Две казачки: К 100-летию народной артистки СССР Клары Лучко

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Интервью «Просто смеяться в кино нам недостаточно»: режиссер Урал Сафин и сценарист Иван Баранов о сериале «Остаться друзьями» Комедия о любви, дружбе и разводе стартует на ТНТ 30 июня

Спутник телезрителя «Сто лет тому вперед»: Как похорошела Москва при Весельчаке У 28 июня, 21:00, Россия 1

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Главная тема Сын Самурая: модернист-экспериментатор Акира Куросава Лучший режиссер студии «Тохо», лучший сценарист в Японии и лучший монтажер в мире

Интервью Иван Петухов: «Все мои идеи рождаются из того, что находится перед глазами» Режиссер фильма «Туда» о сценарии и съемках фильма «Туда», импровизациях и дорожном плейлисте