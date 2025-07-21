Нервы и честь: 100-летие Глеба Стриженова

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О том, как великий актёр превращал собственную уязвимость в исцеление для миллионов

3 июля

Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?

Байкал может быть и грозным: он вздымает пятиметровые волны в многодневных штормах или застывает в невиданных формах ледяных скульптур. Все это сделало Байкал любимым местом для съёмок художественных фильмов, на его берегах снято немало картин.