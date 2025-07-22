Чужестранец глазами других: к 125-летию Бориса Бибикова

22 июля исполняется 125 лет со дня рождения выдающегося педагога, актера, театрального режиссера Бориса Бибикова (1900–1986). Круглая дата — отличный повод вспомнить, каким человеком запомнился Бибиков другим, тем более что среди учеников мастера было немало известных актеров и деятелей кино и театра.
Бориса Владимировича Бибикова сегодня помнят благодаря роли профессора Соколова из картины Евгения Ташкова
«Приходите завтра…
» (1962), который счастливо устраивает судьбу незадачливой абитуриентки Фроси Бурлаковой. Это его фраза, ставшая мемом «Горло драть – дело нехитрое!» Хотя в фильмографии артиста еще два десятка ролей второго плана и эпизодов – в основном, почтенных персонажей из дореволюционной жизни (профессора, генералы) и сановных иностранцев (сказывалось дворянское, от времени татаро-монгольского ига, происхождение Бибикова). Он, собственно, и сам был персонажем из прошлой жизни, скромно отмеченным новой эпохой званиями заслуженного деятеля искусств Башкирской АССР и лауреата Сталинской премией третьей степени (за театральную постановку).
А знаменит Борис Бибиков прежде всего своей педагогической работой – в ГИТИСе и во ВГИКе, профессором которого Борис Владимирович был. Ученик Михаила Чехова
, вместе со своей женой, Ольгой Ивановной Пыжовой
(когда-то она блестяще играла Огудалову-старшую в протазановской «Бесприданнице
», 1936), Бибиков выпустил около двадцати мастерских, а среди их учеников оказались звезды кино первой величины:
* выпуск 1946 года: Мария Виноградова
, Лидия Драновская
, Любовь Соколова
;
* выпуск 1950 года, который называют «молодогвардейским» (благодаря участию большинства студентов в фильме Сергея Герасимова
«Молодая гвардия
»): Сергей Гурзо
, Нонна Мордюкова
, Тамара Носова
, Екатерина Савинова
, Евгений Ташков
(впоследствии кинорежиссер), Вячеслав Тихонов
;
* выпуск 1955 года: Юрий Белов
, Майя Булгакова
, Валентина Владимирова
, Изольда Извицкая
, Татьяна Конюхова
, Маргарита Криницына
, Руфина Нифонтова
(стала примой Малого театра, хотя вгиковцев в театр, как правило, брали неохотно), Леонид Пархоменко
, Надежда Румянцева
, Геннадий Юхтин
;
* выпуск 1960 года: Татьяна Бестаева
(работала в Театре имени Моссовета), Светлана Дружинина
(впоследствии кинорежиссер), Леонид Куравлев
, Лариса Кадочникова
(и сегодня работает в Национальном театре имени Леси Укpaинки в Киеве), Софико Чиаурели
, Константин Худяков
(впоследствии кинорежиссер);
* выпуск 1969 года: Андрей Вертоградов
, Ольга Матешко
, Семен Морозов
, Борис Токарев
, Виктория Федорова
.
В 2013 году журнал «Дружба народов» опубликовал фрагменты воспоминаний Бориса Владимировича, который (правда, больше не про ВГИК, а про ГИТИС) писал: «Сколько их было у нас! Одиннадцать национальных студий и два русских курса в ГИТИСе. Таджики, каракалпаки, татары, молдаване, башкиры, туркмены, киргизы... И я благодарен судьбе не только за то, что она свела меня с величайшими деятелями нашего театра — Константином Сергеевичем Станиславским, Василием Ивановичем Качаловым, Михаилом Чеховым, но и дала мне возможность передать то, чему я научился у них, талантливой молодежи (они остались для меня молодыми, хотя иные из них — зрелые актеры, народные и заслуженные артисты, лауреаты различных премий, а иных и вовсе нет среди живых).
Нам с Ольгой Ивановной Пыжовой довелось стать как бы связующим звеном не только между поколениями, но и между культурами разных народов. Это была не просто работа, не просто увлекательная творческая задача, это был наш долг старшему поколению. "Мы обязаны отслужить Станиславскому", — эти слова Ольги Ивановны стали нашим жизненным девизом. Это было наше общее стремление, которому Ольга Ивановна и я посвятили все силы своей души. Говоря театральным языком, это стало нашей сверхзадачей, а сквозным действием была режиссерская и педагогическая работа».
Из воспоминаний учеников и коллег
Вячеслав Тихонов: «Борис Владимирович привносил с собой дух МХАТа Станиславского. Он был в меру строгим, иногда в сердцах уходил с занятий. Девочки во главе с Катей Савиновой бросались за ним, уговаривали, просили прощения. Это были наивные, детские сцены, но Бибиков смягчался и возвращался. Он был не очень щедр на похвалу. Когда прощались, вызывал всех к себе на беседу, по одному. Мне сказал, что доволен моими курсовыми работами, и посоветовал: "Последи за собой – не морщи лоб, не раздувай ноздри, это не поможет выявлению сути роли. И не репетируй перед зеркалом!" Он научил нас жить ролью, а не кривляться. Эта школа и сейчас со мной…»
.
Эльга Лындина: «Приемные экзамены во Всесоюзном государственном институте кинематографии закончились. На лестнице, уткнувшись лицом в стену, плакал худенький юноша. Что-то в этой скорбной фигуре привлекло внимание Бибикова, набиравшего в том году актерскую мастерскую. "Его тонкие плечи вздрагивали, – вспоминал потом Бибиков. – Он плакал от обиды, от горя, от какой-то безысходности. И я сказал ему: "Успокойся. Я возьму тебя. Приходи в сентябре учиться"».
Вячеслав Тихонов: «Меня взяли в неизвестность. Но я был счастлив, ведь впереди – призрачный кинематограф, который манил меня. Бибиков как опытный педагог предлагал нам самим найти материал и показаться. Через это хотел познакомиться с нами поближе. Я взял "Челкаша" Горького. Худой мальчишка изображал могучего работягу… Но в итоге получил четверку. Пятерок поначалу Борис Владимирович не ставил никому. Многих тогда вообще отчислили, а я отныне мог учиться в его мастерской».
Леонид Куравлев: «Я очень скромно вел себя на курсе, не по-актерски. Очень долго присматривался. Сказывалось мое социальное происхождение – в родне все были рабочими, служащими. И, признаюсь, я был уже на грани изгнания, но Борис Владимирович меня оставил и сделал-таки из меня актера. Мне мешало разглядеть его то благоговение, которое я к нему испытывал и испытываю по сей день. Разглядеть достоинства и даже недостатки, которые есть в каждом человеке. Когда я навещал его, мне было важно посидеть рядом с ним, помолчать, послушать – в этом я черпал для себя нечто важное. Он прививал нам вкус, приучал много читать. По ученикам можно судить, кто был их учитель, так же как и по детям – кто их родители. Так вот "Биб" для нас — и учитель, и родитель. А для меня он – Бог…»
Евгений Ташков: «Я побаивался Бибикова, думал – приглашу его на роль, он начнет выкручивать мне руки, что-то советовать. Но он вновь продемонстрировал педагогику высшего класса: на площадке никогда не делал замечаний. Это было поразительно! И в фильмах "Страницы былого" и "Приходите завтра…" Бибиков показывал, что именно так должен вести себя актер перед режиссером. Даже если режиссер – твой ученик».
Татьяна Догилева: «Один семестр Борис Владимирович преподавал и на нашем курсе в ГИТИСе, он уже почти ничего не видел. В основном сидел и рассказывал. Но какие это были рассказы! В основном про Михаила Чехова. Очень живые и правдивые».
Малика Джурабекова (из интервью Сергея Капкова): «Я боготворила Бориса Владимировича и Ольгу Ивановну, и они меня очень любили. Я даже написала диссертацию: "Педагогические принципы профессоров Пыжовой и Бибикова", исследовала их профессиональные успехи, почему именно у них почти все ученики – звезды.
Когда я училась в аспирантуре, Ольга Ивановна была уже очень больна. Перед смертью она сказала мне: "Малика, не оставляй Бориса Владимировича одного, у него никого нет". Мы оформили фиктивный брак, чтобы продать квартиру и уехать в Душанбе. Он ничего не хотел оставлять государству, потому что страшно не любил советскую власть. Я всегда его спрашивала: "Борис Владимирович, вы все ругаете Сталина, а почему же вас – человека с такими ортодоксальными взглядами – не взяли?" Он отвечал открыто: "Сам удивляюсь!" (...)
Когда мы учились на втором курсе, он ослеп почти на девяносто процентов. А после смерти Ольги Ивановны уже ничего не видел, ходил на ощупь. Но в ГИТИСе все равно работал в качестве консультанта. (...) В институте с ним обошлись очень нехорошо. Бибиков многие годы был в ученом совете, и когда пришла молодая поросль, его оттуда попросили. "Слепой старик, что от него ждать?" В коридорах с ним даже не здоровались.
Мы долго и тяжело принимали решение уехать из Москвы. Но в Душанбе мне предложили возглавить кафедру, взять курс, и я поняла, что могу помочь и Борису Владимировичу. Желания уходить на покой у него не было. Он лишился глаз, а энергии и работоспособности у Бибикова было – хоть отбавляй! В Душанбе он стал профессором-консультантом в Институте искусств, поставил "На большой дороге" и "Предложение" Чехова, "Копилку" Лабиша. На слух. Он улавливал малейшую фальшь. (...)
Когда его отговаривали уезжать из Москвы, Борис Владимирович сказал: "А что я здесь буду лежать в вазочке в стене Новодевичьего кладбища? Кто меня навестит?" Эти слова оказались пророческими в отношении Ольги Ивановны. Она покоится на Новодевичьем. Памятник ставила я – аспирантка, а не народные-разнародные. Время было жуткое, процветало взяточничество, я ходила по разным инстанциям с трясущимися руками – не знала, как и кому сколько сунуть. И все-таки поставила очень хороший памятник из белого мрамора с бронзовой розой, по проекту Сергея Вахтангова.
Когда же я приехала в Москву в 1990 году, пришла на Новодевичье и посмотрела на заброшенную могилу Пыжовой, то заплакала. И вспомнила слова Бориса Владимировича… А здесь, в Душанбе, он лежит в хорошем месте, вокруг него – вишневый сад. На памятнике – надпись: "Дорогому учителю от учеников". И каждый год в день его рождения, в день смерти мы с сыном ходим в церковь, ставим свечки за всех наших учителей, потом идем к нему на кладбище, а затем приглашаем всех его друзей и почитателей в наш дом. (...)
Он был аристократом, в первую очередь по отношению к женщине. Его вечная любовь – Ольга Ивановна, она была для него одуванчиком на ладошке. Такая сверхлюбовь и сверхзабота! Красивый, статный, высокий – таким оставался до последних дней. А перед смертью глаза у него стали ясными-ясными, голубыми-голубыми. Я подумала, может, зрение вернется? Нет... (...)
Завистники окружали чудовищные. Все понимали, что у нас с ним никаких отношений нет, но считали, что я вышла замуж по расчету. А у него ничего не было, поверьте! Ни копейки за душой. Все эти гадости на многие годы отравили мне жизнь, но я все равно не жалею. Быть рядом с таким человеком! Борис Владимирович ушел спокойно, благословил нас. Моему сыну сказал: "У меня ничего нет, кроме библиотеки. Береги ее, никому не давай ни книжки – не вернут!" И сын свято чтит это завещание, никого не пускает в ту комнату, где Борис Владимирович часами сидел в кресле и поглаживал книги, разговаривал с ними. Его библиотека – в целости и сохранности, ни одной книжки не потеряно, несмотря на жуткую войну, которую мы пережили».
Вячеслав Шмыров (из диалога с Леонидом Куравлевым): «Леонид Вячеславович, а как учил Бибиков?
– Ну, я не знаю, разве это расскажешь...
– А, может, посидим вечерок, а вы просто повспоминаете...
– Ну это вряд ли, ты же знаешь, я интервью не даю!
– То есть и позвонить нельзя?
– Звони, конечно! Только зачем?
– Хотя бы потрепаться!
– Вот это совсем другое дело!»
обсуждение >>