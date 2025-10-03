Кино-Театр.Ру
Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна

История кино >>
3 октября 2025
3 октября — день рождения Армена Джигарханяна, а в этом году — особенная дата: ему исполнилось бы 90 лет. Попытки описать его феномен часто сводятся к казенной формулировке «великий советский артист», что звучит исчерпывающе, но по сути не объясняет ничего. Давайте разберем его феномен на составляющие, избегая хрестоматийного глянца. Вот 7 конкретных причин, почему его магия без сбоев работает до сих пор и понятна всем, от поколения наших родителей до современной молодежи.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна

1. Был везде — и стал культурной аксиомой


Первая причина — его тотальное присутствие. Снявшись почти в 300 фильмах, он добился уникального эффекта. Для старшего поколения он был как добрый знакомый, который постоянно заглядывает в гости через экран телевизора. Вот он в роли рефлексирующего физика в драме «Здравствуй, это я!» (1966), а вот уже в образе вспыльчивого слуги Тристана в музыкальной комедии «Собака на сене» (1977).

Для тех, кто открывает советское кино сегодня, встреча с ним часто начинается с мысли: «Я где-то уже видел этого актера!». Вскоре это чувство перерастает в открытие: ты смотришь классику и вдруг понимаешь, что это один и тот же харизматичный мастер второго плана, который объединяет десятки фильмов в одну вселенную.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: кадр из фильма "Здравствуй, это я"

2. Создавал вирусный контент до эпохи интернета


Затем, конечно, голос: хриплый, мудрый, безошибочно узнаваемый. Его реплика Волка «Щас спою!» из мультфильма «Жил-был пёс» (1982) стала тем, что сегодня назвали бы «вирусным контентом». С той лишь разницей, что для ее распространения не требовались алгоритмы и соцсети. Не менее виртуозно Джигарханян создал образ хитрого пирата Джона Сильвера в «Острове сокровищ» (1988). Он интуитивно делал то, на что сегодня работают целые креативные агентства: создавал бессмертные мемы.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: Кадр из фильма "Жил-был пёс"

3. Играл антагонистов, опередивших свое время


Сейчас мы привыкли к сложным, неоднозначным антагонистам, но Джигарханян воплощал их такими задолго до современных сериалов. Он с удивительной легкостью брался за роли персонажей, мягко говоря, сомнительных: алчных бюрократов, хитрых слуг, мафиози и воров. Однако он не просто играл их. Джигарханян наделял этих мошенников и негодяев такой витальной силой, такой харизмой и таким неожиданным скрытым теплом, что зритель невольно начинал им симпатизировать. Его грозный Козюльский в «Ширли-мырли» или или хитрый слуга-манипулятор Тристан в «Собаке на сене» — все они отрицательные герои, но мы смеемся не столько над ними, сколько вместе с ними, сопереживая их нелепым амбициям и сокрушительным провалам.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: Хоакин Феник в фильме "Джокер" (2019) и Армен Джигарханян в фильме "Ширли-мырли" (1995)

4. Воплощал комедию с трагической серьезностью


Его комедийный метод — парадоксален. Джигарханян не пытался быть смешным; наоборот, чем серьезнее и драматичнее он был, тем смешнее получался результат. Его судья Кригс в телефильме «Здравствуйте, я ваша тётя!» (1975) почти трагически одержим жаждой наживы. Его знаменитое «Мне нужны ее миллионы!» — это кредо, произнесенное с убежденностью шекспировского злодея. Актёр помещал эту монументальную серьезность в абсурдные ситуации, и на стыке рождался смех. Чем сильнее была его драматическая мощь, тем легче и смешнее взлетал комический эффект.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: кадр из фильма "Здравствуйте, я ваша тётя"

5. Был уникальным в мире стандартов


В достаточно унифицированном мире советского кино Джигарханян был необходимым «другим». Его армянский темперамент и фактура, помноженные на безупречную русскую театральную школу (отточенную за десятилетие на сцене Ереванского русского драматического театра), создали тот самый культурный парадокс, который оказался невероятно востребован. Он позволял системе говорить о «дружбе народов» без плакатной фальши.

Расскажи мне о себе (1971)

6. Показал характер, когда эпоха закончилась


Эпоха 90-х обнулила карьеры многих. Пока одни искали себя в новом диком рынке, а другие уезжали, Джигарханян выбрал третий, самый неочевидный путь. Его главный проект того времени — создание собственного театра. Это был прямой акт ответственности: будучи преподавателем во ВГИКе, он чувствовал себя в ответе за судьбу своего выпускного курса.

Так, в 1996 году, в самый разгар культурной и экономической неопределенности, появился Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна. Он начинался в крошечном зале на 96 мест, но с амбициозным репертуаром из Шекспира и Вампилова, что сразу задало высочайшую планку. Это был его ковчег для молодых артистов, которых он сам и воспитал. Судьба театра — лучшее доказательство верности затеи. После ухода Армена Борисовича он не исчез, а в 2021 году был сохранен как «Прогресс Сцена Армена Джигарханяна» в составе Театра Сатиры.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: "Сенека против Нерона", Армен Джигарханян в роли философа-стоика

7. И все же главное: он был «своим» для всех


Несмотря на масштаб таланта, в нем не было звездного высокомерия. Он казался доступным и понятным. Играл ли он вора в законе, судью или простого старика — в его героях всегда была живая человеческая суть. Звание «Народный артист СССР» в его случае не было формальностью. Он действительно был народным — любимым и признанным миллионами зрителей, которые видели в нем не небожителя, а большого мастера и человека с огромной душой. Именно поэтому мы и вспоминаем его сегодня с такой теплотой.

Великий, народный, свой: 90 лет со дня рождения Армена Джигарханяна
фото: кадр из фильма "Место встречи изменить нельзя"

