которая переходящим знаменем переходит из фильма в фильм. Заброски шпионов с дельтаплана, самолета, подводной лодки и т.д. в реалиях 1980–х годов – выдумка. Зачем было делать так сложно, когда на ЦРУ работали кроты в ранге до генералов и крупных ученых. Чтобы прикрепить передатчик, было куда проще вербануть местных жителей. Да и была в этом нужда, когда высокопоставленные шпионы прекрасно докладывали, что и где строят» (Джой).
- «Фильм достаточно зрелищный, но рядовой, ничем не выделяющийся из общего ряда фильмов о пограничниках. По сюжету больше всего напоминает казахский "Там, где цветут эдельвейсы", а где–то и "Заставу в горах", и "Операцию "Кобра", и "Пограничную тишину" (Б. Нежданов).
Джульбарс. СССР, 1936.
Режиссер Владимир Шнейдеров. Сценаристы Габриэл Уреклян (Габриэль Эль–Регистан), Владимир Шнейдеров. Актеры: Николай Макаренко, Наталья Гицерот, Николай Черкасов, Иван Бобров, Андрей Файт, Николай Телешёв и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Многолетний телеведущий «Клуба кинопутешествий» Владимир Шнейдеров (1900–1973)
в первой половине своей творческой карьеры – в 1930–х годах – был режиссером игрового кино (затем он работал в документальном кинематографе и на ТВ). В. Шнейдеров поставил всего четыре игровых фильма, но самый знаменитый из них – «Джульбарс» – стал одним из главных зрительских любимцев (особенно – для детской аудитории).
Знаменитый киновед Виктор Демин (1937–1993) писал о «Джульбарсе» как о вестерне с элементами шпионского детектива: «Действительно, многое в фильме выдает прямую оглядку на этот жанр — характерные приемы построения интриги, способы характеристики, воссоздания атмосферы. «Шпионский» отросток сюжета, собственно, уточняет связь злодея Абдулло с зарубежным центром непроясненного спектра (то ли эмигранты–контрреволюционеры, то ли ведомство соседней страны по засылке диверсантов на нашу территорию, или и то и другое разом). Посыльным Абдулло оказывается пастух Керим, недовольный своим положением при новой власти, — раньше его отец владел несметными отарами. (В роли Керима снимался молодой еще в ту пору Андрей Файт, начав тем самым примечательное, почти полувековое шествие но нашим экранам в ролях шпионов и предателей). … Сюжетное своеобразие «Джульбарса» в том–то и состоит, что он рассказывает о пасторальном, совершенно счастливом и безмятежном житье людей природы, которым вовсе не о чем было бы тужить, если бы не происки врага из–за кордона. Скромный фильм, имеющий и сегодня неизменный успех у детской аудитории, стал своего рода провозвестником — в нем проглядывали типологические черты драматургии последующих довоенных и послевоенных фильмов» (Демин, 1980: 72, 74).
Ласточка. СССР, 1958.
Режиссер Григорий Липшиц. Сценарист Давид Вишневский. Актеры: Тамара Алёшина, Валентин Черняк, Владимир Дружников, Владимир Канделаки, Всеволод Санаев, Михаил Глузский и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Григорий Липшиц (1911–1979)
поставил десять фильмов, четыре из которых («Ласточка», «Катя-Катюша», «Артист из Кохановки», «Месяц май») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Детективно–приключенческий фильм о дореволюционных подпольщиках «Ласточка» пользовался успехом у публики, но кинопресса его не жаловала, поскольку «едва герои начинают говорить и двигаться, к ним пропадает всякий интерес. Всё в них и мелко, и бесцветно, и «чересчур». … Не довольствуясь искусственно запутанным сюжетным узлом, авторы «Ласточки» заковывают всех главных действующих лиц ещё в один круг — любовный, в центре которого — Вера. Чтобы оправдать любовь к ней героя — матроса Алексеева, при их первой встрече вводится диалог, из которого ясно, что они знали и любили друг друга раньше. Но от этого вся сюжетная линия не становится органичнее» (Ласточка, 1958).
Сегодня об этой ленте мало кто из зрителей вспоминает, хотя у нее есть и свои поклонники:
- «Полицаи и большевики нешаблонно умны и хитры. Непрерывная и, отдадим должное, тонкая психологическая игра с поддавками и подставками. … Со вкусом – по ложечке – отмерены очень многие характерные приметы времени и быта: книги и балы, салонные дамы и артистичные большевички, свадьба и церковь… Большой видится плюс и в том, что до конца выдержана напряженная, лихо закрученная, по–настоящему детективная интрига с версией–обманкой. … Хорошее кино» (В. Плотников).
- «Фильм действительно сделан добротно, смотрится с интересом, актёры хорошо играют. По теме есть некоторое сходство с "Мичманом Паниным"» (Б. Нежданов).
Меня это не касается. СССР, 1977.
Режиссер Герберт Раппапорт. Сценаристы Эдгар Дубровский, Герберт Раппапорт. Актеры: Александр Збруев, Ирина Понаровская, Юрий Демич, Ирина Григорьева, Бруно Фрейндлих, Борис Иванов и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Герберт Раппапорт (1908–1983)
специализировался в детективном жанре, и фильм «Меня это не касается» стал заключительной частью трилогии. В первых двух частях – «Два билета на дневной сеанс» и «Круг» – главную мужскую роль тоже играл Александр Збруев
. А вот партнерша ему на сей раз досталась необычная – звезда эстрады Ирина Понаровская
…
Директор ткацкой фабрики погибает в автокатастрофе… Простая случайность? Или…
Кинопресса отнеслась к этому фильму неплохо, зрители – тоже, хотя успех был и меньшим, чем у первых двух частей. Кинокритик Надежда Целиковская писала в «Спутнике кинозрителя» и увидела оригинальность фильма в том, «чтобы зритель чувствовал некоторый нравственный дискомфорт, наглядно убеждаясь — все происходящее вполне может случиться и с ним. Все, чему положено быть в детективе, в фильме налицо: и преступление, и расследование, и опасные погони, и выстрелы, но рождены эти события самой, что ни на есть, знакомой и будничной жизнью. Да и преступники здесь вовсе не какие–нибудь уголовники–отщепенцы, а люди, с которыми мы, возможно, встречаемся каждый день, вполне почтенные на первый взгляд» (Целиковская, 1977).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме четко разделились на «за» и «против»
.
«За»:
- «Очень хороший, классический советский детектив: динамично, напряженно, всё "честно", "правильно". Вообще образ работника ОБХС вполне удается Збруеву, намного лучше образов военных, влюбленных и т.п. По существу в фильме впервые, и это до "перестройки", поднята тема массового хищения на советских предприятиях. Насколько я понимаю, фильм продолжает тему фильма "Круг". … Там еще и Понаровская играет! Вполне достойно: красавица, певица, хорошая актриса» (Александр).
«Против»:
- «Я считаю, это очень слабый фильм. Игра актеров слабая, вялая, сюжет надуманный, шитый белыми нитками. Даже любимый мною Збруев здесь очень неубедителен» (Н. Волкова).
- «К сожалению, игра Ирины Понаровской мне не понравилась. Она как–то зажата и неестественна. Как будто просто произносит заученный текст» (Я. Яковлева).
Ночное происшествие. СССР, 1981.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценарист Владлен Бахнов (по одноименной повести В. Морозова). Актеры: Пётр Вельяминов, Галина Польских, Алексей Жарков, Юрий Каюров, Борис Сморчков, Валентина Грушина, Наталья Назарова, Татьяна Пельтцер, Юрий Волынцев и др.
19,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Следователь Митин ведет расследование запутанного дела, связанного с нападением на женщину…
В год выхода этого детектива на экран и зрители и кинопресса встретили его доброжелательно.
В рецензии в «Советском экране» отмечалось, что «фильм «Ночное происшествие», несмотря на некоторые его просчеты и известную условность жанра, вполне соотносится с действительностью. Прежде всего потому, что режиссера В. Дормана интересует, помимо сюжета, многое вокруг него. Прежде всего человеческая судьба. В «Ночном происшествии» это судьба Воронова (А. Жарков), водителя такси, заподозренного в преступлении. Образ этого парня неоднозначен и открывается нам постепенно из его поступков, из собственных его рассказов, из характеристик окружающих — и создается портрет человека, когда–то оступившегося, но честного, наделенного чувством справедливости. В фильме есть точные психологические наблюдения, детали, живой диалог. Фильм населен реальными, узнаваемыми людьми» (Козлов, 1981).
А вот мнения сегодняшних зрителей о «Ночном происшествии» существенно разнятся:
- «Это интереснейший фильм, один из лучших советских детективов, очень захватывающий. Да и актёры собраны замечательные. Какая дуэль следователя и преступницы, неожиданная развязка... Держит в напряжении до самого конца» (Илья).
- «Из детективов семидесятых–восьмидесятых, этот фильм входит в десятку лучших. Интересный сюжет, крепкая режиссура, прекрасная игра актёров – вот слагаемые успеха картины. Как всегда великолепны Г. Польских и П. Вельяминов, однако позволю себе обратить внимание и на отличную игру Алексея Жаркова, сумевшего сыграть человека с судимостью, однако способного при этом убедить следователя в своей невиновности, по сути, не словами, а собственной личностью» (И. Ивлев).
- «А мне вот фильм абсолютно не понравился. Сюжет вроде и не избитый, а исполнение как–то... хромает... И советская милиция весь фильм – как дети малые – то здесь проколются, то там... Диалоги какие–то явно непрофессиональные... И переигрывают зачастую» (Борис И.).
Он был не один. СССР, 1969/1970.
Режиссер Захид Сабитов. Сценаристы Игорь Луковский, Загид Сабитов. Актеры: Шухрат Иргашев, Рудольф Аллаберт, Михаил Погоржельский, Владислав Стржельчик, Клеон Протасов, Олев Эскола и др.
19,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Захид Сабитов (1909–1982)
поставил 13 фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошел только остросюжетный про советского разведчика в годы Великой Отечественной войны – «Он был не один».
Советский летчик-штурман, оказавшись в тылу врага, пробирается на немецкую подлодку…
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме серьезно расходятся:
- «Жванецкий и Задорнов нервно курили в стороне! Полный маразм! Сбитый летчик–узбек вступил в ряды сопротивления, переоделся немецким офицером и попал на подводную лодку! Слава узбекским подводникам! Ржал в голос» (В. Гоблин).
- «Фильм снят почти пародийно, но один раз посмотреть можно, потому что не очень скучный» (Антон).
- «Гальфур Умаканов – сын известных ташкентских супругов–врачей, по происхождению поволжских немцев, был усыновлен узбекским комиссаром Тахиром Умакановым. Будучи наделен абсолютно европейской внешностью, но с неарийской фамилией, стал военным летчиком. … В остальном все так и было. Самолет плюхнулся у берегов Норвегии, летчик чудом выжил. В госпитале заговорил по–немецки, что и решило его дальнейшую судьбу – не отправили в тюрьму. Сослался на то, что документы потеряны, искусно изображал потерявшего память. Правда, на подводную лодку не проникал. И офицером, тем более не был. В штабе ВМФ немецкого командования в Норвегии, служил... электриком! На него вышла советская разведка, и он помогал копировать некоторые документы. После войны вернулся в СССР. Отсидел 10 лет в Казахстане, потом жил в селе Ленгер...
В 1960–х вернулся в Узбекистан, написал подробное письмо узбекскому руководству. В 1970–х, благодаря заступничеству Ш. Рашидова был восстановлен в партии, представлен к Звезде Героя. Награду все же решили не давать, ограничились орденом попроще. Умер в дни Московской Олимпиады 1980 года» (А. Банцикин).
Подарки по телефону. СССР, 1978.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценарист Андрис Колбергс. Актеры: Стасис Петронайтис, Эугения Плешките, Харийс Лиепиньш, Хелга Данцберга, Петерис Лиепиньш, Паул Буткевич, Интс Буранс, Виктор Плют, Ивар Калныньш, Гунарс Цилинский
19,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Драка в товарном вагоне. Опрокидывающийся грузовик, наполненный бутылками. Вечеринка современных акселератов. Окровавленное лицо. Варьете с танцовщицами. Бегущий человек. Драка среди разбивающихся вдребезги аквариумов. Резкая, динамичная музыка. Примерно так выглядел рекламный ролик фильма Алоиза Бренча «Подарки по телефону».
Очередной боевик? Нет, и хотя эти сцены действительно, есть в фильме, он выгодно отличается от такого рода лент серьезным, вдумчивым отношением к материалу. Перед нами – психологический детектив. Причем, в центре картины не опасная работа оперативников — как, например, в фильмах «24—25 не возвращается» и «Свет в конце тоннеля» того же А. Бренча, не разоблачение порочного мира преступности («Ключи от рая», «Быть лишним»), а трагедия обыкновенного человека — машиниста состава «Рига—Клайпеда» Петерсона (С. Петронайтис)
, которого пытается использовать в своих целях организованная банда. Впрочем, и такой поворот сюжета нельзя назвать открытием. Борьба или бессилие одиночки против представителей зла на Земле — эта тема тоже не нова в мировом кинематографе... Но авторы «Подарков по телефону» сумели открыть в этой теме новую грань. Их интересуют, прежде всего, человеческие характеры, поступки, непростые моральные проблемы, стоящие перед главным героем фильма.
Ситуация, в которую попадает Петерсон, почти безвыходная: получая крупные суммы денег от неизвестных лиц, он понимает, что втянут в преступную игру. Принять ее правила — значит, стать самому преступником. Пойти в милицию, не имея веских доказательств, значит, подвергнуть риску себя и своих детей: банда на свободе, она может жестоко отомстить. Петерсон пытается найти некий третий выход — разоблачить преступников самому... А. Бренч разрабатывает детективную тематику последовательно и плодотворно, доказывая, что это не второстепенный жанр.
… Детектив дает возможность показать человека в критических ситуациях, то есть обнажить его даже ранее скрытые черты, как низкие, так и благородные. Именно в этом жанре Алоиз Бренч нашел свое призвание. Каждый новый фильм режиссера сделан с еще большим мастерством, чем предыдущий. Характеры героев фильм разрабатываются более глубоко и интересно. В «Подарки по телефону» неожиданно вторгаются элементы поэтического кино, с его непременным «рапидом». Никаких лишних деталей, необязательных сцен. Жесткий монтажный режим, четкий ритм, безукоризненные трюковые съемки (у Бренча всегда заняты отличные каскадеры), единство музыки и изображения. … Алоиз Бренч исследует преступность как социальное зло, стремится выявить его корни и истоки, причины существования. Режиссера интересуют не только профессиональные качества сотрудников сыска, но прежде всего нравственное превосходство: над преступниками. Все это делает произведения Бренча явлением незаурядным. Поэтому можно с полной уверенностью сказать, что фильм режиссера – хороший подарок для любителей детективов.
Мнения зрителей XXI века о «Подарках по телефону» резко разделяются на «за» и «против»:
«За»:
- «Фильм отличный, очень хорошо сработан и имеет сильный сюжет. О качестве фильма говорю лишь в сравнении с аналогичными "профессиональными" фильмами» (Андриан).
«Мне этот фильм понравился. Один из лучших фильмов Рижской киностудии. Есть и интригующий сюжет, вполне связный и логичный сценарий, есть живые, жизненные персонажи, неплохой подбор актеров, хорошая музыка, немало удачных съемок. Создателям фильма удалось соблюсти меру между интригой и реализмом, между лиризмом и героизмом. Разумеется, при желании в фильме можно найти и определенные недостатки, натяжки и, само собой, вездесущие киноляпы. Но их не очень много, и они почти не раздражают в отличие от большинства других фильмов на криминальную тему» (Руал).
«Против»:
- «Фильм производит впечатление пародии на детектив. Тут ругали "Черный бизнес" за это, но "Черный бизнес" – серьезнейший детектив в сравнении с "Подарками по телефону". Фильм сделан так, как будто рижский угрозыск и ОБХСС не знали методов оперативно–агентурной работы» (Сергей).
- «Тоскливое зрелище – масса достойных талантливых актеров сплотились в скучнейшее нечто с опереточными злодеями, нелепыми персонажами, примитивными диалогами и прекрасной узнаваемой фирменной музыкой Раймонда нашего любимого Паулса» (Анастасия).
Выкуп. СССР, 1987.
Режиссер Александр Гордон. Сценаристы Александр Булганин, Николай Иванов. Актеры: Борис Щербаков, Эммануил Виторган, Ирина Метлицкая, Сергей Приселков, Олег Голубицкий, Алексей Иващенко, Георгий Мартиросьян, Омар Волмер, Роза Макагонова, Вероника Изотова, Борис Химичев и др.
19,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Гордон (1931-2020)
поставил девять полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Сергей Лазо», «Сватка в пурге», «Двойной обгон» и «Выкуп») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Отношение к этому фильму А. Гордона, рассказывающему о борьбе с жестокими террористами, отношение советской прессы было «кислым». В «Советском экране» отмечалось, что «поклонники приключенческого жанра будут разочарованы: в фильме нет пиков высокого напряжения, события развиваются неторопливо, никто из персонажей особенно не нервничает, словно они уже ознакомились со сценарием и теперь спокойны за свою судьбу. Обилие второстепенных сюжетных линий размывает действие, отвлекает от главного, лишая зрителей элементарной возможности сопереживания» (Киселев, 1987: 9).
Так или иначе, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны западных триллеров и боевиков, Александр Гордон в 1970–х – 1980–х годах собрал неплохой урожай зрительских симпатий, однако уже на старте 1990–х он почувствовал бесперспективность продолжения такого рода жанровых экспериментов в новых политических и экономических условиях и навсегда ушел из игрового кино…
Бархатный сезон. СССР–Швейцария, 1979.
Режиссер Владимир Павлович. Сценаристы Григорий Горин, Владимир Павлович. Актеры: Юозас Будрайтис, Татьяна Сидоренко, Александр Лазарев, Валентина Игнатьева, Сергей Бондарчук, Иннокентий Смоктуновский, Николай Крючков, Альгимантас Масюлис, Виктор Сергачёв, Юрий Яковлев, Игорь Васильев, Ирина Скобцева, Александр Вокач и др.
19,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Югославский режиссер Владимир Павлович (1930–1984)
поставил этот фильм о событиях осени 1938 года, когда интербригадовцы хотят переправить во Францию детей из охваченной гражданской войной Испании…
В этой совместной постановке, рассказывающей о том, как бойцы испанской интернациональной бригады решили переправить на французскую территорию детей противников генерала Франко, все выглядит фальшивым и бутафорским с самого начала. Художественный уровень постановки, на мой взгляд, настолько низок, что даже самые знаменитые российские актеры выглядят на экране ряжеными. Здесь всё подается удручающе серьезно: и канкан с полуголыми девицами, и перестрелки. В духе индийских мелодрам выдержана история дочери миллионера, ставшей звездой кабаре.
Видимо, чувствуя неполнокровность, психологическую малодостоверность характеров и условность происходящего, авторы снова и снова разбавляют сюжет концертно-танцевальными номерами...
Понятно, что «Мосфильму» такая «фильмоединица» нужна была по соображениям «совместных постановок». Но чем этот проект, не сулящий никаких кассовых прибылей на Западе, мог заинтересовать швейцарскую фирму? В год выхода в прокат «Бархатный сезон», собравший целый букет советских кинозвезд, хорошо прошел в прокате, но зрителей, разумеется, привлекли не только имена известных актеров, но и развлекательная составляющая сюжета (кабаре, красотки, песни, музыка и пр.).
А мнения сегодняшних зрителей о «Бархатном сезоне» отчетливо разделяются на «за» и «против» :
«За»:
- «Сейчас посмотрела фильм. Первый раз смотрела еще школьницей. Как и тогда восхищаюсь: сюжетом, музыкой Мурада Кажлаева, прекрасными актерами… Политический фильм сделан просто прекрасно» (Санти).
- «Этот фильм уникален тем, что попытался отразить преступную беспечность большинства разных слоев общества накануне второй мировой войны, хотя все признаки неизбежной катастрофы были налицо. Гражданская война в Испании должна была открыть глаза миру, Герника – вот первый звоночек. Но большинство решило, что лично его это не касается» (Лер).
«Против»:
- «Интересно что сценарий написал Г.Горин, очень интересный автор, его стиль похож на пьесы Е.Шварца. Тем не менее, диалоги очень пафосны или вымучены. Иногда кажется что герои не знают что бы еще сказать. Лучше бы он этого не писал...» (Хи).
- «Наверное, это худшее произведение Г. Горина. Сценарий и тексты пафосны и фальшивы до крайности. Страдания испанских детей никто не отменял, но результат – за фильм стыдно – неудобно за отличных, приличных и просто красивых актеров и актрис, занятых в такой пустышке» (Кинолюбитель).
- «Сценарий Горина, мягко говоря, глуповатый, с многочисленными логическими провалами. Режиссура слабенькая. Музыкальные нумера выглядят бездарной пародией на "Кабаре". Монтаж отвратительный. Боевые сцены поставлены откровенно халтурно» Геннадий).
Граница на замке. СССР, 1938.
Режиссер Василий Журавлев. Сценаристы Михаил Долгополов, Илья Бачелис. Актеры: Константин Нассонов, Семён Свашенко, Галина Могилевская, Константин Градополов, Виктор Аркасов и др.
19 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Журавлев (1904–1987)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, шесть из них («Космический рейс», «Граница на замке», «Пятнадцатилетний капитан», «Черный бизнес», «Морской характер» и «Человек в штатском») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Фильм «Граница на замке» внес свой вклад в знаменитую «шпионскую серию» советских кинолент 1930–х. Никакими художественными достоинствами эта лента, на мой взгляд, не отличалась, но благодаря популярной погранично–шпионской тематике она до сих пор привлекает зрителей:
- «Посмотрела с огромным удовольствием. И фильм поставлен хорошо, и актеры прекрасные» (М. Новикова).
- «Идеологическое правильное кино. Советские пограничники зорко охраняют границу, чтобы не один враг не прошмыгнул. Даже женщины колхозницы помогают задержать нарушителя» (Альбертыч).
- «Фильм вполне себе добротный – детский, приключенческий... Удивила доярка с приграничного колхоза, что со словами "Работа не волк, в лес не убежит!", изящно "заламывает" диверсанта борцовским приёмом и удерживает его "в партере" до прихода пограничников... Хорош также проводник из местных с "ключевой" просьбой к диверсанту: "Денег не надо! Дайте докурить ваш импортный бычок!"» (Л. Деркач).
Бриллианты для диктатуры пролетариата. СССР, 1976.
Режиссер Григорий Кроманов. Сценарист Юлиан Семёнов (по собственному одноименному роману). Актеры: Владимир Ивашов, Александр Кайдановский, Екатерина Васильева, Маргарита Терехова, Татьяна Самойлова, Эдита Пьеха, Николай Волков, Александр Пороховщиков, Армен Джигарханян, Лев Дуров, Владимир Осенев, Альгимантас Масюлис и др.
18,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Григорий Кроманов (1926–1984)
поставил всего шесть фильмов, три из которых («Последняя реликвия» и «Бриллианты для диктатуры пролетариата», «Отель «У погибшего альпиниста») вошли в тысячу наиболее кассовых советских кинолент.
Разумеется, главной экранизацией произведений Юлиана Семенова (1931–1993) был и остается сериал «Семнадцать мгновений весны», но и у «Бриллиантов для диктатуры пролетариата» есть свои поклонники…
«Раскрученное» имя Юлиана Семенова, чекисты, валютное подполье, острая интрига… Все это, конечно, привлекало в кинотеатры советских зрителей 1970–х. Но не будем забывать суперзвездный состав
«Бриллиантов для диктатуры пролетариата»: Владимир Ивашов, Александр Кайдановский, Маргарита Терехова, Александр Пороховщиков и др. Каждый из этих актеров был яркой личностью. И их присутствие, бесспорно, скрашивало идеологическую составляющую детектива Григория Кроманова…
Хотя сегодня некоторым зрителям этот фильм кажется нудным и затянутым:
- «Как же можно было сделать такое скучное зрелище на детективной основе с участием звезд, выдающихся и просто хороших советских актеров? Режиссура крайне слаба. Музыка банальна. Кино распадается на эпизоды, интересные лишь громкими именами актеров» (Вэйвер).
Поединок. СССР, 1945.
Режиссер Владимир Легошин. Сценаристы Пётр Тур, Леонид Тур, Лев Шейнин. Актеры: Андрей Тутышкин, Сергей Лукьянов, Надир Малишевский, Алексей Грибов, Владимир Белокуров, Осип Абдулов, Нина Алисова и др.
18,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Жизнь режиссера Владимира Легошина (1904–1954)
оказалась довольно короткой, он сумел поставить всего пять полнометражных фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских лент вошли только два («Поединок» и «У них есть Родина»).
Киновед Денис Вирен считает, что в «Поединке», рассказывающим детективную историю о нацистских шпионах, пытающихся завладеть секретами нового советского оружия, «стремительное развитие фабулы, адекватный ей динамичный монтаж производят впечатление, однако вместе с тем бросаются в глаза несомненный схематизм, грубоватый юмор, стандартность картины. Интерес представляет, пожалуй, только операторская работа С. Урусевского: резкие ракурсы, использование контрастного освещения, съемки в тумане – всё это, несомненно, украшает фильм Легошина» (Вирен, 2010: 264).
Мнения сегодняшних зрителей о «Поединке» полярны:
- «Интересный приключенческий фильм. Артисты гениальные, великие. Поставлен правдиво. И немцы умные, и наши разведчики. Только наши их разведчиков переиграли» (Альфия).
- «Поединок» – фильм своего времени, для 1945 года очень хороший, увлекательный» (Ззритель).
- «Уникальный по–своему фильм. Видно, что снимался на полном серьёзе, но при просмотре надрываешь животики, как будто смотришь "Один из нас", или какую другую пародию. … На мой личный взгляд, "Поединок" – просто низкопробная халтура» (М. Кириллов).
Быть лишним. СССР, 1977.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценарист Андрис Колбергс. Актеры: Витаутас Томкус, Валдемарс Зандбергс, Астрида Кайриша, Харийс Лиепиньш, Хелга Данцберга, Улдис Пуцитис и др.
18,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
…Выйдя из тюрьмы, главный персонаж этого фильма вновь идет на «дело»…
Журналист и кинокритик Александр Асаркан (1930-2004) на страницах «Спутника кинозрителя» писал, что «цель фильма дать зрителю много сильных впечатлений, и не только от детективной линии…, но от сцен домашних, тюремных, уличных, от драматических столкновений, наконец от чисто кинематографических приемов нагнетания… Авторы фильма надеются, что чем страшнее будет происходящее на экране, тем сильнее будет желание зрителя предохранить себя от трагической участи «быть лишним» (Асаркан, 1977: 1). Зрители XXI века считают эту картину до сих пор интересной:
- «Нестандартный для своего времени фильм. Своей жесткостью, открытостью. Никогда не видел такой сцены погони, где ехали по людям. Хороша главная музыкальная тема фильма» (Алексей).
- «Потрясающий фильм! Неспешное, по-прибалтийски холодноватое повествование: и тем сильнее впечатляет взрывной, кровавый, трагический финал. А погони, снятой настолько мощно, я в советских фильмах вот так сразу и не припомню» (Ленинградец).
Внимание! Всем постам… СССР, 1985.
Режиссер Игорь Вознесенский. Сценаристы Игорь Вознесенский, Юрий Иванов. Актеры: Андрей Ростоцкий, Анатолий Грачёв, Вера Сотникова, Андрей Мартынов, Юрий Чернов, Георгий Юматов, Лариса Лужина, Юрий Назаров, Борис Токарев
18,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Игорь Вознесенский
поставил 13 полнометражных игровых фильмов, двум из которых («Признать виновным» и «Внимание! Всем постам…») удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советская кинопресса отнеслась к этому детективу сдержанно. К примеру, кинокритик Наталья Ермаш писала, что «в фильме нет претензии на кинематографический изыск, авторы не стремятся удивить нас изощренностью киноязыка. Фильм сделан с той степенью профессиональной корректности, которая и требуется для раскрытия темы, для воплощения образа героя… Но авторам, к сожалению, не удалось избежать и просчетов на сложно пути утверждения положительного героя» (Ермаш, 1985: 8–9).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме четко разделяются на «за» и «против»:
- «Это самый мой любимый фильм про милицию. Этот фильм нужно смотреть и чувствовать все боли и трудности сотрудников (как и поётся в фильме), кто стоит на страже правопорядка. Слава Вам доблестные милиционеры, слава Вам люди в погонах!» (Эльчин)
- «Замечательный и честный фильм, в своё время именно благодаря этой картине и другим фильмам про советскую милицию я решил пойти на службу в органы внутренних дел. Всегда пересматриваю его и не перестаю восхищаться игрой актёров – ныне покойных Андрея Ростоцкого и Анатолия Грачёва, да и других, создавших образы настоящих сотрудников МВД, готовых в любую минуту прийти на помощь попавшим в беду людям!» (Бубур).
- «Хоть я и люблю смотреть советские фильмы, чтобы поностальгировать, но этот просто убил своей дуболомной пропагандой. Персонажи говорят книжными пафосными фразами, всё слишком шаблонно» (Зверек).
- «Да, невероятно сладкий, а оттого и скучный фильм про благородного милиционера, приводящего с улицы в дом к родителям откинувшихся уголовников, дающего им деньги и верящего в "доброго человека". Слишком переслащен фильм» (Лета).
Зигмунд Колосовский. СССР, 1946.
Режиссеры Сигизмунд Навроцкий, Борис Дмоховский. Сценарист Игорь Луковский. Актеры: Борис Дмоховский, Владимир Освецимский, Владимир Шишкин, Дмитрий Голубинский, Чеслав Сушкевич и др.
18,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Театральный режиссер и актер Борис Дмоховский (1899–1967)
поставил всего два полнометражных игровых фильма, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошел «Зигмунд Колосовский».
Режиссер Сигизмунд Навроцкий (1903–1976)
поставил шесть полнометражных игровых фильмов, но только «Зигмунд Колосовский» смог войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
В 1920–х – 1930–х годах Польша была одним из главных врагов СССР (что и отражалось во многих советских кинолентах того периода). Но после победы над Германией перед кинематографистами была поставлена задача представить на экране поляков отважными борцами против нацистов. Эту задачу и выполнил военно–разведческий фильм «Зигмунд Колосовский».
Киновед Иван Корниенко (1910–1975) писал, что «особую остроту сюжету придавало то обстоятельство, что подпольщику Зигмунду Колосовскому приходилось выдавать себя за разных лиц: за журналиста Голембу, инвалида Гросса, барона Федруччи, майора Ультера и прокурора Валишевского. Фигура Колосовского, трактованная в романтическом ключе, как бы олицетворяла тип народного мстителя, чье имя становилось символом борьбы и ненависти, веры в победу. Несмотря на известную облегченность событийного ряда, в ленте правдиво отображен героизм польских бойцов Сопротивления, обрисованных тепло, с симпатией. Патетически решенный финальный эпизод в партизанском отряде, где страстные слова клятвы до победы бороться за свободу народа звучат на русском и польском языках, органически завершает эту картину, пронизанную духом интернационализма, воспевающую дружбу народов в их совместной борьбе с фашизмом» (Корниенко, 1975: 137).
Зрители XXI века оценивают сегодня эту ленту с разных позиций:
- «Превосходный советский боевик! Причем хорошо, хоть и навязчиво, подается идеологическая основа борьбы поляков с немцами: ориентация на советские войска, и дружба с русским народом; вскользь, негативно упоминается и эмигрантское правительство. Есть и классовая составляющая, когда позитивно раскрывается борьба польских крестьян с пришлыми немецкими бауэрами» (М. Марков).
- «Колосовский – это ведь такой польский Фантомас, с легкостью меняющий обличье и принимающий образы разных людей. Только Фантомас этот – положительный персонаж, поставивший своё умение, смелость и изворотливость на борьбу с врагами и захватчиками. Борис Дмоховский, особенно в сценах, где он изображает Колосовского в чужих личинах, иногда напоминает то позднего Ч.Чаплина, то Э. Гарина, то еще кого–то» (Александр).
- «Попадись мне этот фильм в детстве, возможно, он бы и понравился, но теперь смотреть его было скучно и неинтересно» (Г. Воланов).
Чужие здесь не ходят. СССР, 1986.
Режиссеры Анатолий Вехотко, Роман Ершов. Сценаристы Владимир Валуцкий, Павел Финн (по повести А. Ромова "Соучастники"). Актеры: Владимир Басов, Юрий Беляев, Сергей Бехтерев, Леонард Варфоломеев, Лариса Гузеева, Сергей Козырев
18,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Анатолий Вехотко (1930–2016)
поставил 12 полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Разрешите взлет», «О тех, кого помню и люблю», «Личной безопасности не гарантирую», «Чужие здесь не ходят») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Роман Ершов
поставил всего три полнометражных игровых фильма, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошел только детектив «Чужие здесь не ходят».
Похищена крупная сумма денег… Молодой лейтенант милиции берется за расследование…
Кинокритик Виктор Демин (1937–1993) писал об этом фильме в «Спутнике кинозрителя» так: «Было время, мы стеснялись любить детективы. Перестали стесняться – и они хлынули на экран волной. С историями, не взятыми из криминальной практики, а чаще всего высосанными из пальца сценариста, ситуациями из жизни совсем не наших людей, а разве что условных персонажей слащавых романов периода еще до первой мировой войны, с фигурами преступников, совсем не похожих на тех, о которых мы читаем в судебных очерках. В этой инфляции приключенческого жанра с особым удовольствием отмечаешь то, что делается всерьез, с прочной опорой на реальность, будь то живописные лесные дебри, жесткие, правдивые приметы быта или действительно опасный, действительно страшный человек, встреча с которым ждет молодого милиционера в глухой тайге» (Демин, 1986: 1).
Зрители XXI века, похоже, согласны с кинокритиком Виктором Деминым:
- «Настоящий детектив очень интересный, наверное, снят на основе реальных событий. Младший Басов не уступает здесь старшему Басову в мастерстве. Каскадёрские трюки очень рискованные и красивые. Места великолепные, природа дышит свободой и свежестью» (Камо).
- «Хороший фильм. Есть у меня желание снова его посмотреть» (Р. Горштейн).
На границе. СССР, 1938.
Режиссер и сценарист Александр Иванов (по литературным материалам П. Павленко). Актеры: Елена Тяпкина, Зоя Фёдорова, Николай Крючков, Степан Крылов, Николай Виноградов, Эраст Гарин, Юрий Лавров и др.
18,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Иванов (1898–1984)
поставил 18 фильмов, пять из которых («На границе», «Сыновья», «Звезда», «Михайло Ломоносов» и «Поднятая целина») вошли в тысячу самых популярных советских фильмов.
… Враги переходят советскую границу на Дальнем Востоке, и пограничники вступают с ними в бой.
В год выхода фильма «На границе» в прокат советская пресса приняла его вполне благосклонно, отметив, что «правильное воплощение … основных тенденций действительности открыло возможность дополнить во время съемок сценарий эпизодами, навеянными последними событиям и сделать фильм подлинно злободневным. Но возможность легко дополнить снимающийся сценарий, не разрушив композиции будущего фильма, опять-таки открылась только благодаря особенностям жанра. … Таким образом фильм, построенный на фабуле, оказывается наиболее гибким и восприимчивым к поправкам, вносимым жизнью. … Говорят, что победителей нс судят. А Иванов и его товарищи, создавшие фильм «На границе», — победители. Но для всей кинематографии производственный урок постановки этого фильма должен быть использован от обратного. Нельзя фильм о сегодняшнем дне снимать год Весь смысл заключается в том, чтобы такой фильм делать быстро, по горячим следам событий, внося на ходу поправки, диктуемые жизнью. И тогда на наших экранах наряду с большими обобщающими произведениями займут заслуженное место фильмы злободневные, отвечающие сегодняшним запросам зрителя. Выпуск хорошего патриотического фильма режиссера А. Иванова показывает, каких больших художественных успехов может достичь советская кинематография, обращаясь к сегодняшней нашей действительности, к событиям, показывающим монолитность, сплоченность вокруг партии Ленина—Сталина всех патриотов нашей великой родины» (Оттен, 1938: 62).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме, как правило, основываются на понимании тогдашней эпохи:
- «Поставлено лихо, натурально, без всяких макетов. … В целом фильм неплохой, интересный, есть жёсткие углы, параллельное развитие, нарастание конфликта. Затронута тема жизни в эмиграции, причём не однобоко (все плохие и баста!), а со своим внутренним надломом и ненужностью. Некоторые персонажи, в отличие от военного конфликта, вышли хуже, особенно гроза всех шпионов Степанида. Слишком она одномерная какая-то получилась…» (С ветром).
- «В фильме Александра Иванова главными являются не внешние атрибуты: драматическая военно-приключенческая составляющая, а главный позыв картины: «Учись любить и защищать Родину!», а такой лозунг не устареет ни при каком политическом строе. В старых советских лентах, независимо от основной сюжетной линии всегда присутствует ещё одна – незримая , но именно она формирует сюжет. Эта линия - политическая и экономическая обстановка в стране. Поэтому, чтобы правильно оценить фильм во всех его аспектах, необходимо знать, каким был для СССР 1938 год» (Фридмон).
Ключи от рая. СССР, 1976.
Режиссер Алоиз Бренч. Сценаристы: Сергей Александров, Владимир Кузнецов. Актеры: Елена Козелькова, Сармит Ауна, Владимир Осенев, Улдис Пуцитис, Улдис Думпис, Бронюс Бабкаускас и др.
17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алоиз Бренч (1929–1998)
– автор известных детективов. Большим успехом у зрителей пользовался его сериал «Долгая дорога в дюнах»… Всего А. Бренч поставил 20 полнометражных игровых фильмов и сериалов, многие из которых («Двойной капкан», «Свет в конце тоннеля», «Тройная проверка», «24–25» не возвращается», «Шах королеве бриллиантов», «Когда дождь и ветер стучат в окно», «Подарки по телефону», «Быть лишним», «Ключи от рая») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В завязке детектива «Ключи от рая» милиция начинает расследования дела об убийстве…
Как это часто бывало и до этого, советская кинопресса поддержала очередной детектив Алоиза Бренча. К примеру, журналист Анатолий Макаров писал о «Ключах от рая» так: «Действие картины развивается достаточно прямолинейно, без отвлекающих ходов и без парадоксальных поворотов, без ретроспекций и загадок — практически с первых же кадров раз и навсегда узнаем, кто есть кто — кто милиция, а кто — воры. И постепенно созревает убеждение, что таинственность, пожалуй, и не входила в замыслы создателей картины, значительно больше их интересовало другое: дать на экране некое подобие социального среза, провести нечто вроде социологического исследования, позволяющего зрителю заглянуть в темные закоулки человеческой души. Эта обстоятельная экскурсия по теневой стороне жизни, по душевному «подполью» позволяет нам познакомиться с разнообразными персонажами, среди которых и раскаявшийся полицай (Бронюс Бабкаускас), и демоническая женщина из знаменитого рижского дома моделей (Елена Козелькова), и обходительный пожилой джентльмен, опытный театральный гример и матерый валютчик (Владимир Осенев). Участие таких популярных артистов само по себе обеспечивает картине режиссера Алоиза Бренча психологическую достоверность, к тому же нельзя не признать, что при всей своей исходной назидательности фильм этот отмечен реальным драматизмом человеческих судеб» (Макаров, 1976).
Нынешним зрителям «Ключи от рая», как правило, тоже нравятся:
- «Сегодня посмотрел этот фильм, который впервые увидел много лет назад и впечатления остались те же Динамичный с хорошим сюжетом и великолепной игрой советских актеров Особенно хочу выделить Владимира Осенева: высший класс Благодарю создателей за этот детективный шедевр» (Мирослав).
- «Очень добротная картина. Сильный сценарий, умелая режиссура, оператор с тонкой оценкой женской красоты, музыкальная подложка органичная. Интересная фабула, динамичное раскрытие. Один из целого ряда классных латвийских детективов. Из актерских работ у Осенева наиболее выигрышный материал, которому он с блеском и соответствует, но ведь у остальных тоже нет ни одной провальной или хотя бы недоигранной роли» (Итого).
Хочу верить. СССР, 1965.
Режиссер Николай Мащенко. Сценаристы: Игорь Голосовский, Николай Мащенко (по мотивам одноименной повести И.Голосовского). Актеры: Алексей Сафонов, Екатерина Крупенникова, Юрий Лавров, Анатолий Иванов Игорь Ледогоров
17,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Героиня это драмы – подпольщица Людмила
была ошибочно обвинена в предательстве… Журналист (Алексей Сафонов
) уже после войны пытается разобраться в том, действительно ли Людмила была предательницей…
Мнения зрителей XXI века об этом фильме разнятся:
- «Режиссер умело сочетает реалистические зарисовки с романтико-героическим пафосом. В фильме есть и знакомые исповедальные интонации героев, и крупные планы. Чувствуется новаторский стиль, отличный от манеры фильмов 40-50 годов» (А. Гребенкин).
- «Тема интересная, но фильм, как и многие фильмы к/ст им. Довженко смотрятся с трудом. Затянутые сцены, эпизоды…» (Юрий).
Режиссер Николай Мащенко (1929-2013)
любил снимать остросюжетные фильмы. Наибольший успех у зрителей имели его сериалы «Овод» и «Как закалялась сталь»… Но и фильм «Хочу верить» в свое время был довольно тепло принят аудиторией…
Ищите девушку. СССР, 1971.
Режиссер и сценарист Гасан Сеидбейли. Актеры: Шамси Бадалбейли, Тофик Мирзоев, Гамлет Хани-заде, Эльданиз Зейналов, Сафура Ибрагимова и др.
17,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Гасан Сеидбейли (1920-1980)
поставил семь полнометражных игровых фильмов, из которых самым «зрительским» оказался детектив «Ищите девушку».
…Милиция обнаруживает, что погибший в автокатастрофе человек был связан с шайкой преступников…
Детектив «Ищите девушку», по-видимому, прочно вошел в число фильмов, которыми давно уже не интересуются ни киноведы, ни зрители…
Свидетельство о бедности. СССР, 1979.
Режиссер Самвел Гаспаров. Сценаристы Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер (по мотивам собственной повести "Часы для мистера Келли"). Актеры: Александр Хочинский, Григорий Острин, Константин Степанков, Борис Хмельницкий, Ольга Гаспарова, Лев Перфилов и др.
17,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самвел Гаспаров (1938–2020)
поставил 11 остросюжетных фильмов, пять из которых («Ненависть», «Свидетельство о бедности», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. 26 мая 2020 года С. Гаспаров умер, заразившись коронавирусом…
Советские кинокритики разошлись во мнениях об этом детективе Самвела Гаспарова. К примеру, Всеволод Ревич (1929–1997) был убежден, что «большинство преступников в этой картине — почесанные, дегенеративные, уродливые хари, которые прямо–таки кричат по Ламброзо: «Я преступник, я!». Зато контрастом к ним выведен некий Крест в исполнении Б. Хмельницкого. Этот убийца настолько элегантен, настолько образован, что не совсем понятно, как он может общаться с окружающей его гнилью. Но главное, конечно, не во внешнем облике преступников, — подобные «свидетельства» не идут далее констатации фактов: мол, запрятались у нас еще в различных щелях духовно опустошенные проходимцы и дельцы. Едва ли роль детектива может сводиться к простому сообщению о наличии преступности, очевидно, необходим еще и социальный анализ» (Ревич, 1983: 116).
Зато обычно строгий кинокритик Виктор Демин (1937–1993) отнесся к этой ленте весьма доброжелательно: «C какой фантастической энергией, с какой завораживающей стремительностью раскручивалась драматическая пружина в … «Свидетельстве о бедности»! Речь не о сюжете — речь именно о режиссуре, о ритмической виртуозности (пожалуй, даже с перебором в некоторых эпизодах, когда виртуозность становится самоцелью). Оператор снял самый повседневный мир празднично, солнечно. Крупные, даже сверхкрупные планы коротким поворотом камеры переходили в самые дальние. Эпизоды подавались в перебивке, мелкими, мельчайшими порциями, и это держало нас в постоянном напряжении. Музыкальные синкопы пронизывали тревогой самые мирные, самые проходные эпизоды. Здесь важные улики подавались бегло, в одно касание, на периферии кадра. Там выплывали на передний план грозным, загадочным обещанием детали, которые вовсе ничего не значили, вели в тупик. А когда из всей этой многокрасочной пестроты выстраивалась, вычленялась и выходила на простор погоня — будто визуально–музыкальная лавина обрушивалась на зал» (Демин, 1982: 77).
Моё мнение о «Свидетельстве о бедности» можно узнать здесь (Федоров, 1979)
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А многим зрителям этот фильм до сих пор нравится:
- «Очень хороший фильм. Снят фильм хорошо, с настроением. Милиция приличная, образованная, с совестью, жуликов ловят. Хмельницкий просто потрясающий бандит, злодей, убеждает. Лев Перфилов жуликов со шпионами хорошо играет, но и гэбэшники с операми у него настоящими получаются. Фильм получился лиричный, с хорошей музыкой, приятные городские виды, машин мало, простор чувствуется. Народ оригинально одет, как в то время. Смотрел в год выхода с милиционерами, для них делали специальный просмотр, сильно они переживали, что милиционера ранили, сочувствовали как реальному человеку» (Алекс).
- «Неплохой советский детектив с отличными актерами. На мой взгляд, все играют хорошо, все актерские работы яркие, запоминающиеся. Хороша музыка и все музыкальные заставки… Всегда смотрю это кино с особым ностальгическим чувством! Какое счастье, что такое кино у нас было! Остались лишь воспоминания, но и они так прекрасны!» (Барбитомакус).
- «Интересный и фактурный милицейский детектив с претензией на социальную драму. Такие особенно нравятся зрителям, т.к. прототипы персонажей живут рядом с нами. Сюжет картины также дает простые ответы на сложные житейские вопросы. Если бороться с преступностью – надо ловить… Если хочешь спокойной жизни – трудись и живи на зарплату. Захотел "зашибить деньгу" – воруй, ограбь, отними силой или хитростью, только за это потом придется расплачиваться; захотел выпить и закусить – купи бутылку и закуску и тихо пей дома; захотел красивую подругу жизни – смело познакомься с шикарной девушкой и поведи ее в кафе... Только не будь глупым и жадным. Будь проницательным и изворотливым. Учись жизни! Фильм, в котором сочувствуешь и сопереживаешь практически всем отрицательным персонажам – они такие по–простому, "по жизненному" симпатичные. … Жизнь мчится на виражах, все гонятся за своими золотыми миражами и проигрывают в этой гонке. Лучше занимались бы спортом, как рисковый главный герой в исполнении Хочинского» (Хаким).
Перехват. СССР, 1987.
Режиссер Сергей Тарасов. Сценарист Евгений Месяцев. Актеры: Андрей Ростоцкий, Владимир Меньшов, Леонид Кулагин, Альгимантас Масюлис, Яна Друзь, Борис Химичев, Паул Буткевич, Андрей Юренев, Борис Хмельницкий и др.
17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Сергей Тарасов
поставил 16 полнометражных фильмов (в основном – развлекательных жанров), четыре из которых («Черная стрела», «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Перехват») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Шпионский фильм «Перехват» вышел на экраны СССР в мае перестроечного 1987 года, поэтому уже не смог собрать в кинозалах привычные для такого рода лент 20–30 млн. зрителей.
Что касается кинопрессы, то ее уже интересовали совсем иные фильмы и сюжеты. Отсюда понятно, почему кинокритик Петр Смирнов столь серьезно и дидактично подошел к этой динамичной ленте, предупреждая читателей, что в «Перехвате», «конечно же, восторжествуют законы жанра, следуя которым ритм погони, все убыстряясь, неизбежно приведет нас к хорошо известному с первых кадров финалу. Андрей Ростоцкий … будет привычно демонстрировать нам белозубую улыбку, настоящий бойцовский характер и отличную физическую подготовку, позволяющую ему выполнить многие сложные трюки без дублеров. А известный актер и режиссер Владимир Меньшов, игравший до этого в основном положительных героев, будет непривычно «злодействовать» в роли суперагента. И пусть вас не печалит, что фильм быстро промелькнет. В этом жанре погони, как правило, не имеют финиша, ибо продолжаются в последующих довольно многочисленных лентах. Другое дело, если вы задумаетесь о том, не сужает ли подчас чрезмерная раскованность обращении детективного и приключенческого жанров с важными и, не побоимся этого слова, святыми темами наш взгляд на подвиг, не разменивают ли они порой на кассовую зрелищность нашу историю, нашу память, нашу боль? И вообще, не чересчур ли мы привыкли хотеть, чтобы кино непременно развлекало нас во всех жанрах – историческом, приключенческом, комедийном? Причем, не просто развлекало, но и давало бы готовые рецепты» (Смирнов, 1987: 5).
Многим зрителям «Перехват» нравится и сегодня:
- «Самый лучший шпионский фильм! Снят отлично, смотреть можно не отрываясь, никаких нареканий не вызывает. Ростоцкий, Меньшов и Химичев, отлично справились с задачей, поставленной режиссером фильма – показали две противоборствующие стороны – американскую и советскую. Прав всегда тот, кто честен и справедлив, а не тот, кто обманом втирается в чье–то доверие» (С. Завьялов).
- «Лихой боевичок! И посмеялись и попереживали. Владимир Меньшов в роли американского шпиона – великолепен. Сколько выдержки, самоуверенности. Некоторые сцены смотрятся сейчас забавно, но впечатления о фильме очень положительные! Концовка удалась – долгий взгляд В.Меньшова!» (Кира)
- «Хороший фильм, динамичный, добротный. Правда, кое–где слегка все гротескно–лубочное. Полковник КГБ монументальный, доминирующий вертолет... Портят фильм постановки драк. Уже могли бы … что–то более художественное разыграть, а не эту возню котят в духе потасовки младшеклассников "а он мне не дал списать". Да и в конце с вражеским диверсантом – мичман–самбист.... все эти хуки – смешны. В общем, все качественно, но постановки драк сильно обгадили все» (Новый авиатор).
Шествие золотых зверей. 1979.
Теодор Вульфович. Сценаристы Юрий Домбровский, Теодор Вульфович. Актеры: Игорь Ледогоров, Гражина Байкштите, Николай Крюков, Людмила Гладунко, Маргарита Володина, Николай Прокопович и др.
17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Теодор Вульфович (1923–2004)
поставил всего восемь фильмов, четыре из которых («Последний дюйм», «Крепкий орешек», «Товарищ генерал», «Шествие золотых зверей») вошли в число самых популярных лент СССР.
Советская кинопресса отнеслась к детективу «Шествие золотых зверей» довольно строго. К примеру, кинокритик Виктор Демин (1937–1993) в «Спутнике кинозрителя» писал об этом фильме так: «Всё правильно. Благородно по мысли. Достаточно увлекательно по изложению. Только иногда уж очень стерильно–дистиллировано. И тогда зрителю, на свой собственный страх и риск, усилием воображения приходится воссоздавать по общему контуру и всю атмосферу происходящего, и «одержимость», и даже, честно говоря, любовь» (Демин, 1979: 3).
А кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) посчитал, что «Игорь Ледогоров изображает почти фанатика с горящим, мрачным светом глаз, для которого его профессия, его золотые звери дороже всего — даже женщины, даже жизни. Такие люди не могут не вызывать уважения. Но вот Зимин начинает действовать и — увы! — действует столь неумело, столь беспомощно, что волей–неволей начинаешь размышлять о степени умственной полноценности этого человека. А ведь в «Шествии...» намечался нестареющий, лежащий в основе многих киносюжетов конфликт — мужественный человек борется против целой шайки. Герой, как правило, побеждает (вспомним «Белое солнце пустыни»), ну пусть не побеждает, но старается победить, делает для этого все возможное. Конечно, в наши дни ситуация польского фильма «Закон и кулак», где банды свободно разгуливают по улицам городов и сел, исключается, но все же, может быть, авторы «Шествия...» и правы: не за каждым углом стоит постовой, и бывают случаи, когда приходится действовать самостоятельно, и уж тут–то надо проявить отвагу, находчивость, умение. Увы, сюжетные возможности оказались нереализованными» (Ревич, 1983: 99).
Многие современные зрители настроены более благожелательно:
- «Хорошо снято. Актеры все играют отлично. Милиция неактивная какая–то… Гражина Байкштите очень красивая актриса. Маргарита Володина мне везде нравится, шикарная женщина. … Конец очень жестокий, из–за человеческой глупости и женского упрямства. … Но фильм все равно смотрится привлекательно» (Алекс).
- «Замечательный прекрасный фильм, один из самых запомнившихся (детектив с настоящими а не картонными бандитами). Но куда более интересен герой Игоря Ледогорова. Нет, сам Игорь Ледогоров – интеллигент (ныне исчезнувшее сословие – прослойка), "соль земли"... те люди, без которых существование человечества на земле теряет всякий смысл» (Юрий).
- «Фильм очень красивый. Замечательно сняты пейзажи, романтично переданы жизнь и быт археологов. Сюжет фильма в общем–то прост, но фильм стоит приветствовать, как пример редкого для советского кино жанра "археологического детектива". Отдельные актерские работы очень хороши. Приятен Игорь Ледогоров в роли Зимина. Очень красива, грациозна, привлекательна Гражина Байкштите. Актриса хорошо передает любовную страсть героини к Зимину: то водой на него плеснет, то произносит эротические фразы (например, о "желании оседлать барса", которого она сравнивает с Зиминым), но последний, увлеченный находками, очень сдержан к своей подруге» (А. Гребенкин).
Но есть, разумеется, и иные точки зрения:
- «В жанре "археологического детектива", по–моему, несравненно лучше получился фильм В. Дормана "Исчезновение". Этот же показался довольно слабым, по–настоящему только Усик (Н. Прокопович) хорош. Гражину Байкштите не люблю как актрису – красивая кукла, не более того, и здесь она главным образом позирует и наряды меняет. Мне довелось читать о фильме любопытную информацию: литературной основой фильма будто бы послужил неизданный в те годы роман Домбровского "Факультет ненужных вещей", но время действия и сюжет были для прохождения через цензурные инстанции настолько сильно изменены, что сходство с первоисточником стало более чем отдаленным» (Б. Нежданов).
Бармен из "Золотого якоря". СССР, 1986.
Режиссер Виктор Живолуб. Сценарист Ярослав Филиппов. Актеры: Евгений Герасимов, Андрей Ростоцкий, Татьяна Догилева, Наталья Вавилова, Альгис Матулёнис, Юрис Леяскалнс, Юрий Назаров и др.
17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виктор Живолуб
поставил девять полнометражных игровых фильмов, в основном – остросюжетных. Три из них («Приказано взять живым», «Право на выстрел» и «Бармен из «Золотого якоря») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Журналист Нонна Светлова в «Спутнике кинозрителя» оценила этот шпионско–детективный фильм вполне позитивно, подчеркнув, что зритель найдет в нем все атрибуты жанра» (Светлова, 1986: 15).
Отношение многих современных зрителей к «Бармену из "Золотого якоря"» довольно снисходительное:
- «В середине 80–х у Андрея Ростоцкого всё шло по шаблону. Одни и те же роли, движения, мимика, ухватки и т.п.» (Геннадий).
- «Сам по себе фильм про шпиёнов, сделан по шаблону жанра. Единственно, он навевает грустные сопоставление, сколько же людей в бывшем СССР были готовы продать страну от бармена до генсека, кто за жвачку, кто за джинсы, кто за машину, кто–то хотел стать столбовою дворянкой, кто–то владычицей морскою. В результате страна оказалась у разбитого корыта» (Сибиряк).
- «Сценарий примитивный, игра – выше среднего, постановка – по–советски качественная, съёмка – грамотная» (Виктор).
«Богатырь» идет в Марто. СССР, 1954.
Режиссеры Евгений Брюнчугин, Сигизмунд Навроцкий. Сценарист Иосиф Прут. Актеры: Михаил Белоусов, Василий Нещипленко, Лев Фричинский, Николай Крючков, Виктор Авдюшко, Элина Быстрицкая, Изольда Извицкая, Раднэр Муратов, Николай Граббе, Евгений Моргунов и др.
17 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Евгений Брюнчугин (1899–1981)
поставил семь полнометражных игровых фильмов, два из которых («Богатырь» идет в Марто» и «Среди добрых людей») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Сигизмунд Навроцкий (1903–1976)
поставил шесть полнометражных игровых фильмов, два из которых («Зигмунд Колосовский» и «Богатырь» идет в Марто») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Картина «Богатырь» идет в Марто», снятая в духе «холодной войны», рассказывает историю о столкновении моряков мирного советского корабля с западными буржуями и диверсантами…
Мнения нынешних зрителей об этом фильме вполне доброжелательны:
- «Очень интересный фильм в духе 50–х годов. Чрезвычайно увлекательный сюжет, прекрасные актеры, песня в фильме, нет моря крови, хотя события в фильме развиваются порой покруче, чем в современных осточертевших боевиках. Можно смотреть, смотреть и пересматривать!» (И. Синько).
- «Сейчас фильм, конечно, кажется наивным, но смотрится с интересом. Сюжет увлекательный» (Ленхен).
- «Хороший фильм, хоть немного и наивный. Душой отдыхаешь после современных мыла и "гламурного" искусства выдаваемых за настоящую жизнь. Вот герои фильмов – моряки, строители, рабочие, колхозники. А не офисный планктон со своими мелкими проблемами» (Г. Травин).
Авария. СССР, 1965.
Режиссеры: Наум Бирман, Александр Абрамов. Сценарист Владимир Померанцев. Актеры: Виктор Тарасов, Юрий Толубеев, Владимир Ратомский, Николай Сергеев, Владимир Кашпур, Ксения Минина, Аркадий Волгин, Игорь Горбачёв
16,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Наум Бирман (1924–1989)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, два из которых («Хроника пикирующего бомбардировщика» и «Авария») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Но у этого режиссера есть еще и популярная телевизионная комедия «Трое в лодке, не считая собаки»…
Режиссер Александр Абрамов (1913-2002)
поставил всего два полнометражных игровых фильма («Авария» и «Домой»), и им удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
В этом психологическом детективе ведется расследование автомобильной аварии, в результате которой погиб человек…
В год выхода «Аварии» в прокат советская кинопресса отнеслась к ней вполне доброжелательно. Так кинокритик Т. Хлоплянкина (1937-1993) писала, что в этом фильме «детективная история служит поводом для серьезного разговора о людях» (Хлоплянкина, 1965: 9).
Сегодняшние зрители оценивают «Аварию», как правило, позитивно:
- «Совершенно замечательный фильм. … Удачно подобраны все актеры, даже в самых небольших ролях, и так же достоверно сыграны! Вот, что значит работа режиссеров с актерами!» (Александр).
Пропажа свидетеля. СССР, 1972.
Режиссер Владимир Назаров. Сценарист Борис Можаев. Актеры: Валерий Золотухин, Максим Мунзук, Марта Зориктуева, Артём Иноземцев, Людмила Максакова, Николай Крюков, Борис Юрченко, Алла Мещерякова и др.
16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Назаров (1922–2001)
поставил девять фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли «Хозяин тайги» и «Пропажа свидетеля».
Детектив «Пропажа свидетеля» — продолжение «Хозяина тайги» с тем же Валерием Золотухиным (1941-2013)
в главной роли, но, увы, уже без Владимира Высоцкого (1938-1980). В «Пропаже свидетеля» герой Валерия Золотухина занимается расследованием убийства ученого-зоолога…
Зрительский успех у «Пропажи свидетеля» был значительно меньше, чем у «Хозяина тайги», да и кинопресса писала о нем как-то походя… В частности, кинокритик Татьяна Хлоплянкина (1937-1993) упрекнула авторов «Пропажи свидетеля» в том, что они сделали персонажа Владимира Золотухина слишком серьезным (Хлоплянкина, 1972).
Дела давно минувших дней… СССР, 1973.
Режиссер Владимир Шредель. Сценаристы: Александр Червинский, Анатолий Безуглов, Юрий Кларов. Актеры: Иван Насонов, Валерий Ольшанский, Михаил Лобанов, Пётр Меркурьев, Бруно Фрейндлих, Елизавета Уварова, Михаил Кокшенов, Виктор Перевалов, Наталья Четверикова, Владимир Этуш, Михаил Глузский, Николай Лавров
16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Шредель (1918–1993)
за свою карьеру поставил 15 игровых лент разных жанров, но только два из них – остросюжетный фильм «Пятеро с неба» и детектив «Дела давно минувших дней» вошли в тысячу самых кассовых советских фильмов.
В фильме «Дела давно минувших дней» ведется расследование убийства антиквара… Любопытно, что сегодняшние зрители воспринимают этот фильм и как серьезный детектив, и как пародию на него:
- «Вчера впервые посмотрел этот фильм Владимира Шределя. Это пример того, как надо работать в детективном жанре. Смотрится с огромным интересом, несмотря на издержки времени. Все сделано профессионально, плюс очень сильные актерские работы» (Леонид).
- «Фильм можно поставить в один ряд с картинами «Один из нас» и «Зеленый фургон». По сути дела, перед нами тонкая пародия на фильмы про чекистов и борьбу с уголовщиной в 20-е. … И сыщик, подражающий Шерлоку Холмсу, и воинствующий литератор-рапповец, и нищенствующая дворянка-старуха, и другие персонажи немного шаржированы, но без перегиба, с балансом на той тонкой грани, когда зритель вначале воспринимает действие всерьез, и лишь потом осознает розыгрыш. Такие фильмы требуют от режиссера очень большого мастерства, эрудиции и прекрасно развитого художественного вкуса. Зато зрители, смотря эту картину даже через много лет, получат истинное удовольствие» (Олег).
Пять минут страха. СССР, 1986.
Режиссер Андрей Ладынин. Сценарист Сергей Высоцкий (по мотивам собственной повести "Анонимный заказчик"). Актеры: Анатолий Кузнецов, Евгений Герасимов, Леонид Куравлёв, Владимир Носик, Андрей Гусев
16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Андрей Ладынин (1938–2011)
поставил всего четыре полнометражных игровых фильма, но три из них – «Версия полковника Зорина», «Победитель» и «Пять минут страха» – вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Чтобы раскрыть преступление, оперативники принимают рискованное решение: подослать в банду своего человека...
Кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997) отозвался о детективе «Пять минут страха» вполне позитивно (Ревич, 1986: 15). Этот детектив наверняка мог привлечь гораздо большую аудиторию, выйди он года на два–три раньше. В 1986 году уже началась перестройка, и общество волновали совсем другие темы и проблемы, кинопосещаемость (в том числе и фильмов детективного жанра) стала неуклонно падать, и только самые звездные детективные киноленты (например, «Десять негритят» С. Говорухина) могли собрать аудиторию свыше 30 млн. зрителей.
Мнения зрителей XXI века о «Пяти минутах страха» разделены на «за» и «против»:
- «Фильм хороший, назидательный. В те годы … милиция занималась перевоспитанием не только преступников, но и вообще всех вокруг, кто под руку попадется. Особенно хороша сцена в театре, где милиционер разъясняет, что объект их интереса – бессовестный человек, еще только собирающийся совершить преступление. Через тридцать лет из документальных сериалов про советскую милицию мы узнали, что это только на экране органам делать было нечего, а в реальной жизни они не щадя живота гонялись за реальными маньяками, которых, оказывается, было пруд–пруди. В советском кино сложился также типаж тихого изготовителя отмычек, состоящего в хороших отношениях с милицией (обязательный атрибут – немного пришибленная положительная жена, предлагающая чай)» (Думитру).
- «Один из самых скучных фильмов, которые я видел. Никакой интриги, все играют как придется, не стараясь. "Банда" вызывает смех, работники угро – скуку, прочие – вообще не заслуживают никаких слов. Но, может быть, великая правда фильма именно в этом: преступления совершают серые люди и попадаются они из–за своей глупости, несобранности, неизобретательности, в органах работать скучно, обывателям тоже скучно, хочется поиграть в хмырей–шерлоков» (Ф. Неш).
- «Фильм ругать не буду, хотя, на мой взгляд, книга, по которой он снят, значительно интересней. Понравился Куравлев. Есть и другие неплохие актерские работы. А вот Герасимов раздражает – однотипно–однообразный, везде одинаковый, "ходульный" персонаж, слащавый и правильно–положительный, в общем, скучный. При этом ему почему–то не веришь» (Мартин).
- «Чрезвычайно слабый, полулюбительского уровня фильм. В очередной раз разочаровывает Л. Куравлёв: весь талант актёра видимо израсходовался в его ранних ролях, когда артист был молод. Играет откровенно плохо, если не сказать бездарно. Даже если принять в качестве ''смягчающего обстоятельства '' бледную режиссуру и сценарные недоработки, это выглядит слабоватым ''алиби'' популярному актёру. Как много, оказывается, наснимали фильмов в советское время, которые лучше б и не видеть никогда. Выражаясь современным сленгом – отстой» (Архив).
Смерть филателиста. СССР, 1970.
Режиссер Георгий Калатозишвили. Сценаристы: Леван Алексидзе, Георгий Калатозишвили, Анзор Салуквадзе. Актеры: Рамаз Чхиквадзе, Русудан Кикнадзе, Автандил Курдиани и др.
16,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Сыну талантливого режиссера Михаила Калатозова (1903–1973), Георгию Калатозишвили (1929–1984)
не удалось в своем творчестве приблизиться к знаменитым фильмам своего отца («Летят журавли», «Неотправленное письмо», «Я – Куба», «Красная палатка» и др.). Г. Калатозишвили поставил девять полнометражных игровых фильмов, из которых в тысячу самых популярных советских кинолент попали детективы «Смерть филателиста» и «Я, следователь…».
Милиция расследует ограбление кассы в одном из НИИ и смерть кассира, который был известен как заядлый филателист…
Редактор и кинокритик Ирина Кокарева (1921-1998) писала о «Смерти филателиста» так: «Хорошее начало у молодого режиссера…, имеющего только опыт операторской работы. Он поставил фильм умный и полезный, имеющий свою художественную специфику. Динамика и эволюция образов, неожиданные ситуации, резкое «врезание» камеры в поток событий для открытия нужно факта – вот основа картины, то «строительный материал», из которого она сложена» (Кокорева, 1970: 9).
Немногие зрители XXI века помнят этот детектив, но те немногие отзывы, которые есть в интернете, как правило, положительны:
- «С детства знаю название фильма, но как-то ни разу не получилось его увидеть. И вот, наконец, совершенно случайно наткнулась в сети. Начала смотреть и не смогла оторваться. Отличный детектив. Нетривиальный сюжет, интрига развивалась интересно. Если учитывать, что фильм снят в конце 1960-х, то вообще диву даешься, как получился такой классный, не идеологизированный детектив, гармонично вписывающийся в классику жанра» (Элина).
Две версии одного столкновения. СССР, 1985.
Режиссер Вилен Новак. Сценаристы Вадим Авлошенко, Юрий Гаврилов. Актеры: Жанна Прохоренко, Николай Олялин, Игорь Горбачёв, Олег Куликович, Дмитрий Щеглов, Арнис Лицитис, Елена Кондулайнен, Всеволод Шиловский
16,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вилен Новак
поставил 13 полнометражных игровых фильмов и сериалов, два из которых («Красные дипкурьеры», «Две версии одного столкновения») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советский сухогруз столкнулся с иностранным нефтяным танкером… Как и почему? Это и надо выяснить…
Рецензент «Советского экрана» Всеволод Ревич (1929–1997) оценил эту детективно–политическую ленту в целом позитивно, отметив напряженность действия и актуальную для периода «холодной войны» идеологическую направленность. Однако далее он обратил внимание читателей и на некую наивность сюжетных поворотов и пожурил авторов ленты за сцены драки и стрельбы и пожелал авторам не «идти по самым легким испытанным дорожкам» (Ревич, 1985: 9).
И хотя сегодня эта картина про происки ЦРУ относительно честных советских моряков основательная забыта массовой аудиторией, у нее есть и свои поклонники:
- «Кино хорошее, правильное, и актёры замечательные» (Смотрелка).
- «Несмотря на ряд облегченных решений фильм симпатичен, приятно смотрится» (А. Гребенкин).
Литература (стр. 978-982)
Самые кассовые советские фильмы приключенческой тематики в жанрах фильма действия (action), включая вестерны/истерны, боевики и фильмы–катастрофы
Пираты XX века. СССР, 1979.
Режиссёр Борис Дуров. Сценаристы: Борис Дуров, Станислав Говорухин. Актёры: Николай Ерёменко, Петр Вельяминов, Талгат Нигматулин и др.
87,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Борис Дуров (1937–2007)
– режиссер самого кассового советского фильма «Пираты XX века» – порадовал зрителей и еще несколькими хитами. Всего на его счету 16 полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Пираты XX века», «Не могу сказать «Прощай», «Вертикаль», «Повесть о чекисте») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В фильме Бориса Дурова «Пираты ХХ века» довольно умело используются наиболее выигрышные элементы зрелищных жанров. Действие картины построено на довольно быстрой смене непродолжительных (дабы не наскучить зрителям) эпизодов. Плюс сенсационная информативность: мозаика событий разворачивается в экзотических местах, на экране показан жестоким мир Зла (торговцы наркотиками, профессиональные убийцы, бандиты и пр.), которому противостоит главный герой — почти волшебный, сказочный персонаж. Он красив, силен, обаятелен, из всех сверхъестественных ситуаций выходит целым и невредимым.
Кроме того, многие эпизоды активно затрагивают человеческие эмоции и инстинкты (чувство страха, например). Это один из первых отечественных фильмов, снятый по проверенным западным кинорецептам. Здесь довольно четко вычислены «среднеарифметические» компоненты боевика: драки, перестрелки, погони, красотки, тревожная музыка, бьющие через край переживания персонажей, минимум диалогов, максимум физических действий и другие атрибуты «дина-фильмов», о которых хорошо написал Р. Корлисс, убежденный, что ленты современной массовой культуры можно, скорее, назвать динамичными, чем остросюжетными. Ударные сцены картины (нападение пиратов на мирное судно, подводные съемки) сделаны уверенно, технически вполне профессионально. Если бы режиссеру удалось выдержать в таком ключе всю картину! Но и без этого фильм стал самым кассовым за всю историю советского кино (87,6 миллионов зрителей за первый год демонстрации). А Николай Еременко
, исполнивший главную героическую роль, на долгие годы превратился в кумира молодежи и подростков.
Советские кинокритики встретили «Пиратов XX века» в целом негативно, признавая, конечно, их неслыханный кассовый успех. Владимир Ишимов в журнале «Искусство кино» сначала отметил причины успеха фильма: «Если говорить о приключениях, то действительно получилась лента с профессионально выстроенным лихим сюжетом, изобилующая острыми ситуациями и внезапными фабульными завихрениями… А когда садист Салех … отдавал красавицу–библиотекаршу Айну совсем уж звероподобному маньяку Хаади со словами: «Ты ведь была пай–девочкой? Сейчас мы это проверим», – зал замирал. Неужто покажут? Разве не зрелище? Вне сомнений. Приключения? Конечно» (Ишимов, 1981: 73–74). Затем кинокритик упрекнул «Пиратов…» в устаревшей, по его мнению, стереотипности сюжета: «Всё в ней – по стародавнему канону, всё – плод не свободной творческой выдумки, а внимательного изучения расхожих образцов» (Ишимов, 1981: 76).
И, наконец, в конце статьи последовал главный этический упрек в адрес создателей «Пиратов XX века»: «Наши моряки, как и пираты, убивают легко, словно бы шутя–играя, без всяких эмоций и рефлексий. Будто всю предыдущую жизнь они только и делали, что убивали. … А убийства так эффектны и опять же красивы, что надо, нельзя не спросить себя: а нравственно ли преподносить юным зрителям, заворожено впивающимся в экран, такие вот острые ощущения?» (Ишимов, 1981: 80–81).
Сегодня, когда на российские зрители посмотрели сотни гонконгских и голливудских боевиков (в том числе и пиратско–морской тематики) «Пираты XX века», конечно же, не поражают воображение. Кроме того, «фильм, метафоризируя, дает нам поняты пиратство — не что иное, как современный капитализм в своей наиболее грубой форме (разумеется, на борту пиратского корабля слушают американскую поп–музыку). Орудия угнетения находятся в руках у пиратов, тем не менее советские моряки в итоге торжествуют победу над разбойниками. Потому что они разыгрывают свою самую сильную карту: коллективную солидарность — один за всех, каждый дерется за другого, как за себя самого, даже если это значит, что придется мириться с личными жертвами. Советский человек — как идеалист, пират — как материалист» (Ритцер, 2012).
Можно согласиться с тем, что появление «Пиратов XX века» «приходится на историческую эпоху, которая — после резко раскритикованной попытки студий «Межрабпома» — во второй раз в истории советского кино пытается воплотить развлекательную продукцию с социалистическим уклоном. В 1970–е годы Госкино начало активно поощрять производство коммерческих сюжетов, чтобы противодействовать убывающему количеству зрителей и вновь добиться финансовой прибыли. На место идеализированного зрителя, просвещенного кино–субъекта, заступает новая концепция публики как потребителя, по образцу киноиндустрии капиталистических экономик. Если до этого момента социалистический кинематограф был ориентирован не на «легкое» развлечение, а на «тяжелые» моральные посылы, воспитание и пропаганду, то теперь вдруг жанровое кино в СССР вступило в неожиданный период расцвета» (Ритцер, 2012).
Поклонников у «Пиратов XX века» немало и в XXI веке:
- «Обожаю «Пираты XX века». Смотрел его не одну тысячу раз» (Р. Горнштейн).
- «Первый советский приключенческий боевик, сработанный по всем правилам жанра. Несмотря на некоторые просчеты, видные с сегодняшнего дня особенно отчетливо – фильм сработан крепко, увлекателен, смотрится на одном дыхании. Сюжет, антураж (в том числе изображение быта островитян и пиратов) достаточно условны. Хорошо, изобретательно сделаны подводные съемки (особенно на тонущем корабле, в библиотеке), продуманы поединки героев. Отлично показали себя Н. Еременко (Сергей), Т. Нигматулин (Салех)» (А. Гребенкин).
- «Ведь это прорыв! Я в свое время сходила на него столько, сколько он шел у нас в поселке. И потом по возможности смотрела, да мы все смотрели его не по одному разу и мальчишки и девчонки. Тогда все влюбились в Николая Еременко, наверное это был первый наш супергерой такого плана. И кино такого не снимали, так иногда могли увидеть что–то западное, но так редко! Так что спасибо создателям за фильм» (С. Войтюк).
Экипаж. СССР, 1980.
Режиссёр Александр Митта. Сценаристы: Юлий Дунский, Валерий Фрид, Александр Митта, Борис Уриновский. Актёры: Георгий Жженов, Анатолий Васильев, Леонид Филатов, Александра Яковлева, Ирина Акулова, Екатерина Васильева, Комаки Курихара
71,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Митта
поставил 15 полнометражных игровых фильмов, пять из которых («Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Москва, любовь моя», «Друг мой, Колька!», «Точка, точка, запятая…») вошли в тысячу самых кассовых советских фильмов.
Только за первый год демонстрации «Экипаж» (1980), удачно синтезировавший жанры фильма–катастрофы и мелодрамы, посмотрел 71 миллион зрителей (шестое место в списке самых кассовых советских фильмов).
Вот как сам Александр Митта объясняет причины успеха этого своего главного хита: «Успех «Экипажа» — это успех сказки: три богатыря, ковер–самолет и дракон. «Экипаж» живет долго благодаря именно этому, а вовсе не потому, что там показаны какие–то глупости по поводу аварии самолета. Никакого отношения к реальности она просто не имела — при подобной аварии, которую потерпел самолет, он должен был через секунду взорваться и тут же рухнуть на землю. А он летел, и никто из зрителей на это не обращал внимания. Им важна была борьба героев за свою жизнь, они хотели вместе с ними отчаиваться и надеяться. Вот что главное» (Митта, 2002).
В 1980 году ещё далекий от прозападного либерализма кинокритик Андрей Плахов, размышляя над причинами успеха этой зрелищной ленты, писал, что «Экипаж» – это «героико–приключенческий фильм. Он открыто противостоит тем западным лентам, где живописуется тотальный страх, разобщенность людей в пору бедствий, утверждается слабость и низость человеческой натуры. Но он спорит и с моделью героя–супермена, с вульгарным неоромантизмом «бондовского» толка» (Плахов, 1980: 75).
Признав такого рода достоинства фильма, А. Плахов тут же его и пожурил, упирая на высокие нравственные и идейные нормы советского общества: «Увлекательность действия порой все же граничит с самоцельной развлекательностью. Масштабность съемок – с рассчитанной гигантоманией. … нет–нет да проскальзывает привкус пошловатой «клубнички». … Как показал опыт, ни жанрово–тематические признаки, ни акцент на зрелищность сами по себе не обеспечивают высокого идейного качества и подлинной художественности» (Плахов, 1980: 79).
Но скорее всего, именно то, что в 1980 году вызвало у А. Плахова осуждение, на самом деле, было дополнительным манком для массового успеха фильма, до такой степени сохранившего свою популярность среди аудитории, что спустя 35 лет режиссер Николай Лебедев решил сделать его вольный ремейк. Кинокритик Елена Стишова встретила новый «Экипаж» (2016) весьма позитивно: «Николай Лебедев, с детства мечтавший пересказать любимый фильм "Экипаж", чутко отреагировал на перемены в обществе. В результате мы получили супертехнологичный продукт, снятый на самом высоком уровне современного визуального колдовства. … пишу про новую работу Николая Лебедева, уважая его восходящий профессионализм и редкий по нынешним временам романтизм. Я вижу попытки режиссера уравновесить мощный зрительский потенциал триллера, то есть суперкартинку, человеческой историей. Особо ценю мессадж режиссера о том, что героизм и самопожертвование сегодня не ценятся в обществе, заточенном на прибыли и доходы» (Стишова, 2016).
Однако далеко не все кинокритики согласились с этой оценкой. К примеру, Нина Цыркун была уверена, что «кроме захватывающей аттракционной второй части, Митта подкупал увертюрой с жизненностью и в то же время нетривиальностью личных проблем своих героев. Лебедев ориентируется на шаблон сегодняшнего голливудского катастрофического экшена. Поэтому личные истории у него сведены к минимуму и в принципе предсказуемы. Пусть бы так, но проблема в том, что уже не имеет отношения к канону: в неуклюжести и недостоверности соответствующих сцен, которых лучше бы вообще не было» (Цыркун, 2016).
Как всегда ерническая позиция кинокритика Дениса Горелова оказалась где–то посередине «за» и «против»: «У Лебедева редкий и незаменимый в наши дни дар брать любую сценарную шнягу и делать из нее пристойный продукт» (Горелов, 2016).
Так или иначе, зрители XXI века встретили новый «Экипаж» неплохо: он стал одним из самых кассовых отечественных фильмов постсоветского периода.
Мнения нынешних зрителей об «Экипаже» Александра Митты существенно отличаются.
«За»:
- «"Экипаж" мой самый любимый фильм уже на протяжении многих лет. Мы с ним ровесники, но, несмотря на достаточно зрелый для кинофильма возраст, он нисколько не потерял своей актуальности в наше время. … Очень хочется верить, что профессионализм героев фильма передается и нынешним пилотам, и мы в надежных руках» (Н. Палаткина).
- «Все голливудские фильмы–катастрофы "отдыхают" рядом с нашим "Экипажем" В нем нет сногсшибательных спецэффектов, но есть игра настоящих актеров, которая трогает до глубины души» (Елена).
- «Фильм просто потрясающий, мой любимый... Великолепная игра актеров, сюжетная линия. Очень волнующее переплетение жизненных судеб членов "экипажа" и их профессиональной деятельности» (Толик).
«"Экипаж" – это не просто наша классика. Это шедевр. Шедевр настоящего кинематографа. Потрясающая игра лучших актеров нашего кино... Никогда не забуду, как в детстве первый раз ходил с братом смотреть эту картину. В первой серии мы серьезно переживали за каждого героя, а во второй мы держали друг друга за руки, будто все происходящее на экране происходит с нами лично и с нашими близкими... К сожалению сейчас так никто не играет и не снимает. А "Экипаж" всегда будет у меня на первых местах» (Андрей).
- «Сильный фильм! Снят безукоризненно, актерская игра – идеальная более, чем полностью, ну а изображение катастрофы – это отдельный разговор! Многое, что сделал режиссер, тогда делалось впервые: первый советский фильм–катастрофа, первая эротическая сцена… Такого в советском кино еще не было… Посмотришь этот фильм и поймешь, что никакая голливудщина со своими компьютерными эффектами не сравнится с нашим кино. В этом, как и во многих наших фильмах, внимание акцентируется больше всего не на катастрофе, а на чувствах человека» (С. Завьялов).
«Против»:
- «Мне фильм категорически не понравился, все нарочито, высосано из пальца. Конечно, красиво увидеть, как самолет отбрасывает свой хвост, но почти все фильмы про гражданскую авиацию перегружены штампами, в них, как правило: седовласый мудрый первый пилот, весь белый и пушистый, если он имеет проблемы, так только со здоровьем, у второго пилота всегда проблемы в семье и с самим собой…, а на бортинженера всегда навешивают отрицательные черты, он, как правило, гулена, бабник…; радистов или штурманов изображают циниками и острословами, а стюардессы, разумеется, наивные инженю, которых норовят "кинуть" по любовной линии пассажиры или члены экипажа. И вот такие "экипажи" кочуют из фильма в фильм. … В одном городе этот фильм имел своеобразное влияние: подростки, насмотревшись в нем красивой жизни со светомузыкой, пошли крушить железнодорожные семафоры, чтоб добыть цветные стекла» (Руль).
Всадник без головы. СССР–Куба, 1973.
Режиссер Владимир Вайншток. Сценаристы: Владимир Вайншток, Павел Финн (по мотивам романа Т. Майн Рида). Актеры: Олег Видов, Людмила Савельева, Эслинда Нуньес
68,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер и сценарист Владимир Вайншток (1908–1978)
специализировался на приключенческих фильмах. Остросюжетный фильм «Вооружен и очень опасен», к сожалению, стал его последней киноработой. Фильм успешно прошел в прокате и в итоге вошел в первую сотню самых кассовых фильмов СССР и стал самым популярным советским вестерном. Всего на счету В. Вайнштока восемь полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Дети капитана Гранта», 1936; «Остров сокровищ», 1937; «Всадник без головы», 1973, «Вооружен и очень опасен», 1978) вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Уверен, что своему успеху «Всадник без головы» во многом обязан тогдашней фантастической популярности актера Олега Видова (1943–2017)
. Вскоре после премьеры «Всадника без головы» мне повезло побывать на творческой встрече с Олегом Видовым: свободных мест в зале, разумеется, не было и быть не могло – зрители разве что на люстрах не висели… Олег Видов увлеченно рассказывал о подробностях съемок на Кубе, о смешных эпизодах, о конных трюках… В конце вечера десятки юных поклонниц актера буквально засыпали его цветами…
Сразу после выхода «Всадника без головы» кинокритик Всеволод Ревич писал в «Советском экране», что авторы фильма «Всадник без головы» сумели «создать динамичный киновариант романа без явных стыков и швов, которые так часто бросаются в глаза при встречах с экранизациями. … Это не значит, что все эпизоды и диалоги безупречны» (Ревич, 1973)
Российский кинокритик Денис Горелов оказался более благожелательным (хотя – как всегда – ироничным) по отношению к фильму: «Фильм «Всадник без головы» … стал единственной экранизацией этого суперпопулярного в России бестселлера – если не считать немой немецкой короткометражки 1921 года. Это был третий после «Человека–амфибии» и «Земли Санникова» случай, когда картина домашнего производства казалась абсолютно неродной. Стандарт голливудского кинопроизводства «красивый мужчина и красивая женщина в красивых обстоятельствах» был чужд нормам и правилам отечественной фабрики грез, так что Видов и Савельева выглядели на экране совершеннейшими американцами, не хуже Коренева с Вертинской за 11 лет до того. Да и идея снимать штат Техас на Кубе могла прийти в голову лишь подлинному гению–продюсеру. В кои–то веки испанская Америка выглядела на нашем экране испанской Америкой, а не загримированным кишлаком, в кои веки злонамеренных смуглых усачей играли не опереточные цыгане от Сличенко, а настоящие бандито–гангстерито. На хозяйских верандах в белых перчатках прислуживали всамделишные, а не лумумбовские негры, у которых от регулярного прислуживания на мосфильмовских картинах сделались совсем знакомые рожи, шкуру рвал настоящий чапараль, и, кстати, у лошадей были вполне не наши морды. … Мориса–мустангера играл Олег Видов, экспортный красавчик российского кино. В свое время он очень удачно женился, повторив одиссею миловидного мустангера, подцепившего большеглазую папину радость. Породнение с какой–то советской шишкой, о котором много шептались в кулуарах, сделало его самым выездным актером страны, выставочным брильянтом советского экрана. За восемь лет он сыграл на выезде в десяти югославских, датских, венгерских и итальянских картинах, пленяя простодушной славянской красотой и ямочкой на подбородке» (Горелов, 2018).
Как это часто бывает в случае с экранизациями, мнения современных зрителей разделяются на те, где идет сравнения фильма с романом, и те, где экранизация воспринимается как самостоятельное произведение:
- «Фильм очень захватывающий! Игра актёров, природа Кубы, музыка Богословского, две очень красивые песни на испанском языке – всё супер! Это мой самый любимый фильм! Я его смотрела раз 20 и знаю наизусть! … "Всадник без головы" – лучший фильм всех времён и народов!» (М. Маенко).
- «Фильм очень хороший. С книгой сравнивать не стоит, хотя это один из немногих примеров достойной экранизации. Что касается книги – то в юности читал ее взахлеб. Удивительное, захватывающее произведение. До сих пор (мне сейчас больше 40) помню свои ощущения и переживания. Одним из них – были ночные кошмары. Всадник без головы внушал мне ужас. Бывало не вытерплю и начитаюсь вечером перед сном. Пока в доме свет горел, родители телек смотрели, бабушка в своей комнате вязала, с улицы доносилась музыка и голоса соседей – было не страшно, но как только наступала ночь... Бррр!» (Евгений).
- «Фильм, к сожалению, не захватывает так, как книга Майн Рида. В отличие от книги нет здесь приключенческой изобретательности. И тем не менее он пробуждает добрые чувства» (Алекс)
- «Несмотря на то, что каждый режиссер видит свое произведение только по–своему, осмелюсь дать комментарий. Огромная разница между фильмом и книгой. Некоторые события, описанные в романе, не включены в фильм. … Луиза Пойндекстер – леди, и она не могла быть взбалмошной девушкой, какой предстает перед нами героиня Л. Савельевой. … Нет гармонии и согласованной работы между кубинскими и советскими актерами. Это чувствуется в игре. Нет драматической завязки, полностью отсутствует конфликт. Единственное, что роднит фильм с романом, – фабульные совпадения. Нет, я признаю, что имеется последовательность, но без детализации событий, образов и т.д. Через роман проходит детективный сюжет, или скажем, линия, а она в фильме выстроена неудачно. Я все понимаю, – авторский прием, авторское прочтение. Но щадить нервы и чувства зрителей также было необходимо. … Я была разочарована фильмом. … Поверьте, я не старая театральная и телевизионная критикесса преклонных лет. Мне 30. Но я хочу живой игры. Хочу увидеть новый фильм в новом исполнении актеров, которые действительно подойдут на эту роль!» (Варя).
Новые приключения неуловимых. СССР, 1969.
Режиссёр Эдмонд Кеосаян. Сценаристы Эдмонд Кеосаян, Артур Макаров. Актёры: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Валентина Курдюкова, Василий Васильев, Борис Сичкин, Армен Джигарханян, Владимир Ивашов и др. Композиторы Борис Мокроусов, Ян Френкель.
66,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Корона Российской империи, или Снова неуловимые. СССР, 1971/1972.
Режиссёр Эдмонд Кеосаян. Сценаристы Эдмонд Кеосаян, Александр Червинский. Актёры: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Валентина Курдюкова, Василий Васильев, Армен Джигарханян, Владимир Ивашов, Ролан Быков и др. Композитор Ян Френкель. 60,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Неуловимые мстители. СССР, 1967.
Режиссёр Эдмонд Кеосаян. Сценаристы Эдмонд Кеосаян, Павел Бляхин, Сергей Ермолинский. Актёры: Виктор Косых, Михаил Метелкин, Валентина Курдюкова, Василий Васильев, Борис Сичкин, Ефим Копелян, Лев Свердлин, Владимир Трещалов и др. Композитор Борис Мокроусов.
54,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Эдмонд Кеосаян (1936–1994)
поставил 12 полнометражных игровых фильмов, пять из которых (включая, разумеется, трилогию о «Неуловимых», плюс «Стряпуха» и «Когда наступает сентябрь») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
До появления «Пиратов XX века» приключенческая трилогия Эдмонда Кеосаяна безраздельно доминировала в общем списке советских фильмов, относящихся к action. Первые два фильма трилогии были в свое время вполне позитивно встречены советской кинокритикой. Однако похвалив «Неуловимых мстителей» за то, что «с первых же секунд юные герои в действии, напряженном, упругом» (Щербаков, 1967: 59)
, К.А. Щербаков обратил внимание читателей, что «затяжки действия, остановки живого ритма фильма возникают где–то в середине ленты. Сбивается темп, теряется счастливо найденное сочетание иронии и серьезности, игры и реальности. Возникают сцены тяжеловесные, скучные» (Щербаков, 1967, с. 60).
В постсоветский период Виктор Филимонов, на мой взгляд, совершенно обоснованно утверждал, что «не исторической достоверностью, а романтической приподнятостью легенды и одновременно бесшабашным балагурством анекдота привлекала первая часть трилогии. … появление «Неуловимых мстителей» стало очевидным свидетельством того, что события революции и гражданской войны утрачивали содержание живого исторического документа, а … превращались в фольклор вроде былинного эпоса» (Филимонов, 2010: 225).
Тот же Виктор Филимонов – уже по отношению к фильму «Новые приключения неуловимых» – писал так: «Уже не подростки, а молодые люди … начинают действовать не стихийно–импровизационно, не по своей инициативе, а получив задание. Они не демиурги собственной легенды, а функционеры» (Филимонов, 2010: 225).
Киновед Екатерина Васильева обратила внимание читателей на то, что «военно–приключенческие фильмы, рассчитанные на юную аудиторию, в 1960–е годы в основном питаются сюжетами из гражданской войны. … гражданская война стоит как бы в самом начале советского исторического мифа, и, естественно, именно в брежневский период она особенно тщательно реактивируется для оправдания советской политической системы и доказательства ее продолжающейся актуальности. Логично также, что при этом именно дети и подростки выбираются в качестве идеальных героев для визуализации вечной молодости советского строя» (Васильева, 2012).
Вместе с тем никто из кинокритиков – ни в 1960–х, ни позже – не обратил никакого внимания на то, что несовершеннолетние герои «Неуловимых мстителей» волею лихих авторов превращены в безжалостных функционеров остросюжетного жанра, готовых уничтожать даже своих ровесников. Чего только стоит сцена, когда Данька и компания убивают юного «казачка», спешившего по приказу своего отца к батьке Бурнашу…
По части безоговорочного оправдания так называемого «революционного насилия» авторы «Неуловимых…» шли в ногу с детско–юношеским «историко–революционным» кино эпохи 1920–х – 1930–х, где «правильно–коммунистические» дети без лишних рассуждений убивали врагов направо и налево…
Заключительный фильм трилогии Э. Кеосаяна – «Корона Российской империи, или Снова неуловимые» – был насквозь пародиен, между тем, советские кинокритики эту вроде бы очевидную пародийность почему–то не почувствовали. К примеру, обеспокоенный испорченными авторами “Короны…» позитивными образами сотрудников ЧК, известный кинокритик Ю. Богомолов (1937-2023) писал так: «Авторы могут сколько угодно тешить детей, но сами они не дети. Сами они не хуже своих критиков знают, что глупо в их картине. И то, как пропала корона, глупо. И то, как ее искали, нелепо. И то, как Ксанка на ручной дрезине нагоняла поезд. И как штабс–капитан взорвал цистерну с горючим над ее ухом, а она и ухом не повела. … Кроме того, самый юный и доверчивый зритель действительно воспримет фильм как романтическую историю про отважных чекистов. Тем очевиднее моральный урон, который может нанести эта картина» (Богомолов, 1972: 4).
Примерно в том же духе рассуждал и Л. Лиходеев: «Быков, например, везде Быков. И то, что он – Быков, только подчеркивает несостоятельность картины. То же самое можно сказать и о других славных артистах, приглашенных в фильм» (Лиходеев, 1972: 27).
Интересно, что сегодня из всей трилогии о «Неуловимых» именно «Корона Российской империи», на мой взгляд, смотрится лучше остальных двух частей: здесь авторы, наконец–то превратили свою историю из подобия «революционно–романтического» вестерна в разухабистый пародийный балаган, ничуть не пытаясь хоть как–то зацепиться за бытовое правдоподобие.
Мнения зрителей XXI века о трилогии Э. Кеосаяна порой полярны (и часто из–за политических взглядов аудитории):
«За»:
- «Я видела этот фильм множество раз, каждый раз, как первый. Первый раз я увидела его в школьные каникулы и с тех пор полюбила на всю жизнь. Давно изменилась страна, ушли в небытие ценности прошлого, выросли новые поколения, а фильм смотрят, и думаю, будут смотреть. А какие актеры снимались в этом фильме!» (Елизавета).
- «Один из лучших приключенческих фильмов советского кинематографа! И дай Бог создать в сегодняшнее время, фильм такого уровня и популярности как "Неуловимые мстители"… Прошло почти полстолетия, и до сих пор смотрят и будут смотреть эту картину. И не надо примешивать политику, а наслаждаться искусством кино» (А. Ахматов).
- «Отличный фильм, даже не могу сказать, какая из трех серий мне нравится больше других, каждая по своему неповторима, и все они друг друга прекрасно дополняют. … Третья серия несколько грустная (несмотря на динамичный закрученный сюжет, искрометные цитаты, потрясающую политическую сатиру) – уж очень обреченными выглядят русские эмигранты, люди, которые и хотели бы вернуться в Россию, да нельзя, новая власть голову снесет. Впрочем, может быть, это веяние времени позволяет воспринимать фильм так» (Белка).
- «Третья часть про неуловимых – откровенная пародия, но она веселая, дурашливая, смотреть ее легко, если не заморачиваться» (Степан).
«Против»:
- «Смешанные чувства вызывает этот фильм. С одной стороны зажигательная музыка, динамичный сюжет и ностальгия по детству когда мстители были любимыми киногероями. С другой обида за то, что оболгали историю: из красных бандитов сделали освободителей России» (Балабанов).
- «Ничего хорошего в этом фильме нет, приятно смотреть только 11–летним пацанам, которые любят стрелялки и ничего не смыслят в истории. На мой взгляд, обычная агитационная коммунистическая байка» (Максим).
- «Качество третьей серии по сравнению с первой было ниже. Как всегда это бывает – продолжение хуже, чем первая часть. Фильм успели высмеять даже на КВН. Основные претензии – наигранность, неправдоподобность, обилие штампов. Ну и несоразмерность риска и цели. Это уже не мстители, а сыщики. … Надо было ставить сценарий совершенно на ином материале. Например, герои идут в уголовный розыск и сражаются с бандитами, пытающимися ограбить Госбанк. Криминала в 20–е хватало» (Уробороз).
Последняя реликвия. СССР, 1969 (всесоюзный прокат: 1970–1971).
Режиссер Григорий Кроманов. Сценарист Арво Валтон (экранизация «Князя Габриэля» Э. Борнхеэ). Актеры: Александр Голобородько, Ингрида Андриня, Эльза Радзиня, Ролан Быков, Эве Киви и др.
44,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Григорий Кроманов (1926–1984)
хорошо известен зрителям по остросюжетным лентам «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Отель «У погибшего альпиниста», но главным зрительским хитом у него стала именно «Последняя реликвия». Г. Кроманов поставил шесть фильмов, но именно эти три его работы вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В свое время «Последняя реликвия» привлекала публику практически западной стильностью приключений, яркими страстями и красивыми актерами. Картина была красочная и эффектная…
Кинокритик Денис Горелов уже в постсоветские времена раскрыл механизм успеха этой самой хитовой эстонской ленты: «Сказ о том, как бородатый эстляндский Картуш–Скарамуш–Дубровский Габриэль полюбил простовласую блондинку лисичку Агнес с брусничной веточкой, заплетенной в соломенные косицы на висках, отменно ложился на распрю местного монастыря с бароном фон Рисбитером (имечко — как у целебного бальзама!) за ларец с реликвиями здешних каменистых земель. Окорока на вертелах, фамильные штандарты, златогривые кобылицы в шитой бисером сбруе, крытые черепицей домики со слюдяными окошками, певческие поля и голубиная почта были нашим ответом плащу и шпаге Жана Маре. … Особо впечатляло, что эстонцы со своим традиционно северным простодушным отношением к наготе в сценах просушки платья и порки ослушниц плеткой–семихвосткой гуляли по самой кромке дозволенного тогдашней пуританской цензурой» (Горелов, 2018).
О фильме до сих пор спорят зрители.
«За»:
- «"Последняя реликвия" – мой самый обожаемый фильм юности... Просто – до глубины души! Он просто как–то впечатался в подсознание. Я просто бредила этим фильмом. … Увидела – и – все! … Кстати, пересмотрела "Последнюю реликвию" шесть лет назад, по кабельному ТВ, впечатления остались практически прежние. А вчера он–лайн пересмотрела еще раз – и тоже под впечатлением... Какое–то волшебство, а не фильм!» (О. Андреева).
- «Я недавно пересматривала. Хороший приключенческий фильм. Прекрасные актеры. Замечательные песни. И не скажу, что я была разочарована этим просмотром. Словно опять в свое детство окунулась» (Н. Волкова).
- «Я тоже думаю, что это лучший советский фильм в этом жанре. Латышские "Слуги дьявола" и "В клешнях черного рака" были послабее. Но "Последняя реликвия" вызывает у меня ассоциации не с французскими, а скорее с американскими и английскими фильмами о Робин Гуде» (Б. Нежданов).
«Против»:
- «Мне фильм не понравился, даже не досмотрела. Раздражал даже голос так любимого Г. Отса – зачем он тут, нужно было что–то другое. Главные герои – никакие, чисто декоративные. Ну, только если Р. Быков с приклеенным носом, а больше и вспомнить нечего, даже драка какая–то натужная» (М. Морская).
- «Фильм со странностями. Не понятно, почему в монастыре два настоятеля: мужчина и женщина. И там же живут монахи и монахини. Совместный мужско–женский монастырь? Оригинально. В фильме много сцен жестокости, убийств… , хотя фильм как бы рассчитан на школьный возраст (кто ещё станет смотреть эту галиматью)? Какая–то борьба за всеобщее равенство каких–то разбойников (средневековых коммунистов)? Авангардистская музыка (сумбур вместо музыки)» (Экибас).
Смелые люди. СССР, 1950.
Режиссер Константин Юдин. Сценаристы Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Актеры: Сергей Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чернова, Олег Солюс, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт и др.
41,2 млн зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Константин Юдин (1896–1957)
поставил всего 11 фильмов, три из которых – «Девушка с характером», «Сердца четырех» и «Смелые люди» стали весьма популярными у зрителей, а приключенческая лента «Смелые люди» была удостоена еще и Сталинской премии.
Во время Великой Отечественной войны работники конного завода во время оккупации становятся партизанами…
Любопытно, что «Смелые люди» и сегодня вызывают интерес у зрителей, и их отзывы практически сплошь позитивные:
- «Мне этот всегда нравился – и в детстве, и сейчас. Особенно симпатичны герои Грибова и Гурзо. Да и сами актеры играют замечательно» (М. Морозова).
- «Люблю этот фильм. Он какой–то настоящий, что ли. Смотришь его и веришь всему, что происходит на экране. Я его очень много раз смотрела в детстве, как правило, на 9 мая. Уж всё знаю наизусть, но всё равно интересно. Помню, как ждала его по телевизору...и потом смотрела..не знаю: лет 10 минуло с тех пор. Как же я люблю этот фильм! Самый лучший на все времена!» (Настюша).
- «Любимый мой фильм! Даже не знаю, как получилось, что он мне так понравился. Много сейчас фильмов, но ни в одном я не могу найти такой искренности и доброты! А герой Гурзо – Вася Говорухин, вот это роль!» (Анастасийка).
- «"Смелые люди" один из моих любимейших фильмов с детства. Обожаю Гурзо и Грибова, эпизод с Пляттом, Шпигелем и Милляром. Очень позитивный фильм. … Я помню до перестройки по ТВ показывали соревнования выездки. Как это было красиво! И эту любовь к лошадям привил именно фильм "Смелые люди". Мне жаль, что современные зрители не видят этого пусть наивного, но искреннего, профессионального, с точки зрения постановки и игры актёров, фильма» (Телезритель из Питера).
Земля Санникова. СССР, 1973.
Режиссеры Альберт Мкртчян и Леонид Попов. Сценаристы Марк Захаров, Владислав Федосеев (по фантастическому роману В.А.Обручева). Актеры: Владислав Дворжецкий, Георгий Вицин, Олег Даль, Юрий Назаров, Махмуд Эсамбаев, Николай Гриценко, Алёна Чухрай и др.
41,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссеры Альберт Мкртчян (1926–2007)
и Леонид Попов (1938-2020)
снимали фильмы разных жанров. Альберт Мкртчян поставил восемь полнометражных игровых фильмов, три из которых («Земля Санникова», «Опекун», «Лекарство против страха») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. У Леонида Попова «Земля Санникова» осталась единственной кассовой картиной.
Мне довелось дважды побывать на творческих вечерах Владислава Дворжецкого (1939–1978)
. Оба вечера произвели на меня сильнейшее впечатление. Владислав Дворжецкий никогда не опускался до пошлых шуточек и прочей «желтизны», он говорил вдумчиво, неторопливо, мудро. Хорошо помню, как он рассказывал о трудностях съемок «Земли Санникова» и о конфликте с его режиссерами, о том, как вокал Олега Даля
, замечательно спевшего зацепинскую песню
«Есть только миг…», был со скандалом исключен из итоговой фонограммы фильма (кстати, о том, кто мог бы сыграть главные роли в «Земле Санникова» можно прочесть здесь (Вяткин, 2020)
. Советские кинокритики 1970–х встретили фильм в целом без особого гнева.
К примеру, кинокритик Евгений Громов (1931–2005) в «Советском экране» обращал внимание на сценарные, режиссерские и актерские просчеты фильма, но вывод все–таки делал вполне позитивный: «В.А. Обручев написал научно–фантастический роман, в котором острый сюжет служил для выражения некоторых волновавших ученого идей, гипотез. В фильме выступает вперед именно приключенческая сторона романа, и сведены на нет моменты фантастики, не говоря уже о научности. … Да, фильм «Земля Санникова» мог бы быть лучше, совершеннее. Но хорошо, что он есть» (Громов, 1973: 4–5).
А вот довольно типичное мнение современного кинозрителя о фильме «Земля Санникова»: «Как бы не ругали снобы этот фильм, для меня он навсегда – один из лучших в советском кинематографе. Было время, помнила его почти наизусть. Чудная игра Олега Даля! Великолепный Владислав Дворжецкий! … А музыка Зацепина?! Как это можно забыть? Да, с книгой Обручева – ничего общего. Это совершенно самостоятельное произведение искусства. До сих пор смотрю с удовольствием и наслаждаюсь. Если бы Высоцкому дали возможность сыграть и спеть, наверное, было бы не хуже, но по–другому» (В. Федоровская).
Апачи / Apachen. ГДР-Румыния-СССР, 1973/1974.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. Сценаристы: Готтфрид Кольдиц, Гойко Митич. Актеры: Гойко Митич, Милан Бели, Коля Рэуту, Герри Вольф, Леон Немчик, Эльза Грубе-Дайштер, Елена Середа и др.
40,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Режиссер Готтфрид Кольдиц (1922-1982)
фильмом «След Сокола» начал свою серию вестернов, снятых совместно с СССР, в которых хорошие индейцы боролись со злобными бледнолицыми («Апачи», «Ульзана»). Все эти три вестерна вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Пограничная зона между Мексикой и США.
Вождь индейцев Ульзана борется с жестокими и коварными бледнолицыми… Кинокритик Ромил Соболев (1926-1991) писал об «Апачах» в «Спутнике кинозрителя» в целом позитивно: «Представлять фильм Гойко Митича и Готфрида Кольдица трудно, ибо его можно назвать очередной серией из уже знакомых нашим зрителям рассказов о том, как шли «индейские войны», представлявшие из себя подлинный геноцид в отношении аборигенов Северной Америки, и как мужественно защищали в безнадежных условиях свою свободу и свое достояние индейские племена. Гойко Митич снова исполняет главную роль — на этот раз благородного вождя апачей, и он же выступает в качестве сценариста. Понятно, что от этого спортсмена, отличного наездника и стрелка зависит успех подобного рода картин. И, как известно, Митич пользуется популярностью у зрителей, преимущественно, конечно, молодых. «Апачи» исторически критики не выдерживают — правительство никогда скальпы не скупало. Но основные черты ограбления и уничтожения индейцев фильм отражает правильно. Белые пришельцы из северных и восточных штатов действительно не считали индейцев за людей и уничтожали их самыми изощренными способами. Впрочем, об исторической достоверности фильмов типа «Апачи» речь и не идет. Определенный интерес представляет лишь форма и направленность этих картин, ведь в сущности — перед нами не что иное, как вариация жанра вестерна» (Соболев, 1974).
У «Апачей» немало поклонников и сегодня:
- «Да было время…, теперь все смотрится довольно наивно, но из памяти героев вчерашних дней не вычеркнуть, а Гойко Митич был тогда покруче нынешних суперменов» (Андрей). «В фильме много захватывающих эпизодов, что и заставляло несколько раз пересматривать эту ленту в детстве» (А. Гребенкин).
- «На удивление, фильм понравился. Думал, что увлечение индейскими кинокартинами прошло в детско-юношеском возрасте. Смотрел с большим интересом, так бывает редко. Фильм спокойный, обстоятельный» (Норд).
Одиночное плавание. СССР, 1986.
Режиссер Михаил Туманишвили. Сценарист Евгений Месяцев. Актеры: Михаил Ножкин, Александр Фатюшин, Сергей Насибов, Нартай Бегалин, Виталий Зикора, Арнис Лицитис, Николай Лавров, Вероника Изотова и др.
40,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Михаил Туманишвили (1935–2010)
за свою творческую карьеру поставил два десятка полнометражных игровых фильмов и сериалов, в основном – остросюжетных, три из которых стали хитами («Одиночное плавание», «Ответный ход», «Случай в квадрате «36–80») и вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В год выхода «Одиночного плавания» на экран кинокритик Юрий Богомолов (1937-2023) с легкой иронией писал так: «Не стану говорить о том, чего нет в ленте, – о сложных, выпуклых характерах героев, как положительных, так и отрицательных. На экране – живые олицетворения добра и зла, света и тьмы. Силы добра опоэтизированы и в умеренной степени индивидуализированы Михаилом Ножкиным и Александром Фатюшиным. Силы зла демонизированы. … Такая наглядность в освещении персонажей имеет свои преимущества. Сразу видно: «кто есть кто». Сразу можно отличить праведника от преступник, что для зрелища, где доминирует динамика интриги и действенность поступка, немаловажно» (Богомолов, 1986: 1).
В XXI веке кинокритик Денис Горелов отозвался об этой ленте куда более хлестко: «Фильм «Одиночное плавание» увенчал серию героических хроник военкора «Известий» Евгения Месяцева, экранизируемых сначала Андреем Малюковым («В зоне особого внимания»), а после Михаилом Туманишвили («Ответный ход», «Случай в квадрате 36–80»). … Началось все с того, что несколько плохих парней задумали потрепать советскую эскадру и спровоцировать ядерный конфликт, а несколько хороших парней случайно проплывали мимо на крейсере № 703. Переоблачившись в камуфляж, трое усатых с одним безусым пошли мир спасать, как казаки из популярной мультсерии Владимира Дахно. Как они метали ножи из–за пазухи, как палили в люки ракетных шахт и вырубали питание пусковых установок на радость мирным гражданам! Как отлегало от сердца у наэлектризованного последними новостями населения! … нельзя не оценить джентльменскую корректность сценарной интриги. В тот момент, когда полуголый оклахомский Тарзан резал глотки русским десантникам в «Рэмбо–П» (1985), а бравые соколы из «Top Gun» (1986) валили в Атлантику целые эскадрильи МиГов, нарезной квартет Шатохина пускал кровь всего–навсего чокнутым отморозкам, вышедшим из повиновения Пентагона. И уж ни в какое сравнение картина не шла с одновременно вышедшей психопатологической сагой «Красный рассвет» (Горелов, 2018).
Рецензия еще одного российского кинокритика – Евгения Нефедова – была более сдержанной по тону: «Там, где заокеанским пропагандистам приходилось изощряться и напрягать фантазию, неприкрыто выдумывая разные гнусности (принуждение пленных американцев к игре в «русскую рулетку», неприкрыто расистское отношение советских военных советников к вьетнамцам, пытки электричеством и крысами и т.д.), наши соотечественники обошлись, скажем так, почти фактами. Ведь никто не станет отрицать существование директивы Совета национальной безопасности № 10/2, посвящённой тайным операциям. И кто–то … наверняка был причастен к карательным операциям в Индокитае. Главное же, не кажется надуманной мотивация представителей элиты США, извлекающей огромную прибыль из непрекращающейся «гонки вооружений». Даже выход из–под контроля майора – ситуация внештатная, но тоже, увы, не невероятная… Естественно, широкая аудитория пришла в восторг…, с удовольствием убедившись, что броня наша по–прежнему крепка, а корабли, как и танки, – быстры» (Нефедов, 2018).
Отзывы зрителей XXI века на «Одиночное плавание», как и во многих иных случаях, когда дело касается войны и армии, делятся на просто ностальгично–восторженные и на мнения придирчивых «правдоподобников»,
для которых самое важное – реализм военной формы и техники, показанной в фильме:
- «Один из лучших отечественных боевиков периода развитого социализма. Именно в этом фильме в полной мере воплотилась самая выигрышная черта советского кинематографа – патриотизм, основанный на фактуре. Красиво. Зажигательно. Обаятельно и "по–советски наивно". А главное – актуально» (Олег).
- «Туманишвили был Мастером с большой буквы. «Ответный ход», «Случай в квадрате» 36–80», «Одиночное плавание» крутили на детских сеансах, в армейских кинозалах ну, и в кинотеатрах был аншлаг. … такое кино хорошо воспитывало. И оно было правильным – без хамства и перебора с кровищей. Сейчас в армии появляется современная, красивая, грозная техника, и подобные фильмы сослужили бы хорошую службу государству. Но никто не снимает» (Роботрон).
- «С первых кадров, с первых минут просмотра будет очевидно, что по сравнению с уровнем современных "3D–боевиков" – это просто натурный шедевр! Блестящая игра актеров, художественно богатая и яркая постановка, которая прекрасно смотрится даже сейчас, выгодно отличает этот фильм от "плеяды" безликих спецэффектных поделок, а–ля Ф. Бондарчук, создаваемых в "независимой России" в период с начала 2000–х, и по настоящее время, и вызывающих эмоции только количеством млн. долларов, "освоенных" на съемках этих "калифов на час"! (Х. Мантефель).
- «В детстве смотрел с удовольствием, тогда очень понравился. Просмотр в кинотеатре впечатлил. Но со временем, особенно, когда стал всерьез заниматься военной историей, стал замечать откровенные косяки и ляпы. В какую униформу одеты американцы –непонятно, правда головные уборы «зеленых беретов» – реальные, даже с эмблемами сил специальных операций. С экипировкой и вооружением – вообще, ужас! Западногерманские G3, попытка сделать подобие М16 из германских «Штурмгеверов» периода Второй мировой, чешские пистолеты–пулеметы, чешские ручные пулеметы ZB–26/30. Только у Харрисона американский самозарядный карабин Гаранда М1» (Денис).
Воры в законе. СССР, 1988.
Режиссер и сценарист (по мотивам рассказов Ф. Искандера) Юрий Кара. Актеры: Анна Самохина, Валентин Гафт, Владимир Стеклов, Борис Щербаков, Арнис Лицитис, Зиновий Гердт, Амаяк Акопян и др.
39,4 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным – 36,5 млн. зрителей).
Режиссер Юрий Кара
поставил 11 полнометражных игровых фильмов, из которых только «Ворам в законе» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Когда смотришь фильм Юрия Кары «Воры в законе», кажется, что он воспользовался «Чегемскими рассказами» Фазиля Искандера только для того, чтобы дать царящему на экране криминальному китчу солидную литературную «крышу». Ведь несмотря на актуальность темы (разоблачение отечественной мафии, коррупции, рэкета и т.д.), картина настолько далека от жизненной правда и тонкой иронии Искандера, что иные эпизоды вызывают ощущение пародийности.
Может быть, именно в пародийном ключе и следовало снимать эту кроваво-мелодраматическую историю? Тем паче, что эпизоды с участием Валентина Гафта
(главарь мафии) и Зиновия Гердта
(адвокат) сыграны, пожалуй, вполне пародийно, с отличными комедийными деталями, намеками на «Крестного отца» и тому подобные нашумевшие гангстерские ленты. Но, увы, натужный гротеск, актерский «наигрыш», пережимы роковых страстей всех остальных сцен никак не совпадают с пародийными намеками Гафта и Гердта. Скажите, ради Бога, в какой пародии уместна, к примеру, сцена, где автомобиль на полной скорости давит коляску с младенцем, причем, на глазах у обезумевшей матери?
Если же на минуту допустить, что Юрий Кара хотел поставить картину, всерьез раскрывающую проблему, то как это совместить с однозначной плоскостью характеров персонажей, с полным отсутствием психологических нюансов, с бьющей через край эпатажной эффектностью ракурсов и цветовых решений? Нет слов, Юрий Кара сделал ленту массового успеха, так как вполне профессионально вычислил некую среднеарифметическую составляющую западных боевиков класса «Б»: всесильный герой, красотка в модных нарядах или без оных, драки, перестрелки, автопогони, тревожная музыка, бьющие через край эмоции, минимум диалогов и т.д. и т.п. Если его авторский расчет имел в виду только это, то он оказался верным. Но тогда нужно честно сказать, что искусство здесь ни при чем... «Воры в законе» – бесспорно, один из самых нашумевших перестроечных фильмов, вызвавший споры и среди кинокритиков, и среди зрителей.
В год выхода фильма в прокат, увы, очень рано ушедший из жизни кинокритик Алексей Ерохин (1954–2000) посчитал, что «разборчивые киноклубмены с «Золотого Дюка», брезгливо навесив на «Воров в законе» уничижительную табличку «ККК» (конъюнктура, коммерция, кич), предложили тем самым чрезвычайно эффектный рекламный ярлык для этой ленты. На месте кинофикаторов я бы ради паблисити так и малевал на афишах сию хлесткую триаду. Дешево и сердито. Потому что конъюнктура, коммерция и кич — это как раз то, чего и жаждет зритель от кинематографа. И потому что конъюнктура, коммерция, кич — это как раз то, чем, в частности, и призван заниматься кинематограф. … Юрий Кара действительно камикадзе: он решил поработать на ту вечно позорную область искусства, что именуется массовой культурой. Которая и есть конъюнктура, коммерция, кич. «ККК». … А как же, спросите, высокое искусство?! Подлинная культура?! А нормально. Наличие Шнитке не отрицает существования Пугачевой. … Есть проза— и есть беллетристика. Есть симфония — есть шлягер. Искусство «для бедных»? А почему бы и нет? Коли иное «не по карману» — в силу ли политического режима в культуре, ввиду ли слабости культурного обеспечения общества» (Ерохин, 1989).
Иванова Наталья в журнале «Искусство кино» подошла к «Ворам закона» с точки зрения законов экранизации: «Проза Фазиля Искандера вроде бы проста для восприятия и интерпретации. Но попробуйте ее внятно проанализировать! Задача очень и очень нелегкая – сама пыталась (и продолжаю). Проза эта словно ускользает, протекает между пальцами аналитика. … Но сложную, неоднозначную, подлинно художественную и социально неравнодушную мысль Искандера кино превратило во вполне однозначный боевик. Стереоскопическая реальность адаптирована в открытку. Глянцево–открыточное восприятие заявлено с первых же кадров… но до высот подлинной пародийности «боевика наоборот» фильм, увы, не поднялся. По закону адаптации (а именно по этому пути последовали создатели фильма) глубина психологии, горечь авторской мысли подменяются нарастанием внешнего действия, нагнетанием событийности. … Эта бесконечная карусель событий, происшествий, приключений, втиснутых в «каркас», взятый из рассказов Искандера, подменила то, ради чего они и были написаны, – глубокую грусть по утерянной человечности. … Разоблачение коррупционности, мафиозности оборачивается любованием красивой жизнью мафии» (Иванова, 1989: 82–86).
В XXI веке кинокритик Денис Горелов, напоминающий по своему лихому стилю скончавшегося на пороге этого века Алексея Ерохина, прошелся по «Ворам в законе» не менее круто: «На «Ворах» не отоспался только ленивый — притом никто не объяснил, чем плох кич, тем более на фестивале зрелищного кино. Кара любовно собрал всю мифологию знойного южного бандитизма: белые «тройки» с бабочкой и белые «Волги» с нулевыми номерами, пиковые крали босиком и в алых лохмотьях и черные генеральские парабеллумы с инкрустацией, шоссейные гонки под «Кармен–сюиту» Бизе—Щедрина и сбитые коляски с младенцами, утюги на волосатых индивидуально–трудовых животах и отпиливание ножовкой собственной прикованной руки — то был блатной романс высшей пробы, мурочка с выходом, гоп–стоп–опа–Америка–Европа. … При этом фильм на самом деле был на редкость дурным. … Тем не менее, если завести на американский манер хит–лист «Плохие фильмы, которые мы любим», «Воры в законе» непременно займут в нем одно из первых мест. Мы любим «Воров»: за красное платье, удар шиной по спине, наперсточников и телохранителей в майках Boss, за весь этот неповторимый копеечный шик первых летних кафе под зонтиками, за унесенную ветром восьмидесятническую роскошь для бедных: Пицунда, рыжие пластмассовые стулья, шампанское по 8.50 и Макаревич из динамиков. За наивный пафос очищения и девичьи грезы о красивой гангстерской жизни, которые у многих, на их беду, сбылись. Это уже никогда не вернется. Публичность убила воровскую легенду… а фильм «Воры в законе» стал памятником буйной эпохе первоначального накопления капитала и господствовавшим тогда представлениям о честном воре, благородном хищнике, санитаре леса, который кучеряво живет и никогда котенка не обидит» (Горелов, 2018).
Современник Дениса Горелова, кинокритик Евгений Нефедов написал о «Ворах в законе» более традиционно: «Надо сказать, Юрий Кара не обманул ожиданий широкой публики. Какой там «Спрут»?! У нас, оказывается, есть собственная организованная преступность (с феноменом «воров в законе»), облюбовавшая живописные южные городки, безбедно существующая на поборы с так называемых цеховиков, прикормив местные власти, правоохранительные органы, даже врачей. Периодически намечаются разборки – и тогда не избежать погонь по серпантинам, перестрелок, убийств, пыток. Простым парням, бывшим десантникам, приходится буквально сражаться за право поработать барменом с продажными блюстителями закона, а честный следователь, инициировав вопрос о борьбе с коррупцией, сам попадает за решётку (и погибает). Под занавес же следует душераздирающая (накалу страстей могли бы позавидовать творцы индийских мелодрам!) сцена расправы отца над гулящей дочерью, позорящей род. Как говорится, полный набор. … Режиссёр–кинодраматург действительно, прикрывшись авторитетом видного писателя…, не слишком стеснял себя в выразительных средствах, бил на эффект, не брезговал эпатажем… (Нефедов, 2016).
Зрители XXI века спорят об этом фильме и сегодня:
- «Фильм – великолепный! Замечательный, отлично снятый! Фильм моей юности! Готова пересматривать его вновь и вновь» (Татьяна). «В год, когда вышел этот фильм, я, вообще, долгое время буквально заставляла себя посмотреть его. Я знала его содержание только по рассказам друзей, и мне он показался каким–то очень мрачным, темным, даже жутким. Тогда, в год выхода фильма, я была молоденькой 19–ти летней мамой, поэтому всячески пыталась оградить себя от дикой сцены с коляской и потому, наверное, после просмотра у меня осталось от него тяжелое, гнетущее впечатление. Я не понимала восторгов по поводу Риты, мне она показалась очень неприятной и вульгарной особой, не понимала людей, которые ее оправдывают» (В. Никитенко).
- «Претензии к режиссеру по прошествии двадцати лет со времени создания фильма и попытки рассматривать фильм как документальный или морализаторский, а равно и попытки огораживать светлый образ исходных текстов (хотя, насколько понимаю, фильм создавался не без ведома уважаемого Фазиля Искандера) от любых попыток интерпретации – думается, это настолько же трогательно, насколько и желание сразу въехать в тонкости рыночной экономики Запада простому советскому работяге на закате Союза. Фильм тоже трогателен, и художественных достоинств не лишен, скорее, напротив. Но следует учитывать, что сделан он был во время, когда все ломалось, и это не могло не отразиться в нем. Да, китч присутствует… Да, несколько дубоват, быть может. Но и красивые ходы есть. И грань смешного и страшного сохранена. А то, что в фильме задокументировано, если так можно сказать, само время, – дорогого стоит. Собственно, ради этого духа времени и пересматривала. Но кто не хочет быть внутри, тот останется снаружи» (Рита).
Вооружен и очень опасен. СССР–Румыния–Чехословакия, 1978.
Режиссер Владимир Вайншток. Сценаристы Владимир Вайншток, Павел Финн (по мотивам произведений Ф.Б. Гарта). Актеры: Донатас Банионис, Мирча Верою, Людмила Сенчина, Мария Плоае, Леонид Броневой, Лев Дуров, Всеволод Абдулов, Альгимантас Масюлис, Сергей Мартинсон, Олег Жаков, Талгат Нигматулин
39,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер и сценарист Владимир Вайншток (1908–1978)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Дети капитана Гранта», 1936; «Остров сокровищ», 1937; «Всадник без головы», 1973, «Вооружен и очень опасен», 1978) вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
События фильма «Вооружен и очень опасен» разворачиваются в XIX веке на Дальнем Западе. Это история старателя Конроя, нашедшего на своем участке нефть…
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме, как обычно, резко расходятся:
«За»:
- «Интересный фильм, попытка создать советский вестерн… Таким опытным актерам, как Банионис, Дуров, Броневой, Мартинсон да и, пожалуй, певице Сенчиной удалось создать яркие, в чем–то противоречивые образы» (А. Гребенкин).
- «Иногда пересматриваю этот фильм из–за трех актеров, которыми просто любуюсь в этом фильме: Мирча Верою, Мария Плоае, Людмила Сенчина. В рассказах Гарта люблю его героя Джека Гемлина, и Мирча Верою в моем представлении именно такой, каким должен быть герой вестерна: умен, храбр, благороден, красив. И в пару ему так же хороша его подруга, яркая и темпераментная, в исполнении Марии Плоае. Сенчина здесь блистательно хороша» (НВЧ).
- «Роль Сергея Александровича Мартинсона небольшая, но это просто крупный бриллиант в фильме. … он фактически воплотил в себе те образы, которые часто попадались в советской печати того времени. Так в старых журналах "Крокодил" собирательно изображали "мировой империализм" и "акул капитализма", причем даже лица на этих карикатурах были почти такие же. Но если смотреть со стороны – то это никакая не карикатура, образ настолько глубок, что иногда просто становиться страшно» (Смотрящий).
«Против»:
- «"Совместное производство" видно довольно отчётливо. Про этот фильм смело можно сказать: "у семи нянек дитя без глазу". Сюжетная линия с Гемлином и его "любовью" вставлена так топорно, что кажется, что эти сцены снимались кем–то и где–то очень далеко, а потом механически вставлялись в общий сюжет» (Сергей С.).
- «Наш вестерн про них. Это не очень интересно… Могло быть и много лучше, но кастинг неточен до крайности» (Ф.М.Б.). «Классический дешевый музыкальный вестерн советских времен» (В. Улин).
Опасные гастроли. СССР, 1970.
Режиссер Георгий Юнгвальд–Хилькевич. Сценарист Михаил Мелкумов. Актеры: Владимир Высоцкий, Ефим Копелян, Лионелла Пырьева, Николай Гринько, Иван Переверзев, Георгий Юматов, Николай Федорцов, Владимир Шубарин, Рада Волшанинова, Николай Волшанинов, Эльвира Бруновская, Борислав Брондуков
36,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Георгий Юнгвальд–Хилькевич (1934–2015)
известен зрителям прежде всего своими «мушкетерскими» фильмами, но и его фривольные «Опасные гастроли» имели большой успех. И, разумеется, не только из–за легкого водевильного жанра, но и из–за бенефисного участия и песен Владимира Высоцкого
.
За время своей долгой кинокарьеры Георгий Юнгвальд–Хилькевич поставил 22 фильма, два из которых («Опасные гастроли» и «Дерзость») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Приключенческая музыкальная комедия «Опасные гастроли» в свое время стала лидером не только кассовых сборов, но и уничтожающих откликов отечественной прессы.
В чем только не обвиняли картину Юнгальд-Хилькевича — в пропаганде дурного вкуса, в опошлении светлых революционных идей и т.п. Сегодня фильм смотрится как слегка припудренное «идеологической обязаловкой» шоу одного актера — Владимира Высоцкого. Его подпольщик, он же звезда варьете Бенгальский, артистичен, музыкален и обаятелен. И ей богу, поклонникам Высоцкого и тогда, и тем паче сегодня, меньше всего хотелось думать о марксистской подкованности Бенгальского. Зато песни Высоцкого, прозвучавшие в «Опасных гастролях», популярны и по сей день. Бесспорно, «Опасные гастроли» — не «Кабаре» и не «Кордебалет». Но ради Высоцкого фильм всё же стоит посмотреть... В отличие от зрителей советская кинематографическая общественность встретила «Опасные гастроли» весьма враждебно.
Журнал «Искусство кино» в лице известного режиссера «правильных» революционных фильмов Ефима Дзигана (1898–1981) писал об этом фильме так: «Персонажи фильма просто не имеют права называться большевиками. C тем же «основанием» их можно было бы именовать эсерами или анархистами: нам неведома идейная позиция этих «героев», мы ничего не знаем о цели их якобы революционных действий … основным содержанием фильма стала именно программа кабаре — многочисленные эстрадные номера, при этом крайне сомнительные по своему характеру и вкусу. Думается, что сам факт такого рода сочетания темы «революционного большевистского подполья» с канканно–шантанным материалом, занимающим в метраже фильма явно доминантное положение, может, мягко говоря, в лучшем случае удивить своей бестактностью. … успех картины у некоторой части зрителей ни в коей мере не может ослабить нашего негодования по поводу появления такого фильма. Его идейно–художественные пороки несомненны, и оттого, что он «делает кассу», мера нашей тревоги лишь возрастает. … создание противоестественного гибрида высокой, благороднейшей темы революционной борьбы с дешевым материалом шантанной экзотики только компрометирует самую тему, подрывает к ней доверие, опошляет понятие героического» (Дзиган, 1970: 100–103).
В постсоветские времена «Опасные гастроли» вновь стали предметом анализа кинокритики, но в ином ракурсе. К примеру, С. Кудрявцев обратил внимание на «двойное дно» «Опасных гастролей»: «Действительно, эту картину можно счесть дурной по вкусу, сомнительной по своему интересу к кафе–шантану и спекулятивно использующей революционную тематику. … (но) история подпольщика, открывшего в Одессе в конспиративных целях кафе–шантан, ныне неожиданно кажется одной из самых диссидентских в советском кино. Поскольку под видом историко–революционной картины о борьбе за установление Советской власти на Украине постановщику ловко удалось по–своему повторить трюк главного героя и провести начальство – на самом–то деле, все эти девочки из кабаре и песни полуопального певца с Таганки волновали Юнгвальд–Хилькевича сильнее, чем наспех и опереточно представленные действия «р–р–рэволюционэров» (Кудрявцев, 2007).
А кинокритик Евгений Нефедов нашел в «Опасных гастролях» иной подтекст: «Можно понять некоторых кинематографистов и критиков старшего поколения, воспитанных на более, скажем так, серьёзных, проникнутых высоким пафосом историко–революционных лентах. … Выступления прекрасных полуобнажённых танцовщиц, вызывающие лёгкое смущение у почтенной публики, душераздирающие цыганские романсы, замечательные песни шансонье Бенгальского … – всё это занимает слишком много экранного времени, чтобы служить лишь фоном. … Но именно данный аспект привносит в экранные перипетии весьма, прямо скажем, неожиданный подтекст. Ведь для кого служат приманкой яркие, с толикой эпатажа, забавные или сентиментальные песенки? Кто попался на удочку бездумных развлечений, кого прельстила богемная атмосфера? Это невольно воспринимается ещё одним, косвенным свидетельством морального разложения элиты Российской империи, которой становилось труднее противостоять революционерам в борьбе за общественное мнение. Мысль прозвучала весьма актуально для СССР конца 1960–х, в адрес которого со стороны западных леваков примерно тогда начали раздаваться обвинения в «буржуазном перерожденчестве» (Нефедов, 2017).
Что касается сегодняшних зрителей, что их мнения четко разделяются на «за» и «против».
«За»:
- «Пожалуй самый удачный фильм режиссёра Юнгвальда–Хилькевича (если не считать "Трёх мушкетёров"). Этот фильм запомнился только за счёт замечательных песен Высоцкого и бесподобной игры Копеляна в отрицательной роли (в данном случае он изображает шефа жандармов Бобруйского–Думбадзе)» (Гена).
«Против»:
- «А по–моему фильм просто неудачный – и идея (через канкан в революцию, а, скорее всего, просто канкан), и режиссёрское воплощение этой идеи и ходульная, совершенно неестественная игра актеров, включая и Высоцкого, который может быть и неплохо пел одесские куплеты "Дамы, господа, других не вижу здесь..."… Фильм останется памятником своего времени, когда голые ножки можно было показывать только в прожекторе прогрессивных идей» (А. Елисеев).
- «Весьма душещипательная история о том, как абсолютно весь коллектив варьете с лёгкостью, между танцами с песнями занимается массовой перевозкой нелегальной литературы, причём легко обманывают глупых и наивных полицейских. Все нелегальные делишки творятся так, между делом. Сюжет, прямо сказать, высосан из пальца. Да и Высоцкий наивно сыграл далеко свою не лучшую роль» (И. Синько).
- «Зачем было к этому посредственному водевильчику прикручивать "революционную составляющую"? Подарок старомозгим цензорам? Смешно и надуманно смотрится, как в паузах между театрализованными номерами "борцы с царизмом" сгружают партлитературу. Совершенно ни к чему это фильму, не о подпольщиках он. Оставили бы только номера – получился бы неплохой музыкальный фильм» (А. Корнеев).
Отряд особого назначения. СССР, 1980.
Режиссер Вадим Лысенко. Сценаристы Рудольф Отколенко, Василий Решетников. Актеры: Леонхард Мерзин, Павел Ремезов, Леонид Шумский, Улдис Пуцитис, Элгуджа Бурдули, Сергей Иванов, Марина Трошина, Юрий Пузырёв, Ольгерт Кродерс
36,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Иногда может казаться, что в СССР популярными становится фильмы исключительно мастеров развлекательных жанров (Л. Гайдай, Э. Рязанов и др.). Однако это далеко не всегда было так. К примеру, Вам о чем–то говорит фамилия режиссера Вадима Лысенко?
А ведь он поставил 14 фильмов, большинство из которых сегодня никто и не вспомнит… Большинство, но не все – военный боевик В. Лысенко под завлекательным названием «Отряд особого назначения» зрители помнят и сегодня. Но это и понятно, так как это единственный фильм Вадима Лысенко, сумевший со своими 36,3 млн. зрителей войти в число 150 самых кассовых фильмов СССР.
Журналы «Искусство кино» и «Советский экран» фильм предпочли не заметить, не удостоив его даже маленькой рецензией.
А вот зрители спорят о фильме до сих пор:
«За»:
- «Отличный фильм! Огромное спасибо всем, кто принял участие в создании этого великолепного фильма!» (А. Горин).
- «Фильм прекрасный, повествующий о героизме советских разведчиков. Очень жалко Сашу, который погибает в самом конце фильма от пулей проклятых фашистов» (Улан).
- «Хотелось бы отметить великолепную режиссёрскую и операторскую работу а также убедительно показанный интернационализм в годы войны. Конец фильма особенно сильный – когда по очереди показывают всех героев принимавших участие в этом боевом задании» (Миша).
«Против»:
- «По–моему, один из самых слабых военно–приключенческих фильмов. Схематичные герои, куча всевозможных ляпов и вообще клюква очень–очень развесистая» (Б. Нежданов).
- «Фантастика! Когда актер Э. Бурдули прыгает в озеро прямо с летящего самолета и без всяких парашютов (чтобы фашисты не засекли купол такового!) – начинаешь удивляться. Когда наши спортсмены–разведчики из спортивных пистолетиков запросто расстреливают роту вооруженных до зубов немецких автоматчиков со злыми овчарками (их тоже всех постреляли), и все убегают от погони живыми и без единой царапины, то просто дух захватывает от изумления! Ну, а когда из спортивного лука стрелами убивают немецкий патруль на своем пути, а оставшихся в живых избивают до полусмерти боксерскими приемами… – продолжаешь удивляться! И напоследок, взяв у немцев броневик, по пути расстреливая погоню, … группа спортсменов–диверсантов прибывает на место назначения и геройски выполняет задание. Удивляться перестаешь...» (И. Синько).
Сказ про то, как царь Петр арапа женил. СССР, 1976.
Режиссер Александр Митта. Сценаристы Юлий Дунский, Александр Митта, Валерий Фрид. Актеры: Владимир Высоцкий, Алексей Петренко, Иван Рыжов, Михаил Кокшенов, Ирина Мазуркевич, Евгений Митта, Семён Морозов, Валерий Золотухин, Михаил Глузский, Олег Табаков и др.
35,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Митта
поставил 15 полнометражных игровых фильмов, пять из которых («Экипаж», «Сказ про то, как царь Петр арапа женил», «Москва, любовь моя», «Друг мой, Колька!», «Точка, точка, запятая…») вошли в тысячу самых кассовых советских фильмов.
В 1970–х «Искусство кино» уже не могло себе позволить дискуссий о фильмах «забронзовевших» режиссеров. Но А. Митта к таким не относился, к тому же «Сказ про то, как царь Петр арапа женил» был снят в откровенно условном жанре, поэтому в 1977 году журнал такого рода дискуссию организовал.
Правда, никакой дискуссии о «Сказе…» могло бы и не быть, если бы известный писатель М.А. Шолохов (1905–1984) посмотрел этот фильм в год его создания, а не два года спустя… Во что писал по этому поводу ярый противник фильма С.Н. Семанов: «Давно позабытый фильмик про царя Петра и его арапа вызвал по выходе в 1976 году большой, хоть и негласный, скандал. Режиссер А. Митта (Рабинович) единственным наследником Петра Великого показал его арапа в исполнении Владимира Высоцкого. Суть картины очевидна: в дикой России только нерусский человек может быть умным и благородным. Сценарий слепили опытные драмоделы Ю. Дунский и В. Фрид, а взвинченную музыку сочинил А. Шнитке – будущий великий гений, а тогда лишь скромный лауреат Госпремии имени Н.К. Крупской. Русофобское то киноизделие было настолько открытым, что вызвало многочисленные письменные протесты. В августе 1977 года автор данной книги привез эти материалы к Шолохову в Вешенскую, писатель очень ими заинтересовался» (Семанов, 2006).
М.А. Шолохову фильм, надо думать, не понравился, однако, выразить свое мнение в письменном виде классик советской литературы не спешил, а послал свое гневное письмо Л. Брежневу только в марте 1978 года, когда дискуссия о фильме «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» в журнале «Искусство кино», к счастью, уже завершилась. Вот ключевой отрывок из письма М.А. Шолохова на имя Генерального секретаря ЦК КПСС Л. Брежнева от 14 марта 1978 года: «Особенно яростно, активно ведет атаку на русскую культуру мировой сионизм, как зарубежный, так и внутренний. Широко практикуется протаскивание через кино, телевидение и печать антирусских идей, порочащих нашу историю и культуру, противопоставление русского социалистическому. Симптоматично в этом смысле появление на советском экране фильма А. Митты «Как царь Петр арапа женил», в котором открыто унижается достоинство русской нации, оплевываются прогрессивные начинания Петра I, осмеиваются русская история и наш народ» (Шолохов, 1978).
Ощутимой реакции властей на это письмо не последовало. Основная причина тому, видимо, в том, что к моменту получения Л.И. Брежневым письма из станицы Вешенской фильм «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» уже широко прошел по всем экранам страны, и запрещать его постфактум уже не имело никакого смысла, так как такого рода действия были бы ярким свидетельством того, что власти «проморгали» выход на экран «идеологически вредного» произведения»…
На дальнейшую профессиональную карьеру А. Митты письмо М.А. Шолохова также не повлияло: вскоре после премьеры «Сказа…» А. Митта снял свой главный хит – «Экипаж». Но вернемся к дискуссии о «Сказе…» на страницах журнала «Искусство кино» 1977 года. В зачине своей рецензии Игорь Золотусский отметил, что «некоторая игра воображения стала заметна в нашем кино. Ставят фильмы–пародии, фильмы–фантазии. Булгаковская «чертовщина» проникла и на экран: недавно я видел фильм, где черный Кот курит сигарету – совсем, как в «Мастере и Маргарите». Одним словом, кино надоела реальность, оно просовывает голову в сказку, в неизвестность» (Золотусский, 1977: 58)
. А далее – перекинул мостик непосредственно к «Сказу…», упрекнув его в разностильности и жанровой размытости: «В «Сказе» Ганнибал принужденно благороден. Петр принужденно величествен, как порой принужденно смешны и боярские сынки. Смех слишком скашивается в одну сторону, другая сторона остается отрезвлено голой, и ни В. Высоцкий (который хорош в иронических сценах), ни А. Петренко (который, вероятно, был бы хорош в эпопее о Петре) не знают, что делать, что играть. У А. Петренко по крайней мере есть образец – Николай Симонов, и он волей–неволей подражаем ему» (Золотусский, 1977: 62).
Рассматривая «Сказ…» как неудачную стилизацию, И.П. Золотусский подчеркнул, что талантливая «стилизация требует не только верности пародируемому источнику, но и блеска подделки – блеска, который затмевал бы сам подлинник и создавал иллюзию полного торжества над ним. Обаяние стилизации в ее двусмысленности, в неумышленном балансировании на грани серьезности и насмешки» (Золотусский, 1977: 63).
И. Розенфельд, напротив, посчитал, что «в последовательности, в чувстве жанра А. Митте не откажешь. Более того: на мой взгляд, он сумел решить сложнейшую задачу, введя в условное «действо» царя Петра, не нарушив при этом ткани повествования, цельности фильма и, в то же время, – не превратив государя в марионетку» (Розенфельд, 1977: 48).
В похожем ключе была написана и рецензия кинокритика А.И. Липкова (1936–2007), настаивавшего на том, что «не дело лубка давать всесторонний, психологически и исторически глубокий анализ» (Липков, 1977: 67).
Зато Л. Онышко был еще категоричнее И. Золотусского: «Несмотря на талант и усилия авторов, скоро замечаешь, что образ Петра не вписывается в избранную стилистику картины. Не нужен он здесь, не для этого фильма этот персонаж. Есть ведь понятия, образы, с которым не шутят» (Онышко, 1977: 49).
Жестче всех в полемике был Юрий Селезнев (1939–1984), посчитавший, что «вопреки авторской установке на веселость фильм в целом все–таки скучен, ибо однообразен. … Главная причина художественной несобранности фильма заключена, на мой взгляд, в искусственности его внутренней идеи, выступающей в виде схемы» (Селезнев, 1977: 91).
В итоге журнал «Искусство кино» дал возможность литературным и кинокритикам высказать разные точки зрения, доказав тем самым, что даже в самые «застойные» времена всегда можно найти плацдарм для дозволенной цензурой полемики…
Большинству сегодняшних зрителей «Сказ о том, как царь Петр арапа женил» нравится:
- «Я этот фильм смотрела еще школьницей. Это было что–то необычайное для подростка: и романтика, и юмор, и благородный герой, и царь Петр ("Петр I" А. Толстого уже была моей настольной), и, конечно, любовь» (Е. Юринская).
- «Мне лично фильм очень нравится. Не понимаю нападок на историческую достоверность – те же всеми любимые "Три Мушкетера" от истории ой как далеко... Зато в фильме много хороших мыслей, отличные актеры, сам фильм в целом светлый и добрый. Для меня это одна из лучших ролей Высоцкого, потому что тут я в первую очередь вижу образ, а не актера» (Алина).
- «Очень странно, что картина, несмотря на "лубочность", оставляет ощущение несомненной правдивости, и исторической, и психологической. Ах, как же умел снимать Митта! Это просто праздник какой–то, как говорил Карабас–Барабас. И Высоцкий тут также хорош, как везде, всегда и во всем он был хорош. В театре – мощный театральный артист, сколько эмоций, пафоса в голосе, в сценическом движении. В кинематографе – ни намека на театральность, чего стоят только кадры с приглашением на белый танец – сколько эмоций сменяют друг друга на лице Ибрагима в течение нескольких секунд! Ну кто из современных может так играть лицом? А голос – сколько интонаций – от нежных, вкрадчивых – до грозных» (Тускарора).
- «Очень хороший фильм. Отличный дуэт Высоцкого и Петренко. Конечно, роль Ганнибала не является лучшей работой Высоцкого в кино, но тем не менее сыграна сильно. Хорошо, что Митта не стал снимать в роли арапа настоящего негра (как сначала собирался), а предоставил возможность исполнить роль предка Пушкина великому русскому поэту и барду» (Центровой).
- «Мне очень понравился фильм «Сказ про то как царь Петр арапа женил». Эта роль очень подошла Высоцкому. А царь – прямо как настоящий. Действительно, фильм изумительный: декорации, съемки, наряды актеров» (В. Анучугов).
Девочка ищет отца. СССР, 1959.
Режиссер Лев Голуб. Сценаристы Кастусь Губаревич, Евгений Рысс (по пьесе Е. Рысса). Актеры: Анна Каменкова, Владимир Гуськов, Николай Бармин, Владимир Дорофеев, Анна Егорова, Евгений Григорьев, Константин Барташевич, Борис Кудрявцев, Евгений Полосин и др.
35,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Лев Голуб (1904–1994)
за свою творческую жизнь поставил дюжину фильмов, в основном рассчитанных на детскую аудиторию. Самым популярной стала военно–приключенческая картина «Девочка ищет отца» (1959). В главной роли в этом фильме дебютировала пятилетняя Анна Каменкова
, затем ставшая известной актрисой театра и кино. Кроме фильма «Девочка ищет отца» в тысячу самых кассовых советских кинолент у Л. Голуба вошли еще «Дети партизана» и «Полонез Огинского». В год выхода на экраны фильм «Девочка ищет отца» был принят очень тепло.
Да и уже в XXI веке кинокритик Владимир Лазарев пишет об этой ленте так: «Нет, не прост, был «детский» фильм «Девочка ищет отца»! И вовсе не исчерпывался секрет его феноменального успеха (продан в 90 стран мира и завоевал призы престижных международных кинофестивалей) добрым, с умеренной слезой, сюжетом и удивительно достоверной игрой детей. И вовсе это не «милая сентиментальная история», как и сегодня иные готовы воспринимать его… Оказалось, что был создан шедевр. При всех немыслимых и непреодолимых цензурных ограничениях. … Дети – сыграли гениально. 200% достоверности. … Сейчас Сент–Экзепюри не в моде, но если кратко – это фильм об ответственности за тех, «кого мы приручили». Или о том, что ближним является тот, кому мы оказали милость…» (Лазарев, 2009).
Сегодняшние зрители, как правило, тоже весьма положительно оценивают эту ленту:
- «Хороший детский фильм, недавно вновь посмотрел его по телевизору, причем впервые в цвете. Раньше только по черно–белому телевизору смотрел, но слышал, что фильм цветной. Лев Голуб снял немало хороших детских фильмов – "Дети партизана", "Полонез Огинского", "Маленький сержант" и др.» (Б. Нежданов).
- «Фильм действительно настоящий. такое кино обязательно нужно показывать в годовщину нашей Победы. некоторые сцены просто пронзительны в своей простоте и правде жизни. сцена с ночевкой в лесу в одиночестве маленькой девочки… Я даже слез не пыталась сдерживать. Всем рекомендую посмотреть!» (Елена).
- «Чудесный, любимый с далёкого детства фильм. … так искренне и естественно сыграть не под силу даже взрослому актёру, а вот 5–летняя Анечка Каменкова смогла. И пусть фильм этот немного наивен и прост, но игра главной героини сделала его неповторимым шедевром» (Ю. Оск).
- «Этот замечательный фильм тоже из моего детства. Жаль, его редко показывают по ТВ, как впрочем и другое советское кино для детей. Сколько поколений выросло на этом старом добром кино! Аня Каменкова в этом фильме – просто чудо! Так достоверно сыграть свою ровесницу может только ребенок. Недаром, профессиональные актеры говорят, что в кадре нельзя переиграть детей и животных по причине их органичности и непосредственности» (Малика).
В зоне особого внимания. СССР, 1978.
Режиссер Андрей Малюков. Сценарист Евгений Месяцев. Актеры: Борис Галкин, Михаил Волонтир, Сергей Волкош, Игорь Иванов, Анатолий Кузнецов, Александр Пятков, Владимир Заманский, Николай Крюков, Елена Цыплакова
35,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Андрей Малюков (1948-2021)
поставил 25 фильмов и сериалов, в основном – остросюжетных («34–й скорый», «Я – русский солдат», «Спецназ», «Диверсант», «Мы из будущего», «МосГаз» и др.). Но главным его хитом остается боевик «В зоне особого внимания». Всего в тысячу самых кассовых советских кинолент у него вошло два фильма («В зоне особого внимания» и «34–й скорый»).
В год выхода этого фильма в кинопрокат журнал «Советский экран» справедливо писал, что «основные достоинства фильма «В зоне особого внимания» – захватывающий динамизм, постоянный накал действия, ощущение подлинности наблюдаемого» (Борисов, 1978: 7).
Кинокритик Нина Игнатьева (1923–2019) в журнале «Искусство кино» оценила фильм более сдержанно, отметив, что «в морально–психологическом плане конфликт этот разработан несколько поверхностно, здесь можно было добиться большей глубины, если не на уровне сценария, то обязательно на уровне фильма. Но режиссура, наметив эту линию картины в общих ее контурах, основное внимание уделяет жанровым особенностям ленты – стремительному развороту событий, их динамике, трюковым съемкам и, конечно же, самой организации военного поиска, изображению военной мощи» (Игнатьева, 1978: 64).
В XXI века рецензии кинокритиков на фильм «В зоне особого внимания» по–прежнему концентрировались на его остросюжетности.
С. Кудрявцев писал об «условной и откровенно придуманной игре в приключенческий жанр, которую не без азарта и занимательности устроили создатели современного боевика о буднях и ратной учёбе солдат и офицеров Советской Армии. … "В зоне особого внимания" до сих пор увлекает свежестью, непосредственностью, даже смекалкой и хитроумностью в подходе, без крена в откровенную сочинённость залихватских приключений. … Но, пожалуй, самое ценное заключается в том, что картина не лишена иронии и даже остроумия» (Кудрявцев, 2007).
Аналогичного мнения придерживается и кинокритик Евгений Нефедов, считающий, что «мастерство двух дебютантов в большом кинематографе, бесспорно, поражает. Залихватски приключенческая составляющая не исключает ни высокого пафоса, ни, наоборот, тонкой иронии, с которой в первую очередь обрисованы действия «Северных», тоже продуманные, высокопрофессиональные, но… неизбежно уступающие непредсказуемым и отчаянно смелым поступкам разведгруппы» (Нефедов, 2017).
Правда, кинокритик Денис Горелов иронично отметил, что «выбор на роль командира группы гвардии лейтенанта Тарасова «компактного» самбиста–каратиста, актера театра на Таганке Бориса Галкина был попаданием в яблочко. Попрыгучий мячик–лейтенант пританцовывал, бесился, валял дурака и отлично выглядел в полосатой маечке с автоматом–складнем через шею коромыслом. … Это был первый военно–патриотический реванш после многолетнего господства самиздата, вражьих голосов и легенд о прапорщицкой дури, первая своевременная контрпропагандистская акция Главпура, когда только набирающая силу дедовщина наотмашь врезала по патриотическим чувствам допризывной молодежи» (Горелов, 2018).
Поклонников среди зрительской аудитории у фильма «В зоне особого внимания» и сегодня – масса:
- «Фильм превосходный! Ода могуществу советской армии, ВДВ, настоящим мужикам. Волонтир – просто песня! Не будь его в фильме, он бы таким не получился. Ведь тогда почти одновременно сняли еще фильмы о ВДВ – "Голубые молнии", "Точка отсчета", в них нет такого сюжета (беглые зеки, настоящие враги) и все как–то понарошку. А "В зоне особого внимания" – на уровень выше» (Балдахин).
- «Самый любимый фильм. Знаю его наизусть. После очередного просмотра этого фильма хочется опять идти в Армию и именно в десантные войска. Все таки умели раньше из простых граждан делать патриотов. Очень сильно как раз теперь нам не хватает таких фильмов» (А. Шестаков).
- «Фильм для своего времени просто отличный. Многие только из за этого фильма служить пошли. … Если боец подготовлен до армии – ему ничего не страшно. … Если он себя чувствует мужчиной, просто мужиком, а не маменькиным сынком, то служба в тягость не покажется» (Сорокин).
Дерзость. СССР, 1972.
Режиссер Георгий Юнгвальд–Хилькевич. Сценарист Василий Земляк (по собственной повести "Подполковник Шиманский"). Актеры: Николай Олялин, Владимир Гуляев, Валентина Гришокина, Борис Зайденберг, Владимир Балон, Татьяна Чернова, Юрий Дубровин, Фёдор Одиноков, Станислав Станкевич и др.
35,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Получив целый букет негативных кинокритических и начальственных оценок своего «кабарешного» фильма «Опасные гастроли» (1970), режиссер Георгий Юнгвальд–Хилькевич (1934–2015)
решил свою следующую работу – боевик «Дерзость» – снять на проверенном материале военно–патриотической темы. Однако в результате вновь не избежал разгромных мнений.
К примеру, кинокритик Валерий Кичин в журнале «Искусство кино» утверждал, что «Дерзость» настолько слаба художественно, и сюжетные мотивировки «вообще не слишком заботят создателей ленты. Настолько, что иной раз их не заботит и здравый смысл. Даже убитые в этом фильме умирают лишь там, где нужно авторам, а немецкая военная машина на экране· разваливается самопроизвольно, охотно подставляя под удар наиболее уязвимые свои места. И даже самые важные свои подвиги герой совершает, словно бы играя. … Героизма от героя во всех этих эпизодах, собственно, и не требуется. Враг идет в ловушку сам, то сентиментально вспоминая о дивах венского кабаре «Летучая мышь», то внезапно переходя к не менее опереточным угрозам: «Аусвайс! Яволь! Пу–пу–пу!». … Фантазию авторов явно питают только самые поверхностные литературно–кинематографические, а отнюдь не жизненные впечатления – ведь все «элементы», из которых сложен фильм, сами по себе уже встречались нам: не раз. Тут нет ни попыток найти что–то свое, ни простой, обязательной для художника боязни заслужить упрек в такой обнаженности «приема», при которой, кроме монтажа цитат из старых лент о разведчиках, на экране больше ничего и не возникнет» (Кичин, 1972: 62, 64).
К сожалению, финал этой дельной аналитической статьи был смазан стандартным абзацем о том, что «серость противопоказана искусству, которое может развиваться только в обстановке высокой творческой принципиальности и требовательности, в обстановке, исключающей «конъюнктурные производственные компромиссы и взаимные дружеские амнистии. На это нацеливает нас только что опубликованное Постановление ЦК КПСС «0 мерах по дальнейшему развитию советской кинематографии» (Кичин, 1972: 67).
Многие сегодняшние кинозрители с кинокритиком Валерием Кичиным явно не согласны:
- «Замечательный фильм. Очень интересная сюжетная линия, продумано все до мелочей, каждый эпизод. События разворачиваются молниеносно, держат зрителя в постоянном напряжении. Огромный труд сопряжен с удачей, которая счастливо выручает героев из трудных ситуаций, она придает оптимизма всему фильму, какую–то надежду на лучшее. … Какой замечательный, красивый и мужественный Олялин в главной роли» (Добрава).
- «Очень хороший фильм. Все достаточно достоверно. Если и есть доля авантюризма, то в пределах жанра. Олялин великолепен. Женщины прекрасны. На уровне лучших советских фильмов о войне» (Риманика).
Впрочем, есть среди зрителей и такие, что считают «Дерзость» «киносказкой о войне для детей младшего школьного возраста» (Г. Воланов).
Разведчики. СССР, 1969.
Режиссеры Алексей Швачко, Игорь Самборский. Актеры: Иван Миколайчук, Леонид Быков, Константин Степанков, Андрей Сова, Алексей Смирнов, Гия Кобахидзе, Людмила Марченко и др.
35,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алексей Швачко (1901–1988)
поставил 11 фильмов, четыре из которых («Вдали от Родины», «Ракеты не должны взлететь, «Разведчики» и «Нина») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Режиссер Игорь Самборский
поставил всего три полнометражных игровых фильма, но два из них («Разведчики» и «Зозуля с дипломом») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Главный хит режиссера Алексей Швачко – это, конечно, шпионский фильм «Вдали от Родины» (1960, без малого 40 млн. зрителей), но и военный боевик «Разведчики» вполне объяснимо входят в число 150 самых кассовых советских лент. И, разумеется, не только благодаря острому сюжету, но и участию замечательного актера Леонида Быкова (1928–1979).
Да и сейчас, в XXI века «Разведчики» получают позитивные отзывы кинозрителей:
- «Один из моих любимых фильмов детства. На мой взгляд по своей значимости он стоит на одном уровне со знаменитыми «В бой идут одни «старики». Кстати знаменитая актерская пара Быков–Смирнов тоже в этом фильме присутствует!» (Сергей).
- «Фильм интересный, остросюжетный. О войне, о разведчиках. Смотрела фильм с большим интересом. Понравилась работа Л. Быкова и А. Смирнова» (Альфия).
- «Фильм отличный. … Леонид Быков великолепен, Смирнов забавен, здорово играет… Чтобы там не говорили, неплохо играет Миколайчук. Непонятно почему фильм не показывают. Один из лучших военно–приключенческих фильмов» (Протвень).
- «Присутствие в кадре Леонида Быкова – это своеобразный Знак качества, и внутренняя готовность зрителя к его искромётным шуткам: – Как тут пройти на Берлин?... А к вашему сердцу?, Не храпи, – немцы услышат!, Возьмём на Бога!, Ну, славяне, понеслась!... Собственно, … оценка и складывается из подобных мелочей, формирующих мнение о картине, как об очень достойной работе» (Фридмон).
Белое солнце пустыни. СССР, 1970.
Режиссер Владимир Мотыль. Сценаристы Рустам Ибрагимбеков, Валентин Ежов (при участии Марка Захарова). Актеры: Анатолий Кузнецов, Павел Луспекаев, Спартак Мишулин, Кахи Кавсадзе, Раиса Куркина, Николай Годовиков, Татьяна Федотова
34,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Мотыль (1927–2010)
поставил 10 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Женя, Женечка и «катюша», «Белое солнце пустыни» и «Звезда пленительного счастья») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. «Белое солнце пустыни» – пожалуй, самый знаменитый фильм этого режиссера.
Авторы этого сказочного «истерна» попытались как можно дальше оттолкнуться от идеологических установок своего времени, четко диктовавших, какие парни должны быть «хорошими», а какие – «плохими» в фильмах о гражданской войне. «Хорошим», более того – душевным гуманистом, трогательно заботящимся о женщинах из восточного гарема, получился в «Белом солнце пустыни» товарищ Сухов в обаятельном исполнении Анатолия Кузнецова
. Ничуть не меньше полюбился зрителям бывший таможенник его императорского величества, замечательно сыгранный, увы, уже смертельно больным Павлом Луспекаевым
... Да и «басмач» Абдулла (Кахи Кавсадзе
), был по–своему привлекательным героем – не менее храбрым, мужественным и ловким...
Придуманный одним из сценаристов, Марком Захаровым оригинальный ход с письмами Сухова, адресованными его далекой супруге, позволил добавить иронии в и без того полупародийную атмосферу фильма. Пересматриваемая по множеству раз, картина Владимира Мотыля очень скоро пополнила национальный фольклор полюбившимися фразами персонажей, анекдотами и незабываемой песней Окуджавы
о госпоже удаче...
В довершение всего прочего «Белое солнце..». настолько полюбилось нашим героическим космонавтам, что, они, говорят, смотрят его перед каждым новым стартом... Во времена выхода фильма в прокат кинокритик Александр Липков (1936–2007), точно прочувствовав жанр «Белого солнца пустыни», делал верный вывод о том, что «подлинные события истории – революция, гражданская войны в Средней Азии – составляют лишь предысторию событий, они оставлены за кадром, за гранью повествования, а на экране торжествует вымысел – ироничный, занимательный, а кроме того, и поучительный» (Липков, 1971: 94).
Киновед Николай Хренов был убежден, что «в трактовке своего героя авторы исходят из стародавних сказочных традиций, то и в сюжете картины, и в ее интонации появляются новые для приключенческого фильма элементы, без коих сказка не существует. Сказка предполагает целую серию неразрешимых ситуаций, непреодолимых препятствий —труднейших испытаний для неунывающего служивого. Сюжет фильма на том и строится. Русская сказка всегда была сильна иронией, сверкала остроумием. И это есть в фильме. ... В сюжете фильма, в характерах героев, в народном юморе, в духе народном установилась здесь связь приключенческого киножанра с истоками этого жанра в национальном фольклоре. Это имеет принципиальное значение. Это плодотворно: фольклорные традиции обогатили фильм. И не только как зрелище: крепче, явственнее, определеннее стало то главное, ради чего надобны приключенческие картины,— героическое начало не потерялось, как это порой бывало, в хитросплетениях фабулы» (Хренов, 1970: 50,52).
Киновед Виктор Демин (1937–1993) писал, что в «Белом солнце пустыни» тщательно воссоздавалась атмосфера нежилой, романтической, но опасной, враждебной человеку земли. Круг действующих лиц был там резко ограничен, но каждое запоминалось, обладая сочной, броской характерностью. И была — как главное слагаемое — ирония. Картина начиналась как ироническое, почти пародийное следование канонам вестерна, но продолжалась — как созидательное, утверждающее отношение к этим людям, к этим событиям, к этим идеям. Распространенный в вестернах мотив — смельчаки–умельцы сопровождают группу, нуждающуюся в защите, — Р. Ибрагимбеков и В. Ежов повернули до последнего витка резьбы, до полной, казалось, чрезмерности: красноармеец Сухов считай, что в полном одиночестве и почти что голыми руками, должен защищать от многочисленной банды Довлет–хана весь его, хана, гарем — перепуганных и визжащих жен в паранджах» (Демин, 1982: 79).
А кинокритик Константин Щербаков писал, что «Белое солнце пустыни», похоже, хоронило «на серьезе» сделанный вестерн, справляло по нему веселые, озорные поминки. Ироническое переосмысление традиционных приключенческих ходов и приемов было совершенно очаровательным — казалось, этим ходам и приемам в прежнем своем качестве лучше теперь носа не показывать. … Верещагин из того же «Белого солнца пустыни», лучшая кинематографическая роль Павла Луспекаева. В ироническом переосмыслении вестерна нашлось место для глубокого анализа незаурядного и совершенно особого человеческого характера. Пристальное внимание к нравственному миру героя окупилось сторицей — таможенник Верещагин стал одним из запоминающихся характеров в кинематографе последних лет. … блестящая ирония «Белого солнца пустыни» в результате нанесла сокрушительный удар примитиву и штампам, которых скопилось весьма достаточно, но «вестерна» как такового не прикончила. Напротив, заставила его, как мне кажется, подтянуться, сосредоточиться, собраться с силами, пересмотреть свой арсенал, выбрав из него средства наиболее действенные и эффективные. Похороны не состоялись еще и потому, что настоящий герой настоящего приключенческого фильма совершенно необходим на сегодняшнем экране. Необходимы, и прежде всего для молодежи, его стойкость, ловкость, находчивость, умение не теряться перед препятствиями, казалось бы, непреодолимыми, смелость и быстрота реакции, органически соединенные с преданностью нашему делу, готовностью отдать ему все силы, а если потребуется, и жизнь» (Щербаков, 1973: 69–75).
Интерес кинокритиков к фильму не исчез и в XXI веке. К примеру, С. Кудрявцев вспомнил, что эта «лента подверглась подчас анекдотической цензуре, но была спасена после сановного просмотра на даче Л.И. Брежнева… Лента поистине разошлась на пословицы и поговорки (пожалуй, одна из самых часто цитируемых: "Восток – дело тонкое"), и наряду с комедиями Леонида Гайдая и сериалом "Семнадцать мгновений весны" является чемпионом по числу показов на ТВ и для многих действительно кажется типичным образцом вестерна по–советски. Хотя мало кто стремился увидеть в нём подлинный русский лубок, лукавую байку про Федю Сухова–стрельца, удалого молодца…» (Кудрявцев, 2006).
Кинокритик Евгений Нефедов обратил внимание на «на определённую политическую смелость авторов в трактовке образа благородного, широкого душой царского таможенника Верещагина, который, даже перейдя на сторону Сухова и мстящего, погибая, басмачам за смерть Петрухи, вовсе не кажется недальновидным «обломком империи», уверяя, что ему «за державу обидно»; в памяти осталась и шикарная песня Булата Окуджавы «Ваше благородие, госпожа Удача». … Создатели фильма ведут тонкую художественную игру, с иронией, отнюдь не в лоб сталкивая азиатскую культуру и русский фольклор…» (Нефедов, 2006).
А залихватский кинокритик Денис Горелов в своем фирменном стиле писал, что в «Белом солнце пустыни» «довелось Мотылю со сценаристами свести в один фильм все, чем жива и славна Россия: Азию, армию, нефть, икру, бандитизм, революцию и баб — и всего с лихвой, всего через край, и со всем нужно обращаться бережно, ибо Восток дело тонкое, женщина тоже человек, а девять граммов в сердце прилетают, никого не спросясь. ... Оттого, видать, русское чувство к картине приобрело характер религиозного. Ее кажут к выборам и в Новый год, будто на Пасху. Ее не комментируют в киносправочниках, а описывают, как чудо богоявленья, с дураковатой улыбкой счастья» (Горелов, 2018).
Среди зрителей споры о «Белом солнце пустыни» продолжаются и сегодня:
- «Фильм – многогранный сверкающий бриллиант! Где каждая грань несёт свой смысл, свой урок, свой вечный вопрос. И мнение о фильме лучше высказывать тогда, когда вы видите все или почти все эти грани. … Но в любом случае абсолютно уверен, что «Белое солнце пустыни» – фильм очень глубокий и полезный!» (Евгений).
- «"Белое солнце пустыни" в первый раз смотрела в детстве и так мне было жалко героев, что долго потом фильм не пересматривала. Пересмотрела уже во взрослом возрасте – совсем другие ощущения: фильм прекрасный, такое сочетание смешного и грустного дорогого стоит» (НетНика).
- «Кино интересное, но я не понимаю, почему его смотрели или до сих пор смотрят космонавты. Что в нём такого? Слишком жарко, сухо, пустынно. Весь восток скучен и жесток. В нём нет ничего загадочного и глубокого. Вот что я понял из фильма. Самое интересное в фильме – интернациональный сброд, из которого состоит банда Абдуллы. … Интересные типажи. Вот она – гражданская война, всё вперемешку» (А. Ромадин).
- «Могу сразу же сказать, что к числу наиболее почитаемых мной кинопроизведений [этот фильм] не относится. Наверное, потому что для героической комедии он мне показался избыточно драматичным, а для военной драмы слишком комичным. … «Собрать» образ Сухова оказалось не так уж и сложно. Классический красный боец гражданской войны в представлении советских людей того времени: готовый не на жизнь, а на смерть сражаться с мировой контрой до победы мировой революции, гуманист и альтруист, простой в быту и человеческих отношениях, верный муж своей жены. Да и с бандитами не было особых затруднений. Изобразить шаблонно негативные персонажи оказалось делом нехитрым» (Ф. Мюллер).
Слуги дьявола. СССР, 1971/1972.
Режиссер Александр Лейманис. Сценаристы Янис Анерауд, Александр Лейманис (по мотивам романов Рутку Тева). Актеры: Харалдс Ритенбергс, Артур Экис, Эдуардс Павулс, Лолита Цаука, Олга Дреге, Байба Индриксоне, Карлис Себрис, Эльза Радзиня, Зигрида Стунгуре, Ингрида Андриня и др.
33,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Слуги дьявола на чертовой мельнице. СССР, 1973.
Режиссер Александр Лейманис. Сценаристы Янис Анерауд, Александр Лейманис (по отдаленным мотивам романов Рутку Тева). Актеры: Олга Дреге, Артур Экис, Лолита Цаука, Харалдс Ритенбергс, Байба Индриксоне, Эдуардс Павулс, Карлис Себрис, Эльза Радзиня, Ингрида Андриня, Астрида Кайриша и др.
30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Лейманис (1913–1990)
поставил всего восемь фильмов, но более половины из них («Армия Трясогузки», «Армия Трясогузки снова в бою», «Слуги дьявола», «Слуги дьявола на чертовой мельнице», «В клешнях черного рака»), естественно, относящихся к развлекательным жанрам, в итоге попала в список тысячи самых кассовых советских фильмов.
Приключенческая дилогия А. Лейманиса «Слуги дьявола» и «Слуги дьявола на чертовой мельнице» суммарно собрала свыше 60 млн. зрителей за первый год демонстрации. И это с учетом того, что обычным зрителям фамилия режиссера практически ничего не говорила, а актеры из этих фильмов не имели статуса всесоюзных кинозвезд.
Причина успеха была жанрового свойства. И об этом очень хорошо написал кинокритик Виктор Демин (1937–1993): когда «на экраны вышел фильм «Слуги дьявола», … он пользовался большим успехом. Шутки и напряженные ситуации, захватывающие дуэли и бесшабашные потасовки, песни и карнавалы — разве все это могло оставить зрителя равнодушным? И, естественно, сценарист Ян Анерауд и режиссер Александр Лейманис решили не прощаться пока со своими славными героями. Новое их произведение уже не имеет прямой связи с романами Р. Тевы. Сюжет «Чертовой мельницы» целиком вымышлен, а время и место действия носят очень приближенный, обобщенный характер. Одно несомненно — красочная, веселая, карнавальная атмосфера происходящего на экране сообщает ему форму увлекательного и поучительного зрелища» (Демин, 1973).
О феномене успеха историко–приключенческих фильмов резонно размышлял и кинокритик Юлий Смелков (1934–1996): «Костюмные» или приключенческие (или костюмно–приключенческие) фильмы едва ли не самые зрелищные. Это не такое уж немаловажное достоинство, и я совсем не склонен относиться к подобным фильмам пренебрежительно,— почему бы не перенестись на полтора–два часа в немножко сказочный мир прошлого и посмотреть, как все это там, в десятом или пятнадцатом веке, выглядело, точнее, как режиссер, оператор и консультанты представляют себе десятый или пятнадцатый век. Но обязательно ли прошлое должно выглядеть на экране чуточку сказочным и не очень правдоподобным — скажем, таким, как в фильмах Рижской киностудии «Слуги дьявола» и «Слуги дьявола на Чертовой мельнице»…? Обе эти картины сделаны по всем канонам костюмно–приключенческого кино, с тем единственным отступлением, что они еще и музыкальные. В сущности, перед нами кинооперетта, в которой, как и в театральной оперетте, используется любая возможность, чтобы перебить действие музыкой или танцем. Действие при этом останавливается — какие бы захватывающие события ни происходили, все ждут окончания очередного номера… Можно возразить: у оперетты, в том числе и кинематографической, свои законы, и она имеет право на подобную условность. Верно, имеет, но возникает несоответствие, даже целых два. Одно, так сказать, междужанровое: кажется, что авторы фильмов о «слугах дьявола» так до конца и не смогли решить, что же именно они снимают — кинооперетту или приключенческую ленту. … И второе, гораздо более серьезное,— несоответствие стиля и материала» (Смелков, 1974).
Отзывы сегодняшних зрителей об этой приключенческой дилогии в целом положительны:
- «Интересный приключенческий фильм, некогда популярный у советских школьников. Года три назад посмотрел с удовольствием вновь» (Евгений). - «Хороший, смешной фильм моего детства. Вчера пересмотрел вновь. Где бы найти слова песни "слуг дьявола"» (А. Бойников).
- «Фильм довольно неплохой, своего рода латышские "Три мушкетера", но, на мой взгляд, аналогичный по жанру эстонский фильм "Последняя реликвия" поставлен лучше, изящнее и с большим вкусом, чем этот» (Б. Нежданов).
Случай в квадрате 36–80. СССР, 1982.
Режиссер Михаил Туманишвили. Сценарист Евгений Месяцев. Актеры: Борис Щербаков, Михаил Волонтир, Анатолий Кузнецов, Владимир Седов, Омар Волмер, Паул Буткевич, Витаутас Томкус, Ивар Калныньш и др.
33,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Михаил Туманишвили (1935–2010)
за свою карьеру поставил 15 фильмов и сериалов, из которых три («Ответный ход», «Случай в квадрате 36–80» и «Одиночное плавание») вошли в тысячу самых популярных лент СССР.
«Случай в квадрате 36–80» вышел в прокат на пике нового витка холодной войны, и официозный кинокритик Юрий Черепанов писал об этом военном боевике в «Советском экране» с горячим и восторженным пафосом, утверждая, что на экране «встают два мира. Их мир – уходящий, с его бесчеловечной жестокостью, эгоизмом и корыстными расчетами, и наш мир, устремленный к будущему, мир высоких гуманистических идеалов, веры в счастливую судьбу человечества. … И может быть в этой близости к жизни и есть высшая похвала создателям картины» (Черепанов, 1983: 7).
Кинокритик Ромил Соболев (1926–1991) был более сдержан в стилистике своей статьи в журнале «Искусство кино», но тоже оценил «Случай в квадрате 36–80» весьма положительно: «В драматургии есть неукоснительное правило: пользоваться экстремальными ситуациями для полного раскрытия человеческих характеров, для выявления сути людей в обычных условиях скрытой, потаенной. С этим правилом не поспоришь, поскольку и в самом деле в минуты крайней опасности люди ведут себя самым неожиданным образом. Но здесь оно просто отброшено. Неожиданностей не будет. Разве что лейтенант Павлов, не все по молодости поняв, спросит отца: неужели вот так просто придется погибнуть из–за какой–то чужой лодки... Генерал перебьет его, скажет, отнюдь не в поучение, буднично и почти равнодушно, как о чем–то само собой разумеющемся: это, мол, и есть то, что называется воинским долгом. Вся эта этическая основа была заложена в сценарии, но реализовал ее на экране режиссер. Ему, собиравшему этот «экипаж», приходилось, очевидно, думать не только о том, чтобы каждый в экипаже был достаточно яркой личностью, но и о том, чтобы он при этом органично поддерживал атмосферу духовного единства коллектива. Это получилось» (Соболев, 1983: 40).
Современным зрителям эта лента нравится до сих пор:
- «Хороший фильм! Помню, пацаном, как только фильм вышел на экран, ходил смотреть в кинотеатр. Особенно красивы сцены подготовки экипажа м–ра Волка к взлету, и особенно заправка в воздухе. Даже пересматривая фильм не в первый раз, эти сцены по прежнему красивы. В фильме есть киноляпы, если не присматриваться, то они незаметны» (Дмитрий).
- «Прекрасный, хотя и не без оттенка идеологии фильм. Через весь фильм проходит нить ответственности Волка перед своими товарищами. … Не может не тронуть глубина этого фильма» (Рома).
- «Хороший фильм. Немножко мелодраматичный, но пожалуй это единственный недостаток, если это недостаток. В детстве я этого вообще не замечал. Идеологии там практически нет, как и ура–патриотизма, более того, американцы показаны живыми людьми и при том вполне нормальными. Просто каждый выполняет свою задачу и в общем никто не хочет войны. Смотрел в детстве с восхищением. Недавно пересматривал и совсем не разочаровался. … Если фильм и наивен немного в художественном смысле, но в военном плане очень добротен, насколько это могло быть в то время при полном отсутствии спецэффектов. Техника летает и плавает почти везде настоящая, заправка в воздухе, вообще, обалденная. … В общем фильм хороший, неординарный и добротный. Да и очень бы хотелось видеть и такую армию и такое людское благородство» (Вячеслав).
- «Фильм просто потрясающий! И идеология там здоровая, сейчас такой идеологии очень не хватает! А когда смотришь на летающие Ту–16, Як–38 – аж слеза наворачивается! И ведь все сцены реальные были, несмотря на киноляпы. Аварийная посадка заправщика – ведь настоящий Ту–16 разогнали по грунту и врезали его сараеобразный ангар!» (Артем).
Ульзана / Ulzana. ГДР-Румыния-СССР, 1973/1976.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. Сценаристы: Гойко Митич, Готтфрид Кольдиц. Актеры: Гойко Митич, Рената Блюме, Рольф Хоппе, Коля Рэуту и др.
33,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Режиссер Готтфрид Кольдиц (1922-1982)
фильмом «След Сокола» начал свою серию вестернов, снятых совместно с СССР, в которых хорошие индейцы боролись со злобными бледнолицыми («Апачи», «Ульзана»). Все эти три вестерна вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Америка середины ХIХ века. Жена индейского вождя Ульзаны попадает в плен…
Советская кинопресса отнеслась к вестерну «Ульзане» (который, конечно, был в большей степени немецким, а уже потом румыно-советским) тепло, подчеркивая, что в нем «занимательный, традиционно по голливудским канонам построенный фильм, наполняется острым политическим, злободневным содержанием» (Семенов, 1976: 18).
Да и сегодня поклонники Гойко Митича вспоминают «Ульзану» с ностальгией:
- «Всё детство и более поздние годы прошли на этих фильмах, ходил на них по сотни раз, в разные кинотеатры, знал каждый эпизод на память, было море фотографий с Гойко Митичем. Это очень талантливый актёр, спортивный, по сей день восхищаюсь…» (Шпикман).
- «Еще один замечательный восточногерманский вестерн об индейцах, вторая часть дилогии об Ульзане (первая – «Апачи»)… Фильм более трагический, чем предыдущий» (А. Гребенкин).
Поговорим, брат… СССР, 1979.
Режиссер Юрий Чулюкин. Сценаристы: Георгий Кушниренко, Юрий Чулюкин, Альберт Иванов. Актеры: Юрий Григорьев, Александр Голобородько, Афанасий Кочетков, Ирина Малышева, Людмила Чулюкина, Николай Мерзликин, Алексей Ванин, Виктор Ильичёв, Александр Пороховщиков и др.
32,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юрий Чулюкин (1929–1987)
начинал (в игровом кино, так как до 1959 года снимал документальные фильмы) как успешный комедиограф («Неподдающиеся», «Девчата»), и это, на мой взгляд, был лучший период его творчества. Всего он поставил 14 полнометражных игровых фильмов, пять из которых («Неподдающиеся», «Девчата», «Поговорим, брат…», «И на Тихом океане», «Родины солдат») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Долгое время Юрий Чулюкин был известен как автор популярных комедий («Неподдающиеся», «Девчата»). Затем он обратился к героико-патриотической теме. По-моему, зря. Романтическая героика приключенческого фильма «Поговорим, брат…» рассчитана, в первую очередь, на подростков и представляет гражданскую войну на Дальнем востоке, лишенной подлинного драматизма. Головокружительные переделки, выпавшие на долю главных героев фильма, находятся за гранью вероятного.
Далеко не везде авторам удается поддерживать нужный темп: за счет нескольких необязательных сцен фильм мог бы быть и покороче. Особые функции в приключенческом фильме выполняет музыка. Обычно она звучит во время погонь или придает оттенок таинственности сценам поиска преступников, наконец, просто заполняет актерские и режиссерские пустоты. Александр Градский
отнесся к работе творчески, и ему удалось создать романтически приподнятые по настроению мелодии. Под такие веселые мотивы, глядишь, и сбудется заветная мечта одного из главных героев фильма — разбить незадачливых врагов и — айда в далекую Аргентину, помогать тамошним пролетариям устанавливать самую лучшую в мире Советскую власть...
Чего только не бывает в этих советских «фэнтэзи»… Как отмечалось в статье в журнале «Советский экран», в фильме «Поговорим, брат...» «двухсерийный кинематографический простор отдан героике и приключениям. Эпизод партизанской борьбы в Приморье, о котором здесь рассказывается, не документирован исторически, но воспринимается как строка в реальной летописи гражданской войны. Романтика ленты порождена дыханием далекого героического времени, и у многих зрителей пробудились воспоминания о любимых образах советского киноискусства. … Порой фабула приключенческого фильма бывает самоигральной, то есть строится так, что действие вытекает из искусного переплетения обстоятельств, а не из логики характеров. Здесь же главный интерес — братья Кокорины — их преданность делу революции, беззаветная отвага, удальство и предприимчивость» (Локтев, 1980).
Несмотря на идеологические перемены, у фильма «Погорим, брат…» и сегодня, в XXI веке, есть немало поклонников:
- «Замечательный, искромётный фильм. Много раз смотрела его и каждый раз с огромным удовольствием. Тут всё: и война, и любовь, и трагедия. Всё органично переплетено, нет ни одного лишнего кадра, лишнего персонажа. Песни Градского великолепны. Очень понравился белогвардейский полковник в исполнении А. Пороховщикова. Именно после этой работы его в кино я стала интересоваться его творчеством. Спасибо Ю. Чулюкину за такой чудесный фильм!» (Альфия).
- «"Поговорим, брат..." – это необыкновенный, потрясающий своей правдой фильм. Он трагичен и забавен, романтичен и суров, он героический и простой, как сама жизнь. Когда он вышел на экраны, я была потрясена, и это состояние ещё не прошло, хотя я уже выросла, двенадцать лет прожила за границей и чего только не повидала! Чем же он так притягателен? Во–первых, роскошная приморская природа – прямо чувствуется запах тайги! Во – вторых, романтическая эпоха, выбранная авторами (вспомните "Неуловимых мстителей"), так и хочется вскочить на коня и скакать им на помощь. Сюжет, напоминающий фадеевский "Разгром" – простой и трогательный. И самое главное – душевная игра актёров. Именно душевная! … В целом, актёры создали особенное энергетическое облако, пропитанное ароматом тайги и обволакивающее весь фильм. В моём случае фильм вызвал ощущение "дежавю", как будто когда–то я там жила и всё это пережила... Представляете? Я снова и снова шла в кино, чтобы ещё раз побыть там» (Э. Чикурова).
- «Отличный фильм... И музыка отличная. И пусть насквозь пропитан идеологией, тогда это не было так важно, в моём детстве – мы восхищались «Неуловимыми», сопереживали морякам в «Пиратах 20 века»... С удовольствием бы пересмотрел ещё разок» (Андрей).
Похищение Савойи. СССР–Болгария–Польша, 1979.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы Анджей Гожевский, Исай Кузнецов (по мотивам повести А. Щеперского "Рейс 627"). Актеры: Влодзимеж Голачиньский, Дарья Михайлова, Леонид Броневой, Антони Юраш, Александр Михайлов, Ольга Остроумова, Михаил Глузский, Альгимантас Масюлис, Игорь Васильев, Александр Вокач, Леонид Марков, Михаил Жигалов, Леон Немчик и др.
32,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
«Похищение Савойи» не самый кассовый, но достаточно известный приключенческий фильм Вениамина Дормана. Этот «фильм действия» (action) был снят в копродукции с Болгарией и Польшей как раз накануне событий, связанных с «Солидарностью», поэтому можно сказать, что Вениамину Дорману повезло – в 1980–1981 годах съемки этой лент совместно с польскими кинематографистами были бы уже под большим вопросом…
Знаток польского кино – кинокритик Мирон Черненко (1931–2004) в свойственной ему манере легкой иронии писал о «Похищении Савойи» в «Спутнике кинозрителя» так: «В самом деле, представить себе только — из привычной, спокойной Москвы или Варшавы отправиться бог весть куда — в Рио–де–Жанейро, завернув по дороге в Париж... Да это ведь само по себе событие, а если учесть к тому же, что путешествие будет опасным, и не просто опасным, а смертельно, что в нем перемешаются прошлое с настоящим, торговля наркотиками с неонацистами и старыми эсесовцами, скрывающимися в дебрях Америки, где существует целый поселок, словно полностью перенесенный сюда из третьего рейха, с гестаповской формой и улицей Адольфа Гитлера, с рабовладением в его самой примитивной, бесчеловечной форме... Уж кажется, более чем достаточно для юного варшавянина и не менее юной москвички, ан нет – героям придется пережить и похищение самолета, то самое современное пиратство, которое не снилось ни Майн–Риду, ни Жюль Верну, ни Александру Грину, и вынужденную посадку вдали от населенных мест, и изматывающие, поминутно грозящие гибелью, блуждания по джунглям и болотам, и перестрелки, и прочие неожиданности, таящиеся за каждым поворотом тропы, и погони, погони, погони...» (Черненко, 1979).
Примерно в том же ироничном ключе писал о фильме и кинокритик Валерий Кичин в «Советском экране» (Кичин, 1980: 5)
.
Отношение современной аудитории к «Похищению Савойи», скорее, снисходительное, чем одобрительное:
- «Обсуждение этого фильма с точки зрения правдоподобия совершенно бессмысленно (как и фильмов про разведку). Приятное развлечение, для того времени очень недурное, да и сейчас смотреть вполне можно. Как это ни наивно звучит, учит хорошему. Броневой, как всегда, великолепен – своего рода Мюллер навыворот. Остальные не то что бы плохи, а просто бледноваты (преимущественно по вине сценариста), даже злодеи, хотя их играют великолепные артисты. В целом сюжет по мотивам Жюля Верна в реалиях ХХ века, преимущественно «Пятнадцатилетнего капитана», в меньшей степени «Детей капитана Гранта». Шалло – Мак–Наббс, профессор Вежанский – что–то среднее между Паганелем и кузеном Бенедиктом, Янек и Таня – дети капитана Гранта, Шарф и его команда – Негоро и компания, etc. Идея интернационала людей доброй воли против интернационала негодяев тоже жюльверновская и не самая плохая» (Т. Ливи).
- «Фильм посредственный, но Леонид Сергеевич Броневой из той категории артистов, что способны вытянуть даже заурядный фильм. Эксплуатируется популярная в то время тема о нацистах благополучно избежавших наказания… но все страшилки , что они сидят где–то в латиноамериканском подполье и строят планы воссоздания Рейха – туфта чистая, уцелели и были рады, что живут, и за ними никто не приходит. Все эти россказни на потребу впечатлительной и пугливой публики успешно эксплуатировали такие фильмы» (Дейгтон).
- «Смотрели мы эту ленту «на безрыбье», так как до видеобума было еще довольно далеко» (Иван).
Армия Трясогузки снова в бою. СССР, 1969.
Режиссер Александр Лейманис. Сценаристы Александр Власов, Аркадий Млодик (по собственной одноименной повести). Актеры: Гунар Цилинский, Айвар Галвиньш, Виктор Холмогоров, Юрий Коржов и др.
32,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Армия Трясогузки. СССР, 1964.
Режиссер Александр Лейманис. Сценаристы Александр Власов, Аркадий Млодик (по собственной одноименной повести). Актеры: Гунар Цилинский, Айвар Галвиньш, Виктор Холмогоров, Юрий Коржов и др.
18,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Главные хиты режиссера Александра Лейманиса (1913–1990)
– конечно же, костюмные приключенческие ленты «Слуги дьявола» и «Слуги дьявола на чертовой мельнице», но и приключенческая дилогия для детской аудитории про «Армию Трясогузки» (где, как и в «Неуловимых», детишки безжалостно уничтожали «беляков» и прочую «контру») тоже пользовалась немалым зрительским успехом. При этом любопытно, что сиквел «Армии Трясогузки» собрал почти вдвое больше (юных) зрителей.
Режиссер Александр Лейманис поставил всего восемь фильмов, но более половины из них («Армия Трясогузки», «Армия Трясогузки снова в бою», «Слуги дьявола», «Слуги дьявола на чертовой мельнице», «В клешнях черного рака»), естественно, относящихся к развлекательным жанрам, в итоге попала в список тысячи самых кассовых советских фильмов. Кинокритик Александр Караганов (1915–2007) писал в «Спутнике кинозрителя», что «кинорассказ о разведчике Платайсе и его юных помощниках построен по канонам юношеского приключенческого фильма, уже «испытанным» на экране. В их привычности, в наивности некоторых сюжетных решений – слабость фильма. И все же, думается, он привлечет многих зрителей своей сюжетной остротой, образами Платайса и его сподвижников, воплощающих в своих действиях мужественную самоотверженность и волю к победе» (Караганов, 1969: 11).
Сегодня многие кинозрители XXI века вспоминают эту дилогию с нескрываемой ностальгией по своему счастливому детству, не обращая внимания на густую идеологическую начинку:
- «Это фильм моего детства. С удовольствием смотрю его» (Ирина). «Любимый фильм моего детства» (Инкогнито). «Сегодня просмотрела две части этого удивительного фильма и ещё готова смотреть его. Сто раз отличный фильм» (Валентина).
- «Классный фильм. Мне уже 40, а все равно смотрю детские фильмы. Добрые, наивные, но самое главное по большей части – поучительные!» (Библиотекарь).
- «Какими чудными фильмами было наполнено наше детство!» (Тереза).
- «Неувядаемые впечатления! В детстве со всех ног бежал в наш поселковый клуб, чтобы посмотреть оба фильма. Сейчас таких картин не выпускают. Забыли все традиции советского детского кинематографа. А оба фильма про армию Трясогузки – романтика, оставшаяся вечной» (А. Бойников).
- «Такие фильмы, увы редкость! Если бы их показывали хотя бы в школах, меньше было бы проблем с воспитанием патриотизма, а доброта и сострадание, дали бы толчок к настоящей дружбе и любви к Родине!». (Н. Бражникова).
- «Какие же замечательные фильмы снимали во времена нашего детства. В них все – и патриотизм, и приключения, и настоящая дружба народов» (Семруч).
След сокола / Spur des Falken. ГДР-СССР, 1968/1970.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. Сценарист Гюнтер Карл. Актеры: Гойко Митич, Ханньо Хассе, Барбара Брыльска, Лали Месхи, Рольф Хоппе, Бир Хартмут, Хельмут Шрайбер, Фред Дельмаре, Милан Яблонски, Лаврентий Кошадзе, Отар Коберидзе, Георгий Татишвили, Родам Челидзе, Альберт Гиоргадзе, Коба Кобулов и др.
31,7 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
События этого вестерна происходят в 1876 году в Америке. На индейской территории находят месторождение золота. Вождь местный индейцев – Зоркий Сокол (Гойко Митич
) – опасается, что бледнолицые готовы убивать, чтобы завладеть этим металлом…
Режиссер Готтфрид Кольдиц (1922-1982)
фильмом «След Сокола» начал свою серию вестернов, снятых совместно с СССР, в которых хорошие индейцы боролись со злобными бледнолицыми («Апачи», «Ульзана»). Все эти три вестерна вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Советская кинопресса встретила «След Сокола» вполне одобрительно, подчеркивая, что у немецко-советской совместной постановки правильный подход в защиту индейцев (Зусева, 1970: 19
).
Ну, а советские подростки (и не только) приняли эту картину и Гойко Митича на «ура», о чем с удовольствием вспоминают и нынешние зрители:
- «Типичный фильм про индейцев, понравился. Он оказался для меня вторым после «Сыновей большой медведицы» (Норд).
- «Югославский актёр Гойко Митич для нашего юношества 1970-х был таким же богом, каким десятилетиями позже стал "железный Арни" или Брюс Ли. … Мне в Митиче нравилась не столько киношная удаль отважного и благородного индейца, сколько именно фактура: волевое, удивительно красивое лицо, бронза мускулов, очень "компактных" в отличие от гипертрофированной "горы" того же Шварценеггера» (М. Цикута).
Ответный ход. СССР, 1981.
Режиссер Михаил Туманишвили. Сценарист Евгений Месяцев. Актеры: Борис Галкин, Михаил Волонтир, Вадим Спиридонов, Елена Глебова, Анатолий Кузнецов, Александр Пятков, Лаймонас Норейка, Анатолий Ромашин и др.
31,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Михаил Туманишвили (1935–2010)
за свою творческую карьеру поставил два десятка полнометражных игровых фильмов и сериалов, в основном – остросюжетных, три из которых стали хитами («Одиночное плавание», «Ответный ход», «Случай в квадрате «36–80») и вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В год выхода «Ответного хода» в кинопрокат кинокритик Оксана Курган писала в «Советском экране», что этот фильм «остросюжетен, динамичен, увлекателен. В нем правдиво показана напряженная жизнь Советской Армии, требующая от человека знаний, выучки, мужества и беспредельной преданности делу. Правда, порой сюжет картины будто буксует, теряет темп. Характеры большинства героев, интересно задуманные и заявленные в первых кадрах, впоследствии почти не развиваются» (Курган, 1981: 9).
Уже в XXI веке кинокритик Игорь Нефедов отметил, что кинодраматургу Евгению Месяцеву было сложно вновь задействовать, не скатившись к самоповтору, важный мотив предыдущей ленты, снятой по его сценарию («В зоне особого внимания») (Нефедов, 2017
).
Этот фильм и сегодня нравится многим зрителям XXI века:
- «Итак, господа–товарищи, позвольте резюмировать… Динамичный сюжет + Уверенная режиссура + Хорошая игра обаятельных актёров + Нестандартные для фильмов о Советской Армии диалоги + Немалое количество ляпов (не всем заметных) + Модные в начале 80–х прошлого века сцены "а–ля карате"… = Добротный и привлекательный (для будущих призывников) советский фильм о нашей родной армии. Но уступающий первому фильму дилогии – "В зоне особого внимания"» (Сторонник).
- «Очень мне нравится этот фильм. Помню его еще с детства. Согласен…, что есть ляпы. Однако главное не в этом, фильм интересный, есть масштаб съемок, хорошие актеры. Тема про суперменов – конечно. Однако, подана она на мой взгляд прекрасно, в отличие от нынешних фильмов, которые абсолютно не греют. А сколько раз я смотрел этот фильм, уже не могу сосчитать. Знаю из жизни подполковников, которые могли во времена СССР не согласиться с генералом вежливо, и ничего за это им не было» (Консталекс).
- «В общем, фильм вполне – достойное продолжение суперхита "В зоне особого внимания" и уж точно в сто раз лучше, чем очень многие современные картины на армейскую тему. Правда, первой части фильм заметно уступает, и киноляпов здесь, пожалуй побольше» (Характерник).
Чрезвычайное поручение. СССР, 1966.
Режиссеры Степан Кеворков и Эразм Карамян. Сценарист Константин Исаев. Актеры: Гурген Тонунц, Борис Чирков, Эльза Леждей, Семён Соколовский, Владимир Кенигсон, Владимир Дружников, Нина Шацкая и др.
30,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Степан Кеворков (1903–1991)
и Эразм Карамян (1912–1985)
поставили 9 полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Лично известен», «Чрезвычайное поручение», «Взрыв после полуночи», «Последний подвиг Камо») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент (правда, «Последний подвиг Камо» С. Кеворков снял уже не с Э. Кармяном, а с Г. Мелик–Авакяном).
«Чрезвычайное поручение» – самый кассовый фильм этого режиссерского тандема, по стилистике временами похожий на приключенческие боевики Э. Кеосаяна «Новые приключения неуловимых» и «Корона Российской империи», только с несколько большей дозой «серьеза». Но именно за эту приключенческую легкость (местами на грани пародии) сюжета и журили советские кинокритики «историко–революционную драму» «Чрезвычайное поручение» в год его выхода на всесоюзный экран.
К примеру, кинокритик Андрей Зоркий (1935–2006) подошел к этому фильму с непривычным для его бойкого пера идеологическим пафосом: «Следить за развитием событий интересно. Что совсем немаловажно, ибо даже в приключенческом фильме авторы нередко забывают о необходимости увлекательного повествования и мало думают о захватывающем сюжете. … Мы понимаем — без критических ситуаций, неожиданно возникающих опасностей в этом фильме не обойтись. Однако ситуации эти, на наш взгляд, найдены в картине весьма неточно. … Нет, мы не сомневаемся: зритель полюбит героя. Взволнуется его судьбой. Ни на секунду не усомнится в его отваге. Он испытает чувство гордости, когда в последний раз увидит Камо и услышит слова диктора: «В этот день Камо выполнил поручение великого Ленина». За это можно быть благодарным авторам фильма. Но их рассказ мог бы стать значительнее. Ослабление драматургии, укрупнение второстепенного, беглое иллюстрирование важного — в этом, на наш взгляд, просчеты сценария К. Исаева. Отразилось ли это на образе самого Камо? Да. Ведь характер героя раскрывается всегда в борении, в преодолении трудностей. А разве не исключительные трудности, не крайние опасности были по плечу Камо? Разве не поэтому именно он должен был выполнить чрезвычайное поручение Ленина?» (Зоркий, 1966: 35–37).
В статье, опубликованной в журнале «Советский экран», отмечалось, что «в фильме есть две силы – реальные, осязаемые, вступающие в жестокую схватку между собой. Но, судя по всему, автору сценария К. Исаеву и постановщикам… показалось, что этому поединку не будет хватать занимательности. Иначе трудно объяснить появление некоторых эпизодов, отмеченных и детективным штампом, и невзыскательным вкусом» (Десняцкий, 1966: 3).
Эта картина до сих пор вызывает интерес у зрителей:
- «Фильм очень понравился. Смотрится на одном дыхании. Г. Тонунц в роли Камо великолепен. Б. Чирков – хороший артист. Я привыкла видеть его в положительных ролях, а в этом фильме он сыграл отрицательную роль. И как сыграл! Он мне противен. Музыка замечательная. … А Камо – каков, а? Даже не верится, что всё это было в жизни реального человека. Здорово!» (Альфия).
- «Редкий фильм – все персонажи карикатурные. Карикатурные Свердлов и Дзержинский (хотя в 1965 году это было не так заметно), карикатурные анархисты Кенигсон и Крамаров. Увлеченно "валяют ваньку" Леждей, Чирков, Соколовский, Дружников. А уж у великого Гургена Тонунца – просто бенефис, сплошная эскапада. Козлобородые истеричные тифлисские меньшевики массово перемещаются из зала заседаний в ростовский ресторан – ну, правда, одни и те же лица. Для этих сцен, видимо, задействован весь ветеранский фонд советского кино. Сегодня, когда мы знаем, как именно трагически закончил жизнь Камо, и кто приложил руку к его кончине, фильм с его клоунадой смотрится как ужасный трагифарс» (Думитру С.).
- «Не смешите. В политическом плане фильм совершенно политкорректен с точки зрения 1965 года. Анархисты показаны разбойниками, белые офицеры делятся на а) запутавшихся людей в депрессии (в поезде) и палачей, сотрудничающих с террористами (в ресторане), Камо – благородный рыцарь, как и прочие большевики. Публичный дом символизирует упадок старого мира. Все расставлено железно правильно. Что касается выбора художественных средств, то стиль голливудского шпионского боевика в революционном кино очень даже поощрялся. Например, "Красные листья", "Новые приключения неуловимых", "Таинственный монах", "Огненные версты"» (Уробороз).
Пятеро с неба. СССР, 1969/1970.
Режиссер Владимир Шредель. Сценарист Леонид Браславский. Актеры: Глеб Селянин, Герман Юшко, Роман Громадский, Александр Чирков, Виктор Семёновский, Дитмар Рихтер и др.
30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Шредель (1918–1993)
за свою карьеру поставил 15 игровых лент разных жанров, но только два из них – остросюжетный фильм «Пятеро с неба» и детектив «Дела давно минувших дней» вошли в тысячу самых кассовых советских фильмов.
Во время Великой Отечественной войны нацисты привозят на Восточный фронт химоружие, но об этом уже знают советские разведчики, которых забрасывают в тыл врага… Их миссия и опасна, и трудна, но он должна быть выполнена…
Этот военный боевик и сегодня нравится многим зрителям XXI века:
- «Очень качественный, безо всякой клюквы, ничуть не устаревший фильм о войне» (Слава).
- «Сбился со счета, сколько раз смотрел этот замечательный фильм. С друзьями из класса, с дворовыми приятелями, в деревенском клубе, куда его каждое лето привозили. Ну, и каждый раз, когда по телевизору показывают, стараюсь не пропустить. Этот фильм можно смотреть бесконечно – и каждый раз "прочитывать" по–новому» (Анджей).
- «Один из лучших фильмов приключенческого жанра в нашем кино. Первый раз смотрел в детстве и был зачарован эпизодом, в котором разведчик–циркач лезет "под купол" (Балдахин).
- «Это замечательный советский фильм. Первый раз я его смотрел в начале семидесятых и помню очень понравился. В эпоху до компьютера и интернета старался не пропускать показа «Пятеро с неба» по ТВ. … Минимум один раз в год я обязательно смотрю этот киношедевр. … Великое советское кино!» (Дваш).
- «Было время, когда мы с приятелем, пропустив занятия в школе, "загуляв", просмотрели подряд этот фильм 2 или 3 раза, разглядывая детали этого замечательного фильма с прекрасными артистами» (Мирный).
- «Отличный фильм! Сдержанно и без пафоса – и как будто в документальной съемке – показаны люди рискующие жизнью за Родину» (Киевлянин).
- «Смотрел когда–то в далеком детстве. Но на всю жизнь в память наглухо врезался именно белобрысый латыш с интересным акцентом и красивым чуть ли не роковым именем Лайма на руке. Мощный персонаж. Шедевральный даже. При том можно сказать, ключевой и наиболее ярко обыгранный. Во многом лента обязана именно его персонажу. Эпизод на мельнице просто сразил наповал. Как у него интонации меняются... Герой и чудовище в одном лице. ... Актер сработал гениально» (Тал).
Тайны мадам Вонг. СССР, 1986.
Режиссер Степан Пучинян. Сценарист Станислав Говорухин. Актеры: Армен Джигарханян, Серик Конакбаев, Ирина Мирошниченко, Александр Абдулов, Ованес Ванян, Дилором Камбарова, Болот Бейшеналиев, Лариса Лужина, Евгений Жариков, Альгимантас Масюлис, Марина Левтова, Наталья Гвоздикова, Владимир Никитин, Степан Пучинян и др.
30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Степан Пучинян (1927–2018)
поставил восемь фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских фильмов вошли «Повесть о чекисте», «Схватка», «Из жизни начальника уголовного розыска», «День свадьбы придется уточнить» и «Тайны мадам Вонг». «Тайны мадам Вонг» явно задумывались как продолжение самого кассового советского фильма «Пираты XX века», собравшего в кинозалах 87 млн. зрителей. Но лента вышла уже зарождавшуюся видеоэпоху, когда советские кинозрители смогли наконец–то увидеть на VHS самого Брюса Ли, поэтому «Тайны…» в итоге, смогли похвастаться только 30-ти миллионной аудиторий…
Итак, спустя пять лет после «Пиратов ХХ века» сценарист Станислав Говорухин
и режиссер Степан Пучинян сделали своего рода «Возвращение пиратов ХХ века» – боевик под названием «Тайны мадам Вонг». Заглавную роль здесь сырала Ирина Мирошниченко
, а мужские партии достались Армену Джигарханяну
и Александру Абдулову.
«Тайны...» старательно копируют далекую от идеала сценарную схему «Пиратов...»: многочисленные сюжетные неувязки, абстрактная приблизительность фона, одномерность персонажей и т.д. Но хуже другое – эта пиратская эпопея откровенно скучна, трюковые эпизоды поставлены вяло, сотни метров пленки расходуются на съемки без выдумки и зрелищности. Понятен исходный посыл создателей ленты – показать героизм бравого моряка, в одиночку справившегося с целой шайкой пиратов. Но вторичность сюжетных решений и отсутствие необходимых для «хита» профессиональных навыков фактически приводят к нулевому художественному результату...
В отличие от кинозрителей советские кинокритики встретили «Тайны мадам Вонг» резко негативно. К примеру, кинокритик Петр Смирнов, перечислив большое количество накладок и нестыковок, которые он увидел в фильме С. Пучиняна, писал, что «единственное объяснение всем этим «почему», возникающим едва ли не на каждом сюжетном повороте, могут дать слова из песни, которую пели, помнится, комические коллеги нынешних пиратов из фильма «Айболит–66»: «Нормальные герои всегда идут в обход». … Особенно, если идти в обход логики и здравого смысла, как это желают персонажи фильма. Увы, и их вялое, утомительное путешествие по газонам ботанического сада, на который сильно похожи представленные на экране джунгли необитаемого острова, и картонный крокодил, вызывающий своим появлением смех в зале, и бутафорский обвал в пещере не способны увлечь нас. Как не способны сделать это и герои картины по причине полного отсутствия характеров – их не заменишь каскадерскими трюками» (Смирнов, 1986: 9).
Фархад Агамалиев в «Спутнике кинозрителя» был помягче, назвав работу С. Пучиняна «романтическо–приключенческой лентой» (Агамалиев, 1986: 9).
Мнения аудитории XXI века о «Тайнах мадам Вонг» полярны:
- «Фильм "Тайны мадам Вонг" – это "моя золотая коллекция "! Я смотрел его двадцать.. возможно тридцать раз и не могу сказать, что потерял при этом хоть сколько–нибудь времени… детство… выходной.. небольшая очередь за билетами и… вот оно — из обычной Советской серенькой действительности (вот бы немного той действительности вернуть обратно..), я прямой наводкой попадал на экзотические острова, был участником приключений, разыскивал клады. Не стану списывать всё на детское очарование, собственно "Тайны мадам Вонг": очень даже солидный приключенческий фильм с полным набором сопутствующих атрибутов — погони, драки, похищения, поиски сокровищ; действие может показаться слегка затянутым, особенно молодым людям, но это от того, что в те уже далёкие времена, создатели кино не пытались огорошить публику частотой кадра, преследовались другие, более художественные цели; прекрасные актёры, на все времена, просто наслаждаешься их игрой» (Материаловед).
- «Изумительный фильм. Хорошо поставлен. Прекрасный актерский состав. Много в этом фильме есть и экзотики. Первый раз я фильм «Тайны мадам Вонг» посмотрел в год его выхода на экраны страны. И после первого просмотра мне этот фильм сразу понравился» (Р. Горнштейн).
- «C "Пиратами ХХ века" фильм ни в какое сравнение не идет. Жалкое подобие. Несмотря на задействование классных актеров. Кстати, "Гангстеры в океане" – такое же убожество. Особенно повеселила сцена с крокодилом, которого убивает герой Джигарханяна. В театре кукол такое вполне сошло бы, но для кино это позорище» (Фидель).
- «Фильм разочаровал. Помню как гремел он в свое время. Думаю, только благодаря несоветской экзотике: яхты, острова, пираты, сокровища. Из художественных достоинств – только красавица мадам Вонг (правда, с очень добрым взглядом) и красивый сценарный ход – последний эпизод, когда она остается одна с золотом в открытом океане. … Склеено все как–то небрежно, в сценарии – провалы. … В общем, халявщики кино делали» (Натали).
Черная стрела. СССР, 1985.
Режиссер и сценарист Сергей Тарасов (по одноименной повести Р.Л. Стивенсона). Актеры: Галина Беляева, Игорь Шавлак, Леонид Кулагин, Юрий Смирнов, Альгимантас Масюлис, Борис Химичев, Александр Филиппенко, Сергей Тарасов
29,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Сергей Тарасов
поставил 16 полнометражных фильмов (в основном – развлекательных жанров), четыре из которых («Черная стрела», «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Перехват») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. «Черная стрела» – одна из кинолент С. Тарасова «рыцарского цикла», который пользовался большим успехом у зрителей.
Надо отметить, что Сергей Тарасов, вообще, специализировался на подобных романтических лентах.
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня.
Мнения «за»:
- «Фильмы С. Тарасова, снятые по романам Стивенсона, Скотта, Бестужева – это культ моего детства. Не знаю лучшего киноматериала для воспитания "правильных" людей» (МакЛан).
- «Фильм–то замечательный. Особенно впечатляли батальные сцены на улицах средневекового города. Но и актёрская игра на должном уровне, несмотря на то, что фильм является исключительно приключенческим, не несущим глубокой смысловой нагрузки. Одним словом, отличный образчик фильма "плаща и шпаги" в добротном советском исполнении» (Евгений).
- «Мне фильм понравился. Хороший легкий приключенческий фильм. Актеры хорошо играют роли. Особенно понравилась игра А. Масюлиса. Он хорошо передал характер своего героя. Красивые батальные сцены и музыка. Песня менестреля растрогала мою душу. … с книгой Р.Стивенсона мало общего, создатели фильма выдумали свою историю. Но и эта история, с моей точки зрения, интересная» (Альфия).
Мнения «против»:
- «Фильм – халтурка на скорую руку, как и «Айвенго»! На мой взгляд, у Тарасова до "Квентина Дорварда" один сильный фильм по теме средневековья это "Стрелы Робин Гуда"! … "Черная Стрела" два шага назад к сожалению! (не фильм, а ленивый детский утренник в ТЮЗе не иначе как! "Деревянные" злодеи, абсолютно неправдоподобный "мальчик" Джоанна, картонные доспехи без малейшей попытки, если не позвать консультантов, то хоть порыться в школьном учебнике, где доспехи и оружие 15 века печатались неоднократно» (Ф. Томас).
- «Удивительно слабый сценарий. Очевидное отсутствие режиссерской работы. Хотя причина, конечно, лежит в первоисточнике. Если роман Вальтер Скотта о Квентине Дорварде представляет многослойный анализ эпохи, то повесть Л. Стивенсона – это пересказ со вкраплениями диалогов. Соответственно получились и разными сценарии, и фильмы. Действительно похоже на пародию ("клянусь распятием")» (Д. Север).
Непобедимый. СССР, 1983.
Режиссер Юрий Борецкий. Сценарист Павел Лунгин. Актеры: Андрей Ростоцкий, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Гульнара Дусматова и др.
29,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юрий Борецкий (1935–2003)
поставил 11 полнометражных игровых фильмов, но только самбо–боевик «Непобедимый» вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Главный герой фильма хочет создать новый вид борьбы — «самооборону без оружия» (самбо). Для этого он едет в Среднюю Азию, где изучает древние народные способы борьбы…
Журнал «Советский экран» в год демонстрации этого фильма в кинопрокате оценил его весьма позитивно: «Умные, добрые люди должны уметь постоять за себя, их нужно этому научить… Научить слабого защищаться от злой силы…» – в этих словах героя и состоит основная мысль фильма. Однако будь эта мысль изложена столь прямолинейно, фильм остался бы всего лишь достаточно профессионально сделанной приключенческой картиной. В данном же случае предпринята попытка разработать мысль глубже, диалектичнее» (Колесникова, 1984: 14).
Да и зрители этот фильм не забыли, вспоминают о нем и сегодня:
- «Очень интересный фильм. Несмотря на то, что сейчас масса фильмов с боевыми искусствами, по–настоящему хороших мало» (Александр)
- «Фильм очень интересный. Но самое главное он забирает меня куда–то в детство. Мы учились в 5 классе и занимались борьбой в Бухаре… А многие эпизоды фильма были сняты именно в старом городе Бухары. Тогда нас маленьких борцов–школьников тоже пригласили сниматься в фильме в качестве массовки. Если кто смотрел фильм, то там во время борьбы кричат и болеют за борющихся дети… Вот это были мы. Нам удалось вблизи увидеть всех великих артистов… Но самое главное, смотря фильм, … я ухожу в свое детство и древний город Бухару того времени. Закрыв глаза, я отчетливо все вспоминаю, своих друзей во время съемок, кирпич, на котором мы сидели, декорации и бурное обсуждение увиденного с ребятами по дороге домой после съемок. Как будто все это было вчера. Это невероятное ощущение» (Рустам).
- «Очень неплохой боевичок. Андрей Ростоцкий, конечно, здесь хорош. И приёмы показаны хорошо, аккуратно. Но ощущение, что чего то не хватает. Какой–то резкости, яркости, ну, или если по–простому сказать, не хватает умения зрелищно снимать боевики. У нас это искусство всё–таки не развито. И очень не хватает такой специфической музыки. Вот, скажем, "Пираты XX века". Там вроде и сцен драк то всего две–три полноценных, а такое ощущение, что фильм забит ими, до того ярко и выразительно всё снято. А здесь весь фильм – броски, приёмы, в конце даже смертельная схватка на краю обрыва…, а ярких эпизодов для воспоминаний практически нет – всё в общем неплохо, хорошо, ровно. Но как–то пресно. И идейно вроде выдержано всё правильно – в конце фильма наше самбо победило «ихнюю» карате (которая кстати непонятно, с какого боку там образовалось. Но в те годы боевик без каратэ – это не боевик.) Но что–то не то. Для меня единственное, что очень хорошо снято, как Ростоцкий демонстрировал приёмы на красноармейцах. … Очень жалко, что здесь не снялся Талгат Нигматулин. Вот уж кто был бы на своём месте! Очень его здесь не хватает! Но, к сожалению, он в то время уже плотно был в секте, и там, конечно, было не до фильмов. Очень жаль» (В. Иванов).
Мичман Панин. СССР, 1960.
Режиссер Михаил Швейцер. Сценаристы Семён Лунгин, Илья Нусинов (по мотивам мемуаров В.Л. Панюшкина). Актеры: Вячеслав Тихонов, Николай Сергеев, Никита Подгорный, Леонид Куравлёв, Иван Переверзев, Лев Поляков, Олег Голубицкий, Леонид Кмит, Григорий Шпигель, Николай Граббе, Рудольф Панков и др.
28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Михаил Швейцер (1920–2000)
поставил 16 фильмов, пять из которых («Кортик», «Чужая родня», «Мичман Панин», «Воскресение», «Золотой теленок») вошли в число самых кассовых советских кинолент, и запомнился зрителям, конечно же, по экранизациям литературной классики («Воскресение», «Золотой теленок», «Карусель», «Смешные люди», «Маленькие трагедии», «Мертвые души», «Крейцерова соната»). Среди них – революционная комедия о подпольщике «Мичман Панин». …1912 год.
Подпольщики поручают мичману Панину (Вячеслав Тихонов
) освободить политических заключенных.
Фильм «Мичман Панин» был сделан на стыке комедии и драмы и пользовался большим успехом у публики. Киновед и театральный критик Борис Медведев (1920–1969) писал, что «если попытаться в двух словах определить суть фильма «Мичман Панин»…, это будет рассказ о подвиге. Вернее, о радости подвига. … Да, Панин у В. Тихонова — «шальной», озорной, горячий. Артист не боится, что зритель отнесет смелость Василия за счет молодости, мальчишества, необузданности его натуры, далеко не всегда внимающей голосу рассудка. А разве «тихоне», рассчитывающему каждый шаг, под силу было бы выполнение такой операции? Ведь здесь мало одной только преданности делу, готовности отдать за товарищей жизнь, здесь необходимы размах, веселая — да, веселая! — удаль, любовь к риску. И правы — тысячу раз правы — актер и режиссер, всемерно подчеркивая эти особенности панинской натуры. … И мы понимаем, какой ценой даются ему выдержка, спокойствие, невозмутимая веселость, в то время как все ближе и ближе надвигается опасность к спрятанным в котле тринадцати большевикам» (Медведев, 1960).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
- «Очень интересный фильм! С увлечением смотрятся похождения бравого мичмана–подпольщика, который развернул на военном корабле активную революционную деятельность. … Только жаль, что не сняли следующую серию – вот бы он показал буржуям где раки зимуют! … А вообще этот фильм я часто пересматриваю как легкую комедию» (И. Синько).
- «А вот то когда мичман Панин рассказывал свою версию, где он столько шлялся, выученную по бульварным книжкам данных ему капитаном, причем герой Тихонова всё это сыграл без звука, но очень эмоционально. Золотопогонные адмиралы не поверили, а младший офицерский состав принял это на ура!» (Сорокин).
- «Фильм совершенно несерьезный:))) Веселенький водевиль на революционную тему. И показывают его поэтому по ТВ довольно часто, обычно с утра» (Оксана). «Несуразного в фильме много, но сейчас этот фильм смотрится совсем по–другому: практически морской офицер (а моряки были элитой армии царской России) оказался клятвопреступником – нарушил военную присягу (!). Да и командир корабля оказался хорош! "Я не жандарм", восклицает он, спасая Панина. (Думаю, потом доживал свою жизнь в Париже, таксистом.) Интересно, что потом всех таких перебежчиков в 1920–е и 1930–е годы "вычистили", вывели, так сказать, "в расход", а действительным патриотом оказался боцман Савичев» (Георгий).
Стрелы Робин Гуда. СССР, 1976.
Режиссер Сергей Тарасов. Сценаристы Сергей Тарасов, Кирилл Рапопорт. Актеры: Борис Хмельницкий, Регина Разума, Вия Артмане, Эдуардс Павулс, Альгимантас Масюлис, Юрий Каморный и др.
28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Сергей Тарасов
поставил 16 полнометражных фильмов (в основном – развлекательных жанров), четыре из которых («Черная стрела», «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Перехват») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Долгие годы специализируясь на «рыцарском жанре», режиссер Сергей Тарасов поставил «Стрелы Робин Гуда» с балладами Владимира Высоцкого
, которые были поначалу исключены из фильма цензурой и восстановлены режиссером только с приходом «перестройки».
Кинокритик Валерий Туровский (1949–1998) писал, что в «Стрелах Робин Гуда» «вы увидите все, что приличествует жанру так называемого приключенческого фильма. Погони — их не счесть. Драки — кажется, их даже многовато. Состязания — они сняты великолепно. Поцелуй любимой девушки в награду за смелость — а как же без него? Рыцарь без страха и упрека — он смел и точен, мужественен и обаятелен в исполнении Бориса Хмельницкого. А подруга Робин Гуда, красавица Мария,— самое черствое мужское сердце дрогнет, завидев ее. И мрачное великолепие дворцов, и мрачное убожество хижин, и мрачноватый юмор, вырывающийся из Средневековья и врывающийся в Возрождение — все это, спрессованное воедино, создает очень точный исторический фон киноповествования и сообщает ему ту достоверную сказочность — или сказочную достоверность,— без которой мы уже не мыслим себе приключенческого или авантюрного фильма» (Туровский, 1976).
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
- «Фильм удивительно красивый, романтичный! А песни незабываемого Высоцкого в духе баллад! … Мне кажется, что сегодня дух романтизма исчез из нашей жизни, силён лишь прагматизм в погоне за золотым тельцом, причём, любыми средствами!» (А. Зиливинская).
- «Этот фильм искренний. Несмотря на отсутствие спецэффектов, тем не менее, он оставляет после себя ощущение, что вот только что и ты там был, вместе с героями. Конечно, в этом огромная заслуга песен. Но вот интересно, по отдельности, в записи, эти песни не вызывают столько эмоций, сколько при просмотре фильма. Они стали неотъемлемой его частью. После «Баллады о коротком счастье» я рыдала… Поэтому и хочется, чтобы «Стрелы Робин Гуда» заняли достойное место и в нашей памяти» (Иоланта).
- «Этот фильм учил быть честным и справедливым, учил помогать слабому или оказавшемуся в беде. Когда смотрели его, мы мечтали стать похожими на Робин Гуда. Но, увы, чтобы быть Робин Гудом, недостаточно хорошо стрелять, главное иметь настоящих друзей. История любви по фильму проста и трогательна. Может, такой и должна она быть? Простой без сложных ситуаций и хитросплетений? Регина Разума конечно очаровательна! Романтики и сейчас время – не спорю. Но, местами, по фильму романтика немного грустная» (Рома).
Один шанс из тысячи. СССР, 1969.
Режиссер Леон Кочарян. Сценаристы: Андрей Тарковский, Леон Кочарян, Артур Макаров. Актеры: Анатолий Солоницын, Аркадий Свидерский, Александр Фадеев, Жанна Прохоренко, Николай Гринько, Аркадий Толбузин, Гурген Тонунц, Николай Крюков, Григорий Шпигель, Волдемар Акуратерс и др.
28,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Леон Кочарян (1930–1970)
умер очень рано и остался в истории кинематографа режиссером только одного полнометражного игрового фильма – военного боевика «Один шанс из тысячи».
История создания этого фильма такова: измученный бесконечными цензурными «поправками» своего шедевра «Андрей Рублев» (тогда еще фильм назывался «Страсти по Андрею») Андрей Тарковский (1932–1986)
страдал от безденежья. Чтобы как–то заработать, он вместе со своим тогдашними приятелями – сценаристом Артуром Макаровым (1931–1995)
и мечтающим о самостоятельной режиссерской постановке в «большом кино» Леоном Кочаряном – решил на скорую руку написать приключенческую историю на военную тему. Расчет оказался верным – фильмы такого жанра на советские экраны обычно выпускались без проблем, поэтому вскоре в Крыму начались съемки «Одного шанса из тысячи», куда по совету А. Тарковского были приглашены сыгравшие в «Андрее Рублеве» талантливые актеры Анатолий Солоницын (1934–1982)
и Николай Гринько (1920–1989)
. Поначалу всё было хорошо. Съемочная группа неплохо отдыхала на крымском побережье и между делом снимала кино. Но, увы, в конце съемок режиссер Леон Кочарян серьезно заболел, и фильм пришлось монтировать Эдмонду Кеосаяну (1936–1994).
О том, что в итоге получилось, бойко и иронично написал кинокритик Денис Горелов: «С помощью эсэсовской формы и шикарного, в любшинском стиле, великогерманского хамства капитану удается просочиться в недра курортной немецкой обороны, позагорать в черных плавках, поболтать о мозельском, потрепать по ядреной партизанской щеке Жанну Прохоренко в пикантной тельняшке–обтягайке, обозвать ее «фройляйн» и возродить рыцарские традиции в виде подвальных дуэлей вслепую (лишний убитый фриц никогда не лишний). … Замечено, что всякий, имевший отношение к Одесской киностудии, непременно вспомнит в интервью, «как мы хохотали на съемках». Хохотали мушкетеры и чекисты, пираты и шпионы, альпинисты и капитаны дальнего плавания… Но рекорд производственного веселья все равно должен принадлежать съемочной группе «Тысячи и одного шанса». По сюжету, база разведчиков укрывалась в потайном погребе коллекционных мускатов, которые ни в коем случае нельзя было уступить врагу. И ведь как пить дать не уступили. На фразе Прохоренко: «Будете еще мускат лакать — запрусь; там и ночуйте» стало ясно, что съемки проходили в по–настоящему творческой атмосфере» (Горелов, 2018).
Иногда мне приходилось читать, что «Один шанс из тысячи» – это пародия на плохое военное кино. Как знать, возможно, авторы и хотели снять пародию. Но, на мой взгляд, пародия не получилась. Получился трэш.
Мнения зрителей XXI века об этом фильме довольно противоречивы:
- «Когда я был в четвёртом (а может, даже и в пятом) классе, я был этим фильмом восхищён. Снова посмотрел сейчас (т.е. лет через 40) – и впечатлился не менее сильно, но уже по–другому: как же, при всей концентрации звучных имён в титрах, могло родиться на свет такое чудовищное нагромождение несуразностей и откровеннейшей туфты?! (Перечислять все нелепости даже и не хочется – в Интернете места не хватит). Объяснение вижу только одно: уважаемые мэтры советского кинематографа, а также и любимые народом актёры, решили летом съездить отдохнуть на юга. … Решили, не особо парясь, снимать пародию – и в таком случае все несуразности оказываются уместны, они только работают на замысел. И получилось то, что получилось: пятиклассник (да и взрослый, сохранивший видение мира на уровне пятиклассника) это чудо–юдо принял за чистую монету, схавал и не крякнул (таких, вроде бы набралось 30 млн.!), – ну, а остальные довольно быстро понимают, что смотрят пародию, и в этом качестве фильм тоже вполне катит» (Н. Джара).
- «Так это же первый советский комикс на военную тему! Совершенно сознательный гротеск, доведение привычных штампов до грани абсурдного, и откровенное иронизирование над происходящим. Нельзя же всерьез думать, что Тарковский после "Иванова детства" вдруг мог представить себе войну в таком фантастическом виде? Очень смелый, но, несомненно, удачный эксперимент для советского кино того времени, и удался он благодаря развитому художественному вкусу авторов» (К.Захарович).
- «Смотрел сегодня этот фильм после очень долгого перерыва. Свежим, незамыленным взглядом. Оказалось – отличная комедия, пародия на военно–приключенческий жанр. Полтора часа смеха. И хорошо видно, с каким удовольствием сами актёры дурачились и хулиганили в этой весёлой лабуде. Прекрасная работа!» (Мономах).
Где 042? СССР, 1970.
Режиссер Олег Ленциус. Сценаристы: Анатолий Галиев, Михаил Маклярский. Актеры: Анатолий Салимоненко, Болот Бейшеналиев, Александр Збруев, Александр Коваленко, Аудрис Мечисловас Хадаравичюс и др.
28,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Олег Ленциус (1921–1998)
поставил шесть фильмов, два из которых («Где 042?» и «Черный капитан») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Великая Отечественная война. Экипаж бронекатера №042 выполнил боевое задание, но оказался в тылу врага…
Этот фильм многие зрители вспоминают и сегодня:
Мнение «за»:
- «В сюжет фильма вошли реальные события. Этот фильм надо смотреть молодому поколению, чтобы они знали, какой ценой была выиграна Великая Отечественная война. Оказавшись на территории занятой фашистами, люди не думали как спастись и выжить. Как гордо они подняли флаг родины и не скрываясь стали прорываться» (Т. Фролова).
Мнения «против»:
- «Сюжет по–моему не имеет сильного напряжения, хотя фильм явно претендует на категорию военно–приключенческого. Некоторые эпизоды подзатянуты и надуманы. И что с того, что уголовник сжигает деньги? А на кой они ему на оккупированной территории? Или он что, в доску деревянный? И эта "уголовная"– перевоспитательная линия раньше как–то не доставала, а сегодня из всех "последних бронепоездов", "гу–га" и т.п. достала! Посмотреть современные фильмы о войне, так оказывается, что войну выиграли по большей части уголовники и журналисты. Зачем вообще уголовник в фильме "Где–042?" Показать, какие советские уголовники "не такие" как во всем мире, а у нас они – хорошие?! А мне кажется, преступник, он и в Африке – преступник, и по жизненному опыту – горбатого могила исправит. Поэтому к сюжету "Где 042?" в этой части, отношусь скептически» (Ленинградец).
- «Фильм какой то сырой, недоделанный какой то, тяп–ляп. … А по ТВ его, по–моему, ни разу и не показывали. Ну и хорошо что не показывали, там особо и показывать то нечего» (В. Иванов).
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго. СССР, 1983.
Режиссер Сергей Тарасов. Сценарист Леонид Нехорошев (по мотивам романа Вальтера Скотта «Айвенго»). Актеры: Тамара Акулова, Петерис Гаудиньш, Борис Химичев, Леонид Кулагин, Ромуалдс Анцанс, Борис Хмельницкий, Александр Филиппенко, Витаутас Томкус, Альгимантас Масюлис и др.
28,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Сергей Тарасов
поставил 16 полнометражных фильмов (в основном – развлекательных жанров), четыре из которых («Черная стрела», «Стрелы Робин Гуда», «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго», «Перехват») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Относительно «Баллады о доблестном рыцаре Айвенго» советские кинокритики разошлись во мнениях. К примеру, киновед и литературовед Андрей Шемякин (он тогда еще не был телеведущим и автором документальных фильмов) в своей статье в журнале «Искусство кино» остался недоволен тем, что «использовав в картине песни Высоцкого с их неподдельным, щемящим драматизмом, с их нервом, авторы поставили самих себя в довольно неловкое положение, ибо в сравнении с песнями (а сравнение это постоянно происходит даже помимо воли зрителя) действие подчас решительно проигрывает, с вящей наглядностью демонстрирует свою иллюстративность, картинность» и неспособность достичь значительного эмоционального накала. … Но когда чувства лишь обозначаются на экране, между тем как размышление о них препоручается песенному комментарию Высоцкого, эмоциональная полнота оскудевает, характеры бледнеют, интрига кажется не простой, а наивной, едва ли не примитивной» (Шемякин, 1984: 48–49).
Кинокритик Валерий Туровский (1949–1998) в «Советском экране» был к «Балладе о доблестном рыцаре Айвенго» более благосклонен, отметив, что авторы фильма с романтической восторженностью и наивностью, честно и бесхитростно, без полутонов рассказали историю о пламенных страстях, неземной любви и борьбе с врагами (Туровский, 1983: 8
). Драматург Ефим Клейнер в «Спутнике кинозрителя» оценил «Балладу о доблестном рыцаре Айвенго» еще позитивнее, отмечая его яркость, красочность, особенно по части съемок рыцарского турнира (Клейнер, 1983: 7
).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме разделились:
- «К этому фильму у меня самое нежное отношение. В детстве «Баллада…» нравилась настолько, что пересмотрела ее, наверное, раз десять, не меньше. Благодаря картине С. Тарасова открыла для себя (в нужном возрасте!) произведения не только В. Скотта, но и В. Высоцкого. Так сложилось, что с тех пор и до прошлого года фильм не пересматривала. Я была, в общем, готова к переоценке ценностей, однако «взрослый» просмотр не разочаровал. Только нравится все, конечно, немного не то и не так. Теперь в полной мере оценила замечательную работу художника по костюмам и гримеров. И пусть костюмы явно больше ориентированы на конкретных актеров, чем на историческую правду, так ведь это баллада, а не историческая хроника!» (Тея).
- «Мне понравился фильм. Я люблю «Черную стрелу», «Балладу о доблестном рыцаре Айвенго» и «Стрелы Робин Гуда». Песни Высоцкого, можно заслушаться» (Валера).
- «В детстве, помню, смотрел этот фильм на одном дыхании. От рыцарских поединков и сражениях на стенах замка просто дух захватывало! Сегодня, конечно, смотрю на этот фильм уже другим, наверное более скептическим взглядом. Бросается в глаза непродуманность некоторых сцен, достаточно ощутимые провалы в сюжете и.... как ни странно, от оригинала (романа Вальтера Скотта) в фильме мало что осталось. Точнее, есть повторяемость с романом ряда сцен, но общего сюжета романа, увы нет. Возникает ощущение, что из книги выдран кусок без конца и без начала. Эдакий фрагмент из середины с вольной интерпретацией от режиссёра фильма. Ну и ладно! Всё–таки в первую очередь следишь именно за рыцарем Айвенго и сопереживаешь ему на протяжении всего фильма. Пусть сегодня постановка и выглядит простенько, но у фильма есть одно неоспоримое преимущество: Песни–баллады Владимира Высоцкого о которых, скажу без преувеличения, мороз по коже! Это, пожалуй, самая сильная сторона этого фильма, а потому его хочется просматривать снова и снова» (Михаил).
- «Так как книгу я прочла раньше, чем посмотрела фильм, то фильм, естественно, не понравился совсем. И даже песни Высоцкого его не спасают. Песни великолепные, но фильм сам по себе, а песни сами по себе. Нет никакой внутренней связи между песнями и фильмом. Песни, действительно, намного лучше фильма, и только, на мой взгляд, подчёркивают его убожество. Знаю, что Высоцкого сильно огорчало, когда песни, написанные специально для того или иного фильма, в последний момент в фильм по тем или иным причинам не входили. И если бы "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго" вышла при жизни Высоцкого, я, наверно, была бы к этому фильму более снисходительна» (Айрини).
Мамлюк. СССР, 1959.
Режиссер и сценарист Давид Рондели (по мотивам повести Уиарго (К. Татаришвили) "Мамлюк"). Актеры: Дато Данелия, Отар Коберидзе, В. Джоджуа, Манана Лондаридзе, Акакий Хорава, Лия Элиава и др.
27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Эту драматическую историю двух грузинских мальчиков, проданных в рабство, поставил режиссер Давид Рондели (1904–1976)
. Всего на его счету 14 полнометражных игровых фильма, из них «Мамлюку» и «Девушке из камеры № 24» удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Зрители XXI века вспоминают этот фильм редко, хотя у него есть свои почитатели:
- «Обожаю этот фильм, эпический размах, великолепные работы, красивые актеры» (И. Перепелица) и противники - «Фильм показался скучным, да к тому же, его создателям, по видимому, просто не хватило опыта постановки батальных сцен» (Вихрь).
Риск. СССР, 1971.
Режиссер Василий Паскару.
Сценаристы: Прасковья Дидык, Эдуард Володарский, Никита Михалков (сиквел фильма "Марианна" (1967) по повести П. Дидык "В тылу врага"). Актеры: Наталья Зорина, Леонхард Мерзин, Николай Бурляев, Улдис Пуцитис, Вацлав Дворжецкий, Ольгерт Кродерс и др.
27,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Паскару (1937–2004)
поставил 15 полнометражных игровых фильма, из которых два остросюжетных – «Марианна» и «Риск» – вошли в тысячу самых кассовых советских лент. «Марианна» (1967) собрала почти 30 млн. зрителей, «Риск» (1971), где советские разведчики в годы войны снова сражаются с оккупантами – немногим меньше, 27 млн..
В свое время «Риск» очень нравился подросткам, сегодня этот фильм вспоминают редко, хотя, на мой взгляд, он сделан отнюдь не хуже иных лент о разведчиках и шпионов тех лет… В принципе именно такую – сдержанно положительную оценку он и получил в книге Ивана Иорданова о молдавском кино (Иорданов, 1978
).
Двойной обгон. СССР, 1984.
Режиссер Александр Гордон. Сценарист Николай Иванов. Актеры: Борис Химичев, Вадим Михеенко, Юрий Назаров, Витаутас Томкус, Николай Прокопович, Виктор Фокин, Екатерина Тарковская, Наталья Гущина, Георгий Мартиросьян и др.
26,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Гордон (1931-2020)
поставил девять полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Сергей Лазо», «Сватка в пурге», «Двойной обгон» и «Выкуп») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Советские кинокритики отнеслись к «Двойному обгону» неплохо.
К примеру, в рецензии, опубликованной в журнале «Советский экран», подчеркивалось, что «законы приключенческого жанра соблюдены здесь на редкость пунктуально. … сцены погони сняты и смонтированы безупречно. … Кое–где дают о себе знать и психологическая приблизительность, и нечеткость, и обидная скороговорка» (Светов, 1984: 10)
. Так или иначе, пользуясь отсутствием конкуренции со стороны западных триллеров и боевиков, Александр Гордон в 1970–х – 1980–х годах собрал неплохой урожай зрительских симпатий, однако уже на старте 1990–х он почувствовал бесперспективность продолжения такого рода жанровых экспериментов в новых политических и экономических условиях и навсегда ушел из игрового кино…
Мнения нынешних зрителей о «Двойном обгоне» сегодня сильно разнятся:
- «Фильм, который сделал режиссера Александра Гордона популярным. Я не упускаю ни одной возможности посмотреть его. … Это – лучший боевик со всеми атрибутами жанра (погони, стрельба). Квинтэссенция этого фильма, как и любого боевика – зло должно быть наказано, смелость и мужество всегда сильнее жадности, цинизма и корыстолюбия» (С. Завьялов).
- «Фильм отличный для 80–х годов. Это сейчас сюжет кажется обычным, но тогда "Двойной обгон" смотрелся захватывающе. … И не надо слишком строго критиковать фильм, киноляпы можно найти практически в любых фильмах, которые иной раз и смотреть не хочется. Понравились автотрюки и работа каскадеров, своеобразная реклама грузовиков "МАЗ". В целом фильм заслуживает внимания и хорошего отношения, смотрится с удовольствием и в наши дни!» (Немо).
- «Довольно нехилый такой отечественный боевичок. В год выхода на экраны он, наверно, смотрелся ещё круче. Впрочем, и здесь есть какие–то несуразные моменты. Вот как, КАК милиция смогла настолько быстро найти того, кто дал бандитам машину с липовыми номерами?! Почему бандиты при захвате автофургона попросту не убили дальнобойщиков?! Как–никак, свидетели... И что бы бандиты с ними сделали, если бы злосчастный груз всё–таки добрался до мафиози?! Но это ещё ничего по сравнению с любовной линией, которая в фильме совсем неуместна, и которая граничит с маразмом» (Каратон).
- «Поражает количество зрителей в кинопрокате – более 26 млн.. Каким же неизбалованным тогда был советский зритель! Фильм–то уж слишком незатейлив. В нем нет даже малейшего художественного наполнения, того, что придает фильмам долгую жизнь и любовь зрителей. Хотя, по сравнению с тем киномусором, что начнут снимать спустя всего несколько лет и который пойдет потоком, то фильм не так уж и плох» (Александр).
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. СССР, 1973.
Режиссер Станислав Говорухин. Сценарист Феликс Миронер (по роману Д. Дефо). Актеры: Леонид Куравлёв, Ираклий Хизанишвили, Евгений Жариков, Владлен Паулус, Алексей Сафонов и др.
26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Станислав Говорухин (1936–2018)
поставил 19 полнометражных игровых картин и сериалов, шесть из которых («Вертикаль», «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. И это без учета его телехитов, включая «Место встречи изменить нельзя».
Разумеется, приключенческий фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» был в первую очередь рассчитан на школьную аудиторию, но и взрослые смотрели его довольно охотно.
Кинокритик Татьяна Хлоплянкина (1937–1993), на мой взгляд, справедливо писала, что «автор сценария Ф. Миронер и режиссер С. Говорухин ведут себя так, словно бы они только что прочитали книгу впервые в жизни. И страшно удивились. И удивление свое сделали главным настроением картины» (Хлоплянкина, 1973).
Кинокритик Александр Липков (1936–2007), размышляя об этом фильме Станислава Говорухина, справедливо отметил главное в концепции экранизации – показать стремление главного героя вопреки всем жизненным напастям остаться Человеком (Липков, 1973: 7
).
«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» – своего рода часть удачного проекта Станислава Говорухина, посвященного экранизациям классической библиотеки детского и юношеского чтения, куда вошли также сериалы «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна» и «В поисках капитана Гранта».
Современные зрители вспоминают эту картину с благодарностью:
- «Я увидел афишу этого фильма на стене кинотеатра, в городе своего детства – это было 40 лет назад, и понял, что не могу не увидеть этой удивительной истории. Робинзон Крузо с ружьем на плече, а на ружье – белый попугай, такая была афиша. И с этой секунды началась долгая любовь к этому персонажу, к этой удивительнейшей истории, к далеким странам и невероятным путешествиям. Много лет прошло – но ничего не изменилось, всё с таким же трепетом, как в детстве – смотрю на бесхитростного Робинзона (Леониду Куравлеву – низкий мой поклон), бесконечное спасибо Говорухину» (Морриконе)
- «Мне фильм понравился. Как начала его смотреть, как вошла в него – так и осталась до самого конца. И весь день вспоминала этот остров, Робинзона, милого попугая, Пятницу, прелестную музыку Вивальди, лодку, над которой столько трудился зазря Робинзон и все остальное. Я тоже хочу на такой остров, хочу, хочу, это моя мечта. Жить там спокойно, в тишине, среди прекрасной природы, свободной, независимой и сама себе хозяйкой. Я Робинзону завидую. И наш Робинзон – Леонид Куравлев, самый лучший из всех Робинзонов» (Лета).
Огненные вёрсты. СССР, 1957.
Режиссер Самсон Самсонов. Сценарист Николай Фигуровский. Актеры: Иван Савкин, Маргарита Володина, Михаил Трояновский, Антоний Ходурский, Владимир Кенигсон
26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самсон Самсонов (1921–2002)
поставил 20 полнометражных игровых фильмов, восемь из которых («Оптимистическая трагедия», «Огненные вёрсты», «За витриной универмага», «Каждый вечер в одиннадцать», «Одиноким предоставляется общежитие», «Попрыгунья», «Журавль в небе», «Танцплощадка») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Кинокритик Сергей Лаврентьев в своей книге «Красный вестерн» верно отметил, что «ковбойский фильм был в СССР признан порочным, и классических вестернов из США на советских экранах почти не было. В борьбе с «тлетворным влиянием Запада» кинематографическое начальство еще на заре советской власти повелело снимать свои, собственные приключенческие фильмы, в которых ковбоев и индейцев заменили красные бойцы, сражающиеся с классовыми врагами. Краснознаменные вестерны не только пользовались большим зрительским успехом, но иногда являли собой замечательные образцы киноискусства» (Лаврентьев, 2009: 3).
Фильм Самсона Самсонова «Огненные вёрсты» – из этого ряда «красных вестернов».
Об этой «перелицовке» хорошо писал кинокритик Виктор Демин (1937–1993): «Попробуем подсадить в дилижанс засекреченного агента. Это сделали сценарист Н. Фигуровский и режиссер С. Самсонов в фильме «Огненные версты» (1957). Композиция «дорожного вестерна», ученически скопированная с «Дилижанса», нисколько не пострадала от того, что в одном и том же экипаже оказались рядом чекист, едущий к своим, на помощь осажденному городу, и замаскировавшийся белогвардеец, торопящийся туда же, только с противоположной целью — возглавить восстание против большевиков. Сюжетная структура не то чтобы выдержала, устояла, не поддалась вмешательству мотива, рожденного на чужой территории, она просто–напросто не заметила его чужеродности, мгновенно и естественно подчинив своим собственным формально–содержательным закономерностям» (Демин, 1980).
Эту жанровую особенность «Огненных верст» хорошо понимают и многие современные зрители:
- «Огненные вёрсты» – мой любимый фильм про гражданку, смотрю 2–3 раза в год. … Тут всё: сюжет закрученный, великолепные и гениальные актеры – едва ли не в лучших своих ипостасях» (В. Плотников).
- «В «Огненных верстах», конечно, есть идеологическая революционная начинка, но без нее снимать тогда было нельзя. Так что, если отвлечься от этого, но фильм вполне можно смотреть как «красный вестерн». Кроме того, мне всегда нравился Кенигсон, а у него тут главная роль» (Зритель).
- «Образцово–показательный советский вестерн, этакий вольный ремейк "Дилижанса" Джона Форда... Смотрится на одном дыхании» (М. Кириллов).
- «Увлекательнейший вестерн… смотрится превосходно, на одном дыхании…. Традиционно считается, что "Огненные вёрсты" заимствовали сюжетную схему у "Дилижанса" Джона Форда. Но буквальных повторов там нет, а использование общей сюжетной схемы с переносом в другую страну и эпоху нельзя считать плагиатом» (Б. Нежданов).
Последний дюйм. СССР, 1959.
Режиссеры Теодор Вульфович, Никита Курихин. Сценарист Леонид Белокуров (по одноименному рассказу Дж. Олдриджа). Актеры: Николай Крюков, Слава Муратов, Михаил Глузский и др.
25,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Никита Курихин (1922–1968)
за свою, увы, короткую жизнь поставил всего пять полнометражных игровых фильмов, три из которых («Последний дюйм», «Жаворонок», «Не забудь… станция Луговая») вошли в число самых популярных лент СССР. В ночь на 6 июля 1968 года Никита Курихин погиб в автомобильной аварии неподалеку от Риги…
Режиссер Теодор Вульфович (1923–2004)
за свою карьеру поставил всего восемь фильмов, пять из которых («Последний дюйм», «Улица Ньютона, дом 1», «Крепкий орешек», «Товарищ генерал», «Шествие золотых зверей») вошли в число самых кассовых советских кинолент.
...Мужественный летчик Бен и его десятилетний сын вылетают на морские съемки. Во время работы по водой Бена тяжело ранит акула. Срывающимся голосом, теряя сознание, Бен заставляет сына взлететь и приземлиться на далеком Каирском аэродроме. «Какое мне дело до вас, до всех, а вам — до меня»
, — эти горькие слова песни из фильма «Последний дюйм запоминаются надолго...
Изобразительное решение фильма всячески подчеркивает беззащитность человека в мире бескрайнего океана. Да и режиссеры умело создают напряженную атмосферу действия. А создать ее было не просто — в фильме практически всего два героя — Бен и его сын. При этом авторы основывают действие не на эффектных трюках (подробности поединка с акулой в картине не показаны), а на психологических отношениях персонажей. И хотя Бен вылетает на опасные съемки вовсе не для собственного удовольствия, а ради денег, для социальной драмы в «Последнем дюйме» нет серьезных оснований.
Главное здесь — борьба человека со стихией, преодоление страха, боли и отчаяния. Быть может, отдельные эпизоды фильма грешат излишней «красивостью», а песенка, которую исполняет сын Бена, — несколько сусальна, но в целом «Последний дюйм» и сейчас выглядит крепкой жанровой лентой...
Жаль, что после неплохой военной комедии «Крепкий орешек» (1967) режиссерский почерк Теодора Вульфовича заметной потускнел, растерял былую экспрессию кадра, точность ритма и монтажа...
В год выхода «Последнего дюйма» в прокат о нем написал в «Советском экране» режиссер Григорий Козинцев (1905–1973):
«Последний дюйм» – глубоко идейный фильм: мы видим одичание человека, неминуемое в условиях классового общества, если он «ничего не стоит», если его труд – предмет купли и продажи. Всем развитием общественных противоречий капиталистического мира этот человек вынужден, даже не замечая того, терять свои самые драгоценные свойства. Единственная цель ведет его – жестокая борьба за существование. … Фильм Т. Вульфовича и Н. Курихина не только удачный, но и оригинальный. … «Последний дюйм» – фильм о мужественных и благородных людях, которые должны победить, должны преодолеть человеческое отчаяние» (Козинцев, 1959: 4).
В рецензии, опубликованной на страницах журнала «Искусство кино», утверждалось, что «Последний дюйм» оказался фильмом об одиночестве, о знобящем, жутком одиночестве человека а пустыне. И не в реальной песчаной пустыне, а в той пустыне, что называется «западной цивилизацией». … Смешно было бы упрекать авторов в том, что фильм — «мрачный». Он мрачен, как мрачна сама капиталистическая действительность. Именно эта «мрачность» характерна для того образа жизни, который делает хорошего человека одиноким н озлобленным волком. Фильм сделан по-настоящему профессионально и изобретательно. Хороша режиссерская работа. … Прекрасны пейзажные съемки. Сидя зале, мы почти физически ощущаем жару пустыни, пустоту и глушь неведомого людям угла земли. Даже море, обычно любимое всеми, доброе море режиссер и оператор заставили служить своему замыслу. То море, что мы впервые сидим глазами Дэви, море страшное, равнодушно-враждебное, грозящее человеку бедой... Конечно, на экране — настоящий Олдридж!» (Викторов, 1959: 116).
Кинокритик Ариадна Сокольская (1927-2021) в журнале «Искусство кино» писала, что «режиссерам удалось сохранить стиль, атмосферу, идею рассказа Олдриджа. И вместе с тем они создали самостоятельное произведение, говорящее с людьми на своем особом языке — языке киноискусства. Тема фильма, пожалуй, даже шире темы рассказа. В картине отчетливее звучат социальные ноты, яснее протест против несправедливого общественного устройства, обрекающего человека на духовное одиночество. … Авторы фильма старались достичь социального заострения темы не с помощью декларации (хотя отдельные реплики все же оказались «педалированными» и декларативными), а посредством конкретных зрительных образов, эмоциональных ассоциаций, выразительных и емких деталей. Начиная со второй половины фильма, когда в произведение входит тема борьбы и подвига, ритмический строй монтажных фраз резко меняется. Режиссеры сталкивают контрастные по ритму куски, перебивают спокойное, сдержанное повествование экспрессивными эпизодами. В «видениях» Бена реальность уступает место неясным воспоминаниям. Динамичная смена кадров, резкие монтажные переходы, острые ракурсы, учащенный внутренний ритм передают лихорадочное состояние героя. Предметы расплываются и теряют свои очертания. По черному фону льются кристально чистые струи, тревожно мечутся цветовые пятна. Водная пелена окутывает экран. … Эмоциональная и динамичная музыка, написанная М. Вайнбергом, занимает важное место в драматургическом построении фильма. Развитие и переплетение музыкальных тем очень точно соотносится с настроением героев и общей тональностью эпизодов. Временами в музыку вплетаются «естественные шумы»: свист ветра, рокот прибоя, человеческие голоса, звук работающего мотора. Необычное звучание оркестра электронных инструментов оттеняет настороженное молчание морских глубин, таинственность подводного мира. Через весь фильм проходит мелодия солдатской песни. Она сталкивается с другими музыкальными темами, растворяется в них и вновь возникает как лейтмотив образа Бена. … Благодаря убедительности психологической эволюции Дэви и умелому использованию «оркестра» изобразительных средств основная тема произведения — тема мужества, человеческой стойкости и подвига, очищающего душу, — зазвучала в фильме сильно и ярко» (Сокольская, 1961).
Прав кинокритик Денис Горелов: «самое необъяснимое — каким волшебным образом эстетика «Дюйма» совпала с духом и буквой «Старика и моря»… Та же желто–изумрудная гамма песка и моря, та же дружба с мальчиком и звенящая нота преодоления, те же изуродованные акулами руки и примат геройской музыки — с той только разницей, что композитор Димитрий Темкин за «Старика» получил «Оскара», а Моисея Вайнберга даже и не слишком запомнили, распевая балладу о Бобе Кеннеди как народную» (Горелов, 2018).
Тепло принятый зрителями в год выхода в прокат «Последний дюйм» стал поистине культовой лентой для многих поколений зрителей:
- «Фильм превосходный, о мужестве, силе воли. Восхищает поведение мальчика – ради спасения отца он взлетел, почти что один. Это – поистине пример для подражания. Значит, фильм носит и воспитательный характер. … Очень интересный фильм» (И. Гуссейнова).
- «Очень сильный, талантливо снятый фильм, незабываемое впечатление моего детства. … Никакой "развесистой клюквы" в показе зарубежной жизни, никакого лобового обличения "их нравов", характерных для старого советского кино. Очень достоверно показаны отношения между отцом и сыном. Для режиссеров Вульфовича и Курихина действительно звездный час» (Б. Нежданов).
Шестой. СССР, 1982.
Режиссер Самвел Гаспаров. Сценарист Рамиз Фаталиев. Актеры: Сергей Никоненко, Владимир Грамматиков, Михаил Пуговкин, Евгений Бакалов, Тимофей Спивак, Михаил Козаков, Лариса Белогурова, Нина Меньшикова, Марина Яковлева и др.
24,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самвел Гаспаров (1938–2020)
поставил 11 остросюжетных фильмов, пять из которых («Ненависть», «Свидетельство о бедности», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. 26 мая 2020 года С. Гаспаров умер, заразившись коронавирусом…
Пожалуй, одна из самых трудных задач, стоящих перед постановщиком приключенческого фильма, — соблюдение чувства меры. С одной стороны, картина не должна быть затянутой, скучной, с другой, необходим определенный предел трюкам, динамике. На этом тернистом пути немало ухабов. Примером тому может служить «истерн» Самвела Гаспарова «Шестой». Правда, в данном случае авторы фильма решили разбавить сюжет комедийными эпизодами. Но все равно с нажимом, замедленно подаются кровавые сцены убийств. Режет глаз и многозначительная символика, вроде новеньких гимнастерок, сшитых уже для погибших, театральность массовок.
Драматизм финала — смерть шестого по счету начальника милиции снимается последующей сценой его чудесного исцеления. Фильм, где сюжетные повороты можно предугадать, а живых людей заменяют некие воплощения о человеческих типах (молчаливый силач, обожающий детвору, грустноватый аптекарь, франтоватый парикмахер, мрачноватый пастух и т.д.) получился ничуть не хуже, но и ничуть не лучше остальных «истернов» Гаспарова с «хорошими» красными и «плохими» белыми...
Прав кинокритик Денис Горелов: «в начале 70–х советский кинематограф уступил воле народа и приспособил чужой жанр к отечественным пескам и суглинкам, назвав гибрид «истерном». После «Белого солнца пустыни», «Седьмой пули», «Своего среди чужих, чужого среди своих» на хрустящий гравий беззаконных дальнезападных городков ступил режиссер студии Горького, бывший водитель–дальнобойщик (читай — скотогон и боец) Самвел Гаспаров. За шесть лет он снял подряд четыре фильма о диких временах гражданской войны и махновщины, суда Линча и револьверного права, кабацких дуэлей и почтовых дилижансов, — и хотя всем им недоставало мотылевской теплоты и михалковского шарма, каждый собрал в прокате приблизительно по 24 млн. зрителей — ровно столько было поклонников у суррогатного советского жанра «пельмени–вестерн» (Горелов, 2018).
В год выхода «Шестого» в прокат киновед Виктор Демин (1937–1993) писал в журнале «Искусство кино», что «повествователь типичного историко–революционного фильма, даже с острой интригой, рассказывал о том, что было. В «истерне» больше авторской свободы, игры фантазии, притчеподобных допущений. Здесь речь шла о том, что могло быть. Замечательным достижением этих лет, все еще непревзойденным в своей области, остался фильм Р. Ибрагимбекова, В. Ежова и В. Мотыля «Белое солнце пустыни». … Но сегодня речь не о достижениях, а о тех фильмах, в которых дает о себе знать весьма тревожная тенденция превратить историко–революционный фильм в «кровавый коктейль», в мешанину банальностей и шоковых аттракционов, в декоративный узор из знаков–символов, которые еще совсем недавно обладали живой, духовной проекцией на реальность. … Все это с полным правом относится к фильму «Шестой» … Единственно, где буйным вдохновением вспыхивает прежнее мастерство С. Гаспарова — это сцены перестрелок. Их, впрочем, вернее было бы назвать сценами легкого и бесперебойного уничтожения живой силы противника» (Демин, 1982: 77, 80).
«Шестой» – это бесшабашная игра в жанр вестерна, когда авторы, нисколько не заботясь о правдоподобности и психологических мотивировках, увлеченно играют «в кино» со своими персонажами и зрителями…
Мнения нынешних зрителей о «Шестом» расходятся:
- «Когда–то давным–давно, когда не было ни слаев, ни арни, ни других "крепких орешков", народ любил своих "неуловимых мстителей". Среди них выделялся этакий "истерн" – "Шестой" в исполнении Никоненко. Такое кино трудно забыть мальчишке, тем более такому впечатлительному, как я. А какой Грамматиков! Это же наша "Великолепная семерка"! И как бы мы не были против насилия, но подобное приключенческое кино должно быть всегда» (Макс).
- «Отличный фильм, яркий, динамичный, восхищаешься игрой актёров. Фильм захватывает, смотришь его на одном дыхании, и если есть какие–либо недостатки (по мнению критиков), они уходят куда–то в небытие» (Е. Попов).
- «Фильм неровный. То классный, то как будто на скорую руку. Особенно однообразны "гибели" героев» (Атрпед).
34-й скорый. СССР, 1982.
Режиссер Андрей Малюков. Сценаристы Всеволод Иванов, Андрей Малюков. Актеры: Лев Дуров, Елена Майорова, Альгимантас Масюлис, Александр Фатюшин, Александр Рыщенков, Петерис Гаудиньш, Марина Шиманская, Ирина Печерникова, Валерий Рыжаков и др.
24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Андрей Малюков (1948-2021)
поставил 25 фильмов и сериалов, в основном – остросюжетных («В зоне особого внимания», «Спецназ», «Диверсант», «Мы из будущего», «МосГаз» и др.), два из которых («В зоне особого внимания», «34–й скорый») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Фильм «34-й скорый» был поставлен Андреем Малюковым в русле установки на зрелищность, взятой Госкино на рубеже 1980-х. В общих чертах задача формулировалась так: если не перегнать, то хотя бы догнать! Само собой речь шла о голливудских жанровых блокбастерах. Правда, разрешалось обращаться лишь к определенным жанрам: фантастика, детектив, мюзикл, мелодрама, комедия и даже «фильм-катастрофа» поощрялись, в то время, как «фильмы ужасов», эротика и мистика были по-прежнему «вне закона»...
Незадолго до съемок «34-го скорого» Александр Митта уже поставил «фильм-катастрофу» об аварии на воздушном лайнере под названием «Экипаж». Андрей Малюков взялся за кинематографическое освоение фактуры горящего пассажирского поезда. Увы, в отличие от Александра Митты (в фильме которого самой катастрофе предшествовала довольно длинная мелодраматическая часть), ему не удалось как следует познакомить зрителей с персонажами, характеры которых остались лишь намеченными пунктиром. Следовательно, и во время пожара поезда градус сопереживания был заметно понижен. Да и сама катастрофа поезда вышла на экране как-то не слишком выразительно и эффектно, что в итоге и сказалось на кассовых сборах: аудитория «34-го скорого» почти втрое меньше, чем у «Экипажа»...
В год выхода фильма «34–й скорый» журнал «Спутник кинозрителя» подчеркивал, что это «фильм–катастрофа. Того же порядка, что «Экипаж» А. Митты. Такие фильмы надо делать лихо, нагнетать ужасы виртуозно, и «34–й скорый» по этой части всем взял: он расчетливо бьет зрителя в нервные узлы, управляющие азартом, восторгом, слезами, страхом — море эмоций, бездна переживаний» (Токарев, 1982).
Журнал «Советский экран» отнесся к этой ленте не столь восторженно: «Некоторые эпизоды фильма, снятые на натуре и в естественных интерьерах, очень трудные в постановочном отношении, впечатляют своей достоверностью. Но нельзя не отметить и другое: слишком высокая событийная насыщенность той части картины, где идет схватка с огнем, где ликвидируется угроза крупной железнодорожной катастрофы, порой не дает возможности уяснить обстоятельства происходящего» (Савицкий, 1982: 7).
Многие сегодняшние зрители вспоминают «34–й скорый» с теплой ностальгией:
- «Один из самых моих любимых фильмов. В этом фильме удивительно и прекрасно переплелось все: героизм, самоотверженность, самопожертвование, любовь, взаимовыручка наряду с подлостью, эгоизмом, цинизмом, жадностью, себялюбием. И каждый раз после его просмотра остается какое–то необъяснимое смешанное чувство. "34–й скорый" мной любим не меньше, чем "Экипаж". И пусть он уступает тому же "Экипажу", но что–то заставляет меня смотреть "34–й скорый" снова и снова (пусть и знаешь его уже наизусть)» (Алексей).
- «Фильм остросюжетный, но сейчас смотрится, скорее, трогательно. Здесь важны не столько спецэффекты, сколько человеческие отношения. А они показаны очень ярко, благодаря тонким и глубоким актёрским работам, на которых, главным образом, и держится картина. … Каждый персонаж здесь убедителен и чем–то симпатичен, потому "хэппи–энд" особенно радует» (Тея).
Забудьте слово «смерть». СССР, 1979.
Режиссер Самвел Гаспаров. Сценарист Эдуард Володарский. Актеры: Богдан Ступка, Евгений Леонов–Гладышев, Пётр Меркурьев, Константин Степанков, Ольга Гаспарова, Элгуджа Бурдули и др.
24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самвел Гаспаров (1938–2020)
поставил 11 остросюжетных фильмов, пять из которых («Ненависть», «Свидетельство о бедности», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент. Это еще один истерн Самвела Гаспарова из эпохи гражданской войны. Несмотря на название этого истерна, смерть на экране приходит буквально с первых же кадров...
Как и раньше, для режиссера главное – динамика, основанная на «железных» законах жанра. Однако и здесь наметилась тенденция к штампу. Складывается впечатление, что на первом плане для постановщика находится не сюжетная интрига, пусть даже и вторичная, а сцены с эффектно падающими убитыми... Увы, Самвел Гаспаров не Серджо Леоне: попытки заполнить сценарные «пустоты» кровавыми перестрелками, где в конечном счете не важно, кто и в кого стреляет, превратили фильм «Забудьте слово «смерть» в заурядную потасовку на фоне гражданской войны...
Кинокритик Николай Суменов (1938–2014) писал в «Спутнике кинозрителя», что в фильме «Забудьте слово «смерть» «с одной стороны – множество погонь, драк, выстрелов и убийств, с другой – отчетливо звучащая лирическая нота, романтическая наполненность, задумчивость и доброта» (Суменов, 1979: 1–2).
В связи с этим киновед Виктор Демин (1937–1993), на мой взгляд, совершенно справедливо заметил, что «у С. Гаспарова нет и не было вкуса к человеческой психологии. Но иные жанры терпимы, бывает, к психологическому минимуму. Тривиальность под видом психологических откровений в какой–то мере восполнялась энергией массовых сцен, в их, я бы сказал, языческой страстности, когда старые ценности отменены, а новые еще только–только осознаются». К примеру, в другом гаспаровском истерне – «Хлеб, золото, наган» – В. Демин отметил «мучительную экстатичность затянутых пауз. Вот сейчас должен прозвучать выстрел, вот догорит фитиль и рванет ящик с динамитом, вот в огне и дыме разнесется на куски подорванный врагом мирный полустанок... В самих этих ситуациях нет открытия, но это делается с полной серьезностью, изобретательно, разнообразно» (Демин, 1982: 78).
Зато, помнится, кинокритик Георгий Капралов (1921–2010) отнесся к истернам Самвела Гаспарова без всяких скидок на условности жанра, обвинив их в пропаганде насилия на страницах главной советской газеты «Правда»… Поклонников у истерна «Забудьте слово «смерть» поменьше, чем у «Шестого», так что преобладают отзывы скептического характера
:
- «Неплохой "истерн", Гаспаров работал профессионально. Хотя многое вторично. Но тогда классических вестернов почти не показывали, как исключение "Великолепная семерка", "Золото Маккены", "В 3.10 на Юму". … Ещё словцо про качество сценария – называется точная привязка событий – июнь 1920 года, а Кикоть заявляет прибывшему к нему "врангелевцу", герою Ступки: "везде вас разбили, на Перекопе вас разбили". Но июнь – период успеха врангелевской Русской армии, Перекоп же – поздняя осень. Хоть бы учебник по истории СССР открыли» (Балдахин).
- «Если убрать фирменный "истерновский" колорит режиссера и несколько ярких актерских ролей, сюжет не цепляет. Замысел героя Б. Ступки внедриться в банду известен заранее, соответственно, интриги нет, способ внедрения под видом белогвардейца тоже не нов, очень похожий использовался в «Свадьбе в Малиновке» (У барона Врангеля – всё английское!). Внедрившись, чекист цели своей не выполняет, да и попыток убить Кикотя не предпринимает. Потом – финальная битва добра со злом, добро, понятно, побеждает. В последнюю минуту на помощь приходит долгожданная красная армия. Трюковые съемки неравнозначны – есть великолепные конные, которые сейчас не встретишь, есть попахивающие халтурой – циркач сбивает жердью всадника с седла – еще на полметра кол не донес, а тот уже высигнул и т.д.» (Михаил).
Найти и обезвредить. СССР, 1983.
Режиссер Георгий Кузнецов. Сценарист Геннадий Бокарев. Актеры: Борис Невзоров, Андрей Градов, Александр Воеводин, Ирина Шмелёва, Нина Русланова, Анатолий Рудаков, Михаил Жигалов и др.
24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Георгий Кузнецов (1945–2005)
поставил 11 фильмов и сериалов, из которых только боевику «Найти и обезвредить» удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
Бандиты в тайге убили кассира и похитили кучу денег. Милиция начинает розыск…
В рецензии, опубликованной в год выхода фильма «Найти и обезвредить» в прокат в журнале «Советский экран», отдавалось должное остросюжетности ленты, но выражалась и досада на то, что авторы фильма слишком много внимания уделили бандиту, вместо того, чтобы подробнее «более обстоятельно»
раскрыть характеры положительных персонажей (Скорин, 1983: 7–9).
Мнения зрителей XXI века о боевике «Найти и обезвредить» в основном положительные
:
- «Фильм стоит посмотреть. Замечательно играют все актеры. Фильм о настоящей дружбе, о лучших качествах человека, о том, что люди не остаются безразличными к случившейся беде» (Светлана).
- «Лучший советский боевик начала 80–х годов 20–го века. … Мы, в те года юные пионеры, очень хотели походить на положительных героев этого фильма» (Михаил).
- «Невозможно передать словами то щемящее чувство ностальгии, которое испытываешь при просмотре таких замечательных фильмов как "Найти и обезвредить". И как чертовски сильно отличаются они от современных криминальных боевиков – полных ужасов, мерзостей, кровищи. Отличаются именно какой–то родной нашей российской задушевностью и добротой. Тут даже главари бандитов невероятно обаятельны и им где–то даже сочувствуешь, хотя и понимаешь, конечно, что они на самом деле убийцы. … Наверное такое же эстетическое удовольствие испытываешь, увидев вольного матерого волка – животное очень красивое, но хищное и страшное, извечно гонимое и преследуемое людьми. В остальном отмечу тонкий замечательный юмор, которым пронизаны эти фильмы. Фигуры людей, вступивших в единоборство с преступниками, овеяны благородством и внутренней душевной чистотой. Захватывающий, напряженный сюжет. Дух приключений, так волшебно пленяющий зрителя, уводящий его от серых повседневных будней. И все это под чудесную музыку Артемьева и Лебедева! Настоящее талантливое кино. Спасибо большое создателям!» (М. Лисичкин).
- «Фильм достаточно крепкий, профессионально сделанный, но без изюминки. Многие сюжетные повороты угадываются заранее. Советские фильмы "в жанре экшн" бывали и покруче» (Гена).
Встреча у старой мечети. СССР, 1970.
Режиссер Сухбат Хамидов. Сценарист Олег Осетинский. Актеры: Ходжадурды Нарлиев, Роман Хомятов, Александра Завьялова, Расми Джабраилов, Людмила Хмельницкая и др.
24,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Сухбат Хамидов (1939–1997)
поставил четыре полнометражных игровых фильма, одному из которых – истерну «Встреча у старой мечети» – удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
Сегодня этот фильм про «хороших красных» и «басмачей» зрители почти не помнят, но все равно у него есть одинокие поклонники:
- «Шикарный приключенческий фильм. Сочетание детектива и вестерна» (Белогорец).
- «Фильм нравился в раннем детстве. Но это и неудивительно: для того возраста такие праведные стрелялки во имя гегемонии гегемона нашим поколением проглатывались на ура» (Юрий).
Секретарь райкома. СССР, 1942.
Режиссер Иван Пырьев. Сценарист Иосиф Прут. Актеры: Василий Ванин, Михаил Астангов, Марина Ладынина, Михаил Жаров, Михаил Кузнецов и др.
24,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Иван Пырьев (1901–1968)
поставил 18 полнометражных игровых фильмов, 15 из которых («Богатая невеста», «Партийный билет», «Трактористы», «Любимая девушка», «Свинарка и пастух», «Секретарь райкома», «В шесть часов вечера после войны», «Сказание о земле Сибирской», «Кубанские казаки», «Испытание верности», «Идиот», «Белые ночи», «Наш общий друг», «Свет далекой звезды», «Братья Карамазовы») вошли в тысячу самых кассовых советских лент.
Этот фильм И. Пырьева вышел на экраны во время войны, и был в целом тепло оценен тогдашней прессой. К примеру, в газете «Литература и искусство» утверждалось, что «слаженность актерского ансамбля, художника, оператора в большой мере обеспечила стилистическое единство постановки. «Секретарь райкома», бесспорно, наиболее зрелое произведение Пырьева» (Евсеев, 1942).
Вместе с тем далее отмечалось, что, «добиваясь сюжетной увлекательности, авторы иногда впадают в другую крайность: кое-где стремление поразить зрителя острым фабульным ходом становится для них самоцелью и отодвигает на второй план другое, более важное. Сюжет фильма не нуждался в дополнительных «обострениях» стертыми приемами авантюрно-приключенческой ленты. Авторы явно сами недооценили внутреннюю драматическую силу избранного ими материала. Зрителя волнует суровая романтика партизанского походного быта, увлекает величие характеров народных мстителей, идущих на подвиг во имя родины, гораздо больше, чем нехитрая приключенческая интрига» (Евсеев, 1942).
Уже после окончания Великой Отечественной войны министр кинематографии СССР И. Большаков (1902–1980) писал о «Секретаре райкома» так: «В фильме сказалась прекрасная режиссерская работа И. Пырьева, который показал себя темпераментным и вдохновенным художником, хорошо понимающим лучшие черты характера русских людей, проявившиеся в борьбе за Родину. С большим блеском исполнили свои роли артисты: В. Ванин, М. Жаров, М. Астангов. Артист В. Ванин … правдиво и тонко создал образ секретаря райкома большевистской партии, центральный образ фильма. Перед нами волевой, умный, беспредельно преданный своей Родине, своему народу большевистский руководитель масс, который с большим умением и тактом в дни войны руководит боевыми операциями. Артист М. Жаров создал убедительный и содержательный образ русского патриота, который не щадит своей жизни во имя победы над коварным и лютым врагом» (Большаков, 1950: 49).
Аналогичного мнения об этой работе И. Пырьева придерживался и киновед Александр Грошев (1905–1973), подчеркивая, что «в этом фильме показываются истоки партизанского движения, раскрывается роль большевистской партии как организатора и вдохновителя народной войны. Центральный герой картины секретарь райкома Кочет предстает перед зрителями вполне сформировавшимся партийным руководителем, стойким и мужественным большевиком. Он ясен и последователен в своих решениях и поступках, действует уверенно и целеустремленно. Огромная воля и стойкость, упорство и решительность в борьбе с врагом являются определяющими чертами его характера. … Приключенческая форма сюжета была умело использована постановщиком фильма для показа самого главного и самого существенного: высоких моральных качеств советских людей, раскрывшихся в суровой партизанской борьбе» (Грошев, 1952: 166–167).
Однако уже в 1969 году авторы «Краткой истории советского кино» писали о том, что «фильм «Секретарь райкома» не лишен серьезных недостатков. Они относятся прежде всего к его сценарной основе и сказываются в стремлении сценариста И. Прута к внешним эффектам и мелодраматическим ситуациям. Неровный – и по мастерству и по степени проникновения в материал – была также и игра некоторых актеров» (Грошев и др., 1969: 314).
Сегодня «Секретарь райкома» смотрится зрителями как кинотекст своего времени:
- «По–моему – агитка. Неплохая, конечно, но и не шедевр советского кино. Налицо все приемы среднего голливудского боевика: неуязвимый главный герой; гротескные враги, десятками падающие замертво; хитроумный главзлодей, коварством захватывающий героя и как все шаблонные голливудские злодеи сначала откровенничающий с героем, а потом тупо упускающий его. Я не ругаю Пырьева, был 1942 год, страна висела на волоске, тут не до изысков, тут все должно быть просто и понятно… Пырьев сделал то что должен был сделать – агитку (понятный и яркий призыв к борьбе)» (Духазил).
- «Едкая сатира, настоящая агитка, немного любви, героизм... Смотрела взахлеб! Особенно взял за душу кадр из начала фильма, когда показывают красивых героев на фоне пылающей страны и идет клятва защищать Родину до последней капли крови. Очень вдохновляюще. Я буквально увидела зрителей, сидящих в зале в 1942 году, которые смотрели на него. Я буквально почувствовала, как в их душе поднимается жажда уничтожения фашистов. А потом еще этот главарь фашистов с его усищами... И вообще такие хиленькие, слабенькие фашисты, они точно вызывали же у наших чувство – Да мы их победим в два счета! Счас соберемся и наваляем! Очень агитационно. 100 из 100 баллов!» (Кадеточка).
Ненависть. СССР, 1978.
Режиссер Самвел Гаспаров. Сценаристы Эдуард Володарский, Никита Михалков. Актеры: Евгений Соляков, Иван Мацкевич, Евгений Леонов–Гладышев, Елена Цыплакова, Элгуджа Бурдули, Лев Перфилов, Константин Степанков
24,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самвел Гаспаров (1938–2020)
поставил 11 остросюжетных фильмов, пять из которых («Ненависть», «Свидетельство о бедности», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В сценарии «Ненависти», «подаренном» Самвелу Гаспарову Эдуардом Володарским
(1941–2012) и Никитой Михалковым
, конечно же, чувствуются их рука, натренированная на блестящем синтезе истерна и детектива «Свой среди чужих, чужой среди своих» (1974). Но своей лихой и размашистой режиссурой С. Гаспарову удалось привлечь в кинозалы даже чуть больше зрителей, чем Н. Михалкову.
Приключенческий жанр — один из самых популярных в нашем кинематографе. А режиссер Самвел Гаспаров — один из самых ярых его приверженцев. Однако уже в «Ненависти» отчетливо ощущалась склонность С. Гаспарова к стилизации, возникшая, возможно, под влиянием все того же «Своего среди чужих...». События гражданской войны преломлялись в «Ненависти» будто сквозь туманное стекло. Приметы времени были стерты, и молодые актеры Евгений Леонов-Гладышев
и Елена Цыплакова
с видимым удовольствием и задором играли отнюдь не людей двадцатых годов, а своих сверстников, как бы перенесенных неведомой машиной времени на десятки лет назад. Такая откровенная режиссерская ставка на развлекательность, минуя разработку характеров и отражение эпохи, еще тогда казалась очень спорной. Но все же трудно было предположить, что в дальнейшем от стилизации С. Гаспаров скатится к штампу.
В «Ненависти» проявилась и другая особенность его режиссерской манеры — стремление к внешнему эффекту. Так, пригласив на микроскопическую роль белого казака актера с впечатляюще броской внешностью (Б. Хмельницкого), Самвел Гаспаров разворачивает целый эпизод с «русской рулеткой», (игра со смертью с помощью нагана) лишь для того, чтобы показать, как красиво есаул пустит себе пулю в лоб.
В целом получилось нечто вроде «Неуловимых мстителей» для взрослых, только без юмора. В год выхода «Ненависти» в кинопрокат журнал «Спутник кинозрителя» обращал внимание читателей на «локальные цвета, в которые окрашены убеждения героев и их характеры, при полном отсутствии оттенков и полутонов, головокружительные события, эффектные перестрелки, все это напоминает о жанре «вестерна», где события, даже самые серьезные, все–таки окрашены оттенком игры, ощущением какого–то веселого и озорного жизнелюбия» (Иванов, 1978: 7).
А спустя четыре года киновед Виктор Демин (1937–1993) писал, что «Ненависть», этот типичный «истерн», исполнен эпической, величавой плавности и, вместе с тем, материальной, фактурной значительности каждой подробности взметнувшегося мира. Исключительные ситуации времен гражданской междоусобицы как бы затормозили обычные природные процессы, чтобы мы получше их рассмотрели. Само присутствие смерти оттеняло достоинства жизни» (Демин, 1982: 78).
Мнения сегодняшних зрителей о «Ненависти» сочетают в себе аргументы «за» и «против»:
- «Смотрел фильм первым экраном в 14 лет. Очень нравилось, на несколько сеансов ходил. Пересмотрел через 35 лет. Сценарий, конечно, сильно идеологизирован. Красные благородны, а подлые и мерзкие белые, нарядившиеся в советскую форму, жгут села и убивают мирных граждан. Хотя в истории гражданской войны имеется много обратных примеров. Красные надевали погоны и рейдировали по тылам противника, одновременно проверяя жителей на благонадежность. Например – рейд бригады В..М. Примакова в октябре–ноябре 1919 года. Мне кажется, если бы жанр "истерна" был ближе к чистоте, фильм бы только выиграл. Но хорошего в нем много. Достаточно масштабно снято, качественно воссозданы обстановка, экипировка героев. … Перестрелки классно поставлены, конные трюки. Обратил внимание, как уверенно обращаются главные герои с лошадьми» (Михаил).
- «Фильм не очень люблю. Но Степанков в роли полковника Ставрогина (хорошая такая фига в кармане – упырь–белогвардеец с фамилией персонажа Достоевского) – просто блеск!» (М. Кириллов).
- «Крайне примитивный "истерн" про гражданскую войну… Глубоко трагическая тема братоубийства (которая и поныне порой разделяет наш народ на "белых" и "красных") показана в виде какого–то опереточного фарса. А сцена штурма избы с заложницей – прямо амазонкой в кожаных штанах! ;)) – просто апофеоз абсурда. И при этом фильм отнюдь не комедия. С досадой вынужден констатировать, что у авторов сценария Э.Володарского и Н.Михалкова после почти шедеврального "Свой среди чужих..." на этот раз получилось нечто весьма низкопробное» (Г. Воланов).
Схватка в пурге. СССР, 1978.
Режиссер Александр Гордон. Сценаристы Владимир Кузнецов), Ольга Мирошниченко. Актеры: Леонид Марков, Валентин Гафт, Константин Захаров, Виктор Павлов, Нина Попова, Геннадий Корольков, Сергей Яковлев, Олег Анофриев, Владлен Паулус
23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Гордон (1931-2020)
поставил девять полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Сергей Лазо», «Сватка в пурге», «Двойной обгон» и «Выкуп») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В «Схватке в пурге» бандиты захватывали автобус, а зрители, затаив дыхание, переживали за судьбы пассажиров.
Многим зрителям этот фильм нравится до сих пор:
- «Отличный фильм, не просто "стрелялки–догонялки", захватывает и не отпускает до конца фильма» (Елена).
- «Такой захватывающий фильм и снят так давно! Честное слово, ни чуточку не уступает современным голливудским триллерам по напряжению» (Сибиряк).
Свой среди чужих, чужой среди своих. СССР, 1974.
Режиссер Никита Михалков. Сценаристы Эдуард Володарский, Никита Михалков (по собственной повести «Красное золото»). Актеры: Юрий Богатырёв, Анатолий Солоницын, Сергей Шакуров, Александр Пороховщиков, Николай Пастухов, Александр Кайдановский, Никита Михалков, Николай Засухин, Александр Калягин, Константин Райкин и др.
23,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Никита Михалков
поставил 17 полнометражных игровых фильмов, из которых только один – «Свой среди чужих, чужой среди своих» – вошел в тысячу самых популярных советских кинолент. «Свой среди чужих, чужой среди своих» – самая кассовая режиссерская работа Никита Михалкова.
Когда этот лихой фильм, сочетающий в себе жанры детектива, триллера, вестерна и боевика, вышел на экран, он вызвал немалый интерес – и у публики, и у кинокритиков. К примеру, кинокритик Александр Свободин (1922–1999) считал, что «Свой среди чужих, чужой среди своих» поставлен «откровенно, весело, озорно. В начале моя зрительская память, точно арифмометр, начала отсчитывать цитаты. Это из Бергмана, это из Кубрика, это из «Диллинджера», … это воспоминание (воспоминание!) о Феллини, эти типажи из Бертолуччи… Сам Никита Михалков – актер, сначала заставляет своего героя грассировать, потом забывает об этом… Но в конце концов я понял, что это прием, такая раскованность – принцип не только зрелища, но и мышления. Что лабиринт сюжета, кроссворд фабулы – это так задумано, чтобы мы сами вышелушили из этого детективно–интеллектуального гибрида тему верности, мужества. От фильма хмелеешь, но, протрезвев, спрашиваешь себя: что это? О чем? Фильм – производное от мира искусства, озорство и веселье его заразительны» (Свободин, 1975: 2).
Спустя четыре года после премьеры этого фильма кинокритик Юрий Ханютин (1929–1978) писал, что «Михалков вошел в режиссуру, как светский щеголь на вернисаж. Вошел шумно, весело, ослепляя каскадом режиссерских приемов. Его первый фильм «Свой среди чужих, чужой среди своих» пленял уверенностью режиссерской руки и в то же время раздражал подчекнутостью, с которой это качество выявлялось. … Казалось, режиссер был озабочен не столько тем, чтобы раскрыть эпоху и его героев, сколько тем, чтобы оповестить о себе» (Ханютин, 1979: 131).
И здесь же Ю. Ханютин точно отметил, что персонажи фильма, «как сказочные герои, поступают по законам естественной справедливости и верят в их торжество. И режиссер тоже верит вместе с ними. Ротмистр Лемке, когда уплывает его мечта – саквояж с золотом, – отчаянно вопрошает: «Господи, господи, ну почему ты помогаешь этому кретину, а не мне?» «Потому что ты жадный», – отвечает герой фильма. Как в детских сказках: жадный наказан, Бармалей посрамлен, храбрый и благородный герой побеждает» (Ханютин, 1979: 131–132).
Кинокритик Юрий Богомолов (1937-2023) подчеркивал, что название «Свой среди чужих, чужой среди своих», «обозначало коллизию, к которой режиссер впоследствии не раз будет возвращаться, испытывая ее то на драматизм, то на комичность, помещая ее то в историческую среду, то в современный интерьер, преломляя ее сквозь призму то приключенческого, то мелодраматического жанра. … Реалии гражданской войны на экране также условны, как и сакраментальный бассейн, в который вода вливается с одной скоростью, а выливается с другой. Впрочем, нужна оговорка: условность не исключает натуральность. Последнюю не исключил и Михалков. Более того, постарался ее предельно обострить. Среда действия тщательно проработана, насыщена достоверными подробностями; она живая, фактурная и потому запоминающаяся. …
Посмеем утверждать, что перед нами не историко–революционный фильм, созданный во славу одного из многочисленных подвигов в пору гражданской войны, а некий поэтический экзерсис, созданный на материале гражданской войны, или, если быть совершенно точным, созданный на материале клишированных представлений о гражданской войне. … перед нами, скорее всего, интеллектуальная игра в приключенческое кино. … Совершенно очевидно, что жанр приключенческого фильма использован режиссером в данном случае как фокусирующая оптика, а не просто как приманка для зрителя. Детективная интрига работает как средство испытания очень важной для автора идеи. Ценность братства поставлена под сомнение детективным ходом и утверждена заново детективным противоходом» (Богомолов, 1989).
Уже в XXI веке кинокритик Денис Горелов вспоминал, что «в связи с фильмом Михалкова часто бранили за хорошее знание ковбойской классики, однако прямого плагиата он себе сроду не позволял, а роскошная сцена с облепившими вагон убийцами–альпинистами и вовсе уникальна в мировой художественной практике. Отдельные же парафразы с «Бучем Кэссиди» и «За пригоршню долларов» вполне органичны» (Горелов, 2018).
О стилизованной цитатности фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» пишет и С. Кудрявцев: «Вообще–то удивительно, что подчёркнуто цитатный (сейчас бы мы сказали – постмодернистский, тем самым глубоко обидев автора, ставшего с годами более консервативным в жизни и искусстве) фильм, который по–своему перелагает американские вестерны и их виртуозные модификации в творчестве итальянца Серджо Леоне, всё же был принят широкой зрительской аудиторией. … лента Михалкова была гимном во славу мужского братства, отчаянно нежно озвученным в партии для трубы композитора Эдуарда Артемьева. … Свои и чужие, но кто разберёт и оценит их правоту или историческое заблуждение?! Есть лишь сиюминутный миг победы и единения друзей, которые уже завтра могут оказаться врагами» (Кудрявцев, 2007).
Через год после фильма «Свой среди чужих, чужой среди своих» Никита Михалков поставил еще одну роскошную стилизацию с целым букетом первоклассных актеров, на сей раз мелодраматического жанра – «Рабу любви». Но эта картина, собрав за первый год демонстрации только 11,2 млн. зрителей, в тысячу самых кассовых советских кинолент войти уже не смогла…
Мнения сегодняшних зрителей о фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих» очень четко разделены на «за» и «против».
«За»:
- «Пересмотрела "Свой среди чужих…", заново полюбила Михалкова. И фильм чудесный, и актерский состав отличный… А в конце фильма, глядя на Кайдановского, у которого по щекам катились слезы, прослезилась сама от сознания того, что нет уже с нами ни Кайдановского, ни Солоницына, ни Богатырева» (Тамара).
- «Это один из лучших фильмов Никиты Михалкова. Всякий раз, пересматривая, его я, наслаждаюсь в полном смысле искусством кинематографа. Бесподобная музыка, гениальные актеры, сам сюжет…. Фильм буквально «берет за душу». Юрий Богатырев здесь сам на себя не похож, все его изумительные актерские работы, сыгранные до данного фильма и после, не сравняться с его Шиловым, так как он это «сделал», думаю, не сделал бы больше никто» (Елизавета).
- «Фильм просто гениальный! Очень правильный, духовно сильный и глубокий. Благодаря именно таким фильмам и тем людям, которые способны это понять и оценить, мы будем иметь настоящих мужчин в своей Стране и нерушимый духовный стержень! Может это все и наивно звучит, но этот фильм хорошо передает человеческие поистине человеческие отношения и великую силу духа. А сила духа –это та основа которая ведет к достижению целей» (Дмитрий).
- «Что фильм – стилизация под спагетти–вестерн – этого сам Михалков не скрывал. Но какая это прекрасная стилизация! По сути – первый полнометражный фильм, и сразу такое мастерство в построении кадров (фильм можно разрезать на эпизоды и смотреть по кусочкам), такое умение работать с актёрами… От спагетти–вестернов идёт и тяга к афористичности диалогов героев (вспомним фильмы того же Леоне, разошедшиеся на цитаты) (М. Кириллов).
- «Фильм моего детства… Позже, смотря этот фильм, я влюбилась в Юрия Богатырева, особенно трогает меня до слез момент, когда Шилов говорит: "Что же вы братцы, что же вы..." И ребром ладони ударяет по стеклу – стекло вдребезги, он режет себе руку и прислоняется лицом к стеклу, а Шакуров подходит к нему и проводит рукой по стеклу, а как будто по его лицу. … Не могу спокойно смотреть этот фильм, это как опуститься на дно своей памяти, должна быть тишина, все спят и я с губами, искусанными до крови, и красными глазами» (Машуля).
«Против»:
«Всегда поражался умению Никиты Михалкова превращать золото в черепки. Вроде бы и актерский ансамбль ему дали собрать хороший, и музыка Э. Артемьева, как обычно, интересна, и тема важная, и жанр острый, и красивых натурных съемок в нем немало, а цельного кинопроизведения не получилось. Вроде бы всего в фильме много: стрельбы, погонь, столкновений отчаянных людей в непримиримой борьбе. Но что получилось в итоге? Почти бессвязный набор отдельных эпизодов, порою ярких и интересных, но чаще скучных, серых и банальных (что уже говорить об идейном содержании!) — как такое смотреть, просто ума не приложу. Сколько ни пытался — не сумел. Жаль, что не засекал, на какой минуте фильма терялся всякий к нему интерес, хотя часто старался понять, чем же он так нравится некоторым людям. Усилием воли заставлял себя его смотреть, но то полет мухи отвлекал, то узоры на обоях приковывали внимание, ну, никак этот «шедевр» не давал отвлечься от происходящего вокруг экрана. То вдруг внутри начинало закипать возмущение: ну, кто так ставит–то! Только в результате множества попыток, вконец себя измучив, кусками как–то его одолел» (Киновод).
- «Это, пожалуй наислабейший русский фильм, снятый в СССР. Даже такие таланты, как Кайдановский и Калягин, не смогли вдохнуть дыхания и жизни в этот скучнейший фильм. Остальной состав актеров – это второй эшелон. В общем, это серый, бледный фильм ни о чем. Очередная попытка догнать и перегнать США или Италию? Ага. Не получилось. Хотя удивляться тут нечему. В общем, Жигули не FIAT (не то качество). Михалков не Sergio Leone. Но вот сравнение мелодии с великим Ennio Morricone, это то же самое, что сравнить Жигули и FIAT, если не страшнее или хуже. Мелодия этого фильма – самое слабое звено этого слабенького фильма» (Ф. Сладков).
Эскадрон гусар летучих. СССР, 1981.
Режиссеры Никита Хубов, Станислав Ростоцкий. Сценарист Сергей Ермолинский. Актеры: Андрей Ростоцкий, Марина Шиманская, Лидия Кузнецова, Евгений Лебедев, Юрий Рычков, Николай Ерёменко и др.
23,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Никита Хубов (1936–2018)
поставил 7 полнометражных игровых фильмов, из которых в тысячу самых популярных советских кинолент удалось войти только «Эскадрону гусар летучих».
Режиссер Станислав Ростоцкий (1922–2001)
– один из фаворитов советских зрителей. Из одиннадцати его полнометражных игровых фильмов восемь («А зори здесь тихие…», «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Земля и люди», «Эскадрон гусар летучих», «Белый Бим – Черное ухо», «И на камнях растут деревья») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Эту героическую драму о герое Отечественной войны 2012 года Денисе Давыдове Никита Хубов начинал снимать один, но худсовет студии остался недоволен снятым текущим материалом и в порядке «шефской помощи» к постановке фильма подключился Станислав Ростоцкий, несомненно, заинтересованный в том, чтобы дорогостоящая картина с его сыном в главной роли вышла к зрителям.
Кинопресса отнеслась к «Эскадрону гусар летучих» вполне доброжелательно. Кинокритик Юрий Тюрин (1938–2016) писал в «Советском экране», что «режиссеры свободно соединили здесь, как, впрочем, и в ряде других мест фильма, элементы различных жанров. … в лучших сценах фильма дух всенародной борьбы 1812 года воскрешается на киноэкране. И нас волнует сегодня образ славного певца–гусара» (Тюрин, 1981: 3).
Зрители XXI века оценивают этот фильм в целом позитивно:
- «Восхитительный фильм. О чести и любви. Давыдов – человек–легенда, который был признан еще при жизни. Гениальный поэт и настоящий гусар» (Кукла).
- «Мне трудно подобрать все слова, чтобы высказать свой восторг по поводу фильма "Эскадрон гусар летучих". Это – суперпатриотический фильм. Игра Андрея Ростоцкого выше всяких похвал» (А. Нуреев).
Конец императора тайги. СССР, 1978.
Режиссер Владимир Саруханов. Сценаристы Павел Лунгин, Борис Камов. Актеры: Андрей Ростоцкий, Иван Краско, Герман Качин, Юрий Майнагашев, Олег Балакин
23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Саруханов (1934–1999)
поставил пять полнометражных игровых фильмов, два из которых («Конец императора тайги», «Не ставьте лешему капканы...») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Действие боевика «Конец императора тайги» разворачивается в 1922 в Хакасии, где отряд Голикова (Гайдара) – весьма спорной теперь личностью – боролся с врагами революционной власти. Писатель Анатолий Алексин (1924–2017) опубликовал в «Советском экране» восторженную рецензию на эту остросюжетную ленту, пафосно идеализируя Гайдара и подчеркивая, что «картина не подражает, не эпигонствует, а возрождает лучшие романтические традиции юношеского кинематографа, одухотворенного правдой истории, высоким революционным пафосом, широко используя возможности приключенческого сюжета» (Алексин, 1978: 6).
Мнения сегодняшних зрителей о «Конце императора тайги» существенно разнятся:
- «Сказка о "добрых красных" и "злых белых". К исторической правде никакого отношения не имеет. Образ Голикова (будущего Гайдара) – откровенный лубок. Финал фильма – фантасмагория. Приятельские, якобы, отношения между отрядом Голикова и местными хакасами – полная противоположность истине. В общем, одна из легенд для советских детей на тему относительно недавней истории» (ВА).
- «Отличный фильм героико–приключенческого жанра. Андрей Ростоцкий, с его обаятельным открытым лицом, как нельзя лучше подошел на роль моего любимого с детства писателя. Именно таким я всегда представляла себе Аркадия Гайдара» (Мар).
Хлеб, золото, наган. СССР, 1981.
Режиссер Самвел Гаспаров. Сценарист Роберт Святополк–Мирский. Актеры: Владимир Борисов, Ольга Гаспарова, Юрий Григорьев, Олег Корчиков, Эдуард Марцевич, Элгуджа Бурдули и др.
22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Самвел Гаспаров (1938–2020)
поставил 11 остросюжетных фильмов, пять из которых («Ненависть», «Свидетельство о бедности», «Забудьте слово «смерть», «Хлеб, золото, наган», «Шестой») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Через два года после фильма «Забудьте слово «смерть» Самвел Гаспаров снял еще один истерн – «Хлеб, золото, наган». По сравнению со своими предыдущими «истернами» Самвел Гаспаров решил добавить сюжету достоверности, а персонажам — психологизма. Хотя по большому счету мало что изменилось: снова гражданская война, и вновь большинство героев даны только густыми мазками. Картина довольно четко выдержана ритмически: замедленные «паузы» чередуются с динамичными эпизодами. Меньше стало кровавых, натуралистических сцен. Но рядом с блестяще выполненными зрелищными элементами (трюками с лошадьми, например) в фильме можно встретить и сцены, снятые явно наспех, небрежно, — вроде внезапно проезжающей на заднем плане «Волги». Сюжет, развивающийся поначалу вполне правдоподобно, становится к финалу все более надуманным...
Кинокритик Ян Кушнирский обращал внимание читателей «Советского экрана», что в фильме «Хлеб, золото, наган» «стихия приключения владеет действием картины безраздельно. Приметы времени, реалии эпохи возникают на экране лишь постольку, поскольку они служат для более яркого выявления остроты ситуаций. Заботясь прежде всего о напряжении действия, об эффектности ключевых эпизодов, авторы не стремятся к детальной и углубленной разработке характеров» (Кушнирский, 1981: 4).
Как писал кинокритик Денис Горелов, «уже в его названии звучали отголоски серджо–леоневского «Хороший, плохой, злой», а флегматичный Владимир Борисов в роли чекиста Горбача был вылитый Ли ван Клиф, особенно когда подносил зажженную сигару к ящику с динамитом. Как и у Леоне, он лишь лениво поднимал воротник кожаной тужурки, когда снаряды наступающих белых конфедератов в щепки разносили за его спиной железнодорожный вокзал, и пуще глазу берег женщину, три золотых слитка и два мешка муки для детдома. Уже на этой картине сложилась изобретенная Михалковым схема «подражания подражанию» (Горелов, 2018).
Но прав был киновед Виктор Демин (1937–1993), в виду достаточного числа лент этого жанра, в этой ленте «ни в действующих лицах, ни в ситуациях, ни в атмосфере происходящего, ни в диалогах, ни в одеждах, буквально ни в чем не чувствуется новизны. Главным творческим импульсом оказывается не вдохновение открытия, а комбинаторика. И это было, и это, и это, но в такой комбинации они, мол, еще не встречались. Истертые, клишированные элементы лишают новизны и всю историю. В результате внешние импульсы интриги, сцены перестрелок, эпизоды временного унижения и бессилия «наших», погоня, одержанная победа и т.д. становятся единственным смыслом произведения» (Демин, 1982: 78).
Мнения нынешних зрителей об истерне далеки от восторга:
- «Фильм вроде и неплох, но пару раз отчетливо видны в момент погони по городку стоящие вдали машины ГАИ. И антенны на крышах домов. Да и съемки этой погони явно смонтированы дважды – одни и те же кадры повторяются. Так что неаккуратная работа явно видна, поэтому и воспоминания о фильме остались неважные» (Инес).
- «Во всяком случае это кино получше предыдущего творения того же режиссёра на ту же тему и в том же истерновском стиле – "Ненависть". … "Хлеб, золото, наган" не просто вторичен, а смотрится прямо как "подстрочник" михалковского "Свой среди чужих...". Ну посудите сами: опять саквояж с золотом, опять голодающие, которых нужно спасать (кстати, вполне упитанные детишки, выбежавшие в конце фильма к машине совсем не похожи на умирающих от голода!). Есть свой бесстрашный чекист "Шилов"–Горбач – в потёртой кожанке, фуражке со звёздочкой и даже в таком же свитере! ;)), свой подлый и жадный "Лемке" – Зайцев – тоже в форме, правда, не белогвардейской, а железнодорожной, и даже свой главарь банды "Брылов" –Мезенцев – псевдо–интеллигент с прекрасным воспитанием и чувством юмора, но, безусловно, пасующий против Шилова Горбача! Не буду смаковать многочисленные киноляпы картины, но когда скачущие казаки – прицелившись! – стреляют, типа, по машине с нашими беглецами, в то время как даже они видели, что та свернула в переулок, а палят они в белый свет – это жуткая халтура» (Г. Воланов).
- «В этом "истерне" присутствует только один положительный момент – отличная игра Эдуарда Марцевича в роли "интеллигентного" главаря банды с претензиями на декадентскую утончённость манер и слегка педерастичными интонациями. Всё остальное – сценарий, режиссура, небрежная работа операторов и монтажёров (многоэтажные дома с антеннами на крышах и милицейские машины на заднем плане, повторяющиеся кадры погони – казак в лужу падает несколько раз, трупы глазами хлопают и т.д.) – ниже всякой критики. Персонажи фильма стандартны до невозможности, сплошные штампы: революционный малограмотный, но очень сознательный матрос, пошедшая в народ молодая романтически настроенная учительница из интеллигентной семьи, чекист без страха и упрёка, бесчисленные всадники в папахах и с лампасами, беспорядочно палящие в воздух независимо от направления движения цели, и конечно же — ручной пулемёт "льюис", снявшийся, наверное, во всех "истернах", начиная с "Белого солнца пустыни"» (Мурлыка).
- «Очень скучный фильм, сколько раз пыталась посмотреть – не смогла. Все это уже было, и гораздо лучше. снято. А нравоучительные нотки в голосе Ольги просто убили!» (А. Лепесткова).
- «Дрянь. Дрянь редкостная. Дрянь редкостная даже для истерна» (Военком).
Олекса Довбуш. СССР, 1960.
Режиссер Виктор Иванов. Сценаристы Любомир Дмитерко, Виктор Иванов. Актеры: Афанасий Кочетков, Наталья Наум, Олег Борисов, Григорий Тесля, Николай Муравьёв и др.
22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виктор Иванов (1909–1981)
поставил 11 полнометражных игровых фильмов (в основном это были комедии), четыре из которых («За двумя зайцами», «Олекса Довбуш» и «Ключи от неба», «Ни пуха, ни пера») вошли в тысячу самых популярных советских фильмов.
Костюмная приключенческая лента «Олекса Довбуш» рассказывает историю гуцульского атамана, своего рода, Робин Гуда XVIII века…
В год выхода этого фильма на экран зрители отнеслись к нему довольно тепло, но кинопресса оценила его в основном негативно. К примеру, кинокритик Нина Игнатьева (1923–2019) писала, что «несмотря на крепкое, драматургически добротное построение сценария, режиссер не нашел для него цельного, яркого кинематографического выражения. При всей внешней динамике событий картина внутренне статична, ей не хватает широкого дыхания, потому что истинную поэзию жизни постановщик подменяет порой холодной театральностью; вместо богатой палитры у режиссера, как правило, одна краска. … Традиционность в дурном смысле слова, как повторение пройденного, слишком знакомого — вот что делает эту картину произведением проходным, не оставляющим заметного следа. Обращаясь к далекой истории, художник обязан взглянуть на нее с современных творческих позиций, осветить светом сегодняшнего дня — только тогда события и люди ушедших веков станут для нас действительно живыми и близкими. И, конечно, даже заглядывая в прошлые столетия, не следует прекращать поиски новых, сильных выразительных средств» (Игнатьева, 1961: 91–92).
Сегодняшние зрители относятся к «Олексе Довбушу» куда добрее:
- «Строгий, волнующий, величественный, исключительно красивый, историко–героический... так и хочется произнести "боевик", да еще больше не хочется обижать серьезное произведение, одно из самых хороших в заявленном жанре» (В. Плотников).
- «Фильм, возможно, и грешит театральностью, но всё же поставлен красиво и с размахом. … Фольклорный и исторический материал интерпретирован здесь в целом неплохо» (Тея).
Ракеты не должны взлететь. СССР, 1965.
Режиссеры: Алексей Швачко, Антон Тимонишин. Сценаристы: Павел Загребельный, Николай Фигуровский. Актеры: Евгений Гвоздёв, Глеб Стриженов, Вия Артмане, Лев Поляков, Юрий Волков, Всеволод Сафонов и др.
20,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Алексей Швачко (1901–1988)
поставил 11 фильмов, четыре из которых («Вдали от Родины», «Ракеты не должны взлететь, «Разведчики» и «Нина») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Жизнь режиссера Антона Тимонишина (1921–1969)
оказалась, увы, короткой, и он успел поставить только три полнометражных фильма, но все они – «Ракеты не должны взлететь», «Их знали только в лицо» и «Эксперимент доктора Абста» вошли в тысячу самых кассовых советских лент). Все эти картины объединяла военная тема.
…Германия, 1944 год. Сбежав из нацистского плена Михаил вместе с группой других беглецов разных национальностей организует небольшой партизанский отряд, который в итоге взрывает центр запуска ракет «Фау-2»…
Советская пресса встретила эту остросюжетную ленту в целом отрицательно.
К примеру, кинокритик К. Щербаков писал так: «Война – не увеселительная прогулка… Я допускаю, что фильм может легко и приятно пощекотать нервы не слишком требовательным к искусству и к себе людям, составить предмет их вечерней беседы за чаем после сеанса. Не хочется думать, что именно такие зрители и такая реакция имелись в виду, когда создавалась картина «Ракеты не должны взлететь». Но если намерения и были наилучшими – есть объективный результат, а он неутешителен» (Щербаков, 1965: 23).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильме отличаются довольно часто:
- «Смотрел этот фильм в 60-е годы, помню, как увлекательное приключенческое зрелище. … Фильм скорее напоминает американские военно-приключенческие фильмы «Пушки острова Наварон» или «Грязная дюжина», а особенно югославские военно-приключенческие фильмы, которые в те годы у нас довольно часто показывали» (Б. Нежданов).
- «В детстве смотрел это с широко открытым ртом. Но довольно рано понял, что рот надо закрыть. Чушь, конечно. Сценаристам надо был переориентировать героев на уничтожение ставки Гитлера» (Белогорец).
Капкан для шакалов. СССР, 1986.
Режиссер Мукадас Махмудов. Сценарист Владимир Акимов. Актеры: Нурулло Абдуллаев, Андрей Подошьян, Юнус Юсупов, Алла Рензяева, Вадим Михеенко
20,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Мукадас Махмудов (1926–1991)
поставил 13 фильмов, в основном – развлекательных жанров, но только два из них («Белый рояль» и «Капкан для шакалов») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
«Капкан для шакалов» очень неплохо прошел в «перестроечном» прокате 1986 года. Фархад Агамалиев в «Спутнике кинозрителя» похвалил этот детектив за остросюжетность, сцены погонь и схваток (Агамалиев, 1986: 6
).
У этого фильма есть свои поклонники и сегодня: «Шикарнейший боевик! Сцена нападения на караван с сокровищами и боя на перевале – грандиознейшая! А погони по горным дорогам – ухх... Не оторваться от экрана. И – что редкость для боевиков – неплохо прописана детективная составляющая сюжета» (Ленинградец).
Да, были в СССР времена, когда ленты студии «Таджикфильм» пользовались успехом у многомиллионной аудитории…
Седьмая пуля. СССР, 1973.
Режиссер Али Хамраев. Сценаристы Андрей Кончаловский, Фридрих Горенштейн. Актеры: Суйменкул Чокморов, Дилором Камбарова, Хамза Умаров, Нурмухан Жантурин, Талгат Нигматулин, Болот Бейшеналиев и др.
22,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Али Хамраев
поставил 20 полнометражных фильмов, из которых только только «Седьмая пуля» вошла в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В год выхода на экраны истерна из времен 1920–х «Седьмая пуля» кинокритик Константин Щербаков писал, что «предчувствие высокого профессионализма, которое родилось еще при знакомстве с именами создателей ленты,— это предчувствие не обмануло. Достоинством профессионализма отмечены в фильме детали, частности и общее, главное. А самое главное, самое важное в приключенческом фильме, в вестерне — это, конечно, герой. К нему стягиваются нити, ради него все затеяно, его неудача или удача определяют конечный итог ленты. Здесь я перехожу к работе С. Чокморова. Поразительный все–таки артист, счастливая находка нашего кинематографа. Артист, за самой, казалось бы, обыденной внешностью которого — ненатужная, непоказная внутренняя значительность. Клокочущий темперамент спрятан, скрыт. Герой может безмятежно улыбаться, а под безмятежностью этой — нервное напряжение высшего накала. Движения медленные, будто бы даже расслабленные, но в них — готовность к прыжку, удару, молниеносному действию.
И еще одно существеннейшее актерское свойство Чокморова — он умеет играть людей убежденных. Причем убежденных твердо, выношено, без фанатизма и истерической взвинченности. Герой Чокморова — для столкновений резких, быстрых, предельных, когда все решают секунды, и нейтральных решений быть не может. Актер, незаменимый для фильмов, подобных «Седьмой пуле» (Щербаков, 1973: 74–75).
Правда, далее К. Щербаков отметил, что, с его точки зрения, «пристального внимания к нравственному миру тех людей порой не хватает авторам «Седьмой пули». Профессионализм их временами оказывается холодноват, и тогда становится заметной попытка возместить недостаточную углубленность в мысли и чувства героя, в самую природу его конфликта с отрядом решениями чисто внешними, хотя и идеально соответствующими законам жанра» (Щербаков, 1973: 75).
Уже в постсоветские времена С. Кудрявцев справедливо обращал внимание читателей, что «острые морально–этические и социальные вопросы давно минувшей эпохи разрешаются в "Седьмой пуле" уже с лихостью и бесшабашностью, что и должно присутствовать в удалом боевике. В некоторых сценах толково снятых погонь и перестрелок легко увидеть благотворное влияние американских образцов жанра – "Дилижанса" и "Великолепной семёрки"» (Кудрявцев, 2007).
Разумеется, сегодня картина «Седьмая пуля» смотрится нами совсем в ином идеологическом контексте, но это ничуть не отменяет профессионализма ее авторов.
Отзывы современных зрителей о «Седьмой пуле» в целом позитивны, хотя и расходятся по политическим взглядам:
- «Очень хорошая картина о поработителях своего народа басмачах и о трудной борьбе за свою независимость от них простых людей. По всем повадкам своим курбаши напоминает садиста и кровососа. Видно, как он обращается со своими единоверцами: они должны ему целовать сапоги, а он может всё и всех купить за деньги. И ещё должны бояться и слушаться. Мудрый народ сбросил цепи рабства и изгнал этих проклятых дармоедов со своей земли» (Камо).
- «Замечательный фильм. На мой взгляд, авторы заложили антисоветский заряд. Курбаши выглядит человечнее национал–предателя красного командира. Герой Чокморова убивает в спину курбаши, в момент, когда тот просит жену родить ему сына, воина... Вообще, на протяжении всей истории узбекского кино, басмачи выглядели почему то, симпатичнее красных. … Замечательная игра всех актеров!» (А. Тувган).
- «Хороший фильм. Он никак не хуже фильма «Белое солнце пустыни». … Очень хорошая игра актеров. Фильм смотрится на одном дыхании от начала и до конца» (Р. Горнштейн).
- «Всегда проголосую за фильм из моего детства. Тогда много выходило фильмов про басмачей, и я обожала их. Мне нравились красавцы–джигиты (я тогда актёров по фамилиям не знала), трюки, которые они проделывали на лошадях, романтика сюжета. И согласна, басмачи, вроде враги, а вызывали симпатию» (Р. Дэвид).
Медный ангел. СССР, 1984.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценарист Исай Кузнецов. Актеры: Анатолий Кузнецов, Ирина Шевчук, Валентин Смирнитский, Леонид Ярмольник, Леонид Куравлёв, Александр Филиппенко, Николай Ерёменко, Александр Яковлев, Лия Ахеджакова, Арчил Гомиашвили, Вадим Захарченко, Ростислав Янковский и др.
22,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
«Медный ангел» – «идеологически выдержанный» остросюжетный фильм Вениамина Дормана рассказывает, как некой латиноамериканской стране группа ученых (их, разумеется, возглавляет советский гражданин) борется с террористами и наркоторговцами.
Но «вот парадокс, – писал о «Медном ангеле» кинокритик В. Вишняков, – острая, нешуточная ситуация, в которой оказались Курмаев, Громова и их друзья, казалось бы, специально предназначена для того, чтобы ярче, полнее раскрыть их образы. Этого, однако, не произошло, герои выглядят порой лишь пассивными участниками происходящего» (Вишняков, 1984).
Однако среди зрителей XXI века у «Медного ангела» есть свои почитатели: - «Отличный советский боевик с политической подоплёкой. Хорошие актёры, предельно быстрый темп развития сюжета, погони и перестрелки – от экрана нельзя оторваться. Сколько раз уже смотрел и не жалею» (Илья).
- «Замечательный приключенческий фильм мастера этого жанра Вениамина Дормана. В картине продемонстрировано несколько актуальных тем, не потерявших своей важности и по сей день» (А. Гребенкин).
Чёрный капитан. СССР, 1974.
Режиссер Олег Ленциус. Сценаристы: Олег Ленциус, Юрий Лукин, Владислав Степанов. Актеры: Александр Голобородько, Ирина Борисова, Лесь Сердюк, Евгений Гвоздёв, Юозас Будрайтис и др.
21,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Олег Ленциус (1921–1998)
поставил шесть фильмов, два из которых («Где 042?» и «Черный капитан») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Действие «Черного капитана» разворачивается в разгар гражданской войны – в 1919 году.
Кинокритик Аркадий Асаркан (1930–2004), на мой взгляд, весьма резонно писал в «Советском экране», что «Черный капитан» – «фильм чистых приключений. Вовремя прискакать, вовремя ускакать, эффектным выстрелом выбить бокал из рук, еще переодеться и обвести вокруг пальца врагов, а попавшись в плен, остаться невредимым – вот все, что требуется. Но только таких фильмов мы видели много, и каждый из них должен хотя бы эту технику совершенствовать сравнительно с предыдущими, а вот этого–то в «Черном капитане» и нет. … Предполагается, что фильмы с приключениями делают сторонники «приключенческого жанра». Этот же фильм делали как будто противники: настолько приблизительны, неизобретательны, скучны здесь сюжетные повороты и трюки. Нельзя объяснить это тем, что «на самом деле» их занимал реалистический показ событий или, скажем, идейное развенчание бунтаря–одиночки – нельзя потому, что с реалистическим показом и развенчанием дело обстоит еще хуже, чем с трюками» (Асаркан, 1974: 5).
Однако некоторые зрители XXI века не согласны с мнением Аркадия Асаркана:
- «Шедевр военно–приключенческого жанра. В «Черном капитане» все в меру дозировано: добротный сценарий, крепкая фабула, художественно эффектные дубль–ситуации: с простреленным бокалом шампанского на старте и финише... Ну, и отличные исполнители. … И метраж не куц, а полноценен – почти полтора часа забойного действа. Короче говоря, посмотрел с удовольствием» (В. Плотников).
- «Фильм - просто прелесть! Быстро приняв его авнтюрно-приключенческий жанр (а это мой любимый жанр в кино), начала получать от фильма огромное удовольствие!» (Элль).
Берём всё на себя. СССР, 1981.
Режиссер и сценарист Евгений Шерстобитов (по повести Б.Воробьева «Прибой у Котомари»). Актеры: Владимир Никитин, Георгий Дворников, Александр Кирилин, Александр Чернявский и др.
21,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Евгений Шерстобитов (1928–2008)
поставил 19 полнометражных игровых фильмов, по большей части «идеологически выдержанных» и рассчитанных на детскую аудиторию, но только двум из них («Поцелуй Чаниты», «Тачанка с юга» и «Берем все на себя») удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В основу сценария военного боевика «Берём всё на себя» Е. Шерстобитов положил повесть Б. Воробьева «Прибой у Котомари», действие которой происходит в осенью 1945 года в районе Курил, и советские бойцы уничтожают там японский танкер. Евгению Шерстобитову снимать боевик про войну с Японией, видимо, не захотелось, и он лихо превратил японцев в немцев, а действие перенес на более ранний военный период.
Советская кинопресса ленту «Берём всё на себя» практически проигнорировала, но в прокате 1981 года он прошел неплохо, собрав свыше двадцати млн. зрителей.
Мнения сегодняшней аудитории по поводу этой картины существенно разнятся: «За»:
- «Мало сейчас ставят хороших фильмов о Великой Отечественной Войне. А этот фильм можно прямо назвать шедевром» (М. Савельев).
«Против»:
- «Фильм запомнился еще с 1980–х как окологероическая кинохалтурка, анекдот на военную тему (не подумайте, что кощунствую над реальными Героями – я только про создателей фильма). … В общем, фильм вышел довольно забавный, больше походящий на пародию, чем на отражение реального подвига» (Юрий).
- «Вполне примитивный фильм. Тут, даже – ляпы нельзя назвать "ляпами", а скорее недосмотром и пофигизмом режиссёра, типа – "так сойдёт". Почему–то, в фильме, все часовые – ленивые и бестолковые придурочные разгильдяи. … У советских диверсантов (как всегда), автоматы и пистолеты стоят в режиме "бесконечность". То есть – палить можно сколько угодно! Патроны – не кончаются! Залезающие на борт корабля диверсанты, не издают не единого шороха (!). Ни единого! При чём, безбожно бряцая по палубе автоматами! :))) Вот она – великая сила киноискусства! Где надо – звук прибавим, где не надо – уберём! … Вполне себе детское кино, для школьников. В отроческие годы – смотрел не без удовольствия. Сейчас – глаз, просто режет, вся лубочность постановки» (Житель).
Иван Никулин – русский матрос. СССР, 1945.
Режиссер Игорь Савченко. Сценарист Леонид Соловьев. Актеры: Иван Переверзев, Борис Чирков, Степан Каюков, Эраст Гарин, Зоя Фёдорова, Всеволод Санаев
21,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Игорь Савченко (1906–1950)
поставил 11 полнометражных игровых фильмов, часть из которых («Иван Никулин – русский матрос», «Старинный водевиль», «Тарас Шевченко») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Эта героико–приключенческая лента вышла в прокат в апреле 1945 года и имела большой успех у зрителей, о ней тепло отозвалась и пресса. Писатель и драматург Александр Крон (1909–1983) писал в газете «Правда», что фильм «Иван Никулин – русский матрос» «волнует заключённой в нём правдой чувств и событий. Режиссёрская работа Игоря Савченко отличается смелостью и выразительностью приёмов. Остроумно разрешённый в стиле традиционной матросской байки, рассказ старого моряка о своём легендарном деде… это не только хорошо задумано, но и убедительно по выполнению. Савченко умело сочетает суровую простоту в изображении боевых подвигов черноморцев с лирикой и юмором. В его изобразительных приёмах есть черты, присущие плакату в лучшем смысле этого слова: сжатость, броскость, склонность к патетике и к сатирической заострённости. … Иван Никулин в исполнении артиста И. Переверзева очень обаятелен — мужественное юное лицо, могучая фигура, неторопливая волжская речь, верится, что таким он и был, этот талантливый партизанский вождь. Но строй мыслей и чувств Никулина остался недостаточно раскрытым» (Крон, 1945).
Драматург и кинокритик Василий Сухаревич (1912–1983) в газете «Советское искусство» отметил, что «это фильм о людях, которым дано безмерное мужество строем вольнолюбивой морской души, славными преданиями седой старины, принципами советской жизни. Герои фильма не только вспоминают о богатырях севастопольской обороны прошлого века, они продолжают их традиции в боях, и численное превосходство врагов порождает не уныние и растерянность, а русскую удаль, упорство, подъём всех физических и духовных сил. … Из повести о русском матросе фильм превратился в эпическое повествование об отряде русских моряков. … В фильме переданы и мужественная удаль моряков, и солёный морской юмор. Жаль только, что единственная героиня фильма, Маруся Крюкова, не получила настоящей роли. Поэтому даже талантливая актриса Зоя Федорова не могла, за недостатком сценарного материала создать полноценный образ девушки–партизанки. … При всех своих недочетах «Иван Никулин – русский матрос» оставляет глубокий след в памяти» (Сухаревич, 1945).
Мнения сегодняшних зрителей о фильме «Иван Никулин – русский матрос» разнятся:
- «Великолепный фильм! Несмотря на технологические сложности, связанные с поисками новых, цветных технологий киноискусства, он нашел и нынешнего, современного зрителя, любящего правдивые, искренние фильмы о Великой Отечественной войне» (Константин)
- «При всей моей любви к советском "сталинскому" кинематографу, по мне – это халтура. Таких фильмов о войне, с такими карикатурами на немцев, я что–то и за 1941–42 годы не припомню» (Виктор)
- «Этот фильм — русская сказка, о том, что было на самом деле, да как было. И эту тональность задают авторы вводной историей про русского матроса и заграничного генерала, рассказанной в поезде внуком того матроса. Сказка — не плакат, тут одними позами да глазами с блеском не обойдёшься. Сказка — любовь и уважение народа, быль про время и героев. … Что до немцев... То, что пленный немец сидит под огромным русским самоваром и пленённой им самим мухе "руки–ноги" отрывает — ёмкая характеристика этого самого врага, гадкого» (С ветром).
Олеко Дундич. СССР–Югославия, 1958.
Режиссер Леонид Луков. Сценаристы Леонид Луков, Антоние Исакович. Актеры: Бранко Плеша, Татьяна Пилецкая, Владимир Трошин, Лев Свердлин, Милан Пузич, Борис Ливанов, Сергей Лукьянов, Константин Сорокин, Татьяна Конюхова, Лариса Кронберг, Евгений Самойлов, Сергей Филиппов и др.
21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Леонид Луков (1909–1963)
за свою карьеру поставил 22 фильма, многие из которых («Большая жизнь», «Донецкие шахтеры», «К новому берегу», «Об этом забывать нельзя», «Разные судьбы», «Олеко Дундич», «Две жизни», «Верьте мне, люди») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Приключенческий фильм о командире эскадрона Первой конной армии сербе Олеко Дундиче был поставлен во времена «оттепели» – как в СССР, так и в советско–югославских отношениях. В рамках возвращения к так называемым «ленинским нормам жизни» кинематографистам предлагалось создать серию историко–революционных фильмов, романтизировавших большевиков и красную армию в годы гражданской войны. «Олеко Дундич» точно вписывался в эти поставленные руководством задачи.
Киновед Евгений Марголит считает, что «Олеко Дундич» получился не слишком удачным, так как у фильма «совершенно невыстроенный сценарий. Характеры персонажей тонут в нагромождении приключенческих ситуаций» (Марголит, 2010: 281).
Нынешние зрители, посмотрев «Олеко Дундича» воспринимают его как своего рода «предтечу» «Неуловимых мстителей» и «Опасных гастролей»:
- «Налицо ускользающе лукавая эстетика, еще верней, эклектика: неопределенность фабулы, неординарность жанра, особенно странные для 1950–х. Не просто кондовый военно–героический или революционно–приключенческий, или шпионски–детективный боевик из времен Гражданки, а сплав, амальгама, бурлеск... Лишь сейчас с удивлением открываешь, как в пику стереотипам несакраментально «зажигал» в те годы Леонид Луков, рискованно жонглируя контрастно–парадоксальными перебивками сюжетов и тем… Нет, это вам не литая из бронзы и меди легенда о несгибаемом комиссаре, а живая мозаика в блескучих переливах, подлинная диалектика сложного и противоречивого, но исключительно обаятельного «характера в припрыжку» (В. Плотников).
Пропавшая экспедиция. СССР, 1976.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы Авенир Зак, Исай Кузнецов. Актеры: Николай Гринько, Вахтанг Кикабидзе, Евгения Симонова, Александр Кайдановский, Борис Сморчков, Николай Олялин, Виктор Сергачёв, Любовь Мышева, Ольга Матешко, Лев Прыгунов, Юрий Каюров, Раднэр Муратов, Сергей Сазонтьев
20,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Золотая речка. СССР, 1977.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценарист Исай Кузнецов. Актеры: Борис Сморчков, Александр Абдулов, Александр Кайдановский, Сергей Сазонтьев, Николай Олялин, Виктор Сергачёв, Евгения Симонова, Юрий Каюров, Георгий Мартиросьян, Ольга Матешко и др.
19,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вениамин Дорман (1927–1988)
за свою карьеру поставил 19 полнометражных игровых фильмов разных жанров, многие из которых («Штрафной удар», «Легкая жизнь», «Ошибка резидента», «Судьба резидента», «Возвращение резидента», «Земля, до востребования», «Пропавшая экспедиция», «Золотая речка», «Ночное происшествие», «Похищение Савойи», «Медный ангел») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В связи с наступившей к середине 1970–х разрядкой в международных в отношениях между СССР и США / Западом Вениамин Дорман на время отошел от своей любимой киноистории о «резиденте» и снял приключенческую дилогию «Пропавшая экспедиция» и «Золотая речка». Зрительский успех этих фильмов, конечно же, изначально основывался на развлекательных жанровых аспектах, но немалую роль в успехе сыграл и звездный актерский состав, включавший актерский дуэт будущих супругов Александра Кайдановского (1946–1995)
и Евгении Симоновой
.
Советская кинопресса отнеслась к этой дилогии весьма благосклонно. Кинокритик Армен Медведев писал в «Спутнике кинозрителя»: «Хорошо, что режиссер В. Дорман не стилизовал свой фильм под международный образец «вестерна» и сохранил в той мере, в какой требовал этого жанр, достоверность среды и фона действия. Красота просторов Сибири, своеобразие старинного быта – все это дополняет развлекательность экранного зрелища. Талантливые актеры и персонажам фильма придают глубину и значительность» (Медведев, 1976: 13).
Аналогичной точки зрения придерживался и театровед и кинокритик Михаил Швыдкой, подчеркнувший, что «в остросюжетном фильме… авторы попытались сделать приключение способом постижения многомерного мира. Удача им сопутствовала не во всем, но сам этот шаг нам кажется принципиальным. Именно поэтому в приключенческой картине В. Дормана образы героев раскрываются подробно и неоднозначно, как в бытовом кинематографе, они здесь не просто функции приключения, необходимые для того, чтобы осуществить то или иное событие. Каждый персонаж… имеет достаточное временное и «Экранное» пространство, чтобы заявить о себе вполне определенно. … авторы обеих картин … стараются достичь слиянности условно–приключенческой манеры повествования и подробной бытовой характеристики и персонажей и среды, в которой они действуют. Их персонажи психологичны в рамках, непривычных для большинства лент приключенческого жанра. Значит авторы обеих картин понимали, что ограничиться созданием «киногеничных» условий для игры недостаточно, что для реализации их замысла нужно было пойти дальше» (Швыдкой, 1976: 63).
Мнения сегодняшних зрителей о дилогии В. Дормана существенно расходятся:
- «Пропавшая экспедиция», как и его продолжение «Золотая речка» – настоящий шедевр советского кино! Один из самых моих любимых фильмов» (Гость).
- «Эти два фильма – мой личный золотой фонд советского кино! Пересмотрено бессчётное количество раз и готова смотреть всегда» (Тереза).
- «А мне фильм совсем не понравился. Много нестыковок, недоработаны или неубедительны характеры персонажей. … Все они какие–то неглубокие, видно, что просто играются» (Гостоевский).
Белый башлык. СССР, 1975.
Режиссер Владимир Савельев. Сценарист Баграт Шинкуба (по мотивам собственной поэмы "Песнь о скале"). Актеры: Томас Кокоскир, Афанасий Кочетков, Нурбей Камки и др.
20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Савельев
поставил 11 полнометражных игровых фильмов, но только историко–революционный боевик «Белый башлык» про абхазского защитника крестьян начала XX века вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Кинокритик Теймураз Мамаладзе (1934–1999) довольно благосклонно отнесся к «Белому башлыку», но посетовал, что авторы зря в жанр легенды и вестерна вставили линию революционно–пропагандистской работы и уроков «классовой сознательности». «К сожалению, – писал Т. Мамаладзе, – здесь фильм соскальзывает на холостые обороты. Фигура агитатора и его тема, введенная в картину словно бы чужой рукой, инородны для ее романтической стилистики и для ее фольклорной основы. Легенда, сложенная народом, имеет право оставаться легендой. Поправки, даже если они выверены по документам истории, только разрушают ее. Но шаг сделан. И оплачивается тем, что картина, отбившись от одного берега, не может пристать к другому. … Содержание уже исчерпано, однако фильм еще длится…» (Мамаладзе, 1976: 54).
Победитель. СССР, 1975/1976.
Режиссеры: Андрей Ладынин, Эдгар Ходжикян. Сценарист Анатолий Степанов. Актеры: Александр Збруев, Георгий Тараторкин, Валентина Карева, Михаил Лобанов, Евгений Шутов, Владимир Коренев, Алексей Локтев, Ирина Гошева, Иван Рыжов, Вадим Захарченко, Юрий Гусев, Станислав Чекан, Владимир Заманский
20,2 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Сын режиссера Ивана Пырьева (1901–1968) и актриса Марины Ладыниной (1908–2003) – режиссер Андрей Ладынин (1938–2011)
поставил всего четыре полнометражных игровых фильма, но три из них – «Версия полковника Зорина», «Победитель» и «Пять минут страха» – вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Режиссер Эдгар Ходжикян (1923–2010)
снял всего пять фильмов («Победитель», «Без срока давности» и др.), из которых в тысячу самых популярных советских фильмов вошли два – комедия «Опекун» и приключенческая лента «Победитель».
Во время гражданской войны красный командир Спиридонов (Александр Збруев) оказывается в белогвардейском тылу…
Итак, красные в «Победителе» представлены обаятельным смельчаком в исполнении Александра Збруева
; белые — обаятельным и интеллигентным офицером в исполнении Георгия Тараторкина
, отстаивающим свои принципы и представления о чести, добре и зле, и его жестоким и циничным сослуживцем в исполнении красавца Владимира Коренева.
Красных и белых персонажей, само собой, разделяет социальный и идеологический статус…
В год выхода этого фильма во всесоюзный кинопрокат прокат кинокритик Ромил Соболев (1926-1991) писал о нем так: «Есть фильмы с неожиданной судьбой: их делают для взрослых, а признание они получают в юношеской аудитории. Думается, что именно такая судьба ждет фильм… «Победитель»,потому что взрослые резонно отметят, что слишком многое из его сюжетных ходов и ситуаций они когда-то уже видели, а для молодежи всё в нем будет внове, а главное – ей так недостает романтики и героики, которыми этот фильм насыщен» (Соболев, 1976: 8).
Мнения зрителей XXI века о «Победителе» существенно отличаются:
- «Прекрасный фильм, снятый с любовью к своей истории, о людях, в которых, несмотря на все перипетии, сохраняется человеческое» (Светлана).
- «Это классный фильм советской эпохи в стиле американского вестерна! Мне он понравился с первого просмотра, когда могу, то смотрю повторно. Этот фильм, по-моему, стоит в одном ряду с «Чапаевым»… Удовольствие – огромное» (А. Чепчугов).
- «Этот фильм не относится к моим особо любимым, прежде всего потому, что не понравился главный герой. Каким-то он у Александра Збруева получился нагловатым и даже слегка приблатненным. Куда симпатичнее интеллигентный белый офицер Георгий Мокашев, которого сыграл Георгий Тараторкин. Очень напоминает поручика Говоруху-Отрока из "Сорок первого"» (Б. Нежданов).
По волчьему следу. СССР, 1977.
Режиссер Валериу Гажиу. Актеры: Евгений Лазарев, Анатолий Ромашин, Ирина Бразговка, Василе Зубку–Кодряну, Геннадий Сайфулин, Игорь Ледогоров и др.
20,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Валериу Гажиу (1938–2010)
поставил 15 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Где ты, любовь?», «По волчьему следу» и «Последний гайдук») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Приключенческий фильм о том, как Котовский и его бойцы уничтожали антоновцев, сегодня, разумеется, по своей идейной концепции более чем спорен, но в 1970–х отлично вписывался в рамки официальной трактовки гражданской войны.
Но нынешние кинозрители в основном не пытаются обсуждать идеологию этой ленты и верность ее реальным историческим событиям:
- «Один из немногих приключенческих фильмов, которые обошлись без мордобоя. Хороший сценарий, великолепный подбор актеров» (С. Щедрин).
- «Интересный приключенческий фильм. Смотрится на одном дыхании. А. Ромашин сыграл роль "белого" офицера с достоинством. Жаль офицера... Увидится ли он со своей семьей? … Офицер вызывает уважение, сочувствие. Неожиданно для фильма, созданного в те годы. Котовский безрассудно смелый. Анархисты, не признающие ни белых, ни красных, "бьющие" тех и других» (Альфия).
Дети капитана Гранта. СССР, 1936.
Режиссер Владимир Вайншток. Сценарист Олег Леонидов (по одноименному роману Ж. Верна). Актеры: Юрий Юрьев, Иван Чувелёв, Николай Черкасов, Мария Стрелкова, Ольга Базанова, Яков Сегель и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер и сценарист Владимир Вайншток (1908–1978)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Дети капитана Гранта», 1936; «Остров сокровищ», 1937; «Всадник без головы», 1973, «Вооружен и очень опасен», 1978) вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Романтико–приключенческий фильм «Дети капитана Гранта» В. Вайнштока с легендарной музыкой И. Дунаевского (1900–1955) пользовался большим успехом у зрителей многих поколений. Киновед Елена Волошкова пишет о нем так: «Фильм Вайнштока – не просто экранизация. Режиссер ставил перед собой более серьезную задачу: показать через приключения те качества героя, которые выдвигались эпохой революционного романтизма, – отвагу, мужество, самопожертвование, преданность долгу ради поставленной цели. … Несмотря на то, что стилистика картины по всем параметрам отвечает требованиях эпохи, отличия от общепринятой идеологии здесь ясно видны. В картине нет явных указаний на враждебное отношение к представителям буржуазного класса или подчеркивания в них преувеличенной ограниченности или отрешенности от всего остального мира. И в то же время Вайншток тщательно работает над каждый кадром, стремясь передать все тонкости обращения и манер представителей изображаемого времени, следуя фантазии и одновременно достоверности действия романа» (Волошкова, 2010: 94–95).
Мнения сегодняшних зрителей об этом фильма сегодня не столь единодушны, как когда–то.
«За»:
- «До чего я люблю первую экранизацию романа «Дети капитана Гранта» и просто не перевариваю вторую. В первой экранизации в 1,5 часовом фильме уместился огромный роман Верна, в общем ничего и не потеряно. Остались герои, сюжет, романтика. Прекрасные актеры, песни, великолепно показана природа. А уж Паганель в исполнении Черкасова – попадание в яблочко. Ульфсак ему сильно проигрывает. А во второй экранизации столько абсолютно ненужного, наносного. Фильм растянут и поэтому неинтересен» (Н. Волкова).
- «С детства очень люблю фильм "Дети капитана Гранта". Яков Сегель, который впоследствии стал режиссером и снял много замечательных фильмов, навсегда остался для меня смелым, отважным и очень красивым Робертом Грантом. Все актеры в фильме замечательны, и сам фильм, музыка, песни прекрасны» (Вера). «Против»:
- «Да простят меня поклонники этого фильма... но вынуждена сказать, что недавний просмотр его меня не впечатлил… Главное (и весьма важное), что портило все впечатление – это слишком уж "своеобразная" игра актеров. Я понимаю, что в тридцатых годах был совсем иной стиль. Но в других фильмах как–то не так сильно ощущается эта чрезмерная пафосность, преувеличенно четкая артикуляция и выверенность жестов, неестественность интонаций. За исключением Черкасова и, пожалуй, Гутмана, все остальные актеры видятся именно актерами, играющими роли, а не ожившими героями истории… Очень быстро это заставляет начинать скучать, теряется всякое сопереживание, заинтересованность» (Юлия).
Тринадцать. СССР, 1937.
Режиссер Михаил Ромм. Сценаристы Иосиф Прут, Михаил Ромм. Актеры: Иван Новосельцев, Елена Кузьмина, Александр Чистяков, Андрей Файт, Иван Кузнецов, Алексей Долинин, Пётр Масоха, Иван Юдин, Дмитрий Зольц, Николай Крючков
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Пятикратный лауреат Сталинской премии режиссер Михаил Ромм (1901–1971)
за свою творческую карьеру поставил 12 полнометражных игровых фильмов, девять из которых («Тринадцать», «Ленин в Октябре», «Ленин в 1918 году», «Человек № 217», «Секретная миссия», «Адмирал Ушаков», «Корабли штурмуют бастионы», «Убийство на улице Данте», «Девять дней одного года») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
В годы выхода «Тринадцати» во всесоюзный прокат советская пресса писала о них в целом положительно: «Три качества отличают эту картину: краткость, сжатость и ясность материала при умении экономно его использовать и необычайная простота сюжета. … Непередаваемо волнение, с которым смотришь этот увлекательный фильм. Все герои ощущаются зрителем, как близкие, родные люди. И в этом заслуга актеров, из которых каждый сумел создать образ живого человека нашей замечательной действительности. И в этом заслуга режиссера М. Ромма, который сумел спаять весь актерский коллектив и достигнуть единства и цельности в его игре» (Моров, 1937).
«Мих. Ромм — режиссер и один из авторов сценария «Тринадцать» — избегает протоптанных тропинок в кинематографическом искусстве. Можно подумать, что этот сравнительно молодой мастер на первых же шагах своего творческого пути умышленно ставит перед собой трудно выполнимые задачи. … вырвавшись из замкнутого павильона на необъятные просторы песчаной пустыни, М. Ромм во многом остается верным своим прежним принципам. Он полностью отказывается от внешних декоративных эффектов. … «К сожалению, создателям фильма не удалось собрать ровный актерский ансамбль. Актер Новосельцев на скупом драматургическом материале создает запоминающийся образ волевого, бесстрашного и преданного родине командира. Уверенно и с большим художественным тактом проводит роль жены командира Е. Кузьмина, но эта небольшая роль почти лишена действенного материала, и талантливой актрисе не на чем развернуться. Слабо справился со своей задачей Чистяков, исполнявший роль старика-профессора» (Новогрудский, 1937).
В 1960-х «Краткая история советского кино» наглядно отразила официальную точку зрения на истерн про борьбу с басмачами «Тринадцать», не менявшуюся в течение многих десятилетий: «Особый интерес представляет то, что сражение дается как психологическое столкновение воль, мировоззрений. Не случайно в эпизод сражения врезается серия портретов героев. Бесстрашие, дисциплина, товарищество – эти объединяющие черты тринадцати героев – даны лаконично, просто… Но не существует группового характера без ярко, хотя и очень скупо обрисованных индивидуальностей. В «Тринадцати» каждый герой характеризуется через типаж, через две–три психологические черточки, особенно интенсивно подчеркнутые в игре актеров… Иначе показаны враги. Банда Ширмат–хана дана обобщенно, как слепая, безликая, яростная масса, возникающая на общих и средних планах. Такой лаконизм здесь вполне уместен: существо происходящей трагедии не в обреченности жестокости басмачей, а в высоком подвиге патриотов» (Грошев и др., 1969: 232–233).
Уже в XXI веке киновед Ирина Павлова обратила внимание читателей, что «Тринадцать» – «фильм, несущий в себе отпечаток среды. Во–первых, потому, что кино про борьбу красноармейцев с басмачами снималось в Каракумах, в пустыне, где на зубах скрипел песок, и воду приходилось пить тоже с песком, и в кровати скрипел песок. И это все создавало реальность антуража, реальность жизни на экране и для актеров, и для режиссера. Но главное было не в этом. Именно во время съемок этого фильма завязался поразительный драматичный любовный треугольник. Среди «Тринадцати» была одна женщина. Эту женщину играла актриса Елена Кузьмина, жена замечательного режиссера Бориса Барнета. Барнет был красавец, бретер, боксер. Михаил Ромм не отличался качествами ловеласа. Но вот так сложилось. Он встретил на съемках этой картины женщину всей своей жизни. И Барнет, прослышав про это, примчался в каракумские пески, чтобы бороться за свою жену. Между съемками этого фильма происходили разнообразные драматические столкновения, примирения с питьем одеколона, потом скандалы. Это напряжение, эта любовная чувственная энергетика странным волшебным образом отпечаталась на картине» (Павлова, 2004).
Сегодняшние зрители по–прежнему помнят эту картину:
- «Фильм шикарный, особенно если учесть год съемок. Попробовали бы сегодня так снять! С детства я помнил множество эпизодов из этого фильма, и вот теперь пересмотрел его повторно. Ничуть не разочаровался» (Игорюня).
- «Знаю и люблю "Тринадцать" с самого раннего детства. Но только недавно узнал, что наш фильм считается ремейком американского фильма "Потерянный патруль" (1934), и конечно же, не мог не посмотреть и его! :)) … В "Тринадцати" успеваешь узнать практически всех бойцов, и переживаешь гибель каждого, в то время как в "Патруле" английские солдаты смешались для меня в единую серую массу, тем более, что и погибали они "от невидимой смерти"; те самые стрелки–арабы появились в кадре только в самом конце фильма» (Г. Воланов).
Остров сокровищ. СССР, 1938.
Режиссер Владимир Вайншток. Сценаристы: Владимир Вайншток, Олег Леонидов (по одноименному роману Р.Л. Стивенсона). Актеры: Клавдия Пугачёва, Осип Абдулов, Михаил Климов, Николай Черкасов, Михаил Царёв, Анатолий Быков, Николай Мичурин, Иона Бий–Бродский, Сергей Мартинсон и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер и сценарист Владимир Вайншток (1908–1978)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Дети капитана Гранта», 1936; «Остров сокровищ», 1937; «Всадник без головы», 1973, «Вооружен и очень опасен», 1978) вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
«Остров сокровищ» снимался в весьма политизированные времена 1930–х и вышел в прокат в 1938, поэтому, «изменив ход событий, место и время действия сюжета литературного первоисточника, Вайншток сделал попытку нового прочтения романа Стивенсона, придав картине окраску произведения, вдохновляющего на героизм, мужество, стойкость – все те качества, которыми славились экранные герои в предвоенные годы. Основная идея фильма – борьба за свободу и независимость – преподнесена зрителю во вступительной надписи к киноповествованию. Она сообщала, что в Ирландии вспыхнул огонь восстания против владычества британской короны, герои–освободители своей страны нуждаются в оружии и деньгах. Такая завязка нового сюжета фильма Вайнштока привела к новому стилистическому решению экранизации» (Волошкова, 2010: 95).
Отсюда не удивительно, что главные положительные персонажи «Острова сокровищ» «только и думают о будущем, о всемирной революции, что вроде они борются и за нас, и за наши идеалы (а в те годы редкий исторический фильм обходился без подобных скрытых или же открытых намеков). … Когда вышел фильм, авторов упрекали за «революционизирование» стивенсоновского сюжета, за искажение, упрощение» (Сулькин, 1971).
«Я и сейчас улыбаюсь,
– писал о фильме кинокритик Всеволод Ревич (1929–1997), – вспоминая зверские и уморительные рожи пиратов, горланящих в портовом кабачке залихватскую песню: «По морям и океанам злая нас ведет звезда...». Бывало, и мы, довоенные школьники, подхватывали: «Приятели, смелее разворачивай парус! Йо–хо–хо, веселись, как черт!..». Мы считали тогда, вернее сказать, чувствовали, что фильм прекрасно передает задорный, веселый, романтический дух популярной стивенсоновской книги» (Ревич, 1971: 23).
Любопытно, что зрители до сих пор спорят об этом фильме:
- «Замечательный фильм. На мой взгляд, один из наиболее удачных и интересных из серии фильмов "Остров сокровищ". Игра артистов превосходна» (Тамара).
- «Замечательная картина! И это при всей "заидеологизированности" сюжета Стивенсона в духе советского времени» (Роман).
- «Увы, фильм мне не понравился, хотя литературный первоисточник я… очень люблю. Не могу сказать, что мне понравилась замена главного героя, Джима, на героиню, Дженни. Но в этом фильме есть вещи, которые вызвали у меня ещё большее неприятие. Мне решительно не понравилось то, что фильму придали революционную окраску, что в него вставили ирландское восстание, хотя в романе об этом вообще не было речи. Но больше всего мне не понравилось то, что сквайра Трелони сделали отрицательным персонажем… В общем, этот фильм – революционная агитка, сделанная на основе классического произведения с непростительными искажениями первоисточника. Фильм противоречит духу романа. Да, актёры играют отлично, но здесь это как раз не спасает фильм» (Киара).
Васёк Трубачев и его товарищи. СССР, 1956.
Режиссер Илья Фрэз. Сценаристы Валентина Осеева–Хмелева, Борис Старшев (по повести В. Осеевой). Актеры: Олег Вишнев, Саша Чудаков, Вова Семенович, Слава Девкин, Жора Александров, Наталья Рычагова, Валерий Сафарбеков, Юра Башкиров, Борис Канарейкин, Оля Троицкая, Юрий Боголюбов, Леонид Харитонов, Иван Пельтцер, Анастасия Зуева, Юрий Медведев, Пётр Алейников и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Отряд Трубачёва сражается. СССР, 1957.
Режиссер Илья Фрэз. Сценаристы Валентина Осеева–Хмелева, Илья Фрэз (по повести В. Осеевой). Актеры: Олег Вишнев, Вова Семенович, Саша Чудаков, Слава Девкин, Жора Александров, Валерий Сафарбеков, Наталья Рычагова, Оля Троицкая, Саша Вдовин, Петро Дупак, Иван Свищ, Юрий Боголюбов, Леонид Харитонов, Елена Максимова
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Илья Фрэз (1909–1994)
поставил 16 фильмов, 5 из которых («Васек Трубачев и его товарищи», «Отряд Трубачева сражается», «Я Вас любил…», «Это мы не проходили», «Вам и не снилось») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Заключительная часть трилогии Валентины Осеевой
так и не была экранизирована, но снятая в итоге Ильей Фрэзом кинодилогия привлекла в кинозалы миллионы детей (и их родителей), которые следили за приключениями школьников в довоенное и военное время. Строго говоря, к приключенческому фильму действия (action) напрямую относится только «Отряд Трубачёва сражается», где дети борются с немецкими оккупантами. В ленте «Васёк Трубачев и его товарищи» приключенческая линия ослаблена и растворена в обычной школьно–воспитательной истории.
Киновед Мария Павлова писала, что в фильме «Васёк Трубачев и его товарищи» «заданность образов, откровенная назидательность в их отношениях к детям свойственны взрослым героям…, особенно учителю Сергею Николаевичу. Его нравоучительные сентенции типа «каждый должен выполнять свои обязанности» или «к товарищу нужно относиться бережно и серьезно» нередко звучат с экрана. Глядя на такого человека, лишенного чувства юмора, поучающего по каждому поводу, что особенно подчеркнуто к тому же излишне прямолинейной игрой Ю. Боголюбова, диву даешься, за что могут любить дети этот ходячий устав школьных заповедей. Остальным взрослым персонажам — родителям, пожалуй, вообще нечего делать, кроме как демонстрировать внимание и заботу о детях и дружбу с ними. И, словно противясь этому скучно–показательному окружению, среди которого нет места незапланированному порыву, на экране живет своей, интересной, тщательно скрываемой от взрослых и сверстников жизнью флегматичный на вид, забавно–рассудительный Мазин в исполнении подростка Славы Девкина.
Мечтая стать великими следопытами, он и его друг Петя Русаков все свободное от уроков время проводят на «таинственном, необитаемом» острове, где тренируют в себе такие необходимые следопыту качества, как зоркость глаза и внимательность. Они придумывают звучный пароль, которым приветствуют друг друга при встрече. И именно они, следопыты и любители тайн, особенно Мазин, а не показательный Васек и его невыразительные товарищи привносят в фильм увлекательность детской романтики и мечты. В целом же фильм получился не живым рассказом, а скучно–назидательным нравоучением» (Павлова, 1985).
Зрители и сегодня помнят эти картины, но мнения у них очень часто не совпадают:
- «Не знаю, кто как, а я убеждён, что практически всем современным детям посмотреть эти фильмы не помешало бы (хотя бы для сравнения себя с героями дилогии). Да и многим взрослым также – чтобы вспомнить, какими они были, попытаться увидеть, какими стали. Да, в фильмах (как и в жизни) ребята и девчата не идеальные. Мальчишки могут лениться, ссориться, бояться отцовской порки, подсмеиваться над недостатками друг друга. Иной раз способны даже на необдуманные издевательские злые слова. Хотя Васёк потом сам мучается из–за этого едва ли не больше Сашки. А девчонки иной раз не прочь посплетничать. Но всё это остаётся на поверхности, не задевает их здоровой глубинной сущности и взаимных тёплых отношений. Дружба и взаимовыручка постоянно берут верх. Им не надо часами читать лекции на тему "что такое хорошо и что такое плохо". И самое страшное испытание – войной – ребята проходят блестяще» (Тёма).
- «Конечно это не Том Сойер. Но ценности на экране всё те же – дружба, чувство локтя, мальчишеские проделки. … Не смотрели это кино? Напрасно. Выберете время. Не пожалеете» (Зрячий).
- «Не везет замечательной писательнице Валентине Осеевой на экранизации! … Первую часть повести про Васька сняли хорошо и достаточно близко к оригиналу, а вот вторая не получилась. В книге есть моменты, от которых мурашки идут по коже…, а фильм получился "сладеньким"» (Мириам).
Лично известен. СССР, 1958.
Режиссеры: Эразм Карамян, Степан Кеворков. Сценарист Марк Максимов Актеры: Гурген Тонунц, Борис Смирнов, Мария Пастухова, Медея Чахава, Сергей Столяров, Жанна Овнатанян, Артём Карапетян и др.
20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Степан Кеворков (1903–1991)
и Эразм Карамян (1912–1985)
поставили 9 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Лично известен» и «Чрезвычайное поручение», «Последний подвиг Камо») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Фильм о террористе–революционере Камо (1882–1922) «Лично известен» был хорошо принят и публикой и кинопрессой. Журнал «Советский экран» посвятил ему целый разворот с фотографиями, где подчеркивалась важной революционной темы для советского кинематографа (Камо // Советский экран. 1957. № 17. С. 2–3
).
Кинокритик Григорий Чахирьян (1902-1971) писал, что «своими корнями картина «Лично известен» уходит не только к далеким «Красным дьяволятам» и «Транспорту огня», но в не меньшей степени и к историко-революционным фильмам тридцатых годов. Фильм этот обогатил галерею образов героев- революционеров, созданных советской кинематографией. Характер главного героя раскрыт авторами фильма с подлинным мастерством. Легкость, с которой Камо идет на самый трудный подвиг, виртуозная смелость, с которой он его совершает, необычайная уверенность в своих силах, позволяющая ему не отступать ни перед какими препятствиями,— все это в какой-то степени делает его похожим на Д’Артаньяна из «Трех мушкетеров». А фанатическая преданность делу, которому он служит, упорство, с которым он продолжает борьбу и тогда, когда она кажется непосильной, делает Камо похожим на Овода…. Камо — смелый и находчивый, как Д’Артаньян, непримиримый в своих убеждениях, как Овод, — отмечен печатью яркой индивидуальности, раскрыт, как характер неповторимый … Появление фильма «Лично известен» отрадно и знаменательно. Картина эта интересна тем, что она возвращает советскую кинематографию к почти забытому жанру историко-революционного приключенческого фильма. Вместе с тем фильм о Камо представляет новую веху в истории армянского киноискусства. … Прежде всего надо ответить на вопрос: чем же фильм «Лично известен» привлекает к себе зрителя, особенно молодого, не оставляя равнодушными и людей старшего поколения, даже участников и оче-видцев революционной борьбы в царской империи? Конечно, художественной правдой, которая заложена и в развитии всего сюжета и, что самое важное, в образе Камо. Эти достоинства особенно привлекательны в фильме приключенческого жанра с его динамичной фабулой»(Чахирьян, 1958: 79-80).
Сегодня как фильм «Лично известен», так и фигура самого Камо воспринимаются зрителями, мягко говоря, неоднозначно:
- «Да. Сильные люди жили когда–то на нашей Земле. Герои! Спасибо Камо за великое дело всей его жизни. Железной воли человек. Спасибо создателям фильма (да и всей трилогии) за прекрасную работу» (Валькирия).
- «В этом фильме … Камо предстаёт перед нами этаким добрым, человечным революционером, каждый его поступок так и дышит человеколюбием. А на самом деле это был кровавый террорист и бандит… Он постоянно добывал деньги для Ленина, не считаясь с любым количеством жертв. Вспомним трогательный сюжет с налётом на транспорт с деньгами банка на главной площади Тифлиса. Сколько было случайных жертв от взрывов нападавших, десятки, не считая охрану!» (И. Синько).
Тридцать лет назад мне довелось познакомиться с исполнителем роли Камо Гургеном Тонунцем (1922–1997)
, импозантным и обаятельным человеком. Он много мне рассказывал о съемках трилогии и о биографии своего персонажа. Жаль, что я не догадался тогда записать его рассказ, понадеялся на свою память…
Хождение за три моря. СССР–Индия, 1958.
Режиссеры Ходжа Ахмад Аббас, Василий Пронин. Сценаристы Ходжа Ахмад Аббас, Мария Смирнова (по мотивам одноименных путевых заметок Афанасия Никитина). Актеры: Олег Стриженов, Наргис, Балрадж Сахни, Притхвирадж Капур, Падмини, Дэвид Абрахам, Варвара Обухова и др.
20 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Пронин (1905–1966)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, четыре из которых («Сын полка», «Казаки», «Наш дом» и «Хождение за три моря») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Этот яркий цветной советско–индийский фильм был поставлен по мотивам путевых заметок знаменитого путешественника XV века Афанасия Никитина.
Зрителям и сегодня нравится этот фильм: «Такой колоритный, экзотический фильм! Отличная игра Стриженова, чудесная Индия, захватывающий сюжет, прекрасные девушки–героини. … Всё сделано очень старательно и достоверно» (А. Селеверов).
Мировой парень. СССР, 1972.
Режиссер Юрий Дубровин. Сценарист Тихон Непомнящий. Актеры: Николай Олялин, Любовь Румянцева, Янис Грантиньш, Харийс Лиепиньш, Рейн Арен, Гурген Тонунц, Николай Ерёменко (ст.) и др.
19,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Трагически погибший режиссер Юрий Дубровин (1937-1983)
поставил восемь полнометражных игровых фильмов, из которых только «Мировому парню» удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
В «Мировом парне» заболевшего советского гонщика заменяет на авторалли инженер автозавода Виктор (Николай Олялин
)…
Советская кинопресса оценила «Мирового парня» весьма неоднозначно. Писатель и кинокритик Василий Сухаревич (1912–1983) в «Спутнике кинозрителя» оценил «Мирового парня» весьма позитивно, отметив, что по сюжету ленты «кажется, сам капитал, «его препохабие», бросил против нашего парня весь арсенал свинцовых мерзостей, однако зоркий глаз Виктора увидел людей, достойных, скромных, незаметных героев смертельно опасного ремесла гонщиков, и сердце его вступило в дружеский контакт с ними. И даже сердце коварной переводчицы дрогнуло перед мужеством и простотой Виктора. В конце концов побеждают не предательство и корысть, а верность долгу, любовь к родине — прославленная во всем мире, а опасности удесятеряют его силы, его духовную мощь» (Сухаревич, 1972).
А вот Григорий Степанченко на страницах журнала «Искусство кино» был куда более строг к фильму: «Авторы, видимо, полагают, что чем больше препятствий они нагородят на пути героя, тем отчетливее обнаружатся морально-политические качества симпатичного Виктора Логинова. Этот принцип хорош, когда дело касается демонстрации технических достоинств машины. На пути автомобиля можно устроить завал, с тем чтобы посмотреть, как он его преодолеет. Но чтобы понять человека, мало организовать во время его прогулки по пустынной ночной улице засаду из двух подонков с железными скобами. В этом роде можно было бы придумать что-нибудь и позанятнее. Но даже если бы «мировой парень» устоял перед чарами Маты Хари, обезоружил Джеймса Бонда, обезвредил Фантомаса и парировал пенальти от Пеле, то и тогда образ героя едва ли обрел бы свое человеческое, духовное значение. У Виктора как в начале фильма, так и в конце — хорошее лицо: открытое, волевое. Открытое в фас. Волевое в профиль. И это все, чем располагает к себе герой. Остальное — приключения и подвиги, нарочито демонстрируемые упорство и воля, стойкость и мужество — довольно простодушная показуха. Промышленные товары, в том числе мощные МАЗы, безалкогольные напитки, в том числе квас и березовый сок, туристические маршруты, несомненно, нуждаются в наглядной и действенной рекламе. Товар надо показывать лицом. Но характеры и чувства людей нуждаются в другом — в художественном исследовании. Иначе возможны недоразумения. Сами авторы в восторге от героя и обязывают других персонажей говорить ему комплименты. И понемногу, может быть, непроизвольно человек в кадре начинает «нарциссировать». Но с чего, собственно? В меру курил. Почти не пил. Цветы дарил. Не изменял. Никого не убил. Дал сдачи хулиганам. Все это приятно. Но если всему этому надо так много и продолжительно радоваться, то радоваться нечему. Между тем перед авторами стояла серьезная задача. И очень важная. Удача авторов на этом тематическом плацдарме многое могла бы означать для всего нашего кинематографа. Но они позабыли, увы, что серьезные задачи надо и решать серьезно. Иначе не избежать компрометации идеи» (Степанченко, 1972: 60).
Мнения зрителей XXI века о «Мировом парне», как это часто бывает, сильно отличаются:
- «Мировой парень» — мировой фильм. Очень запомнился благодаря Николаю Олялину. Один голос артиста чего стоит. Мужественный герой Олялина вызывает большое уважение. На таких гонках и развивается жесточайшая борьба. И очень жаль, что наши же некоторые зрители, если герой положительный, не верят в него, приписывают «приукрашивание». Будто таких людей у нас не может быть» (В. Беляева).
- «Очень слабый сценарий… Кажется, что кино сняли в «лучших» традициях конца 30-х - начала 50-х годов. Словно, авторы фильма заснули в середине 50-х годов, пропустили все 60-е и проснулись только в 1971- м году. И сняли, как умели. А умели не слишком много» (Александр).
И на камнях растут деревья. СССР–Норвегия, 1985.
Режиссеры Станислав Ростоцкий, Кнут Андерсен. Сценаристы: Станислав Ростоцкий, Александр Александров, Геннадий Шумский (по повести Юрия Вронского «Необычайные приключения Кукши из Домовичей»). Актеры: Александр Тимошкин, Петронелла Баркер, Тор Стокке, Торгейр Фоннлид, Михаил Глузский, Валентина Титова
19,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Станислав Ростоцкий (1922–2001)
– один из фаворитов советских зрителей. Из одиннадцати его полнометражных игровых фильмов восемь («А зори здесь тихие…», «Доживем до понедельника», «Дело было в Пенькове», «На семи ветрах», «Земля и люди», «Эскадрон гусар летучих», «Белый Бим – Черное ухо», «И на камнях растут деревья») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Эта совместная советско–норвежская постановка, рассказывающая приключенческую историю времен викингов, пользовалась по сравнению с большинством других фильмов С. Ростоцкого меньшим успехом. Быть может, из–за того, что Станислав Ростоцкий не смог найти общего языка со своим норвежским сопостановщиком – Кнутом Андерсеном (1931–2019)
.
В 1990–х годах мне довелось побывать в Норвегии и встретиться с режиссером Кнутом Андерсеном, который довольно подробно рассказал мне о съемках фильма «И на камнях растут деревья», подчеркивая при этом, что по причине творческих расхождений у него постоянно возникали острые конфликтные ситуации со Станиславом Ростоцким. Кнут Андерсен был убежден, что картина вышла недостаточно зрелищной именно из–за того, что С. Ростоцкий не прислушивался к его советам и трактовкам сценарного материала.
Советская кинокритика отнеслась к фильму «И на камнях растут деревья» добродушно. Весьма позитивно оценил его кинокритик Андрей Зоркий (1935–2006) Столь же комплиментарен был и кинокритик Николай Савицкий, отметивший, что «картине свойственны свободное дыхание, определенная независимость от жанровых канонов, естественность драматургических ходов» (Савицкий, 1985: 9).
В любом случае работа Станислава Ростоцкого над фильмом «И на камнях растут деревья» говорит о том, что был готов экспериментировать и после своих знаменитых психологических драм на современном материале обратиться к приключенческой тематике на материале далекого прошлого.
Мнения нынешних зрителей об этом фильме существенно расходятся:
«Замечательная приключенческая сага для всех возрастов. Великолепные боевые сцены, скупая, но такая привлекательная скандинавская природа, отличная игра актеров. … И этот фильм – один из лучших образцов отечественного историко–приключенческого жанра. (Сергей).
- «Действительно, замечательный костюмный исторический фильм. Для любителей варяжской темы, я считаю, вообще, просто подарок! Когда этот фильм вышел на экраны, я училась в старших классах, и он "сподвигнул" почти весь наш класс на изучение истории викингов. Помню, как мы все тогда были помешаны на этой теме! Учительница истории была в восторге ("вот, какие молодцы, ребятки!")! :)) Раздобыли где–то словарь древненорвежского языка, изучали язык, обычаи, богов, заучивали наизусть саги и даже имена викингов» (В. Никитченко).
- «Не понравился абсолютно. Сплошная грубость, грязь, пошлость, ругательства, человек во всей его ничтожности. Банальный сюжет. Некрасивая музыка и угнетающая атмосфера севера» (Цветок Зла).
Гибель Чёрного консула. СССР, 1971.
Режиссер Камиль Ярматов. Сценаристы Михаил Мелкумов, Камил Ярматов. Актеры: Шукур Бурханов, Шухрат Иргашев, Роман Хомятов, Закир Мухамеджанов, Юрий Дедович
19,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Камиль Ярматов (1903–1978)
поставил 16 полнометражных игровых фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли только две историко–революционных драмы о событиях в Средней Азии в начале 1920–х – «Гибель Чёрного консула» и «Буря над Азией».
1920 год, Туркестан… Эмир Бухары хочет удержать свою власть, хотя понимает, что революционеры уже строят свои заговоры…
Зрители до сих пор не забыли этот остросюжетный фильм:
- «Помню как пацанами выстаивали очереди у касс кинотеатров и практически не пропускали ни одного сеанса, пока в городе шел показ фильма. Несмотря на ярко выраженную "политическую и идеологическую" окраску, значение этих фильмов в деле воспитания подрастающего поколения отрицать невозможно, они учили верности, отваге и готовности к самопожертвованию, если хотите» (Р. Ахматзянов).
- «Крушение эмирата» при всей идеологической ограниченности сделано лучше – там выбрана определённая тональность (в сущности, сказка), которая чётко выдерживается на протяжении всего фильма, а здесь вроде как всерьёз, но местами не в меру пафосно» (А.К.).
Узники Бомона. СССР, 1971.
Режиссер Юрий Лысенко. Сценаристы Юрий Лысенко, Жорж Журибеда. Актеры: Михаил Голубович, Ольга Лысенко, Борис Кудрявцев, Юрий Дубровин, Эдуард Бредун, Лесь Сердюк, Игорь Дмитриев и др.
19,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юрий Лысенко (1910–1994)
поставил девять полнометражных игровых фильмов, два из которых («Гроза над полями» и «Узники Бомона») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Киновед Иван Корниенко (1910–1975) в своей монографии об украинском кино писал: «Горячие споры вызвал фильм Ю. Лысенко «Узники Бомона» (1971) —о подвиге советских людей в годы второй мировой войны. Фабула фильма построена на биографии героя Французского Сопротивления Василия Порика, украинца по национальности. Главной целью режиссера было раскрыть психологию подвига, показать, что корни героизма Порика уходят в глубокую почву — в социалистический строй, воспитавший человека новой формации. В «Узниках Бомона» немало удач. Во многом чувствуется крепкий режиссерский профессионализм. Хорошо играют актеры. Но впечатление снижается тем, что многое в картине передано весьма и весьма приблизительно. Франция, где происходит действие фильма, на экране воссоздана крайне неубедительно. Всё это не дало возможности нарисовать фигуру центрального героя во весь рост, сузило рамки психологического анализа» (Корниенко, 1975; 215–216).
Мнения нынешних зрителей об «Узниках Бомона», как это часто бывает, разделены на «за» и «против»:
«За»:
- «Только что впервые посмотрела этот фильм. Нахожусь под сильным впечатлением – потрясающе! Игра актеров отличная, особенно Михаила Голубовича» (Елена).
«Против»:
- «Весь фильм не оставляло ощущения чего–то искусственного… Вполне верю , что факт документальный , но как показано!?!? В данном случае, увы, мне ближе позиция критики. … В итоге ощущение небрежности во всём. К просмотру не рекомендую. Особенно молодым» (Саздинец).
Русь изначальная. СССР, 1986.
Режиссер Геннадий Васильев. Сценаристы Геннадий Васильев, Михаил Ворфоломеев (по мотивам романа В. Иванова). Актеры: Владимир Антоник, Людмила Чурсина, Борис Невзоров, Иннокентий Смоктуновский, Маргарита Терехова, Елена Кондулайнен, Арнис Лицитис, Игорь Дмитриев, Владимир Талашко и др.
19,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Эту историческую приключенческо–мелодраматическую ленту о славянах VI века поставил режиссер Геннадий Васильев (1940–1999)
, автор девяти полнометражных фильмов, три из которых («Финист – Ясный Сокол», «Новые приключения капитана Врунгеля» и «Русь изначальная») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Советская кинопресса отнеслась в «Руси изначальной» безжалостно.
Кинокритик Андрей Шемякин в «Советском экране» заметил, что «мера стилизации диалога в картине не найдена, герои то говорят современным языком, то впадают в «языческую невнятицу»… в первой серии торжествует отнюдь не сказка, предполагающая некоторое внешнее простодушие, а попросту примитив. … Условное время, условное пространство, условно–символические герои. Причудливая смесь времен и нравов, легенд и научных гипотез, сказочных, приключенческих, мелодраматических ходов и решений. Вот и получился местами пряный, местами пресный эклектический коктейль, рассчитанный, видимо, на простодушное юношество. Неважное «просветительство» (Шемякин, 1986: 10).
Кинокритик и сценарист Леонид Нехорошев (1931–2014) был еще строже: «Возникает ощущение, что авторы фильма «Русь изначальная» отдают себе отчет в существовании тех алогизмов, той фабульной, смысловой путаницы, которыми заполнено их произведение. Но сие обстоятельство их, кажется, не беспокоит. Они и не настаивают на том, чтобы зритель все понял и во всем разобрался. Метод изложения тут другой: один ошеломительно–красочный эпизод сменяется другим. И побыстрее. Без пауз, чтобы не дать людям задуматься. … безнравственная спекуляция «сильнодействующими» средствами призвана прикрыть профессиональную драматургическую беспомощность авторов картины, отсутствие у них требовательности к себе. Фильм «Русь изначальная» похож на пышную историческую декорацию с кровавыми окнами, декорацию, в которой и не ночевала история» (Нехорошев, 1986: 31,34).
Сегодняшние зрители относятся к «Руси изначальной» заметно теплее:
- «Очень добротно поставленный костюмный исторический фильм! Особенно впечатляют сцены в Константинополе – казнь и восстание. Даже в малых ролях актеры весьма убедительны. … Нельзя не отметить великолепную музыку, написанную для фильма А. Рыбниковым» (Забар)
- «Смоктуновский гениально сыграл константинопольского императора – сколько византийского коварства! Елена Кондулайнен в сцене брачной ночи, полной острого драматизма, неожиданно трогательна. Как всегда прекрасна Чурсина! Вообще , все актерские работы в этом фильме замечательны!» (Алла).
- «Я очень люблю фильм «Русь изначальная». Люблю исторический жанр. Смотрю фильм с первого дня выхода на экраны. После этого смотрел много раз. … Очень был потрясен фильмом, игрой актеров» (Валера).
Мексиканец. СССР, 1956.
Режиссер Владимир Каплуновский. Сценарист Эмиль Брагинский (по мотивам одноименного рассказа Джека Лондона). Актеры: Олег Стриженов, Борис Андреев, Даниил Сагал, Марк Перцовский, Надежда Румянцева, Владимир Дорофеев, Татьяна Самойлова, Лев Дурасов, Михаил Астангов и др.
19 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Художник–постановщик и режиссер Владимир Каплуновский (1906–1969)
поставил всего три полнометражных игровых фильма, два из которых («Мексиканец» и «Капитанская дочка») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. Эмоциональная история про мексиканских революционеров 1910 года привлекла аудиторию участием Олега Стриженова, ставшего весьма популярным после «Овода», вышедшего в советский прокат годом ранее…
Однако советские кинокритики отнеслась к «Мексиканцу» довольно кисло.
К примеру, театральный критик Моисей Иофьев (1925-1959) писал на страницах журнала «Искусство кино» так: «Мексиканец» — фильм приключенческий. Это, конечно, мелко для новеллы. Но ведь по-своему это тоже заманчиво. Зрители любят приключенческие фильмы. Джек Лондон не должен слишком обижаться. Ведь и сам он увлеченно рисовал авантюры. Было бы только интересно. К сожалению, смотреть фильм неинтересно. Приключение — это чаще всего опасность. Грозная, неотвратимая, готовая уничтожить героя. Обычно стрела пролетает мимо. Но пока она летит, мы все, сидящие в зале, охвачены единым трепетом. Приключение — это тайна. Глубокая, неуловимая, загадочная. Пока она не приоткроет лицо мы чувствуем себя очарованными и подавленными. Приключение — это юность, торжествующая над опасностью и тайной. Это воля и разум на точке кипения. Поезд вылетел на мост. Ривера бежит по крышам вагонов. Но не успели зрители испугаться, как он уже прыгнул вниз, в реку. Он спасен. Это не приключение. Это информация. Ривера в Мексике. Появляются конные полицейские. Один из спутников Риверы, пришпорив коня, уводит их за собой. И опять Ривера спасен. Где-то вдалеке маячат фигуры полицейских. Но старик улыбается: все равно им не догнать отважного мексиканца. Какое же это приключение? … Изобразительный язык фильма отличается бесцветностью. Он недостаточно отчетлив. Он не знает ударений и точных формулировок. Но разве Дюма, Стивенсон, Конан-Дойль — классики приключений — имели вялый творческий темперамент? … Экранизация невозможна без образного замысла. Это старая истина, но «Мексиканец» заставил о ней вспомнить. На наших студиях создаются сейчас фильмы по произведениям значительным и дорогим. Опыт «Мексиканца» для мастеров экрана не должен пройти даром» (Иофьев, 1956: 22-23).
Мнения сегодняшних зрителей о «Мексиканце» существенно расходятся:
- «Я смотрела в детстве. И была в восторге, как и весь класс, и, наверное, школа. В Фернандеса играли. Во второй раз посмотрела в конце 1980–х… Восторгов сильно поубавилось, помню подумала – и что мне в нем так нравилось? Но все–таки сильного разочарования (какая чепуха!) не осталось. Неплохо для своего времени, только уж очень идеологизированно» (Эльвира).
- «Замечательное романтическое кино! Пускай и несколько идеологизированное, но это же снималось в 50–е годы. Стриженов–Ривера великолепен, впрочем, как и во всех своих ролях» (Анзелар).
- «Не понравилось! Плохая роль у Стриженова. Все вымучено. Неестественно!» (Катрин).
Кочубей. СССР, 1958.
Режиссер Юрий Озеров. Сценарист Аркадий Первенцев (по собственному одноименному роману). Актеры: Николай Рыбников, Павел Усовниченко, Сергей Яковлев, Людмила Хитяева, Станислав Станкевич, Юлиан Панич, Константин Сорокин, Владимир Татосов, Олег Жаков, Ефим Копелян и др.
19 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Зрители привыкли связывать имя режиссера Юрия Озерова (1921–2001)
с военными киноэпопеями «Освобождение», «Солдаты свободы», «Битва за Москву» и «Сталинград», однако в начале своей творческой карьеры он ставил фильмы–концерты, мелодрамы и даже комедии. Всего из его 12 полнометражных игровых фильмов в тысячу самых кассовых советских кинолент вошли шесть («Арена смелых», «Сын», «Кочубей», «Большая дорога», «Освобождение», «Солдаты свободы»).
Приключенческий фильм о красном комбриге Кочубее (1893–1919) был снят Юрием Озеровым в приподнято–романтическом ключе, свойственном многим советским фильмам о гражданской войне.
Мнения сегодняшних зрителей о «Кочубее»
, как, впрочем, и обо всех фильмах, касающихся темы братоубийственной гражданской войны, порой резко полярны:
- «Смотрел фильм в далёком детстве. До сих пор завидую героям того времени» (Бекас).
- «Увлекательный, захватывающий фильм. Хорошо играет Рыбников. И сейчас смотрится» (Зритель).
- «Давно занимаюсь историей гражданской войны. Фильм – типичная советская примитивная агитка. Рыбников в роли кубанца Кочубея неубедителен. Главком Сорокин – карикатурен, хотя этот военный самородок – историческая фигура интереснейшая. Вообще, ярких образов в картине не создано. Интерес представляют лишь впечатляющие массовые сцены, действия конницы» (Михаил).
Золотой эшелон. СССР, 1959.
Режиссер Илья Гурин. Сценаристы Пётр Тур, Леонид Тур. Актеры: Василий Шукшин, Елена Добронравова, Харийс Лиепиньш, Павел Усовниченко, Степан Крылов, Валентина Беляева, Ольга Жизнева, Михаил Козаков и др.
19 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Илья Гурин (1922–1994)
поставил 16 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Золотой эшелон», «Верьте мне, люди» и «Наши знакомые») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Кинопресса встретила «Золотой эшелон», приключенческую историю, связанную с борьбой большевиков за золотой запас Российской империи в годы гражданской войны, довольно тепло, что, впрочем, не помешало рецензенту «Советского экрана» обратить внимание читателей и на недостатки ленты: «Интересных и удачных эпизодов в фильме много. Действие развивается динамично, с большим напряжением. И это, безусловно, является удачей авторов… Однако обилие событий, видимо, помешало достаточно глубоко обрисовать и раскрыть характеры действующих лиц. Образы получились одноплановыми: как правило, каждый из героев проявляет лишь какое–либо одно свое качество. Некоторая схематичность характеров затруднила игру актеров» (Иванов, 1959: 10).
Правда, в финале рецензии возникал, свойственный многим советским изданиям 1950–х идеологический пафос, по сути, мало соотносящийся с приключенческой природой «Золотого эшелона»: «Воскрешая страницы истории гражданской войны, фильм учит современного зрителя беззаветно служить интересам народа, безгранично ненавидеть врага и непреклонно идти к намеченной цели – коммунизму» (Иванов, 1959: 10).
Многие зрители XXI века относятся к «Золотому эшелону» вполне снисходительно, понимая его жанровые условности:
- «Конечно, историческим фильм не назовешь. Но он и не претендует на это. Это ведь жанровая картина – приключенческая… Сделан хорошо – смотрится даже сейчас на одном дыхании – увлекательный, динамичный. Актеры даже в небольших ролях отличные. Михаил Козаков – его ротмистр ну негодяй и мерзавец, убедителен как во всех своих ролях Шукшин» (Балдахин).
- «Фильм неровный; с одной стороны напоминает лучшие образцы наших приключенческих героико–революционных фильмов ("Огненные версты", "Десятый шаг"), с другой – некоторые моменты (особенно переодевание "красных" в интервентскую форму, и полная тупость местного "белого" начальства, не раскусившего такую примитивную шнягу) роднят его с наивными детскими кинокартинами. Но "хорошее" в фильме всё–таки, перевешивает!» (Г. Воланов).
Заложник. СССР, 1984.
Режиссер Юнус Юсупов. Сценаристы Валентин Максименков, Леонид Махкамов. Актеры: Константин Бутаев, Бахром Акрамов, Али Мухаммад, Исамат Эргашев, Рустам Сагдуллаев, Зухра Заробекова и др.
18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юнус Юсупов
поставил 19 полнометражных фильмов, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошел только «Заложник». Очередному боевику о басмачах под названием «Заложник» повезло в том, что он успел выйти во всесоюзный прокат в 1984 году, как раз на пороге видеобума, принесшего в СССР огромное число качественных остросюжетных зарубежных лент, в том числе вестернов. Выйди «Заложник», к примеру, в конце 1980–х, он наверняка не смог бы собрать и четверти своей аудитории 1984 года…
Кинокритик Александр Липков (1936–2007) писал в «Спутнике кинозрителя», что «в «Заложнике» выразительность зрелищной стороны ощущается с первых же кадров, когда в гущу мирной толпы врезается пулеметная очередь, падают люди… Будут мчаться, сотрясая горы грохочущим эхом выстрелов, синие всадники, подобные пришедшим из легенд неустрашимым мстителям, умеющие бить без промаха из влитых в обе руки револьверов, совершать стремительные пируэты в седле, дать с коней и невредимыми скатываться с горных круч (конники–каскадеры под руководством У. Кудайбергенова работают с поразительной лихостью). Будет любовь и горечь разочарования, будут комические сцены в лагере бандитов. Будет боль потерь и печаль расставания с людьми, о которых мы так мало успели узнать. И... топот копыт среди изумительно красивых гор» (Липков, 1984: 4–5).
Мнения сегодняшних зрителей о «Заложнике» порой прямо противоположны:
- «Обалденный фильм! Сюжет, подбор актеров, фундаментальная работа режиссера» (Фуркат).
- «Сильный фильм, настоящий истерн со всеми его причиндалами – отчаянной стрельбой, бешеными гонками и погоней, лихим и драматическим сюжетом. Сколько ни просматриваю его, эта картина никогда не надоедала мне и я готов смотреть его снова и снова» (Ахуныч).
- «Неимоверная чушь... этот типа фыльм» (Геннадий Б).
Остров сокровищ. СССР, 1972.
Режиссер Евгений Фридман. Сценаристы Эдгар Дубровский, Евгений Фридман (по роману Р.Л. Стивенсона). Актеры: Борис Андреев, Ааре Лаанеметс, Лаймонас Норейка, Альгимантас Масюлис, Людмила Шагалова, Витаутас Томкус, Андрей Файт, Владимир Грамматиков и др.
18,0 млн. зрителей за первый год демонстрации
Режиссеру «Острова сокровищ» – Евгению Фридману (1929–2005)
, увы, не повезло: эта экранизация романа Стивенсона осталась единственным поставленным им полнометражным фильмом.
Советская кинопресса встретила «Остров сокровищ» Е. Фридмана острой критикой: «Смотришь на экран и ловишь себя на мысли, что на сей раз перед нами добросовестное переложение основных сцен романа, но — странное дело — я затруднился бы сформулировать, какая же мысль вела режиссера, какую задачу, какую цель он перед собой ставил. А в итоге — ощущение художественной бедности, которое, несомненно, возникает из–за того, что в этом населенном многими персонажами приключенческом фильме неприметно мелки люди, образы, характеры. … Теперь пора перейти к центральной фигуре… Джону Сильверу. В новом фильме его играет Борис Андреев. Что здесь скажешь, здесь имя и талант говорят сами за себя. Борис Андреев! Лично я не помню такого фильма, где бы он сыграл плохо. И в этой картине он играет сочно, красочно. Если бы весь фильм был выдержан на этом уровне! … И я вновь и вновь пытаюсь ответить себе на главный вопрос: зачем, ради чего ставился этот фильм? Он проигрывает по всем статьям старой постановке, и будет очень прискорбно, если он вытеснит ее с детских утренников. К сожалению, наверное, так и произойдет. Ибо у картин одно название. Значит, погибнет старая картина» (Ревич, 197: 26, 28–29).
Вот здесь кинокритик Всеволод Ревич оказался плохим предсказателем: вскоре после премьеры «Острова сокровищ» в советском прокате 1972 года Евгений Фридман попал в немилость у кинематографического начальства, был лишен права на съёмки новых полнометражных работ и через несколько лет был вынужден эмигрировать в США…
Мнения зрителей об «Острове сокровищ» Е. Фридмана существенно различаются:
- «Безусловно, шедевр…, очень добрый фильм, и актеры подобраны мастерски, никто кроме Андреева не сыграет главаря пиратов так убедительно и правдоподобно. Особенно запомнилась рок–н–рольная песня «15 человек на сундук мертвеца» (А. Болдырев).
- «Посмотрел его впервые подростком после прочтения романа Р. Стивенсона. Огромное впечатление произвели и актеры (удачное соединение русской и прибалтийской актерских школ), и музыка в фильме. И долго скучал по этому фильму. Не знал, что его не показывают из–за эмиграции режиссера. Согласен, что два поколения глупо лишили возможности получить наслаждение увидеть героев Стивенсона в лучшей экранизации его романа» (Леонид).
- «Для меня существует один Джон Сильвер – тот, которого сыграл Борис Андреев. Прямо как со страниц романа сошел – большой и сильный, грузный и ловкий, жестокий и добродушный, умный и хитрый, улыбающийся и хмурый – это все он. Вот честно слово – злодей, а симпатизируешь почему–то ему. Вот что значит актерское обаяние!» (Н. Волкова).
- «У Фридмана помимо плохо написанного сценария, в целом отсутствует живость всего происходящего, необходимая для приключенческого кино. Лично меня происходящее на экране не захватывало, плюс не понравилась музыка Рыбникова, ну, абсолютно не понравилась» (Лагардер).
Константин Заслонов. СССР, 1949.
Режиссеры Владимир Корш–Саблин, Александр Файнциммер. Сценарист Аркадий Мовзон (по собственной пьесе). Актеры: Владимир Дружников, Юрий Толубеев, Александр Хвыля и др.
17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Владимир Корш–Саблин (1900–1974)
поставил около двух десятков игровых лент, пять из которых («Моя любовь», «Константин Заслонов», «Первые испытания», «Красные листья», «Москва – Генуя» и др.), вошли в тысячу самых кассовых советских фильмов.
Режиссер Александр Файнциммер (1905–1982)
поставил 20 фильмов в немом и звуковом кино. Фильмы эти были разных жанров, но в основном режиссера привлекали остросюжетные истории, хотя на его счету есть и несколько популярных комедий. Многие картины А. Файнциммера вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент («Константин Заслонов», «У них есть Родина», «Овод», «Девушка с гитарой», «Далеко на Западе», «Пятьдесят на пятьдесят», «Трактир на Пятницкой», «Без права на ошибку», «Прощальная гастроль "Артиста"»).
Лента о белорусских подпольщиках и партизанах «Константин Заслонов» имела большой успех у зрителей.
В «Краткой истории советского кино» исполнители главных ролей в этом фильме получили высокую оценку. Но, по мнению, киноведов, «менее удались авторам образы оккупантов, ни показаны лишь внешне, плакатно. Постановщиков фильма следует упрекнуть в и в излишнем увлечении батальными сценами за счет раскрытия внутреннего мира героев, что снизило художественную ценность этого патриотического фильма» (Грошев и др., 1969: 343).
Воспоминания зрителей об этом фильме охвачены ностальгией по детству:
- «Очень давно смотрел этот фильм, впечатления и восторг: посмотрев его, мы, пацаны, делились на две группы и играли в подпольщиков и немцев, а потом менялись, играли даже на переменах в школе. Как было всё интересно!» (Дымок).
Город принял. СССР, 1980.
Режиссер Вячеслав Максаков. Сценаристы: Аркадий Вайнер, Георгий Вайнер. Актеры: Михаил Чигарёв, Инна Аленикова, Александр Пороховщиков, Виктор Шульгин, Николай Граббе и др.
17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Вячеслав Максаков
поставил четыре полнометражных игровых фильма, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент удалось войти только остросюжетной картине «Город принял».
Фильм «Город принял» рассказывает о текущей работе опергруппы МУРа…
Советская пресса про эту ленту писала мало, но зрителей за первый год кинопроката «Город…» собрал немало.
Что касается аудитории XXI века, то ее мнения существенно разделились: - «Великолепное кино с острым, динамичным сюжетом, рассказывающее о будничной работе органов внутренних дел. Блестящий сценарий братьев Вайнеров, конечное, самое главное достоинство фильма. Да и диалоги мастерски прописаны. Также очень радует актёрская игра, персонажи в их исполнении получились весьма интересными» (Критик всего).
- «Какой-то никакой фильм. Очередное приключение следака… Тихонов прямо Джеймс Бонд, что ни серия то новая дама при нем» (Балтиец).
Право на выстрел. СССР, 1982.
Режиссер Виктор Живолуб. Сценарист Олег Смирнов. Актеры: Владимир Ивашов, Александр Мартынов, Регина Разума, Александр Яковлев, Александр Черкасов, Талгат Нигматулин и др.
17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Виктор Живолуб
поставил девять полнометражных игровых фильмов, в основном – остросюжетных. Три из них («Приказано взять живым», «Право на выстрел» и «Бармен из «Золотого якоря») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
В фильме «Право на выстрел» пограничный корабль обнаруживает вражеское разведывательное судно, замаскированное под рыболовецкое...
В год выхода «Права на выстрел» во всесоюзный кинопрокат советская кинопресса о нем писала мало. А вот зрители XXI века до сих пор спорят об этой остросюжетной ленте:
- «Фильм просто супер. Я просто в восторге. … Отец служил на пограничном катере» (Наталья).
- «Когда вижу поделки вроде «Права на выстрел», плююсь, воистину в фильме нет ничего приличного, кроме красот моря» (Да не важно).
- «Абсолютно безликий никакущий фильм» (В. Иванов).
Последний подвиг Камо. СССР, 1974.
Режиссеры Степан Кеворков, Григорий Мелик–Авакян. Сценаристы Георгий Капралов, Семён Туманов. Актеры: Гурген Тонунц, Анатолий Фалькович, Ия Саввина
17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Степан Кеворков (1903–1991)
поставил 9 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Лично известен» и «Чрезвычайное поручение», «Последний подвиг Камо») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Григорий Мелик–Авакян (1920–1994)
поставил 10 полнометражных игровых фильмов, но только один из них – «Последний подвиг Камо» – вошел в тысячу самых кассовых советских кинолент. Это заключительная часть кинотрилогии ("Лично известен", "Чрезвычайное поручение", "Последний подвиг Камо") о «пламенном революционере» С.А. Тер–Петросяне (1882–1922) по кличке Камо.
Во всех трех фильмах роль Камо играл актер Гурген Тонунц (1922–1997)
.
Пресса отнеслась к «Последнему подвигу Камо» вполне благосклонно. К примеру, кинокритик Ромил Соболев (1926–1991) в своей «идеологически выдержанной» статье напоминал читателям о том, что в 1920–х «убежавшие в Иран дашнаки готовят провокацию против молодой Советской Армении, они формируют отряды для нападения из обманутых людей, они вербуют белогвардейских офицеров. Трудная участь человека, вступающего в поединок с целой организацией, и выпадает на долю Камо. Впрочем, слово «выпадает» явно не точно, ибо Камо буквально вымаливает у Дзержинского право на смертельный риск. Под видом врангелевского полковника Залиняна, попавшего в ЧК и рассказавшего о планах дашнаков, Камо едет в Иран и там расстраивает планы контрреволюции, направленные против Закавказья. Поразительная, если вдуматься, история — ведь человек действовал в одиночку, без помощников, без всякой предварительной подготовки. Конечно, по жанру это — приключенческий фильм. Однако режиссеры акцентируют не «приключенческие» драматические моменты, а бытовые и, можно сказать, житейские. Интересны и новые краски, которые использует Тонунц. В предыдущих фильмах его Камо предельно экспансивен и подвижен, его действия скорее импульсивны, нежели обдуманны. Но во время иранской эпопеи Камо было сорок лет, и актер, учитывая это, наделяет нового Камо мудростью и житейской опытностью. При этом, однако, Камо по–прежнему остается безумно храбрым и энергичным человеком. Сплав мудрости и прежней отчаянности и дал ему возможность выполнять то сложное задание партии, имевшее не столько боевое, сколько политическое значение. Ведь в результате действий Камо была сорвана попытка возобновить пожар гражданской войны в Закавказье» (Соболев, 1974).
«Последний подвиг Камо» имел существенно меньший зрительский успех, чем первые две части трилогии. Полагаю, что произошло это из–за постепенного ухода тематики революции и гражданской войны из более–менее серьезного киноспектра в развлекательный. События 1918–1920–х годов всё чаще представали на экране в жанрах вестерна и детектива, революционный пыл, свойственный, к примеру, фильмам «Павел Корчагин» и «Коммунист», в советском кинематографе 1970–х постепенно угасал, а (забегая вперед) в конце 1980–х и вовсе сошел на нет… Фигура Камо сегодня рассматривается как, мягко говоря, неоднозначная, но в 1970–х официальная версия его биографии не подлежала никаким сомнениям…
Мнения зрителей XXI века о «Последнем подвиге Камо» часто полярны:
- «Каждый нормальный человек с возрастом становится спокойней, взвешенней, в общем, мудрее… То же с нормальным кино. По сравнению с первыми сериями трилогии о Камо заключительная часть, действительно, кажется слишком спокойной (не путать с «безмятежной»). Здесь уже не ультрареволюционной экспрессивности и праздничной плакатности 50–х («Лично известен»), но нет и экспансивной афористичности с хрестоматийным изяществом 60–х («Чрезвычайное поручение»). Почти нету киношной пылкости, экзальтированности и эмоциональности. Все реалистичней, сдержанней, будничней, обдумчивей, правдивей, то есть, попросту говоря, застойней. … Нет, этот фильм очень хорош. Но я бы его поставил третьим, коим он и состоит согласно хронологии!» (В. Плотников).
- «Самый неудачный фильм из трилогии о Камо. Возможно по той причине, что … "Подвиг..." чрезмерно серьёзен и буквалистичен» (М. Кириллов).
Пятнадцатилетний капитан. СССР, 1946.
Режиссер Василий Журавлев. Сценаристы Георгий Гребнер, Василий Журавлёв (по одноименному роману Жюля Верна). Актеры: Всеволод Ларионов, Александр Хвыля, Михаил Астангов, Елена Измайлова, Азарий Мессерер, Павел Суханов, Вейланд Родд
17,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Василий Журавлев (1904–1987)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, шесть из них («Космический рейс», «Граница на замке», «Пятнадцатилетний капитан», «Черный бизнес», «Морской характер» и «Человек в штатском») вошли в тысячу самых популярных советских кинолент.
Кинокритик Алина Ермолаева считает, что «воссозданные на экране образы получились яркими, запоминающимися. Они не отличаются особым психологизмом и глубиной, четко подразделяясь на положительных и отрицательных, однако для семейного приключенческого фильма другого и не надо было. … Наверное, за это мы и любим подобные фильмы. С точки зрения морали они идеальны: добро побеждает, зло наказано. Разумеется, в наш циничный век эта схема выглядит чересчур наивной, однако признайтесь, может и вам порой не хватает капельку этакой сказочности? … Технически картина выполнена на достаточно высоком уровне – некоторые отдельные сцены просто очаровывают, но, тем не менее, фильм не распадается на части, а выглядит как цельное произведение искусства. Создателям удалось передать атмосферу конца 19 века, в тоже время весьма искусно сняты африканские сцены. На фоне всего этого герои выглядят живыми и близкими зрителю – за них волнуешься и вместе с ними радуешься. … Приключенческий фильм «Пятнадцатилетний капитан» стал одной из тех лент, на которых воспитывалось не одно поколение детей. Разумеется, в наши дни он смотрится как наивная добрая сказка и только» (Ермолаева, 2010).
С этой точкой зрения в принципе согласны и сегодняшние зрители:
- «Запоминающийся фильм, многократно просмотренный и в детстве, и во взрослом состоянии. В нём чувствуется какая–то нездешность. По мастерству актёров и режиссёра он превосходит даже голливудские аналоги. … Ну и как в приключенческом фильме обойтись без главного киношпиона, диверсанта и предателя 30–50–х годов Виктора Кулакова... Как всегда, кинонегодяи оказались более убедительны. Хотя надо сказать правду, и ещё совсем юный Всеволод Ларионов и прекрасная Елена Измайлова тоже не забываются» (М. Кириллов).
- «Фильм вспоминается как мечта, мечта детства, мечта мальчишки. Этот кошмарный Негоро… И прекрасный актерский ансамбль… хотя Дик Сэнд чуть переигрывает, но это ни капли не портит кино, бодрое, увлекательное и динамичное!» (Сентябрь).
Майя из Цхнети. СССР, 1959/1960.
Режиссер Резо Чхеидзе. Сценарист Валериан Канделаки. Актеры: Лейла Абашидзе, Григорий Ткабладзе, Акакий Кванталиани и др.
17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Резо Чхеидзе (1926–2015)
поставил 11 фильмов, из которых приключенческой картине «Майя из Цхнети» и военной драме «Отец солдата» удалось войти в тысячу самых популярных советских кинолент.
История «робингудской» бунтарки Майи на рубеже 1960-х очень нравилась юным зрителям, которые с удовольствием смотрели в кинозалах на ее экранные приключения.
Приведу только один из многочисленных зрительских отзывов: - «Хорошо помню этот фильм моего детства. Вспоминаю, как с восторгом в компании ребятишек я в который раз смотрел этот детский фильм, держа в руках синий билетик за 10 копеек. … Сейчас кинокартина кажется в чем-то наивной, но те воспоминания детства навевают ностальгию… Фильм, безусловно, удачный, как и блестящая игра актрисы Лейлы Абашидзе» (Николай).
Измена. СССР, 1967.
Режиссер Тахир Сабиров. Сценаристы: Игорь Луковский, Тахир Сабиров, Джалол Икрами. Актеры: Хабибулло Абдуразаков, Исамат Эргашев, Зухра Хасанова, Абдульхайр Касымов, Александр Баранов, Иван Кузнецов и др.
17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Тахир Сабиров (1929–2002)
поставил 17 фильмов, и четыре из них – две киносказки Шахерезады, «Измена» и «Разоблачение» – вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Во время гражданской войны в Средней Азии отряд красных вырывается из вражеской засады. Кто же предатель?
Советская кинопресса отнеслась к приключенческому фильму «Измена» весьма сдержанно. Вот что писал, например, об этом фильме киновед и кинокритик Александр Липков (1936-2007): «Лента построена на напряженной интриге с неожиданными поворотами событий, на прямых и открытых столкновениях персонажей. И по традициям приключенческо-детективного жанра здесь есть и всадники, несущиеся во весь опор по кромке холмистого горизонта, и отчаянные перестрелки, и сверхкрупные планы многозначительно-выразительных лиц и не менее красноречивых деталей, таинственные фигуры, прячущиеся в ночной тьме, и отблески огня, колеблющего силуэты. Однако же материал картины сам по себе открывал возможность серьезного разговора о месте и роли личности в революции, о методах классовой борьбы, о перерождении человека, преступившего законы революционного гуманизма. … Впрочем, диалектика образа в значительной степени осталась лишь в намерениях авторов. … Зритель, таким образом, лишен возможности соучаствовать в решении идейного конфликта, ему выдается готовый результат. … Герой смел, мужествен, хотя самолюбив и заносчив. Но в нем не чувствуешь главного — революционного горения, революционной страстности. А без этого образ не дает повода к сопереживанию, не может завоевать симпатии. На экране сталкиваются, как правило, прямолинейно-однозначные злодеи и столь же прямолинейно-правильные положительные герои, в то время как сама ситуация требует иных, нешаблонных решений. … А действие, требующее насыщенного, динамичного ритма, то и дело прерывается для преподнесения героям поучительно-назидательных сентенций. Картина, построенная но законам и канонам жанра, призванная, казалось бы, держать зрителя в напряжении от первого до последнего кадра, смотрится с вялым любопытством» (Липков, 1968: 21).
Зрители XXI века вспоминают этот фильм в основном позитивно:
- «Фильм настолько мастерски поставлен, что невольно окунаешься в ту эпоху, когда шла жестокая борьба за установление Советской власти в Таджикистане. Все полтора часа находишься в напряжении, невозможно расслабиться. Плюс ко всему мастерская игра актеров, прекрасные конные трюки каскадеров. Всё это делает фильм интересным и нестареющим. (А. Нуреев).
- «Прекрасный фильм. Характеры людей, мотивы поступков. Даже очень сильные и мужественные люди слабы, если ими движет тщеславие и честолюбие. … Власть - самое большое искушение...» (Владимир) «Великолепный боевик! … Весь фильм не расслабляясь, разгадываешь хитроумно сплетённую баями паутину» (Воланд).
Тачанка с юга. СССР, 1978.
Режиссер Евгений Шерстобитов. Сценаристы Игорь Болгарин, Виктор Смирнов (по одноименной повести Александра Варшавера). Актеры: Станислав Коренев, Александр Стригалев, Георгий Дворников, Виктор Степаненко и др.
17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Евгений Шерстобитов (1928–2008)
поставил 19 полнометражных игровых фильмов, по большей части «идеологически выдержанных» и рассчитанных на детскую аудиторию, но только двум из них («Поцелуй Чаниты», «Тачанка с юга» и «Берем все на себя») удалось войти в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Фильм «Тачанка с юга» был поставлен Евгением Шерстобитовым в духе целого ряда популярных в СССР приключенческих лент о гражданской войне. В год выхода этого фильма в советский прокат ведущие киножурналы – «Советский экран» и «Искусство кино» обошли его молчанием, а вот многих зрителей, особенно молодых, эта лента привлекла своим сюжетом. Мнения сегодняшних зрителей о «Тачанке с юга», отраженные, к примеру, на портале «Кино-театр.ру», можно разделить на две категории.
1.Горячие сторонники фильма, считающие, что это «один из любимых фильмов детства, классический "боевик по-советски"… Нынешним юнцам того не понять» (Сергей), и «очень хорош образ Сирого (В. Степаненко) - хитрого и предусмотрительного мужика-убийцы, прекрасно понимающего, что белые лишь используют восставших крестьян, подставляя их головы под пули красных» (А. Гребенкин).
2. И столь же горячие противники: « Я хотел было изматериться последними словами, но даже на это сил не хватило после просмотра этого ... хм-м ... недоразумения. Играют, в общем, - средненько, чаще - ниже среднего. Диалоги - пустые, пресные. … Сюжет до безобразного растянут» (Нудный Йа).
«дураки белые, ловкие да умные красные, казаки скачут гурьбой за тачанкой. Короче, очередная ахинея» (Бармаглот).
Если завтра война. СССР, 1938.
Режиссеры: Ефим Дзиган, Лазарь Анци–Половский, Георгий Березко, Николай Кармазинский. Сценаристы: Георгий Березко, Ефим Дзиган, Михаил Светлов. Актеры: Всеволод Санаев, Инна Федорова, Серафим Козьминский и др.
17 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Ефим Дзиган (1898–1981)
поставил 14 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Если завтра война», «Мы из Кронштадта» и «Железный поток») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Режиссер Лазарь Анци–Половский (1896–1968)
поставил три полнометражных игровых фильма, из которых в тысячу самых кассовых советских кинолент вошла только эта «оборонная» картина.
На счету сценариста Георгия Березко (1905–1982)
только одна режиссерская работа – «Если завтра война».
На счету режиссера–документалиста Николая Кармазинского (1990–1991)
только одна игровая картина – «Если завтра война».
«Если завтра война» должна была наглядно воплотить доминирующий в СССР 1930–х официальный тезис о том, что в случае военных действий враг будет разбит быстро и на его территории. Для съёмок фильма были привлечены армейские части и военная техника. В год выхода в прокат лента пользовалась успехом, а потом даже была удостоена Сталинской премии…
Понятное дело, что в 1940–х этот не оправдавший сталинских надежд пропагандистский фильм был отправлен на полку и стал доступен для массовой аудитории только с приходом интернета.
В художественном смысле картина «Если завтра война» не представляет никакой ценности, но с исторической и идеологической точки зрения, разумеется, любопытна. Киновед Дмитрий Салынский писал, что, начиная с 22 июня 1941 года эта лента надолго стала «символом «шапкозакидательства»
.
Однако если отвлечься от расхождений ее содержания с реальностью, мы увидим вполне интересный кинематограф.
… В народной памяти лента Дзигана осталась как одиозное, едва ли не единственное произведение о будущей войне. На самом деле в 30–е гг. существовал жанр «оборонной фантастики», включавший множество посвященных предстоящей войне как литературных произведений – «То, чего не было, но может быть: одна из картинок будущей войны» (1928, С. Бертенев), «Подводная война будущего» (1940, П. Гроховский), «Воздушная операция будущей войны» (1938, А. Шейдман, В. Наумов), «Разгром фашистской эскадры» (1938, Г. Байдуков) и др., – так и фильмов: «Возможно, завтра» (1932, реж. Д. Дальский), «Родина зовет» (1936, реж. А. Мачерет, К. Крумин), «Глубокий рейд» (1937), «На границе» (1938), «Танкисты» (1939, реж. З. Драпкин, Р. Майман), «Эскадрилья № 5» («Война начинается», 1939, реж. А. Роом)
и др.
Все они отвечали активно внедрявшимся в народное сознание «оборонным» доктринам о том, что война неизбежна. Лента Дзигана в этом ряду заняла одно из первых мест. В ней соединились черты хроники и фантастики, утопии и антиутопии… Невероятная популярность песни «Если завтра война, если завтра в поход» обусловлена не только ее лозунговым текстом и запоминающейся мелодией, но и режиссерским решением… В игровых сценах враги говорят по–немецки, но их генерал имеет седую профессорскую эспаньолку, отсылая к портретным чертам Троцкого» (Салынский, 2010: 148–149).
Мнения нынешней зрительской аудитории о фильме «Если завтра война» существенно разнятся:
- «Снят он для своего времени великолепно, фактически его эстетика была в дальнейшем использована в таких фильмах, как "Освобождение". Отдельные эпизоды вообще пророческие. Беспечный летний вечер накануне войны, люди отдыхают, развлекаются, катаются на лодках, а рано утром вражеские самолеты бросают бомбы на мирные города – это вообще шок. Более того, если бы война началась в 1938 году, фильм недалеко бы ушел от реальности, т.к. Германия на тот момент еще не успела создать мощную армию. Проблема в том, что к 1941 году фильм потерял актуальность, т.к. Германия, получив ресурсы всей Европы, изменила соотношение сил в свою пользу. Но самое главное, что фильм после войны провоцировал вопрос – кто же виноват в катастрофе 1941 года и, в частности, в том, что после 1938 года советская пропаганда не успела адекватно перестроиться. Любителям кино обязательно стоит посмотреть этот фильм, чтобы понять истоки послевоенного батального кино» (Олег)
- «Если отвлечься от агитационно–пропагандистской составляющей фильма, и сосредоточиться на чисто художественном воплощении, то оценка картине будет весьма невысокой: слишком уж всё наивно и прямолинейно. Мне гораздо больше понравилось, если бы это был чисто документальный фильм, "без ролей". Потому что, на мой взгляд, вместо "оживления" киноленты драматические игровые эпизоды привносят в картину не только совершенно ненужную лирику, но и откровенную фальшь. А документальные съёмки, конечно, впечатляют!» (Г. Воланов).
- «Я конечно не киноэксперт, но, по–моему, это первый в мире фильм жанра военной фантастики. … Что касается чрезмерного оптимизма по поводу будущей войны, то надо помнить что в 1938 году Вермахт был еще очень слаб, а Красная Армия уже имела на вооружении тысячи танков и самолетов, так что авторы фильма имели все поводы для оптимизма. Авторы видели Вермахт, когда он был еще жалким и слабым волчонком, и не знали насколько опасным зверем он станет всего через пару лет. Да и, вообще, оптимизм был обязателен для любого фильма тех лет» (Дюхазил).
- «Много слышал об этом фильме, но целиком посмотреть получилось только сегодня. Что сказать? Красивая агитка за РККА. Враги (немцы) полные идиоты, а наша Красная Армия под мудрым водительством товарища Сталина и его верных соратников маршалов Ворошилова и Буденного бьет врага на его территории. Только, к сожалению, в 1941 году все получилось наоборот. И еще много киноляпов. Вражеские танки (хоть и в темноте) все сплошь советские Т–26, грузовики, везущие вражеские резервы, – советские ГАЗ–АА. И так далее» (Джонатан).
Таинственный остров. СССР, 1941.
Режиссер Эдуард Пенцлин. Сценаристы Борис Шелонцев, Михаил Калинин (по одноименному роману Жюля Верна). Актеры: Алексей Краснопольский, Павел Киянский, Андрей Андриенко–Земсков, Иван Козлов, Роберт Росс и др.
17 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Эдуард Пенцлин (1903–1990)
поставил пять фильмов, два из которых («Истребители» и «Таинственный остров») вошли в число самых кассовых советских кинолент.
«Таинственный остров» – единственный приключенческо–фантастический фильм в его биографии. И очень жаль, что в послевоенный период он не стал делать новые экранизации романов Жюля Верна…
Мнения аудитории XXI века о «Таинственном острове» в основном позитивны:
- «Хорошая экранизация. Даже лучшая в мире (поскольку других я и не видел). … Эмоционально добрый и весёлый фильм получился» (Каменоградский).
- «Технический детали именно в этом фильме совершенно не важны. Фильм настоящий агитплакат. Основные идеи: отстаивание справедливости, совместный труд, освоение новых знаний и богатств природы в построении не просто удобств для жизни, а нового светлого доброго мира во всём мире... А главное чудо это всё–таки люди с неутомимым оптимизмом, которым любая задача по плечу, лишь бы рядом не было проклятых эксплуататоров или завоевателей... Во всех остальных экранизациях "Таинственного острова" (односерийные и сериалы) преобладают иные мотивы: взаимоотношения, выживание, авантюризм, мистика, приключения, технические чудеса» (С. Кулагин).
Горячие тропы. СССР, 1972.
Режиссер Юлдаш Агзамов. Сценарист Артур Макаров. Актеры: Ходжадурды Нарлиев, Максуд Мансуров, Наби Рахимов, Клара Лучко, Станислав Фесюнов, Валерий Носик
17,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Юлдаш Агзамов (1909-1985)
поставил 19 полнометражных игровых фильмов, остросюжетные «Горячие тропы» — и драма «Пятеро из Ферганы» стали у него самыми популярными лентами. 1943 год.
Гитлеровцы сбрасывают десант, чтобы в тылу советских войск взорвать стратегически важный мост…
В год выхода «Горячих троп» в кинопрокат кинокритик Дмитрий Писаревский (1912-1990) на страницах «Спутника кинозрителя» отметил, что в этом фильме «операторам удалось передать своеобразную прелесть каракумских рассветов и далей. Во всей постановке чувствуется уверенная режиссерская рука Ю. Агзамова. Пожалуй, только сцены немецкого десанта удались меньше. Уж очень тяжеловесны упитанные люди, изображающие роммелевских парашютистов. Как этого не заметил постановщик — тем более, что он сам столкнулся с ними на «поле боя», выступив в роли начальника пограничного отряда?» (Писаревский, 1972).
Сегодня об этом вполне ординарном для советского кино 1970-х фильме практически не вспоминает никто – ни киноведы, ни зрители…
Последний гайдук. СССР, 1973.
Режиссер и сценарист Валериу Гажиу. Актеры: Валерий Гатаев, Земфира Цахилова, Пеэтер Кард, Виктор Чутак, Гурген Тонунц, Константин Константинов, Леонид Марков, Анатолий Азо, Михаил Голубович, Григоре Григориу
16,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Валериу Гажиу (1938–2010)
поставил 15 полнометражных игровых фильмов, три из которых («Где ты, любовь?», «По волчьему следу» и «Последний гайдук») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
«Последний гайдук» — романтически приподнятая и «идеологически выдержанная» история юности одной из самых спорных фигур эпохи революции и гражданской войны — Григория Котовского (1881-1925)… Сегодня эта невысокого художественного качества работа Валериу Гажиу практически забыта и киноведами, и аудиторией…
Белый взрыв. СССР, 1970.
Режиссер Станислав Говорухин. Сценаристы: Эдуард Володарский, Станислав Говорухин. Актеры: Сергей Никоненко, Людмила Гурченко, Анатолий Игнатьев, Армен Джигарханян, Фёдор Одиноков и др.
16,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Станислав Говорухин (1936–2018)
поставил 19 полнометражных игровых картин и сериалов, шесть из которых («Вертикаль», «День ангела», «Белый взрыв», «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», «Контрабанда», «Десять негритят») вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент. И это без учета его телехитов, включая «Место встречи изменить нельзя».
«Белый взрыв» — история советских воинов-альпинистов, воевавших в 1942 году с гитлеровской дивизией «Эдельвейс»…
Советская кинопресса в целом поддержала эту работу Станислава Говорухина. К примеру, весьма позитивную рецензию опубликовал «Спутник кинозрителя» (Кагарлицкий, 1970
).
Да и зрители XXI века относятся к этой картине неплохо:
- «Фильм очень хорошо снят. Конечно, каких-то очень масштабных операций там не показано, и какие-то очень глубокие вопросы тоже не затрагиваются. Зато очень хорошо показана история одной локальной операции, начиная от планирования и подготовки и заканчивая результатом. Интересна также линия, связанная с психологическими особенностями персонажей» (Анджей).
- «Белый взрыв» мне нравится гораздо больше «Вертикали». В нём нет кинематографической рыхлости и необязательных сцен, военная история рассказана жёстко и правдоподобно. Отлично сыграли свои роли Джигарханян и Никоненко» (Василий).
Разоблачение. СССР, 1970.
Режиссер Тахир Сабиров. Сценаристы: Игорь Луковский, Мирсаид Миршакар. Актеры: Николай Никитский, Антс Эскола, Хабибулло Абдуразаков, Ато Мухамеджанов и др.
16,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Тахир Сабиров (1929–2002)
поставил 17 фильмов, и четыре из них – две киносказки Шахерезады, «Измена» и «Разоблачение» – вошли в тысячу самых кассовых советских кинолент.
…Средняя Азия. Чекисты должны перехватить английский караван с оружием…
В год выхода «Разоблачения» в кинопрокат кинокритик Марк Кушниров на страницах журнала «Искусство кино» дал ему в целом положительную оценку: «Итак, еще один приключенческий фильм. Его сюжет являет собой как бы цепь разоблачений (название не обманывает), связанных между собой единой подоплекой. Поскольку подобное «цепное» строение всегда предполагает известную упрощенность, изначальную откровенность замысла, заведомую предугаданность развязки, то здесь особое значение приобретает умение художника соблюсти все основные законы жанра. Это умение, несмотря на многие просчеты, есть в новой работе Т. Сабирова» (Кушниров, 1970: 31).
Да и некоторым сегодняшним зрителям этот фильм нравится:
- «Фильм хороший, он мне сразу понравился, особенно Николай Никитский в главной роли. … Смотрел я фильм еще школьником и не подозревая, что придется потом попасть в Афганистан и в Боснию, где я в общении с мусульманами порой копировал актерскую игру Николая Никитского, выходило удачно, я остался жив. Вот что значит сила искусства» (Северин).
Засада. СССР, 1970.
Режиссер Геннадий Базаров. Сценаристы: Хасан Булатов, Герасим Дегальцев, Асан Шершенов. Актеры: Игорь Ледогоров, Салават Исхаков, Владимир Балон, Афанасий Кочетков, Николай Дупак и др.
16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Геннадий Базаров
поставил 12 полнометражных игровых фильмов, из которых самым популярным у публики был истерн «Засада».
1920-е. Киргизия. Идет борьба с басмачами…
Мнения сегодняшних зрителей о «Засаде» существенно расходятся:
- «Один из замечательных фильмов о становлении Советской власти в Азиатских республиках… Считаю роль в этом фильме Игоря Ледогорова одной из самых лучших. … Пересматриваю этот фильм с огромным удовольствием» (Алексей).
- «Следует отметить одну интересную вещь: впервые в советском кинематографе, пожалуй, именно в этом фильме прозвучала тема человеколюбия и попытки не допущения напрасных жертв среди схлестнувшихся в беспощадной и жестокой битве противников. Фильм очень интересный, даже несколько необычный с точки зрения тогдашней идеологии» (Ахуныч).
- «Фильм показался слабым, местами вообще малопрофессиональным. … Конец фильма как-то нелепо сделан» (НВЧ).
Бабек. СССР, 1980.
Режиссер Эльдар Кулиев. Сценарист Энвер Мамедханлы. Актеры: Расим Балаев, Гасанага Турабов, Амалия Панахова, Тамара Яндиева и др.
16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Эльдар Кулиев (1941-2021)
поставил 13 полнометражных игровых фильмов, и зрелищный фильм «Бабек» стал его самой популярной у зрителей работой.
IX век. Азия. Полководец Бабек сражается с персидским войском… Похвалив картину Э. Кулиева за героический показ «национально-освободительного движения», рецензент «Советского экрана» отметил, что «к сожалению, в фильме есть и досадные сценарные просчеты, некоторые сцены решены слишком иллюстративно, не все приемы радуют оригинальностью» (Агамалиев, 1980: 3).
Однако у «Бабека» и сегодня немало сторонников:
- «Великолепный фильм! Смотрела его несметное количество раз. Расиму Балаеву настолько мастерски точно удалось передать мысли и чувства своего героя, что каждый раз посмотрев фильм, хочется вновь и вновь возвращаться в те века, проживать жизнь героев фильма: страдать, любить, радоваться вместе с ними» (Миронистка).
- «Фильм смотрел всего один раз, в юности. Он настолько потряс меня, что до сих пор я помню этого мужественного Человека! Фильм оставил на всю жизнь незгладимое впечатление! Чтобы воспитать из мальчика настоящего мужчину, нужно смотреть этот фильм. Огромное Спасибо человеку, снявшему этот шедевр» (Сергей).
В клешнях черного рака. СССР, 1976.
Режиссер Александр Лейманис. Сценаристы: Александр Лейманис, Янис Анерауд. Актеры: Лилита Озолиня, Улдис Думпис, Улдис Ваздикс, Гунарс Цилинский, Байба Индриксоне, Эдуардс Павулс, Валентинс Скулме и др.
16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Режиссер Александр Лейманис (1913–1990)
поставил всего восемь фильмов, но более половины из них («Армия Трясогузки», «Армия Трясогузки снова в бою», «Слуги дьявола», «Слуги дьявола на чертовой мельнице», «В клешнях черного рака»), естественно, относящихся к развлекательным жанрам, в итоге попала в список тысячи самых кассовых советских фильмов.
XVII век. Лифляндия. Борьба за Власть…
Если о предыдущих работах Александра Лейманиса, особенно о картинах «Армия Трясогузки» и «Армия Трясогузки снова в бою», советская пресса писала довольно много, то слабую в художественном отношении приключенческую ленту «В клешнях черного рака» кинокритики старались обойти стороной. Практически не вспоминают о ней и нынешние зрители…
Жизнь прекрасна. СССР-Италия, 197