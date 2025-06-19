Тыва как место съемки: какие фильмы снимали в Тыве?

Этот фильм считается первой картиной, снятой на территории Республики Тыва. Режиссёр Андрей Апсолон проводил съёмки в селе Бажын-Алаак Дзун-Хемчикского района и на реке Элегест в Тандинском районе. В эпизодах и массовке снимались актёры тувинского театра. Главный герой, Мерген, возвращается в родную Тыву, где мечтает работать на благо своей земли, где каждый день строятся новые дома, а в отдалённые районы приходит электричество. Он решает помочь построить новый мост через бурную горную реку, но его односельчанин Адар остаётся в большом городе, забыв про родину. Несчастье, разрушившее старый мост, побуждает односельчан задуматься о важности совместной работы.Документальный фильм-путешествие, снятый режиссёром Эдуардом Кацом. Короткометражное кино знакомит зрителей с крупнейшими городами нашей страны, рассказывает о промышленном освоении природных богатств Сибири и строительстве Байкало-Амурской магистрали. В фильме мелькают бескрайние просторы Тывы, снятые через окно кинематографического поезда.Действие этой исторической драмы разворачивается в 1919 году на осколках бывшей китайской империи Цинь. Фильм рассказывает о взаимоотношениях молодого красноармейца и тувинского арата (крестьянина-скотовода), которого ведут в город на расстрел за помощь казакам, оказавшимся в окружении. Однако, несмотря на простоту задания, герои сталкиваются с множеством испытаний. Главные роли исполнили заслуженный артист Республики Тыва Орлан Оюн и артист Национального академического русского драматического театра им. М. Лермонтова Денис Энгель. Фильм стал лауреатом Всероссийской премии в области культуры «НА БЛАГО МИРА» и был снят к 100-летию образования ТНР.Полнометражный художественный фильм, снятый на тувинском языке. Он рассказывает о шамане, который использует древнюю систему гадания на камнях-хуваанак, характерную для народов Тывы, Алтая, Монголии и Бурятии. Однако не шаманская магия, а призрак, который помогает шаману предсказывать будущее, становится центром сюжета. В какой-то момент система даёт сбой, и события начинают развиваться по неожиданному сценарию.Фильм снят по мотивам повести Степана Сарыг-оола «Ангыр-оолдун тоожузу» и приурочен к столетию вхождения Тувинской народной республики в состав СССР (1944 год). Картина рассказывает о мальчике Ангыр-ооле, который живет с родными в юрте, но после смерти матери и новой женитьбы отца отправляется к родственникам. В фильме подробно показаны традиции тувинского народа, такие как погребальные обряды, праздники весны и свадебные ритуалы. Одну из главных ролей исполнила тувинская артистка-кукловод Уран Монгуш, роль отца Ангыр-оола — заслуженный артист Тувы Орлан Оюн, а роль самого мальчика досталась школьнику Дидим-оолу Даржаю из поселка Каа-Хем.Несмотря на то, что кинопроизводство в Тыве пока не столь развито, регион всё чаще становится предметом интереса как документалистов, так и художественных режиссёров. Развитие местного кинематографа поддерживается региональными инициативами, фестивалями и меценатами, что позволяет надеяться на появление новых фильмов, основанных на богатой истории, культуре и мифологии этого края. Например, в последние годы всё чаще звучат предложения об экранизации легенд о тувинских богатырях, о древних племенах и шаманских практиках, сохранившихся в отдалённых уголках республики. В сочетании с уникальными пейзажами, традиционной музыкой и самобытной архитектурой, такие проекты могут не только привлечь зрителей, но и стать вкладом в сохранение культурного наследия Тывы.