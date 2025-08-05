Внутренний туризм: самые популярные места в России для путешествий — и что там снимали

Пора отпусков традиционно ассоциируется с путешествиями. Сервис RUTUBE в этом деле оказался интересным помощником: многочисленные блогеры публикуют тревел-контент, показывая различные уголки России. В общем потоке особенно выделяются некоторые из направлений: например, самым популярным оказался Краснодарский край, которому слегка уступает Крым. Кино-Театр.ру тоже не чужд интересу к путешествиям, и предлагает взглянуть на пять самых популярных туристических точек среди блогеров на «Кинокарте России».
Краснодарский край
Сочинский дендрарий оказался достаточно привлекательным, чтобы Дмитрий Дьяченко
в нем снял часть сцен «Чебурашки
». Главный курорт Краснодарского края, впрочем, неоднократно привлекал внимание режиссеров яркой архитектурой и теплым климатом: например, здесь на причале морского вокзала стартовали съемки «Бриллиантовой руки
» — теперь на этом месте стоит скульптурная композиция с семьей Горбунковых. Тот же вокзал фигурирует и в мелодраме Ивана Киасашвили
«Дамы приглашают кавалеров
».
Крым
Крым, второй по заинтересованности блогеров регион, в свое время отметился немалым количеством съемок. Любимая зрителями «Кавказская пленница
» Леонида Гайдая
, например, была во многом снята в Алуште: тот же парк аттракционов до сих пор работает, а отделение милиции, куда попал Шурик, на самом деле является ЗАГСом. Другое интересное крымское место в кадре — это Долина привидений, где с тех пор есть «Орех Никулина
», один из старейших грецких орехов в регионе, чей возраст составляет более 400 лет!
Алтай
Алтай тоже с давних времен был «киношным» местом: еще в 1924-м вышел «Красный газ
» Ивана Калабухова
— первый игровой фильм, снятый в Сибири. Местные пейзажи с разнотравьем и густыми лесами стали отличными декорациями и для сказки «Кащей бессмертный
» Александра Роу
. А еще Алтай нравился Василию Шукшину
: на малой родине он снял «Живет такой парень
», «Ваш сын и брат
» и «Печки-лавочки
». Во всех трех, кстати, играют в том числе местные жители.
Казань (республика Татарстан)
Столицу Татарстана облюбовали не только блогеры: например, казанский кремль появлялся еще в 1927-м в фильме «Булат Батыр
» Юрия Тарича
, а сцену с флешмобом в комедии «Самый лучший день
» снимали на площади у татарского государственного академического театра имени Галиасгара Камала. А в альманахе «Родные люди
» действие одной из историй разворачивается на фоне IT-парка и Кремлевской набережной.
Владивосток (Приморский край)
Всё более популярным среди любителей кино становится и Владивосток, который тоже может похвастаться интересными локациями. Например, маяк Токарёвского, расположенный на кошке (косе), фигурирует сразу в двух фильмах: «Замри — умри — воскресни
» Виталия Каневского
и «Сказке про темноту
» Николая Хомерики
. А историческое здание гостиницы «Версаль» стало важным для ленты Бориса Григорьева
«Пароль не нужен
»: в советское время её переименовали в «Челюскин» в честь героев-полярников одноименной экспедиции, но в 1990-х зданию вернули исконное название. В картине тоже фигурирует старое-новое название, а сегодня у «Версаля» можно увидеть памятник Штирлицу — как раз в честь «Пароля».
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