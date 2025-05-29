Владивосток как место съемки: любимец кино на Дальнем Востоке

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В 1927 году на станции «Океанская», недалеко от фанерного завода, где находился рыбацкий корейский поселок, режиссёрснимает немой фильмпо сценарию поэта-футуриста. Фильм сняли за два месяца, и в качестве актёров выступили 200 местных корейцев, которых обучали актерскому мастерству прямо на месте. К сожалению, фильм не сохранился, и до наших дней дошли лишь отдельные кадры.В 1935 году по личному заказу Сталинаснимает фильм. Съёмки проводились с гидроплана, заходили на Сахалин и спускались в шахты. Это романтическая картина об идеальном городе, которому мешают враги и предатели. Вождь был доволен.Война на время прервала киножизнь города, но затем появился фильм(1947) — первая послевоенная кинокомедия. Критики её не приняли, назвав слишком легковесной, но позднее она вошла в «золотой фонд» нашего кино.В 1967 году Владивосток впервые познакомился с Максимом Исаевым — будущим Штирлицем.экранизировал роман. По сюжету главный герой, бывший сотрудник пресс-службы адмирала Колчака, а ныне советский разведчик, приезжает во Владивосток образца 1922 года. Это были одни из самых крупных съёмок в городе. Главную улицу города, Ленинскую (ныне Светланская), перекрывали в районе площади Борцов революции и ГУМа, выделяли часть порта и арендовали ресторан гостиницы «Челюскин» (позднее «Версаль»). Роль Исаева сыграл. Фильм прошел с большим успехом по всей стране.В том же году был снят фильм о герое гражданской войны, но качество работы подкачало, и сенсации не получилось. Фильм снимал, а роль Лазо исполнилЧерез год в город приехала команда. Он снял здесь первый советский фильм-катастрофу. Съёмки проходили на сопках и на одном из фортов Владивостокской крепости, где жители укрывались от цунами.В 1970 году прошли съемки успешного фильма о гражданской войне. Главную роль сыграл. Однако большинство сцен были сняты на Украине, и только в начале картины можно увидеть панорамные снимки Владивостока.В 1981 годуснял один из самых известных фильмов о городе —. Это картина о событиях гражданской войны. Массовку с большим удовольствием исполнили местные жители.Затем на «Миллионке» снимали фильм о послевоенном детстве(1989). Через год фильм получил приз Каннского фестиваля «За лучший дебют», а в 1992 году Каневский снял продолжение —Последним фильмом, снятым во Владивостоке перед распадом СССР, стала драма. Сюжет нетипичен для кинематографа СССР: муж героини погибает в море, а её жизнь меняется — она становится портовой шлюхой. Главную роль исполнилаВ 2004 году в город приехал японский режиссёр. Он снял мелодраму. Действие происходит в абстрактном городе в кафе «Венера», на задворках которого находится приют для униженных и оскорблённых. Во второй раз японцы появились во Владивостоке в 2013 году, чтобы снять фильм. Девушка по имени Акико приезжает во Владивосток за парнем, с которым она до этого виделась в Токио. Когда она встречает Мацунагу, он её не узнаёт и ведёт себя так, будто хочет от неё избавиться. У него в России бизнес с местными бандитами, и, когда Акико тайно идёт за ним на бандитскую сходку, её похищают. В 2013 году на 8-м Римском кинофестивале «Седьмой код» получил сразу два приза — за режиссуру и лучший монтаж.Наше кино не отставало. В 2009 году вышла. Героиня живёт в огромном портовом городе на Дальнем Востоке России, работает с трудными детьми. Сцены снимались на Токаревской кошке, на центральной площади, в районе гостиниц на Тихой и на набережной. Фильм был отмечен на Кинотавре и получил приз за лучшую мужскую роль ().В 2018 году вышла криминальная драма— дебютная режиссёрская работа. Два друга из Владивостока — Вова и Андрей — ищут своё место в жизни и связываются с криминалом. Один из них остаётся верен убеждениям, другой же шагнёт по опасному пути.В 2021 году была снята драма, где роковая случайность делает из молодого военнослужащего Виктора преступника. Он случайно убивает человека и уходит в бега. Виктор оказывается во Владивостоке, где надеется на помощь старого друга, но его жизнь кардинально меняется.В том же году был снят приключенческий подростковый фильмо братьях-близнецах из семьи военных моряков, которые мечтают о веселье и легких деньгах, а не о суровой морской службе.Город неоднократно появлялся в эпизодах фильмов и клипов, и нет сомнений, что кинематографисты продолжат снимать во Владивостоке.