Кто без греха: в чем секрет популярности советской эпопеи «Вечный зов»

Среди богатого наследия советского телевизионного кино не так много фильмов, сохранивших зрительский интерес. Один из таких редких примеров — киноэпопея «Вечный зов», созданная успешным режиссёрским тандемом Усков — Краснопольский по одноимённому роману Анатолия Иванова. Два цикла фильмов были созданы в течение десятилетия с 1973 по 1983 годы. Первая часть была удостоена Государственных премий СССР и РСФСР. И сегодня, спустя 50 лет, картина неизменно собирает стабильную долю во время телепоказов и многомиллионные просмотры на видеохостингах и в онлайн-кинотеатрах. В чём секрет устойчивой популярности и востребованности фильма широкой аудиторией, несмотря на устаревшую стилистику и богатство предложений на современном рынке сериалов? Попробуем в этом разобраться.
Выход первого фильма, состоящего из 12-ти серий, на экраны в июне 1976-го года произвёл настоящую сенсацию. Публика, «разогретая» предыдущим хитом Валерия Ускова и Владимира Краснопольского «Тени исчезают в полдень
», также экранизирующим деревенскую прозу Анатолия Иванова, прильнула к экранам от Чукотки до Калининграда. Страсти, бушующие где-то в Шантарском районе Сибири, оказались близки и понятны зрителям огромной многонациональной страны. Сам Иванов характеризовал суть своего романа так: «"Вечный зов" — книга о переустройстве нашего общества, о трудной борьбе народа за социальную справедливость, за человеческое счастье и достоинство
». Лента охватывает большой сложный исторический период ХХ века, пропуская его через призму жизни одной семьи. На судьбы героев коренным образом влияют политические процессы — революции, войны, репрессии, обнажая их сущности и характеры. Возможно, именно в этом кроется секрет успеха картины. Ведь каждый из персонажей проходит сложный путь, совершая либо подвиг, либо предательство.
Опытные авторы, зная, что ядром телевизионной аудитории, как правило, являются женщины, особое внимание уделили романтическим перипетиям и богатому развитию мужских персонажей. Тут и первая любовь, не ржавеющая десятилетиями, и шанс на искупление смертных грехов, и хитросплетения любовных треугольников. Ваня любит Аню, Аня любит Федю, Федя живёт с Аней, но любит Анфису, Анфиса живёт с Кирьяном, но бегает в Феде. А Кирьян настолько влюблён в Анфису, что ради неё готов по наводке Феди уничтожить Ваню. Да и на втором плане страсти кипят — влиятельный сотрудник НКВД Яков Алейников (Владлен Бирюков
) принялся ухаживать за вчерашней выпускницей средней школы Верой (Елена Драпеко
), готовой ради него пожертвовать невинностью до свадьбы. Для пуританского общества 70-х столь живые взаимоотношения, приперченные классовой борьбой и стираемые исключительно кровью, выглядели почти диссидентством. Но, как было положено, «заблудившиеся» герои в конце концов возвращались на путь исправления. Так НКВДэшник Алейников, отказывался от юной возлюбленной и отправлялся добровольцем на фронт, где героически погибал. Анфиса (Тамара Сёмина
), много лет изменявшая мужу, во время войны осознавала свою трагическую ошибку и благоговейно выхаживала искалеченного на фронте супруга Кирьяна (Андрей Мартынов
). Вполне очевидно, что в современном обществе, зачастую пренебрегающем условностями брака, большинству гораздо ближе простые человеческие отношения в рамках традиционного уклада, нежели витиеватые пассажи актрис, психологов и бизнесменов, заполняющих пространство нынешних сериалов.
Безусловным фактором успеха ленты является беспроигрышный сюжет, в основе которого хрестоматийная схема русской сказки: «Было у отца три сына» и младший, разумеется, Иван. Ещё не зная всех нюансов истории, зритель априори попадает в хорошо знакомую и понятную ему парадигму, автоматически солидаризируясь с героями фильма. Братья Савельевы — это своеобразная модель общества, где каждый из персонажей представляет определённую социальную группу и узнаваемый психотип. Старший из братьев Антон (Валерий Хлевинский
) — отважный малый, революционер-подпольщик, несгибаемый царскими тюрьмами, настоящий большевик, сделавший карьеру на коммунистических стройках, герой, погибший во имя спасения жизни людей. Зритель с лёгкостью прощает ему мелко-уголовную юность (также, как весь советский народ предпочитал не вспоминать о том, что «великий вождь» начинал свою политическую карьеру с грабежей), ибо неуёмная энергия деревенского парня, попавшего в омут городских соблазнов, вовремя была направлена на благое дело старшими товарищами. Да и кто не без греха... Бесстрашный борец за правое дело, Антон в итоге становится неким нравственным ориентиром, что весьма привлекательно для наблюдателя, как бы внутренне получающего вместе с Антоном шанс исправить ошибки молодости и прожить честную жизнь.
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Средний брат Фёдор (Вадим Спиридонов
) — фигура с точки зрения драматургии самая интересная, как образ человека, терзаемого сомнениями и неоднозначностью переживаемых событий. В отличие от Антона, который единожды покончив с сомнительным прошлым уверенно встал на путь строительства коммунизма, Фёдор на разных этапах жизни придерживается различных политических доктрин. Начав свой осознанный жизненный путь в покорном услужении помещику Кафтанову (Ефим Копелян
), вследствие революционных изменений в обществе Фёдор подаётся в партизанский отряд, где сражается за власть Советов. Однако, позже испытывает разочарование в тех идеалах, которые отстаивал, рискуя жизнью и, попав в плен во время Второй Мировой войны, возвращается на путь услужения, на сей раз — фашистским офицерам. Потеряв в какой-то момент цель жизни, Фёдор погибает от рук собственного брата, навсегда оставшись в памяти близких людей предателем. Однако, Спиридонову удалось создать образ не отъявленного негодяя, но заблудившегося человека, нуждающегося в понимании и сочувствии. Именно такой тип характера сегодня является особенно резонансным и дает нам право видеть в Фёдоре товарища по несчастью.
Младший Иван (Николай Иванов
) — любимец интеллигенции. Исповедующий гуманистические принципы, Иван стоически переносит тюрьмы и лагеря, сохраняя в себе свет и элементарную человеческую порядочность. Став свидетелем позора Анны (Ада Роговцева
), отданной собственным отцом на поругание солдату, Иван, невзирая на несправедливые нападки брата, сохранил её тайну, проявляя неизменную заботу по отношению к возлюбленной юности. Поступая по совести в любой ситуации, Иван способен и на решительный поступок — вынужденное убийство брата он принимает как миссию, тем не менее, кармически расплачиваясь за это потерей жены. Стойкий по отношению к любым испытаниям жизни, Иван не ищет справедливости, он сам пытается быть справедливым. И именно он в конечном счёте выходит на первый план как герой, сохранивший внутренний стержень и веру в добро, несмотря на все тяготы и лишения. Глядя на Савельева-младшего, мы невольно ощущаем себя защищёнными, веря в то, что и ему в трудную минуту вот такой же Иван протянет руку и вытащит из трясины.
Говоря о фильме, невозможно обойти тему войны и связанных с нею лишений. Картина начинается с возвращения Демьяна Инютина (Николай Михеев
) в родную деревню после русско-японской войны. Потеряв на фронте ногу, Демьян на коленях вымаливает должность управляющего у Михаила Кафтанова. В Великую отечественную сын его Кирьян теряет обе ноги, говоря об этом как о семейном роке, а Иван Савельев — руку. Для молодых ребят, возвращавшихся в 80-е годы из Афганистана, чаяния героев фильма были близки и понятны, так же как понятны они сегодняшним фронтовикам, возвращающимся домой искалеченными. Фронтовая хроника фильма, затрагивающая годы Великой Отечественной войны, вызывает оторопь. Ожесточённые бои под Курском, взятие Купянска и Изюма — сводки советского информбюро звучат в картине как программы сегодняшних новостей. Глядя на героев картины, совершающих порою непростой выбор, зрители невольно будут отождествлять себя со страной, с историей и её трагическими страницами. Конечно, сегодня сериал «Вечный зов» может быть востребован далеко не всеми сегментами аудитории, но в полной мере той её частью, которая солидаризирует себя с событиями, происходящими на территории, некогда называвшейся СССР.
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«Вечный зов»
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