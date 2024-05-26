«Только сам Макото знал, одинок он или нет»: 50 оттенков пубертата в романе «Многоцветье»

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С виду обычная дружная семья на самом деле оказалась змеиным логовом, а добрые и любящие близкие все как на подбор скрывали свою низменную натуру. Семья актеров в масках. Что ж, подумал я, раз они не знают, что настоящий Макото умер, и хотят и дальше притворяться заботливыми родственниками, буду вести себя так, как мне вздумается.Вот мать — точно нарядная домохозяйка с картинки, стоит на кухне в бледно-­лиловом переднике, который ей так идет. Давай, продолжай разыгрывать из себя добрую жену и мудрую мать и скрывать, что ты изменила мужу. Только извини, но хорошим сыночком я больше не буду. Ее стряпня вдруг мне опротивела, и я стал оставлять почти все на тарелке.Вот отец — который с улыбкой до ушей в переполненном вагоне метро первым уступит место пожилому человеку. И как, удобно тебе в кресле начальника, которого ты подсидел? Давай, продолжай дальше плясать от радости из-за своей никчемной карьеры. Только прекрати обращаться ко мне со своей лицемерной улыбкой. Я перестал отвечать даже на его «Ну, я пошел!» или «Я дома!».Мицуру сразу показал свое истинное лицо. Утром, через пару дней после выписки из больницы, мы внезапно столкнулись у туалета. Я успел быстрее схватиться за дверную ручку, и Мицуру, со злостью прищелкнув языком, выпалил: «» Бесчувственный и злобный — все, как и сказал Пурапура. Раз Мицуру не обращал на меня внимания, я решил отвечать ему тем же.Так я отдалился от семьи и, само собой, большую часть времени стал проводить в комнате Макото. В полном одиночестве я слушал диски и радио, читал мангу, а вечерами играл в карты с Пурапурой. Из комнаты я спускался только поесть, но, почти не притронувшись к еде, возвращался обратно. Впрочем, по большей части я сидел неподвижно, поэтому голода не ощущал.У семьи мое поведение не вызвало никаких подозрений.То есть Макото и до самоубийства вел себя так же.Тем не менее уже через несколько дней я порядочно устал от такой жизни.На четвертый день я признал поражение и решил, что завтра, в пятницу, пойду в школу, где учился Макото. До этого времени у меня была справка по болезни.Мать молчала, но, похоже, она волновалась из-за того, что я пропустил много занятий. И когда я сообщил, что завтра пойду в школу, глаза ее сразу же заблестели.На следующее утро впервые за долгое время я встал рано и полностью умял завтрак, состоящий из яйца и бутерброда с тунцом. Потом я почистил зубы, тщательно умылся и причесал чуть отросшие волосы. Рассматривая свое отражение в ванной, я пустился в размышления: вот если бы Макото что‑нибудь сделать с прической и стилем в одежде, он сразу стал бы выглядеть лучше… Да, прическа и стиль. Школьная форма с воротником-­стойкой ему совсем не шла.Я привел себя в порядок, вернулся в комнату Макото и, сверяясь с расписанием, отыскал нужные учебники. Полный энтузиазма, я проснулся слишком рано, и времениоставалось еще в избытке. Я сложил все книги, и тут меня охватила тоска.Подойдя к подоконнику, я выглянул на залитую утренним светом улицу. По ней тянулись цепочки школьников в форме точь-в‑точь как у Макото.Девчонки идут парами и дружно держатся за руки.Стайка балующихся мальчишек.Рано созревшие парочки.До меня доносился их смех.Я задернул штору, отошел от подоконника и присел на краешек кровати. Уже была пора выходить, а я не шевелился. Даже когда мать позвала меня, я не откликнулся и все так же продолжал сидеть, пока из-за книжной полки не возник Пурапура.. — Тут мне показалось, что все напрасно, и я высказал эту мысль Пурапуре. —, — грустно заметил Пурапура.— Я пристально уставился в голубые сияющие глаза Пурапуры. Они вдруг приобрели синевато-­ фиолетовый оттенок, как у закатного неба.Закат в глазах Пурапуры сменился ночью.И я все понял.Пурапура уселся рядом и с необыкновенно серьезным видом заявил:Первая любовь Макото, значит…Действительно, мало кому на свете не повезло так же, как Макото. А мне, раз уж пришлось занять его место, не повезло примерно так же. От такого «второго шанса» моя хандра сделалась еще сильнее.Пурапура чуть ли не силой собрался меня тащить. Я уперся.Вот черт! Я вскочил. Все‑таки игра в карты оставалась для меня единственной радостью в эти тоскливые дни.В этом мире не было Бога. В этом мире не было Будды.В этом мире был только он — сомнительный ангел по имени Пурапура.