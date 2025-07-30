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«Во сне вроде в одежде было»: фрагмент книги «Мир! Дружба! Жвачка! Не спеши взрослеть»

История кино >>
30 июля 2025
Четвертый сезон популярного сериала «Мир! Дружба! Жвачка!» отменили, но это не значит, что о полюбившихся героях теперь нельзя узнать больше. Издательство АСТ выпускает серию книг по мотивам сценария ностальгического хита в новеллизации Юлианны Перовой. В книжных уже появилась вторая часть с подзаголовком «Не спеши взрослеть», где солнечное детство первого сезона постепенно сменяется более пасмурной юностью. 1994 год, Санька Рябинин (Егор Губарев) видит чувственные сны о возлюбленной Жене (Валентина Ляпина), узнает о криминальной изнанке жизни и ссорится с родителями. С любезного позволения издательства мы публикуем отрывок из этой книги, где парочка встречается после разлуки.

Мир! Дружба! Жвачка!-2 (2021)
фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)

Когда Женя открыла дверь, некоторое время оба молчали: он — виновато, она — сердито.

— Ты вчера очень некрасиво поступил, — нарушив паузу, проронила девушка холодно. Вместо оправдания парень протянул ей старенький шлем. Женя улыбнулась и кивнула.

Вскоре они уже мчались по улицам вчетвером: Санька — за рулем, Женя — за его спиной, Вовка и Илюша — в коляске. Когда вернули на проселок и понеслись по ухабам, девушка, рискуя свалиться, привстала на сиденье, раскинув руки и закрыв глаза, и подставила лицо бьющему в лицо ветру.

Правда, довольно быстро пришлось спуститься: слишком ощутимо потряхивало. Женя положила руки на плечи своему парню и улыбнулась. Сейчас она была по-настоящему счастлива.

— Погнали на поле! — продолжал командовать Вовка.

Бешеные заезды продолжались несколько часов. Только глубоким вечером усталые, но довольные ребята закатили мотоцикл во двор. Друзья выбрались из коляски и попрощались.

— Ладно, голубки, до завтра! — подмигнул Вовка и повернулся к Илюше: — Ну чё, эльф, помчали?

— Пусть ваши тропы будут зелены, — торжественно произнес Илюша, положив руки на шлем друга, и поспешил вслед за ушедшим приятелем.

Мир! Дружба! Жвачка!-2 (2021)
фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)

— Тебе, наверное, тоже домой пора, да? — спросил Санька, дождавшись, когда те скрылись из вида. — Уже поздно.

Но ответ Жени поставил его в тупик.

— Я так ждала... — призналась она. — Ну, я думала, что мы с тобой вдвоем побудем.

— Я думал просто, ты, ну, по ребятам тоже соскучилась, — промямлил парень.

— Да, но... — начала девушка, но тотчас перебила себя и сердито спросила, смерив его тяжелым взглядом исподлобья: — Сань, что происходит? Ты вообще рад, что я вернулась?

— Конечно, Жень, ты чего? — попытался защищаться Санька. Он чувствовал, что явно делает что-то не так, но пока не осознавал, как должно быть правильно.

— Я тебе хоть нравлюсь? — настойчиво потребовала Женя.

— Да, нравишься. Очень, — растерялся парень, отводя взгляд. — Но просто все не так, как я представлял. Но... — Он задумался, стоит ли говорить, и сбивчиво добавил: — В общем, мне снится один сон, где... Ты и я, и море, пляж. И мы вдвоем бежим по пляжу и... заходим в море и...

Женя вдруг улыбнулась и ласково обняла его, отчего у Саньки по телу разлилось блаженное тепло.

— Сань. Здесь есть где-то пляж? — спросила она. Парень задумался и снова завел мотоцикл.

Мир! Дружба! Жвачка!-2 (2021)
фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)

***
Спустя некоторое они уже шагали вдоль берега речки.

— Ну, вот, — робко улыбнулся Санька, махнув рукой в сторону воды.

Женя кивнула, расстегивая босоножки. Парень несколько секунд оторопело наблюдал за ней и тоже начал расшнуровывать ботинки.

— Ну что? Раздеваемся? — игриво подмигнула девушка, чем еще больше смутила парня.

— Да не. Во сне вроде в одежде было.

— Хорошо. — Женя не стала спорить, а вошла в воду по щиколотку.
Санька последовал ее примеру.

— Надеюсь, здесь пиявок нет, — вырвалось у парня, а девушка уже стояла в реке по колено.

— Ну, чего ты? Иди сюда! — поманила она.

Санька еще топтался в нерешительности, но Женя решительно взяла его за руку и потянула на глубину. Остановились они, только когда вода доходила им почти до груди.

Мир! Дружба! Жвачка!-2 (2021)
фото: Кадр из сериал «Мир! Дружба! Жвачка!» (второй сезон, 2021)

Женя сделала шаг навстречу и осторожно поцеловала Саньку. Отстранилась, смерила парня задумчивым взглядом и начала стягивать майку.
Санька нервно сглотнул и вытаращился на ее обнаженную грудь. В ушах нарастал шум, голова закружилась, а сердце колотилось как бешеное. Парень побледнел... и вдруг его вывернуло прямо в воду.

Удивленная и испуганная Женя отшатнулась, прижимая к груди майку. Она ожидала любой реакции, но только не такой. Неужели она, Женя, настолько страшная? Девушке было неловко и обидно.

Обратно ехали молча. Женя забралась в коляску и теперь не сидела позади водителя. Ребята даже не смотрели друг на друга, обоим было грустно и стыдно, особенно Саньке: сон наяву оказался совсем не таким, как он себе представлял.
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обсуждение >>
№ 2
Sveta_21Ermolova   31.07.2025 - 22:05
Ну вот прочитала отрывок киношной любви между Ляпиной и Губаревым - даже интереснее получилось, чем на экране. читать далее>>
№ 1
Киноман1985   31.07.2025 - 21:38
Кто-то подумал, что книги будут пользоваться спросом. Посмотрим, как закончится история с продажами). читать далее>>
Всего сообщений: 2
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