«Во сне вроде в одежде было»: фрагмент книги «Мир! Дружба! Жвачка! Не спеши взрослеть»



фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)



фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)



фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)



фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)

Когда Женя открыла дверь, некоторое время оба молчали: он — виновато, она — сердито.— Ты вчера очень некрасиво поступил, — нарушив паузу, проронила девушка холодно. Вместо оправдания парень протянул ей старенький шлем. Женя улыбнулась и кивнула.Вскоре они уже мчались по улицам вчетвером: Санька — за рулем, Женя — за его спиной, Вовка и Илюша — в коляске. Когда вернули на проселок и понеслись по ухабам, девушка, рискуя свалиться, привстала на сиденье, раскинув руки и закрыв глаза, и подставила лицо бьющему в лицо ветру.Правда, довольно быстро пришлось спуститься: слишком ощутимо потряхивало. Женя положила руки на плечи своему парню и улыбнулась. Сейчас она была по-настоящему счастлива.— Погнали на поле! — продолжал командовать Вовка.Бешеные заезды продолжались несколько часов. Только глубоким вечером усталые, но довольные ребята закатили мотоцикл во двор. Друзья выбрались из коляски и попрощались.— Ладно, голубки, до завтра! — подмигнул Вовка и повернулся к Илюше: — Ну чё, эльф, помчали?— Пусть ваши тропы будут зелены, — торжественно произнес Илюша, положив руки на шлем друга, и поспешил вслед за ушедшим приятелем.— Тебе, наверное, тоже домой пора, да? — спросил Санька, дождавшись, когда те скрылись из вида. — Уже поздно.Но ответ Жени поставил его в тупик.— Я так ждала... — призналась она. — Ну, я думала, что мы с тобой вдвоем побудем.— Я думал просто, ты, ну, по ребятам тоже соскучилась, — промямлил парень.— Да, но... — начала девушка, но тотчас перебила себя и сердито спросила, смерив его тяжелым взглядом исподлобья: — Сань, что происходит? Ты вообще рад, что я вернулась?— Конечно, Жень, ты чего? — попытался защищаться Санька. Он чувствовал, что явно делает что-то не так, но пока не осознавал, как должно быть правильно.— Я тебе хоть нравлюсь? — настойчиво потребовала Женя.— Да, нравишься. Очень, — растерялся парень, отводя взгляд. — Но просто все не так, как я представлял. Но... — Он задумался, стоит ли говорить, и сбивчиво добавил: — В общем, мне снится один сон, где... Ты и я, и море, пляж. И мы вдвоем бежим по пляжу и... заходим в море и...Женя вдруг улыбнулась и ласково обняла его, отчего у Саньки по телу разлилось блаженное тепло.— Сань. Здесь есть где-то пляж? — спросила она. Парень задумался и снова завел мотоцикл.***Спустя некоторое они уже шагали вдоль берега речки.— Ну, вот, — робко улыбнулся Санька, махнув рукой в сторону воды.Женя кивнула, расстегивая босоножки. Парень несколько секунд оторопело наблюдал за ней и тоже начал расшнуровывать ботинки.— Ну что? Раздеваемся? — игриво подмигнула девушка, чем еще больше смутила парня.— Да не. Во сне вроде в одежде было.— Хорошо. — Женя не стала спорить, а вошла в воду по щиколотку.Санька последовал ее примеру.— Надеюсь, здесь пиявок нет, — вырвалось у парня, а девушка уже стояла в реке по колено.— Ну, чего ты? Иди сюда! — поманила она.Санька еще топтался в нерешительности, но Женя решительно взяла его за руку и потянула на глубину. Остановились они, только когда вода доходила им почти до груди.Женя сделала шаг навстречу и осторожно поцеловала Саньку. Отстранилась, смерила парня задумчивым взглядом и начала стягивать майку.Санька нервно сглотнул и вытаращился на ее обнаженную грудь. В ушах нарастал шум, голова закружилась, а сердце колотилось как бешеное. Парень побледнел... и вдруг его вывернуло прямо в воду.Удивленная и испуганная Женя отшатнулась, прижимая к груди майку. Она ожидала любой реакции, но только не такой. Неужели она, Женя, настолько страшная? Девушке было неловко и обидно.Обратно ехали молча. Женя забралась в коляску и теперь не сидела позади водителя. Ребята даже не смотрели друг на друга, обоим было грустно и стыдно, особенно Саньке: сон наяву оказался совсем не таким, как он себе представлял.