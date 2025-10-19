Федоров А.В. Итальянские фильмы в кинопрокате Италии: данные посещаемости (1945-2023). М.: ОД «Информация для всех», 2024. 68 с.

Введение

Итальянские игровые фильмы в кинопрокате Италии (1945-2000): данные статистики кинопосещаемости

Отъезд в семь часов / Partenza ore 7

Жизнь начинается снова / La vita ricomincia

Севильский цирюльник / Il Barbiere di Siviglia

Марио Коста

Вернись... в Сорренто / Torno... a Sorrento

Долой несчастья / Abbasso la miseria!

Риголетто / Rigoletto

Белый первоцвет / La primula bianca

Перед ним дрожал весь мир / Avanti a lui tremava tutta Roma

Долой богатство! / Abbasso la ricchezza!

Рыцарь мечты / Il cavaliere del sogno

Солнце всходит вновь / Le soleil se lèvera encore

Мой сын - профессор / Mio figlio professore

Как проиграть войну / Come persi la guerra

Дама с камелиями / La Signora delle camelie

Ок, Джон! / O.K. John!

Уго Фазано и Джованни Д’Эрамо

Курьер короля / Il corriere del re

Рафаэлло Пачини

Герой улицы / L'eroe della strada

Странствующий еврей / L’Ebreo errante

Святая монахиня / Monaca santa

Под солнцем Рима / Sotto il sole di Roma

Погребённые заживо / La Sepolta viva

Император Кап­ри / L'Imperatore di Capri

Паоло Моффа

Завтра будет слишком поздно / Domani è troppo tardi

Мучение / Tormento

Курсанты Гаскони / I cadetti di Guascogna

Жестокое сердце / Core 'ngrato

Мой Триест! / Trieste mia!

Кайман из Пьяве / Il caimano del Piave

Джорджио Бьянки

Тото Третий / Totò terzo uomo

Я - предводитель / Io sono il capataz

Джорджо Симонелли

Полвека песни / Canzoni di mezzo secolo

Доменико Паолелла

Враг / La Nemica

режиссер Джорджио Бьянки

Чувственность / Sensualita / Босоногий дикарь / Barefoot Savage

Клементе Фракасси

Оресте Бьянколи

Другие времена / Altri tempi

Царица Савская / La Regina di Saba

Пуччини / Puccini

Прости меня! / Perdonami!

Клементе Фракасси

Этторе Джаннини

Джульетта и Ромео / Giulietta e Romeo

Американец в Риме / Un Americano a Roma

Любовь: прекрасная вещь / L'amore è una cosa meravigliosa

Генри Кинг

Марчеллино, хлеб и вино / Marcelino pan y vino

Кто мы - мужчины или капралы? / Siamo uomini o caporali?

Лидеры итальянского кинопроката 1956-1960 годов

Негодяй / Парень / Guaglione

режиссер Джорджио Симонелли

Маруцелла / Maruzzella

Луиджи Капуано

Запретная песня / Canzone proibita

Флавио Кальцавара

Монте-Карло / Montecarlo

Сэмюэл А. Тейлор

Красивые, но бедные / Belle ma povere

Лазарелла / Lazzarella

Рой Роулэнд

Антонио Пьетранджели

Мужья в городе / Mariti in città

Витторио Коттафави

Карло Ластрикати

Опасные же­ны / Mogli pericolose

Глауко Пеллегрини

Ночь над Европой / Europa di notte

Лазурный берег / Costa Azzurra

Витторио Сала

Ужас варваров / Il Terrore dei barbari

Карло Кампогаллиани

Мир ночи / Il mondo di notte

Дулио Колетти

Горбун / Il gobbo

Йованка и другие / Jovanka e le altre

Мартин Ритт, Бернард Ворхаус, Гвидо Гуэрразио

Мацист в долине королей / Maciste nella valle dei re

Карло Кампогаллиани

Фердинандо Балди,

Месть Геракла / La Vendetta di Ercole

Витторио Коттафави

Ромоло Марчеллини

Лидеры итальянского кинопроката 1960-х годов

Иосиф, проданный своими братьями / Giuseppe venduto dai fratelli

Лучано Риччи, Ирвинг Рэппер

Джорджо Феррони

Лионнелло Де Фелис

Монахиня из Монцы / La monaca di Monza

Собачий мир / Mondo cane

Гуальтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери

Фабрицио Тальони

Мауро Морасси

Женщина в мире / La donna nel mondo

Гуальтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери

Великолепный рогоносец / Il Magnifico cornuto

Антонио Пьетранджели

Два мафиози на Дальнем Западе / Due mafiosi nel Far West

Джорджо Симонелли

Конъюнктура / La Congiuntura

Два тореадора / I due toreri

Джорджио Симонелли

Два мафиози / I due mafiosi

Джорджио Симонелли

На коленях перед тобой / In ginocchio da te

Этторе Мария Фиццаротти

Соблазнённые и обманутые / Sedotti e bidonati

Джорджо Бьянки

Женевьева Брабантская / Genoveffa di Brabante

Хосе Луис Монтер

Пять тысяч долларов на туза / Cinquemila dollari sull'asso

Альфонсо Балькасар

Слеза на лице / Una lacrima sul viso

Этторе Мария Фиццаротти

Харальд Райнль

Жерминаль / Germinal

Прострелянный доллар / Un dollaro bucato

Джорджио Феррони

Возвращение Ринго / Il ritorno di Ringo

Сто тысяч долларов за Ринго / Centomila dollari per Ringo

Луиджи Филиппо Д'Амико

Два мафиози против Голдфингера / Due mafiosi contro Goldginger

Джорджо Симонелли

Se non avessi più te / Если бы тебя больше не было у меня

Этторе Мария Фиццаротти

Non son degno di te / Я не достоин тебя

Этторе Мария Фиццаротти

Антонио Пьетранджели

Прощай, Африка / Africa Addio

Гуальтьеро Якопетти, Франко Проспери

Большое ограбление золотой семерки / Il grande colpo dei sette uomini d'oro

Джорджио Феррони

Архидьявол / L'Arcidiavolo

Микеле Лупо

Цыганка Рита / Rita la zanzara

Франко Джиральди

Свадебный марш / Marcia nuziale

Марко Феррери

Джузеппе Колицци

День гнева / I Giorni dell'ira

Джулио Петрони

Итальянская секретная служба / Italian Secret Service

Бдительная пара / I due vigili

Джузеппе Орландини

Джанни Пуччини

Джузеппе Колицци

Бора Бора / Bora Bora

Уго Либераторе

Смогут ли наши герои найти своего друга, таинственно пропавшего в Африке? / Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?

Приходи как-нибудь вечером поужинать / Metti, una sera a cena

Джузеппе Патрони Гриффи

Пьеро Скивадзаппа

Профессор, доктор медицины Гвидо Терсилли, главный врач клиники "Небесная вилла", субсидируемой кассами социального страхования / Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue

Розолино Патерно: Солдат / Rosolino Paternò, soldato

За полученную милость / Per grazia ricevuta

Женатый священник / Il prete sposato

Президент футбольного клуба Боргороссо / Il presidente del Borgorosso Football Club

Луиджи Филиппо Д’Амико

Первая ночь доктора Даниэли, промышленника с комплексом... инфантильности / La prima notte del Dottor Danieli, industriale, col complesso del... giocattolo

Джованни Гримальди

Лидеры итальянского кинопроката 1970-х годов

Хомо эротикус / Homo Eroticus

В любви для каждого страдание найдется / La Betìa ovvero in amore, per ogni gaudenza, ci vuole sofferenza

Джанфранко де Бозио

Викинг, пришедший с юга / Il vichingo venuto dal sud

Жан-Пьер Блан

Давайте, ребята / Più forte, ragazzi!

Джузеппе Колицци

Человек с Востока / И тогда его назвали великолепным / E poi lo chiamarono il Magnifico

Мы назовем его Андреа / Lo chiameremo Andrea

Бернар Поль

Иначе мы рассердимся / Altrimenti ci arrabbiamo

Мачелло Фондато

Дикий человек, дикий зверь / Последние крики из саванны / Ultime grida dalla savana

Антонио Климати и Марио Морра

Последний снег весны / L'ultima neve di primavera

Раймондо Дель Бальцо

Происшествий нет / R.A.S. / R.A.S. nulla de segnalare

Марчелло Фондато

Бестия / Зверюга / Il bestione

Паоло Барка – учитель начальной школы, практикующий нудизм / Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista

Флавио Могерини

Громила в Гонконге / Piedone a Hong Kong

Женщина-полицейский / La Poliziotta

Марчелло Алипранди

Какой у вас знак? / Di che segno sei?

Встретимся однажды вечером / Una Sera C'incontrammo

Пьеро Скивадзаппа

Хозяин и рабочий / Il padrone e l'operaio

Второй трагик Фантоцци / Второй трагический Фантоцци / Il Secondo tragico Fantozzi

Два сердца и часовня / Due cuori, una cappella

Маурицио Лучиди

Солдаты удачи / Il Soldato di ventura

Чёрная Эммануэль / Emanuelle nera

Борцы с преступностью / I Due superpiedi quasi piatti

Штурмовой отряд / Sturmtruppen

Другая половина неба / L'altra metà del cielo

Именем папы-короля / In nome del papa re

Муж в колледже / Il marito in collegio

Маурицио Лучиди

Орел или Решка / Чет и нечет / Pari e dispari

Как лишиться жены и найти любовницу / Come perdere una moglie... e trovare un'amante

Безумец Джеппо / Geppo il folle

Его звали Бульдозер / Lo chiamavano Bulldozer

Микеле Лупо

Дядя Адольф, по прозвищу Фюрер / Zio Adolfo, in arte Führer

Тонино Черви

Я остаюсь с гиппопотамами! / Io sto con gli ippopotami

Итало Дзингарелли

Горячая картошка / La patata bollente

Ад / Inferno

Начинаю с трёх / Ricomincio da tre

Око Папы Римского / Il pap'occhio

Моя жена - ведьма / Mia moglie e'una strega

Хорошая партия / Un sacco bello

Цена победы / Гонщик / Speed Driver

Стельвио Масси

Лидеры итальянского кинопроката 1980-х годов

Задница и рубашка / Не разлей вода / Culo e camicia

Исключительно правдиво / Eccezzziunale… veramente

Фиги / Кривляки / I fichissimi

Пьерино против всех / Pierino contro tutti

Тальк / Borotalco

Путешествие с папой / In viaggio con papà

Извините за опоздание / Scusate il ritardo

Орёл или решка / Testa o croce

Граф Таккья / Il conte Tacchia

Франческо Лаудадио

Рождественские каникулы / Vacanze di Natale

Я от Пиконе / Mi manda Picone

Вода и мыло / Acqua e sapone

Фантоцци опять страдает / Fantozzi subisce ancora

Я имею в виду... Для чего вы меня взяли? / F.F.S.S., cioè: '...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?

Андре Дельво

Остается только плакать / Non ci resta che piangere

Карабинеры / Carabinieri

Деревенщина / Il ragazzo di campagna

Бертольдо, Бертольдино и... / Bertoldo, Bertoldino e... Cacasenno

Американские каникулы / Vacanze in America

Мои друзья 3 / Amici miei atto III

Слишком сильный / Troppo forte

Яппи 2 / Yuppies 2

Яппи / Yuppies

7 килограмм за 7 дней / 7 chili in 7 giorni

Лука Вердоне

Мы крутые парни / Noi uomini duri

Маурицио Понци

Супер Фантоцци / Superfantozzi

Большой / Когда я стану большим / Da grande

Франко Амурри

Мои первые сорок лет / I miei primi 40 anni

Большое казино Монте-Карло / Montecarlo Gran Casinò

Пути Господни окончены / Le vie del Signore sono finite

Мошенники / Плуты / I Picari

Маленький дьявол / Il Piccolo diavolo

Карузо Паскорски / Caruso Pascoski

Фантоцци уходит на пенсию / Fantozzi va in pensione

Под платьем ничего нет 2 / Слишком красивые, чтобы умереть 2 / Sotto il vestito niente II

Дарио Пиана

Джанфранко Мингоцци

Вилли - джентельмен и приехал издалека / Willy Signori e vengo da lontano

Я выиграл в новогоднюю лотерею / Ho vinto la lotteria di Capodanno

Ребенок и полицейский /Il bambino e il poliziotto

Тонино Черви

Красный штрафной / Красный голубь / Palombella rossa

Рождественские каникулы - 90 / Vacanze di Natale '90

Комики / Le Comiche

Доверенное лицо / Il portaborse

Даниэле Лукетти

Хотеть летать / Volere volare

Гвидо Манули

Лидеры итальянского кинопроката 1990-х годов

Женщины в юбках / Donne con le gonne

Мне казалось, что это любовь / Красивая любовь / Pensavo fosse amore invece era un calesse

Будь проклят тот день, когда я встретил тебя / Maledetto il giorno che t'ho incontrato

Комики-2 / Le Comiche 2

Похититель детей / Il Ladro di bambini

Полицейские / Piedipiatti

Пуэрто Эскондидо / Puerto Escondido

Волк! Волк! / Al lupo, al lupo

90-е годы / Anni 90

Мечтая о Калифорнии / Sognando la California

Чао, профессор! / Я надеюсь, что выкарабкаюсь / Io speriamo che me la cavo

На Темном континенте / Nel continente nero

Травма / Trauma

Несчастные и довольные / Infelici e contenti

Рикки и Варрава / Ricky e Barabba

90-е годы – часть II / Anni 90 - Parte II

Не будем больше встречаться / Давайте потеряем друг друга из виду! / Perdiamoci di vista!

Фантоцци в раю / Fantozzi in paradiso

Ради любви, только ради любви / Per amore, solo per amore

Юг / Sud

Монстр / Il Mostro

Операция чистые руки. 2000 лет и полгода назад / S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa

Школа / La scuola

Даниэле Лукетти

Мужчины, мужчины, мужчины / Uomini uomini uomini

Красавица в баре / Belle al bar

Осторожно, Пиноккио! / OcchioPinocchio

Роберто Фаэнца

Любовь утомляет / L'amore molesto

С закрытыми глазами / Con gli occhi chiusi

Рождественские каникулы 95 / Vacanze di Natale '95

Выпускники / I laureati

Дикари / Selvaggi

Я не говорю по-английски / Io no spik inglish

Ураган / Il Ciclone

Трещина во времени / Прогулка во времени / A spasso nel tempo

Пресноводный человек / Uomo d'acqua dolce

Цирюльник из Рио / Il Barbiere di Rio

Возвращение Фантоцци / Fantozzi - Il ritorno

Спальни / Camere da letto

Фейерверк / Fuochi d'artificio

Трое мужчин и нога / Tre uomini e una gamba

Джованни и Джакомо, Массимо Венье

Трещина во времени 2 / Прогулка во времени 2 / A spasso nel tempo II

Яйца вкрутую / Ovosodo

Паоло Вирдзи

Апрель / Aprile

Виола целует всех / Viola bacia tutti

Давайте устроим праздник / Facciamo fiesta

Такова жизнь / Così è la vita

Джованни и Джакомо, Массимо Венье

Папарацци / Paparazzi

Тетерев / Gallo cedrone

Энцо Д’Ало

Голод и жажда / La fame e la sete

Баньомария / Bagnomaria

Жена лучшего друга / L'amico del cuore

Влюбленная рыба / Il pesce innamorato

Сильвио Сольдини

Болельщики / Tifosi

Любовь с первого взгляда / Amore a prima vista

Все мужчины глупцы / Tutti gli uomini del deficiente

Паоло Костелла

Однажды китаец был в коме / C'era un cinese in coma

Джованни и Джакомо, Массимо Венье

Сто шагов / I Cento passi

Марко Туллио Джордана

Лицо Пикассо / Faccia di Picasso

Друзья Арарара! / Amici! Ahrarara!

Франко Амурри

Итальянские игровые фильмы в кинопрокате Италии (2001-2023): данные статистики кинопосещаемости

Список самых кассовых итальянских режиссеров XXI века

Счастливого Рождества! / Merry Christmas

Принц и пират / Il principe e il pirata

Ренцо Мартинелли

Санта Марадона / Santa Maradona

Марко Понти

От нуля до десяти / Da zero a dieci

Лучано Дигабуэ

Джузеппе Пиччони

Рождество на Ниле / Natale sul Nilo

Джованни и Джакомо, Массимо Венье

Если что / Casomai

Наш брак находится в кризисе / Il nostro matrimonio è in crisi

Амнезия / Amnesia

Да будет воля Небес! / Volesse il cielo

Пан Налин

Неаполитанское обаяние / Incantesimo napoletano

Идеальная любовь / Un amore perfetto

Валерио Андреи

Эмануэле Криалезе

Рожденные уставшими / Утомлённые с рождения / Nati stanchi

Доменик Тамбаско

Любовь с большой буквы «C» / Amore con la S maiuscola

Паоло Косталла

Роберта Торре

Куколка / Bimba

Внезапный рай / Il paradiso all'improvviso

Рождество в Индии / Natale in India

Но в чем наша вина / Чужая ошибка / Ma che colpa abbiamo noi

Паоло Вирдзи

Меня зовут Танино / My Name Is Tanino

Паоло Вирдзи

Не я / Я - нет / Io no

Возвращение Калиостро / Il ritorno di Cagliostro

Даниэле Чипри, Франко Мареско

Фердинадо Вичентини

Люди Рима / Gente di Roma

Сердце властно / Al cuore si comanda

Джованни Морриконе

Массимо Венье

Шутники / Le barzellette

Любовь бесконечна пока не закончится / L'amore è eterno finché dura

Что с нами будет? / Che ne sarà di noi

Джузеппе Пиччони

Давиде Феррарио

В этом мире воров / In questo mondo di ladri

Любовь Марджи / L'amore di Màrja

Анна Риита Чикконе

Я люблю работать / Mi piace lavorare

Франческа Коменчини

Возвращение Моннецца / Il ritorno del Monnezza

Когда же придут девчонки? / Ma quando arrivano le ragazze?

Куда идешь, малышка? / Quo Vadis, Baby?

Третья звезда / La terza stella

Альберто Феррари

Идеальный мужчина / L'uomo perfetto

Лука Лучини

Андреа Барзини

Слишком красив / Troppo belli

Уго Фабрицио Джордани

Все в атаку / Tutti all'attacco

Оле! / Olé!

Паоло Вирдзи

Я ухожу, потому что слишком сильно тебя люблю / Ti lascio perché ti amo troppo

Франческо Раньери Мартинотти

Излечить гориллу / La Cura del gorilla

Какая любовь / Quale amore

Маурицио Скьярра

Изумрудная жизнь / Vita Smeralda

Джерри Калла

Джованни Ла Парола

Поцелуй меня, детка! / Baciami ancora

Роберто Чимпанелли

Но любовь... да ! / Ma l'amore... sì!

Марко Коста, Тонино Дзангарди

Мишель Каррильо

Роан Джонсон

Прослушка / In ascolto

Джакомо Мартелли

Рождество в круизе / Natale in crociera

Прекрасная жена / Una Moglie bellissima

Каким ты меня хочешь? / Come tu mi vuoi

Вольфанго Де Биази

Я хочу тебя / Я люблю тебя / Ho voglia di te

Ночь перед экзаменом – Сегодня / Notte prima degli esami - Oggi

Джамбаттиста Авеллино

Уроки шоколада / Lezioni di cioccolato

Сто гвоздей / Centochiodi

Вице-короли / I Vicerè / El virrey

Роберто Фаенца

Франсуа Жирар

Джанкарло Скаркилли

Конкретный роман / Железобетон / Concrete Romance

Марко Мартани

Сладкое и горькое / Сладость и горечь / Il Dolce e l'amaro

Андреа Порпорати

Голос глагола любить (Voce del verbo amore)

Андреа Манни

Я доверяю тебе / Mi fido di te

Массимо Венье

Причины появления лобстера / Le ragioni dell'aragosta

Сабина Гуццанти

Испытание полетом / Prova a volare

Лоренцо Чиккони Масси

Рождество в Рио / Natale a Rio

Космос над Комо / Il cosmo sul comò

Марчелло Чезена

Большой, ещё больше и Вердоне / Grande, grosso e Verdone

Папина невеста / La Fidanzata di papà

Футбольный тренер / L'Allenatore nel pallone

Лето у моря / Un'Estate al mare

Паоло Вирдзи

Эта ночь всё ещё наша / Questa notte è ancora nostra

Нет проблем / No Problem

Во второй раз ты никогда не забудешь / La seconda volta non si scorda mai

Франческо Раньери Мартинотти

Не думай об этом / Non pensarci

Джанни Дзанаси

Любовь, ложь и футбол / Amore, bugie & calcetto

Лука Лучини

Последняя часть пути / Gli ultimi della strada

Доменико Паолелла

Француз, англичанин и неаполитанец / Ci sta un francese, un inglese e un napoletan

Эдуардо Тарталья

Эдоардо Уинспир

Тысячелетие / L'anno mille

Диего Феббраро

Любви недостаточно / L'Amore non basta

Стефано Кьянтини

Ты странный: Я хочу одну последнюю ночь перед тремя поцелуями / Ti stramo: Ho voglia di un'ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo

Пино Инсеньо, Джанлука Содаро

Небо / Il Cielo

Девичьи игры / Un gioco da ragazze

Маттео Ровере

Вильма Лабате

Рождество в Беверли-Хиллз / Natale a Beverly Hills

Я падаю с облаков / Cado dalle nubi

Дженнаро Нунцианте

Я и Мэрилин / Io & Marilyn

Путаница / La Matassa

Джамбаттиста Авеллино

Сальво Фикарра

Лето на Карибах / Un'estate ai Caraibi

Эта маленькая большая любовь / Questo piccolo grande amore

Риккардо Донна

Сердечный вопрос / Questione di cuore

Вольфганго Де Биязи

Легавые / Sbirri

Роберто Буричелли

Массимо Венье

Франческа Коменчини

Изображение смерти / Imago Mortis

Стефано Бессони

Морская фиалка / Viola di mare

Донателла Майорка

Космонавт / Cosmonaut / Cosmonauta

Сюзанна Никкьярелли

Во всем виноват Иуда / Tutta colpa di Giuda

Давиде Феррарио

Рождество в Южной Африке / Christmas in South Africa / Natale in Sudafrica

Банда Санта-Клаусов / Банда рождественских дедов / La Banda dei Babbi Natale

Свадебный переполох на Рождество / Я выхожу замуж на Рождество / A Natale mi sposo

Паоло Костелла

Поцелуй меня ещё раз / Baciami ancora / Encore un baiser

Одиночество простых чисел / La solitudine dei numeri primi / La solitude des nombres premiers

Паоло Вирдзи

Уго Фабрицио Джордани

Даниэле Лучетти

Иджинио Страффи

Жизнь - прекрасная штука / La vita è una cosa meravigliosa

Страсть Лауры / La passione di Laura

Паоло Петруччи

Нина Ди Маджо

Дракила - Италия дрожит / Draquila - L'Italia che trem

Вся любовь мира / Tutto l'amore del mondo

Риккардо Гранди

Горбачёв / Gorbaciof

Стефано Инчерти

Чемодан на кровати / La Valigia Sul Letto

Эдуардо Тарталья

Не бойся / Ничего страшного / Niente paura

Пьерджорджо Гей

На море / Sul mare

Страсть / Passione

Джон Туртурро

Песня для тебя / Una canzone per te

Герберт Симоне Параньяни

Какой прекрасный день / Che bella giornata

Дженнаро Нунцианте

Неважно / Qualunquemente

Джулио Манфредония

Рождественские каникулы в Кортина / Vacanze di Natale a Cortina

Наконец-то счастлив / Finalmente la felicità

Энрико Ландо

Свадьба в Париже / Matrimonio a Parigi

Я заеду в Гавану / Как переехать в Гавану / Faccio un salto all'Avana

Дарио Бальди

Лучио Пеллегрини

Поцелуй Фортуны / Baciato dalla fortuna

Паоло Костелла

Эмануэле Криалезе

Если ты такой, я скажу тебе «да» / Se sei così ti dico sì

Эудженио Каппуччо

Эта история здесь / Questa storia qua

Алессандро Пэрис, Сибилла Ригетти

Неаполитанцы / Napoletans

Незрелые 2: Путешествие / Immaturi - Il viaggio

Стоячие места в раю / Posti in piedi in paradiso

Иджинио Страффи

Идеальная семья / Una famiglia perfetta

Хорошего дня / Buona giornata

И родилась звезда? / E' nata una star?

Лучио Пеллегрини

Ты мне как брат / Ti stimo fratello

Паоло Уззи и Джованни Верниа

Роман о бойне / Romanzo di una strage

Марко Туллио Джордана

Милый друг: История соблазнителя / Bel Ami - Storia di un seduttore

Деклан Доннеллан и Ник Ормрод

Кристиано Бортоне)

Вишня / Вишневый пирог / Ciliegine

Лаура Моранте

Первый человек / Il primo uomo

Джанни Амелио

Не говори мне об этом / Non me lo dire

Вито Сеа

Промышленник / L'Industriale

Женщина на всю жизнь / Una Donna Per La Vita

В крайнем случае / На пляже / All'ultima spiaggia

Джанлука Ансанелли

Операция «Отпуск» / Operazione vacanze

Клаудио Фрагассо

Дженнаро Нунцианте

Удача / Штрихи к удаче / Colpi di fortuna

Фантастический отдых / Un fantastico via vai

Энрико Ландо

Всё и всё, ничего и ничего / Tutto tutto niente niente

Джулио Манфредониа

Угадай, кто приедет на Рождество? / Indovina chi viene a Natale?

Добро пожаловать, президент! / Benvenuto Presidente

Утечка мозгов / Fuga di cervelli

Невероятные приключения итальянцев в Америке / Никогда США / Mai Stati Uniti

Идеальная семья / Una famiglia perfetta

Потенциальный вдовец / Кандидат во вдовцы / Aspirante vedovo

Массимо Венье

Без ума от меня / Сумасшедший / Pazze di me

Друзья до смерти / Amiche da morire

Джорджиа Фарина

Андреа Дзаккарьелло

Энцо Дало

Однажды ты должен уйти / В один прекрасный день / Un giorno devi andare

Джорджо Диритти

Умберто Картени

Вам необходимо отличное телосложение / Ci vuole un gran fisico

Софи Кьярелло

Священная римская кольцевая / Sacro GRA

Джанфранко Рози

Все против всех / Tutti contro tutti

Роландо Равелло

Аутинг – Помолвлены по ошибке / Outing - Fidanzati per sbaglio

Маттео Вичино

Под счастливой звездой / Sotto una buona stella

Леопарди / Невероятный молодой человек / Leopardi

Самая красивая школа мира / La scuola più bella del mondo

Удивительное Рождество / Un Natale stupefacente

Вольфанго Де Биази

На улице снег! / ... E fuori nevica!

Но какой у тебя знак? / Ma tu di che segno?

Друзья, как мы / Amici come noi

Энрико Ландо

Каждое проклятое Рождество / Ogni maledetto Natale

Джакомо Чиаррапико, Лука Вендрусколо, Маттиа Торре

Мыльная опера / Soap Opera

Всё очень красиво / Tutto molto bello

Виолетта: Захватывающий концерт / Виолетта на концерте / Violetta En Concierto

Мэтью Эймос

Неаполитанская песня / Песни, мафия, Неаполь / Song of Napoli

Антонио Манетти, Марко Манетти

Ход пингвином / La mossa del pinguino

Клаудио Амендола

Когда Берлингуэр был рядом / Quando c'era Berlinguer

Вальтер Вельтрони

Мальдивская любовь / Плохая любовь / Maldamore

Массимо Сгорбани)

Нас четверо / Noi 4

Франческо Бруни

Чудеса случаются / Si accettano miracoli

Профессор Ченерентоло / Il professor Cenerentolo

Отпуск на Карибах / Vacanze ai Caraibi

Рождество с боссом / Natale col Boss

Вольфанго Де Биази

Средний итальянец / Italiano medio

Красавицы папы / Папины красавицы / Belli di papà

Гвидо Кьеза

Свадьба на Юге / Matrimonio al Sud

Паоло Костелла

Даниэле Лучетти

Я люблю только тебя / Поцелуй / Io che amo solo te

Марко Понти

Имя сына / Il nome del figlio

Все хотят этого / Tutte lo vogliono

Алессио Мария Федеричи

Вернусь в прошлое и изменю жизнь / Torno indietro e cambio vita

Нет пары без тебя / Non c'è 2 senza te

Обычная комедия: Ад / La solita commedia: Inferno

Мартино Ферро

Фабрицио Биджо

Итало Барокко / Italo Barocco

Алессия Скарсо

Законы желания / Le leggi del desiderio

История Занетти / Zanetti Story

Карло Сигон, Симоне Скафиди

Куда идти? / К чёрту на рога / Quo vado?

Дженнаро Нунцианте

Рождество в Лондоне: Боже, храни королеву / Natale a Londra - Dio salvi la regina

Вольфанго Де Биази

Рождество на Юге / Un Natale al Sud

Федерико Марсикано

Побег из дома для престарелых / Побег из Парка Реума / Fuga da Reuma Park

Морган Бертакка, Альдо, Джованни Сторти, Джакомо Поретти

Если ты меня бросишь, это не считается / Se mi lasci non vale

Маттео Ровере

Не воруйте в доме у воров / Non si ruba a casa dei ladri

Рождественский ужин / La cena di Natale

Марко Понти

Жизнь, сердце, ритм / Vita Cuore e Battito

Серджио Колабона

Джанлука Ансанелли

Истина в небесах / La verità sta in cielo

Роберто Фаэнца

На твоем месте / Al posto tuo

Макс Крочи

Сделано в Италии: Привет, брат! / Made in Italy: Ciao Brother

Никола Барнаба

До понедельника / Prima di lunedì

Чемпионская пара / La Coppia dei Campioni

В эфире: История успеха / On Air - Storia di un successo

Давиде Симон Маццоли

Бедные, но очень богатые / Poveri ma ricchissimi

Блаженное неведение / Счастливое незнание / Beata ignoranza

Рождественский повар / Natale da chef

Охота за сокровищами / Caccia al tesoro

Сильвио Сольдини

Случайные друзья / Всё, что пожелаете / Tutto quello che vuoi

Франческо Бруни

Убийство по-итальянски / Omicidio all’italiana

Прощайте, зеленые рожи / Addio fottuti musi verdi

Франческо Капальдо

Нет связи / Non c'è campo

Друзья как прежде / Amici come prima

Лучано Лигабуэ

Гвидо Кьеза

Грандиозная вечеринка / Una festa esagerata

Преподы идут / Arrivano i prof

Иван Сильвестрини

Отдельно / Sconnessi

Кристиан Мараццити

Благодать Люсии / Lucia's Grace

Джанни Дзанази

Побег не туда / Ошибочное бегство / La Fuitina Sbagliata

Миммо Эспозито

Эмануэле Имбуччи

Филиппо Болонья

Безымянная история / Похищение Караваджо / Una storia senza nome

Роберто Андо

Сантьяго, Италия / Santiago, Italia

Серджо Манфио

Алессио Кремонини

Никто, кроме нас / Нет таких, как мы / Nessuno come noi

Вольфанго Де Биази

Ты от меня что-то скрываешь / Tu mi nascondi qualcosa

Джузеппе Ло Консоле

Тунец, выброшенный на берег / Tonno spiaggiato

Маттео Мартинес

Симоне Спада

Первый камень / Всё началось с камня / La prima pietra

Роландо Равелло

Нет никаких сомнений / Король в законе / Cetto c'è, senzadubbiamente

Джулио Манфредониа

Гражданин Рози / Citizen Rosi

Диди Ньокки и Каролина Рози

Стефано Чипани

Алессандро Понди

Агентство лжецов / L'agenzia dei bugiardi

Вольфанго Де Биази

С возвращением, Президент! / Bentornato presidente

Джанкарло Фонтана, Джузеппе Стази

Они только призраки / Sono solo fantasmi

Авиарежим / Modalità aereo

Спасение дома / Я бегу домой / Scappo a casa

Энрико Ландо

Всё в порядке / А препод в порядке? / Tuttapposto

Джанни Костантино

Хесус Гарсес Ламберт

Приключение / Навеки с тобой / Un'avventura

Марко Даниэли

Антонелло Гримальди

Большое сальто / Взлет / Il grande salto

Время еще есть / C'è tempo

Вальтер Вельтрони

Кекко Дзалоне

Я против тебя - Фильм: Месть Синьора С / Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S

Джанлука Льойци

Массимо Венье

Хаммамет / Hammamet

Джузеппе Бонито

Клаудио Ноче

Моя поп-группа / La Mia Banda Suona il Pop

Джулиана Гамба

Развод в Лас-Вегасе / Divorzio a Las Vegas

Умберто Картени

Ноктюрн / Notturno

Зу Кирк

Оставайтесь дома / State a casa

Роан Джонсон

Я против тебя: тайна волшебной школы / Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata

Джанлука Льойци

Кто подставил Рождественского Деда? / Chi ha incastrato Babbo Natale?

Паоло Костелла

У Мэрилин чёрные глаза / Черноглазая Мэрилин / Marilyn ha gli occhi neri

Симоне Годано

Вольфанго Де Биази

От всего сердца / Con Tutto Il Cuore

Андреа Фаденти, Давиде Баначина, Пьетро Бельфиоре, Андреа Маццарелла, Давиде Росси

Андре Сегре

Комедианты / Comedians

Джанлука Ансанелли

Алессандро Челли

Вечная тишина / Великое молчание / Il silenzio grande

Алессандро Гассман

Кьяра / A Chiara

Йонас Карпиньяно

Массимо Венье

Роберто Андо

Я против тебя: Потерянный во времени Me contro Te - Il film: Persi nel tempo

Джанлука Льойци

Пока, красавчики! / Belli Ciao

Джулиа Джаппонези

Те же ритмы / Stessi battiti

Роберто Гаспарро

Паоло Костелла

Кристиано Бриньола

Эмануэле Криалезе

Паола Ранди

Однажды было преступление / C'era una volta il crimine

Умберто Картени

Социальный мир / В мире соцсетей / Un mondo sotto social

Аннандреа Витрано, Клаудио Касиса

Все на борт / Tutti a Bordo

Немой из Галлуры / Il Muto di Gallura

Маттео Фрез

Самый прекрасный день / Il giorno più bello

Андреа Дзалоне

Джанлука Манджаскьютти

Эпитафия / Il pataffio

Франческо Лаги

Прекрасный сезон / La bella stagione

Марко Понти

Паппи Корсикато

Я против тебя: Миссия в джунглях / Me contro Te - il Film: Missione Giungla

Джанлука Льойци

Вальтер Вельтрони

Извини меня / Suzume

Легендарное путешествие / Il Viaggio leggendario

Алессио Лигури

Весна моей жизни / La primavera della mia vita

Завво Николоси

Опасная комедия / Агент без прикрытия / Una commedia pericolosa

Алессандро Понди

Мауро Борелли

Давиде Джентиле

Стефано Чипани

Я живу в другом месте! / Io vivo altrove!

Джузеппе Баттистон

Вольфанго Де Биази

Микеле Ваннуччи

Давиде Миннелла

Алессандро Бардани

Наши светлые годы / Сверхновая звезда / Noi anni luce

Тициано Руссо

Мариса Валлоне

Источники информации о кинопосещаемости итальянских фильмов в СССР

Итальянские игровые фильмы в советском кинопрокате (1947 – 1991)

Премьера «Чио-Чио-Сан» / Премьера «Баттерфляй» (Premiere der Butterfly/ Sogno di Butterfly).

Карл Кох

Гёза фон Больвари

Вернись в Сорренто (Torna a Sorrento).

Лучано Эммер

На окраине большого города (Ai margini della metropoli).

Массимо Мида

Алекс Вьяни, Куо-Инь Ву

Глауко Пеллегрини

Клементе Фракасси

Витторио де Сета.

Аглауко Казадио

Фабрицио Тальони.

Ромоло Марчеллини

Жерминаль (Germinal)

Людской гнев (La Furia degli uomini).

Антонио Пьетранджели

Джанни Пуччини.

Пьеро Скивадзаппа

Жан-Пьер Блан

Бернар Поль

Франко Проспери

Харальд Райнль.

Марчелло Алипранди

Ничего не случилось (R.A.S. / R.A.S. nulla de segnalare)

Хорхе Дарнелл.

Паоло Хеуш.

Альберт Томас

Ромоло Гуэррьери

Валентино Орсини.

Джерри Джеймисон

Питер Зиннер.

Цена победы / Скоростной кросс (Speed Cross).

Стельвио Масси.

Травиата (La Traviata).

Андре Дельво

Франческо Лаудадио

Кармен (Carmen).

Пьер–Франческо Пинджиторе

Отелло (Otello).

В крайнем случае я ничего не скажу (Al limite, cioè, non glielo dico)

Режиссёр Франко Россетти.

Леандро Кастеллани.

Антонио Маргерити (Энтони Доусон).

Герои ада (Eroi dell'inferno).

Стельвио Масси.

Джиандоменико Кури.

Джон Хью

Нино Дзанкин (Роберт Эндрюс).

Синьора была изнасилована (La signora è stata violentata).

Витторио Синдони.