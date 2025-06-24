К 95-летию со дня рождения Клода Шаброля

24 июня исполняется 95 лет со дня рождения Клода Шаброля (1930-2010). Предлагаем вашему вниманию большой материал о творчестве знаменитого французского режиссера, написанный киноведом Александром Федоровым.
Клод Шаброль родился на родине кинематографа, в Париже 24 июня 1930 года. Его отец и дед по мужской линии были аптекарями, дед со стороны матери занимался торговлей. Родители надеялись, что Клод станет достойным продолжателем семейных традиций, в том числе и религиозных. Во всяком случае, до 15-ти лет Шаброль был ревностным католиком и довольно хорошо учился в школе. Через много лет Клод Шаброль говорил, что огромную роль в его становлении сыграли военные годы, проведенные им в деревне у бабушки. Именно там будущий знаменитый режиссер почувствовал себя по-настоящему свободным. В память подростка врезались многие детали сельской жизни, своеобразный её уклад, традиции, внешний облик тамошних жителей, их манера говорить. В своём дебюте — психологической драме «Красавчик Серж
» (1958) Шаброль мастерски изобразит быт французской провинции, окрашенный едва заметной (пока!) иронией человека «со стороны».
К восемнадцати годам характер Шаброля, по-видимому, окончательно сформировался. Независимость во всем — в суждениях, вкусах, поступках, упорство в достижении поставленной цели — качества, которые проявлялись у него даже в мелочах. Говорят, что когда Шаброль в 1948 году опоздал на поезд и узнал, что в следующем нет вагона первого класса, то сумел добиться от начальника станции формирования состава с дополнительным вагоном! Согласитесь, что для юноши-тинейджера это уже незаурядный поступок. После окончания школы Шабролю показалось скучным учиться только на юридическом факультете Сорбонны, и он одновременно поступил в Институт политических наук. В последнем он пробыл, правда, всего неделю, тут же сделав глобальный вывод о политиках и избирателях: «они настолько глупы и трусливы, что позволяют этим ничтожествам править нами
». Весьма своеобразно учился Шаброль и на юридическом факультете. Автор известной книги «Всё о французах» Т. Зелдин
уверяет, к примеру, что во время лекций юноша Клод обстреливал своего профессора игрушечными стрелами, после чего тот прервал свой курс и через полгода умер.
Шаброль был, вероятно, соткан из парадоксов: в студенческие годы он шатался по борделям и обожал горячительные напитки, но стоило ему оказаться в армии, как в пику своим однополчанам он бросил пить, приговаривая, что мир идет навстречу своей гибели из-за культа «денег, наркотиков, секса и алкоголя». Из всего этого можно сделать вывод, что в кинематограф (сначала в кинокритику, а затем в режиссуру) Шаброль пришел из-за своего стремления противостоять всеобщему течению. В то время, как во Франции царил дух «папенькиного кино» — салонных мелодрам, фильмов плаща и шпаги и музыкальных комедий, Шаброль и его будущие коллеги по «новой волне» – Жан-Люк Годар
, Франсуа Трюффо
, Луи Маль
и другие мечтали о создании иного киноязыка, об иных героях экрана, давний поклонник детективов, Шаброль нашел свой идеал в фильмах Альфреда Хичкока
. Именно там он увидел изощренный, тщательно продуманный визуальный ряд, виртуозное обыгрывание деталей, ироническое дистанцирование автора от его персонажей. Влияние Хичкока можно ощутить во многих работах Шаброля от ранних («На двойной поворот ключа
») до более поздних («Скандал
», «Дорога в Коринф
», «Неверная жена
», «Чудовищная декада
», «Невинные с грязными руками
», «Призраки шляпника» и др.).
Красавчик Серж / Le Beau Serge. Франция, 1958.
Премьера: 10 января 1959. 1,1 млн. зрителей (Франция).
Существует две версии прихода Клода Шаброля в режиссуру. Наиболее распространенная из них: он женился на внучке управляющего банкирского дома Ротшильдов, которая и дала необходимую сумму для съёмок «Красавчика Сержа». Сам же Шаброль уверяет, что снял картину на деньги, оставленные ему в наследство умершей бабушкой. Так или иначе, Клод Шаброль дебютировал в большом кинематографе (кстати, без специального кинообразования и предварительных короткометражек) на семейные деньги, а значит, был абсолютно свободен в выборе сюжета, исполнителей, места действия и т.д.
Шаброль написал сценарий «Красавчика Сержа», действие которого происходило во французской провинции конца 1950-х. Бывший сельский житель, а ныне парижский интеллектуал Франсуа (Жан-Клод Бриали
) приезжает в деревню, чтобы подлечиться, но главное – разобраться в себе, понять причины своей душевной меланхолии. Там он встречает своего друга детства – Сержа (Жерар Блен
), опустившегося, спивающегося человека, несчастного в семейной жизни...
Денег на съемки было не слишком много, поэтому Шаброль не мог пригласить тогдашних звезд, арендовать дорогостоящие студийные павильоны и использовать мощный технический арсенал съёмочной аппаратуры. В «Красавчика Серже» играли друзья Шаброля – практически никому неизвестные до той поры актеры, ставшие потом звездами «новой волны». Операторская группа состояла всего из двух человек – Анри Декэ
(1915-1987) и его ассистента Жана Рабье
(1927-2016) (с 1961 года он сменит Декэ и станет постоянным «директором фотографии» Клода Шаброля). Актеры могли импровизировать на съемочной площадке, а Декэ использовал ручную камеру вовсе не ради модернистских изысков (Шаброль всегда был к ним равнодушен), а просто из-за того, что у сумочной группы не было операторской тележки на рельсах.
Превосходный знаток провинциального быта, Клод Шаброль в своих интервью любил подчеркивать, что, несмотря на внешнюю достоверность деталей, типажей и т.п., он создавал на экране свой, авторский мир, который наивно было бы принимать за подлинный. Бесспорно, «Красавчик Серж» – очень личная (быть может, одна из самых личных в его творчестве) картина Шаброля, отмеченная тонкой психологической разработкой характеров, точными деталями и искренней эмоциональностью, в данном случае оттеснившей на второй план знаменитую шабролевскую иронию.
Кузены / Les Cousins. Франция, 1959.
Премьера: 23 ноября 1959. 1,8 млн. зрителей (Франция).
Во втором фильме (снятом почти с той же самой «командой») Шаброль как бы переворачивал сюжетную ситуацию «Красавчика Сержа»: провинциал Жорж (Жерар Блен) приезжает в Париж к своему кузену Клоду (Жан-Клод Бриали), чтобы поступить в университет. Щеголь и эстет Клод ведёт богемный образ жизни (знакомый режиссеру отнюдь не понаслышке). Жан-Клод Бриали замечательно сыграл эту роль – его персонаж пластичен, легок, ироничен, в то время, как герой Жерара Блена, напротив, медлителен, застенчив, влюбчив, излишне серьезен. Столкнув в «Кузенах» два менталитета, два непохожих характера, Клод Шаброль отнюдь не стремился принять сторону какого-нибудь из своих персонажей. Режиссер с одинаковой иронией отнесся как к самовлюбленности цинизму Клода, так и к максимализму и наивности Сержа. Что касается второстепенных персонажей (приятели и знакомые Клода), то здесь Шаброль давал полную волю своему сарказму – пьяные вечеринки и иные развлечения «богемы» показаны в «Кузенах» в эксцентрически едкой манере.
Критики разошлись во мнениях относительно фильма: одним случайная гибель Жоржа казалась закономерным итогом авторской концепции фильма – дескать, слабый и неприспособленный должен уйти с дороги сильного и самоуверенного; другие считали, что речь идет о большем – Шаброля обвиняли в пессимистическом взгляде на мир в целом. Мне кажется, что и тем и другим в оценке творчества Клода Шаброля не хватало главного – иронии. В своих суровых вердиктах они были слишком серьезны, тогда как фильмы Шаброля всегда предполагают своего рода правила игры (в семейную драму, в криминальную головоломку с примесью черного юмора, в сказку-сновидение и т.д.).
Деталь: в «Кузенах» впервые у Клода Шаброля снялась в небольшой роли актриса Стефан Одран
(1932-2018). Она очень понравилась Шабролю, и он стал снимать ее и в своих следующих фильмах. В 1964 году Стефан Одран стала женой Клода Шаброля, и, несмотря на то, что в 1980 году они развелись, их кинематографическое сотрудничество успешно продолжилось вплоть до 1990-х…
23 апреля 2009 года в Париже состоялась презентация книги Стефан Одран «Другой способ жить» (Une autre façon de vivre), и мне посчастливилось увидеть эту актрису, окруженную поклонниками, желающими получить ее автограф. Она была стройна, изящна и подписывала свои книги с какой-то особой грацией. И когда я смотрел на нее, в моих воспоминаниях оживали ее лучшие роли – в фильмах Клода Шаброля, Луиса Бунюэля
и Габриэля Акселя
.
На двойной поворот ключа / À double tour. Франция-Италия, 1959.
Премьера: 14 ноября 1959. 1,4 млн. зрителей (Франция).
В экранизации детектива Стенли Эдлина
«Ключ от Николас стрит» Клод Шаброль увлеченно играл по правилам Хичкока. Фильм получил название «На двойной поворот ключа» и помимо криминальной интриги, связанной с загадочным убийством любовницы некого владельца загородной усадьбы, содержал милые сердцу режиссера саркастические зарисовки характеров и быта французских буржуа, коих без конца эпатировал нагловатый персонаж Жана-Поля Бельмондо
и сексапильная героиня Бернадетт Лафон
. Холодная, язвительная стилистика этого фильма согласно правилам «крими»-игры была достаточно плотно упакована в яркую цветную обертку стандартной коммерческой продукции (в отличие от двух первых черно-белых фильмов Шаброля, «Двойной поворот...» финансировался крупными франко-итальянскими кинокомпаниями).
Милашки / Les Bonnes femmes. Франция-Италия, 1960.
Премьера: 22 апреля 1960. 0,5 млн. зрителей (Франция).
Еще на съемках «Кузенов» Клод Шаброль обратил внимание на незаурядные способности молодой актрисы Стефан Одран, ставшей его второй женой и исполнительницей многих ролей в лучших его картинах. Вместе с Бернадетт Лафон она появились и в картине Шаброля «Милашки». По сути это снова была киноигра, на сей раз в страшноватую сказочку типа «Красной шапочки и Серого волка». Правда, вместо красных шапочек на экране были симпатичные продавщицы из магазина, а и.о. Волка стал некий сексуальный маньяк-мотоциклист. При этом Клод Шаброль, как обычно, рассказывал весьма правдоподобную внешне историю, начиненную бесчисленными бытовыми подробностями, диалогами, довольно тонкой психологической атмосферой в духе «новой волны». Но все-таки главным притягательным моментом «Милашек» была ироничная режиссерская игра Шаброля, по ходу сюжета то и дело «подмигивающего» искушенному зрителю.
Щеголи /Ухажеры / Les Godelureaux. Франция-Италия, 1961.
Премьера: 17 марта 1961. 0,2 млн. зрителей (Франция).
В «Щеголях» Жану-Клоду Бриали досталась роль современного дьявола-искусителя, вводящего (с помощью очаровательно наглой героини Бернадетт Лафон) во грех бездельничающего племянника богатого дядюшки. В какой-то степени «Щеголи» можно считать парафразом фильма «Дамы из Булонского леса
» (1945) в стилистике «Nouvelle Vague / новой волны» (здесь нельзя не отметить вклад превосходного оператора Жана Рабье, с которым Клод Шаброль работал многие годы). «Щеголи» были поставлены иронично, представляя собой смелую по тем временам смесь цинизма и сарказма и едких шпилек в адрес лицемерия буржуазного общества (особенно характерна в этом смысле сатирическая сцена «благотворительного» вечера).
Увы, советские зрители 1960-х – 1980-х так и не дождались демонстрации этой и других картин Клода Шаброля 1950-х – 1960-х годов в широком прокате. Официальная московская киножурналистика в духе тогдашней идеологической конфронтации обвиняла Клода Шаброля в пропаганде «сомнительных истин», в «двусмысленности, неточности авторской позиции», «патологическом натурализме деталей», «плохом вкусе», «псевдофилософии и анархическом отношении к действительности», акцентировании «темных сторон человеческой души» и т.д. и т.п. Сегодня это кажется нелепым, но в те времена для подавляющего большинства любителей кино в России французская «новая волна» существовала только на страницах киножурналов и книг, да и то в искаженном, если не изуродованном виде.
Око лукавого /L'Œil du Malin. Франция-Италия, 1962.
Премьера: 2 мая 1962. 0,1 млн. зрителей (Франция).
Молодой журналист Альбен знакомится с писателем Андреасом и его женой Элен. Вскоре он понимает, что под внешним семейным благополучием кроется супружеская измена... Жак Шарье
в роли Альбена снялся сразу после своей самой знаменитой роли в комедии «Бабетта идет на войну
» (1959), где его партнершей была Брижит Бардо
. Он хорош и в криминальной драме «Око лукавого», относящейся к раннему периоду творчества Клода Шаброля. В его исполнении Альбен – честолюбивый завистник и хитроумный интриган, поставивший своей целью разрушить благополучную с виду семью знаменитого писателя. Картина развивает излюбленную тему Клода Шаброля – социального неравенства, так как Альбен беден, а писатель Андреас – знаменит и богат. Конечно, в этом фильме психология персонажей раскрыта не столь тонко, как в лучших работах режиссера, но, на мой взгляд, эта картина заслуживает внимания синефилов, неравнодушных к французскому кинематографу.
Ландрю / Landru. Франция-Италия, 1962
Премьера: 25 января 1963. 1,3 млн. зрителей (Франция)
В основу этой жутковатой истории положена подлинная история знаменитого убийцы одиннадцати женщин, а сам сюжет в значительной степени напоминает известный фильм Чарли Чаплина
«Месье Верду
» (1947). Главную роль черной комедии блестяще исполнил Шарль Деннер
, в 1970-х стильно и иронично сыгравший в фильме Франсуа Трюффо с полемическим названием «Мужчина, который любил женщин
». Ведущие женские роли в «Ландрю» сыграны известными актрисами французского кино – Мишель Морган
и Даниель Дарье
.
В «Ландрю» возникает излюбленная тема Клода Шаброля: некий представитель «среднего класса» или добропорядочный с виду буржуа до поры до времени скрывает темную сторону своей жизни, но все тайное, как известно, рано или поздно становится явным. Между прочим, в одном из своих следующих фильмов – «Перед тем, как опуститься ночь
» (1971) – Клод Шаброль в качестве синефильского намека отправил своего, якобы, добропорядочного семейного персонажа в тонком исполнении Мишеля Буке
в музей восковых фигур, где тот рассказывал своему маленькому сыну, кем был легендарный Ландрю, фигура которого застыла в музейном зале.
Офелия / Ophélia. Франция, 1963
Премьера: 6 февраля 1963. 0,1 млн. зрителей (Франция)
Это очень вольная трактовка трагедии Шекспира «Гамлет», действие которой Клод Шаброль перенес во Францию начала 1960-х и наполнил атмосферой модного в ту пору экзистенциализма. Гамлет в нервном, местами шизофреническом исполнении Андре Жослина
получил в «Офелии» имя Иван, а шекспировские диалоги и монологи были обильно пересыпаны современной лексикой в импровизационном духе «новой волны». Интересно, что кинокарьера Андре Жослина оборвалась в 1963 году и далее мне не удалось найти никакой информации о его судьбе. братившись к основным французским киноэнциклопедиям, я так и не нашел ни даты его рождения, ни смерти.
Тигр любит свежее мясо / Le Tigre aime la chair fraiche. Франция, Италия, 1964
Премьера: 18 ноября 1964. 1,2 млн. зрителей (Франция)
В этой пародии на шпионские ленты террористы похищают дочь турецкого министра. Спасти девушку может только секретный суперагент под кодовым именем «Тигр» (Роже Анен
). После неудачной прокатной судьбы его фильмов «Око лукавого» (1962) и «Офелии» (1963) Шаброль не мог найти деньги для своих авторских проектов. Пришлось идти на компромисс. «Тогда в моде были шпионские фильмы, и я начал снимать про шпионов
, – вспоминал Шаброль в одном из интервью. – Могу прямо сказать: из-за денег
». Так появились на свет развлекательные пародийные боевики «Тигр любит свежее мясо» (1964), «Мари-Шанталь против доктора Ка» (1965), «Тигр душится динамитом» (1965).
Существует устойчивое мнение, что ни один компромисс не проходит в жизни человека бесследно, что наивно и опасно думать: вот сниму-ка я сейчас что-нибудь кассовое, для публики, заработаю деньги, а уж потом поставлю, наконец, свой долгожданный шедевр... Дескать, ничего не выйдет, талант, растраченный в угоду коммерции, уже не возродить и т.п. Быть может, Господь Бог создал Клода Шаброля именно для того, чтобы опровергнуть общепринятые правила. Во всяком случае, дальнейшая судьба этого мастера, как мне кажется, показала, что истинному таланту не страшен временный отход от творческого кредо. Так или иначе, но возвращение Шаброля к своему фирменному стилю иронической социальной и моральной критики, предпринятое им в конце 1960-х, по-моему, было триумфальным, хотя в конечном итоге и разорило продюсера Дино Де Лаурентиса
.
Мари-Шанталь против доктора Ка / Marie-Chantal contre le docteur Kha. Франция-Италия-Испания-Италия-Марокко, 1965
Премьера: 25 августа 1965. 1,0 млн. зрителей (Франция)
Мари-Шанталь на свою голову принимает от незнакомца статуэтку тигра с рубиновыми глазами. И теперь коварный Доктор Ка хочет во что бы то ни стало заполучить либо этого тигра, либо саму Мари-Шанталь вместе с ним. Еще одна пародия на шпионские ленты в режиссуре Клода Шаброля, в которой он сам забавно и иронично сыграл роль агента-неудачника, работающего барменом.
Главную роль в этой ленте изящно и задорно сыграла знаменитая певица и актриса Мари Лафорэ
. В ее исполнении Мари-Шанталь напоминает классический образ недотепы, который волею судьбы оказывается не по зубам негодяям.
Как мы хорошо помним, в 1970-х похожий образ французский развлекательный кинематограф представил в мужском варианте персонажа Пьера Ришара
.
Тигр душится динамитом / Le Tigre se parfume à la dynamite. Франция-Италия-Испания, 1965
Премьера: 5 ноября 1965. 1,2 млн. зрителей (Франция)
Это третья пародия на шпионские ленты, поставленная в 1960-х Клодом Шабролем. На этот раз секретный суперагент под кодовым именем «Тигр» (Роже Анен) оказывается во Французской Гвиане, чтобы проконтролировать подъем сокровищ из затонувшего корабля. Но вот беда, эти сокровища захватывают бандиты, руководимые международной террористической организаций. Понятное дело, суперагент «Тигр» с этим не может смириться и вступает в борьбу…
Роже Анен в роли «Тигра» довольно успешно балансирует на грани «полусерьеза» и отвязной пародии, в чем ему неплохо помогают британка Маргарет Ли
и француз Мишель Буке.
Демаркационная линия / La Ligne de démarcation. Франция-Италия, 1966
Премьера: 25 мая 1966. 1,4 млн. зрителей (Франция)
Начало 1940-х. Демаркационная линия отделяет во Франции так называемую южную «свободную зону» от оккупированной центрально-северной части. Бывший капитан французской армии, граф Пьер де Дамвиль (Морис Роне
), после немецкого плена возвращается к себе в имение, в деревню, которая расположена как раз на этой самой демаркационной линии. Всё бы ничего, да именно в это время немцы повсюду ищут двух парашютистов, сброшенных с британского самолета. В этой драме Клод Шаброль обратился к болезненной для французов оккупационной теме и показал сложную ситуацию морального выбора. Роль жены графа Пьера де Дамвиля досталась в фильме иконе французской «новой волны» Джин Сиберг
, прославившаяся в фильме Жана-Люка Годара «На последнем дыхании
». Вместе с Морисом Роне она разыграла психологически неоднозначный дуэт, который придает «Демаркационной линии» особый шарм.
Скандал / Le Scandale. Франция, 1967
Премьера: 31 марта 1967. 0,4 млн. зрителей (Франция)
Посчитав сотрудничество с талантливым актером Морисом Роне в драме «Демаркационная линия» удачным, Клод Шаброль снова пригласил его на главную роль. На сей раз – в детектив. В завязке этого фильма персонаж Мориса Роне получает удар по голове от каких-то бандитов. Из-за этого у него начинаются проблемы с памятью, и его компаньонша (она же жена его лучшего друга, роль которого сыграл Энтони Перкинс
) хочет полностью завладеть их совместным бизнесом по производству шампанского, чтобы потом совершить выгодную сделку. Сюжет, который поначалу кажется довольно незамысловатым, постепенно обнажает двойное дно, и становится ясно, что Шаброль не зря пригласил на одну из ролей Перкинса, за коим вечно тянулся шлейф его звездного «Психо
». И также отнюдь не случайно, что Стефан Одран вслед за Ким Новак
из «Головокружения
» сыграла здесь сразу две роли.
Дорога в Коринф / La Route de Corinthe. Франция-Греция-Италия, 1967
Премьера: 27 октября 1967. 1,1 млн. зрителей (Франция)
Спецслужбы НАТО раскрывают страшную вылазку враждебных сил, установивших в Греции 150 приборов, выводящих из строя натовские радары. В этой очередной пародии на шпионские ленты Клод Шаброль второй раз (вслед за «Демаркационной линией») делает ставку на дуэт Джин Сиберг и Мориса Роне, которые иронично разыгрывают причудливую историю, наполненную отсылками к детективам и триллерам Хичкока. Любопытно отметить, что эпизодическую роль в «Дороге в Коринф» сыграл знаменитый французский писатель, единственный в мире дважды лауреат Гонкуровской премии Ромен Гари
(1914-1980), который в ту пору был мужем Джин Сиберг. Увы, судьба этой звездной супружеской пары сложилась печально: в 1970 году они развелись. 30 августа 1979 года Джин Сиберг покончила с собой, проглотив смертельную дозу снотворного, а 2 декабря 1980 года застрелился Ромен Гари. Перед самоубийством каждый из них каждый из них написал предсмертную записку. Джин Сиберг: «Простите, я больше не могу жить со своими нервами
». Ромен Гари: «Можно объяснить всё нервной депрессией. Но в таком случае следует иметь в виду, что она длится с тех пор, как я стал взрослым человеком, и что именно она помогла мне достойно заниматься литературным ремеслом
». В своем завещании Ромен Гари пожелал, чтобы на его похоронах звучала песня Александра Вертинского
«Лиловый негр». Его последняя воля была исполнена.
Лани / Les Biches. Франция-Италия, 1968
Премьера: 22 марта 1968. 0,6 млн. зрителей (Франция)
Клод Шаброль в «Ланях» виртуозно разыгрывал свою излюбленную партию: провинция, скучающие буржуа, вечеринки, холодноватый эротизм, едкий сарказм, атмосфера омута, откуда нет выхода. Пикантность этой смелой по тем временам истории, в которой богатая буржуазка (Стефан Одран) «приручала» соблазнительную, но опасную незнакомку (Жаклин Сассар
), была в том, что жена режиссера Клода Шаброля Стефан Одран играла в этом фильме со своим бывшим мужем – Жан-Луи Трентиньяном
.
Стефан Одран абсолютно заслуженно получила «Серебряного медведя» за лучшую женскую роль на Западноберлинском фестивале 1968 года. В ее героине есть особый шарм, элегантность, желание повелевать людьми, наслаждаться материальным комфортом и, как говорится, ни в чем себе не отказывать. Правда, мне кажется, что Жаклин Сассар в роли незнакомки, предпочитающей не называть свое настоящее имя, ни в чем не уступала партнерше. Её героиню с одной стороны притягивал мир буржуазного комфорта, но с другой – она сохраняла видимость дистанции и независимости, а ревность до поры до времени умело прятала в тайниках души. Жаль, что в 1969 году Жаклин Сассар навсегда ушла из мира кино, став женой богатого наследника одной из итальянских автомобильных фирм.
Неверная жена / La Femme infidèle. Франция, Италия, 1968
Премьера: 22 января 1969. 0,7 млн. зрителей (Франция)
Главный герой этого фильма – обеспеченный глава некой парижской фирмы, подозревая свою жену в измене, нанимает частного детектива. Ну, а дальше, как это часто бывало у такого мастера, как Клод Шаброль, начинается тонкая психологическая драма с непредсказуемыми поворотами сюжета, отчасти использующими хичкоковские мотивы. Стефан Одран и Мишель Буке сыграли здесь супружеский дуэт на полутонах, без нажима, создавая убедительные портреты симпатичных с виду представителей буржуазного мира, за внешним благополучием скрывающих тайные страсти.
Пусть зверь умрет / Que la bête meure. Франция-Италия, 1969
Премьера: 5 сентября 1969. 1,1 млн. зрителей (Франция)
Маленького сына известного писателя насмерть сбивает автомобиль, преступник скрывается с места преступления, и его в течение нескольких месяцев не может найти полиция. Охваченный горем отец погибшего мальчика решает во что бы то ни стало найти скрывшегося с места преступления убийцу. В криминальной драме Мишель Дюшоссуа
психологически тонко сыграл роль потерявшего смысл жизни писателя, поклявшегося самому себе отомстить за смерть сына. А Жан Янн
с какой-то физиологической точностью воплотился в омерзительного персонажа, которого в итоге постигла заслуженная кара. Клод Шаброль в этом фильме детально раскрывает зрителям монотонность провинциальной жизни и семейные нравы, позволяющие негодяю свирепо и жестоко повелевать окружающими его людьми.
Мясник / Le Boucher. Франция-Италия, 1969
Премьера: 27 февраля 1970. 1,1 млн. зрителей (Франция)
По свидетельству, самого Шаброля в таких картинах, как «Неверная жена», «Пусть зверь умрет» и «Мясник» он хотел «создать портрет буржуа нашего времени». Мясник из провинциального городка (Жан Янн), влюбленный в местную учительницу (Стефан Одран) кажется милым, тихим, немного смешным увальнем, но... с каждым эпизодом зритель всё ближе приближается к страшной разгадке жестоких убийств беззащитных школьниц, происходящих одно за другим, и симпатичный мясник оказывается маньяком-шизофреником.
Уверен, что у любого американского «профи» криминального кинематографа такой сюжет стал бы превосходным поводом для эротического триллера в духе «Основного инстинкта
». Но Шаброль, как всегда, снял эту историю оборотня с покоряющей достоверностью погружения в провинциальную жизнь, в комплексы человека, вынужденного вопреки своей воле следовать семейным профессиональным традициям, в комплексы одинокой женщины, так и не дождавшейся своего принца, в причудливую неоднозначность отношений между главными героями. Режиссер превратил учительницу в блестящем исполнении Стефан Одран в своего рода Красную Шапочку, поддавшуюся скромному очарованию Серого Волка, прикинувшегося застенчивым провинциальным лавочником. При этом Шаброль оставался моралистом без нравоучений. «Единственная подлинная мораль заключается в самом человеке
», – эти слова Шаброля отражали его стремление к независимости.
Разрыв / La Rupture. Франция-Бельгия-Италия, 1970
Премьера: 26 августа 1970. 0,9 млн. зрителей (Франция)
Элен (Стефан Одран) вышла когда-то за сына богатых родителей, в этом браке родился ребенок. Но, увы, потом всё пошло наперекосяк. Муж Элен стал постепенно сходить с ума, и в очередном припадке серьезно ранил своего маленького сына. Это только завязка психологической драмы, где вокруг героини Стефан Одран коварный персонаж Жана-Пьера Касселя
, нанятый отцом шизофреника, плетет искусную паутину, сотканную из лжи и подвоха. Вновь на экране возникает детально изученный Шабролем внешне благопристойный буржуазный мир, способный безжалостно ломать человеческие судьбы. Превосходный дуэт актеров удачно дополнен небольшой, но очень важной для фильма ролью Мишеля Буке, сыгравшего циничного отца мужа Элен.
Перед тем, как опустится ночь / Juste avant la nuit. Франция, Италия, 1971
Премьера: 31 марта 1971. 0,3 млн. зрителей (Франция).
В этой психологической драме Мишель Буке играет мелкого буржуа Шарля, у которого всё вроде бы в полном порядке: неплохой бизнес, элегантная и верная жена (Стефан Одран), симпатичные дети, уютный дом, хороший давний друг (Франсуа Перье
). Но вот беда – именно жена этого друга становится любовницей Шарля и именно ее он душит в постели. А далее непревзойденный знаток «скромного обаяния буржуазии» Клод Шаброль ставит перед персонажами непростые вопросы: Как жить дальше человеку, совершившему убийство? Признаться в этом или затаиться? Можно ли простить любимому человеку или другу измену и преступление? И что делать любящей жене, если муж, он же – совестливый убийца, хочет пойти с повинной в полицию? Замечательный актер Мишель Буке ведет здесь свою партию психологически очень тонко. Нигде не впадая в гротеск или в мелодраматизм, он медленно, словно по рецептам Достоевского, погружает зрителей в ситуацию ощущения вины и неотвратимости исповеди.
Чудовищная декада / Le Décade prodigieuse. Франция-Италия, 1971
Премьера: 1 декабря 1971. 0,7 млн. зрителей (Франция)
Экранизируя роман Элери Куина «Чудовищная декада», Шаброль явно не раз вспоминал знаменитую сказку о Синей Бороде и не менее знаменитый триллер Альфреда Хичкока «Психо» (1960). В «Чудовищной декаде» нервный и экзальтированный персонаж Энтони Перкинса приезжал в загородное имение отца – сурового бородача (гениальный Орсон Уэллс
превосходен в этой колоритной роли) в компании со своим университетским профессором (Мишель Пикколи
). Между ним и юной рыжеволосой красавицей, женой отца (Марлен Жобер
) вспыхивала страсть. С видимым наслаждением Шаброль вел изощренную киноигру – со сказочными и фантастическими мотивами, с теорией психоанализа, провинциальной моралью, столкнувшейся с рассудочностью парижского интеллектуала.
Доктор Пополь / Docteur Popaul. Франция-Италия, 1972
Премьера: 29 сентября 1972. 2,1 млн. зрителей (Франция).
Персонаж этой едкой комедии, роль которого с блеском исполнил Жан-Поль Бельмондо, любит дурнушек по причине того, что, по его мнению, они нетребовательны к мужчинам. Женившись на богатой, но не слишком привлекательной девушке (Миа Фэрроу
), он тут же влюбился в ее красавицу-сестру (Лаура Антонелли
). И тут Шаброль добавляет в эту комедию хитрую интригу, которая, как обычно выглядит не тем, чем является на самом деле. В отличие от многих иных его фильмов «Доктор Пополь» с самого начала дает зрителям понять, что это просто развлекательное кино, где режиссер и актеры от начала и до конца погружаются в атмосферу карнавала-обманки.
Кровавая свадьба / Красные свадьбы / Les Noces rouges. Франция-Италия, 1973
Премьера: 23 июня 1973. 0,8 млн. зрителей (Франция)
В «Кровавой свадьбе» Клод Шаброль рассказал о любви двух провинциалов. Сюжет фильма, основанный на пьесе Ф. Гарсиа Лорка, несколько напоминал роман (и его экранизации) «Почтальон звонит только дважды»: главная героиня (Стефан Одран) вместе с любовником (Мишель Пикколи), имитируя автокатастрофу, убивает своего мужа – политика местного масштаба. Любовь персонажей показана в фильме, скорее, как безрассудная страсть, желание физической близости в пику запретам и условностях, как бунт против размеренного распорядка провинциального быта.
Однако Шаброль не был бы Шабролем, если бы во всем этом не ощущалось бы иронии, доли сарказма, к которым в данном случае примешивалась политическая сатира (и муж, и любовник героини – члены какой-то левой французской партии).
В финале картины герои вместо обручальных колец получают кольца из легированной стали – размером как раз, чтобы надежно захлопнуться на запястьях, и полицейские спрашивают: «Неужели нельзя было просто развестись?
». Ответ: «А мы об этом даже не подумали
», – кажется на первый взгляд абсурдным и странным, однако в контексте авторской концепции он логичен: провинциальное восприятие мира интуитивно следует старинному семейному укладу. В маленьком городке, где все на виду, где всем и про всех всё известно, не принято разводиться, ибо развод – это «нововведение» столичных «прожигателей жизни». Легче тайно убить, чем открыто разорвать брачные узы, освещенные церковью.
Нада / Nada. Франция-Италия, 1974
Премьера: 21 июня 1974. 0,5 млн. зрителей (Франция)
Оказавшись в политической драме «Нада» лишенным родной стихии криминальных повествований о мире провинциальных жителей, Клод Шаброль потерпел обидное поражение. По-видимому, он оказался полностью лишен политической хватки Дамиано Дамиани или Коста-Гавраса. Роман Жана-Патрика Маншетта (1942-1995), повествующий об «идейных» террористах в экранном изложении Шаброля выглядел довольно скучным зрелищем, без какой-либо привычной для режиссера «изюминки».
Фабио Тести
, Марианджела Мелато
, Лу Кастель
и другие известные актеры играли без вдохновения, словно вполсилы, что в принципе также не характерно для кинематографа Шаброля, умеющего не только точно сделать кастинг, но и раскрыть индивидуальные возможности исполнителя.
Часть удовольствия / Вечеринка для удовольствия / Une partie de plaisir. Франция-Италия, 1974
Премьера: 15 января 1975. 0,1 млн. зрителей (Франция)
В начале этого фильма Филипп (его роль сыграл один из сценаристов Клода Шаброля Поль Жегофф
) и Эстер (жена Поля Жегоффа – Даниэль Жегофф
) – счастливая пара, у них есть очаровательная маленькая дочь Элиза (ее роль сыграла настоящая дочь Поля Жегоффа и Даниэль Жегофф – Клеманс). Однако в один прекрасный день Филипп рассказывает Эстер о своих связях «на стороне» и просит ее ради идей «свободных отношений» последовать его примеру. Этой горькой комедией (или ироничной драмой с саркастическими комедийными красками) Шаброль откликнулся на волну так называемой сексуальной революции, захлестнувшей Запад в 1970-х. Поль и Даниель Жегофф ведут свой дуэт очень личностно, без оглядки на мелодраматические стандарты. Разрыв их персонажей в контексте супружеских отношений кажется логичным, но финал фильма, который Шаброль приберегает «на закуску», многим зрителям покажется неожиданным…
Невинные с грязными руками / Les Innocents aux mains sales. Франция-Италия-Западный Берлин 1975
Премьера: 26 марта 1975. 0,5 млн. зрителей (Франция)
Главная героиня (Роми Шнайдер
) вместе с любовником планирует убийство мужа, чтобы получить недурное наследство. Экранизация романа Ричарда Нили, получившая название «Невинные с грязными руками», относится к хичкоковской линии творчества Клода Шаброля и не без выдумки рассказывает криминальную семейную историю. В этом фильме характеры героев, хотя главных из них играют выдающиеся актеры Роми Шнайдер и Род Стайгер
, довольно условны, а режиссерская манера достигает высшей степени холодной отстраненности, оставляющей в густой тени характерную для шабролевского почерка иронию. Последнее, на мой взгляд, не пошло на пользу фильму, который явно проигрывает таким работам режиссера, как, скажем, «Доктор Пополь», где Жан-Поль Бельмондо, Лаура Антонелли и Миа Фэрроу увлеченно разыграли криминальный сюжет в духе эксцентрической черной комедии.
Волшебники / Les Magiciens. Франция-Италия-ФРГ, 1976
Премьера: 12 мая 1976. 0,05 млн. зрителей (Франция)
В этой криминальной истории Шаброль собрал роскошный букет европейских звезд первой величины, чтобы рассказать ироничную историю любви и ревности, провокации и убийства. Действие «Волшебников» происходит в тунисском отеле, где по вечерам выступает фокусник (Герт Фрёбе
), уверяющий, что может предсказывать будущее; томится от безделья ироничный путешественник из Женевы (как всегда, колоритная роль Жана Рошфора
) и выясняет непростые отношения супружеская пара (Франко Неро
и Стефания Сандрелли
). Разумеется, «Волшебников» (иной вариант перевода: «Кудесники», «Маги») не отнесешь к лучшим работам Шаброля, однако для тех зрителей, которые хотят составить более полное представление о его творчестве, просмотр, как мне кажется, будет небесполезным.
Буржуазные безумия / Folies bourgeoises. Франция-Италия-Западный Берлин, 1976
Премьера: 23 июня 1976. 0,2 млн. зрителей (Франция)
Героиня «Буржуазных безумий» работает пресс-атташе у мужа, американского писателя и потихоньку изменяет ему с издателем. Сам Шаброль считал, что продюсер навязал ему съёмки этой ленты, так как очень хотел орден Почетного легиона и надеялся, что если тогдашний председатель Национального собрания Эдгар Фор узнает об экранизации романа своей жены – Люси Фор – то на съемочный коллектив посыплется дождь наград. В итоге Шаброль всегда подчеркивал, что «Буржуазные безумия» стали худшей картиной в его многолетней режиссерской карьере.
Алиса, или Последний побег / Alice ou la dernière fugue. Франция, 1976
Премьера: 19 января 1977. 0,1 млн. зрителей (Франция).
Перед нами вольная фантазия на тему сказки Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес», где главная героиня Алиса (Сильви Кристель
) попадает на таинственную виллу, из которой практически невозможно выбраться. Картина – яркое и убедительное доказательство того, как выдающийся режиссер может превратить в психологически тонкую актрису даже звезду историй о похождениях красотки Эмманюэль. По ходу действия фильма Сильвия Кристель постоянно находится в кадре, по большей части – в одиночестве, однако при этом она настолько тонко и точно впитывает режиссерские задания, что следить за ее героиней сплошное наслаждение.
«Алиса, или Последний побег» – грустная притча в духе Алена Роб-Грийе
(1922-2008), облаченная в форму фантасмагории навязчивого сновидения. История о том, что от судьбы не уйти, хотя она иногда и даёт шанс, быть может, последний. Но, увы, не каждый из нас способен воспользоваться этим шансом. Особую похвалу заслуживает восхитительная киноживопись постоянного оператора Клода Шаброля – Жана Рабье, который вместе с художниками-декораторами создал на экране таинственный и тревожный мир, окружающий Алису.
Кровные узы / Les Liens de sang. Канада-Франция, 1977
Премьера: 1 февраля 1978. 0,3 млн. зрителей (Франция)
Детектив «Кровные узы» был снят Клодом Шабролем в Канаде. Здесь продюсеры сделали ставку на очень популярного тогда актера Дональда Сазерленда
, он сыграл полицейского, который ведет расследование убийства молодой девушки.
Оказавшись вне привычных ему французских реалий, Шаброль, на мой взгляд, не смог блеснуть фирменным стилем, и фильм получился в итоге крепкой профессиональной работой, но не более.
Виолетта Нозьер / Violette Nozière. Франция-Канада, 1978
Премьера: 20 мая 1978. 1,1 млн. зрителей (Франция).
Сюжет криминальной драмы «Виолетта Нозьер» взят из жизни. В самом деле, в начале 1930-х вся желтая пресса (и не только) Франции писала о том, как восемнадцатилетняя Виолетта Нозьер в тайне от родителей промышляла мелкими кражами и проституцией, а затем решила их отравить, чтобы в итоге завладеть их сбережениями. Шаброль выстроил атмосферу ретрофильма в ключе, близком к натурализму Эмиля Золя. А Изабель Юппер
сыграла Виолетту Нозьер удивительно реалистично, вызывая у зрителей, скорее, не сочувствие, а стойкую неприязнь к ее нечистоплотности и лживости. Очень убедительной была и Стефан Одран в роли матери Виолетты Нозьер. Она наделила свою героиню множеством психологических нюансов, что в итоге было заслуженно оценено премией «Сезар» за лучшую роль второго плана.
Фантомас / Fantômas. Франция-ФРГ-Швейцария-Австрия-Великобритания, 1980
Премьера: 3 мая 1980
После высоко оцененного критикой фильма «Виолетта Нозьер», Шаброль поставил пару серий «Фантомаса» с Хельмутом Бергером
(остальные две серии снимал сын знаменитого Луиса Бунюэля – Хуан
). В отличие от хорошо известной у нас комедийно-пародийной версии Андре Юннебеля
с Жаном Марэ
и Луи де Фюнесом
, телесериал Клода Шаброля и Бунюэля-младшего был куда ближе к произведениям Марселя Алена и Пьера Сувестра (речь идет о «Магическом эшафоте», «Объятиях дьявола», «Мертвеце-убийцы» и «Трамвае-призраке»), хотя и окрашен легким пародийном слоем иронии.
Конь гордыни / Le Cheval d'orgueil. Франция, 1980
Премьера: 24 сентября 1980. 0,5 млн. зрителей (Франция)
Провинциальная жизнь в Бретани начала XX века… Пьер-Ален влюбляется в Анну-Марию, у них рождается ребенок – Пьер-Жак... Эта неторопливая психологическая драма о провинциалах, чья жизнь связана с конюшней и лошадьми не имела успеха у зрителей и относится, наверное, к наименее известным работам Клода Шаброля, обычно снимавшим детективы, триллеры и криминальные драмы с участием звезд европейского кино первой величины.
Призраки шляпника / Les Fantômes du chapelier. Франция, 1982
Премьера: 25 мая 1982. 0,4 млн. зрителей (Франция)
Снова излюбленное Клодом Шабролем место действия – французская провинция, где местный шляпник в изумительном по психологической тонкости исполнении Мишеля Серро
скрывает под маской добропорядочного обывателя свою тайную сущность серийного убийцы. Он вне подозрений, и единственный человек в округе, у которого возникают какие-то сомнения, сосед-портной, весьма неоднозначный образ которого виртуозно создал легендарный Шарль Азнавур
(1924-2018). В «Призраках шляпника» царствует хичкоковская атмосфера «разделенной вины», погруженная в намеренно неопределенное во времени действие: детали антуража фильма намекают то на 1930-е, то на 1950-е годы. И постоянный в ту пору оператор Клода Шаброля Жан Рабье своей изумительной киноживописью способствует этому вневременному ощущению.
Кровь других / The Blood of Others / Le Sang des autres. Канада-Франция-США, 1984
Премьера: 2 мая 1984. 3,3 млн. зрителей (в СССР), 0,1 млн. зрителей (Франция)
Париж начала 1940-х… У главной героини фильма «Кровь других» есть возлюбленный-коммунист, связанный с движением сопротивления. С другой стороны за ней ухаживает нацист-оккупант… Клод Шаброль поставил эту психологическую драму в середине 1980-х, пригласив на главную женскую роль Джоди Фостер
. На мой взгляд, в этой картине, стилистика которой была близка к «классическому» реализму, Шабролю удалось весьма убедительно воссоздать зыбкую атмосферу французской жизни «под наци», когда кто-то жертвовал чужой кровью, а кто-то своей.
Интересно, что финал драмы был решен режиссером почти в приключенческом ключе и весьма напоминал аналогичные сцены в заключительной серии «Щита и меча
» (1968) Владимира Басова
. А Джоди Фостер в компании подпольщиков-коммунистов, как и Валентина Титова
, также проникала в «гости» к немцам, переодевшись в их форму. В СССР этот фильм сильно сократили и выпустили в кинопрокат в 1986 году под названием «Это было в Париже» (вероятно, прокатчики сочли это название более привлекательным для советских зрителей, многим из которых о турпоездке в Париж приходилось тогда только мечтать). Любопытно, что в СССР в этой ленте были купированы не любовные сцены, а эпизоды и планы, где персонажи-коммунисты говорили на фоне портретов Сталина.
Цыплёнок под уксусом / Cop au Vin / Poulet au vinaigre. Франция, 1985
Премьера: 10 апреля 1985. 0,8 млн. зрителей (Франция).
В этом комедийном детективе некий почтальон по имени Луи живёт во французском провинциальном городке вместе со своей парализованной матерью. Они живут в добротном доме, на который положили глаз местные нехорошие парни, один из них – скульптор, а другой – владелец мясной лавки. Ну, что тут скажешь – крепкая, но средняя (для Клода Шаброля) кинематографическая работа.
Инспектор Лаварден / Inspecteur Lavardin. Франция-Швейцария, 1986
Премьера: 12 марта 1986. 0,7 млн. зрителей (Франция)
Инспектор Лаварден (Жан Пуаре
) ведет расследование убийства где-то во французской провинции, и, допрашивая вдову убитого, неожиданно узнает в ней… свою первую любовь. Этот детектив не принес Клоду Шабролю каких-то значимых наград и славы, он частенько мог позволить себе снять такого рода скромные фильмы, которые, на мой взгляд, лучше смотреть не в кинозале, а на домашнем телеэкране.
Крик совы / Le Cri du hibou. Франция-Италия, 1987
Премьера: 28 октября 1987. 0,3 млн. зрителей (Франция)
Парижский художник Робер (Кристоф Малавуа
), пережив нервный стресс на любовной почве, приехал в Виши. Именно там он и познакомился с симпатичной соседкой Жюльетт (Матильда Май
). Такова завязка детектива, а далее закручивается крутая интрига с криминальным финалом, где режиссер дает актерам возможность раскрыть психологические грани своих персонажей.
Маски / Masques. Франция, 1987
Премьера: 11 февраля 1987. 0,7 млн. зрителей (Франция)
В 1980-е Шаброль работал, как обычно, без остановки. Его «Маски» с Филиппом Нуаре
в главной роли покоряли особой карнавально-цирковой атмосферой. Элементы детектива, триллера, эксцентрической комедии переплетались в этом фильме с политическим фарсом. История телевизионного шоумена – любимца публики, но отъявленного подлеца и негодяя – была рассказана режиссером с иронией Карабаса-Барабаса, уверенной рукой управляющего своими персонажами-марионетками, то и дело меняющими сценические маски.
Женское дело / Une affaire de femmes. Франция, 1988
Премьера: 14 сентября 1988. 1,0 млн. зрителей (Франция)
Франция 1940-х времен немецкой оккупации. Мари (Изабель Юппер) живет в провинции и зарабатывает за счет подпольных абортов. В этой психологической драме Клод Шаброль снова дал возможность Изабель Юппер сыграть одну из самых неоднозначных и ярких своих ролей, позволяющих полностью погрузиться в образ и эпоху, когда французы были вынуждены приспосабливаться к «новому порядку».
Тихие дни в Клиши / Jours tranquilles à Clichy. Франция-ФРГ-Италия, 1990
Премьера: 9 мая 1990. 0,1 млн. зрителей (Франция)
В конце 1980-х Клод Шаброль отважился экранизировать роман Генри Миллера «Тихие дни в Клиши» (это эпатажное по своему презирающему цензуру языку, проникнутое причудливой и изощренной эротикой произведение лишь в 1990-х было впервые опубликовано в России). Добротная драматургическая основа, интернациональный ансамбль актеров, казалось бы, предвещали успех. Однако фильму, на мой взгляд, не хватило некой миллеровской «сумасшедшинки», вульгарного аромата его прозы. Холодноватая, рациональная режиссерская трактовка не стала сенсацией, хотя атмосфера парижского декаданса начала 1930-х была передана Шабролем красочно и впечатляюще.
Доктор М / Docteur M. Франция-Италия-ФРГ, 1990
Премьера: 24 мая 1990. 0,03 млн. зрителей (Франция)
Берлин ближайшего будущего, когда город охватила эпидемия, превращающая людей в самоубийц. Все в шоке и в отчаянии, и только один полицейский понимает, что эта эпидемия не стихийна, а вызвана волей злобного гения. Умело играя с сюжетом и персонажами классического фильма Фрица Ланга
«Доктор Мабузе, игрок
» (1922), Шаброль смешал жанры детектива и триллера, погрузив их в сатирическую атмосферу зловещей фантасмагории. Результат получился довольно спорным: «Доктор М» сегодня выглядит своего рода чужеродным звеном в фильмографии Шаброля. В этой ленте всё кажется слишком прямолинейным, плюс к тому здесь, увы, нет и интересных актерских работ.
Мадам Бовари / Madame Bovary. Франция, 1991
Премьера: 3 апреля 1991. 1,3 млн. зрителей (Франция)
Мир романа Гюстава Флобера во всем своём академическом блеске предстает в одноименной экранизации. Психологически тонкая Изабель Юппер в роли Эммы Бовари кажется здесь абсолютно точным выбором режиссера, а операторская работа Жана Рабье – воплощением вкуса и колорита любой детали. К сожалению, этот фильм стал последней совместной работой Клода Шаброля и Жана Рабье.
Бетти / Betty. Франция, 1992
Премьера: 19 февраля 1992. 0,2 млн. зрителей (Франция)
Изменившая мужу Бетти (Мари Трентиньян
) после развода остается ни с чем, но судьба сводит ее с элегантной Лорой (Стефан Одран). В отличие от многих иных фильмов Клода Шаброля эта драматическая история рассказана без линейной последовательности, в сложной мозаике флэшбеков. Дуэт актрис построен неоднозначно, с меняющейся температурой чувств и психологии отношений. «Бетти» стала последней совместной работой Клода Шаброля и Стефан Одран, дальше каждый из них пошел своим путем. Впрочем, в криминальной драме «Церемония
» (1995) Шаброль «заставил» героиню Жаклин Биссе(т)
смотреть по ТВ один из самых известных своих фильмов - «Кровавая свадьба» (1973): кадры, когда на экране появляются персонажи Стефан Одран и Мишеля Пикколи. В «Бетти» Шаброль впервые встретился на съемочной площадке с оператором Бернаром Зитцерманом
(1942-2018), снимавшим ранее с Клодом Лелушем
(«За нас двоих
»), Франсисом Жиро
(«Банкирша
», «Старший брат
»), Патрисом Леконтом
(«Заходи – я живу у подруги
»), и другими известными режиссерами.
Ад / L’Enfer. Франция, 1993
Премьера: 16 февраля 1994. 0,9 млн. зрителей (Франция)
История этого фильма началась еще в 1964 году, когда знаменитый французский режиссер Анри-Жорж Клузо
(1907-1977) начал съёмки психологической драмы «Ад
» («L’Enfer») с участием Сержа Реджани
и Роми Шнайдер. В какой-то степени сценарий «Ада» перекликался с романом «Ревность» (1957) Алена Роб-Грийе. И в поисках нового киноязыка Анри-Жорж Клузо пытался представить на экране видения ревнивого мужа в сюрреалистической игре с цветом и фактурами. Пытаясь добиться идеального результата, Клузо снова и снова переснимал сцены, которые казались ему недостаточно выразительными. В итоге Реджани не выдержал тягот съемочного процесса и со скандалом ушел из картины. Но и сменивший его Жан-Луи Трентиньян не смог спасти положения. Съемки «Ада» затянулись, и в конце концов Анри-Жорж Клузо попал в больницу с диагнозом сердечного приступа. В итоге фильм так и не был завершен. А только в 2009 году режиссёр Серж Бромбер использовал в своей картине «Ад Анри-Жоржа Клузо
» значительную часть оригинальных съемок 1964 года.
Почти через тридцать лет Клод Шаброль воспользовался сценарием Анри-Жоржа Клузо, чтобы снять свою версию «Ада», на сей раз с Эммануэль Беар
и Франсуа Клюзе
. Экспериментировать с формой Шаброль не стал, и картина была снята во вполне реалистическом стиле. На мой взгляд, Клоду Шабролю удалось передать атмосферу нарастающего безумия ревности, разрушающей супружеские отношения главных персонажей, а актерский дуэт Эммануэль Беар и Франсуа Клюзе заслуживает всяческих похвал.
Церемония / La Cérémonie. Франция-Германия, 1995
Премьера: 30 августа 1995. 1,1 млн. зрителей (Франция)
Элегантная, красивая и богатая Мадам Лельевр, живущая с мужем в близкой к Парижу провинции, нанимает служанку Софи (Сандрин Боннер
), и поначалу их отношения складываются очень хорошо, но затем всё меняется и далеко не лучшую сторону. Значительную роль в этом сыграло знакомство Софи с местной почтовой служащей Жанной (Изабель Юппер). «Церемония» — одна из лучших криминальных драм Шаброля, в которой он едко и остро раскрывает излюбленную тему социального неравенства: демократического лицемерия, смешенного со снисходительным превосходством и толерантностью у «верхов» и моральной деградации и жаждой мести у обиженных судьбой «низов». За блестяще сыгранные роли выдающиеся актрисы Сандрин Боннер и Изабель Юппер были награждены Кубками Вольпи как лучшие актрисы Венецианского кинофестиваля. Кроме того, Изабель Юппер была удостоена за свою роль в «Церемонии» премиями Сезар и Люмьер.
Ставки сделаны / Rien ne va plus. Франция, 1997
Премьера: 15 октября 1997. 0,4 млн. зрителей (Франция).
Пара жуликов — Виктор (Мишель Серро) и Бетти (Изабель Юппер) — находят в отелях богатых мужчин, которых Бетти успешно соблазняет и обкрадывает. Но это, как говорится, мелочь. У Бетти есть план покруче – украсть у казначея наркодилеров Мориса (Франсуа Клюзе) пять миллионов швейцарских франков. Криминальная комедия построена на блестящем в своей иронии актерском дуэте, а сам режиссер получил за этот фильм «Золотую раковину» за лучший фильм и «Серебряную раковину» за режиссуру на кинофестивале в Сан-Себастьяне. В этой картине Шаброль впервые работал с оператором Эдуардо Серра
, ранее снимавшим фильмы Патриса Леконта «Специалисты
», «Муж парикмахерши
», «Танго
» и др. Далее именно с этим оператором Шаброль стал снимать почти все свои наиболее значимые фильмы.
В сердце лжи / Au coeur du mensonge. Франция, 1998
Премьера: 13 января 1999. 0,6 млн. зрителей (Франция)
Где-то в провинции найден труп убитой девочки. Последним, кто ее видел живой, был художник и учитель рисования Рене, на которого и падает подозрение. Снова излюбленный жанр Клода Шаброля – криминальная драма, где зрителей ждет непредсказуемый финал, а психология персонажей раскрывается во множестве подробностей и нюансов. Жак Гамблен
играет художника Рене чувствительным и нервным. Сандрин Боннэр в роли его жены предстает незаурядной личностью, с горечью ощущающей пресность бытия. А оператор Эдуардо Серра снимает суровую природу Бретани с мастерством подлинного живописца. Как и во многих иных своих фильмах Клод Шаброль разрушает устойчивый мир своих персонажей, обнажая в них Скрытое.
Спасибо за шоколад / Merci pour le chocolat. Франция-Швейцария, 2000
Премьера: 25 октября 2000. 0,8 млн. зрителей (Франция)
В этой криминальной драме Клод Шаброль рассказывает историю о том, как волею судьбы знаменитый пианист (Жак Дютрон
) после смерти второй жены возвращается к первой (Изабель Юппер) и женится на ней еще раз. Поначалу в фильме Шаброль в своей стихии – он выстраивает довольно тонкие психологические взаимоотношения персонажей, но затем, увы, вторая половина картины развивается в духе индийских мелодрам (безо всякой фирменной шабролевской иронии), а сценарные ходы лишаются элементарной логики. И даже такая великолепная актриса, как Изабель Юппер, на сей раз, увы, ничего не смогла сделать с сюжетными неувязками и банальными монологами.
Цветок зла / La Fleur du mal. Франция, 2003
Премьера: 9 февраля 2003. 1,0 млн. зрителей (Франция)
Действие этой психологической драмы происходит в небольшом провинциальном городке, куда Франсуа (Бенуа Мажимель
) вернулся после нескольких лет жизни в Америке. Вскоре туда же приезжает и его мачеха Анн (Натали Бай
), которая хочет стать мэром, однако накануне выборов в мэрию всплывает компромат, бросающий тень на Анн. Фильм снова возвращает поклонников творчества Шаброля к теме «скелетов в шкафах», спрятанных за благопристойной внешностью буржуазного мира.
Подружка невесты / La Demoiselle d'honneur. Франция-Италия-Германия, 2004
Премьера: 7 сентября 2004. 0,4 млн. зрителей (Франция)
Главный герой криминальной драмы Филипп живет в провинции и на свадьбе сестры знакомится с подругой невесты Сентой. Вспыхнувшая между ними страсть поначалу кажется острым приключением, но постепенно Филипп понимает, что Сента втягивает его в кровавый омут. Шаброль в этом фильме умело играет на зрительских нервах сюжетной интригой, срытыми тайнами и мотивами, взятыми из романов Федора Достоевского. Актерский ансамбль подобран снайперски точно, каждый персонаж по-своему убедителен и может открыться с неожиданной стороны.
Опьянение властью / Комедия власти / L’Ivresse du pouvoir. Фрация-Германия, 2006
Премьера: 22 февраля 2006. 1,1 млн. зрителей (Франция)
Следователь Жанна (Изабель Юппер) хочет разоблачить группу влиятельных коррупционеров, но они делают все, чтобы помешать правосудию. В этой криминальной драме Юппер убедительно играет фантатичку своего дела, отложившую все личные дела «на потом». Быть может, это не самая заметная режиссерская работа Шаброля, но как всегда – весьма профессиональная и безжалостная относительно показа пороков «сильных мира сего».
Одна девушка на двоих / La Fille coupée en deux. Франция-Германия, 2007
Премьера: 8 августа 2007. 0,7 млн. зрителей (Франция)
В основе криминальной драмы положена реальная история, произошедшая в 1906 году, когда был убит американский архитектор Стэнфорд Уайт, известный романом с очаровательной танцовщицей. Еще в 1955 году Ричард Флейшер использовал эту фабулу в фильме «Девушка в розовом платье», а в 1981 году его примеру последовал и Милош Форман
(1932-2018) в «Регтайме
». Шаброль перенес эту историю во Францию XXI века и подверг весьма ощутимой трансформации (главный герой стал известным писателем и гонкуровским лауреатом), акцентировав сексуальные мотивы. В итоге получилась острая психологическая драма с филигранными актерскими работами Франсуа Берлеана
и Людивин Санье
.
Инспектор Беллами / Bellamy. Франция, 2009
Премьера: 25 февраля 2009. 0,3 млн. зрителей (Франция)
В последние годы своей жизни Клод Шаброль любить проводить свободное время и жить в провинции, а в не столь уж частые часы, незанятые написанием сценариев и съёмками фильмов, любил смотреть телевизор («Я обожаю глупые передачи. Глупая телеигра – это шикарно!
»), читать детективы и фантастику, слушать музыку и прогуливаться по саду. Став дедушкой, он говорил: «Я люблю нашу семью. Она объединяет разные поколения, в течение года мы собираемся все вместе раз десять
». Семья собиралась в загородном доме за одним столом. «Я обожаю хорошо поесть!
». Эти слова режиссера были не просто возгласом заурядного гурмана. Чуть ли не во всех его фильмах есть сцены, где герои едят (в гостиной, в ресторане, кафе и т.д.).
Еда как ритуал, как некое священнодействие, объединявшее людей, позволяла Клоду Шабролю то с ироническим блеском, то с холодком музейного эксперта показать их недостатки, привычки, страсти. Попыхивая трубкой, мэтр Шаброль садился за уставленный деликатесами стол и между делом обдумывал очередной сюжет своего фильма. Последним фильмом его жизни, снятым для кинотеатрального проката, стала криминальная драма «Инспектор Беллами», роль которого сыграл Жерар Депардьё
, с которым Шаброль встретился на съемочной площадке впервые. В этой картине расследование становится фоном для показа личной жизни инспектора полиции, его взаимоотношений с женой и сводным братом.
обсуждение >>