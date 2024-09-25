Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита»

История кино >>
25 сентября 2024
25 сентября 1924 года, ровно столетие назад, в московском кинотеатре «Арс» состоялась премьера фильма Якова Протазанова «Аэлита» — вольной экранизации одноименного романа «Красного графа» Алексея Толстого об ученых и пролетариях, отправившихся из нэпмановской России прямиком на Марс, где вот-вот обещает вспыхнуть рабочее восстание. Прохладно встреченный критиками-современниками, фильм, тем не менее, оставил след в истории как первая отечественная научная фантастика, роскошный пример кинематографического авангарда, рекламы, сатиры и просвещенного сменовеховства. Появление «Аэлиты» не только открыло новую главу в советской кинематографии, но и предсказало скорое наступление другой эпохи — с грезами о неизведанном космосе и еще более неизведанном социализме «в отдельно взятой стране».

На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита»

Сто лет тому вперед «Аэлиту» так и хочется наречь первым нашим блокбастером на западный манер: по форме и по духу. Ни дать ни взять — «Ночной дозор», конечно же с поправкой на технический прогресс. В год, когда основную массу советского кинопроизводства составляли агитфильмы и простецкие народные комедии, студия «Межрабпом-Русь» оказалась единственной, кто играет по-крупному. И речь не столько о поистине гениальном визуальном изображении инопланетного мира, созданного художником театра им. Вахтангова Исааком Рабиновичем, или авангардно выдуманных марсианских костюмах дизайнера Александры Экстер. «Аэлиту» в принципе делали с явным прицелом на хорошие кассовые сборы, мировую известность и всеобщий, как сказали бы сейчас, «хайп». Премьере ленты Якова Протазанова предшествовала долгая и весьма агрессивная рекламная кампания, в ходе которой москвичей буквально заставили интересоваться «Аэлитой»: таинственным сигналом «Анта... Одэли... Ута...» покрыли всю столицу, каждую мало-мальски значимую газету и театральную тумбу. Опять же, первый такой задокументированный случай беспощадного русского пиара, восторженного и избыточного. А еще это первая для советского большого кино практика экранизации модного и актуального литературного произведения, созданного аккурат ко времени. Сама идея марсианских революционных хроник пришла Алексею Толстому не откуда-то из космического эфира. В 1924 году весь мир в замиранием сердца ждал редкое явление — астрономическое противостояние Земли и Марса. Две планеты подходили друг к другу менее чем на 53 млн километров, открывая астрономам редкую возможность рассмотреть нашего соседа по Солнечной системе вблизи. Подогретый романами Герберта Уэллса («Война миров») и Эдгара Райса Берроуза (сага о Барсуме) обыватель ждал новых научных открытий — чем черт не шутит, может даже обнаружение на Марсе жизни? Кто-то же там, далеко-далеко, выкопал эти многочисленные марсианские каналы, уже полвека смущающие ученых. Нет, что-то (и кто-то) там определенно есть...

Действие фильма и книги начинается в 1921 году, когда в России все еще идет гражданская война. Москва пребывает в запустении: город наводнен беженцами, беспризорниками, криминалом и ранеными солдатами. Даже об обильной еде героям приходится вспоминать разве что с ностальгией. И в этот, совсем не подходящий момент, городская радиостанция под руководством инженера Лося (Николай Церетели) получает таинственный сигнал неизвестного происхождения. Расшифровать послание никому не под силу, но Лось уверен — неизвестный земной науке код принадлежит марсианам, желающим выйти на контакт. Где-то там, за миллионы верст от Земли, королева Марса Аэлита (Юлия Солнцева) наблюдает за человечеством, мечтая о другой жизни. Она царствует, но не правит, вынуждена во всем следовать воле реального руководителя Марса — эксплуататора Тускуба (Константин Эггерт), буквально удерживающего народ планеты в заложниках капитала.

На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита»


Принцесса в высокой башне, только и ждущая рыцаря на высокотехнологичном интерпланетонефе — ну как тут Лосю устоять? Отставив житейские проблемы на потом, инженер и его случайный союзник — лихой красноармеец Гусев (Николай Баталов) — устремляются в космос. Сами того не ведают, но прихватывают с собой сыщика-самоучку Кравцова (Игорь Ильинский). Он пришел расследовать серию прокатившихся по Москве преступлений, забрался в космическую капсулу, а там история почти что комедийная: упал, очнулся — Марс. Впереди разношерстную компанию советских граждан ждет встреча с холодной, футуристичной планетой — конечно же, с обязательной любовной линией, интригами, предательством, восстанием народных масс и неожиданным сюжетным поворотом в финале.

Нашлось в «Аэлите» место и вполне типичной для блокбастеров обманке — зрителя, пришедшего смотреть на космическое приключение, добрый час мариновали социальной мелодрамой. Затянувшийся вступительный акт в духе «Уплотнения» знакомил пришедших на сеанс не с марсианскими красавицами Юлией Солнцевой и Александрой Перегонец, а с Москвой и москвичами во всем своем болезненном многообразии. Когда гениальный Лось не страдал по Марсу, он страдал по сбежавшим из страны друзьям, ревновал жену Наташу (Валентина Куинджи) к залетному жигану (Павел Поль) и телеграфным столбам. Революционный солдат Гусев маялся от безделья, мучая гармонь и девчонку Машу (Вера Орлова), которую в итоге с легкостью менял на космическую авантюру. Герои целовались на смотровой площадке еще не взорванного Храма Христа Спасителя, катались на такси, выпивали (редко, но закусывали). Одним словом, с экрана лились понятные маленькие трагедии — эдакое спокойное бытовое мещанство, которое мог себе позволить «средний класс» в недолгую пору Новой экономической политики. Расхлябанность, впрочем, до добра никого не довела: в очередном приступе ревности Лось поступает в духе прожженного царского декадента — разряжает в неверную жену весь барабан своего «Смит-Вессона», после чего, приклеив усы и надев парик, убегает строить космолет. Великая миссия по отправке человека на Марс низводилась Протазановым и сценаристом Федором Оцепом до опереточного побега от правоохранительных органов.

На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита»

Толстому такое видение его романа не нравилось — слишком упростили, довели изобретательно символистский текст до уровня страдательных салонных драм. Того же мнения о новой картине оказалась и официальный советский медиум, сотворивший миф о том, что «Аэлита» — плохое кино. Журналисты ругали новинку за вызывающую бульварщину, а ее режиссера — за потакание совершенно не социалистическим вкусам аудитории. Идеологи нового советского кино прозывали ее невнятной вампукой. Итогом общественного негодования стал разгром фильма на кинокомиссии ЦК ВКП(б): «Аэлиту» не одобрили для отправки на экспорт. Фильм, который задумывался как международное явление, остался невыездным. Гораздо позже, в шестидесятых, установится официальная позиция советского киносообщества по поводу фильма: это был неудачный эксперимент, который решительно никому не понравился, да и забылся уже через год. Верить этому или нет — вопрос. Все-таки один только «Арс» крутил «Аэлиту» десять недель без продыху. И вряд ли при пустых залах. Хоть это и не нравилось партработникам, зритель на «Аэлиту» шел — создателям удалось привлечь его не идеологией, как того ждали, а человеческими удовольствиями — «эксплуатацией» вечных сюжетов о любви и (классовой) войне.

Ругали-то в итоге не «Аэлиту», а вызывающе несоветский, европейский подход к ее созданию. И причастных к ней людей — как на подбор «сменовеховцев» и «попутчиков» советской власти. Толстой только что вернулся из Веймарской республики и еще не успел превратиться в хорошо известного по сталинской литературе «Красного графа» — его роман в стране Советов вышел исключительно по протекции Максима Горького, а позже неоднократно переписывался для удаления особенно острых моментов. Яков Протазанов — «царский режиссер», снимавший еще «Пиковую даму», после революции тоже покинул страну, работал на французской студии Gaumont и немецкой UFA (и был там вполне востребован). Естественно, по возвращении получил ярлык архаичного развратника и производителя мелодраматичного «мыла», был поруган за неуместную лиричность Маяковским и Львом Кулешовым (последний прямо назвал Протазанова своим идейным врагом). Сценарист Федор Оцеп подозрительно много времени проводил за рубежом — выходит, учился там снимать чуждое кино? Даже оператором на фильм пригласили скромную звезду немецкого кино Эмиля Шюнемана — кто же в двадцатых знал, что в будущем он будет снимать пропагандистские фильмы для Геббельса, а потом приключенческие для зрителя из ГДР? В конце концов, даже киностудия «Межрабпом-Русь», снимавшая «Аэлиту», была для советского кино явлением чуждым. Она мало того, что была прибыльной (немыслимо!), так еще и не государственной — на капиталистических принципах подчинялась не Москве, а немецким товарищам из организации Internationale Arbeiterhilfe. Тоже красной, «коминтерновской», но какой-то «не такой».

На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита»

Таким образом, главная неудача «Аэлиты» не то чтобы культурная, скорее политическая: советская кинопромышленность ревностно относилась ко всему, что не могло уместиться в прокрустово ложе ее идеалов. Космическое приключение, в котором целование ручки марсианской королевы на поверку оказывалось важнее мировой революции, вызывало настороженность, и зрительский интерес не радовал, но раздражал. Возможно, неодобрение первого советского космического фильма — еще и первый в нашей истории случай добровольного отказа от «мягкой силы» и пропаганды с человеческим лицом. Сталинская Москва решила не показывать миру фильм, в котором человечные, красивые, обаятельно смешные советские люди совершают легкомысленную прогулку на другую планету и обратно — влюбляют в себя венценосных особ и народ, а потом возвращаются назад, потому что «есть еще дома дела».

Главный признак революционной гениальности «Аэлиты» по итогу спрятался не в авангардных декорациях и серпо-молоточном взгляде на фантастику. Как часто случается с кино, наилучшим его элементом оказывается святая простота. Сценарист-хитрец Оцеп протащил в сюжет один из самых забавных сюжетных поворотов немого кино: послание «Анта... Одэли... Ута...», заставившее инженера Лося размечтаться об иных мирах, в итоге оказывалось не воззванием с Марса, а всего лишь названием рекламируемых по всей Москве автомобильных шин. Вся эта космическая канитель стоила ровно одной покрышки — виртуозный щелбан всем эскапистам, попаданцам и прогрессорам, которых за следующие сто лет будет очень и очень много. Несложный, казалось бы, панчлайн, который имел серьезные последствия для советской космической фантастики. После «Аэлиты» путешественники уже не стремились к насаждению мировой революции по всей Солнечной системе. Киногерои будут предпочитать вещи куда более практичные: изучение неизведанного («Планета бурь»), воспитание молодого поколения («Большое космическое путешествие») или хотя бы лечение ментальных травм («Солярис»), что тоже полезно... И, конечно же, спасение котиков — все мы понимаем, зачем на самом деле устремились на Луну герои «Космического рейса», стартовавшего через десять лет после толстовского интерпланетонефа. И их в несерьезности идеологических символов уже никто упрекать не стал — это и есть та самая тихая жанровая революция, за которую нам стоит благодарить «Аэлиту» и век спустя.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«В зоне особого внимания»: Разрядка боем
Роджер Корман, повелитель драйв-иннов
«Космонавт»: Куда летим мы с паучком?
Броненосец «Потёмкин»: Матросы против драконов
Скрытый враг: 25 киносюжетов об инопланетянах, прячущихся внутри людей
Поиск по меткам
Максим ГревцевНаучная фантастикаСоветское кино
персоны
Николай БаталовИгорь ИльинскийВалентина КуинджиЛев КулешовВера Орлова (II)Фёдор ОцепАлександра ПерегонецПавел ПольЯков ПротазановИсаак РабиновичЮлия СолнцеваАлексей ТолстойНиколай ЦеретеллиКонстантин ЭггертАлександра Экстер
фильмы
АэлитаБольшое космическое путешествиеКосмический рейсПиковая дамаПланета бурьСолярисУплотнение

фотографии >>
На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита» фотографии
На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита» фотографии
На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита» фотографии
На Марсе классы: 100 лет советскому революционному сай-фаю «Аэлита» фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Роман Мадянов
25 сентября ушёл из жизни актёр Роман Мадянов.

День рождения >>

Ольга Белявская
Сергей Бондарчук
Иван Гаврилюк
Наталья Данилова
Анатолий Котенёв
Дмитрий Миргородский
Валерий Полетаев
Фаррух Саипов
Лидия Федосеева-Шукшина
Ронни Баркер
Майкл Дуглас
Кэтрин Зета-Джонс
Майкл Мэдсен
Сильвана Пампанини
Кристофер Рив
Уилл Смит
все родившиеся 25 сентября >>

Афиша кино >>

Джанго
спагетти-вестерн
Италия, Испания, 1966
Ведьмина служба доставки
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1989
Вайлет в стране чудес
детский фильм, драма, семейное кино, фэнтези, экранизация
Италия, США, 2023
Полтергейст: Другое измерение
мистика, фильм ужасов
США, 2023
Мой Марчелло
драма, комедия
Италия, Франция, 2024
Последний день Земли
драма, фильм-катастрофа
Бельгия, Франция, 2024
Кан Даниэль: Мой парад
музыкальный фильм
Южная Корея, 2023
Команда монстров
комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Германия, 2024
Софи Лорен. Жить, сниматься, любить!
биография
Италия, 2022
Холли
подростковая драма, мистика
Бельгия, Люксембург, Нидерланды, 2023
9 секунд
биография, драма
Россия, 2024
Астрал. Стереоскоп демона
мистика, фильм ужасов
США, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram