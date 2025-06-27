Слезы капали: К юбилею Изабель Аджани

27 июня исполнилось 70 лет легенде французского кино восьмидесятых годов Изабель Аджани. Киновед Вероника Хлебникова рассказывает о перипетиях ее творческого пути на мировом экране.
Изабель Аджани получила известность как классическая актриса на сцене главного парижского театра «Комеди Франсез». Дочь мусульманина из Алжира и немецкой иммигрантки, выросшая в бедности в социальном жилье, с 17 лет играла в пьесах Мольера и Жироду. Роли Аджани в «Скупом», «Школе жен», «Ундине» сохранились в телевизионных записях спектаклей. В 1974 году она побывала Ариадной. Ее отца Миноса играл сам Эжен Ионеско. С таким бэкграундом она в том же году снялась в «Пощечине», миленькой, но заурядной мелодраме Клода Пиното, того самого, который через 5 лет сделает знаменитой Софи Марсо в фильме «Бум». А до того в парижском пригороде Женвилье ее нашел ассистент режиссера Бернара Тублан-Мишеля, и она получила первую роль в фильме «Уголек», а затем снялась в эпизоде у Нины Компанеец в «Фаустина и жаркое лето».
В «Пощечине» Аджани играет студентку медицинского факультета, ведет комический дневник и вместо того, чтобы изучать механизм окостенения периоста, делает только то, что ей нравится. Она неукротима, и эмоции на детском прелестном лице сменяются непредсказуемо. Пожалуй, ее переигрывает Лино Вентура в роли отца, но это единственный случай. В дальнейшем выдержать конкуренцию с Аджани в одном кадре будет все труднее. И с Депардье, и с Дютроном, не говоря обо всех остальных, вести, как в танце, будет она. К несчастью, мы не знаем, как сложился бы их дуэт с другим гением французского кино - Патриком Девером. Жан Беккер планировал снимать с Аджани именно Патрика Девера в «Убийственном лете», но в итоге роль досталась Алену Сушону, а Серж Генсбур задумывал для Девера, Аджани и Джейн Биркин фильм «Девушка по вызову», который так и не состоялся. Зато Генсбур спродюсировал альбом Аджани Pull marine — по названию заглавной песни, клип к которой снял Люк Бессон.
фото: "Пощечина"
В своей первой главной роли в «Пощечине» Аджани посреди нервических припадков и уныния внезапно расцветает той невероятно лучезарной улыбкой, что, казалось, никто не мог быть так счастлив на экране как она. Пройдет полвека, и в сериале «Идеальная пара» Изабель Аджани невозмутимо вернется на экран в виде циничной французской миллионерши со словами: «Красивые женщины не убивают из-за денег или секса, у них этого в достатке, когда захотят». А в промежутке между этими триумфами невинности и опыта нас десятилетиями приучали к сладострастному зрелищу ее мук, помешательства и слез, никогда, впрочем, не портивших Аджани.
«Пощечина» впечатлила Франсуа Трюффо, он позвал 19-летнюю Аджани играть главную роль в «Истории Адели Г.», актрису для которой он искал почти 6 лет. В 1975 году звезда родилась. В фильме дочь Виктора Гюго, автор поразительных дневников, медленно, но верно сходит с ума от любви к английскому лейтенанту, который ее отверг. Это безумие Адель Трюффо показывает как артистический и сочинительский дар. Под маской любовного помешательства у Трюффо кроется образ самого искусства, рождающего победительные химеры даже из самых ничтожных источников. Адель всегда в образе и придумывает себе множество ролей. Она представляется то кузиной Пенсона, то его женой, но главное — роль возлюбленной лейтенанта поглощает ее целиком и оставляет наедине с безумной фантазией. В финале потерявшая связь с реальностью Адель проходит мимо Пенсона, не узнавая его. Трюффо и Аджани достают эту маниакальную роль из лихорадки сердца, с самой глубины расколотого разума, показывая близость лицедейства и болезни. Жан Кокто говорил: «Виктор Гюго был безумцем, который считал себя Виктором Гюго». Аджани играет дочь Гюго великой сумасшедшей. С «Комеди Франсез» было покончено, Аджани предпочла кино театру.
фото: "Жилец"
Роль Адель Гюго принесла ей первую номинацию на «Оскар», она попала в поле зрения американской критики и самого острого ее пера, Полин Кейл, которая вспомнила о сравнении новенькой с самим Джеймсом Дином. Кейл писала об Аджани восторженные строки: «Учитывая, насколько она молода, ее игра здесь пугающе умна… Она знает, как предупредить нас о том, что скрывает Адель; она неестественно тиха и пассивна, ее голубые глаза сияют слишком ярко на бледном цветочном лице. Трюффо инстинктивно не старит ее макияжем; мы видим, что годы проходят, но знаки времени — не более, чем покрасневшие глаза, пара очков, спутанные волосы, рваное, заляпанное платье. Старение разрушило бы поэзию ее обезумевшего образа в финале, а именно поэзия всей концепции, не приукрашенная, обрезанная до костей поэзия — придает фильму силу».
На этой волне Аджани пригласят в Голливуд, но она успеет сняться в двух важных французских картинах — у Андре Тешине в «Барокко» с Депардье, на всю жизнь оставшимся ее другом, и в «Жильце» Романа Поланского, который ради прекрасных глаз Аджани сам сыграет в своем фильме главную роль. В 2009 году она, одна из немногих, подпишет петицию коллег в поддержку Поланского, когда того арестуют по давнему обвинению 1977 года. У Тешине Аджани смотрится в лезвие ножа и ходит по лезвию между раздвоившимся Депардье. В «Жильце» ради разнообразия с ума сходит персонаж Поланского, квартиросъемщик мсье Трелковский, задавленный агрессией добрососедства до помешательства.
фото: "Одержимая"
В Америке Аджани снимается у Уолтера Хилла. Проходной «Водитель», где главные сцены — это автомобильные погони, не принесут славы ни режиссеру, ни актрисе. Но в этом фильме она поразительно спокойна. Ее персонаж карточный игрок, и все три или четыре сцены с ее участием Аджани хранит покерфейс — редкостный случай самообладания персонажа в ее фильмографии.
В «Виолетте и Франсуа» персонажи Аджани и Дютрона одержимы манией красть в магазинах. Эта неподдельная страсть разрушает их отношения, но сцена свадьбы, где они в одинаковых фраках и цилиндрах мышиного цвета чудят под музыку Филиппа Сарда остается одной из самых безмятежных и веселых во французском кино. Фильм Жака Руффио выглядит прообразом «Подземки», которую в следующем десятилетии снимет Люк Бессон, ее зазеркальное пиратское содружество вырастает из плащей Аджани и Дютрона, под которым они прячут награбленный хлам. В фильме, наверное, в последний раз Аджани играет живой характер, а не трагическую и нервную одержимость, ее преображающая улыбка все так же непредсказуемо освещает жизнь двух магазинных воришек. В фильме появляется прекрасная актриса Леа Массари, о смерти которой пришло на днях печальное известие.
Для Аджани начинается ее золотая пора расцвета — 80-е. С 1981 года по 2008-й она получает пять премий «Сезар». Первый — за «Одержимую». В 1981 году в «Одержимой» Анджея Жулавского Аджани как будто получила сертификат и патент официальной безумицы французского кинематографа, а также приз Каннского кинофестиваля. Прежде чем жениться на другой самой красивой женщине Франции — Софи Марсо и обречь ее на печаль в фильме «Мои ночи лучше ваших дней», Жулавский опробовал свои восточно-европейские зомботехники на Изабель Аджани.
В 1983 году Жан Беккер произвел неизгладимое впечатление на свое поколение экранизацией романа Себастьяна Жапризо «Убийственное лето», снова благодаря темпераменту Изабель Аджани, которая слонялась в кадре голышом, замышляла страшную месть и получила своего второго «Сезара». В 1985 году в «Подземке» Бессона она сначала появляется в кадре на детской фотографии — с косичками, бантиками и улыбкой, которую мы почти не увидим в фильме, а кинематограф постепенно стирал с ее прекрасного лица. «9 лет, 27 килограммов, вы уже тогда были красивая», — говорит Фред Елене в телефонную трубку. «Фотография, где вы маленькая, — если разрешите мне ее оставить, то я согласен на 10 тысяч», — снижает вдвое Фред сумму, которую собирался получить за документы, выкраденные у мужа Елены. Вагоны были голубые, Аджани — неземной, а шевелюра Фреда — золотой. В незабываемой заметке «Тю муа кортасар хоть немножко?» Максим Андреев писал про персонажей «Подземки»: «Фреда прозвали Портным, потому что шастает во фраке, а вообще-то он Маленький Принц. Пластика такая, будто сейчас улетит, и золотые волосы (прическа "взрыв на макаронной фабрике"). Елена - его капризная Роза, золушка с во-о-от таким пистолетом в сумочке…»
Наконец, в 1988 году Изабель Аджани сыграла скульптора Камиллу Клодель в драме Бруно Нюиттена. Это был ее продюсерский и очень личный проект. Фактически, Аджани стала полноправным автором фильма, а бывший оператор Брюно Нюиттен, отец ее старшего сына, отвечал за техническую часть. Никто не понимал в творческом сумасшествии столько, сколько понимала Аджани со времен съемок у Трюффо, и, казалось, она знала все о Камилле, медленно сходившей с ума в тени Огюста Родена, ее учителя и любовника. За кадром звучали монологи Камиллы, а на экране Аджани отсекала все лишнее от своей трагической героини, оставляя только гений и помешательство — в самом нежном мраморе. Картина принесла Аджани вторую номинацию на «Оскар» и ее третьего «Сезара». Следующий будет в 1994 году за роль в оргиастической «Королеве Марго» Патриса Шеро. Продюсерский талант и в целом художественный дар Аджани, задумавшей эту картину, также увенчались номинацией на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». После разрыва с любовью ее жизни Дэниелом Дэй-Льюисом Аджани посвятила себя воспитанию их сына Гэбриэла-Кейна и восемь лет не снималась. А Дэй-Льюис, в отличие от лейтенанта Пенсона, женился именно на дочери писателя. Его женой стала Ребекка Миллер, дочь Артура Миллера.
Уже в следующем веке другую грань нервного срыва описал Жан-Поль Лилиенфельд в фильме «Последний урок», принесшем Аджани нового «Сезара». К этому моменту актриса появляется на экранах столь редко, что даже неважно, с пистолетом или без. На самом деле, — с пистолетом, и он направлен на учеников ее класса, до которых сложно иначе донести всю прелесть французской классической литературы. В 2010 безумный дуэт Бенуа Делепена и Гюстава Керверна снимает Аджани в «Последнем Мамонте Франции». Кустари, идущие маршрутами «идиотов» Ларса фон Триера, пригласили Аджани на роль призрака погибшей возлюбленной персонажа Депардье, байкера-романтика на пенсии, следующего на ископаемом драндулете по местам своей трудовой славы. Изабель Аджани материализуется в кровоподтеках и ссадинах, жертва аварии, и этот комический выход не уступает и признанному клоуну Йоланде Моро.
Волшебное сочетание ярких цветов цветущих полей, зелёных лесов и голубого неба восхищает круглый год. Также впечатляет животный мир: дикие кони, снежные барсы и северные олени стали символами края. Однако природа Тывы не так часто используется кинематографистами для натурных съёмок, вероятно, из-за удалённости и труднодоступности региона.
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