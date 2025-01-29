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Какие наши годы: Дине Мусатовой исполнилось 100 лет

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25 января режиссеру документального кино Дине Мусатовой исполнилось 100 лет. Без всякого: могло бы — просто исполнилось. И в этом, как мне кажется, выражение ее уверенного, не унывающего характера.

Владилена Михайловна (Дина) оказалась самой старшей на режиссерском курсе Михаила Ромма во ВГИКе, ее сокурсниками были Тарковский и Шукшин. А до этого как актриса она окончила Щепкинское училище. В 1940-е годы творческой молодежи в тисках канонического соцреализма было очень скучно. И молодые актеры создали свою подвальную студию, которую возглавил фронтовик, профессиональный режиссер и будущий муж Владилены Мусатовой Семен Туманов.

Какие наши годы: Дине Мусатовой исполнилось 100 лет
фото: музей ЦСДФ

Затея оказалась небезобидной. И при первом же «сигнале» Малый театр, в котором работала молодежь, от студии отказался. Но никого не тронули (хотя студию и закрыли). Потому что среди тех, кто тусовался в студийном подвале, была Светлана Сталина. Во ВГИК Мусатова поступила чуть ли не как комедиограф. Время требовало творческого вливания в этот жанр (Сталин только что умер). А конкурсный этюд Владилены Михайловны так понравился приемной комиссии, что его даже опубликовали в студенческой газете, что и стало поводом для знакомства с будущем сокурсником Андреем Тарковским.

Муж Мусатовой Семен Исаевич Туманов впоследствии стал известным режиссером игрового кино. Многие помнят его фильмы: «Алешкина любовь», «Заблудший», «Любовь Серафима Фролова», «Жизнь на грешной земле», но самым известным из них стал фильм про собаку — «Ко мне, Мухтар!» с Юрием Никулиным в главной роли. В прокате его посмотрело почти 30 млн зрителей, в народ вошла фраза из фильма — «Ведь можешь, можешь, когда захочешь!», а в 2000-е фильм неожиданно сдетонировал появлением ситкома «Возвращение Мухтара», вобравшего в себя почти тысячу серий.

Какие наши годы: Дине Мусатовой исполнилось 100 лет
фото: музей ЦСДФ

Владилена Мусатова всю жизнь проработала на Центральной студии документальных фильмов, где снимала сюжеты для киножурналов, официальные фильмы о визитах в СССР президентов и премьеров других стран, но самой значимой в ее карьере стала документальная картина «Три Андрея», снятая в 1966 году. Среди героев фильма оказались Анатолий Солоницын в образе Андрея Рублева, Андрей Тарковский и Андрей Кончаловский (отсюда и название «Три Андрея»), каждый из которых снимал свой эпохальный фильм — «Андрей Рублев» и «Первый учитель» (Кончаловский при этом был еще и соавтором сценария «Рублева»).

Мусатова рано овдовела (Семен Туманов умер на 52 году жизни). А когда наступили горбачевские перемены уверенно продала свою огромную кооперативную квартиру на Аэропорте, купила квартиру поменьше — уже в районе ЗИЛа, поближе к местам молодости (в ДК ЗИЛа когда-то начиналась студия), а денежную разницу положила в банк. И не прогадала!

Какие наши годы: Дине Мусатовой исполнилось 100 лет
фото: музей ЦСДФ

Поэтому когда мы с Диной Михайловной познакомились, она встретила меня и моих коллег прекрасно накрытым столом, попутно добавив, оглядев наши дары: «Вы что же думаете, что пришли в гости к бедной пенсионерке?» А потом даже подарила кусок кинопленки с Андреем Тарковским, который не вошел в окончательную монтажную сборку «Трех Андреев».

Было это почти 20 лет назад, а я хорошо помню это жест Дины Михайловны Мусатовой, когда она, на минутку задумавшись, с демонстративной, кокетливой легкостью передала мне этот кинематографический раритет. «Жить надо долго, — подумал тогда я, — а расставаться с прошлым весело».

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