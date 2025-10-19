Федоров А.В. Итальянские фильмы в кинопрокате Италии: данные посещаемости (1945-2023). М.: ОД «Информация для всех», 2024. 68 с.
Какие итальянские игровые фильмы пользовались популярностью в кинопрокате Италии? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник.
Справочное издание предназначено для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Рецензенты:
профессор М. Целых, профессор А. Левицкая.
© Александр Викторович Федоров, Alexander Fedorov, 2024.
Fedorov, A.V. Italian films in the film distribution in Italy (1945-2023). Moscow: SM "Information for All", 2024. 68 p.
Which Italian feature films were popular in the Italian box-office? What are the attendance figures for these films? This guide answers these questions.
This edition is intended for educators, students, graduate students, researchers, film critics, cinema scholars, journalists, as well as for the readers who are interested in the problems of cinema, movies, sociology and statistics.
Reviewers: Professor M. Tselykh, Professor A. Levitskaya.
© Alexander Fedorov, 2024.
Введение
Какие итальянские игровые фильмы пользовались популярностью в кинопрокате Италии? Каковы данные посещаемости этих фильмов? На эти вопросы отвечает данный справочник. Данные кинопосещаемости итальянских фильмов в кинопрокате Италии взяты из различных источников, включая Box Office Benful
, Jpbox-office
и др. К сожалению, статистика кинопроката доступна далеко не по всем итальянским фильмам.
Основные цифры кинопосещаемости итальянских фильмов в советском кинопрокате взяты из киностатистических данных Госкино СССР (ДСП), РГАЛИ, из монографии М. Жабского «Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг.» (Жабский, 2009) и др.
Составитель справочника благодарит киноведов Игоря Аркадьева (1957-2022), Андрея Вяткина, Николая Майорова, Игоря Фишкина, журналиста Владимира Ергакова за их поправки и дополнения в процессе подготовки списков зарубежных фильмов в советском кинопрокате.
Я благодарю также РГАЛИ, киноведа Евгения Нефёдова, профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко и Ангелину Рогальскую за предоставленную возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х.
Справочник предназначен для преподавателей высшей школы, студентов, аспирантов, исследователей, кинокритиков, киноведов, журналистов, а также для круга читателей, которые интересуются проблемами кинематографа, киносоциологии и киностатистики.
Итальянские игровые фильмы в кинопрокате Италии (1945-2000): данные статистики кинопосещаемости
(в списки фильмов включены также совместные кинопостановки, в основном – франко-итальянские)
Лидеры итальянского кинопроката 1945-1955 годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката первого послевоенного десятилетия (1945-1955), нельзя не отметить высокий уровень посещаемости итальянских фильмов (здесь, правда, следует отметить, что в это время в Италии еще не было экспансии американского развлекательного кино). Фильмы, ежегодно входящие в первые десятки лидеров итальянского кинопроката, в этот период собирали в Италии аудиторию от 1,7 млн. зрителей до 15,7 млн. зрителей. В первой половине 1950-х посещаемость итальянских фильмов стала еще выше, и фильмы, находящиеся по итогам кинопроката на десятом месте собирали уже не менее 4 млн. зрителей. С учетом того, что население Италии в первое послевоенное десятилетие было примерно в четыре раза меньше населения СССР, то 15,7 млн. итальянских зрителей соответствовали примерно 62 млн. советских зрителей, а 4 млн. итальянских зрителей были аналогом 16 млн. зрителей в СССР.
Предпочтения массовой итальянской аудитории в 1945-1955 годах были в целом стабильно ориентированы на развлекательные жанры кинематографа (комедии, мелодрамы, пеплумы), хотя время от времени в первые десятки лидеров кинопроката попадали и неореалистические драмы Р. Росселлини, В. Де Сика и Дж. Де Сантиса.
Очень высокие показатели посещаемости были и у фильмов Ф. Феллини «Маменькины сынки» (4,9 млн. зрителей) и «Дорога» (4,0 млн. зрителей).
Стабильной популярностью у итальянцев пользовались экранизации литературной классики («Война и мир», «Отверженные», «Капитанская дочка», «Дама с камелиями» и др.). При этом самым популярным фильмом в Италии 1940-х – 1950-х годов стала совместная итало-американская экранизация романа Льва Толстого «Война и мир» (15,7 млн. зрителей и первое место по кассовым сборам итальянских фильмов за всю историю кинопроката в Италии).
Советский кинопрокат второй половины 1940-х – первой половины 1950-х был довольно плотно заполнен так называемыми «трофейными» зарубежными (в основном – американскими и немецкими) фильмами, поэтому новые западные фильмы закупались в весьма ограниченном количестве. Отсюда понятно, почему лидеры итальянского кинопроката 1945-1955 годов в СССР, как правило, не демонстрировались. Среди редких исключений были флагманы неореализма «Рим – открытый город» Р. Росселлини «Похитители велосипедов» и «Умберто Д.» В. Де Сика, «Горький рис» Дж. Де Сантиса, шедевр Ф. Феллини «Дорога», некоторые из нашумевших экранизаций классики («Война и мир» и др.) и несколько развлекательных лент («Хлеб, любовь и фантазия», «Улисс», «Полицейские и воры» и др.). При этом, как правило, большинство из этих фильмов выходило на советские экраны с большим опозданием, в основном – в 1960-е годы.
Список самых кассовых итальянских режиссеров XX века (1945-2000)
Список самых кассовых режиссеров XX века (мы посчитали, скольким фильмам каждого из итальянских режиссеров удалось войти в ежегодные десятки лидеров итальянского кинопроката) ожидаемо состоит в основном из режиссеров, активно снимавших фильмы развлекательных жанров (как правило, речь идет о комедиях).
И здесь, благодаря своей фантастической активности на поприще незамысловатых комедий в 1980-х и 1990-х годах, на первое место вышел режиссер, не сникавший особых фестивальных и иных лавров Нери Паренти, который сумел обогнать по кинопрокатным показателям таких признанных корифеев итальянской комедии и трагикомедии, как Марио Моничелли, Дино Ризи и многих других.
С другой стороны, не может не радовать, что в тридцатку самых кассовых режиссеров Италии попали такие корифеи Киноискусства, как Луиджи Коменчини (7 место в итальянском кинопрокате XX века), Федерико Феллини (12-е место), Этторе Скола (13-е место), Витторио Де Сика (16-е место), Бернардо Бертолуччи (17-е место), Пьетро Джерми (21-е место), Лукино Висконти (28-е место)…
1. Нери Паренти (род. в 1950)
– 18 фильмов в ежегодных десятках лидеров проката.
2. Марио Моничелли (1915-2010)
– 17 фильмов
3. Карло Ванцина (1951-2018)
– 17 фильмов
4. Дино Ризи (1916-2008)
– 16 фильмов
5. Карло Вердоне (род. в 1950)
– 16 фильмов
6. Серджо Корбуччи (1927-1990)
– 12 фильмов.
7. Луиджи Коменчини (1916-2007)
– 10 фильмов.
8. Дарио Ардженто (род. в 1940)
– 10 фильмов.
9. Кармине Галлоне (1885-1973)
– 9 фильмов.
10. Марио Маттоли (1898-1980)
– 9 фильмов.
11. Стено (1917-1988)
– 9 фильмов.
12. Федерико Феллини (1920-1993)
– 9 фильмов
13. Этторе Скола (1931-2016)
– 9 фильмов.
14. Кастеллано (1925-1999)
и Пиполо (1933-2006)
– 9 фильмов.
15. Франческо Нути (1955 -2023)
– 9 фильмов
16. Витторио Де Сика (1901-1974)
– 8 фильмов.
17. Бернардо Бертолуччи (1941-2018)
– 8 фильмов
18. Паскуале Феста Кампаниле (1927-1986)
– 8 фильмов.
19. Марио Камерини (1895-1981)
– 7 фильмов.
20. Альберто Латтуада (1914-2005)
– 7 фильмов.
21. Пьетро Джерми (1914-1974)
– 7 фильмов.
22. Нанни Лой (1925-1995)
– 7 фильмов.
23. Серджо Леоне (1929-1989)
– 6 фильмов.
24. Луиджи Дзампа (1905-1991)
– 6 фильмов.
25. Рафаэлло Матараццо (1909-1966)
– 6 фильмов.
26. Тинто Брасс (род. в 1933)
– 6 фильмов.
27. Энрико Ольдоини (1946-2023)
– 6 фильмов.
28. Лукино Висконти (1906-1976)
– 5 фильмов.
29. Камилло Мастрочинке (1901-1969)
– 5 фильмов.
30. Роберто Бениньи (род. в 1952)
– 5 фильмов.
1945
1. Рим — открытый город / Roma città aperta
(режиссер Роберто Росселини
)
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 октября 1947: нет данных.
2. Отъезд в семь часов / Partenza ore 7
(режиссер Марио Маттоли
)
3,0 млн. зрителей.
3. Жизнь начинается снова / La vita ricomincia
(режиссер Марио Маттоли
)
3,0 млн. зрителей
4. Два анонимных письма / Due lettere anonime
(режиссер Марио Камерини
)
2,7 млн. зрителей.
5. Мое солнце / O sole mio
(режиссер Джакомо Джентиломо
)
2.7 млн. зрителей
6. Севильский цирюльник / Il Barbiere di Siviglia
(режиссер Марио Коста
)
1.9 млн. зрителей.
7. Вернись... в Сорренто / Torno... a Sorrento
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
1.9 млн. зрителей.
8. Долой несчастья / Abbasso la miseria!
(режиссер Дженнаро Ригелли
)
1.7 млн. зрителей
1946
1. Риголетто / Rigoletto
(режиссер Кармине Галлоне
)
6.4 млн. зрителей.
2. Чёрный орел / Aquila nera
(по повести А. Пушкина «Дубровский», режиссер Риккардо Фреда
)
5.9 млн. зрителей.
3. Бандит / Il Bandito
(режиссер Альберто Латтуада
)
5.6 млн. зрителей.
4. Белый первоцвет / La primula bianca
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
5.5 млн. зрителей.
5. Перед ним дрожал весь мир / Avanti a lui tremava tutta Roma
(режиссер Кармине Галлоне
)
4.8 млн. зрителей
6. Долой богатство! / Abbasso la ricchezza!
(режиссер Дженнаро Ригелли
)
3.1 млн. зрителей
7. Пайза / Земляк / Paisà
(режиссер Роберто Росселини
)
3.0 млн. зрителей.
8. Рыцарь мечты / Il cavaliere del sogno
(режиссер Камилло Матсрочинке
)
3.0 млн. зрителей.
9. Солнце всходит вновь / Le soleil se lèvera encore
(режиссер Альдо Вергано
)
2.9 млн. зрителей.
10. Мой сын - профессор / Mio figlio professore
(режиссер Ренато Кастеллани
)
2.8 млн. зрителей.
1947
1. Отверженные / I Miserabili / Les Misérables
(Риккардо Фреда
)
6.8 млн. зрителей.
2. Как проиграть войну / Come persi la guerra
(режиссер Карло Богезио
)
5.3 млн. зрителей
3. Белый дьявол / Il Diavolo bianco
(режиссер Нунцио Маласомма
)
4.9 млн. зрителей
4. Дама с камелиями / La Signora delle camelie
(режиссер Кармине Галлоне
)
4.9 млн. зрителей.
5. Ок, Джон! / O.K. John!
(режиссеры Уго Фазано и Джованни Д’Эрамо
)
4.8 млн. зрителей.
6. Капитанская дочка / La Figlia del capitano
(по повести А. Пушкина, режиссер Марио Камерини
)
4.3 млн. зрителей
7. Курьер короля / Il corriere del re
(режиссер Дженнаро Ригелли
)
3.8 млн. зрителей
8. Женевьева Брабантская / Genoveffa di Brabante
(режиссер Примо Зельо
)
3.8 млн. зрителей
9. Монахиня из Монцы / La Monaca di Monza
(режиссер Рафаэлло Пачини
)
3.3 млн. зрителей
10. Рождество в лагере 119 / Natale al campo 119
(режиссер Пьетро Франчиши
)
3.3 млн. зрителей.
11. Опасное сходство / Рюи Блаз / Ruy Blas
(режиссер Пьер Бийон
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 мая 1953. Повторный прокат в СССР – 1987. 20,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Любовный напиток / Elixir of Love / L'elisir d'amore
(режиссер Марио Коста
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 1950: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1948
1. Фифа и арена / Страх и арена / Fifa e arena / Arènes en folie
(режиссер Марио Маттоли
)
5.1 млн. зрителей
2. Герой улицы / L'eroe della strada
(режиссер Карло Богезио
)
4.1 млн. зрителей
3. Трудные годы / Anni difficili
(режиссер Луиджи Дзампа
)
4.0 млн. зрителей
4. Тото в велопробеге по Италии / Totò al giro d'Italia
(режиссер Марио Маттоли
)
4,0 млн. зрителей
5. Похитители велосипедов / Ladri di biciclette
(режиссер Витторио Де Сика
)
3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1950: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Странствующий еврей / L’Ebreo errante
(режиссер Гоффредо Алессандрини
)
3,0 млн. зрителей.
7. Без ума от оперы / Follie per l'opera
(режиссер Марио Коста
)
3,0 млн. зрителей
8. Без жалости / Senza pietà
(режиссер Альберто Латтуада
)
2.8 млн. зрителей
9. Святая монахиня / Monaca santa
(режиссер Гвидо Бриньоне
)
2,6 млн. зрителей
10. Под солнцем Рима / Sotto il sole di Roma
(режиссер Ренато Кастеллани
)
2,6 млн. зрителей
11. Пармская обитель / La Chartreuse de Parme / La Certosa di Parma
(режиссер Кристиан-Жак
)
2,3 млн. зрителей.
Прокат во Франции: 6,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 31 августа 1953. Повторный прокат в СССР – с 21 февраля 1972. 26,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Паяцы / I pagliacci
(режиссер Марио Коста
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 1950: 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Без ума от оперы / Любимые арии / Follie per l'opera
(режиссер Марио Коста
)
Прокат в Италии: нет данных. В СССР с 1949: 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1949
1. Цепи / Catene
(режиссер Рафаэлло Матараццо
)
7,5 млн. зрителей
2. Погребённые заживо / La Sepolta viva
(режиссер Гвидо Бриньоне
)
6,0 млн. зрителей
3. Тото в поисках дома / Totò cerca casa
(режиссеры Стено
и Марио Моничелли
)
5,8 млн. зрителей
4. Фабиола / Fabiola
(режиссер Алессандро Блазетти
)
5,8 млн. зрителей
5. Волк из Силы / Il lupo della Sila
(режиссер Дуилио Колетти)
5,1 млн. зрителей
6. Под небом Сицилии / Во имя закона / In nome della legge
(режиссер Пьетро Джерми
)
4,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 октября 1951: нет данных
7. Горький рис / Bitter Rice / Riso amaro
(режиссер Джузеппе Де Сантис
).
4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 марта 1967: 15,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Пожарные Виджу / I Pompieri di Viggiù / Totò: I pompieri di Viggiù
(режиссер Марио Маттоли
)
4,8 млн. зрителей.
9. Император Капри / L'Imperatore di Capri
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,5 млн. зрителей
10. Тото ле Моко / Totò le Moko
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
4,2 млн. зрителей
1950
1. Последние дни Помпеи / Конец Помпеи / Gli Ultimi giorni di Pompei
(режиссеры Марсель Л’Эрбье
и Паоло Моффа
)
8,8 млн. зрителей.
2. Завтра будет слишком поздно / Domani è troppo tardi
(режиссер Леонид Моги
)
8,2 млн. зрителей.
3. Мучение / Tormento
(режиссер Рафаэлло Матраццо
)
7,6 млн. зрителей
4. Разбойник Мусолино / Il Brigante Musolino
(режиссер Марио Камерини
)
6,8 млн. зрителей.
5. Венецианский вор / Il ladro di Venezia
(режиссер Джон Брам
)
5,8 млн. зрителей
6. Тото-шейх / Totò sceicco
(режиссер Марио Маттоли
)
5,0 млн. зрителей
7. 47 говорливых мертвецов / 47 morto che parla
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
4,7 млн. зрителей
8. Курсанты Гаскони / I cadetti di Guascogna
(режиссер Марио Маттоли
)
4.7 млн. зрителей
9. Неаполь - город миллионеров / Napoli milionaria
(режиссер Эдуардо Де Филиппо
)
4,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – 25 декабря 1953: нет данных
.
10. Разносчица хлеба / La portatrice di pane / La porteuse de pain
(режиссер Морис Клош
)
4,6 млн. зрителей
1951
1. Анна / Anna
(режиссер Альберто Латтуада
)
9,9 млн. зрителей
2. Ничьи дети / I figli di nessuno / Le fils de personne
(режиссер Рафаэлло Матраццо
)
8,4 млн. зрителей
3. Жестокое сердце / Core 'ngrato
(режиссер Гвидо Бриньоне
)
6,6 млн. зрителей
4. Мой Триест! / Trieste mia!
(режиссер Марио Коста
)
6,4 млн. зрителей
5. Полицейские и воры / Guardie e ladri
(режиссеры Стено
и Марио Моничелли
)
6. Молодой Карузо / Энрико Карузо: легенда одного голоса / Enrico Caruso - Leggenda di una voce
(режиссер Джакомо Джентильомо
)
4,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1952: 19,1 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации
.
7. Кайман из Пьяве / Il caimano del Piave
(режиссер Джорджио Бьянки
) 4,5 млн. зрителей
8. Мессалина / Messalina
(режиссер Кармине Галлоне
)
4,4 млн. зрителей
9. Тото Третий / Totò terzo uomo
(режиссер Марио Маттоли
)
4,1 млн. зрителей
10. Я - предводитель / Io sono il capataz
(режиссер Джорджо Симонелли
)
4,0 млн. зрителей
1952
1. Дон Камилло / Маленький мир Дона Камилло / Don Camillo / Le Petit monde de Don Camillo
(режиссер Жюльен Дювьвье
)
13,2 млн. зрителей
2. Тото в цвете / Totò a colori
(режиссер Стено)
6,9 млн. зрителей
3. Полвека песни / Canzoni di mezzo secolo
(режиссер Доменико Паолелла
)
6,7 млн. зрителей.
4. Враг / La Nemica
(режиссер Джорджио Бьянки
)
5,0 млн. зрителей
5. Чувственность / Sensualita / Босоногий дикарь / Barefoot Savage
(режиссер Клементе Фракасси
)
5,0 млн. зрителей.
6. Чёрные перья / Penne nere
(режиссер Оресте Бьянколи
)
5,0 млн. зрителей
7. Другие времена / Altri tempi
(режиссер Алессандро Блазетти
)
4,9 млн. зрителей
8. Царица Савская / La Regina di Saba
(режиссер Пьетро Франчиши
)
4,6 млн. зрителей
9. Тот, кто без греха... / Chi è senza peccato (режиссер Рафаэлло Матараццо
)
4,5 млн. зрителей
10. Тото и женщины / Totò e le donne
(режиссеры Стено
и Марио Моничелли
)
4,5 млн. зрителей
11. Фанфан-Тюльпан / Fanfan la Tulipe
(режиссер Кристиан-Жак)
4,0 млн. зрителей. Прокат во Франции - 6,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1955: 33,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Умберто Д. / Umberto D.
(режиссер Витторио Де Сика
)
1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР с 6 сентября 1965: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1953
1. Хлеб, любовь и фантазия / Pane, amore e fantasia
(режиссер Луиджи Коменчини
)
10,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 ноября 1956: нет данных.
2. Возвращение Дона Камилло / Il Ritorno di Don Camillo
(режиссер Жюльен Дювивье
)
7,5 млн. зрителей.
3. Джузеппе Верди / Giuseppe Verdi
(режиссер Рафаэлло Матараццо
)
7,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 октября 1956: нет данных.
4. Пуччини / Puccini
(режиссер Кармине Галлоне
)
6,5 млн. зрителей
5. Вихрь / Vortice
(режиссер Рафаэлло Матараццо
)
6,0 млн. зрителей
6. Прости меня! / Perdonami!
(режиссер Марио Коста
)
5,5 млн. зрителей
7. Аида / Aida
(режиссер Клементе Фракасси
)
5,4 млн. зрителей
8. Неаполитанский турок / Un turco napoletano (режиссер Марио Маттоли
)
5,0 млн. зрителей
9. Маменькины сынки / I vitelloni
(режиссер Федерико Феллини
)
4.9 млн. зрителей
10. Теодора / Феодора, императрица византийская / Teodora, imperatrice di Bisanzio
(режиссер Риккардо Фреда
)
4,9 млн. зрителей
11. Утраченные грёзы / Дайте мужа Анне Дзаккео / A Husband for Anna / Un Marito per Anna Zaccheo
(режиссер Джузеппе Де Сантис
).
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – 1956: 30,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1954
1. Странствия Одиссея / Улисс / Ulisse
(режиссер Марио Камерини
)
13,2 млн. зрителей. Прокат во Франции - 3,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1962: 34,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Хлеб, любовь и ревность / Pane, amore e gelosia
(режиссер Луиджи Коменчини
)
10,4 млн. зрителей.
3. Неаполитанская карусель / Carosello napoletano
(режиссер Этторе Джаннини
)
5,6 млн. зрителей.
4. Золото Неаполя / L'Oro di Napoli
(режиссер Витторио Де Сика
)
5,6 млн. зрителей
5. Женщина с реки / La Donna del fiume
(режиссер Марио Сольдати
)
5,5 млн. зрителей.
6. Джульетта и Ромео / Giulietta e Romeo
(режиссер Ренато Кастеллани
)
5,3 млн. зрителей
7. Аттила / Аттила, бич божий / Attila
(режиссер Пьетро Франчиши
)
5,1 млн. зрителей
8. Жаль, что ты каналья / Peccato che sia una canaglia
(режиссер Алессандро Блазетти
)
5,0 млн. зрителей
9. Босоногая графиня / La Contessa Scalza
(режиссер Джозеф Лео Манкиевич
)
5,0 млн. зрителей.
10. Маддалена / Maddalena
(режиссер Аугусто Дженина
)
4,8 млн. зрителей
11. Чувство / Senso
(режиссер Лукино Висконти
)
4,8 млн. зрителей
12. Нищета и благородство / Miseria e nobilta
(режиссер Марио Маттоли
)
4,5 млн. зрителей
13. Римлянка / La Romana
(режиссер Луиджи Дзампа
)
4,2 млн. зрителей
Читать
Федерико Феллини
14. Дорога / La Strada
(режиссер Федерико Феллини
)
4.0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 апреля 1967. 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации
15. Американец в Риме / Un Americano a Roma
(режиссер Стено)
2.9 млн. зрителей
16. Граф Монте-Кристо / Le Comte de Monte-Cristo
(режиссер Робер Верней
)
2,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 7,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1961: 30,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Красное и чёрное / Le Rouge et le noir / L’Uomo e il diavolo
(режиссер Клод Отан-Лара
)
3 млн. зрителей. Прокат во Франции - 4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 октября 1955. 24,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Джузеппе Де Сантис: Энергия сопротивления
18. Дни любви / Giorni d'amore / Jours de amour
(режиссер Джузеппе Де Сантис
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 12 ноября 1962: 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1955
1. Война и мир / War and Peace / Guerra e pace
(по роману Л. Толстого, режиссер Кинг Видор
)
15,7 млн. зрителей. Прокат во Франции - 5,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1959 31,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Любовь: прекрасная вещь / L'amore è una cosa meravigliosa
(режиссер Генри Кинг
)
13,3 млн. зрителей.
3. Самая красивая женщина мира / La Donna più bella del mondo
(режиссер Роберт Леонард
)
12,6 млн. зрителей.
4. Марчеллино, хлеб и вино / Marcelino pan y vino
(режиссер Ладислао Вайда
)
11,6 млн. зрителей
5. Хлеб, любовь и... / Pane, amore e...
(режиссер Дино Ризи
)
7,7 млн. зрителей
6. Дон Камилло и достопочтенный Пеппоне / Don Camillo e l'on. Peppone
(режиссер Кармине Галлоне
)
6,9 млн. зрителей
7. Елена Троянская / Elena di Troia
(режиссер Роберт Уайз
)
6 млн. зрителей
8. Римские рассказы / Racconti romani
(режиссер Джанни Франчолини
)
5.3 млн. зрителей
9. Кто мы - мужчины или капралы? / Siamo uomini o caporali?
(режиссер Камилло Мастрочинке
)
5,1 млн. зрителей
10. Прекрасная мельничиха / La Bella mugnaia
(режиссер Марио Камерини
)
5,1 млн. зрителей
11. Знак Венеры / Il Segno di Venere
(режиссер Дино Ризи
)
3,6 млн. зрителей
12. Рисовое поле / La risaia (режиссер Рафаэлло Матараццо
)
3,3 млн. зрителей
13. Большие манёвры / Les Grandes manoeuvres / Grandi manovre
(режиссер Рене Клер
)
Прокат в Италии - 3,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 5,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1969. 20,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Таманго / Бунт надежды / Tamango / La rivolta dell'esperanza
(режиссер Джон Берри
) Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1960: 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры итальянского кинопроката 1956-1960 годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката второй половины 1950-х (с 1956 по 1960 год), мы снова отмечаем высокий уровень посещаемости итальянского кинематографа. Фильмы, ежегодно входящие в первые десятки лидеров итальянского кинопроката, в этот период собирали аудиторию от 3,6 млн. зрителей до 13,6 млн. зрителей.
Предпочтения массовой итальянской аудитории в 1956-1960 годах были в целом также стабильно ориентированы на развлекательные жанры кинематографа (комедии, мелодрамы, пеплумы), хотя в первые десятки лидеров кинопроката попадали и шедевры Ф. Феллини, Р. Росселлини и Л. Висконти.
Стабильной популярностью по-прежнему пользовались экранизации литературной классики (очередная экранизация «Отверженных», «Собор Парижской Богоматери» и др.).
При этом лидером итальянского кинопроката этого периода (во многом из-за сенсационной смелости сюжета) стала самая кассовая картина Федерико Феллини – «Сладкая жизнь», собравшая аудиторию 13,6 млн. зрителей.
В советский кинопрокат эта картина, увы, не попала (скорее всего, из-за слишком откровенного по тем временам показа этой самой dolce vita). Не дошла до советских экранов и весьма популярная в Италии картина на русскую тему – «Михаил Строгов»…
В целом итальянских фильмов в советском кинопрокате во второй половине 1950-х появлялось всё больше. Это было связано с тем, что «эпоха трофейного кино» ушла в прошлое, и западные картины в СССР стали закупаться легально.
Таким образом, советские зрители (с бОльшим или меньшим опозданием) смогли увидеть не только экранизации (франко-итальянские «Отверженные» и «Собор Парижской Богоматери», но и шедевры Р. Росселлини («Генерал Делла Ровере»), Ф. Феллини («Ночи Кабирии»), Лукино Висконти («Рокко и его братья»), М. Антониони («Крик»). Плюс, разумеется, несколько итальянских развлекательных фильмов, которые нередко собирали в СССР аудиторию от 20 до 30 млн. зрителей.
Здесь надо подчеркнуть, что в целом (даже с учетом коэффициента, учитывающего существенную разницу числа жителей в СССР и Италии), итальянские фильмы в советском кинопрокате имели, как правило, больший успех, чем в самой Италии. Причина тому была довольно проста: спектр развлечений в СССР был гораздо меньше, чем в Италии, и кинематограф для многих советских жителей был практически доминирующей рекреацией…
1956
1. Бедные, но красивые / Poveri ma belli
(режиссер Дино Ризи
)
6,8 млн. зрителей
2. Машинист / Il Ferroviere
(режиссер Пьетро Джерми
)
5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 сентября 1958: нет данных.
3. Михаил Строгов / Michele Strogoff
(режиссер Кармине Галлоне
)
5,1 млн. зрителей
4. Негодяй / Парень / Guaglione
(режиссер Джорджио Симонелли
)
5,0 млн. зрителей
5. Тото, Пеппино и распутница / Totò, Peppino e... la malafemmina
(режиссер Камилло Мастрочинке
)
4,6 млн. зрителей
6. Рабыни из Карфагена / Le Schiave di Cartagine
(режиссер Гвидо Бриньоне
)
4,6 млн. зрителей
7. Донателла / Donatella
(режиссер Марио Моничелли
)
4,4 млн. зрителей
8. Маруцелла / Maruzzella
(режиссер Луиджи Капуано
)
4,1 млн. зрителей
9. Запретная песня / Canzone proibita
(режиссер Флавио Кальцавара
)
3,6 млн. зрителей
10. Монте-Карло / Montecarlo
(режиссер Сэмюэл А. Тейлор
)
3,6 млн. зрителей
11. Тото, оставляешь или удваиваешь? / Totò, lascia o raddoppia?
(режиссер Камилло Мастрочинке
)
3,6 млн. зрителей
1957
1. Красивые, но бедные / Belle ma povere
(режиссер Дино Ризи
)
5,4 млн. зрителей
2. Лазарелла / Lazzarella
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
5,2 млн. зрителей
3. До свидания, Рим! / Arrivederci Roma! / Seven Hills of Rome
(режиссер Рой Роулэнд
)
5,2 млн. зрителей
4. Плотина на Тихом океане / La diga sul Pacifico
(режиссер Рене Клеман
)
5,0 млн. зрителей
5. Отпуск на Искья / Vacanze a Ischia
(режиссер Марио Камерини
)
4,9 млн. зрителей
6. Итальянский сувенир / Souvenir d'Italie
(режиссер Антонио Пьетранджели
)
4,9 млн. зрителей.
7. Бабушка Сабелла / La Nonna Sabella
(режиссер Дино Ризи
)
4,8 млн. зрителей.
8. Мужья в городе / Mariti in città
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,6 млн. зрителей
9. Битва за Иерусалим / La Gerusalemme liberata
(режиссер Карло Людовико Брагалья
)
4,3 млн. зрителей
10. Собор Парижской Богоматери / Notre-Dame de Paris
(режиссер Жан Деланнуа
)
4,3 млн. зрителей. Прокат во Франции: 5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июля 1961: нет данных.
11. Ночи Кабирии / Le Notti di Cabiria
(режиссер Федерико Феллини
)
4,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 июня 1960: 19,1 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Микеланджело Антониони
12. Отчаяние / Il Grido
(режиссер Микеланджело Антониони
)
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1967: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Большая голубая дорога / La Grande strada azzurra
(режиссер Джилло Понтекорво
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР с 13 июня 1960: 13,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1958
1. Буря / La Tempesta
(по мотивам «Истории пугачевского бунта» и «Капитанской дочки» А. Пушкина, режиссер Альберто Латтуада
)
11,1 млн. зрителей.
Читать
Искусство требует жертв: 10 фильмов, в которых преступления провоцирует живопись
2. Обнажённая Маха / La Maja desnuda
(режиссер Генри Костер
)
8,5 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 февраля 1968: 32,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Злоумышленники, как всегда, остались неизвестны / I Soliti ignoti
(режиссер Марио Моничелли
)
6,5 млн. зрителей
4. Подвиги Геракла / Le Fatiche di Ercole
(режиссер Пьетро Франчиши
)
5,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1966: 31,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Отверженные / Les Misérables / I Miserabili
(режиссёр Жан-Поль Ле Шануа
)
4,7 млн. зрителей. Прокат во Франции: 9,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 февраля 1960: 23,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Летние рассказы / Racconti d'estate
(режиссер Джанни Франчолини
)
4,6 млн. зрителей
7. Восстание гладиаторов / La Rivolta dei gladiatori
(режиссер Витторио Коттафави
)
4,6 млн. зрителей.
8. Анна из Бруклина / Anna di Brooklyn
(режиссеры Карло Ластрикати
и Витторио Де Сика
)
9. Опасные жены / Mogli pericolose
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,4 млн. зрителей
10. Венеция, луна и ты / Venezia, la luna e tu
(режиссер Дино Ризи
)
4,3 млн. зрителей
11. Закон есть закон / La Loi c’est la loi / La legge è legge
(режиссер Кристиан-Жак
)
2,4 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 января 1960: 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Человек в коротких штанишках / Большая красивая любовь / L'Amore più bello / L'uomo dai calzoni corti
(режиссер Глауко Пеллегрини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 4 января 1960: 21,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Призрачное счастье / Двустворчатое зеркало / Le Miroir à deux faces / Lo specchio a due facce
(режиссер Андре Кайатт
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 декабря 1967: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1959
1. Большая война / La Grande guerra
(режиссер Марио Моничелли
)
10,8 млн. зрителей
2. Ночь над Европой / Europa di notte
(режиссер Алессандро Блазетти
)
7,5 млн. зрителей
3. Геракл и царица Лидии / Ercole e la regina di Lidia
(режиссер Пьетро Франчиши
)
5,7 млн. зрителей
4. Грешники в голубых джинсах / Обманщики / Les Tricheurs / Peccatori in blue jeans
(режиссер Марсель Карне
)
5,3 млн. зрителей
5. Дерзкий налет неизвестных злоумышленников / Audace colpo dei soliti ignoti
(режиссер Нанни Лой
)
4,8 млн. зрителей
6. Лазурный берег / Costa Azzurra
(режиссер Витторио Сала
)
4,6 млн. зрителей
7. Ужас варваров / Il Terrore dei barbari
(режиссер Карло Кампогаллиани
)
4,6 млн. зрителей
8. Генерал делла-Ровере / Il Generale della Rovere / Le Général della Rovere
(режиссер Роберто Росселини
)
4,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 мая 1961: нет данных.
9. Под знаком Рима / Nel segno di Roma
(режиссеры: Гвидо Бриньоне
, Риккардо Фреда
, Микеланджело Антониони
)
4,6 млн. зрителей.
10. Вексель / La cambiale
(режиссер Камилло Мастрочинке
)
4,5 млн. зрителей
11. Серенада большой любви / Serenade einer großen Liebe / Come prima
(режиссер Рудольф Мате
)
4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 августа 1969: 24,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Судья / Il magistrato / El magistrado
(режиссер Луиджи Дзампа
)
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1960: 22,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Улица Прэри / Rue des Prairies
(режиссер Дени де Ла Пательер
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР с 23 ноября 1960: 17,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1960
1. Сладкая жизнь / La Dolce vita
(режиссер Федерико Феллини
)
13,6 млн. зрителей
Читать
Ален Делон
2. Рокко и его братья / Rocco e i suoi fratelli
(режиссер Лукино Висконти
)
10,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 мая 1962: нет данных.
3. Чочара / La Ciociara
(режиссер Витторио Де Сика
)
9,0 млн. зрителей
4. Все по домам / Tutti a casa
(режиссер Луиджи Коменчини
)
7,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 июня 1962: нет данных.
5. Мир ночи / Il mondo di notte
(режиссер Луиджи Ванци)
6,3 млн. зрителей
6. Преступление / Crimen
(режиссер Марио Камерини
)
6,2 млн. зрителей
7. Уличный регулировщик / Il Vigile
(режиссер Луиджи Дзампа
)
6,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1969: 15,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Под десятью флагами / Sotto dieci bandiere
(режиссер Дулио Колетти
)
5,9 млн. зрителей
9. Горбун / Il gobbo
(режиссер Карло Лидзани
)
5,5 млн. зрителей
10. Йованка и другие / Jovanka e le altre
(Режиссеры: Мартин Ритт, Бернард Ворхаус, Гвидо Гуэрразио
)
5,4 млн. зрителей.
11. Мацист в долине королей / Maciste nella valle dei re
(режиссер Карло Кампогаллиани
)
5,1 млн. зрителей
12. Давид и Голиаф / David e Golia
(режиссеры Фердинандо Балди, Ришар Потье
, Орсон Уэллс
)
5,1 млн. зрителей
13. Месть Геракла / La Vendetta di Ercole
(режиссёр Витторио Коттафави
)
4,9 млн. зрителей
14. Капитан / Le Capitan
(режиссер Андре Юнебелль
)
3,0 млн. зрителей. Прокат во Франции - 5,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1979: 30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации
15. Тайны Бургундского двора / Чудо волков / Le Miracle des loups / La Congiura dei potenti / Заговор сильных / La congiura dei potenti
(режиссер Андре Юнебелль
)
2,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 мая 1980. 26,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Женщины Востока / Le orientali
(режиссер Ромоло Марчеллини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 20 мая 1963: 12,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. В Риме была ночь / Era notte a Roma
(режиссер Роберто Росселини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР с 1 февраля 1963: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры итальянского кинопроката 1960-х годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката 1960-х, отметим, что в это десятилетие высокий уровень посещаемости итальянского кинематографа по-прежнему сохранялся. Фильмы, ежегодно входящие в первые десятки лидеров итальянского кинопроката, в данный период собирали аудиторию от 3,0 млн. зрителей до 14,8 млн. зрителей.
Предпочтения массовой итальянской аудитории в 1960-х были в целом также стабильно ориентированы на развлекательные жанры (к комедиям, мелодрамам и пеплумам добавились еще спагетти-вестерны), хотя в первые десятки лидеров кинопроката попадали и шедевры Л. Висконти, Ф. Феллини, П. Джерми, Б. Бертолуччи и других мастеров.
Наряду с Пьетро Джерми и Витторио Де Сика лидером зрительского успеха в 1960-х неожиданно стал ранее находившийся в «тени гигантов» Серджо Леоне. Его вестерн «За пригоршню долларов» стал самой кассовой итальянской картиной 1960-х, собрав 14,8 млн. зрителей (третье место по кассовым сборам за всю историю итальянского проката). Впечатляющую аудиторию собрали и другие его вестерны этого периода: «На несколько долларов больше» (14,5 млн. зрителей), «Хороший, плохой, злой» (11,4 млн. зрителей) и «Однажды на Диком Западе» (8,9 млн. зрителей).
Увы, в СССР эти фильмы были объявлены пропагандистами насилия и жестокости, поэтому массовая советская аудитория смогла их увидеть только во второй половине 1980-х, да и то на пиратском видео… Не попали в советский кинопрокат и итальянские спагетти-вестерны, снятые в 1960-х другими режиссерами (единственным исключением стала «Золотая пуля» Д. Дамиани).
Если самым кассовой картиной Федерико Феллини в итальянском кинопрокате была «Сладкая жизнь» (13,6 млн. зрителей, шестое место по кассовым сборам за всю историю итальянского проката), но самой кассовым фильмом Лукино Висконти стал «Леопард» (увы, в советский кинопрокат эта историческая драма тоже не попала), собравший в Италии 12,8 млн. зрителей (девятое место по кассовым сборам за всю историю итальянского проката)…
На «оттепельной» волне 1960-х в советский кинопрокат попадало немало итальянских и франко-итальянских фильмов, в том числе из первых десяток лидеров.
При этом советская закупочная кинокомиссия наиболее благосклонно относилась к фильмам Витторио Де Сика («Вчера, сегодня и завтра», «Брак по-итальянски», «Бум» и др.) и Пьетро Джерми («Развод по-итальянски», «Соблазненная и покинутая», «Дамы и господа», «Серафино»), чьи фильмы собирали в СССР аудиторию от 15 млн. до 41,6 млн. зрителей.
Попали в советский кинопрокат и такие значительные итальянские картины, как «Трудная жизнь» (1961), «Вакантное место» (1961), «Четыре дня Неаполя» (1962), «Невеста Бубе» (1963) и др.
Причудливо сложилась в СССР кинопрокатная судьба знаменитых фильмов «8 ½» Федерико Феллини и «Конформист» Бернардо Бертолуччи.
Во время Московского международного кинофестиваля 1963 года советское начальство пыталась оказать давление на жюри, чтобы заурядная производственная драма «Знакомьтесь, Балуев!» получила главный приз. Но председатель жюри Григорий Чухрай, рискуя многим, воспротивился этому, и победителем фестиваля стал в итоге шедевр Ф. Феллини «8 ½», который в советский прокат 1960-х, увы, так и не выпустили… С тех пор Григория Чухрая уже ни разу не приглашали возглавить жюри МКФ (его на долгие годы сменил на этом посту куда более покладистый Станислав Ростоцкий), а вместо одного главного приза на МКФ стали вручать сразу три (чтобы одна из трех наград была стабильно «зарезервирована» за советской картиной)…
В итоге «8 ½» вышел в советский кинопрокат только в «перестроечную» эпоху – в 1988 году…
На первый взгляд, «Конформисту» Б. Бертолуччи повезло больше: эту психологическую драму выпустили на экраны СССР с относительно небольшой задержкой.
Экранизация повести Альберто Моравиа «Конформист», как мне кажется, стала для Бертолуччи своего рода ступенькой нового отношения к массовому успеху. Бесспорно, по своим философским размышлениям о природе и истоках предательства и конформизма, о фашизме и антифашизме, об эротизме в различных его проявлениях (гомосексуальная и лесбийская линии фильма были, как известно, купированы в российских прокатных копиях) «Конформист» был ярким итальянского искусства рубежа 1960-х-1970-х. Сыграв здесь одну из лучших своих ролей, Жан-Луи Трентиньян сумел передать на экране нравственную раздвоенность своего персонажа: интеллектуал Клеричи после мучительных сомнений соглашается служить режиму Муссолини. При этом Клеричи полон болезненных, неотступных маний, его двойственность, разорванность, наслаждение властью и одновременный страх, отвращение были блестяще переданы актером – в пластике, мимике, жестах…
Но, увы, изысканный по своему цветовому решению «Конформист» вышел на советские экраны в черно-белых копиях, и был подвергнут безжалостным сокращениям и перемонтажу. В итоге это не могло не сказаться на результатах проката этой драмы в СССР. И в Италии, и в СССР фильм Б. Бертолуччи посмотрело примерно по 8,6 млн. зрителей. Однако здесь нужно учесть, что население СССР было вчетверо больше населения Италии…
В конце 1960-х в Италии стал набирать силу социально-критический, политический кинематограф, который безжалостно критиковал многие общественные язвы. Критика буржуазного общества в СССР, разумеется, приветствовалась, поэтому в советский кинопрокат были выпущены (с относительно небольшим опозданием) такие яркие представители этого кинематографического течения, как «День совы», «Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений», «Признание комиссара полиции прокурору республики», «Сакко и Ванцетти» и др. Эти жесткие по материалу, но (вроде бы) далекие от советских реалий картины зрители в СССР смотрели, конечно, с меньшим энтузиазмом, чем в Италии, но эти картины всё равно собирали немалую аудиторию: в среднем от 10 до 20 млн. зрителей…
Зато большим успехом в СССР 1960-х традиционно пользовались развлекательные итальянские ленты, в том числе франко-итальянского производства («Операция «Святой Януарий», киносериалы об Анжелики и Фантомасе и т.д.).
Отдельно хочется выделить прокатную историю фильмов совместного итало-советского и советско-итальянского производства.
Самой успешной из них в кинопрокате, как Италии, так и СССР была мелодрама Витторио Де Сика «Подсолнухи» с дуэтом Софи Лорен и Марчелло Мастроянни. Если в СССР этот фильм посмотрело 17,0% населения (41,6 млн. зрителей), то в Италии – 13,6% населения (7,3 млн. зрителей).
Примерно одинаковое в процентном отношении к населению стран посмотрело драмы «Красная палатка», собравшую целый букет звезд мирового класса (3,2 млн. зрителей в Италии и 11,8 млн. зрителей в СССР), и «Итальянцы – хорошие люди» («Они шли на Восток»). А вот масштабная эпопея «Ватерлоо», несмотря на весьма профессиональную постановку Сергея Бондарчука и участие западных кинозвезд, в итальянском кинопрокате провалилась (0,13 млн. зрителей), да и в СССР прошла в кинозалах далеко не лучшим образом (5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации).
1961
1. Эль Сид / El Cid
(режиссер Энтони Манн
)
10,1 млн. зрителей
2. Разбойник Варавва / Варавва / Barabbas / Barabba
(режиссер Ричард Флейшер
)
8,9 млн. зрителей
Читать
Стефания Сандрелли
3. Развод по-итальянски / Divorzio all'italiana
(режиссер Пьетро Джерми
)
7,4 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1964: 21,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Дон Камилло - монсеньор... но не слишком / Don Camillo monsignore... ma non troppo
(режиссер Кармине Галлоне
)
6,6 млн. зрителей
5. Два врага / I Due nemici
(режиссер Гай Хэмилтон
)
6,4 млн. зрителей
6. Журналист из Рима / Трудная жизнь / Una Vita difficile
(режиссер Дино Ризи
)
5,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 июня 1963: 12,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Федералист / Il Federale
(режиссер Лучано Сальче
)
4,9 млн. зрителей
8. Мадам Сан-Жен / Мадам беспечность / Madame Sans-Gêne
(режиссер Кристиан-Жак
)
4,9 млн. зрителей
8. Иосиф, проданный своими братьями / Giuseppe venduto dai fratelli
(режиссеры Лучано Риччи, Ирвинг Рэппер
)
4,8 млн. зрителей
9. Троянская война / La Guerra di Troia
(режиссер Джорджо Феррони
)
4,8 млн. зрителей
10. Константин Великий / Costantino il grande
(режиссер Лионнелло Де Фелис
)
4,6 млн. зрителей
11. Пароль «Виктория» / День льва / Un Giorno da leoni
(режиссер Нанни Лой
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 6 мая 1963: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Кто вы, доктор Зорге? / Qui êtes-vous, Monsieur Sorge? / La Spia del secolo
(режиссер Ив Чампи
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1964: 39,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный выпуск в прокат СССР – 1985.
14. Три мушкетёра / Les Trois mousquetaires
(режиссер Бернар Бордери
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1963: 36,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах (на одну серию).
15. Бунтарь / Бандит / Il Brigante
(режиссер Ренато Кастеллани
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 7 октября 1963: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Вакантное место / Il Posto
(режиссер Эрманно Ольми
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР с 15 марта 1963: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1962
1. Обгон / Il Sorpasso
(режиссер Дино Ризи
)
7,1 млн. зрителей
2. Содом и Гоморра / Sodoma e Gomorra
(режиссер Роберт Олдрич
)
6,6 млн. зрителей
3. Боккаччо - 70 / Boccaccio - 70
(режиссеры Федерико Феллини
, Лукино Висконти
, Марио Моничелли
, Витторио Де Сика
)
6,2 млн. зрителей
4. Монахиня из Монцы / La monaca di Monza
(режиссер Кармине Галлоне
)
4,8 млн. зрителей
5. Сын Спартака / Il Figlio di Spartacus
(режиссер Серджо Корбуччи
)
4,5 млн. зрителей
6. Собачий мир / Mondo cane
(режиссёры Гуальтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери
)
4,4 млн. зрителей
7. Мафиозо / Mafioso
(режиссер Альберто Латтуада
)
4,3 млн. зрителей
8. Четыре дня Неаполя / Le Quattro giornate di Napoli
(режиссер Нанни Лой
)
4,2 млн. зрителей. Прокат в СССР с 1965: 8,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
9. Имперская Венера / Venere imperiale
(режиссер Жан Деланнуа
)
4,1 млн. зрителей
10. Поход на Рим / La Marcia su Roma
(режиссер Дино Ризи
)
4,1 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1964: нет данных.
11. Затмение / L’Éclipse / L'eclisse
(режиссер Микеланджело Антониони
)
4,1 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1966: 6,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Сальваторе Джулиано / Salvatore Giuliano
(режиссер Франческо Рози
)
4,0 млн. зрителей
13. Парижские тайны / Les Mystères de Paris / I misteri di Parigi
(режиссер Андре Юнебелль
)
2,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1964. 37,4 млн. зрителей за первый год демонстрации
14. Банда подлецов / Un Bande de lâches / Bande de lâches
(режиссер Фабрицио Тальони
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июля 1963: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Ревущие годы / Инспектор инкогнито / Gli anni ruggenti
(режиссер Луиджи Дзампа
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 21 июня 1965: 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Учитель из Виджевано / Il maestro di Vigevano
(режиссер Элио Петри
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 11 октября 1965: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Как преуспеть в любви / Comment réussir en amour / La moglie addosso
(режиссер Мишель Буарон
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 ноября 1972: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Дьявол и десять заповедей / Le Diable et les dix commandements
(режиссер Жюльен Дювивье
)
19. День и час / Le Jour et l'heure / Il giorno e l'ora
(режиссер Рене Клеман
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 января 1966: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1963
1. Леопард / Il Gattopardo / Le Guépard
(режиссер Лукино Висконти
)
12,8 млн. зрителей
Смотреть онлайн
Фильмы с Аленом Делоном
2. Вчера, сегодня, завтра / Ieri, oggi, domani
(режиссер Витторио Де Сика
)
9,3 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с января 1967. 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Невеста Бубе / La Ragazza di Bube
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 31 января 1966: 19,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Скука / Тоска / La Noia
(режиссер Дамиано Дамиани
)
4,8 млн. зрителей
5. Королева пчёл / L'ape regina / Una storia moderna
(режиссер Марко Феррери
)
4,5 млн. зрителей.
6. Чудовища / I Mostri
(режиссер Дино Ризи
)
4,2 млн. зрителей
7. Успех / Il Successo
(режиссеры Мауро Морасси
, Дино Ризи
)
3,9 млн. зрителей
8. Женщина в мире / La donna nel mondo
(режиссёры Гуальтьеро Якопетти, Паоло Кавара, Франко Проспери
)
3,8 млн. зрителей.
Читать
Черно-белый синьор, которого любила жизнь и преследовали мифы: к 100-летию Марчелло Мастроянни
9. 8½ / Восемь с половиной / Otto e mezzo
(режиссер Федерико Феллини
)
3,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1988: нет данных.
10. Чёрный тюльпан / Il tulipano nero
(режиссер Кристиан-Жак
)
3,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июня 1970: 47,8 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1984 (+ 28,9 млн. зрителей).
11. Разиня / Le corniaud
(режиссер Жерар Ури
)
1,4 млн. зрителей. Прокат во Франции: 11,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1968: 30,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Железная маска / Le Masque de fer / L'Uomo dalla maschera di fierro
(режиссер Анри Декуэн
)
Прокат в Италии (1963): нет данных. Прокат во Франции: 2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1964: 30,5 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – с 1974. 26,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Бум / Il boom
(режиссер Витторио Де Сика
)(режиссер Витторио Де Сика
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 8 марта 1965: 15,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Руки над городом / Le Mani sulla città
(режиссер Франческо Рози
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР - с 19 апреля 1965: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Веские доказательства / Les Bonnes causes / Il Delitto Dupré
(режиссер Кристиан-Жак
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 ноября 1964: 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Палач / El Verdugo / La Ballata del boia
(режиссер Луис Гарсиа Берланга
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат в СССР – с 15 мая 1967: 6,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. На край света / Jusqu'au bout du monde / Un filo di speranza
(режиссер Франсуа Вилье
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР - с 15 апреля 1965: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1964
1. За пригоршню долларов / A Fistful of Dollars / Per un pugno di dollari
(режиссер Серджо Леоне
)
14,8 млн. зрителей.
Читать
Серджо Леоне
2. Брак по-итальянски / Matrimonio all'italiana
(режиссер Витторио Де Сика
)
10.2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 ноября 1965: 41,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Сделано в Италии: 10 фильмов о любви в самой подходящей для этого стране
3. Анжелика — маркиза ангелов / Angélique, marquise des anges / Angelica
(режиссер Бернар Бордери
)
5,5 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1969: 44,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
По поводу «Анжелики»
4. Великолепный рогоносец / Il Magnifico cornuto
(режиссер Антонио Пьетранджели
)
5,2 млн. зрителей.
5. Два мафиози на Дальнем Западе / Due mafiosi nel Far West
(режиссер Джорджо Симонелли
)
5.1 млн. зрителей.
6. 002: Наисекретнейший агент / 002 agenti segretissimi
(режиссер Лучио Фульчи
)
4,9 млн. зрителей.
7. Конъюнктура / La Congiuntura
(режиссер Этторе Скола
)
4,7 млн. зрителей
8. Два побега из Синг Синг / I Due evasi di Sing Sing
(режиссер Лучио Фульчи
)
4,7 млн. зрителей
9. Два тореадора / I due toreri
(режиссер Джорджио Симонелли
)
4,7 млн. зрителей
10. Соблазнённая и покинутая / Sedotta e abbandonata
(режиссер Пьетро Джерми
)
4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 июня 1966: 20,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Два мафиози / I due mafiosi
(режиссер Джорджио Симонелли
)
4,5 млн. зрителей
12. На коленях перед тобой / In ginocchio da te
(режиссер Этторе Мария Фиццаротти
)
4,0 млн. зрителей
13. Соблазнённые и обманутые / Sedotti e bidonati
(режиссёр Джорджо Бьянки
)
4,0 млн. зрителей
14. Женевьева Брабантская / Genoveffa di Brabante
(режиссёр Хосе Луис Монтер
)
3,8 млн. зрителей
15. Пять тысяч долларов на туза / Cinquemila dollari sull'asso
(режиссер Альфонсо Балькасар
)
3,3 млн. зрителей
16. Фантомас / Fantômas
(режиссер Андре Юнебелль
)
2,6 млн. зрителей. Прокат во Франции: 4,5 млн. зрителей. Прокат в СССР 1967: 45,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Слеза на лице / Una lacrima sul viso
(режиссёр Этторе Мария Фиццаротти
)
2,1 млн. зрителей
18. Красная пустыня / Il Deserto rosso
(режиссер Микеланджело Антониони
)
1,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1988: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Евангелие от Матфея / Il Vangelo secondo Matteo
(режиссер Пьер Паоло Пазолини
)
1,7 млн. зрителей
20. Виннету - сын Инчу-Чуна / Last of the Renegades / Winnetou - 2. Teil / Le trésor des montagnes bleues
(режиссер Харальд Райнль
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат в ФРГ: 6,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 25 августа 1975: 55,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Виннету и его друзья
21. Среди коршунов / Frontier Hellcat / Unter Geiern / La dove scende il sole
(режиссер Альфред Форер
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,6 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 5,7 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1980: 38,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Они шли за солдатами / Women at War / Le Soldatesse / Des filles pour l'armée
(режиссер Валерио Дзурлини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 ноября 1966: 20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Хижина дяди Тома / Onkel Toms Hütte / La Capanna dello zio Tom
(режиссер Геза фон Радваньи
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 20 июня 1966: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. Небо над головой / Le Ciel sur la tête / Il Cielo sulla testa
(режиссер Ив Чампи
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР с 27 февраля 1967 - 14,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Пир хищников / Le Repas des fauves / Il pasto delle belve
(режиссер Кристиан-Жак
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР с 15 декабря 1969 - 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. Жерминаль / Germinal
(режиссер Ив Аллегре
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1964: 10,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
27. Итальянцы - хорошие люди / Они шли на Восток / Italiani brava gente
(режиссеры Джузеппе Де Сантис
, Дмитрий Васильев
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – 1964: 16,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1965
1. На несколько долларов больше / For a Few Dollars More / Per qualche dollaro in più
(режиссер Серджо Леоне
)
14,5 млн. зрителей
2. Прострелянный доллар / Un dollaro bucato
(режиссер Джорджио Феррони
)
6,6 млн. зрителей.
3. Прощай, Гринго / Adiós gringo
(режиссер Джорджо Стегани
)
6,6 млн. зрителей
4. Пистолет для Ринго / Una Pistola per Ringo
(режиссер Дуччо Тессари
)
5,6 млн. зрителей
5. Возвращение Ринго / Il ritorno di Ringo
(режиссер Дуччо Тессари
)
5,5 млн. зрителей
6. Золотая семёрка / Sette uomini d'oro
(режиссер Марко Викарио
)
5,1 млн. зрителей
7. Сто тысяч долларов за Ринго / Centomila dollari per Ringo
(режиссер Альберто Де Миртино
)
5,1 млн. зрителей
8. Комплексы / I Complessi
(режиссеры Луиджи Филиппо Д'Амико
, Дино Ризи
, Франко Росси)
4,4 млн. зрителей
9. Поезд / The Train / Le Train / ll Treno
(режиссер Джон Франкенхаймер
)
4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 сентября 1970: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Два мафиози против Голдфингера / Due mafiosi contro Goldginger
(режиссер Джорджо Симонелли
)
4,2 млн. зрителей
11. Казанова-70 / Casanova'70
(режиссер Марио Моничелли
)
4,1 млн. зрителей
12. Se non avessi più te / Если бы тебя больше не было у меня
(режиссёр Этторе Мария Фиццаротти
)
4,1 млн. зрителей
13. Non son degno di te / Я не достоин тебя
(режиссёр Этторе Мария Фиццаротти
)
4,0 млн. зрителей
14. Анжелика и король / Angélique et le roy / Angelica alla corte del re
(режиссер Бернар Бордери
)
4,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1968. 43,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Великолепная Анжелика / Анжелика в гневе / Angélique en colère / Merveilleuse Angélique / La Meravigliosa Angelica
(режиссер Бернар Бордери
)
3,7 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1985. 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации
16. Дон Камилло в России / Il Compagno Don Camillo / Don Camillo en Russie
(режиссер Луиджи Коменчини
)
3,6 млн. зрителей
17. Джульетта и духи / Giulietta degli spiriti
(режиссер Федерико Феллини
)
3,2 млн. зрителей
18. Куколки / Le Bambole
(режиссеры Дино Ризи
, Франко Росси
, Луиджи Коменчини
, Мауро Болоньини
)
3,0 млн. зрителей
19. Фантомас разбушевался / Fantômas se déchaîne / Fantomas minaccia il mondo
(режиссер Андре Юнебелль
)
2,5 млн. зрителей. Прокат во Франции: 4,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1967: 44,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Я её хорошо знал / Io la conoscevo bene / Je la connaissais bien / Ich habe sie gut gekannt
(режиссёр Антонио Пьетранджели
)
2,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 11,2 тыс. зрителей. Прокат в СССР – с 13 марта 1967: 14,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Гром небесный / Le Tonnerre de Dieu / Le Tonnerre de Dieu / Matrimonio alla francese
(режиссер Дени де Ла Пательер
)
2,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с декабря 1966: 22,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Кулаки в кармане / I Pugni in tasca
(режиссер Марко Беллоккьо
)
0,4 млн. зрителей
23. Виннету - вождь апачей / Old Shatterhand / La Révolte des Indiens Apaches
(режиссер Хуго Фрегонезе
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,0 млн. зрителей. Прокат в ФРГ: 10,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 24 ноября 1969. 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. Жандарм в Нью-Йорке / Господин Крюшо в Нью-Йорке / Le Gendarme à New York / Tre gendarmi a New York
(режиссер Жан Жиро
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 января 1972: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации
1966
1. Хороший, плохой, злой / The Good, the Bad and the Ugly / Il Buono, il brutto, il cattivo
(режиссер Серджо Леоне
)
11,4 млн. зрителей
2. Библия / The Bible / La Bibbia
(режиссер Джон Хьюстон
)
11,2 млн. зрителей
3. Армия Бранкалеоне / L'Armata Brancaleone
(режиссер Марио Моничелли
)
7,2 млн. зрителей
4. Операция «Святой Януарий» / Operazione San Gennaro
(режиссер Дино Ризи
)
5,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1968: 32,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Прощай, Африка / Africa Addio
(режиссеры Гуальтьеро Якопетти, Франко Проспери
)
5,1 млн. зрителей.
6. Большое ограбление золотой семерки / Il grande colpo dei sette uomini d'oro
(режиссер Марко Викарио
)
5,1 млн. зрителей
7. Дамы и господа / Signore e signori / Mesdames et messieurs
(режиссер Пьетро Джерми
)
5,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 декабря 1968: нет данных.
8. Ради нескольких долларов / Per pochi dollari ancora
(режиссер Джорджио Феррони
)
5,0 млн. зрителей.
9. Архидьявол / L'Arcidiavolo
(режиссер Этторе Скола
)
4,9 млн. зрителей
10. Аризона Кольт / Arizona Colt / Il pistolero di Arizona
(режиссер Микеле Лупо
)
4,8 млн. зрителей
11. Непонятый / Incompreso
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,4 млн. зрителей
12. Измена по-итальянски / Adulterio all'italiana
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
4,0 млн. зрителей
13. Джанго / Django / Jango
(режиссер Серджо Корбуччи
)
3,9 млн. зрителей
14. Вопрос чести / Una Questione d'onore
(режиссер Луиджи Дзампа
)
3,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,05 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 августа 1977: 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации
15. Добыча / La Curée / La calda preda
(режиссер Роже Вадим
)
3,9 млн. зрителей
16. Простите, вы за или против? / Scusi, lei è favorevole o contrario?
(режиссер Альберто Сорди
)
3,8 млн. зрителей
17. Цыганка Рита / Rita la zanzara
(режиссер Лина Вертмюллер
)
3,7 млн. зрителей
18. Семь револьверов для МакГрегоров / Sette pistole per i MacGregor
(режиссер Франко Джиральди
)
3,7 млн. зрителей
19. Битва за Алжир / La Battaglia di Algeri
(режиссер Джилло Понтекорво
)
3,2 млн. зрителей
20. Золотая пуля / El Chuncho, quien sabe?
(режиссер Дамиано Дамиани
)
2,7 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1968: 26,4 млн. зрителей.
21. Ростовщик / L'uomo del banco dei pegni
(режиссёр Сидни Люмет
)
2,4 млн. зрителей
22. Укрощение строптивой / La Bisbetica domata
(режиссер Франко Дзеффирелли
)
1,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 февраля 1971: 19,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Свадебный марш / Marcia nuziale
(режиссёр Марко Феррери
)
0,7 млн. зрителей
24. Птицы большие и малые / Uccellacci e uccellini
(режиссер Пьер Паоло Пазолини
)
0,7 млн. зрителей
25. Вторая истина / La Seconde vérité / L'Amante infedele
(режиссер Кристиан-Жак
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1975. 27,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. Поездка отца / Le voyage du père
(режиссер Дени де Ла Пательер
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 июля 1970: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
27. Эль Греко / El Greco
(режиссер Лучано Сальче
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 13 декабря 1971. 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1967
1. Бог прощает... а я нет! / Dio perdona... Io no!
(режиссер Джузеппе Колицци
)
9,4 млн. зрителей
2. День гнева / I Giorni dell'ira
(режиссер Тонино Валери
)
6,7 млн. зрителей
3. Дневная красавица / Belle de jour / Bella di giorno
(режиссер Луис Бунюэль
)
6,1 млн. зрителей. Прокат во Франции: 4,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1991 года: нет данных.
Читать
Луис Бунюэль
4. Бандиты в Милане / Banditi a Milano
(режиссер Карло Лидзани
)
5,9 млн. зрителей
5. Сова появляется днём / День совы / Il Giorno della civetta
(режиссер Дамиано Дамиани
)
4,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 сентября 1969. 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации
6. Человек человеку / Смерть скачет на коне / Death Rides a Horse / Da uomo a uomo / Vita, morte e vendetta
(режиссер Джулио Петрони
)
4,2 млн. зрителей
7. Жила-была... / C'era una volta...
(режиссер Франческо Рози
)
4,1 млн. зрителей
8. Итальянская секретная служба / Italian Secret Service
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,0 млн. зрителей
9. Лицом к лицу / Faccia a faccia
(режиссер Серджо Соллима
)
3,8 млн. зрителей
10. Бдительная пара / I due vigili
(режиссер Джузеппе Орландини
)
3,6 млн. зрителей
11. Пророк / Il Profeta
(режиссер Дино Ризи
)
3.6 млн. зрителей
12. Неукротимая Анжелика / Indomptable Angélique / L’Indomabile Angelica
(режиссер Бернар Бордери
)
Прокат во Франции: 1,9 млн. зрителей. В СССР – с 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».
13. Итальянец в Америке / An Italian in America / Un’Italiano in America
(режиссер Альберто Сорди
)
2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 декабря 1970: 13,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Фантомас против Скотланд-Ярда / Fantômas contre Scotland Yard / Fantomas contro Scotland Yard
(режиссер Андре Юнебелль
)
Прокат в Италии: 2,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР 1968 - 34,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Искатели приключений / Les Aventuriers / I tre avventurier
(режиссер Робер Энрико
)
0,5 млн. зрителей. Прокат во Франции: 3,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июня 1968. 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Жить, чтобы жить / Vivre pour vivre / Vivere per vivere
(режиссер Клод Лелуш
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции 2,9 млн. зрителей. Прокат в СССРс 20 октября 1975 - 12,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Вы не всё сказали, Ферран / Солнце бродяг / Le Soleil des voyous / Il più grande colpo del secolo Жан Деланнуа
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 июня 1973: 19,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Семь братьев Черви / Sette fratelli Cervi
(режиссер Джанни Пуччини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с мая 1970: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Время развлечений / Tempo di divertimento
(режиссер Жак Тати
)
Прокат в Италия: нет данных. Прокат во Франции: 1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 декабря 1973: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1968
1. Серафино / Serafino / Serafino ou L'amour aux champs
(режиссер Пьетро Джерми
)
10,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1972: нет данных.
2. Квартет Аве Мария / Козырной туз / I Quattro dell'Ave Maria
(режиссер Джузеппе Колицци
)
10,0 млн. зрителей.
3. Залог успеха / Врач страховой кассы / Il Medico della mutua
(режиссер Луиджи Дзампа
)
9,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1970. 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Однажды на Диком Западе / Once Upon a Time in the West / C'era una volta il West
(режиссер Серджо Леоне
)
8,9 млн. зрителей
5. Раздевая глазами / Вижу обнаженной / Vedo nudo
(режиссер Дино Ризи
)
6,9 млн. зрителей
6. Убей меня поцелуями / Straziami, ma di baci saziami
(режиссер Дино Ризи
)
6,3 млн. зрителей
7. Бора Бора / Bora Bora
(режиссер Уго Либераторе
)
6,1 млн. зрителей
8. Смогут ли наши герои найти своего друга, таинственно пропавшего в Африке? / Riusciranno i nostri eroi a ritrovare l'amico misteriosamente scomparso in Africa?
(режиссер Этторе Скола
)
6,1 млн. зрителей
9. Не промахнись, Асунта! / Девушка с пистолетом / La Ragazza con la pistola
(режиссер Марио Моничелли
)
5,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июля 1970: 25,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Монахиня из Монцы / La Monaca di Monza / La monaca di Monza: Una storia lombarda
(режиссер Эрипрандо Висконти
)
4,8 млн. зрителей.
11. Приходи как-нибудь вечером поужинать / Metti, una sera a cena
(режиссёр Джузеппе Патрони Гриффи
)
4,5 млн. зрителей
12. Ромео и Джульетта
/ Romeo e Giulietta (режиссер Франко Дзеффирелли
)
4,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1972: 35,7 млн. зрителей за первый год демонстрации
Читать
15 Джульетт мирового кинематографа
13. Фройлян Доктор / Fräulein Doktor
(режиссер Альберто Латтуада
)
3,9 млн. зрителей
14. Анжелика и султан / Неукротимая маркиза / Angelique and the Sultan / Angélique et le sultan / Angelica e Il gran sultano
(режиссер Бернар Бордери
)
2,4 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,8 млн. зрителей. В СССР – с 9 декабря 1985: 17,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
В СССР фильмы «Неукротимая Анжелика» и «Анжелика и султан» шли во второй половине 1980-х в частично сокращенном и объединенном в две серии варианте под общим названием «Неукротимая маркиза».
15. Жандарм женится / Le Gendarme se marie / Calma ragazze oggi mi sposo
(режиссер Жан Жиро
)
2,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 6,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 июля 1978: 41,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Замороженный / Hibernatus / Louis de Funes e il nonno surgelato
(режиссер Эдуар Молинаро
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 3,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 июня 1971: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Маленький купальщик / Le Petit baigneur / Si salvi chi può
(режиссер Робер Дери
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 декабря 1971. 21,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Женщины и берсальеры / Donne... botte e bersaglieri / Un uomo piange solo per amore
(режиссер Руджеро Деодато
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – 1972: 28,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Симон Боливар / Simón Bolívar / Эпопея Боливара
(режиссер Алессандро Блазетти
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 25 октября 1971: 11,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Галилео Галилей / Galileo
(режиссер Лилиана Кавани
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 16 ноября 1970. 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Приключения Одиссея / Odissea / Le Avventure di Ulisse/ L’Odyssée
(режиссеры Франко Росси
, Марио Бава
, Пьеро Скивадзаппа
)
В Италии – ТВ сериал. Прокат в СССР – с 27 сентября 1971: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1969
1. В год господень / Nell'anno del Signore / Les conspirateurs
(режиссер Луиджи Маньи
)
9,9 млн. зрителей
2. Подсолнухи / I Girasoli / Les Fleurs du soleil
(режиссер Витторио Де Сика
)
7,3 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 мая 1971: 41,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Профессор, доктор медицины Гвидо Терсилли, главный врач клиники "Небесная вилла", субсидируемой кассами социального страхования / Il prof. dott. Guido Tersilli primario della clinica Villa Celeste convenzionata con le mutue
(режиссер Лучано Сальче
)
6,8 млн. зрителей
4. Гибель богов / La Caduta degli dei
(режиссер Лукино Висконти
)
6,2 млн. зрителей
Читать
Дирк Богард — актер, сыгравший ХХ век
5. Любовь моя, помоги мне / Amore mio aiutami
(режиссер Альберто Сорди
6,0 млн. зрителей
6. Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений / Дело гражданина вне всяких подозрений / Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto
(режиссер Элио Петри
)
5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Всеобщий протест / Всеобщее восстание / Contestazione generale
(режиссер Луиджи Дзампа
)
5,0 млн. зрителей
8. Драма ревности. Все детали в хронике / Dramma della gelosia - tutti i particolari in cronaca
(режиссер Этторе Скола
)
5,0 млн. зрителей
9. Метелло / Metello
(режиссер Мауро Болоньини
)
4,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 мая 1972: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Сатирикон Феллини / Fellini - Satyricon
(режиссер Федерико Феллини
)
4,6 млн. зрителей
11. Розолино Патерно: Солдат / Rosolino Paternò, soldato
(режиссер Нанни Лой
)
4,5 млн. зрителей
12. Комиссар Пепе / Il Commissario Pepe
(режиссер Этторе Скола
)
4,1 млн. зрителей
13. Кеймада! / Queimada!
(режиссер Джилло Понтекорво
)
3,9 млн. зрителей
14. Красная палатка / La Tenda rossa
(режиссер Михаил Калатозов
)
3,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – c 20 октября 1970: 11,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Битва на Неретве / La Battaglia della Neretva
(режиссер Велько Булайич
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,7 млн. зрителей. Прокат в Югославии: 0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 января 1974: 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Ватерлоо / Waterloo
(режиссер Сергей Бондарчук
)
0,13 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР: с 9 августа 1971: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации
1970
1. За полученную милость / Per grazia ricevuta
(режиссер Нино Манфреди
)
9,6 млн. зрителей
2. Меня зовут Троица / Lo chiamavano Trinità
(режиссер Энцо Барбони
)
8,7 млн. зрителей
3. Конформист / Il Conformista / Le conformiste
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
8,6 млн. зрителей. Прокат во Франции c 17.02.1971: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 ноября 1976: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Бернардо Бертолуччи: «Я делаю фильмы о глубоко волнующих меня вещах»
4. Неизвестный венецианец / Anonimo veneziano
(режиссер Энрико Мария Салерно
)
8,2 млн. зрителей.
5. Жена священника / La moglie del prete / La femme du prêtre
(режиссер Дино Ризи
)
7,7 млн. зрителей
6. Борсалино / Borsalino
(режиссер Жак Дере
)
6,7 млн. зрителей
7. Женатый священник / Il prete sposato
(режиссер Марко Викарио
)
6,6 млн. зрителей
8. Кошка о девяти хвостах / Il Gatto a nove code / Le chat à neuf queues
(режиссер Дарио Ардженто
)
6,5 млн. зрителей
9. Приходи к нам на чашку кофе / Venga a prendere il caffè da noi
(режиссер Альберто Латтуада
)
6,3 млн. зрителей
10. Признание комиссара полиции прокурору республики / Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica
(режиссер Дамиано Дамиани
)
5,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 11 сентября 1972. 16,1 млн. зрителей за первый год демонстрации
11. Бранкалеоне в крестовых походах / Brancaleone alle crociate
(режиссер Марио Моничелли
)
5,1 млн. зрителей
12. Если бы у женщин были еще и хвосты / Quando le donne avevano la coda / Quand les femmes avaient une queue
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
5,1 млн. зрителей
13. Президент футбольного клуба Боргороссо / Il presidente del Borgorosso Football Club
(режиссёр Луиджи Филиппо Д’Амико
)
5,1 млн. зрителей
14. Сакко и Ванцетти / Sacco e Vanzetti
(режиссер Джулиано Монтальдо
)
5,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с ноября 1974: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации
15. Калиффа / La Califfa
(режиссер Альберто Бевилакуа
)
16. Пары / Le coppie
(режиссеры Альберто Сорди
, Марио Моничелли
, Витторио Де Сика
)
4,5 млн. зрителей
17. Первая ночь доктора Даниэли, промышленника с комплексом... инфантильности / La prima notte del Dottor Danieli, industriale, col complesso del... giocattolo
(режиссёр Джованни Гримальди
)
4,3 млн. зрителей
18. Камень во рту / Il Sasso in bocca
(режиссер Джузеппе Феррара
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – со 2 июля 1973: 5,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Тайна фермы Мессе / Il Clan degli uomini violenti
(режиссер Пьер Гранье-Дефер
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 22 мая 1972: 18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Михай Храбрый / La Dernière croisade / Michele il bravo
(режиссер Серджиу Николаеску
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат в Румынии: 13,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1973: 7,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Топор / Секира / Baltagul
(режиссер Мирча Мурешан
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в Румынии: 5,1 млн. зрителей. Прокат в СССР: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Лидеры итальянского кинопроката 1970-х годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката первой половины 1970-х, подчеркнем, что до 1976 года в Италии все еще сохранялся высокий уровень посещаемости итальянских фильмов. Итальянские картины, ежегодно входящие в первые десятки лидеров итальянского кинопроката, в этот период собирали аудиторию от 4,3 млн. зрителей до 15,6 млн. зрителей.
При этом лидером итальянского кинопроката 1970-х стал сенсационный фильм Бернардо Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (15,6 млн. зрителей и второе место по кассовым сборам за всю историю итальянского кинопроката; всего сто тысяч зрителей не хватило этой картине, чтобы догнать по посещаемости итало-американскую «Войну и мир»).
Однако во второй половине 1970-х ситуация в итальянском кинопрокате резко изменилась: начиная с 1976 года основная масса итальянских фильмов из первой десятки лидеров посещаемости набирала от 0,4 млн. до миллиона зрителей, а картины, замыкавшие первую десятку, как правило, не могли преодолеть порог посещаемости в полмиллиона зрителей.
И это при том, что даже после смерти Витторио Де Сика (1901-1974), Лукино Висконти (1906-1976), Пьетро Джерми (1914-1974) и Пьера-Паоло Пазолини (1922-1975) в Италии оставалась еще немало талантливых режиссеров потенциально имевших возможность привлечь в кинозалы миллионы зрителей.
Одна из причин падения посещаемости итальянских фильмов во второй половине 1970-х была в том, что именно в это время Голливуд сделал ставку на зрелищные фантастические блокбастеры («Звездные войны», «Контакты третьего уровня», «Кинг Конг», «Супермен» и др.), которые, оказавшись в итальянском кинопрокате, существенно потеснили итальянскую кинопродукцию…
Добавим сюда еще и экспансию телевидения (с его многочисленными развлекательными программами), ставшего в Италии еще более массовым.
Еще одной причиной снижения посещаемости итальянских кинотеатров во второй половине 1970-х стала деятельность террористических групп: многие люди стали просто опасаться идти в кинотеатры…
Впрочем, это не помешало пробиться в первые десятки лидеров итальянского кинопроката и работам крупных мастеров: «Декамерону» (11,2 млн. зрителей) и «Кентерберийским рассказам» (4,6 млн. зрителей) Пьера-Паоло Пазолини, «Амаркорду» (6,1 млн. зрителей), «Казанове» (0,4 млн. зрителей) и «Городу женщин» (0,4 млн. зрителей) Федерико Феллини, фильмам «Мы так любили друг друга» (5,4 млн. зрителей) Этторе Скола, «Двадцатый век» (0,9 млн. зрителей) Бернардо Бертолуччи, «Невинный» Лукино Висконти (0,6 млн. зрителей) и др.
Социально-политическая тематика в итальянском кино 1970-х по-прежнему сохранилась («Задержанный в ожидании суда», «Следствие закончено: забудьте», «Дело Матеи», «Дайте чудовище на первую полосу», «Убийство Маттеотти», «Коррупция в дворце правосудия», «Сиятельные трупы», «Уважаемые люди» и др.), однако во второй половине этого десятилетия все активнее стала вытесняться тематикой эротической.
Предпочтения массовой итальянской аудитории в 1970-х были, как и ранее, ориентированы на развлекательные жанры (к комедиям и мелодрамам взамен спагетти-вестернов добавились многочисленные фривольные ленты, снятые на пике так называемой «сексуальной революции», а также кровавые «джалло», в которых эротическая тема также занимала далеко не последнее место).
Разумеется, в советский кинопрокат ни эротические ленты, ни джалло не попадали. Зато итальянские картины социально-политической направленности были представлены довольно широко. Плюс к этому с тем или иным опозданием были показаны выдающихся мастеров киноискусства: «Амаркорд» Федерико Феллини, «Мы так любили друг друга» Этторе Скола, «Невинный» Лукино Висконти и «Процессия: репортер» Микеланджело Антониони.
А вот нашумевшие фильмы 1970-х «Двадцатый век» Бернардо Бертолуччи и «Ночной портье» Лилианы Кавани попали в советский кинопрокат только на излете «перестройки»: в 1990-1991 годах.
Впрочем, наибольший интерес советской массовой аудитории вызывали, как и ранее, итальянские комедии: «Укрощение строптивого» (56,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в СССР), «Блеф» (44,3 млн. зрителей за первый год демонстрации в СССР) и «Синьор-робинзон» (52,1 млн. зрителей за первый год демонстрации в СССР).
1971
1. Меня всё ещё зовут Троица / ...continuavano a chiamarlo Trinità
(режиссер Энцо Барбони
)
14,5 млн. зрителей
2. Декамерон / Il Decameron
(режиссер Пьер Паоло Пазолини
)
11,2 млн. зрителей
3. Мими-металлист, уязвленный в своей чести / Mimì metallurgico ferito nell'onore
(режиссер Лина Вертмюллер
)
7,6 млн. зрителей
4. Красное солнце / Soleil rouge / Sole rosso
(режиссер Теренс Янг
)
7,6 млн. зрителей
5. Красивый, честный эмигрант-итальянец женится на порядочной соотечественнице / Bello onesto emigrato Australia sposerebbe compaesana illibata
(режиссер Луиджи Дзампа
)
7,5 млн. зрителей
6. За пригоршню динамита / Опустив голову / Giù la testa / Once Upon a Time... the Revolution
(режиссер Серджо Леоне
)
5,9 млн. зрителей
7. История любви и кинжала / История любви и ножей / Er più: storia d'amore e di coltello
(режиссер Серджо Корбуччи
)
5,5 млн. зрителей
8. Хомо эротикус / Homo Eroticus
(режиссер Марко Викарио
)
5,3 млн. зрителей
9. Четыре мухи на сером бархате / 4 mosche di velluto grigio / Quattro mosche di velluto grigio
(режиссер Дарио Ардженто
)
5,3 млн. зрителей
10. В любви для каждого страдание найдется / La Betìa ovvero in amore, per ogni gaudenza, ci vuole sofferenza
(режиссер Джанфранко де Бозио
)
4,8 млн. зрителей
11. Взломщики / Грабители / Le Casse / Gli scassinatori
(режиссер Анри Вернёй
)
4,8 млн. зрителей
12. Прекрасный Рим / Roma bene
(режиссер Карло Лидзани
)
4,8 млн. зрителей
13. Задержанный в ожидании суда / Detenuto in attesa di giudizio
(режиссер Нанни Лой
)
4,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 октября 1973: 7,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Викинг, пришедший с юга / Il vichingo venuto dal sud
(режиссер Стено)
4,2 млн. зрителей
15. Белое, красное и... / Bianco, rosso e...
(режиссер Альберто Латтуада
)
4,0 млн. зрителей
16. Благодаря полиции / La Polizia ringrazia
(режиссер Стено)
4,0 млн. зрителей
17. Следствие закончено, забудьте / L’Istruttoria é chiusa: dimentichi
(режиссер Дамиано Дамиани
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в Испании: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 марта 1974: 17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Повторный брак / Les Maries De L'An Deux / Gli sposi dell'anno secondo
(режиссер Жан-Поль Раппно
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 2,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 марта 1975: 21,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Дом под деревьями / La Maison sous les arbres
(режиссер Рене Клеман
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 7 мая 1973: 12,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Дорогая Луиза / Chère Louise
(режиссер Филипп де Брока
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 ноября 1977: 12,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Старая дева / La Vieille fille
(режиссер Жан-Пьер Блан
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 8 апреля 1973: 11,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Преступление во имя порядка / Убийцы именем порядка / Les Assassins de l'ordre / Убийцы во имя порядка
(режиссер Марсель Карне
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября 1973: 11,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1972
1. Последнее танго в Париже / Ultimo tango a Parigi / Le dernier tango a Paris
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
15,6 млн. зрителей
2. Коварство / Malizia
(режиссер Сальваторе Сампери
)
11,8 млн. зрителей
3. Давайте, ребята / Più forte, ragazzi!
(режиссер Джузеппе Колицци
)
10,1 млн. зрителей
4. Даже ангелы едят фасоль / Anche gli angeli mangiano fagioli / Les Anges mangent aussi des fayots
(режиссер Энцо Барбони
)
7,5 млн. зрителей
5. Человек с Востока / И тогда его назвали великолепным / E poi lo chiamarono il Magnifico
(режиссер Энцо Барбони
)
7,3 млн. зрителей
6. Первая ночь покоя / La Prima notte di quiete
(режиссер Валерио Дзурлини
)
7,0 млн. зрителей
7. Эмигрант / L'Emigrante
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
5,4 млн. зрителей
8. Альфредо, Альфредо / Alfredo, Alfredo
(режиссер Пьетро Джерми
)
5,0 млн. зрителей
9. Джо Валачи / Joe Valachi
(режиссер Теренс Янг
)
4,7 млн. зрителей
10. Дело Маттеи / Il caso Mattei
(режиссер Франческо Рози
)
4,7 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 мая 1975: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Кентерберийские рассказы / I Racconti di Canterbury
(режиссер Пьер Паоло Пазолини
)
4,6 млн. зрителей
12. Мы назовем его Андреа / Lo chiameremo Andrea
(режиссер Витторио Де Сика
)
4,2 млн. зрителей
13. Причина жить, причина умирать / Зачем жить, зачем умирать / Una Ragione per vivere e una per morire / La horde des salopards
(режиссер Тонино Валери
)
4,2 млн. зрителей
14. Игра в карты по-научному / Lo Scopone scientifico
(режиссер Луиджи Коменчини
)
4,1 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации
15. Зов предков / L’Appel de la forêt
(режиссер Кен Аннакин
)
Прокат в Италии: 3,4 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 сентября 1974: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Перелётная птица / Птица с хрустальным оперением / L'Uccello dalle piume di cristallo
(режиссер Дарио Ардженто
)
3,4 млн. зрителей
17. Марсельский клан / Il clan dei marsigliesi
(режиссер Жозе Джованни
)
3,3 млн. зрителей
18. Об убийстве - на первую полосу / Помести чудовище на первую полосу / Sbatti il mostro in prima pagina
(режиссер Марко Беллоккьо
)
Прокат в Итали – нет данных. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 января 1977: 7,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Жил-был полицейский / Il était une fois un flic
(режиссер Жорж Лотнер
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 2,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 ноября 1974: 26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Похищение в Париже / Покушение / L’Attentat / L’Attentato
(режиссер Ив Буассе
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 октября 1974. 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Прекрасная маска / Бомаск / Beau masque
(режиссер Бернар Поль
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,04 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1 июля 1974: 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Приключения Пиноккио / Le Avventure di Pinocchio / Les Aventures de Pinocchio
(режиссер Луиджи Коменчини
)
Италия: телесериал. Прокат во Франции: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с апреля 1976: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1973
1. Иначе мы рассердимся / Altrimenti ci arrabbiamo
(режиссер Мачелло Фондато
)
11,2 млн. зрителей.
2. Несмертный грех / Грех, достойный прощения / Peccato veniale / Péché véniel
(режиссер Сальваторе Сампери
)
7,5 млн. зрителей
3. Безумный секс / Sessomatto
(режиссер Дино Ризи
)
6,7 млн. зрителей
4. Меня зовут Никто / Il Mio nome è Nessuno
(режиссер Тонино Валери
)
6,6 млн. зрителей
5. Амаркорд / Amarcord
(режиссер Федерико Феллини
)
6,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1982: нет данных.
6. Паоло горячий / Paolo il caldo
(режиссер Марко Викарио
)
6,1 млн. зрителей
Читать
Лилиан Кавани
7. Ночной портье / Il portiere di notte
(режиссер Лилиана Кавани
)
5,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 марта 1991: нет данных.
8. Дикий человек, дикий зверь / Последние крики из саванны / Ultime grida dalla savana
(режиссеры Антонио Климати и Марио Морра
)
5,6 млн. зрителей.
9. По прозвищу Громила / Piedone lo sbirro
(режиссер Стено)
5,4 млн. зрителей
10. Хлеб и шоколад / Pane e cioccolata
(режиссёр Франко Брузати
)
5,1 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 апреля 1975: 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Белый клык / Zanna Bianca / Colmillo Blanco
(режиссёр Лучио Фульчи
)
4,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1975. 30,1 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
12. Звёздная пыль / Polvere di stelle
(режиссер Альберто Сорди
)
4,3 млн. зрителей
13. Последний снег весны / L'ultima neve di primavera
(режиссёр Раймондо Дель Бальцо
)
4,2 млн. зрителей
14. Тереза-воровка / Teresa la ladra
(режиссёр Карло Ди Пальма
)
4,1 млн. зрителей
15. Месть Каморры / Кровные братья / I guappi
(режиссер Паскуале Скуитьери
)
4,1 млн. зрителей
16. Великолепный / Le Magnifique
(режиссер Филипп де Брока
)
4,0 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 3 марта 1975: 24,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Именем итальянского народа / Полмиллиарда за алиби / In nome del popolo italiano
(режиссер Дино Ризи
)
3,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 ноября 1973: 13,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Двое в городе / Deux hommes dans la ville / Due contro la citta
(режиссер Жозе Джованни
)
2,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 2,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с сентября/ноября 1975: 23,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Зануда / L’Emmerdeur / Il Pompiballe
(режиссер Эдуар Молинаро
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 3,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – со 2 июня 1975: 17,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Шантаж / Нет дыма без огня / Il n'y a pas de fumée sans feu / Non c'è fumo senza fuoco
(режиссер Андре Кайатт
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июня 1974: 14,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Привет, артист / Salut l'artiste / L'idolo della città
(режиссер Ив Робер
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 июля 1975: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Короткий отпуск / Una breve vacanza / Amargo despertar
(режиссер Витторио Де Сика
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 29 марта 1976: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Убийство Маттеотти / Il Delitto Matteotti / L'affaire Matteotti
(режиссер Флорестано Ванчини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,02 млн. зрителей. Прокат в СССР - с 24 мая 1976: 3,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. Происшествий нет / R.A.S. / R.A.S. nulla de segnalare
(режиссер Ив Буассе
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1977: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1974
1. Подставь другую щеку / Porgi l'altra guancia
(режиссер Франко Росси
)
7,9 млн. зрителей
2. Фантоцци / Fantozzi
(режиссер Лучано Сальче
)
7,7 млн. зрителей
3. Дозор любви приходит ровно в полночь / Полуночные удовольствия / A Mezzanotte va la ronda del piacere
(режиссер Марчелло Фондато
)
6,4 млн. зрителей
4. Народный роман / Romanzo popolare / Romances et confidences
(режиссер Марио Моничелли
)
5,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,04 млн. зрителей. В СССР с 11 октября 1976 37,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Бестия / Зверюга / Il bestione
(режиссер Серджо Корбуччи
)
5,7 млн. зрителей
6. Паоло Барка – учитель начальной школы, практикующий нудизм / Paolo Barca, maestro elementare, praticamente nudista
(режиссер Флавио Могерини
)
5,6 млн. зрителей
7. Глубоко красный / Кроваво-красное / Dripping Deep Red / Profondo rosso
(режиссер Дарио Ардженто
)
5,6 млн. зрителей
8. Отнесенные необыкновенной судьбой в Лазурное море в августе / Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto
(режиссер Лина Вертмюллер
)
5,5 млн. зрителей
9. Юппи-Ду / Yuppi du
(режиссеры Адриано Челентано
, Мики Дель Прете
)
5,5 млн. зрителей
10. Мы так любили друг друга / C'eravamo tanto amati
(режиссер Этторе Скола
)
5,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 28 марта 1977: 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Громила в Гонконге / Piedone a Hong Kong
(режиссер Стено)
5,4 млн. зрителей.
12. Зорро / Zorro / Il Zorro la belva del Colorado
(режиссер Дуччо Тессари
)
4,9 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1976: 55,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Запах женщины / Аромат женщины / Profumo di donna
(режиссер Дино Ризи
)
4,5 млн. зрителей
14. Женщина-полицейский / La Poliziotta
(режиссер Стено)
4,3 млн. зрителей
15. Семейный портрет в интерьере / Gruppo di famiglia in un interno
(режиссер Лукино Висконти
)
3,8 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 июня 1978: 10,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Возвращение Белого Клыка / Il Ritorno di Zanna Bianca / Le Retour de Croc Blanc
(режиссер Лучио Фульчи
)
3,0 млн.зрителей. Прокат в СССР – 1976. 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
17. Поездка / Un Voyage
(режиссер Витторио Де Сика
)
1,8 млн. зрителей. Прокат в Испании: 1,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 сентября 1977: 14,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
18. Преступление во имя любви / Убийство из-за любви / Delitto d'amore / Un vrai crime d'amour
(режиссер Луиджи Коменчини
)
1,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с января 1976: 19,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Коррупция во Дворце правосудия / Corruzione al palazzo di giustizia
(режиссер Марчелло Алипранди
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 октября 1976: 6,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Новобранцы идут на войну / Les Bidasses s'en vont en guerre / 5 matti vanno in guerra
(режиссер Клод Зиди
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 4,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 7 августа 1978: 50,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Невероятные приключения итальянцев в России / Una matta, matta, matta corsa in Russia
(режиссеры Эльдар Рязанов
, Франко Проспери)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 18 марта 1974: 49,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1975
1. Мои друзья / Amici miei
(режиссер Марио Моничелли
)
10,5 млн. зрителей
2. Блеф / Bluff / Bluff storia di truffe e di imbroglioni
(режиссер Серджо Корбуччи
)
8,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1979: 44,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Какой у вас знак? / Di che segno sei?
(режиссер Серджо Корбуччи
)
6,0 млн. зрителей
4. Встретимся однажды вечером / Una Sera C'incontrammo
(режиссер Пьеро Скивадзаппа
)
5,3 млн. зрителей.
5. Утка под апельсиновым соусом / L'Anatra all'arancia
(режиссер Лучано Сальче
)
4,9 млн. зрителей
6. Хозяин и рабочий / Il padrone e l'operaio
(режиссер Стено)
4,8 млн. зрителей
7. Второй трагик Фантоцци / Второй трагический Фантоцци / Il Secondo tragico Fantozzi
(режиссер Лучано Сальче
)
4,5 млн. зрителей
8. Два сердца и часовня / Due cuori, una cappella
(режиссер Маурицио Лучиди
)
4,3 млн. зрителей.
9. Солдаты удачи / Il Soldato di ventura
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
4,3 млн. зрителей
10. Салон Китти / Salon Kitty
(режиссер Тинто Брасс
)
4,3 млн. зрителей
11. Паскуалино "Семь красоток" / Pasqualino Settebellezze
(режиссер Лина Вертмюллер
)
3,8 млн. зрителей
12. Гений, два земляка и простофиля /Genio, due compari, un pollo, Un / Un génie, deux associés, une cloche
(режиссер Дамиано Дамиани
)
3,8 млн. зрителей
13. Чёрная Эммануэль / Emanuelle nera
(режиссер Битто Альбертини
)
3,5 млн. зрителей
14. Последний выстрел / Полиция обвиняет: секретная служба убивает / La Polizia accusa: il servizio segreto uccide
(режиссер Серджо Мартино
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,03 млн. зрителей. В СССР – с 13 марта 1978: 29,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Сиятельные трупы / Cadaveri eccellenti / Cadavres exquis
(режиссер Франческо Рози
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 мая 1978: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Уважаемые люди / Gente di rispetto
(режиссер Луиджи Дзампа
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 5 декабря 1977: 9,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Восемь любимых фильмов Владимира Хотиненко
17. Профессия: репортер / Professione: reporter / El reportero
(режиссер Микеланджело Антониони
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 декабря 1976: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1976
1. Двадцатый век / Il Novecento Atto I-II
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 21 мая 1990: нет данных
Читать
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе
2. Борцы с преступностью / I Due superpiedi quasi piatti
(режиссер Энцо Барбони
)
0,7 млн. зрителей
3. Перевал Кассандры / Cassandra Crossing
(режиссер Джордж Пи Косматос
)
0,7 млн. зрителей
4. Эти странные обстоятельства / Какие странные случаи / Quelle strane occasioni
(режиссеры Луиджи Маньи
, Нанни Лой
, Луиджи Коменчини
)
0,6 млн. зрителей
5. Спальня епископа / Комната епископа / La Stanza del vescovo / La Chambre de l'évêque
(режиссер Дино Ризи
)
0,6 млн. зрителей
6. Невинный / L'Innocente / L'Innocent
(режиссер Лукино Висконти
)
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 25 января 1980: нет данных.
7. Штурмовой отряд / Sturmtruppen
(режиссер Сальваторе Сампери
)
0,6 млн. зрителей
8. Чёрный корсар / Il Corsaro nero
(режиссер Серджо Соллима
)
0,6 млн. зрителей
9. Мелкий–мелкий буржуа / Un Borghese piccolo piccolo / Bourgeois tout petit, petit
(режиссер Марио Моничелли
)
0,5 млн. зрителей
10. Другая половина неба / L'altra metà del cielo
(режиссер Франко Росси
)
0,5 млн. зрителей
1977
1.Именем папы-короля / In nome del papa re
(режиссер Луиджи Маньи
)
1,1 млн. зрителей
2. Гонорар за предательство / Взятка / La Mazzetta
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с июня 1981: нет данных
.
3. Невезучий папарацци / Ecco noi per esempio
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,9 млн. зрителей
4. Суспирия / Suspiria / Подозрение
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,6 млн. зрителей
5. Железный префект / Il prefetto di ferro
(режиссер Паскуале Скуитьери
)
0,6 млн. зрителей
6. По ту сторону добра и зла / Al di là del bene e del male / Au-delà du bien et du mal
(режиссер Лилиана Кавани
)
0,6 млн. зрителей
7. Смерть среди айсбергов / Орка - кит-убийца / L'Orca assassina
(режиссер Майкл Андерсон
)
0,6 млн. зрителей. Прокат во Франции: 1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1982: 33,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Синьор-Робинзон / Il Signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 января 1979: 52,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
9. Казанова Феллини / Il Casanova di Federico Fellini
(режиссер Федерико Феллини
)
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1990: нет данных.
10. О, Серафина! / Oh, Serafina!
(режиссер Альберто Латтуада
)
0,4 млн. зрителей
11. Муж в колледже / Il marito in collegio
(режиссер Маурицио Лучиди
)
0,4 млн. зрителей
1978
1. Клетка для безумцев / La Cage aux folles / Il vizietto
(режиссер Эдуар Молинаро
)
1.5 млн. зрителей
2. Мои любимые / Amori miei
(режиссер Стено)
0,7 млн. зрителей
3. Орел или Решка / Чет и нечет / Pari e dispari
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,7 млн. зрителей
4. Куда ты едешь в отпуск? / Dove vai in vacanza?
(режиссеры Альберто Сорди
, Лучано Салче
, Мауро Болоньини
)
0,6 млн. зрителей
5. Как лишиться жены и найти любовницу / Come perdere una moglie... e trovare un'amante
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,5 млн. зрителей
6. Дерево для башмаков / L'Albero degli zoccoli
(режиссер Эрманно Ольми
)
0,5 млн. зрителей
7. Безумец Джеппо / Geppo il folle
(режиссер Адриано Челентано
)
0,5 млн. зрителей
8. Угасание любви / Эвтаназия любви / Eutanasia di un amore
(режиссер Энрико Мария Салерно
)
0,5 млн. зрителей
9. Его звали Бульдозер / Lo chiamavano Bulldozer
(режиссер Микеле Лупо
)
0,5 млн. зрителей.
10. Дядя Адольф, по прозвищу Фюрер / Zio Adolfo, in arte Führer
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,5 млн. зрителей
11. Первая любовь / Primo amore / Dernier amour
(режиссер Дино Ризи
)
0,4 млн. зрителей
12. Корлеоне / Corleone
(режиссер Паскуале Скуитьери
)
0,4 млн. зрителей
1979
1. Вот рука / Дай мне пять / Qua la mano
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,9 млн. зрителей
2. Мнимый больной / Hypochondriac / Il malato immaginario
(режиссер Тонино Черви
)
0,8 млн. зрителей
3. Бархатные ручки / Mani di velluto
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,8 млн. зрителей
4. Я остаюсь с гиппопотамами! / Io sto con gli ippopotami
(режиссер Итало Дзингарелли
)
0,7 млн. зрителей
5. Кафе-экспресс / Cafe-express
(режиссер Нанни Лой
)
0,7 млн. зрителей
6. Горячая картошка / La patata bollente
(режиссер Стено)
0,6 млн. зрителей
7. Ад / Inferno
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,5 млн. зрителей
8. Рататаплан / Ratataplan
(режиссер Маурицио Никетти
)
0,5 млн. зрителей
9. Луна / La Luna
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
0,4 млн. зрителей
10. Лангуст на завтрак / Омары на обед / Aragosta a colazione
(режиссер Джорджо Капитани
)
0,4 млн. зрителей
11. Спасите «Конкорд» / SOS Concorde / Concorde Affaire '79
(режиссер Руджеро Деодато
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с октября 1980. 33,2 (по другим данным - 24,2 млн.).
Читать
Руджеро Деодато: «Я не хоррормейкер. Мне важнее реализм, а не ужасы»
1980
1. Укрощение строптивого / Il Bisbetico domato
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
9,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – 1983: 56,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Начинаю с трёх / Ricomincio da tre
(режиссер Массимо Троизи
)
1,8 млн. зрителей
3. Фантоцци против всех / Fantozzi contro tutti
(режиссеры Паоло Вилладжо
, Нери Паренти
)
0,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с августа 1983: нет данных
4. Око Папы Римского / Il pap'occhio
(режиссер Ренцо Арборе
)
0,6 млн. зрителей
5. Моя жена - ведьма / Mia moglie e'una strega
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,6 млн. зрителей.
6. Туз / Asso
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,6 млн. зрителей
7. Я купил катер / Mi faccio la barca
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,4 млн. зрителей
8. Вор / Il Ladrone
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,4 млн. зрителей
9. Хорошая партия / Un sacco bello
(режиссер Карло Вердоне
)
0,4 млн. зрителей
10. Город женщин / La Città delle donne / La Cité des femmes
(режиссер Федерико Феллини
)
0,4 млн. зрителей
11. Цена победы / Гонщик / Speed Driver
(режиссер Стельвио Масси
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – 1983: 21,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Жизнь прекрасна / La Vita è bella
(режиссер Григорий Чухрай
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 21 июля 1980: 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Читать
Сердце художника
Лидеры итальянского кинопроката 1980-х годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката 1980-х, подчеркнем, что основная масса итальянских фильмов из первой десятки лидеров посещаемости набирала от 0,4 до миллиона зрителей, а картины, замыкавшие первую десятку, как правило, привлекали от ста до трехсот тысяч зрителей. Причинами стала не только активная доминанта голливудской продукции, но гораздо в большей степени распространение домашнего видео.
Снижение посещаемости кинотеатров неизбежно привело к спаду кинопроизводства в Италии: к середине 1980-х ежегодное количество новых итальянских фильмов уже не дотягивало даже до сотни… В итоге в 1980-х окупалось в кинопрокате лишь 14 % итальянских фильмов… Еще в середине 1970-х доля рынка итальянских фильмов составляла в Италии 60 %, но к концу 1980-х она снизилась до 15 %.
При этом лидерами итальянского кинопроката 1980-х были комедии (часто с участием Адриано Челентано): «Безумно влюбленный», «Гранд отель Эксельсиор», «Бинго-Бонго», «Особые приметы: красавчик», «Он хуже меня», «Яппи» и др.
Эротическая волна в итальянском кино (опять-таки во многом из-за распространения домашней видеотехники) пошла на спад, хотя фильмы главного представителя этого направления – Тинто Брасса («Ключ», «Миранда», «Паприка») – в те или иные годы попадали в первые десятки прокатных лидеров. Практически ушли в тень социально-политические фильмы…
Однако даже в этих условиях в первые 10-20 самых популярных итальянских фильмов разных лет продолжали попадать картины Бернардо Бертолуччи («Последний император»), Федерико Феллини («Корабль плывет», «Джинджер и Фред», «Голос луны»), Серджо Леоне («Однажды в Америке»), Этторе Скола («Семья», «Сплендор») и др.
Интересно отметить, в итальянском кинопрокате 1987 на восьмое место по посещаемости вышла комедия Никиты Михалкова «Очи черные», сумевшая собрать значительное по тем временам число зрителей – свыше шестисот тысяч. Это соответствовало примерно 2,4 млн. зрителей тогдашнего СССР. А вот в советском кинопрокате эта картина провалилась: ее аудитория за первый год демонстрации в кинозалах составила примерно 1,9 млн. зрителей…
В отличие от 1960-х и 1970-х, в советский кинопрокат в 1980-х годах попало не так уж много итальянских картин. Кроме фильмов Ф. Феллини и Э. Сколы в годы поздней «перестройки» на экраны СССР вышли такие заметные картины, как «Однажды в Америке», «Новый кинотеатр «Парадизо» и некоторые другие. И это при том, что цензуры в конце 1980-х в СССР уже практически не было, и можно было купить для проката любой итальянский фильм…
Но как раз в эти времена в СССР в кинопрокат хлынули американские блокбастеры, а массовая аудитория активно смотрела западное развлекательное кино в так называемых видеосалонах…
1981
1. Безумно влюблённый / Innamorato pazzo
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
8,8 млн. зрителей
Читать
Адриано Челентано: «То единственное, к чему надо стремиться в жизни, - это любовь»
2. Маркиз дель Грилло / Il Marchese del Grillo / Le Marquis s'amuse
(режиссер Марио Моничелли
)
1,4 млн. зрителей
3. Задница и рубашка / Не разлей вода / Culo e camicia
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,9 млн. зрителей
4. Никто не совершенен / Nessuno è perfetto
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,9 млн. зрителей
5. Исключительно правдиво / Eccezzziunale… veramente
(режиссер Карло Ванцина
)
0,7 млн. зрителей.
6. Фиги / Кривляки / I fichissimi
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
7. Фраккия — зверь в человеческом облике / Fracchia la belva umana
(режиссер Нери Паренти
)
0,6 млн. зрителей.
8. Пьерино против всех / Pierino contro tutti
(режиссер Марино Джиролами
)
0,6 млн. зрителей.
9. Танго ревности / Il tango della gelosia / El tango de los celos
(режиссер Стено)
0,6 млн. зрителей
10. Тальк / Borotalco
(режиссер Карло Вердоне
)
0,5 млн. зрителей
1982
1. Гранд-отель «Эксельсиор» / Grand Hotel Excelsior
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
1,0 млн. зрителей.
2. Мои друзья II / Amici miei atto II
(режиссер Марио Моничелли
)
1,0 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Мужчины-проказники») – с августа 1990: нет данных.
3. Путешествие с папой / In viaggio con papà
(режиссер Альберто Сорди
)
1,0 млн. зрителей
4. Извините за опоздание / Scusate il ritardo
(режиссер Массимо Троизи
)
0,8 млн. зрителей
5. Бинго Бонго / Bingo Bongo
(режиссер Паскуале Феста Кампаниле
)
0,7 млн. зрителей
6. Орёл или решка / Testa o croce
(режиссер Нанни Лой
)
0,7 млн. зрителей
7. Вкус моря / Аромат моря / Sapore di mare
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
8. Дрожь / Tenebre
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,5 млн. зрителей
9. Я знаю, что ты знаешь, что я знаю / Io so che tu sai che io so
(режиссер Альберто Сорди
)
0,5 млн. зрителей
10. Граф Таккья / Il conte Tacchia
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,5 млн. зрителей
11. Грог / Grog
(режиссер Франческо Лаудадио
)
Прокат в Итали: нет данных. Прокат в СССР – со 2 мая 1987: 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Красные колокола / Red Bells / Mexico in Flames / Campanas rojas / Messico in fiamme
(режиссер Сергей Бондарчук
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 19 марта 1982: 4,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1983
1. Ключ / La Chiave
(режиссер Тинто Брасс
)
0,9 млн. зрителей
2. Особые приметы: красавчик / Segni particolari: bellissimo
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,7 млн. зрителей
3. Рождественские каникулы / Vacanze di Natale
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
4. Я от Пиконе / Mi manda Picone
(режиссер Нанни Лой
)
0,5 млн. зрителей
5. Синг-Синг / Sing Sing
(режиссер Серджо Корбуччи
)
0,3 млн. зрителей
6. Вода и мыло / Acqua e sapone
(режиссер Карло Вердоне
)
0,3 млн. зрителей
7. Фантоцци опять страдает / Fantozzi subisce ancora
(режиссер Нери Паренти
)
0,3 млн. зрителей.
8. Я имею в виду... Для чего вы меня взяли? / F.F.S.S., cioè: '...che mi hai portato a fare sopra a Posillipo se non mi vuoi più bene?
(режиссер Ренцо Арборе
)
0,3 млн. зрителей
9. Сто дней в Палермо / Cento giorni a Palermo
(режиссер Джузеппе Феррара
)
0,3 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 сентября 1985: нет данных
10. Таксист / Il Tassinaro
(режиссер Альберто Сорди
)
0,3 млн. зрителей
11. Бал / Танцуй, танцуй / Le Bal / Ballando, ballando
(режиссер Этторе Скола
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1986. 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Луизиана / Louisiana
(режиссеры Филипп де Брока
, Жак Деми
, Этьен Перье
)
Прокат в Италии – нет данных. Прокат во Франции: 0,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 6 октября 1986: 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Бенвенута / Benvenuta
(режиссер Андре Дельво
)
Прокат в Италия: нет данных. Прокат во Франции: 0,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 июня 1987: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. И корабль плывёт / E la nave va / Et vogue le navire...
(режиссер Федерико Феллини
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с марта 1987: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1984
1.Остается только плакать / Non ci resta che piangere
(режиссеры Роберто Бениньи
и Массимо Троизи
)
1,1 млн. зрителей
2. Карабинеры / Carabinieri
(режиссер Карло Вердоне
)
0,8 млн. зрителей
3. Он хуже меня / Lui è peggio di me
(режиссер Энрико Ольдоини
)
0,6 млн. зрителей
4. Феномен / Phenomena
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,5 млн. зрителей
5. Так говорил Беллависта / Così parlò Bellavista
(режиссер Лучиано Де Кресченцо
)
0,5 млн. зрителей
6.Деревенщина / Il ragazzo di campagna
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,4 млн. зрителей
7. Однажды в Америке / C’era una volta a America
(режиссер Серджо Леоне
)
0,4 млн. зрителей. Прокат во Франции 1,2 млн. зрителей. Прокат в ФРГ 2,3 млн. зрителей. Прокат в СССР - 1989 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации (по другим данным 23,8 млн. зрителей).
8. Бертольдо, Бертольдино и... / Bertoldo, Bertoldino e... Cacasenno
(режиссер Марио Моничелли
)
0,3 млн. зрителей
9. Касабланка, Касабланка / Casablanca, Casablanca
(режиссер Франческо Нути
)
0,3 млн. зрителей
10. Американские каникулы / Vacanze in America
(режиссер Карло Ванцина
)
0,3 млн. зрителей
11. Связь через пиццерию / The Sicilian Connection / Pizza Connection
(режиссер Дамиано Дамиани
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат в СССР – с 6 марта 1989: 16,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Фавориты луны / Les Favoris de la lune / Favoriti della luna
(режиссер Отар Иоселиани
)
Прокат в Италии: нет данных. Прокат во Франции: 0,05 млн. зрителей. Прокат в СССР – с мая 1987: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1985
1. Мои друзья 3 / Amici miei atto III
(режиссер Нанни Лой
)
0,6 млн. зрителей
2. Надеемся, что будет девочка / Speriamo che sia femmina / Pourvu que ce soit une fille
(режиссер Марио Моничелли
)
0,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 27 августа 1990: нет данных
3. Во всём виноват Рай / Blame it on Paradise / Tutta colpa del paradiso
(режиссер Франческо Нути
)
0,4 млн. зрителей
4. Слишком сильный / Troppo forte
(режиссер Карло Вердоне
)
0,4 млн. зрителей
5. Миранда / Miranda
(режиссер Тинто Брасс
)
0,4 млн. зрителей
6. Макароны / Macaroni / Maccheroni
(режиссер Этторе Скола
)
0,3 млн. зрителей
7. Джоан Луи / Джоан Луй / Joan Lui
(режиссер Адриано Челентано
)
0,3 млн. зрителей
8. Под платьем ничего нет / Слишком красивые, чтобы умереть / Sotto il vestito niente
(режиссер Карло Ванцина
)
0,3 млн. зрителей
9. Демоны / Dèmoni
(режиссер Ламберто Бава
)
0,2 млн. зрителей
10. Месса окончена / La Messa è finita
(режиссер Нанни Моретти
)
0,2 млн. зрителей
11. Джинджер и Фред / Ginger e Fred
(режиссер Федерико Феллини
)
0,2 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 12 марта 1988: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
1986
1. Яппи 2 / Yuppies 2
(режиссер Энрико Ольдоини
)
2,8 млн. зрителей
2. Имя розы / Le Nom de la rose / Il Nome della rosa
(режиссер Жан-Жак Анно
)
1,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 30 апреля 1990: нет данных.
3. Яппи / Yuppies
(режиссер Карло Ванцина
)
1,0 млн. зрителей
4. 7 килограмм за 7 дней / 7 chili in 7 giorni
(режиссер Лука Вердоне
)
0,4 млн. зрителей
5. Семья / La Famiglia
(режиссер Этторе Скола
)
0,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с февраля 1991: нет данных.
6. Школа воров / Scuola di ladri
(режиссер Нери Паренти
)
0,4 млн. зрителей
7. Мы крутые парни / Noi uomini duri
(режиссер Маурицио Понци
)
0,3 млн. зрителей
8. Универмаг / Grandi magazzini
(режиссеры Пиполо
и Кастеллано
)
0,3 млн. зрителей
9. Супер Фантоцци / Superfantozzi
(режиссер Нери Паренти
)
0,3 млн. зрителей
10. Околдованные / Зачарованные / Stregati
(режиссер Франческо Нути
)
0,3 млн. зрителей
1987
1. Последний император / Le dernier empereur
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
1,7 млн. зрителей
2. Я и моя сестра / Io e mia sorella
(режиссер Карло Вердоне
)
0,9 млн. зрителей
3. Ужас в опере / Опера / Opera
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,7 млн. зрителей
4. Большой / Когда я стану большим / Da grande
(режиссер Франко Амурри
)
0,7 млн. зрителей
5. Мои первые сорок лет / I miei primi 40 anni
(режиссер Карло Ванцина
)
0,7 млн. зрителей
6. Большое казино Монте-Карло / Montecarlo Gran Casinò
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
7. Пути Господни окончены / Le vie del Signore sono finite
(режиссер Массимо Троизи
)
0,6 млн. зрителей.
8. Очи чёрные / Oci ciornie
(режиссер Никита Михалков
)
0,6 млн. зрителей. Прокат в СССР - с августа 1989: 1,9 млн. зрителей.
Читать
Экспортный вариант
9. Мошенники / Плуты / I Picari
(режиссер Марио Моничелли
)
0,5 млн. зрителей
10. Очки в золотой оправе / Gli Occhiali d'oro / Les lunettes d'or
(режиссер Джулиано Монтальдо
)
0,5 млн. зрителей. Прокат во Франции: 0,4 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1990: нет данных.
1988
1. Маленький дьявол / Il Piccolo diavolo
(режиссер Роберто Бениньи
)
2,5 млн. зрителей.
2. Карузо Паскорски / Caruso Pascoski
(режиссер Франческо Нути
)
1.4 млн. зрителей
3. Школьные друзья / Compagni di scuola
(режиссер Карло Вердоне
)
0,9 млн. зрителей
4. Фантоцци уходит на пенсию / Fantozzi va in pensione
(режиссер Нери Паренти
)
0,9 млн. зрителей
5. Легенда о святом пропойце / La Leggenda del santo bevitore
(режиссер Эрманно Ольми
)
0,6 млн. зрителей
6. Франциск / Francesco / St. Francis of Assisi
(режиссер Лилиана Кавани
)
0,1 млн. зрителей
7. Собор / Церковь / La Chiesa
(режиссёр Микеле Соави
)
0,1 млн. зрителей
8. Под платьем ничего нет 2 / Слишком красивые, чтобы умереть 2 / Sotto il vestito niente II
(режиссер Дарио Пиана
)
0,1 млн. зрителей
9. Шорох воробьиных крыльев / Il Frullo del passero
(режиссер Джанфранко Мингоцци
)
0,1 млн. зрителей.
10. Сплендор / Splendor
(режиссер Этторе Скола
)
0,1 млн. зрителей
1989
1. Вилли - джентельмен и приехал издалека / Willy Signori e vengo da lontano
(режиссер Франческо Нути
)
1,2 млн. зрителей
2. Я выиграл в новогоднюю лотерею / Ho vinto la lotteria di Capodanno
(режиссер Нери Паренти
)
0,9 млн. зрителей
3. Новый кинотеатр "Парадиз" / Cinema Paradiso / Nuovo cinema Paradiso
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
0,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 4 марта 1991: нет данных.
4. Голос луны / La Voce della luna
(режиссер Федерико Феллини
)
0,7 млн. зрителей
5. Который час? / Che ora è? / Quelle heure est-il?
(режиссер Этторе Скола
)
0,5 млн. зрителей
6. Ребенок и полицейский /Il bambino e il poliziotto
(режиссер Карло Вердоне
)
0,5 млн. зрителей
7. Скупой / L'Avaro / El Avaro
(режиссер Тонино Черви
)
0,5 млн. зрителей
8. Красный штрафной / Красный голубь / Palombella rossa
(режиссер Нанни Моретти
)
0,4 млн. зрителей
9. Братья из Италии / Итальянские братья / Fratelli d'Italia
(режиссер Нери Паренти
)
0,3 млн. зрителей
10. Мэри навсегда / Mary Forever / Mery per sempre
(режиссер Марко Ризи
)
0,1 млн. зрителей
1990
1. Рождественские каникулы - 90 / Vacanze di Natale '90
(режиссер Энрико Ольдоини
)
1,3 млн. зрителей
2. Под покровом небес / Il tè nel deserto
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
1,2 млн. зрителей
3. Комики / Le Comiche Нери Паренти
)
1,2 млн. зрителей
4. Сегодня вечером в доме Алисы / Ночь с Алисой / Stasera a casa di Alice
(режиссер Карло Вердоне
)
0,9 млн. зрителей
5. Никита / Ее звали Никита / Nikita
(режиссер Люк Бессон
)
0,8 млн. зрителей
6. Фантоцци берёт реванш / Fantozzi alla riscossaНери Паренти
)
0,6 млн. зрителей.
7. Паприка / Paprika
(режиссер Тинто Брасс
)
0,6 млн. зрителей
8. Доверенное лицо / Il portaborse
(режиссер Даниэле Лукетти
)
0,5 млн. зрителей
9. Хотеть летать / Volere volare
(режиссеры Маурицио Никетти
, Гвидо Манули
)
0,5 млн. зрителей
10. Ультра / Ultrà
(режиссер Рикки Тоньяцци
)
0,3 млн. зрителей
Лидеры итальянского кинопроката 1990-х годов
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката 1990-х, подчеркнем, что основная масса итальянских фильмов из первой десятки лидеров посещаемости набирала от одного до двух миллионов зрителей, а картины, замыкавшие первую десятку, в основном собирали от двухсот до четырехсот тысяч зрителей.
Это было несколько больше, чем в 1980-х, но в целом значительно меньше, чем в 1950-е – 1970-е годы…
Впрочем, здесь не было ничего удивительного: голливудская продукция продолжала доминировать, домашнее видео по-прежнему пользовалось большой популярностью…
Бесспорным лидером итальянского кинопроката 1990-х была трагикомедия Роберто Бениньи «Жизнь прекрасна» (10,2 млн. зрителей).
Другими заметными произведениями киноискусства, вошедшими в первые десятки самых популярных итальянских картин (включая, совместное производство с другими странами), были фильмы «Маленький Будда» и «Ускользающая красота» Бернардо Бертолуччи, «Дорогой дневник» Нанни Моретти, «За облаками» Микеланджело Антониони и Вима Вендерса, «Малена» Джузеппе Торнаторе и др.
Но в целом в лидерах итальянском кинопроката 1990-х практически безраздельно царили итальянские комедии довольно среднего уровня…
Что касается присутствия итальянского кино в российском кинопрокате 1990-х, то оно было в целом малозаметно по причине того, что в России в это десятилетие прокат как таковой рухнул, а зрители предпочитали смотреть фильмы по ТВ и домашнему видео…
1991
1. Джонни-зубочистка / Johnny Stecchino
(режиссер Роберто Бениньи
)
3,1 млн. зрителей
2. Женщины в юбках / Donne con le gonne
режиссер Франческо Нути
)
1.8 млн. зрителей
3. Рождественские каникулы 91 / Vacanze di Natale '91
(режиссер Энрико Ольдоини
)
1,1 млн. зрителей
4. Средиземное море / Mediterraneo
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
1,0 млн. зрителей
5. Мне казалось, что это любовь / Красивая любовь / Pensavo fosse amore invece era un calesse
(режиссер Массимо Троизи
)
1,0 млн. зрителей
6. Будь проклят тот день, когда я встретил тебя / Maledetto il giorno che t'ho incontrato
(режиссер Карло Вердоне
)
1,0 млн. зрителей
7. Комики-2 / Le Comiche 2
(режиссер Нери Паренти
)
0,8 млн. зрителей
8. Похититель детей / Il Ladro di bambini
(режиссер Джанни Амелио
)
0,6 млн. зрителей
9. Полицейские / Piedipiatti
(режиссер Карло Ванцина
)
0,5 млн. зрителей
10. Так поступают все женщины / Все леди делают это / Così fan tutte
(режиссер Тинто Брасс
)
0,4 млн. зрителей
1992
1. Пуэрто Эскондидо / Puerto Escondido
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
1,1 млн. зрителей
2. Волк! Волк! / Al lupo, al lupo
(режиссер Карло Вердоне
)
0,9 млн. зрителей
3. 90-е годы / Anni 90
(режиссер Энрико Ольдоини
)
0,9 млн. зрителей
4. Мечтая о Калифорнии / Sognando la California
(режиссер Карло Ванцина
)
0,8 млн. зрителей
5. Охрана / La Scorta
(режиссер Рикки Тоньяцци
)
0,6 млн. зрителей
6. Чао, профессор! / Я надеюсь, что выкарабкаюсь / Io speriamo che me la cavo
(режиссер Лина Вертмюллер
)
0,6 млн. зрителей
7. Большой арбуз / Il grande cocomero
(режиссер Франческа Аркибуджи
)
0,4 млн. зрителей
8. На Темном континенте / Nel continente nero
(режиссер Марко Ризи
)
0,4 млн. зрителей
9. Травма / Trauma
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,3 млн. зрителей
10. Несчастные и довольные / Infelici e contenti
(режиссер Нери Паренти
)
0,2 млн. зрителей
11. Рикки и Варрава / Ricky e Barabba
(режиссер Кристиан Де Сика
)
0,2 млн. зрителей
1993
1. Маленький Будда / Piccolo Buddha
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
1,3 млн. зрителей
2. 90-е годы – часть II / Anni 90 - Parte II
(режиссер Энрико Ольдоини
)
0,8 млн. зрителей
3. Не будем больше встречаться / Давайте потеряем друг друга из виду! / Perdiamoci di vista!
(режиссер Карло Вердоне
)
0,8 млн. зрителей
4. Фантоцци в раю / Fantozzi in paradiso
(режиссер Нери Паренти
)
0,8 млн. зрителей
5. Дорогой дневник / Caro diario
(режиссер Нанни Моретти
)
0,7 млн. зрителей
6. Ради любви, только ради любви / Per amore, solo per amore
(режиссер Джованни Веронези
)
0,6 млн. зрителей.
7. Сентиментальные маньяки / Maniaci sentimentali
(режиссер Симона Иццо
)
0,6 млн. зрителей
8. Юг / Sud
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,5 млн. зрителей
9. Джованни Фальконе / Giovanni Falcone
(режиссер Джузеппе Феррара
)
0,4 млн. зрителей
10. Подглядывающий / Человек, который смотрит / L'Uomo che guarda
(режиссер Тинто Брасс
)
0,3 млн. зрителей
1994
1. Монстр / Il Mostro
(режиссер Роберто Бениньи
)
3,5 млн. зрителей
2. Операция чистые руки. 2000 лет и полгода назад / S.P.Q.R. 2000 e 1/2 anni fa
(режиссер Карло Ванцина
)
1,7 млн. зрителей
3. Школа / La scuola
(режиссер Даниэле Лукетти
)
0,8 млн. зрителей
4. Мужчины, мужчины, мужчины / Uomini uomini uomini
(режиссер Кристиан Де Сика
)
0,5 млн. зрителей
5. Красавица в баре / Belle al bar
(режиссер Алессандро Бенвенути
)
0,4 млн. зрителей
6. Осторожно, Пиноккио! / OcchioPinocchio
(режиссер Франческо Нути
)
0,3 млн. зрителей
7. С согласия Перейры / Sostiene Pereira
(режиссер Роберто Фаэнца
)
0,3 млн. зрителей
8. Фаринелли / Farinelli
(режиссер Жерар Корбьо
)
0,2 млн. зрителей
9. Любовь утомляет / L'amore molesto
(режиссер Марио Мартоне
)
0,2 млн. зрителей
10. С закрытыми глазами / Con gli occhi chiusi
(режиссер Франческа Аркибуджи
)
0,2 млн. зрителей
1995
1. Свадебные путешествия / Viaggi di nozze
(режиссер Карло Вердоне
)
2,3 млн. зрителей
2. Рождественские каникулы 95 / Vacanze di Natale '95 (режиссер Нери Паренти
)
1,9 млн. зрителей
3. Я танцую одна / Ускользающая красота / Io ballo da sola / Stealing Beauty
(режиссер Бернардо Бертолуччи
)
1,0 млн. зрителей
4. Выпускники / I laureati
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
0,8 млн. зрителей
5. Иди туда, куда ведет сердце / Там, куда ведёт сердце / Va' dove ti porta il cuore
(режиссер Кристина Коменчини
)
0,7 млн. зрителей.
6. Дикари / Selvaggi
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
7. За облаками / Al di là delle nuvole
(режиссеры Микеланджело Антониони
и Вим Вендерс
)
0,5 млн. зрителей
8. Фабрика звезд / L'uomo delle stelle
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
0,5 млн. зрителей
9. Я не говорю по-английски / Io no spik inglish
(режиссер Карло Ванцина
)
0,5 млн. зрителей
10. Синдром Стендаля / La Sindrome di Stendhal
(режиссер Дарио Ардженто
)
0,4 млн. зрителей
1996
1. Ураган / Il Ciclone
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
8,0 млн. зрителей
2. Трещина во времени / Прогулка во времени / A spasso nel tempo
(режиссер Карло Ванцина
)
2,3 млн. зрителей
3. Нирвана / Nirvana
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
1,1 млн. зрителей
4. Я без ума от Айрис / Sono pazzo di Iris Blond
(режиссер Карло Вердоне
)
1,0 млн. зрителей
5. Пресноводный человек / Uomo d'acqua dolce
(режиссер Антонио Альбанезе
)
0,8 млн. зрителей
6. Цирюльник из Рио / Il Barbiere di Rio
(режиссер Джованни Веронези
)
0,7 млн. зрителей
7. Возвращение Фантоцци / Fantozzi - Il ritorno
(режиссер Нери Паренти
)
0,6 млн. зрителей
8. Перемирие / La tregua
(режиссер Франческо Рози
)
0,5 млн. зрителей
9. Волчица / La lupa
(режиссер Габриэле Лавиа
)
0,4 млн. зрителей
10. Спальни / Camere da letto
(режиссер Симона Иццо
)
0,3 млн. зрителей
1997
1. Жизнь прекрасна / La Vita è bella
(режиссер Роберто Бениньи
)
10,2 млн. зрителей
2. Фейерверк / Fuochi d'artificio
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
7,5 млн. зрителей
3. Трое мужчин и нога / Tre uomini e una gamba
(режиссеры Альдо
, Джованни и Джакомо, Массимо Венье
)
4,6 млн. зрителей.
4. Трещина во времени 2 / Прогулка во времени 2 / A spasso nel tempo II
(режиссер Карло Ванцина
)
1,9 млн. зрителей
5. Яйца вкрутую / Ovosodo
(режиссер Паоло Вирдзи
)
1,9 млн. зрителей
6. Апрель / Aprile
(режиссер Нанни Моретти
)
1,8 млн. зрителей
7. Шафер / Il Testimone dello sposo
(режиссер Пупи Авати
)
1,7 млн. зрителей
8. Виола целует всех / Viola bacia tutti
(режиссер Джованни Веронези
)
1,6 млн. зрителей
9. Давайте устроим праздник / Facciamo fiesta
(режиссер Анджело Лонгони
)
1,5 млн. зрителей.
10. Слова любви / Слово любовь существует / La Parola amore esiste / Mots d'amour
(режиссер Миммо Калопрести
)
1,4 млн. зрителей
1998
1. Такова жизнь / Così è la vita
(режиссеры Альдо
, Джованни и Джакомо, Массимо Венье
)
6,1 млн. зрителей
2. Папарацци / Paparazzi Нери Паренти
)
2,4 млн. зрителей
3. Тетерев / Gallo cedrone
(режиссер Карло Вердоне
)
2,3 млн. зрителей
4. Чайка и кот / La gabbianella e il gatto
(режиссер Энцо Д’Ало
)
2,3 млн. зрителей
5. Мой Дикий Запад / Il Mio West Джованни Веронези
)
1,7 млн. зрителей
6. Голод и жажда / La fame e la sete Антонио Альбанезе
)
1,4 млн. зрителей
7. Легенда о пианисте в океане / La Leggenda del pianista sull'oceano
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
1,3 млн. зрителей
8. Синьор 15 шаров / Il Signor Quindicipalle
(режиссер Франческо Нути
)
1,2 млн. зрителей
9. Баньомария / Bagnomaria
(режиссер Джорджио Панариелло
)
1,1 млн. зрителей
10. Жена лучшего друга / L'amico del cuore
(режиссер Винченцо Салемме
)
1,0 млн. зрителей
1999
1. Рождественские каникулы 2000 / Vacanze di Natale 2000
(режиссер Карло Ванцина
)
2,9 млн. зрителей
2. Влюбленная рыба / Il pesce innamorato
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
2,4 млн. зрителей
3. Астерикс и Обеликс против Цезаря / Asterix & Obelix contre Cesar
(режиссер Клод Зиди
)
2,1 млн. зрителей
4. Хлеб и тюльпаны / Pane e tulipan
(режиссер Сильвио Сольдини
)
1,5 млн. зрителей
5. Болельщики / Tifosi
(режиссер Нери Паренти
)
1,4 млн. зрителей
6. Любовь с первого взгляда / Amore a prima vista
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,9 млн. зрителей
7. Любовь - замена пушкам / Закон противоположностей / Canone inverso
(режиссер Рикки Тоньяцци
)
0,8 млн. зрителей
8. Я люблю Андреа / Io amo Andrea
(режиссер Франческо Нути
)
0,7 млн. зрителей
9. Все мужчины глупцы / Tutti gli uomini del deficiente
(режиссер Паоло Костелла
)
0,6 млн. зрителей.
10. Однажды китаец был в коме / C'era un cinese in coma
(режиссер Карло Вердоне
)
0,5 млн. зрителей
2000
1. Спроси меня, счастлив ли я / Три придурка и удача / Chiedimi se sono felice
(режиссеры Альдо
, Джованни и Джакомо, Массимо Венье
)
6,8 млн. зрителей
2. Телохранители / Bodyguards / Guardie del corpo
(режиссер Нери Паренти
)
2,0 млн. зрителей
3. В свободном беге / Свободное плавание / A Ruota libera
(режиссер Винченцо Салемме
)
1,5 млн. зрителей
4. Малена / Malena
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
1,5 млн. зрителей
5. Сто шагов / I Cento passi
(режиссер Марко Туллио Джордана
)
1,4 млн. зрителей
6. Лицо Пикассо / Faccia di Picasso
(режиссер Массимо Чеккерини
)
1,3 млн. зрителей
7. Я не хочу спать / Без сна / Non ho sonno
(режиссер Дарио Ардженто
)
1,2 млн. зрителей
8. Великий Медичи: Рыцарь войны / Il Mestiere delle armi / Le métier des armes
(режиссер Эрманно Ольми
)
1,1 млн. зрителей
9. Язык Святого / La Lingua del santo
(режиссер Карло Маццакурати
)
1,0 млн. зрителей
10. Друзья Арарара! / Amici! Ahrarara!
(режиссер Франко Амурри
)
0,9 млн. зрителей
Итальянские игровые фильмы в кинопрокате Италии (2001-2023): данные статистики кинопосещаемости
Анализируя списки лидеров итальянского кинопроката XXI века, мы видим, что посещаемость итальянских фильмов по сравнению с последними двумя десятилетиями XX века постепенно стала увеличиваться. В какой-то степени это произошло из-за того, что в кинозалы Италии пришло новое молодое поколение зрителей, которому надоели домашние видеопросмотры. Им захотелось смотреть кино на больших экранах (и нередко в 3D).
В XXI веке итальянские продюсеры (вслед за голливудскими) стали выпускать всё больше развлекательных лет, рассчитанных на детскую и молодежную аудиторию. Вот почему популярными стали не только молодежные комедии, но и полнометражные мультфильмы.
В итоге если итальянские фильмы, занимающие первые места по кассовым сборам, собирали в кинозалах Италии XXI века от трех до девяти миллионов зрителей, то фильмы, замыкавшие эти самые десятки хитов, нередко превосходили порог в миллион зрителей.
Кроме того, итальянские продюсеры переняли у Голливуда и другую «фишку»: наладили ежегодный выпуск незамысловатых рождественских комедий («Счастливого Рождества», «Рождество на Ниле», «Рождество в Индии», «Рождество в любви», «Рождество в Нью-Йорке», «Рождество в круизе», «Рождество в Рио», «Рождество в Беверли хиллз», «Рождество в Южной Африке», «Удивительное рождество», «Рождество с боссом» и др.), которые, как правило, выходили на первые строчки итальянских кино-хитпарадов с результатом от двух до шести миллионов зрителей.
Самым кассовым итальянским фильмом XXI века стала комедия «Куда идти?», которая в российском кинопрокате прошла практически незаметно, но в Италии привлекла в кинозалы 9,4 млн. зрителей.
Из выдающихся произведений киноискусства, вошедших в первые десятки самых популярных итальянских картин (включая, совместное производство с другими странами), вошли фильмы «Комната сына», «Великая красота», «Лоро» и немногие другие.
Но в целом в лидерах итальянском кинопроката XXI века практически безраздельно царили итальянские комедии довольно среднего (и ниже среднего) уровня…
Существенный подъем кинопосещаемости в Италии в XXI веке особенно ярко ощущался до 2016 года, когда кинозрителей увеличилось с 10 млн. до 40 млн. в год, а доля итальянских фильмов в прокате достигла 37% (это был на тот период самым высоким показателем в Европе). Далее опять наступил некоторый спад посещаемости, и в 2021-2023 годах самые кассовые итальянские фильмы, увы, не смогли преодолеть планку посещаемости в два миллиона зрителей.
Любопытно отметить, что в XXI веке в Италии практически исчезла прежняя система кинозвезд, которая, как и в Голливуде, была свойственная итальянскому кинематографу XX века. Анна Маньяни, Софи Лорен, Джина Лолобриджида, Клаудиа Кардинале, Моника Витти, Орнелла Мути, Тото, Марчелло Мастроянни, Альберто Сорди, Джан-Мария Волонте, Витторио Гассман, Уго Тоньяцци, Нино Манфреди… Звезд такого уровня в итальянских фильмах, лидирующих в кинопрокате XXI века, почти нет.
Сегодня, чтобы стать в Италии настоящей звездой для аудитории старше сорока лет, надо играть главные роли в популярных телесериалах (собирающих у домашних экранов десятки миллионов зрителей), таких как «Честь и уважение», «Красная дверь», «Любовь и вендетта», «Дама под вуалью» и др. Именно в этих сериалах играют обаятельные и красивые итальянские актеры XXI века (Габриэль Гарко, Алессандро Прециози, Лино Гуанчале, Анна Валле, Габриэлла Пессион, Козима Коппола, Сирена Аутьери, Мануэла Аркури, Лаура Торризи и др.), по своим внешним данным напоминающие звезд двадцатого века, а в сюжетах этих сериалов при всем разнообразии жанровых компонентов отчетливо доминирует мелодрама.
Секрет успеха такого рода сериалов таков: бережное отношение ко вкусам массовой (теле)аудитории, умелая работа с жанровым спектром, тактичная опора на классические произведения литературы (в одном из сериалов, например, отчетливо прочерчена сюжетная линия «Графа Монте-Кристо») и жанрового кинематографа XX века, сильные актерские работы и крепкая режиссура. Любители бытового правдоподобия, разумеется, найдут здесь немало возможностей для упреков в сюжетных условностях, однако зрители, готовые отдаться стихии загадочных событий и романтических страстей, смогут оценить такого рода телепродукцию как профессионально сделанное увлекательное зрелище.
Таким образом, старшее поколение итальянских зрителей, редко посещающее кинозалы, уютно устроившись дома перед экранами своих телевизоров, словно погружаются в привычную им стихию европейского кинематографа 1950-х – 1960-х годов, по аналогии и с ностальгией вспоминая такие знаменитые фильмы, как «Брак по-итальянски», «Подсолнухи», «Отверженные», франко-итальянские ленты о мелодраматических приключениях Анжелики и т.д.
Что касается присутствия итальянского кино в российском кинопрокате XXI, то оно, как и в 1990-х, в целом малозаметно по причине того, что в России (где основными зрителями кинотеатров в основном также стали дети и молодежь) предпочитали смотреть либо голливудские блокбастеры, либо немногие российские хиты («Чебурашка», «Холоп», «Движение вверх» и др.).
Ни один итальянский фильм в итоге не смог войти в первую сотню лидеров российского кинопроката XXI века. Если в самой Италии за последние два десятилетия итальянские фильмы из первых десяток кассовых хитов собирают миллионы зрителей, то в России эти же самые ленты (вне зависимости от их жанра и художественного качества) в лучшем случае привлекают в кинозалы только несколько тысяч человек…
Список самых кассовых итальянских режиссеров XXI века
Список самых кассовых режиссеров XXI века (мы посчитали, скольким фильмам каждого из итальянских режиссеров удалось войти в ежегодные десятки лидеров итальянского кинопроката) ожидаемо состоит в основном из режиссеров, активно снимавших фильмы развлекательных жанров (как правило, речь идет о комедиях).
И здесь, как и в XX века, благодаря своей фантастической активности на поприще незамысловатых комедий, на первое место вышел режиссер, не сникавший особых фестивальных и иных лавров Нери Паренти, который сумел обогнать по кинопрокатным показателям всех остальных итальянских режиссеров. Основную ставку в XXI века Нери Паренти сделал на простенькие рождественские комедии – и не прогадал: они не только стабильно входили в ежегодные десятки кассовых лидеров, но нередко занимали в них первые места по посещаемости…
К сожалению, за бортом первой десятки самых кассовых итальянских режиссеров XXI века оказались такие выдающиеся Мастера, как Джузеппе Торнаторе, Нанни Моретти и Паоло Соррентино…
1. Нери Паренти (род. в 1950)
– 15 фильмов в ежегодных десятках лидеров проката.
2. Леонардо Пьераччони (род. в 1965)
- 9 фильмов
3. Фаусто Брицци (род. в 1968)
– 9 фильмов
4. Карло Вердоне (род. в 1950)
– 8 фильмов
5. Паоло Дженовезе (род. в 1966)
– 8 фильмов
6. Карло Ванцина (1951-2018)
– 7 фильмов
7. Винченцо Салемме (род. в 1957)
8. Ферзан Озпетек (род. в 1959)
– 6 фильмов
9. Габриеле Муччино (род. в 1967)
– 6 фильмов
10. Лука Миньеро (р. 1967)
– 6 фильмов
Для сравнения:
Джузеппе Торнаторе (род. в 1956)
– 5 фильмов
Нанни Моретти (род. в 1953)
– 5 фильмов
Паоло Соррентино (род. в 1970)
– 4 фильма
2001
1. Последний поцелуй / L'Ultimo bacio
(режиссер Габриеле Муччино
)
3,2 млн. зрителей
2. Счастливого Рождества! / Merry Christmas
(режиссер Нери Паренти
)
3,0 млн. зрителей.
3. Принц и пират / Il principe e il pirata
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
2,1 млн. зрителей
4. Феерия непонимания / Le Fate ignoranti / Tableau de famille
(режиссер Ферзан Озпетек
)
1,9 млн. зрителей
5. Комната сына / Giovanni / La Stanza del figlio
(режиссер Нанни Моретти
)
1,6 млн. зрителей
6. Вайонт - безумие людей / Вайонт - плотина безумия / Vajont - La diga del disonore / La Folie des hommes
(режиссер Ренцо Мартинелли
)
1,5 млн. зрителей.
7. Санта Марадона / Santa Maradona
(режиссер Марко Понти
)
0,8 млн. зрителей
8. От нуля до десяти / Da zero a dieci
(режиссер Лучано Дигабуэ
)
0,6 млн. зрителей
9. Лучший день моей жизни / Il Più bel giorno della mia vita
(режиссер Кристина Коменчини
)
0,5 млн. зрителей.
10. Свет моих очей / Luce dei miei occhi
(режиссер Джузеппе Пиччони
)
0,4 млн. зрителей
2002
1. Пиноккио / Pinocchio
(режиссер Роберто Бениньи
)
6,1 млн. зрителей
2.Рождество на Ниле / Natale sul Nilo
(режиссер Нери Паренти
)
5,7 млн. зрителей
3. Приключения гангстеров в Нью-Йорке / Легенда об Эле, Джоне и Джеке / La Leggenda di Al, John e Jack
(режиссеры Альдо
, Джованни и Джакомо, Массимо Венье
)
4,6 млн. зрителей
4. Если что / Casomai
(режиссер Алессандро Д'Алатри
)
0,7 млн. зрителей
5. Наш брак находится в кризисе / Il nostro matrimonio è in crisi
(режиссер Антонио Альбанезе
)
0,6 млн. зрителей
6. 8 женщин / Восемь женщин / 8 Women / 8 femmes
(режиссер Франсуа Озон
)
0,5 млн. зрителей
7. Амнезия / Amnesia
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,5 млн. зрителей
8. Да будет воля Небес! / Volesse il cielo
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,4 млн. зрителей
9. Самсара / Samsara
(режиссер Пан Налин
)
0,2 млн. зрителей
10. Неаполитанское обаяние / Incantesimo napoletano
(режиссеры Лука Миньеро
, Паоло Дженовезе
)
0,1 млн. зрителей.
11. Идеальная любовь / Un amore perfetto
(режиссер Валерио Андреи
)
0,1 млн. зрителей
12. Дыхание / Respiro
(режиссер Эмануэле Криалезе
)
0,1 млн. зрителей
13. Рожденные уставшими / Утомлённые с рождения / Nati stanchi
(режиссер Доменик Тамбаско
)
0,07 млн. зрителей
14. Любовь с большой буквы «C» / Amore con la S maiuscola
(режиссер Паоло Косталла
)
0,02 млн. зрителей
15. Анжела / Angela
(режиссер Роберта Торре
)
0,02 млн. зрителей
16. Куколка / Bimba
(режиссер Сабина Гуццанти
)
0,002 млн. зрителей
2003
1. Внезапный рай / Il paradiso all'improvviso
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
4,8 млн. зрителей
2. Рождество в Индии / Natale in India
(режиссер Нери Паренти
)
3,9 млн. зрителей
3. Окно напротив / La Finestra di fronte
(режиссер Ферзан Озпетек
)
2,5 млн. зрителей
4. Помни обо мне / Remember Me / Ricordati di me
(режиссер Габриеле Муччино
)
2,1 млн. зрителей
5. Но в чем наша вина / Чужая ошибка / Ma che colpa abbiamo noi
(режиссер Карло Вердоне
)
1,1 млн. зрителей
6. Катерина в большом городе / Катерина из города / Caterina va in città
(режиссер Паоло Вирдзи
)
0,9 млн. зрителей
7. Зачарованный / Сердце не с тобой / Incantato / Il Cuore altrove
(режиссер Пупи Авати
)
0,7 млн. зрителей
8. Меня зовут Танино / My Name Is Tanino
(режиссер Паоло Вирдзи
)
0,3 млн. зрителей
9. Не я / Я - нет / Io no
(режиссеры Симона Иццо
и Рикки Тоньяцци
)
0,1 млн. зрителей.
10. Возвращение Калиостро / Il ritorno di Cagliostro
(режиссеры Даниэле Чипри, Франко Мареско
)
0,05 млн. зрителей.
11. Сделай это! / О, женщины! / Fallo!
(режиссер Тинто Брасс
)
0,05 млн. зрителей
12. Лютые дни / Илария Альпи: самый жестокий день / Ilaria Alpi - Il più crudele dei giorni
(режиссер Фердинадо Вичентини
)
0,05 млн. зрителей
13. Люди Рима / Gente di Roma
(режиссер Этторе Скола
)
0,05 млн. зрителей
14. Сердце властно / Al cuore si comanda
(режиссер Джованни Морриконе
)
0,02 млн. зрителей
2004
1. Рождество в любви / Christmas in Love
(режиссер Нери Паренти
)
3,4 млн. зрителей
2. Ты знаешь Клаудию? / Tu la conosci Claudia?
(режиссер Массимо Венье
)
3,2 млн. зрителей
3. Шутники / Le barzellette
(режиссер Карло Ванцина
)
1,9 млн. зрителей
4. Не уходи / Non ti muovere
(режиссер Серджо Кастеллитто
)
1,8 млн. зрителей
5. Любовь бесконечна пока не закончится / L'amore è eterno finché dura
(режиссер Карло Вердоне
)
1,5 млн. зрителей
6. Что с нами будет? / Che ne sarà di noi
(режиссер Джованни Веронези
)
1,3 млн. зрителей
7. Обретенная любовь / L'amore ritrovato / Une romance italienne
(режиссер Карло Маццакурати
)
0,6 млн. зрителей
8. Желанная жизнь / La Vita che vorrei
(режиссер Джузеппе Пиччони
)
0,4 млн. зрителей
9. Чтобы быть честным / Se devo essere sincera
(режиссер Давиде Феррарио
)
0,4 млн. зрителей
10. Последствия любви / Le Conseguenze dell'amore
(режиссер Паоло Соррентино
)
0,4 млн. зрителей
11. В этом мире воров / In questo mondo di ladri
(режиссер Карло Ванцина
)
0,3 млн. зрителей
12. Эрос / Eros
(режиссеры Вонг Карвай
, Стивен Содерберг
, Микеланджело Антониони
)
0,2 млн. зрителей.
13. Любовь Марджи / L'amore di Màrja
(режиссер Анна Риита Чикконе
)
0,1 млн. зрителей
14. Я люблю работать / Mi piace lavorare
(режиссер Франческа Коменчини
)
0,1 млн. зрителей
15. Повторная любовь / Любовь возвращается / L'amore ritorna
(режиссер Серджо Рубини
)
0,1 млн. зрителей
2005
1. Рождество в Майами / Natale a Miami
(режиссер Нери Паренти
)
3,9 млн. зрителей
2. Люблю тебя на всех языках мира / Ti amo in tutte le lingue del mondo
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
3,7 млн. зрителей
3. Тигр и снег / La Tigre e la neve
(режиссер Роберто Бениньи
)
2,8 млн. зрителей
4. Учебник любви / Manuale d'amore
(режиссер Джованни Веронези
)
2,6 млн. зрителей
5. Мелисса П. / Melissa P.
(режиссер Лука Гуаданьино
)
1,7 млн. зрителей
6. Криминальный роман / Romanzo criminale
(режиссер Микеле Плачидо
)
1,2 млн. зрителей
7. Вторая брачная ночь / La Seconda notte di nozze
(режиссер Пупи Авати
)
1,0 млн. зрителей
8. Лихорадка / La febbre
(режиссер Алессандро Д'Алатри
)
0,9 млн. зрителей
9. Возвращение Моннецца / Il ritorno del Monnezza
(режиссер Карло Ванцина
0,8 млн. зрителей
10. Когда же придут девчонки? / Ma quando arrivano le ragazze?
(режиссер Пупи Авати
)
0,7 млн. зрителей
11. С ума сойти / Сумасшедшие штучки / Cose da pazzi
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,6 млн. зрителей
12. Куда идешь, малышка? / Quo Vadis, Baby?
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,5 млн. зрителей
13. Третья звезда / La terza stella
(режиссер Альберто Феррари
)
0,5 млн. зрителей
14. Идеальный мужчина / L'uomo perfetto
(режиссер Лука Лучини
)
0,4 млн. зрителей
15. Шаг второй / Па-де-де / Passo a Due
(режиссер Андреа Барзини
)
0,4 млн. зрителей
16. Слишком красив / Troppo belli
(режиссер Уго Фабрицио Джордани
)
0,2 млн. зрителей
17. Все в атаку / Tutti all'attacco
(режиссер Массимо Чеккерини
)
0,1 млн. зрителей
2006
1. Рождество в Нью-Йорке / Каникулы в Нью-Йорке / Natale a New York
(режиссер Нери Паренти
)
4,2 млн. зрителей
2. Мой лучший враг / Il Mio miglior nemico
(режиссер Карло Вердоне
)
3,2 млн. зрителей
3. Ночь перед экзаменом / Notte prima degli esami
(режиссер Фаусто Брицци
)
2,5 млн. зрителей.
4. Секскомедия / Commediasexi
(режиссер Алессандро Д'Алатри
)
1,7 млн. зрителей
5. Оле! / Olé!
(режиссер Карло Ванцина
)
1,6 млн. зрителей
6. Кайман / Il Caimano / Le Caïman
(режиссер Нанни Моретти
)
1,3 млн. зрителей
7. Незнакомка / La Sconosciuta
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
1,3 млн. зрителей
8. Н - Наполеон / Я и Наполеон / N (Io e Napoleone)
(режиссер Паоло Вирдзи
)
0,3 млн. зрителей
9. Я ухожу, потому что слишком сильно тебя люблю / Ti lascio perché ti amo troppo
(режиссер Франческо Раньери Мартинотти
)
0,2 млн. зрителей
10. Излечить гориллу / La Cura del gorilla
(режиссер Карло Сигон)
0,2 млн. зрителей
11. Какая любовь / Quale amore
(режиссер Маурицио Скьярра
)
0,2 млн. зрителей
12. Изумрудная жизнь / Vita Smeralda
(режиссер Джерри Калла
)
0,2 млн. зрителей
13. ...И если завтра... / E se domani... / La strana storia di Mimì Rendano
(режиссер Джованни Ла Парола
)
0,2 млн. зрителей
14. Поцелуй меня, детка! / Baciami ancora
(режиссер Роберто Чимпанелли
)
0,1 млн. зрителей
15. Но любовь... да ! / Ma l'amore... sì!
(режиссеры Марко Коста, Тонино Дзангарди
)
0,1 млн. зрителей.
16. 4-4-2 — Самая красивая игра в мире / 4-4-2 — Il gioco più bello del mondo
(режиссеры Мишель Каррильо
, Франческо Лаги
, Роан Джонсон
, Клаудио Купеллини
)
0,1 млн. зрителей
17. Прослушка / In ascolto
(режиссер Джакомо Мартелли
)
0,1 млн. зрителей
2007
1. Рождество в круизе / Natale in crociera
(режиссер Нери Паренти
)
4,1 млн. зрителей
2. Учебник любви: Истории / Manuale d'amore 2
(режиссер Джованни Веронези
)
4,0 млн. зрителей
3. Прекрасная жена / Una Moglie bellissima
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
3,4 млн. зрителей
4. Каким ты меня хочешь? / Come tu mi vuoi
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
2,6 млн. зрителей.
5. Я хочу тебя / Я люблю тебя / Ho voglia di te
(режиссер Луис Прието
)
2,5 млн. зрителей
6. Ночь перед экзаменом – Сегодня / Notte prima degli esami - Oggi
(режиссер Фаусто Брицци
)
2,3 млн. зрителей
7. Свадьба на Багамах / Matrimonio alle Bahamas
(режиссер Клаудио Риси
)
1,7 млн. зрителей
8. Седьмой и восьмой / 7 and 8 / Il 7 e l'8
(режиссеры Джамбаттиста Авеллино
, Валентино Пиконе
, Сальво Фикарра
)
1,6 млн. зрителей.
9. Сатурн в противофазе / Saturn in Opposition / Saturno contro
(режиссер Ферзан Озпетек
)
1,5 млн. зрителей
10. Милан-Палермо: Возвращение / Milano-Palermo: il ritorno
(режиссер Клаудио Фрагассо
)
1,4 млн. зрителей.
11. Уроки шоколада / Lezioni di cioccolato
(режиссер Клаудио Купеллини
)
0,9 млн. зрителей
12. Сто гвоздей / Centochiodi
(режиссер Эрманно Ольми
)
0,8 млн. зрителей
13. 2061: Исключительный год / 2061: Un anno eccezionale
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
14. Вице-короли / I Vicerè / El virrey
(режиссер Роберто Фаенца
)
0,6 млн. зрителей
15. Шёлк / Silk
(режиссер Франсуа Жирар
)
0,3 млн. зрителей
16. Напиши это на стенах / Scrivilo sui muri / Vite spericolate
(режиссер Джанкарло Скаркилли
)
0,3 млн. зрителей
17. Конкретный роман / Железобетон / Concrete Romance
(режиссер Марко Мартани
)
0,3 млн. зрителей
18. Сладкое и горькое / Сладость и горечь / Il Dolce e l'amaro
(режиссер Андреа Порпорати
)
0,3 млн. зрителей
19. Все женщины в моей жизни / Tutte le donne della mia vita
(режиссер Симона Иццо
)
0,3 млн. зрителей
20. Голос глагола любить (Voce del verbo amore)
(режиссер Андреа Манни
)
0,2 млн. зрителей
21. Пиано, соло / Piano, solo
(режиссер Риккардо Милани
)
0,2 млн. зрителей
22. Я доверяю тебе / Mi fido di te
(режиссер Массимо Венье
)
0,2 млн. зрителей
23. Причины появления лобстера / Le ragioni dell'aragosta
(режиссер Сабина Гуццанти
)
0,1 млн. зрителей
24. Испытание полетом / Prova a volare
(режиссер Лоренцо Чиккони Масси
)
0,1 млн. зрителей
2008
1. Рождество в Рио / Natale a Rio
(режиссер Нери Паренти
)
3,9 млн. зрителей
2. Свадьба на Багамах / Matrimonio alle Bahamas
(режиссер Клаудио Риси
)
3,7 млн. зрителей
3. Космос над Комо / Il cosmo sul comò
(режиссер Марчелло Чезена
)
3,1 млн. зрителей
4. Большой, ещё больше и Вердоне / Grande, grosso e Verdone
(режиссер Карло Вердоне
)
3,1 млн. зрителей.
5. Прости за любовь / Прости, но я зову тебя любовью / Scusa ma ti chiamo amore
(режиссер Федерико Моччиа
)
3,0 млн. зрителей
6. Гоморра / Gomorra
(режиссер Маттео Гарроне
)
2,4 млн. зрителей
7. Папина невеста / La Fidanzata di papà
(режиссер Энрико Ольдоини
)
2,3 млн. зрителей
8. Изумительный / Божественный / Il Divo
(режиссер Паоло Соррентино
)
2,0 млн. зрителей
9. Футбольный тренер / L'Allenatore nel pallone
(режиссер Серджо Мартино
)
1,8 млн. зрителей
10. Говори со мной о любви / Parlami d'amore
(режиссер Сильвио Муччино
)
1,8 млн. зрителей
11. Лето у моря / Un'Estate al mare
(режиссер Карло Ванцина
)
1,8 млн. зрителей
12. Вся жизнь впереди / Tutta la vita davanti
(режиссер Паоло Вирдзи
)
1,4 млн. зрителей
13. Эта ночь всё ещё наша / Questa notte è ancora nostra
(режиссеры Лука Миньеро
, Паоло Дженовезе
)
1,2 млн. зрителей
14. Нет проблем / No Problem
(режиссер Винченцо Салемме
)
1,1 млн. зрителей
15. Папа Джованны / Il Papà di Giovanna
(режиссер Пупи Авати
)
1,1 млн. зрителей
16. Острый взгляд / Colpo d'occhio
(режиссер Серджо Рубини
)
1,0 млн. зрителей
17. Во второй раз ты никогда не забудешь / La seconda volta non si scorda mai
(режиссер Франческо Раньери Мартинотти
)
0,6 млн. зрителей
18. Не думай об этом / Non pensarci
(режиссер Джанни Дзанаси
)
0,5 млн. зрителей
19. Любовь, ложь и футбол / Amore, bugie & calcetto
(режиссер Лука Лучини
)
0,5 млн. зрителей
20. Чудо святой Анны / Miracle at St. Anna
(режиссер Спайк Ли
)
0,3 млн. зрителей
21. Демоны Санкт-Петербурга / Достоевский / The Demons of St. Petersburg / I Demoni di San Pietroburgo
(режиссер Джулиано Монтальдо
)
0,3 млн. зрителей
22. Последняя часть пути / Gli ultimi della strada
(режиссер Доменико Паолелла
)
0,3 млн. зрителей
23. Француз, англичанин и неаполитанец / Ci sta un francese, un inglese e un napoletan
(режиссер Эдуардо Тарталья
)
0,2 млн. зрителей
24. Порядочные люди / Galantuomini
(режиссер Эдоардо Уинспир
)
0,2 млн. зрителей
25. Тысячелетие / L'anno mille
(режиссёр Диего Феббраро
)
0,2 млн. зрителей
26. Любви недостаточно / L'Amore non basta
(режиссер Стефано Кьянтини
)
0,2 млн. зрителей
27. Ты странный: Я хочу одну последнюю ночь перед тремя поцелуями / Ti stramo: Ho voglia di un'ultima notte da manuale prima di tre baci sopra il cielo
(режиссеры Пино Инсеньо, Джанлука Содаро
)
0,1 млн. зрителей
28. Небо / Il Cielo
0,1 млн. зрителей
29. Девичьи игры / Un gioco da ragazze
(режиссер Маттео Ровере
)
0,1 млн. зрителей
30. Синьорина Ф / Signorina Effe / Signorinaeffe
(режиссер Вильма Лабате
)
0,1 млн. зрителей
2009
1. Рождество в Беверли-Хиллз / Natale a Beverly Hills
(режиссер Нери Паренти
)
3,2 млн. зрителей
2. Я падаю с облаков / Cado dalle nubi
(режиссер Дженнаро Нунцианте
)
3,1 млн. зрителей
3. Я и Мэрилин / Io & Marilyn
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
3,1 млн. зрителей
4. Итальянцы / Italians
(режиссер Джованни Веронези
)
2,9 млн. зрителей
5. Баария / Baarìa
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
2,5 млн. зрителей
Читать
«Баария» Джузеппе Торнаторе
6. Путаница / La Matassa
(режиссеры Джамбаттиста Авеллино
, Валентино Пиконе
, Сальво Фикарра
)
1,8 млн. зрителей.
7. Аморе / Amore 14
(режиссер Федерико Моччиа
)
1,1 млн. зрителей
8. Лето на Карибах / Un'estate ai Caraibi
(режиссер Карло Ванцина
)
0,9 млн. зрителей
9. Эта маленькая большая любовь / Questo piccolo grande amore
(режиссер Риккардо Донна
)
0,9 млн. зрителей
10. Сердечный вопрос / Questione di cuore
(режиссер Франческа Аркибуджи
)
0,9 млн. зрителей
11. Побеждать / Vincere
(режиссер Марко Беллоккьо
)
0,7 млн. зрителей
12. Яго / Iago
(режиссер Вольфганго Де Биязи
)
0,6 млн. зрителей
13. Легавые / Sbirri
(режиссер Роберто Буричелли
)
0,6 млн. зрителей
14. Поколение 1000 евро / Generazione mille euro
(режиссер Массимо Венье
)
0,4 млн. зрителей
15. Белое пространство / Lo spazio bianco
(режиссер Франческа Коменчини
)
0,3 млн. зрителей
16. Изображение смерти / Imago Mortis
(режиссер Стефано Бессони
)
0,2 млн. зрителей
17. Морская фиалка / Viola di mare
(режиссер Донателла Майорка
)
0,2 млн. зрителей
18. Тетро / Tetro
(режиссер Фрэнсис Форд Коппола
)
0,1 млн. зрителей
Читать
«Тетро» Фрэнсиса Форда Копполы
19. Космонавт / Cosmonaut / Cosmonauta
(режиссер Сюзанна Никкьярелли
)
0,1 млн. зрителей
20. Во всем виноват Иуда / Tutta colpa di Giuda
(режиссер Давиде Феррарио
)
0,1 млн. зрителей
2010
1. Рождество в Южной Африке / Christmas in South Africa / Natale in Sudafrica
(режиссер Нери Паренти
)
5,9 млн. зрителей
2. Добро пожаловать на юг / Benvenuti al Sud
(режиссер Лука Миньеро
)
5,1 млн. зрителей
3. Банда Санта-Клаусов / Банда рождественских дедов / La Banda dei Babbi Natale
(режиссер Паоло Дженовезе
)
3,3 млн. зрителей
4. Я, они и Лара / Роковая Лара / Io, loro e Lara
(режиссер Карло Вердоне
)
2,5 млн. зрителей
5. Свадебный переполох на Рождество / Я выхожу замуж на Рождество / A Natale mi sposo
(режиссер Паоло Костелла
)
2,5 млн. зрителей
6. Мужчины против женщин / Maschi contro femmine
(режиссер Фаусто Брицци
)
2,1 млн. зрителей
7. Поцелуй меня ещё раз / Baciami ancora / Encore un baiser
(режиссер Габриеле Муччино
)
1,5 млн. зрителей
8. Родители и дети / Genitori & figli
(режиссер Джованни Веронези
)
1,4 млн. зрителей
9. Холостые выстрелы / Mine vaganti
(режиссер Ферзан Озпетек
)
1,4 млн. зрителей
10. Одиночество простых чисел / La solitudine dei numeri primi / La solitude des nombres premiers
(режиссер Саверио Костанцо
)
1,2 млн. зрителей
11. Первое прекрасное / Самая красивая / La Prima cosa bella
(режиссер Паоло Вирдзи
)
1,1 млн. зрителей
12. Прости, хочу на тебе жениться / Scusa ma ti voglio sposare
(режиссер Федерико Моччиа
)
1,1 млн. зрителей
13. Базиликата: От побережья к побережью / Basilicata Coast to Coast
(режиссер Рокко Папалео
)
1,1 млн. зрителей
14. Шарм-эль-Шейх / Шарм-эль-Шейх - незабываемый отпуск / Sharm el Sheikh - Un'estate indimenticabile
(режиссер Уго Фабрицио Джордани
)
1,0 млн. зрителей
15. Наша жизнь / La nostra vita
(режиссер Даниэле Лучетти
)
1,0 млн. зрителей
16. Winx Club: Волшебное приключение / Winx Club 3D: Magica Avventura
(режиссер Иджинио Страффи
)
0,9 млн. зрителей
17. Жизнь - прекрасная штука / La vita è una cosa meravigliosa
(режиссер Карло Ванцина
)
0,8 млн. зрителей
18. Счастливая семья / Happy Family
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,8 млн. зрителей
19. Страсть Лауры / La passione di Laura
(режиссер Паоло Петруччи
)
0,8 млн. зрителей
20. Концерт / Le Concert
(режиссер Раду Михайляну
)
0,7 млн. зрителей
21. Свадьбы и другие катастрофы / Matrimoni e altri disastri
(режиссер Нина Ди Маджо
)
0,6 млн. зрителей
22. Я представляю тебе друга / Ti presento un amico
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
23. Дракила - Италия дрожит / Draquila - L'Italia che trem
(режиссер Сабина Гуццанти
)
0,5 млн. зрителей
24. Вся любовь мира / Tutto l'amore del mondo
(режиссер Риккардо Гранди
)
0,3 млн. зрителей
25. Папесса Иоанна / Pope Joan
(режиссер Зёнке Вортман
)
0,2 млн. зрителей
Читать
Конклавы, интриги, расследования: 5 остросюжетных фильмов о Ватикане
26. Горбачёв / Gorbaciof
(режиссер Стефано Инчерти
)
0,2 млн. зрителей
27. Чемодан на кровати / La Valigia Sul Letto
(режиссер Эдуардо Тарталья
)
0,2 млн. зрителей
28. Не бойся / Ничего страшного / Niente paura
(режиссер Пьерджорджо Гей
)
0,2 млн. зрителей
29. На море / Sul mare
(режиссер Алессандро Д'Алатри
)
0,1 млн. зрителей
30. Обман в простыне / Шпаргалка в листке / L'imbroglio nel lenzuolo
(режиссер Альфонсо Арау
)
0,1 млн. зрителей
31. Страсть / Passione
(режиссер Джон Туртурро
)
0,1 млн. зрителей
32. Песня для тебя / Una canzone per te
(режиссер Герберт Симоне Параньяни
)
0,1 млн. зрителей
2011
1. Какой прекрасный день / Che bella giornata
(режиссер Дженнаро Нунцианте
)
6,8 млн. зрителей
2. Незрелые / Immaturi
(режиссер Паоло Дженовезе
)
2,6 млн. зрителей
3. Неважно / Qualunquemente
(режиссер Джулио Манфредония
)
2,5 млн. зрителей
4. Рождественские каникулы в Кортина / Vacanze di Natale a Cortina
(режиссер Нери Паренти
)
2,4 млн. зрителей
5. Наконец-то счастлив / Finalmente la felicità
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
2,2 млн. зрителей
6. Женщины против мужчин / Femmine contro maschi
(режиссер Фаусто Брицци
)
1,9 млн. зрителей
7. Обычные идиоты / I soliti idioti: Il film
(режиссер Энрико Ландо
)
1,7 млн. зрителей
8. Худшая неделя моей жизни / La Peggior settimana della mia vita
(режиссер Алессандро Дженовези
)
1,5 млн. зрителей
9. Никто не может меня судить / Секс - за деньги, любовь - бесплатно / Nessuno mi può giudicare
(режиссер Массимилиано Бруно
)
1,3 млн. зрителей
10. У нас есть Папа! / We Have a Pope / Habemus Papam
(режиссер Нанни Моретти
)
1,3 млн. зрителей
Читать
«У нас есть Папа» Нанни Моретти
11. Свадьба в Париже / Matrimonio a Parigi
(режиссер Клаудио Риси
)
1,3 млн. зрителей
12. Мои друзья – Как всё начиналось / Amici miei - Come tutto ebbe inizio
(режиссер Нери Паренти
)
1,1 млн. зрителей
13. Учебник любви 3 / Любовь: Инструкция по применению / Manuale d'amore 3
(режиссер Джованни Веронези
)
1,0 млн. зрителей
14. Я заеду в Гавану / Как переехать в Гавану / Faccio un salto all'Avana
(режиссер Дарио Бальди
)
0,9 млн. зрителей
15. Лёгкая жизнь / La Vita Facile
(режиссер Лучио Пеллегрини
)
0,9 млн. зрителей
16. Поцелуй Фортуны / Baciato dalla fortuna
(режиссер Паоло Костелла
)
0,8 млн. зрителей
17. Материк / Terraferma
(режиссер Эмануэле Криалезе
)
0,5 млн. зрителей
Читать
Миммо Кутиккьо: «Ты не можешь быть художником 24 часа в сутки»
18. Если ты такой, я скажу тебе «да» / Se sei così ti dico sì
(режиссер Эудженио Каппуччо
)
0,2 млн. зрителей
19. Эта история здесь / Questa storia qua
(режиссеры Алессандро Пэрис, Сибилла Ригетти
)
0,2 млн. зрителей
20. Неаполитанцы / Napoletans
(режиссер Луиджи Руссо
)
0,1 млн. зрителей
2012
1. Добро пожаловать на Север / Benvenuti al nord
(режиссер Лука Миньеро
)
4,3 млн. зрителей
2. Незрелые 2: Путешествие / Immaturi - Il viaggio
(режиссер Паоло Дженовезе
)
2,8 млн. зрителей
3. Стоячие места в раю / Posti in piedi in paradiso
(режиссер Карло Вердоне
)
2,2 млн. зрителей
4. В Рим с любовью / Римские приключения / To Rome with Love / A Roma con amor
(режиссер Вуди Аллен
)
1,9 млн. зрителей
5. Как красиво заниматься любовью / Com'è bello far l'amore
(режиссер Фаусто Брицци
)
1,6 млн. зрителей
6. Да здравствует Италия! / Viva l'Italia
(режиссер Массимилиано Бруно
)
1,6 млн. зрителей
7. Гладиаторы Рима / Gladiatori di Roma
(режиссер Иджинио Страффи
)
1,0 млн. зрителей
Читать
«Гладиаторы Рима 3D»
8. Идеальная семья / Una famiglia perfetta
(режиссер Паоло Дженовезе
)
1,0 млн. зрителей
9. Хорошего дня / Buona giornata
(режиссер Карло Ванцина
)
0,9 млн. зрителей
10. Присутствие великолепия / Magnifica presenza
(режиссер Ферзан Озпетек
)
0,8 млн. зрителей
11. И родилась звезда? / E' nata una star?
(режиссер Лучио Пеллегрини
)
0,8 млн. зрителей
12. Все копы - негодяи! / A.C.A.B.
(режиссер Стефано Соллима
)
0,7 млн. зрителей
13. Ты мне как брат / Ti stimo fratello
(режиссеры Паоло Уззи и Джованни Верниа
)
0,6 млн. зрителей
14. Роман о бойне / Romanzo di una strage
(режиссер Марко Туллио Джордана
)
0,5 млн. зрителей
15. Милый друг: История соблазнителя / Bel Ami - Storia di un seduttore
(режиссёры Деклан Доннеллан и Ник Ормрод
)
0,3 млн. зрителей
16. 10 правил соблазнения / 10 regole per fare innamorare
(режиссер Кристиано Бортоне)
0,2 млн. зрителей
17. Вишня / Вишневый пирог / Ciliegine
(режиссёр Лаура Моранте
)
0,2 млн. зрителей
18. Первый человек / Il primo uomo
(режиссёр Джанни Амелио
)
0,2 млн. зрителей
19. Цезарь должен умереть / Cesare deve morire
(режиссеры Витторио Тавиани
, Паоло Тавиани
)
0,2 млн. зрителей
Читать
Цезарь умрет в августе
20. Не говори мне об этом / Non me lo dire
(режиссер Вито Сеа
)
0,1 млн. зрителей
21. Промышленник / L'Industriale
(режиссер Джулиано Монтальдо
)
0,1 млн. зрителей
22. Женщина на всю жизнь / Una Donna Per La Vita
(режиссер Маурицио Касагранде
)
0,1 млн. зрителей
23. В крайнем случае / На пляже / All'ultima spiaggia
(режиссер Джанлука Ансанелли
)
0,1 млн. зрителей
24. Операция «Отпуск» / Operazione vacanze
(режиссёр Клаудио Фрагассо
)
0,05 млн. зрителей
2013
1. Солнце льёт, как из ведра / Sole a catinelle
(режиссер Дженнаро Нунцианте
)
8,6 млн. зрителей
2. Удача / Штрихи к удаче / Colpi di fortuna
(режиссер Нери Паренти
)
3,5 млн. зрителей
3. Принцесса и нищий / Жестокий принц / Il principe abusivo
(режиссер Алессандро Сьяни
)
3,4 млн. зрителей
4. Фантастический отдых / Un fantastico via vai
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
2,8 млн. зрителей
5. Два обычных идиота / I 2 soliti idioti
(режиссер Энрико Ландо
)
2,8 млн. зрителей
6. Всё и всё, ничего и ничего / Tutto tutto niente niente
(режиссер Джулио Манфредониа
)
2,7 млн. зрителей
7. Угадай, кто приедет на Рождество? / Indovina chi viene a Natale?
(режиссер Фаусто Брицци
)
2,4 млн. зрителей
8. Великая красота / La Grande bellezza
(режиссер Паоло Соррентино
)
2,3 млн. зрителей
Читать
Забытое-2013
9. Лучшее предложение / La Migliore offerta
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
2,2 млн. зрителей
Читать
«Лучшее предложение»: Искусство и любовь
10. Добро пожаловать, президент! / Benvenuto Presidente
(режиссер Риккардо Милани
)
2,0 млн. зрителей
11. Утечка мозгов / Fuga di cervelli
(режиссер Паоло Руффини
)
1,6 млн. зрителей
12. Невероятные приключения итальянцев в Америке / Никогда США / Mai Stati Uniti
(режиссер Карло Ванцина
)
1,3 млн. зрителей
13. Идеальная семья / Una famiglia perfetta
(режиссер Паоло Дженовезе
)
1,1 млн. зрителей
14. Сибирское воспитание / Educazione siberiana
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
1,0 млн. зрителей
15. Белая как молоко, красная как кровь / Bianca come il latte, rossa come il sangue
(режиссер Джакомо Кампиотти)
0,8 млн. зрителей
16. Потенциальный вдовец / Кандидат во вдовцы / Aspirante vedovo
(режиссер Массимо Венье
)
0,8 млн. зрителей
17. Мать / La madre
(режиссер Анджело Мареска
)
0,6 млн. зрителей
18. Без ума от меня / Сумасшедший / Pazze di me
(режиссер Фаусто Брицци
)
0,6 млн. зрителей
19. Друзья до смерти / Amiche da morire
(режиссер Джорджиа Фарина
)
0,6 млн. зрителей
20. Увидимся завтра / Ci vediamo domani
(режиссер Андреа Дзаккарьелло
)
0,5 млн. зрителей
21. Пиноккио / Pinocchio (мультфильм)
(режиссер Энцо Дало
)
0,4 млн. зрителей
22. Однажды ты должен уйти / В один прекрасный день / Un giorno devi andare
(режиссер Джорджо Диритти
)
0,3 млн. зрителей
23. Нелегальная студия / Studio illegale
(режиссер Умберто Картени
)
0,3 млн. зрителей
24. Я имею в виду живых / Mi rifaccio vivo
(режиссер Серджо Рубини
)
0,3 млн. зрителей
25. Вам необходимо отличное телосложение / Ci vuole un gran fisico
(режиссер Софи Кьярелло
)
0,3 млн. зрителей
26. Священная римская кольцевая / Sacro GRA
(режиссер Джанфранко Рози
)
0,3 млн. зрителей
27. Университет – больше, чем просто друзья / Universitari - Molto più che amici
(режиссер Федерико Моччиа
)
0,2 млн. зрителей
28. Все против всех / Tutti contro tutti
(режиссер Роландо Равелло
)
0,2 млн. зрителей
29. Аутинг – Помолвлены по ошибке / Outing - Fidanzati per sbaglio
(режиссер Маттео Вичино
)
0,1 млн. зрителей
2014
1. Под счастливой звездой / Sotto una buona stella
(режиссер Карло Вердоне
)
3,4 млн. зрителей
2. Во всём виноват Фрейд / Tutta colpa di Freud
(режиссер Паоло Дженовезе
)
2,5 млн. зрителей
3. Пойдем в ад / Уедем к чёртовой бабушке! / Andiamo a quel paese
(режиссеры Сальво Фикарра
и Валентино Пиконе
)
2,3 млн. зрителей
4. Леопарди / Невероятный молодой человек / Leopardi
(режиссер Марио Мартоне
)
1,8 млн. зрителей
5. Самая красивая школа мира / La scuola più bella del mondo
(режиссер Лука Миньеро
)
1,7 млн. зрителей
6. Удивительное Рождество / Un Natale stupefacente
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
1,7 млн. зрителей
7. На улице снег! / ... E fuori nevica!
(режиссер Винченцо Салемме
)
1,1 млн. зрителей
8. Но какой у тебя знак? / Ma tu di che segno?
(режиссер Нери Паренти
)
1,1 млн. зрителей
9. Друзья, как мы / Amici come noi
(режиссер Энрико Ландо
)
0,9 млн. зрителей
10. Твой запах / Вкус тебя / Sapore di te
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
11. Грейс из Монако / Принцесса Монако / Grace of Monaco / Grace de Monaco
(режиссер Оливье Даан
)
0,6 млн. зрителей
Читать
«Принцесса Монако»: Грейс в окне
12. Каждое проклятое Рождество / Ogni maledetto Natale
(режиссеры Джакомо Чиаррапико, Лука Вендрусколо, Маттиа Торре
)
0,6 млн. зрителей
13. Мыльная опера / Soap Opera
(режиссер Алессандро Дженовези
)
0,6 млн. зрителей
14. Всё очень красиво / Tutto molto bello
(режиссер Паоло Руффини
)
0,5 млн. зрителей
15. Не в стульях счастье / Кресло счастья / La Sedia della felicità
(режиссер Карло Маццакурати
)
0,5 млн. зрителей
16. Виолетта: Захватывающий концерт / Виолетта на концерте / Violetta En Concierto
(режиссёр Мэтью Эймос
)
0,5 млн. зрителей
17. Снова зазеленеют луга / Луга вернутся / Torneranno i prati
(режиссер Эрманно Ольми
)
0,3 млн. зрителей
18. Неаполитанская песня / Песни, мафия, Неаполь / Song of Napoli
(режиссеры Антонио Манетти, Марко Манетти
)
0,3 млн. зрителей
19. Ход пингвином / La mossa del pinguino
(режиссер Клаудио Амендола
)
0,2 млн. зрителей
20. Когда Берлингуэр был рядом / Quando c'era Berlinguer
(режиссер Вальтер Вельтрони
)
0,2 млн. зрителей
21. Мальдивская любовь / Плохая любовь / Maldamore
(режиссер Массимо Сгорбани)
0,1 млн. зрителей
22. Нас четверо / Noi 4
(режиссер Франческо Бруни
)
0,1 млн. зрителей
2015
1. Чудеса случаются / Si accettano miracoli
(режиссер Алессандро Сьяни
)
4,1 млн. зрителей
2. Профессор Ченерентоло / Il professor Cenerentolo
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
2,6 млн. зрителей
3. Отпуск на Карибах / Vacanze ai Caraibi
(режиссер Нери Паренти
)
2,0 млн. зрителей
4. Рождество с боссом / Natale col Boss
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
2,0 млн. зрителей
5. Субура: Город мафии / Субура / Suburra
(режиссер Стефано Соллима
)
1,2 млн. зрителей
6. Средний итальянец / Italiano medio
(режиссер Маччио Капатонда
)
1,1 млн. зрителей
7. Красавицы папы / Папины красавицы / Belli di papà
(режиссер Гвидо Кьеза
)
1,0 млн. зрителей
8. Свадьба на Юге / Matrimonio al Sud
(режиссер Паоло Костелла
)
0,9 млн. зрителей
9. Зовите меня Франческо: народный Папа / Chiamatemi Francesco - Il Papa della gente
(режиссер Даниэле Лучетти
)
10. Моя мать / Mia madre / Margherita
(режиссер Нанни Моретти
)
0,9 млн. зрителей
11. Я люблю только тебя / Поцелуй / Io che amo solo te
(режиссер Марко Понти
)
0,9 млн. зрителей
12. Имя сына / Il nome del figlio
(режиссер Франческа Аркибуджи
)
0,7 млн. зрителей
13. Итальянский любовник / Latin Lover
(режиссер Кристина Коменчини
)
0,5 млн. зрителей.
14. Все хотят этого / Tutte lo vogliono
(режиссер Алессио Мария Федеричи
)
0,5 млн. зрителей
15. Вернусь в прошлое и изменю жизнь / Torno indietro e cambio vita
(режиссер Карло Ванцина
)
0,3 млн. зрителей
16. Выбор / La Scelta
(режиссер Микеле Плачидо
)
0,2 млн. зрителей
Читать
«Спрут»: возвращение последнего комиссара советского ТВ
17. Нет пары без тебя / Non c'è 2 senza te
(режиссер Массимо Капелли
)
0,2 млн. зрителей
18. Обычная комедия: Ад / La solita commedia: Inferno
(режиссеры Мартино Ферро
, Франческо Манделли
, Фабрицио Биджо
)
0,2 млн. зрителей
19. Итало Барокко / Italo Barocco
(режиссер Алессия Скарсо
)
0,1 млн. зрителей
20. Законы желания / Le leggi del desiderio
(режиссер Сильвио Муччино
)
0,1 млн. зрителей
21. Декамерон / Великолепный Боккаччо / Maraviglioso Boccaccio
(режиссеры Витторио Тавиани
, Паоло Тавиани
)
0,1 млн. зрителей
22. История Занетти / Zanetti Story
(режиссеры Карло Сигон, Симоне Скафиди
)
0,1 млн. зрителей
23. Ожидание / L'attesa
(режиссер Пьеро Мессина
)
0,1 млн. зрителей
24. Ради тебя / Анна / Anna / Per amor vostro
(режиссер Джузеппе М. Гаудино
)
0,1 млн. зрителей
2016
1. Куда идти? / К чёрту на рога / Quo vado?
(режиссер Дженнаро Нунцианте
)
9,4 млн. зрителей
2. Идеальные незнакомцы / Perfetti sconosciuti
(режиссер Паоло Дженовезе
)
4,7 млн. зрителей
3. Бедные, но богатые / Poveri ma ricchi
(режиссер Фаусто Брицци
)
1,7 млн. зрителей
4. Рождество в Лондоне: Боже, храни королеву / Natale a Londra - Dio salvi la regina
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
0,9 млн. зрителей
5. Добро пожаловать на юг 2 или Соседям вход воспрещен / Больше нет религии / Non c'è più religione
(режиссер Лука Миньеро
)
0,9 млн. зрителей
6. Двое во Вселенной / Переписка / Correspondence / La corrispondenza
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
0,8 млн. зрителей
7. Рождество на Юге / Un Natale al Sud
(режиссер Федерико Марсикано
)
0,7 млн. зрителей
8. Побег из дома для престарелых / Побег из Парка Реума / Fuga da Reuma Park
(режиссеры Морган Бертакка, Альдо, Джованни Сторти, Джакомо Поретти
)
0,7 млн. зрителей.
9. Если ты меня бросишь, это не считается / Se mi lasci non vale
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,6 млн. зрителей
10. Итальянская гонщица / Быстрая, как ветер / Veloce come il vento
(режиссер Маттео Ровере
)
0,6 млн. зрителей
11. Не воруйте в доме у воров / Non si ruba a casa dei ladri
(режиссер Карло Ванцина
)
0,6 млн. зрителей
12. Тирамису / Tiramisù
(режиссер Фабио Де Луиджи
)
0,5 млн. зрителей
13. Рождественский ужин / La cena di Natale
(режиссер Марко Понти
)
0,5 млн. зрителей
14. Жизнь, сердце, ритм / Vita Cuore e Battito
(режиссер Серджио Колабона
)
0,4 млн. зрителей
15. Из Неаполя с любовью / Слишком неаполитанское / Troppo napoletano
(режиссер Джанлука Ансанелли
)
0,4 млн. зрителей
16. Одиночка / Соло / Solo
(режиссер Микеле Алайке
)
0,4 млн. зрителей
17. Истина в небесах / La verità sta in cielo
(режиссер Роберто Фаэнца
)
0,3 млн. зрителей
18. На твоем месте / Al posto tuo
(режиссер Макс Крочи
)
0,3 млн. зрителей
19. Сделано в Италии: Привет, брат! / Made in Italy: Ciao Brother
(режиссер Никола Барнаба
)
0,2 млн. зрителей
20. До понедельника / Prima di lunedì
(режиссер Массимо Капелли
)
1,0 млн. зрителей
21. Чемпионская пара / La Coppia dei Campioni
(режиссер Джулио Базе
)
0,1 млн. зрителей
22. В эфире: История успеха / On Air - Storia di un successo
(режиссер Давиде Симон Маццоли
)
01, млн. зрителей
2017
1. Закону тут не место / Время закона / L'Ora legale
(режиссеры Сальваторе Фикарра
, Пиконе
)
2,6 млн. зрителей
2. Бедные, но очень богатые / Poveri ma ricchissimi
(режиссер Фаусто Брицци
)
1,7 млн. зрителей
3. Неаполь под пеленой / Napoli velata
(режиссер Ферзан Озпетек
)
1,7 млн. зрителей
4. Девушка в тумане / La Ragazza nella nebbia
(режиссер Донато Карризи
)
1,0 млн. зрителей
5. Блаженное неведение / Счастливое незнание / Beata ignoranza
(режиссер Массимилиано Бруно
)
1,0 млн. зрителей
6. Рождественский повар / Natale da chef
(режиссер Нери Паренти
)
0,8 млн. зрителей
7. Охота за сокровищами / Caccia al tesoro
(режиссер Карло Ванцина
)
0,4 млн. зрителей
8. Скрытый цвет вещей / Il Colore nascosto delle cose
(режиссер Сильвио Сольдини
)
0,4 млн. зрителей
9. Случайные друзья / Всё, что пожелаете / Tutto quello che vuoi
(режиссер Франческо Бруни
)
0,3 млн. зрителей
10. Убийство по-итальянски / Omicidio all’italiana
(режиссер Маччио Капатонда
)
0,2 млн. зрителей
11. Прощайте, зеленые рожи / Addio fottuti musi verdi
(режиссер Франческо Капальдо
)
0,2 млн. зрителей
12. Нет связи / Non c'è campo
(режиссер Федерико Моччиа
)
0,2 млн. зрителей
2018
1. Дома всё хорошо / Лучше дома места нет / A casa tutti bene
(режиссер Габриеле Муччино
)
2,7 млн. зрителей
2. Добро пожаловать в Рим / Как кот по касательной / Come un gatto in tangenziale
(режиссер Риккардо Милани
)
2,6 млн. зрителей
3. Благословенное безумие / Benedetta follia
(режиссер Карло Вердоне
)
2,4 млн. зрителей
4. Друзья как прежде / Amici come prima
(режиссер Кристиан Де Сика
)
2,2 млн. зрителей
5. Его розы / Se son rose
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
1,9 млн. зрителей
6. Лоро / Они / Loro
(режиссер Паоло Соррентино
)
1,1 млн. зрителей
Читать
«Лоро» Паоло Соррентино. Он эгоист и сумасброд, он хочет вечно жить
7. Сделано в Италии / Made in Italy
(режиссер Лучано Лигабуэ
)
0,9 млн. зрителей
8. Познакомься с Софией / Ti presento Sofia
(режиссер Гвидо Кьеза
)
0,8 млн. зрителей
9. Я вернулся / Sono tornato
(режиссер Лука Миньеро
)
0,7 млн. зрителей
10. Можно поцеловать жениха / Puoi baciare lo sposoАлессандро Дженовези
)
0,6 млн. зрителей.
11. Грандиозная вечеринка / Una festa esagerata
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,6 млн. зрителей
12. Я - миллиардер / Я - шторм / Io sono Tempesta
(режиссер Даниэле Лучетти) 0,5 млн. зрителей
13. Преподы идут / Arrivano i prof
(режиссер Иван Сильвестрини
)
0,5 млн. зрителей
14. Я там / Io c'è
(режиссер Алессандро Аронадио)
0,4 млн. зрителей
15. Отдельно / Sconnessi
(режиссер Кристиан Мараццити
)
0,3 млн. зрителей
16. Благодать Люсии / Lucia's Grace
(режиссер Джанни Дзанази
)
0,3 млн. зрителей
17. Побег не туда / Ошибочное бегство / La Fuitina Sbagliata
(режиссер Миммо Эспозито
)
0,2 млн. зрителей
18. Микеланджело. Бесконечность / Michelangelo - Infinito
(режиссер Эмануэле Имбуччи
)
0,2 млн. зрителей
19. Что будете делать на Новый год? / Что делаешь в новогоднюю ночь? / Cosa fai a Capodanno?
(режиссер Филиппо Болонья
)
0,2 млн. зрителей
20. Безымянная история / Похищение Караваджо / Una storia senza nome
(режиссер Роберто Андо
)
0,2 млн. зрителей
21. Капри-революция / Capri–Batterie
(режиссер Марио Мартоне
)
0,2 млн. зрителей
22. Сантьяго, Италия / Santiago, Italia
(режиссер Нанни Моретти
)
0,2 млн. зрителей
23. Леонардо: Миссия Мона Лиза / Leo da Vinci – Missione Monna Lisa
(режиссер Серджо Манфио
)
0,1 млн. зрителей
24. На моей коже / Sulla mia pelle
(режиссер Алессио Кремонини
)
0,1 млн. зрителей
25. Никто, кроме нас / Нет таких, как мы / Nessuno come noi
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
0,1 млн. зрителей
26. Счастливый Лазарь / Lazzaro felice
(режиссер Аличе Рорвахер
)
0,1 млн. зрителей
Читать
«Счастливый Лазарь»: Лица деревни
27. Ты от меня что-то скрываешь / Tu mi nascondi qualcosa
(режиссер Джузеппе Ло Консоле
)
0,1 млн. зрителей
28. Тунец, выброшенный на берег / Tonno spiaggiato
(режиссер Маттео Мартинес
)
0,1 млн. зрителей
29. Отель «Гагарин» / Hotel Gagarin
(режиссер Симоне Спада
)
0,1 млн. зрителей
30. Первый камень / Всё началось с камня / La prima pietra
(режиссер Роландо Равелло
)
0,1 млн. зрителей
2019
1. Пиноккио / Pinocchio
(режиссер Маттео Гарроне
)
4,2 млн. зрителей
Читать
«Пиноккио»: Скажите, как его зовут
2. Десять дней без мамы / Папа за маму / Когда мамы нет / 10 giorni senza mamma
(режиссер Алессандро Дженовези
)
2,0 млн. зрителей
3. Нет никаких сомнений / Король в законе / Cetto c'è, senzadubbiamente
(режиссер Джулио Манфредониа
)
1,3 млн. зрителей
4. Гражданин Рози / Citizen Rosi
(режиссеры Диди Ньокки и Каролина Рози
)
1,0 млн. зрителей
5. Вся моя безумная любовь / Volare / Tutto il mio folle amore
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,7 млн. зрителей
6. Мой брат гоняется за динозаврами / Мой брат – супергерой! / Mio fratello rincorre i dinosauri
(режиссер Стефано Чипани
)
0,7 млн. зрителей
7. Мартин Иден / Martin Eden
(режиссер Пьетро Марчелло
)
0,4 млн. зрителей
Читать
«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции
8. Совсем другая жизнь / Tutta un'altra vita
(режиссер Алессандро Понди
)
0,4 млн. зрителей
9. Агентство лжецов / L'agenzia dei bugiardi
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
0,4 млн. зрителей
10. С возвращением, Президент! / Bentornato presidente
(режиссеры Джанкарло Фонтана, Джузеппе Стази
)
0,4 млн. зрителей.
11. Они только призраки / Sono solo fantasmi
(режиссер Кристиан Де Сика
)
0,4 млн. зрителей
12. Авиарежим / Modalità aereo
(режиссер Фаусто Брицци
)
0,4 млн. зрителей
13. Спасение дома / Я бегу домой / Scappo a casa
(режиссер Энрико Ландо
)
0,3 млн. зрителей
14. Синьор Дьявол / Il signor Diavolo
(режиссер Пупи Авати
)
0,3 млн. зрителей
15. Всё в порядке / А препод в порядке? / Tuttapposto
(режиссер Джанни Костантино
)
0,3 млн. зрителей
16. Суспирия / Suspiria
(режиссер Лука Гуаданьино
)
0,3 млн. зрителей
Читать
«Cуспирия»: Придержи тьму. Драма про историческую вину и женское самоосознание
17. Если ты меня любишь / Se mi vuoi bene (режиссер Фаусто Брицци
)
0,2 млн. зрителей
18. Леонардо Да Винчи. Неизведанные миры / Я — Леонардо / I, Leonardo / Io, Leonardo
(режиссер Хесус Гарсес Ламберт
)
0,2 млн. зрителей
19. Приключение / Навеки с тобой / Un'avventura
(режиссер Марко Даниэли
)
0,1 млн. зрителей
20. Останемся друзьями / Restiamo amici
(режиссер Антонелло Гримальди
)
0,1 млн. зрителей
21. Большое сальто / Взлет / Il grande salto
(режиссер Джорджо Тирабасси
)
0,1 млн. зрителей
22. Время еще есть / C'è tempo
(режиссер Вальтер Вельтрони
)
0,1 млн. зрителей
2020
1. Невезучий / Толо Толо / L'amico di scorta
(режиссер Кекко Дзалоне
)
6,7 млн. зрителей
2. Я против тебя - Фильм: Месть Синьора С / Me contro Te - Il film: La vendetta del Signor S
(режиссер Джанлука Льойци
)
2,6 млн. зрителей
3. Ненавижу лето / Итальянские каникулы / Odio l'estate
(режиссер Массимо Венье
)
2,1 млн. зрителей
4. Самые лучшие годы / Gli anni più belli
(режиссер Габриеле Муччино
)
1,6 млн. зрителей
5. Хаммамет / Hammamet
(режиссер Джанни Амелио
)
1,5 млн. зрителей
6. Дети / Двойное счастье / Figli
(режиссер Джузеппе Бонито
)
0,8 млн. зрителей
7. Наш отец / Padrenostro / Padre Nostro
(режиссер Клаудио Ноче
)
0,3 млн. зрителей
8. Моя поп-группа / La Mia Banda Suona il Pop
(режиссер Фаусто Брицци
)
0,1 млн. зрителей
9. Авантюристки / Фатальная карточная игра / Burraco fatale
(режиссер Джулиана Гамба
)
0,1 млн. зрителей
10. Развод в Лас-Вегасе / Divorzio a Las Vegas
(режиссёр Умберто Картени
)
0,1 млн. зрителей
11. Ноктюрн / Notturno
(режиссер Зу Кирк
)
0,02 млн. зрителей
2021
1. Оставайтесь дома / State a casa
(режиссер Роан Джонсон
)
1,9 млн. зрителей
2. Я против тебя: тайна волшебной школы / Me contro Te - Il film: Il mistero della scuola incantata
(режиссер Джанлука Льойци
)
1,4 млн. зрителей
3. Дьяволик / Diabolik
(режиссеры Антонио Манетти
, Марко Манетти
)
0,8 млн. зрителей
4. Три семьи / Три этажа / Tre piani
(режиссер Нанни Моретти
)
0,5 млн. зрителей
5. Кто подставил Рождественского Деда? / Chi ha incastrato Babbo Natale?
(режиссер Алессандро Сьяни
)
0,5 млн. зрителей
6. (Не)идеальные парочки / На всю жизнь / Per tutta la vita
(режиссер Паоло Костелла
)
0,2 млн. зрителей
7. У Мэрилин чёрные глаза / Черноглазая Мэрилин / Marilyn ha gli occhi neri
(режиссер Симоне Годано
)
0,2 млн. зрителей
8. Жуткая семейка / Una famiglia mostruosa
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
0,2 млн. зрителей
9. От всего сердца / Con Tutto Il Cuore
(режиссер Винченцо Салемме
)
0,2 млн. зрителей
10. Брошу всё и открою чирингито / Mollo tutto e apro un chiringuito
(режиссеры Андреа Фаденти, Давиде Баначина, Пьетро Бельфиоре, Андреа Маццарелла, Давиде Росси
)
0,2 млн. зрителей.
11. Супергерои / Supereroi
(режиссер Паоло Дженовезе
)
0,2 млн. зрителей
Читать
Время принадлежит нам: «Супергерои» — итальянская комедия о брачных сверхспособностях
12. Эмоциональная материя / Книжный в Париже / Il materiale emotivo / Un dragon en forme de nuage
(режиссер Серджо Кастеллитто
)
0,1 млн. зрителей
13. Добро пожаловать в Венецию / Welcome Venice
(режиссер Андре Сегре
)
0,05 млн. зрителей
14. Комедианты / Comedians
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,05 млн. зрителей
15. Афера по-неаполитански /Добро пожаловать к Эспозито / Benvenuti in casa Esposito
(режиссер Джанлука Ансанелли
)
0,02 млн. зрителей
16. Опасный город / Собачий мир / Mondocane
(режиссер Алессандро Челли
)
0,02 млн. зрителей
17. Вечная тишина / Великое молчание / Il silenzio grande
(режиссёр Алессандро Гассман
)
0,02 млн. зрителей
18. Кьяра / A Chiara
(режиссер Йонас Карпиньяно
)
0,02 млн. зрителей
2022
1. Особый день / Великий день / Il Grande giorno
(режиссер Массимо Венье
)
1,9 млн. зрителей
2. Странность / La stranezza
(режиссер Роберто Андо
)
1,5 млн. зрителей
3. Трое лишних / Tre di tropp
(режиссер Фабио Де Луиджи
)
1,2 млн. зрителей
4. Я против тебя: Потерянный во времени Me contro Te - Il film: Persi nel tempo
(режиссер Джанлука Льойци
)
0,9 млн. зрителей
5. Пока, красавчики! / Belli Ciao
(режиссер Джулиа Джаппонези
)
0,8 млн. зрителей
6. Эннио. Маэстро / Ennio
(режиссер Джузеппе Торнаторе
)
0,7 млн. зрителей
Читать
«Эннио. Маэстро»: Гений Морриконе глазами гения Торнаторе
7. Тень Караваджо / L'ombra di Caravaggio
(режиссер Микеле Плачидо
)
0,5 млн. зрителей
Читать
«Тень Караваджо»: Смерть за оскорбление чувств верующих
8. Лучшие дни / I Migliori giorni
(режиссеры Эдоардо Лео
, Массимилиано Бруно
)
0,5 млн. зрителей.
9. Данте / Dante
(режиссер Пупи Авати
)
0,4 млн. зрителей
10. Те же ритмы / Stessi battiti
(режиссер Роберто Гаспарро
)
0,4 млн. зрителей
11. Соседи / Vicini di casa
(режиссер Паоло Костелла
)
0,4 млн. зрителей
12. Ангельский секс / Il Sesso degli angeli
(режиссер Леонардо Пьераччони
)
0,4 млн. зрителей
13. Ностальгия / Nostalgia
(режиссер Марио Мартоне
)
0,4 млн. зрителей
14. Фантом. Ограбление по-итальянски / Дьяволик 2: Гинко атакует! / Diabolik - Ginko all'attacco!
(режиссеры Антонио Манетти
, Кристиано Бриньола
)
0,3 млн. зрителей
15. Принц Рима / Il Principe di Roma
(режиссер Эдоардо Мария Фальконе
)
0,2 млн. зрителей
16. Именно так / Необъятность / L'immensità
(режиссер Эмануэле Криалезе
)
0,2 млн. зрителей
17. Бефана приходит ночью: Истоки / Школа волшебства / La Befana vien di notte: Le origini / La Befana vien di notte 2 - Le origini
(режиссер Паола Ранди
)
0,1 млн. зрителей
18. Однажды было преступление / C'era una volta il crimine
(режиссер Массимилиано Бруно
)
0,1 млн. зрителей
19. Сентябрь / Settembre
(режиссер Джулия Стайгеруолт
)
0,1 млн. зрителей
20. Почти сирота / Quasi orfano
(режиссер Умберто Картени
)
0,1 млн. зрителей
21. Социальный мир / В мире соцсетей / Un mondo sotto social
(режиссеры Аннандреа Витрано, Клаудио Касиса
)
0,1 млн. зрителей
22. Все на борт / Tutti a Bordo
(режиссер Лука Миньеро
)
0,05 млн. зрителей
23. Немой из Галлуры / Il Muto di Gallura
(режиссер Маттео Фрез
)
0,05 млн. зрителей
24. Самый прекрасный день / Il giorno più bello
(режиссер Андреа Дзалоне
)
0,05 млн. зрителей
25. Человек на шоссе / Фантом из прошлого: Раскрой мрачную тайну / L'uomo sulla strada
(режиссер Джанлука Манджаскьютти
)
0,05 млн. зрителей
26. Прощай, Леонора / Leonora addio
(режиссер Паоло Тавиани
)
0,02 млн. зрителей
27. Эпитафия / Il pataffio
(режиссер Франческо Лаги
)
0,02 млн. зрителей
28. Прекрасный сезон / La bella stagione
(режиссер Марко Понти
)
0,02 млн. зрителей
29. Поездка в Милан / Моя тень твоя / La mia ombra è tua
(режиссер Эудженио Каппуччо
)
0,02 млн. зрителей
30. Идеальная иллюзия / Прекрасная иллюзия / Di più non basta mai
(режиссер Паппи Корсикато
)
0,02 млн. зрителей
2023
1. Я против тебя: Миссия в джунглях / Me contro Te - il Film: Missione Giungla
(режиссер Джанлука Льойци
)
1,2 млн. зрителей
2. Последняя ночь Аморе / L'Ultima notte di Amore
(режиссер Андреа Ди Стефано
)
0,9 млн. зрителей
3. Дружба в помощь / Tramite amicizia
(режиссер Алессандро Сьяни
)
0,8 млн. зрителей
4. Спасибо, парни / Grazie ragazzi
(режиссер Риккардо Милани
)
0,7 млн. зрителей
5. Первый день моей жизни / Il primo giorno della mia vita
(режиссер Паоло Дженовезе
)
0,6 млн. зрителей
6. В расстроенных чувствах / Забытый / Scordato
(режиссер Рокко Папалео
)
0,3 млн. зрителей
7. Четырнадцатое воскресенье обычного времени / La Quattordicesima domenica del tempo ordinario
(режиссер Пупи Авати
)
0,2 млн. зрителей
8. Моя / Мия / Mia
(режиссер Ивано Де Маттео
)
0,2 млн. зрителей
9. Возвращение Казановы / Il Ritorno di Casanova
(режиссер Габриэле Сальваторес
)
0,2 млн. зрителей
10. Когда / Quando
(режиссер Вальтер Вельтрони
)
0,2 млн. зрителей
11. Извини меня / Suzume
0,2 млн. зрителей
12. Легендарное путешествие / Il Viaggio leggendario
(режиссер Алессио Лигури
)
0,2 млн. зрителей
13. Романтика / Женские истории / Romantiche
(режиссер Пилар Фольяти
)
0,2 млн. зрителей
14. Худшие дни / I Peggiori giorni
(режиссеры Массимилиано Бруно
, Эдоардо Лео
)
0,2 млн. зрителей
15. Весна моей жизни / La primavera della mia vita
(режиссер Завво Николоси
)
0,1 млн. зрителей
16. Опасная комедия / Агент без прикрытия / Una commedia pericolosa
(режиссер Алессандро Понди
)
0,05 млн. зрителей
17. Клетка разума / Mindcage
(режиссер Мауро Борелли
)
0,05 млн. зрителей
18. Зубы, как у акулы / Denti da squalo
(режиссер Давиде Джентиле
)
0,05 млн. зрителей
19. Физическая культура / Educazione fisica
(режиссер Стефано Чипани
)
0,05 млн. зрителей
20. Я живу в другом месте! / Io vivo altrove!
(режиссер Джузеппе Баттистон
)
0,05 млн. зрителей
21. Жуткая семейка. Свадебный переполох / Чудовищная свадьба / Un matrimonio mostruoso
(режиссер Вольфанго Де Биази
)
0,05 млн. зрителей
22. Дельта / Delta
(режиссер Микеле Ваннуччи
)
0,05 млн. зрителей
23. Угрызения совести / Нечистая совесть / Cattiva coscienza
(режиссер Давиде Миннелла
)
0,05 млн. зрителей
24. Самый лучший век моей жизни / Il più bel secolo della mia vita
(режиссер Алессандро Бардани
)
0,02 млн. зрителей
25. Наши светлые годы / Сверхновая звезда / Noi anni luce
(режиссер Тициано Руссо
)
0,02 млн. зрителей
26. Страна женщин / La Terra delle donne
(режиссер Мариса Валлоне
)
0,02 млн. зрителей
Составитель: киновед Александр Федоров, 2023
Источники информации о кинопосещаемости итальянских фильмов в СССР
Данные киностатистики сверены по следующим основным источникам:
Статистические данные Госкино СССР (ДСП).
Box Office Benful
Jpbox-office
Дополнительные источники
: Жабский М.И. Социокультурная драма кинематографа. Аналитическая летопись 1969-2005 гг. М.: Канон+, Реабилитация, 2009. 775 с. За успех! // Искусство кино. 1967. № 2. С. 1-2; За успех! // Искусство кино. 1968. № 1. 4-5; данные порталов «Кинопоиск»
, «Кино-театр.ру»
и др.
Итальянские игровые фильмы в советском кинопрокате (1947 – 1991)
(с учетом фильмов совместного производства)
1947
Рим — открытый город (Roma città aperta)
Италия. 1945
(режиссер Роберто Росселини
)
Прокат в СССР – с 17 октября 1947
1948
История одной жизни / Джузеппе Верди (Giuseppe Verdi)
Италия, 1938.
Режиссер Кармине Галлоне
В СССР – с 20 декабря 1948
Премьера «Чио-Чио-Сан» / Премьера «Баттерфляй» (Premiere der Butterfly/ Sogno di Butterfly).
Германия–Италия, 1939.
Режиссер Кармине Галлоне
В СССР – с 9 ноября 1948
Король забавляется / Риголетто (Il Re si diverte).
Италия, 1941.
Режиссер Марио Боннар
.
В СССР – с 21 июня 1948.
Флория Тоска / Тоска (La Tosca)
Италия, 1940.
Режиссеры Карл Кох
, Жан Ренуар
В СССР – с 1 июля 1948.
1949
Гибель мечты / Музыка мечты (Traummusik) / Возвращение (Ritorno).
Германия–Италия, 1940.
Режиссёр Гёза фон Больвари
.
В СССР – с 10 октября 1949.
Любимые арии / Безумство в опере (Follie per l’opera).
Италия, 1947.
Режиссер Марио Коста.
В СССР – с 26 сентября 1949.
1950
Граф Монте-Кристо (Comte de Monte Cristo) / Месть Монте-Кристо (La Rivincita di Montecristo).
Франция – Италия, 1942.
Режиссер Робер Верне.
В СССР – с 5 июня.
Любовный напиток (L’Elisir d’amore).
Италия, 1946.
Режиссер Марио Коста.
В СССР – с 7 декабря 1950.
Паяцы (Gli Pagliacci).
Италия, 1948.
Режиссер Марио Коста.
В СССР – с 9 октября 1950.
Похитители велосипедов (Ladri di biciclette)
Италия, 1948.
Режиссер Витторио Де Сика
)
В СССР – с марта 1950
1951
Мечты на дорогах / Много мечтаний на улицах (Molti sogni per le strade).
Италия, 1948.
Режиссер Марио Камерини
В СССР – с 26 ноября 1951.
Под небом Сицилии / Во имя закона (In nome della legge)
Италия, 1948
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – с 8 октября 1951
У стен Малапаги / По ту сторону решетки (Au–delà des grilles) / Стены Малапаги (La Mura di Malapaga).
Франция–Италия, 1949.
Режиссер Рене Клеман.
В СССР – с 5 февраля 1951.
1952
Молодой Карузо / Энрико Карузо: легенда одного голоса (Enrico Caruso: Leggenda di una voce).
Италия, 1951.
Режиссер Джакомо Джентиломо.
В СССР – с 16 декабря 1952.
Песни на улицах (Cazconi per le strade).
Италия, 1949/1950.
Режиссер Марио Ланди
.
В СССР – с 10 апреля 1952.
1953
Неаполь - город миллионеров (Napoli milionaria)
Италия, 1950.
Режиссер Эдуардо Де Филиппо
)
В СССР – 25 декабря 1953
Опасное сходство / Рюи Блаз (Ruy Blas) / Между любовью и троном (Tra l’amore e il trono)
. Франция–Италия, 1947.
Режиссер Пьер Бийон
.
В СССР – с 28 мая 1953.
Пармская обитель (La Chartreuse de Parme / La Certosa di Parma)
Франция–Италия, 1947
Режиссер Кристиан-Жак
)
В СССР – с 31 августа 1953.
1954
Вернись в Сорренто (Torna a Sorrento).
Италия, 1945.
Режиссер Карло Людовико Брагалья
В СССР – с 4 января 1954.
Два гроша надежды (Due soldi di speranza).
Италия, 1951.
Режиссер Ренато Кастеллани.
В СССР – с 23 марта 1954.
Дорога надежды (Il Cammino della speranza).
Италия, 1950.
Режиссер Пьетро Джерми
.
В СССР – с 13 апреля 1954.
Кармен (Carmen).
Франция–Италия, 1943.
Режиссёр Кристиан–Жак.
В СССР – с 14 февраля 1954
Рим, 11 часов (Roma ore 11).
Италия, 1951.
Режиссер Джузеппе Де Сантис.
В СССР – с 16 марта 1954.
1955
Красное и чёрное (Le Rouge et le noir) / Человек и дьявол (L’Uomo e il diavolo)
Франция–Италия, 1954.
Режиссер Клод Отан-Лара
В СССР – с 18 октября 1955.
Любовь женщины (L’Amoure d’une femme/ L’Amore di una donna)
. Франция–Италия, 1953.
Режиссер Жан Гремиён
.
В СССР – с 20 ноября 1955.
Плата за страх (Le Salaire de la peur) / Проданные жизни (Vite vendute).
Франция–Италия, 1952.
Режиссер Анри–Жорж Клузо.
В СССР – с 28 января 1955.
Тереза Ракен (Thérèse Raquin / Teresa Raquin).
Франция–Италия, 1953.
Режиссер Марсель Карне.
В СССР – сo 2 ноября 1955.
Фанфан-Тюльпан (Fanfan la Tulipe)
Франция–Италия, 1952.
Режиссер Кристиан-Жак
В СССР – с 11 января 1955. Повторный прокат в СССР – с марта 1970.
1956
Девушки с площади Испании (Le Ragazze di Piazza di Spagna).
Италия, 1951.
Режиссер Лучано Эммер
.
В СССР – с 19 мая 1956.
Джузеппе Верди (Giuseppe Verdi)
Италия, 1953.
Режиссер Рафаэлло Матараццо
В СССР – с 17 октября 1956
Полицейские и воры (Guardie e ladri)
Италия, 1951.
Режиссеры Стено
и Марио Моничелли
В СССР – со 2 июля 1956.
Сто серенад (Cento serenate)
Италия, 1954.
Режиссер Антон–Джулио Майано.
В СССР – с 12 октября 1956.
Утраченные грёзы / Дайте мужа Анне Дзаккео (Un Marito per Anna Zaccheo)
Италия,
1953.
Режиссер Джузеппе Де Сантис
.
В СССР – с 1 марта 1956.
Хлеб, любовь и фантазия (Pane, amore e fantasia)
Италия, 1953.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с 21 ноября 1956.
1957
Если парни всего мира (Si tous les gars du monde) / С.О.С. «Лютеция» (S.O.S. Lutezia).
Франция–Италия. 1955.
Режиссер Кристиан–Жак.
В СССР – с 8 апреля 1957.
Лучшие годы (La Meilleure part) / Годы, которые не вернутся (Gli Anni che non ritornano).
Франция–Италия, 1955.
Режиссер Ив Аллегре.
В СССР – с 29 июля 1957.
На окраине большого города (Ai margini della metropoli).
Италия, 1952.
Режиссеры Карло Лидзани
, Массимо Мида
.
В СССР – с 25 февраля 1957.
Самая красивая (Bellissima).
Италия, 1951.
Режиссер Лукино Висконти.
В СССР – с 14 января 1957.
1958
Крыша (Il Tetto / Le toit).
Италия–Франция, 1956.
Режиссер Витторио Де Сика.
В СССР – с 15 сентября 1958.
Машинист (Il Ferroviere)
Италия, 1955
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – со 2 сентября 1958
Мой дядя Хасинто (Mi tío Jacinto / Mio zio Giacinto / Пепоте (Pepote).
Испания–Италия, 1956.
Режиссер Ладислао Вайда.
В СССР – с 11 ноября 1958.
Повесть о бедных влюблённых (Cronache di poveri amanti).
Италия, 1953.
Режиссер Карло Лидзани.
В СССР – с 10 февраля 1958.
Роза ветров (Die Windrose).
ГДР–Франция–Италия–Бразилия–Китай–СССР, 1954/1956.
Режиссеры Джилло Понтекорво
, Сергей Герасимов
, Янник Беллон
, Алекс Вьяни, Куо-Инь Ву
. Режиссер сборника Йорис Ивенс
. Составитель сборника Альберто Кавальканти
В СССР – с 24 ноября 1958
Смерть велосипедиста (Muerte de un ciclista) / Эгоисты (Gli Egoisti)
Испания–Италия, 1955.
Режиссер Хуан–Антонио Бардем.
В СССР – с сентября 1958.
1959
Без семьи (Sans famille / Senza famiglia).
Франция–Италия, 1958.
Режиссер Андре Мишель
.
В СССР – с 1 июня 1959.
В мире безмолвия (Le Monde du silence / Il Mondo del silenzio).
Франция–Италия, 1955.
Режиссер Жак–Ив Кусто
, Луи Маль
.
В СССР – с 23 ноября 1959.
Война и мир ( War and Peace / Guerra e pace)
. США–Италия, 1956
Режиссер Кинг Видор
)
В СССР – с августа 1959.
Дорога длиною в год (Cesta duga godinu dana / La Strada lunga un anno).
Югославия–Италия, 1958.
Режиссер Джузеппе Де Сантис
.
В СССР – с июня 1959.
На окраине Парижа / Квартал "Порт де Лила" (Porte des Lilas / Il quartiere dei lillà).
Франция–Италия, 1957.
Режиссер Рене Клер
.
В СССР – с 5 октября 1959
Украли трамвай (Hanno rubato un tram).
Италия, 1954.
Режиссер Альдо Фабрици
.
В СССР – с 27 июля 1959.
1960
Большая голубая дорога (La Grande strada azzurra / La Grande route bleue)
. Италия–Франция–ФРГ–Югославия, 1957.
Режиссер Джилло Понтекорво
В СССР – с 13 июня 1960
Закон есть закон (La Loi c’est la loi / La legge è legge)
Франция–Италия, 1958
Режиссер Кристиан-Жак
В СССР – с 11 января 1960
Ночи Кабирии (Le Notti di Cabiria / Les Nuits de Cabiria)
Италия–Франция, 1957.
Режиссер Федерико Феллини
)
В СССР – с 6 июня 1960. Повторный прокат в СССР – с 1971.
Отверженные (Les Misérables / I Miserabili)
Режиссёр Жан-Поль Ле Шануа
Франция–Италия–ГДР, 1958.
В СССР – с февраля 1960.
Судья (Il magistrato / El magistrado)
Италия–Испания, 1959.
Режиссер Луиджи Дзампа
В СССР – с 21 ноября 1960.
Таманго (Tamango) / Мятеж на «Эсперансе» (La rivolta dell'esperanza)
Режиссер Джон Берри
В СССР – с 3 октября 1960.
Улица Прэри (Rue des Prairies) / Мой сын (Mio figlio).
В СССР – с 23 ноября 1960
Режиссер Дени де Ла Пательер
.
В СССР – с 23 ноября 1960
Человек в коротких штанишках (L'uomo dai calzoni corti) / Большая красивая любовь (L'Amore più bello)
Режиссер Глауко Пеллегрини
В СССР – с 4 января 1960
1961
Бесхарактерный мужчина / Соломенный человек (L’Uomo di paglia).
Италия, 1957.
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – с 11 декабря 1961.
Генерал делла-Ровере (Il Generale della Rovere / Le Général della Rovere)
Италия–Франция, 1959.
Режиссер Роберто Росселини
В СССР – с 8 мая 1961.
Граф Монте-Кристо (Le Comte de Monte-Cristo) / Сокровище Монте-Кристо (Il Tesoro di Monte-Cristo)
Франция–Италия, 1953/1954.
Режиссер Робер Верней
В СССР – с марта 1961. Повторный прокат в СССР – с 1987.
Жервеза (Gervaise).
Франция–Италия, 1955.
Режиссер Рене Клеман.
В СССР – с марта 1961.
Мадемуазель Нитуш (Mam’zelle Nitouche) / Сантареллина (Santarellina)
Франция–Италия, 1954.
Режиссер Ив Аллегре.
В СССР – с 4 декабря 1961.
[url=//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/19118/annot/]Собор Парижской Богоматери (Notre-Dame de Paris) / Горбун из Нотр-Дама (Il Gobbo di
Notre Dame). [/url] Франция–Италия, 1956.
Режиссер Жан Деланнуа
)
В СССР – с 17 июля 1961.
1962
Аида (Aida)
(режиссер Клементе Фракасси
) Италия, 1953.
В СССР – с 1 января 1962.
Бандиты из Оргозоло (Banditi a Orgosolo).
Италия, 1961.
Режиссёр Витторио де Сета.
В СССР – с 22 октября 1962.
Всё золото мира (Tout l’or du monde / Tutto l’oro del mondo)
. Франция–Италия, 1961. Режиссёр Рене Клер.
В СССР – с 8 октября 1962.
Все по домам (Tutti a casa)
Италия–Франция, 1960.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с 11 июня 1962.
Дни любви (Giorni d'amore / Jours de amour)
Италия–Франция, 1954.
Режиссер Джузеппе Де Сантис
)
В СССР – с 12 ноября 1962.
Долгая ночь 1943 года(La Lunga notte del’43 / La Longue nuit de 43).
Италия–Франция, 1960.
Режиссер Флорестано Ванчини
В СССР – с 20 августа 1962.
Месть (La Venganza / La vendetta).
Испания–Италия, 1957.
Режиссер Хуан–Антонио Бардем.
СССР – с 12 марта 1962.
Мой дядя (Mon oncle / Mio zio).
Франция–Италия, 1955/1958.
Режиссёр Жак Тати.
В СССР – с 14 мая 1962.
Ноэль Фортюна / Фортюна (Fortunat) / С.С. - Операция Фортюна (S.S. Operazione Fortunat).
Франция–Италия, 1960.
Режиссёр Алекс Жоффе.
В СССР – с 1 января 1962.
Один гектар неба (Un ettaro di cielo / Un pan de ciel).
Италия–Франция, 1957.
Режиссёр Аглауко Казадио
.
В СССР – с 19 марта 1962.
Рокко и его братья (Rocco e i suoi fratelli / Rocco et ses frères)
Италия–Франция, 1960
Режиссер Лукино Висконти
В СССР – с 28 мая 1962.
Читать
Лукино Висконти
Столь долгое отсутствие (Une aussi longue absence) / Вернусь к тебе зимой (L’Inverno ti fara tornare).
Франция–Италия, 1961.
Режиссёр Анри Кольпи.
В СССР – с 19 ноября 1962.
Странствия Одиссея / Улисс (Ulisse)
Италия, 1954.
Режиссер Марио Камерини
В СССР – с 10 сентября 1962.
Трагическая охота (Caccia tragica).
Италия, 1947.
Режиссер Джузеппе Де Сантис
)
В СССР – с 23 апреля 1962.
Три мушкетёра. Месть миледи (Les Trois mousquetaires: La vengeance de Miledy) / Месть мушкетёров (La Vendetta dei moschettieri)
Франция–Италия, 1961.
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – с 17 декабря 1962. Повторный прокат в СССР – января 1972.
Фея... непохожая на других (Une fée... pas comme les autres) / Мир утёнка (Il Paese di paperino)
Франция–Италия, 1955/1956.
Режиссёр Жан Туран.
В СССР – с 28 мая 1962.
Четыре шага в облаках (Quatro passi fra le nuvole).
Италия, 1942.
Режиссёр Алессандро Блазетти.
В СССР – с 9 июля 1962.
1963
Банда подлецов (Un branco di vigliacchi / Bande de lâches).
Франция–Италия, 1962.
Режиссёр Фабрицио Тальони.
В СССР – с 1 июля 1963.
В Риме была ночь (Era notte a Roma)
Италия–Франция, 1960
Режиссер Роберто Росселини
)
В СССР – с 1 февраля 1963.
Вакантное место (Il Posto)
Италия, 1961.
Режиссер Эрманно Ольми
В СССР – с 15 марта 1963.
Женщины Востока (Le orientali)
Италия, 1960
Режиссер Ромоло Марчеллини
В СССР – с 20 мая 1963
Журналист из Рима / Трудная жизнь (Una vita dificile).
Италия, 1961.
Режиссёр Дино Ризи.
В СССР – с 10 июня 1963.
Пароль «Виктория» / День льва (Un Giorno da leoni)
Италия, 1961.
Режиссер Нанни Лой
В СССР – с 6 мая 1963
Три мушкетёра. Подвески королевы (Les Trois mousquetaires: Les Ferrets de la reine) / Месть мушкетеров (La Vendetta dei moschettieri).
Франция–Италия, 1961.
Режиссёр Бернар Бордери
.
В СССР – с 19 августа 1963. Повторный прокат в СССР – января 1972.
1964
Веские доказательства (Les Bonnes causes) / Убийство Дюпре (Il Delitto Dupré)
Франция–Италия, 1963.
Режиссер Кристиан-Жак
)
В СССР – с 14 декабря 1964
Дьявол и десять заповедей (Le Diable et dix commandements) / Повседневные соблазны (Le Tentazioni quotidiane).
Франция–Италия, 1962.
Режиссёр Жюльен Дювивье.
В СССР – с 11 мая 1964.
Железная маска (Le Masque de fer) / Человек под железной маской (L'Uomo dalla maschera di fierro)
Франция–Италия, 1962
Режиссер Анри Декуэн
)
В СССР – с 7 сентября 1964. Повторный прокат в СССР – с 4 февраля 1974.
Жерминаль (Germinal)
/ Людской гнев (La Furia degli uomini).
Франция–Италия–Венгрия, 1962.
Режиссер Ив Аллегре
Кто вы, доктор Зорге? (Qui êtes-vous, Monsieur Sorge?) / Шпион века (La Spia del secolo)
Франция – Италия – Япония, 1961
Режиссер Ив Чампи
В СССР – с 21 сентября 1964. Повторный прокат в СССР – с 13 июля 1985.
Итальянцы - хорошие люди / Они шли на Восток (Italiani brava gente)
Италия–СССР, 1964.
Режиссеры Джузеппе Де Сантис
, Дмитрий Васильев
В СССР – с 21 декабря 1964.
Читать
Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей (часть I)
Парижские тайны (Les Mystères de Paris / I misteri di Parigi)
Франция–Италия, 1962
Режиссер Андре Юнебелль
В СССР – с 1 июня 1964. Повторный прокат в СССР – с 12 марта 1974.
Поход на Рим (La Marcia su Roma / La Marche sur Rome)
Италия–Франция, 1962
Режиссер Дино Ризи
В СССР – с декабря 1964
Развод по-итальянски (Divorzio all'italiana)
Италия, 1961.
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – с 6 июля 1964. Повторный прокат в СССР – с 30 марта 1986.
1965
Брак по-итальянски (Matrimonio all'italiana)
Италия–Франция, 1964.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 22 ноября 1965. Повторный прокат в СССР – с 1988.
Бум (Il boom)
Италия, 1963.
Режиссер Витторио Де Сика
)(режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 8 марта 1965.
Ревущие годы / Инспектор инкогнито (Gli anni ruggenti)
Италия, 1961/1962
Режиссер Луиджи Дзампа
В СССР – с 21 июня 1965
На край света (Jusqu'au bout du monde) / Нить надежды (Un filo di speranza)
Франция–Италия, 1962.
Режиссер Франсуа Вилье
В СССР – с 12 апреля 1965
Новый Дон Жуан / Дон Жуан (Don Juan) / Любовь Дон-Жуана (El amor de Don Juan) / Великий обманщик (Il Grande seduttore).
Франция–Испания–Италия, 1956.
Режиссёр Джон Берри.
В СССР – с 13 сентября 1965.
Руки над городом (Le Mani sulla città / Main basse sur la ville)
Италия–Франция, 1963
Режиссер Франческо Рози
В СССР – с 31 мая 1965.
Умберто Д. (Umberto D.)
Италия, 1951.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 6 сентября 1965
Читать
«Человек и его собака» Франсиса Юстера
Учитель из Виджевано (Il maestro di Vigevano)
Италия, 1963.
Режиссер Элио Петри
В СССР – с 11 октября 1965.
Четыре дня Неаполя (Le Quattro giornate di Napoli)
Италия, 1962
Режиссер Нанни Лой
В СССР – с 25 октября 1965.
1966
Гром небесный / (Le Tonnerre de Dieu) / Брак по-французски (Matrimonio alla francese)
Франция–Италия–ФРГ, 1965.
Режиссер Дени де Ла Пательер
В СССР – с декабря 1966 г.
День и час (Le Jour et l'heure / Il giorno e l'ora)
Франция–Италия, 1962
Режиссер Рене Клеман
В СССР – с 17 января 1966.
Затмение (L’Éclipse / L'eclisse)
Италия–Франция, 1962
Режиссер Микеланджело Антониони
В СССР – с сентября 1966 г.
Читать
V — значит витальность: памяти Моники Витти
Невеста Бубе / Девушка Бубе (La Ragazza di Bube) / Девушка (La Ragazza).
Италия–Франция, 1963
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с 31 января 1966.
Они шли за солдатами / Солдатские девки (Le Soldatesse)
Италия–Франция–Югославия, 1965 г.
Режиссер Валерио Дзурлини
В СССР – с 14 ноября 1966г.
Подвиги Геракла (Le Fatiche di Ercole / Hércules)
Италия–Испания–США, 1957
Режиссер Пьетро Франчиши
В СССР – с марта 1966 г.
Соблазнённая и покинутая (Sedotta e abbandonata / Séduite et abandonnée)
Италия–Франция, 1963.
Режиссер Пьетро Джерми
.
В СССР – с 13 июня 1966 г.
Хижина дяди Тома (Onkel Toms Hütte / La Capanna dello zio Tom / La Case de l'oncle Tom)
ФРГ–Италия–Франция–Югославия, 1965
Режиссер Геза фон Радваньи
В СССР – с 20 июня 1966 г.
1967
Вчера, сегодня, завтра (Ieri, oggi, domani / Hier, aujourd’hui et demain).
Италия–Франция, 1963.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с января 1967 г.
Горький рис (Riso amaro)
Италия, 1948.
Режиссер Джузеппе Де Сантис
.
В СССР – с февраля 1967 г.
Небо над головой (Le Ciel sur la tête / Il Cielo sulla testa)
Франция–Италия, 1964 г.
Режиссер Ив Чампи
В СССР – с 27 февраля 1967.
Они бродили по дорогам / Дорога (La Strada)
Италия, 1954.
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с 24 апреля 1967.
Читать
И свет во тьме светит: как Федерико Феллини вошел в историю
Отчаяние / Крик (Il Grido)
Италия, 1957.
Режиссер Микеланджело Антониони
В СССР – с марта 1967.
Палач (El Verdugo) / Баллада о палаче (La Ballata del boia)
Испания–Италия, 1963
Режиссер Луис Гарсиа Берланга
)
В СССР – с 15 мая 1967.
Призрачное счастье / Двустворчатое зеркало (Le Miroir à deux faces / Lo specchio a due facce)
Франция–Италия, 1958
Режиссер Андре Кайатт
В СССР – с декабря 1967.
Фантомас (Fantômas / / Fantomas 70)
Франция–Италия, 1964
Режиссер Андре Юнебелль
.
В СССР – с 3 июля 1967.
Фантомас разбушевался (Fantômas se déchaîne) / Фантомас угрожает миру (Fantomas minaccia il mondo)
Франция–Италия, 1965.
Режиссер Андре Юнебелль
)
В СССР – с 14 августа 1967.
Я её хорошо знал (Io la conoscevo bene / Je la connaissais bien)
Режиссёр Антонио Пьетранджели
В СССР – с 13 марта 1967.
1968
Анжелика и король (Angélique et le roy) / Анжелика перед судом короля (Angelica alla corte del re)
Франция–Италия–ФРГ, 1965
Читать
«Анжелика, маркиза ангелов»: Девушка и граф
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – со 2 сентября 1968 г.
Дамы и господа / (Signore e signori / Mesdames et messieurs)
Италия–Франция, 1965.
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – с 23 декабря 1968 г.
Затворники Альтоны (I Sequestrati di Altona / Les Séquestrés d'Altona)
Италия–Франция, 1962.
Режиссер Витторио Де Сика
.
В СССР – с августа 1968.
Золотая пуля / Эль Чучо, кто знает? (El Chuncho, quien sabe?)
Италия, 1966.
Режиссер Дамиано Дамиани
В СССР – с сентября 1968.
Искатели приключений (Les Aventuriers) / Три авантюриста (I tre avventurier)
Франция–Италия, 1966
Ррежиссер Робер Энрико
В СССР – с 17 июня 1968.
Монпарнас, 19 (Montparnasse 19 / Montparnasse)
Франция–Италия, 1958.
Режиссёры Жак Беккер
, Макс Офюльс
В СССР – с 25 марта 1968.
Обнажённая Маха (La Maja desnuda / La Maja nue)
Италия–Франция, 1958
Режиссер Генри Костер
В СССР – с 26 февраля 1968.
Ограбление по-итальянски (Colpo gobbo all’italiana)
Италия, 1962.
Режиссёр Лючио Фульчи.
В СССР – с мая 1968.
Один человек лишний (Un homme de trop) / Тринадцатый человек (Il 13º uomo)
Франция–Италия, 1966.
Режиссёр Коста–Гаврас.
В СССР – с декабря 1968.
Операция «Святой Януарий» (Operazione San Gennaro / Operation San Gennaro)
Италия–Франция–ФРГ, 1966.
Режиссер Дино Ризи
)
В СССР – с марта 1968.
Разиня (Le corniaud) / Преступление громкое, но не слишком (Colpo grosso ma non troppo)
Франция–Италия, 1964.
Режиссер Жерар Ури
В СССР – с 15 июля 1968. Повторный прокат в СССР – с 4 февраля 1984.
Фантомас против Скотланд-Ярда (Fantômas contre Scotland Yard / Fantomas contro Scotland Yard)
Франция–Италия, 1966
Режиссер Андре Юнебелль
В СССР – с 8 июля 1968.
1969
Анжелика — маркиза ангелов (Angélique, marquise des anges / Angelica).
Франция–Италия–ФРГ, 1964.
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – с 24 ноября 1969.
Большие манёвры (Les Grandes manoeuvres / Grandi manovre)
Франция–Италия, 1955.
Режиссер Рене Клер
В СССР – с февраля 1969.
Виннету - вождь апачей / Старый Шаттерхэнд (Old Shatterhand) / Битва за Форт Апачи (Battaglia di Fort Apache).
ФРГ–Франция–Италия–Югославия, 1963.
Режиссер Хуго Фрегонезе
В СССР – с 24 ноября 1969.
Пир хищников (Le Repas des fauves / Il pasto delle belve)
Франция–Италия–Испания, 1964.
Режиссер Кристиан-Жак
)
В СССР – с 15 декабря 1969.
Серенада большой любви (Serenade einer großen Liebe / Come prima)
ФРГ–Италия, 1958.
Режиссер Рудольф Мате
)
В СССР – с 4 августа 1969.
Сова появляется днём / День совы (Il Giorno della civetta)
Италия–Франция, 1967.
Режиссер Дамиано Дамиани
)
В СССР – с 28 сентября 1969.
Уличный регулировщик (Il Vigile)
Италия, 1960.
Режиссер Луиджи Дзампа
)
В СССР – с ноября 1969.
1970
Галилео Галилей / Galileo
Италия–Болгария, 1968.
Режиссер Лилиана Кавани
В СССР – с 16 ноября 1970.
Залог успеха / Врач страховой кассы (Il Medico della mutua)
Италия, 1968
Режиссер Луиджи Дзампа
В СССР – с сентября 1970 г.
Итальянец в Америке (Un’Italiano in America)
Италия, 1967.
Режиссер Альберто Сорди
В СССР – с декабря 1970 г.
Красная палатка (La Tenda rossa)
Режиссер Михаил Калатозов
СССР–Италия, 1968/1969.
В СССР с 22 октября 1970.
Не промахнись, Асунта! / Девушка с пистолетом (La Ragazza con la pistola)
Италия, 1968.
Режиссер Марио Моничелли
В СССР – с июля 1970.
Поезд (The Train / Le Train / ll Treno)
США–Франция–Италия, 1964.
Режиссер Джон Франкенхаймер
В СССР – с 7 сентября 1970.
Поездка отца (Le voyage du père) / Назначение тротуара (Destinazione marciapiede)
Режиссер Дени де Ла Пательер
В СССР – с 13 июля 1970.
Похищенный дирижабль (Ukradená vzducholoď / Il Dirigibile rubato) / Ребята капитана Немо (I ragazzi del Capitano Nemo).
Чехословакия–Италия, 1966.
Режиссёр Карел Земан
.
В СССР – с 18 мая 1970.
Семь братьев Черви (I sette fratelli Cervi).
Италия, 1967.
Режиссёр Джанни Пуччини.
В СССР – с мая 1970 г.
Супружеская жизнь (La Vie conjugale) / По хорошему и по плохому (Nel bene e nel male).
Франция–Италия, 1963.
Режиссёр Андре Кайятт.
В СССР – с 12 января 1970.
Чёрный тюльпан (La Tulipe noire / Il Tulipano nero / El tulipán negro)
Франция–Италия–Испания, 1963.
Режиссер Кристиан-Жак
В СССР – с 1 июня 1970. Повторный прокат в СССР – с 13 февраля 1984.
1971
Ватерлоо (Waterloo)
Италия, 1970.
Режиссер Сергей Бондарчук
В СССР – с 4 августа 1971.
Замороженный (Hibernatus) / Луи де Фюнес и замороженный дедушка (Louis de Funes e il nonno surgelato)
Франция–Италия, 1969.
Режиссер Эдуар Молинаро
В СССР – с 28 июня 1971.
Маленький купальщик (Le Petit baigneur) / Спасайся, кто может (Si salvi chi può)
Франция–Италия, 1968.
Режиссер Робер Дери
В СССР – с 6 декабря 1971.
Подсолнухи (I Girasoli)
Италия–Франция–США–СССР, 1970.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 25 мая 1971.
Приключения Одиссея (Odissea / Le Avventure di Ulisse/ L’Odyssée)
Италия–ФРГ–Югославия–Франция, 1967.
Режиссеры Франко Росси
, Марио Бава
, Пьеро Скивадзаппа
В СССР – с 27 сентября 1971.
Секира (Baltagul / La Mazza /La Scure).
Румыния–Италия, 1968.
Режиссер Мирча Мурешан
В СССР – с 23 августа 1971.
Симон Боливар (Simón Bolívar) / Эпопея Симона Боливара (Epopeya de Simón Bolívar)
Италия–Испания–Венесуэла, 1968.
Режиссер Алессандро Блазетти
В СССР – с 25 октября 1971.
Укрощение строптивой (The Taming of the Shrew / La Bisbetica domata).
CША–Италия, 1966
Режиссер Франко Дзеффирелли
В СССР – с 15 февраля 1971.
Эль Греко (El Greco / Le Gréco)
Италия–Франция, 1964/1966
Режиссер Лучано Сальче
В СССР – с 13 декабря 1971.
1972
Жандарм в Нью-Йорке / Господин Крюшо в Нью-Йорке (Le Gendarme à New York)
Франция–Италия, 1965.
Режиссер Жан Жиро
В СССР – с 3 января 1972.
Женщины и берсальеры / Женщины,... тумаки и берсальеры (Donne... botte e bersaglieri)
Италия, 1968.
Режиссер Руджеро Деодато
В СССР – со 2 октября 1972.
Как преуспеть в любви (Comment réussir en amour) / Его жена (La moglie addosso)
Франция–Италия, 1962.
Режиссер Мишель Буарон
В СССР – с 20 ноября 1972.
Метелло (Metello)
Италия, 1969
Режиссер Мауро Болоньини
В СССР – с 22 мая 1972.
Признание комиссара полиции прокурору республики (Confessione di un commissario di polizia al procuratore della repubblica)
Италия, 1971.
Режиссер Дамиано Дамиани
В СССР – с августа 1972.
Ромео и Джульетта (Romeo and Juliet / Romeo e Giulietta).
Великобритания–Италия, 1968.
Режиссер Франко Дзеффирелли
В СССР – с 20 марта 1972.
Серафино (Serafino)
Италия–Франция, 1968.
Режиссер Пьетро Джерми
В СССР – с марта 1972.
Тайна фермы Мессе / Героин (La Horse) / Клан людей насилия (Il Clan degli uomini violenti)
Франция–Италия–ФРГ, 1969.
Режиссер Пьер Гранье-Дефер
В СССР – с 22 мая 1972.
Человек-оркестр (L’Homme orchestre) / Счастлив среди женщин (Beato tra le donne).
Франция–Италия, 1970.
Режиссёр Серж Корбер.
В СССР – с 30 октября 1972.
1973
Время развлечений (Play Time / Tempo di divertimento)
Франция–Италия, 1964/1967.
Режиссер Жак Тати
В СССР – с 3 декабря 1973.
Вы не всё сказали, Ферран / Солнце бродяг (Le Soleil des voyous) / Самое большое ограбление века (Il più grande colpo del secolo)
Франция–Италия, 1967.
Режиссер Жан Деланнуа
)
В СССР – с 4 июня 1973.
Дом под деревьями (La Maison sous les arbres) / Единственная улика: жёлтый шарф (Unico indizio: Una sciarpa gialla).
Франция–Италия, 1971.
Режиссер Рене Клеман
В СССР – с 7 мая 1973.
Задержанный в ожидании суда (Detenuto in attesa di giudizio)
Италия, 1971.
Режиссер Нанни Лой
В СССР – с 8 октября 1973.
Камень во рту (Il Sasso in bocca)
Италия, 1970.
Режиссер Джузеппе Феррара
В СССР – со 2 июля 1973.
Именем итальянского народа / Полмиллиарда за алиби (In nome del popolo italiano)
Италия, 1971.
Режиссер Дино Ризи
В СССР – с 12 ноября 1973.
Преступление во имя порядка / Убийцы именем порядка (Les Assassins de l'ordre) / Расследование полицейского убийства (Inchiesta su un delitto della polizia).
Франция–Италия, 1971.
Режиссер Марсель Карне
В СССР – с сентября 1973.
Старая дева (La Vieille fille / La Tardona)
Франция–Италия, 1971.
Режиссер Жан-Пьер Блан
В СССР – с 8 апреля 1973.
1974
Битва на Неретве (Битка на Неретви / La Battaglia della Neretva)
Югославия– Италия–ФРГ,
1967/1969.
Режиссер Велько Булайич
В СССР – с 28 января 1974.
Прекрасная маска / Бомаск (Beau masque)
Франция–Италия, 1972.
Режиссер Бернар Поль
)
В СССР – с 1 июля 1974.
Зов предков (Call of the Wild / L’Appel de la forêt) / Зов леса (Il Richiamo della foresta)
Великобритания–Франция–ФРГ–Италия–Испания–Норвегия, 1972.
Режиссер Кен Аннакин
В СССР – с 23 сентября 1974.
Невероятные приключения итальянцев в России / Безумная, безумная, безумная гонка в России (Una matta, matta, matta corsa in Russia)
СССР–Италия, 1973.
Режиссеры Эльдар Рязанов
, Франко Проспери
В СССР – с 18 марта 1974.
Читать
Хобби такое у Питера – «путать карты»
Похищение в Париже / Покушение (L’Attentat / L’Attentato)
Франция–Италия–ФРГ, 1972.
Режиссер Ив Буассе
В СССР – с 7 октября 1974.
Сакко и Ванцетти (Sacco e Vanzetti)
Италия–Франция, 1970.
Режиссер Джулиано Монтальдо
В СССР – с ноября 1974.
Следствие закончено, забудьте (L’Istruttoria é chiusa: dimentichi)
Италия, 1971.
Режиссер Дамиано Дамиани
В СССР – с 18 марта 1974.
Следствие по делу гражданина вне всяких подозрений (Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto)
Италия, 1969.
Режиссер Элио Петри
В СССР – сo 2 января 1974.
Шантаж / Нет дыма без огня (Il n'y a pas de fumée sans feu / Non c'è fumo senza fuoco)
Франция–Италия, 1973.
Режиссер Андре Кайатт
В СССР – с 17 июня 1974.
1975
Белый клык (Zanna Bianca / Colmillo Blanco / Croc–blanc)
Италия–Испания–Франция, 1973.
Режиссёр Лучио Фульчи
В СССР – с 24 ноября 1975.
Великолепный (Le Magnifique) / Как разрушается репутация величайшего секретного агента мира.(Come si distrugge la reputazione dei più grande agente segreto del mondo).
Франция–Италия, 1973.
Режиссер Филипп де Брока
В СССР – с 3 марта 1975.
Виннету - сын Инчу-Чуна / Виннету–2 / (Winnetou–2. Teil / Vinetu II) / Дни Огня (Giorni di fuoco).
ФРГ–Югославия–Италия–Франция, 1964.
Режиссёр Харальд Райнль.
В СССР – с 25 августа 1975.
Вторая истина / Неверный любовник (La Seconde vérité)
Франция–Италия, 1966.
Режиссер Кристиан-Жак
В СССР – с 16 июня 1975.
Двое в городе (Deux hommes dans la ville) / Двое против города (Due contro la cittа).
Франция–Италия, 1973.
Режиссёр Хосе (Жозе) Джованни.
В СССР – с ноября 1975.
Дело Маттеи (Il caso Mattei)
Италия, 1971.
Режиссер Франческо Рози
В СССР – с 12 мая 1975.
Жить, чтобы жить (Vivre pour vivre / Vivere per vivere)
Франция–Италия, 1967.
Режиссер Клод Лелуш
В СССР – с 20 октября 1975.
Зануда (L’Emmerdeur / Il Pompiballe)
Франция–Италия, 1973.
Режиссер Эдуар Молинаро
В СССР – со 2 июня 1975.
Читать
Лино Вентура
Игра в карты по-научному / Научный Скапоне (Lo Scopone scientifico)
Италия, 1972.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с 6 октября 1975.
Повторный брак / Супруги второго года (Les Maries De L'An Deux / Gli sposi dell'anno secondo)
Франция–Италия–Румыния, 1968/1970.
Режиссер Жан-Поль Раппно
В СССР – с 17 марта 1975.
Привет, артист (Salut l'artiste) / Идол города (L'idolo della città)
Франция–Италия, 1973.
Режиссер Ив Робер
В СССР – с 28 июля 1975.
Хлеб и шоколад (Pane e cioccolata
Италия, 1973.
Режиссёр Франко Брузати
В СССР – с 14 апреля 1975.
1976
Возвращение Белого Клыка (Il Ritorno di Zanna Blanca /Le Retour de Croc blanc).
Италия–Франция–ФРГ, 1974.
Режиссёр Лучио Фульчи
В СССР – с 1 июня 1976.
Зорро (Zorro) / Зорро – чудовище Колорадо (Il Zorro la belva del Colorado)
Франция–Италия, 1974.
Режиссер Дуччо Тессари
В СССР – с октября 1976.
Конформист (Il Conformista)
Италия–Франция–ФРГ, 1970.
Режиссер Бернардо Бертолуччи
В СССР – с 15 ноября 1976.
Читать
Жан-Луи Трентиньян: Боже, как летит время…
Короткий отпуск (Una breve vacanza)
Италия–Испания, 1973.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 29 марта 1976.
Коррупция во Дворце правосудия (Corruzione al palazzo di giustizia)
Италия, 1974.
Режиссер Марчелло Алипранди
В СССР – с 18 октября 1976.
Народный роман (Romanzo popolare / Romances et confidences)
Италия-Франция, 1974.
Режиссер Марио Моничелли
В СССР - с 11 октября 1976.
Преступление во имя любви / Убийство из-за любви (Delitto d'amore)
Италия, 1974.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с января 1976.
Приключения Пиноккио (Le Avventure di Pinocchio / Les Aventures de Pinocchio)
Италия–Франция–ФРГ, 1972.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с апреля 1976.
Профессия: репортер (Professione: reporter / El reportero)
Италия–Франция–Испания, 1974.
Режиссер Микеланджело Антониони
)
В СССР – с 27 декабря 1976.
Убийство Маттеотти (Il Delitto Matteotti)
Италия, 1972/1973.
Режиссер Флорестано Ванчини
В СССР – с 24 мая 1976.
1977
Вопрос чести (Question d'honneur / Una Questione d'onore)
Франция–Италия, 1965.
Режиссер Луиджи Дзампа
В СССР – с 29 августа 1977.
Дорогая Луиза (Chère Louise) / Долгая ночь Луизы (La Lunga notte di Louise).
Франция–Италия, 1972.
Режиссер Филипп де Брока
В СССР – с 28 ноября 1977.
Картуш (Cartouche).
Франция–Италия, 1961.
Режиссер Филипп де Брока
В СССР – с июля 1977.
Мы так любили друг друга (C'eravamo tanto amati)
Италия, 1974.
Режиссер Этторе Скола
В СССР – с 28 марта 1977.
Ничего не случилось (R.A.S. / R.A.S. nulla de segnalare)
Франция–Италия, 1972.
Режиссер Ив Буассе
В СССР – с 3 октября 1977.
Об убийстве - на первую полосу / Помести чудовище на первую полосу (Sbatti il mostro in prima pagina / Viol en première page)
Италия–Франция, 1972
Режиссер Марко Беллоккьо
В СССР – с 10 января 1977.
Поездка (Il Viaggio / Le Voyage).
Италия–Франция, 1974.
Режиссер Витторио Де Сика
В СССР – с 12 сентября 1977.
Уважаемые люди (Gente di rispetto)
Италия, 1975.
Режиссер Луиджи Дзампа
В СССР – с 5 декабря 1977.
1978
Гнездо саламандр (Cuibul salamandrelor) / Гигантские размеры (Dimensione giganti).
Румыния–Италия, 1976.
Режиссёр Мирчя Дрэган.
В СССР – с ноября 1978.
Жандарм женится (Le Gendarme se marie) / Спокойно, девушки, сегодня я женюсь (Calma ragazze oggi mi sposo)
Франция–Италия, 1968.
Режиссер Жан Жиро
В СССР – с 3 июля 1978.
Жестокое лицо Нью-Йорка (La Faccia violenta di New York).
Италия–Мексика, 1972.
Режиссёр Хорхе Дарнелл.
В СССР – с ноября 1978.
Новобранцы идут на войну (Las Bidasses s’en vont en guerre) / Пять сумасшедших идут на войну (5 matti vanno in guerra).
Франция–Италия–ФРГ, 1974.
Режиссёр Клод Зиди.
В СССР – с 7 августа 1978 г.
Последний выстрел / Полиция обвиняет: секретная служба убивает (La Polizia accusa: il servizio segreto uccide)
Италия, 1975.
Режиссер Серджо Мартино
В СССР – с 13 марта 1978.
Семейный портрет в интерьере (Gruppo di famiglia in un interno)
Италия–Франция, 1974.
Режиссер Лукино Висконти
В СССР – с 19 июня 1978.
Сиятельные трупы (Cadaveri eccellenti / Cadavres exquis)
Режиссер Франческо Рози
Италия–Франция, 1975.
В СССР – с 15 мая 1978.
Торговцы смертью / Пока есть война, есть надежда (Finché c'è guerra c'è speranza).
Италия, 1974.
Режиссёр Альберто Сорди.
В СССР – с декабря 1978.
1979
Блеф (Bluff storia di truffe e di imbroglioni)
Италия, 1975.
Режиссер Серджо Корбуччи
В СССР – с февраля 1979.
В интересах государства (La Raison d'état / Ragione de stato).
Франция–Италия, 1978.
Режиссёр Андре Кайятт.
В СССР – с декабря 1979.
Горбун (Le Bossu) / Шпага Орлеана (La Spada degli Orléans).
Франция–Италия, 1959.
Режиссёр Андре Юнебелль.
В СССР – с 4 июня 1979.
Капитан (Le Capitan) / Капитан короля (Il Capitano del re).
Франция–Италия, 1960.
Режиссёр Андре Юнебелль.
В СССР – с 26 марта 1979.
Леди Каролина Лэм (Lady Caroline Lamb) / Грех любви (Peccato d’amore).
Великобритания–Италия, 1972.
Режиссёр Роберт Болт.
В СССР – с 19 февраля 1979.
Невинный (L'Innocente / L'Innocent)
Италия–Франция, 1976.
Режиссер Лукино Висконти
В СССР – с октября 1979.
Синьор-Робинзон (Il Signor Robinson, mostruosa storia d'amore e d'avventure)
Италия, 1976.
Режиссер Серджо Корбуччи
В СССР – с 29 января 1979.
1980
Жизнь прекрасна (La Vita è bella)
СССР–Италия, 1979.
Режиссер Григорий Чухрай
В СССР – с 21 июля 1980.
Отец-хозяин (Padre padrone).
Италия, 1977.
Режиссеры Витторио Тавиани
, Паоло Тавиани
В СССР – с марта 1980.
Площадь Сан-Бабила, 20 часов (San Babila ore 20 un delitto inutile).
Италия, 1976.
Режиссер Карло Лидзани
В СССР – с апреля 1980.
Посвящается Стелле (Dedicato a una Stella).
Италия, 1976.
Режиссёр Луиджи Коцци.
В СССР – с мая 1980.
Пустыня Тартари / Татарская пустыня (Il Deserto dei Tartari / Le Désert des Tartares)
Италия–Франция–ФРГ, 1976.
Режиссер Валерио Дзурлини
В СССР – с октября 1980.
Спасите «Конкорд» / Дело «Конкорд» ‘79 (Affare Concorde ‘79). Италия, 1979.
Режиссер Руджеро Деодато
В СССР – с октября 1980.
Читать
Руджеро Деодато: «Я не хоррормейкер. Мне важнее реализм, а не ужасы»
Среди коршунов (Frontier Hellcat / Unter Geiern / La dove scende il sole)
ФРГ–Франция–Югославия–Италия, 1964.
Режиссер Альфред Форер
СССР – с сентября 1980
Тайны Бургундского двора / Чудо волков (Le Miracle des loups) / Заговор сильных (La congiura dei potenti)
Франция–Италия, 1961.
Режиссер Андре Юнебелль
В СССР – с 12 мая 1980.
Че Гевара (El ‘Che’ Guevara).
Италия, 1968.
Режиссёр Паоло Хеуш.
В СССР – с февраля 1980.
1981
Где летают серебристые вороны (Dove volano i corvi d’argento).
Италия, 1976.
Режиссёр Пьеро Ливи.
В СССР – с февраля 1981.
Гонорар за предательство / Взятка (La Mazzetta)
Италия, 1978.
Режиссер Серджо Корбуччи
В СССР – с июня 1981.
Игра в четыре руки / Кукловод (Le guignolo) / Голубь с площади Святого Марка (Il Piccione di piazza S. Marco).
Франция–Италия, 1980.
Режиссер Жорж Лотнер.
В СССР – с 31 августа 1981.
Христос остановился в Эболи (Cristo si è fermato a Eboli / Le Christ s'est arrêté à Eboli).
Италия–Франция, 1978.
Режиссёр Франческо Рози.
В СССР – с декабря 1981.
Чудеса еще случаются / История Джулиан Кёпке – Чудеса ещё случаются (The Story of Juliane Koepcke – Miracles Still Happen / I miracoli accadono ancora).
США–Италия, 1973.
Режиссёр Джузеппе Мария Скотезе
В СССР – с апреля 1981.
6000 километров страха (6000 (Seimila) km di paura).
Италия–Кения, 1978.
Режиссёры Альберт Томас
, Битто Альбертини
В СССР – с января 1981.
Я боюсь (Io ho paura).
Италия, 1977.
Режиссёр Дамиано Дамиани.
В СССР – с июля 1981.
1982
Амаркорд (Amarcord)
Италия–Франция, 1973.
Режиссер Федерико Феллини
)
В СССР – с августа 1982.
Битва за Рим (Kampf um Rom / Guerra per Roma) / Падение варваров (La Calata dei barbari).
ФРГ–Италия–Румыния, 1968.
Режиссеры Роберт Сьодмак
, Эндрю Мартон
, Серджиу Николаеску
В СССР – с февраля 1982.
Заложники не должны умереть / Салво Д'Аквисто (Salvo D'Acquisto).
Италия, 1975.
Режиссёр Ромоло Гуэррьери
.
В СССР – с октября 1982.
Люди и нелюди (Uomini e No)
Италия, 1979.
Режиссёр Валентино Орсини.
В СССР – с сентября 1982.
Оружие (L’Arma).
Италия, 1978.
Режиссёры Паскуале Скитьери
, Джерри Джеймисон
В СССР – с апреля 1982.
Репетиция оркестра (Prova d'orchestra)
Италия–ФРГ, 1978.
Режиссер Федерико Феллини
)
В СССР – с июля 1982.
Человек на коленях (Un uomo in ginocchio).
Италия, 1979.
Режиссёр Дамиано Дамиани
В СССР – с августа 1982.
1983
Саламандра (The Salamander / La Salamandra).
США–Великобритания–Италия, 1980. Режиссёр Питер Зиннер.
В СССР – с 10 июня 1983.
Следствие с риском для жизни / Предупреждение (L’Avvertimento).
Италия, 1980
Режиссёр Дамиано Дамиани
В СССР – с июня 1983.
Укрощение строптивого (Il Bisbetico domato)
Италия, 1980.
Режиссеры Пиполо
и Кастеллано
В СССР – с октября 1983.
Фантоцци против всех (Fantozzi contro tutti)
Италия, 1980
Режиссеры Паоло Вилладжо
, Нери Паренти
В СССР – с августа 1983.
Фонтамара (Fontamara)
Италия, 1980.
Режиссёр Карло Лидзани
.
В СССР – с июля 1983.
Цена победы / Скоростной кросс (Speed Cross).
Италия, 1979.
Режиссёр Стельвио Масси.
В СССР – с 19 сентября 1983.
1984
Джентльмен из Эпсома (Le Gentleman d'Epsom) / Король скачек (Il re delle corse).
Франция–Италия, 1962.
Режиссёр Жиль Гранжье.
В СССР – с 16 июля 1984.
1985
Великолепная Анжелика / Анжелика в гневе (Merveilleuse Angélique / La Meravigliosa Angelica)
Франция–Италия–ФРГ, 1964.
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – с 12 августа 1985.
Анжелика и султан (Angélique et le sultan / Angelica e Il gran sultano)
Франция–Италия–ФРГ, 1967.
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – с 9 декабря 1985 вместе с «Неукротимой Анжеликой» под общим названием «Неукротимая маркиза».
Неукротимая маркиза / Неукротимая Анжелика (Indomptable Angélique / L’Indomabile Angelica)
Франция–Италия–ФРГ, 1967.
Режиссер Бернар Бордери
В СССР – с 9 декабря 1985 вместе с фильмом «Анжелика и султан» под общим названием «Неукротимая маркиза».
Сто дней в Палермо (Cento giorni a Palermo / Cent jours à Palerme)
Италия–Франция, 1983.
Режиссер Джузеппе Феррара
В СССР – с 30 сентября 1985.
Травиата (La Traviata).
Италия, 1982.
Режиссер Франко Дзеффирелли
В СССР – с 20 мая 1985.
Я знаю, что ты знаешь, что я знаю (Io so che tu sai che io so)
Италия, 1982.
Режиссер Альберто Сорди
В СССР – с 1 апреля 1985.
1986
Бал / Танцуй, танцуй ( Le Bal / Ballando, ballando)
Италия–Франция, 1983.
Режиссер Этторе Скола
В СССР – с марта 1986.
Луизиана (Louisiane).
Франция–Италия–Канада, 1983.
Режиссеры Филипп де Брока, Жак Деми
, Этьен Перье
В СССР – с 6 октября 1986.
1987
Бенвенута (Benvenuta)
Бельгия–Франция–Италия, 1983.
Режиссер Андре Дельво
)
В СССР – с 15 июня 1987.
Всех за решётку (Tutti dentro)
Италия, 1984.
Режиссер Альберто Сорди
В СССР – с 30 ноября 1987.
Грог (Grog)
Италия, 1982.
Режиссер Франческо Лаудадио
В СССР – со 2 мая 1987.
И корабль плывёт (E la nave va / Et vogue le navire...)
Италия–Франция, 1983.
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с марта 1987.
Кармен (Carmen).
Италия–Франция, 1983.
Режиссер Франческо Рози
В СССР – с 1987.
Подлинная история дамы с камелиями (La storia vera della signora dalle camelie) / Дама с камелиями (La dame aux camélias). Италия–Франция, 1980.
Режиссёр Мауро Болоньини.
В СССР – с 6 июля 1987.
Скромное обаяние буржуазии (Le Charme discret de la bourgeosie / Il Fascino discreto della borghesia / El Discreto encanto de la burguesia).
Франция–Италия–Испания, 1972.
Режиссёр Луис Бюнюэль.
В СССР – с 14 сентября 1987.
Фавориты луны (Les Favoris de la lune / Favoriti della luna)
Франция–Италия, 1984
Режиссер Отар Иоселиани
В СССР – с мая 1987.
1988
8 ½ (Восемь с половиной). (Otto e mezzo/Huit et demi)
Италия–Франция, 1962.
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с февраля 1988.
Джинджер и Фред (Ginger e Fred)
Италия–Франция–ФРГ–Австралия, 1985
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с мая 1988.
Красная пустыня (Il Deserto rosso / Le désert rouge)
Италия–Франция, 1964.
Режиссер Микеланджело Антониони
В СССР – с 1 августа 1988.
1989
Выселенный в поисках жилья / Выселенный ищет дом с умеренной платой (Sfrattato cerca casa equo canone).
Италия, 1983.
Режиссёр Пьер–Франческо Пинджиторе
.
В СССР – с июня 1989.
Интервью (Intervista).
Италия, 1987.
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с 6 ноября 1989.
Ностальгия (Nostalghia).
Италия, 1983.
Режиссёр Андрей Тарковский.
В СССР – с 13 марта 1989.
Ночные красавицы (Les Belles de nuit / Le Belle della notte),
Франция–Италия, 1952.
Режиссёр Рене Клер.
В СССР – с 4 декабря 1989.
Однажды в Америке (C’era una volta a America / Once Upon a Time in America)
Италия–США, 1983.
Режиссер Серджо Леоне
В СССР – с 4 декабря 1989.
Отелло (Otello).
Италия–США. 1986.
Режиссер Франко Дзеффирелли
В СССР – с 10 апреля 1989.
Очи чёрные (Oci ciornie / Dark Eyes)
Италия–США, 1987.
Режиссер Никита Михалков
В СССР – с августа 1989.
Связь через пиццерию (The Sicilian Connection / Pizza Connection)
Италия, 1984.
Режиссер Дамиано Дамиани
В СССР – с 6 марта 1989.
Французский канкан (French can can).
Франция–Италия, 1955.
Режиссёр Жан Ренуар.
В СССР – с 24 апреля 1989.
Хроника объявленной смерти (Cronaca di una morte annunciata / Chronique d'une mort annoncée).
Италия–Франция–Колумбия, 1986.
Режиссёр Франческо Рози.
В СССР – с 26 июня 1989.
Читать
Рози остановился в Картахене
Человек из Рио (L'Homme de Rio / L'uomo di Rio).
Франция–Италия, 1963.
Режиссер Филипп де Брока.
В СССР – с ноября 1989.
1990
В крайнем случае я ничего не скажу (Al limite, cioè, non glielo dico)
Италия, 1984.
Режиссёр Франко Россетти.
В СССР – с 8 января 1990.
Говори смело (Il coraggio di parlare).
Италия, 1987.
Режиссёр Леандро Кастеллани.
В СССР – с марта 1990.
Голубая бездна (Le Grand bleu / The Big Blue / Il Grande blu).
Франция–США–Италия, 1987.
Режиссер Люк Бессон.
В СССР – с 1 октября 1990.
Надеемся, что будет девочка (Speriamo che sia femmina / Pourvu que ce soit une fille)
Италия–Франция, 1985.
Режиссер Марио Моничелли
В СССР – с 27 августа 1990.
XX век /Двадцатый век (Novecento / Il Novecento Atto I-II)
Италия–Франция–ФРГ, 1975.
Режиссер Бернардо Бертолуччи
В СССР – с 21 мая 1990.
До свидания, дети (Au revoir, les enfants/ Auf Wiedersehen, Kinder / Arrivederci ragazzi).
Франция–ФРГ–Италия, 1987.
Режиссёр Луи Маль.
В СССР – с 3 февраля 1990.
Имя розы (Le Nom de la rose / Il Nome della rosa)
Франция–Италия–ФРГ, 1986.
Режиссер Жан-Жак Анно
Казанова Феллини (Il Casanova di Federico Fellini)
Италия, 1976.
Режиссер Федерико Феллини
В СССР – с 1990 г.
Мужчины - проказники / Мои друзья II (Amici miei atto II)
Италия, 1982.
Режиссер Марио Моничелли
В СССР – с августа 1990.
Ночь в Варенне (La nuit de Varennes) / Новый мир (Il mondo nuovo).
Франция–Италия, 1982.
//www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/25738/annot/
В СССР – с 14 мая 1990.
Очки в золотой оправе (Gli Occhiali d'oro / Les lunettes d'or)
Италия–Франция–Югославия, 1987.
Режиссер Джулиано Монтальдо
В СССР – с ноября 1990.
Путь в высший свет (Леди Гамильтон) / Жаркие ночи леди Гамильтон (Le Calde notti di Lady Hamilton) / Любовь леди Гамильтон (Les Amours de Lady Hamilton).
Франция–Италия–ФРГ–США, 1968.
Режиссер Кристиан–Жак.
В СССР – с 3 сентября 1990.
Стрелок (Кровавые деньги) / Где не светит солнце (Là dove non batte il sole).
Италия–Испания–Гонконг–США, 1974.
Режиссёр Антонио Маргерити (Энтони Доусон).
В СССР – с 23 апреля 1990.
1991
Автостоп (l'Autostop).
СССР–Италия, 1990.
Режиссер Никита Михалков
В СССР – с 25 февраля 1991.
Бассейн (La Piscine / La Piscina).
Франция–Италия, 1968.
Режиссер Жак Дере.
В СССР – с сентября 1991.
Боже мой, как низко я пала (Mio Dio, come sono caduta in basso!).
Италия, 1974.
Режиссер Луиджи Коменчини
В СССР – с 1991.
Ванильно-клубничное мороженое (Vanille fraise).
Франция–Италия, 1989.
Режиссер Жерар Ури.
В СССР – сo 2 сентября 1991.
Герои ада (Eroi dell'inferno).
Италия, 1988.
Режиссёр Стельвио Масси.
В СССР — с 14 октября 1991.
Господин Кляйн (Mr. Klein).
Франция–Италия, 1976.
Режиссёр Джозеф Лоузи.
В СССР – с 9 декабря 1991.
Дикарь (Le Sauvage) / Мой муж - дикарь (IL Mio uomo è un selvaggio).
Франция– Италия, 1975.
Режиссер Жан-Поль Раппно
В СССР – с 15 апреля 1991.
Дневная красавица (Belle de jour / Bella di giorno)
Франция-Италия, 1966
Режиссер Луис Бунюэль
Прокат в СССР – с 1991 года
Кинотеатр "Парадиз" / Новый кинотеатр "Парадиз" (Cinema Paradiso / Nuovo cinema Paradiso)
Режиссер Джузеппе Торнаторе
В СССР – с 4 марта 1991.
Ламбада (Lambada).
Италия, 1989.
Режиссёр Джиандоменико Кури.
В СССР – с 15 апреля 1991.
Леди и разбойник (Lady and the Highwayman) / Красавица и бандит (La bella e il bandito).
Великобритания–Италия, 1988.
Режиссёр Джон Хью
В СССР – с 7 октября 1991.
Ночной портье (Il portiere di notte)
Италия, 1973.
Режиссер Лилиана Кавани
В СССР – с 15 марта 1991.
Ночь святого Лаврентия (La notte di San Lorenzo).
Италия, 1982.
Режиссеры Витторио Тавиани
, Паоло Тавиани
В СССР – с 1991 года.
Подарок (Le Cadeau / Il Regalo).
Франция–Италия, 1982.
Режиссер Мишель Ланг.
В СССР – с 16 сентября 1991.
Похитители мыла (Ladri di saponette).
Италия, 1988.
Режиссер Маурицио Никетти.
В СССР с марта 1991.
Ребус (Rebus) / Горячие игры для крутых мужчин (Heißes Spiel für harte Männer) / Преступники также играют (Le crimen también juega) / Лабиринт (Laberinto).
Италия–ФРГ–Испания–Аргентина, 1968.
Режиссер Нино Дзанкин (Роберт Эндрюс).
В СССР – с 22 февраля 1991.
Сезар и Розали (César et Rosalie) / Он симпатичный, но я набил бы ему морду (É simpatico... ma gli romperei il muso).
Франция–Италия–ФРГ, 1972.
Режиссер Клод Соте.
В СССР – с 23 февраля 1991.
Семья (La Famiglia / La Famille),
Италия–Франция, 1986.
Режиссер Этторе Скола
В СССР – с февраля 1991.
Синьора была изнасилована (La signora è stata violentata).
Италия, 1973.
Режиссёр Витторио Синдони.
В СССР – с 23 ноября 1991.
Студентка (L'étudiante) / Время яблок–3 (Il Tempo delle mele III).
Франция–Италия, 1988.
Режиссер Клод Пиното.
В СССР – с 17 июня 1991.
Три брата (Tre fratelli / Trois frères),
Италия–Франция, 1980.
Режиссер Франческо Рози.
В СССР – с 1991 года
обсуждение >>