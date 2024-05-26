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«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

История кино >>
26 мая 2024
Благодаря издательству АСТ на прилавках отечественных книжных появился японский роман-бестселлер «Многоцветье», переведенный на семь языков (в том числе русский — стараниями Анны Слащевой). Пронзительная история, наподобие «Души» Pixar, но на 20 лет раньше, для многих любителей фантастики стала первым знакомством с писательницей Это Мори. Если не по книге 1998 года, то, вероятно, за счет экранизаций: японского или тайского фильмов, а может, аниме Кэйити ХарыМисс Хокусай», «Одинокий замок в Зазеркалье»). Школьник Макото Кобаяси по неизвестным причинам хотел расстаться с жизнью, и теперь другой грешной душе, оказавшейся в его теле, необходимо выяснить, что толкнуло мальчика на столь отчаянный шаг. С любезного позволения издательства публикуем отрывок, где ангел-наставник Пурапура раскрывает некоторые секреты семейства Кобаяси.

«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

С виду обычная дружная семья на самом деле оказалась змеиным логовом, а добрые и любящие близкие все как на подбор скрывали свою низменную натуру. Семья актеров в масках. Что ж, подумал я, раз они не знают, что настоящий Макото умер, и хотят и дальше притворяться заботливыми родственниками, буду вести себя так, как мне вздумается.

Вот мать — точно нарядная домохозяйка с картинки, стоит на кухне в бледно-­лиловом переднике, который ей так идет. Давай, продолжай разыгрывать из себя добрую жену и мудрую мать и скрывать, что ты изменила мужу. Только извини, но хорошим сыночком я больше не буду. Ее стряпня вдруг мне опротивела, и я стал оставлять почти все на тарелке.

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Вот отец — который с улыбкой до ушей в переполненном вагоне метро первым уступит место пожилому человеку. И как, удобно тебе в кресле начальника, которого ты подсидел? Давай, продолжай дальше плясать от радости из-за своей никчемной карьеры. Только прекрати обращаться ко мне со своей лицемерной улыбкой. Я перестал отвечать даже на его «Ну, я пошел!» или «Я дома!».

Мицуру сразу показал свое истинное лицо. Утром, через пару дней после выписки из больницы, мы внезапно столкнулись у туалета. Я успел быстрее схватиться за дверную ручку, и Мицуру, со злостью прищелкнув языком, выпалил: «Даже умереть не смог!» Бесчувственный и злобный — все, как и сказал Пурапура. Раз Мицуру не обращал на меня внимания, я решил отвечать ему тем же.

«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

Так я отдалился от семьи и, само собой, большую часть времени стал проводить в комнате Макото. В полном одиночестве я слушал диски и радио, читал мангу, а вечерами играл в карты с Пурапурой. Из комнаты я спускался только поесть, но, почти не притронувшись к еде, возвращался обратно. Впрочем, по большей части я сидел неподвижно, поэтому голода не ощущал.

У семьи мое поведение не вызвало никаких подозрений.

То есть Макото и до самоубийства вел себя так же.

Тем не менее уже через несколько дней я порядочно устал от такой жизни.

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На четвертый день я признал поражение и решил, что завтра, в пятницу, пойду в школу, где учился Макото. До этого времени у меня была справка по болезни.

Мать молчала, но, похоже, она волновалась из-за того, что я пропустил много занятий. И когда я сообщил, что завтра пойду в школу, глаза ее сразу же заблестели.

На следующее утро впервые за долгое время я встал рано и полностью умял завтрак, состоящий из яйца и бутерброда с тунцом. Потом я почистил зубы, тщательно умылся и причесал чуть отросшие волосы. Рассматривая свое отражение в ванной, я пустился в размышления: вот если бы Макото что‑нибудь сделать с прической и стилем в одежде, он сразу стал бы выглядеть лучше… Да, прическа и стиль. Школьная форма с воротником-­стойкой ему совсем не шла.

«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

Я привел себя в порядок, вернулся в комнату Макото и, сверяясь с расписанием, отыскал нужные учебники. Полный энтузиазма, я проснулся слишком рано, и времени
оставалось еще в избытке. Я сложил все книги, и тут меня охватила тоска.

Подойдя к подоконнику, я выглянул на залитую утренним светом улицу. По ней тянулись цепочки школьников в форме точь-в‑точь как у Макото.

Девчонки идут парами и дружно держатся за руки.

Стайка балующихся мальчишек.

Рано созревшие парочки.

До меня доносился их смех.

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Я задернул штору, отошел от подоконника и присел на краешек кровати. Уже была пора выходить, а я не шевелился. Даже когда мать позвала меня, я не откликнулся и все так же продолжал сидеть, пока из-за книжной полки не возник Пурапура.

— Чего сидишь? Ты же опоздаешь.

— Я жду.

— Чего ждешь?

— Чтобы кто‑нибудь меня проводил. — Тут мне показалось, что все напрасно, и я высказал эту мысль Пурапуре. — Как такое может быть? Макото покончил с собой, чудесным образом спасся, целую неделю лежал в больнице и еще четыре дня не ходил в школу. И никто, ни одна душа не пришла его проведать! Ни один человек не позвонил, даже открытку не отправил. Никто даже конспекты не принес. Что‑то мне это все не нравится.

«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

— Вот к твоим бедам добавилась еще одна, — грустно заметил Пурапура.
— Для начала скажу, что никто, кроме классного руководителя, не знает о попытке самоубийства Макото. Одноклассники считают, что он простудился и лежит с воспалением легких.

— Да даже если у него воспаление легких, кто‑то же все равно должен был его навестить? — Я пристально уставился в голубые сияющие глаза Пурапуры. Они вдруг приобрели синевато-­ фиолетовый оттенок, как у закатного неба.
— Так, я уже ничему не удивлюсь, так что скажи-ка честно: у Макото нет друзей? Он и в школе совсем один?

Закат в глазах Пурапуры сменился ночью.

И я все понял.

Пурапура уселся рядом и с необыкновенно серьезным видом заявил:

— Только сам Макото знал, одинок он или нет. Конечно, он всегда держался в стороне от других, но только потому, что у него был свой особенный мир.

— Он со странностями, что ли?

— Некоторые ученики так и считали. Макото — интроверт, порой чересчур наивный. С одноклассниками он почти не разговаривал. Скорее всего, он и сам верил, что он такой. Отгораживался от всех высокой стеной, думая, что он всегда будет аутсайдером и не сможет дружить с другими людьми.

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— И что, с Макото так никто и не общался?

— Только одна девочка. Она легко с ним разговаривала, но только она одна.

— И кто это?

— Хирока Кувабара.

Первая любовь Макото, значит…

— Она единственная не считала Макото пришельцем из другого мира и всегда была с ним дружелюбна. Наверное, она ко всем так относилась, но для Макото она была особенной. Понимаешь? Он ловил каждое ее слово.

— И вот она пошла в лав-отель с мужчиной.

— Я рухнул на футон.

— Да как это вообще возможно?

«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

Действительно, мало кому на свете не повезло так же, как Макото. А мне, раз уж пришлось занять его место, не повезло примерно так же. От такого «второго шанса» моя хандра сделалась еще сильнее.

— Уж кого в этом и винить, так самого себя в прошлом перерождении. А сейчас пора в школу. Хватит дурить, а не то опоздаешь.

Пурапура чуть ли не силой собрался меня тащить. Я уперся.

— Не хочу туда.

— Тогда тебя лишат тела Макото Кобаяси.

— Лишат так лишат.

— И ты не вернешься в круг перерождений!

— Не вернусь так не вернусь.

— И я больше не буду играть с тобой в карты!

— Ну и…

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Вот черт! Я вскочил. Все‑таки игра в карты оставалась для меня единственной радостью в эти тоскливые дни.

— Ты же не хочешь проиграть пять раз подряд?

— Пф!..

В этом мире не было Бога. В этом мире не было Будды.

В этом мире был только он — сомнительный ангел по имени Пурапура.

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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   26.05.2024 - 21:07
Спасибо! Интереснейший материал. читать далее>>
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«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье» фотографии
«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье» фотографии
«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье» фотографии
«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье» фотографии
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