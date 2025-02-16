Лидеры и аутсайдеры кинопроката Франции (среди французских фильмов): 1945-2023. Часть III

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Помимо многочисленных памятников истории, Калмыкия славится своей удивительной природой, которая неоднократно привлекала внимание кинематографистов России. Поля цветущих тюльпанов, ирисов и маков, «поющие» барханы, розовое озеро и горящий артезианский источник можно увидеть в ряде кинокартин, снятых в разные годы.

15 мая

Магадан как место съемки: какие фильмы снимали в Магадане?

Город, получивший своё название (по одной из версий) благодаря реке, протекающей неподалеку от места его основания, по-своему красив, но печален. Именно этот имидж привлекает в Магадан самых увлечённых кинорежиссёров. Но какие фильмы снимали в Магадане?