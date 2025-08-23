Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

анонс

25 августа Привет из Шервудского леса: К юбилею сэра Томаса Шона Коннери Актер родился 95 лет назад в Эдинбурге среди бедняков

17 августа Правопреемство: 90 лет со дня рождения Олега Табакова Киновед Вячеслав Шмыров размышляет, сохраняется ли влияние актера на мир театра по прошествии семи лет после ухода из жизни

10 августа Медвежья доля: «Морозко» — страшная сказка об искуплении и Оттепели Легендарный фильм Александра Роу