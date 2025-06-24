К 95-летию со дня рождения Клода Шаброля

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19 июня

Тыва как место съемки: какие фильмы снимали в Тыве?

Волшебное сочетание ярких цветов цветущих полей, зелёных лесов и голубого неба восхищает круглый год. Также впечатляет животный мир: дикие кони, снежные барсы и северные олени стали символами края. Однако природа Тывы не так часто используется кинематографистами для натурных съёмок, вероятно, из-за удалённости и труднодоступности региона.