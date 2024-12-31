Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть II

Данный справочник посвящен французскому кинопрокату, его лидерам и аутсайдерам. Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кино/медиакритиков, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа и кинопроката. Рецензенты:профессор М. Целых, профессор А. Левицкая.
Текст данного справочника частично написан при поддержке Государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации (2024 года).
Число французских фильмов, снимавшихся ежегодно, порой существенно отличалось.
С 1945 по 1950 год оно колебалось в диапазоне от 28 до 79 лент. В 1950-х – от 70 до 133. В 1960-х – от 117 до 154. В 1970-х – от 127 до 326. В 1990-х – от 108 до 150. С 2001 по 2010 год – от 172 до 203. В 2010-х – от 206 до 240 (Жанкола, 1985: 22; Savary, 2020: 17).
При этом французский киновед Жан-Пьер Жанкола отмечал, что необычный всплеск производства французских фильмов в конце 1970-х был связан с тем, что (в отсутствие массового распространения видеомагнитофонов) на экраны хлынул поток дешевых эротических лент, коих в 1978 году, например, было снято 157 (Жанкола, 1985: 22).
Порог рентабельности французских фильмов в кинопрокате зависит от многих факторов. Так французский киновед Ж.-П. Жанкола писал, что во Франции 1970-х коммерчески вполне успешным считался фильм, сумевший собрать в кинопрокате примерно 170 тыс. – 200 тыс. зрителей и выше. При этом, разумеется, речь шла о том, что 200 тыс. зрителей собрал камерный, малобюджетный фильм, а не грандиозный по затратам боевик, для которого, к примеру, даже миллион зрителей может считаться коммерческим провалом.
первой десятке чемпионов французского кинопроката за всю историю кино Франции находятся фильмы, собравшие от 10,3 млн. зрителей до 20,5 млн. зрителей. А чтобы попасть в первую сотню лидеров французского кинопроката картине, нужно было преодолеть порог в 5 млн. зрителей.
С учетом того, что население СССР было примерно в пять раз больше населения Франции, 5 млн. зрителей во французском кинопрокате соответствовало 25 млн. зрителей в прокате советском, что весьма впечатляет, т.к. за всю историю кинопроката СССР советских фильмов, собравших более 25 млн. зрителей, было около 430 (из более семи тысяч советских полнометражных игровых кинолент, шедших в кинозалах).
Что же касается показателя лидера французского кинопроката, собравшего 20,5 млн. зрителей, то он аналогичен ста миллионам советских зрителей или 40 млн. зрителей в России.
Лидеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1961 года привлекли в кинозалы Франции от 2,8 млн. до 4,9 млн. зрителей.
В 1960-х годах посещаемость французских фильмов в целом продолжала оставаться на довольно высоком уровне. Так в 1961-м году 41 французский фильм сумел преодолеть планку в 1 млн. зрителей (хотя это было несколько меньше, чем в предыдущие годы).
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1961 года был разнообразен, хотя в целом преобладали костюмные приключенческие ленты.
Несмотря на то, что еще во французском кинопрокате 1961 года продолжали идти фильмы «новой волны»: «Женщина – это женщина» Жана-Люка Годара (64-место в прокате: 0,5 млн. зрителей), «Щеголи» Клода Шаброля (86-е место в прокате: 0,2 млн. зрителей) и др., кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган, Милен Демонжо и др.
В первой десятке лидеров проката 1961 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Дени де Ла Пательера, Бернара Бордери, Клода Отан-Лара, Андре Юнебеля, Жана Деланнуа, Пьера Гаспар-Уи, Кристиана-Жака, Роже Вадима и других известных французских режиссеров.
Прокат 1961 года можно расценить как триумф Жана Маре: сразу три костюмных фильма с его участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
Как и в 1960 году, в первую десятку лидеров французского проката не вошла ни одна комедия с участием Фернанделя, который был, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х…
Зато впервые в десятке самых кассовых фильмов французского проката оказалась комедия с Луи де Фюнесом («Прекрасная американка», 4-е место и 4,1 млн. зрителей). Тотальные триумфы комедий с де Фюнесом в кинозалах Франции были ещё впереди, но этот успех, разумеется, был не случайным, т.к. к 1961 году французские зрители уже оценили забавную манеру игры этого выдающегося комедийного актера.
Надо отметить, что в десятке лидеров в 1961 году доминировали красочные костюмные фильмы: «Три мушкетера» Бернара Бордери (второе место и 4,5 млн. зрителей в среднем на серию), «Граф Монте-Кристо» Клода Отан-Лара (3 место и 4,5 млн. зрителей), «Чудо волков» Андре Юнебель (5 место и 3,8 млн. зрителей), «Принцесса Клевская» Жана Деланнуа (7 место и 3,4 млн. зрителей), «Капитан Фракасс» Пьер Гаспар-Уи (8 место и 3,1 млн. зрителей).
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1961 года заняла военно-приключенческая лента «Такси до Тобрука» Дени де Ла Пательера (4,9 млн. зрителей), которая оказалась совершенно неприемлемой для советского кинопроката по причине того, что по ходу сюжета, действие которого разворачивалось во время второй мировой войны в северной Африке, показывалась, как в силу обстоятельств возникала мужская дружба между французскими военнослужащими и нацистским офицером, попавшим к ним в плен…
По сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката.
В 1961 году весь кинематографический мир обсуждал новаторский фильм Алена Роб-Грийе и Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», получивший Золото льва Святого Марка на Венецианском фестивале, но советские «закупочные» киноцензоры сочли слишком элитарным и заумным, поэтому его смогли посмотреть только избранные советские кинематографисты (в основном на так называемых «закрытых» просмотрах)…
В итоге из первой десятки лидеров французского кинопроката на экраны СССР попали три костюмных приключенческих фильма: «Три мушкетера» Бернар Бордери и «Чудо волков» Андре Юнебеля, а также комедия Робера Дери «Прекрасная американка» с Луи де Фюнесом в одной из главных ролей.
Но если «Три мушкетера» и «Прекрасная американка» вышли на экраны СССР с относительно небольшим запозданием (в 1963 и 1965 годах), то «Чудо волков» (под названием «Тайны бургундского двора») – только через два десятка лет: в 1980 году…
При этом 4,5 млн. зрителей, собранные «Тремя мушкетерами» во Франции соответствовали примерно 22,5 зрителям в СССР, но реально в советском кинопрокате 1963 года их оказалось гораздо больше – без малого по 37 млн. на серию.
А вот «Прекрасная американка» на советских зрителей, судя по всему, особого впечатления не произвела. При 4,1 млн. зрителей во Франции можно было ожидать, что в советском прокате эта лента соберёт два десятка миллионов зрителей. Но на самом деле по итогам кинопроката в СССР в 1965 году «Прекрасная американка» привлекала только десятимиллионную аудиторию.
А вот даже запоздавшее на двадцать лет «Чудо волков» (3,8 млн. зрителей во Франции: аналог советских 19 млн. зрителей) в советском кинопрокате 1980 года собрало 26,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
На первый взгляд, кажется странным, что в советском кинопрокате 1960-х не было очередной экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (на сей раз в режиссерской трактовке Клода Отан-Лара), которая во Франции по результатам посещаемости оказалась на третьем месте (4,5 млн. зрителей).
Но по иронии судьбы именно в 1961 году в советский кинопрокат с большим опозданием попала предыдущая экранизация того же романа с Жаном Маре в главной роли, и закупочная комиссия посчитала излишним показ в СССР двух «Графов Монте-Кристо» подряд…
Из фильмов французского кинопроката 1961 года, не попавших в первую десятку, на экраны СССР вышли (в период с 1962 по 1969 год) десять картин (включая ленты совместного производства с Италией, Испанией и ФРГ) разных жанров: комедия Рене Клера «Всё золото мира», драмы «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «В Риме была ночь» Роберто Росселини, «Кто вы, доктор Зорге?» Ива Чампи, «Столь долгое отсутствие» Анри Кольпи, трагикомедия «Все по домам» Луиджи Коменчини, мелодрама «Обнаженная маха» Генри Костера, комедии «Леон Гаррос ищет друга» Марселя Пальеро и «Агент поневоле» Гезы фон Радвани, мюзикл «Раз, два, три или Черные колготки» Теренса Янга.
Одна из этих картин («Леон Гаррос ищет друга») была франко-советского производства, в другой («В Риме была ночь») одну из главных ролей сыграл Сергей Бондарчук.
Во Франции комедию «Леон Гаррос ищет друга» (она шла там под названием «Двадцать тысяч льё по земле»), несмотря на участие ставшей во Франции популярной после триумфа фильма «Летят журавли» Татьяны Самойловой, французы посмотрели с умеренным интересом: 0,6 млн. зрителей (аналог 3 млн. советских зрителей). А вот в СССР ее ждал настоящий успех – в том же 1961 году «Леон Гаррос…» привлек в кинозалы 20,4 млн. зрителей.
И, напротив, участие Сергея Бондарчука в военной драме «В Риме была ночь», по-видимому, почти не повлияло на успех этого фильма в советском кинопрокате. Показатель 3,4 млн. зрителей во Франции был бы весьма успешным, но для СССР, населением которого в 1963 году составляло 223 млн. человек, это был провал…
Еще одним фильмом, где звучала советская тема, была драма «Кто вы, доктор Зорге?», в ее основе была подлинная история знаменитого советского разведчика. Во Франции эта картина в прокате 1961 года была 25-й по посещаемости (1,7 млн. зрителей), а в СССР 1964 года она собрала в кинозалах сорокамиллионную аудиторию, а в 1985 году была даже выпущена в повторный прокат.
Еще большим успехом (по сравнению с посещаемостью во Франции) прошла в СССР мелодрама «Обнаженная маха». Во французском кинопрокате эта лента была всего лишь 63-й (0,6 млн. зрителей, что было аналогом 3 млн. зрителей в СССР). Но, выйдя на советские экраны с семилетним опозданием, эта картина в 1968 году сумела собрать без малого 33 млн. зрителей (что было сопоставимо с успехом этой ленты в Италии, разумеется, с учетом разницы в населении).
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских фильмов 1961 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
87. Щеголи (Les Godelureaux). 1961.
1.39. Премьера: 17.031961. Комедия.
Режиссер Клод Шаброль.
0,2 млн. зрителей.
88. Завещание доктора Корделье (Le Testament du docteur Cordelier). 1959.
1.35. Премьера: 16.11.1961. Фантастика.
Режиссер Жан Ренуар.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В связи с тем, что в 1960-х число французских фильмов с аудиторией от 1 млн. зрителей и выше стало постепенно падать, начиная с 1961 года, стала формироваться заметная группа аутсайдеров кинопроката, то есть фильмов, не сумевших привлечь даже 200 тыс. зрителей. В 1961 году их было 7.
Среди них нередко оказывались не только слабые в профессиональном отношении картины, но и фильмы высокого художественного уровня, в том числе экспериментальные.
Впрочем, низкие прокатные показатели во Франции не всегда были препятствием для их закупки для советского кинопроката.
К примеру, фильм о балете «Раз, два, три, или Черные колготки» собрал во Франции всего около 60 тыс. зрителей, что не помешало советской закупочной комиссии его приобрести и спустя пять лет выпустить на экраны СССР. Правда, результат проката этой ленты в 1966 в СССР оказался тоже очень скромным (по тогдашним меркам) – всего 2,2 млн. зрителей…
Причина оперативного выпуска в советский прокат военной драмы Роберто Росселини «В Риме была ночь» была очевидной: в этом фильме одну из ролей сыграл Сергей Бондарчук. Ни во Франции, ни в СССР эта драма заметным успехом в кинопрокате не пользовалось…
Здесь надо отметить, что если в совместных постановках с другими странами главные роли не играли звезды французского кино, их прокатные результаты во Франции часто бывали скромными (что и произошло, например, с фильмом «В Риме была ночь»)…
В 1961 году список аутсайдеров французского кинопроката выглядел так:
1. Сегодня вечером или никогда (Ce soir ou jamais). 1961.
1.44. Премьера: 29.09.1961. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль.
0,1 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1962 года привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 10,0 млн. зрителей.
В 1962-м году 39 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-е годы.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1962 года был разнообразен, хотя в целом преобладали приключенческие ленты и комедии.
Несмотря на то, что еще во французском кинопрокате 1962 года продолжали идти фильмы «новой волны»: «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо (24-е место в прокате: 1,6 млн. зрителей), «Клео от пять до семи» Аньес Варда (61-е место в прокате: 0,6 млн. зрителей), «Жить своей жизнью» Жана-Люка Годара (69-е место в прокате: 0,5 млн. зрителей), «Око зла» Клода Шаброля (87-е место в прокате: 0,1 млн. зрителей) и др. (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» снова оказались вне советского кинопроката), кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1962 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Ива Робера, Жана Древиля, Филиппа де Брока, Андре Юнебеля, Роже Вадима, Андре Декуэна, Анри Вернея, Жана Ренуара, Бернара Бордери и Алекса Жоффе.
Прокат 1962 года можно расценить как большой успех Жана Маре и Жана-Поля Бельмондо: сразу два фильма с его участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
В первую десятку вошли также ленты с участием Жана Габена, Бурвиля и Брижит Бардо, а вот комедий с участием Фернанделя и де Фюнеса на сей раз в ней не оказалось.
Надо отметить, что среди десятки лидеров в 1962 году, как и в 1961, доминировали красочные костюмные фильмы: «Лафайет» (второе место и 3,7 млн. зрителей), «Картуш» (третье место и 3,6 млн. зрителей), «Парижские тайны» (четвертое место и 3,6 млн. зрителей), «Железная маска» (шестое место и 2,4 млн. зрителей) и «Шевалье де Парадайн» (девятое место и 2,1 млн. зрителей).
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1962 года заняла скромная по своему бюджету, снятая без звезд первой величины лента о вражде детей «Война пуговиц» Ива Робера, сумевшая привлечь в кинозалы 10 млн. зрителей (что аналогично 50 млн. зрителей в СССР!).
В какой-то степени феноменальный успех этого фильма во Франции можно отнести к тому, что он был экранизацией весьма популярного в этой стране романа лауреата Гонкуровской премии Луи Эмиля Венсана Перго (1882-1915). В СССР произведения этого писателя никогда не были культовыми, и перспектив получить грандиозный кассовый успех на советских экранах картина «Война пуговиц», скорее всего, не имела. Плюс к тому, по мнению, советских цензоров лента могла подать дурной пример советским школьникам… Так что на советские экраны этот фильм не попал…
Что касается французских костюмных приключенческих фильмов 1962 года, то из них в советском кинопрокате оказались три: «Картуш», «Парижские тайны» и «Железная маска».
Оба фильма с Жаном Маре вышли на экраны СССР в 1964 году, и их ждал большой успех: «Парижские тайны» посмотрели 37,4 млн. зрителей за первый год демонстрации, а «Железную маску» – 30,5 млн. зрителей.
«Картушу» с Жаном-Полем Бельмондо повезло меньше: он попал в массовый советский кинопрокат только в 1977 году. Однако при всем том его посмотрело 34,9 млн. зрителей (тогда как во Франции в 1962 году зрителей было 3,6 млн., что было аналогом 18 млн. зрителей в СССР).
Из французских фильмов кинопроката 1962 года, не вошедших в десятку лидеров, на экраны СССР (с 1962 по 1985 год) попали еще шесть фильмов: комедии «Как преуспеть в любви» и «Джентльмен из Эпсома», драмы «Загон» и «Затмение», мелодрама «Ступени супружеской жизни» и фильм, состоящий из новелл разных жанров: «Дьявол и десять заповедей».
В фильме Жюльена Дювивье «Дьявол и десять заповедей» был собран целый букет французских звезд первой величины (Мишель Симон, Лино Вентура, Ален Делон, Шарль Азнавур, Луи де Фюнес, Фернандель, Даниэль Дарьё и др.). Во Франции эта картина была в 1962 году 16-й по посещаемости (1,8 млн. зрителей). Казалось бы, у неизбалованного западной продукцией советской аудитории эта весьма профессионально сделанная картина должна была пользоваться повышенным успехом. Но этого не произошло: в СССР эту картину Дювивье (из которой, правда, была вырезана самая фривольная новелла) посмотрело 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации, что (с учетом тогдашней разницы населения Франции и СССР) можно считать результатом вполне сопоставимым с французским.
А вот куда менее качественная комедия Мишеля Буарона «Как преуспеть в любви» (во Франции ее посмотрело в 1962 году около двух миллионов зрителей), вышедшая в СССР с десятилетним опозданием, сумела собрать 17,8 млн. зрителей.
Интересно отметить, что шедевр Микеланджело Антониони «Затмение», где Ален Делон играл в дуэте с Моникой Витти, привлек в кинозалы Франции 1962 года полмиллиона зрителей (аналог 2,5 млн. советских зрителей), но в советском кинопрокате 1966 года эту психологическую драму посмотрели 6,6 млн. зрителей. На мой взгляд, это произошло в какой-то степени из-за того, что в СССР 1960-х был значительный сегмент интеллигентной аудитории, которую привлекали сложные по содержанию и форме фильмы выдающихся мастеров экрана.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 9 картин из репертуара французских фильмов 1962 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
6. Железная маска (Le Masque de fer). 1962.
2.07. Премьера: 26.10.1962. Приключения.
Режиссер Андре Декуэн.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1964: 30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1974. 26,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
72. Маленький лифтер (Le Petit Garçon de l'ascenseur). 1962.
1.30. Премьера: 6.04.1962. Комедия.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,4 млн. зрителей.
73. Планка (La Planque). 1962.
1.25. Премьера: 21.09.1962. Драма.
Режиссер Рауль Андре.
0,4 млн. зрителей.
74. Как рыба в воде (Comme un poisson dans l'eau). 1962.
1.22. Премьера: 18.05.1962. Комедия.
Режиссер Андре Мишель.
0,3 млн. зрителей.
75. Солнце в глаз (Le soleil dans l'oeil). 1962.
1.28. Премьера: 22.06.1962. Мелодрама.
Режиссер Жак Бурдон.
0,3 млн. зрителей.
76. Колдовство (Maléfices). 1962.
1.23. Премьера: 14.03.1962. Драма, триллер.
Режиссер Андре Декуэн.
0,3 млн. зрителей.
77. Скорпион (Le scorpion). 1962.
1.32. Премьера: 21.09.1962. Триллер.
Режиссер Серж Анен.
0,3 млн. зрителей.
78. Антуан и Колетт (Antoine et Colette). 1962.
32. Премьера: 1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,2 млн. зрителей.
79. Военные почести (Les Honneurs de la guerre). 1962.
1.25. Премьера: 16.02.1962. Драма.
Режиссер Жан Девеве.
0,2 млн. зрителей.
80. Свобода 1 (Liberté 1). 1962.
1.40. Премьера: 11.05.1962. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
0,2 млн. зрителей.
81. Собака играет в кегли (Un chien dans un jeu de quilles). 1962.
1.35. Премьера: 22.08.1962. Комедия.
Режиссер Фабьен Коллен.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1962 году в список аутсайдеров французского кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 9 фильмов.
В аутсайдерах оказались фильмы разного художественного уровня, включая такие неординарные картины, как «Око зла» Клода Шаброля и награжденный на Московском кинофестивале «Загон» Армана Гатти.
Из этих фильмов-аутсайдеров в советский кинопрокат был допущен только антинацистский «Загон», при этом с поразительной оперативностью: массовые показы в СССР начались уже в ноябре 1962 года…
1. Левиафан (Leviathan). 1962.
1.38. Премьера: 13.04.1962. Драма.
Режиссер Леонар Кежель.
0,1 млн. зрителей.
2. Полуночное свидание (Le rendez-vous de minuit). 1962.
1.30. Премьера: 30.05.1962. Драма.
Режиссер Роже Леенар.
0,1 млн. зрителей.
3. Девушки из Ла Рошеля (Les filles de La Rochelle). 1962.
1.32. Премьера: 22.08.1962. Комедия.
Режиссер Бернар Дефландр.
0,1 млн. зрителей.
5. Завтрашнее счастье (Le bonheur est pour demain). 1962.
1.33. Премьера: 19.03.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Фабиани.
0,1 млн. зрителей.
6. Око зла / Око лукавого (L'OEil du malin). 1962.
1.16. Премьера: 4.05.1962. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,1 млн. зрителей.
7. Кукла (La Poupée). 1962.
1.35. Премьера: 1962. Фантастическая сатира, гротеск.
Режиссер Жак Баратье.
0,1 млн. зрителей.
8. Загон (L’Enclos). 1960.
Премьера: 1962. Драма.
Режиссёр Арман Гатти.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 5.11.1962.
9. Оливковые деревья правосудия (Les Oliviers de la justice). 1962.
1.18. Премьера: 6.06.1962. Драма.
Режиссер Джеймс Блю.
0,05 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1963 года привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 6,4 млн. зрителей.
В 1963-м году 36 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-е годы.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1963 года был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии.
В 1963 году во французском кинопрокате продолжали идти фильмы уже потихоньку затухающей «новой волны» (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката), но кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1963 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жиля Гранжье (сразу два фильма), Анри Вернея, Жоржа Лотнера, Ива Робера, Андре Юнебеля, Жана Жиро и др. известных французских режиссеров.
В отличие от 1961-1962 годов в первой десятке лидеров не было фильмов с участием Жана Маре и Брижит Бардо, но зато в эту десятку вернулись комедии с Фернанделем и Луи де Фюнесом.
Прокат 1963 года можно расценить как большой успех Жана Габена и Бурвиля: сразу два фильма с их участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
В первую десятку вошли также ленты с участием Алена Делона и Лино Вентуры.
Как мы помним, в 1961-1962 годах в лидерах французского кинопроката было много цветных костюмных фильмов. Но в 1963 году в первой десятке фаворитов зрительского успеха костюмных мелодрам и фильмов «плаща и шпаги» уже не стало.
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1963 года заняла комедия Жиля Гранжье «Стряпня с маслом» с дуэтом Фернанделя и Бурвиля (6,4 млн. зрителей).
На втором месте оказалась криминальная драма «Мелодия из подвала» Анри Вернея (3,5 млн. зрителей), где главные роли сыграли Жан Габен и Ален Делон.
«Бронзовым призером» французского кинопроката 1963 года стала криминальная комедия Жоржа Лотнера «Дядюшки-гангстеры» (3,3 млн. зрителей) с Лино Вентурой и Бернаром Блие.
Единственным фильмом из первой французской десятки лидеров, оказавшимся в советском прокате, оказалась малобюджетная, лишенная звезд первой величины комедия «Бебер-путешественник» Ива Робера, сумевшая привлечь в кинозалы три миллиона французов (аналог 15 млн. советских зрителей).
Однако в кинотеатрах СССР «Бебер-путешественник» собрал всего 4,1 млн. зрителей (аналог 0,8 млн. зрителей во Франции). По-видимому, советские зрители все-таки ждали от французского кинематографа яркого зрелища, а не скромных комедийных перипетий с участием практически неизвестных в СССР актеров…
Причины невыхода в советский кинопрокат большинства французских фильмов-лидеров проката 1963 года довольно прозрачны: в «Мелодии из подвала» и в «Дядюшках-гангстерах» преступники были показаны слишком обаятельными; фильм «Откуда ты, Джонни?» пропагандировал чуждую советским людям развязную музыку Джонни Холлидея; а «ОСС 117 разбушевался!» Андре Юнебеля слишком уж напоминал истории про не менее чуждого советским людям агента 007 Джеймса Бонда…
Из французских фильмов (включая копродукцию с Италией и другими странами), не попавших в первую десятку прокатных лидеров, на советские экраны (в 1963-1974 годах) вышли 11 фильмов: детектив Кристиана-Жака «Веские доказательства», экранизация романа Эмиля Золя «Жерминаль» Ива Аллегре, драмы «День и час» Рене Клемана, «Затворники Альтона» Витторио Де Сика, «Банда подлецов» Фабрицио Тальони, «Руки над городом» Франческо Рози, «Кодин» Анри Кольпи и «Почти на край света» Франсуа Вилье, трагикомедия «Поход на Рим» Дино Ризи, комедия «В компании Макса Линдера».
Как правило, все эти фильмы в СССР шли в прокате с бОльшим успехом, чем во Франции. К примеру, во Франции «Банду подлецов» посмотрело всего около двухсот тысяч зрителей, а в СССР – 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации…
Сборник немых комедий «В компании Макса Линдера» во Франции собрал около ста тысяч зрителей, в СССР 1965 года – 19,4 млн. зрителей.
И хотя снятый совместно с ФРГ вестерн «Сокровище Серебряного озера» вышел в советский кинопрокат с десятилетним опозданием, он все равно сумел привлечь в кинозалы без малого сорок миллионов зрителей за первый год демонстрации, тогда как во Франции в 1963 году его посмотрело всего 1,7 млн. зрителей…
А вот кинопрокатная судьба знаменитого фильма Федерико Феллини «8 ½» (совместное итало-французское производство) сложилась весьма парадоксально.
Во время Московского международного кинофестиваля 1963 года советское начальство пыталась оказать давление на жюри, чтобы заурядная производственная драма «Знакомьтесь, Балуев!» получила главный приз. Но председатель жюри Григорий Чухрай, рискуя многим, воспротивился этому, и победителем фестиваля стал в итоге шедевр Феллини «8 ½», который в советский прокат 1960-х (как, впрочем, и 1970-х), увы, так и не выпустили…
С тех пор Григория Чухрая уже ни разу не приглашали возглавить жюри МКФ (его на долгие годы сменил на этом посту куда более покладистый Станислав Ростоцкий), а вместо одного главного приза на МКФ стали вручать сразу три (чтобы одна из трех наград была стабильно «зарезервирована» за советской картиной)…
В итоге «8 ½» вышел в советский кинопрокат только в «перестроечную» эпоху – в 1988 году…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских фильмов 1963 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Аутсайдеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1963 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 14 французских фильмов: эстетская мистическая притча Алена Роб-Грийе «Бессмертная», несколько фильмов «новой волны» («Карабинеры» Жана-Люка Годара, «Офелия» Клода Шаброля, «Прекрасный май» Криса Маркера и Пьера Ломма) и др.
Весьма сдержанно французские зрители отнеслись к итало-французскому фильму Дино Ризи «Поход на Рим»: если в Италии он привлек в кинозалы 4,1 млн. зрителей, то во Франции его посмотрело всего около ста тысяч человек.
Кстати, эта картина стала одной из трех лент из списка аутсайдеров, которая попала в советский кинопрокат (в 1964 году).
Вторым фильмом из этой группы стал монтажный вариант немых комедий «В компании Макса Линдера», собравший в Париже около ста тысяч зрителей (и чуть больше по всей Франции), тогда как в кинопрокате СССР в 1965 году эту картину посмотрело без малого два десятка миллионов зрителей…
Третьим – драма Анри Кольпи «Кодин», снятая совместно с Румынией…
Лидеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1964 года привлекли в кинозалы Франции от 2,9 млн. до 7,8 млн. зрителей.
В 1964-м году 43 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-х.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1964 года был разнообразен, хотя в целом преобладали приключенческие ленты и комедии.
В 1964 году во французском кинопрокате продолжали идти последние фильмы уходящей «новой волны»: «Нежная кожа» Франсуа Трюффо (0,6 млн. зрителей), «Замужняя женщина» (0,4 млн. зрителей) и «Отдельно от банды» (0,1 млн. зрителей) Жана-Люка Годара (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката).
Однако кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1964 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жана Жиро, Филиппа де Брока, Андре Юнебеля, Анри Вернея, Кристиана-Жака, Бернара Бордери и Жиля Гранжье.
Благодаря началу двух коммерчески успешных франшиз – о жандарме из Сан-Тропе и Фантомасе – лидерство среди комедийных лент захватил (и, как выяснилось потом – надолго) Луи де Фюнес.
Еще одним триумфатором проката 1964 года стал Жан-Поль Бельмондо: сразу три фильма с его участием («Человек из Рио», «Семь тысяч долларов на солнце» и «Уик-энд на южном берегу») вошли в десятку фаворитов французской публики.
В первой десятке лидеров были также фильмы с участием Жана Маре, Жана Габена, Алена Делона, Бурвиля, Фернанделя, Лино Вентуры, Робера Оссейна, Милен Демонжо и Мишель Мерсье.
Зато Брижит Бардо из этой десятки на сей раз выпала…
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1964 года заняла комедия Жана Жиро «Жандарм из Сен-Тропе» (7,8 млн. зрителей) с Луи де Фюнесом в главной роли. С этой ленты началось триумфальное шествие по французским экранам всё новых и новых похождений этого персонажа. В отличие от других лент этой франшизы, эта картина в советский прокат по причине своей непозволительной фривольности не попала.
Зато пяти другим картинам из «золотой десятки» французского кинопроката 1964 года в СССР повезло куда больше: рано или поздно они на советские экраны вышли.
Позднее всех (лишь в 1989 году) в кинопрокат СССР попала приключенческая лента «Человек из Рио» с Бельмондо.
Относительно скоро – с 1967 по 1970 год – пародийный «Фантомас», военная драма «Поезд», костюмные зрелищный ленты «Черный тюльпан» и «Анжелика – маркиза ангелов».
Прокатный успех у «Поезда» в СССР был по советским меркам рубежа 1970-х скромным: собрав во Франции 3,5 млн. зрителей (аналог советским 17,5 млн.), в реальном советском кинопрокате 1970 года он привлек всего 10,8 млн. зрителей.
«Фантомас», «Черный тюльпан» и «Анжелика – маркиза ангелов» привлекли во Франции аудиторию от трех до четырех с половиной млн. зрителей (что примерно равнялось 15-22 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате эти ленты ждал триумф: в кинозалах их посмотрело от 44 млн. до 48 млн. зрителей. И это при том, что многие источники указывают, что официальные данные посещаемости этих фильмов в СССР были занижены, так как «на местах» часть зрителей, собранных этими французскими лентами, было «отстегнуто» в отчетности в пользу «нужных» советских кинокартин.
Из фильмов, не вошедших в первую десятку кинопрокатных лидеров Франции 1964 года, на советские экраны (в основном в 1965 – 1970 годах, исключением стала «Красная пустыня», добравшаяся до проката в СССР лишь в 1988 году) вышли десять картин (многие из них были итало-французского производства): комедия «Вперед, Франция!», «Соблазнённая и покинутая», мелодраматические комедии «Вчера, сегодня, завтра» и «Брак по-итальянски», мелодрама «Супружеская жизнь», мюзикл «Шербурские зонтики», драмы «Пир хищников», «Невеста Бубе», «Прекрасная жизнь», «Красная пустыня».
Практически все эти фильмы (за исключением сложной психологической драмы «Красная пустыня») пользовались в советском кинопрокате бОльшим успехом, чем во французском.
Особый успех в СССР ждал итало-французские фильмы, поставленные Витторио Де Сика, Пьетро Джерми и Луиджи Коменчини.
И здесь важно отметить, что итало-французские фильмы, где главные роли играли только итальянские звезды, во Франции пользовались умеренным успехом, тогда как в Италии они, как правило, били кассовые рекорды.
Так фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни во Франции посмотрели 1,2 млн. зрителей (аналог 6 млн. советских зрителей), а в Италии – 9,3 млн. зрителей (аналог 45 млн. советских зрителей). В советском кинопрокате эту картину посмотрело гораздо больше зрителей, чем во Франции – 15,3 млн. зрителей, но с учетом разницы в численности населения СССР и Италии, этот показатель посещаемости был ниже итальянского…
Ситуация с прокатом другого фильма Витторио Де Сика с участием того же дуэта Лорен и Мастроянни – «Брак по-итальянски» – сложилась во Франции аналогично: 1,2 млн. зрителей, тогда как в Италии эту картину посмотрело 10,2 млн. зрителей. И хотя в советском кинопрокате 1965/1966 года «Брак по-итальянски» посмотрели 41,4 млн. зрителей, с учетом разницы в численности населения СССР и Италии, этот показатель посещаемости был все-таки ниже итальянского…
А вот комедию Пьетро Джерми «Соблазнённая и покинутая» с учетом разницы в численности населения СССР и Италии посмотрела в прокате примерно одинаковая аудитория…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 16 картин из репертуара французских фильмов 1964 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
3. Фантомас (Fantômas). 1964.
1.40. Премьера: 4.11.1964. Детектив, комедия, пародия.
Режиссер Андре Юнебель.
4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3.07.1967: 45,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Поезд (Le Train / The Train). 1964.
2.13. Премьера: 24.09.1964. Драма.
Режиссер Джон Франкенхаймер.
3,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1970: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Черный тюльпан (La Tulipe noire). 1963.
1.50. Премьера: 28.02.1964. Приключения.
Режиссер Кристиан-Жак.
Прокат во Франции: 3,1 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июня 1970: 47,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1984 (+ 28,9 млн. зрителей).
73. Случайно вечером (Un soir par hasard). 1963.
1.24. Премьера: 1964. Драма.
Режиссер Иван Говар.
0,3 млн. зрителей.
74. Мост к солнцу (Le Pont vers le soleil / Bridge to the Sun). 1964.
1.53. Премьера: 18.03.1964. Приключения.
Режиссер Этьен Перье.
0,3 млн. зрителей.
75. Большой удар (Le gros coup). 1964.
1.39. Премьера: 24.06.1964. Криминальная драма.
Режиссер Жан Валер.
0,2 млн. зрителей.
76. Шанс и любовь (La Chance et l'Amour). 1964.
1.45. Премьера: 30.12.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссеры: Клод Берри, Бертран Тавернье, Шарль Л. Бич, Эрик Шлумбергер и Клод Шаброль.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1964 году в список аутсайдеров французского кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 14 фильмов.
То, что аутсайдером стал фильм знаменитого режиссера «новой волны»: Жана-Люка Годара «Отдельно от банды», вполне можно объяснить его экспериментальностью.
Но вот объяснить, почему развлекательный сборник новелл под кликбейтным названием «Самые прекрасные мошенничества в мире» сумел собрать всего около ста тысяч зрителей, значительно труднее…
Ни один аутсайдер французского кинопроката 1964 года на советские экраны не попал…
1. Другая женщина (L'Autre femme). 1964.
1.29. Премьера –1964. Драма.
Режиссер Франсуа Вийе.
0,1 млн. зрителей.
4. Влюбленные во Францию (Les amoureux du France). 1964.
1.36. Премьера: 29.05.1964. Комедия.
Режиссер Пьер Гримбла и Франсуа Рейшенбах.
0,1 млн. зрителей.
5. Жизнь наизнанку (La Vie à l'envers). 1964.
1.32. Премьера: 24.06.1964. Драма.
Режиссер Ален Жессуа.
0,1 млн. зрителей.
6. Блефующий (Le Bluffeur). 1964.
1.38. Премьера: 6.05.1964.
Режиссер Серджо Гобби.
0,1 млн. зрителей.
7. Приключения Салавена (Les Aventures de Salavin). 1964.
1.43. Премьера: 4.11.1964. Драма, комедия.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,1 млн. зрителей.
8. Залив желания (La Baie du désir). 1964.
1.35. Премьера: 13.10.1964. Мелодрама.
Режиссер Макс Пека.
0,1 млн. зрителей.
9. Мари-солнце (Marie Soleil). 1964.
1.25. Премьера: 19 décembre 1964. Комедия, мелодрама
Режиссер Антуан Бурсейе.
0,06 млн. зрителей.
10. Каскадная улица (Rue des Cascades). 1964.
1.27. Премьера: 2.12.1964. Драма.
Режиссер Морис Дельбез.
0,05 млн. зрителей.
11. Наказание (La Punition).1962.
Премьера: 10.03.1962. Драма.
Режиссер Жан Руш.
10 тыс. зрителей.
12. Любите ли вы женщин? (Aimez-vous les femmes?). 1964.
1.35. Премьера –1964. Комедия.
Режиссер Жан Леон.
8,4 тыс. зрителей.
13. Убийца придет сегодня вечером (L'assassin viendra ce soir). 1964.
1.38. Премьера: 11.03.1964. Криминальная драма.
Режиссер Жан Мале.
7,7 тыс. зрителей.
14. Теневая торговля (Trafics dans l'ombre). 1964.
1.35. Премьера: 28.10.1964.
Режиссер Антуан д'Ормессон.
6,7 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1965 года привлекли в кинозалы Франции от 2,3 млн. до 11,8 млн. зрителей.
В 1965-м году 34 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-х.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1965 года был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии и приключенческие ленты.
Кинопрокат 1965 года снова доказал, что «новая волна», о которой порой так восторженно писала пресса, имела большой успех на кинофестивалях и в относительно немногочисленной среде интеллектуалов, а доход французских кинотеатров продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Мишель Мерсье, Брижит Бардо, Милен Демонжо и др.
В середине 1960-х с «новой волной» окончательно попрощался Клод Шаброль. После громкого провала его «Офелии» продюсеры буквально заставили его снимать коммерческое кино. Так в прокат вышли две шабролевские пародии на шпионские ленты: «Тигр душится динамитом» и «Мари-Шанталь против доктора Ха», которые сумели привлечь к экранам от 1 млн. до 1,2 млн. зрителей, что было весьма неплохим показателем, вернувшим Шабролю доверие продюсеров…
Кстати, в связи с «отливом» «новой волны» прошла мода и на черно-белое кино, которым увлекались французские (и не только) режиссеры после яркой вспышки фильма Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» в прокате 1960 года. Цветных фильмов становилось всё больше, и буквально в течение двух лет цвет стал полностью доминировать – как во французском, так и в европейском кино в целом (правда, в СССР массовый выпуск черно-белых лент подзадержался вплоть до 1970-х)…
В первой десятке лидеров проката 1965 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жерара Ури, Жана Жиро, Андре Юнебеля (сразу два его фильма вошли в «золотую десятку» хитов), Дени де Ла Пательера, Робера Энрико, Филиппа де Брока, Бернара Бордери и Клода Отан-Лара.
К этой компании неожиданно примкнул и недавний «нововолновец» Луи Маль, снявший яркий развлекательный фильм «Вива, Мария!» (6 место во французском прокате 1965 года и 3,4 млн. зрителей) с искрометным дуэтом Брижит Бардо и Жанны Моро.
И вновь, благодаря успешному продолжению франшиз о жандарме из Сан-Тропе и Фантомасе, а также феноменальному успеху комедии Жерара Ури «Разиня» (первое место в прокате и 11,8 млн. зрителей!) самым коммерчески успешным актером оказался Луи де Фюнес (три фильма с его участием заняли три первых места в прокатном хит-параде).
В десятку лидеров попали два фильма с участием Бурвиля, по две ленты с участием Милен Демонжо и Мишель Мерсье, а также картины, где в главных ролях снимались Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Жан Габен, Лино Вентура, Брижит Бардо, Жанна Моро и Мари-Жозе Нат.
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1965 года заняла комедия Жерара Ури «Разиня» с неподражаемым дуэтом Луи де Фюнеса и Бурвиля. Спустя три года она попала и советский кинопрокат, где собрала без малого 31 млн. зрителей. Несложный подсчет показывает, что французам «Разиня» понравилась больше: ее 11,8 млн. зрителей во Франции соответствовали примерно 60 млн. зрителей в СССР.
С меньшим энтузиазмом была воспринята в СССР и комедия «Жандарм в Нью-Йорке»: во Франции ее аудиторий стали 5,5 млн. зрителей (аналог 27,5 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1972 года эту ленту посмотрело 17,3 млн. зрителей.
Зато бесспорным фаворитом советской публики стал фильм «Фантомас разбушевался»: во Франции ее посмотрело 4,2 млн. зрителей (аналог 21 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело (как минимум) 44,7 млн. зрителей.
Да и «Очаровательная Анжелика», собравшая во Франции 2,4 млн. зрителей (аналог 12 млн. зрителей в СССР), хотя и вышла на советские экраны с большим опозданием (в 1985 году под названием «Анжелика в гневе»), все равно сумела привлечь к экранам почти 23 млн. зрителей.
А вот мелодрама «Гром небесный» оказалась на экранах СССР уже в декабре 1966 года и – в пересчете на разницу в численности населения Франции и СССР – собрала примерно одинаковую аудиторию: 4,1 млн. зрителей во Франции и 22,9 млн. зрителей в СССР.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1965 года на экраны СССР (с 1966 по 1985 год) вышло пять фильмов, что с учетом советских идеологических требований было весьма высоким показателем работы закупочной комиссии…
Из фильмов французского кинопроката 1965 года, не вошедших в «золотую» коммерческую десятку, на советские экраны в разные годы вышли 9 картин, в основном – совместного производства с ФРГ и Италией.
Три вестерна («Виннету – вождь апачей», «Виннету – сын Инчу-Чуна» и «Среди коршунов) во Франции посмотрели от шестисот тысяч до миллиона зрителей, что было в разы меньше аудитории, которую эти же ленты имели в ФРГ (от 5,7 млн. до 10,5 млн. зрителей). Показатели посещаемости этих вестернов в кинопрокате СССР (от 27,6 млн. до 55,7 млн. зрителей) были куда больше французских, и гораздо ближе (с учетом разницы в численности населения СССР и ФРГ) к показателям посещаемости в Западной Германии…
Куда большим успехом, чем во Франции, пользовались в советском кинопрокате фильмы «Хижина дяди Тома», «Небо над головой», «Праздники любви», «Недостойная старая дама» и «Они шли за солдатами».
Что касается мелодрамы «Третья молодость» (СССР-Франция), то её прокатный успех в СССР не был, разумеется, сопоставим с триумфом «Фантомаса» и «Анжелики», но 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации позволили ей войти в тысячу самых кассовых советских фильмов…
Таким образом, в целом можно отметить, что работа советской закупочной комиссии в середине 1960-х была довольно либеральной, что (особенно после старта «пражской весны» 1968 года) не могло пройти мимо консервативного крыла «идеологического фронта».
Так, в июне 1968 года в журнале «Огонек» была опубликована статья Н. Толченовой под красноречивым названием «Фильмы «замочной скважины» и кинокритика» (Толченова, 1968: 22-24), в которой утверждалось, что «за последнее время очень часто на советском экране идут картины, весьма далекие от духовных, моральных, нравственных интересов нашего общества. Картины о грабителях, насильниках, проститутках. Картины, лишенные социальной основы либо же прикрытые видимостью социальности, что вообще умеет и любит делать буржуазное, мещанское кино» (Толченова, 1968: 22).
Далее Н. Толченова переходила к негативной оценке мюзикла Жака Деми «Шербурские зонтики», упрекая его в том, что главная героиня «как раз и является не человек труда, а маленькая буржуазка, мещаночка… Спрашивается, что в этой банальной, надуманной, донельзя подслащенной истории могло привлечь симпатии нашей кинокритики? Тем не менее, воинствующе мещанская, мелкобуржуазная… сущность «Шербурских зонтиков» вовсе осталась в стороне при анализе этого фильма критиком Н. Зоркой, чья статья была напечатана на страницах журнала «Искусство кино».
Затем Н. Толченова не менее резко отозвалась не только о фильмах про Фантомаса и Анжелику, но и о журнале «Советский экран», который «рекламировал их на своих страницах»: «фильмами, подобными «Шербурским зонтикам», «Фантомасу», «Анжелика», а главное — такими вот безответственными похвалами, такой поддержкой со стороны кинокритики удалось… убедить зрителей в правомерности появления на экране сентиментальных, надуманных, «душераздирающих» «драм» (Толченова, 1968).
А ведь, по мнению Н. Толченовой, «отыскивая прогрессивные творческие основы в произведении искусства, критик обязан поддерживать в нем все то, что способствует здоровому зрительскому восприятию жизни, утверждает истинную гуманность и человечность, высокую мораль» (Толченова, 1968).
Исходя из вышеупомянутых критериев, досталось в статье Н. Толченовой и фильмам с участием Софи Лорен, и трагикомедии с участием Стефании Сандрелли – «Я ее хорошо знал», так же «по недосмотру» закупочной комиссии попавших в советский кинопрокат… (Толченова Н. Фильмы «замочной скважины» и кинокритика // Огонек. 1968. № 27. С. 22-24).
Начиная с 1968 года подобных статей, направленных против появления западных развлекательных фильмов в советском кинопрокате становилось всё больше. И за ними, разумеется, стояли соответствующие постановления и служебные записки ЦК КПСС, потому – особенно после августа 1968 года – ситуация с закупкой «буржуазной кинопродукции» стала резко меняться в сторону ее минимизации и более тщательного идеологического отбора…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1965 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Разиня (Le Corniaud). 1965.
1.51. Премьера: 24.03.1965. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
11,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15.07.1968: 30,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 4 февраля 1984.
74. Третья молодость / Ночь прощания (La Nuit des adieux). 1965.
2.10. Премьера: 16.11.1965. Мелодрама.
Режиссёры: Жан Древиль, Исаак Менакер.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 3 января 1966: 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1965 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 10 французских фильмов.
А самым именитым аутсайдером 1965 года стал состоящий из новелл фильм «Париж глазами…», поставленный Клодом Шабролем, Жаном-Люком Годаром, Эриком Ромером, Жаном Рушем и др. талантливыми мастерами. Эта картина сумела привлечь к экранам кинозалов во Франции всего лишь около тридцати тысяч зрителей…
Из списка аутсайдеров французского кинопроката 1965 года на экраны СССР на сей раз не попал ни один фильм.
8. Веревка на шее (La corde au cou). 1965.
1.44. Премьера: 5.11.1965. Драма.
Режиссер Пьер Патри
0,02 млн. зрителей.
9. Девушки с обложки (Cover Girls). 1964.
1.32. Премьера: 7.04.1965.
Режиссер Жозе Беназареф.
0,02 млн. зрителей.
10. Стеклянная клетка (La Cage de verre). 1965.
1.25. Премьера: 17.11.1965. Драма.
Режиссер Филип Артюи и Жан-Луи Леви-Альварес.
0,01 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1966 года привлекли в кинозалы Франции от 1,9 млн. до 17,3 млн. зрителей.
В 1966-м году 24 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1966 года был разнообразен.
Прокат 1966 год снова показал, что фильмы представителей старшего поколения французских режиссеров (чьи фильмы были популярны в 1940-х – 1950-х) все реже попадали в первую десятку кассовых хитов.
К примеру, третье место во французском кинопрокате неожиданно заняла мелодрама недавнего дебютанта Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (4,3 млн. зрителей).
А на первом месте с ошеломляющим для Франции показателем – 17,3 млн. зрителей оказалась комедия Жерара Ури «Большая прогулка», чья первая режиссерская работа вышла в прокат на рубеже 1960-х... И это случилось на следующий год после прокатного триумфа предыдущей комедии Жерара Ури – «Разиня» (первое место в прокате 1965 года и 11,8 млн. зрителей). Прокатный рекорд «Большой прогулки» сумел продержаться не только до конца XX века, но и до 2008 года. И даже сейчас «Большая прогулка» находится на почетном третьем месте среди французских фильмов за всю историю кинематографа.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме, Мишель Мерсье, Джейн Фонда, Марина Влади и др. известные актеры.
В первой десятке лидеров проката 1966 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жерара Ури, Жана Жиро, Рене Клемана, Роже Вадима, Бернара Бордери, Дени де Ла Пательера, Жана-Пьера Мельвиля и других известных режиссеров.
И вновь, благодаря феноменальному успеху комедии Жерара Ури «Большая прогулка» и комедии Жана Жиро «Большой ресторан» (четвертое место в прокате и 3,9 млн. зрителей) самым коммерчески успешным актером оказался Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1966 года снова заняла комедия Жерара Ури с неподражаемым дуэтом Луи де Фюнеса и Бурвиля: «Большая прогулка».
В 1971 году она попала и советский кинопрокат, где собрала без малого 38 млн. зрителей. Несложный подсчет показывает, что французам «Большая прогулка» понравилась больше: ее 17,3 млн. зрителей во Франции соответствовали примерно 86 млн. зрителей в СССР.
С большим энтузиазмом была воспринята в СССР комедия «Большой ресторан»: во Франции ее аудиторий стали 3,9 млн. зрителей (аналог 19,5 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1974 года эту ленту (под названием «Ресторан господина Септима») посмотрело 26,3 млн. зрителей.
Похожий результат показал и прокат мелодрамы Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (она оказалась на экранах СССР в январе 1968 года): 4,3 млн. зрителей во Франции (аналог 21,5 млн. зрителей в СССР) и 27,9 млн. реальных советских зрителей.
Но бесспорным фаворитом советской публики стал фильм «Анжелика и король»: во Франции ее посмотрело 2,2 млн. зрителей (аналог 11 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело (как минимум) 44,7 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката на экраны СССР вышло четыре фильма, что с учетом советских идеологических требований было высоким показателем работы закупочной комиссии…
Как мы уже отмечали ранее, некоторые зарубежные фильмы не попадали на советские экраны не по идеологическим, а по финансовым соображениям. Возможно, именно из-за этого знаменитый фильм Рене Клемана «Горит ли Париж?» (второе место во французском кинопрокате 1966 года и 4,9 млн. зрителей), в котором сыграло множество французских звезд первой величины, в СССР шел только на нескольких спецпоказах в Москве, но в массовый прокат так и не попал.
Среди фильмов, не вошедших в первую десятку французского кинопроката 1966 года, на экраны СССР (в 1967–1977 годах) вышли еще семь фильмов (три из которых были итало-французского производства).
Все они имели в СССР больший успех, чем во Франции. Особенно это казалось фильмов «Дамы и господа» Пьетро Джерми, «Вопрос чести» Луиджи Дзампы» и «Я ее хорошо знал» Антонио Пьетранджели. Во Франции эти итало-французские фильмы посмотрели от десяти до двухсот тысяч зрителей, а в СССР – от десяти до пятнадцати миллионов зрителей (что, кстати, с учетом разницы в численности населения СССР и Италии было довольно близко к итальянским показателям посещаемости этих картин).
Что касается криминальной драмы Кристиана-Жака «Вторая истина», драмы Дени де Ла Пательера «Поездка отца», комедии Жана Жиро «Приключения в загородном доме» и мелодрамы Сержа Корбера «17-е небо», то во Франции их аудитория не превысила 1,2 млн. зрителей, тогда как в кинопрокате СССР посещаемость этих картин составила от 8,7 млн. до 27,4 млн. зрителей…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1966 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Большая прогулка (La Grande Vadrouille). 1966.
2.12. Премьера: 8.12.1966. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
17,3 млн. зрителей. До 2008 года этот фильм был самым кассовым за всю историю французского кинопроката. В настоящее время эта комедия занимает третье место в списке самых популярных фильмов Франции. Прокат в СССР – c июня 1971: 37,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 19 марта 1990.
4. Большой ресторан (Le Grand Restaurant). 1966.
1.28. Премьера: 9.09.1966. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Ресторан господина Септима») – с 16 сентября 1974: 26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
56. Дамы и господа (Signore e signori / Ces messieurs dames). 1965.
1.58. Премьера: 24.06.1966. Комедия.
Режиссёр Пьетро Джерми.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 декабря 1968.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1966 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 15 французских фильмов.
Из этих аутсайдеров на экраны СССР вышли мелодрама Сержа Корбера «17-е небо» и две картины итало-французского производства (шедевр Антонио Пьетранджели «Я ее хорошо знал» и трагикомедия Луиджи Дзампы «Вопрос чести»).
При этом надо отметить, что в аутсайдерах итало-французские фильмы оказались только в кинопрокате Франции. В Италии картину «Я ее хорошо знал» посмотрело 2,2 млн. зрителей, а «Вопрос чести» – 3,9 млн. зрителей.
Что касается «17-го неба», то эту мелодраму в СССР также посмотрело гораздо больше зрителей, чем во Франции. Если во французском кинопрокате лента Корбера смогла собрать всего около ста тысяч зрителей (аналог 0,5 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате 1970 года «17-е небо» привлекло к экранам кинотеатров 8,7 млн. зрителей…
14. Золото и свинец (L'or et le plomb). 1966.
1.20. Премьера: 16.03.1966.
Режиссер Alain Cuniot
7,5 тыс. зрителей.
15. Коварство дьявола (Les Ruses du diable). 1966.
1.50. Премьера: 15.06.1966. Драма.
Режиссер Поль Веккиали.
7,3 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1967 года привлекли в кинозалы Франции от 2,4 млн. до 7,0 млн. зрителей.
В 1967-м году 21 французский фильм сумел преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1967 года был разнообразен.
В десятке лидеров французского кинопроката 1967 года оказались не только ленты режиссеров старшего поколения (Андре Кайата, Андре Юнебеля и др.), но фильмы относительно молодых режиссеров (в возрасте от 30 до 36 лет): Клода Лелуша, Робера Энрико, Клода Берри и Жан-Габриэль Альбикокко.
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны»: Жана-Люка Годара и Клода Шаброля оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 0,4 млн. зрителей. Примерно такие же результаты во французском кинопрокате 1967 года были у фильмов Робера Брессона, Алена Роб-Грийе и Эрика Ромера.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Мишель Мерсье, Милен Демонжо, Катрин Денев и другие известные актеры.
На первых трех местах во французском кинопрокате 1967 года оказались сразу три ленты с участием Луи де Фюнеса («Большие каникулы», «Оскар» и «Фантомас против Скотланд-Ярда»). Таким образом, вновь, уже четвертый год подряд, самым коммерчески успешным актером Франции был Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1967 года снова заняла комедия с Луи де Фюнесом: «Большие каникулы» посмотрело 7 млн. зрителей. В советский кинопрокат она почему-то не попала.
Зато практически также как во Франции, была принята в СССР другая комедия с Луи де Фюнесом – «Оскар»: во Франции ее аудиторий стали 6,1 млн. зрителей (аналог 30,5 млн. зрителей в СССР), а реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело 27,2 млн. зрителей.
А «Фантомаса против Скотланд-Ярда» в СССР полюбили больше: в прокате 1968 года эту ленту посмотрело 34,3 млн. зрителей (аналог 6,8 млн. зрителей во Франции), тогда как во французском прокате эту картину посмотрело 3,6 млн. зрителей.
Больше, чем французам, понравился советским зрителям и фильм Робера Энрико «Искатели приключений»: во Франции эту картину посмотрело 3,1 млн. зрителей (аналог 15,5 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате 1968 года в кинозалы пришли 22,7 млн. зрителей.
Осенью того же 1968 года должен был выйти в прокат и фильм Клода Лелуша «Жить, чтобы жить» (6 место во французском кинопрокате 1967 года и 2,9 млн. зрителей, что было аналогом 14,5 млн. зрителей в СССР). Однако исполнитель главной мужской роли Ив Монтан в августе 1968 года выступил против ввода советских войск в Чехословакию, и уже купленная лента Лелуша была отправлена «на полку», где пролежала до осени 1975 года, когда все-таки была выпущена в прокат, собрав 12,7 млн. зрителей…
Еще одна французская картина – драма Андре Кайата «Профессиональный риск» (четвертое место в кинопрокате Франции и 3,5 млн. зрителей – аналог 17,5 млн. зрителей в СССР) вышла на советские экраны с пятилетним опозданием и собрала аудиторию 12,7 млн. зрителей.
Отметим также, что очередной серии о похождениях красавицы Анжелики («Неукротимая Анжелика») во Франции 1967 года не удалось попасть в десятку прокатных лидеров: 15-е место и 1,9 млн. зрителей (аналог 9,5 млн. зрителей в СССР). Однако когда в 1985 году в СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» вышли в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза», эта картина собрала 17,7 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1967 года на экраны СССР вышло шесть фильмов, что с учетом советских идеологических требований (например, из-за религиозной темы была отвергнута драма «Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро», занявшая во французском кинопрокате 1967 года 7-е место) было очень высоким показателем работы закупочной комиссии…
Как это уже часто случалось с лентами итало-французского производства без участия французских звезд, не слишком повезло во французском кинопрокате комедии Дино Ризи «Операция «Святой Януарий». Манка в виде французской звезды первой величины в этой остроумной картине не было, и она сумела собрать в кинозалах Франции всего около 200 тыс. зрителей, тогда как в Италии ее посмотрело 5,9 млн. зрителей (аналог 26 млн. зрителей в СССР). Реально в советском кинопрокате 1968 года эта комедия собрала 32,1 млн. зрителей.
Маленькой сенсацией советского кинопроката стал показ (в 1973 году под названием «Вы не всё сказали, Ферран») криминальной драмы Жана Деланнуа «Солнце бандитов» / «Солнце бродяг» (13-место во французском кинопрокате 1967 года и 2,1 млн. зрителей) с Жаном Габеном в главной роли. Чуть ли не впервые советская цензура пропустила в массовый прокат некомедийный западный фильм, где главными персонажами были грабители, показанные при этом с изрядной долей симпатии. В советском прокате эта лента имела успех, в пересчете на душу населения примерно вдвое превышающий показатели посещаемости во Франции.
Правда, другие ленты про гангстеров, бандитов, грабителей и шпионов (а их было немало, особенно паразитирующих на «бондиане» всяческих «копланов», «агентов», «виконтов» и пр.), которые шли во Франции в 1967 году, традиционно миновали советский кинопрокат…
Из-за ярко выраженной эротической темы в массовый советский кинопрокат 1960-х не попала знаменитая «Дневная красавица» Луиса Бунюэля (занявшая в кинопрокате Франции 11-е место). Однако затем с большим опозданием, в последний год существования СССР, эту картину все-таки выпустили на советские экраны: в 1991 году цензурные требования были уже гораздо мягче прежних…
Всего кроме шести фильмов из первой десятки французского проката 1967 года на экраны СССР в разные годы вышли еще девять фильмов (включая ленты совместного производства).
Из фильмов, которые не были упомянуты выше, это была музкомедия Жака Деми «Девушки из Рошфора», комедия Жака Тати «Время развлечений», драма Коста-Гавраса «Один человек лишний», драма Лючано Сальче «Эль Греко» и пеплум Серджиу Николаеску «Даки».
Все они (кроме комедии Жака Тати) имели в СССР больший успех у зрителей, чем во Франции.
Особенно это касалось румыно-французского пеплума «Даки». Только за первый год демонстрации в СССР этот костюмный фильм посмотрели 23,5 млн. зрителей. Это было, конечно (с учетом разницы в населении), меньше, чем в Румынии (где при 20 млн. тогдашних жителей эту картину посмотрели 13,1 зрителей), но все равно немало…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1967 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
2. Оскар (Oscar). 1967.
1.25. Премьера: 11.10.1967. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
6,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22.11.1968: 27,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1987.
ЧитатьПо поводу «Анжелики»
15. Неукротимая Анжелика (Indomptable Angélique). 1967.
1.35. Премьера: 22.10.1967. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери. Прокат во Франции: 1,9 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей. В СССР – 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».
16. Пиф-Паф (Bang Bang). 1967.
1.25. Премьера: 19.05.1967. Комедия.
Режиссер Серж Пьоле.
1,9 млн. зрителей.
59. Убрать человека / Человек, которого надо уничтожить (Un homme à abattre). 1967.
1.30. Премьера: 10.11.1967. Драма.
Режиссер Филип Кондройер.
0,2 млн. зрителей.
60. Сделано в США (Made in USA). 1966.
1.25. Премьера: 27.01.1967. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,2 млн. зрителей.
61. Даки (Dacii / Les Guerriers). 1966.
1.50. Премьера: 31.05.1967. Пеплум, драма.
Режиссер Серджиу Николаеску.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в Румынии – 13,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 июня 1969: 23,5 млн. зрителей за первый год демонстрации Повторный прокат в СССР – с 17 августа 1985.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1967 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 10 фильмов.
На сей раз ни один фильм из списка аутсайдеров французского кинопроката не попал на экраны СССР. Какие-то ленты были слишком элитарными (например, «Музыка»), в каких-то было слишком много фривольности или насилия.
Теоретически в советский кинопрокат мог попасть фильм Анри Кольпи «Мона, безымянная звезда» с Мариной Влади в главной женской роли. Но этого по непонятным причинам (картина потерпела полное фиаско во французском проката, поэтому ее закупочная цена не могла быть высокой) тоже не случилось…
1. Сальто (Le Saut / O Salto). 1967.
1.28. Премьера: 1.12.1967. Драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж.
0,1 млн. зрителей.
2. Шакал преследует девушек (Le chacal traque les filles). 1967.
Премьера: 5.04.1967.
Режиссер Жан-Мишель Ранкович.
0,1 млн. зрителей.
10. Праздная жизнь (Le Dimanche de la vie). 1966.
1.40. Премьера: 13.01.1967. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Эрман.
0,02 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1968 года привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 6,8 млн. зрителей.
В 1968-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 27 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В жанровом спектре лидеров «золотой десятки» проката 1968 года преобладали комедии.
В десятке лидеров французского кинопроката 1968 года оказались в основном комедии, снятые режиссерами Жаном Жиро, Робером Дери, Дени де Ла Пательером, Алексом Жоффе, Мишелем Девилем, Джоном Берри, Ивом Робером и Жаном-Пьером Моки. Плюс мелодрама «Майерлинг» с Катрин Денев и Омаром Шарифом и боевик «Прощай, друг» с Аленом Делоном и Чарльзом Бронсоном.
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны» Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,6 млн. до 1,3 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Мишель Мерсье, Марлен Жобер, Катрин Денев, Мирей Дарк и др. известные актеры.
На первых трех местах во французском кинопрокате 1968 года оказались сразу три ленты с участием Луи де Фюнеса («Жандарм женится», «Маленький купальщик» и «Татуированный»). Таким образом, вновь (уже пятый год подряд) самым коммерчески успешным актером Франции стал Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1968 года заняла комедия с Луи де Фюнесом «Жандарм женится», её посмотрело 6,8 млн. зрителей (аналог 34 млн. зрителей в СССР). В советский кинопрокат эта комедия вышла только десять лет спустя, но всё равно сумела собрать 41,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Хорошо была принята в СССР другая комедия с Луи де Фюнесом – «Маленький купальщик»: во Франции она стала в прокате второй с аудиторий в 5,5 млн. зрителей. В советском прокате 1971 года эту ленту посмотрело 21,7 млн. зрителей.
Третья комедия с Луи де Фюнесом, где он сыграл в паре с Жаном Габеном – «Татуированный» – на экраны СССР не попала, хотя во Франции собрала 3,2 млн. зрителей.
Из десятки лидеров французского кинопроката в кинозалах Советского Союза демонстрировались еще два фильма: костюмная мелодрама «Майерлинг» с Катрин Денев и комедия «Большая стирка» с Бурвилем.
Во Франции «Майерлинг» посмотрело 2,5 млн. зрителей (аналог примерно 12 млн. зрителей в СССР), а в реальном советском кинопрокате 1971 года – 20,6 млн. зрителей.
А вот «Большая стирка» во Франции прошла в прокате примерно так же, как в СССР: результаты французского кинопроката – 2,1 млн. зрителей (аналог 10 млн. советских зрителей). В реальном советском прокате 1971 года эту комедию посмотрело 9,3 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1968 года на экраны СССР вышло четыре фильмов, что с учетом советских идеологических требований (например, из-за эротической темы была отвергнута изысканная картина Мишеля Девиля «Бенжамен, или Мемуары девственника», занявшая во французском кинопрокате 1968 года 6-е место) было высоким показателем работы закупочной комиссии…
Расставшись с комедийно-пародийным «Фантомасом», собиравшим во Франции от 3,6 млн. до 4,5 млн. зрителей, Андре Юнебель вернулся к своим излюбленным приключениям в фильме «Под знаком Монте-Кристо», но на сей раз с весьма средним по меркам 1960-х результатом – 0,6 млн. зрителей и 41-е место во французском кинопрокате 1968 года…
Отметим также, что заключительной серии о похождениях красавицы Анжелики («Анжелика и султан») во Франции 1968 года не удалось попасть в десятку прокатных лидеров: 15-е место и 1,8 млн. зрителей (аналог 9 млн. зрителей в СССР). Однако когда в 1985 году в СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» вышли в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза», эта картина собрала 17,7 млн. зрителей.
Судя по массированной рекламе в десятку лидеров французского кинопроката должен был ворваться и фантастический боевик Роже Вадима «Барбарелла» с сексапильной Джейн Фондой в главной роли. Но этого по непонятным причинам не случилось: по итогам проката во Франции эта картина оказалась только на 30-м месте (0,9 млн. зрителей).
Зато знаменитый писатель Ромен Гари сумел, опираясь (в отличие от «Барбереллы») на довольно скромный бюджет, снять весьма смелую по тем временам эротическую мелодраму «Птицы умирают в Перу» так, что она сумела привлечь к экранам столько же зрителей, что и фильм Роже Вадима. По-видимому, картина Ромена Гари на фоне традиционного жанрового спектра французских фильмов проката 1968 года стала одной из первых ласточек повышенного градуса сексуальной откровенности во французском кино, которая к середине 1970-х станет во Франции практически мейнстримом…
Из фильмов французского кинопроката 1968 года кроме четырех лент из «золотой десятки» и заключительной серии об Анжелике в кинопрокат СССР (в 1969-1972 годах) вышли еще 7 фильмов: комедия «Ох, уже этот дед!» Жана Пуатрено и несколько картин совместного производства: «Комедианты», «Сова появляется днём», «Приключения Тома Сойера», «Денежный перевод» и «Федра». Почти все они прошли в советских кинозалах с гораздо большим успехом, чем во Франции…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1968 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
12. Не надо принимать божьих детей за диких уток (Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages). 1968.
1.20. Премьера: 6.09.1968. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
2,0 млн. зрителей.
15. Анжелика и султан (Angélique et le Sultan). 1968.
1.45. Премьера: 21.08.1968. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
1,8 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».
52. Джонни Банко (Johnny Banco). 1968.
1.38. Премьера: 21.02.1968.
Режиссер Ив Аллегре.
0,3 млн. зрителей.
53. Пена дней (L'Écume des jours). 1968.
1.50. Премьера: 20.02.1968. Мелодрама, комедия.
Режиссер Шарль Бельмон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1968 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 18 французских фильмов.
К примеру, в список аутсайдеров логично попали элитарные, сложные по киноязыку работы Алена Роб-Грийе («Человек, который лжет»), Орсона Уэллса («Бессмертная история») и др. От кассового провала эти фильмы не спасло ни авторское мастерство, ни участие звезд первой величины…
Не заинтересовал массовую французскую аудиторию и насыщенной эротикой и кровавыми сценами фильм ужасов Жана Роллена «Насилие вампира». Однако со временем фильмы Ж. Роллена, которые многие обвиняли в дурном вкусе и непрофессионализме, стали для определенной категории зрителей своего рода «культовыми»…
Традиционно зрители не заинтересовались итало-французским фильмом без участия французских звезд первой величины. На сей раз аутсайдером стал детектив Дамиано Дамиани «Сова появляется днём», собравший во Франции всего около ста тысяч зрителей, тогда как в Италии он вошел в число чемпионов проката (4,3 млн. зрителей, то есть аналог 18 млн. зрителей в СССР).
«Сова появляется днем» стала одной из четырех картин из списка аутсайдеров французского кинопроката, приобретенных для показа в СССР. В 1969/1970 годах «Сову…» посмотрело 20,8 млн. зрителей.
18. Федра / Phèdre. 1968.
1.33. Премьера: 16.10.1968. Драма.
Режиссёр Пьер Журдан.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 24 апреля 1972: 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры кинопроката Франции 1969 года среди французских фильмов
В 1969-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 19 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,6 млн. до 5,5 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1969 года был довольно разнообразным. Разумеется, здесь снова были комедии. На сей раз – «Мозг» Жерара Ури, «Замороженный» и «Мой дядя Бенжамен» Эдуара Молинаро, «Эротиссимо» Жерара Пиреса и «Дьяволу под хвост» Филиппа де Брока. Наряду с этим в десятке лидеров оказались криминальные драмы «Сицилийский клан» Анри Вернея, «Бассейн» Жака Дере и «Дороги в Катманду» Андре Кайата.
Более того, в 1969 году на волне нарастающего интереса к политическому кинематографу в европейском кино на третье место во французском кинопрокате вышла далекая от развлекательности политическая драма «Дзета» Коста-Гавраса (ее посмотрело 3,9 млн. зрителей, что аналогично 19 млн. зрителей в СССР).
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны» Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,7 млн. до 1,2 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мишель Мерсье и др. известные актеры.
При этом впервые в первую десятку кассовых лидеров попали сразу две картины с участием Алена Делона («Сицилийский клан» и «Бассейн») и Ива Монтана («Дзета» и «Дьяволу под хвост»).
В отличие от предыдущих пяти лет несколько снизился коммерческий успех у Луи де Фюнеса. Смешная и изобретательная комедия с его участием под названием «Замороженный» оказалась лишь на четвертом месте (3,4 млн. зрителей: аналог 17 млн. зрителей в СССР).
Эта комедия попала в советский прокат в 1971 году, собрала 27,6 млн. зрителей, и… оказалась одной из двух картин из «золотой» десятки французского кинопроката 1969 года, купленной в СССР. И это на фоне того, что из первых десяток французского кинопроката предыдущих лет в советский прокат (пусть и с задержками) попадало по 4-5 картин…
Второй французской картиной из числа кассовых чемпионов Франции 1969 года, попавших на советские экраны, был «Бассейн» Жака Дере с Аленом Делоном, Роми Шнайдер и Морисом Роне (6-е место и 2,3 млн. зрителей). Но выход этой криминальной драмы на советские экраны задержался до… сентября 1991 года. В 1970-х попасть на экраны СССР «Бассейн» не смог из-за слишком большого обаяния персонажа-преступника в исполнении Алена Делона…
Причины того, почему были отвергнуты остальные фильмы из десятки лидеров французского кинопроката, довольно прозрачны:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главные роли в фильмах «Дзета» и «Дьяволу под хвост»);
- табу на эротическую тему (это касалось фильмов «Эротиссимо» и «Мой дядя Бенжамен»);
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Сицилийский клан» и «Мозг»).
На первом месте во французском кинопрокате 1969 года оказалась комедия Жерара Ури «Мозг» с Бурвилем и Бельмондо, хотя и собравшая 5,5 млн. зрителей, но не сумевшая перекрыть кассовые рекорды предыдущих комедий Ури – «Разини» и «Большой прогулки».
Фильмы Клода Лелуша на сей раз в десятку лидеров не попали: «Мужчина, который мне нравится» оказался на 13-м месте (1,4 млн. зрителей), а «Жизнь, любовь, смерть» – на 15-м (1,3 млн. зрителей), но все равно оказались в топе зрительских предпочтений французов.
Еще ближе к десятке лидеров подошла драма Жана-Пьера Мельвиля «Армия теней» (1,4 млн. зрителей).
Кроме двух фильмов из первой десятки французского кинопроката 1969 года на экраны СССР в разные годы (но в основном в 1970-1972) попали еще пять фильмов: комедия «Большая любовь» Пьера Этекса, мелодрамы «Любовь леди Гамильтон» Кристиана-Жака и «Королевская охота» Франсуа Летерье, драма «Время жить» Бернара Поля и итало-французская комедия «Серафино» Пьетро Джерми. Почти все они прошли в СССР с бOльшим успехом, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 7 картин из репертуара французских кинопроката 1969 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1969 года среди французских фильмов
в список включены также картины совместного производства
Аутсайдеры кинопроката Франции 1969 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
По аутсайдерам французского кинопроката, собравшим в кинозалах в 1969 менее 200 тыс. зрителей, мне, к сожалению, не удалось найти полных данных.
Из списка аутсайдеров французского кинопроката 1969 года на советские экраны попали три фильма: «Королевская охота», «Время жить» (обе эти картины прошли в советском кинопрокате рубежа 1970-х неплохо, но в итоге за год демонстрации не сумели преодолеть барьер в 10 млн. зрителей) и «Серафино».
При этом с итало-французской комедией «Серафино» Пьетро Джерми во французском кинопрокате произошла типичная для совместных постановок, в которых не снимались французские звезды первой величины история: во Франции фильм прошел в общем-то незаметно. А вот в Италии, где исполнивший главную роль эстрадный певец Адриано Челентано был уже на пике популярности, «Серафино» ждал триумф: 10,5 млн. зрителей, что примерно соответствовало 47 млн. зрителей в СССР…
2. Время жить (Le Temps de vivre). 1968.
1.40. Премьера: 1.06.1969. Драма.
Режиссёр Бернар Поль.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 14 сентября 1970: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры кинопроката Франции 1970 года среди французских фильмов
В 1970-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 23 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 4,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1970 года был довольно разнообразным: комедии, криминальные драмы, триллеры, детективы, сказка, мелодрама.
Режиссерами самой кассовой десятки французского кинопроката 1970 года были профессионалы жанрового кино: Жан Жиро, Рене Клеман, Жак Дере, Жан-Пьер Мельвиль, Жозе Джованни, Мишель Одиар и др.
В то же время авторские фильмы Клода Шаброля, Франсуа Трюффо и Эрика Ромера оказались в диапазоне посещаемости от 0,6 млн. до 1,6 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
При этом второй год подряд в десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма с участием Алена Делона («Борсалино» и «Красный круг»).
В 1970 году на экраны Франции вышли последние фильмы, где главные роли сыграли знаменитые комики Фернандель (1903-1971) и Бурвиль (1917-1970).
Одна из последних комедий с Фернаделем не сумела войти в 1970 году даже в первую двадцатку лидеров проката, тогда как два фильма с участием Бурвиля («Атлантический вал» и «Красный круг») по итогам проката заняли второе и четвертое места, собрав от 4,3 млн. до 4,8 млн. зрителей. Бурвиль скончался от тяжелой болезни осенью 1970 года. Фернандель пережил его всего на несколько месяцев: он ушел из жизни в феврале 1971-го…
В связи с кончиной этих двух талантливых актеров единственным суперпопулярным комиком Франции в 1970-х стал Луи де Фюнес…
Первое место во французском кинопрокате 1970 года заняла комедия с Луи де Фюнесом «Жандарм на прогулке» (4,9 млн. зрителей). В советский прокат она почему-то не попала. Возможно, по финансовым причинам…
Вплотную примыкала к первой десятке и другая комедия с участием Луи де Фюнеса: «Человек-оркестр». Во французском прокате она была одиннадцатой (2,1 млн. зрителей, аналог 10 млн. зрителей в СССР), но в советском кинопрокате 1973 года ее ждал куда больший успех: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации…
В десятку лидеров снова вернулся Клод Лелуш: «Проходимец» с Жаном-Луи Трентиньяном оказался на 8-м месте (2,4 млн. зрителей).
Во французском кинопрокате 1970-го года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», которые пока еще не попадали в первую двадцатку лидеров, но уже уверенно занимали места с 27-го по 52-е с посещаемостью от 0,3 млн. до 0,9 млн. зрителей: «Инициация», «Клод и Грета», «Мэдли» (здесь, между прочим, главные роли сыграли Ален Делон и Мирей Дарк), «Алис и Хлоя», «Обнаженная вампирша», «Кузины»…
Во второй половине 1960-х из первой десятки лидеров французского кинопроката в СССР нередко закупалось 4-5 фильмов. Но с лидерами французского кинопроката 1970 года произошло иначе: ни одна из десяти самых кассовых французских картин так не дошла до советских кинотеатров (хотя, разумеется, какие-то из них были показаны в Москве в рамках кинофестиваля и недель французского кино).
Причины того, почему эта французская «чемпионская десятка» 1970 года была полностью отвергнута советской цензурой, скорее всего, были следующие:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главную роль в фильме «Красный круг». И более того – он с поразительной психологической глубиной исполнил главную роль в драме Коста-Гавраса «Признание», резко обвиняющую эпоху сталинизма. «Признание» заняло 12-е место во французском кинопрокате 1970 года, эту картину посмотрело 2,1 млн. зрителей);
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Борсалино», «Красный круг», «Проходимец»);
- слишком высокие цены, предложенные французскими правообладателями (возможно, это касалось «Жандарма на прогулке», «Пассажира дождя», «Ослиной шкуры» и некоторых иных фильмов из «золотой десятки»).
Разумеется, к этому нужно добавить и ужесточение советской политики в области закупки западной кинопродукции, произошедшей после августа 1968 года…
И все-таки из репертуара французского кинопроката 1970 года на советские экраны сумели попасть четыре фильма (правда, один из них был итало-французским, да еще совместного с СССР производства).
Красочная музыкальная комедия с Луи де Фюнесом «Человек-оркестр» (11-е место во французском кинопроката и 2,1 млн. зрителей) в советских кинозалах демонстрировалась (в 1973 году) с огромным успехом: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Криминальная драма с Жаном Габеном «Тайна фермы Мессе» (13-е место во французском кинопроката и 2,1 млн. зрителей) в СССР прошла (в 1972 году) гораздо скоромнее (18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации), но также значительно лучше, чем во Франции.
Точных данных о прокате в СССР (в 1977 году) драмы Мишеля Драша «Элиза, или Настоящая жизнь», увы, нет.
А вот с мелодрамой «Подсолнухи» произошла довольно типичная для Франции история. Ни звездные имена Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, ни авторитет признанного классика итальянского кинематографа Витторио Де Сика не привлекли французскую публику в кинозалы. Фильм «Подсолнухи» во Франции посмотрело всего около ста тысяч зрителей.
А вот в СССР в 1971 году эту картину увидело примерно столько же зрителей, что и незадолго до этого «Анжелику и короля»: 41,6 млн. зрителей. И это было (с учетом в разнице численности населения) вполне сопоставимо с успехом «Подсолнухов» в Италии (7,3 млн. зрителей).
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 4 картины из репертуара французских кинопроката 1970 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1970 года среди французских фильмов
в список включены также картины совместного производства
13. Героин (La Horse). 1969.
1.30. Премьера: 22.02.1970. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Тайна фермы Мессе») – с 22 мая 1972: 18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Человек со связями (Le Pistonné). 1970.
1.31. Премьера: 15.04.1970. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
1,9 млн. зрителей.
50. Последний прыжок (Le Dernier Saut). 1970.
1.40. Премьера: 6.05.1970. Драма.
Режиссер Эдуар Люнц.
0,3 млн. зрителей.
51. Обнаженная вампирша (La Vampire nue). 1970.
1.30. Премьера: 05.1970. Фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,3 млн. зрителей.
52. Кузины (Les Cousines). 1970.
1.38. Премьера: 25.09.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Луи Сулане.
0,3 млн. зрителей.
53. Свобода за спиной (La Liberté en croupe). 1970.
1.30. Премьера: 31.10.1970. Мелодрама, комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,3 млн. зрителей.
54. Ошибка аббата Муре (La Faute de l'abbé Mouret). 1970.
1.30. Премьера: 14.10.1970. Драма.
Режиссер Жорж Франжю.
0,2 млн. зрителей.
55. Обшивка торпеды (La peau de torpédo). 1970.
1.50. Премьера: 3.06.1970. Детектив.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,2 млн. зрителей.
56. Оа-Бин (Hoa-Binh). 1970.
1.27. Премьера: 11.03.1970. Драма.
Режиссер Руаль Кутар.
0,2 млн. зрителей.
57. Капризы Марии (Les Caprices de Marie). 1970.
1.31. Премьера: 25.02.1970. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,2 млн. зрителей.
58. Головокружение для убийцы (Vertige pour un tueur). 1970.
1.22. Премьера: 5.08.1970. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Десанья.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1970 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1970 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 28 французских фильмов.
Удивительно, но весьма профессионально снятая классиком неореализма Витторио де Сика мелодрама «Подсолнухи», триумфально прошедшая по итальянским (7,3 млн. зрителей: аналог примерно тридцати пяти миллионов зрителей в СССР) и советским (41,6 млн. за первый год демонстрации) экранам, во Франции сумела собрать всего лишь около ста тысяч зрителей. И это при том, что главные роли в этом фильме сыграли известные актеры Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Другими аутсайдерами французского кинопроката 1970 года стала эстетская фантазия Алена Роб-Грийе «Рай и после», политизированный и хаотически невнятный «Ветер с Востока» Жана-Люка Годара и два фильма, по-видимому, безнадежно отставших от времени режиссеров старшего поколения Ива Аллегре («Вторжение») и Дени де Ла Пательера («Сабра») и др.
В эту компанию попали еще три «фильма для взрослых», рассчитанных, по-видимому, на слишком маргинальную для рубежа 1970-х аудиторию…
1. Подсолнухи / I girasoli. 1970.
1.47. Премьера: 14.10.1970. Мелодрама.
Режиссер Витторио Де Сика.
0,1 млн. зрителей. Прокат в Италии с 1970: 7,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 мая 1971: 41,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
28. Постель девственницы (Le Lit de la Vierge). 1969.
1.40. Премьера: 1970. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
В 1971-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 24 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,5 млн. до 7,5 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1971 года был довольно разнообразным: комедии, драмы, приключенческие ленты...
Режиссерами самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Жерар Ури, Анри Верней, Жан-Поль Раппно, Жан Жиро и др.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1971 года удалось войти двум в общем-то абсолютно неразвлекательным психологическим драмам: «Умереть от любви» Андре Кайата (второе место по посещаемости и 5,9 млн. зрителей) и «Шум в сердце» Луи Маля (десятое место и 2,6 млн. зрителей).
В компанию кассовых режиссеров неожиданно ворвался недавний кинооператор Клод Зиди с комедией «Новобранцы сходят с ума» (первое место по итогам проката года и 7,5 млн. зрителей) с участием популярной во Франции группы «Шарло». С этой ленты начался триумфальный, охвативший целое десятилетие, успех серии фильмов с участием этой группы…
В то же время авторские фильмы Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,3 млн. до 0,7 млн. зрителей.
Французский кинопрокат 1971 года впервые прошел без фильмов с участием Фернанделя (1903-1971) и Бурвиля (1917-1970)…
С уходом этих двух выдающихся актеров Луи де Фюнес стал в 1970-х, по сути, единственным суперпопулярным комиком Франции…
Во французском кинопрокате 1971 года в десятку лидеров вошли две комедии с Луи де Фюнесом: «Мания величия» (третье место и 5,6 млн. зрителей) и «Джо» (десятое место и 2,5 млн. зрителей).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятку лидеров французского кинопроката вошли не только два фильма с участием Луи де Фюнеса, но и две зрелищные картины с участием Жана-Поля Бельмондо («Взломщики» и «Супруги Второго года»).
Вплотную примыкала к первой десятке и картина режиссера «старой гвардии» Кристиана-Жака: успех «Нефтедобытчицам» во многом принес дуэт Брижит Бардо и Клаудии Кардинале…
Любопытная история произошла со знаменитым фильмом франко-итальянского производства «Конформист» Бернардо Бертолуччи. В Италии эту выдающуюся психологическую драму ждал суперуспех: 8,6 млн. зрителей (аналог примерно 40 млн. зрителей в СССР). Однако во Франции эту картину посмотрело 0,6 млн. зрителей, а в СССР (где фильм вышел в прокат в 1976 году в сильно сокращенном виде и лишенным цвета) – по иронии судьбы столько же, сколько в Италии: 8,6 млн. зрителей.
Во французском кинопрокате 1971 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых» («Я – нимфоманка», «Свободная женщина», «Знойные», «Моргана и ее нимфы»), которые еще не попадали в первую двадцатку лидеров, так как набирали не более 0,7 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1971 года в советский кинопрокат попал только один фильм – «Супруги Второго года» (седьмое место по посещаемости и 2,8 млн. зрителей, что было аналогом примерно 14 млн. зрителей в СССР). В советском кинопрокате 1975 года этот фильм получил название «Повторный брак» и собрал 21,3 млн. зрителей.
Причины того, почему большинство фильмов этой «чемпионской десятки» было отвергнуто советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главную роль в фильме «Мания величия»).
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Взломщики», «Красное солнце»);
- опасение, что советские зрители могут как-то не так понять «скользкие» с точки зрения официальной советской морали сюжеты драм «Умереть от любви» и «Шум сердца»…
- слишком высокие цены, предложенные французскими студиями (возможно, это касалось комедии «Новобранцы сходят с ума» и некоторых других фильмов из «золотой десятки»).
Из фильмов французского проката 1971 года, не вошедших в «золотую десятку», на экраны СССР в разные годы в 1973-1976 годах вышли четыре фильма: «Убийцы во имя порядка» Марселя Карне, «Дом под деревьями» Рене Клемана, «Конформист» Бернардо Бертолуччи и «Сакко и Ванцетти» Джулиано Монтальдо.
Надо отметить, что в 1971 году политический кинематограф в Италии и Франции, как и в предыдущие два года, находился на пике своей популярности. Именно поэтому лишенная всякого намека на развлекательность итало-французская политическая драма «Сакко и Ванцетти» собрала 1,2 млн. зрителей во Франции и 5,0 млн. зрителей в Италии.
Понятное дело, что такой яркий образец, как тогда было принято писать, прогрессивного, антибуржуазного кинематографа, как «Сакко и Ванцетти», советская закупочная комиссия купила именно по идеологическим соображениям. Но вот в кинопрокате СССР этот фильм ждал провал: с учетом разницы в численности населения Советского Союза, Италии и Франции драму «Сакко и Ванцетти» посмотрело гораздо меньшее число советских зрителей (всего лишь 3,1 млн.). Все-таки зрители в СССР в первую очередь ждали от французского и итальянского кинематографа ярких и красочных развлечений…
Что касается фильмов «Убийцы во имя порядка», «Дом под деревьями» и «Конформист», то их посмотрело в СССР гораздо большее число зрителей, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 5 картин из репертуара французских кинопроката 1971 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
56. Немного, больше, страстно (Un peu, beaucoup, passionnément). 1971.
1.40. Премьера: 24.03.1971. Мелодрама, комедия.
Режиссер Робер Энрико.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1971 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 26 французских фильмов.
На сей раз список аутсайдеров состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Красные губы», «Альянс» и др.), фильмов для взрослых («Свободная женщина», «Знойные», «Моргана и ее нимфы» и др.) и не оправдавших надежд продюсеров развлекательных лет («Но что заставляет крокодилов бегать...», «Уф… анатомия доставщика», «Ноги в воздухе», «Мужчина, который пришел ночью» и др.).
Любопытно, что режиссер фильма «Мужчина, который пришел ночью» Жан-Клод Даг был настолько огорчен оглушительным провалом своей ленты во французском кинопрокате 1971 года (она собрала всего около 30 тысяч зрителей), что решил стать грабителем банков, но вместе со своими подельниками (актером Рене Шапото и каскадером Жерменом Роигом) был пойман полицией. В результате ему дали восемь лет тюремного заключения.
Таким образом, Жан-Клод Даг стал первым в мире кинорежиссером – грабителем банков.
Жан-Клод Даг (родился в 1937 году) дебютировал в кино как актер («Шпионы на стрёме», 1966), затем уже как режиссер снял четыре фильма: «Бал бандитов» (1968), «Посадить деда в кактус» (1969), «Дезирелла» (1970), «Человек, который пришел ночью» (1971). Все эти фильмы не имели коммерческого успеха…
Но надо отметить, что в тюрьме Жан-Клод Даг не бездельничал, а написал сенсационную автобиографическую книгу «Именуемый» (Le Dénommé), которую он лично экранизировал в 1990 году…
Возвращаясь к списку фильмов-аутсайдеров советского кинопроката 1971 года, отметим, что на сей раз ни один из них не попал в массовый советский кинопрокат…
1. Но что заставляет крокодилов бегать... (Mais qu'est-ce qui fait courir les crocodiles...). 1971.
1.30. Премьера: 21.05.1971. Комедия.
Режиссер Жак Пуатрено.
0,15 млн. зрителей.
2. Свободная женщина (Une femme libre). 1970.
1.29. Премьера: 27.01.1971. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Клод Пьерсон.
0,1 млн. зрителей.
7. Знойные (Chaleurs). 1971.
1.20. Премьера: 21.04.1971.
Режиссер Даниэль Даэр. Фильм для взрослых.
0,1 млн. зрителей.
8. Довольно далеко до любви (Aussi loin que l'amour). 1971.
1.30. Премьера: 20.10.1971. Комедия, драма.
Режиссер Фредерик Россиф.
0,1 млн. зрителей.
9. Уф… анатомия доставщика (Bof.. anatomie d'un livreur). 1971.
1.36. Премьера: 17.03.1971. Комедия.
Режиссер Клод Фаральдо.
0,05 млн. зрителей.
10. Альянс (L'Alliance). 1970.
1.30. Премьера: 15.01.1971. Мелодрама, фантастика.
Режиссер Кристиан де Шалонж.
0,05 млн. зрителей.
11. Бириби (Biribi). 1971.
1.40. Премьера: 1971. Драма.
Режиссер Даниэль Моосман.
0,05 млн. зрителей.
12. Вальпараисо, Вальпараисо (Valparaiso, Valparaiso). 1971.
1.30. Премьера: 10.1971. Комедия.
Режиссер Паскаль Обье.
0,05 млн. зрителей.
13. Большой палец! (Pouce!). 1971.
1.30. Премьера: 22.12.1971.
Режиссер Пьер Бадель.
0,04 млн. зрителей.
14. Друзья (Les Amis). 1971.
1.33. Премьера: 10.11.1971. Драма.
Режиссер Жерар Блен.
0,04 млн. зрителей.
15. Ноги в воздухе (Les jambes en l'air). 1971.
1.32. Премьера:19.07.1971. Комедия.
Режиссер Жан Девевер.
0,04 млн. зрителей.
16. Любовь это весело, любовь это грустно (L'amour c'est gai, l'amour c'est triste). 1971.
1.35. Премьера: 26.03.1971. Комедия.
Режиссер Жан-Даниэль Полле.
0,04 млн. зрителей.
17. Дрожь вампиров (Le Frisson des vampires). 1971.
1.36. Премьера: 21.04.1971. Фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,04 млн. зрителей.
18. Мужчина, который пришел ночью (L'homme qui vient de la nuit). 1971.
1.28. Премьера: 29.09.1971.
Режиссер Жан-Клод Даг.
0,03 млн. зрителей.
19. Моргана и ее нимфы (Morgane et ses nymphes). 1971.
1.26. Премьера: 17.02.1971. Фильм ужасов, эротика.
Режиссер Бруно Гантийон.
0,03 млн. зрителей.
20. Судья (Le Juge). 1971.
1.40. Премьера: 3.03.1971. Вестерн.
Режиссеры: Жан Жиро и Федерико Шентрен.
0,03 млн. зрителей.
21. Кровотечение (La Saignée). 1971.
1.25. Премьера: 10.11.1971. Криминальная драма.
Режиссер Клод Мюло.
0,03 млн. зрителей.
22. Мужчина желания (L'Homme de désir). 1971.
1.40. Мелодрама.
Режиссер Доминик Делуш.
0,02 млн. зрителей.
23. Тюмюк-юмак (Tumuc-humac). 1970.
1.40. Премьера: 13.01.1971. Приключения.
Режиссер Жан-Мари Перье.
0,02 млн. зрителей.
24. Леа зимой (Léa l'hiver). 1971.
1.30. Мелодрама.
Режиссер Марк Монне.
0,02 млн. зрителей.
25. Страна изобилия (Pays de Cocagne). 1971.
1.20. Премьера: 24.02.1971.
Режиссер Пьер Этекс.
0,01 млн. зрителей.
26. Корабль на траве (Le Bateau sur l'herbe). 1971.
1.30. Премьера: 16.04.1971. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Браш.
0,004 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
В 1972-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 25 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 5,7 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1972 года состоял преимущественно из комедий...
Режиссерами «золотой десятки» проката 1972 года были профессионалы жанрового кино: Клод Зиди, Жан Жиро, Клод Лелуш, Ив Робер, Жорж Лотнер и др.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1972 года удалось войти двум абсолютно неразвлекательным психологическим драмам: «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи (второе место по посещаемости и 5,2 млн. зрителей) и «Сезар и Розали» Клода Соте (седьмое место и 2,6 млн. зрителей).
Французский кинопрокат 1972 года показал, что кассовый триумф фильмов с участием популярной во Франции группы «Шарло» продолжился: комедия Клода Зиди «Сумасшедшие на стадионе» уверенно вышла на первое место по посещаемости с результатом 5,7 млн. зрителей, а комедия «Шарло в Испании» Жана Жиро оказалась «бронзовым призером» с результатом 4,2 млн. зрителей.
В десятку кассовых лидеров в прокате 1972 года снова вернулись фильмы Клода Лелуша («Приключение – это приключение»), Ива Робера («Высокий блондин в черном ботинке») и Клода Шаброля («Доктор Пополь»).
В то же время авторские фильмы Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо и Эрика Ромера оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 0,9 млн. зрителей.
Впервые, начиная с 1963 года, в списке лидеров французского кинопроката 1972 года не оказалось ни одного фильма с участием «короля смеха» Луи де Фюнеса. Возможно, из-за того, что Жан Жиро предпочел на время прервать свой «жандармский» киносериал и не смог устоять перед искушением снять комедию с главными соперниками де Фюнеса по комедийной части – группой Шарло…
Помимо комиков «Шарло» на французском кинопрокатном небосклоне в 1972 году ярко засияла комедийная звезда Пьера Ришара, сыгравшего главную роль в остроумной пародии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке».
В десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма с участием Мирей Дарк («Высокий блондин в черном ботинке» и «Жил-был полицейский»).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
Самой скандальной премьерой французского кинопроката 1972 года был, бесспорно, фильм Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже».
Это был довольно редкий случай, когда франко-итальянский фильм итальянского режиссера, к тому же драматического жанра, имел такой внушительный зрительский успех во Франции.
В Италии эту выдающуюся психологическую драму посмотрело фантастическое для этой страны количество зрителей: 15,6 млн. (аналог 70 млн. зрителей в СССР). Но и во Франции эту картину (занявшую второе место в прокате 1972 года) посмотрело 5,2 млн. зрителей (аналог 26 млн. зрителей в СССР).
Причин такого успеха было много: мастерство режиссура Бертолуччи и голливудской звезды Марлона Брандо, эпатажность ряда сцен, медийная рекламная компания, акцентирующая скандальные подробности съемок и сюжета...
Понятное дело, что этот фильм в кинопрокат СССР попасть не мог, но о нем много писала советская пресса, бурно обсуждая его художественные достоинства и откровенность ключевых сцен…
Пожалуй, именно «Последнее танго в Париже» стало первой картиной, предназначенной только для взрослой аудитории, сумевшей так высоко подняться в рейтинге посещаемости во французском кинопрокате…
Как и в 1971-м, во французском прокате 1972 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», профессиональный уровень которых был, мягко говоря, невысоким, или вовсе отсутствовал («Игра для неверных пар», «Жюстин де Сад», «Хищники», «Девица легкого поведения», «Сдвиги», «Неудовлетворенность»). Эти ленты не попали даже в первую двадцатку лидеров и набрали не более 1,3 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1972 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Правда, если фильмы «Высокий блондин в черном ботинке» и «Жил-был полицейский» оказались в советском кинопрокате довольно быстро – в 1974 году, то двум комедиям с участием группы «Шарло» пришлось дожидаться выхода в советские кинозалы до лета 1989 года, а мелодраме «Сезар и Розали» (с «нежелательным» в СССР 1970-х и в первой половине 1980-х Монтаном) – до февраля 1991…
При этом если во Франции комедию «Высокий блондин в черном ботинке» посмотрело 3,5 млн. зрителей (аналог 17 млн. зрителей в СССР), то результаты советского кинопроката этой картины был более впечатляющим: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Фильм Жоржа Лотнера «Жил-был полицейский» во Франции посмотрело 2 млн. зрителей (аналог примерно 10 млн. зрителей в СССР), а в СССР за год эту ленту посмотрели 26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1972 года было отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- слишком высокие цены, предложенные французскими правообладателями;
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников;
- опасение, что советские зрители могут как-то не так понять «скользкие» с точки зрения официальной советской морали сюжеты…
Из фильмов французского кинопроката 1972 года, не вошедших в первую десятку, на экраны СССР вышло шесть картин: комедия «Старая дева», мелодрама «Дорогая Луиза», приключенческая копродукция «Зов предков», два «прогрессивных политических фильма»: «Покушение» и «Бомаск», а также с огромным опозданием (в 1987 году) – сатирическая притча Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии».
Из них наибольший успех в СССР имел приключенческий фильм «Зов предков». Во Франции его аудитория составила около ста тысяч зрителей. В СССР (сезоне 1974/1975 годов) – 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Политическую драму о жизни рабочего класса «Бомаск» во Франции посетило около сорока тысяч зрителей. В СССР, благодаря магическим словам на афишах кинотеатров «Новый французский фильм «Прекрасная маска», ее аудитория составила 6,3 млн. зрителей…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1972 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
13. Старая дева (La Vieille fille). 1971.
1.30. Премьера: 5.01.1972. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 апреля 1973: 11,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Мы не состаримся вместе (Nous ne vieillirons pas ensemble). 1972.
1.50. Премьера: 3.05.1972. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
1,7 млн. зрителей.
15. Тинтин и Озеро акул (Tintin et le Lac aux requins). 1972.
1.30. Премьера: 13.12.1972. Приключения.
Режиссер Раймон Леблан.
1,6 млн. зрителей.
20. Покушение (L'Attentat). 1972.
2,0. Премьера: 11.10.1972. Триллер.
Режиссер Ив Буассе.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Похищение в Париже») – с 7 октября 1974: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1972 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали французских 22 фильма.
Список аутсайдеров 1972 года в основном состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Бланш» Валериана Боровчика, «Четыре ночи мечтателя» Робера Брессона, «Человек с пересаженным мозгом» Жана Дониоль-Валькроза и др.), нескольких фильмов для взрослых…
В советский кинопрокат из этого списка попало два фильма.
Приключенческий фильм «Зов предков» во Франции собрал около ста тысяч зрителей, а в СССР в 1974 году – 22,1 млн. зрителей.
Драма на очень важную для СССР рабочую тему под названием «Прекрасная маска» / Бомаск» режиссера Бернара Поля во Франции сумела привлечь к экранам кинозалов всего лишь 40 тысяч зрителей, но неизбалованная французскими лентами советская публика отнеслась к этой ленте куда теплее (хотя по советским прокатным меркам 1970-х ее посещаемость была довольно слабой): в 1974 году «Бомаск» собрал в СССР 6,3 млн. зрителей.
1. Зов предков (Call of the Wild / L’Appel de la forêt / Ruf der Wildnis / Il Richiamo della foresta). 1972.
1.45. Премьера – 1972. Приключения.
Режиссёр Кен Аннакин.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 сентября 1974: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Тише! (Chut!). 1972.
1.28. Премьера: 23.03.1972. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,1 млн. зрителей.
3. Ударом за ударом (Coup pour coup). 1972.
1.29. Премьера: 23.02.1972. Драма.
Режиссер Марен Кармиц.
0,1 млн. зрителей.
4. Хищники (Les Félines). 1972.
1.30. Премьера: 10.10.1972. Эротическая мелодрама.
Режиссер Даниэль Даэр.
0,1 млн. зрителей.
14. Человек с пересаженным мозгом (L'Homme au cerveau greffé). 1972.
1.30. Премьера: 29.03.1972. Драма.
Режиссер Жан Дониоль-Валькроз.
0,03 млн. зрителей.
15. Рана внутри (La Cicatrice intérieure). 1972.
1,0. Премьера: 2.02.1972. Драма, фантастика.
Режиссер Филипп Гаррель.
0,02 млн. зрителей.
16. Какая плоть! (What a Flash!). 1972.
1.35. Премьера: 4.10.1972. Экспериментальный арт-хаус.
Режиссер Жан-Мишель Баржоль.
0,02 млн. зрителей.
17. Пологий склон (La pente douce). 1972.
1.32. Премьера: 3.05.1972. Драма.
Режиссер Клод Д'Анна.
0,01 млн. зрителей.
18. Пиктограмма и цветограмма (Pic et pic et colégram). 1972.
1.22. Премьера: 2.06.1972. Драма.
Режиссер Рашель Вейнберг.
5 тыс. зрителей.
19. Солнца острова Пасхи (Les Soleils de l'île de Pâques). 1972.
1.44. Премьера: 05.1972. Фантастика.
Режиссер Пьер Каст.
5 тыс. зрителей.
20. Повторяющиеся отсутствия (Absences répétées). 1972.
1.18. Премьера: 1.11.1972. Драма.
Режиссер Ги Жиль.
5 тыс. зрителей.
21. Мари на память (Marie pour mémoire). 1967.
1.20. Премьера: 8.03.1972. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
1 тыс. зрителей.
22. Бесконечная нежность (Une infinie tendresse). 1972.
1.32. Премьера: 11.1972. Драма.
Режиссер Пьер Жайо.
1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
В 1973-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 26 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 7,3 млн. зрителей. Её жанровый спектр состоял преимущественно из комедий...
Режиссерами самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Жерар Ури, Клод Зиди, Эдуар Молинаро, Филипп де Брока, Жорж Лотнер, Филипп Лабро и др.
В то же время авторские фильмы Франсуа Трюффо и Клода Шаброля оказались в диапазоне посещаемости 0,8 млн. зрителей.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1973 года удалось войти совершенно неразвлекательной психологической драме Жозе Джованни «Двое в городе» (восьмое место по посещаемости и 2,5 млн. зрителей) и эпатажной сатире Марко Феррери «Большая жратва» (шестое место и 2,8 млн. зрителей).
В 1973 состоялось весьма успешное (после годичного перерыва) возвращение в десятку зрительских фаворитов режиссера Жерара Ури и короля смеха Луи де Фюнеса: их комедия «Приключения раввина Якова» возглавила бокс-офис французского кинопроката со впечатляющим результатом: 7,3 млн. зрителей.
Более того, «Приключениям раввина Якова» удалось оттеснить очередную комедию с участием группы «Шарло» («Большой базар» Клода Зиди занял третье место в прокате, собрав 3,9 млн. зрителей).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятку лидеров французского кинопроката (в который уж раз!) вошли два фильма с участием Жана-Поля Бельмондо («Великолепный» и «Наследник»).
А суперзвезда второй половины 1950-х – 1960-х Брижит Бардо, не пожелавшая состариться на экране, именно в 1973 году сыграла свою последнюю роль в кино… К слову, один из последних фильмов с ее участием – «Дон Жуан-73» Роже Вадима – был во французском кинопрокате всего лишь тридцатым по посещаемости…
Самой скандальной премьерой французского кинопроката 1973 года был, бесспорно, фильм Марко Феррери «Большая жратва».
Это (как и «Последнее танго в Париже») был довольно редкий случай, когда франко-итальянский фильм итальянского режиссера, к тому же не самого кассового жанра социальной сатиры, имел такой внушительный зрительский успех.
Во Франции эту эпатажную картину (занявшую шестое место в прокате 1973 года) посмотрело 2,8 млн. зрителей (аналог 14 млн. зрителей в СССР).
Как и в Италии, во Франции в первой половине 1970-х был весьма популярен политический кинематограф («Нет дыма без огня», «Змей», «Ничего не случилось», «Молчаливый», «Осадное положение» и др.).
Поскольку «Змей» и «Молчаливый» были признаны в СССР антисоветскими, а режиссер «Осадного положения» Коста-Гаврас был в «черных списках» после названного клеветническим «Признания», из фильмов политической тематики на советский экран попали «Нет дыма без огня» Андре Каайта и «Ничего не случилось» Ива Буассе.
Во французском кинопрокате эти фильмы собрали 2 млн. и 1,3 млн. зрителей. В советском кинопрокате фильм Кайата, выпущенный под названием «Шантаж», подвергся существенным купюрам, но все равно собрал неплохую аудиторию в 14,2 млн. зрителей. А вот фильм Буассе в СССР по настоящему массовую аудиторию не заинтересовал: его посмотрели 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Разумеется, во французском прокате 1973 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», профессиональный уровень которых был довольно низок или вовсе отсутствовал («Механические бананы», «В очередь, как все», «Дэни-вредитель», «Пигаль – перекресток иллюзий», «Юные бесстыдные девушки», «Путаны», «Собаки», «Огонь в губах», «Женское-женское», «Откровение», «Гурманы»). Эти ленты не попали даже в первую двадцатку лидеров и набирали не более 1,1 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1973 года в советский кинопрокат попали три фильма, при этом весьма оперативно – в 1975 году.
Комедию «Зануда» Эдуара Молинаро во Франции посмотрели 3,3 млн. зрителей (четвертое место по результатам проката 1973 года). Примерно столько же (в пересчете на душу населения) эту ленту посмотрело и в СССР: 17,5 млн. зрителей.
Пародийный фильм с Жаном-Полем Бельмондо «Великолепный» имел в СССР больший успех. Во Франции он был пятым с посещаемостью 2,9 млн. зрителей (аналог 14 млн. зрителей в СССР), но реально в советских кинозалах эту ленту посмотрело 24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Примерно столько же зрителей в СССР посмотрело и психологическую драму Жозе Джованни «Двое в городе», протестовавшую против смертной казни. Этот фильм с превосходным дуэтом Жана Габена и Алена Делона во Франции посмотрело 2,5 млн. зрителей (восьмое место в десятке лидеров).
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1973 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- слишком высокие цены, предложенные французскими студиями (возможно, это касалось комедии «Большой базар» и криминальной драмы «Наследник»);
- акцентированная еврейская тематика («Приключениям раввина Якова»);
- традиционное исключение из кандидатов на закупку фильмов с эпатажными сюжетами («Большая жратва»).
Из остальных фильмов французского кинопроката 1973 года на советские экраны (в 1974-1977 годах) вышли пять: политически окрашенные драмы «Нет дыма без огня» Андре Кайата, «Ничего не случилось» Ива Буассе, «Об убийстве – на первую полосу» Марко Белоккио, комедии «Хорошенькое дельце» Жака Беснара и «Привет, артист» Ива Робера.
Почти все они (особенно «Хорошенькое дельце») в СССР имели гораздо большую посещаемость, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы демонстрировались 8 картин из репертуара французских кинопроката 1973 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
31. Очень хорошая и веселая история про Колино-юбочника (L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise). 1973.
1.45. Премьера: 25.10.1973. Комедия.
Режиссер Нина Компанеец.
0,9 млн. зрителей.
32. Последняя нечисть в Париже (La Dernière Bourrée à Paris). 1973.
1.30. Премьера: 31.10.1973. Комедия, пародия.
Режиссер Рауль Андре.
0,9 млн. зрителей.
33. Хорошенькое дельце (La belle affaire). 1973.
1.35. Премьера: 29.03.1973. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 мая 1974 (по другим данным – с декабря 1974): 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
66. Матрос (Le Mataf ). 1973.
1.30. Премьера: 14.06.1973. Триллер.
Режиссер Серж Леруа.
0,2 млн. зрителей.
67. Модный брак (Le Mariage à la mode). 1973.
1.45. Премьера: 1973. Мелодрама, комедия.
Режиссер Мишель Мардор.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1973 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров в основном состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Натали Гранже», «Возвращение из Африки» др.) и нескольких фильмов для взрослых…
В советский кинопрокат из этого списка попал только один фильм – политическая драма «Дайте чудовище на первую полосу», которая вышла на экраны кинотеатров СССР в 1977 году и собрала 7,5 млн. зрителей. Во Франции в прокате 1973 года эта картина привлекала в кинозалы всего лишь стотысячную аудиторию...
1. Наказание (La Punition). 1973.
1.35. Премьера: 28.06.1973. Драма, триллер.
Режиссер Пьер-Ален Жоливе.
0,15 млн. зрителей.
2. Дело безумного шефа (L'affaire Crazy Capo). 1973.
1.30. Премьера: 9.09.1973. Триллер.
Режиссер Патрик Жамен.
0,1 млн. зрителей.
3. Одиночка (Le solitaire). 1973.
1.41. Премьера: 25.10.1973. Драма.
Режиссер Ален Брюне.
0,1 млн. зрителей.
4. Рыжие волосы (Poil de carotte). 1973.
1.28. Премьера: 30.08.1973. Драма.
Режиссер Анри Грациани.
0,1 млн. зрителей.
34. Переполох (Le Grabuge). 1973.
1.21. Премьера: 10.05.1973. Драма.
Режиссер Эдуар Лунц.
2 тыс. зрителей.
35. Дневник самоубийцы (Le Journal d'un suicidé). 1973.
1.22. Премьера: 22.03.1973. Комедия, драма.
Режиссер Станислав Станоевич.
1,4 тыс. зрителей.
36. Джо маленький бум-бум (Joe petit boum boum). 1973.
Премьера: 19.04.1973. Приключения.
Режиссер Жан Имаж.
1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
В 1974-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 22 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,2 млн. до 8,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1974 года состоял преимущественно из комедий, но сенсацией стало то, что впервые в истории французского кинопроката развлекательный «фильм для взрослых» не только вошел в десятку кассовых лидеров года, но и вышел на первое место с впечатляющим результатом: 8,9 млн. зрителей. Это была, напоминающая по стилю цветные обложки тогдашних французских развлекательных глянцевых журналов «Эмманюэль» Жюста Жакена…
При этом на второе место среди кассовых хитов французского кинопроката 1974 года, скорее всего, в первую очередь, благодаря своей эпатажности, удалось войти авторской картине Бертрана Блие «Вальсирующие» (второе место и 5,7 млн. зрителей).
При этом фильмам «Эмманюэль» и «Вальсирующие» удалось оттеснить на третье место очередную комедию с участием группы «Шарло» (лента «Новобранцы идет на войну» Клода Зиди собрала 4,1 млн. зрителей).
В двадцатке кассовых лидеров года оказалась и еще одна «лента для взрослых»: эстетские «Аморальные истории» Валериана Боровчика (20-е место и 1,1 млн. зрителей).
На 37-е место во французском кинопрокате вышла опять-таки весьма эпатажная «картина для взрослых»: «Сладкий фильм» Душана Макавеева, сумевший собрать в кинозалах около 600 тысяч французов.
На 49-м месте в прокате расположился еще один, не менее фривольный «фильм для взрослых»: причудливая фантазия Алена Роб-Грийе «Постепенное скольжение к наслаждению» (на нее пришли посмотреть около трехсот тысяч зрителей). ЧитатьЭмманюэль. Круг замкнулся
Разумеется, на фоне флагмана фривольности, которым стала «Эмманюэль», и ее эпатажной «свиты» («Аморальные истории», «Сладкий фильм» и «Постепенное скольжение к наслаждению») во французском прокате 1974 года продолжалась экспансия куда более примитивных «фильмов для очень взрослой аудитории» («Плотские желания», «Вам это интересно?», «Буддийская монахиня», «У тел есть свои причины», «Демоньяки», «Дом потерянных девушек» и «Весь мир для двоих» и многие др.), но они оказались аутсайдерами, не сумевшими заманить более ста тысяч зрителей.
На десятом месте во французском кинопрокате 1974 года неожиданно оказалась неразвлекательная психологическая драма Луи Маля «Лакомб Люсьен» (фильм рассказывал о событиях времен нацистской оккупации Франции), которая привлекла в кинозалы 1,7 млн. зрителей.
Режиссерами остальных фильмов самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Клод Зиди (сразу две его комедии: «Новобранцы идут на войну» и «Горчица бьет мне в нос» вошли в десятку лидеров), Клод Пиното, Жан Жиро, Ив Робер, Андре Юнебель и др.
В то же время авторские фильмы Робера Брессона, Федерико Феллини и Луиса Бунуэля оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 1,1 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятке кассовых чемпионов на сей раз не оказалось комедий с Луи де Фюнесом, зато было сразу две комедии, где главные роли сыграл молодой по тем временам комик Пьер Ришар.
В десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма не только с участием Пьера Ришара («Горчица бьет мне в нос» и «Возвращение высокого блондина»), но и две картины с участием Жерара Депардье («Вальсирующие» и «Венсан, Франсуа, Поль и другие…»).
Наряду с этим во французском кинопрокате 1974 года продолжалась линия политического кинематографа («Китайцы в Париже» Жан Янна, «Нада» Клода Шаброля и др.).
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1974 года в советский кинопрокат попали четыре фильма.
Комедию «Новобранцы идет на войну» Клода Зиди во Франции посмотрели 4,1 млн. зрителей (третье место по результатам проката 1974 года), но в массовом советском кинопрокате 1978 года успех был в разы больше: 50,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Другая комедия того же Клода Зиди «Горчица бьет мне в нос» во французском кинопрокате была четвертой и собрала 3,7 млн. зрителей (аналог примерно 18 млн. зрителей в СССР). В советском кинопрокате эту картину (под названием «Он начинает сердиться») в 1983 году посмотрело 26,8 млн. зрителей.
Пародийный фильм с Пьером Ришаром «Возвращение высокого блондина» имел в СССР значительный успех. Во Франции он был восьмым с посещаемостью 2,2 млн. зрителей (аналог 15 млн. зрителей в СССР), но реально в советских кинозалах эту ленту посмотрело 21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Но совершенно неожиданная история произошла с прокатом в СССР пародийной костюмной комедии Андре Юнебеля «Четыре мушкетера Шарло». Во Франции этот фильм собрал 2,2 млн. зрителей (аналог примерно 10 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате эту ленту (под названием «Четыре мушкетера») в 1978 году посмотрело 56,6 млн. зрителей. Таким образом, эта картина опередила в СССР не только комедии с Пьером Ришаром, но и «Новобранцев…» с той же группой «Шарло» в главных ролях.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1974 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку любых «фильмов для взрослых» и картин с эпатажными сюжетами («Эмманюэль», «Вальсирующие»).
- акцентированная еврейская тематика и «принижение роли французского движения сопротивления» («Лакомб Люсьен»);
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл одну из главных ролей в фильме «Венсан, Франсуа, Поль и другие…»).
Из фильмов, не вошедших в «золотую десятку» французского кинопроката 1974 года, на экраны СССР (в 1976-1982 годах) вышло шесть фильмов: продолжение «Четырех мушкетеров» – комедия «Четверо против кардинала» Андре Юнебеля, криминальная драма «Ответ знает только ветер» Альфреда Форера, драмы Витторио Де Сика «Поездка» и «Пиаф» Ги Казариля, «Парад» Жака Тати и легендарный «Амаркорд» Федерико Феллини. Наибольшим успехом в советском кинопрокате ожидаемо пользовались зрелищные картины «Четверо против кардинала» и «Ответ знает только ветер».
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 10 картин из репертуара французских кинопроката 1974 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Аутсайдеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1974 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 30 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Женщина в красных сапогах», «Вне № 1: спектр», «Высокие одиночества»), но в подавляющем большинстве доминировали «фильмы для взрослых» категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало три фильма.
Мелодрама Витторио де Сика «Поездка» вышла на экраны кинотеатров СССР в 1977 году и собрала 14 млн. зрителей. Во Франции эта картина привлекла всего около ста тысяч зрителей, тогда как в Италии – 1,8 млн. зрителей.
Байопик «Пиаф» во французском прокате 1974 году потерпел полное фиаско: картина сумела заманить в кинозалы около 20 тысяч зрителей.
Данные о прокате фильма Жака Тати «Парад» во Франции, увы, недоступны, но в кинозалах СССР в 1977 году ему посмотрело весьма скромное по тем временам число зрителей: 2,8 миллионов.
1. Ирония судьбы (L'Ironie du sort). 1974.
1.22. Премьера: 30.04.1974. Драма, комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,16 млн. зрителей.
2. Пальцы в голове (Les Doigts dans la tête). 1974
1.44. Премьера: 3.12.1974. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,14 млн. зрителей.
27. Дом потерянных девушек (La maison des filles perdues). 1974.
1.15. Премьера: 21.08.1974.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,02 млн. зрителей.
28. Весь мир для двоих (Tout le monde il en a deux). 1974.
1.26. Премьера: 14.08.1974. Эротическая комедия.
Режиссер Жан Роллен.
0,02 млн. зрителей.
29. Высокие одиночества (Les Hautes Solitudes). 1974.
1.20. Премьера: 15.12.1974.
Режиссер Филип Гаррель.
5,1 тыс. зрителей.
30. Парад (Parade) 1971/1974.
Премьера: 18.12.1974.
Режиссер Жак Тати.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с мая 1977: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
В 1975-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 24 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 3,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1975 года был довольно разнообразен: пять комедий, два детектива/триллера, два «фильма для взрослых» (среди них еще один, снятый сразу после «Эмманюэль» фильм Жюста Жакена), драма.
Своего рода сенсацией стало то, что впервые в истории французского кинопроката в десятку самых кассовых фильмов вошли сразу два развлекательных «фильма для взрослых» («История О» и «Игруньи»), занявшие, соответственно, третье и девятое места по посещаемости.
Еще один «очень взрослый» фильм – «Эксгибиционизм» – расположился не так далеко от них – на 13-м месте (1,8 млн. зрителей).
Разумеется, на фоне «Истории О» и «Игруний» во французском прокате 1975 года продолжалась экспансия куда более примитивных «фильмов для взрослых» («Фамильные драгоценности», «Измены», «Эмильен», «Золотая месса», «Изабель на пороге желания», «Не меняй руку», «Кровоточащий треугольник» и др.). Однако все они оказались за порогом первых четырех десятков лидеров французского проката и не смогли набрать более 0,5 млн. зрителей.
На первом месте во французском кинопрокате 1975 года оказался триллер/детектив Анри Вернея «Страх над городом» (3,9 млн. зрителей) с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли.
Еще один фильм с Бельмондо – «Неукротимый» Филиппа де Брока – занял седьмое место по посещаемости (2,6 млн. зрителей).
Прокат 1975 года показал, что популярность группы «Шарло», если и упала, то ненамного: комедия с их участием – «Поцелуи Гонконга» расположилась на шестом месте (2,9 млн. зрителей).
На ступеньке выше (пятое место) была еще одна комедия с Пьером Ришаром и Джейн Биркин – «Не упускай из виду» Клода Зиди. Во Франции она собрала 3 млн. зрителей (аналог 15 млн. зрителей в СССР), а советском кинопрокате 1979 года ее аудитория составила без малого двадцать девять миллионов зрителей.
Большой успех в советском прокате был у драмы Робера Энрико «Старое ружье»: в 1977 году ее посмотрело 30,4 млн. зрителей. Во французском кинопрокате 1975 года эта выдающаяся работа Энрико, собрав 3,4 млн. зрителей, была на четвертом месте по посещаемости…
Режиссерами остальных фильмов самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино Жан-Поль Раппно, Жак Дере и др.
В то же время авторские фильмы Жана-Люка Годара, Орсона Уэллса, Маргерет Дюра, Микеланджело Антониони, Алена Роб-Грийе, Франсуа Трюффо и Лукино Висконти оказались во французском кинопрокате 1975 года в диапазоне посещаемости от 0,1 млн. до 0,9 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В какой-то степени во Франции в 1975 году продолжалась линия политического кинематографа («Специальный отдел», «Дождь над Сантьяго» и др.), но какого-то заметного успеха у зрителей эти ленты не имели.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1975 года в советский кинопрокат попали всего три фильма: «Старое ружьё» и «Не упускай из виду», плюс с большим опозданием – в 1991 году – приключенческая комедия «Дикарь».
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1975 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку любых «фильмов для взрослых» и картин с эпатажными сюжетами («История О», «Игруньи»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (возможно, в эту категорию попал, например, «Страх над городом» с Бельмондо);
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл одну из главных ролей в фильме «Дикарь», который достиг советских кинозалов только, когда советская власть «простила» актера – в 1991 году).
Правда, в советский кинопрокат попали еще десять фильмов из репертуара французского кинопроката 1975 года, которые не вошли в десятку лидеров.
К примеру, фильм «Прощай, полицейский» в советском кинопрокате (в 1977 году) посмотрело 16,3 млн. зрителей; «Никаких проблем» (в 1976): 22,6 млн. зрителей; «Дюпон Лажуа» (в СССР – с 12 сентября 1977 под названием «Это случилось в праздник»): 12,5 млн. зрителей; «Семь смертей по предписанию» (в СССР под названием «В сетях мафии» – с 23 мая 1977): 13,3 млн. зрителей; «Приключения Пиноккио» (в СССР – с апреля 1976): 3,1 млн. зрителей.
Выдающийся фильм Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» во Франции посмотрели 0,9 млн. зрителей. В советском прокате (в пересчете на душу населения) его увидели в 1978 году вдвое больше зрителей: 10,7 млн. Но вот в Италии он был еще более популярен: он привлек к экранам кинозалов 3,8 млн. зрителей (т.е. в пересчете на душу населения вдвое больше, чем в СССР и в четыре раза больше, чем во Франции).
Значительно лучше, чем во Франции, советские зрители посмотрели (в 1976 году) и еще один кинематографический шедевр – драму Микеланджело Антониони «Профессия: репортер». Этот фильм увидело около трехсот тысяч французов и 6,7 млн. советских зрителей.
А вот с приключенческим фильмом «Зорро», который имел огромный успех в СССР (55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации), во французском кинопрокате произошла довольно странная ситуация.
Казалось бы, яркий, красочный, динамичный фильм, где в главной роли снялся Ален Делон, должен был в первую очередь покорить именно французов. Но во французском кинопрокате эта лента заняла относительно скромное 18-е место, и ее посещаемость составила 1,2 млн. зрителей (в принципе весьма неплохо, но ведь могло бы быть и в пять раз больше). А вот в Италии «Зорро» шел, что называется, на «ура»: 4,9 млн. зрителей.
В СССР (в сезон 1976/1977 годов) «Зорро» прошел просто триумфально: 55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читатели старшего поколения помнят, наверное, каким заметным успехом в советском кинопрокате пользовался фильм «Ответ знает только ветер» с участием еще одного популярного французского актера – Мориса Роне (только за первый проката в СССР эту ленту посмотрело 20,7 млн. зрителей). Но вот во Франции эту картину зрители встретили весьма прохладно: ее аудитория составила всего около двухсот тысяч зрителей…
А вот политические драмы «В Сантьяго идет дождь» и «Где тонко, там и рвётся» не имели прокатного успеха ни во Франции, ни в СССР…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1975 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
15. Дюпон Лажуа (Dupont Lajoie). 1975.
1.40. Премьера: 26.02.1975. Драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 сентября 1977 (под названием «Это случилось в праздник»): 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Позор джунглей (La Honte de la jungle). 1975.
1.25. Премьера: 1975. Приключения.
Режиссеры: Пиша и Борис Шульзингер.
1,3 млн. зрителей.
17. Сумка с шарами (Un sac de billes). 1975.
1.45. Премьера: 10.12.1975. Драма, комедия.
Режиссер Жак Дуайон.
1,3 млн. зрителей.
18. Зорро / Zorro. 1975.
2.05. Премьера: 5.03.1975. Приключения.
Режиссер Дуччо Тессари.
1,2 млн. зрителей. Прокат в Италии: 4,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1976: 55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Если вам нечего сказать, это не значит, что вы должны держать язык за зубами! (C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule!). 1975.
1.30. Премьера: 22.01.1975. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
1,0 млн. зрителей.
26. Операция «Леди Марлен» (Opération “Lady Marlène”). 1975.
1.20. Премьера: 6.08.1975. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё.
1,0 млн. зрителей.
27. Эта молодежь знает все (C'est jeune et ça sait tout). 1975.
1.17. Премьера: 30.04.1975. Комедия.
Режиссер Клод Мюло.
1,0 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1975 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Черная луна», «Номер два» и др.), но в подавляющем большинстве доминировали «фильмы для взрослых» категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало фильма: «Дождь над Сантьяго» («В Сантьяго идет дождь») и «Где тонко, там и рвётся» («Дождь идёт там, где и так мокро»).
Первый по политическим причинам, так как протестовал против мятежа генерала Пиночета в Чили. Второй – по причине ярко выраженной тематики притеснения капиталистами простых трудящихся…
Оба эти фильма в советском кинопрокате успеха не имели, так были лишены зрелищности, и в них не снимались французские звезды…
1. Вечеринка для удовольствия (Une partie de plaisir). 1974.
1.40. Премьера: 15.01.1975. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,15 млн. зрителей.
2. Дерево Герники (L'Arbre de Guernica). 1975.
1.50. Премьера: 19.11.1975. Драма.
Режиссер Фернандо Арабаль.
0,15 млн. зрителей.
3. Обиженные неудачники (Les démerdards). 1975.
1.40. Премьера: 6.08.1975. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,15 млн. зрителей.
4. Красный ибис (L'Ibis rouge). 1975.
1.30. Премьера: 21.05.1975. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,15 млн. зрителей.
5. Воспоминания о Франции (Souvenirs d'en France). 1975.
1.30. Премьера: 3.09.1975. Комедия, мелодрама.
Режиссер Андре Тешине.
0,14 млн. зрителей.
6. Черная луна (Black Moon). 1975.
1.40. Премьера: 24.09.1975. Фантастика.
Режиссер Луи Маль.
0,14 млн. зрителей.
7. Разлом (La Faille). 1975.
1.47. Премьера: 18.06.1975. Драма.
Режиссер Питер Фляйшман.
0,13 млн. зрителей.
8. Вы не возьмете его на небо (Vous ne l'emporterez pas au paradis). 1975
1.27. Премьера: 14.05.1975. Комедия.
Режиссер Франсуа Дюпон-Миди.
0,1 млн. зрителей.
9. Слишком – это слишком (Trop c'est trop). 1975
1.35. Премьера: 5.06.1975. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
0,1 млн. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
В 1976-м году планку в 1 млн. зрителей сумел преодолеть только 19 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,7 млн. до 5,8 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1976 года был довольно разнообразен: шесть комедий, два детектива/триллера, драма.
В отличие от 1974 и 1975 годов, в 1976 году в десятку лидеров не удалось войти ни одному фильму для «взрослых».
Более того, «фильмам для взрослых» («Испытательница», «Последняя женщина», «Край», с аудиторией от 0,7 до 0,9 млн. зрителей) не удалось войти даже в десятку лидеров французского проката. И это, несмотря на то, что в «Последней женщине» Марко Феррери в главных и весьма эпатажных ролях снялись Жерар Депардье и Орнелла Мути, а в мелодраме «Край» – Сильви Кристель (сыгравшая ранее во фривольной «Эмманюэль», которая во Франции дерзко заняла первое место по посещаемости в 1974 году).
На первом месте во французском кинопрокате 1976 года оказалась комедия Клода Зиди «Крылышко или ножку», которая после короткого перерыва снова вознесла на вершину бокс-офиса короля смеха Луи де Фюнеса…
Зато впервые за несколько лет в десятке прокатных триумфаторов не было ни одной комедии с участием группы «Шарло». Не вошли в десятку лидеров и комедии с Пьером Ришаром, хотя и подобрались к ней довольно близко…
1976 год стал последним годом жизни знаменитого французского актера Жана Габена (1904-1976). Комедия с его участием под названием «Святой год» заняла 18-е место в прокате (1,1 млн. зрителей).
Второе и третье место во французском кинопрокате 1976 года заняли фривольные комедии: «К нам, маленькие англичанки!» Мишеля Ланга, «И слоны бывают неверны» Ива Робера.
Как и в 1975 году, в десятке лидеров 1976 года оказался два фильма с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли: это были триллеры/детективы «Труп моего врага» Анри Вернея и «Наводчик» Филиппа Лабро.
Прокат 1976 года оказался удачным и для Анни Жирардо, у которой в десятку лидеров тоже вошли два фильма: драма «Доктор Франсуаза Гайан» и комедия «Беги, чтобы я тебя поймала».
После большого перерыва в десятке лидеров оказался и фильм Франсуа Трюффо: его комедия «Карманные деньги» собрала 1,8 млн. зрителей и оказалось на восьмом месте по результатам французского проката 1976 года.
В то же время авторские фильмы «Месье Кляйн» Джозефа Лоузи (где Ален Делон, возможно, сыграл свою лучшую роль в карьере) и «Жилец» Романа Поланского сумели собрать от 0,5 млн. до 0,7 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
Линия политического кинематографа («Сиятельные трупы» и др.) во французском кинопрокате 1976 года значительно утратила свои позиции.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1976 года в советский кинопрокат попали четыре фильма, из них – два с участием Анни Жирардо и один – с участием Жана-Поля Бельмондо и Бруно Кремера.
Во французском кинопрокате картина Франсуа Трюффо «Карманные деньги» заняла восьмое место и собрала довольно редкое для творчества этого режиссера число зрителей – 1,8 млн. (аналог примерно 9 млн. зрителей в СССР). Однако в СССР эта картина прошла с куда менее впечатляющими показателями: за первый год демонстрации ее посмотрели только 5,7 млн. зрителей. По-видимому, взрослая аудитория в СССР сочла эту ленту слишком детской, а советских детей она не заинтересовала…
Драму «Доктор Франсуаза Гайан» (четвертое место во французском кинопрокате и 2,6 млн. зрителей) в СССР увидело аналогичное (с учетом разницы в населении стран) число зрителей: 14,9 млн.
Комедию «Беги, чтобы я тебя поймала» (девятое место во французском кинопрокате и 1,7 млн. зрителей) в СССР смотрели гораздо охотнее: в 1978 году в советском кинопрокате она (под названием «Знакомство по брачному объявлению») собрала 24,9 млн. зрителей.
А вот «Наводчик», который во Франции был десятым в списке лидеров (с результатом 1,7 млн. зрителей), в 1978 году стал поистине триумфатором советского кинопроката: 33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации (этот фильм в СССР шел под названием «Частный детектив»).
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1976 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных по сюжету фильмов («К нам, маленькие англичанки!», «И слоны бывают неверны»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (возможно, в эту категорию попала, например, комедия «Крылышко или ножку»);
Правда, в советский кинопрокат попало еще восемь фильмов из репертуара французского кинопроката 1976 года, которые не вошли в десятку лидеров.
К примеру, знаменитая масштабная эпопея Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век», несмотря на всю ее «прогрессивность и демократичность», в 1970-х сильно испугала советских цензоров смелыми сценами, и в итоге вышла в советский кинопрокат с большим опозданием – с 21 мая 1990 года. В итальянском кинопрокате это был один из самых кассовых фильмов за всю историю: 10,4 млн. зрителей (аналог примерно 47 млн. зрителей в СССР). Да и во Франции ее посещаемость была высокой (11-е место в кинопрокате и 1,7 млн. зрителей). Однако в перестроечном Советском Союзе по причине тогдашнего видеобума эта картина прошла более чем скромно…
С большим опозданием появилась на советских экранах и драма «Месье Кляйн» – с 9 декабря 1991 года. Во Франции эта значительная картина сумела собрать 0,7 млн. зрителей. В СССР, оказавшемся в декабре 1991 года на грани распада, она оказалась практически незамеченной…
Остальные четыре картины вышли в советский кинопрокат довольно оперативно – в 1978-1979 годах.
Наибольший успех из них имела комедия с Пьером Ришаром «Игрушка» (15-е место во французском прокате и 1,2 млн. зрителей): в СССР за первый год демонстрации ее посмотрело 25,3 млн. зрителей. Спустя годы в США и во Франции было снято два ремейка этой картины, но они были расценены (и публикой, и кинопрессой) как бледные тени оригинала Франсиса Вебера…
Политическую драму «Сиятельные трупы» (21-е место во французском прокате и 1 млн. зрителей) в СССР смотрели тоже с большим энтузиазмом, чем во Франции: за первый год демонстрации ее посмотрело 12,4 млн. зрителей.
Точные данные о количестве зрителей в советском кинопрокате у фильмов «Ф… как Фербенкс» («Он хотел жить»), «Вендетта по-корсикански» и «Невинный», к сожалению, (пока?) недоступны, хотя они, разумеется, не были чемпионами кассы в СССР…
Наибольший успех в СССР выпал на долю приключенческого фильма совместного производства Италии, Франции и Испании «Белый клык», который при весьма низкой посещаемости во Франции (около ста тысяч зрителей) и 4,8 млн. зрителей в Италии в советских кинозалах сумел собрать 30,1 млн. зрителей. Популярность этой ленте в СССР, скорее всего, принесли дети и подростки, обожавшие киносюжеты о животных и приключения.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 12 картин из репертуара французских кинопроката 1976 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
10. Наводчик (L'Alpagueur). 1976.
1.50. Премьера: 7.03.1976. Детектив, триллер.
Режиссер Филипп Лабро.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Частный детектив») – с 28 августа 1978. 33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1976 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 35 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Свет» Жанны Моро, «Жанна Дельман» Шанталь Акерман, «Здесь и там» Жана-Люка Годара и др.), но в подавляющем большинстве доминировали фильмы категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало два фильма.
Благодаря популярности Франко Неро, экранизация повести Джека Лондона «Белый клык» в Италии собрала внушительную аудиторию – 4,8 млн. зрителей. Однако во Франции она привлекла всего около ста тысяч зрителей. Зато в СССР, где дети и подростки не на шутку увлеклись экранными приключениями, «Белый клык» привлек к экранам кинозалов 30,1 млн. зрителей.
Криминальная комедия «Сильнодействующие средства» (во Франции ее постиг кассовый провал, её посмотрело всего около ста тысяч зрителей) была выпущена в советский кинопрокат под названием «Вендетта по-корсикански» и вызвала куда больший интерес.
26. Дуэль (Duelle). 1976.
2.01. Премьера: 15.09.1976. Мелодрама, фантастика.
Режиссер Жак Риветт.
0,01 млн. зрителей.
27. Бидонвиль (La Ville bidon). 1975.
1.30. Премьера: 14.01.1976. Драма.
Режиссер Жак Баратье.
0,01 млн. зрителей.
28. Уникальная девушка (Une fille unique). 1976.
1.50. Премьера: 24.11.1976. Комедия, драма.
Режиссер Филип Наун.
0,01 млн. зрителей.
29. Груди Лолы (Les lolos de Lola). 1976.
1.23. Премьера: 11.02.1976. Комедия.
Режиссер Бернар Дюбуа.
0,01 млн. зрителей.
30. Здесь и там (Ici et ailleurs). 1976.
Премьера: 15.09.1976. Эссе.
Режиссеры: Жан-Люк Годар, Анн-Мари Мельвиль и Жан-Пьер Горен.
0,01 млн. зрителей.
31. Неразумное животное (Un animal doué de déraison). 1976.
1.33. Премьера: 24.03.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Каст.
0,01 млн. зрителей.
32. Винсент поставил осла на одном лугу и пошел на другой (Vincent mit l'âne dans un pré et s'en vint dans l'autre). 1976.
1.47. Премьера: 12.05.1976. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Зукка.
5,8 тыс. зрителей.
33. Я, Пьер Ривер (Je suis Pierre Rivière). 1976.
1.20. Премьера: 7.05.1976. Драма.
Режиссер Кристина Липинска.
5,7 тыс. зрителей.
34. Игра одиночки (Le jeu du solitaire). 1976.
1.30. Премьера: 24.11.1976. Драма.
Режиссер Жан-Франсуа Адам.
5,3 тыс. зрителей.
35. Хрустальная колыбель (Le Berceau de cristal). 1976.
1.20. Премьера: 15.12.1976. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
4,7 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)
В 1977-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 15 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х и 1960-х, но и первой половины 1970-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,4 млн. до 3,2 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1977 года был довольно разнообразен: комедии, детективы, драмы.
Как и в 1974 и 1975 годах, в 1977 году в десятку лидеров снова удалось войти картине для «взрослых» («Билитис» Дэвида Хэмилтона: 10 место и 1,4 млн. зрителей).
На первое место во французском кинопрокате 1977 года вышла комедия Клода Зиди «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо.
В десятке лидеров оказался и фильм с Аленом Делоном «Смерть негодяя» (шестое место и 1,8 млн. зрителей).
А вот картин с Луи де Фюнесом, группой «Шарло» и Пьером Ришаром на сей раз в первой десятке французского кинопроката не было…
Второе и третье места во французском кинопрокате 1977 года заняли довольно фривольные комедии: «Ментоловый дьявол» и «Мы все попадем в рай».
Прокат 1977 года оказался удачным для режиссера Ива Буассе, две драмы которого («Следователь Файар по прозвищу «Шериф» и «Лиловое такси») разделили 8 и 9 места среди кассовых хитов, собрав от 1,5 млн. до 1,8 млн. зрителей.
В десятку лидеров вошли также фильмы признанных мастеров жанрового кино: Клода Зиди, Ива Робера, Жоржа Лотнера и др.
Авторские фильмы Франсуа Трюффо, Луиса Бунюэля, Ален Рене, Валерио Дзурлини, Аньес Варда сумели собрать от трехсот тысяч до миллиона зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1977 года в советский кинопрокат (в 1979 и 1980 годах) попали три фильма.
Комедию «Чудовище» в СССР ждал грандиозный успех: 41,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Детективы / криминальные драмы «Смерть негодяя» и «Следователь Файар по прозвищу «Шериф» в СССР были также встречены с энтузиазмом, хотя и меньшим: 25,4 млн. и 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1977 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных по сюжету фильмов («Билитис», «Мы все попадем в рай»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов;
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Симоны Синьоре, осмелившейся резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Синьоре сыграла главную роль в фильме «Вся жизнь впереди»).
Правда, в советский кинопрокат (во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х) попали еще пять фильмов из репертуара французского кинопроката 1977 года (во Франции они собрали от 30 тысяч до 1,1 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Кружевница», «Последний поцелуй», «Пустыня Тартари», «Глория» и «Возвращение Белого клыка».
Понятное дело, что из них наибольший успех в СССР имел приключенческий фильм «Возвращение Белого клыка»: 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 8 картин из репертуара французских кинопроката 1977 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Чудовище (L'Animal). 1977.
1.40. Премьера: 5.10.1977. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
3,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 мая 1980: 41,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Ментоловый дьявол / Мятная содовая (Diabolo menthe). 1977.
1.37. Премьера: 14.12.1977. Комедия, драма.
Режиссер Диана Кюрис.
3,0 млн. зрителей.
3. Мы все попадем в рай (Nous irons tous au paradis). 1977.
1.50. Премьера: 9.11.1977. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,1 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1977 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 22 французских фильма.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Вероятно, дьявол» Робера Брессона, «Алиса, или Последний побег» Клода Шаброля, «Вера Бакстер» и «Грузовик» Маргарет Дюра и др.).
В 1950-х – 1960-х годах многие фильмы Кристиана-Жака входили в число лидеров французского проката, собирая миллионы зрителей. В 1977 году музкомедия Кристиана-Жака «Парижская жизнь» неожиданно вошла в число аутсайдеров: она привлекла в кинозалы всего около сорока тысяч зрителей. Скорее всего, зрителям второй половины 1970-х эта лента показалась слишком старомодной…
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров французского кинопроката 1977 года попали только приключенческая лента «Возвращение Белого клыка» и мелодрама «Глория», поставленная Клодом Отан-Лара (во французском кинопрокате 1977 году она сумела собрать всего около 50 тысяч зрителей).
20. Ванесса (Vanessa). 1977.
1.31. Премьера: 18.05.1977. Эротическая мелодрама.
Режиссер Хуберт Франк.
0,03 млн. зрителей.
21. Образцовая пара / Пара свидетелей (Le Couple témoin). 1977.
1.41. Премьера: 30 mars 1977. Комедия.
Режиссер Уильям Кляйн.
0,02 млн. зрителей.
22. Ученики чародеев (Les Apprentis sorciers). 1977.
1.30. Премьера: 28.09.1977. Детектив.
Режиссер Эдгардо Козарински.
2,1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)
В 1978-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 18 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,9 млн. до 5,4 млн. зрителей.
В жанровом спектре десятки лидеров французского кинопроката 1978 года с огромным отрывом от драм и мелодрам лидировали комедии.
Как и 1974, 1975 и 1977 годах, в 1978 году в десятку лидеров французского кинопроката вошли довольно фривольные ленты для «взрослых», весьма сомнительные с точки зрения официальной советской морали.
Достаточно сказать, что на первое место во французском кинопрокате 1978 года вышла комедия «Клетка для безумцев» Эдуара Молинаро, где лихо обыгрывалась тема ЛГБТ. Кстати, это был первый фильм подобной тематики, который во французском кинопрокате оказался на вершине бокс-офиса.
Довольно фривольными были сюжеты комедий «Отель на пляже» Мишеля Ланга (четвертое место во французском прокате, 2,8 млн. зрителей) и «Загорелые» Патриса Леконта (шестое место во французском прокате, 2,3 млн. зрителей).
После небольшого перерыва в десятку лидеров французского кинопроката снова вернулись комедии с Луи де Фюнесом («Склока» Клода Зиди, третье место в прокате и 2,8 млн. зрителей) и Пьером Ришаром («Побег» Жерара Ури, второе место и 2,9 млн. зрителей; «Я стеснительный, но я лечусь» в режиссуре самого актера: пятое место и 2,8 млн. зрителей).
Как у Пьера Ришара, у Анни Жирардо также оказалось два фильма в «золотой десятке»: «Склока» и «Ключ в двери».
А вот картин с участием Жана-Поля Бельмондо, Алена Делона и группы «Шарло» в золотой десятке коммерческого успеха на сей раз не было…
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката 1978 года вошли фильмы признанных мастеров жанрового кино: Эдуара Молинаро, Жерара Ури, Клода Зиди, Мишеля Ланга, Клода Соте, Ива Буассе и др.
Политический кинематограф занимал во французском кинопрокате 1978 года скромное место, но зато был представлен фильмами высокого художественного уровня: «Бабочка на плече» Жака Дере, «В интересах государства» Андре Кайата, «Досье № 51» Мишеля Девиля и др.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1978 года в советский кинопрокат попали всего два фильма.
Мелодрама Клода Соте «Простая история» (седьмое место во французском прокате и 2,3 млн. зрителей) вышла на экраны советских кинотеатров относительно оперативно – в 1981 году. А вот комедия Жерар Ури «Побег» (второе место во французском проката и 2,9 млн. зрителей) хотя и задержалось с выходом в СССР (скорее всего, по финансовым причинам) на целое десятилетие, но все равно сумела собрать свыше двадцати миллионов зрителей.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1978 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных (по советским меркам) фильмов («Клетка для безумцев», «Отель на пляже», «Загорелые»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, это касалось, например, комедии «Склока»).
Правда, в советский кинопрокат из фильмов вне французской «золотой десятки» кинопроката 1978 года попали (во второй половине 1970-х и начале 1980-х) еще семь картин (во Франции они собрали от сорока тысяч до 0,9 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Осенняя соната», «Любовь под вопросом», «В интересах государства», «Доля огня» («Неизбежная жертва»), «Федора», «Порядок и безопасность в мире» («Гибель мадам Леман») и «Народный роман».
При этом с фильмом Марио Моничелли «Народный роман», собравшем в Италии около шести миллионов зрителей, во французском кинопрокате произошла типичная для многих итало-французских лент, снятых без участия французских кинозвезд история: ее посмотрели в кинозалах только сорок тысяч французов. А вот в СССР эта картина с Орнеллой Мути и Уго Тоньяцци прошла с огромным успехом: 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 9 картин из репертуара французских кинопроката 1978 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
2. Побег (La Carapate). 1978.
1.40. Премьера: 11.10.1978. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 сентября 1989: 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным – 21,2 млн. зрителей).
50. Федора (Fedora). 1977.
1.56. Премьера: 13.09.1978. Драма.
Режиссёр Билли Уайдлер.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 марта 1981.
51. Носок с сюрпризом (Chaussette surprise). 1978.
1.35. Премьера: 14.06.1978. Комедия.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
0,2 млн. зрителей.
52. Жюдит Терпов (Judith Therpauve). 1978.
2.05. Премьера: 6.10.1978. Драма.
Режиссер Патрис Шеро.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1978 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 17 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Зеленая комната» Франсуа Трюффо, «Виоланта» Даниэля Шмида и др.).
Но с другой стороны, в этот же список попал фильм недавнего триумфатора французского кинопроката Жюста Жакена (его «Эмманюэль» в 1974 году занимала во французском кинопрокате первое место по посещаемости) «Последний романтический любовник», сумевший собрать всего около ста тысяч зрителей.
Еще один корифей кассы – Жан Жиро (на его счету сверхуспешный комедийный киносериал про похождения жандарма в исполнении Луи де Фюнеса) потерпел неожиданный провал с комедий «Гороскоп», которой заинтересовались также всего около ста тысяч французов.
Аналогичный результат во французском прокате 1978 года столь же неожиданно получила и эротическая мелодрама «Внутри монастыря». Ведь, казалось бы, в прошлые годы ленты Валериана Боровчика с эпатажными сюжетами и обильными «ню» пользовались успехом у публики. Но не в этот раз…
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров на сей раз попали только два фильма.
Сильная смесь психологической драмы и триллера под названием «Порядок и безопасность в мире» (во Франции ее посмотрело почему-то всего около 50-ти тысяч зрителей) вышла на экраны СССР в 1980 году под названием «Гибель мадам Леман».
А вот с «Народным романом» Марио Моничелли во французском кинопрокате произошла история, типичная для многих итало-французских картин, где не снимались франкофонные звезды: ее посещаемость составила всего около сорока тысяч зрителей.
В Италии и СССР этот фильм ожидал настоящий кассовый успех. «Народный роман» посмотрело 5,9 млн. итальянцев (что примерно равнялось 26 млн. зрителей в СССР). А в советском кинопрокате «Народный роман» привлек в кинозалы еще больше зрителей – 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Горный перевал (Passe montagne). 1978.
1.51. Премьера: 8.11.1978. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Франсуа Стевенен.
0,04 млн. зрителей.
13. Черепаха на спине (La tortue sur le dos). 1978.
1.50. Премьера: 1978. Комедия, драма.
Режиссер Люк Беро.
0,03 млн. зрителей.
14. Второе дыхание (Un second souffle). 1978.
1.35. Премьера: 13.09.1978. Мелодрама.
Режиссер Жерар Блен.
0,03 млн. зрителей.
15. Виоланта (Violanta). 1978.
1.35. Премьера: 22.03.1978. Фантастика.
Режиссер Даниэль Шмид.
0,03 млн. зрителей.
16. Баррикада на рассвете (La Barricade du point du jour). 1978.
1.50. Премьера: 12.11.1978. Драма.
Режиссер Рене Ришон.
0,02 млн. зрителей.
17. Бартлби (Bartleby). 1978
1.36. Премьера: 1.03.1978. Драма.
Режиссер Морис Роне.
7,6 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)
В 1979-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 16 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,6 млн. до 6,3 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1979 года был на редкость разнообразен, в нем, вопреки традициям прежних лет, преобладали не комедии, а драмы.
Как и в 1974-1975 и 1977-1978 годах, в 1979 году в десятку лидеров вошла картина для «взрослых». На сей раз это была лента «А как же нежность? Бордель!» Патрика Шульмана (третье место и 3,4 млн. зрителей). Остальные «смелые ленты» остались за бортом первой тридцатки кассовых лидеров…
На первом месте во французском кинопрокате 1979 года оказалась комедия Жана Жиро «Жандарм и инопланетяне» (6,3 млн. зрителей) с Луи де Фюнесом в главной роли. Потерпев в 1978 году сокрушительный кассовый провал с лишенной звезд первой величины комедией «Гороскоп», Жан Жиро не стал больше рисковать и удачно вернулся к своему «старому доброму» киносериалу о веселых похождениях жандарма…
После небольшого перерыва в десятку лидеров французского кинопроката снова вернулись фильмы с участием Жана-Поля Бельмондо и Алена Делона.
Бельмондо сыграл главную роль в остросюжетном фильме «Полицейский или бандит» (второе место во французском проката и 4 млн. зрителей). А Делон – в драме «Военврач» (девятое место в прокате и 1,7 млн. зрителей).
1979 год был весьма удачным для Ива Монтана: сразу два фильма (при этом далеких от развлекательности) с его участием вошли в десятку зрительских предпочтений французов («И… как Икар» и «Свет женщины»).
А вот картин с участием Пьера Ришара и группы «Шарло» в десятке прокатных лидеров на сей раз не было…
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката вошли фильмы признанных мастеров жанрового кино: Жана Жиро, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Патриса Леконта и др.
Отметим также, что в десятке лидеров оказался и мастерски поставленный фильм Романа Поланского «Тэсс» с Настасьей Кински в главной роли (пятое место в прокате и 1,9 млн. зрителей).
И хотя политический кинематограф занимал во французском кинопрокате 1979 года скромное место, он был представлен, например, сильным фильмом «И… как Икар» Анри Вернея.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1979 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Три из них вышли на экраны кинозалов СССР довольно оперативно – в 1981-1982 годах.
Комедия «Жандарм и инопланетяне» (первое место в кинопрокате Франции и 6,3 млн. зрителей – аналог 31 млн. зрителей в СССР) собрала в советском кинопрокате 35,3 млн. зрителей.
Фильм «Полицейский или бандит (второе место в кинопрокате Франции и 4 млн. зрителей – аналог 20 млн. зрителей в СССР) привлек в советских кинозалах еще большую аудиторию – 38,9 млн.
Данные посещаемости мелодрамы «Тэсс» в советском кинопрокате (пока?) недоступны, как, впрочем, и данные проката криминальной драмы «Война полиций» и комедии «Загорелые на лыжах», которые оказалась на советских экранах только в 1991 году…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1979 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных (по советским меркам) фильмов («А как же нежность? Бордель!»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов;
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главные роли в фильмах «И… как Икар» и «Свет женщины»). Кстати, эта тенденциях сохранялась вплоть до эпохи «перестройки»...
Правда, в советский кинопрокат (в начале 1980-х) попали семь фильмов (во Франции они собрали от десяти тысяч до 0,9 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров французского кинопроката 1979 года: «Удар головой», «Говорите… мне интересно!», «Маленькая красивая деревня», «Собаки в городе», «Я научу вас любить жизнь», «Меланхолическая малышка» и «Шарль и Люси». В СССР эти картины также не стали чемпионами кассы…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских кинопроката 1979 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
11. Время отпусков (Le temps des vacances). 1978.
1.35. Премьера: 24.01.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Виталь.
1,4 млн. зрителей.
12. Красный свитер (Le Pull-over rouge). 1979.
2,0. Премьера: 7.11.1979. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Драш.
1,4 млн. зрителей.
13. Порыв сирокко (Le Coup de sirocco). 1979.
1.42. Премьера: 18.04.1979. Драма.
Режиссер Александр Аркади.
1,4 млн. зрителей.
14. Смелей, бежим (Courage, fuyons). 1979.
1.40. Премьера: 17.10.1979. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
1,2 млн. зрителей.
15. Шарло в изгнании (Les Charlots en délire). 1979.
1.30. Премьера: 24.10.1979. Комедия.
Режиссер Ален Басние.
1,1 млн. зрителей.
16. Я держу тебя, ты держишь меня за короткую бороду (Je te tiens, tu me tiens par la barbichette). 1979.
1.38. Премьера: 4.04.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Янн.
1,1 млн. зрителей.
17. Дон Жуан (Don Giovanni). 1979.
2.56. Премьера: 6.11.1979. Драма, комедия, опера.
Режиссер Джозеф Лоузи.
1,0 млн. зрителей.
18. Гуляка / Кавалер (Le Cavaleur). 1978.
1.44. Премьера: 17.01.1979. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
1,0 млн. зрителей.
19. Лицо другого (La Gueule de l'autre). 1979.
1.40. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Пьер Черниа.
1,0 млн. зрителей.
20. Бригада Мондена: секта Марракеша (Brigade mondaine: la secte de marrakech). 1979.
1.30. Премьера: 1.08.1979. Криминальная драма.
Режиссер Эдди Маталон.
1,0 млн. зрителей.
21. Разгневанный мужчина (L'Homme en colère). 1979.
1.45. Премьера: 14.03.1979. Триллер.
Режиссер Клод Пиното.
0,9 млн. зрителей.
22. Удар головой (Coup de tête). 1979.
1.29. Премьера: 14.02.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Жак Анно.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1981.
23. Черная серия (Série noire). 1979.
1.51. Премьера: 25.04.1979. Криминальная драма.
Режиссер Ален Корно.
0,9 млн. зрителей.
24. Канавы рая (Les Égouts du paradis). 1979.
1.55. Премьера: 14.03.1979. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,8 млн. зрителей.
25. Холодные закуски (Buffet froid). 1979.
1.29. Премьера: 19.12.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Бертран Блие.
0,8 млн. зрителей.
26. Откровенность за откровенность (Confidences pour confidences). 1978.
1.50. Премьера: 3.01.1979. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Тома.
0,7 млн. зрителей.
27. Сестры Бронте (Les Soeurs Brontë). 1979.
1.55. Премьера: 9.05.1979. Драма.
Режиссер Андре Тешине.
0,7 млн. зрителей.
28. За нас двоих (À nous deux). 1979.
1.52. Премьера: 23.05.1979. Приключения, драма.
Режиссер Клод Лелуш.
0,7 млн. зрителей.
29. Говорите… мне интересно! (Cause toujours... tu m'intéresses!). 1979.
1.37. Премьера: 18.04.1979. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 августа 1980.
30. Глуп, но дисциплинирован (Bête, mais discipliné). 1979.
1.35. Премьера: 22.08.1979. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
0,7 млн. зрителей.
31. До свидания… до понедельника (Au revoir... à lundi). 1979.
1.57. Премьера: 22.08.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,7 млн. зрителей.
32. Школа окончена (L'École est finie). 1979.
1.37. Премьера: 10.10.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Оливье Нолен.
0,6 млн. зрителей.
33. Странная (La Drôlesse). 1979.
1.30. Премьера: 23.05.1979. Мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,6 млн. зрителей.
34. Дуэт на диване (Duos sur canapé). 1979.
1.25. Премьера: 7.11.1979. Комедия.
Режиссер Марк Камолетти.
0,6 млн. зрителей.
35. Мы приехали сюда, чтобы повеселиться (On est venu là pour s'éclater). 1979.
1.35. Премьера: 26.09.1979. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,5 млн. зрителей.
36. Лoра, или Летние тени (Laura ou les ombres de l'été). 1979.
1.35. Премьера: 28.11.1979. Эротическая мелодрама.
Режиссер Дэвид Хэмилтон.
0,5 млн. зрителей.
37. Маленькая красивая деревня (Un si joli village...). 1979.
1.56. Премьера: 28.02.1979. Криминальная драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1980.
38. Девушка-подросток (L'Adolescente). 1978.
1.34. Премьера: 24.01.1979. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жанна Моро.
0,4 млн. зрителей.
39. Ускользающая любовь (L'Amour en fuite). 1978.
1.34. Премьера: 24.01.1979. Мелодрама, комедия.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,4 млн. зрителей.
40. Ставок больше нет (Rien ne va plus). 1979.
1.40. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Мишель Рибе.
0,4 млн. зрителей.
41. Победитель (Le Gagnant). 1979.
1.26. Премьера: 28.11.1979. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,4 млн. зрителей.
42. Собаки / Собаки в городе (Les Chiens). 1979.
1.40. Премьера: 7.03.1979. Драма.
Режиссер Ален Жессуа.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Собаки в городе») с октября 1980.
43. Нежная корова (Tendrement Vache). 1979.
1.34. Комедия.
Режиссер Серж Пенар.
0,4 млн. зрителей.
44. Сначала стань бакалавром (Passe ton bac d'abord). 1979.
1.26. Премьера: 29.08.1979. Комедия.
Режиссер Морис Пиала.
0,3 млн. зрителей.
45. Закусить удила (Le Mors aux dents). 1979.
1.35. Премьера: 12.09.1979. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман.
0,3 млн. зрителей.
46. Взрослые дети / Они выросли, эти малыши (Ils sont grands, ces petits). 1979.
1.30. Премьера: 14.03.1979. Комедия.
Режиссер Жоэль Сантони.
0,3 млн. зрителей.
47. Мы будем худеть вместе (Nous maigrirons ensemble). 1979.
1.40. Премьера: 15.08.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Вокоре.
0,3 млн. зрителей.
48. Развод (Le Divorcement). 1979.
2,0. Премьера: 1979. Комедия.
Режиссер Пьер Бару.
0,3 млн. зрителей.
49. Дух семьи (L'Esprit de famille). 1979.
1.30. Премьера: 28.02.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
0,2 млн. зрителей.
50. Плачущая женщина (La Femme qui pleure). 1978.
1.32. Премьера: 10.01.1979. Мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
51. Партнер (L'Associé). 1979.
1.34. Премьера: 22.08.1979. Комедия.
Режиссер Рене Генвиль.
0,2 млн. зрителей.
52. Инструктор по плаванию (Le Maitre-nageur). 1979.
1.30. Премьера: 28.03.1979. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Луи Трентиньян.
0,2 млн. зрителей.
53. Мартен и Леа (Martin et Léa). 1978.
1.30. Премьера: 31.01.1979. Мелодрама.
Режиссер Ален Кавалье.
0,2 млн. зрителей.
54. Фигурный бекон (La frisée aux lardons). 1978.
1.27. Премьера: 17.01.1979. Комедия.
Режиссер Ален Жаспар.
0,2 млн. зрителей.
55. Шумовые помехи (Tapage nocturne). 1979.
1.34. Премьера: 26.09.1979. Мелодрама.
Режиссер Катрин Брейа.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1979 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров, включая «фильмы для взрослых». Например, в аутсайдерах оказалась вторая подряд работа Валериана Боровчика. На сей раз – «Героини зла»…
В советский кинопрокат из всего списка прокатных неудачников на сей раз попали (в первой половине 1980-х) три фильма: «Я научу вас любить жизнь» («Я заставлю вас любить жизнь»), «Меланхолическая малышка», «Шарль и Люси». Как и во Франции в СССР эти, по большому счету, средние по художественным качествам картины, заметным успехом не пользовались…
1. Я так давно тебя люблю (Il y a longtemps que je t'aime). 1979.
1.33. Премьера: 19.09.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
0,1 млн. зрителей.
2. В самом конце скамейки (Au bout du bout du banc). 1979.
1.40. Премьера: 6.06.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Петер Кассовиц.
0,1 млн. зрителей.
3. Персеваль Галльский (Perceval le Gallois). 1978.
2.20. Премьера: 7.02.1979. Драма.
Режиссер Эрик Ромер.
0,1 млн. зрителей.
4. Героини зла (Les Héroïnes du mal). 1979.
1.49. Премьера: 7.03.1979. Эротическая мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,1 млн. зрителей.
5. Возвращение к возлюбленной (Retour à la bien-aimée). 1979.
1.40. Премьера: 2.05.1979. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Франсуа Адам.
0,1 млн. зрителей.
6. Послушай, посмотри… (Écoute voir...). 1978.
2.04. Премьера: 7.03.1979. Детектив, триллер.
Режиссер Хьюго Сантьяго.
0,1 млн. зрителей.
7. Ловушка для глупцов (Le Piège à cons). 1979.
1.30. Премьера: 17.10.1979. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,1 млн. зрителей.
8. Но где же Орникар (Mais où et donc Ornicar). 1979.
1.50. Премьера: 28.02.1979. Драма.
Режиссер Бертран ванн Эфентер.
0,1 млн. зрителей.
9. Телом к сердцу (Corps à coeur). 1979.
2.01. Премьера: 4.07.1979. Мелодрама.
Режиссер Поль Веккиали.
0,06 млн. зрителей.
10. Бобо Жакко (Bobo Jacco). 1979.
1.30. Премьера: 7.11.1979.
Режиссер Вальтер Баль.
0,06 млн. зрителей.
11. Пока, парни (Ciao, les mecs). 1979.
1.40. Премьера: 27.06.1979. Комедия.
Режиссер Серджо Гобби.
0,05 млн. зрителей.
12. Крепкие объятия (Gros Calin). 1979.
1.35. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Равсон.
0,05 млн. зрителей.
13. Усыновление (L'Adoption). 1978.
1.29. Премьера: 10.01.1979. Драма.
Режиссер Марк Грюнебаум.
0,05 млн. зрителей.
14. Зоопарк Зеро (Zoo Zero). 1979.
1.41. Премьера: 9.05.1979. Фантастика.
Режиссер Ален Флейшер.
0,04 млн. зрителей.
15. Позволь мне мечтать (Laisse-moi rêver). 1979.
1.30. Премьера: 09.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Робер Менегоз.
0,04 млн. зрителей.
16. Солдатики на прогулке (Les bidasses en vadrouille). 1979.
1.35. Премьера: 14.02.1979. Комедия.
Режиссер Критиан Каза.
0,03 млн. зрителей.
17. Морозоустойчивые (Les givrés). 1979.
1.30. Премьера: 28.03.1979.
Режиссер Ален Жаспар.
0,03 млн. зрителей.
18. Мессидор (Messidor). 1979.
2.03. Премьера: 14.03.1979. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,03 млн. зрителей.
19. Безмолвный город (La ville des silences). 1979.
1.40. Премьера: 14.11.1979. Детектив.
Режиссер Жан Марбёф.
0,03 млн. зрителей.
20. Новое поколение (New Generation). 1979.
1.35. Премьера: 21.02.1979. Мюзикл.
Режиссер Жан-Пьер Лоу Легофф.
0,03 млн. зрителей.
21. Балкон в лесу (Un balcon en forêt). 1979.
2.42. Премьера: 28.02.1979. Драма.
Режиссер Мишель Митрани.
0,03 млн. зрителей.
22. Это безумие... но мы начинаем (C'est dingue.. mais on y va). 1978.
1.35. Премьера: 10.01.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,03 млн. зрителей.
23. Я научу вас любить жизнь / Я заставлю вас любить жизнь (Je vous ferai aimer la vie). 1978.
1.35. Премьера: 31.01.1979.
Режиссер Серж Корбер.
0,03 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 января 1982.
24. Эсгибиционизм-79 (Exhibition 79). 1979.
1.30. Премьера: 11.07.1979.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
0,03 млн. зрителей.
25. Полуденные демоны (Démons de midi). 1979.
1.43. Премьера: 28.11.1979. Драма.
Режиссер Кристиан Пориль.
0,03 млн. зрителей.
26. Прекрасные манеры (Les belles manières). 1979.
1.26. Премьера: 25.04.1979. Мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Гиге.
0,02 млн. зрителей.
27. Счастливые лагеря отдыха (Les joyeuses colonies de vacances). 1979.
1.35. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,02 млн. зрителей.
28. Улица Пье-де-Грю (Rue du Pied de Grue). 1979.
1.40. Премьера: 7.11.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Жак Гран-Жуан.
0,02 млн. зрителей.
29. Маленькие беглецы (Les Petites Fugues). 1978.
2.11. Премьера: 27.01.1979. Комедия, драма.
Режиссер Ив Ерсен.
0,02 млн. зрителей.
30. У героев не мерзнут уши (Les héros n'ont pas froid aux oreilles). 1978.
1.30. Премьера: 18.01.1979. Комедия.
Режиссер Шарль Неме.
0,02 млн. зрителей.
31. Черный барашек (Le mouton noir). 1979.
1.37. Премьера: 26.09.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Москардо.
0,02 млн. зрителей.
32. Пако Непогрешимый (Paco l'infaillible). 1979.
1.25. Премьера: 3.10.1979. Комедия.
Режиссер Дидье Одепен.
0,02 млн. зрителей.
33. Гипотеза похищенной картины (L'Hypothèse du tableau volé). 1979.
1.06. Премьера: 4.04.1979. Драма.
Режиссер Рауль Руис.
0,01 млн. зрителей.
34. Меланхолическая малышка (Melancoly Baby). 1979.
1.41. Премьера: 29.08.1979. Мелодрама.
Режиссер Кларис Габю.
0,01 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 февраля 1982.
35. Прекратите грести, вы падаете в пропасть! (Arrête de ramer, t'attaques la falaise!). 1979.
1.15. Премьера: 19.12.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Капюто.
3,3 тыс. зрителей.
36. Шарль и Люси (Charles et Lucie). 1979.
1.35. Премьера – 1979. Комедия.
Режиссёр Нелли Каплан.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с января 1984 года.
Федоров А.В. Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023.
М.: ОД «Информация для всех», 2024. 858 c.
Электронное справочное издание
Издатель: ОД «Информация для всех» E-mail contact(at)ifap.ru http://www.ifap.ru
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