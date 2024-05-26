«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

Благодаря издательству АСТ на прилавках отечественных книжных появился японский роман-бестселлер «Многоцветье», переведенный на семь языков (в том числе русский — стараниями Анны Слащевой). Пронзительная история, наподобие «Души» Pixar, но на 20 лет раньше, для многих любителей фантастики стала первым знакомством с писательницей Это Мори. Если не по книге 1998 года, то, вероятно, за счет экранизаций: японского или тайского фильмов, а может, аниме Кэйити Хары («Мисс Хокусай», «Одинокий замок в Зазеркалье»). Школьник Макото Кобаяси по неизвестным причинам хотел расстаться с жизнью, и теперь другой грешной душе, оказавшейся в его теле, необходимо выяснить, что толкнуло мальчика на столь отчаянный шаг. С любезного позволения издательства публикуем отрывок, где ангел-наставник Пурапура раскрывает некоторые секреты семейства Кобаяси.
С виду обычная дружная семья на самом деле оказалась змеиным логовом, а добрые и любящие близкие все как на подбор скрывали свою низменную натуру. Семья актеров в масках. Что ж, подумал я, раз они не знают, что настоящий Макото умер, и хотят и дальше притворяться заботливыми родственниками, буду вести себя так, как мне вздумается.
Вот мать — точно нарядная домохозяйка с картинки, стоит на кухне в бледно-лиловом переднике, который ей так идет. Давай, продолжай разыгрывать из себя добрую жену и мудрую мать и скрывать, что ты изменила мужу. Только извини, но хорошим сыночком я больше не буду. Ее стряпня вдруг мне опротивела, и я стал оставлять почти все на тарелке.
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Туда и обратно: рецензия на аниме «Многоцветье»
Вот отец — который с улыбкой до ушей в переполненном вагоне метро первым уступит место пожилому человеку. И как, удобно тебе в кресле начальника, которого ты подсидел? Давай, продолжай дальше плясать от радости из-за своей никчемной карьеры. Только прекрати обращаться ко мне со своей лицемерной улыбкой. Я перестал отвечать даже на его «Ну, я пошел!» или «Я дома!».
Мицуру сразу показал свое истинное лицо. Утром, через пару дней после выписки из больницы, мы внезапно столкнулись у туалета. Я успел быстрее схватиться за дверную ручку, и Мицуру, со злостью прищелкнув языком, выпалил: «Даже умереть не смог!
» Бесчувственный и злобный — все, как и сказал Пурапура. Раз Мицуру не обращал на меня внимания, я решил отвечать ему тем же.
Так я отдалился от семьи и, само собой, большую часть времени стал проводить в комнате Макото. В полном одиночестве я слушал диски и радио, читал мангу, а вечерами играл в карты с Пурапурой. Из комнаты я спускался только поесть, но, почти не притронувшись к еде, возвращался обратно. Впрочем, по большей части я сидел неподвижно, поэтому голода не ощущал.
У семьи мое поведение не вызвало никаких подозрений.
То есть Макото и до самоубийства вел себя так же.
Тем не менее уже через несколько дней я порядочно устал от такой жизни.
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Фрагмент из книги «Одинокий замок в Зазеркалье»
На четвертый день я признал поражение и решил, что завтра, в пятницу, пойду в школу, где учился Макото. До этого времени у меня была справка по болезни.
Мать молчала, но, похоже, она волновалась из-за того, что я пропустил много занятий. И когда я сообщил, что завтра пойду в школу, глаза ее сразу же заблестели.
На следующее утро впервые за долгое время я встал рано и полностью умял завтрак, состоящий из яйца и бутерброда с тунцом. Потом я почистил зубы, тщательно умылся и причесал чуть отросшие волосы. Рассматривая свое отражение в ванной, я пустился в размышления: вот если бы Макото что‑нибудь сделать с прической и стилем в одежде, он сразу стал бы выглядеть лучше… Да, прическа и стиль. Школьная форма с воротником-стойкой ему совсем не шла.
Я привел себя в порядок, вернулся в комнату Макото и, сверяясь с расписанием, отыскал нужные учебники. Полный энтузиазма, я проснулся слишком рано, и времени
оставалось еще в избытке. Я сложил все книги, и тут меня охватила тоска.
Подойдя к подоконнику, я выглянул на залитую утренним светом улицу. По ней тянулись цепочки школьников в форме точь-в‑точь как у Макото.
Девчонки идут парами и дружно держатся за руки.
Стайка балующихся мальчишек.
Рано созревшие парочки.
До меня доносился их смех.
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Рецензия на «Душу» Pixar
Я задернул штору, отошел от подоконника и присел на краешек кровати. Уже была пора выходить, а я не шевелился. Даже когда мать позвала меня, я не откликнулся и все так же продолжал сидеть, пока из-за книжной полки не возник Пурапура.
— Чего сидишь? Ты же опоздаешь.
— Я жду.
— Чего ждешь?
— Чтобы кто‑нибудь меня проводил
. — Тут мне показалось, что все напрасно, и я высказал эту мысль Пурапуре. — Как такое может быть? Макото покончил с собой, чудесным образом спасся, целую неделю лежал в больнице и еще четыре дня не ходил в школу. И никто, ни одна душа не пришла его проведать! Ни один человек не позвонил, даже открытку не отправил. Никто даже конспекты не принес. Что‑то мне это все не нравится
.
— Вот к твоим бедам добавилась еще одна
, — грустно заметил Пурапура.
— Для начала скажу, что никто, кроме классного руководителя, не знает о попытке самоубийства Макото. Одноклассники считают, что он простудился и лежит с воспалением легких.
— Да даже если у него воспаление легких, кто‑то же все равно должен был его навестить?
— Я пристально уставился в голубые сияющие глаза Пурапуры. Они вдруг приобрели синевато- фиолетовый оттенок, как у закатного неба.
— Так, я уже ничему не удивлюсь, так что скажи-ка честно: у Макото нет друзей? Он и в школе совсем один?
Закат в глазах Пурапуры сменился ночью.
И я все понял.
Пурапура уселся рядом и с необыкновенно серьезным видом заявил:
— Только сам Макото знал, одинок он или нет. Конечно, он всегда держался в стороне от других, но только потому, что у него был свой особенный мир.
— Он со странностями, что ли?
— Некоторые ученики так и считали. Макото — интроверт, порой чересчур наивный. С одноклассниками он почти не разговаривал. Скорее всего, он и сам верил, что он такой. Отгораживался от всех высокой стеной, думая, что он всегда будет аутсайдером и не сможет дружить с другими людьми.
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Рецензия на аниме «Одинокий замок в Зазеркалье»
— И что, с Макото так никто и не общался?
— Только одна девочка. Она легко с ним разговаривала, но только она одна.
— И кто это?
— Хирока Кувабара.
Первая любовь Макото, значит…
— Она единственная не считала Макото пришельцем из другого мира и всегда была с ним дружелюбна. Наверное, она ко всем так относилась, но для Макото она была особенной. Понимаешь? Он ловил каждое ее слово.
— И вот она пошла в лав-отель с мужчиной.
— Я рухнул на футон.
— Да как это вообще возможно?
Действительно, мало кому на свете не повезло так же, как Макото. А мне, раз уж пришлось занять его место, не повезло примерно так же. От такого «второго шанса» моя хандра сделалась еще сильнее.
— Уж кого в этом и винить, так самого себя в прошлом перерождении. А сейчас пора в школу. Хватит дурить, а не то опоздаешь.
Пурапура чуть ли не силой собрался меня тащить. Я уперся.
— Не хочу туда.
— Тогда тебя лишат тела Макото Кобаяси.
— Лишат так лишат.
— И ты не вернешься в круг перерождений!
— Не вернусь так не вернусь.
— И я больше не буду играть с тобой в карты!
— Ну и…
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«В стране чудес» — еще одно аниме Кэйити Хары
Вот черт! Я вскочил. Все‑таки игра в карты оставалась для меня единственной радостью в эти тоскливые дни.
— Ты же не хочешь проиграть пять раз подряд?
— Пф!..
В этом мире не было Бога. В этом мире не было Будды.
В этом мире был только он — сомнительный ангел по имени Пурапура.
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