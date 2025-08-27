Петр Тодоровский — сто лет великого мелкотемья

26 августа в этом году — красивая дата: ровно 100 лет назад родился Петр Ефимович Тодоровский, полюбившийся многим своими яркими фильмами. Юбилей — отличный повод поговорить о важном, в том числе и для самого режиссера. Как личные чувства и переживания сформировали особый стиль, рассказала Вероника Хлебникова.
Петр Ефимович был красивый и добрый человек. И в людях, про которых он снимал, ему нравилась их красота. Эта красота не была только физической, она раскрывалась ввиду каких-то экстраординарных обстоятельств, и наиболее наглядно — в «Любимой женщине механика Гаврилова
» — балладе частной жизни, в понимании и в изображении которой Тодоровскому не было равных в отечественном кино.
Механик Гаврилов… когда его корабль уходил из Марселя, его привязывали канатами, чтобы он не сбежал на берег к француженке, даме сердца. Теперь Людмила Гурченко
, как на привязи, сидит у ЗАГСа, ждет своего судового механика с Гибралтара. Будто и не Бодров-старший
сценарий сочинял, а Маргерит Дюрас
. Гурченко сидит на скамейке, ее любимый до ЗАГСа не дошел, исчез, и вот она сидит, ходит кругами, бродит по городу, встречает разных людей, рыдает, пляшет, снова рыдает и совершенно не знает, что думать, и как вообще дальше жить. Механик Гаврилов проходит в ее глазах все мыслимые степени падения, но до самой последней, откуда нет возврата, никак не упадет, потому что она не просто в него по уши влюблена, она его любит и не дает окончательно упасть и пропасть в собственных глазах. Для нее это момент самого страшного испытания, когда она может потерять свое чувство, разувериться не то что в Гаврилове и в идеалах, а в самой любви, в самой жизни, которая идет и проходит, как ни хорохорься, уже и 38, будьте-нате. Вот эта красота слабого и хрупкого человеческого сопротивления всей подлости мира прорывается в фильме ослепительной силой, как ослепительна улыбка Гаврилова, которого Гурченко просто весь фильм спасает, как спасает и свое достоинство, не позволяя себе думать о нем плохо, низко, опуститься до дурных мыслей о любимом человеке, моряке и механике Льве Александровиче Гаврилове. А вокруг город, улицы, сценки, зарисовки и траектории — великое течение городской мирной жизни с ее суетой, японскими эмалированными тазами и очередями за ними.
Так город обнимал влюбленных героев и дышал с ними в унисон, мерз и оттаивал в такт их отношениям в раннем «Городском романсе
». И они тоже ходили под лавиной снега с московских крыш, над пропастью нелюбви и предательства, а мир незаметно рушился. И хватило одной смерти — в «Городском романсе» умирает персонаж Зиновия Гердта
, артист-любитель и «лучший Гитлер фронта», уничтожавший предводителя нацистов пародией и боевыми частушками, — чтобы камера стремительно преодолела все расстояния, и мы увидели, как тянется к дверному звонку милая рука, как драгоценно все то, что случилось с доктором Женей и студенткой педучилища Машей в тот снежный год. Божественная музыка Олега Каравайчука
направляла этот поток, интегрировала в партитуру фильма и переводила на музыкальный язык городскую шумную круговерть и советское радио.
Еще раньше в режиссерском дебюте Петра Ефимыча совместно с Владимиром Дьяченко
, в фильме «Никогда
» 1962 года эта музыка творила чудеса, и среди высот формализма советских времен остается непостижимо застывшее лицо и немигающий взгляд молодого артиста Евгения Евстигнеева
(до этого появившегося на киноэкране только в «Девяти днях одного года
»), смонтированное с сонатой на вилках, которой персонаж Евстигнеева, как Чаплин
танцем булочек, решает побаловать за свадебным столом рабочих завода, где он директор. Петр Тодоровский здесь и режиссер, и — в последний раз — оператор фильма. Будучи выпускником операторской мастерской Бориса Волчека
, Тодоровский стоял за камерой почти десятка киножурналов и кинокартин в том числе на Одесской киностудии, и среди них «Весна на Заречной улице
» Хуциева
и Миронера
и «Два Федора
». Был награжден за операторскую работу в «Жажде
» Ташкова
. Он вообще умел все. Вместе с Булатом Окуджавой
Тодоровский написал сценарий своего второго фильма «Верность
», был изумительным артистом, снимался у Хуциева в картине «Был месяц май
», а впоследствии писал и музыку к своим фильмам.
«Любимая женщина механика Гаврилова», снятая в 1981 году, входит вместе с фильмами «Военно-полевой роман
» (1983) и перестроечной «Интердевочкой
» (1989) в золотой пакет Тодоровского, определенный зрительскими симпатиями и предпочтениями. «Интердевочка» стала не только самым обсуждаемым фильмом, но и последним рекордсменом советского кинопроката. А «Никогда» — поразительный экспрессионистский фильм с длинными черными тенями, авангардными ракурсами, искрами и античным стоическим отношением к делу — наименее известен в фильмографии Тодоровского. Как и его настоящий шедевр — полузапрещенный «Фокусник
» с Зиновием Гердтом в главной роли по сценарию тонкого и глубокого автора Александра Володина
. Если показывать фокусы на сцене — профессиональное мастерство, то в жизни чудеса случаются по велению дара и сердца. Не всегда со счастливым концом и точно без аплодисментов зала. Одинокий фокусник никому не нужен, он обыкновенный святой и совершает чудеса из ничего, спасая мир от пошлости и скуки.
Популярнейший «Военно-полевой роман» тоже был и остается фильмом о чуде спасения силой любви и добрых побуждений. Стоило герою разглядеть в бабе с пирожками свою первую любовь еще с фронта, где она служила санитаркой и любила в свою очередь комбата, как начинался трудный, но верный подъем героини Натальи Андрейченко
с социального дна неустроенной послевоенной жизни, такой мирной и такой беспощадной к малым мира сего. На Берлинском кинофестивале Инна Чурикова
поделила приз за роль в этом фильме с Моникой Витти
. Картина номинировалась на «Оскара». Песни на стихи Геннадия Шпаликова
стали классикой. Волшебство «рио-риты», повторенное Шпаликовым и Тодоровским, лошадь, выцокивающая менуэт из утра туманного, прекрасная дама, которой тесно в самой изысканной рифме, в самой чистой фантазии и в чужом наваждении. У которой неожиданно грубый голос, компанейская душа и бабий надрыв. Ей бы выпростаться как из идеала, так и из общепита, чтобы без чужого пригляда танцевать пасодобли, смолить папироску, быть зазнобой и ластиться к своему мужику, улыбаться в камеру большим ярким ртом. Ретро, любовь, волшебство не заслонили горя всех беззащитных, которых Петр Ефимович Тодоровский как будто укрывает полой то интеллигентского плащика, то фронтовой плащ-палаткой от свирепого слепого ветра судьбы и убийственной шрапнели посконного коммунального быта.
Тодоровского охотно и не вполне точно называли режиссером-лириком. Молодой пролетарий в фильме «Никогда» так и отвечал на совет жениться: «Не, я еще погуляю, все это лирика!» Лиризм, как бальзам, лишь умягчал незатягивающуюся рану, за ним чувствовались житейские и более мощные, экзистенциальные катастрофы. Евстигнеев в «Любимой женщине механика Гаврилова» вскользь замечает, мол, баб люблю и жалею — «на какую не посмотришь, у каждой драма». Драмы, трагические истоки самых стойких характеров и веселых натур в основе пресловутого «лиризма» Петра Ефимовича Тодоровского, чудно и радостно пожившего в целебной Одессе во время работы на киностудии, а до того видавшего в детстве голодную смерть, а на фронте - бессмысленную гибель мальчишек, отправленных умирать преступными командирами.
Даже в утешительном «Городском романсе» чувствуется, какие сильные и злые социальные потоки разводят молодого, образованного и не желающего быть циником доктора с его любимой девчонкой, классной и детски непосредственной, но очень простой и незамутненной интеллектуальным ширпотребом, впервые услышавшей о постимпрессионистах и обремененной теткой из Можайска.
Фильм «В созвездии быка
» фронтовик Петр Тодоровский будто не ставил, а вынул из памяти. Его давняя постоянная личная эмоция, следующая из «Верности» в «Военно-полевой роман» сопровождалась сверхчеткой картинкой. Юные актеры играли специфически недетские истории, не всякому мирному взрослому опыту доступные. Одна развертывается в сельских избах и овинах у линии фронта и посвящена томлению духа и плоти тылового обитателя, а вторая на возах с сеном следует в деревню под снежную бурю. Местный пацан и эвакуированный городской пижон на быках доставляют в деревню фураж. По дороге берут языка, их немецкого ровесника-очкарика и замерзают уже втроем, выделяя столь знакомое по другим фильмам гуманистическое тепло.
Спасая свою Магдалину, ленинградскую проститутку в «Интердевочке», Тодоровский был на стороне падших. И если это лиризм, то небесный, житийный, просто направленный туда, где не хватает света и смеха, на самые земные, приземленные и мрачные сферы, как гарнизонная душная жизнь в фильме 1992 года «Анкор, еще анкор!
».
Великий драматург Наталья Рязанцева
писала о Тодоровском, с которым дружила:
«Мне крупно повезло — попасть в конце 60-х в тот одесский двор, услышать его гитару, услышать сюжет «Военно-полевого романа» задолго до самой картины — он прекрасно рассказывал. У него было абсолютное чувство юмора и абсолютный слух. Но ведь еще и умение преобразовать эти завидные качества в кинокадры, точнее, в кинотекст, поскольку душа и опыт не в отдельных картинах, не в кинокадрах, а в их сочетании, то есть в монтаже. Во всех его фильмах, а их очень много, каждый день какой-нибудь телеканал показывает то "Интердевочку", то "Ретро", то "По главной улице с оркестром" — есть и душа, и характер, и чувство меры в переходах от трагического к смешному. Даже самый суровый сюжет — "Анкор, еще анкор!" — начинён такими смешными поворотами…»
И смех, и свет навек.
