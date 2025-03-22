Одна жизнь и две «ошибки» одного героя: к 110-летию Георгия Жжёнова

22 марта 1915 года родился Народный артист СССР Георгий Степанович Жжёнов, известный ролями в тетралогии о «…резиденте», «Планете бурь», «Экипаже» и других знаковых кинокартинах. Не менее впечатляющей была и его закадровая судьба, включавшая роковую встречу с возможным прототипом булгаковского Воланда. Киновед Вячеслав Шмыров рассказывает, как Жжёнов несколько раз оказывался в (не)нужное время в (не)нужном месте.
В 1932 году актеру Георгию Жжёнову
, как казалось, крупно повезло: еще мальчишкой он сыграл главную роль в фильме Эдуарда Иогансона
«Ошибка героя
». Это название, как выяснилось совсем скоро, на долгие годы стало в его судьбе роковым: в 1938 году артист был арестован, прошел тюрьму, лагеря, ссылку — и только в 1955-м, получив реабилитацию, снова вернулся на съемочную площадку. Уже другим человеком, без юношеского задора в глазах и такого же, в полщеки, простодушного обаяния.
Читать
Это база: К 150-летию Василия Качалова
Случай в начале его карьеры вообще определил очень многое. Начать с того, что «Ошибка героя» была немой лентой, а в кино этого периода уже вовсю разворачивалась звуковая эра. С одной стороны — да, это удача (главная роль!), а с другой — фильмы этой категории в основном прокатывались в маленьких городах и деревнях, еще не охваченных звуковой кинотеатральной индустрией. Так что, увы, «проснуться знаменитым» молодому актеру не посчастливилось. А нам сегодня о качестве его работы (при том, что Иогансон был режиссером очень интересным) судить тоже не представляется возможным. Ленфильмовская копия, как и все исходники киноленты, сгорели во время войны под Пушкиным, где размещалось фильмохранилище киностудии (Госфильмофонда СССР тогда еще не было).
Еще из того, что «не случилось»: Сергей Герасимов
, учитель Георгия Жжёнова, планировал снять его в главной роли в фильме «Семеро смелых
». В картине оказались занятыми однокурсники артиста: знаменитые впоследствии Олег Жаков
и Петр Алейников
, уже подзабытые Андрей Апсолон
и Иван Кузнецов
, а еще красавица — жена режиссера легендарная Тамара Макарова
… Жжёнова в последний момент не утвердили: взяли на его роль более взрослого (десять лет разницы) Ивана Новосельцева
, который всё-таки в этой семерке был самым старшим — и по рангу тоже. Фильм прогремел, как и за два года до этого другая кинолегенда — «Чапаев
», где Жжёнову досталась небольшая роль ординарца Фурманова Терёши. Казалось бы, тоже удача, только при монтаже от роли почти ничего не осталось, а молодой актер в окончательные титры даже не попал. А если бы попал? А если бы всё «случилось»? Ведь репрессивная машина до поры до времени обходила вниманием «медийные лица» (даже оберегала — как символы времени).
Читать
Так сочинялось великое прошлое: как Чапаев и «Чапаев» заворожили СССР
И вот Герасимов начинает съемки новой картины «Комсомольск
». В экспедицию на Дальний Восток едет молодая компания, и снова преимущественно из числа учеников: Степан Крылов
, Валентина Телегина
, Александра Матвеева
, уже названные Макарова, Кузнецов и Алейников. И с ними — молодая семья: Георгий Жжёнов и Евгения Голынчик
, тоже ученица Сергея Апполинариевича… Когда через несколько месяцев Жжёнова арестуют, он заставит супругу с ним развестись. Правда, она же — точнее, исполненная Голынчик главная роль в популярном довоенном фильме «Истребители
» — одновременно и облегчит судьбу актера. Находясь в лагере, Георгий Степанович узнает, что в клуб соседнего поселка привезли этих самых «Истребителей», и пойдет отпрашиваться, чтобы пешком отправиться по тундре за несколько километров на просмотр картины. А когда вернется, начальник не просто попросит дать полный отчет о новом фильме, но и выведает у Жжёнова все подробности актерского прошлого: вплоть до эпизода в «Чапаеве». После чего артиста на самые тяжелые работы уже посылать не будут...
А пока они едут в поезде — путь на Дальний Восток совсем не близкий: молодежь всю дорогу флиртует, смеется, играет в карты, поет патриотические и любовные песни. От безделья они даже заводят всевозможные знакомства, в том числе и с американскими дипломатами, которые едут во Владивосток, чтобы оттуда кораблем — в Америку (регулярных авиарейсов до США тогда еще не было). 22-летнего Георгия Степановича прежде всего привлекли... американские сигареты. Он не раз одалживал их во время перекуров в тамбуре у нового знакомого, что не ускользнуло от внимания одного жжёновского сокурсника. Несколько месяцев спустя, на волне всеобщей шпиономании и уже по завершении съемок в Комсомольске-на-Амуре, он напишет на Георгия Жжёнова разоблачительный донос.
Читать
«Комсомольск» и другие фильмы, снимавшиеся в Хибинских горах
Если честно, в этой истории и без всяких доносов — полный набор «вопиющих» в контексте довоенного времени фактов. Ну, например, то обстоятельство, что через короткое время Жжёнов вновь случайно встретит этого дипломата в Москве, и они возобновят знакомство, а потом еще раз пересекутся в Большом театре и будут курить «шпионские» сигареты в антракте балета «Лебединое озеро». И это поведение молодого человека, чей брат был арестован и сгинул в лагерях только за то, что, будучи комсомольцем, по причине изношенных ботинок не пошел на похороны Кирова… В нем было, и правда, столько наива?
Георгий Жжёнов пишет: «Прощаясь в этот вечер с Файмонвиллом, я пожелал ему здоровья, поблагодарил за внимание, сказал, что уезжаю домой, в Ленинград, короче говоря, как можно вежливее дал понять, что эта встреча с ним последняя. На мои дипломатические зигзаги он ответил: «Вы не первый русский, который прекращает знакомство без объяснений. Поступайте, как вам угодно, хотя я и не понимаю этого». Что я мог ему ответить? Что иностранцев мы боимся, как черт ладана? Что в стране свирепствует шпиономания? Что люди всячески избегают любых контактов с ними, даже в общественных местах?.. Я был типичный молодой артист, окрыленный первыми творческими успехами в кино и рвавшийся на дальнейшую работу. Жизнь для меня была самой прекрасной и светлой! Я был молод, наивен, упоен жизнью и уверен в своей лояльности гражданина СССР!
»
Читать
Как сохранить человечность: «Любить» Михаила Калика и цензура
Фамилию доносчика (звали его Иван), «подарившего» актеру 17 лет каторги, лишений и поражения в правах, Георгий Жжёнов публично никогда не произносил. Говорил, что еще жива его вдова. Да и объяснение происшедшему видел в универсальных для 1938 года обстоятельствах: с одной стороны — страх, с другой — зависть менее успешного сокурсника. Хотя его имя в актерских кругах было хорошо известно. Как и история про разразившийся уже в эпоху «оттепели» скандал, устроенный на партийном собрании Театра киноактера с подачи актера Бориса Андреева
, знавшего про все эти обстоятельства от своего близкого друга — сокурсника Жжёнова по герасимовской мастерской Петра Алейникова. Тогда этому Ивану не дали переизбраться в парторги театра. На том дело, собственно, и закончилось. Георгий Степанович по этому поводу вспоминал: «Мы как-то шли с ним по Москве, разговаривали «за жизнь», и вдруг он ни с того ни с сего говорит: «Надо же, как бывает: сделаешь человеку подлость, а он тебе за это — добро...». Бог ему судья. Я простил, но не забыл, потому что забыть такое невозможно
».
Послужной список актера-парторга совсем не поражает обилием интересных, тем более главных, ролей. С жжёновским точно не сравнишь. Ивана этого сегодня просто забыли. Сам же Георгий Степанович, начав с одной «Ошибки...», на пике карьеры «пришел» к другой, когда в конце 1960-х снялся в первом части «шпионской» тетралогии про Резидента. Картина называлась «Ошибка резидента
». В этом была горькая ирония судьбы: сын белоэмигранта, засланный шпионом в СССР в первом фильме, в последнем
выступает почтенным генералом того самого ведомства, которое в реальной жизни по навету коллеги сделало из Георгия Жжёнова американского шпиона.
Читать
Открытая книга резидента: советские сериалы, которые не грех пересмотреть
P. S. До поры я не придавал значения имени американского дипломата, из-за общения с которым «погорел» в 1938 году Георгий Степанович Жжёнов. Сейчас решил поинтересоваться, кто же такой этот Файмонвилл. И вот в «Военно-историческом журнале» за 2018 год нашел статью военного историка Юрия Зайцева «О роли военного атташе США в СССР Ф. Р. Файмонвилла в установлении военного сотрудничества между нашими странами».
Зайцев пишет: «Российским историкам Второй мировой войны это имя сегодня мало что говорит. Вместе с тем этому человеку в Соединенных Штатах Америки на протяжении более полувека были посвящены статьи в периодической печати, отдельные главы в мемуарах дипломатов и ветеранов Второй мировой войны, серьезные исследования, на основе которых были защищены диссертации в университете Джорджтауна и университете штата Техас Сан Маркос. В отечественных источниках его имя упомянуто лишь несколько раз в трудах советских дипломатов. При этом отношение авторов как к самой личности, так и к его деятельности в Москве на постах военного атташе США в СССР (1934–1939 гг.) и руководителя миссии США по ленд-лизу (1941–1943 гг.) далеко не однозначно. У него были и сторонники, и явные противники, и даже враги. Его заслуги высоко ценили президент США Франклин Д. Рузвельт, видные американские политические деятели: Аверелл Гарриман и Гарри Гопкинс, а его оппонентами были сотрудники посольства США в Москве, Государственного департамента и военного ведомства США. До сих пор фигуру Файмонвилла оценивают в Соединенных Штатах как противоречивую и неоднозначную. В то время, как часть государственных чиновников относилась к нему как к эффективному руководителю ленд-лизовских операций в Советском Союзе и единственному из американских офицеров-дипломатов, предсказывавших триумф Красной армии уже в начале нападения Германии на СССР, другая обвиняла его в прокоммунистических взглядах и даже в работе на Советский Союз в качестве его агента
».
Читать
Рецензия на новых «Мастера и Маргариту»
Интересно, что имя Файмонвилла упоминается и в дневниковых записях жены Михаила Булгакова Елены Сергеевны
. Писатель и дипломат познакомились 22 апреля 1935 года в культурной миссии посольства США в Москве во время приема, который носил столь экзотический характер, что Михаил Афанасьевич, по мнению исследователей его творчества, даже положил его в основу описания Великого бала у Сатаны в романе «Мастер и Маргарита».
Булгакова пишет: «В зале с колоннами танцуют, с хор — прожектора разноцветные. За сеткой — птицы — масса — порхают. Оркестр, выписанный из Стокгольма. М. А. пленился больше всего фраком дирижера — до пят. Ужин в специально пристроенной для этого бала к посольскому особняку столовой, на отдельных столиках. (…) Красные розы, красное французское вино. Внизу — всюду шампанское, сигареты. Хотели уехать часа в три, американцы не пустили — и секретари и Файмонвилл (атташе) и Уорд всё время были с нами. Около шести мы сели в их посольский кадиллак и поехали домой
».
P. P. S. Рассказывает сценарист Олег Кавун
:
«Много лет назад смотрел телефильм с участием Георгия Жжёнова «Вся королевская рать», где актер играл американца — криминального губернатора штата. В одной из сцен герой достает из пачки «Мальборо» сигарету, разминает ее пальцами, а потом дует в фильтр. Еще бы немного и он смял мундштук наподобие беломорины. Когда время спустя мы с Георгием Степановичем встретились на съемках фильма по моему сценарию, я с улыбкой ему напомнил об этом эпизоде. Он не обиделся, но, матернувшись, добавил: «Сука, зона». И засмеялся»
.
обсуждение >>