Сто лет счастья: «Золотая лихорадка» Чарли Чаплина — клочок жизни, со смехом вырванный у смерти

26 июня 1925 года состоялась премьера одной из величайших комедий в истории — «Золотой лихорадки» Чарльза Спенсера Чаплина. По окончании проката увидеть эту версию нельзя было много лет — и только в 90-е энтузиасты-киноведы вернули ленте исходное великолепие. Чем похождения Бродяги ровно век очаровывают публику, каннскую и обычную, объясняет Вероника Хлебникова.
«Я всё время твердил себе: «Этот фильм должен быть величайшим фильмом эпохи!» — но ничто не помогало».
Чарли Чаплин. «Моя удивительная жизнь»
В прошлом году первым сеансом Каннского фестиваля стал отреставрированный и восстановленный «Наполеон
» Абеля Ганса
. В этом — реставрация в формате 4K «Золотой лихорадки
» Чарли Чаплина
, показанной первым зрителям 26 июня 1925 года. Первоклассная комедия столетней выдержки не выдохлась ни в одном гэге. Никогда еще каннская публика на моей памяти не смеялась так безоглядно, не изнемогала от смеха и удовольствия.
На премьере Тьерри Фремо
, программный директор фестиваля, попросил поднять руки тех, кто собрался смотреть «Золотую лихорадку» в первый раз. Под общий хохот отозвалась едва ли не треть партера. Для некоторых счастливцев Чаплин стал в этот день открытием. Но и некоторые профессионалы смотрели фильм впервые, будучи знакомы лишь с авторской версией 1942 года. Оригинал 1925-го был утрачен после предпринятой Чаплиным звуковой модернизации, для которой он сократил несколько сцен.
В 1993 году историк кино Кевин Браунлоу
и Дэвид Гилл
реконструировали оригинальную картину с помощью монтажных листов, разыскав уцелевшие фрагменты по архивным закоулочкам и частным коллекциям. Им обязана своим появлением нынешняя реставрация, осуществленная Синематекой Болоньи при участии Фонда Чаплина и множества киноархивов мира. На премьере присутствовали внуки режиссера: Кира
и Спенсер
.
Еще Франсуа Трюффо
, посвятивший Чаплину проникновенную статью, назвал творчество известнейшего кинематографиста на планете «самой таинственной страницей истории кино
», поскольку тот запрещал повторный выпуск своих фильмов до 1970 года, когда они снова вышли в прокат. В 1942-м «Золотая лихорадка» стала исключением и… новым фильмом. Чаплин осовременил картину, заменив интертитры авторским закадровым озвучанием, добавив музыку собственного сочинения с вкраплением народных песен и классических произведений. Из финала исчез поцелуй Бродяги и Джорджии. В новой версии они рука об руку чинно поднимались по трапу на палубу первого класса.
Сценарий фильма, первоначально названный «Счастливый удар
», был написан довольно быстро. Основной принцип сюжетостроения был ясен: «поставить персонаж в трудное положение и вызволить его». Но съемочный период осложнился романом и браком Чаплина с ведущей актрисой. Счастье оказался коротким, а вот съемки затянулись. Роль перешла к Джорджии Хейл
.
«Золотая лихорадка» — комедия ужасов, где смехом побеждаются наиболее жуткие и ничуть выдуманные кошмары, поджидавшие на ледяных территориях Аляски: каннибализм, визит мишки гризли, сползающая в пропасть хижина, одинокое помешательство. Несмотря на это, перевал Чилкут, ведущий к приискам Аляски, опоясывает людская змея — грандиозная картина, собравшая на снежном склоне Сьерра-Невады несколько сотен статистов из Сакраменто. Стоит Бродяге отделиться от нее, как он видит табличку о славном старателе, сгинувшем в здешних льдах. Тросточка протыкает сугроб по рукоятку, и золтоискатель, разумеется, падает, не теряя лица и шляпы.
Сергей Эйзенштейн
, подружившийся с Чаплиным, написал о нем чудесный скетч
в двух сериях Charlie the Kid и Charlie the Grown-up, где говорилось, что Чарли через весь репертуар работает в паре с жизнью. Не какие-то условные стражи порядка или свирепые громилы бандиты, сама реальность противостоит хрупкому человеку в котелке. Вопреки Эйзенштейну, в «Золотой лихорадке» Чаплин впервые работает в паре со смертью, а жизнь — это то, что он пытается обустроить, наладить, выкроить из слепого, наступающего на пятки небытия. И пяткой, не глядя, Бродяга отпихивает от себя это жадное небытие, не желая ни знать о нем, ни участвовать в его беспощадной работе, и тем самым проявляя комический стоицизм.
В отличие от комиков немого бурлеска Чаплин не устраивает хаос на банановой кожуре. Его созидательная способность проявляется в домоводстве. Правда, тот дом балансирует над бездной, совсем не метафорической, и нежные попытки Бродяги с товарищем по несчастью Большим Джимом Маккеем сохранить равновесие, только раскачивают саспенс. В другом временном пристанище жизнь — только сон. Приготовив пиршество для леди из салуна, Чарли забудется, и во сне ему примстится ласка, взаимность, дружеское веселье за накрытым столом, элементарная жизнь в её простой радости.
Бродяга смотрит в лицо смерти детскими непонимающими глазами и уклоняется от её напора. Детское переживание самого Чаплина конструирует трюки «Золотой лихорадки». Булочки пляшут, Чарли варит и ест башмак, изящно обгладывает гвоздики, а гнутый гвоздик протягивает напарнику для игры в вилочку, наматывает на вилку шнурки-спагетти. Оголодавший Большой Джим видит в соседе индейку в человеческий рост, а объяснение Бродяги в любви принимает форму праздничного ужина: угощение, сервировка, свечи, маленькие сюрпризы. Комизм «золотой лихорадки» пронизывают голод и стряпня. В мемуарах Чаплин много и подробно, вплоть до каждого пенса, рассказывает, во что обходились семье завтраки и обеды в годы его нищего детства. Хроническое недоедание стало причиной душевной болезни матери. Трехдневное поедание ботинка на съемках «Золотой лихорадки» привело Чаплина в больницу из-за несварения. Слишком много дублей, слишком много лакрицы, пошедшей на башмаки.
Костюм упитанной курицы Чаплин носил сам: дублеру не давалась птичья грация в процессе побега от сбрендившего с голодухи Большого Джима. Следы этой птицы можно отыскать на рисунке Марка Шагала
, изобразившего
Чарли с отлетающей головой, с крылом подмышкой и на курьих ногах. В одном из интервью художник говорил: «Чаплин делает в кино то, что я пытаюсь сделать в живописи. Сегодня он, может быть, единственный художник, с которым, как мне кажется, мы бы поняли друг друга без слов
». В одном он точно прав: Чарли, как и персонажи Шагала, не ходил по земле — на снегу он спотыкался и падал. Чарли витал в собственных облаках, где башмаки съедобны, дамы нежны, а гризли наносит визит, чтобы накормить.
Андре Базен
, великий французский теоретик кино, назвал неуставные отношения между Чарли и окружающими предметами «сообщничеством». В «Золотой лихорадке» оно порождает «самоценный хореографический номер». Легендарный «танец булочек» в исполнении Чарли отсылает к совместной работе на студии Мака Сеннета с комиком Роско Арбаклем
, первым исполнившим этот номер в фильме «Доме грубых манер
» 1917 года. Этот сообщнический заговор вещей — тоже против смерти. В «Золотой лихорадке» возможно дан самый её самый исчерпывающий образ: медведь, пристраивающийся вслед Чарли, который беззаботно променирует с тросточкой по узкому горному карнизу и не считается с высотой. Стоит ему обернуться, как гризли сворачивает за уступ, исчезая из поля зрения. Бродяге невдомек, что за ним идет по следу дикий зверь, как и всякому человеку, над которым нависает невидимый медведь судьбы — или бегемот болезни, или обезьяна истории, или сразу весь опасный государственный цирк с зоопарком.
После натурных съемок Чаплин воздвиг Аляску в Калифорнии: горный хребет из дерева, гипса и соли. Дорогостоящая и весьма удачная в финансовом отношении постановка была его первым фильмом на студии United Artists, организованной совместно с Мэри Пикфорд
, Дугласом Фербенксом
и Дэвидом У. Гриффитом
. И первым успехом, покрывшим студийный дефицит в миллион долларов. «Оскара» тогда еще не изобрели, а версию 1942 года номинировали за музыку и звук. В отреставрированной картине, максимально приближенной к оригиналу, звучит именно эта поздняя оркестровая партитура Чаплина, адаптированная Тимоти Броком
.
Будучи и драмой, и комедией, и клочком жизни, со смехом вырванным у варварства и смертной тьмы, «Золотая лихорадка» следовала другой дорогой нежели золотоискатели Джека Лондона
. Чаплин привез из Лондона в Америку Диккенса
, но породнил его не с американской мечтой, но комедией затрещин, сохранив универсальный для этих двух англичан принцип: «не столь важна действительность, сколько то, что может из нее создать воображение художника». И если оно дает пинка кабыздоху, чей поводок поддерживает штаны вместо ремня, и смерти в медвежьей шкуре тоже, — значит, действительность такова. Значит, булочки не для еды, а для танца.
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