Владивосток как место съемки: любимец кино на Дальнем Востоке

Владивосток стал любимым городом советских и российских кинематографистов. Снимали здесь много фильмов на самые разные темы: подвиги, партизаны, море, катастрофы и романтика — полный букет сюжетов и жанров. Пусть город и находится далеко от центра, но именно это придает ему особую привлекательность, делает его атмосферу естественной и натуральной.
Еще летом 1897 года, через полтора года после изобретения синематографа братьями Люмьер, во Владивостоке, на пересечении улиц Светланской и Суйфунской (сейчас Уборевича), был открыт кинотеатр «Иллюзион». В то время в России кино можно было посмотреть только в Петербурге и Москве.
С этого момента начались и съемки фильмов, но уже в советский период.
фото: кадр из фильма
В 1927 году на станции «Океанская», недалеко от фанерного завода, где находился рыбацкий корейский поселок, режиссёр Валерий Инкижинов снимает немой фильм «Вор» по сценарию поэта-футуриста Сергея Алымова. Фильм сняли за два месяца, и в качестве актёров выступили 200 местных корейцев, которых обучали актерскому мастерству прямо на месте. К сожалению, фильм не сохранился, и до наших дней дошли лишь отдельные кадры.
В 1935 году по личному заказу Сталина Александр Довженко снимает фильм «Аэроград». Съёмки проводились с гидроплана, заходили на Сахалин и спускались в шахты. Это романтическая картина об идеальном городе, которому мешают враги и предатели. Вождь был доволен.
Война на время прервала киножизнь города, но затем появился фильм «Поезд идет на Восток»Юлия Райзмана (1947) — первая послевоенная кинокомедия. Критики её не приняли, назвав слишком легковесной, но позднее она вошла в «золотой фонд» нашего кино.
В 1967 году Владивосток впервые познакомился с Максимом Исаевым — будущим Штирлицем. Борис Григорьев экранизировал роман Юлиана Семенова «Пароль не нужен». По сюжету главный герой, бывший сотрудник пресс-службы адмирала Колчака, а ныне советский разведчик, приезжает во Владивосток образца 1922 года. Это были одни из самых крупных съёмок в городе. Главную улицу города, Ленинскую (ныне Светланская), перекрывали в районе площади Борцов революции и ГУМа, выделяли часть порта и арендовали ресторан гостиницы «Челюскин» (позднее «Версаль»). Роль Исаева сыграл Родион Нахапетов. Фильм прошел с большим успехом по всей стране.
Через год в город приехала команда Георгия Юнгвальда-Хилькевича. Он снял здесь первый советский фильм-катастрофу «Внимание, цунами!». Съёмки проходили на сопках и на одном из фортов Владивостокской крепости, где жители укрывались от цунами.
В 1970 году прошли съемки успешного фильма о гражданской войне «Сердце Бонивура». Главную роль сыграл Лев Прыгунов. Однако большинство сцен были сняты на Украине, и только в начале картины можно увидеть панорамные снимки Владивостока.
В 1981 году Эдуард Гаврилов снял один из самых известных фильмов о городе — «Владивосток, год 1918». Это картина о событиях гражданской войны. Массовку с большим удовольствием исполнили местные жители.
Последним фильмом, снятым во Владивостоке перед распадом СССР, стала драма «Мария Магдалена»Геннадия Воронина. Сюжет нетипичен для кинематографа СССР: муж героини погибает в море, а её жизнь меняется — она становится портовой шлюхой. Главную роль исполнила Лариса Гузеева.
В 2004 году в город приехал японский режиссёр Хадета Такахата. Он снял мелодраму «Отель «Венера». Действие происходит в абстрактном городе в кафе «Венера», на задворках которого находится приют для униженных и оскорблённых. Во второй раз японцы появились во Владивостоке в 2013 году, чтобы снять фильм «Седьмой код». Девушка по имени Акико приезжает во Владивосток за парнем, с которым она до этого виделась в Токио. Когда она встречает Мацунагу, он её не узнаёт и ведёт себя так, будто хочет от неё избавиться. У него в России бизнес с местными бандитами, и, когда Акико тайно идёт за ним на бандитскую сходку, её похищают. В 2013 году на 8-м Римском кинофестивале «Седьмой код» получил сразу два приза — за режиссуру и лучший монтаж.
Наше кино не отставало. В 2009 году вышла «Сказка про темноту». Героиня живёт в огромном портовом городе на Дальнем Востоке России, работает с трудными детьми. Сцены снимались на Токаревской кошке, на центральной площади, в районе гостиниц на Тихой и на набережной. Фильм был отмечен на Кинотавре и получил приз за лучшую мужскую роль (Борис Каморзин).
В 2018 году вышла криминальная драма «На районе» — дебютная режиссёрская работа Ольги Зуевой. Два друга из Владивостока — Вова и Андрей — ищут своё место в жизни и связываются с криминалом. Один из них остаётся верен убеждениям, другой же шагнёт по опасному пути.
В 2021 году была снята драма «Владивосток», где роковая случайность делает из молодого военнослужащего Виктора преступника. Он случайно убивает человека и уходит в бега. Виктор оказывается во Владивостоке, где надеется на помощь старого друга, но его жизнь кардинально меняется.
В том же году был снят приключенческий подростковый фильм «Нахимовцы» о братьях-близнецах из семьи военных моряков, которые мечтают о веселье и легких деньгах, а не о суровой морской службе.
Город неоднократно появлялся в эпизодах фильмов и клипов, и нет сомнений, что кинематографисты продолжат снимать во Владивостоке.
Помимо многочисленных памятников истории, Калмыкия славится своей удивительной природой, которая неоднократно привлекала внимание кинематографистов России. Поля цветущих тюльпанов, ирисов и маков, «поющие» барханы, розовое озеро и горящий артезианский источник можно увидеть в ряде кинокартин, снятых в разные годы.
Город, получивший своё название (по одной из версий) благодаря реке, протекающей неподалеку от места его основания, по-своему красив, но печален. Именно этот имидж привлекает в Магадан самых увлечённых кинорежиссёров. Но какие фильмы снимали в Магадане?
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