Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

На полки отечественных книжных вернулся «Немой свидетель» — сборник текстов Сергея Курёхина, по которым можно оценить многогранность его личности. Культовая фигура ленинградской рок-сцены, композитор балабановского «Замка» и «Перехода товарища Чкалова через Северный полюс» (режиссер Максим Пежемский затем создаст «Интернов»), создатель «Поп-механики» и мема «Ленин — гриб», он пробовал себя в разных медиумах и форматах. В том числе писал сценарии, либретто и… заявку многосерийную телевизионную программу, которая могла бы пролить свет для (пост)советской аудитории на музыкальные и духовные события XX века. С любезного позволения издательства публикуем этот фрагмент из книги, вышедшей в серии «Азбука. Голоса».
Авторы программы, известный музыкант Сергей Курёхин
и режиссер Дмитрий Месхиев
(«Гамбринус
», «Циники
», «Над темной водой
»), предлагают взглянуть на музыкальную историю XX века с неожиданной стороны.
В парадоксальной, иногда сенсационной форме они познакомят телезрителей с основными этапами музыкальной культуры нового времени — джаза, психоделической музыки, музыкальным авангардом, сакральной музыкой этнических меньшинств, — однако не в рамках канонического музыковедения, а эмоционального субъективизма.
Свободно совмещая музыкознание с психоанализом, скандальными гипотезами, оригинальными экстраполяциями, авторы, опираясь на уникальный видеоматериал, выстраивают полижанровую структуру, главным аспектом которой остается Музыка.
Влияние негритянского культа вуду на Луи Армстронга
, ярко проявившееся в нью- орлеанском джазе начала века. (Вудуистский ритуал жертвоприношения мы видели в картине Алана Паркера
«Сердце ангела
».) Блюз Миссисипской дельты и сексуальная энергетика черного населения Америки. Юкио Мисима
и новый японский шумовой террор (в центре онтологическая связь онанизма и харакири). Советская песня как форма музыкальных заимствований и открытого идеологического плагиата. Советский джаз как форма хасидизма. Советский рок как форма профилактической работы КГБ.
Загадочный лохнесский маг и чернокнижник Апистер Кроули
, одна из главных харизматических фигур оккультизма XX века, и его влияние на Черчилля и Гитлера, а также таких музыкантов, как Дэвид Боуи
и «Лед зеппелин». Чикагский авангард и левый радикализм студенческой революции 1968 года во Франции. Экзистенциализм и «Новая черная музыка», Жан-Поль Сартр
и Малькольм Икс
, «Черные пантеры» и Гватари
. Психоделия, хиппизм и их гуру во плоти Тимоти Лири
, музыкальный футуризм и дадаизм, новая итальянская правая музыка и ранний фашизм. Сан Ра
— посланник Сатурна, Нон и калифорнийский культ жестокости (лаборатории по исследованиям в области выживания), Джон Кейдж
и Судзуки
(дзен-буддизм в Америке), Гурджиев
и тибетская ритуальная музыка — таковы сюжеты первых телепередач «НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ».
В музыкальной социологической телеантологии авторы пропагандируют музпристрастия Ленина
, Сталина
, Хрущева
, Че Гевары
.
Широкая эрудиция авторов, фантазия и неожиданная подача материала, богатый иллюстративный материал обещают интересную музыкальную программу. Цикл предполагает ежемесячные одночасовые передачи. Монологи ведущего (С. Курёхин), перед лицом НЕМОГО СВИДЕТЕЛЯ (физиогномически выразительные статисты либо знаменитости) будут разворачиваться в экстравагантных местах и экзотической атмосфере.
Авторы уверены, что музыкальная история XX века, включающая такие имена, как Стравинский
, Малер
, Колтрейн
, до сих пор пребывает в забвении. Чтобы понять всю глубину музыки, мотивации и импульсы музыкального творческого процесса, следует обратиться к нетрадиционному взгляду — оккультным, философским, структуралистским подходам. Неизвестные имена (или небанальные ракурсы уже известных), уникальные факты, музыкальные направления воссоздают перед телезрителями не- ведомую картину альтернативной истории музыки на рубеже тысячелетий.
В программах будут использованы видеоматериалы, фрагменты из фильмов, интервью, игровые эпизоды, записи живых выступлений, визуальный коллаж и т. д.
В работе над программами принимают участие ведущие музыканты, историки музыки, музыковеды, социологи, психоаналитики, российские и зарубежные эксперты и консультанты.
*Передача не была осуществлена.
