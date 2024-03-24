Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть V)

Как выглядит список тысячи самых популярных советских кинолент? Почему именно эти советские фильмы стали лидерами проката? Каких именно советских режиссеров можно считать самыми кассовыми и почему? Как кинопресса и зрители оценивали и оценивают самые кассовые советские фильмы? В данной монографии дается широкая панорама тысячи самых популярных советских кинолент в зеркале мнений кинокритиков, киноведов и зрителей. К сожалению, прокатные данные не по всем советским игровым полнометражным фильмам (а их было свыше семи тысяч) доступны (есть, к примеру, серьезные пробелы в прокатных данных 1920-х - 1960-х годов). Монография предназначена для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, кинокритики и киносоциологии.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая. © Александр Викторович Федоров, 2021-2023
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Оглавление:
Введение
Феномен успеха
Советское кино: очень краткая история
Статистика кинопроката: тысяча и один самый кассовый советский фильм.
Лидеры советского кинопроката: тенденции и закономерности
Киножурнальные анкеты и реальность
Типология уровней восприятия и анализа фильмов массовой аудиторией
Самые кассовые советские фильмы в жанре драмы и трагедии
Самые кассовые советские фильмы в жанре комедии
Самые кассовые советские фильмы в жанре мелодрамы
Самые кассовые советские фильмы в жанре детектива и триллера
Самые кассовые советские фильмы приключенческой тематики в жанрах фильма действия
Самые кассовые советские фильмы в жанре сказки
Самые кассовые советские фильмы фантастического жанра
Самые кассовые советские киноленты в жанре фильма–концерта
Приложения
1000 и 1 самый популярный фильм СССР (лидеры кинопроката)
Список самых кассовых советских фильмов в жанрах драмы и трагедии
Список самых кассовых советских фильмов в жанре комедии
Список самых кассовых советских фильмов в жанре мелодрамы
Список самых кассовых советских фильмов в жанре детектива и триллера
Список самых кассовых советских фильмов приключенческой тематики в жанрах фильма действия
Список самых кассовых советских фильмов в жанре сказки
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фантастики
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фильма-концерта
Самые кассовые кинорежиссеры СССР
100 самых популярных телефильмов и сериалов СССР
Сколько миллионов зрителей посмотрело в СССР фильм «Броненосец «Потемкин»?Советские кассовые фильмы 1920-х годов: к вопросу о киностатистике
Коротко об авторе
Читать
Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть I)
Читать
Горькая правда лучше всякой лжи?
Приложения
1000 и 1 самый популярный фильм СССР (лидеры кинопроката) *
1. 87,6.
Пираты ХХ века. 1980. Борис Дуров
2. 84,5.
Москва слезам не верит. 1980. Владимир Меньшов
3. 76,7.
Бриллиантовая рука. 1969. Леонид Гайдай
4. 76,5.
Кавказская пленница. 1967. Леонид Гайдай
5. 74,6.
Свадьба в Малиновке. 1967. Андрей Тутышкин
6. 71,1.
Экипаж. 1980. Александр Митта
7. 68,6.
Всадник без головы. 1973. Вл. Вайншток (копродукция)
8. 66,2.
Новые приключения неуловимых. 1969. Эдмонд Кеосаян
9. 66,0.
А зори здесь тихие… 1972. Станислав Ростоцкий
10. 65,5.
Человек–амфибия. 1962. Вл. Чеботарев, Геннадий Казанский
11. 65,0.
Джентльмены удачи. 1971. Александр Серый
12. 64,9.
Табор уходит в небо. 1976. Эмиль Лотяну
13. 62,5.
Калина красная. 1974. Василий Шукшин
14. 62,2.
Афоня. 1975. Георгий Данелия
15. 60,7.
Корона российской империи. 1972. Эдмонд Кеосаян
16. 60,7.
Иван Васильевич меняет профессию. 1973. Леонид Гайдай
17. 59,4.
Мачеха. 1973. Олег Бондарев
18. 58,4.
Служебный роман. 1977. Эльдар Рязанов
19. 57,8.
Судьба. 1977. Евгений Матвеев
20. 57,1.
Щит и меч. 1968. Владимир Басов (копродукция)
21. 56,2.
Русское поле. 1972. Николай Москаленко
22. 55,6.
Цыган. 1967. Евгений Матвеев
23. 55,2.
Спортлото-82. 1982. Леонид Гайдай
24. 54,9.
Сильные духом. 1967. Виктор Георгиев
25. 54,9.
Женщина, которая поет. 1979. Александр Орлов
26. 54,9.
Маленькая Вера. 1988. Василий Пичул
Читать
Без секса некуда деться?
27. 54,5.
Неуловимые мстители. 1967. Эдмонд Кеосаян
28. 54,2.
Трактир на Пятницкой. 1978. Александр Файнциммер
29. 53,4.
Офицеры. 1971. Владимир Роговой
30. 53,4.
Петровка 38. 1980. Борис Григорьев
31. 52,8.
Приключения Али-Бабы и 40 разбойников. 1980. Латиф Файзиев (копродукция)
32. 51,2.
Трембита. 1968. Олег Николаевский
33. 50,9.
Любовь земная. 1975. Евгений Матвеев
34. 49,6.
Бабье царство. 1968. Алексей Салтыков
35. 49,6.
Даурия. 1972. Виктор Трегубович
36. 49,2.
Невероятные приключения итальянцев в России. 1974. Эльдар Рязанов (копродукция)
37. 48,6.
Карнавальная ночь. 1956. Эльдар Рязанов
38. 48,6.
Гусарская баллада. 1962. Эльдар Рязанов
39. 48,2.
Путь в «Сатурн». 1968. Виллен Азаров
40. 47,5.
Тегеран-43. 1981. А. Алов и В. Наумов (копродукция)
41. 47,4.
ЧП - Чрезвычайное происшествие. 1958-1959. Викт. Ивченко
42. 46,9.
Не может быть. 1975. Леонид Гайдай
43. 46,4.
Любовь Яровая. 1953. Ян Фрид
44. 46,0.
Оптимистическая трагедия. 1963. Самсон Самсонов
45. 45,8.
Полосатый рейс. 1961. Владимир Фетин
46. 45,7.
Над Тиссой. 1958. Дмитрий Васильев
47. 45,4.
Свадьба с приданым. 1953. Татьяна Лукашевич
48. 44,9.
Самая обаятельная и привлекательная. 1985. Г. Бежанов
49. 44,8.
Застава в горах. 1953. Константин Юдин
50. 44,8.
Последняя реликвия. 1971. Григорий Кроманов
51. 44,6.
Иван Бровкин на целине. 1959. Иван Лукинский
52. 44,6.
Несовершеннолетние. 1977. Владимир Роговой
53. 44,5.
Голубая стрела. 1959. Леонид Эстрин
54. 44,5.
Любовь и голуби. 1984. Владимир Меньшов
55. 44,3.
В бой идут одни старики. 1974. Леонид Быков
56. 44,3.
Человек с бульвара Капуцинов. 1987. Алла Сурикова
57. 44,0.
Интердевочка. 1989. Петр Тодоровский (копродукция)
58. 43,8.
Их знали только в лицо. 1967. Антон Тимонишин
59. 43,6.
Возврата нет. 1974. Алексей Салтыков
60. 43,6.
Сыщик. 1980. Владимир Фокин
61. 43,3.
Неподсуден. 1969. Вл. Краснопольский и Валерий Усков
62. 43,3.
Особо важное задание. 1981. Евгений Матвеев
63. 43,0.
Безотцовщина. 1977. Владимир Шамшурин
64. 42,9.
Двойной капкан. 1986. Алоиз Бренч
65. 42,7.
Конец «Сатурна». 1968. Виллен Азаров
66. 42,5.
Сестры. 1957. Григорий Рошаль
67. 42,4.
Тихий Дон. 1957-1958. Сергей Герасимов
68. 42,3.
По тонкому льду. 1966. Дамир Вятич-Бережных
69. 41,9.
Вдали от Родины. 1960. Алексей Швачко
70. 41,9.
Меня зовут Арлекино. 1988. Валерий Рыбарев
71. 41,8.
Холодное лето 53-го. 1988. Александр Прошкин
72. 41,6.
Подсолнухи. 1971. Витторио Де Сика (копродукция)
73. 41,6.
Ты - мне, я – тебе. 1977. Александр Серый
74. 41,3.
Чистое небо. 1961. Григорий Чухрай
75. 41,2.
Смелые люди. 1950. Константин Юдин
76. 41,1.
Земля Санникова. 1973. Альберт Мкртчян и Леонид Попов
77. 40,9.
Живые и мертвые. 1964. Александр Столпер
78. 40,9.
Инспектор уголовного розыска. 1972. Суламифь Цыбульник
79. 40,9.
Апачи. 1974. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
80. 40,7.
Одиночное плавание. 1986. Михаил Туманишвили
81. 40,6.
Кубанские казаки. 1950. Иван Пырьев.
82. 40,6.
Они сражались за родину. 1975. Сергей Бондарчук
83. 40,6.
Анна Каренина. 1967. Александр Зархи
84. 40,3.
Солдат Иван Бровкин. 1955. Иван Лукинский
85. 40,3.
Осторожно, бабушка. 1961. Надежда Кошеверова
86. 40,0.
Старик Хоттабыч. 1957. Геннадий Казанский.
87. 40,0.
Верьте мне, люди. 1965. Вл. Беренштейн, И. Гурин, Л. Луков
88. 40,0.
Освобождение. 1970-1971. Юрий Озеров (копродукция)
89. 39,7.
Две жизни. 1961. Леонид Луков
90. 39,6.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика. 1965. Леонид Гайдай
91. 39,5.
Государственный преступник. 1965. Николай Розанцев
92. 39,4.
Баламут. 1979. Владимир Роговой
93. 39,4.
Воры в законе. 1988. Юрий Кара
94. 39,3.
Двенадцать стульев. 1971. Леонид Гайдай
95. 39,2.
Судьба человека. 1959. Сергей Бондарчук
96. 39,2.
Вооружен и очень опасен. 1978. Владимир Вайншток
97. 39,1.
Люди и звери. 1962. Сергей Герасимов
98. 39,1.
Молодые. 1971. Николай Москаленко
99. 39,0.
Посол Советского Союза. 1969. Георгий Натансон
100. 38,5.
Война и мир. 1966-1967. Сергей Бондарчук
101. 38,3.
Битва в пути. 1961. Владимир Басов
102. 38,2.
Мужики! 1981. Искра Бабич
103. 38,1.
Акселератка. 1987. Алексей Коренев
104. 37,9.
Судьба Марины. 1954. Исаак Шмарук и Виктор Ивченко
105. 37,9.
Туннель. 1967. Франчиск Мунтяну (копродукция)
106. 37,6.
Таинственный монах. 1968. Аркадий Кольцатый
107. 37,6.
Прости. 1987. Эрнест Ясан
108. 37,2.
Журавушка. 1969. Николай Москаленко
109. 37,0.
Трактористы. 1939. Иван Пырьев
110. 37,0.
Песни моря. 1971. Франчиск Мунтяну (копродукция)
111. 36,9.
Опасные гастроли. 1970. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
112. 36,7.
Укротительница тигров. 1955. Н. Кошеверова и А. Ивановский
113. 36,7.
Годы молодые. 1959. Алексей Мишурин
114. 36,7.
Еще раз про любовь. 1968. Георгий Натансон
115. 36,5.
Девушка без адреса. 1958. Эльдар Рязанов
116. 36,5.
Романс о влюбленных. 1974. Андрей Кончаловский
117. 36,4.
Ночной патруль. 1957. Владимир Сухобоков
118. 36,2.
Падение Берлина. 1950. Михаил Чиаурели
119. 36,2.
Как вас теперь называть? 1965. Владимир Чеботарев
120. 36,2.
Отряд особого назначения. 1980. Вадим Лысенко
121. 36,1.
Белые Росы. 1984. Игорь Добролюбов
122. 36,0.
Свинарка и пастух. 1941. Иван Пырьев
123. 35,9.
Сказ про то, как царь Петр арапа женил. 1976. Ал. Митта
124. 35,8.
Балтийское небо. 1961. Владимир Венгеров
125. 35,8.
Аты-Баты, шли солдаты... 1977. Леонид Быков
126. 35,8.
Вокзал для двоих. 1983. Эльдар Рязанов
127. 35,7.
Без вести пропавший. 1956. Исаак Шмарук
128. 35,7.
Помни имя свое. 1974/1975. Сергей Колосов (копродукция)
129. 35,6.
Женщины. 1966. Павел Любимов.
130. 35,6.
Женатый холостяк. 1983. Владимир Роговой
131. 35,4.
Девочка ищет отца. 1959. Лев Голуб
132. 35,4.
Ошибка резидента. 1968. Вениамин Дорман
133. 35,4.
Бой после победы. 1972. Виллен Азаров
134. 35,4.
В зоне особого внимания. 1978. Андрей Малюков
135. 35,4.
Молодая жена. 1979. Леонид Менакер
136. 35,3.
Два билета на дневной сеанс. 1967. Герберт Раппапорт
137. 35,3.
Тайна «Черных дроздов». 1984. Вадим Дербенев
138. 35,3.
Рейс 222. 1986. Сергей Микаэлян
139. 35,2.
Овод. 1955. Александр Файнциммер
140. 35,2.
Дерзость. 1972. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
141. 35,0.
Операция «Кобра». 1961. Дмитрий Васильев
142. 35,0.
Три плюс два. 1963. Генрих Оганисян
143. 35,0.
Коллеги. 1963. Алексей Сахаров
144. 35,0.
Разведчики. 1969. Алексей Швачко, Игорь Самборский
145. 34,9.
Родная кровь. 1964. Михаил Ершов
146. 34,8.
Часы остановились в полночь. 1959. Николай Фигуровский
147. 34,8.
Девчата. 1962. Юрий Чулюкин
148. 34,7.
Анна Каренина. 1953. Татьяна Лукашевич
149. 34,6.
Виринея. 1969. Владимир Фетин
150. 34,6.
Руслан и Людмила. 1973. Александр Птушко
151. 34,6.
Не могу сказать «Прощай». 1982. Борис Дуров
152. 34,5.
Молодая гвардия. 1948. Сергей Герасимо
в
153. 34,5.
Мертвый сезон. 1969. Савва Кулиш
154. 34,5.
Белое солнце пустыни. 1970. Владимир Мотыль
155. 34,4.
Повесть о настоящем человеке. 1948. Александр Столпер
156. 34,4.
Евдокия. 1961. Татьяна Лиознова
157. 34,4.
Курьер. 1987. Карен Шахназаров
158. 34,3.
Улица полна неожиданностей. 1957. Сергей Сиделев
159. 34,3.
Королева бензоколонки. 1963. А. Мишурин и Николай Литус
160. 34,3.
За спичками. 1980. Леонид Гайдай (копродукция)
161. 34,2.
Богатая невеста. 1938. Иван Пырьев.
162. 34,1.
Воскресение. 1960. Михаил Швейцер
163. 34,0.
Гадюка. 1965. Виктор Ивченко
164. 34,0.
Опасные друзья. 1980. Владимир Шамшурин
165. 33,9.
Любовью надо дорожить. 1960. Сергей Сплошнов
166. 33,8.
Сказание о земле Сибирской. 1948. Иван Пырьев
167. 33,8.
Розыгрыш. 1977. Владимир Меньшов
168. 33,7.
Дело «пёстрых». 1958. Николай Досталь
169. 33,6.
Слуги дьявола. 1971. Александр Лейманис
170. 33,5.
Дело № 306. 1956. Анатолий Рыбаков
171. 33,5.
Солдатское сердце. 1959. Сергей Колосов
172. 33,4.
Черная береза. 1978. Виталий Четвериков
173. 33,4.
Огарева, 6. 1981. Борис Григорьев
174. 33,3.
Душа. 1982. Александр Стефанович
175. 33,2.
Шестое июля. 1968. Юлий Карасик
176. 33,2.
Десять негритят. 1988. Станислав Говорухин
177. 33,1.
Красные листья. 1958. Владимир Корш-Саблин
178. 33,1.
Обвиняются в убийстве. 1970. Борис Волчек
179. 33,1.
Случай в квадрате 36-80. 1982. Михаил Туманишвили
180. 33,0.
Восемнадцатый год. 1958. Григорий Рошаль
181. 33,0.
Ульзана. 1976. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
182. 32,9.
Максимка. 1953. Владимир Браун
183. 32,9.
В 26-го не стрелять. 1967. Равиль Батыров
184. 32,9.
Варвара краса – длинная коса. 1971. Александр Роу
185. 32,9.
Поговорим, брат. 1979. Юрий Чулюкин
186. 32,8.
Вертикаль. 1967. Станислав Говорухин и Борис Дуров
187. 32,8.
Похищение Савойи. 1979. Вениамин Дорман
188. 32,6.
Председатель. 1965. Алексей Салтыков
189. 32,6.
Республика ШКИД. 1967. Геннадий Полока
190. 32,6.
Вий. 1967. К. Ершов, Георгий Кропачев, Александр Птушко
191. 32,5.
Матрос с «Кометы». 1958. Исидор Анненский
192. 32,5.
Крепкий орешек. 1968. Теодор Вульфович
193. 32,5.
Единственная. 1976. Иосиф Хейфиц
194. 32,5.
Груз без маркировки. 1985. Владимир Попков
195. 32,3.
Педагогическая поэма. 1955. А. Маслюков, М. Маевская
196. 32,3.
Заклятие долины змей. 1988. Марек Пестрак (копродукция)
197. 32,2.
Армия Трясогузки снова в бою. 1969. Александр Лейманис
198. 32,2.
Любить человека. 1973. Сергей Герасимов
199. 32,1.
Сотрудник ЧК. 1964. Борис Волчек
200. 32,1.
Зимняя вишня. 1985. Игорь Масленников
201. 32,0.
Два капитана. 1956. Владимир Венгеров
202. 32,0.
Дорогой мой человек. 1958. Иосиф Хейфиц
203. 32,0.
Третий тайм. 1963. Евгений Карелов
204. 32,0.
Схватка. 1973. Степан Пучинян
205. 32,0.
Будьте моим мужем. 1981. Алла Сурикова
206. 31,9.
Анна на шее. 1954. Исидор Анненский
207. 31,9.
Испытание верности. 1955. Иван Пырьев
208. 31,9.
Девушка с гитарой. 1958. Александр Файнциммер
209. 31,9.
Пятьдесят на пятьдесят. 1973. Александр Файнциммер
210. 31,8.
Дело Румянцева. 1956. Иосиф Хейфиц
211. 31,8.
Неподдающиеся. 1959. Юрий Чулюкин
212. 31,8.
Крепостная актриса. 1963. Роман Тихомиров
213. 31,8.
Донская повесть. 1964. Владимир Фетин
214. 31,8.
Опекун. 1971. Альберт Мкртчян и Эдгар Ходжикян
215. 31,7.
След сокола. 1970. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
216. 31,6.
Незабываемый 1919-й год. 1952. Михаил Чиаурели
217. 31,5.
Веселые звезды. 1954. Вера Строева
218. 31,5.
Мы с вами где-то встречались. 1954. Н. Досталь, А. Тутышкин
219. 31,5.
Старики-разбойники. 1972. Эльдар Рязанов
220. 31,3.
Трудное счастье. 1958. Александр Столпер
221. 31,3.
Северная повесть. 1960. Евгений Андриканис
222. 31,3.
О тех, кого помню и люблю. 1974. А. Вехотко и Н. Трощенко
223. 31,3.
Сладкая женщина. 1977. Владимир Фетин
224. 31,3.
Ответный ход. 1981. Михаил Туманишвили
225. 31,2.
Тайна двух океанов. 1957. Константин Пипинашвили
226. 31,2.
Семь невест ефрейтора Збруева. 1971. Виталий Мельников
227. 31,1.
Игра без правил. 1966. Ярополк Лапшин
228. 31,0.
Идиот. 1958. Иван Пырьев
229. 31,0.
Доживём до понедельника. 1968. Станислав Ростоцкий
230. 31,0.
Командир счастливой «Щуки». 1973. Борис Волчек
231. 30,9.
Верные друзья. 1954. Михаил Калатозов
232. 30,9.
Зеленая карета. 1967. Ян Фрид
233. 30,8.
Чрезвычайное поручение. 1966. С. Кеворков и Э. Карамян
234. 30,8.
Солдаты свободы. 1977. Юрий Озеров (копродукция)
235. 30,7.
Разные судьбы. 1956. Леонид Луков
236. 30,7.
Черный принц 1973. Анатолий Бобровский
237. 30,7.
Без права на ошибку. 1975. Александр Файнциммер
238. 30,7.
В моей смерти прошу винить Клаву К. 1980. Н. Лебедев и Э. Ясан
239. 30,6.
Доброе утро. 1955. Андрей Фролов
240. 30,6.
Два года над пропастью. 1967. Тимофей Левчук
241. 30,6.
Конец атамана. 1971. Шакен Айманов
242. 30,5.
Повесть о чекисте. 1969. Борис Дуров и Степан Пучинян
243. 30,5.
Пятеро с неба. 1969. Владимир Шредель
244. 30,5.
Слуги дьявола на чертовой мельнице. 1973. А. Лейманис
245. 30,4.
Карнавал. 1982. Татьяна Лиознова
246. 30,2.
Иванна. 1960. Виктор Ивченко
Читать
Анализ советских антирелигиозных фильмов
247. 30,1.
Весна на Заречной улице. 1956. Ф. Миронер и М. Хуциев
248. 30,1.
Баллада о солдате. 1959. Григорий Чухрай
249. 30,1.
Поднятая целина. 1960. Александр Иванов
250. 30,1.
Сверстницы. 1959. Василий Ордынский
251. 30,1.
Среди добрых людей. 1962. Е. Брюнчугин и А. Буковский
252. 30,1.
Свет в конце тоннеля. 1974. Алоиз Бренч
253. 30,1.
Тайны мадам Вонг. 1986. Степан Пучинян
254. 30,0.
Тишина. 1964. Владимир Басов
255. 30,0.
Веселые ребята. 1934. Григорий Александров
256. 30,0.
Чапаев. 1934. Братья Васильевы
257. 30,0.
Бессмертный гарнизон. 1956. З. Аграненко и Э. Тиссэ
258. 30,0.
Штепсель женит Тарапуньку. 1958. Е. Березин и Ю. Тимошенко
259. 30,0.
Стряпуха. 1966. Эдмонд Кеосаян
260. 30,0.
Хорошо сидим! 1987. Мунид Закиров
261. 29,9.
Дайте жалобную книгу. 1965. Эльдар Рязанов
262. 29,9.
Черная стрела. 1985. Сергей Тарасов
263. 29,8.
Двенадцатая ночь. 1955. Ян Фрид
264. 29,8.
Черный бизнес. 1965. Василий Журавлев
265. 29,7.
Игра без ничьей. 1967. Юрий Кавтарадзе
266. 29,6.
Ко мне, Мухтар. 1965. Семен Туманов
267. 29,6.
Европейская история. 1984. Игорь Гостев (копродукция)
268. 29,5.
Ссора в Лукашах. 1959. Максим Руф
269. 29,4.
Тень у пирса. 1956. Михаил Винярский
270. 29,4.
Эксперимент доктора Абста. 1969. Антон Тимонишин
271. 29,4.
Не ходите, девки, замуж. 1985. Евгений Герасимов
272. 29,4.
Змеелов. 1986. Вадим Дербенев
273. 29,3.
Неоконченная повесть. 1955. Фридрих Эрмлер
274. 29,3.
Заноза. 1957. Николай Санишвили
275. 29,3.
Золотой теленок. 1968. Михаил Швейцер
276. 29,2.
Опасные тропы. 1955. Александр Алексеев, Евгений Алексеев
277. 29,2.
Запасной игрок. 1954. Семён Тимошенко
278. 29,2.
Москва, любовь моя. 1974. Александр Митта (копродукция)
279. 29,1.
В добрый час! 1957. Виктор Эйсымонт
280. 29,1.
Марианна. 1967. Василий Паскару
281. 29,0.
Жестокость. 1959. Владимир Скуйбин
282. 29,0.
Годы девичьи. 1962. Леонид Эстрин
283. 29,0.
Берегись автомобиля! 1966. Эльдар Рязанов
284. 29,0.
Непобедимый. 1983. Юрий Борецкий
285. 28,9.
Без вины виноватые. 1945. Владимир Петров
286. 28,9.
Звезда. 1949/53. Александр Иванов
287. 28,9.
Дом, в котором я живу. 1957. Лев Кулиджанов и Яков Сегель
288. 28,9.
Аннушка. 1959. Борис Барнет
289. 28,9.
Мичман Панин. 1960. Михаил Швейцер
290. 28,9.
Человек без паспорта. 1966. Анатолий Бобровский
291. 28,9.
Стрелы Робин Гуда. 1976. Сергей Тарасов
292. 28,9.
Странная женщина. 1978. Юлий Райзман
293. 28,9.
Прощальная гастроль "Артиста". 1980. А. Файнциммер
294. 28,9.
Иди и смотри. 1986. Элем Климов
295. 28,8.
Следы на снегу. 1955. Адольф Бергункер
296. 28,8.
Колыбельная. 1960. Михаил Калик
297. 28,8.
Черемушки. 1963. Герберт Раппапорт
298. 28,7.
Взрослые дети. 1961. Виллен Азаров
299. 28,7.
Тройная проверка. 1970. Алоиз Бренч
300. 28,7.
Судьба резидента. 1970. Вениамин Дорман
301. 28,7.
Сын. 1956. Юрий Озеров.
302. 28,6.
Выстрел в тумане. 1964. А. Серый, А. Бобровский
303. 28,6.
Один шанс из тысячи. 1969. Леон Кочарян
304. 28,6.
Фронт за линией фронта. 1978. Игорь Гостев
305. 28,5.
Гараж. 1980. Эльдар Рязанов
306. 28,4.
"24-25" не возвращается. 1969. А.Бренч, Р.Горяев
307. 28,4.
Где 042? 1970. Олег Ленциус
308. 28,4.
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго. 1983. Сергей Тарасов
309. 28,4.
Контрабанда. 1975. Станислав Говорухин
310. 28,3.
Командир корабля. 1954. Владимир Браун
311. 28,3.
Летят журавли. 1957. Михаил Калатозов
312. 28,3.
Повесть о молодоженах. 1960. Сергей Сиделев
313. 28,3.
Белорусский вокзал. 1971. Андрей Смирнов
314. 28,2.
Вольница. 1956. Григорий Рошаль
315. 28,2.
Следствие продолжается. 1967. Али-Сэттар Атакишиев
316. 28,1.
Дело было в Пенькове. 1958. Станислав Ростоцкий
317. 28,0.
Любимая девушка. 1940. Иван Пырьев
318. 27,9.
Чемпион мира. 1955. Владимир Гончуков
319. 27,9.
Им было девятнадцать... 1960. Владимир Кочетов
320. 27,9.
713-й просит посадку. 1962. Григорий Никулин
321. 27,9.
Учитель танцев. 1952. В. Канцель, Т. Лукашевич
322. 27,9.
Годен к нестроевой. 1968. Владимир Роговой, Эфраим Севела
323. 27,8.
Девушка – джигит. 1955. Павел Боголюбов
324. 27,8.
Максим Перепелица. 1956. Анатолий Граник
325. 27,8.
Екатерина Воронина. 1957. Исидор Анненский
326. 27,8.
Гулящая. 1961. Иван Кавалеридзе
327. 27,8.
Один из нас. 1971. Геннадий Полока
328. 27,8.
Неисправимый лгун. 1974. Виллен Азаров
329. 27,7.
Меченый атом. 1973. Игорь Гостев
330. 27,7.
Блокада. 1975. Михаил Ершов
331. 27,6.
Кортик. 1954. Владимир Венгеров и Михаил Швейцер
332. 27,6.
Мамлюк. 1959. Давид Рондели
333. 27,6.
День счастья. 1964. Иосиф Хейфиц
334. 27,6.
Укрощение огня. 1972. Даниил Храбровицкий
335. 27,6.
Океан. 1974. Юрий Вышинский
336. 27,6.
Фронт без флангов. 1975. Игорь Гостев
337. 27,6.
Капитан «Старой черепахи». 1956. В. Воронин, Г. Габай
338. 27,5.
Живой труп. 1952. В. Венгеров, В. Кожич, А. Даусон
339. 27,5.
На дальних берегах. 1958. Тофик Таги-заде
340. 27,5.
Ваня. 1959. Анатолий Дудоров и Аркадий Шульман
341. 27,5.
Жизнь прошла мимо. 1959. Владимир Басов
342. 27,5.
Журналист. 1967. Сергей Герасимов
343. 27,5.
Приезжая. 1978. Валерий Лонской
344. 27,4.
Убийство на улице Данте. 1956. Михаил Ромм
345. 27,4.
Увольнение на берег. 1962. Феликс Миронер
346. 27,4.
Жаворонок. 1965. Никита Курихин и Леонид Менакер.
347. 27,4.
Теща. 1974. Сергей Сплошнов
348. 27,3.
Садко. 1953. Александр Птушко
349. 27,3.
Будни уголовного розыска. 1973. Суламифь Цыбульник
350. 27,2.
Школа мужества. 1954. В. Басов и М. Корчагин
351. 27,2.
Человек родился. 1956. Василий Ордынский
352. 27,2.
Первые испытания. 1960. Владимир Корш-Саблин
353. 27,2.
Роман и Франческа. 1961. Владимир Денисенко
354. 27,2.
Белый рояль. 1969. Мукадас Махмудов
355. 27,1.
Истребители. 1939. Эдуард Пенцлин
356. 27,1.
Ехали мы, ехали... 1963. Ефим Березин и Юрий Тимошенко
357. 27,1.
Риск. 1971. Василий Паскару
358. 27,1.
Высокое звание. 1973. Евгений Карелов
359. 27,0.
Живет такой парень. 1964. Василий Шукшин
360. 27,0.
Нейтральные воды. 1969. Владимир Беренштейн
361. 26,9.
Стрекоза. 1954. Семён Долидзе, Леван Хотивари
362. 26,9.
Наши соседи. 1957. Сергей Сплошнов
363. 26,9.
Нормандия-Неман. 1960. Жан Древиль (копродукция)
364. 26,9.
Прерванная песня. 1960. Н. Санишвили (копродукция)
365. 26,9.
По данным уголовного розыска… 1980. В. Михайловский
366. 26,8.
Далекая невеста. 1948. Евгений Иванов-Барков
367. 26,8.
Фатима. 1959. Семён Долидзе
368. 26,8.
Артист из Кохановки. 1962. Григорий Липшиц
369. 26,8.
На семи ветрах. 1962. Станислав Ростоцкий
370. 26,8.
Сказка о царе Салтане. 1967. Александр Птушко
371. 26,8.
Хозяин тайги. 1969. Владимир Назаров
372. 26,8.
Усатый нянь. 1978. Владимир Грамматиков
373. 26,7.
Дочь Стратиона. 1965. Василий Левин
374. 26,6.
Добровольцы. 1958. Юрий Егоров
375. 26,6.
Катя-Катюша. 1960. Григорий Липшиц
376. 26,6.
Эдгар и Кристина. 1967. Леонид Лейманис
377. 26,6.
Весна на Одере. 1968. Леон Сааков
378. 26,6.
Братья Карамазовы. 1969. Иван Пырьев
379. 26,6.
Старый знакомый. 1969. И. Ильинский и А. Кольцатый
380. 26,6.
Двойной обгон. 1984. Александр Гордон
381. 26,5.
Медовый месяц. 1956. Надежда Кошеверова
382. 26,4.
Случай на шахте восемь. 1958. Владимир Басов
383. 26,4.
Взорванный ад. 1967. Иван Лукинский
384. 26,4.
Ар-хи-ме-ды! 1976. Александр Павловский
385. 26,3.
Семь нянек. 1962. Ролан Быков
386. 26,3.
Расплата. 1971. Федор Филиппов
387. 26,3.
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. 1973. Станислав Говорухин
388. 26,3.
Человек в штатском. 1973. Василий Журавлев
389. 26,2.
Удар! Еще удар! 1968. Виктор Садовский
390. 26,2.
Городской романс. 1971. Петр Тодоровский
391. 26,1.
В шесть часов вечера после войны. 1944. Иван Пырьев
392. 26,1.
Огненные вёрсты. 1957. Самсон Самсонов
393. 26,1.
Незваные гости. 1959. Игорь Ельцов
394. 26,1.
49 дней. 1962. Генрих Габай
395. 26,1.
Вам и не снилось. 1981. Илья Фрэз
396. 26,0.
Адмирал Ушаков. 1953. Михаил Ромм
397. 26,0.
Корабли штурмуют бастионы. 1953. Михаил Ромм
398. 26,0.
Большая семья. 1954. Иосиф Хейфиц
399. 26,0.
Три тополя на Плющихе. 1968. Татьяна Лиознова
400. 26,0.
Мой ласковый и нежный зверь. 1978. Эмиль Лотяну
401. 26,0.
Забытая мелодия для флейты. 1987. Эльдар Рязанов
402. 25,9.
Хмурое утро. 1959. Григорий Рошаль
403. 25,9.
След в океане. 1965. Олег Николаевский
404. 25,9.
Семья Ивановых. 1975. Алексей Салтыков
405. 25,8.
Гроза над полями. 1959. Николай Красий и Юрий Лысенко
406. 25,8.
Грозные ночи. 1961. В. Довгань и А. Курочкин
407. 25,8.
Огонь, вода и... медные трубы. 1969. Александр Роу
408. 25,7.
Калиновая Роща. 1954. Тимофей Левчук
409. 25,7.
Судьба барабанщика. 1956. Виктор Эйсымонт
410. 25,7.
Пришла и говорю. 1985. Наум Ардашников
411. 25,6.
В квадрате 45. 1956. Юрий Вышинский
412. 25,6.
Сердце не прощает. 1961. Владимир Довгань и Иван Кобозев
413. 25,6.
Штрафной удар. 1963. Вениамин Дорман
414. 25,6.
Доктор Вера. 1968. Дамир Вятич-Бережных
415. 25,6.
Влюблен по собственному желанию. 1982. Сергей Микаэлян
416. 25,5.
Звёзды на крыльях. 1955. Исаак Шмарук
417. 25,5.
Стучись в любую дверь. 1958. Мария Фёдорова
418. 25,5.
Суета сует. 1979. Алла Сурикова
419. 25,4.
Горячее сердце. 1953. Г. Казанский, В. Кожич, А. Даусон
420. 25,4.
Наследники. 1960. Тимофей Левчук
421. 25,4.
Любовь моя, печаль моя. 1979. А. Ибрагимов (копродукция)
422. 25,3.
Павел Корчагин. 1957. Александр Алов и Владимир Наумов
423. 25,3.
Там, где цветут эдельвейсы. 1966. Е. Арон и Ш. Бейсембаев
424. 25,3.
Меж высоких хлебов. 1971. Леонид Миллионщиков
425. 25,2.
Море студёное. 1955. Юрий Егоров
426. 25,2.
Отчий дом. 1959. Лев Кулиджанов
427. 25,2.
Аннычка. 1969. Борис Ивченко
428. 25,2.
Переступи порог. 1970. Ричард Викторов
429. 25,1.
Дорога. 1955. Александр Столпер
430. 25,1.
Урок жизни. 1955. Юлий Райзман
431. 25,1.
Сорок первый 1956 Григорий Чухрай
432. 25,1.
Первое свидание 1960 Искра Бабич
433. 25,1.
Зайчик 1965 Леонид Быков.
434. 25,1.
Жили-были старик со старухой. 1965. Григорий Чухрай
435. 25,1.
Крах. 1969. Владимир Чеботарев
436. 25,0.
Дети партизана. 1954. Лев Голуб, Николай Фигуровский.
437. 25,0.
Об этом забывать нельзя. 1954. Леонид Луков
438. 25,0.
За витриной универмага. 1956 Самсон Самсонов
439. 25,0.
Я встретил девушку. 1957. Рафаил Перельштейн
440. 25,0.
Трое вышли из леса. 1958. Константин Воинов
441. 25,0.
Последний дюйм. 1959. Теодор Вульфович, Никита Курихин
442. 25,0.
Деревенский детектив. 1969. Иван Лукинский
443. 25,0.
Олеся. 1971. Борис Ивченко
444. 24,9.
Чужая родня. 1956. Михаил Швейцер
445. 24,9.
Впереди крутой поворот. 1960. Ричард Викторов
446. 24,9.
Пацаны. 1983. Динара Асанова
Читать
«Пацаны»: Спасите наши души...
447. 24,8.
Серебряный тренер. 1963. Виктор Ивченко
448. 24,8.
Гранатовый браслет. 1965. Абрам Роом
449. 24,8.
Соло для слона с оркестром. 1976. О. Липский (копродукция
)
450. 24,7.
Черноморочка. 1960. Алексей Коренев
451. 24,7.
За двумя зайцами. 1961. Виктор Иванов
452. 24,7.
Чужая беда. 1961. Ян Фрид
453. 24,7.
Трое суток после бессмертия. 1963. Владимир Довгань
454. 23,7.
Я, следователь... 1972. Георгий Калатозишвили
455. 24,7.
Шестой. 1982. Самвел Гаспаров
456. 24,6.
Высота. 1957. Александр Зархи
457. 24,6.
Песня первой любви. 1958. Л. Вагаршян и Ю. Ерзинкян
458. 24,6.
Лёгкая жизнь. 1964. Вениамин Дорман
459. 24,6.
Первый троллейбус. 1964. Исидор Анненский
460. 24,6.
Женя, Женечка и "катюша". 1967. Владимир Мотыль
461. 24,6.
Каждый вечер в одиннадцать. 1969. Самсон Самсонов
462. 24,6.
34-й скорый. 1982. Андрей Малюков
463. 24,5.
Герои Шипки. 1955. Сергей Васильев (копродукция)
464. 24,5.
Преступление. 1976. Евгений Ташков
465. 24,4.
Разлом. 1952. Павел Боголюбов, Юрий Музыкант
466. 24,4.
Тревожная молодость. 1955. А. Алов и В. Наумов
467. 24,4.
Крутые Горки. 1956. Николай Розанцев
468. 24,4.
Повесть о первой любви. 1957. Василий Левин
469. 24,4.
Испытательный срок. 1960. Владимир Герасимов
470. 24,4.
Хроника пикирующего бомбардировщика. 1968. Н. Бирман
471. 24,4.
Шах королеве бриллиантов. 1974. Алоиз Бренч
472. 24,4.
Мимино. 1978. Георгий Данелия
473. 24,4.
Берег. 1984. А. Алов и В. Наумов (копродукция)
474. 24,3.
Простая история. 1960. Юрий Егоров
475. 24,3.
Казаки. 1961. Василий Пронин
476. 24,3.
Это было в разведке. 1969. Лев Мирский
477. 24,2.
Встреча на Эльбе. 1949. Григорий Александров
478. 24,2.
Секретная миссия. 1950. Михаил Ромм
479. 24,2.
Земля и люди. 1956. Станислав Ростоцкий
480. 24,2.
Свет далекой звезды. 1965. Иван Пырьев
481. 24,2.
Пароль не нужен. 1967. Борис Григорьев
482. 24,2.
Забудьте слово "смерть". 1979. Самвел Гаспаров
483. 24,2.
Найти и обезвредить. 1983. Георгий Кузнецов
484. 24,1.
Отелло. 1956. Сергей Юткевич
485. 24,1.
Неповторимая весна. 1957. Александр Столпер
486. 24,1.
Встреча у старой мечети. 1970. Сухбат Хамидов
487. 24,1.
Это мы не проходили. 1976. Илья Фрэз
488. 24,1.
Особо опасные… 1980. Суламбек Мамилов
489. 24,1.
Блондинка за углом. 1984. Владимир Бортко
490. 24,0.
Секретарь райкома. 1942. Иван Пырьев
491. 24,0.
Великий воин Албании Скандербег. 1954. Сергей Юткевич (копродукция)
492. 24,0.
Шофёр поневоле. 1958. Надежда Кошеверова
493. 24,0.
Ненависть. 1978. Самвел Гаспаров
494. 23,9.
Случай с ефрейтором Кочетковым. 1955. Александр Разумный
495. 23,9.
Солдатка. 1960. Владимир Денисенко
496. 23,9.
Девять дней одного года. 1962. Михаил Ромм
497. 23,9.
Взрыв после полуночи. 1969. Э. Карамян, С. Кеворков
498. 23,9.
Я его невеста. 1969. Наум Трахтенберг
499. 23,9.
Схватка в пурге. 1978. Александр Гордон
500. 23,9.
Транссибирский экспресс. 1978. Эльдор Уразбаев
501. 23,9.
Возвращение резидента. 1982. Вениамин Дорма
н
502.
23,8. Друг мой, Колька! 1961. А. Митта и А. Салтыков
503. 23,8.
Грешница. 1962. Фёдор Филиппов и Гавриил Егиазаров
504. 23,8.
Отец солдата. 1965. Резо Чхеидзе
505. 23,8.
Зигзаг удачи. 1969. Эльдар Рязанов
506. 23,8.
Шельменко-денщик. 1971. Андрей Тутышкин
507. 23,8.
Земля, до востребования. 1973. Вениамин Дорман
508. 23,8.
Версия полковника Зорина. 1979. Андрей Ладынин
509. 23,8.
Смерть на взлёте. 1983. Хасан Бакаев
510. 23,7.
Радуга. 1944. Марк Донской
511. 23,7.
Алёшкина любовь. 1961. Семён Туманов и Георгий Щукин
512. 23,7.
Всё остаётся людям 1963. Георгий Натансон
513. 23,7.
Развязка. 1970. Николай Розанцев
514. 23,7.
Свой среди чужих, чужой среди своих. 1974. Н. Михалков
515. 23,7.
Чучело. 1984. Ролан Быков
Читать
Школа и вуз в советском кино эпохи: 1969-1985
516. 23,6.
Весенние заморозки. 1955. П. Арманд и Л. Лейманис
517. 23,6.
Цель его жизни. 1958. Анатолий Рыбаков
518. 23,6.
Гори, моя звезда! 1958. Анатолий Слесаренко
519. 23,6.
Меч и роза. 1960. Леонид Лейманис
520. 23,6.
Совершенно серьёзно. 1961. Э. Рязанов, Л. Гайдай, Н.Трахтенберг, Э. Змойро, В. Семаков
521. 23,6.
Молодо-зелено. 1962. Константин Воинов
522. 23,6.
Эскадрон гусар летучих. 1981. Н. Хубов, С. Ростоцкий
523. 23,5.
В мирные дни. 1951. Владимир Браун
524. 23,5.
Юность Петра. 1981. Сергей Герасимов (копродукция)
525. 23,4.
Весенние грозы. 1960. Николай Фигуровский
526. 23,4.
Люди на мосту. 1960. Александр Зархи
527. 23,4.
Возвращение к жизни. 1972. Владимир Басов
528. 23,4.
Небо со мной. 1975. Валерий Лонской
529. 23,3.
Решающий шаг. 1966. Алты Карлиев
530. 23,3.
Цветы запоздалые. 1970. Абрам Роом
531. 23,3.
Сибирячка. 1973. Алексей Салтыков
532. 23,3.
Приваловские миллионы. 1973. Ярополк Лапшин
533. 23,3.
Красные дипкурьеры 1978 Вилен Новак
534. 23,2.
Каменный цветок. 1946. Александр Птушко
535. 23,2.
Матрос Чижик. 1955. Владимир Браун
536. 23,2.
Любой ценой. 1960. Анатолий Слесаренко
537. 23,2.
Сережа. 1960. Георгий Данелия и Игорь Таланкин
538. 23,2.
Спасенное поколение. 1960. Георгий Победоносцев
539. 23,2.
Хлеб и розы. 1960. Федор Филиппов
540. 23,2.
На пути в Берлин. 1969. Михаил Ершов
541. 23,2.
Одиноким предоставляется общежитие. 1984. С. Самсонов
542. 23,2.
Конец императора тайги. 1978. Владимир Саруханов
543. 23,2.
Приступить к ликвидации. 1984. Борис Григорьев
544. 23,1.
Деловые люди. 1963. Леонид Гайдай
545. 23,1.
Белый Бим – Черное ухо. 1977. Станислав Ростоцкий
546. 23,0.
Александр Невский. 1938. С. Эйзенштейн, Д. Васильев
547. 23,0.
Петр Первый. 1937/1939. Владимир Петров
548. 23,0.
Мой младший брат. 1962. Александр Зархи
549. 23,0.
Порожний рейс. 1963. Владимир Венгеров
550. 23,0.
Три толстяка. 1966. Алексей Баталов и Иосиф Шапиро
551. 23,0.
Горячий снег. 1972. Гавриил Егиазаров
552. 23,0.
Ларец Марии Медичи. 1981. Рудольф Фрунтов
553. 22,9.
Аринка. 1940. Юрий Музыкант, Надежда Кошеверова
554. 22,9.
Зумрад. 1962. Александр Давидсон, Абдусалом Рахимов.
555. 22,9.
Ключи от неба. 1965. Виктор Иванов
556. 22,9.
Хлеб, золото, наган. 1981. Самвел Гаспаров
557. 22,8.
День, когда исполняется 30 лет. 1962. Валентин Виноградов
558. 22,8.
Никто не хотел умирать. 1966. Витаутас Жалакявичюс
559. 22,8.
Зося. 1967. Михаил Богин (копродукция)
560. 22,8.
Не ставьте лешему капканы. 1981. Владимир Саруханов
561. 22,7.
Подвиг разведчика. 1947. Борис Барнет
562. 22,7.
Кето и Котэ. 1948/1953. В. Таблиашвили, Ш. Гедеванишвили
563. 22,7.
Правда - хорошо, а счастье – лучше. 1952. Сергей Алексеев, Борис Никольский
564. 22,7.
Олекса Довбуш. 1960. Виктор Иванов
565. 22,7.
Тучи над Борском. 1961. Василий Ордынский
566. 22,7.
Человек не сдаётся. 1961. Иосиф Шульман
567. 22,6.
Судьба женщины.1958. Николай Санишвили
568. 22,6.
А если это любовь? 1962. Юлий Райзман
569. 22,6.
Это случилось в милиции. 1963. Виллен Азаров
570. 22,6.
"Сто грамм" для храбрости. 1977. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов и Георгий Щукин
571. 22,6.
Вас ожидает гражданка Никанорова. 1979. Леонид Марягин
572. 22,6.
Капкан для шакалов. 1986. Мукудас Махмудов
573. 22,5.
Старшая сестра. 1967. Георгий Натансон
574. 22,5.
Служили два товарища. 1968. Евгений Карелов
575. 22,5.
Седьмая пуля. 1973 Али Хамраев
576. 22,5.
Точка отсчёта. 1980. Виктор Туров
577. 22,4.
Атаман кодр. 1959. М. Калик, Б. Рыцарев и О. Улицкая
578. 22,4.
Наш общий друг. 1962. Иван Пырьев
579. 22,4.
Встреча в горах. 1967. Николай Санишвили
580. 22,4.
На войне как на войне. 1969. Виктор Трегубович.
581. 22,3.
Есть такой парень. 1956. Виктор Ивченко
582. 22,3.
Коммунист. 1958. Юлий Райзман
583. 22,3.
Чужие дети. 1959. Тенгиз Абуладзе
584. 22,3.
Спасите наши души. 1960. Алексей Мишурин
585. 22,3.
Алые паруса. 1961. Александр Птушко
586. 22,3
...А вы любили когда-нибудь? 1974. Игорь Усов
587. 22,3.
Осенний марафон. 1980. Георгий Данелия
588. 22,2.
Железный поток. 1967. Ефим Дзиган
589. 22,2.
Полонез Огинского. 1971. Лев Голуб
590. 22,2.
Алмазы для Марии. 1976. О. Бондарев и В. Чеботарев
591. 22,2.
Лекарство против страха. 1978. Альберт Мкртчян
592. 22,1.
Княжна Мери. 1955. Исидор Анненский
593. 22,1.
Борец и клоун. 1957. Константин Юдин и Борис Барнет
594. 22,1.
Прыжок на заре. 1961. Иван Лукинский
595. 22,1.
Большая дорога. 1963. Юрий Озеров (копродукция)
596. 22,1.
Зелёные цепочки. 1971. Григорий Аронов
597. 22,1.
Отцы и деды. 1982. Юрий Егоров
598. 22,1.
Выстрел в спину. 1980. Владимир Чеботарев
599. 22,0.
Косолапый друг. 1960. Владимир Сухобоков
600. 22,0.
Звезда пленительного счастья. 1975. Владимир Мотыл
ь
601. 22,0.
Жестокий романс. 1984. Эльдар Рязанов
602. 22,0.
Медный ангел. 1984. Вениамин Дорман
603. 21,9.
Зоя. 1944. Лео Арнштам
604. 21,9.
У них есть Родина. 1950. А. Файнциммер и В. Легошин
605. 21,9.
Необыкновенное лето. 1957. Владимир Басов
606. 21,9.
Слепой музыкант. 1961. Татьяна Лукашевич
607. 21,9.
Самый медленный поезд. 1963. В. Краснопольский и В. Усков
608. 21,9.
Это сильнее меня. 1974. Федор Филиппов
609. 21,9.
Чёрный капитан. 1974. Олег Ленциус
610. 21,9.
Берём всё на себя. 1981. Евгений Шерстобитов
611. 21,8.
Мачеха. 1959. Абиб Исмайлов
612. 21,8.
Дикая собака Динго. 1962. Юлий Карасик
613. 21,8.
Мужской разговор. 1969. Игорь Шатров
614. 21,8.
Из жизни начальника уголовного розыска. 1983. С. Пучинян
615. 21,7.
Иван Никулин – русский матрос. 1945.
616. 21,7.
Первый парень. 1959. Сергей Параджанов
617. 21,7.
Каин XVIII. 1963. Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро
618. 21,7.
Нина. 1971. Алексей Швачко и Виталий Кондратов
619. 21,6.
Сталинградская битва. 1949. Владимир Петров
620. 21,6.
Слуга двух господ. 1953. Адольф Бергункер
621. 21,6.
Прощайте, голуби! 1961. Яков Сегель
622. 21,6.
Звезда балета. 1965. Алексей Мишурин
623. 21,6.
Золото. 1970. Дамир Вятич-Бережных
624. 21,6.
Возвращение «Святого Луки». 1971. Анатолий Бобровский
625. 21,6.
Прощание с Петербургом. 1972. Ян Фрид
626. 21,6.
Фантазия на тему любви. 1981. Аида Манасарова
627. 21,5.
Кавалер Золотой Звезды. 1951. Юлий Райзман
628. 21,5.
Белые ночи. 1960. Иван Пырьев
629. 21,5.
Дикий мёд. 1967. Владимир Чеботарев
630. 21,5.
Поединок в горах. 1968. Камиль Рустамбеков
631. 21,5.
Я Вас любил... 1968. Илья Фрэз
632. 21,5.
Ночной мотоциклист. 1973. Юлий Слупский
633. 21,4.
Небесный тихоход 1946. Семен Тимошенко
634. 21,4.
Она вас любит. 1957. Семён Деревянский и Рафаил Суслович
635. 21,4.
Я вам пишу... 1959. Михаил Израилев
636. 21,4.
Далеко на Западе. 1969. Александр Файнциммер
637. 21,4.
Волчья яма. 1984. Болот Шамшиев
638. 21,3.
Гроза над Белой. 1968. Е. Немченко, С. Чаплин.
639. 21,3.
Однажды, 20 лет спустя. 1981. Юрий Егоров
640. 21,3.
Грачи. 1983. Константин Ершов
641. 21,2.
Укротители велосипедов. 1964. Юлий Кун
642. 21,2.
Горячая душа. Ленфильм, 1960. Евгений Немченко
643. 21,2.
Твой современник. 1968. Юлий Райзман
644. 21,2.
Впервые замужем. 1980. Иосиф Хейфиц
645. 21,2.
Где ты, любовь? 1981. Валериу Гажиу
646. 21,1.
Кровь людская – не водица. 1960. Николай Макаренко
647. 21,1.
В мёртвой петле. 1963. Н. Ильинский и С. Цыбульник
648. 21,1.
Куклы смеются. 1964. Николай Санишвили
649. 21,1.
Люди не всё знают. 1964. Николай Макаренко
650. 21,1.
Рогатый бастион. 1964/1975. Петр Василевский
651. 21,1.
Самый последний день. 1973. Михаил Ульянов
652. 21,1.
Легенда о любви. 1984. Латиф Файзиев и Умеш Мехра
653. 21,0.
Ленин в Октябре. 1937. Михаил Ромм.
654. 21,0.
Ленин в 1918 году. 1939. Михаил Ромм.
655. 21,0.
Олеко Дундич. 1958. Леонид Луков (копродукция)
656. 21,0.
Когда деревья были большими. 1962. Лев Кулиджанов
657. 21,0.
Почтовый роман. 1970. Евгений Матвеев
658. 21,0.
Когда дождь и ветер стучат в окно. 1968. Алоиз Бренч
659. 21,0.
Начало. 1970. Глеб Панфилов
660. 21,0.
За рекой – граница. 1972. Алты Карлиев
661. 21,0.
Круг. 1973. Герберт Раппапорт
662. 21,0.
Отец и сын. 1980. В. Краснопольский и В. Усков
663. 20,9.
Цирк. 1936. Григорий Александров
664. 20,9.
Щедрое лето. 1951. Борис Барнет
665. 20,9.
Возвращение Василия Бортникова. 1953. Всеволод Пудовкин
666. 20,9.
Поддубенские частушки. 1957. Герберт Раппапорт
667. 20,9.
Гамлет. 1964. Григорий Козинцев
668. 20,9.
Ангел в тюбетейке. 1969. Шакен Айманов
669. 20,9.
Пропавшая экспедиция. 1976. Вениамин Дорман
670. 20,8.
Клятва. 1946. Михаил Чиаурели
671. 20,8.
К Чёрному морю. 1958. Андрей Тутышкин
672. 20,8.
Карьера Димы Горина. 1961. Ф. Довлатян и Л. Мирский
673. 20,8.
Гиперболоид инженера Гарина. 1966. Александр Гинцбург
674. 20,8.
Белый башлык. 1975. Владимир Савельев
675. 20,8.
Таможня. 1982. Александр Муратов
676. 20,7.
Волки и овцы. 1953. Владимир Сухобоков
677. 20,7.
Зеленый фургон. 1960. Генрих Габай.
678. 20,7.
Если ты прав... 1964. Юрий Егоров
679. 20,7.
Ракеты не должны взлететь, 1965. Алексей Швачко, А. Тимонишин
680. 20,7.
Золотые рога. 1973. Александр Роу
681. 20,7.
Человек–невидимка 1985. Александр Захаров
682. 20,6.
Рассказ нищего. 1962. Лео Эсакия
683. 20,6.
Знакомьтесь, Балуев! 1963. Виктор Комиссаржевский
684. 20,6.
После свадьбы. 1963. Михаил Ершов
685. 20,6.
Дети Дон-Кихота. 1966. Евгений Карелов
686. 20,5.
Обманутые. 1961. Ада Неретниеце и Марис Рудзитис
687. 20,5.
Встреча с прошлым. 1967. Семён Долидзе
688. 20,5.
Влюбленные. 1970. Эльёр Ишмухамедов
689. 20,5.
Слово для защиты. 1977. Вадим Абдрашитов
690. 20,5.
С любимыми не расставайтесь. 1980. Павел Арсенов
691. 20,5.
Опасно для жизни. 1985. Леонид Гайдай
692. 20,5.
Через тернии к звёздам. 1981. Ричард Викторов
693. 20,5.
Женщина в белом. 1982. Вадим Дербенев
694. 20,4.
На всякого мудреца довольно простоты. 1952. Анатолий Дорменко и Владимир Сухобоков
695. 20,4.
Два Фёдора. 1959. Марлен Хуциев
696. 20,4.
Леон Гаррос ищет друга. 1961. М. Пальеро (копродукция)
697. 20,4.
Ход конём. 1963. Татьяна Лукашевич
698. 20,4.
Пришел солдат с фронта. 1972. Николай Губенко
699. 20,4.
Дерсу Узала. 1976. Акира Куросава (копродукция)
700. 20,4.
От зари до зари. 1976. Гавриил Егиазаров
701. 20,3.
Спортивная честь. 1951. Владимир Петров
702. 20,3.
Бессонная ночь. 1960. Исидор Анненский
703. 20,3.
И на Тихом океане... 1974. Юрий Чулюкин
704. 20,3.
Прощайте, фараоны. 1975. В. Винник, Д. Черкасский
705. 20,3.
Подранки. 1977. Николай Губенко
706. 20,3.
Тревожный месяц вересень. 1977. Леонид Осыка
707. 20,3.
Победа. 1985. Евгений Матвеев (копродукция)
708. 20,2.
Не горюй! 1969. Георгий Данелия
709. 20,2.
Человек с другой стороны. 1972. Юрий Егоров
710. 20,2.
Победитель. 1976. Андрей Ладынин, Эдгар Ходжикян
711. 20,2.
Сын председателя. 1976. Вячеслав Никифоров
712. 20,2.
Трын-трава. 1976. Сергей Никоненко
713. 20,2.
По волчьему следу. 1977. Валериу Гажиу
714. 20,2.
Люди в океане. 1980. Павел Чухрай
715. 20,2.
Надежда и опора. 1982. Виталий Кольцов
716. 20,2.
Средь бела дня... 1983. Валерий Гурьянов
717. 20,1.
Жажда. 1960. Евгений Ташков
718. 20,1.
Ни пуха, ни пера. 1974. Виктор Иванов
719. 20,1.
Приказано взять живым. 1984. Виктор Живолуб
720. 20,0.
Юность Максима. 1935. Г. Козинцев, Л. Трауберг
721. 20,0.
Вратарь. 1936. Семен Тимошенко
722. 20,0.
Дети капитана Гранта. 1936. Владимир Вайншток
723. 20,0.
Джульбарс. 1936. Владимир Шнейдеров.
724. 20,0.
Космический рейс. 1936. Василий Журавлев.
725. 20,0.
Бесприданница. 1937. Яков Протазанов
726. 20,0.
Возвращение Максима. 1937. Г. Козинцев, Л. Трауберг
727. 20,0.
Тринадцать. 1937. Михаил Ромм.
728. 20,0.
Волга-Волга. 1938. Григорий Александров
729. 20,0.
Остров сокровищ. 1938. Владимир Вайншток
730. 20,0.
Валерий Чкалов. 1941. Михаил Калатозов
731. 20,0.
Павлинка. 1952. Александр Зархи
732. 20,0.
Честь товарища. 1954. Николай Лебедев
733. 20,0.
Васёк Трубачёв и его товарищи. 1956. Илья Фрэз.
734. 20,0.
Илья Муромец. 1956. Александр Птушко
735. 20,0.
Вихри враждебные. 1953/1957. Михаил Калатозов
736. 20,0.
Гуттаперчевый мальчик. 1957. Владимир Герасимов
737. 20,0.
Мальва. 1957. Владимир Браун
738. 20,0.
Отряд Трубачёва сражается. 1957. Илья Фрэз.
739. 20,0.
Киевлянка. 1958-1959. Тимофей Левчук
740. 20,0.
Ласточка. 1958. Григорий Липшиц
741. 20.0.
Лично известен. 1958. Эразм Карамян, Степан Кеворков
742. 20,0.
Мистер Икс. 1958. Юлий Хмельницкий
743. 20,0.
Хождение за три моря. 1958. Х.А. Аббас, В. Пронин (копродукция)
744. 20,0.
Небо зовет. 1959. Александр Козырь, Михаил Карюков
745. 20,0.
Сампо. 1959. Александр Птушко (копродукция)
746. 20,0.
Планета бурь. 1962. Павел Клушанцев
747. 20,0.
Сказка о потерянном времени. 1964. Александр Птушко
748. 20,0.
Я шагаю по Москве. 1964. Георгий Данелия
749. 20,0.
Смертный враг. 1972. Евгений Матвеев
750. 20,0.
Батька. 1972. Борис Степанов
751. 20,0.
Меня это не касается. 1977. Герберт Раппапорт
752. 19,9.
Близнецы. 1945. Константин Юдин
753. 19,9.
Иду на грозу. 1966. Сергей Микаэлян
754. 19,9.
Наши знакомые. 1969. Илья Гурин
755. 19,9.
Мировой парень. 1972. Юрий Дубровин
756. 19,9.
Товарищ генерал. 1974. Теодор Вульфович
757. 19,9.
Оглянись!.. 1984. Аида Манасарова
758. 19,9.
И на камнях растут деревья. 1985. Станислав Ростоцкий, Кнут Андерсен (копродукция)
759. 19,8.
Музыканты одного полка. 1965. Павел Кадочников, Геннадий Казанский.
760. 19,7.
Двадцать шесть бакинских комиссаров. 1966. А. Ибрагимов
761. 19,7.
Бег. 1971. Александр Алов, Владимир Наумов
762. 19,7.
Гибель Чёрного консула. 1971. Камиль Ярматов
763. 19,7.
Случайный адрес. 1973. Игорь Ветров
764. 19,7.
Трясина. 1978. Григорий Чухрай
765. 19,7.
Ночное происшествие. 1981. Вениамин Дорман
766. 19,7.
Цыганское счастье. 1981. Сергей Никоненко.
767. 19,6.
Мы из Кронштадта. 1936. Ефим Дзиган
.
768. 19,6.
Повторная свадьба. 1976. Георгий Натансон.
769. 19,6.
Емельян Пугачев. 1979. Алексей Салтыков
770. 19,5.
Михайло Ломоносов. 1955. Александр Иванов
771. 19,5.
Нечаянная любовь. 1971. Иосиф Шульман.
772. 19,5.
Полынь - трава горькая. 1982. Алексей Салтыков
773. 19,4.
Сердца четырех. 1941/45. Константин Юдин
774. 19,4.
Русский сувенир. 1960. Григорий Александров
775. 19,4.
Женитьба Бальзаминова. 1965. Константин Воинов
776. 19,4.
Он был не один. 1970. Захид Сабитов
777. 19,4.
Школьный вальс. 1978. Павел Любимов
778. 19,4.
Новые приключения капитана Врунгеля. 1979. Г. Васильев
779. 19,3.
Яблоко раздора. 1963. Валентин Плучек
780. 19,3.
Живой труп. 1969. Владимир Венгеров
781. 19,3.
Узники Бомона. 1971. Юрий Лысенко
782. 19,3.
Подарки по телефону. 1978. Алоиз Бренч
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Подарок для любителей детектива
783. 19,3.
Выкуп.1987. Александр Гордон
784. 19,2.
Василиса Прекрасная. 1940. Александр Роу
785. 19,2.
Моя любовь. 1940. Владимир Корш-Саблин
786. 19,2.
Заговор обреченных. 1950. Михаил Калатозов
787. 19,2.
Домой. 1960. Александр Абрамов
788. 19,2.
Приключения Кроша. 1962. Генрих Оганисян
789. 19,2.
Грешный ангел. 1963. Геннадий Казанский
790. 19,2.
Казнены на рассвете… 1965. Евгений Андриканис
791. 19,2.
Бархатный сезон. 1979. Владимир Павлович (копродукция)
792. 19,2.
Всё наоборот. 1982. В. Фетисов и В. Грамматиков
793. 19,1.
Метель. 1965. Владимир Басов
794. 19,1.
Морозко. 1965. Александр Роу
795. 19,1.
Любовь Серафима Фролова. 1969. Семен Туманов
796. 19,1.
Рустам и Сухраб. 1973. Борис Кимягаров
797. 19,1.
Волчья стая. 1975. Борис Степанов.
798. 19,1.
Русь изначальная. 1986. Геннадий Васильев
799.
19,0. Семеро смелых. 1936. Сергей Герасимов.
800. 19,0.
Граница на замке. 1938. Василий Журавлев
801. 19,0.
К новому берегу. 1955. Леонид Луков
802. 19,0.
Попрыгунья. 1955. Самсон Самсонов.
803. 19,0.
Мексиканец. 1956. Владимир Каплуновский
804. 19,0.
Кочубей. 1958. Юрий Озеров
805. 19,0.
Золотой эшелон. 1959. Илья Гурин
806. 19,0.
Пятеро из Ферганы. 1963. Юлдаш Акзамов
807. 19,0.
Гибель эскадры. 1966. Владимир Довгань
808. 19,0.
Софья Грушко. 1972. Виктор Ивченко
809. 19,0.
Большой аттракцион. 1975. Виктор Георгиев
810. 19,0.
Стоянка три часа. 1975. Александр Светлов
811. 19,0.
Золотая речка. 1977. Вениамин Дорман
812. 18,9.
Донецкие шахтеры. 1951. Леонид Луков
813. 18,9.
У озера. 1970. Сергей Герасимов
814. 18,9.
Дача. 1973. Константин Воинов
815. 18,9.
Родины солдат. 1976. Юрий Чулюкин
816. 18,9.
Новые сказки Шахерезады. 1987. Т. Сабиров (копродукция)
817. 18,8.
Сегодня - новый аттракцион. 1966. Н. Кошеверова, А. Дудко
818. 18,7.
Армия «Трясогузки». 1965. Александр Лейманис
819. 18,7.
Бриллианты для диктатуры пролетариата. 1976. Г. Кроманов
820. 18,7.
Завещание профессора Доуэля. 1984. Леонид Менакер
821. 18,6.
Большая жизнь. 1940. Леонид Луков
822. 18,6.
Поединок. 1945. Владимир Легошин
823. 18,6.
Сыновья. 1946. Александр Иванов
824. 18,6.
Первая перчатка. 1947. Андрей Фролов
825. 18,6.
Сельский врач. 1952. Сергей Герасимов
826. 18,6.
Быть лишним. 1977. Алоиз Бренч
827. 18,6.
Поздняя ягода. 1979. Федор Филиппов
828. 18,6.
И ещё одна ночь Шахерезады. 1985. Тахир Сабиров
829. 18,5.
Арена смелых. 1953. Сергей Гуров и Юрий Озеров
830. 18,5.
Ждите писем. 1960. Юлий Карасик
831. 18,5.
Человек меняет кожу. 1960. Рафаил Перельштейн
832. 18,5.
Пять дней - пять ночей. 1961. Лео Арнштам
833. 18,5.
Морской характер. 1971. Василий Журавлев
834. 18,4.
Тарас Шевченко. 1951. Игорь Савченко
835. 18,4.
Чужое имя. 1966. Иосиф Шульман
836. 18,4.
Дума о Ковпаке (Набат). 1974. Тимофей Левчук
837. 18,4.
Весенний призыв. 1977. Павел Любимов
838. 18,4.
Любимая женщина механика Гаврилова.1981.П.Тодоровский
839. 18,4.
Внимание! Всем постам… 1985. Игорь Вознесенский
840. 18,3.
Золушка. 1947. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
841. 18,3.
Случай с Полыниным. 1971. Алексей Сахаров
842. 18,3.
Девушка из камеры № 25. 1972. Давид Рондели
843. 18,3.
Расскажи мне о себе. 1972. Сергей Микаэлян
844. 18,3.
Летние сны. 1973. Виталий Кольцов
845. 18,3.
Ранняя ржавчина. 1980. Гунар Цилинский
846. 18,3.
Скорость. 1983. Дмитрий Светозаров
847. 18,3.
Заложник. 1984. Юнус Юсупов
848. 18,3.
Канкан в Английском парке. 1985. Валерий Пидпалый
849. 18,2.
Зигмунд Колосовский. 1946. С. Навроцкий, Б. Дмоховский
850. 18,2.
Весна в Москве. 1953. Н. Кошеверова, И. Хейфиц, Н. Акимов
851. 18,2.
Накануне. 1960. Владимир Петров
852. 18,2.
Пиковая дама. 1960. Роман Тихомиров
853. 18,2.
Шумный день. 1961. Георгий Натансон и Анатолий Эфрос
854. 18,2.
Палата. 1965. Георгий Натансон
855. 18,2.
Письма к живым. 1965. Валентин Виноградов
856. 18,2.
Хочу верить. 1965. Николай Мащенко
857. 18,2.
Миссия в Кабуле. 1971. Леонид Квинихидзе.
858. 18,2.
Агония. 1974/1985. Элем Климов
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Григорий Распутин как западный кинообраз варварской России
859. 18,2.
Дочки-матери. 1975. Сергей Герасимов
860. 18,1.
Сельская учительница. 1947. Марк Донской
861. 18,1.
Високосный год. 1962. Анатолий Эфрос
862. 18,1.
Красная площадь 1970. Василий Ордынский
863. 18,1.
Угол падения. 1970. Геннадий Казанский
864. 18,1.
Ждем тебя, парень. 1973. Равиль Батыров
865. 18,1.
Юнга Северного флота. 1974. Владимир Роговой
866. 18,1.
Анна и Командор. 1974/1976. Евгений Хринюк
867. 18,1.
Чужие здесь не ходят. 1986. Анатолий Вехотко, Роман Ершов
868. 18,0.
На границе. 1938. Александр Иванов.
869. 18,0.
Аттестат зрелости. 1954. Татьяна Лукашевич
870. 18,0.
Гость с Кубани. 1956. Андрей Фролов
871. 18,0.
Тайна вечной ночи. 1955. Дмитрий Васильев
872. 18,0.
Капитанская дочка. 1958. Владимир Каплуновский
873. 18,0.
День ангела. 1969. Станислав Говорухин
874. 18,0.
Остров сокровищ. 1972. Евгений Фридман
875. 18,0.
Ход белой королевы. 1972. Виктор Садовский
876. 18,0.
С тобой и без тебя. 1974. Родион Нахапетов
877. 18,0.
Финист – ясный сокол. 1976. Геннадий Васильев
878. 17,9.
Сын полка. 1946. Василий Пронин
879. 17,9.
Константин Заслонов. 1949. В. Корш-Саблин, А. Файнциммер
880. 17,9.
Музыкальная история. 1940. А. Ивановский и Г. Раппапорт
881. 17,9.
Дама с собачкой. 1960. Иосиф Хейфиц
882. 17,9.
Король Лир. 1971. Григорий Козинцев
883. 17,9.
Поцелуй Чаниты. 1974. Евгений Шерстобитов
884. 17,9.
Ключи от рая. 1976. Алоиз Бренч
885. 17,9.
Город принял. 1980. Вячеслав Максаков
886. 17,9.
Дамы приглашают кавалеров. 1981. Иван Киасашвили
887. 17,9.
Право на выстрел. 1982. Виктор Живолуб
888. 17,8.
Беспокойное хозяйство. 1946. Михаил Жаров
889. 17,8.
Ревизор. 1952. Владимир Петров
890. 17,8.
Заговор послов. 1966. Николай Розанцев
891. 17,8.
Первый курьер. 1968. Владимир Янчев (копродукция).
892. 17,8.
В день свадьбы. 1969. Вадим Михайлов
893. 17,8.
Последний подвиг Камо. 1974. С. Кеворков, Г. Мелик-Авакян
894. 17,8.
Центровой из поднебесья. 1977. Исаак Магитон
895. 17,8.
Журавль в небе. 1978. Самсон Самсонов, Аркадий Сиренко
896. 17,8.
Асса. 1988. Сергей Соловьев
897. 17,7.
Кутузов. 1944. Владимир Петров
898. 17,7.
Непрошенная любовь. 1965. Владимир Монахов.
899. 17,7.
Звезда экрана. 1974. Владимир Гориккер
900. 17,7.
Плюмбум, или Опасная игра. 1987. Вадим Абдрашитов
901. 17,6.
Хоккеисты. 1965. Рафаил Гольдин
902. 17,6.
За облаками – небо. 1973. Юрий Егоров
903. 17,6.
Пена. 1979. Александр Стефанович
904. 17,6.
Признать виновным. 1984. Игорь Вознесенский
905. 17,5.
Пятнадцатилетний капитан. 1946. Василий Журавлев
906. 17,5.
Эхо. 1960. Варис Круминьш
907. 17,5.
Хочу верить. 1965. Николай Мащенко
908. 17,5.
Его звали Роберт. 1967. Илья Ольшвангер
909. 17,5.
Ищите девушку. 1971. Гасан Сеидбейли
910. 17,5.
Это сладкое слово - свобода. 1973. Витаутас Жалакявичюс
911. 17,5.
Легенда о Тиле. 1977. Александр Алов, Владимир Наумов
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Гармония фантастического мира
912. 17,5.
Отель «У погибшего альпиниста». 1980. Григорий Кроманов
913. 17,5.
Ярослав Мудрый. 1982. Григорий Кохан
914. 17,5.
Ягуар. 1987. Себастьян Аларкон
915. 17,4.
Утренние поезда. 1963. Фрунзе Довлатян, Лев Мирский
916. 17,4.
Буря над Азией. 1965. Камил Ярматов
917. 17,4.
Зелёный огонёк. 1965. Виллен Азаров
918. 17,4.
Месяц май. 1966. Григорий Липшиц
919. 17,4.
Эскадра уходит на Запад. 1966. Мирон Билинский, Николай Винграновский
920. 17,4.
Автомобиль, скрипка и собака Клякса. 1975. Ролан Быков
921. 17,4.
Горожане. 1976. Владимир Роговой
922. 17,4.
Свидетельство о бедности. 1979. Самвел Гаспаров
923. 17,3.
Разрешите взлет. 1972. Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко
924. 17,3.
Потому что люблю. 1975. Игорь Добролюбов
925. 17,3.
У матросов нет вопросов. 1981. Владимир Роговой
926. 17,3.
Взломщик. 1987. Валерий Огородников
927. 17,3.
Перехват. 1987. Сергей Тарасов
928. 17,2.
Человек № 217. 1945. Михаил Ромм
929. 17,2.
Майя из Цхнети. 1960. Резо Чхеидзе
930. 17,2.
Рано утром. 1966. Татьяна Лиознова
931. 17,2.
Третья молодость. 1966. Ж. Древиль, И. Менакер (копродукция)
932. 17,2.
Измена. 1967. Тахир Сабиров.
933. 17,2.
Распятый остров. 1969. Шота Манагадзе
934. 17,2.
Одиножды один. 1975. Геннадий Полока
935. 17,2.
Шествие золотых зверей. 1979. Теодор Вульфович
936. 17,2.
Бармен из "Золотого якоря". 1986. Виктор Живолуб
937. 17,2.
Крик дельфина. 1987. Алексей Салтыков
938. 17,1.
Им покоряется небо. 1963. Татьяна Лиознова
939. 17,1.
Шаги в ночи. 1963. Раймондас Вабалас
940. 17,1.
Ноктюрн. 1966. Ростислав Горяев
941. 17,1.
Салют, Мария! 1971. Иосиф Хейфиц
942. 17,1.
Печки-лавочки. 1973. Василий Шукшин
943. 17,1.
Гонщики. 1973. Игорь Масленников
944. 17,1.
Сказание о Сиявуше. 1977. Борис Кимягаров
945. 17,1.
Тачанка с юга. 1978. Евгений Шерстобитов
946. 17,1.
Мы из джаза. 1983. Карен Шахназаров
947. 17,0.
Если завтра война. 1938. Ефим Дзиган и др
.
948. 17,0.
Человек с ружьем. 1938. Сергей Юткевич.
949. 17,0.
Суворов. 1941. Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер.
950. 17,0.
Таинственный остров. 1941. Эдуард Пенцлин.
951. 17,0.
«Богатырь» идет в Марто. 1954. Е. Брюнчугин, С. Навроцкий
952. 17,0.
Ловцы губок. 1960. Манос Захариас
953. 17,0.
Улица Ньютона, дом № 1. Теодор Вульфович
954. 17,0.
Айболит-66. 1967. Ролан Быков
955. 17,0.
Хевсурская баллада. 1966. Шота Манагадзе
956. 17,0.
Горячие тропы. 1972. Юлдаш Агзамов
957. 16,9.
Большой концерт. 1951. Вера Строева
958. 16,9.
Авария. 1965. Наум Бирман, Александр Абрамов
959. 16,9.
Не забудь… станция Луговая. 1967. Н. Курихин, Л. Менакер
960. 16,9.
Степень риска. 1969. Илья Авербах
961. 16,9.
Последний гайдук. 1973. Валериу Гажиу
962. 16,9.
С весельем и отвагой. 1974. Алексей Сахаров
963. 16,9.
Когда наступает сентябрь. 1976. Эдмонд Кеосаян
964. 16,9.
В начале славных дел. 1981. Сергей Герасимов (копродукция)
965. 16,9.
Валентин и Валентина. 1986. Георгий Натансон
966. 16,9.
Шантажист. 1988. Валерий Курыкин.
967. 16,8.
Они шли на восток. 1964. Дж. де Сантис, Д.Васильев (копродукция)
968. 16,8.
Белый взрыв. 1970. Станислав Говорухин
969. 16,8.
Разоблачение. 1970. Тахир Сабиров
970. 16,8.
Точка, точка, запятая… 1973. Александр Митта
971. 16,8.
Единственная дорога. 1974/1976. Владимир Павлович
972. 16,7.
Яша Топорков. 1960. Евгений Карелов
973. 16,7.
Иваново детство. 1962. Андрей Тарковский
974. 16,7.
Мама вышла замуж. 1970. Виталий Мельников
975. 16,7.
По собственному желанию. 1973. Эдуард Гаврилов
976. 16,7.
Возле этих окон. 1974. Хасан Бакаев
977. 16,7.
Земляки. 1975. Валентин Виноградов
978. 16,7.
Между небом и землей. 1976. М. Бадикяну, В. Харченко
979. 16,7.
День свадьбы придется уточнить. 1980. Степан Пучинян
980. 16,6.
Закон гор. 1965. Николай Санишвили
981. 16,6.
Аршин Мал-Алан. 1966. Тофик Таги-Заде
982. 16,6.
Дворянское гнездо. 1969. Андрей Кончаловский
983. 16,6.
Седьмое небо. 1972. Эдуард Бочаров
984. 16,5.
Когда песня не кончается. 1965. Роман Тихомиров
985. 16,5.
Любимая. 1965. Ричард Викторов
986. 16,5.
Наш дом. 1965. Василий Пронин
987. 16,5.
Засада. 1970. Геннадий Базаров
988. 16,5.
Зозуля с дипломом. 1972. Вадим Ильенко, Игорь Самборский
989. 16,5.
Ох, уж эта Настя! 1972. Георгий (Юрий) Победоносцев
990. 16,5.
Пропажа свидетеля. 1972. Владимир Назаров
991. 16,5.
Дела давно минувших дней. 1973. Владимир Шредель
992. 16,5.
Бабек. 1980. Эльдар Кулиев
993. 16,4.
День последний, день первый. 1960. Семён Долидзе
994. 16,4.
Путь к причалу. 1962. Георгий Данелия
995. 16,4.
Иностранка. 1966. Александр Серый и Константин Жук
996. 16,4.
Директор. 1970. Алексей Салтыков
.
997. 16,4.
В клешнях черного рака. 1976. Александр Лейманис
998. 16,4.
Жизнь прекрасна 1980. Григорий Чухрай (копродукция).
999. 16,4.
Трижды о любви. 1981. Виктор Трегубович
1000. 16,3.
Насреддин в Ходженте. 1960. Амо Бек-Назаров, Эразм Карамян
1001. 16,3.
Аршин Мал–Алан. СССР, 1945. Режиссеры Николай Лещенко, Рза Тахмасиб.
Составитель – Александр Федоров, киновед, 2023 * Последовательность данных в списках: место в рейтинге, количество миллионов зрителей за первый год демонстрации (в среднем на одну серию, если их было несколько), название фильма, режиссер(ы). При этом в списках, как правило, указан не год производства того или иного фильма, а основной год его массового кинопроката.
Список самых кассовых советских фильмов в жанрах драмы и трагедии
1. 66,0.
А зори здесь тихие… 1972. Станислав Ростоцкий
2. 62,5.
Калина красная. 1974. Василий Шукшин
3. 54,9.
Маленькая Вера. 1988. Василий Пичул
4. 53,4.
Офицеры. 1971. Владимир Роговой
5. 49,6.
Бабье царство. 1968. Алексей Салтыков
6. 49,6.
Даурия. 1972. Виктор Трегубович
7. 47,4.
ЧП - Чрезвычайное происшествие. 1958-1959. Викт. Ивченко
8. 46,4.
Любовь Яровая. 1953. Ян Фрид
9. 46,0.
Оптимистическая трагедия. 1963. Самсон Самсонов
10. 44,6.
Несовершеннолетние. 1977. Владимир Роговой
11. 44,3.
В бой идут одни старики. 1974. Леонид Быков
12. 43,3.
Особо важное задание. 1981. Евгений Матвеев
13. 42,5.
Сестры. 1957. Григорий Рошаль
14. 42,4.
Тихий Дон. 1957-1958. Сергей Герасимов
15. 41,9.
Меня зовут Арлекино. 1988. Валерий Рыбарев
16. 41,8.
Холодное лето 53-го. 1988. Александр Прошкин
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Проблема выбора
17. 41,3.
Чистое небо. 1961. Григорий Чухрай
18. 40,9.
Живые и мертвые. 1964. Александр Столпер
19. 40,6.
Они сражались за родину. 1975. Сергей Бондарчук
20. 40,0.
Верьте мне, люди. 1965. Вл. Беренштейн, И. Гурин, Л. Луков
21. 40,0.
Освобождение. 1970-1971. Юрий Озеров (копродукция)
22. 39,7.
Две жизни. 1961. Леонид Луков
23. 39,2.
Судьба человека. 1959. Сергей Бондарчук
24. 39,1.
Люди и звери. 1962. Сергей Герасимов
25. 39,0.
Посол Советского Союза. 1969. Георгий Натансон
26. 38,5.
Война и мир. 1966-1967. Сергей Бондарчук
27. 38,3.
Битва в пути. 1961. Владимир Басов
28. 37,9.
Туннель. 1967. Франчиск Мунтяну (копродукция)
29. 36,2.
Падение Берлина. 1950. Михаил Чиаурели
30. 35,8.
Балтийское небо. 1961. Владимир Венгеров
31. 35,8.
Аты-Баты, шли солдаты... 1977. Леонид Быков
32. 35,7.
Без вести пропавший. 1956. Исаак Шмарук
33. 35,7.
Помни имя свое. 1974/1975. Сергей Колосов (копродукция)
34. 35,3.
Рейс 222. 1986. Сергей Микаэлян
35. 35,2.
Овод. 1955. Александр Файнциммер
36. 35,0.
Коллеги. 1963. Алексей Сахаров
37. 34,5.
Молодая гвардия. 1948. Сергей Герасимо
в
38. 34,4.
Повесть о настоящем человеке. 1948. Александр Столпер
39. 34,0.
Опасные друзья. 1980. Владимир Шамшурин
40. 33,8.
Розыгрыш. 1977. Владимир Меньшов
41. 33,4.
Черная береза. 1978. Виталий Четвериков
42. 33,2.
Шестое июля. 1968. Юлий Карасик
43. 33,1.
Красные листья. 1958. Владимир Корш-Саблин
44. 33,1.
Обвиняются в убийстве. 1970. Борис Волчек
45. 33,0.
Восемнадцатый год. 1958. Григорий Рошаль
46. 32,9.
Максимка. 1953. Владимир Браун
47. 32,8.
Вертикаль. 1967. Станислав Говорухин и Борис Дуров
48. 32,6.
Председатель. 1965. Алексей Салтыков
49. 32,3.
Педагогическая поэма. 1955. А. Маслюков, М. Маевская
50. 32,2.
Любить человека. 1973. Сергей Герасимов
51. 32,0.
Два капитана. 1956. Владимир Венгеров
203. 32,0.
Третий тайм. 1963. Евгений Карелов
52. 32,0.
Третий тайм. 1963. Евгений Карелов
53. 31,6.
Незабываемый 1919-й год. 1952. Михаил Чиаурели
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Советский кинематограф в зеркале журнала «Искусство кино»
54. 31,3.
Трудное счастье. 1958. Александр Столпер
55. 31,3.
О тех, кого помню и люблю. 1974. А. Вехотко и Н. Трощенко
56. 31,0.
Идиот. 1958. Иван Пырьев
57. 31,0.
Доживём до понедельника. 1968. Станислав Ростоцкий
58. 31,0.
Командир счастливой «Щуки». 1973. Борис Волчек
59. 30,8.
Солдаты свободы. 1977. Юрий Озеров (копродукция)
60. 30,2.
Иванна. 1960. Виктор Ивченко
61. 30,1.
Баллада о солдате. 1959. Григорий Чухрай
62. 30,1.
Поднятая целина. 1960. Александр Иванов
63. 30,0.
Чапаев. 1934. Братья Васильевы
64. 30,0.
Бессмертный гарнизон. 1956. З. Аграненко и Э. Тиссэ
65. 30,0.
Тишина. 1964. Владимир Басов
66. 29,6.
Европейская история. 1984. Игорь Гостев (копродукция)
67. 29,4.
Змеелов. Вадим Дербенев
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Коснувшись до всего слегка
68. 29,1.
В добрый час! 1957. Виктор Эйсымонт
69. 29,0.
Жестокость. 1959. Владимир Скуйбин
70. 28,9.
Звезда. 1949/53. Александр Иванов
71. 28,9.
Иди и смотри. 1986. Элем Климов
72. 28,8.
Колыбельная. 1960. Михаил Калик
73. 28,7.
Сын. 1956. Юрий Озеров.
74. 27,6.
Фронт без флангов. 1975. Игорь Гостев
75. 28,3.
Командир корабля. 1954. Владимир Браун
76. 28,3.
Летят журавли. 1957. Михаил Калатозов
77. 28,3.
Белорусский вокзал. 1971. Андрей Смирнов
78. 28,2.
Вольница. 1956. Григорий Рошаль
79. 27,9.
Чемпион мира. 1955. Владимир Гончуков
80. 27,7.
Блокада. 1975. Михаил Ершов
81. 27,9.
Им было девятнадцать... 1960. Владимир Кочетов
82. 27,9.
713-й просит посадку. 1962. Григорий Никулин
83. 27,6.
Укрощение огня. 1972. Даниил Храбровицкий
84. 27,6.
Океан. 1974. Юрий Вышинский
85. 27,5.
Живой труп. 1952. В. Венгеров, В. Кожич, А. Даусон
86. 27,5.
Ваня. 1959. Анатолий Дудоров и Аркадий Шульман
87. 27,5.
Жизнь прошла мимо. 1959. Владимир Басов
88. 27,5.
Журналист. 1967. Сергей Герасимов
89. 27,4.
Убийство на улице Данте. 1956. Михаил Ромм
90. 27,4.
Жаворонок. 1965. Никита Курихин и Леонид Менакер.
91. 27,2.
Школа мужества. 1954. В. Басов и М. Корчагин
92. 27,2.
Первые испытания. 1960. Владимир Корш-Саблин
93. 27,1.
Истребители. 1939. Эдуард Пенцлин
94. 27,1.
Высокое звание. 1973. Евгений Карелов
95. 27,0.
Нейтральные воды. 1969. Владимир Беренштейн
96. 26,9.
Нормандия-Неман. 1960. Жан Древиль (копродукция)
97. 26,9.
Прерванная песня. 1960. Н. Санишвили (копродукция)
98. 26,8.
На семи ветрах. 1962. Станислав Ростоцкий
99. 26,6.
Добровольцы. 1958. Юрий Егоров
100. 26,6.
Весна на Одере. 1968. Леон Сааков
101. 26,6.
Братья Карамазовы. 1969. Иван Пырьев
102. 26,4.
Случай на шахте восемь. 1958. Владимир Басов
103. 26,3.
Расплата. 1971. Федор Филиппов
104. 26,2.
Удар! Еще удар! 1968. Виктор Садовский
105. 26,1.
49 дней. 1962. Генрих Габай
106. 26,0.
Адмирал Ушаков. 1953. Михаил Ромм
107. 26,0.
Корабли штурмуют бастионы. 1953. Михаил Ромм
108. 26,0.
Большая семья. 1954. Иосиф Хейфиц
109. 25,9.
Хмурое утро. 1959. Григорий Рошаль
110. 25,8.
Гроза над полями. 1959. Николай Красий и Юрий Лысенко
111. 25,8.
Грозные ночи. 1961. В. Довгань и А. Курочкин
112. 25,7.
Судьба барабанщика. 1956. Виктор Эйсымонт
113. 25,6.
Доктор Вера. 1968. Дамир Вятич-Бережных
114. 25,5.
Звёзды на крыльях. 1955. Исаак Шмарук
115. 25,5.
Стучись в любую дверь. 1958. Мария Фёдорова
116. 25,4.
Горячее сердце. 1953. Г. Казанский, В. Кожич, А. Даусон
117. 25,4.
Наследники. 1960. Тимофей Левчук
118. 25,3.
Павел Корчагин. 1957. Александр Алов и Владимир Наумов
119. 25,2.
Море студёное. 1955. Юрий Егоров
120. 25,2.
Аннычка. 1969. Борис Ивченко
121. 25,2.
Переступи порог. 1970. Ричард Викторов
122. 25,1.
Жили-были старик со старухой. 1965. Григорий Чухрай
123. 25,0.
Об этом забывать нельзя. 1954. Леонид Луков
124. 25,0.
Трое вышли из леса. 1958. Константин Воинов
125. 24,9.
Впереди крутой поворот. 1960. Ричард Викторов
126. 24,9.
Пацаны. 1983. Динара Асанова
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Без иллюзий
127. 24,7.
Трое суток после бессмертия. 1963. Владимир Довгань
128. 24,6.
Первый троллейбус. 1964. Исидор Анненский
129. 24,5.
Герои Шипки. 1955. Сергей Васильев (копродукция)
130. 24,5.
Преступление. 1976. Евгений Ташков
131. 24,4.
Разлом. 1952. Павел Боголюбов, Юрий Музыкант
132. 24,4.
Тревожная молодость. 1955. А. Алов и В. Наумов
133. 24,4.
Крутые Горки. 1956. Николай Розанцев
134. 24,4.
Испытательный срок. 1960. Владимир Герасимов
135. 24,4.
Хроника пикирующего бомбардировщика. 1968. Н. Бирман
136. 24,4.
Берег. 1984. А. Алов и В. Наумов (копродукция)
137. 24,3.
Казаки. 1961. Василий Пронин
138. 24,2.
Встреча на Эльбе. 1949. Григорий Александров
139. 24,2.
Земля и люди. 1956. Станислав Ростоцкий
140. 24,1.
Неповторимая весна. 1957. Александр Столпер
141. 24,0.
Великий воин Албании Скандербег. 1954. Сергей Юткевич (копродукция)
142. 23,9.
Солдатка. 1960. Владимир Денисенко
143. 23,9.
Девять дней одного года. 1962. Михаил Ромм
144. 23,9.
Взрыв после полуночи. 1969. Э. Карамян, С. Кеворков
145. 23,9.
Я его невеста. 1969. Наум Трахтенберг
146.
23,8. Друг мой, Колька! 1961. А. Митта и А. Салтыков
147. 23,8.
Грешница. 1962. Фёдор Филиппов и Гавриил Егиазаров
148. 23,8.
Отец солдата. 1965. Резо Чхеидзе
149. 23,7.
Радуга. 1944. Марк Донской
150. 23,7.
Всё остаётся людям 1963. Георгий Натансон
151. 23,7.
Чучело. 1984. Ролан Быков
152. 23,6.
Цель его жизни. 1958. Анатолий Рыбаков
153. 23,6.
Гори, моя звезда! 1958. Анатолий Слесаренко
154. 23,6.
Молодо-зелено. 1962. Константин Воинов
155. 23,5.
В мирные дни. 1951. Владимир Браун
156. 23,5.
Юность Петра. 1981. Сергей Герасимов (копродукция)
157. 23,4.
Люди на мосту. 1960. Александр Зархи
158. 23,4.
Возвращение к жизни. 1972. Владимир Басов
159. 23,4.
Небо со мной. 1975. Валерий Лонской
160. 23,3.
Решающий шаг. 1966. Алты Карлиев
161. 23,3.
Сибирячка. 1973. Алексей Салтыков
162. 23,3.
Приваловские миллионы. 1973. Ярополк Лапшин
163. 23,3.
Красные дипкурьеры 1978 Вилен Новак
164. 23,2.
Матрос Чижик. 1955. Владимир Браун
165. 23,2.
Спасенное поколение. 1960. Георгий Победоносцев
166. 23,2.
Хлеб и розы. 1960. Федор Филиппов
167. 23,2.
На пути в Берлин. 1969. Михаил Ершов
168. 23,1.
Белый Бим – Черное ухо. 1977. Станислав Ростоцкий
169. 23,0.
Александр Невский. 1938. С. Эйзенштейн, Д. Васильев
170. 23,0.
Петр Первый. 1937/1939. Владимир Петров
171. 23,0.
Мой младший брат. 1962. Александр Зархи
172. 23,0.
Порожний рейс. 1963. Владимир Венгеров
173. 23,0.
Горячий снег. 1972. Гавриил Егиазаров
174. 22,8.
Никто не хотел умирать. 1966. Витаутас Жалакявичюс
175. 22,7.
Тучи над Борском. 1961. Василий Ордынский
176. 22,7.
Человек не сдаётся. 1961. Иосиф Шульман
177. 22,6.
Это случилось в милиции. 1963. Виллен Азаров
178. 22,5.
Служили два товарища. 1968. Евгений Карелов
179. 22,5.
Точка отсчёта. 1980. Виктор Туров
180. 22,4.
Атаман кодр. 1959. М. Калик, Б. Рыцарев и О. Улицкая
181. 22,4.
На войне как на войне. 1969. Виктор Трегубович.
182. 22,3.
Коммунист. 1958. Юлий Райзман
183. 22,3.
Спасите наши души. 1960. Алексей Мишурин
184. 22,2.
Железный поток. 1967. Ефим Дзиган
185. 22,2.
Полонез Огинского. 1971. Лев Голуб
186. 22,2.
Алмазы для Марии. 1976. О. Бондарев и В. Чеботарев
187. 22,1.
Борец и клоун. 1957. Константин Юдин и Борис Барнет
188. 22,1.
Прыжок на заре. 1961. Иван Лукинский
189. 22,0.
Косолапый друг. 1960. Владимир Сухобоков
190. 22,0.
Звезда пленительного счастья. 1975. Владимир Мотыль
191. 21,9.
Зоя. 1944. Лео Арнштам
192. 21,9.
У них есть Родина. 1950. А. Файнциммер и В. Легошин
193. 21,9.
Необыкновенное лето. 1957. Владимир Басов
194. 21,9.
Самый медленный поезд. 1963. В. Краснопольский и В. Усков
195. 21,8.
Из жизни начальника уголовного розыска. 1983. С. Пучинян
196. 21,7.
Нина. 1971. Алексей Швачко и Виталий Кондратов
197. 21,6.
Сталинградская битва. 1949. Владимир Петров
198. 21,6.
Прощайте, голуби! 1961. Яков Сегель
199. 21,6.
Золото. 1970. Дамир Вятич-Бережных
200. 21,5.
Кавалер Золотой Звезды. 1951. Юлий Райзман
201. 21,5.
Дикий мёд. 1967. Владимир Чеботарев
202. 21,4.
Далеко на Западе. 1969. Александр Файнциммер
203. 21,4.
Волчья яма. 1984. Болот Шамшиев
204. 21,3.
Гроза над Белой. 1968. Е. Немченко, С. Чаплин.
205. 21,3.
Грачи. 1983. Константин Ершов
206. 21,2.
Горячая душа. Ленфильм, 1960. Евгений Немченко
207. 21,2.
Твой современник. 1968. Юлий Райзман
208. 21,1.
Кровь людская – не водица. 1960. Николай Макаренко
209. 21,1.
В мёртвой петле. 1963. Н. Ильинский и С. Цыбульник
210. 21,1.
Люди не всё знают. 1964. Николай Макаренко
211. 21,1.
Самый последний день. 1973. Михаил Ульянов
212. 21,0.
Ленин в Октябре. 1937. Михаил Ромм.
213. 21,0.
Ленин в 1918 году. 1939. Михаил Ромм.
214. 21,0.
Начало. 1970. Глеб Панфилов
215. 21,0.
Отец и сын. 1980. В. Краснопольский и В. Усков
216. 20,9.
Гамлет. 1964. Григорий Козинцев
217. 20,8.
Клятва. 1946. Михаил Чиаурели
218. 20,6.
Знакомьтесь, Балуев! 1963. Виктор Комиссаржевский
219. 20,6.
После свадьбы. 1963. Михаил Ершов
220. 20,5.
Обманутые. 1961. Ада Неретниеце и Марис Рудзитис
221. 20,4.
Пришел солдат с фронта. 1972. Николай Губенко
222. 20,4.
Дерсу Узала. 1976. Акира Куросава (копродукция)
223. 20,4.
От зари до зари. 1976. Гавриил Егиазаров
224. 20,3.
Бессонная ночь. 1960. Исидор Анненский
225. 20,3.
И на Тихом океане... 1974. Юрий Чулюкин
226. 20,3.
Подранки. 1977. Николай Губенко
227. 20,3.
Тревожный месяц вересень. 1977. Леонид Осыка
228. 20,3.
Победа. 1985. Евгений Матвеев (копродукция)
229. 20,2.
Человек с другой стороны. 1972. Юрий Егоров
230. 20,2.
Сын председателя. 1976. Вячеслав Никифоров
231. 20,2.
Люди в океане. 1980. Павел Чухрай
232. 20,2.
Надежда и опора. 1982. Виталий Кольцов
233. 20,2.
Средь бела дня... 1983. Валерий Гурьянов
234. 20,1.
Жажда. 1960. Евгений Ташков
235. 20,0.
Юность Максима. 1935. Г. Козинцев, Л. Трауберг
236. 20,0.
Возвращение Максима. 1937. Г. Козинцев, Л. Трауберг
237. 20,0.
Валерий Чкалов. 1941. Михаил Калатозов
238. 20,0.
Честь товарища. 1954. Николай Лебедев
239. 20,0.
Вихри враждебные. 1953/1957. Михаил Калатозов
240. 20,0.
Гуттаперчевый мальчик. 1957. Владимир Герасимов
241. 20,0.
Киевлянка. 1958-1959. Тимофей Левчук
242. 20,0.
Батька. 1972. Борис Степанов
243. 19,9.
Иду на грозу. 1966. Сергей Микаэлян
244. 19,9.
Наши знакомые. 1969. Илья Гурин
245. 19,9.
Товарищ генерал. 1974. Теодор Вульфович
246. 19,9.
Оглянись!.. 1984. Аида Манасарова
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В рамках стереотипа
247. 19,7.
Двадцать шесть бакинских комиссаров. 1966. А. Ибрагимов
248. 19,7.
Бег. 1971. Александр Алов, Владимир Наумов
249. 19,7.
Случайный адрес. 1973. Игорь Ветров
250. 19,7.
Трясина. 1978. Григорий Чухрай
251. 19,6.
Мы из Кронштадта. 1936. Ефим Дзиган
.
252. 19,6.
Емельян Пугачев. 1979. Алексей Салтыков
253. 19,5.
Михайло Ломоносов. 1955. Александр Иванов
254. 19,3.
Живой труп. 1969. Владимир Венгеров
255. 19,2.
Заговор обреченных. 1950. Михаил Калатозов
256. 19,2.
Домой. 1960. Александр Абрамов
257. 19,2.
Приключения Кроша. 1962. Генрих Оганисян
258. 19,2.
Грешный ангел. 1963. Геннадий Казанский
259. 19,2.
Казнены на рассвете… 1965. Евгений Андриканис
260. 19,1.
Волчья стая. 1975. Борис Степанов.
261. 19,0.
К новому берегу. 1955. Леонид Луков
262. 19,0.
Пятеро из Ферганы. 1963. Юлдаш Акзамов
263. 19,0.
Гибель эскадры. 1966. Владимир Довгань
264. 19,0.
Софья Грушко. 1972. Виктор Ивченко
265. 19,0.
Стоянка три часа. 1975. Александр Светлов
266. 18,9.
Донецкие шахтеры. 1951. Леонид Луков
267. 18,9.
У озера. 1970. Сергей Герасимов
268. 18,9.
Родины солдат. 1976. Юрий Чулюкин
269. 18,6.
Большая жизнь. 1940. Леонид Луков
270. 18,6.
Сыновья. 1946. Александр Иванов
271. 18,6.
Сельский врач. 1952. Сергей Герасимов
272. 18,5.
Ждите писем. 1960. Юлий Карасик
273. 18,5.
Человек меняет кожу. 1960. Рафаил Перельштейн
274. 18,5.
Пять дней - пять ночей. 1961. Лео Арнштам
275. 18,5.
Морской характер. 1971. Василий Журавлев
276. 18,4.
Тарас Шевченко. 1951. Игорь Савченко
277. 18,4.
Чужое имя. 1966. Иосиф Шульман
278. 18,4.
Дума о Ковпаке (Набат). 1974. Тимофей Левчук
279. 18,4.
Весенний призыв. 1977. Павел Любимов
280. 18,3.
Девушка из камеры № 25. 1972. Давид Рондели
281. 18,3.
Скорость. 1983. Дмитрий Светозаров
282. 18,3.
Канкан в Английском парке. 1985. Валерий Пидпалый
283. 18,2.
Накануне. 1960. Владимир Петров
284. 18,2.
Шумный день. 1961. Георгий Натансон и Анатолий Эфрос
285. 18,2.
Палата. 1965. Георгий Натансон
286. 18,2.
Письма к живым. 1965. Валентин Виноградов
287. 18,2.
Хочу верить. 1965. Николай Мащенко
288. 18,2.
Миссия в Кабуле. 1971. Леонид Квинихидзе.
289. 18,2.
Агония. 1974/1985. Элем Климов
290. 18,2.
Дочки-матери. 1975. Сергей Герасимов
291. 18,1.
Сельская учительница. 1947. Марк Донской
292. 18,1.
Високосный год. 1962. Анатолий Эфрос
293. 18,1.
Красная площадь 1970. Василий Ордынский
294. 18,1.
Угол падения. 1970. Геннадий Казанский
295. 18,1.
Ждем тебя, парень. 1973. Равиль Батыров
296. 18,1.
Юнга Северного флота. 1974. Владимир Роговой
297. 18,0.
Аттестат зрелости. 1954. Татьяна Лукашевич
298. 18,0.
День ангела. 1969. Станислав Говорухин
299. 18,0.
Ход белой королевы. 1972. Виктор Садовский
300. 18,0.
Капитанская дочка. 1958. Владимир Каплуновский
301. 17,9.
Сын полка. 1946. Василий Пронин
302. 17,9.
Король Лир. 1971. Григорий Козинцев
303. 17,8.
Заговор послов. 1966. Николай Розанцев
304. 17,8.
Первый курьер. 1968. Владимир Янчев (копродукция).
305. 17,8.
Асса. 1988. Сергей Соловьев
306. 17,7.
Кутузов. 1944. Владимир Петров
307. 17,7.
Непрошенная любовь. 1965. Владимир Монахов.
308. 17,7.
Плюмбум, или Опасная игра. 1987. Вадим Абдрашитов
309. 17,6.
Хоккеисты. 1965. Рафаил Гольдин
310. 17,6.
За облаками – небо. 1973. Юрий Егоров
311. 17,6.
Признать виновным. 1984. Игорь Вознесенский
312. 17,5.
Это сладкое слово - свобода. 1973. Витаутас Жалакявичюс
313. 17,5.
Легенда о Тиле. 1977. Александр Алов, Владимир Наумов
314. 17,5.
Ярослав Мудрый. 1982. Григорий Кохан
315. 17,5.
Ягуар. 1987. Себастьян Аларкон
316. 17,4.
Буря над Азией. 1965. Камил Ярматов
317. 17,4.
Эскадра уходит на Запад. 1966. Мирон Билинский, Николай Винграновский
318. 17,4.
Горожане. 1976. Владимир Роговой
319. 17,3.
Разрешите взлет. 1972. Анатолий Вехотко, Наталья Трощенко
320. 17,3.
Потому что люблю. 1975. Игорь Добролюбов
321. 17,3.
Взломщик. 1987. Валерий Огородников
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Усеченный вариант
322. 17,2.
Человек № 217. 1945. Михаил Ромм
323. 17,2.
Распятый остров. 1969. Шота Манагадзе
324. 17,1.
Им покоряется небо. 1963. Татьяна Лиознова
325. 17,1.
Шаги в ночи. 1963. Раймондас Вабалас
326. 17,1.
Салют, Мария! 1971. Иосиф Хейфиц
327. 17,1.
Гонщики. 1973. Игорь Масленников
328. 17,0.
Человек с ружьем. 1938. Сергей Юткевич.
329. 17,0.
Суворов. 1941. Всеволод Пудовкин, Михаил Доллер.
330. 17,0.
Ловцы губок. 1960. Манос Захариас
331. 17,0.
Улица Ньютона, дом № 1. Теодор Вульфович
332. 16,9.
Степень риска. 1969. Илья Авербах
333. 16,9.
С весельем и отвагой. 1974. Алексей Сахаров
334. 16,9.
Когда наступает сентябрь. 1976. Эдмонд Кеосаян
335. 16,9.
В начале славных дел. 1981. Сергей Герасимов (копродукция)
336. 16,9.
Шантажист. 1988. Валерий Курыкин.
337. 16,8.
Они шли на восток. 1964. Дж. де Сантис, Д.Васильев (копродукция)
338. 16,8.
Единственная дорога. 1974/1976. Владимир Павлович
339. 16,7.
Яша Топорков. 1960. Евгений Карелов
340. 16,7.
Иваново детство. 1962. Андрей Тарковский
341. 16,7.
Возле этих окон. 1974. Хасан Бакаев
342. 16,6.
Дворянское гнездо. 1969. Андрей Кончаловский
343. 16,5.
Любимая. 1965. Ричард Викторов
344. 16,5.
Наш дом. 1965. Василий Пронин
345. 16,4.
День последний, день первый. 1960. Семён Долидзе
346. 16,4.
Путь к причалу. 1962. Георгий Данелия
347. 16,4.
Директор. 1970. Алексей Салтыков
.
348. 16,3.
Москва-Генуя. 1964. А. Спешнев, П. Арманд, В. Корш-Саблин
349. 16,3.
Сергей Лазо. 1968. Александр Гордон
350. 16,3.
Ключ без права передачи. 1977. Динара Асанова
351. 16,2.
Николай Бауман. 1968. Семен Туманов
352. 16,2.
Заре навстречу. 1960. Татьяна Лукашевич
353. 16,2.
Геркус Мантас. 1973. Марионас Гедрис
354. 16,2.
Еще не вечер. 1975. Николай Розанцев
Список самых кассовых советских фильмов в жанре комедии
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть II)
1. 76,7.
Бриллиантовая рука. 1969. Леонид Гайдай
2. 76,5.
Кавказская пленница. 1967. Леонид Гайдай
3. 74,6.
Свадьба в Малиновке. 1967. Андрей Тутышкин
4. 65,0.
Джентльмены удачи. 1971. Александр Серый
5. 62,2.
Афоня. 1975. Георгий Данелия
6. 60,7.
Иван Васильевич меняет профессию. 1973. Леонид Гайдай
7. 58,4.
Служебный роман. 1977. Эльдар Рязанов
8. 55,2.
Спортлото-82. 1982. Леонид Гайдай
9. 51,2.
Трембита. 1968. Олег Николаевский
10. 49,2.
Невероятные приключения итальянцев в России. 1974. Эльдар Рязанов (копродукция)
11. 48,6.
Карнавальная ночь. 1956. Эльдар Рязанов
12. 48,6.
Гусарская баллада. 1962. Эльдар Рязанов
13. 46,9.
Не может быть. 1975. Леонид Гайдай
14. 45,8.
Полосатый рейс. 1961. Владимир Фетин
15. 45,4.
Свадьба с приданым. 1953. Татьяна Лукашевич
16. 44,9.
Самая обаятельная и привлекательная. 1985. Г. Бежанов
17. 44,6.
Иван Бровкин на целине. 1959. Иван Лукинский
18. 44,5.
Любовь и голуби. 1984. Владимир Меньшов
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За углом комедии
19. 44,3.
Человек с бульвара Капуцинов. 1987. Алла Сурикова
20. 41,6.
Ты - мне, я – тебе. 1977. Александр Серый
21. 40,6.
Кубанские казаки. 1950. Иван Пырьев.
22. 40,3.
Солдат Иван Бровкин. 1955. Иван Лукинский
23. 40,3.
Осторожно, бабушка. 1961. Надежда Кошеверова
24. 39,6.
Операция «Ы» и другие приключения Шурика. 1965. Леонид Гайдай
25. 39,4.
Баламут. 1979. Владимир Роговой
26. 39,3.
Двенадцать стульев. 1971. Леонид Гайдай
27. 38,1.
Акселератка. 1987. Алексей Коренев
28. 37,0.
Трактористы. 1939. Иван Пырьев
29. 36,7.
Укротительница тигров. 1955. Н. Кошеверова и А. Ивановский
30. 36,7.
Годы молодые. 1959. Алексей Мишурин
31. 36,5.
Девушка без адреса. 1958. Эльдар Рязанов
32. 36,1.
Белые Росы. 1984. Игорь Добролюбов
33. 36,0.
Свинарка и пастух. 1941. Иван Пырьев
34. 35,8.
Вокзал для двоих. 1983. Эльдар Рязанов
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Правдивая сказочная история
35. 35,6.
Женатый холостяк. 1983. Владимир Роговой
36. 35,0.
Три плюс два. 1963. Генрих Оганисян
37. 34,8.
Девчата. 1962. Юрий Чулюкин
38. 34,4.
Курьер. 1987. Карен Шахназаров
39. 34,3.
Улица полна неожиданностей. 1957. Сергей Сиделев
40. 34,3.
Королева бензоколонки. 1963. А. Мишурин и Николай Литус
41. 34,3.
За спичками. 1980. Леонид Гайдай (копродукция)
42. 34,2.
Богатая невеста. 1938. Иван Пырьев.
43. 32,6.
Республика ШКИД. 1967. Геннадий Полока
44. 32,5.
Матрос с «Кометы». 1958. Исидор Анненский
45. 32,5.
Крепкий орешек. 1968. Теодор Вульфович
46. 32,0.
Будьте моим мужем. 1981. Алла Сурикова
47. 31,9.
Девушка с гитарой. 1958. Александр Файнциммер
48. 31,8.
Неподдающиеся. 1959. Юрий Чулюкин
49. 31,8.
Опекун. 1971. Альберт Мкртчян и Эдгар Ходжикян
50. 31,5.
Веселые звезды. 1954. Вера Строева
51. 31,5.
Мы с вами где-то встречались. 1954. Н. Досталь, А. Тутышкин
52. 31,5.
Старики-разбойники. 1972. Эльдар Рязанов
53. 31,2.
Семь невест ефрейтора Збруева. 1971. Виталий Мельников
54. 30,9.
Верные друзья. 1954. Михаил Калатозов
55. 30,4.
Карнавал. 1982. Татьяна Лиознова
56. 30,0.
Веселые ребята. 1934. Григорий Александров
57. 30,0.
Штепсель женит Тарапуньку. 1958. Е. Березин и Ю. Тимошенко
58. 30,0.
Стряпуха. 1966. Эдмонд Кеосаян
59. 30,0.
Хорошо сидим! 1987. Мунид Закиров
60. 29,9.
Дайте жалобную книгу. 1965. Эльдар Рязанов
61. 29,8.
Двенадцатая ночь. 1955. Ян Фрид
62. 29,5.
Ссора в Лукашах. 1959. Максим Руф
63. 29,4.
Не ходите, девки, замуж. 1985. Евгений Герасимов
64. 29,3.
Заноза. 1957. Николай Санишвили
65. 29,3.
Золотой теленок. 1968. Михаил Швейцер
66. 29,2.
Запасной игрок. 1954. Семён Тимошенко
67. 29,0.
Берегись автомобиля! 1966. Эльдар Рязанов
68. 28,8.
Черемушки. 1963. Герберт Раппапорт
69. 28,7.
Взрослые дети. 1961. Виллен Азаров
70. 28,5.
Гараж. 1980. Эльдар Рязанов
71. 27,9.
Годен к нестроевой. 1968. Владимир Роговой, Эфраим Севела
72. 27,8.
Девушка – джигит. 1955. Павел Боголюбов
73. 27,8.
Максим Перепелица. 1956. Анатолий Граник
74. 27,8.
Неисправимый лгун. 1974. Виллен Азаров
75. 27,4.
Теща. 1974. Сергей Сплошнов
76. 27,2.
Белый рояль. 1969. Мукадас Махмудов
77. 27,1.
Ехали мы, ехали... 1963. Ефим Березин и Юрий Тимошенко
78. 27,0.
Живет такой парень. 1964. Василий Шукшин
79. 26,9.
Стрекоза. 1954. Семён Долидзе, Леван Хотивари
80. 26,9.
Наши соседи. 1957. Сергей Сплошнов
81. 26,8.
Далекая невеста. 1948. Евгений Иванов-Барков
82. 26,8.
Артист из Кохановки. 1962. Григорий Липшиц
83. 26,8.
Усатый нянь. 1978. Владимир Грамматиков
84. 26,6.
Старый знакомый. 1969. И. Ильинский и А. Кольцатый
85. 26,5.
Медовый месяц. 1956. Надежда Кошеверова
86. 26,4.
Ар-хи-ме-ды! 1976. Александр Павловский
87. 26,3.
Семь нянек. 1962. Ролан Быков
88. 26,0.
Забытая мелодия для флейты. 1987. Эльдар Рязанов
89. 25,7.
Калиновая Роща. 1954. Тимофей Левчук
90. 25,6.
Штрафной удар. 1963. Вениамин Дорман
91. 25,6.
Влюблен по собственному желанию. 1982. Сергей Микаэлян
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Не терпит суеты…
92. 25,5.
Суета сует. 1979. Алла Сурикова
93. 25,3.
Меж высоких хлебов. 1971. Леонид Миллионщиков
94. 25,1.
Зайчик 1965 Леонид Быков.
95. 25,0.
За витриной универмага. 1956 Самсон Самсонов
96. 25,0.
Я встретил девушку. 1957. Рафаил Перельштейн
97. 24,8.
Соло для слона с оркестром. 1976. О. Липский (копродукция
)
98. 24,7.
Черноморочка. 1960. Алексей Коренев
99. 24,7.
За двумя зайцами. 1961. Виктор Иванов
100. 24,6.
Лёгкая жизнь. 1964. Вениамин Дорман
101. 24,6.
Женя, Женечка и "катюша". 1967. Владимир Мотыль
102. 24,4.
Мимино. 1978. Георгий Данелия
103. 24,1.
Блондинка за углом. 1984. Владимир Бортко
104. 24,0.
Шофёр поневоле. 1958. Надежда Кошеверова
105. 23,8.
Зигзаг удачи. 1969. Эльдар Рязанов
106. 23,8.
Шельменко-денщик. 1971. Андрей Тутышкин
107. 23,6.
Совершенно серьёзно. 1961. Э. Рязанов, Л. Гайдай, Н.Трахтенберг, Э. Змойро, В. Семаков
108. 23,2.
Одиноким предоставляется общежитие. 1984. С. Самсонов
109. 23,1.
Деловые люди. 1963. Леонид Гайдай
110. 22,9.
Аринка. 1940. Юрий Музыкант, Надежда Кошеверова
111. 22,9.
Ключи от неба. 1965. Виктор Иванов
112. 22,7.
Кето и Котэ. 1948/1953. В. Таблиашвили, Ш. Гедеванишвили
113. 22,7.
Правда - хорошо, а счастье – лучше. 1952. Сергей Алексеев, Борис Никольский
114. 22,6.
"Сто грамм" для храбрости. 1977. Борис Бушмелёв, Анатолий Маркелов и Георгий Щукин
115. 22,6.
Вас ожидает гражданка Никанорова. 1979. Леонид Марягин
116. 22,4.
Встреча в горах. 1967. Николай Санишвили
117. 22,3
...А вы любили когда-нибудь? 1974. Игорь Усов
118. 22,3.
Осенний марафон. 1980. Георгий Данелия
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Горестная жизнь лжеца
119. 22,1.
Большая дорога. 1963. Юрий Озеров (копродукция)
120. 22,1.
Отцы и деды. 1982. Юрий Егоров
121. 21,7.
Первый парень. 1959. Сергей Параджанов
122. 21,6.
Слуга двух господ. 1953. Адольф Бергункер
123. 21,4.
Небесный тихоход 1946. Семен Тимошенко
124. 21,4.
Она вас любит. 1957. Семён Деревянский и Рафаил Суслович
125. 21,2.
Укротители велосипедов. 1964. Юлий Кун
126. 21,1.
Куклы смеются. 1964. Николай Санишвили
127. 21,1.
Рогатый бастион. 1964/1975. Петр Василевский
128. 20,9.
Цирк. 1936. Григорий Александров
129. 20,9.
Щедрое лето. 1951. Борис Барнет
130. 20,9.
Поддубенские частушки. 1957. Герберт Раппапорт
131. 20,9.
Ангел в тюбетейке. 1969. Шакен Айманов
132. 20,8.
К Чёрному морю. 1958. Андрей Тутышкин
133. 20,8.
Карьера Димы Горина. 1961. Ф. Довлатян и Л. Мирский
134. 20,7.
Волки и овцы. 1953. Владимир Сухобоков
135. 20,6.
Дети Дон-Кихота. 1966. Евгений Карелов
136. 20,5.
Опасно для жизни. 1985. Леонид Гайдай
137. 20,4.
Леон Гаррос ищет друга. 1961. М. Пальеро (копродукция)
138. 20,4.
Ход конём. 1963. Татьяна Лукашевич
139. 20,3.
Спортивная честь. 1951. Владимир Петров
140. 20,3.
Прощайте, фараоны. 1975. В. Винник, Д. Черкасский
141. 20,2.
Не горюй! 1969. Георгий Данелия
142. 20,2.
Трын-трава. 1976. Сергей Никоненко
143. 20,1.
Ни пуха, ни пера. 1974. Виктор Иванов
144. 20,0.
Вратарь. 1936. Семен Тимошенко
145. 20,0.
Волга-Волга. 1938. Григорий Александров
146. 20,0.
Я шагаю по Москве. 1964. Георгий Данелия
147. 19,9.
Близнецы. 1945. Константин Юдин
148. 19,8.
Музыканты одного полка. 1965. Павел Кадочников, Геннадий Казанский.
149. 19,4.
Сердца четырех. 1941/45. Константин Юдин
150. 19,4.
Русский сувенир. 1960. Григорий Александров
151. 19,4.
Женитьба Бальзаминова. 1965. Константин Воинов
152. 19,4.
Новые приключения капитана Врунгеля. 1979. Г. Васильев
153. 19,3.
Яблоко раздора. 1963. Валентин Плучек
154. 19,2.
Всё наоборот. 1982. В. Фетисов и В. Грамматиков
155.
19,0. Семеро смелых. 1936. Сергей Герасимов.
156. 19,0.
Большой аттракцион. 1975. Виктор Георгиев
157. 18,9.
Дача. 1973. Константин Воинов
158. 18,8.
Сегодня - новый аттракцион. 1966. Н. Кошеверова, А. Дудко
159. 18,6.
Первая перчатка. 1947. Андрей Фролов
160. 18,3.
Летние сны. 1973. Виталий Кольцов
161. 18,2.
Весна в Москве. 1953. Н. Кошеверова, И. Хейфиц, Н. Акимов
162. 18,0.
Гость с Кубани. 1956. Андрей Фролов
163. 17,9.
Поцелуй Чаниты. 1974. Евгений Шерстобитов
164. 17,9.
Дамы приглашают кавалеров. 1981. Иван Киасашвили
165. 17,9.
Музыкальная история. 1940. А. Ивановский и Г. Раппапорт
166. 17,8.
Беспокойное хозяйство. 1946. Михаил Жаров
167. 17,8.
Ревизор. 1952. Владимир Петров
168. 17,8.
Центровой из поднебесья. 1977. Исаак Магитон
169. 17,7.
Звезда экрана. 1974. Владимир Гориккер
170. 17,6.
Пена. 1979. Александр Стефанович
171. 17,4.
Зелёный огонёк. 1965. Виллен Азаров
172. 17,4.
Месяц май. 1966. Григорий Липшиц
173. 17,4.
Автомобиль, скрипка и собака Клякса. 1975. Ролан Быков
174. 17,3.
У матросов нет вопросов. 1981. Владимир Роговой
175. 17,2.
Одиножды один. 1975. Геннадий Полока
176. 17,1.
Печки-лавочки. 1973. Василий Шукшин
177. 17,1.
Мы из джаза. 1983. Карен Шахназаров
178. 16,8.
Точка, точка, запятая… 1973. Александр Митта
179. 16,7.
Между небом и землей. 1976. М. Бадикяну, В. Харченко
180. 16,6.
Аршин Мал-Алан. 1966. Тофик Таги-Заде
181. 16,5.
Зозуля с дипломом. 1972. Вадим Ильенко, Игорь Самборский
182. 16,5.
Ох, уж эта Настя! 1972. Георгий (Юрий) Победоносцев
183. 16,4.
Иностранка. 1966. Александр Серый и Константин Жук
184. 16,3.
Аршин Мал–Алан. СССР, 1945. Режиссеры Николай Лещенко, Рза Тахмасиб.
185. 16,2. Весна. 1947. Григорий Александров
186. 16,1. Подкидыш. 1940. Татьяна Лукашевич
Список самых кассовых советских фильмов в жанре мелодрамы
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть III)
1. 84,5.
Москва слезам не верит. 1980. Владимир Меньшов
2. 64,9.
Табор уходит в небо. 1976. Эмиль Лотяну
3. 59,4.
Мачеха. 1973. Олег Бондарев
4. 57,8.
Судьба. 1977. Евгений Матвеев
5. 56,2.
Русское поле. 1972. Николай Москаленко
6. 55,6.
Цыган. 1967. Евгений Матвеев
7. 54,9.
Женщина, которая поет. 1979. Александр Орлов
8. 50,9.
Любовь земная. 1975. Евгений Матвеев
9. 44,0.
Интердевочка. 1989. Петр Тодоровский (копродукция)
10. 43,6.
Возврата нет. 1974. Алексей Салтыков
11. 43,3.
Неподсуден. 1969. Вл. Краснопольский и Валерий Усков
12. 43,0.
Безотцовщина. 1977. Владимир Шамшурин
13. 41,6.
Подсолнухи. 1971. Витторио Де Сика (копродукция)
14. 40,6.
Анна Каренина. 1967. Александр Зархи
15. 39,1.
Молодые. 1971. Николай Москаленко
16. 38,2.
Мужики! 1981. Искра Бабич
17. 37,9.
Судьба Марины. 1954. Исаак Шмарук и Виктор Ивченко
18. 37,6.
Прости. 1987. Эрнест Ясан
19. 37,2.
Журавушка. 1969. Николай Москаленко
20. 37,0.
Песни моря. 1971. Франчиск Мунтяну (копродукция)
21. 36,7.
Еще раз про любовь. 1968. Георгий Натансон
22. 36,5.
Романс о влюбленных. 1974. Андрей Кончаловский
23. 35,6.
Женщины. 1966. Павел Любимов.
24. 35,4.
Молодая жена. 1979. Леонид Менакер
25. 34,9.
Родная кровь. 1964. Михаил Ершов
26. 34,7.
Анна Каренина. 1953. Татьяна Лукашевич
27. 34,6.
Виринея. 1969. Владимир Фетин
28. 34,6.
Не могу сказать «Прощай». 1982. Борис Дуров
29. 34,4.
Евдокия. 1961. Татьяна Лиознова
30. 34,1.
Воскресение. 1960. Михаил Швейцер
31. 34,0.
Гадюка. 1965. Виктор Ивченко
32. 33,9.
Любовью надо дорожить. 1960. Сергей Сплошнов
33. 33,8.
Сказание о земле Сибирской. 1948. Иван Пырьев
34. 33,5.
Солдатское сердце. 1959. Сергей Колосов
35. 33,3.
Душа. 1982. Александр Стефанович
36. 32,5.
Единственная. 1976. Иосиф Хейфиц
37. 32,1.
Зимняя вишня. 1985. Игорь Масленников
38. 32,0.
Дорогой мой человек. 1958. Иосиф Хейфиц
39. 31,9.
Анна на шее. 1954. Исидор Анненский
40. 31,9.
Испытание верности. 1955. Иван Пырьев
41. 31,8.
Крепостная актриса. 1963. Роман Тихомиров
42. 31,8.
Донская повесть. 1964. Владимир Фетин
43. 31,3.
Северная повесть. 1960. Евгений Андриканис
44. 31,3.
Сладкая женщина. 1977. Владимир Фетин
45. 30,9.
Зеленая карета. 1967. Ян Фрид
46. 30,7.
Разные судьбы. 1956. Леонид Луков
47. 30,7.
В моей смерти прошу винить Клаву К. 1980. Н. Лебедев и Э. Ясан
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Советские игровые фильмы 1969-1984 на школьную тему
48. 30,6.
Доброе утро. 1955. Андрей Фролов
49. 30,1.
Весна на Заречной улице. 1956. Ф. Миронер и М. Хуциев
50. 30,1.
Сверстницы. 1959. Василий Ордынский
51. 30,1.
Среди добрых людей. 1962. Е. Брюнчугин и А. Буковский
52. 29,3.
Неоконченная повесть. 1955. Фридрих Эрмлер
53. 29,2.
Москва, любовь моя. 1974. Александр Митта (копродукция)
54. 29,0.
Годы девичьи. 1962. Леонид Эстрин
55. 28,9.
Без вины виноватые. 1945. Владимир Петров
56. 28,9.
Дом, в котором я живу. 1957. Лев Кулиджанов и Яков Сегель
57. 28,9.
Аннушка. 1959. Борис Барнет
58. 28,9.
Странная женщина. 1978. Юлий Райзман
59. 28,3.
Повесть о молодоженах. 1960. Сергей Сиделев
60. 28,1.
Дело было в Пенькове. 1958. Станислав Ростоцкий
61. 28,0.
Любимая девушка. 1940. Иван Пырьев
62. 27,9.
Учитель танцев. 1952. В. Канцель, Т. Лукашевич
63. 27,8.
Екатерина Воронина. 1957. Исидор Анненский
64. 27,8.
Гулящая. 1961. Иван Кавалеридзе
65. 27,6.
День счастья. 1964. Иосиф Хейфиц
66. 27,5.
Приезжая. 1978. Валерий Лонской
67. 27,4.
Увольнение на берег. 1962. Феликс Миронер
68. 27,2.
Человек родился. 1956. Василий Ордынский
69. 27,2.
Роман и Франческа. 1961. Владимир Денисенко
70. 26,8.
Далекая невеста. 1948. Евгений Иванов-Барков
71. 26,8.
Фатима. 1959. Семён Долидзе
72. 26,6.
Катя-Катюша. 1960. Григорий Липшиц
73. 26,6.
Эдгар и Кристина. 1967. Леонид Лейманис
74. 26,2.
Городской романс. 1971. Петр Тодоровский
75. 26,1.
В шесть часов вечера после войны. 1944. Иван Пырьев
76. 26,1.
Вам и не снилось. 1981. Илья Фрэз
77. 26,0.
Три тополя на Плющихе. 1968. Татьяна Лиознова
78. 26,0.
Мой ласковый и нежный зверь. 1978. Эмиль Лотяну
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Чеховские мотивы
79. 25,9.
Семья Ивановых. 1975. Алексей Салтыков
80. 25,6.
Сердце не прощает. 1961. Владимир Довгань и Иван Кобозев
81. 25,4.
Любовь моя, печаль моя. 1979. А. Ибрагимов (копродукция)
82. 25,2.
Отчий дом. 1959. Лев Кулиджанов
83. 25,1.
Урок жизни. 1955. Юлий Райзман
84. 25,1.
Сорок первый 1956 Григорий Чухрай
85. 25,1.
Первое свидание 1960 Искра Бабич
86. 25,0.
Олеся. 1971. Борис Ивченко
87. 24,9.
Чужая родня. 1956. Михаил Швейцер
88. 24,8.
Серебряный тренер. 1963. Виктор Ивченко
89. 24,8.
Гранатовый браслет. 1965. Абрам Роом
90. 24,7.
Чужая беда. 1961. Ян Фрид
91. 24,6.
Высота. 1957. Александр Зархи
92. 24,6.
Песня первой любви. 1958. Л. Вагаршян и Ю. Ерзинкян
93. 24,6.
Каждый вечер в одиннадцать. 1969. Самсон Самсонов
94. 24,4.
Повесть о первой любви. 1957. Василий Левин
95. 24,3.
Простая история. 1960. Юрий Егоров
96. 24,2.
Свет далекой звезды. 1965. Иван Пырьев
97. 24,1.
Отелло. 1956. Сергей Юткевич
98. 24,1.
Это мы не проходили. 1976. Илья Фрэз
99. 23,7.
Алёшкина любовь. 1961. Семён Туманов и Георгий Щукин
100. 23,6.
Весенние заморозки. 1955. П. Арманд и Л. Лейманис
101. 23,6.
Меч и роза. 1960. Леонид Лейманис
102. 23,4.
Весенние грозы. 1960. Николай Фигуровский
103. 23,3.
Цветы запоздалые. 1970. Абрам Роом
104. 23,2.
Сережа. 1960. Георгий Данелия и Игорь Таланкин
105. 22,9.
Зумрад. 1962. Александр Давидсон, Абдусалом Рахимов.
106. 22,8.
День, когда исполняется 30 лет. 1962. Валентин Виноградов
107. 22,8.
Зося. 1967. Михаил Богин (копродукция)
108. 22,6.
Судьба женщины.1958. Николай Санишвили
109. 22,6.
А если это любовь? 1962. Юлий Райзман
110. 22,5.
Старшая сестра. 1967. Георгий Натансон
111. 22,4.
Наш общий друг. 1962. Иван Пырьев
112. 22,3.
Есть такой парень. 1956. Виктор Ивченко
113. 22,3.
Чужие дети. 1959. Тенгиз Абуладзе
114. 22,1.
Княжна Мери. 1955. Исидор Анненский
115. 22,0.
Жестокий романс. 1984. Эльдар Рязанов
116. 21,9.
Слепой музыкант. 1961. Татьяна Лукашевич
117. 21,9.
Это сильнее меня. 1974. Федор Филиппов
118. 21,8.
Мачеха. 1959. Абиб Исмайлов
119. 21,8.
Дикая собака Динго. 1962. Юлий Карасик
120. 21,8.
Мужской разговор. 1969. Игорь Шатров
121. 21,6.
Звезда балета. 1965. Алексей Мишурин
122. 21,6.
Прощание с Петербургом. 1972. Ян Фрид
123. 21,6.
Фантазия на тему любви. 1981. Аида Манасарова
124. 21,5.
Белые ночи. 1960. Иван Пырьев
125. 21,5.
Я Вас любил... 1968. Илья Фрэз
126. 21,4.
Я вам пишу... 1959. Михаил Израилев
127. 21,3.
Однажды, 20 лет спустя. 1981. Юрий Егоров
128. 21,2.
Впервые замужем. 1980. Иосиф Хейфиц
129. 21,2.
Где ты, любовь? 1981. Валериу Гажиу
130. 21,1.
Легенда о любви. 1984. Латиф Файзиев и Умеш Мехра
131. 21,0.
Когда деревья были большими. 1962. Лев Кулиджанов
132. 21,0.
Почтовый роман. 1970. Евгений Матвеев
133. 20,9.
Возвращение Василия Бортникова. 1953. Всеволод Пудовкин
134. 20,7.
Если ты прав... 1964. Юрий Егоров
135. 20,6.
Рассказ нищего. 1962. Лео Эсакия
136. 20,5.
Встреча с прошлым. 1967. Семён Долидзе
137. 20,5.
Влюбленные. 1970. Эльёр Ишмухамедов
138. 20,5.
Слово для защиты. 1977. Вадим Абдрашитов
139. 20,5.
С любимыми не расставайтесь. 1980. Павел Арсенов
140. 20,4.
Два Фёдора. 1959. Марлен Хуциев
141. 20,0.
Бесприданница. 1937. Яков Протазанов
142. 20,0.
Павлинка. 1952. Александр Зархи
143. 20,0.
Мальва. 1957. Владимир Браун
144. 20,0.
Мистер Икс. 1958. Юлий Хмельницкий
145. 20,0.
Смертный враг. 1972. Евгений Матвеев
146. 19,7.
Цыганское счастье. 1981. Сергей Никоненко.
147. 19,6.
Повторная свадьба. 1976. Георгий Натансон.
148. 19,5.
Нечаянная любовь. 1971. Иосиф Шульман.
149. 19,5.
Полынь - трава горькая. 1982. Алексей Салтыков
150. 19,4.
Школьный вальс. 1978. Павел Любимов
151. 19,2.
Моя любовь. 1940. Владимир Корш-Саблин
152. 19,1.
Метель. 1965. Владимир Басов
153. 19,1.
Любовь Серафима Фролова. 1969. Семен Туманов
154. 19,0.
Попрыгунья. 1955. Самсон Самсонов.
155. 18,6.
Поздняя ягода. 1979. Федор Филиппов
156. 18,4.
Любимая женщина механика Гаврилова.1981.П.Тодоровский
157. 18,3.
Случай с Полыниным. 1971. Алексей Сахаров
158. 18,3.
Расскажи мне о себе. 1972. Сергей Микаэлян
159. 18,3.
Ранняя ржавчина. 1980. Гунар Цилинский
160. 18,2.
Пиковая дама. 1960. Роман Тихомиров
161. 18,1.
Анна и Командор. 1974/1976. Евгений Хринюк
162. 18,0.
С тобой и без тебя. 1974. Родион Нахапетов
163. 17,9.
Дама с собачкой. 1960. Иосиф Хейфиц
164. 17,8.
В день свадьбы. 1969. Вадим Михайлов
165. 17,8.
Журавль в небе. 1978. Самсон Самсонов, Аркадий Сиренко
166. 17,5.
Эхо. 1960. Варис Круминьш
167. 17,4.
Утренние поезда. 1963. Фрунзе Довлатян, Лев Мирский
168. 17,2.
Третья молодость. 1966. Ж. Древиль, И. Менакер (копродукция)
169. 17,1.
Ноктюрн. 1966. Ростислав Горяев
170. 17,0.
Хевсурская баллада. 1966. Шота Манагадзе
171. 16,9.
Не забудь… станция Луговая. 1967. Н. Курихин, Л. Менакер
172. 16,9.
Валентин и Валентина. 1986. Георгий Натансон
173. 16,7.
Мама вышла замуж. 1970. Виталий Мельников
174. 16,7.
По собственному желанию. 1973. Эдуард Гаврилов
175. 16,7.
Земляки. 1975. Валентин Виноградов
176. 16,7.
День свадьбы придется уточнить. 1980. Степан Пучинян
177. 16,6.
Закон гор. 1965. Николай Санишвили
178. 16,6.
Седьмое небо. 1972. Эдуард Бочаров
179. 16,4.
Трижды о любви. 1981. Виктор Трегубович
180. 16,2. Танцплощадка. 1986. Самсон Самсонов
Список самых кассовых советских фильмов в жанре детектива (в том числе – шпионского) и триллера
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть IV)
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В сетях шпионажа: стереотипы советских фильмов о шпионах 1930-х годов
1. 57,1.
Щит и меч. 1968. Владимир Басов (копродукция)
2. 54,9.
Сильные духом. 1967. Виктор Георгиев
3. 54,2.
Трактир на Пятницкой. 1978. Александр Файнциммер
4. 53,4.
Петровка 38. 1980. Борис Григорьев
5. 48,2.
Путь в «Сатурн». 1968. Виллен Азаров
6. 47,5.
Тегеран-43. 1981. А. Алов и В. Наумов (копродукция)
7. 45,7.
Над Тиссой. 1958. Дмитрий Васильев
8. 44,8.
Застава в горах. 1953. Константин Юдин
9. 44,5.
Голубая стрела. 1959. Леонид Эстрин
10. 43,8.
Их знали только в лицо. 1967. Антон Тимонишин
11. 43,6.
Сыщик. 1980. Владимир Фокин
12. 42,9.
Двойной капкан. 1986. Алоиз Бренч
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Парадоксы приключенческого жанра
13. 42,7.
Конец «Сатурна». 1968. Виллен Азаров
14. 42,3.
По тонкому льду. 1966. Дамир Вятич-Бережных
15. 41,9.
Вдали от Родины. 1960. Алексей Швачко
16. 40,9.
Инспектор уголовного розыска. 1972. Суламифь Цыбульник
17. 39,5.
Государственный преступник. 1965. Николай Розанцев
18. 37,6.
Таинственный монах. 1968. Аркадий Кольцатый
19. 36,4.
Ночной патруль. 1957. Владимир Сухобоков
20. 36,2.
Как вас теперь называть? 1965. Владимир Чеботарев
21. 35,4.
Ошибка резидента. 1968. Вениамин Дорман
22. 35,4.
Бой после победы. 1972. Виллен Азаров
23. 35,3.
Два билета на дневной сеанс. 1967. Герберт Раппапорт
24. 35,3.
Тайна «Черных дроздов». 1984. Вадим Дербенев
25. 35,0.
Операция «Кобра». 1961. Дмитрий Васильев
26. 34,8.
Часы остановились в полночь. 1959. Николай Фигуровский
27. 34,5.
Мертвый сезон. 1969. Савва Кулиш
28. 33,7.
Дело «пёстрых». 1958. Николай Досталь
29. 33,5.
Дело № 306. 1956. Анатолий Рыбаков
30. 33,4.
Огарева, 6. 1981. Борис Григорьев
31. 33,2.
Десять негритят. 1988. Станислав Говорухин
32. 32,9.
В 26-го не стрелять. 1967. Равиль Батыров
33. 32,5.
Груз без маркировки. 1985. Владимир Попков
34. 32,1.
Сотрудник ЧК. 1964. Борис Волчек
35. 32,0.
Схватка. 1973. Степан Пучинян
36. 31,9.
Пятьдесят на пятьдесят. 1973. Александр Файнциммер
37. 31,8.
Дело Румянцева. 1956. Иосиф Хейфиц
38. 31,2.
Тайна двух океанов. 1957. Константин Пипинашвили
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«Тайна двух океанов» - роман и его экранизация
39. 31,1.
Игра без правил. 1966. Ярополк Лапшин
40. 30,7.
Черный принц 1973. Анатолий Бобровский
41. 30,7.
Без права на ошибку. 1975. Александр Файнциммер
42. 30,6.
Два года над пропастью. 1967. Тимофей Левчук
43. 30,6.
Конец атамана. 1971. Шакен Айманов
44. 30,5.
Повесть о чекисте. 1969. Борис Дуров и Степан Пучинян
45. 30,1.
Свет в конце тоннеля. 1974. Алоиз Бренч
46. 29,8.
Черный бизнес. 1965. Василий Журавлев
47. 29,7.
Игра без ничьей. 1967. Юрий Кавтарадзе
48. 29,6.
Ко мне, Мухтар. 1965. Семен Туманов
49. 29,4.
Тень у пирса. 1956. Михаил Винярский
50. 29,4.
Эксперимент доктора Абста. 1969. Антон Тимонишин
51. 29,2.
Опасные тропы. 1955. Александр Алексеев, Евгений Алексеев
52. 29,1.
Марианна. 1967. Василий Паскару
53. 28,9.
Человек без паспорта. 1966. Анатолий Бобровский
54. 28,9.
Прощальная гастроль "Артиста". 1980. А. Файнциммер
55. 28,8.
Следы на снегу. 1955. Адольф Бергункер
56. 28,7.
Тройная проверка. 1970. Алоиз Бренч
57. 28,7.
Судьба резидента. 1970. Вениамин Дорман
58. 28,6.
Выстрел в тумане. 1964. А. Серый, А. Бобровский
59. 28,4.
"24-25" не возвращается. 1969. А.Бренч, Р.Горяев
60. 28,4.
Контрабанда. 1975. Станислав Говорухин
61. 28,2.
Следствие продолжается. 1967. Али-Сэттар Атакишиев
62. 27,8.
Один из нас. 1971. Геннадий Полока
63. 27,7.
Меченый атом. 1973. Игорь Гостев
64. 27,6.
Кортик. 1954. Владимир Венгеров и Михаил Швейцер
65. 27,6.
Капитан «Старой черепахи». 1956. В. Воронин, Г. Габай
66. 27,5.
На дальних берегах. 1958. Тофик Таги-заде
67. 27,3.
Будни уголовного розыска. 1973. Суламифь Цыбульник
68. 26,9.
По данным уголовного розыска… 1980. В. Михайловский
69. 26,8.
Хозяин тайги. 1969. Владимир Назаров
70. 26,7.
Дочь Стратиона. 1965. Василий Левин
71. 26,4.
Взорванный ад. 1967. Иван Лукинский
72. 26,3.
Человек в штатском. 1973. Василий Журавлев
73. 26,1.
Незваные гости. 1959. Игорь Ельцов
74. 25,9.
След в океане. 1965. Олег Николаевский
75. 25,6.
В квадрате 45. 1956. Юрий Вышинский
76. 25,3.
Там, где цветут эдельвейсы. 1966. Е. Арон и Ш. Бейсембаев
77. 25,1.
Дорога. 1955. Александр Столпер
78. 25,1.
Крах. 1969. Владимир Чеботарев
79. 25,0.
Дети партизана. 1954. Лев Голуб, Николай Фигуровский.
80. 25,0.
Деревенский детектив. 1969. Иван Лукинский
81. 23,7.
Я, следователь... 1972. Георгий Калатозишвили
82. 24,4.
Шах королеве бриллиантов. 1974. Алоиз Бренч
83. 24,3.
Это было в разведке. 1969. Лев Мирский
84. 24,2.
Секретная миссия. 1950. Михаил Ромм
85. 24,2.
Пароль не нужен. 1967. Борис Григорьев
86. 24,1.
Особо опасные… 1980. Суламбек Мамилов
87. 23,9.
Случай с ефрейтором Кочетковым. 1955. Александр Разумный
88. 23,9.
Транссибирский экспресс. 1978. Эльдор Уразбаев
89. 23,9.
Возвращение резидента. 1982. Вениамин Дорман
90. 23,8.
Земля, до востребования. 1973. Вениамин Дорман
91. 23,8.
Версия полковника Зорина. 1979. Андрей Ладынин
92. 23,8.
Смерть на взлёте. 1983. Хасан Бакаев
93. 23,7.
Развязка. 1970. Николай Розанцев
94. 23,2.
Любой ценой. 1960. Анатолий Слесаренко
95. 23,2.
Приступить к ликвидации. 1984. Борис Григорьев
96. 23,0.
Ларец Марии Медичи. 1981. Рудольф Фрунтов
97. 22,8.
Не ставьте лешему капканы. 1981. Владимир Саруханов
98. 22,7.
Подвиг разведчика. 1947. Борис Барнет
99. 22,2.
Лекарство против страха. 1978. Альберт Мкртчян
100. 22,1.
Зелёные цепочки. 1971. Григорий Аронов
101. 22,1.
Выстрел в спину. 1980. Владимир Чеботарев
102. 21,6.
Возвращение «Святого Луки». 1971. Анатолий Бобровский
103. 21,5.
Поединок в горах. 1968. Камиль Рустамбеков
104. 21,5.
Ночной мотоциклист. 1973. Юлий Слупский
105. 21,0.
Когда дождь и ветер стучат в окно. 1968. Алоиз Бренч
106. 21,0.
За рекой – граница. 1972. Алты Карлиев
107. 21,0.
Круг. 1973. Герберт Раппапорт
108. 20,8.
Таможня. 1982. Александр Муратов
109. 20,7.
Зеленый фургон. 1960. Генрих Габай.
110. 20,5.
Женщина в белом. 1982. Вадим Дербенев
111. 20,1.
Приказано взять живым. 1984. Виктор Живолуб
112. 20,0.
Джульбарс. 1936. Владимир Шнейдеров.
113. 20,0.
Ласточка. 1958. Григорий Липшиц
114. 20,0.
Меня это не касается. 1977. Герберт Раппапорт
115. 19,7.
Ночное происшествие. 1981. Вениамин Дорман
116. 19,4.
Он был не один. 1970. Захид Сабитов
117. 19,3.
Подарки по телефону. 1978. Алоиз Бренч
118. 19,3.
Выкуп.1987. Александр Гордон
119. 19,2.
Бархатный сезон. 1979. Владимир Павлович (копродукция)
120. 19,0.
Граница на замке. 1938. Василий Журавлев
121. 18,7.
Бриллианты для диктатуры пролетариата. 1976. Г. Кроманов
122. 18,6.
Поединок. 1945. Владимир Легошин
123. 18,6.
Быть лишним. 1977. Алоиз Бренч
124. 18,4.
Внимание! Всем постам… 1985. Игорь Вознесенский
125. 18,2.
Зигмунд Колосовский. 1946. С. Навроцкий, Б. Дмоховский
126. 18,1.
Чужие здесь не ходят. 1986. Анатолий Вехотко, Роман Ершов
127. 18,0.
На границе. 1938. Александр Иванов.
128. 17,9.
Ключи от рая. 1976. Алоиз Бренч
129. 18,2.
Хочу верить. 1965. Николай Мащенко
130. 17,5.
Ищите девушку. 1971. Гасан Сеидбейли
131. 17,4.
Свидетельство о бедности. 1979. Самвел Гаспаров
132. 17,3.
Перехват. 1987. Сергей Тарасов
133. 17,2.
Шествие золотых зверей. 1979. Теодор Вульфович
134. 17,2.
Бармен из "Золотого якоря". 1986. Виктор Живолуб
135. 17,0.
«Богатырь» идет в Марто. 1954. Е. Брюнчугин, С. Навроцкий
136. 16,9.
Авария. 1965. Наум Бирман, Александр Абрамов
137. 16,5.
Пропажа свидетеля. 1972. Владимир Назаров
138. 16,5.
Дела давно минувших дней. 1973. Владимир Шредель
139. 16,3. Пять минут страха. 1986. Андрей Ладынин
140. 16,2. Смерть филателиста. 1970. Георгий Калатозишвили
Список самых кассовых советских фильмов приключенческой тематики в жанрах фильма действия / action (боевика, вестерна/истерна и фильма катастроф)
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть IV)
1. 87,6.
Пираты ХХ века. 1980. Борис Дуров
2. 71,1.
Экипаж. 1980. Александр Митта
3. 68,6.
Всадник без головы. 1973. Вл. Вайншток (копродукция)
4. 66,2.
Новые приключения неуловимых. 1969. Эдмонд Кеосаян
5. 60,7.
Корона российской империи. 1972. Эдмонд Кеосаян
6. 54,5.
Неуловимые мстители. 1967. Эдмонд Кеосаян
7. 44,8.
Последняя реликвия. 1971. Григорий Кроманов
8. 41,2.
Смелые люди. 1950. Константин Юдин
9. 41,1.
Земля Санникова. 1973. Альберт Мкртчян и Леонид Попов
10. 40,9.
Апачи. 1974. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
11. 40,7.
Одиночное плавание. 1986. Михаил Туманишвили
12. 39,4.
Воры в законе. 1988. Юрий Кара
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Репертуарный поток
13. 39,2.
Вооружен и очень опасен. 1978. Владимир Вайншток
14. 36,9.
Опасные гастроли. 1970. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
15. 36,2.
Отряд особого назначения. 1980. Вадим Лысенко
16. 35,9.
Сказ про то, как царь Петр арапа женил. 1976. Ал. Митта
17. 35,4.
Девочка ищет отца. 1959. Лев Голуб
18. 35,4.
В зоне особого внимания. 1978. Андрей Малюков
19. 35,2.
Дерзость. 1972. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
20. 35,0.
Разведчики. 1969. Алексей Швачко, Игорь Самборский
21. 34,5.
Белое солнце пустыни. 1970. Владимир Мотыль
22. 33,6.
Слуги дьявола. 1971. Александр Лейманис
23. 33,1.
Случай в квадрате 36-80. 1982. Михаил Туманишвили
24. 33,0.
Ульзана. 1976. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
25. 32,9.
Поговорим, брат. 1979. Юрий Чулюкин
26. 32,8.
Похищение Савойи. 1979. Вениамин Дорман
27. 32,2.
Армия Трясогузки снова в бою. 1969. Александр Лейманис
28. 31,7.
След сокола. 1970. Готтфрид Кольдиц (копродукция)
29. 31,3.
Ответный ход. 1981. Михаил Туманишвили
30. 30,8.
Чрезвычайное поручение. 1966. С. Кеворков и Э. Карамян
31. 30,5.
Пятеро с неба. 1969. Владимир Шредель
32. 30,5.
Слуги дьявола на чертовой мельнице. 1973. А. Лейманис
33. 30,1.
Тайны мадам Вонг. 1986. Степан Пучинян
34. 29,9.
Черная стрела. 1985. Сергей Тарасов
35. 29,0.
Непобедимый. 1983. Юрий Борецкий
36. 28,9.
Мичман Панин. 1960. Михаил Швейцер
37. 28,9.
Стрелы Робин Гуда. 1976. Сергей Тарасов
38. 28,6.
Один шанс из тысячи. 1969. Леон Кочарян
39. 28,4.
Где 042? 1970. Олег Ленциус
40. 28,4.
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго. 1983. Сергей Тарасов
41. 27,6.
Мамлюк. 1959. Давид Рондели
42. 27,1.
Риск. 1971. Василий Паскару
43. 26,6.
Двойной обгон. 1984. Александр Гордон
44. 26,3.
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо. 1973. Станислав Говорухин
45. 26,1.
Огненные вёрсты. 1957. Самсон Самсонов
46. 25,0.
Последний дюйм. 1959. Теодор Вульфович, Никита Курихин
47. 24,7.
Шестой. 1982. Самвел Гаспаров
48. 24,6.
34-й скорый. 1982. Андрей Малюков
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Слепой клоун и другие
49. 24,2.
Забудьте слово "смерть". 1979. Самвел Гаспаров
50. 24,2.
Найти и обезвредить. 1983. Георгий Кузнецов
51. 24,1.
Встреча у старой мечети. 1970. Сухбат Хамидов
52. 24,0.
Секретарь райкома. 1942. Иван Пырьев
53. 24,0.
Ненависть. 1978. Самвел Гаспаров
54. 23,9.
Схватка в пурге. 1978. Александр Гордон
55. 23,7.
Свой среди чужих, чужой среди своих. 1974. Н. Михалков
56. 23,6.
Эскадрон гусар летучих. 1981. Н. Хубов, С. Ростоцкий
57. 23,2.
Конец императора тайги. 1978. Владимир Саруханов
58. 22,9.
Хлеб, золото, наган. 1981. Самвел Гаспаров
59. 22,7.
Олекса Довбуш. 1960. Виктор Иванов
60. 22,6.
Капкан для шакалов. 1986. Мукудас Махмудов
61. 22,5.
Седьмая пуля. 1973 Али Хамраев
62. 22,0.
Медный ангел. 1984. Вениамин Дорман
63. 21,9.
Чёрный капитан. 1974. Олег Ленциус
64. 21,9.
Берём всё на себя. 1981. Евгений Шерстобитов
65. 21,7.
Иван Никулин – русский матрос. 1945.
66. 21,0.
Олеко Дундич. 1958. Леонид Луков (копродукция)
67. 20,9.
Пропавшая экспедиция. 1976. Вениамин Дорман
68. 20,8.
Белый башлык. 1975. Владимир Савельев
69. 20,7.
Ракеты не должны взлететь, 1965. Алексей Швачко, А. Тимонишин
70. 20,2.
Победитель. 1976. Андрей Ладынин, Эдгар Ходжикян
71. 20,2.
По волчьему следу. 1977. Валериу Гажиу
72. 20,0.
Дети капитана Гранта. 1936. Владимир Вайншток
73. 20,0.
Тринадцать. 1937. Михаил Ромм.
74. 20,0.
Остров сокровищ. 1938. Владимир Вайншток
75. 20,0.
Васёк Трубачёв и его товарищи. 1956. Илья Фрэз.
76. 20,0.
Отряд Трубачёва сражается. 1957. Илья Фрэз.
77. 20.0.
Лично известен. 1958. Эразм Карамян, Степан Кеворков
78. 20,0.
Хождение за три моря. 1958. Х.А. Аббас, В. Пронин (копродукция)
79. 19,9.
Мировой парень. 1972. Юрий Дубровин
80. 19,9.
И на камнях растут деревья. 1985. Станислав Ростоцкий, Кнут Андерсен (копродукция)
81. 19,7.
Гибель Чёрного консула. 1971. Камиль Ярматов
82. 19,3.
Узники Бомона. 1971. Юрий Лысенко
83. 19,1.
Русь изначальная. 1986. Геннадий Васильев
84. 19,0.
Мексиканец. 1956. Владимир Каплуновский
85. 19,0.
Кочубей. 1958. Юрий Озеров
86. 19,0.
Золотой эшелон. 1959. Илья Гурин
87. 19,0.
Золотая речка. 1977. Вениамин Дорман
88. 18,7.
Армия «Трясогузки». 1965. Александр Лейманис
89. 18,3.
Заложник. 1984. Юнус Юсупов
90. 18,0.
Остров сокровищ. 1972. Евгений Фридман
91. 17,9.
Константин Заслонов. 1949. В. Корш-Саблин, А. Файнциммер
92. 17,9.
Город принял. 1980. Вячеслав Максаков
93. 17,9.
Право на выстрел. 1982. Виктор Живолуб
94. 17,8.
Последний подвиг Камо. 1974. С. Кеворков, Г. Мелик-Авакян
95. 17,5.
Пятнадцатилетний капитан. 1946. Василий Журавлев
96. 17,2.
Майя из Цхнети. 1960. Резо Чхеидзе
97. 17,2.
Измена. 1967. Тахир Сабиров.
98. 17,1.
Тачанка с юга. 1978. Евгений Шерстобитов
99. 17,0.
Если завтра война. 1938. Ефим Дзиган и др
.
100. 17,0.
Таинственный остров. 1941. Эдуард Пенцлин.
101. 17,0.
Горячие тропы. 1972. Юлдаш Агзамов
102. 16,9.
Последний гайдук. 1973. Валериу Гажиу
103. 16,8.
Белый взрыв. 1970. Станислав Говорухин
104. 16,8.
Разоблачение. 1970. Тахир Сабиров
105. 16,5.
Засада. 1970. Геннадий Базаров
106. 16,5.
Бабек. 1980. Эльдар Кулиев
107. 16,4.
В клешнях черного рака. 1976. Александр Лейманис
108. 16,4.
Жизнь прекрасна 1980. Григорий Чухрай (копродукция).
109. 16,3.
Сломанная подкова. 1974. Семен Аранович
Список самых кассовых советских фильмов в жанре сказки
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть IV)
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Кинострашилки по-русски
1. 52,8.
Приключения Али-Бабы и 40 разбойников. 1980. Латиф Файзиев (копродукция)
2. 40,0.
Старик Хоттабыч. 1957. Геннадий Казанский.
3. 34,6.
Руслан и Людмила. 1973. Александр Птушко
4. 32,9.
Варвара краса – длинная коса. 1971. Александр Роу
5. 32,6.
Вий. 1967. К. Ершов, Г. Кропачев, А. Птушко
6. 27,3.
Садко. 1953. Александр Птушко
7. 26,8.
Сказка о царе Салтане. 1967. Александр Птушко
8. 25,8.
Огонь, вода и... медные трубы. 1969. Александр Роу
9. 23,2.
Каменный цветок. 1946. Александр Птушко
10. 23,0.
Три толстяка. 1966. Алексей Баталов и Иосиф Шапиро
11. 22,3.
Алые паруса. 1961. Александр Птушко
12. 21,7.
Каин XVIII. 1963. Надежда Кошеверова и Михаил Шапиро
13. 20,7.
Золотые рога. 1973. Александр Роу
14. 20,0.
Илья Муромец. 1956. Александр Птушко
15. 20,0.
Сампо. 1959. Александр Птушко (копродукция)
16. 20,0.
Сказка о потерянном времени. 1964. Александр Птушко
17. 19,2.
Василиса Прекрасная. 1940. Александр Роу
18. 19,1.
Морозко. 1965. Александр Роу
19. 19,1.
Рустам и Сухраб. 1973. Борис Кимягаров
20. 18,9.
Новые сказки Шахерезады. 1987. Тахир Сабиров (копродукция)
21. 18,6.
И ещё одна ночь Шахерезады. 1985. Тахир Сабиров
22. 18,3.
Золушка. 1947. Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро
23. 18,0.
Финист – ясный сокол. 1976. Геннадий Васильев
24. 17,1.
Сказание о Сиявуше. 1977. Борис Кимягаров
25. 17,0.
Айболит-66. 1967. Ролан Быков
26. 16,3.
Насреддин в Ходженте. 1960. Амо Бек-Назаров, Эразм Карамян
27. 15,5.
Волшебная лампа Алладина. 1967. Борис Рыцарев
28. 14,4.
Королевство кривых зеркал. 1963. Александр Роу
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фантастики
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Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть IV)
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Cоветская кинофантастика рубежа 1950-х – 1960-х годов
1. 65,5.
Человек–амфибия. 1962. Вл. Чеботарев, Геннадий Казанский
2. 32,3.
Заклятие долины змей. 1988. Марек Пестрак (копродукция)
3. 20,8.
Гиперболоид инженера Гарина. 1966. Александр Гинцбург
4. 20,7.
Человек–невидимка 1985. Александр Захаров
5. 20,5.
Через тернии к звёздам. 1981. Ричард Викторов
6. 20,0.
Космический рейс. 1936. Василий Журавлев.
7. 20,0.
Небо зовет. 1959. Александр Козырь, Михаил Карюков
8. 20,0.
Планета бурь. 1962. Павел Клушанцев
9. 18,7.
Завещание профессора Доуэля. 1984. Леонид Менакер
10.18,0.
Тайна вечной ночи. 1955. Дмитрий Васильев
11. 17,5.
Его звали Роберт. 1967. Илья Ольшвангер
12.17,5.
Отель «У погибшего альпиниста». 1980. Григорий Кроманов
13.17,2.
Крик дельфина. 1987. Алексей Салтыков
Список самых кассовых советских фильмов в жанре фильма-концерта
1. 25,7.
Пришла и говорю. 1985. Наум Ардашников
2. 18,5.
Арена смелых. 1953. Сергей Гуров и Юрий Озеров
3. 16,9.
Большой концерт. 1951. Вера Строева
4. 16,5.
Когда песня не кончается. 1965. Роман Тихомиров Самые кассовые кинорежиссеры СССР
Далее указаны показатели только по фильмам, сумевшим войти в тысячу самых кассовых советских фильмов за все время существования СССР.
В список включены только те режиссеры, которые сумели снять не менее трех фильмов, вошедших в тысячу самых кассовых советских кинолент.
Всего в СССР (по 1991 год включительно) было выпущено на экраны более 7 тыс. полнометражных игровых фильмов,
поэтому в первую тысячу лидеров проката удалось войти только каждому седьмому фильму, сумевшему преодолеть барьер в 16 миллионов зрителей за первый год демонстрации.
К сожалению, собранные данные нельзя считать полными, так как автору не удалось найти точных данных, к примеру, по прокату многих советских фильмов в 1920-х – 1960-х годах.
Список самых кассовых советских кинорежиссеров В данном в списке:
фамилия режиссера, название фильма, количество миллионов зрителей на в среднем на одну серию (если у фильма этих серий было несколько) за первый год демонстрации в кинотеатрах.
При этом в списках, как правило, указан не год производства того или иного фильма, а основной год его массвого кинопроката.
В списках указаны только фильмы, которые сумели в советском кинопрокате достичь порога более 16 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах, что и позволило им войти в список тысячи и одной самого кассовой советской киноленты.
В список включены только режиссеры, у которых в список тысячи и одного самого популярного советского фильма вошло не менее трех картин, набравших свыше 16 млн. зрителей.
1. Леонид Гайдай (1923-1993)
1.
Бриллиантовая рука, 76,7.
2.
Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика, 76,5.
3.
Иван Васильевич меняет профессию, 60,7.
4.
Спортлото-82, 55,2.
5.
Не может быть!, 46,9.
6.
Операция "Ы" и другие приключения Шурика, 39,6.
7.
Двенадцать стульев, 39,3.
8.
За спичками (сорежиссер), 34,3.
9.
Совершенно серьёзно (сорежиссер), 23,6
10.
Деловые люди, 23,1.
11.
Опасно для жизни!, 20,5. 496,4 млн. зрителей
2.
Эльдар Рязанов (1927-2015)
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Такие крутые горы…
1.
Служебный роман, 58,4.
2.
Невероятные приключения итальянцев в России, 49,2.
3.
Гусарская баллада, 48,6.
4.
Карнавальная ночь, 45,6.
5.
Девушка без адреса, 36,4.
6.
Вокзал для двоих, 35,8.
7.
Старики-разбойники, 31,5.
8.
Дайте жалобную книгу, 29,9.
9.
Берегись автомобиля, 29,0.
10.
Гараж, 28,5.
11.
Забытая мелодия для флейты, 26,0.
12.
Зигзаг удачи, 23,8.
13.
Совершенно серьёзно (сорежиссер), 23,6.
14.
Жестокий романс, 22,0. 488,3 млн. зрителей
3. Иван Пырьев (1901-1968)
Читать
Митя Карамазов. Работа над ролью.
1.
Кубанские казаки, 40,6.
2.
Трактористы, 37,0.
3.
Свинарка и пастух, 36,0.
4.
Богатая невеста, 34,2.
5.
Сказание о земле Сибирской, 33,8.
6.
Испытание верности, 31,9.
7.
Идиот, 31,0.
8.
Любимая девушка, 28,0.
9.
Братья Карамазовы, 26,6.
10.
В шесть часов вечера после войны, 26,1.
11.
Свет далекой звезды, 24,2.
12.
Секретарь райкома, 24,0.
13.
Наш общий друг, 22,4.
14.
Белые ночи, 21,5.
15.
Партийный билет, 20,0 437,3 млн. зрителей
4. Сергей Герасимов (1906-1985)
Читать
Царь-плотник
1.
Тихий Дон, 42,4.
2.
Люди и звери, 39,1.
4.
Молодая гвардия, 34,5.
4.
Любить человека, 32,2.
5.
Журналист, 27,5.
6.
Юность Петра, 23,5.
7.
Семеро смелых, 19,0
8.
У озера, 18,9.
9.
Сельский врач, 18,6.
10.
Дочки-матери, 18,2.
11.
В начале славных дел, 16,9. 290,8 млн. зрителей
5. Вениамин Дорман (1927-1988)
Читать
Вениамин Дорман и его последний фильм
1.
Ошибка резидента, 35,4.
2.
Похищение "Савойи, 32,7.
3.
Судьба резидента, 28,7.
4.
Штрафной удар, 25,6.
5.
Лёгкая жизнь, 24,6.
6.
Возвращение резидента, 23,9.
7.
Земля, до востребования, 23,8.
8.
Медный ангел, 22,0.
9.
Пропавшая экспедиция, 20,9.
10.
Ночное происшествие, 19,6.
11.
Золотая речка, 19,0. 276,2 млн. зрителей
6. Алексей Салтыков (1934-1993)
1.
Бабье царство, 49,6.
2.
Возврата нет, 43,6.
3.
Председатель, 32,6.
4.
Семья Ивановых, 25,9.
5.
Друг мой, Колька! (сорежиссер), 23,8.
6.
Сибирячка, 23,3.
7.
Полынь - трава горькая, 22,6.
8.
Емельян Пугачёв, 19,6.
9.
Крик дельфина, 16,5.
10.
Директор, 16,4. 273,9 млн. зрителей
7. Александр Файнциммер (1906-1982)
1.
Трактир на Пятницкой, 54,1.
2.
Овод, 35,1.
3.
Девушка с гитарой, 31,9.
4.
Пятьдесят на пятьдесят, 31,9.
5.
Без права на ошибку, 30,7.
6.
Прощальная гастроль «Артиста», 28,9.
7.
У них есть Родина (сорежиссер), 21,9.
8.
Далеко на Западе, 21,4.
9.
Константин Заслонов (сорежиссер), 17,9. 273,8 млн. зрителей
8. Владимир Басов (1923-1987)
фото: ITAR-TASS
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Владимир Басов
1.
Щит и меч, 57,1.
2.
Битва в пути, 38,3.
3.
Тишина, 30,0.
4.
Жизнь прошла мимо, 27,5.
5.
Школа мужества (сорежиссер), 27,2.
6.
Случай на шахте восемь, 26,4.
7.
Возвращение к жизни, 23,4.
8.
Необыкновенное лето, 21,9.
9.
Метель, 19,1. 270,9 млн. зрителей
9. Евгений Матвеев (1922-2003)
Читать
Любовь земная
1.
Судьба, 57,8.
2.
Цыган, 55,6.
3.
Любовь земная, 50,9.
4.
Особо важное задание, 43,3.
5.
Почтовый роман, 21,0.
6.
Победа, 20,3.
7.
Смертный враг, 20,1. 269,0 млн. зрителей
10. Станислав Ростоцкий (1922-2001)
Читать
Белый Бим черное ухо
1.
А зори здесь тихие..., 66,0
.
2.
Доживём до понедельника, 31,0.
3.
Дело было в Пенькове, 30,4.
4.
На семи ветрах, 26,8.
5.
Земля и люди, 24,2.
6.
Эскадрон гусар летучих (сорежиссер), 23,6.
7.
Белый Бим Чёрное ухо, 23,1.
8.
И на камнях растут деревья (сорежиссер), 19,9. 245,0 млн. зрителей
11. Владимир Роговой (1923-1983)
Читать
Юнги из сорок третьего
1.
Офицеры, 53,4
.
2.
Несовершеннолетние, 44,6.
3.
Баламут, 39,3.
4.
Женатый холостяк, 35,6.
5.
Годен к нестроевой (сорежиссер), 27,9.
6.
Горожане, 19,2.
7.
Юнга Северного флота, 18,1. 238,1 млн. зрителей
12. Алоиз Бренч (1929-1998)
1.
Двойной капкан, 42,9.
2.
Свет в конце тоннеля, 30,1.
3.
Тройная проверка, 28,7.
4.
24-25" не возвращается (сорежиссер), 28,4.
5.
Шах королеве бриллиантов, 24,4.
6.
Когда дождь и ветер стучат в окно, 21,0.
7.
Быть лишним, 18,6.
8.
Ключи от рая. 17,6.
9.
Подарки по телефону, 17,4. 229,1 млн. зрителей
13. Эдмонд Кеосаян (1936-1994)
Читать
Неуловимые мстители
1.
Новые приключения неуловимых, 66,2.
2.
Корона Российской империи, или Снова Неуловимые, 60,8.
3.
Неуловимые мстители, 54,5.
4.
Стряпуха, 30,0.
5.
Когда наступает сентябрь, 16,9. 228,4 млн. зрителей
14.
Надежда Кошеверова (1902-1989)
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Как творческие провалы помогли Надежде Кошеверовой стать легендарной киносказочницей
1.
Осторожно, бабушка!, 40,3.
2.
Укротительница тигров (сорежиссер), 36,7.
3.
Медовый месяц, 26,5.
4.
Шофер поневоле, 24,0.
5.
Аринка (сорежиссер), 22,9.
6.
Каин XVIII (сорежиссер), 21,7.
7.
Сегодня - новый аттракцион, 18,8.
8.
Весна в Москве (сорежиссер), 18,2.
9.
Золушка (сорежиссер), 18,0. 227,1 млн. зрителей
15. Александр Птушко (1900-1973)
Смотреть
Александр Птушко - «Легенды мирового кино»
1.
Руслан и Людмила, 34,6.
2.
Вий (сорежиссер), 32,6.
3.
Садко, 27,3.
4.
Сказка о царе Салтане, 26,8.
5.
Каменный цветок, 23,2.
6.
Алые паруса, 22,3.
7.
Илья Муромец, 20,0.
8.
Сампо. 1959, 20,0.
9.
Сказка о потерянном времени, 20,0. 226,8 млн. зрителей
16. Иосиф Хейфиц (1905-1995)
Смотреть
«Дама с собачкой». Как экранизация рассказа Чехова стала событием в мировом кинематографе
1.
Единственная, 32,5.
2.
Дорогой мой человек, 32,0.
3.
Дело Румянцева, 31,8.
4.
День счастья, 27,6.
5.
Большая семья, 26,0.
6.
Впервые замужем, 21,2.
7.
Весна в Москве (сорежиссер), 18,2.
8.
Дама с собачкой, 17,9.
9.
Салют, Мария!, 17,1. 224,3 млн. зрителей
17. Виллен Азаров (1924-1978)
Читать
Кино про разведчиков
1.
Путь в "Сатурн", 48,2.
2.
Конец "Сатурна", 42,7.
3.
Бой после победы, 35,4.
4.
Взрослые дети, 28,7.
5.
Неисправимый лгун, 27,8.
6.
Это случилось в милиции, 22,6.
7.
Зелёный огонёк, 17,4. 222,8 млн. зрителей
18. Виктор Ивченко (1912-1972)
1.
ЧП - Чрезвычайное происшествие, 47,4.
2.
Судьба Марины (сорежиссер), 37,9.
3.
Гадюка, 34,0.
4.
Иванна, 30,2.
5.
Серебряный тренер, 24,8.
6.
Есть такой парень, 22,3.
7.
Софья Грушко, 19,0. 215,6 млн. зрителей
19. Михаил Ромм (1901-1971)
Читать
В защиту фильмов Ромма о Ленине
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Михаил Ромм - «Устные рассказы»
1.
Убийство на улице Данте, 27,4.
2.
Адмирал Ушаков, 26,0.
3.
Корабли штурмуют бастионы, 26,0.
4.
Секретная миссия, 24,2.
5.
Девять дней одного года, 23,9.
6.
Ленин в Октябре, 21,0.
7.
Ленин в 1918 году, 21,0.
8.
Тринадцать, 20,0.
9.
Человек № 217, 17,2. 206,7 млн. зрителей
20. Татьяна Лукашевич (1905-1972)
Читать
«Подкидыш». Первый советский семейный фильм
1.
Свадьба с приданым (сорежиссер), 45,3.
2.
Анна Каренина, 34,7.
3.
Учитель танцев, 27,9.
4.
Слепой музыкант, 21,9.
5.
Ход конём, 20,4.
6.
Аттестат зрелости, 18,0.
7.
Заре навстречу, 16,2.
8.
Подкидыш, 16,1. 200,5 млн. зрителей
21. Самсон Самсонов (1921-2002)
Смотреть
Круглый стол к 100-летию С.И. Самсонова
1.
Оптимистическая трагедия, 46,0.
2.
Огненные вёрсты, 26,1.
3.
За витриной универмага, 25,0.
4.
Каждый вечер в одиннадцать, 24,5.
5.
Одиноким предоставляется общежитие, 23,2.
6.
Попрыгунья, 19,0.
7.
Журавль в небе (сорежиссер), 17,8.
8.
Танцплощадка, 16,2 197,8 млн. зрителей
22. Георгий Натансон (1921-2017)
Смотреть
Георгий Натансон. Как режиссёр спасал свои картины
1.
Посол Советского Союза, 38,9.
2.
Ещё раз про любовь, 36,7.
3.
Всё остаётся людям, 23,7.
4.
Старшая сестра, 22,5.
5.
Повторная свадьба, 19,6.
6.
Шумный день (сорежиссер), 18,2.
7.
Палата, 18,2.
8.
Валентин и Валентина, 16,9. 194,7 млн. зрителей
23. Владимир Чеботарёв (1921-2010)
Читать
Анализ культурной мифологии медиатекста на примере повести А.Беляева «Человек-амфибия» (1927) и ее экранизации (1961)
Смотреть
«Человек-амфибия». Мистические тайны кино
1.
Человек-амфибия (сорежиссер), 65,4.
2.
Как Вас теперь называть? 36,2.
3.
Крах, 25,0.
4.
Алмазы для Марии (сорежиссер), 22,2.
5.
Выстрел в спину, 22,1.
6.
Дикий мёд, 21,5. 192,4 млн. зрителей
24. Георгий Данелия (1930-2019)
Читать
«Ку» или «Кю»?
Смотреть
Георгий Данелия и его любимые артисты. Тайны кино
1.
Афоня, 62,2.
2.
Мимино, 24,4.
3.
Серёжа (сорежиссер), 23,2.
4.
Осенний марафон, 22,3.
5.
Не горюй!, 20,2.
6.
Я шагаю по Москве, 20,0.
7.
Путь к причалу, 16,4. 188,7 млн. зрителей
25. Геннадий Казанский (1910-1983)
Читать
Репертуар советских кинотеатров в «ноябрьские праздники»
1.
Человек-амфибия (сорежиссер), 65,4.
2.
Старик Хоттабыч, 40,0.
3.
Горячее сердце (сорежиссер), 25,4.
4.
Музыканты одного полка (сорежиссер), 19,8.
5.
Грешный ангел. 19,2.
6.
Угол падения, 18,1. 187,9 млн. зрителей
26. Борис Дуров (1937-2007)
Смотреть
«Пираты XX века». Еременко, Нигматулин. Телеканал История
1.
Пираты XX века, 87,6.
2.
Не могу сказать "прощай", 34,6.
3.
Вертикаль (сорежиссер), 32,8.
4.
Повесть о чекисте (сорежиссер), 30,5. 185,5 млн. зрителей
27. Юрий Егоров (1920-1982)
Смотреть
Как режиссёр Юрий Егоров снимал простые истории, в которые влюблялась вся страна
1.
Добровольцы, 26,6.
2.
Море студёное, 25,2.
3.
Простая история, 24,3.
4.
Отцы и деды, 22,1.
5.
Однажды, 20 лет спустя, 21,4.
6.
Если ты прав..., 20,7.
7.
Человек с другой стороны, 20,2.
8.
За облаками – небо. 17,6. 178,1 млн. зрителей
28. Александр Митта
Читать
Сказка, рассказанная всерьез
Смотреть
Александр Митта: жизнь как сказка. «Однажды…»
1.
Экипаж, 71,1.
2.
Сказ про то, как царь Пётр арапа женил, 35,9.
3.
Москва, любовь моя, 29,2.
4.
Друг мой, Колька! (сорежиссер), 23,8
.
5.
Точка, точка, запятая…, 16,8. 176,8 млн. зрителей
29. Леонид Луков (1909-1963)
Смотреть
Острова: Леонид Луков
1.
Две жизни, 39,7.
2.
Разные судьбы, 30,7.
3.
Об этом забывать нельзя, 25,0.
4.
Олеко Дундич, 21,0.
5.
К новому берегу, 19,0.
6.
Донецкие шахтёры, 18,9.
7.
Большая жизнь, 18,6. 172,9 млн. зрителей
30. Владимир Венгеров (1920-1997)
Смотреть
«Балтийское небо». Как Владимир Венгеров изменил наш кинематограф.Тайны кино
1.
Балтийское небо, 38,6.
2.
Два капитана, 32,0.
3.
Кортик (сорежиссер), 27,6.
4.
Живой труп, 27,5.
5.
Порожний рейс, 23,0.
6.
Живой труп, 19,2 167,9 млн. зрителей
31. Александр Серый (1927-1988)
Читать
Детский сад, детский мир и детский квир: 50 лет фильму «Джентльмены удачи»
Смотреть
«Берегите мужчин!» Тайны кино
1.
Джентльмены удачи, 65,0.
2.
Ты - мне, я - тебе, 41,6.
3.
Выстрел в тумане (сорежиссер), 28,6.
4.
Берегите мужчин, 16,1.
5.
Иностранка (сорежиссер), 16,4. 167,6 млн. зрителей
32. Владимир Меньшов (1939-2021)
Читать
Лотерея и судьба
Смотреть
Владимир Меньшов. Поздняя слава
1.
Москва слезам не верит, 84,5.
2.
Любовь и голуби, 44,
5.
3.
Розыгрыш, 33,8. 162,8 млн. зрителей
33. Исидор Анненский (1906-1977)
1.
Матрос с «Кометы», 32,5.
2.
Анна на шее, 31,9.
3.
Екатерина Воронина, 27,8.
4.
Первый троллейбус, 24,6.
5.
Княжна Мери, 22,1.
6.
Бессонная ночь. 20,3. 159,2 млн. зрителей
и 34. Александр Алов (1923-1983) Владимир Наумов (1927-2021)
Читать
Проблема выбора
Смотреть
«Тегеран-43». Звезды советского экрана
1.
Тегеран-43, 47,5.
2.
Павел Корчагин, 25,3.
3.
Тревожная молодость, 24,4.
4.
Берег, 24,4.
5.
Бег, 19,7.
6.
Легенда о Тиле, 17,5. 158,8 млн. зрителей
35. Юрий Озеров (1921-2001)
Читать
Солдаты свободы
Смотреть
Алексей Исаев. «Огненная дуга» Юрия Озерова
1.
Освобождение, 40,0
(в среднем на одну серию киноэпопеи).
2.
Солдаты свободы, 30,8
(в среднем на одну серию киноэпопеи).
3.
Сын, 28,3
.
4.
Большая дорога, 22,1.
5.
Кочубей, 19,0
6.
Арена смелых (сорежиссер), 18,5. 158,7 млн. зрителей
36. Иван Лукинский (1906-1986)
1.
Иван Бровкин на целине, 44,6.
2.
Солдат Иван Бровкин, 40,3.
3.
Взорванный ад, 26,4.
4.
Деревенский детектив, 25,0.
5.
Прыжок на заре, 22,1. 158,4 млн. зрителей
37. Григорий Чухрай (1921-2001)
Читать
«Война и мир» Григория Чухрая: к 100-летию режиссера
Смотреть
Как режиссёру Григорию Чухраю удавалось снимать фильмы на опасные темы
1.
Чистое небо, 41,3.
2.
Баллада о солдате, 30,1.
3.
Сорок первый, 25,1.
4.
Жили-были старик со старухой, 25,1.
5.
Трясина, 19,7.
6.
Жизнь прекрасна, 16,4. 157,7 млн. зрителей
38. Александр Столпер (1907-1979)
Смотреть
Тайны кино: «Живые и мертвые»
1.
Живые и мёртвые, 40,9
.
2.
Повесть о настоящем человеке, 34,4.
3.
Трудное счастье, 31,1.
4.
Дорога, 25,1.
5.
Неповторимая весна, 24,1. 155,6 млн. зрителей
39. Станислав Говорухин (1936-2018)
Смотреть
Станислав Говорухин. Он много знал о любви
1.
Десять негритят, 33,2.
2.
Вертикаль (сорежиссер), 32,8.
3.
Контрабанда, 28,4.
4.
Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо, 26,3.
5.
День ангела. 18,0.
6.
Белый взрыв. 16,8. 155,5 млн. зрителей 40.
Ян Фрид (1908-2003)
Смотреть
Идальго советской комедии. Ян Фрид
1.
Любовь Яровая, 46,4.
2.
Зелёная карета, 30,9.
3.
Двенадцатая ночь, 30,0.
4.
Чужая беда, 24,7.
5.
Прощание с Петербургом, 21,6. 153,6 млн. зрителей
41. Герберт Раппапорт (1908-1983)
Читать
Два билета на дневной сеанс
1.
Два билета на дневной сеанс, 35,3.
2.
Круг, 29,0.
3.
Черёмушки, 28,8.
4.
Поддубенские частушки, 20,9.
5.
Меня это не касается, 20,0.
6.
Музыкальная история (сорежиссер), 17,9. 151,9 млн. зрителей
42. Андрей Тутышкин (1910-1971)
Смотреть
Андрей Тутышкин - передача об известном актере и режиссере прошлого
1.
Свадьба в Малиновке, 74,6.
2.
Мы с вами где-то встречались... (сорежиссер), 31,5.
3.
Шельменко-денщик, 23,8.
4.
К Чёрному морю, 20,8. 150,7 млн. зрителей
43. Владимир Петров (1896-1966)
1.
Без вины виноватые, 28,9.
2.
Петр Первый, 24,0.
3.
Сталинградская битва, 21,6.
4.
Спортивная честь, 20,3.
5.
Накануне, 18,2.
6.
Ревизор, 17,8.
7.
Кутузов, 17,7. 148,5 млн. зрителей
44. Владимир Вайншток (1908-1978)
Смотреть
«Вооружён и очень опасен»: фильм о Диком Западе в СССР
1.
Всадник без головы, 68,5.
2.
Вооружён и очень опасен, 39,2.
3.
Дети капитана Гранта, 20,0.
4.
Остров сокровищ, 20,0. 147,7 млн. зрителей
45. Константин Юдин (1896-1957)
Читать
«Девушка с характером»
1.
Застава в горах, 44,8.
2.
Смелые люди, 41,2.
3.
Борец и клоун (сорежиссер), 22,1.
4.
Близнецы, 20,0.
5.
Сердца четырёх, 19,4. 147,5 млн. зрителей
46. Михаил Швейцер (1920-2000)
Смотреть
«Маленькие трагедии». Тайны кино
1.
Воскресение, 34,1.
2.
Золотой телёнок, 29,3.
3.
Мичман Панин, 28,9.
4.
Кортик (сорежиссер), 27,6.
5.
Чужая родня, 24,9. 144,8 млн. зрителей
47. Владимир Фетин (1925-1981)
Смотреть
Экспериментатор советского кино Владимир Фетин
1.
Полосатый рейс, 45,8.
2.
Виринея, 34,6.
3.
Донская повесть, 31,8.
4.
Сладкая женщина, 31,3. 143,5 млн. зрителей
48. Юлий Райзман (1903-1994)
Читать
Фильмы-бойцы
Смотреть
Как Юлию Райзману более полувека удавалось снимать фильмы, которые любили зрители
1.
Странная женщина, 28,9.
2.
Урок жизни. 1955, 25,1.
3.
А если это любовь?, 22,6.
4.
Коммунист, 22,3.
5.
Кавалер Золотой Звезды, 21,5.
6.
Твой современник, 21,2. 141,6 млн. зрителей
49. Николай Санишвили (1902-1995)
1.
Заноза, 29,3.
2.
Прерванная песня, 26,9.
3.
Судьба женщины, 22,6.
4.
Встреча в горах. 22,4.
5.
Куклы смеются, 21,1.
6.
Закон гор, 16,6. 138,9 млн. зрителей
50. Юрий Чулюкин (1929-1987)
Смотреть
«Девчата». Мистические тайны кино
1.
Девчата, 34,8.
2.
Поговорим, брат, 32,8.
3.
Неподдающиеся, 31,3.
4.
И на Тихом океане… 20,9.
5.
Родины солдат. 18,9. 138,7 млн. зрителей
51. Николай Москаленко (1926-1974)
Читать
Созвучно женщине
1.
Русское поле, 56,2.
2.
Молодые, 39,1.
3.
Журавушка, 37,2. 132,5 млн. зрителей
52. Борис Григорьев (1935-2012)
Смотреть
«Петровка, 38». Большое кино. Как снимались знаменитые советские фильмы
1.
Петровка, 38, 53,4.
2.
Огарёва, 6, 33,4.
3.
Пароль не нужен, 24,2.
4.
Приступить к ликвидации, 23,2. 132,4 млн. зрителей
53. Александр Зархи (1908-1997)
Читать
Анатомия Анны Карениной
1.
Анна Каренина, 40,5.
2.
Высота, 24,6.
3.
Люди на мосту, 23,4.
4.
Мой младший брат, 23,0.
5.
Павлинка, 20,0. 131,5 млн. зрителей
54. Александр Лейманис (1913-1990)
Читать
Дуэль на шпагах или столкновение идей?
1.
Слуги дьявола, 33,6.
2.
Армия Трясогузки снова в бою, 32,2.
3.
Слуги дьявола на чертовой мельнице, 30,5.
4.
Армия «Трясогузки», 18,7.
5.
В клешнях черного рака, 16,4. 131,4 млн. зрителей
55. Василий Журавлев (1904-1987)
Читать
Через тернии к звездам
1.
Черный бизнес, 29,8.
2.
Человек в штатском, 26,3.
3.
Космический рейс, 20,0.
4.
Граница на замке, 19,0.
5.
Морской характер. 18,5
6.
Пятнадцатилетний капитан, 17,5. 131,1 млн. зрителей
56.
Степан Пучинян (1927-2018)
1.
Схватка, 32,0.
2.
Повесть о чекисте (сорежиссер), 30,5.
3.
Тайны мадам Вонг, 30,1.
4.
Из жизни начальника уголовного розыска, 21,8.
5.
День свадьбы придется уточнить, 16,7. 131,1 млн. зрителей
57. Григорий Александров (1903-1983)
Смотреть
Григорий Александров & Любовь Орлова. «Жизнь по ту сторону экрана»
Читать
«Весёлые ребята»: Первая советская музыкальная комедия
1.
Веселые ребята, 30,0.
2.
Встреча на Эльбе, 24,2.
3.
Цирк, 20,9.
4.
Волга-Волга, 20,0.
5.
Русский сувенир, 19,4.
6.
Весна, 16,2. 130,7 млн. зрителей
58. Григорий Рошаль (1898-1983)
Читать
«Мистер Джон Ланкастер Пек»: Американская маскулинность в советском кинематографе Холодной войны (1946-1963)
1.
Сёстры, 42,5.
2.
Восемнадцатый год, 33,0.
3.
Вольница, 28,1.
4.
Хмурое утро, 25,9. 129,5 млн. зрителей
59. Владимир Браун (1896-1957)
1.
Максимка, 32,9.
2.
Командир корабля, 28,3.
3.
В мирные дни, 23,5.
4.
Матрос Чижик, 23,2.
5.
Мальва, 20,0. 127,9 млн. зрителей
60. Николай Розанцев (1922-1980)
Читать
Кино в июле 1966 года
1.
Государственный преступник, 39,5.
2.
Крутые Горки, 24,4.
3.
Развязка, 23,7.
4.
Заговор послов, 17,8.
5.
Еще не вечер, 16,2. 121,6 млн. зрителей
61. Евгений Карелов (1931-1977)
Читать
Вокруг «среднего фильма»
1.
Третий тайм, 32,0.
2.
Высокое звание (Я - Шаповалов Т.П.), 27,1.
3.
Служили два товарища, 22,5.
4.
Дети Дон-Кихота, 20,6.
5.
Яша Топорков, 17,6. 120,2 млн. зрителей
62. Алексей Швачко (1901-1988)
Смотреть
Олесь Швачко. Подвижник
1.
Вдали от Родины, 41,9.
2.
Разведчики (сорежиссер), 35,0.
3.
Нина (сорежиссер), 21,6.
4.
Ракеты не должны взлететь (сорежиссер). 20,7. 119,2 млн. зрителей
63. Тимофей Левчук (1912-1998)
Читать
В тылу врага
1.
Два года над пропастью, 30,6.
2.
Калиновая Роща, 25,7.
3.
Наследники, 25,4.
4.
Киевлянка, 20,0.
5. Дума о Ковпаке (Набат). 18,4 119,1 млн. зрителей
64. Михаил Калатозов (1903-1973)
Читать
Стареют ли фильмы?
Смотреть
Калатозов Михаил (2006)
1.
Верные друзья, 30,9.
2.
Летят журавли, 28,3.
3.
Валерий Чкалов, 20,0.
4.
Вихри враждебные, 20,0.
5.
Заговор обреченных, 19,2. 118,4 млн. зрителей
65. Сергей Бондарчук (1920-1994)
Читать
Лев Толстой и мы с вами
Смотреть
Сергей Бондарчук. Раскрывая мистические тайны
1.
Они сражались за родину, 40,6 (в среднем на одну серию)
2.
Судьба человека, 39,2.
3.
Война и мир, 38,5.
(в среднем на одну серию)
118,3 млн. зрителей
66. Александр Роу (1906-1973)
Читать
Царь Горох, Баба-Яга и другие...
Смотреть
Сказочник ХХ века - Александр Роу
1.
Варвара краса – длинная коса, 32,9.
2.
Огонь, вода и... медные трубы, 25,8.
3.
Золотые рога, 20,7.
4.
Василиса Прекрасная, 19,2.
5.
Морозко, 19,1. 117,7 млн. зрителей
67. Дмитрий Васильев (1900-1984)
Читать
Если завтра война…
1.
Над Тиссой, 45,7.
2.
Операция "Кобра", 34,6.
3.
Тайна вечной ночи, 18,0.
4.
Они шли на восток (сорежиссер), 16,8 115,1 млн. зрителей
68. Александр Иванов (1898-1984)
Читать
Свет неугасшей «Звезды»
1.
Поднятая целина, 30,1.
2.
Звезда, 28,9.
3.
Михайло Ломоносов, 19,5.
4.
Сыновья, 18,6.
5.
На границе, 18,0. 115,1 млн. зрителей
69. Татьяна Лиознова (1924-2011)
Читать
Максимально приблизить действие картины к достоверности
1.
Евдокия, 34,4.
2.
Карнавал, 30,4.
3.
Три тополя на Плющихе, 26,0.
4.
Рано утром, 17,2.
5.
Им покоряется небо, 17,1. 115,1 млн. зрителей
70. Алексей Мишурин (1912-1982)
1.
Годы молодые, 36,7.
2.
Королева бензоколонки (сорежиссер), 34,3.
3.
Спасите наши души, 22,3.
4.
Звезда балета, 21,6. 114,9 млн. зрителей
71. Фёдор Филиппов (1911-1988)
1.
Расплата, 26,3.
2.
Грешница (сорежиссер), 23,8.
3.
Хлеб и розы. 23,2.
4.
Это сильнее меня, 21,9.
5.
Поздняя ягода, 18,6. 113,8 млн. зрителей
72. Владимир Корш-Саблин (1900-1974)
1.
Красные листья, 33,1.
2.
Первые испытания, 27,2.
3.
Моя любовь, 19,2.
4.
Константин Заслонов (сорежиссер), 17,9.
5.
Москва-Генуя (сорежиссер), 16,3. 113,7 млн. зрителей
73. Игорь Гостев (1925-1994)
Читать
«Беспредел» и беспредельность
1.
Европейская история, 29,6.
2.
Фронт за линией фронта, 28,5.
3.
Меченый атом, 27,7.
4.
Фронт без флангов, 27,6. 113,4 млн. зрителей
74. Самвел Гаспаров (1938-2020)
Читать
Путь в тупик
1.
Шестой, 24,7.
2.
Забудьте слово «смерть», 24,2.
3.
Ненависть, 24,0.
4.
Хлеб, золото, наган, 22,9
.
5.
Свидетельство о бедности, 17,4. 113,2 млн. зрителей
75. Илья Фрэз (1909-1994)
Читать
На вечную тему
Смотреть
Почему Илья Фрэз снимал свое кино совсем не для детей. Тайны кино
1.
Вам и не снилось, 26,1.
2.
Это мы не проходили, 24,1.
3.
Я Вас любил..., 21,5.
4.
Васёк Трубачёв и его товарищи, 20,0.
5.
Отряд Трубачёва сражается, 20,0. 111,7 млн. зрителей
76. Теодор Вульфович (1923-2004)
Читать
Фронтовики смеются: «Крепкий орешек» – эксцентрическая комедия об одном странном, но лихом подвиге
1.
Крепкий орешек, 32,5.
2.
Последний дюйм (сорежиссер), 25,0.
3.
Товарищ генерал, 19,9.
4.
Шествие золотых зверей, 17,2.
5.
Улица Ньютона, дом 1, 17,0. 111,6 млн. зрителей
77. Анатолий Бобровский (1929-2007)
Читать
Правда истории
1.
Черный принц, 30,7.
2.
Человек без паспорта, 28,9.
3.
Выстрел в тумане (сорежиссер), 28,6.
4.
Возвращение «Святого Луки», 21,6. 109,8 млн. зрителей
78. Василий Шукшин (1929-1974)
Читать
Не вянет «Калина красная»
Смотреть
Василий Шукшин - биография и творчество
1.
Калина красная, 62,5.
2.
Живёт такой парень, 27,0.
3.
Печки-лавочки, 17,1. 106,6 млн. зрителей
79. Михаил Ершов (1924–2004)
Читать
Необъявленная война
1.
Родная кровь, 34,9.
2.
На пути в Берлин, 23,2.
3.
Блокада, 27,7.
4.
После свадьбы, 20,6. 106,4 млн. зрителей
80. Леонид Быков (1928-1979)
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Леонид Быков
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Леонид Быков. Побег из ада.
1.
В бой идут одни "старики", 44,3
.
2.
Аты-баты, шли солдаты..., 35,8.
3.
Зайчик, 25,1. 105,2 млн. зрителей
81. Михаил Туманишвили (1935-2010)
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Разгневанный молодой человек
1.
Одиночное плавание, 40,7.
2.
Случай в квадрате 36-80, 33,1.
3.
Ответный ход, 31,3. 105,1 млн. зрителей
82. Сергей Тарасов
1.
Черная стрела, 29,8.
2.
Стрелы Робин Гуда, 28,9.
3.
Баллада о доблестном рыцаре Айвенго, 28,4.
4.
Перехват, 17,3. 104,4 млн. зрителей
83. Алла Сурикова
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Не терпит суеты…
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В главной роли. Алла Сурикова
1.
Человек с бульвара Капуцинов, 44,3.
2.
Будьте моим мужем..., 32,0.
3.
Суета сует, 25,4. 101,7 млн. зрителей
84. Владимир Сухобоков (1910-1973)
1.
Ночной патруль, 36,0.
2.
Косолапый друг. 22,0.
3.
Волки и овцы, 20,7.
4.
На всякого мудреца довольно простоты (сорежиссер), 20,4. 99,1 млн. зрителей
85. Сергей Микаэлян (1923-2016)
Читать
Стакан воды
1.
Рейс-222, 35,3.
2.
Влюблён по собственному желанию, 25,6.
3.
Иду на грозу, 19,9.
4.
Расскажи мне о себе, 18,3. 99,1 млн. зрителей
86. Исаак Шмарук (1910-1986)
1.
Судьба Марины (сорежиссер), 37,9.
2.
Без вести пропавший, 35,3.
3.
Звёзды на крыльях, 25,5. 98,7 млн. зрителей
87. Леонид Менакер (1929-2012)
Читать
Фантазии на разные темы
1.
Молодая жена, 35,4.
2.
Жаворонок (сорежиссер), 27,4.
3.
Завещание профессора Доуэля, 18,7.
4.
Не забудь… станция Луговая (сорежиссер) 16,9. 98,4 млн. зрителей
88. Василий Ордынский (1923-1985)
1.
Сверстницы, 30,1.
2.
Человек родился, 27,2.
3.
Тучи над Борском, 22,7.
4.
Красная площадь. 18,1 98,1 млн. зрителей
90. Владимир Довгань (1929-2006)
1.
Грозные ночи (сорежиссер), 25,8.
2.
Сердце не прощает (сорежиссер), 25,6.
3.
Трое суток после бессмертия, 24,7.
4.
Гибель эскадры, 19,0. 95,1 млн. зрителей
91. Альберт Мкртчян (1926-2007)
Читать
«...Этой обетованной, желанной, и колумбовой, и магелланной!»
1.
Земля Санникова (сорежиссер), 41,1.
2.
Опекун (сорежиссер), 31,8.
3.
Лекарство против страха, 22,2. 95,1 млн. зрителей
92. Борис Барнет (1902-1965)
Читать
Фильм о разведчике: семантика пространства
1.
Аннушка, 28,9.
2.
Подвиг разведчика, 22,7.
3.
Борец и клоун (сорежиссер), 22,1.
4.
Щедрое лето, 20,9. 94,6 млн. зрителей
93. Антон Тимонишин (1921–1969)
1.
Их знали только в лицо, 1967. 43,8
.
2.
Эксперимент доктора Абста, 1969. 29,4.
3.
Ракеты не должны взлететь (сорежиссер).20,7. 93,9 млн. зрителей
94. Степан Кеворков (1903-1991)
Читать
Романтика и детектив
1.
Чрезвычайное поручение (сорежиссер), 30,8.
2.
Взрыв после полуночи (сорежиссер), 23,9.
3.
Лично известен. 1958 (сорежиссер), 20.0.
4.
Последний подвиг Камо (сорежиссер), 17,8. 92,5 млн. зрителей
95. Эразм Карамян (1912–1985)
1.
Чрезвычайное поручение (сорежиссер), 30,8.
2.
Взрыв после полуночи (сорежиссер), 23,9.
3.
Лично известен. 1958 (сорежиссер), 20.0.
4.
Насреддин в Ходженте. 1960 (сорежиссер), 16,3. 91,0 млн. зрителей
96. Григорий Липшиц (1911-1979)
1.
Артист из Кохановки, 26,8.
2.
Катя-Катюша, 26,6.
3.
Ласточка, 20,0.
4.
Месяц май, 17,4. 90,8 млн. зрителей
97. Семён Долидзе (1903-1983)
Читать
Встреча с прошлым
1.
Стрекоза (сорежиссер), 26,9
2.
Фатима, 26,8.
3.
Встреча с прошлым, 20,5.
4.
День последний, день первый, 16,4. 90,6 млн. зрителей
98. Виктор Иванов (1909-1981)
1.
За двумя зайцами, 24,7.
2.
Ключи от неба, 22,9.
3.
Олекса Довбуш, 22,7.
4.
Ни пуха, ни пера, 20,1. 90,4 млн. зрителей
99. Дамир Вятич–Бережных (1925–1993)
Читать
Подвиг - крупным планом
1.
По тонкому льду,42,3.
2.
Доктор Вера, 25,6.
3.
Золото, 21,6. 89,5 млн. зрителей
100. Суламифь Цыбульник (1913-1996)
1.
Инспектор уголовного розыска, 40,9.
2.
Будни уголовного розыска, 27,3.
3.
В мёртвой петле (сорежиссер), 21,1. 89,3 млн. зрителей
101. Сергей Сплошнов (1907-1979)
Читать
Эволюция образа тёщи в отечественном кино: с 70-х до наших дней
1.
Любовью надо дорожить, 33,9.
2.
Наши соседи, 27,4
.
3.
Теща, 27,4. 88,7 млн. зрителей
102. Михаил Чиаурели (1894-1974)
Читать
«Арсен», 1937 год
1.
Падение Берлина, 36,2.
2.
Незабываемый 1919-й год, 31,6.
3.
Клятва, 20,8. 88,6 млн. зрителей
103. Пётр Тодоровский (1925-2013)
Читать
Поющая душа
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Легенды кино - Пётр Тодоровский
1.
Интердевочка, 44,0.
2.
Городской романс, 26,2.
3.
Любимая женщина механика Гаврилова, 18,4. 88,6 млн. зрителей
104. Семён Туманов (1921–1973)
1.
Ко мне, Мухтар!, 29,6.
2.
Алёшкина любовь, 23,7.
3.
Любовь Серафима Фролова, 19,1.
4.
Николай Бауман, 16,2. 88,6 млн. зрителей
105. Виктор Трегубович (1935–1992)
Читать
Ожидание чуда
1.
Даурия, 49,6.
2.
На войне как на войне, 22,4.
3.
Трижды о любви, 16,4. 88,4 млн. зрителей
и 106. Владимир Краснопольский (1933-2022) Валерий Усков
Читать
На солнечной стороне улицы
1.
Неподсуден, 43,3.
2.
Самый медленный поезд, 21,9.
3.
Отец и сын, 20,9. 87,1 млн. зрителей
107. Ричард Викторов (1929-1983)
Читать
Через тернии — к зрителю
1.
Переступи порог, 25,2.
2.
Впереди крутой поворот, 24,9.
3.
Через тернии к звёздам, 20,5.
4.
Любимая, 16,5. 87,1 млн. зрителей
108. Константин Воинов (1918-1995)
1.
Трое вышли из леса, 25,0.
2.
Молодо-зелено, 23,6.
3.
Женитьба Бальзаминова, 19,4.
4.
Дача, 18,9. 86,9 млн. зрителей
109. Александр Гордон (1931-2020)
1.
Двойной обгон, 26,6.
2.
Схватка в пурге, 23,9.
3.
Выкуп, 19,3.
4.
Сергей Лазо, 16,3. 86,1 млн. зрителей
110. Вадим Дербенёв (1934-2016)
Читать
Коснувшись до всего слегка
1.
Тайна «Чёрных дроздов», 35,3.
2.
Змеелов, 29,4.
3.
Женщина в белом, 20,5. 85,2 млн. зрителей
111. Ролан Быков (1929-1998)
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Одноклассники
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Ролан Быков. «Чучело». Библейский сюжет
1.
Семь нянек, 26,3.
2.
Чучело, 23,7.
3.
Автомобиль, скрипка и собака Клякса, 17,4.
4.
Айболит-66, 17,0
.
84,4 млн. зрителей
112. Николай Фигуровский (1923–2003)
1.
Часы остановились в полночь. 34,8 млн.
2.
Дети партизана. (совм. с Л. Голубом). 25,0 млн.
3.
Весенние грозы. 23,4 млн. 83,2 млн. зрителей
113. Лев Голуб (1904-1994)
Читать
Девочке нужен её отец или Оказать милость ближнему
1.
Девочка ищет отца, 35,4.
2.
Дети партизана, 25,0.
3.
Полонез Огинского, 22,2 82,6 млн. зрителей
114. Владимир Мотыль (1927-2010)
Читать
Зачем равнодушному сказка?
Смотреть
Госпожа Победа режиссера Мотыля
1.
Белое солнце пустыни, 34,5.
2.
Женя, Женечка и "катюша", 24,6
.
3.
Звезда пленительного счастья, 22,0. 81,1 млн. зрителей
115. Григорий Кроманов (1926-1984)
Читать
Гармония фантастического мира
1.
Последняя реликвия, 44,8.
2.
Бриллианты для диктатуры пролетариата, 18,7.
3.
Отель «У погибшего альпиниста», 17,5. 81,0 млн. зрителей
116. Илья Гурин (1922–1994)
Читать
О сериалах, истории и книгах
1.
Верьте мне, люди, 40,0.
2.
Наши знакомые, 19,9.
3.
Золотой эшелон, 19,0. 78,9 млн. зрителей
117. Григорий Козинцев (1905-1973)
Читать
Полвека с Козинцевым
Смотреть
«Король Лир». Библейский сюжет
1.
Гамлет, 20,9.
2.
Юность Максима (сорежиссер), 20,0.
3.
Возвращение Максима (сорежиссер), 20,0.
4.
Король Лир, 17,9
.
78,8 млн. зрителей
118. Василий Пронин (1905-1966)
1.
Казаки, 24,3.
2.
Хождение за три моря (сорежиссер), 20,0.
3.
Сын полка, 17,9.
4.
Наш дом, 16,5. 78,7 млн. зрителей
119. Геннадий Полока (1930–2014)
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В начале жизни школу помню я…
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Для кого снимали свои картины Геннадий Полока, Илья Авербах и Сергей Соловьёв
1.
Республика ШКИД, 32,6.
2.
Один из нас, 27,8.
3.
Одиножды один, 17,2. 77,6 млн. зрителей
120. Лев Кулиджанов (1924-2002)
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Если дорог тебе отчий дом
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Докатился вот... Обзор советской драмы «Когда деревья были большими»
1.
Дом, в котором я живу (сорежиссер), 28,9.
2.
Отчий дом, 25,2.
3.
Когда деревья были большими, 21,0. 75,1 млн. зрителей
121. Генрих Габай (1923-2003)
Читать
Достоинство человека
1.
Капитан «Старой черепахи» (сорежиссер), 27,6.
2.
49 дней, 26,1.
3.
Зеленый фургон, 20,7. 74,4 млн. зрителей
122. Леонид Лейманис (1910–1974)
1.
Эдгар и Кристина. 26,6
2.
Весенние заморозки 23,6
3.
Меч и роза. 23,6 73,8 млн. зрителей
123. Павел Любимов (1938-2010)
Читать
Трудно быть молодым: кино и школа
1.
Женщины, 35,6.
2.
Школьный вальс, 19,4.
4.
Весенний призыв, 18,4. 73,4 млн. зрителей
124. Юлий Карасик (1923–2005).
1.
Шестое июля, 32,2.
2.
Дикая собака Динго, 21,8.
3.
Ждите писем, 18,5. 72,5 млн. зрителей
125. Тахир Сабиров (1929-2002)
1.
Новые сказки Шахерезады. 18,9.
2.
И ещё одна ночь Шахерезады. 18,6.
3.
Измена. 17,2.
4.
Разоблачение, 16,8. 71,5 млн. зрителей
126. Семён Тимошенко (1899-1958)
1.
Запасной игрок, 29,2.
2.
Небесный тихоход, 21,4.
3.
Вратарь, 20,0. 70,6 млн. зрителей
127. Алексей Сахаров (1934-1999)
Читать
Поэма о целине
1.
Коллеги, 35,0.
2.
Случай с Полыниным, 18,3.
3.
С весельем и отвагой, 16,9. 70,2 млн. зрителей
128. Никита Курихин (1922-1968)
1.
Жаворонок (сорежиссер), 27,4.
2.
Последний дюйм (сорежиссер), 25,0.
3.
Не забудь… станция Луговая (сорежиссер) 16,9. 69,3 млн. зрителей
129. Андрей Фролов (1909-1967)
1.
Доброе утро, 30,6.
2.
Первая перчатка, 18,6.
3.
Гость с Кубани, 18,0. 67,2 млн. зрителей
130. Гавриил Егиазаров (1916-1988)
1.
Грешница (сорежиссер), 23,8.
2.
Горячий снег, 22,9.
3.
От зари до зари, 20,4. 67,1 млн. зрителей
131. Анатолий Вехотко (1930-2016)
1.
О тех, кого помню и люблю (сорежиссер), 31,3.
2.
Чужие здесь не ходят (сорежиссер), 18,1.
3.
Разрешите взлет (сорежиссер), 17,3. 66,7 млн. зрителей
132. Роман Тихомиров (1915–1984)
1.
Крепостная актриса, 31,8.
2.
Пиковая дама, 18,2.
3.
Когда песня не кончается, 16,5. 66,5 млн. зрителей
133. Сергей Юткевич (1904-1985)
Читать
Живее всех живых
1.
Отелло, 24,1
2.
Великий воин Албании Скандербег, 24,0
3.
Человек с ружьем, 17,0. 65,1 млн. зрителей
134. Лев Мирский (1925-1996)
Читать
Это было в разведке
1.
Это было в разведке, 24,2.
2.
Карьера Димы Горина (сорежиссер), 20,8.
3.
Утренние поезда (сорежиссер), 17,4. 62,4 млн. зрителей
135. Иосиф Шульман (1912–1990)
1.
Человек не сдается, 22,7.
2.
Нечаянная любовь, 19,5.
3.
Чужое имя, 18,4. 60,6 млн. зрителей
136. Андрей Ладынин (1938–2011)
Читать
Версия полковника Зорина
1.
Версия полковника Зорина, 23,7.
2.
Победитель, 20,2.
3.
Пять минут страха, 16,3. 60,2 млн. зрителей
137. Ефим Дзиган (1898-1981)
1.
Железный поток, 22,2.
2.
Мы из Кронштадта, 19,6.
3.
Если завтра война (сорежиссер), 17,0. 58,8 млн. зрителей
138. Валериу Гажиу (1938–2010)
Читать
Горькие зерна
1.
Где ты, любовь?, 21,2.
2.
По волчьему следу, 20,2.
3.
Последний гайдук, 16,9. 58,3 млн. зрителей
139. Валентин Виноградов (1933–2011)
Читать
Фильм В. Виноградова «Восточный коридор» (1966)
1.
День, когда исполняется 30 лет, 22,8.
2.
Письма к живым, 18,2.
3.
Земляки, 16,7. 57,7 млн. зрителей
140. Евгений Шерстобитов (1928–2008)
1.
Берем все на себя, 21,9.
2.
Поцелуй Чаниты, 17,9.
3.
Тачанка с юга, 17,1. 56,9 млн. зрителей
141. Геннадий Васильев (1940–1999)
1.
Новые приключения капитана Врунгеля, 19,4.
2.
Русь изначальная, 19,1.
3.
Финист – Ясный Сокол, 18,0. 56,5 млн. зрителей
142. Виктор Живолуб
1.
Приказано взять живым, 20,1.
2.
Право на выстрел, 17,9.
3.
Бармен из «Золотого якоря», 17,2. 55,2 млн. зрителей
100 самых популярных телефильмов и сериалов СССР
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Открытая книга резидента: Культовые советские сериалы, которые не грех пересмотреть
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О сериалах, истории и книгах
12 стульев. 1976. Марк Захаров
31 июня. 1978. Леонид Квинихидзе.
Адъютант его превосходительства. 1969. Евгений Ташков
Американская трагедия. 1981. Марионас Гедрис. Ах, водевиль, водевиль. 1979. Георгий Юнгвальд-Хилькевич
.
Батальоны просят огня. 1985. Александр Боголюбов, Владимир Чеботарев.
Безымянная звезда. 1978. Михаил Козаков
Берегите женщин. 1981. Александр Полынников, Виктор Макаров
Благородный разбойник Владимир Дубровский. 1988. Вячеслав Никифоров
Богач, бедняк. 1982. Арунас Жебрюнас.
Большая перемена. 1973. Алексей Коренев.
Бумбараш 1971. Николай Рашеев, Абрам Народицкий.
В поисках капитана Гранта. 1985. Станислав Говорухин.
Вариант «Омега». 1975. Антонис Воязос.
Вас вызывает Таймыр. 1970. Алексей Коренев
Вечный зов. 1973–1983. Владимир Краснопольский, Валерий Усков
Визит к Минотавру. 1987. Эльдор Уразбаев.
Возвращение Будулая. 1985. Александр Бланк.
Волшебный фонарь. 1976. Евгений Гинзбург
Вся королевская рать. 1971. Наум Ардашников, Александр Гуткович
Вызываем огонь на себя 1964. Сергей Колосов.
Гардемарины, вперед! 1987. Светлана Дружинина.
Гостья из будущего. 1984. Павел Арсенов.
Государственная граница. 1980-1988. Борис Степанов, Вячеслав Никифоров, Геннадий Иванов.
Д’Артаньян и три мушкетёра. 1978. Георгий Юнгвальд–Хилькевич
Два капитана. 1976. Евгений Карелов.
Джек Восмёркин – «американец». 1986. Евгений Татарский
Дневной поезд. 1976. Инесса Селезнева
Дни Турбиных 1976. Владимир Басов.
Долгая дорога в дюнах 1981. Алоиз Бренч.
Дуэнья. 1978. Михаил Григорьев
Жизнь Клима Самгина. 1988. Виктор Титов.
Здравствуйте, я ваш тетя. 1975. Виктор Титов.
Зеленый фургон. 1983. Александр Павловский.
Золотая мина. 1977. Евгений Татарский.
И это все о нем. 1978. Игорь Шатров.
Ирония судьбы, или С легким паром! 1975 (100 млн.)
Как закалялась сталь 1975. Николай Мащенко.
Капитан Немо. 1975. Василий Левин
Кортик. 1973. Николай Калинин
Красное и черное. 1976. Сергей Герасимов.
Крах инженера Гарина. 1973. Леонид Квинихидзе.
Кто поедет в Трускавец. 1977. Валерий Ахадов
Летучая мышь 1979. Ян Фрид.
Майор "Вихрь". 1967. Евгений Ташков
Маленькие трагедии. 1979. Михаил Швейцер
Мертвые души. 1984. Михаил Швейцер.
Место встречи изменить нельзя. 1979. Станислав Говорухин
Читать
Достоинство стремительного жанра
Михайло Ломоносов. 1986. Александр Прошкин.
Мы, нижеподписавшиеся. 1981. Татьяна Лиознова
Мэри Поппинс, до свидания. 1983. Леонид Квинихидзе.
Небесные ласточки. 1976. Леонид Квинихидзе.
Николай Вавилов. 1990. Александр Прошкин.
О бедном гусаре замолвите слово. 1980. Эльдар Рязанов.
Обыкновенное чудо. 1978. Марк Захаров.
Овод. 1980. Николай Мащенко.
Опасный поворот. 1972. Владимир Басов
Операция «Трест». 1967. Сергей Колосов.
Открытая книга 1977. Виктор Титов.
Отпуск за свой счет. 1981. Виктор Титов.
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Шерлок Холмс и доктор Ватсон. 1979–1986. Игорь Масленников Сколько миллионов зрителей посмотрело в СССР фильм «Броненосец «Потемкин»?
Довольно часто в прессе можно встретить поражающие воображение цифры колоссального зрительского успеха фильма
Сергея Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин».
На самом деле в советском кинопрокате 1926-1927 годов «Броненосец «Потемкин» собрал значительно меньше зрителей, чем приключенческая лента
«Мисс Менд»
и мистическая мелодрама
«Медвежья свадьба»
.
Вот точные кинопрокатные данные за 1926-1927 годы, приведенные а раритетном издании (Криницкий А.И. Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии // Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / под ред. Б.С. Ольхового. М.: Теа-кино-печать, 1929. С. 18):
«Броненосец Потемкин» в СССР просмотрен 2.100.000 зрителей; «Мисс Менд»—7.960.000; «Любовь втроем»—1.260.000 зрителей» (Криницкий, 1929: 18).
«Броненосец «Потемкин». СССР, 1925.
Режиссер Сергей Эйзенштейн. Сценаристы Нина Агаджанова-Шутко, Сергей Эйзенштейн. Актеры: Александр Антонов, Владимир Барский, Григорий Александров, Иван Бобров и др. В массовом кинопрокате – с 18 января 1926. 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Мисс Менд. СССР, 1926.
Режиссеры Борис Барнет, Фёдор Оцеп. Сценаристы: Борис Барнет, Фёдор Оцеп, Василий Сахновский (по романам М. Шагинян). Актеры: Борис Барнет, Наталья Глан, Игорь Ильинский, Иван Коваль-Самборский, Сергей Комаров, Таня Мухина, Владимир Фогель и др. В массовом кинопрокате – с 26 октября 1926. 8 млн. зрителей за первый год демонстрации (правда, можно предположить, что в источнике 1929 года приводится цифра по совокупности всех трех серий этого фильма).
Третья Мещанская / Любовь втроем. СССР, 1927.
Режиссер Абрам Роом. Сценаристы Абрам Роом, Виктор Шкловский. Актеры: Николай Баталов, Людмила Семёнова, Владимир Фогель, Мария Яроцкая, Леонид Юренев и др. В массовом кинопрокате – с 15 марта 1927. 1,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
К этому можно добавить, что по данным Р. Тейлора и А. Прохорова
(Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е годы: идеология как развлечение масс // Киноведческие записки. 1989. № 3. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе оттепели. СПб.: Академический проект – ДНК, 2007. С. 51
), фильм К. Эггерта «Медвежья свадьба» (1925) за первый год кинопроката собрал аудиторию вдвое больше «Броненосца «Потемкина», то есть примерно 4 млн. зрителей.
Медвежья свадьба. СССР, 1925. Режиссеры Константин Эггерт, Владимир Гардин.
Сценаристы: Георгий Гребнер, Анатолий Луначарский (по мотивам новеллы Проспера Мериме «Локис»). Актеры: Константин Эггерт, Вера Малиновская, Наталья Розенель, Александра Карцева, Юрий Завадский и др. В массовом кинопрокате – с 25 января 1926. 4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Впрочем, ничего удивительного здесь нет – фильмы развлекательных жанров во многих случаях получают аудиторию, существенно превышающую аудиторию лент с идеологическим посылом…
Советские кассовые фильмы 1920-х годов: к вопросу о киностатистике
О советском кинематографе 1920-х годов за последние сто лет опубликовано огромное количество научной литературы – как в нашей стране, так и за рубежом. Вместе с тем, данные по показателям кинопроката советских фильмов 1920-х в этих публикациях либо отсутствуют вовсе, либо весьма скудны. К примеру, в течение многих лет мне не удавалось найти данных по посещаемости фильма «Броненосец «Потемкин», и только в этом году в одном из раритетных изданий
(материалы Первого Всесоюзного партийного совещания по кинематографии)
– я обнаружил, что этот знаменитый фильм Сергея Эйзенштейна за первый год демонстрации в кинозалах СССР посмотрело 2,1 млн. зрителей
(Криницкий, 1929: 18)
.
Существует мнение, что нельзя сравнивать фильмы по кассовым сборам, поскольку это – величина переменчивая с течением лет, тогда как посещаемость – величина постоянная. Однако можно ли привести хоть один пример, когда в советские времена какой-то фильм был лидером по посещаемости, но при этом не был лидером по кассовым сборам (естественно, в пересчете на одну серию)?
Поэтому, я полагаю, что посещаемость и кассовые сборы тесно связаны между собой. И представить себе, что в какой-то конкретный период времени (например, год кинопроката) фильм лидировал по посещаемости, но не входил при этом в число лидеров по кассовым сборам, практически невозможно. Так что наиболее посещаемые советские фильмы, разумеется, одновременно входили в число наиболее «кассовых». Другое дело, что если данные по кинопосещаемости многих советских фильмов существуют, то данные по их кассовым сборам, как правило, недоступны.
Именно по этой причине статистические данные эксплуатационного отдела «Совкино»
(Совкино, 1929)
представляют особый интерес, так как они содержат конкретные цифры не только стоимости производства почти ста советских фильмов 1920-х, но и их кассовых сборов и процентов покрытия полной стоимости кинопроизводства прокатной суммой.
Плюс к этому в статистических данных, приведенных в материалах Первого Всесоюзного партсовещания по кинематографии
(Криницкий, 1929: 18)
, отмечено, что знаменитый фильм «Броненосец Потемкин» в СССР просмотрен 2.100.000 зрителей; «Мисс Менд» — 7.960.000; «Любовь втроем» — 1.260.000 зрителей»
(Криницкий, 1929: 18).
Опираясь на эти данные А. Криницкого
(из которых, правда, трудно понять, приводятся ли цифры посещаемости фильма «Мисс Менд» из расчета на одну серию или на весь фильм в целом)
, я, во-первых, дополнил список «Совкино», а, во вторых, рассчитал число зрителей по приведенным в статистической таблице «Совкино» (1929) девяти десяткам советских фильмов 1920-х годов.
Разброс цен на кинобилеты в СССР 1920-х был довольно значительным – на сеансы для обычной аудитории — от 25 копеек до 2 рублей за один билет в зависимости от временного периода 1920-х годов, статуса города и кинотеатра, выходных, праздничных дней) и 5-10 копеек для аудитории детских сеансов
(Болтянский, 1929: 21, 214; Юсупова, 2016: 31 и др. источники)
.
С учетом того, что подавляющее большинство фильмов из списка «Совкино» (Совкино, 1929) и короткого списка, обнародованного в материалах Первого Всесоюзного партсовещания по кинематографии,
было предназначено для взрослой аудитории
, при расчете количества зрителей мной использовалось следующее соотношение, обнаруженное при сравнении этих двух источников.
Известный фильм А. Роома «Любовь втроем» («Третья мещанская»), по данным «Совкино», получил 116,1 тысяч рублей кассовой прибыли
(Совкино, 1929)
, а, по данным, приведенным в докладе А. Криницкого Первом Всесоюзном партсовещании по кинематографии, тот же фильм по итогам первого года проката собрал аудиторию в 1,26 млн. зрителей
(Криницкий, 1929: 18)
. Используя это соотношение между данными «Совкино» и А. Криницкого по фильму «Любовь втроем», удалось подсчитать примерное число зрителей и для других фильмов, кассовые сборы по которым указаны в справке «Совкино» (1929).
В итоге нами была составлена следующая таблица:
Сводные данные по кинопрокату советских фильмов 1920-х годов
Составитель таблицы «Сводные данные по кинопрокату советских фильмов 1920-х годов» — киновед
, 2022 Александр Федоров Источник цифр кассовых сборов:
Статистика эксплуатационного отдела «Совкино» (РГАЛИ, фонд 645, on. 1, № 369). Источник данных по зрительской аудитории фильмов «Мисс Менд», «Броненосец «Потемкин» и «Любовь втроем»: Криницкий А.И. Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии // Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / под ред. Б.С. Ольхового. М.: Теа-кино-печать, 1929. С. 18. Данные по фильму «Медвежья свадьба»: Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е годы: идеология как развлечение масс // Киноведческие записки. 1989. № 3. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе оттепели. СПб.: Академический проект – ДНК, 2007. С. 51
Разумеется, данные этой таблицы, увы, далеки от полноты: они не содержат, к примеру, ни кассовых сборов, ни числа зрителей по таким признанным хитам советского кинопроката 1920-х годов, как «Аэлита», «Закройщик из Торжка», «Красные дьяволята» и др.
Однако они дают представление о том, что, вопреки не основанным на фактах расхожим мнениям, в первой десятке кассовых советских фильмов 1920-х годов из списка, приведенного выше в таблице, подавляющее число было снято в жанре драмы (7), плюс один приключенческий фильм и две мелодрамы. Правда, в определенной степени доминанту жанра драмы можно объяснить отсутствием статистических показателей по кассовым сборам и посещаемости таких популярных развлекательных фильмов, как «Аэлита», Закройщик из Торжка», «Красные дьяволята» и др.
При этом фильмам С. Эйзенштейна «Броненосец «Потемкин» (6-е место) и «Октябрь» (10-е место) удалось опередить по кассовым сборам такие известные комедии, как «Девушка с коробкой» (15-е место), «Поцелуй Мери Пикфорд» (22-е место), «Два друга, модель и подруга» (26-е место), «Дон Диего и Пелагея» (49-е место), «Кукла с миллионами» (58-е место) и многие мелодрамы.
В то же время такие знаменитые фильмы 1920-х годов, как «Любовь втроем» («Третья Мещанская»), «Потомок Чингис-хана», «Конец Санкт-Петербурга» и «Сумка дипкурьера», исходя из показателей кассовых сборов и числа зрителей, оказались в диапазоне с 34-го по 50-е место.
Статистическая справка «Совкино» (Совкино, 1929) показывает также, что из девяти десятков советских фильмов 1920-х годов смогли окупить затраты и/или принести прибыль на производство 44 ленты (к этому добавляются еще «Мисс Менд», «Медвежья свадьба» и «Броненосец «Потемкин»). Среди убыточных фильмов (они были также не слишком популярны и у зрителей 1920-х годов) оказались, например, такие известные картины, как «Ваша знакомая» («Журналистка») Л. Кулешова, «Дом в сугробах» Ф. Эрмлера и «Кружева» С. Юткевича.
Любопытно, что, получив внушительные по советским меркам 1920-х кассовые сборы, из-за дороговизны своего производства оказались убыточными такие знаменитые фильмы, как «Октябрь» С. Эйзенштейна (19% покрытия стоимости прокатной суммой), «Конец Санкт-Петербурга» В. Пудовкина (58% покрытия стоимости прокатной суммой), «СВД» Г. Козинцева и Л. Трауберга (68% покрытия стоимости прокатной суммой), «Потомок Чингис-хана» В. Пудовкина (76% покрытия стоимости прокатной суммой).
Вместе с тем, не будем забывать, что в 1920-х годах советским фильмам приходилось испытывать в кинопрокате нешуточную конкуренцию с западной (прежде всего – голливудской) продукцией, но даже при таких сложных условиях проката фильмам «Мисс Менд», «Медвежья свадьба», «Поэт и царь» и «Человек из ресторана» удалось опередить по кассовым сборам и числу зрителей такие зарубежные хиты, как «Варьете», «Скарамуш» и «Три мушкетера».
Литература
Болтянский Г.М. Кино-справочник. М.: Теа-кино-печать, 1929. 491 с.
Криницкий А.И. Итоги строительства кино в СССР и задачи советской кинематографии // Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / под ред. Б.С. Ольхового. М.: Теа-кино-печать, 1929. С. 18. Прохоров А. Унаследованный дискурс: парадигмы сталинской культуры в литературе и кинематографе оттепели. СПб.: Академический проект – ДНК, 2007. С. 51.
Тейлор Р. Борис Шумяцкий и советское кино в 30-е годы: идеология как развлечение масс // Киноведческие записки. 1989. № 3.
«Совкино». Сводка оборота по прокату фильмов. Статистика эксплуатационного отдела «Совкино». 1929. РГАЛИ. Ф. 645. Оп. 1. Ед. хр. 369.
Юсупова Г.М. Кассовые феномены кинематографа 1920-х и легенда о «новом зрителе» // Киноведческие записки. 2013. № 102-103. С. 151-167.
Юсупова Г.М. «С большим материальным и художественным успехом…» Кас-совые феномены популярного искусства 1920-х годов: Кино. Литература. Театр. М.: ГИИ, 2016. 268 с.
Коротко об авторе
Федоров Александр Викторович Род. 4 ноября 1954
Окончил киноведческий факультет ВГИКа (1983), аспирантуру (1986) и докторантуру (1993) Института художественного образования Российской Академии образования (Москва). Доктор педагогических наук (1993): защитил диссертацию по кино/медиаобразованию в высшей школе. Профессор (1994), почетный работник высшего профессионального образования, почетный президент Ассоциации кинообразования и медиапедагогики России, главный редактор журнала «Медиаобразование» (с 2005), соредактор (русская версия, с 2020) журнала Comunicar (Испания), член Союза кинематографистов России (с 1984), Национальной Академии кинематографических искусств и наук России (с 2002), ФИПРЕССИ (FIPRESCI). Эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ по проектам Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации и технологическому развитию экономики России (с 2012), эксперт Министерства образования и науки РФ (с 2014 года).
Победитель всероссийского конкурса «Золотые имена высшей школы» 2018 в номинации «За вклад в науку и высшее образование». Лауреат международных конкурсов медиаисследований Национальной ассоциации исследователей масс-медиа (НАММИ) (2018, 2020, 2022), Лауреат международной «Невской премии» в области массовых коммуникаций и журналистики (2019). По данным РИНЦ — Российского индекса научного цитирования – занимает первое место в списке 100 самых цитируемых ученых в области массовой коммуникации, журналистики и СМИ (2020-2022).
24 сентября 2019 года профессор А.В. Федоров первым из российских деятелей медиакультуры и медиапедагогов получил почетную международную награду «Глобальная медиа и информационная грамотность — 2019» (Global Media and Information Literacy Award — 2019). Эта награда ежегодно присуждается при участии ЮНЕСКО за выдающиеся достижения и руководящую роль в области информации и медиа, исследователям медиакультуры, педагогам, творческим работникам, активистам, ассоциациям и другим группам, инновационным образом интегрирующим медиа и информационную грамотность в свою работу и связанные с ней мероприятия.
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Лауреат премии Союза кинематографистов по кинокритике и киноведению (1983), премий (2001, 2017) и дипломов (2014, 2019) Гильдии киноведов и кинокритиков России, премий «За выдающийся вклад в развитие медиаобразования» (2007, 2016). Награжден Дипломом Министра культуры РФ «За большой вклад в сохранение духовно-культурного наследия России» (2008). Лауреат Всероссийских конкурсов «Лучшая книга по коммуникативным наукам и образованию» (1 место в номинации «Медиаобразование», 2009, 2010; 1 место в номинации «Межкультурная коммуникация», 2012), «Лучшая книга в области образования» Фонда развития отечественного образования (2004) и Российского государственного педагогического университета имени Герцена (2007).
Лауреат всероссийского конкурса ведущих научных школ РФ (2003-2005) по программе Президента РФ, всероссийского конкурса по Аналитической программе «Развитие научного потенциала высшей школы» (2006-2008) и по Федеральной целевой программе «Кадры» (2010-2013) Министерства образования и науки Российской Федерации. Руководитель многих проектов по научно-исследовательским грантам по гуманитарным наукам (по темам медиаобразования, медиакультуры и истории киноискусства): Российского научного фонда (2017-2019, 2022-2023), Российского гуманитарного научного фонда (1999-2012), Российского фонда фундаментальных исследований (2018-2022), Президента Российской Федерации для поддержки творческих проектов общенационального значения в области культуры и искусства (2001-2002), Министерства образования России (1997-2000), Программы «Университеты России» (2002-2003), Центрально-Европейского университета (1998, 2006), Института Кеннана (2003, 2008), немецкого фонда DAAD (2000, 2005, 2010, 2014), Швейцарского научного фонда (2000), Фонда поддержки научных исследований Франции Foundation – Maison des science de l’homme (2002, 2009), ECA Alumni (2004), ИНО-Центр–МИОН: Межрегиональные исследования в общественных науках» (2004-2005) и др.
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Автор свыше тридцати книг по проблемам российского и зарубежного киноискусства, теории, истории и методике медиаобразования. Публикуется по вопросам киноискусства и медиаобразования с 1978 года (свыше 500 статей в российских и зарубежных журналах). Печатался в научных сборниках, в журналах: «Alma Mater: Вестник высшей школы», «Вестник Российского гуманитарного научного фонда», «Высшее образование в России», «Инновации в образовании», «Телекоммуникации и информатизация образования», «Дистанционное и виртуальное обучение», «Искусство и образование», «Мир образования – образование в мире», «Школьные технологии», «Вестник института Кеннана в России», «США-Канада: экономика, политика, культура», «Педагогика», «Человек», «Специалист», «Перемена», «Медиатека», «Школьная библиотека», «Практическая психология», «Педагогическая диагностика», «Молодежь и общество», «Медиаобразование», «Экран», «Искусство кино», «Киномеханик», «Мнения», «Видео-Асс Премьер», «Видео-Асс экспресс», «Видеомагазин», «Встреча», «Мониторинг», «Журналистика и медиарынок», «Total DVD», «Про кино» (Москва), «Новини киноекрана», «Кiно-Коло», «Медиакритика» (Украина), «Инновационные образовательные технологии» (Белоруссия»), «Кино» (Литва), Audience (США), Cineaste (США), Film Threat (США), Russian Education and Society (США), Canadian Journal of Communication (Канада), Cinemaction (Франция), Panoramiques (Франция), Educommunication (Бельгия), International Research Forum on Children and Media (Австралия), Media i Skolen, Tilt (Норвегия), MERZ: Medien + Merziehung (Германия), Media Education Journal (Шотландия), Educational Media International (США), Thinking Classroom (Сanada), Film International (UK), Comunicar (Spain) и др.; в газетах «Арт-фонарь», «Культура», «Наше время», «Неделя», «Новая городская газета», «Учительская газета», «Экран и сцена», «СК-Новости», «Литературная газета», «Первое сентября», «Деловой экран» и др.
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Неоднократно участвовал в работе зарубежных международных научных конференций по проблемам медиакультруы и медиаобразования (Женева, 1996, 2000; Париж, ЮНЕСКО – 1997, 2007, 2009; Сан-Паулу, 1998; Вена, ЮНЕСКО-1999; Салоники-1999, 2001; Торонто-2000; Лондон-2002; Монреаль, 2003; Балтимор, 2003; Будапешт, 2006; Прага, 2007; Грац, 2007; Мадрид, ООН-2008, Людвигсбург, 2010; Доха, 2010, 2013; Белград, 2012, Стамбул, 2013, Москва, 2010-2022, Братислава, 2016, 2017; Санкт-Петербург, 2021 и др.). Занимался научно-исследовательской работой в области медиакультуры и медиаобразования в Центрально-Европейском (Будапешт, 1998, 2006) и Кассельском (Кассель, 2000) университетах, в университете Гумбольдта (Берлин, 2005), в университетах Майнца (2010) и Франкфурта (2014), в Центрально-Европейском университете (Будапешт, 1998, 2006) в Центрах медиаобразования Министерств образования Бельгии (Брюссель, 2001) и Франции (CLEMI, Париж, 2002, 2009), в Институте Кеннана (W.Wilson Center, Вашингтон, США, 2003), в Сорбонне (Париж, 2009). Был членом жюри (включая жюри ФИПРЕССИ) на международных фестивалях в Москве, Сочи, Оберхаузене, Орьяке, Монреале, Локарно и др. Выступал с докладом на слушаниях Совета Европы по вопросам Интернет и медиаобразования (Страсбург, 2002) на конференции Совета Европы по медиаграмотности (Грац, 2007) и всемирном Форуме ООН «Альянс цивилизаций» (Мадрид, 2008).
Библиография (книги А.В.Федорова)
Стр. 1205-1206
Литература о А.В.Федорове
Стр. 1206-1207
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Кинопресса
Киноглаз
ResearchGate
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