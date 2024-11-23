«Мне интересно писать сочинения, где не все лежит на поверхности»: 90 лет Альфреду Шнитке

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50 лет не срок для понятных героев и исторических рифм?

Кто без греха: в чем секрет популярности советской эпопеи «Вечный зов»

28 сентября

Черно-белый синьор, которого любила жизнь и преследовали мифы: к 100-летию Марчелло Мастроянни

Он разрушил все возможные стереотипы о ремесле и амплуа любовников с интеллектуалами