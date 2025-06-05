Дагестан как место съемки: Какие фильмы снимались в Дагестане?

Этот фильм стал культовым и известен каждому зрителю в нашей стране. Многие яркие сцены были сняты режиссёромв самых живописных местах Дагестана. Например, знаменитая сцена с закопанным в песок Саидом () не снималась в пустыне, а на дагестанском бархане Сарыкум, площадь которого составляет около 600 гектаров. Хотя бархан был выдан за пустыню, актёрам всё равно пришлось работать при 45-градусной жаре. Эпизоды на берегу моря были сняты недалеко от дагестанского Каспийска, в том числе сцены с баркасом Верещагина.Ироничная и лирическая история любви, которая, без сомнений, оставит след в душе зрителя. По законам шариата муж, давший развод жене, может вернуть её только после того, как она выйдет замуж и будет изгнана новым мужем. Парикмахер Адам (), как приличный человек, становится объектом манипуляций, когда гробовщик Бекир выдает свою бывшую жену Хеву за него, чтобы вернуть её обратно. Фильм, снятый по сценарию, был отснят в горных селениях Дагестана.Этот комедийный фильм был снят в аулах Дагестана, включая Балхар, где местные жители веками изготавливают глиняные кувшины. История о любви к самой красивой девушке аула и странствиях женихов по Дагестану в поисках идеального подарка для возлюбленной. В фильме также показаны старинные аварские обычаи, которые сегодня могут удивить даже коренных жителей республики.Известный дагестанский фильм, снятый по мотивам одноименной поэмы. Съёмки прошли в аварских селениях и в Махачкале. Это история о девушке, которая бросает вызов традиционным устоям и отказывается выйти замуж за нелюбимого человека.Действие фильма происходит в Дагестане в период революции и гражданской войны. Старый горец завещает своему сыну рукописный Коран, который должен быть передан потомкам правителей Мекки. Однако бандиты убивают горца и похищают Коран, а затем передают его резиденту турецкой разведки. Динамичный фильм снят по произведению Ахмедхана Абу-Бакара.Часть сцен для фильма «Кавказский пленник» была снята в Дагестане. Картина режиссёра, снятая по мотивам рассказа, с участием. Съёмки прошли в селе Рича Агульского района, селе Марага Табасаранского района, в старой части города Дербента и у Хучнинского водопада.Фильм, снятый дагестанским режиссёром, основан на исторических событиях Кавказской войны XIX века. В 1839 году царские войска штурмовали горное укрепление Ахульго, где горцы под предводительством имама Шамиля мужественно сопротивлялись и держали осаду. Несмотря на героизм, войска Шамиля были разгромлены, и ему с группой сподвижников пришлось бежать в Чечню.Этот исторический фильм, основанный на реальных событиях (хоть и слегка приукрашенных), рассказывает о судьбе старшего сына имама Шамиля, Джамалуддина, который в детстве стал заложником политической игры между Россией и Кавказом. Местами для съёмок послужили великолепные природные пейзажи Дагестана, включая знаменитый аул-призрак Гамсутль, водопад Тобот, Сулакский каньон и другие достопримечательности республики.Съёмки фильма о российском путешественнике, роль которого исполнил, также проходили в Дагестане. Картина посвящена кругосветному полёту Конюхова на воздушном шаре, во время которого был установлен мировой рекорд: обогнув Землю за 11 дней, 4 часа и 20 минут. В фильме можно увидеть живописные горы Дагестана, Сулакский каньон и ущелья, которые были выбраны не случайно, ведь эти места похожи на австралийские пейзажи, откуда стартовал воздушный шар Конюхова.Это далеко не все фильмы, снятые в Дагестане. В республике было создано множество других интересных кинолент, в которых можно увидеть не только великолепную природу, но и национальный колорит, местные традиции и жизненный уклад дагестанцев. А сколько ещё локаций ждут своего открытия!