Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть I

Данный справочник посвящен французскому кинопрокату, его лидерам и аутсайдерам. Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кино/медиакритиков, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа и кинопроката.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая
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Текст данного справочника частично написан при поддержке Государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации (2024 года).
Fedorov A. Leaders and outsiders of the French film distribution (among French films): 1945-2023. Moscow: SM "Information for All", 2024. 858 p.
This handbook is devoted to French film distribution, its leaders and outsiders. The handbook is intended for university professors, students, graduate students, researchers, film/media critics, journalists, as well as for the circle of readers who are interested in the problems of cinematography and film distribution.
Reviewers: Prof. Dr. Marina Tselykh, Prof. Dr. Anastasia Levitskaya
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© А.В. Федоров, Alexander Fedorov, 2024.
ОГЛАВЛЕНИЕ
Введение….……………………………………………………………………………………………………………………….6
Лидеры кинопроката Франции 1945 года (среди французских фильмов)………………………..15
Лидеры кинопроката Франции 1946 года (среди французских фильмов)………………………..19
Лидеры кинопроката Франции 1947 года (среди французских фильмов)………………………..25
Лидеры кинопроката Франции 1948 года (среди французских фильмов)………………………..30
Лидеры кинопроката Франции 1949 года (среди французских фильмов)………………………..36
Лидеры кинопроката Франции 1950 года (среди французских фильмов)………………………..43
Лидеры кинопроката Франции 1951 года (среди французских фильмов)…………………………51
Лидеры кинопроката Франции 1952 года (среди французских фильмов)………………………..58
Лидеры кинопроката Франции 1953 года (среди французских фильмов)………………………..65
Лидеры кинопроката Франции 1954 года (среди французских фильмов)………………………..73
Лидеры кинопроката Франции 1955 года (среди французских фильмов)………………………..81
Лидеры кинопроката Франции 1956 года (среди французских фильмов)………………………..89
Лидеры кинопроката Франции 1957 года (среди французских фильмов)………………………..98
Лидеры кинопроката Франции 1958 года (среди французских фильмов)……………………….107
Лидеры кинопроката Франции 1959 года (среди французских фильмов)……………………….117
Лидеры кинопроката Франции 1960 года (среди французских фильмов)………………………128
Лидеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)……………………….137
Аутсайдеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)…………………148
Лидеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)……………………….150
Аутсайдеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)…………………159
Лидеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)……………………….160
Аутсайдеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)…………………168
Лидеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)……………………….170
Аутсайдеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)…………………180
Лидеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)……………………….182
Аутсайдеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)…………………192
Лидеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)……………………….194
Аутсайдеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)…………………201
Лидеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)……………………….203
Аутсайдеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)…………………211
Лидеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)……………………….213
Аутсайдеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)…………………220
Лидеры кинопроката Франции 1969 года (среди французских фильмов)……………………….222
Аутсайдеры кинопроката Франции 1969 года (среди французских фильмов)…………………226
Лидеры кинопроката Франции 1970 года (среди французских фильмов)……………………….227
Аутсайдеры кинопроката Франции 1970 года (среди французских фильмов)…………………234
Лидеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)……………………….237
Аутсайдеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)…………………244
Лидеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)……………………….246
Аутсайдеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)…………………255
Лидеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)……………………….258
Аутсайдеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)…………………266
Лидеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)……………………….270
Аутсайдеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)…………………278
Лидеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)……………………….281
Аутсайдеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)…………………289
Лидеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)……………………….293
Аутсайдеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)…………………301
Лидеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)……………………….305
Аутсайдеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)…………………312
Лидеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)……………………….315
Аутсайдеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)…………………321
Лидеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)……………………….324
Аутсайдеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)…………………331
Лидеры кинопроката Франции 1980 года (среди французских фильмов)……………………….335
Аутсайдеры кинопроката Франции 1980 года (среди французских фильмов)…………………341
Лидеры кинопроката Франции 1981 года (среди французских фильмов)……………………….344
Аутсайдеры кинопроката Франции 1981 года (среди французских фильмов)…………………353
Лидеры кинопроката Франции 1982 года (среди французских фильмов)……………………….355
Аутсайдеры кинопроката Франции 1982 года (среди французских фильмов)…………………362
Лидеры кинопроката Франции 1983 года (среди французских фильмов)……………………….365
Аутсайдеры кинопроката Франции 1983 года (среди французских фильмов)…………………374
Лидеры кинопроката Франции 1984 года (среди французских фильмов)……………………….378
Аутсайдеры кинопроката Франции 1984 года (среди французских фильмов)…………………386
Лидеры кинопроката Франции 1985 года (среди французских фильмов)……………………….389
Аутсайдеры кинопроката Франции 1985 года (среди французских фильмов)…………………396
Лидеры кинопроката Франции 1986 года (среди французских фильмов)……………………….399
Аутсайдеры кинопроката Франции 1986 года (среди французских фильмов)…………………405
Лидеры кинопроката Франции 1987 года (среди французских фильмов)……………………….408
Аутсайдеры кинопроката Франции 1987 года (среди французских фильмов)…………………413
Лидеры кинопроката Франции 1988 года (среди французских фильмов)……………………….417
Аутсайдеры кинопроката Франции 1988 года (среди французских фильмов)…………………422
Лидеры кинопроката Франции 1989 года (среди французских фильмов)……………………….425
Аутсайдеры кинопроката Франции 1989 года (среди французских фильмов)…………………430
Лидеры кинопроката Франции 1990 года (среди французских фильмов)……………………….433
Аутсайдеры кинопроката Франции 1990 года (среди французских фильмов)…………………437
Лидеры кинопроката Франции 1991 года (среди французских фильмов)……………………….442
Аутсайдеры кинопроката Франции 1991 года (среди французских фильмов)…………………447
Лидеры кинопроката Франции 1992 года (среди французских фильмов)……………………….451
Аутсайдеры кинопроката Франции 1992 года (среди французских фильмов)…………………455
Лидеры кинопроката Франции 1993 года (среди французских фильмов)……………………….459
Аутсайдеры кинопроката Франции 1993 года (среди французских фильмов)…………………462
Лидеры кинопроката Франции 1994 года (среди французских фильмов)……………………….469
Аутсайдеры кинопроката Франции 1994 года (среди французских фильмов)…………………473
Лидеры кинопроката Франции 1995 года (среди французских фильмов)……………………….478
Аутсайдеры кинопроката Франции 1995 года (среди французских фильмов)…………………482
Лидеры кинопроката Франции 1996 года (среди французских фильмов)……………………….487
Аутсайдеры кинопроката Франции 1996 года (среди французских фильмов)…………………492
Лидеры кинопроката Франции 1997 года (среди французских фильмов)……………………….496
Аутсайдеры кинопроката Франции 1997 года (среди французских фильмов)…………………501
Лидеры кинопроката Франции 1998 года (среди французских фильмов)……………………….506
Аутсайдеры кинопроката Франции 1998 года (среди французских фильмов)…………………511
Лидеры кинопроката Франции 1999 года (среди французских фильмов)……………………….516
Аутсайдеры кинопроката Франции 1999 года (среди французских фильмов)…………………522
Лидеры кинопроката Франции 2000 года (среди французских фильмов)……………………….529
Аутсайдеры кинопроката Франции 2000 года (среди французских фильмов)…………………534
Лидеры кинопроката Франции 2001 года (среди французских фильмов)……………………….539
Аутсайдеры кинопроката Франции 2001 года (среди французских фильмов)…………………547
Лидеры кинопроката Франции 2002 года (среди французских фильмов)……………………….553
Аутсайдеры кинопроката Франции 2002 года (среди французских фильмов)…………………559
Лидеры кинопроката Франции 2003 года (среди французских фильмов)……………………….564
Аутсайдеры кинопроката Франции 2003 года (среди французских фильмов)…………………571
Лидеры кинопроката Франции 2004 года (среди французских фильмов)……………………….581
Аутсайдеры кинопроката Франции 2004 года (среди французских фильмов)…………………589
Лидеры кинопроката Франции 2005 года (среди французских фильмов)……………………….594
Аутсайдеры кинопроката Франции 2005 года (среди французских фильмов)…………………601
Лидеры кинопроката Франции 2006 года (среди французских фильмов)……………………….608
Аутсайдеры кинопроката Франции 2006 года (среди французских фильмов)…………………615
Лидеры кинопроката Франции 2007 года (среди французских фильмов)……………………….621
Аутсайдеры кинопроката Франции 2007 года (среди французских фильмов)…………………629
Лидеры кинопроката Франции 2008 года (среди французских фильмов)……………………….636
Аутсайдеры кинопроката Франции 2008 года (среди французских фильмов)…………………644
Лидеры кинопроката Франции 2009 года (среди французских фильмов)……………………….651
Аутсайдеры кинопроката Франции 2009 года (среди французских фильмов)…………………659
Лидеры кинопроката Франции 2010 года (среди французских фильмов)……………………….665
Аутсайдеры кинопроката Франции 2010 года (среди французских фильмов)…………………672
Лидеры кинопроката Франции 2011 года (среди французских фильмов)……………………….680
Аутсайдеры кинопроката Франции 2011 года (среди французских фильмов)…………………689
Лидеры кинопроката Франции 2012 года (среди французских фильмов)……………………….696
Аутсайдеры кинопроката Франции 2012 года (среди французских фильмов)…………………704
Лидеры кинопроката Франции 2013 года (среди французских фильмов)……………………….711
Аутсайдеры кинопроката Франции 2013 года (среди французских фильмов)…………………719
Лидеры кинопроката Франции 2014 года (среди французских фильмов)……………………….727
Аутсайдеры кинопроката Франции 2014 года (среди французских фильмов)…………………735
Лидеры кинопроката Франции 2015 года (среди французских фильмов)……………………….744
Аутсайдеры кинопроката Франции 2015 года (среди французских фильмов)…………………751
Лидеры кинопроката Франции 2016 года (среди французских фильмов)……………………….760
Аутсайдеры кинопроката Франции 2016 года (среди французских фильмов)…………………768
Лидеры кинопроката Франции 2017 года (среди французских фильмов)……………………….777
Аутсайдеры кинопроката Франции 2017 года (среди французских фильмов)…………………786
Лидеры кинопроката Франции 2018 года (среди французских фильмов)……………………….796
Аутсайдеры кинопроката Франции 2018 года (среди французских фильмов)…………………804
Лидеры кинопроката Франции 2019 года (среди французских фильмов)……………………….813
Аутсайдеры кинопроката Франции 2019 года (среди французских фильмов)…………………821
Лидеры кинопроката Франции 2020 года (среди французских фильмов)……………………….829
Лидеры кинопроката Франции 2021 года (среди французских фильмов)……………………….834
Лидеры кинопроката Франции 2022 года (среди французских фильмов)……………………….839
Лидеры кинопроката Франции 2023 года (среди французских фильмов)……………………….848
Литература…..………………………………………………………………………………………………………….……..855
Введение
Какие французские игровые фильмы пользовались популярностью в кинопрокате Франции? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Цифры кинопосещаемости французских фильмов во французском кинопрокате взяты из киностатистических данных следующих источников: JP’s Box-Office
и Sens crititique.
Основные цифры кинопосещаемости французских фильмов в советском кинопрокате взяты из киностатистических данных Госкино СССР (ДСП), РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009) и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина, Сергея Лаврова, журналиста Владимира Ергакова и французского киноведа Жоэля Шапрона (Joël Chapron) за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате.
Я благодарю также РГАЛИ, киноведа Евгения Нефёдова, профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко и Ангелину Рогальскую за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Данная книга продолжает серию монографий и справочников, опубликованных нами ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей
. М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений
. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция.
М.: ОД «Информация для всех», 2023 (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Американские и европейские фильмы в советском кинопрокате: данные посещаемости.
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 144 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости советских фильмов: 1950-1990.
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 66 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости польских фильмов в советском кинопрокате (1960-е – 1980-е годы).
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 28 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В., Левицкая А.А., Горбаткова О.И. Эволюция теоретических киноведческих концепций в журнале «Искусство кино» (1931-2021)
. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 378 с. (pdf в свободном доступе)
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Французское кино в кинотеатрах СССР
Число французских фильмов, снимавшихся ежегодно, порой существенно отличалось.
С 1945 по 1950 год оно колебалось в диапазоне от 28 до 79 лент. В 1950-х – от 70 до 133. В 1960-х – от 117 до 154. В 1970-х – от 127 до 326. В 1990-х – от 108 до 150. С 2001 по 2010 год – от 172 до 203. В 2010-х – от 206 до 240 (Жанкола, 1985: 22; Savary, 2020: 17).
При этом французский киновед Жан-Пьер Жанкола отмечал, что необычный всплеск производства французских фильмов в конце 1970-х был связан с тем, что (в отсутствие массового распространения видеомагнитофонов) на экраны хлынул поток дешевых эротических лент, коих в 1978 году, например, было снято 157 (Жанкола, 1985: 22).
Порог рентабельности французских фильмов в кинопрокате зависит от многих факторов. Так французский киновед Ж.-П. Жанкола
писал, что во Франции 1970-х коммерчески вполне успешным считался фильм, сумевший собрать в кинопрокате примерно 170 тыс. – 200 тыс. зрителей и выше. При этом, разумеется, речь шла о том, что 200 тыс. зрителей собрал камерный, малобюджетный фильм, а не грандиозный по затратам боевик, для которого, к примеру, даже миллион зрителей может считаться коммерческим провалом.
первой десятке чемпионов французского кинопроката за всю историю кино Франции находятся фильмы, собравшие от 10,3 млн. зрителей до 20,5 млн. зрителей. А чтобы попасть в первую сотню лидеров французского кинопроката картине, нужно было преодолеть порог в 5 млн. зрителей.
С учетом того, что население СССР было примерно в пять раз больше населения Франции, 5 млн. зрителей во французском кинопрокате соответствовало 25 млн. зрителей в прокате советском, что весьма впечатляет, т.к. за всю историю кинопроката СССР советских фильмов, собравших более 25 млн. зрителей, было около 430 (из более семи тысяч советских полнометражных игровых кинолент, шедших в кинозалах).
Что же касается показателя лидера французского кинопроката, собравшего 20,5 млн. зрителей, то он аналогичен ста миллионам советских зрителей или 40 млн. зрителей в России.
Однако для большей корректности аналогии обратимся к комедии Жерара Ури «Большая прогулка» (1966)
, которая до 2011 года сохраняла титул чемпиона французского кинопроката: 17,3 млн. зрителей (что аналогично 85 млн. зрителей в СССР, а эту цифру сумел в советском кинопроката превзойти только боевик «Пираты XX века»).
В кинопрокате СССР «Большая прогулка» собрала 37,8 млн. зрителей. Таким образом, если во Франции «Большую прогулку» посмотрело 35% населения, то в СССР – 15%.
* фильмы, которые шли в массовом кинопрокате СССР и Российской Федерации.
Таблица 2. Диапазоны посещаемости французских фильмов с 1945 по 2023 год
* нет данных.
Составитель: киновед Александр Федоров.
Анализ данных таблицы 2 показывает, что в силу изменений социокультурной и медийной ситуации число французских фильмов, ежегодно собирающих аудиторию от 1 млн. до 5 млн. зрителей, начиная с середины 1960-х годов, в целом сокращалось, тогда как число фильмов, собиравших аудиторию от 0,1 млн. до 0,4 млн. зрителей, напротив, увеличивалось.
Из данных таблицы также следует, что увеличение числа французских фильмов, не сумевших собрать аудиторию в 100 тыс. зрителей, начиная с 1970-х годов, неуклонно возрастало.
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Образ Франции и французов на советском и российском экранах
В Таблицу 3 сведены данные о численности французских фильмов, собравших в кинопрокате Франции (с 1945 по 2023 год) свыше 1,0 млн. зрителей и менее 200 тыс. зрителей.
Таблица 3. Диапазоны посещаемости французских фильмов, собравших в кинопрокате Франции (с 1945 по 2023 год) свыше 1,0 млн. зрителей и менее 200 тыс. зрителей
Составитель: киновед Александр Федоров.
Данные таблицы 3 показывают, что пиковое число французских фильмов (71), собравших в кинопрокате Франции свыше 1,0 млн. зрителей, пришлось на 1956 год, а минимальное (6 и 5) на 1987, 1998 и 2020 годы.
Что же касается числа французских фильмов, собравших в кинопрокате Франции менее 200 тыс. зрителей, то их пиковые значения пришлись на 1993 год (69 фильмов), 2003 (92 фильма) и 2017 (90 фильмов). И если до середины 1960-х появление такого рода в основном убыточных картин можно было считать случайным, то далее это стало закономерностью.
В 1984 году число французских фильмов, собравших более одного миллиона зрителей, в последний раз сумело превысить двадцать (в 1984 году таких картин было 27). С 1984 наивысшим достижением была цифра 20 (но только в 2001 и 2010 годах).
В 1982 и 1984 годах в последний раз в истории французского кинопроката число фильмов, собравших свыше одного миллиона зрителей, было примерно равно числу фильмов-аутсайдеров, заманивших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей. Далее число фильмов-аутсайдеров неизменно превышало (часто в несколько раз) число фильмов «миллионников»…
Таблица 4. Количество французских фильмов, демонстрировавшихся в советском кинопрокате (1945-1991)
Анализ данных таблицы 4 показывает, что во времена экспансии так называемого «трофейного» кино (в основном это были американские и германские ленты) – во второй половине 1940-х – первой половине 1950-х – число французских фильмов в советском кинопрокате было незначительным (в среднем около 3 картин в год).
Однако с наступлением «оттепели» число французских фильмов, закупленных для проката в СССР, существенно увеличилось, и с 1956 по 1968 год число французских фильмов в советском кинопрокате составляло в среднем 11 в год.
Далее (в связи с ужесточением цензуры в закупочной политике после чехословацких событий 1968 года) число французских фильмов в советском кинопрокате, начиная с 1969 года, снизилось примерно до 7 в год, а новое увеличение числа закупок французской кинопродукции в СССР стало заметным, начиная со второй половины 1970-х (в диапазоне с 1975 по 1985 год число французских фильмов в советском кинопрокате составляло в среднем 12 в год).
Ни один французский фильм из репертуара французского кинопроката 1990 и 1991 годов не успел выйти в советский кинопрокат (эти ленты шли уже в российский период 1990-х).
В последние годы существования СССР (1990-1991) французских фильмов стало закупаться меньше (и выходили они в прокат уже в постсоветские времена). Отчасти это объясняется резким увеличением голливудской продукции, хлынувшей на советские экраны, отчасти экспансией видео, отчасти кризисных явлений в советском кинопрокате в целом.
Самые кассовые французские режиссеры ХХ века (1945-2000)
По итогам кинопроката во Франции ежегодно формировалась десятка самых кассовых полнометражных игровых фильмов.
С 1945 по 2000 год в десятку лидеров французского кинопроката в тот или иной год попадали фильмы многих режиссеров: Рене Клера, Марселя Карне, Жака Тати, Жюльена Дювивье, Франсуа Трюффо, Клода Шаброля, Луи Маля, Бертрана Тавернье, Бертрана Блие, Ива Буассе и др.
Однако только фильмам 32-х французских режиссеров удалось попасть в десятку прокатных лидеров года от пяти и более раз:
1. Клод Зиди: 18 фильмов.
2. Андре Юнебель (1896-1985): 15 фильмов.
3. Анри Верней (1920-2002): 13 фильмов.
4. Жан Жиро (1924-1982): 13 фильмов.
5. Жерар Ури (1919-2006): 11 фильмов.
6. Ив Робер (1920-2002): 10 фильмов.
7. Жан Деланнуа (1908-2008): 9 фильмов.
8. Кристиан-Жак (1904-1994): 9 фильмов.
9. Клод Лелуш: 9 фильмов.
10. Жорж Лотнер (1926-2013): 9 фильмов.
11. Клод Берри (1934-2009): 8 фильмов.
12. Люк Бессон: 8 фильмов.
13. Филипп де Брока (1933-2004): 8 фильмов
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14. Жан Буайе (1901-1965): 8 фильмов.
15. Андре Кайат (1909-1989): 8 фильмов.
16. Клод Отан-Лара (1901-2000): 8 фильмов.
17. Андре Бертомьё (1903-1960): 7 фильмов.
18. Бернар Бордери (1924-1978): 7 фильмов.
19. Жиль Гранжье (1911-1996): 7 фильмов.
20. Эдуар Молинаро (1928-2013): 7 фильмов.
21. Дени де Ла Пательер (1921-2013): 7 фильмов.
22. Жан Древиль (1906-1997): 6 фильмов.
23. Рене Клеман (1913-1996): 6 фильмов.
24. Патрис Леконт: 6 фильмов.
25. Ришар Потье (1906-1994): 6 фильмов.
26. Жан-Мари Пуаре: 6 фильмов.
27. Клод Соте (1924-2000): 6 фильмов.
28. Роже Вадим (1928-2000): 5 фильмов.
29. Франсис Вебер: 5 фильмов.
30. Жак Дере (1929-2003): 5 фильмов.
31. Анри-Жорж Клузо (1907-1977): 5 фильмов.
32. Жан-Поль Раппно: 5 фильмов.
Составитель: киновед Александр Федоров.
Самые кассовые французские режиссеры ХХI века (2001-2023)
По итогам кинопроката во Франции ежегодно формировалась десятка самых кассовых полнометражных игровых фильмов.
С 2001 по 2023 год в десятку лидеров французского кинопроката в тот или иной год попадали фильмы многих режиссеров.
Однако только фильмам 12-ти французских режиссеров удалось попасть в десятку прокатных лидеров года от четырех и более раз:
1. Люк Бессон: 6 фильмов.
2. Оливье Бару: 5 фильмов.
3. Дани Бун: 5 фильмов.
4. Седрик Клапиш: 5 фильмов.
5. Мишель Хазанавичус: 5 фильмов.
6. Оливье Даан: 4 фильма.
7. Жерар Кравчик: 4 фильма.
8. Оливье Накаш: 4 фильма.
9. Фабьен Онтеньент: 4 фильма.
10. Эрик Толедано: 4 фильма.
11. Фредерик Форестье: 4 фильма.
12. Джеймс Ют: 4 фильма.
Составитель: киновед Александр Федоров.
Лидеры кинопроката Франции 1945 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1945 года привлекли в кинозалы Франции от 2,7 млн. до 5,1 млн. зрителей.
В 1945-м году 25 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1945 года был разнообразен, но примерно половина картин были драмами.
В десятке лидеров французского кинопроката 1945 года были фильмы режиссеров, которые были среди лидеров кассового успеха и далее – в 1950-х: Жана Древиля
(два фильма в первой десятке лидеров 1945 года), Кристиана-Жака
(два фильма в первой десятке лидеров 1945 года), Марселя Карне
и др. На первом месте оказался фильм Жана Древиля «Клетка для соловьев»
(5,1 млн. зрителей).
В целом массовый французский прокат держался на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Вивиан Романс, Мишель Морган и другие известные актеры.
Во второй половине 1940-х в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
В кинопрокат СССР из французских фильмов репертуара 1945 года попало всего две картины: «Дети райка»
и «Кармен».
При этом по иронии судьбы знаменитый фильм Марселя Карне «Дети райка» (4,8 млн. зрителей), занявший по итогам французского кинопроката 1945 года второе место, вышел на советские экраны в… 1969 году. В результате массовая советская аудитория восприняла его как архаику, и картину посмотрело ничтожное для советского кинопроката тех лет число зрителей – 2,2 млн.
Зато мелодрама «Кармен» Кристиана-Жака (4,3 млн. зрителей) оказалась в советском кинопрокате спустя всего… десять лет своего производства – в 1954 году.
Список лидеров кинопроката Франции 1945 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Клетка для соловьев (La Cage aux rossignols).
1945.
Режиссер Жан Древиль.
1.29. Премьера: 6.09.1945. Музыкальная драма.
5,1 млн. зрителей.
2. Дети райка (Les Enfants du paradis). 1944/1945.
3.10. Премьера: 15.03.1945. Драма.
Режиссер Марсель Карне.
4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 июня 1969: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Кармен (Carmen). 1944.
2.04. Премьера: 10.02.1945. Музыкальная мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14.02.1954.
4. Черный всадник (Le cavalier noir). 1945
1.21. Премьера: 31.03.1945. Приключения.
Режиссер Жиль Гранжье
.
3,7 млн. зрителей.
5. Наис (Naïs). 1945
.
1.57. Премьера: 17.11.1945. Мелодрама.
Режиссеры Марсель Паньоль
и Раймон Лебурсье.
3,5 млн. зрителей.
6. Расстрельная команда (Peloton d'exécution). 1945.
1.33. Премьера: 31.10.1945. Драма.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,1 млн. зрителей.
7. Пышка (Boule de suif). 1945.
1.43. Премьера: 13.10.1945. Драма.
Режиссер Кристиан-Жак.
3,0 млн. зрителей
8. Дорога на каторгу (La route du bagne). 1945.
1.44. Премьера: 17.10.1945. Драма.
Режиссер Леон Мато.
2,9 млн. зрителей
9. Одна в ночи (Seul dans la nuit). 1945.
1.40. Премьера: 21.11.1945. Детектив.
Режиссер Кристиан Стенжель.
2,8 млн. зрителей.
10. Ферма повешенного (La Ferme du pendu). 1945.
1.30. Премьера: 5.12.1945. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
2,7 млн. зрителей.
11. Заклинания (Sortilèges). 1945.
1.40. Премьера: 5.12.1945. Драма.
Режиссер Кристиан-Жак
.
2,5 млн. зрителей.
12. Тайна Сен-Валь (Le mystère Saint-Val). 1945.
1.42. Премьера: 1945. Криминальная драма.
Режиссер Рене Ле Энаф
2,4 млн. зрителей.
13. Последнее метро (Dernier métro). 1945.
1.27. Премьера: 27.06.1945. Криминальная комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
2,2 млн. зрителей.
14. Отец и сыновья (Untel père et fils). 1945.
1.53. Премьера: 9.10.1945. Драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,1 млн. зрителей.
15. Дамские тряпки (Falbalas). 1945.
1.5. Премьера: 20.06.1945. Лирическая комедия.
Режиссер Жак Беккер.
2,1 млн. зрителей.
16. Часть тени (La Part de l'ombre). 1945.
1.50. Премьера: 7.12.1945. Мелодрама.
Режиссер Жан Деланнуа.
1,9 млн. зрителей.
17. Фелиси Нантёй (Félicie Nanteuil). 1944.
1.39. Премьера: 27.06.1945. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре.
1,9 млн. зрителей.
18. Подвалы Мажестика (Les Caves du Majestic). 1945.
1.40. Премьера: 11.08.1945. Детектив.
Режиссер Ришар Поттье.
1,9 млн. зрителей.
19. Девушка с серыми глазами (La Fille aux yeux gris). 1945.
1.42. Премьера: 24.11.1945. Драма.
Режиссер Жан Форэ
.
1,8 млн. зрителей.
20. Большая свора (La Grande Meute). 1945.
1.45. Премьера: 18.07.1945. Комедия.
Режиссер Жан де Лимур
1,7 млн. зрителей.
21. Памела / Загадка храма (Pamela / L'Enigme du temple). 1945.
1.37. Премьера: 2.05.1945. Драма.
Режиссер Пьер де Эрен
1,6 млн. зрителей.
22. Страшный суд (Le jugement dernier). 1945.
1.45. Премьера: 19.12.1945. Драма.
Режиссер Рене Шана
1,5 млн. зрителей.
23. Мадмуазель Х (Mademoiselle X). 1945.
1.40. Премьера: 27.06.1945. Драма.
Режиссер Пьер Бийон
1,3 млн. зрителей.
24. Гость в одиннадцать часов (L'Invité de la onzième heure). 1945.
1.30. Премьера: 15.08.1945. Фантастика.
Режиссер Морис Клош
.
1,3 млн. зрителей.
25. Блондина (Blondine). 1945.
1.01. Премьера: 16.05.1945. Фантастика.
Режиссер Анри Маэ
1,2 млн. зрителей.
26. Шах королю (Échec au roi). 1945.
1.35. Премьера: 16.05.1945. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Полен
1,0 млн. зрителей.
27. Дамы Булонского леса (Les Dames du bois de Boulogne).
1945.
1.26. Премьера: 21.09.1945. Мелодрама.
Режиссер Робер Брессон
.
0,9 млн. зрителей.
28. Надежда (L'Espoir / Espoir, sierra de Teruel). 1940.
1.08. Премьера: 13.06.1945. Драма.
Режиссеры Андре Мальро
и Борис Пескин
.
0,3 млн. зрителей.
Список лидеров кинопроката Франции 1946 года (среди французских фильмов) (в список включены также картины совместного производства)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1946 года привлекли в кинозалы Франции от 3,6 млн. до 6,8 млн. зрителей.
В 1946-м году 50 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1946 года был разнообразен.
По сравнению с 1945-м число французских фильмов в кинопрокате 1946 года резко возросло. При этом, как и прежде, доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Мишель Морган, Жан Габен, Пьер Брассёр и др.
В первую десятку лидеров проката вошли фильмы знаменитых режиссеров Жана Деланнуа, Рене Клемана, Жана Кокто, Андре Кайата и др.
Во второй половине 1940-х в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
В итоге в кинопрокат СССР из французских фильмов репертуара 1946 года попала всего одна картина – драма Рене Клемана «Битва на рельсах».
1. Специальная миссия (Mission Spéciale). 1946.
3.03. Премьера: 8.03.1946. Триллер.
Режиссер Морис де Канонж
.
6,8 млн. зрителей.
2. Пасторальная симфония (La Symphonie pastorale). 1946.
1.43. Премьера: 26.09.1946. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
6,4 млн. зрителей.
3. Спокойный отец (Le Père tranquille). 1946.
1.35. Премьера: 30.04.1946. Комедия.
Режиссеры: Рене Клеман
и Ноэль-Ноэль
.
6,1 млн. зрителей.
4. Битва на рельсах (La Bataille du rail). 1946.
1.25. Премьера: 27.02.1946. Драма.
Режиссер Рене Клеман
.
5,7 млн. зрителей. В СССР – с 18 августа 1947.
5. Капитан (Le Capitan). 1946.
1.38. Премьера: 27.03.1946. Приключения.
Режиссер Робер Верней
.
5,1 млн. зрителей.
6. Судьбы (Destins). 1946.
1.30. Премьера: 18.12.1946. Комедия, мелодрама.
Режиссер Ришар Потье
.
4,7 млн. зрителей.
7. Иерихон (Jericho). 1946.
1.35. Премьера: 13.03.1946. Драма.
Режиссер Анри Калеф
.
3,9 млн. зрителей.
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13 киноадаптаций бессмертной сказки «Красавица и Чудовище»
8. Красавица и чудовище (La Belle et la Bête). 1946.
1.36. Премьера: 29.10.1946. Сказка.
Режиссер Жан Кокто
.
3,8 млн. зрителей.
9. Друг придет этим вечером (Un ami viendra ce soir). 1946.
2.05 min. Премьера: 10.04.1946. Драма.
Режиссер Раймон Бернар
.
3,8 млн. зрителей.
10. Роже-позор (Roger la Honte). 1946.
Премьера: 1946. Триллер.
Режиссер Андре Кайат
.
3,6 млн. зрителей.
11. Опекун (Le Gardian). 1946.
1.30. Премьера: 15.05.1946. Драма.
Режиссер Жан де Маргена.
3,5 млн. Зрителей.
12. Возвращение любви (Un revenant). 1946.
1.40 min. Премьера: 18.10.1946. Драма.
Режиссер Кристиан-Жак
.
3,2 млн. зрителей.
13. Реванш Роже-позора (La Revanche de Roger la Honte). 1946.
Премьера: 1946. Триллер.
Режиссер Андре Кайат.
3,0 млн. зрителей.
14. Подпольщики (Les clandestins). 1946.
1.35. Премьера: 17.04.1946.
Режиссер Андре Шотэн
.
3,0 млн. зрителей.
15. Улица Де ла Гар, 120 (120, rue de la Gare). 1946.
1.30. Премьера: 6.02.1946. Детектив.
Режиссер Жак Даниэль-Норман
.
2,9 млн. зрителей.
16. Слабак (Gringalet). 1946.
1.45. Премьера: 20.11.1946. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё
.
2,8 млн. зрителей.
17. Макадам (Macadam). 1946.
1.40. Премьера: 27.11.1946. Детектив.
Режиссеры: Марсель Блистен
и Жак Фейдер
.
2,7 млн. зрителей.
18. Петрюс (Pétrus). 1946
.
1.35. Премьера: 2.10.1946. Комедия.
Режиссер Марк Аллегре.
2,6 млн. зрителей.
19. Врата ночи (Les Portes de la nuit). 1946.
1.46. Премьера: 3.12.1946. Фантастика.
Режиссер Марсель Карне
.
2,6 млн. зрителей.
20. Ради маленького счастья (Au petit bonheur). 1946.
1.47. Премьера: 15.05. 1946. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марсель Л'Эрбье
.
2,5 млн. зрителей.
21. Мартен Руманьяк (Martin Roumagnac). 1946.
1. 48. Премьера: 18.12.1946. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лакомб
.
2,5 млн. зрителей.
22. Дело о колье королевы (L'Affaire du collier de la reine). 1946.
1.58. Премьера: 11.09.1946. Драма.
Режиссер Марсель Л'Эрбье.
2,4 млн. зрителей.
23. Дочь дьявола (Fille du Diable). 1946.
1.42. Премьера: 17.04.1946. Драма.
Режиссер Анри Декуэн
.
2,4 млн. зрителей.
24. Демоны рассвета (Les Démons de l'aube). 1946.
1.58. Премьера: 9.04.1946. Комедия, драма.
Режиссер Ив Аллегре.
2,4 млн. зрителей.
25. Ярмарка химер (La Foire aux chimères). 1946.
1.47. Премьера: 30.10.1946. Драма.
Режиссер Пьер Шеналь.
2,3 млн. зрителей.
26. Приключение Кабассу (L'Aventure de Cabassou). 1946.
1.45. Премьера: 3.06.1946. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье
.
2,3 млн. зрителей.
27. Тревожные ночи (Nuits d'alerte). 1946.
2.0. Премьера: 25.9.1946. Драма.
Режиссер Леон Мато.
2,2 млн. зрителей.
28. Прощай, дорогая (Adieu chérie). 1946.
1.47. Премьера: 6.12.1946. Комедия, мелодрама.
Режиссер Раймон Бернар
.
2,2 млн. зрителей.
29. Тридцать и сорок (Trente et quarante). 1946.
1.45. Премьера: 3.07.1946. Музкомедия.
Режиссер Жиль Гранжье
.
2,2 млн. зрителей.
30. Урок поведения (Leçon de conduite). 1946.
1.22. Премьера: 29.05.1946. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,1 млн. зрителей.
31. Нищие в раю (Les gueux au paradis). 1946.
1.25. Премьера: 20.02.1946. Комедия.
Режиссер Рене Ле Энаф
.
2,0 млн. зрителей.
32. Человек в котелке (L'Homme au chapeau rond). 1946
1.30. Премьера: 19.06.1946. Драма.
Режиссер Пьер Бийон.
1,9 млн. зрителей.
33. Посетитель (Le visiteur). 1946.
1.30. Премьера: 4.12.1946. Драма.
Режиссер Жан Древиль
.
1,9 млн. зрителей.
34. Раболио (Raboliot). 1946.
1.33. Премьера: 30.01.1946. Драма.
Режиссер Жак Даруа
.
1,7 млн. зрителей.
35. Барбизонское искушение (La Tentation de Barbizon). 1946.
1.40. Премьера: 13.03.1946. Фантастическая комедия.
Режиссер Жан Стелли.
1,7 млн. зрителей.
36. Так не умирают (On ne meurt pas comme ça). 1946.
1.35. Премьера: 3.07.1946. Криминальная драма.
Режиссер Жан Буайе
.
1,7 млн. зрителей.
37. Звезда без света (Etoile sans lumière). 1946.
1.25. Премьера: 3.04.1946. Драма.
Режиссер Марсель Блистен
.
1,6 млн. зрителей.
38. Роковая женщина (La Femme fatale). 1946.
1.25. Премьера: 12.04.1946. Мелодрама.
Режиссер Жан Буайе.
1,6 млн. зрителей.
39. Люнегард (Lunegarde). 1946.
1.30. Премьера: 16.01.1946. Драма.
Режиссер Марк Аллегре
1,6 млн. зрителей.
40. Роза моря (La Rose de la mer). 1946.
1.25. Премьера: 11.09.1946. Драма.
Режиссер Жак де Баронселли.
1,6 млн. зрителей.
41. Месье Грегуар сбежал (Monsieur Grégoire s'évade). 1946.
1.40. Премьера: 3.05.1946. Комедия.
Режиссер Жак Даниэль-Норман.
1,5 млн. зрителей.
42. Сильви и призрак (Sylvie et le Fantôme). 1946.
1.42. Премьера: 6.02.1946. Фантастика.
Режиссер Клод Отан-Лара
1,5 млн. зрителей.
43. В стране цикад (Au pays des cigales). 1946.
1.25. Премьера: 27.02.1946. Музкомедия.
Режиссер Морис Кам.
1,4 млн. зрителей.
44. Сирано де Бержерак (Cyrano de Bergerac). 1946.
1.40. Премьера: 20.11.1946. Комедия.
Режиссер Фернан Ривер.
1,4 млн. зрителей.
45. Неуловимый Фредерик (L'Insaisissable Frederic). 1946.
1.40. Премьера: 15.07.1946. Комедия.
Режиссер Ришар Потье.
1,3 млн. зрителей.
46. Последний су (Le dernier sou). 1946.
1.30. Премьера: 23.01.1946. Драма.
Режиссер Андре Кайат
1,3 млн. зрителей.
47. Кабаре с размахом (Le Cabaret du Grand Large). 1946.
1.30. Премьера: 30.10.1946. Детектив.
Режиссер Рене Жайе.
1,2 млн. зрителей.
48. Дело Гранд-отеля (L'Affaire du Grand Hôtel). 1946.
1.30. Премьера: 29.03.1946. Комедия.
Режиссер Андре Югон.
1,1 млн. зрителей.
49. Безликий враг (L'Ennemi sans visage). 1946.
Премьера: 9.10.1946. Триллер.
Режиссеры: Морис Каммаж
и Робер-Поль Даган
.
1,1 млн. зрителей.
50. Несчастья Софи (Les Malheurs de Sophie). 1946.
1.35. Премьера: 3 апреля 1946. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жаклин Одри.
1,1 млн. зрителей.
51. Месье Людовик (Messieurs Ludovic). 1946.
1.45. Премьера: 3.05.1946. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
1,0 млн. зрителей.
52. Убийца невиновен (L'Assassin n'est pas coupable). 1946.
1.22. Премьера: 30.07.1946. Детектив.
Режиссер Рене Делакруа.
0,7 млн. зрителей.
53. Идиот (L'Idiot). 1946
.
1.35. Премьера: 7.06.1946. Драма.
Режиссер Жорж Лампен.
0,6 млн. зрителей.
54. Страна без звезд (Le Pays sans étoiles). 1946.
1.40. Премьера: 3.04.1946. Драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
0,6 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1947 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1947 года привлекли в кинозалы Франции от 3,6 млн. до 8,6 млн. зрителей.
В 1947-м году 39 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1947 года был разнообразен.
Несмотря на то, что лидером французского кинопроката в 1947 году стала военная драма «Небесный батальон», в целом, как и прежде, доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Жерар Филип, Даниэль Дарье, Жан Маре, Жан Габен, Морис Шевалье и др.
В первую десятку лидеров проката вошли фильмы знаменитых режиссеров Анри-Жоржа Клузо, Клода Отан-Лара, Рене Клера, Андре Кайата и др.
Во второй половине 1940-х в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
В итоге на советские экраны из французского кинорепертуара 1947 года попал (в 1955 году) только один фильм – «Антуан и Антуанетта» Жака Беккера.
1. Небесный батальон (Le Bataillon du ciel). 1947.
3.20. Премьера: 5.05.1947. Драма.
Режиссер Александр Эсвей.
8,6 млн. зрителей.
2. Месье Венсан (Monsieur Vincent). 1947.
1.51. Премьера: 5.11.1947. Драма.
Режиссер Морис Клош
7,0 млн. зрителей.
3. Не так глуп (Pas si bête). 1946.
1.40. Премьера: 1946. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
6,2 млн. зрителей.
4. Набережная ювелиров (Quai des Orfèvres). 1947.
1.46. Премьера: 3 октября 1947. Криминальная драма.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
5,5 млн. зрителей.
5. Дьявол во плоти (Le Diable au corps). 1947.
1.57. Премьера: 22.09.1947. Мелодрама.
Режиссер Клод Отан-Лара.
4,8 млн. зрителей.
6. Приключения Казановы. Первая эпоха: Рыцарь приключений (Les Aventures de Casanova. Première époque: Le Chevalier de l'aventure). 1947.
1.40. Премьера: 26.02.1947. Приключения.
Режиссер Жан Буайе.
4,4 млн. зрителей.
7. Молчание – золото (Le silence est d'or). 1947.
1.40. Премьера: 21.05.1947. Лирическая комедия.
Режиссер Рене Клер
.
4,2 млн. зрителей.
8. Поток (Torrents). 1947.
1.40. Премьера: 10.12.1947. Драма.
Режиссер Серж де Полиньи.
3,9 млн. зрителей.
9. Свадьба Рамунчо (Le Mariage de Ramuntcho). 1947.
1.20. Премьера: 8.08.1947. Комедия.
Режиссер Макс де Вокорбель.
3,8 млн. зрителей.
10. Неизвестный певец (Le chanteur inconnu). 1947.
1.35. Премьера: 1947. Мелодрама.
Режиссер Андре Кайат.
3,6 млн. зрителей.
11. Антуан и Антуанетта (Antoine et Antoinette). 1947
1.18. Премьера: 27.09.1947. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Беккер.
3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 апреля 1955.
12. Вирсавия (Bethsabée). 1947.
1.30. Премьера: 21.11.1947. Драма.
Режиссер Леонид Могай.
3,5 млн. зрителей.
13. Полицейский (Un Flic). 1947.
1.45 min. Премьера: 3.12.1947. Детектив.
Режиссер Морис де Канонж.
2,8 млн. зрителей.
14. Шуаны (Les Chouans). 1947.
1.49. Премьера: 20.03.1947. Приключения.
Режиссер Анри Калеф.
2,7 млн. зрителей.
15. Заверенная копия (Copie conforme). 1947.
1.45. Премьера: 9.07.1947. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Древиль.
2,6 млн. зрителей.
16. Проклятые (Les Maudits). 1947.
1.45. Премьера: 19 septembre 1947. Драма.
Режиссер Рене Клеман.
2,5 млн. зрителей.
17. Паника (Panique). 1946.
1.39. Премьера: 15.01.1947. Криминальная драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,5 млн. зрителей.
18. Фантомас (Fantômas). 1947.
1.25. Премьера: 11.11.1947. Триллер.
Режиссер Жан Саша.
2.4 млн. зрителей.
19. Встречное расследование (Contre-enquête). 1947.
1.35. Премьера: 21.03.1947. Детектив.
Режиссер Жан Форе
.
2.2 млн. зрителей.
20. Красотка легкого поведения (Une belle garce). 1947.
1.28. Премьера: 12.07.1947.
Режиссер Жак Даруа
.
2.1 млн. зрителей.
21. Инспектор Сергиль (Inspecteur Sergil). 1946.
1.35. Премьера: 14.01.1947. Детектив.
Режиссер Жак Даруа
.
2.0 млн. зрителей.
22. Любовь, наслаждения и органы (Amours, délices et orgues). 1947.
1.37. Премьера: 16.05.1947. Лирическая комедия.
Режиссер Андре Бартомьё
.
1.9 млн. зрителей.
23. Последнее убежище (Dernier refuge). 1947.
1.30. Премьера: 27.08.1947. Драма.
Режиссер Марк Моретт
.
1.9 млн. зрителей.
24. Сердце петуха (Coeur de coq). 1946.
1.15. Премьера: 26.03.1947. Комедия.
Режиссер Морис Клош
.
1,8 млн. зрителей.
25. Зеркало (Miroir). 1947.
1.30. Премьера: 2.05.1947. Криминальная драма.
Режиссер Раумон Лами
.
1,8 млн. зрителей.
26. Мальчишки ведут расследование (Les gosses mènent l'enquête). 1946.
1.32. Премьера: 4.01.1947. Детектив.
Режиссер Морис Лабро
.
1,7 млн. зрителей.
27. Вальтовое каре (Carré de valets). 1947.
1.30. Премьера: 8.10.1947. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё
.
1,7 млн. зрителей.
28. Невиновен (Non coupable). 1947.
1.35. Премьера: 24.09.1947. Криминальная драма.
Режиссер Анри Декуэн
.
1,7 млн. зрителей.
29. Песенная история (Histoire de chanter). 1947.
1.35. Премьера: 19.02.1947. Музкомедия.
Режиссер Жиль Гранжье
.
1,6 млн. зрителей.
30. Таверна коронованной рыбы (La Taverne du poisson couronné). 1947.
1.44. Премьера: 19.09.1947. Драма.
Режиссер Рене Шана
.
1,6 млн. зрителей.
31. Кафе «Кадран» (Le Café du Cadran). 1947.
1.35. Премьера: 27.06.1947. Комедия, мелодрама.
Режиссеры: Анри Декуэн
и Жан Жере
.
1,6 млн. зрителей.
32. Дом на море (La Maison sous la mer). 1947.
1.45. Премьера: 20.08.1947. Драма
Режиссер Анри Калеф
.
1.4 млн. зрителей.
33. За ночь любви (Pour une nuit d'amour). 1947.
1.35. Премьера: 14.05.1947. Мелодрама.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
1.4 млн. зрителей.
34. Любовники у моста Сен-Жан (Les Amants du pont Saint-Jean). 1947.
1.32. Премьера: 24.12.1947. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Декуэн.
1.3 млн. зрителей.
35. Женщина в красном (La femme en rouge). 1947.
1.30. Премьера: 21.05.1947. Мелодрама.
Режиссер Луи Кюни.
1,2 млн. зрителей.
36. Фарребик (Farrebique). 1947.
1.40. Премьера: 11.02.1947.
Режиссер Жорж Рукье.
1,2 млн. зрителей.
37. Шесть потерянных часов (Six heures à perdre). 1946.
1.30. Премьера: 22.01.1947. Криминальная драма.
Режиссеры: Алекс Жоффе
и Жан Левит
.
1,2 млн. зрителей.
38. Ноев ковчег (L'Arche de Noé). 1947.
1.35. Премьера: 20.08.1947. Комедия.
Режиссер Анри Жак.
1,2 млн. зрителей.
39. Ставки сделаны (Les jeux sont faits). 1947.
1.45. Премьера: 2.07.1947. Фантастика.
Режиссер Жан Деланнуа
.
1.2 млн. зрителей.
40. Бон вояж (Le Beau Voyage). 1947.
1.32. Премьера: 26.06.1947. Драма.
Режиссер Луи Кюни.
1.0 млн. зрителей.
41. Дыхание дьявола (Le Diable souffle). 1947.
1.28. Премьера: 23.09.1947. Драма
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
1.0 млн. зрителей.
42. Красная ярмарка (La Kermesse rouge). 1947.
1.25. Премьера: 23.04.1947. Драма.
Режиссер Поль Менье.
0,9 млн. зрителей.
43. Любовь вокруг дома (L'Amour autour de la maison). 1947.
1.40. Премьера: 27.08.1947. Мелодрама.
Режиссер Пьер де Эрен.
0,9 млн. зрителей.
44. Вы уверены? (En êtes-vous bien sûr?). 1947.
1.30. Премьера: 1947. Комедия.
Режиссер Жак Уссен.
0,8 млн. зрителей.
45. Имущество месье Венса (Les Atouts de Mr. Wens). 1947.
1.35. Премьера: 1947. Криминальная драма.
Режиссер Эмиль-Жорж де Мейс.
0,8 млн. зрителей.
46. Пути без закона (Chemins sans lois). 1947.
1.23. Премьера: 17.06.1947. Драма
Режиссер Гийом Радо.
0,7 млн. зрителей.
47. Смертельная опасность (Danger de mort). 1947.
1.30. Премьера: 17.12.1947. Драма.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,7 млн. зрителей.
48. Вояж-сюрприз (Voyage surprise). 1947.
1.25. Премьера: 21.05.1947. Комедия.
Режиссер Пьер Превер.
0,7 млн. зрителей.
49. Месье охотник (Monsieur chasse). 1947.
1.25. Премьера: 2.04.1947. Комедия.
Режиссер Вилли Розье.
0,6 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1948 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1948 года привлекли в кинозалы Франции от 3,2 млн. до 6,1 млн. зрителей.
В 1948-м году 47 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1948 года был разнообразен, но больше всего было комедий.
Лидером французского кинопроката в 1948 году стала экранизация «Пармской обители» Стендаля с Жераром Филипом в главной мужской роли.
Этот фильм попал на киноэкраны СССР в 1953 году, а его режиссер – Кристиан-Жак – надолго стал любимцем советского проката.
В целом, как и прежде, во французском кинопрокате 1948 года доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Жерар Филип, Мишель Морган, Жан Маре, Бурвиль, Жан Габен и др.
В первую десятку лидеров проката вошли фильмы знаменитых режиссеров Кристиана-Жака (две ленты), Жана Древиля (две ленты), Жана Деланнуа, Жиля Гранжье и др.
Во второй половине 1940-х в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Из первой десятки лидеров французского кинопроката 1948 года на экраны кинозалов СССР вышли «Пармская обитель» (в 1953 году) и «Клошмерль» (в 1950 году под названием «Скандал в Клошмерле»).
Мелодрама «Пармская обитель» собрала во Франции 6,1 млн. зрителей (аналог примерно 30 млн. советских зрителей). Примерно столько же зрителей эта картина собрала и в СССР: 26,6 миллионов.
Комедия «Клошмерль» прошла по советским экранам не столь удачно (скорее всего, она не выдержала конкуренции с «трофейными» лентами). Во Франции она привлекала в кинозалы 5 млн. зрителей (аналог 25 млн. советских зрителей), а в СССР (в 1950 году) – 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В 1953-1956 годах на советских экранах демонстрировалось еще два фильма из репертуара французского кинопроката 1948 года:
- «Рюи Блаз» (под названием «Опасное сходство»). Во Франции эта картина собрала аудиторию в 2,4 млн. зрителей (аналог 12 млн. советских зрителей), а в СССР гораздо больше – 20,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
- «Идол». Во Франции эта картина собрала аудиторию в 1,2 млн. зрителей (данных по советскому кинопрокату этого фильма в 1956 году, к сожалению, нет).
Итого в советском кинопрокате из репертуара французских фильмов 1948 года в разные годы побывало 4 картины.
Список лидеров кинопроката Франции 1948 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Пармская обитель (La Chartreuse de Parme). 1948.
2.50. Премьера: 21.05.1948. Мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
6,1 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с 31 августа 1953. Повторный прокат в СССР – с 21 февраля 1972. 26,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Битва за тяжелую воду (La Bataille de l'eau lourde). 1948.
1.36. Премьера: 13.02.1948. Драма.
Режиссеры: Жан Древиль
и Титус Вибе-Мюллер.
5,4 млн. зрителей.
3. Клошмерль (Clochemerle). 1948.
1.30. Премьера: 9.06.1948. Комедия.
Режиссер Пьер Шеналь.
5,0 млн. зрителей.
Прокат в СССР (под названием «Скандал в Клошмерле») – с 1950: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Глазами памяти (Aux yeux du souvenir). 1948.
1.45. Премьера: 24.11.1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Деланнуа.
4,6 млн. зрителей.
5. Зануды (Les Casse-Pieds). 1948.
1.15. Премьера: 26.11.1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Древиль.
4,3 млн. зрителей.
6. Приключения на никелевых ножках (Les Aventures des pieds nickelés). 1948.
1.35. Премьера: 1.02.1948. Комедия.
Режиссер Марсель Абулкер
.
4,1 млн. зрителей.
7. Белый как снег (Blanc comme neige). 1948.
1.40. Премьера: 28.04.1948. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,7 млн. зрителей.
8. От человека – к людям (D'homme à hommes). 1948.
1.36. Премьера: 1.10.1948. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан-Жак.
3,6 млн. зрителей.
9. Мастер кузницы (Le maître de forges). 1948.
1.38. Премьера: 17.03.1948. Драма.
Режиссер Фернан Ривер.
3,5 млн. зрителей.
10. Через окно (Par la fenêtre). 1947.
1.25. Премьера: 22.01.1948. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
3,2 млн. зрителей.
11. Мандрен (1-я эпоха: Освободитель) (Mandrin (1ère époque: Le libérateur). 1947.
1.30. Премьера: 15.11.1947. Приключения.
Режиссер Рене Жайе.
3,1 млн. зрителей.
12. Деде из Антверпена (Dédée d'Anvers). 1948.
1.40. Премьера: 3.09.1948. Мелодрама.
Режиссер Ив Аллегре.
3,1 млн. зрителей.
13. Мадмуазель забавляется (Mademoiselle s'amuse). 1947.
1.35. Премьера: 30.02.1948. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
3,0 млн. зрителей.
14. Рокамболь (Rocambole). 1948.
1.59. Премьера: 9.04.1948. Приключения.
Режиссер Жак де Баронселли.
2,9 млн. зрителей.
15. Если это может вам понравиться (Si ça peut vous faire plaisir). 1948.
1.40. Премьера: 1.09.1948. Комедия.
Режиссер Жан Даниэль-Норман
.
2,9 млн. зрителей.
16. После любви (Après l'amour). 1947.
1.35. Премьера: 8.11.1947. Драма.
Режиссер Морис Турнёр.
2,7 млн. зрителей.
17. Эмиль Африканский (Émile l'Africain). 1948.
1.25 min. Премьера: 13.05.1948. Комедия.
Режиссер Робер Верней
.
2,7 млн. зрителей.
18. Рюи Блаз (Ruy Blas). 1947.
1.38. Премьера: 18.02.1948. Мелодрама, приключения.
Режиссер Пьер Биллон.
2,4 млн. зрителей.
Прокат в СССР (под названием «Опасное сходство») – с 28 мая 1953. Повторный прокат в СССР – 1987. 20,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Двуглавый орел (L'Aigle à deux têtes). 1948.
1.33. Премьера: 22.09.1948. Мелодрама.
Режиссер Жан Кокто.
2,4 млн. зрителей.
20. Ужасные родители (Les Parents terribles). 1948.
1.43. Премьера: 1.12.1948. Драма.
Режиссер Жан Кокто.
2,3 млн. зрителей.
21. Влюбленные одни на свете (Les amoureux sont seuls au monde). 1948.
1.45. Премьера: 15.09.1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Декуэн.
2,2 млн. зрителей.
22. Тайный груз (Cargaison clandestine). 1947.
1.30. Премьера: 16.04.1948. Драма.
Режиссер Альфред Род.
2,1 млн. зрителей.
23. Золотодобытчики (Passeurs d'or). 1948.
1.27. Премьера: 6.10.1948. Триллер.
Режиссер Эмиль-Жорж де Мейс.
2,1 млн. зрителей.
24. Жизнь в розовом цвете (La Vie en rose). 1948.
1.36. Премьера: 14.04.1948. Драма.
Режиссер Жан Форез.
2,0 млн. зрителей.
25. Дама в одиннадцать часов (La Dame d'onze heures). 1948.
1.37. Премьера: 3.03.1948. Триллер.
Режиссер Жан Девевр.
2,0 млн. зрителей.
26. Хромой дьявол (Le Diable boiteux). 1948.
2.05. Премьера: 29.09.1948. Комедия, драма.
Режиссер Саша Гитри.
1,9 млн. зрителей.
27. Приговоренные (Les condamnés). 1948.
1.40. Премьера: 14.04.1948. Драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
1,7 млн. зрителей.
28. Прекрасная мельничиха (La Belle Meunière). 1948.
1.39. Премьера: 24.11.1948. Музкомедия.
Режиссер Марсель Паньоль.
1,7 млн. зрителей.
29. Лидер (La figure de proue). 1948.
1.30. Премьера: 16.06.1948. Мелодрама.
Режиссер Кристиан Стенжель.
1,6 млн. зрителей.
30. Братья Букинкан (Les frères Bouquinquant). 1948.
1.39. Премьера: 25.02.1948. Драма.
Режиссер Луи Дакен.
1,6 млн. зрителей.
31. В сердце бури (Au coeur de l'orage). 1948.
1.40. Премьера: 1948. Драма.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
1,6 млн. зрителей.
32. Вечный конфликт (Éternel conflit). 1948.
1.35. Премьера: 26.05.1948. Драма.
Режиссер Жорж Лампен.
1,5 млн. зрителей.
33. Восставшая (La Révoltée). 1948.
1.35. Премьера: 5.11.1948. Драма.
Режиссер Марсель Л’Эрбье.
1,5 млн. зрителей.
34. Летающий шкаф (L'Armoire volante). 1948.
1.30. Премьера: 29.10.1948. Комедия.
Режиссер Карло Рим.
1,4 млн. зрителей.
35. Оборотная сторона карт (Le Dessous des cartes). 1948.
1.30. Премьера: 22.08.1948. Комедия, детектив.
Режиссер Андре Кайат.
1,4 млн. зрителей.
36. Приключение начинается завтра (L'aventure commence demain). 1948.
1.41. Премьера: 4.02.1948. Приключения.
Режиссер Ришар Поттье.
1,3 млн. зрителей.
37. Тупик двух ангелов (Impasse des deux anges). 1948.
1.26. Премьера: 3.10.1948. Комедия, драма.
Режиссер Морис Турнёр.
1,3 млн. зрителей.
38. Последние каникулы (Les Dernières Vacances). 1948.
1.35. Премьера: 24.03.1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Роже Ленар.
1,3 млн. зрителей.
39. Женщина без прошлого (Femme sans passé). 1948.
1.35. Премьера: 27.08.1948. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье
1,3 млн. зрителей.
40. Скандал (Scandale). 1948.
1.30. Премьера: 1.12.1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Рене Ле Энаф.
1,3 млн. зрителей.
41. Бриллиант за сто су (Le Diamant de cent sous). 1948.
Премьера: 7.01.1948. Комедия.
Режиссер Жак Даниэль-Норман.
1,3 млн. зрителей.
42. Город надежды (La Cité de l'espérance). 1948.
1.32. Премьера: 27.10.1948. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан Стелли
1,3 млн. зрителей.
43. Париж 1900 (Paris 1900). 1947.
1.19. Премьера: 25.02.1948.
Режиссер Николь Ведре.
1,2 млн. зрителей.
44. Идол (L'Idole). 1948.
Премьера: 1948. Комедия, мелодрама.
Режиссер Александр Эсве.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 января 1956.
45. Бои (Bagarres). 1948.
1.29. Премьера: 5.11.1948. Драма.
Режиссер Анри Калеф.
1,2 млн. зрителей.
46. Мадмуазель де Фертэ (Mademoiselle de la Ferté). 1948.
1.38. Премьера: 1948. Драма.
Режиссер Роже Даллье.
1,2 млн. зрителей.
47. Секрет Монте-Кристо (Le Secret de Monte-Cristo). 1948.
1.25. Премьера: 1948. Драма.
Режиссер Альбер Валентен.
48. Убийца подслушивает (L'assassin est à l'écoute). 1948.
1.37. Премьера: 8.09.1948.
Режиссер Рауль Андре.
0,9 млн. зрителей.
49. Танец смерти (La Danse de mort). 1948.
1.28. Премьера: 8.12.1948. Драма.
Режиссер Марсель Кравен
.
0,9 млн. зрителей.
50. Убитый манекен (Le Mannequin assassiné). 1948.
1.22. Премьера: 10.03.1948. Детектив, комедия.
Режиссер Пьер де Эрен.
0,8 млн. зрителей.
51. Девять парней… одно сердце! (Neuf garçons… un coeur!). 1948.
1.25. Премьера: 24.03.1948. Музкомедия, мелодрама.
Режиссер Жорж Фридлан.
0,7 млн. зрителей.
52. Тень (L'Ombre). 1948.
1.40. Премьера: 1948.Детектив.
Режиссер Андре Бертомьё
0,8 млн. зрителей.
53. Седьмая дверь (La Septième porte). 1947.
1.28. Премьера: 28.01.1948. Фантастика.
Режиссер Андре Звобода.
0,5 млн. зрителей.
54. Актер (Le Comédien). 1948.
1.35. Премьера: 26.02.1948. Комедия, драма.
Режиссер Саша Гитри.
0,5 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1949 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1949 года привлекли в кинозалы Франции от 2,6 млн. до 6,8 млн. зрителей.
В 1949-м году 56 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
В жанровом спектре лидеров «золотой десятки» проката 1949 года преобладали комедии.
Лидером французского кинопроката в 1949 году стала комедия Жака Тати «Праздничный день».
В целом, как и прежде, во французском кинопрокате 1949 года доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Жан Маре, Жан Габен, Морис Шевалье и др.
В первую десятку лидеров проката вошли фильмы знаменитых режиссеров Жака Тати, Анри-Жоржа Клузо, Анри Декуэна и др. Довольно близко к этой десятке подошли ленты Жюльена Дювивье и Жан-Поля Ле Шануа.
Любопытно отметить, что первую десятку лидеров французского проката вошли сразу две комедии с участием Фернанделя.
Во второй половине 1940-х в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в это время на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Из первой десятки лидеров французского кинопроката 1949 года на экраны СССР не довелось попасть ни одной ленте.
А всего в советском прокате в разное время шли всего три французских картины из репертуара 1949 года: комедия «Школа бездельников» Жана-Поля Ле Шануа, драмы «За решетками» («У стен Малапаги») Рене Клемана и «Рассвет» Луи Дакена.
Список лидеров кинопроката Франции 1949 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Праздничный день (Jour de fête). 1949.
1.10. Премьера: 4.07.1949. Комедия.
Режиссер Жак Тати.
6,8 млн. зрителей.
2. Барри (Barry). 1949.
Премьера: 2.09.1949. Комедия.
Режиссер Ришар Потье.
4,1 млн. зрителей.
3. Сердце на руке (Le Coeur sur la main). 1949.
1.35. Премьера: 29.06.1949. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,7 млн. зрителей.
4. Манон (Manon). 1949.
1.40. Премьера: 9.03.1949. Криминальная драма.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
3,4 млн. зрителей.
5. Героический месье Бонифас (L'héroïque Monsieur Boniface). 1949.
1.32. Премьера: 19.10.1949. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
3,3 млн. зрителей.
6. Жижи (Gigi). 1949.
1.45. Премьера: 5.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жаклин Одри.
3,2 млн. зрителей.
7. Клетка для девушек (La cage aux filles). 1949.
2,0. Премьера: 10.10.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Клош.
3,1 млн. зрителей.
8. Требуется убийца (On demande un assassin). 1949.
1.30. Премьера: 21.10.1949. Комедия
Режиссер Эрнст Нойбах.
3,1 млн. зрителей.
9. На большом балконе (Au Grand Balcon). 1949.
1.51. Премьера: 30.11.1949. Приключения.
Режиссер Анри Декуэн.
2,8 млн. зрителей.
10. Фанданго (Fandango). 1949.
1.30. Премьера: 18.02.1949. Комедия.
Режиссер Эмиль Е. Рейнер.
2,6 млн. зрителей.
11. В небесном королевстве (Au royaume des cieux). 1949.
1.48. Премьера: 30.09.1949. Мелодрама.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,6 млн. зрителей.
12. Бал пожарных (Le Bal des pompiers). 1949.
1.35. Премьера: 14.03.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Андре Бартомьё.
2,6 млн. зрителей.
13. Школа бездельников (L'École buissonnière). 1949.
1.50 min. Премьера: 8.04.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР с 4.04.1960: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Детский сад (La Maternelle). 1949.
1.45. Премьера: 20.05.1949 (France). Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
2,5 млн. зрителей.
15. Тайна Майерлинга (Le Secret de Mayerling). 1949.
1.30. Премьера: 7.05.1949. Мелодрама.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,4 млн. зрителей.
16. Возвращение к жизни (Retour à la vie). 1949.
2,0. Премьера: 14.09.1949. Драма, комедия.
Режиссеры: Андре Кайат, Жорж Лампен, Анри-Жорж Клузо, Жан Древиль.
2,4 млн. зрителей.
17. Миссия в Танжере (Mission à Tanger). 1949.
1.40. Премьера: 7.06.1949. Драма.
Режиссер Андре Юнебель
.
2,3 млн. зрителей.
18. Джо – романс (Jo la romance). 1949.
1.30. Премьера: 4.03.1949. Музыкальная мелодрама.
Режиссер Жиль Гранжье
.
2,3 млн. зрителей.
19. Около полуночи (Entre onze heures et minuit). 1949.
1.32. Премьера: 23.03.1949. Детектив.
Режиссер Анри Декуэн
.
2,2 млн. зрителей.
20. Миллионер на день (Millionnaires d'un jour). 1949.
1.54. Премьера: 13.12.1949. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель
.
2,2 млн. зрителей.
21. Недотепа (Branquignol). 1949.
1.37. Премьера: 16.12.1949. Комедия.
Режиссер Робер Дери
.
2,2 млн. зрителей.
22. Веронские любовники (Les Amants de Vérone). 1949.
1.45. Премьера: 7.03.1949. Мелодрама.
Режиссер Андре Кайат.
2,1 млн. зрителей.
23. Белый эскадрон (L'escadron blanc). 1949.
1.44. Премьера: 1.07.1949. Приключения.
Режиссер Рене Шана.
2,1 млн. зрителей.
24. Займись Амели…! (Occupe-toi d'Amélie...!). 1949.
1.32. Премьера: 22.11.1949. Комедия.
Режиссер Клод Отан-Лара.
2,1 млн. зрителей.
25. Марлен (Marlène). 1949.
1.40. Премьера: 2.09.1949. Мелодрама.
Режиссер Пьер де Эрен.
2,1 млн. зрителей.
26. Эти дамы в зеленых шляпах (Ces dames aux chapeaux verts). 1949.
1.30. Премьера: 6.05.1949. Драма.
Режиссер Фернан Ривер.
2,1 млн. зрителей.
27. За решетками / У стен Малапаги (Au-delà des grilles / Le mura di Malapaga). 1949
.
1.35. Премьера: 5.10.1949. Драма.
Режиссер Рене Клеман.
2,0 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «У стен Мапалаги») – с 5 февраля 1951
28. Бал Купидон (Bal Cupidon). 1949.
1.40. Премьера: 18.05.1949. Криминальная комедия.
Режиссер Марк-Жильбер Соважон.
2,0 млн. зрителей.
29. Доктор Лаэнек (Docteur Laennec). 1949.
1.35. Премьера: 17.06.1949. Драма.
Режиссер Морис Клош.
1,9 млн. зрителей.
30. Жан с Луны (Jean de la Lune). 1948.
1.35. Премьера: 26.01.1949. Комедия
Режиссер Марсель Ашар.
1,9 млн. зрителей.
31. Моряк Ганс (Hans le marin). 1949.
1.35. Премьера: 31.08.1949. Детектив.
Режиссер Франсуа Вилье.
1,9 млн. зрителей.
32. Свидание в июле (Rendez-vous de juillet). 1949.
1.52. Премьера: 27.09.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Беккер.
1,9 млн. зрителей.
33. Портрет убийцы (Portrait d'un assassin). 1949.
1.40. Премьера: 25.11.1949. Триллер.
Режиссер Бернар-Ролан
.
1,9 млн. зрителей.
34. Последняя любовь (Dernier amour). 1949.
1.39. Премьера: 12.08.1949. Мелодрама.
Режиссер Жан Стелли.
1,8 млн. зрителей.
35. Король (Le Roi). 1949.
1.39. Премьера: 14.12.1949. Комедия.
Режиссер Марк-Жильбер Соважон.
1,8 млн. зрителей.
36. Крушение (L'Epave). 1949.
1.34. Премьера: 15.11.1949. Драма.
Режиссер Вилли Розье.
1,8 млн. зрителей.
37. Дю Геклен (Du Guesclin). 1949.
1.30. Премьера: 3.06.1949. Приключения.
Режиссер Бернар де Латур.
1,7 млн. зрителей.
38. Майя (Maya). 1949.
1.18. Премьера: 9.12.1949. Мелодрама.
Режиссер Раймон Бернар.
1,6 млн. зрителей.
39. Улица Пигаль, 56 (56, rue Pigalle). 1949.
1.28. Премьера: 19.03.1949. Детектив.
Режиссер Вилли Розье.
1,6 млн. зрителей.
40. Женщина на день (Une femme par jour). 1949.
1.38. Премьера: 23.02.1949. Музкомедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,6 млн. зрителей.
41. Фантомас против Фантомаса (Fantômas contre Fantômas). 1949.
1.35. Премьера: 8.02.1949.
Режиссер Робер Верней.
1,6 млн. зрителей.
42. Рай потерянных пилотов (Le paradis des pilotes perdus). 1949.
1.29. Премьера: 18.08.1949. Драма.
Режиссер Жорж Лампен.
1,5 млн. зрителей.
43. Бриллиантовый вальс (Valse brillante). 1949.
1.35. Премьера: 2.12.1949. Музкомедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,5 млн. зрителей.
44. Красный знак (Le Signal rouge). 1949.
1.38. Премьера: 4.02.1949. Драма.
Режиссер Эрнст Нёбаш.
1,5 млн. зрителей.
45. Все дороги ведут в Рим (Tous les chemins mènent à Rome). 1949.
1.29. Премьера: 16.09.1949. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,4 млн. зрителей.
46. Тайна желтой комнаты (Le Mystère de la chambre jaune). 1949.
1.30. Премьера: 15.06.1949. Детектив.
Режиссер Анри Айснер
.
1,4 млн. зрителей.
47. Молчание моря (Le Silence de la mer). 1949.
1.27. Премьера: 22.04.1949). Драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,4 млн. зрителей.
48. Коломба (Colomba). 1948.
1.34. Премьера: 14.06.1948. Драма.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,4 млн. зрителей.
49. Пять красных тюльпанов (Cinq tulipes rouges). 1949.
1.30. Премьера: 23.03.1949. Детектив.
Режиссер Жан Стелли.
1,4 млн. зрителей.
50. Белые лапки (Pattes blanches). 1949.
1.32. Премьера: 13.04.1949. Мелодрама.
Режиссер Жан Гремийон.
1,3 млн. зрителей.
51. Огненная битва (La Bataille du feu). 1949.
1.30. Премьера: 24.04.1949. Комедия, драма.
Режиссер Морис де Канонж.
1,3 млн. зрителей.
52. Только что опубликовано (Vient de paraître). 1949.
1.37. Премьера: 28.10.1949. Мелодрама.
Режиссер Жак Оссен.
1,3 млн. зрителей.
53. Аромат дамы в черном (Le Parfum de la dame en noir). 1949.
1.40. Премьера: 5.10.1949. Детектив.
Режиссер Луи Дакэн.
1,2 млн. зрителей.
54. Монсеньор (Monseigneur). 1949.
1.35. Премьера: 16.12.1949. Драма.
Режиссер Роже Ришебе.
1,2 млн. зрителей.
55. В последний час, специальное издание (Dernière heure, édition spéciale). 1949
.
1.30. Премьера: 30.09.1949. Криминальная комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
1,1 млн. зрителей.
56. Летняя гроза (Orage d'été). 1949.
1.20. Премьера: 1949. Драма.
Режиссер Жан Жере.
1,1 млн. зрителей.
57. Ловушка для мужчин (Piège à hommes). 1949.
1.25. Премьера: 2.02.1949. Детектив.
Режиссер Жан Лубиньяк.
1,0 млн. зрителей.
58. Ева и змей (Ève et le serpent). 1949.
1.35. Премьера: 8.12.1949. Комедия.
Режиссер Шарль-Феликс Тавано
.
0,9 млн. зрителей.
59. Ферма семи грехов (La Ferme des sept péchés). 1949.
1.30. Премьера: 16.09.1949. Драма.
Режиссер Жан Девевр.
0,9 млн. зрителей.
60. Такой красивый маленький пляж (Une si jolie petite plage). 1948.
1.31. Премьера: 19.01.1949. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
0,8 млн. зрителей.
61. Воскресные боги (Les dieux du dimanche). 1949.
1.35. Премьера: 9.02.1949. Комедия.
Режиссер Рене Люко.
0,8 млн. зрителей.
62. Флюгер (Vire-vent). 1949.
Премьера: 1949. Комедия.
Режиссер Жан Форе.
0,7 млн. зрителей.
63. Рассвет (Le Point du jour). 1949.
1.41. Премьера: 7.04.1949. Драма.
Режиссер Луи Дакен.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1950: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
64. Эшафот может подождать (L'Echafaud peut attendre). 1948.
1.27. Премьера: 9.02.1949. Детектив.
Режиссер Альбер Валентен.
0,6 млн. зрителей.
65. Сюзанна и бандиты (Suzanne et ses brigands). 1949.
1.16. Премьера: 1949. Комедия.
Режиссер Ив Чампи.
0,6 млн. зрителей.
66. Неспокойные воды (Les Eaux troubles). 1949.
1.45. Премьера: 26.08.1949. Драма.
Режиссер Анри Калеф.
0,6 млн. зрителей.
67. У двух голубок (Aux deux colombes). 1949.
1.35. Премьера: 27.07.1949. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
0,5 млн. зрителей.
68. Тоа (Tôa). 1949.
1.25. Премьера: 28.10.1949. Комедия, мелодрама.
Режиссер Саша Гитри.
0,4 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1950 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1950 года привлекли в кинозалы Франции от 2,7 млн. до 6,7 млн. зрителей.
1950-е годы были поистине золотым веком французского кинопроката.
Так в 1950-м году 60 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» кинопроката 1950 года был разнообразен, но в целом, как и прежде, на французских экранах 1950 года доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
В первую десятку лидеров французского кинопроката вошли фильмы знаменитых режиссеров Андре Кайата, Жан-Поля Ле Шануа, Жана Деланнуа и др. Весьма близкой к этой десятке была посещаемость фильмов Марселя Карне, Рене Клера и Андре Юнебеля.
Любопытно отметить, что первую десятку лидеров французского проката вошли две комедии с участием Фернанделя и две комедии с участием Бурвиля.
В 1950-м году в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Из первой десятки лидеров французского кинопроката 1950 года на экраны СССР не довелось попасть ни одной ленте.
А всего в советском прокате в разное время шли всего три французских картины из репертуара 1950 года: драма «Прелюдия к славе», комедия с Фернаделем «Казимир» и самый знаменитый фильм Жана Кокто «Орфей» (с Жаном Маре в главной роли).
Но если первые две ленты попали в советский кинопрокат в 1950-х, но «Орфей» основательно подзадержался: на экраны СССР он вышел только осенью 1988 года…
Список лидеров кинопроката Франции 1950 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Мы поедем в Париж (Nous irons à Paris). 1950.
1.33 min. Премьера: 8.02.1950. Музкомедия.
Режиссер Жан Буайе.
6,7 млн. зрителей.
2. Униформы и большие маневры (Uniformes et grandes manoeuvres). 1950.
1.20. Премьера: 1950. Комедия.
Режиссер Рене Ле Энаф.
4,6 млн. зрителей.
3. Правосудие свершилось (Justice est faite). 1950.
1.45. Премьера: 20.09.1950. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
4,3 млн. зрителей.
4. Избранник мадам Юссон (Le Rosier de Madame Husson). 1950.
1.24. Премьера: 29.09.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Буайе.
4,3 млн. зрителей.
5. Убийства? (Meurtres?). 1950.
2,0. Премьера: 10.10.1950. Драма.
Режиссер Ришар Потье.
4,0 млн. зрителей.
6. Король Пандоры (Le Roi Pandore). 1950.
1.35. Премьера: 31.03.1950. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,6 млн. зрителей.
7. Большой цирк (Le Grand Cirque). 1950.
1.43. Премьера: 1950. Драма.
Режиссер Жорж Пекле.
3,0 млн. зрителей.
8. Пигаль – Сен-Жермен де Пре (Pigalle-Saint-Germain-des-Prés). 1950.
1.25. Премьера: 8.12.1950. Музкомедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,0 млн. зрителей.
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Жерар Ури
9. Красавица здесь (La Belle que voilà). 1950.
1.35. Премьера: 22.04.1950. Мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
2,8 млн. зрителей.
10. Богу нужны мужчины (Dieu a besoin des hommes). 1950.
1.40. Премьера: 4.10.1950. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,7 млн. зрителей.
11. Мари из порта (La Marie du port). 1950.
1.33. Премьера: 25.02.1950. Мелодрама.
Режиссер Марсель Карне.
2,7 млн. зрителей.
12. Красота дьявола (La Beauté du diable). 1950.
1.37. Премьера: 16.03.1950. Фантастика.
Режиссер Рене Клер.
2,6 млн. зрителей.
13. Не доверяйте блондинкам (Méfiez-vous des blondes). 1950.
1.47. Премьера: 24.11.1950. Драма.
Режиссер Андре Юнебель.
2,5 млн. зрителей.
14. Прелюдия к славе (Prélude à la gloire). 1950.
1.35. Премьера: 16.06.1950. Драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 октября 1952
.
15. Маленькая шоколадница (La Petite chocolatière). 1949.
1.27. Премьера: 3.03.1950. Комедия.
Режиссер Андре Бартомьё.
2,4 млн. зрителей.
16. Разносчица хлеба (La portatrice di pane). 1950.
Премьера: 10.11.1950. Драма.
Режиссер Морис Клош.
2,4 млн. зрителей.
17. Потерянные воспоминания (Souvenirs perdus). 1950.
1.57. Премьера: 11.11.1950. Драма, комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,4 млн. зрителей.
18. Сокровище Пье-Никле (Le Trésor des Pieds-Nickelés). 1950.
1.36. Премьера: 8.03.1950. Комедия.
Режиссер Марсель Абулкер
.
2,4 млн. зрителей.
19. Расстрелян на рассвете (Fusillé à l'aube). 1950.
1.30. Премьера: 9.08.1950.
Режиссер Андре Аге.
2,3 млн. зрителей.
20. Казимир (Casimir). 1950.
1.27. Премьера: 28.04.1950. Комедия.
Режиссер Ришар Потье.
2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 февраля 1959. Повторный прокат в СССР – с 11 октября 1971.
21. Денщик капитана (Le tampon du capiston). 1950.
1.35. Премьера: 4.08.1950. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,2 млн. зрителей.
23. Мария Шапделен (Maria Chapdelaine). 1950.
1.40. Премьера: 17.11.1950. Мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре.
2,2 млн. зрителей.
24. Микет и её мать (Miquette et sa mère). 1950.
1.35. Премьера: 14.04.1950. Комедия.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
2,2 млн. зрителей.
25. Последние дни Помпеи (Les Derniers Jours de Pompeï). 1950.
1.50. Премьера: 2.03.1950. Драма.
Режиссеры: Марсель Л'Эрбье
и Паоло Моффа.
2,1 млн. зрителей.
26. Я люблю только тебя… (Je n'aime que toi...). 1949.
1.33. Премьера: 30.06.1949. Комедия.
Режиссер Пьер Монтазель.
2,1 млн. зрителей.
27. 84-й берет отпуск (Le 84 prend des vacances). 1950.
1.33. Премьера: 22.02.1950. Комедия.
Режиссер Лео Жоанон.
2,1 млн. зрителей.
28. Леди Панама (Lady Paname). 1950.
1.53. Премьера: 26.05.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Жансон.
2,1 млн. зрителей.
29. Парижский вальс (La valse de Paris). 1950.
1.32. Музкомедия.
Режиссер Марсель Ашар.
2,1 млн. зрителей.
30. Мое яблоко (Ma Pomme). 1950.
1.42. Премьера: 15.11.1950. Музкомедия.
Режиссер Марк-Жильбер Соважон.
2,1 млн. зрителей.
31. Три моряка в монастыре (Trois marins dans un couvent). 1950.
Премьера: 13.08.1950. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
2,0 млн. зрителей.
32. Большая встреча (Le grand rendez-vous). 1950.
Премьера: 1950. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
1,9 млн. зрителей.
33. Вероника (Véronique). 1950.
1.40. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
1,9 млн. зрителей.
34. Человек с Ямайки (L'Homme de la Jamaïque). 1950.
2,0. Премьера: 22.12.1950. Драма.
Режиссер Морис Канонж.
1,9 млн. зрителей.
35. Любовь и компания (Amour et compagnie). 1950.
1.37. Премьера: 27.01.1950. Музкомедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,9 млн. зрителей.
36. Симулянт (Tire au flanc). 1950.
1.27. Премьера: 10.11.1950. Комедия.
Режиссер Фернан Ривер.
1,9 млн. зрителей.
37. Сингоалла (Singoalla). 1949.
1.33. Премьера: 26.06.1950. Приключенческая мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
1,9 млн. зрителей.
38. Посылка цветов (Envoi de fleurs). 1950.
1.42 min. Премьера: 26.05.1950. Драма.
Режиссер Жан Стелли.
1,8 млн. зрителей.
39. Жюли де Карнелан (Julie de Carneilhan). 1950.
1.35. Премьера: 21.04.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Манюэль.
1,8 млн. зрителей.
40. Заднеприводная банда (Le Gang des tractions arrière). 1950.
1.48. Премьера: 24.11.1950. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Лубиняк.
1,8 млн. зрителей.
41. Дама из Максима (La Dame de chez Maxim). 1950.
1.32. Премьера: 15.09.1950. Комедия.
Режиссер Марсель Абулкер.
1,8 млн. зрителей.
42. Минна, инженю свободных нравов (Minne, l'ingénue libertine). 1950.
1.30. Премьера: 24.05.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жаклин Одри.
1,8 млн. зрителей.
43. Стеклянный замок (Le Château de verre). 1950.
1.34. Премьера: 16.12.1950. Мелодрама.
Режиссер Рене Клеман.
1,7 млн. зрителей.
44. Карусель (La Ronde). 1950.
1.33. Премьера: 27.09.1950. Мелодрама.
Режиссер Макс Офюльс.
1,5 млн. зрителей.
45. Манеж (Manèges). 1949.
1.31. Премьера: 25.01. 1950. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
1,5 млн. зрителей.
46. Охота (Le traqué). 1950.
1.26. Премьера: 13.12.1950. Криминальная драма.
Режиссер Франк Тутл.
1,3 млн. зрителей.
47. Бывшие из Сен-Лу (Les Anciens de Saint-Loup). 1950.
1.30. Премьера: 8.09.1950. Драма.
Режиссер Жорж Лампен.
1,3 млн. зрителей.
48. Для нашей любви нет выходных (Pas de week-end pour notre amour). 1950.
1.25. Премьера: 1.09.1950. Музкомедия.
Режиссер Пьер Монтазель.
1,3 млн. зрителей.
49. Жажда мужчин (La soif des hommes). 1950.
1.33. Премьера: 31.05.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Серж де Полиньи.
1,3 млн. зрителей.
50. Любят только раз (On n'aime qu'une fois). 1950.
1.22. Премьера: 1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Стелли.
1,3 млн. зрителей.
51. До свидания, месье Грок (Au revoir monsieur Grock). 1949.
1.47. Премьера: 19.01.1950. Драма.
Режиссер Пьер Бийон.
1,3 млн. зрителей.
52. Вендетта в Камарге (Vendetta en Camargue). 1950.
1.28. Премьера: 23.08.1950. Вестерн.
Режиссер Жан Девевр.
1,3 млн. зрителей.
53. Амеде (Amédée). 1950.
1.27. Премьера: 15.02.1950. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,2 млн. зрителей.
54. Ты спас мне жизнь (Tu m'as sauvé la vie). 1950.
1.25. Премьера: 20.09.1950. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
1,2 млн. зрителей.
55. Женщины сошли с ума (Les femmes sont folles). 1950.
1.25. Премьера: 17.09.1950.
Режиссер Жиль Гранжье
.
1,2 млн. зрителей.
56. Три телеграммы (Trois Télégrammes). 1950.
1.37. Премьера: 3.11.1950. Комедия.
Режиссер Анри Декуэн.
1,2 млн. зрителей.
57. Улица без закона (La Rue sans loi). 1950.
1.40. Премьера: 1.12.1950. Комедия.
Режиссер Марсель Жибо.
1,1 млн. зрителей.
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«Орфей», Франция (1949)
58. Орфей (Orphée). 1950.
1.52. Премьера: 29.09.1950. Драма, фантастика.
Режиссер Жан Кокто.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 сентября 1988.
59. Свидание с удачей (Rendez-vous avec la chance). 1950.
1.12. Премьера: 23.08.1950. Комедия.
Режиссер Эмиль Е. Рейнер.
1,1 млн. зрителей.
60. Маленький зуав (Au p'tit zouave). 1950
.
1.44. Премьера: 25.04.1950. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,1 млн. зрителей.
61. Весенний дом (La Maison du printemps). 1950.
1.34. Премьера: 29.09.1950. Комедия.
Режиссер Жак Даруа.
1,0 млн. зрителей.
62. Дорогой (Chéri). 1950.
1.30. Премьера: 6.09.1950. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Бийон.
1,0 млн. зрителей.
63. Гость во вторник (L'invité du mardi). 1950.
1.40. Премьера: 21.06.1950. Драма.
Режиссер Жак Деваль.
0,9 млн. зрителей.
64. Радостный мужчина (L'Homme de joie). 1950.
1.18. Премьера: 8.12.1950. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,8 млн. зрителей.
65. Некоторый месье (Un certain monsieur). 1950.
1.30. Премьера: 24.05.1950. Детектив.
Режиссер Ив Чампи.
0,8 млн. зрителей.
66. Ничтожная Аньес (Agnès de rien). 1950.
1.35. Премьера: 2.08.1950. Драма.
Режиссер Пьер Бийон.
0,8 млн. зрителей.
67. Хорёк (Le Furet). 1950.
1.30. Премьера: 10.02.1950. Детектив.
Режиссер Раймон Лебурсье.
0,7 млн. зрителей.
68. Пограничная зона (Zone frontière). 1950
1.32. Премьера: 5.07.1950. Детектив.
Режиссер Жан Гурге.
0,7 млн. зрителей.
69. Голова блондинки (Tête blonde). 1950.
1.33. Премьера: 1.09.1950. Комедия.
Режиссер Морис Кам.
0,7 млн. зрителей.
70. Ужасные дети (Les Enfants terribles). 1950.
1.45. Премьера: 22.03.1950. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
0,7 млн. зрителей.
71. Дыра в стене (Un trou dans le mur). 1950.
1.53. Премьера: 22.02.1950.
Режиссер Эмиль Кузине.
0,7 млн. зрителей.
72. Римский экспресс (Rome Express). 1950
1.26. Премьера: 1950. Комедия.
Режиссер Кристиан Стенжель.
0,7 млн. зрителей.
73. Атомный месье Пласидо (L'Atomique Monsieur Placido). 1950.
1.20. Премьера: 5.07.1950. Криминальная комедия.
Режиссер Робер Эннион.
0,6 млн. зрителей.
74. Мужчина, вернувшийся издалека (L'Homme qui revient de loin). 1950.
1.30. Премьера: 7.04.1950. Триллер.
Режиссер Жан Кастанье.
0,6 млн. зрителей.
75. Бесстрашный Жанно (Jeannot l'intrépide). 1950.
1.20. Премьера: 13.12.1950. Фантастика.
Режиссеры: Жан Имаж
и Шарль Франк
.
0,6 млн. зрителей.
76. Сокровище Кантенака (Le Trésor de Cantenac). 1950.
1.45. Премьера: 6.09.1950. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
0,5 млн. зрителей.
77. Мужчина идет по городу (Un homme marche dans la ville). 1950.
1.35. Премьера: 22.03.1950. Драма.
Режиссер Марчелло Пальеро.
0,4 млн. зрителей.
78. Жизнь начинается завтра (La vie commence demain). 1950.
1.32. Премьера: 15.09.1950.
Режиссер Николь Ведрэ
.
0,4 млн. зрителей.
79. Первое оружие / Круг победителя (Les premières armes). 1950.
1.27. Премьера: 3.08.1950. Драма.
Режиссер Рене Веелер.
0,3 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1951 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1951 года привлекли в кинозалы Франции от 2,6 млн. до 5,7 млн. зрителей.
1950-е годы были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1951-м 50 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Ярким доказательством активной посещаемости французских фильмов в 1951 году стало то, что совершенно неразвлекательный фильм Робера Брессона (1901-1999) – «Дневник сельского священника» – собрал в прокате 2,2 млн. зрителей. И это при том, что ни один из шедевров Р. Брессона в 1960-х – 1980-х не смог привлечь к экранам кинозалов более 300 тысяч зрителей…
В жанровом спектре лидеров «золотой десятки» проката 1951 года преобладали комедии. Да и в целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
Любопытно отметить, что первую десятку лидеров французского проката снова вошли две комедии с участием Фернанделя.
В 1951-м году в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Из первой десятки лидеров французского кинопроката 1951 года на экраны СССР не довелось попасть ни одной ленте.
А всего в советском прокате (в 1951-1955 годах) шли всего две французских картины из репертуара 1951 года: «Адрес неизвестен» Жана-Поля Ле Шануа и «Тень и свет» Анри Калефа.
Список лидеров кинопроката Франции 1951 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Андалузия (Andalousie). 1951.
1.34. Премьера: 7.03.1951. Музкомедия.
Режиссер Робер Верней.
5,7 млн. зрителей.
2. Король уличных торговцев (Le Roi des camelots). 1950.
1.24. Премьера: 11.01.1951. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
4,1 млн. зрителей.
3. По очереди (Chacun son tour). 1951.
1.43. Премьера: 16.11.1951. Музкомедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,8 млн. зрителей.
4. Большой начальник (Un grand patron). 1951.
1.35. Премьера: 28.11.1951. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
3,7 млн. зрителей.
5. Дорогая Каролин (Caroline chérie). 1951.
2.20. Премьера: 23.02.1951. Лирическая комедия.
Режиссер Ришар Потье.
3,6 млн. зрителей.
6. Топаз (Topaze). 1950.
2.16. Премьера: 25.01.1951. Комедия.
Режиссер Марсель Паньоль.
3,2 млн. зрителей.
7. Две девчонки (Les deux Gamines). 1951.
1.33. Премьера: 5.04.1951. Комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
2,8 млн. зрителей.
8. Красная гостиница (L'Auberge rouge). 1951.
1.38. Премьера: 19.10.1951. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Отан-Лара.
2,7 млн. зрителей.
9. Моя жена великолепна (Ma femme est formidable). 1951.
1.32. Премьера: 5.12.1951. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
2,6 млн. зрителей.
10. Гару-Гару, проходящий сквозь стены (Garou-Garou, le passe-muraille). 1951.
1.30. Премьера: 6.04.1951. Фантастическая комедия.
Режиссер Жан Буайе.
2,6 млн. зрителей.
11. Ночь – моё королевство (La nuit est mon royaume). 1951.
1.50. Премьера: 9.08.1951. Драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
2,5 млн. зрителей.
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«Набережная туманов», Франция (1938)
12. Синяя борода (Barbe-Bleue). 1951.
1.39. Премьера: 1951. Комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,5 млн. зрителей.
13. Дикий мальчик (Le garçon sauvage). 1951.
1.52. Премьера: 26.09.1951. Криминальная драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,5 млн. зрителей.
14. Казабьянка (Casabianca). 1951.
1.24. Премьера: 18.05.1951. Драма.
Режиссер Жорж Пекле.
2,4 млн. зрителей.
15. Стук (Knock). 1951.
1.38. Премьера: 21.03.1951. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
2,4 млн. зрителей.
16. Рожден от неизвестного отца (Né de père inconnu). 1951.
Премьера: 27.04.1951. Мелодрама.
Режиссер Морис Клош.
2,4 млн. зрителей.
17. Свидание в Гренаде (Rendez-vous à Grenade). 1951.
1.16. Премьера: 21.11.1951. Музыкальная мелодрама.
Режиссер Ришар Потье.
2,3 млн. зрителей.
18. Король трёпа (Le Roi du bla bla bla). 1950.
1.35. Премьера: 10.01.1951. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,3 млн. зрителей.
19. Дневник сельского священника (Journal d'un curé de campagne). 1951.
1.55. Премьера: 7.02.1951. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
2,2 млн. зрителей.
20. Бонифас – сомнамбула (Boniface somnambule). 1951.
1.26. Премьера: 5.04.1951. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,1 млн. зрителей.
21. Река (Le Fleuve). 1951.
1.39. Премьера: 19.12.1951. Мелодрама.
Режиссер Жан Ренуар.
2,0 млн. зрителей.
22. Ночной клуб (Boîte de nuit). 1951
.
1.30. Премьера: 20.07.1951. Музыкальная мелодрама.
Режиссер Альфред Род.
2,0 млн. зрителей.
23. Адрес неизвестен (Sans laisser d'adresse). 1950.
1.30. Премьера: 17.01.1951. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
2,0 млн. зрителей. В СССР – с 24 декабря 1951.
24. Судебная идентификация (Identité judiciaire). 1951.
1.30. Премьера: 18.04.1951. Криминальная драма.
Режиссер Эрве Бромберже.
1,9 млн. зрителей.
25. Подарок Адель (Le Don d'Adèle). 1951.
1.33. Премьера: 2.02.1951. Комедия, драма.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,8 млн. зрителей.
26. Адемар, или Игрушка судьбы (Adhémar ou le jouet de la fatalité). 1951.
1.29. Премьера: 14.09.1951. Комедия.
Режиссер Фернандель.
1,8 млн. зрителей.
27. Яд (La Poison). 1951.
1.25. Премьера: 30.11.1951. Криминальная комедия.
Режиссер Саша Гитри.
1,8 млн. зрителей.
28. Самый прекрасный в мире грех (Le Plus Joli Péché du monde). 1951.
1.25. Премьера: 29.08.1951. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,8 млн. зрителей.
29. Капитан Ардан (Capitaine Ardant). 1951.
1.32. Премьера: 15.11.1951. Детектив.
Режиссер Андре Звобода.
1,8 млн. зрителей.
30. Набережная Гренель (Quai de Grenelle). 1950.
1.40. Премьера: 27.10.1951. Криминальная драма.
Режиссер Эмиль Е. Рейнер.
1,7 млн. зрителей.
31. Один в Париже (Seul dans Paris). 1951.
1.24. Премьера: 28.11.1951. Комедия.
Режиссер Эрве Бромберже.
1,7 млн. зрителей.
32. Странная мадам X (L'étrange Madame X). 1951.
1.31. Премьера: 24.05.1951. Мелодрама.
Режиссер Жан Гремийон
.
1,7 млн. зрителей.
33. Эдуар и Каролин (Édouard et Caroline). 1951.
1.28. Премьера: 6.04.1951. Лирическая комедия.
Режиссер Жак Беккер.
1,6 млн. зрителей.
34. Месье Фабр (Monsieur Fabre). 1951.
1.30. Премьера: 14.09.1951. Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,5 млн. зрителей.
35. Фиалки за два су (Deux sous de violettes). 1951.
1.38. Премьера: 31.10.1951. Лирическая комедия.
Режиссер Жан Ануй.
1,5 млн. зрителей.
36. Дюпон-Барбес (Dupont-Barbès). 1951.
1.52. Премьера: 9.08.1951. Драма.
Режиссер Анри Лепаж.
1,5 млн. зрителей.
37. Счастливые пилигримы (Les joyeux pèlerins). 1951.
1.35. Премьера: 25.05.1951. Музкомедия.
Режиссер Фред Паскали.
1,5 млн. зрителей.
38. Атолл «К» (Atoll “K”). 1950.
1.40. Премьера: 17.10.1951. Комедия.
Режиссеры: Лео Жоанон, Джон Берри
, Альфред Гулдинг
и Тим Велан.
1,4 млн. зрителей.
39. Грязные руки (Les Mains sales). 1951.
1.43. Премьера: 29.08.1951. Драма.
Режиссеры: Фернан Ривер
и Симона Беррьё
.
1,4 млн. зрителей.
40. Мэр без отпуска (Pas de vacances pour Monsieur le Maire). 1951.
1.27. Премьера: 4.11.1951. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,4 млн. зрителей.
41. Первый после Богa (Maître après Dieu). 1951.
1.32. Премьера: 2.03.1951. Драма.
Режиссер Луи Дакен.
1,4 млн. зрителей.
42. Страсть (Passion). 1951.
1.28. Премьера: 21.09.1951. Мелодрама.
Режиссер Жорж Лампен.
1,4 млн. зрителей.
43. Под небом Парижа (Sous le ciel de Paris). 1951.
1.54. Премьера: 28.03.1951. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,4 млн. зрителей.
44. Мамочка (Mammy). 1951.
1.18. Премьера: 28.11.1951. Драма.
Режиссер Жан Стелли.
1,4 млн. зрителей.
45. Завтра мы разводимся (Demain nous divorçons). 1951.
1.25. Премьера 2.02.1951. Комедия.
Режиссер Луи Кюни.
1,3 млн. зрителей.
46. В эфире (Au fil des ondes). 1951.
1.23. Режиссер Пьер Готерен.
1,3 млн. зрителей.
47. Сердце на море (Coeur sur Mer). 1951.
1.45. Премьера: 2.03.1951. Музкомедия.
Режиссер Жак Даниэль-Норман.
1,2 млн. зрителей.
48. Чудеса случаются только раз (Les Miracles n'ont lieu qu'une fois). 1951.
1.38. Премьера: 18.05.1951. Мелодрама.
Режиссер Ив Аллегре
.
1,2 млн. зрителей.
49. Осужденный (Le Bagnard). 1951.
1.39. Премьера: 13.04.1951. Драма.
Режиссер Вилли Розье.
1,2 млн. зрителей.
50. Мой тюлень и они (Mon phoque et elles). 1951.
1.35. Премьера: 23.03.1951. Комедия.
Режиссер Пьер Бийон.
1,1 млн. зрителей.
51. Биби Фрикотен (Bibi Fricotin). 1951.
1.29. Премьера: 12.04.1951. Комедия.
Режиссер Марсель Блистен.
1,0 млн. зрителей.
52. Оливия (Olivia). 1951.
1.28. Премьера: 27.04.1951. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жаклин Одри.
1,0 млн. зрителей.
53. Поющая жизнь (La vie chantée). 1951.
1.20 min. Премьера: 12.10.1951. Музкомедия.
Режиссер Ноэль-Ноэль.
1,0 млн. зрителей.
54. Любовники с мертвой реки (Les Amants de Bras-Mort). 1951.
Премьера: 1951. Мелодрама.
Режиссер Марчелло Пальеро.
1,0 млн. зрителей.
55. Виктор (Victor). 1951.
1.30. Премьера: 13.06.1951. Мелодрама.
Режиссер Клод Эйман.
1,0 млн. зрителей.
56. Дом Боннадьё (La Maison Bonnadieu). 1951.
1.45. Премьера: 1951. Комедия.
Режиссер Карло Рим.
1,0 млн. зрителей.
57. Тень и свет (Ombre et lumière). 1951.
1.32. Премьера: 27.06.1951. Мелодрама.
Режиссер Анри Калеф.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 ноября 1955.
58. Бертран – львиное сердце (Bertrand coeur de lion). 1951.
1.45. Премьера: 4.05.1951. Комедия.
Режиссер Робер Дэри.
1,0 млн. зрителей.
59. Мыс надежды (Le Cap de l'espérance). 1951.
1.30. Премьера: 14.11.1951. Криминальная драма.
Режиссер Раймон Бернар.
0,9 млн. зрителей.
60. Самая прекрасная девушка мира (La Plus Belle Fille du monde). 1951.
1.50. Премьера: 1951. Мелодрама.
Режиссер Кристиан Стенжель.
0,9 млн. зрителей.
61. Маленькие кардиналы (Les Petites Cardinal). 1951.
1.33. Премьера: 22.06.1951. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,8 млн. зрителей.
62. Виновен? (Coupable?). 1951.
1.23. Премьера: 29.06.1951. Драма
Режиссер Иван Ноэ.
0,8 млн. зрителей.
63. Движение по дюнам (Trafic sur les dunes). 1951.
1.29. Премьера: 1951. Детектив.
Режиссер Жан Гугюэ
.
0,7 млн. зрителей.
64. Этот негодяй Анатоль (Ce coquin d'Anatole). 1951.
1.27. Премьера: 14.05.1952. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
0,6 млн. зрителей.
65. Индюк (Le Dindon). 1951.
1.25. Премьера: 21.11.1951. Комедия.
Режиссер Клод Барма.
0,6 млн. зрителей.
66. Соломенный любовник (L'Amant de paille). 1950.
1.26. Премьера: 5.01.1951. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,6 млн. зрителей.
67. Красная роза (La Rose rouge). 1951.
1.35. Премьера: 7.02.1951. Комедия.
Режиссер Марчелло Пальеро.
0,6 млн. зрителей.
68. Жюльетта, или Ключ к снам (Juliette ou la Clef des songes). 1951.
1.33. Премьера: 18.05.1951. Фантастическая комедия, мелодрама.
Режиссер Марсель Карне.
0,5 млн. зрителей.
69. История любви (Une histoire d'amour). 1951.
1.34. Премьера: 14.11.1951. Криминальная драма.
Режиссер Ги Лефранк.
0,5 млн. зрителей.
70. Дебюро (Deburau). 1951.
1.31. Премьера: 29.06.1951. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
0,2 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1952 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1952 года привлекли в кинозалы Франции от 3,3 млн. до 12,8 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1952-м году 46 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1952 года был разнообразен, но в целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
В первой десятке лидеров французского кинопроката 1952 года оказались фильмы Жюльена Дювивье («Маленький мир дона Камилло»: 12,8 млн. зрителей и первое место по посещаемости), Кристиана-Жака, Рене Клемана, Рене Клера и других известных французских режиссеров.
При взгляде из XXI века совершенно невероятным кажется то, что легендарный фильм Кристиана-Жака «Фанфан-тюльпан» (6,7 млн. зрителей) оказался по итогам кинопроката во Франции на третьем месте, уступив, к примеру, давно забытой кинооперетте «Императорские фиалки» (8,1 млн. зрителей)…
Любопытно также отметить, что первую десятку лидеров французского проката вошли сразу две комедии с участием Фернанделя и два фильма с участием Жерара Филипа.
В 1952-м году в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Из фильмов первой десятки лидеров французского кинопроката 1952 года на советские экраны вышли три картины: «Фанфан-тюльпан», «Запрещенные игры» и «Ночные красавицы».
Искрометный «Фанфан-тюльпан» Кристиана-Жака вышел на экраны СССР в 1955 году, а драма «Запрещенные игры» Рене Клемана – только через двадцать с лишним лет – в 1973.
Прокатный успех «Фанфана-тюльпана» (с учетом разницы в численности населения стран) в СССР был вполне сопоставим с французским.
Если бы «Запрещенные игры» вышли бы на советские экраны в 1950-х, возможно, их успех также был бы немалым, но советском кинопрокате 1973 года эта лента прошла скромно: 4,4 млн. зрителей.
А что касается изысканных «Ночных красавиц» Рене Клера, то они, видимо, испугали советских цензоров 1950-х эротическими мотивами, хотя с точки зрения сегодняшнего дня (да и не только) картина очаровывает зрителей тактичной целомудренностью… Но, увы, эта картина вышла на экраны кинотеатров СССР только в… декабре 1989 года.
Из французских фильмов 1952 года, не вошедших в «золотую» прокатную десятку, на экранах СССР (в 1953-1954 годах) демонстрировались еще две ленты: комедия «Господин Такси» и мелодрама «Их было пятеро».
Итого на экраны СССР в разные годы вышли 5 картин из репертуара французских фильмов 1952 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1952 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Маленький мир дона Камилло (Le Petit Monde de don Camillo). 1952.
1.47. Премьера: 12.12.1952. Комедия.
Режиссер Жюльен Дювивье.
12,8 млн. зрителей.
2. Императорские фиалки (Violettes impériales). 1952.
1.48. Премьера: 12.12.1952. Оперетта, мелодрама.
Режиссер Ришар Потье.
8,1 млн. зрителей.
3. Фанфан-тюльпан (Fanfan la Tulipe). 1952.
1.42. Премьера: 21.03.1952. Приключенческая комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
6,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 января 1955: 33,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с марта 1970.
4. Запрещенные игры (Jeux interdits). 1952.
1.26. Премьера: 9.05.1952. Драма.
Режиссер Рене Клеман
.
4,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 августа 1973: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Манон с источника (Manon des sources). 1952.
1.57. Премьера: 16.12.1952. Драма.
Режиссер Масель Паньоль.
4,3 млн. зрителей.
6. Запретный плод (Le Fruit défendu). 1952.
1.40. Премьера: 24.09.1952. Драма.
Режиссер Анри Верней.
4,0 млн. зрителей.
7. Дамский парикмахер (Coiffeur pour dames). 1952.
1.26. Премьера: 9.05.1952. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
3,9 млн. зрителей.
8. Норманская дыра (Le Trou normand). 1952.
1.34. Премьера: 7.11.1952. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
3,9 млн. зрителей.
9. Ночные красавицы (Les Belles de nuit). 1952.
1.27. Премьера: 14.11.1952. Фантастическая комедия.
Режиссер Рене Клер.
3,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 декабря 1989.
10. Мы поедем в Монте-Карло (Nous irons à Monte-Carlo). 1951.
1.41. Премьера: 24.11.1951. Музкомедия.
Режиссер Жан Буайе.
3,3 млн. зрителей.
11. Полночь, доктор Швейцер (Il est minuit, docteur Schweitzer). 1952.
1.35. Премьера: 19.11.1952. Драма.
Режиссер Андре Агюэ.
3,3 млн. зрителей.
12. Париж всегда поет (Paris chante toujours). 1952.
1.42. Премьера: 25.01.1952. Музкомедия.
Режиссер Пьер Монтазель.
3,1 млн. зрителей.
13. Поле на краю (La Table-aux-Crevés). 1951.
1.32. Премьера: 1.02.1952. Комедия, драма.
Режиссер Анри Верней.
3,1 млн. зрителей.
14. Минута истины (La Minute de vérité). 1952.
1.49. Премьера: 22.10.1952. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
3,1 млн. зрителей.
15. Мы все убийцы (Nous sommes tous des assassins). 1952.
1.55. Премьера: 21.05.1952. Криминальная драма.
Режиссер Андре Кайат.
3,1 млн. зрителей.
16. Алло, я тебя люблю! (Allô, je t'aime!). 1952.
1.31. Премьера: 9.05.1952. Комедия.
2,9 млн. зрителей.
Режиссёр Андре Бертомьё
17. Обожаемые создания (Adorables сréatures). 1952.
1.50. Премьера: 5.09.1952. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,7 млн. зрителей.
18. П… уважаемая (La P... respectueuse). 1952.
1.35. Премьера: 8.10.1952. Мелодрама.
Режиссеры: Шарль Брабан
и Марчелло Пальеро.
2,5 млн. зрителей.
19. Мой священник у богачей (Mon curé chez les riches). 1952.
1.38. Премьера: 26.09.1952. Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже
.
2,5 млн. зрителей.
20. Моё последнее Рождество (Son dernier noël). 1952.
1.40. Премьера: 12.12.1952. Драма.
Режиссер Жак Даниэль-Норман.
2,4 млн. зрителей.
21. Уходи или повтори (Quitte ou double). 1953.
1.23 min. Премьера: 6.02.1953. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
2,1 млн. зрителей.
22. Месье Легиньон-стрелочник (Monsieur Leguignon, lampiste). 1952.
1.41. Премьера: 9.05.1952. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,1 млн. зрителей.
23. Силач из Батиньоля (Le Costaud des Batignolles). 1952.
1.23. Премьера: 30.04.1952. Комедия.
Режиссер Ги Лакур
.
2,1 млн. зрителей.
24. Семь смертных грехов (Les Sept Péchés capitaux). 1952.
2.28. Премьера: 30.04.1952. Драма.
Режиссеры: Роберто Росселини
, Жан Древиль
, Ив Аллегре
, Клод Атан-Лара
, Жорж Лакомб
, Карло Рим
и Эдуардо Де Филиппо
.
1,9 млн. зрителей.
25. Месье Такси / Господин Такси (Monsieur Taxi). 1952.
1.15. Премьера: 3.09.1952. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 февраля 1954.
26. Золотая каска (Casque d'or). 1952.
1.36. Премьера: 13.03.1952. Криминальная мелодрама.
Режиссер Жак Беккер.
1,9 млн. зрителей.
27. Резня в кружевах (Massacre en dentelles). 1951.
1.37. Премьера: 15.01.1952. Триллер.
Режиссер Андре Юнебель.
1,9 млн. зрителей.
28. Волки охотятся ночью (Les Loups chassent la nuit). 1952.
Премьера: 6.02.1952. Криминальная мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
1,8 млн. зрителей.
29. Игра на виселице (Gibier de potence). 1951.
1.46. Премьера: 8.11.1951. Драма.
Режиссер Роже Ришбэ.
1,7 млн. зрителей.
30. Кожаный нос (Nez de cuir). 1952.
1.32. Премьера: 26.03.1952. Приключения.
Режиссер Ив Аллегре.
1,7 млн. зрителей.
31. Три туза (Brelan d'as). 1952.
1.58. Премьера: 12.09.1952. Детектив.
Режиссер Анри Верней.
1,7 млн. зрителей.
32. Она и я (Elle et moi). 1952
.
1.41. Премьера: 31.12.1952. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,7 млн. зрителей.
33. Девушка на дороге (Une fille sur la route). 1952.
1.25. Премьера: 28.03.1952. Мелодрама.
Режиссер Жан Стелли.
1,7 млн. зрителей.
34. Дом в дюнах (La maison dans la dune). 1952.
Премьера: 29.02.1952. Мелодрама.
Режиссер Жорж Лампен.
1,7 млн. зрителей.
35. Любовь, мадам (L'amour, Madame). 1951
.
1.30. Премьера: 23.01.1952. Лирическая комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,6 млн. зрителей.
36. Священник из Сен-Амур (Le Curé de Saint-Amour). 1952.
1.28. Премьера: 14.11.1952. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,5 млн. зрителей.
37. Три сумасшедших странных девы (Trois vieilles filles en folie). 1952.
1.25. Премьера: 21.03.1952. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,5 млн. зрителей.
38. Безумство молодости (La Jeune Folle). 1952.
1.24. Премьера: 1.10.1952. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
1,4 млн. зрителей.
39. Открыт против X (Ouvert contre X). 1952.
1.40. Премьера: 11.06.1952. Детектив.
Режиссер Ришар Поттье.
1,4 млн. зрителей.
40. Процесс в Ватикане (Procès au Vatican). 1952.
1.50. Премьера: 29.08.1952. Драма.
Режиссер Андре Агюэ.
1,3 млн. зрителей.
41. Праздник Анриетты (La Fête à Henriette). 1952.
1.58. Премьера: 17.12.1952. Комедия.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,3 млн. зрителей.
42. Ребенок в тревоге (Une enfant dans la tourmente). 1952
.
1.34. Премьера: 1952. Драма.
Режиссер Жан Гургюе.
1,3 млн. зрителей.
43. Морковные волосы (Poil de carotte). 1952.
1.40. Премьера: 28.05.1952. Драма.
Режиссер Поль Меснер.
1,3 млн. зрителей.
44. Правда о малютке Донж (La Vérité sur Bébé Donge). 1952.
1.54. Премьера: 13.02.1952. Драма.
Режиссер Анри Декуэн.
1,2 млн. зрителей.
45. Удовольствие (Le Plaisir). 1952.
1.37. Премьера: 29.02.1952. Комедия, мелодрама.
Режиссер Макс Офюльс.
1,2 млн. зрителей.
46. Желание любви (Le Désir et l'amour). 1952.
1.20. Премьера: 25.04.1952. Мелодрама.
Режиссеры: Анри Декуэн
и Луи Мария Делгадо
.
1,1 млн. зрителей.
47. Проклятые любовники (Les amants maudits). 1952.
1.37. Премьера: 13.03.1952. Криминальная драма.
Режиссер Вилли Розье.
1,1 млн. зрителей.
48. Девушка с кнутом (La Fille au fouet). 1952.
1.22. Премьера: 26.09.1952. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
1,0 млн. зрителей.
49. Брачное агентство (Agence matrimoniale). 1952.
1.49. Премьера: 21.05.1952. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
1,0 млн. зрителей.
50. Мужчина моей жизни (L'homme de ma vie). 1952.
1.38 min. Премьера: 16.03.1952. Мелодрама.
Режиссер Ги Лефранк.
1,0 млн. зрителей.
51. Один день с вами (Un jour avec vous). 1952.
Премьера: 1953. Комедия.
Режиссер Жан-Рене Легран.
1,0 млн. зрителей.
52. Женщина с орхидеей (La Femme à l'orchidée). 1951.
1.20. Премьера: 4.01.1952. Детектив.
Режиссер Раймон Лебурсье.
0,9 млн. зрителей.
53. Два господина у мадам (Les deux monsieur de madame). 1952.
1.30. Премьера: 4.05.1952. Комедия.
Режиссер Робер Бибаль.
0,9 млн. зрителей.
54. Фортюнэ из Марселя (Fortuné de Marseille). 1952.
1.38. Премьера: 1952. Комедия.
Режиссеры: Анри Лепаж
и Пьер Мер.
0,8 млн. зрителей.
55. Бегство месье Перля (La Fugue de monsieur Perle). 1952.
1.40. Премьера: 12.12.1952. Комедия.
Режиссеры: Роже Ришебе
и Пьер Гаспар-Уи.
0,8 млн. зрителей.
56. Божий суд (Le Jugement de Dieu). 1949.
1.38. Премьера: 20.08.1952. Драма.
Режиссер Раймон Бернар.
0,8 млн. зрителей.
57. Прощай, Париж (Adieu Paris). 1952.
Премьера: 25.1952.
Режиссер Клод Эйман.
0,8 млн. зрителей.
58. Забава свадьбы (Drôle de noce). 1952.
1.13. Премьера: 10.09.1952. Комедия.
Режиссер Лео Жоанон.
59. Двенадцать часов счастья (Douze heures de bonheur). 1952.
1.19. Премьера: 27.08.1952. Лирическая комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,7 млн. зрителей.
60. В сердце Касба (Au coeur de la Сasbah). 1951.
1.36. Премьера: 24.01.1952. мелодрама.
Режиссер Пьер Кардиналь.
0,7 млн. зрителей.
61. Серенада для палача (Sérénade au bourreau). 1952.
1.30. Премьера: 1.02.1952. Драма.
Режиссер Жан Стелли.
0,7 млн. зрителей.
62. Они в виноградниках… (Ils sont dans les vignes...). 1952.
1.29. Премьера: 31.10.1952. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
0,7 млн. зрителей.
63. Их было пятеро (Ils étaient cinq). 1951
.
1.29. Премьера: 23.01.1952. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Пиното.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 августа 1953.
64. Буридан, герой башни Несль (Buridan, héros de la tour de Nesle). 1952.
1.34. Премьера: 24.10.1952. Приключения.
Режиссер Эмиль Кузине.
0,6 млн. зрителей.
65. Я был трижды (Je l'ai été trois fois). 1952.
1.21. Премьера: 31.10.1952. Лирическая комедия.
Режиссер Саша Гитри.
0,6 млн. зрителей.
66. Красный занавес (Le rideau rouge). 1952.
1.24. Премьера: 14.11.1952. Драма.
Режиссер Андре Барсак.
0,6 млн. зрителей.
67. Букет радости (Bouquet de joie). 1952.
1.28. Премьера: 22.02.1952. Музкомедия.
Режиссер Морис Кам.
0,5 млн. зрителей.
68. Потерянный дом (Foyer perdu). 1952.
1.45. Премьера: 13.06.1952. Комедия.
Режиссер Жан Лубиньяк.
0,5 млн. зрителей.
69. Три женщины (Trois Femmes). 1952.
1.54. Премьера: 13.08.1952. Комедия.
Режиссер Андре Мишель.
0,5 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1953 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1953 года привлекли в кинозалы Франции от 3,6 млн. до 7,4 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1953-м году 52 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1953 года был разнообразен, но в целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Жюльен Дювивье, Анри-Жоржа Клузо, Андре Юнебеля, Жака Тати, Анри Вернея, Кристиана-Жака и других известных французских режиссеров.
Любопытно также отметить, что первую десятку лидеров французского проката в очередной раз вошли сразу две комедии с участием Фернанделя, который, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х…
В 1953-м году в советском кинопрокате французских фильмов было очень мало. Во многом это было связано с тем, что именно в этот период на экранах СССР шли так называемые трофейные фильмы (в основном американские и немецкие).
Лидировавшая во французском кинопрокате 1953 года комедия «Возвращение Дона Камилло» (7,4 млн. зрителей) не была куплена для советских экранов, по-видимому, из-за доброжелательной трактовки образа священника.
А вот оказавшаяся на втором месте по кассовым сборам легендарная драма Анри-Жоржа Клузо «Плата за страх» (6,9 млн. зрителей) оказалась в массовом советском прокате довольно оперативно: её показ в кинозалах СССР начался с 28 января 1955 года.
Остальные фильмы из первой десятки лидеров французского кинопроката обошли экраны СССР стороной…
Вместе с тем на советские экраны (в 1954-1958 годах) вышли еще пять фильмов из французского кинорепертуара 1953 года: «Тереза Ракен», «Жюльетта», «Призыв судьбы», «Полуночные любовники» («Разбитые мечты») и «Любовь женщины».
Итого на экраны СССР в разные годы вышли 6 картин из репертуара французских фильмов 1953 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1953 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Возвращение Дона Камилло (Le Retour de Don Camillo / Il ritorno di Don Camillo). 1953.
1.55. Премьера: 5.06.1953. Комедия.
Режиссер Жюльен Дювивье
.
7,4 млн. зрителей.
2. Плата за страх (Le Salaire de la peur). 1953.
2.28. Премьера: 22.04.1953. Драма.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
6,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 января 1955.
3. Три мушкетера (Les Trois Mousquetaires). 1953.
1.56. Премьера: 7.10.1953. Приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
5,3 млн. зрителей.
4. Каникулы месье Юло (Les Vacances de M. Hulot). 1953.
1.54. Премьера: 25.02.1953. Комедия.
Режиссер Жак Тати.
5,1 млн. зрителей.
5. Красавица из Кадиса (La belle de Cadix / La bella de Сádiz). 1953.
1.55. Премьера: 24.12.1953. Мелодрама.
Режиссер Раймон Бернар.
4,3 млн. зрителей.
6. Малышка в зелено-сером (La Môme vert-de-gris). 1953.
1.30. Премьера: 27.05.1953. Триллер.
Режиссер Бернар Бордери.
3,8 млн. зрителей.
7. Булочник из Валоргю (Le Boulanger de Valorgue). 1953.
1.43. Премьера: 27.02.1953. Комедия.
Режиссер Анри Верней
3,7 млн. зрителей.
8. Этот мужчина опасен (Cet homme est dangereux). 1953.
1.32. Премьера: 22.11.1953. Приключения.
Режиссер Жан Саша.
3,6 млн. зрителей.
9. Лукреция Борджиа (Lucrèce Borgia). 1953.
2,0. Премьера: 23.10.1953. Драма.
Режиссер Кристиан-Жак
.
3,6 млн. зрителей.
10. Дети любви (Les Enfants de l'amour). 1952.
1.35. Премьера: 1953. Драма.
Режиссер Леонид Могай.
3,6 млн. зрителей.
11. Ночные компаньонки (Les Compagnes de la nuit). 1953
.
1.30. Премьера: 28.08.1953. Драма.
Режиссер Ральф Абиб
.
3,3 млн. зрителей.
12. Тревога на юге (Alerte au Sud). 1953.
1.50. Премьера: 15.11.1953. Приключения.
Режиссер Жан Девевр.
2,9 млн. зрителей.
13. Каприз дорогой Каролины (Un caprice de Caroline chérie). 1953.
1.44. Премьера: 6.03.1953. Комедия.
Режиссер Жан Девевр.
2,8 млн. зрителей.
14. Гордецы (Les Orgueilleux). 1953.
1.43. Премьера: 25.11.1953. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
2,8 млн. зрителей.
15. Дама с камелиями (La Dame aux camélias). 1953.
1.51. Премьера: 6.11.1953. Мелодрама.
Режиссер Раймон Бернар.
2,6 млн. зрителей.
16. Спальня старшеклассниц (Dortoir des grandes). 1953.
1.38. Премьера: 2.09.1953. Детектив.
Режиссер Анри Декуэн.
2,5 млн. зрителей.
17. Тереза Ракен (Thérèse Raquin). 1953.
1.43. Премьера: 6.11.1953. Криминальная драма.
Режиссер Марсель Карне.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 2 ноября 1955.
18. Пьяница (La Pocharde). 1953.
1.32. Премьера: 15.05.1953. Драма.
Режиссер Жорж Комбре.
2,3 млн. зрителей.
19. Виргилий (Virgile). 1953.
1.31. Премьера: 18.11.1953. Комедия.
Режиссер Карло Рим
.
2,2 млн. зрителей.
20. Жюльетта (Julietta). 1953.
1.36. Премьера: 9.12.1953. Лирическая комедия.
Режиссер Марк Аллегре.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 октября 1955. Повторный прокат в СССР – 1986.
21. Открытое письмо мужу (Lettre ouverte à un mari). 1953.
1.40. Премьера: 11.03.1953. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
2,2 млн. зрителей.
22. Карнавал (Carnaval). 1953.
1.30. Премьера: 26.07.1953. Комедия.
Режиссер Анри Верней
2,1 млн. зрителей.
23. Кёнигсмарк (Koenigsmark). 1953.
1.30. Премьера: 15.07.1953. Драма.
Режиссер Соланж Тера.
2,1 млн. зрителей.
24. Перо на ветру (Plume au vent). 1952.
1.25. Премьера: 6.02.1953. Музкомедия.
Режиссеры: Луи Кюни
и Раймон Торрадо.
2,0 млн. зрителей.
25. Призыв судьбы (L'Appel du destin). 1953.
1.40. Премьера: 15.02.1953. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жорж Лакомб.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 января 1954.
26. Барабанный бой (Tambour battant). 1952.
1.30. Премьера: 14.01.1953. Музкомедия.
Режиссер Жорж Комбре.
1,8 млн. зрителей.
27. Дева Рейна (La Vierge du Rhin). 1953.
1.22. Премьера: 13.11.1953. Криминальная драма.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,8 млн. зрителей.
28. Двое из эскадрильи (Deux de l'escadrille). 1952.
1.30. Премьера: 30.01.1953. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,7 млн. зрителей.
29. Сто франков в секунду (Cent francs par seconde). 1952.
1.28. Премьера: 9.01.1953. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,7 млн. зрителей.
30. Целитель (Le Guérisseur). 1954.
1.32. Премьера: 3.03.1954. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
1,7 млн. зрителей.
31. Полночь… набережная Берси (Minuit… quai de Bercy). 1953.
1.35. Премьера: 26.04.1953. Криминальная комедия.
Режиссер Кристиан Стенжель.
1,7 млн. зрителей.
32. Раб (L'Esclave). 1953.
1.39. Премьера: 2.09.1953. Драма.
Режиссер Ив Чампи
.
1,7 млн. зрителей.
33. Портрет его отца (Le Portrait de son père). 1953.
1.30. Премьера: 22.11.1953. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
1,7 млн. зрителей.
34. Мадам… (Madame de...). 1953.
1.40. Премьера: 16.09.1953. Мелодрама.
Режиссер Макс Офюльс.
1,6 млн. зрителей.
35. Парижские женщины (Femmes de Paris). 1953.
1.21. Премьера: 2.12.1953. Музкомедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,6 млн. зрителей.
36. Мой чудесный муж (Mon mari est merveilleux). 1952.
1.35. Премьера: 29.04.1953. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,6 млн. зрителей.
37. Мой брат из Сенегала (Mon frangin du Sénégal). 1953.
1.25. Премьера: 20.11.1953. Комедия.
Режиссер Ги Лакур.
1,5 млн. зрителей.
38. Бесконечные горизонты (Horizons sans fin). 1953.
1.44. Премьера: 18.09.1953. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
1,4 млн. зрителей.
39. Полуночные любовники / Разбитые мечты (Les Amants de minuit). 1953.
1.39. Премьера: 1.04.1953. Мелодрама.
Режиссер Роже Ришбэ
.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Разбитые мечты») – с 30 июня 1958.
40. Улица Эстрапад (Rue de l'Estrapade). 1953.
1.40. Премьера: 15.04.1953. Комедия.
Режиссер Жак Беккер.
1,4 млн. зрителей.
41. Без отпущения грехов (Le Bon Dieu sans confession). 1953.
1.48. Премьера: 9.10.1953. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
1,4 млн. зрителей.
42. Их последняя ночь (Leur dernière nuit). 1953.
1.35. Премьера: 23.10.1953. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
1,4 млн. зрителей.
43. Пастушка и трубочист (La Bergère et le Ramoneur). 1953.
1.03. Премьера: 29.05.1953. Сказка.
Режиссер Поль Гримо.
1,4 млн. зрителей.
44. Охотник у «Максима» (Le Chasseur de chez Maxim's). 1953.
1.36. Премьера: 14.08.1953. Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,3 млн. зрителей.
45. Вихрь (Tourbillon). 1953.
1.15. Премьера: 1953. Криминальная мелодрама.
Режиссер Альфред Род.
1,3 млн. зрителей.
46. Подпольное материнство (Maternité clandestine). 1953.
1.32. Премьера: 9.10.1953. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Гургюэ.
1,3 млн. зрителей.
47. Турне Великих князей (La tournée des grands ducs). 1953.
1.20. Премьера: 22.05.1953. Комедия.
Режиссеры: Норбер Карбонно
и Андре Пеллен.
1,2 млн. зрителей.
48. Длинные зубы (Les Dents longues). 1953.
1.48. Премьера: 11.03.1953. Комедия, мелодрама.
Режиссер Даниэль Желен.
1,2 млн. зрителей.
49. Когда ты прочтешь это письмо… (Quand tu liras cette lettre...). 1953.
1.44. Премьера: 26.07.1953. Мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,2 млн. зрителей.
50. Толедские любовники (Les amants de Тolède). 1952.
1.22. Премьера: 28.01.1953. Мелодрама.
Режиссеры: Анри Декуэн
и Фернандо Палачос.
1,2 млн. зрителей.
51. Следуйте за этим мужчиной! (Suivez cet homme!). 1953.
1.35. Премьера: 27.02.1953. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лампен.
1,1 млн. зрителей.
52. Манина, девушка без вуали (Manina, la fille sans voiles). 1952.
1.26. Премьера: 26.12.1952. Мелодрама.
Режиссер Вилли Розье.
1,1 млн. зрителей.
53. Жизнь честного человека (La Vie d'un honnête homme). 1953.
1.33. Премьера: 18.02.1953. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
1,0 млн. зрителей.
54. Большое представление (Grand gala). 1952.
1.33. Премьера: 5.12.1952. Мелодрама.
Режиссер Франсуа Кампо.
1,0 млн. зрителей.
55. Отец девушки (Le Père de Mademoiselle). 1953.
1.40. Премьера: 17.07.1953. Комедия.
Режиссер Марсель Л'Эрбье.
1,0 млн. зрителей.
56. Молодожены (Jeunes mariés). 1953.
1.31. Премьера: 3.06.1953. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,8 млн. зрителей.
57. Венецианский купец (Le Marchand de Venise). 1953.
1.42. Премьера: 1.02.1953. Драма.
Режиссер Пьер Бийон.
0,8 млн. зрителей.
58. Дорога Наполеона (La Route Napoléon). 1953.
1.30. Премьера: 14.10.1953. Комедия.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,8 млн. зрителей.
59. Золотая карета (Le Carrosse d'or). 1952.
1.43. Премьера: 27.02.1953. Мелодрама.
Режиссер Жан Ренуар.
0,8 млн. зрителей.
60. Парижские воробьи (Moineaux de Paris). 1952.
1.30. Премьера: 12.06.1952. Комедия.
Режиссер Морис Клош.
0,8 млн. зрителей.
61. Любовь женщины (L'Amour d'une femme). 1953.
1.44 min. Премьера: 13.12.1953. Мелодрама.
Режиссер Жан Гремийон.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 ноября 1955
.
62. Обратная сторона рая (L'Envers du paradis). 1953.
1.36. Премьера: 19.07.1953. Мелодрама.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
0,7 млн. зрителей.
63. Операция Магали (Opération Magali). 1953.
1.3. Премьера: 1953.
Режиссер Ласло В. Киш.
0,7 млн. зрителей.
64. Клуб четырехсот ударов (Le Club des 400 coups). 1953.
1.31. Премьера: 15.07.1953. Драма.
Режиссер Жак Даруа.
0,7 млн. зрителей.
65. Всегда пожалуйста (Soyez les bienvenus). 1953.
1.25. Премьера: 10.07.1953. Комедия.
Режиссер Пьер-Луи.
0,6 млн. зрителей.
66. Лотерея счастья (La Loterie du bonheur). 1953.
1.30 min. Премьера: 15.02.1953. Комедия.
Режиссер Жан Жере.
0,6 млн. зрителей.
67. Полуночный свидетель (Le témoin de minuit). 1953.
1.20. Премьера: 13.02.1953. Детектив.
Режиссер Дмитрий Кирсанов.
0,6 млн. зрителей.
68. Наркотрафик (Le chemin de la drogue). 1953.
1.30. Премьера: 5.06.1953. Детектив.
Режиссер Луи С. Лико.
0,6 млн. зрителей.
69. Кукурузная семья (La Famille Cucuroux). 1953.
1.22. Премьера: 25.12.1953. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
0,5 млн. зрителей.
70. Капитан тапочек (Capitaine Pantoufle). 1953.
1.41. Премьера: 31.07.1953. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
0,5 млн. зрителей.
71. Банда рояля с бретельками (Le gang des pianos à bretelles). 1953.
Премьера: 12.04.1953. Музкомедия.
Режиссеры: Жак Даниэль-Норман и Жиль де Тюрен.
0,5 млн. зрителей.
72. Это случилось в Париже (C'est arrivé à Paris). 1952.
1.30. Премьера: 26.12.1952. Комедия.
Режиссеры: Анри Лаворель и Джон Берри.
0,5 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1954 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1954 года привлекли в кинозалы Франции от 4,0 млн. до 7,8 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1954-м году 57 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1954 года был разнообразен. В целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Фернандель, Бурвиль, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Робера Вернея, Жана-Поля Ле Шануа, Жака Беккера, Клода Отан-Лара, Анри Вернея, Андре Юнебеля и других известных французских режиссеров.
Любопытно также отметить, что первую десятку лидеров французского проката в который уже год подряд вошли сразу две комедии с участием Фернанделя…
В связи с тем, что к середине 1950-х показ так называемых трофейных фильмов (в основном – американских и немецких) в СССР был завершен, во второй половине 1950-х в советский кинопрокат стало выходить больше новых европейских фильмов, в том числе – французских.
Так из первой десятки лидеров французского кинопроката 1954 года были куплены и показаны в массовом советском кинопрокате три фильма: «Граф Монте-Кристо» Робера Вернея, «Папа, мама, служанка и я» Жан-Поля Ле Шануа и «Красное и черное» Клода Отан-Лара.
Правда, если фильмы Ле Шануа и Отана-Лара были выпущены в советский кинопрокат оперативно – в 1955 году, то «Графу Монте-Кристо» пришлось дожидаться показа на советских экранах до 1961 года.
С учетом разницы в численности населения СССР и Франции фильмы «Граф Монте-Кристо» и «Красное и черное» посмотрело примерно одинаковое число зрителей.
Итого на экраны СССР в разные годы вышли 4 картины из репертуара французских фильмов 1954 года.
Четвертой была комедия с Фернанделем «Мадмуазель Нитуш», которая попала в советский кинопрокат в 1961 году.
Список лидеров кинопроката Франции 1954 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Граф Монте-Кристо (Le Comte de Monte-Cristo). 1953.
3.03. Премьера: 14.01.1954. Драма.
Режиссер Робер Верней.
7,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1961: 30,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1987.
2. Если бы мне рассказали о Версале… (Si Versailles m'était conté). 1954.
2.45. Премьера: 10.02.1954. Комедия.
Режиссер Саша Гитри.
7,0 млн. зрителей.
3. Папа, мама, служанка и я (Papa, maman, la bonne et moi). 1954.
1.37. Премьера: 26.11.1954. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
5,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 мая 1955. Повторный проката в СССР – с 27 августа 1973.
4. Не тронь добычу (Touchez pas au grisbi). 1954.
1.36. Премьера: 17.03.1954. Криминальная драма.
Режиссер Жак Беккер.
4,7 млн. зрителей.
5. Красное и черное (Le Rouge et le Noir). 1954.
3.05. Премьера: 29.10.1954. Мелодрама.
Режиссер Клод Отан-Лара.
4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 октября 1955: 24,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Женщин не заботит (Les femmes s'en balancent). 1954.
1.55. Премьера: 5.05.1954. Детектив.
Режиссер Бернар Бордери.
4,3 млн. зрителей.
7. Искренне Ваш, Блейк (Votre dévoué Blake). 1954.
1.37. Премьера: 1.12.1954. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Лавирон.
4,2 млн. зрителей.
8. Пятипалый баран (Le Mouton à cinq pattes). 1954.
1.40. Премьера: 24.09.1954. Комедия.
Режиссер Анри Верней
4,1 млн. зрителей.
9. Али Баба и 40 разбойников (Ali Baba et les 40 Voleurs). 1954.
1.32. Премьера: 24.12.1954. Сказка.
Режиссер Жак Беккер.
4,1 млн. зрителей.
10. Кадет Руссель (Cadet Rousselle). 1954.
1.45. Премьера: 20.10.1954. Приключенческая комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
4,0 млн. зрителей.
11. Мадмуазель Нитуш (Mam'zelle Nitouche). 1954.
1.24. Премьера: 21.04.1954. Комедия.
Режиссер Ив Аллегре
.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 декабря 1961.
12. Большая игра (Le Grand Jeu). 1954.
1.40. Премьера: 12.04.1954. Драма.
Режиссер Роберт Сьодмак.
3,8 млн. зрителей.
13. Враг народа № 1 (L'Ennemi public n° 1). 1954.
1.45. Премьера: 6.01.1954. Комедия.
Режиссер Анри Верней
3,7 млн. зрителей.
14. Отверженный (Le Défroqué). 1953.
1.46. Премьера: 26.01.1954. Драма.
Режиссер Лео Жоанон.
3,5 млн. зрителей.
15. Одержимость (Obsession). 1954.
1.43. Премьера: 28.10.1954. Криминальная драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
3,4 млн. зрителей.
16. Апрельская рыба (Poisson d'avril). 1954.
1.42. Премьера: 28.07. 1954. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,9 млн. зрителей.
17. Пшеница в траве (Le Blé en herbe). 1953.
1.46. Премьера: 20.01.1954. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Отан-Лара.
2,8 млн. зрителей.
18. Перед потопом (Avant le déluge). 1954.
2.18. Премьера: 26.02.1954. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
2,6 млн. зрителей.
19. Ах! Эти прекрасные вакханки (Ah! Les Belles Bacchantes!). 1954.
1.35. Премьера: 15.10.1954. Комедия.
Режиссер Жан Лубиньяк.
2,6 млн. зрителей.
20. Королева Марго (La Reine Margot). 1954.
1.33. Премьера: 25.11.1954. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
2,6 млн. зрителей.
21. Виконт де Бражелон (Le Vicomte de Bragelonne). 1954.
1.35. Премьера: 9.12.1954. Приключения.
Режиссер Фернандо Черкио.
2,4 млн. зрителей.
22. Письма моей мельницы (Les Lettres de mon moulin). 1954.
2.40. Премьера: 5.11.1954. Комедия.
Режиссер Марсель Паньоль.
2,4 млн. зрителей.
23. Мадам дю Барри (Madame du Barry). 1954.
1.50. Премьера: 13.10.1954. Мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,4 млн. зрителей.
24. Служебная лестница (Escalier de service). 1954.
1.34. Премьера: 16.08.1954. Комедия.
Режиссер Карло Рим.
2,3 млн. зрителей.
25. Жар тела (La rage au corps). 1954.
1.35. Премьера: 5.02.1954. Мелодрама.
Режиссер Ральф Абиб
.
2,3 млн. зрителей.
26. Большой бульвар / Большой флаг (Le grand pavois). 1954.
1.33. Премьера: 29.09.1954. Драма.
Режиссер Жак Пиното.
2,3 млн. зрителей.
27. Распутин (Raspoutine). 1954.
1.45. Премьера: 19.07.1954. Драма.
Режиссер Жорж Комбре.
2,2 млн. зрителей.
28. Снег был грязным (La neige était sale). 1954.
1.44.. Премьера: 19.02.1954. криминальная драма.
Режиссер Луис Саславский.
2,1 млн. зрителей.
29. Воздух Парижа (L'Air de Paris). 1954.
1.45. Премьера: 24.09.1954. Мелодрама.
Режиссер Марсель Карне.
2,1 млн. зрителей.
30. Кровь и свет (Sang et Lumières). 1954.
1.38. Премьера: 14.05.1954. Драма.
Режиссеры: Жорж Рукье и Рикардо Муньос Суай.
2,0 млн. зрителей.
31. Месье Рипуа (Monsieur Ripois). 1954.
1.40. Премьера: 19.05.1954. Комедия, мелодрама.
Режиссер Рене Клеман.
2,0 млн. зрителей.
32. Я здесь… я остаюсь (J'y suis… j'y reste). 1954.
1.37. Премьера: 14.04.1954. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,0 млн. зрителей.
33. Блондинка высшего качества (La Caraque blonde). 1953.
1.43. Премьера: 20.09.1953.
Режиссер Жаклин Одри.
1,9 млн. зрителей.
34. По царскому приказу (Par ordre du tsar). 1954.
1.38. Премьера: 18.06.1954. Мелодрама.
Режиссер Анри Агюэ.
1,9 млн. зрителей.
35. Набережная блондинок (Quai des blondes). 1954.
1.20. Премьера: 7.04.1954. Криминальная драма.
Режиссер Поль Кадеа.
1,9 млн. зрителей.
36. Прекрасная возвышенность (La Belle Otero). 1954.
1.30. Премьера: 5.11.1954. Музкомедия.
Режиссер Ришар Потье.
1,9 млн. зрителей.
37. Связь (Le Fil à la patte). 1954.
1.26. Премьера: 6.12.1954. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,8 млн. зрителей.
38. Шторм (Orage). 1954.
1.40. Премьера: 16.07.1954. Мелодрама.
Режиссеры: Пьер Бийон
и Джоржио Капитани.
1,8 млн. зрителей.
39. Жизнь парня (Une vie de garçon). 1954.
1.30. Премьера: 3.02.1954. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,7 млн. зрителей.
40. Мучения (Tourments). 1954.
1.55. Премьера: 23.04.1954. Мелодрама.
Режиссер Жак Даниэль-Норман.
1,7 млн. зрителей.
41. Парижский бум (Boum sur Paris). 1953.
1.35. Премьера: 11.1953. Комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
1,7 млн. зрителей.
42. Дело Моризиуса (L'Affaire Maurizius). 1954.
1.50. Премьера: 4.06.1954. Драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,7 млн. зрителей.
43. Моё маленькое безумие (Ma petite folie). 1954.
1 h 38 min. Премьера: 28 mai 1954 (France). Мелодрама.
Режиссер Морис Лабро.
1,6 млн. зрителей.
44. Альковные секреты (Secrets d'alcôve). 1954.
1.26. Премьера: 21.05.1954. Комедия.
Режиссеры: Анри Декуэн, Жан Деланнуа
, Джанни Франчиолини, Ральф Абиб
.
1,6 млн. зрителей.
45. Порочные (Les Impures). 1954.
1.28. Премьера: 22.11.1954. Драма.
Режиссер Пьер Шевалье.
1,6 млн. зрителей.
46. Огонь под кожей (Le feu dans la peau). 1954.
1.47. Премьера: 9.08.1954. Мелодрама.
Режиссер Марсель Блистен.
1,5 млн. зрителей.
47. Суп с гримасой (La Soupe à la grimace). 1954.
1.30. Премьера: 12.12.1954. Драма.
Режиссер Жан Саша.
1,5 млн. зрителей.
48. Эта парижская жизнь (C'est la vie parisienne). 1954.
1.41. Премьера: 28.05.1954. Комедия.
Режиссер Альфред Род.
1,5 млн. зрителей.
49. Дикие фрукты (Les Fruits sauvages). 1953.
1.34. Премьера: 29.01.1954. Мелодрама.
Режиссер Эрве Бромберже.
1,4 млн. зрителей.
50. Интриганы (Les Intrigantes). 1954.
1.36. Премьера: 7.04.1954. Драма.
Режиссер Анри Декуэн.
1,4 млн. зрителей.
51. Подпольные (Les Clandestines). 1954.
1.32. Премьера: 18.10.1954. Мелодрама.
Режиссер Рауль Андре.
1,4 млн. зрителей.
52. Кренкебиль (Crainquebille). 1954.
1.27. Премьера: 19.04.1954. Драма.
Режиссер Ральф Абиб
.
1,3 млн. зрителей.
53. Кастильон (La Castiglione / La Contessa di Castiglione). 1954.
1.29. Премьера: 27.09.1954.Мелодрама.
Режиссер Жорж Комбре.
1,3 млн. зрителей.
54. Семейные сцены (Scènes de ménage). 1954.
1.20. Премьера: 10.09.1954. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
1,2 млн. зрителей.
55. Конгресс свекровей (Le congrès des belles-mères). 1954.
1.30. Премьера: 15.12.1954. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,2 млн. зрителей.
56. Судьбы / Женские судьбы (Destinées / Destini di donne). 1953.
1.54. Премьера: 27.01.1954. Мелодрама.
Режиссеры: Кристиан-Жак
, Жан Деланнуа
и Марчелло Пальеро.
1,2 млн. зрителей.
57. Корсары Булонского леса (Les Corsaires du bois de Boulogne). 1954.
1.17. Премьера: 6.08.1954. Мелодрама.
Режиссер Норбер Карбоно.
1,1 млн. зрителей.
58. Акт любви (Un acte d'amour). 1953.
1.48. Премьера: 7.05.1954. Мелодрама.
Режиссер Анатоль Литвак.
1,0 млн. зрителей.
59. Потерявшаяся девушка (La Fille perdue). 1953.
1.28. Премьера: 29.01.1954. Мелодрама.
Режиссер Жан Гургюэ.
1,0 млн. зрителей.
60. Странное желание месье Барда (L'Étrange Désir de monsieur Bard). 1953.
1.52 min. Премьера: 22.01.1954. Фантастика.
Режиссер Геза фон Радвани.
1,0 млн. зрителей.
61. Андалузские ночи (Nuits andalouses). 1954.
Премьера: 2 avril 1954. Мелодрама.
Режиссер Морис Клош.
0,9 млн. зрителей.
62. Двое – это пара (Les deux font la paire). 1954.
1.30. Премьера: 30.08.1954. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
0,9 млн. зрителей.
63. Хороши для убийства (Bonnes à tuer). 1954.
1.30. Премьера: 17.12.1954. Мелодрама, триллер.
Режиссер Анри Декуэн.
0,8 млн. зрителей.
64. Преступление на концерте Майоль (Crime au concert Mayol). 1954.
1.37. Премьера: 19.07.1954. криминальная драма.
Режиссер Пьер Мэр.
0,8 млн. зрителей.
65. Замок в Испании (Châteaux en Espagne). 1954.
1.29. Премьера: 9.08.1954. Мелодрама.
Режиссер Рене Веелер.
0,8 млн. зрителей.
66. Умрите, а мы сделаем все остальное (Mourez nous ferons le reste). 1954.
1.25. Премьера: 15.10.1954. Комедия.
Режиссер Кристиан Стенжель.
0,8 млн. зрителей.
67. Зоэ (Zoé). 1954.
1.26. Премьера: 8.03.1954.
Режиссер Шарль Брабан.
0,8 млн. зрителей.
68. На замке (Huis clos). 1954.
1.35. Премьера: 22.12.1954. Фантастика.
Режиссер Жаклин Одри.
0,7 млн. зрителей.
69. Признайтесь мне (Faites-moi confiance). 1954.
1.25. Премьера: 1954. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,7 млн. зрителей.
70. Мужчины думают только об этом (Les Hommes ne pensent qu'à ça). 1954.
1.10. Премьера: 7.07.1954. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
0,7 млн. зрителей.
71. Влюбленности Марианны (Les amoureux de Marianne). 1954.
1.34. Премьера: 2.07.1954. Комедия.
Режиссер Жан Стелли
.
0,7 млн. зрителей.
72. Вокруг меня все поют (Tout chante autour de moi). 1954.
1.27. Премьера: 1.11.1954. Комедия.
Режиссер Пьер Гу.
0,6 млн. зрителей.
73. Итоги сегодня вечером (La rafle est pour ce soir). 1954.
1.25. Премьера: 1.12.1954. Комедия.
Режиссер Морис Декобра.
0,6 млн. зрителей.
74. Три дня гульбы в Париже (Trois jours de bringue à Paris). 1954.
1.24. Премьера: 14.05.1954. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
0,6 млн. зрителей.
75. Адам это… Ева (Adam est... Ève). 1954.
1.32. Премьера: 30.07.1954. Комедия.
Режиссер Рене Гавё.
0,5 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1955 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1955 года привлекли в кинозалы Франции от 3,4 млн. до 5,4 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1955-м году 60 французских фильмов сумели преодолеть планку 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1955 был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии. Как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жерар Филип, Мишель Морган, Жан Маре, Фернандель, Бурвиль, Жан Габен и др.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Саша Гитри, Рене Клера, Жана Ренуара, Жана Деланнуа, Жан-Поля Ле Шануа, Анри-Жорж Клузо и других известных французских режиссеров.
При этом впервые за несколько лет в первую десятку лидеров французского проката не вошла ни одна комедия с участием Фернанделя…
В связи с тем, что к середине 1950-х показ так называемых трофейных фильмов (в основном – американских и немецких) в СССР был завершен, во второй половине 1950-х в советский кинопрокат стало выходить больше новых европейских фильмов, в том числе – французских.
Продолжение комедии Жан-Поля Ле Шануа «Папа, мама, служанка и я» – «Папа, мама, моя жена и я» (6 место во французском кинопрокате 1955 года: 3,8 млн. зрителей) было благополучно выпущено на экраны СССР в 1959 году. Другой фильм Жана-Поля Ле Шануа «Беглецы» (5-е место во французском прокате 1955 года: 3,8 млн. зрителей) оказался на экранах СССР еще оперативнее – с 21 ноября 1955. «Люди в белом» (7-е место во французском прокате 1955 года: 3,7 млн. зрителей) вышли в советский прокат чуть позже – с 11 февраля 1957.
Но вот с другими лидерами французского кинопроката 1955 года вышло иначе.
Еще можно понять политические причины того, что триумфатор французского проката 1955 года «Наполеон» (5,4 млн. зрителей) не пришелся по вкусу советской закупочной комиссии.
Но вот знаменитые «Большие маневры» Рене Клера (5,3 млн. зрителей и второе место во французском кинопрокате 1955 года) появились в массовом советском прокате только в 1969 году. А не менее знаменитый «Французский канкан» (3 место во французском прокате 1955 года: 4 млн. зрителей), вообще, в… 1989 году!
Итого, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1955 года в советский прокат в разные годы попало пять фильмов.
Из картин, не вошедших в первую десятку лидеров французского кинопроката, на экранах СССР демонстрировалась еще мелодрама «Дни любви», совместная франко-итальянская постановка с участием Марины Влади и Марчелло Мастроянни.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 6 картин из репертуара французских фильмов 1955 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1955 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Наполеон (Napoléon). 1955.
3.10. Премьера: 25.03.1955. Драма.
Режиссер Саша Гитри.
5,4 млн. зрителей.
2. Большие маневры (Les Grandes Manoeuvres / Grandi manovre). 1955.
1.46. Премьера: 26.10.1955. Мелодрама, комедия.
Режиссер Рене Клер.
5,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1969. 20,9 млн. зрителей за первый год. демонстрации.
3. Французский канкан (French Cancan). 1955.
1.42. Премьера: 29.04.1955. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан Ренуар.
4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 апреля 1989.
4. Потерянные собаки без ошейников (Chiens perdus sans collier). 1955.
1.38. Премьера: 21.10.1955. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
3,9 млн. зрителей.
5. Беглецы (Les Evadés). 1955.
1.50. Премьера: 17.11.1955. Драма.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 ноября 1955.
6. Папа, мама, моя жена и я (Papa, maman, ma femme et moi). 1955.
1.45. Премьера: 6.01.1956. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 декабря 1959.
7. Люди в белом (Les Hommes en blanc). 1955.
1.50. Премьера: 10.05.1955. Мелодрама, комедия.
Режиссер Ральф Абиб
.
3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 февраля 1957.
8. Дьяволицы (Les Diaboliques). 1954.
1.57. Премьера: 29.01.1955. Триллер.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
3,7 млн. зрителей.
9. Мадлон (La Madelon). 1955.
1.30. Премьера: 2.12.1955. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
3,5 млн. зрителей.
10. Задай им жару (Ça va barder). 1955.
1.30. Премьера: 30.03.1955. Криминальная комедия.
Режиссер Джон Берри.
3,4 млн. зрителей.
11. Потасовка среди мужчин (Du rififi chez les hommes). 1955.
1.58. Премьера: 13.04.1955. Триллер.
Режиссер Жюль Дассен.
3,3 млн. зрителей.
12. Четыре дня в Париже (Quatre jours à Paris). 1955.
1.36. Премьера: 28.10. 1955. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
3,2 млн. зрителей.
13. Дизель (Gas-oil). 1955.
1.32. Премьера: 18.10.1955. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
3,1 млн. зрителей.
14. Я сентиментален (Je suis un sentimental). 1955.
1.35. Премьера: 7.10.1955. Триллер.
Режиссер Джон Берри.
3,1 млн. зрителей.
15. На скамейке (Sur le banc). 1955.
1.30. Премьера: 20.04.1955. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
3,0 млн. зрителей.
16. Аристократы (Les Aristocrates). 1955.
1.40. Премьера: 12.10.1955. Комедия.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
2,9 млн. зрителей.
17. Облава на блатных (Razzia sur la chnouf). 1955.
1.45. Премьера: 7.04.1955. Триллер.
Режиссер Анри Декуэн.
2,9 млн. зрителей.
18. Гусары (Les Hussards). 1955.
1.42. Премьера: 14.12.1955. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
2,9 млн. зрителей.
19. Герои устали (Les héros sont fatigués). 1955.
1.55. Премьера: 13.09.1955. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
2,9 млн. зрителей.
20. Весна, осень и любовь (Le Printemps, l'Automne et l'Amour). 1955.
1.37. Премьера: 3.06.1955. Мелодрама.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,7 млн. зрителей.
21. Нана (Nana). 1955.
2,0. Премьера: 26.07.1955. Мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,7 млн. зрителей.
22. Невозможный месье Пипле (L'Impossible Monsieur Pipelet). 1955.
1.27. Премьера: 26.07.1955. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
2,6 млн. зрителей.
23. Перевозим полковника (On déménage le colonel). 1955.
1.37. Премьера: 9.12.1955. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
2,4 млн. зрителей.
24. Старьевщики из Эмауса (Les Chiffonniers d'Emmaüs). 1955.
1.40. Премьера: 23.02.1955. Драма.
Режиссер Робер Дарен.
2,4 млн. зрителей.
25. Фру-Фру (Frou-Frou). 1955.
1.52. Премьера: 19.07.1955. Комедия.
Режиссер Аугусто Дженина.
2,3 млн. зрителей.
26. Нельская башня (La Tour de Nesle). 1955.
2,0. Премьера: 18.03.1955. Драма.
Режиссер Абель Ганс.
2,3 млн. зрителей.
27. Записные книжки майора Томпсона (Les Carnets du major Thompson). 1955.
1.45. Премьера: 9.12.1955. Комедия.
Режиссер Престон Старджес.
2,2 млн. зрителей.
28. Семья Дюратон (Les Duraton). 1955.
1.30. Премьера: 2.03.1955. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
2,2 млн. зрителей.
29. Твой ход, Каллаган! (À toi de jouer Callaghan!). 1955.
1.28. Премьера: 29.03.1955. Детектив.
Режиссер Вилли Розье.
2,1 млн. зрителей.
30. Черное досье (Le Dossier noir). 1955.
1.55. Премьера: 18.05.1955. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
2,1 млн. зрителей.
31. Волшебная деревня (Le village magique). 1955.
1.35. Премьера: 22.03.1955. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
2,0 млн. зрителей.
32. Оазис (Oasis). 1955.
1.44. Премьера: 20.04.1955. Приключения.
Режиссер Ив Аллегре.
2,0 млн. зрителей.
33. Ночи Монмартра (Les nuits de Montmartre). 1955.
1.34. Премьера: 9.08.1955. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Франши.
2,0 млн. зрителей.
34. Летние фрукты (Les Fruits de l'été). 1955.
1.45. Премьера: 11.02.1955. Комедия.
Режиссер Раймон Бернар.
1,9 млн. зрителей.
35. Куколки устанавливают закон (Les pépées font la loi). 1955.
1.50. Премьера: 30.03.1955. Криминальная комедия.
Режиссер Рауль Андре.
1,9 млн. зрителей.
36. Выпендрежник (Le Crâneur). 1955.
1.32. Премьера: 10.05.1955. Детектив.
Режиссер Дмитрий Кирсанов.
1,8 млн. зрителей.
37. Любовники из Тахо (Les Amants du Tage). 1955.
2.03. Премьера: 8.11.1955. Мелодрама.
Режиссер Анри Верней
1,8 млн. зрителей.
38. Трап в Орли (Escale à Orly). 1955.
1.40. Премьера: 12.04.1955. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Древиль.
1,8 млн. зрителей.
39. Порт желания (Port du désir). 1955.
1.54. Премьера: 15.04.1955. Мелодрама.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
1,8 млн. зрителей.
40. Парус судьбы (Fortune Carrée / Shaïtan, il diavolo del deserto). 1955.
2.10. Премьера: 16.03.1955. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
1,8 млн. зрителей.
41. Шантаж (Chantage). 1955.
1.31. Премьера: 19.10.1955. Детектив.
Режиссер Ги Лефранк.
1,7 млн. зрителей.
42. Любовник Леди Чаттерлей (L'Amant de Lady Chatterley). 1955.
1.41. Премьера: 7.12.1955. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре.
1,7 млн. зрителей.
43. Больше виски для Каллагана (Plus de whisky pour Callaghan). 1955.
1.29. Премьера: 7.12.1955. Криминальная комедия.
Режиссер Вилли Розье.
1,7 млн. зрителей.
44. Черная серия (Série Noire). 1955.
1.28. Премьера: 4.03.1955. Детектив.
Режиссер Пьер Фуко.
1,7 млн. зрителей.
45. Эпатажная девушка (Une fille épatante). 1955.
1.28. Премьера: 6.12.1955. Комедия.
Режиссер Рауль Андре.
1,7 млн. зрителей.
46. Сыновья дорогой Каролины (Le Fils de Caroline chérie). 1955.
1.45. Премьера: 11.03.1955. Мелодрама.
Режиссер Жан Девевр.
1,7 млн. зрителей.
47. У меня было семь дочерей (J'avais sept filles). 1954.
1.38. Премьера: 25.01.1955. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,7 млн. зрителей.
48. Тринадцать за столом (Treize à table). 1955.
1.32. Премьера: 28.12.1955. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,6 млн. зрителей.
49. Ядовитое дело (L'Affaire des poisons). 1955.
1.43. Премьера: 4.11.1955. Детектив.
Режиссер Анри Декуэн.
1,5 млн. зрителей.
50. Клетка для мышей (La cage aux souris). 1954.
1.35. Премьера: 26.01.1955. Комедия.
Режиссер Жан Гургюэ.
1,5 млн. зрителей.
51. Марианна моей юности (Marianne de ma jeunesse). 1955.
1.45. Премьера: 18.03.1955. Комедия.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,4 млн. зрителей.
52. Первые обиды (Les premiers outrages). 1955.
1.35. Премьера: 27.09.1955. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Гургюэ.
1,3 млн. зрителей.
53. Лола Монтес (Lola Montès). 1955.
1.56. Премьера: 23.12.1955. Мелодрама.
Режиссер Макс Офюльс.
1,3 млн. зрителей.
54. Проблемный месье (M'sieur la caille). 1955.
1.22. Премьера: 9.09.1955. Комедия, мелодрама.
Режиссер Андре Пергаман.
1,3 млн. зрителей.
55. Запрещено находиться (Interdit de séjour). 1955.
1.23. Премьера: 4.06.1955. Детектив.
Режиссер Морис де Канонж.
1,2 млн. зрителей.
56. Дурные встречи (Les Mauvaises Rencontres). 1955.
1.24. Премьера: 21.10.1955. Комедия, драма.
Режиссер Александр Астрюк.
1,2 млн. зрителей.
57. Для Джонни нет тяжелого удара (Pas de coup dur pour Johnny). 1955.
1.32. Премьера: 4.05.1955. Драма.
Режиссер Эмиль Руссель.
1,2 млн. зрителей.
58. Никаких мышей в деле (Pas de souris dans le bizness). 1955.
1.33. Премьера: 8.04.1955. Детектив.
Режиссер Анри Лепаж.
1,1 млн. зрителей.
59. Малышка с Пигаль (La môme Pigalle). 1955.
1.40. Премьера: 29.11.1955. Криминальная мелодрама.
Режиссер Альфред Род.
1,1 млн. зрителей.
60. Софи и преступление (Sophie et le crime). 1955.
1.40. Премьера: 1955. Криминальная мелодрама.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
1,1 млн. зрителей.
61. Дорогуша Биби (Chéri-bibi). 1955.
1.24. Премьера: 8.06.1955. Мелодрама.
Режиссер Марчелло Пальеро.
1,0 млн. зрителей.
62. Мадонна спящих (La Madone des sleepings). 1955.
1.36. Премьера: 21.06.1955. Мелодрама, комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,0 млн. зрителей.
63. 18 часов остановки (Dix-huit heures d'escale). 1955.
1.29. Премьера: 27.05.1955. Детектив.
Режиссер Рене Жоливе.
1,0 млн. зрителей.
64. Дни любви (Giorni d’amore / Jours de amour). 1954.
Премьера: 30.11.1955. Мелодрама.
Режиссёр Джузеппе Де Сантис.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 ноября 1962.
65. Будущие звезды (Futures vedettes). 1955.
1.36. Премьера: 15.06.1955. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре.
0,9 млн. зрителей.
66. Никой жалости к подвалам (Pas de pitié pour les caves). 1955.
Премьера: 25.11.1955. Детектив.
Режиссер Анри Лепаж.
0,9 млн. зрителей.
67. Пока есть женщины (Tant qu'il y aura des femmes). 1955.
1.15. Премьера: 4.10.1955. Комедия.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
0,9 млн. зрителей.
68. Лицо ангела (Gueule d'ange). 1955.
1.40. Премьера: 2.09.1955. Мелодрама.
Режиссер Масрсель Блистен.
0,8 млн. зрителей.
69. Беззаботная вилла (La Villa Sans-Souci). 1955.
1.39. Премьера: 12.07.1955. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
0,7 млн. зрителей.
70. Ищите женщину! (Cherchez la femme!). 1955.
Премьера: 26.08.1955. Криминальная драма.
Режиссер Рауль Андре.
0,6 млн. зрителей.
71. Бульвар преступлений (Boulevard du crime). 1955.
1.32. Премьера: 27.07.1955.
Режиссер Рене Гавё.
0,4 млн. зрителей.
72. Негодяи попадают в ад (Les salauds vont en enfer). 1955.
Премьера: 7.12.1955. Драма.
Режиссер Робер Оссейн.
0,1 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1956 года (среди французских фильмов)
Как и прежде, во французском кинопрокате 1956 года доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жерар Филип, Мишель Морган, Жан Маре, Фернандель, Бурвиль, Жан Габен и др.
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1956 года привлекли в кинозалы Франции от 3,8 млн. до 6,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1956 был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1956-м году 71 французский фильм безо всяких проблем сумел преодолеть планку 1 млн. зрителей.
Даже напрочь лишенная развлекательности философская драма Робера Брессона «Приговоренный к смерти бежал» собрала во французском кинопрокате 2,8 млн. зрителей (рекорд для творчества Р. Брессона), заняв при этом довольно высокое – двадцать первое место по посещаемости… Кстати, когда эта картина в 1963 году оказалась в советском кинопрокате, то (с учетом пятикратной разницы в численности населения СССР и Франции), ощутимого успеха она не снискала, собрав 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Жана Деланнуа, Клода Отан-Лара, Рене Клемана, Кристиана-Жака и других известных французских режиссеров.
При этом после годичного перерыва в первую десятку лидеров французского проката вновь вошла комедия с участием Фернанделя… Но у его главного соперника по части комедий 1950-х – Бурвиля – в самую кассовую десятку года вошло сразу два фильма («Через Париж» и «Мексиканский певец»).
Прокат 1956 года стал поистине триумфальным для восходящей звезды французского экрана – Брижит Бардо: сразу два фильма с ее участием («И Бог… создал женщину» Роже Вадима и «Строптивая девчонка» Мишеля Буарона) вошли в десятку фаворитов, собрав примерно по 4 млн. зрителей каждый. При этом картина Роже Вадима, возможно, стала триггером последующей эротической кинореволюции, произошедшей на западном экране 1960-х – 1970-х годов. А Брижит Бардо как минимум на десять лет стала своего иконой французского стиля раскрепощенности на экране.
Понятное дело, что оба эти фильма в силу своей непозволительной для СССР фривольности не попали в советский кинопрокат…
Вместе с тем, поскольку к середине 1950-х показ так называемых трофейных фильмов (в основном – американских и немецких) в СССР был завершен, во второй половине 1950-х в советский кинопрокат стало выходить больше новых европейских фильмов, в том числе – французских.
Ясно, что трактовка России в сюжете лидера французского кинопроката – экранизации романа Жюля Верна «Мишель Строгов» (6,7 млн. зрителей) – понравилась строгим советским цензорам не больше, чем фривольные ленты с Бардо, поэтому кинопрокат СССР тоже обошелся без этой ленты.
Кстати, это был практически единственный французский фильм на русскую тему, который сумел когда-либо, начиная с 1945 года, возглавить самую кассовую десятку лент года.
А вот «серебряный призер» французского проката – «Собор Парижской Богоматери» Жана Деланнуа с Джиной Лоллобриджидой и Энтони Куином хоть с приличным опозданием (в 1961 году), но все-таки добрался до советских кинозалов. По-видимому, сказался авторитет зрелищно экранизированного романа Виктора Гюго.
В том же 1961 году на советские экраны вышла мелодрама Рене Клемана «Жервеза» (6-е место во французском кинопрокате 1956 года: 4,1 млн. зрителей).
По всем советским меркам прогрессивный и демократичный фильм Кристиана-Жака «Если парни всего мира…» (10-е место во французском кинопрокате 1956 года: 3,8 млн. зрителей) вышел в кинопрокат СССР гораздо раньше – с 8 апреля 1957 года.
На советских экранах демонстрировался и документальный фильм «В мире безмолвия» Жака-Ива Кусто и Луи Маля. Во Франции он собрал рекордные для документального кинематографа 4,6 млн. зрителей (что примерно соответствовало 23 млн. советских зрителей). А вот прокат этого фильма в СССР в 1959 году был куда скромнее: 5,4 млн. зрителей (хотя эта цифра, разумеется, и превосходила средние прокатные показатели документального кино в СССР).
Итого, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1956 года на советские экраны вышли четыре картины.
В советский кинопрокат в разные годы вышли также следующие фильмы французского кинопроката 1956 года: «Новый Дон-Жуан» Джона Берри, «Приговоренный к смерти бежал» Робера Брессона, «Приключения Тиля Уленшпигеля» Жерара Филипа и Йориса Ивенса, «Фея, не похожая на других» Жана Турана, «Лучшие годы» Ива Аллегре, «Колдунья» Андре Мишеля, «Крыша» Витторио Де Сика, «Главная улица» Хуана-Антонио Бардема, «Красный шар» Альбера Ламориса.
При этом наибольший успех в СССР выпал на долю мелодрамы «Колдунья» (поставленной по мотивам повести А. Куприна «Олеся») с Мариной Влади и Морисом Роне в главных ролях.
Во Франции эта картина по результатам посещаемости заняла довольно скромное 48-е место (1,6 млн. зрителей). Но в советском кинопрокате 1959 года «Колдунья» собрала 36,5 млн. зрителей и стала на долгие годы своего рода культовой. А многие советские девушки стремились походить на русскую по происхождению кинозвезду Марину Влади, мгновенно превратившуюся в одну из самых популярных в СССР зарубежных актрис.
Итого, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских фильмов 1956 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1956 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Михаил Строгов (Michel Strogoff). 1956.
1.51. Премьера: 14.12.1956. Приключения.
Режиссер Кармине Галлоне.
6,9 млн. зрителей.
2. Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris). 1956.
1.55. Премьера: 19.12.1956. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июля 1961.
3. Через Париж (La Traversée de Paris). 1956.
1.20. Премьера: 26.10.1956. Комедия.
Режиссер Клод Отан-Лара.
4,9 млн. зрителей.
4. Мексиканский певец (Le Chanteur de Mexico). 1956.
1.43. Премьера: 19.12.1956. Музкомедия.
Режиссер Ришар Потье.
4,8 млн. зрителей.
5. В мире безмолвия (Le Monde du silence). 1956.
1.26. Премьера: 26.05.1956.
Режиссеры: Жак-Ив Кусто и Луи Маль.
4,6 млн. зрителей. Прокат в СССР с 23.11.1959: 5,4 млн. зрителей.
6. Жервеза (Gervaise). 1956.
1.52. Премьера: 5.09.1956. Мелодрама.
Режиссер Рене Клеман.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1961.
7. Кутюрье этих дам (Le couturier de ces dames). 1956.
1.35. Премьера: 13.04.1956. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
4,0 млн. зрителей.
8. Строптивая девчонка (Cette sacrée gamine...). 1956.
1.26. Премьера: 30.03.1956. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
4,0 млн. зрителей.
9. И Бог… создал женщину (Et Dieu... créa la femme). 1956.
1.35. Премьера: 28.11.1956. Мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
3,8 млн. зрителей.
10. Если парни всего мира… (Si tous les gars du monde...). 1955.
1.53. Премьера: 24.02.1956. Драма.
Режиссер Кристиан Жак.
3,8 млн. зрителей. В СССР – с 8 апреля 1957.
11. Оноре де Марсель (Honoré de Marseille). 1956.
1.20. Премьера: 5.12.1956. Комедия.
Режиссер Морис Регамей.
3,8 млн. зрителей.
12. Дон Жуан / Новый Дон-Жуан (Don Juan / El amor de Don Juan/ Il Grande seduttore). 1956.
1.35. Премьера: 9.05.1956. Комедия.
Режиссёр Джон Берри.
3,4 млн. зрителей. В СССР – с 13 сентября 1965: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Обрывая лепестки ромашки (En effeuillant la marguerite). 1956.
1.41. Премьера: 5.10.1956. Комедия.
Режиссер Марк Аллегре.
3,3 млн. зрителей.
14. Мужчина и ребенок (L'Homme et l'enfant). 1956.
1.30. Премьера: 28.11.1956. Криминальная комедия.
Режиссер Рауль Андре.
3,1 млн. зрителей.
15. Вы понимаете? (Vous pigez?). 1955.
1.38. Премьера: 18.01.1956. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
3,1 млн. зрителей.
16. Страна, откуда я прибыл (Le Pays d'où je viens). 1956.
1.34. Премьера: 19.10.1956. Комедия.
Режиссер Марсель Карне.
3,0 млн. зрителей.
17. Папина банда (La bande à papa). 1956.
1.32. Премьера: 7.03.1956. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
2,9 млн. зрителей.
18. Если бы нам рассказали о Париже (Si Paris nous était conté). 1955.
2.10. Премьера: 27.01.1956. Комедия, мелодрама.
Режиссер Саша Гитри.
2,8 млн. зрителей.
19. Трое с конопляного поля (Trois de la canebière). 1956.
1.42. Премьера: 27.04.1956. Комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
2,8 млн. зрителей.
20. Мужчина с золотым ключом (L'Homme aux clés d'or). 1956.
1.32. Премьера: 7.11.1956. Драма.
Режиссер Лео Жоанон.
2,8 млн. зрителей.
21. Приговоренный к смерти бежал (Un condamné à mort s'est échappé). 1956.
1.41. Премьера: 11.11.1956. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
2,8 млн. зрителей. Прокат в СССР с 25 февраля 1963: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Шатенка из Ливана (La châtelaine du Liban). 1956.
1.45. Премьера: 1956. Мелодрама.
Режиссер Ришар Потье.
2,5 млн. зрителей.
23. Незначительные люди (Des gens sans importance). 1956.
1.41. Премьера: 15.02.1956. Драма.
Режиссер Анри Верней
2,4 млн. зрителей.
24. Этот священный отпуск (Ces sacrées vacances). 1956.
1.42. Премьера: 30.05.1956. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
2,4 млн. зрителей.
25. Слишком красивая новобрачная (La mariée est trop belle). 1956.
1.30. Премьера: 26.10.1956. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
2,4 млн. зрителей.
26. Ковбой Фернан (Fernand Cow-boy). 1956.
1.25. Премьера: 7.09.1956. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
2,3 млн. зрителей.
27. Так как родится ребенок (Lorsque l'enfant paraît). 1956.
1.25. Премьера: 5.10.1956. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
2,3 млн. зрителей.
28. Секрет сестры Анжель (Le Secret de soeur Angèle). 1956.
1.37. Премьера: 1956. Мелодрама.
Режиссер Лео Жоанон.
2,3 млн. зрителей.
29. Приключения Тиля Уленшпигеля (Les Aventures de Till l'Espiègle). 1956.
1.42. Премьера: 7.11.1956. Приключенческая комедия.
Режиссеры: Жерар Филип и Йорис Ивенс.
2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 апреля 1958.
30. По тротуарам (Le long des trottoirs). 1956.
1.40. Премьера: 18.05.1956. Мелодрама.
Режиссер Леонид Могай.
2,3 млн. зрителей.
31. Мария-Антуанетта, королева Франции (Marie-Antoinette, reine de France). 1956.
2,0. Премьера: 27.04.1956. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,3 млн. зрителей.
32. Парижский Палас-отель (Paris Palace Hôtel). 1956.
1.40. Премьера: 19.10.1956. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Верней
2,3 млн. зрителей.
33. Веселая тюрьма (La Joyeuse Prison). 1956.
1.35. Премьера: 29.06.1956. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
2,2 млн. зрителей.
34. Фея, не похожая на других (Une fée pas comme les autres). 1956.
1.03. Премьера: 1956. Фантастика, сказка.
Режиссер Жан Туран.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 мая 1962.
35. Каналья Париж (Paris Canaille). 1956.
1.40. Премьера: 28.03.1956. Комедия.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
2,1 млн. зрителей.
36. Елена и мужчины (Elena et les hommes). 1956.
1.39. Премьера: 12.09.1956. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Ренуар.
2,1 млн. зрителей.
37. Свет напротив (La Lumière d'en face). 1955.
1.40. Премьера: 25.01.1956. Драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
2,1 млн. зрителей.
38. Окровавленная голова (Le Sang à la tête). 1956.
1.23. Премьера: 10.08.1956. Драма.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,0 млн. зрителей.
39. Лучшая часть / Лучшие годы (La meilleure part). 1955.
1.34. Премьера: 30.12.1955. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
2,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 июля 1957.
40. Это случилось в Адене… (C'est arrivé à Aden...). 1956.
1.28. Премьера: 22.08.1956. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
2,0 млн. зрителей.
41. Мицу, или Как к девушкам приходит вдохновение... (Mitsou ou Comment l'esprit vient aux filles...). 1956.
1.32. Премьера: 24.12.1956. Комедия.
Режиссер Жаклин Одри.
1,8 млн. зрителей.
42. Хулиганы (Les Truands). 1956.
1.46. Премьера: 27.04.1956.
Режиссер Карло Рим.
1,8 млн. зрителей.
43. Жизнь прекрасна (La vie est belle). 1956.
1.30. Премьера: 5.10.1956. Комедия.
Режиссеры: Роже Пьер и Жан-Марк Тибо.
1,8 млн. зрителей.
44. Встреча в Париже (Rencontre à Paris). 1956.
1.30. Премьера: 1956. Комедия.
Режиссер Жорж Лампен.
1,8 млн. зрителей.
45. Короткая голова (Courte tête). 1956.
1.30. Премьера: 5.10.1956. Комедия.
Режиссер Норбер Карбоно.
1,8 млн. зрителей.
46. Преступление и наказание (Crime et Châtiment). 1956.
1.47. Премьера: 4.12.1956. Драма.
Режиссер Жорж Лампен.
1,8 млн. зрителей.
47. Губбиа… моя любовь (Goubbiah… mon amour). 1956.
1.30. Премьера: 24.08.1956. Мелодрама.
Режиссер Робер Дарен.
1,7 млн. зрителей.
48. Колдунья (La Sorcière). 1956.
1.37. Премьера: 11.04.1956. Мелодрама.
Режиссер Андре Мишель.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30.01.1959: 36,4 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1971.
49. Весь город обвиняет (Toute la ville accuse). 1956.
1.24. Премьера: 23.05.1956. Драма.
Режиссер Клод Буасоль.
1,6 млн. зрителей.
50. Закон улиц (La Loi des rues). 1956.
1.40. Премьера: 25.04.1956. Криминальная драма.
Режиссер Ральф Абиб
.
1,6 млн. зрителей.
51. Вот время убийц (Voici le temps des assassins). 1956.
1.53. Премьера: 13.04.1956. Криминальная драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,5 млн. зрителей.
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Луис Бунюэль
52. Смерть в этом саду (La Mort en ce jardin). 1956.
1.44. Премьера: 21.09.1956. Драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,5 млн. зрителей.
53. Мой священник у бедняков (Mon curé chez les pauvres). 1956.
1.30. Премьера: 11.04.1956. Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,4 млн. зрителей.
54. Трудности в мягком (Сoup dur chez les mous). 1956.
1.37. Премьера: 4.07.1956. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Лубиняк.
1,4 млн. зрителей.
55. Воспоминания полицейского (Mémoires d'un flic). 1955.
1.18. Премьера: 27.01.1956. Криминальная драма.
Режиссеры: Пьер Фуко и Андре Юнебель.
1,4 млн. зрителей.
56. Тревога во втором бюро (Alerte au Deuxième Bureau). 1956.
1.26. Премьера: 16.11.1956. Детектив.
Режиссер Жан Стелли.
1,4 млн. зрителей.
57. Плата за грех (Le Salaire du péché). 1956.
1.50. Премьера: 26.12.1956. Драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,3 млн. зрителей.
58. Женская ярмарка (La Foire aux femmes). 1956.
1.28. Премьера: 11.05.1956. Мелодрама.
Режиссер Жан Стелли.
1,3 млн. зрителей.
59. Ночная Маргарита (Marguerite de la nuit). 1955.
2.05. Премьера: 18.01.1956. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
1,3 млн. зрителей.
60. Воскресные убийцы (Les assassins du dimanche). 1956.
1.50. Премьера: 20.07.1956. Драма.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,3 млн. зрителей.
61. Здравствуй, улыбка! (Bonjour sourire!). 1956.
1.30. Премьера: 13.06.1956. Музкомедия.
Режиссер Клод Соте.
1,3 млн. зрителей.
62. Этим вечером развеваются юбки (Ce soir les jupons volent). 1956.
Премьера: 15.06.1956. Комедия.
Режиссер Дмитрий Кирсанов.
1,2 млн. зрителей.
63. Одержимые (Les Possédées / L'Isola delle capre). 1956.
1.30. Премьера: 30.05.1956. Драма.
Режиссер Шарль Брабан.
1,2 млн. зрителей.
64. Мой священник, чемпион полка (Mon curé champion du régiment). 1956.
1.22. Премьера: 1956. Комедия.
Режиссер Эмиль Кузине.
1,2 млн. зрителей.
65. Я не признаю себя виновным (Je plaide non coupable). 1956.
1.33. Премьера: 11.04.1956. Криминальная драма.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
1,2 млн. зрителей.
66. Это называется зарей (Cela s'appelle l'aurore). 1956.
1.42. Премьера: 9.05.1956. Драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,1 млн. зрителей.
67. Прости нам согрешения наши (Pardonnez nos offenses). 1956.
1.21. Премьера: 1.08.1956. Криминальная драма.
Режиссер Робер Оссейн.
1,1 млн. зрителей.
68. Приключения Жиля Блаза де Сантиллана (Les Aventures de Gil Blas de Santillane). 1956.
1.34. Премьера: 1956. Приключения.
Режиссеры: Рикардо Муньос Суай и Рене Жоливе.
1,1 млн. зрителей.
69. Малютки у простофили (Bébés à gogo). 1956.
1.26. Премьера: 8.06.1956. Комедия.
Режиссер Поль Меснер.
1,1 млн. зрителей.
70. Дамский террор (La Terreur des dames). 1956.
1.33. Премьера: 23.11.1956. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,1 млн. зрителей.
71. Женский клуб (Club de femmes). 1956.
1.21. Премьера: 7.12.1956. Мелодрама.
Режиссер Ральф Абиб
.
1,1 млн. зрителей.
72. Морковь готова (Les carottes sont cuites). 1956.
1.28. Премьера: 26.09.1956.
Режиссер Робер Верней.
0,9 млн. зрителей.
73. Боб-прожигатель (Bob le flambeur). 1956.
1.38. Премьера: 24.08.1956. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
0,7 млн. зрителей.
74. Опасные обещания (Les promesses dangereuses). 1956.
Премьера: 14.09.1956. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Гургюэ.
0,7 млн. зрителей.
75. Отдел по розыску пропавших без вести (Section des disparus). 1956.
1.25. Премьера: 2.11.1956. Драма.
Режиссер Пьер Шеналь.
0,7 млн. зрителей.
76. Крыша (Il Tetto/ Le Toit). 1956.
1.31. Драма. Премьера: 1956. Драма.
Режиссер Витторио Де Сика.
0,6 млн. зрителей. В СССР – с 15 сентября 1958.
77. Жалость к женщинам-вамп (Pitié pour les vamps). 1956.
1.31. Премьера: 19.10.1956. Драма.
Режиссер Жан Жозиповиси.
0,5 млн. зрителей.
78. Секретное досье / Мистер Аркадин (Dossier secret / Mr. Arkadin). 1956.
1.36. Премьера: 2.06.1956. Драма.
Режиссер Орсон Уэллс.
0,5 млн. зрителей.
79. Главная улица (Calle Mayor / Grand–rue). 1956.
1.39. Премьера 26.10.1956. Драма.
Режиссер Хуан–Антонио Бардем.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 ноября 1958.
80. Тайна Пикассо (Le Mystère Picasso). 1956.
1.18. Премьера: 18.05.1956.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
0,2 млн. зрителей.
81. Красный шар (Le ballon rouge). Франция, 1956.
Режиссер Альбер Ламорис.
0.34. Премьера: 1956.
0,05 млн. зрителей. В СССР – с 1964 года.
Лидеры кинопроката Франции 1957 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1957 года привлекли в кинозалы Франции от 3,0 млн. до 4,9 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1957-м году 66 французских фильмов сумели преодолеть планку 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1957 был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии. В целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган, Жерар Филип, Жан Габен и др.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Рене Клера, Жака Беккера, Ива Чампи, Андре Юнебеля и других известных французских режиссеров.
Традиционно для французского кинопроката 1950-х в первую десятку лидеров французского проката в очередной раз вошла комедия с участием Фернанделя, который, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х…
А вот время Луи де Фюнеса еще не пришло: комедия с его участием – «Как волос в супе» – хотя и собрала в 1957 году 1,8 млн. зрителей, по итогам года в кинопрокате заняла довольно далекое от лидеров 35-е место…
Из первой десятки лидеров французского проката на советские экраны попала только занявшая третье место картина Рене Клера «Порт де Лила» (3,9 млн. зрителей), которая в 1959 году вышла в СССР под названием «На окраине Парижа»…
Что касается еще трех фильмов из французской чемпионов кассы 1957 года – «Фоли-Бержер» Анри Декуэна (четвертое место в прокате: 3,5 млн. зрителей), «Парижанка» Мишеля Буарона (пятое место в прокате: 3,5 млн. зрителей) и «Парижское казино» Режиссер Андре Юнебеля (седьмое место в прокате: 3,0 млн. зрителей), то они явно были сочтены советской цензурой слишком фривольными, тем паче, что Брижит Бардо выглядела в «Парижанке» явно нескромно…
Наверное, не очень скромными показались «ответственным товарищам» и «Португальские прачки» (восьмое место в прокате: 3 млн. зрителей), хотя название вроде бы полностью подходило под советские идеологические стандарты «угнетенного рабочего класса»…
Но вот парадокс: тех же «оттепельных цензоров нисколько не смутила профессия главной героини знаменитого итало-французского фильма Федерико Феллини «Ночи Кабирии» (17-е место во французском кинопрокате 1957 года: 2,6 млн. зрителей).
С относительно небольшим опозданием – в 1960 году – «Ночи Кабирии» были выпущены на советские экраны, собрав без малого два десятка миллионов зрителей (а в 1971 год «по просьбам трудящихся» был еще и повторный прокат этого фильма в СССР).
В советский кинопрокат попали и еще два фильма из французского репертуара 1957 года: комедия «Здравствуй, доктор» и мелодрама «Милый друг».
Экранизация романа Ги де Мопассана во Франции прошло относительно скромно (0,6 млн. зрителей, что соответствовало примерно 3 млн. советских зрителей), тогда как в СССР ее аудитория составила свыше двух десятков миллионов.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 4 картины из репертуара французских фильмов 1957 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1957 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Велосипед (Le Triporteur). 1957.
1.33. Премьера: 4.12.1957. Комедия.
Режиссер Жак Пиното.
4,9 млн. зрителей.
2. Безработный из Клошмерля (Le Chômeur de Clochemerle). 1957.
1.32. Премьера: 20.12.1957. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
4,4 млн. зрителей.
3. Порт де Лила (Porte des Lilas / Il quartiere dei Lillà). 1957.
1.36. Премьера: 25.09.1957. Драма.
Режиссер Рене Клер.
3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 5 октября 1959 (под названием «На окраине Парижа).
4. Фоли-Бержер (Folies-Bergère. Un soir au music-hall). 1957.
1.42 min. Премьера: 1956. Музкомедия.
Режиссер Анри Декуэн.
3,5 млн. зрителей.
5. Парижанка (Une Parisienne). 1957.
1.26. Премьера: 16.12.1957. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
3,5 млн. зрителей.
6. Пешком, на лошади и в машине (À pied, à cheval et en voiture). 1957.
1.27. Премьера: 11.09.1957. Комедия.
Режиссер Морис Делбез.
3,5 млн. зрителей.
7. Парижское казино (Casino de Paris). 1957.
1.35. Премьера: 31.10.1957. Музкомедия.
Режиссер Андре Юнебель.
3,0 млн. зрителей.
8. Португальские прачки (Les Lavandières du Portugal). 1957.
1.39. Премьера: 23.10.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссеры: Пьер Гапар-Уи и Рамон Торрадо.
3,0 млн. зрителей.
9. Тайфун на Нагасаки (Typhon sur Nagasaki). 1957.
1.55. Премьера: 6.02.1957. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
3,0 млн. зрителей.
10. Приключения Арсена Люпена (Les Aventures d'Arsène Lupin). 1957.
1.32. Премьера: 22.03.1957. Приключения.
Режиссер Жак Беккер.
3,0 млн. зрителей.
11. Человек в непромокаемом плаще (L'Homme à l'imperméable). 1957.
1.46. Премьера: 22.02.1957. Криминальная комедия.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,8 млн. зрителей.
12. Случай доктора Лорана (Le Cas du docteur Laurent). 1957.
1.50. Премьера: 3.04.1957. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
2,7 млн. зрителей.
13. На Ямайке (À la Jamaïque). 1957.
1.36. Премьера: 5.04.1957. Музкомедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
2,7 млн. зрителей.
14. Трое моряков (Trois de la marine). 1957.
1.35. Премьера: 5.07.1957. Комедия.
Режиссер Морис де Канонж.
2,7 млн. зрителей.
15. Натали (Nathalie). 1957.
1.35. Премьера: 4.12.1957. Детективная комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,6 млн. зрителей.
16. Пот-Бульон / Чужие жены (Pot-Bouille). 1957.
1.58. Премьера: 18.10.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,6 млн. зрителей.
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Федерико Феллини
17. Ночи Кабирии (Le Notti di Cabiria / Les Nuits de Cabiria). 1957.
1.50. Премьера: 16.10.1957. Драма.
Режиссер Федерико Феллини.
2,6 млн. зрителей. В СССР – с 6 июня 1960: 19,1 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1971. Прокат в Италии: 4,0 млн. зрителей.
18. Друг семьи (L'Ami de la famille). 1957.
1.30. Премьера: 3.07.1957. Комедия.
Режиссер Жак Пиното.
2,5 млн. зрителей.
19. Великолепный Сенешаль (Sénéchal le magnifique). 1957.
1.35. Премьера: 24.05.1957. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
2,4 млн. зрителей.
20. Фернан-бродяга (Fernand clochard). 1957.
1.32. Премьера: 1957. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
2,4 млн. зрителей.
21. Пять миллионов наличными (Cinq millions comptant). 1957.
Премьера: 12.04.1957. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
2,3 млн. зрителей.
22. Большой блеф (Le grand bluff). 1957.
1.35. Премьера: 15.05.1957. Комедия.
Режиссер Патрис Далли.
2,1 млн. зрителей.
23. Включен красный свет (Le rouge est mis). 1957.
1.35. Премьера: 12.04.1957. Криминальная драма.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,1 млн. зрителей.
24. Поворот дверной ручки (Retour de manivelle). 1957.
1.58. Премьера: 18.09.1957. Детектив.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
2,1 млн. зрителей.
25. Горькая победа (Amère victoire). 1957.
1.42. Премьера: 20.11.1957. Драма.
Режиссер Николас Рей.
2,0 млн. зрителей.
26. Любовь – это игра (L'Amour est en jeu). 1957.
1.30. Премьера: 27.09.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре.
2,0 млн. зрителей.
27. Это он должен умереть (Celui qui doit mourir). 1957.
2.03. Премьера: 4.05.1957. Драма.
Режиссер Жюль Дассен.
2,0 млн. зрителей.
28. Пожечь динамит (Le feu aux poudres). 1957.
1.38. Премьера: 27.02.1957. Детектив.
Режиссер Анри Декуэн.
1,9 млн. зрителей.
29. Берегитесь, девочки! (Méfiez-vous, fillettes!). 1957.
1.30. Премьера: 5.07.1957. Криминальная драма.
Режиссер Ив Аллегре
.
1,9 млн. зрителей.
30. Очаровательные парни (Charmants Garçons). 1957.
1.53. Премьера: 11.12.1957. Музкомедия, мелодрама.
Режиссер Анри Декуэн.
1,8 млн. зрителей.
31. Боевой патруль (Patrouille de choc). 1957.
1.30. Премьера: 30.04.1957. Боевик.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
1,8 млн. зрителей.
32. Любовь спускается с небес (L'Amour descend du ciel). 1957.
1.28. Премьера: 4.04.1957. Комедия.
Режиссер Морис Кам.
1,8 млн. зрителей.
33. Волчицы (Les Louves). 1957.
1.41. Премьера: 26.04.1957. Драма.
Режиссер Луис Саславский.
1,8 млн. зрителей.
34. Шпионы (Les Espions). 1957.
2.05. Премьера: 11.10.1957. Триллер.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
1,8 млн. зрителей.
35. Как волос в супе (Comme un cheveu sur la soupe). 1957.
1.19. Премьера: 23.08.1957. Комедия.
Режиссер Морис Регамей.
1,8 млн. зрителей.
36. Салемские колдуньи (Les Sorcières de Salem). 1957
2.25. Премьера: 26.04.1957. Драма.
Режиссер Раймон Руло.
1,7 млн. зрителей.
37. Подозреваемые (Les suspects). 1957.
2,0. Премьера: 21.08.1957. Детектив.
Режиссер Жан Древиль.
1,7 млн. зрителей.
38. Фанатики (Les Fanatiques). 1957.
1.30. Премьера: 8.11.1957. Драма.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,6 млн. зрителей.
39. Река трех лодок (La Rivière des Trois Jonques). 1956.
1.36. Премьера: 25.01.1957. Приключения.
Режиссер Андре Пергаман.
1,6 млн. зрителей.
40. Никогда не знаешь… (Sait-on jamais...). 1956.
1.36. Премьера: 31.05.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
1,5 млн. зрителей.
41. Немедленное действие (Action immédiate). 1957.
1.45. Премьера: 15.03.1957. Криминальная комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,5 млн. зрителей.
42. Око за око (OEil pour oeil / Occhio per occhio). 1957.
1.53. Премьера: 13.09.1957. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
1,5 млн. зрителей.
43. Я вернусь в Кандара (Je reviendrai à Kandara). 1956.
1.35. Премьера: 25.01.1957. Детектив.
Режиссер Виктор Вика.
1,5 млн. зрителей.
44. Страусиные яйца (Les OEufs de l'autruche). 1957.
1.22. Премьера: 30.08.1957. Комедия.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,5 млн. зрителей.
45. Убийцы и воры (Assassins et Voleurs). 1957.
1.25. Премьера: 8.02.1957. Детективная комедия.
Режиссер Саша Гитри.
1,5 млн. зрителей.
46. Добрый вечер, Париж, здравствуй, любовь (Bonsoir Paris, bonjour l'amour). 1957.
1.33. Премьера – 1957. Комедия.
Режиссер Ральф Баум.
1,5 млн. зрителей.
47. Ночь на Балеарских островах (Une nuit aux Baléares). 1957.
1.30. Премьера: 15.05.1957. Музкомедия.
Режиссер Поль Меснер.
1,5 млн. зрителей.
48. Смерть, подкравшаяся тайком (Mort en fraude). 1957.
1.45. Премьера: 15.05.1957. Детектив.
Режиссер Марсель Камю.
1,4 млн. зрителей.
49. Парижский мюзик-холл (Paris music hall). 1957.
1.35. Премьера: 31.07.1957. Музкомедия.
Режиссер Стани Гордье.
1,4 млн. зрителей.
50. Трое – это пара (Les trois font la paire). 1957.
1.25. Премьера: 17.05.1957. Криминальная комедия.
Режиссеры: Клеман Дюур и Саша Гитри.
1,4 млн. зрителей.
51. Эмансипэ (La Garçonne). 1957.
1.37. Премьера: 5.04.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жаклин Одри.
1,4 млн. зрителей.
52. ОСС 117 не умер (OSS 117 n'est pas mort). 1957.
1.20. Премьера: 14.08.1957. Детектив.
Режиссер Жан Саша.
1,4 млн. зрителей.
53. Это случилось при 36 свечах (C'est arrivé à 36 chandelles). 1957.
1.45. Премьера: 16.10.1957. Комедия.
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,4 млн. зрителей.
54. Гимназистки (Les Collégiennes). 1957.
1.28. Премьера: 3.05.1957. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,3 млн. зрителей.
55. Мисс Катастрофа (Miss Catastrophe). 1957.
1.28. Премьера – 1957. Комедия.
Режиссер Дмитрий Кирсанов.
1,3 млн. зрителей.
56. Нищий и красавица (Une manche et la belle). 1957.
1.38. Премьера: 27.11.1957. Мелодрама.
Режиссер Анри Верней
1,3 млн. зрителей.
57. Инспектор любит драться (L'inspecteur aime la bagarre). 1957.
1.43. Премьера: 12.06.1957. Детектив.
Режиссер Жан Девевр.
1,3 млн. зрителей.
58. Седьмая заповедь (Le Septième Commandement). 1957.
1.36. Премьера: 1.02.1957. Детективная комедия.
Режиссер Раймон Бернар.
1,3 млн. зрителей.
59. Полковник из журнала (Le colonel est de la revue). 1957.
1.38. Премьера: 1.03.1957. Криминальная комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,3 млн. зрителей.
60. До последнего (Jusqu'au dernier). 1957.
130. Премьера: 20.03.1957. Триллер.
Режиссер Пьер Бийон.
1,2 млн. зрителей.
61. Все могут меня убить (Tous peuvent me tuer). 1957.
1.42. Премьера: 6.12.1957. Криминальная драма.
Режиссер Анри Декуэн.
1,2 млн. зрителей.
62. Взрывной отпуск! (Vacances explosives!). 1957.
1.34. Премьера: 9.08.1957. Комедия.
Режиссер Кристиан Стенжель.
1,2 млн. зрителей.
63. Этот прекрасный мир (Ce joli monde). 1957.
1.35. Премьера: 27.09.1957. Комедия.
Режиссер Карло Рим.
1,2 млн. зрителей.
64. Второе бюро против неизвестного (Deuxième bureau contre inconnu). 1957.
1.25. Премьера: 26.07.1957 . Криминальная драма.
Режиссер Жан Стелли.
1,2 млн. зрителей.
65. Сенсационная малышка (Une gosse sensass'). 1957.
1.28. Премьера: 3.04.1957. Комедия.
Режиссер Робер Бибаль.
1,2 млн. зрителей.
66. Эскапада (Escapade). 1957.
1.45. Премьера: 7.06.1957. Приключения.
Режиссер Ральф Абиб
.
1,1 млн. зрителей.
67. Здравствуй, доктор (Bonjour Toubib). 1957.
1.35. Премьера – 1957. Комедия.
Режиссер Луи Кюни.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 июля 1960.
68. Курящая блондинка (Fumée Blonde). 1957.
1.25. Премьера: 1.11.1957. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
1,0 млн. зрителей.
69. Дайте мне шанс (Donnez-moi ma chance). 1957.
1.45. Премьера: 29.11.1957. Мелодрама.
Режиссер Леонид Могай.
1,0 млн. зрителей.
70. Колесо (La Roue). 1957.
Премьера: 3.07.1957.
Режиссеры: Андре Агюэ и Морис Дельбез.
1,0 млн. зрителей.
71. Мадмуазель и ее банда (Mademoiselle et son gang). 1957.
1.30. Премьера: 12.07.1957. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
0,9 млн. зрителей.
72. Когда вмешивается женщина (Quand la femme s'en mêle). 1957.
1.30. Премьера: 15.11.1957 . Детектив.
Режиссер Ив Аллегре
.
0,9 млн. зрителей.
73. Шкура медведя (La Peau de l'ours). 1957.
1.19. Премьера: 30.08.1957. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Буасоль.
0,9 млн. зрителей.
74. Тихий уголок (Le coin tranquille). 1957.
1.22. Премьера: 1957. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
0,8 млн. зрителей.
75. Воспроизведение запрещено (Reproduction interdite). 1957.
1.30. Премьера: 6.02.1957. Криминальная драма.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,8 млн. зрителей.
76. Странный месье Стев (L'Étrange Monsieur Steve). 1957.
1.30. Премьера: 26.06.1957. Криминальная драма.
Режиссер Раймон Бэлли.
0,8 млн. зрителей.
77. Отель сошел с ума (L'auberge en folie). 1957.
1.34. Премьера: 12.06.1957. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,7 млн. зрителей.
78. Элиза (La fille Élisa / Élisa). 1957.
1.30. Премьера: 8.03.1957. Мелодрама.
Режиссер Роже Ришбе.
0,7 млн. зрителей.
79. Мадмуазель Стриптиз (Mademoiselle Strip-tease). 1957.
1.23. Премьера: 13.11.1957. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Фуко.
0,7 млн. зрителей.
80. Милый друг (Bel Ami). 1955.
1.25. Премьера: 3.04.1957. мелодрама.
Режиссер Луи Даккен.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 марта 1955. Повторный прокат в СССР – с 13 июля 1985. 21,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
81. Полька в наручниках (La Polka des menottes). 1957.
1.30. Премьера: 4.09.1957. Криминальная комедия.
Режиссер Рауль Андре.
0,6 млн. зрителей.
82. Обожаемые демоны (Adorables Démons). 1957.
1.34. Премьера: 5.06.1957. Комедия.
Режиссер Морис Клош.
0,6 млн. зрителей.
83. Звезды никогда не умирают (Les étoiles ne meurent jamais). 1957.
1.37. Премьера: 8.05.1957.
Режиссер Макс де Вокорбейль.
0,4 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1958 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1958 года привлекли в кинозалы Франции от 2,9 млн. до 9,9 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1958-м году 50 французских фильмов сумели преодолеть планку 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1958 был разнообразен, но на сей раз преобладали драмы.
Однако в целом, как и прежде, во французском кинопрокате доминировали фильмы развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган, Жерар Филип и др.
В первой десятке лидеров проката оказались фильмы Жана-Поля Ле Шануа, Марселя Карне, Жака Тати, Дени де Ла Пательера, Кристиана-Жака, Клода Отан-Лара, Жана Деланнуа и других известных французских режиссеров.
Традиционно для французского кинопроката 1950-х в первую десятку лидеров французского проката в очередной раз вошла комедия с участием Фернанделя, который, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х… В десятке лидеров оказалась также и картина с участием Бурвиля.
Но именно прокат 1958 года стал триумфальным возвращением в число зрительских фаворитов Жана Габена: сразу четыре (!!!!) фильма с его участием («Отверженные» Жана-Поля Ле Шануа, «Сильные мира сего» Дени де Ла Пательера, «В случае несчастья» Клода Отан-Лара и «Мегрэ расставляет сети» Жан Деланнуа) вошли в десятку лидеров французского кинопроката.
Интересно, что «Отверженные» и «Сильные мира сего» очень быстро – в 1959 и 1960 годах попали на «оттепельный» советский экран. По-видимому, здесь сказалось уважение к первоисточникам – романам Виктора Гюго и Мориса Дрюона, чье творчество трактовалась в СССР весьма позитивно.
Надо отметить, что находившаяся на пике «оттепель» принесла существенные изменения в закупочную политику советских киночиновников: из первой десятки лидеров французского кинопроката 1958 года на экранах кинозалов СССР было показана ровно половина («Отверженные», «Сильные мира сего», «Мой дядя», «Закон есть закон», «Без семьи»). И не через десять-двадцать лет, а именно на рубеже 1960-х.
Однако с учетом того, что население СССР было в пять раз больше населения Франции, оказалось, что «в пересчете на душу населения» «Отверженные» пользовались гораздо большим успехом у французов: 9,9 млн. зрителей соответствовали примерно 50 млн. советских зрителей, тогда как в реальности в СССР этот фильм посмотрело 23,1 млн. зрителей.
Несколько лучше обстояли дела с искрометной комедией Кристиана-Жака «Закон есть закон». Во Франции ее в 1958 году посмотрело 3,4 млн. зрителей (аналог советским 17 млн. зрителей), а в СССР в 1960 году – 12,5 млн. зрителей...
Впрочем, в этом нет ничего удивительного: для французов роман «Отверженные» – это примерно тоже самое, что для русских роман «Война и мир», что доказывается последовательным зрительским успехом во Франции экранизаций «Отверженных» и в последующие десятилетия…
А вот занявшая во французском кинопрокате 1958 года 11-е место драма Андре Кайата «Двустворчатое зеркало» была выпущена на советский экран (под названием «Призрачное счастье») спустя девять лет – в 1967 году…
Десятое место во французском кинопрокате 1958 года заняла драма Анри Декуэна «Кошка» (2,9 млн. зрителей). И вот тут причины ее неприятия советской закупочной комиссией совершенно ясны: действие фильма происходит во времена нацистской оккупации Франции в первой половине 1940-х, но немцы и французы в принципе показаны здесь людьми одного круга, уважительно относящимися друг к другу…
Почему? Да потому, что, согласно западной концепции «холодной войны», на Западном фронте шла война представителей цивилизованного мира между собой, а на Восточном – война представителей цивилизованного Запада с варварами…
Да, из этого правила были исключения. Но в целом соблюдался известный тезис: «Запад есть Запад…».
Исходя из этого и сюжеты для западных фильмов эпохи «холодной войны» подбирались соответствующие, то есть нацистские персонажи изображались в ситуациях «максимального благоприятствования».
К примеру, в «Кошке» (Франция, 1958) интеллигентный нацистский офицер в оккупированном Париже влюблялся в очаровательную француженку, связанную с подпольем…
Таким образом, западный кинематограф эпохи «холодной войны» создавал устойчивый стереотип о «хороших немцах», которые по воле плохого Гитлера были вынуждены воевать не только с русскими варварами, но и, увы, с хорошими французами, американцами и англичанами…
Можно ли утверждать, что стереотипы «другой войны» в западном кино навсегда ушли в прошлое? Увы, на мой взгляд, ответ может быть только отрицательным. Запад есть Запад…
И в лентах XXI века западный экран в целом продолжает использовать все те же стереотипы. А что касается образа России, то и теперь на западном экране она в большинстве случаев предстает варварской страной с непостижимыми для западного менталитета законами, обычаями и персонажами…
С другой стороны, космические успехи СССР во второй половине 1950-х произвели на французов такое сильное впечатление, что в 1958 году на экраны Франции вышла вполне доброжелательная по отношению к советским людям комедия под названием «Пешком, на лошади и в спутнике» Жана Древиля (24-место во французском кинопрокате 1958 года и 2,2 млн. зрителей). Однако из-за «клюквенного» изображения России и русских эта лента в советский прокат не попала.
Из общей картины добротных экранизаций и традиционно развлекательного «папочкиного» кино во французском прокате 1958 года выделялись два выдающихся фильма Луи Маля с Жанной Моро в главных женских ролях: «Любовники» (15-е место и 2,6 млн. зрителей) и «Лифт на эшафот» (30-е место и 1,9 млн. зрителей). До советского массового кинопроката «Любовники» так и не добрались. А вот виртуозно сделанный в стиле нуар «Лифт на эшафот» добрался, но… в 1981 году. И массовая советская аудитория, по-видимому, посчитав эту черно-белую картину слишком архаичной, не спешила заполнить кинозалы…
Своего рода сенсацией стал дебютный фильм Клода Шаброля «Красавчик Серж», снятый за весьма скромные деньги, но собравший по итогам проката 1958 года 1,1 млн. зрителей и занявший место в середине списка бокс-офиса французских кинолент.
Вскоре этот фильм Клода Шаброля будут относить к так называемой французской «новой волне», которая внесет свежее дыхание в традиционный жанровый кинематограф. Но знаменем «новой волны», разумеется, будет фильм Жана-Люка Годара «На последнем дыхании», который выйдет во французский прокат 16 марта 1960 года…
Правда, французская «новая волна» (включая все фильмы Жана-Люка Годара) в советский кинопрокат практически не попала… Одним из редких исключений был, например фильм Франсуа Трюффо «400 ударов», которому было дозволено оказаться на экранах СССР…
В советский кинопрокат (в 1959-1960 годах) из репертуара французских фильмов 1958 года попали еще драма «Таманго», комедия «Мещанин во дворянстве», сказка «Воздушный змей вокруг света» и (с десятилетним опозданием) – мелодрама «Монпарнас, 19» с Жераром Филипом… Все эти фильмы прошли в советских кинозалах с бОльшим успехом, чем во Франции…
Особый успех в советском кинопрокате выпал на долю забавной комедии с Луи де Фюнесом «Не пойман – не вор»: во Франции в 1958 году ее посмотрело 2,5 млн. зрителей (аналог 12 млн. советских зрителей), а в СССР 1961 года эту ленту посмотрели без малого 28 млн. зрителей…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 12 картин из репертуара французских фильмов 1958 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1958 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Отверженные (Les Misérables). 1958.
3.37. Премьера: 12 mars 1958. Драма.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
9,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 февраля 1960: 23,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Обманщики (Les Tricheurs). 1958.
2,0. Премьера: 10.10.1958. Мелодрама, комедия.
Режиссер Марсель Карне.
4,9 млн. зрителей.
3. Мой дядя (Mon oncle / Mio zio). 1955/1958.
1.57. Премьера: 10.05. 1958. Комедия.
Режиссер Жак Тати.
4,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 мая 1962.
4. Живая вода (L'Eau vive). 1958.
1.36. Премьера: 13 juin 1958. Драма.
Режиссер Фрасуа Вийер.
4,1 млн. зрителей.
5. Сильные мира сего / Великие семьи / Влиятельные семьи (Les Grandes Familles). 1958.
1.32. Премьера: 19.11.1958. Драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 декабря 1959.
6. Закон есть закон (La Loi, c'est la loi / La legge è legge). 1958.
1.35. Премьера: 17.09.1958. Комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 января 1960: 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1973.
7. Без семьи (Sans famille). 1958.
1.40. Премьера: 10 septembre 1958. Драма.
Режиссер Андре Мишель.
3,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июня 1959.
8. В случае несчастья (En cas de malheur). 1958.
2.02. Премьера: 17.09.1958. Криминальная драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
3,1 млн. зрителей.
9. Мегрэ расставляет сети (Maigret tend un piège). 1957.
1.59. Премьера: 29.01.1958. Детектив.
Режиссер Жан Деланнуа.
3,1 млн. зрителей.
10. Кошка (La Chatte). 1958.
1.48. Премьера: 18.04.1958. Драма.
Режиссер Анри Декуэн.
2,9 млн. зрителей.
11. Двустворчатое зеркало / Призрачное счастье (Le Miroir à deux faces). 1958.
1.36. Премьера: 15.10.1958. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Призрачное счастье») – с 10 декабря 1967: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Кристин (Christine). 1958.
1.40. Премьера: 24.12.1958. Мелодрама.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
2,8 млн. зрителей.
13. Привет вам от Гориллы (Le Gorille vous salue bien). 1958.
1.42. Премьера: 1.09.1958. Боевик.
Режиссер Бернар Бордери.
2,8 млн. зрителей.
14. Жизнь вдвоем (La Vie à deux). 1958.
1.40. Премьера: 24.09.1958. Комедия.
Режиссер Клеман Дюур.
2,7 млн. зрителей.
15. Любовники (Les Amants). 1958.
1.28. Премьера: 5.11.1958. Драма.
Режиссер Луи Маль.
2,6 млн. зрителей.
16. Серенада в Техасе (Sérénade au Texas). 1958.
1.38. Премьера: 17.12.1958. Вестерн.
Режиссер Ришар Потье.
2,5 млн. зрителей.
17. Такси, прицеп и коррида (Taxi, roulotte et corrida). 1958.
1.26. Премьера: 22.11.1958. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
2,5 млн. зрителей.
18. Веселые арены (Arènes joyeuses). 1957.
Премьера: 1957. Музкомедия.
Режиссер Морис де Канонж.
2,5 млн. зрителей.
19. Не пойман – не вор (Ni vu... ni connu...). 1958.
1.35. Премьера: 23.04.1958. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР с 1.01.1961: 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Виноградники сеньора (Les vignes du seigneur). 1958.
1.34. Премьера: 24.12.1958. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
2,5 млн. зрителей.
21. Сицилиец (Le Sicilien). 1958.
1.35. Премьера: 26.11.1958. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
2,5 млн. зрителей.
22. Жизнь (Une Vie). 1958.
1.26. Премьера: 24.09. Драма.
Режиссер Александр Астрюк.
2,3 млн. зрителей.
23. Берегись, Ла Тур! (La Tour, prends garde!). 1958.
1.22. Премьера: 26.02.1958. Приключения.
Режиссер Жорж Лампен.
2,3 млн. зрителей.
24. Пешком, на лошади и в спутнике (A pied, à cheval et en spoutnik). 1958.
1.50. Премьера: 9.09.1958. Комедия.
Режиссер Жан Древиль.
2,2 млн. зрителей.
25. Таманго (Tamango). 1958.
1.38. Премьера: 24.07.1958. Драма.
Режиссер Джон Берри.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР с 3.10.1960: 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. Ночной беспорядок (Le Désordre et la Nuit). 1958.
1.33. Премьера: 14.05.1958. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,2 млн. зрителей.
27. Ювелиры лунного света (Les Bijoutiers du clair de lune). 1958.
1.35. Премьера: 16.04.1958. Криминальная драма.
Режиссер Роже Вадим.
2,1 млн. зрителей.
28. Эти дамы предпочитают мамбо (Ces dames préfèrent le mambo). 1957.
1.56. Премьера: 22.01.1958. Комедия.
Режиссер Бернар Бордери.
2,1 млн. зрителей.
29. Максим (Maxime). 1958.
2.04. Премьера: 26.11.1958. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Верней
2,0 млн. зрителей.
30. Лифт на эшафот (Ascenseur pour l'échafaud). 1957.
1.31. Премьера: 29.01.1958. Драма.
Режиссер Луи Маль.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1981.
31. Будь красивой и молчи (Sois belle et tais-toi). 1958.
1.39. Премьера: 7.05.1958. Криминальная комедия.
Режиссер Марк Аллегре.
1,9 млн. зрителей.
32. Скрытый пассажир (Le Passager clandestin). 1958.
1.33. Премьера: 21.03.1958. Приключения.
Режиссеры Ральф Абиб
. и Ли Робинсон.
1,8 млн. зрителей.
33. Дорогая, напугай меня (Chéri, fais moi peur). 1958.
1.18. Премьера: 7 mai 1958. Комедия.
Режиссер Жак Пиното.
1,6 млн. зрителей.
34. Табарин (Tabarin). 1958.
1.50. Премьера: 21.05.1958. Комедия.
Режиссер Ришар Потье.
1,6 млн. зрителей.
35. Странное воскресенье (Un drôle de dimanche). 1958.
1.30. Премьера: 19 novembre 1958. Комедия, драма.
Режиссер Марк Аллегре.
1,6 млн. зрителей.
36. Белый груз (Cargaison Blanche). 1958.
1.32. Премьера: 28.02.1958. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лакомб.
1,5 млн. зрителей.
37. Пустырь Пигаль (Le Désert de Pigalle). 1958.
1.40. Премьера: 2.04.1958. Драма.
Режиссер Лео Жоанон.
1,4 млн. зрителей.
38. Женская тюрьма (Prisons de femmes). 1958.
1.40. Премьера: 16.07.1958. Драма.
Режиссер Морис Клош.
1,4 млн. зрителей.
39. Тереза Этьен (Thérèse Étienne). 1958.
1.30. Премьера – 1958. Драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,3 млн. зрителей.
40. Судебная полиция (Police judiciaire). 1958.
1.50. Премьера: 28.02.1958. Детектив.
Режиссер Морис де Канонж.
1,3 млн. зрителей.
41. Монпарнас, 19 (Montparnasse 19). 1957.
1.48. Премьера: 4.04.1958. Мелодрама.
Режиссер Жак Беккер.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 марта 1968: 13,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
42. Вознесение на втором бюро (Rapt au deuxième bureau). 1958.
1.35. Премьера: 8.10.1958. Триллер.
Режиссер Жан Стелли
.
1,2 млн. зрителей.
43. Шах носильщику (Échec au porteur). 1957.
1.26. Премьера: 15.1958. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,2 млн. зрителей.
44. Когда наступит полдень (Quand sonnera midi). 1958.
1.36. Премьера: 7.05.1958. Драма.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
1,2 млн. зрителей.
45. Время крепких яиц (Le temps des oeufs durs). 1958.
1.15. Премьера: 19.03.1958. Комедия.
Режиссер Норбер Карбоно.
1,2 млн. зрителей.
46. Бигорн (La Bigorne). 1958.
1.27. Премьера: 4.06.1958. Приключения.
Режиссер Робер Дарен.
1,2 млн. зрителей.
46. Человек оглядывается назад (Un homme se penche sur son passé). 1958.
1.36. Премьера: 30.04.1958.
Режиссер Вилли Розье.
1,1 млн. зрителей.
47. Красавчик Серж (Le Beau Serge). 1958.
1.38. Премьера: 6.06.1958. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,1 млн. зрителей.
48. Свобода под надзором (Liberté surveillée). 1958.
1.33. Премьера: 28.05.1958. Мелодрама.
Режиссер Анри Эснер и Владимир Волчек.
1,1 млн. зрителей.
49. Наивный с сорока детьми (Le Naïf aux 40 enfants). 1957.
1.38. Премьера: 20.12.1957. Комедия.
Режиссер Филип Агостини.
1,1 млн. зрителей.
50. Школа кокоток (L'Ecole des cocottes). 1958.
1.40. Премьера: 21.05.1958. Комедия.
Режиссер Жаклин Одри.
1,1 млн. зрителей.
51. Спиной к стене (Le Dos au mur). 1958.
1.33. Премьера: 7.03.1958. Криминальная драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,0 млн. зрителей.
52. Законная защита (En légitime défense). 1958.
1.38. Премьера: 11.11.1958. Криминальная драма.
Режиссер Андре Бертомьё.
1,0 млн. зрителей.
53. Мадам и ее авто (Madame et son auto). 1958.
1.42. Премьера: 15.10.1958. Комедия.
Режиссер Робер Верней.
1,0 млн. зрителей.
54. Налеты на город (Rafles sur la ville). 1958.
1.22. Премьера: 15.06.1958. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Шеналь.
1,0 млн. зрителей.
55. Этой полночью (Cette nuit-là). 1958.
1.40. Премьера: 12.09.1958. Детектив.
Режиссер Морис Казнёв.
1,0 млн. зрителей.
56. Три дня для жизни (Trois jours à vivre). 1958.
1.25. Премьера: 12.03.1958. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,0 млн. зрителей.
57. Девушка из Гамбурга (La fille de Hambourg). 1958.
1.26. Премьера: 13.08.1958. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
1,0 млн. зрителей.
58. Женщины забавны (Les femmes sont marrantes). 1958.
1.15. Премьера: 4.06.1958. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,0 млн. зрителей.
59. Следуйте за мной, молодой человек (Suivez-moi jeune homme). 1958.
1.25. Премьера: 3.12.1958. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,0 млн. зрителей.
60. Мещанин во дворянстве (Le Bourgeois gentilhomme). 1958.
1.36. Премьера: 19.11.1958. Комедия.
Режиссер Жан Мейер.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 октября 1959.
61. Целебный отвар (La Bonne tisane). 1958.
1.41. Премьера: 18.02.1958. Криминальная комедия.
Режиссер Эрве Бромберже.
1,0 млн. зрителей.
62. Игрок (Le Joueur). 1958.
1.42. Премьера: 26.10.1958. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,9 млн. зрителей.
63. Некий месье Джо (Un certain Mr. Jo). 1958.
1.45. Премьера: 16.04.1958. Детектив.
Режиссер Рене Жоливе.
0,9 млн. зрителей.
64. Воздушный змей вокруг света (Le Cerf-volant du bout du monde). 1958.
1.22. Премьера: 17.12.1958. Сказка.
Режиссер Роже Пиго.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1959.
65. Жестокие (Les violents). 1957.
1.32. Премьера: 10.01.1958. Триллер.
Режиссер Анри Калеф.
0,8 млн. зрителей.
66. И твоя сестра (Et ta soeur). 1958.
1.15. Премьера: 24.09.1958. Комедия.
Режиссер Морис Дельбез.
0,8 млн. зрителей.
67. Седьмое небо (Le Septième Ciel). 1958.
1.47. Премьера: 5.03.1958. Криминальная комедия.
Режиссер Раймон Бернар.
0,8 млн. зрителей.
68. Приключения в Меконге (Les aventuriers du Mekong). 1958.
1.40. Премьера: 1958. Приключения.
Режиссер Жан Бастиа.
0,8 млн. зрителей.
69. Осведомительница (La Moucharde). 1958.
1.40. Премьера: 6.08.1958. Криминальная драма.
Режиссер Ги Лефранк.
0,8 млн. зрителей.
70. Мими Пинсон (Mimi Pinson). 1958.
1.35. Премьера: 23.07.1958. Комедия.
Режиссер Робер Дарен.
0,8 млн. зрителей.
71. Желание движет людьми (Le désir mène les hommes). 1957.
1.36. Премьера: 25.04.1958. Драма.
Режиссер Эмиль Руссель.
0,8 млн. зрителей.
72. Томбур!!! (Le Tombeur!!!). 1958.
1.26. Премьера: 2.07.1958. Комедия.
Режиссер Рене Делакруа.
0,7 млн. зрителей.
73. Сентиментальная п… (La P... sentimentale). 1958.
1.33. Премьера: 24.10.1958. Драма.
Режиссер Жан Гургюэ.
0,7 млн. зрителей.
74. Западня (Le Piège). 1958.
1.38. Премьера: 25.06.1958. Драма.
Режиссер Шарль Брабан.
0,6 млн. зрителей.
75. Пуля в стволе (Une balle dans le canon). 1958.
1.35. Премьера: 19.11.1958. Детектив.
Режиссеры: Мишель Девиль и Шарль Жерер.
0,6 млн. зрителей.
76. У каждого дня свой секрет (Chaque jour a son secret). 1958.
1.30. Премьера: 11.06.1958. Детектив.
Режиссер Клод Буасоль.
0,6 млн. зрителей.
77. Священная молодость (Sacrée jeunesse). 1958.
1.30. Премьера: 6.08.1958. Комедия.
Режиссер Андре Бертомьё.
0,5 млн. зрителей.
78. Первое мая (Premier Mai). 1958.
1.25. Премьера: 25.1958. Комедия
Режиссер Луи Саславский.
0,5 млн. зрителей.
79. Прыщавая малышка (La Môme aux boutons). 1958.
1.38. Премьера: 22.10.1958. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
0,1 млн. зрителей.
80. Письмо из Сибири (Lettre de Sibérie). 1958.
1.02. Премьера: 29.10.1958.
Режиссер Крис Маркер.
37,6 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1959 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1959 года привлекли в кинозалы Франции от 3,3 млн. до 8,8 млн. зрителей.
1950-е были поистине золотым веком французского кинопроката. Так в 1959-м году 57 французских фильмов сумели преодолеть планку 1 млн. зрителей.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1959 был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии.
Несмотря на то, что еще во французском кинопрокате 1959 года появились выдающиеся и во многом новые по языку и материалу фильмы молодых тогда режиссеров Франсуа Трюффо («400 ударов») и Клода Шаброля («Кузены»), экраны Франции в 1959 году, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган, Жерар Филип и др.
В первой десятке лидеров проката 1959 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Анри Вернея, Клода Отан-Лара, Кристиана-Жака, Роже Вадима, Жиля Гранжье, Дени де Ла Пательера и других известных французских режиссеров.
Однако в десятку лидеров неожиданно пробились два новаторских фильма: автобиографическая драма «Четыреста ударов» недавнего кинокритика, дебютанта в режиссуре – Франсуа Трюффо (5-е место во французском кинопрокате 1959 года и 4,1 млн. зрителей) и экзотическая притча Марселя Камю «Черный Орфей», отличающаяся ярким цветовым и музыкальным решением (7-е место во французском кинопрокате 1959 года и 3,7 млн. зрителей).
Число зрителей, посмотревших скромную черно-белую, лишенную звезд драму Ф. Трюффо «Четыреста ударов», поражает и сегодня: ни один последующий фильм этого режиссера, включая весьма успешную в прокате драму «Последнее метро», не смог собрать такую аудиторию!
Достаточно сказать, что фильм «Четыреста ударов» существенно опередил во французском кинопрокате 1959 году популярную комедию с Брижит Бардо «Хотите потанцевать со мной?» (11-е место во французском кинопроката 1959 года и 3,2 млн. зрителей)…
«Черный Орфей» стал также самой кассовой работой и у Марселя Камю. После каннского триумфа 1959 года («Золотая пальмовая ветвь») на М. Камю возлагались немалые надежды, но, увы, он их так и не оправдал…
Здесь надо отметить, что поначалу «Черный Орфей» планировался к закупке для показа в советских кинозалах. Но тут в прокатную судьбу этого фильма вмешалась Записка отдела ЦК КПСС от 10 декабря 1960 г. «О серьезных недостатках в практике отбора фильмов из капиталистических стран для демонстрации на экранах Советского Союза», где, в частности, отмечалось, что «в результате недостаточно четкой организации работы (закупочной) комиссии оказались рекомендованными для приобретения неприемлемые для нас кинокартины. В 1959—60 гг. ЦК КПСС вынужден был отклонить 9 одобренных комиссией фильмов. Среди них, например, франко-итальянский фильм (при участии Бразилии) «Черный Орфей», который дает неверное представление о жизни негров в Бразилии. В этой картине негры изображены по сути дела с колонизаторских позиций, как примитивные «Дети природы», находящиеся во власти слепых биологических инстинктов и религиозного экстаза» (Цит. по: Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958-1964. М.: РОССПЭН, 1998. С. 265).
Понятно, что после такой записки из ЦК КПСС «Черный Орфей» на советские экраны не вышел, оставив для аудитории СССР только знаменитую мелодию (удивительно похожую на «Ямщик, не гони лошадей…»), которую распевали в 1960-х очень многие любители эстрадной музыки…
Традиционно для 1950-х в первую десятку лидеров французского проката 1959 года в очередной раз вошла комедия («Корова и заключенный»: первое место и 8,8 млн. зрителей) с участием Фернанделя, который, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х…
На втором месте оказалась комедия «Зеленая кобыла» (5,3 млн. зрителей) с участием Бурвиля.
Прокат 1959 года снова стал успешным для Жана Габена: сразу два фильма с его участием: «Бродяга Архимед» Жиля Гранжье (6-е место во французском кинопрокате и 4,1 млн. зрителей) и «Улица Прэри» Дени де Ла Пательера (6-е место во французском кинопрокате и 3,4 млн. зрителей).
По-прежнему привлекала публику и ставшая суперзвездой европейского экрана после фильма Роже Вадима «И Бог создал женщину» Брижит Бардо.
Комедия Кристиана-Жака «Бабетта идет на войну», где Бардо сыграла главную женскую роль, заняла во французском кинопрокате 1959 года почетное третье место (4,7 млн. зрителей), а еще одна комедия с ее участием — «Хотите потанцевать со мной?» Мишеля Буарона – оказалась на одиннадцатой позиции.
Из первой десятки лидеров французского кинопроката 1959 года на советские экраны в итоге вышли (при этом довольно оперативно – в 1960 году) три фильма: «Бабетта идет на войну», «Четыреста ударов» и «Улица Прэри». И это несмотря на весьма фривольный характер «Бабетты», не говоря уже о «древнейшей в мире» профессии главной героини в исполнении Б. Бардо!
Во французском кинопрокате «Бабетта идет на войну» в 1959 году собрала 4,7 млн. зрителей, что соответствовало примерно 23,5 млн. советских зрителям. В СССР 1960 года «Бабетта…» собрала 22,7 млн. зрителей, то есть можно сказать, что интерес этой комедии Кристиана-Жака в обеих странах был абсолютно одинаковым.
Между прочим, закупка «Бабетты…» вызвала возмущение в ЦК КПСС. В записке отдела ЦК КПСС от 10 декабря 1960 г. «О серьезных недостатках в практике отбора фильмов из капиталистических стран для демонстрации на экранах Советского Союза» отмечалось, что многие члены закупочной комиссии «высказывали резкие критические замечания по французскому фильму «Бабетта идет на войну». Тем не менее этот фильм был представлен на покупку» (Цит. по: Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958-1964. М.: РОССПЭН, 1998. С. 264).
В ЦК КПСС отмечалось также, что в СССР «кинопрокатные организации по-прежнему устанавливают тиражи фильмов капиталистических стран, руководствуясь главным образом коммерческими интересами, упуская из виду идеологическую сторону дела. В результате более высокими тиражами выпущены в прокат как раз те американские, английские и французские кинокартины, в которых в приукрашенном свете показывается буржуазный образ жизни. Тиражи таких буржуазных фильмов, проникнутых неприемлемыми для нас идеями, как «Римские каникулы» — 1157 копий, «12 девушек и один мужчина» — 1304 копии, «Мистер Питкин в тылу врага» — 1350 копий, «Бабетта идет на войну» — 1367 копий, превышали тиражи ряда советских кинокартин и фильмов других стран социалистического лагеря, имеющих серьезное идейно-художественное значение» (Записка отдела культуры ЦК КПСС (19 декабря 1960 г.). Цит по: Идеологические комиссии ЦК КПСС 1958-1964. М.: РОССПЭН, 1998. С. 258-262).
Фильм с Жаном Габеном «Улица Прэри» в 1959 году собрал во французском кинопрокате 3,4 млн. зрителей, что соответствовало примерно 17 млн. советских зрителей. В СССР 1960 года «Улица Прэри» собрала 17,9 млн. зрителей, то есть снова налицо совпадение интересов аудиторий двух стран.
А вот с фильмом «Четыреста ударов» произошло совершенно иначе: по своего рода иронии судьбы эта картина Ф. Трюффо собрала в кинопрокате Франции и СССР одинаковое число зрителей: 4,1 млн., но это при том, что население СССР было в ту пору в пять раз больше, чем во Франции… По-видимому, скромная черно-белая автобиографическая драма Франсуа Трюффо советским зрителям в своей массе показалась скучноватой…
Из фильмов французского кинопроката 1959 года, не вошедших в первую десятку лидеров посещаемости, в Советском Союзе широко демонстрировались в 1960-1961 годах психологические драмы «Мари-Октябрь» Жюльена Дювивье, «Генерал Делла Ровере» Роберто Росселлини и «Приговор» Жана Валера.
Как французская, так и советская пресса, много писала об одной из ключевых картин «новой волны» — «Хиросима, моя любовь» Алена Рене. Однако в кинопрокат СССР эта сложная антивоенная драма не попала. Скорее всего, из-за «скользких» для советской цензуры воспоминаний главной героини о её любовной связи с немецким оккупантом в 1940-х…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 6 картин из репертуара французских фильмов 1959 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1959 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Корова и заключенный (La Vache et le Prisonnier). 1959.
1.58. Премьера: 16.12.1959. Комедия.
Режиссер Анри Верней
8,8 млн. зрителей.
2. Зеленая кобыла (La Jument verte). 1959.
1.34. Премьера: 29.10.1959. Комедия.
Режиссер Клод Отан-Лара.
5,3 млн. зрителей.
3. Бабетта идет на войну (Babette s'en va-t-en guerre). 1959.
1.46. Премьера: 18.09.1959. Комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
4,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 августа 1960: 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Опасные связи (Les Liaisons dangereuses). 1959.
1.51. Премьера: 9.09.1959. Мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
4,3 млн. зрителей.
5. Четыреста ударов (Les Quatre Cents Coups). 1959.
1.39. Премьера: 3.06.1959. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 ноября 1960: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Бродяга Архимед (Archimède le clochard). 1958.
1.25. Премьера: 8.04.1959. Комедия
Режиссер Жиль Гранжье.
4,1 млн. зрителей.
7. Черный Орфей (Orfeu Negro). 1959.
1.40. Премьера: 12.06.1959. Драма.
Режиссер Марсель Камю.
3,7 млн. зрителей.
8. Я плюну на ваши могилы (J'irai cracher sur vos tombes). 1959.
1.50. Премьера: 26.06.1959. Драма.
Режиссер Мишель Гаст.
3,5 млн. зрителей.
9. Улица Прэри (Rue des Prairies). 1959.
1.30. Премьера: 21.10.1959. Комедия, драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР с 23 ноября 1960: 17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Мотоциклисты (Les Motards). 1959.
1.28. Премьера: 18.03.1959. Комедия.
Режиссер Жан Лавирон.
3,3 млн. зрителей.
11. Хотите потанцевать со мной? (Voulez-vous danser avec moi?). 1959.
1.31. Премьера: 18.12.1959. Криминальная комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
3,2 млн. зрителей.
12. Мегре и дело Сен-Фиакр (Maigret et l'affaire Saint-Fiacre). 1959.
1.36. Премьера: 2.09.1959. Детектив.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,9 млн. зрителей.
13. Мари-Октябрь (Marie-Octobre). 1959.
1.30. Премьера: 24.04.1959. Драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 мая 1960: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Зверь выпущен на свободу (Le fauve est lâché). 1958.
1.38. Премьера: 21.01.1959. Детектив.
Режиссер Морис Лабро.
2,5 млн. зрителей.
15. Дорога школяров (Le Chemin des écoliers). 1959
1.30. Премьера: 23.09.1959. Драма.
Режиссер Мишель Буарон.
2,5 млн. зрителей.
16. Женщина и паяц (La Femme et le Pantin). 1959.
1.41. Премьера: 13.02.1959. Мелодрама.
Режиссер Жюльен Дювивье.
2,5 млн. зрителей.
17. Тетка Чарлея (La Marraine de Charley). 1959.
1.27. Премьера: 9.10.1959. Комедия
Режиссер Пьер Шевалье.
2,4 млн. зрителей.
18. Слабые женщины (Faibles femmes). 1959.
1.15. Премьера: 11.02.1959. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
2,4 млн. зрителей.
19. Закон (La Loi / La Legge). 1958.
2.06. Премьера: 25.01.1959. Криминальная комедия.
Режиссер Жюль Дассен.
2,4 млн. зрителей.
20. Большой начальник (Le Grand Chef). 1959.
1.32. Премьера: 20.03.1959. Комедия.
Режиссер Анри Верней
2,3 млн. зрителей.
21. Хиросима, моя любовь (Hiroshima mon amour). 1959.
1.30. Премьера: 10.06.1959. Драма.
Режиссер Ален Рене.
2,3 млн. зрителей.
22. Уверен в этих дамах (Le Confident de ces dames). 1959.
1.25. Премьера: 12.08.1959. Комедия
Режиссер Жан Буайе.
2,1 млн. зрителей.
23. Почему ты пришла так поздно? (Pourquoi viens-tu si tard?). 1959.
1.40. Премьера: 6.05.1959. Драма.
Режиссер Анри Декуэн.
2,1 млн. зрителей.
24. Зеленый урожай (La verte moisson). 1959.
1.35. Премьера: 2.12.1959. Драма.
Режиссер Франсуа Вийер.
2,0 млн. зрителей.
25. Ты – яд (Toi, le venin). 1959.
1.32. Премьера: 27.03.1959. Драма.
Режиссер Робер Оссейн.
1,9 млн. зрителей.
26. Жандарм из Шампиньоля (Le gendarme de Champignol). 1959.
1.30. Премьера: 27.05.1959. Комедия.
Режиссер Жан Бастиа.
1,9 млн. зрителей.
27. Кузены (Les Cousins). 1959.
1.50. Премьера: 11.03.1959. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,8 млн. зрителей.
28. Невероятный (L'Increvable). 1959.
1.24. Премьера: 29.04.1959. Комедия
Режиссер Жан Буайе.
1,7 млн. зрителей.
29. Маленький педагог (Le Petit Prof). 1959.
1.35. Премьера: 13.02.1959. Комедия.
Режиссер Карло Рим.
1,7 млн. зрителей.
30. Вальс гориллы (La Valse du gorille). 1959.
1.40. Премьера: 1.05.1959. Детектив.
Режиссер Бернар Бордери.
1,7 млн. зрителей.
31. Рыжая Жюли (Julie la rousse). 1959.
1.34. Премьера: 12.08.1959. Комедия, мелодрама.
Режиссер Поль Андреота и Клод Буассоль.
1,7 млн. зрителей.
32. Монмартр, 125 (125, rue Montmartre). 1959.
1.25. Премьера: 9.09.1959. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,7 млн. зрителей.
33. Вам нечего декларировать? (Vous n'avez rien à déclarer?). 1959.
1.30. Премьера: 27.08.1959. Комедия.
Режиссер Клеман Дюур.
1,7 млн. зрителей.
34. Подписано Арсеном Люпеном (Signé Arsène Lupin). 1959.
1.40. Премьера: 11.11.1959. Приключения.
Режиссер Ив Робер.
1,7 млн. зрителей.
35. Бандиты (Les Affreux). 1959.
1.24. Премьера: 11.09.1959. Комедия.
Режиссер Марк Аллегре.
1,6 млн. зрителей.
36. Лихорадка приходит в Эль Пао (La fièvre monte à El Pao). 1959.
1.37. Премьера: 5.12.1959. Драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,6 млн. зрителей.
37. Глаза любви (Les Yeux de l'amour). 1959.
1.45. Премьера: 25.11.1959. Мелодрама.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,5 млн. зрителей.
38. Натали, секретный агент (Nathalie, agent secret). 1959.
1.36. Премьера: 4.11.1959. Приключения.
Режиссер Анри Декуэн.
1,5 млн. зрителей.
39. Кадрящие (Les Dragueurs). 1959.
1.18. Премьера: 29.04.1959. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
1,5 млн. зрителей.
40. Двойной поворот ключа (À double tour). 1959.
1.50. Премьера: 4.12.1959. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,4 млн. зрителей.
41. Свидетель в городе (Un témoin dans la ville). 1959.
1.29. Премьера: 6.05.1959. Детектив.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,4 млн. зрителей.
42. Ресторанчик (Guinguette). 1959.
1.44. Премьера: 4.03.1959. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Деланнуа.
1,4 млн. зрителей.
43. Секрет шевалье д'Эона (Le secret du chevalier d'Eon). 1959.
1.22. Премьера: 24.09.1959. Комедия.
Режиссер Жаклин Одри.
1,4 млн. зрителей.
44. Бобос (Bobosse). 1959.
1.35. Премьера: 18.03.1959. Комедия, мелодрама.
Режиссер Этьен Перье.
1,3 млн. зрителей.
45. Ветер поднимается (Le Vent se lève / Il vento si alza). 1959.
1.30. Премьера: 20 janvier 1959. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
1,3 млн. зрителей.
46. Ночь шпионов (La Nuit des espions). 1959.
1.20. Премьера: 9.09.1959. Драма.
Режиссер Робер Оссейн.
1,3 млн. зрителей.
47. Рыбак с острова (Pêcheur d'Islande). 1959.
1.27. Премьера: 24.06.1959. Приключения.
Режиссер Пьер Шёндорфер.
1,3 млн. зрителей.
48. Генерал Делла Ровере (Il Generale Della Rovere / Le général Del La Rovere). 1959.
2.12. Премьера: 21.11.1959. Драма.
Режиссер Роберто Росселлини.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 мая 1961. Прокат в Италии: 4,6 млн. зрителей.
49. Асфальт (Asphalte). 1959.
1.35. Премьера: 18.02.1959. Драма.
Режиссер Эрве Бромберже.
1,2 млн. зрителей.
50. Женский переполох (Du rififi chez les femmes). 1959.
1.50. Премьера: 20.05.1959. Криминальная драма.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,2 млн. зрителей.
51. Женщины исчезают (Des femmes disparaissent). 1959.
1.25. Премьера: 1.05.1959. Детектив.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,2 млн. зрителей.
52. Побег с места происшествия (Délit de fuite / Sangue Sul'asfalto). 1959.
1.35. Премьера: 11.03.1959. Драма.
Режиссер Бернар Бордери.
53. Пирог (Croquemitoufle). 1959.
1.15. Премьера: 20.05.1959. Комедия
Режиссер Клод Барма.
1,1 млн. зрителей.
54. Господа кожаных колец (Messieurs les ronds de cuir). 1959.
1.25. Премьера: 1.07.1959. Комедия
Режиссер Анри Дьяман-Берже.
1,1 млн. зрителей.
55. Приговор (La Sentence). 1959.
1.25. Премьера: 2.10.1959. Драма.
Режиссер Жан Валер.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1961.
56. Рамунчо (Ramuntcho). 1959.
1.30. Премьера: 4.02.1959. Комедия.
Режиссер Пьер Шёндорфер.
1,1 млн. зрителей.
57. Сигареты, виски и малышки (Cigarettes, whisky et petites pépées). 1959.
1.30. Премьера: 1959. Комедия.
Режиссер Морис Регамей.
1,1 млн. зрителей.
58. Кишки на солнце (Les tripes au soleil). 1959.
1.38. Премьера: 6.05.1959. Драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
1,0 млн. зрителей.
59. Свидания с дьяволом (Les Rendez-vous du diable). 1958.
1.20. Премьера: 30.01.1959.
Режиссер Гарун Тазиев.
1,0 млн. зрителей.
60. Зверь в засаде (La bête à l'affût). 1959.
Премьера: 17.06.1959. Драма.
Режиссер Пьер Шеналь.
1,0 млн. зрителей.
61. Времени – 12 часов (Douze heures d'horloge). 1959.
1.45. Премьера: 1959. Криминальная драма.
Режиссер Геза фон Радвани.
1,0 млн. зрителей.
62. Такое желанное тело (Ce corps tant désiré). 1959.
1.38. Премьера: 17 avril 1959. Драма.
Режиссер Луи Саславский.
0,9 млн. зрителей.
63. Ох! Какое мамбо (Oh! Qué mambo). 1959.
1.22. Премьера: 13.05.1959. Музкомедия.
Режиссер Джон Берри.
0,9 млн. зрителей.
64. Опасные игры (Les Jeux dangereux). 1958.
1.32. Премьера: 19.12.1958. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Шеналь.
0,9 млн. зрителей.
65. Отсрочка исполнения приговора (Sursis pour un vivant). 1959.
1.28. Премьера: 10.03.959. Триллер.
Режиссер Виктор Меренда и Отторино Франко Бертолини.
0,8 млн. зрителей.
66. Полиция нравов (Brigade des moeurs). 1959.
Премьера: 18.03.1959. Комедия.
Режиссер Морис Бутель.
0,8 млн. зрителей.
67. Ночные девушки (Filles de nuit). 1959.
Премьера: 1.07.1959. Драма.
Режиссер Морис Клош.
0,8 млн. зрителей.
68. Амбициозная (L'Ambitieuse). 1959.
1.35. Премьера: 14.10.1959. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
0,8 млн. зрителей.
69. Красавица и цыган (La Belle et le Tzigane). 1958.
1.38. Премьера: 8.07.1959. Мелодрама.
Режиссер Жан Древиль
и Мартон Келети.
0,8 млн. зрителей.
70. Завтрак на траве (Le Déjeuner sur l'herbe). 1959
1.32. Премьера: 11.11.1959. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан Ренуар.
0,7 млн. зрителей.
71. Остров на краю света (L'Île du bout du monde). 1959.
1.44. Премьера: 4.03.1959. Мелодрама.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
0,7 млн. зрителей.
72. Мой приятель цыган (Mon pote le gitan). 1959.
1.27. Премьера: 2.12.1959. Комедия.
Режиссер Франсуа Жир.
0,7 млн. зрителей.
73. Головой об стену (La Tête contre les murs). 1959.
1.36. Премьера: 20.03.1959. Драма.
Режиссер Жорж Франжю.
0,6 млн. зрителей.
74. Деньги (Le Fric / La Grana). 1959.
1.33. Премьера: 1.07.1959. Детектив.
Режиссер Морис Клош.
0,6 млн. зрителей.
75. Кораблекрушители (Les Naufrageurs). 1958.
1.32. Премьера: 28.01.1959. Драма.
Режиссер Шарль Брабан.
0,5 млн. зрителей.
76. Соблазнение несовершеннолетних (Détournement de mineures). 1959.
1.29. Премьера: 9.12.1959. Драма.
Режиссер Вальтер Кап.
0,5 млн. зрителей.
77. Ночной бал (Bal de nuit). 1959.
1.30. Премьера: 24.07.1959. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Клош.
0,5 млн. зрителей.
78. Свадьба Фигаро (Le Mariage de Figaro). 1959.
1.45. Премьера: 4.11.1959. Комедия
Режиссер Жан Мейер.
0,5 млн. зрителей.
79. Ночь облав (La Nuit des traqués). 1959.
1.25. Премьера: 7.12.1959. Криминальная драма.
Режиссер Бернар-Ролан.
0,5 млн. зрителей.
80. Карманник (Pickpocket). 1959.
1.16. Премьера: 16.12.1959. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,5 млн. зрителей.
81. Летняя жара (Chaleurs d'été). 1959.
1.29. Премьера: 20 novembre 1959. Мелодрама.
Режиссер Луи Феликс.
0,4 млн. зрителей.
82. Работа – это свобода! (Le travail c'est la liberté). 1959.
1.27. Премьера – 1959. Комедия.
Режиссер Луи Гроспьер.
0,4 млн. зрителей.
83. Надоело (Y'en a marre). 1959.
1.28. Премьера: 16.09.1959. Триллер.
Режиссер Иван Говар.
0,3 млн. зрителей.
84. Загадка Фоли-Берже (Enigme aux Folies-bergères). 1959.
1.22. Премьера: 23.09.1959. Детектив.
Режиссер Жан Митри.
0,3 млн. зрителей.
85. Нина (Nina). 1958.
1.28. Премьера: 16.01.1959. Комедия
Режиссер Жан Буайе.
0,3 млн. зрителей.
86. Двое мужчин на Манхеттене (Deux hommes dans Manhattan). 1959.
1.24. Премьера: 16.10.1959. Триллер.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
0,3 млн. зрителей.
87. Виза в ад (Visa pour l'enfer). 1959.
1.30. Премьера: 15.07.1959. Драма.
Режиссер Альфред Род.
0,3 млн. зрителей.
88. Завтрашние любовники (Les Amants de demain). 1959.
1.20. Премьера: 26.08.1959. Мелодрама.
Режиссер Марсель Бристен.
0,3 млн. зрителей.
89. Я, черный (Moi, un noir). 1959.
1.10. Премьера: 11.03.1959. Драма.
Режиссер Жан Руш.
0,1 млн. зрителей.
Федоров А.В. Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023.
М.: ОД «Информация для всех», 2024. 858 c.
Электронное справочное издание
Издатель: ОД «Информация для всех»
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© Александр Викторович Федоров, 2024
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