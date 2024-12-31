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Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть II

История кино >>
31 декабря 2024
Данный справочник посвящен французскому кинопрокату, его лидерам и аутсайдерам. Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кино/медиакритиков, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа и кинопроката.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая.
Текст данного справочника частично написан при поддержке Государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации (2024 года).

Fedorov A. Leaders and outsiders of the French film distribution (among French films): 1945-2023. Moscow: SM "Information for All", 2024. 858 p.
This handbook is devoted to French film distribution, its leaders and outsiders. The handbook is intended for university professors, students, graduate students, researchers, film/media critics, journalists, as well as for the circle of readers who are interested in the problems of cinematography and film distribution.
Reviewers: Prof. Dr. Marina Tselykh, Prof. Dr. Anastasia Levitskaya.
© А.В. Федоров, Alexander Fedorov, 2024.
Очередь в кинотеатр «Ударник» на фильм в рамках «Недели французского кино» 1967 года.
фото: moslenta.ru
Введение
Какие французские игровые фильмы пользовались популярностью в кинопрокате Франции? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Цифры кинопосещаемости французских фильмов во французском кинопрокате взяты из киностатистических данных следующих источников: JP’s Box-Office и Sens crititique.
Основные цифры кинопосещаемости французских фильмов в советском кинопрокате взяты из киностатистических данных Госкино СССР (ДСП), РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009) и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина, Сергея Лаврова, журналиста Владимира Ергакова и французского киноведа Жоэля Шапрона (Joël Chapron) за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате.
Я благодарю также РГАЛИ, киноведа Евгения Нефёдова, профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко и Ангелину Рогальскую за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Данная книга продолжает серию монографий и справочников, опубликованных нами ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция. М.: ОД «Информация для всех», 2023 (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Американские и европейские фильмы в советском кинопрокате: данные посещаемости. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 144 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости советских фильмов: 1950-1990. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 66 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости польских фильмов в советском кинопрокате (1960-е – 1980-е годы). М.: ОД «Информация для всех», 2023. 28 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В., Левицкая А.А., Горбаткова О.И. Эволюция теоретических киноведческих концепций в журнале «Искусство кино» (1931-2021). М.: ОД «Информация для всех», 2023. 378 с. (pdf в свободном доступе)
Читать Французское кино в кинотеатрах СССР

Число французских фильмов, снимавшихся ежегодно, порой существенно отличалось.
С 1945 по 1950 год оно колебалось в диапазоне от 28 до 79 лент. В 1950-х – от 70 до 133. В 1960-х – от 117 до 154. В 1970-х – от 127 до 326. В 1990-х – от 108 до 150. С 2001 по 2010 год – от 172 до 203. В 2010-х – от 206 до 240 (Жанкола, 1985: 22; Savary, 2020: 17).
При этом французский киновед Жан-Пьер Жанкола отмечал, что необычный всплеск производства французских фильмов в конце 1970-х был связан с тем, что (в отсутствие массового распространения видеомагнитофонов) на экраны хлынул поток дешевых эротических лент, коих в 1978 году, например, было снято 157 (Жанкола, 1985: 22).
Порог рентабельности французских фильмов в кинопрокате зависит от многих факторов. Так французский киновед Ж.-П. Жанкола писал, что во Франции 1970-х коммерчески вполне успешным считался фильм, сумевший собрать в кинопрокате примерно 170 тыс. – 200 тыс. зрителей и выше. При этом, разумеется, речь шла о том, что 200 тыс. зрителей собрал камерный, малобюджетный фильм, а не грандиозный по затратам боевик, для которого, к примеру, даже миллион зрителей может считаться коммерческим провалом.
первой десятке чемпионов французского кинопроката за всю историю кино Франции находятся фильмы, собравшие от 10,3 млн. зрителей до 20,5 млн. зрителей. А чтобы попасть в первую сотню лидеров французского кинопроката картине, нужно было преодолеть порог в 5 млн. зрителей.
С учетом того, что население СССР было примерно в пять раз больше населения Франции, 5 млн. зрителей во французском кинопрокате соответствовало 25 млн. зрителей в прокате советском, что весьма впечатляет, т.к. за всю историю кинопроката СССР советских фильмов, собравших более 25 млн. зрителей, было около 430 (из более семи тысяч советских полнометражных игровых кинолент, шедших в кинозалах).
Что же касается показателя лидера французского кинопроката, собравшего 20,5 млн. зрителей, то он аналогичен ста миллионам советских зрителей или 40 млн. зрителей в России.

Лидеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1961 года привлекли в кинозалы Франции от 2,8 млн. до 4,9 млн. зрителей.
В 1960-х годах посещаемость французских фильмов в целом продолжала оставаться на довольно высоком уровне. Так в 1961-м году 41 французский фильм сумел преодолеть планку в 1 млн. зрителей (хотя это было несколько меньше, чем в предыдущие годы).
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1961 года был разнообразен, хотя в целом преобладали костюмные приключенческие ленты.
Несмотря на то, что еще во французском кинопрокате 1961 года продолжали идти фильмы «новой волны»: «Женщина – это женщина» Жана-Люка Годара (64-место в прокате: 0,5 млн. зрителей), «Щеголи» Клода Шаброля (86-е место в прокате: 0,2 млн. зрителей) и др., кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган, Милен Демонжо и др.
В первой десятке лидеров проката 1961 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Дени де Ла Пательера, Бернара Бордери, Клода Отан-Лара, Андре Юнебеля, Жана Деланнуа, Пьера Гаспар-Уи, Кристиана-Жака, Роже Вадима и других известных французских режиссеров.
Прокат 1961 года можно расценить как триумф Жана Маре: сразу три костюмных фильма с его участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
Как и в 1960 году, в первую десятку лидеров французского проката не вошла ни одна комедия с участием Фернанделя, который был, бесспорно, был самым кассовым французским актером 1950-х…
Зато впервые в десятке самых кассовых фильмов французского проката оказалась комедия с Луи де Фюнесом («Прекрасная американка», 4-е место и 4,1 млн. зрителей). Тотальные триумфы комедий с де Фюнесом в кинозалах Франции были ещё впереди, но этот успех, разумеется, был не случайным, т.к. к 1961 году французские зрители уже оценили забавную манеру игры этого выдающегося комедийного актера.
Надо отметить, что в десятке лидеров в 1961 году доминировали красочные костюмные фильмы: «Три мушкетера» Бернара Бордери (второе место и 4,5 млн. зрителей в среднем на серию), «Граф Монте-Кристо» Клода Отан-Лара (3 место и 4,5 млн. зрителей), «Чудо волков» Андре Юнебель (5 место и 3,8 млн. зрителей), «Принцесса Клевская» Жана Деланнуа (7 место и 3,4 млн. зрителей), «Капитан Фракасс» Пьер Гаспар-Уи (8 место и 3,1 млн. зрителей).
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1961 года заняла военно-приключенческая лента «Такси до Тобрука» Дени де Ла Пательера (4,9 млн. зрителей), которая оказалась совершенно неприемлемой для советского кинопроката по причине того, что по ходу сюжета, действие которого разворачивалось во время второй мировой войны в северной Африке, показывалась, как в силу обстоятельств возникала мужская дружба между французскими военнослужащими и нацистским офицером, попавшим к ним в плен…
По сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката.
В 1961 году весь кинематографический мир обсуждал новаторский фильм Алена Роб-Грийе и Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», получивший Золото льва Святого Марка на Венецианском фестивале, но советские «закупочные» киноцензоры сочли слишком элитарным и заумным, поэтому его смогли посмотреть только избранные советские кинематографисты (в основном на так называемых «закрытых» просмотрах)…
В итоге из первой десятки лидеров французского кинопроката на экраны СССР попали три костюмных приключенческих фильма: «Три мушкетера» Бернар Бордери и «Чудо волков» Андре Юнебеля, а также комедия Робера Дери «Прекрасная американка» с Луи де Фюнесом в одной из главных ролей.
Но если «Три мушкетера» и «Прекрасная американка» вышли на экраны СССР с относительно небольшим запозданием (в 1963 и 1965 годах), то «Чудо волков» (под названием «Тайны бургундского двора») – только через два десятка лет: в 1980 году…
При этом 4,5 млн. зрителей, собранные «Тремя мушкетерами» во Франции соответствовали примерно 22,5 зрителям в СССР, но реально в советском кинопрокате 1963 года их оказалось гораздо больше – без малого по 37 млн. на серию.
А вот «Прекрасная американка» на советских зрителей, судя по всему, особого впечатления не произвела. При 4,1 млн. зрителей во Франции можно было ожидать, что в советском прокате эта лента соберёт два десятка миллионов зрителей. Но на самом деле по итогам кинопроката в СССР в 1965 году «Прекрасная американка» привлекала только десятимиллионную аудиторию.
А вот даже запоздавшее на двадцать лет «Чудо волков» (3,8 млн. зрителей во Франции: аналог советских 19 млн. зрителей) в советском кинопрокате 1980 года собрало 26,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
На первый взгляд, кажется странным, что в советском кинопрокате 1960-х не было очередной экранизации романа Александра Дюма «Граф Монте-Кристо» (на сей раз в режиссерской трактовке Клода Отан-Лара), которая во Франции по результатам посещаемости оказалась на третьем месте (4,5 млн. зрителей).
Но по иронии судьбы именно в 1961 году в советский кинопрокат с большим опозданием попала предыдущая экранизация того же романа с Жаном Маре в главной роли, и закупочная комиссия посчитала излишним показ в СССР двух «Графов Монте-Кристо» подряд…
Из фильмов французского кинопроката 1961 года, не попавших в первую десятку, на экраны СССР вышли (в период с 1962 по 1969 год) десять картин (включая ленты совместного производства с Италией, Испанией и ФРГ) разных жанров: комедия Рене Клера «Всё золото мира», драмы «Рокко и его братья» Лукино Висконти, «В Риме была ночь» Роберто Росселини, «Кто вы, доктор Зорге?» Ива Чампи, «Столь долгое отсутствие» Анри Кольпи, трагикомедия «Все по домам» Луиджи Коменчини, мелодрама «Обнаженная маха» Генри Костера, комедии «Леон Гаррос ищет друга» Марселя Пальеро и «Агент поневоле» Гезы фон Радвани, мюзикл «Раз, два, три или Черные колготки» Теренса Янга.
Одна из этих картин («Леон Гаррос ищет друга») была франко-советского производства, в другой («В Риме была ночь») одну из главных ролей сыграл Сергей Бондарчук.
Во Франции комедию «Леон Гаррос ищет друга» (она шла там под названием «Двадцать тысяч льё по земле»), несмотря на участие ставшей во Франции популярной после триумфа фильма «Летят журавли» Татьяны Самойловой, французы посмотрели с умеренным интересом: 0,6 млн. зрителей (аналог 3 млн. советских зрителей). А вот в СССР ее ждал настоящий успех – в том же 1961 году «Леон Гаррос…» привлек в кинозалы 20,4 млн. зрителей.
И, напротив, участие Сергея Бондарчука в военной драме «В Риме была ночь», по-видимому, почти не повлияло на успех этого фильма в советском кинопрокате. Показатель 3,4 млн. зрителей во Франции был бы весьма успешным, но для СССР, населением которого в 1963 году составляло 223 млн. человек, это был провал…
Еще одним фильмом, где звучала советская тема, была драма «Кто вы, доктор Зорге?», в ее основе была подлинная история знаменитого советского разведчика. Во Франции эта картина в прокате 1961 года была 25-й по посещаемости (1,7 млн. зрителей), а в СССР 1964 года она собрала в кинозалах сорокамиллионную аудиторию, а в 1985 году была даже выпущена в повторный прокат.
Еще большим успехом (по сравнению с посещаемостью во Франции) прошла в СССР мелодрама «Обнаженная маха». Во французском кинопрокате эта лента была всего лишь 63-й (0,6 млн. зрителей, что было аналогом 3 млн. зрителей в СССР). Но, выйдя на советские экраны с семилетним опозданием, эта картина в 1968 году сумела собрать без малого 33 млн. зрителей (что было сопоставимо с успехом этой ленты в Италии, разумеется, с учетом разницы в населении).
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских фильмов 1961 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Такси до Тобрука (Un taxi pour Tobrouk). 1961.
1. Такси до Тобрука (Un taxi pour Tobrouk). 1961.
1.35. Премьера: 10.01.1961. Приключения, драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
4,9 млн. зрителей.

2. Три мушкетера / Три мушкетера: Подвески королевы и Месть Миледи (Les trois mousquetaires: Première époque – Les ferrets de la reine / La Vengeance de Milady – Les Trois Mousquetaires : 2ème époque). 1961.
1.31 и 1.42. Премьера: 1961. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
4,5 млн. зрителей (в среднем на одну серию). Прокат в СССР – 1963: 36,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах (в среднем на одну серию).

3. Граф Монте-Кристо (Le Comte de Monte-Cristo). 1961.
3,0. Премьера: 6.12.1961. Приключения.
Режиссер Клод Отан-Лара.
4,5 млн. зрителей.

4. Прекрасная американка (La Belle Américaine). 1961.
1.35. Премьера: 29.09.1961. Комедия.
Режиссер Робер Дери.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 февраля 1965: 10,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Чудо волков (Le Miracle des loups). 1961.
1.40. Премьера: 1961. Приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Тайны бургундского двора») – с 12 мая 1980: 26,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

6. Тинтин и Золотое руно (Tintin et le Mystère de la Toison d'or). 1961.
1.34. Премьера: 6.12.1961. Приключения.
Режиссер Жан-Жак Вьерн.
3,6 млн. зрителей.

7. Принцесса Клевская (La Princesse de Clèves). 1961.
1.50. Премьера: 22.03.1961. Мелодрама.
Режиссер Жан Деланнуа.
3,4 млн. зрителей.

8. Капитан Фракасс (Le Capitaine Fracasse). 1961.
1.48. Премьера: 21.04.1961. Приключения.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
3,1 млн. зрителей.

9. Мадам Сен-Жен (Madame Sans-Gêne). 1961.
1.38. Премьера: 25.05.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,8 млн. зрителей.
Невеста на кушетке / Отпустив поводья (La Bride sur le cou). 1961.
10. Невеста на кушетке / Отпустив поводья (La Bride sur le cou). 1961.
1.25. Премьера: 19.04.1961. Комедия.
Режиссер Роже Вадим.
2,8 млн. зрителей.

11. Месть простофиль (Le cave se rebiffe). 1961.
1.38. Премьера: 26.08.1961. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,8 млн. зрителей.

12. Президент (Le Président). 1961.
1.50. Премьера: 1.03.1961. Комедия, драма.
Режиссер Анри Верней.
2,8 млн. зрителей.

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13. Триумф Михаила Строгова (Le Triomphe de Michel Strogoff). 1961.
1.58. Премьера: 15.12.1961. Приключения.
Режиссер Виктор Туржанский.
2,7 млн. зрителей.

14. Джек-динамит (Dynamite Jack). 1961.
1.43. Премьера: 3.11.1961. Вестерн.
Режиссер Жан Бастиа.
2,5 млн. зрителей.

15. Всё золото мира (Tout l'or du monde). 1961.
1.25. Премьера: 1.11.1961. Комедия.
Режиссер Рене Клер.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 октября 1962.

16. Перевозчики (Les Livreurs). 1961.
1.50. Премьера: 26.07.1961. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
2,4 млн. зрителей.

17. Любите ли вы Брамса… (Aimez-vous Brahms... / Goodbye Again). 1961.
2,0. Премьера: 24.05.1961. Драма.
Режиссер Анатоль Литвак.
2,4 млн. зрителей.
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18. Рокко и его братья (Rocco e i suoi fratelli / Rocco et ses frères). 1960.
3.10. Премьера: 10.03.1961. Драма.
Режиссёр Лукино Висконти.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 мая 1962. Прокат в Италии: 10,2 млн. зрителей.

19. Львы на свободе (Les lions sont lâchés). 1961.
1.35. Премьера: 20.09.1961. Комедия.
Режиссер Анри Верней.
2,0 млн. зрителей.
Наполеон II: Орленок (Napoléon II: l'Aiglon). 1961.
20. Наполеон II: Орленок (Napoléon II: l'Aiglon). 1961.
1.40. Премьера – 1961. Драма.
Режиссер Клод Буасоль.
2,0 млн. зрителей.

21. Знаменитые любовные истории (Amours célèbres). 1961.
2.10. Премьера: 3.11.1961. Комедия, мелодрама, драма.
Режиссер Мишель Буарон.
2,0 млн. зрителей.

22. Это будет твой праздник! (Ca va être ta fête!...). 1961.
1.30. Премьера: 1.02.1961. Детектив.
Режиссер Пьер Мотазель.
2,0 млн. зрителей.

23. Приз (Cocagne). 1961.
1.32. Премьера: 8.03.1961. Комедия.
Режиссер Морис Клош.
1,8 млн. зрителей.

24. Тракасен, или Городские удовольствия (Le Tracassin ou les plaisirs de la ville). 1961.
1.40. Премьера: 20.12.1961. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,8 млн. зрителей.

25. Кто вы, доктор Зорге? (Qui êtes-vous M. Sorge?). 1961.
2.09. Премьера: 29.03. 1961. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21.09.1964: 39,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный выпуск в прокат СССР – с 13.07.1985.

26. Леон Морен, священник (Léon Morin, prêtre). 1961.
1.57. Премьера: 22.09.1961. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,7 млн. зрителей.

27. Огюст (Auguste). 1961.
1.30. Премьера: 25.10.1961. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
1,7 млн. зрителей.

28. Остановите барабаны! (Arrêtez les tambours!). 1961.
1.40. Премьера: 1.01.1961. Драма.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,6 млн. зрителей.

29. Черный монокль (Le Monocle noir). 1961.
1.28. Премьера: 29.08.1961. Детективная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,6 млн. зрителей.

Потому что всегда мой кролик (Cause toujours mon lapin). 1961
30. Потому что всегда мой кролик (Cause toujours mon lapin). 1961.
1.31. Премьера: 15.11.1961. Драма.
Режиссер Ги Лефранк.
1,6 млн. зрителей.

31. Колодец трех истин (Le puits aux trois vérités). 1961.
1.37. Премьера: 13 septembre 1961. Детектив.
Режиссер Франсуа Вийер.
1,5 млн. зрителей.

32. Старики хорошо держатся (Les Croulants se portent bien). 1961.
1.30. Премьера: 15.11.1961. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,5 млн. зрителей.

33. Новые аристократы (Les Nouveaux Aristocrates). 1961.
1.35. Премьера: 13.12.1961.
Режиссер Франсис Риго.
1,5 млн. зрителей.

34. Бандеранты (Os Bandeirantes). 1960.
1.49. Премьера: 29.10.1960. Приключения.
Режиссер Марсель Камю.
1,5 млн. зрителей.

35. Вкус мести (Le goût de la violence). 1961.
1.20. Премьера: 1961. Приключения.
Режиссер Робер Оссейн.
1,4 млн. зрителей.

36. Семья Фенуйар (La Famille Fenouillard). 1961.
1.18. Премьера: 1960. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
1,4 млн. зрителей.

37. Сделай это со мной (Me faire ça à moi). 1961.
1.25. Премьера: 26.07.1961. Триллер.
Режиссер Пьер Гримбла.
1,3 млн. зрителей.

38. Крепости (Les fortiches). 1960.
1.30. Премьера: 4.01.1961. Комедия.
Режиссер Жорж Комбре.
1,3 млн. зрителей.

39. Свидание (Le Rendez-vous). 1961.
2.08. Премьера: 4 octobre 1961. Детектив.
Режиссер Жан Деланнуа.
1,2 млн. зрителей.

По прозвищу Ла Рокка (Un nommé La Rocca). 1961
40. По прозвищу Ла Рокка (Un nommé La Rocca). 1961.
1.42. Премьера: 17.11.1961. Криминальная драма.
Режиссер Жан Беккер.
1,2 млн. зрителей.

41. Игра в правду (Le jeu de la vérité). 1961.
1.20. Премьера: 26.11.1961. Детектив.
Режиссер Робер Оссейн.
1,1 млн. зрителей.

42. Угроза (La Menace). 1961.
1.20. Премьера: 1.03.1961. Драма.
Режиссер Жерар Ури.
1,0 млн. зрителей.

43. Да здравствует Генрих IV, да здравствует любовь! (Vive Henri IV vive l'amour!). 1961.
1.58. Премьера: 6.04.1961. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
1,0 млн. зрителей.

44. В прошлом году в Мариенбаде (L'Année dernière à Marienbad). 1961.
1.34. Премьера: 29.09.1961. Драма.
Режиссер Ален Рене.
0,9 млн. зрителей.

45. Дело Нины Б. (L'Affaire Nina B.). 1961.
1.44. Премьера: 7 juin 1961. Драма.
Режиссер Роберт Сьодмак.
0,8 млн. зрителей.

46. Смерть красавицы (La Mort de Belle). 1961.
1.31. Премьера: 3.03.1961. Криминальная Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,8 млн. зрителей.

47. В воде… Кто пускает пузыри (Dans l'eau... Qui fait des bulles). 1961.
1.20. Премьера: 25.10.1961. Криминальная комедия.
Режиссер Морис Делбез.
0,8 млн. зрителей.

48. Вечер на пляже (Un soir sur la plage). 1961.
1.25. Премьера: 14.06.1961. Детектив.
Режиссер Мишель Буарон.
0,8 млн. зрителей.

49. Сахара горит (Le Sahara brûle). 1960.
1.43. Премьера: 18.01.1961. Приключения.
Режиссер Мишель Гаст.
0,8 млн. зрителей.

Столь долгое отсутствие (Une aussi longue absence). 1961
50. Столь долгое отсутствие (Une aussi longue absence). 1961.
1.36. Премьера: 17.05.1961. Драма.
Режиссер Анри Кольпи.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 ноября 1962.

51. Каллаган делает это снова… (Callaghan remet ça...). 1961.
1.21. Премьера: 5.04.1961. Приключения.
Режиссер Вилли Розье.
0,7 млн. зрителей.

52. Марсианин в Париже (Un martien à Paris). 1961.
1.27. Премьера: 13.06.1961. Фантастика.
Режиссер Жан-Даниэль Данино.
0,7 млн. зрителей.

53. Все по домам (Tutti a casa / Grande pagaille). 1960.
Премьера: 19.05.1961. Трагикомедия.
Режиссёр Луиджи Коменчини.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 июня 1962. Прокат в Италии: 7,2 млн. зрителей.

54. Любовник на пять дней (L'Amant de cinq jours). 1961.
1.35. Премьера: 24.02.1961. Мелодрама.
Режиссер Филипп де Брока.
0,6 млн. зрителей.

55. Лжецы (Les Menteurs). 1961.
1.30. Премьера: 25.10.1961. Драма.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
0,6 млн. зрителей.

56. Лола (Lola). 1961.
1.30. Премьера: 3.03.1961. Мелодрама.
Режиссер Жак Деми.
0,6 млн. зрителей.

57. Добыча для тени (La Proie pour l'ombre). 1961.
1.30. Премьера: 14.04.1961. Мелодрама.
Режиссер Александр Астрюк.
0,6 млн. зрителей.

58. Полный свет на убийцу (Pleins feux sur l'assassin). 1961.
1.35. Премьера: 31.03.1961. Детектив.
Режиссер Жорж Франжю.
0,6 млн. зрителей.

Важные персоны (Les Grandes Personnes). 1961
59. Важные персоны (Les Grandes Personnes). 1961.
1.35. Премьера: 3.02.1961. Драма.
Режиссер Жан Валер.
0,6 млн. зрителей.

60. Объятья ночи (Les Bras de la nuit). 1961.
1.30. Премьера: 29.11.1961. Детектив.
Режиссер Жак Гюймон.
0,6 млн. зрителей.

61. Первая криминальная бригада (Première brigade criminelle). 1961.
1.29. Премьера: 19.07.1961.
Режиссер Морис Бутель.
0,6 млн. зрителей.

62. Овцы Панурга (Les moutons de Panurge). 1961.
1.38. Премьера: 5.07.1961. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,6 млн. зрителей.

63. Обнаженная маха (La Maja desnuda / La Maja nue). 1958.
Премьера: 28.06.1961. Мелодрама.
Режиссёр Генри Костер.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 февраля 1968: 32,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии с 1958: 8,5 млн. зрителей.

64. Леон Гаррос ищет друга / Двадцать тысяч льё по земле (Vingt mille lieues sur la terre). 1960.
Премьера: 18.01.1961. Комедия.
Режиссёр Марсель Пальеро.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Леон Гаррос ищет друга») – с 13.01.1961. 20,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

65. Женщина – это женщина (Une femme est une femme). 1961.
1.25. Премьера: 6.09.1961. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,5 млн. зрителей.

66. В пасти волка (Dans la gueule du loup). 1961.
1.15. Премьера: 21.06.1961. Детектив.
Режиссер Жан-Шарль Дюврюме.
0,5 млн. зрителей.

67. Любовь в Париже (Les amours de Paris). 1961.
1.26. Премьера: 10.02.1961.
Режиссер Жак Пуатрено.
0,5 млн. зрителей.

68. Кожа и кости (La Peau et les Os). 1961.
1.32. Премьера: 1961. Драма.
Режиссеры: Жак Панижель и Жан-Поль Сасси.
0,5 млн. зрителей.

69. Небо и грязь (Le Ciel et la Boue). 1961.
1.32. Премьера: 1961.
Режиссер Пьер-Доминик Гессо.
0,5 млн. зрителей.

Сен-Тропе блюз (Saint-Tropez Blues). 1961
70. Сен-Тропе блюз (Saint-Tropez Blues). 1961.
1.34. Премьера: 21.07.1961. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марсель Мусси.
0,5 млн. зрителей.

71. Моя жена – пантера (Ma femme est une panthère). 1961.
1.30. Премьера: 7.09.1961. Фантастическая комедия.
Режиссер Раймон Бейли.
0,5 млн. зрителей.

72. Проказник (Le Farceur). 1960.
1.28. Премьера: 20.01.1961. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,4 млн. зрителей.

73. Мужчины хотят жить (Les hommes veulent vivre). 1961.
1.50. Премьера: 6.11.1961. Драма.
Режиссер Леонид Могай.
0,4 млн. зрителей.

74. Неудачные действия (Les mauvais coups). 1961.
1.43. Премьера: 17.05.1961. Драма.
Режиссер Франсуа Летерье.
0,4 млн. зрителей.

75. Отпуск в аду (Vacances en enfer). 1961.
1.22. Премьера: 26.05.1961. Драма.
Режиссер Жан Кершброн.
0,4 млн. зрителей.

76. Девушка с золотыми глазами (La Fille aux yeux d'or). 1961.
1.32. Премьера: 1.09.1961. Драма.
Режиссер Жан-Габриэль Альбикоко.
0,4 млн. зрителей.

77. Мертвый сезон любви (La Morte-saison des amours). 1961.
1.42. Премьера: 12.12.1961. Мелодрама.
Режиссер Пьер Каст.
0,4 млн. зрителей.

78. Набережная Нотр-Дам (Quai Notre-Dame). 1961.
Премьера: 9.06.1961.
Режиссер Жак Бертье.
0,4 млн. зрителей.

79. В субботу вечером (Samedi soir). 1960.
1.25. Премьера: 11.01.1961. Драма.
Режиссер Янник Андреи.
0,4 млн. зрителей.

Проснись, дорогая (Réveille-toi Chérie). 1961
80. Проснись, дорогая (Réveille-toi Chérie). 1961.
1.32. Премьера: 12.07.1961. Комедия.
Режиссер Клод Манье.
0,3 млн. зрителей.

81. Парижская брусчатка (Le pavé de Paris). 1961.
1.37. Премьера: 12.03.1961. Мелодрама.
Режиссер Анри Декуэн.
0,3 млн. зрителей.

82. Испанский праздник (La fête espagnole). 1961.
1.35. Премьера: 1.09.1961. Драма.
Режиссер Жан-Жак Вьерн.
0,3 млн. зрителей.

83. Девушки сеют ветер (Les filles sèment le vent). 1960.
Премьера: 1960. Драма.
Режиссер Луи Сулане.
0,3 млн. зрителей.

84. Руки Орлака (Les Mains d'Orlac / The Hands of Orlac). 1961.
1.35. Премьера: 12.12.1961. Драма.
Режиссер Эдмон Т. Гревиль.
0,3 млн. зрителей.

85. Алиби для убийства (Alibi pour un meurtre). 1961.
1.30. Премьера: 23.08.1961. Детектив.
Режиссер Робер Бибаль.
0,3 млн. зрителей.

86. Времена гетто (Le temps du ghetto). 1961.
1.20. Премьера: 22.11.1961.
Режиссер Фредерик Россиф.
0,2 млн. зрителей.

87. Щеголи (Les Godelureaux). 1961.
1.39. Премьера: 17.031961. Комедия.
Режиссер Клод Шаброль.
0,2 млн. зрителей.

88. Завещание доктора Корделье (Le Testament du docteur Cordelier). 1959.
1.35. Премьера: 16.11.1961. Фантастика.
Режиссер Жан Ренуар.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1961 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В связи с тем, что в 1960-х число французских фильмов с аудиторией от 1 млн. зрителей и выше стало постепенно падать, начиная с 1961 года, стала формироваться заметная группа аутсайдеров кинопроката, то есть фильмов, не сумевших привлечь даже 200 тыс. зрителей. В 1961 году их было 7.
Среди них нередко оказывались не только слабые в профессиональном отношении картины, но и фильмы высокого художественного уровня, в том числе экспериментальные.
Впрочем, низкие прокатные показатели во Франции не всегда были препятствием для их закупки для советского кинопроката.
К примеру, фильм о балете «Раз, два, три, или Черные колготки» собрал во Франции всего около 60 тыс. зрителей, что не помешало советской закупочной комиссии его приобрести и спустя пять лет выпустить на экраны СССР. Правда, результат проката этой ленты в 1966 в СССР оказался тоже очень скромным (по тогдашним меркам) – всего 2,2 млн. зрителей…
Причина оперативного выпуска в советский прокат военной драмы Роберто Росселини «В Риме была ночь» была очевидной: в этом фильме одну из ролей сыграл Сергей Бондарчук. Ни во Франции, ни в СССР эта драма заметным успехом в кинопрокате не пользовалось…
Здесь надо отметить, что если в совместных постановках с другими странами главные роли не играли звезды французского кино, их прокатные результаты во Франции часто бывали скромными (что и произошло, например, с фильмом «В Риме была ночь»)…

В 1961 году список аутсайдеров французского кинопроката выглядел так:
Сегодня вечером или никогда (Ce soir ou jamais). 1961
1. Сегодня вечером или никогда (Ce soir ou jamais). 1961.
1.44. Премьера: 29.09.1961. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль.
0,1 млн. зрителей.

2. Раз, два, три или Черные колготки (1-2-3-4 ou Les collants noirs). 1961.
Премьера: 1961. Мюзикл.
Режиссер Теренс Янг.
0,06 млн. зрителей. Прокат в СССР с 23.10.1966 (из названия фильма советском прокате были исключены слова «Черные колготки»): 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Хроника одного лета (Chronique d'un été). 1961.
1.25. Премьера: 20.10.1961.
Режиссеры: Эдгар Морен и Жан Руш.
0,05 млн. зрителей.

3. Человеческая пирамида (La Pyramide humaine). 1961.
1.30. Премьера: 19.04.1961. Драма.
Режиссер Жан Руш.
0,05 млн. зрителей.

4. Париж принадлежит нам (Paris nous appartient). 1961.
2.15. Премьера: 13.12.1961. Драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,03 млн. зрителей.

5. Мужская собственность (Le Propre de l'homme). 1961.
1.30. Мелодрама.
Режиссер Клод Лелуш.
4,4 тыс. зрителей.

6. В Риме была ночь (Era notte a Roma / Les Évadés de la nuit). 1960.
2.31. Премьера – 1961. Драма.
Режиссёр Роберто Росселлини.
Прокат во Франции с 1961: нет данных. Прокат в СССР – с 1 февраля 1963: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Агент поневоле (Es Muß nicht immer kaviar sein & Diesmal muß es Kaviar sein) / Top secret – C'est pas toujours du caviar). 1961.
Премьера – 1961. Шпионская комедия.
Режиссёр Геза фон Радвани.
Прокат во Франции с 1961: нет данных. Прокат в СССР – с 8 декабря 1969: 21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Лидеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1962 года привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 10,0 млн. зрителей.
В 1962-м году 39 французских фильмов сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-е годы.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1962 года был разнообразен, хотя в целом преобладали приключенческие ленты и комедии.
Несмотря на то, что еще во французском кинопрокате 1962 года продолжали идти фильмы «новой волны»: «Жюль и Джим» Франсуа Трюффо (24-е место в прокате: 1,6 млн. зрителей), «Клео от пять до семи» Аньес Варда (61-е место в прокате: 0,6 млн. зрителей), «Жить своей жизнью» Жана-Люка Годара (69-е место в прокате: 0,5 млн. зрителей), «Око зла» Клода Шаброля (87-е место в прокате: 0,1 млн. зрителей) и др. (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» снова оказались вне советского кинопроката), кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1962 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Ива Робера, Жана Древиля, Филиппа де Брока, Андре Юнебеля, Роже Вадима, Андре Декуэна, Анри Вернея, Жана Ренуара, Бернара Бордери и Алекса Жоффе.
Прокат 1962 года можно расценить как большой успех Жана Маре и Жана-Поля Бельмондо: сразу два фильма с его участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
В первую десятку вошли также ленты с участием Жана Габена, Бурвиля и Брижит Бардо, а вот комедий с участием Фернанделя и де Фюнеса на сей раз в ней не оказалось.
Надо отметить, что среди десятки лидеров в 1962 году, как и в 1961, доминировали красочные костюмные фильмы: «Лафайет» (второе место и 3,7 млн. зрителей), «Картуш» (третье место и 3,6 млн. зрителей), «Парижские тайны» (четвертое место и 3,6 млн. зрителей), «Железная маска» (шестое место и 2,4 млн. зрителей) и «Шевалье де Парадайн» (девятое место и 2,1 млн. зрителей).
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1962 года заняла скромная по своему бюджету, снятая без звезд первой величины лента о вражде детей «Война пуговиц» Ива Робера, сумевшая привлечь в кинозалы 10 млн. зрителей (что аналогично 50 млн. зрителей в СССР!).
В какой-то степени феноменальный успех этого фильма во Франции можно отнести к тому, что он был экранизацией весьма популярного в этой стране романа лауреата Гонкуровской премии Луи Эмиля Венсана Перго (1882-1915). В СССР произведения этого писателя никогда не были культовыми, и перспектив получить грандиозный кассовый успех на советских экранах картина «Война пуговиц», скорее всего, не имела. Плюс к тому, по мнению, советских цензоров лента могла подать дурной пример советским школьникам… Так что на советские экраны этот фильм не попал…
Что касается французских костюмных приключенческих фильмов 1962 года, то из них в советском кинопрокате оказались три: «Картуш», «Парижские тайны» и «Железная маска».
Оба фильма с Жаном Маре вышли на экраны СССР в 1964 году, и их ждал большой успех: «Парижские тайны» посмотрели 37,4 млн. зрителей за первый год демонстрации, а «Железную маску» – 30,5 млн. зрителей.
«Картушу» с Жаном-Полем Бельмондо повезло меньше: он попал в массовый советский кинопрокат только в 1977 году. Однако при всем том его посмотрело 34,9 млн. зрителей (тогда как во Франции в 1962 году зрителей было 3,6 млн., что было аналогом 18 млн. зрителей в СССР).
Из французских фильмов кинопроката 1962 года, не вошедших в десятку лидеров, на экраны СССР (с 1962 по 1985 год) попали еще шесть фильмов: комедии «Как преуспеть в любви» и «Джентльмен из Эпсома», драмы «Загон» и «Затмение», мелодрама «Ступени супружеской жизни» и фильм, состоящий из новелл разных жанров: «Дьявол и десять заповедей».
В фильме Жюльена Дювивье «Дьявол и десять заповедей» был собран целый букет французских звезд первой величины (Мишель Симон, Лино Вентура, Ален Делон, Шарль Азнавур, Луи де Фюнес, Фернандель, Даниэль Дарьё и др.). Во Франции эта картина была в 1962 году 16-й по посещаемости (1,8 млн. зрителей). Казалось бы, у неизбалованного западной продукцией советской аудитории эта весьма профессионально сделанная картина должна была пользоваться повышенным успехом. Но этого не произошло: в СССР эту картину Дювивье (из которой, правда, была вырезана самая фривольная новелла) посмотрело 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации, что (с учетом тогдашней разницы населения Франции и СССР) можно считать результатом вполне сопоставимым с французским.
А вот куда менее качественная комедия Мишеля Буарона «Как преуспеть в любви» (во Франции ее посмотрело в 1962 году около двух миллионов зрителей), вышедшая в СССР с десятилетним опозданием, сумела собрать 17,8 млн. зрителей.
Интересно отметить, что шедевр Микеланджело Антониони «Затмение», где Ален Делон играл в дуэте с Моникой Витти, привлек в кинозалы Франции 1962 года полмиллиона зрителей (аналог 2,5 млн. советских зрителей), но в советском кинопрокате 1966 года эту психологическую драму посмотрели 6,6 млн. зрителей. На мой взгляд, это произошло в какой-то степени из-за того, что в СССР 1960-х был значительный сегмент интеллигентной аудитории, которую привлекали сложные по содержанию и форме фильмы выдающихся мастеров экрана.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 9 картин из репертуара французских фильмов 1962 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Война пуговиц (La Guerre des boutons). 1962
1. Война пуговиц (La Guerre des boutons). 1962.
1.30. Премьера: 18.04.1962. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
10,0 млн. зрителей.

2. Лафайет (La Fayette). 1962.
2.38. Премьера: 14.02.1962. Драма.
Режиссер Жан Древиль.
3,7 млн. зрителей.

3. Картуш (Cartouche). 1962.
1.54. Премьера: 7.03.1962. Приключения.
Режиссер Филипп де Брока.
3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1977: 34,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

4. Парижские тайны (Les Mystères de Paris). 1962.
1.50. Премьера: 4.10.1962. Приключения, мелодрама.
Режиссер Андре Юнебель.
3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1.06.1964. 37,4 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 12 марта 1974.

5. Отдых воина (Le Repos du guerrier). 1962.
1.42. Премьера: 5.09.1962. Мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
2,9 млн. зрителей.

6. Железная маска (Le Masque de fer). 1962.
2.07. Премьера: 26.10.1962. Приключения.
Режиссер Андре Декуэн.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1964: 30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1974. 26,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Обезьяна зимой (Un singe en hiver). 1962.
1.45. Премьера: 11.05.1962. Комедия, драма.
Режиссер Анри Верней.
2,4 млн. зрителей.

8. Пришпиленный капрал (Le Caporal épinglé). 1962.
1.30. Премьера: 23.05.1962. Комедия, драма.
Режиссер Жан Ренуар.
2,3 млн. зрителей.

9. Шевалье де Парадайн (Le Chevalier de Pardaillan). 1962.
1.29. Премьера: 1962. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
2,1 млн. зрителей.

Красные штаны (Les Culottes rouges). 1962.
10. Красные штаны (Les Culottes rouges). 1962.
1.44. Премьера: 19.12.1962. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
2,1 млн. зрителей.

11. Парижанки (Les Parisiennes). 1962.
1.45. Премьера: 17.01.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марк Аллегре, Клод Барма, Мишель Буарон и Жак Пуатрено.
2,0 млн. зрителей.

12. Мы поедем в Довиль (Nous irons à Deauville). 1962.
1.31. Премьера: 24.12.1962. Комедия.
Режиссер Франсис Риго.
2,0 млн. зрителей.

13. Как преуспеть в любви (Comment réussir en amour). 1962.
1.42. Премьера: 16.11.1962. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 ноября 1972: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Лошадь на двоих (Un cheval pour deux). 1961.
1.30. Премьера: 24.01.1962. Комедия.
Режиссер Жан-Марк Тибо.
1,9 млн. зрителей.

15. Частная жизнь (Vie privée). 1961.
1.43. Премьера: 31.01.1962. Драма.
Режиссер Луи Маль.
1,9 млн. зрителей.

16. Дьявол и десять заповедей (Le Diable et les Dix Commandements). 1962.
2.06. Премьера: 14.09.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жюльен Дювивье.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 мая 1964: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

17. Джентльмен из Эпсома / Король скачек (Le Gentleman d'Epsom / Il re delle corse). 1962.
1.22. Премьера: 3.10.1962. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 июля 1984.

18. Воскресенья в Виль д’Эвре (Les Dimanches de Ville d'Avray). 1962.
1.50. Премьера: 21.11.1962. Драма.
Режиссер Серж Бургиньон.
1,7 млн. зрителей.

19. Арсен Люпен против Арсена Люпена (Arsène Lupin contre Arsène Lupin). 1962.
1.30. Премьера: 29.08.1962. Приключенческая комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,7 млн. зрителей.

Лемми против дам (Lemmy pour les dames). 1962
20. Лемми против дам (Lemmy pour les dames). 1962.
1.37. Премьера: 21 mars 1962. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
1,7 млн. зрителей.

21. Убийца в телефонном справочнике (L'assassin est dans l'annuaire). 1962
1.35. Премьера: 2.03.1962. Детективная комедия.
Режиссер Лео Жоанон.
1,6 млн. зрителей.

22. Горилла укусила архиепископа (Le gorille a mordu l'archevêque). 1962.
1.30. Премьера: 3.10.1962. Приключенческая комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,6 млн. зрителей.

23. Федра (Phèdre). 1962.
1.55. Премьера: 25.05.1962. Драма.
Режиссер Жюль Дассен.
1,6 млн. зрителей.

Читать Франсуа Трюффо
24. Жюль и Джим (Jules et Jim). 1961.
1.45. Премьера: 23.01.1962. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,6 млн. зрителей.

25. Лодка Эмиля (Le Bateau d'Émile). 1962.
1.38. Премьера: 3.03.1962. Драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,5 млн. зрителей.

26. Вздыхатель (Le Soupirant). 1962.
1.23. Премьера: 13.02.1963. Комедия.
Режиссер Пьер Этекс.
1,5 млн. зрителей.

27. Стукач (Le Doulos). 1962.
1.48. Премьера: 8.02.1963. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,5 млн. зрителей.

28. Это не я, это другой (C'est pas moi c'est l'autre). 1962
1.30. Премьера: 1962. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,5 млн. зрителей.

29. Нерадостный звон (Carillons sans joie). 1962.
Премьера: 20.04.1962. Драма.
Режиссер Шарль Брабан.
1,5 млн. зрителей.

Мандрен (Mandrin). 1962
30. Мандрен (Mandrin). 1962.
2.06. Премьера: 19.12.1962. Приключения.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
1,4 млн. зрителей.

31. Вид с моста (Vu du pont). 1961.
1.58. Премьера: 19.01.1962. Драма.
Режиссер Сидни Люмет.
1,4 млн. зрителей.

32. Преступление не окупается (Le crime ne paie pas). 1962.
2.29. Премьера: 6.07.1962. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
1,3 млн. зрителей.

33. Тереза Дескейру (Thérèse Desqueyroux). 1962.
1.49. Премьера: 21.09.1962. Драма.
Режиссер Жорж Франжю.
1,3 млн. зрителей.

34. Семь смертных грехов (Les 7 Péchés capitaux). 1962.
1.53. Премьера: 7.03.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эдуар Молинаро, Жан-Люк Годар, Сильвен Дом, Макс Дуи, Эжен Ионеско, Филипп де Брока, Жак Деми и Роже Вадим.
1,3 млн. зрителей.

35. Глаз монокля (L'OEil du Monocle). 1962.
1.45. Премьера: 14.11.1962. Комедия, детектив.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,2 млн. зрителей.

36. Нож в ране (Le Couteau dans la plaie / Five Miles to Midnight). 1962.
1.50. Премьера: 12.12.1962. Криминальная драма.
Режиссер Анатоль Литвак.
1,2 млн. зрителей.

37. Седьмой присяжный (Le Septième Juré). 1962.
1.44. Премьера: 18.04.1962. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,2 млн. зрителей.

38. Ночная империя (L'Empire de la nuit). 1962.
1.30. Премьера: 5.12.1962.
Режиссер Пьер Гримбла.
1,2 млн. зрителей.

39. Вендетта (La Vendetta). 1962.
1.25. Премьера: 1962. Комедия.
Режиссер Жан Шерас.
1,1 млн. зрителей.

40. Бон шанс, Чарли (Bonne chance, Charlie). 1962.
1.30. Премьера: 11.07.1962.
Режиссер Жан-Луи Ришар.
1,0 млн. зрителей.

Ступени супружеской жизни / Превратности любви / Климаты (Climats). 1962
41. Ступени супружеской жизни / Превратности любви / Климаты (Climats). 1962.
1.43. Премьера: 11.04.1962.
Режиссер Стеллио Лоренци.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Ступени супружеской жизни» – с 11 ноября 1985.

42. Процесс (Le Procès / The Trial). 1962.
1.59. Премьера: 22.12.1962. Драма, притча.
Режиссер Орсон Уэллс.
1,0 млн. зрителей.

43. Виржини (Virginie). 1962.
1.25. Премьера: 17.10.1962. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,0 млн. зрителей.

44. Гораций-62 (Horace 62). 1961.
1.30. Премьера: 24.01.1962. Детектив.
Режиссер Андре Версини
0,9 млн. зрителей.

45. Восхитительная лгунья (Adorable menteuse). 1962.
1.41. Премьера: 2.02.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
0,9 млн. зрителей.

46. Четыре истины (Les 4 Vérités). 1962.
1.50. Премьера: 21.12.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Алесандро Блазетти, Эрве Бромберже, Рене Клер и Луис Гарсиа Берланга.
0,9 млн. зрителей.

47. Грузовой лифт (Le Monte-Charge). 1962.
1.30. Премьера: 4.05.1962. Криминальная драма.
Режиссер Марсель Блюваль.
0,9 млн. зрителей.

48. Большая голова (Une grosse tête). 1962.
1.30. Премьера: 20.06.1962. Детектив.
Режиссер Клод де Живре.
0,9 млн. зрителей.

49. Подожди, ветер! (Accroche-toi, y'a du vent!). 1962.
Премьера: 20.04.1962. Комедия.
Режиссер Бернар-Ролан.
0,8 млн. зрителей.

Пылающая комната (La Chambre ardente). 1962
50. Пылающая комната (La Chambre ardente). 1962.
1.50. Премьера: 30.03.1962. Драма, детектив.
Режиссер Жюльен Дювивье.
0,8 млн. зрителей.

51. Ранним утром (Les petits matins). 1962.
1.35. Премьера: 16.03.1962. Комедия.
Режиссер Жаклин Одри.
0,8 млн. зрителей.

52. Враги (Les Ennemis). 1962.
1.32. Премьера: 9.02.1962. Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,7 млн. зрителей.

53. Тартарен из Тараскона (Tartarin de Tarascon). 1962.
1.45. Премьера: 23.11.1962. Комедия.
Режиссер Франсис Бланш.
0,7 млн. зрителей.

54. Ева (Eva). 1962.
1.44. Премьера: 3.10.1962. Мелодрама.
Режиссер Джозеф Лоузи.
0,7 млн. зрителей.

55. Пока не утолишь жажду (Jusqu'à plus soif). 1962.
1.30. Премьера: 16.05.1962. Детектив.
Режиссер Морис Лабро.
0,7 млн. зрителей.

56. Встречи (Rencontres). 1962.
1.35. Премьера: 1.09.1962. Комедия, драма.
Режиссер Филип Агостини.
0,6 млн. зрителей.

57. Вдребезги пьяный (En plein cirage). 1962.
1.44. Премьера: 14.03.1962. Приключения.
Режиссер Жорж Лотнер.
0,6 млн. зрителей.

58. Под светом луны в Мобеже (Un clair de lune à Maubeuge). 1962
1.23. Премьера: 19.12.1962. Музкомедия.
Режиссер Жан Шерас.
0,6 млн. зрителей.

59. Левостороннее движение (Conduite à gauche). 1962.
1.20. Премьера: 13.06.1962.
Режиссер Ги Лефранк.
0,6 млн. зрителей.

60. Полуночные демоны (Les démons de minuit). 1961.
1.25. Премьера: 5.01.1962. Драма.
Режиссер Марк Аллегре и Шарль Жерар.
0,6 млн. зрителей.

Клео от пять до семи (Cléo de 5 à 7). 1962
61. Клео от пять до семи (Cléo de 5 à 7). 1962.
1.30. Премьера: 11.04.1962. Драма.
Режиссер Аньес Варда.
0,6 млн. зрителей.

62. Битва на острове (Le Combat dans l'île). 1962.
1.44. Премьера: 7.09.1962. Драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,5 млн. зрителей.

63. Мыслишка (La Gamberge). 1962.
1.30. Премьера: 21.02.1962. Комедия.
Режиссер Норбер Карбоно.
0,5 млн. зрителей.

64. Досье 1431 (Dossier 1413). 1961.
1.40. Премьера: 23.02.1962. Криминальная драма.
Режиссер Альфред Род.
0,5 млн. зрителей.

65. Райская птица (L'oiseau de paradis). 1962.
1.57. Премьера: 24.10.1962. Приключения.
Режиссер Марсель Камю.
0,5 млн. зрителей.

66. И сатана там правит бал (Et Satan conduit le bal). 1962.
1.22. Премьера: 24.10.1962. Драма.
Режиссер Гриша Даба.
0,5 млн. зрителей.

67. Мужской закон (La loi des hommes). 1962.
1.24. Премьера: 4.07.1962. Детектив.
Режиссер Шарль Жерар.
0,5 млн. зрителей.

68. Воспитание чувств (L'Éducation sentimentale). 1962.
1.32. Премьера: 19.09.1962. Мелодрама.
Режиссер Александр Астрюк.
0,5 млн. зрителей.

69. Жить своей жизнью (Vivre sa vie). 1962.
1.20. Премьера: 20.09.1962. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,5 млн. зрителей.

Затмение / L’Éclipse. 1961
70. Затмение / L’Éclipse. 1961.
Премьера: 2.05.1962. Драма.
Режиссер Микеланджело Антониони.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1966: 6,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

71. Донос (La Dénonciation). 1962
1.42. Премьера: 18.07.1962. Криминальная драма.
Режиссер Жак Даниэль-Валкроз.
0,4 млн. зрителей.

72. Маленький лифтер (Le Petit Garçon de l'ascenseur). 1962.
1.30. Премьера: 6.04.1962. Комедия.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,4 млн. зрителей.

73. Планка (La Planque). 1962.
1.25. Премьера: 21.09.1962. Драма.
Режиссер Рауль Андре.
0,4 млн. зрителей.

74. Как рыба в воде (Comme un poisson dans l'eau). 1962.
1.22. Премьера: 18.05.1962. Комедия.
Режиссер Андре Мишель.
0,3 млн. зрителей.

75. Солнце в глаз (Le soleil dans l'oeil). 1962.
1.28. Премьера: 22.06.1962. Мелодрама.
Режиссер Жак Бурдон.
0,3 млн. зрителей.

76. Колдовство (Maléfices). 1962.
1.23. Премьера: 14.03.1962. Драма, триллер.
Режиссер Андре Декуэн.
0,3 млн. зрителей.

77. Скорпион (Le scorpion). 1962.
1.32. Премьера: 21.09.1962. Триллер.
Режиссер Серж Анен.
0,3 млн. зрителей.

78. Антуан и Колетт (Antoine et Colette). 1962.
32. Премьера: 1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,2 млн. зрителей.

79. Военные почести (Les Honneurs de la guerre). 1962.
1.25. Премьера: 16.02.1962. Драма.
Режиссер Жан Девеве.
0,2 млн. зрителей.

80. Свобода 1 (Liberté 1). 1962.
1.40. Премьера: 11.05.1962. Драма.
Режиссер Ив Чампи.
0,2 млн. зрителей.

81. Собака играет в кегли (Un chien dans un jeu de quilles). 1962.
1.35. Премьера: 22.08.1962. Комедия.
Режиссер Фабьен Коллен.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1962 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1962 году в список аутсайдеров французского кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 9 фильмов.
В аутсайдерах оказались фильмы разного художественного уровня, включая такие неординарные картины, как «Око зла» Клода Шаброля и награжденный на Московском кинофестивале «Загон» Армана Гатти.
Из этих фильмов-аутсайдеров в советский кинопрокат был допущен только антинацистский «Загон», при этом с поразительной оперативностью: массовые показы в СССР начались уже в ноябре 1962 года…
Левиафан (Leviathan). 1962
1. Левиафан (Leviathan). 1962.
1.38. Премьера: 13.04.1962. Драма.
Режиссер Леонар Кежель.
0,1 млн. зрителей.

2. Полуночное свидание (Le rendez-vous de minuit). 1962.
1.30. Премьера: 30.05.1962. Драма.
Режиссер Роже Леенар.
0,1 млн. зрителей.

3. Девушки из Ла Рошеля (Les filles de La Rochelle). 1962.
1.32. Премьера: 22.08.1962. Комедия.
Режиссер Бернар Дефландр.
0,1 млн. зрителей.

4. Любовники из Терюэля (Les Amants de Teruel). 1962.
1.30. Премьера: 23.05.1962. Драма, балет.
Режиссер Раймон Руло.
0,1 млн. зрителей.

5. Завтрашнее счастье (Le bonheur est pour demain). 1962.
1.33. Премьера: 19.03.1962. Комедия, мелодрама.
Режиссер Анри Фабиани.
0,1 млн. зрителей.

6. Око зла / Око лукавого (L'OEil du malin). 1962.
1.16. Премьера: 4.05.1962. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,1 млн. зрителей.

7. Кукла (La Poupée). 1962.
1.35. Премьера: 1962. Фантастическая сатира, гротеск.
Режиссер Жак Баратье.
0,1 млн. зрителей.

8. Загон (L’Enclos). 1960.
Премьера: 1962. Драма.
Режиссёр Арман Гатти.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 5.11.1962.

9. Оливковые деревья правосудия (Les Oliviers de la justice). 1962.
1.18. Премьера: 6.06.1962. Драма.
Режиссер Джеймс Блю.
0,05 млн. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1963 года привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 6,4 млн. зрителей.
В 1963-м году 36 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-е годы.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1963 года был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии.
В 1963 году во французском кинопрокате продолжали идти фильмы уже потихоньку затухающей «новой волны» (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката), но кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан Маре, Жан-Поль Бельмондо, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1963 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жиля Гранжье (сразу два фильма), Анри Вернея, Жоржа Лотнера, Ива Робера, Андре Юнебеля, Жана Жиро и др. известных французских режиссеров.
В отличие от 1961-1962 годов в первой десятке лидеров не было фильмов с участием Жана Маре и Брижит Бардо, но зато в эту десятку вернулись комедии с Фернанделем и Луи де Фюнесом.
Прокат 1963 года можно расценить как большой успех Жана Габена и Бурвиля: сразу два фильма с их участием пошли в десятку лидеров кассовых сборов.
В первую десятку вошли также ленты с участием Алена Делона и Лино Вентуры.
Как мы помним, в 1961-1962 годах в лидерах французского кинопроката было много цветных костюмных фильмов. Но в 1963 году в первой десятке фаворитов зрительского успеха костюмных мелодрам и фильмов «плаща и шпаги» уже не стало.
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1963 года заняла комедия Жиля Гранжье «Стряпня с маслом» с дуэтом Фернанделя и Бурвиля (6,4 млн. зрителей).
На втором месте оказалась криминальная драма «Мелодия из подвала» Анри Вернея (3,5 млн. зрителей), где главные роли сыграли Жан Габен и Ален Делон.
«Бронзовым призером» французского кинопроката 1963 года стала криминальная комедия Жоржа Лотнера «Дядюшки-гангстеры» (3,3 млн. зрителей) с Лино Вентурой и Бернаром Блие.
Единственным фильмом из первой французской десятки лидеров, оказавшимся в советском прокате, оказалась малобюджетная, лишенная звезд первой величины комедия «Бебер-путешественник» Ива Робера, сумевшая привлечь в кинозалы три миллиона французов (аналог 15 млн. советских зрителей).
Однако в кинотеатрах СССР «Бебер-путешественник» собрал всего 4,1 млн. зрителей (аналог 0,8 млн. зрителей во Франции). По-видимому, советские зрители все-таки ждали от французского кинематографа яркого зрелища, а не скромных комедийных перипетий с участием практически неизвестных в СССР актеров…
Причины невыхода в советский кинопрокат большинства французских фильмов-лидеров проката 1963 года довольно прозрачны: в «Мелодии из подвала» и в «Дядюшках-гангстерах» преступники были показаны слишком обаятельными; фильм «Откуда ты, Джонни?» пропагандировал чуждую советским людям развязную музыку Джонни Холлидея; а «ОСС 117 разбушевался!» Андре Юнебеля слишком уж напоминал истории про не менее чуждого советским людям агента 007 Джеймса Бонда…
Из французских фильмов (включая копродукцию с Италией и другими странами), не попавших в первую десятку прокатных лидеров, на советские экраны (в 1963-1974 годах) вышли 11 фильмов: детектив Кристиана-Жака «Веские доказательства», экранизация романа Эмиля Золя «Жерминаль» Ива Аллегре, драмы «День и час» Рене Клемана, «Затворники Альтона» Витторио Де Сика, «Банда подлецов» Фабрицио Тальони, «Руки над городом» Франческо Рози, «Кодин» Анри Кольпи и «Почти на край света» Франсуа Вилье, трагикомедия «Поход на Рим» Дино Ризи, комедия «В компании Макса Линдера».
Как правило, все эти фильмы в СССР шли в прокате с бОльшим успехом, чем во Франции. К примеру, во Франции «Банду подлецов» посмотрело всего около двухсот тысяч зрителей, а в СССР – 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации…
Сборник немых комедий «В компании Макса Линдера» во Франции собрал около ста тысяч зрителей, в СССР 1965 года – 19,4 млн. зрителей.
И хотя снятый совместно с ФРГ вестерн «Сокровище Серебряного озера» вышел в советский кинопрокат с десятилетним опозданием, он все равно сумел привлечь в кинозалы без малого сорок миллионов зрителей за первый год демонстрации, тогда как во Франции в 1963 году его посмотрело всего 1,7 млн. зрителей…
А вот кинопрокатная судьба знаменитого фильма Федерико Феллини «8 ½» (совместное итало-французское производство) сложилась весьма парадоксально.
Во время Московского международного кинофестиваля 1963 года советское начальство пыталась оказать давление на жюри, чтобы заурядная производственная драма «Знакомьтесь, Балуев!» получила главный приз. Но председатель жюри Григорий Чухрай, рискуя многим, воспротивился этому, и победителем фестиваля стал в итоге шедевр Феллини «8 ½», который в советский прокат 1960-х (как, впрочем, и 1970-х), увы, так и не выпустили…
С тех пор Григория Чухрая уже ни разу не приглашали возглавить жюри МКФ (его на долгие годы сменил на этом посту куда более покладистый Станислав Ростоцкий), а вместо одного главного приза на МКФ стали вручать сразу три (чтобы одна из трех наград была стабильно «зарезервирована» за советской картиной)…
В итоге «8 ½» вышел в советский кинопрокат только в «перестроечную» эпоху – в 1988 году…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских фильмов 1963 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

Стряпня с маслом (La Cuisine au beurre). 1963
1. Стряпня с маслом (La Cuisine au beurre). 1963.
1.22. Премьера: 20 décembre 1963. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
6,4 млн. зрителей.

2. Мелодия из подвала (Mélodie en sous-sol). 1963.
1.58. Премьера: 19.03.1963. Криминальная драма.
Режиссер Анри Верней.
3,5 млн. зрителей.

3. Дядюшки-гангстеры (Les Tontons flingueurs). 1963.
1.45. Премьера: 27.11.1963. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
3,3 млн. зрителей.

4. Бебер-путешественник (Bébert et l'omnibus). 1963.
1.35. Премьера: 3.12.1963. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 января 1967. 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Откуда ты, Джонни? (D'où viens-tu, Johnny?). 1963.
1.40. Премьера: 30.1963. Музкомедия.
Режиссер Ноёль Овар.
2,8 млн. зрителей.

6. Странный прихожанин (Un drôle de paroissien). 1963.
1.24. Премьера: 28.08.1963. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
2,4 млн. зрителей.

7. ОСС 117 разбушевался! (OSS 117 se déchaîne!). 1963.
1.50. Премьера: 18.6.1963. Приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
2,3 млн. зрителей.

8. Жмем-жмем (Pouic-Pouic). 1963.
1.26. Премьера: 20.11.1963. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
2,2 млн. зрителей.

9. Меч и весы (Le glaive et la balance). 1963.
2.11. Премьера: 1.02.1963. Детектив.
Режиссер Андре Кайат.
2,1 млн. зрителей.

Мегре видит опасность (Maigret voit rouge). 1963
10. Мегре видит опасность (Maigret voit rouge). 1963.
1.24. Премьера: 18.09.1963. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,0 млн. зрителей.

11. Банановая кожура (Peau de banane). 1963.
1.34. Премьера: 16.10.1963. Комедия.
Режиссер Марсель Офюльс.
1,9 млн. зрителей.

12. Разносчица хлеба (La Porteuse de pain). 1963.
2.02. Премьера: 30.08.1963. Драма.
Режиссер Морис Клош.
1,9 млн. зрителей.

13. Почтенный Станислас (L'Honorable Stanislas). 1963.
1.31. Премьера: 4.09.1963.
Режиссер Жан-Шарль Дюврюман.
1,8 млн. зрителей.

14. Веские доказательства (Les Bonnes causes). 1963.
2,0. Премьера: 17.04.1963. Детектив.
Режиссер Кристиан-Жак.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 декабря 1964: 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

15. Матиаш Шандор / Матиас Сандор (Mathias Sandorf). 1963.
1.45. Премьера: 13.02.1963. Приключения, мелодрама.
Режиссер Жорж Лампен.
1,7 млн. зрителей.

16. Сокровище Серебряного озера / Winnetou: Der Schatz im Silbersee / Le tresor du lac d'argent. 1962.
Премьера: 16.08.1963. Вестерн.
Режиссёр Харальд Райнль.
1,7 млн. зрителей. В СССР – с 24 июня 1974: 39,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в ФРГ: 10,o млн. зрителей.

17. Ярмарка двоечников (La foire aux cancres). 1963.
1.28. Премьера: 30.10.1963. Комедия.
Режиссер Луи Дакен.
1,6 млн. зрителей.

18. Твоя очередь, малышка (À toi de faire mignonne). 1963.
1.33. Премьера: 25 septembre 1963. Триллер.
Режиссер Бернар Бордери.
1,6 млн. зрителей.

19. Презрение (Le Mépris). 1963.
1.43. Премьера: 20.12.1963. Мелодрама.
Режиссер Жан-Люк Годар.
1,6 млн. зрителей.

Путешествие в Биариц (Le Voyage à Biarritz). 1963
20. Путешествие в Биариц (Le Voyage à Biarritz). 1963.
1.34. Премьера: 15.03.1963. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,6 млн. зрителей.

21. Порок и добродетель (Le Vice et la Vertu). 1963.
1.41. Премьера: 1.03.1963. Мелодрама, комедия.
Режиссер Роже Вадим.
1,6 млн. зрителей.

22. Мастера на все руки (Les Bricoleurs). 1963.
1.35. Премьера: 1.02.1963. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
1,5 млн. зрителей.

23. Счастливчики (Les Veinards). 1963.
1.34. Премьера: 26.04.1963. Комедия.
Режиссеры: Жан Жиро, Филипп де Брока, Жак Пиното.
1,5 млн. зрителей.

24. Фершо старший (L'Aîné des Ferchaux). 1963.
1.42. Премьера: 2.10.1963. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,5 млн. зрителей.

25. Шутки в сторону (Blague dans le coin). 1963.
1.40. Премьера: 13.11.1963. Комедия.
Режиссер Морис Лабро.
1,4 млн. зрителей.

26. Шахерезада (Shéhérazade). 1963.
2.04. Премьера: 10.05.1963. Приключения.
Режиссер Пьер Гаспар-Уи.
1,4 млн. зрителей.

27. Сначала женщины… (Les Femmes d'abord...). 1963.
1.35. Премьера: 12.04.1963. Детектив.
Режиссер Рауль Андре.
1,3 млн. зрителей.

28. Ландрю (Landru). 1962.
1.42. Премьера: 25.01.1963. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,3 млн. зрителей.

29. Отвратительный таможенник (L'Abominable Homme des douanes). 1963.
1.26. Премьера: 1.03.1963. Детектив.
Режиссер Макс Аллегре.
1,3 млн. зрителей.

Форт безумцев (Fort du fou). 1962
30. Форт безумцев (Fort du fou). 1962.
Премьера: 16.01.1963. Драма.
Режиссер Лео Жоанон.
1,3 млн. зрителей.

31. Жерминаль (Germinal). 1963.
1.50. Премьера: 18.09.1963. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19.10.1964: 10,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

32. Осторожно, дамы! (Méfiez-vous, mesdames! / Chi vuol dormire nel mio letto?). 1963.
1.21. Премьера: 3.10.1963. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,2 млн. зрителей.

33. Цепная реакция / Карамболь (Carambolages). 1963.
1.28. Премьера: 17.05.1963. Комедия.
Режиссер Марсель Блюваль.
1,2 млн. зрителей.

34. День и час (Le Jour et l'heure). 1963.
1.50. Премьера: 5.04.1963. Драма.
Режиссер Рене Клеман.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 января 1966: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

35. Умереть в Мадриде (Mourir à Madrid). 1963.
1.25. Премьера: 18.04.1963.
Режиссер Фредерик Россиф.
1,1 млн. зрителей.

36. Замок в Швеции (Château en Suède).1963.
1.42. Премьера: 20.11.1963. Комедия.
Режиссер Роже Вадим.
1,1 млн. зрителей.

37. Рокамболь против секретных агентов (Rocambole contre services secrets). 1963.
1.35. Премьера: 8.05.1963. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
1,0 млн. зрителей.

38. Перечные драже (Dragées au poivre). 1963.
1.30. Премьера: 4.09.1963. Комедия, пародия.
Режиссер Жак Баратье.
1,0 млн. зрителей.

39. Жюдекс (Judex). 1963.
1.38. Премьера: 4.12.1963. Детектив.
Режиссер Жорж Франжю.
1,0 млн. зрителей.

Добрый король Дагобер (Le bon roi Dagobert). 1963
40. Добрый король Дагобер (Le bon roi Dagobert). 1963.
1.35. Премьера: 20.11.1963. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
1,0 млн. зрителей.

41. Большие дороги (Les Grands chemins). 1963.
1.35. Премьера: 9.07.1963. Драма.
Режиссер Кристиан Маркан.
1,0 млн. зрителей.

42. Жаль маленьких птичек (Du mouron pour les petits oiseaux). 1963.
1.49. Премьера: 15.02.1963. Комедия.
Режиссер Марсель Карне.
1,0 млн. зрителей.

43. Убийца (Le Meurtrier). 1962.
1.44. Премьера: 11.01.1963. Криминальная драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,9 млн. зрителей.

44. Кубышка Жозефы (Le Magot de Josefa). 1963.
1.30. Премьера: 2.10.1963. Комедия.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,9 млн. зрителей.

45. Симфония для резни (Symphonie pour un massacre). 1963.
1.55. Премьера: 2.08.1963. Криминальная драма.
Режиссер Жак Дере.
0,9 млн. зрителей.

46. Мороз по коже (Chair de poule). 1963.
1.47. Премьера: 13.11.1963. Детектив.
Режиссер Жюльен Дювьвье.
0,8 млн. зрителей.

47. Американская крыса (Le Rat d'Amérique). 1963.
1.34. Премьера: 22.05.1963. Приключения.
Режиссер Жан-Габриэль Альбикоко.
0,8 млн. зрителей.

48. Баллада для бандита (Ballade pour un voyou). 1963.
1.30. Премьера: 29.03.1963. Детектив.
Режиссер Клод-Жан Боннардо.
0,7 млн. зрителей.

49. Животные (Les Animaux). 1963.
1.30. Премьера: 20.12.1963.
Режиссер Федерик Россиф.
0,7 млн. зрителей.

Убийца разбирается в музыке (L'assassin connaît la musique). 1963
50. Убийца разбирается в музыке (L'assassin connaît la musique). 1963.
1.22. Премьера: 16.10.1963. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Шеналь.
0,7 млн. зрителей.

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51. 8 ½ / Восемь с половиной (Otto e mezzo / Huit et demi). 1963.
2.10. Премьера: 29.05.1963. Драма, комедия.
Режиссёр Федерико Феллини.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1988.

52. Время приятелей (Le temps des copains). 1963.
1.28. Премьера: 15.05.1963. Комедия.
Режиссер Робер Гюэз.
0,6 млн. зрителей.

53. Девственницы (Les Vierges). 1963.
1.32. Премьера: 22.05.1963. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,6 млн. зрителей.

54. Почти на край света (Jusqu'au bout du monde). 1962.
1.23. Премьера: 18.01.1963. Драма.
Режиссер Франсуа Вилье.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 апреля 1965: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

55. Удар бамбука (Le coup de bambou). 1963.
1.30. Премьера: 11.04.1963. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
0,5 млн. зрителей.

56. Залив ангелов (La Baie des anges). 1963.
1.24. Премьера: 1.03.1963. Мелодрама.
Режиссер Жак Деми.
0,5 млн. зрителей.

57. Блуждающий огонь (Le Feu follet). 1963.
1.44. Премьера: 15.10.1963. Драма.
Режиссер Луи Маль.
0,5 млн. зрителей.

58. Из-за, из-за женщины (A cause, à cause d'une femme). 1963.
1.41. Премьера: 17.04.1963. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
0,5 млн. зрителей.

59. Квартира девушек (L'Appartement des filles). 1963.
1.25. Премьера: 4.12.1963. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
0,5 млн. зрителей.

Мюриэль, или Время возвращения (Muriel ou le temps d'un retour). 1963
60. Мюриэль, или Время возвращения (Muriel ou le temps d'un retour). 1963.
1.56. Премьера: 2.10.1963. Драма.
Режиссер Ален Рене.
0,4 млн. зрителей.

61. Святые недотроги (Les saintes nitouches). 1963.
1.33. Премьера: 12 juillet 1963. Комедия.
Режиссер Пьер Монтазель.
0,3 млн. зрителей.

62. Процесс Жанны Д'Арк (Procès de Jeanne d'Arc). 1962.
1.04. Премьера: 15.03.1963. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,2 млн. зрителей.

63. Бездны (Les Abysses). 1963.
1.40. Премьера: 19.04.1963. Драма.
Режиссер Нико Папатакис.
0,2 млн. зрителей.

64. Маленький солдат (Le Petit Soldat). 1960.
1.28. Премьера: 25.01.1963. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,2 млн. зрителей.

65. Затворники Альтоны (I Sequestrati di Altona / Les Séquestrés d'Altona). 1962.
1.54. Премьера: 1963. Драма.
Режиссер Витторио Де Сика.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1968. Прокат в Италии: 2,3 млн. зрителей.

66. Банда подлецов (Un branco di vigliacchi / Bande de lâches). 1962.
1.36. Премьера: 1963. Криминальная драма.
Режиссер Фабрицио Тальони.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июля 1963: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

67. Руки над городом (Le Mani sulla città / Main basse sur la ville). 1963.
1.50. Премьера: 1963. Драма.
Режиссер Франческо Рози.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 апреля 1965: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1963 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1963 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 14 французских фильмов: эстетская мистическая притча Алена Роб-Грийе «Бессмертная», несколько фильмов «новой волны» («Карабинеры» Жана-Люка Годара, «Офелия» Клода Шаброля, «Прекрасный май» Криса Маркера и Пьера Ломма) и др.
Весьма сдержанно французские зрители отнеслись к итало-французскому фильму Дино Ризи «Поход на Рим»: если в Италии он привлек в кинозалы 4,1 млн. зрителей, то во Франции его посмотрело всего около ста тысяч человек.
Кстати, эта картина стала одной из трех лент из списка аутсайдеров, которая попала в советский кинопрокат (в 1964 году).
Вторым фильмом из этой группы стал монтажный вариант немых комедий «В компании Макса Линдера», собравший в Париже около ста тысяч зрителей (и чуть больше по всей Франции), тогда как в кинопрокате СССР в 1965 году эту картину посмотрело без малого два десятка миллионов зрителей…
Третьим – драма Анри Кольпи «Кодин», снятая совместно с Румынией…

Бессмертная (L'Immortelle). 1963
1. Бессмертная (L'Immortelle). 1963.
1.41. Премьера: 27.03.1963. Драма.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,1 млн. зрителей.

2. Португальские каникулы (Vacances portugaises). 1963.
1.35. Премьера: 9.10.1963. Мелодрама.
Режиссер Пьер Каст.
0,1 млн. зрителей.

3. Вечность для нас (L'éternité pour nous / Le Cri de la chair). 1963.
1.25. Премьера: 20.02.1963. Мелодрама.
Режиссер Жозе Беназараф.
0,1 млн. зрителей.

4. Карабинеры (Les Carabiniers). 1963.
1.16. Премьера: 31.05.1963. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,1 млн. зрителей.

5. Прощай, Филиппина (Adieu Philippine). 1962.
1.46. Премьера: 25.09.1963. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жак Розье.
0,1 млн. зрителей.

6. В компании Макса Линдера (En compagnie de Max Linder). 1963.
1.24. Премьера – 1963. Комедия.
Режиссер монтажа Мод Линдер.
0,1 млн. зрителей. В СССР с августа 1965: 19,4 млн. зрителей.

7. Поход на Рим (La Marcia su Roma / La Marche sur Rome). 1962.
1.34. Премьера – 1963. Трагикомдия.
Режиссёр Дино Ризи.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1964. Прокат в Италии: 4,1 млн. зрителей.

8. Прекрасный май (Le Joli Mai). 1963.
2.16. Премьера: 1.05.1963.
Режиссеры: Крис Маркер и Пьер Ломм.
0,05 млн. зрителей.

9. Крис Романи (Kriss Romani). 1963.
1.30. Премьера: 24.05.1963. Драма.
Режиссер Жан Шмидт.
0,05 млн. зрителей.

10. Гитлер… такого не знаю (Hitler... connais pas). 1963.
1.28. Премьера: 25.07.1963.
Режиссер Бертран Блие.
0,04 млн. зрителей.

11. Золотая саламандра (La salamandre d'or). 1963.
1.40. Премьера: 2.08.1963. Приключения.
Режиссер Морис Регами.
0,03 млн. зрителей.

12. Не убий (Tu ne tueras point). 1961.
2.28. Премьера: 5.06.1963. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,02 млн. зрителей.

13. Офелия (Ophélia). 1963.
1.42. Премьера: 6.02.1963. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,01 млн. зрителей.

14. Кодин (Codin).1963.
1.38. 1963. Драма.
Режиссёр Анри Кольпи.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 16 марта 1964.

Лидеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1964 года привлекли в кинозалы Франции от 2,9 млн. до 7,8 млн. зрителей.
В 1964-м году 43 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-х.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1964 года был разнообразен, хотя в целом преобладали приключенческие ленты и комедии.
В 1964 году во французском кинопрокате продолжали идти последние фильмы уходящей «новой волны»: «Нежная кожа» Франсуа Трюффо (0,6 млн. зрителей), «Замужняя женщина» (0,4 млн. зрителей) и «Отдельно от банды» (0,1 млн. зрителей) Жана-Люка Годара (по сложившейся устойчивой традиции фильмы «новой волны» оказались вне советского кинопроката).
Однако кинозалы Франции, как и прежде, были заполнены традиционными лентами развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Фернандель, Бурвиль, Брижит Бардо, Мишель Морган и др.
В первой десятке лидеров проката 1964 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жана Жиро, Филиппа де Брока, Андре Юнебеля, Анри Вернея, Кристиана-Жака, Бернара Бордери и Жиля Гранжье.
Благодаря началу двух коммерчески успешных франшиз – о жандарме из Сан-Тропе и Фантомасе – лидерство среди комедийных лент захватил (и, как выяснилось потом – надолго) Луи де Фюнес.
Еще одним триумфатором проката 1964 года стал Жан-Поль Бельмондо: сразу три фильма с его участием («Человек из Рио», «Семь тысяч долларов на солнце» и «Уик-энд на южном берегу») вошли в десятку фаворитов французской публики.
В первой десятке лидеров были также фильмы с участием Жана Маре, Жана Габена, Алена Делона, Бурвиля, Фернанделя, Лино Вентуры, Робера Оссейна, Милен Демонжо и Мишель Мерсье.
Зато Брижит Бардо из этой десятки на сей раз выпала…
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1964 года заняла комедия Жана Жиро «Жандарм из Сен-Тропе» (7,8 млн. зрителей) с Луи де Фюнесом в главной роли. С этой ленты началось триумфальное шествие по французским экранам всё новых и новых похождений этого персонажа. В отличие от других лент этой франшизы, эта картина в советский прокат по причине своей непозволительной фривольности не попала.
Зато пяти другим картинам из «золотой десятки» французского кинопроката 1964 года в СССР повезло куда больше: рано или поздно они на советские экраны вышли.
Позднее всех (лишь в 1989 году) в кинопрокат СССР попала приключенческая лента «Человек из Рио» с Бельмондо.
Относительно скоро – с 1967 по 1970 год – пародийный «Фантомас», военная драма «Поезд», костюмные зрелищный ленты «Черный тюльпан» и «Анжелика – маркиза ангелов».
Прокатный успех у «Поезда» в СССР был по советским меркам рубежа 1970-х скромным: собрав во Франции 3,5 млн. зрителей (аналог советским 17,5 млн.), в реальном советском кинопрокате 1970 года он привлек всего 10,8 млн. зрителей.
«Фантомас», «Черный тюльпан» и «Анжелика – маркиза ангелов» привлекли во Франции аудиторию от трех до четырех с половиной млн. зрителей (что примерно равнялось 15-22 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате эти ленты ждал триумф: в кинозалах их посмотрело от 44 млн. до 48 млн. зрителей. И это при том, что многие источники указывают, что официальные данные посещаемости этих фильмов в СССР были занижены, так как «на местах» часть зрителей, собранных этими французскими лентами, было «отстегнуто» в отчетности в пользу «нужных» советских кинокартин.
Из фильмов, не вошедших в первую десятку кинопрокатных лидеров Франции 1964 года, на советские экраны (в основном в 1965 – 1970 годах, исключением стала «Красная пустыня», добравшаяся до проката в СССР лишь в 1988 году) вышли десять картин (многие из них были итало-французского производства): комедия «Вперед, Франция!», «Соблазнённая и покинутая», мелодраматические комедии «Вчера, сегодня, завтра» и «Брак по-итальянски», мелодрама «Супружеская жизнь», мюзикл «Шербурские зонтики», драмы «Пир хищников», «Невеста Бубе», «Прекрасная жизнь», «Красная пустыня».
Практически все эти фильмы (за исключением сложной психологической драмы «Красная пустыня») пользовались в советском кинопрокате бОльшим успехом, чем во французском.
Особый успех в СССР ждал итало-французские фильмы, поставленные Витторио Де Сика, Пьетро Джерми и Луиджи Коменчини.
И здесь важно отметить, что итало-французские фильмы, где главные роли играли только итальянские звезды, во Франции пользовались умеренным успехом, тогда как в Италии они, как правило, били кассовые рекорды.
Так фильм Витторио Де Сика «Вчера, сегодня, завтра» с Софи Лорен и Марчелло Мастроянни во Франции посмотрели 1,2 млн. зрителей (аналог 6 млн. советских зрителей), а в Италии – 9,3 млн. зрителей (аналог 45 млн. советских зрителей). В советском кинопрокате эту картину посмотрело гораздо больше зрителей, чем во Франции – 15,3 млн. зрителей, но с учетом разницы в численности населения СССР и Италии, этот показатель посещаемости был ниже итальянского…
Ситуация с прокатом другого фильма Витторио Де Сика с участием того же дуэта Лорен и Мастроянни – «Брак по-итальянски» – сложилась во Франции аналогично: 1,2 млн. зрителей, тогда как в Италии эту картину посмотрело 10,2 млн. зрителей. И хотя в советском кинопрокате 1965/1966 года «Брак по-итальянски» посмотрели 41,4 млн. зрителей, с учетом разницы в численности населения СССР и Италии, этот показатель посещаемости был все-таки ниже итальянского…
А вот комедию Пьетро Джерми «Соблазнённая и покинутая» с учетом разницы в численности населения СССР и Италии посмотрела в прокате примерно одинаковая аудитория…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 16 картин из репертуара французских фильмов 1964 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Жандарм из Сен-Тропе (Le Gendarme de Saint-Tropez). 1964
1. Жандарм из Сен-Тропе (Le Gendarme de Saint-Tropez). 1964.
1.30. Премьера: 9.09.1964. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
7,8 млн. зрителей.

2. Человек из Рио (L'Homme de Rio). 1963.
1.52. Премьера: 5.02.1964. Приключения.
Режиссер Филипп де Брока.
4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1989.

3. Фантомас (Fantômas). 1964.
1.40. Премьера: 4.11.1964. Детектив, комедия, пародия.
Режиссер Андре Юнебель.
4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3.07.1967: 45,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

4. Поезд (Le Train / The Train). 1964.
2.13. Премьера: 24.09.1964. Драма.
Режиссер Джон Франкенхаймер.
3,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1970: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Сто тысяч долларов на солнце (Cent Mille Dollars au soleil). 1964.
2.10. Премьера: 17.04.1964. Приключения, комедия.
Режиссер Анри Верней.
3,4 млн. зрителей.

6. Уик-энд на Южном берегу (Week-end à Zuydcoote). 1964.
1.59. Премьера: 18.12.1964. Драма.
Режиссер Анри Верней.
3,1 млн. зрителей.

7. Черный тюльпан (La Tulipe noire). 1963.
1.50. Премьера: 28.02.1964. Приключения.
Режиссер Кристиан-Жак.
Прокат во Франции: 3,1 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с 1 июня 1970: 47,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1984 (+ 28,9 млн. зрителей).

8. Анжелика – маркиза ангелов (Angélique, marquise des anges). 1964.
1.55. Премьера: 8.12.1964. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
Прокат во Франции: 3,0 млн. зрителей. Прокат в Италии: 5,5 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с 24.11.1969: 44,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Паника в Бангкоке для ОСС 117 (Banco à Bangkok pour OSS 117). 1964.
1.45. Премьера: 12.06.1964. Приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
2,9 млн. зрителей.

Трудный возраст (L'Âge ingrat). 1964
10. Трудный возраст (L'Âge ingrat). 1964.
1.25. Премьера: 23.12.1964. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
2,9 млн. зрителей.

11. Вперед, Франция! (Allez France!). 1964.
1.30. Премьера: 10.10.1964. Комедия.
Режиссеры: Робер Дери и Пьер Черниа.
2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 мая 1968: 21,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

12. Секретные агенты (Les Barbouzes). 1964.
1.49. Премьера: 10.12.1964. Комедия, приключения.
Режиссер Жорж Лотнер.
2,4 млн. зрителей.

13. Очаровательная идиотка (Une ravissante idiote). 1964.
1.45. Премьера: 13.03.1964. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
2,2 млн. зрителей.

14. Счастливый побег (Échappement libre). 1964.
1.45. Премьера: 4.09.1964. Приключения.
Режиссер Жан Беккер.
2,0 млн. зрителей.

15. Взорвите банк (Faites sauter la banque). 1964.
1.28. Премьера: 28.02.1964. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Жиро.
1,9 млн. зрителей.

16. Месье (Monsieur). 1964.
1.31. Премьера: 24 avril 1964. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
1,8 млн. зрителей.

17. Тинтин и синие апельсины (Tintin et les Oranges bleues). 1964.
1.30. Премьера: 18.12.1964. Приключения, комедия, фантастика.
Режиссер Филип Кондройе.
1,7 млн. зрителей.

18. Охота на мужчину (La Chasse à l'homme). 1964.
1.35. Премьера: 22.09.1964. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,7 млн. зрителей.

19. Ищите Идола (Cherchez l'idole). 1964.
1.44. Премьера: 26.02.1964. Музкомедия.
Режиссер Мишель Буарон.
1,6 млн. зрителей.

Коплан, секретный агент FX 18 (Coplan, agent secret FX 18). 1964
20. Коплан, секретный агент FX 18 (Coplan, agent secret FX 18). 1964.
1.37. Премьера: 28.03.1964. Боевик.
Режиссер Морис Клош.
1,6 млн. зрителей.

21. Ник Картер идет всё сломать (Nick Carter va tout casser). 1964.
1.35. Премьера: 17.06.1964. Приключения.
Режиссер Анри Декуэн.
1,6 млн. зрителей.

22. Одуванчики у корня / Игра в ящик (Des pissenlits par la racine). 1964.
1.35. Премьера: 6.05.1964. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,5 млн. зрителей.

23. Длинные руки (Les gros bras).1964.
Премьера: 19.06.1964. Комедия.
Режиссер Франсис Риго.
1,5 млн. зрителей.

24. Франсуаза, или Супружеская жизнь (Françoise ou la Vie conjugale). 1963.
1.52. Премьера: 31.01.1964. Мелодрама.
Режиссер Андре Кайат.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 января 1970.

25. Хищники (Les Félins). 1964.
1.37. Премьера: 12.06.1964. Криминальная драма.
Режиссер Рене Клеман.
1,4 млн. зрителей.

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26. Дневник горничной (Le Journal d'une femme de chambre). 1964.
1.37. Премьера: 4.03.1964. Драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,4 млн. зрителей.

27. Картошка (Patate). 1964.
1.35. Премьера: 21.10.1964. Комедия.
Режиссер Робер Тома.
1,4 млн. зрителей.

28. Гориллы (Les Gorilles). 1964.
1.30. Премьера: 23.12.1964. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
1,4 млн. зрителей.

29. Странный главарь / Мышь среди мужчин (Un drôle de caïd / Une souris chez les hommes). 1964.
1.27. Премьера: 17.07.1964. Комедия.
Режиссер Жак Пуатрено.
1,3 млн. зрителей.

Монокль криво усмехается (Le Monocle rit jaune). 1964
30. Монокль криво усмехается (Le Monocle rit jaune). 1964.
1.40. Премьера: 16.09.1964. Комедия, пародия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,3 млн. зрителей.

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31. Шербурские зонтики (Les Parapluies de Cherbourg). 1963.
1.31. Премьера: 19.02.1964. Мелодрама, мюзикл.
Режиссер Жак Деми.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 мая 1966: 8,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

32. Жан-Марк, или Семейная жизнь (Jean-Marc ou La vie conjugale). 1963.
1.52. Премьера: 31.01.1964. Мелодрама.
Режиссер Андре Кайат.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 января 1970.

33. Тигр любит свежее мясо (Le Tigre aime la chair fraîche). 1964.
1.30. Премьера: 18.11.1964.
Режиссер Клод Шаброль.
1,2 млн. зрителей.

34. Дайте пострелять стрелкàм (Laissez tirer les tireurs). 1964.
1.36. Премьера: 21.08.1964. Приключения, комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,2 млн. зрителей.

35. Повсюду дрожь (Des frissons partout). 1964.
1.27. Премьера: 11.03.1964. Приключения, комедия.
Режиссер Рауль Андре.
1,2 млн. зрителей.

36. Вперед, Пардайан! (Hardi Pardaillan). 1964.
1.39. Приключения, комедия, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
1,2 млн. зрителей.

37. Коплан рискует (Coplan prend des risques). 1964.
1.29. Премьера: 05.1964. Приключения, детектив.
Режиссер Морис Лабро.
1,2 млн. зрителей.

38. Хороший суп (La Bonne soupe). 1963.
1.38. Премьера: 29.01.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссер Робер Тома.
1,2 млн. зрителей.

39. Вчера, сегодня, завтра (Ieri, oggi, domani / Hier, aujourd’hui et demain). 1963.
1.58. Премьера: 15.05.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссёр Виттрио Де Сика.
1,2 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с января 1967: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии: 9,3 млн. зрителей.

Брак по-итальянски (Matrimonio all’italiano / Mariage à l'italienne). 1964
40. Брак по-итальянски (Matrimonio all’italiano / Mariage à l'italienne). 1964.
1.42. Премьера: 30.12.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссёр Витторио Де Сика.
1,2 млн. зрителей. В СССР – с 22 ноября 1965: 41,4 млн. зрителей. Повторный прокат в СССР с 1988. Прокат в Италии: 10,2 млн. зрителей.

41. Счастливчик Джо (Lucky Jo). 1964.
1.30. Премьера: 11.11.1964. Детектив.
Режиссер Мишель Девиль.
1,1 млн. зрителей.

42. Мир без солнца (Le monde sans soleil). 1964.
1.33. Премьера: 30.09.1964.
Режиссер Жак-Ив Кусто.
1,1 млн. зрителей.

43. Карусель (La Ronde). 1964.
1.50. Премьера: 16.10.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
1,1 млн. зрителей.

44. Пир хищников (Le Repas des fauves). 1964.
1.39. Премьера: 26.08.1964. Драма.
Режиссер Кристиан-Жак.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 декабря 1969: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

45. Отдохни, дорогая… (Relaxe-toi chérie...). 1964.
1.25. Премьера: 19.08.1964. Комедия.
Режиссер Жан Буайе.
1,0 млн. зрителей.

46. Как вам моя сестра? (Comment trouvez-vous ma soeur?). 1964.
1.26. Премьера: 4.03.1964. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
0,9 млн. зрителей.

47. Смерть, или это твоя победа? (Mort, où est ta victoire?). 1963.
1.40. Премьера: 10.01.1964. Драма.
Режиссер Эрве Бромберже.
0,9 млн. зрителей.

48. Касабланка, шпионское гнездо (Casablanca, nid d'espions). 1963.
1.41. Премьера: 10.05.1964. Приключения.
Режиссер Анри Декуэн.
0,9 млн. зрителей.

49. Годы учебы (L'année du bac). 1964.
1.34. Премьера: 12.02.1964. мелодрама.
Режиссеры: Морис Дельбез и Жозе-Андре Лакур.
0,9 млн. зрителей.
Изгои славы (Les Parias de la gloire). 1964

50. Изгои славы (Les Parias de la gloire). 1964.
1.40. Премьера: 5.04.1964. Драма.
Режиссер Анри Декуэн.
0,9 млн. зрителей.

51. Как выйти замуж за премьер-министра (Comment épouser un premier ministre). 1964.
1.22. Премьера: 11.11.1964. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
0,8 млн. зрителей.

52. Круги под глазами (Les yeux cernés). 1964.
1.20. Премьера – 1963. Драма.
Режиссер Робер Оссейн.
0,8 млн. зрителей.

53. Констанция в аду (Constance aux enfers). 1964.
1.30. Премьера: 5.02.1964. Детектив.
Режиссер Франсуа Виллер.
0,8 млн. зрителей.

54. Смерть убийцы (La Mort d'un tueur). 1964.
1.20. Премьера: 1.04.1964. Криминальная драма.
Режиссер Робер Оссейн.
0,8 млн. зрителей.

55. Наперекор (À couteaux tirés). 1964.
1.23. Премьера: 25.03.1964. Драма.
Режиссер Шарль Жерар.
0,7 млн. зрителей.

56. Реквием для главаря (Requiem pour un caïd).1964.
1.40. Премьера: 26.07.1964. Детектив.
Режиссер Морис Клош.
0,7 млн. зрителей.

57. Дорогая Клементина (Clémentine Chérie). 1964.
1.30. Премьера: 4.08.1964. Комедия.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,7 млн. зрителей.

58. Ревнив как тигр (Jaloux comme un tigre). 1964.
1.26. Премьера: 9.10.1964. Комедия.
Режиссер Морис Дельбез и Дарри Коул.
0,7 млн. зрителей.

Непокоренный (L'Insoumis). 1964
59. Непокоренный (L'Insoumis). 1964.
1.40. Премьера: 25.09.1964. Драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,7 млн. зрителей.

60. Крутые парни (Les Durs à cuire). 1964.
1.25. Премьера: 10.06.1964. Комедия.
Режиссер Жак Пиното.
0,7 млн. зрителей.

61. Город, объятый страхом (La Cité de l'indicible peur). 1964.
1.35. Премьера: 28.10.1964. Криминальная комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,7 млн. зрителей.

62. Компанейский месье (Un monsieur de compagnie). 1964.
1.32. Премьера: 4.11.1964. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,7 млн. зрителей.

63. Сирано и д'Артаньян (Cyrano et d'Artagnan). 1964.
2.26. Премьера: 22.10.1964. Приключения.
Режиссер Абель Ганс.
0,6 млн. зрителей.

64. Нежная кожа (La Peau douce). 1964.
1.53. Премьера: 20.04.1964. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,6 млн. зрителей.

65. Специальный агент в Венеции (Agent spécial à Venise). 1964.
1.28. Премьера: 26.02.1964. Приключения.
Режиссер Андре Версини.
0,5 млн. зрителей.

66. Переполох среди вдов (Du grabuge chez les veuves). 1964.
1.35. Премьера – 1964. Комедия.
Режиссер Жак Пуатрено.
0,5 млн. зрителей.

67. Особая дружба (Les Amitiés particulières). 1964.
1.40. Премьера: 4.09.1964. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,5 млн. зрителей.

68. Красная пустыня (Il Deserto rosso / Le Désert rouge). 1964.
2.0. Премьера: 1964. Драма.
Режиссер Микеланджело Антониони.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1988: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии: 1,9 млн. зрителей.

Замужняя женщина (Une femme mariée). 1964.
69. Замужняя женщина (Une femme mariée). 1964.
1.35. Премьера: 4.12.1964. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,4 млн. зрителей.

70. Никелевые ноги (Les Pieds nickelés). 1964.
1.21. Премьера: 30.09.1964. Комедия.
Режиссер Жан-Клод Шамбон.
0,4 млн. зрителей.

71. Визит (La Rancune / The Visit). 1964.
1.40. Премьера: 31.07.1964. Драма.
Режиссер Бернхард Викки.
0,4 млн. зрителей.

72. Утраченные моменты (Les pas perdus). 1964.
1.35. Премьера: 27 mai 1964. Драма.
Режиссер Жак Робен.
0,4 млн. зрителей.

73. Случайно вечером (Un soir par hasard). 1963.
1.24. Премьера: 1964. Драма.
Режиссер Иван Говар.
0,3 млн. зрителей.

74. Мост к солнцу (Le Pont vers le soleil / Bridge to the Sun). 1964.
1.53. Премьера: 18.03.1964. Приключения.
Режиссер Этьен Перье.
0,3 млн. зрителей.

75. Большой удар (Le gros coup). 1964.
1.39. Премьера: 24.06.1964. Криминальная драма.
Режиссер Жан Валер.
0,2 млн. зрителей.

76. Шанс и любовь (La Chance et l'Amour). 1964.
1.45. Премьера: 30.12.1964. Комедия, мелодрама.
Режиссеры: Клод Берри, Бертран Тавернье, Шарль Л. Бич, Эрик Шлумбергер и Клод Шаброль.
0,2 млн. зрителей.

77. Невеста Бубе (La Ragazza di Bube / La Ragazza). 1963.
1.49. Премьера: 1964. Драма.
Режиссер Луиджи Коменчини.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 31 января 1966: 19,4 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии: 4,9 млн. зрителей.

78. Соблазнённая и покинутая (Sedotta e abbandonata / Séduite et abandonee). 1963.
1.58. Премьера: 24.07.1964. Комедия.
Режиссёр Пьетро Джерми.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 13 июня 1966: 20,5 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии c 30.01.1964: 4,5 млн. зрителей.

79. Прекрасная жизнь (La Belle vie). 1963.
1.47. Премьера: 22.01.1964. Драма.
Режиссер Робер Энрико.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 20 декабря 1965: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1964 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

1964 году в список аутсайдеров французского кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 14 фильмов.
То, что аутсайдером стал фильм знаменитого режиссера «новой волны»: Жана-Люка Годара «Отдельно от банды», вполне можно объяснить его экспериментальностью.
Но вот объяснить, почему развлекательный сборник новелл под кликбейтным названием «Самые прекрасные мошенничества в мире» сумел собрать всего около ста тысяч зрителей, значительно труднее…
Ни один аутсайдер французского кинопроката 1964 года на советские экраны не попал…
Другая женщина (L'Autre femme). 1964

1. Другая женщина (L'Autre femme). 1964.
1.29. Премьера –1964. Драма.
Режиссер Франсуа Вийе.
0,1 млн. зрителей.

2. Отдельно от банды (Bande à part). 1964.
1.35. Премьера: 5.08.1964. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,1 млн. зрителей.

3. Самые прекрасные мошенничества в мире (Les plus belles escroqueries du monde). 1964.
1.48. Премьера: 14.08.1964. Комедия, детектив.
Режиссеры: Клод Шаброль, Жан-Люк Годар, Уго Грегоретти, Хиромити Хорикава, Роман Полански.
0,1 млн. зрителей.

4. Влюбленные во Францию (Les amoureux du France). 1964.
1.36. Премьера: 29.05.1964. Комедия.
Режиссер Пьер Гримбла и Франсуа Рейшенбах.
0,1 млн. зрителей.

5. Жизнь наизнанку (La Vie à l'envers). 1964.
1.32. Премьера: 24.06.1964. Драма.
Режиссер Ален Жессуа.
0,1 млн. зрителей.

6. Блефующий (Le Bluffeur). 1964.
1.38. Премьера: 6.05.1964.
Режиссер Серджо Гобби.
0,1 млн. зрителей.

7. Приключения Салавена (Les Aventures de Salavin). 1964.
1.43. Премьера: 4.11.1964. Драма, комедия.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,1 млн. зрителей.

8. Залив желания (La Baie du désir). 1964.
1.35. Премьера: 13.10.1964. Мелодрама.
Режиссер Макс Пека.
0,1 млн. зрителей.

9. Мари-солнце (Marie Soleil). 1964.
1.25. Премьера: 19 décembre 1964. Комедия, мелодрама
Режиссер Антуан Бурсейе.
0,06 млн. зрителей.

10. Каскадная улица (Rue des Cascades). 1964.
1.27. Премьера: 2.12.1964. Драма.
Режиссер Морис Дельбез.
0,05 млн. зрителей.

11. Наказание (La Punition).1962.
Премьера: 10.03.1962. Драма.
Режиссер Жан Руш.
10 тыс. зрителей.

12. Любите ли вы женщин? (Aimez-vous les femmes?). 1964.
1.35. Премьера –1964. Комедия.
Режиссер Жан Леон.
8,4 тыс. зрителей.

13. Убийца придет сегодня вечером (L'assassin viendra ce soir). 1964.
1.38. Премьера: 11.03.1964. Криминальная драма.
Режиссер Жан Мале.
7,7 тыс. зрителей.

14. Теневая торговля (Trafics dans l'ombre). 1964.
1.35. Премьера: 28.10.1964.
Режиссер Антуан д'Ормессон.
6,7 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1965 года привлекли в кинозалы Франции от 2,3 млн. до 11,8 млн. зрителей.
В 1965-м году 34 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше, чем в 1950-х.
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1965 года был разнообразен, хотя в целом преобладали комедии и приключенческие ленты.
Кинопрокат 1965 года снова доказал, что «новая волна», о которой порой так восторженно писала пресса, имела большой успех на кинофестивалях и в относительно немногочисленной среде интеллектуалов, а доход французских кинотеатров продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Мишель Мерсье, Брижит Бардо, Милен Демонжо и др.
В середине 1960-х с «новой волной» окончательно попрощался Клод Шаброль. После громкого провала его «Офелии» продюсеры буквально заставили его снимать коммерческое кино. Так в прокат вышли две шабролевские пародии на шпионские ленты: «Тигр душится динамитом» и «Мари-Шанталь против доктора Ха», которые сумели привлечь к экранам от 1 млн. до 1,2 млн. зрителей, что было весьма неплохим показателем, вернувшим Шабролю доверие продюсеров…
Кстати, в связи с «отливом» «новой волны» прошла мода и на черно-белое кино, которым увлекались французские (и не только) режиссеры после яркой вспышки фильма Жана-Люка Годара «На последнем дыхании» в прокате 1960 года. Цветных фильмов становилось всё больше, и буквально в течение двух лет цвет стал полностью доминировать – как во французском, так и в европейском кино в целом (правда, в СССР массовый выпуск черно-белых лент подзадержался вплоть до 1970-х)…
В первой десятке лидеров проката 1965 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жерара Ури, Жана Жиро, Андре Юнебеля (сразу два его фильма вошли в «золотую десятку» хитов), Дени де Ла Пательера, Робера Энрико, Филиппа де Брока, Бернара Бордери и Клода Отан-Лара.
К этой компании неожиданно примкнул и недавний «нововолновец» Луи Маль, снявший яркий развлекательный фильм «Вива, Мария!» (6 место во французском прокате 1965 года и 3,4 млн. зрителей) с искрометным дуэтом Брижит Бардо и Жанны Моро.
И вновь, благодаря успешному продолжению франшиз о жандарме из Сан-Тропе и Фантомасе, а также феноменальному успеху комедии Жерара Ури «Разиня» (первое место в прокате и 11,8 млн. зрителей!) самым коммерчески успешным актером оказался Луи де Фюнес (три фильма с его участием заняли три первых места в прокатном хит-параде).
В десятку лидеров попали два фильма с участием Бурвиля, по две ленты с участием Милен Демонжо и Мишель Мерсье, а также картины, где в главных ролях снимались Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Жан Габен, Лино Вентура, Брижит Бардо, Жанна Моро и Мари-Жозе Нат.
Первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1965 года заняла комедия Жерара Ури «Разиня» с неподражаемым дуэтом Луи де Фюнеса и Бурвиля. Спустя три года она попала и советский кинопрокат, где собрала без малого 31 млн. зрителей. Несложный подсчет показывает, что французам «Разиня» понравилась больше: ее 11,8 млн. зрителей во Франции соответствовали примерно 60 млн. зрителей в СССР.
С меньшим энтузиазмом была воспринята в СССР и комедия «Жандарм в Нью-Йорке»: во Франции ее аудиторий стали 5,5 млн. зрителей (аналог 27,5 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1972 года эту ленту посмотрело 17,3 млн. зрителей.
Зато бесспорным фаворитом советской публики стал фильм «Фантомас разбушевался»: во Франции ее посмотрело 4,2 млн. зрителей (аналог 21 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело (как минимум) 44,7 млн. зрителей.
Да и «Очаровательная Анжелика», собравшая во Франции 2,4 млн. зрителей (аналог 12 млн. зрителей в СССР), хотя и вышла на советские экраны с большим опозданием (в 1985 году под названием «Анжелика в гневе»), все равно сумела привлечь к экранам почти 23 млн. зрителей.
А вот мелодрама «Гром небесный» оказалась на экранах СССР уже в декабре 1966 года и – в пересчете на разницу в численности населения Франции и СССР – собрала примерно одинаковую аудиторию: 4,1 млн. зрителей во Франции и 22,9 млн. зрителей в СССР.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1965 года на экраны СССР (с 1966 по 1985 год) вышло пять фильмов, что с учетом советских идеологических требований было весьма высоким показателем работы закупочной комиссии…
Из фильмов французского кинопроката 1965 года, не вошедших в «золотую» коммерческую десятку, на советские экраны в разные годы вышли 9 картин, в основном – совместного производства с ФРГ и Италией.
Три вестерна («Виннету – вождь апачей», «Виннету – сын Инчу-Чуна» и «Среди коршунов) во Франции посмотрели от шестисот тысяч до миллиона зрителей, что было в разы меньше аудитории, которую эти же ленты имели в ФРГ (от 5,7 млн. до 10,5 млн. зрителей). Показатели посещаемости этих вестернов в кинопрокате СССР (от 27,6 млн. до 55,7 млн. зрителей) были куда больше французских, и гораздо ближе (с учетом разницы в численности населения СССР и ФРГ) к показателям посещаемости в Западной Германии…
Куда большим успехом, чем во Франции, пользовались в советском кинопрокате фильмы «Хижина дяди Тома», «Небо над головой», «Праздники любви», «Недостойная старая дама» и «Они шли за солдатами».
Что касается мелодрамы «Третья молодость» (СССР-Франция), то её прокатный успех в СССР не был, разумеется, сопоставим с триумфом «Фантомаса» и «Анжелики», но 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации позволили ей войти в тысячу самых кассовых советских фильмов…
Таким образом, в целом можно отметить, что работа советской закупочной комиссии в середине 1960-х была довольно либеральной, что (особенно после старта «пражской весны» 1968 года) не могло пройти мимо консервативного крыла «идеологического фронта».
Так, в июне 1968 года в журнале «Огонек» была опубликована статья Н. Толченовой под красноречивым названием «Фильмы «замочной скважины» и кинокритика» (Толченова, 1968: 22-24), в которой утверждалось, что «за последнее время очень часто на советском экране идут картины, весьма далекие от духовных, моральных, нравственных интересов нашего общества. Картины о грабителях, насильниках, проститутках. Картины, лишенные социальной основы либо же прикрытые видимостью социальности, что вообще умеет и любит делать буржуазное, мещанское кино» (Толченова, 1968: 22).
Далее Н. Толченова переходила к негативной оценке мюзикла Жака Деми «Шербурские зонтики», упрекая его в том, что главная героиня «как раз и является не человек труда, а маленькая буржуазка, мещаночка… Спрашивается, что в этой банальной, надуманной, донельзя подслащенной истории могло привлечь симпатии нашей кинокритики? Тем не менее, воинствующе мещанская, мелкобуржуазная… сущность «Шербурских зонтиков» вовсе осталась в стороне при анализе этого фильма критиком Н. Зоркой, чья статья была напечатана на страницах журнала «Искусство кино».
Затем Н. Толченова не менее резко отозвалась не только о фильмах про Фантомаса и Анжелику, но и о журнале «Советский экран», который «рекламировал их на своих страницах»: «фильмами, подобными «Шербурским зонтикам», «Фантомасу», «Анжелика», а главное — такими вот безответственными похвалами, такой поддержкой со стороны кинокритики удалось… убедить зрителей в правомерности появления на экране сентиментальных, надуманных, «душераздирающих» «драм» (Толченова, 1968).
А ведь, по мнению Н. Толченовой, «отыскивая прогрессивные творческие основы в произведении искусства, критик обязан поддерживать в нем все то, что способствует здоровому зрительскому восприятию жизни, утверждает истинную гуманность и человечность, высокую мораль» (Толченова, 1968).
Исходя из вышеупомянутых критериев, досталось в статье Н. Толченовой и фильмам с участием Софи Лорен, и трагикомедии с участием Стефании Сандрелли – «Я ее хорошо знал», так же «по недосмотру» закупочной комиссии попавших в советский кинопрокат… (Толченова Н. Фильмы «замочной скважины» и кинокритика // Огонек. 1968. № 27. С. 22-24).
Начиная с 1968 года подобных статей, направленных против появления западных развлекательных фильмов в советском кинопрокате становилось всё больше. И за ними, разумеется, стояли соответствующие постановления и служебные записки ЦК КПСС, потому – особенно после августа 1968 года – ситуация с закупкой «буржуазной кинопродукции» стала резко меняться в сторону ее минимизации и более тщательного идеологического отбора…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1965 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

Разиня (Le Corniaud). 1965
1. Разиня (Le Corniaud). 1965.
1.51. Премьера: 24.03.1965. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
11,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15.07.1968: 30,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 4 февраля 1984.

2. Жандарм в Нью-Йорке (Le Gendarme à New York). 1965.
1.38. Премьера: 29.10.1965. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Господин Крюшо в Нью-Йорке») – с 3 января 1972: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

3. Фантомас разбушевался (Fantômas se déchaîne). 1965.
1.34. Премьера: 8.12.1965. Комедия, детектив, пародия.
Режиссер Андре Юнебель.
4,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14.08.1967: 44,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

4. Гром небесный (Le Tonnerre de Dieu). 1965.
1.31. Премьера: 8.09.1965. Мелодрама.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1966: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Луженые глотки (Les Grandes Gueules). 1965.
2.08. Премьера: 22.10.1965. Комедия, драма.
Режиссер Робер Энрико.
3,6 млн. зрителей.

6. Вива, Мария! (Viva Maria!) 1965.
2,0. Премьера: 22.11.1965. Комедия, вестерн.
Режиссер Луи Маль.
3,4 млн. зрителей.

7. Приключения китайца в Китае (Les Tribulations d'un Chinois en Chine). 1965.
1.44. Премьера: 4.12.1965. Приключения, комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
2,7 млн. зрителей.

8. Ярость в Байя для агента ОСС 117 (Furia à Bahia pour OSS 117). 1965.
1.39. Премьера: 2.07.1965. Боевик, пародия.
Режиссер Андре Юнебель.
2,7 млн. зрителей.

9. Очаровательная Анжелика / Великолепная Анжелика (Merveilleuse Angélique). 1965.
1.45. Премьера: 7.07.1965. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
Прокат во Франции: 2,4 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Анжелика в гневе») – с 12 августа 1985: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Дневник женщины в белом (Le Journal d'une femme en blanc). 1965
10. Дневник женщины в белом (Le Journal d'une femme en blanc). 1965.
1.45. Премьера: 28.04.1965. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
2,3 млн. зрителей.

11. Джентльмен из Кокоди (Le Gentleman de Cocody). 1965.
1.24. Премьера: 2.04.1965. Приключения.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,0 млн. зрителей.

12. Большая касса (La Grosse Caisse). 1965.
1.45. Премьера: 9.07.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,8 млн. зрителей.

13. Никаких вопросов в субботу (Pas question le samedi). 1964.
1.56. Премьера: 20.01.1965. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
1,8 млн. зрителей.

14. 317-й отдел (La 317ème Section). 1965.
1.34. Премьера: 31.03.1965.
Режиссер Пьер Шёндорфер.
1,6 млн. зрителей.

15. Сказочное приключение Марко Поло (La Fabuleuse aventure de Marco Polo). 1965.
1.52. Премьера: 6.08.1965. Приключения.
Режиссер Дени де Ла Пательер, Рауль Леви, Ноэль Ховард.
1,6 млн. зрителей.

16. Три беспризорных ребенка (Trois enfants dans le désordre). 1966.
1.40. Премьера: 3.06.1966. Комедия.
Режиссер Лео Жоанон.
1,5 млн. зрителей.

17. Прекрасным летним утром (Par un beau matin d'été). 1965.
1.49. Премьера: 17.02.1965. криминальная драма.
Режиссер Жак Дере.
1,5 млн. зрителей.

18. Кутилы (Les Bons Vivants). 1965.
1.40. Премьера: 28.10.1965. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье и Жорж Лотнер.
1,4 млн. зрителей.

19. Мата-Хари, агент H21 (Mata-Hari, agent H21). 1964.
1.38. Премьера: 29.01.1965. Мелодрама.
Режиссер Жан-Луи Ришар.
1,4 млн. зрителей.

Приятели (Les Copains). 1964
20. Приятели (Les Copains). 1964.
1.35. Премьера: 15.01.1965. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
1,4 млн. зрителей.

21. Адский поезд (Train d'enfer). 1965.
1.32. Премьера: 10.11.1965. Детектив.
Режиссер Жиль Гранжье.
1,3 млн. зрителей.

22. Безумный Пьеро (Pierrot le Fou). 1965.
1.50. Премьера: 5.11.1965. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
1,3 млн. зрителей.

23. Секретная война (Guerre secrète / The Dirty Game). 1965.
2.05. Премьера: 23.06.1965. Триллер.
Режиссер Кристиан-Жак, Вернер Клингер, Карло Лидзани и Теренс Янг.
1,3 млн. зрителей.

24. Тигр душится динамитом (Le Tigre se parfume à la dynamite). 1965.
1.25. Премьера: 5.11.1965. Детективная комедия, пародия.
Режиссер Клод Шаброль.
1,2 млн. зрителей.

25. Оружие для левши (L'Arme à gauche). 1965.
1.43. Премьера: 18.06.1965. Криминальная драма.
Режиссер Клод Соте.
1,2 млн. зрителей.

26. Мажордом (Le Majordome). 1965.
1.33. Премьера: 24.03.1965. Комедия.
Режиссер Жан Деланнуа.
1,2 млн. зрителей.

27. Коррида для шпиона (Corrida pour un espion). 1965.
1.51. Премьера: 17.09.1965. Приключения.
Режиссер Морис Лабро.
1,1 млн. зрителей.

28. Коплан FX 18 разрушает всё (Coplan FX 18 casse tout). 1965.
1.35. Премьера: 6.10.1965. Приключения.
Режиссер Рикардо Фреда
1,1 млн. зрителей.

29. Голова клиента (La Tête du client). 1965.
1.40. Премьера: 3.09.1965. Комедия.
Режиссер Жак Пуатрено.
1,1 млн. зрителей.

Полный свет на Станисласа (Pleins feux sur Stanislas). 1965
30. Полный свет на Станисласа (Pleins feux sur Stanislas). 1965.
1.33. Премьера: 23.08.1965. Приключенческая комедия, пародия.
Режиссер Жан-Шарль Дюдрюме.
1,1 млн. зрителей.

31. Благоприятный случай (La Bonne Occase). 1965.
1.30. Премьера: 9.03.1965. Комедия.
Режиссер Мишель Драш.
1,1 млн. зрителей.

32. Две сиротки (Les deux orphelines). 1965.
1.40. Премьера: 1965. Мелодрама, приключения.
Режиссер Рикардо Фреда.
1,1 млн. зрителей.

33. Убийцы в спальных вагонах / Купе убийц (Compartiment tueurs). 1965.
1.35. Премьера: 17.11.1965. Детектив.
Режиссер Коста-Гаврас.
1,1 млн. зрителей.

34. Песнь мира (Le chant du monde). 1965.
1.35. Премьера: 7.10.1965. Мелодрама.
Режиссер Марсель Камю.
1,1 млн. зрителей.

35. Эти дамы вмешиваются (Ces dames s'en mêlent). 1964.
1.34. Премьера: 6.01.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Рауль Андре.
1,0 млн. зрителей.

36. Когда летят фазаны (Quand passent les faisans). 1965.
1.29. Премьера: 10.09.1965. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,0 млн. зрителей.

37. Миллиард в бильярд (Un milliard dans un billard). 1965.
1.30. Премьера: 17.09.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Николя Жеснер.
1,0 млн. зрителей.

38. Мари-Шанталь против доктора Ха (Marie-Chantal contre le docteur Kha). 1965.
1.46. Премьера: 25.08.1965. Криминльная комедия, пародия.
Режиссер Клод Шаброль.
1,0 млн. зрителей.

Читать Виннету и его друзья
39. Виннету – вождь апачей (La révolte des indiens apaches / Winnetou I / Old Shatterhand). 1963/1964.
2.02. Премьера: 15.01.1965. Вестерн.
Режиссёр Уго Фрегонесе.
1,0 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 10,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 ноября 1969. 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Метаморфозы мокриц (La Métamorphose des cloportes). 1965
40. Метаморфозы мокриц (La Métamorphose des cloportes). 1965.
1.35. Премьера: 1.10.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,9 млн. зрителей.

41. Сто штук и тряпки (100 briques et des tuiles). 1965.
1.35. Премьера: 9.04.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Гримбла.
0,9 млн. зрителей.

42. Хижина дяди Тома (Onkel Toms Hütte / La Capanna dello zio Tom / La Case de l'oncle Tom). 1964.
1.58. Премьера: 8.09.1965. Драма.
Режиссер Геза фон Радвани.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 июня 1966: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

43. Небо над головой (Le Ciel sur la tête / Il Cielo sulla testa). 1964.
1.47. Премьера: 20.01.1965. Драма.
Режиссёр Ив Чампи.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 февраля 1967: 14,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

44. Болтуны (Les Baratineurs). 1965
1.20. Премьера: 1.02.1965. Комедия.
Режиссер Франсис Риго.
0,8 млн. зрителей.

45. Огонь по желанию / Делайте ставки, дамы (Feu à volonté / Faites vos jeux, Mesdames). 1965.
1.26. Премьера: 5.11.1965. Боевик.
Режиссер Марсель Офюльс.
0,8 млн. зрителей.

46. Галантные праздники / Праздники любви (Les Fêtes galantes). 1965.
1.32. Премьера: 14.04.1966.Комедия.
Режиссер Рене Клер.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР с 10 апреля 1967: 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

47. Я приветствую… мафию (Je vous salue… mafia). 1965.
1.30. Премьера: 11.08.1965. Криминальная драма.
Режиссер Рауль Леви.
0,8 млн. зрителей.

48. Вампир из Дюссельдорфа (Le Vampire de Düsseldorf). 1965.
1.29. Премьера: 7.04.1965. Триллер.
Режиссер Робер Оссейн.
0,8 млн. зрителей.

49. Виннету – сын Инчу-Чуна (Last of the Renegades / Winnetou – 2. Teil / Le Trésor des montagnes bleues). 1964.
1.34. Премьера: 20.10.1965. Вестерн.
Режиссер Харальд Райнль.
0,8 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 6,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 августа 1975: 55,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Ловушка для Золушки (Piège pour Cendrillon). 1965
50. Ловушка для Золушки (Piège pour Cendrillon). 1965.
1.58. Премьера: 22.10.1965. Триллер.
Режиссер Андре Кайат.
0,7 млн. зрителей.

51. Соглашение с белыми (La Traite des Blanches). 1965.
1.29. Премьера: 2.06.1965. Драма.
Режиссер Жорж Комбре.
0,7 млн. зрителей.

52. Йо-Йо (Yoyo). 1964.
1.35. Премьера: 19.02.1965. Комедия.
Режиссер Пьер Этекс.
0,7 млн. зрителей.

53. Специальное задание в Каракасе (Mission spéciale à Caracas). 1965.
1.28. Премьера: 6.10.1965. Боевик.
Режиссер Рауль Андре.
0,7 млн. зрителей.

54. Нет икры для тети Ольги (Pas de caviar pour tante Olga). 1965.
1.40. Премьера: 08.1965. Комедия.
Режиссер Жан Беккер.
0,6 млн. зрителей.

55. Щелчок и шлепки (Déclic et des claques). 1965.
1.20. Премьера: 5.03.1965. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
0,6 млн. зрителей.

56. Ник Картер и красный клевер (Nick Carter et le trèfle rouge). 1965.
1.30. Премьера: 25.11.1965. Боевик.
Режиссер Жан-Поль Савиньяк.
0,6 млн. зрителей.

57. Среди коршунов (Frontier Hellcat / Unter Geiern / Là dove scende il sole). 1964.
1.51. Премьера: 1965. Вестерн.
Режиссёр Альфред Форер.
0,6 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1980: 38,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

58. Недостойная старая дама (La Vieille Dame indigne). 1964.
1.34. Премьера: 24.031965. Комедия, драма.
Режиссер Рене Аллио.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – c 5 февраля 1968: 6,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

59. Леди Л. (Lady L). 1965.
1.57. Премьера: 22.12.1965. Комедия.
Режиссер Питер Устинов.
0,6 млн. зрителей.

Фальстаф (Falstaff). 1965
60. Фальстаф (Falstaff). 1965.
1.59. Премьера: 20.07.1966. Драма.
Режиссер Орсон Уэллс.
0,5 млн. зрителей.

61. Альфавиль (Alphaville). 1965.
1.40. Премьера: 5.05.1965. Фантастика.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,5 млн. зрителей.

62. Счастье (Le Bonheur). 1965.
1.20. Премьера: 10.02.1965. Драма.
Режиссер Аньес Варда.
0,5 млн. зрителей.

63. Я и сорокалетние мужчины (Moi et les hommes de 40 ans). 1965.
1.35. Премьера: 19.03.1965. Комедия.
Режиссер Жак Пиното.
0,4 млн. зрителей.

64. Три комнаты в Манхеттене (Trois Chambres à Manhattan). 1965.
1.46. Премьера: 10.11.1965. Драма.
Режиссер Марсель Карне.
0,4 млн. зрителей.

65. О любви (De l'amour). 1964.
1.30. Премьера: 20.01.1965. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Орель.
0,4 млн. зрителей.

66. Двуcпальная кровать (Le Lit à 2 places). 1965.
2,0. Премьера: 6.08.1965. Комедия.
Режиссер Жан Деланнуа, Джанни Пучини и Франсуа Дюпон-Миди.
0,3 млн. зрителей.

67. Скажи мне, кто убийца (Dis-moi qui tuer). 1965.
1.25. Премьера – 1965. Детектив.
Режиссер Этьен Перье.
0,3 млн. зрителей.

68. Песчинка (Le grain de sable). 1965.
1.45. Премьера: 12.05.1965. Детектив.
Режиссер Пьер Каст.
0,3 млн. зрителей.

69. Муж по фиксированной цене (Un mari à prix fixe). 1965.
1.30. Премьера: 26.07.1965. Комедия.
Режиссер Клод де Живре.
0,2 млн. зрителей.

70. Золото герцога (L'Or du duc). 1965.
1.34. Премьера: 23.09.1965. Комедия.
Режиссер Жак Баратье и Бернар Тублан-Мишель.
0,2 млн. зрителей.

71. Девушка и ружья (Une fille et des fusils). 1965.
1.48. Премьера: 2.06.1965. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Лелуш.
0,2 млн. зрителей.

72. Время истины (L'Heure de la vérité). 1965.
1.41. Премьера: 29.04.1965. Драма.
Режиссер Анри Калеф.
0,2 млн. зрителей.

73. Они шли за солдатами / Солдатские девки / Девушки для армии (Le soldatesse / Des filles pour l'armée). 1965.
1.59. Драма.
Режиссер Валерио Дзурлини.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 ноября 1966: 20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.

74. Третья молодость / Ночь прощания (La Nuit des adieux). 1965.
2.10. Премьера: 16.11.1965. Мелодрама.
Режиссёры: Жан Древиль, Исаак Менакер.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 3 января 1966: 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1965 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1965 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 10 французских фильмов.
А самым именитым аутсайдером 1965 года стал состоящий из новелл фильм «Париж глазами…», поставленный Клодом Шабролем, Жаном-Люком Годаром, Эриком Ромером, Жаном Рушем и др. талантливыми мастерами. Эта картина сумела привлечь к экранам кинозалов во Франции всего лишь около тридцати тысяч зрителей…
Из списка аутсайдеров французского кинопроката 1965 года на экраны СССР на сей раз не попал ни один фильм.

Тома-обманщик (Thomas l'imposteur). 1965
1. Тома-обманщик (Thomas l'imposteur). 1965.
1.30. Премьера: 5.05.1965. Драма.
Режиссер Жорж Франжю.
0,1 млн. зрителей.

2. Маленькое чудовище (Le Petit Monstre). 1965.
1.37. Премьера: 24.03.1965. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Сасси.
0,1 млн. зрителей.

3. Ноги в гипсе (Les pieds dans le plâtre). 1965.
1.20. Премьера: 18.02.1965. Комедия.
Режиссер Пьер Лари.
0,05 млн. зрителей.

4. Муниципальная школа (La Communale). 1965.
1.25. Премьера: 8.10.1965. Комедия.
Режиссер Жан Л'От.
0,04 млн. зрителей.

5. Париж глазами… (Paris vu par). 1965.
1.35. Премьера: 19.1965. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Шаброль, Жан Душе, Жан-Люк Годар, Жан-Даниэль Полле, Эрик Ромер и Жан Руш.
0,03 млн. зрителей.

6. Ад под кожей (L'enfer dans la peau). 1965.
1.30. Премьера: 28.07. 1965. Эротический триллер.
Режиссер Жозе Беназераф.
0,03 млн. зрителей.

7. Перышко Фифи (Fifi la plume). 1965.
1.15. Премьера: 27.10.1965. Фантастическая комедия.
Режиссер Альбер Ламорис.
0,02 млн. зрителей.

8. Веревка на шее (La corde au cou). 1965.
1.44. Премьера: 5.11.1965. Драма.
Режиссер Пьер Патри
0,02 млн. зрителей.

9. Девушки с обложки (Cover Girls). 1964.
1.32. Премьера: 7.04.1965.
Режиссер Жозе Беназареф.
0,02 млн. зрителей.

10. Стеклянная клетка (La Cage de verre). 1965.
1.25. Премьера: 17.11.1965. Драма.
Режиссер Филип Артюи и Жан-Луи Леви-Альварес.
0,01 млн. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)

В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1966 года привлекли в кинозалы Франции от 1,9 млн. до 17,3 млн. зрителей.
В 1966-м году 24 французских фильма сумели преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1966 года был разнообразен.
Прокат 1966 год снова показал, что фильмы представителей старшего поколения французских режиссеров (чьи фильмы были популярны в 1940-х – 1950-х) все реже попадали в первую десятку кассовых хитов.
К примеру, третье место во французском кинопрокате неожиданно заняла мелодрама недавнего дебютанта Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (4,3 млн. зрителей).
А на первом месте с ошеломляющим для Франции показателем – 17,3 млн. зрителей оказалась комедия Жерара Ури «Большая прогулка», чья первая режиссерская работа вышла в прокат на рубеже 1960-х... И это случилось на следующий год после прокатного триумфа предыдущей комедии Жерара Ури – «Разиня» (первое место в прокате 1965 года и 11,8 млн. зрителей). Прокатный рекорд «Большой прогулки» сумел продержаться не только до конца XX века, но и до 2008 года. И даже сейчас «Большая прогулка» находится на почетном третьем месте среди французских фильмов за всю историю кинематографа.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Жан-Луи Трентиньян, Анук Эме, Мишель Мерсье, Джейн Фонда, Марина Влади и др. известные актеры.
В первой десятке лидеров проката 1966 года оказались фильмы ярких представителей жанрового кино: Жерара Ури, Жана Жиро, Рене Клемана, Роже Вадима, Бернара Бордери, Дени де Ла Пательера, Жана-Пьера Мельвиля и других известных режиссеров.
И вновь, благодаря феноменальному успеху комедии Жерара Ури «Большая прогулка» и комедии Жана Жиро «Большой ресторан» (четвертое место в прокате и 3,9 млн. зрителей) самым коммерчески успешным актером оказался Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1966 года снова заняла комедия Жерара Ури с неподражаемым дуэтом Луи де Фюнеса и Бурвиля: «Большая прогулка».
В 1971 году она попала и советский кинопрокат, где собрала без малого 38 млн. зрителей. Несложный подсчет показывает, что французам «Большая прогулка» понравилась больше: ее 17,3 млн. зрителей во Франции соответствовали примерно 86 млн. зрителей в СССР.
С большим энтузиазмом была воспринята в СССР комедия «Большой ресторан»: во Франции ее аудиторий стали 3,9 млн. зрителей (аналог 19,5 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1974 года эту ленту (под названием «Ресторан господина Септима») посмотрело 26,3 млн. зрителей.
Похожий результат показал и прокат мелодрамы Клода Лелуша «Мужчина и женщина» (она оказалась на экранах СССР в январе 1968 года): 4,3 млн. зрителей во Франции (аналог 21,5 млн. зрителей в СССР) и 27,9 млн. реальных советских зрителей.
Но бесспорным фаворитом советской публики стал фильм «Анжелика и король»: во Франции ее посмотрело 2,2 млн. зрителей (аналог 11 млн. зрителей в СССР), но реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело (как минимум) 44,7 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката на экраны СССР вышло четыре фильма, что с учетом советских идеологических требований было высоким показателем работы закупочной комиссии…
Как мы уже отмечали ранее, некоторые зарубежные фильмы не попадали на советские экраны не по идеологическим, а по финансовым соображениям. Возможно, именно из-за этого знаменитый фильм Рене Клемана «Горит ли Париж?» (второе место во французском кинопрокате 1966 года и 4,9 млн. зрителей), в котором сыграло множество французских звезд первой величины, в СССР шел только на нескольких спецпоказах в Москве, но в массовый прокат так и не попал.
Среди фильмов, не вошедших в первую десятку французского кинопроката 1966 года, на экраны СССР (в 1967–1977 годах) вышли еще семь фильмов (три из которых были итало-французского производства).
Все они имели в СССР больший успех, чем во Франции. Особенно это казалось фильмов «Дамы и господа» Пьетро Джерми, «Вопрос чести» Луиджи Дзампы» и «Я ее хорошо знал» Антонио Пьетранджели. Во Франции эти итало-французские фильмы посмотрели от десяти до двухсот тысяч зрителей, а в СССР – от десяти до пятнадцати миллионов зрителей (что, кстати, с учетом разницы в численности населения СССР и Италии было довольно близко к итальянским показателям посещаемости этих картин).
Что касается криминальной драмы Кристиана-Жака «Вторая истина», драмы Дени де Ла Пательера «Поездка отца», комедии Жана Жиро «Приключения в загородном доме» и мелодрамы Сержа Корбера «17-е небо», то во Франции их аудитория не превысила 1,2 млн. зрителей, тогда как в кинопрокате СССР посещаемость этих картин составила от 8,7 млн. до 27,4 млн. зрителей…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1966 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Большая прогулка (La Grande Vadrouille). 1966

1. Большая прогулка (La Grande Vadrouille). 1966.
2.12. Премьера: 8.12.1966. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
17,3 млн. зрителей. До 2008 года этот фильм был самым кассовым за всю историю французского кинопроката. В настоящее время эта комедия занимает третье место в списке самых популярных фильмов Франции. Прокат в СССР – c июня 1971: 37,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 19 марта 1990.

2. Горит ли Париж? (Paris brûle-t-il?). 1966.
2.55. Премьера: 26.10.1966. Драма.
Режиссер Рене Клеман.
4,9 млн. зрителей.

3. Мужчина и женщина (Un homme et une femme). 1966.
1.42. Премьера: 27.05.1966. Мелодрама.
Режиссер Клод Лелуш.
4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1.01.1968: 27,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1989.

4. Большой ресторан (Le Grand Restaurant). 1966.
1.28. Премьера: 9.09.1966. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Ресторан господина Септима») – с 16 сентября 1974: 26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Добыча (La Curée). 1966.
1.35. Премьера: 22.06.1966. Драма.
Режиссер Роже Вадим.
2,6 млн. зрителей.

6. Анжелика и король (Angélique et le Roy). 1965.
1.40. Премьера: 31.01.1966. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2.09.1968: 43,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Атака на сердце OSS 117 в Токио (Atout coeur à Tokyo pour OSS 117). 1966.
1.30. Премьера: 28.10.1966. Боевик.
Режиссер Мишель Буарон.
2,1 млн. зрителей.

8. Переполох в Панаме (Du rififi à Paname). 1966.
1.38. Премьера: 2.03.1966. Криминальная драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
2,0 млн. зрителей.

9. Нежный проходимец (Tendre voyou). 1966.
1.34. Премьера: 21.09.1966. Комедия.
Режиссер Жан Беккер.
2,0 млн. зрителей.

Второе дыхание (Le Deuxième Souffle). 1966
10. Второе дыхание (Le Deuxième Souffle). 1966.
2.30. Премьера: 1.11.1966. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,9 млн. зрителей.

11. Не будем сердиться (Ne nous fâchons pas). 1966.
1.40. Премьера: 20.04.1966. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,9 млн. зрителей.

12. Плохая погода для мух (Sale temps pour les mouches). 1966.
1.29. Премьера: 23.12.1966. Криминальная комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,8 млн. зрителей.

13. Жизнь в замке (La Vie de château). 1965.
1.28. Премьера: 25.01.1966. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Раппно
1,8 млн. зрителей.

14. Силовики в курсе (Les Malabars sont au parfum). 1966.
1.25. Премьера: 4.03.1966. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,7 млн. зрителей.

15. Демаркационная линия (La Ligne de démarcation). 1966.
1.30. Премьера: 25.05.1966. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,4 млн. зрителей.

16. Фальшивые деньги (Monnaie de singe). 1966.
1.33. Премьера: 9.03.1966. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
1,3 млн. зрителей.

17. Солдат Мартен (Martin Soldat). 1966.
1.30. Премьера: 28.09.1966. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль.
1,3 млн. зрителей.

18. Святой выходит на след (Le Saint prend l'affût). 1966.
1.30. Премьера: 1966. Криминальная комедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
1,3 млн. зрителей.

19. Почтальон идет на войну (Le facteur s'en va-t-en guerre). 1966
1.35. Премьера: 10.08.1966. Драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
1,3 млн. зрителей.

Галя (Galia). 1965
20. Галя (Galia). 1965.
1.45. Премьера: 23.01.1966. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,2 млн. зрителей.

21. Вторая истина (La Seconde Vérité). 1966.
1.35. Премьера: 20.04.1966. Криминальная драма.
Режиссер Кристиан-Жак.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16.06.1975: 27,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

22. Поездка отца (Le Voyage du père). 1966.
1.30. Премьера: 16.09.1966. Драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 июля 1970: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

23. Приключения в загородном доме / Месье президент – генеральный директор (Monsieur le président-directeur général). 1966.
1.24. Премьера: 16.12.1966. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Приключения в загородном доме») – с 7 сентября 1970: 19,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

24. Антигангстерская бригада (Brigade anti gangs). 1966.
1.35. Премьера: 19.08.1966. Детектив.
Режиссер Бернар Бордери.
1,1 млн. зрителей.

25. В чужой шкуре (Avec la peau des autres). 1966.
1.30. Премьера: 24.08.1966. Триллер.
Режиссер Жак Дере.
0,9 млн. зрителей.

26. Везение для X-13 (Baraka sur X-13). 1965.
Премьера: 14.01.1966.
Режиссер Морис Клош.
0,9 млн. зрителей.

27. Человек из Маракеша (L'Homme de Marrakech). 1966.
1.32. Премьера: 24.04.1966. Приключения.
Режиссер Жак Дере.
0,9 млн. зрителей.

28. Новый дневник женщины в белом (Le Nouveau Journal d'une femme en blanc). 1966.
1.55. Премьера: 25.03.1966.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,9 млн. зрителей.

29. Садовник из Аржетейя (Le Jardinier d'Argenteuil). 1966.
1.27. Премьера: 7.10.1966. Криминальная комедия.
Режиссер Жан-Поль Ле Шануа.
0,9 млн. зрителей.

Было бы здоровье (Tant qu'on a la santé). 1966
30. Было бы здоровье (Tant qu'on a la santé). 1966.
1.17. Премьера: 25.02.1966. Комедия.
Режиссер Пьер Этекс.
0,8 млн. зрителей.

31. Война окончена (La Guerre est finie). 1966.
2.01. Премьера: 11.05.1966. Драма.
Режиссер Ален Рене.
0,8 млн. зрителей.

32. Париж в августе (Paris au mois d'août). 1965.
1.34. Премьера: 7.01.1966. Мелодрама.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,7 млн. зрителей.

33. Одиночка идет в атаку (Le Solitaire passe à l'attaque). 1966.
1.36. Премьера: 18.11.1966. Боевик.
Режиссер Ральф Абиб.
0,7 млн. зрителей.

34. Спящий часовой (La Sentinelle endormie). 1965.
1.40. Премьера: 21.01.1966. Комедия.
Режиссер Жан Древиль.
0,7 млн. зрителей.

35. Шпион (L'Espion). 1966.
1.46. Премьера: 9.11.1966. Детектив.
Режиссер Рауль Леви.
0,6 млн. зрителей.

36. Биржа и жизнь (La Bourse et la vie). 1965.
1.30. Премьера: 27.04.1966. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,6 млн. зрителей.

37. Карты на столе (Cartes sur table). 1966.
1.32. Премьера: 27.04.1966. Детектив.
Режиссер Хесус Франко.
0,6 млн. зрителей.

38. Долгий марш (La longue marche). 1966.
1.35. Премьера: 31.12.1966. Драма.
Режиссер Александр Астрюк.
0,5 млн. зрителей.

39. Черное солнце (Soleil noir). 1966.
1.30. Премьера: 25.11.1966. Приключения.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
0,5 млн. зрителей.

Цель - 500 миллионов (Objectif 500 millions). 1966
40. Цель - 500 миллионов (Objectif 500 millions). 1966.
1.30. Премьера: 29.06.1966. Триллер.
Режиссер Пьер Шёндорфер.
0,5 млн. зрителей.

41. Роже–позор (Roger la Honte). 1966.
1.45. Премьера: 15.06.1966. Криминальная драма.
Режиссер Рикардо Фреда.
0,5 млн. зрителей.

42. Бриллиантовое сафари (Safari Diamants). 1966.
1.30. Премьера: 29.06.1966. Криминальная мелодрама.
Режиссер Мишель Драш.
0,4 млн. зрителей.

43. Четыре дамы для одного туза (Carré de dames pour un as). 1966.
1.35. Премьера: 5.10.1966. Приключения.
Режиссер Жан Пуатрено.
0,4 млн. зрителей.

44. Мужское-женское (Masculin féminin). 1966.
1.50. Премьера: 22.03.1966. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,4 млн. зрителей.

45. Султаны (Les Sultans). 1966.
1.35. Комедия.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,4 млн. зрителей.

46. Мадмуазель (Mademoiselle). 1966.
1.40. Премьера: 3.06.1966. Драма.
Режиссер Тони Ричардсон.
0,4 млн. зрителей.

47. Похитители (Les Enquiquineurs). 1966.
1.30. Премьера: 9.11.1966. Комедия.
Режиссер Ролан Киньон.
0,4 млн. зрителей.

48. Вожак шампиньонов (Le Caïd de Champignol). 1966.
1.45. Премьера: 16.03.1966. Комедия.
Режиссер Жан Бастиа.
0,4 млн. зрителей.

49. Ненароком Бальтазар (Au hasard Balthazar). 1966.
1.35. Премьера: 25.05.1966. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,3 млн. зрителей.

Новый мир (Un monde nouveau). 1966
50. Новый мир (Un monde nouveau). 1966.
1.23. Премьера: 25.03.1966. Драма.
Режиссер Витторио Де Сика.
0,3 млн. зрителей.

51. Без паники (Pas de panique). 1966.
1.33. Премьера: 10.08.1966. Боевик.
Режиссер Серджо Гобби.
0,3 млн. зрителей.

52. Комбинаторы (Les Combinards). 1966.
1.20. Премьера: 2.02.1966. Комедия.
Режиссеры: Хуан Эстерлих, Рикардо Пацалья, Жан-Клод Руа.
0,2 млн. зрителей.

53. Украли Джоконду (On a volé la Joconde / Il ladro della Gioconda). 1966.
1.35. Премьера: 20.05.1966. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
0,2 млн. зрителей.

54. Кто вы, Полли Магу? (Qui êtes-vous Polly Maggoo?). 1966.
1.42. Премьера: 21.10.1966. Комедия, сатира.
Режиссер Уильям Кляйн.
0,2 млн. зрителей.

55. Воровка (La Voleuse). 1966.
1.28. Премьера: 18.11.1966. Драма.
Режиссер Жан Шапо.
0,2 млн. зрителей.

56. Дамы и господа (Signore e signori / Ces messieurs dames). 1965.
1.58. Премьера: 24.06.1966. Комедия.
Режиссёр Пьетро Джерми.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 декабря 1968.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1966 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1966 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 15 французских фильмов.
Из этих аутсайдеров на экраны СССР вышли мелодрама Сержа Корбера «17-е небо» и две картины итало-французского производства (шедевр Антонио Пьетранджели «Я ее хорошо знал» и трагикомедия Луиджи Дзампы «Вопрос чести»).
При этом надо отметить, что в аутсайдерах итало-французские фильмы оказались только в кинопрокате Франции. В Италии картину «Я ее хорошо знал» посмотрело 2,2 млн. зрителей, а «Вопрос чести» – 3,9 млн. зрителей.
Что касается «17-го неба», то эту мелодраму в СССР также посмотрело гораздо больше зрителей, чем во Франции. Если во французском кинопрокате лента Корбера смогла собрать всего около ста тысяч зрителей (аналог 0,5 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате 1970 года «17-е небо» привлекло к экранам кинотеатров 8,7 млн. зрителей…
Червовый король (Le Roi de coeur). 1966.
1. Червовый король (Le Roi de coeur). 1966.
1.42. Премьера: 21.12.1966. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,1 млн. зрителей.

2. Два часа на убийство (Deux heures à tuer). 1965.
1.23. Премьера: 14.01.1966. Криминальная драма.
Режиссер Иван Говар.
0,1 млн. зрителей.

3. Мужчина из Миконоса (L'homme de Mykonos). 1966.
1.30. Премьера: 13.07.1966. Драма.
Режиссер Рене Генвиль.
0,1 млн. зрителей.

4. Создания (Les Créatures). 1966.
1.32. Премьера: 3.09.1966. Драма.
Режиссер Аньес Варда.
0,1 млн. зрителей.

5. Выстрел из милосердия (Le coup de grace). 1965.
1.36. Премьера – 1966. Драма.
Режиссер Жан Кайроль и Клод Дюран.
0,1 млн. зрителей.

6. 17-е небо / Парень, девушка. Семнадцатое небо (Un garçon, une fille. Le Dix–septième ciel). 1966.
1.25. Премьера – 1966. Мелодрама.
Режиссёр Серж Корбер.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 августа 1970: 8,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Бешеная собака (Le Chien fou). 1966.
1.30. Премьера: 2.09.1966. Детектив.
Режиссер Эдди Маталон.
0,06 млн. зрителей.

8. Любовь с оговоркой (L'Amour avec des si). 1962.
1.25. Премьера: 2.02.1966. Драма.
Режиссер Клод Лелуш.
0,05 млн. зрителей.

9. Вопрос чести (Question d'honneur / Una Questione d’onore). 1965.
1.50. Премьера: 1966. Трагикомедия.
Режиссёр Луиджи Дзампа.
0,05 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 августа 1977: 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

10. Пуля в сердце (Une balle au coeur). 1966.
1.30. Премьера: 23.02.1966.
Режиссер Жан-Даниэль Пулле.
0,02 млн. зрителей.

11. Ад на пляже (L'Enfer sur la plage). 1966
1.25. Премьера: 30.03.1966. Триллер.
Режиссер Жозе Беназараф.
0,02 млн. зрителей.

12. И женщина создала любовь (Et la femme créa l'amour). 1966.
1.30. Мелодрама.
Режиссер Фабьен Коллен.
0,01 млн. зрителей.

13. Я её хорошо знал (Io la conoscevo bene / Ich habe sie gut gekannt / Je la connaissais bien...) 1965.
1.37. Премьера: 1966. Драма.
Режиссёр Антонио Пьетранджели.
0,01 млн. зрителей. Прокат в Италии: 2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 марта 1967: 14,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Золото и свинец (L'or et le plomb). 1966.
1.20. Премьера: 16.03.1966.
Режиссер Alain Cuniot
7,5 тыс. зрителей.

15. Коварство дьявола (Les Ruses du diable). 1966.
1.50. Премьера: 15.06.1966. Драма.
Режиссер Поль Веккиали.
7,3 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1967 года привлекли в кинозалы Франции от 2,4 млн. до 7,0 млн. зрителей.
В 1967-м году 21 французский фильм сумел преодолеть планку в 1 млн. зрителей, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
Жанровый спектр лидеров «золотой десятки» проката 1967 года был разнообразен.
В десятке лидеров французского кинопроката 1967 года оказались не только ленты режиссеров старшего поколения (Андре Кайата, Андре Юнебеля и др.), но фильмы относительно молодых режиссеров (в возрасте от 30 до 36 лет): Клода Лелуша, Робера Энрико, Клода Берри и Жан-Габриэль Альбикокко.
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны»: Жана-Люка Годара и Клода Шаброля оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 0,4 млн. зрителей. Примерно такие же результаты во французском кинопрокате 1967 года были у фильмов Робера Брессона, Алена Роб-Грийе и Эрика Ромера.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Мишель Мерсье, Милен Демонжо, Катрин Денев и другие известные актеры.
На первых трех местах во французском кинопрокате 1967 года оказались сразу три ленты с участием Луи де Фюнеса («Большие каникулы», «Оскар» и «Фантомас против Скотланд-Ярда»). Таким образом, вновь, уже четвертый год подряд, самым коммерчески успешным актером Франции был Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1967 года снова заняла комедия с Луи де Фюнесом: «Большие каникулы» посмотрело 7 млн. зрителей. В советский кинопрокат она почему-то не попала.
Зато практически также как во Франции, была принята в СССР другая комедия с Луи де Фюнесом – «Оскар»: во Франции ее аудиторий стали 6,1 млн. зрителей (аналог 30,5 млн. зрителей в СССР), а реально в советском прокате 1968 года эту ленту посмотрело 27,2 млн. зрителей.
А «Фантомаса против Скотланд-Ярда» в СССР полюбили больше: в прокате 1968 года эту ленту посмотрело 34,3 млн. зрителей (аналог 6,8 млн. зрителей во Франции), тогда как во французском прокате эту картину посмотрело 3,6 млн. зрителей.
Больше, чем французам, понравился советским зрителям и фильм Робера Энрико «Искатели приключений»: во Франции эту картину посмотрело 3,1 млн. зрителей (аналог 15,5 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате 1968 года в кинозалы пришли 22,7 млн. зрителей.
Осенью того же 1968 года должен был выйти в прокат и фильм Клода Лелуша «Жить, чтобы жить» (6 место во французском кинопрокате 1967 года и 2,9 млн. зрителей, что было аналогом 14,5 млн. зрителей в СССР). Однако исполнитель главной мужской роли Ив Монтан в августе 1968 года выступил против ввода советских войск в Чехословакию, и уже купленная лента Лелуша была отправлена «на полку», где пролежала до осени 1975 года, когда все-таки была выпущена в прокат, собрав 12,7 млн. зрителей…
Еще одна французская картина – драма Андре Кайата «Профессиональный риск» (четвертое место в кинопрокате Франции и 3,5 млн. зрителей – аналог 17,5 млн. зрителей в СССР) вышла на советские экраны с пятилетним опозданием и собрала аудиторию 12,7 млн. зрителей.
Отметим также, что очередной серии о похождениях красавицы Анжелики («Неукротимая Анжелика») во Франции 1967 года не удалось попасть в десятку прокатных лидеров: 15-е место и 1,9 млн. зрителей (аналог 9,5 млн. зрителей в СССР). Однако когда в 1985 году в СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» вышли в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза», эта картина собрала 17,7 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1967 года на экраны СССР вышло шесть фильмов, что с учетом советских идеологических требований (например, из-за религиозной темы была отвергнута драма «Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро», занявшая во французском кинопрокате 1967 года 7-е место) было очень высоким показателем работы закупочной комиссии…
Как это уже часто случалось с лентами итало-французского производства без участия французских звезд, не слишком повезло во французском кинопрокате комедии Дино Ризи «Операция «Святой Януарий». Манка в виде французской звезды первой величины в этой остроумной картине не было, и она сумела собрать в кинозалах Франции всего около 200 тыс. зрителей, тогда как в Италии ее посмотрело 5,9 млн. зрителей (аналог 26 млн. зрителей в СССР). Реально в советском кинопрокате 1968 года эта комедия собрала 32,1 млн. зрителей.
Маленькой сенсацией советского кинопроката стал показ (в 1973 году под названием «Вы не всё сказали, Ферран») криминальной драмы Жана Деланнуа «Солнце бандитов» / «Солнце бродяг» (13-место во французском кинопрокате 1967 года и 2,1 млн. зрителей) с Жаном Габеном в главной роли. Чуть ли не впервые советская цензура пропустила в массовый прокат некомедийный западный фильм, где главными персонажами были грабители, показанные при этом с изрядной долей симпатии. В советском прокате эта лента имела успех, в пересчете на душу населения примерно вдвое превышающий показатели посещаемости во Франции.
Правда, другие ленты про гангстеров, бандитов, грабителей и шпионов (а их было немало, особенно паразитирующих на «бондиане» всяческих «копланов», «агентов», «виконтов» и пр.), которые шли во Франции в 1967 году, традиционно миновали советский кинопрокат…
Из-за ярко выраженной эротической темы в массовый советский кинопрокат 1960-х не попала знаменитая «Дневная красавица» Луиса Бунюэля (занявшая в кинопрокате Франции 11-е место). Однако затем с большим опозданием, в последний год существования СССР, эту картину все-таки выпустили на советские экраны: в 1991 году цензурные требования были уже гораздо мягче прежних…
Всего кроме шести фильмов из первой десятки французского проката 1967 года на экраны СССР в разные годы вышли еще девять фильмов (включая ленты совместного производства).
Из фильмов, которые не были упомянуты выше, это была музкомедия Жака Деми «Девушки из Рошфора», комедия Жака Тати «Время развлечений», драма Коста-Гавраса «Один человек лишний», драма Лючано Сальче «Эль Греко» и пеплум Серджиу Николаеску «Даки».
Все они (кроме комедии Жака Тати) имели в СССР больший успех у зрителей, чем во Франции.
Особенно это касалось румыно-французского пеплума «Даки». Только за первый год демонстрации в СССР этот костюмный фильм посмотрели 23,5 млн. зрителей. Это было, конечно (с учетом разницы в населении), меньше, чем в Румынии (где при 20 млн. тогдашних жителей эту картину посмотрели 13,1 зрителей), но все равно немало…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1967 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Большие каникулы (Les Grandes Vacances). 1967
1. Большие каникулы (Les Grandes Vacances). 1967.
1.24. Премьера: 1.12.1967. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
7,0 млн. зрителей.

2. Оскар (Oscar). 1967.
1.25. Премьера: 11.10.1967. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
6,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22.11.1968: 27,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1987.

3. Фантомас против Скотланд-Ярда (Fantômas contre Scotland Yard). 1967.
1.44. Премьера: 16.03.1967. Приключения, комедия, пародия.
Режиссер Андре Юнебель.
3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8.07.1968: 34,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

4. Профессиональный риск (Les Risques du métier). 1967.
1.45. Премьера: 21.12.1967. Драма.
Режиссер Андрей Кайат.
3,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 мая 1973: 12,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Искатели приключений (Les Aventuriers). 1967.
1.52. Премьера: 12.04.1967. Приключения, мелодрама.
Режиссер Робер Энрико.
3,1 млн. зрителей. Прокат в Италии: 0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июня 1968. 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

6. Жить, чтобы жить (Vivre pour vivre). 1967.
2.10. Премьера: 14.09.1967. Драма.
Режиссер Клод Лелуш.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 октября 1975: 12,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Сюзанна Симонен, монахиня Дени Дидро (Suzanne Simonin, la Religieuse de Denis Diderot). 1967.
2.20. Премьера: 26.07.1967. Драма.
Режиссер Жак Риветт.
2,9 млн. зрителей.

8. Старик и ребенок (Le Vieil Homme et l'Enfant). 1967.
1.30. Премьера: 11.03.1967. Драма, комедия.
Режиссер Клод Берри.
2,9 млн. зрителей.

9. Большой Мольн (Le Grand Meaulnes). 1967.
1.43. Премьера: 29.09.1967. Мелодрама.
Режиссер Жан-Габриэль Альбикокко.
2,5 млн. зрителей.

Астерикс и Галлы (Astérix le Gaulois). 1967.
10. Астерикс и Галлы (Astérix le Gaulois). 1967.
1.08. Премьера: 20.12.1967. Приключения.
Режиссер Рэй Гуссан.
2,4 млн. зрителей.

11. Дневная красавица (Belle de jour). 1967.
1.40. Премьера: 24.05.1967. Драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1991: нет данных посещаемости.

12. Арно (Les Arnaud). 1967.
1.29. Премьера: 13.10.1967. Криминальная драма.
Режиссер Лео Жоанон.
2,2 млн. зрителей.

13. Солнце бандитов / Солнце бродяг (Le Soleil des voyous). 1967.
1.40. Премьера: 31.05.1967. Криминальная драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Вы не всё сказали, Ферран») – с 4 июня 1973: 19,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Самурай (Le Samouraï). 1967.
1.45. Премьера: 25.10.1967. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,9 млн. зрителей.

Читать По поводу «Анжелики»
15. Неукротимая Анжелика (Indomptable Angélique). 1967.
1.35. Премьера: 22.10.1967. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери. Прокат во Франции: 1,9 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей. В СССР – 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».

16. Пиф-Паф (Bang Bang). 1967.
1.25. Премьера: 19.05.1967. Комедия.
Режиссер Серж Пьоле.
1,9 млн. зрителей.

17. Двадцать пятый час (La Vingt-Cinquième Heure). 1967
2.10. Премьера: 26 avril 1967. Драма.
Режиссер Анри Верней.
1,6 млн. зрителей.

18. Девушки из Рошфора (Les Demoiselles de Rochefort). 1966.
2.05. Премьера: 8.03.1967. Музкомедия.
Режиссер Жак Деми.
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 апреля 1969. Повторный прокат в СССР – с 9 апреля 1990.

19. Время развлечений (Playtime). 1967.
2.06. Премьера: 16.12.1967. Комедия.
Режиссер Жак Тати.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 декабря 1973: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Идиот в Париже (Un idiot à Paris). 1967
20. Идиот в Париже (Un idiot à Paris). 1967
1.30. Премьера: 22.03.1967. Комедия.
Режиссер Серж Корбер.
1,4 млн. зрителей.

21. Вор (Le Voleur). 1967.
2,0. Премьера: 22.02.1967. Криминальная драма.
Режиссер Луи Маль.
1,2 млн. зрителей.

22. Большая саранча (La Grande Sauterelle). 1966.
1.35. Премьера: 11.01.1967. Детектив.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,0 млн. зрителей.

23. Пять моряков для Сингапура (Cinq gars pour Singapour / Cinque marines per Singapore). 1967.
1.35. Премьера: 3.03.1967. Триллер.
Режиссер Бернард Тублан-Мишель.
1,0 млн. зрителей.

24. Рагу по-карибски (Estouffade à la Caraïbe). 1967.
1.40. Премьера: 9.08.1967. Приключения.
Режиссер Жак Беснар.
1,0 млн. зрителей.

25. Я убил Распутина (J'ai tué Raspoutine). 1967.
1.40. Премьера: 3.05.1967. Драма.
Режиссер Робер Оссейн.
0,9 млн. зрителей.

26. Один человек лишний (Un homme de trop). 1967.
1.50. Премьера: 5.04.1967. Драма.
Режиссер Коста-Гаврас.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1968.

27. Большой переполох (Le Grand Bidule). 1967.
1.30. Премьера: 21.06.1967. Комедия.
Режиссер Рауль Андре.
0,9 млн. зрителей.

28. Человек, который стоил миллиарды (L'homme qui valait des milliards). 1967.
1.30. Премьера: 1.09.1967. Детектив.
Режиссер Мишель Буарон.
0,9 млн. зрителей.

29. Дьявольски ваш (Diaboliquement vôtre). 1967.
1.33. Премьера: 22.12.1967. Криминальная драма.
Режиссер Жюльен Дювивье.
0,8 млн. зрителей.

Безумец из лаборатории № 4 (Le Fou du labo 4). 1967
30. Безумец из лаборатории № 4 (Le Fou du labo 4). 1967.
1.30. Премьера: 29.11.1967. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,8 млн. зрителей.

31. Ламьель (Lamiel). 1967.
1.35. Премьера: 30.08.1967. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан Орель.
0,8 млн. зрителей.

32. Коплан открывает огонь в Мексике (Coplan ouvre le feu à Mexico / Entre las redes). 1967.
1.33. Премьера: 15.02.1967.
Режиссер Рикардо Фреда.
0,7 млн. зрителей.

33. Виконт платит по счетам (Le Vicomte règle ses comptes). 1967.
1.38. Премьера: 5.04.1967. Криминальная драма.
Режиссер Морис Клош.
0,7 млн. зрителей.

34. Цветок «щавеля» (Fleur d'“oseille”). 1967.
1.40. Премьера: 22.09.1967. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
0,7 млн. зрителей.

35. Сердечное счастье (À coeur joie). 1967.
1.30. Премьера: 7.06.1967. Мелодрама, комедия.
Режиссер Серж Бургиньон.
0,7 млн. зрителей.

36. Семь мужчин и одна девчонка (Sept hommes et une garce). 1967.
1.30. Премьера: 1967. Приключения.
Режиссер Бернар Бордери.
0,7 млн. зрителей.

37. Дзюдоист – секретный агент (Le judoka agent secret). 1967.
1.31. Премьера: 24.07.1967.
Режиссер Пьер Циммер.
0,7 млн. зрителей.

38. Жестяная утка (Le canard en fer blanc). 1967.
1.45. Премьера: 24.04.1967. Приключения.
Режиссер Жак Пуатрено.
0,6 млн. зрителей.

39. Шкура шпиона (Peau d'espion). 1967.
1.33. Премьера: 7.04.1967. Триллер.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,6 млн. зрителей.

Закон выжившего (La loi du survivant). 1967
40. Закон выжившего (La loi du survivant). 1967.
1.40. Премьера: 19.04.1967. Драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,6 млн. зрителей.

41. Самая древняя профессия в мире (Le Plus Vieux Métier du monde). 1967.
1.59. Премьера: 21.04.1967. Комедия.
Режиссеры: Клод Отан-Лара, Мауро Болоньини, Филипп де Брока, Жан-Люк Годар, Франко Индовина и Михаэль Пфлегар.
0,6 млн. зрителей.

42. Расфасовка / Ограбление (Mise à sac). 1967.
1.38. Премьера: 15.11.1967. Криминальная драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,6 млн. зрителей.

43. Легкий курок (Du mou dans la gâchette). 1967.
1.25. Премьера: 30.08.1967. Комедия.
Режиссер Луи Гроспьер.
0,5 млн. зрителей.

44. Компаньоны по маргаритке (Les Compagnons de la Marguerite). 1966.
1.30. Премьера: 20.01.1967. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,5 млн. зрителей.

45. Все от него без ума (Toutes folles de lui). 1967.
1.40. Премьера: 19.05.1967. Комедия.
Режиссер Норбер Карбоно.
0,5 млн. зрителей.

46. Посторонний (L'Étranger / Lo straniero). 1967.
1.45. Премьера: 20.10.1967. Драма.
Режиссер Лукино Висконти.
0,5 млн. зрителей.

47. Игра в резню (Jeu de massacre). 1967.
1.34. Премьера: 28 avril 1967. Комедия, приключения.
Режиссер Ален Жессуа.
0,5 млн. зрителей.

48. Дорога в Коринф (La Route de Corinthe). 1967.
1.30. Премьера: 25.10.1967. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,4 млн. зрителей.

49. Трасъевропейский экспресс (Trans-Europ-Express). 1966.
1.35. Премьера: 25.01.1967. Детектив, пародия.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,4 млн. зрителей.

Скандал (Le Scandale). 1967
50. Скандал (Le Scandale). 1967.
1.45. Премьера: 31.05.1967. Триллер.
Режиссер Клод Шаброль.
0,4 млн. зрителей.

51. Моя любовь, моя любовь (Mon amour, mon amour). 1967.
1.26. Премьера: 13.09. Мелодрама.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,3 млн. зрителей.

52. Китаянка (La Chinoise). 1967.
1.36. Премьера: 30.08.1967. Комедия.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,3 млн. зрителей.

53. Мушетт (Mouchette). 1967.
1.21. Премьера: 28.03.1967. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,3 млн. зрителей.

54. Горькие фрукты (Fruits amers). 1966.
1.48. Премьера: 11.01.1967.
Режиссер Жаклин Одри.
0,3 млн. зрителей.

55. Коллекционерка (La Collectionneuse). 1967.
1.29. Премьера: 2.03.1967. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер.
0,3 млн. зрителей.

56. Уик-энд (Week-end). 1967.
1.43. Премьера: 29.12.1967. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,3 млн. зрителей.

57. Две или три вещи, которые я знаю о ней (Deux ou trois choses que je sais d'elle). 1967.
1.27. Премьера: 17.03.1967. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,2 млн. зрителей.

58. Операция «Святой Януарий» (Operazione San Gennaro). 1966.
1.44. Премьера: 27.09.1967. Комедия.
Режиссёр Дино Ризи.
0,2 млн. зрителей. Прокат в Италии с 15.11.1966: 5,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1968: 32,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

59. Убрать человека / Человек, которого надо уничтожить (Un homme à abattre). 1967.
1.30. Премьера: 10.11.1967. Драма.
Режиссер Филип Кондройер.
0,2 млн. зрителей.

60. Сделано в США (Made in USA). 1966.
1.25. Премьера: 27.01.1967. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,2 млн. зрителей.

61. Даки (Dacii / Les Guerriers). 1966.
1.50. Премьера: 31.05.1967. Пеплум, драма.
Режиссер Серджиу Николаеску.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в Румынии – 13,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 июня 1969: 23,5 млн. зрителей за первый год демонстрации Повторный прокат в СССР – с 17 августа 1985.

62. Эль Греко (El Greco). 1964/1966.
1.35. Премьера: 9.05.1967. Драма.
Режиссёр Лучано Сальче.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 13 декабря 1971. 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1967 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1967 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 10 фильмов.
На сей раз ни один фильм из списка аутсайдеров французского кинопроката не попал на экраны СССР. Какие-то ленты были слишком элитарными (например, «Музыка»), в каких-то было слишком много фривольности или насилия.
Теоретически в советский кинопрокат мог попасть фильм Анри Кольпи «Мона, безымянная звезда» с Мариной Влади в главной женской роли. Но этого по непонятным причинам (картина потерпела полное фиаско во французском проката, поэтому ее закупочная цена не могла быть высокой) тоже не случилось…

Сальто (Le Saut / O Salto). 1967
1. Сальто (Le Saut / O Salto). 1967.
1.28. Премьера: 1.12.1967. Драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж.
0,1 млн. зрителей.

2. Шакал преследует девушек (Le chacal traque les filles). 1967.
Премьера: 5.04.1967.
Режиссер Жан-Мишель Ранкович.
0,1 млн. зрителей.

3. Музыка (La Musica). 1967.
1.20. Премьера: 1967.
Режиссер Магарет Дюра.
0,1 млн. зрителей.

4. Одна и другой (L'Une et l'autre). 1967.
1.20. Премьера: 10.10.1967. Комедия, мелодрама.
Режиссер Рене Аллио.
0,1 млн. зрителей.

5. Если бы я был шпионом (Si j'étais un espion). 1967.
1.35. Премьера: 30.08.1967. Криминальная комедия.
Режиссер Бертран Блие.
0,1 млн. зрителей.

6. Далеко от Вьетнама (Loin du Vietnam). 1967.
1.55. Премьера: 18.10.1967. Драма.
Режиссеры: Клод Лелуш, Ален Рене, Жан-Люк Годар, Крис Маркер, Йорис Ивенс, Уильм Клейн.
0,1 млн. зрителей.

7. Насилие (Le Viol). 1967.
1.22. Премьера: 5.12.1967. Драма.
Режиссер Жак Даниэль-Валькроз.
0,1 млн. зрителей.

8. Большой папочка (Le Grand Dadais). 1967.
1.30. Премьера: 30.08.1967. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,1 млн. зрителей.

9. Мона, безымянная звезда (Mona, l'étoile sans nom). 1966.
1.25. Премьера: 30.06.1967. Мелодрама.
Режиссер Анри Кольпи.
0,05 млн. зрителей.

10. Праздная жизнь (Le Dimanche de la vie). 1966.
1.40. Премьера: 13.01.1967. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан Эрман.
0,02 млн. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
В целом французские фильмы из первой десятки зрительских предпочтений кинопроката 1968 года привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 6,8 млн. зрителей.
В 1968-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 27 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В жанровом спектре лидеров «золотой десятки» проката 1968 года преобладали комедии.
В десятке лидеров французского кинопроката 1968 года оказались в основном комедии, снятые режиссерами Жаном Жиро, Робером Дери, Дени де Ла Пательером, Алексом Жоффе, Мишелем Девилем, Джоном Берри, Ивом Робером и Жаном-Пьером Моки. Плюс мелодрама «Майерлинг» с Катрин Денев и Омаром Шарифом и боевик «Прощай, друг» с Аленом Делоном и Чарльзом Бронсоном.
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны» Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,6 млн. до 1,3 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Жан Маре, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Мишель Мерсье, Марлен Жобер, Катрин Денев, Мирей Дарк и др. известные актеры.
На первых трех местах во французском кинопрокате 1968 года оказались сразу три ленты с участием Луи де Фюнеса («Жандарм женится», «Маленький купальщик» и «Татуированный»). Таким образом, вновь (уже пятый год подряд) самым коммерчески успешным актером Франции стал Луи де Фюнес.
Итак, первое место по кассовым сборам во французском кинопрокате 1968 года заняла комедия с Луи де Фюнесом «Жандарм женится», её посмотрело 6,8 млн. зрителей (аналог 34 млн. зрителей в СССР). В советский кинопрокат эта комедия вышла только десять лет спустя, но всё равно сумела собрать 41,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Хорошо была принята в СССР другая комедия с Луи де Фюнесом – «Маленький купальщик»: во Франции она стала в прокате второй с аудиторий в 5,5 млн. зрителей. В советском прокате 1971 года эту ленту посмотрело 21,7 млн. зрителей.
Третья комедия с Луи де Фюнесом, где он сыграл в паре с Жаном Габеном – «Татуированный» – на экраны СССР не попала, хотя во Франции собрала 3,2 млн. зрителей.
Из десятки лидеров французского кинопроката в кинозалах Советского Союза демонстрировались еще два фильма: костюмная мелодрама «Майерлинг» с Катрин Денев и комедия «Большая стирка» с Бурвилем.
Во Франции «Майерлинг» посмотрело 2,5 млн. зрителей (аналог примерно 12 млн. зрителей в СССР), а в реальном советском кинопрокате 1971 года – 20,6 млн. зрителей.
А вот «Большая стирка» во Франции прошла в прокате примерно так же, как в СССР: результаты французского кинопроката – 2,1 млн. зрителей (аналог 10 млн. советских зрителей). В реальном советском прокате 1971 года эту комедию посмотрело 9,3 млн. зрителей.
Таким образом, из первой десятки лидеров французского кинопроката 1968 года на экраны СССР вышло четыре фильмов, что с учетом советских идеологических требований (например, из-за эротической темы была отвергнута изысканная картина Мишеля Девиля «Бенжамен, или Мемуары девственника», занявшая во французском кинопрокате 1968 года 6-е место) было высоким показателем работы закупочной комиссии…
Расставшись с комедийно-пародийным «Фантомасом», собиравшим во Франции от 3,6 млн. до 4,5 млн. зрителей, Андре Юнебель вернулся к своим излюбленным приключениям в фильме «Под знаком Монте-Кристо», но на сей раз с весьма средним по меркам 1960-х результатом – 0,6 млн. зрителей и 41-е место во французском кинопрокате 1968 года…
Отметим также, что заключительной серии о похождениях красавицы Анжелики («Анжелика и султан») во Франции 1968 года не удалось попасть в десятку прокатных лидеров: 15-е место и 1,8 млн. зрителей (аналог 9 млн. зрителей в СССР). Однако когда в 1985 году в СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» вышли в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза», эта картина собрала 17,7 млн. зрителей.
Судя по массированной рекламе в десятку лидеров французского кинопроката должен был ворваться и фантастический боевик Роже Вадима «Барбарелла» с сексапильной Джейн Фондой в главной роли. Но этого по непонятным причинам не случилось: по итогам проката во Франции эта картина оказалась только на 30-м месте (0,9 млн. зрителей).
Зато знаменитый писатель Ромен Гари сумел, опираясь (в отличие от «Барбереллы») на довольно скромный бюджет, снять весьма смелую по тем временам эротическую мелодраму «Птицы умирают в Перу» так, что она сумела привлечь к экранам столько же зрителей, что и фильм Роже Вадима. По-видимому, картина Ромена Гари на фоне традиционного жанрового спектра французских фильмов проката 1968 года стала одной из первых ласточек повышенного градуса сексуальной откровенности во французском кино, которая к середине 1970-х станет во Франции практически мейнстримом…
Из фильмов французского кинопроката 1968 года кроме четырех лент из «золотой десятки» и заключительной серии об Анжелике в кинопрокат СССР (в 1969-1972 годах) вышли еще 7 фильмов: комедия «Ох, уже этот дед!» Жана Пуатрено и несколько картин совместного производства: «Комедианты», «Сова появляется днём», «Приключения Тома Сойера», «Денежный перевод» и «Федра». Почти все они прошли в советских кинозалах с гораздо большим успехом, чем во Франции…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1968 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

Жандарм женится (Le Gendarme se marie). 1968
1. Жандарм женится (Le Gendarme se marie). 1968.
1.32. Премьера: 30.10.1968. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
6,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 июля 1978: 41,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Прокат в Италии: 2,2 млн. зрителей.

2. Маленький купальщик (Le Petit Baigneur). 1968.
1.36. Премьера: 22.03.1968. Комедия.
Режиссер Робер Дери.
5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 декабря 1971. 21,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

3. Татуированный (Le Tatoué). 1968.
1.30. Премьера: 18.09.1968. Комедия.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
3,2 млн. зрителей.

4. Щели / Велогонщики (Les Cracks). 1968.
1.50. Премьера: 1.03.1968. Комедия.
Режиссер Алекс Жоффе.
2,9 млн. зрителей.

5. Прощай, друг (Adieu l'ami). 1968.
1.55. Премьера: 14.08.1968. Боевик.
Режиссер Жан Вотрен (Жан Эрман).
2,6 млн. зрителей.

6. Бенжамен, или Мемуары девственника (Benjamin ou les mémoires d'un puceau). 1967.
1.40. Премьера: 12.01.1968. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
2,5 млн. зрителей.

7. Всё в дребезги (À tout casser). 1968.
1.38. Премьера: 2.10.1968. Комедия, драма.
Режиссер Джон Берри.
2,5 млн. зрителей.

8. Майерлинг (Mayerling). 1968
2.10. Премьера: 19.12.1968. Мелодрама.
Режиссер Теренс Янг.
2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1971: 20,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Счастливчик Александр (Alexandre le bienheureux). 1968.
1.40. Премьера: 9.02.1968. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,2 млн. зрителей.

Большая стирка (La Grande lessive!). 1968
10. Большая стирка (La Grande lessive!). 1968.
1.34. Премьера: 15.11.1968. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 ноября 1971: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

11. Паша (Le Pacha). 1968.
1.28. Премьера: 14.03.1968. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лотнер.
2,0 млн. зрителей.

12. Не надо принимать божьих детей за диких уток (Faut pas prendre les enfants du bon dieu pour des canards sauvages). 1968.
1.20. Премьера: 6.09.1968. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
2,0 млн. зрителей.

13. Астерикс и Клеопатра (Astérix et Cléopâtre). 1968.
1.12. Премьера: 19.12.1968. Приключения, комедия.
Режиссеры: Рене Косини и Альбер Юдерзо.
1,9 млн. зрителей.

14. Наручники (L'Astragale). 1968.
1.43. Премьера: 19.12.1968. Мелодрама.
Режиссер Ги Казариль.
1,9 млн. зрителей.

15. Анжелика и султан (Angélique et le Sultan). 1968.
1.45. Премьера: 21.08.1968. Приключения, мелодрама.
Режиссер Бернар Бордери.
1,8 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».

16. О! (Ho!). 1968.
1.43. Премьера: 19.10.1968. Приключения.
Режиссер Робер Энрико.
1,8 млн. зрителей.

17. Хищник (Le Rapace). 1968.
1.45. Премьера: 24.04.1968. Приключения.
Режиссер Жозе Джованни.
1,7 млн. зрителей.

18. Эти господа из семьи (Ces messieurs de la famille). 1968.
1.26. Премьера: 8.05.1968. Комедия.
Режиссер Рауль Андре.
1,6 млн. зрителей.

19. Берю и эти дамы (Béru et ces dames). 1968.
1.30. Премьера: 23.10.1968. Триллер.
Режиссер Ги Лефранк.
1,5 млн. зрителей.

Привет, Берт! (Salut Berthe!). 1968
20. Привет, Берт! (Salut Berthe!). 1968.
1.30. Премьера: 21.08.1968. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
1,5 млн. зрителей.

21. Францисканец из Буржа (Le franciscain de Bourges). 1968.
1.50. Премьера: 29.03.1968. Драма.
Режиссер Клод Отан-Лара.
1,4 млн. зрителей.

22. Частный урок (La leçon particulière). 1968.
1.35. Премьера: 20.12.1968. Мелодрама.
Режиссер Мишель Буарон.
1,4 млн. зрителей.

23. Пленница (La Prisonnière). 1968
1.46. Премьера: 20.11.1968. Драма.
Режиссер Анри-Жорж Клузо.
1,3 млн. зрителей.

24. Невеста была в черном (La Mariée était en noir). 1968.
1.47. Премьера: 17.04.1968. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,3 млн. зрителей.

25. Никаких роз для ОСС 117 (Pas de roses pour OSS 117). 1968.
1.45. Премьера: 28.07.1968. Боевик.
Режиссер Ренцо Черрато, Жан-Пьер Десанян и Андре Юнебель.
1,2 млн. зрителей.

26. Украденные поцелуи (Baisers volés). 1968.
1.31. Премьера: 4.09.1968. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,2 млн. зрителей.

27. Банда Бонно (La Bande à Bonnot). 1968.
1.30. Премьера: 11.1968. Криминальная драма.
Режиссер Филип Фурестье
1,1 млн. зрителей.

28. Смятение (La Chamade). 1968.
1.45. Премьера: 30.10.1968. Мелодрма.
Режиссер Ален Кавалье.
1,0 млн. зрителей.

29. Необыкновенные истории (Histoires extraordinaires). 1968.
2.01. Премьера: 10.06.1968.
Режиссер Роже Вадим, Федерико Феллини, Луи Маль.
0,9 млн. зрителей.

Барбарелла (Barbarella). 1968
30. Барбарелла (Barbarella). 1968.
1.38. Премьера: 25.10.1968. Приключения, фантастика, пародия.
Режиссер Роже Вадим.
0,9 млн. зрителей.

31. Птицы умирают в Перу (Les oiseaux vont mourir au Pérou). 1968.
1.35. Премьера: 20.06.1968. Мелодрама.
Режиссер Ромен Гари.
0,9 млн. зрителей.

32. Мужчина в бьюике (L'Homme à la Buick). 1967.
1.33. Премьера: 12.01.1968. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,8 млн. зрителей.

33. Молодые волки (Les Jeunes Loups). 1968.
1.45. Премьера: 2.04.1968. Драма.
Режиссер Марсель Карне.
0,7 млн. зрителей.

34. Дорогая Каролина (Caroline chérie). 1968.
1.45. Премьера: 4.02.1968. Мелодрама.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
0,7 млн. зрителей.

35. Одинокая волчица (La Louve solitaire). 1968.
1.35. Премьера: 16.05.1968. Приключения.
Режиссер Эдуар Ложеро.
0,7 млн. зрителей.

36. Маленькая добродетель / Воровка (La petite vertu).1968.
1.45. Премьера: 21.02.1968. Комедия, мелодрама.
Режиссер Серж Корбер.
0,6 млн. зрителей.

37. Странный полковник (Un drôle de colonel). 1968.
1.26. Премьера: 24.04.1968. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,6 млн. зрителей.

38. Лани (Les Biches). 1968.
1.28. Премьера: 22.03.1968. Мелодрама.
Режиссер Клод Шаброль.
0,6 млн. зрителей.

39. Коплан спасает свою шкуру (Coplan sauve sa peau). 1968.
1.30. Премьера: 13.07.1968. Боевик.
Режиссер Ив Буассе.
0,6 млн. зрителей.

Блондинка из Пекина (La Blonde de Pékin). 1967
40. Блондинка из Пекина (La Blonde de Pékin). 1967.
1.27. Премьера: 3.01.1968. Приключения.
Режиссер Николя Жеснер.
0,6 млн. зрителей.

41. Под знаком Монте-Кристо (Sous le signe de Monte-Cristo). 1968.
1.40. Приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
0,6 млн. зрителей.

42. Китайский кастет для дзюдоиста (Casse-tête chinois pour le judoka). 1967.
1.44. Премьера: 9.02.1968. Боевик.
Режиссер Морис Лабро.
0,5 млн. зрителей.

43. Манон-70 (Manon 70). 1968.
1.41. Премьера: 21.02.1968. Мелодрама.
Режиссер Жан Орель.
0,5 млн. зрителей.

44. Мазель Тов, или Свадьба (Mazel Tov ou le Mariage). 1968.
1.40. Премьера: 18.09.1968. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
0,4 млн. зрителей.

45. Ох, уже этот дед! / Этот священный дедушка (Ce sacré grand-père). 1968.
1.28. Премьера: 7.06.1968. Комедия.
Режиссер Жан Пуатрено.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1970: 18,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

46. Я тебя люблю, я тебя люблю (Je t'aime, je t'aime). 1968.
1.34. Премьера: 24.04.1968. Драма.
Режиссер Ален Рене.
0,4 млн. зрителей.

47. Сигареты Галуаз (Les Gauloises bleues) 1968.
1.33. Премьера: 28.08.1968. Драма.
Режиссер Мишель Курно.
0,4 млн. зрителей.

48. Комедианты / The Comedians / Les Comédiens. 1967.
Премьера: 14.02.1968. Драма.
Режиссёр Питер Гленвилл.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 ноября 1969: 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

49. Пламя над Адриатикой (Flammes sur l'Adriatique). 1968.
1.31. Премьера: 18.08.1968. Драма.
Режиссер Александр Астрюк и Степан Чикеш.
0,3 млн. зрителей.

Адольф, или Нежный возраст (Adolphe ou l'âge tendre). 1968
50. Адольф, или Нежный возраст (Adolphe ou l'âge tendre). 1968.
1.43. Премьера: 3.07.1968. Мелодрама.
Режиссер Бернар Тублан-Мишель.
0,3 млн. зрителей.

51. Вечер… поезд (Un soir… un train). 1968.
1.26. Премьера: 22.11.1968. Драма.
Режиссер Андре Дельво.
0,3 млн. зрителей.

52. Джонни Банко (Johnny Banco). 1968.
1.38. Премьера: 21.02.1968.
Режиссер Ив Аллегре.
0,3 млн. зрителей.

53. Пена дней (L'Écume des jours). 1968.
1.50. Премьера: 20.02.1968. Мелодрама, комедия.
Режиссер Шарль Бельмон.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1968 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1968 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 18 французских фильмов.
К примеру, в список аутсайдеров логично попали элитарные, сложные по киноязыку работы Алена Роб-Грийе («Человек, который лжет»), Орсона Уэллса («Бессмертная история») и др. От кассового провала эти фильмы не спасло ни авторское мастерство, ни участие звезд первой величины…
Не заинтересовал массовую французскую аудиторию и насыщенной эротикой и кровавыми сценами фильм ужасов Жана Роллена «Насилие вампира». Однако со временем фильмы Ж. Роллена, которые многие обвиняли в дурном вкусе и непрофессионализме, стали для определенной категории зрителей своего рода «культовыми»…
Традиционно зрители не заинтересовались итало-французским фильмом без участия французских звезд первой величины. На сей раз аутсайдером стал детектив Дамиано Дамиани «Сова появляется днём», собравший во Франции всего около ста тысяч зрителей, тогда как в Италии он вошел в число чемпионов проката (4,3 млн. зрителей, то есть аналог 18 млн. зрителей в СССР).
«Сова появляется днем» стала одной из четырех картин из списка аутсайдеров французского кинопроката, приобретенных для показа в СССР. В 1969/1970 годах «Сову…» посмотрело 20,8 млн. зрителей.

24 часа из жизни женщины (24 heures de la vie d'une femme). 1967
1. 24 часа из жизни женщины (24 heures de la vie d'une femme). 1967.
1.24. Премьера: 25.12.1968.
Режиссер Доминик Делуш.
0,1 млн. зрителей.

2. Иерусалимская стена (Un mur à Jerusalem). 1968.
1.31. Премьера: 1968.
Режиссеры: Альбер Кноблер и Фредерик Россиф.
0,1 млн. зрителей.

3. Человек, который лжет (L'Homme qui ment). 1968.
1.35. Премьера: 27.03.1968. Драма.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,1 млн. зрителей.

4. Для долгой любви (Pour un amour lointain). 1968.
1.35. Премьера: 23.08.1968. Мелодрама.
Режиссер Эдмон Сешан.
0,1 млн. зрителей.

5. Сова появляется днём / День совы / Il Giorno della civetta / La Mafia fait la loi. Италия–Франция, 1967.
1.48. Премьера: 1968.
Режиссёр Дамиано Дамиани.
0,1 млн. зрителей. Прокат в Италии: 4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 сентября 1969. 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

6. Не шутите с марсианами (Ne jouez pas avec les martiens). 1968.
1.40. Премьера: 31.05.1968. Фантастика, комедия.
Режиссер Анри Ланоэ.
0,05 млн. зрителей.

7. Аделаида (Adelaïde). 1968.
1.32. Премьера: 7.08.1968. Драма.
Режиссер Жан-Даниэль Симон.
0,05 млн. зрителей.

8. Ночь неверности (La nuit infidèle). 1968.
1.20. Премьера: 28.08.1968. Мелодрама.
Режиссер Антуан д'Ормесон.
0,05 млн. зрителей.

9. Обильный поток крови (Un épais manteau de sang). 1968.
1.32. Премьера: 4.09.1968. Триллер.
Режиссер Жозе Беназераф.
0,05 млн. зрителей.

10. Насилие вампира (Le Viol du vampire). 1967.
1.35. Премьера: 27.05.1968. Фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,04 млн. зрителей.

11. Жить ночью (Vivre la nuit). 1967.
1.35. Премьера: 1968. Мелодрама.
Режиссер Марсель Камю.
0,03 млн. зрителей.

12. Тетя Зита (Tante Zita). 1967.
1.30. Премьера: 12.01.1968. Драма.
Режиссер Робер Энрико.
0,03 млн. зрителей.

13. Иностранка (L'Etrangère). 1967.
1.25. Премьера: 24.01.1968. Мелодрама.
Режиссер Серджо Гобби.
0,02 млн. зрителей.

14. Идолы (Les Idoles). 1968.
1.45. Премьера: 14.06.1968. Комедия.
Режиссер Марк-Жильбер Гийомен.
0,01 млн. зрителей.

15. Бессмертная история (Une histoire immortelle). 1968.
1.02. Премьера: 24.05.1968. Драма.
Режиссер Орсон Уэллс.
0,01 млн. зрителей.

16. Приключения Тома Сойера / Abenteuer / Aventures de Tom Sawyer / Les Aventurili lui Tom Sawier. 1968.
Премьера: 1968. Приключения.
Режиссеры: Михай Якоб, Вольфганг Либенайнер.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в Румынии: 4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 декабря 1970: 13,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

17. Денежный перевод (Le Mandat). 1968.
1.32. Премьера: 1968. Драма.
Режиссёр Усман Сембен.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с апреля 1971.

18. Федра / Phèdre. 1968.
1.33. Премьера: 16.10.1968. Драма.
Режиссёр Пьер Журдан.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 24 апреля 1972: 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Лидеры кинопроката Франции 1969 года среди французских фильмов

В 1969-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 19 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,6 млн. до 5,5 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1969 года был довольно разнообразным. Разумеется, здесь снова были комедии. На сей раз – «Мозг» Жерара Ури, «Замороженный» и «Мой дядя Бенжамен» Эдуара Молинаро, «Эротиссимо» Жерара Пиреса и «Дьяволу под хвост» Филиппа де Брока. Наряду с этим в десятке лидеров оказались криминальные драмы «Сицилийский клан» Анри Вернея, «Бассейн» Жака Дере и «Дороги в Катманду» Андре Кайата.
Более того, в 1969 году на волне нарастающего интереса к политическому кинематографу в европейском кино на третье место во французском кинопрокате вышла далекая от развлекательности политическая драма «Дзета» Коста-Гавраса (ее посмотрело 3,9 млн. зрителей, что аналогично 19 млн. зрителей в СССР).
В то же время фильмы недавних лидеров «новой волны» Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,7 млн. до 1,2 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мишель Мерсье и др. известные актеры.
При этом впервые в первую десятку кассовых лидеров попали сразу две картины с участием Алена Делона («Сицилийский клан» и «Бассейн») и Ива Монтана («Дзета» и «Дьяволу под хвост»).
В отличие от предыдущих пяти лет несколько снизился коммерческий успех у Луи де Фюнеса. Смешная и изобретательная комедия с его участием под названием «Замороженный» оказалась лишь на четвертом месте (3,4 млн. зрителей: аналог 17 млн. зрителей в СССР).
Эта комедия попала в советский прокат в 1971 году, собрала 27,6 млн. зрителей, и… оказалась одной из двух картин из «золотой» десятки французского кинопроката 1969 года, купленной в СССР. И это на фоне того, что из первых десяток французского кинопроката предыдущих лет в советский прокат (пусть и с задержками) попадало по 4-5 картин…
Второй французской картиной из числа кассовых чемпионов Франции 1969 года, попавших на советские экраны, был «Бассейн» Жака Дере с Аленом Делоном, Роми Шнайдер и Морисом Роне (6-е место и 2,3 млн. зрителей). Но выход этой криминальной драмы на советские экраны задержался до… сентября 1991 года. В 1970-х попасть на экраны СССР «Бассейн» не смог из-за слишком большого обаяния персонажа-преступника в исполнении Алена Делона…
Причины того, почему были отвергнуты остальные фильмы из десятки лидеров французского кинопроката, довольно прозрачны:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главные роли в фильмах «Дзета» и «Дьяволу под хвост»);
- табу на эротическую тему (это касалось фильмов «Эротиссимо» и «Мой дядя Бенжамен»);
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Сицилийский клан» и «Мозг»).
На первом месте во французском кинопрокате 1969 года оказалась комедия Жерара Ури «Мозг» с Бурвилем и Бельмондо, хотя и собравшая 5,5 млн. зрителей, но не сумевшая перекрыть кассовые рекорды предыдущих комедий Ури – «Разини» и «Большой прогулки».
Фильмы Клода Лелуша на сей раз в десятку лидеров не попали: «Мужчина, который мне нравится» оказался на 13-м месте (1,4 млн. зрителей), а «Жизнь, любовь, смерть» – на 15-м (1,3 млн. зрителей), но все равно оказались в топе зрительских предпочтений французов.
Еще ближе к десятке лидеров подошла драма Жана-Пьера Мельвиля «Армия теней» (1,4 млн. зрителей).
Кроме двух фильмов из первой десятки французского кинопроката 1969 года на экраны СССР в разные годы (но в основном в 1970-1972) попали еще пять фильмов: комедия «Большая любовь» Пьера Этекса, мелодрамы «Любовь леди Гамильтон» Кристиана-Жака и «Королевская охота» Франсуа Летерье, драма «Время жить» Бернара Поля и итало-французская комедия «Серафино» Пьетро Джерми. Почти все они прошли в СССР с бOльшим успехом, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 7 картин из репертуара французских кинопроката 1969 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1969 года среди французских фильмов
в список включены также картины совместного производства
Мозг (Le Cerveau). 1969
1. Мозг (Le Cerveau). 1969.
1.55. Премьера: 7 mars 1969. Комедия.
Режиссер: Жерар Ури.
5,5 млн. зрителей.

2. Сицилийский клан (Le Clan des Siciliens). 1969.
2.02. Премьера: 1.12.1969. Криминальная драма.
Режиссер: Анри Верней.
4,8 млн. зрителей.

3. Дзета (Z). 1969.
2.07. Премьера: 26.02.1969. Драма.
Режиссер: Коста-Гаврас.
3,9 млн. зрителей.

4. Замороженный (Hibernatus). 1969.
1.22. Премьера: 10.09.1969. Комедия, фантастика.
Режиссер: Эдуар Молинаро.
3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 июня 1971: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Мой дядя Бенжамен (Mon oncle Benjamin). 1969.
1.30. Премьера: 28.11.1969. Комедия.
Режиссер: Эдуар Молинаро.
2,7 млн. зрителей.

6. Бассейн (La Piscine). 1968.
2.02. Премьера: 31.01.1969. Драма.
Режиссер: Жак Дере.
2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1991.

7. Тинтин и Храм солнца (Tintin et le Temple du soleil). 1969.
1.17. Премьера: 13.12.1969. Приключения.
Режиссер: Раймон Леблан.
2,1 млн. зрителей.

8. Эротиссимо (Erotissimo). 1969.
1.35. Премьера: 6.06.1969. Комедия.
Режиссер: Жерар Пирес.
2,1 млн. зрителей.

9. Дороги в Катманду (Les Chemins de Katmandou). 1969.
Режиссер Андре Кайат. Криминальная драма.
1,6 млн. зрителей.

Дьяволу под хвост (Le Diable par la queue). 1969
10. Дьяволу под хвост (Le Diable par la queue). 1969.
Режиссер Филипп де Брока. Комедия.
1,6 млн. зрителей.

11. Большой беспорядок (La Grosse Pagaille). 1969.
Режиссер Стено. Комедия.
1,5 млн. зрителей.

12. Армия теней (L'Armée des ombres). 1969.
2.25. Премьера: 12.09.1969. Драма.
Режиссер: Жан-Пьер Мельвиль.
1,4 млн. зрителей.

13. Мужчина, который мне нравится (Un homme qui me plaît). 1969.
1.55. Премьера: 3.12.1969. Мелодрама, комедия.
Режиссер: Клод Лелуш.
1,4 млн. зрителей.

14. Золотая вдова (Une veuve en or). 1969.
Режиссер Мишель Одиар.
1,3 млн. зрителей.

15. Жизнь, любовь, смерть (La Vie, l'amour, la mort). 1968.
1.55. Премьера: 31.01.1969. Драма
Режиссер: Клод Лелуш.
1,3 млн. зрителей.

16. Сирена Миссисипи (La Sirène du Mississipi). 1969.
2.03. Премьера: 18.06.1969. Мелодрама.
Режиссер: Франсуа Трюффо.
1,2 млн. зрителей.

17. Невеста пирата (La Fiancée du pirate). 1969.
Режиссер Нелли Каплан.
1,2 млн. зрителей.

18. Пусть зверь умрет (Que la bête meure). 1969.
1.50. Премьера: 5.09.1969. Криминальная драма.
Режиссер: Клод Шаброль.
1,1 млн. зрителей.

19. Джеф (Jeff). 1969.
1.32. Премьера: 25.04.1969. Криминальная драма.
Режиссер: Жан Эрман.
1,1 млн. зрителей.

Моя ночь у Мод (Ma nuit chez Maud). 1969
20. Моя ночь у Мод (Ma nuit chez Maud). 1969.
1.45. Премьера: 1969. Драма.
Режиссер Эрик Ромер.
1,0 млн. зрителей.

21. Неверная жена (La Femme infidèle). Франция, Италия, 1968.
1.38. Премьера: 22.01.1969. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,7 млн. зрителей (Франция).

22. Большая любовь (Le Grand Amour). 1968.
1.27. Премьера: 21.03.1969. Комедия.
Режиссёр Пьер Этекс.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1972: 15,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

23. Путь в высший свет (Леди Гамильтон / Любовь леди Гамильтон / Жаркие ночи леди Гамильтон). (Les Amours de Lady Hamilton / Le Calde notti di Lady Hamilton). 1968.
1.35. Премьера: 12.03.1969. Мелодрама.
Режиссер Кристиан–Жак.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 сентября 1990.

24. Прощай, Барбара / Bye bye, Barbara. Франция, 1969.
1.40. Премьера: 26.03.1969.
Режиссер Мишель Девиль.
0,3 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1969 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

По аутсайдерам французского кинопроката, собравшим в кинозалах в 1969 менее 200 тыс. зрителей, мне, к сожалению, не удалось найти полных данных.
Из списка аутсайдеров французского кинопроката 1969 года на советские экраны попали три фильма: «Королевская охота», «Время жить» (обе эти картины прошли в советском кинопрокате рубежа 1970-х неплохо, но в итоге за год демонстрации не сумели преодолеть барьер в 10 млн. зрителей) и «Серафино».
При этом с итало-французской комедией «Серафино» Пьетро Джерми во французском кинопрокате произошла типичная для совместных постановок, в которых не снимались французские звезды первой величины история: во Франции фильм прошел в общем-то незаметно. А вот в Италии, где исполнивший главную роль эстрадный певец Адриано Челентано был уже на пике популярности, «Серафино» ждал триумф: 10,5 млн. зрителей, что примерно соответствовало 47 млн. зрителей в СССР…

Королевская охота (La Chasse royale). 1969
1. Королевская охота (La Chasse royale). 1969.
1.20. Премьера – 1969. Мелодрама.
Режиссёр Франсуа Летерье.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с августа 1972: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Время жить (Le Temps de vivre). 1968.
1.40. Премьера: 1.06.1969. Драма.
Режиссёр Бернар Поль.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 14 сентября 1970: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

3. Серафино (Serafino / Serafino ou L'amour aux champs). 1968.
1.36. Премьера: 19.09.1969. Комедия.
Режиссёр Пьетро Джерми.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в Италии – с 1968: 10,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1972.

Лидеры кинопроката Франции 1970 года среди французских фильмов

В 1970-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 23 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,1 млн. до 4,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1970 года был довольно разнообразным: комедии, криминальные драмы, триллеры, детективы, сказка, мелодрама.
Режиссерами самой кассовой десятки французского кинопроката 1970 года были профессионалы жанрового кино: Жан Жиро, Рене Клеман, Жак Дере, Жан-Пьер Мельвиль, Жозе Джованни, Мишель Одиар и др.
В то же время авторские фильмы Клода Шаброля, Франсуа Трюффо и Эрика Ромера оказались в диапазоне посещаемости от 0,6 млн. до 1,6 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Бурвиль, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
При этом второй год подряд в десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма с участием Алена Делона («Борсалино» и «Красный круг»).
В 1970 году на экраны Франции вышли последние фильмы, где главные роли сыграли знаменитые комики Фернандель (1903-1971) и Бурвиль (1917-1970).
Одна из последних комедий с Фернаделем не сумела войти в 1970 году даже в первую двадцатку лидеров проката, тогда как два фильма с участием Бурвиля («Атлантический вал» и «Красный круг») по итогам проката заняли второе и четвертое места, собрав от 4,3 млн. до 4,8 млн. зрителей. Бурвиль скончался от тяжелой болезни осенью 1970 года. Фернандель пережил его всего на несколько месяцев: он ушел из жизни в феврале 1971-го…
В связи с кончиной этих двух талантливых актеров единственным суперпопулярным комиком Франции в 1970-х стал Луи де Фюнес…
Первое место во французском кинопрокате 1970 года заняла комедия с Луи де Фюнесом «Жандарм на прогулке» (4,9 млн. зрителей). В советский прокат она почему-то не попала. Возможно, по финансовым причинам…
Вплотную примыкала к первой десятке и другая комедия с участием Луи де Фюнеса: «Человек-оркестр». Во французском прокате она была одиннадцатой (2,1 млн. зрителей, аналог 10 млн. зрителей в СССР), но в советском кинопрокате 1973 года ее ждал куда больший успех: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации…
В десятку лидеров снова вернулся Клод Лелуш: «Проходимец» с Жаном-Луи Трентиньяном оказался на 8-м месте (2,4 млн. зрителей).
Во французском кинопрокате 1970-го года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», которые пока еще не попадали в первую двадцатку лидеров, но уже уверенно занимали места с 27-го по 52-е с посещаемостью от 0,3 млн. до 0,9 млн. зрителей: «Инициация», «Клод и Грета», «Мэдли» (здесь, между прочим, главные роли сыграли Ален Делон и Мирей Дарк), «Алис и Хлоя», «Обнаженная вампирша», «Кузины»…
Во второй половине 1960-х из первой десятки лидеров французского кинопроката в СССР нередко закупалось 4-5 фильмов. Но с лидерами французского кинопроката 1970 года произошло иначе: ни одна из десяти самых кассовых французских картин так не дошла до советских кинотеатров (хотя, разумеется, какие-то из них были показаны в Москве в рамках кинофестиваля и недель французского кино).
Причины того, почему эта французская «чемпионская десятка» 1970 года была полностью отвергнута советской цензурой, скорее всего, были следующие:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главную роль в фильме «Красный круг». И более того – он с поразительной психологической глубиной исполнил главную роль в драме Коста-Гавраса «Признание», резко обвиняющую эпоху сталинизма. «Признание» заняло 12-е место во французском кинопрокате 1970 года, эту картину посмотрело 2,1 млн. зрителей);
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Борсалино», «Красный круг», «Проходимец»);
- слишком высокие цены, предложенные французскими правообладателями (возможно, это касалось «Жандарма на прогулке», «Пассажира дождя», «Ослиной шкуры» и некоторых иных фильмов из «золотой десятки»).
Разумеется, к этому нужно добавить и ужесточение советской политики в области закупки западной кинопродукции, произошедшей после августа 1968 года…
И все-таки из репертуара французского кинопроката 1970 года на советские экраны сумели попасть четыре фильма (правда, один из них был итало-французским, да еще совместного с СССР производства).
Красочная музыкальная комедия с Луи де Фюнесом «Человек-оркестр» (11-е место во французском кинопроката и 2,1 млн. зрителей) в советских кинозалах демонстрировалась (в 1973 году) с огромным успехом: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Криминальная драма с Жаном Габеном «Тайна фермы Мессе» (13-е место во французском кинопроката и 2,1 млн. зрителей) в СССР прошла (в 1972 году) гораздо скоромнее (18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации), но также значительно лучше, чем во Франции.
Точных данных о прокате в СССР (в 1977 году) драмы Мишеля Драша «Элиза, или Настоящая жизнь», увы, нет.
А вот с мелодрамой «Подсолнухи» произошла довольно типичная для Франции история. Ни звездные имена Марчелло Мастроянни и Софи Лорен, ни авторитет признанного классика итальянского кинематографа Витторио Де Сика не привлекли французскую публику в кинозалы. Фильм «Подсолнухи» во Франции посмотрело всего около ста тысяч зрителей.
А вот в СССР в 1971 году эту картину увидело примерно столько же зрителей, что и незадолго до этого «Анжелику и короля»: 41,6 млн. зрителей. И это было (с учетом в разнице численности населения) вполне сопоставимо с успехом «Подсолнухов» в Италии (7,3 млн. зрителей).
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 4 картины из репертуара французских кинопроката 1970 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1970 года среди французских фильмов
в список включены также картины совместного производства

Жандарм на прогулке / Жандарм на отдыхе (Le Gendarme en balade). 1970
1. Жандарм на прогулке / Жандарм на отдыхе (Le Gendarme en balade). 1970.
1.37. Премьера: 28.10.1970. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
4,9 млн. зрителей.

2. Атлантический вал (Le Mur de l'Atlantique). 1970.
1.47. Премьера: 14.10.1970. Комедия.
Режиссер Марсель Камю.
4,8 млн. зрителей.

3. Пассажир дождя (Le Passager de la pluie). 1969.
2,0. Премьера: 1.01.1970. Криминальная драма.
Режиссер Рене Клеман.
4,8 млн. зрителей.

4. Борсалино (Borsalino). 1970.
2.06. Премьера: 20.05.1970. Гангстерская драма.
Режиссер Жак Дере.
4,7 млн. зрителей.

5. Красный круг (Le Cercle rouge). 1970.
2.20. Премьера: 20.10.1970. Триллер.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
4,3 млн. зрителей.

6. Ослиная шкура (Peau d'âne). 1970.
1.25. Премьера: 20.12.1970. Сказка.
Режиссер Жак Деми.
3,0 млн. зрителей.

7. Мелочи жизни (Les Choses de la vie). 1970.
1.29. Премьера: 13.03.1970. Мелодрама.
Режиссер Клод Соте.
3,0 млн. зрителей.

8. Проходимец (Le Voyou). 1970.
2,0. Премьера: 20.11.1970. Триллер.
Режиссер Клод Лелуш.
2,4 млн. зрителей.

9. Последнее известное место жительства (Dernier domicile connu). 1970.
1.45. Премьера: 25.02.1970. Детектив, триллер.
Режиссер Жозе Джованни.
2,2 млн. зрителей.

Она не пьет, не курит, не клеит парней, но она... болтает! (Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause!). 1970
10. Она не пьет, не курит, не клеит парней, но она... болтает! (Elle boit pas, elle fume pas, elle drague pas, mais elle cause!). 1970.
1.20. Премьера: 17.04.1970. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
2,1 млн. зрителей.

11. Человек-оркестр (L'Homme orchestre). 1970.
1.25. Премьера: 18.09.1970. Музкомедия.
Режиссер Серж Корбер.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1973: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

12. Признание (L'Aveu). 1970.
2.19. Премьера: 29.04.1970. Драма.
Режиссер Коста-Гаврас.
2,1 млн. зрителей.

13. Героин (La Horse). 1969.
1.30. Премьера: 22.02.1970. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Тайна фермы Мессе») – с 22 мая 1972: 18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Человек со связями (Le Pistonné). 1970.
1.31. Премьера: 15.04.1970. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
1,9 млн. зрителей.

15. Послушницы (Les Novices). 1970.
1.31. Премьера: 28 octobre 1970. Комедия.
Режиссер Ги Казариль.
1,8 млн. зрителей.

16. Дикий ребенок (L'Enfant sauvage). 1969.
1.25. Премьера: 26.02.1970. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,6 млн. зрителей.

17. Медведь и кукла (L'Ours et la Poupée). 1970.
1.30. Премьера: 4.02.1970. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль.
1,6 млн. зрителей.

18. Рассеянный (Le Distrait). 1970.
1.25. Премьера: 9.12.1970. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар.
1,4 млн. зрителей.

19. Полицейский (Un condé). 1970.
1.35. Премьера: 7.10.1970. Триллер, детектив.
Режиссер Ив Буассе.
1,3 млн. зрителей.

Эталон (L'Étalon). 1970
20. Эталон (L'Étalon). 1970.
1.30. Премьера: 13.02.1970. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
1,3 млн. зрителей.

21. Монт-Дракон (Mont-Dragon). 1970.
1.31. Премьера: 16.12.1970. Драма.
Режиссер Жан Валер.
1,3 млн. зрителей.

22. Время волков (Le temps des loups). 1969.
1.45. Премьера: 21.01.1970. Драма.
Режиссер Серджо Гобби.
1,2 млн. зрителей.

23. Мясник (Le Boucher). 1970.
1.33. Премьера: 27.02.1970. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,1 млн. зрителей.

24. Семейный очаг (Domicile conjugal). 1970.
1.37. Премьера: 9.09.1970. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,0 млн. зрителей.

25. Счастлив как Улисс… (Heureux qui comme Ulysse...). 1970.
1.30. Премьера: 8.07.1970. Комедия.
Режиссер Анри Кольпи.
1,0 млн. зрителей.

26. Разрыв (La Rupture). 1970.
2.04. Премьера: 26.08.1970. Триллер, Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,9 млн. зрителей.

27. Инициация (L'initiation). 1969.
1.34. Премьера: 29.01.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Дени Эру.
0,9 млн. зрителей.

28. Дом семьи Бори (La Maison des Bories). 1970.
1.27. Премьера: 28.08.1970. Драма.
Режиссер Жак-Дониоль-Валькроз.
0,8 млн. зрителей.

29. Элиза или Настоящая жизнь (Élise ou la Vraie Vie). 1970.
1.45. Премьера: 25.11.1970. Драма.
Режиссер Мишель Драш.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1977.

Точка падения (Point de chute). 1970
30. Точка падения (Point de chute). 1970.
1.25. Премьера: 11.09.1970. Криминальная драма.
Режиссер Робер Оссейн.
0,8 млн. зрителей.

31. Эти месье со стволами (Ces messieurs de la gâchette). 1970.
1.55. Премьера: 8.04.1970. Комедия.
Режиссер Рауль Андре.
0,7 млн. зрителей.

32. Соло (Solo). 1969.
1.29. Премьера: 27.02.1970. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,7 млн. зрителей.

33. Колено Клер (Le Genou de Claire). 1970.
1.41. Премьера: 15.11.1970. Комедия, драма.
Режиссер Эрик Ромер.
0,6 млн. зрителей.

34. Шифер (L'ardoise). 1969.
1.25. Премьера: 9.01.1970. Криминальная драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
0,6 млн. зрителей.

35. Клод и Грета (Claude et Greta). 1970.
1.28. Премьера: 25.03.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Макс Пека.
0,6 млн. зрителей.

36. ОСС 117 берет отпуск (OSS 117 prend des vacances). 1970.
1.30. Премьера: 4.02.1970. Боевик.
Режиссер Пьер Кальфон.
0,6 млн. зрителей.

37. Мэдли (Madly). 1970.
1.25. Премьера: 11.12.1970. Мелодрама.
Режиссер Роже Каан.
0,6 млн. зрителей.

38. И прыгайте! (Et qu'ça saute!). 1970.
1.25. Премьера: 6.05.1970. Комедия.
Режиссер Ги Лефранк.
0,5 млн. зрителей.

39. Дама в автомобиле в очках и с ружьем (La Dame dans l'auto avec des lunettes et un fusil / The Lady in the Car with Glasses and a Gun). 1970.
1.45. Премьера: 22.10.1970. Детектив.
Режиссер Анатоль Литвак.
0,5 млн. зрителей.

Дорога на Салина (La Route de Salina). 1970
40. Дорога на Салина (La Route de Salina). 1970.
1.36. Премьера: 10.11.1970. Драма.
Режиссер Жорж Лотнер.
0,4 млн. зрителей.

41. Глаза полны солнцем (Du soleil plein les yeux). 1970.
1.30. Премьера: 24.04.1970. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Буарон.
0,4 млн. зрителей.

42. Аладдин и волшебная лампа (Aladin et la Lampe merveilleuse). 1969.
1.25. Премьера: 28.01.1970. Сказка.
Режиссер Жан Имаж.
0,4 млн. зрителей.

43. Каннабис (Cannabis). 1970.
1.25. Премьера: 2.09.1970. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Коральник.
0,4 млн. зрителей.

44. Обещание рассвета (La Promesse de l'aube / Promise at Dawn). 1970.
1.39. Премьера: 25.11.1970. Драма.
Режиссер Жюль Дассен.
0,4 млн. зрителей.

45. Бал графа д'Оржеля (Le Bal du comte d'Orgel). 1970.
1.35. Премьера: 1.07.1970. Драма.
Режиссер Марк Аллегре.
0,4 млн. зрителей.

46. Алис и Хлоя (Alyse et Chloé). 1970.
1.35. Премьера: 1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Рене Генвиль.
0,4 млн. зрителей.

47. Золотые каникулы (Des vacances en or). 1970.
1.30. Премьера: 1970. Комедия.
Режиссер Франсис Риго.
0,4 млн. зрителей.

48. Территория других (Le Territoire des autres). 1970.
1.32. Премьера: 20.12.1970.
Режиссеры: Жерар Вьен, Франсуа Бель, Мишель Фано и Жаклин Лекомпт.
0,3 млн. зрителей.

49. Стоп-кран (Cran d'arrêt). 1969.
1.27. Премьера: 14.01.1970. Триллер.
Режиссер Ив Буассе.
0,3 млн. зрителей.

50. Последний прыжок (Le Dernier Saut). 1970.
1.40. Премьера: 6.05.1970. Драма.
Режиссер Эдуар Люнц.
0,3 млн. зрителей.

51. Обнаженная вампирша (La Vampire nue). 1970.
1.30. Премьера: 05.1970. Фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,3 млн. зрителей.

52. Кузины (Les Cousines). 1970.
1.38. Премьера: 25.09.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Луи Сулане.
0,3 млн. зрителей.

53. Свобода за спиной (La Liberté en croupe). 1970.
1.30. Премьера: 31.10.1970. Мелодрама, комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,3 млн. зрителей.

54. Ошибка аббата Муре (La Faute de l'abbé Mouret). 1970.
1.30. Премьера: 14.10.1970. Драма.
Режиссер Жорж Франжю.
0,2 млн. зрителей.

55. Обшивка торпеды (La peau de torpédo). 1970.
1.50. Премьера: 3.06.1970. Детектив.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,2 млн. зрителей.

56. Оа-Бин (Hoa-Binh). 1970.
1.27. Премьера: 11.03.1970. Драма.
Режиссер Руаль Кутар.
0,2 млн. зрителей.

57. Капризы Марии (Les Caprices de Marie). 1970.
1.31. Премьера: 25.02.1970. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,2 млн. зрителей.

58. Головокружение для убийцы (Vertige pour un tueur). 1970.
1.22. Премьера: 5.08.1970. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Десанья.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1970 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1970 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 28 французских фильмов.
Удивительно, но весьма профессионально снятая классиком неореализма Витторио де Сика мелодрама «Подсолнухи», триумфально прошедшая по итальянским (7,3 млн. зрителей: аналог примерно тридцати пяти миллионов зрителей в СССР) и советским (41,6 млн. за первый год демонстрации) экранам, во Франции сумела собрать всего лишь около ста тысяч зрителей. И это при том, что главные роли в этом фильме сыграли известные актеры Софи Лорен и Марчелло Мастроянни.
Другими аутсайдерами французского кинопроката 1970 года стала эстетская фантазия Алена Роб-Грийе «Рай и после», политизированный и хаотически невнятный «Ветер с Востока» Жана-Люка Годара и два фильма, по-видимому, безнадежно отставших от времени режиссеров старшего поколения Ива Аллегре («Вторжение») и Дени де Ла Пательера («Сабра») и др.
В эту компанию попали еще три «фильма для взрослых», рассчитанных, по-видимому, на слишком маргинальную для рубежа 1970-х аудиторию…

Подсолнухи / I girasoli. 1970
1. Подсолнухи / I girasoli. 1970.
1.47. Премьера: 14.10.1970. Мелодрама.
Режиссер Витторио Де Сика.
0,1 млн. зрителей. Прокат в Италии с 1970: 7,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 мая 1971: 41,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Маленький угольщик (Le petit bougnat). 1970.
1.35. Премьера: 6.05.1970. Комедия, драма.
Режиссер Бернар Тублан-Мишель.
0,1 млн. зрителей.

3. Глиняные стены (Remparts d'argile). 1970.
1.25. Премьера: 11.11.1970. Драма.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли.
0,1 млн. зрителей.

3. Шампиньон (Le champignon). 1970.
1.30. Премьера: 8.04.1970. Криминальная драма.
Режиссер Марк Сименон.
0,1 млн. зрителей.

4. Каин ниоткуда (Caïn de nulle part). 1970.
1.35. Премьера: 19.08.1970. Драма, комедия.
Режиссер Даниэль Даэр.
0,1 млн. зрителей.

5. Дом (La Maison). 1970.
1.40. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Браш.
0,1 млн. зрителей.

6. Провокация (La provocation). 1970.
1.25. Премьера: 11.02.1970. Драма.
Режиссер Андре Шарпак.
0,1 млн. зрителей.

7. Сила секса (Sex Power). 1970.
1.21. Премьера: 17.06.1970. Мелодрама.
Режиссер Анри Шапье.
0,1 млн. зрителей.

8. Модификация (La Modification). 1970.
1.30. Премьера: 26.08.1970. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Ворм
0,1 млн. зрителей.

9. Время умереть (Le Temps de mourir). 1970.
1.20. Премьера: 16.04.1970. Фантастика, триллер.
Режиссер Андре Фарважи.
0,07 млн. зрителей.

10. Рай и после (L'Eden et après). 1970.
1.35. Премьера: 20.04.1970. Драма, притча.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,06 млн. зрителей.

11. Мой слишком маленький друг (Trop petit mon ami). 1970.
1.20. Премьера: 15.09.1970. Криминальная драма.
Режиссер Эдди Маталон.
0,04 млн. зрителей.

12. Мы не пойдем больше в лес (Nous n'irons plus au bois). 1970.
1.30. Премьера: 16.09.1970. Драма.
Режиссер Жорж Дюмулен.
0,04 млн. зрителей.

13. Селеста (Céleste). 1970.
1.30. Премьера: 10.12.1970. Комедия.
Режиссер Мишель Гаст.
0,04 млн. зрителей.

14. Служанка (La Servante). 1969.
1.28. Премьера: 21.01.1970. Драма.
Режиссер Жан-Поль Бернар.
0,04 млн. зрителей.

15. Досье проституции (Dossier Prostitution). 1970.
1.50. Премьера: 1970.Режиссер Жан-Клод Руа.
0,04 млн. зрителей.

16. Желанное и возвышенное (Le désirable et le sublime). 1970.
1.28. Премьера: 22.04.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жозе Беназераф.
0,03 млн. зрителей.

17. Сабра (Sabra). 1970.
1.40. Премьера: 29.04.1970.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
0,02 млн. зрителей.

18. Свет земли (Le Clair de terre). 1970.
1.38. Премьера: 18.11.1970. Драма, комедия.
Режиссер Ги Жиль.
0,02 млн. зрителей.

19. Они… (Ils...). 1970.
1.40. Премьера: 18.11.1970. Комедия, драма, фантастика.
Режиссер Жан-Даниэль Симон.
0,02 млн. зрителей.

20. Вторжение (L'Invasion). 1970.
1.31. Премьера: 2.10.1970. Драма.
Режиссер Ив Аллегре.
0,02 млн. зрителей.

21. Пятьдесят пачек для Джо (Cinquante briques pour Jo). 1969.
1.37. Премьера: 21.01.1970.
Режиссер Жан Мале.
0,01 млн. зрителей.

22. Любовь (L'Amour). 1970.
1.30. Премьера: 1.07.1970. Комедия, мелодрама.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,01 млн. зрителей.

23. Вьющаяся роза (La Rose écorchée). 1969.
1.32. Премьера: 25.09.1970. Фильм ужасов.
Режиссер Клод Мюло.
0,01 млн. зрителей.

24. Дезирелла (Desirella). 1970.
1.30. Премьера: 24.06.1970. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Даг.
0,01 млн. зрителей.

25. Товарищи (Camarades). 1970.
1.23. Премьера: 4.11.1970. Драма, комедия.
Режиссер Марен Кармиц.
0,01 млн. зрителей.

26. Безумное сердце (Le Coeur fou). 1970.
1.40. Премьера: 24.04.1970. Драма.
Режиссер Жан-Габриэль Альбикоко.
0,01 млн. зрителей.

27. Ветер с Востока (Le Vent d'est). 1970.
1.35. Премьера: 19.08.1970. Комедия, драма.
Режиссер Жак-Люк Годар и группа Диги Вертова.
2,5 тыс. зрителей.

28. Постель девственницы (Le Lit de la Vierge). 1969.
1.40. Премьера: 1970. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
1 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
В 1971-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 24 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,5 млн. до 7,5 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1971 года был довольно разнообразным: комедии, драмы, приключенческие ленты...
Режиссерами самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Жерар Ури, Анри Верней, Жан-Поль Раппно, Жан Жиро и др.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1971 года удалось войти двум в общем-то абсолютно неразвлекательным психологическим драмам: «Умереть от любви» Андре Кайата (второе место по посещаемости и 5,9 млн. зрителей) и «Шум в сердце» Луи Маля (десятое место и 2,6 млн. зрителей).
В компанию кассовых режиссеров неожиданно ворвался недавний кинооператор Клод Зиди с комедией «Новобранцы сходят с ума» (первое место по итогам проката года и 7,5 млн. зрителей) с участием популярной во Франции группы «Шарло». С этой ленты начался триумфальный, охвативший целое десятилетие, успех серии фильмов с участием этой группы…
В то же время авторские фильмы Клода Шаброля и Франсуа Трюффо оказались в диапазоне посещаемости от 0,3 млн. до 0,7 млн. зрителей.
Французский кинопрокат 1971 года впервые прошел без фильмов с участием Фернанделя (1903-1971) и Бурвиля (1917-1970)…
С уходом этих двух выдающихся актеров Луи де Фюнес стал в 1970-х, по сути, единственным суперпопулярным комиком Франции…
Во французском кинопрокате 1971 года в десятку лидеров вошли две комедии с Луи де Фюнесом: «Мания величия» (третье место и 5,6 млн. зрителей) и «Джо» (десятое место и 2,5 млн. зрителей).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятку лидеров французского кинопроката вошли не только два фильма с участием Луи де Фюнеса, но и две зрелищные картины с участием Жана-Поля Бельмондо («Взломщики» и «Супруги Второго года»).
Вплотную примыкала к первой десятке и картина режиссера «старой гвардии» Кристиана-Жака: успех «Нефтедобытчицам» во многом принес дуэт Брижит Бардо и Клаудии Кардинале…
Любопытная история произошла со знаменитым фильмом франко-итальянского производства «Конформист» Бернардо Бертолуччи. В Италии эту выдающуюся психологическую драму ждал суперуспех: 8,6 млн. зрителей (аналог примерно 40 млн. зрителей в СССР). Однако во Франции эту картину посмотрело 0,6 млн. зрителей, а в СССР (где фильм вышел в прокат в 1976 году в сильно сокращенном виде и лишенным цвета) – по иронии судьбы столько же, сколько в Италии: 8,6 млн. зрителей.
Во французском кинопрокате 1971 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых» («Я – нимфоманка», «Свободная женщина», «Знойные», «Моргана и ее нимфы»), которые еще не попадали в первую двадцатку лидеров, так как набирали не более 0,7 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1971 года в советский кинопрокат попал только один фильм – «Супруги Второго года» (седьмое место по посещаемости и 2,8 млн. зрителей, что было аналогом примерно 14 млн. зрителей в СССР). В советском кинопрокате 1975 года этот фильм получил название «Повторный брак» и собрал 21,3 млн. зрителей.
Причины того, почему большинство фильмов этой «чемпионской десятки» было отвергнуто советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главную роль в фильме «Мания величия»).
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников («Взломщики», «Красное солнце»);
- опасение, что советские зрители могут как-то не так понять «скользкие» с точки зрения официальной советской морали сюжеты драм «Умереть от любви» и «Шум сердца»…
- слишком высокие цены, предложенные французскими студиями (возможно, это касалось комедии «Новобранцы сходят с ума» и некоторых других фильмов из «золотой десятки»).
Из фильмов французского проката 1971 года, не вошедших в «золотую десятку», на экраны СССР в разные годы в 1973-1976 годах вышли четыре фильма: «Убийцы во имя порядка» Марселя Карне, «Дом под деревьями» Рене Клемана, «Конформист» Бернардо Бертолуччи и «Сакко и Ванцетти» Джулиано Монтальдо.
Надо отметить, что в 1971 году политический кинематограф в Италии и Франции, как и в предыдущие два года, находился на пике своей популярности. Именно поэтому лишенная всякого намека на развлекательность итало-французская политическая драма «Сакко и Ванцетти» собрала 1,2 млн. зрителей во Франции и 5,0 млн. зрителей в Италии.
Понятное дело, что такой яркий образец, как тогда было принято писать, прогрессивного, антибуржуазного кинематографа, как «Сакко и Ванцетти», советская закупочная комиссия купила именно по идеологическим соображениям. Но вот в кинопрокате СССР этот фильм ждал провал: с учетом разницы в численности населения Советского Союза, Италии и Франции драму «Сакко и Ванцетти» посмотрело гораздо меньшее число советских зрителей (всего лишь 3,1 млн.). Все-таки зрители в СССР в первую очередь ждали от французского и итальянского кинематографа ярких и красочных развлечений…
Что касается фильмов «Убийцы во имя порядка», «Дом под деревьями» и «Конформист», то их посмотрело в СССР гораздо большее число зрителей, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 5 картин из репертуара французских кинопроката 1971 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Новобранцы сходят с ума (Les Bidasses en folie). 1971
1. Новобранцы сходят с ума (Les Bidasses en folie). 1971.
1.20. Премьера: 15.12.1971. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
7,5 млн. зрителей.

2. Умереть от любви (Mourir d'aimer). 1970.
1.40. Премьера: 20.01.1971. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
5,9 млн. зрителей.

3. Мания величия (La Folie des grandeurs). 1971.
1.48. Премьера: 13.12.1971. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
5,6 млн. зрителей.

4. Взломщики (Le Casse). 1971.
2,0. Премьера: 27.10.1971. Триллер.
Режиссер Анри Верней.
4,4 млн. зрителей.

5. Большая Ява (La Grande Java). 1970.
1.30. Премьера: 13.01.1971. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
3,4 млн. зрителей.

6. Красное солнце (Soleil rouge). 1971.
1.52. Премьера: 15.09.1971. Приключения.
Режиссер Теренс Янг.
3,3 млн. зрителей.

7. Супруги Второго года (Les Mariés de l'An Deux). 1968/1970.
1.38. Премьера: 7.04.1971. Приключения, комедия.
Режиссер Жан-Поль Раппно.
2,8 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Повторный брак») – с 17 марта 1975: 21,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

8. Городок Маргариток (Daisy Town). 1971.
1.11. Премьера: 15.12.1971. Комедия.
Режиссер Рене Косини.
2,7 млн. зрителей.

9. Шум в сердце (Le Souffle au coeur). 1971.
1.58. Премьера: 28.04.1971. Драма.
Режиссер Луи Маль.
2,6 млн. зрителей.

Джо (Jo). 1971
10. Джо (Jo). 1971.
1.25. Премьера: 1.09.1971. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
2,5 млн. зрителей.

11. Нефтедобытчицы (Les Pétroleuses). 1971.
1.34. Премьера: 16.12.1971. Комедия, вестерн.
Режиссер Кристиан-Жак.
2,2 млн. зрителей.

12. Вдова Кудер (La Veuve Couderc). 1971.
1.30. Премьера: 15.09.1971. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
2,0 млн. зрителей.

13. Макс и жестянщики (Max et les Ferrailleurs). 1971.
1.52. Премьера: 17.02.1971. Драма.
Режиссер Клод Соте.
1,9 млн. зрителей.

14. На дерево взгромоздясь (Sur un arbre perché). 1971.
1.30. Премьера: 14.04.1971. Комедия.
Режиссер Серж Корбер.
1,6 млн. зрителей.

15. Фантазия пентюхов (Fantasia chez les ploucs). 1970.
1.35. Премьера: 15.01.1971. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
1,4 млн. зрителей.

16. Оставь… это вальс! (Laisse aller... c'est une valse!). 1971.
1.40. Премьера: 7.04.1971. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,4 млн. зрителей.

17. Побег (La Poudre d'escampette). 1971.
1.50. Премьера: 1.09.1971. Комедия, приключения.
Режиссер Филипп де Брока.
1,3 млн. зрителей.

18. Всегда слишком хорош для женщин (On est toujours trop bon avec les femmes). 1971.
1.17. Премьера: 9.06.1971. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Буарон.
1,3 млн. зрителей.

19. Без видимой причины (Sans mobile apparent). 1971.
1.36. Премьера: 15.09.1971. Детектив.
Режиссер Филип Лабро.
1,3 млн. зрителей.

Ромовый бульвар (Boulevard du rhum). 1971
20. Ромовый бульвар (Boulevard du rhum). 1971.
2.15. Премьера: 13.10.1971. Приключения.
Режиссер Робер Энрико.
1,3 млн. зрителей.

21. Сакко и Ванцетти / Sacco e Vanzetti. 1970.
2.0. Премьера: 26.05.1971. Драма.
Режиссёр Джулиано Монтальдо.
1,2 млн. зрителей. Прокат в Италии: 5,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1974: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

22. Убийцы во имя порядка (Les Assassins de l'ordre). 1971.
1.47. Премьера: 7.05.1971. Драма.
Режиссер Марсель Карне.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Преступление во имя порядка») – с сентября 1973: 11,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

23. Обратный отсчет (Comptes à rebours). 1970.
1.42. Премьера: 29.01.1971. Драма.
Режиссер Роже Пиго.
1,1 млн. зрителей.

24. Большая мафия (La grande maffia). 1971.
1.30. Премьера: 17.09.1971. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
1,1 млн. зрителей.

25. Кот (Le Chat). 1971.
1.26. Премьера: 24.04.1971. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
1,0 млн. зрителей.

26. Рафаэль или развратник (Raphaël ou le débauché). 1971.
1.40. Премьера: 2.04.1971. Мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
1,0 млн. зрителей.

27. Потише басы (Doucement les basses). 1971.
1.30. Премьера: 9.04.1971. Комедия.
Режиссер Жак Дере.
1,0 млн. зрителей.

28. Трафик (Trafic). 1971.
1.36. Премьера: 16.04.1971. Комедия.
Режиссер Жак Тати.
1,0 млн. зрителей.

29. Кто-то за дверью (Quelqu'un derrière la porte). 1971.
1.37. Премьера: 28.07.1971. Триллер.
Режиссер Николя Жеснер.
1,0 млн. зрителей.

Это случается только с другими (Ça n'arrive qu'aux autres). 1971
30. Это случается только с другими (Ça n'arrive qu'aux autres). 1971.
1.27. Премьера: 29.10.1971. Драма.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,9 млн. зрителей.

31. Крика баклана вечером над джонками (Le Cri du cormoran le soir au-dessus des jonques). 1971.
1.28. Премьера: 19.02.1971. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
0,8 млн. зрителей.

32. Прыжок ангела (Le Saut de l'ange). 1971.
1.35. Премьера: 29.09.1971. Криминальная драма.
Режиссер Ив Буассе.
0,8 млн. зрителей.

33. Львиная доля (La Part des lions). 1971.
1.30. Премьера: 09.1971. Триллер.
Режиссер Жан Ларриага.
0,8 млн. зрителей.

34. Да здравствует смерть (Viva la muerte). 1971.
1.30. Премьера: 12.05.1971. Драма.
Режиссер Фернандо Аррабаль.
0,8 млн. зрителей.

35. Черное знамя реет над котлом (Le drapeau noir flotte sur la marmite). 1971.
1.18. Премьера: 13.10.1971. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
0,8 млн. зрителей.

36. Чудовищная декада (La décade prodigieuse). 1971.
1.50. Премьера: 1.12.1971. Триллер.
Режиссер Клод Шаброль.
0,7 млн. зрителей.

37. Прекрасное чудовище (Un beau monstre). 1971.
2.02. Премьера: 10.02.1971. Драма.
Режиссер Серджо Гобби.
0,7 млн. зрителей.

38. Я – нимфоманка (Je suis une nymphomane). 1971.
1.43. Премьера: 11.08.1971. Эротическая мелодрама.
Режиссер Макс Пека.
0,7 млн. зрителей.

Читать Бернардо Бертолуччи: «Я делаю фильмы о глубоко волнующих меня вещах»
39. Конформист / Il Conformista / Le Conformiste. 1970.
1.51. Премьера: 17.01.1971. Драма.
Режиссёр Бернардо Бертолуччи.
0,6 млн. зрителей. Прокат в Италии: 8,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 ноября 1976: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Кобылица (La Cavale). 1971
40. Кобылица (La Cavale). 1971.
1.40. Премьера: 29.09.1971. Криминальная комедия, драма.
Режиссер Мишель Митрани.
0,6 млн. зрителей.

41. Альбатрос (L'Albatros). 1971.
1.32. Премьера: 8.09.1971. Триллер.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,6 млн. зрителей.

42. Скорбь и сострадание (Le Chagrin et la Pitié). 1969.
4.11. Премьера: 5.04.1971.
Режиссер Марсель Офюльс.
0,6 млн. зрителей.

43. Ранее утро (Le petit matin). 1971.
2,0. Премьера: 21.04.1971. Драма.
Режиссер Жан-Габриэль Альбикоко.
0,5 млн. зрителей.

44. Немного солнца в холодной воде (Un peu de soleil dans l'eau froide). 1971.
1.52. Премьера: 29.10.1971. Драма.
Режиссер Жак Дере.
0,4 млн. зрителей.

45. Две англичанки и континент (Les Deux Anglaises et le Continent). 1971.
2.10. Премьера: 18.11.1971. Мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,4 млн. зрителей.

46. Билет в один конец (Un aller simple). 1971.
2,0. Премьера: 19.05.1971. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,4 млн. зрителей.

47. Перед самым наступлением ночи (Juste avant la nuit). 1971.
1.42. Премьера: 31.03.1971. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,3 млн. зрителей.

48. Дом под деревьями (La Maison sous les arbres). 1971.
1.33. Премьера: 9.06.1971. Драма.
Режиссер Рене Клеман.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 мая 1973: 12,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

49. Папа, маленькие лодки (Papa, les petits bateaux...). 1971.
1.40. Премьера: 1.12.1971. Криминальная комедия.
Режиссер Нелли Каплан.
0,3 млн. зрителей.

Смик, смак, смок (Smic, smac, smoc). 1971
50. Смик, смак, смок (Smic, smac, smoc). 1971.
1.30. Премьера: 1.09.1971. Комедия.
Режиссер Клод Лелуш.
0,3 млн. зрителей.

51. Свидание в Брё (Rendez-vous à Bray). 1971.
1.30. Премьера: 22.12.1971. Драма.
Режиссер Андре Дельво.
0,2 млн. зрителей.

52. Взрыв (L'explosion). 1971.
1.31. Премьера: 21.07.1971. Криминальная комедия.
Режиссер Марк Сименон.
0,2 млн. зрителей.

53. Самые нежные признания (Les aveux les plus doux). 1971.
1.35. Премьера: 19.05.1971. Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,2 млн. зрителей.

54. Саламандра (La Salamandre). 1971.
2,0. Премьера: 27.10.1971. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,2 млн. зрителей.

55. Папенькино кино (Le Cinéma de papa). 1971.
1.35. Премьера: 02.1971. Драма, комедия.
Режиссер Клод Берри.
0,2 млн. зрителей.

56. Немного, больше, страстно (Un peu, beaucoup, passionnément). 1971.
1.40. Премьера: 24.03.1971. Мелодрама, комедия.
Режиссер Робер Энрико.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1971 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1971 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 26 французских фильмов.
На сей раз список аутсайдеров состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Красные губы», «Альянс» и др.), фильмов для взрослых («Свободная женщина», «Знойные», «Моргана и ее нимфы» и др.) и не оправдавших надежд продюсеров развлекательных лет («Но что заставляет крокодилов бегать...», «Уф… анатомия доставщика», «Ноги в воздухе», «Мужчина, который пришел ночью» и др.).
Любопытно, что режиссер фильма «Мужчина, который пришел ночью» Жан-Клод Даг был настолько огорчен оглушительным провалом своей ленты во французском кинопрокате 1971 года (она собрала всего около 30 тысяч зрителей), что решил стать грабителем банков, но вместе со своими подельниками (актером Рене Шапото и каскадером Жерменом Роигом) был пойман полицией. В результате ему дали восемь лет тюремного заключения.
Таким образом, Жан-Клод Даг стал первым в мире кинорежиссером – грабителем банков.
Жан-Клод Даг (родился в 1937 году) дебютировал в кино как актер («Шпионы на стрёме», 1966), затем уже как режиссер снял четыре фильма: «Бал бандитов» (1968), «Посадить деда в кактус» (1969), «Дезирелла» (1970), «Человек, который пришел ночью» (1971). Все эти фильмы не имели коммерческого успеха…
Но надо отметить, что в тюрьме Жан-Клод Даг не бездельничал, а написал сенсационную автобиографическую книгу «Именуемый» (Le Dénommé), которую он лично экранизировал в 1990 году…
Возвращаясь к списку фильмов-аутсайдеров советского кинопроката 1971 года, отметим, что на сей раз ни один из них не попал в массовый советский кинопрокат…

Но что заставляет крокодилов бегать... (Mais qu'est-ce qui fait courir les crocodiles...). 1971
1. Но что заставляет крокодилов бегать... (Mais qu'est-ce qui fait courir les crocodiles...). 1971.
1.30. Премьера: 21.05.1971. Комедия.
Режиссер Жак Пуатрено.
0,15 млн. зрителей.

2. Свободная женщина (Une femme libre). 1970.
1.29. Премьера: 27.01.1971. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Клод Пьерсон.
0,1 млн. зрителей.

3. Куда делся Том? (Où est passé Tom?). 1971.
1.50. Премьера: 13.10.1971. Драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,1 млн. зрителей.

4. Стансы для Софи (Les Stances à Sophie). 1971.
1.37. Премьера: 3.02.1971. Комедия, драма.
Режиссер Моше Мизрахи.
0,1 млн. зрителей.

5. Красные губы (Les Lèvres rouges). 1971.
1.38. Премьера: 26.11.1971. Фантастика.
Режиссер Харри Кюмель.
0,1 млн. зрителей.

6. Спаситель (Le Sauveur). 1971.
1.45. Премьера: 1.09.1971. Драма.
Режиссер Мишель Мардор.
0,1 млн. зрителей.

7. Знойные (Chaleurs). 1971.
1.20. Премьера: 21.04.1971.
Режиссер Даниэль Даэр. Фильм для взрослых.
0,1 млн. зрителей.

8. Довольно далеко до любви (Aussi loin que l'amour). 1971.
1.30. Премьера: 20.10.1971. Комедия, драма.
Режиссер Фредерик Россиф.
0,1 млн. зрителей.

9. Уф… анатомия доставщика (Bof.. anatomie d'un livreur). 1971.
1.36. Премьера: 17.03.1971. Комедия.
Режиссер Клод Фаральдо.
0,05 млн. зрителей.

10. Альянс (L'Alliance). 1970.
1.30. Премьера: 15.01.1971. Мелодрама, фантастика.
Режиссер Кристиан де Шалонж.
0,05 млн. зрителей.

11. Бириби (Biribi). 1971.
1.40. Премьера: 1971. Драма.
Режиссер Даниэль Моосман.
0,05 млн. зрителей.

12. Вальпараисо, Вальпараисо (Valparaiso, Valparaiso). 1971.
1.30. Премьера: 10.1971. Комедия.
Режиссер Паскаль Обье.
0,05 млн. зрителей.

13. Большой палец! (Pouce!). 1971.
1.30. Премьера: 22.12.1971.
Режиссер Пьер Бадель.
0,04 млн. зрителей.

14. Друзья (Les Amis). 1971.
1.33. Премьера: 10.11.1971. Драма.
Режиссер Жерар Блен.
0,04 млн. зрителей.

15. Ноги в воздухе (Les jambes en l'air). 1971.
1.32. Премьера:19.07.1971. Комедия.
Режиссер Жан Девевер.
0,04 млн. зрителей.

16. Любовь это весело, любовь это грустно (L'amour c'est gai, l'amour c'est triste). 1971.
1.35. Премьера: 26.03.1971. Комедия.
Режиссер Жан-Даниэль Полле.
0,04 млн. зрителей.

17. Дрожь вампиров (Le Frisson des vampires). 1971.
1.36. Премьера: 21.04.1971. Фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,04 млн. зрителей.

18. Мужчина, который пришел ночью (L'homme qui vient de la nuit). 1971.
1.28. Премьера: 29.09.1971.
Режиссер Жан-Клод Даг.
0,03 млн. зрителей.

19. Моргана и ее нимфы (Morgane et ses nymphes). 1971.
1.26. Премьера: 17.02.1971. Фильм ужасов, эротика.
Режиссер Бруно Гантийон.
0,03 млн. зрителей.

20. Судья (Le Juge). 1971.
1.40. Премьера: 3.03.1971. Вестерн.
Режиссеры: Жан Жиро и Федерико Шентрен.
0,03 млн. зрителей.

21. Кровотечение (La Saignée). 1971.
1.25. Премьера: 10.11.1971. Криминальная драма.
Режиссер Клод Мюло.
0,03 млн. зрителей.

22. Мужчина желания (L'Homme de désir). 1971.
1.40. Мелодрама.
Режиссер Доминик Делуш.
0,02 млн. зрителей.

23. Тюмюк-юмак (Tumuc-humac). 1970.
1.40. Премьера: 13.01.1971. Приключения.
Режиссер Жан-Мари Перье.
0,02 млн. зрителей.

24. Леа зимой (Léa l'hiver). 1971.
1.30. Мелодрама.
Режиссер Марк Монне.
0,02 млн. зрителей.

25. Страна изобилия (Pays de Cocagne). 1971.
1.20. Премьера: 24.02.1971.
Режиссер Пьер Этекс.
0,01 млн. зрителей.

26. Корабль на траве (Le Bateau sur l'herbe). 1971.
1.30. Премьера: 16.04.1971. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Браш.
0,004 млн. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
В 1972-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 25 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 5,7 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1972 года состоял преимущественно из комедий...
Режиссерами «золотой десятки» проката 1972 года были профессионалы жанрового кино: Клод Зиди, Жан Жиро, Клод Лелуш, Ив Робер, Жорж Лотнер и др.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1972 года удалось войти двум абсолютно неразвлекательным психологическим драмам: «Последнее танго в Париже» Бернардо Бертолуччи (второе место по посещаемости и 5,2 млн. зрителей) и «Сезар и Розали» Клода Соте (седьмое место и 2,6 млн. зрителей).
Французский кинопрокат 1972 года показал, что кассовый триумф фильмов с участием популярной во Франции группы «Шарло» продолжился: комедия Клода Зиди «Сумасшедшие на стадионе» уверенно вышла на первое место по посещаемости с результатом 5,7 млн. зрителей, а комедия «Шарло в Испании» Жана Жиро оказалась «бронзовым призером» с результатом 4,2 млн. зрителей.
В десятку кассовых лидеров в прокате 1972 года снова вернулись фильмы Клода Лелуша («Приключение – это приключение»), Ива Робера («Высокий блондин в черном ботинке») и Клода Шаброля («Доктор Пополь»).
В то же время авторские фильмы Жана-Люка Годара, Франсуа Трюффо и Эрика Ромера оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 0,9 млн. зрителей.
Впервые, начиная с 1963 года, в списке лидеров французского кинопроката 1972 года не оказалось ни одного фильма с участием «короля смеха» Луи де Фюнеса. Возможно, из-за того, что Жан Жиро предпочел на время прервать свой «жандармский» киносериал и не смог устоять перед искушением снять комедию с главными соперниками де Фюнеса по комедийной части – группой Шарло…
Помимо комиков «Шарло» на французском кинопрокатном небосклоне в 1972 году ярко засияла комедийная звезда Пьера Ришара, сыгравшего главную роль в остроумной пародии Ива Робера «Высокий блондин в черном ботинке».
В десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма с участием Мирей Дарк («Высокий блондин в черном ботинке» и «Жил-был полицейский»).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
Самой скандальной премьерой французского кинопроката 1972 года был, бесспорно, фильм Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже».
Это был довольно редкий случай, когда франко-итальянский фильм итальянского режиссера, к тому же драматического жанра, имел такой внушительный зрительский успех во Франции.
В Италии эту выдающуюся психологическую драму посмотрело фантастическое для этой страны количество зрителей: 15,6 млн. (аналог 70 млн. зрителей в СССР). Но и во Франции эту картину (занявшую второе место в прокате 1972 года) посмотрело 5,2 млн. зрителей (аналог 26 млн. зрителей в СССР).
Причин такого успеха было много: мастерство режиссура Бертолуччи и голливудской звезды Марлона Брандо, эпатажность ряда сцен, медийная рекламная компания, акцентирующая скандальные подробности съемок и сюжета...
Понятное дело, что этот фильм в кинопрокат СССР попасть не мог, но о нем много писала советская пресса, бурно обсуждая его художественные достоинства и откровенность ключевых сцен…
Пожалуй, именно «Последнее танго в Париже» стало первой картиной, предназначенной только для взрослой аудитории, сумевшей так высоко подняться в рейтинге посещаемости во французском кинопрокате…
Как и в 1971-м, во французском прокате 1972 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», профессиональный уровень которых был, мягко говоря, невысоким, или вовсе отсутствовал («Игра для неверных пар», «Жюстин де Сад», «Хищники», «Девица легкого поведения», «Сдвиги», «Неудовлетворенность»). Эти ленты не попали даже в первую двадцатку лидеров и набрали не более 1,3 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1972 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Правда, если фильмы «Высокий блондин в черном ботинке» и «Жил-был полицейский» оказались в советском кинопрокате довольно быстро – в 1974 году, то двум комедиям с участием группы «Шарло» пришлось дожидаться выхода в советские кинозалы до лета 1989 года, а мелодраме «Сезар и Розали» (с «нежелательным» в СССР 1970-х и в первой половине 1980-х Монтаном) – до февраля 1991…
При этом если во Франции комедию «Высокий блондин в черном ботинке» посмотрело 3,5 млн. зрителей (аналог 17 млн. зрителей в СССР), то результаты советского кинопроката этой картины был более впечатляющим: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Фильм Жоржа Лотнера «Жил-был полицейский» во Франции посмотрело 2 млн. зрителей (аналог примерно 10 млн. зрителей в СССР), а в СССР за год эту ленту посмотрели 26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1972 года было отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- слишком высокие цены, предложенные французскими правообладателями;
- нежелательность появления на советских экранах образов обаятельных преступников;
- опасение, что советские зрители могут как-то не так понять «скользкие» с точки зрения официальной советской морали сюжеты…
Из фильмов французского кинопроката 1972 года, не вошедших в первую десятку, на экраны СССР вышло шесть картин: комедия «Старая дева», мелодрама «Дорогая Луиза», приключенческая копродукция «Зов предков», два «прогрессивных политических фильма»: «Покушение» и «Бомаск», а также с огромным опозданием (в 1987 году) – сатирическая притча Луиса Бунюэля «Скромное обаяние буржуазии».
Из них наибольший успех в СССР имел приключенческий фильм «Зов предков». Во Франции его аудитория составила около ста тысяч зрителей. В СССР (сезоне 1974/1975 годов) – 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Политическую драму о жизни рабочего класса «Бомаск» во Франции посетило около сорока тысяч зрителей. В СССР, благодаря магическим словам на афишах кинотеатров «Новый французский фильм «Прекрасная маска», ее аудитория составила 6,3 млн. зрителей…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 11 картин из репертуара французских кинопроката 1972 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Сумасшедшие на стадионе (Les Fous du stade). 1972

1. Сумасшедшие на стадионе (Les Fous du stade). 1972.
1.25. Премьера: 22.09.1972.
Режиссер Клод Зиди.
5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1989.

2. Последнее танго в Париже (Le Dernier Tango à Paris / Ultimo Tango a Parigi). 1972.
2.09. Премьера: 15.12.1972. Драма.
Режиссер Бернардо Бертолуччи.
5,2 млн. зрителей. Прокат в Италии: 15,6 млн. зрителей.

3. Шарло в Испании (Les Charlots font l'Espagne). 1972.
1.22. Премьера: 13.12.1972. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
4,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1989.

4. Все прекрасны, все милы (Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil). 1972.
1.45. Премьера: 5.05.1972. Комедия.
Режиссер Жан Янн.
4,1 млн. зрителей.

5. Приключение – это приключение (L'aventure c'est l'aventure). 1972.
2,0. Премьера: 4.05.1972. Приключение, комедия.
Режиссер Клод Лелуш.
3,8 млн. зрителей.

6. Высокий блондин в черном ботинке (Le Grand Blond avec une chaussure noire). 1972.
1.30. Премьера: 6.12.1972. Комедия, пародия.
Режиссер Ив Робер.
3,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1974: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Сезар и Розали (César et Rosalie). 1972.
1.51. Премьера: 27.10.1972. Драма.
Режиссер Клод Соте.
2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 февраля 1991.

8. Пожизненная рента (Le Viager). 1972.
1.41. Премьера: 2.02.1972. Комедия.
Режиссер Пьер Черниа.
2,2 млн. зрителей.

9. Доктор Пополь (Docteur Popaul). 1972.
1.35. Премьера: 29.09.1972. Комедия.
Режиссер Клод Шаброль.
2,1 млн. зрителей.

Жил-был полицейский (Il était une fois un flic...). 1971
10. Жил-был полицейский (Il était une fois un flic...). 1971.
1.35. Премьера: 11.02.1972. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
2,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 ноября 1974: 26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

11. Приносящий беду (La Scoumoune). 1972.
1.41. Премьера: 12.12.1972. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
2,0 млн. зрителей.

12. Коза ностра / Дело Валачи (Cosa Nostra / The Valachi Papers). 1971.
1.50. Премьера: 6.01.1972. Гангстерская драма.
Режиссер Теренс Янг.
1,9 млн. зрителей.

13. Старая дева (La Vieille fille). 1971.
1.30. Премьера: 5.01.1972. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 апреля 1973: 11,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Мы не состаримся вместе (Nous ne vieillirons pas ensemble). 1972.
1.50. Премьера: 3.05.1972. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
1,7 млн. зрителей.

15. Тинтин и Озеро акул (Tintin et le Lac aux requins). 1972.
1.30. Премьера: 13.12.1972. Приключения.
Режиссер Раймон Леблан.
1,6 млн. зрителей.

16. Скромное обаяние буржуазии (Le Charme discret de la bourgeoisie). 1972.
1.42. Премьера: 15.09.1972. Комедия, притча.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 сентября 1987.

17. Огни Сретенья (Les Feux de la Chandeleur). 1972.
1.35. Премьера: 24.05.1972. Драма.
Режиссер Серж Корбер.
1,5 млн. зрителей.

18. Секс-шоп (Sex-shop). 1972.
1.40. Премьера: 25.10.1972. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
1,5 млн. зрителей.

19. Полицейский (Un flic). 1972.
1.38. Премьера: 25.10.1972. Триллер.
Режиссер Жан-Пьер Мельвиль.
1,5 млн. зрителей.

Покушение (L'Attentat). 1972.
20. Покушение (L'Attentat). 1972.
2,0. Премьера: 11.10.1972. Триллер.
Режиссер Ив Буассе.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Похищение в Париже») – с 7 октября 1974: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.

21. Несчастья Альфреда (Les Malheurs d'Alfred). 1972.
1.38. Премьера: 8.03.1972. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар.
1,3 млн. зрителей.

22. Игра для неверных пар (Jeux pour couples infidèles). 1972.
1.27. Премьера: 25.10.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жан Десвиль.
1,3 млн. зрителей.

23. Мандарин (La Mandarine). 1972.
1.24. Премьера: 17.03.1972. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
1,3 млн. зрителей.

24. Она не только болтает… она стреляет (Elle cause plus... elle flingue). 1972.
1.27. Премьера: 23.08.1972. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
1,1 млн. зрителей.

25. Бег зайца по полям (La Course du lièvre à travers les champs). 1972.
2.20. Премьера: 15.09.1972. Криминальная драма.
Режиссер Рене Клеман.
1,1 млн. зрителей.

26. Пляжи Этрета (Les Galets d'Étretat). 1972.
1.37. Премьера: 10.03.1972. Драма.
Режиссер Серджо Гобби.
0,9 млн. зрителей.

27. Убийца (Le Tueur). 1972.
1.25. Премьера: 1.03.1972. Криминальная драма.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
0,9 млн. зрителей.

28. Любовь после полудня (L'Amour l'après-midi). 1972.
1.37. Премьера: 1.09.1972. Мелодрама, комедия.
Режиссер Эрик Ромер.
0,9 млн. зрителей.

29. Веселые парни (Les joyeux lurons). 1972.
1.30. Премьера: 22.11.1972. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,9 млн. зрителей.

Эглантин (Eglantine). 1972
30. Эглантин (Eglantine). 1972.
1.30. Премьера: 25.02.1972. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Клод Бриали.
0,8 млн. зрителей.

31. Война в Алжире (La Guerre d'Algérie). 1972.
2.45. Премьера: 22.03.1972.
Режиссеры: Филип Монье и Ив Курьер.
0,7 млн. зрителей.

32. Невозможная любовь (Le Rempart des Béguines). 1972.
1.30. Премьера: 20.09.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Ги Казариль.
0,7 млн. зрителей.

33. Красавица как я (Une belle fille comme moi). 1972.
1.38. Премьера: 13.09.1972. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,7 млн. зрителей.

34. Жюстин де Сад (Justine de Sade). 1972.
1.50. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Клод Пьерсон.
0,6 млн. зрителей.

35. Право любить (Le Droit d'aimer). 1972.
1.40. Премьера: 16.08.1972. Мелодрама.
Режиссер Эрик Ле Юнг.
0,6 млн. зрителей.

36. Три миллиарда без лифта (Trois milliards sans ascenseur). 1972.
1.32. Премьера: 27.09.1972. Криминальная комедия.
Режиссер Роже Пиго.
0,6 млн. зрителей.

37. Вожаки (Les Caïds). 1972.
1.31. Премьера: 1.11.1972. Драма.
Режиссер Робер Энрико.
0,6 млн. зрителей.

38. Убийство – это убийство (Un meurtre est un meurtre). 1972.
1.40. Премьера: 23.08.1972. Криминальная драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,5 млн. зрителей.

39. Долина (La Vallée). 1972.
1.45. Премьера: 11.07.1972. Драма. Музыка: Пинк Флойд.
Режиссер Барбет Шрёдер.
0,5 млн. зрителей.

Мальчик с пальчик (Le Petit Poucet). 1972
40. Мальчик с пальчик (Le Petit Poucet). 1972.
1.15. Премьера: 9.12.1972. Сказка.
Режиссер Мишель Буарон.
0,5 млн. зрителей.

41. Чужаки (Les Intrus). 1972.
1.30. Премьера: 18.02.1972. Криминальная драма.
Режиссер Серджо Гобби.
0,5 млн. зрителей.

42. Подвал (Un Cave). 1972.
1.35. Премьера: 19.04.1972.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,5 млн. зрителей.

43. Фостин и прекрасное лето (Faustine et le bel été). 1971.
1.38. Премьера: 14.01.1972. Мелодрама.
Режиссер Нина Компанеец.
0,4 млн. зрителей.

44. Запах хищников (L'Odeur des Fauves). 1972.
Премьера: 14.02.1972. Драма.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,4 млн. зрителей.

45. Франц (Franz). 1972.
1.31. Премьера: 4.02.1972. Комедия, драма.
Режиссер Жак Брель.
0,4 млн. зрителей.

46. Бар на развилке (Le Bar de la fourche). 1972.
1.30. Премьера: 23.08.1972. Комедия, приключение.
Режиссер Ален Леван.
0,4 млн. зрителей.

47. Травля (Hellé). 1972.
1.35. Премьера: 3.05.1972. Мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
0,4 млн. зрителей.

48. Камизары (Les Camisards). 1972.
1.40. Премьера: 3.02.1972. Драма.
Режиссер Рене Аллио.
0,3 млн. зрителей.

49. Не избави нас от лукавого (Mais ne nous délivrez pas du mal). 1971.
1.42. Премьера: 26.01.1972. Драма.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,3 млн. зрителей.

Лиза (Liza / La Cagna). 1972
50. Лиза (Liza / La Cagna). 1972.
1.40. Премьера: 3.05.1972. Драма.
Режиссер Марко Феррери.
0,3 млн. зрителей.

51. Дорогая Луиза (Chère Louise). 1972.
1.38. Премьера: 6.09.1972. Мелодрама.
Режиссер Филипп де Брока.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 ноября 1977: 12,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

52. В двадцать лет в Оресе (Avoir 20 ans dans les Aurès). 1972.
1.40. Премьера: 12.05.1972. Драма.
Режиссер Рене Вотье
0,2 млн. зрителей.

53. Яйцо (L'Oeuf). 1972.
1.30. Премьера: 8.03.1972. Комедия.
Режиссер Жан Эрман.
0,2 млн. зрителей.

54. Паулина 1880 (Paulina 1880). 1972.
Премьера: 9.06.1972. Мелодрама.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли.
0,2 млн. зрителей.

55. Огненные врата (Les portes de feu). 1972.
1.40. Премьера: 15.03.1972. Драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
0,2 млн. зрителей.

56. Клевер с пятью листочками (Le trèfle à cinq feuilles). 1972.
1.30. Премьера: 23.08.1972.
Режиссер Эдмон Фреес.
0,2 млн. зрителей.

57. Слишком красивы, чтобы быть честными (Trop jolies pour être honnêtes). 1972.
1.32. Премьера: 29.11.1972. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,2 млн. зрителей.

58. Все в порядке (Tout va bien). 1972.
1.35. Премьера: 28.04.1972. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар и Жан-Пьер Горен.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1972 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1972 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали французских 22 фильма.
Список аутсайдеров 1972 года в основном состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Бланш» Валериана Боровчика, «Четыре ночи мечтателя» Робера Брессона, «Человек с пересаженным мозгом» Жана Дониоль-Валькроза и др.), нескольких фильмов для взрослых…
В советский кинопрокат из этого списка попало два фильма.
Приключенческий фильм «Зов предков» во Франции собрал около ста тысяч зрителей, а в СССР в 1974 году – 22,1 млн. зрителей.
Драма на очень важную для СССР рабочую тему под названием «Прекрасная маска» / Бомаск» режиссера Бернара Поля во Франции сумела привлечь к экранам кинозалов всего лишь 40 тысяч зрителей, но неизбалованная французскими лентами советская публика отнеслась к этой ленте куда теплее (хотя по советским прокатным меркам 1970-х ее посещаемость была довольно слабой): в 1974 году «Бомаск» собрал в СССР 6,3 млн. зрителей.
Зов предков (Call of the Wild / L’Appel de la forêt / Ruf der Wildnis / Il Richiamo della foresta). 1972
1. Зов предков (Call of the Wild / L’Appel de la forêt / Ruf der Wildnis / Il Richiamo della foresta). 1972.
1.45. Премьера – 1972. Приключения.
Режиссёр Кен Аннакин.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 сентября 1974: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Тише! (Chut!). 1972.
1.28. Премьера: 23.03.1972. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,1 млн. зрителей.

3. Ударом за ударом (Coup pour coup). 1972.
1.29. Премьера: 23.02.1972. Драма.
Режиссер Марен Кармиц.
0,1 млн. зрителей.

4. Хищники (Les Félines). 1972.
1.30. Премьера: 10.10.1972. Эротическая мелодрама.
Режиссер Даниэль Даэр.
0,1 млн. зрителей.

5. Бланш (Blanche). 1972.
1.32. Премьера: 1972. Мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,06 млн. зрителей.

6. Девица легкого поведения (La Michetonneuse). 1972.
1.30. Премьера: 2.08.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Франсис Леруа.
0,05 млн. зрителей.

7. Сдвиги (Les Désaxées). 1972.
1.30. Премьера: 1.11.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Мишель Лемуан.
0,05 млн. зрителей.

8. Небешеная оса (Pas folle la guêpe). 1972/
1.48. Премьера: 15.11.1972. Комедия.
Режиссер Жан Деланнуа.
0,05 млн. зрителей.

9. Неудовлетворенность (L'insatisfaite). 1972.
1.26. Премьера: 5.07.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жан-Мари Палларди.
0,05 млн. зрителей.

10. Объятья (L'étreinte). 1969.
1.42. Премьера: 12.04.1972. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Пьер Друо и Поль Колле.
0,05 млн. зрителей.

11. Страсть к путешествиям (L'Humeur vagabonde). 1972.
1.30. Премьера: 5 .07.1972. Драма, комедия.
Режиссер Эдуар Лунц.
0,04 млн. зрителей.

12. Прекрасная маска / Бомаск (Beau Masque). 1972.
1.35. Премьера: 29.11.1972. Драма.
Режиссер Бернар Поль.
0,04 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июля 1974: 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

13. Четыре ночи мечтателя (Quatre nuits d'un rêveur). 1971.
1.27. Премьера: 2.02.1972. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,04 млн. зрителей.

14. Человек с пересаженным мозгом (L'Homme au cerveau greffé). 1972.
1.30. Премьера: 29.03.1972. Драма.
Режиссер Жан Дониоль-Валькроз.
0,03 млн. зрителей.

15. Рана внутри (La Cicatrice intérieure). 1972.
1,0. Премьера: 2.02.1972. Драма, фантастика.
Режиссер Филипп Гаррель.
0,02 млн. зрителей.

16. Какая плоть! (What a Flash!). 1972.
1.35. Премьера: 4.10.1972. Экспериментальный арт-хаус.
Режиссер Жан-Мишель Баржоль.
0,02 млн. зрителей.

17. Пологий склон (La pente douce). 1972.
1.32. Премьера: 3.05.1972. Драма.
Режиссер Клод Д'Анна.
0,01 млн. зрителей.

18. Пиктограмма и цветограмма (Pic et pic et colégram). 1972.
1.22. Премьера: 2.06.1972. Драма.
Режиссер Рашель Вейнберг.
5 тыс. зрителей.

19. Солнца острова Пасхи (Les Soleils de l'île de Pâques). 1972.
1.44. Премьера: 05.1972. Фантастика.
Режиссер Пьер Каст.
5 тыс. зрителей.

20. Повторяющиеся отсутствия (Absences répétées). 1972.
1.18. Премьера: 1.11.1972. Драма.
Режиссер Ги Жиль.
5 тыс. зрителей.

21. Мари на память (Marie pour mémoire). 1967.
1.20. Премьера: 8.03.1972. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
1 тыс. зрителей.

22. Бесконечная нежность (Une infinie tendresse). 1972.
1.32. Премьера: 11.1972. Драма.
Режиссер Пьер Жайо.
1 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
В 1973-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 26 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 7,3 млн. зрителей. Её жанровый спектр состоял преимущественно из комедий...
Режиссерами самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Жерар Ури, Клод Зиди, Эдуар Молинаро, Филипп де Брока, Жорж Лотнер, Филипп Лабро и др.
В то же время авторские фильмы Франсуа Трюффо и Клода Шаброля оказались в диапазоне посещаемости 0,8 млн. зрителей.
При этом в число лидеров французского кинопроката 1973 года удалось войти совершенно неразвлекательной психологической драме Жозе Джованни «Двое в городе» (восьмое место по посещаемости и 2,5 млн. зрителей) и эпатажной сатире Марко Феррери «Большая жратва» (шестое место и 2,8 млн. зрителей).
В 1973 состоялось весьма успешное (после годичного перерыва) возвращение в десятку зрительских фаворитов режиссера Жерара Ури и короля смеха Луи де Фюнеса: их комедия «Приключения раввина Якова» возглавила бокс-офис французского кинопроката со впечатляющим результатом: 7,3 млн. зрителей.
Более того, «Приключениям раввина Якова» удалось оттеснить очередную комедию с участием группы «Шарло» («Большой базар» Клода Зиди занял третье место в прокате, собрав 3,9 млн. зрителей).
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятку лидеров французского кинопроката (в который уж раз!) вошли два фильма с участием Жана-Поля Бельмондо («Великолепный» и «Наследник»).
А суперзвезда второй половины 1950-х – 1960-х Брижит Бардо, не пожелавшая состариться на экране, именно в 1973 году сыграла свою последнюю роль в кино… К слову, один из последних фильмов с ее участием – «Дон Жуан-73» Роже Вадима – был во французском кинопрокате всего лишь тридцатым по посещаемости…
Самой скандальной премьерой французского кинопроката 1973 года был, бесспорно, фильм Марко Феррери «Большая жратва».
Это (как и «Последнее танго в Париже») был довольно редкий случай, когда франко-итальянский фильм итальянского режиссера, к тому же не самого кассового жанра социальной сатиры, имел такой внушительный зрительский успех.
Во Франции эту эпатажную картину (занявшую шестое место в прокате 1973 года) посмотрело 2,8 млн. зрителей (аналог 14 млн. зрителей в СССР).
Как и в Италии, во Франции в первой половине 1970-х был весьма популярен политический кинематограф («Нет дыма без огня», «Змей», «Ничего не случилось», «Молчаливый», «Осадное положение» и др.).
Поскольку «Змей» и «Молчаливый» были признаны в СССР антисоветскими, а режиссер «Осадного положения» Коста-Гаврас был в «черных списках» после названного клеветническим «Признания», из фильмов политической тематики на советский экран попали «Нет дыма без огня» Андре Каайта и «Ничего не случилось» Ива Буассе.
Во французском кинопрокате эти фильмы собрали 2 млн. и 1,3 млн. зрителей. В советском кинопрокате фильм Кайата, выпущенный под названием «Шантаж», подвергся существенным купюрам, но все равно собрал неплохую аудиторию в 14,2 млн. зрителей. А вот фильм Буассе в СССР по настоящему массовую аудиторию не заинтересовал: его посмотрели 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Разумеется, во французском прокате 1973 года продолжалась экспансия «фильмов для взрослых», профессиональный уровень которых был довольно низок или вовсе отсутствовал («Механические бананы», «В очередь, как все», «Дэни-вредитель», «Пигаль – перекресток иллюзий», «Юные бесстыдные девушки», «Путаны», «Собаки», «Огонь в губах», «Женское-женское», «Откровение», «Гурманы»). Эти ленты не попали даже в первую двадцатку лидеров и набирали не более 1,1 млн. зрителей.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1973 года в советский кинопрокат попали три фильма, при этом весьма оперативно – в 1975 году.
Комедию «Зануда» Эдуара Молинаро во Франции посмотрели 3,3 млн. зрителей (четвертое место по результатам проката 1973 года). Примерно столько же (в пересчете на душу населения) эту ленту посмотрело и в СССР: 17,5 млн. зрителей.
Пародийный фильм с Жаном-Полем Бельмондо «Великолепный» имел в СССР больший успех. Во Франции он был пятым с посещаемостью 2,9 млн. зрителей (аналог 14 млн. зрителей в СССР), но реально в советских кинозалах эту ленту посмотрело 24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Примерно столько же зрителей в СССР посмотрело и психологическую драму Жозе Джованни «Двое в городе», протестовавшую против смертной казни. Этот фильм с превосходным дуэтом Жана Габена и Алена Делона во Франции посмотрело 2,5 млн. зрителей (восьмое место в десятке лидеров).
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1973 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- слишком высокие цены, предложенные французскими студиями (возможно, это касалось комедии «Большой базар» и криминальной драмы «Наследник»);
- акцентированная еврейская тематика («Приключениям раввина Якова»);
- традиционное исключение из кандидатов на закупку фильмов с эпатажными сюжетами («Большая жратва»).
Из остальных фильмов французского кинопроката 1973 года на советские экраны (в 1974-1977 годах) вышли пять: политически окрашенные драмы «Нет дыма без огня» Андре Кайата, «Ничего не случилось» Ива Буассе, «Об убийстве – на первую полосу» Марко Белоккио, комедии «Хорошенькое дельце» Жака Беснара и «Привет, артист» Ива Робера.
Почти все они (особенно «Хорошенькое дельце») в СССР имели гораздо большую посещаемость, чем во Франции.
Итак, на экраны СССР в разные годы демонстрировались 8 картин из репертуара французских кинопроката 1973 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Приключения раввина Якова (Les Aventures de Rabbi Jacob). 1973
1. Приключения раввина Якова (Les Aventures de Rabbi Jacob). 1973.
1.40. Премьера: 18.10.1973. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
7,3 млн. зрителей.

2. Куда же делась седьмая рота? (Mais où est donc passée la 7ème compagnie...). 1973.
1.31. Премьера: 13.12.1973. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё.
3,9 млн. зрителей.

3. Большой базар (Le Grand Bazar). 1973.
1.25. Премьера: 6.09.1973. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
3,9 млн. зрителей.

4. Зануда (L'Emmerdeur). 1973.
1.25. Премьера: 20.09.1973. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
3,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 июня 1975: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Великолепный (Le Magnifique). 1973.
1.35. Премьера: 23.11.1973. Комедия, пародия.
Режиссер Филипп де Брока.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 марта 1975: 24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

6. Большая жратва (La Grande Bouffe / La grande abbuffata). 1973.
2.10. Премьера: 20.05.1973. Комедия, драма.
Режиссер Марко Феррери.
2,8 млн. зрителей.

7. Я хочу денег (Moi y'en a vouloir des sous). 1973.
1.47. Премьера: 22.02.1973. Комедия.
Режиссер Жан Янн.
2,5 млн. зрителей.

8. Двое мужчин в городе / Двое в городе (Deux hommes dans la ville). 1973.
1.37. Премьера: 25.10.1973. Криминльная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
Прокат во Франции: 2,5 млн. зрителей. Прокат в Италии: 2,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября/ноября 1975: 23,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Несколько слишком спокойных мужчин (Quelques messieurs trop tranquilles). 1972.
1.36. Премьера: 25.01.1973. Криминальная комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
2,1 млн. зрителей.

Наследник (L'Héritier). 1973
10. Наследник (L'Héritier). 1973.
1.52. Премьера: 22.03.1973. Криминальная драма.
Режиссер Филипп Лабро.
2,0 млн. зрителей.

11. Шокотерапия (Traitement de choc). 1972.
1.26. Премьера: 18.01.1973. Криминальная драма.
Режиссер Ален Жессуа.
1,9 млн. зрителей.

12. Безумная бригада (La brigade en folie). 1973.
1.30. Премьера: 7.02.1973. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
1,7 млн. зрителей.

13. Нет дыма без огня (Il n'y a pas de fumée sans feu). 1973.
2,0. Премьера: 16.05.1973. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Шантаж») – с 17 июня 1974: 14,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Поезд (Le Train). 1973.
1.37. Премьера: 31.10.1973. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
1,6 млн. зрителей.

15. Бежит, бежит предместье (Elle court, elle court la banlieue). 1973.
1.31. Премьера: 22.02.1973. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
1,5 млн. зрителей.

16. Не плачь с полным ртом (Pleure pas la bouche pleine). 1973.
1.57. Премьера: 25.10.1973. Комедия, мелодрама.
Режиссер Паскаль Тома.
1,5 млн. зрителей.

17. Я ничего не знаю, но скажу всё (Je sais rien mais je dirai tout). 1973.
1.18. Премьера: 6.12.1973. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар.
1,5 млн. зрителей.

18. Новый год / С новым годом (La Bonne Année). 1973.
1.55. Премьера: 13.04.1973. Криминальная комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Лелуш.
1,4 млн. зрителей.

19. Змей (Le Serpent). 1973.
2.04. Премьера: 5.04.1973. Триллер.
Режиссер Анри Верней.
1,4 млн. зрителей.

Дело Доминичи (L'Affaire Dominici). 1973.
20. Дело Доминичи (L'Affaire Dominici). 1973.
1.45. Премьера: 7.03.1973. Драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
1,4 млн. зрителей.

21. Ничего не случилось (R.A.S.). 1973.
1.50. Премьера: 15.08.1973. Драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3.10.1977: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

22. Молчаливый (Le Silencieux). 1973.
1.57. Премьера: 21.02.1973. Драма.
Режиссер Клод Пиното.
1,3 млн. зрителей.

23. Простофили (Les Zozos). 1972.
1.40. Премьера: 11.01.1973. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома.
1,2 млн. зрителей.

24. Чемодан (La Valise). 1973.
1.40. Премьера: 11.10.1973. Приключения, комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,2 млн. зрителей.

25. Механические бананы (Bananes mécaniques). 1973.
1.25. Премьера: 19.07.1973. Комедия для взрослых.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
1,1 млн. зрителей.

26. Осадное положение (État de siège). 1973.
2.10. Премьера: 8.02.1973. Криминальная драма.
Режиссер Коста-Гаврас.
1,1 млн. зрителей.

27. В очередь, как все (Prenez la queue comme tout le monde). 1973.
Премьера: 30 août 1973. Комедия для взрослых.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
1,0 млн. зрителей.

28. Сгоревшие амбары (Les Granges brûlées). 1973.
1.36. Премьера: 30.05.1973. Криминальная драма.
Режиссер Жан Шапо.
1,0 млн. зрителей.

29. Дикая планета (La Planète sauvage). 1973.
1.12. Премьера: 6.12.1973. Фантастика.
Режиссер Рене Лалу.
0,9 млн. зрителей.

Дон Жуан – 73 (Don Juan 73). 1973
30. Дон Жуан – 73 (Don Juan 73). 1973.
1.30. Премьера: 22.02.1973. Комедия, мелодрама.
Режиссер Роже Вадим.
0,9 млн. зрителей.

31. Очень хорошая и веселая история про Колино-юбочника (L'Histoire très bonne et très joyeuse de Colinot trousse-chemise). 1973.
1.45. Премьера: 25.10.1973. Комедия.
Режиссер Нина Компанеец.
0,9 млн. зрителей.

32. Последняя нечисть в Париже (La Dernière Bourrée à Paris). 1973.
1.30. Премьера: 31.10.1973. Комедия, пародия.
Режиссер Рауль Андре.
0,9 млн. зрителей.

33. Хорошенькое дельце (La belle affaire). 1973.
1.35. Премьера: 29.03.1973. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 мая 1974 (по другим данным – с декабря 1974): 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.

34. Американская ночь (La Nuit américaine). 1973.
1.56. Премьера: 24.05.1973. Комедия, драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,8 млн. зрителей.

35. Сын (Le Fils). 1973.
1.35. Премьера: 22.02.1973. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,8 млн. зрителей.

Читать Клод Шаброль: кинематограф нон-стоп
36. Кровавая свадьба (Les Noces rouges). 1973.
1.30. Премьера: 12.04.1973. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,8 млн. зрителей.

37. Правота самого безумного (La Raison du plus fou). 1973.
1.30. Премьера: 28.03.1973. Комедия.
Режиссер Франсуа Рейшенбах.
0,8 млн. зрителей.

38. Мужчина мертв (Un homme est mort). 1971.
1.44. Премьера: 18.01.1973. Криминальная драма.
Режиссер Жак Дере.
0,6 млн. зрителей.

39. Привет, артист (Salut l'artiste). 1973.
1.36. Премьера: 6.12.1973. Комедия, драма.
Режиссер Ив Робер.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 июля 1975: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Консьерж (Le Concierge). 1973.
40. Консьерж (Le Concierge). 1973.
1.30. Премьера: 23.08.1973. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,6 млн. зрителей.

41. На! (Na!). 1973.
1.30. Комедия.
Режиссер Жак Мартен.
0,5 млн. зрителей.

42. Женщина в синем (La femme en bleu). 1972.
1.35. Премьера: 14.01.1973. Мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль.
0,5 млн. зрителей.

43. Большие чувства способствуют хорошему общению (Les grands sentiments font les bons gueuletons). 1973.
1.45. Премьера: 12.12.1973.
Режиссер Мишель Берни.
0,4 млн. зрителей.

44. Шакал (Chacal / The Day of the Jackal). 1973.
2.23. Премьера: 14.09.1973. Криминальная драма.
Режиссер Фред Циннеман.
0,4 млн. зрителей.

45. Запрещено знать (Défense de savoir). 1973.
1.35. Премьера: 6.09.1973. Драма.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,4 млн. зрителей.

46. Заговор (Le Complot). 1973.
2,0. Премьера: 10.05.1973. Драма.
Режиссер Рене Генвиль.
0,4 млн. зрителей.

47. Самое значительное событие с тех пор, как человек побывал на Луне (L'Événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune). 1973.
1.40. Премьера: 1973. Комедия.
Режиссер Жак Деми.
0,3 млн. зрителей.

48. Запрещенные священники (Prêtres interdits). 1973.
1.30. Премьера: 22.11.1973. Мелодрама.
Режиссер Дени де Ла Пательер.
0,3 млн. зрителей.

49. Мамаша и путана (La Maman et la Putain). 1973.
3.40. Премьера: 17.05.1973. Драма.
Режиссер Жан Эсташ.
0,3 млн. зрителей.

Обжоры (Les Voraces). 1972
50. Обжоры (Les Voraces). 1972.
1.35. Премьера: 11.01.1973. Криминальная драма.
Режиссер Серджо Гобби.
0,3 млн. зрителей.

51. Мужчины (Les Hommes). 1973.
1.40. Премьера: 15.03.1973. Детектив.
Режиссер Даниэль Винь.
0,3 млн. зрителей.

52. Редкая птица (L'Oiseau rare). 1973.
1.25. Премьера: 30.08.1973. Комедия.
Режиссер Жан-Клод Бриали.
0,3 млн. зрителей.

53. Закрытые ставни (Les Volets clos). 1973.
1.29. Комедия.
Режиссер Жан-Клод Бриали.
0,3 млн. зрителей.

54. Я поскачу, как бешеный конь (J'irai comme un cheval fou). 1973.
1.40. Премьера: 22.11.1973. Драма.
Режиссер Фернандо Аррабаль.
0,3 млн. зрителей.

55. Частный показ (Projection privée). 1973.
1.31. Премьера: 8.10.1973. Драма.
Режиссер Франсуа Летерье.
0,3 млн. зрителей.

56. Темрок (Themroc). 1973.
1.50. Премьера: 1.03.1973. Фантастика.
Режиссер Клод Фаральдо.
0,3 млн. зрителей.

57. Банда заложников (Le gang des otages). 1973.
1.40. Премьера: 1.02.1973. Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,3 млн. зрителей.

58. Год 01 (L'An 01). 1973.
1.30. Премьера: 22.02.1973. Комедия.
Режиссер Жак Дуйон, Ален Рене и Жан Руш.
0,3 млн. зрителей.

59. Работа на каждый день (Une journée bien remplie). 1973.
1.27. Премьера: 8.03.1973. Криминальная комедия.
Режиссер Жан-Луи Трентиньян.
0,2 млн. зрителей.

Шарли и две его подружки (Charlie et ses deux nénettes). 1973
60. Шарли и две его подружки (Charlie et ses deux nénettes). 1973.
1.30. Премьера: 8.11.1973. Комедия, драма.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,2 млн. зрителей.

61. Без предупреждения (Sans sommation). 1973.
1.40. Премьера: 15.02.1973. Детектив.
Режиссер Бруно Кантийон.
0,2 млн. зрителей.

62. Офицер полиции без особого значения (Un officier de police sans importance). 1973.
1.37. Премьера: 12.04.1973. Криминальная драма.
Режиссер Жан Лариага.
0,2 млн. зрителей.

63. Когда это ушло, то ушло! (Quand c'est parti, c'est parti! / J'ai mon voyage!). 1973.
1.29. Премьера: 14.06.1973. Комедия.
Режиссер Дени Эру.
0,2 млн. зрителей.

64. Навстречу радостной смерти (Au rendez-vous de la mort joyeuse). 1972.
1.22. Премьера: 25.01.1973. Триллер.
Режиссер Хуан Луис Бунюэль.
0,2 млн. зрителей.

65. Приглашение (L'Invitation). 1973.
1.38. Премьера: 13.09.1973. Комедия, драма.
Режиссер Клод Горетта.
0,2 млн. зрителей.

66. Матрос (Le Mataf ). 1973.
1.30. Премьера: 14.06.1973. Триллер.
Режиссер Серж Леруа.
0,2 млн. зрителей.

67. Модный брак (Le Mariage à la mode). 1973.
1.45. Премьера: 1973. Мелодрама, комедия.
Режиссер Мишель Мардор.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1973 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1973 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров в основном состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Натали Гранже», «Возвращение из Африки» др.) и нескольких фильмов для взрослых…
В советский кинопрокат из этого списка попал только один фильм – политическая драма «Дайте чудовище на первую полосу», которая вышла на экраны кинотеатров СССР в 1977 году и собрала 7,5 млн. зрителей. Во Франции в прокате 1973 года эта картина привлекала в кинозалы всего лишь стотысячную аудиторию...

Наказание (La Punition). 1973
1. Наказание (La Punition). 1973.
1.35. Премьера: 28.06.1973. Драма, триллер.
Режиссер Пьер-Ален Жоливе.
0,15 млн. зрителей.

2. Дело безумного шефа (L'affaire Crazy Capo). 1973.
1.30. Премьера: 9.09.1973. Триллер.
Режиссер Патрик Жамен.
0,1 млн. зрителей.

3. Одиночка (Le solitaire). 1973.
1.41. Премьера: 25.10.1973. Драма.
Режиссер Ален Брюне.
0,1 млн. зрителей.

4. Рыжие волосы (Poil de carotte). 1973.
1.28. Премьера: 30.08.1973. Драма.
Режиссер Анри Грациани.
0,1 млн. зрителей.

5. Тяжелый день для королевы (Rude journée pour la reine). 1973.
1.44. Премьера: 6.12.1973. Комедия, драма.
Режиссер Рене Аллио.
0,1 млн. зрителей.

6. Об убийстве – на первую полосу / Дайте чудовище на первую полосу (Sbatti il mostro in prima pagina / Viol en première page). 1972.
1.26. Премьера: 1973. Драма.
Режиссер Марко Беллоккио.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 января 1977: 7,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Нелегальный аборт! (Avortement clandestin!). 1973.
1.12. Премьера: 19.04.1973. Драма.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,06 млн. зрителей.

8. Красная комната (La Chambre rouge). 1972.
1.29. Премьера: 18.10.1973. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Беркман.
0,06 млн. зрителей.

9. Таинственный остров (L'Île mystérieuse / La Isla misteriosa y el capitán Nemo). 1973.
1.40. Премьера: 17.12.1973. Приключения.
Режиссер Хуан Антонио Бардем и Анри Кольпи.
0,05 млн. зрителей.

10. Дэни-вредитель (Dany la ravageuse). 1972.
1.26. Премьера: 11.01.1973. Эротическая комедия.
Режиссер Вилли Розье.
0,05 млн. зрителей.

11. Красавица (Belle). 1973.
1.33. Премьера: 13.09.1973. Комедия, драма.
Режиссер Андре Дельво.
0,05 млн. зрителей.

12. Обнаженный секс, мужчина размышляет о своей судьбе (Le sexe nu, un homme se penche sur son destin). 1973.
1.25. Премьера: 1.11.1973.
Режиссер Жозе Бенезераф.
0,05 млн. зрителей.

13. Пигаль – перекресток иллюзий (Pigalle carrefour des Illusions). 1973.
1.13. Премьера: 8.03.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,04 млн. зрителей.

14. Юные бесстыдные девушки (Jeunes filles impudiques). 1973.
1.20. Премьера: 16.08.1973. Эротическая криминальная комедия.
Режиссер Жен Роллен.
0,03 млн. зрителей.

15. Наглец (L'Insolent). 1972
1.30. Премьера: 25.01.1973. Детектив.
Режиссер Жан-Клод Руа.
0,03 млн. зрителей.

16. Ангелы (Les Anges). 1973.
1.27. Премьера: 23.08.1973. Комедия, драма.
Режиссер Жан Десвиль.
0,03 млн. зрителей.

17. Натали Гранже (Nathalie Granger). 1973.
1.23. Премьера: 27.09.1973. Драма.
Режиссер Маргерит Дюра.
0,02 млн. зрителей.

18. Путаны (Les garces). 1973.
1.20. Премьера: 30.08.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Эдди Маталон.
0,02 млн. зрителей.

19. Собаки (Les Chiennes). 1973.
1.30. Премьера: 31.05.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Мишель Лемуань.
0,02 млн. зрителей.

Огонь в губах (Le feu aux lèvres). 1973
20. Огонь в губах (Le feu aux lèvres). 1973.
1.28. Премьера: 26.07.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Пьер Кальфон.
0,02 млн. зрителей.

21. Женское-женское (Féminin-féminin). 1973.
1.34. Премьера: 27.09.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Анри Калеф и Жоао Корреа.
0,02 млн. зрителей.

22. Откровение (La révélation). 1972.
1.30. Премьера: 25.01.1973. Эротическая мелодрама.
Режиссер Ален Лаваль.
0,02 млн. зрителей.

23. Ангел в раю (Un ange au paradis). 1973.
1.30. Премьера: 11.10.1973. Мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
0,02 млн. зрителей.

24. В солнечной пыли (Dans la poussiere du soleil). 1972.
1.30. Премьера: 28.03.1973. Вестерн.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,02 млн. зрителей.

25. Далекий Запад (Le Far West). 1973.
1.40. Премьера: 31.05.1973. Комедия, драма.
Режиссер Жак Брель.
0,01 млн. зрителей.

26. Профессия: искатели приключений (Profession: Aventuriers). 1973.
1.30. Премьера: 24.05.1973. Приключения.
Режиссер Клод Мило.
0,01 млн. зрителей.

27. Прекрасный хлам (Bel Ordure). 1973.
1.30. Премьера: 4.10.1973. Драма.
Режиссер Жан Марбёф.
0,01 млн. зрителей.

28. Гурманы (Les Gourmandines). 1973.
1.29. Премьера: 20.11.1973. Эротическая комедия.
Режиссер Ги Пероль.
0,01 млн. зрителей.

29. Возвращение из Африки (Le Retour d'Afrique). 1973.
1.51. Премьера: 20.09.1973. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
9 тыс. зрителей.

30. Падение тела (La Chute d'un corps). 1973.
1.47. Премьера: 28.09.1973. Драма.
Режиссер Мишель Полак.
8 тыс. зрителей.

31. Безумец (Le dingue). 1973.
1.30. Премьера: 10.05.1973. Драма.
Режиссер Даниэль Даэр.
6 тыс. зрителей.

32. Кто такая Жорж Санд? (George qui?). 1973.
1.50. Премьера: 3.05.1973. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Розье.
3 тыс. зрителей.

33. Рядом с Оруэ (Du côté d'Orouët). 1971.
2.30. Премьера: 27.09.1973. Комедия, драма.
Режиссер Жак Розье.
3 тыс. зрителей.

34. Переполох (Le Grabuge). 1973.
1.21. Премьера: 10.05.1973. Драма.
Режиссер Эдуар Лунц.
2 тыс. зрителей.

35. Дневник самоубийцы (Le Journal d'un suicidé). 1973.
1.22. Премьера: 22.03.1973. Комедия, драма.
Режиссер Станислав Станоевич.
1,4 тыс. зрителей.

36. Джо маленький бум-бум (Joe petit boum boum). 1973.
Премьера: 19.04.1973. Приключения.
Режиссер Жан Имаж.
1 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
В 1974-м году планку в 1 млн. зрителей сумело преодолеть только 22 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,2 млн. до 8,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1974 года состоял преимущественно из комедий, но сенсацией стало то, что впервые в истории французского кинопроката развлекательный «фильм для взрослых» не только вошел в десятку кассовых лидеров года, но и вышел на первое место с впечатляющим результатом: 8,9 млн. зрителей. Это была, напоминающая по стилю цветные обложки тогдашних французских развлекательных глянцевых журналов «Эмманюэль» Жюста Жакена…
При этом на второе место среди кассовых хитов французского кинопроката 1974 года, скорее всего, в первую очередь, благодаря своей эпатажности, удалось войти авторской картине Бертрана Блие «Вальсирующие» (второе место и 5,7 млн. зрителей).
При этом фильмам «Эмманюэль» и «Вальсирующие» удалось оттеснить на третье место очередную комедию с участием группы «Шарло» (лента «Новобранцы идет на войну» Клода Зиди собрала 4,1 млн. зрителей).
В двадцатке кассовых лидеров года оказалась и еще одна «лента для взрослых»: эстетские «Аморальные истории» Валериана Боровчика (20-е место и 1,1 млн. зрителей).
На 37-е место во французском кинопрокате вышла опять-таки весьма эпатажная «картина для взрослых»: «Сладкий фильм» Душана Макавеева, сумевший собрать в кинозалах около 600 тысяч французов.
На 49-м месте в прокате расположился еще один, не менее фривольный «фильм для взрослых»: причудливая фантазия Алена Роб-Грийе «Постепенное скольжение к наслаждению» (на нее пришли посмотреть около трехсот тысяч зрителей).
Читать Эмманюэль. Круг замкнулся
Разумеется, на фоне флагмана фривольности, которым стала «Эмманюэль», и ее эпатажной «свиты» («Аморальные истории», «Сладкий фильм» и «Постепенное скольжение к наслаждению») во французском прокате 1974 года продолжалась экспансия куда более примитивных «фильмов для очень взрослой аудитории» («Плотские желания», «Вам это интересно?», «Буддийская монахиня», «У тел есть свои причины», «Демоньяки», «Дом потерянных девушек» и «Весь мир для двоих» и многие др.), но они оказались аутсайдерами, не сумевшими заманить более ста тысяч зрителей.
На десятом месте во французском кинопрокате 1974 года неожиданно оказалась неразвлекательная психологическая драма Луи Маля «Лакомб Люсьен» (фильм рассказывал о событиях времен нацистской оккупации Франции), которая привлекла в кинозалы 1,7 млн. зрителей.
Режиссерами остальных фильмов самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино: Клод Зиди (сразу две его комедии: «Новобранцы идут на войну» и «Горчица бьет мне в нос» вошли в десятку лидеров), Клод Пиното, Жан Жиро, Ив Робер, Андре Юнебель и др.
В то же время авторские фильмы Робера Брессона, Федерико Феллини и Луиса Бунуэля оказались в диапазоне посещаемости от 0,2 млн. до 1,1 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Ив Монтан, Роми Шнайдер, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В десятке кассовых чемпионов на сей раз не оказалось комедий с Луи де Фюнесом, зато было сразу две комедии, где главные роли сыграл молодой по тем временам комик Пьер Ришар.
В десятку лидеров французского кинопроката вошли два фильма не только с участием Пьера Ришара («Горчица бьет мне в нос» и «Возвращение высокого блондина»), но и две картины с участием Жерара Депардье («Вальсирующие» и «Венсан, Франсуа, Поль и другие…»).
Наряду с этим во французском кинопрокате 1974 года продолжалась линия политического кинематографа («Китайцы в Париже» Жан Янна, «Нада» Клода Шаброля и др.).
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1974 года в советский кинопрокат попали четыре фильма.
Комедию «Новобранцы идет на войну» Клода Зиди во Франции посмотрели 4,1 млн. зрителей (третье место по результатам проката 1974 года), но в массовом советском кинопрокате 1978 года успех был в разы больше: 50,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Другая комедия того же Клода Зиди «Горчица бьет мне в нос» во французском кинопрокате была четвертой и собрала 3,7 млн. зрителей (аналог примерно 18 млн. зрителей в СССР). В советском кинопрокате эту картину (под названием «Он начинает сердиться») в 1983 году посмотрело 26,8 млн. зрителей.
Пародийный фильм с Пьером Ришаром «Возвращение высокого блондина» имел в СССР значительный успех. Во Франции он был восьмым с посещаемостью 2,2 млн. зрителей (аналог 15 млн. зрителей в СССР), но реально в советских кинозалах эту ленту посмотрело 21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Но совершенно неожиданная история произошла с прокатом в СССР пародийной костюмной комедии Андре Юнебеля «Четыре мушкетера Шарло». Во Франции этот фильм собрал 2,2 млн. зрителей (аналог примерно 10 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате эту ленту (под названием «Четыре мушкетера») в 1978 году посмотрело 56,6 млн. зрителей. Таким образом, эта картина опередила в СССР не только комедии с Пьером Ришаром, но и «Новобранцев…» с той же группой «Шарло» в главных ролях.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1974 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку любых «фильмов для взрослых» и картин с эпатажными сюжетами («Эмманюэль», «Вальсирующие»).
- акцентированная еврейская тематика и «принижение роли французского движения сопротивления» («Лакомб Люсьен»);
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл одну из главных ролей в фильме «Венсан, Франсуа, Поль и другие…»).
Из фильмов, не вошедших в «золотую десятку» французского кинопроката 1974 года, на экраны СССР (в 1976-1982 годах) вышло шесть фильмов: продолжение «Четырех мушкетеров» – комедия «Четверо против кардинала» Андре Юнебеля, криминальная драма «Ответ знает только ветер» Альфреда Форера, драмы Витторио Де Сика «Поездка» и «Пиаф» Ги Казариля, «Парад» Жака Тати и легендарный «Амаркорд» Федерико Феллини. Наибольшим успехом в советском кинопрокате ожидаемо пользовались зрелищные картины «Четверо против кардинала» и «Ответ знает только ветер».
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 10 картин из репертуара французских кинопроката 1974 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Эмманюэль (Emmanuelle). 1974
1. Эмманюэль (Emmanuelle). 1974.
1.45. Премьера: 26.06.1974. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жюст Жакен.
8,9 млн. зрителей.

2. Вальсирующие (Les Valseuses). 1974.
1.57. Премьера: 20.03.1974. Комедия.
Режиссер Бертран Блие.
5,7 млн. зрителей.

3. Новобранцы идут на войну (Les Bidasses s'en vont en guerre). 1974.
1.25. Премьера: 11.12.1974. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 августа 1978: 50,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

4. Горчица бьет мне в нос (La moutarde me monte au nez). 1974.
1.32. Премьера: 9.10.1974. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Он начинает сердиться») – с мая 1983: 26,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Пощечина (La Gifle). 1974.
1.44. Премьера: 23.20.1974. Драма.
Режиссер Клод Пиното.
3,4 млн. зрителей.

6. Венсан, Франсуа, Поль и другие… (Vincent, François, Paul et les autres...). 1974.
1.58. Премьера: 20.10.1974. Драма.
Режиссер Клод Соте.
2,8 млн. зрителей.

7. Водительские права (Le Permis de conduire). 1973.
1.30. Премьера: 30.01.1974. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
2,3 млн. зрителей.

8. Возвращение высокого блондина (Le Retour du grand blond). 1974.
1.20. Премьера: 1.03.1974. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1976: 21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Четыре мушкетера Шарло (Les Quatre Charlots mousquetaires). 1974.
1.40. Премьера: 13.02.1974. Комедия, приключения.
Режиссер Андре Юнебель.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Четыре мушкетера») – ноября 1978: 56,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Лакомб Люсьен (Lacombe Lucien). 1973
10. Лакомб Люсьен (Lacombe Lucien). 1973.
2.18. Премьера: 30.01.1974. Драма.
Режиссер Луи Маль.
1,7 млн. зрителей.

11. Борсалино и компания (Borsalino & Co). 1974.
1.50. Премьера: 23.10.1974. Гангстерская драма.
Режиссер Жак Дере.
1,7 млн. зрителей.

12. Взбесившийся барашек (Le Mouton enragé). 1973.
1.45. Премьера: 13.03.1974. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Девиль.
1,6 млн. зрителей.

13. Китайцы в Париже (Les Chinois à Paris). 1974.
1.52. Премьера: 28.02.1974. Комедия.
Режиссер Жан Янн.
1,6 млн. зрителей.

14. Приговор (Verdict). 1974.
1.35. Премьера: 11.09.1974. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
1,5 млн. зрителей.

15. Скрипки бала (Les Violons du bal). 1974.
1.50. Премьера: 20.02.1974. Драма.
Режиссер Мишель Драш.
1,5 млн. зрителей.

16. Горячий кролик (Le chaud lapin). 1974.
2,0. Премьера: 30.10.1974. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома.
1,5 млн. зрителей.

17. Ледяная грудь (Les Seins de glace). 1974.
1.45. Премьера: 28.08.1974. Триллер.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,5 млн. зрителей.

18. Четверо против кардинала (À nous quatre Cardinal! / Les Charlots en folie! 2e round: À nous quatre, Cardinal!). 1974.
1.45. Премьера: 30.08.1974. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20.10.1978.

19. Невозможно... не французский (Impossible... pas français). 1974.
1.30. Премьера: 11.12.1974. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё
1,2 млн. зрителей.
Аморальные истории (Contes immoraux). 1974
20. Аморальные истории (Contes immoraux). 1974.
1.43. Премьера: 28.08.1974.
Режиссер Валериан Боровчик.
1,1 млн. зрителей.

21. Призрак свободы (Le Fantôme de la liberté). 1974.
1.44. Премьера: 11.09.1974. Комедия.
Режиссер Луис Бунюэль.
1,1 млн. зрителей.

Читать Исполнилось 100 лет со дня рождения Федерико Феллини

22. Амаркорд (Amarcord). 1973.
2.07. Премьера: 8.05.1974. Драма, комедия.
Режиссёр Федерико Феллини.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1982.

23. Замолчите, чайки! (Vos gueules, les mouettes!). 1974.
1.25. Премьера: 30.10.1974. Комедия.
Режиссер Робер Дери.
1,0 млн. зрителей.

24. Стависки (Stavisky). 1974.
2,0. Премьера: 15.05.1974. Драма.
Режиссер Ален Рене.
1,0 млн. зрителей.

25. Часовщик из Сен-Поля (L'Horloger de Saint-Paul). 1973.
1.45. Премьера: 16.01.1974. Драма.
Режиссер Бернар Тавернье.
1,0 млн. зрителей.

26. У стен бывают уши (Les murs ont des oreilles). 1974.
1.35. Премьера: 10.1974. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,9 млн. зрителей.

27. Секрет (Le Secret). 1974.
1.42. Премьера: 9.10.1974. Драма.
Режиссер Робер Энрико.
0,9 млн. зрителей.

28. Гаспары (Les Gaspards). 1974.
1.38. Премьера: 6.02.1974. Комедия.
Режиссер Пьер Черниа.
0,8 млн. зрителей.

29. Раса господ (La Race des seigneurs). 1974.
1.30. Премьера: 10.04.1974. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,8 млн. зрителей.

Как преуспеть, когда ты глуп и плакса (Comment réussir quand on est con et pleurnichard). 1974
30. Как преуспеть, когда ты глуп и плакса (Comment réussir quand on est con et pleurnichard). 1974.
1.24. Премьера: 19.06.1974. Комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
0,8 млн. зрителей.

31. Жюльет и Жюльет (Juliette et Juliette). 1974.
1.30. Премьера: 27.02.1974. Комедия.
Режиссер Ремо Форлани.
0,8 млн. зрителей.

32. Вся жизнь (Toute une vie). 1974.
2.30. Премьера: 15.05.1974. Драма.
Режиссер Клод Лелуш.
0,7 млн. зрителей.

33. Случай и насилие (Le Hasard et la Violence). 1974.
1.23. Премьера: 24.04.1974. Драма.
Режиссер Филип Лабро.
0,7 млн. зрителей.

34. Отпускники (Les Vacanciers). 1974.
Премьера: 27.03.1974. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,6 млн. зрителей.

35. Адское трио (Le Trio infernal). 1974.
1.47. Премьера: 22.05.1974. Драма, комедия.
Режиссер Франсис Жиро.
0,6 млн. зрителей.

36. Забот полон рот (La Gueule de l'emploi). 1974.
1.35. Премьера: 27.03.1974. Комедия.
Режиссер Жак Рулан.
0,6 млн. зрителей.

37. Сладкий фильм (Sweet Movie). 1974.
1.38. Премьера: 12.06.1974. Фантазия.
Режиссер Душан Макавеев.
0,6 млн. зрителей.

38. Антуан и Себастьен (Antoine et Sébastien). 1973.
1.35. Премьера: 16.01.1974. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Перье
0,6 млн. зрителей.

39. Скажи мне, что ты меня любишь (Dis-moi que tu m'aimes). 1974.
1.40. Премьера: 12.12.1974. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
0,5 млн. зрителей.

Нада (Nada). 1974
40. Нада (Nada). 1974.
1.48. Премьера: 10.02.1974. Триллер.
Режиссер Клод Шаброль.
0,5 млн. зрителей.

41. Жена Жана (La femme de Jean). 1974.
1.30. Премьера: 30.03.1974. Мелодрама.
Режиссер Янник Беллон.
0,5 млн. зрителей.

42. Две высоких девушек в одной пижаме (Deux grandes filles dans un pyjama). 1974.
1.40. Премьера: 26.04.1974. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,5 млн. зрителей.

43. Безумный фюрер (Le Führer en folie). 1974.
1.35. Премьера: 12.04.1974. Комедия, пародия.
Режиссер Филипп Клер.
0,5 млн. зрителей.

44. Руку на отсечение (...la main à couper). 1974.
1.32. Премьера: 6.03.1974. Криминальная драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,4 млн. зрителей.

45. Целую… до понедельника (Bons baisers... à lundi). 1974.
1.34. Премьера: 27.11.1974. Криминальная комедия.
Режиссер Мишель Одиар.
0,4 млн. зрителей.

46. Безумная постель (Le Plumard en folie). 1974.
1.20. Премьера: 3.04.1974. Комедия.
Режиссер Жак Лемуань.
0,3 млн. зрителей.

47. Кость в овощерезке (Y'a un os dans la moulinette). 1974.
1.24. Премьера: 19.06.1974. Комедия.
Режиссер Руль Андре.
0,3 млн. зрителей.

48. Большой Париж (Gross Paris). 1974.
Премьера: 1.05.1974. Комедия.
Режиссер Жиль Гранжье.
0,3 млн. зрителей.

49. Постепенное скольжение к наслаждению (Glissements progressifs du plaisir) 1974.
1.45. Премьера: 7.03.1974. Фантазия.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,3 млн. зрителей.

50. Защитник (Le Protecteur). 1974.
1.30. Премьера: 1974. Триллер.
Режиссер Роже Анен.
0,3 млн. зрителей.

Тень удачи (L'Ombre d'une chance). 1974
51. Тень удачи (L'Ombre d'une chance). 1974.
1.35. Премьера: 13.02.1974. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,3 млн. зрителей.

52. Скажите об этом с помощью цветов (Dites-le avec des fleurs). 1974.
1.40. Премьера: 4.09.1974. Драма.
Режиссер Пьер Гримбла.
0,3 млн. зрителей.

53. ОК, шеф (OK Patron). 1974.
1.25. Премьера: 15.02.1974. Комедия.
Режиссер Клод Виталь.
0,3 млн. зрителей.

54. Ответ знает только ветер (Seul le vent connaît la réponse / Die Antwort kennt nur der Wind). 1974.
1.47. Премьера: 18.06.1974. Криминальная драма.
Режиссер Альфред Форер.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 июня 1976: 20,7 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.

55. Генерал Иди Амин Дада: автопортрет (Général Idi Amin Dada: Autoportrait). 1974.
1.32. Премьера: 23.06.1974.
Режиссер Барбет Шрёдер.
0,2 млн. зрителей.

56. У савана карманов нет (Un linceul n'a pas de poches). 1974.
2.15. Премьера: 25.101974. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,2 млн. зрителей.

57. В натуральную величину (Grandeur Nature). 1974.
1.41. Премьера: 21.08.1974. Фантастическая трагикомедия.
Режиссер Луис Гарсиа Берланга.
0,2 млн. зрителей.

58. Ланселот озерный (Lancelot du Lac). 1974.
1.25. Премьера: 26.09.1974. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,2 млн. зрителей.

59. Любовь под дождем (Un amour de pluie). 1974.
1.36. Премьера: 3.04.1974. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Бриали.
0,2 млн. зрителей.

60. Подозреваемые (Les Suspects). 1974.
1.30. Премьера: 27.11.1974. Детектив.
Режиссер Мишель Винь.
0,2 млн. зрителей.

61. Не прикасайся к белой женщине! (Touche pas la femme blanche!). 1973.
1.48. Премьера: 23.01.1974. Комедия, вестерн.
Режиссер Марко Феррери.
0,2 млн. зрителей.

62. Как банка с клубникой (Comme un pot de fraises). 1974.
1.30. Премьера: 11.09.1974. Комедия.
Режиссер Жан Орель.
0,2 млн. зрителей.

63. Облако в зубах (Un nuage entre les dents). 1974.
1.34. Премьера: 05.1974. Комедия.
Режиссер Марко Пико.
0,2 млн. зрителей.

64. Урсул и Грелю (Ursule et Grelu). 1973.
1.30. Премьера: 9.01.1974. Комедия.
Режиссер Серж Корбер.
0,2 млн. зрителей.

65. Селин и Жюли катаются на лодке / Селин и Жюли совсем заврались (Céline et Julie vont en bateau). 1974.
3.13. Премьера: 18.09.1974. Комедия.
Режиссер Жак Риветт.
0,2 млн. зрителей.

66. Чужой кровью (Par le sang des autres). 1974.
1.36. Премьера: 10.04.1974. Драма.
Режиссер Марк Сименон.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1974 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1974 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 30 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Женщина в красных сапогах», «Вне № 1: спектр», «Высокие одиночества»), но в подавляющем большинстве доминировали «фильмы для взрослых» категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало три фильма.
Мелодрама Витторио де Сика «Поездка» вышла на экраны кинотеатров СССР в 1977 году и собрала 14 млн. зрителей. Во Франции эта картина привлекла всего около ста тысяч зрителей, тогда как в Италии – 1,8 млн. зрителей.
Байопик «Пиаф» во французском прокате 1974 году потерпел полное фиаско: картина сумела заманить в кинозалы около 20 тысяч зрителей.
Данные о прокате фильма Жака Тати «Парад» во Франции, увы, недоступны, но в кинозалах СССР в 1977 году ему посмотрело весьма скромное по тем временам число зрителей: 2,8 миллионов.
Ирония судьбы (L'Ironie du sort). 1974
1. Ирония судьбы (L'Ironie du sort). 1974.
1.22. Премьера: 30.04.1974. Драма, комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,16 млн. зрителей.

2. Пальцы в голове (Les Doigts dans la tête). 1974
1.44. Премьера: 3.12.1974. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,14 млн. зрителей.

3. Женщина в красных сапогах (La Femme aux bottes rouges). 1974.
1.35. Премьера: 1974. Драма.
Режиссер Хуан Луис Бунюэль.
0,13 млн. зрителей.

4. Мои маленькие влюбленные (Mes petites amoureuse). 1974.
2.03. Премьера: 7.06.2023. Комедия, драма.
Режиссер Жан Эсташ.
0,1 млн. зрителей.

5. Большая паника (La Grande Trouille). 1974.
1.38. Премьера: 7.08.1974. Фантастика.
Режиссер Пьер Грюнштейн.
0,1 млн. зрителей.

6. Эскапада (L'Escapade). 1974.
1.38. Премьера: 10.04.1974. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Суттер.
0,1 млн. зрителей.

7. Билетные кассы Лувра (Les Guichets du Louvre). 1974.
1.35. Премьера: 28.08.1974. Драма.
Режиссер Мишель Митрани.
0,1 млн. зрителей.

8. Крик сердца (Le cri du coeur). 1974.
1.37. Премьера: 11.09.1974. Драма.
Режиссер Клод Лалеман.
0,1 млн. зрителей.

9. Плотские желания (Les Charnelles). 1974.
1.27. Премьера: 20.02. 1974. Эротический триллер.
Режиссер Клод Мило.
0,1 млн. зрителей.

Франция: анонимное общество (France société anonyme). 1974
10. Франция: анонимное общество (France société anonyme). 1974.
1.40. Премьера: 5.06.1974. Фантастика.
Режиссер Ален Корно.
0,1 млн. зрителей.

11. Соперница (La Rivale). 1974.
1.35. Премьера: 2.10.1974. Драма.
Режиссер Серджо Гобби.
0,1 млн. зрителей.

12. Большой праздник (La grande nouba). 1974.
1.35. Премьера: 1.04.1974. Комедия.
Режиссер Кристиан Газа.
0,1 млн. зрителей.

13. Поездка (Il Viaggio / Le Voyage). 1974.
1.42. Премьера: 1974. Драма.
Режиссёр Витторио Де Сика.
0,1 млн. зрителей. Прокат в Италии: 1,8 млн. зрителей. Прокат в Испании: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 сентября 1977: 14,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.

14. Вам это интересно? (Vous intéressez-vous à la chose?). 1974.
1.20. Премьера: 24.04.1974. Эротическая комедия.
Режиссер Жак Баратье.
0,05 млн. зрителей.

15. Буддийская монахиня (La Bonzesse). 1974.
1.39. Премьера: 24.05.1974. Эротическая мелодрама.
Режиссер Франсуа Жуффа.
0,05 млн. зрителей.

16. Красные ночи (Nuits rouges). 1974.
1.40. Премьера: 20.11.1974. Приключения.
Режиссер Жорж Франжю.
0,05 млн. зрителей.

17. Закрытые глаза (Les Yeux fermés). 1974
1.58. Премьера: 24.04.1974. Драма.
Режиссер Жоэль Сантони.
0,03 млн. зрителей.

18. Бордель, первая эпоха: 1900 (Le Bordel, 1ère époque: 1900). 1974.
1.25. Премьера: 20.11.1974. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жозе Бенезераф.
0,03 млн. зрителей.

19. Открытая пасть (La Gueule ouverte). 1974.
1.26. Премьера: 8.05.1974. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
0,03 млн. зрителей.

Извращенное танго (Le Tango de la perversion). 1974
20. Извращенное танго (Le Tango de la perversion). 1974.
1.27. Премьера: 6.03.1974. Эротическая мелодрама.
Режиссер Пьер-Клод Гарнье.
0,03 млн. зрителей.

21. У тел есть свои причины (Le corps a ses raisons). 1974.
1.16. Премьера: 28.08.1974. Эротическая мелодрама.
Режиссер Эди Нака.
0,03 млн. зрителей.

22. Сексуально ваш (Sexuellement vôtre). 1974.
1.26. Премьера: 20.11.1974. Эротическая мелодрама.
Режиссер Макс Пека.
0,03 млн. зрителей.

23. Эротический дневник лесоруба (Le Journal érotique d'un bûcheron). 1974.
1.41. Премьера: 27.03.1974. Эротическая комедия.
Режиссер Жан-Мари Палларди.
0,02 млн. зрителей.

24. Демоньяки (Les Démoniaques). 1974.
1.40. Премьера: 5.12.1974. Эротический фильм ужасов.
Режиссер Жан Роллен.
0,02 млн. зрителей.

25. Вне № 1: спектр (Out 1 : Spectre). 1974.
4.20. Премьера: 27.03.1974. Комедия, драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,02 млн. зрителей.

26. Пиаф (Piaf). 1974.
1.50. Премьера: 10.04.1974.
Режиссер Ги Казариль.
0,02 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1980.

27. Дом потерянных девушек (La maison des filles perdues). 1974.
1.15. Премьера: 21.08.1974.
Режиссер Пьер Шевалье.
0,02 млн. зрителей.

28. Весь мир для двоих (Tout le monde il en a deux). 1974.
1.26. Премьера: 14.08.1974. Эротическая комедия.
Режиссер Жан Роллен.
0,02 млн. зрителей.

29. Высокие одиночества (Les Hautes Solitudes). 1974.
1.20. Премьера: 15.12.1974.
Режиссер Филип Гаррель.
5,1 тыс. зрителей.

30. Парад (Parade) 1971/1974.
Премьера: 18.12.1974.
Режиссер Жак Тати.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с мая 1977: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Лидеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
В 1975-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 24 французских фильма, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 3,9 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1975 года был довольно разнообразен: пять комедий, два детектива/триллера, два «фильма для взрослых» (среди них еще один, снятый сразу после «Эмманюэль» фильм Жюста Жакена), драма.
Своего рода сенсацией стало то, что впервые в истории французского кинопроката в десятку самых кассовых фильмов вошли сразу два развлекательных «фильма для взрослых» («История О» и «Игруньи»), занявшие, соответственно, третье и девятое места по посещаемости.
Еще один «очень взрослый» фильм – «Эксгибиционизм» – расположился не так далеко от них – на 13-м месте (1,8 млн. зрителей).
Разумеется, на фоне «Истории О» и «Игруний» во французском прокате 1975 года продолжалась экспансия куда более примитивных «фильмов для взрослых» («Фамильные драгоценности», «Измены», «Эмильен», «Золотая месса», «Изабель на пороге желания», «Не меняй руку», «Кровоточащий треугольник» и др.). Однако все они оказались за порогом первых четырех десятков лидеров французского проката и не смогли набрать более 0,5 млн. зрителей.
На первом месте во французском кинопрокате 1975 года оказался триллер/детектив Анри Вернея «Страх над городом» (3,9 млн. зрителей) с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли.
Еще один фильм с Бельмондо – «Неукротимый» Филиппа де Брока – занял седьмое место по посещаемости (2,6 млн. зрителей).
Прокат 1975 года показал, что популярность группы «Шарло», если и упала, то ненамного: комедия с их участием – «Поцелуи Гонконга» расположилась на шестом месте (2,9 млн. зрителей).
На ступеньке выше (пятое место) была еще одна комедия с Пьером Ришаром и Джейн Биркин – «Не упускай из виду» Клода Зиди. Во Франции она собрала 3 млн. зрителей (аналог 15 млн. зрителей в СССР), а советском кинопрокате 1979 года ее аудитория составила без малого двадцать девять миллионов зрителей.
Большой успех в советском прокате был у драмы Робера Энрико «Старое ружье»: в 1977 году ее посмотрело 30,4 млн. зрителей. Во французском кинопрокате 1975 года эта выдающаяся работа Энрико, собрав 3,4 млн. зрителей, была на четвертом месте по посещаемости…
Режиссерами остальных фильмов самой кассовой десятки были профессионалы жанрового кино Жан-Поль Раппно, Жак Дере и др.
В то же время авторские фильмы Жана-Люка Годара, Орсона Уэллса, Маргерет Дюра, Микеланджело Антониони, Алена Роб-Грийе, Франсуа Трюффо и Лукино Висконти оказались во французском кинопрокате 1975 года в диапазоне посещаемости от 0,1 млн. до 0,9 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжать держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В какой-то степени во Франции в 1975 году продолжалась линия политического кинематографа («Специальный отдел», «Дождь над Сантьяго» и др.), но какого-то заметного успеха у зрителей эти ленты не имели.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1975 года в советский кинопрокат попали всего три фильма: «Старое ружьё» и «Не упускай из виду», плюс с большим опозданием – в 1991 году – приключенческая комедия «Дикарь».
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1975 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку любых «фильмов для взрослых» и картин с эпатажными сюжетами («История О», «Игруньи»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (возможно, в эту категорию попал, например, «Страх над городом» с Бельмондо);
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл одну из главных ролей в фильме «Дикарь», который достиг советских кинозалов только, когда советская власть «простила» актера – в 1991 году).
Правда, в советский кинопрокат попали еще десять фильмов из репертуара французского кинопроката 1975 года, которые не вошли в десятку лидеров.
К примеру, фильм «Прощай, полицейский» в советском кинопрокате (в 1977 году) посмотрело 16,3 млн. зрителей; «Никаких проблем» (в 1976): 22,6 млн. зрителей; «Дюпон Лажуа» (в СССР – с 12 сентября 1977 под названием «Это случилось в праздник»): 12,5 млн. зрителей; «Семь смертей по предписанию» (в СССР под названием «В сетях мафии» – с 23 мая 1977): 13,3 млн. зрителей; «Приключения Пиноккио» (в СССР – с апреля 1976): 3,1 млн. зрителей.
Выдающийся фильм Лукино Висконти «Семейный портрет в интерьере» во Франции посмотрели 0,9 млн. зрителей. В советском прокате (в пересчете на душу населения) его увидели в 1978 году вдвое больше зрителей: 10,7 млн. Но вот в Италии он был еще более популярен: он привлек к экранам кинозалов 3,8 млн. зрителей (т.е. в пересчете на душу населения вдвое больше, чем в СССР и в четыре раза больше, чем во Франции).
Значительно лучше, чем во Франции, советские зрители посмотрели (в 1976 году) и еще один кинематографический шедевр – драму Микеланджело Антониони «Профессия: репортер». Этот фильм увидело около трехсот тысяч французов и 6,7 млн. советских зрителей.
А вот с приключенческим фильмом «Зорро», который имел огромный успех в СССР (55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации), во французском кинопрокате произошла довольно странная ситуация.
Казалось бы, яркий, красочный, динамичный фильм, где в главной роли снялся Ален Делон, должен был в первую очередь покорить именно французов. Но во французском кинопрокате эта лента заняла относительно скромное 18-е место, и ее посещаемость составила 1,2 млн. зрителей (в принципе весьма неплохо, но ведь могло бы быть и в пять раз больше). А вот в Италии «Зорро» шел, что называется, на «ура»: 4,9 млн. зрителей.
В СССР (в сезон 1976/1977 годов) «Зорро» прошел просто триумфально: 55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читатели старшего поколения помнят, наверное, каким заметным успехом в советском кинопрокате пользовался фильм «Ответ знает только ветер» с участием еще одного популярного французского актера – Мориса Роне (только за первый проката в СССР эту ленту посмотрело 20,7 млн. зрителей). Но вот во Франции эту картину зрители встретили весьма прохладно: ее аудитория составила всего около двухсот тысяч зрителей…
А вот политические драмы «В Сантьяго идет дождь» и «Где тонко, там и рвётся» не имели прокатного успеха ни во Франции, ни в СССР…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1975 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Страх над городом (Peur sur la ville). 1975
1. Страх над городом (Peur sur la ville). 1975.
2.05. Премьера: 9.04.1975. Триллер, детектив.
Режиссер Анри Верней.
3,9 млн. зрителей.

2. Седьмая рота нашлась (On a retrouvé la 7ème compagnie). 1975.
1.30. Премьера: 10.12.1975. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё.
3,7 млн. зрителей.

3. История О (Histoire d'O). 1975.
1.37. Премьера: 28.08.1975. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жюст Жакен.
3,5 млн. зрителей.

4. Старое ружье (Le Vieux Fusil). 1975.
1.43. Премьера: 22.08.1975. Драма.
Режиссер Робер Энрико.
3,4 млн. зрителей. В СССР – с 17 января 1977: 30,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Читать Клод Зиди
5. Не упускай из виду (La Course à l'échalote). 1975.
1.40. Премьера: 8.10.1975. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1979: 28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

6. Поцелуи Гонконга (Bons baisers de Hong-Kong). 1975.
1.37. Премьера: 17.12.1975. Комедия.
Режиссер Иван Шифр.
2,9 млн. зрителей.

7. Неукротимый (L'Incorrigible). 1975.
1.40. Премьера: 20.06.1975. Приключения, комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
2,6 млн. зрителей.

8. Дикарь (Le Sauvage). 1975.
1.47. Премьера: 26.11.1975. Приключения, комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Раппно.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 апреля 1991.

9. Игруньи (Les Jouisseuses). 1975.
1.25. Премьера: 11.06.1975. Эротическая комедия.
Режиссер Люсьен Юстэ.
2,3 млн. зрителей.
Читать Ален Делон
Полицейская история (Flic Story). 1975
10. Полицейская история (Flic Story). 1975.
1.50. Премьера: 1.10.1975. Детектив.
Режиссер Жак Дере.
2,0 млн. зрителей.

11. Прощай, полицейский (Adieu poulet). 1975.
1.31. Премьера: 10.12.1975. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июня 1977: 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

12. Никаких проблем (Pas de problème!). 1975.
1.45. Премьера: 18.06.1975. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июня/августа 1976: 22,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

13. Эксгибиционизм (Exhibition). 1975.
1.32. Премьера: 25.06.1975. Фильм для взрослых.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
1,8 млн. зрителей.

14. Цыган (Le Gitan). 1975.
1.42. Премьера: 5.12.1975. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
1,8 млн. зрителей.

14. Важно любить (L'Important c'est d'aimer). 1975.
1.49. Премьера: 1975. Драма.
Режиссер Анджей Жулавски.
1,5 млн. зрителей.

15. Дюпон Лажуа (Dupont Lajoie). 1975.
1.40. Премьера: 26.02.1975. Драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 сентября 1977 (под названием «Это случилось в праздник»): 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

16. Позор джунглей (La Honte de la jungle). 1975.
1.25. Премьера: 1975. Приключения.
Режиссеры: Пиша и Борис Шульзингер.
1,3 млн. зрителей.

17. Сумка с шарами (Un sac de billes). 1975.
1.45. Премьера: 10.12.1975. Драма, комедия.
Режиссер Жак Дуайон.
1,3 млн. зрителей.

18. Зорро / Zorro. 1975.
2.05. Премьера: 5.03.1975. Приключения.
Режиссер Дуччо Тессари.
1,2 млн. зрителей. Прокат в Италии: 4,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1976: 55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

19. Агрессия (L'Agression). 1975.
1.43. Премьера: 16.04.1975. Драма.
Режиссер Жерар Пирес.
1,2 млн. зрителей.

Кузен, кузина (Cousin, Cousine). 1975
20. Кузен, кузина (Cousin, Cousine). 1975.
1.35. Премьера: 19.11.1975. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
1,2 млн. зрителей.

21. Семь смертей по предписанию (Sept Morts sur ordonnance). 1975.
1.43. Премьера: 3.12.1975. Криминальная драма.
Режиссер Жак Руффио.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «В сетях мафии») – с 23 мая 1977: 13,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

22. Пусть начнется праздник… (Que la fête commence...). 1975.
1.59. Премьера: 26.03.1975. Комедия, драма.
Режиссер Бертран Тавернье.
1,1 млн. зрителей.

23. Кот и мышь (Le Chat et la Souris). 1975.
1.45. Премьера: 3.09.1975. Детектив.
Режиссер Клод Лелуш.
1,1 млн. зрителей.

24. Галеты из Понт-Авена (Les Galettes de Pont-Aven). 1975.
1.45. Премьера: 20.08.1975. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жоэль Сериа.
1,1 млн. зрителей.

25. Если вам нечего сказать, это не значит, что вы должны держать язык за зубами! (C'est pas parce qu'on a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule!). 1975.
1.30. Премьера: 22.01.1975. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
1,0 млн. зрителей.

26. Операция «Леди Марлен» (Opération “Lady Marlène”). 1975.
1.20. Премьера: 6.08.1975. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё.
1,0 млн. зрителей.

27. Эта молодежь знает все (C'est jeune et ça sait tout). 1975.
1.17. Премьера: 30.04.1975. Комедия.
Режиссер Клод Мюло.
1,0 млн. зрителей.

28. Розовый телефон (Le Téléphone rose). 1975.
1.35. Премьера: 15.10.1975. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,9 млн. зрителей.

29. Семейный портрет в интерьере (Gruppo di famiglia in un interno / Violence et passion). 1974.
2.01. Премьера: 19.03.1975. Драма.
Режиссёр Лукино Висконти.
0,9 млн. зрителей. Прокат в Италии: 3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 июня 1978: 10,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Специальный отдел (Section spéciale). 1975
30. Специальный отдел (Section spéciale). 1975.
1.58. Премьера: 23.04.1975. Драма.
Режиссер Коста-Гаврас
0,8 млн. зрителей.

31. Зверь (La Bête). 1975.
1.38. Премьера: 20.08.1975. Фильм ужасов.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,8 млн. зрителей.

32. История Адель Г. (L'Histoire d'Adèle H.). 1975.
1.40. Премьера: 8.10.1975. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,8 млн. зрителей.

33. Солдат Дюрок, тебя ждет твой праздник (Soldat Duroc, ça va être ta fête). 1975.
1.29. Премьера: 23.04.1975. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,7 млн. зрителей.

34. Нужно жить рискуя (Il faut vivre dangereusement). 1975.
1.45. Премьера: 3.09.1975. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Маковски.
0,6 млн. зрителей.

35. Доктор Справедливость (Docteur Justice). 1975.
1.52. Премьера: 17.12.1975. Боевик.
Режиссер Кристиан-Жак.
0,6 млн. зрителей.

36. Сумасшедшую – убить (Folle à tuer). 1975.
1.37. Премьера: 20.08.1975. Криминальная драма.
Режиссер Ив Буассе.
0,6 млн. зрителей.

37. Шоубизнес (Chobizenesse). 1975.
1.41. Премьера: 24.10.1975. Комедия, мюзикл.
Режиссер Жан Янн.
0,6 млн. зрителей.

38. Приключения Пиноккио / Le Avventure di Pinocchio / Les Aventures de Pinocchio. 1972.
Премьера: 22.08.1975. Сказка.
Режиссёр Луиджи Коменчини.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1976: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

39. Невинные с грязными руками (Les Innocents aux mains sales). 1975.
2.05. Премьера: 26.03.1975. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,5 млн. зрителей.

Плоть орхидеи (La Chair de l'orchidée). 1975
40. Плоть орхидеи (La Chair de l'orchidée). 1975.
1.55. Премьера: 1.02.1975. Криминальная драма.
Режиссер Патрис Шеро.
0,5 млн. зрителей.

41. Не такой уж и плохой (Pas si méchant que ça). 1975.
1.50. Премьера: 19.02.1975. Мелодрама.
Режиссер Клод Горетта.
0,5 млн. зрителей.

42. Фамильные драгоценности (Les Bijoux de famille). 1975.
1.30. Премьера: 5.03.1975. Эротическая комедия.
Режиссер Жан-Клод Лорё.
0,5 млн. зрителей.

43. Секс, который говорит (Le sexe qui parle). 1975.
1.28. Премьера: 5.11.1975. Эротическая комедия.
Режиссер Клод Мило.
0,5 млн. зрителей.

44. Измены (Infidélités). 1975.
1.25. Премьера: 13.08.1975. Эротическая комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
0,5 млн. зрителей.

45. Бесстрашный (L'Intrépide). 1975.
1.29. Премьера: 13.06.1975. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,5 млн. зрителей.

46. Лили, люби меня (Lily aime-moi) 1975
1.40. Премьера: 30 avril 1975. Мелодрама, комедия.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,4 млн. зрителей.

47. Игра с огнем (Le Jeu avec le feu). 1975.
1.52. Премьера: 17.02.1975. Комедия, драма.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,3 млн. зрителей.

48. Профессия: репортер / Professione: reporter / Profession: reporter. 1974.
2.06. Премьера: 18.06.1975. Драма.
Режиссёр Микеланджело Антониони.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 декабря 1976: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

49. Самец века (Le Mâle du siècle). 1975.
1.30. Премьера: 12.03.1975. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
0,3 млн. зрителей.

50. Зиг-Зиг (Zig Zig). 1974.
1.29. Премьера: 1.01.1975. Комедия, драма.
Режиссер Ласло Сабо.
0,3 млн. зрителей.

Брак (Mariage). 1974
51. Брак (Mariage). 1974.
1.39. Премьера: 1.01.1975. Комедия, драма.
Режиссер Клод Лелуш.
0,3 млн. зрителей.

52. Катрин и компания (Catherine et compagnie). 1975.
1.40. Премьера: 29.10.1975. Комедия.
Режиссер Мишель Буарон.
0,3 млн. зрителей.

53. Клетка (La Cage). 1975.
1.30. Премьера: 11.06.1975. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
0,3 млн. зрителей.

54. Сейчас всем непросто (C'est dur pour tout le monde). 1975.
1.34. Премьера: 18.06.1975. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,3 млн. зрителей.

55. Этот дорогой Виктор (Ce cher Victor). 1975.
1.42. Премьера: 21.05.1975. Комедия, драма.
Режиссер Робен Дави.
0,3 млн. зрителей.

56. Песнь Индии (India Song). 1975.
2,0. Премьера: 4.06.1975. Драма.
Режиссер Маргарет Дюра.
0,2 млн. зрителей.

57. Серьезно как удовольствие (Sérieux comme le plaisir). 1974.
1.40. Премьера: 15.01.1975. Комедия.
Режиссер Робер Бенайюн.
0,2 млн. зрителей.

58. За пределами страха (Au-delà de la peur). 1975.
1.32. Премьера: 24.09.1975.
Режиссер Янник Андреи.
0,2 млн. зрителей.

59. Истины и ложь (Vérités et mensonges / F for Fake). 1975.
1.25. Премьера: 12.03.1975. Эссе.
Режиссер Орсон Уэллс.
0,2 млн. зрителей.

60. Травля (La Traque). 1975.
1.32. Премьера: 14.05.1975. Драма, триллер.
Режиссер Серж Леруа.
0,2 млн. зрителей.

61. Двурушник (Le Faux-cul). 1975.
1.25. Премьера: 15.10.1975. Криминальная комедия.
Режиссер Роже Арнен.
0,2 млн. зрителей.

62. Ответ знает только ветер (Die Antwort kennt nur der Wind / Seul le vent connaît la réponse). 1974.
1.47. Премьера: 1975. Мелодрама.
Режиссёр Альфред Форер.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 июня 1976: 20,7 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1975 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1975 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Черная луна», «Номер два» и др.), но в подавляющем большинстве доминировали «фильмы для взрослых» категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало фильма: «Дождь над Сантьяго» («В Сантьяго идет дождь») и «Где тонко, там и рвётся» («Дождь идёт там, где и так мокро»).
Первый по политическим причинам, так как протестовал против мятежа генерала Пиночета в Чили. Второй – по причине ярко выраженной тематики притеснения капиталистами простых трудящихся…
Оба эти фильма в советском кинопрокате успеха не имели, так были лишены зрелищности, и в них не снимались французские звезды…
Вечеринка для удовольствия (Une partie de plaisir). 1974
1. Вечеринка для удовольствия (Une partie de plaisir). 1974.
1.40. Премьера: 15.01.1975. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,15 млн. зрителей.

2. Дерево Герники (L'Arbre de Guernica). 1975.
1.50. Премьера: 19.11.1975. Драма.
Режиссер Фернандо Арабаль.
0,15 млн. зрителей.

3. Обиженные неудачники (Les démerdards). 1975.
1.40. Премьера: 6.08.1975. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи.
0,15 млн. зрителей.

4. Красный ибис (L'Ibis rouge). 1975.
1.30. Премьера: 21.05.1975. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,15 млн. зрителей.

5. Воспоминания о Франции (Souvenirs d'en France). 1975.
1.30. Премьера: 3.09.1975. Комедия, мелодрама.
Режиссер Андре Тешине.
0,14 млн. зрителей.

6. Черная луна (Black Moon). 1975.
1.40. Премьера: 24.09.1975. Фантастика.
Режиссер Луи Маль.
0,14 млн. зрителей.

7. Разлом (La Faille). 1975.
1.47. Премьера: 18.06.1975. Драма.
Режиссер Питер Фляйшман.
0,13 млн. зрителей.

8. Вы не возьмете его на небо (Vous ne l'emporterez pas au paradis). 1975
1.27. Премьера: 14.05.1975. Комедия.
Режиссер Франсуа Дюпон-Миди.
0,1 млн. зрителей.

9. Слишком – это слишком (Trop c'est trop). 1975
1.35. Премьера: 5.06.1975. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
0,1 млн. зрителей.

Дождь над Сантьяго / В Сантьяго идет дождь (Il pleut sur Santiago). 1975
10. Дождь над Сантьяго / В Сантьяго идет дождь (Il pleut sur Santiago). 1975.
1.52. Премьера: 10.12.1975. Драма.
Режиссер Элио Сото.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «В Сантьяго идет дождь») – с 6 марта 1978.

11. Эмильен (Emilienne). 1975.
1.35. Премьера: 28.05.1975. Эротическая мелодрама.
Режиссер Ги Казариль.
0,1 млн. зрителей.

12. Большой бред (Le Grand délire). 1975.
1.30. Премьера: 30.04.1975. Комедия, мелодрама.
Режиссер Деннис Берри.
0,1 млн. зрителей.

13. День праздника (Un jour, la fête). 1975.
1.30. Премьера: 16.02.1975. Комедия, мюзикл.
Режиссер Пьер Сиссе.
0,1 млн. зрителей.

14. Золотая месса (La messe dorée). 1975.
1.42. Премьера: 9.04.1975. Эротическая мелодрма.
Режиссер Бени Монтресор.
0,1 млн. зрителей.

15. Алоиза (Aloïse). 1975.
1.55. Премьера: 2.04.1975. Мелодрама.
Режиссер Лилиан де Кермадек.
0,1 млн. зрителей.

16. Номер два (Numéro Deux). 1975.
1.28. Премьера: 24.09.1975. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар.
0,1 млн. зрителей.

17. Кулак ярости (La rage au poing). 1975.
1.33. Премьера: 12.02.1975. Драма.
Режиссер Эрик Ле Юнг.
0,06 млн. зрителей.

18. Счастливый развод (Un divorce heureux). 1975.
1.42. Премьера: 25.04.1975. Драма.
Режиссер Хенинг Карлсен.
0,06 млн. зрителей.

19. Вдоль реки Фанго (Au long de rivière Fango). 1974.
1.55. Премьера: 22.01.1975. Драма.
Режиссер Сота.
0,06 млн. зрителей.

Говори мне о любви (Parlez-moi d'amour). 1975.
20. Говори мне о любви (Parlez-moi d'amour). 1975.
Премьера: 29.10.1975. Драма.
Режиссер Мишель Драш.
0,06 млн. зрителей.

21. Чело-век (Hu-Man). 1975.
1.45. Премьера: 1.10.1975. Фантастика.
Режиссер Жером Лаперусаз.
0,05 млн. зрителей.

22. История Поля (Histoire de Paul). 1975.
1.11. Премьера: 15.10.1975. Комедия, драма.
Режиссер Рене Фере.
0,05 млн. зрителей.

23. Смерть проводника (La Mort d'un guide). 1974.
1.40. Премьера: 4.01.1975. Драма.
Режиссер Жак Эрто.
0,04 млн. зрителей.

24. Качающийся сад (Le jardin qui bascule). 1975.
1.20. Премьера: 14.05.1975. Драма.
Режиссер Ги Жиль.
0,04 млн. зрителей.

25. Араб (Le bougnoul). 1975.
1.42. Премьера: 23.04.1975. Драма.
Режиссер Даниэль Мусман.
0,03 млн. зрителей.

26. Изабель на пороге желания (Isabelle devant le désir). 1975.
1.33. Премьера: 16.04.1975. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Беркман.
0,03 млн. зрителей.

27. Когда город просыпается (Quand la ville s'éveille). 1975.
1.27. Премьера: 12 novembre 1975. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Грассе.
0,03 млн. зрителей.

28. Фарфоровые свадьбы (Les noces de porcelaine). 1975.
1.40. Премьера: 21.05.1975. Фильм для взрослых.
Режиссер Роже Кожио.
0,03 млн. зрителей.

29. Не меняй руку (Change pas de main). 1975.
1.26. Премьера: 16.06.1975. Комедия, эротическая мелодрама.
Режиссер Поль Веккиали.
0,02 млн. зрителей.

30. Кровоточащий треугольник (Le Triangle écorché). 1975.
1.16. Премьера: 9.04.1975. Эротическая мелодрама.
Режиссер Пьер Кальфон.
0,02 млн. зрителей.

31. Будущее в трущобах (Le Futur aux trousses). 1975.
1.40. Комедия, фантастика.
Режиссер Долорес Грассиан.
0,01 млн. зрителей.

32. Полина уходит (Paulina s'en va). 1969.
1.30. Премьера: 12.03.1975. Комедия, драма.
Режиссер Андре Тешине.
0,01 млн. зрителей.

33. Божественная (Divine). 1975.
1.22. Премьера: 10.06.1975. Музкомедия.
Режиссер Доминик Делуш.
5 тыс. зрителей.

34. Мосье Балбос (Monsieur Balboss). 1975.
1.25. Премьера: 3.12.1975.
Режиссер Жан Марбёф.
2 тыс. зрителей.

35. Кит, у которого болит зуб (Une baleine qui avait mal aux dents). 1974.
1.28. Премьера: 16.04.1975. Комедия, драма.
Режиссер Жак Брель.
1 тыс. зрителей.

36. Где тонко, там и рвётся / Дождь идёт там, где и так мокро (Il pleut toujours où c'est mouillé). 1974.
1.32. Премьера: 29.01.1975. Драма.
Режиссёр Жан–Даниэль Симон.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 30 мая 1977: 2,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Лидеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
В 1976-м году планку в 1 млн. зрителей сумел преодолеть только 19 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х, но и первой половины 1960-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,7 млн. до 5,8 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1976 года был довольно разнообразен: шесть комедий, два детектива/триллера, драма.
В отличие от 1974 и 1975 годов, в 1976 году в десятку лидеров не удалось войти ни одному фильму для «взрослых».
Более того, «фильмам для взрослых» («Испытательница», «Последняя женщина», «Край», с аудиторией от 0,7 до 0,9 млн. зрителей) не удалось войти даже в десятку лидеров французского проката. И это, несмотря на то, что в «Последней женщине» Марко Феррери в главных и весьма эпатажных ролях снялись Жерар Депардье и Орнелла Мути, а в мелодраме «Край» – Сильви Кристель (сыгравшая ранее во фривольной «Эмманюэль», которая во Франции дерзко заняла первое место по посещаемости в 1974 году).
На первом месте во французском кинопрокате 1976 года оказалась комедия Клода Зиди «Крылышко или ножку», которая после короткого перерыва снова вознесла на вершину бокс-офиса короля смеха Луи де Фюнеса…
Зато впервые за несколько лет в десятке прокатных триумфаторов не было ни одной комедии с участием группы «Шарло». Не вошли в десятку лидеров и комедии с Пьером Ришаром, хотя и подобрались к ней довольно близко…
1976 год стал последним годом жизни знаменитого французского актера Жана Габена (1904-1976). Комедия с его участием под названием «Святой год» заняла 18-е место в прокате (1,1 млн. зрителей).
Второе и третье место во французском кинопрокате 1976 года заняли фривольные комедии: «К нам, маленькие англичанки!» Мишеля Ланга, «И слоны бывают неверны» Ива Робера.
Как и в 1975 году, в десятке лидеров 1976 года оказался два фильма с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли: это были триллеры/детективы «Труп моего врага» Анри Вернея и «Наводчик» Филиппа Лабро.
Прокат 1976 года оказался удачным и для Анни Жирардо, у которой в десятку лидеров тоже вошли два фильма: драма «Доктор Франсуаза Гайан» и комедия «Беги, чтобы я тебя поймала».
После большого перерыва в десятке лидеров оказался и фильм Франсуа Трюффо: его комедия «Карманные деньги» собрала 1,8 млн. зрителей и оказалось на восьмом месте по результатам французского проката 1976 года.
В то же время авторские фильмы «Месье Кляйн» Джозефа Лоузи (где Ален Делон, возможно, сыграл свою лучшую роль в карьере) и «Жилец» Романа Поланского сумели собрать от 0,5 млн. до 0,7 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан Габен, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
Линия политического кинематографа («Сиятельные трупы» и др.) во французском кинопрокате 1976 года значительно утратила свои позиции.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1976 года в советский кинопрокат попали четыре фильма, из них – два с участием Анни Жирардо и один – с участием Жана-Поля Бельмондо и Бруно Кремера.
Во французском кинопрокате картина Франсуа Трюффо «Карманные деньги» заняла восьмое место и собрала довольно редкое для творчества этого режиссера число зрителей – 1,8 млн. (аналог примерно 9 млн. зрителей в СССР). Однако в СССР эта картина прошла с куда менее впечатляющими показателями: за первый год демонстрации ее посмотрели только 5,7 млн. зрителей. По-видимому, взрослая аудитория в СССР сочла эту ленту слишком детской, а советских детей она не заинтересовала…
Драму «Доктор Франсуаза Гайан» (четвертое место во французском кинопрокате и 2,6 млн. зрителей) в СССР увидело аналогичное (с учетом разницы в населении стран) число зрителей: 14,9 млн.
Комедию «Беги, чтобы я тебя поймала» (девятое место во французском кинопрокате и 1,7 млн. зрителей) в СССР смотрели гораздо охотнее: в 1978 году в советском кинопрокате она (под названием «Знакомство по брачному объявлению») собрала 24,9 млн. зрителей.
А вот «Наводчик», который во Франции был десятым в списке лидеров (с результатом 1,7 млн. зрителей), в 1978 году стал поистине триумфатором советского кинопроката: 33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации (этот фильм в СССР шел под названием «Частный детектив»).
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1976 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных по сюжету фильмов («К нам, маленькие англичанки!», «И слоны бывают неверны»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (возможно, в эту категорию попала, например, комедия «Крылышко или ножку»);
Правда, в советский кинопрокат попало еще восемь фильмов из репертуара французского кинопроката 1976 года, которые не вошли в десятку лидеров.
К примеру, знаменитая масштабная эпопея Бернардо Бертолуччи «Двадцатый век», несмотря на всю ее «прогрессивность и демократичность», в 1970-х сильно испугала советских цензоров смелыми сценами, и в итоге вышла в советский кинопрокат с большим опозданием – с 21 мая 1990 года. В итальянском кинопрокате это был один из самых кассовых фильмов за всю историю: 10,4 млн. зрителей (аналог примерно 47 млн. зрителей в СССР). Да и во Франции ее посещаемость была высокой (11-е место в кинопрокате и 1,7 млн. зрителей). Однако в перестроечном Советском Союзе по причине тогдашнего видеобума эта картина прошла более чем скромно…
С большим опозданием появилась на советских экранах и драма «Месье Кляйн» – с 9 декабря 1991 года. Во Франции эта значительная картина сумела собрать 0,7 млн. зрителей. В СССР, оказавшемся в декабре 1991 года на грани распада, она оказалась практически незамеченной…
Остальные четыре картины вышли в советский кинопрокат довольно оперативно – в 1978-1979 годах.
Наибольший успех из них имела комедия с Пьером Ришаром «Игрушка» (15-е место во французском прокате и 1,2 млн. зрителей): в СССР за первый год демонстрации ее посмотрело 25,3 млн. зрителей. Спустя годы в США и во Франции было снято два ремейка этой картины, но они были расценены (и публикой, и кинопрессой) как бледные тени оригинала Франсиса Вебера…
Политическую драму «Сиятельные трупы» (21-е место во французском прокате и 1 млн. зрителей) в СССР смотрели тоже с большим энтузиазмом, чем во Франции: за первый год демонстрации ее посмотрело 12,4 млн. зрителей.
Точные данные о количестве зрителей в советском кинопрокате у фильмов «Ф… как Фербенкс» («Он хотел жить»), «Вендетта по-корсикански» и «Невинный», к сожалению, (пока?) недоступны, хотя они, разумеется, не были чемпионами кассы в СССР…
Наибольший успех в СССР выпал на долю приключенческого фильма совместного производства Италии, Франции и Испании «Белый клык», который при весьма низкой посещаемости во Франции (около ста тысяч зрителей) и 4,8 млн. зрителей в Италии в советских кинозалах сумел собрать 30,1 млн. зрителей. Популярность этой ленте в СССР, скорее всего, принесли дети и подростки, обожавшие киносюжеты о животных и приключения.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 12 картин из репертуара французских кинопроката 1976 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Крылышко или ножку (L'Aile ou la Cuisse). 1976
1. Крылышко или ножку (L'Aile ou la Cuisse). 1976.
1.44. Премьера: 27.10.1976. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
5,8 млн. зрителей.

2. К нам, юные англичанки! (À nous les petites Anglaises!) 1975.
1.30. Премьера: 7.01.1976. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг.
5,7 млн. зрителей.

3. И слоны бывают неверны (Un éléphant, ça trompe énormément). 1976.
1.50. Премьера: 22.09.1976. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,9 млн. зрителей.

4. Доктор Франсуаза Гайан (Docteur Françoise Gailland). 1975.
1.40. Премьера: 14.01.1976. Драма.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли.
2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1977: 14,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

5. Двенадцать работ Астерикса (Les Douze Travaux d'Astérix). 1976.
1.22. Премьера: 20.10.1976. Приключения.
Режиссеры: Рене Госини и Альбер Юдерзо.
2,2 млн. зрителей.

6. День славы (Le Jour de gloire). 1976.
1.34. Премьера: 1976. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
2,0 млн. зрителей.

7. Труп моего врага (Le Corps de mon ennemi). 1976.
1.56. Премьера: 13.10.1976. Детектив.
Режиссер Анри Верней.
1,8 млн. зрителей.

8. Карманные деньги (L'Argent de poche). 1976.
1.44. Премьера: 17.03.1976. Комедия.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 ноября 1977: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Беги, чтобы я тебя поймала / Знакомство по брачному объявлению (Cours après moi que je t'attrape). 1976.
1.31. Премьера: 25.08.1976. Комедия.
Режиссер Робер Пуре.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Знакомство по брачному объявлению») – с 30 января 1978: 24,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

Наводчик (L'Alpagueur). 1976
10. Наводчик (L'Alpagueur). 1976.
1.50. Премьера: 7.03.1976. Детектив, триллер.
Режиссер Филипп Лабро.
1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Частный детектив») – с 28 августа 1978. 33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.

11. ХХ век / Двадцатый век (Novecento / 1900). 1976.
5.25. Премьера: 1.09.1976. Драма.
Режиссёр Бернардо Бертолуччи.
1,7 млн. зрителей. Прокат в Италии: 10,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 мая 1990.

12. Полицейский Питон 357 (Police Python 357). 1976.
2.05. Премьера: 31.03.1976. Криминальная драма.
Режиссер Ален Корно.
1,5 млн. зрителей.

13. Если бы начать сначала (Si c'était à refaire). 1976.
1.45. Премьера: 13.10.1976. Драма.
Режиссер Клод Лелуш.
1,3 млн. зрителей.

14. Увидим всё! (On aura tout vu!). 1976.
1.40. Премьера: 16.06.1976. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,3 млн. зрителей.

15. Игрушка (Le Jouet). 1976.
1.35. Премьера: 8.12.1976. Комедия, драма.
Режиссер Франсис Вебер.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 26 мая 1978: 25,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

16. Женщина в окне (Une femme à sa fenêtre). 1976.
1.50. Премьера: 10.11.1976. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
1,2 млн. зрителей.

17. Первый раз (La Première Fois). 1976.
1.23. Премьера: 1.12.1976. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
1,2 млн. зрителей.

18. Святой год (L'Année sainte). 1976.
1.40. Премьера: 23.04.1976. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
1,1 млн. зрителей.

19. Добрый и злые (Le Bon et les Méchants). 1975.
2,0. Премьера: 19.01.1976. Драма.
Режиссер Клод Лелуш.
1,1 млн. зрителей.

Мадо (Mado). 1976
20. Мадо (Mado). 1976.
2.15. Премьера: 27.10.1976. Драма.
Режиссер Клод Соте.
1,0 млн. зрителей.

21. Сиятельные трупы (Сadaveri eccellenti / Cadavres exquis). 1975.
2.0. Премьера: 26.05.1976. Драма.
Режиссёр Франческо Рози.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 мая 1978: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

22. Судья и убийца (Le Juge et l'Assassin). 1976.
2.08. Премьера: 10.03.1976. Криминальная драма.
Режиссер Бертран Тавернье.
0,9 млн. зрителей.

21. Дикий праздник (La Fête sauvage). 1976.
1.30. Премьера: 4.02.1976.
Режиссер Федерик Россиф.
0,9 млн. зрителей.

22. Дракула отец и сын (Dracula père et fils). 1976.
1.50. Премьера: 15.09.1976. Комедия, фильм ужасов, пародия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,9 млн. зрителей.

23. Испытательница (L'Essayeuse). 1976.
1.20. Премьера: 15.10.1976. Эротическая мелодрама.
Режиссер Серж Корбер (под псевдонимом Джон Томас).
0,9 млн. зрителей.

24. Последняя женщина (La Dernière Femme). 1976.
1.52. Премьера: 21.04.1976. Драма (для взрослой аудитории).
Режиссер Марко Феррери.
0,8 млн. зрителей.

25. Как бумеранг (Comme un boomerang). 1976.
1.40. Премьера: 18.08.1976. Драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,8 млн. зрителей.

26. Неверные решения (Les mal partis). 1976.
1.54. Премьера: 11.02.1976. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Баптист Росси (Себастьян Жапризо).
0,8 млн. зрителей.

27. Муж – это муж (Un mari, c'est un mari). 1976.
1.35. Премьера: 15.12.1976. Комедия.
Режиссер Серж Фридман.
0,8 млн. зрителей.

28. Флейта шести смурфиков (La Flûte à six schtroumpfs). 1976.
1.10. Премьера: 16.12.1976. Сказка.
Режиссер Пьер Кюллифор Пейо.
0,8 млн. зрителей.

29. Спокойствие (Calmos). 1976.
1.47. Премьера: 11.02.1976. Комедия.
Режиссер Бертран Блие.
0,7 млн. зрителей.

Край (La marge). 1976
30. Край (La marge). 1976.
1.26. Премьера: 22.09.1976. Эротическая мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,7 млн. зрителей.

31. Время секса в США (Sex O'Clock USA). 1976.
1.30. Премьера: 1976.
Режиссер Франсуа Рейшенбах.
0,7 млн. зрителей.

32. Месье Кляйн (Monsieur Klein). 1976.
2.03. Премьера: 27.10.1976. Драма.
Режиссер Джозеф Лоузи.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 9 декабря 1991.

33. Береги глаза! (Attention les yeux!). 1976.
1.20. Премьера: 18.02.1976. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
0,7 млн. зрителей.

34. Большой плут (Le Grand Escogriffe). 1976.
1.40. Премьера: 1.12.1976. Комедия.
Режиссер Клод Пиното.
0,7 млн. зрителей.

35. Барокко (Barocco). 1976.
1.50. Премьера: 8.12.1976. Криминальная драма.
Режиссер Андре Тешине.
0,7 млн. зрителей.

36. Охотник у ресторана «Максим» (Le Chasseur de chez Maxim's). 1976.
1.36. Премьера: 15.12.1976. Комедия.
Режиссер Клод Виталь.
0,6 млн. зрителей.

37. Ситуация очень тяжелая, но… не безнадежная! (La situation est grave mais... pas désespérée!). 1976.
1.40. Премьера: 31.03.1976. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,6 млн. зрителей.

38. Лучший способ ходить (La Meilleure Façon de marcher). 1976.
1.22. Премьера: 3.03.1976. Драма.
Режиссер Клод Миллер.
0,6 млн. зрителей.

39. Я тебя люблю… я тебя тоже нет (Je t'aime moi non plus). 1976.
1.29. Премьера: 10.03.1976. Драма.
Режиссер Серж Генсбур.
0,6 млн. зрителей.
Любовное обучение Валентина (L'éducation amoureuse de Valentin). 1976
40. Любовное обучение Валентина (L'éducation amoureuse de Valentin). 1976.
1.23. Премьера: 26.05.1976. Комедия.
Режиссер Жан Л'От.
0,5 млн. зрителей.

41. Жилец (Le Locataire). 1976.
2.06. Премьера: 26.05.1976. Драма.
Режиссер Роман Полански.
0,5 млн. зрителей.

42. Яичница-глазунья (Les OEufs brouillés). 1976.
1.29. Премьера: 31.03.1976. Комедия.
Режиссер Жоэль Сантони.
0,5 млн. зрителей.

43. Туалет был заперт изнутри (Les Vécés étaient fermés de l'intérieur). 1975.
1.20. Премьера: 7.01.1976. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт.
0,5 млн. зрителей.

44. Ф… как Фербенкс (F… comme Fairbanks). 1976.
1.50. Премьера: 5.05.1976. Комедия, драма.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Он хотел жить») – с января 1979.

45. Компьютер для похорон (L'Ordinateur des pompes funèbres). 1976.
1.15. Премьера: 7.04.1976. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
0,4 млн. зрителей.

46. Невинный (L’Innocente / L’Innocent). 1976.
Премьера: 15.09.1976. Драма.
Режиссёр Лукино Висконти.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1979.

47. Любовница (Maîtresse). 1976.
1.52. Премьера: 11.02.1976. Драма.
Режиссер Барбет Шредер.
0,3 млн. зрителей.

48. Маркиза де О… (La Marquise d'O... / Die Marquise von O). 1976.
1.42. Премьера: 15.09.1976. Драма.
Режиссер Эрик Ромер.
0,3 млн. зрителей.

49. Йонас, которому в 2000 году исполнится 25 лет (Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000). 1976.
1.50. Премьера: 1.12.1976. Драма.
Режиссер Аллен Таннер.
0,3 млн. зрителей.

Верная жена (Une femme fidèle). 1976
50. Верная жена (Une femme fidèle). 1976.
1.30. Премьера: 25.08.1976. Мелодрама, комедия.
Режиссер Роже Вадим.
0,3 млн. зрителей.

51. Большой фанфарон (Le Grand Fanfaron). 1976.
1.30. Премьера: 16.06.1976. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
0,3 млн. зрителей.

52. Красная афиша (L'Affiche rouge). 1976.
1.30. Премьера: 10.11.1976. Драма, комедия.
Режиссер Франк Кассенти.
0,2 млн. зрителей.

53. Любви и свежей воды (D'amour et d'eau fraîche). 1976.
1.24. Премьера: 24.03.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
0,2 млн. зрителей.

54. Сад мучений (Le Jardin des supplices). 1976.
1.30. Премьера: 6.10.1976. Драма.
Режиссер Кристиан Жион.
0,2 млн. зрителей.

55. Проблемные места (Le Trouble-fesses). 1976.
1.26. Премьера: 29.09.1976. Комедия.
Режиссер Рауль Фулон.
0,2 млн. зрителей.

56. Победа с песней (La Victoire en chantant). 1976.
1.30. Премьера: 22.09.1976. Драма.
Режиссер Жан-Жак Анно.
0,2 млн. зрителей.

57. Забудь меня, Мандолин (Oublie-moi, Mandoline). 1976.
1.30. Премьера: 3.03.1976. Комедия.
Режиссер Мишель Винь.
0,2 млн. зрителей.

58. Буржуазные безумства (Folies bourgeoises). 1976.
1.45. Премьера: 23.06.1976. Комедия, драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1976 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1976 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 35 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Свет» Жанны Моро, «Жанна Дельман» Шанталь Акерман, «Здесь и там» Жана-Люка Годара и др.), но в подавляющем большинстве доминировали фильмы категорий «Б» и «В»…
В советский кинопрокат из этого списка попало два фильма.
Благодаря популярности Франко Неро, экранизация повести Джека Лондона «Белый клык» в Италии собрала внушительную аудиторию – 4,8 млн. зрителей. Однако во Франции она привлекла всего около ста тысяч зрителей. Зато в СССР, где дети и подростки не на шутку увлеклись экранными приключениями, «Белый клык» привлек к экранам кинозалов 30,1 млн. зрителей.
Криминальная комедия «Сильнодействующие средства» (во Франции ее постиг кассовый провал, её посмотрело всего около ста тысяч зрителей) была выпущена в советский кинопрокат под названием «Вендетта по-корсикански» и вызвала куда больший интерес.
Осиное гнездо (Le Guêpier). 1976
1. Осиное гнездо (Le Guêpier). 1976.
1.30. Премьера: 10.03.1976. Криминальная драма.
Режиссер Роже Пиго.
0,15 млн. зрителей.

2. Неа (Néa). 1976.
1.43. Премьера: 18.08.1976. Мелодрама для взрослой аудитории.
Режиссер Нелли Каплан.
0,1 млн. зрителей.

3. Такой тип, как я, не должен умереть никогда (Un type comme moi ne devrait jamais mourir). 1976.
1.41. Премьера: 1.09.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Виане.
0,1 млн. зрителей.

4. Полный бак бензина (Le Plein de super). 1976.
1.37. Премьера: 7.04.1976. Комедия, драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,1 млн. зрителей.

5. Белый клык (Zanna Bianca / Colmillo Blanco / Croc-blanc). 1973.
Премьера: 9.06.1976. Приключения.
Режиссер Лучио Фульчи.
0,1 млн. зрителей. Прокат в Италии 1973: 4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 ноября 1975: 30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.

6. Свет (Lumière). 1975.
1.42. Премьера: 24.03.1976. Драма.
Режиссер Жанна Моро.
0,1 млн. зрителей.

7. Большой рекорд (La Grande Récré). 1976.
1.25. Премьера: 17.03.1976. Комедия.
Режиссер Клод Пьерсон.
0,1 млн. зрителей.

8. Мари-кукла (Marie Poupée). 1976.
2,0. Премьера: 25.08.1976. Мелодрама.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,1 млн. зрителей.

9. Потерпевший кораблекрушение на острове Черепахи (Les Naufragés de l'île de la Tortue). 1976.
2.20. Премьера: 6.10.1976. Комедия.
Режиссер Жак Розье.
0,1 млн. зрителей.

Дьявол в сердце (Le Diable au coeur). 1976
10. Дьявол в сердце (Le Diable au coeur). 1976.
1.41. Премьера: 26.05.1976. Драма.
Режиссер Бернар Кейзан.
0,1 млн. зрителей.

11. Никогда плюс всегда (Jamais plus toujours) 1976.
1.21. Премьера: 10.03.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Янник Беллон.
0,1 млн. зрителей.

12. Свадебное путешествие (Le Voyage de noces). 1976.
1.23. Премьера: 21.04.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,1 млн. зрителей.

13. Вендетта по-корсикански / Сильнодействующие средства (Les grands moyens). 1975.
1.24. Премьера: 6.02.1976. Криминальная комедия.
Режиссер Юбер Корнфильд.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1978.

14. Завтрашние дети (Demain les mômes). 1976.
1.30. Премьера: 18.08.1976. Фантастика.
Режиссер Жан Пуртале.
0,1 млн. зрителей.

15. Маленький Марсель (Le Petit Marcel). 1976.
1.45. Премьера: 7.04.1976. Комедия, драма.
Режиссер Жак Фанстен.
0,05 млн. зрителей.

16. Маги / Волшебники (Les Magiciens). 1976.
1.30. Премьера: 12.05.1976. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
0,05 млн. зрителей.

17. Сесилиа (La Cecilia). 1976.
1.45. Премьера: 14.06.1976. Драма.
Режиссер Жан-Луи Комолли.
0,04 млн. зрителей.

18. Блодинка (Blondy). 1975.
1.45. Премьера: 14.01.1976. Триллер.
Режиссер Серджо Гобби.
0,04 млн. зрителей.

19. Поем во времена оккупации (Chantons sous l'Occupation). 1976.
1.27. Премьера: 28.04.1976.
Режиссер Андре Алими.
0,04 млн. зрителей.

Акробат (L'Acrobate). 1976
20. Акробат (L'Acrobate). 1976.
1.41. Премьера: 10.03.1976. Комедия.
Режиссер Жан-Даниэль Полле.
0,04 млн. зрителей.

21. Месье Альбер (Monsieur Albert). 1976.
1.15. Премьера: 31.03.1976. Комедия, драма.
Режиссер Жак Ренар.
0,04 млн. зрителей.

22. Сюрприз шефа (La surprise du chef). 1976.
1.43. Премьера: 28.04.1976. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома.
0,04 млн. зрителей.

23. Сераль (Sérail). 1976.
1.30. Премьера: 17.11.1976. Драма.
Режиссер Эдуардо де Грегорио.
0,03 млн. зрителей.

24. Медовые цветы (Les fleurs du miel). 1976.
1.36. Премьера: 7.04.1976. Мелодрама.
Режиссер Клод Фаральдо.
0,02 млн. зрителей.

25. Жанна Дельман (Jeanne Dielman, 23, Quai du Commerce, 1080 Bruxelles). 1975.
3.21. Премьера: 21.01.1976. Драма.
Режиссер Шанталь Акерман.
0,02 млн. зрителей.

26. Дуэль (Duelle). 1976.
2.01. Премьера: 15.09.1976. Мелодрама, фантастика.
Режиссер Жак Риветт.
0,01 млн. зрителей.

27. Бидонвиль (La Ville bidon). 1975.
1.30. Премьера: 14.01.1976. Драма.
Режиссер Жак Баратье.
0,01 млн. зрителей.

28. Уникальная девушка (Une fille unique). 1976.
1.50. Премьера: 24.11.1976. Комедия, драма.
Режиссер Филип Наун.
0,01 млн. зрителей.

29. Груди Лолы (Les lolos de Lola). 1976.
1.23. Премьера: 11.02.1976. Комедия.
Режиссер Бернар Дюбуа.
0,01 млн. зрителей.

30. Здесь и там (Ici et ailleurs). 1976.
Премьера: 15.09.1976. Эссе.
Режиссеры: Жан-Люк Годар, Анн-Мари Мельвиль и Жан-Пьер Горен.
0,01 млн. зрителей.

31. Неразумное животное (Un animal doué de déraison). 1976.
1.33. Премьера: 24.03.1976. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Каст.
0,01 млн. зрителей.

32. Винсент поставил осла на одном лугу и пошел на другой (Vincent mit l'âne dans un pré et s'en vint dans l'autre). 1976.
1.47. Премьера: 12.05.1976. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Зукка.
5,8 тыс. зрителей.

33. Я, Пьер Ривер (Je suis Pierre Rivière). 1976.
1.20. Премьера: 7.05.1976. Драма.
Режиссер Кристина Липинска.
5,7 тыс. зрителей.

34. Игра одиночки (Le jeu du solitaire). 1976.
1.30. Премьера: 24.11.1976. Драма.
Режиссер Жан-Франсуа Адам.
5,3 тыс. зрителей.

35. Хрустальная колыбель (Le Berceau de cristal). 1976.
1.20. Премьера: 15.12.1976. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
4,7 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)

В 1977-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 15 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х и 1960-х, но и первой половины 1970-х годов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,4 млн. до 3,2 млн. зрителей.
Жанровый спектр десятки лидеров французского кинопроката 1977 года был довольно разнообразен: комедии, детективы, драмы.
Как и в 1974 и 1975 годах, в 1977 году в десятку лидеров снова удалось войти картине для «взрослых» («Билитис» Дэвида Хэмилтона: 10 место и 1,4 млн. зрителей).
На первое место во французском кинопрокате 1977 года вышла комедия Клода Зиди «Чудовище» с Жаном-Полем Бельмондо.
В десятке лидеров оказался и фильм с Аленом Делоном «Смерть негодяя» (шестое место и 1,8 млн. зрителей).
А вот картин с Луи де Фюнесом, группой «Шарло» и Пьером Ришаром на сей раз в первой десятке французского кинопроката не было…
Второе и третье места во французском кинопрокате 1977 года заняли довольно фривольные комедии: «Ментоловый дьявол» и «Мы все попадем в рай».
Прокат 1977 года оказался удачным для режиссера Ива Буассе, две драмы которого («Следователь Файар по прозвищу «Шериф» и «Лиловое такси») разделили 8 и 9 места среди кассовых хитов, собрав от 1,5 млн. до 1,8 млн. зрителей.
В десятку лидеров вошли также фильмы признанных мастеров жанрового кино: Клода Зиди, Ива Робера, Жоржа Лотнера и др.
Авторские фильмы Франсуа Трюффо, Луиса Бунюэля, Ален Рене, Валерио Дзурлини, Аньес Варда сумели собрать от трехсот тысяч до миллиона зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1977 года в советский кинопрокат (в 1979 и 1980 годах) попали три фильма.
Комедию «Чудовище» в СССР ждал грандиозный успех: 41,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Детективы / криминальные драмы «Смерть негодяя» и «Следователь Файар по прозвищу «Шериф» в СССР были также встречены с энтузиазмом, хотя и меньшим: 25,4 млн. и 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1977 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных по сюжету фильмов («Билитис», «Мы все попадем в рай»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов;
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Симоны Синьоре, осмелившейся резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Синьоре сыграла главную роль в фильме «Вся жизнь впереди»).
Правда, в советский кинопрокат (во второй половине 1970-х – первой половине 1980-х) попали еще пять фильмов из репертуара французского кинопроката 1977 года (во Франции они собрали от 30 тысяч до 1,1 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Кружевница», «Последний поцелуй», «Пустыня Тартари», «Глория» и «Возвращение Белого клыка».
Понятное дело, что из них наибольший успех в СССР имел приключенческий фильм «Возвращение Белого клыка»: 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 8 картин из репертуара французских кинопроката 1977 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Чудовище (L'Animal). 1977
1. Чудовище (L'Animal). 1977.
1.40. Премьера: 5.10.1977. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
3,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 мая 1980: 41,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Ментоловый дьявол / Мятная содовая (Diabolo menthe). 1977.
1.37. Премьера: 14.12.1977. Комедия, драма.
Режиссер Диана Кюрис.
3,0 млн. зрителей.

3. Мы все попадем в рай (Nous irons tous au paradis). 1977.
1.50. Премьера: 9.11.1977. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
2,1 млн. зрителей.

4. Вся жизнь впереди (La Vie devant soi). 1977.
1.35. Премьера: 2.11.1977. Комедия, драма.
Режиссер Моше Мизраи.
2,0 млн. зрителей.

5. Отдохни, солдат! (Arrête ton char bidasse!). 1977.
1.30. Премьера: 7.12.1977. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
1,9 млн. зрителей.

6. Смерть негодяя (Mort d'un pourri). 1977.
2.03. Премьера: 7.12.1977. Детектив.
Режиссер Жорж Лотнер.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1979: 25,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.

7. Седьмая компания в полнолуние (La 7ème Compagnie au clair de lune). 1977.
1.15. Премьера: 1977. Комедия.
Режиссер Робер Ламурё.
1,8 млн. зрителей.

8. Следователь Файар по прозвищу «Шериф» (Le Juge Fayard dit "Le Sheriff"). 1976.
1.52. Премьера: 12.01.1977. Криминальная драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Следователь по прозвищу «Шериф») – с ноября 1979: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.

9. Лиловое такси (Un taxi mauve). 1977.
2,0. Премьера: 25.05.1977. Драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,5 млн. зрителей.

Билитис (Bilitis). 1977
10. Билитис (Bilitis). 1977.
1.35. Премьера: 16.03.1977. Эротическая мелодрама.
Режиссер Дэвид Хэмилтон.
1,4 млн. зрителей.

11. Угроза (La Menace). 1977.
1.51. Премьера: 28.09.1977. Драма.
Режиссер Ален Корно.
1,3 млн. зрителей.

12. Краб-барабанщик (Le Crabe-tambour). 1977.
2.0. Премьера: 9.11.1977. Драма.
Режиссер Пьер Шёндорфер.
1,2 млн. зрителей.

13. Банда (Le Gang). 1976.
1.40. Премьера: 19.01.1977. Криминальная драма.
Режиссер Жак Дере.
1,2 млн. зрителей.

14. Мадам Клод (Madame Claude). 1977.
1.49. Премьера: 11.05.1977. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жюст Жакен.
1,1 млн. зрителей.

15. Кружевница (La Dentellière). 1977.
1.47. Премьера: 25.05.1977. Мелодрама.
Режиссер Клод Горетта.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 января 1985.

16. Простое прошедшее время (Le passé simple). 1977.
1.36. Премьера: 10.08.1977. Драма.
Режиссер Мишель Драш.
1,0 млн. зрителей.

17. У каждого свой ад (A chacun son enfer). 1977.
1.40. Премьера: 2.02.1977. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
1,0 млн. зрителей.

18. Мужчина, который любил женщин (L'Homme qui aimait les femmes). 1977.
2,0. Премьера: 27.04.1977. Комедия.
Режиссер Франсуа Трюффо.
1,0 млн. зрителей.

19. Минутное помрачение рассудка (Un moment d'égarement). 1977.
1.21. Премьера: 21.12.1977. Комедия.
Режиссер Клод Берри.
0,9 млн. зрителей.

20. Виолетт и Франсуаз (Violette et François). 1977.
1.38. Премьера: 17.03.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Руффио.
0,9 млн. зрителей.

Этот смутный объект желания (Cet obscur objet du désir). 1977
21. Этот смутный объект желания (Cet obscur objet du désir). 1977.
1.43. Премьера: 17.08.1977. Комедия, драма.
Режиссер Луис Бунюэль.
0,8 млн. зрителей.

22. Вы не получите Эльзас и Лотарингию (Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine). 1977.
1.32. Премьера: 19.10.1977. Комедия.
Режиссеры: Колюш и Марк Монне.
0,8 млн. зрителей.

23. Последний поцелуй (Le dernier baiser). 1977.
1.40. Премьера: 11.05.1977. Мелодрама.
Режиссер Долорес Грассиан.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1979.

24. Спешащий человек (L'Homme pressé). 1977.
1.30. Премьера: 10.08.1977. Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,7 млн. зрителей.

25. Маэстро (Le Maestro). 1977
1.28. Премьера: 22.06.1977. Комедия.
Режиссер Клод Виталь.
0,7 млн. зрителей.

26. Армагедон (Armaguedon). 1977.
1.35. Премьера: 16.03.1977. Триллер.
Режиссер Ален Жессуа.
0,7 млн. зрителей.

27. Девушка, шитая белыми нитками (Une fille cousue de fil blanc). 1976.
1.40. Премьера: 26.01.1977. Мелодрама.
Режиссер Мишель Ланг.
0,7 млн. зрителей.

28. Поздоровайся с дамой (Dis bonjour à la dame).
1.30. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,7 млн. зрителей.

29. Провидение (Providence). 1977.
1.50. Премьера: 9.02.1977. Драма.
Режиссер Ален Рене.
0,7 млн. зрителей.

Не наступайте на мои шнурки (Marche pas sur mes lacets). 1977
30. Не наступайте на мои шнурки (Marche pas sur mes lacets). 1977.
1.25. Премьера: 2.11.1977. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,7 млн. зрителей.

31. Жюли-липучка (Julie pot-de-colle). 1977.
1.30. Премьера: 20.04.1977. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
0,6 млн. зрителей.

32. Любовь в траве (L'Amour en herbe). 1977.
1.38. Премьера: 7.09.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Роже Андриё.
0,6 млн. зрителей.

33. Сороконожка танцует чечетку (Le mille-pattes fait des claquettes). 1977.
1.45. Премьера: 26.10.1977. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,5 млн. зрителей.

34. Рене-тросточка (René la canne). 1977.
1.37. Премьера: 16.02.1977. Драма.
Режиссер Франсис Жиро.
0,5 млн. зрителей.

35. Скажите ей, что я ее люблю (Dites-lui que je l'aime). 1977.
1.47. Премьера: 28.09.1977. Мелодрама.
Режиссер Клод Миллер.
0,5 млн. зрителей.

36. Чем больше, тем меньше (Plus ça va, moins ça va). 1977.
1.40. Премьера: 17.08.1977.
Режиссер Мишель Виане.
0,5 млн. зрителей.

37. Причуды зебр (Drôles de Zèbres). 1977.
1.32. Премьера: 23.03.1977. Комедия.
Режиссер Ги Люкс.
0,5 млн. зрителей.

38. Месье папа (Monsieur Papa). 1977.
1.45. Премьера: 24.08.1977. Комедия.
Режиссер Филип Монье.
0,5 млн. зрителей.

39. Татарская пустыня / Пустыня Тартари (Le Désert des Tartares / Il deserto dei tartari). 1976.
2.20. Премьера: 12.01.1977. Драма.
Режиссер Валерио Дзурлини.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1980.
Обвинитель (L'Imprécateur). 1977
40. Обвинитель (L'Imprécateur). 1977.
1.42. Премьера: 7.09.1977. Драма.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли.
0,5 млн. зрителей.

41. Испорченные дети (Des enfants gâtés). 1977.
1.49. Премьера: 7.09.1977. Комедия, драма.
Режиссер Бертран Тавернье.
0,4 млн. зрителей.

42. Мишень (Le point de mire). 1977
1.35. Премьера: 26.10.1977. Драма, триллер.
Режиссер Жан-Клод Трамон.
0,4 млн. зрителей.

43. Почему нет! (Pourquoi pas!). 1977.
1.33. Премьера: 21.12.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Колин Серро.
0,4 млн. зрителей.

44. …Как луна (...Comme la lune). 1977.
1.30. Премьера: 31.08.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,4 млн. зрителей.

45. Торжественное причастие (La Communion solennelle). 1976.
1.45. Премьера: 27.04.1977. Комедия, драма.
Режиссер Рене Фере.
0,4 млн. зрителей.

46. Пассажиры (Les Passagers). 1977.
1.36. Премьера: 9.03.1977. Драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,4 млн. зрителей.

47. Я, голубой цветок (Moi, fleur bleue). 1977.
1.40. Премьера: 26.10.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ле Юнг.
0,3 млн. зрителей.

48. Одна поет, другая – нет (L'une chante, l'autre pas). 1977.
2,0. Премьера: 9.03.1977. Драма.
Режиссер Аньес Варда.
0,3 млн. зрителей.
Другой мужчина, другой шанс (Un autre homme, une autre chance). 1977
49. Другой мужчина, другой шанс (Un autre homme, une autre chance). 1977.
2.15. Премьера: 28.09.1977. Вестерн, мелодрама.
Режиссер Клод Лелуш.
0,3 млн. зрителей.

50. Служанка и госпожа (Servante et Maîtresse). 1977.
1.30. Премьера: 2.03.1977. Мелодрама, комедия.
Режиссер Бруно Кантийон.
0,2 млн. зрителей.

51. Дьявол в коробке (Le Diable dans la boîte). 1977.
1.44. Премьера: 20.04.1977. Драма.
Режиссер Пьер Лари.
0,2 млн. зрителей.

52. Репетиция (Repérages). 1977.
1.40. Премьера: 16.11.1977. Драма.
Режиссер Мишель Суттер.
0,2 млн. зрителей.

53. Коготь и зуб (La Griffe et la Dent). 1977.
1.30. Премьера: 6.04.1977.
Режиссеры: Франсуа Бель и Жерар Вьен.
0,2 млн. зрителей.

54. Арденская ветчина (Jambon d'Ardenne). 1977.
1.26. Премьера: 20.07.1977. Комедия.
Режиссер Бенуа Лами.
0,2 млн. зрителей.

55. Групповой портрет с дамой (Portrait de groupe avec dame / Gruppenbild mit Dame). 1977.
1.45. Премьера: 25.05.1977. Драма.
Режиссер Александр Петрович.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1977 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1977 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 22 французских фильма.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Вероятно, дьявол» Робера Брессона, «Алиса, или Последний побег» Клода Шаброля, «Вера Бакстер» и «Грузовик» Маргарет Дюра и др.).
В 1950-х – 1960-х годах многие фильмы Кристиана-Жака входили в число лидеров французского проката, собирая миллионы зрителей. В 1977 году музкомедия Кристиана-Жака «Парижская жизнь» неожиданно вошла в число аутсайдеров: она привлекла в кинозалы всего около сорока тысяч зрителей. Скорее всего, зрителям второй половины 1970-х эта лента показалась слишком старомодной…
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров французского кинопроката 1977 года попали только приключенческая лента «Возвращение Белого клыка» и мелодрама «Глория», поставленная Клодом Отан-Лара (во французском кинопрокате 1977 году она сумела собрать всего около 50 тысяч зрителей).
Возвращение Белого клыка (Il Ritorno di Zanna Bianca / Le Retour de Croc blanc). 1974
1. Возвращение Белого клыка (Il Ritorno di Zanna Bianca / Le Retour de Croc blanc). 1974.
1.38. Премьера: 29.07.1977. Приключения.
Режиссер Лучио Фульчи.
Прокат во Франции и Италии: нет данных. Прокат в СССР – 1976. 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.

2. Король жуликов (Le Roi des bricoleurs). 1977.
1.20. Премьера: 23.02.1977. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,14 млн. зрителей.

3. Вероятно, дьявол (Le Diable probablement). 1977.
1.35. Премьера: 15.06.1977. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,1 млн. зрителей.

4. Морской еж в кармане (Un oursin dans la poche). 1977.
1.38. Премьера: 14.12.1977. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома.
0,1 млн. зрителей.

5. Индийцы всё еще далеко (Les Indiens sont encore loin). 1977.
1.35. Премьера: 5.10.1977. Драма.
Режиссер Патрисиа Мораз.
0,1 млн. зрителей.

6. Алиса, или Последний побег (Alice ou la Dernière Fugue). 1976.
1.33. Премьера: 19.01.1977. Фантастика, притча.
Режиссер Клод Шаброль.
0,1 млн. зрителей.

7. Голубая страна (Le pays bleu). 1977.
1.44. Премьера: 23.02.1977. Комедия.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
0,1 млн. зрителей.

8. Нижняя часть воздуха красная (Le fond de l'air est rouge). 1977.
3.50. Премьера: 23.11.1977.
Режиссер Крис Маркер.
0,06 млн. зрителей.

9. Бен и Бенедик (Ben et Bénédict). 1977.
1.35. Премьера: 27.04.1977. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пола Дельсоль.
0,06 млн. зрителей.
Ночью все кошки серы (La nuit tous les chats sont gris). 1977
10. Ночью все кошки серы (La nuit tous les chats sont gris). 1977.
2.04. Премьера: 23.11.1977. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Зинг.
0,05 млн. зрителей.

11. Золотая ночь (Nuit d'or). 1977.
1.18. Премьера: 2.03.1977. Криминальная драма.
Режиссер Серж Моати.
0,05 млн. зрителей.

12. Вопрос (La Question). 1977.
1.52. Премьера: 4.05.1977. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман.
0,05 млн. зрителей.

13. Глория (Gloria). 1977.
1.55. Премьера: 14.09.1977. Мелодрама.
Режиссер Клод Отан-Лара.
0,05 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1981.

14. Ночь на Сен-Жермен де Пре (La Nuit de Saint-Germain-des-Prés). 1977.
1.36. Премьера: 1.06.1977. Детектив.
Режиссер Боб Свейм.
0,04 млн. зрителей.

15. Последняя остановка перед Руасси (Dernière sortie avant Roissy). 1977.
1.47. Премьера: 10.08.1977. Драма.
Режиссер Бернар Поль.
0,04 млн. зрителей.

16. Ученица негодяя (L'Apprenti salaud). 1977.
1.38. Премьера: 12.02.1977. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль.
0,04 млн. зрителей.

17. Вера Бакстер (Vera Baxter / Baxter, Vera Baxter). 1977.
1.31. Премьера: 8.06.1977. Драма, комедия.
Режиссер Маргарет Дюра.
0,04 млн. зрителей.

18. Парижская жизнь (La vie parisienne). 1977.
Премьера: 14.12.1977. Музкомедия.
Режиссер Кристиан-Жак.
0,04 млн. зрителей.

19. Грузовик (Le Camion). 1977.
1.16. Премьера: 25.05.1977. Драма.
Режиссер Маргарет Дюра.
0,036 млн. зрителей.

20. Ванесса (Vanessa). 1977.
1.31. Премьера: 18.05.1977. Эротическая мелодрама.
Режиссер Хуберт Франк.
0,03 млн. зрителей.

21. Образцовая пара / Пара свидетелей (Le Couple témoin). 1977.
1.41. Премьера: 30 mars 1977. Комедия.
Режиссер Уильям Кляйн.
0,02 млн. зрителей.

22. Ученики чародеев (Les Apprentis sorciers). 1977.
1.30. Премьера: 28.09.1977. Детектив.
Режиссер Эдгардо Козарински.
2,1 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)

В 1978-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 18 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,9 млн. до 5,4 млн. зрителей.
В жанровом спектре десятки лидеров французского кинопроката 1978 года с огромным отрывом от драм и мелодрам лидировали комедии.
Как и 1974, 1975 и 1977 годах, в 1978 году в десятку лидеров французского кинопроката вошли довольно фривольные ленты для «взрослых», весьма сомнительные с точки зрения официальной советской морали.
Достаточно сказать, что на первое место во французском кинопрокате 1978 года вышла комедия «Клетка для безумцев» Эдуара Молинаро, где лихо обыгрывалась тема ЛГБТ. Кстати, это был первый фильм подобной тематики, который во французском кинопрокате оказался на вершине бокс-офиса.
Довольно фривольными были сюжеты комедий «Отель на пляже» Мишеля Ланга (четвертое место во французском прокате, 2,8 млн. зрителей) и «Загорелые» Патриса Леконта (шестое место во французском прокате, 2,3 млн. зрителей).
После небольшого перерыва в десятку лидеров французского кинопроката снова вернулись комедии с Луи де Фюнесом («Склока» Клода Зиди, третье место в прокате и 2,8 млн. зрителей) и Пьером Ришаром («Побег» Жерара Ури, второе место и 2,9 млн. зрителей; «Я стеснительный, но я лечусь» в режиссуре самого актера: пятое место и 2,8 млн. зрителей).
Как у Пьера Ришара, у Анни Жирардо также оказалось два фильма в «золотой десятке»: «Склока» и «Ключ в двери».
А вот картин с участием Жана-Поля Бельмондо, Алена Делона и группы «Шарло» в золотой десятке коммерческого успеха на сей раз не было…
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката 1978 года вошли фильмы признанных мастеров жанрового кино: Эдуара Молинаро, Жерара Ури, Клода Зиди, Мишеля Ланга, Клода Соте, Ива Буассе и др.
Политический кинематограф занимал во французском кинопрокате 1978 года скромное место, но зато был представлен фильмами высокого художественного уровня: «Бабочка на плече» Жака Дере, «В интересах государства» Андре Кайата, «Досье № 51» Мишеля Девиля и др.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1978 года в советский кинопрокат попали всего два фильма.
Мелодрама Клода Соте «Простая история» (седьмое место во французском прокате и 2,3 млн. зрителей) вышла на экраны советских кинотеатров относительно оперативно – в 1981 году. А вот комедия Жерар Ури «Побег» (второе место во французском проката и 2,9 млн. зрителей) хотя и задержалось с выходом в СССР (скорее всего, по финансовым причинам) на целое десятилетие, но все равно сумела собрать свыше двадцати миллионов зрителей.
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1978 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных (по советским меркам) фильмов («Клетка для безумцев», «Отель на пляже», «Загорелые»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, это касалось, например, комедии «Склока»).
Правда, в советский кинопрокат из фильмов вне французской «золотой десятки» кинопроката 1978 года попали (во второй половине 1970-х и начале 1980-х) еще семь картин (во Франции они собрали от сорока тысяч до 0,9 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Осенняя соната», «Любовь под вопросом», «В интересах государства», «Доля огня» («Неизбежная жертва»), «Федора», «Порядок и безопасность в мире» («Гибель мадам Леман») и «Народный роман».
При этом с фильмом Марио Моничелли «Народный роман», собравшем в Италии около шести миллионов зрителей, во французском кинопрокате произошла типичная для многих итало-французских лент, снятых без участия французских кинозвезд история: ее посмотрели в кинозалах только сорок тысяч французов. А вот в СССР эта картина с Орнеллой Мути и Уго Тоньяцци прошла с огромным успехом: 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 9 картин из репертуара французских кинопроката 1978 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
Клетка для безумцев (La Cage aux folles). 1978
1. Клетка для безумцев (La Cage aux folles). 1978.
1.33. Премьера: 25.10.1978. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
5,4 млн. зрителей.

2. Побег (La Carapate). 1978.
1.40. Премьера: 11.10.1978. Комедия.
Режиссер Жерар Ури.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 сентября 1989: 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным – 21,2 млн. зрителей).

3. Склока (La Zizanie). 1978.
1.37. Премьера: 22.03.1978. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
2,8 млн. зрителей.

4. Отель на пляже (L'Hôtel de la plage). 1977.
1.30. Премьера: 11.01.1978. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг.
2,8 млн. зрителей.

5. Я стеснительный, но я лечусь (Je suis timide, mais je me soigne). 1978.
1.30. Премьера: 23.08.1978. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар.
2,8 млн. зрителей.

6. Загорелые (Les Bronzés). 1978.
1.38. Премьера: 1.11.1978. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт.
2,3 млн. зрителей.

7. Простая история (Une histoire simple). 1978.
1.47. Премьера: 22.11.1978. Мелодрама.
Режиссер Клод Соте.
2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «У каждого свой шанс») – с 1981.

8. Как провести реформу (Comment se faire réformer). 1978.
1.35. Премьера: 15.02.1978. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
2,0 млн. зрителей.

9. Ключ в двери (La Clé sur la porte). 1978.
Премьера: 13.12.1978. Комедия, драма.
Режиссер Ив Буассе.
1,9 млн. зрителей.
Поруганная любовь (L'Amour violé). 1977
10. Поруганная любовь (L'Amour violé). 1977.
1.35. Премьера: 11.01.1978. Драма.
Режиссер Янник Беллон.
1,9 млн. зрителей.

11. Нежный полицейский (Tendre Poulet). 1977.
1.41. Премьера: 18.01.1978. Криминальная комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
1,8 млн. зрителей.

12. Мольер (Molière). 1978
4.20. Премьера: 30.08.1978. Драма.
Режиссер Ариана Мнушкина.
1,5 млн. зрителей.

13. Пешка (Le Pion). 1978.
1.25. Премьера: 25.10.1978. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристиан Жион.
1,4 млн. зрителей.

14. Счастливчик Люк. Баллада о Далтонах (La Ballade des Dalton). 1978.
1.22. Премьера: 24.10.1978. Комедия, вестерн.
Режиссеры: Рене Госинни, Анри Грюель, Моррис де Бевер, Морис и Пьер Ватрен.
1,4 млн. зрителей.

15. Приготовьте ваши носовые платки (Préparez vos mouchoirs). 1977.
1.48. Премьера: 11.01.1978. Комедия, мелодрама.
Режиссер Бертран Блие.
1,3 млн. зрителей.

16. Да здравствует свобода! (Et vive la liberté!). 1978.
1.30. Премьера: 1.02.1978. Комедия.
Режиссер Серж Корбер.
1,3 млн. зрителей.

17. Мама, давай! (Vas-y maman). 1978.
1.35. Премьера: 9 août 1978. Комедия.
Режиссер Николь де Бюрон.
1,2 млн. зрителей.

18. Виолетта Нозьер (Violette Nozière). 1978.
2.04. Премьера: 24.05.1978. Драма.
Режиссер Клод Шаброль.
1,1 млн. зрителей.

19. Пойдем к маме, папа работает (Va voir maman, papa travaille). 1978.
1.35. Премьера: 15.03.1978. Комедия.
Режиссер Франсуа Летерье.
1,0 млн. зрителей.

Дикое государство (L'État sauvage). 1978
20. Дикое государство (L'État sauvage). 1978.
1.55. Премьера: 19.04.1978. Драма.
Режиссер Франсис Жиро.
1,0 млн. зрителей.

21. Новобранцы в пансионате (Les bidasses au pensionnat). 1978.
Премьера: 17.05.1978. Комедия.
Режиссер Мишель Вокоре.
1,0 млн. зрителей.

22. Робер и Робер (Robert et Robert). 1978.
1.42. Премьера: 14.06.1978. Комедия.
Режиссер Клод Лелуш.
1,0 млн. зрителей.

23. Чужие деньги (L'Argent des autres). 1978.
1.45. Премьера: 27.09.1978. Драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж.
1,0 млн. зрителей.

24. Реформы идут хорошо (Les Réformés se portent bien). 1978.
1.25. Премьера: 25.10.1978. Комедия.
Режиссер Филипп Клер.
1,0 млн. зрителей.

25. Бригада Монден (Brigade Mondaine). 1978.
1.31. Премьера: 2.08.1978. Криминальная драма.
Режиссер Жак Сканделари.
0,9 млн. зрителей.

26. Осенняя соната (Höstsonaten / Herbstsonate / Sonate d'automne). 1977.
1.37. Премьера: 11.10.1978. Драма.
Режиссёр Ингмар Бергман.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1982.

27. Они сошли с ума, эти волшебники! (Ils sont fous ces sorciers!). 1978.
1.32. Премьера: 28.06.1978. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
0,8 млн. зрителей.

28. Генерал… мы тут! (Général... nous voilà!). 1978.
1.40. Премьера: 18.10.1978. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,8 млн. зрителей.

29. Сахар (Le Sucre). 1978.
1.40. Премьера: 15.11.1978. Криминальная комедия, драма.
Режиссер Жак Руффио.
0,8 млн. зрителей.
Божоле нового урожая готово (Le beaujolais nouveau est arrivé). 1978
30. Божоле нового урожая готово (Le beaujolais nouveau est arrivé). 1978.
1.32. Премьера: 26.04.1978. Комедия.
Режиссер Жан-Люк Вульфов.
0,7 млн. зрителей.

31. Девушки полка (Les filles du régiment). 1978.
1.50. Премьера: 20.12.1978. Комедия.
Режиссер Клод-Бернар Обер.
0,6 млн. зрителей.

32. Недотепы (Les Ringards). 1978.
1.35. Премьера: 27.09.1978. Криминальная комедия.
Режиссер Робер Пуре.
0,6 млн. зрителей.

33. Дороги на юг (Les Routes du sud). 1978.
1.37. Премьера: 28.04.1978. Драма.
Режиссер Джозеф Лоузи.
0,6 млн. зрителей.

34. Бабочка на плече (Un papillon sur l'épaule). 1978.
1.35. Премьера: 3.05.1978. Драма.
Режиссер Жак Дере.
0,5 млн. зрителей.

35. Давай закурим, солдатик (Embraye bidasse, ça fume). 1978.
1.28. Премьера: 27.09.1978. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,5 млн. зрителей.

36. Грязный мечтатель (Sale Rêveur). 1978/
1.27. Премьера: 5.04.1978. Драма.
Режиссер Жан-Мари Перье.
0,5 млн. зрителей.

37. Нежности (Les Petits Câlins). 1977.
1.36. Премьера: 25.01.1978. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре.
0,5 млн. зрителей.

38. Внимание: смотрят дети (Attention, les enfants regardent). 1978.
1.43. Премьера: 12.04.1978. Драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,5 млн. зрителей.

39. Любовь под вопросом (L'Amour en question). 1978.
1.40. Премьера: 18.10.1978. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 апреля 1982.
В карманах много разной чепухи (Plein les poches pour pas un rond). 1978
40. В карманах много разной чепухи (Plein les poches pour pas un rond). 1978.
1.30. Премьера: 20.12.1978. Комедия.
Режиссер Даниэль Даэр.
0,4 млн. зрителей.

41. Мечта обезьяны (Rêve de singe / Ciao maschio). 1978.
1.53. Премьера: 24.05.1978. Комедия, драма.
Режиссер Марко Феррери.
0,4 млн. зрителей.

42. В интересах государства (La Raison d'État). 1978.
1.35. Премьера: 24.04.1978. Драма.
Режиссер Андре Кайат.
0,3 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1979.

43. Моя первая любовь (Mon premier amour). 1978.
1.40. Премьера: 30.08.1978. Мелодрама.
Режиссер Эли Шураки.
0,3 млн. зрителей.

44. Карманный любовник (L'Amant de poche). 1978.
1.35. Премьера: 15.02.1978. Комедия, мелодрама.
Режиссер Бернар Кейзан.
0,3 млн. зрителей.

45. Доля огня / Неизбежная жертва (La Part du feu). 1977.
1.45. Премьера: 4.01.1978. Драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Неизбежная жертва») – с сентября 1982.

46. Свидетель (Le Témoin). 1978.
1.33. Премьера: 20.09.1978. Комедия, криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,3 млн. зрителей.

47. Досье № 51 (Le Dossier 51). 1978.
1.45. Премьера: 30.08.1978. Драма.
Режиссер Мишель Девиль.
0,3 млн. зрителей.

48. Один, два, два (One, two, two: 122, rue de Provence). 1978.
1.40. Премьера: 26.04.1978. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристиан Жион.
0,3 млн. зрителей.

49. Кровные узы (Les Liens de sang). 1978.
1.40. Премьера: 1.02.1978. Криминальная драма, детектив.
Режиссер Клод Шаброль.
0,3 млн. зрителей.

50. Федора (Fedora). 1977.
1.56. Премьера: 13.09.1978. Драма.
Режиссёр Билли Уайдлер.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 марта 1981.

51. Носок с сюрпризом (Chaussette surprise). 1978.
1.35. Премьера: 14.06.1978. Комедия.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
0,2 млн. зрителей.

52. Жюдит Терпов (Judith Therpauve). 1978.
2.05. Премьера: 6.10.1978. Драма.
Режиссер Патрис Шеро.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1978 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1978 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 17 французских фильмов.
Список аутсайдеров частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» («Зеленая комната» Франсуа Трюффо, «Виоланта» Даниэля Шмида и др.).
Но с другой стороны, в этот же список попал фильм недавнего триумфатора французского кинопроката Жюста Жакена (его «Эмманюэль» в 1974 году занимала во французском кинопрокате первое место по посещаемости) «Последний романтический любовник», сумевший собрать всего около ста тысяч зрителей.
Еще один корифей кассы – Жан Жиро (на его счету сверхуспешный комедийный киносериал про похождения жандарма в исполнении Луи де Фюнеса) потерпел неожиданный провал с комедий «Гороскоп», которой заинтересовались также всего около ста тысяч французов.
Аналогичный результат во французском прокате 1978 года столь же неожиданно получила и эротическая мелодрама «Внутри монастыря». Ведь, казалось бы, в прошлые годы ленты Валериана Боровчика с эпатажными сюжетами и обильными «ню» пользовались успехом у публики. Но не в этот раз…
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров на сей раз попали только два фильма.
Сильная смесь психологической драмы и триллера под названием «Порядок и безопасность в мире» (во Франции ее посмотрело почему-то всего около 50-ти тысяч зрителей) вышла на экраны СССР в 1980 году под названием «Гибель мадам Леман».
А вот с «Народным романом» Марио Моничелли во французском кинопрокате произошла история, типичная для многих итало-французских картин, где не снимались франкофонные звезды: ее посещаемость составила всего около сорока тысяч зрителей.
В Италии и СССР этот фильм ожидал настоящий кассовый успех. «Народный роман» посмотрело 5,9 млн. итальянцев (что примерно равнялось 26 млн. зрителей в СССР). А в советском кинопрокате «Народный роман» привлек в кинозалы еще больше зрителей – 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Зеленая комната (La Chambre verte). 1978
1. Зеленая комната (La Chambre verte). 1978.
1.35. Премьера: 5.04.1978. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,15 млн. зрителей.

2. Песнь Ролана (La Chanson de Roland). 1978.
1.50. Премьера: 4.10.1978. Приключения.
Режиссер Франк Кассенти.
0,15 млн. зрителей.

3. Последний романтический любовник (Le Dernier Amant romantique). 1978.
1.44. Премьера: 26.04.1978. Мелодрама.
Режиссер Жюст Жакен.
0,1 млн. зрителей.

4. Звенит колокольчик (Ça fait tilt). 1978.
1.30. Премьера: 22.02.1978. Комедия.
Режиссер Андре Юнебель.
0,1 млн. зрителей.

5. Гороскоп (L'Horoscope). 1978.
1.30. Премьера: 21.06.1978. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
0,1 млн. зрителей.

6. Маленькая девочка в голубом бархате (La Petite Fille en velours bleu). 1978.
1.48. Премьера: 23.08.1978. Мелодрама.
Режиссер Алан Бриджес.
0,1 млн. зрителей.

7. Внутри монастыря (Intérieur d'un couvent / Interno di un convento). 1978.
1.35. Премьера: 28.06.1978. Эротическая мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,1 млн. зрителей.

8. Свидание с Анной (Les Rendez-vous d'Anna). 1978.
2,0. Премьера: 8.11.1978. Драма, комедия.
Режиссер Шанталь Акерман.
0,1 млн. зрителей.

9. Порядок и безопасность в мире (L'Ordre et la sécurité du monde). 1978.
1.45. Премьера: 09.1978. Драма, триллер.
Режиссер Клод Д'Анна.
0,05 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Гибель мадам Леман») – с августа 1980.

10. Коко, говорящая горилла (Koko, le gorille qui parle). 1978.
1.20. Премьера: 11.10.1978.
Режиссер Барбет Шрёдер.
0,04 млн. зрителей.
Народный роман (Romanzo popolare / Romances et confidences). 1974
11. Народный роман (Romanzo popolare / Romances et confidences). 1974.
1.42. Премьера: 1978. Драма.
Режиссер Марио Моничелли.
0,04 млн. зрителей. Прокат в Италии: 5,9 млн. зрителей. В СССР – с 11 октября 1976: 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.

12. Горный перевал (Passe montagne). 1978.
1.51. Премьера: 8.11.1978. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Франсуа Стевенен.
0,04 млн. зрителей.

13. Черепаха на спине (La tortue sur le dos). 1978.
1.50. Премьера: 1978. Комедия, драма.
Режиссер Люк Беро.
0,03 млн. зрителей.

14. Второе дыхание (Un second souffle). 1978.
1.35. Премьера: 13.09.1978. Мелодрама.
Режиссер Жерар Блен.
0,03 млн. зрителей.

15. Виоланта (Violanta). 1978.
1.35. Премьера: 22.03.1978. Фантастика.
Режиссер Даниэль Шмид.
0,03 млн. зрителей.

16. Баррикада на рассвете (La Barricade du point du jour). 1978.
1.50. Премьера: 12.11.1978. Драма.
Режиссер Рене Ришон.
0,02 млн. зрителей.

17. Бартлби (Bartleby). 1978
1.36. Премьера: 1.03.1978. Драма.
Режиссер Морис Роне.
7,6 тыс. зрителей.

Лидеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)

В 1979-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 16 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,6 млн. до 6,3 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1979 года был на редкость разнообразен, в нем, вопреки традициям прежних лет, преобладали не комедии, а драмы.
Как и в 1974-1975 и 1977-1978 годах, в 1979 году в десятку лидеров вошла картина для «взрослых». На сей раз это была лента «А как же нежность? Бордель!» Патрика Шульмана (третье место и 3,4 млн. зрителей). Остальные «смелые ленты» остались за бортом первой тридцатки кассовых лидеров…
На первом месте во французском кинопрокате 1979 года оказалась комедия Жана Жиро «Жандарм и инопланетяне» (6,3 млн. зрителей) с Луи де Фюнесом в главной роли. Потерпев в 1978 году сокрушительный кассовый провал с лишенной звезд первой величины комедией «Гороскоп», Жан Жиро не стал больше рисковать и удачно вернулся к своему «старому доброму» киносериалу о веселых похождениях жандарма…
После небольшого перерыва в десятку лидеров французского кинопроката снова вернулись фильмы с участием Жана-Поля Бельмондо и Алена Делона.
Бельмондо сыграл главную роль в остросюжетном фильме «Полицейский или бандит» (второе место во французском проката и 4 млн. зрителей). А Делон – в драме «Военврач» (девятое место в прокате и 1,7 млн. зрителей).
1979 год был весьма удачным для Ива Монтана: сразу два фильма (при этом далеких от развлекательности) с его участием вошли в десятку зрительских предпочтений французов («И… как Икар» и «Свет женщины»).
А вот картин с участием Пьера Ришара и группы «Шарло» в десятке прокатных лидеров на сей раз не было…
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката вошли фильмы признанных мастеров жанрового кино: Жана Жиро, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Патриса Леконта и др.
Отметим также, что в десятке лидеров оказался и мастерски поставленный фильм Романа Поланского «Тэсс» с Настасьей Кински в главной роли (пятое место в прокате и 1,9 млн. зрителей).
И хотя политический кинематограф занимал во французском кинопрокате 1979 года скромное место, он был представлен, например, сильным фильмом «И… как Икар» Анри Вернея.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1979 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Три из них вышли на экраны кинозалов СССР довольно оперативно – в 1981-1982 годах.
Комедия «Жандарм и инопланетяне» (первое место в кинопрокате Франции и 6,3 млн. зрителей – аналог 31 млн. зрителей в СССР) собрала в советском кинопрокате 35,3 млн. зрителей.
Фильм «Полицейский или бандит (второе место в кинопрокате Франции и 4 млн. зрителей – аналог 20 млн. зрителей в СССР) привлек в советских кинозалах еще большую аудиторию – 38,9 млн.
Данные посещаемости мелодрамы «Тэсс» в советском кинопрокате (пока?) недоступны, как, впрочем, и данные проката криминальной драмы «Война полиций» и комедии «Загорелые на лыжах», которые оказалась на советских экранах только в 1991 году…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1979 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных (по советским меркам) фильмов («А как же нежность? Бордель!»);
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов;
- неприемлемость закупок новых фильмов с участием Ива Монтана, осмелившегося резко критиковать СССР по поводу событий в Чехословакии 1968 года (а Монтан сыграл главные роли в фильмах «И… как Икар» и «Свет женщины»). Кстати, эта тенденциях сохранялась вплоть до эпохи «перестройки»...
Правда, в советский кинопрокат (в начале 1980-х) попали семь фильмов (во Франции они собрали от десяти тысяч до 0,9 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров французского кинопроката 1979 года: «Удар головой», «Говорите… мне интересно!», «Маленькая красивая деревня», «Собаки в городе», «Я научу вас любить жизнь», «Меланхолическая малышка» и «Шарль и Люси». В СССР эти картины также не стали чемпионами кассы…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских кинопроката 1979 года.

Список лидеров кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

Жандарм и инопланетяне (Le Gendarme et les extra-terrestres). 1978
1. Жандарм и инопланетяне (Le Gendarme et les extra-terrestres). 1978.
1.36. Премьера: 31.01.1979. Комедия.
Режиссер Жан Жиро.
6,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 февраля 1981: 35,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.

2. Полицейский или бандит (Flic ou Voyou). 1979.
1.47. Премьера: 28.03.1979. Детектив, комедия.
Режиссер Жорж Лотнер.
4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Кто есть кто») – с 16 января 1981: 38,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.

3. А как же нежность? Бордель! (Et la tendresse? Bordel!). 1979.
1.42. Премьера: 28.02.1979. Комедия для взрослых.
Режиссер Патрик Шульман.
3,4 млн. зрителей.

4. Уловка (La Dérobade). 1979.
1.51. Премьера: 17.10.1979. Драма.
Режиссер Даниэль Дюваль.
2,8 млн. зрителей.

5. Тэсс (Tess). 1979.
2.50. Премьера: 31.10.1979. Мелодрама.
Режиссер Роман Полански.
1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1982.

6. И… как Икар (I... comme Icare). 1979.
2,0. Премьера: 19.12.1979. Драма, триллер.
Режиссер Анри Верней.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 мая 1991.

7. Война полиций (La Guerre des polices). 1979.
1.30. Премьера: 14.11.1979. Криминальная драма.
Режиссер Робен Дэвис.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 февраля 1991.

8. Свет женщины (Clair de femme). 1979.
1.38. Премьера: 29.08.1979. Драма.
Режиссер Коста-Гаврас.
1,8 млн. зрителей.

9. Военврач (Le Toubib). 1979.
1.35. Премьера: 27.10.1979. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер.
1,7 млн. зрителей.
Загорелые на лыжах (Les Bronzés font du ski). 1979
10. Загорелые на лыжах (Les Bronzés font du ski). 1979.
1.30. Премьера: 22.11.1979. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 сентября 1991.

11. Время отпусков (Le temps des vacances). 1978.
1.35. Премьера: 24.01.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Виталь.
1,4 млн. зрителей.

12. Красный свитер (Le Pull-over rouge). 1979.
2,0. Премьера: 7.11.1979. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Драш.
1,4 млн. зрителей.

13. Порыв сирокко (Le Coup de sirocco). 1979.
1.42. Премьера: 18.04.1979. Драма.
Режиссер Александр Аркади.
1,4 млн. зрителей.

14. Смелей, бежим (Courage, fuyons). 1979.
1.40. Премьера: 17.10.1979. Комедия.
Режиссер Ив Робер.
1,2 млн. зрителей.

15. Шарло в изгнании (Les Charlots en délire). 1979.
1.30. Премьера: 24.10.1979. Комедия.
Режиссер Ален Басние.
1,1 млн. зрителей.

16. Я держу тебя, ты держишь меня за короткую бороду (Je te tiens, tu me tiens par la barbichette). 1979.
1.38. Премьера: 4.04.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Жан Янн.
1,1 млн. зрителей.

17. Дон Жуан (Don Giovanni). 1979.
2.56. Премьера: 6.11.1979. Драма, комедия, опера.
Режиссер Джозеф Лоузи.
1,0 млн. зрителей.

18. Гуляка / Кавалер (Le Cavaleur). 1978.
1.44. Премьера: 17.01.1979. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока.
1,0 млн. зрителей.

19. Лицо другого (La Gueule de l'autre). 1979.
1.40. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Пьер Черниа.
1,0 млн. зрителей.

20. Бригада Мондена: секта Марракеша (Brigade mondaine: la secte de marrakech). 1979.
1.30. Премьера: 1.08.1979. Криминальная драма.
Режиссер Эдди Маталон.
1,0 млн. зрителей.

21. Разгневанный мужчина (L'Homme en colère). 1979.
1.45. Премьера: 14.03.1979. Триллер.
Режиссер Клод Пиното.
0,9 млн. зрителей.

22. Удар головой (Coup de tête). 1979.
1.29. Премьера: 14.02.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Жак Анно.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1981.

23. Черная серия (Série noire). 1979.
1.51. Премьера: 25.04.1979. Криминальная драма.
Режиссер Ален Корно.
0,9 млн. зрителей.

24. Канавы рая (Les Égouts du paradis). 1979.
1.55. Премьера: 14.03.1979. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,8 млн. зрителей.

25. Холодные закуски (Buffet froid). 1979.
1.29. Премьера: 19.12.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Бертран Блие.
0,8 млн. зрителей.

26. Откровенность за откровенность (Confidences pour confidences). 1978.
1.50. Премьера: 3.01.1979. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Тома.
0,7 млн. зрителей.

27. Сестры Бронте (Les Soeurs Brontë). 1979.
1.55. Премьера: 9.05.1979. Драма.
Режиссер Андре Тешине.
0,7 млн. зрителей.

28. За нас двоих (À nous deux). 1979.
1.52. Премьера: 23.05.1979. Приключения, драма.
Режиссер Клод Лелуш.
0,7 млн. зрителей.

29. Говорите… мне интересно! (Cause toujours... tu m'intéresses!). 1979.
1.37. Премьера: 18.04.1979. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 августа 1980.

30. Глуп, но дисциплинирован (Bête, mais discipliné). 1979.
1.35. Премьера: 22.08.1979. Комедия.
Режиссер Клод Зиди.
0,7 млн. зрителей.

31. До свидания… до понедельника (Au revoir... à lundi). 1979.
1.57. Премьера: 22.08.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,7 млн. зрителей.

32. Школа окончена (L'École est finie). 1979.
1.37. Премьера: 10.10.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Оливье Нолен.
0,6 млн. зрителей.

33. Странная (La Drôlesse). 1979.
1.30. Премьера: 23.05.1979. Мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,6 млн. зрителей.

34. Дуэт на диване (Duos sur canapé). 1979.
1.25. Премьера: 7.11.1979. Комедия.
Режиссер Марк Камолетти.
0,6 млн. зрителей.

35. Мы приехали сюда, чтобы повеселиться (On est venu là pour s'éclater). 1979.
1.35. Премьера: 26.09.1979. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,5 млн. зрителей.

36. Лoра, или Летние тени (Laura ou les ombres de l'été). 1979.
1.35. Премьера: 28.11.1979. Эротическая мелодрама.
Режиссер Дэвид Хэмилтон.
0,5 млн. зрителей.

37. Маленькая красивая деревня (Un si joli village...). 1979.
1.56. Премьера: 28.02.1979. Криминальная драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1980.

38. Девушка-подросток (L'Adolescente). 1978.
1.34. Премьера: 24.01.1979. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жанна Моро.
0,4 млн. зрителей.

39. Ускользающая любовь (L'Amour en fuite). 1978.
1.34. Премьера: 24.01.1979. Мелодрама, комедия.
Режиссер Франсуа Трюффо.
0,4 млн. зрителей.

40. Ставок больше нет (Rien ne va plus). 1979.
1.40. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Мишель Рибе.
0,4 млн. зрителей.

41. Победитель (Le Gagnant). 1979.
1.26. Премьера: 28.11.1979. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,4 млн. зрителей.

42. Собаки / Собаки в городе (Les Chiens). 1979.
1.40. Премьера: 7.03.1979. Драма.
Режиссер Ален Жессуа.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Собаки в городе») с октября 1980.

43. Нежная корова (Tendrement Vache). 1979.
1.34. Комедия.
Режиссер Серж Пенар.
0,4 млн. зрителей.

44. Сначала стань бакалавром (Passe ton bac d'abord). 1979.
1.26. Премьера: 29.08.1979. Комедия.
Режиссер Морис Пиала.
0,3 млн. зрителей.

45. Закусить удила (Le Mors aux dents). 1979.
1.35. Премьера: 12.09.1979. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман.
0,3 млн. зрителей.

46. Взрослые дети / Они выросли, эти малыши (Ils sont grands, ces petits). 1979.
1.30. Премьера: 14.03.1979. Комедия.
Режиссер Жоэль Сантони.
0,3 млн. зрителей.

47. Мы будем худеть вместе (Nous maigrirons ensemble). 1979.
1.40. Премьера: 15.08.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Вокоре.
0,3 млн. зрителей.

48. Развод (Le Divorcement). 1979.
2,0. Премьера: 1979. Комедия.
Режиссер Пьер Бару.
0,3 млн. зрителей.

49. Дух семьи (L'Esprit de famille). 1979.
1.30. Премьера: 28.02.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Блан.
0,2 млн. зрителей.

50. Плачущая женщина (La Femme qui pleure). 1978.
1.32. Премьера: 10.01.1979. Мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.

51. Партнер (L'Associé). 1979.
1.34. Премьера: 22.08.1979. Комедия.
Режиссер Рене Генвиль.
0,2 млн. зрителей.

52. Инструктор по плаванию (Le Maitre-nageur). 1979.
1.30. Премьера: 28.03.1979. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Луи Трентиньян.
0,2 млн. зрителей.

53. Мартен и Леа (Martin et Léa). 1978.
1.30. Премьера: 31.01.1979. Мелодрама.
Режиссер Ален Кавалье.
0,2 млн. зрителей.

54. Фигурный бекон (La frisée aux lardons). 1978.
1.27. Премьера: 17.01.1979. Комедия.
Режиссер Ален Жаспар.
0,2 млн. зрителей.

55. Шумовые помехи (Tapage nocturne). 1979.
1.34. Премьера: 26.09.1979. Мелодрама.
Режиссер Катрин Брейа.
0,2 млн. зрителей.

Аутсайдеры кинопроката Франции 1979 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)

В 1979 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров, включая «фильмы для взрослых». Например, в аутсайдерах оказалась вторая подряд работа Валериана Боровчика. На сей раз – «Героини зла»…
В советский кинопрокат из всего списка прокатных неудачников на сей раз попали (в первой половине 1980-х) три фильма: «Я научу вас любить жизнь» («Я заставлю вас любить жизнь»), «Меланхолическая малышка», «Шарль и Люси». Как и во Франции в СССР эти, по большому счету, средние по художественным качествам картины, заметным успехом не пользовались…

1. Я так давно тебя люблю (Il y a longtemps que je t'aime). 1979.
1.33. Премьера: 19.09.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
0,1 млн. зрителей.

2. В самом конце скамейки (Au bout du bout du banc). 1979.
1.40. Премьера: 6.06.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Петер Кассовиц.
0,1 млн. зрителей.

3. Персеваль Галльский (Perceval le Gallois). 1978.
2.20. Премьера: 7.02.1979. Драма.
Режиссер Эрик Ромер.
0,1 млн. зрителей.

4. Героини зла (Les Héroïnes du mal). 1979.
1.49. Премьера: 7.03.1979. Эротическая мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,1 млн. зрителей.

5. Возвращение к возлюбленной (Retour à la bien-aimée). 1979.
1.40. Премьера: 2.05.1979. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Франсуа Адам.
0,1 млн. зрителей.

6. Послушай, посмотри… (Écoute voir...). 1978.
2.04. Премьера: 7.03.1979. Детектив, триллер.
Режиссер Хьюго Сантьяго.
0,1 млн. зрителей.

7. Ловушка для глупцов (Le Piège à cons). 1979.
1.30. Премьера: 17.10.1979. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки.
0,1 млн. зрителей.

8. Но где же Орникар (Mais où et donc Ornicar). 1979.
1.50. Премьера: 28.02.1979. Драма.
Режиссер Бертран ванн Эфентер.
0,1 млн. зрителей.

9. Телом к сердцу (Corps à coeur). 1979.
2.01. Премьера: 4.07.1979. Мелодрама.
Режиссер Поль Веккиали.
0,06 млн. зрителей.

10. Бобо Жакко (Bobo Jacco). 1979.
1.30. Премьера: 7.11.1979.
Режиссер Вальтер Баль.
0,06 млн. зрителей.

11. Пока, парни (Ciao, les mecs). 1979.
1.40. Премьера: 27.06.1979. Комедия.
Режиссер Серджо Гобби.
0,05 млн. зрителей.

12. Крепкие объятия (Gros Calin). 1979.
1.35. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Равсон.
0,05 млн. зрителей.

13. Усыновление (L'Adoption). 1978.
1.29. Премьера: 10.01.1979. Драма.
Режиссер Марк Грюнебаум.
0,05 млн. зрителей.

14. Зоопарк Зеро (Zoo Zero). 1979.
1.41. Премьера: 9.05.1979. Фантастика.
Режиссер Ален Флейшер.
0,04 млн. зрителей.

15. Позволь мне мечтать (Laisse-moi rêver). 1979.
1.30. Премьера: 09.1979. Криминальная комедия.
Режиссер Робер Менегоз.
0,04 млн. зрителей.

16. Солдатики на прогулке (Les bidasses en vadrouille). 1979.
1.35. Премьера: 14.02.1979. Комедия.
Режиссер Критиан Каза.
0,03 млн. зрителей.

17. Морозоустойчивые (Les givrés). 1979.
1.30. Премьера: 28.03.1979.
Режиссер Ален Жаспар.
0,03 млн. зрителей.

18. Мессидор (Messidor). 1979.
2.03. Премьера: 14.03.1979. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,03 млн. зрителей.

19. Безмолвный город (La ville des silences). 1979.
1.40. Премьера: 14.11.1979. Детектив.
Режиссер Жан Марбёф.
0,03 млн. зрителей.

20. Новое поколение (New Generation). 1979.
1.35. Премьера: 21.02.1979. Мюзикл.
Режиссер Жан-Пьер Лоу Легофф.
0,03 млн. зрителей.

21. Балкон в лесу (Un balcon en forêt). 1979.
2.42. Премьера: 28.02.1979. Драма.
Режиссер Мишель Митрани.
0,03 млн. зрителей.

22. Это безумие... но мы начинаем (C'est dingue.. mais on y va). 1978.
1.35. Премьера: 10.01.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,03 млн. зрителей.

23. Я научу вас любить жизнь / Я заставлю вас любить жизнь (Je vous ferai aimer la vie). 1978.
1.35. Премьера: 31.01.1979.
Режиссер Серж Корбер.
0,03 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 января 1982.

24. Эсгибиционизм-79 (Exhibition 79). 1979.
1.30. Премьера: 11.07.1979.
Режиссер Жан-Франсуа Дави.
0,03 млн. зрителей.

25. Полуденные демоны (Démons de midi). 1979.
1.43. Премьера: 28.11.1979. Драма.
Режиссер Кристиан Пориль.
0,03 млн. зрителей.

26. Прекрасные манеры (Les belles manières). 1979.
1.26. Премьера: 25.04.1979. Мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Гиге.
0,02 млн. зрителей.

27. Счастливые лагеря отдыха (Les joyeuses colonies de vacances). 1979.
1.35. Премьера: 12.12.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,02 млн. зрителей.

28. Улица Пье-де-Грю (Rue du Pied de Grue). 1979.
1.40. Премьера: 7.11.1979. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Жак Гран-Жуан.
0,02 млн. зрителей.

29. Маленькие беглецы (Les Petites Fugues). 1978.
2.11. Премьера: 27.01.1979. Комедия, драма.
Режиссер Ив Ерсен.
0,02 млн. зрителей.

30. У героев не мерзнут уши (Les héros n'ont pas froid aux oreilles). 1978.
1.30. Премьера: 18.01.1979. Комедия.
Режиссер Шарль Неме.
0,02 млн. зрителей.

31. Черный барашек (Le mouton noir). 1979.
1.37. Премьера: 26.09.1979. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Москардо.
0,02 млн. зрителей.

32. Пако Непогрешимый (Paco l'infaillible). 1979.
1.25. Премьера: 3.10.1979. Комедия.
Режиссер Дидье Одепен.
0,02 млн. зрителей.

33. Гипотеза похищенной картины (L'Hypothèse du tableau volé). 1979.
1.06. Премьера: 4.04.1979. Драма.
Режиссер Рауль Руис.
0,01 млн. зрителей.

34. Меланхолическая малышка (Melancoly Baby). 1979.
1.41. Премьера: 29.08.1979. Мелодрама.
Режиссер Кларис Габю.
0,01 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 февраля 1982.

35. Прекратите грести, вы падаете в пропасть! (Arrête de ramer, t'attaques la falaise!). 1979.
1.15. Премьера: 19.12.1979. Комедия.
Режиссер Мишель Капюто.
3,3 тыс. зрителей.

36. Шарль и Люси (Charles et Lucie). 1979.
1.35. Премьера – 1979. Комедия.
Режиссёр Нелли Каплан.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с января 1984 года.

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