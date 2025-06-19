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Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!»

История кино >>
19 июня 2025
В российском прокате — «Здравствуй, грусть», новая экранизация романа Франсуазы Саган, отметившего в прошлом году 70-летие с момента публикации. За адаптацию взялась канадская писательница и постановщица Дурга Чю-Бозе. По такому случаю в издательстве «Азбука» вышло специальное издание книги в переводе Юлианы Яхниной — с кинообложкой, на которой изображена Лили Макинерни, сыгравшая Сесиль. Вместе с отцом-гедонистом (Клас Банг из «Квадрата») и его молодой возлюбленной Эльзы (Наиля Арзун) 17-летняя девушка наслаждается необременительным отдыхом на Французской Ривьере. Пока к ним в гости не приезжает Анна (Хлоя Севиньи из «Любви и дружбы») — интеллектуальная и строгая подруга покойной матери Сесиль. С любезного позволения издательства мы публикуем отрывок из этой книги.

Здравствуй, грусть (2024)

В этот первый вечер Анна, казалось, не заметила вольной или невольной рассеянности Эльзы, которая вошла прямо в спальню отца. Анна привезла мне в подарок свитер из своей коллекции моделей, но сразу пресекла поток моих благодарностей. Изъявления благодарности ей досаждали, а так как мне никогда не хватало красноречия для выражения восторга, я и не стала себя утруждать.

— По-моему, эта Эльза очень мила, — сказала Анна, когда я собралась уходить.

Она не улыбаясь смотрела мне прямо в глаза — она искала в них подозрение, которое во что бы то ни стало стремилась развеять. Она хотела заставить меня забыть, что в первую минуту не смогла сдержаться.

— Да-да, она очаровательная, гм, девушка... очень славная.

Я запнулась. Она рассмеялась, а я ушла спать раздосадованная. Засыпая, я думала о том, что Сирил, наверное, танцует в Каннах с девицами.

Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!»

Я чувствую, что опускаю, вынуждена опускать главное — присутствие моря, его неумолкающий ритмичный гул, солнце. Точно так же я не могла бы описать четыре липы во дворе провинциального пансиона, их аромат и улыбку отца на вокзале два года назад, когда я вышла из пансиона, — улыбку смущенную, потому что у меня были косы и на мне было безобразное темное, почти черное платье. А потом в машине — внезапную вспышку торжествующей радости: он обнаружил, что у меня его глаза, его рот, и понял, что я могу стать для него самой любимой, самой восхитительной игрушкой. Я ничего не знала — он открыл мне Париж, роскошь, легкую жизнь. Наверное, большинством моих тогдашних удовольствий я обязана деньгам — наслаждением быстро мчаться в машине, надеть новое платье, покупать пластинки, книги, цветы. Я и по сей день не стыжусь этих легкомысленных удовольствий, да и называю их легкомысленными потому лишь, что их так называли при мне другие. Уж если я и стала бы о чем-то жалеть, от чего-то отрекаться — так скорее от своих огорчений, от приступов мистицизма. Жажда удовольствий, счастья составляет единственную постоянную черту моего характера. Может, я слишком мало читала? В пансионе читают только нравоучительные книги. А в Париже мне читать было некогда: после занятий друзья затаскивали меня в кино — я не знала имен актеров, это их удивляло — или на залитые солнцем террасы кафе. Я упивалась радостью смешаться с толпой, потягивать вино, быть с кем-то, кто заглядывает тебе в глаза, берет тебя за руку, а потом уводит прочь от этой самой толпы. Мы бродили по улицам, доходили до моего дома. Там он увлекал меня в подъезд и целовал — мне открылась прелесть поцелуев. Не важно, как звались эти воспоминания: Жан, Юбер или Жак — эти имена одинаковы для всех молоденьких девушек. Вечером я взрослела, выезжала с отцом в общество, где мне было нечего делать, где собиралась довольно разношерстная компания и я развлекалась и развлекала других своей юностью. На обратном пути отец высаживал меня у дома, а потом чаще всего провожал свою даму. Я не слышала, как он возвращался.

Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!»

Я не хочу, чтобы создалось впечатление, будто он афишировал свои связи. Он просто не скрывал их от меня, вернее, не искал фальшивых и благовидных предлогов, почему та или иная его приятельница так часто завтракает с нами или почему она водворяется у нас в доме — к счастью, временно! Так или иначе, я недолго пребывала в неведении насчет того, какого рода отношения связывают его с нашими «гостями», а он, без сомнения, дорожил моим доверием и к тому же избавлял себя таким образом от обременительной необходимости изощряться в выдумках. Расчет был превосходен. Одна беда — я на некоторое время усвоила трезвый цинизм во взглядах на любовь, что, принимая во внимание мой возраст и жизненный опыт, выглядело скорее смешным, чем страшным. Я охотно повторяла парадоксы вроде фразы Оскара Уайльда: «Грех — это единственный яркий мазок, сохранившийся на полотне современной жизни». Я уверовала в эти слова, думаю, куда более безоговорочно, чем если бы применяла их на практике. Я считала, что моя жизнь должна строиться на этом девизе, вдохновляться им, рождаться из него как некий штамп наизнанку. Я не хотела принимать в расчет пустоты существования, его переменчивость, повседневные добрые чувства. В идеале я рисовала себе жизнь как сплошную цепь низостей и подлостей.

«Здравствуй, грусть» в кинотеатрах с 19 июня.

«Здравствуй, грусть»
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обсуждение >>
№ 2
Киноман1985   19.06.2025 - 21:57
В конце тройничка стоит ждать)))))? Начальные проблемы и ссоры могут закончится компромиссом для всех. читать далее>>
№ 1
Sveta_21Ermolova   19.06.2025 - 21:24
Лучше посмотреть, а не читать - так быстрее поймёшь в чём суть, посмотришь на игру актёров. читать далее>>
Всего сообщений: 2
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Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!» фотографии
Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!» фотографии
Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!» фотографии
Жажда удовольствий как черта характера: фрагмент специального издания «Здравствуй, грусть!» фотографии
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