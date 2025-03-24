Медвежья доля: «Морозко» — страшная сказка об искуплении и Оттепели

24 марта 1965 года в Москве состоялась премьера «Морозко» — одной из главных наших киносказок, известной как на постсоветском пространстве, так и за рубежом. Поворотный фильм в карьере легендарного советского режиссера Александра Роу показывали на Венецианском кинофестивале, он шел в американском прокате и стал культовым в Чехии, где «Морозко» и сегодня остается главным новогодним зрелищем. На Западе его считают эталонным «советским трэшем», на родине беззаветно любят за лубочный романтизм и народный фолк-хоррор. Если вы, будучи ребенком, испугались человека с головой медведя, это не случайность, а спланированная акция. В конце концов, сказка должна быть немного страшной. Полвека назад она еще могла себе такое позволить.
В первый раз отечественное кино столкнулось с духом зимы и стужи в 1924 году, когда «Морозко
» Юрия Желябужского
выпустила в прокат студия «Межрабпом-Русь» (там же осмелились экранизировать «Аэлиту
»). Недлинная (всего-то 40 минут) фильма по русской народной сказке получилась, что называется, «без купюр». Злобная старуха отправляет в лес падчерицу Марфушу, где её и встречает Морозко. Не обходительный старичок с окладистой бородой, а сбежавшая из скандинавского ада бестия, издали похожая то ли на снежного человека, то ли прячущегося на дереве разбойника. — «Тепло ли тебе, девица?» — «Тепло, тепло, батюшка Мороз!»
Бесовщина так потрясена кротостью Марфуши, что тут же преображается: надевает расписной кафтан и дарит новой знакомой целые сани подарков, да и отправляет восвояси. Старуха, увидев в случившемся отличную схему обогащения, посылает в лес уже перелюбленную дочурку. Та, конечно же, живой оттуда не выберется: когда за ней поедет старик, то обнаружит только замороженный разозленным духом труп. «Старикову дочь женихи возьмут. А старухиной одни косточки везут»
. Сказка, может, и условно-детский жанр, но совершенно точно не травоядный.
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40 лет спустя наступила Оттепель, и морозить девиц до смерти без оснований было уже как-то не принято. Впрочем, Александр Роу сказку Желябужского определенно видел, а каноны жуткого рассказа знал. В середине 1920-х, когда «Морозко» покорял кинозалы Москвы и Лондона, он как раз учился в кинотехникуме и, судя по воспоминаниям Владимира Швейцера
, уже точно понимал, что хочет заниматься именно сказочным кино. Сын ирландца и гречанки, проведший детство в служках при Троице-Сергиевой Лавре, он заметно отличался от ровесников с дипломом ВХУТЕМАСа. Авангардные авантюры воспринимал спокойно и при поступлении на студию (всё тот же пресловутый Межрабпом) попал к самому несоветскому из советских режиссеров — Якову Протазанову
. «Возвращенец» начинал карьеру еще до революции, упорно снимал «зрительское» кино, собиравшее кассу, но не вызывавшее больших восторгов у партийных чиновников. Должно быть, Протазанов заприметил в молодом постановщике те же черты, какие были у эмигрировавшего из Советской России Владислава Старевича
(«Портрет
»). Фантазию, монтажную выдумку и любовь к магическому сюжету.
Эдакая гоголевская бесовщина — с говорящими рыбами и беспилотными печками — проявилась еще в «По щучьему велению
» 1938 года. Сказка получилась очень политической: Емеля (Петр Савин
) не только воплощал в жизнь крестьянскую утопию, где ведра сами домой воду несут, но еще и уводил из царского терема красавицу царевну — ей все равно жить с папенькой-сатрапом не нравилось. Но особенный для карьеры Роу фильм — «Василиса Прекрасная
», в котором героический и простодушный Иван (Сергей Столяров
) отправляется спасать расколдованную красавицу (Валентина Сорогожская
) от Змея Горыныча и Бабы-Яги (Георгий Милляр
). На пути к цели герой проходит типичную череду приключений: от простецких, вроде честной кулачной битвы с медведем, до по-настоящему жутких. Когда на экране появляется огромный паук, заставляющий Ивана под страхом смерти отвечать на каверзные вопросы, ребенку совершенно не стыдно ненадолго зажмуриться и зажать уши (а взрослому — заерзать в кресле). Того и добивались. Когда Георгия Милляра, сыгравшего Бабу-Ягу целых пять раз, спросили о его «методе», тот ответил просто: «Прицел на страшноту
».
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В каждой сказке Роу найдется пара элементов, направленных на реализацию аттракциона детского испуга. Огромные пауки и Змей Горыныч из «Василисы Прекрасной» продолжались мертво-синим морским царством «Конька-Горбунка
», где очередного сказочного Ивана хватает в клешни огромный рак. Чего уж говорить о военном «Кащее Бессмертном
», где Милляру предстояло сыграть даже не сказочного персонажа, а настоящего всадника Апокалипсиса (артист в этот момент был самим воплощением Голода: после тяжелой болезни сильно похудел и напоминал обтянутый кожей скелет). В импульсивной мрачности сказок Роу отражались два весьма сложных десятилетия общественной жизни, сожженные инфернальным ворогом деревни и сваренные в кипятке сатрапы. В сравнении с ними «Морозко» из 1960-х выглядит фильмом из другой, куда более спокойной эпохи, — тем не менее внезапное обращение советского красавца Эдуарда Изотова
в зооморфного человека-медведя может напугать похлеще заставки кинокомпании «ВИД». Сказочный Иван сам виноват в наложенном проклятьи: обидел высокомерным тоном сказочного Старичка-Боровичка, а потом, хвалясь перед Настенькой (Наталья Седых
), решил поупражняться в стрельбе по невинным медвежатам. Показал себя невежей — ходи теперь с мордой медвежьей. Наглядная демонстрация преступления и наказания, которое, конечно же, обязательно настигнет каждого.
Любой, кто возьмется пересматривать сказку в сознательном возрасте, обязательно задастся вопросом: а точно ли это фильм про Морозко, неперечливую Настеньку и её испорченную сводную сестрицу (Инна Чурикова
)? Дух снежной стужи вовсе появляется в сюжете ближе к финалу, да и на ортодоксального Карачуна практически не похож — слишком добр и обходителен, так и норовит укутать в шубу каждого замерзающего. Александр Хвыля
(роль открыла ему дорогу к статусу Деда Мороза всесоюзного значения) при всем желании не смог бы сыграть опасную славянскую чертовщину. Так что пресловутый «Путь героя» по Джозефу Кэмпбеллу совершает не Настенька, а ее суженый — тот, кто через магические тернии должен перековаться из деревенского зазнайки практически в комсомольца. Это ему предстоит расколдоваться и совершить подвиг: вернуть человеческое лицо, загнать Бабу-Ягу до одышки, а её миньонов — ожившие пни, покорные, недалекие и трухлявые, — раскидать по опушке. В конце, очистившись от прошлого, нарядиться в лучший костюм и сыграть с Настенькой свадьбу, посмеиваясь над второй сестрой — той, которую Морозко, конечно же, не убил, а просто на смех поднял, вернув домой на санках, запряженных тройкой очаровательных свиней.
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Нет ничего удивительного, что Иван создателям «Морозко» интересен поболее слишком правильной Настеньки — в его путешествии, искуплении и формировании достоинства были заинтересованы как сценаристы, так и сам режиссер. В 1964 году, когда Роу заканчивал «Морозко», он уже десять лет ходил в звании «сбитого летчика» советского кино. Последний большой проект с претензией на революцию в жанре, стереоскопическая мистика «Майская ночь, или Утопленница
», был разгромлен «Советским экраном» на излете малокартинья: в эпоху сталинских идеологических блокбастеров трата дефицитной цветной пленки на народный ширпотреб казалась завуалированным вредительством. Работать в Москве Роу становилось трудно, и он на несколько лет перебрался в Ереван. Подальше от столичного общества, не желавшего иметь дел с человеком-медведем.
Аналогичная судьба ранее постигла и сценаристов «Морозко» Николая Эрдмана
с Михаилом Вольпиным
: на них стояла печать даже не ползучей травли, а самого настоящего уголовного преследования. Эрдман еще в 1930-х был арестован на съемках «Веселых ребят
», три года провел в ссылке под Красноярском за прочитанные в компании друзей острые стихи. Обвиненный в антисоветчине Вольпин — ему вменяли ни много ни мало желание убить Сталина — отбывал пятилетку в Ухтпечлаге. Их биографии, конечно, ни в какое сравнение не идут с трагедиями Владимира Нильсена
(расстрелян) или Маргариты Барской
(покончила с собой после «отлучения от профессии»), но прочувствовать на себе реноме прокаженного всё же пришлось. Они, как и проклятый Иван, силились доказать добрыми делами свою полезность: писали восторженные советские комедии («Кубанские казаки
») и назидательные сказки («Первый урок
»), а также патриотические пьесы для Ансамбля песни и пляски при центральном клубе НКВД. После каждой премьеры наверняка смотрелись в карманное зеркальце: вдруг морок смыло — и путь искупления наконец-то пройден?
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Оттепель многое списала. В 1959 году сняли запрет на показ «Старого наездника
» — комедии по сценарию Эрдмана и Вольпина, пролежавшего на полке 18 лет. В Москву вернулся Роу, принявшийся обстреливать кинотеатры роскошными эскапистскими сказками о Коте в сапогах
и Золушке в хрустальных башмачках
. Однако прошлое упорно не хотело забываться — главными героями их произведений всё чаще становились выпавшие из жизни люди: возвращающиеся с многолетней службы солдаты («Марья-Искусница
») и нищие, позабытые публикой артисты («На подмостках сцены
»). И хотя Роу очень просил коллег-сценаристов исключить из сюжета любую политику, кое-что оттепельное в нее всё-таки пробралось. Замаскировавшись под сказочный сюжет о рубаха-парне, трио из режиссера и двух сценаристов рассказало героическую историю выпавшего из мира человека. Со счастливым концом: пугающая медвежья гримаса обязательно исчезнет, а дальше всё будет только лучше.
Забавно, что в конце 90-х «Морозко» внезапно обрел вторую жизнь в США. Его показали в культовом телешоу Science Theater 3000
— синефильской передаче, где не только транслировали «фильмы категории Б», но и высмеивали их. С тех пор за лентой Роу закрепился культовый статус случайного хоррора: американскому зрителю народный рассказ об играх славянских божков показался уж слишком страшным и совсем не детским. Ну что тут можно сказать: не разбирается воспитанный Голливудом зритель в наших целлулоидных обрезках. Контекста ему определенно не хватает — и очень зря: говорят, страшная сказка является лучшим топливом для развития личности. Помогает узнать, что мир, к сожалению, несовершенен, а за свою правду иногда приходится испугаться и пострадать.
«Ретроспективы Александра Роу»
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