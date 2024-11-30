Народный интеллигент: 90 лет со дня рождения Вячеслава Невинного

30 ноября исполняется 90 лет со дня рождения Народного артиста СССР Вячеслава Невинного. Характерная внешность и темперамент помогли ему стать самобытным актёром театра, а в кино сделали королём второго плана. Сегодня мы вспомним наиболее знаковые работы в богатейшей фильмографии артиста, пусть даже некоторые роли составляли лишь эпизод, но именно они, спустя годы, становились визитной карточкой ленты.
Можно безошибочно предугадать, что 13 января 2025 года хотя бы на одном из телеканалов будет показана двухсерийная лента Наума Ардашникова
и Олега Ефремова
«Старый Новый год», созданная по одноимённой пьесе Михаила Рощина
. Феерическому телефильму, спустя 45 лет не утратившему свою актуальность и блеск, предшествовала успешная постановка Олега Ефремова во МХАТе в 1973-м году. Спустя несколько лет, практически весь актёрский ансамбль перекочевал со сцены в павильон, где Невинный и Калягин
, двигаясь навстречу друг другу, вели свои линии к совместному финалу. Семья интеллигентов Полуорловых, возглавляемая персонажем Александра Калягина и семья рабочих Себейкиных, под предводительством Вячеслава Невинного, заселяются в новые квартиры в недавно отстроенном доме. Новоселье выпадает на празднование Старого Нового года. Именно эта ночь станет откровением для глав семейств принадлежащих к разным социальным кругам, показав, что не так уж они далеки друг от друга как кажется на первый взгляд — по факту всем хочется тепла и нормального человеческого счастья.
Смотреть онлайн
Фильм «Старый Новый год»
Острая сатира на общество потребления призвана была стать разоблачительной карикатурой на обывателя периода застоя, гоняющегося за финскими пуховиками, чешскими стенками и мечтающего накопить на «Жигули». Однако, именно Невинный, возвысивший своего Петра Себейкина на уровень высокой драмы, резко меняет в середине фильма праздничную залихватскую интонацию на трагическую, обнажая ранимую душу, на первый взгляд, непробиваемого работяги, которого не понимает жена, унижает тёща и даже любимую дочь не интересует внутренний духовный поиск отца. В этой работе Невинный показал широчайшую амплитуду актёрских инструментов, от фирменного весёлого смешка нараспашку, широкой улыбки и пролетарского юморка, до камерного полушёпота и слёзной исповеди героя, в котором зритель неизменно видит себя, свою жизнь, проживаемую в пустоте, в суете, в отсутствие настоящих эмоций, чувств, впечатлений.
Экранизация трёх рассказов Михаила Зощенко «Не может быть!» в постановке Леонида Гайдая
— работа весьма показательная для Невинного, где Вячеслав Михайлович предстаёт на экране настоящим «комедийным животным». В этом пиршестве советского юмора периода нэпа Невинному досталась роль в первой новелле «Преступление и наказание». Образ ушлого торговца пивом, сработавшего на опережение, по-быстрому распродавшего всё имущество сестры пока муж, получивший повестку, отправился на беседу с компетентными органами, вышла у Невинного лёгкой и узнаваемой. А песня в его исполнении «Губит людей не пиво, губит людей вода» стала настоящим образцом актёрского исполнения музыкального материала — вставной номер Невинный блистательно использует как плацдарм для драматургии, придавая каждой строчке шутливого бурлеска значение и суть. В итоге, многие зрители запомнили картину именно по этой песне, ставшей чуть ли не популярнее самой картины.
Смотреть онлайн
Фильм «Не может быть!»
Выдающуюся роль создал Вячеслав Невинный в картине Эльдара Рязанова
«Гараж». Когда гениальный автор Эмиль Брагинский
писал сценарий «Гаража», вряд ли он мог предположить, что фильм станет не только слепком СССР 70-х-начала 80-х годов, по которому можно будет изучать историю, но и вечным, почти что гоголевским рассказом о жизни человека. В богатейшей галерее образов Вячеславу Невинному досталась роль Карпухина — завистливого конформиста, человека «из большинства». Вячеслав Михайлович воплотил на экране образ безпринципного современника, чутко улавливающего дуновение воздуха, обладающего целым спектром интонаций, предназначенных для разных людей из разных страт. Вот он высокомерно и грубо разговаривает с аспиранткой и тут же подобострастно заискивает перед профессором. Именно Карпухин в исполнении Невинного пережил всех остальных персонажей картины. И сегодня зритель видит в нём современника, вынужденного приспосабливаться к обстоятельствам.
Смотреть онлайн
Фильм «Гараж»
Мастер эпизода
На сломе эпох появилась неровная картина стареющего Эльдара Рязанова «Небеса обетованные
». Аляповатая лента казалась тогда постперестроечным плакатом. Однако, спустя годы, фильм обрёл новое звучание и спустя тридцать с лишним лет зазвучал свежей струной. Вячеслав Невинный сыграл в картине очень маленькую роль. Однако, фильм запомнился зрителю фразой героя Невинного: «Президент, Вы — мямля!
». Мастер нюансов, Вячеслав Михайлович тонкой кисточкой воплотил на экране роль простого русского мужика, который, напившись, готов выгнать из дома соседа-еврея, но, при наступлении беды, медвежьей хваткой выламывает дверь, чтобы освободить маленького Соломона из тюрьмы.
Ярчайший эпизод сыграл Вячеслав Невинный в культовой ленте Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля
». Удивительно, вся роль слесаря сконцентрировалась в несколько реплик в одной сцене, однако весь текст роли Невинного ушёл в народ: «Поглядим, послушаем, пощупаем, понюхаем, отоприте гараж, а где машина-то?
». Точность нюансировки, узнаваемость персонажа обозначила для зрителя в роли Невинного маркер «свой». Многие роли Невинного стали любимы пубикой именно потому, что каждый узнавал в его героях себя, своих соседей и родных.
Смотреть онлайн
Фильм «Небеса обетованные»
В начале 90-х актёр и режиссёр Сергей Юрский
ставит на сцене МХАТа спектакль «Игроки ХХI» по пьесе Николая Гоголя «Игроки». Сюжет из ХIХ века был перенесён в современность — этот приём вызвал тогда бурю эмоций и абсолютный восторг у театралов, ломившихся на спектакль. Невинный исполнил в постановке роль Кругеля. Сочетая в себе хитрость мошенника и простоту ребёнка, Невинный придал шайке ушлых катал непосредственность и обаяние. На реплике Кругеля «От НЕВИННЫХ удовольствий никогда не отказывался
», зал неизменно разражался хохотом и овацией. Потому что Невинный её так подавал. Публика радовалась игре слов, а Вячеслав Невинный прокладывал мостик между литературой ХIХ-го века и жизнью современников, умело тасуя колоду в своих руках. Благодаря тому, что спектакль был снят на плёнку и неоднократно показан по ТВ, об этой роли Невинного узнала широкая публика. А роль Кругеля стала одной из самых популярных и любимых зрителем работ артиста.
Кот и не только
Наверняка многие узнают Невинного по голосу в культовых советских мультфильмах «Возвращение блудного попугая
», где Вячеслав Михайлович озвучил толстого кота с репликой «Таити, Таити, не были мы ни в какой Таити — нас и здесь не плохо кормят
», и «Ёжик в тумане
», где персонаж Невинного — Медвежонок-прагматик появляется как спасательный круг для Ёжика-романтика, заплутавшего в мутной полуреальности. Уникальная харизма Невинного, сочетающая в себе земную твердь и способность подняться над собой, и определила его уникальный вклад в развитие отечественной кинематографии, а сам актёр остался в памяти народной как «наш», «свой», «настоящий».
обсуждение >>