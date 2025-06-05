Дагестан как место съемки: Какие фильмы снимались в Дагестане?

Дагестан занимает особое место в советском и российском кинематографе. Прекрасные горные и морские пейзажи, колоритные местные жители, великолепный климат — всё это многократно привлекало режиссёров для съемок как в советское время, так и сегодня.
«Белое солнце пустыни» (1969)
Этот фильм стал культовым и известен каждому зрителю в нашей стране. Многие яркие сцены были сняты режиссёром Владимиром Мотылём
в самых живописных местах Дагестана. Например, знаменитая сцена с закопанным в песок Саидом (Спартак Мишулин
) не снималась в пустыне, а на дагестанском бархане Сарыкум, площадь которого составляет около 600 гектаров. Хотя бархан был выдан за пустыню, актёрам всё равно пришлось работать при 45-градусной жаре. Эпизоды на берегу моря были сняты недалеко от дагестанского Каспийска, в том числе сцены с баркасом Верещагина.
«Адам и Хева» (1969)
Ироничная и лирическая история любви, которая, без сомнений, оставит след в душе зрителя. По законам шариата муж, давший развод жене, может вернуть её только после того, как она выйдет замуж и будет изгнана новым мужем. Парикмахер Адам (Фрунзик Мкртчян
), как приличный человек, становится объектом манипуляций, когда гробовщик Бекир выдает свою бывшую жену Хеву за него, чтобы вернуть её обратно. Фильм, снятый по сценарию Ахмедхана Абу-Бакара
, был отснят в горных селениях Дагестана.
«Ожерелье для моей любимой» (1971)
Этот комедийный фильм был снят в аулах Дагестана, включая Балхар, где местные жители веками изготавливают глиняные кувшины. История о любви к самой красивой девушке аула и странствиях женихов по Дагестану в поисках идеального подарка для возлюбленной. В фильме также показаны старинные аварские обычаи, которые сегодня могут удивить даже коренных жителей республики.
«Горянка» (1975)
Известный дагестанский фильм, снятый по мотивам одноименной поэмы Расула Гамзатова
. Съёмки прошли в аварских селениях и в Махачкале. Это история о девушке, которая бросает вызов традиционным устоям и отказывается выйти замуж за нелюбимого человека.
«Тайна рукописного Корана» (1991)
Действие фильма происходит в Дагестане в период революции и гражданской войны. Старый горец завещает своему сыну рукописный Коран, который должен быть передан потомкам правителей Мекки. Однако бандиты убивают горца и похищают Коран, а затем передают его резиденту турецкой разведки. Динамичный фильм снят по произведению Ахмедхана Абу-Бакара.
«Кавказский пленник» (1996)
Часть сцен для фильма «Кавказский пленник» была снята в Дагестане. Картина режиссёра Сергея Бодрова-старшего
, снятая по мотивам рассказа Льва Толстого
, с участием Сергея Бодрова-младшего
и Олега Меньшикова
. Съёмки прошли в селе Рича Агульского района, селе Марага Табасаранского района, в старой части города Дербента и у Хучнинского водопада.
«Имам Шамиль. Осада Ахульго» (2019)
Фильм, снятый дагестанским режиссёром Магомедом Абдулкадыровым
, основан на исторических событиях Кавказской войны XIX века. В 1839 году царские войска штурмовали горное укрепление Ахульго, где горцы под предводительством имама Шамиля мужественно сопротивлялись и держали осаду. Несмотря на героизм, войска Шамиля были разгромлены, и ему с группой сподвижников пришлось бежать в Чечню.
«Аманат» (2022)
Этот исторический фильм, основанный на реальных событиях (хоть и слегка приукрашенных), рассказывает о судьбе старшего сына имама Шамиля, Джамалуддина, который в детстве стал заложником политической игры между Россией и Кавказом. Местами для съёмок послужили великолепные природные пейзажи Дагестана, включая знаменитый аул-призрак Гамсутль, водопад Тобот, Сулакский каньон и другие достопримечательности республики.
«Повелитель ветра» (2023)
Съёмки фильма о российском путешественнике Фёдоре Конюхове
, роль которого исполнил Фёдор Бондарчук
, также проходили в Дагестане. Картина посвящена кругосветному полёту Конюхова на воздушном шаре, во время которого был установлен мировой рекорд: обогнув Землю за 11 дней, 4 часа и 20 минут. В фильме можно увидеть живописные горы Дагестана, Сулакский каньон и ущелья, которые были выбраны не случайно, ведь эти места похожи на австралийские пейзажи, откуда стартовал воздушный шар Конюхова.
Это далеко не все фильмы, снятые в Дагестане. В республике было создано множество других интересных кинолент, в которых можно увидеть не только великолепную природу, но и национальный колорит, местные традиции и жизненный уклад дагестанцев. А сколько ещё локаций ждут своего открытия!
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