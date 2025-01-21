«Прогулка с китайской обезьяной»: как «Человек с киноаппаратом» покорял Европу

«Человек с киноаппаратом»

[1] Подробнее об этом см.: «Броненосец “Потемкин”» / Серия «Шедевры советского кино». М.: Искусство, 1969. С. 223–248.



[2] Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии / Под ред. О.С. Ольхового. Л.: Теакинопечать, 1929. С. 251.



[3] «Броненосец “Потемкин”». М.: Искусство, 1969. С. 222.



[4] Пути кино. Первое Всесоюзное партийное совещание по кинематографии. Л.: Теакинопечать, 1929. С. 59.



[5] РГАЛИ. Ф. 2496. Оп. 2. Ед. хр. 3. Л. 55.



[6] ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 12. Ед. хр. 285. Л. 162.



[7] К. Н. Киносекция ВОКСа // Кино и культура. 1929. № 3. С. 59.



[8] Прошла с 20 января по 17 февраля 1929 года.



[9] ГАРФ. Ф. Р5283. Оп. 12. Ед. хр. 285. Л. 52.



[10] Кюпперс С. Смотрите на жизнь «Киноглазом» Дзиги Вертова // Киноведческие записки. 2002. № 58. С. 209–212.



[11] Лисицкая-Копперс С. Сквозь даль минувших лет // Дзига Вертов в воспоминаниях современников / Составители: Е. И. Вертова-Свилова, А. Л. Виноградова. М.: Искусство, 1976. С. 185–187.



[12] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 238. Л. 37.



[13] РГАЛИ. Ф. 2091. Оп. 2. Ед. хр. 412. Л. 7.