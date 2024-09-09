«Начало», или Фильм о конце прекрасной эпохи

В свет вышла новая книга «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк» (авторы-составители Станислав Дединский и Наталья Рябчикова) — сборник материалов о фильме Глеба Панфилова «Начало » (1970), который продолжает серию изданий «Киноартели 1895» об экранных шедеврах оттепели (ранее в ее рамках вышли книги о фильмах «Июльский дождь », «Берегись автомобиля », «Долгая счастливая жизнь », «Иван Грозный », «Я шагаю по Москве », «История Аси Клячиной »). С разрешения издательства Кино-театр.ру публикует фрагмент из книги — послесловие ее соавтора, историка кино Станислава Дединского.





Одним из рабочих вариантов названия новой книги «Начало, или фильм о Жанне д’Арк», был «Начало. Фильм о конце прекрасной эпохи». Звучит красиво и, пожалуй, актуально, но по сути — неверно и совсем далеко от того, что делали в кино Глеб Панфилов и



Возможно, это прозвучит парадоксально и даже вызывающе, но у биографии Панфилова куда больше общего с режиссерами Нового Голливуда (1967–1982), чем с его старшими советскими коллегами, под творчеством которых он подвел жирную черту. Подобно Сидни Люмету и делать остросюжетное кино» (1), экшн, но на Высших курсах сценаристов и режиссеров пришлось переучиваться и в дальнейшем делать в своих фильмах ставку на развитие персонажей, а не на фабулу. Точно так же режиссеры Нового Голливуда радикально обновляли старые сюжеты и выдохшиеся жанры, исследуя характеры своих героев.



С другой стороны, у методов Панфилова куда больше общего с режиссерами более поздней эпохи, с мастерами постмодернизма, такими как





Пока коллеги оттачивали прием «субъективной камеры», Панфилов учился работать с камерой «объективной». Здесь мы используем термин, введенный применительно к кинематографу Панфилова киноведом Ириной Германовой в коллективном опыте анализа фильма «Начало» в середине 1980-х: «На экране не лирическая исповедь души, а объективная модель определенной духовной, социальной, нравственной ситуации, которую авторы вовсе не навязывают, а лишь предлагают рассмотреть зрителю» (2). Такое «предложение зрителю» неминуемо ведет к особой, отстраненной манере съемки, воплощающей авторский взгляд.



Первые попытки использования Панфиловым «объективной» камеры уже были в «Начале», но до совершенства прием был доведен уже в «[Режиссер] возвеличивает или развенчивает ее»? (4) Предельно, максимально объективная камера в фильмах Алексея Балабанова, его отстраненный взгляд на своих героев спустя тридцать-сорок лет будет вызывать уже даже не вопросы, а политические обвинения.



В то же время Панфилов, в отличие от многих коллег по цеху, никогда не был нонконформистом или антисоветчиком. Напротив, по словам оператора склонным к конформизму» (5). Каким образом такой человек смог снять один из самых бескомпромиссных фильмов застоя — «Прошу слова», сделать «





Для эпохи застоя такое делегирование ответственности зрителям — настоящий вызов. В оттепельном кино это уже было, но на уровне сюжета и героев. На помощь растерянной публике тогда пришли теоретики, которые придумали новые термины: «дедраматизация», «открытый финал», наконец, «пессимизм»… Панфилов не зря начинал в кино как оператор, а продолжил как режиссер и сценарист. Он «дедраматизировал» не сюжет, а манеру съемки. Он пригласил зрителей на новую территорию, где у советской, исконно литературоцентричной цензуры было меньше возможностей указать на проблемное место, ухватить его. В этом эстетическом пространстве правили не диалоги героев, а визуальные приемы. У редакторов, директоров, любителей дачных просмотров и телефонных запретов просто не хватало словарного запаса, чтобы объяснить, что с фильмом «не так», в чем его режиссер отступил от устоявшихся правил игры, где он пересек «красные линии». Так все-таки, советский или антисоветский?



Появление «Начала» вызвано вовсе не тем, что Глебу Панфилову не дали легальную возможность экранизировать историю жизни Жанны д’Арк после выхода «В огне брода нет»: никаких документальных подтверждений этому пока не обнаружилось. И все же, картина «Начало» сложилась именно благодаря стремлению начинающего режиссера воплотить свой замысел об Орлеанской деве, а многочисленные формальные приемы «Начала» — «фильм в фильме», разрушение «четвертой стены» и т.д. — стали способом маскировки истинных намерений Панфилова. Как ни странно, успех фильма «Начало», который утвердил Инну Чурикову в статусе всесоюзной кинозвезды, не приблизил Панфилова к реализации дорогого ему замысла, а, наоборот, лишь отдалил от него.



«Генеральная репетиция» жизни Жанны д’Арк, которая была так блистательно проведена в «Начале», оказалась для Панфилова карьерным тупиком и в итоге привела к уходу со студии «Ленфильм». В творческой карточке Панфилова из архива «Ленфильма» один за другим мелькают проходные проекты, на которые режиссер явно не хочет размениваться: тут и некий «Подвиг Ленинграда», и какой-то «Докер», и таинственный «Зе-зе», и картина «





Для описания эпохи застоя публицисты используют привычные обороты: это «безвременье», в котором разворачивалась «жизнь без иллюзий». Жизнь без иллюзий — ровно то состояние, в котором Панфилов показывает Пашу Строганову после ее короткого успеха и возвращения домой. Современники-рецензенты через одного писали в своих публикациях дежурные слова о том, что «Начало» — это фильм о «народном таланте», о «духовном богатстве» главной героини, о «таланте служения обществу» и т.д. Произнести вслух то, что все увидели на экране, было страшно: «Начало» рассказывало не только и не столько о «становлении народного таланта», сколько утверждало ценность личности, ее права «на свою особенную индивидуальность, права быть не как все» (8). Во всяком случае, именно так пишет о «Начале» в своем дневнике Наша литература 20–30-х гг. была посвящена теме подчинения личности коллективу, преодоления так называемого индивидуализма, а в общем, индивидуальности. И в обществе утвердилось вот это — “не выделяться”. Не выпендриваться», — пишет Гребнев (9).



В конце концов, эта книга, созданная монтажным способом из десятков документов и свидетельских показаний, получила название «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк». Самая важная часть тут — союз «или». Эта книга во многом посвящена не только фильму Глеба Панфилова «Начало», но и несостоявшемуся проекту, нереализованному замыслу, неснятому фильму о Жанне д’Арк. Подобный заветный проект был едва ли не у каждого советского режиссера. «Или» — это альтернативная история отечественного кино; каким оно могло быть, если бы не война и творческие кризисы, если бы не «сценарный кризис» и «малокартинье», если бы не цензура и дефицит бюджета, если бы не распад Российской империи и развал СССР, если бы не глухие 70-е и лихие 90-е… В общем, «Стоп, не снято!» — впереди еще целая серия исследований «Киноартели 1895» на эту тему.



7 сентября в Музее ГУЛАГа в рамках книжной ярмарки прошла презентация книги «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк», посвященная истории создания знаменитого фильма Глеба Панфилова. Презентовал книгу ее соавтор, историк кино и анимации, издатель, главный редактор Киноведческой артели 1895.io Станислав Дединский.



Одним из рабочих вариантов названия новой книги «Начало, или фильм о Жанне д’Арк», был «Начало. Фильм о конце прекрасной эпохи». Звучит красиво и, пожалуй, актуально, но по сути — неверно и совсем далеко от того, что делали в кино Глеб Панфилов и Инна Чурикова . Оттепель за экраном, по самым «оптимистичным» подсчетам, закончилась в 1968 году вводом советских танков в Прагу. Эпоха Панфилова и Чуриковой в 1968 году только начиналась — с выхода в прокат «В огне брода нет», неортодоксального фильма о Гражданской войне — и закончилась лишь недавно, в 2023-м, когда умерла Инна Чурикова, а вскоре вслед за ней и Глеб Панфилов.Возможно, это прозвучит парадоксально и даже вызывающе, но у биографии Панфилова куда больше общего с режиссерами Нового Голливуда (1967–1982), чем с его старшими советскими коллегами, под творчеством которых он подвел жирную черту. Подобно Стивену Спилбергу Роберту Олтману , Панфилов тоже начинал свою режиссерскую карьеру не с учебы в киношколе, а с работы на телевидении и с любительских короткометражек. К моменту поступления на заочное отделение операторского факультета ВГИКа он сменил несколько профессий, каждая из которых сулила ему неплохие карьерные перспективы, номенклатурные бонусы и обеспеченное будущее, но Панфилов пошел путем типичного американского «селфмейдмена» и променял все эти возможности на работу в кино. Как и режиссеры Нового Голливуда, он был аутсайдером в большом, студийном кино. Весь свой символический капитал, накопленный к моменту съемок дебютного фильма, Панфилов инвестировал в малоизвестную актрису Инну Чурикову, в чей успех мало кто верил, — и не прогадал. Он мечтал «» (1), экшн, но на Высших курсах сценаристов и режиссеров пришлось переучиваться и в дальнейшем делать в своих фильмах ставку на развитие персонажей, а не на фабулу. Точно так же режиссеры Нового Голливуда радикально обновляли старые сюжеты и выдохшиеся жанры, исследуя характеры своих героев.С другой стороны, у методов Панфилова куда больше общего с режиссерами более поздней эпохи, с мастерами постмодернизма, такими как Тарантино Балабанов , чем с его современниками. Панфилов успешно переосмыслил законы линейного повествования задолго до того, как зрители эпохи VHS научились перематывать фильм на начало или конец кассеты в любой момент. Драматургические части истории перемешаны в «Начале» с помощью нелинейного монтажа не менее смело, чем в « Криминальном чтиве ».Пока коллеги оттачивали прием «субъективной камеры», Панфилов учился работать с камерой «объективной». Здесь мы используем термин, введенный применительно к кинематографу Панфилова киноведомв коллективном опыте анализа фильма «Начало» в середине 1980-х: «» (2). Такое «предложение зрителю» неминуемо ведет к особой, отстраненной манере съемки, воплощающей авторский взгляд.Первые попытки использования Панфиловым «объективной» камеры уже были в «Начале», но до совершенства прием был доведен уже в « Прошу слова »(3), где с помощью долгих статичных планов режиссер-аналитик всматривался в свою главную героиню и заставлял зрителей гадать — фильм «за» фанатичную Елизавету Уварову, которая способна выйти на работу на следующий день после смерти сына, или «против»? «»? (4) Предельно, максимально объективная камера в фильмах Алексея Балабанова, его отстраненный взгляд на своих героев спустя тридцать-сорок лет будет вызывать уже даже не вопросы, а политические обвинения.В то же время Панфилов, в отличие от многих коллег по цеху, никогда не был нонконформистом или антисоветчиком. Напротив, по словам оператора Дмитрия Долинина , внутри ленинградской кинематографической тусовки Панфилова считали человеком осторожным и, как сына партийного работника, — «» (5). Каким образом такой человек смог снять один из самых бескомпромиссных фильмов застоя — «Прошу слова», сделать « Тему », ставшую одним из символов «полочного кино», создать самые сильные экранизации Горького в период падения интереса к творчеству этого писателя (« Васса » и « Мать ») и оказаться на два-три десятилетия одержимым замыслом экранизации биографии Жанны д’Арк? Панфилов снимал сложные фильмы, которые имели мало общего с кондовым соцреализмом и вызывали неизменный интерес у советской интеллигенции, но при этом оставался на хорошем счету у руководства Госкино СССР. Киновед Валерий Фомин объясняет эту загадку тем, что фильмы Панфилова были одновременно и советскими, — и антисоветскими (6). Объективная камера плохого не посоветует: в таких фильмах зрителям не дают готовый ответ, а заставляют искать его самостоятельно; через систему образов, а не посредством прямого высказывания.Для эпохи застоя такое делегирование ответственности зрителям — настоящий вызов. В оттепельном кино это уже было, но на уровне сюжета и героев. На помощь растерянной публике тогда пришли теоретики, которые придумали новые термины: «дедраматизация», «открытый финал», наконец, «пессимизм»… Панфилов не зря начинал в кино как оператор, а продолжил как режиссер и сценарист. Он «дедраматизировал» не сюжет, а манеру съемки. Он пригласил зрителей на новую территорию, где у советской, исконно литературоцентричной цензуры было меньше возможностей указать на проблемное место, ухватить его. В этом эстетическом пространстве правили не диалоги героев, а визуальные приемы. У редакторов, директоров, любителей дачных просмотров и телефонных запретов просто не хватало словарного запаса, чтобы объяснить, что с фильмом «не так», в чем его режиссер отступил от устоявшихся правил игры, где он пересек «красные линии». Так все-таки, советский или антисоветский?Появление «Начала» вызвано вовсе не тем, что Глебу Панфилову не дали легальную возможность экранизировать историю жизни Жанны д’Арк после выхода «В огне брода нет»: никаких документальных подтверждений этому пока не обнаружилось. И все же, картина «Начало» сложилась именно благодаря стремлению начинающего режиссера воплотить свой замысел об Орлеанской деве, а многочисленные формальные приемы «Начала» — «фильм в фильме», разрушение «четвертой стены» и т.д. — стали способом маскировки истинных намерений Панфилова. Как ни странно, успех фильма «Начало», который утвердил Инну Чурикову в статусе всесоюзной кинозвезды, не приблизил Панфилова к реализации дорогого ему замысла, а, наоборот, лишь отдалил от него.«Генеральная репетиция» жизни Жанны д’Арк, которая была так блистательно проведена в «Начале», оказалась для Панфилова карьерным тупиком и в итоге привела к уходу со студии «Ленфильм». В творческой карточке Панфилова из архива «Ленфильма» один за другим мелькают проходные проекты, на которые режиссер явно не хочет размениваться: тут и некий «», и какой-то «», и таинственный «», и картина « Исполняющий обязанности » (7). Руководство явно ждет от Панфилова фильм на «современную тему» и не понимает, почему он вцепился в фигуру Жанны д’Арк. В итоге он снимает «Прошу слова» — фильм неуютный и задним числом признанный частью трилогии об одной и той же героине, которая ярко и быстро сгорает, пока другие тихо и долго тлеют.Для описания эпохи застоя публицисты используют привычные обороты: это «безвременье», в котором разворачивалась «жизнь без иллюзий». Жизнь без иллюзий — ровно то состояние, в котором Панфилов показывает Пашу Строганову после ее короткого успеха и возвращения домой. Современники-рецензенты через одного писали в своих публикациях дежурные слова о том, что «Начало» — это фильм о «народном таланте», о «духовном богатстве» главной героини, о «таланте служения обществу» и т.д. Произнести вслух то, что все увидели на экране, было страшно: «Начало» рассказывало не только и не столько о «становлении народного таланта», сколько утверждало ценность личности, ее права «» (8). Во всяком случае, именно так пишет о «Начале» в своем дневнике Анатолий Гребнев , соавтор сценария фильма Марлена Хуциева «Июльский дождь», где атомизация героев так высока, что начинает всерьез беспокоить официозных киноведов и провоцирует опровержения — никакой некоммуникабельности у нас нет! «», — пишет Гребнев (9).В конце концов, эта книга, созданная монтажным способом из десятков документов и свидетельских показаний, получила название «Начало, или Фильм о Жанне д’Арк». Самая важная часть тут — союз «или». Эта книга во многом посвящена не только фильму Глеба Панфилова «Начало», но и несостоявшемуся проекту, нереализованному замыслу, неснятому фильму о Жанне д’Арк. Подобный заветный проект был едва ли не у каждого советского режиссера. «Или» — это альтернативная история отечественного кино; каким оно могло быть, если бы не война и творческие кризисы, если бы не «сценарный кризис» и «малокартинье», если бы не цензура и дефицит бюджета, если бы не распад Российской империи и развал СССР, если бы не глухие 70-е и лихие 90-е… В общем, «Стоп, не снято!» — впереди еще целая серия исследований «Киноартели 1895» на эту тему.

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1. Панфилов Г. Предисловие // Клепиков Ю. Не болит голова у дятла. СПб.: Сеанс, 2008. С. 441–442.



2. Германова И. «Вещество существования» [Возвращаясь к фильму. Опыт коллективного анализа художественного построения фильма Г. Панфилова «Начало»] // Теория кино и художественный опыт: Сборник научных трудов. М.: ВНИИ киноискусства, 1985. С. 129.



3. Сам Панфилов открытие этого приема описывал так: «По самому роду своей деятельности мэру города [Елизавете Уваровой] приходится много говорить, причем чаще всего в служебных помещениях, за столом. Естественно, это заставляло искать и какую-то удобную форму, которая бы наилучшим образом помогала передать суть интерьерного, кабинетного разговора. Решая на практике эту задачу, я пришел к существенным для себя выводам. Оказалось, что, не меняя точки съемки, не заставляя двигаться камеру и двигаться актера, можно не просто хорошо все видеть и слышать, но более того — поддерживать зрительский интерес при полном отсутствии внешнего действия. Это формальное открытие дало совершенно особую стилистику фильму “Прошу слова”, открыло новую возможность подхода к материалу и в следующем фильме “Тема”». — Цит. по: Липков А. Профессия или призвание. М.: Киноцентр, 1991. с66.



4. Демин В. Глеб Панфилов: Творческий портрет. М.: Союзинформкино, 1986. с9.



5. Из интервью Д. Долинина С. Дединскому (2022).



6. Из интервью В. Фомина С. Дединскому и Н. Рябчиковой (июнь 2024).



7. Панфилов Глеб Анатольевич — режиссер, заслуженный деятель искусств СССР [личное дело] // ЦГАЛИ СПб. Ф. Р-257. Оп. 19–1. Д. 467. Л. 121.



8. Гребнев А. Дневник последнего сценариста, 1945–2002. М.: Рус. импульс, 2006. С. 87.



9. Там же.