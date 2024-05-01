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«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха

История кино >>
1 мая 2024
В апреле вышла книга «Якутское кино. Пусть самоопределения» — первый труд, посвященный кинематографу Республики Саха, его истоках, путях развития и влиянии на национальное самоопределение. Сборник интервью и аналитических статей, составленный режиссером-документалистом Владимиром Кочаряном, выпущен издательской программой Музея «Гараж», а мы, с их любезного позволения, публикуем фрагмент этой уникальной работы, посвященный архетипам якутской культуры. Подробнее о них в интервью рассказывает Алексей Пудов — кандидат философских наук, доцент, специалист по философской антропологии и философии культуры, научный сотрудник Якутского научно-исследовательского института сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова.

«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха

— Как мы можем определить, что такое якутское кино?

— Якутское кино — это кино, снятое якутскими кинорежиссерами у нас в республике Саха, Якутия. Как правило, это жители якутского села, родившиеся не в Якутске и прожившие на селе значительную часть своей жизни. Почему именно жители села? Мне кажется, именно они, как представители якутской деревни, впитали в себя национальные коды. Ведь в Якутске совершенно другие социальные коды, это и урбанизм, и возможность говорить не на якутском, а на русском языке. Те же, кто родился в селе, несут в себе определенный дуализм сознания. С одной стороны, социальные коды деревни, мифологический пласт якутской культуры, который сохранился в XXI веке, а с другой — они открыты универсализму мировой культуры, им это интересно. Это уникальное сочетание для якутского кинематографа. Если его не будет, если оборвется связь с якутской деревней, то определять, что такое якутское кино, будет проблематично. Кино, созданное людьми, впитавшими якутскую культуру с самого детства, — это и есть якутское кино.

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— Насколько присутствие природы как изобразительного образа становится обязательным элементом кинематографа Якутии?

— Якутская природа, лес — это ведь архетипический образ. Когда мы говорим о малой родине людей в средней полосе России, то вспоминаем полянку, березку, покосившийся деревянный домик с треугольной крышей. Для якутов архетипическим образом, который существует до сих пор, является так называемое якутское поле — алаас. Это классический образец якутского ландшафта. Он, как правило, окружен лесом, имеет округлую форму, посередине него находится озерцо. Рядом может быть холм и где-то неподалеку якутский домик. Крыша этого домика не имеет треугольной формы, даже сейчас в XXI веке вы можете встретить типичную якутскую юрту, она называется «балаган». У балагана трапециевидная форма, и он органично присутствует в этом природном ландшафте. Рядом обязательно находятся хозяйственные постройки, якутский ритуальный столб-коновязь — сэргэ. Этот образ так или иначе присутствует во многих якутских фильмах — либо в виде якутской деревни, либо в виде природного ландшафта. Если взять еще шире, в якутском мировоззрении связь между человеком и природой очень тесная. Если говорить об этом в научных терминах, то мировоззрение якутов — это анимизм, гилозоизм. Они одухотворяют окружающую природу. Ведь в традиционном обществе обязательно присутствие рядом речки, леса, озера. У каждого такого объекта, даже у камня, стоящего рядом, присутствует душа, она называется «иччи», нечто, имеющее душу. Вне зависимости от того, живой или неживой это элемент природы. Это касается и растений, и животных. Поэтому присутствие природных элементов гарантировано, это определенная закономерность. Может быть, лет через двадцать для поколения кинематографистов, рожденных в городе, это все станет некой экзотикой. Природа будет постепенно вымываться из кинематографической картинки. А может быть, и специфика якутского кино потребует отсутствия природы, кто знает. Но, сейчас природа — ключевой элемент.

«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха
фото: «Иччи» (2020)

— Видимо, отсюда и растут корни этнографичности якутского кино?

— В 80-х случился поворот к этнографии. Все-таки были 70 лет советской модернизации, когда национальная культура уходила на второй, третий план. У национальной интеллигенции появилось чувство, что потеряно нечто очень важное и ценное для воспроизводства человека в его нравственном, полноценном облике. Этот поворот был сконцентрирован на элементах якутского мировоззрения. Эта вера в присутствие божественного, божеств. Опять же возвращаясь к политеизму, якутский пантеон огромен, по количественным и функциональным характеристикам он даже богаче греческого. В фильмах Алексея Романова, Геннадия Багынанова это все проявлялось в мистике. Мистика ведь тоже проявление дуализма мировоззрения, это контакт или коммуникация между мирами. Нахождение между мирами, когда призраки контактировали с нашей реальностью и меняли ее. В практике религиозных якутов это присутствует.

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Наверное, фундаментальный фильм о якутском мировоззрении — это «Сайылык», снятый в 80-х годах тремя Васильевыми — Анатолием, Семёном и Русланом. Тема двоемирия там проходит красной нитью, акцент сделан на том, что ожидает человека после смерти. В фильме показаны два измерения, наша реальность, некая «дача», куда приезжают герои якуты на летний период. Место, где лучше пасти лошадей и коров. Второе измерение — это параллельное измерение, куда попадает после смерти народ Саха, такой образ рая, «Сайалык». А между ними существует межмирье, в котором застревают люди, сделавшие что-то нехорошее, попадают туда и мучатся. Это конструкт этапного для якутского кино фильма-хоррора, по сути и форме 80-х годов. С тех пор существование этого жанра в якутском кино продолжается, вспомните «Тропу смерти», снятую в середине нулевых, и сегодня снова наблюдается бум хорроров.

«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха
фото: «Сайылык» (1992)

— Дуализм якутского мировоззрения ведь можно экстраполировать и на отношение Якутии к внешней или внутренней реальности. Республика будто бы находится между Россией и внешним огромным миром. Все это, конечно, имеет свою силу, в том числе и русский, российский кинематограф влияет на якутское кино. Вы видите эти связующие линии?

— Вот вы спрашиваете о потенциальном влиянии русского кинематографа, русской культуры на становление и развитие якутского кино. Мне кажется, тут важно говорить о фундаментальных аспектах. С точки зрения моих научных интересов я бы обозначил кинобум как «якутский культурный ренессанс». Теперь обратимся к самому слову «ренессанс» — возрождение, это и есть возрождение национальной культуры. Это можно назвать отражением русского Серебряного века. Когда я говорю о якутском ренессансе, я также могу его назвать и Серебряным веком. Это, по сути, однородные понятия. Окончание XIX века и начало XX века — русский Серебряный век, это тот же русский ренессанс, который до сих пор подпитывает мировую культуру. Он, в свою очередь, отражение эпохи европейского модерна, который стал продолжением европейского Ренессанса XIV—XVI веков. Нам нужно обязательно помнить об этом измерении, это определенный пассионарный всплеск культуры, в частном порядке реализованный в якутском кинематографе.

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Одна из основ якутского кинематографа — это театральная избыточность, не реализованная в рамках театральной школы. А якутская театральная школа — это русская театральная школа, потому что все актеры выпускники Щепкинского училища, других каких-то классических театральных школ России. Это тоже определенная мировоззренческая позиция, определенный бэкграунд. Если мы вспомним первых профессиональных кинематографистов, то все они, конечно, выпускники ВГИКА. Алексей Романов сразу приходит в голову, Никита Аржаков, Семён Ермолаев, да и Костас Марсан, один из молодых режиссеров, тоже окончил ВГИК. Это параллель прямая, и связь тут прямая.

«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха
фото: «Не хороните меня без Ивана» (2022)

— Если якутское кино часть общего русского культурного пространства, то как получилось, что оно говорит исключительно на якутском языке?

— Тут есть и экономическое объяснение, инфраструктурное, а также глубокое смысловое объяснение, культурное. Ведь изначально якутский кинематограф предназначался для якутской аудитории, а она говорила на якутском языке. Наверное, на рубеже веков у наших кинематографистов и мысли не было продвигать свои фильмы на всю Россию и даже за рубеж. Поэтому ориентация была только на якутского зрителя — это что касается инфраструктурного определения. Социокультурная задача состояла в снятии напряжения в якутском социуме, и ее выполняло кино. Оно ведь работало на якутского зрителя не отраженно, как русское или западное кино, а напрямую. Все эти киномифы, грезы в хорошем смысле, действовали на уровне подсознания. Это был и есть очень серьезный механизм воздействия на зрителя — якутский язык. Через язык проникают определенные непереводимые коды.

— А как тогда можно проанализировать резкий контраст между отношением якутского зрителя к своему национальному кино и ситуацией, которая складывалась последние лет тридцать в российском кинематографе? Ведь массовый российский зритель не выказывал такой очевидной поддержки своему национальному кино, скорее был априори критичен, и это даже стало явлением массовой культуры — не любить русское, российское кино.

— Присутствие якутского языка на первом этапе становления массового якутского кинематографа сглаживало многие вещи. Технические огрехи, неудачи со звуком, может быть, сценарные нюансы и слабость актерской игры — все это не имело того значения, какое имел язык. Ведь так или иначе, все понимали, что достичь определенного, высокого технического стандарта в то время было невозможно. Язык выполнял функцию культурного фона, кода, посылаемого зрителям. В то же время он был неким «вау-фактором», который заставлял людей смотреть это кино.

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Я проведу параллель с якутским роком, он ведь тоже появился в 90-х годах. Как раз после получения республикой суверенитета это стало массовым явлением, стадионы собирались. Рок тоже сразу пел на якутском языке, и один из главных хитов того времени — композиция Аскалона Павлова «Конул», что в переводе означает «Свобода», или даже «Независимость». Если переводить ее слова на русский язык, то они могут даже звучать радикально:
Ты не имеешь право быть несвободным,
Ты лучше будешь мертвым, чем рабом других наций.

Поющие на своем языке якутские рок-музыканты выражали протест, ведь рок — это всегда протестная культура. Этот посыл — своего рода сублимация определенных зажимов, которые существовали внутри общества, а может, даже правильнее сказать, были накоплены. Я говорил, что якутский кинематограф — это способ снятия социального и культурного напряжения, накопленного за советский период. Якутский язык интерпретировал манифестацию национальной культуры, отражал эмансипацию самовыражения. Это ведь период «парада суверенитетов», когда наш первый президент Михаил Ефимович Николаев* активно занимался подъемом национальной культуры.

«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха
фото: «Бог Дьесегей» (2014)

— Когда вы работаете с национальным самосознанием, визуализируя его и используя такие элементы, как природа, велика вероятность превратить все это в экзотизирован- ное представление о Якутии. Нет ли у вас опасения, что якутское кино может стать экзотизированной версией самого себя?

— Тут нужно глубоко подумать о задаче якутского кино. Ведь увлекшись в нашу капиталистическую эпоху повышением сборов, якутское кино может непосредственно прийти к эстетизации. Потому что кинематограф создает продукт, в данном случае само кино, и он в силу самого своего устройства ориентирован на массового зрителя. Качество такого кино ниже, чем у авторского, оно делается так, чтобы быть доступным зрителю. Глобальные процессы ассимиляции культур приводят к упрощению. Если ты будешь снимать авторское, национальное кино с расчетом на то, что удастся выйти на массового зрителя, возникнут трудности объективного характера. На мой взгляд, эти процессы в якутском кино начинают происходить. Я мог бы обрисовать решение этой проблемы, обратившись к своим научным работам. Это закономерности продуктивной культурной парадигмы обозначаются термином «этномодерн». Ты восприимчив к мировой культуре, но ты также напитан национальным. Это именно синтез, когда ты можешь от мифологического пласта выйти к неким универсалиям. Это и отражается парадигмой этномодерна. Ярким представителем этномодерна в якутской культуре является театральный и кинорежиссер Сергей Потапов. Он умело сочетает традиционные национальные образы и современную форму. Здесь и возникает та «искорка», тот самый синтез, когда у якутской культуры появляются новые смыслы. Она по-своему аутентична, самобытна, но современна. Это не будет туристической экзотикой, это действительно будет отражением реальности развития национальной культуры в XXI веке. Сохранить эту напитанность национальным и восприимчивость к универсальному — это задача якутского кинематографиста. Даже идя на поводу у рынка, это сочетание нужно обязательно сохранить. Если мы сможем раскрыть этот национальный символизм и от чисто этнонационального продукта перейти к мировым культурным универсалиям, вот это, на мой взгляд, будет высший пилотаж.

* В декабре 1991 года Михаил Николаев был избран первым президентом Республики Саха (Якутия). В 1996 году был переизбран на второй срок.
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«Якутский пантеон огромен, он даже богаче греческого»: архетипические образы в кино Республики Саха фотографии
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