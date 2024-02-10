«Это был первый фильм, который принес мне столько денег»: Арнольд Шварценеггер о первой комедийной роли

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Интервью Франсуа Сивиль: «Трагедия является частью взрослой жизни, и Д’Артаньяну придется с этим столкнуться» Исполнитель главной роли в новых «Трех мушкетерах» – о великолепных декорациях, взрослении героя и «балете» с Евой Грин

Обзор сериалов Зимой и летом — конец света: новейшие постапокалиптические сериалы Выживаем в бункере, офисе, России и на постановке Шекспира

Интервью Чань Ань Хунг: «Очень важно ощутить вкус фразы, прежде чем ее произнести» Лауреат Каннского кинофестиваля – о «Рецепте любви», сходстве кино и кулинарии, гармонии и звуках кухни, на которой кипит работа и бурлят отношения

Новости кино «СТВ», «Централ Партнершип» и «Студия "ТРИТЭ" Никиты Михалкова» названы лидерами отечественного кинопроизводства В перечне Фонда кино также присутствуют «ВБД Груп», «Дирекция кино», «1-2-3 Продакшн», «Арт Пикчерс Студия» и «Водород 2011»

Лайфстайл Это официально: Зоя Бербер и Максим Белобородов поженились Актёры скоро станут родителями