«Лицо взрослое, глаза неописуемые»: Вадим Абдрашитов вспоминает работу над «Плюмбумом»

что почитать?

Как я встретил вашу маму: культовое аниме «Евангелион» отмечает 30-летие

Актриса – о сериале «Моя рыжая чудачка», воспитании детей и борьбе с материнскими страхами

Ольга Красько: «В мужской природе заложена борьба, а в женской – принятие»

«Муж предлагал мне имитировать беременность»: Алёна Апина о бесплодии и суррогатном материнстве

Куда приводит страсть к джинсам

«В 16 лет я стала хореографом стриптизёров»: Мария Камова рассказала о первых заработках

Три Хана и другие

Звезды Болливуда, которых должен знать каждый: гид для начинающих

Про героев и выродков: Андрей Кончаловский, Никита Михалков и Фёдор Бондарчук

Интервью

Ксения Трейстер: «Если объявят о съемках на Луне, то я точно буду там играть»

Актриса о съемках сериала «Тысяча "нет" и одно "да"» и профессионализме и будущих проектах