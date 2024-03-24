Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть V)

Источники информации о кинопосещаемости

Основные данные киностатистики сверены по следующим источникам:

Сведения о количестве зрителей, просмотревших художественные фильмы за 12 месяцев демонстрации по данным на…

М.: Госкино, Управление кинофикации и кинопроката, 1965-1987: 1965, кв.1: (по данным на 1 апреля 1966 г.), 1966, 1968, кв.2: (по данным на 1 июля 1969 г.), 1969, кв.3: (по данным на 1 окт. 1970 г.), 1969, кв.4: (по данным на 1 янв. 1971 г.), 1970, кв.2: (по данным на 1 июля 1971 г.), 1970, кв.3: (по данным на 1 окт. 1971 г.), 1970, кв.4: (по данным на 1 янв. 1972 г.), 1971, кв.1: (по данным на 1 апр. 1972 г.), 1971, кв.2: (по данным на 1 июля 1972 г.), 1971, кв.3: (по данным на 1 окт. 1972 г.), 1971, кв.4: (По данным на 1 янв. 1973 г.), 1972, кв.1: (по данным на 1 апр. 1973 г.), 1972, кв.2: (по данным на 1 июля 1973 г.), 1972, кв.3: (по данным на 1 окт. 1973 г.), 1972, кв.4: (по данным на 1 янв. 1974 г.), 1973, кв.1: (по данным на 1 апр. 1974 г.), 1973, кв.2: (по данным на 1 июля 1974 г.), 1973, кв.3: (по данным на 1 окт. 1974 г.), 1973, кв.4: (по данным на 1 янв. 1975 г.), 1974, кв.1: (по данным на 1 апр. 1975 г.), 1974, кв.2: (по данным на 1 июля 1975 г.), 1974, кв.3: (по данным на 1 окт. 1975 г.), 1974, кв.4: (по данным на 1 янв. 1976 г.), 1975, кв.1: (по данным на 1 апр. 1976 г.), 1975, кв.2: (по данным на 1 июля 1976 г.), 1975, кв.3: (по данным на 1 окт. 1976 г.), 1975, кв.4: (по данным на 1 янв. 1977 г.), 1976, кв.1: (по данным на 1 апр. 1977 г.), 1976, кв.2: (по данным на 1 июля 1977 г.), 1976, кв.3: (по данным на 1 окт. 1977 г.), 1976, кв.4: (по данным на 1 янв. 1978 г.), 1977, кв.1: (по данным на 1 апр. 1978 г.), 1977, кв.2: (по данным на 1 июля 1978 г.), 1977, кв.3: (по данным на 1 окт.1978 г.), 1978, кв.2: (по данным на 1 июля1979 г.), 1978, кв.3: (по данным на 1 окт. 1979 г.), 1978, кв.4: (по данным на 1 янв. 1980 г.), 1979, кв.1: (по данным на 1 апр. 1980 г.), 1979, кв.3: (по данным на 1 окт. 1980 г.), 1979, Кв.4: (по данным на 1 янв. 1981 г.), 1980, кв.1: (по данным на 1 июля 1981 г.), 1980, кв.2: (по данным на 1 окт. 1981 г.), 1980, кв.3: (по данным на 1 янв. 1982 г.), 1980, кв.4: (по данным на 1 апр. 1982 г.), 1981, кв.1: (по данным на 1 июля 1982 г.), 1981, кв.2: (по данным на 1 окт. 1982 г.), 1981, кв.3: (по данным на 1 янв. 1983 г.), 1981, кв.4: (по данным на 1 апр. 1983 г.), 1982, кв.1: (по данным на 1 июля 1983 г.), 1982, кв.2: (по данным на 1 окт. 1983 г.), 1983, кв.1: (по данным на 1 июля 1984 г.), 1983, кв.2: (по данным на 1 окт. 1984 г.), 1983, кв.3: (по данным на 1 янв. 1985 г.), 1983, кв.4: (по данным на 1 апр. 1985 г.), 1984, кв.1: (по данным на 1 июля 1985 г.), 1984, кв.2: (по данным на 1 окт. 1985 г.), 1984, кв.3: (по данным на 1 янв. 1986 г.), 1984, кв.4: (по данным на 1 апр.. 1986 г.), 1985, кв.1: (по данным на 1 июля 1986 г.), 1985, кв.2: (по данным на 1 окт. 1986 г.), 1985, кв.3: (по данным на 1 янв. 1986 г.), 1985, кв.4: (по данным на 1 апр. 1987 г.), 1986, кв.1: (по данным на 1 июля 1987 г.), 1986, кв.2: (по данным на 1 окт. 1987 г.), 1986, кв.3: (по данным на 1 янв. 1987 г.), 1986, кв.4: (по данным на 1 апр. 1988 г.), 1987, кв.1: (по данным на 1 июля 1988 г.), 1987, кв.2: (по данным на 1 окт. 1988 г.) и др. РГАЛИ: ф.2467 оп.1 ед. хр.151. Сведения о количестве зрителей и прокатной плате по картинам, выпуска 1948-1949 г., ф.2467 оп.1 ед. хр.177. Сведения о количестве зрителей и прокатной плате но картинам выпуска 1949-1950 гг. ф.2329 оп.13 ед. хр.138. Сведения о количестве зрителей, просмотревших кинофильмы выпуска 1960 г.

Кроме того использовались следующие источники:

Беленький И. История кино. Киносъемки, кинопромышленность, киноискусство. М.: Альпина, 2019. Большая советская энциклопедия. М., 1941. С. 335. Вопросы истории. М., 1951. Дукельский С.С. Докладная записка В.М. Молотову о работе Комитета по делам кинематографии при СНК СССР над историческими и историко-революционными темами 15 апреля 1939 г. Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 775 с. За успех! // Искусство кино. 1967. № 2. С. 1-2. За успех! // Искусство кино. 1968. № 1. 5-7. Землянухин С., Сегида М. Домашняя синематека. Отечественное кино. 1918-1996. М.: Дубль «Д», 1996. 520 с. Косинова М.И. Падение кинопосещаемости в эпоху «застоя». Причины и следствия // Вестник университета. 2016. № 7-8. С. 271-276. Кудрявцев С. Свое кино. М.: Дубль «Д», 1998. С. 410-443. Кузяев Ф. У одного фильма – сорок миллионов зрителей, у другого – полтора миллиона. О чем говорят цифры // Сов. культура. 7.07. 1959. С. 2. Фильмы – лидеры зрительского успеха, бывшие в прокате в 1989 году // Экран и сцена. №47. 22.11.1990. С. 10. Фомин В.И., Гращенкова И.Н., Зиборова О.П., Косинова М.Р. История киноотрасли в России: управление, кинопроизводство, прокат. М. ВГИК, 2012. 2759 с. Фуриков Л. Мифы и реальность кинозрительских предпочтений // Киномеханик. 1990. № 3. С. 13-16. № 4. С. 10-13. № 5. С. 15-17. № 6. С. 12-17. Что смотрят зрители // Советский экран. 1987. № 22. С.5. Что смотрят зрители // Советский экран. 1988. № 14. С.19. Что смотрят зрители // Советский экран. 1988. № 19. С.9. Что смотрят зрители // Советский экран. 1988. № 4. С.10. Что смотрят зрители // Советский экран. 1988. № 9. С. 5. Что смотрят зрители // Советский экран. 1989. № 15. С.19. Что смотрят зрители // Советский экран. 1989. № 4. С. 26. Что смотрят зрители // Советский экран. 1989. № 8. С.19.