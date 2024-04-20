«Живой или мертвый, я останусь легендой»: Пол Атрейдес встречает Шай-Хулуда

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фото: Иллюстрация Дмитрия Андреева

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Перед ними в серой мгле исчезла пустыня, не знающая жалости: пески, что тонули в песках.На юге было темнее, вдруг молния прорезала мглу, значит, буря там уже электризировала песок. С большим опозданием донесся гром., — проговорила Чани.Люди выползали из палаток, стража от краев лагеря двинулась к центру. Вокруг все шевелилось, каждый знал свое место в издревле заведенной повседневной рутине и не нуждался в указаниях.Фримены инстинктивно придерживались этого правила.Хранитель воды отряда затянул заунывный утренний напев, вплетая в него призыв к посвящению в наездники пустыни., — нараспев голосил он; голос его раздавался над дюнами. —Пол вслушался... этими словами начиналась и смертная песнь его фидайинов: его смертники распевали эти слова, бросаясь в битву.Он знал — возможен и этот исход, и такому событию находилось местечко на линиях судьбы, расходившихся из точки временного пространства, где он находился. Неопределенность видений мешала ему. Чем больше сопротивлялся он, чем сильнее старался избежать грядущего исхода, тем большее смятение возникало в пространстве предвидения. И будущее его все больше становилось похожим на бурлящую реку, несущуюся к обрыву под пологом тумана..., — сказала Чани, —. — Она поглядела на него снизу вверх, на секунду самообладание отказало ей, но, моментально справившись с собой, она произнесла: —Стилгар был уже рядом, следы его быстро заполнялись пудрой мелкого мучнистого песка. Из темных ниш глазниц на Пола взирали по-прежнему неукротимые глаза. Край бороды чуть выступал над маской, обветренные скулы казались высеченными из камня.В руке его было знамя Пола — черно-зеленое, с водной трубкой на древке, уже ставшее здесь легендарным. Не без гордости Пол подумал: «».Воткнув древко в песок рядом с Полом, Стилгар уронил руки по бокам. Синие в синем глаза глядели ровно и собранно. Пол подумал: «»., — с ритуальной торжественностью провозгласил, обращаясь к нему, Стилгар.Пол отвечал, как учила его Чани:, — сказал Стилгар, —Их окружило молчание.Пол поглядел на прочих фрименов, рассыпавшихся по песку за Стилгаром, они застыли в этот миг всеобщей молитвы. И он подумал, как жил бы Вольный народ с его кровавыми наклонностями — в ярости и гневе, даже не представляя, что можно жить иначе... если бы не мечта, которой заразил их Лайет-Кайнс перед гибелью.— «» — спросил Стилгар., — отозвались фримены. Стилгар расправил плечи, подошел поближе к Полу и негромко сказал: —, — ответил Пол.Стилгар извлек из-под одеяния пластиковый шест длиной в метр, с заводной трещоткой на конце., — сказал Стилгар. —. — Он показал направо. —В обрядной фразе Пол услышал волнение друга.И в этот момент солнце словно выпрыгнуло из-за горизонта. Синее небо сразу же озарилось тем серебристо-серым светом, что предвещал сегодня сушь и жару даже по арракийским понятиям., — провозгласил Стилгар теперь уж совершенно ритуальным тоном, —Пол отсалютовал знамени, заметил, как обвисло черно- зеленое полотнище, — утренний ветерок утих. Он повернулся к дюне, на которую указывал ему Стилгар, — бурый склон с изогнутым гребнем. Остальные теперь направились в противоположную сторону, на укрывавший лагерь склон дюны.На пути Пола высилась облаченная в одеяние фигура. Шишакли, командир отряда фидайинов. В узком просвете между капюшоном и маской виднелись только глаза.Когда Пол подошел, Шишакли вручил ему два тонких прута. Стержни были около полутора метров длиной, на одном конце поблескивали крюки из пластали, на другом — шероховатая надежная рукоять. Как и требовал того обычай, Пол принял их левой рукой., — густым басом произнес Шишакли, —Пол кивнул, соблюдая приличествующее молчание, оставил того позади и принялся взбираться по склону дюны. С вершины ее, оглянувшись, он увидел остальных — они разбегались, словно насекомые, одеяния развевались от быстрых движений. Теперь он был один на песчаном гребне, откуда пустыня просматривалась до горизонта, плоского и неподвижного. Стилгар выбрал хорошую дюну, обзор с нее был получше, чем с соседних.Нагнувшись, Пол глубоко вонзил колотушку с подветренной стороны гребня, где пески были плотнее, а звук от колотушки — громче. И в нерешительности замер, припоминая уроки, представляя все те действия на грани жизни и смерти, что предстояло совершить.Едва он отпустит курок, колотушка начнет стучать. И где-то в песках гигантский червь, делатель, услышит зов и явится полюбопытствовать. С помощью хлыстов-крючьев надо было успеть вскарабкаться вверх по крутому боку червя. И если сдвинуть крюком назад передний край какого-нибудь сегмента, открыв его для песка и пыли, громадная тварь не уйдет вниз, на дно пустыни. Напротив, чудовище вылезет на поверхность, по возможности удаляя от песка открытый участок.», — подумал Пол.Он глянул на крюки в левой руке, представил, как нужно просто перебирать ими вдоль громадного бока делателя, чтобы тварь поворачивалась в нужную сторону. Он видел, как это делается. Ему помогали взобраться на червя для коротких тренировочных путешествий. На черве ехали долго, пока он не выдыхался и не замирал, обессиленный, на песке... Тогда вызывали нового делателя., — напомнил себе Пол, —».Подняв голову, он глянул на юг, напоминая себе, что дикий делатель из эрга всегда был чем-то неизвестным... об этом не следовало забывать., — пояснял Стилгар, —Внезапно решившись, Пол спустил курок, кулачок завертелся, и пески огласило громкое «тук... тук... тук...».Он выпрямился, оглядел горизонт, вспоминая слова Стилгара: «».Припомнились слова Чани, наставления, которые шептала она ночью: «».Он медленно огляделся, прислушался, готовый увидеть и услышать признаки приближения червя.Оно донеслось с юго-востока — дальнее шипение, шепот песка. Наконец на фоне зари он увидел контур громоздящейся над исполином горы и понял, что делателя такой величины он еще не видел. Даже слышать о подобных ему не приходилось. Он был, пожалуй, в пол-лиги длиной, и вокруг его передней оконечности вздымалась гора песка.», — напомнил себе Пол. И поспешил навстречу, думая лишь о том, что должно совершиться.