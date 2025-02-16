Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть III

Данный справочник посвящен французскому кинопрокату, его лидерам и аутсайдерам. Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кино/медиакритиков, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа и кинопроката.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая
.
Текст данного справочника частично написан при поддержке Государственной стипендии Министерства культуры Российской Федерации (2024 года).
Fedorov A. Leaders and outsiders of the French film distribution (among French films): 1945-2023. Moscow: SM "Information for All", 2024. 858 p.
This handbook is devoted to French film distribution, its leaders and outsiders. The handbook is intended for university professors, students, graduate students, researchers, film/media critics, journalists, as well as for the circle of readers who are interested in the problems of cinematography and film distribution.
Reviewers: Prof. Dr. Marina Tselykh, Prof. Dr. Anastasia Levitskaya
.
© А.В. Федоров, Alexander Fedorov, 2024.
Введение
Какие французские игровые фильмы пользовались популярностью в кинопрокате Франции? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Цифры кинопосещаемости французских фильмов во французском кинопрокате взяты из киностатистических данных следующих источников: JP’s Box-Office
и Sens crititique.
Основные цифры кинопосещаемости французских фильмов в советском кинопрокате взяты из киностатистических данных Госкино СССР (ДСП), РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009) и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина, Сергея Лаврова, журналиста Владимира Ергакова и французского киноведа Жоэля Шапрона (Joël Chapron) за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате.
Я благодарю также РГАЛИ, киноведа Евгения Нефёдова, профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко и Ангелину Рогальскую за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Данная книга продолжает серию монографий и справочников, опубликованных нами ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей
. М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений
. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция.
М.: ОД «Информация для всех», 2023 (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Американские и европейские фильмы в советском кинопрокате: данные посещаемости.
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 144 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости советских фильмов: 1950-1990.
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 66 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Статистические данные посещаемости польских фильмов в советском кинопрокате (1960-е – 1980-е годы).
М.: ОД «Информация для всех», 2023. 28 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В., Левицкая А.А., Горбаткова О.И. Эволюция теоретических киноведческих концепций в журнале «Искусство кино» (1931-2021)
. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 378 с. (pdf в свободном доступе)
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Французское кино в кинотеатрах СССР
Число французских фильмов, снимавшихся ежегодно, порой существенно отличалось.
С 1945 по 1950 год оно колебалось в диапазоне от 28 до 79 лент. В 1950-х – от 70 до 133. В 1960-х – от 117 до 154. В 1970-х – от 127 до 326. В 1990-х – от 108 до 150. С 2001 по 2010 год – от 172 до 203. В 2010-х – от 206 до 240 (Жанкола, 1985: 22; Savary, 2020: 17).
При этом французский киновед Жан-Пьер Жанкола отмечал, что необычный всплеск производства французских фильмов в конце 1970-х был связан с тем, что (в отсутствие массового распространения видеомагнитофонов) на экраны хлынул поток дешевых эротических лент, коих в 1978 году, например, было снято 157 (Жанкола, 1985: 22).
Порог рентабельности французских фильмов в кинопрокате зависит от многих факторов. Так французский киновед Ж.-П. Жанкола
писал, что во Франции 1970-х коммерчески вполне успешным считался фильм, сумевший собрать в кинопрокате примерно 170 тыс. – 200 тыс. зрителей и выше. При этом, разумеется, речь шла о том, что 200 тыс. зрителей собрал камерный, малобюджетный фильм, а не грандиозный по затратам боевик, для которого, к примеру, даже миллион зрителей может считаться коммерческим провалом.
первой десятке чемпионов французского кинопроката за всю историю кино Франции находятся фильмы, собравшие от 10,3 млн. зрителей до 20,5 млн. зрителей. А чтобы попасть в первую сотню лидеров французского кинопроката картине, нужно было преодолеть порог в 5 млн. зрителей.
С учетом того, что население СССР было примерно в пять раз больше населения Франции, 5 млн. зрителей во французском кинопрокате соответствовало 25 млн. зрителей в прокате советском, что весьма впечатляет, т.к. за всю историю кинопроката СССР советских фильмов, собравших более 25 млн. зрителей, было около 430 (из более семи тысяч советских полнометражных игровых кинолент, шедших в кинозалах).
Что же касается показателя лидера французского кинопроката, собравшего 20,5 млн. зрителей, то он аналогичен ста миллионам советских зрителей или 40 млн. зрителей в России.
Лидеры кинопроката Франции 1980 года (среди французских фильмов)
В 1980-м году планку в 1 млн. зрителей сумел преодолеть только 18 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,3 млн. до 4,4 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1980 года, в отличие от 1979 года, снова вернулся к тотальной доминанте комедий.
Как и в 1974-1975 и 1977-1979 годах, в 1980 году в десятку лидеров вошла картина для «взрослых». На сей раз это была комедия с ЛГБТ-тематикой «Клетка для безумцев-2» Эдуара Молинаро (пятое место и три миллиона зрителей). Остальные «смелые ленты» остались за бортом сорока кассовых лидеров…
На первое место во французском кинопрокате 1980 года вышла комедия Клода Пиното «Бум» (4,4 млн. зрителей) с Софи Марсо в главной «подростковой» роли. Тогда еще, наверное, никто не мог предположить, что этой симпатичной девчонке предстоит блестящая карьера одной из ведущих французских кинозвезд 1980-х – 1990-х годов.
Фильму Клода Пиното, активно поддержанной детской и подростковой аудиторией, удалось оттеснить на второе и третье места сразу две комедии корифея кассы Клода Зиди «Придурки на каникулах» (4 млн. зрителей) и «Инспектор-разиня» (3,7 млн. зрителей).
После довольно длительного отсутствия в «золотую десятку» зрительских предпочтений вернулся Франсуа Трюффо. На сей раз с одним из лучших своих фильмов – драмой «Последнее метро» (четвертое место по результатам проката и 3,4 млн. зрителей).
В десятке кинохитов французского проката 1980 года оказались также комедии «Марионетка» («Игра в четыре руки») с Жаном-Полем Бельмондо (шестое место и 2,9 млн. зрителей), «Укол зонтиком» с Пьером Ришаром (седьмое место и 2,4 млн. зрителей) и «Скупой» с Луи де Фюнесом (восьмое место и 2,4 млн. зрителей).
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката вошли фильмы признанных мастеров жанрового кино: Клода Зиди, Эдуара Молинаро, Жоржа Лотнера, Жерара Ури, Жана Жиро и др.
Авторские фильмы Алена Рене, Жана-Люка Годара, Мишеля Девиля и некоторых других мастеров оказались по итогам проката 1980 года в диапазоне посещаемости от 0,6 млн. до 1,4 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Колюш, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В 1980 году довольно резко обозначилось падение популярности группы «Шарло»: если в 1970-х комедии с их участием довольно часто оказывались в первой десятке лидеров, то в 1980 комедия «Шарло против Дракулы» оказалась всего лишь на 33-м месте (собрав аудиторию в полмиллиона зрителей).
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1980 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Четыре из них вышли на экраны кинозалов СССР довольно оперативно – в 1981-1982 годах.
Комедия «Инспектор-разиня» собрала во Франции аудиторию в 3,7 млн. зрителей. В СССР (разумеется, с учетом разницы населения двух стран) она была более популярной: 25,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Еще больший успех в СССР имела комедия «Марионетка». Во Франции ее аудитория составила 2,9 млн. зрителей, а в советском кинопрокате (под названием «Игра в четыре руки») – 31,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Аналогичная история была и с комедией «Укол зонтиком»: 2,4 млн. зрителей во Франции и 28,4 млн. зрителей в СССР.
Данные по посещаемости в СССР комедии с Луи де Фюнесом «Скупой» и комедии «Бум» (она вышла на экраны советских кинотеатров с большим опозданием – в 1991 году), увы, (пока?) недоступны…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1980 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- традиционное исключение из кандидатов на закупку слишком фривольных (по советским меркам) фильмов («Клетка для безумцев-2»);
- финансовые резоны, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, именно по этим причинам комедия «Бум» была куплена в СССР только в начале 1990-х. Правда, закупке «Последнего метро» помимо дороговизны могла помешать также еврейская тема, которая вплоть до перестроечных времен в Госкино СССР, мягко говоря, не приветствовалась).
Правда, в советский кинопрокат (в основном – в начале 1980-х) попали еще 11 фильмов из репертуара французского кинопроката 1980 года (во Франции они собрали от 0,1 до 2,2 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Троих надо убрать», «Украли бедро Юпитера» («Сюрприз Афродиты»), «Мой американский дядюшка», «Орел или решка», «Смерть в прямом эфире» («Преступный репортаж»), «Неделя отпуска», «Атлантик сити», «Христос остановился в Эболи», «Наследство» («Вторая жена»), «Все звезды» и «Семь дней в январе».
Разумеется, самым кассовым из них (и во Франции, где он занял 11-е место и собрал 2,2 млн. зрителей, и в СССР, где эта картина привлекла к экранам кинозалов 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации) стал детектив Жака Дере «Троих надо убрать» с Аленом Делоном в главной роли.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 16 картин из репертуара французских кинопроката 1980 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1980 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Бум (La Boum). 1980.
1.50. Премьера: 17.12.1980. Комедия.
Режиссер Клод Пиното
.
4,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1991
.
2. Придурки (Les Sous-doués). 1980.
1.32. Премьера: 30.04.1980. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
4,0 млн. зрителей.
3. Инспектор-разиня (Inspecteur la Bavure). 1980.
1.40. Премьера: 3.12.1980. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 ноября 1982: 25,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Последнее метро (Le Dernier Métro). 1980.
2.11. Премьера: 17.09.1980. Драма.
Режиссер Франсуа Трюффо
.
3,4 млн. зрителей.
5. Клетка для безумцев-2 (La Cage aux folles II). 1980.
1.41. Премьера: 10.12.1980. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
3,0 млн. зрителей.
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Жорж Лотнер
6. Марионетка (Le Guignolo). 1980.
1.48. Премьера: 26.03.1980. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Игра в четыре руки») – с 31 августа 1981: 31,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Укол зонтиком (Le Coup du parapluie). 1980.
1.38. Премьера: 8.10.1980. Комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1982: 28,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Скупой (L'Avare). 1980.
2.05. Премьера: 5.03.1980. Комедия.
Режиссеры: Луи де Фюнес
и Жан Жиро
.
2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1982
.
9. Банкирша (La Banquière). 1980.
2.11. Премьера: 27.08.1980. Комедия, драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
2,4 млн. зрителей.
10. Король и птица (Le Roi et l'Oiseau). 1980.
1.23. Премьера: 19.03.1980. Сказка.
Режиссер Поль Гримо
.
2,3 млн. зрителей.
11. Троих надо убрать (Trois hommes à abattre). 1980.
1.37. Премьера: 31.10.1980. Детектив, триллер.
Режиссер Жак Дере
.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 августа 1982: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Это не я, это он (C'est pas moi, c'est lui). 1979.
1.34. Премьера: 23.01.1980. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар
.
2,2 млн. зрителей.
13. Женщина-полицейский (La Femme flic). 1979.
1.43. Премьера: 9.01.1980. Криминальная драма, триллер.
Режиссер Ив Буассе
.
1,8 млн. зрителей.
14. Украли бедро Юпитера (On a volé la cuisse de Jupiter). 1980.
1.42. Премьера: 6.02.1980. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока
.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Сюрприз Афродиты») – с июля 1987.
15. Нежные кузины (Tendres Cousines). 1980.
1.30. Премьера: 19.11.1980. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Дэвид Хэмилтон.
1,4 млн. зрителей.
16. Мой американский дядюшка (Mon oncle d'Amérique). 1980.
2.05. Премьера: 21.05.1980. Комедия, драма.
Режиссер Ален Рене
.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 5 августа 1983
.
17. Я вас люблю (Je vous aime). 1980.
1.42. Премьера: 17.12.1980. Мелодрама, комедия.
Режиссер Клод Берри
.
1,3 млн. зрителей.
18. Орел или решка (Pile ou face). 1980.
1.45. Премьера: 30.08.1980. Криминальная драма.
Режиссер Робер Энрико
.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 ноября 1983
.
19. Я хочу перерыва!!! (Je vais craquer!!!). 1980.
1.45. Премьера: 23 avril 1980. Комедия.
Режиссер Франсуа Летерье
.
1,0 млн. зрителей.
20. Плохой сын (Un mauvais fils). 1980.
1.50. Премьера: 15.10.1980. Драма.
Режиссер Клод Соте
.
1,0 млн. зрителей.
21. Смерть в прямом эфире (La Mort en direct). 1979.
2.08. Премьера: 23.01.1980. Драма, фантастика.
Режиссер Бертран Тавернье
.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Преступный репортаж») – с июля 1982.
22. Неделя отпуска (Une semaine de vacances). 1980.
1.39. Премьера: 2.06.1980. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 26 февраля 1982
.
23. Лулу (Loulou). 1980.
1.50. Премьера: 3.09.1980. Мелодрама.
Режиссер Морис Пиала.
0,9 млн. зрителей.
24. Верните мне мою кожу… (Rendez-moi ma peau…) 1980.
1.25. Премьера: 5.11.1980. Фантастическая комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
0,8 млн. зрителей.
25. Не волнуйтесь, это лечится (T'inquiète pas, ça se soigne). 1980
1.30. Премьера: 22 octobre 1980. Комедия.
Режиссер Эдди Маталон.
0,8 млн. зрителей.
26. Недостающее звено (Le Chaînon manquant). 1980.
1.35. Премьера: 21.05.1980. Приключения.
Режиссер Пиша.
0,7 млн. зрителей.
27. Спасайте, кто может (жизнь) (Sauve qui peut (la vie). 1980.
1.27. Премьера: 15.10.1980. Драма.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,6 млн. зрителей.
28. Но чем я провинился перед Богом, что у меня есть жена, которая пьет в кафе с мужчинами? (Mais qu'est-ce que j'ai fait au Bon Dieu pour avoir une femme qui boit dans les cafés avec les hommes?). 1980.
1.30. Премьера: 6.08.1980. Комедия.
Режиссер Жан Сен-Амон.
0,6 млн. зрителей.
29. Бригада Мондена: Вуду на Карибах (Brigade Mondaine: Vaudou aux Caraïbes).
1.37. Премьера: 23.07.1980. Приключения.
Режиссер Филип Моние.
0,6 млн. зрителей.
30. Легион наступает на Кольвези (La Légion saute sur Kolwezi). 1979.
1.36. Премьера: 9.01.1980. Драма.
Режиссер Рауль Кутар
.
0,6 млн. зрителей.
31. Нежное путешествие (Le Voyage en douce). 1979.
1.38. Премьера: 4.01.1980. Мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,6 млн. зрителей.
32. Девушки (Girls). 1980.
1.35. Премьера: 7.05.1980. Мелодрама.
Режиссер Жюст Жакен
.
0,6 млн. зрителей.
33. Шарло против Дракулы (Les Charlots contre Dracula). 1980.
1.25. Премьера: 17.12.1980. Фантастическая комедия.
Режиссеры: Жан-Пьер Десанья и Жан-Пьер Вернь
.
0,5 млн. зрителей.
34. Борсалини (Les Borsalini). 1980.
1.29. Премьера: 20.02.1980. Комедия.
Режиссер Мишель Нерваль.
0,5 млн. зрителей.
35. Оседлав гордыню (Le Cheval d'orgueil). 1980.
2,0. Премьера: 17.09.1980. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,5 млн. зрителей.
36. Дорогой незнакомец (Chère inconnue). 1980.
1.36. Премьера: 9.04.1980. Драма.
Режиссер Моше Мизраи.
0,5 млн. зрителей.
37. Священные жандармы (Sacrés Gendarmes). 1980.
1.39. Премьера: 26.03.1980. Комедия.
Режиссер Бернар Лонуа.
0,5 млн. зрителей.
38. Коктейль Молотова (Cocktail Molotov). 1980.
1.28. Премьера: 6.02.1980. Комедия, драма.
Режиссер Диан Кюрис
.
0,5 млн. зрителей.
39. Возврат силой (Retour en force). 1979.
1.34. Премьера: 30.01.1980. Криминальная комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
0,5 млн. зрителей.
40. Бар с телефоном (Le Bar du téléphone). 1980.
1.33. Премьера: 27.08.1980. Криминальная драма.
Режиссер Клод Барруа.
0,4 млн. зрителей.
41. Атлантик сити (Atlantic City). 1980
.
1.45. Премьера: 3.09.1980. Драма.
Режиссер Луи Маль
.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 марта 1990
.
42. Перевернутое сердце (Le Coeur à l'envers). 1980.
1.28. Премьера: 10.10.1980.
Режиссер Франк Апредери.
0,4 млн. зрителей.
43. Христос остановился в Эболи (Cristo si è fermato a Eboli / Le Christ s'est arrêté à Eboli). 1978.
2.30. Премьера: 07.05.1980. Драма.
Режиссёр Франческо Рози
.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1981
.
44. Антураж (L'Entourloupe). 1980.
1.30. Премьера: 9.04.1980. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
0,3 млн. зрителей.
45. Улица, ночь (Extérieur, nuit). 1980.
1.50. Премьера: 10.09.1980. Мелодрама.
Режиссер Жак Браль.
0,3 млн. зрителей.
46. Наследство (Les Héritières / Örökség). 1980.
1.40. Премьера: 11.06.1980. Драма.
Режиссер Марта Месарош
.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Вторая жена») – с 1 марта 1982.
47. Бивень (Tusk). 1980.
1.59. Премьера: 1980. Драма.
Режиссер Алехандро Ходоровски
.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1980 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1980 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 36 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров, включая «фильмы для взрослых».
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров на сей раз попали (в первой половине 1980-х) два фильма: музкомедия «Все звезды» и политическая драма «Семь дней в январе».
1. Все зависит от девушек (Tout dépend des filles). 1980.
1.34. Премьера: 13.02.1980. Комедия.
Режиссер Пьер Фабр.
0,15 млн. зрителей.
2. Извращенные сказки (Contes pervers). 1980.
1.30. Премьера: 25.06.1980. Мелодрама для очень взрослых.
Режиссеры: Режин Дефорже, Мишель Лемуань
и Мауро Ивальди.
0,14 млн. зрителей.
3. Хотите ли вы ребенка от Нобеля? (Voulez-vous un bébé Nobel?). 1980.
1.27. Премьера: 19.11.1980. Фантастическая комедия.
Режиссер Робер Пуре.
0,14 млн. зрителей.
4. Бунтовщик (Le Rebelle). 1980.
1.45. Премьера: 12.11.1980. Драма.
Режиссер Жерар Блен
.
0,13 млн. зрителей.
5. Ненависть (Haine). 1979.
1.30. Премьера: 9.01.1980. Драма, триллер.
Режиссер Доминик Гуль.
0,13 млн. зрителей.
6. Итак… счастлив? (Alors... heureux?). 1979.
1.32. Премьера: 9.01.1980. Комедия.
Режиссер Клод Барруа.
0,1 млн. зрителей.
7. Замечательный день (Une merveilleuse journée). 1980.
1.35. Премьера: 12.11.1980. Комедия.
Режиссер Клод Виталь.
0,1 млн. зрителей.
8. Банда Рекса (La bande du Rex). 1980.
1.40. Премьера: 30.04.1980. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Анри Мёние.
0,1 млн. зрителей.
9. Женщина-ребенок (La Femme enfant). 1980
.
1.40. Премьера: 24.09.1980. Драма.
Режиссер Рафаэль Бийетду.
0,1 млн. зрителей.
10. Глаз учителя (L'oeil du maître). 1980.
1.35. Премьера: 20.02.1980. Комедия.
Режиссер Стефан Кюр.
0,1 млн. зрителей.
11. Чарли Браво (Charlie Bravo). 1980.
1.34. Премьера: 16.07.1980. Драма.
Режиссер Клод Бернар-Обер.
0,1 млн. зрителей.
12. Все звезды (Tous Vedettes). 1979.
2,0. Премьера: 16.01.1980. Музкомедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
0,1 млн. зрителей. В СССР – с мая 1982
.
13. Сорванцы (Les turlupins). 1980.
1.35. Премьера: 27.02.1980. Комедия, мелодрама.
Режиссер Бернар Ревон.
0,1 млн. зрителей.
14. Моя дорогая (Ma chérie). 1980.
1.27. Премьера: 13.02.1980. Комедия, мелодрама.
Режиссер Шарлот Дюбрей.
0,1 млн. зрителей.
15. Это еще далеко до Америки? (C'est encore loin l'Amérique?). 1979.
1.40. Премьера: 9.01.1980.
Режиссер Роже Гожжио.
0,05 млн. зрителей.
16. Русалочка (La petite sirène). 1980.
1.45. Премьера: 20.08.1980. Драма.
Режиссер Роже Андриё.
0,05 млн. зрителей.
17. Аморальная (L'Immorale). 1980.
1.20. Премьера: 1980. Эротическая мелодрама.
Режиссер Клод Мило.
0,05 млн. зрителей.
18. Возвращение в Марсель (Retour à Marseille). 1980.
1.57. Премьера: 10.09.1980. Комедия, драма.
Режиссер Рене Аллио
.
0,04 млн. зрителей.
19. Антрацит (Anthracite). 1980.
1.30. Премьера: 08.1980. Драма.
Режиссер Эдуар Ниерман.
0,04 млн. зрителей.
20. Следы гигантов (L'Empreinte des géants). 1980.
2.20. Премьера: 5.03.1980. Драма.
Режиссер Робер Энрико
.
0,04 млн. зрителей.
21. Пять процентов риска (5% de risque). 1980.
1.40. Премьера: 2.07.1980. Криминальная драма.
Режиссер Жан Пуртале.
0,04 млн. зрителей.
22. Общественный телефон (Téléphone Public). 1980.
1.40. Премьера: 11.06.1980. Музкомедия.
Режиссер Жан-Мари Перье.
0,03 млн. зрителей.
23. Первое путешествие (Premier voyage). 1980.
1.30. Премьера: 19.03.1980. Комедия, драма.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,02 млн. зрителей.
24. Ищите ошибку (Cherchez l'erreur). 1980.
1.32. Премьера: 22.10.1980. Комедия.
Режиссер Серж Корбер
.
0,02 млн. зрителей.
25. Некоторые новости (Certaines Nouvelles). 1980.
1.37. Премьера: 12.03.1980. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Давила.
0,02 млн. зрителей.
26. Родригес в стране мергеса (Rodriguez au pays des merguez). 1980.
1.27. Премьера: 6.02.1980. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
0,02 млн. зрителей.
27. Напротив солнца (Le Soleil en face). 1979.
1.35. Премьера: 16.01.1980. Драма.
Режиссер Пьер Каст.
0,02 млн. зрителей.
28. Тяжесть на сердце (Ras le coeur). 1980.
1.43. Премьера: 19.03.1980. Драма.
Режиссер Даниэль Кола.
0,01 млн. зрителей.
29. Полноценная женщина (La Femme intégrale). 1980.
1.40. Премьера: 30.07.1980.
Режиссер Клодин Гильмен.
0,01 млн. зрителей.
30. Два льва на солнце (Deux lions au soleil). 1980.
1.50. Премьера: 29.10.1980.
Режиссер Клод Фаральдо
.
0,01 млн. зрителей.
31. Занудная любовь (Un Amour d'emmerdeuse). 1980.
1.30. Комедия.
Режиссер Ален Вандерколь.
6,7 тыс. зрителей.
32. Ночь смерти (La Nuit de la mort). 1980.
1.31. Премьера: 22.10.1980. Фантастика.
Режиссер Рафаэль Дельпар.
5,2 тыс. зрителей.
33. Бастьен, Бастьена (Bastien Bastienne). 1979.
1.45. Премьера: 16.01.1980. Драма.
Режиссер Мишель Андриё.
5,1 тыс. зрителей.
34. Фернан (Fernand). 1980.
1.30. Премьера: 27.02.1980. Комедия.
Режиссер Рене Фере
.
4,6 тыс. зрителей.
35. Даже детям приходится несладко (Même les mômes ont du vague à l'âme). 1980.
1.36. Премьера: 04.1980. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Луи Даниэль.
1,1 тыс. зрителей.
36. Семь дней в январе (Siete días de enero / Les Sept jours en janvier). 1979.
3.0. Премьера: 1980. Драма.
Режиссёр Хуан-Антонио Бардем
.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с октября 1981
.
Лидеры кинопроката Франции 1981 года (среди французских фильмов)
В 1981-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 22 французских фильма, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,2 млн. до 7,1 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1981 года был довольно разнообразен: комедии, драмы, приключения…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1981 в десятку лидеров не вошла ни одна эротическая лента (хотя в целом во французском кинопрокате фильмов подобного рода было ещё немало).
На первое место во французском кинопрокате 1981 года вышла комедия Франсиса Вебера «Козочка» («Приманка») (7,1 млн. зрителей) с дуэтом Пьера Ришара и Жерара Депардье.
Этой комедии удалось оттеснить на второе место фильм одного из корифея кассы Жоржа Лотнера «Профессионал» с Жаном-Полем Бельмондо (5,2 млн. зрителей).
На третье место по посещаемости вышла приключенческая лента Жан-Жака Анно «Война за огонь» (4,9 млн. зрителей).
После довольно длительного отсутствия в «золотую десятку» зрительских предпочтений вернулся Клод Лелуш. На сей раз с одним из лучших своих фильмов – масштабной крупнобюджетной драмой «Одни и другие» (четвертое место по результатам проката и 3,2 млн. зрителей).
В десятке лидеров снова оказался фильм с Аленом Делоном (на сей раз он был и режиссером фильма) «За шкуру полицейского» (восьмое место в прокате и 2,4 млн. зрителей).
В десятку кинохитов французского проката 1981 года попали также комедии «Школьный учитель» с Колюшем (пятое место и 3,1 млн. зрителей), «Суп из капусты» с Луи де Фюнесом (шестое место и 3,1 млн. зрителей) и «Приходи ко мне, я живу у подруги» (седьмое место и 2,8 млн. зрителей).
В итоге в десятку лидеров французского кинопроката вошли в основном фильмы признанных мастеров жанрового кино: Жоржа Лотнера, Клода Лелуша, Жана Жиро, Патриса Леконта и др.
В целом массовый французский прокат в 1981 году продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Пьер Ришар, Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Колюш, Роми Шнайдер, Ив Монтан, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1981 года в советский кинопрокат попали только три фильма.
Комедия «Козочка» вышла в СССР под названием «Невезучие» в декабре 1983 года и за год демонстрации сумела собрать 31,4 млн. зрителей (ее посещаемость во Франции с учетом разницы населения двух стран была аналогичной).
В том же 1983 году в советский кинопрокат вышла и «Дива» (девятое место во французском кинопрокате и 2,3 млн. зрителей).
А вот «Профессионал» появился на советских экранах с запозданием почти на десять лет – в декабре 1990-го года… К сожалению, данные о его посещаемости в советском кинопрокате недоступны…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1981 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, это касалось фильмов «Войны за огонь», «Суп из капусты», «За шкуру полицейского» и др.).
- традиционное исключение из кандидатов на закупку фильмов с неприемлемой для советской идеологии трактовки русской и советской тематики и, соответственно, русских и советских персонажей («Одни и другие» Клода Лелуша).
Правда, в советский кинопрокат попали еще 15 фильмов из репертуара французского кинопроката 1981 года (во Франции они собрали от десяти тысяч до 2,1 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Проделки Скапена», «Выбор оружия», «Соседка», «Нужно убить Биргит Хаас», «Обнаженная любовь», «Грязное дело», «Три брата», «Черная мантия для убийцы», «Мужское дело», «Подлинная история дамы с камелиями», «Провинциалка», «Жизнь продолжается», «Асфальт», «Осиное гнездо» и «Наша дочь».
Наибольший резонанс из них вызвала в СССР мелодрама Франсуа Трюффо «Соседка». Она вышла на экраны кинозалов в 1986 году и собрала 13,1 млн. зрителей за первый год демонстрации (во Франции ее прокатный успех был гораздо скромнее – 1,1 млн. зрителей).
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 18 картин из репертуара французских кинопроката 1981 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1981 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Козочка / Приманка (La Chèvre). 1981.
1.30. Премьера: 9.12.1981. Комедия.
Режиссер Франсис Вебер
.
7,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 декабря 1983 (под названием «Невезучие»): 31,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Жан-Поль Бельмондо
2. Профессионал (Le Professionnel). 1981.
1.48. Премьера: 21.10.1981. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лотнер
.
5,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1990
.
3. Война за огонь (La Guerre du feu). 1981.
1.40. Премьера: 16.12.1981. Приключения.
Режиссер Жан-Жак Анно
.
4,9 млн. зрителей.
4. Одни и другие / Болеро (Les Uns et les Autres / Bolero). 1981.
3.04. Премьера: 27.05.1981. Драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
3,2 млн. зрителей.
5. Школьный учитель (Le Maître d'école). 1981.
1.35. Премьера: 28.10.1981. Комедия.
Режиссер Клод Берри
.
3,1 млн. зрителей.
6. Суп из капусты (La Soupe aux choux). 1981.
1.38. Премьера: 2.12.1981. Комедия, фантастика.
Режиссер Жан Жиро
.
3,1 млн. зрителей.
7. Приходи ко мне, я живу у подруги (Viens chez moi, j'habite chez une copine). 1980.
1.25. Премьера: 28.01.1981. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
2,8 млн. зрителей.
8. За шкуру полицейского (Pour la peau d'un flic). 1981.
1.45. Премьера: 9.09.1981. Боевик.
Режиссер Ален Делон
.
2,4 млн. зрителей.
9. Дива (Diva). 1981.
1.57. Премьера: 11.03.1981. Драма.
Режиссер Жан-Жак Бейнекс
.
2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 февраля 1983
.
10. Переворот (Coup de torchon). 1981.
2.08. Премьера: 4.11.1981. Комедия, драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
2,2 млн. зрителей.
11. Под предварительным следствием (Garde à vue). 1981.
1.27. Премьера: 23.09.1981. Драма.
Режиссер Клод Миллер
.
2,1 млн. зрителей.
12. Проделки Скапена (Les Fourberies de Scapin). 1980.
1.50. Премьера: 7.01.1981. Комедия.
Режиссер Роже Кожжио
.
2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 9 марта 1984
.
13. Помолчи, когда говоришь! (Tais-toi quand tu parles!). 1981.
1.29. Премьера: 2.09.1981. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
2,0 млн. зрителей.
14. Мужчины предпочитают толстушек (Les hommes préfèrent les grosses). 1981.
1.26. Премьера: 19.08.1981. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
1,9 млн. зрителей.
15. Король глупцов (Le Roi des cons). 1981.
1.37. Премьера: 17.02.1981. Комедия.
Режиссер Клод Конфорте
.
1,9 млн. зрителей.
16. Выбор оружия (Le Choix des armes). 1981.
2.15. Премьера: 19.08.1981. Криминальная драма.
Режиссер Ален Корно
.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 июня 1991
.
17. Мальвиль (Malevil). 1981
2,0. Премьера: 13.05.1981. Драма, фантастика.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
1,4 млн. зрителей.
18. Школа трескается (Le bahut va craquer). 1981.
Премьера: 6.05.1981. Комедия.
Режиссер Мишель Нерваль.
1,4 млн. зрителей.
19. Отчим (Beau-Père). 1981.
2.03. Премьера: 16.09.1981. Мелодрама, комедия.
Режиссер Бертран Блие
.
1,2 млн. зрителей.
20. Любовник леди Чаттерлей (L'Amant de Lady Chatterley / Lady Chatterley's Lover). 1981
1.44. Премьера: 29.06.1981. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жюст Жакен
.
1,1 млн. зрителей.
21. Соседка (La Femme d'à côté). 1981.
1.46. Премьера: 30.09.1981. Мелодрама.
Режиссер Франсуа Трюффо
.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1986: 13,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Радость жизни (Croque la vie). 1981.
1.45. Премьера: 18.11.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
1,1 млн. зрителей.
23. Одаренная первая компания (Les Surdoués de la première compagnie). 1981.
1.30. Премьера: 4.02.1981. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
1,0 млн. зрителей.
24. Нужно убить Биргит Хаас (Il faut tuer Birgit Haas). 1981.
1.45. Премьера: 2.09.1981. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «История Биргет Хаас») – с 31 августа 1984.
25. Обнаженная любовь (L'Amour nu). 1981.
1.37. Премьера: 7.10.1981. Мелодрама.
Режиссер Янник Беллон
.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 января 1989
.
26. Грязное дело (Une sale affaire). 1980.
1.35. Премьера: 25.02.1981. Криминальная драма.
Режиссер Ален Бонно.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Жертва коррупции») – с февраля 1983.
27. Подписано Фюраксом (Signé Furax). 1981.
1.30. Премьера: 1.04.1981. Комедия.
Режиссер Марк Сименон
.
0,9 млн. зрителей.
28. Нефть! Нефть! (Pétrole! Pétrole!). 1981.
1.25. Премьера: 24.06.1981. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,8 млн. зрителей.
29. Солдатики на больших маневрах (Les bidasses aux grandes manoeuvres). 1981.
1.30. Комедия.
Режиссер Рафаэль Дельпар.
0,8 млн. зрителей.
30. Девушки из Гренобля (Les Filles de Grenoble). 1981.
1.28. Премьера: 25.11.1981. Криминальная драма.
Режиссер Жоэль Ле Муане.
0,7 млн. зрителей.
31. Разумно ли это (Est-ce bien raisonnable!). 1981.
1.49. Премьера: 25.03.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,7 млн. зрителей.
32. Возьмите и укажите (Prends ta rolls et va pointer). 1981.
1.30. Премьера: 12.08.1981.
Режиссер Ришар Балдуччи
.
0,7 млн. зрителей.
33. Странное дело (Une étrange affaire). 1981.
1.45. Премьера: 23.12.1981. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,7 млн. зрителей.
34. Три брата (Tre fratelli / Trois frères). 1980.
1.45. Премьера: 13.05.1981. Драма.
Режиссер Франческо Рози
.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1991
.
35. Снег (Neige). 1981.
1.30. Премьера: 20.05.1981. Драма.
Режиссеры: Жюльет Берто
и Жан-Анри Роже
.
0,6 млн. зрителей.
36. Психотерапевт (Psy). 1981.
1.32. Премьера: 4.02.1981. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока
.
0,6 млн. зрителей.
37. Черная мантия для убийцы (Une robe noire pour un tueur). 1980.
1.45. Премьера: 14.01.1981. Криминальная драма.
Режиссер Жозе Джованни.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1983
.
38. Глубокие воды (Eaux profondes). 1981.
1.34. Премьера: 16.12.1981. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,6 млн. зрителей.
39. Осторожно, ляп! (Fais gaffe à la gaffe!). 1981.
1.25. Премьера: 1.04.1981. Комедия.
Режиссер Поль Бужена.
0,6 млн. зрителей.
40. Мы не ангелы, женщины тем более (On n'est pas des anges elles non plus). 1981.
1.50. Премьера: 1.04.1981. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
0,6 млн. зрителей.
41. Вперед, сыны Отечества! (Allons z'enfants). 1981.
1.58. Премьера: 4.03.1981. Драма.
Режиссер Ив Буассе
.
0,6 млн. зрителей.
42. Мадам Клод – 2 (Madame Claude 2). 1981.
1.40. Премьера: 26.08.1981. Эротическая мелодрама.
Режиссер Франсуа Миме.
0,6 млн. зрителей.
43. Одержимость (Possession). 1981.
2.04. Премьера: 27.05.1981. Драма, фильм ужасов.
Режиссер Анджей Жулавски
.
0,5 млн. зрителей.
44. Мужское дело (Une affaire d'hommes). 1981.
1.40. Премьера: 10.11.1981. Криминальная драма.
Режиссер Николя Рибовски.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 5 декабря 1983
.
45. В будущем году, если все будет хорошо (L'Année prochaine si tout va bien). 1981.
1.35. Премьера: 5.08.1981. Комедия.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
0,5 млн. зрителей.
46. Клевые бабы (Les Babas cool). 1981.
1.30. Премьера: 16.12.1981. Комедия.
Режиссер Франсуа Летерье
.
0,5 млн. зрителей.
47. Отель «Америк» (Hôtel des Amériques). 1981.
1.30. Премьера: 2.12.1981. Мелодрама.
Режиссер Андре Тешине
.
0,5 млн. зрителей.
48. Сан-Антонио – это то, что нужно (San-Antonio ne pense qu'à ça). 1981.
1.30. Премьера: 20.05.1981. Комедийный детектив.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,4 млн. зрителей.
49. Клара и шикарные типы (Clara et les Chics Types). 1980.
1.40. Премьера: 14.01.1981. Комедия, драма.
Режиссер Жан Монне.
0,4 млн. зрителей.
50. Подлинная история дамы с камелиями (La storia vera della signora dalle camelie/ La dame aux camélias). 1980.
1.55. Премьера: 11.03.1981. Мелодрама.
Режиссёр Мауро Болоньини
.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 июля 1987
.
51. Провинциалка (La Provinciale). 1980.
1.50. Премьера: 21.01.1981. Драма.
Режиссер Клод Горетта
.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 февраля 1984
.
52. Красная тень (L'Ombre rouge). 1981.
1.52. Премьера: 28.10.1981. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Луи Комолли
.
0,3 млн. зрителей.
53. Аллувильский дуб (Le Chêne d'Allouville). 1981.
1.33. Премьера: 18.03.1981. Комедия.
Режиссер Серж Пенар.
0,3 млн. зрителей.
54. Те, которых мы не имели (Celles qu'on n'a pas eues). 1981.
1.46. Премьера: 25.02.1981. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома
.
0,3 млн. зрителей.
55. Реванш (La Revanche). 1981.
1.38. Премьера: 1981. Криминальная комедия.
Режиссер Пьер Лари.
0,3 млн. зрителей.
56. На самый юг (Plein sud). 1981.
1.30. Премьера: 29.04.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Люк Беро.
0,3 млн. зрителей.
57. Волчья пасть (La gueule du loup). 1981.
1.35. Премьера: 10.11.1981. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Левиан.
0,3 млн. зрителей.
58. Крылья голубки (Les Ailes de la colombe). 1981.
1.32. Премьера: 6.05.1981. Мелодрама.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,3 млн. зрителей.
59. Верни мне ключ! (Rends-moi la clé!). 1981.
1.30. Премьера: 8.04.1981. Комедия.
Режиссер Жерар Пирес.
0,3 млн. зрителей.
60. Проделки Софи (Les Malheurs de Sophie). 1981.
1.27. Премьера: 1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Бриали
.
0,2 млн. зрителей.
61. Убийца, который проходит (Un assassin qui passe). 1981.
1.45. Премьера: 8.04.1981. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Веаней.
0,2 млн. зрителей.
62. Почему бы не мы? (Pourquoi pas nous?). 1981.
1.25. Премьера: 3.06.1981. Комедия.
Режиссер Мишель Берни.
0,2 млн. зрителей.
63. Странное путешествие (Un étrange voyage). 1981.
1.39. Премьера: 4.02.1981. Драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,2 млн. зрителей.
64. Блудная дочь (La fille prodigue). 1981.
1.35. Премьера: 25.03.1981. Драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1981 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1981 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 17 фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров, включая «фильмы для взрослых».
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров на сей раз попали четыре картины: «Жизнь продолжается», «Асфальт», «Осиное гнездо» и «Наша дочь». Заметного успеха в СССР эти ленты тоже не имели…
1. Жизнь продолжается (La vie continue). 1981.
1.33. Премьера: 22.09.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Моше Мизрахи
.
0,16 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 октября 1989
.
2. Асфальт (Asphalte). 1980.
1.37. Премьера: 7.01.1981. Драма.
Режиссер Дени Амар.
0,14 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Километры риска») – с января 1983.
3. Жена авиатора (La Femme de l'aviateur). 1981.
1.46. Премьера: 4.03.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,1 млн. зрителей.
4. Слишком сильная любовь (L'Amour trop fort). 1981.
1.32. Премьера: 15.04.1981. Мелодрама.
Режиссер Даниэль Дюваль
.
0,1 млн. зрителей.
5. Распутная история любви (Putain d'histoire d'amour). 1981.
1.40. Премьера: 23.09.1981. Мелодрама.
Режиссер Жиль Беа
.
0,1 млн. зрителей.
6. Хрупкий мужчина (L'Homme fragile). 1981.
1.25. Премьера: 22.04.1981. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клер Клузо.
0,1 млн. зрителей.
7. Красивые загорелые блондинки (Belles, blondes et bronzées). 1981.
1.30. Премьера: 23.09.1981. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,1 млн. зрителей.
8. Женщина-объект (La Femme-Objet). 1980.
1.12. Премьера: 7.01.1981. Эротическая фантастика.
Режиссер Клод Мюло.
0,05 млн. зрителей.
9. История Адриена (Histoire d'Adrien). 1980.
1.35. Премьера: 14.01.1981. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Дени.
0,05 млн. зрителей.
10. Блоха и частная собственность (La Puce et le privé). 1981.
1.55. Премьера: 11.03.1981. Криминальная комедия.
Режиссер Роже Ке.
0,04 млн. зрителей.
11. День рассветает, и начинается ерунда (Le jour se lève et les conneries commencent). 1981.
1.30. Премьера: 12.08.1981. Комедия.
Режиссер Клод Мюло.
0,02 млн. зрителей.
12. Кошки романтичны (Les matous sont romantiques). 1981.
1.36. Премьера: 21.10.1981. Комедия.
Режиссер Сота.
0,02 млн. зрителей.
13. Хьюстон, Техас (Houston Texas). 1981.
1.40. Премьера: 18.02.1981.
Режиссер Франсуа Рейшненбах.
0,02 млн. зрителей.
14. Азартная (La Flambeuse). 1981.
1.35. Премьера: 13.05.1981. Драма.
Режиссер Рашель Вейнбер.
0,02 млн. зрителей.
15. Осиное гнездо (Le Guêpiot). 1981.
1.30. Премьера: 17.06.1981. Драма.
Режиссер Жозеф Пилисси.
8,5 тыс. зрителей. Прокат в СССР – с мая 1983
.
16. Короткие замыкания (Court circuits). 1981.
1.35. Премьера: 11.02.1981. Криминальная драма.
Режиссер Патрик Грандпере.
7,2 тыс. зрителей.
17. Наша дочь (Notre fille). 1980.
Премьера: 1981. Драма.
Режиссёр Даниэль Камва
.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с февраля 1986
Лидеры кинопроката Франции 1982 года (среди французских фильмов)
В 1982-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 26 французских фильма, это было заметно меньше показателей 1950-х, но в целом сопоставимо с 1960-ми годами…
Ведущим жанром первой десятки лидеров французского кинопроката 1982 года была комедия.
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,2 млн. до 5,4 млн. зрителей.
В 1982 году трагически ушли из жизни две звезды французского киноискусства: Роми Шнайдер (23.09.1938 – 29.05.1982) и Патрик Девер (29.01.1947 – 16.07.1982).
При этом кинопрокат 1982 года стал последним кассовым триумфом короля смеха – Луи де Фюнеса (1914-1983), который скончался 27 января 1983 года…
Комедия с Луи де Фюнесом «Жандарм и жандармочки» Жана Жиро во французском кинопрокате 1982 года оказалась на третьем месте по кассовым сборам: 4,2 млн. зрителей.
После смерти Луи де Фюнеса главными комиками французского кино стали Пьер Ришар и Колюш (1944-1986). Правда, дальнейшая жизнь Колюша оказалась короткой: 19 июня 1986 года он врезался на своем мотоцикле в грузовик и погиб…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1982 в десятку лидеров не вошла ни картина для «взрослых» (хотя в целом во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало).
На первое место во французском кинопрокате 1982 года вышла комедия Жерара Ури «Ас из асов» с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли (5,4 млн. зрителей).
На втором месте была комедия Жан Янна, пародирующая «пеплумы»: «Без четверти два до Рождества Христова» (4,6 млн. зрителей).
«Пошли в народ» и новые похождения комедийных персонажей Клода Зиди в фильме «Недоумки на каникулах»: седьмое место в прокате и 3,6 млн. зрителей.
Высокий результат посещаемости показал и сиквел суперпопулярного «Бума» с Софи Марсо. «Бум-2» Клода Пиното был пятым по результатам проката во Франции (его посмотрели 4,1 млн. зрителей).
В десятку прокатных лидеров попали также криминальная драма Боба Свейма «Стукач» и очередная экранизация романа «Отверженные», на сей раз в режиссуре Робера Оссейна и с Лино Вентурой в главной роли…
В «золотую десятку» лидеров французского кинопроката 1982 года вошли в основном фильмы признанных мастеров жанрового кино: Жерар Ури, Жана Жиро, Клода Пиното, Клода Зиди и др.
Авторские фильмы Клода Шаброля, Джозефа Лоузи, Жана-Люка Годара и Эрика Ромера сумели собрать от 0,2 млн. до 0,4 млн. зрителей…
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Луи де Фюнес, Жан-Поль Бельмондо, Ив Монтан, Ален Делон, Лино Вентура, Жерар Депардье, Колюш, Анни Жирардо, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1982 года в советский кинопрокат попали только два фильма.
«Бум-2» вышел в СССР с большим опозданием (в 1991 году), а «Отверженные» довольно оперативно – с декабря 1984-го…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1982 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, это касалось фильмов «Ас из асов», «Жандарм и жандармочки» и др.).
- действовавший до пика «перестройки» запрет на покупку новых фильмов с участием «идеологически чуждого» Ива Монтана (он сыграл главную роль в фильме «Всё пылает, всё горит»).
Правда, в советский кинопрокат попали еще восемь фильмов из репертуара французского кинопроката 1982 года (во Франции они собрали от 0,2 до 1,5 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров.
«Тысяча миллиардов долларов», «Возвращение Мартина Герра», «Мещанин во дворянстве» и «Сезон мира в Париже» оказались на экранах кинозалов СССР в 1983-1984 годах. А вот «Шок», «Ночь Варенны», «Комната в городе» и «Подарок» вышли в советский прокат лишь в 1990-1991.
При этом довольно фривольный «Подарок» Мишеля Ланга, скорее всего, если бы не случилась поздняя, фактически отменившая цензуру перестройка, на экранах СССР не появился бы никогда…
Итак, в советский кинопрокат в разные годы вышли 10 картин из французского репертуара 1982 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1982 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Ас из асов (L'As des as). 1982.
1.40. Премьера: 27.10.1982. Комедия, приключения.
Режиссер Жерар Ури
.
5,4 млн. зрителей.
2. Без четверти два до Рождества Христова (Deux heures moins le quart avant Jésus-Christ). 1982.
1.37. Премьера: 6.10.1982. Комедия, пеплум.
Режиссер Жан Янн
.
4,6 млн. зрителей.
3. Жандарм и жандармочки (Le Gendarme et les gendarmettes). 1982.
1.35. Премьера: 6.10.1982. Комедия.
Режиссер Жан Жиро
.
4,2 млн. зрителей.
4. Стукач (La Balance). 1982.
1.42. Премьера: 10.11.1982. Криминальная драма.
Режиссер Боб Свейм.
4,2 млн. зрителей.
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5. Бум-2 (La Boum 2). 1982.
1.49. Премьера: 8.12.1982. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Пиното
.
4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с мая 1991
.
6. Отверженные (Les Misérables). 1982.
3.40. Премьера: 20.10.1982. Драма.
Режиссер Робер Оссейн
.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 декабря 1984.
7. Недоумки на каникулах (Les Sous-doués en vacances). 1982.
1.35. Премьера: 10.03.1982. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
3,6 млн. зрителей.
8. Выглядит лучше, чем я (Plus beau que moi tu meurs). 1982.
1.45. Премьера: 10.11.1982. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
3,3 млн. зрителей.
9. Всё пылает, всё горит (Tout feu tout flamme). 1981.
1.47. Премьера: 13.01.1982. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Поль Раппно
.
2,3 млн. зрителей.
10. Большое извинение (Le Grand Pardon). 1981.
2.10. Премьера: 27.01.1982. Криминальная комедия.
Режиссер Александр Аркади.
2,2 млн. зрителей.
11. Прохожая из Сан-Суси (La Passante du Sans-Souci). 1982.
1.55. Премьера: 14.04.1982. Драма.
Режиссер Жак Руффио и Жак Кирснер.
2,0 млн. зрителей.
12. Шлепок головой (Tête à claques). 1982.
1.32. Премьера: 17.02.1982. Комедия.
Режиссер Франсуа Перрен.
1,9 млн. зрителей.
13. Рождественский дед – отморозок (Le père Noël est une ordure). 1982 .
1.28. Премьера: 25.08.1982. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
1,6 млн. зрителей.
14. Шок (Le Choc). 1982.
1.40. Премьера: 28.04.1982. Боевик.
Режиссер Робен Дэвис и Ален Делон
.
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1990.
15. Стрельбы (Tir groupé). 1982.
1.28. Премьера: 22.09.1982. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Клод Миссаен.
1,3 млн. зрителей.
16. Американские четверть часа (Le Quart d'heure américain). 1982.
1.30. Премьера: 3.11.1982. Комедия.
Режиссер Филип Галлан.
1,3 млн. зрителей.
17. Подарок (Le Cadeau). 1982.
1.40. Премьера: 24.03.1982. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 сентября 1991.
18. За сто пачек ничего не купишь! (Pour 100 briques t'as plus rien!). 1982.
1.25. Премьера: 12.05.1982. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
1,3 млн. зрителей.
19. Шпион, встань (Espion, lève-toi). 1981.
1.38. Премьера: 27.01.1982. Драма, триллер.
Режиссер Ив Буассе
.
1,3 млн. зрителей.
20. Возвращение Мартина Герра (Le Retour de Martin Guerre). 1982.
2.05. Премьера: 12.05.1982. Драма.
Режиссер Даниэль Винь.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 апреля 1984
.
21. Тысяча миллиардов долларов (Mille milliards de dollars). 1982.
2.12. Премьера: 10.02.1982. Драма, триллер.
Режиссер Анри Верней
.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 октября 1983
.
22. Мою жену зовут Вернись (Ma femme s'appelle reviens). 1981.
1.25. Премьера: 27.01.1982. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
1,2 млн. зрителей.
23. Мой священник у нудистов (Mon curé chez les nudistes). 1982.
1.23. Премьера: 28.07.1982. Эротическая комедия.
Режиссер Робер Тома
.
1,2 млн. зрителей.
24. Ты мешаешь всем спать (T'empêches tout le monde de dormir). 1982.
1.30. Премьера: 31.03.1982. Комедия.
Режиссер Жерар Лозье
.
1,1 млн. зрителей.
25. Старший брат (Le Grand Frère). 1982.
1.55. Премьера: 8.09.1982. Криминальная драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
1,1 млн. зрителей.
26. Мещанин во дворянстве (Le Bourgeois gentilhomme). 1982.
2.15. Премьера: 3.03.1982. Комедия.
Режиссер Роже Кожжио
.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1984
.
27. Северная звезда (L'Étoile du Nord). 1982.
2.0. Премьера: 31.03.1982. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
1,0 млн. зрителей.
28. Жозефа (Josépha). 1982.
1.54. Премьера: 10.03.1982. Драма.
Режиссер Кристофер Франк.
0,9 млн. зрителей.
29. Есть ли французы в зале? (Y a-t-il un Français dans la salle?). 1982.
1.46. Премьера: 28.04.1982. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,8 млн. зрителей.
30. Выпускники последнего класса (Les Diplômés du dernier rang). 1982.
1.26. Премьера: 18.08.1982. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,8 млн. зрителей.
31. Ты с ума сошел? (T'es folle ou quoi?). 1981.
1.30. Премьера: 6.01.1982. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,8 млн. зрителей.
33. Узаконенное насилие (Légitime violence). 1982.
1.35. Премьера: 1.09.1982. Криминальная драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,7 млн. зрителей.
34. Нестор Бурма, шокирующий детектив (Nestor Burma, détective de choc). 1982.
1.40. Премьера: 14.04.1982. Криминальная комедия.
Режиссер Жан-Люк Миеш.
0,7 млн. зрителей.
35. Катафалк Жюля (Le Corbillard de Jules). 1982.
1.35. Комедия.
Режиссер Серж Пенар.
0,6 млн. зрителей.
36. Что заставляет Давида бежать? (Qu'est-ce qui fait courir David?). 1982.
1.37. Премьера: 5.05.1982. Комедия.
Режиссер Эли Шураки
.
0,6 млн. зрителей.
37. Нам все равно, мы любим друг друга (On s'en fout, nous on s'aime). 1982.
1.22. Премьера: 16.06.1982. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,6 млн. зрителей.
38. Мы еще не вышли из отеля (On n'est pas sorti de l'auberge). 1982.
1.40. Премьера: 8.09.1982. Комедия.
Режиссер Мак Пека.
0,6 млн. зрителей.
39. Рай для всех (Paradis pour tous). 1982.
1.50. Премьера: 25.08.1982. Комедия, драма.
Режиссер Ален Жессуа
.
0,6 млн. зрителей.
40. Не забудьте своего отца в гардеробе... (N'oublie pas ton père au vestiaire...). 1982.
1.43. Премьера: 2.06.1982. Комедия.
Режиссер Ришар Бальдуччи
.
0,5 млн. зрителей.
41. Властелины времени (Les Maîtres du temps). 1982.
1.18. Премьера: 24.03.1982. Фантастика.
Режиссер Рене Лалу
.
0,5 млн. зрителей.
42. Ночь Варенны / Ночь в Варенне (La Nuit de Varennes). 1982.
2.30. Премьера: 15.05.1982. Драма.
Режиссер Этторе Скола
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 марта 1990
.
43. Барака (La Baraka). 1982.
1.45. Премьера: 15.12.1982. Комедия, драма.
Режиссер Жан Валер.
0,4 млн. зрителей.
44. Она видит гномов повсюду! (Elle voit des nains partout!). 1982.
1.25. Премьера: 7.04.1982. Комедия, сказка.
Режиссер Жан-Клод Сюсфельд.
0,4 млн. зрителей.
45. Честь капитана (L'Honneur d'un capitaine). 1982.
1.57. Премьера: 29.12.1982. Драма.
Режиссер Пьер Шёндорфер
.
0,4 млн. зрителей.
46. Ги де Мопассан (Guy de Maupassant). 1982.
2.21. Премьера: 14.04.1982. Драма, комедия.
Режиссер Мишель Драш
.
0,4 млн. зрителей.
47. Призраки шляпника (Les Fantômes du chapelier). 1982.
2,0. Премьера: 25.05.1982. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,4 млн. зрителей.
48. У кого большая зарплата – поднимите руку (Que les gros salaires lèvent le doigt!). 1982.
1.38. Премьера: 3.11.1982. Комедия, драма.
Режиссер Дени Гранье-Дефер
.
0,4 млн. зрителей.
49. Не смейся, это шутка! (Te marre pas, c'est pour rire!). 1982.
1.37. Премьера: 10.03.1982. Комедия.
Режиссер Жак Беснар.
0,3 млн. зрителей.
50. Что заводит девушек? (Qu'est-ce qui fait craquer les filles?). 1982.
1.30. Комедия.
Режиссер Мишель Вокоре
.
0,3 млн. зрителей.
51. Ревущие сороковые (Les 40èmes Rugissants). 1982.
2.12. Премьера: 11.08.1982. Приключения.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
0,3 млн. зрителей.
52. Неосторожность (L'Indiscrétion). 1982.
1.34. Премьера: 21.07.1982. Триллер.
Режиссер Пьер Лари.
0,3 млн. зрителей.
53. Бульвар убийц (Boulevard des assassins). 1982.
1.45. Премьера: 31.03.1982. Криминальная драма.
Режиссер Борами Тиулон
.
0,3 млн. зрителей.
54. Форель (La Truite). 1982.
1.45. Премьера: 22.09.1982. Драма.
Режиссер Джозеф Лоузи
.
0,25 млн. зрителей.
55. Комната в городе (Une chambre en ville). 1982.
1.30. Премьера: 27.10.1982. Мелодрама.
Режиссер Жак Деми
.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1989
.
56. Геката (Hécate). 1982.
1.45. Премьера: 24.11.1982. Драма.
Режиссер Даниэль Шмид.
0,2 млн. зрителей.
57. Страсть (Passion). 1982.
1.28. Премьера: 26.05.1982. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,2 млн. зрителей.
58. Прекрасный брак (Le Beau Mariage). 1982.
1.37. Премьера: 19.05.1982. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,2 млн. зрителей.
59. Никогда до свадьбы! (Jamais avant le mariage!). 1982.
1.44. Премьера: 1.09.1982. Комедия.
Режиссер Даниэль Чеккальди
.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1982 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1982 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 27 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Жака Риветта, Шанталь Акерман и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
В советский кинопрокат из всего списка аутсайдеров на сей раз попал только один фильм: франко-югославская картина «Сезон мира в Париже», которая явно (в том числе и участием актрисы Марии Шнайдер) отсылала зрителей к знаменитому фильму Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (который в советском кинопрокате, как хорошо известно, не демонстрировался)…
1. Умереть в тридцать лет (Mourir à trente ans). 1982.
1.37. Премьера: 8.09.1982.
Режиссер Ромен Гупел.
0,1 млн. зрителей.
2. Привет, я прибыл (Salut, j'arrive). 1982.
1.30. Премьера: 7.04.1982. Комедия.
Режиссер Жерар Пото.
0,1 млн. зрителей.
3. Любовные письма в Сомали (Lettres d'amour en Somalie). 1982.
1.40. Премьера: 21.04.1982. Драма.
Режиссер Фредерик Миттеран
.
0,06 млн. зрителей.
4. Убийства в доме (Meurtres à domicile). 1982.
1.30. Премьера: 13.10.1982. Детектив.
Режиссер Марк Лобе.
0,06 млн. зрителей.
5. Красное утро (Un matin rouge). 1982.
1.25. Премьера: 23.06.1982. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Жак Облан.
0,06 млн. зрителей.
6. Приглашение к путешествию (Invitation au voyage). 1982.
1.35. Премьера: 19.05.1982. Комедия, драма, фантастика.
Режиссер Петер Дель Монте.
0,06 млн. зрителей.
7. Игра графини Долинжен де Грац (Les Jeux de la comtesse Dolingen de Gratz). 1982.
1.54. Премьера: 24.03.1982. Драма.
Режиссер Катрин Бине.
0,05 млн. зрителей.
8. В жаре Сен-Тропе (Dans la Chaleur de Saint Tropez). 1981.
1.14. Премьера: 17.01.1982. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жерар Кикоэн.
0,05 млн. зрителей.
9. Литан (Litan). 1982.
1.28. Премьера: 24.02.1982. Фантастика.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,04 млн. зрителей.
10. Это будет больно! (Ça va faire mal!). 1982.
1.25. Премьера: 21.07.1982. Комедия.
Режиссер Жан-Франсу Дави.
0,04 млн. зрителей.
11. Чего мы ждем, чтобы стать счастливыми! (Qu'est-ce qu'on attend pour être heureux!). 1982.
1.32. Премьера: 1.09.1982. Комедия.
Режиссер Колин Серро.
0,04 млн. зрителей.
12. Два шарика мороженого или я скажу маме (Une glace avec deux boules ou je le dis à maman). 1982.
1.29. Комедия.
Режиссер Кристиан Лара.
0,03 млн. зрителей.
13. Мора (Mora). 1982.
1.30. Премьера: 29.12.1982. Криминальная драма.
Режиссер Леон Десклозё.
0,03 млн. зрителей.
14. Партизанка (La Guérillera). 1982.
1.37. Премьера: 5.05.1982. Приключения.
Режиссер Пьер Каст.
0,02 млн. зрителей.
15. Возьми 10000 пуль и сломайся (Prends 10000 balles et casse-toi). 1981.
1.26. Премьера: 1982.
Режиссер Махмуд Земмури.
0,02 млн. зрителей.
16. Северный мост (Le Pont du Nord). 1982.
2.10. Премьера: 24.03.1982. Комедия, криминальная драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,02 млн. зрителей.
17. Малыш Жозеф (Petit Joseph). 1982.
1.38. Премьера: 13.10.1982. Комедия.
Режиссеры: Кристоф Донне и Жан-Мишель Баржоль.
0,02 млн. зрителей.
18. Вся ночь (Toute une nuit). 1982.
1.30. Премьера: 27.10.1982. Драма.
Режиссер Шанталь Акерман.
0,02 млн. зрителей.
19. Семейный рок (Family Rock). 1982.
1.25. Премьера: 4.08.1982. Комедия.
Режиссер Жозе Пинейро.
0,01 млн. зрителей.
20. Короткая память (La Mémoire courte). 1982.
1.42. Премьера: 3.03.1982. Драма, детектив.
Режиссер Эдуардо де Грегорио.
0,01 млн. зрителей.
21. Маленькие головы (Les p'tites têtes). 1982.
1.17. Премьера: 1982. Комедия.
Режиссер Бернар Менез.
0,01 млн. зрителей.
22. Они называют это несчастным случаем (Ils appellent ça un accident). 1982.
1.28. Премьера: 29.09.1982. Драма.
Режиссер Натали Делон.
0,01 млн. зрителей.
23. Преступление любви (Le Crime d'amour). 1982.
1.18. Премьера: 24.11.1982. Драма.
Режиссер Ги Жиль.
0,01 млн. зрителей.
24. Женская любовь (L'Amour des femmes). 1981.
1.30. Премьера: 13.01.1982. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Суттер.
0,01 млн. зрителей.
25. Запрещено до 13 лет (Interdit aux moins de 13 ans). 1982.
1.30. Премьера: 30.06.1982. Драма.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли
.
5,4 тыс. зрителей.
26. Тройная смерть третьего персонажа (La Triple Mort du troisième personnage). 1979.
1.36. Премьера: 17.03.1982. Драма.
Режиссер Эльвио Сото.
2,1 тыс. зрителей.
27. Сезон мира в Париже (Une saison de paix à Paris). 1981.
1.38. Премьера: 1982. Драма.
Режиссёр Предраг Голубович.
Прокат во Франции: нет данных. Прокат в СССР – с 21 февраля 1983
Лидеры кинопроката Франции 1983 года (среди французских фильмов)
В 1983-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 25 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х, хотя и лучше многих предыдущих прокатных сезонов…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,8 млн. до 5,1 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1983 года был разнообразен: комедии, криминальные драмы, мелодрама, боевик, приключения.
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1983 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «взрослых» (хотя во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало).
Как мы уже отмечали, после смерти знаменитого французского комика Луи де Фюнеса (1914-1983) лидерство в комедийной жанре перешло к Колюшу и Пьеру Ришару.
В 1983 году в десятку лидеров вошли сразу две комедии с участием Колюша: «Банзай» Клода Зиди и «Чао, паяц» Клода Берри (эти фильмы разделили пятое-шестое место в прокате с результатом 3,8 млн. зрителей).
У Пьера Ришара (в дуэте с Жераром Депардье) в десятку попал только одна комедия –«Папаши» Франсиса Вебера, но зато она оказалась третьей по посещаемости с результатом 4,8 млн. зрителей.
Еще выше – на втором месте в прокате (5 млн. зрителей) – оказалась боевик Жака Дере «Маргинал» («Вне закона») с Жаном-Полем Бельмондо.
Вернулся в десятку лидеров и Ален Делон: его «Неукротимый» привлек в кинозалы без малого два миллиона зрителей и оказался на девятом месте.
В десятку (седьмое место и 3,4 млн. зрителей) попал и приключенческий фильм Жозе Джованни «Богач», где солировал Лино Вентура.
Но вот на первом месте в 1983 году (5,1 млн. зрителей) неожиданно оказался своего рода фильм-сюрприз: криминальная драма Жана Беккера «Убийственное лето» с Изабель Аджани в главной женской роли. Ни до, ни после Жан Беккер не добивался такого впечатляющего зрительского успеха.
В первую десятку кассовых французских фильмов вошли в основном фильмы признанных мастеров жанрового кино: Жака Дере, Франсиса Вебера, Клода Зиди, Жозе Джованни, Филиппа Лабро и др.
Авторские фильмы Робера Брессона, Алена Рене, Эрика Ромера, Этторе Скола и Франсуа Трюффо сумели собрать от 0,2 млн. до 1,2 млн. зрителей…
К сожалению, изящная пародийная стилизация под нуарные детективы «Веселенькое воскресенье» стала последней работой выдающегося режиссера Франсуа Трюффо (1932-1984): 21 октября 1984 года он скончался после тяжелой болезни…
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Пьер Ришар, Колюш, Жерар Депардье, Ив Монтан, Ален Делон, Лино Вентура, Изабель Аджани, Анни Жирардо, Мирей Дарк, Марлен Жобер, Катрин Денев и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1983 года в советский кинопрокат попали пять фильмов.
Правда, если комедии «Папаши», «Баназай» и мелодрама «Я вышла замуж за тень» вышли на экраны СССР в 1984-1987 годах, то «Маргинал» («Вне закона») и «Бригада криминальной полиции» задержались до 1990-1991 годов…
При этом зрительский успех комедий «Папаши» и «Банзай» оказался во Франции и СССР (с учетом разницы в населении стран) примерно одинаковым…
Причины того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1983 года были отвергнуты советской закупочной цензурой, скорее всего, были следующие:
- финансовые причины, т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов (скорее всего, это касалось фильмов «Убийственное лето», «Богач», «Неукротимый»).
- неверно, с точки зрения советской цензуры, расставленные идеологические в военной тематике («Дедуля участвует в движении сопротивления»).
Правда, в советский кинопрокат (в 1984-1989 годах) попали еще восемь фильмов из репертуара французского кинопроката 1983 года (во Франции они собрали от 0,2 до 1,8 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Африканец», «Цена риска», «Веселенькое воскресенье», «Эдит и Марсель», «Бал», «Фанни и Александр», «Маленькая банда» и «Бенвенута».
Интересно отметить, что фильмы «Бал» Этторе Скола, «Эдит и Марсель» Клода Лелуша и «Бенвенута» Андре Дельво (с учетом разнице в населении СССР и Франции) собрали во французском кинопрокате больше зрителей, чем в советском. По-видимому, для аудитории СССР 1986-1987 годов эти картины показались слишком сложными…
К сожалению, данные посещаемости в советском кинопрокате 1984-1989 годов фильмов «Африканец» Филиппа де Брока, «Цена риска» Клода Буассе, «Веселенькое воскресенье» Франсуа Трюффо, «Маленькая банда» Мишеля Девиля и «Фанни и Александр» Ингмара Бергмана недоступны…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 13 картин из репертуара французских кинопроката 1983 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1983 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Убийственное лето (L'Été meurtrier). 1983.
2.13. Премьера: 11.05.1983. Криминальная драма.
Режиссер Жан Беккер.
5,1 млн. зрителей.
2. Вне закона / Маргинал (Le Marginal). 1983.
1.40. Премьера: 26.10.1983. Детектив, боевик.
Режиссер Жак Дере
.
5,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 мая 1991
.
3. Папаши (Les Compères). 1983.
1.32. Премьера: 23.11.1983. Комедия.
Режиссер Франсис Вебер
.
4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1987: 19,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Дедуля участвует в движении сопротивления (Papy fait de la résistance). 1983.
1.42. Премьера: 26.10.1983. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
4,1 млн. зрителей.
5. Чао, паяц (Tchao Pantin). 1983.
1.40. Премьера: 21.12.1983. Криминальная драма.
Режиссер Клод Берри
.
3,8 млн. зрителей.
6. Банзай (Banzaï). 1983.
1.42. Премьера: 23.03.1983. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1985: 25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Богач (Le Ruffian). 1982.
1.48. Премьера: 12.01.1983. Приключения.
Режиссер Жозе Джованни
.
3,4 млн. зрителей.
8. Я вышла замуж за тень (J'ai épousé une ombre). 1983.
1.50. Премьера: 16.02.1983. Мелодрама.
Режиссер Робин Дэвис.
2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1984
.
9. Неукротимый (Le Battant). 1983.
2.01. Премьера: 2.02.1983. Криминальная драма.
Режиссер Ален Делон
и Робен Дави.
1,9 млн. зрителей.
10. Бригада криминальной полиции (La Crime). 1983.
1.38. Премьера: 24.08.1983. Криминальная драма.
Режиссер Филип Лабро
.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – сo 2 июля 1990
.
11. Африканец (L'Africain). 1982.
1.45. Премьера: 2.03.1983. Приключения, комедия.
Режиссер Филипп де Брока
.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 марта 1985
.
12. Сердцеед (Le bourreau des coeurs). 1983.
1.30. Премьера: 12.10.1983. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
1,6 млн. зрителей.
13. С первого взгляда (Coup de foudre). 1983.
1.51. Премьера: 6.04.1983. Комедия, драма.
Режиссер Диан Кюрис
.
1,6 млн. зрителей.
14. Улица Казе-Негре (Rue Cases-Nègres). 1983.
1.45. Премьера: 21.09.1983. драма, комедия.
Режиссер Эюзан Пальси.
1,5 млн. зрителей.
15. Жена моего приятеля (La Femme de mon pote). 1983.
1.39. Премьера: 31.08.1983. Комедия.
Режиссер Бертран Блие
.
1,5 млн. зрителей.
16. Гарсон! / Официант! (Garçon!). 1983.
1.42. Премьера: 9.11.1983. Комедия, драма.
Режиссер Клод Соте
.
1,4 млн. зрителей.
17. Дантон (Danton). 1982.
2.16. Премьера: 12.01.1983. Драма.
Режиссер Анджей Вайда
.
1,4 млн. зрителей.
18. Цена риска (Le Prix du danger). 1982.
1.38. Премьера: 26.01.1983. Драма, фантастика.
Режиссер Ив Буассе
.
1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 октября 1984
.
19. От имени всех своих (Au nom de tous les miens). 1983.
2.25. Премьера: 9.11.1983. Драма.
Режиссер Робер Энрико
.
1,4 млн. зрителей.
20. Большой карнавал (Le Grand Carnaval). 1983.
2.10. Премьера: 7.12.1983. Комедия.
Режиссер Александр Аркади.
1,3 млн. зрителей.
21. Веселенькое воскресенье! (Vivement dimanche!). 1983.
1.50. Премьера: 10.08.1983. Детектив, комедия, пародия.
Режиссер Франсуа Трюффо
.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с января 1986.
22. Внимание: в одной женщине может быть скрыта другая! (Attention, une femme peut en cacher une autre!). 1983.
1.50. Премьера: 21.09.1983. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
1,1 млн. зрителей.
23. Возвращение безумной солдатни (Le Retour des bidasses en folie). 1983.
1.30. Премьера: 2.02.1983. Комедия.
Режиссер Мишель Вокоре
.
1,1 млн. зрителей.
24. Повернитесь, ничего не видно! (Circulez y'a rien à voir!). 1983.
1.24. Премьера: 20.04.1983. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
1,1 млн. зрителей.
25. Внешние признаки богатства (Signes extérieurs de richesse). 1983.
1.32. Премьера: 9.11.1983. Комедия.
Режиссер Жак Монне.
1,1 млн. зрителей.
26. За нашу любовь (À nos amours). 1983.
1.39. Премьера: 16.11.1983. Мелодрама.
Режиссер Морис Пиала.
1,0 млн. зрителей.
27. Собака в кегельбане (Un chien dans un jeu de quilles). 1982.
1.30. Премьера: 26.01.1983. Комедия.
Режиссер Бернар Гийю.
1,0 млн. зрителей.
28. Смертельное кружение (Mortelle Randonnée). 1983.
2,0. Премьера: 9.03.1983. Драма, триллер.
Режиссер Клод Миллер
.
0,9 млн. зрителей.
29. Джой (Joy). 1983
1.42. Премьера: 27.07.1983. Эротическая мелодрама.
Режиссер Серджо Бергонцелли
.
0,9 млн. зрителей.
30. Эдит и Марсель (Edith et Marcel). 1983.
2.43. Премьера: 13.04.1983. Драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 ноября 1986: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Бал (Le Bal). 1983.
1.52. Премьера: 21.12.1983. Музкомедия, драма, притча.
Режиссер Этторе Скола
.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1986: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
32. Сокол (Le Faucon). 1983.
1.20. Премьера: 14.09.1983. Детектив.
Режиссер Поль Бужена.
0,7 млн. зрителей.
33. Осведомитель (L'Indic). 1983.
1.35. Премьера: 6.04.1983. Криминальная драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,7 млн. зрителей.
34. Убийство в Сан-Сальвадоре (S.A.S. à San Salvador). 1983.
1.35. Премьера: 27.04.1983. Боевик.
Режиссер Рауль Кутар
.
0,7 млн. зрителей.
35. Лето наших пятнадцати лет (L'Été de nos quinze ans). 1983.
1.40. Премьера: 1983. Драма.
Режиссер Масель Жулиан.
0,7 млн. зрителей.
36. Это называют катастрофой (On l'appelle Catastrophe). 1983.
Премьера: 29.06.1983. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи
.
0,7 млн. зрителей.
37. Английское воспитание (Education Anglaise). 1983.
1.30. Премьера: 8.06.1983. Комедия, эротическая мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Руа.
0,7 млн. зрителей.
38. Божий браконьер (Le braconnier de dieu). 1982.
1.38. Премьера: 5.01.1983. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Дарра
.
0,6 млн. зрителей.
39. Луна в канаве (La Lune dans le caniveau). 1983.
2.17. Премьера: 18.05.1983. Драма.
Режиссер Жан-Жак Бейнекс
.
0,6 млн. зрителей.
40. Далтоны в бегах (Les Dalton en cavale). 1983.
1.22. Премьера: 14.12.1983. Комедия, вестерн.
Режиссеры: Жозеф Барбера, Вильям Анна
, Морис де Бевер, Рей Паттерсон.
0,6 млн. зрителей.
41. Друг Венсана (L'Ami de Vincent). 1983.
1.33. Премьера: 28.09.1983. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,6 млн. зрителей.
42. Модники в Сан-Тропе (Les Branchés à Saint-Tropez). 1983.
1.25. Премьера: 28.09.1983. Комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,6 млн. зрителей.
43. Хороший маленький дьявол (Un bon petit diable). 1983.
1.30. Премьера: 21.12.1983. Комедия.
Режиссер Жан-Клод Бриали
.
0,6 млн. зрителей.
44. Слова, чтобы сказать (Les mots pour le dire). 1983.
Премьера: 12.10.1983. Драма.
Режиссер Жозе Пинейро.
0,6 млн. зрителей.
45. Экватор (Equateur). 1983.
1.25. Премьера: 17.08.1983. Детектив, драма.
Режиссер Серж Генсбур
.
0,5 млн. зрителей.
46. История зигзага (Zig-Zag Story). 1983.
1.40. Премьера: 4.05.1983. Комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
0,5 млн. зрителей.
47. Первые желания (Premiers Désirs). 1983.
1.33. Премьера: 11.12.1983. Эротическая мелодрама.
Режиссер Дэвид Хэмилтон.
0,5 млн. зрителей.
48. Молодожен (Le Jeune Marié). 1983.
1.37. Премьера: 11.05.1983. Комедия.
Режиссер Бернар Стора
.
0,4 млн. зрителей.
49. След (La Trace). 1983.
1.43. Премьера: 21.12.1983. Драма.
Режиссер Бернар Фавр.
0,4 млн. зрителей.
50. Каждый может совершить ошибку (Tout le monde peut se tromper). 1983.
1.55. Премьера: 1983. Комедия.
Режиссер Жан Кутюрье.
0,4 млн. зрителей.
51. Ханна К. (Hanna K.). 1983.
1.51. Премьера: 7.09.1983. Драма.
Режиссер Коста-Гаврас
.
0,4 млн. зрителей.
52. Стелла (Stella). 1983.
1.38. Премьера: 13.07.1983. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман
.
0,4 млн. зрителей.
53. Вечеринка-сюрприз (Surprise Party). 1983.
1.40. Премьера: 20.04.1983. Комедия.
Режиссер Роже Вадим
.
0,4 млн. зрителей.
54. Фанни и Александр (Fanny och Alexander / Fanny et Alexandre). 1982.
3.08. Премьера: 9.03.1983. Драма.
Режиссёр Ингмар Бергман.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 ноября 1989
.
55. Эрендира (Erendira). 1983.
1.43. Премьера: 16.11.1983. Мелодрама, фантастика.
Режиссер Руй Гэрра.
0,3 млн. зрителей.
56. Воскресенье полицейского (Un dimanche de flic). 1983.
1.40. Премьера: 30.03.1983. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Виане.
0,3 млн. зрителей.
57. Демон на острове (Le Démon dans l'île). 1983.
1.42. Премьера: 30.03.1983. Детектив, триллер.
Режиссер Франсис Леруа
.
0,3 млн. зрителей.
58. Шокирующие полицейские (Flics de choc). 1983.
1.32. Премьера: 13.07.1983. Триллер.
Режиссер Жан-Пьер Десаниа.
0,3 млн. зрителей.
59. Полина на пляже (Pauline à la plage). 1983.
1.34. Премьера: 23.03.1983. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,3 млн. зрителей.
60. Раненный мужчина (L'Homme blessé). 1983.
1.49. Премьера: 25.05.1983. Мелодрама.
Режиссер Патрис Шеро
.
0,3 млн. зрителей.
61. Жизнь – это роман (La Vie est un roman). 1983.
1.55. Премьера: 20.04.1983. Комедия, драма.
Режиссер Ален Рене
.
0,3 млн. зрителей.
62. Вы живете с вашими родителями? (Vous habitez chez vos parents?). 1983.
1.21. Премьера: 10.08.1983. Комедия.
Режиссер Мишель Фермо.
0,3 млн. зрителей.
63. Последняя битва (Le Dernier Combat). 1983.
1.32. Премьера: 6.04.1983. Фантастика.
Режиссер Люк Бессон
.
0,3 млн. зрителей.
64. Любовь в Германии (Un amour en Allemagne / Eine Liebe in Deutschland). 1983.
2.03. Премьера: 2.11.1983. Драма.
Режиссер Анджей Вайда
.
0,3 млн. зрителей.
65. Невеста, пришедшая из холода (La Fiancée qui venait du froid). 1983.
1.35. Премьера: 21.09.1983. Комедия, мелодрама.
Режиссер Шарль Неме.
0,3 млн. зрителей.
66. Маленькая банда (La petite bande). 1983.
1.30. Премьера: 16.03.1983. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1984
.
67. Взлом (Effraction). 1983.
1.35. Премьера: 6.04.1983. Криминальная драма.
Режиссер Даниэль Дюваль
.
0,2 млн. зрителей.
68. Да здравствует социалка! (Vive la Sociale!). 1983.
1.35. Премьера: 5.10.1983. Комедия.
Режиссер Жерар Мордийа.
0,2 млн. зрителей.
69. Деньги (L'Argent). 1983.
1.25. Премьера: 18.05.1983. Драма.
Режиссер Робер Брессон.
0,2 млн. зрителей.
70. Это просто и может окупиться за... 20 лет (C'est facile et ça peut rapporter... 20 ans). 1983.
1.30. Премьера: 1.06.1983. Комедия.
Режиссер Жан Люре.
0,2 млн. зрителей.
71. Принцы (Les Princes). 1983.
1.35. Премьера: 2.11.1983. Комедия.
Режиссер Тони Гатлиф.
0,2 млн. зрителей.
72. Если она говорит да… я не говорю нет! (Si elle dit oui... je ne dis pas non!). 1983.
1.29. Премьера: 30.03.1983. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Виталь.
0,2 млн. зрителей.
73. Сара (Sarah). 1983.
1.46. Премьера: 27.04.1983. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,2 млн. зрителей.
75. Грустно не будет! (Ça va pas être triste!). 1983.
1.35. Премьера: 9.02.1983. Комедия.
Режиссер Пьер Сиссе.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1983 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1983 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 37 французских фильмов.
Список этих аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Карлоса Сауры, Андре Дельво, Алена Роб-Грийе и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат попала только драма Андре Дельво «Бенвенута», которая в СССР собрала куда больше зрителей, чем во Франции (3,1 млн.), хотя, разумеется, в число кассовых лидеров не вошла…
1. Антониета (Antonieta). 1981.
1.46. Премьера: 26.01.1983. Мелодрама.
Режиссер Карлос Саура
.
0,16 млн. зрителей.
2. Мой священник у девушек в Тайланде (Mon curé chez les Thaïlandaises). 1983.
1.35. Премьера: 13.07.1983. Эротическая комедия.
Режиссер Робер Тома
.
0,15 млн. зрителей.
3. Бенвенута (Benvenuta). 1983.
1.45. Премьера: 7.09.1983. Драма.
Режиссер Андре Дельво.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 июня 1987: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Пыль империи (Poussière d'empire). 1983.
1.45. Премьера: 5.10.1983. Драма, комедия.
Режиссер Лам Лё.
0,1 млн. зрителей.
5. Мыс Канай (Cap Canaille). 1983.
1.43. Премьера: 23.02.1983. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Анри Роже
и Жюльет Берто
.
0,1 млн. зрителей.
6. Скарлатина (La Scarlatine). 1983.
1.37. Премьера: 28.09.1983. Комедия.
Режиссер Габриэль Агион
.
0,1 млн. зрителей.
7. Мужчина моего размера (Un homme à ma taille). 1982.
1.32. Премьера: 16.01.1983. Комедия.
Режиссер Аннет Кардуччи.
0,1 млн. зрителей.
8. Прекрасная свобода (Liberty Belle). 1983.
1.49. Премьера: 14.09.1983. Драма.
Режиссер Паскаль Кане.
0,06 млн. зрителей.
9. Смерть Марио Риччи (La Mort de Mario Ricci). 1983.
1.40. Премьера: 11.05.1983. Драма, комедия.
Режиссер Клод Горетта
.
0,05 млн. зрителей.
10. Одинокая Шанель (Chanel Solitaire). 1981.
2,0. Премьера: 12.10.1983. Мелодрама.
Режиссер Жорж Каченде.
0,05 млн. зрителей.
11. Голубятня (La Palombière). 1983.
1.30. Премьера: 8.06.1983. Мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Дени
0,05 млн. зрителей.
12. Привет блохе (Salut la puce). 1982.
1.32. Премьера: 12.01.1983. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи
.
0,04 млн. зрителей.
13. Патриция, любовное путешествие (Patricia, un voyage pour l'amour). 1981.
1.41. Премьера: 10.08.1983. Комедия.
Режиссер Юбер Франк.
0,04 млн. зрителей.
14. Рок-н-Тора (Rock'n Torah). 1983.
1.35. Премьера: 25.03.1983. Музкомедия.
Режиссер Марк-Андре Гринбом.
0,04 млн. зрителей.
15. В случае мировой войны я уеду за границу (En cas de guerre mondiale, je file à l'étranger). 1983.
1.35. Премьера: 1983. Комедия.
Режиссер Жак Ардуен.
0,03 млн. зрителей.
16. На последней ступени (En haut des marches). 1983.
1.32. Премьера: 12.10.1983. Драма.
Режиссер Поль Веккиали.
0,02 млн. зрителей.
17. Без солнца (Sans soleil). 1983.
1.44. Премьера: 2.03.1983.
Режиссер Крис Маркер.
0,02 млн. зрителей.
18. Сэнди (Sandy). 1983.
1.23. Премьера: 27.04.1983.
Режиссер Мишель Нерваль.
0,02 млн. зрителей.
19. Прекрасная пленница (La Belle Captive). 1983.
1.30. Премьера: 16.02.1983. Драма, фантастика.
Режиссер Ален Роб-Грийе.
0,02 млн. зрителей.
20. "Планки" полка (Les planqués du régiment). 1983.
1.30. Премьера: 15.06.1983. Комедия.
Режиссер Мишель Капуто.
0,02 млн. зрителей.
21. Камень во рту (Une pierre dans la bouche). 1983.
1.45. Премьера: 5.10.1983. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Луи Леконт.
0,02 млн. зрителей.
22. Черный зверь (La Bête noire). 1983.
1.42. Премьера: 15.06.1983. Драма.
Режиссер Патрик Шапу.
0,02 млн. зрителей.
23. Крабы, подъём! — начинается прилив (Debout les crabes, la mer monte!). 1983.
1.30. Премьера: 17.08.1983. Комедия.
Режиссер Жан-Жак Гран-Жуан.
0,01 млн. зрителей.
24. Подкидыш (Le Bâtard). 1983.
1.50. Премьера: 15.06.1983. Драма.
Режиссер Бертран ванн Эффентер
.
0,01 млн. зрителей.
25. Прощальные шарфы (Adieu Foulards). 1983.
1.40. Премьера: 28.12.1983. Комедия.
Режиссер Кристиан Лара.
0,01 млн. зрителей.
26. Круг страстей (Le cercle des passions). 1983.
1.48. Премьера: 6.06.1983. Драма.
Режиссер Клод д'Анна.
0,01 млн. зрителей.
27. Потерянные пули (Balles Perdues). 1983.
1.31. Премьера: 13.04.1983. Детектив.
Режиссер Жан-Луи Комолли
.
0,01 млн. зрителей.
28. Явь теней (La Java des ombres). 1983.
1.33. Премьера: 31.08.1983. Детектив.
Режиссер Ромен Гупиль.
0,01 млн. зрителей.
29. Три кроны для моряка (Les Trois Couronnes du matelot / Las Tres coronas del marinero). 1983.
1.57. Премьера: 5.10.1983. Драма, фантастика.
Режиссер Рауль Руис
.
0,01 млн. зрителей.
30. Судьба Жюльетты (Le Destin de Juliette). 1983.
1.55. Премьера: 21.09.1983. Драма.
Режиссер Алин Иссерман.
7,1 тыс. зрителей.
31. Реванш гуманоидов (La Revanche des humanoïdes). 1982.
1.40. Премьера: 26.01.1983. Фантастика.
Режиссер Альбер Барийе.
7,0 тыс. зрителей.
32. Есть ли пират в эфире? (Y a-t-il un pirate sur l'antenne?). 1983.
1.34. Премьера: 1983. Комедия.
Режиссер Жан-Клод Руа.
6,8 тыс. зрителей.
33. Трагедия Кармен (La Tragédie de Carmen). 1983.
1.24. Премьера: 2.11.1983.
Режиссер Питер Брук
.
6,4 тыс. зрителей.
34. Ты счастлив? Я – всегда (T'es heureuse? moi, toujours). 1983.
1.24. Премьера: 23.02.1983. Комедия.
Режиссер Жан Марбёф.
6,2 тыс. зрителей.
35. Мимолетный побег (La fuite en avant). 1983.
1.30. Премьера: 26.10.1983. Драма.
Режиссер Кристиан Зерби.
5,4 тыс. зрителей.
36. Танго Клементин (Clémentine Tango). 1982.
1.30. Премьера: 19.01.1983. Комедия, мелодрама.
Режиссер Каролин Робо.
4,8 тыс. зрителей.
37. Матиуэт (La Matiouette). 1983.
45. Премьера: 13.09.1983. Комедия.
Режиссер Андре Тешине
.
3,0 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1984 года (среди французских фильмов)
В 1984-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 27 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х, но вполне сопоставимо с показателями 1970-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 2,0 млн. до 6,2 млн. зрителей.
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1984 года отчетливо доминировали комедии.
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1984 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «взрослых» (хотя во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало). К примеру, «Эмманюэль-4» оказалась всего лишь на 21-м месте с посещаемостью 1,3 млн. зрителей…
Что касается фильма Жюста Жакена, режиссера первой «Эмманюэль», в середине 1970-х триумфально прошедшей по экранам Франции, то его «Гвендолин» смогла занять во французском прокате 1984 года лишь 30-е место (0,9 млн. зрителей).
Своего рода сенсацией французского кинопроката 1984 года стало первое место по кассовым сборам (6,2 млн. зрителей) режиссерского дебюта Мишеля Блана – комедии «Марш в тени» («Прогулка в тени»), сумевшей (по причинам, которые для меня лично остались загадкой) опередить такие развлекательные картины корифеев кассы, как «Откройте, полиция!» Клода Зиди с дуэтом Филиппа Нуаре и Тьерри Лермита (второе место в прокате и 5,9 млн. зрителей) и «Авантюристы» Анри Вернея с Жаном-Полем Бельмондо в главной роли (третье место и 3,6 млн. зрителей).
Еще одной неожиданностью проката 1984 года стало 11-е место в прокате артхаусного и в целом абсолютно неразвлекательного фильма Вима Вендерса «Париж, Техас», который сумел привлечь к экранам кинозалов два миллиона зрителей.
В 1984 году в первой десятке самых кассовых французских фильмов оказалось сразу два фильма с участием Жана-Поля Бельмондо. Кроме «Авантюристов» в «призерах» оказалась забавная комедия Жоржа Лотнера «Веселая Пасха», где Бельмондо играл вместе с восходящей звездой Софи Марсо и известной певицей/актрисой Мари Лафоре.
Две ленты в первой десятке лидеров были и у Филиппа Нуаре: помимо фильма «Откройте, полиция!» эта была еще и драма «Форт Саган» (восьмое место и 2,2 млн. зрителей) Алена Корно, где партнерами актера были Жерар Депардье, Катрин Денев и Софи Марсо.
Один из главных комиков Франции – Колюш – сыграл главную роль в комедии Жерара Ури «Месть пернатого змея» (пятое место в прокате и 2,7 млн. зрителей).
Второй знаменитый комик – Пьер Ришар – на сей раз уступил Колюшу. Веселая комедия Ива Робера «Близнец» с его участием заняла 12-е место в прокате (1,7 млн. зрителей).
А вот бенефициарам 1970-х – группе «Шарло» – на сей раз пришлось довольствоваться лишь 45-м местом во французском прокате. Клод Зиди давно уже потерял к ним интерес, а фильм Жана Кутюрье «Связные Шарло» смогли прилечь к экранам только 0,6 млн. зрителей…
В итоге в первой десятке кассовых французских фильмов оказались в основном фильмы признанных мастеров жанрового кино: Клода Зиди, Анри Вернея, Жоржа Лотнера, Жерара Ури, Алена Корно и др.
Авторские фильмы Алена Рене, Жана-Люка Годара, Федерико Феллини, Эрика Ромера, Бертрана Блие, Бертрана Тавернье и Анджея Жулавского сумели собрать от 0,4 млн. до 1,3 млн. зрителей…
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Жан-Поль Бельмондо, Колюш, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Филипп Нуаре, Софи Марсо, Ив Монтан, Ален Делон, Лино Вентура, Катрин Денев, Изабель Аджани, Марлен Жобер и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1984 года в советский кинопрокат 1986-1987 годов попали только два фильма: «Откройте, полиция» (она собрала в СССР и во Франции в пересчете на разницу в населении стран примерно одинаковое число зрителей) и «Кармен».
Причиной того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1984 года были отвергнуты советской закупочной комиссией, были, скорее всего, финансового свойства (т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов). Возможно, это касалось фильмов «Марш в тени», «Авантюристы», «Веселая Пасха», «Месть Пернатого змея» и «Форт Саган».
Правда, в советский кинопрокат 1986-1991 годов попали еще 12 фильмов из репертуара французского кинопроката 1984 года (во Франции они собрали от 0,1 до 2 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Париж, Техас», «Слова и музыка», «Берег правый, берег левый», «Седьмая мишень», «Воскресенье за городом», «Луизиана», «Леопард», «Сто дней в Палермо», «И корабль плывет», «Чужая кровь», «Судья» и «Ночные воры».
Ни один из этих фильмов не смог в СССР превзойти по посещаемости планку в 15 млн. зрителей. При этом фильмы «Воскресенье за городом», «И корабль плывет» имели гораздо больший прокатный успех во Франции, чем в СССР, где их аудитория в 1986-1987 годах составила от 0,2 млн. до 1,5 млн. зрителей. По-видимому, для массовой советской аудитории эти картины показались слишком сложными для восприятия…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1984 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1984 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Марш в тени / Прогулка в тени (Marche à l'ombre). 1984
1.30. Премьера: 17.10.1984. Комедия.
Режиссер Мишель Блан
.
6,2 млн. зрителей.
2. Продажные / Откройте, полиция! (Les Ripoux). 1984.
1.47. Премьера: 19.09.1984. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
5,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июня 1986: 26,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Авантюристы (Les Morfalous). 1984.
1.46. Премьера: 28.03.1984. Приключения, комедия.
Режиссер Анри Верней
.
3,6 млн. зрителей.
4. Веселая Пасха (Joyeuses Pâques). 1984.
1.38. Премьера: 24.10.1984. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
3,4 млн. зрителей.
5. Месть пернатого змея (La Vengeance du serpent à plumes). 1984.
1.45. Премьера: 28.11.1984. Комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
2,7 млн. зрителей.
6. Пино – простой полицейский (Pinot simple flic). 1984.
1.26. Премьера: 6.06.1984. Криминальная комедия.
Режиссер Жерар Жюньо
.
2,4 млн. зрителей.
7. Кармен (Carmen). 1984.
2.32. Премьера: 14.03.1984. Опера, балет.
Режиссер Франческо Рози
.
2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1987.
8. Форт Саган (Fort Saganne). 1984.
3,0. Премьера: 11.05.1984. Приключения, драма.
Режиссер Ален Корно
.
2,2 млн. зрителей.
9. Да здравствуют женщины! (Vive les femmes!). 1984.
1.27. Премьера: 7.03.1984. Комедия.
Режиссер Клод Конфорте
.
2,1 млн. зрителей.
10. Улица варваров (Rue Barbare). 1983.
1.47. Премьера: 4.01.1984. Криминальная драма.
Режиссер Жиль Беа
.
2,0 млн. зрителей.
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Настасья Кински – принцесса экрана
11. Париж, Техас (Paris, Texas). 1984.
Премьера: 19.09.1984. Драма.
Режиссёр Вим Вендерс
.
2,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 16 января 1988. Прокат в ФРГ: 1,1 млн. зрителей.
12. Близнец (Le Jumeau). 1984.
1.48. Премьера: 10.10.1984. Комедия.
Режиссер Ив Робер
.
1,7 млн. зрителей.
13. Радость сердца (Le joli coeur). 1983.
1.31. Премьера: 25.01.1984. Комедия.
Режиссер Франсис Перрен
.
1,7 млн. зрителей.
14. Слова и музыка (Paroles et Musique). 1984.
1.50. Премьера: 19.12.1984. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эли Шураки
.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 февраля 1991
.
15. Берег правый, берег левый (Rive droite, rive gauche). 1984.
1.39. Премьера: 31.10.1984. Мелодрама.
Режиссер Филип Лабро
.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 января 1988
.
16. Год медуз (L'Année des méduses). 1984.
1.50. Премьера: 14.11.1984. Мелодрама.
Режиссер Кристофер Франк.
1,5 млн. зрителей.
17. Да здравствует жизнь! (Viva la vie). 1984.
1.42. Премьера: 18.04.1984. Фантастика, драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
1,4 млн. зрителей.
18. Альдо и младший (Aldo et Junior). 1984.
Премьера: 1984. Комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
1,4 млн. зрителей.
19. Всадники бури (Les Cavaliers de l'orage). 1984.
1.40. Премьера: 15.02.1984. Мелодрама, приключения.
Режиссер Жерар Верже.
1,3 млн. зрителей.
20. Публичная женщина (La Femme publique). 1984.
1.53. Премьера: 16.05.1984. Драма.
Режиссер Анджей Жулавски
.
1,3 млн. зрителей.
21. Эмманюэль 4 (Emmanuelle 4). 1984.
1.30. Премьера: 15.02.1984. Эротическая мелодрама.
Режиссер Франсис Леруа
.
1,3 млн. зрителей.
22. Седьмая мишень (La 7ème cible). 1984.
1.48. Премьера: 19.12.1984. Драма, триллер.
Режиссер Клод Пиното
.
1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 августа 1986: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Большое удовольствие (Le Bon plaisir). 1983.
1.50. Премьера: 18.01.1984. Комедия, драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
1,2 млн. зрителей.
24. Счет (L'Addition). 1984.
1.25. Премьера: 4.04.1984. Триллер.
Режиссер Дени Амар.
1,2 млн. зрителей.
25. Воспоминания, воспоминания (Souvenirs, souvenirs). 1984.
2.06. Премьера: 19.09.1984. Мелодрама, комедия.
Режиссер Ариэль Зейтун
.
1,2 млн. зрителей.
26. Адское лето (Un été d'enfer). 1984.
1.45. Премьера: 12.12.1984. Триллер.
Режиссер Микаэль Шок.
1,1 млн. зрителей.
27. Воскресенье за городом (Un dimanche à la campagne). 1984.
1.30. Премьера: 11.04.1984. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 апреля 1986: 0,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
28. Жара (Canicule). 1983.
1.38. Премьера: 11.01.1984. Драма, триллер.
Режиссер Ив Буассе
.
1,0 млн. зрителей.
29. Черный список (Liste noire). 1984.
1.27. Премьера: 8.08.1984. Детектив.
Режиссер Ален Бонно.
0,9 млн. зрителей.
30. Гвендолин (Gwendoline). 1984.
1.45. Премьера: 8.02.1984. Приключения.
Режиссер Жюст Жакен
.
0,9 млн. зрителей.
31. Ничьи женщины (Femmes de personne). 1984.
1.46. Премьера: 14.03.1984. Драма.
Режиссер Кристофер Франк.
0,9 млн. зрителей.
32. Луизиана (Louisiane). 1983.
3.06. Премьера: 24.01.1984. Драма.
Режиссер Филипп де Брока
.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 октября 1986: 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
33. Наша история (Notre histoire). 1984.
1.50. Премьера: 23.05.1984. .
Режиссер Бертран Блие
.
0,9 млн. зрителей.
34. Ночной обход (Ronde de nuit). 1983.
1.28. Премьера: 11.01.1984. Триллер.
Режиссер Жан-Клод Миссиаен.
0,9 млн. зрителей.
35. Телохранитель (Le garde du corps). 1984.
1.26. Премьера: 15.02.1984. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Летерье
.
0,8 млн. зрителей.
36. С какой стороны ты вошел? Не видно было, как ты вышел (Par où t'es rentré? On t'a pas vu sortir). 1984.
1.30. Премьера: 19.11.1984. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
0,8 млн. зрителей.
37. Любовь Свана (Un amour de Swann). 1984.
1.50. Премьера: 23.02.1984. Драма, комедия.
Режиссер Фолкер Шлёндорф.
0,8 млн. зрителей.
38. Свита (La Smala). 1984.
1.30. Премьера: 29.08.1984. Комедия.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
0,8 млн. зрителей.
39. Арбалет (L'Arbalète). 1984.
1.30. Премьера: 14.11.1984. Боевик.
Режиссер Серджо Гобби.
0,7 млн. зрителей.
40. Леопард (Le Léopard). 1984.
1.36. Премьера: 14.03.1984. Приключения.
Режиссер Жан-Клод Сюсфельд.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 апреля 1991.
41. Держите меня... или я что-нибудь сделаю! (Retenez-moi... ou je fais un malheur!). 1983.
1.30. Премьера: 11.01.1984. Комедия.
Режиссер Мишель Жерар.
0,6 млн. зрителей.
42. Ночи полнолуния (Les Nuits de la pleine lune). 1984.
1.41. Премьера: 29.08.1984. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,6 млн. зрителей.
43. Полет Сфинкса (Le vol du Sphinx). 1984
1.46. Премьера: 26.09.1984. Приключения.
Режиссер Лоран Ферье.
0,6 млн. зрителей.
44. Обман (La Triche). 1984.
1.40. Премьера: 8.08.1984. Детектив.
Режиссер Янник Беллон
.
0,6 млн. зрителей.
45. Связные Шарло (Charlots Connection). 1984.
1.21. Премьера: 8.02.1984. Комедия.
Режиссер Жан Кутюрье.
0,6 млн. зрителей.
46. Дикость и красота (Sauvage et Beau). 1984.
1.35. Премьера: 12.12.1984.
Режиссеры: Фрадерик Россиф и Жан-Шарль Кютоли.
0,6 млн. зрителей.
47. Франкенштейн 90 (Frankenstein 90). 1984.
1.40. Премьера: 14.08.1984. Комедия, фантастика.
Режиссер Ален Жессуа
.
0,5 млн. зрителей.
48. Девка (La Garce). 1984.
1.29. Премьера: 5.09.1984. Триллер.
Режиссер Кристин Паскаль
.
0,5 млн. зрителей.
49. Глупый малыш (P'tit Con). 1983.
1.30. Премьера: 18.01.1984. Комедия.
Режиссер Жерар Лозье
.
0,5 млн. зрителей.
50. Сто дней в Палермо (Cento giorni a Palermo / Cent jours à Palerme). 1983.
1.47. Премьера: 25.04.1984. Драма.
Режиссёр Джузеппе Феррара.
0,5 млн. зрителей. Прокат в Италии с 1983: 0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 сентября 1985.
51. И корабль плывет (E la nave va / Et vogue le navire...). 1983.
2.08. Премьера: 4.01.1984. Драма.
Режиссёр Федерико Феллини.
0,5 млн. зрителей. В СССР – с марта 1987: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
52. Мерин (Mesrine). 1984.
1.50. Премьера: 29.02.1984. Криминальная драма.
Режиссер Андре Женове.
0,4 млн. зрителей.
53. Пиратка (La Pirate). 1984.
1.28. Премьера: 23.05.1984. Драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,4 млн. зрителей.
54. Имя Кармен (Prénom Carmen). 1983.
1.25. Премьера: 11.01.1984. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,4 млн. зрителей.
55. Дикие (Les Fauves). 1984.
1.30. Премьера: 18.04.1984. Триллер.
Режиссер Жан-Луи Даниэль.
0,4 млн. зрителей.
56. Прицельная стрельба (Tir à vue). 1984.
1.30. Премьера: 5.09.1984. Детектив.
Режиссер Марк Анжело.
0,4 млн. зрителей.
57. Убить судью! (À mort l'arbitre!). 1984.
1.24. Премьера: 22.02.1984. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,4 млн. зрителей.
58. Любовь до смерти (L'Amour à mort). 1984.
1.32. Премьера: 5.09.1984. Драма.
Режиссер Ален Рене
.
0,3 млн. зрителей.
59. Новогодняя ночь у Боба (Réveillon chez Bob). 1984.
1.23. Премьера: 12.12.1984. Комедия.
Режиссер Дени Гранье-Дефер
.
0,3 млн. зрителей.
60. Безумная диагональ (La Diagonale du fou). 1984.
1.50. Премьера: 25.04.1984. Драма.
Режиссер Ришар Дембо.
0,3 млн. зрителей.
61. Я встретил Рожественского деда (J'ai rencontré le Père Noël). 1984.
1.19. Премьера: 5.12.1984. Рождественская сказка.
Режиссер Кристиан Жион.
0,3 млн. зрителей.
62. Тартюф (Le Tartuffe). 1984.
2.20. Премьера: 5.09.1984. Комедия.
Режиссер Жерар Депардье.
0,2 млн. зрителей.
63. Голова в сумке / Закрывая глаза (La Tête dans le sac). 1984.
1.27. Премьера: 31.10.1984. Комедия.
Режиссер Жерар Лозье
.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1984 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1984 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 26 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Лео Каракса, Жака Риветта и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат (в 1986 году) попали три фильма.
В частности, впервые за четверть века в советский кинопрокат проник фильм Клода Шаброля, работы которого ранее игнорировались цензурой по причине их «сомнительной морали». Но для драмы, рассказывающей о Франции времен нацистской оккупации – «Чужая кровь», – было сделано исключение. Правда, хотя в советском прокате эта картина вышла под более кассовым названием «Это было в Париже», заметного зрительского успеха она (как и во Франции) не имела…
Не пользовались существенным вниманием советской аудитории и два других фильма: «Судья» (в советском кинопрокате этот детектив шел под названием «Следователь») и «Ночные воры».
1. Ложные признания (Les Fausses Confidences). 1984.
1.50. Премьера: 3.10.1984.
Режиссер Даниэль Моосман.
0,15 млн. зрителей.
2. Чужая кровь / Кровь других (Le Sang des autres / The Blood of Others). 1984
2.15. Премьера: 2.05.1985. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,15 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Это было в Париже») с октября 1986.
3. Искра (L'étincelle). 1984.
1.48. Премьера: 29.02.1984. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
0,14 млн. зрителей.
4. Парень встречает девушку (Boy Meets Girl). 1984.
1.40. Премьера: 21.11.1984. Мелодрама.
Режиссер Лео Каракс.
0,13 млн. зрителей.
5. Мария Шапделен (Maria Chapdelaine). 1983.
1.47. Премьера: 20.06.1984. Мелодрама.
Режиссер Жиль Карль.
0,13 млн. зрителей.
6. Судья (Le Juge). 1984.
1.32. Премьера: 11.04.1984. Детектив.
Режиссер Филипп Лефевр.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Следователь») – со 2 марта 1986.
7. Стресс (Stress). 1984.
1.27. Премьера: 19.09.1984. Триллер.
Режиссер Жан-Луи Бертучелли.
0,1 млн. зрителей.
8. Любовь на траве (L'Amour par terre). 1984.
2.56. Премьера: 17.10.1984. Комедия, фантастика.
Режиссер Жак Риветт.
0,1 млн. зрителей.
9. Бикефар (Biquefarre). 1984.
1.30. Премьера: 4.04.1984.
Режиссер Жорж Рукье.
0,1 млн. зрителей.
10. Шулеры (Tricheurs). 1984.
1.34. Премьера: 8.02.1984. Драма.
Режиссер Барбет Шрёдер.
0,1 млн. зрителей.
11. Ночные воры (Les Voleurs de la nuit). 1984.
1.40. Премьера: 24.04.1984. Драма, триллер.
Режиссер Самюэль Фуллер.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 января 1986.
12. Матрос 512 (Le Matelot 512). 1984.
1.40. Премьера: 19.12.1984. Драма.
Режиссер Рене Аллио
.
0,1 млн. зрителей.
13. Адам и Ева (Adam et Eve). 1983.
Премьера: 25.01.1984.
Режиссер Жан Люре.
0,06 млн. зрителей.
14. Триллер (Polar). 1984.
1.37. Премьера: 21.03.1984. Триллер.
Режиссер Жак Браль.
0,05 млн. зрителей.
15. Партнеры (Partenaires). 1984.
1.18. Премьера: 26.12.1984. Драма.
Режиссер Клод д'Анна.
0,04 млн. зрителей.
16. Свобода, ночь (Liberté, la nuit). 1984.
1.19. Премьера: 3.10.1984. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
0,04 млн. зрителей.
17. Успех любой ценой / Успех – лучшая месть (Le Succès à tout prix / Success Is the Best Revenge). 1984.
1.31. Премьера: 23.05.1984. Драма, комедия.
Режиссер Ежи Сколимовски.
0,04 млн. зрителей.
18. Королевский шут (Le fou du roi). 1984.
1.35. Премьера: 1984. Комедия.
Режиссер Иван Шифр.
0,04 млн. зрителей.
19. Запретная любовь (Un amour interdit). 1984.
1.35. Премьера: 21.11.1984. Мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Дуниак.
0,04 млн. зрителей.
20. Бетонный свинец (Laisse béton). 1984/
1.30. Премьера: 14.03.1984. Комедия.
Режиссер Серж Ле Перон.
0,03 млн. зрителей.
21. Миссисипи блюз (Mississippi Blues). 1983.
1.36. Премьера: 20.06.1984.
Режиссеры: Роберт Пэрриш
и Бертран Тавернье
.
0,03 млн. зрителей.
22. Джинс-тоник (Jeans tonic). 1984.
1.32. Премьера: 23.05.1984. Комедия, мелодрама.
Режиссер Мишель Патьен.
0,03 млн. зрителей.
23. Немо (Nemo). 1984.
1.40. Премьера: 5.12.1984. Фантастика, приключения.
Режиссер Арно Селиньяк.
0,03 млн. зрителей.
24. Проблемы с родителями в этом году (Les parents ne sont pas simples cette année). 1984.
1.23. Премьера: 8.02.1984. Комедия.
Режиссер Масель Жюлиан.
0,02 млн. зрителей.
25. Нарушитель (L'Intrus). 1984.
1.22. Премьера: 19.09.1984. Комедия, драма.
Режиссер Ирен Жуане.
0,02 млн. зрителей.
26. Аве Мария (Ave Maria). 1984.
1.45. Премьера: 31.10.1984. Драма.
Режиссер Жак Ришар.
8,2 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1985 года (среди французских фильмов)
В 1985-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 16 французских фильмов, и это было заметно меньше показателей 1950-х и 1960-х…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,7 млн. до 10,2 млн. зрителей.
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1985 года снова доминировали комедии.
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1985 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «взрослых» (хотя во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало).
Сенсацией французского кинопроката 1985 стала комедия ничем ранее себя не проявившей Колин Серро «Трое мужчин и младенец в люльке», которой удалось не только выйти на первое место, но и собрать 10,2 млн. зрителей. А ведь после прокатного триумфа комедии Жерара Ури «Большая прогулка» (17,3 млн. зрителей) в 1966 году ни одному французскому фильму не удавалось в течение почти двадцати лет преодолеть десятимиллионную планку!
Но и здесь стоит отметить, что в «Большой прогулке» снимался дуэт самых популярных французских комиков 1960-х – Луи де Фюнеса и Бурвиля, тогда как в комедии Колин Серро не было ни одной суперзвезды…
Определенной неожиданностью стало и то, что в десятку лидеров французского кинопроката удалось войти эксцентричной ленте тогда еще малоизвестного режиссера Люка Бессона «Сабвей» (третье место и 2,9 млн. зрителей) с Изабель Аджани и Кристофом Ламбером и далеко не самой зрелищной картине Клода Миллера «Дерзкая» (четвертое место и 2,9 млн. зрителей).
Отмечу также, что в прокате 1985 года впервые за многие годы фильму с Аленом Делоном (в данном случае это был детектив «Слово полицейского») удалось обойти по посещаемости картину с участием Жана-Поля Бельмондо (эта была криминальная комедия «Ограбление»).
В первой десятке самых кассовых французских фильмов в кинопрокате 1985 года впервые за много лет практически не было фильмов самых признанных мастеров жанрового кино: Клода Зиди, Жоржа Лотнера, Жака Дере, Жерара Ури, Анри Вернея и др.
Комедия Жоржа Лотнера «Клетка для безумцев – 3» стала по результатам посещаемости 11-й. Комедия Клода Зиди «Короли шутки» – 13-й. Триллер Жака Дере «Умирают только дважды» – 20-м.
Авторские фильмы Жана-Люка Годара, Анджея Жулавского, Аньес Варда сумели собрать от 0,3 млн. до 1,1 млн. зрителей…
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Ален Делон, Жан-Поль Бельмондо, Колюш, Пьер Ришар, Жерар Депардье, Филипп Нуаре, Софи Марсо, Ив Монтан, Лино Вентура, Катрин Денев, Изабель Аджани и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1985 года в советский кинопрокат попал только один фильм (и это был в общем-то уникальный случай за многие годы, так ранее не так уже редко на экраны СССР рано или поздно выходило до половины картина из «золотой» французской десятки) – «Трое мужчин и младенец в люльке». Во Франции он собрал 10,2 млн. зрителей (что аналогично 50 млн. зрителей в СССР), но в реальном советском кинопрокате прошел скромнее, собрав в кинозалах (1987 года) около 23 млн. зрителей.
Причиной того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1985 года были отвергнуты советской закупочной комиссией, были, скорее всего, финансового свойства (т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов). Возможно, это касалось фильмов «Специалисты», «Сабвей», «Слово полицейского», «Ограбление», «Полиция»).
Правда, в советский кинопрокат 1986-1990 годов попали несколько фильмов из репертуара французского кинопроката 1985 года (во Франции они собрали от 50 тысяч до 1,5 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Короли шутки», «Свадьба века», «Адский поезд», «Четвертая власть», «Бланш и Мари», «Танго, изгнание Гарделя», «Непокорная Луиза» и «Фавориты луны».
Из них наибольшим успехом ожидаемо пользовалась комедия Клода Зиди «Короли шутки»: во Франции ее посмотрело 1,5 млн. зрителей (аналог примерно 7 млн. зрителей в СССР), а в советском кинопрокате – 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 9 картин из репертуара французских кинопроката 1985 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1985 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Трое мужчин и младенец в люльке (Trois hommes et un couffin). 1985.
1.46. Премьера: 18.09.1985. Комедия.
Режиссер Колин Серро.
10,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1987: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Специалисты (Les Spécialistes). 1985.
1.32. Премьера: 13.03.1985. Боевик.
Режиссер Патрис Леконт
.
5,3 млн. зрителей.
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Люк Бессон
3. Подземка / Сабвей (Subway). 1985.
1.44. Премьера: 10.04.1985. Комедия, криминальная драма.
Режиссер Люк Бессон.
2,9 млн. зрителей.
4. Дерзкая (L'Effrontée). 1985.
1.36. Премьера: 11.12.1985. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Миллер
.
2,9 млн. зрителей.
5. Преподы (P.R.O.F.S.). 1985.
1.35. Премьера: 18.09.1985. Комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
2,8 млн. зрителей.
6. Слово полицейского (Parole de flic). 1985.
1.36. Премьера: 21.08.1985. Детектив.
Режиссер Жозе Пинейро.
2,5 млн. зрителей.
7. Ограбление (Hold-up). 1985.
1.54. Премьера: 23.10.1985. Криминальная комедия.
Режиссер Александр Аркади.
2,4 млн. зрителей.
8. Полиция (Police). 1985.
1.53. Премьера: 4.09.1985. Криминальная драма.
Режиссер Морис Пиала.
1,8 млн. зрителей.
9. Скаут навсегда… (Scout toujours...). 1985.
1.38. Премьера: 27.11.1985. Комедия.
Режиссер Жерар Жюньо
.
1,7 млн. зрителей.
10. Астерикс и сюрприз Цезаря (Astérix et la Surprise de César). 1985.
1.19. Премьера: 11.12.1985. Приключения, комедия.
Режиссеры: Гаэтан и Поль Брицци.
1,7 млн. зрителей.
11. Клетка для безумцев 3 (La Cage aux folles 3: «Elles» se marient). 1985.
1.27. Премьера: 20.11.1985. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
1,7 млн. зрителей.
12. Опасность в доме (Péril en la demeure). 1985.
1.40. Премьера: 13.02.1985. Драма.
Режиссер Мишель Девиль
.
1,6 млн. зрителей.
13. Короли шутки (Les Rois du gag). 1985.
1.38. Премьера: 6.03.1985. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 июля 1986: 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Свадьба века (Le Mariage du siècle). 1985.
1.40. Премьера: 9.10.1985. Комедия.
Режиссер Филипп Галлан.
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 ноября 1990
.
15. Я хотел тебя (Moi vouloir toi). 1985.
1.27. Премьера: 11.12.1985. Мелодрама, комедия.
Режиссер Патрик Дефольф.
1,4 млн. зрителей.
16. Без крова нет закона (Sans toit ni loi). 1985.
1.45. Премьера: 4.12.1985. Драма.
Режиссер Аньес Варда.
1,1 млн. зрителей.
17. Среди волков (Les loups entre eux). 1985.
1.45. Премьера: 31.12.1985. Приключения.
Режиссер Жозе Джованни
.
1,0 млн. зрителей.
18. Адский поезд (Train d'enfer). 1985.
1.30. Премьера: 1985. Криминальная драма.
Режиссер Роже Анен.
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1986
.
19. К нам, мальчики (À nous les garçons). 1984.
1.42. Премьера: 9.01.1985. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
1,0 млн. зрителей.
20. Умирают только дважды (On ne meurt que deux fois). 1985.
1.45. Премьера: 9.10.1985. Криминальная драма, триллер.
Режиссер Жак Дере
.
1,0 млн. зрителей.
21. Это происходит только со мной (Ça n'arrive qu'à moi). 1984.
1.35. Премьера: 30.01.1985. Комедия.
Режиссер Франсис Перрен
.
1,0 млн. зрителей.
22. Уйти, вернуться (Partir, revenir). 1985.
1.57. Премьера: 27.03.1985. Драма, комедия.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,9 млн. зрителей.
23. Срочность (Urgence). 1984.
1.40. Премьера: 30.01.1985. Детектив.
Режиссер Жиль Беа
.
0,8 млн. зрителей.
24. Специальная полиция (Spécial Police). 1985.
1.28. Премьера: 3.07.1985. Детектив.
Режиссер Мишель Виани.
0,8 млн. зрителей.
25. Гарем (Harem). 1985.
1.53. Премьера: 20.11.1985. Мелодрама.
Режиссер Артюр Жоффе.
0,8 млн. зрителей.
26. Свобода, равенство, кислая капуста (Liberté, égalité, choucroute). 1985.
1.53. Премьера: 30.04.1985. Комедия.
Режиссер Жан Янн
.
0,8 млн. зрителей.
27. Свидание (Rendez-vous). 1985.
1.30. Премьера: 15.05.1985. Мелодрама.
Режиссер Андре Тешине
.
0,8 млн. зрителей.
28. Цыпленок в уксусе (Poulet au vinaigre). 1985.
1.50. Премьера: 10.04.1985. Детектив.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,8 млн. зрителей.
29. Красный поцелуй (Rouge Baiser). 1985.
1.52. Премьера: 27.11.1985. Драма, комедия.
Режиссер Вера Бельмон.
0,7 млн. зрителей.
30. Лестница С (Escalier C). 1985.
1.37. Премьера: 6.06.1985. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
0,7 млн. зрителей.
31. Железная рука (Bras de fer). 1985.
1.47. Премьера: 18.09.1985. Триллер.
Режиссер Жерар Верже.
0,7 млн. зрителей.
32. Медовый месяц (Lune de miel). 1985.
1.40. Премьера: 20.11.1985. Триллер.
Режиссер Патрик Жамен.
0,7 млн. зрителей.
33. Ковбой (Le Cowboy). 1985.
1.42. Премьера: 20.03.1985. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,7 млн. зрителей.
34. Выше закона (Hors-la-loi). 1985.
1.47. Премьера: 3.04.1985. Драма.
Режиссер Робен Дави.
0,7 млн. зрителей.
35. Канавы жизни (Tranches de vie). 1985.
1.31. Премьера: 6.02.1985. Комедия.
Режиссер Франсуа Летерье
.
0,6 млн. зрителей.
36. Заварушка (Sac de noeuds). 1985.
1.30. Премьера: 20.03.1985. Комедия.
Режиссер Жозиан Баласко.
0,6 млн. зрителей.
37. Пицца и моцарелла (Pizzaiolo et Mozzarel). 1985.
1.25. Премьера: 18.12.1985. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,6 млн. зрителей.
38. Большой негодяй (Gros Dégueulasse). 1986.
1.28. Премьера: 26.06.1986. Комедия.
Режиссер Бруно Зинконе.
0,6 млн. зрителей.
39. Разбитные дамочки (Les Nanas). 1984.
1.30. Премьера: 30.01.1985. Комедия.
Режиссер Анник Ланоэ.
0,6 млн. зрителей.
40. Четвертая власть (Le Quatrième Pouvoir). 1985.
1.40. Премьера: 2.10.1985. Драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1988
.
41. Испорченная любовь / Шальная любовь (L'Amour braque). 1985.
1.40. Премьера: 25.02.1985. Драма.
Режиссер Анджей Жулавски
.
0,5 млн. зрителей.
42. Чай в гареме Архимеда (Le Thé au harem d'Archimède). 1985.
1.50. Премьера: 30.04.1985. Драма, комедия.
Режиссер Меди Шареф.
0,5 млн. зрителей.
43. Телефон всегда звонит дважды (Le téléphone sonne toujours deux fois). 1984.
1.30. Премьера: 23.01.1985. Детектив, комедия.
Режиссер Жан-Пьер Вернь
.
0,5 млн. зрителей.
44. Почтальон из Сен-Тропе (Le Facteur de Saint-Tropez). 1985.
1.28. Премьера: 31.07.1985. Комедия.
Режиссер Ришар Балдуччи
.
0,5 млн. зрителей.
45. Детектив (Détective). 1985.
1.35. Премьера: 8.05.1985. Детектив.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,4 млн. зрителей.
46. Дворец (Palace). 1984.
1.30. Премьера: 23.01.1985. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
0,4 млн. зрителей.
47. Будущим летом (L'Été prochain). 1984.
1.40. Премьера: 9.01.1985. Драма.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,4 млн. зрителей.
48. Я вас приветствую, Мария (Je vous salue, Marie). 1984.
1.12. Премьера: 23.01.1985. Драма.
Режиссеры: Жан-Люк Годар
и Анн-Мари Миевиль.
0,3 млн. зрителей.
49. Любовь тайком (L'Amour en douce). 1985.
1.40. Премьера: 27.02.1985. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
0,3 млн. зрителей.
50. Мужчина с серебряными глазами (L'Homme aux yeux d'argent). 1985.
1.37. Премьера: 13.11.1985. Детектив.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,3 млн. зрителей.
51. Одна женщина или две (Une femme ou deux). 1985.
1.44. Премьера: 6.11.1985. Комедия.
Режиссер Даниэль Винь
.
0,3 млн. зрителей.
52. Безумец на войне / Le Fou de guerre. 1985.
Премьера: 22.05.1985. Комедия.
Режиссер Дино Ризи.
0,3 млн. зрителей.
53. Бланш и Мари (Blanche et Marie). 1985.
1.32. Премьера: 3.04.1985. Драма.
Режиссер Жак Ренар.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1989
.
54. Джекпот (Le Pactole). 1985.
1.30. Премьера: 23.04.1985. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,2 млн. зрителей.
55. Драка (La Baston). 1985.
1.35. Премьера: 7.08.1985. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Клод Миссиаен.
0,2 млн. зрителей.
56. Ночь подвязок (La Nuit porte-jarretelles). 1985.
1.25. Премьера: 20.03.1985. Комедия.
Режиссер Виржини Тевене.
0,2 млн. зрителей.
57. Неумеха (Le Gaffeur). 1985.
1.35. Премьера: 4.09.1985. Комедия.
Режиссер Серж Пенар.
0,2 млн. зрителей.
58. Семейная жизнь (La Vie de famille). 1984.
1.35. Премьера: 13.02.1985. Драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
59. Билли Кик (Billy-ze-kick). 1985.
1.30. Премьера: 1985. Комедия, мюзикл.
Режиссер Жерар Мордийа.
0,2 млн. зрителей.
60. Искушение Изабель (La Tentation d'Isabelle). 1985.
1.32. Премьера: 23.10.1985. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1985 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1985 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 27 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Маргарет Дюра, Отара Иоселиани, Аллена Таннера и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат попали три фильма: «Танго, изгнание Гарделя», «Луиза... бунтарка» («Непокорная Луиза») и «Фавориты луны».
Режиссером «Фаворитов луны» был эмигрировавший из СССР Отар Иоселиани, но в советском прокате перестроечного 1987 года это уже не имело значения, тем паче, что в этой картине не было никаких намеков на политику.
Во Франции «Фавориты луны» в прокате провалились: их посмотрело всего около 50 тыс. зрителей (что было аналогом 250 тыс. зрителей в СССР). Но в СССР интерес к этой притче был куда больше: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации, что для артхаусной картины было немалым успехом…
1. Танго, изгнание Гарделя (Tangos, l'exil de Gardel). 1985.
1.59. Премьера: 6.11.1985. Драма, мюзикл.
Режиссер Фернадо Саланас.
0,14 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 апреля 1987
.
2. Паркинг (Parking). 1985.
1.35. Премьера: 29.05.1985. Мелодрама.
Режиссер Жак Деми
.
0,14 млн. зрителей.
3. Прощай, Бонапарт (Adieu Bonaparte). 1985.
1.55. Премьера: 17.05.1985. Драма.
Режиссер Юсеф Шахин.
0,14 млн. зрителей.
4. Чистая любовь никогда не остается такой долго (L'amour propre ne le reste jamais très longtemps). 1985.
1.27. Премьера: 28.08.1985. Комедия.
Режиссер Мартен Вейрон.
0,1 млн. зрителей.
5. Путешествие в Паимполь (Le Voyage à Paimpol). 1985.
1.28. Премьера: 27.11.1985. Комедия.
Режиссер Джон Берри.
0,1 млн. зрителей.
6. Щелчок (Le Déclic). 1985.
1.27. Премьера: 17.04.1985. Эротический триллер.
Режиссер Жан-Луи Ришар.
0,1 млн. зрителей.
7. Подписано Шарлот (Signé Charlotte). 1985.
1.32. Премьера: 20.02.1985. Драма.
Режиссер Каролин Юппер.
0,1 млн. зрителей.
8. Шоах (Shoah). 1985.
9.26. Премьера: 30.04.1985. Документальная драма.
Режиссер Клод Ланцман.
0,1 млн. зрителей.
9. Племянник Бетховена (Le Neveu de Beethoven / Beethoven's Nephew). 1985.
1.45. Премьера: 18.09.1985. Драма.
Режиссер Пол Морриси
.
0,1 млн. зрителей.
10. Эльза, Эльза (Elsa, Elsa). 1985.
1.13. Премьера: 23.10.1985. Комедия.
Режиссер Дидье Одепен.
0,1 млн. зрителей.
11. Пыль (Dust). 1985.
1.27. Премьера: 11.09.1985. Драма.
Режиссер Марион Хансель.
0,1 млн. зрителей.
12. Луиза... бунтарка / Непокорная Луиза (Louise... l'insoumise). 1985.
1.40. Премьера: 13.03.1985. Комедия.
Режиссер Шарлот Сильвера.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1989
.
13. Грусть и красота (Tristesse et Beauté). 1985.
1.40. Мелодрама.
Режиссер Джой Флёри.
0,1 млн. зрителей.
14. Джой и Джоан (Joy & Joan). 1985.
1.34. Премьера: 12.06.1985. Эротическая мелодрама.
Режиссер Жак Сорель.
0,1 млн. зрителей.
15. Субботние забавы (Drôle de samedi). 1985.
1.20. Премьера: 19.06.1985. Комедия.
Режиссер Бай Окан.
0,06 млн. зрителей.
16. Дети (Les Enfants). 1985.
1.24. Премьера: 29.05.1985. Комедия.
Режиссер Маргарет Дюра.
0,06 млн. зрителей.
17. Строго личное (Strictement personnel). 1985.
1.30. Премьера: 21.08.1985. Детектив.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,06 млн. зрителей.
18. Давид, Тома и другие (David, Thomas et les autres / Sortüz egy fekete bivalyért). 1985.
1.41. Премьера: 10.07.1985. Драма.
Режиссер Ласло Сабо.
0,05 млн. зрителей.
19. Прощай, Барсук (Adieu Blaireau). 1985.
1.34. Премьера: 30.04.1985. Детектив.
Режиссер Боб Деку.
0,05 млн. зрителей.
20. Бешеные (Les Enragés). 1984.
1.36. Премьера: 19.12.1984. Триллер.
Режиссер Пьер-Уильям Глен.
0,05 млн. зрителей.
21. Фавориты луны (Les Favoris de la lune). 1984.
1.41. Премьера: 6.02.1985. Комедия.
Режиссер Отар Иоселиани.
0,05 млн. зрителей. Прокат в СССР – с мая 1987: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Там, на земле чужой…
22. Полиция нравов (Brigade des moeurs). 1984.
1.30. Премьера: 9.01.1985. Триллер.
Режиссер Макс Пека.
0,04 млн. зрителей.
23. Дизель (Diesel). 1985.
1.32. Премьера: 7.08.1985. Драма, фантастика.
Режиссер Роберт Креймер.
0,02 млн. зрителей.
24. Ничья земля (No Man's Land). 1985.
1.50. Премьера: 28.08.1985. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,02 млн. зрителей.
25. Красное горло (Rouge Gorge). 1985.
1.45. Премьера: 6.02.1985. Драма.
Режиссер Пьер Зукка.
0,02 млн. зрителей.
26. Таинственная Алексина (Mystère Alexina). 1985.
1.30. Премьера: 25.09.1985. Мелодрама.
Режиссер Рене Фере
.
7,3 тыс. зрителей.
27. Ночная магия (Night Magic). 1985.
1.35. Премьера: 1985.
Режиссер Льюис Фьюри. Музыкальная фантазия.
6,4 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1986 года (среди французских фильмов)
В 1986-м году планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть только 16 французских фильмов, и это было заметно меньше не только показателей 1950-х и 1960-х, но предыдущего десятилетия…
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,7 млн. до 7,2 млн. зрителей.
В жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1986 года после некоторого перерыва опять вернулось разнообразие: драма, комедия, мелодрама, приключения…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1986 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «взрослых» (хотя во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало).
В первой десятке самых кассовых французских фильмов в кинопрокате 1986 года, как и 1985 году, не было фильмов таких признанных мастеров жанрового кино, как Клод Зиди, Жорж Лотнер, Жак Дере, Жерар Ури, Анри Верней и др.
В то же время в десятке лидеров оказались фильмы таких значительных режиссеров, как Клод Берри (его дилогия «Жан де Флорет» и «Манон с источника» поделила между собой первое и второе места во французском кинопрокате: 7,2 млн. и 6,6 млн. зрителей), Жан-Жак Анно (его экранизация романа Умберто Экко «Имя Розы» оказалась на третьем месте с 5 млн. зрителей), Жан-Жак Бейнекс («37°2 с утра»: пятое место в прокате и 3,6 млн. зрителей), Бертран Блие (его эпатажный «Вечерний костюм» оказался на шестом месте с посещаемостью 3,1 млн. зрителей) и Роман Полански (его весьма дорогостоящая приключенческая лента «Пираты» была девятой в прокате с результатом в 1,9 млн. зрителей).
Авторские фильмы Андрея Тарковского, Нагисы Осимы, Федерико Феллини, Эрика Ромера, Лео Каракса и Алена Рене сумели собрать от 0,2 млн. до 0,5 млн. зрителей…
19 июня 1986 года в автокатастрофе погиб знаменитый французский комик Колюш (1944-1986). Последняя комедия с его участием, где он сыграл главную роль – «Безумец на войне» вышла во французский кинопрокат в 1985 году…
С учетом того, что Луи де Фюнес ушел из жизни еще в 1983-м, а комическая группа «Шарло» к началу 1980-х уже потеряла былую популярность, с 1986 года до начала 1990-х главным кинокомиком Франции стал Пьер Ришар.
В 1986 году комедия с участием Пьера Ришара («Беглецы» Франсиса Вебера) вышла во Франции по посещаемости на четвертое место с впечатляющим результатом в 4,5 млн. зрителей.
Здесь надо отметить, что 1986 год стал поистине звездным для партнера Пьера Ришара по «Беглецам» Жерара Депардье: он сыграл также главные роли в фильмах «Жан де Флорет» и «Вечерний костюм».
В 1986 году (редкий случай!) во французский прокат не вышло ни одной новой ленты с участием Жана-Поля Бельмондо, но зато «Переход» с Аленом Делоном собрал два миллиона зрителей и стал по посещаемости восьмым.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики – Пьер Ришар, Жерар Депардье, Филипп Нуаре, Софи Марсо, Ив Монтан, Ален Делон, Лино Вентура, Катрин Денев, Изабель Аджани и др. известные актеры.
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1986 года в советский кинопрокат в 1988-1990 годах попало только два фильма: «Имя Розы» и «Беглецы».
При этом комедию «Беглецы» во Франции посмотрели 4,5 млн. зрителей. Это был аналог 22 млн. зрителей в СССР. Примерно столько эта лента и собрала в реальном советском кинопрокате 1988 года…
Причиной того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1986 года были отвергнуты советской закупочной комиссией, были, скорее всего:
- финансового свойства (т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов). Возможно, это касалось дилогии Клода Берри, а также «Пиратов» и «Перехода»).
- неприемлемости демонстрации в советских кинозалах показа «свободных западных нравов» в фильмах «37°2 с утра» и «Вечерний костюм».
Правда, в советский кинопрокат 1987-1989 годов попали еще шесть фильмов из репертуара французского кинопроката 1986 года (во Франции они собрали от 0,2 до 0,7 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Джинджер и Фред» Федерико Феллини, «Зеленый луч» Эрика Ромера, «Мужчина и женщина: 20 лет спустя» Клода Лелуша, «Мелодрама» Алена Рене, «Красная зона» Робера Энрико и «Жертвоприношение» Андрея Тарковского.
Это было связано с тем, что с приходом перестроечных времен работа закупочной комиссии Госкино СССР стала более либеральной и во многом стала ориентироваться на закупку высокохудожественных зарубежных фильмов.
Плюс к этому в 1990-1991 годах на экраны СССР вышли менее значимые в художественном отношении ленты: «Давайте надеяться, что будет девочка» и «Любовь за сто франков».
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 10 картин из репертуара французских кинопроката 1986 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1986 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Жан де Флорет (Jean de Florette). 1986.
2,0. Премьера: 27.08.1986. Драма.
Режиссер Клод Берри
.
7,2 млн. зрителей.
2. Манон с источника (Manon des sources). 1986.
1.53. Премьера: 19.11.1986. Драма.
Режиссер Клод Берри
.
6,6 млн. зрителей.
3. Имя розы (Le Nom de la rose/ Il Nome della rosa). 1986.
2.11. Премьера: 17.12.1986. Драма.
Режиссёр Жан–Жак Анно.
5,0 млн. зрителей. Прокат в Италии: 1,1 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 5,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 апреля 1990.
4. Беглецы (Les Fugitifs). 1986.
1.35. Премьера: 17.12.1986. Комедия.
Режиссер Франсис Вебер
.
4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1988: 20,9 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным – 22,9 млн. зрителей).
5. 37°2 с утра (37°2 le matin). 1986.
2.01. Премьера: 9.04.1986. Мелодрама.
Режиссер Жан-Жак Бейнекс
.
3,6 млн. зрителей.
6. Вечерний костюм (Tenue de soirée). 1986.
1.24. Премьера: 23.04.1986. Криминальная комедия.
Режиссер Бертран Блие
.
3,1 млн. зрителей.
7. Братья Петар (Les Frères Pétard). 1986.
1.30. Премьера: 15.10.1986. Комедия.
Режиссер Эрве Палю.
2,2 млн. зрителей.
8. Переход (Le Passage). 1986.
1.40. Премьера: 3.12.1986. Драма, фантастика.
Режиссер Рене Манзор.
2,0 млн. зрителей.
9. Пираты (Pirates). 1986.
2.01. Премьера: 8.05.1986. Приключения, комедия, пародия.
Режиссер Роман Полански.
1,9 млн. зрителей.
10. Астерикс у бретонцев (Astérix chez les Bretons). 1986.
1.19. Премьера: 3.12.1986. Приключения.
Режиссер Пино ванн Ламсвеерд.
1,7 млн. зрителей.
11. Тереза (Thérèse). 1986.
1.34. Премьера: 24.09.1986. Драма.
Режиссер Ален Кавалье.
1,5 млн. зрителей.
12. Длинные манто (Les Longs Manteaux). 1985.
1.46. Премьера: 1.01.1986. Приключения.
Режиссер Жиль Беа
.
1,4 млн. зрителей.
13. Пьяная ночь (Nuit d'ivresse). 1986.
1.30. Премьера: 24.09.1986. Комедия.
Режиссер Бернар Ноер.
1,4 млн. зрителей.
14. Твист снова в Москве (Twist Again à Moscou). 1986.
1.29. Премьера: 22.10.1986. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
1,4 млн. зрителей.
15. Цыганка (La Gitane). 1986.
1.35. Премьера: 12.02.1986. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока
.
1,3 млн. зрителей.
16. Черный Мик-мак (Black Mic-mac). 1986.
1.33. Премьера: 23 avril 1986. Комедия.
Режиссер Тома Жилу.
1,2 млн. зрителей.
17. Сошествие в ад (Descente aux enfers). 1986.
1.25. Премьера: 5.11.1986. Драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
1,0 млн. зрителей.
18. Семейный совет (Conseil de famille). 1986.
2,0. Премьера: 19.03.1986. Комедия.
Режиссер Коста-Гаврас
.
0,9 млн. зрителей.
19. Вокруг полуночи (Autour de minuit / Round Midnight). 1986.
2.11. Премьера: 24.11.1986. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,9 млн. зрителей.
20. Женщина моей жизни (La Femme de ma vie). 1986.
1.42. Премьера: 8.10.1986. Драма, комедия.
Режиссер Режи Варнье.
0,9 млн. зрителей.
21. Место преступления (Le Lieu du crime). 1986.
1.30. Премьера: 16.05.1986. Криминальная драма.
Режиссер Андре Тешине
.
0,8 млн. зрителей.
22. Красная зона (Zone Rouge). 1986.
1.50. Премьера: 9.04.1986. Детектив.
Режиссер Робер Энрико
.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 ноября 1987.
23. Инспектор Лаварден (Inspecteur Lavardin). 1986.
1.40. Премьера: 12.03.1986. Детектив.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,7 млн. зрителей.
24. Малыш (Le Môme). 1986.
1.39. Премьера: 20.08.1986. Детектив.
Режиссер Ален Корно
.
0,7 млн. зрителей.
25. Частные уроки (Cours privé). 1986.
1.35. Премьера: 12.11.1986. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,6 млн. зрителей.
26. Грубиян / Нахал (Le Paltoquet). 1986.
1.32. Премьера: 13.08.1986. Ироничный детектив.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,6 млн. зрителей.
27. Беспутная жизнь Жерара Флока (La Vie dissolue de Gérard Floque). 1986.
1.25. Премьера: 24 décembre 1986. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,6 млн. зрителей
28. Мелодрама (Mélo). 1986.
1.50. Премьера: 3.09.1986. Мелодрама.
Режиссер Ален Рене
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1989.
29. Синий как ад (Bleu comme l'enfer). 1986.
1.43. Премьера: 12.03.1986. Триллер.
Режиссер Ив Буассе
.
0,5 млн. зрителей.
30. Дурная кровь (Mauvais sang). 1986.
1.56. Премьера: 26.11.1986. Криминальная драма.
Режиссер Лео Каркс.
0,5 млн. зрителей.
31. Камикадзе (Kamikaze). 1986.
1.30. Премьера: 10.12.1986. Фантастика.
Режиссер Дидье Груссе.
0,5 млн. зрителей.
32. Мужчина и женщина: 20 лет спустя (Un homme et une femme: vingt ans déjà). 1986.
1.52. Премьера: 13.05.1986. Мелодрама.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июня 1989.
33. Зеленый луч (Le Rayon vert). 1986.
1.39. Премьера: 3.09.1986. Мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 декабря 1989.
34. Я тебя люблю (I Love You). 1986.
1.42. Премьера: 14.05.1986. Комедия, драма.
Режиссер Марко Феррери.
0,4 млн. зрителей.
35. Ненавижу актеров (Je hais les acteurs). 1986.
1.30. Премьера: 10.09.1986. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Кравчик.
0,4 млн. зрителей.
36. Королевская галета (La Galette du roi). 1985.
1.30. Премьера: 29.01.1986. Комедия.
Режиссер Жан-Мишель Рибе.
0,4 млн. зрителей.
37. Джинджер и Фред (Ginger e Fred). 1985.
2.05. Премьера: 22.01.1986. Комедия.
Режиссёр Федерико Феллини.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с мая 1988
.
38. Еврейский связной / Еврейская связь (Yiddish Connection). 1986.
1.37. Премьера: 27.08.1986. Криминальная комедия.
Режиссер Поль Бужена
0,3 млн. зрителей.
39. Таксист (Taxi Boy). 1986.
1.35. Премьера: 30.04.1986. Комедия.
Режиссер Элан Пейдж.
0,3 млн. зрителей.
40. Состояния души (États d'âme). 1986.
1.41. Премьера: 28.05.1986. Комедия, драма.
Режиссер Жак Фанстен.
0,3 млн. зрителей.
41. Дебютант (Le Débutant). 1986.
1.26. Премьера: 25.06.1986. Комедия.
Режиссер Даниэль Жанно.
0,3 млн. зрителей.
42. Состояние блаженства (L'Etat de grâce). 1986.
1.25. Премьера: 24.12.1986. Мелодрама.
Режиссер Жак Руффио.
0,3 млн. зрителей.
43. Шарлотта навсегда (Charlotte for Ever). 1986.
1.34. Премьера: 10.12.1986. Драма, комедия.
Режиссер Серж Генсбур
.
0,2 млн. зрителей.
44. Красная икра (Le Caviar rouge). 1985.
1.32. Премьера: 8.01.1986. Драма.
Режиссер Робер Оссейн
.
0,2 млн. зрителей.
45. Макс, моя любовь (Max mon amour). 1986.
1.34. Премьера: 22.10.1986. Драма, комедия.
Режиссер Нагиса Осима.
0,2 млн. зрителей.
46. Беспорядок (Désordre). 1986.
1.35. Премьера: 12.11.1986. Драма.
Режиссер Оливье Ассияс.
0,2 млн. зрителей.
47. Мой зять убил мою сестру
Mon beau-frère a tué ma soeur 1986
1.35. Премьера: 5.03.1986. Комедийный детектив.
Режиссер Жак Руффио.
0,2 млн. зрителей.
48. Розовая Роза, публичная девушка (Rosa la rose, fille publique). 1986.
1.32. Премьера: 2.03.1986. Драма.
Режиссер Поль Веккиали.
0,2 млн. зрителей.
49. Жертвоприношение / The Sacrifice / Offret. 1986.
Премьера: 14.05.1986. Драма.
Режиссер Андрей Тарковский.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР с 7 июля 1988: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1986 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1986 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 28 французских фильмов.
Список аутсайдеров состоял из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат (в 1990-1991 годах) попали два фильма: «Давайте надеяться, что будет девочка» и «Любовь за сто франков». Широкой популярностью у публики в СССР (как и во Франции) они не пользовались…
1. Смерть в дождливое воскресенье (Mort un dimanche de pluie). 1986.
1.50. Премьера: 10.09.1986. Триллер.
Режиссер Жоэль Сантони
.
0,15 млн. зрителей.
2. Давайте надеяться, что будет девочка (Speriamo che sia femmina / Pourvu que ce soit une fille). 1985
.
2.0. Премьера: 4.06.1986. Комедия, драма.
Режиссер Марио Моничелли.
0,15 млн. зрителей. Прокат в Италии: 0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 августа 1990.
3. Боль любви (Le Mal d'aimer / La Coda del diavolo). 1986.
Премьера: 3.12.1986. Драма.
Режиссер Джорджо Тревес.
0,14 млн. зрителей.
4. Пуританка (La Puritaine). 1986.
1.24. Премьера: 3.12.1986. Драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,13 млн. зрителей.
5. Океан Мэн (Maine Océan). 1986.
2.11. Премьера: 16.04.1986. Комедия.
Режиссер Жак Розье.
0,13 млн. зрителей.
6. Полетт, маленькая бедная миллиардерша (Paulette, la pauvre petite milliardaire). 1986.
1.29. Премьера: 26.02.1986. Комедия.
Режиссер Клод Конфорте
.
0,1 млн. зрителей.
7. Мужские пары (Double messieurs). 1986.
1.30. Премьера: 22.10.1986. Детектив.
Режиссер Жан-Франсуа Стевенен.
0,1 млн. зрителей.
8. Великолепный любовник (L'Amant magnifique). 1986.
1.40. Премьера: 11.06.1986. Мелодрама, комедия.
Режиссер Алин Иссерман.
0,1 млн. зрителей.
9. Спасайся, Лола (Sauve-toi, Lola). 1986.
1.45. Премьера: 3.09.1986. Драма.
Режиссер Мишель Драш
.
0,1 млн. зрителей.
10. Безумные годы твиста (Les folles années du twist). 1986.
1.30. Премьера: 26.02.1986. Комедия.
Режиссер Махмуд Земури.
0,1 млн. зрителей.
11. Последний образ (La Dernière Image). 1986.
1.53. Премьера: 19.11.1986. Драма, комедия.
Режиссер Мохамед Лакдар-Амина.
0,1 млн. зрителей.
12. Очевидное желание (Flagrant Désir). 1986.
1.50. Премьера: 11.06.1986. Детектив.
Режиссер Клод Фаральдо
.
0,1 млн. зрителей.
13. Уникальная (L'Unique). 1986.
1.25. Премьера: 02.1986. Фантастика.
Режиссеры: Жером Дьяман-Береже и Жан-Клод Карьер.
0,1 млн. зрителей.
14. Если тебе что-нибудь понадобится, дай мне знать (Si t'as besoin de rien, fais-moi signe). 1986
1.33. Премьера: 6.08.1986. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
0,1 млн. зрителей.
15. Хорошая погода, но в конце дня штормит (Beau temps mais orageux en fin de journée). 1986
1.25. Премьера: 27.08.1986. Комедия.
Режиссер Жерар Фро-Кутаз.
0,1 млн. зрителей.
16. Тело и собственность (Corps et Biens). 1986.
1.40. Премьера: 27.08.1986. Мелодрама, комедия.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,06 млн. зрителей.
17. Любовь за сто франков (Cent francs l'amour). 1986.
Премьера: 27.08.1986. Мелодрама.
Режиссер Жак Ришар.
0,06 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1991
.
18. Водевиль (Vaudeville). 1986.
1.30. Премьера: 19.03.1986. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан Марбёф.
0,05 млн. зрителей.
19. Шестой день (Le sixième jour). 1986.
1.45. Премьера: 3.12.1986. Драма.
Режиссер Юсеф Шахин.
0,05 млн. зрителей.
20. Комплекс кенгуру (Le Complexe du kangourou). 1986.
1.26. Премьера: 10.09.1986. Комедия.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,04 млн. зрителей.
21. Таинственная женщина (La Femme secrète). 1986.
1.35. Премьера: 17.09.1986. Мелодрама.
Режиссер Себастьян Граль.
0,04 млн. зрителей.
22. Украли Чарли Спенсера! (On a volé Charlie Spencer!). 1986.
1.36. Премьера: 24.12.1986. Фантастическая комедия.
Режиссер Франсис Юстер.
0,03 млн. зрителей.
23. Вспарывающая машина (La Machine à découdre). 1986.
1.28. Премьера: 7.05.1986. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,03 млн. зрителей.
24. Улица отправления (Rue du départ). 1986.
1.40. Премьера: 15.10.1986. Драма.
Режиссер Тони Гатлиф.
17,8 тыс. зрителей.
25. Проследите за моим взглядом (Suivez mon regard). 1986.
1.25. Премьера: 23.04.1986. Комедия.
Режиссер Жан Кюртелен.
16,0 тыс. зрителей.
26. Фобур Сен-Мартен (Faubourg Saint-Martin). 1986.
1.23. Премьера: 3.12.1986. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Клод Гюгюе.
15,9 тыс. зрителей.
27. Счастье снова наносит удар! (Le bonheur a encore frappe!). 1986.
1.20. Премьера: 16.07.1986. Комедия.
Режиссер Жан-Люк Тротиньон.
13,1 тыс. зрителей.
28. Ночь риска (La Nuit du Risque). 1986.
1.21. Премьера: 2.07.1986. Криминальная драма.
Режиссер Серджо Гобби.
13,0 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1987 года (среди французских фильмов)
В 1987-м году во французском кинопрокате произошло уникальное событие: планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 6 (!!!) французских фильмов, и это было гораздо меньше не только прокатных показателей 1950-х - 1970-х, но и 1980-1985 годов.
Причина тому, на мой взгляд, была не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 0,8 млн. до 4,7 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1987 года было много комедий, но на второе место неожиданно вышла лишенная развлекательности и звездных актерских имен драма «До свидания, дети» Луи Маля, награжденная Золотым Львом Святого Марка на фестивале в Венеции.
Меньший, но тоже впечатляющий зрительский успех выпал в 1987 году на долю еще одной сильной психологической драмы: «Под солнцем сатаны» Мориса Пиала (девятое место по результатам проката и 0,8 млн. зрителей), триумфатора Каннского фестиваля…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1987 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «взрослых» (хотя во французском кинопрокате фильмов подобного рода было по-прежнему немало). К примеру, «Эмманюэль-5» Валериана Боровчика была по посещаемости 29-й с результатом 0,4 млн. зрителей.
В 1987 году в десятку прокатных лидеров после небольшого перерыва снова попала комедия одного из самых кассовых режиссеров Франции – Жерара Ури. На сей раз это была комедия «Леви и Голиаф» (четвертое место в прокате и 2,2 млн. зрителей).
На пятом месте оказалась комедия другого фаворита французской публики – Клода Зиди, хотя его «Ассоциация злоумышленников» собрала заметно меньше зрителей – 1,2 млн.
Мелодрама еще одного любимца кассы – Жака Дере – «Болезнь любви» оказалась на десятом месте.
Кстати, именно Жаку Дере удалось в 1987 году сделать дубль в «золотой десятке»: его детектив «Одиночка» с Жан-Полем Бельмондо вышел на седьмое место. Правда, при этом этот фильм собрал несколько непривычную для былых триумфов Бельмондо 1970-х – первой половины 1980-х аудиторию: «всего» 0,9 млн. зрителей.
На первое место в прокате вышла масштабная копродукция «Последний император» Бернардо Бертолуччи, которая прошла успешно на экранах не только Европы, но и США…
Авторские фильмы Андре Тешине, Эрика Ромера, Бертрана Тавернье привлекли в кинозалы от 0,2 млн. до 0,5 млн. зрителей…
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1987 года в советский кинопрокат 1988-1990 годов попали пять фильмов: «До свидания, дети», «Ассоциация злоумышленников», «Одиночка», «Болезнь любви» и «Влюбленный мужчина».
При этом фильм «До свидания, дети» был, по-видимому, сочтен массовой советской публикой «слишком тяжелым», а все симпатии были отданы «Одиночке» с Бельмондо.
Во Франции эту картину посмотрело около миллиона зрителей (что примерно соответствовало 5 млн. зрителей в СССР), но в советском кинопрокате 1989 года боевик «Одиночка» собрал без малого 28 млн. верных поклонников Бельмондо…
Причиной того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1987 года были отвергнуты советской закупочной комиссией, были, скорее всего, финансового свойства (т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов), так как в эпоху поздней перестройки уже перестали действовать прежние строгие идеологические и моральные запреты…
Правда, в советский кинопрокат 1989-1991 годов попали еще девять фильмов из репертуара французского кинопроката 1987 года (во Франции они собрали от 0,1 до 0,7 млн. зрителей), которые не вошли в десятку лидеров: «Маски» Клода Шаброля, «Хроника объявленной смерти» Франческо Рози, «Тандем» Патриса Леконта, «Румба» Роже Анена, «Друг моей подруги» и «Четыре приключения Ренет и Мирабель» Эрика Ромера, «Семья» Этторе Скола, «Очки в золотой оправе» Джулиано Монтальдо, «Поле чести» Жан-Пьер Дени. Чемпионами советского кинопроката они, разумеется, не стали, так как в основном относились к произведениям авторского кинематографа…
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 14 картин из репертуара французских кинопроката 1987 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1987 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Последний император (The Last Emperor / Le dernier empereur). 1987.
3.39. Премьера: 25.11.1987. Драма. Режиссер Бернардо Бертолуччи.
4,7 млн. зрителей.
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Бернардо Бертолуччи: «Я делаю фильмы о глубоко волнующих меня вещах»
2. До свидания, дети (Au revoir les enfants). 1987.
1.43. Премьера: 7.10.1987. Драма.
Режиссер Луи Маль
.
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 февраля 1990
.
3. Большая дорога (Le Grand Chemin). 1987.
1.44. Премьера: 25.03.1987. Драма.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
3,2 млн. зрителей.
4. Леви и Голиаф (Lévy et Goliath). 1986.
1.45. Премьера: 28.01.1987. Комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
2,2 млн. зрителей.
5. Ассоциация злоумышленников (Association de malfaiteurs). 1986.
1.44. Премьера: 11.02.1987. Приключения, комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 декабря 1988.
6. Легавые (Les Keufs). 1987.
1.35. Премьера: 16.12.1987. Криминальная комедия.
Режиссер Жозиан Баласко.
1,1 млн. зрителей.
7. Одиночка (Le Solitaire). 1987.
1.40. Премьера: 18.03.1987. Детектив.
Режиссер Жак Дере
.
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 февраля 1989: 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Чудесный (Le Miraculé). 1987/
1.20. Премьера: 18.02.1987. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,8 млн. зрителей
9. Под солнцем сатаны (Sous le soleil de Satan). 1987.
1.38. Премьера: 2.09.1987. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
0,8 млн. зрителей
10. Болезнь любви (Maladie d'amour). 1987.
2.02. Премьера: 30.09.1987. Мелодрама.
Режиссер Жак Дере
.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1989.
11. Влюбленный мужчина (Un homme amoureux). 1987.
2.05. Премьера: 8.05.1987. Мелодрама.
Режиссер Диана Кюрис.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 января 1990.
12. Конец лета (L'Été en pente douce). 1987.
1.42. Премьера: 29.04.1987. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жерар Кравчик.
0,8 млн. зрителей
13. Синяк под глазом (L'OEil au beur re noir). 1987.
1.30. Премьера: 4.11.1987. Комедия.
Режиссер Серж Мейнар.
0,7 млн. зрителей
14. Маски (Masques). 1987.
1.40. Премьера: 11.02.1987. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 ноября 1989.
15. Хроника объявленной смерти (Cronaca di una morte annunciata/ Chronique d'une mort annoncée). 1986.
1.40. Премьера: 8.05.1987. Драма.
Режиссёр Франческо Рози
.
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 26 июня 1989.
16. Внимание: бандиты! (Attention bandits!). 1987.
1.51. Премьера: 3.06.1987. Драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,6 млн. зрителей
17. Сентиментальный агент (Agent trouble). 1987.
1.31. Премьера: 19.08.1987. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,6 млн. зрителей
18. До тех пор, пока есть женщины (Tant qu'il y aura des femmes). 1987.
1.26. Премьера: 14.10.1987. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
0,6 млн. зрителей
19. Тандем (Tandem). 1987.
1.26. Премьера: 17.06.1987. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 26 мая 1990.
20. Тонуть запрещено (Noyade interdite). 1987.
1.42. Премьера: 2.12.1987. Детектив.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,6 млн. зрителей
21. Румба (La Rumba). 1987.
1.35. Премьера: 18.02.1987. Криминальная драма.
Режиссер Роже Анен.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 февраля 1989.
22. Страсть Беатрис (La Passion Béatrice). 1987.
2.11. Премьера: 11.11.1987. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,5 млн. зрителей
23. Уставшие от войны (De guerre lasse). 1987.
2.05. Премьера: 16.12.1987. Драма, комедия.
Режиссер Робер Энрико
.
0,5 млн. зрителей
24. Друг моей подруги (L'Ami de mon amie). 1987.
1.43. Премьера: 26.08.1987. Мелодрама, комедия.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 апреля 1990.
25. Если ты поедешь в Рио... ты умрешь (Si tu vas à Rio... tu meurs). 1987.
1.40. Премьера: 4.11.1987. Комедия.
Режиссер Филипп Клер
.
0,5 млн. зрителей
26. Ангельская пыль (Poussière d'ange). 1987.
1.34. Премьера: 18.03.1987. Детектив, триллер.
Режиссер Эдуар Ньерман.
0,5 млн. зрителей.
27. Семья (La Famiglia / La Famille). 1986.
2.07. Премьера: 19.08.1987. Драма.
Режиссер Этторе Скола
.
0,5 млн. зрителей. Прокат в Италии: 0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1991.
28. Последнее лето в Танжере (Dernier été à Tanger). 1987.
1.55. Премьера: 22.04.1987. Мелодрама.
Режиссер Александр Аркади.
0,4 млн. зрителей
29. Эмманюэль-5 (Emmanuelle 5). 1986.
1.25. Премьера: 7.01.1987. Эротическая мелодрама.
Режиссер Валериан Боровчик.
0,4 млн. зрителей
30. Очки в золотой оправе (Gli Occhiali d’oro / Les Lunettes d’or). 1987.
Премьера: 4.11.1987. Драма.
Режиссер Джулиано Монтальдо.
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1990.
31. Варварские свадьбы (Les Noces barbares). 1987.
1.39. Премьера: 25.11.1987. Драма.
Режиссер Марион Хансель.
0,3 млн. зрителей
32. Крик совы (Le Cri du hibou). 1987.
1.42. Премьера: 28.10.1987. Детектив.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,3 млн. зрителей
33. Конечный пункт (Terminus). 1986.
1.55. Премьера: 28.01.1987. Фантастика, боевик.
Режиссер Пьер-Уильям Глен.
0,3 млн. зрителей
34. Это гениально, дедушка! (Il est génial papy!). 1987.
1.32. Премьера: 2.12.1987. Комедия.
Режиссер Мишель Драш
.
0,3 млн. зрителей
35. Отель «Кайен Палас» (Cayenne Palace). 1987.
1.45. Премьера: 16.12.1987. Приключения.
Режиссер Ален Малин.
0,3 млн. зрителей
36. Шурин (Le Beauf). 1986.
1.42. Премьера: 7.01.1987. Криминальная драма.
Режиссер Ив Амурё.
0,3 млн. зрителей
37. Чертов Фернан (Fucking Fernand). 1987.
1.21. Премьера: 21.10.1987. Комедия.
Режиссеры: Жерар Мордийа и Николь Сонье.
0,2 млн. зрителей
38. Невинные (Les Innocents). 1987.
1.36. Премьера: 23.12.1987. Мелодрама.
Режиссер Андре Тешине
.
0,2 млн. зрителей
39. Флаг (Flag). 1987.
1.41. Премьера: 7.10.1987. Боевик.
Режиссер Жак Санти.
0,2 млн. зрителей
40. Похождения молодого Дон Жуана (Les Exploits d'un jeune Don Juan / L'iniziazione). 1986.
1.35. Премьера: 11.03.1987. Эротическая комедия.
Режиссер Джанфранко Мингоцци.
0,2 млн. зрителей.
41. Поле чести (Champ d'honneur). 1987.
1.27. Премьера: 16.09.1987. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Пьер Дени.
0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1990
.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1987 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1987 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 33 французских фильма.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Жана-Люка Годара, Эрика Ромера, Алена Таннера и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат (в 1990 году) попал только один фильм – «Четыре приключения Ренет и Мирабель» Эрика Ромера.
1. Комедия! (Comédie!). 1987.
1.22. Премьера: 23.09.1987. Драма, комедия.
Режиссер Жак Дуайон.
0,15 млн. зрителей
2. Тренируй правую (Soigne ta droite). 1987.
1.22. Премьера: 30.12.1987. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,13 млн. зрителей
3. Усатый (Le Moustachu). 1987.
1.30. Премьера: 8.04. 1987. Комедия.
Режиссер Доминик Шоссуа.
0,13 млн. зрителей
4. Ветер Паники (Vent de panique). 1987.
1.30. Премьера: 2.12.1987. Комедия.
Режиссер Бернар Стора
.
0,1 млн. зрителей
5. Мисс Мона (Miss Mona). 1986.
1.38. Премьера: 28.01.1987. Комедия.
Режиссер Мехди Шареф.
0,1 млн. зрителей
6. Спираль (Spirale). 1987.
1.30. Мелодрама.
Режиссер Кристофер Франк.
0,1 млн. зрителей
7. Пьер и Джемиля (Pierre et Djemila). 1987.
1.26. Премьера: 27.05.1987. Мелодрама.
Режиссер Жерар Блен
.
0,1 млн. зрителей
8. Близкие враги (Ennemis Intimes). 1987.
1.35. Премьера: 9.12.1987. Триллер.
Режиссер Дени Амар.
0,1 млн. зрителей
9. Хулиган (La Brute). 1987.
1.30. Премьера: 27.07.1987. Драма.
Режиссер Клод Гюймо.
0,1 млн. зрителей
10. Уши в зубах (Les Oreilles entre les dents). 1987.
1.40. Премьера: 8.07.1987. Криминальная комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
0,1 млн. зрителей
11. В апреле всегда смертельно опасно (Les Mois d'avril sont meurtriers). 1987.
1.28. Премьера: 15.04.1987. Детектив.
Режиссер Лоран Эйнеман
.
0,1 млн. зрителей
12. Мужчина в маске (L'Homme voilé). 1987.
1.33. Премьера: 16.09.1987. Комедия, драма.
Режиссер Марун Багдади.
0,1 млн. зрителей
13. Два крокодила (Les deux crocodiles). 1987.
1.30. Премьера: 14.10.1987. Комедия.
Режиссер Жоэль Сериа.
0,1 млн. зрителей
14. Четыре приключения Ренет и Мирабель (4 aventures de Reinette et Mirabelle). 1986.
1.39. Премьера: 4.02.1987. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1990.
15. Грязная судьба! (Sale destin!). 1986.
1.34. Премьера: 14.01.1987. Комедия, драма.
Режиссер Мильван Мадиган.
0,06 млн. зрителей
16. Моя прекрасная любовь, моя дырочка (Mon bel amour, ma déchirure). 1987.
1.30. Премьера: 17.06.1987. Мелодрама.
Режиссер Жозе Пинейро.
0,06 млн. зрителей
17. Фейерверк (Jeux d'artifices). 1987.
1.38. Премьера: 18.03.1987. Комедия, драма.
Режиссер Виржини Тевене.
0,04 млн. зрителей
18. Монах и ведьма (Le Moine et la Sorcière). 1987.
1.38. Премьера: 23.09.1987. Дрма.
Режиссер Сюзан Шифман.
0,03 млн. зрителей
19. Гран Гиньоль (Grand Guignol). 1987.
1.30. Премьера: 1987. Комедия.
Режиссер Жан Марбёф.
0,03 млн. зрителей
20. Новые мошенники (Les nouveaux tricheurs). 1987.
1.35. Премьера: 18.11.1987. Драма.
Режиссер Михаэль Шок.
0,03 млн. зрителей
21. Маленькая дразнилка (La Petite Allumeuse). 1987.
1.30. Премьера: 12.08.1987. Комедия.
Режиссер Даниэль Дюбру.
0,03 млн. зрителей
22. Район Шатору (Châteauroux District). 1987.
1.25. Премьера: 12.08.1987. Драма.
Режиссер Филипп Шариго.
0,03 млн. зрителей
23. Кросс (Cross). 1987.
1.27. Премьера: 4.02.1987. Детектив.
Режиссер Филипп Сетбон.
0,03 млн. зрителей
24. Клуб знакомств (Club de rencontres). 1987.
1.42. Премьера: 4.03.1987. Комедия.
Режиссер Мишель Ланг
.
0,03 млн. зрителей
25. Полиция нравов (Police des moeurs). 1987.
1.23. Премьера: 6.05.1987. Детектив.
Режиссер Жан Ружерон.
0,02 млн. зрителей
26. Обещаю… клянусь! (Promis… juré!). 1987.
1.38. Премьера: 9.12.1987. Драма, комедия.
Режиссер Жак Монне.
0,02 млн. зрителей
27. Отель «Франция» (Hôtel de France). 1987.
1.38. Премьера: 20.05.1987. Комедия, драма.
Режиссер Патрис Шеро
.
0,02 млн. зрителей
28. Призрачная долина (La vallée fantôme). 1987.
1.42. Премьера: 1987. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,02 млн. зрителей
29. Забавный парень (Funny Boy). 1987.
1.30. Премьера: 1987. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристиан Ле Эмоне.
0,01 млн. зрителей
30. Спокойствие и прохладные напитки в Сен-Тропе (On se calme et on boit frais à Saint-Tropez). 1986.
1.30. Премьера: 28.01.1987. Эротическая комедия.
Режиссер Макс Пека.
0,01 млн. зрителей
31. Движение вперед (Travelling avant). 1987.
1.54. Премьера: 19.08.1987. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Шарль Таккелла.
0,01 млн. зрителей
32. Чарли Динго (Charlie Dingo). 1987.
1.45. Премьера: 7.10.1987. Драма, комедия.
Режиссер Жиль Беа
.
0,01 млн. зрителей
33. Пылающий куст (Buisson Ardent). 1987.
1.30. Премьера: 20.05.1987. Мелодрама, комедия.
Режиссер Лорен Перрен.
8,8 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1988 года (среди французских фильмов)
В 1988-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 10 французских фильмов. Это было несколько больше, чем в 1987 году, но все равно существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только сильная конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,3 млн. до 9,2 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1988 года был довольно разнообразен: помимо приключенческих фильмов «Голубая бездна» Люка Бессона и «Медведь» Жана-Жака Анно, разделивших первое и второе места в прокате с очень высокими показателями посещаемости: 9,1 – 9,2 млн. зрителей, здесь были комедии, драмы, детектив и мелодрама.
Неожиданностью стало внезапное возвращение (после очень длительного перерыва) в первую десятку лидеров французского кинопроката одного из патриархов режиссуры – восьмидесятилетнего в ту пору Жана Деланнуа (1908-2008). Его драма «Бернадет» оказалась на девятом месте в прокате (1,6 млн. зрителей).
На десятое место в прокате вышел стилизованный под голливудские классические детективы и триллеры «Неистовый» Романа Поланского…
В десятку лидеров после некоторого перерыва вернулся и Клод Лелуш. Возможно, потому, что на сей раз в его фильме «Маршрутом баловня» (четвертое место и 3,2 млн. зрителей) сыграл по-прежнему сохранявший в 1980-х титул одного из самых кассовых актеров Франции Жан-Поль Бельмондо.
Зрителям также пришелся по душе дуэт Изабель Аджани и Жерара Депардье в драме «Камилла Клодель» (пятое место в прокате и 2,7 млн. зрителей).
Успехом во французском кинопрокате 1988 года пользовались и картины с молодыми в ту пору французскими актрисами – Шарлоттой Генсбур («Маленькая воровка» Клода Миллера) и Софи Марсо («Студентка» Клода Пиното).
Софи Марсо сыграла также в еще одной картине из «золотой десятки»: «Шуаны» Филиппа де Брока.
Рядом с «золотой десяткой» лидеров оказался и один из лучших фильмов Клода Шаброля – драма «Женское дело» с Изабель Юппер в главной роли (11 место и миллион зрителей).
Авторские фильмы Андре Тешине, Эрика Ромера, Бертрана Тавернье сумели собрать в 1988 году от 0,2 млн. до 0,5 млн. зрителей…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1988 в десятку лидеров не вошла ни одна картина для «очень взрослых». Да и в целом поток лент такого рода заметно сократился. Главной причиной тому был опять-таки видеобум: французы стали предпочитать смотреть фривольные ленты у себе дома, а не в кинозалах… И рынок быстро стал подстраиваться под изменившуюся ситуацию: «фильмы для взрослых» стали изначально сниматься на видео и распространяться на видекассетах для проката и продажи любителям «клубнички»…
Причиной того, почему многие фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1988 года были отвергнуты советской закупочной комиссией, были, скорее всего, финансового свойства (т.е. слишком высокая цена продажи тех или иных фильмов), так как в эпоху поздней перестройки уже перестали действовать прежние строгие идеологические и моральные запреты…
В итоге на советские экраны из первой десятки лидеров французского кинопроката 1988 года попали (в 1990-1991 годах) четыре фильма: «Голубая бездна» Люка Бессона, «Маршрутом баловня» Клода Лелуша, «Маленькая воровка» Клода Миллера и «Студентка» Клода Пиното.
Из фильмов вне «золотой десятки» французского кинопроката 1988 года на экранах СССР шли в 1990-1991 годах еще три фильма: остроумная комедия «Налево от лифта» Эдуара Молинаро, где вновь веселил публику Пьер Ришар (во французском кинопрокате 1988 года эта картина была на 19-м месте с показателем 0,6 млн. зрителей), плюс драмы «Мой друг – предатель» Жозе Джованни и «Под принуждением» Сержа Леруа.
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 7 картин из репертуара французских кинопроката 1988 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1988 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Голубая бездна (Le Grand Bleu). 1988.
2.16. Премьера: 11.05.1988. Приключения, драма.
Режиссер Люк Бессон.
9,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 января 1990
.
2. Медведь (L'Ours). 1988.
1.36. Премьера: 19.10.1988. Приключения.
Режиссер Жан-Жак Анно
.
9,1 млн. зрителей.
3. Жизнь - это долгая спокойная река (La vie est un long fleuve tranquille). 1988.
1.30. Премьера: 3.02.1988. Комедия.
Режиссер Этьен Шатилье.
4,1 млн. зрителей.
4. Маршрутом баловня (Itinéraire d'un enfant gâté). 1988.
2.05. Премьера: 30.11.1988. Комедия, драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
3,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – сo 2 июля 1990
.
5. Камилла Клодель (Camille Claudel). 1988.
2.50. Премьера: 7.12.1988. Драма.
Режиссер Бруно Ньютен.
2,7 млн. зрителей.
6. Маленькая воровка (La Petite Voleuse). 1988.
1.43. Премьера: 21.12.1988. Драма.
Режиссер Клод Миллер
.
1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 ноября 1991.
7. Шуаны! (Chouans!). 1988.
2.25. Премьера: 23.03.1988. Драма.
Режиссер Филипп де Брока
.
1,6 млн. зрителей.
8. Студентка (L'Étudiante). 1988.
1.43. Премьера: 5.10.1988. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Пиното
.
1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июня 1991.
9. Бернадет (Bernadette). 1988.
2,0. Премьера: 17.02.1988. Драма.
Режиссер Жан Деланнуа.
1,6 млн. зрителей.
10. Неистовый (Frantic). 1988.
2,0. Премьера: 30.03.1988. Детектив, триллер.
Режиссер Роман Полански.
1,3 млн. зрителей.
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Роман Полански. «Дитя гетто и звезда Голливуда: польская тоска и американская дьяволиада»
11. Женское дело (Une affaire de femmes). 1988.
1.48. Премьера: 14.09.1988. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
1,0 млн. зрителей.
12. Уничтоженный дом (La Maison assassinée). 1988.
1.50. Премьера: 3.02.1988. Драма.
Режиссер Жорж Лотнер
.
1,0 млн. зрителей.
13. Чтица (La Lectrice). 1988.
1.39. Премьера: 17.08.1988. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Девиль
.
1,0 млн. зрителей.
14. Паланкин слез (Le Palanquin des larmes). 1988.
1.53. Премьера: 16.11.1988. Драма.
Режиссер Жак Дорфман.
0,9 млн. зрителей.
15. Несколько дней со мной (Quelques jours avec moi). 1988.
2.11. Премьера: 24.08.1988. Мелодрама, комедия.
Режиссер Клод Соте
.
0,8 млн. зрителей.
16. Не будите спящего полицейского (Ne réveillez pas un flic qui dort). 1988.
1.37. Премьера: 14.12.1988. Детектив.
Режиссер Жозе Пинейро.
0,8 млн. зрителей.
17. Шоколад (Chocolat). 1988.
1.45. Премьера: 18.05.1988. Комедия, драма.
Режиссер Клер Дени.
0,8 млн. зрителей.
18. Сезоны удовольствия (Les Saisons du plaisir). 1988.
1.28. Премьера: 10.02.1988. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,8 млн. зрителей.
19. Налево от лифта (À gauche en sortant de l'ascenseur). 1988.
1.23. Премьера: 31.08.1988. Комедия.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 марта 1990.
20. Заговор (Le Complot / To Kill a Priest). 1988.
1.55. Премьера: 7.09.1988. Драма.
Режиссер Агнешка Холланд.
0,5 млн. зрителей.
21. Саксофон (Saxo). 1987.
1.56. Премьера: 27.01.1988. Драма.
Режиссер Ариэль Зейтун
.
0,5 млн. зрителей.
22. Частота убийства (Fréquence Meurtre). 1988.
1.40. Премьера: 30.03.1988. Детектив.
Режиссер Элизабет Раппно.
0,5 млн. зрителей.
23. Без страха и упрека (Sans peur et sans reproche). 1988.
1.40. Премьера: 14.12.1988. Комедия.
Режиссер Жерар Жюньо
.
0,4 млн. зрителей.
24. Странное место для встречи (Drôle d'endroit pour une rencontre). 1988.
1.40. Премьера: 5.10.1988. Драма, комедия.
Режиссер Франсуа Дюпейрон.
0,4 млн. зрителей.
25. Здравствуй, тревога (Bonjour l'angoisse). 1988.
1.35. Премьера: 17.08.1988. Комедия.
Режиссер Пьер Черниа.
0,4 млн. зрителей.
26. Бутербродные годы (Les Années sandwiches). 1988.
1.40. Премьера: 13.04.1988. Драма.
Режиссер Пьер Бутрон.
0,4 млн. зрителей.
27. Влюбленная (L'Amoureuse). 1988.
1.40. Премьера: 4.02.1988. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,4 млн. зрителей.
28. Сама невинность (En toute innocence). 1988.
1.32. Премьера: 3.02.1988. Триллер.
Режиссер Ален Жессуа
.
0,3 млн. зрителей.
29. Три места на 26-е (Trois Places pour le 26). 1988.
1.46. Премьера: 23.11.1988. Мелодрама, мюзикл.
Режиссер Жак Деми
.
0,3 млн. зрителей.
30. Богема (La Bohème). 1988.
1.46. Премьера: 9.03.1988. Опера.
Режиссер Луиджи Коменчини.
0,3 млн. зрителей.
31. Ещё (Encore). 1988.
1.27. Премьера: 31.08.1988. Мелодрама.
Режиссер Поль Веккиали.
0,2 млн. зрителей.
32. Пришлите скрипки (Envoyez les violons). 1988.
1.29. Премьера: 3.08.1988. Мелодрама, комедия.
Режиссер Роже Андриё.
0,2 млн. зрителей.
33. Ночь в Национальной ассамблее (Une nuit à l'Assemblée nationale). 1988.
1.28. Премьера: 8.06.1988. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,2 млн. зрителей.
34. Мостик (La Passerelle). 1988.
1.40. Премьера: 24.02.1988. Драма.
Режиссер Жан-Клод Сюсфельд.
0,2 млн. зрителей.
35. Вращающийся стол (La Table tournante). 1988.
1.20. Премьера: 21.12.1988. Сказка.
Режиссеры: Поль Гримо
и Жак Деми
.
0,2 млн. зрителей.
36. Философский камень (L'OEuvre au noir). 1988.
1.48. Премьера: 13.05.1988. Драма.
Режиссер Андре Дельво.
0,2 млн. зрителей.
37. Коринтен или супружеские несчастья (Corentin ou les infortunes conjugales). 1988.
1.39. Премьера: 20.04.1988. Комедия.
Режиссер Жан Марбёф.
0,2 млн. зрителей.
38. Гвоздоед (Mangeclous). 1988.
1.58. Премьера: 7.12.1988. Комедия.
Режиссер Моше Мизрахи
.
0,2 млн. зрителей.
39. Данден (Dandin). 1987.
1.53. Премьера: 20.01.1988. Комедия.
Режиссер Роже Планшон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1988 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1988 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 30 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном – из лент самых разных жанров.
Из них в советский кинопрокат (в 1990 году) попали два фильма: драмы «Мой друг – предатель» Жозе Джованни и «Лишение свободы» («Под принуждением») Сержа Леруа. Оба фильма, как и во Франции, каким-либо заметным зрительским успехом не пользовались…
1. Три сестры (Trois Soeurs / Paura e Amore). 1988.
1.52. Премьера: 21.09.1988. Комедия, драма.
Режиссер Маргарет фон Тротта.
0,15 млн. зрителей.
2. Мой друг – предатель (Mon ami le traître). 1988.
2,0. Премьера: 28.10.1988. Драма.
Режиссер Жозе Джованни
.
0,14 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 мая 1990
.
3. Шум и ярость (De bruit et de fureur). 1987.
1.35. Премьера: 1.06.1988. Драма.
Режиссер Жан-Клод Бриссо.
0,13 млн. зрителей.
4. Есть хорошие белые (Y'a bon les Blancs / Come sono buoni i bianchi). 1987.
1.35. Премьера: 20.01.1988. Комедия.
Режиссер Марко Феррери.
0,1 млн. зрителей.
5. Бенгальская ночь (La Nuit bengali). 1988.
2.33. Премьера: 26.10.1988. Мелодрама.
Режиссер Николас Клоц.
0,1 млн. зрителей.
6. Нефритовый дом (La Maison de jade). 1988.
1.35. Премьера: 2.11.1988. Мелодрама.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,1 млн. зрителей.
7. Бесы (Les Possédés). 1988.
1.56. Премьера: 24.02.1988. Драма.
Режиссер Анджей Вайда
.
0,1 млн. зрителей.
8. Полуденный отдых (La Méridienne). 1988.
1.20. Премьера: 15.06.1988. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Франсуа Амигюе.
0,06 млн. зрителей.
9. Из песка и крови (De sable et de sang). 1988.
1.42. Премьера: 4.05.1988. Драма.
Режиссер Жанна Лабрюн.
0,06 млн. зрителей.
10. Ада в джунглях (Ada dans la jungle). 1988.
1.30. Премьера: 1988. Приключения, комедия.
Режиссер Жерар Зинг.
0,06 млн. зрителей.
11. Травести (La Travestie). 1988.
1.47. Премьера: 3.08.1988. Комедия, драма.
Режиссер Ив Буассе
.
0,05 млн. зрителей.
12. Маленький друг (La Petite Amie). 1988.
1.27. Премьера: 14.09.1988. Комедия.
Режиссер Люк Беро.
0,05 млн. зрителей.
13. Скорая помощь (Urgences). 1987.
1.45. Премьера: 24.01.1988.
Режиссер Раймон Депардон.
0,05 млн. зрителей.
14. Цвет ветра (La Couleur du vent). 1988.
1.24. Премьера: 2.11.1988. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,05 млн. зрителей.
15. Джейн Б. глазами Аньес В. (Jane B. par Agnès V.). 1988.
1.41. Премьера: 2.03.1988.
Режиссер Аньес Варда.
0,05 млн. зрителей.
16. Черный Мик-Мак 2 (Black Mic-Mac 2). 1988.
1.40. Премьера: 9.11.1988. Комедия.
Режиссер Марко Поли.
0,05 млн. зрителей.
17. Узницы (Prisonnières). 1988.
1.40. Премьера: 12.10.1988. Драма.
Режиссер Шарлотта Сильвера.
0,05 млн. зрителей.
18. Гандаар (Gandahar). 1987.
1.23. Премьера: 11.12.1987. Фантастика.
Режиссер Рене Лалу
.
0,04 млн. зрителей.
19. Детство искусства (L'Enfance de l'art). 1988.
1.45. Премьера: 31.08.1988. Комедия.
Режиссер Франсис Жиро
.
0,04 млн. зрителей.
20. Мастер кунг-фу (Kung-Fu Master). 1988.
1.20. Премьера: 9.03.1988. Мелодрама.
Режиссер Аньес Варда.
0,03 млн. зрителей.
21. Тело к телу (Corps z'a corps). 1988.
1.23. Премьера: 15.06.1988. Комедия.
Режиссер Андре Алими.
0,03 млн. зрителей.
22. Отель «Терминус» (Hôtel Terminus). 1988.
4.27. Премьера: 6.10.1988.
Режиссер Марсель Офюльс.
0,03 млн. зрителей.
23. Алуэтта, я тебя ощиплю (Alouette, je te plumerai). 1988.
1.38. Премьера: 27.04.1988. Комедия.
Режиссер Пьер Зукка.
0,03 млн. зрителей.
24. Ромашка (Camomille). 1988.
1.22. Премьера: 4.05.1988. Комедия, драма.
Режиссер Мехди Шареф.
0,02 млн. зрителей.
25. Желтый револьвер (Jaune Revolver). 1988.
1.33. Премьера: 1988. Детектив.
Режиссер Оливье Ланглуа.
0,02 млн. зрителей.
26. Лишение свободы / Под принуждением (Contrainte par corps). 1988.
1.38. Премьера: 1988. Триллер, драма.
Режиссер Серж Леруа.
0,02 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Под принуждением») – с 26 марта 1990.
27. Прощай, я тебя люблю (Adieu je t'aime). 1988.
1.30. Премьера: 4.05.1988. Мелодрама, комедия.
Режиссер Клод Бернар Обер.
15 тыс. зрителей.
28. Существует недоразумение (Il y a maldonne). 1987.
1.22. Премьера: 6.01.1988. Драма.
Режиссер Джон Берри.
11,о тыс. зрителей.
29. Вращающиеся двери (Les Portes tournantes). 1988.
1.41. Премьера: 16.11.1988. Драма.
Режиссер Франсис Манкевич.
10 тыс. зрителей.
30. Черный Милан (Milan Noir). 1988.
1.20. Премьера: 28.12.1988. Драма, комедия.
Режиссер Ронал Шамма.
3,6 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1989 года (среди французских фильмов)
В 1989-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 8 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только сильная конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от одного до двух миллионов зрителей. Массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1989 года был довольно разнообразен, хотя наиболее заметными были комедии.
Но здесь следует отметить, что в прежние десятилетия фильмы, собравшие в кинозалах Франции 2 млн. зрителей, как правило, не могли рассчитывать на первое место в кинопрокате, а фильмы, посещаемость которых была около миллиона зрителей еще чаще оставались далеко за бортом «золотой десятки»…
Парадоксально, но впервые за многие годы в первой десятке не было фильмов самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жерара Ури, Клод Зиди, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Патриса Леконта, Филиппа де Брока…
Комедия «Ванильно-клубничное мороженое» Жерара Ури была 13-й (0,8 млн. зрителей). Криминальная драма Патриса Леконта «Месье Ир» – 17-й (0,6 млн. зрителей). Комедийная мелодрама «Двое» Клод Зиди – 24-й (0,3 млн. зрителей). Комедия «Неожиданный гость» Жержа Лотнера – 28-й (0,2 млн. зрителей). Драма «Черные деревья» Жака Дере – 30-й (0,2 млн. зрителей).
И если Клод Зиди, Жерар Ури и Патрис Леконт в дальнейшем на какое-то время вернули себе статус самых кассовых режиссеров Франции, то для многих иных постановщиков именно кинопрокат 1989 года стал характерным предвестником заката карьеры в статусе любимцев публики и симптомом потери связи с интересами массовой аудитории…
Первое место во французском кинопрокате 1989 года заняла комедийная мелодрама «Слишком красива для тебя» (два миллиона зрителей) после долгого перерыва вернувшегося в прокатный хит-парад режиссера Бертрана Блие.
На второе место (2 млн. зрителей) вышел (редкий случай для совместной итало-французской постановки) «Кинотеатр «Парадизо» Джузеппе Торнаторе с Филиппом Нуаре в главной роли.
На пятом месте (1,5 млн. зрителей) оказался еще один фильм с Филиппом Нуаре в главной роли: драма «Жизнь и ничего больше» Бертрана Тавернье.
На третьем месте (1,8 млн. зрителей) оказалась весьма эпатажная по своему сюжету мелодрама «Белая свадьба» Жана-Клода Бриссо с дуэтом Ванессы Паради и Бруно Кремера.
Авторские фильмы «Мои ночи прекраснее ваших дней» Анджея Жулавского, «Исус из Монреаля» Дени Аркан и др. оказались в диапазоне посещаемости 0,2 млн. зрителей.
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1989 в десятку лидеров снова не вошла ни одна картина для «очень взрослых», так как аудитория такого рода продукции, начиная со второй половины 1980-х, переключилась на домашние просмотры видеокассет с фривольным содержанием…
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин проката 1989 года в советский кинопрокат (в 1991 году) попал только один фильм: «Кинотеатр «Парадизо» Джузеппе Торнаторе.
Причиной того, почему остальные фильмы французской «чемпионской десятки» кинопроката 1989 года не добрались до советского кинопроката было, скорее всего, то, что пока принимались какие-то решения о закупках (а они никогда не были слишком оперативными), Советский Союз распался, и далее (с 1992 года) французские фильмы попадали уже в российский кинопрокат…
Из фильмов вне «золотой десятки» французского кинопроката 1989 года до советских экранов добрались (в 1991 году) только комедия Жерара Ури «Ванильно-клубничное мороженое и драма Ива Буассе «Воронье радио».
Итак, на экраны СССР в разные годы вышли 3 картины из репертуара французского кинопроката 1988 года.
Список лидеров кинопроката Франции 1989 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Слишком красива для тебя (Trop belle pour toi). 1989.
1.28. Премьера: 12.05.1989. Комедия, мелодрама.
Режиссер Бертран Блие
.
2,0 млн. зрителей.
2. Кинотеатр «Парадизо» / Новый кинотеатр «Парадизо» (Nuovo cinema Paradiso / Cinéma Paradiso). 1988.
2.03. Премьера: 20.09.1989. Драма, комедия.
Режиссер Джузеппе Торнаторе.
2,0 млн. зрителей. Прокат в Италии: 0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 марта 1991.
3. Белая свадьба (Noce blanche). 1989.
1.32. Премьера: 8.11.1989. Мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Бриссо.
1,8 млн. зрителей.
4. Зима 54-го, аббат Пьер (Hiver 54, l'abbé Pierre). 1989.
1.42. Премьера: 1.11.1989. Драма.
Режиссер Дени Амар.
1,6 млн. зрителей.
5. Жизнь и ничего больше (La Vie et rien d'autre). 1989.
2.15. Премьера: 6.09.1989. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
1,5 млн. зрителей.
6. Астерикс и взрыв Менира (Astérix et le Coup du menhir). 1989.
1.21. Премьера: 4.10.1989. Приключения, комедия.
Режиссер Филипп Гримон.
1,4 млн. зрителей.
7. После войны (Après la guerre). 1989.
1.45. Премьера: 26.04.1989. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
1,4 млн. зрителей.
8. Священный союз (L'Union sacrée). 1989.
2.02. Премьера: 15.03.1989. Криминальная драма.
Режиссер Александр Аркади.
1,2 млн. зрителей.
9. Безжалостный мир (Un monde sans pitié). 1989.
1.24. Премьера: 22.11.1989. Мелодрама, комедия.
Режиссер Эрик Рошан.
1,0 млн. зрителей.
10. Аисты делают, что хотят (Les cigognes n'en font qu'à leur tête). 1988.
1.22. Премьера: 25.01.1989. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
1,0 млн. зрителей.
11. Ромуальд и Жюльетта (Romuald et Juliette). 1989.
1.48. Премьера: 22.03.1989. Комедия, мелодрама.
Режиссер Колин Серро.
0,9 млн. зрителей.
12. Женщина-змея (La Vouivre). 1988.
1.42. Премьера: 11.01.1989. Драма.
Режиссер Жорж Вильсон.
0,8 млн. зрителей.
13. Ванильно-клубничное мороженое (Vanille Fraise). 1989.
1.50. Премьера: 29.11.1989. Комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – сo 2 сентября 1991.
14. Вальмон (Valmont). 1989.
2.20. Премьера: 6.12.1989. Мелодрама.
Режиссер Милош Форман.
0,7 млн. зрителей.
15. Дети беспорядка (Les Enfants du désordre). 1989.
1.38. Премьера: 22.11.1989. Драма.
Режиссер Янник Беллон
.
0,7 млн. зрителей.
16. Французская революция (La Révolution française 1989
5.35. Премьера: 25.10.1989. Драма.
Режиссеры: Робер Энрико
и Ричард Хэфрон.
0,7 млн. зрителей.
17. Месье Ир (Monsieur Hire). 1989.
1.20. Премьера: 24.05.1989. Криминальная драма.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,6 млн. зрителей.
18. Форсмажор (Force majeure). 1989.
1.26. Премьера: 28.04.1989. Драма.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,6 млн. зрителей.
19. Мужья, жены, любовники (Les Maris, les femmes, les amants). 1988.
1.57. Премьера: 4.01.1989. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Тома
.
0,5 млн. зрителей.
20. Обезьяний народ (Le peuple singe). 1989.
1.27. Премьера: 14.06.1989.
Режиссер Жерар Вьен.
0,5 млн. зрителей.
21. Индийский ноктюрн (Nocturne indien). 1989.
1.50. Премьера: 16.08.1989. Драма.
Режиссер Ален Корно
.
0,4 млн. зрителей.
22. Я хозяин замка (Je suis le seigneur du château). 1989.
1.28. Премьера: 22.02.1989. Драма, комедия.
Режиссер Режи Варнье.
0,4 млн. зрителей.
23. Мои лучшие приятели (Mes meilleurs copains). 1989.
1.50. Премьера: 1.03.1989. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
0,4 млн. зрителей.
24. Двое (Deux). 1989.
1.53. Премьера: 15.02.1989. Комедия, мелодрама.
Режиссер Клод Зиди
.
0,3 млн. зрителей.
25. Воронье радио (Radio corbeau). 1989.
1.39. Премьера: 1.02.1989. Детектив.
Режиссер Ив Буассе
.
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1991.
26. Красный оркестр (L'Orchestre rouge). 1989.
2.03. Премьера: 8.11.1989. Драма.
Режиссер Жак Руффио.
0,3 млн. зрителей.
27. Мои ночи прекраснее ваших дней (Mes nuits sont plus belles que vos jours). 1989.
1.50. Премьера: 19.04.1989. Драма.
Режиссер Анджей Жулавски
.
0,2 млн. зрителей.
28. Неожиданный гость (L'Invité surprise). 1989.
1.20. Премьера: 23.08.1989. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,2 млн. зрителей.
29. Австралия (Australia). 1989.
2.20. Премьера: 13.09.1989. Драма.
Режиссер Жан-Жак Андриен.
0,2 млн. зрителей.
30. Черные деревья (Les Bois noirs). 1989.
1.38. Премьера: 23.08.1989. Драма.
Режиссер Жак Дере
.
0,2 млн. зрителей.
31. Исус из Монреаля (Jésus de Montréal). 1989.
1.58. Премьера: 17.05.1989. Драма.
Режиссер Дени Аркан.
0,2 млн. зрителей.
32. Бункер Палас отель (Bunker Palace Hotel). 1989.
1.35. Премьера: 14.06.1989. Фантастика.
Режиссер Энки Билал.
0,2 млн. зрителей.
33. Отдельная комната (Chambre à part). 1989.
1.33. Премьера: 22.11.1989. Комедия.
Режиссер Жаки Кукье.
0,2 млн. зрителей.
34. Следуйте за этим самолетом (Suivez cet avion). 1989.
1.27. Премьера: 18.10.1989. Комедия.
Режиссер Патрис Амбар.
0,2 млн. зрителей.
35. Черный Перигор (Périgord Noir). 1989.
1.35. Премьера: 21.06.1989. Комедия.
Режиссер Николя Рибовски.
0,2 млн. зрителей.
36. Любовная комедия (Comédie d'amour). 1989.
1.29. Премьера: 1.11.1989. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Равсон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1989 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1989 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 30 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Алена Рене, Жака Риветта и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
В советский кинопрокат из списка аутсайдеров французского кинопроката 1989 года не вышел ни один фильм…
1. Бакстер (Baxter). 1988.
1.22. Премьера: 18.01.1989. Комедия, драма.
Режиссер Жером Буавен.
0,15 млн. зрителей.
2. Пятнадцатилетняя (La Fille de quinze ans). 1989.
1.26. Премьера: 13 septembre 1989. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,15 млн. зрителей.
3. Розалина и львы (Roselyne et les Lions). 1989
.
2.09. Премьера: 12.04.1989. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Жак Бейнекс
.
0,1 млн. зрителей.
4. Найденный друг (L'Ami retrouvé / Reunion). 1989.
1.50. Премьера: 2.10.1989. Драма.
Режиссер Джерри Шацберг.
0,1 млн. зрителей.
5. Пьяная (La Soule). 1989.
1.35. Премьера: 8.02.1989. Драма.
Режиссер Мишель Сибра.
0,1 млн. зрителей.
6. Я хочу домой (I Want to Go Home). 1989.
1.45. Премьера: 27.09.1989. Комедия.
Режиссер Ален Рене
.
0,1 млн. зрителей.
7. Ванная комната (La salle de bain). 1989.
1.31. Премьера: 8.03.1989. Комедия, драма.
Режиссер Джон Львов.
0,1 млн. зрителей.
8. Банда четырех (La Bande des quatre). 1989.
2.40. Премьера: 8.02.1989. Драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,1 млн. зрителей.
9. Папа ушел, мама тоже (Papa est parti, maman aussi). 1989.
1.44. Премьера: 8.02.1989. Комедия.
Режиссер Кристина Липиньска.
0,1 млн. зрителей.
10. Красная Венеция (Rouge Venise). 1989.
2,0. Премьера: 20.09.1989. Комедия, драма.
Режиссер Этьен Перье.
0,06 млн. зрителей.
11. Маника, одной жизнью позже (Manika, une vie plus tard). 1989.
1.40. Премьера: 14.06.1989. Драма.
Режиссер Франсуа Вийе.
0,06 млн. зрителей.
12. Пять дней в июне (Cinq jours en juin). 1989.
1.55. Премьера: 1.03.1989. Мелодрама.
Режиссер Мишель Легран.
0,05 млн. зрителей.
13. Крещение (Baptême). 1989.
2.07. Премьера: 23.08.1989. Мелодрама.
Режиссер Рене Фере
.
0,05 млн. зрителей.
14. Без защиты (Sans défense). 1989.
1.27. Премьера: 12.07.1989. Драма.
Режиссер Мишель Нерваль.
0,05 млн. зрителей.
15. Коровьи шкуры (Peaux de vaches). 1989.
1.25. Премьера: 31.05.1989. Драма.
Режиссер Патрисия Мазюи.
0,04 млн. зрителей.
16. Заготовка (Bille en tête). 1989.
1.32. Премьера: 21.06.1989. Комедия, драма.
Режиссер Карло Котти.
0,03 млн. зрителей.
17. Летняя комедия (Comédie d'été). 1989.
1.43. Премьера: 4.10.1989. Мелодрама, комедия.
Режиссер Даниэль Винь.
0,03 млн. зрителей.
18. Святое дитя (Divine Enfant). 1989.
1.23. Премьера: 19.04.1989. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,03 млн. зрителей.
19. Борис Годунов (Boris Godounov). 1989
.
1.55. Премьера: 20.12.1989. Драма, опера.
Режиссер Анджей Жулавски
.
0,03 млн. зрителей.
20. Половина с половиной (Moitié-moitié). 1989.
1.30. Премьера: 22 février 1989. Комедия.
Режиссер Поль Бужена.
0,03 млн. зрителей.
21. Я не должна была встречаться с ним взглядом (J'aurais jamais du croiser son regard). 1988.
1.34. Премьера: 1988. Комедия.
Режиссер Жан-Марк Лонгваль.
0,03 млн. зрителей.
22. Терпимость (Tolérance). 1989.
1.48. Премьера: 20.09.1989. Комедия, драма.
Режиссер Пьер-Анри Салфати.
0,02 млн. зрителей.
23. Катание на карусели (Un tour de manège). 1989.
1.15. Премьера: 29.03.1989. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Прадина.
0,02 млн. зрителей.
24. Химера (Chimère). 1989.
1.34. Премьера: 31.05.1989. Драма.
Режиссер Клер Девер.
0,01 млн. зрителей.
25. Варвар (La Barbare). 1989.
1.30. Премьера: 7.06.1989. Драма.
Режиссер Мирей Дарк.
0,01 млн. зрителей.
26. Покаяние (Pentimento). 1989.
1.30. Премьера: 13.12.1989. Комедия.
Режиссер Тони Маршал.
0,01 млн. зрителей.
27. Испытания Бальтазара Кобера (Les Tribulations de Balthasar Kober / Niezwykla Podroz Balthazara Kobera). 1988.
1.53. Премьера: 1.02.1989. Драма, комедия.
Режиссер Войцех Хас.
8,4 тыс. зрителей.
28. Наталья (Natalia). 1989.
1.46. Премьера: 12.04.1989. Драма.
Режиссер Бернар Кон.
6,7 тыс. зрителей.
29. День за днем (Jour après jour). 1989.
Премьера: 15.02.1989. Драма.
Режиссер Ален Аталь.
6,3 тыс. зрителей.
30. Китай, моя боль (Chine, ma douleur). 1989.
1.26. Премьера: 7.09.1989. Драма.
Режиссер Дай Сыцзе.
6,2 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1990 года (среди французских фильмов)
В 1990-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 11 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только сильная конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,3 млн. до 6,3 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 199о года был довольно разнообразен. Но в целом массовый французский прокат 1990 года продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
В первой десятке прокатных лидеров 1990 года снова не было фильмов самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жерара Ури, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Патриса Леконта, Филиппа де Брока…
Зато туда вернулись (и с весьма впечатляющими результатами посещаемости) Ив Робер, Жан-Поль Раппно, Люк Бессон, Клод Зиди, Клод Берри и Клод Лелуш.
При этом дилогия Ива Робера «Слава моего отца» (первое место в прокате и 6,3 млн. зрителей) и «Замок моей матери» (третье место и 4,3 млн. зрителей) показала такие впечатляющие результаты посещаемости, которых давно уже не было у французских лент. В значительной мере этот успех объяснялся популярностью во Франции романов Марселя Паньоля, экранизациями которых были картины Робера.
На третьем месте тоже оказалась экранизация – на сей раз пьесы Эдмона Ростана «Сирано де Бержерак». Режиссер этого фильма – Жан-Поль Раппно – сделал ставку на Жерара Депардье и не прогадал: картина собрала во французских кинозалах 4,7 млн. зрителей.
Четвертое место во французском кинопрокате 1990 года досталось боевику Люка Бессона «Никита» (3,8 млн. зрителей), вскоре ставшего одной из культовых лент, вызвавшей массу подражаний и, как минимум, два заокеанских ремейка…
После короткого перерыва в «золотую десятку» французского кинопроката вернулся и Клод Зиди. Он не стал искушать судьбу и снял сиквел своего успешного фильма «Откройте полиция» («Продажные»): его «Продажные против продажных» заняли пятое место в кинопрокатном хит-параде 1990 года (2,9 млн. зрителей).
Фильм Клода Берри (триумфатора кинопроката 1986 года, чьи экранизации романов Марселя Паньоля «Жан де Флорет» и «Манон с источника», разделив первое и второе места, сумели собрать аудиторию от 6,6 до 7,2 млн. зрителей) «Уран» оказался в 1990 году шестым (2,5 млн. зрителей).
Картина Клода Лелуша «Бывают дни… и луны» стала восьмой (1,5 млн. зрителей).
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1990 в десятку лидеров снова не вошла ни одна картина для «очень взрослых», так как аудитория такого рода продукции, начиная со второй половины 1980-х, переключилась на домашние просмотры видеокассет с фривольным содержанием…
В итоге из первой десятки самых кассовых французских картин прокат 1990 года в советский кинопрокат не попало ни одного фильма. Более того, до советских кинозалов не добралась ни одна из французских лент этого года.
Но случилось это вовсе не по цензурным соображениям. Причиной того, почему ни один французский фильм 1990 года не демонстрировался в советском кинопрокате, был распад СССР в 1991 году…
А далее (с 1992 года) французские фильмы попадали уже в российский кинопрокат. И, несколько забегая вперед, отмечу, что в силу развала российского кинопроката 1990-х и натиска пиратского видео, фильмы Франции какого-то существенного успеха в постсоветской России вплоть до конца XX века не снискали…
Список лидеров кинопроката Франции 1990 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Слава моего отца (La Gloire de mon père). 1990.
1.45. Премьера: 29.08.1990. Приключения, драма.
Режиссер Ив Робер
.
6,3 млн. зрителей.
2. Сирано де Бержерак (Cyrano de Bergerac). 1990.
2.17. Премьера: 28.03.1990. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Раппно
.
4,7 млн. зрителей.
3. Замок моей матери (Le Château de ma mère). 1990.
1.38. Премьера: 26.10.1990. Приключения, драма, комедия.
Режиссер Ив Робер
.
4,3 млн. зрителей.
4. Никита (Nikita). 1990.
1.58. Премьера: 21.02.1990. Боевик.
Режиссер Люк Бессон.
3,8 млн. зрителей.
5. Продажные против продажных (Ripoux contre ripoux). 1990.
1.47. Премьера: 7.02.1990. Криминльная комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
2,9 млн. зрителей.
6. Уран (Uranus). 1990.
1.40. Премьера: 12.12.1990. Драма, комедия.
Режиссер Клод Берри
.
2,5 млн. зрителей.
7. Тетушка Даниэль (Tatie Danielle). 1990.
1.50. Премьера: 4 avril 1990. Комедия, драма.
Режиссер Этьен Шатилье.
2,1 млн. зрителей.
8. Бывают дни… и луны (Il y a des jours... et des lunes). 1990.
1.57. Премьера: 11.04.1990. Комедия, драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
1,5 млн. зрителей.
9. Скромная (La Discrète). 1990.
1.34. Премьера: 21.11.1990. Мелодрама.
Режиссер Кристиан Венсан.
1,4 млн. зрителей.
10. Продвижение через канапе (Promotion Canapé). 1990.
1.32. Премьера: 10.10.1990. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
1,3 млн. зрителей.
11. Милу в мае (Milou en mai). 1989.
1.42. Премьера: 24.01.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Луи Маль
.
1,3 млн. зрителей.
12. Такова жизнь (La Baule-les-Pins). 1990.
1.40. Премьера: 14.02.1990. Мелодрама.
Режиссер Диан Кюрис
.
0,7 млн. зрителей.
13. Маленький преступник (Le Petit Criminel). 1990.
1.40. Премьера: 19.12.1990. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,7 млн. зрителей.
14. Танцующая машина (Dancing Machine). 1990.
1.50. Премьера: 28.11.1990. Триллер.
Режиссер Жиль Беа
.
0,6 млн. зрителей.
15. Праздник отцов (La fête des pères). 1990.
1.23. Премьера: 14.03.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Джой Флёри.
0,5 млн. зрителей.
16. Уик-энд для двоих (Un week-end sur deux). 1990.
1.37. Премьера: 29.08.1990. Мелодрама.
Режиссер Николь Гарсиа.
0,5 млн. зрителей.
17. Доктор Петио (Docteur Petiot). 1990.
1.42. Премьера: 19.09.1990. Криминальная драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
0,5 млн. зрителей.
18. Жан Гальмо, авантюрист (Jean Galmot, aventurier). 1990.
2.15. Премьера: 24.10.1990. Драма.
Режиссеры: Ален Малин и Жан Гальмо.
0,4 млн. зрителей.
19. Мисс Миссури (Miss Missouri). 1990.
1.43. Премьера: 6.06.1990. Комедия, драма.
Режиссер Эли Шураки
.
0,4 млн. зрителей.
20. Муж парикмахерши (Le Mari de la coiffeuse). 1990.
1.22. Премьера: 3.10.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,4 млн. зрителей.
21. Летняя ночь в городе (Nuit d'été en ville). 1990.
1.25. Премьера: 22.08.1990. Мелодрама.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,3 млн. зрителей.
22. Ласнер (Lacenaire). 1990.
2.05. Премьера: 19.12.1990. Драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
0,3 млн. зрителей.
23. Тысяча и одна ночь (Les 1001 Nuits). 1990.
1.38. Премьера: 11.04.1990. Приключения, комедия, сказка.
Режиссер Филипп де Брока
.
0,3 млн. зрителей.
24. Весенняя сказка (Conte de printemps). 1990.
1.48. Премьера: 4.04.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,2 млн. зрителей.
25. Женская месть (La Vengeance d'une femme). 1989.
2.13. Премьера: 10.01.1990. Мелодрама.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
26. Королевская девка (La Putain du roi / The King's Whore). 1990.
2.18. Премьера: 14.11.1990. Мелодрама.
Режиссер Аксель Корти.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1990 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1990 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 42 французских фильма.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Жана-Люка Годара, Клода Шаброля, Отара Иоселиани, Александра Адабашьяна и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Любопытно, что в этом списке оказался и фильм недавнего фаворита французской публики – Жоржа Лотнера «Предположительно опасен», которому удалось привлечь к экранам французских кинозалов всего около 60 тыс. зрителей. И это после того, как ранее картины Лотнера легко собирали миллионные аудитории и часто входили в первые десятки прокатных лидеров того или иного года…
В советский кинопрокат из списка аутсайдеров французского кинопроката 1990 года не попал ни один фильм. Причина была проста: в 1991 году СССР распался, а далее французские фильмы (в основном на видео) попадали уже к российским зрителям, которые, к слову, были в 1990-х в большей мере увлечены голливудской продукцией, поэтому в постсоветские времена (по крайней мере, до наступления XXI века) говорить о реально массовом кинопрокатном успехе французских фильмов в России, увы, уже не приходилось…
1. Пленница пустыни (La Captive du désert). 1990.
1.38. Премьера: 14.05.1990. Драма.
Режиссер Раймон Депардон.
0,15 млн. зрителей.
2. Провинциал (Le Provincial). 1990.
1.33. Премьера: 27.06.1990. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,15 млн. зрителей.
3. Ложь и использование лжи (Faux et usage de faux). 1990.
1.37. Премьера: 22.08.1990. Драма.
Режиссер Лоран Эйнеман
.
0,15 млн. зрителей.
4. Папочкина ностальгия (Daddy Nostalgie). 1990.
1.45. Премьера: 5.09.1990. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,14 млн. зрителей.
5. Новая волна (Nouvelle Vague). 1990.
1.25. Премьера: 23.05.1990. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,14 млн. зрителей.
6. Мистер Фрост (Mister Frost). 1990.
1.44. Премьера: 11.04.1990. Триллер.
Режиссер Филипп Сетбон.
0,13 млн. зрителей.
7. Ультрамарин (Outremer). 1990.
1.40. Премьера: 19.12.1990. Комедия, драма.
Режиссер Брижитт Руан.
0,13 млн. зрителей.
8. Галантные дамы (Dames galantes). 1990.
1.41. Премьера: 1990. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Шарль Таккелла.
0,1 млн. зрителей.
9. Гаспар и Робинзон (Gaspard et Robinson). 1990.
1.33. Премьера: 19.12.1990. Комедия.
Режиссер Тони Гатлиф.
0,1 млн. зрителей.
10. Тихие палисады (Pacific Palisades). 1990.
1.32. Премьера: 28.03.1990. Комедия.
Режиссер Бернар Шмит.
0,1 млн. зрителей.
11. Том и Лола (Tom et Lola). 1989.
1.37. Премьера: 17.01.1990. Фантастика.
Режиссер Бернар Артюи.
0,1 млн. зрителей.
12. Губернаторский бал (Le Bal du gouverneur). 1990.
1.38. Премьера: 28.02.1990. Комедия, драма.
Режиссер Мари-Франс Пизье.
0,1 млн. зрителей.
13. Тихие дни в Клиши (Jours tranquilles à Clichy). 1990.
2,0. Премьера: 9.05.1990. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,1 млн. зрителей.
14. Альберто экспресс (Alberto Express). 1990.
1.32. Премьера: 5.09.1990. Комедия.
Режиссер Артюр Жоффе.
0,1 млн. зрителей.
15. Женщина с макияжем (La Femme fardée). 1990.
1.45. Премьера: 7.11.1990. Комедия.
Режиссер Жозе Пинейро.
0,1 млн. зрителей.
16. Приключения Катрин K. (Aventures de Catherine C.). 1990.
1.40. Премьера: 1989. Драма.
Режиссер Пьер Бешо.
0,1 млн. зрителей.
17. Предположительно опасен (Présumé dangereux). 1990.
1.40. Премьера: 1.05.1990. Триллер.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,06 млн. зрителей.
18. Плевать на смерть (S'en fout la mort). 1990.
1.31. Премьера: 5.09.1990. Драма.
Режиссер Клер Дени.
0,05 млн. зрителей.
19. Добро пожаловать на борт (Bienvenue à bord). 1990.
1.25. Премьера: 15.08.1990. Комедия.
Режиссер Жан-Луи Леконт.
0,05 млн. зрителей.
20. Три года (Trois Années). 1990.
1.33. Премьера: 29.08.1990. Драма.
Режиссер Фабрис Казенёв.
0,05 млн. зрителей.
21. Маман (Maman). 1990.
1.28. Премьера: 14.02.1990. Детектив.
Режиссер Ромен Гупиль.
0,05 млн. зрителей.
22. И стал свет (Et la lumière fut). 1989.
1.45. Премьера: 17.01.1990. Драма.
Режиссер Отар Иоселиани.
0,03 млн. зрителей.
23. Доктор М. (Dr. M). 1990.
1.56. Премьера: 21.11.1990. Криминальная драма, триллер.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,03 млн. зрителей.
24. Шестой палец (Le sixième doigt). 1990.
1.30. Премьера: 26.09.1990. Комедия.
Режиссер Анри Дюпар.
0,03 млн. зрителей.
25. Мадо, почта до востребования (Mado, poste restante). 1990.
Премьера: 3.10.1990. Комедия, драма.
Режиссер Александр Адабашьян.
0,03 млн. зрителей.
26. До встречи в песочнице (Rendez-vous au tas de sable). 1989.
1.35. Премьера: 31.01.1990. Комедия.
Режиссер Дидье Груссе.
0,03 млн. зрителей.
27. Любовь (L'Amour). 1990.
1.17. Премьера: 11.07.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Филипп Фокон.
0,03 млн. зрителей.
28. Разочарованная (La Désenchantée). 1990.
1.18. Премьера: 31.10.1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,03 млн. зрителей.
29. После послезавтра (Après Après-demain). 1990.
1.24. Премьера: 2.05.1990. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жерар Фро-Кутаз.
0,02 млн. зрителей.
30. Люнг Та: всадники ветра (Lung Ta: les cavaliers du vent). 1990.
1.30. Премьера: 10.10.1990.
Режиссеры: Франц-Кристоф Гиерк и Мари-Жауль де Поншвиль.
0,02 млн. зрителей.
31. Смятение (Tumultes). 1990.
1.29. Премьера: 13.06.1990. Драма.
Режиссер Бертран ван Эфентер.
0,02 млн. зрителей.
32. Детская игра (Un jeu d'enfant). 1990.
1.35. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Кане.
0,02 млн. зрителей.
33. Месса си-минор (La messe en si mineur). 1990.
1.25. Драма.
Режиссер Жан-Луи Гюйерму.
0,01 млн. зрителей.
34. Огонь по кандидату (Feu sur le candidat). 1990.
1.27. Премьера: 4.07.1990. Комедия.
Режиссер Аньес Даларив.
0,01 млн. зрителей.
35. 3615, код Рождественского деда (3615 code Père Noël). 1989.
1.27. Премьера: 17.01.1990. Триллер.
Режиссер Рене Манзор.
0,01 млн. зрителей.
36. Полная жесть (Plein Fer). 1990.
1.35. Премьера: 26.09.1990. Комедия, драма.
Режиссер Жозе Дайан.
0,01 млн. зрителей.
37. Девушка с холмов (La Fille des collines). 1990.
1.41. Премьера: 14.03.1990. Драма.
Режиссер Робен Дави.
0,01 млн. зрителей.
38. Увидеть слона (Voir l'éléphant). 1990.
1.27. Комедия.
Режиссер Жан Марбёф.
0,01 млн. зрителей.
39. Ошибка молодости (Erreur de jeunesse). 1990.
1.33. Премьера: 28 février 1990. Комедия, мелодрама.
Режиссер Радован Тадич.
6,8 тыс. зрителей.
40. Модильяни (Modigliani). 1990.
1.40. Премьера: 19.12.1990. Драма.
Режиссер Франко Броджи Тавиани.
5,3 тыс. зрителей.
41. Тишина вдалеке (Le Silence d'ailleurs). 1990.
1.30. Премьера: 14.02.1990. Драма.
Режиссер Ги Муйаль.
3,8 тыс. зрителей.
42. Пустяк (L'Air de rien). 1990.
1.27. Драма.
Режиссер Мари Хименес.
1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1991 года (среди французских фильмов)
В 1991-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 11 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только сильная конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,1 млн. до 2,2 млн. зрителей.
В жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1991 года снова вернулась доминанта комедии. В целом массовый французский прокат 1991 года продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
Как и в 1989-1990 годах в первой десятке не было фильмов самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жерара Ури, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Патриса Леконта, Филиппа де Брока…
Зато туда вернулись (и с весьма впечатляющими по тем временам результатами посещаемости) Ален Корно, Клод Зиди, Клод Шаброль и Бертран Блие. Чуть отстал от них (11-е место в прокате) Люк Бессон.
В очередной раз, опровергая правило, что в первой десятке зрительских фаворитов должны быть только развлекательные ленты, на первое место по посещаемости во французском кинопрокате 1991 года вышла драма Алена Корно «Все утра мира» (2,2 млн. зрителей).
Еще одна драма, на сей раз «Ван Гог» Мориса Пиала стала седьмой по посещаемости (1,3 млн. зрителей).
Зато третье место комедии «Тоталь!» (1,6 млн. зрителей) Клода Зиди это правило подтвердило, как, впрочем, и попавшие в десятку комедии «Замечательная эпоха», «Операция «Тушенка», «Деликатесы», «Мой отец – герой» и др.
Жерар Депардье вновь доказал, что он – один из самых востребованных французских актеров. На сей раз в драме «Все утра мира» (первое место в прокате и 2,2 млн. зрителей) и комедии «Мой отец – герой» (шестое место в прокате и 1,4 млн. зрителей).
А экранизация знаменитого романа Гюстава Флобера «Мадам Бовари» не только вернула в десятку лидеров прокатов Клода Шаброля, но и в очередной раз раскрыла незаурядные актерские возможности Изабель Юппер. В итоге фильм «Мадам Бовари» оказался на восьмом месте (1,3 млн. зрителей).
На десятое место во французском кинопрокате 1991 года вышел провокационный по сюжету фильм Бертрана Блие «Спасибо, жизнь» (1,1 млн. зрителей) с отвязным дуэтом юных Шарлоты Генсбур и Анук Гринбер.
Неожиданный успех выпал в прокате 1991 года на эпатажный, до краев переполненный черным юмором фильм дебютантов Марка Каро и Жана-Пьера Жене «Деликатессы» (пятое место и 1,4 млн. зрителей).
Посещаемость авторских фильмы Лео Каракса, Никиты Михалкова, Кшиштофа Кесьлевского и некоторых других мастеров колебалась в основном в диапазоне от 0,6 млн. до 0,9 млн. зрителей.
«Урга» Никиты Михалкова в кинопрокате Франции 1991 года была 17-й по посещаемости (600 тысяч зрителей), что было впечатляющим достижением для фильма, снятого на русском языке и без каких-либо известных европейской публике актеров… В России «Урга» вышла на экраны уже в постсоветские времена, и зрителей у нее была ровно в три раза меньше, чем во Франции: 200 тысяч…
В отличие от 1974-1975 и 1977-1980 годов, в 1991 в десятку лидеров снова не вошла ни одна картина для «взрослых», так как аудитория такого рода продукции, начиная со второй половины 1980-х, переключилась на домашние просмотры видеокассет с фривольным содержанием…
В итоге ни одна из французских картин проката 1991 года в советский кинопрокат не попала.
Но это случилось вовсе не по цензурным соображениям. Причиной был распад СССР в 1991 году.
А далее (с 1992 года) французские фильмы попадали уже в российский кинопрокат (как, например, «Урга» Никиты Михалкова)…
Список лидеров кинопроката Франции 1991 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Все утра мира (Tous les matins du monde). 1991.
1.54. Премьера: 18.12.1991. Драма.
Режиссер Ален Корно
.
2,2 млн. зрителей.
2. Замечательная эпоха… (Une époque formidable...). 1991.
1.36. Премьера: 19.06.1991. Комедия.
Режиссер Жерар Жюньо
.
1,7 млн. зрителей.
3. Тоталь! (La Totale!). 1991.
1.42. Премьера: 18.12.1991. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
1,6 млн. зрителей.
4. Операция «Тушенка» (L'Opération Corned Beef). 1991.
1.45. Премьера: 6.02.1991. Комедия.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
1,5 млн. зрителей.
5. Деликатесы (Delicatessen). 1991.
1.39. Премьера: 17.04.1991. Комедия.
Режиссеры: Марк Каро
и Жан-Пьер Жене
.
1,4 млн. зрителей.
6. Мой отец – герой (Mon père, ce héros). 1991.
1.43. Премьера: 23.10.1991. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жерар Лозье
.
1,4 млн. зрителей.
7. Ван Гог (Van Gogh). 1991.
2.38. Премьера: 30.10.1991. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
1,3 млн. зрителей.
8. Мадам Бовари (Madame Bovary). 1991.
2.23. Премьера: 3.04.1991. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
1,3 млн. зрителей.
9. Моя жизнь – это ад (Ma vie est un enfer). 1991.
1.45. Премьера: 4.12.1991. Комедия, мелодрама, фантастика.
Режиссер Жозиан Баласко.
1,2 млн. зрителей.
10. Спасибо, жизнь (Merci la vie). 1991.
1.57. Премьера: 13.03.1991. Драма, комедия.
Режиссер Бертран Блие
.
1,1 млн. зрителей.
11. Атлантис (Atlantis). 1991.
1.20. Премьера: 21.08.1991.
Режиссер Люк Бессон.
1,1 млн. зрителей.
12. Для Саши (Pour Sacha). 1991.
1.54. Премьера: 10.04.1991. Мелодрама.
Режиссер Александр Аркади.
0,9 млн. зрителей.
13. Любовники с Понт-Нёф (Les Amants du Pont-Neuf). 1991.
2.05. Премьера: 16.10.1991. Мелодрама.
Режиссер Лео Каракс.
0,9 млн. зрителей.
14. Белая королева (La Reine blanche). 1991.
1.59. Премьера: 8.05.1991. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
0,8 млн. зрителей.
15. Майриг (Mayrig). 1991.
2.37. Премьера: 27.11.1991. Драма.
Режиссер Анри Верней
.
0,8 млн. зрителей.
16. Тото – герой (Toto le héros). 1991.
1.31. Премьера: 19.06.1991. Комедия, драма, фантастика.
Режиссер Жако ван Дормель.
0,7 млн. зрителей.
17. Урга (Urga). 1991.
1.59. Премьера: 25.09.1991. Драма.
Режиссер Никита Михалков.
0,6 млн. зрителей.
18. Мечтать не вредно (On peut toujours rêver). 1991.
1.33. Премьера: 16.02.1991. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар
.
0,6 млн. зрителей.
19. Двойная жизнь Вероники (La Double Vie de Véronique). 1991.
1.38. Премьера: 1.05.1991. Драма, комедия.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски.
0,6 млн. зрителей.
20. Гениально: мои родители разводятся! (Génial, mes parents divorcent!). 1990.
1.35. Премьера: 30.01.1991. Комедия.
Режиссер Патрик Брауде.
0,5 млн. зрителей.
21. Старая дама, входящая в море (La Vieille qui marchait dans la mer). 1991.
1.37. Премьера: 18.09.1991. Комедия.
Режиссер Лоран Эйнеман
.
0,5 млн. зрителей.
22. Профессиональные секреты доктора Апфельглюка (Les Secrets professionnels du Dr Apfelglück). 1991.
1.35. Премьера: 24.04.1991. Комедия.
Режиссеры: Алессандро Капоне, Стефан Клавье, Матиас Луду, Тьери Лермит
и Эрве Палю.
0,5 млн. зрителей.
23. Я не целую (J'embrasse pas). 1991.
1.55. Премьера: 20.11.1991. Драма.
Режиссер Андре Тешине
.
0,5 млн. зрителей.
24. Инфаркт (La Fracture du myocarde). 1991.
1.40. Премьера: 27.02.1991. Комедия, драма.
Режиссер Жак Фанстен.
0,4 млн. зрителей.
25. Костер (Le Brasier). 1990.
2.04. Премьера: 30.01.1991. Мелодрама.
Режиссер Эрик Барбье.
0,4 млн. зрителей.
26. Снег и пламя (La Neige et le Feu). 1991.
1.40. Премьера: 11.12.1991. Драма.
Режиссер Клод Пиното
.
0,3 млн. зрителей.
27. Ключи от рая (Les clés du paradis). 1991.
1.40. Премьера: 30.10.1991. Комедия.
Режиссер Филипп де Брока
.
0,3 млн. зрителей.
28. Прекрасная спорщица (La Belle Noiseuse). 1991.
3.58. Премьера: 4.09.1991. Драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,3 млн. зрителей.
29. Год пробуждения (L'Année de l'éveil). 1991.
1.42. Премьера: 17.04.1991. Драма.
Режиссер Жерар Корбьо.
0,3 млн. зрителей.
30. Жако из Нанта (Jacquot de Nantes). 1991.
1.58. Премьера: 15.05.1991. Комедия, драма.
Режиссер Аньес Варда.
0,2 млн. зрителей.
31. Вне жизни (Hors la vie). 1991.
1.37. Премьера: 15.05.1991. Драма.
Режиссер Марун Багдади.
0,2 млн. зрителей.
32. Париж пробуждается (Paris s'éveille). 1991.
1.35. Премьера: 27.11.1991. Комедия, мелодрама.
Режиссер Оливье Ассаяс.
0,2 млн. зрителей.
33. Холодная луна (Lune froide). 1991.
1.30. Премьера: 22.05.1991. Комедия ,драма.
Режиссер Патрик Бушите.
0,2 млн. зрителей.
34. Возвращение Нечаева (Netchaïev est de retour). 1990.
1.50. Премьера: 23.01.1991. Триллер.
Режиссер Жак Дере
.
0,2 млн. зрителей.
35. Прерванный шаг аиста (Le Pas suspendu de la cigogne). 1991.
2.20. Премьера: 4.12.1991. Драма, комедия.
Режиссер Тео Ангелопулос.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1991 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1991 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 39 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино» (фильмы Ларса фон Триера, Анджея Жулавского и др.), но в основном из лент самых разных жанров.
Любопытно, что в этом списке оказался второй год подряд и фильм недавнего фаворита французской публики – Жоржа Лотнера. На сей раз «Тройник», которому удалось привлечь к экранам французских кинозалов всего около ста тысяч зрителей. И это после того, как ранее картины Лотнера легко собирали миллионные аудитории и часто входили в первые десятки французских прокатных лидеров того или иного года…
В советский кинопрокат из списка аутсайдеров французского кинопроката 1991 года не попал ни один фильм. Причина была проста: в 1991 году СССР распался, а далее французские фильмы (в основном на видео) попадали уже к российским зрителям, которые, к слову, были в 1990-х в большей мере увлечены голливудской продукцией, поэтому в постсоветские времена говорить о реально массовом кинопрокатном успехе французских фильмов в России, увы, уже не приходилось…
1. В глазах окружающих (Aux yeux du monde). 1991.
1.35. Премьера: 3.04.1991. Драма.
Режиссер Эрик Рошан.
0,15 млн. зрителей.
2. Европа (Europa). 1991.
1.52. Премьера: 13.11.1991. Драма.
Режиссер Ларс фон Триер.
0,13 млн. зрителей.
3. Робинзон и компания (Robinson et compagnie). 1991.
1.10. Премьера: 25.05.1991. Приключения.
Режиссер Жак Коломба.
0,1 млн. зрителей.
4. Похититель детей (Le Voleur d'enfants). 1991.
1.50. Премьера: 25.09.1991. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
0,1 млн. зрителей.
5. Гавен (Gawin). 1991.
1.35. Премьера: 17.04.1991. Драма.
Режиссер Арно Селиньяк.
0,1 млн. зрителей.
6. Милена (Milena). 1990.
2.19. Премьера: 9.01.1991. Мелодрама, комедия.
Режиссер Вера Бельмон.
0,1 млн. зрителей.
7. День короля (Le Jour des rois). 1991.
1.30. Премьера: 20.03.1991. Комедия, драма.
Режиссер Мари-Клод Трейлу.
0,1 млн. зрителей.
8. Голубая нота (La Note bleue). 1991.
2.12. Премьера: 5.06.1991. Мелодрама.
Режиссер Анджей Жулавски
.
0,1 млн. зрителей.
9. Простой смертный (Simple Mortel). 1991.
1.25. Премьера: 28.08.1991. Триллер.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,1 млн. зрителей.
10. Тройник (Triplex). 1991.
1.44. Премьера: 17.04.1991. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,1 млн. зрителей.
11. Ничего кроме лжи (Rien que des mensonges). 1991.
1.26. Комедия, драма.
Режиссер Поль Мюре.
0,05 млн. зрителей.
12. Любовное удовольствие / Радости любви (Plaisir d'amour). 1991.
1.45. Премьера: 10.04.1991. Комедия, драма.
Режиссер Нелли Каплан.
0,05 млн. зрителей.
13. Другой (L'Autre). 1991.
1.40. Премьера: 9.10.1991. Драма.
Режиссер Бернар Жиродо.
0,04 млн. зрителей.
14. Дело Уолрафа (L'Affaire Wallraff / The Man Inside). 1991.
1.40. Премьера: 3.07.1991. Драма.
Режиссер Бобби Рот.
0,04 млн. зрителей.
15. Племя (La Tribu). 1991.
1.30. Премьера: 27.03.1991. Детектив.
Режиссер Ив Буассе
.
0,03 млн. зрителей.
16. Грязная как ангел (Sale comme un ange). 1991.
1.30. Премьера: 19.06.1991. Детектив, мелодрама.
Режиссер Катрин Брейя.
0,03 млн. зрителей.
17. Мима (Mima). 1990.
1.24. Премьера: 16.01.1991. Драма.
Режиссер Филомен Эспозито.
0,03 млн. зрителей.
18. Бьющееся сердце (Un coeur qui bat). 1991.
1.35. Премьера: 29.05.1991. Мелодрама.
Режиссер Франсис Дюпейрон.
0,03 млн. зрителей.
19. Мужчина в золотой маске (L'Homme au masque d'or). 1990.
1.45. Премьера: 2.01.1991. Драма.
Режиссер Эрик Дюре.
0,03 млн. зрителей.
20. Мужчина и две женщины (Un homme et deux femmes). 1991.
1.30. Премьера: 30.10.1991. Комедия, драма.
Режиссер Валери Стро.
0,03 млн. зрителей.
21. Марта и я (Martha et moi). 1991.
1.47. Премьера: 21.08.1991. Комедия, драма.
Режиссер Иржи Вайс.
0,02 млн. зрителей.
22. Лола-молния (Lola Zipper). 1991.
1.30. Премьера: 5.06.1991. Комедия.
Режиссер Илан Дюран Коэн.
0,02 млн. зрителей.
23. Под вечер (Dans la soirée / Verso Sera). 1991.
1.42. Премьера: 28.08.1991. Драма, комедия.
Режиссер Франческа Аркибуджи.
0,02 млн. зрителей.
24. Деньги (Money). 1991.
1.45. Премьера: 17.04.1991. Триллер.
Режиссер Стивен Хиллард Стерн.
0,02 млн. зрителей.
25. Мохамед Бертран-Дюваль (Mohamed Bertrand-Duval). 1991.
1.30. Премьера: 25.10.1991. Комедия, драма.
Режиссер Алекс Метайер.
0,02 млн. зрителей.
26. Благовещение Марии (L'Annonce faite à Marie). 1991
.
1.31. Премьера: 18.12.1991. Мелодрама.
Режиссер Ален Кюни.
0,02 млн. зрителей.
27. Суши-суши (Sushi Sushi). 1991.
1.30. Премьера: 19.06.1991. Комедия.
Режиссер Лоран Перрен.
15,6 тыс. зрителей.
28. Аллея прилавков (La Contre-allée). 1990.
1.23. Премьера: 30.01.1991. Комедия.
Режиссер Изабель Себастьян.
13,7 тыс. зрителей.
29. Всегда одни! (Toujours seuls!). 1991.
1.35. Премьера: 26.06.1991. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Мордийа.
13,4 тыс. зрителей.
30. Плохая девушка (Mauvaise fille). 1990.
1.25. Премьера: 23.01.1991. Комедия, драма.
Режиссер Режи Франк.
12,3 тыс. зрителей.
31. Против забвения (Contre l'oubli). 1991.
1.50. Премьера: 11.12.1991. Драма.
Режиссеры: Шанталь Акерман
, Рене Аллио
, Дени Амар, Жан Беккер, Джейн Биркин
, Жан-Мишель Карре, Патрис Шеро
и Ален Корно
.
12,1 тыс. зрителей.
32. Подготовка чемпиона перед гонкой (L'Entraînement du champion avant la course). 1991.
1.10. Драма.
Режиссер Бернар Фавр.
11,6 тыс. зрителей.
33. Бог извергает нерадивых (Dieu vomit les tièdes). 1991.
1.40. Премьера: 12.06.1991. Комедия, драма.
Режиссер Робер Гюедигян.
11,4 тыс. зрителей.
34. Беспорядок (La Pagaille). 1991.
1.40. Премьера: 17.04.1991. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома
.
9,7 тыс. зрителей.
35. Арканы (Les Arcandiers). 1991.
1.35. Премьера: 11.12.1991. Драма.
Режиссер Мануэль Санчес.
9,3 тыс. зрителей.
36. Хороший парень (Un type bien). 1991.
1.28. Комедия, драма.
Режиссер Лоран Бенегюи.
8,3 тыс. зрителей.
37. Ночь и день (Nuit et Jour). 1991.
1.32. Премьера: 28.08.1991. Мелодрама.
Режиссер Шанталь Акерман.
8,1 тыс. зрителей.
38. Сокровище собачьих островов (Le Trésor des Îles Chiennes). 1991.
1.48. Премьера: 17.04.1991. Фантастика.
Режиссер Ф. Оссан.
5,9 тыс. зрителей.
39. Чероки (Cherokee). 1991.
1.25. Премьера: 7.08.1991. Комедия.
Режиссер Паскаль Ортега.
2,2 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1992 года (среди французских фильмов)
В 1992-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 8 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей не только 1950-х – 1970-х, но даже скромнее начала 1980-х…
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 0,9 млн. до 3,2 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1992 года был разнообразен: мелодрамы, драмы, комедии...
Как и в 1989-1991 годах, в первой десятке французского кинопроката 1992 года не было фильмов самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жерара Ури, Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Патриса Леконта, Филиппа де Брока…
Зато туда вернулись Жан-Жак Анно, Клод Соте, Ив Робер и Мишель Девиль.
Чуть отстал от них (11-12 места в прокате) Жан-Жак Бейнекс (драма «IP5, Остров мастодонтов», ставшая, увы, последней в карьере выдающегося актера и шансонье Ива Монтана) и Луи Маль (мелодрама «Ущерб», шокировавшая пуритан любовными сценами, весьма смелыми для фильмов больших мастеров).
В начале 1990-х в европейском кино (и не только) стало модно обращаться к азиатской тематике, которая пользовалась существенным интересом у массовой аудитории.
В этой связи вполне закономерно, что во французском кинопрокате 1992 года первое и второе места поделили мелодрамы «Индокитай» Режи Варнье и Любовник» Жан-Жака Анно (оба фильма собрали примерно одинаковое число зрителей – 3,2 млн.).
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики…
Однако популярность многих суперзвезд французского кинематографа, царивших на экранах около тридцати лет (в 1960-х – 1980-х), в 1990-х явно пошла на спад.
Тому были не только неизбежные возрастные причины, но и то, что для них уже не находилась сценариев и режиссеров, способных вновь вознести их на вершины кинематографических хит-парадов.
В этом контексте симптоматично, что во французском кинопрокате 1992 два фильма с участием суперзвезд – Жана-Поля Бельмондо («Неизвестный в доме») и Алена Делона («Возвращение Казановы») – оказались на 22-м и 24-м местах по посещаемости, собрав примерно по четыреста тысяч зрителей каждый…
Из-за развала российского проката в 1990-х, экспансии пиратского видео и голливудской продукции французские фильмы (включая лидеров первой десятки кинопроката Франции) не могли собрать в кинозалах Российской Федерации хоть сколько-нибудь заметную аудиторию. Поэтому о былых триумфах французских хитов на территории от Балтийска до Владивостока можно было только вспоминать с ностальгией…
Французские фильмы в России, конечно, покупались (уже безо всяких цензурных ограничений), выпускались на видео (а потом и на DVD), но не выдерживали конкуренцию с Голливудом, хлынувшим (в основном на пиратском видео) на российские просторы…
Список лидеров кинопроката Франции 1992 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Индокитай (Indochine). 1992.
2.40. Премьера: 15.04.1992. Мелодрама.
Режиссер Режи Варнье.
3,2 млн. зрителей.
2. Любовник (L'Amant / The Lover). 1991.
1.55. Премьера: 22.01.1992. Мелодрама.
Режиссер Жан-Жак Анно
.
3,2 млн. зрителей.
3. Дикие ночи (Les Nuits fauves). 1992.
2.06. Премьера: 19.10.1992. Драма.
Режиссер Сирил Коллар.
2,8 млн. зрителей.
4. Кризис (La Crise). 1992.
1.35. Премьера: 2.12.1992. Комедия.
Режиссер Колин Серро.
2,3 млн. зрителей.
5. Зебра (Le Zèbre). 1992.
1.30. Премьера: 17.06.1992. Комедия.
Режиссер Жан Пуаре.
1,9 млн. зрителей.
6. Город радости (La Cité de la joie / City of Joy). 1992.
2.15. Премьера: 30.09.1992. Драма, комедия.
Режиссер Ролан Жоффе.
1,8 млн. зрителей.
7. Сердце зимой (Un coeur en hiver). 1992.
1.45. Премьера: 2.09.1992. Мелодрама.
Режиссер Клод Соте
.
1,3 млн. зрителей.
8. Бал недотеп (Le Bal des casse-pieds). 1992.
1.39. Премьера: 12.02.1992. Комедия.
Режиссер Ив Робер
.
1,3 млн. зрителей.
9. Дьенбьенфу (Diên Biên Phu). 1992.
2.20. Премьера: 4.03.1992. Драма.
Режиссер Пьер Шёндорфер
.
0,9 млн. зрителей.
10. Перепутав все кары (Toutes peines confondues). 1992.
1.47. Премьера: 8.04.1992. Криминальная драма.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,9 млн. зрителей.
11. IP5, Остров мастодонтов (IP5, l'île aux pachydermes). 1992.
1.59. Премьера: 12.06.1992. Драма.
Режиссер Жан-Жак Бейнекс
.
0,8 млн. зрителей.
12. Ущерб / Фатальность (Fatale / Damage). 1992.
1.51. Премьера: 9.12.1992. Мелодрама.
Режиссер Луи Маль
.
0,8 млн. зрителей.
13. Горькая луна (Lunes de fiel / Bitter Moon). 1992.
2.18. Премьера: 23.09.1992. Драма.
Режиссер Роман Полански.
0,8 млн. зрителей.
14. Аккомпаниаторша (L'Accompagnatrice). 1992.
1.51. Премьера: 11.11.1992. Драма.
Режиссер Клод Миллер
.
0,7 млн. зрителей.
15. L.627 (1992).
2.25. Премьера: 9.09.1992. Криминальная драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,7 млн. зрителей.
16. Макс и Джереми (Max et Jérémie). 1992.
1.55. Премьера: 14.10.1992. Криминальная драма.
Режиссер Клер Дэвер.
0,6 млн. зрителей.
17. Прекрасная история (La Belle Histoire). 1992.
3.30. Премьера: 18.03.1992. Приключения, драма, фантастика.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,6 млн. зрителей.
18. Маленький принц сказал (Le petit prince a dit). 1992.
1.45. Премьера: 25.11.1992. Драма.
Режиссер Кристин Паскаль
.
0,6 млн. зрителей.
19. После любви (Après l'amour). 1992.
1.44. Премьера: 15.04.1992. Комедия, мелодрама.
Режиссер Диана Кюрис.
0,5 млн. зрителей.
20. Совсем ничего (Riens du tout). 1992.
1.35. Премьера: 11.11.1992. Комедия.
Режиссер Седрик Клапиш.
0,5 млн. зрителей.
21. 588, улица Паради (588, rue Paradis). 1991.
2.10. Премьера: 15.01.1992. Комедия.
Режиссер Анри Верней
.
0,5 млн. зрителей.
22. Неизвестный в доме (L'Inconnu dans la maison). 1992.
1.44. Премьера: 28.10.1992. Криминальная драма.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,4 млн. зрителей.
23. Великое прощение 2 (Le Grand Pardon II). 1992.
2.07. Премьера: 9.12.1992. Криминальная драма.
Режиссер Александр Аркади.
0,4 млн. зрителей.
24. Возвращение Казановы (Le Retour de Casanova). 1992.
1.38. Премьера: 13.05.1992. Комедия, драма.
Режиссер Эдуар Ниерман.
0,4 млн. зрителей.
25. Ужин (Le Souper). 1992.
1.30. Премьера: 23.12.1992. Драма.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
0,4 млн. зрителей.
26. Исповедь чудака (Confessions d'un barjo). 1992.
1.25. Премьера: 13.05.1992. Комедия, драма.
Режиссер Жером Буавен.
0,3 млн. зрителей.
27. Бетти (Betty). 1992.
1.43. Премьера: 19.02.1992. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,2 млн. зрителей.
28. Девчонка (La Gamine). 1992.
1.30. Премьера: 22.04.1992. Комедия.
Режиссер Эрве Палю.
0,2 млн. зрителей.
29. Подруги моей жены (Les Amies de ma femme). 1993.
1.30. Премьера: 4.11.1993. Комедия.
Режиссер Дидье ванн Ковелаэр.
0,2 млн. зрителей.
30. Слабый пол! (Sexes Faibles!). 1992.
1.27. Премьера: 14.10.1992. Комедия.
Режиссер Серж Мейнар.
0,2 млн. зрителей.
31. Зимняя сказка (Conte d'hiver). 1991.
1.54. Премьера: 29.01.1992. Драма.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,2 млн. зрителей.
32. Путешествие в Рим (Voyage à Rome). 1992.
1.30. Премьера: 25.11.1992. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Ленглини.
0,2 млн. зрителей.
33. Часовой (La Sentinelle). 1992.
2.19. Премьера: 20.05.1992. Драма, триллер.
Режиссер Арно Деплешен.
0,2 млн. зрителей.
34. Бабули (Les Mamies). 1992.
1.22. Премьера: 1992. Комедия.
Режиссер Анник Ланоэ.
0,2 млн. зрителей.
35. Ради сделки (Beau Fixe). 1992.
1.32. Премьера: 18.11.1992. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан Венсан.
0,2 млн. зрителей.
36. Влюбленная (Amoureuse). 1992.
1.40. Премьера: 19.02.1992. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1992 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1992 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 39 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Город на продажу (Ville à vendre). 1992.
1.40. Премьера: 26.02.1992. Комедия, детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,15 млн. зрителей.
2. Дети кораблекрушения (Les Enfants du naufrageur). 1992.
1.39. Премьера: 19.02.1992. Приключения.
Режиссер Жером Фулон.
0,15 млн. зрителей.
3. С юга на юг (Au sud du sud). 1992.
Премьера: 26.02.1992.
Режиссер Лоран Шевалье.
0,13 млн. зрителей.
4. Голос (La Voix). 1992.
1.26. Премьера: 5.02.1992. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,12 млн. зрителей.
5. Симеон (Simeon). 1992.
1.55. Премьера: 16.12.1992. Драма.
Режиссер Эюзан Палси.
0,12 млн. зрителей.
6. Селин (Céline). 1992.
1.28. Премьера: 1.04.1992. Драма.
Режиссер Жан-Клод Бриссо.
0,1 млн. зрителей.
7. Дуб (Le Chêne / Balanta). 1992.
1.45. Премьера: 16.09.1992. Комедия, драма.
Режиссер Люсьен Пинтили.
0,1 млн. зрителей.
8. Граффити Лулу (Loulou Graffiti). 1992.
1.30. Премьера: 8.04.1992. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан Лежале.
0,1 млн. зрителей.
9. Нас двое (Nous Deux). 1992.
1.33. Премьера: 22.04.1992. Мелодрама.
Режиссер Анри Грациани.
0,1 млн. зрителей.
10. Безымянная война (La Guerre sans nom). 1992.
4,0. Премьера: 19.02.1992.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,1 млн. зрителей.
11. Большие деньги (Sup de fric). 1992.
1.30. Премьера: 22.07.1992. Комедия.
Режиссер Кристиан Жион.
0,1 млн. зрителей.
12. Небо Парижа (Le ciel de Paris). 1991.
1.30. Премьера: 15.01.1992. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Бена.
0,1 млн. зрителей.
13. Летние прогулки (Promenades d'été). 1992.
1.30. Премьера: 11.03.1992. Комедия, драма.
Режиссер Рене Фере
.
0,06 млн. зрителей.
14. Марчеллино (Marcellino / Marcellino pane e vino). 1992.
1.32. Премьера: 8.04.1992. Драма.
Режиссер Луиджи Коменчини.
0,06 млн. зрителей.
15. Лето без происшествий (Un été sans histoires). 1992.
1.04. Премьера: 26.08.1992. Драма.
Режиссер Филипп Арель.
0,05 млн. зрителей.
16. Оливье, Оливье (Olivier, Olivier). 1992.
1.50. Премьера: 28.10.1992. Драма.
Режиссер Агнешка Холланд.
0,05 млн. зрителей.
17. Украденные дети (Les Enfants volés / Il Ladro di Bambini). 1992.
1.50. Премьера: 30.09.1992. Комедия, драма.
Режиссер Джанни Амелио.
0,05 млн. зрителей.
18. Обслуживание номеров (Room service). 1992.
1.30. Премьера: 24.06.1992. Комедия.
Режиссер Жорж Лотнер
.
0,04 млн. зрителей.
19. Граница (Border Line). 1992.
1.30. Премьера: 26.02.1992. Драма.
Режиссер Даниэль Дюбро.
0,04 млн. зрителей.
20. Плохой мальчик (Méchant Garçon). 1992.
1.35. Премьера: 11.03.1992. Триллер.
Режиссер Шарль Гассо.
0,04 млн. зрителей.
21. Двойной вид (Double Vue / Afraid of the dark). 1991.
1.31. Премьера: 1.01.1992. Триллер.
Режиссер Марк Пеплу.
0,04 млн. зрителей.
22. Версаль, левый берег (Versailles Rive Gauche). 1992.
47. Премьера: 17.06.1992. Комедия.
Режиссер Бруно Подалиде.
0,03 млн. зрителей.
23. Охота на бабочек (La Chasse aux papillons). 1992.
1.55. Премьера: 4.11.1992. Драма.
Режиссер Отар Иоселиани.
0,03 млн. зрителей.
24. Сэму достаточно (Sam Suffit). 1992.
1.31. Премьера: 1.04.1992. Комедия, драма.
Режиссер Виржини Тевене.
0,03 млн. зрителей.
25. Далеко от Бразилии (Loin du Brésil). 1992.
1.40. Премьера: 16.09.1992. Комедия, драма.
Режиссер Жиль Тийи.
0,03 млн. зрителей.
26. Эквилибристы (Les Equilibristes). 1991.
2,0. Премьера: 8.01.1992. Мелодрама.
Режиссер Нико Папатакис.
0,02 млн. зрителей.
27. Маленькая подруга Антонио (La Petite Amie d'Antonio). 1992.
1.45. Премьера: 28.10.1992. Комедия, драма.
Режиссер Мануэль Пуарье.
0,02 млн. зрителей.
28. Мужчина моей жизни (L'Homme de ma vie). 1992.
1.40. Премьера: 3.06.1992. Комедия.
Режиссер Жан-Шарль Таккелла.
0,02 млн. зрителей.
29. Атлантида (L'Atlantide). 1992.
1.50. Премьера: 30.12.1992. Приключения, драма.
Режиссер Боб Свейм.
0,02 млн. зрителей.
30. Деревенские годы (Les années campagne). 1992.
1.30. Премьера: 3.06.1992. Комедия, драма.
Режиссер Филипп Лериш.
0,02 млн. зрителей.
31. О чем ты думаешь? (A quoi tu penses-tu?). 1992.
1.25. Премьера: 4.03.1992. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
0,02 млн. зрителей.
32. Со скоростью скачущей лошади (À la vitesse d'un cheval au galop). 1991.
1.25. Премьера: 15.01.1992. Комедия.
Режиссер Фабьен Онтеньент.
0,01 млн. зрителей.
33. Дочь воздуха (La Fille de l'air). 1992.
1.45. Премьера: 25.11.1992. Драма.
Режиссер Марун Багдади.
0,01 млн. зрителей.
34. Альберт страдает (Albert souffre). 1992.
1.45. Премьера: 2.09.1992.
Режиссер Бруно Ньютен.
0,01 млн. зрителей.
35. Вампир в раю (Un vampire au paradis). 1992.
1.40. Премьера: 19.08.1992. Фантастическая комедия.
Режиссер Абделькрим Балуль.
0,01 млн. зрителей.
36. До завтра (À demain). 1992.
1.45. Премьера: 2.12.1992. Комедия, драма.
Режиссер Дидье Мартини.
8,2 тыс. зрителей.
37. В стране Жюльетты (Au pays des Juliets). 1992.
1.34. Премьера: 16.06.1992. Комедия, драма.
Режиссер Мехди Шареф.
8,1 тыс. зрителей.
38. Спящие воды (Les Eaux dormantes). 1992.
1.36. Премьера: 1992.
Режиссер Жак Трефуэль.
7,6 тыс. зрителей.
39. Сыновья Меконга (Le Fils du Mékong). 1992.
1.24. Премьера: 1992. Комедия.
Режиссер Франсуа Летерье
.
6,3 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1993 года (среди французских фильмов)
В 1993-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 6 французских фильмов. Это было существенно меньше не только прокатных показателей 1950-х – 1970-х, но и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 0,8 млн. до 13,7 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики. Жерар Депардье, Жан Рено, Катрин Денев, Софи Марсо…
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1992 года был разнообразен: комедии, мелодрамы, драмы...
Первое место во французском кинопрокате 1993 года заняла фантастическая комедия «Пришельцы» Жана-Мари Пуаре с рекордным для предыдущих двух десятилетий результатом: 13,7 млн. зрителей. До популярности «Большой прогулки» (1966) с ее 17,3 млн. зрителей «Пришельцам» дотянуться не удалось, однако успех этой ленты свидетельствовал о том, что даже в 1990-е годы с их бумом видео можно было достичь впечатляющих коммерческих результатов (разумеется, при точном расчете на самую широкую семейную аудиторию).
Но главной особенностью французского кинопроката 1993 года стало возвращение в десятку лидеров сразу трех представителей «старой гвардии» французской режиссуры: Клода Берри с экранизацией романа Эмиля Золя «Жерминаль» (второе место и 6,1 млн. зрителей), Клода Лелуша с комедией «Это всё… для этого!» (третье место и 1,8 млн. зрителей) и Жерара Ури с комедией «Жажда золота» (четвертое место и 1,5 млн. зрителей). Вплотную к первой десятке подошли фильмы «Танго» Патриса Леконта (11-е место) и «Низкий профиль» Клода Зиди (12-е место).
Как и в 1989-1992 годах, в первой десятке не было фильмов многих кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Филиппа де Брока…
Отметим также, что в 1993 году в число десяти кинохитов попали два фильма, снятые режиссерами из бывших социалистических стран: «Три цвета: синий» Кшиштофа Кесьлевского (шестое место и 1,2 млн. зрителей) и «Аризонская мечта» Эмира Кустурицы (девятое место и миллион зрителей).
В Российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1993 года (включая «Пришельцев») заметного успеха не имел. Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1993 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Пришельцы (Les Visiteurs). 1992.
1.47. Премьера: 27.01.1993. Комедия, фантастика, приключения.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
0,5 млн. зрителей.
13,7 млн. зрителей.
2. Жерминаль (Germinal). 1993.
2.40. Премьера: 29.09.1993. Драма.
Режиссер Клод Берри
.
6,1 млн. зрителей.
3. Это всё… для этого! (Tout ça… pour ça!). 1993.
2,0. Премьера: 9.06.1993. Комедия.
Режиссер Клод Лелуш
.
1,8 млн. зрителей.
4. Жажда золота (La Soif de l'or). 1993.
1.21. Премьера: 31.08.1993. Комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
1,5 млн. зрителей.
5. Львенок (L'Enfant lion). 1993.
1.26. Премьера: 16.06.1993. Приключения.
Режиссер Патрик Гранпере.
1,4 млн. зрителей.
6. Три цвета: синий (Trois couleurs: Bleu / Trzy kolory: Niebieski). 1993.
1.34. Премьера: 8.09.1993. Драма.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски.
1,2 млн. зрителей.
7. Фанфан (Fanfan). 1993.
1.29. Премьера: 16.06.1993. Мелодрама, комедия.
Режиссер Александр Жарден.
1,0 млн. зрителей.
8. Мой любимый сезон (Ma saison préférée). 1993.
2.07. Премьера: 14.05.1993. Мелодрама.
Режиссер Андре Тешине
.
1,0 млн. зрителей.
9. Аризонская мечта (Arizona Dream). 1992.
2.22. Премьера: 6.01.1993. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эмир Кустурица.
1,0 млн. зрителей.
10. Сурки / Праздник (Les Marmottes). 1993.
1.44. Премьера: 10.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Эли Шураки
.
0,8 млн. зрителей.
11. Танго (Tango). 1993.
1.28. Премьера: 3.02.1993. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,6 млн. зрителей.
12. Низкий профиль (Profil bas). 1993.
1.49. Премьера: 8.12.1993. Детектив.
Режиссер Клод Зиди
.
0,6 млн. зрителей.
13. Кухня и зависимость (Cuisine et Dépendances). 1993.
1.34. Премьера: 7.04.1993. Комедия, драма.
Режиссер Филипп Мюиль.
0,5 млн. зрителей.
14. Луи, мальчик-король (Louis, enfant roi). 1993.
2.40. Премьера: 20.04.1993. Драма.
Режиссер Роже Планшон.
0,5 млн. зрителей.
15. Раз, два, три, солнце (Un, deux, trois, soleil). 1993.
1.44. Премьера: 18.08.1993. Драма.
Режиссер Бертран Блие
.
0,4 млн. зрителей.
16. Курить / не курить (Smoking / No smoking). 1993.
2.20. Премьера: 15.12.1993. Комедия, драма.
Режиссер Ален Рене
.
0,4 млн. зрителей.
17. Не всем повезло с родителями-коммунистами (Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir des parents communistes). 1993.
1.30. Премьера: 1.12.1993. Комедия.
Режиссер Жан-Жак Зильберман.
0,4 млн. зрителей.
18. Аромат зеленой папайи (L'Odeur de la papaye verte). 1993.
1.44. Премьера: 8.06.1993. Мелодрама.
Режиссер Ан Хунг Тран.
0,4 млн. зрителей.
19. Жюстиньен Подкидыш, или внебрачный ребенок Бога (Justinien trouvé, ou le bâtard de dieu). 1993.
2.40. Премьера: 15.09.1993. Драма, комедия.
Режиссер Кристиан Фешнер.
0,4 млн. зрителей.
20. Пуп мира (Le nombril du monde). 1993.
2.25. Премьера: 27.11.1993. Комедия.
Режиссер Ариеэль Зейтун.
0,3 млн. зрителей.
21. Петен (Pétain). 1993.
2.12. Премьера: 5.05.1993. Драма.
Режиссер Жан Марбёф.
0,2 млн. зрителей.
22. Глаз Виши (L'OEil de Vichy). 1993.
1.50. Премьера: 10.03.1993.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,2 млн. зрителей.
23. Токсичное дело (Toxic Affair). 1993.
1.28. Премьера: 26.05.1993. Комедия, драма.
Режиссер Филомене Эспозито.
0,2 млн. зрителей.
24. Дерево, мэр и медиатека (L'Arbre, le Maire et la Médiathèque). 1993.
1.45. Премьера: 10.02.1993. Комедия, драма.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,2 млн. зрителей.
25. Один день с моей матерью (Une journée chez ma mère). 1992.
1.20. Премьера: 6.01.1993. Комедия.
Режиссер Доминик Шеминаль.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1993 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1993 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 69 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
К примеру, криминальная драма былого фаворита кассы Жака Дере «Криминал» («Преступление») с Аленом Делоном в главной роли пополнила список аутсайдеров французского кинопроката с обескураживающим результатом в 70 тыс. зрителей…
И уж совсем парадоксально выглядели результаты проката драмы Робера Энрико «Ветер с Востока», пытавшейся обелить нацистов из называемой «русской освободительной армии», созданной Германией во время второй мировой войны: 3,7 тыс. зрителей. И это несмотря на участие знаменитого британского актера Малколма МакДауэлла… Жаль, что эта картина была поставлена режиссером одного из лучших антинацистских фильмов – «Старое ружье», собравшего во французском кинопрокате 1975 года 3,4 млн. зрителей…
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Юный Вертер (Le Jeune Werther). 1993.
1.35. Премьера: 31.03.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,16 млн. зрителей.
2. Старая каналья (Vieille Canaille). 1991
1.35. Премьера: 6.01.1993. Криминальная комедия.
Режиссер Жерер Журдьюи.
0,16 млн. зрителей.
3. Ложь (Mensonge). 1993.
1.30. Премьера: 10.02.1993. Драма.
Режиссер Франсуа Марголен.
0,15 млн. зрителей.
4. Новое дыхание! (Coup de jeune!). 1993.
1.28. Премьера: 7.04.1993. Комедия.
Режиссер Ксавье Желен.
0,15 млн. зрителей.
5. В обычных людях нет ничего исключительного (Les Gens normaux n'ont rien d'exceptionnel). 1993.
1.43. Премьера: 3.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Лоренс Ферейра Барбоза.
0,15 млн. зрителей.
6. Нежная мишень (Cible émouvante). 1993.
1.27. Премьера: 18.08.1993. Комедия, триллер.
Режиссер Пьер Сальвадори.
0,1 млн. зрителей.
7. Добрый путь (Latcho Drom). 1993.
1.43. Премьера: 6.06.1993. Мюзикл.
Режиссер Тони Гатлиф.
0,1 млн. зрителей.
8. Метиска (Métisse). 1993.
1.35. Премьера: 18.08.1993. Комедия, мелодрама.
Режиссер Матьё Кассовиц.
0,1 млн. зрителей.
9. Тысяча и одна проделка Пифа и Эркюля (Les Mille et une farces de Pif et Hercule). 1993.
1.20. Премьера: 10.02.1993. Комедия.
Режиссеры: Бруно Десрессе и Шарль Латур.
0,1 млн. зрителей.
10. Из-за нее (A cause d'elle). 1993
.
1.45. Премьера: 16.06.1993. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
0,1 млн. зрителей.
11. Я – Иван, ты – Абрам (Moi Ivan, toi Abraham). 1993.
1.45. Премьера: 26.05.1993. Драма, комедия.
Режиссер Иоланда Зоберман.
0,1 млн. зрителей.
12. Увы мне (Hélas pour moi). 1993.
1.35. Премьера: 8.09.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,1 млн. зрителей.
13. Мазепа (Mazeppa). 1993.
1.51. Премьера: 13.10.1993. Драма.
Режиссер Бартабас.
0,1 млн. зрителей.
14. Психи на воле (La Cavale des fous). 1993.
1.30. Премьера: 11.08.1993. Комедия.
Режиссер Марко Пико.
0,1 млн. зрителей.
15. Тень сомнения (L'Ombre du doute). 1993.
1.47. Премьера: 20 octobre 1993. Драма.
Режиссер Алин Иссерман.
0,1 млн. зрителей.
16. Криминал / Преступление (Un Crime). 1993.
1.30. Премьера: 4.08.1993. Криминальная драма.
Режиссер Жак Дере
.
0,07 млн. зрителей.
17. Сын акулы (Le Fils du requin). 1993.
1.30. Премьера: 24.11.1993. Криминальная драма.
Режиссер Аньес Мерле.
0,06 млн. зрителей.
18. Фауст (Fausto). 1993.
1.11. Премьера: 10.09.1993. Комедия.
Режиссер Реми Дюшмен.
0,06 млн. зрителей.
19. Долина Авраама (Val Abraham / Vale Abraão). 1993.
3.23. Премьера: 1.09.1993. Драма.
Режиссер Мануэль де Оливейра.
0,06 млн. зрителей.
20. Инстинкт ангела (L'Instinct de l'ange). 1992.
1.55. Премьера: 27.01.1993. Драма, комедия.
Режиссер Ришар Дембо.
0,06 млн. зрителей.
21. Странные птицы! (Drôles d'oiseaux!). 1993.
1.37. Премьера: 10.03.1993. Детектив.
Режиссер Петер Кассовиц.
0,06 млн. зрителей.
22. Вперед, молодежь (Roulez Jeunesse). 1993.
1.56. Премьера: 5.05.1993. Комедия.
Режиссер Жак Фанстен.
0,05 млн. зрителей.
23. Страна глухих (Le Pays des sourds). 1993.
1.39. Премьера: 3.03.1993.
Режиссер Николя Филбер.
0,05 млн. зрителей.
24. Новая жизнь (Une nouvelle vie). 1993.
1.57. Премьера: 13.10.1993. Драма.
Режиссер Оливье Ассаяс.
0,05 млн. зрителей.
25. Маленький апокалипсис (La Petite Apocalypse). 1993.
1.50. Премьера: 10.02.1993. Комедия.
Режиссер Коста-Гаврас
.
0,05 млн. зрителей.
26. Индийское плавание (La Nage indienne). 1993.
1.32. Премьера: 22.12.1993. Комедия, драма.
Режиссер Ксавье Дюринже.
0,05 млн. зрителей.
27. Священная ночь (La nuit sacrée). 1993.
1.50. Премьера: 7.07.1993. Драма.
Режиссер Николя Клоц.
0,04 млн. зрителей.
28. Самба Траоре (Samba Traore). 1993.
1.25. Премьера: 3.03.1993. Драма.
Режиссер Идрисса Уедраого.
0,04 млн. зрителей.
29. Мужчина на набережной (L'Homme sur les quais / The Man by the Shore). 1993.
1.45. Премьера: 25.08.1993. Драма.
Режиссер Рауль Пек.
0,04 млн. зрителей.
30. Нет любви без любви (Pas d'amour sans amour). 1993.
1.30. Комедия, драма.
Режиссер Эвелин Дрес.
0,03 млн. зрителей.
31. Рождение любви (La Naissance de l'amour). 1993.
1.34. Премьера: 22.09.1993. Комедия, драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
0,03 млн. зрителей.
32. Багажник (Le Tronc). 1993.
1.20. Премьера: 8.09.1993. Комедия.
Режиссер Бернар Фару и Карл Зеро.
0,02 млн. зрителей.
33. Нужно ли любить Матильду? (Faut-il aimer Mathilde?). 1993.
1.35. Премьера: 24.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Эдвин Байли.
0,02 млн. зрителей.
34. Освободи меня (Libera Me). 1993.
1.20. Премьера: 17.11.1993. Драма.
Режиссер Ален Кавалье.
0,02 млн. зрителей.
35. Взгляд, который лжет (L'OEil qui ment). 1992.
1.40. Премьера: 20.01.1993. Фантастическая комедия.
Режиссер Рауль Руис
.
0,02 млн. зрителей.
36. Радость жизни (La joie de vivre). 1993.
Премьера: 17.03.1993. Комедия, драма.
Режиссер Роже Гюйо.
0,02 млн. зрителей.
37. Меня зовут Виктор (Je m'appelle Victor). 1993.
1.42. Премьера: 11.08.1993. Комедия, драма.
Режиссер Ги Жак.
0,02 млн. зрителей.
38. Рыба-луна (Poisson-lune). 1993.
1.42. Премьера: 22.09.1993. Драма.
Режиссер Бертран ван Эфентер.
0,02 млн. зрителей.
39. Мечта о свете (Le Songe de la lumière / El Sol del Membrillo). 1992.
2.18. Премьера: 5.05.1993.
Режиссер Виктор Эрис.
0,01 млн. зрителей.
40. Плохой парень (Mauvais Garçon). 1993.
1.30. Премьера: 24.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жак Браль.
0,01 млн. зрителей.
41. Муж Леоны (Le Mari de Léon). 1993.
1.34. Премьера: 26.05.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,01 млн. зрителей.
42. Силой с другими (De force avec d'autres). 1993.
1.35. Премьера: 24.04.1993. Драма.
Режиссер Симон Реджани.
0,01 млн. зрителей.
43. Далеко от Берлина (Loin de Berlin / Far from Berlin). 1993.
1.35. Премьера: 10.03.1993. Комедия, драма.
Режиссер Кейт Мак-Нэлли.
0,01 млн. зрителей.
44. Амок (Amok). 1993.
1.30. Премьера: 27.11.1993. Мелодрама.
Режиссер Жоэль Фарж.
0,01 млн. зрителей.
45. Отсутствие (L'Absence). 1992.
1.52. Премьера: 20.01.1993. Комедия, драма.
Режиссер Петер Хандке.
0,01 млн. зрителей.
46. В то время, когда большие кошки собираются пить (A l'heure où les grands fauves vont boire). 1992.
1.20. Премьера: 13.01.1993. Комедия.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,01 млн. зрителей.
47. Перед самой грозой (Juste avant l'orage). 1993.
1.27. Премьера: 10.02.1993. Комедия.
Режиссер Бруно Эрбюло.
0,01 млн. зрителей.
48. Алый глаз (L'OEil écarlate). 1993.
1.30. Премьера: 21.07.1993. Детектив.
Режиссер Доминик Руле.
0,01 млн. зрителей.
49. Украденная тетрадь (Le Cahier volé). 1993.
1.50. Премьера: 28.04.1993. Комедия, драма.
Режиссер Кристина Липиньска.
7,3 тыс. зрителей.
50. Сабина (Sabine). 1993.
1.30. Премьера: 3.03.1993. Драма.
Режиссер Филипп Фокон.
6,4 тыс. зрителей.
51. Любовные истории обычно плохо заканчиваются (Les histoires d'amour finissent mal en général). 1993.
1.25. Премьера: 28.04.1993. Комедия, драма.
Режиссер Анн Фонтен.
6,1 тыс. зрителей.
52. Публичный писарь (L'Ecrivain public). 1993.
1.22. Премьера: 3.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Франсуа Амигюе.
5,0 тыс. зрителей.
53. Архипелаг (Archipel). 1993.
1.43. Премьера: 17.03.1993. Драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
4,9 тыс. зрителей.
54. Севильянка (La Sévillane). 1993.
1.30. Премьера: 3.03.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Филипп Туссен.
4,2 тыс. зрителей.
55. Ветер с востока (Vent d'est). 1992.
1.54. Премьера: 20.01.1993. Драма.
Режиссер Робер Энрико
.
3,7 тыс. зрителей.
56. Виновен в невиновности, или Когда разум спит (Coupable d'innocence ou quand la raison dort). 1992.
1.50. Премьера: 10.02.1992. Драма.
Режиссер Марсен Жебински.
3,5 тыс. зрителей.
57. Разрыв(ы) (Rupture s). 1993.
1.35. Премьера: 27.10.1993. Драма.
Режиссер Кристин Читти.
3,0 тыс. зрителей.
58. Землемеры Монмартра (Les arpenteurs de Montmartre). 1993.
1.15. Премьера: 1993. Комедия.
Режиссер Борис Эсташ.
2,2 тыс. зрителей.
59. Что хочет женщина (Ce que femme veut). 1993.
1.15. Премьера: 9.06.1993. Комедия.
Режиссер Жерер Жюмель.
2,0 тыс. зрителей.
60. Абракадабра (Abracadabra). 1993.
1.18. Премьера: 3.02.1993. Комедия, драма.
Режиссер Гарри Клевен.
1,9 тыс. зрителей.
61. Бульвар ласточек (Boulevard des hirondelles). 1993.
1.30. Премьера: 17.03.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жозе Янн.
1,8 тыс. зрителей.
62. Вилла Мореск (Villa Mauresque). 1993.
1.55. Премьера: 7.07.1993. Драма.
Режиссер Патрик Мимуни.
1,4 тыс. зрителей.
63. Номер 108 (La Chambre 108). 1993.
1.20. Премьера: 18.08.1993. Комедия.
Режиссер Даниэль Моосман.
1,2 тыс. зрителей.
64. Место другого (La Place d'un autre). 1993.
1.25. Премьера: 17.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Рене Фере
.
1,1 тыс. зрителей.
65. Ночное такси (Taxi de nuit). 1993.
1.30. Премьера: 1.12.1993. Драма, комедия.
Режиссер Серж Леруа.
1,1 тыс. зрителей.
66. Порой слишком много любви (Parfois trop d'amour). 1993.
1.25. Комедия, драма.
Режиссер Люка Бельво.
1,1 тыс. зрителей.
67. Страсть Ван Гога (La passion van Gogh). 1992.
1.27. Премьера: 27.01.1993.
Режиссер Сами Павель.
0,5 тыс. зрителей.
68. Охотничий заказник (Chasse gardée). 1993.
1.37. Премьера: 17.11.1993. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Клод Бьет.
0,5 тыс. зрителей.
69. Войцек (Woyzeck). 1993.
1.15. Драма.
Режиссер Ги Мариньян.
0,3 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1994 года (среди французских фильмов)
В 1994-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 9 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,0 млн. до 7,9 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики. Жерар Депардье, Жан Рено, Изабель Аджани, Софи Марсо…
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1994 года был разнообразен: комедии, драмы, приключения...
Отмечу при этом, что прокат 1994 года показал реанимацию интереса массовой французской аудитории к костюмным лентам («Королева Марго», «Полковник Шабер», «Дочь д'Артаньяна», «Дочь «Фаринелли»).
Первое место во французском кинопрокате 1994 года заняла приключенческая комедия, рассчитанная на самый широкий спектр семейной аудитории, «Индеец в городе» (7,9 млн. зрителей) режиссера Эрве Палю, ранее никогда не достигавшего такого значительного зрительского успеха.
В очередной (и далеко не последний) раз вернулся в десятку кинохитов года Люк Бессон. На сей раз к криминальной драмой «Леон» (второе место и 3,5 млн. зрителей), в которой Жан Рено (до того сыгравший в суперкассовых «Пришельцах») подтвердил свой статус французской звезды конца XX века.
Свой статус звезды 1970-х – 1990-х годов подтвердил и Жерар Депардье, сыгравший одну из главных ролей в экранизации повести Оноре де Бальзака «Полковник Шабер» (седьмое место и 1,7 млн. зрителей).
После довольно долгого отсутствия в фильмах «золотой десятки» туда вернулась Изабель Аджани. На сей раз – в костюмной драме Патриса Шеро «Королева Марго» (шестое место и два миллиона зрителей).
В еще одной костюмной ленте – приключенческой комедии «Дочь д'Артаньяна» Бертрана Тавернье (восьмое место в прокате и 1,5 млн. зрителей) с блеском сыграла Софи Марсо.
Как мы видим, в десятке хитов французского проката 1994 года снова нашлось место для работ режиссеров «старой гвардии», к которой примкнул и Клод Шаброль. Его драма «Ад», снятая по сценарию незавершенного в 1960-х фильма Анри-Жоржа Клузо, оказалась на 11-м месте с очень хорошим для Шаброля результатом: 0,9 млн. зрителей.
Не могу не отметить 17-е место во французском кинопрокате 1994 года драмы Никиты Михалкова «Утомленные солнцем» (0,5 млн. зрителей): редчайший результат для фильма, снятого на русском языке с российскими актерами…
В российских кинозалах «Утомленных солнцем» посмотрело 0,8 млн. зрителей. С учетом, что население России в 1994 году примерно вдвое превышало население Франции, интерес к этой драме французских зрителей был выше, чем российских…
Как и в 1989-1993 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Филиппа де Брока…
В Российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1994 года заметного успеха не имел.
Даже раскрученный рекламой «Леон» Люка Бессона зрители России предпочли смотреть на видео: в кинозалах РФ его увидели всего четыре тысячи зрителей.
Несмотря на переименование лидера французского кинопроката 1994 года в «Индейца в Париже», в России его посещаемость была еще хуже…
Не лучше были прокатные дела в РФ и у костюмных и весьма зрелищных лент «Королева Марго» и «Дочь Д'Артаньяна». В этом контексте о фильмах, не вошедших в «золотую десятку» французского кинопроката 1994, и говорить не приходится: никакого намека на успех у российских зрителей они не имели…
Несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1994 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Индеец в городе (Un Indien dans la ville). 1994.
1.30. Премьера: 14.12.1994. Приключения, комедия.
Режиссер Эрве Палю.
7,9 млн. зрителей.
2. Леон (Léon). 1994.
1.50. Премьера: 14.09.1994. Криминальная драма.
Режиссер Люк Бессон.
3,5 млн. зрителей.
3. Город страха (La Cité de la peur). 1994.
1.40. Премьера: 9.03.1994. Комедия.
Режиссер Ален Берберян.
2,2 млн. зрителей.
4. Месть одной блондинки (La Vengeance d'une blonde). 1993.
1.35. Премьера: 26.01.1994. Комедия.
Режиссер Жанно Шварц.
2,0 млн. зрителей.
5. Большая усталость (Grosse fatigue). 1994.
1.32. Премьера: 18.05.1994. Комедия.
Режиссер Мишель Блан
.
2,0 млн. зрителей.
6. Королева Марго (La Reine Margot). 1994.
2.39. Премьера: 13.05.1994. Драма.
Режиссер Патрис Шеро
.
2,0 млн. зрителей.
7. Полковник Шабер (Le Colonel Chabert ). 1994.
1.50. Премьера: 21.09.1994. Драма.
Режиссер Ив Анжело.
1,7 млн. зрителей.
8. Дочь Д'Артаньяна (La Fille de d'Artagnan). 1994.
2.05. Премьера: 24.08.1994. Приключения, комедия.
Режиссер Бертран Тавернье
.
1,5 млн. зрителей.
9. Фаринелли (Farinelli). 1994.
1.51. Премьера: 7.12.1994. Драма, комедия.
Режиссер Жерар Корбьо.
1,3 млн. зрителей.
10. Голубая каска (Casque bleu). 1994.
1.35. Премьера: 15.06.1994. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Жюньо
.
1,0 млн. зрителей.
11. Ад (L'Enfer). 1994.
1.42. Премьера: 16.02.1994. Драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,9 млн. зрителей.
12. Девять месяцев (Neuf Mois). 1994.
1.49. Премьера: 2.02.1994. Комедия.
Режиссер Патрик Брауде.
0,9 млн. зрителей.
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Ирен Жакоб
13. Три цвета: красный (Trois couleurs: Rouge / Trzy kolory: Czerwony). 1994.
1.39. Премьера: 14 septembre 1994. Драма.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски.
0,8 млн. зрителей.
14. Любимый сын (Le Fils préféré). 1994.
1.50. Премьера: 21.12.1994. Драма.
Режиссер Николь Гарсиа.
0,8 млн. зрителей.
15. Молитесь о нас (Priez pour nous). 1994.
1.30. Премьера: 13.07.1994. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Вернь
.
0,6 млн. зрителей.
16. Дикие тростинки (Les Roseaux sauvages). 1994.
1.50. Премьера: 1.06.1994. Драма.
Режиссер Андре Тешине
.
0,6 млн. зрителей.
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О, русские! Печален ваш удел…
17. Утомленные солнцем (Soleil trompeur). 1994.
2.15. Премьера: 31.08.1994. Драма.
Режиссер Никита Михалков.
0,5 млн. зрителей.
18. Расставание (La Séparation). 1994.
1.28. Премьера: 9.11.1994. Мелодрама.
Режиссер Кристиан Венсан.
0,5 млн. зрителей.
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19. Три цвета: белый (Trois couleurs: Blanc / Trzy kolory: Bialy). 1993.
1.31. Премьера: 26.01.1994. Комедия, драма.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски.
0,5 млн. зрителей.
20. Интимный дневник (Journal intime / Caro diario). 1993.
1.40. Премьера: 25.05.1994. Комедия, драма.
Режиссер Нанни Моретти.
0,4 млн. зрителей.
21. Мина Таненбаум (Mina Tannenbaum). 1994.
2.10. Премьера: 2.03.1994. Комедия, драма.
Режиссер Мартин Дюговсон.
0,4 млн. зрителей.
22. Патриоты (Les Patriotes). 1994.
2.22. Премьера: 1.06.1994. Триллер.
Режиссер Эрик Рошан.
0,3 млн. зрителей.
23. Машина (La Machine). 1994.
1.34. Премьера: 30.11.1994. Фантастика.
Режиссер Франсуа Дюпейрон.
0,3 млн. зрителей.
24. Мелкие сделки с мертвецами (Petits Arrangements avec les morts). 1994.
1.44. Премьера: 5.10.1994. Драма.
Режиссер Паскаль Ферран.
0,3 млн. зрителей.
25. Монпарнас – Пондишери (Montparnasse-Pondichéry). 1993.
1.43. Премьера: 12.01.1994. Комедия.
Режиссер Ив Робер
.
0,3 млн. зрителей.
26. Не слишком католичка (Pas très catholique). 1994.
1.40. Премьера: 6.04.1994. Комедия, криминальная драма.
Режиссер Тони Маршал.
0,3 млн. зрителей.
27. Смотри, как падают люди (Regarde les hommes tomber). 1994.
1.30. Премьера: 31.08.1994. Драма.
Режиссер Жак Одиар.
0,2 млн. зрителей.
28. Тишина дворца (Les silences du palais). 1994.
2.07. Премьера: 7.09.1994. Драма.
Режиссер Муфида Тлатли.
0,2 млн. зрителей.
29. Налетчицы (Les Braqueuses). 1994.
1.30. Премьера: 29.06.1994. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Саломе.
0,2 млн. зрителей.
30. Улыбка (Le Sourire). 1994.
1.25. Премьера: 17.08.1994. Комедия, драма.
Режиссер Клод Миллер
.
0,2 млн. зрителей.
31. Золотой мяч (Le Ballon d'or). 1994.
1.30. Премьера: 13.04.1994. Комедия.
Режиссер Шейк Дукуре.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1994 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1994 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 43 французских фильма.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
Самым громким кассовым провалом года был, наверное, детектив «Плюшевый медведь» Жака Дере, где главную роль сыграл кумир миллионов зрителей прежних трех десятилетий Ален Делон. «Плюшевый медведь» привлек к экранам кинозалов… чуть больше девяти тысяч зрителей…
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Аромат Ивонн (Le Parfum d'Yvonne). 1994.
1.29. Премьера: 23.03.1994. Мелодрама.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,16 млн. зрителей.
2. Они никогда не забывают (Elles n'oublient jamais). 1994.
1.47. Премьера: 13.04.1994. Триллер.
Режиссер Кристофер Франк.
0,14 млн. зрителей.
3. Жанна Ла Пюсель (Jeanne la Pucelle). 1994.
2.40. Премьера: 9.02.1994. Драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,14 млн. зрителей.
4. Непоколебимый (L'Irrésolu). 1994.
1.25. Премьера: 8.06.1994. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Ронсен.
0,14 млн. зрителей.
5. Когда мне было пять лет, я покончил с собой (Quand j'avais cinq ans je m'ai tué). 1994.
1.40. Премьера: 2.02.1994.
Режиссер Жан-Клод Сюсфельд.
0,14 млн. зрителей.
6. Обоюдное согласие (Consentement Mutuel ). 1994.
1.45. Премьера: 14.12.1994. Драма.
Режиссер Бернар Стора
.
0,13 млн. зрителей.
7. До безумия (À la folie). 1994.
1.38. Премьера: 28.09.1994. Драма.
Режиссер Диана Кюрис.
0,13 млн. зрителей.
8. Грубые правонарушения (Délits flagrants). 1994.
1.49. Премьера: 12.10.1994.
Режиссер Раймон Депардон.
0,12 млн. зрителей.
9. Никто меня не любит (Personne ne m'aime). 1994.
1.35. Премьера: 2.03.1994. Комедия.
Режиссер Марион Верну.
0,13 млн. зрителей.
10. Для маленьких радостей (Aux petits bonheurs). 1993.
1.43. Премьера: 12.01. 1994. Комедия, драма.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,12 млн. зрителей.
11. Черный ангел (L'Ange noir). 1994.
1.39. Премьера: 16.11.1994. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Клод Бриссо.
0,1 млн. зрителей.
12. Свалившийся с неба (Tombés du ciel). 1994.
1.30. Премьера: 23.02.1994. Комедия.
Режиссер Филипп Лиоре.
0,1 млн. зрителей.
13. Фальсификаторы (Les Faussaires). 1994.
1.30. Премьера: 23.11.1994. Комедия.
Режиссер Фредерик Блюм.
0,1 млн. зрителей.
14. Люди рисового поля (Les Gens de la rizière). 1994.
2.05. Премьера: 12.10.1994. Драма.
Режиссер Рити Пан.
0,1 млн. зрителей.
15. Незабываемое лето (Un été inoubliable). 1994.
1.22. Премьера: 15.06.1994. Мелодрама.
Режиссер Лучиан Пинтилие.
0,1 млн. зрителей.
16. Свадебная лодка (Le bateau de mariage). 1993.
1.35. Премьера: 12.01.1994. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Амери.
0,07 млн. зрителей.
17. Жоржино (Giorgino). 1994.
2.57. Премьера: 5.10.1994. Приключения, драма.
Режиссер Лоран Бутонна.
0,06 млн. зрителей.
18. Мне не хочется спать (J'ai pas sommeil). 1993.
1.50. Премьера: 25.05.1994. Комедия.
Режиссер Клер Дени.
0,05 млн. зрителей.
19. Партия в шахматы (La Partie d'échecs). 1994.
1.50. Премьера: 19.10.1994. Комедия, драма.
Режиссер Ив Анша.
0,05 млн. зрителей.
20. Афера (L'Affaire). 1994.
1.36. Премьера: 13.04.1994. Детектив.
Режиссер Серджо Гобби.
0,05 млн. зрителей.
21. Они только об этом и думают! (Elles ne pensent qu'à ça!). 1994.
1.35. Премьера: 16.03.994. Комедия.
Режиссер Шарлотта Дюибрей.
0,04 млн. зрителей.
22. Я все равно тебя люблю (Je t'aime quand même). 1994.
1.40. Премьера: 16.02.1994. Комедия, драма.
Режиссер Нина Компанеец.
0,03 млн. зрителей.
23. Срипач (Le Joueur de violon). 1994.
1.34. Премьера: 8.06.1994. Комедия, драма.
Режиссер Чарли ван Дамм.
0,03 млн. зрителей.
24. Свет погасших звезд (La Lumière des étoiles mortes). 1993.
1.50. Премьера: 12.01.1994. Драма.
Режиссер Шарль Маттон.
0,03 млн. зрителей.
25. Прятки (Cache Cash). 1994.
1.35. Премьера: 9.02.1994. Комедия.
Режиссер Клод Пиното
.
0,03 млн. зрителей.
26. Холодная вода (L'Eau froide). 1994.
1.32. Премьера: 6.07.1994. Драма.
Режиссер Оливье Ассияс.
0,02 млн. зрителей.
27. История о мальчике, который хотел, чтобы его поцеловали (L'Histoire du garçon qui voulait qu'on l'embrasse). 1994.
1.40. Премьера: 23.03.1994. Комедия, драма.
Режиссер Флипп Арель.
0,02 млн. зрителей.
28. Влюбенные (Les Amoureux). 1994.
1.28. Премьера: 1.06.1994. Комедия, драма.
Режиссер Катрин Корсини.
0,02 млн. зрителей.
29. Письмо для Л. (Lettre pour L.). 1994.
1.40. Премьера: 2.02.1994. Комедия, драма.
Режиссер Ромен Гупиль.
0,02 млн. зрителей.
30. Каждый для тебя (Chacun pour toi). 1993.
1.42. Премьера: 12.01.1994. Комедия.
Режиссер Жан-Мишель Рибе.
17,0 тыс. зрителей.
31. Босния! (Bosna!). 1994.
1.57. Премьера: 18.05.1994.
Режиссеры: Ален Феррари и Бернар-Анри Леви.
16,0 тыс. зрителей.
32. Паранойя (Parano). 1994.
1.20. Премьера: 8.06.1994. Комедия.
Режиссеры: Ян Пике, Ален Робак, Манюэль Флеш, Анита Ассаль и Джон Хадсон.
13, 0 тыс. зрителей.
33. Незначительное правонарушение (Délit mineur). 1994.
1.48. Премьера: 23.03.1994. Драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
10 тыс. зрителей.
34. Последний этап (Dernier Stade). 1994.
1.37. Премьера: 23.11.1994. Драма.
Режиссер Кристиан Зербиб.
10 тыс. зрителей.
35. Добрый вечер (Bonsoir). 1993.
1.25. Премьера: 19.01.1994. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
9,4 тыс. зрителей.
36. Плюшевый медведь (L'Ours en peluche). 1994.
1.45. Премьера: 10.08.1994. Детектив.
Режиссер Жак Дере
.
9,1 тыс. зрителей.
37. Плохо потушенные пожары (Des feux mal éteints). 1993.
1.38. Премьера: 12.01.1994. Драма.
Режиссер Серж Моати.
8,1 тыс. зрителей.
38. Боже, как женщины влюбляются (Dieu que les femmes sont amoureuses). 1994.
1.30. Премьера: 1.06.1994. Комедия.
Режиссер Магали Клеман.
6,7 тыс. зрителей.
39. Пары и любовники (Couples et amants). 1993.
1.39. Премьера: 19.01.1994. Комедия, драма.
Режиссер Джон Львов.
6,2 тыс. зрителей.
40. Просто друзья (Just Friends). 1994.
1.35. Премьера: 2.02.1994. Мелодрама, комедия.
Режиссер Марк-Анри Вайнберг.
5,9 тыс. зрителей.
41. Монтан, фильм (Montand, le film). 1994.
2.15. Премьера: 25.05.1994.
Режиссер Жан Лабиб.
4,3 тыс. зрителей.
42. Нежное безумие (La Folie douce). 1994.
1.30. Премьера: 23.03.1994. Комедия.
Режиссер Фредерик Жарден.
4,1 тыс. зрителей.
43. Детские годы (Années d'enfance / Jona che visse nella balena). 1993.
1.40. Премьера: 8.06.1994. Драма.
Режиссер Роберто Фаэнца.
4,0 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1995 года (среди французских фильмов)
В 1995-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 11 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
В целом фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,1 млн. до 6,7 млн. зрителей.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1995 года был разнообразен: комедии, драмы, приключения...
В десятке самых кассовых французских фильмов 1995 года нашлось место для известных режиссеров «старой гвардии»: приключенческий фильм Жана-Поля Раппно «Гусар на крыше» стал шестым (2,4 млн. зрителей), драма Клода Соте «Нелли и месье Арно» была восьмой (1,5 млн. зрителей), а криминальная драма Клода Шаброля «Церемония» – десятой (1,1 млн. зрителей).
Как и в 1989-1994 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Филиппа де Брока…
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики.
Однако первое место во французском кинопрокате 1995 года заняла комедия «Три брата» (6,7 млн. зрителей) дебютировавших в режиссуре актеров Дидье Бурдона и Бернара Кампана, в которой они сами и сыграли главные роли (третьим исполнителем главной роли были Паскаль Лежитемю).
Успех «Трех братьев» показал, что в середине 1990-х кассовым чемпионом французского кинопроката может стать «отвязная» комедия без звезд первой (и даже второй) величины. Главное, чтобы она смогла привлечь к экранам целевую аудиторию конца XX – первой четверти XXI века – подростков и молодежь…
Таким образом, 1995 год показал, что лидерство по части режиссуры комедий на какое-то время перешло во Франции к Дидье Бурдону, Бернару Кампану и Жану-Мари Пуаре.
Прокатный успех полнометражного дебюта молодого в ту пору режиссера Матьё Кассовица – драмы «Ненависть» (седьмое место в прокате 1995 года и два миллиона зрителей) – показал, как сильно изменилась и помолодела аудитория французского кинематографа: главными героями фильмов «золотой прокатной» десятки теперь могли быть теперь арабы и негры, а сюжет мог основываться на жестком натурализме сцен насилия…
Разумеется, такого рода персонажи появлялись во французском кино и раньше, но никогда ранее фильмы, где главные персонажи не относились к людям белой расы, не поднимались так высоко в кинопрокатных рейтингах, собирая при этом аудиторию в два миллиона зрителей…
Правда, в целом ставку на звезд при этом никто не отменял. И это легко смог доказать фильм Жана-Мари Пуаре «Между ангелом и бесом» («Ангелы-хранители») с Жераром Депардье в одной из главных ролей. Фильм был вторым в кинохит-параде 1995 года (5,7 млн. зрителей).
Жерар Депардье сыграл и в еще одном фильме из «золотой десятки» французского кинопроката 1995 года: в «Элизе» (пятое место и 2,5 млн. зрителей) его партнершей была Ванесса Паради…
Как мы помним, предыдущий развлекательный фильм Жана-Мари Пуаре «Пришельцы» во французском кинопрокате 1993 года пользовался еще большим успехом у публики (первое место и 13,7 млн. зрителей), а одну из главных ролей в нем сыграл также весьма популярный актер – Жан Рено…
Успехом у зрительской аудитории в 1995 году пользовался и мрачноватый фантастический фильм Марка Каро и Жана-Пьер Жене «Город потерянных детей» (девятое место и 1,3 млн. зрителей). Примерно такую же аудиторию собрал в прокате 1991 года их дебют – наполненные черным юмором «Деликатессы», также вошедший в десятку лидеров…
Очень близко от «золотой десятки» кинопроката Франции 1995 года находилась очередная экранизация романа «Отверженные» Виктора Гюго. На сей раз в трактовке Клода Лелуша (12-е место и миллион зрителей). Главную роль в этой драме сыграл Жан-Поль Бельмондо, который, хотя и не был уже столь популярен, как в 1960-х – 1980-х, но все равно оставался любимцем публики, особенно старшего поколения…
В Российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1995 года заметного успеха не имел. Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1995 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Три брата (Les Trois Frères). 1995.
1.45. Премьера: 13.12.1995. Комедия.
Режиссеры: Дидье Бурдон
и Бернар Кампан.
6,7 млн. зрителей.
2. Между ангелом и бесом / Ангелы-хранители (Les Anges gardiens). 1995.
1.47. Премьера: 11.10.1995. Приключения, комедия, фантастика.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
5,7 млн. зрителей.
3. Счастье в лугах (Le Bonheur est dans le pré). 1995
1.46. Премьера: 6.12.1995. Комедия.
Режиссер Этьен Шатилье.
4,9 млн. зрителей.
4. Проклятый газон (Gazon maudit). 1995.
1.44. Премьера: 8.02.1995. Комедия.
Режиссер Жозиан Баласко.
4,0 млн. зрителей.
5. Элиза (Élisa). 1995.
1.55. Премьера: 1.02.1995. Драма.
Режиссер Жан Беккер.
2,5 млн. зрителей.
6. Гусар на крыше (Le Hussard sur le toit). 1995.
2.15. Премьера: 20.09.1995. Приключения, мелодрама.
Режиссер Жан-Поль Раппно
.
2,4 млн. зрителей.
7. Ненависть (La Haine). 1995.
1.38. Премьера: 31.05.1995. Драма.
Режиссер Матьё Кассовиц.
2,0 млн. зрителей.
8. Нелли и месье Арно (Nelly et Mr. Arnaud). 1995.
1.46. Премьера: 18.10.1995. Драма.
Режиссер Клод Соте
.
1,5 млн. зрителей.
9. Город потерянных детей (La Cité des enfants perdus). 1995.
1.52. Премьера: 17.05.1995. Приключения, фантастика.
Режиссеры: Марк Каро
и Жан-Пьер Жене
.
1,3 млн. зрителей.
10. Церемония (La Cérémonie). 1995.
1.52. Премьера: 30.08.1995. Криминальная драма.
Режиссер Клод Шаброль
.
1,1 млн. зрителей.
11. Астерикс и индейцы (Astérix et les Indiens). 1994.
1.25. Премьера: 5.04.1995. Приключения, комедия.
Режиссер Жерар Ан.
1,1 млн. зрителей.
12. Отверженные (Les Misérables). 1995.
2.55. Премьера: 22.03.1995. Драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
1,0 млн. зрителей.
13. Французская женщина / Француженка (Une femme française). 1995.
1.40. Премьера: 15.03.1995. Мелодрама.
Режиссер Режи Варнье.
0,9 млн. зрителей.
14. Приманка (L'Appât). 1995.
1.55. Премьера: 8.03.1995. Криминальная драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,7 млн. зрителей.
15. Повелитель слонов (Le Maître des éléphants). 1995.
1.35. Премьера: 20.12.1995. Приключения, комедия, драма.
Режиссер Патрик Гранпере.
0,7 млн. зрителей.
16. Юная угроза (Le Péril jeune). 1994.
1.41. Премьера: 21.05.1994. Комедия, драма.
Режиссер Седрик Клапиш.
0,6 млн. зрителей.
17. Ученики (Les Apprentis). 1995.
1.35. Премьера: 20.12.1995. Комедия.
Режиссер Пьер Сальвадори.
0,6 млн. зрителей.
18. Год Жюльетты (L'Année Juliette). 1995.
1.25. Премьера: 22.03.1995. Комедия.
Режиссер Филипп Ле Гюаи.
0,6 млн. зрителей.
19. Скажи мне «Да» (Dis-moi Oui). 1995.
1.47. Премьера: 19.04.1995. Мелодрама, комедия.
Режиссер Александр Аркади.
0,5 млн. зрителей.
20. Сорванец (Le Garçu). 1995.
1.42. Премьера: 31.10.1995. Драма.
Режиссер Морис Пиала.
0,3 млн. зрителей.
21. Мадам Баттерфляй (Madame Butterfly). 1995
2.15. Премьера: 22.11.1995. Опера.
Режиссер Фредерик Миттеран
.
0,3 млн. зрителей.
22. Монстр (Le Monstre / Il Mostro). 1995.
1.51. Премьера: 29.04.1995. Комедия.
Режиссер Роберто Бениньи.
0,3 млн. зрителей.
23. Тысячи (Les Milles). 1995.
1.43. Премьера: 23.08.1995. Драма, комедия.
Режиссер Себастьян Грал.
0,2 млн. зрителей.
24. Адюльтер, способ употребления (Adultère, mode d'emploi). 1995.
1.31. Премьера: 5.07.1995. Комедия, мелодрама.
Режиссер Кристин Паскаль.
0,2 млн. зрителей.
25. Велорикша (Cyclo). 1995.
2.03. Премьера: 27.09.1995. Криминальная драма.
Режиссер Чан Ань Хунг.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1995 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1995 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 47 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
При этом во многих из них главные роли играли звезды французского кино: Жан Рено, Жан-Поль Бельмондо, Фанни Ардан, Жан-Луи Трентиньян, Филипп Нуаре, Изабель Юппер, Жан Рошфор и др. А это еще раз доказывает, что для массового успеха фильма громкого актерского имени часто недостаточно…
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Новый мир (Le Nouveau Monde). 1995.
2.05. Премьера: 22.02.1995. Драма.
Режиссер Ален Корно
.
0,15 млн. зрителей.
2. Иметь или не иметь (En avoir ou pas). 1995.
1.30. Премьера: 27.12.1995. Мелодрама.
Режиссер Лаэтитиа Массон.
0,15 млн. зрителей.
3. Взгляд Улисса (Le Regard d'Ulysse). 1995.
2.56. Премьера: 13.09.1995. Драма.
Режиссер Тео Ангелопулос.
0,14 млн. зрителей.
4. Дезире (Désiré). 1996.
1.33. Премьера: 10.04.1996. Комедия.
Режиссер Бернар Мюра.
0,14 млн. зрителей.
5. Пока-пока (Bye-Bye). 1995.
1.45. Премьера: 30.08.1995. Комедия, драма.
Режиссер Карим Дриди.
0,13 млн. зрителей.
6. Спица (Raï). 1995.
1.29. Премьера: 28.06.1995. Драма.
Режиссер Тома Жилу.
0,13 млн. зрителей.
7. Дитя снегов (L'Enfant des neiges).
1.20. Приключения.
Режиссер Николя Ванье.
0,12 млн. зрителей.
8. В деревне (... à la campagne). 1995.
1.48. Премьера: 5.04.1995. Комедия, мелодрама.
Режиссер Манюэль Пуарье.
0,12 млн. зрителей.
9. Маленькая Маргери (Au petit Marguery). 1995.
1.35. Премьера: 8.11.1995. Комедия, драма.
Режиссер Лоран Бенегюи.
0,1 млн. зрителей.
10. Самый прекрасный возраст (Le plus bel âge). 1995.
1.25. Премьера: 13.09.1995. Драма.
Режиссер Дидье Одепен.
0,1 млн. зрителей.
11. За жизнь, за смерть! (À la vie, à la mort!). 1995
.
1.40. Премьера: 11.10.1995. Комедия, драма.
Режиссер Робер Гюэдигян.
0,1 млн. зрителей.
12. Трюфели (Les Truffes). 1995.
1.25. Премьера: 19.04.1995. Комедия.
Режиссер Бернар Ное.
0,1 млн. зрителей.
13. Черный, как воспоминание (Noir comme le souvenir). 1995.
1.32. Премьера: 9.08.1995. Детектив.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,1 млн. зрителей.
14. Парижские свидания (Les Rendez-vous de Paris). 1995.
1.38. Премьера: 22.03.1995. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,1 млн. зрителей.
15. Эмигрант (L'Émigré). 1995.
2.08. Премьера: 8.03.1995. Драма.
Режиссер Юсеф Шахин.
0,07 млн. зрителей.
16. Маленький мальчик (Le Petit Garçon). 1994.
1.47. Премьера: 11.01.1995. Комедия, драма.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
.
0,06 млн. зрителей.
17. Небесная механика (Mécaniques célestes). 1995.
1.25. Премьера: 17.05.1995. Комедия.
Режиссер Фина Торрес.
0,06 млн. зрителей.
18. Фиеста (Fiesta). 1995.
1.48. Премьера: 15.11.1995. Драма.
Режиссер Пьер Бутрон.
0,06 млн. зрителей.
19. Забудь меня (Oublie-moi). 1994.
1.35. Премьера: 25.01.1995. Мелодрама.
Режиссер Ноеми Львовски.
0,05 млн. зрителей.
20. Бог, любовник моей матери и сын мясника (Dieu, l'amant de ma mère et le fils du charcutier). 1995.
1.30. Премьера: 26.07.1995. Комедия, драма.
Режиссер Алин Иссерман.
0,05 млн. зрителей.
21. Текущая ситуация (État des lieux). 1995.
1.20. Премьера: 14.06.1995. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Франсуа Рише.
0,05 млн. зрителей.
22. Пигаль (Pigalle). 1995.
1.33. Премьера: 1.02.1995. Комедия, мелодрама.
Режиссер Карим Дриди.
0,05 млн. зрителей.
23. Сто и одна ночь Симона Синема (Les Cent et Une Nuits de Simon Cinéma). 1994.
1.44. Премьера: 25.01.1995. Комедия.
Режиссер Аньес Варда.
0,05 млн. зрителей.
24. Огюстен (Augustin). 1995.
1.01. Премьера: 14.06.1995. Комедия.
Режиссер Анн Фонтен.
0,05 млн. зрителей.
25. Розина (Rosine). 1994.
1.40. Премьера: 18.01.1995. Мелодрама, комедия.
Режиссер Кристин Каррьер.
0,04 млн. зрителей.
26. Да будет так (Ainsi soient-elles). 1994.
1.46. Премьера: 25.01.1995. Комедия.
Режиссеры: Патрик Алесандрин
и Лиза Азюэло.
0,04 млн. зрителей.
27. Сказочная судьба мадам Петле (Le Fabuleux Destin de Madame Petlet). 1995.
1.30. Премьера: 12.07.1995. Комедия.
Режиссер Камилла де Казабьанка.
0,03 млн. зрителей.
28. Одинокая девушка (La Fille seule). 1995.
1.30. Премьера: 29.05.1995. Драма.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,03 млн. зрителей.
29. Быстрый (Fast). 1995.
1.45. Премьера: 7.06.1995. Комедия.
Режиссер Дант Дезарт.
0,03 млн. зрителей.
30. Милая Франция (Douce France). 1995.
1.40. Премьера: 22.11.1995. Комедия, драма.
Режиссер Малик Шибан.
0,03 млн. зрителей.
31. Дети Люмьера (Les Enfants de Lumière). 1995.
1.42. Премьера: 21.06.1995.
Режиссеры: Андре Ассео
, Ален Корно
, Пьер Лестрингюэ и Клод Миллер
.
0,03 млн. зрителей.
32. Беглянка (Fugueuses). 1995.
1.30. Премьера: 23.08.1995. Драма.
Режиссер Надин Трентиньян.
0,03 млн. зрителей.
33. Ночь и мгновение (La Nuit et le Moment / The Night and the Moment). 1995.
1.30. Премьера: 5.07.1995. Драма.
Режиссер Анна Мария Тато.
0,03 млн. зрителей.
34. Контур Кароль (Circuit Carole). 1995.
1.15. Премьера: 19.04.1995. Комедия, драма.
Режиссер Эмманюэль Кюо.
0,02 млн. зрителей.
35. Возьми меня (Emmène-moi). 1995.
1.26. Премьера: 15.03.1995. Мелодрама.
Режиссер Мишель Спиноза.
0,02 млн. зрителей.
36. Король Парижа (Le Roi de Paris). 1993.
1.42. Премьера: 11.01.1995. Мелодрама.
Режиссер Доминик Майе.
15,6 тыс. зрителей.
37. Наводнение (L'Inondation). 1995.
1.40. Премьера: 3.05.1995. Мелодрама.
Режиссер Игорь Минаев.
13,5 тыс. зрителей.
38. Мари-Луиз или разрешение (Marie-Louise ou la permission). 1995.
1.25. Премьера: 28.06.1995. Комедия.
Режиссер Манюэль Флеш.
10,7 тыс. зрителей.
39. Том совсем один (Tom est tout seul). 1994.
1.27. Премьера: 25.01.1995. Комедия.
Режиссер Фабьен Онтеньент.
10,1 тыс. зрителей.
40. Каждый день – воскресенье (Tous les jours dimanche / Seven Sundays). 1994.
1.45. Премьера: 11.01.1995. Комедия.
Режиссер Жан-Шарль Таккела.
9,2 тыс. зрителей.
41. Верх, вниз, хрупко (Haut bas fragile). 1995.
2.49. Премьера: 12.04.1995. Музкомедия.
Режиссер Жак Риветт.
7,7 тыс. зрителей.
42. Исповедь (Le Confessionnal). 1995
1.40. Премьера: 11.10.1995. Драма, комедия.
Режиссер Робер Лепаж.
7,1 тыс. зрителей.
43. Супружеская любовь (L'Amour conjugal). 1995.
1.33. Премьера: 1995. Драма.
Режиссер Бенуа Барбье.
5,4 тыс. зрителей.
44. Рай в вагоне (Pullman Paradis). 1995.
1.40. Премьера: 5.07.1995. Комедия.
Режиссер Мишель Розье.
4,4 тыс. зрителей.
45. Задо и счастье (Zadoc et le bonheur). 1994.
1.43. Премьера: 11.01.1995. Комедия.
Режиссер Пьер-Анри Салфати.
1,1 тыс. зрителей.
46. Деревянное ружье (Le Fusil de bois). 1995.
1.25. Премьера: 26.07.1995. Драма.
Режиссер Пьер Делерив.
0,9 тыс. зрителей.
47. Люмьер и компания (Lumière et compagnie). 1995.
1.28. Премьера: 20.12.1995.
Режиссеры: Тео Ангелопулос
, Висенте Аранда
, Джон Бурман, Юсеф Шахин, Ален Корно
, Коста-Гаврас
, Раймон Депардон и Франсис Жиро
.
0,5 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1996 года (среди французских фильмов)
В 1996-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 10 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,1 млн. до 4,2 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики.
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1996 года доминировали комедии...
Как и в 1995 году, в десятке самых кассовых французских фильмов 1996 года нашлось место для известных режиссеров «старой гвардии»: приключенческую комедию Франсиса Вебера «Ягуар» (пятое место по посещаемости) посмотрели 2,4 млн. зрителей, комедию Патриса Леконта «Насмешка» (седьмое место по посещаемости) – 2,1 млн. зрителей, комедию Эдуара Молинаро «Бомарше, дерзкий» (восьмое место по посещаемости) – 1,9 млн. зрителей, а драматическую комедию Клода Лелуша «Мужчины, женщины, способ употребления» (девятое место по посещаемости) – 1,3 млн. зрителей.
Вместе с тем, как и в 1989-1995 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере, Филиппа де Брока… Не было в «золотой десятке» 1996-го и комедий Жерара Ури и Клода Зиди…
Первое место в 1996 году второй раз в истории французского кинопроката заняла комедия, относящаяся к ЛГБТ-тематике (впервые это случались в 1978 году, когда комедия Эдуара Молинаро «Клетка для безумцев» собрала аудиторию 5,4 млн. зрителей).
Комедия до того малоизвестного режиссера Габриэля Агиона «Мягкая педаль» («Вечерний прикид») до пяти миллионов зрителей в прокате 1996 года не дотянулась, но ее аудитория все равно была внушительной – 4,2 млн. зрителей. Здесь надо отметить, что Габриэль Агион в последующие годы (правда, уже с меньшим успехом) продолжал эксплуатировать тему «Мягкой педали» в своих лентах…
Если комедия Габриэля Агиона своим успехом в прокате была обязана весело поданной ЛГБТ-теме, то вышедшая на второе место драматическая комедия Жако ван Дормеля «Восьмой день» обращалась к теме связанной с представителями другого социального меньшинства – слабоумной части человечества…
Трогательная история персонажа, сбежавшего из приюта для слабоумных, рассказанная в «Восьмом дне», привлекла в кинозалы 3,6 млн. французов и принесла этому фильму второе место в кинопрокате 1996 года…
На третьем месте во французском прокате этого года оказался документальный фильм «Микрокосмос» (3,4 млн. зрителей), использовавший все самые совершенные на тот момент технические возможности съемок и звука…
Многие призеры крупнейших международных кинофестивалей, о которых много писала пресса («Обещание» Жана-Пьера и Люк Дарденов и др.), и авторские фильмы знаменитых Мастеров экрана (Эрика Ромера, Микеланджело Антониони и Вима Вендерса) пользовались во французским кинопрокате умеренным успехом (с посещаемостью от 0,2 млн. до 0,3 млн. зрителей).
Прокат 1996 года показал, что Жерар Депардье и Жан Рено в целом сохранили свою популярность, а суперзвезды прежних десятилетий (Жан-Поль Бельмондо, Ален Делон и др.) год за годом теряли свои позиции.
В Российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1995 года заметного успеха не имел. Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1996 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Мягкая педаль / Вечерний прикид (Pédale douce). 1996.
1.40. Премьера: 27.03.1996. Комедия.
Режиссер Габриэль Агион
.
4,2 млн. зрителей.
2. Восьмой день (Le Huitième Jour). 1996.
1.58. Премьера: 16.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жако ван Дормель.
3,6 млн. зрителей.
3. Микрокосмос (Microcosmos, le peuple de l'herbe). 1996.
1.20. Премьера: 20.11.1996.
Режиссеры: Клод Нюридсани и Мари Перенну.
3,4 млн. зрителей.
4. Семейная атмосфера (Un air de famille). 1996.
1.50. Премьера: 6.11.1996. Комедия, драма.
Режиссер Седрик Клапиш.
2,4 млн. зрителей.
5. Ягуар (Le Jaguar). 1996.
1.40. Премьера: 9.10.1996. Приключения, комедия.
Режиссер Франсис Вебер
.
2,4 млн. зрителей.
6. Самая прекрасная профессия в мире (Le Plus Beau Métier du monde). 1996.
1.45. Премьера: 11.12.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жерар Лозье
.
2,3 млн. зрителей.
7. Насмешка (Ridicule). 1996.
1.42. Премьера: 9.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Патрис Леконт
.
2,1 млн. зрителей.
8. Бомарше, дерзкий (Beaumarchais, l'insolent). 1996.
1.40. Премьера: 20.03.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эдуар Молинаро
.
1,9 млн. зрителей.
9. Мужчины, женщины, способ употребления (Hommes, femmes: mode d'emploi). 1996.
2.02. Премьера: 28.08.1996. Драма, комедия.
Режиссер Клод Лелуш
.
1,3 млн. зрителей.
10. Два отца и мама (Les 2 Papas et la Maman). 1996.
1.25. Премьера: 24.04.1996. Комедия.
Режиссер Жан-Марк Лонгваль и Смайн.
1,1 млн. зрителей.
11. Геркулес и Шерлок (Hercule & Sherlock). 1996.
1.30. Премьера: 4.12.1996. Комедия.
Режиссер Жанно Шварц.
1,0 млн. зрителей.
12. Воры (Les Voleurs). 1996.
1.57. Премьера: 21.08.1996. Драма.
Режиссер Андре Тешине
.
0,9 млн. зрителей.
13. Не стоило!... (Fallait pas!...). 1996.
1.35. Премьера: 20.11.1996. Комедия.
Режиссер Жерар Жюньо
.
0,9 млн. зрителей.
14. Берни (Bernie). 1996.
1.27. Премьера: 27.11.1996. Комедия.
Режиссер Альбер Дюпонтель.
0,8 млн. зрителей.
15. Капризы реки (Les Caprices d'un fleuve). 1996.
1.51. Премьера: 3.04.1996. Приключения, драма.
Режиссер Бернар Жиродо.
0,8 млн. зрителей.
16. Будет ли снег на Рождество? (Y aura t-il de la neige à Noël?). 1996.
1.30. Премьера: 25.12.1996. Драма.
Режиссер Сандрин Вейссе.
0,8 млн. зрителей.
17. Прекрасная зеленая (La Belle Verte). 1996.
1.39. Премьера: 18.09.1996. Комедия, фантастика.
Режиссер Колин Серро.
0,8 млн. зрителей.
18. Дельфина 1 – Иван 0 (Delphine 1 – Yvan 0). 1996.
1.31. Премьера: 19.06.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Доминик Фаррюжиа.
0,7 млн. зрителей.
19. Каждый ищет своего кота (Chacun cherche son chat). 1996.
1.31. Премьера: 3.04.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Седрик Клапиш.
0,7 млн. зрителей.
20. Плачущий убийца (Crying Freeman). 1995.
1.42. Премьера: 24.04.1996. Боевик.
Режиссер Кристоф Ганс.
0,6 млн. зрителей.
21. Очень скромный герой (Un héros très discret). 1996.
1.47. Премьера: 15.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жак Одиар.
0,6 млн. зрителей.
22. Капитан Конан (Capitaine Conan). 1996.
2.09. Премьера: 16.10.1996. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,6 млн. зрителей.
23. Великие герцоги (Les Grands Ducs). 1996.
1.25. Премьера: 21.02.1996. Комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,5 млн. зрителей.
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24. Мой мужчина (Mon homme). 1995.
1.38. Премьера: 31.01.1996. Комедия, драма.
Режиссер Бертран Блие
.
0,5 млн. зрителей.
25. Контракт на ребенка (XY). 1995.
1.40. Премьера: 24.01.1996. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Лилиенфельд.
0,4 млн. зрителей.
26. Крылья отваги (Les Ailes du courage / Wings of Courage). 1995.
50. Премьера: 18.09.1996. Приключения.
Режиссер Жан-Жак Анно
.
0,4 млн. зрителей.
27. Переход к действию (Passage à l'acte). 1996.
1.45. Премьера: 30.10.1996. Детектив.
Режиссер Франсис Жиро
.
0,4 млн. зрителей.
28. Призрак с шофером (Fantôme avec chauffeur). 1996.
1.18. Премьера: 20.03.1996. Комедия, фантастика.
Режиссер Жерар Ури
.
0,4 млн. зрителей.
29. Великий Север / Северная звезда (Grand Nord / North Star) (1995).
1.35. Премьера: 3.01.1996. Приключения.
Режиссер Нильс Гауп.
0,4 млн. зрителей.
30. Летняя сказка (Conte d'été). 1996.
1.53. Премьера: 5.06.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,3 млн. зрителей.
31. За облаками (Par-delà les nuages / Al di là delle nuvole). 1995.
1.55. Премьера: 24.01.1996. Комедия, драма.
Режиссеры: Микеланджело Антониони
и Вим Вендерс
.
0,3 млн. зрителей.
32. Понетт (Ponette). 1996.
1.37. Премьера: 26.09.1996. Драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,3 млн. зрителей.
33. Как я обсуждал... мою сексуальную жизнь (Comment je me suis disputé... ma vie sexuelle). 1996.
2.58. Премьера: 12.06.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Арно Деплешен.
0,3 млн. зрителей.
34. Еще (Encore). 1996.
1.36. Премьера: 25.09.1996. Комедия.
Режиссер Паскаль Бонитзе.
0,2 млн. зрителей.
35. Моя жена уходит от меня (Ma femme me quitte). 1995.
1.30. Премьера: 24.01.1996. Комедия.
Режиссер Дидье Каминка.
0,2 млн. зрителей.
36. Обещание (La Promesse). 1996.
1.33. Премьера: 16.10.1996. Драма.
Режиссер Жан-Пьер Дарден
и Люк Дарденн.
0,2 млн. зрителей.
37. Лето в Ла Гулет (Un été à la Goulette). 1996.
1.29. Премьера: 25.12.1996. Комедия, драма.
Режиссер Ферид Бугедир.
0,2 млн. зрителей.
38. Дети негодяя (Enfants de salaud). 1996.
1.40. Премьера: 4.03.1996. Комедия, драма.
Режиссер Тони Маршал.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1996 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1996 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 38 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Диван в Нью-Йорке (Un divan à New York). 1996.
1.45. Премьера: 10.04.1996. Комедия.
Режиссер Шанталь Акерман.
0,16 млн. зрителей.
2. Квартира (L'Appartement). 1996.
1.56. Премьера: 2.10.1996. Мелодрама.
Режиссер Жиль Мимуни.
0,15 млн. зрителей.
3. Да (Oui). 1996.
1.29. Премьера: 4.12.1996. Мелодрама, комедия.
Режиссер Александр Жарден.
0,15 млн. зрителей.
4. Прекрасное лето 1914-го (Le Bel Été 1914). 1996.
1.57. Премьера: 21.08.1996. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
0,13 млн. зрителей.
5. Любовь и т.д. (Love Etc.). 1996.
1.45. Премьера: 27.11.1996. Комедия, мелодрама.
Режиссер Марион Верну.
0,12 млн. зрителей.
6. Лесной король / Лесной царь (Le Roi des aulnes / Der Unhold). 1996.
1.58. Премьера: 2.10.1996. Драма.
Режиссер Фолкер Шлёндорф.
0,12 млн. зрителей.
7. Не забудь, что скоро ты умрешь (N'oublie pas que tu vas mourir). 1995.
1.58. Премьера: 3.01.1996. Драма.
Режиссер Ксавье Бёвуа.
0,12 млн. зрителей.
8. Дневник соблазнителя (Le Journal du séducteur). 1996.
1.35. Премьера: 28.02.1996. Комедия, драма.
Режиссер Даниэль Дюбру.
0,12 млн. зрителей.
9. Новости от доброго Господа (Des nouvelles du bon Dieu). 1996.
1.40. Премьера: 12.06.1996. Комедия.
Режиссер Дидье Ле Пешёр.
0,1 млн. зрителей.
10. Шелковый крик (Le Cri de la soie). 1996.
1.50. Премьера: 28.08.1996. Комедия, драма.
Режиссер Ивон Масиано.
0,1 млн. зрителей.
11. Ученик (L'Élève). 1996.
1.32. Премьера: 11.09.1996. Комедия, драма.
Режиссер Оливье Шацки.
0,1 млн. зрителей.
12. На полной скорости (À toute vitesse). 1996.
1.26. Премьера: 25.09.1996. Мелодрама.
Режиссер Гаэль Морель.
0,1 млн. зрителей.
13. Золотой парень (Golden Boy). 1996.
1.31. Премьера: 21.02.1996. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Вернь
.
0,1 млн. зрителей.
14. Лжецы (Les Menteurs). 1996.
1.47. Премьера: 6.03.1996. Комедия, драма.
Режиссер Эли Шураки
.
0,1 млн. зрителей.
15. Возраст возможностей (L'Âge des possibles). 1996.
1.45. Премьера: 4.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Ферран.
0,1 млн. зрителей.
16. Привет, кузен! (Salut cousin!). 1996.
1.43. Премьера: 20.11.1996. Комедия.
Режиссер Мерзак Алуаш.
0,1 млн. зрителей.
17. Три жизни и одна смерть (Trois vies et une seule mort). 1996.
2.06. Премьера: 22.05.1996. Криминальная комедия.
Режиссер Рауль Руис
.
0,1 млн. зрителей.
18. Жертвы (Les Victimes). 1996.
1.34. Премьера: 11.09.1996. Детектив.
Режиссер Патрик Гранпере.
0,1 млн. зрителей.
19. Злобные (Les Bidochon). 1996.
1.21. Премьера: 1.05.1996. Комедия.
Режиссер Серж Корбер
.
0,06 млн. зрителей.
20. Надеюсь, это надолго (Pourvu que ça dure). 1996.
1.35. Премьера: 7.02.1996. Комедия.
Режиссер Мишель Тибо.
0,05 млн. зрителей.
21. Моцарт навсегда (For ever Mozart). 1996.
1.24. Премьера: 27.11.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Люк Годар
.
0,05 млн. зрителей.
22. Отделка / Хлам (Fourbi). 1996.
1.54. Премьера: 11.09.1996. Комедия, драма.
Режиссер Ален Таннер.
0,04 млн. зрителей.
23. Анна Оз (Anna Oz). 1996.
1.38. Премьера: 2.10.1996. Комедия, драма.
Режиссер Эрик Рошан.
0,04 млн. зрителей.
24. Хамелеон (Caméléone). 1996.
1.32. Премьера: 9.10.1996. Детектив.
Режиссер Бенуа Коэн.
0,03 млн. зрителей.
25. Ирма Веп (Irma Vep). 1996.
1.38. Премьера: 13.11.1996. Драма, фантастика.
Режиссер Оливье Ассаяс.
0,03 млн. зрителей.
26. Идеальная любовь! (Parfait amour!). 1996.
1.50. Премьера: 23.10.1996. Мелодрама, комедия.
Режиссер Катрин Брейа.
0,02 млн. зрителей.
27. Шаман (Chamane). 1996
.
1.40. Премьера: 6.03.1996. Приключения.
Режиссер Бартабас.
0,02 млн. зрителей.
28. Влюбленная служанка (La servante aimante / La Serva Amorosa). 1996.
2.46. Премьера: 4.11.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жан Душе.
15,0 тыс. зрителей.
29. Мемуары молодого недоумка (Mémoires d'un jeune con). 1996.
1.30. Премьера: 7.02.1996. Драма.
Режиссер Патрик Ориньяк.
7,1 тыс. зрителей.
30. Асфальтовое танго (Asphalt Tango). 1996.
1.44. Премьера: 6.11.1996. Комедия.
Режиссер Нае Каранфиль.
6,6 тыс. зрителей.
31. Берегись "спящей" воды (Méfie-toi de l'eau qui dort). 1996.
1.50. Премьера: 13.11.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жак Десшамп.
5,8 тыс. зрителей.
32. Переворот (Coup de vice). 1996.
1.25. Премьера: 13.11.1996. Комедия, драма.
Режиссер Патрик Леви.
5,0 тыс. зрителей.
33. Дети солнца (Les Enfants du soleil). 1995.
3.0. Премьера: 1995. Комедия, драма.
Режиссер Бернар Дартигюе.
4,0 тыс. зрителей.
34. Прекрасный побег (L'Échappée Belle). 1996.
1.25. Премьера: 27.03.1996. Комедия.
Режиссер Этьен Даен.
3,6 тыс. зрителей.
35. Ветер Вайоминга (Le Vent du Wyoming). 1994.
1.33. Премьера: 4.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Андре Форсье.
3,5 тыс. зрителей.
36. Глупая история любви (Une histoire d'amour à la con). 1996.
1.25. Премьера: 10.07.1996. Комедия.
Режиссер Анри-Поль Коршиа.
1,5 тыс. зрителей.
37. Радуга для Рембо (Rainbow pour Rimbaud). 1996.
1.22. Премьера: 26.06.1996. Комедия, драма.
Режиссер Жан Тёле.
1,5 тыс. зрителей.
38. Сын Гасконца (Le Fils de Gascogne). 1996.
1.40. Премьера: 8.05.1996. Комедия, драма.
Режиссер Паскаль Обье.
1,1 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1997 года (среди французских фильмов)
В 1997-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 10 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах. Не будем забывать также, что с 1997 года по всему миру началась массовая экспансия DVD, что позволило смотреть фильмы в домашних условиях с еще большим качеством изображения и звука.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,1 млн. до 7,7 млн. зрителей.
В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики.
Хотя именно в 1997 году впервые за последние годы в первой десятке французского кинопроката не оказалась ни одного фильма с участием Жерара Депардье…
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1997 года доминировали комедии, хотя на первое место вышел суперзрелищный фантастический фильм Люка Бессона «Пятый элемент» (7,7 млн. зрителей).
Всего через два года после суперуспеха в прокате своей дебютной комедии «Три брата» (первое место и 6,7 млн. зрителей) режиссеры и актеры Дидье Бурдон и Бернар Кампан вернулись в «золотую десятку» зрительских любимцев с комедией «Пари» (третье место и 3,8 млн. зрителей), доказав, что их чувство смешного нашло ключ к сердцам французских поклонников комедийного жанра конца XX века…
Как и в 1995-1996 годах, в десятке самых кассовых французских фильмов 1997 года нашлось место для известных режиссеров «старой гвардии»: приключенческую картину Филиппа де Брока «Горбун» (седьмое место по посещаемости) посмотрели 2,4 млн. зрителей, драму Клода Берри «Люси Обрак» (восьмое место по посещаемости) – 1,7 млн. зрителей. И даже музыкальному фильму в общем-то артхаусного режиссера Алена Рене «Знакомая песня» удалось занять пятое место в прокате со весьма впечатляющим результатом посещаемости: 2,7 млн. зрителей!
Вместе с тем, как и в 1989-1996 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере… Не было в «золотой десятке» 1997 и комедий Жерара Ури и Клода Зиди…
В российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1997 года заметного успеха не имел. Даже «Пятый элемент» сумел собрать в российских кинозалах всего лишь 86 тысяч зрителей…
Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1997 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Пятый элемент (Le Cinquième Élément / The Fifth Element). 1997.
2.06. Премьера: 7.05.1997. Фантастика.
Режиссер Люк Бессон
.
7,7 млн. зрителей.
2. Разве я могу обмануть! (La Vérité si je mens!). 1997.
1.40. Премьера: 30.04.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Тома Жилу.
4,9 млн. зрителей.
3. Пари (Le Pari). 1997.
1.40. Премьера: 15.10.1997. Комедия.
Режиссеры: Дидье Бурдон
и Бернар Кампан.
3,8 млн. зрителей.
4. Дидье (Didier). 1996.
1.45. Премьера: 29.01.1997. Комедия, фантастика.
Режиссер Ален Шаба.
2,9 млн. зрителей.
5. Знакомая песня (On connaît la chanson). 1997.
2,0. Премьера: 12.11.1997. Музкомедия, мелодрама.
Режиссер Ален Рене
.
2,7 млн. зрителей.
6. Мариус и Жанетта (Marius et Jeannette). 1997.
1.45. Премьера: 19.11.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Робер Гюедигян.
2,7 млн. зрителей.
7. Горбун (Le Bossu). 1997.
2.08. Премьера: 3.12.1997. Драма, приключения.
Режиссер Филипп де Брока
.
2,4 млн. зрителей.
8. Люси Обрак (Lucie Aubrac). 1997.
1.55. Премьера: 26.02.1997. Драма.
Режиссер Клод Берри
.
1,7 млн. зрителей.
9. Пешие туристы / Путешественники (Les Randonneurs). 1997.
1.35. Премьера: 12.03.1997. Комедия.
Режиссер Филип Арель.
1,4 млн. зрителей.
10. Вестерн (Western). 1997.
2.15. Премьера: 27.08.1997. Комедия.
Режиссер Манюэль Пурье.
1,1 млн. зрителей.
11. Колдовская любовь (Un Amour de sorcière). 1997.
1.42. Премьера: 19.03.1997. Фантастическая комедия.
Режиссер Рене Манзор.
0,9 млн. зрителей.
12. Всё должно исчезнуть (Tout doit disparaître). 1996.
1.40. Премьера: 22.01.1997. Комедия.
Режиссер Филипп Мюиль.
0,9 млн. зрителей.
13. Кузен / Стукач (Le Cousin). 1997.
1.52. Премьера: 10.12.1997. Криминальная драма.
Режиссер Ален Корно
.
0,9 млн. зрителей.
14. Доберман (Dobermann). 1997.
1.43. Премьера: 18.06.1997. Боевик.
Режиссер Жан Кунен.
0,8 млн. зрителей.
15. Арлетт (Arlette). 1997.
1.40. Премьера: 16.04.1997. Комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
0,7 млн. зрителей.
16. Судьба (Le Destin). 1997.
2.15. Премьера: 15.10.1997. Мелодрама, комедия.
Режиссер Юсеф Шахин
и Керия А-Монсур.
0,6 млн. зрителей.
17. Четыре парня со светлым будущим (Quatre garçons pleins d'avenir). 1997.
1.30. Премьера: 6.08.1997. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Лилиенфельд.
0,6 млн. зрителей.
18. Переезд (Le Déménagement). 1997.
1.30. Премьера: 18.06.1997. Комедия.
Режиссер Оливье Доран.
0,5 млн. зрителей.
19. Маркиза (Marquise). 1997.
1.58. Премьера: 20.08.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Вера Бальмон.
0,5 млн. зрителей.
20. Под именем «К» (K). 1997.
2.09. Премьера: 27.08.1997. Детектив, драма.
Режиссер Александр Аркади.
0,5 млн. зрителей.
21. Ставок больше нет (Rien ne va plus). 1997.
1.45. Премьера: 15.10.1997. Криминальная комедия.
Режиссер Клод Шаброль
.
0,4 млн. зрителей.
22. Убийца (ы) (Assassin s). 1997.
2.08. Премьера: 16.05.1997. Криминальная драма.
Режиссер Матьё Кассовиц.
0,4 млн. зрителей.
23. Сухая чистка (Nettoyage à sec). 1997.
1.37. Премьера: 24.09.1997. Мелодрама.
Режиссер Анн Фонтен.
0,4 млн. зрителей.
24. Демоны Исуса (Les Démons de Jésus). 1996.
1.57. Премьера: 8.01.1997. Комедия.
Режиссер Берни Бонвуазен.
0,4 млн. зрителей.
25. Двигайся! (Bouge!). 1997.
1.39. Премьера: 25.06.1997. Комедия, драма.
Режиссер Жером Корню.
0,4 млн. зрителей.
26. Награды месье Шутца (Les Palmes de M. Schutz). 1997.
1.46. Премьера: 9.04.1997. Драма, комедия.
Режиссер Клод Пиното
.
0,3 млн. зрителей.
27. XXL (1997).
1.35. Премьера: 10.12.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Ариэль Зейтун
.
0,3 млн. зрителей.
28. Сестры Солей (Les Soeurs Soleil). 1997.
1.32. Премьера: 2.04.1997. Комедия.
Режиссер Жанно Шварц.
0,3 млн. зрителей.
29. Требуется корректное поведение / Требуется соответствующая форма одежды (Tenue correcte exigée). 1997.
1.33. Премьера: 26.03.1997. Комедия.
Режиссер Филипп Лиоре.
0,3 млн. зрителей.
30. Любовь и смущение (Amour et Confusions). 1997.
1.40. Премьера: 5.02.1997. Комедия.
Режиссер Патрик Брауде.
0,3 млн. зрителей.
31. Моя жизнь в розовом цвете (Ma vie en rose). 1997.
1.28. Премьера: 28.05.1997. Комедия, драма.
Режиссер Ален Берлинер.
0,3 млн. зрителей.
32. Седьмое небо (Le Septième Ciel). 1997.
1.31. Премьера: 17.12.1997. Драма, комедия.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,3 млн. зрителей.
33. Идеальный мужчина (L'Homme idéal). 1997.
1.39. Премьера: 17.09.1997. Комедия.
Режиссер Ксавье Желен.
0,3 млн. зрителей.
34. Всякая тварь грустна после соития (Post coïtum animal triste). 1997.
1.37. Премьера: 3.09.1997. Мелодрама.
Режиссер Брижитт Руан.
0,2 млн. зрителей.
35. Я боюсь любви (J'ai horreur de l'amour). 1997.
2.10. Премьера: 11.06.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Лоренс Феррейра Барбоза.
0,2 млн. зрителей.
36. Смеха ради (Pour rire!). 1996.
1.40. Премьера: 8.01.1997. Комедия.
Режиссер Люка Бельво.
0,2 млн. зрителей.
37. Генеалогия преступления (Généalogies d'un crime). 1997.
1.53. Премьера: 26.03.1997. Триллер.
Режиссер Рауль Руис
.
0,2 млн. зрителей.
38. Фред (Fred). 1997.
1.25. Премьера: 12.03.1997. Триллер.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,2 млн. зрителей.
39. 100% арабика (100% Arabica). 1997.
1.25. Премьера: 5.11.1997. Комедия.
Режиссер Махмуд Земури.
0,2 млн. зрителей.
40. Другой берег моря (L'Autre côté de la mer). 1997.
1.30. Премьера: 17.05.1997. Драма.
Режиссер Доминик Кабрера.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1997 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1997 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 48 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
Мелодрама «День и ночь» с Аленом Делоном в главной роли смогла собрать во французском кинопрокате всего около ста тысяч зрителей.
Отчетливо обозначилось катастрофическое падание популярности былого «короля смеха» Пьера Ришара. Комедия «Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара», где Пьер Ришар сыграл главную роль, привлекла в кинозалы всего 30 тыс. французов. А его режиссерская работа – комедия «Головой о стену», где он сыграл одну из главных ролей, – еще меньше: около 20 тысяч зрителей…
А полный провал комедии «Франко-русский» (одна тысяча зрителей в кинозалах Франции!!!) показала, что к 1997 году былой (но, за редким исключением, умеренный) интерес французов к русской кинотематике приблизился к нулевой отметке…
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Печать / Публикация (Tiré à part). 1995.
1.25. Премьера: 22.01.1997. Триллер, драма.
Режиссер Бернар Рап.
0,16 млн. зрителей.
2. Жизнь Исуса (La Vie de Jésus). 1997.
1.36. Премьера: 4.06.1997. Драма.
Режиссер Бруно Дюмон.
0,16 млн. зрителей.
3. Солнце (Soleil). 1997.
1.30. Премьера: 11.06.1997. Драма.
Режиссер Роже Анен.
0,16 млн. зрителей.
4. Да здравствует республика! (Vive la République!). 1997.
1.30. Премьера: 5.11.1997. Комедия.
Режиссер Эрик Рошан.
0,15 млн. зрителей.
5. Марта (Marthe). 1997.
2.01. Премьера: 29.10.1997. Драма.
Режиссер Жан-Лу Юбер.
0,14 млн. зрителей.
6. Идеальный круг (Le cercle parfait). 1997.
1.50. Премьера: 10.09.1997. Драма.
Режиссер Адемир Кенович.
0,14 млн. зрителей.
7. Марион (Marion). 1997.
1.46. Премьера: 5.03.1997. Драма.
Режиссер Манюэль Пуарье.
0,14 млн. зрителей.
8. Кадриль (Quadrille). 1997.
1.36. Премьера: 23.04.1997. Комедия.
Режиссер Валери Лемерсье.
0,13 млн. зрителей.
9. Имюар, легенда (Imuhar, une légende). 1997.
1.22. Премьера: 5.11.1997. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дюбюисон.
0,1 млн. зрителей.
10. Небеса для нас (Le ciel est à nous). 1997.
1.30. Премьера: 25.06.1997. Комедия.
Режиссер Грэм Гит.
0,1 млн. зрителей.
11. Артемизия (Artemisia). 1997.
1.38. Премьера: 10.09.1997. Драма.
Режиссер Аньес Мерле.
0,1 млн. зрителей.
12. Китайские портреты (Portraits chinois). 1997.
1.50. Премьера: 25.06.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Морис Дюговсон.
0,1 млн. зрителей.
13. Ненетт и Бони (Nénette et Boni). 1995.
1.41. Премьера: 29.01.1997. Драма.
Режиссер Клер Дени.
0,1 млн. зрителей.
14. Господа дети (Messieurs les enfants). 1997.
1.40. Премьера: 1.10.1997. Комедия.
Режиссер Пьер Бутрон.
0,1 млн. зрителей.
15. Забытый холм (La colline oubliée). 1997.
1.45. Премьера: 19.02.1997. Драма.
Режиссер Абдурахман Бугюерму.
0,1 млн. зрителей.
16. День и ночь (Le Jour et la Nuit). 1997.
1.48. Премьера: 12.02.1997. Мелодрама.
Режиссер Бернар-Анри Леви.
0,1 млн. зрителей.
17. Мой 6-T собирается треснуть (Ma 6-T va crack-er). 1997.
1.45. Премьера: 2.07.1997. Криминальная драма.
Режиссер Жан-Франсуа Рише.
0,07 млн. зрителей.
18. Луна Тико (Tykho Moon). 1997.
1.42. Премьера: 5.03.1997. Фантастика.
Режиссер Энки Билаль.
0,06 млн. зрителей.
19. Героини (Héroïnes). 1997.
1.55. Премьера: 27.08.1997. Драма.
Режиссер Жерар Кравчик.
0,06 млн. зрителей.
20. Запретная женщина (La Femme défendue). 1997.
1.40. Премьера: 24.09.1997. Мелодрама, комедия.
Режиссер Филипп Арель.
0,05 млн. зрителей.
21. Брат (Un frère). 1997.
1.30. Премьера: 26.11.1997. Комедия, драма.
Режиссер Сильви Верейд.
0,05 млн. зрителей.
22. Нигде (Nowhere). 1997.
1.22. Премьера: 17.09.1997. Драма, комедия.
Режиссер Грег Араки.
0,05 млн. зрителей.
23. Я не знаю, что они во мне находят (Je ne vois pas ce qu'on me trouve). 1997.
1.35. Премьера: 17.12.1997. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан Венсан.
0,05 млн. зрителей.
24. Женщина, очень, очень, очень сильно влюбленная (Une femme très, très, très amoureuse). 1997.
1.30. Премьера: 13.08.1997. Комедия.
Режиссер Ариеэль Зеитун.
0,05 млн. зрителей.
25. Дурные манеры (Mauvais Genre). 1997.
1.30. Премьера: 9.07.1997. Комедия.
Режиссер Лоран Бенегюи.
0,05 млн. зрителей.
26. Пятый уровень (Level Five). 1997.
1.46. Премьера: 19.02.1997.
Режиссер Крис Маркер.
0,04 млн. зрителей.
27. Горничная с "Титаника" (La Femme de chambre du Titanic). 1997.
1.39. Премьера: 5.11.1997. Мелодрама.
Режиссер Бигас Луна.
0,03 млн. зрителей.
28. Я попаду в рай, потому что здесь ад (J'irai au paradis car l'enfer est ici). 1997.
1.55. Премьера: 1.10.1997. Криминальная драма.
Режиссер Ксавье Дюринже.
0,03 млн. зрителей.
29. Тысяча и один рецепт влюбленного кулинара (Les Mille et Une Recettes du cuisinier amoureux). 1996.
1.40. Премьера: 8.01.1997. Комедия.
Режиссер Нана Джорджадзе.
0,03 млн. зрителей.
30. Очень чистый воздух (Un air si pur...) 1997.
1.46. Премьера: 3 septembre 1997. Комедия, детектив.
Режиссер Ив Анжело.
0,03 млн. зрителей.
31. Тонка (Tonka). 1997.
1.50. Премьера: 4.06.1997. Комедия, мелодрама.
Режиссер Жан-Юг Англад.
0,03 млн. зрителей.
32. Как короли (Comme des rois). 1997.
1.35. Премьера: 11.06.1997. Комедия.
Режиссер Франсуа Вель.
0,03 млн. зрителей.
33. Разбойники, глава VII (Brigands, chapitre VII). 1996.
2.09. Премьера: 22.01.1997. Комедия, драма.
Режиссер Отар Иоселиани.
0,02 млн. зрителей.
34. Под ногами у женщин (Sous les pieds des femmes). 1997.
1.25. Премьера: 8.10.1997. Драма.
Режиссер Рашида Крим.
0,02 млн. зрителей.
35. Рембо, Верлен / Полное затмение (Rimbaud Verlaine / Total Eclipse). 1995.
1.51. Премьера: 12.02.1997. Драма.
Режиссер Агнешка Холланд.
0,02 млн. зрителей.
36. Молчание Рака (Le Silence de Rak). 1997.
1.30. Премьера: 9.07.1997. Комедия, драма.
Режиссер Кристоф Луазийон.
0,02 млн. зрителей.
37. Прямо в стену / Головой об стену (Droit dans le mur). 1997.
1.35. Премьера: 19.11.1997. Комедия.
Режиссер Пьер Ришар
.
0,02 млн. зрителей.
38. Погоня за божеством (La Divine Poursuite). 1997.
1.42. Премьера: 30.04.1997. Комедия.
Режиссер Мишель Девиль
.
0,16 млн. зрителей.
39. Забитая до смерти (Лола) (Clubbed to Death) (Lola). 1997.
1.30. Премьера: 25.06.1997. Драма.
Режиссер Иоланда Зоберман.
0,14 млн. зрителей.
40. Пондишери – последний торговый пост в Индии (Pondichéry, dernier comptoir des indes). 1997.
1.32. Премьера: 26.03.1997. Комедия, драма.
Режиссер Бернар Фавр.
0,12 млн. зрителей.
41. Барракуда (Barracuda). 1997.
1.34. Премьера: 29.10.1997. Триллер.
Режиссер Филипп Аим.
9,5 тыс. зрителей.
42. Папа Сарако (Saraka Bô). 1996.
1.25. Премьера: 22.01.1997. Детектив
Режиссер Дени Амар.
7,4 тыс. зрителей.
43. Посмотри на море (Regarde la mer). 1997.
52. Премьера: 3.12.1997. Драма.
Режиссер Франсуа Озон.
6,2 тыс. зрителей.
44. Актер (Le Comedien). 1997.
1.37. Премьера: 24.12.1997. Комедия, драма.
Режиссер Кристиан де Шалонж
.
5,8 тыс. зрителей.
45. Чем бы еще заняться, кроме любви... (Autre chose à foutre qu'aimer...). 1997.
53. Премьера: 18.06.1997. Комедия.
Режиссер Кароль Жакоби.
4,0 тыс. зрителей.
46. Ешь свой суп (Mange ta soupe). 1997.
1.15. Премьера: 12.11.1997. Комедия.
Режиссер Матьё Амальрик.
3,9 тыс. зрителей.
47. Проклятый Малик (Malik le maudit). 1997.
1,0. Премьера: 3.09.1997. Комедия.
Режиссер Юсеф Амиди.
1,3 тыс. зрителей.
48. Франко-русский (Francorusse). 1997.
1.15. Премьера: 24.12.1997. Комедия.
Режиссер Алексис Миансаров.
1,0 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1998 года (среди французских фильмов)
В 1998-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 5 французских фильмов. Это было существенно меньше не только прокатных показателей 1950-х – 1970-х и начала 1980-х. Кроме того, это был самый низкий показатель 1990-х годов.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах. Не будем забывать также, что с 1997 года по всему миру началась массовая экспансия DVD, что позволило смотреть фильмы в домашних условиях с еще большим качеством изображения и звука.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 0,8 млн. до 9,2 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики.
В жанровом спектре первой десятки лидеров французского кинопроката 1998 года доминировали комедии.
Как и в 1995-1997 годах, в десятке самых кассовых французских фильмов 1998 года нашлось место для известных режиссеров «старой гвардии»: комедию Франсиса Вебера «Ужин с придурком» (первое место в прокате) посмотрели 9,2 млн. зрителей, фантастическую комедию Жана-Мари Пуаре «Пришельцы-2» (второе место в прокате) – 8 млн. зрителей, приключенческую комедию Жерара Пиреса «Такси» (третье место) – 6,5 млн. зрителей, а приключенческую комедию Патриса Леконта «Один шанс на двоих» (шестое место) миллион зрителей…
При этом стоит отметить, что прокатный успех «Такси» породил потом целую серию сиквелов, которые также имели немалый успех во французском и европейском кинопрокате.
Что касается фильма «Один шанс на двоих», то он стал долгожданным для многих зрителей возвращением в «золотую десятку» французского кинопроката дуэта Жана-Поля Бельмондо и Алена Делона…
И это на фоне того, что в 1998, как и в 1997 году, в первой десятке французского кинопроката опять не оказалась ни одного фильма с участием Жерара Депардье, который до того, бесспорно, был одним из самых популярных актеров Франции…
Вместе с тем, как и в 1989-1997 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере… Не было в «золотой десятке» 1997 и комедий Жерара Ури и Клода Зиди…
В российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1998 года заметного успеха не имел. Даже лидер французского кинопроката – комедия былого любимца советской публики Френсиса Вебера «Ужин с придурком» – сумела собрать в российских кинозалах всего лишь 4,5 тыс. зрителей (хотя на видео, особенно – пиратских, эту картину посмотрела в России значительно бОльшая аудитория)…
Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1998 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Ужин с придурком (Le Dîner de cons). 1998.
1.20. Премьера: 15.04.1998. Комедия.
Режиссер Франсис Вебер
.
9,2 млн. зрителей.
2. Пришельцы-2: коридоры времени (Les Couloirs du temps - Les Visiteurs II). 1998.
1.58. Премьера: 11.02.1998. Комедия, фантастика.
Режиссер Жан-Мари Пуаре
.
8,0 млн. зрителей.
3. Такси (Taxi). 1998.
1.26. Премьера: 8.04.1998. Комедия, приключения.
Режиссер Жерар Пирес.
6,5 млн. зрителей.
4. Кирику и колдунья (Kirikou et la Sorcière). 1998.
1.14. Премьера: 9.12.1998. Сказка.
Режиссер Мишель Осело.
1,6 млн. зрителей.
5. Воображаемая жизнь ангелов (La Vie rêvée des anges). 1998.
1.53. Премьера: 16.09.1998. Драма.
Режиссер Эрик Зонка.
1,5 млн. зрителей.
6. Один шанс на двоих (1 chance sur 2). 1998.
1.44. Премьера: 25.03.1998. Приключения, комедия.
Режиссер Патрис Леконт
.
1,0 млн. зрителей.
7. Вандомская площадь (Place Vendôme). 1998.
1.57. Премьера: 7.10.1998. Криминальная драма.
Режиссер Николь Гарсиа.
0,9 млн. зрителей.
8. Папарацци (Paparazzi). 1998.
1.49. Премьера: 29.04.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Ален Берберьян.
0,9 млн. зрителей.
9. Унесенные Шаабой (Le Gone du Chaâba). 1997.
1.36. Премьера: 14.01.1998. Комедия, драма.
Режиссер Кристоф Рюгжа.
0,9 млн. зрителей.
10. Останемся вместе (Restons groupés). 1998.
1.41. Премьера: 2.09.1998. Комедия.
Режиссер Жан-Поль Саломе.
0,8 млн. зрителей.
11. Муки (Mookie). 1998.
1.27. Премьера: 9.12.1998. Комедия.
Режиссер Эрве Палю.
0,5 млн. зрителей.
12. Ануман (Hanuman). 1998.
1.24. Премьера: 28.10.1998. Приключения.
Режиссер Фредерик Фужеа.
0,5 млн. зрителей.
13. Лотрек (Lautrec). 1998.
2.05. Премьера: 9.09.1998. Драма, комедия.
Режиссер Роже Планшон.
0,5 млн. зрителей.
14. Те, кто меня любит, поедут поездом (Ceux qui m'aiment prendront le train). 1998.
2.03. Премьера: 13.05.1998. Драма.
Режиссер Патрис Шеро
.
0,5 млн. зрителей.
15. Мужчина – это такая же женщина, как и все остальные (L'homme est une femme comme les autres). 1998.
1.40. Премьера: 11.03.1998. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жан-Жак Зильберман.
0,5 млн. зрителей.
16. Большой крик любви (Un grand cri d'amour). 1997.
1.30. Премьера: 7.01.1998. Комедия.
Режиссер Жозиан Баласко.
0,4 млн. зрителей.
17. Алиса и Мартен (Alice et Martin). 1998.
2,0. Премьера: 4.11.1998. Мелодрама.
Режиссер Андре Тешине
.
0,4 млн. зрителей.
18. Только Бог дает мне увидеть Версаль-Шантье (Dieu seul me voit Versailles-Chantiers). 1998.
2,0. Премьера: 3.06.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Брюно Подалиде.
0,4 млн. зрителей.
19. Странный чужак (Gadjo Dilo). 1998.
1.42. Премьера: 8.04.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Тони Гатлиф.
0,4 млн. зрителей.
20. Продается (À vendre). 1998.
1.40. Премьера: 26.08.1998. Драма.
Режиссер Летиция Массон.
0,4 млн. зрителей.
21. Осенняя сказка (Conte d'automne). 1998.
1.52. Премьера: 23.09.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Эрик Ромер
.
0,4 млн. зрителей.
22. Ребенок с колокольчиком (L'Enfant au grelot). 1998.
Премьера: 4.10.1998.
Режиссер Жак-Реми Жирер.
0,3 млн. зрителей.
23. Спрут (Le Poulpe). 1998.
1.40. Премьера: 7.10.1998. Детектив.
Режиссер Гийом Никлу.
0,3 млн. зрителей.
24. Без ума от нее (Folle d'elle). 1998.
1.35. Премьера: 17.06.1998. Комедия.
Режиссер Жером Корно.
0,3 млн. зрителей.
25. Скука (L'Ennui). 1998.
2,0. Премьера: 16.12.1998. Эротическая мелодрама, комедия.
Режиссер Седрик Кан.
0,3 млн. зрителей.
26. Бимболенд / Красотки (Bimboland). 1998.
1.30. Премьера: 23.12.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Ариэль Зейтун
.
0,3 млн. зрителей.
27. Где должно быть сердце (À la place du coeur). 1998.
1.53. Премьера: 9.12.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Робер Гюедигян.
0,3 млн. зрителей.
28. Американская кухня (Cuisine américaine). 1998.
1.32. Премьера: 21.10.1998. Комедия.
Режиссер Жан-Ив Питун.
0,2 млн. зрителей.
29. Поезд жизни (Train de vie). 1998.
1.43. Премьера: 16.09.1998. Комедия, драма.
Режиссер Раду Михайляну.
0,2 млн. зрителей.
30. Решетка (Zonzon). 1998.
1.42. Премьера: 26.08.1998. Комедия, драма.
Режиссер Лоран Буник.
0,2 млн. зрителей.
31. В самое сердце (En plein coeur). 1998.
1.41. Премьера: 25.11.1998. Криминальная драма.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,2 млн. зрителей.
32. Майкл Кэйл против всемирной службы новостей (Michael Kael contre la World News Company). 1998.
1.30. Премьера: 18.02.1998. Комедия.
Режиссер Кристоф Смит.
0,2 млн. зрителей.
33. Ситком (Sitcom). 1998.
1.25. Премьера: 27.05.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Франсуа Озон.
0,2 млн. зрителей.
34. Клон (Le Clone). 1998.
1.30. Премьера: 17.06.1998. Комедия.
Режиссер Фабио Конверси.
0,2 млн. зрителей.
35. Жанна и замечательный парень (Jeanne et le garçon formidable). 1998.
1.34. Премьера: 22.04.1998. Мелодрама, комедия.
Режиссеры: Оливье Дюкастель, Жак Мартино.
0,2 млн. зрителей.
36. Серийная любовница (Serial Lover). 1998.
1.23. Премьера: 22.04.1998. Комедия.
Режиссер Джеймс Хут.
0,2 млн. зрителей.
37. Вечность и день (L'Eternité et un jour). 1998.
2.17. Премьера: 28.10.1998. Драма.
Режиссер Тео Ангелопулос.
0,2 млн. зрителей.
38. Не видели, не брали (Pas vu pas pris). 1998.
1.30. Премьера: 18.11.1998.
Режиссер Пьер Карль.
0,2 млн. зрителей.
39. Случайность или совпадения (Hasards ou coïncidences). 1998.
2,0. Премьера: 18.11.1998. Драма.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1998 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1998 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 48 фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
При этом, как и прежде, главные роли в этих фильма нередко играли известные французские актеры и актрисы: Изабель Юппер, Натали Бай, Анни Жирардо, Сандрин Боннер, Эмманюэль Беар, Венсан Кассель и др.
Мы помним, что провал комедии «Франко-русский» (одна тысяча зрителей в кинозалах Франции!!!) показала, что к 1997 году былой (умеренный) интерес французов к русской кинотематике приблизился к нулевой отметке…
В 1998 году эту тенденцию подтвердил и прокат фильма «Алиса», где также доминировала русская тема. Посещаемость этой картины в целом мало чем отличалась от фильма «Франко-русский»: 3,4 тыс. зрителей…
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Дон Жуан (Don Juan). 1998.
1.44. Премьера: 18.03.1998. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жак Вебер.
0,15 млн. зрителей.
2. Школа плоти (L'École de la chair). 1998.
1.45. Премьера: 18.11.1998. Драма.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,14 млн. зрителей.
3. Как она дышит (Comme elle respire). 1998.
1.40. Премьера: 6.05.1998. Комедия, мелодрама.
Режиссер Пьер Сальвадори.
0,14 млн. зрителей.
4. Благотворительная деятельность (Charité biz'ness). 1998.
1.25. Премьера: 26.08.1998. Комедия.
Режиссеры: Тьери Барт и Пьер Жамен.
0,1 млн. зрителей.
5. Если я тебя люблю, береги себя (Si je t'aime, prends garde à toi). 1998.
1.50. Премьера: 2.09.1998. Драма.
Режиссер Жанна Лабрюн.
0,1 млн. зрителей.
6. Это останется между нами (Ça reste entre nous). 1998.
1.26. Премьера: 6.05.1998. Комедия.
Режиссер Мартен Ламот.
0,1 млн. зрителей.
7. Забастовка (Grève Party). 1998.
1.26. Премьера: 4.03.1998. Комедия.
Режиссер Фабьен Онтеньент.
0,1 млн. зрителей.
8. Снежный класс / Снежное путешествие (La Classe de neige). 1998.
1.36. Премьера: 23.09.1998. Драма.
Режиссер Клод Миллер
.
0,1 млн. зрителей.
9. Похититель жизни (Voleur de vie). 1998.
1.45. Премьера: 9.09.1998. Криминальная драма.
Режиссер Ив Анжело.
0,1 млн. зрителей.
10. Внутренняя часть страны (L'Arrière-pays). 1998.
1.30. Премьера: 2.09.1998. Драма.
Режиссер Жак Ноло.
0,1 млн. зрителей.
11. Бинго! (Bingo!). 1998.
1.27. Премьера: 24.06.1998. Комедия.
Режиссер Морис Иллуз.
0,06 млн. зрителей.
12. Скажи мне, что я сплю (Dis-moi que je rêve). 1998.
1.37. Премьера: 3.06.1998. Комедия, драма.
Режиссер Клод Муриера.
0,06 млн. зрителей.
13. Похитители (Les Kidnappeurs). 1998.
1.42. Премьера: 25.11.1998. Боевик.
Режиссер Грэм Гюи.
0,06 млн. зрителей.
14. Удовольствие и связанные с ним мелкие неприятности (Le Plaisir et ses petits tracas). 1998.
1.41. Премьера: 5.08.1998. Комедия, драма.
Режиссер Николя Букрие.
0,05 млн. зрителей.
15. Маленькие расстройства любви (Petits désordres amoureux). 1998.
1.35. Премьера: 11.03.1998. Мелодрама, комедия.
Режиссер Оливье Пере.
0,05 млн. зрителей.
16. Уже мертв (Déjà mort). 1998.
1.48. Премьера: 22.04.1998. Криминальная драма.
Режиссер Оливье Даан.
0,05 млн. зрителей.
17. Виктор... пока не стало слишком поздно (Victor... pendant qu'il est trop tard). 1998.
1.28. Премьера: 16.12.1998. Комедия, драма.
Режиссер Сандрин Вейссе.
0,04 млн. зрителей.
18. Смерть китайца (La Mort du Chinois). 1998.
1.25. Премьера: 24.06.1998. Комедия.
Режиссер Жан-Луи Бенуа.
0,04 млн. зрителей.
19. Путь свободен (La voie est libre). 1997.
1.28. Премьера: 14.01.1998. Комедия.
Режиссер Стефан Клавье.
0,04 млн. зрителей.
20. Жена космонавта (La Femme du cosmonaute). 1997.
1.50. Премьера: 31.12.1997. Комедия.
Режиссер Жак Монне.
0,04 млн. зрителей.
21. Секретная защита (Secret défense). 1998
.
2.50. Премьера: 18.03.1998. Детектив, драма.
Режиссер Жак Риветт.
0,03 млн. зрителей.
22. Полуночный экзамен (L'Examen de minuit). 1998.
1.40. Премьера: 28.10.1998. Комедия, драма.
Режиссер Даниэль Дюбру.
0,03 млн. зрителей.
23. Незнакомка из Страсбурга (L'Inconnu de Strasbourg). 1998.
1.40. Премьера: 19.08.1998. Триллер.
Режиссер Валериа Сармьенто.
0,03 млн. зрителей.
24. Морской Робин (Robin des mers). 1998.
1.20. Премьера: 1.04.1998. Комедия.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
0,03 млн. зрителей.
25. Масуд Афганский (Massoud l'Afghan). 1998.
1.30. Премьера: 1998.
Режиссер Кристоф де Пофийи.
0,03 млн. зрителей.
26. Сердечно (Par coeur). 1998.
1.15. Премьера: 28.10.1998.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,03 млн. зрителей.
27. Слишком мало любви (Trop peu d'amour). 1998.
1.55. Премьера: 25.03.1998. Комедия, драма.
Режиссер Жак Дуайон.
0,02 млн. зрителей.
28. Перемотка (Rewind). 1998.
1.32. Премьера: 8.07.1998. Фантастика.
Режиссер Серджо Гобби.
0,02 млн. зрителей.
29. Вне игры (Hors jeu). 1998.
1.35. Премьера: 25.11.1998. Комедия, драма.
Режиссер Карим Дриди.
0,02 млн. зрителей.
30. Дневник текущих событий (Journal intime des affaires en cours). 1998.
1.53. Премьера: 8.04.1998.
Режиссеры: Филипп Арель и Дени Робер.
16,8 тыс. зрителей.
31. Последний год обучения (Terminale). 1998.
1.40. Премьера: 27.05.1998. Драма.
Режиссер Франсис Жиро
.
16,7 тыс. зрителей.
32. Непорочное зачатие Мариуса (L'Annonce faite à Marius). 1997.
1.25. Премьера: 28.01.1998. Комедия.
Режиссер Армель Сбрер.
15,0 тыс. зрителей.
33. Конечная остановка – рай (Terminus Paradis). 1998.
1.38. Премьера: 7.10.1998. Драма.
Режиссер Лучиан Пинтилие.
14,4 тыс. зрителей.
34. Да будет свет! (Que la lumière soit!). 1998.
1.50. Премьера: 8.07.1998. Комедия.
Режиссер Артур Жоффе.
13,8 тыс. зрителей.
35. Гимн шпане (Cantique de la racaille). 1998.
1.44. Премьера: 14.10.1998. Комедия, дрма.
Режиссер Венсан Равале.
12,7 тыс. зрителей.
36. Как зверь (Comme une bête). 1998.
2.10. Премьера: 16.12.1998. Комедия.
Режиссер Патрик Шульман.
12,5 тыс. зрителей.
37. Они женщины (Elles). 1998.
1.55. Премьера: 12.08.1998. Комедия, драма.
Режиссер Луис Галвао Телес.
9,1 тыс. зрителей.
38. Реквием (Requiem). 1998.
1.40. Премьера: 3.06.1998. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
8,8 тыс. зрителей.
39. Дренаж (Vidange). 1998.
1.35. Премьера: 21.10.1998. Комедия, драма.
Режиссер Жан-Пьер Моки
.
7,5 тыс. зрителей.
40. Мать Кристиана (La Mère Christain). 1998.
1.30. Премьера: 9.12.1998. Драма.
Режиссер Мириам Бойер.
7,2 тыс. зрителей.
41. Париж (Paris). 1997.
1.37. Премьера: 7.01.1998. Драма.
Режиссер Раймон Депардон.
6,1 тыс. зрителей.
42. Минута молчания (Une minute de silence). 1998.
1.28. Премьера: 25.11.1998. Драма.
Режиссер Флорен-Эмилио Сири.
5,4 тыс. зрителей.
43. У нас очень мало друзей (On a très peu d'amis). 1998.
1.25. Премьера: 4.03.1998. Комедия, драма.
Режиссер Сильвен Моно.
4,2 тыс. зрителей.
44. Алиса (Alissa). 1998.
1.35. Премьера: 29.07.1998. Драма, комедия.
Режиссер Дидье Голдшмидт.
3,4 тыс. зрителей.
45. Янтарный век (L'Âge de braise). 1998.
1.30. Премьера: 29.07.1998. Комедия, драма.
Режиссер Жак Ледюк.
3,1 тыс. зрителей.
46. Сестры Гамлета (Les Soeurs Hamlet). 1998.
1.30. Премьера: 18.02.1998. Драма.
Режиссер Абделкерим Балул.
2,0 тыс. зрителей.
47. Предпочтение (Préférence). 1998.
1.30. Премьера: 17.06.1998. Комедия, драма.
Режиссер Грегуар Делакур.
1,7 тыс. зрителей.
48. Спите, я этого хочу! (Dormez, je le veux!). 1998.
1.38. Премьера: 9.09.1998. Драма.
Режиссер Ирен Жуане. 1,0 тыс. зрителей.
Лидеры кинопроката Франции 1999 года (среди французских фильмов)
В 1999-м году во французском кинопрокате планку в 1 млн. зрителей сумели преодолеть всего 11 французских фильмов. Это было существенно меньше прокатных показателей 1950-х – 1970-х и первой половины 1980-х.
Причина тому, на мой взгляд, была всё та же – не только конкуренция со стороны голливудской продукции, но в основном – массовое распространение бытовой видеотехники, которая приковала к домашним экранам миллионы французов, ранее предпочитавших смотреть фильмы в кинотеатрах. Не будем забывать также, что с 1997 года по всему миру началась массовая экспансия DVD, что позволило смотреть фильмы в домашних условиях с еще большим качеством изображения и звука.
Фильмы из первой десятки зрительских предпочтений привлекли в кинозалы Франции от 1,3 млн. до 8,9 млн. зрителей. В целом массовый французский прокат продолжал держаться на хитах развлекательных жанров, в которых снимались любимцы французской публики.
Жанровый спектр первой десятки лидеров французского кинопроката 1999 года был довольно разнообразен.
Как и в 1995-1997 годах, в десятке самых кассовых французских фильмов 1999 года нашлось место для известных режиссеров «старой гвардии»: Клода Зиди, Жана Беккера, Романа Поланского…
1999-й стал годом триумфального возвращения Клода Зиди (вместе с исполнителем одной из главных ролей – Жераром Депардье) на самую верхнюю ступеньку хит-парада: приключенческая комедия «Астерикс и Обеликс против Цезаря» собрала 8,9 млн. зрителей и стала поводом для дальнейших (тоже успешных в прокате) продолжений…
Успех фильма Жана Беккера «Дети природы» был, конечно, скромнее (четвертое место и 2,1 млн. зрителей).
Мистический триллер Романа Поланского «Девятые врата» стал в прокате восьмым (1,4 млн. зрителей).
В 1999 году снова подтвердил свой статус любимца французского кинопроката Люк Бессон: его «Жанна Д'Арк» оказалась на втором месте (с посещаемостью в три миллиона зрителей).
И довольно редкий случай для копродукции с иностранным режиссером и с участием нефранкофонных актеров: в 1999 году драма Педро Альмодовара «Всё о моей матери» стала пятой в прокате, собрав в кинозалах два миллиона французов.
Вместе с тем, как и в 1989-1998 годах, в первой десятке не было фильмов многих других самых кассовых режиссеров предыдущих двух десятилетий: Жоржа Лотнера, Анри Вернея, Жака Дере… Не было в «золотой десятке» 1997 комедий Жерара Ури и Патриса Леконта…
Еще одной любопытной деталью французского кинопроката 1999 года был довольно заметный успех (0,3 млн. зрителей) фильма Катрин Брейя «Романс Х», включавшего самые-самые смелые сцены «кино для взрослых». Так ленты, которые с приходом видео и DVD вроде бы полностью ушли на домашние экраны, неожиданно снова стали возвращаться во Франции на большой экран, правда, уже чуть ли не артхаусной упаковке…
В российском кинопрокате, который практически рухнул в 1990-х, ни один из французских фильмов 1999 года заметного успеха не имел.
Достаточно сказать, что триумфально прошедший по экранам Европы «Астерикс и Обеликс против Цезаря» в России собрал в кинозалах всего лишь около 95 тысяч зрителей. «Жанна Д'Арк» Люка Бессона привлекала чуть больше россиян: 140,6 тысяч. «Девятые врата» Романа Поланского – 120 тыс. зрителей…
Да и, несколько забегая вперед, отмечу, что в сто самых кассовых фильмов российского кинопроката за последние тридцать лет ни один французский фильм не вошел, так как не смог выиграть борьбу за зрителя с Голливудом и самыми популярными фильмами российского производства.
Список лидеров кинопроката Франции 1999 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
1. Астерикс и Обеликс против Цезаря (Astérix & Obélix contre César). 1999.
1.49. Премьера: 3.02.1999. Приключения, комедия.
Режиссер Клод Зиди
.
8,9 млн. зрителей.
2. Жанна Д'Арк (Jeanne d'Arc). 1999.
2.40. Премьера: 27.10.1999. Драма.
Режиссер Люк Бессон.
3,0 млн. зрителей.
3. Гималаи - детство шеф-повара (Himalaya - L'Enfance d'un chef). 1999.
1.48. Премьера: 15.12.1999. Драма.
Режиссер Эрик Валли.
2,8 млн. зрителей.
4. Дети природы (Les Enfants du Marais). 1999.
1.55. Премьера: 3.03.1999. Комедия, драма.
Режиссер Жан Беккер.
2,1 млн. зрителей.
5. Всё о моей матери (Tout sur ma mère / Todo sobre mi madre). 1999.
1.41. Премьера: 19.05.1999. Драма.
Режиссер Педро Альмодовар.
2,0 млн. зрителей.
6. Парижский Квазимодо (Quasimodo d'El Paris). 1999.
1.40. Премьера: 24 mars 1999. Криминальная комедия.
Режиссер Патрик Тимси.
1,7 млн. зрителей.
7. Рождественский пирог / Бревно (La Bûche). 1999.
1.46. Премьера: 27.11.1999. Комедия, драма.
Режиссер Даниэль Томпсон.
1,7 млн. зрителей.
8. Девятые врата (La Neuvième Porte / The Ninth Gate). 1999.
2.13. Премьера: 25.08.1999. Триллер, фантастика, мистика.
Режиссер Роман Полански.
1,4 млн. зрителей.
9. Салон красоты «Венера» (Vénus beauté Institut). 1999.
1.45. Премьера: 3.02.1999. Комедия, мелодрама.
Режиссер Тони Маршал.
1,3 млн. зрителей.
10. Любимая теща (Belle Maman). 1999.
1.42. Премьера: 10.03.1999. Комедия.
Режиссер Габриэль Агион
.
1,3 млн. зрителей.
11. Небо, птицы и... твоя мама! (Le Ciel, les Oiseaux et... ta mère!) 1998.
1.30. Премьера: 20.01.1999. Комедия.
Режиссер Джамель Бенсала.
1,2 млн. зрителей.
12. Фрэнк Спадоне (Franck Spadone). 1999.
Премьера: 1999. Триллер.
Режиссер Ричард Бин.
1,0 млн. зрителей.
13. Это начинается сегодня (Ça commence aujourd'hui). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Бертран Тавернье
.
0,9 млн. зрителей.
14. Мой маленький бизнес (Ma petite entreprise). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Пьер Жоливе.
0,8 млн. зрителей.
15. Сзади (Le derrière). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Валери Лемерсье.
0,8 млн. зрителей.
16. Мой папа, моя мама, мои братья и сестры (Mon père, ma mère, mes frères et mes soeurs). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Шарлотт де Тюркейм
0,7 млн. зрителей.
17. Я не виноват (C'est pas ma faute!). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Жак Монне.
0,6 млн. зрителей.
18. Кеннеди и я (Kennedy et moi). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Сэм Карман.
0,6 млн. зрителей.
19. Розетта (Rosetta). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссеры: Жан-Пьер Дарден
, Люк Дарден
0,6 млн. зрителей.
20. Ничего о Робере (Rien sur Robert). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Паскаль Боницер.
0,5 млн. зрителей.
21. [url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/hollywood/33601/annot/]Пёс-призрак: Путь самурая (Ghost Dog: The Way of the Samurai). 1999.
Премьера: 1999.[/url]
Режиссер Джим Джармуш.
0,5 млн. зрителей.
22. Дети века (Les enfants du siècle). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Диана Кюрис.
0,5 млн. зрителей.
23. Дилетантка (La dilettante). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Паскаль Тома
.
0,5 млн. зрителей.
24. Дурные знакомства (Mauvaises fréquentations). 1999.
Премьера: 1999. Драма, мелодрама.
Режиссер Жан-Пьер Амери.
0,5 млн. зрителей.
25. Сын француза (Le fils du Français). 1999.
Премьера: 1999. Комедия, приключения.
Режиссер Жерар Лозье
.
0,5 млн. зрителей.
26. Новая Ева (La nouvelle Ève). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама, комедия.
Режиссер Катрин Корсини.
0,4 млн. зрителей.
27. Одна за всех (Une pour toutes). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама, комедия.
Режиссер Клод Лелуш
.
0,4 млн. зрителей.
28. Девушка на мосту (La fille sur le pont). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Патрис Леконт
.
0,3 млн. зрителей.
29. Только не скандал (Pas de scandale). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Бенуа Жако
0,3 млн. зрителей.
30. Романс Х (Romance). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Катрин Брейя
0,3 млн. зрителей.
31. Обретенное время (Le Temps retrouvé). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Рауль Руис
0,3 млн. зрителей.
32. Незначительное влияние (Trafic d'influence). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Доминик Фарруджия
0,3 млн. зрителей.
33. Хожу как мой отец (Je règle mon pas sur le pas de mon père). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Реми Уотерхаус.
0,3 млн. зрителей.
34. Эскорт / Плохой ход (Mauvaise passe). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Мишель Блан
0,2 млн. зрителей.
35. Мост меж двух берегов (Un pont entre deux rives). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссеры: Фредерик Обюртен, Жерар Депардье.
0,2 млн. зрителей.
36. Коллеги (Les collègues). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Филипп Дажу.
0,2 млн. зрителей.
37. Орел/решка (Recto/Verso). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Жан-Марк Лонгваль.
0,2 млн. зрителей.
38. Конвоиры ждут (Les convoyeurs attendant). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Бенуа Марьяж.
0,2 млн. зрителей.
39. Будь храбрым! (Haut les coeurs!). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Сольвейг Анспах.
0,2 млн. зрителей.
40. Маленькие братья (Petits frères). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Жак Дуайон.
0,2 млн. зрителей.
41. Что есть жизнь? (C'est quoi la vie?). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Франсуа Дюпейрон.
0,2 млн. зрителей.
42. Шпунц (Le schpountz). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама, комедия.
Режиссер Жерар Ури
.
0,2 млн. зрителей.
43. Болезнь Захса (La maladie de Sachs). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Мишель Девиль
0,2 млн. зрителей.
44. Безумный творец /Создатель (Le créateur). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Альбер Дюпонтель.
0,2 млн. зрителей.
45. Состояние паники (La débandade). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама, комедия.
Режиссер Клод Берри
.
0,2 млн. зрителей.
46. Человеческие ресурсы (Ressources humaines). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Лоран Канте.
0,2 млн. зрителей.
47. Кто украшает луну перьями? (Qui plume la lune?). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Кристин Каррьер.
0,2 млн. зрителей.
48. Карнавал (Karnaval). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Тома Венсан.
0,2 млн. зрителей.
Аутсайдеры кинопроката Франции 1999 года (среди французских фильмов)
(в список включены также картины совместного производства)
В 1999 году в список аутсайдеров кинопроката, собравших в кинозалах менее 200 тыс. зрителей, попали 66 французских фильмов.
Список аутсайдеров по традиции частично состоял из элитарных произведений «авторского кино», но в основном из лент самых разных жанров.
Во многих из них главные роли играли такие известные актрисы и актеры, как Натали Бай, Изабель Юппер, Катрин Денев, Моника Беллуччи, Ришар Берри, Виктор Лану и др.
Весьма характерно, что фильмов, собравших во французском кинопрокате менее двухсот тысяч зрителей, с каждым годом становилось всё больше, чему, разумеется, были причины…
Одна из них была той же, по которой еще в 1980-х во Франции ежегодно все меньше становилось французских лет, собравших более миллиона зрителей: экспансия видео…
Кроме того, с каждым годом расширялись возможности финансирования сомнительных с коммерческой точки зрения проектов со стороны не одного-двух источников (как это было в большинстве случаев в 1940-х – 1950-х годах), а нескольких (включая зарубежные), что, разумеется, делало убытки каждого из участников копродукции менее болезненными.
Не будем также забывать и о том, что с каждым годом во Франции увеличивалось софинансирование со стороны телеканалов, что также позволяло продюсерам не особо беспокоиться по поводу кинопрокатных результатов того или иного фильма-аутсайдера (показы по ТВ ему были обеспечены заранее, еще на уровне подписания контрактов с телеканалом о финансировании/софинасировании).
Значительную роль в этом процессе сыграла также и государственная поддержка национального фильмопроизводства со стороны правительства Франции и специально созданных для этого фондов финансирования новых кинопроектов.
1. Порнографические связи (Une liaison pornographique). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Фредерик Фонтейн.
0,1 млн. зрителей.
2. Затерянные в подземелье / Бабель (Babel). 1999.
Премьера: 1999. Сказка.
Режиссер Жерар Пулличино
0,1 млн. зрителей.
3. Ужасный день (Une journée de merde!). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Мигель Куртуа.
0,1 млн. зрителей.
4. Я хочу всё (Je veux tout). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Жюила Брауде.
0,1 млн. зрителей.
5. Жизнь меня не пугает (La vie ne me fait pas peur). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Ноэми Львовски.
0,1 млн. зрителей.
6. Мясо с перцем (Chili con carne). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Тома Жилу.
0,1 млн. зрителей.
7. Синева городов (Le bleu des villes). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Стефан Бризе.
0,1 млн. зрителей.
8. Большие рты (Les grandes bouches). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Берни Бонвуазен.
0,1 млн. зрителей.
9. Месье Нафтали (Monsieur Naphtali). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Оливье Шацки.
0,1 млн. зрителей.
10. Пола Х (Pola X). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Лео Каракс.
0,1 млн. зрителей.
11. Фальшивая служанка (La Fausse suivante). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Бенуа Жако
.
0,1 млн. зрителей.
12. Истина в вине / Прощай, коровье поле! (Adieu, plancher des vaches!). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Отар Иоселиани
0,1 млн. зрителей.
13. Человечность (L' Humanité). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Брюно Дюмон.
0,1 млн. зрителей.
14. Королевство обезьян / Замок обезьян (Le château des singes). 1999.
Премьера: 1999. Сказка.
Режиссер Жан-Франсуа Лагиони.
0,1 млн. зрителей.
15. Другой (L'autre). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Юсеф Шахин.
0,1 млн. зрителей.
16. Комната волшебниц (La chambre des magiciennes). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Клод Миллер
.
0,06 млн. зрителей.
17. Всем купаться (Tout baigne!). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Эрик Киванян.
0,06 млн. зрителей.
18. От нечего делать (Rien à faire). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Марион Верну.
0,06 млн. зрителей.
19. Хорошая работа (Beau travail). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Клер Дени.
0,06 млн. зрителей.
20. Ветер в ночи (Le vent de la nuit). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Филипп Гаррель.
0,06 млн. зрителей.
21. Сестра по духу (L'âme-soeur). 1999.
Премьера: 1999. Комедия, фантастика.
Режиссер Жан-Мари Бигар.
0,05 млн. зрителей.
22. Путешествие в Париж (Le voyage à Paris). 1999.
Премьера: 1999. Комедия
Режиссер Марк-Анри Дюфрен.
0,05 млн. зрителей.
23. Я, опять я и снова я (Me Myself I). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Пип Кэрмел.
0,04 млн. зрителей.
24. Рано или поздно (Tôt ou tard). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Энн-Мари Этьен.
0,04 млн. зрителей.
25. Чистое мгновение рок-н-ролла (Un pur moment de rock'n roll). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Мануэль Бурсиньяк.
0,04 млн. зрителей.
26. Расширение пространства борьбы (Extension du domaine de la lutte). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Филипп Хэрел.
0,04 млн. зрителей.
27. Как рыба без воды (Comme un poisson hors de l'eau). 1999.
Премьера: 1999. Триллер, комедия.
Режиссер Эрве Адмар.
0,04 млн. зрителей.
28. Наши счастливые жизни (Nos vies heureuses). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама
Режиссер Жак Майо.
0,04 млн. зрителей.
29. Рембрандт (Rembrandt). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Чарльз Мэттон
0,03 млн. зрителей.
30. Дублерша моей половины (Le double de ma moitié). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Ив Амуре.
0,03 млн. зрителей.
31. Огюстен, король кун-фу (Augustin, roi du kung-fu). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Анн Фонтен.
0,03 млн. зрителей.
32. Смерть за смерть! (À mort la mort!). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Ромен Гупиль.
0,03 млн. зрителей.
33. Пассажиры (Les passagers). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама.
Режиссер Жан-Клод Гиге.
0,03 млн. зрителей.
34. Пес в мешке (Doggy Bag). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Фредерик Комте.
0,03 млн. зрителей.
35. Новая кожа (Peau neuve). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Эмили Делюз.
0,03 млн. зрителей.
36. Криминальные любовники (Les amants criminels). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Франсуа Озон
0,02 млн. зрителей.
37. Лила Лили (Lila Lili). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Мари Вермияр.
0,02 млн. зрителей.
38. Три моста на реке (Trois ponts sur la rivière). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Жан-Клод Бьет.
0,02 млн. зрителей.
39. Письмо (La lettre). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Мануэль ди Оливейра.
0,02 млн. зрителей.
40. Надя и гиппопотамы (Nadia et les hippopotamus). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Доминик Кабрера.
0,02 млн. зрителей.
41. Женитьба Деуша (As Bodas de Deus). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Жуан Сезар Монтейру.
16,0 тыс. зрителей.
42. Шкура человека, сердце зверя (Peau d'homme coeur de bête). 1999.
Премьера: 1999. Драма, детектив.
Режиссер Хелен Энджел.
15,3 тыс. зрителей.
43. Значительный беспорядок (Un dérangement considérable). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Бернар Стора
.
14,4 тыс. зрителей.
44. Меня принес аист (Je suis né d'une cigogne). 1999.
Премьера: 1999. Драма, комедия.
Режиссер Тони Гатлиф.
13,2 тыс. зрителей.
45. Самое счастливое место на Земле (Le plus beau pays du monde). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Марсель Блюваль.
12,0 тыс. зрителей.
46. Любовники (Lovers). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама для взрослых.
Режиссер Жан-Марк Барр.
12,0 тыс. зрителей.
47. Мелкий вор (Le petit voleur). 1999.
Премьера: 1999. Криминальная драма.
Режиссер Эрик Зонка.
11,4 тыс. зрителей.
48. Умрем вместе / Зимний факт (Fait d'hiver). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Робер Энрико
.
11,2 тыс. зрителей.
49. Мои друзья (Mes amis). 1999.
Премьера: 1999. Криминальная комедия.
Режиссер Мишель Хазанавичус.
10,5 тыс. зрителей.
50. 1999 — Мадлен (1999. Madeleine). 1999.
Премьера: 1999. Мелодрама, комедия.
Режиссер Лоран Буник
10,3 тыс. зрителей.
51. В июле 1916: Битва на Сомме / Окоп (The Trench). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Уильям Бойд.
8,5 тыс. зрителей.
52. Последний танец (Vanaprastham). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Шаджи Н. Карун.
4,9 тыс. зрителей.
53. Красота мира (La beauté du monde). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Ив Комон.
4,5 тыс. зрителей.
54. Запретный двор (Cour interdite). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Джамель Уахаб.
3,7 тыс. зрителей.
55. Йонас и Лила, до завтра (Jonas et Lila, à demain). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Ален Таннер.
3,5 тыс. зрителей.
56. Анатомия мести / Гигиена убийцы (Hygiène de l'assassin). 1999.
Премьера: 1999. Триллер.
Режиссер Франсуа Ружьери.
3,3 тыс. зрителей.
57. Улыбка клоуна (Le sourire du clown). 1999.
Премьера: 1999. Триллер, мелодрама.
Режиссер Эрик Беснар.
3,2 тыс. зрителей.
58. Пять минут передышки (Cinq minutes de détente). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Тома Ромеро.
3,0 тыс. зрителей.
59. Наг-бомба (Nag la bombe). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Жан-Луи Милези.
2,9 тыс. зрителей.
60. Последний сентябрь (The Last September). 1999.
Премьера: 1999.
Режиссер Дебора Уорнер.
2,8 тыс. зрителей.
61. Падди / Paddy. 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Жерар Мордилла.
2,1 тыс. зрителей.
62. Суперлюбовь (Superlove). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Жан-Клод Жанер.
1,8 тыс. зрителей.
63. Синева до самой Америки (Du bleu jusqu'en Amérique). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Сара Леви.
1,6 тыс. зрителей.
64. Невиновный (Innocent). 1999.
Премьера: 1999. Драма.
Режиссер Коста Нацис.
1,6 тыс. зрителей.
65. Несчастья красоты (Les infortunes de la beauté). 1999.
Премьера: 1999. Комедия.
Режиссер Джон Львов.
1,5 тыс. зрителей.
66. Тони (Toni). 1999.
Премьера: 1999. Криминальная мелодрама.
Режиссер Филомена Эспозито.
1,1 тыс. зрителей.
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