Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину

История кино >>
22 сентября 2025
22 сентября исполнилось 100 лет со дня рождения актера и режиссера, пионера телевизионного театра, заслуженного деятеля искусств РФ Вячеслава Владимировича Бровкина (1925-2016). Это имя, возможно, не слишком известно широкой публике. Но вряд ли среди российских зрителей старшего и среднего поколения есть люди, которые не видели фильмы-спектакли (а потом и полноценные фильмы) из детективного цикла «Следствие ведут знатоки», который шел на Центральном телевидении с 1971-го по 1988 год и стал, по сути, главным милицейским сериалом страны. Есть у Бровкина и актерская работа, памятная очень многим, — в фильме Георгия Данелии и Игоря Таланкина «Сережа» (1960). Это именно к герою Вячеслава Бровкина обращается мальчик Сережа, которому вместо конфеты достался «пустой» фантик: «Дядя Петя, ты дурак?». Более чем за шесть десятков лет эта фраза стала безусловным мемом, который совсем недавно можно было услышать, например, в сериале «Нереалити 2».

фото: коллаж выставки «Замечательный век моей жизни»

Вячеслав Владимирович окончил в 1955 году ГИТИС как театральный режиссер и актер. Среди его педагогов были великие мастера — Мария Кнебель и Алексей Попов. Работал в театрах Минска и Москвы. Но по-настоящему пригодился на телевидении в пору его становления, когда многие из сегодняшних азбучных истин телевизионной специфики были еще просто неизвестны.

С 1966 года Бровкин — режиссер главной редакции литературно-художественного вещания Центрального телевидения. Им поставлено огромное множество спектаклей. Как и Анатолий Эфрос, Вячеслав Владимирович понимал эстетику телетеатра как пересечение театра и кино, позволяющее совмещать глубокую психологическую проработанность актерских образов с крупными планами героев, которые на сценических подмостках априори невозможны. Одна из первых удач Бровкина — небольшой цикл по детективным романам Жоржа Сименова про комиссара Мегрэ, в котором в заглавной роли блистательно выступил Борис Тенин. Его «попадание» в образ признал даже Сименон (свидетельство тому — письмо, направленное писателем режиссеру). Но, к сожалению, телевизионное начальство очень быстро свернуло работу над этим циклом — западная драматургия в застойные годы не могла быть в фаворе.

Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину
фото: кадр из фильма "Сережа"

В 1970 году новый курс был обозначен приходом на Центральное телевидение в качестве руководителя Сергея Лапина, и первым делом он поддержал предложение министра внутренних дел СССР Николая Щелокова о создании цикла фильмов на телевидении из жизни милиции — с безусловно положительными образами правоохранителей, которые бы формировали позитивный образ советских милиционеров в глазах населения и одновременно служили бы примером для подражания «кадровому составу» МВД.

Так возник сериал «Следствие ведут Знатоки», в котором слово «ЗнаТоКи» было составлено из первых букв фамилий неразлучных коллег и друзей – руководителя следственной группы, полковника Павла Знаменского (Пал Палыч), майора Александра Томина (Шурик) и криминалиста Зинаиды Кибрит (Зиночка). Эти роли соответственно играли актеры Театра на Малой Бронной (с которым Бровкина связывало «до-телевизионное» творчество) Георгий Мартынюк, Леонид Каневский и киноактриса Эльза Леждей.

Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину
фото: кадр из фильма "Следствие ведут Знатоки"

Режиссерский выбор актеров в этой комбинации был настолько убедительным, что он без изменений просуществовал три десятка лет, а когда первой не стало Эльзы Ивановны, ее заменила другая красавица Лидия Вележева, но это были уже последние фильмы цикла, выполненные в 2002 году, и их ставил уже не Бровкин, а режиссеры следующего поколения — Вячеслав Сорокин и Владимир Хотиненко.

Надо ли говорить о том, что идеальное «милицейское трио», как и планировалось, стало не только многолетним примером для подражания сотрудникам МВД, но и уверенным выражением стабильности советской жизни — уже в глазах всего остального населения. При том, что судьба самого Николая Щелокова, инициатора цикла фильмов, оказалась куда менее идеальной: в 1982 году после смерти Брежнева «конкурирующая фирма» — КГБ СССР — сместила министра с должности; еще через год, не пережив унижения, добровольно ушла из жизни его супруга; еще через несколько месяцев экс-министр был лишен всех наград, исключен из партии — и ответом на эти события стало уже самоубийство самого Щелокова.

Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину
фото: из архива Владимира Бровкина

Своеобразную драму в эти годы переживали и исполнители центральных ролей. Их фактически перестали снимать в кино, поскольку «перекрыть» звездный шлейф знатоков было практически невозможно, а любой выход на сцену того же Георгия Мартынюка даже в ролях классического репертуара обязательно сопровождался восторженным шепотком в рядах: «Знаменский вышел, Знаменский...» Мерилом же феноменального признания давнего сериала уже в наши дни, безусловно, может служить существование в течение 20 лет на канале НТВ документального детективного сериала с похожим названием — «Следствие вели… С Леонидом Каневским», в котором ведущим выступает последний из ныне здравствующих знатоков.

Сценарную основу цикла профессионально крепко делали литераторы и юристы — супруги Лавровы (Ольга и Александр). Неизбалованная детективным жанром зрительская аудитория благодарно принимала каждую серию, а каждая серия, по замыслу Вячеслава Бровкина, становилась бенефисом и очередного преступника — крупной незаурядной личности «с трудной судьбой», и исполнителя этой роли. Зачастую это были театральные звезды, не слишком часто приглашаемые в кино, тем более на главные роли, но благодаря Бровкину эти яркие профессионалы остались для потомков на пленке во всем своем великолепии. И в их рядах — Юрий Катин-Ярцев (махинатор по стажем дядя Жора, «Черный маклер»); Владимир Самойлов (фальшивомонетчик Михеев, «Динозавр»); Эмилия Мильтон (скупщица краденного Прахова, «Шантаж»); Николай Пастухов (оговоривший себя подследственный Тобольцев, «Любой ценой»); Георгий Менглет (еще один экономический махинатор Воронцов, «Ответный улар»); Борис Тенин и Лилия Толмачева (торговцы поддельными произведениями искусства, отец и дочь Боборыкины, «Подпасок с огурцом»).

Дурак, Мэгре и знатоки: 100 лет Вячеславу Бровкину
фото: из архива Владимира Бровкина

В детские годы Вячеслав Владимирович Бровкин посещал драматическую студию при музее-заповеднике художника Василия Поленова в Заокском районе Тульской области. Вела его дочь классика Ольга Васильевна. Именно это обстоятельство навело телережиссера Владимира Вячеславовича Бровкина на мысль открыть в музейных интерьерах выставку «Замечательный век моей жизни», посвященную жизни и творчеству отца — Вячеслава Владимировича Бровкина. В экспозиции — подлинники писем и телеграмм Жоржа Сименова, Марселя Марсо, Бориса Тенина, Фаины Раневской, театральные программки и афиши, фото рабочих моментов съемок знаменитых сериалов, личные вещи режиссера. Выставка в Государственном мемориальном историко-художественном музее-заповеднике В.Д. Поленова продлится до 12 октября этого года.

№ 3
Киноман1985   23.09.2025 - 21:59
Бровкин — режиссёр, который сумел сделать телеспектакль искусством. Вечная память мастеру. читать далее>>
№ 2
Бабур из Ташкента (Ташкент)   23.09.2025 - 07:06
Вячеслав Владимирович Бровкин не только был режиссёром легендарного сериала "Следствие ведут знатоки",но и сыграл главную роль во втором фильме мини-сериала "Ваше подлинное имя",где... читать далее>>
№ 1
Дмитрий А. Мишин   22.09.2025 - 22:06
Полезно просвещаться о творческих людях, что совсем не на слуху. читать далее>>
Поиск по меткам
День рождения
персоны
Владимир БровкинВячеслав БровкинЛидия ВележеваГеоргий ДанелияЛеонид КаневскийЮрий Катин-ЯрцевМария КнебельАлександр ЛавровОльга ЛавроваЭльза ЛеждейМарсель МарсоГеоргий МартынюкГеоргий МенглетЭмилия МильтонНиколай ПастуховАлексей ПоповФаина РаневскаяВладимир СамойловВячеслав СорокинИгорь ТаланкинБорис ТенинЛилия ТолмачёваВладимир ХотиненкоАнатолий Эфрос
фильмы
Мегрэ и старая дамаМегрэ и человек на скамейкеМегрэ колеблетсяМегрэ у министраСерёжаСледствие ведут Знатоки

