Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

История кино >>
23 августа 2025
На полки отечественных книжных вернулся «Немой свидетель» — сборник текстов Сергея Курёхина, по которым можно оценить многогранность его личности. Культовая фигура ленинградской рок-сцены, композитор балабановского «Замка» и «Перехода товарища Чкалова через Северный полюс» (режиссер Максим Пежемский затем создаст «Интернов»), создатель «Поп-механики» и мема «Ленин — гриб», он пробовал себя в разных медиумах и форматах. В том числе писал сценарии, либретто и… заявку многосерийную телевизионную программу, которая могла бы пролить свет для (пост)советской аудитории на музыкальные и духовные события XX века. С любезного позволения издательства публикуем этот фрагмент из книги, вышедшей в серии «Азбука. Голоса».

Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

Авторы программы, известный музыкант Сергей Курёхин и режиссер Дмитрий МесхиевГамбринус», «Циники», «Над темной водой»), предлагают взглянуть на музыкальную историю XX века с неожиданной стороны.

В парадоксальной, иногда сенсационной форме они познакомят телезрителей с основными этапами музыкальной культуры нового времени — джаза, психоделической музыки, музыкальным авангардом, сакральной музыкой этнических меньшинств, — однако не в рамках канонического музыковедения, а эмоционального субъективизма.

Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

Свободно совмещая музыкознание с психоанализом, скандальными гипотезами, оригинальными экстраполяциями, авторы, опираясь на уникальный видеоматериал, выстраивают полижанровую структуру, главным аспектом которой остается Музыка.

Влияние негритянского культа вуду на Луи Армстронга, ярко проявившееся в нью- орлеанском джазе начала века. (Вудуистский ритуал жертвоприношения мы видели в картине Алана Паркера «Сердце ангела».) Блюз Миссисипской дельты и сексуальная энергетика черного населения Америки. Юкио Мисима и новый японский шумовой террор (в центре онтологическая связь онанизма и харакири). Советская песня как форма музыкальных заимствований и открытого идеологического плагиата. Советский джаз как форма хасидизма. Советский рок как форма профилактической работы КГБ.

Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

Загадочный лохнесский маг и чернокнижник Апистер Кроули, одна из главных харизматических фигур оккультизма XX века, и его влияние на Черчилля и Гитлера, а также таких музыкантов, как Дэвид Боуи и «Лед зеппелин». Чикагский авангард и левый радикализм студенческой революции 1968 года во Франции. Экзистенциализм и «Новая черная музыка», Жан-Поль Сартр и Малькольм Икс, «Черные пантеры» и Гватари. Психоделия, хиппизм и их гуру во плоти Тимоти Лири, музыкальный футуризм и дадаизм, новая итальянская правая музыка и ранний фашизм. Сан Ра — посланник Сатурна, Нон и калифорнийский культ жестокости (лаборатории по исследованиям в области выживания), Джон Кейдж и Судзуки (дзен-буддизм в Америке), Гурджиев и тибетская ритуальная музыка — таковы сюжеты первых телепередач «НЕМОЙ СВИДЕТЕЛЬ».

В музыкальной социологической телеантологии авторы пропагандируют музпристрастия Ленина, Сталина, Хрущева, Че Гевары.

Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

Широкая эрудиция авторов, фантазия и неожиданная подача материала, богатый иллюстративный материал обещают интересную музыкальную программу. Цикл предполагает ежемесячные одночасовые передачи. Монологи ведущего (С. Курёхин), перед лицом НЕМОГО СВИДЕТЕЛЯ (физиогномически выразительные статисты либо знаменитости) будут разворачиваться в экстравагантных местах и экзотической атмосфере.

Авторы уверены, что музыкальная история XX века, включающая такие имена, как Стравинский, Малер, Колтрейн, до сих пор пребывает в забвении. Чтобы понять всю глубину музыки, мотивации и импульсы музыкального творческого процесса, следует обратиться к нетрадиционному взгляду — оккультным, философским, структуралистским подходам. Неизвестные имена (или небанальные ракурсы уже известных), уникальные факты, музыкальные направления воссоздают перед телезрителями не- ведомую картину альтернативной истории музыки на рубеже тысячелетий.

Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века

В программах будут использованы видеоматериалы, фрагменты из фильмов, интервью, игровые эпизоды, записи живых выступлений, визуальный коллаж и т. д.
В работе над программами принимают участие ведущие музыканты, историки музыки, музыковеды, социологи, психоаналитики, российские и зарубежные эксперты и консультанты.

*Передача не была осуществлена.
№ 2
Дмитрий А. Мишин   24.08.2025 - 17:45
О Курехине мало кто теперь помнит и знает. Только близкие и коллеги по работе. Да и все. Его нет в учебниках, не выпускают фильмов. Кто-то только сегодня за него услышит в первый раз. читать далее>>
№ 1
GaryVan (Санкт-Петербург)   24.08.2025 - 13:40
Не знаю... Курёхин, для меня, это - какофония звуков, немыслимый андеграунд с элементами дёрганья кошек за хвост. Почему, вдруг взяли, что он был кибер-супер-популярен и являлся иконой стиля? Икона стиля... читать далее>>
Всего сообщений: 2
"Замок" (1993)
"Замок" (1993)
"Переход товарища Чкалова через Северный полюс" (1990)
Курёхин и телевидение, которого не было: неожиданная история музыки XX века фотографии
