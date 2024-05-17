«Радиоприемник был просто символ одиночества». Как Марлен Хуциев прощался с эпохой оттепели

В свет вышла книга «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание», подготовленная историками кино Станиславом Дединским и Натальей Рябчиковой, — новая версия сборника материалов о картине Марлена Хуциева «Июльский дождь» (1966). Возможно, это главный советский фильм о прощании с эпохой оттепели, о гибели оптимизма и крахе иллюзий «шестидесятников» — того поколения советских людей, которые были героями предыдущих лент режиссера «Весна на Заречной улице» (1956) и «Мне двадцать лет» (1965). Благодаря этой книге, в которой собраны никогда до этого не публиковавшиеся материалы из архивов, дополненные студийными документами, фотографиями, прессой и воспоминаниями кинематографистов, читатели могут проследить как день за днем, месяц за месяцем создавалась легендарная кинолента, оказавшая большое влияние на развитие отечественного кино. С согласия издательства — Киноведческой артели 1895.io — редакция публикует отрывок из книги — интервью звукооператора «Июльского дождя» Бориса Владимировича Венгеровского, подготовленное специально для второго издания книги-путеводителя по фильму.
— Когда мы встретились еще до начала съемок, то решили, что в «Июльском дожде» не будет специально сочиненной музыки. Ведь в советском кинематографе — за исключением гениальной музыки для кино Дунаевского
и Прокофьева
— в основном музыка была абсолютно иллюстративна. Тема разлуки, тема любви, тема любви к Родине, расставание, прощание. То есть она выполняла в большинстве своем роль тапера.
И вот Марлен сказал мне: «Я это ненавижу». Я тоже это ненавижу. Он говорит: «Давай сделаем так, чтобы было не только изобразительно. А чтобы с экрана звукозрительный ряд был един, чтобы он был такой, чтоб время точно передавать». Это была Москва 1965–1966 годов. Начали в 1965-м. В 1966-м мы оказались после того, как нас закрыли. И вот от этого и пошло. Единственное, что было твердо в сценарии прописано, что увертюра «Кармен» звучит на всех проходах, с которых начинается фильм. И «Кармен» потом переходит в радиопомехи, и звучат различные куски радиопередач. И это стало стилем всего фильма.
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Фильм Марлена Хуциева «Июльский дождь»
Все приносили идеи, и я приносил идеи. Был такой замечательный спортивный репортер — Вадим Святославович Синявский
. У нас была сцена, когда они выезжают после пикника на машине, а тогда все время шли шахматные турниры. И Синявский кроме футбола еще комментировал и шахматные турниры, и каждую ночь в ноль часов пять минут, после того как отыграет гимн, всегда звучало: «Внимание, говорит Москва, наш микрофон на шахматном турнире!» И это был знак времени, знак абсолютно точный, что это атмосфера вот этого времени. Уже тогда Озеров
стал номером один в спортивном репортаже, но Вадим Святославович еще что-то вел. И я не мог его записать для фильма, потому что уже не было турнира. И тогда я попросил Костю Португалова
.
Костя говорит: «Да, Вадим Святославович на радио часто бывает — на Пятницкой в Доме радио». «Я тебя умоляю, когда он придет, договорись с ним, я подъеду туда, и мы где-нибудь запишем». «Нет проблем, в любую свободную студию зайдем». И Костя позвонил мне и сказал: «Ты знаешь, я видел Вадима Святославовича, и он мне назначил в 12 часов дня». Мы в 12 часов дня встретились внизу в фойе, и он говорит: «Ребят, что вам надо?» Я объяснил, а он: «Давайте только так, чтобы не обозначая, кто играет. Просто я буду передавать ходы». Я говорю: «Пожалуйста». Он говорит: «Надо купить шахматный учебник, чтобы было точно». Там внизу был киоск, и продавался какой-то шахматный учебник, мы взяли у киоскера на пять минут, поднялись в студию, и Вадим Святославович буквально сходу прочитал: «Следующий ход, белые разыгрывают гамбит» — в общем, то, что в картине звучит. И это очень точно легло — когда машина фарами светит в ночной лес, и они выезжают, и звучит Синявский.
Там много было в картине и того, от чего пришлось отказаться, к сожалению. Например, там есть сцена утра после пикника, идет панорама по лесу, и камера наезжает на маленький такой приемничек. И мы положили там кусок о каком-то американском конгрессе. И вдруг Сурин сказал: «Ну это не надо, ребята, ну что вы». И положили что-то другое, какое-то сельское хозяйство, там ведь неважно что, там главное, что это забытый приемник. Не важно, что из него звучит, никакого смысла это не имело. Но почему-то это пришлось менять. А этот приемник, мне кажется, был просто символ одиночества, больше он ничего не нес, никакой смысловой нагрузки. <..>
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Рецензия на фильм Андрея Истратова «Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»
Марлен был знаком с [оператором фильма] Германом [Лавровым]
по ВГИКу и позвал его, а с легкой руки Германа появился на картине и я. Причем нас же закрывали — мы не успели снять натуру. Мы начали снимать эпизод пикника. В «Июльском дожде» с него начинался фильм и им заканчивался. На всем протяжении работы над фильмом этот эпизод все время доснимался, переснимался, это был нескончаемый эпизод. Начали мы, по-моему, в Тишково — это водохранилище под Москвой. Это была осень, октябрь 1965 года. Снимали-снимали, и пошел снег. Я помню, приехал директор картины Александр Ефремович Яблочкин
, старейший кинематографист. Приехал и сказал всем: «Фильм закрывается, мы не успели». Марлен говорит: «А что дальше?»
Что дальше — простой, потому что мы не вписывались в план студии. Нам не могли декорации построить, так как все уже было расписано по другим картинам. И нас закрыли. Это было 5 ноября, и нас закрыли до апреля 1966 года. Но какие-то отношения уже завязались. И Марлен, когда мы расставались, сказал: «Я тебя прошу, если сможешь, продержись, чтобы вновь начать и закончить картину». Я говорю: «Ну, я постараюсь».<…>
В «Июльском дожде» был один из лучших эпизодов фильма, когда Женя Уралова
с Сашей Белявским
ходят по квартирам с избирателями, в рамках избирательной кампании. И они приходили на квартиру к бывшему эмгэбэшнику, который был начальником лагеря, которого блистательно сыграл Георгий Степанович Жженов
. Человек, который напуган всем. Это были годы, когда эти люди после сталинского периода еще боялись, что их тоже будут прихватывать. Но этого, к сожалению, не случилось, второй Нюрнбергский процесс не состоялся. А жаль, потому что оставались миллионы людей, которые убивали. И вот Жженов. Поразительный был эпизод, когда Женя приходила: он, прежде всего, у нее документы проверял. Он играл человека, который напуган, боится, что наступил час расплаты, — и он сыграл это великолепно. Тогда фильм сначала сдавался дирекции. И директор студии, Сурин, выступил против.
А первая сдача фильма после перезаписи дирекции студии — на двух пленках. То есть, когда еще не была напечатана оптическая копия, когда звук сдавался на магнитной пленке — и склеенное изображение, еще не напечатанное все вместе. Отдельно на фильмофонограф заряжалась магнитка, на проекционный аппарат — изображение, и по крестам все это синхронно шло. И поэтому, если бы мы успели это напечатать на одну пленку, то где-то этот эпизод остался бы. А поскольку сдали картину (там еще были какие-то вещи, но это мелочи, это было уже не принципиально — где-то текст заменить), то его не сохранилось. Этот эпизод был одним из лучших, и он вылетел. Ведь Госфильмофонд принимал только исходные материалы. Всё, что вне фильма — всё на смыв, и, естественно, на смыв ушел этот эпизод — как изображение, так и магнитка.
И потом буквально через 2–3 года был какой-то юбилей Жженова. И Марлен позвонил мне и говорит: «Слушай, а может, где-то осталось — чтобы подарить?» Я говорю: «Ну как осталось? Ведь для того, чтобы осталось, должен был быть на одной пленке, чтоб можно было домой унести». <…>
А от сцены со Жженовым не осталось даже фотографий. А почему — ведь на каждом фильме был фотограф, и он должен был сдать для рекламы, по-моему, двадцать фотографий, точно соответствующих по мизансцене кадрам из фильма. Но поскольку из фильма эпизод выскочил, то и фотографий не осталось, хотя там была замечательный художник-фотограф Полина Артемьева
. Просто замечательный.
18 мая в 14:30 в Москве на книжной ярмарке в Музее ГУЛАЛа пройдет презентация книги «Июльский дождь. Путеводитель. Коллекционное издание». Авторы-составители книги – историки кино Станислав Дединский и Наталья Рябчикова – выступят с лекцией «Скрытое, явное, очевидное: 1937 год в фильмах Марлена Хуциева».
«Июльский дождь»
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