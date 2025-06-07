Федоров А.В. 200 американских и британских фильмов в советском кинопрокате: данные посещаемости. М.: ОД «Информация для всех», 2023. 31 с.
Справочное издание предназначено для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Рецензенты: профессор М. Целых, профессор А. Левицкая.
© Александр Викторович Федоров, 2023.
Fedorov, A.V. 200 American and British Films in the Soviet Film Distribution. Moscow: SM "Information for All", 2023. 31 p.
Which American and British feature films were popular in the Soviet box office? What are the attendance figures for these films? This guide answers these questions. This edition is intended for educators, students, graduate students, researchers, film critics, cinema scholars, journalists, as well as for the readers who are interested in the problems of cinema, movies, sociology and statistics.
Reviewers: Professor M. Tselykh, Professor A. Levitskaya.
© Alexander Fedorov, 2023.
Введение
Какие американские и британские игровые фильмы пользовались популярностью в советском кинопрокате? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Основные цифры кинопосещаемости американских и британских фильмов в советском кинопрокате взяты из киностатистических данных Госкино СССР, РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009). Дополнительными источниками информации были сайты «Кинопоиск»
, «Кино-театр»
, списки, составленные С. Кудрявцевым и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате. Я благодарю также профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко, Ангелину Рогальскую, киноведа Евгения Нефёдова и РГАЛИ за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х, которые в результате составили основную базу киностатистики данного справочника. Всего в справочник включены фильмографии более двухсот американских и британских фильмов, демонстрировавшихся в советском кинопрокате.
Увы, статистика советского кинопроката доступна далеко не по всем зарубежным лентам, поэтому в наш справочник не вошли, например, такие памятные отечественным киноманам со стажем фильмы как «Большой приз», «Снега Килиманджаро» и некоторые другие.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Данная книга продолжает серию монографий и справочников, опубликованных нами ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей
. М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе).
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция.
М.: ОД «Информация для всех», 2023 (pdf в свободном доступе)
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Хроника Голливуда: Какой была фабрика грёз на экране и в жизни
Американские и британские игровые фильмы в советском кинопрокате: данные статистики кинопосещаемости
1. Великолепная семёрка / The Magnificent Seven. США, 1960.
Режиссёр Джон Стёрджес.
Сценаристы: Уильям Робертс, Уолтер Бернстайн, Уолтер Ньюман.
Актеры: Юл Бриннер
, Стив Маккуин, Чарльз Бронсон, Хорст Бухгольц, Джеймс Кобурн, Брэд Декстер, Роберт Вон, Роcенда Монтерос и др.
Прокат в СССР – с 18 июня 1962: 67,0 млн. зрителей за первый год за первый год демонстрации.
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100 лет со дня рождения Чарльза Бронсона
2. Спартак / Spartacus. США, 1960.
Режиссер Стэнли Кубрик.
Сценаристы: Далтон Трамбо, Колдер Уиллингем, Питер Устинов (по роману Говарда Фаста).
Актеры: Кирк Дуглас
, Лоуренс Оливье, Джин Симмонс, Чарлз Лаутон, Питер Устинов, Джон Гэвин, Нина Фох, Джон Айрленд, Джон Долл, Чарльз МакГроу, Тони Кёртис и др.
Прокат в СССР – 1967: 63,0 млн. зрителей за первый год за первый год демонстрации. Повторный кинопрокат в СССР – 1984 (+ еще 28,2 млн. зрителей).
3. Золото Маккенны / Mackenna's Gold. США, 1968.
Режиссёр Дж. Ли-Томпсон.
Сценаристы: Карл Формэн, Хек Аллен.
Актеры: Грегори Пек
, Омар Шариф, Телли Савалас и др.
Прокат в СССР – с июля 1974: 63,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Кинг Конг жив / King Kong Lives. США, 1986.
Режиссер Джон Гиллермин.
Сценаристы Мериан К. Купер, Эдгар Уоллес.
Актеры: Брайан Кервин, Линда Хэмилтон, Питер Эллиотт, Джордж Ясоуми, Питер Майкл Гетц.
Прокат в СССР – 1988: 53,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Кинг Конг / King Kong. США, 1976.
Режиссер Джон Гиллермин.
Сценаристы: Мериан К. Купер, Эдгар Уоллес, Джеймс Э. Крилмен, Рут Роуз, Лоренцо Семпле мл. (по мотивам одноименного фильма 1933 года).
Актеры: Джефф Бриджес, Чарльз Гродин, Джессика Лэнг, Джон Рэндолф и др.
Прокат в СССР – 1988: 46,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Крокодил Данди-2 / "Crocodile" Dundee II. Австралия-США, 1988.
Режиссер Джон Корнелл.
Сценарист Пол Хоган.
Актеры: Пол Хоган,
Линда Козловски, Хуан Фернандес и др.
Прокат в СССР – 1989: 45,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. В джазе только девушки / Некоторые любят погорячее. Some Like It Hot. США, 1959.
Режиссер Билли Уайлдер.
Сценаристы Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд.
Актеры: Мэрилин Монро
, Тони Кёртис, Джек Леммон, Джордж Рафт и др.
Прокат в СССР – 1966. 43,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1985 (+ 28,9 млн. зрителей).
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Пять фильмов от Мэрилин
8. Генералы песчаных карьеров / The Sandpit Generals. США, 1971.
Режиссер и сценарист Холл Бартлетт
(по роману Жоржи Амаду "Капитаны песка").
Актеры: Кент Лейн, Тиша Стерлинг, Алехандро Рей, Бутч Патрик и др.
Прокат в СССР – 1973: 43,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
9. Тарзан: человек-обезьяна / Tarzan the Ape Man. США, 1932.
Режиссер Ви. С. Ван Дайк.
Сценаристы: Эдгар Райс Берроуз, Сирил Хьюм, Айвор Новелло.
Актеры: Джонни Вайсмюллер, Морин О'Салливан, Нил Хэмилтон, Си Обри Смит, Дорис Ллойд.
Прокат в СССР – 1952: 42,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Каскадёры / Stunts. США, 1977.
Режиссер Марк Лестер.
Сценаристы Роберт Шей, Майкл Харпстер и др.
Актеры: Роберт Форстер, Фиона Льюис, Рэй Шарки, Джоанна Кэссиди, Брюс Гловер, Ричард Линч и др.
Прокат в СССР – с июля 1979: 41,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Спасение Тарзана / Тарзан в западне / Tarzan Escapes. США, 1936.
Режиссеры: Джон Фэрроу
, Уильям Э. Уэллмэн
, Джордж Б. Сэйтц
, Ричард Торп
. Сценаристы: Сирил Хьюм, Эдгар Райс Берроуз, Джек Каммингс, Эдвин Х. Нопф.
Актеры: Джонни Вайсмюллер
, Морин О'Салливан, Джон Баклер, Бенита Хьюм, Уильям Генри и др.
Прокат в СССР – 1952: 41,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Приключение Тарзана в Нью-Йорке / Tarzan's New York Adventure. США, 1942.
Режиссер Ричард Торп.
Сценаристы: Эдгар Райс Берроуз, Майлс Коннолли, Гордон Кан, Уильям Р. Липман.
Актеры: Джонни Вайсмюллер
, Морин О'Салливан, Джонни Шеффилд, Вирджиния Грей, Чарлз Бикфорд, Пол Келли и др.
Прокат в СССР – 1952: 39,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Большие гонки / The Great Race. США, 1965.
Режиссер Блейк Эдвардс.
Сценаристы Блейк Эдвардс, Артур А. Росс.
Актеры: Тони Кёртис
, Джек Леммон, Натали Вуд, Питер Фальк, Кинан Уинн и др.
Прокат в СССР – 1976: 38,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Тарзан находит сына! / Tarzan Finds a Son! США, 1939.
Режиссер Ричард Торп.
Сценаристы Эдгар Райс Берроуз, Сирил Хьюм.
Актеры: Джонни Вайсмюллер,
Морин О'Салливан, Джонни Шеффилд и др.
Прокат в СССР – 1952: 38,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Викинги / Vicings. США, 1958.
Режиссёр Ричард Флейшер.
Сценаристы: Дэйл Вассерман, Колдер Уиллингем (по роману Эдисона Маршалла «Викинг»).
Актеры: Кирк Дуглас, Тони Кёртис, Эрнест Боргнайн, Джанет Ли, Джеймс Дональд, Александр Нокс и др.
В СССР – с 26 ноября 1979: 38,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Бездна / The Deep. Великобритания, США, 1977.
Режиссер Питер Йейтс.
Сценаристы Питер Бенчли, Трэйси Кинэн Винн (по роману П. Бенчли).
Актеры: Жаклин Биссет
, Роберт Шоу, Ник Нолти и др.
Прокат в СССР – 1981: 37,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Питер Йетс
17. Приключения Питкина в больнице / Всё в свое время / A Stitch in Time. Великобритания, 1963.
Режиссер Роберт Эшер.
Сценаристы: Генри Блит, Джек Дейвис, Эдди Лесли, Норман Уиздом.
Актеры: Норман Уиздом, Эдвард Чепмен, Джанетт Стерк, Джерри Десмонд, Джил Мелфорд и др.
Прокат в СССР – с марта 1966: 37,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Золотое путешествие Синдбада / The Golden Voyage of Sinbad. США, 1974.
Режиссер Гордон Хесслер.
Сценаристы Брайан Клеменс, Рэй Харрихаузен.
Актеры: Джон Филлип Лоу, Кэролайн Манро, Том Бейкер и др.
Прокат в СССР – 1977: 37,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Скарамуш / Scaramouche. США, 1952
Режиссер Джордж Сидни
Сценаристы Роналд Миллар, Джордж Фрёшель (по одноименному роману Рафаэля Сабатини).
Актеры: Стюарт Грэйнджер, Элинор Паркер, Джанет Ли, Мел Феррер, Генри Уилкоксон и др.
Прокат в СССР – 1965: 36,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Конвой. Convoy. США, 1978.
Режиссер Сэм Пекинпа.
Сценарист Билл Л. Нортон.
Актеры: Крис Кристофферсон, Эли МакГроу, Эрнест Боргнайн, Бёрт Янг и др.
Прокат в СССР – 1985: 35,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Сэм Пекинпа: мастер вестерна
21. Тутси. Tootsie. США, 1982.
Режиссер Сидни Поллак.
Сценаристы: Ларри Гелбарт, Мюррей Шисгал, Мюррэй Шисгал, Барри Левинсон, Роберт Гарланд, Элейн Мэй.
Актеры: Дастин Хоффман, Джессика Лэнг, Тери Гарр, Чарльз Дёрнинг, Билл Мюррей, Джордж Гейнс, Джина Дэвис, Сидни Поллак и др.
Прокат в СССР – 1984: 34,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Дастин Хоффман
22. Вожди Атлантиды / Warlords of Atlantis. Великобритания, 1978.
Режиссёр Кевин Коннор.
Сценарист Брайан Хейлес.
Актеры: Даг МакКлюр, Дональд Биссет, Питер Гилмор, Шейн Риммер и др.
В СССР – с 30 декабря 1981: 34,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Серенада солнечной долины / Sun Valley Serenade. США, 1941.
Режиссер Брюс Хамберстоун.
Сценаристы: Арт Артур, Аллан Скотт, Милтон Сперлинг, Роберт Харари, Роберт Эллис, Хелен Логан, Берт Грэнет.
Актеры: Соня Хени, Джон Пэйн, Милтон Берл, Линн Бари, Глен Миллер, Джоан Дэвис и др.
В СССР – с 26 июня 1944. Повторный прокат в СССР – с января 1961. 33,4 млн. зрителей.
24. Смерть среди айсбергов / Орка: кит-убийца / Orca: Killer Whale. Италия-Нидерланды-США, 1977.
Режиссер Майкл Андерсон.
Сценаристы: Лучиано Винченцони, Серджио Донати, Роберт Таун.
Актеры: Ричард Харрис, Бо Дерек, Роберт Каррадайн, Шарлотта Рэмплинг, Уилл Сэмпсон и др.
Прокат в СССР – 1982: 33,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Клеопатра / Cleopatra. США, Великобритания, 1963.
Режиссеры: Рубен Мамулян, Дэррил Ф. Занук, Джозеф Лео Манкевич.
Сценаристы: Джозеф Лео Манкевич, Рейналд Макдугалл, Сидни Бучман, Бен Хехт.
Актеры: Элизабет Тейлор, Ричард Бёртон
, Рекс Харрисон, Памела Браун, Джордж Коул, Мартин Ландау и др.
Прокат в СССР – 1979: 32,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Взлёты и падения «пеплума»
26. Роман с камнем / Romancing the Stone. США-Мексика, 1984.
Режиссер Роберт Земекис.
Сценаристы: Лем Доббс, Ховард Франклин, Трева Силверман.
Актеры: Кэтлин Тёрнер, Майкл Дуглас, Дэнни ДеВито, Зак Норман и др.
Прокат в СССР – 1989: 32,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Роберт Земекис: ученик чародея
27. Ловко устроился / Sitting Pretty. США, 1948.
Режиссёр Уолтер Ланг.
Сценарист Ф. Хью Херберт.
Актеры: Роберт Янг, О'Хара, Клифтон Уэбб и др.
В СССР – с 10 июня 1968: 32,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
28. Миллион лет до нашей эры / One Million Years B.C. Великобритания, 1966.
Режиссер Дон Чаффи.
Сценаристы Майкл Каррерас, Джордж Бейкер.
Актеры: Рэкел Уэлч, Джон Ричардсон, Роберт Браун, Перси Херберт, Малья Вульф и др.
Прокат в СССР – 1969: 31,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
29. Короткое замыкание / Short Circuit. США, 1986.
Режиссер Джон Бэдэм.
Сценаристы Брент Мэддок, С.С. Уилсон.
Актеры: Стив Гуттенберг, Джон Гарбер, Роберт Крэнц, Элли Шиди и др.
Прокат в СССР – 1988: 31,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
30. Лихорадка на белой полосе / White Line Fever. США–Канада, 1975.
Режиссёр Джонатан Каплан.
Сценаристы: Кен Фридман, Джонатан Каплан.
Актеры: Ян Майкл Винсент, Кэй Ленц, Слим Пикенс и др.
В СССР – с 1 августа 1977: 31,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Война и мир / War and Peace. США-Италия, 1956.
Режиссер Кинг Видор.
Сценаристы: Бриджет Боланд, Марио Камерини, Эннио де Кончини, Иво Перилли, Ирвин Шоу, Марио Сольдати, Кинг Видор, Роберт Уэстерби, Эннио Де Кончини (по одноименному роману Льва Толстого).
Актеры: Одри Хепбёрн, Генри Фонда
, Мел Феррер, Витторио Гассман, Херберт Лом, Анита Экберг и др.
Прокат в СССР – 1959: 31,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
32. Новые центурионы / The New Centurions. США, 1972.
Режиссёр Ричард Флейшер.
Сценаристы: Стирлинг Силлифант, Роберт Таун (по роману Джозефа Уэмбо).
Актеры: Джордж К. Скотт, Стэйси Кич, Джейн Александер, Скотт Уилсон и др.
Прокат в СССР – с 14 октября 1974: 31,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
33. Сестра Кэрри. Carrie. США, 1952.
Режиссер Уильям Уайлер.
Сценаристы Рут Гетц, Огастес Гетц (по мотивам романа Т. Драйзера).
Актеры: Лоуренс Оливье,
Дженнифер Джонс, Мириам Хопкинс, Эдди Алберт и др.
Прокат в СССР – 1969: 30,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
34. Похищение по-американски / Фантастическая семерка / The Fantastic Seven.
США, 1979.
Режиссер Джон Пейсер.
Сценарист Дэвид Шоу.
Актеры: Кристофер Коннелли, Кристофер Ллойд, Боб Сигрен, Брайан Броудски
Прокат в СССР – 1983: 30,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
35. К сокровищам авиакатастрофы / Race for the Yankee Zephyr.
Австралия-Новая Зеландия-США, 1981.
Режиссер Дэвид Хеммингс.
Сценарист Эверетт Де Рош.
Актеры: Кен Уолл, Лесли Энн Уоррен, Дональд Плезенс, Джордж Пеппард, Бруно Лоуренс и др.
Прокат в СССР – 1983: 29,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
36. Погоня / The Chase. США, 1965.
Режиссёр Артур Пенн.
Сценарист Лиллиан Хеллман.
Актеры: Марлон Брандо,
Джейн Фонда, Роберт Редфорд и др.
Прокат в СССР – с 27 сентября 1971: 28,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Дикарь, мятежник, одинокий беглец: 100 лет Марлону Брандо
37. Любимец Нового Орлеана / The Toast of New Orleans. США, 1950.
Режиссер Норман Таурог.
Сценаристы Сай Гомберг, Джордж Уэллс.
Актеры: Кэтрин Грэйсон, Марио Ланца, Дэвид Нивен, Джей Кэррол Нэйш, Джеймс Митчелл, Клинтон Сандберг, Рита Морено и др.
Прокат в СССР – 1965: 28,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
38. Мистер Питкин в тылу врага / Не на своем месте / Квадратный колышек / The Square Peg. Великобритания, 1958.
Режиссер Джон Пэдди Карстерс.
Сценаристы: Генри Блит, Джек Дейвис, Эдди Лесли, Норман Уиздом.
Актеры: Норман Уиздом, Онор Блэкмэн, Эдвард Чепмен, Брайан Уорт и др.
Прокат в СССР – с 26 сентября 1960: 28,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
39. Однажды в Америке. Once Upon a Time in America. Италия-США, 1983.
Режиссер Серджо Леоне
Сценаристы: Пьеро Де Бернарди, Франко Аркалли, Леонардо Бенвенути, Стюарт Камински, Серджо Леоне, Энрико Медиоли, Норман Мэйлер, Франко Феррини, Эрнесто Гастальди (по мотивам романа Гарри Грея «Бандиты»).
Актеры: Роберт Де Ниро
, Джеймс Вудс, Элизабет Макговерн, Дарлэнн Флюгель, Ричард Брайт, Джаред Мерфи, Ольга Карлатос, Марио Брега, Фрэнк Джио, Карен Шалло, Трит Уильямс, Джеймс Хэйден, Джо Пеши, Ларри Рэпп, Дэнни Айелло, Уильям Форсайт, Бёрт Янг, Скотт Тилер, Дженнифер Коннелли и др.
Прокат в СССР – 1989: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным – 23,8 млн. зрителей).
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Серджо Леоне
40. Триста спартанцев / The 300 Spartans / Лев Спарты / Lion of Sparta. США, 1961.
Режиссёр Рудольф Мате.
Сценарист Джордж Ст. Джордж.
Актеры: Ричард Иган, Дайан Бейкер, Джон Кроуфорд, Дэвид Фаррар, Барри Коу, Айвен Трайсолт, Сандро Джилио, Ральф Ричардсон и др.
Прокат в СССР – с октября 1970: 27,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
41. Окно спальни / Bedroom window. США, 1986.
Режиссёр и сценарист Кертис Хенсон.
Актеры: Стив Гуттенберг, Элизабет Макговерн, Изабель Юппер, Карл Ламбли, Пол Шенар, Уоллес Шоун и др.
Прокат в CССР – с 29 августа 1988: 27,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
42. Мост Ватерлоо / Waterloo Bridge. США, 1940.
Режиссер Мелвин Ле Рой.
Сценаристы: С.Н. Берман, Ганс Рамо, Джордж Фрёшель (по пьесе Роберта Э. Шервуда).
Актеры: Вивьен Ли
, Роберт Тейлор, Люсиль Уотсон, Вирджиния Филд, Мария Успенская и др.
Прокат в СССР – с 18 января 1955: 26,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
43. Джейн Эйр / Jane Eyre. США–Великобритания, 1970.
Режиссёр Дилберт Манн.
Сценарист Джек Пулмен (по одноименному роману Шарлотты Бронте).
Актеры: Джордж К. Скотт, Сюзанна Йорк, Сара Гибсон и др.
Прокат в СССР – сo 2 января 1973: 26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
44. День дельфина / The Day of the Dolphin. США, 1973.
Режиссёр Майк Николс.
Сценарист Бак Хенри (по роману Робера Мерля «Разумное животное»).
Актеры: Джордж К. Скотт, Триш Ван Девере, Пол Сорвино, Фриц Уивер и др.
Прокат в СССР – с 1 декабря 1975: 26,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
45. Багдадский вор / The Tief of Bagdad. Великобритания-США, 1940.
Режиссеры: Людвиг Бергер
, Тим Вэлан
, Майкл Пауэлл
.
Сценаристы: Лайош Биро, Майлз Маллесон.
Актеры: Сабу, Джон Джастин, Конрад Фейдт, Джун Дюпре, Рекс Ингрэм, Майлз Маллесон, Мортон Селтен и др.
Прокат в СССР – с 1 марта 1944. Повторные прокаты в СССР – с 12 сентября 1954, с 26 декабря 1960. 26 млн. зрителей.
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«Багдадский вор», Великобритания (1940)
46. Рапсодия / Rhapsody. США, 1954.
Режиссер Чарльз Видор.
Сценаристы: Рут Гетц, Огастес Гетц, Майкл Кэнин, Фэй Кэнин (по роману Генри Ричардсона "Морис Гест").
Актеры: Элизабет Тейлор, Витторио Гассман, Джон Эриксон, Луи Калхерн, Михаил Чехов и др.
Прокат в СССР – с 3 мая 1960: 25,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
47. Любовь под вязами / Страсть под вязами / Desire Under the Elms. США, 1957.
Режиссёр Дилберт Манн.
Сценарист Ирвин Шоу (по одноименной пьесе Юджина О'Нила).
Актеры: София Лорен
, Энтони Перкинс, Берл Айвз, Фрэнк Овертон, Пернелл Робертс и др.
Прокат в СССР – с июля 1966: 25,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
48. Большой вальс / The Great Waltz. США, 1938.
Режиссер Жюльен Дювивье.
Сценаристы: Сэмюэль Хоффенштейн, Уолтер Рейш.
Актеры: Луиза Райнер, Фернан Граве, Милица Корьюс и др.
Прокат в СССР – с 23 июня 1940. Повторный прокат в СССР – с 25 июля 1960. 25,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
49. Ураган / Hurricane. США, 1978.
Режиссёр Ян Троэль.
Сценаристы: Лоренцо Семпле мл., Чарльз Нордхофф, Джеймс Норман Холл (по роману Чарльза Нордхоффа).
Актеры: Миа Фэрроу, Джейсон Робардс, Дейтон Ка'не, Тимоти Боттомс, Тревор Ховард, Джеймс Кич, Ману Тупу, Макс фон Сюдов и др.
Прокат в СССР – с 7 июня 1982: 25,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Воздушные приключения / Эти великолепные мужчины на своих летающих машинах, или Как я пролетел от Лондона до Парижа за 25 часов 11 минут / Those Magnificent Men in Their Fying Machines or How I Flew from London to Paris in 25 hours 11 minutes. США, 1964.
Режиссёр Кен Аннакин.
Сценаристы: Кен Аннакин, Джек Дэвис, Джек Дейвис.
Актеры: Стюарт Уитмэн, Сара Майлз, Джеймс Фокс, Альберто Сорди, Роберт Морли, Герт Фрёбе, Жан-Пьер Кассель, Ирина Демик, Эрик Сайкс, Ред Скелтон, Терри-Томас, Бенни Хилл и др.
Прокат в СССР – с 11 ноября 1968: 25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
51. Барабаны судьбы / The Drums of Destiny. ЮАР-Великобритания, 1962.
Режиссер и сценарист Джордж Майкл
(по собственной книге «Семья Майкл в Африке»).
Актеры: Джордж Майкл и др.
Прокат в СССР – с 6 апреля 1964: 24,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
52. Cнега Килиманджаро / The Snows of Kilimanjaro. США, 1952.
Режиссёр Генри Кинг.
Сценарист Кэйси Робинсон (по рассказу Эрнеста Хемингуэя).
Актеры: Грегори Пек, Сьюзен Хэйворд, Ава Гарднер, Хильдегард Кнеф и др.
Прокат в СССР – с 7 июня 1967: 24,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
53. Как украсть миллион / How To Steal a Million. США, 1966.
Режиссёр Уильям Уайлер.
Сценаристы: Джордж Брэдшоу, Гарри Кернитц (по мотивам «Восхода Венеры» Джорджа Брэдшоу).
Актеры: Одри Хепбёрн
, Питер О'Тул, Илай Уоллак, Хью Гриффит, Шарль Буайе
Прокат в СССР – с 6 января 1975: 24,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
54. Римские каникулы / Roman Holiday. США, 1953.
Режиссёр Уильям Уайлер.
Сценаристы: Джон Дайтон, Далтон Трамбо.
Актеры: Грегори Пек, Одри Хепбёрн
, Эдди Алберт, Хартли Пауэр и др.
Прокат в СССР – с июня 1960: 24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Любовное настроение. 25 классических фильмов о любви
55. Седьмое путешествие Синдбада / The 7th Voyage of Sinbad. США, 1958.
Режиссер Натан Юран.
Сценаристы Рэй Харрихаузен, Кен Колб.
Актеры: Кервин Мэтьюз, Кэтрин Грант, Торин Тэтчер, Алек Мэнго и др. В СССР – с 1960: 24,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Повторный прокат в СССР – 1977 (+37,8 млн. зрителей).
56. Это безумный, безумный, безумный, безумный мир / It’s a Mad Mad Mad Mad World. США, 1963.
Режиссёр Стэнли Креймер.
Сценаристы: Уильям и Таня Роуз. Актеры: Спенсер Трейси, Эди Адамс, Милтон Берл, Бастер Китон, Этель Мерман, Микки Руни, Фил Силверс, Джонатан Уинтерс, Терри-Томас, Питер Фальк и др.
Прокат в СССР – с 9 марта 1966. Повторный прокат в СССР – 1985. 24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
57. Козерог–один / Capricorn One. США–Великобритания, 1977.
Режиссёр и сценарист Питер Хайямс.
Актеры: Эллиот Гулд, Джеймс Бролин, Бренда Ваккаро, Сэм Уотерстон, О Джей Симпсон, Хэл Холбрук, Карен Блэк, Телли Савалас и др.
Прокат в СССР – с 15 августа 1980: 24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
59. Человек в железной маске / The Man in the Iron Mask. Великобритания–США, 1976.
Режиссёр Майк Ньюэлл.
Сценарист Уильям Баст (по мотивам романа Александра Дюма "Виконт де Бражелон, или десять лет спустя").
Актеры: Ричард Чемберлен, Иэн Холм, Патрик МакГуэн, Дженни Эгаттер, Ральф Ричардсон, Луи Журден и др.
Прокат в СССР – с 21 мая 1979: 24,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
60. Трюкач / The Stunt Man. США, 1978.
Режиссёр Ричард Раш
.
Сценаристы: Лоуренс Б. Маркус, Ричард Раш. Актеры: Питер О'Тул, Стив Рэйлсбэк, Барбара Хёрши, Аллен Гарфилд, Алекс Рокко, Шэрон Фаррелл и др.
Прокат в СССР – с 30 июля 1982: 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
61. Рождённая свободной / Born Free. Великобритания–США, 1965.
Режиссёр Джеймс Хилл.
Сценарист Лестер Коул (по книге Джой Адамсон).
Актеры: Вирджиния МакКенна, Билл Треверс, Джеффри Кин, Роберт С. Янг и др.
Прокат в СССР – с 29 декабря 1969: 23,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
62. Звуки музыки / The Sound of Music. США, 1965.
Режиссёр Роберт Уайз.
Сценарист Эрнест Леман (по мотивам книги воспоминаний Марии фон Трапп «Семья певцов фон Трапп» и мюзикла Р. Роджерса и О. Хаммерстайна).
Актеры: Джули Эндрюс, Кристофер Пламмер, Элинор Паркер, Ричард Хэйдн, Пегги Вуд и др.
Прокат в СССР – со 2 августа 1971: 23,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
63. Человек со звезды. Starman. США, 1984.
Режиссер Джон Карпентер.
Сценаристы: Брюс Эванс, Рейнольд Гидеон, Дин Райснер.
Актеры: Джефф Бриджес, Карен Аллен, Чарлз Мартин Смит и др.
Прокат в СССР – 1987. 23,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Джон Карпентер: человек со звезды
64. Враг мой / Enemy Mine. США, 1985.
Режиссер Вольфганг Петерсен.
Сценаристы: Барри Лонгиер, Эдвард Хмара (по одноменной повести Барри Лонгиера).
Актеры: Деннис Куэйд, Луис Госсетт-мл., Брайон Джеймс, Ричард Маркус, Кэролин МакКормик и др.
Прокат в СССР – с апреля 1989: 23,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
65. Приключения Робин Гуда / The Adventures of Robin Hood. США, 1938.
Режиссеры: Майкл Кертиц
, Уильям Кейли
.
Сценаристы: Норман Рейли Рэйне, Сетон И. Миллер, Роулэнд Ли.
Актеры: Эррол Флинн, Оливия де Хэвилленд, Бэзил Рэтбоун, Клод Рэйнс и др.
Прокат в СССР – с 16 августа 1952: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
66. Ангар 18 / Hangar 18. США, 1980.
Режиссёр Джеймс Л. Конвей.
Сценаристы: Томас С. Чапман, Джеймс Л. Конуэй, Стивен Торнли, Стивен Лорд, Дэвид О'Мэлли.
Актеры: Гэри Коллинз, Роберт Вон, Джеймс Хэмптон и др.
Прокат в СССР – с марта 1982: 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
67. Если невиновен – отпусти / Ночная охота / Night Hunt / If he hollers, let him go! США,1968.
Режиссер и сценарист Чарльз Мартин.
Актеры: Рэймонд Сент-Жак, Кевин МакКарти, Дана Уинтер, Барбара МакНэйр и др.
Прокат в СССР – 15 июля 1971: 22,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
68. Человек с тысячью лиц / Man of a Thousand Faces. США, 1957.
Режиссер Джозеф Пивни.
Сценаристы: Айвен Гофф, Р. Райт Кемпбелл, Бен Робертс.
Актеры: Джеймс Кэгни, Дороти Мэлоун, Дэннис Раш и др.
Прокат в СССР – с 12 сентября 1960: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
69. Зов предков / Call of the Wild / L’ Appel de la forêt / Ruf der Wildnis / Il Richiamo della foresta. Великобритания–Франция–ФРГ–Италия–Испания–Норвегия, 1972.
Режиссёр Кен Аннакин.
Сценаристы: Федерико Де Уррутиа, Хуберт Франк, Тибор Ревес, Гарри Алан Тауэрс, Питер Йелдхэм.
Актеры: Чарлтон Хестон, Мишель Мерсье, Раймунд Хармсторф и др.
Прокат в СССР – с 23 сентября 1974: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
70. Забавные приключения Дика и Джейн / Fun with Dick and Jane. США, 1976.
Режиссёр Тед Котчефф.
Сценаристы: Дэвид Джилер, Джерри Белсон, Мордехай Ричлер.
Актеры: Джордж Сигал, Джейн Фонда, Эд МакМахон и др.
Прокат в СССР – с декабря 1979: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
71. Сестра его дворецкого / His Butler’s Sister. США, 1943.
Режиссер Фрэнк Борзедж.
Сценарист Сэмюэль Хоффенштейн.
Актеры: Дина Дурбин
, Франшо Тоун, Пэт О'Брайен, Аким Тамиров и др.
Прокат в СССР – с 8 августа 1945: 21,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Актриса и роль. О фильме «Сестра его дворецкого»
72. Банковский билет в миллион фунтов стерлингов / The Million Pound Note. Великобритания, 1953.
Режиссер Рональд Ним.
Сценарист Джилл Крейги (по одноименному рассказу Марка Твена).
Актеры: Грегори Пек, Рональд Сквайр, Джойс Гренфелл и др.
Прокат в СССР – с 7 августа 1960: 21,7 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
73. Брак поневоле / Всё началось с Евы / It Started with Eve. США, 1941.
Режиссер Генри Костер.
Сценаристы: Норман Красна, Лео Таунсенд, Ханс Крели.
Актеры: Дина Дурбин, Роберт Каммингс, Чарлз Лаутон и др.
Прокат в СССР – с 13 декабря 1954: 21,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
74. Остров страданий / Капитан Блад / Captain Blood. США, 1935.
Режиссер Майкл Кёртиц.
Сценарист Кэйси Робинсон.
Актеры: Эррол Флинн, Оливия де Хэвилленд, Лайонел Этуилл и др.
Прокат в СССР со 2 марта 1953: 21,3 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
75. Балерина / Мужчины в её жизни / The Men in Her Life. США, 1941.
Режиссер Грегори Ратофф.
Сценаристы: Фредерик Кохнер, Майкл Уилсон.
Актеры: Лоретта Янг, Отто Крюгер, Конрад Фейдт и др.
Прокат в СССР – с 15 июня 1946. Повторный прокат в СССР с 19 июня 1972: 21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
76. Побег / Breakout. США, 1975.
Режиссёр Том Грис.
Сценаристы: Эллиотт Бэйкер, Марк Норман, Говард Би Крейтсек.
Актеры: Чарльз Бронсон
, Роберт Дюваль, Джилл Айрленд, Рэнди Куэйд и др.
Прокат в СССР – с мая 1979: 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
77. Майерлинг / Mayerling. Франция–Великобритания, 1968.
Режиссёр Теренс Янг.
Сценаристы: Дэнис Кеннан, Жозеф Кессель, Теренс Янг.
Актеры: Омар Шариф
, Катрин Денёв, Джеймс Мейсон, Ава Гарднер, Женевьева Паж
Прокат в СССР – с августа 1971: 20,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
78. Жил-был мошенник / There Was a Crooked Man. Великобритания, 1960.
Режиссер Стюарт Бёрдж.
Сценарист Рубен Шип (по роману Джеймса Брайди "Золотая легенда о Шульце").
Актеры: Норман Уиздом, Альфред Маркс, Эндрю Крикшэнк, Сюзанна Йорк и др.
Прокат в СССР – 1964: 20,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
79. Раз картошка, два картошка / One potato, two potato. США-Великобритания, 1964.
Режиссер Ларри Пирс.
Сценарист Орвилл Эйч Хэмптон.
Актеры: Барбара Барри, Берни Хэмилтон, Ричард Маллиган, Марти Мерика и др.
Прокат в СССР с 30 августа 1965: 20,2 млн. зрителей.
80. О, счастливчик! / O Lucky Man! Великобритания–США, 1972.
Режиссёр Линдсей Андерсон.
Сценарист Дэвид Шервин.
Актеры: Малкольм Макдауэлл
, Ральф Ричардсон, Артур Лоу, Хелен Миррен и др.
Прокат в СССР – с 18 августа 1975: 20,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Линдсей Андерсон
81. Адские водители / Hell Drivers. Великобритания, 1957.
Режиссер Сай Эндфилд.
Сценаристы: Сай Эндфилд, Джон Круз (по рассказу Джона Круза).
Актеры: Стэнли Бейкер, Херберт Лом, Шон Коннери, Пегги Камминс и др.
Прокат в СССР – с 11 июля 1960: 20,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
82. Великий Карузо / The Great Caruso. США, 1951.
Режиссер Ричард Торп.
Сценарист Уильям Людвиг.
Актеры: Марио Ланца
, Энн Блайт, Дороти Кирстен и др.
Прокат в СССР – с 25 апреля 1960: 20,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
83. Смешная девчонка / Funny Girl. США, 1968.
Режиссёр Уильям Уайлер
.
Сценарист Изобель Леннарт.
Актеры: Барбра Стрейзанд
, Омар Шариф, Уолтер Пиджон и др.
Прокат в СССР – с 29 мая 1972: 20,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
84. Королевские пираты / Морской ястреб / The Sea Hawk. США, 1940.
Режиссёр Майкл Кёртиц.
Сценаристы: Говард Кох, Сетон И. Миллер.
Актеры: Эррол Флинн, Бренда Маршалл, Клод Рэйнс и др.
Прокат в СССР – с 24 ноября 1952: 20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
85. Побег с каторги / Я – беглый каторжник / Am a Fugitive from a Chain Gang. США, 1932.
Режиссер Мервин Ле Рой.
Сценаристы: Ховард Дж. Грин, Браун Холмс, Шеридан Гибни.
Актеры: Пол Муни, Гленда Фаррелл, Хелен Винсон и др.
Прокат в СССР – с 15 июля 1947: 19,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
86. Джунгли / Книга джунглей / Jungle Book. Великобритания–США, 1941.
Режиссер Золтан Корда.
Сценарист Лоуренс Столлингс.
Актеры: Сабу, Джозеф Каллея, Джон Куолен, Фрэнк Палья и др.
Прокат в СССР – с 11 мая 1944. Повторный прокат в СССР – с 10 ноября 1954. 18,9 млн. зрителей.
87. Лучшие годы нашей жизни / Best Years of Our Lives. США, 1946.
Режиссёр Уильям Уайлер.
Сценаристы: МакКинлей Кантор, Роберт И. Шервуд.
Актеры: Мирна Лой, Фредрик Марч, Дана Эндрюс, Тереза Райт и др.
Прокат в СССР – с 27 октября 1969: 18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
88. Весенний вальс / Весенний парад / Spring Parade. США, 1940.
Режиссер Генри Костер.
Сценаристы: Брюс Мэннинг, Феликс Джексон, Эрнст Маришка.
Актеры: Дина Дурбин, Роберт Каммингс, Миша Ауэр и др.
Прокат в СССР – с 25 октября 1945. 18,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
89. Большие надежды / Great Expectations. Великобритания, 1946.
Режиссер Дэвид Лин.
Сценаристы: Энтони Хейвлок-Аллан, Рональд Ним, Кэй Уолш (по роману Ч. Диккенса).
Актеры: Джон Миллз, Энтони Вагер, Валери Хобсон, Джин Симмонс и др.
Прокат в СССР – с 17 октября 1960. 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
90. Моя дорогая Клементина / My Darling Clementine. США, 1946.
Режиссёр Джон Форд.
Сценаристы: Сэм Хеллман, Сэмюэл Дж. Энджел, Уинстон Миллер (по роману Стюарта Н.Лейка).
Актеры: Генри Фонда, Линда Дарнелл, Виктор Мэтьюр и др.
Прокат в СССР – с 10 марта 1975: 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Кто этот мощный старик? Джон Форд — бешеный бык американского киномифа
91. Вокруг света в 80 дней / Around the World in Eighty Days. США, 1956.
Режиссёр Майкл Андерсон.
Сценаристы: Джеймс По, Джон Фэрроу, С.Дж. Перельман.
Актеры: Дэвид Нивен, Кантинфлас, Роберт Ньютон, Ширли МакЛэйн, Шарль Буайе, Джон Гилгуд, Тревор Ховард, Джон Каррадайн, Марлен Дитрих и др.
Прокат в СССР – с 1 ноября 1976: 18,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
92. Под кардинальской мантией / Под красной мантией / Under the Red Robe. США–Великобритания, 1936.
Режиссер Виктор Шёстрём.
Сценаристы: Дж. Ходсон, Лайош Биро, Артур Уимперис.
Актеры: Уиндэм Голди, Конрад Файдт, Аннабелла и др.
Прокат в СССР – с 7 августа 1952: 18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
93. Чемпион / Champion. США, 1949.
Режиссёр Марк Робсон.
Сценарист Карл Формэн.
Актеры: Кирк Дуглас, Мэрилин Максвелл, Артур Кеннеди
Прокат в СССР – с 25 января 1971: 17,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
94. Секретный эксперимент / Филадельфийский эксперимент / The Philadelphia Experiment. США, 1984.
Режиссёр Стюарт Раффилл.
Сценаристы: Уильям Грэй, Майкл Яновер.
Актеры: Нэнси Аллен, Майкл Паре, Бобби ДиЧикко и др.
Прокат в СССР – с июля 1986: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
95. Железная маска / Человек в железной маске / The Man in the Iron Mask. США, 1939.
Режиссер Джеймс Уэйл.
Сценарист Джордж Брюс.
Актеры: Луи Хэйворд, Джоан Беннетт, Уоррен Уильям и др.
Прокат в СССР – с 25 июня 1950: 17,2 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
96. Сто мужчин и одна девушка / One Hundred Men and a Girl. США, 1937.
Режиссер Генри Костер.
Сценаристы: Ханс Крели, Брюс Мэннинг, Чарльз Кенион.
Актеры: Дина Дурбин, Адольф Менжу, Элис Брэйди, Юджин Паллет, Миша Ауэр и др.
Прокат в СССР – с 8 апреля 1940. 17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
97. Путь в высшее общество / Комната наверху / Room at the Top. Великобритания, 1958.
Режиссер Джек Клэйтон.
Сценаристы: Нил Патерсон, Джон Брэйн, Мордехай Ричлер.
Актеры: Симона Синьоре
, Лоуренс Харви, Хезер Сирс и др.
Прокат в СССР – с 7 декабря 1959: 17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
98. Оклахома, как она есть / Oklahoma Crude. США, 1973.
Режиссёр Стенли Креймер.
Сценарист Марк Норман.
Актеры: Джордж К. Скотт, Фэй Данауэй, Джон Миллз и др.
Прокат в СССР – с 12 августа 1974: 16,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
99. Всё о Еве / All About Eve. США, 1950.
Режиссер Джозеф Лео Манкевич.
Сценаристы: Джозеф Лео Манкевич, Мэри Орр, Эрих Кёстнер.
Актеры: Бетт Дэвис, Энн Бакстер, Джордж Сандерс, Селести Холм, Гэри Меррилл, Хью Марлоу, Грегори Ратофф, Мэрилин Монро и др.
Прокат в СССР – с 30 мая 1960: 16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
100. Любовь и аэробика / Восхительные тела / Heavenly Bodies. США–Канада, 1984.
Режиссёр Лоуренс Дейн.
Сценаристы: Лоуренс Дэйн, Рон Базе.
Актеры: Синтия Дэйл, Ришар Ребьер, Уолтер Джордж Олтон и др. Прокат в СССР – с 12 мая 1986: 16,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
101. Когда умирают легенды / When the Legends Die. США, 1972.
Режиссёр Стюарт Миллар.
Сценарист Роберт Дозье.
Актеры: Ричард Уидмарк, Фредерик Форрест, Луана Андерс и др.
Прокат в СССР – с 19 мая 1975: 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
102. Джорди / Geordie. Великобритания, 1955.
Режиссер и сценарист Фрэнк Лондер.
Актеры: Билл Треверс, Нора Горсен, Джеймсон Кларк и др.
Прокат в СССР с 12 декабря 1960: 15,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
103. Так держать, медсестра / Carry on Nurse. Великобритания, 1959.
Режиссер Джералд Томас.
Сценаристы: Патрик Каргилл, Норман Хадис, Джек Биль.
Актеры: Кеннет Коннор, Ширли Итон, Чарльз Хоутри и др.
Прокат в СССР – с 15 ноября 1965. 15,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
104. Нюрнбергский процесс / Judgment at Nuremberg. США, 1961.
Режиссер Стэнли Креймер.
Сценарист Эбби Манн.
Актеры: Спенсер Трейси, Бёрт Ланкастер, Максимилиан Шелл, Марлен Дитрих, Ричард Уидмарк, Джуди Гарланд, Монтгомери Клифт и др.
Прокат в СССР – с 15 ноября 1965: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
105. Бегущий человек / The Running Man. Великобритания, 1963.
Режиссёр Кэрол Рид.
Сценарист Джон Мортимер.
Актеры: Ли Ремик, Лоуренс Харви, Алан Бейтс, Феликс Эйлмер и др.
Прокат в СССР – с 30 мая 1977: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
106. Ураган / The Hurricane. США, 1937.
Режиссеры: Джон Форд
, Стюарт Хайслер
.
Сценаристы: Оливер Х.П. Гаррет, Дадли Николс, Бен Хехт.
Актеры: Джон Холл, Дороти Ламур, Лэйн Том-мл. и др.
Прокат в СССР – с 4 сентября 1944: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
107. Том Джонс / Tom Jones. Великобритания, 1962.
Режиссёр Тони Ричардсон
.
Сценарист Джон Осборн (по роману Генри Филдинга "История Тома Джонса, найденыша").
Актеры: Альберт Финни, Сюзанна Йорк, Хью Гриффит и др.
Прокат в СССР – с 22 февраля 1971: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
108. Полет над гнездом кукушки / One Flew over the Cuckoo’s Nest США, 1975.
Режиссер Милош Форман.
Сценаристы: Бо Голдман, Лоуренс Хаубен (по роману Кена Кизи).
Актеры: Джек Николсон, Луиза Флетчер, Уильям Редфилд и др.
Прокат в СССР – с февраля 1988: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Милош Форман
109. Квартира / The Apartment. США, 1960.
Режиссёр Билли Уайлдер.
Сценаристы: Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд.
Актеры: Джек Леммон, Ширли МакЛэйн, Фред МакМюррей, Рэй Уолстон и др.
Прокат в СССР – с 3 июля 1970: 15,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
110. Убийство в Восточном экспрессе / Murder on the Orient Express. Великобритания, 1974
.
Режиссёр Сидней Люмет.
Сценарист Энтони Шэффер (по одноименному роману Агаты Кристи).
Актеры: Альберт Финни, Лорен Бэколл, Мартин Балсам, Ингрид Бергман, Жаклин Биссет, Майкл Йорк, Жан-Пьер Кассель, Шон Коннери, Джон Гилгуд, Уэнди Хиллер, Энтони Перкинс, Ванесса Редгрейв, Рэйчел Робертс, Ричард Уидмарк и др.
Прокат в СССР – с 9 июня 1978: 14,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
111. Мэнди / Mandy. Великобритания, 1952.
Режиссер Александер Маккендрик.
Сценаристы: Найджел Бэлчин, Джек Уиттингэм.
Актеры: Мэнди Миллер, Марджори Филдинг, Нэнси Прайс и др.
В СССР – с 19 сентября 1960: 14,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
112. Угловая комната / The L-Shaped Room. Великобритания, 1962.
Режиссер и сценарист Брайан Форбс
(по одноименному роману Лини Р.Бэнкс). Актеры: Лесли Карон, Том Белл, Энтони Бут и др.
В СССР – с 9 августа 1965: 13,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
113. Рабы / Slaves. США, 1969.
Режиссёр Герберт Дж. Биберман.
Сценаристы: Герберт Биберман, Джон О. Килленс, Алида Шерман.
Актеры: Осси Дэйвис, Дайонна Уорвик, Стивен Бойд и др.
Прокат в СССР – с 4 февраля 1974: 13,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
114. Лили / Lili. США, 1953.
Режиссер Чарлз Уолтерс.
Сценарист Хелен Дьютч.
Актеры: Лесли Карон, Мел Феррер, Жан-Пьер Омон, За За Габор и др.
Прокат в СССР – с 1960: 13,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
115. Моя прекрасная леди / My Fair Lady. США, 1964.
Режиссёр Джордж Кьюкор.
Сценарист Алан Джэй Лернер (по пьесе Бернарда Шоу «Пигмалион»).
Актеры: Одри Хепбёрн, Рекс Харрисон, Стэнли Холлоуэй и др.
Прокат в СССР – с октября 1969: 13,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
116. Вспышка / Flashpoint. США, 1984.
Режиссёр Уильям Таннен.
Сценаристы: Дэннис Шрайэк, Майкл Батлер (по книге Джорджа Ла Фонтэна).
Актеры: Крис Кристофферсон
, Трит Уильямс, Рип Торн и др.
Прокат в СССР – с 11 августа 1986: 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
117. Комедианты / The Comedians / Les Comédiens. США–Франция, 1967.
Режиссёр Питер Гленвилл.
Сценарист Грэм Грин (по собственному роману).
Актеры: Ричард Бёртон, Элизабет Тейлор, Алек Гиннесс, Питер Устинов, Пол Форд, Лилиан Гиш и др.
Прокат в СССР – с 24 ноября 1969: 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
118. День, когда всплыла рыба / The Day the Fish Came Out. Великобритания–Греция, 1966.
Режиссёр и сценарист Михалис Какоянис.
Актеры: Том Кортни, Колин Блэйкли, Кэндис Берген, Майкл Рэдфорд и др.
Прокат в СССР – с 29 ноября 1971: 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
119. Такова спортивная жизнь / Эта спортивная жизнь / This Sporting Life. Великобритания, 1963.
Режиссер Линдсей Андерсон.
Сценарист Дэвид Стори.
Актеры: Ричард Харрис, Рэйчел Робертс, Алан Бейдел и др.
Прокат в СССР – 1964: 12,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
120. Железная маска / Человек в железной маске / The Man in the Iron Mask. США, 1939.
Режиссер Джеймс Уэйл.
Сценарист Джордж Брюс (по роману А. Дюма «Железная маска»).
Актеры: Луи Хэйворд, Джоан Беннетт, Уоррен Уильям, Джозеф Шилдкраут, Алан Хэйл и др.
Прокат в СССР – с 1950: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
121. Освобождение Л.Б. Джонса / The Liberation of L.B. Johns. США, 1969.
Режиссёр Уильям Уайлер.
Сценаристы: Джесси Хилл Форд, Стёрлинг Силлифант.
Актеры: Ли Дж. Кобб, Энтони Цербе, Роско Ли Браун, Барбара Херши и др.
Прокат в СССР – с июля 1972: 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
122. Король в Нью–Йорке / A King in New York. Великобритания, 1956.
Режиссёр и сценарист Чарльз Чаплин.
Актеры: Чарли Чаплин, Максин Одли, Джерри Десмонд, Оливер Джонстон и др.
Прокат в СССР – с 15 ноября 1976: 12,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Век Чарли Чаплина
123. Убийство на площади / Насилие на площади / Square of Violence / Nasilje na trgu / Насиље на тргу. Югославия-США, 1961.
Режиссер Леонардо Берковичи.
Сценаристы: Леонардо Берковичи, Эрик Берковичи.
Актеры: Бродерик Кроуфорд, Валентина Кортезе, Бранко Плеша, Биби Андерсон
Прокат в СССР – 17 января 1966: 12,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
124. Флиппер / Flipper. США, 1962.
Режиссёр Джеймс Бичем Кларк.
Сценарист Артур Уайсс.
Актеры: Чак Коннорс, Джейн Роуз, Конни Скотт и др.
Прокат в СССР – с 5 января 1970: 12,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
125. Синяя птица. США-СССР, 1976.
Режиссер Джордж Кьюкор.
Сценаристы: Алексей Каплер, Хью Уайтмор, Альфред Хейс (по одноименной пьесе Мориса Метерлинка).
Актеры: Пэтси Кенсит, Тодд Лукинленд, Элизабет Тейлор, Джейн Фонда, Сисели Тайсон, Ава Гарднер, Маргарита Терехова, Георгий Вицин, Олег Попов, Надежда Павлова и др.
Прокат в СССР – с 3 января 1977: 11,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
126. Загнанных лошадей пристреливают, не правда ли? / They Shoot Horses, Don’t They? США, 1969.
Режиссёр Сидней Поллак.
Сценаристы: Джеймс По, Роберт Э. Томпсон.
Актеры: Джейн Фонда, Майкл Саразин, Сюзанна Йорк и др.
Прокат в СССР – с 1 августа 1972: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Джейн Фонда
127. Благослови зверей и детей / Bless the Beasts & Children. США, 1971.
Режиссёр Стенли Креймер.
Сценарист Мак Бенофф.
Актеры: Билл Мьюми, Барри Робинс, Майлз Чапин и др.
Прокат в СССР – с 18 сентября 1972: 11,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
128. Поезд / The Train / Le Train / ll Treno. США–Франция–Италия, 1964.
Режиссёр Джон Франкенхаймер.
Сценаристы: Франклин Коэн, Фрэнк Дэвис, Уолтер Бернстайн, Альберт Хассон.
Актеры: Бёрт Ланкастер, Пол Скофилд, Жанна Моро, Сюзанн Флон, Мишель Симон, Вольфганг Прайс и др.
Прокат в СССР – с 7 сентября 1970: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
129. Золотая лихорадка / The Gold Rush. США, 1925.
Режиссёр и сценарист Чарльз Чаплин.
Актеры: Чарли Чаплин, Макк Суэйн, Том Мюррэй,Генри Бергман, Малкольм Вейт, Джорджия Хейл и др.
Прокат в СССР – с 4 апреля 1977: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
130. Премьера Чио-Чио-Сан / Мадам Баттерфляй / Madame Butterfly, США, 1932.
Режиссер Мэрион Геринг.
Сценаристы: Джозеф Монкур Марч, Жозефин Ловет. Актеры: Сильвия Сидни, Кэри Грант, Чарльз Рагглз и др.
Прокат в СССР с 9 ноября 1948: 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
131. Скованные одной цепью / Не склонившие головы / The Defiant Ones. США, 1958.
Режиссер Стэнли Креймер.
Сценаристы: Недрик Янг, Харольд Джейкоб Смит.
Актеры: Тони Кёртис, Сидни Пуатье, Теодор Байкел и др.
Прокат в СССР с 27 декабря 1965: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
132. Увлеченная сценой / Stage Struck. США, 1957.
Режиссёр Сидней Люмет.
Сценаристы: Огастес Гетц, Рут Гетц.
Актеры: Генри Фонда, Сьюзен Страсберг, Джоан Гринвуд, Герберт Маршалл, Кристофер Пламмер и др.
Прокат в СССР – с 6 сентября 1976: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
133. Ребенок в доме / Child in the House. Великобритания, 1956.
Режиссер и сценарист Сай Эндфилд
(по одноименному роману Джанет МакНил).
Актеры: Мэнди Миллер, Стэнли Бейкер, Филлис Кэлверт и др.
Прокат в СССР – с 4 февраля 1963: 10,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
134. Меморандум Квиллера / The Quiller Memorandum. Великобритания, 1966.
Режиссёр Майкл Андерсон.
Сценарист Гарольд Пинтер.
Актеры: Джордж Сигал, Алек Гиннесс, Макс фон Сюдов, Сента Бергер и др.
Прокат в СССР – с 15 ноября 1971: 10,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
135. Свадебный завтрак / Афера с провиантом / The Catered Affair. США, 1956.
Режиссёр Ричард Брукс.
Сценарист Гор Видал.
Актеры: Дебби Рейнолдс, Род Тейлор, Эрнест Боргнайн, Бетт Дэвис и др.
Прокат в СССР – с 14 декабря 1964: 9,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
136. Пожнёшь бурю / Inherit the Wind. США, 1960.
Режиссер Стэнли Креймер.
Сценаристы: Недрик Янг, Харольд Джейкоб Смит (на одноимённой пьесе Джерома Лоуренса и Роберта Эдвина Ли).
Актеры: Спенсер Трейси, Фредрик Марч, Дик Йорк, Джин Келли, Донна Андерсон и др.
Прокат в СССР – с 28 марта 1963: 9,7 млн. за первый год демонстрации.
137. Глория / Gloria. США, 1980.
Режиссёр и сценарист Джон Кассаветес.
Актеры: Джина Роулендс, Джули Кармен, Бак Хенри и др.
Прокат в СССР – с февраля 1987: 9,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
138. Первый бал / Первая любовь / First Love. США, 1939.
Режиссер Генри Костер.
Сценаристы: Брюс Мэннинг, Лайонел Хаузер, Стефен Морхауз Эйвери.
Актеры: Дина Дурбин, Роберт Стэк, Юджин Паллет и др.
Прокат в СССР с декабря 1948: 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
139. Редкая порода / A Breed Apart. США, 1984.
Режиссёр Филипп Мора.
Сценарист Пол Вилер.
Актеры: Рутгер Хауэр, Пауэрс Бут, Кэтлин Тёрнер, Дональд Плезенс и др.
Прокат в СССР – с 1 июня 1987: 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
140. Актер / The Comedy Man.Великобритания, 1964.
Режиссер Элвин Ракофф.
Сценарист Питер Йелдхэм (по одноименному роману Дугласа Хейса).
Актеры: Анджела Дуглас, Кеннет Мор, Сесил Паркер и др.
Прокат в СССР – с 13 сентября 1965: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
141. Собор Парижской богоматери / Горбун Собора Парижской Богоматери / The Hunchback of Notre Dame. США, 1939.
Режиссер Уильям Дитерле.
Сценарист Соня Левьен (по роману Виктора Гюго).
Актеры: Чарлз Лаутон, Седрик Хардвик, Томас Митчелл и др.
Прокат в СССР с апреля 1949: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
142. Каролина Риекская / Karolina Rijecka. Югославия-Великобритания, 1961.
Режиссер Владимир Погачич.
Сценарист Звонимир Беркович (по одноименной пьесе Драга Жервеа).
Актеры: Энн Обри, Никола Попович, Антун Налис и др.
Прокат в СССР с 21 января 1963: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
143. Алиса здесь больше не живет / Alice Doesn’t Live Here Anymore. США, 1974.
Режиссёр Мартин Скорсезе.
Сценарист Роберт Гетчелл.
Актеры: Эллен Бёрстин, Альфред Люттер, Билли Грин Буш, Джоди Фостер, Крис Кристофферсон, Дайан Лэдд, Харви Кейтель и др.
Прокат в СССР – с 11 октября 1976: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
144. Секрет актрисы / Без ума от музыки / Mad About Music. США, 1938.
Режиссер Норман Таурог.
Сценаристы: Феликс Джексон, Брюс Мэннинг.
Актеры: Дина Дурбин, Герберт Маршалл, Гэйл Патрик и др.
Прокат в СССР с 18 ноября 1948: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
145. Крик с улиц / A Cry from the Streets. Великобритания, 1958.
Режиссер Льюис Гилберт.
Сценаристы: Вернон Харрис, Элизабет Кохэд.
Актеры: Макс Байгрейвс, Барбара Мюррей, Колин Петерсен и др.
Прокат в СССР – с 1960: 8,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
146. Живущие свободными / Living Free. Великобритания–США, 1971.
Режиссёр Джек Коуффер.
Сценарист Миллард Кауфман.
Актеры: Найджел Девенпорт, Сьюзэн Хэмпшир, Чарльз Хэйес и др.
Прокат в СССР – с июня 1977: 8,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
147. Как важно быть серьезным / The Importance of Being Earnest. Великобритания, 1952.
Режиссёр и сценарист Энтони Асквит
(по пьесе Оскара Уайльда).
Актеры: Майкл Редгрейв, Майкл Дэнисон, Ричард Уоттис и др.
Прокат в СССР – с 16 ноября 1964: 8,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
148. Солти / Солти, морской лев / Salty, The Sea Lion. США, 1973.
Режиссёр Рику Браунинг.
Сценаристы: Джона Ройстон, Марк Слэйд, Бэрри Кларк.
Актеры: Марк Слэйд, Джулиус Харрис, Джонни Доран и др.
Прокат с СССР – с 10 мая 1977: 8,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
149. Цирк / The Circus. США, 1925/1927.
Режиссер и сценарист Чарльз Чаплин.
Актеры: Чарльз Чаплин, Аль Эрнест Гарсиа, Мерна Кеннеди и др.
Прокат в СССР – с 21 июня 1976: 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
150. Мулен руж / Moulin Rouge. Великобритания, 1952.
Режиссёр Джон Хьюстон.
Сценаристы: Энтони Вэйлер, Джон Хьюстон (по мотивам одноименного романа Пьера Ла Мура).
Актеры: Хосе Феррер, Колетт Маршан, За За Габор, Сюзанн Флон и др.
Прокат в СССР – с 18 апреля 1977: 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
151. Левые, правые и центр / Left, Right and Centre. Великобритания, 1958.
Режиссёр и сценарист Сидней Джиллиат.
Актеры: Йен Кармайкл, Патриция Бредин, Эрик Баркер и др.
Прокат в СССР – с 22 марта 1965: 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
152. Беги малыш, беги / Беги свободно / Run Wild, Run Free. Великобритания, 1969.
Режиссер Ричард Сарафьян.
Сценарист Дэвид Рук.
Актеры: Марк Лестер, Гордон Джексон, Фиона Фуллертон, Сильвия Симз и др.
Прокат в СССР – с июня 1974: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
153. Бенджи / Benji. США, 1973.
Режиссёр и сценарист Джо Камп.
Актеры: Пэтси Гаррет, Аллен Фьюзат, Синтия Смит и др.
Прокат в СССР – с 16 мая 1977: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
154. Анна Павлова / Anna Pavlova / Pavlova: A Woman for All Time / Anna Pawlowa - Ein Leben für den Tanz / Anna Pávlova. СССР-Великобритания-ГДР-Франция-Куба, 1983.
Режиссер и сценарист Эмиль Лотяну.
Актеры: Галина Беляева, Лина Булдакова, Сергей Шакуров, Всеволод Ларионов, Джеймс Фокс, Жак Дебари, Джон Мюррей, Светлана Тома, Наталья Фатеева, Мартин Скорсезе, Леонид Марков, Анатолий Ромашин, Игорь Дмитриев, Тийт Хярм, Григоре Григориу, Игорь Скляр и др.
Прокат в СССР – с 1 августа 1983: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
155. Таинственный знак / Знак Зорро / The Mark of Zorro. США, 1940.
Режиссер Рубен Мамулян.
Сценаристы: Гаррет Форт, Джон Тейнтор Фут, Бесс Мередит (по роману Джонстона Маккалли "Проклятье Капистрано").
Актеры: Тайрон Пауэр, Линда Дарнелл, Бэзил Рэтбоуни др.
Прокат в СССР с июля 1949: 7,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
156. Расплата / Граф Монте–Кристо / The Count of Monte Cristo. США, 1934.
Режиссер Роулэнд Вэнс Ли.
Сценаристы: Филип Данн, Дэн Тотеро, Роулэнд В. Ли (по роману А. Дюма «Граф Монте-Кристо).
Актеры: Роберт Донат, Элисса Ланди, Луи Кэлхерн, Сидни Блэкмер, Рэймонд Уолбёрн и др.
Прокат в СССР – с 22 октября 1948: 7,3. млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Из грязи в князи: Сэм Клафлин и другие актеры в роли графа Монте-Кристо
157. Таинственный беглец / Новолуние / New Moon. США, 1940.
Режиссеры: Роберт З. Леонард
, В.С. Ван Дайк
.
Сценаристы: Оскар Хаммерштейн, Фрэнк Мандель, Лоуренс Шваб.
Актеры: Джанетт Макдональд, Нельсон Эдди, Мэри Боланд и др.
Прокат в СССР с декабря 1948: 7,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
158. Под огнем / Under Fire. США, 1983.
Режиссёр Роджер Споттисвуд.
Сценарист Рон Шелтон.
Актеры: Ник Нолти, Эд Харрис, Рауль Гарсия, Джин Хэкмен, Джоанна Кэссиди, Жан-Луи Трентиньян и др.
Прокат в СССР – с 17 ноября 1986: 7,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
159. Жизнь и приключения Николаса Никльби / The Life and Adventures of Nicholas Nickleby. Великобритания, 1946.
Режиссер Альберто Кавальканти.
Сценаристы: Джон Кройдон, Майкл Бэлкон (по роману Чарлза Диккенса).
Актеры: Дерек Бонд, Стэнли Холлоуэй, Седрик Хардвик и др.
Прокат в СССР с 16 сентября 1963: 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
160. Подставное лицо / Лицо / The Front. США, 1976.
Режиссёр Мартин Ритт.
Сценарист Уолтер Бернстайн.
Актеры: Вуди Аллен, Зеро Мостел, Андреа Марковиччи и др.
Прокат в СССР – с 12 сентября 1978: 6,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Вуди Аллен - писатель, сценарист, актер и режиссер
161. Ромео и Джульетта / Romeo and Juliet. США, 1936.
Режиссер Джордж Кьюкор.
Сценарист Талбот Дженнингс (по трагедии У. Шекспира).
Актеры: Лесли Хоуард, Норма Ширер, Джон Бэрримор, Эдна Мэй Оливер и др.
Прокат в СССР с 1949: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
162. Сказки Бестрисы Поттер / Tales of Beatrix Potter. Великобритания, 1971.
Режиссер Реджинальд Миллз.
Сценаристы: Кристин Эдзард, Ричард Б. Гудвин.
Актеры: Фредерик Эштон, Александр Грант, Джули Вуд и др.
Прокат в СССР: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
163. Инцидент / The Incident. США, 1967.
Режиссёр Ларри Пирс.
Сценарист Николас Э. Баер.
Актеры: Виктор Арнольд, Бо Бриджес, Руби Ди, Роберт Филдс и др.
Прокат (ограниченный) в СССР – с 29 ноября 1976: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
164. Голубая вода – белая смерть / Blue Water White Death. США, 1970.
Режиссёры: Питер Гимбл
, Джеймс Липскомб
.
Сценарист Питер Гимбл.
Актеры: Том Чапин, Фил Кларксон, Стюарт Коуди, Питер Лэйк и др.
Прокат в СССР – с июня 1978: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
165. Бесконечная история / The Never Ending Story / Die Unendliche Geschichte. ФРГ-США, 1983.
Режиссер Вольфганг Петерсен.
Сценаристы: Роберт Истон, Вольфганг Петерсен, Герман Вайгель.
Актеры: Баррет Оливер, Ноа Хэтауэй, Джералд МакРейни и др.
Прокат в СССР – с сентября 1986: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
166. Огни рампы / Limelight. США, 1952.
Режиссер и сценарист Чарльз Чаплин.
Актеры: Чарльз Чаплин, Клэр Блум, Бастер Китон, Сидни Чаплин и др.
Прокат в СССР – с 31 января 1977: 6,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
167. Долина гнева / Капитан Фьюри / Captain Fury. США, 1939.
Режиссер Хэл Роач.
Сценаристы: Гроувер Джонс, Джек Джевне, Уильям Ч. де Милль.
Актеры: Брайан Ахерн, Виктор МакЛаглен, Пол Лукас и др.
Прокат в СССР с 1949: 6,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
168. Оклахома / Oklahoma! США, 1955.
Режиссер Фред Циннеман.
Сценаристы: Соня Левьен, Уильям Людвиг.
Актеры: Ширли Джонс, Гордон Макрей, Глория Грэм, Келли Браун, Джин Нельсон, Род Стайгер и др.
Прокат в СССР – с 26 декабря 1960: 6,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
169. Двойники / Принц и нищий / The Prince and the Pauper. США, 1937.
Режиссеры: Уильям Кейли
, Уильям Дитерле
.
Сценарист Лэйрд Дойл (по роману Марка Твена).
Актеры: Эррол Флинн, Клод Рэйнс, Генри Стивенсон, Бартон МакЛейн и др.
Прокат в СССР с октября 1948: 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
170. Роз-Мари / Rose-Marie. США, 1936.
Режиссер В.С. Ван Дайк.
Сценаристы: Фрэнсис Гудрич, Элберт Хэкетт, Отто А. Харбах, Оскар Хаммерстайн, Элис Дуэр Миллер, Херберт Стотхарт.
Актеры: Джанетт МакДональд, Нельсон Эдди, Реджинальд Оуэн, Аллан Джонс, Джеймс Стюарт и др.
Прокат в СССР с августа 1949: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
171. Восьмой раунд / Толпа ревет / The Crowd Roars. США, 1938.
Режиссер Ричард Торп.
Сценаристы: Томас Леннон, Джордж Брюс, Джордж Оппенгеймер.
Актеры: Роберт Тейлор, Эдвард Арнольд, Фрэнк Морган и др.
Прокат в СССР с 22 октября 1948: 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
172. Мститель из Эльдорадо / Робин-Гуд из Эльдорадо / Robin Hood of El Dorado. США, 1936.
Режиссер Уильям Э. Уэллмэн.
Сценаристы: Уильям Э. Уэллмэн, Джозеф Каллея, Мелвин Леви. Актеры: Уорнер Бакстер, Энн Лоринг, Брюс Кэбот и др.
Прокат в СССР с мая 1949: 5,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
173. Конрак / Conrack. США, 1973.
Режиссёр Мартин Ритт.
Сценаристы: Пэт Конрой, Ирвинг Рэветч, Харриет Фрэнк-мл.
Актеры: Джон Войт, Пол Уинфилд, Мадж Синклер и др.
Прокат в СССР – с 12 февраля 1976: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
174. Непримиримые противоречия / Irreconsilable Differences. США, 1983.
Режиссёр Чарльз Шайер
.
Сценаристы: Нэнси Майерс, Чарльз Шайер.
Актеры: Райан О’Нил, Шелли Лонг, Дрю Бэрримор, Шэрон Стоун и др.
Прокат в СССР – с декабря 1986: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
175. Оставшийся в тени / Волшебный ящик / The Magic Box. Великобритания, 1951.
Режиссёр Джон Боултинг.
Сценарист Эрик Эмблер.
Актеры: Роберт Донат, Мария Шелл, Маргарет Джонстон, Рене Ашерсон, Ричард Аттенборо и др.
Прокат в СССР – с 25 января 1965: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
176. Круг чистой воды / Ring of Bright Water. Великобритания–США, 1968.
Режиссёр Джек Коуффер.
Сценаристы: Джек Куффер, Билл Треверс.
Актеры: Билл Треверс, Вирджиния МакКенна, Питер Джеффри и др.
Прокат в СССР – с 21 января 1974: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
177. Армейская история / Солдатская история / A Soldier’s Story. США, 1984.
Режиссёр Норман Джуисон.
Актеры: Адолф Сизар, Говард Роллинз, Дензел Вашингтон, Арт Эванс и др.
Прокат в СССР – со 2 марта 1987: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
178. Именем закона / Отверженные / Les Misérables. США, 1935.
Режиссер Ричард Болеславски.
Сценарист У.П. Липскомб.
Актеры: Фредрик Марч, Чарлз Лаутон, Седрик Хардвик и др.
Прокат в СССР с января 1949: 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
179. Латиноамериканец / Latino. США, 1985.
Режиссёр и сценарист Хескелл Уэкслер.
Актеры: Роберт Белтран, Аннетт Чарльз, Майкл Гудвин и др.
Прокат в СССР – с 11 мая 1987: 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
180. Восточная сказка / Чу-Чин-Чоу / Сhu-Chin-Chow, Англия, 1934.
Режиссер Уолтер Форд.
Сценаристы: Оскар Эш, Эдвард Ноблок, Л. дю Гард Персик.
Актеры: Анна Мэй Вонг, Джордж Роби, Фриц Кортнер и др.
Прокат в СССР с 26 ноября 1948: 4,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
181. Во имя славы / Слава – это стимул / Fame is the Spur. Великобритания, 1946.
Режиссёр Рой Боултинг.
Сценарист Найджел Бэлчин.
Актеры: Майкл Редгрейв, Хью Бёрден, Розамунд Джон и др.
Прокат в СССР – с 8 февраля 1965: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
182. Приключения венецианца / Приключения Марко Поло / The Adventures of Marco Polo. США, 1938.
Режиссеры: Арчи Майо
, Джон Кромуэлл
.
Сценаристы: Роберт Э. Шервуд, Н. Погсон.
Актеры: Гэри Купер, Сигрид Гури, Бэзил Рэтбоун и др.
Прокат в СССР с октября 1948: 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
183. Лев зимой / The Lion in Winter. Великобритания, 1968.
Режиссёр Энтони Харвей.
Сценарист Джеймс Голдман.
Актеры: Питер О'Тул, Кэтрин Хепбёрн, Энтони Хопкинс, Джон Кастл, Найджел Терри, Тимоти Далтон и др.
Прокат в СССР – с 29 мая 1972: 4,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
184. Большие надежды / Great Expectations. Великобритания, 1974.
Режиссёр Джозеф Харди.
Сценарист Шерман Йеллен (по одноименному роману Чарльза Диккенса).
Актеры: Майкл Йорк, Сара Майлз, Джеймс Мейсон, Маргарет Лейтон и др.
Прокат в СССР – с 7 февраля 1977: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
185. Жажда жизни / Lust for Life. США, 1956.
Режиссёры: Винсент Миннелли
, Джордж Кьюкор
.
Сценарист Норман Корвин.
Актеры: Кирк Дуглас, Энтони Куинн, Джеймс Дональд, Памела Браун и др.
Прокат в СССР – с 7 марта 1977: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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Знаменитые актеры, которые сыграли великих художников
186. Ее мечта / Я слишком мечтаю / Я слишком много мечтаю / I Dream Too Much. США, 1935.
Режиссер Джон Кромуэлл.
Сценаристы: Эдмунд Х. Норт, Джеймс Гоу, Элси Финн.
Актеры: Лили Понс, Генри Фонда, Эрик Блор и др.
Прокат в СССР с марта 1949: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
187. Капитан армии свободы / Вива Вилья! / Viva Villa! США, 1934.
Режиссеры: Джек Конуэй
, Ховард Хоукс
, Уильям Э. Уэллмэн
.
Сценаристы: Ховард Хоукс, Джеймс Кевин МакГиннесс, Ховард Эмметт Роджерс, Бен Хехт.
Актеры: Уоллес Бири, Лео Каррилло, Фэй Рэй и др.
Прокат в СССР с 26 января 1951: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
188. Трудный путь / Суэц / Suez. США, 1938.
Режиссер Аллан Дуан.
Сценаристы: Филип Данн, Жюльен Джозефсон.
Актеры: Тайрон Пауэр, Лоретта Янг, Аннабелла, Дж. Эдвард Бромберг и др.
Прокат в СССР с октября 1948: 3,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
189. Путешествие будет опасным / Дилижанс / Stagecoach. США, 1939.
Режиссер Джон Форд.
Сценаристы: Дадли Николс, Бен Хехт. Актеры: Клэр Тревор, Джон Уэйн, Энди Дивайн, Джон Каррадайн и др.
Прокат в СССР с декабря 1948: 3,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
190. Тяжелые годы / Давид Копперфильд / Жизнь Дэвида Копперфильда, рассказанная им самим / The Personal History, Adventures, Experience, & Observation of David Copperfield the Younger. США, 1935.
Режиссер Джордж Кьюкор.
Сценаристы: Хью Уолпол, Ховард Эстабрук, Ленор Дж. Коффи (по роману Ч. Диккенса).
Актеры: Фредди Бартоломью, Фрэнк Лоутон, Эдна Мэй Оливер и др.
Прокат в СССР с января 1949: 3,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
191. Башня смерти / Лондонский Тауэр / Tower of London, США, 1939.
Режиссер Роуленд В. Ли.
Сценарист Роберт Н. Ли.
Актеры: Бэзил Рэтбоун, Борис Карлофф, Барбара О'Нил, Винсент Прайс и др. Прокат в СССР с 17 ноября 1949: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
192. Оливер! / Oliver! Великобритания, 1968.
Режиссёр Кэрол Рид.
Сценарист Вернон Харрис.
Актеры: Рон Муди, Шэйни Уоллис, Марк Лестер, Оливер Рид и др.
Прокат в СССР – с июня 1971: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
193. Я обвиняю / Жизнь Эмиля Золя / The Life of Emile Zola. США, 1937.
Режиссер Уильям Дитерле.
Сценаристы: Геза Херцег, Хайнц Херальд, Норман Рейли Рэйне.
Актеры: Пол Муни, Гэйл Зондергаард, Джозеф Шилдкраут, Глория Холден и др.
Прокат в СССР с октября 1948: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
194. Кромвель / Cromwell. Великобритания–США, 1970.
Режиссёр и сценарист Кен Хьюз.
Актеры: Ричард Харрис, Алек Гиннесс, Роберт Морли, Дороти Тьютин, Фрэнк Финлей, Тимоти Далтон и др.
Прокат в СССР – с июня 1973: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
195. Это было в Париже / Кровь других / Le Sang des autres / The Blood of Others. Франция–Канада–США, 1983.
Режиссер Клод Шаброль.
Сценарист Брайан Мур (по роману Симоны де Бовуар).
Актеры: Джоди Фостер, Майкл Онткин, Марсель Ги, Патрик Деланокс, Сэм Нилл, Ламбер Вильсон, Стефан Одран, Александра Стюарт и др.
Прокат СССР – с октября 1986: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
196. Поездка в Индию / А Passage to India. Великобритания–США, 1984.
Режиссёр и сценарист Дэвид Лин.
Актеры: Джуди Дэвис, Виктор Банерджи, Пегги Эшкрофт, Джеймс Фокс, Алек Гиннес и др.
Прокат в СССР – с февраля 1987: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
197. Любовь паяца / Паяцы / Pagliacci. Италия-Великобритания, 1936.
Режиссер Карл Груне.
Сценаристы: Бертольт Брехт, Фриц Кортнери (по опере Леонкавалло).
Актеры: Рихард Таубер, Штеффи Дуна, Молли Эллис и др.
Прокат в СССР с августа 1949: 3,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
198. Мятежный корабль / Мятеж на «Баунти» / Mutiny on the Bounty. США, 1935.
Режиссер Фрэнк Ллойд.
Сценаристы: Талбот Дженнингс, Джулс Фертмен, Кэри Уилсон.
Актеры: Чарлз Лаутон, Кларк Гейбл, Франшо Тоун и др.
Прокат в СССР с августа 1949: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
199. Разговор / The Conversation. США, 1973.
Режиссер и сценарист Фрэнсис Форд Коппола.
Актеры: Джин Хэкмен, Джон Казале, Аллен Гарфилд, Фредерик Форрест, Харрисон Форд и др.
Прокат в СССР – с 6 июня 1988: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
200. Амадей /Amadeus. США, 1984.
Режиссер Милош Форман.
Сценарист Питер Шеффер.
Актеры: Том Халс, Фарид Мюррей Абрахам, Элизабет Берридж, Джеффри Джонси др.
Прокат в СССР – с 1988: 2,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
201. Во власти доллара / Мистер Дидс едет в город / Mr. Deeds Goes to Town. США, 1936.
Режиссер Фрэнк Капра.
Сценарист Роберт Рискин (по рассказу Кларенс Бадингтон Келланд).
Актеры: Гари Купер, Джин Артур, Джордж Бэнкрофт и др.
Прокат в СССР – с января 1951: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
202. Джо Хилл / Joe Hill. США-Швеция, 1971.
Режиссер Бу Видерберг.
Сценаристы: Бу Видерберг, Ричард Вебер.
Актеры: Томми Бергрен, Джоэль Миллер, Майкл Логан, Эверт Андерсон, Ричард Вебер и др.
Прокат в СССР: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
203. Бегущий смельчак / Running Brave. Канада–США, 1983.
Режиссёры Д.С. Эверетт
, Дональд Шебиб.
Сценаристы: Генри Бин, Ширл Хендрикс.
Актеры: Робби Бенсон, Пэт Хингл, Клаудиа Крон, Джефф МакКрекен и др.
Прокат в СССР – с 6 апреля 1987: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
204. Мальчишки с улицы Пала / A Pál – utcai fiúk / The Boys of Paul Street. Венгрия–США, 1968.
Режиссёр Золтан Фабри.
Сценаристы: Эндре Бохем, Золтан Фабри (по роману Ференца Мольнара).
Актеры: Ласло Козак, Энтони Кемп, Джон Молдер-Браун, Шандор Печи, Миклош Янчо-мл., Мари Тёрёчик и др.
Прокат в СССР – с 4 января 1972: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
205. Жизнь для науки / Повесть о Луи Пастере / The Story of Louis Pasteur. США, 1936.
Режиссер Уильям Дитерле.
Сценаристы: Шеридан Гибни, Пьер Коллингс, Эдвард Ходоров.
Актеры: Пол Муни, Жозефина Хатчинсон, Анита Луиз и др.
Прокат в СССР с сентября 1949: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
206. Дэниэл / Daniel. США–Великобритания, 1983.
Режиссёр Сидней Люмет.
Сценарист Э.Л. Доктороу.
Актеры: Тимоти Хаттон, Мэнди Патинкин, Линдсей Круз, Эд Аснер, Эллен Баркин, Аманда Пламмер и др.
Прокат в СССР – с 5 сентября 1986: 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
207. Дорога бедствий / Гроздья гнева / The Grapes of Wrath. США, 1940.
Режиссер Джон Форд.
Сценарист Наннэлли Джонсон (по роману Джона Стейнбека).
Актеры: Генри Фонда, Джейн Дарвел, Джон Каррадайн и др.
Прокат в СССР с августа 1948: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
208. Изюминка на солнце / A Raisin in the Sun. США, 1960.
Режиссёр Даниэль Петри
(по пьесе Лоррейн Хэнсберри).
Актеры: Сидни Пуатье, Клаудия МакНил, Руби Ди и др.
Прокат в СССР – с 1 июля 1977: 1,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
209. Гарри и Тонто / Harry & Tonto. США, 1974.
Режиссёр и сценарист Пол Мазурски.
Актеры: Арт Карни, Джош Мостел, Филип Бранс, Клифф Де Янг, Луис Гусс, Эллен Бёрстин и др.
Прокат в СССР – с 27 января 1977. 1,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
210. Жертвоприношение / The Sacrifice / Offret. Швеция-Великобритания-Франция, 1986.
Режиссер и сценарист Андрей Тарковский.
Актеры: Эрланд Юзефсон, Сьюзан Флитвуд, Валери Мересс и др.
Прокат в СССР с 7 июля 1988: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
211. Сумерки / Suton. Югославия-США, 1982.
Режиссер Горан Паскалевич.
Сценаристы: Горан Паскалевич, Дэн Тана, Роуланд Барбер, Филипп Давид.
Актеры: Карл Малден, Джоди Телен, Дэмиен Нэш и др. Прокат в СССР – с 9 мая 1987: 0,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
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