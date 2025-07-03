Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?

История кино >>
3 июля 2025
Озеро Байкал — удивительное чудо природы, самое глубокое озеро планеты. Его глубина в пять раз превосходит высоту Эйфелевой башни и составляет 1642 метра. Это крупнейшее природное хранилище пресной воды, аккумулирующее 19% мирового запаса пресной воды. Уникально прозрачная вода Байкала меняет цвет в зависимости от времени года: весной она приобретает голубой оттенок, к концу лета и осенью становится синей, а иногда и изумрудной, преломляя солнечные лучи. Но Байкал может быть и грозным: он вздымает пятиметровые волны в многодневных штормах или застывает в невиданных формах ледяных скульптур. Все это сделало Байкал любимым местом для съёмок художественных фильмов, на его берегах снято немало картин.

Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?
фото: кадр из фильма

«Приезжайте на Байкал» (1965)

 Советская музыкальная комедия, снятая режиссёром Вениамином Дорманом, рассказывает о приключениях съёмочной группы, которой поручено снять фильм о трудовых успехах рыболовецкого хозяйства. По дороге их перехватывает рыбак Сенька Лапин, который, помимо красоты Байкала, хочет показать и сложные условия работы рыболовецких бригад. В результате вместо бравурной истории успеха, кинематографисты снимают весёлый и поучительный сюжет для всеми любимого киножурнала «Фитиль».

«У озера» (1968)

 Двухсерийный фильм режиссёра Сергея Герасимова, который снимался в Слюдянском районе Иркутской области, на фоне строительства Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Главная героиня, влюблённая в природу родного края, всеми силами старается спасти озеро от опасных вредных сливов, которые неизбежно начнутся после запуска комбината. Производственная линия переплетается с личной драмой героини, а в одной из ролей снялся Василий Шукшин, играющий главного инженера стройки.

«Звезда пленительного счастья» (1975) 

Это один из самых известных советских фильмов, действие которого разворачивается на Байкале и в Иркутске. Фильм рассказывает о женах декабристов, которые последовали за своими мужьями в Сибирь. В основном интерьерные сцены были сняты в Доме актёра города Иркутска, но Байкал, с его снежными пейзажами, также играет важную роль. В Листвянке была снята заключительная сцена венчания и драматического расставания кавалергарда Ивана Анненкова и красавицы Полины Гёбль.

«Млечный путь» (2015) 

В этом фильме режиссёр Анна Матисон разместила своих героев прямо на льду Байкала. Здесь, среди трещин и торосов на льду у берега острова Ольхон, в канун Нового года супруги, сыгранные Сергеем Безруковым и Мариной Александровой, решают свои проблемы. В их отношениях назревает развод, но череда смешных и грустных событий, а также непредсказуемость самого Байкала, удерживают их от окончательного разрыва.

«Лёд» (2017, 2020, 2024) 

Спортивная мелодрама в трёх частях. Лёд Байкала становится местом действия в первой и третьей частях. Девочка Надя, сыгранная Аглаей Тарасовой, с самого детства мечтала стать фигуристкой и училась кататься именно на байкальском льду. Спортивная мечта сбывается, но личное счастье не удаётся — Надя погибает от последствий спортивной травмы. В третьей части её дочь, в исполнении Анны Савранской, выходит на лёд, чтобы продолжить спортивную карьеру. Байкал в этом фильме становится магическим персонажем, который помогает героям искать ответы на вопросы о жизни и любви.

«Облепиховое лето» (2018) 

Байопик режиссёра Виктора Алферова, посвящённый жизни и трагической смерти советского писателя и драматурга Александра Вампилова. В августе 1972 года драматург приезжает на Байкал, чтобы купить дом на озере, место, которое напоминает ему о детстве и о покойном отце. Однако два дня спустя, за два дня до своего 35-летия, Вампилов погибает — его лодка перевернулась у берегов Байкала, и холодная вода озера не дала ему добраться до берега.

«Байкал. Удивительные приключения Юмы» (2021) 

Это захватывающая и трогательная история о детёныше нерпы Юме, который отправляется в самостоятельное путешествие на Ушканьи острова. Фильм позволяет зрителям проследить жизнь белька, от его рождения до вступления в самостоятельную жизнь. Эта добродушная история стала отличным выбором для семейного просмотра и оставляет незабываемые впечатления о Байкале и его обитателях.

Иркутск и Байкал — это не только красивейшие и кинематографичные места, но и источник вдохновения для режиссёров. Байкал многолик, и на его просторах есть ещё множество неизведанных, прекрасных локаций, которые ждут своего часа на экране!

версия для печати

обсуждение >>
№ 2
ДаринаКароль   4.07.2025 - 22:48
Нашли где снимать, до приезда целых толп людей Байкал считался почти нетронутым местом, где царила своя магия, загадка. Умеют же подпортить всё... читать далее>>
№ 1
Андрей (Омск)   3.07.2025 - 16:45
Красивое место успели изрядно подпортить. Нужно перестать туда потоки людей, в том числе всяких депутатов, которые пока могут все. Сделать из его достояние планеты. читать далее>>
Всего сообщений: 2
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Дагестан как место съемки: Какие фильмы снимались в Дагестане?
Владивосток как место съемки: любимец кино на Дальнем Востоке
Калмыкия как место съемки: какие фильмы снимали в Калмыкии?
Магадан как место съемки: какие фильмы снимали в Магадане?
Георгий Бессонов расскажет в шоу «Где снимали», что делал в Якутске Том Харди и что такое «Амгавуд»
Тихон Жизневский покажет, где в Петербурге снимались знаменитые фильмы и сериалы
На Санкт-Петербургском международном Контент Форуме обсудили развитие кинотуризма в России
Звезда «Непослушников» Екатерина Новокрещенова проведет киноэкскурсию по Ивановской области
В рамках «Кинокарты России» запущено тревел-шоу «Где снимали» о местах съемок сериалов и фильмов
15 киномаршрутов появились на «Кинокарте России»
На «Кинокарте России» появились более 1600 мест съемок отечественных кинопроектов
Кинокарта: Какие фильмы снимались у крепостной стены Смоленска
На «Кинокарте России» появились места съемок «Собачьего сердца», «Женитьбы» и «Господина оформителя»
Кинокарта: Какие фильмы снимались в деловом центре «Москва-Сити»
Киномаршрут по Ивановской области появился на «Кинокарте России»
Кинокарта: Какие фильмы снимались на Чукотке
Красноярский край добавлен на «Кинокарту России»
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Усть-Койве Пермского края
Кинокарта: Какие фильмы снимались в Хибинских горах
Кинокарта: В каких фильмах снимался московский Дом на набережной
Поиск по меткам
кинокарта

анонс

Скорбим

Андрей Бордухаев
5 июля ушёл из жизни актёр Андрей Бордухаев.

День рождения >>

Андрей Алёшин
Сергей Власов
Михаил Гаврилов-Третьяков
Екатерина Зинченко
Марина Коняшкина
Иван Лапиков
Эдуардс Павулс
Ольга Самошина
Олег Чудницов
Беренис Бежо
Витторио Де Сика
Шелли Дюваль
Билл Кемпбелл
Ринго Старр
Клэр Холт
Нина Хосс
все родившиеся 7 июля >>

Афиша кино >>

Гонка
драма, спортивный фильм
Великобритания, США, 2013
Саван
триллер
Канада, Франция, 2024
Девочка, покорившая время
драма, мелодрама, научная фантастика
Япония, 2006
Взвести курки
боевик, комедия
США, 2025
Хищные твари
триллер, фильм ужасов
Австралия, 2025
Письма о любви
драма, мелодрама, экранизация
Великобритания, Ирландия, 2024
Побег из будущего
научная фантастика, приключения, семейное кино
Китай, 2025
Другой
триллер, фильм ужасов
Франция, 2025
Кто есть кто?
комедия, фэнтези
Испания, Франция, США, 2024
Открытое море. Смерть рядом
детектив, приключения, триллер
Великобритания, 2025
Письмо для Момо
драма, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 2011
Плагиатор
комедия, мелодрама, музыкальный фильм, научная фантастика
Россия, 2025
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен