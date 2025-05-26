Потерянный голос Сергея Бондарчука: 50 лет фильму «Они сражались за Родину»

26 мая 1975 года в советский прокат вышел фильм Сергея Бондарчука«Они сражались за Родину», поставленный по страницам романа Михаила Шолохова. Это была главная мосфильмовская премьера к 30-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. И масштаб картины не подвел: она вышла первым экраном в широкоформатном и широкоэкранном вариантах в более чем 1 300 копиях. Киновед Вячеслав Шмыров рассказывает историю создания картины, и что осталось за кадром.
фото: "Они сражались за Родину"
В КАДРЕ
За первый год проката в СССР «Они сражались за Родину» собрали 40,6 млн зрителей, заняв седьмое место в общем рейтинге. Что было, возможно, совсем не обидно, ведь первые строчки по сборам достались комедиям «Афоня» Георгия Данелии и «Не может быть!» Леонида Гайдая или колхозной мелодраме «Любовь земная» Евгения Матвеева. А если учесть, что самый кассовый советский фильм о войне – «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого – за два с половиной года до этого – посмотрело 66 млн, то и тут «отставание» Сергея Бондарчука не покажется чем-то из ряда вон выходящим. К тому же, зрители многотиражного журнала «Советский экран» назвали картину лучшим фильмом 1975 года, и было ли это номенклатурным лукавством (ну какой там непутевый пьяница Афоня в героях в год юбилея Победы!) или ранняя, так потрясшая всех смерть Василия Шукшина на съёмках фильма «Они сражались за Родину» сыграла тут решающую роль, разобраться сегодня уже невозможно. Особенно на фоне того, что самого Шукшина читатели журнала назвали лучшим актером года.
Картина представляла страну в конкурсной программе МКФ в Каннах. Но без видимого успеха. В победителях оказались фильмы на более актуальные на тот момент для мира темы – о борьбе с колониализмом или об экзистенциальном одиночестве человека, а самая близкая по тематике Второй мировой войны картина «Специальное отделение» Коста-Гавраса, может быть, потому и была отмечена премией за режиссуру, что свой пафос построила не на идее пацифизма, которыми был пронизан фильм Сергея Бондарчука (да еще в русском варианте «всемирной отзывчивости»), а на вполне осязаемом сюжете политического и потому незаконного правоприменения. Да, в условиях вишистского режима во Франции. Но что с того, если проблема остается современной?
Еще интересно: членом жюри Каннского кинофестиваля в тот год была Юлия Солнцева, вдова великого кинематографиста Александра Довженко и сама кинорежиссер. А именно их «совместную» избыточную в изобразительном смысле манеру повествования на этот раз и избрал Бондарчук. То есть он и раньше был верным довженковцем, но тогда его сдерживала сюжетная фактура романа Толстого («Война и мир») или западные продюсеры в точном отражении исторических событий («Ватерлоо»). А тут вроде бы ничего уже не сдерживало.
фото: "Они сражались за Родину"
Только один пример: жара в то лето в сальских степях, где проходили съёмки (а это были настоящие места боев, описанные Шолоховым), стояла лютая. И чтобы отразить марево творящегося ада, оператор картины Вадим Юсов просил артиллеристов специально палить (пусть и холостыми патронами) в сторону снимаемого объекта, а рядом с окопами, в которых обитали артисты, расставил раскаленные жаровни. Они, естественно, не попадали в кадр, но давали эффект плавящегося на глазах мира… И что же это получается: вдова Довженко в жюри нужна, а его наиболее последовательный и талантливый ученик в конкурсе как будто и нет?
Примерно то же произошло и с выдвижением фильма на «Оскар». Новое творение триумфального лауреата этой премии (за киноэпопею «Война и мир») Сергея Бондарчука в шорт лист премии 1976 года просто не попало. Зато по забавной иронии судьбы главная награда в категории лучшего фильма снятого не на английском языке досталась фильму «Дерсу Узала» Акиры Куросавы, которая была снята по рассказам дальневосточного писателя Владимира Арсеньева с российскими актерами все на той же киностудии «Мосфильм». Или и тут решающими стали новые мировые тренды – позиции утверждающейся экологической культуры оказались более важными, чем «абстрактный гуманизм» в духе великой русской литературы? Тем более в плане кинематографической живописности фильмы Бондарчука и Куросавы, пожалуй, стоили друг друга.
Удивительно другое: сразу же после премьеры фильм «Они сражались за Родину» был выдвинут на Государственную премию СССР, но ее не получил. Комиссия по премиям предпочла масштабным замыслам и батальным воплощениям Сергея Бондарчука камерную производственную драму «Премия» Сергея Микаэляна по пьесе Александра Гельмана. Действие которой происходит буквально в одной комнате. И ничего в этой драме необычного не случалось, кроме того, что строительная бригада Потапова решила от премии отказаться (потому что она, премия, по мнению рабочих, оказалась не честной). Или и тут победили актуальные смыслы, пусть и из соцреалистического расклада? Еще через год фильм-таки наградили Государственной премией, но не СССР, а РСФСР имени братьев Васильевых, которая рангом пониже. И было в этом что-то от «утешительного приза», что ли. А, может, и того хуже: желание принизить значение мастера. А ведь казалось, Сергей Федорович был с властью исключительно «на ты» и никогда не знал номенклатурных поражений.
фото: "Война и мир"
ЗА КАДРОМ
Сергей Бондарчук не собирался ставить «Они сражались за Родину». В его планах была с юности любимая им повесть Чехова «Степь». Именно ее он готовил когда-то для своего дебюта, но рассказ Шолохова «Судьба человека», опубликованный в газете «Правда» в начале хрущевской оттепели, заставил дебютанта резко изменить свои планы. Дальше – больше. После лозунга «Догоним и перегоним Америку!», произнесенного тем же Хрущевым, в сфере советского кино возникла ударная стройка под названием «Война и мир». Ведь в Голливуде этот толстовский роман не так давно экранизировали. А мы чем хуже? И в буквальном смысле возник режиссерский кастинг, который сразу обозначил немаловажную и, по существу, безальтернативную тенденцию: никаких сталинских генералов от кино, пусть и имеющих по масштабу необходимый производственный опыт, – это проект должен осуществить режиссер нового времени, который бы ассоциировался исключительно с новым курсом страны. Но кто этот режиссер, если в данном случае требовались не только молодость и задор, но и опыт батальных съёмок, например, да и понимание масштаба романа, сопряженности самых разных его внутренних сюжетных линий?.. Да никто. Вот разве что Бондарчук, хотя и он ничего подобного никогда не снимал!
В итоге – мировой успех «Войны и мира». Америку перегнали. Ведь у Кинга Видора, экранизатора голливудской версии Толстого, нет «Оскара», а у Бондарчука есть. Да еще в придачу – номинация на премию «Оскар» за лучшую работу художников-постановщиков. Ну и продажа фильма в 117 стран мира – никто еще так весомо не обогащал валютой «Мосфильм».
И вот, казалось бы, после беспримерно титанического труда и даже пережитой во время cьемок картины клинической смерти (было и такое!) самое время большому мастеру вернуться к Чехову! Ощутить эпику иного характера – с ее неторопливостью повествования и неброскостью фактур, но с проникновенностью рассказа о собственном детстве. Ведь Егорушка, главный герой произведения Чехова, – это он, маленький Сережа Бондарчук, выходец из этих мест (а не из московских усадеб или петербургских дворцов). Простолюдин, а не дворянин!
фото: "Они сражались за родину". За кадром.
Но куда там. Вдруг заморские купцы пожаловали на «Мосфильм». Нет, не должен уникальный постановочный опыт (да еще со всей наработанной амуницией и кавалерийской техникой) раствориться в пустоте. Ведь все это стоит огромных денег, а итальянские продюсеры во главе с Дино де Лаурентисом предлагают выгодный контракт не только Бондарчуку, но и киностудии «Мосфильм» в целом. Речь о масштабном международном проекте «Ватерлоо» на ту же наполеоновскую тему. С мировыми звездами в главных ролях. С современной операторской техникой, которой еще нет в Советском Союзе. И с гарантиями мирового проката, который, впрочем, оказался на поверку не столь впечатляющим, как прокат «Войны и мира».
И вот – новое погружение в старый замысел экранизировать «Степь». И тут же – новый вызов судьбы. Ведь впереди – 30-летие Победы, а поэт и драматург, главный редактор журнала «Огонек», один из самых одиозных культурных деятелей брежневского истеблишмента Анатолий Софронов как раз написал сценарий по мемуарной книге маршала Советского Союза и министра обороны СССР Андрея Гречко «Битва за Кавказ».
Вспоминает актриса, жена С. Ф. Бондарчука Ирина Скобцева: «Я не помнила его таким никогда, каким он был после «Ватерлоо». (…) Он стал острить, раздаривать комплименты. Он вдруг увидел, что в доме есть дети, и в нем проснулись отцовские чувства. Он редко сам звонил по телефону, но в те дни его трудно было оттащить от аппарата. (…) Так продолжалось до того момента, пока его не вызвали в Министерство обороны».
фото: "Они сражались за Родину"
Сценарист, главный редактор Центральной сценарной студии Госкино СССР (1973–1980) Василий Соловьев: «В нашем сценарном портфеле появился сценарий Анатолия Софронова. Главными героями в этом сценарии были Брежнев, Суслов и Гречко. Я прочитал и понял, что снимать это нельзя. Но директор киностудии «Мосфильм» Сурин вызвал меня и сказал:
- Василий Иванович, я знаю, вы дружите с Бондарчуком, поговорите с ним, объясните по-хорошему, как это важно, как это нужно студии, пусть он сделает это. (…)
Бондарчук прочитал, а читал он очень быстро, позвонил Сурину и сказал:
- Я это делать не буду.
Сурин ответил:
- Тогда звони Ермашу сам. (…)
- Ну и что, что плохая литература? – начал уговаривать Бондарчука председатель Госкино СССР. – Ну какой тебе нужен писатель? Любого в ЦК пригласят и попросят переделать так, как тебе нужно. Герои-то какие!
Сергей любил в таких случаях что-то бурчать в ответ. Так сделал он и сейчас, а потом сказал, как отрезал:
- Не буду! Это не герои, это должности».
Сергей Бондарчук: «Потом состоялась встреча в министерстве. (…) Я говорю – сценарий плохой. Гречко говорит: «А ты сам сделай!» – «Я не сценарист», – говорю. – «Мы знаем, сделаешь. Мы тебе все дадим!» И он подарил мне книжку. А я стал думать. И решил тогда к тридцатилетию Победы снимать «Они сражались за Родину».
Актриса, режиссер, дочь С. Ф. Бондарчука Наталья Бондарчук: «Встречаясь весной 1974 года с группой участников фильма «Они сражались за Родину», Михаил Александрович сказал: «Мы победили и потому имеем право говорить о месяцах отступления с той горечью, которую испытываем, вспоминая о тех временах. Я – за то, чтобы в фильме все было правдиво до боли…» Через несколько дней начались первые сьемки фильма».
фото: "Они сражались за Родину"
Сергей Бондарчук: «Закончили мы картину накануне тридцатилетнего юбилея Победы. Очень торопились. Приближалась дата. Вдруг – звонок, знакомый голос маршала Гречко. (…) «Ты раньше мне материал показывал, когда снимал «Войну и мир», а теперь что же?» – «Хотел показать готовую картину», – отвечаю. «Ну, хорошо, в 17.00 жду, привози», – и повесил трубку. Мы поехали на «ковер» к маршалу. И он сразу: «Это что, Шолохов?» Молчу. «А где он был на войне? Что делал?..» (…) Ну а потом началось обсуждение. Пять часов длилось. В общем, столько мне сделали замечаний, что лет пять надо переделывать картину. После этого обсуждения я семь дней ходил черный».
Серьезно картину переделывать не пришлось. Иначе бы просто не успели к юбилею, а ничего более значительного ни «Мосфильм», ни другие киностудии страны взамен не предложили. Говорят, что фильм просто показали Брежневу. И он, будучи вне ведомственных интриг, ее благосклонно принял. Тем более и Шолохов картину поддержал, и артисты в ней снялись хорошие, а некоторые из которых сами прошли войну – Никулин, Смоктуновский, Лапиков, сам Сергей Бондарчук, да и преждевременная смерть Василия Шукшина, основного исполнителя в фильме, заставила власть по-новому взглянуть на эту фигуру. Писатель, режиссер, артист даже посмертно получил Ленинскую премию.
Премьера фильма состоялась, но министерская обида осталась. Вот по тому-то, надо полагать, и началась эта чехарда с государственными премиями. Но что она по сравнению с тем, что Сергей Бондарчук мог наконец экранизировать чеховскую «Степь».
фото: "Они сражались за Родину"
ПОСТСКРИПТУМ
Из моего давнего очерка, посвященного Сергею Бондарчуку:
«Он работал с одним из лучших кинооператоров страны Леонидом Калашниковым, которого всегда отличало умение одухотворять в экранном изображении природу. Режиссером был собран великолепный актерский ансамбль: Николай Трофимов, Георгий Бурков, Станислав Любшин, Иван Лапиков, Иннокентий Смоктуновский, Михаил Глузский, сам Сергей Фёдорович... И все вместе они воплотили удивительное собрание неброских, но очень емких человеческих типов, в каждом из которых жила прекрасная, как окружавшая их степь, но непременно тоскующая человеческая душа.
Только не было никакого выхода этой тоске. Она словно заполоняла всё экранное пространство и перекочевывала в зрительный зал. И фильм чем дальше, тем больше становился похожим на бывшего певчего Емельяна, которого как раз и играл сам Сергей Бондарчук. Этот персонаж весь фильм переживал смертную муку из-за своего потерянного когда-то голоса, словно поедом себя съедал, но так и не обретал ничего в финале – ни голоса, ни попранного человеческого достоинства. И более жалкого героя в исполнении актера ни до, ни после «Степи» у Бондарчука, наверное, не было.
С этой тоской в фильме словно бы умирала и красота, которая, как известно, должна спасти мир. И степь в картине не столько заговорила, сколько диковинно себя представила частью большого панорамного полотна. А двухсерийное путешествие по степи главного героя – мальчика Егорушки – обернулось для него (и для зрителей тоже) не столько человеческим откровением, сколько скучным приключением, участники которого – случайно встреченные в пути живописные человеческие типы – увы, так и не сплелись в объединяющее понятие «народ».
Фильм собрал за первый год проката в стране три с небольшим миллиона зрителей, даже на четверть не окупив свои производственные расходы.
фото: "Степь"
Несколько восторженных отзывов в прессе – отчасти дружеских, отчасти обязательных (Бондарчука уже нельзя было ругать). И – тишина. Даже без утешительных призов на вполне управляемых кинофестивалях социалистического лагеря. (…) Как сказал по этому поводу один опытный кинопрокатчик: фильму позволили честно провалиться. Без скидок на то, что это картина кинематографического классика. И еще главного кинорежиссера страны, как это принято было считать».
Помимо многочисленных памятников истории, Калмыкия славится своей удивительной природой, которая неоднократно привлекала внимание кинематографистов России. Поля цветущих тюльпанов, ирисов и маков, «поющие» барханы, розовое озеро и горящий артезианский источник можно увидеть в ряде кинокартин, снятых в разные годы.
Город, получивший своё название (по одной из версий) благодаря реке, протекающей неподалеку от места его основания, по-своему красив, но печален. Именно этот имидж привлекает в Магадан самых увлечённых кинорежиссёров. Но какие фильмы снимали в Магадане?
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спасибо, внимательный читатель, исправили оплошность