Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «История рыцаря»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

История кино >>
22 июля 2025
22 июля исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося педагога, актера, театрального режиссера Бориса Бибикова (1900–1986). Круглая дата — отличный повод вспомнить, каким человеком запомнился Бибиков другим, тем более что среди учеников мастера было немало известных актеров и деятелей кино и театра.

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Бориса Владимировича Бибикова сегодня помнят благодаря роли профессора Соколова из картины Евгения Ташкова «Приходите завтра…» (1962), который счастливо устраивает судьбу незадачливой абитуриентки Фроси Бурлаковой. Это его фраза, ставшая мемом «Горло драть – дело нехитрое!» Хотя в фильмографии артиста еще два десятка ролей второго плана и эпизодов – в основном, почтенных персонажей из дореволюционной жизни (профессора, генералы) и сановных иностранцев (сказывалось дворянское, от времени татаро-монгольского ига, происхождение Бибикова). Он, собственно, и сам был персонажем из прошлой жизни, скромно отмеченным новой эпохой званиями заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР и лауреата Сталинской премией третьей степени (за театральную постановку).

А знаменит Борис Бибиков прежде всего своей педагогической работой – в ГИТИСе и во ВГИКе, профессором которого Борис Владимирович был. Ученик Михаила Чехова, вместе со своей женой, Ольгой Ивановной Пыжовой (когда-то она блестяще играла Огудалову-старшую в протазановской «Бесприданнице», 1936), Бибиков выпустил около двадцати мастерских, а среди их учеников оказались звезды кино первой величины:
* выпуск 1946 года: Мария Виноградова, Лидия Драновская, Любовь Соколова;
* выпуск 1950 года, который называют «молодогвардейским» (благодаря участию большинства студентов в фильме Сергея Герасимова «Молодая гвардия»): Сергей Гурзо, Нонна Мордюкова, Тамара Носова, Екатерина Савинова, Евгений Ташков (впоследствии кинорежиссер), Вячеслав Тихонов;
* выпуск 1955 года: Юрий Белов, Майя Булгакова, Валентина Владимирова, Изольда Извицкая, Татьяна Конюхова, Маргарита Криницына, Руфина Нифонтова (стала примой Малого театра, хотя вгиковцев в театр, как правило, брали неохотно), Леонид Пархоменко, Надежда Румянцева, Геннадий Юхтин;
* выпуск 1960 года: Татьяна Бестаева (работала в Театре имени Моссовета), Светлана Дружинина (впоследствии кинорежиссер), Леонид Куравлев, Лариса Кадочникова (и сегодня работает в Национальном театре имени Леси Укpaинки в Киеве), Софико Чиаурели, Константин Худяков (впоследствии кинорежиссер);
* выпуск 1969 года: Андрей Вертоградов, Ольга Матешко, Семен Морозов, Борис Токарев, Виктория Федорова.

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

В 2013 году журнал «Дружба народов» опубликовал фрагменты воспоминаний Бориса Владимировича, который (правда, больше не про ВГИК, а про ГИТИС) писал: «Сколько их было у нас! Одиннадцать национальных студий и два русских курса в ГИТИСе. Таджики, каракалпаки, татары, молдаване, башкиры, туркмены, киргизы... И я благодарен судьбе не только за то, что она свела меня с величайшими деятелями нашего театра — Константином Сергеевичем Станиславским, Василием Ивановичем Качаловым, Михаилом Чеховым, но и дала мне возможность передать то, чему я научился у них, талантливой молодежи (они остались для меня молодыми, хотя иные из них — зрелые актеры, народные и заслуженные артисты, лауреаты различных премий, а иных и вовсе нет среди живых).

Нам с Ольгой Ивановной Пыжовой довелось стать как бы связующим звеном не только между поколениями, но и между культурами разных народов. Это была не просто работа, не просто увлекательная творческая задача, это был наш долг старшему поколению. "Мы обязаны отслужить Станиславскому", — эти слова Ольги Ивановны стали нашим жизненным девизом. Это было наше общее стремление, которому Ольга Ивановна и я посвятили все силы своей души. Говоря театральным языком, это стало нашей сверхзадачей, а сквозным действием была режиссерская и педагогическая работа».

Из воспоминаний учеников и коллег


Вячеслав Тихонов: «Борис Владимирович привносил с собой дух МХАТа Станиславского. Он был в меру строгим, иногда в сердцах уходил с занятий. Девочки во главе с Катей Савиновой бросались за ним, уговаривали, просили прощения. Это были наивные, детские сцены, но Бибиков смягчался и возвращался. Он был не очень щедр на похвалу. Когда прощались, вызывал всех к себе на беседу, по одному. Мне сказал, что доволен моими курсовыми работами, и посоветовал: "Последи за собой – не морщи лоб, не раздувай ноздри, это не поможет выявлению сути роли. И не репетируй перед зеркалом!" Он научил нас жить ролью, а не кривляться. Эта школа и сейчас со мной…».

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Эльга Лындина: «Приемные экзамены во Всесоюзном государственном институте кинематографии закончились. На лестнице, уткнувшись лицом в стену, плакал худенький юноша. Что-то в этой скорбной фигуре привлекло внимание Бибикова, набиравшего в том году актерскую мастерскую. "Его тонкие плечи вздрагивали, – вспоминал потом Бибиков. – Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И я сказал ему: "Успокойся. Я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться"».

Вячеслав Тихонов: «Меня взяли в неизвестность. Но я был счастлив, ведь впереди – призрачный кинематограф, который манил меня. Бибиков как опытный педагог предлагал нам самим найти материал и показаться. Через это хотел познакомиться с нами поближе. Я взял "Челкаша" Горького. Худой мальчишка изображал могучего работягу… Но в итоге получил четверку. Пятерок поначалу Борис Владимирович не ставил никому. Многих тогда вообще отчислили, а я отныне мог учиться в его мастерской».

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Леонид Куравлев: «Я очень скромно вел себя на курсе, не по-актерски. Очень долго присматривался. Сказывалось мое социальное происхождение – в родне все были рабочими, служащими. И, признаюсь, я был уже на грани изгнания, но Борис Владимирович меня оставил и сделал-таки из меня актера. Мне мешало разглядеть его то благоговение, которое я к нему испытывал и испытываю по сей день. Разглядеть достоинства и даже недостатки, которые есть в каждом человеке. Когда я навещал его, мне было важно посидеть рядом с ним, помолчать, послушать – в этом я черпал для себя нечто важное. Он прививал нам вкус, приучал много читать. По ученикам можно судить, кто был их учитель, так же как и по детям – кто их родители. Так вот "Биб" для нас — и учитель, и родитель. А для меня он – Бог…»

Евгений Ташков: «Я побаивался Бибикова, думал – приглашу его на роль, он начнет выкручивать мне руки, что-то советовать. Но он вновь продемонстрировал педагогику высшего класса: на площадке никогда не делал замечаний. Это было поразительно! И в фильмах "Страницы былого" и "Приходите завтра…" Бибиков показывал, что именно так должен вести себя актер перед режиссером. Даже если режиссер – твой ученик».

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Татьяна Догилева: «Один семестр Борис Владимирович преподавал и на нашем курсе в ГИТИСе, он уже почти ничего не видел. В основном сидел и рассказывал. Но какие это были рассказы! В основном про Михаила Чехова. Очень живые и правдивые».

Малика Джурабекова (из интервью Сергея Капкова): «Я боготворила Бориса Владимировича и Ольгу Ивановну, и они меня очень любили. Я даже написала диссертацию: "Педагогические принципы профессоров Пыжовой и Бибикова", исследовала их профессиональные успехи, почему именно у них почти все ученики – звезды.

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Когда я училась в аспирантуре, Ольга Ивановна была уже очень больна. Перед смертью она сказала мне: "Малика, не оставляй Бориса Владимировича одного, у него никого нет". Мы оформили фиктивный брак, чтобы продать квартиру и уехать в Душанбе. Он ничего не хотел оставлять государству, потому что страшно не любил советскую власть. Я всегда его спрашивала: "Борис Владимирович, вы все ругаете Сталина, а почему же вас – человека с такими ортодоксальными взглядами – не взяли?" Он отвечал открыто: "Сам удивляюсь!" (...)

Когда мы учились на втором курсе, он ослеп почти на девяносто процентов. А после смерти Ольги Ивановны уже ничего не видел, ходил на ощупь. Но в ГИТИСе все равно работал в качестве консультанта. (...) В институте с ним обошлись очень нехорошо. Бибиков многие годы был в ученом совете, и когда пришла молодая поросль, его оттуда попросили. "Слепой старик, что от него ждать?" В коридорах с ним даже не здоровались.

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Мы долго и тяжело принимали решение уехать из Москвы. Но в Душанбе мне предложили возглавить кафедру, взять курс, и я поняла, что могу помочь и Борису Владимировичу. Желания уходить на покой у него не было. Он лишился глаз, а энергии и работоспособности у Бибикова было – хоть отбавляй! В Душанбе он стал профессором-консультантом в Институте искусств, поставил "На большой дороге" и "Предложение" Чехова, "Копилку" Лабиша. На слух. Он улавливал малейшую фальшь. (...)

Когда его отговаривали уезжать из Москвы, Борис Владимирович сказал: "А что я здесь буду лежать в вазочке в стене Новодевичьего кладбища? Кто меня навестит?" Эти слова оказались пророческими в отношении Ольги Ивановны. Она покоится на Новодевичьем. Памятник ставила я – аспирантка, а не народные-разнародные. Время было жуткое, процветало взяточничество, я ходила по разным инстанциям с трясущимися руками – не знала, как и кому сколько сунуть. И все-таки поставила очень хороший памятник из белого мрамора с бронзовой розой, по проекту Сергея Вахтангова.

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Когда же я приехала в Москву в 1990 году, пришла на Новодевичье и посмотрела на заброшенную могилу Пыжовой, то заплакала. И вспомнила слова Бориса Владимировича… А здесь, в Душанбе, он лежит в хорошем месте, вокруг него – вишневый сад. На памятнике – надпись: "Дорогому учителю от учеников". И каждый год в день его рождения, в день смерти мы с сыном ходим в церковь, ставим свечки за всех наших учителей, потом идем к нему на кладбище, а затем приглашаем всех его друзей и почитателей в наш дом. (...)

Он был аристократом, в первую очередь по отношению к женщине. Его вечная любовь – Ольга Ивановна, она была для него одуванчиком на ладошке. Такая сверхлюбовь и сверхзабота! Красивый, статный, высокий – таким оставался до последних дней. А перед смертью глаза у него стали ясными-ясными, голубыми-голубыми. Я подумала, может, зрение вернется? Нет... (...)

Завистники окружали чудовищные. Все понимали, что у нас с ним никаких отношений нет, но считали, что я вышла замуж по расчету. А у него ничего не было, поверьте! Ни копейки за душой. Все эти гадости на многие годы отравили мне жизнь, но я все равно не жалею. Быть рядом с таким человеком! Борис Владимирович ушел спокойно, благословил нас. Моему сыну сказал: "У меня ничего нет, кроме библиотеки. Береги ее, никому не давай ни книжки – не вернут!" И сын свято чтит это завещание, никого не пускает в ту комнату, где Борис Владимирович часами сидел в кресле и поглаживал книги, разговаривал с ними. Его библиотека – в целости и сохранности, ни одной книжки не потеряно, несмотря на жуткую войну, которую мы пережили».

Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

Вячеслав Шмыров (из диалога с Леонидом Куравлевым): «Леонид Вячеславович, а как учил Бибиков?
– Ну, я не знаю, разве это расскажешь...
– А, может, посидим вечерок, а вы просто повспоминаете...
– Ну это вряд ли, ты же знаешь, я интервью не даю!
– То есть и позвонить нельзя?
– Звони, конечно! Только зачем?
– Хотя бы потрепаться!
– Вот это совсем другое дело!»

версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вячеслав Тихонов: "Я – артист. Просто хороший артист"
Нонна Мордюкова: «Будешь падать - держись за землю»
Леонид Куравлев: Первая роль
Поиск по меткам
Вячеслав ШмыровСоветское кино
персоны
Юрий БеловТатьяна БестаеваБорис БибиковМайя БулгаковаАндрей ВертоградовМария ВиноградоваВалентина ВладимироваСергей ГерасимовСергей Гурзо (старший)Лидия ДрановскаяСветлана ДружининаИзольда ИзвицкаяЛариса КадочниковаВасилий КачаловТатьяна КонюховаМаргарита КриницынаЛеонид КуравлёвОльга МатешкоНонна МордюковаСемён МорозовРуфина НифонтоваТамара НосоваЛеонид ПархоменкоОльга ПыжоваНадежда РумянцеваЕкатерина СавиноваЛюбовь СоколоваКонстантин СтаниславскийЕвгений ТашковВячеслав ТихоновБорис ТокаревВиктория ФёдороваКонстантин ХудяковМихаил ЧеховСофико ЧиаурелиГеннадий Юхтин
фильмы
БесприданницаМолодая гвардияПриходите завтра...

фотографии >>
Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова фотографии
Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова фотографии
Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова фотографии
Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?
Байкал как место съемки: какие фильмы снимали на Байкале?
Байкал может быть и грозным: он вздымает пятиметровые волны в многодневных штормах или застывает в невиданных формах ледяных скульптур. Все это сделало Байкал любимым местом для съёмок художественных фильмов, на его берегах снято немало картин.
3 комментария
Где снимали? Выпуск «Калининград»

Скорбим

Татьяна Егорова
20 июля ушла из жизни актриса Татьяна Егорова.
Светлана Акмалова
20 июля ушла из жизни актриса Светлана Акмалова.
Калью Киви
19 июля ушёл из жизни художник-постановщик Калью Киви.

День рождения >>

Юлия Благая
Олег Газманов
Александра Каштанова
Александр Кузнецов (III)
Алексей Лонгин
Роман Мадянов
Василий Мищенко
Иван Охлобыстин
Ирина Розанова
Станислав Хитров
Селена Гомес
Уиллем Дефо
Жонатан Заккаи
Патрик Лабьорто
Джон Легуизамо
Мирей Матьё (Матье)
Франка Потенте
все родившиеся 22 июля >>

Афиша кино >>

Прогулка
мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2003
Без правил
драма, криминальный фильм
Великобритания, 2025
Прости, детка
драма, комедия
Испания, США, Франция, 2025
Герои анекдотов
комедия
Россия, 2025
Заклятие: Последний ритуал
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2025
Обитель
триллер, фильм ужасов
США, 2025
Пушистый форсаж: Гран-при
детский фильм, приключения
Германия, Великобритания, 2025
Улыбка. Новый кошмар
мистика, фильм ужасов
Канада, 2024
Шаман
мистика, фильм ужасов
Эквадор, США, 2025
Пила Х
криминальный фильм, триллер, фильм ужасов
Канада, Мексика, США, 2023
Нейробатя
комедия
Россия, 2025
Дом в огне
комедия, мелодрама, триллер
Испания, 2024
все фильмы в прокате >>

что почитать?