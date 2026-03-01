Федоров А.В. Кинематограф Восточной Европы в советском кинопрокате (1947 – 1991).
Оглавление
Введение
Статистические данные посещаемости болгарских фильмов в советском кинопрокате
Список болгарских игровых фильмов (включая фильмы совместного производства) в советском кинопрокате (1950–1991)
Статистические данные посещаемости болгарских фильмов в болгарском кинопрокате (включая фильмы совместного производства)
Статистические данные посещаемости венгерских фильмов в советском кинопрокате
Список венгерских игровых фильмов (включая фильмы совместного производства) в советском кинопрокате (1949 – 1991)
Статистические данные посещаемости венгерских фильмов в венгерском кинопрокате (включая фильмы совместного производства)
Статистические данные посещаемости фильмов ГДР в советском кинопрокате
Список игровых фильмов ГДР в советском кинопрокате (1947 – 1991)
Статистические данные посещаемости фильмов ГДР в кинопрокате Восточной Германии / ГДР (включая фильмы совместного производства)
Статистические данные посещаемости польских фильмов в советском кинопрокате
Список польских игровых фильмы в советском кинопрокате (1949 – 1991)
Список польских фильмов (1949-1991), которые не попали в советский кинопрокат
Статистические данные посещаемости польских фильмов в польском кинопрокате
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате (1945-1950)
Статистические данные посещаемости румынских фильмов в советском кинопрокате
Список румынских игровых фильмов в советском кинопрокате (1951 – 1991)
Румынские фильмы в румынском и советском кинопрокате: сравнительные данные посещаемости
Статистические данные посещаемости чехословацких фильмов в советском кинопрокате
Список чехословацких игровых фильмов в советском кинопрокате (1947 – 1991)
Чехословацкие фильмы (1950-1990): лидеры чехословацкого кинопроката
Сравнение посещаемости чехословацких фильмов в кинопрокате СССР и Чехословакии
Статистические данные посещаемости югославских фильмов в советском кинопрокате
Список югославских игровых фильмов в советском кинопрокате (1955-1991)
Источники информации о кинопосещаемости фильмов
Литература
Введение
В данном справочном издании приводятся статистические данные посещаемости полнометражных игровых фильмов стран Восточной Европы, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР с 1947 по 1991 год. Долгое время данные кинопосещаемости подавляющего большинства фильмов были недоступны массовой аудитории и содержались в основном в брошюрах Госкино, выпускавшихся минимальными тиражами под грифом «Для служебного пользования» (полный список использованных источников приводится мной в разделе в конце данного справочника).
Я долгие годы собирал данные киностатистики, но только в 2022 году, благодаря помощи профессора Александра Кубышкина, профессора Сергея Корконосенко, киноведа Евгения Нефёдова, Ангелины Рогальской и РГАЛИ, получил возможность доступа к данным киностатистики Госкино СССР 1940-х-1980-х, которые существенно повлияли на дополнения и изменения цифровых показателей, содержавшихся в моих книгах о кинематографе, опубликованных ранее.
Полученные данные позволили исправить ряд ошибок и опечаток, которые содержались в ряде публикаций прошлых лет у разных авторов (особенно на интерент-сайтах).
Таким образом, мной приводятся самые полные (из доступных) статистические данные посещаемости полнометражных игровых фильмов стран Восточной Европы, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР, демонстрировавшихся в кинопрокате СССР с 1947 по 1991 год. Данный справочник продолжает серию монографий и справочников, опубликованных мной ранее:
Федоров А.В. Тысяча и один самый кассовый советский фильм: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД “Информация для всех”, 2021-2023. 1270 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 100 самых популярных советских телефильмов и сериалов: мнения кинокритиков и зрителей.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Советская кинофантастика в зеркале кинокритики и зрительских мнений.
М.: ОД «Информация для всех», 2021. 170 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. Рекордсмены запрещенного советского кино (1951–1991) в зеркале кинокритики и зрительских мнений
. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 120 с. (pdf в свободном доступе)
Федоров А.В. 200 зарубежных лидеров советского кинопроката: избранная коллекция.
М.: ОД «Информация для всех», 2023 (pdf в свободном доступе).
Анализ данных Таблицы 1 показал, что бесспорным лидером по числу фильмов стран Восточной Европы, демонстрировавшихся в советском кинопрокате, была Чехословакия (439 лент). Более того, такого количества фильмов в кинопрокате СССР не было ни у одной другой страны мира.
Однако при всем том из данных Таблицы 1 отчетливо видно, что пик присутствия чехословацких фильмов на советских экранах пришелся на 1957-1965 и 1974-1990 годы, когда в ЧССР снималось много развлекательных фильмов (детективов, пародий, комедий), приемлемых для советской цензуры. В то же время социально-политически острых, экспериментальных картин так называемой чешской «новой волны» 1966-1969 годов в советском кинопрокате практически не было.
Что же касается посещаемости чехословацких фильмов в советском кинопрокате, то ее «золотой век» пришелся на 1960-е годы («Смерть Тарзана», «Лимонадный Джо», «Призрак замка Морисвилль», «Конец агента» и др.), когда 8-ми фильмам удалось собрать от 20 до 30 млн. советских зрителей. В 1970-х – 1980-х, несмотря на значительное число чехословацких фильмов, вышедших в СССР, они в целом (за редким исключением) были уже в тени зрительского внимания и интереса.
Второе место по числу фильмов (389) из стран Восточной Европы, попавших в советский кинопрокат, занимала ГДР. В отличие от Чехословакии и Польши в кинематографе ГДР 1960-х – 1970-х не было почти ничего «крамольного» для советской цензуры, поэтому отбирать ленты для показа в СССР было легче. Кроме того, в ГДР снималось множество «контрпропагандистских» картин, разоблачавших происки западных спецслужб и буржуазный образ жизни («Тени над Нотр-Дам», «Лисы Аляски», «Преступник сидит на стадионе Уэмбли», «Король прессы из Гамбурга» и др.), что было важно в идеологическом плане.
Но главное, разумеется, было в том, что развлекательная кинопродукция ГДР в 1960-х – 1970-х в советском кинопрокате приносила хорошую прибыль: вестерны с Гойко Митичем в главной роли («Апачи», «Чингачгук – Большой змей», «Оцеола», «Ульзана», «Сыновья большой медведицы», «Братья по крови», «След Сокола», «Белые волки» и др.) неизменно собирали огромную аудиторию. В 1960-х – 1970-х 14-ти фильмам ГДР (включая ленты совместного производства) удалось собрать от 20 млн. до 41 млн. зрителей. При этом 10 фильмов из этих чемпионов кассы были указанными выше вестернами.
В 1980-х кинопосещаемость в СССР стала падать. И хотя в это время фильмов ГДР традиционно выходило на советские экраны много, ни одному из них не удалось преодолеть даже 5-миллионный барьер проданных билетов. Самым кассовым в 1980-х в советском кинопрокате был вестерн «Аткинс» (ГДР-Румыния, 1985; выход на экраны СССР – 1987 год), которому удалось собрать всего лишь 3,5 млн. зрителей…
Третье место по числу фильмов (296) из стран Восточной Европы, попавших в советский кинопрокат, занимала Польша. Наибольшее число польских фильмов вышло на советские экраны в 1960-х. Из них максимум польских фильмов пришелся в советском кинопрокате на период с 1962 по 1970 год, когда в среднем ежегодно на экранах СССР демонстрировалось десять картин из Польши. В 1970-х, когда в Польше стал набирать силу кинематограф «морального беспокойства», число польских фильмов в советском кинопрокате снизилось (в среднем до 7-8 картин ежегодно).
События, связанные с движением «Солидарность» и военным положением в Польше первой половины 1980-х резко уменьшило присутствие польских фильмов в СССР: с 1981 по 1985 год на советские экраны ежегодно выходило всего лишь 5-6 лент (зато болгарских, венгерских, ГДР-ских, румынских, чехословацких фильмов в этот период выпускалось в советский прокат гораздо больше).
Так уж совпало, что число польских фильмов, сумевших преодолеть в советском кинопрокате порог в 20 млн. зрителей, оказалось сопоставимым с лентами из ГДР. Однако, в отличие от кинопродукции из Восточной Германии, среди 14-ти польских фильмов, вошедших в топ лидеров советского кинопроката (от 20 млн. до 49 млн. проданных билетов), были не только картины 1960-х и 1970-х, но и 1980-х годов.
Самым популярным польским фильмом в СССР в 1960-х стали (как, кстати, и в самой Польше) «Крестоносцы» (29,6 млн. зрителей), которые увлекли зрителей масштабом исторической зрелищности.
Лидером среди польских фильмов в советском кинопрокате 1970-х стала весьма смелая по тем временам (в плане визуализации любовных отношений) мелодрама «Анатомия любви» (36,8 млн. зрителей).
Триумфаторами советского кинопроката 1980-х стали «Новые амазонки» («Сексмиссия», 49 млн. зрителей) и «Знахарь» (41,1 млн. зрителей).
В целом же советских зрителей привлекали польские комедии («Новые амазонки», «Лекарство от любви», «Девичий заговор», «Ва-банк» и др.), детективы (Встреча со шпионом», «Особняк на Зеленой», «Девушка из банка», «Где третий король?» и др.), мелодрамы («Знахарь», «Прокаженная», «Анатомия любви» и др.), масштабные исторические постановки («Крестоносцы», «Потоп», «Пан Володыевский», «Фараон» и др.).
Число болгарских (261), венгерских (281), румынских (245) и югославских (230) фильмов в советском кинопрокате было вполне сопоставимым, однако их кассовый успех был разным.
К примеру, за все время советского кинопроката только два болгарских фильма сумели преодолеть барьер в 20 млн. зрителей (от 23,6 млн. до 24,5 млн. зрителей), при этом в 1970-х – 1980-х таких случаев уже не было. Ясно, что в основной массе болгарские фильмы (впрочем, как и многие фильмы других стран Восточной Европы) демонстрировались на советских экранах не для получения прибыли, а для соблюдения принципов «социалистического интернационализма» и «паритетности».
Ситуация с прокатом в СССР венгерских фильмов была намного лучше. Десять венгерских развлекательных фильмов («Под черной маской», «Перстень с русалкой», Лев готовится к прыжку», «Венгерский набоб», «Завещание турецкого аги», «Свет за шторами», «Тихая квартира», «Сорванец», «Судьба Золтана Карпати» и «Дождливое воскресенье») сумели преодолеть порог 20 млн. проданных билетов. При этом лидеру «венгерской десятки» - «Под черной маской» – удалось собрать 32,5 млн. зрителей. Но опять-таки: все это происходило в конце 1950-х – 1960-е годы. В 1970-х – 1980-х ни одному венгерскому фильму не удалось собрать более 18,8 млн. зрителей.
Впечатляющих результатов в кинопрокате СССР достигла румынская кинематография: 19 фильмов сумело преодолеть барьер в 20 млн. зрителей (от 21,3 млн. до 40,9 млн.). Правда, случилось это во многом благодаря совместным с ГДР и другими странами производством вестернов («Апачи», «Ульзана», «Братья по крови», «Приключения на берегах Онтарио», «Прерия»). Однако не будем забывать и о весьма успешном прокате румынских детективов («Чистыми руками», «Комиссар полиции обвиняет», «Капкан», «Последний патрон», «Морской кот», «Тайны шифра»).
В 1980-х ситуация резко изменилась. Самой успешной в советском кинопрокате этих лет стала киносказка для детей «Мария, Мирабелла», сумевшая в 1982 году собрать всего лишь 8,2 млн. зрителей.
Судьба югославских фильмов в советском кинопрокате была своеобразной. Из-за испортившихся со второй половины 1940-х политических отношений между СССР и Югославией первые югославские фильмы попали в советский кинопрокат только в 1956 году. И далее в СССР демонстрировались в основном югославские фильмы двух типов: ленты о героизме югославских партизан, сражавшихся против гитлеровцев («По следу тигра», «Козара», «Вальтер защищает Сараево» и др.) и зрелищных вестернов, снятых в основном с немецкими и французскими кинематографистами («Виннету – сын Инчу-Чуна», «Верная рука – друг индейцев», «Сокровище Серебряного озера», «Среди коршунов», «Оцеола», «Белые волки», «Сыновья Большой медведицы», «Виннету – вождь апачей»).
При этом из 16-ти югославских фильмов, сумевших собрать в советском кинопрокате от 20 млн. до 55,7 млн. зрителей, ровно половину составили именно вестерны (а четыре из них заняли первые четыре места в десятке кассовых лидеров).
Как и некоторым польским фильмам, югославским хитам «Пришло время любить» (37,6 млн. зрителей) и «Люби, но не теряй головы» (21,3 млн. зрителей) удалось собрать более 20 млн. зрителей в советском кинопрокате даже в 1980-х.
Понятное дело, что ни один югославский фильм так называемой «черной серии», а тем более эпатажные, политически и эротически вызывающие картины Душана Макавеева (1932-2019) оказались вне советских экранов.
Сравнивая число фильмов стран Восточной Европы с количеством американских картин, попавших в советский кинопрокат с 1947 по 1991 год, поначалу может удивить внушительная цифра: 397 лент из США. Однако на самом деле это объясняется значительным числом так называемых «трофейных лент» голливудского производства, шедших на советских экранах в 1948-1953 годах (56 лент) и всплеском показа американских картин в кинопрокате СССР в финале «перестроечных» лет: с 1988 по 1991 год в советских кинозалах шли 154 (!) фильма из США.
Таким образом, с 1954 по 1987 год в советском кинопрокате шли 184 американских фильма (это в среднем примерно по 5 фильмов в год). Но при этом именно голливудские фильмы («Великолепная семерка», «Золото Маккены», «Спартак» и др.) становились в СССР суперчемпионами кассы, как правило, легко собирая от 20 млн. до 67 млн. зрителей.
Всего с 1947 по 1991 год 173 американских фильма сумели преодолеть в советском кинопрокате планку в 20 млн. зрителей, то есть, иначе говоря, практически каждый второй голливудский фильм в советском кинопрокате становился суперхитом.
Кинопрокат британских фильмов в СССР был значительно меньше (121 фильм с 1947 по 1991 год). Соответственно, и результаты были скромнее: 23 британских фильма сумели преодолеть в советском кинопрокате барьер в 20 млн. проданных билетов.
Однако это выглядит скромным только в сравнении с голливудской продукцией. Ни одна страна из Восточной Европы (несмотря на впечатляющие показатели вестернов) не смогла добиться таких успехов популярности.
Чуть больше, чем британских, было в советском кинопрокате фильмов ФРГ – 143. При этом отмечу, что до 1957 года в советский прокат попало всего три западногерманских фильма, а пик (25 фильмов) пришелся на три последних «перестроечных» года (1989-1991).
Всего планку в 20 млн. зрителей сумели преодолеть 30 фильмов ФРГ (правда, в основном это были совместные постановки, среди которых, как и в ГДР, лидировали вестерны). Самым кассовым фильмом ФРГ в СССР стал вестерн «Виннету – сын Инчу-Чуна» (55,7 млн. зрителей).
Весьма впечатляюще выглядит число французских и итальянских фильмов в кинопрокате СССР: соответственно, 424 и 333 ленты (с 1947 по 1991 год). Правда, здесь стоит отметить, что на деле многие из этих картин были совместными постановками Франции и Италии. Кроме того, если в 1960-х – первой половине 1980-х на советские экраны ежегодно выходил примерно десяток французских фильмов (включая совместные постановки с Италией), то с 1989 по 1991 год в советский кинопрокат вышло сразу 72 французских фильма (то есть в среднем по 24 ленты в год).
С 1947 по 1991 100 французских фильмов (включая совместные постановки) сумели преодолеть барьер в 20 млн. проданных билетов, а занявшая безоговорочное первое место в советском кинопрокате приключенческая комедия «Четыре мушкетера» собрала 56,6 млн. зрителей. Несколько меньше, чем «Великолепная семерка», «Золото Маккены» и «Спартак», но все равно впечатляюще…
Прокатные показатели итальянских фильмов в советском кинопрокате уступают французским, но все равно внушительны: 73 итальянских лент (включая совместные постановки) привлекли к экранам более 20 млн. зрителей. А их лидер – комедия с Адриано Челентано и Орнеллой Мути «Укрощение строптивого» собрала примерно такую же аудиторию, что «Четыре мушкетера»: 56 млн. зрителей.
Итак, лидерами в советском кинопрокате были фильмы западных стран, и ленты из Восточной Европы могли составить им конкуренцию не так уж часто (см. Таблицу 2)…
Ситуация в кинопрокате самих стран Восточной Европы, конечно, не во всем совпадала с прокатом картин из этих стран в СССР, но сходства в итоге было немало.
Во всех странах Восточной Европы лидировала развлекательная кинопродукция.
При этом из 20 лидеров румынского кинопроката на экранах СССР шла вся двадцатка без исключения (из них особой популярностью в СССР пользовались «Даки», «Тудор», «Чистыми руками» и др. ленты).
Из 20 лидеров болгарского кинопроката на экранах СССР демонстрировались 17 фильмов (самым популярным из которых у советских зрителей был детектив «Золотой зуб»).
Из 20 лидеров венгерского кинопроката на экранах СССР демонстрировались также 17 фильмов (самыми посещаемыми из них были развлекательные ленты «Под черной маской», «Наследство казначея Стамбула», «Тихая квартира» и др.).
Из 20 лидеров польского кинопроката на экранах СССР шли 16 фильмов. Из них особый успех имели «Новые амазонки», «Крестоносцы», «Потоп», «Пан Володыевский», «Прокаженная», «Фараон» и др.
Из 20 лидеров кинопроката ГДР на экранах СССР шли 11 фильмов (из них весьма популярными, как уже отмечалось, были вестерны с участием Гойко Митича).
Из 20 лидеров чехословацкого кинопроката на экранах СССР появилось тоже 11 фильмов (включая «Лимонадный Джо», «Акцию «Б» и др.).
А вот со списками лидеров кинопроката ведущих стран Запада ситуация была иная (хотя совпадения, разумеется, были), так как многие западные кинохиты по разным причинам миновали советский экран…
Далее мы рассмотрим показатели посещаемости фильмов стран Восточной Европы в СССР более подробно – по каждой стране отдельно.
Статистические данные посещаемости болгарских фильмов в советском кинопрокате
1. Герои Шипки / Героите на Шипка.
СССР–Болгария, 1955.
Режиссер Сергей Васильев. Сценарист Аркадий Первенцев. Актеры: Иван Переверзев, Виктор Авдюшко, Георгий Юматов, Константин Сорокин, Анатолий Алексеев, Евгений Самойлов и др.
Прокат в СССР – с 22 февраля 1955: 24,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Болгарии: 5,9 млн. зрителей.
2. Золотой зуб / Златният зъб. Болгария, 1962.
Режиссер Антон Маринович. Сценаристы: Антон Маринович, Костадин Спасов. Актеры: Георги Георгиев-Гец, Стефан Пейчев, Никола Галабов, Лиляна Донева, Георгий Калоянчев, Иван Андонов, Коста Цонев и др.
Прокат в СССР – с 1 июля 1963: 23,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Болгарии: 3,6 млн. зрителей.
3. Первый курьер / Първият куриер. СССР-Болгария, 1967.
Режиссер Владимир Янчев. Сценарист Константин Исаев. Актеры: Стефан Данаилов, Жанна Болотова, Венелин Пехливанов, Владимир Рецептер, Евгений Леонов, Валентин Гафт, Николай Губенко, Галина Волчек и др.
Прокат в СССР – с 20 апреля 1968: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Господин никто / Господин никой. Болгария, 1969.
Режиссер Иван Терзиев. Сценарист Богомил Райнов (по собственному роману). Актеры: Коста Цонев, Марита Бёме, Георги Черкелов, Северина Тенева и др. Прокат в СССР – с 1 февраля 1971: 16,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Восьмой / Осмият. Болгария, 1969.
Режиссер Зако Хеския. Сценаристы: Петр Ведрин, Тодор Монов. Актеры: Георги Георгиев-Гец, Никола Анастасов, Антон Горчев и др.
Прокат в СССР – с 22 марта 1971: 16,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 1,9 млн. зрителей.
6. Что может быть лучше плохой погоды / Няма нищо по-хубаво от лошото време. Болгария, 1971.
Режиссер Методи Андонов. Сценарист Богомил Райнов (по собственной одноименной повести). Актеры: Георги Георгиев-Гец, Елена Райнова, Коста Цонев, Стефан Данаилов, Наум Шопов и др.
Прокат в СССР - с августа 1972: 14,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Украденный поезд / Откраднатият влак. Болгария-СССР, 1970.
Режиссер Владимир Янчев. Сценаристы: Семён Нагорный, Антон Антонов-Тонич, Владимир Янчев. Актеры: Стефан Илиев, Георгий Калоянчев, Борис Арабов, Всеволод Санаев, Анатолий Кузнецов, Борис Токарев, Михаил Глузский и др. Прокат в СССР – с 26 июля 1971: 13,6 млн. зрителей за первый год демонстрации
8. Инспектор и ночь / Инспекторът и нощта. Болгария, 1963.
Режиссер Рангел Вылчанов. Сценарист Богомил Райнов. Актеры: Георгий Калоянчев, Невена Коканова, Димитр Панов и др.
В СССР – с 5 апреля 1965: 13,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
9. Цитадель ответила / Цитаделята отговори. Болгария, 1970.
Режиссер Генчо Генчев. Сценарий Рангель Игнатов. Актеры: Георги Георгиев-Гец, Иван Кондов, Пётр Слабаков
Прокат в СССР: 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Черные ангелы / Черните ангели. Болгария, 1970.
Режиссер и сценарист Выло Радев (по мотивам книги Митки Грыбчевой "Во имя народа"). Актеры: Доротея Тончева, Виолета Гиндева, Стефан Данаилов и др.
Прокат в СССР: 13,1 млн. зрителей. Прокат в Болгарии: 3,2 млн. зрителей.
11. Будь счастлива, Ани / Бъди щастлива, Ани! Болгария, 1960.
Режиссер Владимир Янчев. Сценаристы: Банчо Банов, Валентин Ежов. Актеры: Невена Коканова, Василий Меркурьев, Коста Цонев и др.
Прокат в СССР – с 7 января 1963: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Волчица / Вълчицата. Болгария, 1965.
Режиссер Рангел Вылчанов. Сценаристы: Рангел Вылчанов, Хаим Оливер. Актеры: Илка Зафирова, Георгий Калоянчев, Наум Шопов, Красимира Апостолова и др.
Прокат в СССР – с 16 января 1967: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Мужья в командировке / Мужчины в командировке / Мъже в командировка. Болгария, 1969.
Режиссеры: Гриша Островски, Тодор Стоянов. Сценарист Любен Станев. Актеры: Жоржета Чакырова, Иван Андонов, Невена Коканова, Нейчо Попов, Бранимира Антонова, Георги Черкелов
Прокат в СССР: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Конец "Никотианы" / Табак / Тютюн. Болгария, 1962.
Режиссер Никола Корабов. Сценаристы: Димитр Димов, Никола Корабов (по роману Димитра Димова "Табак"). Актеры: Невена Коканова, Йордан Матев, Иван Димов, Георгий Калоянчев и др.
Прокат в СССР: с 16 декабря 1963: 11,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 4,3 млн. зрителей.
15. Приключение в полночь / Приключение в полунощ. Болгария, 1963.
Режиссер Антон Маринович. Сценаристы: Антон Маринович, Кирил Войнов (по мотивам одноименной повести А. Гуляшки). Актеры: Любомир Димитров, Вессела Радоева, Найчо Петров и др.
Прокат в СССР – с августа 1965: 11,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Похититель персиков / Крадецът на праскови. Болгария, 1964.
Режиссер и сценарист Выло Радев (по одноименной повести Эмилиана Станева). Актеры: Невена Коканова, Раде Маркович, Наум Шопов и др.
Прокат в СССР – с 14 марта 1966: 11,5 млн. зрителей за первый год
демонстрации.
Прокат в Болгарии: 2,5 млн. зрителей.
17. Козий рог /Козият рог. Болгария, 1971.
Режиссер Методи Андонов. Сценарист Николай Хайтов. Актеры: Катя Паскалева, Антон Горчев, Милен Пенев и др.
Прокат в СССР – с 11 июня 1973: 11,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 3,4 млн. зрителей.
18. Опасный полет / Опасен полет. Болгария, 1968.
Режиссер Димитр Петров. Сценарист Костадин Кюлюмов. Актеры: Невена Коканова, Преслав Петров, Любомир Киселички и др.
Прокат в СССР: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Отклонение. Болгария, 1967.
Режиссеры: Гриша Островски, Тодор Стоянов. Актеры: Невена Коканова, Иван Андонов, Катя Паскалева, Стефан Илиев, Доротея Тончева и др.
Прокат в СССР – с 17 июня 1968: 11,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Бегущая по волнам. СССР-Болгария, 1967.
Режиссер Павел Любимов. Сценаристы Александр Галич, Стефан Цанев (по мотивам одноименного романа А. Грина). Актеры: Савва Хашимов, Маргарита Терехова, Ролан Быков, Евгений Фридман, Наталия Богунова, Олег Жаков и др.
Прокат в СССР – 10,8 миллионов зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,2 млн. зрителей.
21. Русалочка. СССР-Болгария, 1976.
Режиссер Владимир Бычков. Сценаристы: Виктор Виткович, Григорий Ягдфельд (по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена). Актеры: Виктория Новикова, Валентин Никулин, Галина Артёмова, Юрий Сенкевич, Галина Волчек, Михаил Пуговкин и др.
Прокат в СССР – с января 1977: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Любовь / Обич. Болгария, 1972.
Режиссер Людмил Стайков. Сценаристы: Константин Павлов, Александр Карасимеонов. Актеры: Виолета Донева, Невена Коканова, Стефан Данаилов и др.
Прокат в СССР: 9,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Подсадная утка / Изкуствената патица. Болгария, 1973.
Режиссер Януш Вазов. Сценарист Любен Станев. Актеры: Евгения Баракова, Иван Кутевски, Ян Махульски, Адам Павликовски, Георгий Стоянов и др.
Прокат в СССР – с 6 июня 1977: 9,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. Годы любви / Години за любов. Болгария, 1957.
Режиссер Янко Янков. Сценарист Веселин Ханчев. Актеры: Стефан Добрев, Ружа Делчева, Антония Янева, Любомир Шарланджиев, Невена Коканова и др.
Прокат в СССР с 4 января 1960: 9,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Ивайло / Ivaylo. Болгария, 1963.
Режиссер Никола Вылчев. Сценаристы: Никола Вылчев, Евгений Константинов (По роману Евгения Константинова "Тлеющие угли"). Актеры: Богомил Симеонов, Гинка Станчева, Цвятко Николов и др.
Прокат в СССР с 6 декабря 1965: 9,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. Прощайте, друзья / Сбогом приятели. Болгария, 1970.
Режиссер Борислав Шаралиев. Сценарист Атанас Ценев. Актеры: Владимир Смирнов, Младен Младенов, Николай Бинев и др.
Прокат в СССР – с мая 1971: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 1,2 млн. зрителей.
27. Братушка / Воин из обоза / Войникът от обоза. Болгария-СССР, 1975.
Режиссер Игорь Добролюбов. Сценаристы: Славчо Дудов, Алексей Леонтьев, Атанас Ценев. Актеры: Анатолий Кузнецов, Стефан Данаилов, Светлана Тома, Владимир Басов, Никола Тодев, Милка Туйкова и др.
Прокат в СССР – с декабря 1976: 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
28. Звёзды / Sterne. ГДР-Болгария, 1958.
Режиссер Конрад Вольф. Сценарист Ангел Вагенштайн. Актеры: Юрген Фрорип, Эрик Эс Кляйн, Саша Крушарска
Прокат в СССР – с 19 сентября 1960: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
29. Дом на две улицы / Дом на две улици. Болгария, 1960.
Режиссер Кирил Илинчев. Сценарист Бурян Енчев. Актеры: Петр Слабаков, Анани Явашев, Григор Вачков
Прокат в СССР – с 23 июня 1963: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
30. Десять дней за свой счет / 10 дни неплатени. Болгария, 1972.
Режиссер Януш Вазов. Сценарий Тодор Монов. Актеры: Елена Стефанова, Маргарита Чудинова, Младен Маледнов
Прокат в СССР: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Царская милость / Царска милост. Болгария, 1962.
Режиссер Стефан Сырчаджиев. Сценарист Камен Зидаров (по пьесе Камена Зидарова). Актеры: Иванка Димитрова, Иван Димов, Милен Колев и др.
Прокат в СССР с 22 июля 1963: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
32. Пароль / Parolata. Болгария, 1964.
Режиссер Петр Б. Василев. Сценаристка Станка Гюрова. Актеры: Ассен Миланов Иван Братанов Найчо Петров.
Прокат в СССР – с 1966: 7,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
33. Командир отряда / Командирът на отряда. Болгария, 1959.
Режиссер Дучо Мундров. Сценарист Велчо Чанков. Актеры: Коста Цонев, Мирослав Миндов, Ирина Акташева
Прокат в СССР – с 7 сентября 1960: 7,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
34. Обвиняемый не явился / Призованият не се яви. Болгария, 1965.
Режиссер Владислав Икономов. Сценарист Свобода Бачварова. Актеры: Асен Миланов, Славка Славова, Весела Благоева и др.
Прокат в СССР – с 23 ноября 1967: 7,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
35. Побег из неволи / Калин орел / Калин орелът. Болгария, 1950.
Режиссер Борис Борозанов. Сценаристы: Никола Икономов, Орлин Васильев. Актеры: Иван Димов, Борис Ганчев, Мария Яшникова и др.
Прокат в СССР – с 1950: 7,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
36. Непримиримые / Непримиримите. Болгария, 1964.
Режиссер Янко Янков. Сценаристы: Янко Янков, Веселин Ханчев. Актеры: Иван Раев, Душица Жегарац, Савва Хашимов и др.
Прокат в СССР с 1965: 7,2. млн. зрителей за первый год демонстрации.
37. Разрешение на брак / Нелепость / Вула. Болгария, 1965
.
Режиссер и сценарист Никола Корабов. Актеры: Надежда Ранджева, Иван Манов, Михаил Михайлов и др.
Прокат в СССР – с 5 сентября 1966: 7,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
38. Бегство в Ропотамо / Бягство в Ропотамо. Болгария, 1973.
Режиссер Рангел Вылчанов. Сценаристы: Борис Априлов, Рангел Вылчанов. Актеры: Наталья Маркова, Димитр Ташев, Георгий Калоянчев, Константин Коцев и др.
Прокат в СССР – с 13 января 1975: 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
39. Берега в тумане / Мъгливи брегове. СССР-Болгария, 1985.
Режиссер Юлий Карасик. Сценаристы: Будимир Метальников, Ангел Вагенштайн. Актеры: Анатолий Кузнецов, Леонид Филатов, Борис Луканов, Ирина Купченко, Любовь Виролайнен, Стефан Данаилов, Николай Олялин, Пётр Щербаков, Алексей Жарков, Сергей Юрский, Борис Щербаков, Борис Токарев и др.
Прокат в СССР – с февраля 1986: 6,6 млн. зрителей за первый год демонстрации
.
40. Игрек-17 / Y-17. Болгария, 1972.
Режиссер Вили Цанков. Сценарист Асен Георгиев. Актеры: Иван Кондов, Доротея Тончева, Жана Стоянович, Георги Георгиев-Гец, Георгий Калоянчев и др.
Прокат в СССР – с 23 июня 1975: 6,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
41. Солнце и тень / Слънцето и сянката. Болгария, 1962.
Режиссер Рангел Вылчанов. Сценарист Валери Петров. Актеры: Георги Наумов, Анна Пруцналь, Густав Холоубек, Богумил Кобеля, Рангел Вылчанов и др.
Прокат в СССР – с 18 февраля 1963: 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,9 млн. зрителей.
42. Не оглядывайся назад / Не се обръщай назад. Болгария, 1970.
Режиссер Людмил Кирков. Сценаристы: Михаил Кирков, Атанас Ценев. Актеры: Асен Георгиев, Димитар Буйнозов, Йорданка Кузманова и др.
Прокат в СССР – с 4 сентября 1972: 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
43. Беспокойная семья / Беспокойный дом / Неспокоен дом. Болгария, 1965.
Режиссер Яким Якимов. Сценарист Павел Вежинов (по собственным рассказам "Человек, который выглядел как утренняя звезда" и "Испанская холера"). Актеры: Иван Кондов, Эмилия Радева, Ани Бакалова и др.
Прокат в СССР с 14 ноября 1966: 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
44. Между рельсами / Между релсите. Болгария, 1963.
Режиссер Вили Цанков. Сценарист Свобода Бачварова. Актеры: Маргарита Чудинова, Виолета Антонова, Иван Братанов и др.
Прокат в СССР – с 22 марта 1965: 5,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
45. Неоконченные игры / Незавършени игри. Болгария, 1964.
Режиссер Симеон Шивачев. Сценаристы: Никола Голанов, Георгий Янев. Актеры: Иван Енчев, Доля Попова, Динко Динев, Георги Г. Георгиев и др.
Прокат в СССР – с 1 февраля 1965: 5,5. млн. зрителей за первый год демонстрации.
46. Самая длинная ночь / Най-дългата нощ. Болгария, 1966.
Режиссер Выло Радев. Сценарий Веселин Бранев. Актеры: Виктор Ребенджюк, Невена Коканова, Георги Калоянчев, Георги Георгиев-Гец и др.
Прокат в СССР: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
47. Необходимый грешник / Необходимият грешник / Болгария, 1971.
Режиссер Борислав Шаралиев. Сценарист Иван Остриков. Актеры: Коста Цонев, Майя Драгоманскя, Явор Милушев, Ани Цанева и др.
Прокат в СССР – со 2 января 1973: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
48. Дачная зона / Вольная зона / Вилна зона. Болгария, 1975.
Режиссер Эдуард Захариев. Сценарист Георгий Мишев. Актеры: Катя Паскалева, Ицхак Финци, Наум Шопов и др.
Прокат в СССР – с мая 1977: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,5 млн. зрителей.
49. Ежи рождаются без колючек / Таралежите се раждат без бодли. Болгария, 1970.
Режиссер Димитр Петров. Сценаристы: братья Мормаревы. Актеры: Ивайло Джамбазов, Нейко Нейков, Петр Пейчев и др.
Прокат в СССР: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
50. Юлия Вревская (Юлия Вревска). Болгария-СССР, 1977.
Режиссер Никола Корабов. Сценаристы: Семён Лунгин, Стефан Цанев, Никола Корабов. Актеры: Людмила Савельева, Стефан Данаилов, Коста Цонев, Юрий Яковлев, Регимантас Адомайтис, Владимир Ивашов, Анатолий Солоницын, Владислав Дворжецкий, Ролан Быков, Алексей Петренко, Семён Морозов, Николай Гринько, Борислав Брондуков и др.
Прокат в СССР с сентября 1978: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 1,8 млн. зрителей.
51. Рыцарь без доспехов / Рицар без броня. Болгария, 1966.
Режиссер Борислав Шаралиев. Сценарист Валери Петров. Актеры: Олег Ковачев, Апостол Карамитев, Вихар Стойчев и др.
Прокат в СССР – с 28 августа 1967: 4,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
52. Дублер / Дубльорът. Болгария, 1974.
Режиссер Илья Велчев. Сценарист Райна Томова. Актеры: Ириней Константинов, Мадлен Чолакова, Наум Шопов, Виолета Донева и др.
Прокат в СССР – с 10 мая 1976: 4,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
53. Встревоженная тишина / Иван Кондарев. Болгария, 1974.
Режиссер Никола Корабов. Сценаристы: Никола Корабов, Никола Тихолов (по роману Емилиана Станева "Иван Кондарев"). Актеры: Антон Горчев, Катя Паскалева, Стефан Данаилов и др.
Прокат в СССР – с 1975 года: 4,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 2,7 млн. зрителей.
54. На маленьком острове / На малкия остров. Болгария, 1958.
Режиссер Рангел Вылчанов. Сценарист Валери Петров. Актеры: Иван Андонов, Иван Кондов, Константин Коцев
Прокат в СССР – с 28 февраля 1960: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
55. Бабье лето / Сиромашко лято. Болгария, 1973.
Режиссер Милен Николов. Актеры: Георгий Парцалев, Младен Младенов, Эмилия Драгостинова, Иван Кондов, Татьяна Лолова и др.
Прокат в СССР - с сентября 1974: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
56. Съесть яблоко / Да изядеш ябълката. Болгария, 1976
.
Режиссер Никола Рударов. Сценаристка Свобода Бычварова. Актеры: Асен Кисимов, Стефан Илиев, Цветана Манева и др.
Прокат в СССР: 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
57. Гибель «Аполлонии» / Тайна «Аполлонии» / Тайната Аполония / Крушение / Vrak. Болгария–Чехословакия, 1983.
Режиссёр Иво Томан. Сценаристы: Иво Томан, Атанас Ценев, Ян Фляйшер (по мотивам произведений Роберта Льюиса Стивенсона). Актеры: Ян Пехоциньский, Давид Вейражка, Стойчо Мазгалов и др.
Прокат в СССР – с 14 марта 1986: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
58. Мужчины без работы / Мъже без работа. Болгария, 1973.
Режиссер Иван Терзиев. Сценаристы: Николай Никифоров, Боян Папазов. Актеры: Антон Карастоянов, Катя Паскалева, Стефан Пейчев и др.
Прокат в СССР – с 30 сентября 1974: 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,5 млн. зрителей.
59. Этот настоящий мужчина / Този истински мъж. Болгария, 1975.
Режиссер Александр Обрешков. Сценарист Иван Остриков. Актеры: Стефан Данаилов, Елена Димитрова, Павел Попандов и др.
Прокат в СССР – с 30 сентября 1977: 4,2. млн. зрителей за первый год демонстрации.
60. Царь и генерал / Цар и генерал. Болгария, 1965.
Режиссер Выло Радев. Сценарист Любен Станев. Актеры: Петр Слабаков, Наум Шопов, Евгений Урбанский и др.
Прокат в СССР – с 17 апреля 1967. 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
61. На перепутье. Болгария, 1965.
Режиссер Димитр Петров. Сценаристы: Вера Стоименова, Димитр Петров. Актеры: Георгий Георгиев, Януш Алурков, Виолетта Минкова и др.
Прокат в СССР – с 1967: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
62. Признание. Болгария, 1969.
Режиссер Янко Янков. Сценаристы: Янко Янков, Димитар Валев. Актеры: Стойчо Мазгалов, Нина Стамова, Грациела Бычварова и др.
Прокат в СССР: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
63. Вольная птица / Мальчик уходит / Момчето си отива. Болгария, 1972.
Режиссер Людмил Кирков. Сценарист Георгий Мишев. Актеры: Филип Трифонов, Николай Ламбрев, Михаил Ботевский, Невена Коканова и др.
Прокат в СССР – с 26 ноября 1973: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
64. Круги любви / Кръгове на обичта. Болгария, 1972.
Режиссер Кирил Илинчев. Сценарист Димитр Гулев. Актеры: Кольо Дончев, Кристиян Фоков, Стефан Стефанов, Иван Несторов, Невена Коканова и др.
Прокат в СССР – с 5 марта 1973: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
65. Как песня / Като песен. Болгария, 1973.
Режиссеры: Ирина Акташева, Христо Писков. Сценарист Славчо Дудов. Актеры: Филип Трифонов, Ирина Росич, Васил Михайлов и др.
Прокат в СССР – с 14 июля 1975: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
66. Случай из жизни / Катина / Болгария, 1975.
Режиссер Януш Вазов. Сценарист Цилия Лачева. Актеры: Катя Паскалева, Невена Мандаджиева, Пепа Николова
Прокат в СССР – с 5 июня 1978: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
67. Галилео Галилей / Galileo. Италия–Болгария, 1968.
Режиссёр Лилиана Кавани. Сценаристы: Лилиана Кавани, Туллио Пинелли. Актеры: Сирил Кьюсак, Георгий Калоянчев, Георги Черкелов, Джиджи Баллиста, Кеннет Белтон и др.
Прокат в СССР – с 16 ноября 1970. 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,3 млн. зрителей.
68. Тринадцать дней / Тринадесет дни. Болгария, 1964.
Режиссер Стефан Сырчаджиев. Сценарист Лозан Стрелков (по собственной пьесе "Незабываемые дни"). Актеры: Эмил Стефанов, Димитар Буйнозов, Анастасия Бакырджиева и др.
Прокат в СССР с 1966: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
69. Ни с кем / При никого. Болгария, 1975.
Режиссер Иванка Грыбчева. Сценарист Георги Данаилов. Актеры: Стойчо Мазгалов, Джоко Росич, Петар Петров
Прокат в СССР: 3,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
70. Жаркий полдень / Горещо пладне. Болгария, 1965.
Режиссер Зако Хеския. Сценарист Йордан Радичков. Актеры: Пламен Наков, Петр Слабаков, Григор Вачков и др.
Прокат в СССР с 20 августа 1966: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
71. Большая скука / Голямата скука. Болгария, 1973.
Режиссер Методи Андонов. Сценарист Богомил Райнов (по собственному роману). Актеры: Антон Горчев, Николай Бинев, Добромир Манев, Цветана Манева, Елена Райнова, Коста Цонев и др.
Прокат в СССР: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
72. Свобода или смерть / Свобода или смърт. Болгария, 1968.
Режиссер Никола Корабов. Сценарий Василь Попов. Актеры: Милен Пенев, Коста Цонев, Всеволод Сафонов и др.
Прокат в СССР: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
73. Снова в дорогу. Болгария, 1969.
Режиссер и сценарист Петр Донев. Актеры: Николай Узунов, Георги Георгиев-Гец, Стефан Русинов и др.
Прокат в СССР: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
74. Дурман / Татул. Болгария, 1972.
Режиссер Атанас Трайков. Сценарист Слав Караславов (по одноименному роману Георгия Караславова). Актеры: Меглена Караламбова, Елена Стефанова, Кунка Баеваи др.
Прокат в СССР – с 5 марта 1974: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
75. Самый хороший человек, которого я знаю / Най-добрият човек, когото познавам! Болгария, 1973.
Режиссер Любомир Шарланджиев. Сценарист Лиляна Михайлова (по собственной повести "Откройте мне, это я"). Актеры: Невена Коканова, Петр Слабаков, Григор Вачков и др.
Прокат в СССР: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
76. Добрые дяди / С детьми на море / С деца на море. Болгария, 1972.
Режиссер Димитр Петров. Актеры: Георгий Парцалев, Михаил Мутафов, Татьяна Новосельска и др.
Прокат в СССР – с 9 сентября 1974: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
77. Вечный календарь / Вечен календар. Болгария, 1966.
Режиссер и сценарист Петр Донев. Актеры: Маргарита Пехливанова, Иван Братанов, Стефан Мавродиев и др.
Прокат в СССР – с 10 июля 1967: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
78. К нам прилетают птицы / Птици долитат при нас. Болгария, 1973.
Режиссер Захари Жандов. Сценарист Петр Славински. Актеры: Йордан Митов, Нели Топалова, Виктор Данченко
Прокат в СССР: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
79. Цепь / Веригата. Болгария, 1964.
Режиссер Любомир Шарланджиев. Сценарий Анжел Вагенштайн. Актеры: Васил Попилиев, Иван Братанов, Григор Вачков и др.
Прокат в СССР: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
80. Экзамены некстати / Изпити по никое време. Болгария, 1974.
Режиссер Иванка Грыбчева. Сценаристы: Мориц Йомтов, Марко Стойчев. Актеры: Димитар Ганев, Войцех Тодоров, Ани Бакалова и др.
Прокат в СССР - с 27 августа 1976: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
81. Снегопад / Hószakadás / Sněhové mraky / Снеговалеж / Śnieżyca. Венгрия–Чехословакия–Болгария–Польша, 1973.
Режиссёр Ференц Коша. Сценаристы: Ференц Коша, Шандор Чоори. Актеры: Имре М. Сабо, Петер Хауманн, Пола Ракса
Прокат в СССР – с 23 февраля 1976: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
82. Птицы и гончие / Птици и хрътки. Болгария, 1968.
Режиссер Георги Стоянов. Сценарист Васил Акиов. Актеры: Стефан Мавродиев, Кирил Господинов, Константин Коцев, Майя Драгоманска и др.
Прокат в СССР: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 0,3 млн. зрителей.
83. Маневры на пятом этаже / Маневри на петия етаж. Болгария, 1985.
Режиссер Петр Василев-Милевин. Сценарист Чавдар Шинов. Актеры: Стефан Данаилов, Велко Канев, Антон Радичев и др.
Прокат в СССР – с 23 февраля 1987: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
84. Верными останемся / Wir bleiben treu / Věrni zůstaneme / Верни ще останем / Pozostaniemy wierni. СССР-ГДР-Венгрия-Болгария-Чехословакия-Польша, 1988.
Режиссер Андрей Малюков. Сценаристы: Андрей Малюков, Валентин Черных. Актеры: Игорь Волков, Елена Яковлева, Ваня Цветкова, Юрий Беляев, Михаил Волонтир, Николай Олялин, Лариса Гузеева, Алексей Булдаков
Прокат в СССР – с мая 1989: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
85. Наковальня или молот / Наковалня или чук.
Болгария-СССР-ГДР, 1972.
Режиссер Христо Христов. Сценаристы: Иван Радоев, Любен Станев, Вольфганг Эбелинг. Актеры: Стефан Гецов, Аня Пенчева, Ханс-Петер Райнеке, Жанна Прохоренко, Всеволод Сафонов, Евгений Жариков и др.
Прокат в СССР – с 29 октября 1973: 1,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
86. Не уходи / Не си отивай! Болгария, 1975.
Режиссер Людмил Кирков. Сценарист Георгий Мишев. Актеры: Филип Трифонов, Невена Коканова, Сашка Братанова и др.
Прокат в СССР – с июля 1978: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
87. Герловская история / Герловска история. Болгария, 1971.
Режиссер Гриша Островский. Сценарий Атанас Славов. Актеры: Йорданка Кузманова, Юрий Яковлев, Васил Михайлов и др.
Прокат в СССР: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
88. Конец песни / Краят на песента. Болгария, 1971.
Режиссер и сценарист Милен Николов. Актеры: Катя Паскалева, Васил Михайлов, Ицхак Финци, Никола Тодев
Прокат в СССР – с октября 1972: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
89. Димо выбирает судьбу / Селькор. Болгария, 1974.
Режиссер Атанас Трайков. Сценарист Слав Караславов. Актеры: Антон Горчев, Рачко Ябанджиев, Григор Вачков
Прокат в СССР: 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
90. Эоломея / Eolomea. ГДР-Болгария, 1972.
Режиссер Германн Цшохе. Сценаристы: Вилли Брюкнер, Ангел Вагенштайн (по мотивам книги Анжела Вагенштайна). Актеры: Кокс Хаббема, Иван Андонов, Рольф Хоппе, Всеволод Санаев и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
91. Бронзовый ключ / Бронзовият ключ. Болгария, 1983.
Режиссер Иван Андонов. Сценарист Павел Вежинов. Актеры: Любен Чаталов, Ваня Цветкова, Стефан Мавродиев, Андрей Чапразов, Искра Хаджиева и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
92. Ян Бибиян. Болгария, 1985.
Режиссер Васил Апостолов. Сценаристы: Васил Апостолов, Атанас Ценев, Элин Пелин. Актеры: Микаел Дончев, Маргарита Карамитева, Ваня Сивинова и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
93. Крестьянин на велосипеде / Селяният с колелото. Болгария, 1974.
Режиссер Людмил Кирков. Сценарий Георги Мишев. Актеры: Диана Шелебиева, Георги Георгиев-Гец, Лили Енева
Прокат в СССР: 1,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 1,0 млн. зрителей.
94. Предупреждение / Попередження / Die Mahnung. Болгария-ГДР-СССР, 1981.
Режиссер Хуан Антонио Бардем. Сценаристы: Хуан Антонио Бардем, Любен Станев. Актеры: Петр Гюров, Асен Кисимов, Ральф Бётнер, Невена Коканова и др.
Прокат в СССР – с 1982: 1,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 3,1 млн. зрителей.
95. Отпуск репортера / Невероятная история / Невероятна история. Болгария, 1964.
Режиссер Владимир Янчев. Сценарист Радой Ралин. Актеры: Рангел Вылчанов, Георги Черкелов, Георги Попов, Георгий Калоянчев и др.
Прокат в СССР – с 11 февраля 1966: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
96. Помню всегда / Спомен за близначката. Болгария, 1976.
Режиссер Любомир Шарланджиев. Сценарист Константин Павлов. Актеры: Невена Коканова, Эмилия Радева, Никола Тодев и др.
Прокат в СССР – с сентября 1978: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
97. Борис I. Болгария, 1985.
Режиссер Борислав Шаралиев. Сценарист Ангел Вагенштайн. Актеры: Стефан Данаилов, Борис Луканов, Анета Петровска, Антоний Генов, Венцислав Кисёв, Коста Цонев и др.
Прокат в СССР: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Болгарии: 5,2 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
98. Пункт первый / Точка първа. Болгария, 1956.
Режиссер Боян Дановски. Сценарист Валери Петров. Актеры: Румяна Чокойска, Жени Божинова, Константин Кисимов и др.
Прокат в СССР – с 21 мая 1960: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
99. Эта прекрасная жизнь / Този хубав живот. Болгария, 1975.
Режиссер Мария Русева. Сценарист Владимир Зарев. Актеры: Васил Попилиев, Меди Димитрова, Георгий Стоянов
Прокат в СССР: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
100. Этот прекрасный зрелый возраст / Тази хубава зряла възраст. Болгария, 1985.
Режиссер Хачо Бояджиев. Сценарист Любен Станев. Актеры: Коста Цонев, Ваня Цветкова, Невена Коканова, Катя Паскалева и др.
Прокат в СССР – с 5 января 1987: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
101. Последнее слово / Последната дума. Болгария, 1973.
Режиссер Бинка Желязкова. Сценаристы: Бинка Желязкова, Стефан Цанев. Актеры: Цветана Манева, Доротея Тончева, Бела Цонева и др.
Прокат в СССР – с 15 августа 1977: 0,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
102. Присутствие / Присъствие. Болгария, 1975.
Режиссер Тодор Стоянов. Сценарист Димитр Велчев. Актеры: Кольо Дончев, Георги Черкелов, Пенка Цицелкова и др.
Прокат в СССР – с июля 1977: 0,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
103. Русалочий хоровод / Самодивско хоро. Болгария, 1976.
Режиссер Иван Андонов. Сценарист Георгий Мишев. Актеры: Павел Попандов, Мариана Димитрова, Катя Чукова и др.
Прокат в СССР – с августа 1978: 0,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
104. Не слышал, не видел, не знаю / Ne znam, ne chuh, ne vidyah. Болгария, 1984.
Режиссер Людмил Кирков. Сценарист Свобода Бычварова. Актеры: Стефан Мавродиев, Владимир Колев, Пламена Гетова.
Прокат в СССР: 0,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
105. Собеседник по желанию / Събеседник по желание. Болгария, 1984.
Режиссер Христо Христов. Сценаристы: Христо Христов, Владимир Ганев. Актеры: Васил Михайлов, Валентин Ганев, Иван Кондов и др.
Прокат в СССР – с 11 августа 1986: 0,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
106. Путь музыкантов / Пътят на музикантите. Болгария, 1985.
Режиссер Игор Кюлюмов. Сценаристы: Димитар Шумналиев, Матей Стоянов. Актеры: Ицхак Финци, Жорж Новаков, Аня Пенчева и др.
Прокат в СССР: 0,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
107. Я жду тебя давно / Откого те чакам. Болгария, 1984.
Режиссер Анна Петкова. Сценарист Лиляна Михайлова. Актеры: Цветана Манева, Елена Стефанова, Катя Тодорова и др.
Прокат в СССР – с 10 февраля 1986: 0,1 млн. зрителей за первый год демонстрации
.
Источники: статистика Госкино СССР (ДСП) (данные из архива РГАЛИ предоставлены киноведом Е. Нефёдовым)
P.S. К сожалению, не по всем болгарским фильмам доступны данные посещаемости
Список болгарских игровых фильмов (включая фильмы совместного производства) в советском кинопрокате (1950–1991)
1950
Побег из неволи / Калин орел (Калин орелът). Болгария, 1950.
Режиссер Борис Борозанов.
В кинопрокате Болгарии – с 20 марта 1950. В СССР – с 30 октября 1950.
1951
Тревога. Болгария, 1950.
Режиссер Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – с 19 февраля 1951. В СССР – с 13 сентября 1951.
1952
Утро над Родиной (Утро над родината). Болгария, 1951.
Режиссер Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – с 22 октября 1951. В СССР – с 15 сентября 1952.
1953
Под игом (Под игото). Болгария, 1952.
Режиссер Дако Даковски.
В кинопрокате Болгарии – с 10 ноября 1952. В СССР – с 12 августа 1953.
1954
Песня о человеке (Песен за човека). Болгария, 1953.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 11 января 1954. В СССР – с 9 сентября 1954
.
1955
Герои сентября (Септемврийци), Болгария, 1954.
Режиссер Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – с 26 марта 1954. В СССР – с 27 мая 1955.
Герои Шипки / Героите на Шипка.
СССР–Болгария, 1955.
Режиссер Сергей Васильев.
В кинопрокате Болгарии – 25 апреля 1955. В СССР – с 22 февраля 1955.
1956
Неспокойный путь (Неспокоен път). Болгария, 1955.
Режиссер Дако Даковски.
В кинопрокате Болгарии – с 23 мая 1955. В СССР – с февраля 1956.
1957
Две победы (Две победи). Болгария, 1956.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 31 декабря 1956. В СССР – с 30 декабря 1957.
Димитровградцы (Димитровградци), Болгария, 1956.
Режиссеры: Никола Корабов, Дучо Мундров.
В кинопрокате Болгарии – c 30 апреля 1956. В СССР – с 22 апреля 1957.
Ребро Адамово (Ребро адамово). Болгария, 1956.
Режиссер Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – c 1 октября 1956. В СССР – с 12 августа 1957.
Следы остаются (Следите остават). Болгария, 1956.
Режиссер Петр Василев.
В кинопрокате Болгарии – c 3 сентября 1956. В СССР – с 29 июля 1957.
Урок истории (Урокът на историята). СССР-Болгария, 1956.
Режиссёр Лев Арнштам.
В кинопрокате Болгарии – c 27 мая 1957. В СССР - с 26 февраля 1957.
Экипаж крейсера «Надежда» (Екипажът на «Надежда»). Болгария, 1956.
Режиссер Кирил Илинчев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 ноября 1956. В СССР – с 25 ноября 1957.
Это случилось на улице (Това се случи на улицата). Болгария, 1955.
Режиссер Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – с 5 марта 1956. В СССР – с 25 февраля 1957.
1958
Брак по расчету / Земля (Земя). Болгария, 1956.
Режиссер Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – c 4 марта 1957. В СССР – с 30 июня 1958.
Легенда о любви (Legenda o lásce / Легенда за любовта). Чехословакия-Болгария, 1956
.
Режиссер Вацлав Кршка.
В кинопрокате Болгарии – cо 2 августа 1957. В СССР – с 15 сентября 1958.
Семья Герака / Гераковы (Гераците). Болгария, 1957.
Режиссер Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – c 10 ноября 1957. В СССР – с октября 1958.
1959
Закон моря (Законът на морето). Болгария, 1958.
Режиссёр Яким Якимов.
В кинопрокате Болгарии – c 22 сентября 1958. В СССР – с 29 июня 1959.
Любимец №13 (Любимец 13). Болгария, 1958.
Режиссер Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – c 15 декабря 1958. В СССР – с 5 сентября 1959.
Малышка (Малката). Болгария, 1958.
Режиссер Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – c 4 мая 1959. В СССР – с 14 декабря 1959.
Накануне (В навечерието). СССР-Болгария, 1959.
Режиссёр Владимир Петров.
В кинопрокате Болгарии – c 23 декабря 1959. В СССР - с 30 декабря 1959.
1960
Годы любви (Години за любов). Болгария, 1957.
Режиссер Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – с 16 декабря 1957. В СССР – с 4 января 1960.
Звёзды / Sterne. ГДР-Болгария, 1958.
Режиссер Конрад Вольф.
В СССР – с 19 сентября 1960.
Командир отряда (Командирът на отряда). Болгария, 1959.
Режиссер Дучо Мундров.
В кинопрокате Болгарии – с 31 августа 1959. В СССР – с 7 сентября 1960.
На маленьком острове (На малкия остров). Болгария, 1958.
Режиссер Рангел Вылчанов.
В СССР – с 28 февраля 1960.
Пункт первый (Точка първа). Болгария, 1956.
Режиссер Боян Дановски.
В СССР – с мая 1960.
1961
Бедная улица (Бедната улица). Болгария, 1960.
Режиссер Христо Писков.
В кинопрокате Болгарии – с 3 сентября 1960. В СССР – с 16 октября 1961
.
Конец дороги (Краят на пътя). Болгария, 1960.
Режиссер Петр Василев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 апреля 1961. В СССР – с 27 ноября 1961.
Первый урок (Парви урок). Болгария, 1959.
Режиссёр Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 18 июня 1960. В СССР – с 18 сентября 1961.
Стубленские липы (Стубленските липи). Болгария, 1959.
Режиссёр Дако Даковски.
В кинопрокате Болгарии – с 1 февраля 1960. 1960. В СССР – с 26 мая 1961.
Тихим вечером (В тихата вечер). Болгария, 1959.
Режиссёр Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 28 марта 1960. В СССР – с 13 ноября 1961.
1962
В ночь на тринадцатое (Ноща срещу тринадесяти). Болгария, 1960.
Режиссёр Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – с 5 июня 1961. В СССР – с 18 июня 1962.
Ветряная мельница (Вятърната мелница). Болгария, 1960.
Режиссёр Симеон Шивачев.
В кинопрокате Болгарии – с 15 июня 1961. В СССР – с 6 августа 1962.
За горизонтом (Отвад хоризонта). Болгария, 1959.
Режиссёр Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – с 15 февраля 1960. В СССР - с 21 мая 1962.
Как молоды мы были (А бяхме млади).
Болгария, 1960.
Режиссёр Бянка Желязкова.
В кинопрокате Болгарии – с 13 марта 1961. В СССР – с 10 сентября 1962.
Последний раунд (Последният рунд). Болгария, 1961.
В кинопрокате Болгарии – с 21 августа 1961. В СССР – с 29 октября 1962.
Хитрый Пётр (Хитар Петар). Болгария, 1959.
Режиссёр Стефан Сырчаджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 16 января 1960. В СССР – с 15 октября 1962.
1963
Будь счастлива, Ани (Бъди щастлива, Ани!) Болгария, 1960.
Режиссер Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – с 24 апреля 1961. В СССР – с 7 января 1963.
Дом на две улицы (Дом на две улици). Болгария, 1960.
Режиссер Кирил Илинчев.
В кинопрокате Болгарии – с 4 января 1960. В СССР – с 24 июня 1963
Золотой зуб (Златният зъб). Болгария, 1962.
Режиссер Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – с 3 декабря 1962. В СССР – с 1 июля 1963.
Конец "Никотианы" / Табак (Тютюн). Болгария, 1962.
Режиссер Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – с 5 ноября 1962. В СССР - с 16 декабря 1963.
Солнце и тень (Слънцето и сянката). Болгария, 1962.
Режиссер Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 22 октября 1962. В СССР – с 18 февраля 1963.
Царская милость (Царска милост). Болгария, 1962.
Режиссер Стефан Сырчаджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 19 февраля 1962. В СССР - с 22 июля 1963.
1964
Калоян. Болгария, 1962.
Режиссёры Юрий Арнаудов, Дако Даковски.
В кинопрокате Болгарии – с 25 января 1963. В СССР – c 18 мая 1964.
Капитан (Капитанат). Болгария, 1963.
Режиссёр Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 13 мая 1963. В СССР – с 7 сентября 1964.
На тихом берегу (На тихия бряг). Болгария, 1962.
Режиссёр Генчо Генчев.
В кинопрокате Болгарии – с 22 апреля 1963. В СССР - с 16 декабря 1963.
Пленённая стая (Пленено ято). Болгария, 1962.
Режиссёр Дучо Мундров.
В кинопрокате Болгарии – с 13 сентября 1962. В СССР - с 7 сентября 1964.
1965
Ивайло (Ivaylo). Болгария, 1963.
Режиссер Никола Вылчев.
В кинопрокате Болгарии – с 17 февраля 1964. В СССР - с 6 декабря 1965.
Инспектор и ночь (Инспекторът и нощта). Болгария, 1963.
Режиссер Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 16 декабря 1963. В СССР - с 5 апреля 1965.
Между рельсами (Между релсите). Болгария, 1963.
Режиссер Вили Цанков.
В кинопрокате Болгарии – с 7 января 1964. В СССР - с 22 марта 1965.
Неоконченные игры (Незавършени игри). Болгария, 1964.
Режиссер Симеон Шивачев.
В кинопрокате Болгарии – с 27 января 1964. В СССР - с 1 февраля 1965.
Непримиримые (Непримиримите). Болгария, 1964.
Режиссер Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – с 17 апреля 1964. В СССР - с 25 января 1965.
Приключение в полночь (Приключение в полунощ). Болгария, 1963.
Режиссер Антон Маринович.
В кинопрокате Болгарии – с 1 июня 1964. В СССР - с августа 1965.
1966
Беспокойная семья / Беспокойный дом (Неспокоен дом). Болгария, 1965.
Режиссер Яким Якимов.
В кинопрокате Болгарии – с 8 октября 1965. В СССР – с 14 ноября 1966.
Жаркий полдень (Горещо пладне). Болгария, 1965.
Режиссер Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 3 января 1966. В СССР – с 20 августа 1966.
Отпуск репортера / Невероятная история (Невероятна история). Болгария, 1964.
Режиссер Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – с 21 декабря 1964. В СССР - с 11 февраля 1966.
Пароль / Parolata. Болгария, 1964.
Режиссер Петр Б. Василев.
В кинопрокате Болгарии – с 15 марта 1965. В СССР – с 11 июля 1966.
Похититель персиков (Крадецът на праскови). Болгария, 1964.
Режиссер Выло Радев.
В кинопрокате Болгарии – с 9 ноября 1964. В СССР - с 14 марта 1966.
13 дней (13 дни). Болгария, 1964.
Режиссер Стефан Сырчаджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 7 сентября 1964. В СССР – с 30 мая 1966.
1967
Бегущая по волнам. СССР-Болгария, 1967.
Режиссер Павел Любимов.
В кинопрокате Болгарии – с 9 июня 1967. В СССР – с 3 июля 1967.
Вечный календарь (Вечен календар). Болгария, 1966.
Режиссер и сценарист Петр Донев.
В кинопрокате Болгарии – со 2 мая 1966. В СССР – с 10 июля 1967
Волчица (Вълчицата). Болгария, 1965.
Режиссер Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 13 сентября 1965. В СССР – с 16 января 1967.
На перепутье. Болгария, 1965.
Режиссер Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 5 сентября 1966. В СССР – с 22 мая 1967.
Обвиняемый не явился (Призованият не се яви). Болгария, 1965.
Режиссер Владислав Икономов.
В кинопрокате Болгарии – с 7 марта 1966. В СССР – с ноября 1967.
Рыцарь без доспехов (Рицар без броня). Болгария, 1966.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 14 февраля 1966.В СССР – с 28 августа 1967.
Царь и генерал (Цар и генерал). Болгария, 1965.
Режиссер Выло Радев.
В кинопрокате Болгарии – с 17 января 1966. В СССР – с 17 апреля 1967.
Цепь (Веригата). Болгария, 1964.
Режиссер Любомир Шарланджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 31 августа 1964. В СССР – с 22 мая 1967.
1968
Запах миндаля (С дъх на бадеми). Болгария, 1967.
Режиссёр Любомир Шарланджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 21 сентября 1967.В ССCР - с 9 сентября 1968.
Отклонение. Болгария, 1967.
Режиссеры: Гриша Островски, Тодор Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 26 мая 1967. В СССР – с 17 июня 1968.
Первый курьер (Първият куриер) СССР-Болгария, 1967.
Режиссер Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – с 1 марта 1968. В СССР - с 20 апреля 1968.
Самая длинная ночь (Най-дългата нощ). Болгария, 1966.
Режиссер Выло Радев.
В кинопрокате Болгарии – с 24 февраля 1967. В СССР – с 15 апреля 1968.
Человек в тени (Човекат в сянка). Болгария, 1967.
Режиссёр Яким Якимов.
В кинопрокате Болгарии – с 11 марта 1967. В СССР – с 5 августа 1968.
1969
Гибель Александра Великого (Гибелта на Александър Велики). Болгария, 1968.
Режиссёр Владислав Икономов.
В кинопрокате Болгарии – с 6 сентября 1968. В СССР – с марта 1969.
Мужья в командировке / Мужчины в командировке (Мъже в командировка). Болгария, 1969.
Режиссеры: Гриша Островски, Тодор Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 21 марта 1969. В СССР – с октября 1969.
Опасный полет (Опасен полет). Болгария, 1968.
Режиссер Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 8 ноября 1968. В СССР – с 1 сентября 1969.
Последний воевода (Последният войвода). Болгария, 1967.
Режиссёр Никола Вылчев.
В кинопрокате Болгарии – с 12 января 1968. В СССР – с 26 мая 1969.
1970
Белая комната (Бялата стая). Болгария, 1968.
Режиссёр Методи Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 18 октября 1968. В кинопрокате Болгарии – с 1970.
Галилео Галилей / Galileo. Италия–Болгария, 1968.
Режиссёр Лилиана Кавани.
В кинопрокате Болгарии – с 14 февраля 1969. В СССР – с 16 ноября 1970.
Свобода или смерть (Свобода или смърт). Болгария, 1968.
Режиссер Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – со 2 января 1969. В СССР – с апреля 1970.
1971
Восьмой / Осмият. Болгария, 1969.
Режиссер Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 17 октября 1969. В СССР – с 5 апреля 1971.
Гойя, или Тяжкий путь познания (Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis / Goya, ili teško put do znanja / Гоя - или тежкият път на познанието).
СССР-ГДР-Югославия-Болгария, 1969/1971.
Режиссёр Конрад Вольф.
В кинопрокате Болгарии – с 21 августа 1972. В СССР – с 20 сентября 1971.
Господин никто (Господин никой). Болгария, 1969.
Режиссер Иван Терзиев.
В кинопрокате Болгарии – с 22 мая 1969. В СССР – с 1 февраля 1971.
Признание. Болгария, 1969.
Режиссер Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – с 14 ноября 1969. В СССР – с 15 марта 1971.
Прощайте, друзья! (Сбогом, приятели!). Болгария, 1970.
Режиссёр Брислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 15 мая 1970. В СССР – с 3 мая 1971.
Птицы и гончие (Птици и хрътки). Болгария, 1968.
Режиссер Георги Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 11 апреля 1969. В СССР – с 21 июня 1971.
Снова в дорогу / Отпраляйся в путь (Тръгни на път). Болгария, 1969.
Режиссер и сценарист Петр Донев.
В кинопрокате Болгарии – с 31 октября 1969. В СССР – с 19 апреля 1971.
Украденный поезд (Откраднатият влак). Болгария-СССР, 1970.
Режиссер Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – с 16 апреля 1971. В СССР – с 26 июля 1971.
Цитадель ответила (Цитаделята отговори). Болгария, 1970.
Режиссер Генчо Генчев.
В кинопрокате Болгарии – с 24 сентября 1970. В СССР – с 6 сентября 1971.
1972
Ежи рождаются без колючек (Таралежите се раждат без бодли). Болгария, 1970.
Режиссер Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 8 января 1971. В СССР – с 10 июля 1972.
Конец песни (Краят на песента). Болгария, 1971.
Режиссер и сценарист Милен Николов.
В кинопрокате Болгарии – с 29 января 1971. В СССР – с 30 октября 1972.
Не оглядывайся назад (Не се обръщай назад). Болгария, 1970.
Режиссер Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 19 февраля 1971.В СССР – с 4 сентября 1972.
Черные ангелы (Черните ангели). Болгария, 1970.
Режиссер и сценарист Выло Радев.
В кинопрокате Болгарии – с 4 сентября 1970. В СССР – с 20 ноября 1972.
Что может быть лучше плохой погоды (Няма нищо по-хубаво от лошото време). Болгария, 1971.
Режиссер Методи Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 5 марта 1971. В СССР – с августа 1972.
1973
Вольная птица / Мальчик уходит (Момчето си отива). Болгария, 1972.
Режиссер Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 19 мая 1972. В СССР – с 26 ноября 1973.
Герловская история (Герловска история). Болгария, 1971.
Режиссер Гриша Островский.
В кинопрокате Болгарии – с 8 октября 1971. В СССР – с 9 июля 1973.
Десять дней за свой счет / 10 дни неплатени. Болгария, 1972.
Режиссер Януш Вазов.
В кинопрокате Болгарии – с 12 июня 1972. В СССР – с 10 декабря 1973.
Козий рог (Козият рог). Болгария, 1971.
Режиссер Методи Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 18 февраля 1972. В СССР – с 11 июня 1973.
Круги любви (Кръгове на обичта). Болгария, 1972.
Режиссер Кирил Илинчев.
В кинопрокате Болгарии – с 7 января 1972. В СССР – с 5 марта 1973.
Наковальня или молот (Наковалня или чук).
Болгария-СССР-ГДР, 1972.
Режиссер Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 8 сентября 1972.В СССР – с 29 октября 1973.
Необходимый грешник (Необходимият грешник) / Болгария, 1971.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 24 сентября 1971.В СССР – сo 2 января 1973.
Оцеола (Osceola). ГДР-Куба-Болгария, 1971.
Режиссёр Конрад Петцольд.
В кинопрокате Болгарии – с 8 ноября 1971. В СССР – с февраля 1973.
1974
Бабье лето / Сиромашко лято. Болгария, 1973.
Режиссер Милен Николов.
В кинопрокате Болгарии – с 22 июня 1973. В СССР – с 9 сентября 1974.
Добрые дяди / С детьми на море (С деца на море). Болгария, 1972.
Режиссер Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 17 ноября 1972. В СССР – с июня 1974.
Дурман (Татул). Болгария, 1972.
Режиссер Атанас Трайков.
В кинопрокате Болгарии – с 6 октября 1972. В СССР – с 25 февраля 1974.
К нам прилетают птицы (Птици долитат при нас). Болгария, 1973.
Режиссер Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – с 27 ноября 1971. В СССР – с 18 февраля 1974.
Мужчины без работы (Мъже без работа). Болгария, 1973.
Режиссер Иван Терзиев.
В кинопрокате Болгарии – с 23 февраля 1973. СССР – с 30 сентября 1974.
1975
Большая скука (Голямата скука). Болгария, 1973.
Режиссер Методи Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 4 октября 1973. В СССР – с декабря 1975.
Встревоженная тишина (Иван Кондарев). Болгария, 1974.
Режиссер Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – с 10 января 1974.В СССР – с 22 сентября 1975.
Игрек-17 (Y-17). Болгария, 1972.
Режиссер Вили Цанков.
В кинопрокате Болгарии – с 5 января 1973. В СССР – с 23 июня 1975.
Как песня (Като песен). Болгария, 1973.
Режиссеры: Ирина Акташева, Христо Писков.
В кинопрокате Болгарии – с 9 марта 1973. В СССР – с 14 июля 1975.
Самый хороший человек, которого я знаю (Най-добрият човек, когото познавам!) Болгария, 1973.
Режиссер Любомир Шарланджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 18 октября 1973. В СССР – с 7 апреля 1975.
1976
Братушка / Воин из обоза (Войникът от обоза). Болгария-СССР, 1975.
Режиссер Игорь Добролюбов.
В кинопрокате Болгарии – с 26 марта 1976. В СССР - с 11 декабря 1976.
Дети играют на улице (Деца играят вън). Болгария, 1973.
Режиссёр Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 29 декабря 1973. В СССР – с 25 октября 1976 (ТВ).
Димо выбирает судьбу (Селькор). Болгария, 1974.
Режиссер Атанас Трайков.
В кинопрокате Болгарии – с 1 ноября 1974. В СССР был дублирован в 1976 году, но на экраны не выпущен.
Дублер (Дубльорът). Болгария, 1974.
Режиссер Илья Велчев.
В кинопрокате Болгарии – с 16 октября 1974. В СССР – с 10 мая 1976.
Зарево над Дравой (Зарево над Драва). Болгария, 1973.
Режиссёр Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 15 марта 1974. В СССР был дублирован в 1976 году, но показан только по ТВ (2 июня 1987).
Любовь (Обич). Болгария, 1972.
Режиссер Людмил Стайков.
В кинопрокате Болгарии – с 8 декабря 1972. В СССР – со 2 февраля 1976.
Снегопад (Hószakadás / Sněhové mraky / Снеговалеж / Śnieżyca). Венгрия–Чехословакия–Болгария–Польша, 1973.
Режиссёр Ференц Коша.
В кинопрокате Болгарии – с 31 марта 1975. В СССР – с 23 февраля 1976.
Экзамены некстати (Изпити по никое време). Болгария, 1974.
Режиссер Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 5 апреля 1974. В СССР – с 27 августа 1976.
1977
Дачная зона (Вольная зона) Вилна зона. Болгария, 1975.
Режиссер Эдуард Захариев.
В кинопрокате Болгарии – с 30 мая 1975. В СССР – с мая 1977.
Дерево без корней (Дърво без корен). Болгария, 1974.
Режиссёр Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 6 сентября 1974. В СССР – с ноября 1977.
Крестьянин на велосипеде (Селяният с колелото). Болгария, 1974.
Режиссер Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 22 ноября 1974. В СССР – с 4 апреля 1977.
Незабываемый день (Незабравимият ден). Болгария, 1975.
Режиссёр Петр Донев.
В кинопрокате Болгарии – с 14 ноября 1975. В СССР – с 5 декабря 1977.
Ни с кем (При никого). Болгария, 1975.
Режиссер Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 2 мая 1975. В СССР – с 5 сентября 1977.
Подсадная утка (Изкуствената патица). Болгария, 1973.
Режиссер Януш Вазов.
В кинопрокате Болгарии – с 17 мая 1974. В СССР – с 6 июня 1977.
Последнее слово (Последната дума). Болгария, 1973.
Режиссер Бинка Желязкова.
В кинопрокате Болгарии – с 6 сентября 1973. В СССР – с 15 августа 1977.
Присутствие (Присъствие). Болгария, 1975.
Режиссер Тодор Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 16 мая 1975. В СССР – с июля 1977.
Русалочка (Малката русалка). СССР-Болгария, 1976.
Режиссер Владимир Бычков.
В кинопрокате Болгарии – с 17 декабря 1976. В СССР – с 3 января 1977.
Следователь и лес (Следователят и гората). Болгария, 1975.
Режиссёр Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 12 декабря 1975. В СССР – с 10 октября 1977.
Солдаты свободы (Żołnierze wolności / Soldaten der Freiheit / Vojaci slobody / A szabadság katonái / Войници на свободата / Soldaţii victoriei). СССР-Польша-ГДР- Чехословаки-Венгрия-Болгария-Румыния, 1976.
Режиссер Юрий Озеров.
В кинопрокате Болгарии – 7 сентября 1977. В СССР – с октября 1977.
Эта прекрасная жизнь (Този хубав живот). Болгария, 1975.
Режиссер Мария Русева.
В кинопрокате Болгарии – с 28 февраля 1975. В СССР – с 24 января 1977.
Этот настоящий мужчина (Този истински мъж). Болгария, 1975.
Режиссер Александр Обрешков. (Този истински мъж). Болгария, 1975. В кинопрокате Болгарии – с 21 марта 1975. В СССР – с 30 сентября 1977.
1978
В Сантьяго идёт дождь (Il pleut sur Santiago / Над Сантяго вали). Франция-Болгария, 1975.
Режиссёр Эльвио Сото.
В кинопрокате Болгарии – с 12 марта 1976. В СССР – с 6 марта 1978.
Взрыв в Софийском соборе / Дополнение к закону о защите государства (Допълнение към закона за защита на държавата). Болгария, 1976.
Режиссёр Людмил Стайков.
В кинопрокате Болгарии – с 22 октября 1976. В СССР – с ноября 1978.
Горы гнева / Последний бой (Бой последен). Болгария, 1976.
Режиссёр Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 21 января 1977. В СССР – с декабря 1978.
Любовь с препятствиями / Дальнозоркость в две диоптрии (Два диоптъра далекогледство). Болгария, 1975.
Режиссёр Петр Б. Василев.
В кинопрокате Болгарии – с 20 февраля 1976. В СССР – с 17 марта 1978.
Не уходи (Не си отивай!) Болгария, 1975.
Режиссер Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 30 января 1976. В СССР – с июля 1978.
Осуждённые души (Осъдени души). Болгария, 1974/1975.
Режиссёр Выло Радев.
В кинопрокате Болгарии – с 17 октября 1975. В СССР – с 6 февраля 1978.
Помню всегда / Воспоминания о двойняшке (Спомен за близначката). Болгария, 1976.
Режиссер Любомир Шарланджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 сентября 1976. В СССР – с 8 сентября 1978.
Русалочий хоровод (Самодивско хоро). Болгария, 1976.
Режиссер Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 20 августа 1976. В СССР – с августа 1978.
Сладкое и горькое (Cладко и горчиво). Болгария, 1975.
Режиссёр Иля Велчев.
В кинопрокате Болгарии – с 28 октября 1975. В СССР – с 16 января 1978.
Случай из жизни (Катина) Болгария, 1975.
Режиссер Януш Вазов.
В кинопрокате Болгарии – с 28 мая 1976. В СССР – 5 июня 1978.
Съесть яблоко (Да изядеш ябълката). Болгария, 1976
.
Режиссер Никола Рударов.
В кинопрокате Болгарии – с 9 января 1976. В СССР – с 1 мая 1978.
Хирурги (Хирурзи). Болгария, 1976.
Режиссёр Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 11 февраля 1977. В СССР – с октября 1978.
Юлия Вревская (Юлия Вревска). Болгария-СССР, 1977.
Режиссер Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – с 23 января 1978. В СССР - с 4 сентября 1978.
1979
Адиос, мучачос! Болгария, 1977.
Режиссёр Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – с 9 января 1978. В СССР – с 3 декабря 1979.
Бассейн (Басейнът). Болгария, 1977.
Режиссёр Бинка Желязкова.
В кинопрокате Болгарии – с 29 августа 1977. В СССР – с октября 1979.
Молодецкие времена / Мужские времена (Мъжски времена). Болгария, 1977.
Режиссёр Едуард Захариев.
В кинопрокате Болгарии – с 29 апреля 1977. В СССР – с мая 1979.
Начало дня (Началото на деня). Болгария, 1975.
Режиссёр Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 5 сентября 1975. В СССР – с 9 июля 1979.
Похищение «Савойи» (Похищението на «Савоя» / Porwanie «Savoi»). СССР-Болгария-Польша, 1979.
Режиссёр Вениамин Дорман.
В кинопрокате Болгарии – с 1 октября 1979. В СССР – с 18 октября 1979.
Солнечный удар (Слънчев удар). Болгария, 1977.
Режиссёры Ирина Акташева, Христо Писков.
В кинопрокате Болгарии – с 14 ноября 1977. В СССР – с февраля 1979.
1980
Бедный Лука (Бедният Лука). Болгария, 1979.
Режиссёр Яким Якимов.
В кинопрокате Болгарии – с 4 июня 1979. В СССР – с ноября 1980.
В поисках музыки / Рояль (Роялът). Болгария, 1978.
Режиссёр Борислав Пунчев.
В кинопрокате Болгарии – с 15 января 1979. В СССР – с августа 1980.
Звёзды в волосах, слёзы на глазах (Звезди в косите, сълзи в очите). Болгария, 1977.
Режиссёр Иван Ничев.
В кинопрокате Болгарии – с 19 сентября 1977. В СССР – с января 1980.
Крик петуха / Слушай петуха (Чуй петела). Болгария, 1978.
Режиссёр Стефан Димитров.
В кинопрокате Болгарии – с 16 октября 1978. В СССР – с марта 1980.
Крыша (Покрив). Болгария, 1978.
Режиссёр Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 22 мая 1978. В СССР – с февраля 1980.
Лакированные ботинки неизвестного солдата (Лачините обувки на незнайния войн). Болгария, 1979.
Режиссёр Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 7 мая 1979. В СССР – с октября 1980.
Пантелей. Болгария, 1978.
В кинопрокате Болгарии – – 27 марта 1978. Режиссёр Георги Стоянов. В СССР – с апреля 1980.
С любовью пополам / Разделенная любовь (Споделена любов). СССР-Болгария, 1979.
Режиссёр Сергей Микаэлян.
В кинопрокате Болгарии – 3 марта 1980. В СССР - с 15 февраля 1980.
Соучастники / Все и никто (Всички и никой). Болгария, 1978.
Режиссёр Крикор Азарян.
В кинопрокате Болгарии – с 4 сентября 1978. В СССР – с июля 1980.
Тепло (Топло). Болгария, 1978.
Режиссёр Владимир Янчев.
В кинопрокате Болгарии – с 20 ноября 1978. В СССР – с сентября 1980.
Фотографии на память (Снимки за спомен). Болгария, 1978.
Режиссёр Румен Сурджийски.
В кинопрокате Болгарии – с 13 августа 1979. В СССР – с декабря 1980.
1981
Барьер (Бариерата). Болгария, 1979.
Режиссёр Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 12 ноября 1979. 1980. В СССР – с 13 апреля 1981.
Беги... Я тебя люблю (Бягай … обичам те). Болгария, 1978.
Режиссёр Рашко Узунов.
В кинопрокате Болгарии – с 16 апреля 1979. В СССР – с марта 1981.
Год из одних понедельников (Година от понеделници). Болгария, 1977.
Режиссёр Борислав Пунчев.
В кинопрокате Болгарии – с 13 мая 1977. В СССР – с февраля 1981.
Дом (Къщата). Болгария, 1979.
Режиссёр Стефан Димитров.
В кинопрокате Болгарии – с 3 сентября 1979. В СССР – с сентября 1981.
Кулаки в земле (Юмруци в пръста). Болгария, 1979.
Режиссёр Милен Гетов.
В кинопрокате Болгарии – с 21 января 1980. В СССР – с июля 1981.
Мгновения в спичечной коробке (Мигове в кибритена кутийка). Болгария, 1978.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 5 февраля 1979. В СССР – с октября 1981.
На ровном месте / Что-то из ничего (От нищо нещо). Болгария, 1979.
Режиссёр Никола Рударов.
В кинопрокате Болгарии – с 9 июля 1979. В СССР – с августа 1981.
Под одним небом (Под едно небе). СССР-Болгария, 1981.
Режиссёр Искандер Хамраев.
В кинопрокате Болгарии – с 1 марта 1982. В СССР – с 16 декабря 1981.
Почти любовная история (Почти любовна история). Болгария, 1979.
Режиссёр Едуард Захариев.
В кинопрокате Болгарии – со 2 февраля 1980. В СССР – с ноября 1981.
Циклоп (Циклопът). Болгария, 1976.
Режиссёр Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 26 ноября 1976. В СССР – с июня 1981.
1982
Боянский мастер (Боянският майстор). Болгария, 1980.
Режиссёр Захари Жандов.
В кинопрокате Болгарии – с 9 марта 1981. В СССР – с октября 1982.
Йо-хо-хо! Болгария, 1981.
Режиссёр Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 5 октября 1981. В СССР – с 31 декабря 1982.
Иллюзия (Илюзия). Болгария, 1980.
Режиссёр Людмил Стайков.
В кинопрокате Болгарии – с 3 ноября 1980. В СССР – с января 1982.
Милость к живым (Милост за живите). Болгария, 1980.
Режиссёр Тодор Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 30 марта 1981. В СССР – с мая 1982.
Недолгое солнце (Кратко слънце). Болгария, 1978.
Режиссёр Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 19 февраля 1979. В СССР – с марта 1982.
Предупреждение (Предупреждението / Die Mähnung / Figyelmeztetés). Болгария-СССР-ГДР-Венгрия, 1982.
Режиссёр Хуан-Антонио Бардем.
В кинопрокате Болгарии – с 11 октября 1982. В СССР – с 7 сентября 1982.
Тырновская царица (Търновската царица). Болгария, 1980.
Режиссёр Янко Янков.
В кинопрокате Болгарии – со 2 февраля 1981. В СССР – с сентября 1982.
1983
Ансамбль без названия (Оркестър без име). Болгария, 1981.
Режиссёр Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 4 января 1982. В СССР – с апреля 1983.
Встреча держав / Встреча сил (Среща на силите). Болгария, 1981.
Режиссёр Владислав Икономов.
В кинопрокате Болгарии – с 1 февраля 1982. В СССР – с января 1983.
Дом для нежных душ (Дом за нежни души). Болгария, 1980.
Режиссёр Евгени Михайлов.
В кинопрокате Болгарии – с 23 февраля 1981. В СССР – с 8 апреля 1983.
Друзья на вечер (Приятели за вечеря). Болгария, 1980.
Режиссёр Яким Якимов.
В кинопрокате Болгарии – с 13 марта 1981. В СССР – с августа 1983.
Дьявольское оружие (Дяволското оръжие). Болгария, 1982.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 1 ноября 1982. В СССР – с ноября 1983.
Если ты есть... (Ако те има). Болгария, 1982.
Режиссёр Иля Велчев.
В кинопрокате Болгарии – с 7 февраля 1983. В СССР – с октября 1983.
Живу я жизнью не одной (Аз не живея един живот). Болгария, 1980.
Режиссёр Никола Корабов.
В кинопрокате Болгарии – с 6 января 1981. В СССР – с июля 1983.
И настанет утро / Удар (Ударът). Болгария, 1981.
Режиссёр Бoрислав Шаралиев. 1983.
В СССР – с 7 марта 1983.
Собака в ящике (Куче в чекмедже). Болгария, 1982.
Режиссёр Димитр Петров.
В кинопрокате Болгарии – с 24 мая 1982. В СССР – с 26 сентября 1983.
Хан Аспарух. Болгария, 1981.
Режиссёр Людмил Стайков.
В кинопрокате Болгарии – с 19 октября 1981. В СССР – с 28 февраля 1983.
1984
Где ты живешь? (Гъде живееш?). Болгария, 1982.
Режиссёр Генчо Генчев.
В кинопрокате Болгарии – с 21 февраля 1983. В СССР – с сентября 1984.
24 часа лил дождь (24 часа дъжд). Болгария, 1982.
Режиссёр Владислав Икономов.
В кинопрокате Болгарии – с 6 декабря 1982. В СССР – с 16 марта 1984.
За одну тройку (За една тройка). Болгария, 1982.
Режиссёр Лиляна Пенчева.
В кинопрокате Болгарии – с 10 января 1983. В СССР – с 28 августа 1984.
Происшествие на Тихой улице / Похищение в жёлтом (Похищение в жълто).
Болгария, 1980.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 12 января 1981. В СССР – с июня 1984.
Равновесие. Болгария, 1983.
Режиссёр Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 26 декабря 1983. В СССР – с октября 1984.
1985
Барышня и её мужская компания (За госпожицата и нейната мъжска компания).
Болгария, 1982.
Режиссёр Иван Добчев.
В кинопрокате Болгарии – с 16 апреля 1983. В СССР – с апреля 1985.
В ветвях черешни / Черешневый сад (Горе на черешета). Болгария, 1984.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 2 апреля 1984. В СССР – с 28 октября 1985.
Вибрация (Вибрации). Болгария, 1983.
Режиссёр Тодор Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 13 марта 1984. В СССР – с 9 сентября 1985.
Константин Философ. Болгария, 1983.
Режиссёр Георги Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 23 мая 1983. В СССР – с 11 марта 1985.
Лавина Болгария, 1981.
Режиссёры Ирина Акташева, Христо Писков.
В кинопрокате Болгарии – с 15 февраля 1982. В СССР – с июля 1985
.
Между истиной и ложью / Дело 205/1913. Болгария, 1983.
Режиссёр Киран Коларов.
В кинопрокате Болгарии – с 23 января 1984. В СССР – с января 1985.
Не упусти шанс, инспектор! (Бон шанс, инспекторе!). Болгария, 1983.
Режиссёр Петр Донев.
В кинопрокате Болгарии – со 2 мая 1983. 1985. В СССР – с 5 августа 1985.
Поэт и дьявол (Поетът и дяволът). Болгария, 1984.
Режиссёр Иван Росенов.
В кинопрокате Болгарии – с 24 декабря 1984. В СССР – с 25 ноября 1985.
Третья сторона монеты / Третье лицо (Третото лице). Болгария, 1983.
Режиссёр Януш Вазов.
В кинопрокате Болгарии – с 17 октября 1983. В СССР – с 18 февраля 1985.
1986
Берега в тумане (Мъгливи брегове). СССР-Болгария, 1985.
Режиссер Юлий Карасик.
В кинопрокате Болгарии – с 31 марта 1986. В СССР - с 22 января 1986.
Бронзовый ключ (Бронзовият ключ). Болгария, 1983.
Режиссер Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 2 января 1984. СССР – со 2 июня 1986.
«Аполлония» / Крушение (Vrak). Болгария–Чехословакия, 1983.
Режиссёр Иво Томан.
В кинопрокате Болгарии – с 4 июня 1984. В СССР – с апреля 1986.
Доктор Пейчев / Эту кровь нужно пролить (Тази кръв трябваше да се пролее). Болгария, 1984.
Режиссёр Сергей Гяуров.
В кинопрокате Болгарии – с 4 февраля 1985. В СССР – с 22 декабря 1986.
Крик о помощи (Вик за помощ). Болгария, 1985.
Режиссёр Никола Рударов.
В кинопрокате Болгарии – с 3 марта 1986. В СССР – с 24 ноября 1986.
Не слышал, не видел, не знаю (Не знам, не чух, не видях). Болгария, 1984.
Режиссер Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 21 мая 1984. В СССР – с 8 сентября 1986.
Первое задание / Как горчичное зерно (Колко синапено зърно). Болгария, 1980.
Режиссёр Сергей Гяуров.
В кинопрокате Болгарии – с 4 августа 1980. В СССР – с марта 1986.
Путь музыкантов (Пътят на музикантите). Болгария, 1985.
Режиссер Игор Кюлюмов.
В кинопрокате Болгарии – с 21 января 1985. В СССР – с июня 1986.
Собеседник по желанию (Събеседник по желание). Болгария, 1984.
Режиссер Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 15 октября 1984. В СССР – с 11 августа 1986.
Я жду тебя давно / Как долго ждать (Откого те чакам). Болгария, 1984.
Режиссер Анна Петкова.
В кинопрокате Болгарии – с 1 октября 1984. В СССР – с ноября 1986.
Ян Бибиян. Болгария, 1985.
Режиссер Васил Апостолов.
В кинопрокате Болгарии – с 7 января 1985. В СССР – с мая 1986.
1987
Амиго Эрнесто (Амиго Ернесто). Болгария, 1985.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 14 апреля 1986. В СССР – с сентября 1987.
Борис I (Борис Първи). Болгария, 1985.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 8 апреля 1985. В СССР – с 30 мая 1987.
День властелинов (Денят на владетелите). Болгария, 1985.
Режиссёр Владислав Икономов.
В кинопрокате Болгарии – с 22 сентября 1986. В СССР – с 16 октября 1987.
Манёвры на пятом этаже (Маневри на петия етаж). Болгария, 1985.
Режиссёр Петр Василев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 июня 1985. В СССР – с 23 февраля 1987.
Муж для мамы / Требуется муж для мамы (Търсе се съпруг за мама). Болгария, 1985.
Режиссёр Мариана Евстатиева-Биолчева.
В кинопрокате Болгарии – с 1 апреля 1985. В СССР – с 16 марта 1987.
Память (Памет). Болгария, 1985.
Режиссёр Дочо Боджаков.
В кинопрокате Болгарии – с 7 октября 1985. В СССР – с декабря 1987.
Спасение «Надежды» (Спасението на «Надеждичка»). Польша-Болгария, 1985.
Режиссёр Станислав Ендрыка.
В кинопрокате Болгарии – с 1 октября 1987. В СССР – с 16 ноября 1987.
Характеристика. Болгария, 1985.
Режиссёр Христо Христов.
В кинопрокате Болгарии – с 14 марта 1986. В СССР – с 12 сентября 1987.
Этот прекрасный зрелый возраст (Тази хубава зряла възраст). Болгария, 1985.
Режиссер Хачо Бояджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 1 июля 1985. В СССР – с 5 января 1987.
1988
Верными останемся (Wir bleiben treu / Věrni zůstaneme / Верни ще останем / Pozostaniemy wierni). СССР-ГДР-Венгрия-Болгария-Чехословакия-Польша, 1988.
Режиссер Андрей Малюков.
В кинопрокате Болгарии – с 27 марта 1989. В СССР – с 10 июня 1988.
Дело следователя / Забудьте этот случай (Забравете този случай). Болгария, 1985.
Режиссёр Красимир Спасов.
В кинопрокате Болгарии – с 6 мая 1985. В СССР – с октября 1988.
Инспектор без оружия (Инспектор без оръжие). Болгария, 1985.
Режиссёр Стефан Гырдев.
В кинопрокате Болгарии – с 18 ноября 1985. В СССР – с 15 февраля 1988.
Место под солнцем (Място под слънцето). Болгария, 1985.
Режиссёр Румен Сурджийский.
В кинопрокате Болгарии – с 16 февраля 1986. В СССР – со 2 июля 1988.
Мечтатели. Болгария, 1986.
Режиссёр Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – со 2 марта 1987. В СССР - с ноября 1988.
Моя дорогая, мой дорогой (Скъпа моя, скъпи мой). Болгария, 1985.
Режиссёр Едуард Захариев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 февраля 1986. В СССР – с 1 февраля 1988.
Поэма (Поема). Болгария, 1985.
Режиссёр Стефан Димитров.
В кинопрокате Болгарии – с 21 марта 1986. В СССР – с 14 марта 1988.
Степные люди (Степна хора). Болгария, 1985.
Режиссёр Януш Вазов.
В кинопрокате Болгарии – с 11 мая 1986. В СССР – с июня 1988.
Три Марии и Иван. Болгария, 1986.
Режиссёр Красимир Атанасов
В кинопрокате Болгарии – с 30 июня 1986. В СССР – с декабря 1988.
Фокстрот. Болгария, 1986.
Режиссёр Чавдар Гатов.
В кинопрокате Болгарии – с 15 декабря 1986. В СССР – с сентября 1988.
1989
Афера (Комбина), Болгария, 1982.
Режиссёр Никола Рударов.
В кинопрокате Болгарии – с 10 мая 1982. В СССР – с 3 июля 1989.
В пятницу вечером (Петък вечер). Болгария, 1986.
Режиссёр Людмил Кирков.
В кинопрокате Болгарии – с 19 января 1987. В СССР – с 30 января 1989.
Двойник (Двойникът). Болгария, 1979.
Режиссёр Никола Волев.
В кинопрокате Болгарии – с 17 марта 1980. В СССР – с 14 августа 1989.
Ева на третьем этаже (Ева на третия етаж). Болгария, 1987.
Режиссёр Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 4 мая 1987. В СССР – с марта 1989.
Любить назло (Да обичаш на инат). Болгария, 1985.
Режиссёр Никола Волев.
В кинопрокате Болгарии – с 20 января 1986. В СССР – с сентября 1989.
Мера пресечения — арест / Мера пресечения (Мярка за неотклонение). Болгария, 1983.
Режиссёр Мая Вапцарова.
В кинопрокате Болгарии – с 4 апреля 1983. В СССР – с 13 февраля 1989.
Отель «Централь» (Хотел Централ). Болгария, 1982.
Режиссёр Веселин Бранев.
В кинопрокате Болгарии – с 7 марта 1983. В СССР – с декабря 1989.
Приключения Спаса и Нели (Патилата на Спас и Нели). Болгария, 1987.
Режиссёр Георги Стоев.
В кинопрокате Болгарии – с 14 сентября 1987. В СССР – с 15 мая 1989.
Собака и влюбленные (Кучете и влюбените). Болгария, 1986.
Режиссёр Лиляна Пенчева.
В кинопрокате Болгарии – с 21 июля 1986. В СССР – с июля 1989.
13-я невеста принца (13-та годеница на принца). Болгария, 1986.
Режиссёр Иванка Грыбчева.
В кинопрокате Болгарии – с 5 февраля 1987. В СССР – с июня 1989.
Царская пьеса (Царска пиеса). Болгария, 1982.
Режиссёр Иван Ничев.
В кинопрокате Болгарии – с 12 июля 1982. В СССР – с октября 1989.
1990
А теперь куда? (А сега накъде). Болгария, 1988.
Режиссёр Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 17 октября 1988. В СССР – с января 1990.
АкаТаМуС / Акатамус. Болгария, 1987.
Режиссёр Георги Дюлгеров.
В кинопрокате Болгарии – с 12 декабря 1988. В СССР – с 5 февраля 1990.
Вчера. Болгария, 1987.
Режиссёр Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 25 января 1988. В СССР – 7 мая 1990.
1952: Иван и Александра (1952 – Иван и Александра). Болгария, 1988.
Режиссёр Иван Ничев.
В кинопрокате Болгарии – с 27 февраля 1989.В СССР – с июля 1990.
Кто-то за дверью (Някой пред вратата). Болгария, 1986.
Режиссёр Милен Николов.
В кинопрокате Болгарии – 6 апреля 1987. В СССР – с апреля 1990.
Мэгги (Меги). Болгария, 1988.
Режиссер Петр Донев.
В кинопрокате Болгарии – с 2 октября 1989. В СССР – с ноября 1990.
Отец (Баща). Болгария, 1988.
Режиссер Детелин Бенчев.
В кинопрокате Болгарии – с 13 февраля 1989. В СССР – с октября 1990.
Прокурор (Прокурорът). Болгария, 1967.
Режиссер Любомир Шарланджиев.
В кинопрокате Болгарии – с 12 сентября 1968. В СССР – с сентября 1990.
1991
Без царапины (Без драскотина). Болгария, 1988.
Режиссер Зако Хеския.
В кинопрокате Болгарии – с 9 января 1989. В СССР – с января 1991.
Понедельник утром (Понделник сутрин). Болгария. 1965.
Режиссеры Ирина Акташева, Христо Писков.
В кинопрокате Болгарии – с 31 октября 1988. В СССР – с января 1991.
Восемь процентов любви (Осем процевнта любов). Болгария, 1989.
Режиссер Владимир Краев.
В кинопрокате Болгарии – с 12 февраля 1990. В СССР – с ноября 1991.
Всё - любовь (Всичко е любов). Болгария, 1979.
Режиссер Борислав Шаралиев.
В кинопрокате Болгарии – с 10 декабря 1979. В СССР – с мая 1991.
Всё откладываю тебя забыть (Все отлагам да те забравя). Болгария, 1990
Режиссер Стефан Гырдев.
В кинопрокате Болгарии – с 3 сентября 1990. В СССР – с декабря 1991.
Куда пойти? (За куде путувате?). Болгария, 1986.
Режиссёр Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 20 октября 1986. В СССР – с июня 1991.
Право на выбор (Право на избор). Болгария, 1989.
Режиссер Емил Цанев.
В кинопрокате Болгарии – с 22 мая 1989. В СССР – с марта 1991.
Прощай, Рио! (Адио, Рио). Болгария, 1989.
Режиссер Иван Андонов.
В кинопрокате Болгарии – с 10 апреля 1989. В СССР – с февраля 1991.
Разводы, разводы... (Разводи, разводи). Болгария, 1989.
Режиссёры: Коста Биков, Веселин Бранев, Ивайло Джамбазов, Иванка Грыбчева, Георги Стоев, Рангел Вылчанов.
В кинопрокате Болгарии – с 5 ноября 1989. В СССР – с марта 1991.
Семейные шутки (Брачни шеги). Болгария, 1989.
Режиссеры Иван Андонов, Дочо Боджаков, Ивайло Джамбазов, Иванка Грыбчева, Георги Стоянов.
В кинопрокате Болгарии – с 4 сентября 1989. В СССР – с февраля 1991.
Ты, который на небе (Ти, който си на небето). Болгария, 1989.
Режиссер Дочо Боджаков.
В кинопрокате Болгарии – с 22 января 1990. В СССР – с апреля 1991
Статистические данные посещаемости болгарских фильмов
в болгарском кинопрокате (включая фильмы совместного производства)
Как видно из этого списка, из 20-ти лидеров болгарского кинопроката в советский кинопрокат было выпущено 17 фильмов (кроме картин «Время порознь», «Пятёрка с «Моби Дика» и «Господин на один день»).
1. Хитрый Пётр (Хитар Петар).
Болгария, 1959. Режиссёр Стефан Сырчаджиев. 6,4 млн. зрителей.
2. Герои Шипки / Героите на Шипка.
СССР–Болгария, 1955. Режиссер Сергей Васильев. 5,9 млн. зрителей.
3. Борис I. Болгария, 1985.
Режиссер Борислав Шаралиев. 5,2 млн. зрителей
4. Время порознь / Време разделно. 1988.
Режиссер Людмил Стайков. 4,9 млн. зрителей.
5. Табак / Конец Никотианы. Болгария, 1962.
Режиссер Никола Корабов. 4,3 млн. зрителей
6. Золотой зуб / Златният зъб. Болгария, 1962.
Режиссер Антон Маринович. 3,6 млн. зрителей
7. Хан Аспарух. Болгария, 1981.
Режиссёр Людмил Стайков. 3,6 млн. зрителей
8. Козий рог /Козият рог. Болгария, 1971.
Режиссер Методи Андонов. 3,4 млн. зрителей
9. Под игом / Под игото. Болгария, 1952.
Режиссер Дако Даковски. 3,3 млн. зрителей
10. Собака в ящике / Куче в чекмедже. Болгария, 1982.
Режиссёр Димитр Петров. 3,3 млн. зрителей
11. Черные ангелы / Черните ангели. Болгария, 1970.
Режиссер и сценарист Выло Радев. 3,2 млн. зрителей.
12. Двойник / Двойникът. Болгария, 1979.
Режиссёр Никола Волев. 3,2 млн. зрителей
13. Пятёрка с «Моби Дика» / Петимата от «Моби Дик». Болгария, 1969.
Режиссеры: Гриша Островски, Тодор Стоянов. 3,1 млн. зрителей.
14. Предупреждение / Попередження / Die Mahnung. Болгария-ГДР-СССР, 1981.
Режиссер Хуан Антонио Бардем. 3,1 млн. зрителей.
15. Господин на один день / Господин за един ден. Болгария, 1983.
Режиссер Никола Волев. 3,1 млн. зрителей.
16. Осуждённые души (Осъдени души). Болгария, 1974/1975.
Режиссёр Выло Радев. 2,9 млн. зрителей.
17. День властелинов (Денят на владетелите). Болгария, 1985.
Режиссёр Владислав Икономов. 2,7 млн. зрителей.
18. Встревоженная тишина / Иван Кондарев. Болгария, 1974.
Режиссер Никола Корабов. 2,7 млн. зрителей.
19. Любимец №13 / Любимец 13. Болгария, 1958.
Режиссер Владимир Янчев. 2,6 млн. зрителей.
20. Похититель персиков / Крадецът на праскови. Болгария, 1964.
Режиссер и сценарист Выло Радев.2,5 млн. зрителей.
21. Зарево над Дравой / Зарево над Драва. Болгария, 1973.
Режиссёр Зако Хеския. 2,5 млн. зрителей (фильм был дублирован и подготовлен в СССР к выпуску в кинопрокат, но в реальности вышел только на совтские телеэкраны).
22. Свадьба Иоана Асена / Сватбите на Иоан Асен. Болгария, 1975.
Режиссер Вили Цанков. 2,4 млн. зрителей.
23. Маргарит и Маргарита. Болгария, 1989.
Режиссер Никола Волев. 2,4 млн. зрителей.
24. Эшелон / Ешелоните / Ешелоните на смъртта. Болгария, 1986.
Режиссер Борислав Пунчев. 2,2 млн. зрителей.
25. 681 – Величие хана / 681 – Величието на хана. Болгария, 1984.
Режиссер Людмил Стайков. 2,2 млн. зрителей.
26. Спасение / Спасението. Болгария, 1984.
Режиссер Борислав Пунчев. 2,1 млн. зрителей.
27. Они победили / Те надделяха. Болгария, 1986.
Режиссер Киран Коларов. 2,1 млн. зрителей.
28. Удар / Ударът. Болгария, 1982.
Режиссер Борислав Шаралиев. 2,1 млн. зрителей.
29. Золото древних инков / Наследие инков / Заветът на инката. Испания, Италия, Болгария, ФРГ, 1966.
Режиссер Георг Маришка. 1,9 млн. зрителей.
30. Восьмой / Осмият. Болгария, 1969.
Режиссер Зако Хеския. 1,9 млн. зрителей
31. Вчера. Болгария, 1987.
Режиссёр Иван Андонов. 1,9 млн. зрителей
32. Всё - любовь / Всичко е любов. Болгария, 1979.
Режиссер Борислав Шаралиев. 1,8 млн. зрителей.
33. Юлия Вревская / Юлия Вревска. Болгария-СССР, 1977.
Режиссер Никола Корабов. 1,8 млн. зрителей.
34. 13-я невеста принца (13-та годеница на принца). Болгария, 1986.
Режиссёр Иванка Грыбчева. 1,8 млн. зрителей
35. Трое из запаса / Тримата от запаса. Болгария, 1971.
Режиссер Зако Хеския. 1,8 млн. зрителей.
36. Любовь с препятствиями / Дальнозоркость в две диоптрии (Два диоптъра далекогледство). Болгария, 1975.
Режиссёр Петр Б. Василев. 1,7 млн. зрителей
37. Между истиной и ложью / Дело 205/1913. Болгария, 1983.
Режиссёр Киран Коларов. 1,7 млн. зрителей.
38. Афера (Комбина), Болгария, 1982.
Режиссёр Никола Рударов. 1,7 млн. зрителей.
39. Любить назло / Да обичаш на инат. Болгария, 1986.
Режиссер Никола Волев. 1,6 млн. зрителей.
40. Последний воевода (Последният войвода). Болгария, 1967.
Режиссёр Никола Вылчев. 1,2 млн. зрителей.
41. Любовница Граминьи / Любовницата на Граминя / L'amante di Gramigna.
Италия-Болгария, 1969. Режиссер Карло Лидзани. 1,2 млн. зрителей.
42. Князь / Княз. Болгария, 1970.
Режиссер Режиссер Петр Василев. 1,2 млн. зрителей.
43. Прощайте, друзья / Сбогом приятели. Болгария, 1970.
Режиссер Борислав Шаралиев. 1,2 млн. зрителей.
44. Крестьянин на велосипеде / Селяният с колелото. Болгария, 1974.
Режиссер Людмил Кирков. 1,0 млн. зрителей.
45. Солнце и тень / Слънцето и сянката. Болгария, 1962.
Режиссер Рангел Вылчанов. 0,9 млн. зрителей.
46. Хроника чувств / Хроника на чувствата. Болгария, 1962.
Режиссер Любомир Шарланджиев. 0,8 млн. зрителей.
47. Сверчок в ухе / Щурец в ухото. Болгария, 1976.
Режиссер Георги Стоянов. 0,7 млн. зрителей.
48. Матриархат. Болгария, 1977.
Режиссер Людмил Кирков. 0,7 млн. зрителей.
49. Дерево без корней (Дърво без корен). Болгария, 1974.
Режиссёр Христо Христов. 0,6 млн. зрителей.
50. Мужчины без работы / Мъже без работа. Болгария, 1973.
Режиссер Иван Терзиев. 0,5 млн. зрителей.
51. Дачная зона / Вольная зона / Вилна зона. Болгария, 1975.
Режиссер Эдуард Захариев. 0,5 млн. зрителей.
52. Перепись диких кроликов / Преброяване на дивите зайци.
1973. Режиссер Эдуард Захариев. 0,4 млн. зрителей.
53. Вечные времена / Вечни времена. Болгария, 1975.
Режиссер Асен Шопов. 0,4 млн. зрителей.
54. Мастер на все руки / Специалист по всичко. Болгария, 1962.
Режиссер Петр Б. Василье. 0,3 млн. млн. зрителей.
55. Галилео Галилей / Galileo. Италия–Болгария, 1968.
Режиссёр Лилиана Кавани. 0,3 млн. зрителей.
56. Секреты / Малки тайни / Heimlichkeiten. ФРГ-Болгария, 1968/1969.
Режиссер Вольфганг Штаудте. 0,3 млн. зрителей.
57. Птицы и гончие / Птици и хрътки. Болгария, 1968.
Режиссер Георги Стоянов. 0,3 млн. зрителей.
58. Бегущая по волнам. СССР-Болгария, 1967.
Режиссер Павел Любимов. 0,2 млн. зрителей.
Курсивом
выделены названия фильмов, которые шли в советском кинопрокате. Если фильм двухсерийный или трехсерийный, приводится посещаемость в среднем на одну серию.
Источники данных кинопосещаемости:
Донев А. Филмови модели на зрителския успех в българското игрално кино в началото на XXI век // Проблеми на изкуството. 2015. 3. С. 70.
Янакиев А. Ракурсы болгарского кино (взгляд из ХХI века). 1960–1970-е годы в болгарском кинематографе // Болгарское искусство ХХ века. М.: Государственный институт искусствознания, 2015. С. 158-182.
https://www.ploshtadslaveikov.com/
https://hralupata.com
P.S. К сожалению, далеко не по всем болгарским фильмам доступны данные посещаемости.
Статистические данные посещаемости венгерских фильмов в советском кинопрокате
1. Под черной маской / Бедные богачи / Szegény gazdagok. Венгрия, 1959.
Режиссер и сценарист Фридьеш Бан (по роману Мора Йокаи "Бедные богачи"). Актеры: Дьюла Бенкё, Марианна Кренчеи, Маргит Бара, Йожеф Ланг и др.
Прокат в СССР – с 16 сентября 1963: 32,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 5,9 млн. зрителей.
2. Перстень с русалкой / Sellö a pecsétgyürün. Венгрия, 1965.
Режиссёр Имре Михайфи. Сценаристы Денеш Лишка, Йенё Шемшеи, Габор Турзо. Актеры: Золтан Латинович, Юдит Халас, Шандор Печи, Золтан Варкони и др.
Прокат в СССР – с 1 апреля 1968: 30,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,7 млн. зрителей.
3. Лев готовится к прыжку / Az Oroszlán ugrani készül. Венгрия, 1969.
Режиссер и сценарист Дьёрдь Ревес (по мотивам романа Джордже Лебовича и Драгана Ивкова «Чума XX века»). Актеры: Андор Айтаи, Ирен Пшота, Иштван Буйтор, Илона Медвецки и др.
Прокат в СССР – 1971: 29,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,8 млн. зрителей.
4. Венгерский набоб / Egy magyar nabob. Венгрия, 1966.
Режиссер Золтан Варкони. Сценарист Янош Эрдёди (по роману Мора Йокаи). Актеры: Ференц Бешшенеи, Иван Дарваш, Золтан Латинович, Ева Рутткаи, Ева Пап, Золтан Варкони, Вера Венцель и др.
Прокат в СССР – с 7 августа 1967: 27,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,6 млн. зрителей.
5. Завещание турецкого аги / A koppanyi aga testamentuma. Венгрия, 1967.
Режиссер Ева Журж. Сценаристы: Эва Журж, Имре Бенчик (по роману Иштвана Фекете). Актеры: Петер Бенкё, Ференц Бешшенеи, Адам Сиртеш, Клари Толнаи, Иштван Иглоди и др.
Прокат в СССР – с 14 декабря 1970: 25,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,8 млн. зрителей.
6. Свет за шторами / Feny a redeny mogott. Венгрия, 1965.
Режиссер Ласло Надаши. Сценарист Миклош Сабо. Актеры: Аттила Надь, Илдико Печи, Нандор Томанек, Золтан Латинович, Золтан Варкони и др.
Прокат в СССР – с 13 марта 1967: 23,3 млн. зрителей (на серию) за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
7. Тихая квартира / Csendes otthon. Венгрия, 1957.
Режиссер Фригеш Бан. Сценаристы: Арманд Санто, Михай Сечен. Актеры: Ференц Зенте, Эржи Галамбош, Ласло Унгвари, Ирен Пшота и др.
Прокат в СССР – с 29 декабря 1958: 22,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 4,0 млн. зрителей.
8. Сорванец / Kölyök. Венгрия, 1959.
Режиссеры: Михай Семеш, Миклош Маркош. Сценаристы: Миклош Маркош, Дьёрдь Палашти. Актеры: Мари Тёрёчик, Дьюла Сабо, Ференц Зенте и др.
Прокат в СССР – с 31 января 1961: 22,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,3 млн. зрителей.
9. Судьба Золтана Карпати / Kárpáthy Zoltán. Венгрия, 1966.
Режиссер Золтан Варкони. Сценарист Янош Эрдёди. Актеры: Иштван Ковач, Золтан Латинович, Лайош Башти, Золтан Варкони, Ева Рутткаи, Вера Семере, Вера Венцель и др.
Прокат в СССР – с 27 августа 1967: 21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,6 млн. зрителей.
10. Дождливое воскресенье / Esös vasárnap. Венгрия, 1962.
Режиссер Мартон Келети. Сценарист Жужа Понграц. Актеры: Дьёндьи Полоньи, Тери Тордаи, Илона Береш и др.
В СССР – с 16 сентября 1963: 20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,7 млн. зрителей.
11. Наследство казначея Стамбула / Золотой человек / Az Aranyember. Венгрия, 1962.
Режиссер и сценарист Виктор Гертлер (по роману Мора Йокаи «Золотой человек»). Актеры: Андраш Чорба, Илона Береш, Бела Чока, Пал Гати и др.
Прокат в СССР – с 16 декабря 1963: 19,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 6,6 млн. зрителей.
12. Яника / Janika. Венгрия, 1949.
Режиссер Мартон Келети. Сценаристы: Иштван Бекеффи, Адорьян Стелла. Актеры: Ида Тураи, Шандор Сабо, Мария Мезеи и др.
Прокат в СССР: 19,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,8 млн. зрителей.
13. Новички на стадионе / Civil a palyan. Венгрия, 1951.
Режиссер Мартон Келети. Cценаристы: Иштван Бекеффи, Карой Ноти, Петер Бачо. Актеры: Имре Шоош, Янош Гёрбе, Виолетта Феррари и др.
Прокат в СССР – с 1952: 19,3 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 4,6 млн. зрителей.
14. Карамболь / Karambol. Венгрия, 1963.
Режиссер и сценарист Феликс Мариашши. Актеры: Иштван Буйтор, Жужа Балог, Золтан Латинович и др.
Прокат в СССР – с 1 февраля 1965: 18,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
15. Профессор преступного мира / Az Alvilág professzora. Венгрия, 1969.
Режиссёр Михай Семеш. Актеры: Золтан Латинович, Имре Шинкович, Эдит Домьян и др.
Прокат в СССР – с 3 августа 1970: 18,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
16. Маршрут 99 / Все невиновны? / Mindenki ártatlan? Венгрия, 1961.
Режиссер Дьёрдь Палашти. Сценарист Матиаш Чизмарек. Актеры: Йожеф Сендрё, Клари Толнаи, Имре Радаи
Прокат в СССР – с 21 января 1963: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,4 млн. зрителей.
17. Невесты-вдовы / Özvegy menyasszonyok. Венгрия, 1964.
Режиссер Виктор Гертлер. Сценарист Имре Бенчик (по одноименной новелле Агнеш Федор). Актеры: Дежё Горош, Эржи Мате, Мария Мезеи, Шандор Печи и др.
Прокат в СССР – с 3 ноября 1965: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
18. Невеста героя / Лейтенант Ракоши / Rakoczi hadnagya. Венгрия, 1954.
Режисссер Фридьеш Бан. Сценарист Тибор Барабас. Актеры: Тибор Бичкеи, Эва Ваш, Эндре Дьярфаш и др.
Прокат в СССР – с 1954: 17,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 7,3 млн. зрителей.
19. Любить воспрещается / Tilos a szerelem. Венгрия, 1965.
Режиссёр Тамаш Реньи. Сценаристы: Тамаш Реньи, Дьёрдь Палашти, Дьердь Хамош. Актеры: Иштван Авар, Мари Тёрёчик, Тери Тордаи, Шандор Печи и др.
Прокат в СССР – с 30 января 1967: 17,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,5 млн. зрителей.
20. Фальшивая Изабелла / A Hamis Isabella. Венгрия, 1968.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро. Сценарист Имре Бенчик (по одноименной новелле Агнеш Федор). Актеры: Ева Рутткаи, Шандор Печи, Кати Ковач и др.
Прокат в СССР – с 1 сентября 1969: 16,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,7 млн. зрителей.
21. Золотые дукаты призрака / Призрак из Люблина / Kísértet Lublón. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Роберт Бан. Актеры: Ирен Бордан, Дьёрдь Черхальми, Тереза Бод и др.
Прокат в СССР – с 5 июня 1978: 16,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
22. Это была только шутка / Моё имя этого не стоит / Nem ér a nevem. Венгрия, 1961.
Режиссер Мартон Келети. Сценаристы: Юдит Мариашши, Габор Турзо. Актеры: Клари Толнаи, Эва Вашш, Антал Пагер и др.
Прокат в СССР – с 28 января 1963: 16,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,3 млн. зрителей.
23. Военная музыка / Katonazene. Венгрия, 1961.
Режиссеры: Эндре Мартон, Дьёрдь Хинч. Сценаристы: Петер Бачо, Эндре Мартон, Дьёрдь Хинч (по новелле Шандора Броди «Шаму Каал»). Актеры: Лайош Башти, Маргит Бара, Ференц Каллаи и др.
Прокат в СССР – с 28 января 1963: 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,8 млн. зрителей.
24. Странный брак / Különös házasság. Венгрия, 1950.
Режиссер Мартон Келети. Сценаристы: Дьюла Хаи, Кальман Миксат. Актеры: Дьюла Бенкё, Миклош Габор, Лайош Райци и др.
Прокат в СССР – с 1951: 16,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 4,5 млн. зрителей.
25. Сыновья человека с каменным сердцем / A köszívü ember fiai. Венгрия, 1965.
Режиссер Золтан Варкони. Сценарист Янош Эрдёди (по одноименному роману Мора Йокаи). Актеры: Мария Шуйок, Карой Меч, Тибор Бичкеи, Геза Торди, Илона Береш и др.
Прокат в СССР – с 1966. 16,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 4,6 млн. зрителей.
26. Приключение в Герольштейне / Gerolsteini kaland. Венгрия, 1957.
Режиссер Золтан Фаркаш. Сценаристы: Андор Коложвари, Дьердь Синетар (по мотивам оперетты Жака Оффенбаха "Герцогиня Герольштейнская"). Актеры: Эржебет Хази, Иван Дарваш, Маньи Киш и др.
Прокат в СССР – с 8 марта 1960: 15,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,7 млн. зрителей.
27. С субботы до понедельника / Szombattól hétföig. Венгрия, 1959.
Режиссер Дьюла Месарош. Сценарист Золтан Хегедюш. Актеры: Эва Вашш, Йозеф Лангмилер, Марианна Моор
Прокат в СССР – с 19 сентября 1969: 14,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,7 млн. зрителей.
28. Мишка-аристократ / Mágnás Miska. Венгрия, 1948.
Режиссер Мартон Келети. Сценаристы: Карой Баконьи, Иштван Бекеффи, Андор Габор. Актеры: Миклош Габор, Аги Месарош, Марика Немит и др.
В СССР – с 1949: 14,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 9,8 млн. зрителей (самый кассовый венгерский фильм в венгерском прокате за всю историю).
29. Звезды Эгера / Egri csillagok. Венгрия, 1968.
Режиссёр Золтан Варкони. Сценарист Иштван Немешкюрти (по одноименному роману Гёзы Гардоньи). Актеры: Имре Шинкович, Иштван Ковач, Ева Рутткаи, Вера Венцель, Золтан Латинович и др.
Прокат в СССР – с 11 января 1971: 14,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 4,6 млн. зрителей.
30. Беглец № 0416 / A 0416 – os szökevény. Венгрия, 1970.
Режиссёр Мартон Келети. Актеры: Ласло Маркуш, Дьёрдь Барди, Антал Пагер, Аттила Надь и др.
Прокат в СССР – с 6 сентября 1971: 14,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Окно в небо / Égre nyíló ablak. Венгрия, 1959.
Режиссер Йожеф Киш. Сценарист Имре Вадас (по роману Миклоша Геренчера). Актеры: Маргит Дайка, Лайош Немет, Иштван Станкаи и др.
Прокат в СССР – с 17 апреля 1961: 14,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,5 млн. зрителей.
32. Рангом ниже / Rangon alul. Венгрия, 1960.
Режиссер Фридьеш Бан. Сценарист Дьердь Хамош. Актеры: Тибор Бичкеи, Ильдико Шойом, Арпад Дьенге и др.
Прокат в СССР – с 31 июля 1961: 13,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,7 млн. зрителей.
33. Огонь / Tüz. Венгрия, 1948.
Режиссер Имре Апати. Сценаристы: Тибор Мераи, Дьюла Хаи. Актеры: Ласло Фёлденьи, Клари Толнаи, Золтан Варкони и др.
В СССР – с 3 января 1950: 13,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
34. Альба Регия / Alba Regia. Венгрия, 1961.
Режиссер Михай Семеш. Сценарист Дьёрдь Палашти. Актеры: Татьяна Самойлова, Миклош Габор, Имре Радаи, Имре Шинкович и др.
Прокат в СССР – с 20 ноября 1961: 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,4 млн. зрителей.
35. Расследование поручено мне / Я стал милиционером / Hekus lettem. Венгрия, 1972.
Режиссёр Тамаш Фейер. Сценарист Петер Зимре. Актеры: Габор Харшаньи, Габор Конц, Ференц Каллаи, Ангела Часар.
Прокат в СССР – со 2 апреля 1973: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
36.
Сценаристы: Питер Мюллер, Стив Секели (по повести Эрнё Сэпа). Актеры: Юдит Халас, Андраш Балинт, Имре Радаи и др.
Прокат в СССР – с 9 июля 1974: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,6 млн. зрителей.
37. Королева чардаша / Die Czardasfürstin / Csárdáskirálynö. Венгрия–Германия-Австрия, 1971.
Режиссёр и сценарист Миклош Синетар (по оперетте Имре Кальмана "Сильва"). Актеры: Анна Моффо, Рене Колло, Дагмар Коллер, Золтан Латинович и др.
Прокат в СССР – с марта 1973: 11,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,3 млн. зрителей.
38. Три этажа счастья / Két emelet boldogság. Венгрия, 1960.
Режиссер Янош Хершко. Сценарист Имре Бенчик. Актеры: Дежё Горош, Флориан Кало, Марианна Кренчеи, Карой Мач, Иштван Рожош, Мари Тёрёчик и др.
Прокат в СССР – с 10 сентября 1961: 11,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,2 млн. зрителей.
39. Чудо в Ламбоше / Тухлая вода / Büdösvíz. Венгрия, 1966.
Режиссёр Фридьеш Бан. Сценарист Миклош Маркош. Актеры: Аттила Надь, Янош Кёрменди, Мари Семеш и др.
Прокат в СССР – с марта 1968: 11,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
40. За супружество - тройка / Házasságból elégséges Венгрия, 1961.
Режиссер Карой Видерман. Сценарист Марта Гергей. Актеры: Дьюла Бодроги, Мари Тёрёчик, Ференц Каллаи и др.
Прокат в СССР – с 8 июля 1963: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,1 млн. зрителей.
41. Беги, чтобы тебя поймали / Fuss, hogy utolérjenek! Венгрия, 1972.
Режиссёр Мартон Келети. Сценарист Иштван Каллаи. Актеры: Шандор Печи, Дьёрдь Барди, Дьюла Бодроги, Шаролта Залатнаи и др.
Прокат в СССР – с 4 февраля 1974. 11,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
42. Младший сержант и другие / A Tizedes meg a többiek. Венгрия, 1965.
Режиссёр Мартон Келети. Сценарист Имре Добози. Актеры: Имре Шинкович, Ласло Козак, Тамаш Майор и др.
Прокат в СССР – с 14 февраля 1966: 11,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,4 млн. зрителей.
43. Заколдованный кафтан / Говорящий кафтан / A Beszélö köntös., Венгрия, 1968.
Режиссёр и сценарист Тамаш Фейер. Актеры: Иштван Иглоди, Аннамария Детре, Антал Пагер и др.
Прокат в СССР – с 8 февраля 1971: 11,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,7 млн. зрителей.
44. Человек, которого нет / Egy ember, aki nincs. Венгрия, 1964.
Режиссер Виктор Гертлер. Сценаристы: Анна Борхи, Нандор Ковач, Андраш Полгар (по одноименной новелле Енё Санто). Актеры: Миклош Габор, Эва Вашш, Андор Айтаи, Мари Семеш и др.
Прокат в СССР – 1964: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
45. История одной любви / Да / Igen. Венгрия, 1964.
Режиссер Дьёрдь Ревес. Сценарист Иван Болдижар. Актеры: Иван Дарваш, Илона Береш, Оскар Ашер, Илона Дайбукати и др.
Прокат в СССР – со 2 августа 1965: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
46. Ночь среди дня / Nappali sötétség. Венгрия, 1963.
Режиссёр и сценарист Золтан Фабри (по роману Б.Палотаи "Умолкнувшие птицы"). Актеры: Ференц Ладани, Дьюла Бенкё, Лайош Башти, Илона Береш и др.
Прокат в СССР – с 14 декабря 1964: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
47. Турецкое копьё / Törökfejes kopja. Венгрия, 1973.
Режиссёр Эва Журж. Сценаристы: Имре Бенчик, Эмил Коложвари Гранпьер (по роману Эмиля Коложвари Гранпьера). Актеры: Иван Ваш-Золтан, Золтан Башилидеш, Ласло Инке и др.
Прокат в СССР – с 17 ноября 1975: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
48. Герцог Боб / Bob herceg. Венгрия, 1971.
Режиссёр Мартон Келети. Сценаристы: Ференш Мартош, Иштван Бекеффи. Актеры: Габор Надь, Ева Серенчи, Жужа Банки, Дьёрдь Барди и др.
Прокат в СССР – с 10 февраля 1975: 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,8 млн. зрителей.
49. Загадочное похищение / Дунайский лодочник / A Dunai hajós. Венгрия, 1974.
Режиссёр и сценарист Миклош Маркош (по мотивам романа Жюля Верна "Дунайский лоцман"). Актеры: Габор Конц, Габор Агарди, Иштван Буйтор и др.
Прокат в СССР – с 14 сентября 1976: 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
50. История моей глупости / Butaságom története. Венгрия, 1965.
Режиссёр Мартон Келети. Сценарий Миклош Дьярфаш. Актеры: Ева Рутткаи, Лайош Башти, Ирина Петреску и др.
Прокат в СССР – с 9 января 1967: 9,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
51. Невинные убийцы / Ártatlan gyilkosok. Венгрия, 1973.
Режиссёр Золтан Варкони. Сценаристы: Дьюла Маар, Петер Зимре. Актеры: Петер Хусти, Бела Эрней, Йожеф Кауцки, Ласло Козак и др.
Прокат в СССР – с 31 марта 1975: 9,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
52. Только один телефонный звонок / Csak egy telefon. Венгрия, 1970.
Режиссёр Фридьеш Мамчеров. Сценарист Клара Фехер. Актеры: Ева Рутткаи, Миклош Габор, Андреа Драхота, Вера Венцель и др.
Прокат в СССР – с 29 ноября 1971: 9,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
53. Переулок / Тупик / Sikátor. Венгрия, 1966.
Режиссёр Тамаш Реньи. Сценаристы: Тамаш Реньи, Акош Кертес. Актеры: Мари Тёрёчик, Габор Конц, Иштван Деги
Прокат в СССР – с 8 января 1968: 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
54. Граница в нескольких шагах / Pár lépés a határ. Венгрия, 1959.
Режиссер Мартон Келети. Сценарист Миклош Хубаи (по одноименному роману Лайоша Мештерхази). Актеры: Адам Сиртеш, Маргит Бара, Золтан Варкони и др.
Прокат в СССР – с 3 мая 1960: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,1 млн. зрителей.
55. Отелло в Дюлахазе / Othello Gyulaházán. Венгрия, 1966.
Режиссёр Эва Журж. (по роману Бела Гадора). Актеры: Лайош Башти, Мари Тёрёчик, Камилл Фелеки и др.
Прокат в СССР – с 1 апреля 1968: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
56. Сказка о 12 очках / Mese a 12 találatról. Венгрия, 1956.
Режиссер Карой Макк. Сценаристы: Петер Бачо, Иштван Бекеффи, Имре Еней, Петер Сас. Актеры: Иван Дарваш, Ева Рутткаи, Иштван Шомло, Клари Толнаи и др.
Прокат в СССР с 12 июня 1960: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,1 млн. зрителей.
57. Копьеносцы / Уланы / Kopjások. Венгрия, 1975.
Режиссёр и сценарист Дьёрдь Палашти. Актеры: Андраш Балинт, Марианна Моор, Жигмонд Фюлёп и др.
Прокат в СССР – с 9 ноября 1976: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,4 млн. зрителей.
58. Одни неприятности / Az elsö esztendö. Венгрия, 1966.
Режиссер Дьюла Месарош. Сценарист Андраш Шимонффи. Актеры: Аги Войт, Миклош Сакач, Тюнде Сабо, Лайош Ч. Немет, Бела Барши, Эва Келемен и др.
Прокат в СССР – с 1967: 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
59. Минувшее лето / Régi nyár. Венгрия–Швеция, 1969.
Режиссёр Мартон Келети. Сценарист Иштван Бекеффи. Актеры: Ева Рутткаи, Золтан Латинович, Улла Саллерт, Вера Венцель, Золтан Варкони и др.
Прокат в СССР – с 9 августа 1971: 8,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
60. Красные чернила / Vörös tinta. Венгрия, 1959.
Режиссер Виктор Гертлер. Сценарист Магда Сабо (по собственному одноименному произведению). Актеры: Эва Ваш, Дьёрдь Палош, Нора Табори и др.
Прокат в СССР – с 15 мая 1961: 8,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,6 млн. зрителей.
61. Анна Эдеш / Édes Anna. Венгрия, 1958.
Режиссер Золтан Фабри. Сценаристы: Петер Бачо, Золтан Фабри (по роману Дэжэ Костелани). Актеры: Мари Тёрёчик, Жигмонд Фюлёп, Бела Барши и др.
Прокат в СССР – с 22 февраля 1960: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,0 млн. зрителей.
62. Наперекор судьбе / Új Gilgames. Венгрия, 1963.
Режиссер Михай Семеш. Сценаристы: Ида Андраш, Йожеф Шоймар. Актеры: Иван Дарваш, Эдит Домьян, Шандор Печи, Сильвия Даллоши
Прокат в СССР – с 5 апреля 1965. 8,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
63. Короли, регенты и шуты / Самозванцы / Imposztorok. Венгрия, 1969.
Режиссёр Феликс Мариашши. Сценаристы: Юдит Мариашши, Пал Пронай. Актеры: Нандор Томанек, Петер Хусти, Иштван Иглоди, Андраш Балинт и др.
Прокат в СССР – с 31 марта 1970: 7,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
64. Яд в стакане / Ароматная дорога в никуда / Illatos út a semmibe. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Йожеф Мадьяр. Актеры: Дьёрдь Барди, Ференц Каллаи, Имре Шинкович и др.
Прокат в СССР – с 15 марта 1976: 7,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
65. Женщина отправляется в путь / Egy asszony elindul. Венгрия, 1949.
Режиссер Имре Еней. Сценаристы: Имре Бенчик, Имре Бока. Актеры: Клари Толнаи, Ференц Ладани, Жужа Банки, Лайош Башти и др.
Прокат в СССР – с 24 апреля 1950: 7,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,1 млн. зрителей.
66. Отец / Apa. Венгрия, 1966.
Режиссер и сценарист Иштван Сабо. Актеры: Андраш Балинт, Миклош Габор, Клари Толнаи, Андраш Козак и др.
Прокат в СССР – с 19 февраля 1968: 7,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
67. Бег одержимых / Безумие / Ámokfutás. Венгрия, 1974.
Режиссер Лайош Фазекаш. Сценаристы: Лайош Фазекаш, Акош Кертес. Актеры: Каталин Дьёндьёшши, Петер Хусти, Иван Дарваш, Мелинда Мариаш и др.
Прокат в СССР – с 31 мая 1976: 7,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
68. Охотник за приданым / История Ности-младшего и Мари Тот / A Noszty fiú esete Tóth Marival. Венгрия, 1960.
Режиссер Виктор Гертлер. Сценарист Габор Турзо (по роману Калмана Миксата "История молодого Ности и Мари Тоот"). Актеры: Марианна Кренчеи, Карой Меч, Тивадар Ураи, Габор Богнар и др.
Прокат в СССР – с 30 октября 1961: 6,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 3,8 млн. зрителей.
69. Прошлое возвращается / Мёртвые возвращаются / A Holtak visszajárnak. Венгрия, 1968.
Режиссёр Карой Видерман. Сценарий Йожеф Пинтер. Актеры: Ласло Банхиди, Шандор Деак, Корнель Геллеи и др.
Прокат в СССР – с 18 декабря 1969: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,4 млн. зрителей.
70. Рассветает / Virrad. Венгрия, 1960.
Режиссер Мартон Келети. Сценарист Имре Добози. Актеры: Ференц Ладани, Габор Агарди, Ференц Бешшенеи и др.
Прокат в СССР с 21 октября 1960: 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,5 млн. зрителей.
71. Катастрофа / Merénylet. Венгрия, 1959.
Режиссер Золтан Варкони. Сценаристы: Петер Бачо, Габор Турзо. Актеры: Лайош Башти, Ласло Банхиди, Тамаш Майор и др.
Прокат в СССР – с 27 февраля 1961: 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,4 млн. зрителей.
72. Герой голубого экрана / Витязь Дьюла зимой и летом / Gyula vitéz télen – nyáron. Венгрия, 1970.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро. Режиссер Иштван Бачкаи Лауро. Сценарист Андраш Полгар. Актеры: Габор Конц, Ференц Каллаи, Лайош Эзе, Эва Алмаши и др.
Прокат в СССР – с апреля 1972. 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
73. Ференц Лист / Грёзы любви – Лист / Szerelmi almok – Liszt. Венгрия-СССР, 1970.
Режиссер Мартон Келети. Сценаристы: Леонид Любашевский, Имре Кеси. Актеры: Имре Шинкович, Ариадна Шенгелая, Шандор Печи, Игорь Дмитриев, Клара Лучко и др.
Прокат в СССР с 19 апреля 1971: 6,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
74. Обезглавливание Святого Иоанна / Szentjános fejevétele. Венгрия, 1965.
Режиссёр Марк Новак. Сценаристы: Марк Новак, Лайош Галамбош. Актеры: Илона Береш, Иштван Станкаи, Маргит Дайка и др.
Прокат в СССР – с 27 февраля 1967: 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,7 млн. зрителей.
75. Свободное дыхание / Szabad lélegzet. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Марта Месарош. Актеры: Габор Надь, Эржебет Кутвёльди, Марианна Моор и др.
Прокат в СССР – с 28 октября 1974: 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
76. Завещание миллионера / Полтора миллиона / Másfél millió. Венгрия, 1964.
Режиссер и сценарист Дьёрдь Палашти. Актеры: Золтан Маклари, Ференц Бешшенеи, Миклош Габор, Хильда Гобби и др.
Прокат в СССР с 13 сентября 1965: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,7 млн. зрителей.
77. Башня голубого огня / Создающие свет / Одержимые / Érik a fény. Венгрия, 1970.
Режиссёр Михай Семеш. Сценарист Ласло Камонди. Актеры: Арпад Бенедек, Карой Бичкеи, Дьердь Банффи, Фридеш Барани и др.
Прокат в СССР – с 31 января 1972: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
78. Бессонные годы / Álmatlan évek. Венгрия, 1959.
Режиссер Феликс Мариашши. Сценарист Юдит Мариашши. Актеры: Ева Рутткаи, Геза Торди, Эва Ваш, Габор Агарди, Мари Тёрёчик и др.
Прокат в СССР с 6 февраля 1961: 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,7 млн. зрителей.
79. Господин учитель Ганнибал / Hannibal tanar ur. Венгрия, 1956.
Режиссер и сценарист Золтан Фабри. Актеры: Эрнё Сабо, Ноэми Апор, Эмми Буттикаи, Хильда Гобби и др.
Прокат в СССР с 23 сентября 1963: 5,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,8 млн. зрителей.
80. Двадцать часов / Húsz óra. Венгрия, 1965.
Режиссёр Золтан Фабри. Сценарист Миклош Кёллё (по роману Ференца Шанты). Актеры: Антал Пагер, Янош Гёрбе, Эмиль Кереш, Ласло Дьёрдь и др.
Прокат в СССР – с 4 апреля 1966: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
81. Три звезды / Három csillag. Венгрия, 1959.
Режиссеры: Миклош Янчо, Золтан Варкони, Кароли Видерман. Сценаристы: Йожеф Бекеш, Золтан Варкони, Лайош Галамбош. Актеры: Апостол Карамитев, Миклош Габор, Лайош Башти, Ева Рутткаи, Ласло Дьёрдь, Маньи Киш, Золтан Маклари, Золтан Варкони и др.
Прокат в СССР – с 14 августа 1961: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
82. Пядь земли / Talpalatnyi föld. Венгрия, 1948.
Режиссер Фридьеш Бан. Сценарист Даллош Шандор. Актеры: Аги Месарош, Адам Сиртеш, Ласло Банхиди и др.
Прокат в СССР – с 1949: 4,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
83. Анна Сабо / Szabóné. Венгрия, 1949.
Режиссер: Феликс Мариаши. Актеры: Корнелия Шаллаи, Шандор Печи, Ласло Банхиди, Янош Гёрбе, Дьёрдь Гонда, Янош Зач, Ласло Йоо, Ласло Мишога, Тибор Мольнар, Эржи Оршоя, Ева Рутткаи, Отто Рутткаи, Адам Сиртеш и др.
Прокат в СССР – с 29 мая 1950. 4,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,7 млн. зрителей.
84. Облава в январе / Холодные дни / Hideg napok Венгрия, 1966.
Режиссер и сценарист Андраш Ковач (по повести Тибора Череша). Актеры: Золтан Латинович, Иван Дарваш, Тибор Силадьи, Адам Сиртеш, Маргит Бара и др.
Прокат в СССР с 19 июня 1967: 4,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,2 млн. зрителей.
85. У меня было 32 имени / Harminckét nevem volt. Венгрия, 1972.
Режиссёр Мартон Келети. Сценарист Дьюла Маар. Актеры: Эрика Боднар, Петер Хусти, Ференц Бешшенеи, Золтан Латинович, Мари Тёрёчик и др.
Прокат в СССР – с 18 марта 1974: 4,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
86. Легенда в поезде / Legenda a vonaton. Венгрия, 1962.
Режиссер Тамаш Реньи. Сценарист Михай Варкони. Актеры: Имре Шинкович, Адам Сиртеш, Илдико Печи, Ласло Банхиди и др.
Прокат в СССР – с 16 сентября 1963: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,2 млн. зрителей.
87. Приговор / Ítélet / Rozsudek / Sentinţa. Венгрия–Чехословакия–Румыния, 1970.
Режиссёр Ференц Коша. Сценаристы: Шандор Ксоури, Ференц Коша. Актеры: Ференц Бессеней, Тамаш Майор, Жорж Мотой и др.
Прокат в СССР – с 18 октября 1971: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
88. Волшебник / A Varázsló. Венгрия, 1969.
Режиссёр Дьёрдь Палашти. Сценаристы: Эстер Тот, Шандор Тёрёк (по книге Шандора Терека "Удивительные приключения мальчика и волшебника Чиличалы"). Актеры: Антал Пагер, Габор Агарди, Хильда Гобби и др.
Прокат в СССР – с 12 апреля 1971: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,8 млн. зрителей.
89. Исцеление / Язык жестов / Jelbeszéd. Венгрия, 1974.
Режиссёр Мара Луттор. Сценарист Юдит Мариашши. Актеры: Андраш Нири, Яна Брейхова, Ильдико Яни и др.
Прокат в СССР – с 12 января 1976: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
90. Загадка Кальмана / Музыка жизни – Имре Кальман / Az élet muzsikája - Kálmán Imre. Венгрия-СССР, 1984.
Режиссер Дьёрдь Палашти. Сценарист Юрий Нагибин. Актеры: Петер Хусти, Илдико Пирош, Эникё Эсеньи и др.
Прокат в СССР – с августа 1985: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
91. Похищение по–венгерски / Emberrablás magyar módra. Венгрия, 1972.
Режиссёр Золтан Варкони. Сценарист Дёже Капаш. Актеры: Ференц Каллаи, Лайош Эзе, Дежё Горош и др.
Прокат в СССР – с июня 1976: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,4 млн. зрителей.
92. Воспоминание о курорте / Воспоминание о Геркулесовых водах / Herkulesfürdöi emlék. Венгрия, 1976.
Режиссёр Пал Шандор. Сценаристы: Пал Шандор, Жужа Тот. Актеры: Маргит Дайка, Ирма Паткош, Марк Зала, Карла Романелли, Дежё Горош, Шандор Сабо и др.
Прокат в СССР – с 19 июня 1978: 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
93. Эгей, кроха! / Hahó, Öcsi! Венгрия, 1971.
Режиссёры Дьёрдь Палашти, Миклош Темеши. Актеры: Кристиан Ковач, Маньи Кишш, Габор Конци др.
Прокат в СССР – с 19 марта 1973: 3,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
94. Кенгуру / A Kenguru. Венгрия, 1975.
Режиссёр Янош Жомбойаи. Сценаристы: Берта Булчу, Янош Жомбойаи. Актеры: Ласло Галфи, Ева Вандор, Эржи Пастор и др.
Прокат в СССР – с 20 августа 1977: 3,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,5 млн. зрителей.
95. Любимый деспот / Жаворонок / Pacsirta. Венгрия, 1963.
Режиссер Ласло Раноди. Сценарист Тамаш Хусти (по роману Деже Костолани "Жаворонок"). Актеры: Антал Пагер, Анна Надь, Клари Толнаи, Маргит Бара и др.
Прокат в СССР с 5 апреля 1965: 3,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,3 млн. зрителей.
96. Так я пришёл / Így jöttem. Венгрия, 1964.
Режиссёр Миклош Янчо. Сценаристы: Дьюла Хернади, Имре Вадас (по одноименной новелле Имре Вадаса). Актеры: Андраш Козак, Сергей Никоненко, Георгий Склянский и др.
Прокат в СССР – с 4 апреля 1966: 3,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
97. Черный город / A Fekete város. Венгрия, 1971.
Режиссёр Эва Журж. Сценаристы: Габор Турзо, Кальман Миксат. Актеры: Ференц Бешшеньеи, Вера Венцель, Шандор Печи и др.
Прокат в СССР – с 19 мая 1978: 3,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
98. Кто их рассудит / В потоке / Sodrásban. Венгрия, 1963.
Режиссер и сценарист Иштван Гаал. Актеры: Андреа Драхота, Марианна Моор, Альберт Альмаши, Андраш Амбруш, Андраш Козак и др.
Прокат в СССР с 13 ноября 1966: 2,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,1 млн. зрителей.
99. Дом на окраине / Удочерение / Örökbefogadás. Венгрия, 1975.
Режиссёр Марта Месарош. Сценаристы: Ференц Грюнвальски, Дьюла Хернади, Марта Месарош. Актеры: Каталин Берек, Гьёндьвер Виг, Ласло Сабо, Флора Кадар и др.
Прокат в СССР – с 14 сентября 1976. 2,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,1 млн. зрителей.
100. Кролики в раздевалке / Nyulak a ruhatárban. Венгрия, 1971.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро. Сценаристы: Миклош Херценик, Андраш Полгар. Актеры: Антал Пагер, Ила Шютц, Хильда Гобби и др.
Прокат в СССР – с 7 апреля 1973: 2,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
101. Парень на белой лошади / Egy Srác fehér lovon. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Дьёрдь Палашти. Актеры: Шандор Остер, Габор Конц, Янош Райз и др.
Прокат в СССР – с 31 марта 1975: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
102. Шарика, дорогая / Sárika, drágám. Венгрия, 1971.
Режиссёр Пал Шандор. Сценаристы: Пал Шандор, Жужа Тот (по мотивам сказки братьев Гримм). Актеры: Ирма Паткош, Андраш Керн, Эрика Боднар и др.
Прокат в СССР – с октября 1976: 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
103. Звёзды и солдаты / Csillagosok, katonák. Венгрия-СССР, 1967.
Режиссер Миклош Янчо. Сценаристы: Валерий Карен, Георгий Мдивани, Миклош Янчо, Луца Каралль, Дьюла Хернади. Актеры: Йожеф Мадараш, Тибор Мольнар, Андраш Козак, Сергей Никоненко, Болот Бейшеналиев, Татьяна Конюхова, Кристина Миколаевска, Виктор Авдюшко, Вера Алентова, Мира Ардова, Евгений Карельских, Михаил Козаков, Елена Козелькова, Золтан Латинович, Николай Парфёнов и др.
Прокат в СССР – с 30 августа 1968: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
104. Держись за облака / Kapaszkodj a fellegekbe! Венгрия-СССР, 1971.
Режиссеры: Петер Сас, Борис Григорьев. Сценаристы: Петер Сас, Юлиан Семёнов. Актеры: Иван Дарваш, Гунарс Цилинский, Светлана Светличная, Михаил Кононов, Андрей Миронов, Галина Польских, Василий Шукшин, Алла Балтер и др.
Прокат в СССР – с 11 сентября 1972: 2,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
105. Орлиные перья / Чином Палко / Csínom Palkó. Венгрия, 1973.
Режиссёры Мартон Келети, Дьюла Месарош. Сценаристы: Иштван Бекеффи, Андраш Декань. Актеры: Петер Хушти, Габор Надь, Петер Бенкё и др.
Прокат в СССР – с 20 января 1975: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,9 млн. зрителей.
106. Красный реквием / Vörös rekviem. Венгрия, 1975.
Режиссёр Ференц Грунвальски. Сценарист Дьюла Хернади. Актеры: Петер Андораи, Миклош Лантаи, Кати Андаи и др.
Прокат в СССР – с 26 сентября 1977: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,4 млн. зрителей.
107. Дело Ласло Амбруша / Стены / Falak. Венгрия, 1968.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач. Актеры: Миклош Габор, Золтан Латинович, Филипп Марш и др.
Прокат в СССР – c 4 августа 1969. 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
108. Без надежды / Szegénylegények. Венгрия, 1965.
Режиссер Миклош Янчо. Сценарист Дьюла Хернади. Актеры: Янош Гёрбе, Золтан Латинович, Тибор Мольнар, Габор Агарди, Андраш Козак и др.
Прокат в СССР - с 3 апреля 1967: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,2 млн. зрителей.
109. Снегопад / Hószakadás / Sněhové mraky / Снеговалеж / Śnieżyca. Венгрия–Чехословакия–Болгария–Польша, 1973.
Режиссёр Ференц Коша. Сценаристы: Ференц Коша, Шандор Чоори. Актеры: Имре М. Сабо, Петер Хауманн, Пола Ракса и др.
Прокат в СССР – с 23 февраля 1976: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
110. Безымянный замок / A névtelen vár. Венгрия, 1981.
Режиссёр Эва Журж. Актеры: Габор Конц, Тери Тордаи, Ласло Инке, Вильмош Ижоф, Вера Пап и др.
Прокат в СССР – с апреля 1987: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
111. 39-я бригада / A harminckilences dandár. Венгрия, 1959.
Режиссер Карой Макк. Сценарист Йожеф Дарваш (по мотивам рассказов писателя Фридеша Карикаша). Актеры: Дьюла Бенкё, Йожеф Бихари, Дьюла Камараш и др.
Прокат в СССР – с 1960: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,2 млн. зрителей.
112. Волшебная бекеша / Kincskeresö kisködmön. Венгрия, 1972.
Режиссёр Михай Семеш. Сценаристы: Михай Семеш, Марианна Семеш (по роману Ференца Мора). Актеры: Габор Сюч, Йожеф Бихари, Петер Хауман и др.
Прокат в СССР – с апреля 1974: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
113. Тайна большой горы / Кто сидит в яйце? / Ki van a tojásban? Венгрия, 1973.
Режиссёр Шандор Салкаи. Сценарист Андраш Шимонффи. Актеры: Ласло Меншарош, Лайош Балажович, Имре Шинкович и др.
Прокат в СССР – с 12 июля 1976: 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 1,0 млн. зрителей.
114. Лицо / Arc. Венгрия, 1970.
Режиссёр Пал Золнаи. Сценаристы: Миклош Кёллё, Пал Золнаи. Актеры: Марк Зала, Дьёрдь Черхальми, Андреа Драхота, Андраш Козак и др.
Прокат в СССР – с 12 апреля 1971: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
115. Мальчишки с улицы Пала / A Pál – utcai fiúk / The Boys of Paul Street. Венгрия–США, 1968.
Режиссёр Золтан Фабри. Сценаристы: Эндре Бохем, Золтан Фабри (по роману Ференца Мольнара). Актеры: Ласло Козак, Энтони Кемп, Джон Молдер-Браун, Шандор Печи, Миклош Янчо-мл., Мари Тёрёчик и др.
Прокат в СССР – с 4 января 1972: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 2,9 млн. зрителей.
116. Пятая печать / Az Ötödik pecsét. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Золтан Фабри. Актеры: Лайош Эзе, Габор Надь, Дьердь Банффи, Рита Бекеш и др.
Прокат в СССР – с 3 апреля 1978: 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
117. Оранжевый дождик / Поливальная машина / A locsolókocsi. Венгрия, 1973.
Режиссёр Жолт Кезди–Ковач. Сценаристы: Жолт Кезди-Ковач, Иван Манди. Актеры: Петер Лендьель, Эрика Маретич, Андраш Маркуш и др.
Прокат в СССР – с октября 1986: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,6 млн. зрителей.
118. Происшествие на улице Паланк / Похищение ребёнка на улице Паланк / Gyerekrablás a Palánk utcában. Венгрия, 1985.
Режиссёр Шандор Михайфи. Сценарист Габор Ногради. Актеры: Андраш Ленер, Янош Арва, Илдико Баншаги и др.
Прокат в СССР – с 11 мая 1987: 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
119. Красавцы и сумасброды / Szépek és bolondok. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Петер Сас. Актеры: Ференц Каллаи, Дьюла Бодроги, Тамаш Андор и др.
Прокат в СССР – с сентября 1978: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
120. Песни Балаши / Красивая венгерская комедия / Szép magyar komédia. Венгрия, 1970.
Режиссёр Тамаш Банович. Сценаристы: Тамаш Банович, Габор Гарай. Актеры: Иштван Станкаи, Беата Тышкевич, Анна Селеш и др.
Прокат в СССР – с марта 1972: 1,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
121. На венгерской равнине / На венгерском пустыре / A Magyar ugaron. Венгрия, 1972.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач. Актеры: Золтан Латинович, Шандор Хорват, Андреа Драхота и др.
Прокат в СССР – с апреля 1976: 1,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,4 млн. зрителей.
122. Западня для женихов / Розарий на шести хольдах / Hatholdas rózsakert. Венгрия, 1970.
Режиссёр Ласло Раноди. Сценаристы: Ласло Раноди, Ласло Надаши. Актеры: Ласло Тахи Тот, Андреа Драхота, Клари Толнаи и др.
Прокат в СССР – с 16 марта 1987: 1,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
123. Мертвый край / Holt vidék. Венгрия, 1971.
Режиссёр Иштван Гаал. Сценаристы: Иштван Гаал, Петер Надаш. Актеры: Мари Тёрёчик, Иштван Ференци, Ирма Паткош и др.
Прокат в СССР– с августа 1973: 1,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,1 млн. зрителей.
124. Муравейник / Hangyaboly. Венгрия, 1971.
Режиссёр Золтан Фабри. Сценаристы: Золтан Фабри, Эндре Иллеш (по одноименному роману Маргит Кафки). Актеры: Мари Тёрёчик, Эва Вашш, Ева Пап и др.
Прокат в СССР – с 24 мая 1976. 1,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,4 млн. зрителей.
125. Незавершённая фраза / 141 минута из незавершённой фразы / 141 perc a befejezetlen mondatból. Венгрия, 1974.
Режиссёр Золтан Фабри. Актеры: Андраш Балинт, Мари Чомош, Золтан Латинович и др.
Прокат в СССР – с 18 февраля 1977: 0,9 млн. зрителей за первый год
демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
126. Красная графиня / A Vörös grófnö. Венгрия, 1984.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач. Актеры: Юли Башти, Ференц Бач, Илдико Мольнар и др.
Прокат в СССР – с 6 апреля 1987: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
127. Необычный трюк / Боже мой! / Uramisten. Венгрия, 1984.
Режиссёр Петер Гардош. Сценаристы: Петер Гардош, Андраш Ошват. Актеры: Камилл Фелеки, Карой Эперьеш, Дьёрдь Дёрнер и др.
Прокат в СССР – со 2 мая 1987: 0,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
128. Ерма / Yerma. Венгрия–ФРГ, 1984.
Режиссёры Имре Дьёндьёшши, Барна Кабаи (по мотивам одноименной пьесы Ф.Г.Лорки). Актеры: Гудрун Ландгребе, Матье Каррьер и др.
Прокат в СССР – с 1 декабря 1986: 0,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,2 млн. зрителей.
129. Заботы Эстер / Eszterlánc. Венгрия, 1984.
Режиссёр Андраш Петерфи. Актеры: Генриетта Дереш, Ильдико Бансаги, Тибор Кендереси и др.
Прокат в СССР – с февраля 1987. 0,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,1 млн. зрителей.
130. Скала королевы / Скамейка для ног королевы / A Királylány zsámolya. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Тамаш Фейер. Актеры: Лайош Балажович, Иштван О. Сабо, Тибор Мольнар и др.
Прокат в СССР – с августа 1978: 0,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
131. Старик / Az Öreg. Венгрия, 1975.
Режиссёр Дьёрдь Ревес. Сценаристы: Дьёрдь Ревес, Иштван Гаал. Актеры: Золтан Латинович, Габор Харшаньи, Ференц Барачи, Маргит Дайка и др.
Прокат в СССР – с июля 1977: 0,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Венгрии: 0,3 млн. зрителей.
Источники:
статистика Госкино СССР (ДСП) (данные из архива РГАЛИ предоставлены киноведом Е. Нефёдовым) и Gombár, J. (1987).
A Magyar játékfilmek ne'"zoszá,ma és forgalmazási adatai 1948-1987. Budapest, 1987.
P.S. К сожалению, по некоторым венгерским фильмам, которые шли в советском кинопрокате, статистических данных посещаемости (пока?) нет. Но можно упомянуть, о результатах кинопроката в самой Венгрии вот этих, например, фильмов:
Языческая мадонна / Original title: A Pogány Madonna. Венгрия, 1981.
Режиссеры: Иштван Буйтор, Дьюла Месарош. Сценаристы: Иштван Буйтор, Дьюла Месарош, Балаж Факан. Актеры: Иштван Буйтор, Андраш Керн, Ласло Банхиди, Мария Гоор Надь и др.
Прокат в СССР – с 14 марта 1983.
Кинопрокат в Венгрии: 1,5 млн. зрителей.
Без паники, майор Кардош! / Csak semmi pánik... Венгрия, 1982.
Режиссеры: Иштван Буйтор, Шандор Сеньи. Сценаристы: Иштван Буйтор, Балаж Факан. Актеры: Андраш Керн, Иштван Буйтор, Ласло Банхиди, Дьюла Бодроги, Габор Конц, Янош Ковач и др.
Прокат в СССР – с 30 марта 1984.
Кинопрокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
Заколдованный доллар / Az elvarázsolt dollár. Венгрия, 1985.
Режиссер и сценарист Иштван Буйтор. Актеры: Иштван Буйтор, Андраш Керн, Иштван Авар, Золтан Башилидеш, Эдит Фрайт и др.
Прокат в СССР – с 6 ноября 1989.
Кинопрокат в Венгрии: 0,9 млн. зрителей.
Мефисто / Mephisto. Венгрия-ФРГ-Австрия, 1981.
Режиссер Иштван Сабо. Сценаристы: Петер Добаи, Иштван Сабо. Актеры: Клаус Мария Брандауэр, Карин Бойд, Илдико Кишонти, Кристин Харборт, Кристина Янда и др.
Кинопрокат в Венгрии: 0,7 млн. зрителей.
Полковник Рёдль / Redl ezredes. Венгрия-Австрия-ФРГ-Югославия, 1985.
Режиссер Иштван Сабо. Сценаристы: Петер Добаи, Джон Осборн, Иштван Сабо. Актеры: Клаус Мария Брандауэр, Ганс-Кристиан Блех, Гудрун Ландгребе и др.
Кинопрокат в Венгрии: 0,5 млн. зрителей.
Хануссен / Hanussen. Венгрия-ФРГ-Австрия, 1988.
Режиссер Иштван Сабо. Сценаристы: Петер Добаи, Иштван Сабо, Пауль Хенгге, Габриэлла Прекоп. Актеры: Клаус Мария Брандауэр, Эрланд Юзефсон, Карой Эперьеш, Гражина Шаполовска и др.
Прокат в СССР – с 4 июня 1990.
Список венгерских игровых фильмов (включая фильмы совместного производства)
в советском кинопрокате (1949 – 1991)
1949
Мишка-аристократ / Mágnás Miska. Венгрия, 1948.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 22 июля 1949.
Пядь земли / Talpalatnyi föld. Венгрия, 1948.
Режиссер Фридьеш Бан.
В СССР – с 24 октября 1949.
1950
Анна Сабо / Szabóné. Венгрия, 1949.
Режиссер: Феликс Мариаши.
В СССР – с 29 мая 1950.
Женщина отправляется в путь / Egy asszony elindul. Венгрия, 1949.
Режиссер Имре Еней.
В СССР – с 24 апреля 1950.
Огонь / Tüz. Венгрия, 1948.
Режиссер Имре Апати.
В СССР – с 3 января 1950.
1951
Странный брак / Különös házasság. Венгрия, 1950.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 22 августа 1951.
Счастье Каталины Киш / Брак Каталины Киш / Kis Katalin házassága. Венгрия, 1950.
Режиссер Феликс Мариашши.
В СССР – с 27 марта 1951.
Честь и слава / Becsület és dicsöség. Венгрия, 1951.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 18 октября 1951.
Яника / Janika. Венгрия, 1949.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 4 апреля 1951.
1952
Боевое крещение / Tüzkeresztség. Венгрия, 1951.
Режиссер Фридьеш Бан.
В СССР – с 29 октября 1952.
Западная зона / Nyugati övezet. Венгрия, 1951.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 9 июня 1952.
Колония под землей / Gyarmat a föld alatt. Венгрия, 1951.
Режиссеры Имре Енеи, Золтан Фабри.
В СССР – с 18 февраля 1952.
Дерине / Мечта актрисы / Déryné. Венгрия, 1951.
Режиссер Ласло Кальмар.
В СССР – с 24 марта 1952.
Новички на стадионе / Civil a palyan. Венгрия, 1951.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 8 июля 1952.
1953
Буря / Vihar. Венгрия, 1952.
Режиссер Золтан Фабри.
В СССР – с 18 мая 1953.
В одном универмаге / Государственный магазин. Венгрия, 1952.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 22 июня 1953.
Эркель / Венгерские мелодии. Венгрия, 1952.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 28 января 1953 г.
С юным сердцем / Молодые сердца / Ifjú szívvel. Венгрия, 1953.
цв. Выпуск – 4 апреля 1953 г. Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 11 декабря 1953.
Случай на ярмарке / Лудаш Мати / Lúdas Matyi. Венгрия, 1949.
Режиссеры Кальман Надашди, Ласло Раноди.
В СССР – с 21 мая 1953.
1954
Невеста героя / Лейтенант Ракоши / Rakoczi hadnagya. Венгрия, 1954.
Режисссер Фридьеш Бан.
В СССР – с 14 июня 1954.
Маленький крейцер / Так приходит счастье / Kiskrajcár. Венгрия, 1953.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 14 июня 1954.
1955
Будапештская весна / Budapesti tavasz. Венгрия, 1955.
Режиссер Феликс Мариашши.
В СССР – с 19 декабря 1955.
День гнева / Vredens dag. Венгрия, 1953.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 30 июня 1955.
За четырнадцать жизней / Знак жизни / Életjel. Венгрия, 1954.
Режиссер Золтан Фабри.
В СССР – с 1 июля 1955.
Лилиомфи / Liliomfi. Венгрия, 1954.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 19 декабря 1955.
Судьба клоуна / Так держать! / Fel a fejjel. Венгрия, 1954.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 4 июля 1955.
Я и мой дедушка / Én és a nagyapám. Венгрия, 1954.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 20 августа 1955.
1956
Карусель / Körhinta. Венгрия, 1955.
Режиссер Золтан Фабри.
В СССР – с 22 октября 1956.
Кружка пива / Маленькая светлого / Egy pikoló világos. Венгрия, 1955.
Режиссер Феликс Мариашши.
В СССР – с 17 июля 1956.
Особая примета / Különös ismertetöjel. Венгрия, 1955.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 8 января 1956.
Палата № 9 /A 9–es kórterem. Венгрия. 1955.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 19 мая 1956.
Преступление Юдит Бендич / Наезд / Gazolas. Венгрия, 1955.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – c 23 апреля 1956.
1957
Американский дядюшка / Доллар-папа / Dollárpapa. Венгрия, 1956.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 21 января 1957.
Два признания / Két vallomás. Венгрия, 1957.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 25 ноября 1957.
Лейла и Габор / Студент Габор / Gábor diák. Венгрия, 1955.
Режиссер Ласло Кальмар.
В СССР – с 11 февраля 1957.
Мост жизни / Az elet hidja. Венгрия, 1955.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с января 1957.
Пропасть / Szakadék. Венгрия, 1956.
Режиссер Ласло Раноди.
В СССР – с 13 мая 1957.
1958
Винтовая лестница / Лихорадка / Láz. Венгрия, 1957.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 22 сентября 1958.
Грозовые годы / Восстало море / Föltámadott a tenger. Венгрия, 1953.
Режиссеры Ласло Раноди, Михай Семеш.
В СССР – с 26 мая 1958.
Сын двух матерей / Дани / Dani. Венгрия, 1957.
Режиссер Михай Семеш.
В СССР – с 14 июля 1958.
Тихая квартира / Csendes otthon. Венгрия, 1957.
Режиссер Фригеш Бан.
В СССР – с 29 декабря 1958.
Тяжёлые перчатки / Nehéz kesztyűk. Венгрия, 1957.
Режиссер Дежё Варашди.
В СССР – с 11 ноября 1958.
1959
В полночь / Перед полуночью / Éjfélkor. Венгрия, 1957.
Режиссер Дьёрдь Ревес.
В СССР – с 20 февраля 1959.
В солдатском мундире / Воскресный роман / Bakaruhában. Венгрия, 1957.
Режиссер Имре Фехер.
В СССР – с 29 июня 1959.
Вчера / Tegnap. Венгрия, 1959.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с декабря 1959.
Дом под скалами / Домик под скалами / Ház a sziklák alatt. Венгрия, 1958.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 14 сентября 1959.
Железный цветок / Vasvirág. Венгрия, 1958.
Режиссер Янош Хершко.
В СССР – с 20 июня 1959.
Контрабандисты / Csempészek. Венгрия, 1958.
Режиссер Феликс Мариашши.
В СССР – с 13 ноября 1959.
Облава / Razzia. Венгрия, 1958.
Режиссер Ласло Надаши.
В СССР – с августа 1959.
Птица небесная / Égi madár. Венгрия, 1957.
Режиссер Имре Фехер.
В СССР – с 28 апреля 1959.
Соляной столб / Идол / Sóbálvány. Венгрия, 1958.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 10 мая 1959.
1960
Анна Эдеш / Édes Anna. Венгрия, 1958.
Режиссер Золтан Фабри.
В СССР – с 22 февраля 1960.
Боганч / Bogáncs/ Венгрия, 1958.
Режиссер Тамаш Фейер.
В СССР – с 26 декабря 1960
Граница в нескольких шагах / Pár lépés a határ. Венгрия, 1959.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 3 мая 1960.
Приключение в Герольштейне / Gerolsteini kaland. Венгрия, 1957.
Режиссер Золтан Фаркаш.
В СССР – с марта 1960.
Рассветает / Virrad. Венгрия, 1960.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 21 октября 1960.
С субботы до понедельника / Szombattól hétföig. Венгрия, 1959.
Режиссер Дьюла Месарош.
В СССР – с 19 сентября 1960.
Сказка о 12 очках / Mese a 12 találatról. Венгрия, 1956.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 27 июня 1960.
39-я бригада / A harminckilences dandár. Венгрия, 1959.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 1 февраля 1960.
1961
Альба Регия / Alba Regia. Венгрия, 1961.
Режиссер Михай Семеш.
В СССР – с 22 ноября 1961.
Бессонные годы / Álmatlan évek. Венгрия, 1959.
Режиссер Феликс Мариашши.
В СССР – с 6 февраля 1961.
Катастрофа / Merénylet. Венгрия, 1959.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 27 февраля 1961.
Красные чернила / Vörös tinta. Венгрия, 1959.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 15 мая 1961.
Окно в небо / Égre nyíló ablak. Венгрия, 1959.
Режиссер Йожеф Киш.
В СССР – с 17 апреля 1961.
Охотник за приданым / История Ности-младшего и Мари Тот / A Noszty fiú esete Tóth Marival. Венгрия, 1960.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 30 октября 1961.
Рангом ниже / Rangon alul. Венгрия, 1960.
Режиссер Фридьеш Бан.
В СССР – с 31 июля 1961.
Сорванец / Kölyök. Венгрия, 1959.
Режиссеры: Михай Семеш, Миклош Маркош.
В СССР – с 31 января 1961.
Три звезды / Három csillag. Венгрия, 1959.
Режиссеры: Миклош Янчо, Золтан Варкони, Кароли Видерман.
В СССР – с 14 августа 1961.
Три этажа счастья / Два этажа счастья / Két emelet boldogság. Венгрия, 1960.
Режиссер Янош Хершко.
В СССР – с 10 сентября 1961.
1962
Будапештские крыши / Пештские крыши / Pesti háztetök. Венгрия, 1961.
Режиссёр Андраш Ковач.
В СССР – с 1 октября 1962.
Дорога испытаний / Próbaút. Венгрия, 1960.
Режиссёр Феликс Мариашши.
В СССР – с 22 января 1962.
Ружья и голуби / Puskák és galambok. Венгрия, 1961.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 26 марта 1962.
Четверо по течению / Négyen az árban. Венгрия, 1961.
Режиссёр Дьёрдь Ревес.
В СССР – с 25 июня 1962.
1963
Военная музыка / Katonazene. Венгрия, 1961.
Режиссеры: Эндре Мартон, Дьёрдь Хинч.
В СССР – с 28 января 1963.
Господин учитель Ганнибал / Hannibal tanar ur. Венгрия, 1956.
Режиссер и сценарист Золтан Фабри.
В СССР – с 23 сентября 1963.
Дождливое воскресенье / Esös vasárnap. Венгрия, 1962.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 28 октября 1963.
За супружество - тройка / Хватит супружеской жизни / Házasságból elégséges Венгрия, 1961.
Режиссер Карой Видерман.
В СССР – с 8 июля 1963.
Легенда в поезде / Legenda a vonaton. Венгрия, 1962.
Режиссер Тамаш Реньи.
В СССР – с 16 сентября 1963.
Маршрут 99 / Все невиновны? / Mindenki ártatlan? Венгрия, 1961.
Режиссер Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 21 января 1963.
Наследство казначея Стамбула / Золотой человек / Az Aranyember. Венгрия, 1962.
Режиссер и сценарист Виктор Гертлер.
В СССР – с 16 декабря 1963.
Под черной маской / Бедные богачи / Szegény gazdagok. Венгрия, 1959.
Режиссер и сценарист Фридьеш Бан.
В СССР – с 16 сентября 1963.
Это была только шутка / Просто шутка / Моё имя этого не стоит / Nem ér a nevem. Венгрия, 1961.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 28 января 1963.
1964
Воскресенье в будний день / Красные будни / Nedele ve vsední den / Pirosbetüs hétköznapok. Чехословакия–Венгрия, 1962.
Режиссёр Феликс Мариашши.
В СССР – с 20 января 1964.
Голый дипломат / Meztelen diplomata. Венгрия, 1963.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 13 апреля 1964.
Жерминаль / Germinal / Людской гнев / La Furia degli uomini. Франция–Италия–Венгрия, 1962.
Режиссёр Ив Аллегре.
В СССР – с 19 октября 1964.
Как дела, молодой человек? / Hogy állunk, Fiatalember? Венгрия, 1963.
Режиссёр Дьёрдь Ревес.
В СССР – с 3 августа 1964.
Когда уходит жена / Улица коттеджей / Kertes házak utcája. Венгрия, 1962.
Режиссёр Тамаш Фейер.
В СССР – с 16 марта 1964.
Ночь среди дня / Nappali sötétség. Венгрия, 1963.
Режиссёр и сценарист Золтан Фабри
В СССР – с 14 декабря 1964 г.
По газонам ходить разрешается / Füre lépni szabad. Венгрия, 1960.
Режиссёр Карой Макк.
В СССР – с 3 февраля 1964.
Фото Хабера / Fotó Háber. Венгрия, 1963.
Режиссёр Золтан Варкони.
В СССР – с 31 августа 1964.
Человек, которого нет / Egy ember, aki nincs. Венгрия, 1964.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с 14 сентября 1964.
1965
Завещание миллионера / Полтора миллиона / Másfél millió. Венгрия, 1964.
Режиссер и сценарист Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 13 сентября 1965.
История одной любви / Да / Igen. Венгрия, 1964.
Режиссер Дьёрдь Ревес.
В СССР – со 2 августа 1965.
Карамболь / Karambol. Венгрия, 1963.
Режиссер и сценарист Феликс Мариашши.
В СССР – с 1 февраля 1965.
Любимый деспот / Жаворонок / Pacsirta. Венгрия, 1963.
Режиссер Ласло Раноди.
В СССР – с 5 апреля 1965.
Наперекор судьбе / Новый Гильгамеш / Új Gilgames. Венгрия, 1963.
Режиссер Михай Семеш.
В СССР – с 5 апреля 1965.
Невесты-вдовы / Özvegy menyasszonyok. Венгрия, 1964.
Режиссер Виктор Гертлер.
В СССР – с ноября 1965.
1966
Двадцать часов / Húsz óra. Венгрия, 1965.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с 4 апреля 1966.
Кто их рассудит / В потоке / Sodrásban. Венгрия, 1963.
Режиссер и сценарист Иштван Гаал.
В СССР – с 14 ноября 1966.
Младший сержант и другие / A Tizedes meg a többiek. Венгрия, 1965.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 14 февраля 1966.
Сыновья человека с каменным сердцем / A köszívü ember fiai. Венгрия, 1965.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 28 ноября 1966.
Так я пришёл / Így jöttem. Венгрия, 1964.
Режиссёр Миклош Янчо.
В СССР – с 4 апреля 1966.
1967
Без надежды / Szegénylegények. Венгрия, 1965.
Режиссер Миклош Янчо.
В СССР – с 3 апреля 1967.
Венгерский набоб / Egy magyar nabob. Венгрия, 1966.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 7 августа 1967.
История моей глупости / Butaságom története. Венгрия, 1965.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 9 января 1967.
Любить воспрещается / Tilos a szerelem. Венгрия, 1965.
Режиссёр Тамаш Реньи.
В СССР – с 30 января 1967.
Обезглавливание Святого Иоанна / Szentjános fejevétele. Венгрия, 1965.
Режиссёр Марк Новак.
В СССР – с 27 февраля 1967.
Облава в январе / Холодные дни / Hideg napok Венгрия, 1966.
Режиссер и сценарист Андраш Ковач.
В СССР – с 19 июня 1967.
Одни неприятности / Az elsö esztendö. Венгрия, 1966.
Режиссер Дьюла Месарош.
В СССР – c 3 апреля 1967.
Свет за шторами / Feny a redeny mogott. Венгрия, 1965.
Режиссер Ласло Надаши.
В СССР – с 13 марта 1967.
Судьба Золтана Карпати / Kárpáthy Zoltán. Венгрия, 1966.
Режиссер Золтан Варкони.
В СССР – с 15 августа 1967.
1968
Диалог / Párbeszéd. Венгрия, 1963.
Режиссёр Янош Хершко.
В СССР – с 23 сентября 1968.
Звёзды и солдаты / Csillagosok, katonák. Венгрия-СССР, 1967.
Режиссер Миклош Янчо.
В СССР – с 30 августа 1968.
Отелло в Дюлахазе / Othello Gyulaházán. Венгрия, 1966.
Режиссёр Эва Журж.
В СССР – с 1 апреля 1968.
Отец / Apa. Венгрия, 1966.
Режиссер и сценарист Иштван Сабо.
В СССР – с 29 января 1968.
Переулок / Тупик / Sikátor. Венгрия, 1966.
Режиссёр Тамаш Реньи.
В СССР – с 8 января 1968.
Перстень с русалкой / Sellö a pecsétgyürün. Венгрия, 1965.
Режиссёр Имре Михайфи.
В СССР – с 1 апреля 1968.
Чудо в Ламбоше / Тухлая вода / Büdösvíz. Венгрия, 1966.
Режиссёр Фридьеш Бан.
В СССР – с марта 1968.
1969
Вдова и капитан / Az özvegy és a százados. Венгрия, 1967.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 31 марта 1969.
Дело Ласло Амбруша / Стены / Falak. Венгрия, 1968.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач.
В СССР – c 4 августа 1969.
Опрометчивый брак / Elsietett házasság. Венгрия, 1968.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 7 июля 1969.
Парни с площади / Fiúk a térröl. Венгрия, 1967.
Режиссёр Петер Сас.
В СССР – с 17 марта 1969.
Прошлое возвращается / Мёртвые возвращаются / A Holtak visszajárnak. Венгрия, 1968.
Режиссёр Карой Видерман.
В СССР – с 18 декабря 1969.
Сто первый сенатор / A százegyedik szenátor. Венгрия, 1967.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 19 мая 1969.
Тишина и крик / Csend és kiáltás. Венгрия, 1968.
Режиссер Миклош Янчо.
В СССР – с ноября 1969.
Три ночи любви / Egy szerelem három éjszakája. Венгрия, 1967.
Режиссёр Дьёрдь Ревес.
В СССР – с января 1969.
Фальшивая Изабелла / A Hamis Isabella. Венгрия, 1968.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро.
В СССР – с 1 сентября 1969.
Этюд о женщинах / Tanulmány a nökröl. Венгрия, 1967.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 31 марта 1969.
1970
Адская пристань / Паром дьявола / Pokolrév. Венгрия, 1969.
Режиссёр Миклош Маркош.
В СССР – с 19 января 1970.
Карточный домик / Kártyavár. Венгрия, 1967.
Режиссёр Дьёрдь Хинч.
В СССР – с 9 февраля 1970.
Короли, регенты и шуты / Самозванцы / Imposztorok. Венгрия, 1969.
Режиссёр Феликс Мариашши.
В СССР – с 31 марта 1970
Профессор преступного мира / Az Alvilág professzora. Венгрия, 1969.
Режиссёр Михай Семеш.
В СССР – с 3 августа 1970.
Рыцари "Золотой перчатки" / Az Aranykesztyu lovagjai. Венгрия, 1968.
Режиссёр Мартон Келети.
1971
Беглец № 0416 / A 0416 – os szökevény. Венгрия, 1970.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 6 сентября 1971.
Волшебник / A Varázsló. Венгрия, 1969.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 12 апреля 1971.
Держись за облака / Kapaszkodj a fellegekbe! Венгрия-СССР, 1971.
Режиссеры: Петер Сас, Борис Григорьев.
В СССР – с 11 сентября 1972.
Завещание турецкого аги / A koppanyi aga testamentuma. Венгрия, 1967.
Режиссер Ева Журж.
В СССР – с января 1971.
Заколдованный кафтан / Говорящий кафтан / A Beszélö köntös., Венгрия, 1968.
Режиссёр и сценарист Тамаш Фейер.
В СССР – с 8 февраля 1971.
Звезды Эгера / Egri csillagok. Венгрия, 1968.
Режиссёр Золтан Варкони.
В СССР – с 11 января 1971.
Лев готовится к прыжку / Az Oroszlán ugrani készül. Венгрия, 1969.
Режиссер и сценарист Дьёрдь Ревес.
В СССР – с 14 июня 1971.
Лицо / Arc. Венгрия, 1970.
Режиссёр Пал Золнаи.
В СССР – с 12 апреля 1971
Минувшее лето / Régi nyár. Венгрия–Швеция, 1969.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 9 августа 1971.
Приговор / Ítélet / Rozsudek / Sentinţa. Венгрия–Чехословакия–Румыния, 1970.
Режиссёр Ференц Коша.
В СССР – с 18 октября 1971.
Семья Тоот / Добро пожаловать, господин майор! / Isten hozta örnagy úr. Венгрия, 1969.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с 9 марта 1971.
Только один телефонный звонок / Csak egy telefon. Венгрия, 1970.
Режиссёр Фридьеш Мамчеров.
В СССР – с 29 ноября 1971.
Ференц Лист / Грёзы любви – Лист / Szerelmi almok – Liszt. Венгрия-СССР, 1970.
Режиссер Мартон Келети.
В СССР – с 19 апреля 1971.
1972
Башня голубого огня / Создающие свет / Одержимые / Érik a fény. Венгрия, 1970.
Режиссёр Михай Семеш.
В СССР – с 31 января 1972.
Герой голубого экрана / Витязь Дьюла зимой и летом / Gyula vitéz télen – nyáron. Венгрия, 1970.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро.
В СССР – с апреля 1972.
Мальчишки с улицы Пала / A Pál – utcai fiúk / The Boys of Paul Street. Венгрия–США, 1968.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с 4 января 1972.
Песни Балаши / Красивая венгерская комедия / Szép magyar komédia. Венгрия, 1970.
Режиссёр Тамаш Банович.
В СССР – с марта 1972.
Подозреваются все / Убийца в доме / A gyilkos a házban van. Венгрия, 1970.
Режиссёр Роберт Бан.
В СССР – с 13 ноября 1972.
1973
Волшебник Фаблио / Fablio, le magician / Fabulele lui La Fontaine / Басни Лафонтена / La Fontaine mesei–sorozat. Франция–Венгрия–Болгария–Румыния, 1969.
Режиссёры Жорж де ла Грандьер, Аттила Даргаи, Виктор Антонеску, Радка Бычварова.
В СССР – с мая 1973.
Королева чардаша / Die Czardasfürstin / Csárdáskirálynö. Венгрия–Германия-Австрия, 1971.
Режиссёр и сценарист Миклош Синетар
В СССР – с марта 1973.
Кролики в раздевалке / Nyulak a ruhatárban. Венгрия, 1971.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро.
В СССР – с 7 апреля 1973.
Мертвый край / Holt vidék. Венгрия, 1971.
Режиссёр Иштван Гаал.
В СССР – с августа 1973.
Расследование поручено мне / Я стал милиционером / Hekus lettem. Венгрия, 1972.
Режиссёр Тамаш Фейер.
В СССР – со 2 апреля 1973.
Эгей, кроха! / Hahó, Öcsi! Венгрия, 1971.
Режиссёры Дьёрдь Палашти, Миклош Темеши.
В СССР – с 19 марта 1973.
1974
Беги, чтобы тебя поймали / Fuss, hogy utolérjenek! Венгрия, 1972.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 4 февраля 1974.
Волшебная бекеша / Kincskeresö kisködmön. Венгрия, 1972.
Режиссёр Михай Семеш.
В СССР – с апреля 1974.
Лиловая акация / Lila ákác. Венгрия, 1972.
Режиссёр Стив Секели (Иштван Секей).
В СССР – с июля 1974.
Свободное дыхание / Szabad lélegzet. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Марта Месарош.
В СССР – с 28 октября 1974.
У меня было 32 имени / Harminckét nevem volt. Венгрия, 1972.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 18 марта 1974.
1975
Герцог Боб / Bob herceg. Венгрия, 1971.
Режиссёр Мартон Келети.
В СССР – с 10 февраля 1975.
Невинные убийцы / Ártatlan gyilkosok. Венгрия, 1973.
Режиссёр Золтан Варкони.
В СССР – с 31 марта 1975.
Орлиные перья / Чином Палко / Csínom Palkó. Венгрия, 1973.
Режиссёры Мартон Келети, Дьюла Месарош.
В СССР – с 20 января 1975.
Парень на белой лошади / Egy Srác fehér lovon. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 31 марта 1975.
Турецкое копьё / Törökfejes kopja. Венгрия, 1973.
Режиссёр Эва Журж.
В СССР – с 17 ноября 1975.
1976
Дом на окраине / Удочерение / Örökbefogadás. Венгрия, 1975.
Режиссёр Марта Месарош.
В СССР – с 14 сентября 1976.
Загадочное похищение / Дунайский лодочник / A Dunai hajós. Венгрия, 1974.
Режиссёр и сценарист Миклош Маркош.
В СССР – с 14 сентября 1976.
Исцеление / Язык жестов / Jelbeszéd. Венгрия, 1974.
Режиссёр Мара Луттор.
В СССР – с 12 января 1976.
Копьеносцы / Уланы / Kopjások. Венгрия, 1975.
Режиссёр и сценарист Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 9 ноября 1976.
Муравейник / Hangyaboly. Венгрия, 1971.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с 24 мая 1976.
На венгерской равнине / На венгерском пустыре / A Magyar ugaron. Венгрия, 1972.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач.
В СССР – с апреля 1976.
Нет времени / Nincs idö. Венгрия, 1973.
Режиссёр Ференц Коша.
В СССР – с 5 апреля 1976.
Похищение по–венгерски / Emberrablás magyar módra. Венгрия, 1972.
Режиссёр Золтан Варкони.
В СССР – с июня 1976.
Снегопад / Hószakadás / Sněhové mraky / Снеговалеж / Śnieżyca. Венгрия–Чехословакия–Болгария–Польша, 1973.
Режиссёр Ференц Коша.
В СССР – с 23 февраля 1976
Тайна большой горы / Кто сидит в яйце? / Ki van a tojásban? Венгрия, 1973.
Режиссёр Шандор Салкаи.
В СССР – с 12 июля 1976.
Шарика, дорогая / Sárika, drágám. Венгрия, 1971.
Режиссёр Пал Шандор.
В СССР – с октября 1976.
Яд в стакане / Ароматная дорога в никуда / Illatos út a semmibe. Венгрия, 1973.
Режиссёр и сценарист Йожеф Мадьяр.
В СССР – с 15 марта 1976.
1977
Кенгуру / A Kenguru. Венгрия, 1975.
Режиссёр Янош Жомбойаи.
В СССР – с 20 августа 1977.
Красный реквием / Vörös rekviem. Венгрия, 1975.
Режиссёр Ференц Грунвальски.
В СССР – с 26 сентября 1977.
Незавершённая фраза / 141 минута из незавершённой фразы / 141 perc a befejezetlen mondatból. Венгрия, 1974.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с 18 февраля 1977.
Псевдоним: Лукач / Fedneve: Lukács. СССР–Венгрия, 1976.
Режиссёры: Манос Захариас, Шандор Кё.
В СССР – с 14 ноября 1977.
Солдаты свободы (Żołnierze wolności / Soldaten der Freiheit / Vojaci slobody / A szabadság katonái / Войници на свободата / Soldaţii victoriei). СССР-Польша-ГДР- Чехословаки-Венгрия-Болгария-Румыния, 1976.
Режиссер Юрий Озеров.
В СССР – с октября 1977.
Старик / Az Öreg. Венгрия, 1975.
Режиссёр Дьёрдь Ревес.
В СССР – с июля 1977.
У истоков времени / Az Idök kezdetén. Венгрия, 1975.
Режиссёр Тамаш Реньи.
В СССР – с октября 1977.
1978
Воспоминание о курорте / Воспоминание о Геркулесовых водах / Herkulesfürdöi emlék. Венгрия, 1976.
Режиссёр Пал Шандор.
В СССР – с 19 июня 1978
Золотые дукаты призрака / Призрак из Люблина / Kísértet Lublón. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Роберт Бан.
В СССР – с 5 июня 1978.
Красавцы и сумасброды / Szépek és bolondok. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Петер Сас.
В СССР – с сентября 1978.
Пятая печать / Az Ötödik pecsét. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Золтан Фабри.
В СССР – с 3 апреля 1978.
Скала королевы / Скамейка для ног королевы / A Királylány zsámolya. Венгрия, 1976.
Режиссёр и сценарист Тамаш Фейер.
Черный город / A Fekete város. Венгрия, 1971.
Режиссёр Эва Журж.
В СССР – с 19 мая 1978.
1979
Звёздноглазый / A Csillagszemü. Венгрия, 1977.
Режиссёр Миклош Маркош.
В СССР – с июля 1979.
Кентавры / Kentaurok / Kentauři. СССР–Венгрия–Чехословакия, 1978.
Режиссёр Витаутас Жалакявичюс.
В СССР – с 29 января 1979.
Лабиринт / Labirintus. Венгрия, 1976.
Режиссёр Андраш Ковач.
В СССР – с ноября 1979.
Немая папка / A Néma dosszié. Венгрия, 1977.
Режиссёр Дьюла Месарош.
В СССР – с 29 октября 1979.
Общая вина / A közös bün. Венгрия, 1977.
Режиссёр Имре Михайфи.
В СССР – с сентября 1979.
Рояль в воздухе / Zongora a levegöben. Венгрия, 1976.
Режиссёр Петер Бачо.
В СССР – с 11 июня 1979.
Сигнальный выстрел / Riasztólövés. Венгрия, 1977.
Режиссёр Петер Бачо.
В СССР – с марта 1979.
Сиротка / Приемная дочь / Árvácska. Венгрия, 1976.
Режиссёр Ласло Раноди.
В СССР – с декабря 1979.
Чёрный алмаз / Fekete gyémántok. Венгрия, 1976.
Режиссёр Золтан Варкони.
В СССР – с 13 августа 1979.
1980
Венгры / Magyarok. Венгрия, 1977.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – с января 1980.
80 гусаров / 80 huszár. Венгрия, 1978.
Режиссёр Шандор Шара.
В СССР – с апреля 1980.
Дождь и солнце / Чёрт бьет свою жену / Veri az ördög a feleségét. Венгрия, 1977.
Режиссёр Ференц Андраш.
В СССР – с ноября 1980.
Дора докладывает / Dóra jelenti. Венгрия, 1978.
Режиссёр Роберт Бан.
В СССР – с октября 1980.
Его настоящее имя / Идентификация / Azonosítás. Венгрия, 1975.
Режиссёр Ласло Лугоши.
В СССР – с декабря 1980.
Котелок и нос картошкой / Keménykalap és krumpliorr. Венгрия, 1974/1978.
Режиссёр Иштван Бачкаи–Лауро.
В СССР – с сентября 1980.
Не высовываться! / Kihajolni veszélyes. Венгрия, 1977.
Режиссёр Янош Жомбойаи.
В СССР – с марта 1980.
Нокаут / K.O. Венгрия, 1977.
Режиссёр Тамаш Реньи.
В СССР – с 8 февраля 1980.
Почти как дома / Olyan, mint otthon. Венгрия, 1978.
Режиссёр Марта Месарош.
В СССР – с июля 1980.
Удар током / Áramütés. Венгрия, 1978.
Режиссёр Петер Бачо.
В СССР – с августа 1980.
1981
В пути / Útközben / Po drodze. Венгрия–Польша, 1979.
Режиссёр Марта Месарош.
В СССР – с июня 1981.
Доставить живым или мёртвым / Élve vagy halva. Венгрия, 1979.
Режиссёр Тамаш Реньи.
В СССР – с 21 декабря 1981.
Жертва / Az Áldozat. Венгрия, 1979.
Режиссёр Дьёрдь Добраи.
В СССР – с апреля 1981.
На новую квартиру / Держи это и тащи / Fogjuk meg és vigyétek! Венгрия, 1978.
Режиссёр Габор Олах.
В СССР – с февраля 1981.
Праздник непослушания / Шиворот-навыворот / Tótágas.Венгрия, 1976.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – со 2 ноября 1981.
Чей закон? / Kinek a törvénye? Венгрия, 1978.
Режиссёр Шандор Сёньи.
В СССР – с февраля 1981.
1982
Брак без обязательств / Vámmentes házasság / Tullivapaa avioliitto. Венгрия–Финляндия, 1980.
Режиссёр Янош Жомбойаи.
В СССР – с 13 августа 1982.
Вторая жена / Наследство / Örökség / Les Héritières. Венгрия–Франция, 1980.
Режиссёр Марта Месарош.
В СССР – с 1 марта 1982.
Доверие обязывает / Доверие / Bizalom. Венгрия, 1979.
Режиссёр Иштван Сабо.
В СССР – с января 1982.
Закат солнца в полдень / Naplemente délben. Венгрия, 1979.
Режиссёр Дьёрдь Хинч.
В СССР – с марта 1982.
Мефисто / Mephisto. Венгрия-ФРГ-Австрия, 1981.
Режиссер Иштван Сабо.
В СССР – с октября 1982.
Предупреждение / Попередження / Die Mahnung. Болгария-ГДР-СССР, 1981.
Режиссер Хуан Антонио Бардем.
В СССР – с 7 сентября 1982.
С днём рождения, Мэрилин! / Boldog születésnapot, Marilyn! Венгрия, 1980.
Режиссёр Режё Сёрень.
В СССР – с декабря 1982.
Серьезные игры / Первая игра / Veszélyes játékok / Ernste Spiele. Венгрия–ГДР, 1979.
Режиссёр Тамаш Фeйер.
В СССР – с сентября 1982.
Судьба Балинта Фабиана / Встреча Балинта Фабиана с богом / Fábián Bálint találkozása Istennel. Венгрия, 1980.
Режиссёр Золтан Фабри.
В СССР – со 2 апреля 1982.
Черепки / Cserepek. Венгрия, 1980.
Режиссёр Иштван Гаал.
В СССР – с ноября 1982.
1983
Беспокойная семейка / A Szeleburdi család. Венгрия, 1981.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 15 августа 1983.
Временный рай / Ideiglenes paradicsom. Венгрия, 1981.
Режиссёр Андраш Ковач.
В СССР – с 6 мая 1983.
Где-то в Европе / Valahol Európában. Венгрия, 1947.
Режиссёр Геза фон Радваньи.
В СССР – с января 1983.
Опасный эксперимент / Транспорт / A Transzport. Венгрия, 1981.
Режиссёр Андраш Сурди.
В СССР – с июня 1983.
Помощник / Pomocník / A hentessegéd. Чехословакия–Венгрия, 1981.
Режиссёр Зоро Загон.
В СССР – с ноября 1983.
Секрет бродячего цирка / Цирк "Максимус" / Цирк обречённых / Circus Maximus / Zircus der Verdammten. Венгрия–ФРГ, 1980.
Режиссёры Геза фон Радваньи, Тамаш Альмаши.
В СССР – с 14 февраля 1983.
Швед, пропавший без вести / Человек, превратившийся в дым / Человек, который растворился в воздухе / A svéd, akinek nyoma veszett / Mannen som gick upp i rök / Der Mann, der sich in Luft auflöste. Венгрия–Швеция–ФРГ, 1980.
Режиссёр Петер Бачо.
В СССР – с 6 мая 1983.
Языческая мадонна / Original title: A Pogány Madonna. Венгрия, 1981.
Режиссеры: Иштван Буйтор, Дьюла Месарош.
В СССР – с 14 марта 1983.
1984
Без паники, майор Кардош! / Csak semmi pánik... Венгрия, 1982.
Режиссеры: Иштван Буйтор, Шандор Сеньи.
В СССР – с 30 марта 1984.
Волшебник Лала / Tündér Lala. Венгрия, 1981.
Режиссёр Илона Каткич.
В СССР – с сентября 1984.
Каждую среду / Minden szerdán. Венгрия, 1979.
Режиссёр Ливия Дьярмати.
В СССР – с июня 1984.
Не могу жить без музыки / Nem élhetek muzsikaszó nélkül. Венгрия, 1978.
Режиссёр Ференц Шик.
В СССР – с октября 1984.
Протяни мне руку / Беги со мной! / Rohanj velem! Венгрия, 1982.
Режиссёр Миклош Маркош.
В СССР – с 6 февраля 1984.
1985
Бедный Джони и Арника / Szegény Dzsoni és Árnika/ Венгрия, 1983.
Режиссёр Андраш Шоём.
В СССР – с 14 января 1985.
Великан / Az óriás. Венгрия, 1984.
Режиссёр Эрика Санто.
В СССР – с 30 декабря 1985.
Загадка Кальмана / Музыка жизни – Имре Кальман / Az élet muzsikája - Kálmán Imre. Венгрия-СССР, 1984.
Режиссер Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 10 июня 1985.
Она и он / Любовники / Szeretök. Венгрия, 1983.
Режиссёр Андраш Ковач.
В СССР – с 11 ноября 1985.
1986
Бал сказок / Boszorkányszombat. Венгрия, 1983.
Режиссёр Янош Рожа.
В СССР – с 6 января 1986.
Ерма / Yerma. Венгрия–ФРГ, 1984.
Режиссёры Имре Дьёндьёшши, Барна Кабаи.
В СССР – с 1 декабря 1986.
Оранжевый дождик / Поливальная машина / A locsolókocsi. Венгрия, 1973.
Режиссёр Жолт Кезди–Ковач.
В СССР – с октября 1986.
1987
Безымянный замок / A névtelen vár. Венгрия, 1981.
Режиссёр Эва Журж.
В СССР – с апреля 1987.
Заботы Эстер / Eszterlánc. Венгрия, 1984.
Режиссёр Андраш Петерфи.
В СССР – с февраля 1987.
Западня для женихов / Розарий на шести хольдах / Hatholdas rózsakert. Венгрия, 1970.
Режиссёр Ласло Раноди.
В СССР – с 16 марта 1987 г.
Красная графиня / A Vörös grófnö. Венгрия, 1984.
Режиссёр и сценарист Андраш Ковач.
В СССР – с 6 апреля 1987.
Необычный трюк / Боже мой! / Uramisten. Венгрия, 1984.
Режиссёр Петер Гардош.
В СССР – со 2 мая 1987.
Приходите ко мне на именины / Gyertek el a névnapomra. Венгрия, 1983.
Режиссёр Золтан Фарби.
В СССР – с 9 ноября 1987.
Происшествие на улице Паланк / Похищение ребёнка на улице Паланк / Gyerekrablás a Palánk utcában. Венгрия, 1985.
Режиссёр Шандор Михайфи.
В СССР – с 11 мая 1987.
Абигель / Тайна Абигель / Abigél. Венгрия, 1978.
Режиссёр Эва Журж.
В СССР – с 14 ноября 1987.
Хромой дервиш / A Sánta dervis / Lame derviş. СССР–Венгрия–Турция, 1986.
Режиссёры Валерий Ахадов, Йожеф Киш.
В СССР – с 10 августа 1987.
1988
Верными останемся / Wir bleiben treu / Věrni zůstaneme / Верни ще останем / Pozostaniemy wierni. СССР-ГДР-Венгрия-Болгария-Чехословакия-Польша, 1988.
Режиссер Андрей Малюков.
В СССР – с 10 июня 1988.
Лепестки, цветки, венки / Szirmok, virágok, koszorúk. Венгрия, 1984.
Режиссёр Ласло Лугоши.
В СССР – с 26 декабря 1988.
Миклош Акли / Akli Miklós. Венгрия, 1986.
Режиссёр Дьёрдь Ревес.
В СССР – с 7 марта 1988.
Обратный счёт / Visszaszámlálás. Венгрия, 1985.
Режиссёр Пал Эрдёш.
В СССР – с 16 июля 1988.
1989
Брак с выходными днями / Házasság szabadnappal. Венгрия, 1983.
Режиссёр Дьюла Месарош.
В СССР – с декабря 1989.
Великое поколение / A Nagy generáció. Венгрия, 1986.
Режиссёр Ференц Андраш.
В СССР – со 2 октября 1989.
Виадук / Viadukt. Венгрия, 1982.
Режиссёр Шандор Шимо.
В СССР – с июля 1989.
Воробей тоже птица / A Veréb is madár. Венгрия, 1968.
Режиссёр Дьёрдь Хинтч.
В СССР – с сентября 1989.
Заколдованный доллар / Az elvarázsolt dollár. Венгрия, 1985.
Режиссер и сценарист Иштван Буйтор.
В СССР – с 6 ноября 1989.
Киноклип / Moziklip. Венгрия, 1987.
Режиссёр Петер Тимар.
В СССР – c августа 1989.
Кондор / Dögkeselyü. Венгрия, 1982.
Режиссёр Ференц Андраш.
В СССР – с 10 апреля 1989.
Малыш и озорники / Маленький озорник и бездельники / Kismaszat és a Gézengúzok. Венгрия, 1984.
Режиссёр Миклош Маркош.
В СССР – с 20 марта 1989.
Полковник Рёдль / Redl ezredes. Венгрия-Австрия-ФРГ-Югославия, 1985.
Режиссер Иштван Сабо.
В СССР – с 1 мая 1989.
Талисман / Kabala. Венгрия, 1981.
Режиссёр Янош Рожа.
В СССР – с ноября 1989.
Туристы забавляются / Крепость / Az erőd. Венгрия, 1978.
Режиссёр Миклош Синетар.
В СССР – с 3 июля 1989.
Целую, мама / Csók, Anyu! Венгрия, 1986.
Режиссёр Янош Рожа.
В СССР – с 1 апреля 1989.
1990
Время останавливается / Megáll az idö. Венгрия, 1981.
Режиссёр Петер Готар.
В СССР – с 12 февраля 1990.
Незнакомый знакомец / Ismeretlen ismerös. Венгрия, 1988.
Режиссер Янош Рожа.
В СССР – с 29 октября 1990.
Несуразные каникулы / Szeleburdi vakáció. Венгрия, 1987.
Режиссёр Дьёрдь Палашти.
В СССР – с 24 марта 1990.
Просто Америка / Tiszta Amerika. Венгрия, 1987.
Режиссёр Петер Готар.
В СССР – с февраля 1990.
Семь тонн долларов / Hét tonna dollár. Венгрия, 1973.
Режиссер Дьёрдь Хинтч.
В СССР – c 24 ноября 1990.
Хануссен / Hanussen. Венгрия-ФРГ-Австрия, 1988.
Режиссер Иштван Сабо.
В СССР – с июля 1990.
Хомо новус / Homo Novus. СССР–Венгрия, 1990.
Режиссёр Пал Эрдёш.
В СССР – с октября 1990.
1991
Вальс на зыбкой почве / Вальс на банановой кожуре / Bananhejkeringo. Венгрия, 1986.
Режиссер Петер Бачо.
В СССР – с 30 марта 1991.
Высоконравственная ночь / Egy erkölcsös éjszaka. Венгрия, 1977.
Режиссер Карой Макк.
В СССР – с 9 декабря 1991.
Свидетель / A tanú. Венгрия, 1969.
Режиссер Петер Бачо.
В СССР – с сентября 1991 г.
P.S. Этот популярный советско-венгерский телефильм в кинопрокат не выходил:
Отпуск за свой счёт / Fizetés nélküli szabadság. СССР–Венгрия, 1981.
Режиссер Виктор Титов. Премьера на центральном ТВ СССР: 1 января 1982.
Статистические данные посещаемости венгерских фильмов в венгерском кинопрокате (включая фильмы совместного производства)
(фильмы, собравшие в венгерских кинозалах не менее 1,5 млн. зрителей)
Статистические данные посещаемости из этого списка лидеров венгерского кинопроката показывают характерную для многих европейских стран тенденцию: основную часть рейтинга ста самых кассовых фильмов национальных кинематографий занимают картины 1950-х годов. Далее (в силу ряда причин, среди которых можно назвать расширение развлекательной сферы досуга (включая ТВ, поп-музыку, видео и пр.) экспансию голливудских блокбастеров и др.) посещаемость национальной кинопродукции стала снижаться. Правда, в СССР этот процесс прошел с опозданием примерно на 10 лет, т.к. пик посещаемости в советских кинозалах пришелся на 1960-е годы…
1. Мишка-аристократ. 1949/1950
9,8 млн. зрителей.
2. Лейла и Габор / Студент Габор. 1956.
7,3 млн. зрителей.
3. Невеста героя / Лейтенант Ракоши. 1953.
7,3 млн. зрителей.
4. Государственный магазин / В одном универмаге. 1953.
6,7 млн.
зрителей.
5. Лилиомфи. 1955.
6,6 млн. зрителей.
6. Наследство казначея Стамбула / Золотой человек. 1962.
6,6 млн. зрителей.
7. 2×2 иногда 5. 1955.
6,4 млн. зрителей.
8. Судьба клоуна / Выше голову! 1954.
6,4 млн. зрителей.
9. Под черной маской / Бедные богачи. 1959.
5,9 млн. зрителей
10. Любовь на качелях. 1955.
5,4 млн. зрителей.
11. Дерине / Мечта актрисы. 1951.
5,3 млн. зрителей.
12. Лудаш Мати / Случай на ярмарке. 1950.
5,1 млн. зрителей.
13. Сыновья человека с каменным сердцем. 1965.
4,6 млн. зрителей.
14. Новички на стадионе. 1952.
4,6 млн. зрителей.
15. Звезды Эгера. 1968.
4,6 млн. зрителей.
16. Странный брак. 1951.
4,5 млн. зрителей.
17. Карусель. 1956.
4,2 млн. зрителей.
18. Зонтик святого Петра. 1958.
4,2 млн. зрителей.
19. Кружка пива / Маленькая светлого. 1955.
4,1 млн. зрителей.
20. Тихая квартира. 1958.
4,0 млн. зрителей.
21. Охотник за приданым / История Ности-младшего и Мари Тот. 1960.
3,8 млн. зрителей.
22. Яника. 1949.
3,8 млн. зрителей.
23. В солдатском мундире / Воскресный роман. 1957.
3,8 млн. зрителей
24. Приключение в Герольштейне. 1957.
3,7 млн. зрителей.
25. Будьте добры до самой смерти. 1960.
3,7 млн. зрителей
26. Барские затеи. 1950.
3,6 млн. зрителей
27. Венгерский набоб. 1966.
3,6 млн. зрителей
28. Судьба Золтана Карпати / Золтан Карпати. 1966.
3,6 млн. зрителей
29. Младший сержант и другие. 1965.
3,4 млн. зрителей.
30. Сорванец. 1959.
3,3 млн. зрителей.
31. Американский дядюшка / Доллар-папа. 1956.
3,2 млн. зрителей
32. Малый грош. 1953.
3,2 млн. зрителей
33. Воробей тоже птица. 1968.
3,2 млн. зрителей.
34. Сказка о 12 очках. 1956.
3,1 млн. зрителей.
35. Преступление Юдит Бендич / Наезд. 1955.
3,0 млн. зрителей
36. Какая ночь. 1958.
3,0 млн. зрителей
37. Я и мой дедушка. 1954.
2,9 млн. зрителей.
38. Мальчишки с улицы Пала. 1968.
2,9 млн. зрителей
39. Две жизни тетушки Мичи. 1963.
2,9 млн. зрителей.
40. Вверх по склону. 1959.
2,9 млн. зрителей.
41. Завещание турецкого аги. 1967.
2,8 млн. зрителей.
42. Будапештская весна. 1955.
2,8 млн. зрителей.
43. Грозовые годы / Восстало море. 1953.
2,8 млн. зрителей.
44. По газонам ходить разрешается. 1960.
2,8 млн. зрителей.
45. Лебединая песня. 1963.
2,8 млн. зрителей.
46. Военная музыка. 1961.
2,8 млн. зрителей.
47. Рангом ниже. 1960.
2,7 млн. зрителей.
48. Красные чернила. 1960.
2,6 млн. зрителей
49. Боганч. 1958.
2,5 млн. зрителей.
50. В полночь / Перед полуночью. 1957.
2,5 млн. зрителей.
51. Капитан Тенкеш. 1965.
2,5 млн. зрителей (фильм шел в СССР по ТВ).
52. Голый дипломат. 1963.
2,5 млн. зрителей.
53. Палата № 9. 1955.
2,5 млн. зрителей
54. Альба Регия. 1961.
2,4 млн. зрителей.
55. Винтовая лестница / Лихорадка. 1957.
2,4 млн. зрителей.
56. Эркель / Венгерские мелодии. 1952.
2,4 млн. зрителей.
57. По приказу императора. 1957.
2,4 млн. зрителей
58. Мечи и кости. 1959.
2,4 млн. зрителей
59. Два признания. 1957.
2,4 млн. зрителей
60. Это была только шутка / Моё имя этого не стоит. 1961.
2,3 млн. зрителей.
61. Пядь земли. 1948.
2,3 млн. зрителей.
62. Жизнь прекрасна, когда ты поешь / С песней по жизни. 1950.
2,3 млн. зрителей.
63. Солнечный свет на льду. 1961.
2,3 млн. зрителей.
64. С юным сердцем. 1953.
2,3 млн. зрителей.
65. Египетская история. 1963.
2,3 млн. зрителей.
66. Приятели (новые). 1958.
2,3 млн. зрителей.
67. Королева чардаша. 1971.
2,3 млн. зрителей.
68. Лудаш Мати. 1977.
2,3 млн. зрителей.
69. 39-я бригада. 1959.
2,2 млн. зрителей.
70. Три этажа счастья. 1960.
2,2 млн. зрителей.
71. Вук. 1981.
2,2 млн. зрителей.
72. Чудесный нападающий. 1957.
2,2 млн. зрителей.
73. Сын двух матерей / Дани. 1957.
2,2 млн. зрителей.
74. Операция Патиолат. 1965.
2,2 млн. зрителей.
75. Любовный четверг. 1959.
2,1 млн. зрителей.
76. За супружество - тройка. 1961.
2,1 млн. зрителей.
77. Ночь подбитого глаза / Красавица и цыган. 1958.
2,1 млн. зрителей.
78. Тяжёлые перчатки. 1957.
2,1 млн. зрителей.
79. Особая примета. 1955.
2,1 млн. зрителей.
80. Граница в нескольких шагах. 1959.
2,1 млн. зрителей.
81. Горячие поля. 1949.
2,1 млн. зрителей.
82. Любовь на скамейке. 1960.
2,0 млн. зрителей.
83. Где-то в Европе. 1947.
2,0 млн. зрителей.
84. Фото Хабера. 1963.
2,0 млн. зрителей.
85. Жорж Данден. 1955.
2,0 млн. зрителей.
86. Цыганская венгерка. 1949.
2,0 млн. зрителей.
87. Анна Эдеш. 1958.
2,0 млн. зрителей.
88. Золотая голова. 1964.
1,9 млн. зрителей.
89. Последнее приключение Дон Жуана. 1958.
1,9 млн. зрителей.
90. Пешком до небес. 1959.
1,9 млн. зрителей.
91. Пропасть.1956.
1,9 млн. зрителей.
92. Орлиные перья / Чином Палко. 1973.
1,9 млн. зрителей
93. Лев готовится к прыжку. 1969.
1,8 млн. зрителей
94. Пойду к министру. 1962.
1,8 млн. зрителей
95. Герцог Боб. 1971.
1,8 млн. зрителей.
96. Родственники. 1954.
1,8 млн. зрителей.
97. Смиренно сообщаю. 1960.
1,8 млн. зрителей.
98. Господин учитель Ганнибал. 1956.
1,8 млн. зрителей
99. Дождливое воскресенье. 1962.
1,7 млн. зрителей
100. С субботы до понедельника. 1959.
1,7 млн. зрителей.
101. Перстень с русалкой. 1965.
1,7 млн. зрителей
Курсивом
в списке выделены фильмы, которые шли в советском кинопрокате.
Источник статистики кинопосещаемости:
Gombár, J. A magyar játékfilmek nezoszáma és forgalmazási adatai 1948-1987. Budapest, 1987.
Статистические данные посещаемости фильмов ГДР в советском кинопрокате
Фильмов из ГДР в советском кинопрокате было много, но, как хорошо видно из данного списка, ожидаемо лидировали по посещаемости вестерны с участием Гойко Митича. Эти остросюжетные ленты советские подростки, не избалованные западной кинопродукцией, пересматривали по нескольку раз…
Еще одна любопытная тенденция: в советском кинопрокате часто шли телевизионные фильмы ГДР, включая отдельные части немецких телесериалов.
1. Апачи / Apaches. ГДР-Румыния-СССР, 1973.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. Актеры: Гойко Митич, Милан Бели, Коля Рэуту, Герри Вольф, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР - с 23 сентября 1974. 40,9 млн. зрителей.
Прокат в ГДР: 3,7 млн. зрителей.
2. Чингачгук – Большой змей / Chingachgook, die grosse Schlange. ГДР, 1967.
Режиссёр Рихард Грошоп. Актеры: Гойко Митич, Рольф Рёмер, Лило Гран, Хельмут Шрайбер, Юрген Фрорип и др.
Прокат в СССР – с 8 июля 1968. 36,8 млн. зрителей.
Прокат в ГДР: 5,1 млн. зрителей.
3. Оцеола / Osceola. ГДР-Югославия-Болгария-Куба, 1971.
Режиссёр Конрад Петцольд. Актеры: Гойко Митич, Хорст Шульце, Юрие Дарие и др.
Прокат в СССР – с февраля 1973. 35,3 млн. зрителей.
Прокат в ГДР: 3,5 млн. зрителей.
4. 4. Ульзана / Ulzana. ГДР-СССР-Румыния, 1974.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. Актеры: Гойко Митич, Рената Блюме, Рольф Хоппе, Коля Рэуту, Амза Пелля, Фред Дельмаре, Альфред Штруве, Дорел Якобеску и др.
Прокат в СССР – с 13 декабря 1976. 33,0 млн. зрителей.
5. Сыновья большой медведицы / Die söhne der grossen bärin. ГДР-Югославия, 1965/1966.
Режиссер Йозеф Мах. Актеры: Гойко Митич, Иржи Врштяла, Рольф Рёмер и др.
Прокат в СССР – со 2 января 1967. 29,1 млн. зрителей.
Прокат в ГДР: 9,4 млн. зрителей.
6. Братья по крови / Blood Brothers. ГДР, 1975.
Режиссер Вернер В. Валльрот. Актеры: Дин Рид, Гойко Митич, Гизела Фройденберг, Йорг Панкнин, Корнел Испас, Юрие Дарие и др.
Прокат в СССР – с 18 апреля 1977. 28,7 млн. зрителей.
7. Тени над Нотр-Дам / Schatten uber Notre Dame. ГДР, 1966.
Режиссер Курт Юнг-Альзен. Сценаристы: Отто Бонхофф, Герберт Шауэр, Вальтер Баумерт, Курт Юнг-Альзен. Актеры: Иржи Врштяла, Ангелика Домрёзе, Вольфганг Грезе, Герберт Кёфер, Хорст Шён, Альфред Мюллер и др.
Прокат в СССР – с 4 сентября 1967: 26,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. След Сокола / Spur des Falken. ГДР-СССР, 1968.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. Актеры: Гойко Митич, Ханньо Хассе, Барбара Брыльска, Лали Месхи, Рольф Хоппе, Отар Коберидзе и др.
В СССР – с 23 марта 1970. 25,0 млн. зрителей.
Прокат в ГДР: 5,1 млн. зрителей.
9. Белые волки / Weisse Wölfe. ГДР-Югославия, 1969.
Режиссёры Конрад Петцольд, Бошко Бошкович. Актеры: Гойко Митич, Хорст Шульце, Барбара Брыльска, Холгер Малих, Рольф Хоппе, Фред Людвиг, Хельмут Шрайбер, Фред Дельмаре и др.
В СССР – с июля 1970. 24,8 млн. зрителей. Прокат в ГДР: 4,6 млн. зрителей.
10. Смертельная ошибка / Tödlicher Irrtum. ГДР, 1969.
Режиссер Конрад Петцольд. Сценаристы Гюнтер Карл, Рольф Рёмер. Актеры: Армин Мюллер-Шталь, Гойко Митич, Аннекатрин Бюргер, Кристина Миколаевска, Кати Бус, Рольф Хоппе, Ханньо Хассе, Бруно Оя и др.
Прокат в СССР – 1971. 23,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Любовь в сентябре / Septemberliebe. ГДР, 1960.
Режиссер Курт Метциг. Сценарист Герберт Отто. Актеры: Дорис Абессер, Ульрих Тайн, Аннекатрин Бюргер, Курт Дункельман и др.
Прокат в СССР – с 12 февраля 1962: 22,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Он пошел один / Er ging allein. ГДР, 1967.
Режиссер Ханс-Йоахим Хильдебрандт. Сценаристы: Вернер Тёльке, Ханс-Йоахим Хильдебрандт. Актеры: Вернер Тёльке, Ханс-Йоахим Ханиш, Хорст Дринда, Елена Жигон и др.
Прокат в СССР – с 29 апреля 1968: 21,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Любовь и второй пилот / Die Lieve und der Co-Pilot. ГДР, 1960.
Режиссер Рихард Грошопп. Сценаристы: Рихард Грошопп, Лотар Кройтц. Актеры: Герлинд Анерт, Хорст Дринда, Гюнтер Зимон и др.
Прокат в СССР – с 19 апреля 1962: 21,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. В 12 часов придёт босс / 12 Uhr mittags kommt der Boß. ГДР, 1968.
Режиссер Зигфрид Хартманн. Сценаристы: Зигфрид Хартманн, Вольфганг Хельд, Курт Белике. Актеры: Петер Боргельт, Карл Штурм, Ангелика Валлер и др.
Прокат в СССР – с 1969: 20,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Похищенный / Выстрелы под виселицей / Schüsse unterm Galgen. ГДР, 1968.
Режиссер Хорст Земан. Сценаристы: Хорст Земан, Вольфганг Хельд (по роману Р.Л.Стивесона "Катриона"). Актеры: Вернер Каниц, Алена Прохазкова, Томас Вайсгербер и др.
Прокат в СССР – с 25 мая 1970: 19,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Черная пантера / Schwarze Panther. ГДР, 1966.
Режиссер Йозеф Мах. Сценаристы: Доротея Рихтер, Пауль Бернд. Актеры: Ангелика Валлер, Хельмут Шрайбер, Кристина Лазар и др.
Прокат в СССР – с января 1968: 19,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Текумзе / Tescumseh - Der Übermacht unterlegen. ГДР, 1972.
Режиссер Ханс Кратцерт. Актеры: Гойко Митич, Рольф Рёмер, Аннекатрин Бюргер, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 1 августа 1973: 18,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в ГДР: 3,1 млн. зрителей.
18. Белая кровь / Weißes Blut. ГДР, 1959.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. Сценаристы: Готтфрид Кольдиц, Харальд Хаузер (по одноименной пьесе Харальда Хаузера). Актеры: Юрген Фрорип, Кристина Лазар, Вернер Пледат и др.
Прокат в СССР – с 16 августа 1960: 17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. Тайна деревянных идолов / Убийство в понедельник / Mord am Montag. ГДР, 1968.
Режиссер Ханс Кратцерт. Актеры: Эберхард Эше, Барбара Брыльска, Герберт Кёфер и др.
Прокат в СССР – с 15 сентября 1969: 17,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
20. Вдвое больше или ничего / Doppelt oder nichts. ГДР, 1964.
Режиссер Гюнтер Штанке. Сценаристы: Гюнтер Штанке, Вернер Тёльке. Актеры: Вернер Тёльке, Эллен Тидтке, Дорис Абессер и др.
Прокат в СССР – со 2 августа 1966. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Пансион «Буланка» / Pension Boulanka. ГДР, 1964.
Режиссер Хельмут Крэтциг. Сценаристы: Курт Бортфельдт, Хельмут Крэтциг, Фриц Эрпенбек (по роману Фрица Эрпенбека «В тихом пансионе "Буланка"». Актеры: Эрика Пеликовски, Кристина Лазар, Петер Херден и др.
Прокат в СССР – с 4 декабря 1967: 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Кольцо с голубым сапфиром / Der Ring mit dem blauen Saphir. ГДР, 1973.
Режиссер Томас Витте.
Актеры: Петер Боргельт, Зигрид Гёлер, Марилу Пульман и др.
Прокат в СССР: 15,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Девушка из джунглей / Das Mädchen aus dem Dschungel. ГДР, 1964.
Режиссер и сценарист Курт Юнг-Альзен (по роману Гарри Тюрка "Ветер умирает в джунглях"). Актеры: Пик-Сен Лим, Ульрих Тайн, Рудольф Ульрих и др.
Прокат в СССР – с 27 июня 1966: 15,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. У французских каминов / An französischen Kaminen ГДР, 1963.
Режиссер Курт Метциг. Сценаристы: Харальд Хаузер, Хенрик Кайш. Актеры: Арно Выцневски, Ангелика Домрёзе, Ханс-Хартмут Крюгер и др.
Прокат в СССР – с 8 июля 1963: 15,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Афера в казино / Spielbank-Affäre. ГДР, 1957.
Режиссер и сценарист Артур Поль. Актеры: Гертруд Кюккельман, Свен Линдберг, Петер Пазетти, Рудольф Форстер
Прокат в СССР с 25 ноября 1963: 14,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. За мной, канальи / Mir nach, Canaillen! ГДР, 1964.
Режиссер Ральф Кирстен. Сценаристы: Манфред Круг, Ральф Кирстен. Актеры: Манфред Круг, Фред Дюрен, Карола Браунбок, Моника Войтович и др.
Прокат в СССР – с 28 июня 1965: 14,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
27. Черный чулок / Die Maske. ГДР, 1972.
Режиссер Хельмут Крэтциг. Сценарист Рудольф Бём. Актеры: Петер Боргельт, Зигрид Гёлер, Женни Грёллман и др.
Прокат в СССР – с 1 июля 1974: 14,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
28. Подозревается доктор Рот / Подозревается мёртвый / Verdacht auf einen Toten. ГДР, 1969.
Режиссер Райнер Бэр. Сценаристы: Райнер Бэр, Гюнтер Калтофен. Актеры: Альфред Рюкер, Ута Шорн, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 5 октября 1970: 14,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
29. Черный бархат / Schwarzer Samt. ГДР, 1964.
Режиссер Хайнц Тиль. Сценаристы: Герхард Бенгш, Фред Унгер (По мотивам романа Ф.Унгера "Красное домино"). Актеры: Фред Дельмаре, Гюнтер Зимон, Труде Бехман и др.
Прокат в СССР – с 18 октября 1965: 13,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
30. Проект «Аква» / Projekt Aqua. ГДР, 1968.
Режиссер и сценарист Руди Курц. Актеры: Юрген Фрорип, Марион Ван де Камп, Пенка Цицелкова и др.
Прокат в СССР – с 11 мая 1970: 13,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Гойя, или тяжкий путь познания (Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis / Goya, ili teško put do znanja / Гоя - или тежкият път на познанието). СССР-ГДР-Югославия-Болгария, 1969/1971.
Режиссёр Конрад Вольф. Актеры: Донатас Банионис, Оливера Катарина, Рольф Хоппе, Татьяна Лолова, Михаил Казаков, Мечислав Войт, Густав Холубек, Людмила Чурсина, Ариадна Шенгелая и др.
Прокат в СССР – с 20 сентября 1971: 13,1 млн. зрителей.
32. Алло, такси! / Hallo taxi! ГДР, 1974.
Режиссер Ганс Кнётч. Сценаристы: Ганс Кнётч, Вернер Бернгарди. Актеры: Ингольф Горгес, Петра Келлинг, Хельга Раумер и др.
Прокат в СССР – с 9 февраля 1976: 13,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
33. Приключения Вернера Хольта / Die Abenteuer des Werner Holt. ГДР, 1964.
Режиссер Йоахим Кунерт. Сценаристы: Клаус Кюхенмейстер, Йоахим Кунерт (по мотивам одноименного романа Дитера Нолля). Актеры: Клаус-Петер Тиле, Манфред Карге, Арно Выцневски и др.
Прокат в СССР – с 1966: 13,0 млн. зрителей (на одну серию) за первый год демонстрации.
34. Герой резерва / Der Reserveheld. ГДР, 1964.
Режиссер Вольфганг Лудерер. Сценаристы: Вольфганг Лудерер, Руди Штраль. Актеры: Рольф Херрихт, Марита Бёме, Гюнтер Зимон и др.
Прокат в СССР – с 21 июня 1971: 13,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
35. Процесс откладывается / Der Prozeß wird vertagt. ГДР, 1958.
Режиссер и сценарист Герберт Баллман (по роману Леонарда Франка "Михаэльс Рюккерт"). Актеры: Раймунд Шельхер, Гизела Улен, Герхард Бинерт и др.
Прокат в СССР – с 21 марта 1960: 12,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
36. Оправдан за недостаточностью улик / Freispruch mangels Beweises. ГДР, 1962.
Режиссер Рихард Грошоп. Сценаристы: Рихард Грошоп, Лотар Кройтц, Карл Андрисен. Актеры: Эрих Гербердинг, Лиззи Темпельхоф, Штефан Лизевски, Моника Берген и др.
Прокат в СССР – с 29 апреля 1963: 12,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
37. Чертово колесо / Без паспорта в чужой постели / Ohne Paß in fremden Betten. ГДР, 1965.
Режиссер Владимир Бребера. Сценаристы: Юрек Бекер, Курт Белике. Актеры: Мирослав Горничек, Кристель Боденштайн, Курт Кахлицки, Ева Мария Хаген и др.
Прокат в СССР – с 29 ноября 1966: 12,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
38. Лисы Аляски / Alaskafüchse. ГДР, 1964.
Режиссер Вернер В. Валльрот. Сценарист Эгон Гюнтер (по одноименному рассказу Вольфганга Шрейера). Актеры: Фредерике Ауст, Томас Вайсгербер, Иван Мальре, Армин Мюллер-Шталь и др.
Прокат в СССР – с 17 мая 1965: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
39. Снимай шляпу, когда целуешь / Hut ab, wenn du küßt! ГДР, 1971.
Режиссер Рольф Лозански. Сценаристы: Маурици Яновски, Рольф Лозански. Актеры: Ангелика Валлер, Александр Ланг, Петер Боргельт и др.
Прокат в СССР – с 10 июня 1974: 12,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
40. Тот, кто рядом с тобой / Другой рядом с вами / Der Andere neben dir. ГДР, 1963.
Режиссер и сценарист Ульрих Тайн. Актеры: Эрвин Гешоннек, Яна Брейхова, Инге Келлер, Вальдемар Матушка,Армин Мюллер-Шталь и др.
Прокат в СССР – с 7 октября 1964: 12,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
41. Преступник сидит на стадионе Уэмбли / Der Mörder sitzt im Wembley-Stadion. ГДР, 1972.
Режиссер Герхард Респондек. Сценаристы: Лотар Хёрике, Герхард Респондек, Эрих Лёст. Актеры: Фридо Зольтер, Херварт Гроссе Карл-Хайнц Дановски и др.
Прокат в СССР: 11,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
42. Танцы в субботу / Tanz am Sonnabend. ГДР, 1961.
Режиссер Хайнц Тиль. Сценаристы: Лотар Кройтц, Карл Андрисен. Актеры: Иоганнес Арпе, Рут Коммерелль, Рудольф Ульрих, Герри Вольф и др.
Прокат в СССР – с 18 февраля 1963: 11,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
43. Хроника одного убийства / Chronik eines Mordes. ГДР, 1964.
Режиссер Йоахим Хаслер. Сценарист Ангел Вагенштайн (по мотивам одноименного романа Леонгарда Франка). Актеры: Ангелика Домрёзе, Зигфрид Вайс, Иржи Врштяла и др.
Прокат в СССР с 13 декабря 1965: 11,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
44. Клад на дне озера / Käuzchenkuhle. ГДР, 1969.
Режиссер Вальтер Бек. Сценаристы: Вальтер Бек, Гюнтер Калтофен. Актеры: Райнер Гаупт, Аннетте Бётхе, Питер Брок и др.
Прокат в СССР: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
45. Не обманывай, дорогой / Nicht schummeln, Liebling. ГДР, 1973.
Режиссер Йоахим Хаслер. Сценаристы: Хайнц Калау, Йоахим Хаслер. Актеры: Крис Доерк, Франк Шёбель, Дорит Гэблер и др.
Прокат в СССР – с августа 1974: 11,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
46. Бегство в безмолвие / Flucht ins Schweigen. ГДР, 1966.
Режиссер Зигфрид Хартман. Сценаристы: Зигфрид Хартман, Эдмунд Киль (по мотивам романа Вольфганга Хельда «Смерть платит дукатами»). Актеры: Фриц Диц, Дитер Вин, Марита Бёме, Регина Альбрехт и др.
Прокат в СССР – со 25 ноября 1967: 10,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
47. Два шага до ошибки / Главный удар / Der Kinnhaken. ГДР, 1962.
Режиссер Хайнц Тиль. Сценаристы: Хорст Бастиан, Манфред Круг. Актеры: Дитлинда Грайф, Манфред Круг, Марита Бёме и др. Прокат в СССР – с 19 августа 1963: 10,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
48. Девушка на трамплине / Das Mädchen auf dem Brett. ГДР, 1967.
Режиссер Курт Метциг. Сценаристы: Ральф Кнебель, Кристель Греф. Актеры: Кристиане Ланцке, Клаус Пионтек, Ханньо Хассе, Моника Войтович и др.
Прокат в СССР – с 20 мая 1968: 10,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
49. Похищение Тимо Риннельта / Дело Тимо Риннельта / Das Verbrechen an Timo Rinnelt und seine Aufklärung. ГДР, 1966.
Режиссер Хуберт Хёльцке. Сценаристы: Гюнтер Продёль, Хуберт Хёльцке. Актеры: Вильфред Ортман, Ирма Мюнх, Андре Калленбах и др.
Прокат в СССР – с 1968: 10,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
50. Королевские дети / Königskinder. ГДР, 1962.
Режиссер Франк Байер. Сценаристы: Эдит Горриш, Вальтер Гориш. Актеры: Аннекатрин Бюргер, Армин Мюллер-Шталь, Ульрих Тайн и др.
Прокат в СССР – с 22 апреля 1963: 10,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
51. Туманная ночь / Nebelnacht. ГДР, 1969.
Режиссер Хельмут Ницшке. Сценарий: Хайнер Ранк, Хельмут Ницшке. Актеры: Петер Боргельт, Гюнтер Шосс, Ханньо Хассе и др.
Прокат в СССР: 10,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
52. Показания фотографа / Nachttresor. ГДР, 1973.
Режиссер Томас Витте. Актеры: Юрген Фрорип, Зигрид Гёлер, Эцард Хаусман и др.
Прокат в СССР: 10,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
53. Дело Церник / Leichensache Zernik. ГДР, 1972.
Режиссер Хельмут Ницшке. Сценаристы: Герхард Кляйн, Вольфганг Кольхаазе, Хельмут Ницшке, Иоахим Плётнер. Актеры: Александр Ланг, Герт Гючов, Курт Бёве и др.
Прокат в СССР: 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
54. 181 не отвечает / SAS 181 antwortet nicht ГДР, 1959.
Режиссер Карл Бальхаус. Сценарист Вольфганг Крюгер. Актеры: Ульрих Тайн, Отмар Рихтер, Рита Гёдикмайер, Фриц Диц, Эрвин Гешоннек и др.
Прокат в СССР с 23 сентября 1960: 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
55. Человек, пришедший после бабушки / Der Mann, der nach der Oma kam. ГДР, 1972.
Режиссер Роланд Эме. Сценаристы: Роланд Эме, Маурици Яновски, Лотар Куше (по книге Ренаты Голланд-Мориц). Актеры: Винфрид Глатцедер, Марита Бёме, Катрин Мартин и др.
Прокат в СССР: 9,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в ГДР: 3,4 млн. зрителей.
56. Мужчина и девушка / Der Mann und das Mädchen. ГДР, 1972.
Режиссер Франк Фогель. Сценарист Клаус Похе. Актеры: Ирис Бонау, Пётр Павловски, Бир Хартмут и др.
Прокат в СССР – со 2 декабря 1974: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
57. Двери ЗАГСа открыты / Standesamt - Eintritt frei. ГДР, 1971.
Режиссер и сценарист Манфред Мосблех. Актеры: Матис Шрадер, Мадлен Лерк и др.
Прокат в СССР: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
58. Его Высочество товарищ принц / Seine Hoheit - Genosse Prinz. ГДР, 1969.
Режиссер Вернер В. Валльрот. Сценаристы: Вернер В. Валльрот, Руди Штраль. Актеры: Рольф Людвиг, Регина Байер, Ютта Ваховяк и др.
Прокат в СССР – с 24 мая 1971: 9,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
59. Бетховен – дни жизни / Beethoven – Tage aus einem Leben. ГДР, 1976.
Режиссер Хорст Земан. Сценаристы: Хорст Земан, Гюнтер Кунерт. Актеры: Донатас Банионис, Штефан Лизевски, Ганс Тойшер, Ренате Рихтер, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 1 мая 1978: 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
60. Король Дроздобород / König Drosselbart. ГДР, 1965.
Режиссер Вальтер Бек. Сценаристы: Гюнтер Калтофен, Вальтер Бек (по сказке братьев Гримм). Актеры: Карин Уговски, Манфред Круг, Мартин Флёрхингер и др.
Прокат в СССР – с 4 июля 1966: 8,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
61. Нежданное знакомство / Лето – начало без конца / Sommer - Anfang ohne Ende. ГДР, 1970.
Режиссер Мартин Экерман. Сценарист Гюнтер Гёрлих. Актеры: Ганс Клима, Руди Пенка, Ганс Радлофф и др.
Прокат в СССР: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
62. Концерт для постороннего / Konzert für einen Außenseiter. ГДР, 1974.
Режиссер Томас Витте. Актеры: Юрген Фрорип, Зигрид Гёлер, Фредерике Ауст и др.
Прокат в СССР: 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
63. Где бы ты ни был / Wo Du hin gehst... ГДР, 1957.
Режиссер Мартин Хеллберг. Сценаристы: Мартин Хеллберг, Эдуард Клаудиус (по роману Эдуарда Клаудиса "Зеленые оливы и голые горы"). Актеры: Гизела Трове, Вольфганг Штумпф, Герри Вольф и др.
Прокат в СССР – с 9 мая 1960: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
64. Револьвер капрала / Der Revolver des Korporals. ГДР, 1967.
Режиссер Рольф Лозански. Сценаристы: Рольф Лозански, Гюнтер Мехнерт, Эберхард Паниц. Актеры: Питер Донат, Хайнц Тишер, Гюнтер Науман и др.
Прокат в СССР: 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
65. Премьера отменяется / Die Premiere fällt aus. ГДР, 1959.
Режиссер Курт Юнг-Альзен. Сценаристы: Ганс-Альберт Педерцани, Герхард Нойман (по пьесе А. Петермана). Актеры: Кристина Лазар, Петер Херден, Рудольф Ульрих и др.
Прокат в СССР с 19 декабря 1960: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
66. Это случилось в сочельник / О, счастливчик / Ach, du fröhliche... ГДР, 1962.
Режиссер Гюнтер Райш. Сценаристы: Вратислав Блажек, Герман Кант (по пьесе Братислава Бражека "И такое в рождественский вечер!"). Актеры: Эрвин Гешоннек, Карин Шрёдер, Арно Выцневски и др.
Прокат в СССР с 8 июля 1963: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
67. Мой нулевой час / Meine Stunde Null. ГДР, 1970.
Режиссер Йоахим Хаслер. Сценаристы: Юрек Бекер, Карл Круг. Актеры: Манфред Круг, Анатолий Кузнецов, Лев Прыгунов, Курт Юнг-Альзен, Глеб Стриженов, Альфред Мюллер и др.
Прокат в СССР – с 6 декабря 1971: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
68. Сегодня и в час моей смерти / Jetzt und in der Stunde meines Todes. ГДР, 1963.
Режиссер Конрад Петцольд. Сценарист Эгон Гюнтер. Актеры: Инге Келлер, Ульрих Тайн, Ханнес Фишер и др.
Прокат в СССР – с 10 января 1966: 8,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
69. Просчет в игре / Angebot aus Schenectady. ГДР, 1971.
Режиссер Рихард Грошоп. Сценаристы: Рихард Грошоп, Лотар Хёрике, Гарри Турк. Актеры: Манфред Цетше, Марита Бёме, Олег Мокшанцев и др.
Прокат в СССР: 8,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
70. Опасная зона / Репортаж 57 / Reportage 57. ГДР, 1959.
Режиссер Янош Вейчи. Сценаристы: Лотар Дутомбе, Янош Вейчи. Актеры: Аннекатрин Бюргер, Вилли Шраде, Герхард Бинерт и др.
Прокат в СССР – с 5 октября 1960: 8,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
71. Ты и я, и маленький Париж / Du und ich und Klein-Paris. ГДР, 1971.
Режиссер Вернер В. Валльрот. Сценаристы: Вернер В. Валльрот, Руди Штраль. Актеры: Эвелин Опочински, Джекки Шварц, Экхард Беккер и др.
Прокат в СССР – с июня 1972: 8,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
72. Король прессы из Гамбурга / Я – Аксель Цезарь Шпрингер / Ich - Axel Caesar Springer. ГДР, 1968.
Режиссер Ахим Хюбнер. Сценарист Гарри Чепук. Актеры: Хорст Дринда, Хайнц Шольц, Отто Меллис, Аннекатрин Бюргер и др.
Прокат в СССР – с 31 августа 1970: 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
73. Жена Лота / Lots Weib. ГДР, 1965.
Режиссер Эгон Гюнтер. Сценаристы: Кристель Греф, Эгон Гюнтер, Хельга Шютц. Актеры: Марита Бёме, Гюнтер Зимон, Клаус Пионтек, Герри Вольф и др.
Прокат в СССР – с 23 мая 1966: 7,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
74. Преемник / Der Nachfolger. ГДР, 1965.
Режиссер Ингрид Зандер. Сценаристы: Гарри Чепук, Карл-Георг Эгель, Ингрид Зандер. Актеры: Лариса Лужина, Хорст Дринда, Отто Меллис, Николай Крючков, Александр Январёв и др.
Прокат в СССР – с 12 декабря 1966: 7,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
75. Долина семи лун / Das Tal der sieben Monde. ГДР, 1966.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. Сценаристы: Ирмгард Кёлерт, Луц Кёлерт, Харри Тюрк. Актеры: Манфред Рихтер, Хайдрун Поллак, Фриц Линкс и др.
Прокат в СССР – с 1967: 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
76. Пойми меня, мама / Любовь в 16 лет / Liebe mit 16. ГДР, 1974.
Режиссер Германн Цшохе. Сценаристы: Райнер Зимон, Гизела Штайнекерт. Актеры: Симона фон Цглиницки, Хайнц-Петер Линзе, Катарина Линд и др.
Прокат в СССР – с 5 июля 1976: 7,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
77. Свадьба Фигаро / Figaros hochzeit. ГДР, 1949.
Режиссер Георг Вильдхаген. Актеры: Ангелика Хауф, Вилли Доамграф-Фассбэндер и др.
Прокат в СССР с 1950: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в ГДР: 5,5 млн. зрителей.
78. Товар для Каталонии / Ware für Katalonien. ГДР, 1958.
Режиссер Рихард Грошоп. Сценаристы: Рихард Грошоп, Карл Андрисен, Лотар Кройтц. Актеры: Ева Мария Хаген, Ханна Римкус, Хартмут Рек и др.
Прокат в СССР с 16 мая 1960: 7,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
79. Из жизни одного бездельника / Aus dem Leben eines Taugenichts. ГДР, 1974.
Режиссер Челино Бляйвайсс. Сценаристы: Клаус Кюхенмейстер, Вера Кюхенмейстер. Актеры: Дин Рид, Анна Дымна, Ханнелоре Эльснер, Моника Войтович и др.
Прокат в СССР – с 16 июня 1975: 7,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
80. И твоя любовь тоже... / ...und Deine Liebe auch. ГДР, 1962.
Режиссер Франк Фогель. Сценарист Пауль Винс. Актеры: Армин Мюллер-Шталь, Кати Секели, Катарина Линд и др.
Прокат в СССР – с 27 мая 1963: 7,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
81. Карбид и щавель / Karbid und Sauerampfer. ГДР, 1963.
Режиссер Франк Байер. Сценаристы: Франк Байер, Ганс Олива, Кристель Греф. Актеры: Эрвин Гешоннек, Марита Бёме, Маня Беренс и др.
Прокат в СССР – с 16 ноября 1964: 7,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
82. Убийство без наказания / Unpunisched Murder / Mord ohne Sühne. ГДР, 1962.
Режиссер Карл Бальхаус. Сценаристы: Александр Штенбок-Фермор, Йоахим Баркхаузен (по роману Тео Хариха "Именем народа"). Актеры: Гюнтер Шимон, Иоганна Клас, Войцех Семион и др.
Прокат в СССР – с 18 марта 1968: 7,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
83. Сон капитана Лоя / Der Traum des Hauptmann Loy. ГДР, 1961.
Режиссер Курт Метциг. Сценаристы: Курт Метциг, Вольфганг Шрайер. Актеры: Хорст Дринда, Кристина Лазар, Ульрих Тайн, Яна Брейхова и др.
Прокат в СССР с 1963: 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
84. Облава / Razzia. Германия (ДЕФА).
Режиссер Вернер Клингер. Актеры: Пауль Бильдт, Элли Бургмер, Клаус Хольм и др.
Прокат в СССР с 15 мая 1948: 6,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
85. Эффи Брист / Effi Briest. ГДР, 1970.
Режиссер и сценарист Вольфганг Лудерер (по роману Теодора Фонтане). Актеры: Ангелика Домрёзе, Хорст Шульце, Дитрих Кёрнер и др.
Прокат в СССР – с октября 1972: 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
86. Мертвые остаются молодыми / Die Toten bleiben jung. ГДР, 1968.
Режиссер Йоахим Кунерт. Сценаристы: Гюнтер Хаубольд, Герхард Хельвиг (по одноименному роману Анны Зегерс). Актеры: Гюнтер Вольф, Барбара Диттус, Курт Бёве и др.
Прокат в СССР – с 6 апреля 1970: 6,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
87. Охота за сапогом / Die Jagd nach dem Stiefel. ГДР, 1962.
Режиссер Конрад Петцольд. Сценаристы: Ганс-Альберт Педерцани, Конрад Петцольд. Актеры: Гюнтер Нойман, Раймунд Шельхер, Штефан Лизевски и др.
Прокат в СССР – с 3 июня 1963: 6,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
88. Крыса из Геттера / Совет богов / Der rat der götter. 1950. Режиссер Курт Метциг.
Прокат в СССР – с 13 ноября 1950: 6,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Германии: 5,4 млн. зрителей.
89. Мой милый Робинзон / Mein lieber Robinson. ГДР, 1971.
Режиссер Роланд Греф. Сценарист Клаус Похе. Актеры: Ян Березка, Габриэль Симон, Альфред Мюллер и др.
Прокат в СССР – с 11 октября 1976: 6,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
90. Золотой гусь / Die Goldene Gans. ГДР, 1964.
Режиссер Зигфрид Хартман. Сценаристы: Зигфрид Хартман, Гюнтер Калтофен (по сказке братьем Гримм). Актеры: Каспар Айхель, Карин Уговски, Хайнц Шольц и др.
Прокат в СССР с 27 декабря 1965: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
91. Мать и безмолвие / Die Mutter und das Schweigen. ГДР, 1965.
Режиссер Вольфганг Лудерер. Сценарист Михель Чесно-Хелль. Актеры: Эрика Дункельман, Хельга Гёринг, Ангела Бруннер, Ютта Ваховяк и др.
Прокат в СССР с 3 октября 1966: 5,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
92. Огниво / Das Feuerzeug. ГДР, 1959.
Режиссер Зигфрид Хартман. Сценаристы: Анна-Лиза Косьялек, Фред Родриан, Зигфрид Хартман (По сказке Ганса Христиана Андерсена). Актеры: Рольф Людвиг, Хайнц Шуберт, Рольф Дефранк и др.
Прокат в СССР с 26 декабря 1960: 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в ГДР: 5,4 млн. зрителей.
93. Седьмой год / Das siebente Jahr. ГДР, 1968.
Режиссер и сценарист Франк Фогель. Актеры: Йесси Рамайк, Вольфганг Килинг, Беттина Мэхлер и др.
Прокат в СССР – с 17 мая 1971: 5,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
94. Дом у железной дороги / Das Haus an der Bahn. ГДР, 1972.
Режиссер Герхард Респондек. Сценарист Фред Унгер. Актеры: Петер Боргельт, Зигрид Гёлер, Эберхард Меллиес
Прокат в СССР: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
95. Синий меч / Die blauen schwerter. 1949.
Режиссер Вольфганг Шляйф.
Прокат в СССР: с 14 августа 1950: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в ГДР: 3,3 млн. зрителей.
96. Спелые вишни / Reife Kirschen. ГДР, 1972.
Режиссер Хорст Земан. Сценаристы: Хорст Земан, Манфред Рихтер. Актеры: Гюнтер Зимон, Хельга Раумер, Мартин Треттау
Прокат в СССР – с 7 октября 1974: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
97. Лицом к ветру / Hart am Wind. ГДР, 1970.
Режиссер Хайнц Тиль. Сценаристы: Хайнц Тиль, Эрвин Андерс, Маргот Байхлер, Бернд Браун, Вилли Брюкнер. Актеры: Франк Оберман, Регина Байер, Клаус-Петер Тиле и др.
Прокат в СССР – с 8 января 1973: 5,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
98. Пестроклетчатые / Die buntkarierten. 1949.
Режиссер Курт Метциг. Актеры: Камилла Шпира, Вернер Хинц, Лизелотте Лик и др.
Прокат в СССР – с 20 февраля 1950: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Германии: 4,2 млн. зрителей.
99. Замерзшие молнии / Die Gefrorenen blitze. ГДР, 1966.
Режиссер Янош Вейчи. Сценаристы: Янош Вейчи, Гарри Тюрк. Актеры: Альфред Мюллер, Леон Немчик, Дитрих Кёрнер, Эмиль Каревич, Рената Блюме и др.
Прокат в СССР – с 10 июня 1968: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
100. Бесконечные дороги / Широкие дороги – тихая любовь / Weite Straßen – stille Liebe. ГДР, 1969.
Режиссер Герман Цшохе. Сценарист: Ульрих Пленцдорф. Актеры: Манфред Круг, Ютта Хоффман и др.
Прокат в СССР: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
101. Лучшие годы / Die besten Jahre. ГДР, 1964.
. Режиссер и сценарист Гюнтер Рюкер. Актеры: Хорст Дринда, Герварт Гроссе, Лиззи Темпельхоф, Рольф Хоппе
Прокат в СССР – с 26 февраля 1968: 4,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
102. Дороги борьбы / Когда Мартину было четырнадцать / Als Martin vierzehn war. ГДР, 1964.
Режиссер Вальтер Бек. Сценаристы: Ханс Шенрок, Вальтер Бек, Манфред Рихтер. Актеры: Ульрих Балко, Эрик Фельдре, Ганс Хардт-Хардтлофф, Лотта Лёбингер и др.
Прокат в СССР – с 8 мая 1967: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
103. Прощание / Abschied. ГДР, 1968.
Режиссер Эгон Гюнтер. Сценаристы: Гюнтер Кунерт, Эгон Гюнтер (по роману Иоганнеса Бехера). Актеры: Ян Шпитцер, Матильда Данеггер, Катарина Линд и др.
Прокат в СССР – с 22 декабря 1969: 4,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
104. Новое на Флорентийской / Neues aus der Florentiner 73. ГДР, 1974.
Режиссер Клаус Гендриес. Актеры: Эдда Дентгес, Джесси Рамейк, Норберт Шпеер, Клаус-Петер Тиле.
Прокат в СССР: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
105. Счастливая звезда Януша / Моя голубая птица летит / Mein blauer Vogel fliegt. ГДР, 1975.
Режиссер Челино Бляйвайс. Сценаристы: Челино Бляйвайс, Гизела Карау. Актеры: Богдан Издебски, Вольфганг Грезе, Индржих Янда, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с августа 1977: 4,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
106. Я вам покажу / Euch werd ich's zeigen. ГДР, 1972.
Режиссер Рольф Лозански. Сценаристы: Гудрун Дойбенер, Рольф Лозански, Гюнтер Мехнерт. Актеры: Фридхельм Барк, Хельга Лабудда, Кармен Пиох и др.
Прокат в СССР: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
107. По горячим следам / Heiße Spuren. ГДР, 1974.
Режиссер Вольфганг Хюбнер. Сценаристы: Вольфганг Хюбнер, Бригитта Тенцлер, Гюнтер Хайман. Актеры: Альфред Шайд, Керстин Кулаковски, Дитер Франке и др.
Прокат в СССР – с 30 августа 1976: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
108. Третий / Der Dritte. ГДР, 1971.
Режиссер Эгон Гюнтер. Сценарист Гюнтер Рюкер (по мотивам повести Эберхарда Панитца "Под деревьями дождь идет дважды"). Актеры: Ютта Хофман, Барбара Диттус, Рольф Людвиг, Клаус Манхен, Армин Мюллер-Шталь и др.
Прокат в СССР: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
109. Шестеро странствуют по свету / Sechse kommen durch die Welt. ГДР, 1972.
Режиссер Райнер Шимон. Сценаристы: Райнер Шимон, Йоахим Нестлер, Манфред Фрайтаг. Актеры: Иржи Менцель, Гюнтер Шуберт, Маргит Бендокат и др.
Прокат в СССР – с 3 июня 1974: 3,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
110. Только женщина / Nur eine Frau. ГДР, 1958.
Режиссер Карл Бальхаус. Сценаристы: Гедда Циннер, Эрих Эбермайер. Актеры: Карла Рункель, Ханс Финор, Лоре Фриш
Прокат в СССР с 15 февраля 1960: 3,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
111. Разбег / Anlauf. ГДР, 1971.
Режиссер Эгон Гюнтер. Сценаристы: Эгон Гюнтер, Бенито Вогатски. Актеры: Ютта Хоффман, Эберхард Эше, Фред Дюрен
Прокат в СССР: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
112. Аткинс / Atkins. ГДР-Румыния, 1985.
Режиссер Хельге Тримперт. Актеры: Олег Борисов, Петер Циммерман, Коля Рэуту, Барбара Диттус, Маргит Бендокат, Холгер Франке и др.
Прокат в СССР: 3,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
113. Юлиана / Jule - Julia - Juliane Stationen einer jungen Frau ГДР, 1972.
Режиссер Ульрих Тайн. Сценаристы: Ульрих Тайн, Хартвиг Штробель. Актеры: Ренате Гайслер, Эльвира Греки, Дорота Майснер и др.
Прокат в СССР: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
114. Умные вещи / Die Klugen Dinge ГДР, 1973.
Режиссер Райнер Хаусдорф. Сценаристы: Райнер Хаусдорф, Ганс Юрген Шток, Кристель Гоффман (по сказке С. Маршака). Актеры: Бланш Коммерель, Гюнтер Соннесон, Эгон Гайслер
Прокат в СССР – с 16 мая 1977: 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
115. Например, Йозеф / Zum Beispiel Josef. ГДР, 1974.
Режиссер Эрвин Штранка. Сценаристы: Герхард Хартвиг, Криста Мюллер, Гюнтер Карл. Актеры: Юрген Хайнрих, Хайнц Беренс, Петра Хинце, Моника Войтович и др.
Прокат в СССР: 3,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
116. Мы покупаем пожарную машину / Wir kaufen eine Feuerwehr. ГДР, 1970.
Режиссер Ханс Кратцерт. Сценаристы: Гудрун Дойбенер, Ханс Кратцерт. Актеры: Эрвин Гешоннек, Ларс Пельшус, Фридель Новак
Прокат в СССР – с октября 1972: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
117. Сусанна и волшебное кольцо / Susanne und der Zauberring. ГДР, 1973.
Режиссер и сценарист Эрвин Штранка. Актеры: Моника Вольф, Рольф Хоппе, Клаус-Петер Тиле и др.
Прокат в СССР – с 25 августа 1975: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
118. Ганс Рёкле и черт / Hans Röckle und der Teufel. ГДР, 1974.
Режиссер Ханс Кратцерт. Сценаристы: Гудрун Дойбенер, Ханс Кратцерт (по сказке Ильзы и Вильмоша Корн). Актеры: Рольф Хоппе, Петер Ауст, Симона фон Цглиницки, Маттиас Гюнтер
Прокат в СССР – с 28 мая 1976: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
119. Операция «Скрипичный футляр» / Unternehmen Geigenkasten. ГДР, 1985.
Режиссер Гюнтер Фридрих. Сценаристы: Гюнтер Фридрих, Анне Госсенс. Актеры: Александр Хайденрайх, Светлана Шёнфельд, Гезине Лац и др.
Прокат в СССР – с 11 мая 1987: 3,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
120. Свадьба каждую неделю / Jede Woche Hochzeitstag. ГДР, 1975.
Режиссер Клаус Гендрис. Сценарист Вернер Бернгарди. Актеры: Рольф Хоппе, Хельга Лабудда, Хорст Вайнхаймер
Прокат в СССР – с 1 июля 1978: 2,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
121. Минута молчания / Песня трубача / Das Lied vom Trompeter. ГДР, 1964.
Режиссер Конрад Петцольд. Сценаристы: Конрад Петцольд, Ганс-Альберт Педерцани (по роману О.Готше "Наш маленький трубач"). Актеры: Хорст Йонишкан, Хельга Гёринг, Дорис Абессер
Прокат в СССР – с 28 марта 1966: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
122. Пока я жив / Karl Liebknecht - Solange Leben in mir ist. ГДР, 1965.
Режиссер Гюнтер Райш. Сценаристы: Герман Герлингхаус, Гюнтер Райш, Михель Чесно-Хелль. Актеры: Хорст Шульце, Людмила Касьянова, Рита Крипс, Михаил Ульянов, Альберт Хеттерле, Эрика Дункельман, Ютта Хофман
Прокат в СССР – с 1966: 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
123. Обуза / Klotz am Bein. ГДР, 1958.
Режиссер Франк Фогель. Сценаристы: Франк Фогель, Макс Вальтер Шульц. Актеры: Хорст Дринда, Кристель Боденштайн, Герхард Бинерт
Прокат в СССР – с 11 января 1960: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
124. Красный всадник. Der Rote Reite. ГДР, 1970.
Режиссер Вальтер Бек. Сценаристы: Вальтер Бек, Иоахим Плётнер. Актеры: Буркхард Манн, Герхард Лау, Марианна Вюншер и др.
Прокат в СССР – с 4 октября 1971: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
125. Красная Капелла / KLK an PTX - Die Rote Kapelle. ГДР, 1970.
Режиссер Хорст Э. Брандт. Сценаристы: Хорст Э. Брандт, Вера Кюхенмейстер, Клаус Кюхенмейстер. Актеры: Хорст Дринда, Ирма Мюнх, Хорст Шульце, Барбара Адольф, Ютта Ваховяк
Прокат в СССР – с 25 февраля 1974: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
126. Виноваты туманы / Под грушевым деревом / Unterm Birnbaum. ГДР, 1973.
Режиссер Ральф Кирстен. Сценаристы: Ральф Кирстен, Вернер Бек (по новелле Теодора Фонтане «Виноваты туманы»). Актеры: Ангелика Домрёзе, Эрик Эс Кляйн, Агнес Краус, Леон Немчик
Прокат в СССР – с 9 августа 1976: 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
127. Я уже взрослый / Чёрт возьми, я уже взрослый! ...verdammt, ich bin erwachsen. ГДР, 1974.
Режиссер Рольф Лозански. Сценаристы: Рольф Лозански, Гюнтер Менерт. Актеры: Ральф Шлёссер, Франк Вуттиг, Ангелика Герман и др.
Прокат в СССР – с 16 августа 1976: 2,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
128. Из дневника несовершеннолетнего / Aus dem Tagebuch eines Minderjährigen. ГДР, 1965.
Режиссер Клаус Гендрис. Актеры: Бернд Зигмундт, Йохен Томас, Хельга Раумер и др.
Прокат в СССР: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
129. Маленький командир / Der kleine Kommandeur. ГДР, 1972.
Режиссер Зигфрид Хартман. Сценаристы: Зигфрид Хартман, Зигфрид Могел, Маргот Байхлер, Анне Гельхар. Актеры: Свен Каден, Альфред Мюллер, Марита Бёме и др.
Прокат в СССР – с 6 января 1975: 2,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
130. Морская фея / Die Seefee. ГДР, 1975.
Режиссер Хуберт Хёльцке. Сценаристы: Клаус Эйдам, Хуберт Хёльцке. Актеры: Франк-Отто Шенк, Катрин Мартин, Мадлен Лирк и др.
Прокат в СССР: 2,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
131. Несмотря ни на что / Trotz alledem! ГДР, 1972.
Режиссер Гюнтер Райш. Сценаристы: Гюнтер Карл, Михель Чесно-Хелль. Актеры: Хорст Шульце, Людмила Касьянова, Уте Ильман, Зофия Мрозовска, Михаил Ульянов и др.
Прокат в СССР – с 7 октября 1974: 1,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
132. Из моего детства / Aus meiner Kindheit. ГДР, 1975.
Режиссер Бернхард Штефан. Сценаристы: Бернхард Штефан, Клаус Кюхенмейстер, Вера Кюхенмейстер, Фолкер Кепп. Актеры: Михаэль Хундризер, Норберт Кристиан, Барбара Адольф и др.
Прокат в СССР – с 25 октября 1976: 1,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
133. Швед-лотерейщик / Der Lotterieschwede. ГДР, 1958.
Режиссер Йоахим Кунерт. Сценаристы: Йоахим Кунерт, Йенс Герлах. Актеры: Эрвин Гешоннек, Соня Зуттер, Гарри Хиндемит и др.
Прокат в СССР со 2 апреля 1960: 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
134. Симплонский туннель / Simplon-Tunnel. ГДР, 1959.
Режиссер и сценарист Готтфрид Кольдиц. Актеры: Отто Меллис, Хорст Вайнхаймер, Иоганнес Арпе, Бригитте Краузе и др.
Прокат в СССР с 1960: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
135. Большое путешествие Агаты Швайгерт / Die große Reise der Agathe Schweigert. ГДР, 1972.
Режиссер Йоахим Кунерт. Сценарий: Ганс Мюнхеберг, Йоахим Кунерт, Альбрехт Бёрнер. Актеры: Хельга Геринг, Холм Хеннинг Фрайер, Гюнтер Науман и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
136. Гибель корабля «Эмма» / Der Untergang der Emma. ГДР, 1974.
Режиссер Гельмут Дзюба. Сценарий: Гельмут Дзюба, Манфред Рихтер, Тамара Трамп. Актеры: Уве Питер Требс, Матиас Хольски, Майке Ульрих, Эрвин Гешоннек и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
137. Лотта в Веймаре / Lotte in Weimar. ГДР, 1975.
Режиссер и сценарист Эгон Гюнтер (по одноименному роману Томаса Манна). Актеры: Лилли Палмер, Мартин Хеллберг, Хильмар Бауман и др.
Прокат в СССР – с 5 мая 1978: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
138. Супружеская неверность / Seitensprung. ГДР, 1980.
Режиссер Эвелин Шмидт. Сценаристы: Ганс-Юрген Крус, Эвелин Шмидт, Регина Вейкер. Актеры: Рената Гейсслер, Уве Цербе, Рената фон Вангенхайм и др.
Прокат в СССР: 1,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
139. Ошибка старого волшебника / Zauber um Zinnober. ГДР, 1983.
Режиссер Целино Бляйвайсс. Сценаристы: Целино Бляйвайсс, Моника Войтович (по рассказу Эрнста Гофмана "Крошка Цахес, по прозванию Циннобер"). Актеры: Вальтер Херманн, Арно Выцневски, Генри Хюбхен и др.
Прокат в СССР – с 6 октября 1986: 1,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
140. Аутсайдеры / Außenseiter. ГДР, 1985.
Режиссер Петер Фогель. Сценаристы: Гюнтер Карл, Лутц Шён Карл-Хайнц Бергер (по роману "Гетюнхте Грабер"). Актеры: Ренате Гайслер, Фолькмар Кляйнерт, Эзард Хаусманн и др.
Прокат в СССР: 1,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
141. Страдания молодого Вертера / Die Leiden des jungen Werthers. ГДР, 1976.
Сценаристы: Эгон Гюнтер, Хельга Шютц (по мотивам романа И.В. Гёте). Актеры: Ганс-Юрген Вольф, Катарина Тальбах, Хильмар Бауман и др.
Прокат в СССР – с августа 1978: 1,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
142. След бобра / Biberspur. ГДР, 1984.
Режиссер Вальтер Бек. Сценаристы: Вальтер Бек, Гудрун Дойбенер. Актеры: Эрик Шмидт, Яна Матукат, Кристиана Джентш и др.
Прокат в СССР: 1,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
143. Дело не обошлось без злодеев / Bauernkrieg / Die Bösewichter müssen dran. ГДР, 1975.
Режиссер Томас Кушель. Сценаристы: Томас Кушель, Ганс-Йоахим Нибельшютц. Актеры: Рольф Хоппе, Рольф Рёмер, Вольфганг Грезе и др.
Прокат в СССР – с 1 июля 1977: 1,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
144. Родственные натуры / Die Wahlverwandtschaften ГДР, 1973.
Режиссер Зигфрид Кюн. Сценаристы: Регина Кюн, Кристель Греф (по роману Иоганна Вольфганга Гете). Актеры: Хильмар Тате, Беата Тышкевич, Магда Вашариова и др.
Прокат в СССР – с 24 января 1977: 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
145. Пропавший ангел / Der verlorene Engel. ГДР, 1971.
Режиссер Ральф Кирстен. Сценаристы: Манфред Фрейтаг, Ральф Кирстен, Йохен Нестлер. Актеры: Фред Дюрен, Эрика Пеликовски, Эрик С. Кляйн и др.
Прокат в СССР: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
146. Визит к Ван-Гогу / Besuch bei Van Gogh. ГДР, 1985.
Режиссер Хорст Земан. Сценаристы: Север Гансовский, Хайнц Калау, Хорст Земан, Кристель Греф. Актеры: Гражина Шаполовская, Христиан Грасхоф, Рольф Хоппе и др.
Прокат в СССР – с 12 января 1987: 0,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
P.S. Мне было девятнадцать / Ich war neunzehn. ГДР, 1967/1968.
Режиссер Конрад Вольф. Актеры: Йекки Шварц, Василий Ливанов, Алексей Эйбоженко, Галина Польских, Йенни Грёлльман, Михаил Глузский, Рольф Хоппе и др.
Прокат в СССР – с 16 сентября 1968.
Прокат в ГДР: 3,3 млн. зрителей.
Источники:
статистика Госкино СССР (ДСП) (данные из архива РГАЛИ предоставлены киноведом Е. Нефёдовым)
P.S. К сожалению, не по всем фильмам ГДР доступны данные
Список игровых фильмов ГДР в советском кинопрокате (1947 – 1991)
Фильмы, снятые во второй половине 1940-х в Восточной Германии до образования ГДР, обозначены в списке отдельно. В некоторых случаях фильмы были сняты в Восточной Германии, но вышли в кинопрокат уже во времена существования ГДР.
1947
Убийцы среди нас / Они не скроются (Die Mörder sind unter uns). Восточная Германия, 1946
Режиссер Вольфганг Штаудте. Прокат с 15 октября 1946.В СССР – с 21 июля 1947.
1948
Облава / Razzia. Восточная Германия.
Режиссер Вернер Клингер. Прокат со 2 мая 1947. В СССР – с 15 мая 1948.
1950
Голубые мечи (Die blauen Schwerter). Восточная Германия, 1949.
Режиссер Вильгельм Шляйф. Прокат с 30 декабря 1949. В СССР – с 14 августа 1950.
Ротация / Коричневая паутина (Rotation). Восточная Германия, 1949.
Режиссер Вольфганг Штаудте. Прокат с 16 сентября 1949. В СССР – с 17 апреля 1950.
Пестроклетчатые / Die buntkarierten. Восточная Германия 1949.
Режиссер Курт Метциг. Прокат с 8 июля 1949. В СССР – с 20 февраля 1950.
Свадьба Фигаро (Figaros Hochzeit). Восточная Германия, 1949.
Режиссер Георг Вильдхаген. Прокат с 25 ноября 1949. В СССР – с 7 июля 1950.
Крыса из Геттера / Совет богов / Der rat der götter. ГДР, 1950. Режиссер Курт Метциг.
В ГДР с 12 мая 1950. В СССР – с 13 ноября 1950.
Тайное поручение / Миссия Хёглера Восточная Германия, 1949.
Режиссер Густав фон Вангенхайм. В ГДР с 24 января 1950. В СССР – с 3 октября 1950.
Хлеб наш насущный (Unser täglich Brot). Восточная Германия, 1949.
Режиссер Златан Дудов. В ГДР с 4 ноября 1949. В СССР – с 20 февраля 1950.
1951
История одной семьи / Зонненбруки (Die Sonnenbrucks). ГДР, 1951. (Zweitausendeins Filmlexikon).
Режиссер Георг К. Кларен. В ГДР с 1 марта 1951. В СССР – с 23 июля 1951.
1952
Верноподданный (Untertan). ГДР, 1951.
Режиссер Вольфганг Штаудте. В ГДР с 31 августа 1951 г. В СССР – со 2 апреля 1952.
Непрошенные гости / Обреченная деревня (Das verurteilte Dorf). ГДР, 1951.
Режиссер Мартин Хелльберг. В ГДР с 15 февраля 1952. В СССР – с 17 июля 1952.
Опасный рейс / Последний рейс (Die letzte Heuer). ГДР 1951.
Режиссер Эрнст-Вильгельм Фидлер. В ГДР с 12 апреля 1951 В СССР – с 3 января 1952
Движение поездов нерегулярно (Zugverkehr unregelmäßig). ГДР, 1951.
Режиссер Эрих Фройнд. В ГДР с 27 июля 1951. В СССР – с 10 января 1952.
1953
Его большая победа (Sein großer Sieg). ГДР, 1952.
Режиссер Франц Барренштайн. В ГДР с 8 августа 1952. В СССР – с 23 января 1953.
1954
Приключения маленького Мука / История маленького Мука (Die Geschichte vom kleinen Muck). ГДР, 1953.
Режиссер Вольфганг Штаудте. В ГДР с 23 декабря 1953. В СССР – с 15 октября 1954.
Нарушители спокойствия (Die Störenfriede). ГДР, 1953.
Режиссер Вольфганг Шляйф. В ГДР с 26 июня 1953. В СССР – с 26 мая 1954.
Непобедимый (Die Unbesiegbaren). ГДР, 1953.
Режиссер Артур Поль. В ГДР с 13 марта 1953. В СССР – с 10 мая 1954.
Ошибка Карла Швальке / Маленькое и большое счастье (Das kleine und das große Glück). ГДР, 1953.
Режиссер Мартин Хелльберг. В ГДР с 13 октября 1953. В СССР – с 12 июля 1954.
1955
Дело доктора Вагнера (Der Fall Dr. Wagner). ГДР, 1954.
Режиссер Харальд Манль. В ГДР с 8 октября 1954. В СССР – с 30 июня 1955.
Карола Ламберти / Карола Ламберти - одна из цирка (Carola Lamberti - Eine vom Zirkus). ГДР, 1954.
Режиссер Ганс Мюллер. В ГДР с 30 ноября 1954. В СССР – с 14 июля 1955.
Людвиг ван Бетховен (Ludwig van Beethoven). ГДР, 1954.
Режиссер Макс Яап. В ГДР с 2 июля 1954. В СССР – с 24 января 1955.
Опасный груз (Gefährliche Fracht). ГДР, 1954.
Режиссер Густав фон Вангенхайм. В ГДР с 21 мая 1954. В СССР – с 24 января 1955.
Эрнст Тельман - сын своего класса (Ernst Thälmann - Sohn seiner Klasse). Ч. 1. ГДР, 1954.
Режиссер Курт Мётциг. В ГДР с 9 марта 1954. В СССР – с 24 января 1955.
1956
Доктор Роберт Майер / Роберт Майер - врач из Хайльбронна (Robert Mayer – der Artz aus Heilbronn). ГДР, 1955.
Режиссер Хельмут Шписс. В ГДР с 28 октября 1955. В СССР – с 30 июля 1956.
Рассыльный из отеля / Эд Мартин, отельбой (Hotelboy Ed Martin). ГДР, 1955.
Режиссеры: Эрнст Калер, Карл-Хейнц Бибер. В ГДР с 11 марта 1955. В СССР – с 16 июля 1956.
Сильнее ночи (Stärker als die Nacht). ГДР, 1954.
Режиссер Златан Дудов. В ГДР с 22 сентября 1954. В СССР – с 27 февраля 1956.
Сильнее ночи (Der Teufelskreis). ГДР, 1955.
Режиссер Карл Балльхаус. В ГДР с 13 января 1956. В СССР – с 3 сентября 1956.
Эрнст Тельман - вождь своего класса (Ernst Thälmann - Führer seiner Klasse). Ч. 2. ГДР, 1955.
Режиссер Курт Мётциг. В ГДР с 7 октября 1955. В СССР – с 19 апреля 1956
1957
Берлинский роман (Eine Berliner Romanze). ГДР, 1956.
Режиссер Герхард Кляйн. В ГДР с 17 мая 1956. В СССР – с 15 апреля 1957.
Капитан из Кёльна (Der Hauptmann von Köln). ГДР, 1956.
Режиссер Златан Дудов. В ГДР с 7 декабря 1956. В СССР – с 16 декабря 1957.
Выздоровление / Любовь и долг (Genesung). ГДР, 1955.
Режиссер Конрад Вольф. В ГДР с 16 февраля 1956. В СССР – с 19 января 1957.
Страницы жизни / Особых примет нет (Besondere Kennzeichen: keine). ГДР, 1955.
Режиссер Ёахим Кунерт. В ГДР с 8 марта 1956. В СССР – с 4 марта 1957.
Тогда в Париже (Damals in Paris). ГДР, 1956.
Режиссер Карл Балльхаус. В ГДР с 2 ноября 1956. В СССР – с 17 июня 1957.
Я жажду (Mich dürstet). ГДР, 1956.
Режиссер Карл Парила. В ГДР с 19 июля 1956. В СССР – с 8 сентября 1957.
1958
Лисси (Lissy). ГДР, 1957.
Режиссер Конрад Вольф. В ГДР с 30 мая 1957. В СССР – с 5 мая 1958.
Мазурка любви (Mazurka der Liebe). ГДР, 1957.
Режиссер Ганс Мюллер. В ГДР с 1 мая 1957. 1958. В СССР – с 11 августа 1958.
Приключения Тиля Уленшпигеля / Тиль Уленшпигель (Les aventures de Till L'Espiègle / Die Abenteuer des Till Eulenspiegel). Франция-ГДР, 1956.
Режиссеры Ёрис Ивенс, Жерар Филип. В ГДР с 4 января 1957. В СССР – с 7 апреля 1958.
Роза ветров (Die Windrose). ГДР-Франция-Италия-Бразилия-Китай-СССР, 1954/1956.
Киносборник включил следующие новеллы: Утро как другие (Um matin comme les autres)
, Франция, 1956. Режиссер Янник Беллон; Джованна (Giovanna), Италия, 1956.
Режиссер Джилло Понтекорво; Ана (Ana), Бразилия, 1955.
Режиссер Алекс Виани; Надежда, СССР, 1954.
Режиссер Сергей Герасимов и др.
В ГДР с 8 марта 1957. В СССР – с 24 ноября 1958.
След в ночи (Spur in die Nacht). ГДР, 1957.
Режиссер Гюнтер Райш. В ГДР с 25 октября 1957. В СССР – с ноября 1958.
1959
Восточный экспресс / Экспресс "Полония" (Polonia-Express). ГДР, 1957.
Режиссер Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 6 ноября 1957. В СССР – со 2 марта 1959.
Вот как это было / Обманутые до последнего дня (Betrogen bis zum jüngsten Tag). ГДР, 1957.
Режиссер Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 7 марта 1957. В СССР – с июля 1959.
Две матери (Zwei Mütter). ГДР, 1957.
Режиссер Франк Байер. В ГДР с 28 июня 1957. В СССР – с 5 октября 1959.
Дворцы и хижины (Schlösser und Katen). ГДР, 1956.
Режиссер Курт Мётциг. В ГДР с 9 февраля 1957. В СССР – с 21 мая 1959.
Место преступления - Берлин (Tatort Berlin). ГДР, 1957.
Режиссер Ёахим Кунерт. В ГДР с 10 января 1958. В СССР – с 9 февраля 1959.
Моя жена хочет петь / Моя жена музицирует (Meine Frau macht Musik). ГДР, 1957.
Режиссер Ганс Хайнрих. В ГДР с 3 апреля 1958. В СССР – с мая 1959
.
Они знали друг друга (Sie kannten sich alle). ГДР, 1958.
Режиссер Рихард Грошопп. В ГДР с 30 апреля 1958. В СССР – с 8 июня 1959.
Песня матросов (Das Lied der Matrosen). ГДР, 1958.
Режиссеры: Курт Мётциг, Гюнтер Райш. В ГДР с 9 ноября 1958. В СССР – с 8 октября 1959.
По особому заданию (Im Sonderauftrag). ГДР, 1958.
Режиссер Хeйнц Тиль. В ГДР с 3 января 1959. В СССР – с 8 октября 1959.
Поющее звенящее Деревце / Волшебное деревце (Das singende, klingende Bäumchen). ГДР, 1957.
Режиссер Франческо Стефани. В ГДР с 15 декабря 1957. В СССР – с 1 августа 1959.
Соперники за рулём (Rivalen am Steuer). ГДР, 1957.
Режиссер Эрих-Вильгельм Фидлер. В ГДР с 26 апреля 1957. В СССР – с 7 сентября 1959.
Эскадрилья «Летучая мышь» (Geschwader Fledermaus). ГДР, 1958.
В ГДР с 26 декабря 1958. Режиссер Эрих Энгель. В СССР – с 11 ноября 1959.
1960
Белая кровь (Weißes Blut). ГДР, 1959.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 7 октября 1959. В СССР – с 15 августа 1960.
Где бы ты ни был (Wo Du hin gehst... ГДР, 1957.)
Режиссер Мартин Хеллберг. В ГДР с 19 июля 1957. В СССР – с 9 мая 1960.
Звёзды / Sterne. ГДР-Болгария, 1958.
Режиссер Конрад Вольф. В ГДР с 27 марта 1959. В СССР – с 19 сентября 1960.
Обуза / Klotz am Bein. ГДР, 1958.
Режиссер Франк Фогель. В ГДР с - 14 ноября 1958. В СССР – с 11 января 1960.
Огниво / Das Feuerzeug. ГДР, 1959.
Режиссер Зигфрид Хартман. В ГДР с 18 апреля 1959. В СССР – с ноября 1960. Опасная зона / Репортаж 57 / Reportage 57. ГДР, 1959.
Режиссер Янош Вейчи. В ГДР с 3 апреля 1959. В СССР – с 5 октября 1960.
Отверженные (Les Misérables / I Miserabili / Бедные - Die Elenden / Die Misirablen). Франция-Италия-ГДР, 1958.
Режиссёр Жан-Поль Ле Шануа. В ГДР с 23 января 1959. В СССР – с февраля 1960.
Премьера отменяется / Die Premiere fällt aus. ГДР, 1959.
Режиссер Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 13 февраля 1959. В СССР – с 19 декабря 1960.
Процесс откладывается / Der Prozeß wird vertagt. ГДР, 1958.
Режиссер и сценарист Герберт Баллман. В ГДР с 26 сентября 1958. В СССР – с 21 марта 1960.
Симплонский туннель / Simplon-Tunnel. ГДР, 1959.
Режиссер и сценарист Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 12 июня 1959. В СССР – с 21 октября 1960.
181 не отвечает / SAS 181 antwortet nicht ГДР, 1959.
Режиссер Карл Бальхаус. В ГДР с 3 июля 1959. В СССР – с 6 июня 1960.
Товар для Каталонии / Ware für Katalonien. ГДР, 1958.
Режиссер Рихард Грошоп. В ГДР с 15 марта 1959. В СССР – с 16 мая 1960.
Только женщина / Nur eine Frau. ГДР, 1958.
Режиссер Карл Бальхаус. В ГДР с 6 марта 1958. В СССР – с 15 февраля 1960.
Швед-лотерейщик / Der Lotterieschwede. ГДР, 1958.
Режиссер Йоахим Кунерт. В ГДР с 12 сентября 1958. В СССР – с апреля 1960.
1961
Альвин последний (Alwin, der Letzte). ГДР, 1960.
Режиссер Хуберт Хёльцке. В ГДР с 23 сентября 1960. В СССР – с июня 1961.
Безмолвная звезда (Der Schwegende Stern / Milcząca Gwiazda). ГДР-Польша, 1959.
Режиссер Курт Мётциг. В ГДР с - 26 февраля 1960. В СССР – с 22 мая 1961.
Болотная собака (Der Moorhund). ГДР, 1960.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 23 декабря 1960. В СССР – с октября 1961.
Дело о разводе / Брачное дело Лоренц (Ehesache Lorenz). ГДР, 1959.
Режиссер Ёахим Кунерт. В ГДР с 28 августа 1959. В СССР – с 6 марта 1961.
Жизнь начинается (Das Leben beginnt).ГДР, 1959.
Режиссер Хайнер Каров. В ГДР с 8 апреля 1960. СССР – с 24 июля 1961.
Зайлергассе, 8 (Sailergasse 8). ГДР, 1960.
Режиссер Ёахим Кунерт. В ГДР с 12 августа 1960. В СССР – с 4 декабря 1961.
Коварство и любовь (Kabale und Liebe). ГДР, 1959.
Режиссер Мартин Хелльберг. В ГДР с 25 декабря 1959. В СССР – с 16 января 1961.
Образцовые ребята (Musterknaben). ГДР, 1959.
Pежиссёр Ёханнес Книттель. В ГДР с - 27 ноября 1959. В СССР – с 14 апреля 1961.
Один из нас (Einer von uns). ГДР, 1959.
Режиссер Гельмут Шписс. В ГДР с 29 апреля 1960. В СССР – c 4 сентября 1961.
Они звали его Амиго (Sie nannten ihn Amigo). ГДР, 1958.
Режиссёр Хайнер Каров. В ГДР с 22 января 1959. В СССР – с 6 мая 1961.
Пять дней - пять ночей (Fünf Tage - Fünf Nächte). СССР-ГДР, 1960.
Режиссeры: Лев Арнштам, Хайнц Тиль. В ГДР с 7 марта 1961. В СССР - с 27 февраля 1961.
Тайна затонувшего корабля / Таинственные обломки (Das geheimnisvolle Wrack). ГДР, 1954.
Режиссёр Герберт Балльман. В ГДР с 4 июня 1954. В СССР – с 20 марта 1961.
Час испытаний / Высокомерие до добра не доводит (Hochmut kommt vor dem Knall…). ГДР, 1960.
Режиссёр Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 30 июня 1960. В СССР – с 7 августа 1961.
1962
Доктор из Ботенова (Der Artz von Bothenow). ГДР, 1961.
Режиссёр Ёханнес Книттель. В ГДР с 23 июня 1961. В СССР – с 16 июля 1962.
Жизнь холостяка / Карьеристы /Мутная вода (Les Arrivistes / Trübe Wasser). Франция-ГДР, 1960.
Режиссёр Луи Дакэн. В ГДР с 13 мая 1960. В СССР – с 15 января 1962.
Им сегодня за сорок (Die heute über 40 sind). ГДР, 1960.
Режиссёр Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 20 октября 1960. В СССР – с 12 марта 1962.
Любовь в сентябре / Septemberliebe. ГДР, 1960.
Режиссер Курт Метциг. В ГДР с 3 февраля 1961. В СССР – с 12 февраля 1962.
Любовь и второй пилот (Liebe und der Co-Pilot). ГДР, 1960.
Режиссёр Рихард Грошоп. В ГДР с 27 января 1961. В СССР – с 5 марта 1962.
Люди и звери (Menschen und Tiere). СССР-ГДР, 1962.
Режиссёр Сергей Герасимов. В ГДР со 2 ноября 1962. В СССР с 7 июля 1962.
Люди с крыльями (Leute mit Flügeln). ГДР, 1960.
Режиссёр Конрад Вольф. В ГДР с 8 мая 1960. В СССР – с 14 мая 1962.
Новогодний пунш (Silvesterpunsch). ГДР, 1960.
Режиссёр Гюнтер Райш. В ГДР с 27 декабря 1960. В СССР – с 26 февраля 1962.
Одним летним днём / Один летний день не делает любви (Ein Sommertag macht keine Liebe). ГДР, 1960.
Режиссёр Герберт Балльман. В ГДР с 17 марта 1961. В СССР – с 9 апреля 1962.
Операция «Гляйвиц» (Der Fall Gleiwitz). ГДР, 1961.
Режиссёр Герхард Кляйн. В ГДР с 25 августа 1961. В СССР – с 14 мая 1962.
Ошибка профессора Хёгера / Врачи (Ärzte). ГДР, 1961.
Режиссёр Лутц Кёлерт. В ГДР с 2 февраля 1962. В СССР – с 19 ноября 1962.
Профессор Мамлок (Professor Mamlock). ГДР, 1961.
Режиссёр Конрад Вольф. В ГДР с 19 мая 1961. В СССР – с 3 сентября 1962.
Пять патронных гильз (Fünf Patronenhülsen), ГДР, 1960.
Режиссёр Франк Байер. В ГДР с 3 ноября 1960. В СССР – с 12 марта 1962.
У смерти свое лицо (Der Tod hat ein Gesicht). ГДР, 1961.
Режиссёр Ёахим Хаслер. В ГДР с 24 ноября 1961. В СССР – с 10 декабря 1962.
1963
Афера в казино / Место для больших амбиций (Spielbank-Affäre / Parkplatz zur großen Sehnsucht). ГДР, 1957.
Режиссёр Артур Поль. В ГДР с - 13 сентября 1957. В СССР – с 30 сентября 1963.
Два шага до ошибки / Главный удар (Der Kinnhaken). ГДР, 1962.
Режиссер Хайнц Тиль.
В ГДР с - 14 октября 1962. В СССР - с 19 августа 1963.
Золотая юрта (Die Goldene Jurte / Алтан оргөө). ГДР-Монголия, 1961.
Режиссёры Готтфрид Кольдиц, Равжаагийн Доржпалам. В ГДР с 27 июля 1961. В СССР – с 29 июня 1963.
И твоя любовь тоже... (...und Deine Liebe auch). ГДР, 1962.
Режиссер Франк Фогель. В ГДР с 21 сентября 1962. В СССР – с 27 мая 1963.
Королевские дети (Königskinder). ГДР, 1962.
Режиссер Франк Байер. В ГДР с 8 июня 1962. В СССР – с 22 апреля 1963.
Нарушитель границы / Беглец (Uprchlík). ГДР-Чехословакия, 1961.
Режиссёры Герман Чохе, Ирэна Скружна. В ГДР с 23 марта 1962. В СССР – с апреля 1963.
Оправдан за недостаточностью улик / Freispruch mangels Beweises. ГДР, 1962.
Режиссер Рихард Грошоп. В ГДР с 25 мая 1962. В СССР – с 29 апреля 1963.
Охота за сапогом (Die Jagd nach dem Stiefel). ГДР, 1962.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 17 августа 1962. В СССР – с 3 июня 1963.
Сон капитана Лоя (Der Traum des Haupmann Loy). ГДР, 1961.
Режиссёр Курт Мётциг. В ГДР с 24 августа 1961. В СССР – с 18 марта 1963.
Танцы в субботу (Tanz am Sonnabend). ГДР, 1961.
Режиссер Хайнц Тиль. В ГДР с 19 января 1962. В СССР – с 18 февраля 1963.
У французских каминов (An französischen Kaminen) ГДР, 1963.
Режиссер Курт Метциг. В ГДР с 3 января 1963. В СССР – с 8 июля 1963.
Шайка бритоголовых / Банда бритоголовых (Die Glatzkopfbande). ГДР, 1962.
Режиссёр Рихард Грошоп. В ГДР с - 1 марта 1963. В СССР - с 9 декабря 1963.
Это случилось в сочельник / О, счастливчик (Ach, du fröhliche...) ГДР, 1962.
Режиссер Гюнтер Райш. В ГДР с 12 октября 1962. В СССР – с 8 июля 1963.
1964
В резерве у смерти (Reserviert für den Tod). ГДР, 1963.
Режиссёр Хайнц Тиль. В ГДР с 7 июня 1963. В СССР - с 20 апреля 1964.
Голый среди волков / Один среди волков (Nackt unter Wölfen). ГДР, 1962.
Режиссёр Франк Байер. В ГДР с 12 апреля 1963. В СССР – с 23 марта 1964.
Карбид и щавель (Karbid und Sauerampfer). ГДР, 1963.
Режиссер Франк Байер. Премьера - 27 декабря 1963. В СССР - с 16 ноября 1964.
Любимая «Белая мышь» / Возлюбленный Белой Мыши (Geliebte Weiße Maus). ГДР 1964.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 16 мая 1964. В СССР - 11 октября 1964.
Призрак «Принцессы Индии» / Туман (Nebel). ГДР, 1962.
Режиссёр Ёахим Хаслер. В ГДР с 15 марта 1963. В СССР - с 13 апреля 1964.
Совершенно секретно (For Eyes Only/Streng geheim). ГДР, 1963.
Режиссёр Янош Вейчи. В ГДР с 2 августа 1963. В СССР – с 17 августа 1964.
Тайник на Эльбе / Тайный архив на Эльбе (Geheimarchiv an der Elbe). ГДР, 1962.
Режиссёр Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 12 апреля 1963. В СССР – с 10 февраля 1964.
Тот, кто рядом с тобой / Другой рядом с вами (Der Andere neben dir). ГДР, 1963.
Режиссер и сценарист Ульрих Тайн. ТВ. ГДР, 1963. В ГДР с - 27 сентября 1963. В СССР - с 7 октября 1964.
Цель путешествия - Эрфурт (Reiseziel Erfurt). ГДР, 1962.
Режиссёр Хайнц Фишер. В ГДР с - 8 июня 1962. В СССР - с 23 марта 1964.
1965
За мной, канальи ( Mir nach, Canaillen!) ГДР, 1964.
Режиссер Ральф Кирстен. В ГДР с - 31 июля 1964. В СССР - с 28 июня 1965.
Золотой гусь (Die Goldene Gans). ГДР, 1964.
Режиссер Зигфрид Хартман. В ГДР с - 25 сентября 1964. В СССР - с 27 декабря 1965.
Лисы Аляски (Alaskafüchse). ГДР, 1964.
Режиссер Вернер В. Валльрот. В ГДР с - 25 июля 1964. В СССР - с 17 мая 1965.
Хроника одного убийства (Chronik eines Mordes). ГДР, 1964.
Режиссер Йоахим Хаслер. В ГДР с - 25 февраля 1965. В СССР - с 13 декабря 1965.
Черный бархат (Schwarzer Samt). ГДР, 1964.
Режиссер Хайнц Тиль. В ГДР с 28 февраля 1964. В СССР - с 18 октября 1965.
1966
Вдвое больше или ничего (Doppelt oder nichts). ГДР, 1964.
Режиссер Гюнтер Штанке. ТВ. В ГДР с 29 ноября 1964. В СССР – с августа 1966.
Девушка из джунглей (Das Mädchen aus dem Dschungel). ГДР, 1964. ТВ.
Режиссер и сценарист Курт Юнг-Альзен. В ГДР с сентября 1964. В СССР – с 27 июня 1966.
Жена Лота (Lots Weib). ГДР, 1965.
Режиссер Эгон Гюнтер. В ГДР с 25 августа 1965. В СССР – с 23 мая 1966.
Король Дроздобород (König Drosselbart). ГДР, 1965.
Режиссер Вальтер Бек. В ГДР с 9 июля 1965. В СССР – с 4 июля 1966.
Минута молчания / Песня трубача (Das Lied vom Trompeter). ГДР, 1964.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 6 ноября 1964. В СССР - с 28 марта 1966.
Пока я жив (Karl Liebknecht - Solange Leben in mir ist). ГДР, 1965.
Режиссер Гюнтер Райш. В ГДР с 9 сентября 1965. В СССР – с 3 октября 1966.
Преемник (Der Nachfolger). ГДР, 1965. ТВ
Режиссер Ингрид Зандер. В ГДР с 12 сентября 1965. В СССР – с 12 декабря 1966.
Приключения Вернера Хольта (Die Abenteuer des Werner Holt). ГДР, 1964.
Режиссер Йоахим Кунерт. В ГДР с 5 февраля 1965. В СССР - с 16 мая 1966.
Сегодня и в час моей смерти (Jetzt und in der Stunde meines Todes). ГДР, 1963.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 15 ноября 1963. В СССР - с 10 января 1966.
Чертово колесо / Без паспорта в чужой постели (Ohne Paß in fremden Betten). ГДР, 1965.
Режиссер Владимир Бребера. В ГДР с 12 ноября 1965. В СССР – с ноября 1966
1967
Бегство в безмолвие / Flucht ins Schweigen. ГДР, 1966.
Режиссер Зигфрид Хартман. В ГДР с 27 мая 1966. В СССР – с ноября 1967.
Долина семи лун (Das Tal der sieben Monde). ГДР, 1966.
Режиссер Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 10 февраля 1967. В СССР – со 2 октября 1967.
Дороги борьбы / Когда Мартину было четырнадцать (Als Martin vierzehn war). ГДР, 1964.
Режиссер Вальтер Бек. В ГДР с 18 декабря 1964. В СССР – с 8 мая 1967.
Пансион «Буланка» (Pension Boulanka). ГДР, 1964.
Режиссер Хельмут Крэтциг. В ГДР с 4 декабря 1964. В СССР – с 4 декабря 1967.
Сыновья большой медведицы (Die söhne der grossen bärin). ГДР-Югославия, 1965/1966.
Режиссер Йозеф Мах. В ГДР с 18 февраля 1966. В СССР – сo 2 января 1967
.
Тени над Нотр-Дам ( Schatten uber Notre Dame). ГДР, 1966. ТВ
Режиссер Курт Юнг-Альзен. В ГДР с ноября 1966. В СССР – c 4 сентября 1967.
1968
Девушка на трамплине / Das Mädchen auf dem Brett. ГДР, 1967.
Режиссер Курт Метциг. В ГДР с 16 февраля 1967. В СССР – с 20 мая 1968.
Замерзшие молнии (Die Gefrorenen blitze). ГДР, 1966.
Режиссер Янош Вейчи. В ГДР с 13 апреля 1967. В СССР – с 10 июня 1968.
Знамя Кривого Рога (Die Fahne von Kriwoj Rog). ГДР, 1967.
Режиссёр Курт Мётциг. В ГДР с 25 октября 1967. В СССР – с 14 октября 1968.
Из дневника несовершеннолетнего (Aus dem Tagebuch eines Minderjährigen). ГДР, 1965. ТВ
Режиссер Клаус Гендрис. В ГДР с 8 сентября 1965. В СССР – с 19 января 1968.
Лучшие годы (Die besten Jahre). ГДР, 1964.
. Режиссер и сценарист Гюнтер Рюкер. В ГДР с 1 октября 1965. В СССР – с 26 февраля 1968.
Мне было девятнадцать (Ich war neunzehn). ГДР, 1967/1968.
Режиссер Конрад Вольф. В ГДР с 2 февраля 1968. В СССР – с 21 октября 1968.
Моя подруга Сибилла (Meine Freundin Sybille). ГДР, 1967.
Режиссёр Вольфганг Лудерер. В ГДР с 24 июня 1967. В СССР – с 23 декабря 1968.
Он пошел один (Er ging allein). ГДР, 1967. ТВ
Режиссер Ханс-Йоахим Хильдебрандт. В ГДР с февраля 1967. В СССР – с 29 апреля 1968.
Позднее раскаяние / Хамида (Hamida). ГДР-Тунис, 1965.
Pежиссёр Жан Мишо-Мельян. В ГДР с 27 января 1966. В СССР – с 26 февраля 1968.
Револьвер капрала (Der Revolver des Korporals). ГДР, 1967.
Режиссер Рольф Лозански. В ГДР с 1 июня 1967. В СССР – c 18 марта 1968.
Убийство без наказания (Unpunisched Murder / Mord ohne Sühne). ГДР, 1962.
Режиссер Карл Бальхаус. В ГДР с 29 июня 1962. Режиссёр Карл Балльхаус. В СССР – с 18 марта 1968.
Хлеб и розы (Brot und Rosen). ГДР, 1967.
Режиссёры: Хорст Брандт, Хайнц Тиль. В ГДР с 28 сентября 1967. В СССР – с ноября 1968.
Человек из Канады (Der Mann aus Kanada), ГДР, 1967. ТВ.
Режиссёр Руди Курц. В ГДР с 13 августа 1967. В СССР – с ноября 1968.
Черная пантера (Schwarze Panther). ГДР, 1966.
Режиссер Йозеф Мах. В ГДР с 5 августа 1966. В СССР – с 15 января 1968.
Чингачгук – Большой змей (Chingachgook, die grosse Schlange). ГДР, 1967.
Режиссёр Рихард Грошоп. В ГДР с 5 июня 1967. В СССР – с 8 июля 1968.
1969
В 12 часов придёт босс (12 Uhr mittags kommt der Boß). ГДР, 1968.
Режиссер Зигфрид Хартманн. В ГДР с 5 декабря 1968. В СССР – с 13 октября 1969.
Героин (Нeroin). ГДР, 1967.
Режиссёры: Хорст Брандт, Хайнц Тиль. В ГДР с 14 марта 1968. В СССР – с 16 июня 1969.
Ночь в пограничном лесу (Die Nacht im Grenzwald). ГДР, 1968.
Режиссёр Курт Бартель. В ГДР с 14 июня 1968. В СССР – с 26 мая 1969.
Красавица Луретте (Die schöne Lurette). ГДР, 1960.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. В ГДР с 25 декабря 1960. В СССР - 18 сентября 1969.
Прощание (Abschied). ГДР, 1968.
Режиссер Эгон Гюнтер. В ГДР с 10 октября 1968. 1969. В СССР – с 22 декабря 1969.
Тайна деревянных идолов / Убийство в понедельник (Mord am Montag). ГДР, 1968.
Режиссер Ханс Кратцерт. В ГДР с 12 сентября 1968. В СССР – с 15 сентября 1969.
Убийство, которое никогда не будет забыто (Der Mord, der nie verjährt). ГДР, 1967.
Режиссёр Вольфганг Лудерер. В ГДР с 11 января 1968. В СССР – с 9 июня 1969.
Храбрый прогульщик (Der Tapfere Schulschwänzer). ГДР, 1967.
Режиссёр Винфрид Юнге. В ГДР с 17 декабря 1967. В СССР – с 24 марта 1969.
1970
Белые волки (Weisse Wölfe / Bijeli vukovi / Бели вукови). ГДР-Югославия, 1969.
Режиссёры Конрад Петцольд, Бошко Бошкович. В ГДР с 25 июня 1969. В СССР – с июля 1970.
Бесконечные дороги / Широкие дороги – тайная любовь (Weite Strassen stille Liebe). ГДР, 1969.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 5 декабря 1969. В СССР – с 19 октября 1970.
Загадка «Мерседес» (Из сериала «Голубой свет» (Blaulicht), «Находка трупа на 14-м участке» (Leichefund im Jagen 14). ГДР, 1968. ТВ.
В ГДР с 27 октября 1968. Режиссёр Гюнтер Продль. В СССР – с 16 февраля 1970.
Король прессы из Гамбурга / Я - Аксель Цезарь Шпрингер (Ich - Axel Cäsar Springer).
Режиссёры: Ахим Хюбнер, Хельмут Крэтциг, Ингрид Зандер. В ГДР 1968/1969. ТВ. В СССР – с 31 августа 1970.
Мертвые остаются молодыми (Die Toten bleiben jung). ГДР, 1968.
Режиссер Йоахим Кунерт. В ГДР с 14 ноября 1968. В СССР – с 6 апреля 1970.
На пути к Ленину (Unterwegs zu Lenin). СССР-ГДР, 1970.
Режиссёр Гюнтер Райш. В ГДР с 16 апреля 1970. В СССР – с 23 июня 1970.
Освобождение
(Огненная дуга
и Прорыв
) (Befreiung - Der Feuerbogen, Der Durchbruch). СССР-ГДР, 1969.
Режиссёр Юрий Озеров. В ГДР с 22 мая 1970. В СССР – с 9 мая 1970.
Подозревается доктор Рот (Подозревается мёртвый / Verdacht auf einen Toten). ГДР, 1969.
Режиссер Райнер Бэр. В ГДР с 7 ноября 1969. В СССР – с 5 октября 1970.
Похищенный / Выстрелы под виселицей (Schüsse unterm Galgen). ГДР, 1968.
Режиссер Хорст Земан. В ГДР с 22 июня 1968. В СССР – со 2 июня 1970.
Проект «Аква» (Projekt Aqua). ГДР, 1968. ТВ
Режиссер и сценарист Руди Курц. В ГДР с февраля 1969. В СССР – с 11 мая 1970.
След Сокола (Spur des Falken). ГДР-СССР, 1968.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 12 июля 1968. В СССР – с 23 марта 1970.
1971
Герой резерва (Dеr Rezerveheld). ГДР, 1964.
Режиссёр Вольфганг Лудерер. В ГДР с 26 февраля 1965. В СССР – с июля 1971.
Гойя, или тяжкий путь познания (Goya - oder Der arge Weg der Erkenntnis / Goya, ili teško put do znanja / Гоя - или тежкият път на познанието). СССР-ГДР-Югославия-Болгария, 1969/1971.
Режиссёр Конрад Вольф. В ГДР с 16 сентября 1971. В СССР – с 20 сентября 1971.
Его Высочество товарищ принц (Seine Hoheit - Genosse Prinz). ГДР, 1969.
Режиссер Вернер В. Валльрот. В ГДР с 19 сентября 1969. В СССР – с 24 мая 1971.
Красный всадник (Der Rote Reiter). ГДР, 1970.
Режиссёр Вальтер Бек. В ГДР с 6 ноября 1970. В СССР – с 4 октября 1971.
Мой нулевой час (Meine Stunde Null). ГДР, 1970.
Режиссер Йоахим Хаслер. В ГДР с 28 апреля 1970. В СССР – с 6 декабря 1971.
Нежданное знакомство / Лето - начало без конца (Sommer – Anfand ohne Ende). ГДР, 1969. ТВ.
Режиссёр Мартин Экерман. В ГДР с 4 января 1970. 1971. В СССР – с 4 октября 1971.
Освобождение (Направление главного удара) (Befreiung - Die Hauptstoßrichtung). СССР-ГДР, 1970.
Режиссёр Юрий Озеров. В ГДР с 25 июня 1971. В СССР – с 27 марта 1971.
Освобождение (Битва за Берлин и Последний штурм) (Befreiung - Die Schlacht um Berlin, Der letzte Sturm). СССР-ГДР, 1971.
Режиссёр Юрий Озеров. В ГДР с 5 мая 1972. В СССР - с 7 ноября 1971.
Похищение Тимо Риннельта / Дело Тимо Риннельта (Der Fall Timo Rinnelt, Das Verbrechen an Timo Rinnelt und seine Aufklärung). ГДР, 1966/1969. ТВ.
Режиссёр Хуберт Хёльцке. В ГДР с 5 февраля 1967 г. и с 28 декабря 1969. В СССР – с 15 ноября 1971.
Седьмой год (Der Siebente Jahr). ГДР, 1968.
Режиссёр Франк Фогель. В ГДР с 28 февраля 1969. В СССР – с 17 мая 1971.
Смертельная ошибка (Tödlicher Irrtum). ГДР, 1969.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 3 июля 1970. В СССР – с 13 сентября 1971.
Только правда / Время жить (Zeit zu leben). ГДР, 1969.
Режиссёр Хорст Зееман. В ГДР с 29 сентября 1969. В СССР – с апреля 1971.
1972
Мы покупаем пожарную машину (Wir kaufen eine Feuerwehr). ГДР, 1970.
Режиссёр Ганс Кратцерт. В ГДР с 11 декабря 1970. В СССР – с октября 1972.
Преступник сидит на стадионе Уэмбли (Der Mörder sitzt im Wembley-Stadion). ГДР, 1972. ТВ
Режиссер Герхард Респондек. В ГДР с 27 декабря 1970. В СССР – с мая 1972.
Разбег (Anlauf). ГДР, 1971. ТВ
Режиссер Эгон Гюнтер. В ГДР с 31 января 1971. В СССР – с 8 мая 1972.
Сигналы / Сигналы - приключения в космосе (Signale – Ein Weltraumabenteuer / Sygnały MMXX). ГДР-Польша, 1970.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 17 декабря 1970. В СССР – с 11 сентября 1972.
Туманная ночь (Nebelnacht). ГДР, 1969.
Режиссер Хельмут Ницшке. В ГДР с 12 июня 1969. В СССР – с 28 февраля 1972.
Ты и я, и маленький Париж (Du und ich und Klein-Paris). ГДР, 1971.
Режиссер Вернер В. Валльрот. В ГДР с 13 марта 1971. В СССР – с 19 июня 1972.
Чёрные сухари (Schwarzer Zwieback). СССР-ГДР, 1971.
Режиссёр Герберт Раппапорт. В ГДР – с 13 апреля 1972. В СССР с 15 марта 1972.
Эффи Брист (Effi Briest). ГДР, 1970. ТВ
Режиссер и сценарист Вольфганг Лудерер. В ГДР с 7 марта 1970. В СССР – со 2 октября 1972.
1973
Двери ЗАГСа открыты (Standesamt – Eintritt frei). ГДР, 1971. ТВ.
Режиссёр Манфред Мосблех. В ГДР с 26 декабря 1971. В СССР – с 14 мая 1973.
Дело Церник / Дело с трупом Церник (Leichensache Zernik). ГДР, 1972.
Режиссеры Хельмут Ницшке, Герхард Кляйн. В ГДР с 30 марта 1972. В СССР – с 14 мая 1973.
Лицом к ветру (Hart am Wind). ГДР, 1970.
Режиссер Хайнц Тиль. В ГДР с 17 июля 1970. В СССР – с 8 января 1973.
Ловкость рук, Ваше Величество! / Украденная битва (Die Gestohlene Schlacht / Ukradená bitva). ГДР-Чехословакия, 1971.
Режиссёр Эрвин Штранка. В ГДР с 1 июля 1972. В СССР – с 8 октября 1973.
Наковальня или молот (Наковалня или чук / Amboss oder Hammer sein).
Болгария-СССР-ГДР, 1972. Режиссер Христо Христов. В ГДР с 9 сентября 1972. В СССР – с 29 октября 1973.
Оцеола (Osceola). ГДР-Куба-Болгария, 1971.
Режиссёр Конрад Петцольд. В ГДР с 26 июня 1971. В СССР – с февраля 1973.
Пропавший ангел (Der verlorene Engel). ГДР, 1971.
Режиссер Ральф Кирстен. В ГДР с 22 апреля 1971. В СССР – с июня 1973.
Просчет в игре / Предложение от Скенектади (Angebot aus Schenectady). ГДР, 1971. ТВ
Режиссер Рихард Грошоп. (Angebot aus Schenectady). В ГДР с 7 февраля 1971. В СССР – с 17 декабря 1973.
Текумзе (Tecumseh). ГДР, 1972.
Режиссёр Ганс Кратцерт. В ГДР с 1 июля 1972. В СССР – с 9 июля 1973.
Человек, пришедший после бабушки (Der Mann, der nach der Oma kam). ГДР, 1972.
Режиссер Роланд Эме. В ГДР с 10 февраля 1972.В СССР – с 12 ноября 1973
Я вам покажу / Euch werd ich's zeigen. ГДР, 1972.
Режиссер Рольф Лозански. В ГДР с 30 июня 1972. В СССР – с 29 октября 1973.
1974
Апачи (Apachen / Apașii). ГДР-Румыния-СССР, 1973.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. В ГДР с 29 июня 1973. В СССР - с 23 сентября 1974.
Дом у железной дороги (Из ТВ-серии – «Вызов полиции 110»). (Das Haus an der Bahn) ГДР, 1972.
Режиссер Герхард Респондек. В ГДР с 26 марта 1972. В СССР – с 22 июля 1974.
Красная Капелла / KLK к PTX - Красная Капелла (KLK an PTX - Die Rote Kapelle). ГДР, 1970.
Режиссер Хорст Э. Брандт. В ГДР с 25 марта 1971. В СССР – с 25 февраля 1974
Мисс инкогнито / Не со мной, мадам! (Mit mir nicht, Madam!). ГДР, 1968.
Режиссёры Роланд Эме, Лотар Варнеке. В ГДР с 16 мая 1969. В СССР – с 4 февраля 1974.
Мужчина и девушка (Der Mann und das Mädchen). ГДР, 1972. ТВ
Режиссер Франк Фогель. В ГДР с 3 декабря 1972. В СССР – со 2 декабря 1974.
Не обманывай, дорогой (Nicht schummeln, Liebling). ГДР, 1973.
Режиссер Йоахим Хаслер. В ГДР с 28 июня 1973. В СССР – с августа 1974.
Несмотря ни на что (Trotz alledem! ГДР, 1972).
Режиссер Гюнтер Райш. В ГДР с 13 января 1972. В СССР – с 7 октября 1974.
Снимай шляпу, когда целуешь (Hut ab, wenn du küßt!) ГДР, 1971.
Режиссер Рольф Лозански. В ГДР с 30 сентября 1971. В СССР – с 10 июня 1974.
Спелые вишни (Reife Kirschen). ГДР, 1972.
Режиссер Хорст Земан. В ГДР с 28 сентября 1972. В СССР – с 7 октября 1974.
Третий (Der Dritte). ГДР, 1971.
Режиссер Эгон Гюнтер. В ГДР с 16 марта 1972. В СССР – с 20 мая 1974.
Черный чулок (Из ТВ-серии – «Вызов полиции 110». Маска / Die Maske.) ГДР, 1972.
Режиссер Хельмут Крэтциг. В ГДР с 30 января 1972. В СССР– с 1 июля 1974.
Шестеро странствуют по свету (Sechse kommen durch die Welt). ГДР, 1972.
Режиссер Райнер Шимон. ГДР, 1972. В ГДР с 18 августа 1972. В СССР – с 3 июня 1974.
Юлиана / Юля - Юлия - Юлиана (Jule - Julia - Juliane Stationen einer jungen Frau) ГДР, 1972.
Режиссер Ульрих Тайн.
1975
Большое путешествие Агаты Швайгерт (Die große Reise der Agathe Schweigert). ГДР, 1972. ТВ
Режиссер Йоахим Кунерт. В ГДР с 12 ноября 1972. В СССР – с сентября 1975.
Из жизни одного бездельника (Aus Leben eines Taugenichts). ГДР, 1973.
Режиссёр Целино Бляйвайс. В ГДР с 10 мая 1973. В СССР – с 16 июня 1975.
Кольцо с голубым сапфиром (Из ТВ-серии – «Вызов полиции 110» (Der Ring mit dem blauen Saphir). ГДР, 1973. ТВ
Режиссер Томас Витте. В ГДР с 26 августа 1973. В СССР – с 22 декабря 1975.
Маленький командир (Der kleine Komandeur). ГДР, 1972.
Режиссёр Зигфрид Хартман. В ГДР с 18 февраля 1973. В СССР – с 6 января 1975.
Показания фотографа (Из ТВ-серии – «Вызов полиции 110» (Ночное сокровище / Nachttresor). ГДР, 1973.
Режиссер Томас Витте. В ГДР с 30 сентября 1973. В СССР – с 27 октября 1975.
Сусанна и волшебное кольцо (Susanne und der Zauberring). ГДР, 1973.
Режиссер и сценарист Эрвин Штранка. В ГДР с 16 августа 1973. В СССР – с 25 августа 1975.
Три орешка для Золушки (Tři oříšky pro Popelku / Drei Haselnüsse für Aschenbrödel). Чехословакия-ГДР, 1973.
Режиссёр Вацлав Ворличек. В ГДР с 3 марта 1974. СССР – с 24 марта 1975.
Эоломея (Eolomea). ГДР-Болгария, 1972.
Режиссер Германн Цшохе. В ГДР с 30 июня 1972. В СССР – с 1 сентября 1975.
1976
Алло, такси! (Hallo taxi!) ГДР, 1974.
Режиссер Ганс Кнётч. В ГДР с 14 апреля 1974. В СССР – с 9 февраля 1976.
Виноваты туманы / Под грушевым деревом (Unterm Birnbaum). ГДР, 1973.
Режиссер Ральф Кирстен. В ГДР с 16 ноября 1973. В СССР – с 9 августа 1976.
Выстрелы в Мариенбаде (Výstřely v Mariánských Lázních / Schüsse in Marienbad). Чехословакия-ГДР, 1973.
Режиссёр Иво Томан. В ГДР с 23 сентября 1973. В СССР – с 22 марта 1976.
Ганс Рёкле и черт (Hans Röckle und der Teufel). ГДР, 1974.
Режиссер Ханс Кратцерт. В ГДР с 8 июля 1974. В СССР – с 28 мая 1976.
Из моего детства (Aus meiner Kindheit). ГДР, 1975.
Режиссер Бернхард Штефан. В ГДР с 15 февраля 1975. В СССР – с 25 октября 1976.
Концерт для постороннего (Из серии – «Вызов полиции 110» (Konzert für einen Außenseiter). ГДР, 1973. ТВ.
Режиссёр Вернер Рёвекамп. В ГДР с 24 февраля 1974. В СССР – с 29 марта 1976.
Мой милый Робинзон (Mein lieber Robinson). ГДР, 1971.
Режиссер Роланд Греф. В ГДР с 16 февраля 1971. В СССР – с 11 октября 1976.
Например, Йозеф / Zum Beispiel Josef. ГДР, 1974.
Режиссер Эрвин Штранка. В ГДР с 20 сентября 1974. В СССР – с ноября 1976.
Новое на Флорентийской / Neues aus der Florentiner 73. ГДР, 1974. ТВ
Режиссер Клаус Гендриес. В ГДР с 24 декабря 1974. В СССР – с 13 декабря 1976.
По горячим следам / Heiße Spuren.ГДР, 1974. ТВ
Режиссер Вольфганг Хюбнер. В ГДР с 26 декабря 1974. Режиссёр Вольфганг Хюбнер.В СССР – с 30 августа 1976.
Пойми меня, мама / Любовь в 16 лет (Liebe mit 16). ГДР, 1974.
Режиссер Германн Цшохе. В ГДР с 28 июня 1974. В СССР – с 5 июля 1976.
Ульзана (Ulzana / Ульзана, вождь апачей / Ulzana, căpetenia apașilor). ГДР-СССР-Румыния, 1974.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. В ГДР с 16 мая 1974. В СССР – с 13 декабря 1976.
Я уже взрослый / Чёрт возьми, я уже взрослый! (...verdammt, ich bin erwachsen). ГДР, 1974.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 19 сентября 1974. В СССР – с июня 1976.
1977
Братья по крови (Blutsbrüder / Frați de cruce). ГДР, 1975.
Режиссер Вернер В. Валльрот. В ГДР с 26 июня 1975. В СССР – с 18 апреля 1977.
Гибель корабля «Эмма» (Der Untergang der Emma). ГДР, 1974.
Режиссер Гельмут Дзюба. В ГДР с 2 августа 1974. В СССР – с 21 марта 1977.
Дело не обошлось без злодеев (Bauernkrieg / Die Bösewichter müssen dran). ГДР, 1975.
Режиссер Томас Кушель. В ГДР с 10 июля 1975. В СССР – с 1 июля 1977.
Между ночью и днём (Zwieschen Nacht und Tag). ГДР, 1975.
Режиссёр Хорст Е.Брандт. В ГДР с 19 сентября 1975. В СССР – с мая 1977.
Морская фея (Die Seefee). ГДР, 1975. ТВ
Режиссер Хуберт Хёльцке. В ГДР с 2 марта 1975. В СССР – с 25 февраля 1977.
Родственные натуры (Die Wahlverwandtschaften). ГДР, 1973.
Режиссер Зигфрид Кюн. В ГДР с 27 августа 1974. В СССР – с 24 января 1977.
Светская жизнь молодого Цумзее / Земля обетованная (Im Schlaraffenland). ГДР,1975. ТВ.
Режиссёр Курт Юнг-Альзен. В ГДР с 28 сентября 1975. В СССР – с 14 ноября 1977
Случай без свидетелей (Из ТВ-серии – «Вызов полиции 110» (Ein Fall ohne Zeugen). ГДР, 1975. ТВ.
Режиссёр Роланд Эме. В ГДР с 29 июня 1975. В СССР – с 9 сентября 1977.
Солдаты свободы (Żołnierze wolności / Soldaten der Freiheit / Vojaci slobody / A szabadság katonái / Войници на свободата / Soldaţii victoriei). СССР-Польша-ГДР- Чехословаки-Венгрия-Болгария-Румыния, 1976.
Режиссер Юрий Озеров. В ГДР с 17 февраля 1978. В СССР – с октября 1977.
Счастливая звезда Януша / Моя голубая птица летит (Mein blauer Vogel fliegt). ГДР, 1975.
Режиссер Челино Бляйвайс. В ГДР с 23 октября 1975. В СССР – с августа 1977.
Улыбнись, ровесник! / Так много песен, так много слов! (Soviel Lieder, soviel Worte!). СССР-ГДР, 1975.
Режиссёры: Юлий Кун, Михаэль Энгльбергер. В ГДР с 30 июля 1976. В СССР – с 14 марта 1977.
Умные вещи (Die Klugen Dinge) ГДР, 1973. ТВ
Режиссер Райнер Хаусдорф. В ГДР с 30 декабря 1973. В СССР – с 16 мая 1977.
Четверо в западне / Западня (Die Falle), ГДР, 1975. ТВ.
Режиссёр Ганс-Хартмут Крюгер. В ГДР с 26 апреля 1975. В СССР – с февраля 1977.
1978
Бетховен – дни жизни (Beethoven – Tage aus einem Leben). ГДР, 1976.
Режиссер Хорст Земан. В ГДР с 18 ноября 1976. В СССР – с 1 мая 1978.
Гвоздики в целлофане (Nelken in Aspik). ГДР, 1976.
Режиссёр Гюнтер Райш. В ГДР с 24 сентября 1976. В СССР – с октября 1978.
Икар (Ikarus). ГДР, 1975.
Режиссёр Хайнер Каров. В ГДР с 19 сентября 1975. В СССР – с 23 января 1978.
Лотта в Веймаре (Lotte in Weimar). ГДР, 1975.
Режиссер и сценарист Эгон Гюнтер. В ГДР с 6 июня 1975. В СССР – с 5 мая 1978.
Один на один / Человек против человека (Mann gegen Mann). ГДР, 1975.
Режиссёр Курт Мётциг. В ГДР с 22 января 1976. В СССР – с 20 февраля 1978.
Рыцарь без доспехов / Оттокар, улучшатель мира (Ottokar der Weltverbesserer). ГДР, 1976.
Режиссёр Ганс Крэтцерт. В ГДР с 4 июля 1977. В СССР – с 25 декабря 1978.
Свадьба каждую неделю (Jede Woche Hochzeitstag). ГДР, 1975. ТВ
Режиссер Клаус Гендрис. В ГДР с 4 января 1976. В СССР – с июля 1978.
Страдания молодого Вертера (Die Leiden des jungen Werthers). ГДР, 1976.
Режиссёр Эгон Гюнтер. В ГДР с 26 августа 1976. В СССР – с августа 1978.
Филипп-малыш (Philipp, der Kleine). ГДР, 1975.
Режиссёр Германн Чохе. В ГДР с 8 июля 1976. В СССР – с 13 марта 1978.
1979
В пыли звёзд (Im Staub der Sterne). ГДР, 1976.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. В ГДР с 1 июля 1976. В СССР – с апреля 1979.
Особых примет нет (Znaków szczególnych brak / Besondere Kennzeichen: keine). СССР-Польша-ГДР, 1978.
Режиссёр Анатолий Бобровский. В ГДР с 22 ноября 1979. В СССР – с 27 августа 1979.
Разбойники поневоле / Кому и чёрт нипочем (Wer reißt denn gleich vorm Teufel aus). ГДР, 1977.
Режиссёр Эгон Шлегель. В ГДР с 2 декабря 1977. В СССР – с июля 1979.
Роковой пикник / Один должен быть трупом (Einer muß die Leiche sein). ГДР, 1977.
Режиссёр Ирис Гуснер. В ГДР с 6 февраля 1978. В СССР – с 13 августа 1979.
Свет на виселице (Das Licht auf dem Galgen). ГДР, 1976.
Режиссёр Хельмут Ницшке. В ГДР с 13 мая 1976. В СССР – с сентября 1979.
Снеговик для Африки (Ein Schneemann für Afrika). ГДР, 1977.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 30 сентября 1977. В СССР – с 5 ноября 1979.
Сузи, милая Сузи (Suse, liebe Suse). ГДР, 1974.
Режиссёр Хорст Зееман. В ГДР с 27 февраля 1975. В СССР – с октября 1979.
Тайное братство / Мораль бандитов (Die Moral der Banditen). ГДР, 1975.
Режиссёр Эрвин Штранка. В ГДР с 11 марта 1976. В СССР – с марта 1979.
Трини (Trini). ГДР, 1976.
Режиссёр Вальтер Бек. В ГДР с 17 апреля 1977. В СССР – со 2 января 1979.
1980
Ахиллесова пята (Achillesferse). ГДР, 1977.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 7 декабря 1977. В СССР – с июня 1980.
Брат палача (Der Henkers Bruder). ГДР, 1978.
Режиссёр Вальтер Бек. В ГДР с 2 февраля 1979. В СССР – с 19 сентября 1980.
Вторая любовь / Вторая любовь - общественная (Zweite Liebe - ehrenamtlich). ГДР, 1977. ТВ.
Режиссёр Хуберт Хёльцке. В ГДР с 1 мая 1977. В СССР – с 25 января 1980.
Йорг Ратгеб - художник (Jörg Ratgeb - Maler). ГДР, 1977.
Режиссёр Бернхард Штефан. В ГДР с 28 мая 1978. В СССР – с апреля 1980.
Загадочный граф / Допрос (Das Verhör). ГДР, 1977. ТВ.
Режиссёр Ёахим Кунерт. В ГДР с 21 августа 1977. В СССР – с августа 1980.
Как пробуждаются принцессы (Jak se budí princezny / Wie man Prinzessinnen weckt / Принцесса спящая красавица / Prinzessin Dornröschen). Чехословакия-ГДР, 1977.
Режиссёр Вацлав Ворличек. В ГДР с 14 марта 1980. В СССР – с 5 ноября 1980.
Красные галстуки (Rotschlipse). ГДР, 1977.
Режиссёр Хельмут Дциуба. В ГДР с 6 июля 1978. В СССР – с 14 мая 1980.
Мама, я жив! (Mama, ich lebe!). ГДР, 1976.
Режиссёр Конрад Вольф. В ГДР с 24 февраля 1977. В СССР – с 8 декабря 1980.
Невидимый прицел (ТВ) (Das Unsichtbare Visier). ГДР, 1975. ТВ.
Режиссёр Петер Хаген. В ГДР с 25 декабря 1975. В СССР – с июня 1980.
Неисправимая фантазёрка / Воскресный ребёнок, который иногда фантазирует (Ein Sonntagskind, das manchmal spinnt), ГДР, 1978.
Режиссёр Ганс Кратцерт. В ГДР с 7 июля 1978. В СССР – с февраля 1980.
Попытка к примирению / Убежище (Das Versteck). ГДР, 1977.
Режиссёр Франк Байер. В ГДР с 6 ноября 1978. В СССР – с октября 1980.
Прощай, моя малышка! (Addio, piccola mia). ГДР, 1978.
Режиссёр Лотар Варнеке. В ГДР с 18 января 1979. В СССР – с июля 1980.
Северино (Severino). ГДР, 1978.
Режиссёр Клаус Добберке. В ГДР с 30 июня 1978. В СССР – с ноября 1980.
Фактор риска / Бегство (Die Flucht). ГДР, 1977.
Режиссёр Роланд Грэф. В ГДР с 13 октября 1977. В СССР – с 9 мая 1980.
Экипаж сошёл на берег / Хив ап! - Вира! (Hiev up). ГДР, 1977.
Режиссёр Ёахим Хаслер. В ГДР с 29 июня 1978. В СССР – с марта 1980.
1981
Беляночка и Розочка (Schneeweißchen und Rosenrotndeisns ). ГДР, 1978.
Режиссёр Зигфрид Хартман. В ГДР с 6 июля 1979. В СССР – с 5 января 1981.
В начале славных дел (Юность Петра / Peters Jugend). СССР-ГДР, 1980.
Режиссер Сергей Герасимов. В ГДР с 29 октября 1981. В СССР – с 13 апреля 1981.
Весельчаки не плачут (Lachtauben weinen nicht). ГДР, 1979.
Режиссёр Ральф Кирстен. В ГДР с 20 сентября 1979. В СССР – с июля 1981.
Вольц - жизнь и преображение одного немецкого анархиста (Wolz - Leben und Verklärung eines deutschen Anarchisten). ГДР, 1973.
Режиссёр Гюнтер Райш. В ГДР с 31 января 1974. В СССР – с 27 апреля 1981.
Доказательств убийства нет (Für Mord kein Beweis). ГДР, 1978.
Режиссёр Конрад Петцольд. В ГДР с 19 апреля 1979. В СССР – с 24 апреля 1981.
Если ты обещал... / Если кто-то что-то обещал (Wenn einer was versprochen hat). ГДР, 1976. ТВ.
Режиссёр Гюнтер Фридрих. В ГДР с 26 декабря 1976. В СССР – с 5 октября 1981.
Невеста для папы / Ники (Nicki), ГДР, 1979.
В ГДР с - 23 марта 1980. Режиссёр Гюнтер Шольц. В СССР – с декабря 1981.
Ночные игры (Nachtspiele). ГДР, 1978.
Режиссёр Вернер Бергман. В ГДР с 22 февраля 1979. В СССР – с февраля 1981.
Пожар под палубой (Feuer unter Deck). ГДР, 1977.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 6 июня 1979. В СССР – с сентября 1981.
Райгродские контрабандисты (Die Schmuggler von Rajgrod). ГДР, 1979.
Режиссёр Конрад Петцольд. В ГДР с 18 апреля 1980. В СССР – с ноября 1981.
Серебряная грива / Девушка-наездница (Das Pferdemädchen). ГДР, 1979.
Режиссёр Эгон Шлегель. В ГДР с 5 июля 1979. В СССР – с июня 1981.
Союз племени ирокезов / Синяя птица (Blauvogel). ГДР, 1979.
Режиссёр Ульрих Вайc. В ГДР с 13 декабря 1979. В СССР – с 23 марта 1981.
Счастье на задворках (Glück im Hinterhaus). ГДР, 1979.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 5 марта 1980. В СССР – с 3 августа 1981.
Юность Петра (Peters Jugend). СССР-ГДР, 1980.
Режиссер Сергей Герасимов. В ГДР с 29 октября 1981. В СССР - с 9 марта 1981.
1982
Александр Маленький (Alexander der Kleine). СССР-ГДР, 1981.
Режиссёр Владимир Фокин. В ГДР – с 29 октября 1982. В СССР – с 18 января 1982.
Аста, мой ангелочек (Asta, mein Engelchen). ГДР, 1980.
Режиссёр Роланд Эме. В ГДР с 14 мая 1981. В СССР – с 5 октября 1982.
Кинг-Конгский грипп (Из ТВ-сериала «Невидимый прицел» (King-Kong-Grippe). ГДР, 1978. ТВ.
Режиссёр Петер Хаген. В ГДР с декабря 1978. В СССР – с 16 августа 1982.
Две строчки мелким шрифтом (Zwei Zeilen, kleingedruckt). СССР-ГДР, 1980.
Режиссёр Виталий Мельников. В ГДР с 8 июня 1980. В СССР - с 18 января 1982.
Дом с тяжёлыми воротами / Обручённая (Die Verlobte). ГДР, 1980.
Режиссёр Гюнтер Рюкер. В ГДР со 2 сентября 1980. В СССР – с апреля 1982.
Крыша над головой (Dach überm Kopf). ГДР, 1980.
Режиссёр Ульрих Тайн. В ГДР с 25 сентября 1980. В СССР – с июня 1982.
Наша короткая жизнь (Unser kurzes Leben). ГДР, 1980.
Режиссёр Лотар Варнеке. В ГДР с 15 января 1981. В СССР – с ноября 1982.
Предупреждение (Попередження / Die Mahnung /Figyelmeztetés). Болгария-ГДР-СССР, 1981.
Режиссер Хуан Антонио Бардем. В ГДР с 22 октября 1982. В СССР – с 7 сентября 1982.
Проигрыш или победа? / Место или победа? (Platz oder Sieg?). ГДР, 1980.
Режиссёр Клаус Добберке. В ГДР с 12 июня 1981. В СССР – с ноября 1982.
Серьезные игры / Первая игра (Veszélyes játékok / Ernste Spiele). Венгрия-ГДР, 1979.
Режиссёр Тамаш Фeйер. В ГДР с 11 марта 1980. В СССР – с сентября 1982.
Тщетное путешествие Иоганна Себастьяна Баха к славе ГДР-ФРГ, 1979.
Режиссёр Виктор Викас. В ГДР с 4 апреля 1980. В СССР – с июля 1982.
Хищник (Das Raubtier). ГДР, 1977.
Режиссёр Вальтер Бек. В ГДР с 29 января 1978. В СССР – с 31 мая 1982.
1983
Анна Павлова / Павлова – Женщина на все времена /Pavlova: A Woman for All Time / Анна Павлова – Жизнь для танца (Anna Pawlowa - Ein Leben für den Tanz). СССР-Франция-Куба-ГДР-Великобритания, 1983.
Режиссёр Эмиль Лотяну. В ГДР – с 26 октября 1984. В СССР - с 11 июля 1983.
Бранденбургские изыскания (Märkische Forschungen). ГДР, 1981.
Режиссёр Роланд Грэф. В ГДР с 21 апреля 1982. В СССР – с 8 июля 1983.
Год испытаний / Поручительство на год / Гарантия на один год (Bürgschaft für ein Jahr). ГДР, 1981.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 25 сентября 1981. В СССР – с февраля 1983.
Долгий путь в школу (Der lange Ritt zur Schule). ГДР, 1981.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 13 июля 1982. В СССР – с июня 1983.
Если бы Земля не была круглой... (Wäre die Erde nicht rund...). ГДР, 1981.
Режиссёр Ирис Гуснер. В ГДР с 3 декабря 1981. В СССР – с апреля 1983.
Загадка колонии беглецов / Колония (Die Kolonie). ГДР, 1981.
Режиссёр Хорст Е. Брандт. В ГДР с 4 сентября 1981. В СССР – с 15 апреля 1983.
Коллизия (Из ТВ-серии «Телефон полиции 110» (Кollision). ГДР, 1976.
Режиссёр Манфред Мосблёх. В ГДР с 3 апреля 1977. В СССР – с мая 1983.
Можно мне называть тебя Петрушкой? (Darf ich Petruschka zu dir sagen?). ГДР, 1980.
Режиссёр Карл-Хайнц Хайман. В ГДР с 8 октября 1981. В СССР – с февраля 1983.
Недолгая дружба / Когда Унку была подругой Эде (Als Unku Edes Freundin war). ГДР, 1980.
Режиссёр Хельмут Дциуба. В ГДР с 3 апреля 1981. В СССР – с марта 1983.
Пой, ковбой, пой (Sing, Cowboy, sing). ГДР, 1981.
Режиссёр Дин Рид. В ГДР с 12 июня 1981. В СССР – с 14 января 1983.
Удачное приземление / Наверху никто не остался (Oben geblieben ist noch keiner). ГДР, 1980.
Режиссёр Эберхард Шэфер. В ГДР с 25 мая 1980 (ТВ). В СССР – с 30 мая 1983.
Я и весь класс / Я – тогда ничего на некоторое время (Ich - Dann eine Weile nichts). ГДР, 1978.
Режиссёр Гюнтер Фридрих. В ГДР с 30 сентября 1979 (ТВ). В СССР – с октября 1983.
1984
Алиби будет обеспечено / Засада (Из ТВ-серии «Вызов полиции 110» (Der Hinterhalt). ГДР, 1980.
Режиссёр Хельмут Крэтциг. В ГДР с 7 декабря 1980. В СССР – с августа 1984.
Вождь - Белое Перо / Проводник (Der Scout / Газарчин). ГДР-Монголия, 1982.
Режиссёры: Конрад Петцольд, Жамъянгийн Бунтар. В ГДР с 27 мая 1983. В СССР – с 5 ноября 1984.
Лопушок (Pianke). ГДР, 1982. ТВ.
Режиссёр Гюнтер Фридрих. В ГДР с 9 января 1983. В СССР – с июля 1984.
Останься, Катрин / Девочка и мальчик (Das Mädchen und der Junge). ГДР, 1982. ТВ.
Режиссёр Вольфганг Хюбнер. В ГДР с 24 декабря 1982. В СССР – с августа 1984.
Принц за семью морями (Der Prinz hinter den sieben Meeren). ГДР, 1982.
Режиссёр Вальтер Бек. В ГДР с 26 ноября 1982. В СССР – со 2 января 1984.
Простите, вы смотрите футбол? (Verzeichnung, Sehen Sie Fussball?). ГДР, 1982.
Режиссёр Гюнтер Шольц. В ГДР с 7 апреля 1983.В СССР – с 29 октября 1984
Разыскивается Сабина / Сабина Клейст, 7 лет (Sabine Kleist, sieben Jahre). ГДР, 1981.
Режиссёр Хельмут Дциуба. В ГДР с 2 сентября 1982. В СССР – с 1 октября 1984.
Рапортует Соня (Sonjas Rapport). ГДР, 1982.
Режиссёр Бернхард Штефан. В ГДР с 26 сентября 1982. В СССР – с мая 1984.
Твой неизвестный брат (Dein unbekannter Bruder). ГДР, 1981.
В ГДР с 14 мая 1982. Режиссёр Ульрих Вайс. В СССР – с 27 февраля 1984.
Час дочерей (Die Stunde der Tochter). ГДР, 1980.
Режиссёр Эрвин Штранка. В ГДР с 26 февраля 1981. В СССР – с декабря 1984.
Человек с Кап-Аркона (Der Mann von der Cap Arkona). ГДР, 1982. ТВ.
Режиссёр Лотар Беллаг. В ГДР с 12 сентября 1982. В СССР – с марта 1984.
1985
Битва за Москву (Boj o Moskvu / Schlacht um Moskau). СССР-Чехословакия-ГДР, 1985.
Режиссёр Юрий Озеров. В ГДР с 31 августа и 7 сентября 1986. В СССР - с 6 и 16 декабря 1985.
Мориц из афишной тумбы (Moritz in der Litfaßsäule). ГДР, 1983.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 27 ноября 1983. В СССР – с 11 марта 1985.
Парень из парка аттракционов / Один с карусели (Einer vom Rummel). ГДР, 1982.
Режиссёр Лотар Гроссман. В ГДР с 23 сентября 1983. В СССР – с 7 октября 1985.
Победа (Der Sieg). СССР-ГДР, 1984.
Режиссёр Евгений Матвеев. В ГДР с 3 мая 1985. В СССР – с 15 апреля 1985.
Право на удочерение (Antrag auf Adoption), ГДР, 1983. ТВ.
Режиссёр Урзула Бонхоф. В ГДР с 5 июня 1983. В СССР – с 27 мая 1985.
Приключения с большим автомобилем / Незатейливые цветы на крыше (Einfach Blumen aufs Dach). ГДР, 1979.
Режиссёр Роланд Эме. В ГДР с 28 июня 1979. В СССР – с 5 января 1985.
Сельские Ромео и Джульетта (Romeo und Julia auf dem Dorfe). ГДР, 1983.
Режиссёр Зигфрид Кюн. В ГДР с 10 мая 1984. В СССР – с июля 1985.
1986
Когда другие молчат (Wo andere schweigen). ГДР, 1984.
Режиссёр Ральф Кирстен. В ГДР с 4 октября 1984. В СССР – с 21 марта 1986.
Когда уходит детство / Явка обязательна (Erscheinen Pflicht). ГДР, 1983.
Режиссёр Хельмут Дциуба. В ГДР с 6 июля 1984. В СССР – с апреля 1986.
Ошибка старого волшебника / Волшебство вокруг Циннобера (Zauber um Zinnober). ГДР, 1983. ТВ
Режиссер Целино Бляйвайсс. В ГДР с 25 декабря 1983. В СССР – с 6 октября 1986.
Подмененная королева (Die Vertauschte Königin). ГДР, 1983.
Режиссёр Дитер Шарфенберг. В ГДР с 13 мая 1984. В СССР – с 6 января 1986.
След бобра (Biberspur). ГДР, 1984.
Режиссер Вальтер Бек. В ГДР с 16 ноября 1984. В СССР – сентября 1986.
Супружеская неверность / Прыжок в сторону (Seitensprung). ГДР, 1980.
Режиссер Эвелин Шмидт. В ГДР с 15 февраля 1980. В СССР – с 30 мая 1986.
Человек и его имя (Der Mann und sein Name). ГДР, 1983. ТВ.
Режиссёр Вера Лёбнер. В ГДР с 29 мая 1983. В СССР – с 24 февраля 1986.
1987
Аткинс (Atkins). ГДР-Румыния, 1985.
Режиссер Хельге Тримперт. В ГДР с 29 августа 1985. В СССР – с 19 января 1987
Аутсайдеры (Außenseiter). ГДР, 1985.ТВ
Режиссер Петер Фогель. В ГДР с 27 января 1985. В СССР – с марта 1987.
Визит к Ван-Гогу (Besuch bei Van Gogh). ГДР, 1985.
Режиссер Хорст Земан. В ГДР с 10 октября 1985. В СССР – с февраля 1987.
Гусиный бунт в Бютцове / Гуси из Бютцова (Die Gänse von Bützow). ГДР, 1985.
Режиссёр Франк Фогель. В ГДР с 12 декабря 1985. В СССР – с 26 сентября 1987.
Двойник / Двойник приходит на помощь (Der Doppelgänger). ГДР, 1985.
Режиссёр Вернер В. Валльрот. В ГДР с 1 августа 1985. В СССР – с 22 августа 1987.
Изабель на лестнице (Isаbel auf der Treppe) ГДР, 1983.
Режиссёр Ханнелоре Унтерберг. В ГДР - с 8 сентября 1984 В СССР – с 23 октября 1987
Операция «Скрипичный футляр» (Unternehmen Geigenkasten). ГДР, 1985.
Режиссер Гюнтер Фридрих. В ГДР с 8 февраля 1985. В СССР с 11 мая 1987.
Каскад назад / Сальто назад / Пойди за своей песней (Kaskade rückwärts). ГДР, 1983.
Режиссёр Ирис Гуснер. В ГДР с 10 февраля 1984. В СССР – с 1987.
Там, на озере (Из ТВ-серии – «Телефон полиции 110» (Draußen am See). ГДР, 1984. ТВ.
Режиссёр Хельмут Крэтциг. В ГДР с 22 июля 1984. В СССР – с апреля 1987.
Школьные друзья (Klassekameraden), ГДР, 1984. ТВ.
Режиссёр Райнер Бэр. В ГДР с 18 ноября 1984. В СССР – с декабря 1987.
1988
Верными останемся (Wir bleiben treu / Věrni zůstaneme / Верни ще останем / Pozostaniemy wierni). СССР-ГДР-Венгрия-Болгария-Чехословакия-Польша, 1988.
Режиссер Андрей Малюков. В ГДР – с 1 мая 1989. В СССР с 10 июня 1988.
Волшебное наследство (Čarovné dědictví / Zauberhafte Erbschaft). Чехословакия-ГДР, 1985.
Режиссёр Зденек Зеленка. В ГДР с 11 июля 1986. В СССР – с 16 мая 1988.
Держись, Карл! (Karlchen, durchhalten). ГДР, 1979. ТВ.
Режиссёр Зигфрид Хартман. В ГДР с 30 декабря 1979. В СССР – с 19 февраля 1988.
Дом у реки (Das Haus am Fluß). ГДР, 1985.
Режиссёр Роланд Грэф. В ГДР с 16 января 1986. В СССР – с мая 1988.
Закон возмездия / Женщины-врачи (Ärztinnen). ГДР-ФРГ-Швейцария-Швеция, 1983. ТВ.
Режиссёр Хорст Зееман. В ГДР с 19 января 1984. В СССР – с 1 августа 1988.
Кормилец акул (Der Haifischfütterer). ГДР, 1985.
Режиссёр Эрвин Штранка. В ГДР с 17 сентября 1985. В СССР – с апреля 1988.
Мальчик с большой чёрной собакой (Der Junge mit dem großen schwarzen Hund). ГДР, 1985.
Режиссёр Ханнелоре Унтерберг. В ГДР с 13 июня 1986. В СССР – с 21 марта 1988.
Молодые люди в городе (Junge Leute in der Stadt). ГДР, 1985.
Режиссёр Карл-Хайнц Лотц. В ГДР с 22 ноября 1985. В СССР – с 11 января 1988.
Половина жизни (Hälfte des Lebens). ГДР, 1984.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 18 апреля 1985. В СССР – с сентября 1988.
С сегодняшнего дня — взрослый! (Ab Heute erwachsen). ГДР, 1984.
Режиссёр Гюнтер Шольц. В ГДР с 14 марта 1985. В СССР - с 22 октября 1988.
Странная любовь (Eine Sonderbare Liebe). ГДР, 1984.
Режиссёр Лотар Варнеке. В ГДР с 18 сентября 1984. В СССР – с 26 ноября 1988.
Цилле и я (Zille und ick). ГДР, 1983.
Режиссёр Вернер В. Вальрот. В ГДР с 27 сентября 1983. В СССР – с августа 1988.
Школьный призрак (Das Schulgespenst). ГДР, 1986.
Режиссёр Рольф Лозански. В ГДР с 7 февраля 1987. В СССР – с 31 октября 1988.
Я люблю тебя, дорогая (Je t'aime, chérie). ГДР, 1986.
Режиссёр Роланд Эме. В ГДР с 6 июня 1986. СССР – с 4 июня 1988.
Ян на барже (Jan auf der Zille). ГДР, 1985.
Режиссёр Хельмут Дциуба. В ГДР с 26 марта 1986. В СССР – с 17 декабря 1988.
1989
В кругу (Im Kreis). ГДР, 1986. ТВ.
Режиссёр Петер Фогель. В ГДР с 8 февраля 1987. В СССР – с января 1989.
Жестокий отец (Rabenvater). ГДР, 1985.
Режиссёр Карл-Хайнц Хайман. В ГДР с 30 апреля 1986. В СССР – с мая 1989.
Заячье сердце / Трус (Hasenherz). ГДР, 1987.
Режиссёр Гюнтер Фридрих. В ГДР с 11 декабря 1987. В СССР – с августа 1989.
Кети Кольвиц (Käthe Kollwitz). ГДР, 1986.
Режиссёр Ральф Кирстен. В ГДР с 4 апреля 1987. В СССР – с августа 1989.
Лишний шаг (Из ТВ-сериала «Телефон полиции 110» (Ein Schritt zu weit). ГДР, 1985. ТВ.
Режиссёр Ганс-Ёахим Хильдебрандт. В ГДР с 1 сентября 1985. В СССР – с сентября 1989.
Одна в лодке / Плывущая одна (Die Alleinseglerin). ГДР, 1987.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 2 июля 1987. В СССР – с мая 1989.
Странный пример женской мести (Merkwürdiges Beispiel einer weiblichen Rache). ГДР, 1986. ТВ.
Режиссёр Бернхард Фюрнайзен. В ГДР с 19 апреля 1987. В СССР – с июля 1989.
Холодный ангел (Kalter Engel). ГДР, 1986. ТВ.
Режиссёр Петер Фогель. В ГДР с 6 декабря 1986. В СССР – с октября 1989.
Яблоко от яблони недалеко падает / Каков батька, таковы и детки (Wie die Alten sungen...). ГДР, 1986.
Режиссёр Гюнтер Райш. В ГДР с 22 января 1987. В СССР – с марта 1989.
1990
Большой талант (Из ТВ-сериала «Телефон полиции 110» (Ein großes Talent). ГДР, 1986.
Режиссёр Томас Якоб. В ГДР с 4 апреля 1986. В СССР – с июля 1990.
Время одиночества (Die Zeit der Einsamkeit), ГДР, 1983. ТВ.
Режиссёр Петер Фогель. В ГДР с 15 января 1984. В СССР – с мая 1990.
Вторая жизнь Паулины (Paulines zweites Leben), ГДР, 1984. ТВ.
Режиссер Криста Мюль. В ГДР с 4 ноября 1984. В СССР – с сентября 1990.
Духовидец (Der Geisterseher). ГДР, 1987. ТВ.
Режиссер Райнер Бэр. В ГДР с 3 апреля 1988. В СССР – с октября 1990.
История о принцессе-пастушке и ее верном коне Фаладе (Die Geschichte von der Ganseprinzessin und ihrem treuen Pferd Fallada). ГДР, 1988.
Режиссер Конрад Петцольд. В ГДР с 27 января 1989. В СССР – с 24 декабря 1990.
Кай из ящика (Kai aus der Kiste), ГДР, 1988. ТВ.
Режиссер Гюнтер Майер. В ГДР с 4 февраля 1989. В СССР – с ноября 1990.
Как выйти замуж за короля? (Wie heiratet man einen König). ГДР, 1968.
Режиссёр Райнер Зимон. В ГДР с 23 февраля 1969. В СССР - 11 августа 1990.
Милые бестии (Из ТВ-сериала «Телефон полиции 110» (Die Lieben Luder). ГДР, 1982. ТВ.
Режиссёр Хельмут Крэтциг. В ГДР с 15 февраля 1983. В СССР – с 25 июня 1990.
Нас пятеро (Wir sind fünf), ГДР, 1987. ТВ.
Режиссер Рихард Энгель. В ГДР с 3 января 1988. В СССР – с октября 1990.
Лебединый остров / Остров лебедей (Insel der Schwäne). ГДР, 1982.
Режиссёр Герман Чохе. В ГДР с 28 апреля 1983. В СССР – с июня 1990.
Раздели бремя ближнего (Einer trage des anderen Last). ГДР, 1987.
Режиссёр Лотар Варнеке. В ГДР с 28 января 1988. В СССР – с мая 1990.
Сталинград (Stalingrad). СССР-США-ГДР-Чехословакия, 1989.
Режиссёр Юрий Озеров. В СССР с 19 февраля 1990.
Фаллада — последняя глава (Fallada – letztes Kapitel). ГДР, 1987.
Режиссер Роланд Греф. В ГДР с 20 мая 1988. В СССР – с сентября 1990.
Я люблю тебя, Апрель, Апрель! (Ich liebe dich – April, April). ГДР, 1987.
Режиссёр Ирис Гуснер. В ГДР с 2 июня 1988. В СССР – с апреля 1990.
1991
Актриса (Die Schauspielerin), ГДР, 1988.
Режиссер Зигфрид Кюн. В ГДР с 14 октября 1988. В СССР – с апреля 1991.
Взлом (Der Bruch). ГДР-ФРГ, 1988.
Режиссер Франк Байер. В ГДР с 19 января 1989. В СССР – с февраля 1991.
Два чудака (Zwei schräge Vögel). ГДР, 1988.
Режиссер Эрвин Шранка. В ГДР с 12 сентября 1989. В СССР – с июля 1991.
День зарплаты (Zahl Tag), ГДР, 1989. ТВ.
Режиссер Ганс Кнётцш. В ГДР с 28 января 1990. В СССР – с июля 1991.
Закрытое общество (Geschlossene Gesellschaft). ГДР, 1978. ТВ.
Режиссер Франк Байер. В ГДР с 29 ноября 1978. В СССР – с июля 1991.
К чёрту Харболлу! (Zum Teufel mit Harbolla!). ГДР, 1988.
Режиссер Бодо Фюрнайзен. В ГДР с 24 февраля 1989. В СССР – с мая 1991.
Охотники в прериях Мексики (Präriejäger in Mexiko). ГДР, 1987. ТВ.
Режиссёр Ганс Кнётцш. В ГДР с 25 и 28 декабря 1988. В СССР – с ноября 1991.
Смерть пеликана (Der Tod des Pelikan). ГДР, 1989. ТВ.
Режиссер Райнер Бэр. В ГДР с 1 января 1990. В СССР – с 6 мая 1991.
Украденное счастье (Gestohlenes Glück), ГДР, 1989. ТВ.
Режиссер Томас Якоб. В ГДР с 21 мая 1989. В СССР – с июля 1991.
Статистические данные посещаемости фильмов ГДР в кинопрокате Восточной Германии / ГДР
(включая фильмы совместного производства)
Как видно из этого списка, из полусотни лидеров кинопроката ГДР в советский кинопрокат было выпущено почти половина фильмов, многие из которых в СССР пользовались большим успехом у зрителей («Сыновья Большой медведицы», «След Сокола», «Чингачгук – Большой змей», «Белые волки», «Апачи», «Оцеола», «Текумзе» и др.)
1. Приключения маленького Мука / История маленького Мука (Die Geschichte vom kleinen Muck). ГДР, 1953.
Режиссер Вольфганг Штаудте. 13,0 млн. зрителей.
2. Брак в тени / Ehe im schatten. 1947.
Режиссер Курт Метциг. 12,9 млн. зрителей.
3. Холодное сердце / Das kalte herz. 1950.
Режиссер Пауль Ферховен. 9,8 млн. зрителей.
4. Сыновья большой медведицы / Die söhne der grossen bärin. ГДР-Югославия, 1965/1966.
Режиссер Йозеф Мах. 9,4 млн. зрителей.
5. Облава / Razzia. Германия (ДЕФА).
Режиссер Вернер Клингер. 8,1 млн. зрителей.
6. Белоснежка и семь гномов / Schneewittchen. 1961.
Режиссер Готфрид Кольдиц. 7,6 млн. зрителей.
7. Уличное знакомство / Strassenbekanntschaft. 1948.
Режиссер Петер Певас. 6,5 млн. зрителей.
8. Убийцы среди нас / Они не скроются (Die Mörder sind unter uns). Восточная Германия, 1946
Режиссер Вольфганг Штаудте. 6,5 млн. зрителей.
9. Виндзорские насмешницы / Die lustigen weiber von Windsor. 1950.
Режиссер Георг Вилдхаген. 6,1 млн. зрителей.
10. Моя жена хочет петь / Моя жена музицирует (Meine Frau macht Musik). ГДР, 1957.
Режиссер Ганс Хайнрих. 6,0 млн. зрителей.
11. Поющее звенящее Деревце / Волшебное деревце (Das singende, klingende Bäumchen). ГДР, 1957.
Режиссер Франческо Стефани. 5,9 млн. зрителей.
12. Время аистов / Zeit der störche. 1971.
Режиссер Зигфрид Кюн. 5,8 млн. зрителей.
13. Красная шапочка / Rotkäppchen. 1962.
Режиссер Гёц Фридрих. 5,8 млн. зрителей.
14. Тревога в цирке / Alarm im zirkus. 1954.
Режиссер Герхард Кляйн. 5,5 млн. зрителей.
15. Свадьба Фигаро / Figaros hochzeit. ГДР, 1949.
Режиссер Георг Вильдхаген. 5,5 млн. зрителей.
16. Огниво / Das Feuerzeug. ГДР, 1959.
Режиссер Зигфрид Хартман. 5,4 млн. зрителей.
17. Крыса из Геттера / Совет богов / Der rat der götter. 1950.
Режиссер Курт Метциг. 5,4 млн. зрителей.
18. След Сокола / Spur des Falken. ГДР-СССР, 1968.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. 5,1 млн. зрителей.
19. Женские судьбы / Frauenschicksale. 1952.
Режиссер Златан Дудов. 5,1 млн. зрителей.
20. Чингачгук – Большой змей / Chingachgook, die grosse Schlange. ГДР, 1967.
Режиссёр Рихард Грошоп. 5,1 млн. зрителей.
21. Шелестящие мелодии / Rauschende melodien. 1955.
Режиссер Эрнст Вильхельм Фидлер. 5,0 млн. зрителей.
22. Белые волки / Weisse Wölfe. ГДР-Югославия, 1969.
Режиссёры Конрад Петцольд, Бошко Бошкович. 4,6 млн. зрителей.
23. Спящая красавица / Dornröschen. 1971.
Режиссер Вальтер Бек. 4,6 млн. зрителей.
24. Верноподданный (Untertan). ГДР, 1951.
Режиссер Вольфганг Штаудте. 4,5 млн. зрителей.
25. Волшебник / Румпельштильцхен / Das zaubermännchen. 1960.
Режиссеры: Кристоф Энгель, Эрвин Андерс. 4,4 млн. зрителей.
26. Безмолвная звезда (Der Schwegende Stern / Milcząca Gwiazda). ГДР-Польша, 1959.
Режиссер Курт Мётциг. 4,4 млн. зрителей.
27. Афера Блюма / Дело Блюма / Affäre Blum. 1948.
Режиссер Эрих Энгель. 4,3 млн. зрителей.
28. Дьявол из Мюленберга / Der teufel vom mühlenberg. 1955.
Режиссер Херберт Балман. 4,3 млн. зрителей.
29. Беспокойство / Die beunruhigung. 1982.
Режиссер Лотар Ванеке. 4,3 млн. зрителей.
30. Где-то в Берлине / Irgendwo in Berlin. 1946.
Режиссер Герхард Лампрехт. 4,2 млн. зрителей.
31. Пестроклетчатые / Die buntkarierten. 1949.
Режиссер Курт Метциг. 4,2 млн. зрителей.
32. Окс из Кульма / Der ochse von kulm. 1955.
Режиссер Мартин Хельберг. 4,1 млн. зрителей.
33. Челн весёлых корабелов / Der kahn der fröhlichen leute. 1950.
Режиссер Ханс Хейнрих. 4,0 млн. зрителей.
34. Секретные файлы Солвей / Geheimakten Solvay. 1953.
Режиссер Мартин Хелберг. 3,8 млн. зрителей.
35. Апачи (Apachen / Apașii). ГДР-Румыния-СССР, 1973.
Режиссёр Готфрид Кольдиц. 3,7 млн. зрителей
36. Непрошенные гости / Обреченная деревня (Das verurteilte Dorf). ГДР, 1951.
Режиссер Мартин Хелльберг. 3,7 млн. зрителей
37. Летняя любовь / Sommerliebe. 1955.
Режиссер Франц Барренштейн. 3,7 млн. зрителей.
38. Оцеола / Osceola. ГДР-Югославия-Болгария-Куба, 1971.
Режиссёр Конрад Петцольд. 3,5 млн. зрителей
39. Жаркое лето / Heisser sommer. 1968.
Режиссер Иохим Хаслер. 3,4 млн. зрителей
40. Человек, пришедший после бабушки / Der Mann, der nach der Oma kam. ГДР, 1972.
Режиссер Роланд Эме. 3,4 млн. зрителей.
41. Мне было девятнадцать / Ich war neunzehn. ГДР, 1967/1968.
Режиссер Конрад Вольф. 3,3 млн. зрителей.
42. Синий меч / Die blauen schwerter. 1949.
Режиссер Вольфганг Шляйф. 3,3 млн. зрителей.
43. Легенда о Пауле и Паулине / Die legende von Paul und Paula. 1973.
Режиссер Хейнер Каров. 3,3 млн. зрителей.
44. Прекрасная Лоретта / Die schöne Lurette. 1960.
Режиссер Готфрид Кольдиц. 3,3 млн. зрителей.
45. Беляночка и Розочка (Schneeweißchen und Rosenrotndeisns ). ГДР, 1978.
Режиссёр Зигфрид Хартман. 3,2 млн. зрителей
46. Текумзе / Tescumseh - Der Übermacht unterlegen. ГДР, 1972.
Режиссер Ханс Кратцерт. 3,1 млн. зрителей
47. Актриса (Die Schauspielerin), ГДР, 1988.
Режиссер Зигфрид Кюн. 3,0 млн. зрителей
48. Бедный батрак на мельнице и кошечка / Der arme müllersbursch und das kätzchen. 1971.
Режиссеры: Хельмут Барковски и Лотар Барке. 3,0 млн. зрителей.
49. Дворцы и хижины (Schlösser und Katen). ГДР, 1956.
Режиссер Курт Мётциг. 3,0 млн. зрителей.
P.S. Курсивом
выделены фильмы, шедшие в советском кинопрокате.
Источник данных посещаемости фильмов: InsideKino
Статистические данные посещаемости польских фильмов в советском кинопрокате
1. Новые амазонки / Сексмиссия / Seksmisja. Польша, 1983.
Режиссер Юлиуш Махульски. Сценаристы: Юлиуш Махульски, Павел Гайны, Иоланта Хартвиг. Актеры: Ольгерд Лукашевич, Ежи Штур, Божена Стрыйкувна, Богуслава Павелец, Ханна Станкувна, Беата Тышкевич, Эва Шикульска и др.
Прокат в Польше: 8,9 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с 1986. 49,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Знахарь / Znachor. Польша, 1981.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Яцек Фуксевич (по повести Тадеуша Доленги-Мостовича). Актеры: Ежи Биньчицки, Анна Дымна, Бернард Ладыш, Томаш Стокингер и др.
Прокат в Польше: 6,0 млн. зрителей.
Прокат в СССР – с 1983. 41,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Анатомия любви / Anatomia miłości. Польша, 1972.
Режиссер Роман Залуски. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Барбара Брыльска, Ян Новицки, Богдана Майда, Марек Фронцковяк и др.
Прокат в СССР – с 1973. 36,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,7 млн. зрителей.
4. Похищение Савойи. СССР–Болгария–Польша, 1979.
Режиссер Вениамин Дорман. Сценаристы Анджей Гожевский, Исай Кузнецов (по мотивам повести А. Щеперского "Рейс 627"). Актеры: Влодзимеж Голачиньский, Дарья Михайлова, Леонид Броневой, Антони Юраш, Александр Михайлов, Ольга Остроумова, Михаил Глузский, Альгимантас Масюлис, Игорь Васильев, Александр Вокач, Леонид Марков, Михаил Жигалов, Леон Немчик и др.
Кинопрокат в СССР: 32,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
5. Заклятие долины змей / Klątwa Doliny Węży. Польша–СССР-Вьетнам, 1987.
Режиссер Марек Пестрак. Сценаристы: Владимир Валуцкий, Марек Пестрак, Войцех Нижиньски (по фантастической повести Роберта Стрэттона (псевдоним Веслава Гурницкого) «Хобби доктора Травена»). Актеры: Кшиштоф Кольбергер, Эва Салацка, Роман Вильхельми, Сергей Десницкий и др.
Прокат в СССР – с 1988. 32,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
6. Крестоносцы / Krzyzacy. Польша, 1960.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы: Леон Кручковски, Александр Форд, Ежи Стефан Ставиньски (по мотивам одноименного романа Генрика Сенкевича). Актеры: Уршуля Моджиньска, Гражина Станишевска, Анджей Шалявски, Хенрик Боровски, Мечислав Каленик, Александр Фогель, Эмиль Каревич, Люцина Винницка, Мечислав Войт, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 1962. 29,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 23,5 млн. зрителей (за все время проката).
7. Самозванец с гитарой / Mocne uderzenie. Польша, 1966.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Людвик Старский. Актеры: Магдалена Завадска, Ежи Турек, Ирена Щуровска и др.
Прокат в СССР – с 1970. 29,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Прокаженная / Trędowata. Польша, 1976.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценарист Станислав Дыгат (автор романа – Хелена Мнишек). Актеры: Эльжбета Старостецка, Лешек Телешиньски, Ядвига Бараньска, Чеслав Воллейко, Люцина Брусикевич и др.
Прокат в СССР – с 1978. 28,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 8,4 млн. зрителей.
9. Волчье эхо / Wilcze echa. Польша, 1968.
Режиссер и сценарист Александр Сцибор-Рыльский. Актеры: Бруно Оя, Ирена Карель, Збигнев Добжиньски и др.
Прокат в СССР – с 30 июня 1970: 27,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,4 млн. зрителей.
10. Потоп / Potop. Польша-СССР, 1974.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы: Ежи Гоффман, Адам Керстен, Войцех Жукровски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Малгожата Браунек, Тадеуш Ломницки, Францишек Печка, Бруно Оя, Эва Шикульска, Леон Немчик и др. Прокат с СССР – с 1976: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации (из расчета в среднем на одну серию).
Прокат в Польше: 11,2 млн. зрителей (из расчета в среднем на одну серию).
11. Встреча со шпионом / Spotkanie ze szpiegiem. Польша, 1964.
Режиссер Ян Батори. Сценарист Анатоль Лещиньски. Актеры: Игнаци Маховски, Беата Тышкевич, Збигнев Запасевич, Станислав Микульски и др.
Прокат в СССР – с 19 июля 1965: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,1 млн. зрителей.
12. Зося / Zosia. СССР–Польша, 1966.
Режиссер Михаил Богин. Сценарист Владимир Богомолов. Актеры: Пола Ракса, Юрий Каморный, Веслава Мазуркевич, Барбара Баргеловская, Зыгмунт Зинтель, Николай Мерзликин, Георгий Бурков и др.
В СССР – с 4 сентября 1967. 22,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Лекарство от любви / Lekarstwo na miłość. Польша, 1965.
Режиссер Ян Батори. Сценаристы: Ян Баторы, Иоанна Хмелевская (по мотивам повести Иоанны Хмелевской "Клин клином"). Актеры: Калина Ендрусик, Кристина Сенкевич, Венчислав Глиньски, Анджей Лапицки и др.
Прокат в СССР – с 24 апреля 1967: 21,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
14. Девичий заговор / Бабья республика / Rzeczpospolita babska. Польша, 1969.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. Сценаристы: Станислава Джевецка, Иероним Пшибыл. Актеры: Александра Заверушанка, Зофия Мерле, Ян Махульски, Кристина Химаненко, Веслава Квасьневска, Тереса Липовска и др.
В СССР с 29 июня 1970. 20,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski. Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Ежи Лютовски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Тадеуш Ломницки, Магдалена Завадска, Мечислав Павликовски, Ханка Белицкая, Барбара Брыльска, Ирена Карель, Ян Новицки, Даниэль Ольбрыхски и др.
Прокат в СССР – с 9 ноября 1970. 19,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 8,6 млн. зрителей.
16. Два господина N / Dwaj panowie 'N'. Польша, 1961.
Режиссер Тадеуш Хмелевский (по одноименной новелле Рышарда Гонтажа и Зигмунда Шелиги). Актеры: Станислав Микульски, Иоанна Ендрыка, Януш Быльчиньски, Вацлав Ковальски.
В СССР – с 25 февраля 1963: 19,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
17. Гангстеры и филантропы / Gangsterzy i filantropi. Польша, 1962.
Режиссеры: Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Сценаристы: Богдан Чешко, Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Актеры: Густав Холоубек, Веслав Михниковски, Яцек Хан, Януш Хан и др.
В СССР – с 11 ноября 1963: 19,1 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,1 млн. зрителей.
18. Фараон / Faraon. Польша, 1966.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы: Ежи Кавалерович, Тадеуш Конвицкий (по одноименному роману Болеслава Пруса). Актеры: Ежи Зельник, Веслава Мазуркевич, Барбара Брыльска, Кристина Миколаевска, Эва Кшижевска и др.
В СССР – с 26 сентября 1967: 18,5 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 8,2 млн. зрителей.
19. Ва-банк / Vabank. Польша, 1981.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Яцек Хмельник, Эва Шикульска и др. Прокат в СССР – с 1985.
Прокат в Польше: 1,5 млн. зрителей.
Ва-банк-2, или Ответный удар / Vabank II czyli Riposta. Польша, 1984.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Бронислав Вроцлавски, Яцек Хмельник, Эва Шикульска, Марек Вальчевски, Беата Тышкевич и др.
Прокат в CCCР – с 1987. 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
20. В пустыне и джунглях / В пустыне и пуще / W pustyni i w puszczy. Польша, 1973.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки (по мотивам одноименной повести Генриха Сенкевича). Актеры: Томаш Менджак, Моника Роска, Эмос Банго, Малия Мекки, Станислав Ясюкевич, Эдмунд Феттинг и др.
В СССР – с 29 марта 1976. 18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 10,7 млн. зрителей.
21. Только погибший ответит / Tylko umarły odpowie. Польша, 1969.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценарист Анджей Выджиньски. Актеры: Рышард Филипски, Эва Вишневска, Януш Клосиньски и др.
В СССР с 28 июня 1971. 18,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
22. Закон и кулак / Prawo i pięść. Польша, 1964.
Режиссеры: Ежи Гоффман, Эдвард Скужевский. Сценарист Юзеф Хен (по мотивам собственной повести "Тост"). Актеры: Густав Холоубек, Веслав Голас, Ежи Пшибыльски, Здислав Маклякевич, Збигнев Добжиньски, Рышард Петруски, Зофия Мрозовска, Веслава Квасьневска, Ханна Скаржанка, Эва Вишневска и др.
Прокат в СССР – с 8 ноября 1965: 17,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. С любовью / Con amore. Польша, 1976.
Режиссер Ян Батори. Сценарист Кристина Бервиньска. Актеры: Малгожата Снопкевич, Иоанна Щепковска, Мирослав Конаровски, Войцех Высоцки, Тадеуш Казмерски, Збигнев Запасевич и др.
Прокат в СССР – с 1977: 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,5 млн. зрителей.
24. Графиня Коссель / Hrabina Cosel. Польша, 1968.
Режиссер: Ежи Антчак. Сценарист Здзислав Сковроньски (по роману Юзефа Игнация Крашевского). Актеры: Ядвига Бараньска, Мариуш Дмоховски, Станислав Ясюкевич, Даниэль Ольбрыхски, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 15 июня 1970. 17,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,9 млн. зрителей.
25. Преступник оставляет след / Morderca zostawia ślad. Польша, 1967.
Режиссёр и сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Тадеуш Шмидт, Кристина Миколаевска, Ива Млодницка, Збигнев Цибульски, Барбара Стеслович, Галина Пётровска и др.
В СССР с 3 июня 1968. 16,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
26. Ущелье ведьм / Стена ведьм / Ściana czarownic. Польша, 1966.
Режиссёр Павел Коморовски. Сценаристы: Ежи Сушко, Анджей Бонарски. Актеры: Збигнев Добжиньски, Марта Липиньска, Ига Цембжиньска, Ирена Орска и др.
В СССР с 1 декабря 1969. 16,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
27. Пепел и алмаз / Popiól i diament. Польша, 1958.
Режиссер Анджей Вайда. Сценаристы: Ежи Анджеевски, Анджей Вайда (по повести Ежи Анджеевского). Актеры: Збигнев Цибульски, Эва Кшижевска, Вацлав Застшежиньски, Адам Павликовски, Богумил Кобеля и др.
Прокат в СССР – с 13 ноября 1965. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,6 млн. зрителей.
28. Те, кого ищут / Разыскиваемый, разыскиваемая / Poszukiwany - poszukiwana. Польша, 1972.
Режиссёр Станислав Барея. Сценаристы: Станислав Барея, Яцек Федорович. Актеры: Войцех Покора, Иоланта Бохдаль, Кристина Борович, Веслав Голас, Ежи Добровольски и др.
В СССР – с 18 ноября 1974. 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,9 млн. зрителей.
29. Как быть любимой / Jak być kochaną. Польша, 1962.
Режиссер Войцех Хас. Сценарист Казимеж Брандыс. Актеры: Барбара Крафтувна, Збигнев Цибульски, Артур Млодницки, Венчислав Глиньски, Веслав Голас, Веслава Квасьневска, Калина Ендрусик и др.
Прокат в СССР – с 20 июля 1964: 15,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
30. Вернись, Беата / Beata. Польша, 1964.
Режиссер Анна Соколовска. Сценарист Михаил Тонецки. Актеры: Пола Ракса, Рената Коссобудзка, Пётр Павловски, Анна Цепелевска, Мариан Опаня, Веслав Голас и др.
В СССР – с 7 февраля 1966. 15,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
31. Дознание пилота Пиркса / Test pilota Pirxa / Navigaator Pirx. СССР-Польша, 1978.
Режиссёр Марек Пестрак. Сценаристы: Владимир Валуцкий, Марек Пестрак. Актеры: Сергей Десницкий, Александр Кайдановский, Владимир Ивашов, Тыну Саар, Зыгмунт Белявски и др.
В СССР – с 7 июля 1980. 15,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
32. Кудесник за рулем / Мотодрама / Motodrama. Польша, 1971.
Режиссер Анджей Кониц. Сценарист Томаш Доманевски. Актеры: Яцек Федорович, Крыстына Сенкевич, Кристина Борович, Ига Цембжиньска и др.
Прокат в СССР – с 17 июля 1972. 15,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
33. Как это случилось? / Необыкновенное озеро / Jezioro osobliwości. Польша, 1972.
Режиссёр Ян Батори. Сценаристы: Ян Баторы, Кристина Сесицка (по роману Кристины Сесицкой). Актеры: Мария Ковалик-Калиновска, Барбара Хоравянка, Станислав Зачик, Мирослав Конаровски и др.
В СССР – с 24 февраля 1975: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
34. Где третий король / Gdzie jest trzeci król? Польша, 1966.
Режиссер Рышард Бер. Сценарист Мацей Сломчиньски. Актеры: Анджей Лапицки, Калина Ендрусик, Алиция Вышиньска, Тадеуш Кондрат, Мария Ваховяк, Венчислав Глиньски, Рышард Петруски, Францишек Печка, Войцех Покора, Збигнев Юзефович, Адам Павликовски и др.
В СССР – с 1967: 13,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
35. Последний свидетель / Ostatni świadek. Польша-ГДР, 1969.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Ян Ковальски. Актеры: Станислав Микульски, Майя Водецка, Артур Млодницки, Януш Быльчиньски Эдмунд Феттинг и др.
В СССР – с 27 января 1975: 13,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
36. Кошачьи следы / Kocie ślady. Польша, 1971.
Режиссёр Павел Коморовски. Сценаристы: Павел Коморовский, Мариан Патковски. Актеры: Януш Гайос, Иоанна Ендрыка, Мечислав Павликовски, Алиция Яхевич и др.
В СССР – с 19 ноября 1973. 13,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
37. Приключения канонира Доласа / Как я развязал Вторую мировую войну / Jak rozpętałem drugą wojnę światową. Польша, 1969.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски (по роману Казимижа Славиньского «Приключения канонира Доласа»). Актеры: Мариан Коциняк, Янина Бороньска, Адам Циприан, Виргилиуш Грынь, Здислав Кузняр, Юзеф Лодыньски, Ярослав Скульски, Томаш Заливски, Эльжбета Старостецка и др.
Прокат в СССР – с 5 июля 1971. 13,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,9 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
38. Где генерал? / Gdzie jest generał? Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Ежи Турек, Эльжбета Чижевска, Роман Бартосевич, Зыгмунт Зинтель и др.
В СССР – с 4 января 1965. 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,1 млн. зрителей.
39. Жена для австралийца / Żona dla Australijczyka. Польша, 1963.
Режиссер Станислав Барея. Сценаристы Роман Невярович, Иероним Пшибыл. Актеры: Веслав Голас, Эльжбета Чижевска, Казимеж Вихняж, Станислав Вышиньски и др.
В СССР – со 2 марта 1965. 12,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
40. Влюбленный Пингвин / Pingwin. Польша, 1964.
Режиссер и сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Анджей Козак, Кристина Борович, Войцех Дурьяш, Янина Калуска-Шидловска, Ирена Карель, Збигнев Цибульски и др.
В СССР – с 28 февраля 1966. 12,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
41. В логове обречённых / Нисхождение в ад / Zejście do piekła. Польша, 1966.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Пётр Павловски, Витольд Пыркош, Эва Краснодембска, Эва Кшижевска, Леон Немчик и др.
Прокат в СССР – с 25 сентября 1967: 12,3 млн. зрителей за первый год демонстрации
.
42. Разводов не будет / Rozwodów nie będzie. Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Владислав Ковальски, Марта Липиньска, Тереса Тушиньска, Збигнев Добжиньски, Магдалена Завадска и др.
Прокат в СССР – с 7 июня 1965: 12,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
43. Человек с ордером на квартиру / Человек с М-3 / Czіowiek z M-3. Польша, 1968.
Режиссёр Леон Жанно. Сценаристы: Ежи Яницкий, Леон Жанно. Актеры: Богумил Кобеля, Ига Майр, Барбара Модельска, Эва Шикульска, Майя Водецка и др.
В СССР с мая 1970. 12,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
44. Ловушка / Pułapka. Польша, 1970.
Режиссёр Анджей Пиотровски. Актеры: Холгер Малих, Анджей Копичиньски, Бруно Оя, Карин Бивен, Пауль Берндт, Иоанна Ендрыка и др.
В СССР – с 7 ноября 1972. 12,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
45. Орёл / Orzel. Польша, 1959.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы: Леонард Бучковски, Януш Мейснер. Актеры: Венчислав Глиньски, Александр Севрук, Ролянд Гловацки, Ян Махульски и др.
Прокат в СССР – с 14 марта 1960: 11,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,2 млн. зрителей.
46. Операция «Брутус» / Akcja Brutus. Польша, 1970.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Сценарист Збигнев Ненацки. Актеры: Эва Кшижевска, Зыгмунт Хюбнер, Витольд Пыркош, Тадеуш Шмидт, Мариан Коциняк, Иоланта Бохдаль, Кристина Борович и др.
В СССР – с февраля 1973. 11,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
47. Итальянец в Варшаве / Джузеппе в Варшаве / Giuseppe w Warszawie. Польша, 1964.
Режиссер Станислав Ленартович. Сценарист Яцек Вейрох. Актеры: Эльжбета Чижевска, Антонио Чифарьелло, Збигнев Цибульски, Кристина Борович, Ян Матыяшкевич, Войцех Семион и др.
Прокат в СССР с 9 августа 1965: 11,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
48. Прерванный полёт / Przerwany lot. Польша, 1964.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы: Ежи Яницки, Анджей Мулярчик. Актеры: Александр Белявски, Эльжбета Чижевска, Мечислав Войт и др.
Прокат в СССР – с 1965: 11,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
49. Чертово ущелье / Czarci zleb. Польша, 1950.
Режиссеры: Тадеуш Каньски, Альдо Вергано. Сценаристы: Умберто Барбаро, Тадеуш Каньски, Альдо Вергано. Актеры: Тадеуш Шмидт, Алина Яновска, Владислав Качмарски и др.
Прокат в СССР – с 1950: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
50. Кукла / Lalka. Польша, 1968.
Режиссер и сценарист Войцех Хас (по роману Болеслава Пруса). Актеры: Мариуш Дмоховски, Беата Тышкевич, Тадеуш Фиевски, Ядвига Халина Галлёва, Веслав Голас, Калина Ендрусик, Анджей Лапицки, Ян Махульски и др.
Прокат в СССР – с 31 августа 1970. 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,7 млн. зрителей.
51. Полный вперёд! / Cała naprzód. Польша, 1966.
Режиссёр Станислав Ленартович. Сценаристы: Станислав Ленартович, Эва Шуманьска. Актеры: Збигнев Цибульски, Здислав Маклякевич, Тереса Тушиньска, Кшиштоф Литвин, Кристина Миколаевска, Леон Немчик и др.
В СССР с 5 июня 1968. 10,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
52. Это я убил / To ja zabiłem. Польша, 1974.
Режиссёр Станислав Ленартович. Сценарист Эва Шуманьска. Актеры: Януш Буковски, Мацей Гурай, Иоанна Богацка, Данута Максимович, Ирена Лясковска и др.
В СССР – с 13 сентября 1976. 10,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
53. Ещё один, которому нужна любовь / Приговор / Wyrok. Польша, 1961.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценаристы: Ежи Пассендорфер, Ежи Пшездецки. Актеры: Гжегож Роман, Лидия Корсакувна, Венчислав Глиньски и др.
В СССР – с 1963: 10,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
54. Дневник пани Ганки / Pamiętnik pani Hanki. Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Станислав Ленартович. Актеры: Люцина Винницка, Анджей Лапицки, Тереса Шмигелювна, Малгожата Лёрентович-Янчар, Ирена Малькевич, Леон Немчик, Ян Махульски, Адам Павликовски и др.
Прокат в СССР – с 19 октября 1964: 9,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
55. Загадочный пассажир / Поезд / Pociąg. Польша, 1959.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы: Ежи Кавалерович, Ежи Лютовски. Актеры: Люцина Винницка, Леон Немчик, Збигнев Цибульски и др.
Прокат в СССР – с 18 июля 1966: 9,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,0 млн. зрителей.
56. Пассажирка / Pasażerka. Польша, 1961/1963.
Режиссеры Анджей Мунк, Витольд Лесевич. Сценаристы: Анджей Мунк, Зофья Посмыш-Пясецка, Зофия Посмыш. Актеры: Александра Шлёнска, Анна Цепелевска, Януш Быльчиньски и др.
В СССР – с 14 декабря 1964. 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
57. Девушка в окошке / Panienka z okienka. Польша, 1964.
Режиссёр Мария Каневска. Сценаристы: Ежи Брошкевич, Мария Каневска, Ян Марцин Шанцер (по одноименной повести Деотымы - Ядвиги Лушевской). Актеры: Пола Ракса, Ядвига Хойнацка, Александра Кажиньска, Мариуш Дмоховски, Януш Гайос, Леон Немчик и др.
В СССР с апреля 1968. 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,9 млн. зрителей.
58. История одного истребителя / Historia jednego myśliwca. Польша, 1957.
Режиссер Хуберт Драпелля. Сценаристы: Хуберт Драпелля, Богдан Чешко, Яцек Вейрох. Актеры: Богуш Билевски, Кристина Ивашкевич, Ян Махульски и др.
В СССР с 11 января 1960. 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,8 млн. зрителей.
59. Ленин в Польше / Lenin w Polsce. СССР-Польша, 1965.
Режиссер Сергей Юткевич. Сценаристы. Евгений Габрилович, Сергей Юткевич. Актеры: Максим Штраух, Анна Лисянска, Антонина Павлычева, Илона Кусьмерска, Эдмунд Феттинг, Кшиштоф Кальчиньски, Владимир Акимов, Людвик Бенуа, Тадеуш Фиевски и др.
В СССР – с 14 апреля 1966. 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
60. Бумеранг / Bumerang. Польша, 1966.
Режиссер Леон Жанно. Сценаристы: Леон Жанно, Ежи Яницки. Актеры: Барбара Брыльска, Холгер Малих, Здислав Карчевски, Кристина Миколаевска и др.
Прокат в СССР – с 3 июля 1967: 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
61. Пора мечтаний / Tabliczka marzenia. Польша, 1968.
Режиссёр Збигнев Хмелевски. Сценарист Халина Снопкевич. Актеры: Юлия Лучковска, Анджей Пстраг, Зофья Трушковска, Ян Махульски и др.
В СССР с 11 августа 1969. 9,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
62. Чародей в бригаде / Жареные голубки / Pieczone gołąbki. Польша, 1966.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Магдалена Завадска, Кшиштоф Литвин, Ежи Карашкевич, Вацлав Ковальски и др.
Прокат в СССР – с 19 июня 1967: 9,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
63. Запрещенные песенки / Zakazane piosenki. Польша, 1946.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Данута Шафлярска, Ежи Душиньски, Янина Орденжанка, Ян Свидерски, Ян Курнакович, Станислав Лапиньски, Зофия Ямры, Константы Понговски, Ханка Белицка, Анджей Лапицки и др.
Прокат в СССР – с 1949: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
64. Пепел / Popioły. Польша, 1965.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльский (по одноименному роману Стефана Жеромского). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Богуслав Керц, Беата Тышкевич, Пётр Высоцки, Ян Свидерски, Пола Ракса и др.
Прокат в СССР – с 29 мая 1967: 8,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 6,8 млн. зрителей.
65. Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny. Польша, 1970.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. Актеры: Ежи Маталовски, Кшиштоф Строиньски, Пётр Сот, Веслава Квасьневска и др.
В СССР – с 7 июля 1975. 8,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
66. Красные береты / Czerwone berety. Польша, 1962.
Режиссер Павел Коморовски. Сценаристы: Ежи Лютовски, Альбин Секерски. Актеры: Мариан Коциняк, Анджей Шаевски, Марта Липиньска и др.
Прокат в СССР с 12 июля 1965: 8,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
67. Легенда / Legenda. Польша-СССР, 1970.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Сценаристы: Валентин Ежов, Збигнев Залуски. Актеры: Малгожата Потоцка, Николай Бурляев, Игор Страбужиньски, Мария Збышевска, Юзеф Новак, Францишек Печка, Тадеуш Шмидт и др.
В СССР - с 7 февраля 1972. 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
68. Миллион за Лауру / Milion za Laure. Польша, 1971.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. Сценарист Ежи Яницки. Актеры: Богдан Баэр, Ирена Шевчик, Влодзимеж Новак, Тадеуш Росс, Кристина Борович и др.
В СССР – с 25 марта 1977. 8,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
69. Не буду тебя любить / Nie będę cię kochać. Польша, 1973.
Режиссёр Януш Насфетер. Сценаристы: Януш Насфетер, Тереза Насфетер. Актеры: Гражина Михальска, Хенрика Добош, Тадеуш Янчар и др.
В СССР – с 27 сентября 1976. 7,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
70. Красная рябина / Jarzębina czerwona. Польша, 1969.
Режиссёры и сценаристы Эва и Чеслав Петельски. Актеры: Анджей Копичиньски, Владислав Ковальски, Анджей Лапицки, Веслава Немыска, Иван Переверзев и др.
В СССР с 1 марта 1971. 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,2 млн. зрителей.
71. Дорога на Запад / Droga na Zachód. Польша, 1961.
Режиссер Богдан Поремба. Сценарист Станислав Дыгат. Актеры: Казимир Опалиньски, Владислав Ковальски, Рышард Петруски, Эльжбета Кемпиньска, Адам Павликовски и др.
В СССР – с 28 января 1963: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
72. Особых примет нет / Znaków szczególnych brak. СССР-Польша-ГДР, 1978.
Режиссер: Анатолий Бобровский. Актеры: Пётр Гарлицки, Данута Ковальска, Андрей Миронов, Павел Панков, Ежи Маталовски, Агата Жешевска, Эве Киви, Донатас Банионис, Виктор Шульгин, Олег Басилашвили, Юрий Медведев, Януш Клосиньски, Юрий Назаров, Олег Видов, Барбара Баргеловска, Витаутас Паукште, Марек Новаковски, Анджей Василевич, Валентин Никулин, Александр Пороховщиков и др.
Кинопрокат в СССР: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше: 0,15 млн. зрителей.
73. Незабываемая весна / Апрель / Kwiecień. Польша, 1961.
Режиссер Витольд Лесевич. Сценарист Юзеф Хен. Актеры: Мария Цесельска, Пётр Павловски, Тадеуш Кондрат, Хенрик Бонк, Францишек Печка и др.
В СССР – со 2 декабря 1963: 7,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
74. Люди с поезда / Ludzie z pociągu. Польша, 1961.
Режиссер Казимеж Куц. Сценаристы: Мариан Брандыс, Людвика Возьницка (по новелле Мариана Брандыса "Парень с поезда"). Актеры: Анджей Май, Мацей Даменцки, Ян Здроевски, Бронислав Кассовски и др.
Прокат в СССР – с 12 апреля 1965: 7,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
75. Первый день свободы / Pierwszy dzien wolnosci. Польша, 1964.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы Богдан Чешко, Леон Кручковски. Актеры: Беата Тышкевич, Тадеуш Ломницки, Тадеуш Фиевски, Рышард Барыч, Кшиштоф Хамец, Роман Клосовски, Эльжбета Чижевска, Михаил Пуговкин, Всеволод Санаев и др.
В СССР – с 11 апреля 1966. 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
76. Роман сорокалетнего / Я - мотылёк, или роман сорокалетнего / Motylem jestem, czyli Romans czterdziestolatka. Польша, 1976.
Режиссёр Ежи Груза. Сценаристы: Ежи Груза, Кшиштоф Теодор Теплиц. Актеры: Анджей Копичиньски, Ирена Яроцка, Ирена Квятковска, Анна Сенюк, Януш Клосиньски, Роман Клосовски, Войцех Пшоняк и др.
В СССР – с 3 апреля 1978. 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,7 млн. зрителей.
77. Рукопись, найденная в Сарагосе / Rekopis znaleziony w Saragossie. Польша, 1965.
Режиссер Войцех Хас. Сценарист Тадеуш Квятковский (по одноименному роману Яна Потоцкого). Актеры: Збигнев Цибульски, Ига Цембжиньска, Эльжбета Чижевска, Густав Холоубек, Станислав Игар, Иоанна Ендрыка, Януш Клосиньски, Богумил Кобеля, Барбара Крафтувна, Ян Махульски, Леон Немчик, Франтишек Печка, Беата Тышкевич, Пола Ракса, Адам Павликовски и др.
Прокат в СССР – с 17 декабря 1966: 6,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
78. Майор Хубаль / Хубаль / Hubal. Польша, 1973.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценаристы: Рышард Филипски, Богдан Поремба, Тадеуш Вежан, Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Рышард Филипски, Малгожата Потоцка, Тадеуш Янчар, Эмиль Каревич, Анджей Козак, Зыгмунт Малянович, Тадеуш Шмидт и др.
В СССР – с 19 января 1976. 6,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 6,3 млн. зрителей.
79. Несостоявшаяся дуэль / Выстрел / Wystrzał. Польша, 1965.
Режиссёр и сценарист Ежи Антчак (по одноименной повести А. Пушкина). Актеры: Игнаци Гоголевски, Ива Млодницка, Анджей Жарнецки, Хенрик Бонк и др.
В СССР – с 11 декабря 1967. 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
80. Красное и золотое / Czerwone i zіote. Польша, 1969.
Режиссёр Станислав Ленартович. Сценарист Станислав Гроховяк. Актеры: Ядвига Хойнацка, Здислав Карчевски, Веслава Немыска, Ежи Блёк и др.
В СССР с 19 октября 1970. 6,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
81. История золотой туфельки / Historia żółtej ciżemki. Польша, 1961.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценаристы: Ванда Жулкевска, Здзислав Сковроньски (по мотивам одноименной повести Антонины Доманской). Актеры: Марек Кондрат, Густав Холоубек, Богумил Кобеля, Бронислав Павлик, Анджей Щепковски, Богдан Баэр, Беата Барщевска и др.
Прокат в СССР с 12 апреля 1965: 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,6 млн. зрителей.
82. Бич божий / Bicz Boży. Польша, 1966.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. Актеры: Барбара Драпиньска, Станислав Микульски, Ремигюш Зажицки, Пола Ракса, Кристина Борович и др.
В СССР с 20 мая 1968. 6,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
83. Последний этап / Ostatni etap. Польша, 1948.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценаристы: Ванда Якубовска, Герда Шнейдер. Актеры: Ванда Бартувна, Югетта Фаже, Татьяна Гурецкая, Антонина Гордон-Гурецкая, Мария Виноградова, Барбара Драпиньска, Барбара Фиевска, Анна Лютославска, Александра Шлёнска и др.
Прокат в СССР с 1949: 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
84. Последние дни / Ostatnie dni. Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Сценаристы: Войцех Жукровски, Ежи Пассендорфер. Актеры: Войцех Семион, Богумил Антчак, Ян Бурек, Януш Быльчиньски и др.
В СССР с 14 декабря 1970. 5,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
85. Меридиан ноль / Południk zero. Польша, 1970.
Режиссер Вальдемар Подгурски. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Рышард Филипски, Ванда Нойман, Януш Клосиньски, Анджей Козак и др.
В СССР с 27 марта 1972. 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
86. Декамерон-40: Матео Фальконе / Mateo Falcone. Польша, 1971.
Режиссёр Ян Будкевич (по новелле Проспера Мериме); Маркхейм / Markheim. Польша, 1971. Режиссёр Януш Маевски (по рассказу Роберта Стивенсона); Дары волхвов / Dary magów (по одноименному рассказу О'Генри). Польша, 1972. Режиссёр Валентина Марушевска. Актеры: Александр Бардини, Януш Гайос, Ежи Камас, Богомил Симеонов, Анна Милевска и др.
В СССР – с 15 июля 1974. 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
87. Весна, пан сержант / Wiosna panie sierżancie. Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Юзеф Новак, Малгожата Притуляк, Тадеуш Фиевски, Тадеуш Квинта и др.
В СССР – с 4 октября 1976. 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
88. Цвета борьбы / Barwy walki. Польша, 1964.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Войцех Жукровски (по мотивам книги Мечислова Мочара). Актеры: Тадеуш Шмидт, Кшиштоф Хамец, Рышард Петруски, Станислав Микульски и др.
Прокат в СССР с 11 октября 1966: 5,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,2 млн. зрителей.
89. Раскрытая явка / Другой берег / Drugi brzeg. Польша, 1962.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценаристы: Анджей Шипульски, Збигнев Кузьминьски (по мотивам новелл Станислава Выгодского и воспоминаниям Марии Каминской, Мариана Нашковского, Павле Зеленца). Актеры: Юзеф Новак, Францишек Печка, Алиция Павлицка и др.
В СССР – с 20 мая 1963: 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
90. Деревянные чётки / Drewniany Różaniec. Польша, 1964.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. Сценарист Чеслав Петельски (по одноименной повести Наталии Роллечек). Актеры: Иоанна Бесяда, Агнешка Веселовска, Здислав Карчевски, Халина Ковальска и др.
В СССР – с 16 мая 1966. 5,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
91. Движущиеся пески / Ruchome piaski. Польша, 1968.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки. Актеры: Малгожата Браунек, Марек Вальчевски, Гжегож Зухович, Хенрик Боровски, Стефан Фридман, Ежи Зельник, Леон Немчик, Анджей Шаевски и др.
В СССР с 31 августа 1970. 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
92. День прозрения / День очищения (Dzień oczyszczenia). Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Сценарист Ежи Пшездецки. Актеры: Януш Буковски, Барбара Солтысик, Александр Белявский, Анатолий Голик, Станислав Ясюкевич и др.
В СССР – с 11 сентября 1972. 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
93. Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski. СССР-Польша, 1975.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценарист Юрий Нагибин. Актеры: Зыгмунт Малянович, Малгожата Потоцка, Александр Калягин, Виктор Авдюшко, Владимир Ивашов, Ефим Копелян и др.
В СССР с 26 июля 1976: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,1 млн. зрителей.
94. Конец нашего света / Koniec naszego świata. Польша, 1964.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска. Актеры: Лех Сколимовский, Тереса Вициньска, Петр Аугустыняк и др.
Прокат в СССР – с 27 сентября 1965: 5,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
95. Польский альбом / Album polski. Польша, 1970.
Режиссёр Ян Рыбковски. Сценарист Ришард Фрелек. Актеры: Барбара Брыльска, Анджей Северин, Ян Махульски, Болеслав Плотницки, Францишек Печка, Тадеуш Шмидт и др.
В СССР с 7 февраля 1972. 4,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
96. Команда / Załoga. Польша, 1951.
Режиссер Ян Фетке. Сценарист Ян Роевски. Актеры: Збигнев Сковроньски, Ришард Пекарски, Бохдан Эймонт, Тадеуш Ломницки и др.
В СССР с 1 февраля 1960: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 4,0 млн. зрителей.
97. Огни в Иванову ночь / Sobotki. Польша, 1966.
Режиссер Павел Коморовски. Сценарист Мариан Патковски (по собстаннному роману). Актеры: Мариан Коциняк, Кристина Миколаевска, Тадеуш Калиновски и др.
Прокат в СССР - с 31 июля 1967: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
98. Темная река / Ciemna rzeka. Польша, 1973.
Режиссёр и сценарист Сильвестр Шишко (по мотивам одноименной повести Ежи Гжимковского). Актеры: Мацей Гурай, Алиция Яхевич, Ванда Нойман, Рышарда Ханин, Зыгмунт Малянович, Болеслав Плотницки, Францишек Печка, Малгожата Потоцка и др.
В СССР – с 23 февраля 1976. 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,2 млн. зрителей.
99. Локис / Lokis: Rękopis profesora Wittembacha. Польша, 1970.
Режиссёр и сценарист Януш Маевски (по новелле Проспера Мериме). Актеры: Эдмунд Феттинг, Юзеф Дуряш, Густав Люткевич, Малгожата Браунек, Зофия Мрозовска и др.
В СССР – с 17 июля 1972. 4,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
100. Награды и отличия / Nagrody i odznaczenia. Польша, 1973.
Режиссёр Ян Ломницки. Сценаристы: Ян Ломницки, Вацлав Билиньски. Актеры: Мацей Райзахер, Витольд Дембицки, Кшиштоф Кальчиньски, Барбара Вжесиньска, Ядвига Янковска-Цесляк, Тадеуш Ломницки, Ян Энглерт и др.
В СССР – с 9 августа 1976. 4,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
101. Костюм почти новый / Ubranie prawie nowe. Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Влодзимеж Хаупе (по новелле Ярослава Ивашкевича "Ружа"). Актеры: Ханна Скаржанка, Казимеж Боровец, Люцина Винницка и др.
Прокат в СССР – с 31 мая 1965: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
102. Три шага по земле / Trzy kroki po ziemi. Польша, 1965.
Режиссеры: Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Сценаристы: Ежи Яницкий, Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски, Юзеф Кусьмерек. Актеры: Эва Вишневска, Людвик Пак, Ирена Орска, Тадеуш Фиевски, Богумил Кобеля, Веслав Голас и др.
Прокат в СССР – с 1966: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
103. Потом наступит тишина / Potem nastąpi cisza. Польша, 1966.
Режиссер Януш Моргенштерн. Сценаристы: Януш Моргенштерн, Збигнев Сафьян. Актеры: Тадеуш Ломницки, Даниэль Ольбрыхски, Марек Перепечко, Барбара Брыльска и др.
Прокат в СССР – с 18 декабря 1967: 4,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
104. Жемчужина в короне / Perła w koronie. Польша, 1971.
Режиссёр и сценарист Казимеж Кутц. Актеры: Люция Коволик, Ольгерд Лукашевич, Ян Энглерт, Францишек Печка и др.
В СССР – с 8 апреля 1974. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,5 млн. зрителей.
105. Земля обетованная / Ziemia obecana. Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда (по одноименной повести польского писателя В. Реймонта). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Войцех Пшоняк, Анджей Северин, Анна Нехребецка, Тадеуш Бялощиньски, Александр Дзвонковски, Божена Дыкель, Францишек Печка, Анджей Лапицки, Збигнев Запасевич, Пётр Фрончевски, Войцех Семион, Ежи Зельник и др.
В СССР – с 23 мая 1977. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 6,6 млн. зрителей.
106. Квартальный отчет / Квартальный баланс / Bilans kwartalny. Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Занусси. Актеры: Майя Коморовска, Пётр Фрончевски, Марек Пивовски, Зофия Мрозовска, Халина Миколайска, Мариуш Дмоховски, Барбара Вжесиньска и др.
В СССР – с августа 1977. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
107. Путешествие за улыбку / Podróż za jeden uśmiech. Польша, 1971.
Режиссёр Станислав Ендрыка. Актеры: Хенрик Голембевски, Филип Лободзиньски, Алина Яновска, Кристина Борович и др.
В СССР – с 3 декабря 1973. 4,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
108. Мальчишки мечтают / Ребята с Берёзовой улицы / Chłopcy z ulicy Brzozowej: Операция «Т» (Akcja ‘T’), Настоящий полёт / Prawdziwy lot. Польша, 1972.
Режиссёр и сценарист Рышард Рыдзевски. Актеры: Петр Сот, Радослав Аркушински и др.
В СССР – с 29 декабря 1975: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
109. Опасность / Zagrożenie. Польша, 1976.
Режиссёр Вацлав Флёрковски. Сценаристы: Данута Бжоско-Мендрик, Вацлав Флёрковски. Актеры: Халина Винярска, Ежи Пшибыльски, Тереза Шмигелувна и др.
В СССР – с 12 мая 1978: 4,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
110. Слово имеет прокурор / Głos ma prokurator. Польша, 1965.
Режиссер и сценарист Влодзимеж Хаупе. Актеры: Эдмунд Феттинг, Тадеуш Ломницки, Рышарда Ханин, Ванда Коческа и др.
Прокат в СССР с 17 июля 1967: 3,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
111. Познанские соловьи / Poznańskie słowiki. Польша, 1965.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. Сценарист Ванда Жулкевска. Актеры: Павел Янковски, Эва Вавжонь, Кшиштоф Хамец, Ян Махульски и др.
В СССР – с 19 января 1976. 3,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
112. Ультиматум / Ultimatum. Польша, 1984.
Режиссёр Януш Кидава. Сценарист Ежи Яницки. Актеры: Станислав Михальски, Кшиштоф Кершновски, Ян Ерузаль, Леон Немчик и др.
В СССР – с 21 июля 1986. 3,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
113. Всё в спешке / Гонки / Gonitwa. Польша, 1971.
Режиссёр Зыгмунт Хюбнер. Сценаристы: Зыгмунт Хюбнер, Марек Новаковски. Актеры: Тереса Будзиш-Кшижановска, Бохдан Эймонт, Тадеуш Янчар, Хелена Домбровска, Стефания Ивиньска, Эва Шикульска и др.
В СССР – с июня 1973. 2,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
114. Академия пана Кляксы / Akademia pana Kleksa. Польша-СССР, 1983.
Режиссёр Кшыштоф Градовски. Сценаристы: Ян Бжехва, Кшиштоф Градовски. Актеры: Пётр Фрончевски, Славек Вронка, Леон Немчик, Збигнев Бучковски и др.
В СССР – с января 1985. 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 5,5 млн. зрителей.
115. Всё на продажу / Wszystko na sprzedaż. Польша, 1968.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда. Актеры: Беата Тышкевич, Анджей Лапицки, Даниэль Ольбрыхски, Эльжбета Чижевска, Витольд Хольц, Малгожата Потоцка, Богумил Кобеля, Адам Павликовски и др.
В СССР с 14 декабря 1970. 2,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
116. Размышление / Структура кристалла / Struktura kryształu. Польша, 1969.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Занусси. Актеры: Барбара Вжесиньска, Анджей Жарнецки, Ян Мыслович, Владислав Ярема, Адам Дебски и др.
В СССР с 5 июля 1971. 2,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
117. Вызов / Wezwanie. Польша, 1971.
Режиссёр и сценарист Войцех Соляж. Актеры: Ханна Скаржанка, Болеслав Плотницки, Ольгерд Лукашевич, Зыгмунт Малянович, Ирена Карель и др.
В СССР – с 12 февраля 1973. 2,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
118. Путешествие пана Кляксы / Podróze pana Kleksa. Польша-СССР, 1985.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Градовски. Актеры: Пётр Фрончевски, Владислав Ковальски, Хенрик Биста, Малгожата Островска, Збигнев Бучковски, Ежи Бончак, Мартин Бараньски, Георгий Вицин, Ирина Губанова, Леон Немчик и др.
В СССР – с 7 июля 1986. 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 3,9 млн. зрителей.
119. Пейзаж после битвы / Krajobraz po bitwie. Польша, 1970.
Режиссер и сценарист Анджей Вайда. Актеры: Тадеуш Янчар, Даниэль Ольбрыхски, Станислава Целиньска, Лешек Дрогош, Стефан Фридман, Малгожата Браунек и др.
Прокат в СССР – с 1977: 2,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
120. Счастливые дни Муми-троллей / Szczesliwe dni Muminkow. Польша, 1983.
Режиссер Люцьян Дембиньски. Сценаристы: Люцьян Дембиньски, Мари Коссаковска. А Актеры: Михал Шевчик, Барбара Борковска и др.
В СССР – с 1986. 2,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
121. Коперник / Kopernik / Copernicus. Польша-ГДР, 1972.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. Сценарист Здзислав Сковроньски. Актеры: Анджей Копичиньски, Барбара Вжесиньска, Чеслав Воллейко, Анджей Антковяк, Клаус-Петер Тиле, Хенрик Боуколовски, Ханньо Хассе, Хенрик Боровски, Ядвига Хойнацка, Александр Фогель, Леон Немчик и др.
В СССР – с февраля 1975. 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 2,7 млн. зрителей.
122. Романтичное время / Романтики / Romantyczni. Польша, 1970.
Режиссёр Станислав Ружевич. Сценаристы: Станислав Ружевич, Витольд Залевски. Актеры: Игнаци Гоголевски, Владислав Ханьча, Ольгерд Лукашевич, Марта Липиньска, Малгожата Лесневска и др.
В СССР – с октября 1972. 1,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
123. Двое с большой реки / Dwoje z wielkiej rzeki. Польша, 1958.
Режиссер и сценарист Конрад Наленцки. Актеры: Тадеуш Бялощиньски, Богуш Билевски, Флориан Вольны, Барбара Вжесиньска и др.
В СССР – с июня 1960: 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
124. Лицо ангела / Twarz anioła. Польша, 1970.
Режиссёр Збигнев Хмелевски. Сценаристы: Станислав Лёт, Збигнев Хмелевски. Актеры: Иржи Врштяла, Марек Дудек, Зыгмунт Малявски, Войцех Пшоняк, Алиция Зоммер, Леон Немчик и др.
В СССР – с октября 1973. 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
125. Проделки близнецов / Девочка и мальчик / Dziewczyna i chłopak. Польша, 1980.
Режиссёр Станислав Лoт. Сценаристы: Анетта Ольсен, Ханна Ожуговска. Актеры: Анна Сенявска, Войцех Сенявски, Станислав Микульски, Барбара Солтысик, Леонард Анджеевски и др.
В СССР – с 3 ноября 1986. 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
126. День колибри / Dzień kolibra. Польша, 1983.
Режиссёр Рышард Рыдзэвски. Сценаристы: Рышард Рыдзевски, Эва Пшибыльска. Актеры: Марцин Колтуняк, Даниэль Козакевич, Хенрик Махалица и др.
В СССР – с июня 1986. 1,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
127. Бездомные / Доктор Юдим / Doktor Judym. Польша, 1975.
Режиссёр Влодзимеж Хаупе. Сценаристы: Влодзимеж Хаупе, Анджей Гожевски (по роману С. Жеромского «Бездомные люди»). Актеры: Ян Энглерт, Анна Нехребецка, Ежи Камас, Хенрик Бонк, Пётр Фрончевски и др.
В СССР – с 18 июля 1977. 1,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Прокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
128. По следам Бартека / Na tropach Bartka. Польша, 1982.
Режиссёр Януш Ленски. Сценаристы: Януш Ленски, Янина Заёнцувна (по мотивам повести Ежи Сушки «Браконьер в ста лицах»). Актеры: Богуш Билевски, Барбара Крафтувна, Алина Яновска и др.
В СССР – с апреля 1986. 1,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
129. Моя война, моя любовь / Moja wojna, moja miłość. Польша. 1975.
Режиссёр Януш Насфетер. Сценаристы: Януш Насфетер, Тереза Насфетер. Актеры: Пётр Лысак, Гражина Михальска, Зофья Малынич, Ядвига Хойнацка, Веслава Мазуркевич, Анна Сенюк и др.
В СССР – со 2 сентября 1977. 1,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
130. В разгаре лета / В середине лета / W środku lata. Польша, 1975.
Режиссёр и сценарист Феликс Фальк. Актеры: Тереса Будзиш-Кшижановска, Анджей Хжановски, Ежи Треля, Марек Вальчевски и др.
В СССР – с 26 сентября 1978. 1,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
131. Женщина в шляпе / Kobieta w kapeluszu. Польша, 1984.
Режиссёр и сценарист Станислав Ружевич. Актеры: Ханна Микуць, Мария Чубасевич, Барбара Дзекан и др.
В СССР – с 1 июня 1987. 0,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
132. Я действовал один / Роман с нарушителем / Romans z intruzem. Польша, 1984.
Режиссёр и сценарист Вальдемар Подгурски. Актеры: Александер Миколайчак, Клаус-Петер Тиле, Катажина Павляк, Збигнев Бучковски и др.
В СССР – с мая 1987. 0,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
133. Другая / Inna. Польша, 1976.
Режиссёр и сценарист Анна Соколовска. Актеры: Барбара Бартыньска, Ивона Нижиньска, Катажина Павляк, Михал Петшак и др.
В СССР – с августа 1978. 0,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
134. Прозрение / Olśnienie. Польша, 1976.
Режиссёр Ян Будкевич. Сценарист Юрий Нагибин. Актеры: Януш Р. Новицки, Анна Нехребецка, Юзеф Коженёвски
В СССР – с 17 июля 1978. 0,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
135. Кто судить меня будет? / Я буду себя защищать / Na straży swej stać będę. Польша, 1983.
Режиссёр и сценарист Казимеж Кутц. Актеры: Томаш Дедек, Войцех Высоцки, Кшиштоф Кольбергер и др.
В СССР – с декабря 1986. 0,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Источники:
статистика Госкино СССР (ДСП) (данные из архива РГАЛИ предоставлены киноведом Е. Нефёдовым)
P.S. Если фильм двухсерийный или многосерийный, то данные в списке приводятся из расчета в среднем на одну серию.
К сожалению, данные киностатистики по некоторым популярным в СССР польским фильмам пока (?) недоступны. Подробнее о польском кино в моей книге (бесплатно, без пароля): Федоров А.В. Польский альбом: заметки о кино. М.: ОД «Информация для всех», 2021. 146 с.
Список польских игровых фильмы в советском кинопрокате (1949 – 1991)
1949
Запрещенные песенки (Zakazane piosenki). Польша, 1946.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 13,9 млн. зрителей. В СССР – с 8 декабря 1949.
Последний этап (Ostatni etap). Польша, 1948.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 7,7 млн. зрителей. В СССР – с 25 мая 1949.
1950
Чертово ущелье (Czarci zleb). Польша, 1950.
Режиссеры: Тадеуш Каньски, Альдо Вергано. В Кинопрокат в Польше: 7,8 млн. зрителей. СССР – с 24 июля 1950.
1951
Варшавская премьера (Warszawska premiera). Польша, 1950.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1951.
Две бригады (Dwie brygady). Польша, 1950.
Режиссеры Вадим Берестовски, Януш Насфетер. В СССР – с 5 марта 1951.
Сокровище / Мое сокровище (Skarb). Польша, 1948.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 8,9 млн. зрителей. В СССР – с 24 сентября 1951.
Непокоренный город (Miasto nieujarzmione) / Варшавский Робинзон (Robinson warszawski). Польша, 1950.
Режиссер Ежи Зажицки. Кинопрокат в Польше: 4,7 млн. зрителей. В СССР – с 28 мая 1951.
Первый старт (Pierwszy start). Польша, 1950.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 3,9 млн. зрителей. В СССР – с 26 апреля 1951.
1952
Ночной взрыв / Стальные сердца (Stalowe serca). Польша, 1948.
Режиссер Станислав Урбанович. Кинопрокат в Польше: 3,5 млн. зрителей. В СССР – с 1 февраля 1952.
Юность Шопена (Młodość Chopina). Польша, 1951.
Режиссер Александр Форд. Кинопрокат в Польше: 3,4 млн. зрителей. В СССР – со 2 июня 1952.
1953
Первые дни (Pierwsze dni). Польша, 1951.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 16 января 1953.
1954
Дело, которое надо уладить (Sprawa do załatwienia). Польша, 1953.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 4,0 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1954.
Целлюлоза / Дороги жизни (Celuloza). Польша, 1953.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 3,3 млн. зрителей. В СССР – с 22 ноября 1954.
Приключение на Мариенштадте / Случай на Мариенштате (Przygoda na Mariensztacie). Польша, 1953.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 5,7 млн. зрителей. В СССР – с 22 ноября 1954.
1955
Атлантическая повесть (Opowieść atlantycka). Польша, 1954.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше - 0,9 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1955.
Карьера (Kariera). Польша, 1954.
Режиссер Ян Кёхер. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 3 октября 1955.
Под Фригийской звездой (Pod gwiazdą frygijską). Польша, 1954.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 2,7 млн. зрителей. В СССР – с 25 января 1955.
Поколение (Pokolenie). Польша, 1954.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей. В СССР – с 3 октября 1955.
Пятеро с улицы Барской (Piątka z ulicy Barskiej). Польша, 1953.
Режиссер Александр Форд. Кинопрокат в Польше: 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 18 апреля 1955.
Часы надежды (Godziny nadziei). Польша, 1955.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 3,8 млн. зрителей. В СССР – с 26 декабря 1955.
1956
Голубой крест (Błękitny krzyż). Польша, 1955.
Режиссер Анджей Мунк. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей. В СССР – с 22 июля 1956.
Ирена, домой! (Irena, do domu!). Польша, 1955.
Режиссеры: Ян Фетке, Казимеж Шейбал. Кинопрокат в Польше: 15,3 млн. зрителей. В СССР – с 17 мая 1956.
Кто он? / Тень (Cień). Польша, 1956.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей. В СССР – с 24 декабря 1956.
Три старта (Trzy starty). Польша, 1955.
Режиссеры Эва Петельска, Чеслав Петельски, Станислав Ленартович. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 12 мая 1956.
1957
Дело пилота Мареша (Sprawa pilota Maresza). Польша. 1955.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 3,0 млн. зрителей. В СССР – с 23 сентября 1957.
Никодем Дызма / Необыкновенная карьера (Nikodem Dyzma). Польша, 1956.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей. В СССР – с 15 апреля 1957.
Подгалье в огне (Podhale w ogniu). Польша, 1955.
Режиссеры: Ян Батори, Хенрик Хехткопф. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей. В СССР – с июля 1957.
1958
Сокровище капитана Мартенса (Skarb kapitana Martensa). Польша, 1957.
Режиссер Ежи Пассендорфер. В СССР – с 14 июля 1958.
Шляпа пана Анатоля (Kapelusz pana Anatola). Польша, 1957.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 31 марта 1958.
1959
Дезертир (Dezerter). Польша. 1958.
Режиссер Витольд Лесевич. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 22 июня 1959.
Канал (Kanał). Польша. 1956.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 8 января 1959.
Покушение (Zamach). Польша, 1958.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше: 4,0 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1959.
Человек на рельсах (Człowiek na torze). Польша. 1956.
Режиссер Анджей Мунк. Кинопрокат в Польше: 1,1 млн. зрителей. В СССР – с 11 марта 1959.
Этого нельзя забыть / Настоящий конец большой войны (Prawdziwy koniec wielkoj wojny). Польша, 1957.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей. В СССР – с 17 апреля 1959.
1960
Двое с большой реки (Dwoje z wielkej rzeki). Польша, 1958.
Режиссер Конрад Наленцки. В СССР – с июня 1960.
История одного истребителя (Historia jednego myśliwca). Польша, 1957.
Режиссер Хуберт Драпелля. Кинопрокат в Польше: 2,8 млн. зрителей. В СССР – с 11 января 1960.
Команда / Załoga. Польша, 1951.
Режиссер Ян Фетке. Кинопрокат в Польше: 4,0 млн. зрителей. В СССР – с 1 февраля 1960.
Орёл / Orzel. Польша, 1959.
Режиссер Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 14 марта 1960.
1961
Безмолвная звезда (Der Schwegende Stern / Milcząca Gwiazda). ГДР-Польша, 1959.
Режиссер Курт Мётциг. В СССР – с 22 мая 1961.
Варшавская Сирена (Warszawska syrena). Польша. 1956.
Режиссер Тадеуш Макарчиньски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 1 сентября 1961.
Год первый (Rok pierwszy). Польша, 1960.
Режиссер Витольд Лесевич. В СССР – с 24 июля 1961.
Маленькие драмы (Małe dramaty). Польша, 1958.
Режиссер Януш Насфетер. В СССР – с 21 апреля 1961.
Скандал из-за Баси (Awantura o Basię). Польша, 1959.
Режиссёр Мария Каневска. Кинопрокат в Польше: 5,5 млн. зрителей. В СССР – с 9 июня 1961.
Шесть превращений Яна Пищика / Косоглазое счастье (Zezowate szczęście). Польша, 1960.
Режиссёр Анджей Мунк. Кинопрокат в Польше: 2,2 млн. зрителей. В СССР – с октября 1961.
1962
Безмолвные следы (Milczące ślady). Польша, 1961.
Режиссёр Збигнев Кузьминьски. Кинопрокат в Польше: 2,6 млн. зрителей. В СССР – c 11 июня 1962.
Ева хочет спать (Ewa chce spać). Польша, 1957.
Режиссёр Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 3,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 декабря 1962.
Крестоносцы / Krzyzacy. Польша, 1960.
Режиссер Александр Форд. Кинопрокат в Польше: 23,5 млн. зрителей (за все время проката). В СССР – с 1 января 1962.
Мать Иоанна от ангелов (Matka Joanna od aniołów). Польша, 1960.
Режиссёр Ежи Кавалерович. В СССР – с 5 февраля 1962.
Место на земле (Miejsce na ziemi). Польша, 1959.
Режиссёр Станислав Ружевич. В СССР – с июня 1962.
Муж своей жены (Mąż swojej żony). Польша, 1960.
Режиссёр Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 2,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 июля 1962.
Сегодня ночью погибнет город (Dziś w nocy umrze miasto). Польша, 1961.
Режиссёр Ян Рыбковски. В СССР – с 17 сентября 1962.
Счастливчик Антони (Szczęściarz Antoni). Польша, 1960.
Режиссёры Халина Белиньска, Влодзимеж Хаупе. В СССР – с 12 марта 1962.
Цена одного преступления / Современная история (Historia współczesna). Польша, 1960.
Режиссёр Ванда Якубовска. В СССР – с 7 мая 1962.
Яцек и его президент / Визит президента (Odwiedziny Prezydenta). Польша, 1961.
Режиссёр Ян Батори. В СССР – с 13 августа 1962.
1963
Гангстеры и филантропы (Gangsterzy i filantropi). Польша, 1962.
Режиссеры Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Кинопрокат в Польше: 2,1 млн. зрителей. В СССР - с 11 ноября 1963.
Два господина N (Dwaj panowie 'N'). Польша, 1961.
Режиссер Тадеуш Хмелевский. В СССР – с 25 февраля 1963.
Дорога на Запад (Droga na Zachód). Польша, 1961.
Режиссер Богдан Поремба.
Ещё один, которому нужна любовь / Приговор (Wyrok). Польша, 1961.
Режиссер Ежи Пассендорфер. В СССР – с 11 марта 1963.
Незабываемая весна / Апрель (Kwiecień). Польша, 1961.
Режиссер Витольд Лесевич. В СССР - со 2 декабря 1963.
Раскрытая явка / Другой берег (Drugi brzeg). Польша, 1962.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. В СССР – с 20 мая 1963.
1964
Беспокойная племянница / Девчонка (Smarkula). Польша, 1963.
Режиссёр Леонард Бучковски. В СССР – со 2 марта 1964.
Девушка из банка / Преступник и девушка (Zbrodniarz i panna). Польша, 1963.
Режиссёр Януш Насфетер. В СССР - с 22 июня 1964.
Дневник пани Ганки (Pamiętnik pani Hanki). Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Станислав Ленартович. В СССР - с 19 октября 1964.
История одной ссоры / Их будний день (Ich dzień powszedni). Польша, 1963.
Режиссёр Александр Сцибор-Рыльски. В СССР - с 27 апреля 1964.
Как быть любимой (Jak być kochaną). Польша, 1962.
Режиссер Войцех Хас. В СССР - с 20 июля 1964.
О тех, кто украл Луну (O dwóch takich, co ukradli księżyc). Польша, 1962.
Режиссёр Ян Батори. В СССР - с 23 марта 1964.
Особняк на Зелёной (Ostatni kurs). Польша, 1963.
Режиссёр Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей. В СССР - с 3 февраля 1964.
Пассажирка (Pasażerka). Польша, 1961/1963.
Режиссеры Анджей Мунк, Витольд Лесевич. В СССР - с 14 декабря 1964.
Старая вражда / Здесь мой дом (Mam tu swój dom). Польша, 1963.
Режиссёр Юлиан Дзедзина. В СССР - с 18 мая 1964.
Чёрные крылья (Czarne skrzydła). Польша, 1962.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. В СССР - с 20 апреля 1964.
1965
Встреча со шпионом (Spotkanie ze szpiegiem). Польша, 1964.
Режиссер Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 2,1 млн. зрителей. В СССР - с 19 июля 1965.
Где генерал? (Gdzie jest generał?) Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 3,1 млн. зрителей. В СССР - с 4 января 1965.
Жена для австралийца (Żona dla Australijczyka). Польша, 1963.
Режиссер Станислав Барея. В СССР - с 1 марта 1965.
Закон и кулак (Prawo i pięść). Польша, 1964.
Режиссеры: Ежи Гоффман, Эдвард Скужевский. В СССР – с 8 ноября 1965.
История золотой туфельки (Historia żółtej ciżemki). Польша, 1961.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Кинопрокат в Польше: 2,6 млн. зрителей. В СССР - с 12 апреля 1965.
Итальянец в Варшаве / Джузеппе в Варшаве (Giuseppe w Warszawie). Польша, 1964.
Режиссер Станислав Ленартович. В СССР - с 9 августа 1965.
Конец нашего света (Koniec naszego świata). Польша, 1964.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска. В СССР - с 27 сентября 1965.
Костюм почти новый (Ubranie prawie nowe). Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Влодзимеж Хаупе. В СССР - с 31 мая 1965.
Красные береты (Czerwone berety). Польша, 1962.
Режиссер Павел Коморовски. В СССР - с 12 июля 1965.
Крещённые огнём (Skąpani w ogniu). Польша, 1963.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. В СССР - с 6 декабря 1965.
Ленин в Польше (Lenin w Polsce). СССР-Польша, 1965.
Режиссер Сергей Юткевич. В СССР – с 14 апреля 1966.
Люди с поезда (Ludzie z pociągu). Польша, 1961.
Режиссер Казимеж Куц. В СССР - с ноября 1965.
Пепел и алмаз (Popiól i diament). Польша, 1958.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 3,6 млн. зрителей. В СССР – с октября 1965.
Прерванный полёт (Przerwany lot). Польша, 1964.
Режиссер Леонард Бучковски. В СССР - с 12 июля 1965.
Разводов не будет (Rozwodów nie będzie). Польша, 1963.
Режиссер и сценарист Ежи Стефан Ставиньски. В СССР - с 7 июня 1965
1966
Вернись, Беата (Beata). Польша, 1964.
Режиссер Анна Соколовска. В СССР - с 7 февраля 1966.
Влюбленный Пингвин (Pingwin). Польша, 1964.
Режиссер и сценарист Ежи Стефан Ставиньски. В СССР - с 28 февраля 1966.
Деревянные чётки (Drewniany Różaniec). Польша, 1964.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. В СССР – с 16 мая 1966.
Загадочный пассажир / Поезд (Pociąg). Польша, 1959.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 2,0 млн. зрителей. В СССР – с 18 июля 1966.
Зося (Zosia). СССР–Польша, 1966.
Режиссер Михаил Богин. В СССР – с 4 сентября 1967
Первый день свободы (Pierwszy dzien wolnosci). Польша, 1964.
Режиссер Александр Форд. В СССР – с 11 апреля 1966.
Рукопись, найденная в Сарагосе (Rekopis znaleziony w Saragossie). Польша, 1965.
Режиссер Войцех Хас. В СССР – с декабря 1966.
Три шага по земле (Trzy kroki po ziemi). Польша, 1965.
Режиссеры Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. В СССР – с 18 июля 1966.
Цвета борьбы (Barwy walki). Польша, 1964.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей. В СССР – с октября 1966.
1967
Бумеранг (Bumerang). Польша, 1966.
Режиссер Леон Жанно.
В логове обречённых / Нисхождение в ад (Zejście do piekła). Польша, 1966.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. В СССР – с ноября 1967.
Где третий король (Gdzie jest trzeci król?) Польша, 1966.
Режиссер Рышард Бер. В СССР – со 2 октября 1967 г.
Лекарство от любви (Lekarstwo na miłość). Польша, 1965.
Режиссер Ян Батори. В СССР – с мая 1967.
Огни в Иванову ночь (Sobotki). Польша, 1966.
Режиссер Павел Коморовски. В СССР – с 31 июля 1967.
Пепел (Popioły). Польша, 1965.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 6,8 млн. зрителей. В СССР – с 29 мая 1967.
Потом наступит тишина (Potem nastąpi cisza). Польша, 1966.
Режиссер Януш Моргенштерн. В СССР – с 18 декабря 1967.
Слово имеет прокурор (Głos ma prokurator). Польша, 1965.
Режиссер и сценарист Влодзимеж Хаупе. В СССР – с 17 июля 1967.
Фараон (Faraon). Польша, 1966.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 8,2 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1967.
Чародей в бригаде / Жареные голубки (Pieczone gołąbki). Польша, 1966.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. В СССР – с 19 июня 1967.
1968
Бич божий / Bicz Boży. Польша, 1966.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. В СССР – с 20 мая 1968.
Вестерплатте (Westerplatte). Польша, 1967.
Режиссёр Станислав Ружевич. Кинопрокат в Польше: 4,3 млн. зрителей. В СССР – с 15 июля 1968.
Девушка в окошке (Panienka z okienka). Польша, 1964.
Режиссёр Мария Каневска. Кинопрокат в Польше: 2,9 млн. зрителей. В СССР – с апреля 1968.
Земляки / Только свои (Sami swoi). Польша, 1967.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей. В СССР – с августа 1968.
Несостоявшаяся дуэль / Выстрел (Wystrzał). Польша, 1965.
Режиссёр и сценарист Ежи Антчак. В СССР – с 11 декабря 1967.
Полный вперёд! (Cała naprzód). Польша, 1966.
Режиссёр Станислав Ленартович. В СССР – с 5 июня 1968.
Преступник оставляет след (Morderca zostawia ślad). Польша, 1967.
Режиссёр и сценарист Александр Сцибор-Рыльски. В СССР – с 3 июня 1968.
Происшествие в порту / Банда (Banda). Польша, 1964.
Режиссёры Збигнев Кузьминьски, Герард Залевски. В СССР – со 2 декабря 1968.
Сержант Калень / Артиллерии сержант Калень (Ogniomistrz Kaleń). Польша, 1961.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 7 октября 1968.
Явка на Сальваторе (Stajnia na Salwatorze). Польша, 1967.
Режиссёр Павел Коморовски. В СССР – с 15 июля 1968.
1969
Волчье эхо (Wilcze echa). Польша, 1968.
Режиссер Александр Сцибор-Рыльский. Кинопрокат в Польше: 2,4 млн. зрителей.В СССР – с 30 июня 1969.
Вынужденная прогулка / Уикэнд с девушкой (Weekend z dziewczyną). Польша, 1968.
Режиссёр Януш Насфетер. В СССР – с 23 июня 1969.
Крест за отвагу (Krzyż walecznych). Польша, 1958.
Режиссёр Казимеж Кутц. В СССР – с апреля 1969.
Марыся и Наполеон (Marysia i Napoleon). Польша, 1966.
Режиссёр Леонард Бучковски. Кинопрокат в Польше 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1969.
Париж - Варшава без визы (Paryż - Warszawa bez wizy). Польша, 1967.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. В СССР – с 9 мая 1969.
Пора мечтаний (Tabliczka marzenia). Польша, 1968.
Режиссёр Збигнев Хмелевски. В СССР – с 11 августа 1969.
Ущелье ведьм / Стена ведьм (Ściana czarownic). Польша, 1966.
Режиссёр Павел Коморовски. В СССР – с 1 декабря 1969.
1970
Всё на продажу (Wszystko na sprzedaż)). Польша, 1968.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда. В СССР – с 14 декабря 1970.
Графиня Коссель (Hrabina Cosel). Польша, 1968.
Режиссер Ежи Антчак. Кинопрокат в Польше 3,9 млн. зрителей. В СССР – с 15 июня 1970.
Движущиеся пески (Ruchome piaski). Польша, 1968.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки. В СССР – с 31 августа 1970.
Девичий заговор / Бабья республика (Rzeczpospolita babska). Польша, 1969.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. В СССР – с 29 июня 1970.
Красное и золотое (Czerwone i zіote). Польша, 1969.
Режиссёр Станислав Ленартович. В СССР – с 19 октября 1970.
Кукла / Lalka. Польша, 1968.
Режиссер и сценарист Войцех Хас. Кинопрокат в Польше 3,7 млн. зрителей. В СССР – с октября 1970.
Пан Володыевский (Pan Wołodyjowski). Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Гоффман. Кинопрокат в Польше 8,6 млн. зрителей. В СССР – с 9 ноября 1970.
Плечом к плечу / Направление - Берлин (Kierunek Berlin). Польша, 1968.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше 2,3 млн. зрителей. В СССР – с 26 января 1970.
Последние дни (Ostatnie dni). Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. В СССР – с 14 декабря 1970.
Самозванец с гитарой / Мощный удар (Mocne uderzenie). Польша, 1966.
Режиссер Ежи Пассендорфер. В СССР – с октября 1970.
Человек с ордером на квартиру / Человек с М-3 (Czіowiek z M-3. Польша, 1968).
Режиссёр Леон Жанно. В СССР – с мая 1970.
1971
Красная рябина (Jarzębina czerwona). Польша, 1969.
Режиссёры и сценаристы Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 1 марта 1971.
Приключения канонира Доласа / Как я развязал Вторую мировую войну (Jak rozpętałem II Wojnę Światową). Польша, 1969.
Режиссёр Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 1,9 млн. зрителей (в среднем на одну серию). В СССР – с 5 июля 1971.
Размышление / Структура кристалла (Struktura kryształu). Польша, 1969.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Занусси. В СССР – с 5 июля 1971.
Только погибший ответит (Tylko umarły odpowie). Польша, 1969.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. В СССР с 28 июня 1971.
Худой и другие (Chudy i inni). Польша, 1966.
Режиссёр Хэнрик Клюба. В СССР – с января 1971.
1972
День прозрения / День очищения (Dzień oczyszczenia). Польша, 1969.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше 0,7 млн. зрителей. В СССР – с 11 сентября 1972.
Кудесник за рулем / Мотодрама (Motodrama). Польша, 1971.
Режиссер Анджей Кониц. Кинопрокат в Польше 1,4 млн. зрителей. В СССР – с 17 июля 1972.
Легенда (Legenda). Польша-СССР, 1970.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. В СССР - с 7 февраля 1972.
Ловушка (Pułapka). Польша, 1970.
Режиссёр Анджей Пиотровски. В СССР – с 7 ноября 1972.
Локис (Lokis: Rękopis profesora Wittembacha). Польша, 1970.
Режиссёр и сценарист Януш Маевски. Кинопрокат в Польше - 0,6 млн. зрителей. В СССР – с 17 июля 1972.
Меридиан ноль (Południk zero). Польша, 1970.
Режиссер Вальдемар Подгурски. В СССР – с 27 марта 1972.
Польский альбом (Album polski). Польша, 1970.
Режиссёр Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей. В СССР – с 7 февраля 1972.
Романтичное время / Романтики (Romantyczni). Польша, 1970.
Режиссёр Станислав Ружевич. В СССР – с октября 1972.
Сигналы / Сигналы - приключения в космосе (Signale – Ein Weltraumabenteuer / Sygnały MMXX). ГДР-Польша, 1970.
Режиссёр Готтфрид Кольдиц. В СССР – с 11 сентября 1972.
1973
Анатомия любви (Anatomia miłości). Польша, 1972.
Режиссер Роман Залуски. В СССР – с 10 сентября 1973.
Беспокойный постоялец (Kłopotliwy gość). Польша, 1971.
Режиссёр Ежи Зярник. В СССР – с 18 июня 1973.
Всё в спешке / Гонки (Gonitwa). Польша, 1971.
Режиссёр Зыгмунт Хюбнер. В СССР – с июня 1973.
Вызов (Wezwanie). Польша, 1971.
Режиссёр и сценарист Войцех Соляж. В СССР – с 12 февраля 1973.
Кошачьи следы (Kocie ślady). Польша, 1971.
Режиссёр Павел Коморовски. В СССР – с 19 ноября 1973.
Лицо ангела (Twarz anioła). Польша, 1970.
Режиссёр Збигнев Хмелевски. В СССР – с октября 1973.
Олимпийский факел (Znicz olimpijski). Польша, 1970.
Режиссер Лех Лёрентович. Кинопрокат в Польше - 0,7 млн. зрителей.
Операция «Брутус» (Akcja Brutus). Польша, 1970.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. В СССР – с февраля 1973.
Путешествие за улыбку (Podróż za jeden uśmiech). Польша, 1971.
Режиссёр Станислав Ендрыка. Кинопрокат в Польше - 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 3 декабря 1973.
1974
Декамерон-40: Матео Фальконе (Mateo Falcone). Польша, 1971.
Режиссёр Ян Будкевич; Маркхейм (Markheim). Польша, 1971.
Режиссёр Януш Маевски; Дары волхвов (Dary magów). Польша, 1972.
Режиссёр Валентина Марушевска. В СССР – с 15 июля 1974.
Жемчужина в короне (Perła w koronie). Польша, 1971.
Режиссёр и сценарист Казимеж Кутц. Кинопрокат в Польше 1,5 млн. зрителей. В СССР с 8 апреля 1974.
На краю пропасти / На краю (Na krawedzi). Польша, 1972.
Режиссёр Вальдемар Подгурски. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей. В СССР – с 15 июля 1974.
Те, кого ищут / Разыскиваемый, разыскиваемая (Poszukiwany - poszukiwana). Польша, 1972.
Режиссёр Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 1,9 млн. зрителей. В СССР – с 18 ноября 1974.
1975
Как это случилось? / Необыкновенное озеро / Jezioro osobliwości. Польша, 1972.
Режиссёр Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 24 февраля 1975.
Коперник (Kopernik / Copernicus). Польша-ГДР, 1972.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 2,7 млн. зрителей. В СССР – с февраля 1975.
Мальчишки мечтают / Ребята с Берёзовой улицы / Chłopcy z ulicy Brzozowej: Операция «Т» (Akcja ‘T’), Настоящий полёт (Prawdziwy lot). Польша, 1972.
Режиссёр и сценарист Рышард Рыдзевски. В СССР – с 29 декабря 1975.
Перстень княгини Анны (Pierścień księżnej Anny). Польша, 1970.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1975.
Последний свидетель (Ostatni świadek). Польша-ГДР, 1969.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Ян Ковальски. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей. В СССР – с 27 января 1975.
1976
В пустыне и джунглях / В пустыне и пуще / W pustyni i w puszczy. Польша, 1973.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки. Кинопрокат в Польше: 10,7 млн. зрителей. В СССР – с 29 марта 1976.
Весна, пан сержант (Wiosna panie sierżancie). Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 октября 1976.
Майор Хубаль / Хубаль (Hubal). Польша, 1973.
Режиссёр Богдан Поремба. Кинопрокат в Польше 6,3 млн. зрителей. В СССР – с 19 января 1976.
Награды и отличия (Nagrody i odznaczenia). Польша, 1973.
Режиссёр Ян Ломницки. Кинопрокат в Польше - 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 9 августа 1976.
Не буду тебя любить (Nie będę cię kochać). Польша, 1973.
Режиссёр Януш Насфетер. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей. В СССР – с 27 сентября 1976.
Познанские соловьи (Poznańskie słowiki). Польша, 1965.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. В СССР – с 19 января 1976.
Потоп (Potop). Польша-СССР, 1974.
Режиссер Ежи Гоффман. Кинопрокат в Польше: 11,2 млн. зрителей (в среднем на одну серию). В СССР – с 1976 г.
Приключение с песенкой (Przygoda z piosenką). Польша. 1968.
Режиссёр Станислав Барея. В СССР – с 31 мая 1976.
Снегопад (Hószakadás / Sněhové mraky / Снеговалеж / Śnieżyca). Венгрия–Чехословакия–Болгария–Польша, 1973.
Режиссёр Ференц Коша. В СССР – с 23 февраля 1976.
Темная река (Ciemna rzeka). Польша, 1973.
Режиссёр и сценарист Сильвестр Шишко. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 23 февраля 1976.
Это я убил (To ja zabiłem). Польша, 1974.
Режиссёр Станислав Ленартович. В СССР – с 13 сентября 1976.
Ярослав Домбровский (Jarosław Dąbrowski). СССР-Польша, 1975.
Режиссёр Богдан Поремба. Кинопрокат в Польше: 1,1 млн. зрителей. В СССР с 26 июля 1976.
1977
Бездомные / Доктор Юдим (Doktor Judym. Польша, 1975).
Режиссёр Влодзимеж Хаупе. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 18 июля 1977.
Булочка (Bułeczka). Польша, 1973.
Режиссёр Анна Соколовска. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей. В СССР – с 21 марта 1977.
Земля обетованная (Ziemia obecana). Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 6,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 мая 1977.
Квартальный отчет / Квартальный баланс (Bilans kwartalny). Польша, 1974.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Занусси. В СССР – с августа 1977.
Миллион за Лауру (Milion za Laure). Польша, 1971.
Режиссёр Иероним Пшыбыл. В СССР – с 25 марта 1977.
Моя война, моя любовь (Moja wojna, moja miłość). Польша. 1975.
Режиссёр Януш Насфетер. В СССР – со 2 сентября 1977.
Пейзаж после битвы (Krajobraz po bitwie). Польша, 1970.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 21 ноября 1977.
С любовью (Con amore). Польша, 1976.
Режиссер Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 1,5 млн. зрителей. В СССР – с 21 ноября 1977.
Сохранить город (Ocalić miasto). СССР-Польша, 1976.
Режиссёр Ян Ломницки. Кинопрокат в Польше - 0,4 млн. зрителей. В СССР - с 20 января 1977.
1978
В разгаре лета / В середине лета (W środku lata). Польша, 1975.
Режиссёр и сценарист Феликс Фальк. В СССР – с 26 сентября 1978.
Другая (Inna). Польша, 1976.
Режиссёр и сценарист Анна Соколовска. В СССР – с августа 1978.
Дульские (Dulscy). Польша, 1975.
Режиссёр Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей. В СССР – с 18 декабря 1978.
Опасность (Zagrożenie). Польша, 1976.
Режиссёр Вацлав Флёрковски. В СССР – с 12 мая 1978.
Прозрение (Olśnienie). Польша, 1976.
Режиссёр Ян Будкевич. В СССР – с 17 июля 1978.
Прокаженная (Trędowata). Польша, 1976.
Режиссер Ежи Гоффман. Кинопрокат в Польше: 8,4 млн. зрителей. В СССР – с 18 сентября 1978.
Роман сорокалетнего / Я - мотылёк, или роман сорокалетнего (Motylem jestem, czyli Romans czterdziestolatka). Польша, 1976.
Режиссёр Ежи Груза. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 апреля 1978.
Сложность чувств (Zawiłości uczuć). Польша, 1975.
Режиссёр Леон Жанно. В СССР – с октября 1978.
1979
Брюнет вечерней порой (Brunet wieczorową porą). Польша, 1976.
Режиссёр Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 19 февраля 1979.
В эти предвесенние дни (W te dni przedwiosenne). Польша, 1975.
Режиссёр Анджей Кониц. В СССР – с июня 1979.
Дело Горгоновой (Sprawa Gorgonowej). Польша, 1977.
Режиссёр Януш Маевски. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1979.
Королева пчёл (Królowa pszczół). Польша, 1977.
Режиссёр Януш Насфетер. В СССР – с 24 сентября 1979.
Миллионер (Milioner). Польша, 1977.
Режиссёр Сильвестр Шишко. В СССР – с июля 1979.
Ночи и дни (Noce i dni). Польша, 1975.
Режиссёр Ежи Антчак. Кинопрокат в Польше: 7,6 млн. зрителей. В СССР – с января 1979.
Нужно убить эту любовь (Trzeba zabić tę miłość). Польша, 1972.
Режиссёр Януш Моргенштерн. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей. В СССР – с марта 1979.
Операция у арсенала (Akcja pod Arsenałem). Польша, 1977.
Режиссёр Ян Ломницки. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей. В СССР – с 24 сентября 1979.
Самый лучший в мире (Najlepsze w świecie). Польша, 1976.
Режиссёр Станислав Ендрыка. В СССР – с 24 декабря 1979.
Случайность / Один на один (Sam na sam). Польша, 1977.
Режиссёр Анджей Костенко. В СССР – с октября 1979.
1980
Все и никто (Wszyscy i nikt). Польша, 1977.
Режиссёр Конрад Наленцки. В СССР – с апреля 1980.
Горизонтальный пейзаж (Pejzaż horyzontalny). Польша, 1978.
Режиссёр Януш Кидава. В СССР – с сентября 1980.
День рождения Матильды (Urodziny Matyldy). Польша, 1974.
Режиссёр Ежи-Стефан Ставиньски. В СССР – с октября 1980.
Дознание пилота Пиркса (Test pilota Pirxa / Navigaator Pirx). СССР-Польша, 1978.
Режиссёр Марек Пестрак. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1980.
Обратный билет (Bilet powrotny). Польша, 1978.
Режиссёр Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1980.
Похороны сверчка (Pogrzeb świerszcza). Польша, 1978.
Режиссёр Войцех Фивек. В СССР – с августа 1980.
Семейная жизнь (Życie rodzinne). Польша, 1970.
Режиссёр Кшыштоф Занусси. В СССР – с декабря 1980.
Убежище (Azyl). Польша, 1978.
Режиссёр Роман Залуски. В СССР – с ноября 1980.
Час пик (Godziny szczytu). Польша, 1973.
Режиссёр Ежи-Стефан Ставиньски. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей. В СССР – с 21 июля 1980.
1981
В пути (Útközben / Po drodze). Венгрия–Польша, 1979.
Режиссёр Марта Месарош. Кинопрокат в Польше - 0,05 млн. зрителей. В СССР – с июня 1981.
До последней капли крови... (Do krwi ostatniej). Польша, 1978.
Режиссёр Ежи Хоффман. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 4 сентября 1981.
Отель Пасифик / Заколдованные места / Заколдованные столики (Zaklęte rewiry / Dvojí svět hotelu Pacifik). Польша-Чехословакия, 1975.
Режиссёр Януш Маевски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 27 февраля 1981.
Женщина и женщина / Перекрестки судьбы (Kobieta i kobieta). Польша, 1979.
Режиссёры Януш Дымек, Рышард Бугайски. В СССР – с июля 1981.
Прощальная мазурка / Белая мазурка (Biały mazur). Польша, 1978.
Режиссёр Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1981.
Шанс (Szansa). Польша, 1979.
Режиссёр Феликс Фальк. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1981.
1982
Кинолюбитель (Amator). Польша, 1979.
Режиссёр Кшиштоф Кесьлёвски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей. В СССР – с января 1982.
Утренние звёзды (Gwiazdy poranne). Польша, 1979.
Режиссёр Хенрик Бельски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 21 июля 1982.
1983
Встреча в Атлантике (Spotkanie na Atlantyku). Польша, 1980.
Режиссёр Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей. В СССР – с октября 1983.
Записки молодого варшавянина / День рождения молодого варшавянина (Urodziny młodego warszawiaka). Польша, 1980.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 20 июня 1983.
Знахарь (Znachor). Польша, 1981.
Режиссер Ежи Гоффман. Кинопрокат в Польше: 6,0 млн. зрителей. В СССР – с 23 декабря 1983.
Импульсы чувств / Голоса (Głosy). Польша, 1980.
Режиссёр Януш Киёвски. В СССР – с 14 ноября 1983.
Краб и Иоанна (Krab i Joanna). Польша, 1980.
Режиссёр Збигнев Кузьминьски. В СССР – с мая 1983.
Олимпиада 40 (Olimpiada '40). Польша, 1980.
Режиссёр Анджей Котковски. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей. В СССР – с марта 1983.
1984
Песни по росе / Выстрелы за деревней (Śpiewy po rosie). Польша, 1982.
Режиссёр Владислав Шлесицки. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 12 марта 1984.
Лгунья (Kłamczucha). Польша, 1980.
Режиссёр Анна Соколовска. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 28 мая 1984.
Мёртвые бросают тень (Umarli rzucają cień). Польша, 1978.
Режиссёр Юлиан Дзедзина. Кинопрокат в Польше - 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 23 апреля 1984.
Самозащита (W obronie własnej). Польша, 1981.
Режиссёр Збигнев Каминьски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1984.
Смертный приговор / Строго по приказу (Wyrok śmierci). Польша, 1980.
Режиссёр Витольд Ожеховски. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей. В СССР – с 16 января 1984.
1985
Академия пана Кляксы (Akademia pana Kleksa). Польша-СССР, 1983.
Режиссёр Кшыштоф Градовски. Кинопрокат в Польше 5,5 млн. зрителей. В СССР – с января 1985
Ва-банк (Vabank). Польша, 1981.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Кинопрокат в Польше: 1,5 млн. зрителей. В СССР – с октября 1985.
Вверх ногами (Do góry nogami). Польша, 1982.
Режиссёр Станислав Ендрыка. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с августа 1985.
Героическая пастораль (Pastorale Heroica), Польша, 1983.
Режиссёр Хэнрик Бельски. В СССР – с 25 февраля 1985.
Если мы найдем друг друга (Jeśli się odnajdziemy). Польша. 1983.
Режиссёр Роман Залуски. Кинопрокат в Польше 0,1 млн. зрителей. В СССР – с марта 1985.
Знаки зодиака (Znaki zodiaku). Польша, 1978.
Режиссёр Герард Залевски. В СССР – с 22 апреля 1985.
Семья Лесневских (Rodzina Leśniewskich). Польша, 1980.
Режиссёр Януш Ленски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с февраля 1985.
Трое из одного города / Зелёные годы (Zielone lata). Польша, 1979.
Режиссёр Станислав Ендрыка. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей. В СССР – с 13 декабря 1985.
1986
День колибри (Dzień kolibra). Польша, 1983.
Режиссёр Рышард Рыдзэвски. В СССР – с июня 1986.
Кто судить меня будет? / Я буду себя защищать (Na straży swej stać będę). Польша, 1983.
Режиссёр и сценарист Казимеж Кутц. В СССР – с декабря 1986.
Ничто не стоит на пути (Nic nie stoi na przeszkodzie). Польша, 1980.
Режиссёр Хуберт Драпелля. В СССР – с 31 января 1986.
Новые амазонки / Сексмиссия (Seksmisja). Польша, 1983.
Режиссер Юлиуш Махульски. Кинопрокат в Польше: 8,9 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1986.
По следам Бартека (Na tropach Bartka). Польша, 1982.
Режиссёр Януш Ленски. В СССР – с апреля 1986.
Проделки близнецов / Девочка и мальчик (Dziewczyna i chłopak). Польша, 1980.
Режиссёр Станислав Лoт. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 3 ноября 1986.
Путешествие пана Кляксы (Podróze pana Kleksa). Польша-СССР, 1985.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Градовски. Кинопрокат в Польше: 3,9 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1986.
Соленая роза (Słona róża / Slaná růže. Польша-Чехословакия, 1982.
Режиссёр Януш Маевски. Кинопрокат в Польше 0,1 млн.зрителей. В СССР с 12 мая 1986.
Тайна старого парка (Tajemnica starego ogrodu). Польша, 1983.
Режиссёр Юлиан Дзедзина. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 24 марта 1986.
Ультиматум (Ultimatum). Польша, 1984.
Режиссёр Януш Кидава. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 21 июля 1986.
1987
Ва-банк-2, или Ответный удар (Vabank II czyli Riposta). Польша, 1984.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей. В СССР – с марта 1987.
Женщина в шляпе (Kobieta w kapeluszu). Польша, 1984.
Режиссёр и сценарист Станислав Ружевич. В СССР – с 1 июня 1987.
Кто этот человек? (Kim jest ten człowiek?). Польша, 1984.
Режиссёры Эва и Чеслав Петельски. В СССР – с августа 1987.
Последний рейс «Надежды» / Спасение «Надежды» / Похищение (Спасението на «Надеждичка» / Porwanie). Польша-Болгария, 1985.
Режиссёр Станислав Ендрыка. В СССР – с 16 ноября 1987.
Я действовал один / Роман с нарушителем (Romans z intruzem). Польша, 1984.
Режиссёр и сценарист Вальдемар Подгурски. В СССР – с мая 1987.
1988
Девушки из Новолипок (Dziewczęta z Nowolipek). Польша, 1985.
Режиссёр Барбара Сасс. В Польше - 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 21 ноября 1988.
Должники смерти (Dłużnicy śmierci). Польша, 1985.
Режиссёр Влодзимеж Голашевски. В СССР – с 21 марта 1988.
Заклятие долины змей (Klątwa Doliny Węży). Польша–СССР-Вьетнам, 1987.
Режиссер Марек Пестрак. В СССР – с 5 марта 1988.
Любовники моей мамы (Kochankowie mojej mamy). Польша, 1985.
Режиссёр Радослав Пивоварски. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей. В СССР – с 11 июля 1988.
Приглашение (Zaproszenie). Польша, 1985.
Режиссёр Ванда Якубовска. В СССР – с апреля 1988.
1989
Дружок весёлого бесенка / Близкие встречи с весёлым чертенком (Przyjaciel wesołego diabła). Польша, 1986.
Режиссёр Ежи Лукашевич. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1989.
Крохи войны (Okruchy wojny). Польша, 1985.
Режиссёры Анджей Барщиньски, Ян Ходкевич. В СССР – с июня 1989.
Легенда о Белом Драконе / Легенда о Белой Лошади (Biały smok / Legend of the White Horse) Польша-США, 1986.
Режиссёры Ежи Доморадцки, Януш Моргенштерн. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей. В СССР – с 28 октября 1989.
Один среди своих (Sam pośród swoich). Польша, 1985.
Режиссёр Войцех Вуйчик. В СССР – с ноября 1989.
Райская яблоня (Rajska jabłoń). Польша, 1985.
Режиссёр Барбара Сасс. Кинопрокат в Польше: 0,15 млн. зрителей. В СССР – с 7 января 1989.
Эпизод в Западном Берлине (Epizod Berlin-West). Польша, 1986.
Режиссёр Мечислав Вашьковски. В СССР – с февраля 1989.
Я против (Jestem przeciw). Польша, 1985.
Режиссёр Анджей Тшос-Раставецки. В СССР – с сентября 1989.
1990
Барышни из Вилько (Panny z Wilka / Les Demoiselles de Wilko). Польша-Франция, 1979.
Режиссёр Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с 20 августа 1990.
Бермудский треугольник (Trójkąt Bermudzki). Польша, 1987.
Режиссер Войцех Вуйчик. В СССР – с 10 декабря 1990.
Вундеркинд / Юный волшебник (Cudowne dziecko / Le Jeune magicien) Польша-Канада, 1986.
Режиссер Вальдемар Дзики. Кинопрокат в Польше: 2,7 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1990.
Герой года (Bohater roku). Польша, 1986.
Режиссер Феликс Фальк. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с 29 октября 1990.
Гон (Rykowisko). Польша, 1986.
Режиссёр Гжегож Скурски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с августа 1990.
Дежа вю (Deja vu). Польша-СССР, 1989.
Режиссёр Юлиуш Махульски. В СССР – с 8 января 1990.
Дичок (Dzikun). Польша, 1987.
Режиссер Анджей Верчиньски. В СССР – с декабря 1990.
Головокружение (Au-delа du vertige / Wherewer You Are…). Польша-Франция-ФРГ-Великобритания, 1988.
Режиссер Кшиштоф Занусси. В СССР – с 3 ноября 1990.
Вчера (Yesterday). Польша, 1984.
Режиссёр Радослав Пивоварски. В СССР – с июня 1990.
Защитные цвета (Barwy ochronne). Польша, 1976.
Режиссер Кшиштоф Занусси. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 13 августа 1990.
Золотой поезд (Złoty pociąg / Trenul de aur). Польша-Румыния, 1986.
Режиссер Богдан Порэмба. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей. В СССР – с августа 1990.
Кингсайз (Kingsajz). Польша, 1987.
Режиссёр Юлиуш Махульски. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей. В СССР – с марта 1990.
Кинопробы (Zdjęcia próbne). Польша, 1976.
Режиссёры: Агнешка Холлянд, Павел Кенджерски, Ежи Домарадцки. В СССР – с 27 января 1990.
Конец сезона мороженого (Koniec sezonu na lody). Польша, 1987.
Режиссёр Сильвестр Шишко. В СССР – с 19 мая 1990.
Короткий фильм о любви (Krótki film o miłości). Польша, 1988.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски. В СССР – с 10 сентября 1990.
Короткий фильм об убийстве (Krótki film o zabijaniu). Польша, 1987.
Режиссер Кшиштоф Кесьлевски. В СССР – с 24 сентября 1990.
Медвежонок (Miś). Польша, 1980.
Режиссер Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1990.
Поезд в Голливуд (Pociąg do Hollywood). Польша, 1987.
Режиссёр Радослав Пивоварски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1990.
Распорядитель бала (Wodzirej). Польша, 1977.
Режиссер Феликс Фальк. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей. В СССР – с октября 1990.
Рассказ Харлея (Opowieść Harleya). Польша, 1987.
Режиссер Веслав Хеляк. В СССР – с сентября 1990.
Чёрные ступни (Czarne stopy). Польша, 1986.
Режиссёр Вальдемар Подгурски. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей. В СССР – с апреля 1990.
ЭСД: Экспериментальный сигнал добра (ESD). Польша, 1986.
Режиссер Анна Соколовска. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей. В СССР – с 13 августа 1990.
1991
Ох, Кароль! (Och, Karol!). Польша, 1985.
Режиссёр Роман Залуски. Кинопрокат в Польше: 3,1 млн. зрителей. В СССР - 11 февраля 1991.
Возвращение волчицы (Powrót Wilczycy). Польша, 1990.
Режиссёр Марек Пестрак. В СССР — со 2 декабря 1991.
Волчица (Wilczyca), Польша, 1982.
Режиссёр Марек Пестрак. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей. В СССР — со 2 декабря 1991.
Галиматья, или Гоголь-моголь II (Galimatias, czyli kogel-mogel II). Польша, 1989.
Режиссер Роман Залуски. В СССР - с декабря 1991.
Гражданин Пищик (Obywatel Piszczyk). Польша, 1988.
Режиссер Анджей Котковски. В СССР – с 6 марта 1991.
Зигфрид (Zygfryd). Польша, 1986.
Режиссер Анджей Домалик. В СССР – с января 1991.
Искусство любви (Sztuka kochania). Польша, 1989.
Режиссер Яцек Бромски. В СССР – с марта 1991.
Нью-Йорк, четыре утра (Nowy Jork, czwarta rano). Польша, 1988.
Режиссер Кшиштоф Краузе. В СССР – с июля 1991.
Таис (Thais). Польша, 1983.
Режиссёр Рышард Бэр. Кинопрокат в Польше: 2,0 млн. зрителей. В СССР – с 28 октября 1991.
Человек из мрамора (Człowiek z marmuru). Польша, 1976.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 2,2 млн. зрителей. В СССР – с октября 1991.
Список польских фильмов (1949-1991), которые не попали в советский кинопрокат
Пограничная улица / Ulica graniczna. Польша, 1949.
Режиссер Александр Форд. Кинопрокат в Польше: 7,9 млн. зрителей.
За вами пойдут другие / Za wami pójdą inni. Польша, 1949.
Режиссер Антони Бодзиевич. Кинопрокат в Польше: 4,0 млн. зрителей.
Дом на пустыре / Dom na pustkowiu. Польша, 1950.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 3,6 млн. зрителей.
Солдат победы / Żołnierz zwycięstwa. Польша, 1953.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 2,7 млн. зрителей.
Погоня / Pościg. Польша, 1954.
Режиссер Станислав Урбанович. Кинопрокат в Польше: 3,1 млн. зрителей.
Тайна старой штольни / Tajemnica dzikiego szybu. Польша, 1956.
Режиссер Вадим Берестовски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Обломки корабля / Wraki. Польша, 1957.
Режиссеры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 1,8 млн. зрителей.
Месть / Zemsta. Польша, 1957.
Режиссер Антони Бодзиевич. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей.
Встречи / Spotkania. Польша, 1957.
Режиссер Станислав Ленартович. Кинопрокат в Польше: 1,5 млн. зрителей.
Прощание с дьяволом / Pożegnanie z diabłem. Польша, 1957.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей.
Три женщины / Trzy kobiety. Польша, 1957.
Режиссер Станислав Ружевич. Кинопрокат в Польше: 1,1 млн. зрителей.
Зимние сумерки / Zimowy zmierzch. Польша, 1957.
Режиссер Станислав Ленартович. Кинопрокат в Польше: 0,9 млн. зрителей.
Наброски углем / Szkice węglem. Польша, 1957.
Режиссер Антони Бодзиевич. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Вольный город / Wolne miasto. Польша, 1958.
Режиссер Станислав Ружевич. Кинопрокат в Польше: 3,2 млн. зрителей.
Прощания / Pożegnania. Польша, 1958.
Режиссер Войцех Хас. Кинопрокат в Польше: 3,1 млн. зрителей.
Король Матиуш I / Król Maciuś I. Польша, 1958.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 3,0 млн. зрителей.
Позвоните моей жене / Zadzwońcie do mojej żony. Польша-Чехословакия, 1958.
Режиссер Ярослав Мах. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей.
Пилюли для Аурелии / Pigułki dla Aurelii. Польша, 1958.
Режиссер Станислав Ленартович. Кинопрокат в Польше: 2,3 млн. зрителей.
Калоши счастья / Kalosze szczęścia. Польша, 1958.
Режиссер Антони Бодзиевич. Кинопрокат в Польше: 2,3 млн. зрителей.
Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru. Польша, 1958.
Режиссер Ежи Зажицки. Кинопрокат в Польше: 2,3 млн. зрителей.
Инспекция пана Анатоля / Inspekcja Pana Anatola. Польша, 1959.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 3,6 млн. зрителей.
Кафе у Миноги / Cafe pod Minogą. Польша, 1959.
Режиссер Бронислав Брок. Кинопрокат в Польше: 2,8 млн. зрителей.
Пан Анатоль ищет миллион / Pan Anatol szuka miliona. Польша, 1959.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей.
Сатана из седьмого класса / Szatan z 7-ej klasy. Польша, 1960.
Режиссер Мария Каневска. Кинопрокат в Польше: 5,2 млн. зрителей.
Тысяча талеров / Tysiąc talarów. Польша, 1960.
Режиссер Станислав Воль. Кинопрокат в Польше: 2,7 млн. зрителей.
Соль черной земли / Sól ziemi czarnej. Польша, 1970.
Режиссер Казимеж Куц. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Новый / Nowy. Польша, 1970.
Режиссер Ежи Зярник. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Не люблю понедельники / Nie lubię poniedziałku. Польша, 1971.
Режиссер Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 1,8 млн. зрителей.
Дятел / Dzięcioł. Польша, 1971.
Режиссер Ежи Груза. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
Кто верит в Аистов / Kto wierzy w bociany? Польша, 1971.
Режиссеры: Елена Амираджиби, Ежи Стефан Ставиньски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Дансинг в ставке Гитлера / Dancing w kwaterze Hitlera. Польша, 1971.
Режиссер Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Пан Додек / Pan Dodek. Польша, 1971.
Режиссер Ян Ломницки. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Агент № 1 / Agent nr 1. Польша, 1972.
Режиссер Згибнев Кузьминьски. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей.
Сексолетки / Seksolatki. Польша, 1972.
Режиссер Зигмунд Хюбнер. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей.
Брилланты пани Зузы / Brylanty pani Zuzy. Польша, 1972.
Режиссер Павел Коморовски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Счастливого пути, любимый! / Szerokiej drogi kochanie. Польша, 1972.
Режиссер Анджей Петровски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Третья часть ночи / Trzecia część nocy. Польша, 1972.
Режиссер Анджей Жулавски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Болеслав Смелый / Bolesław Śmiały. Польша, 1972.
Режиссер Витольд Лесевич. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Скольжение / Poślizg. Польша, 1972.
Режиссер Ян Ломницки. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Зараза / Эпидемия / Zaraza. Польша, 1972.
Режиссер Роман Залуски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Убейте черную овцу / Zabijcie czarną owcę. Польша, 1972.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
150 в час / 150 na godzinę. Польша, 1972.
Режиссер Ванда Якубовска. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Спасение / Ocalenie. Польша, 1972.
Режиссер Эдвард Жебровски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Стеклянный шар / Szklana kula. Польша, 1972.
Режиссер Станислав Ружевич. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Этот жестокий, никчемный парень / Ten okrutny, nikczemny chłopak. Польша, 1972.
Режиссер Януш Насфетер. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Свадьба / Wesele. Польша, 1973.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей.
Ревность и медицина / Zazdrość i medycyna. Польша, 1973.
Режиссер Януш Маевски. Кинопрокат в Польше: 0,9 млн. зрителей.
Бабочка / Motyle. Польша, 1973.
Режиссер Януш Насфетер. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Личный досмотр / Rewizja osobista. Польша, 1973.
Режиссеры: Анджей Костенко, Витольд Лещински. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Мужики / Chłopi. Польша, 1973.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Голубое, как Черное море / Niebieskie jak Morze Czarne. Польша, 1973.
Режиссер Ежи Зярник. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Одержимость / Opętanie. Польша, 1973.
Режиссер Станислав Ленартович. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
По другую сторону радуги / Z tamtej strony tęczy. Польша, 1973.
Режиссер Анджей Петровски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Крутых нет / Nie ma mocnych. Польша, 1974.
Режиссер Сильвестр Хецински. Кинопрокат в Польше: 6,0 млн. зрителей.
Яносик / Janosik. Польша, 1974.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей.
Нет розы без огня / Nie ma róży bez ognia. Польша, 1974.
Режиссер Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
Гнездо / Gniazdo. Польша, 1974.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 0,9 млн. зрителей.
Протокол преступления / Zapis zbrodni. Польша, 1974.
Режиссер Анджей Тшос-Раставецки. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Заколдованный двор / Zaczarowane podwórko. Польша, 1974.
Режиссер Мария Каневска. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Пойдешь по саду / Pójdziesz ponad sadem. Польша, 1974.
Режиссер Вальдемар Подгурски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
История греха / Dzieje grzechu. Польша, 1975.
Режиссер Валериан Боровчик. Кинопрокат в Польше: 5,8 млн. зрителей.
Орел и решка / Orzeł i reszka. Польша, 1975.
Режиссер Рышард Филипски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Конец каникул / Koniec wakacji. Польша, 1975.
Режиссер Станислав Ендрыка. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Казимеж Великий / Kazimierz Wielki. Польша, 1976.
Режиссеры: Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 3,5 млн. зрителей.
Извините, здесь бьют? / Przepraszam, czy tu biją. Польша, 1976.
Режиссер Марек Пивовски. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей.
Мазепа / Mazepa. Польша, 1976.
Режиссер Густав Холубек. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Игроки / Hazardziści. Польша, 1976.
Режиссер Мечислав Васьковски. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Полоса тени / Smuga cienia. Польша-Великобритания, 1976.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Люби или брось / Kochaj albo rzuć. Польша, 1977.
Режиссер Сильвестр Хецински. Кинопрокат в Польше: 7,8 млн. зрителей.
Большое путешествие Болека и Лелека / Wielka podróż Bolka i Lolka. Польша, 1977.
Режиссеры: Станислав Дульц, Владислав Нехребецки. Кинопрокат в Польше: 4,4 млн. зрителей.
Смерть президента / Śmierć prezydenta. Польша, 1977.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей.
Дагни / Dagny. Польша-Норвегия, 1977.
Режиссер Хаакон Сандой. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Коралгол на Диком Западе / Coralgol na Dzikim Zachodzie. Польша, 1977.
Режиссеры: Тадеуш Вилькош и Ядвига Куджицка. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Хэлло, Шпицбрудка / Hallo Szpicbródka. Польша, 1978.
Режиссеры: Мечислав Яхода, Януш Жешевски. Кинопрокат в Польше: 1,6 млн. зрителей.
Граница / Granica. Польша, 1978.
Режиссер Ян Рыбковски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Без наркоза / Bez znieczulenia. Польша, 1978.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Где бы вы ни были, пан президент / Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie. Польша, 1978.
Режиссер Анджей Тшос-Раставецки. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Что ты сделаешь, когда поймаешь / Co mi zrobisz jak mnie złapiesz. Польша, 1978.
Режиссер Станислав Барея. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Не найдешь покоя / Nie zaznasz spokoju. Польша, 1978.
Режиссер Мечислав Васьковски. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Спираль / Spirala. Польша, 1978.
Режиссер Кшиштоф Занусси. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Кошмары / Zmory. Польша, 1979.
Режиссер Войцех Марчевски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Форпост / Placówka. Польша, 1979.
Режиссер Зигмунт Сконечны. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Коралгол – покоритель космоса / Colargol zdobywcą kosmosu. Польша, 1979.
Режиссеры: Янина Хартвиг, Эужениуш Игначук, Мариан Келбащак. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Дьявол / Bestia. Польша, 1979. Режиссер Ежи Домарадски.
Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Роман и Магда / Roman i Magda. Польша, 1979.
Режиссер Сильвестр Хецински. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Секрет Энигмы / Sekret Enigmy. Польша, 1979.
Режиссер Роман Вёнчек. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Сто коней к ста берегам / Sto koni do stu brzegów. Польша, 1979.
Режиссер Згибнев Кузьмински. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Грешная жизнь Франтишека Булы / Grzeszny żywot Franciszka Buły. Польша, 1980.
Режиссер Януш Кидава. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Взбесившийся / Wściekły. Польша, 1980.
Режиссер Роман Залуски. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Константа / Constans. Польша, 1980.
Режиссер Кшиштоф Занусси. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Контракт / Kontrakt. Польша, 1980.
Режиссер Кшиштоф Занусси. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Коралгол и чудесный чемоданчик / Coralgol i cudowna walizka. Польша, 1980.
Режиссер Тадеуш Вилькош. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Без любви / Bez miłości. Польша, 1980.
Режиссер Барбара Сас. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Дирижер / Dyrygent. Польша, 1980.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Кун-фу / Kung-fu. Польша, 1980.
Режиссер Януш Киёвски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Отец королевы / Ojciec królowej. Польша, 1980.
Режиссер Войцех Соляж. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Пред нами долгая дорога / Droga daleka przed nami. Польша, 1980.
Режиссер Витольд Слесицки. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Ночная бабочка / Ćma. Польша, 1980.
Режиссер Томаш Зыгадло. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Укрытый солнцем / Ukryty w słońcu. Польша, 1980.
Режиссер Ежи Троян. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Паром в Швецию / Prom do Szwecji. Польша, 1980.
Режиссер Влодзимеж Хаупе. Кинопрокат в Польше: 0,15 млн. зрителей.
Бусинки одних четок / Paciorki jednego różańca. Польша, 1980.
Режиссер Казимеж Куц. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Высокий полет / Wysokie loty. Польша, 1980.
Режиссер Рышард Филипски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Голем / Golem. Польша, 1980.
Режиссер Петр Шулькин. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Дворец / Pałac. Польша, 1980.
Режиссер Тадеуш Юнак. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
День Вислы / Dzień Wisły. Польша, 1980.
Режиссер Тадеуш Кияньски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Женщина и женщина / Kobieta i kobieta. Польша, 1980.
Режиссеры: Рышард Бугайски, Януш Дымек. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Рыцарь / Rycerz. Польша, 1980.
Режиссер Лех Маевски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Угол Бржеской и Капри / Róg Brzeskiej i Capri. Польша, 1980.
Режиссер Кшиштоф Войцеховски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Перед вылетом / Przed odlotem. Польша, 1980.
Режиссер Кшиштоф Рогульски. Кинопрокат в Польше: 0,05 млн. зрителей.
Вкус воды / Smak wody. Польша, 1980.
Режиссер Лешек Восевич. Кинопрокат в Польше: 0,04 млн. зрителей.
Путешествие в Аравию / Podróż do Arabii. Польша, 1980.
Режиссер Антони Краузе. Кинопрокат в Польше: 0,04 млн. зрителей.
Уленшпигель со святых гор / Sowizdrzał Świętokrzyski. Польша, 1980.
Режиссер Хенрик Клюба. Кинопрокат в Польше: 0,04 млн. зрителей.
Человек из железа / Człowiek z żelaza. Польша, 1981.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 5,0 млн. зрителей.
Точки соприкосновения / Czułe miejsca. Польша, 1981.
Режиссер Петр Андреев. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Большая маёвка / Wielka majówka. Польша, 1981.
Режиссер Кшиштоф Рогульски. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Государственный переворот / Zamach stanu. Польша, 1981.
Режиссер Рышард Филипски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Горячка / Лихорадка / Gorączka. Польша, 1981.
Режиссер Агнешка Холланд. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Коноплянка / Konopielka. Польша, 1982.
Режиссер Витольд Лещински. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
«Анна» и вампир / "Anna" i wampir. Польша, 1982.
Режиссер Януш Кидава. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
Любовь тебе всё простит / Miłość ci wszystko wybaczy. Польша, 1982.
Режиссер Януш Жешевски. Кинопрокат в Польше: 0,9 млн. зрителей.
Аварийный выход / Wyjście awaryjne. Польша, 1982.
Режиссер Роман Залуски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Алиса / Alicja. Польша-Бельгия-Великобритания, 1982.
Режиссеры: Ежи Груза, Яцек Бромски. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Долина Иссы / Dolina Issy. Польша, 1982.
Режиссер Тадеуш Конвицки. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Четверги убогих / Czwartki ubogich. Польша, 1982.
Режиссер Сильвестр Шишко. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Переселение / Przeprowadzka. Польша, 1972/1982.
Режиссер Ежи Груза. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Дебютантка / Debiutantka. Польша, 1982.
Режиссер Барбара Сас. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Запах собачьей шерсти / Zapach psiej sierści. Польша-Болгария, 1982.
Режиссер Ян Батори. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Мужчина не нужен! / Mężczyzna niepotrzebny! Польша, 1982.
Режиссер Лацо Адамик. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Амнистия / Amnestia. Польша, 1982.
Режиссер Станислав Ендрыка. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Болдын / Bołdyn. Польша, 1982.
Режиссеры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Великий Шу / Wielki Szu. Польша, 1983.
Режиссер Сильвестр Хецински. Кинопрокат в Польше: 2,2 млн. зрителей (фильм вышел в российский прокат в 1992 году).
Карате по-польски / Karate po polsku. Польша, 1983.
Режиссер Войцех Вуйцик. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
Крик / Krzyk. Польша, 1983.
Режиссер Барбара Сас. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей.
Конопляный Филип / Filip z konopi. Польша, 1983.
Режиссер Йозеф Глебски. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Дантон / Danton. Франция-Польша, 1983.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Война миров – следующее столетие / Wojna światów - następne stulecie. Польша, 1983.
Режиссер Петр Шулькин. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Клинок против клинка / Ostrze na ostrze. Польша, 1983.
Режиссер Тадеуш Юнак. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Пансион пани Латтер / Pensja pani Latter. Польша, 1983.
Режиссер Станислав Ружевич. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Эпитафия для Барбары Радзивил / Epitafium dla Barbary Radziwiłłówny. Польша, 1983.
Режиссер Януш Маевски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Аустерия / Austeria. Польша, 1983.
Режиссер Ежи Кавалерович. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Лимузин Даймлер-Бенц / Limuzyna Daimler-Benz. Польша-ФРГ, 1983.
Режиссер Филип Байон. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Возмездие / Odwet. Польша, 1983.
Режиссер Томаш Зыгадло. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Окно / Okno. Польша, 1981/1983.
Режиссер Войцех Вуйцик. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Палас-отель / Palace Hotel. Польша, 1977/1983.
Режиссер Эва Крук. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Привидение / Widziadło. Польша, 1984.
Режиссер Марек Новицки. Кинопрокат в Польше: 1,7 млн. зрителей.
Годы двадцатые, годы тридцатые / Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Польша, 1984.
Режиссер Януш Жешевски. Кинопрокат в Польше: 1,2 млн. зрителей.
Время созревания / Czas dojrzewania. Польша, 1984.
Режиссер Мечислав Васьковски. Кинопрокат в Польше: 0,9 млн. зрителей.
Каменные плиты / Kamienne tablice. Польша, 1984.
Режиссеры Эва и Чеслав Петельски. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Магические огни / Magiczne ognie. Польша, 1984.
Режиссер Януш Кидава. Кинопрокат в Польше: 1,0 млн. зрителей.
Око пророка / Oko proroka. Польша-Болгария, 1984.
Режиссер Павел Коморовски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Это только рок / To tylko rock. Польша, 1984.
Режиссер Павел Карпиньски. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Катастрофа в Гибралтаре / Katastrofa w Giblartarze. Польша, 1984.
Режиссер Богдан Поремба. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Синтез / Synteza. Польша, 1984.
Режиссер Мацей Войтышко. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
О храбром кузнеце / O dzielnym kowalu. Чехословакия-Польша, 1984.
Режиссер Петер Сведа. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
По следам Бартека / Na tropach Bartka. Польша, 1984.
Режиссер Януш Ленски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
С каждым днем ближе к небу / Co dzień bliżej nieba. Польша, 1984.
Режиссер Згибнев Кузьминьски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Согласно воле твоей / Wedle wyroków twoich. Польша-ФРГ, 1984.
Режиссер Ежи Гоффман. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Шалости панны Эвы / Szaleństwa Panny Ewy. Польша, 1985.
Режиссер Казимеж Тарнас. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
Королевские дезертиры / C.K. Dezerterzy. Польша-Венгрия, 1986.
Режиссер Януш Маевски. Кинопрокат в Польше: 2,5 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
Болек и Лёлик на Диком Западе / Bolek i Lolek na Dzikim Zachodzie. Польша, 1986.
Режиссер Станислав Дульц. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
Похищение в Тютюрлистане / Porwanie w Tiutiurlistnie. Польша, 1986.
Режиссеры: Здислав Кудла, Францишек Питер. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Люблю вампира / Lubię nietoperze. Польша, 1986.
Режиссер Гжегож Вархол. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Для всего / Na całość. Польша, 1986.
Режиссер Францишек Тшесяк. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Га, Га – слава героям / Ga, Ga Chwała bohaterom. Польша, 1986.
Режиссер Петр Шулькин. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Влажное тесто / Mokry Szmal. Польша, 1986.
Режиссер Герард Залевски. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Хроника любовных происшествий / Kronika wypadków miłosnych. Польша, 1986.
Режиссер Анджей Вайда. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Менеджер / Menedżer. Польша, 1986.
Режиссер Рышард Рыдзевски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Огненный ангел / Ognisty anioł. Польша, 1986.
Режиссер Мацей Войтышко. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Папа, не бойся дантиста / Tato, nie bój się dentysty. Польша, 1986.
Режиссер Зофья Олдак. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Секирезада / Siekierezada. Польша, 1986.
Режиссер Витольд Лещински. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Чужеземка / Cudzoziemka. Польша, 1986.
Режиссер Рышард Бер. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Исповедь сына века / Spowiedź dziecięcia wieku. Польша, 1986.
Режиссер Марек Новицки. Кинопрокат в Польше: 0,15 млн. зрителей.
Над Неманом / Nad Niemnem. Польша, 1987.
Режиссер Згибнев Кузьминьски. Кинопрокат в Польше: 3,0 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
Между устами и краем кубка / Między ustami, a brzegiem pucharu. Польша, 1987.
Режиссер Згибнев Кузьминьски. Кинопрокат в Польше: 1,5 млн. зрителей.
Верная река / Wierna rzeka. Польша, 1983/1987.
Режиссер Тадеуш Хмелевски. Кинопрокат в Польше: 1,4 млн. зрителей.
Особое задание / Misja specjalna. Польша, 1987.
Режиссер Януш Жешевски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Пан Самходик и удивительный особняк / Pan Samochodzik i niesamowity dwór. Польша, 1987.
Режиссер Януш Кидава. Кинопрокат в Польше: 0,7 млн. зрителей.
Путь к каникулам Болека и Лёлика / Sposób na wakacje Bolka i Lolka. Польша, 1987.
Режиссер Бронислав Земан. Кинопрокат в Польше: 0,6 млн. зрителей.
Чайки / Mewy. Польша, 1987.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Кинопрокат в Польше: 0,5 млн. зрителей.
Магнат / Magnat. Польша, 1987.
Режиссер Филип Байон. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Мать Королей / Matka Królów. Польша, 1983/1987.
Режиссер Януш Заорски. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Перстень и роза / Pierścień i róża. Польша, 1987.
Режиссер Ежи Груза. Кинопрокат в Польше: 0,4 млн. зрителей.
Детские сцены из жизни в провинции / Sceny dziecięce z życia prowincji. Польша, 1987.
Режиссер Томаш Зыгадло. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Частное расследование / Prywatne śledztwo. Польша, 1987.
Режиссер Войцех Вуйцик. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
В ожидании / Отсрочка / W zawieszeniu. Польша, 1987.
Режиссер Вальдемар Кшистек. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
О, Боже, ничего не случилось / O rany, nic się nie stało. Польша, 1987.
Режиссер Вальдемар Шарек. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Лук Эроса / Łuk Erosa. Польша, 1988.
Режиссер Ежи Домарадски. Кинопрокат в Польше: 1,8 млн. зрителей.
Гоголь-моголь / Kogel-mogel. Польша, 1988.
Режиссер Роман Залуски. Кинопрокат в Польше: 1,3 млн. зрителей.
Пан Клякса в космосе / Pan Kleks w kosmosie. Польша-Чехословакия, 1988.
Режиссер Кшиштоф Градовски. Кинопрокат в Польше: 0,8 млн. зрителей.
Бегство из кинотеатра «Свобода» / Ucieczka z Kina Wolność. Польша, 1990.
Режиссер Войцех Марчевски. Кинопрокат в Польше: 0,3 млн. зрителей.
Двойная жизнь Вероники / Podwójne Życie Weroniki. Польша-Франция-Норвегия, 1991.
Режиссер Кшиштоф Кеслевски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Кролл / Kroll. Польша, 1991.
Режиссер Владислав Пасиковски. Кинопрокат в Польше: 0,2 млн. зрителей.
Очень важная персона / V.I.P. Польша-Бельгия-Франция, 1991.
Режиссер Юлиуш Махульски. Кинопрокат в Польше: 0,1 млн. зрителей.
Жизнь за жизнь. Максимилиан Колбе / Życie Za Życie. Maksymilian Kolbe. Польша-Германия, 1991.
Режиссер Кшиштоф Занусси. Кинопрокат в Польше: 0,06 млн. зрителей.
P.S. К сожалению, статистические данные посещаемости доступны далеко не по всем польским фильмам 1949-1991 годов.
Статистические данные посещаемости польских фильмов в польском кинопрокате
Самые кассовые польские игровые фильмы (1945-1990)
В данный список включены самые популярные польские фильмы с 1945 по 1990 год, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. К сожалению, не вся статистика польского кинопроката 1960-х годов в настоящее время доступна, хотя наиболее кассовые польские фильмы 1960-х («Крестоносцы», «В пустыне и джунглях», «Потоп», «Ночи и дни», «Запрещенные песенки», «Академия пана Кляксы», «Сексмиссия», «Пан Володыевский», «Прокаженная», «Фараон» и др.) в данном списке, разумеется, присутствуют.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
1. Крестоносцы / Krzyzacy. Польша, 1960.
Историческая драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы: Леон Кручковски, Александр Форд, Ежи Стефан Ставиньски (по мотивам одноименного романа Генрика Сенкевича). Актеры: Уршуля Моджиньска, Гражина Станишевска, Анджей Шалявски, Хенрик Боровски, Мечислав Каленик, Александр Фогель, Эмиль Каревич, Люцина Винницка, Мечислав Войт, Леон Немчик и др.
Это самый популярный фильм в истории польского кино. В Польше – с июля 1960, 5,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Общее число зрителей в польских кинозалах с 1960 года по 1969 год – 23,5 млн. зрителей, а при дальнейших показах в польских кинозалах – 32,3 млн. зрителей). Прокат в СССР – с 1 января 1962. 29,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. В пустыне и джунглях / В пустыне и пуще / W pustyni i w puszczy. Польша, 1973.
Историко-приключенческий фильм для детской и юношеской аудитории.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки (по мотивам одноименной повести Генриха Сенкевича). Актеры: Томаш Менджак, Моника Роска, Эмос Банго, Малия Мекки, Станислав Ясюкевич, Эдмунд Феттинг, Зыгмунд Мацеевски и др.
В Польше – с 15 октября 1973. 10,7 млн. зрителей (в среднем на серию) за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 31 млн. зрителей. В СССР – с 29 марта 1976. 18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Потоп / Potop. Польша-СССР, 1974.
Историческая драма.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы: Ежи Гоффман, Адам Керстен, Войцех Жукровски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Малгожата Браунек, Тадеуш Ломницки, Францишек Печка, Бруно Оя, Эва Шикульска, Леон Немчик и др.
В Польше – с сентября и октября 1974. 11,2 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось почти до 30 млн. зрителей. В СССР – 1976: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Ночи и дни (Noce i dni). Польша, 1975.
Историческая драма.
Режиссёр и сценарист Ежи Антчак (по одноименной тетралогии Марии Домбровской). Актеры: Ядвига Бараньска, Ежи Биньчицки, Эмир Бучацки, Станислава Целиньска, Ольгерд Лукашевич, Анджей Теодор Северин, Беата Тышкевич, Мечислав Войт, Ян Энглерт, Тадеуш Фиевски, Ян Новицки и др.
В Польше – с 22 сентября 1975. 7,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 22,3 млн. зрителей. В СССР – с января 1979.
5. Запрещенные песенки / Zakazane piosenki. Польша, 1946.
Военная драма.
Режиссёр Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Данута Шафлярска, Ежи Душиньски, Янина Орденжанка, Ян Свидерски, Анджей Лапицки и др.
В Польше – с 8 января 1947. 13,9 млн. зрителей. C годами число зрителей достигло 15,2 млн. зрителей. В СССР – с 8 декабря 1949: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Академия пана Кляксы / Akademia pana Kleksa. Польша-СССР, 1983.
Режиссёр Кшыштоф Градовски. Сценаристы Ян Бжехва, Кшиштоф Градовски (По мотивам сказки Яна Бжехвы). Актеры: Пётр Фрончевски, Славек Вронка, Леон Немчик, Збигнев Бучковски, Мариуш Липиньски и др.
В Польше – с 30 января 1984. 5,5 млн. зрителей (в среднем на серию) за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 14,1 млн. зрителей. Сказка. В СССР – с января 1985. 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации
7. Новые амазонки / Сексмиссия / Seksmisja. Польша, 1983.
Фантастическая комедия.
Режиссер Юлиуш Махульски. Сценаристы: Юлиуш Махульски, Павел Гайны, Иоланта Хартвиг. Актеры: Ольгерд Лукашевич, Ежи Штур, Божена Стрыйкувна, Богуслава Павелец, Ханна Станкувна, Беата Тышкевич, Эва Шикульска.
В Польше – с 14 мая 1984. 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 11,2 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Новые амазонки») – с ноября 1986. 49,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski. Польша, 1969.
Историческая драма.
Режиссёр Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Ежи Лютовски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Тадеуш Ломницки, Магдалена Завадска, Мечислав Павликовски, Ханка Белицкая, Барбара Брыльска, Ирена Карель, Ян Новицки, Даниэль Ольбрыхски и др.
В Польше – с 28 марта 1969. 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 11 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 9 ноября 1970. 19,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
9. Прокаженная / Trędowata. Польша, 1976.
Мелодрама.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценарист Станислав Дыгат (автор романа – Хелена Мнишек). Актеры: Эльжбета Старостецка, Лешек Телешиньски, Ядвига Бараньска, Чеслав Воллейко, Люцина Брусикевич и др.
В Польше – с 29 ноября 1976. 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 9,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 сентября 1978. 28,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Фараон / Faraon. Польша, 1966.
Историческая драма.
Режиссёр Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Тадеуш Конвицки. Актеры: Ежи Зельник, Веслава Мазуркевич, Барбара Брыльска, Кристина Миколаевска, Эва Кшижевска и др.
В Польше – с 11 марта 1966. 8,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 9,4 млн. зрителей. В СССР – с 26 сентября 1967: 18,5 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Люби или брось / Kochaj albo rzuć. Польша, 1977.
Комедия.
Режиссеры Сильвестр Хенциньски, Анджей Мулярчик. Сценарист Анджей Мулярчик (по одноименной повести Анджея Мулярчика). Актеры: Владислав Ханьча, Вацлав Ковальски, Анна Дымна, Дучилл Мартин Смит, Ирена Карель, Мария Збышевска и др.
В Польше – с 13 июня 1977. 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 9,4 млн. зрителей.
12. Сокровище / Мое сокровище (Skarb). Польша, 1948.
Комедия.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы Людвик Старский, Роман Невярович. Актеры: Ядвига Хойнацка, Ванда Якубиньска, Алина Яновска, Данута Шафлярска, Ежи Душиньски, Адольф Дымша и др.
В Польше – с 15 февраля 1949. 8,9 млн. зрителей. С годами число зрителей достигло 9,3 млн. В СССР (под названием «Моё сокровище») – с 24 сентября 1951.
13. Крутых нет / Nie ma mocnych. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценарист Анджей Мулярчик. Актеры: Вацлав Ковальски, Владислав Ханьча, Анна Дымна, Анджей Василевич, Халина Буйно-Лоза, Мария Збышевска и др.
В Польше – с 18 мая 1974. 6,2 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8,7 млн. зрителей.
14. Путешествие пана Кляксы / Podróze pana Kleksa. Польша-СССР, 1985.
Музыкальная сказка.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Градовски. Актеры: Пётр Фрончевски, Владислав Ковальски, Хенрик Биста, Малгожата Островска, Георгий Вицин, Леон Немчик и др. В Польше – с 3 феварял 1986. 3,9 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за первый год демострации. С годами это число увеличилось до 8,7 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1986. 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
15. Приключения канонира Доласа / Как я развязал Вторую мировую войну (Jak rozpętałem II Wojnę Światową). Польша, 1969.
Военная приключенческая комедия.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски (по роману Казимежа Славиньского "Приключения канонира Доласа"). Актеры: Мариан Коциняк, Янина Бороньска, Адам Циприан, Виргилиуш Грынь, Здислав Кузняр, Юзеф Лодыньски, Ярослав Скульски, Пётр Фрончевски и др.
В Польше – со 2 апреля 1970. 1,8 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за превый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 8,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Приключения канонира Доласа») – с 5 июля 1971. 13,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
16. Скандал из-за Баси (Awantura o Basię). Польша, 1959.
Комедия.
Режиссёр Мария Каневска. Сценаристы Мария Каневская, Казимеж Корцелли (по одноименной повести Корнеля Макушинского). Актеры: Малгожата Пекарская, Янина Махерска, Эва Краснодембска, Ежи Душиньски и др.
В Польше – с 3 ноября 1959. 5,5 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8,2 млн. зрителей. В СССР – с 9 июня 1961.
17. Пограничная улица / Ulica graniczna. Польша, 1949.
Военная драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы Александр Форд, Людвик Старски, Ян Фетке. Актеры: Мечислава Цвиклиньска, Ежи Лещиньски, Владислав Годик, Владислав Вальтер, Тадеуш Фиевски и др.
В Польше – с апреля 1949. 7,9 млн. зрителей. Общее число зрителей – 8,0 млн.
18. Чертово ущелье / Czarci zleb. Польша, 1950.
Боевик.
Режиссеры: Альдо Вергано, Тадеуш Каньски. Сценаристы: Умберто Барбаро, Тадеуш Каньски, Альдо Вергано. Актеры: Тадеуш Шмидт, Алина Яновска, Тадеуш Каньски, Януш Сцивярски и др.
В Польше – с 1 января 1950. 7,8 млн. зрителей. Общее число зрителей – 8,0 млн. Прокат в СССР – с 24 июля 1950: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
19. История греха / Dzieje grzechu. Польша, 1975.
Эротическая мелодрама.
Режиссер и сценарист Валериан Боровчик (по повести Стефана Жеромского). Актеры: Гражина Длуголенцка, Ежи Зельник, Ольгерд Лукашевич, Роман Вильхельми, Марек Вальчевски, Каролина Любеньска, Здзислав Мрожевски, Збигнев Запасевич, Мечислав Войт и др.
В Польше – с 3 июня 1975. 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8 млн. зрителей.
20. Последний этап / Ostatni etap. Польша, 1948.
Военная драма.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценаристы Ванда Якубовская, Герда Шнейдер. Актеры: Ванда Бартувна, Югетта Фаже, Татьяна Гурецка, Антонина Гордон-Гурецка, Мария Виноградова, Барбара Драпиньска, Барбара Фиевска, Александра Шлёнска и др.
В Польше – с 28 марта 1948. 7,7 млн. зрителей. Прокат в СССР с 25 мая 1949: 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
21. Ирена, домой! (Irena, do domu!). Польша, 1955.
Комедия.
Режиссеры: Ян Фетке, Казимеж Шейбал. Сценаристы: Иоанна Вилиньска, Анатоль Потемковски. Актеры: Лидия Высоцка, Адольф Дымша, Михал Килиньски, Хелена Бучиньска и др.
В Польше – с 26 ноября 1955. 7,1 млн. зрителей.В СССР – с 17 мая 1956.
22. Пепел / Popioły. Польша, 1965.
Историческая драма.
Режиссёр Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски (по одноименному роману Стефана Жеромского). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Богуслав Керц, Беата Тышкевич, Пётр Высоцки, Ян Свидерски, Пола Ракса, Ян Новицки, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 25 сентября 1965. 6,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 мая 1967. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
23. Земля обетованная / Ziemia obecana. Польша, 1974.
Историческая драма.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда (по одноименной повести В. Реймонта). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Войцех Пшоняк, Анджей Теодор Северин, Анна Нехребецка, Тадеуш Бялощиньски, Александр Дзвонковски, Божена Дыкель, Францишек Печка, Анджей Лапицки, Збигнев Запасевич, Пётр Фрончевски и др.
В Польше – с 21 февраля 1975. 6,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 мая 1977. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
24. Майор Хубаль / Хубаль / Hubal. Польша, 1973.
Военная драма.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Рышард Филипски, Малгожата Потоцка, Тадеуш Янчар, Эмиль Каревич, Анджей Козак, Зыгмунт Малянович, Тадеуш Шмидт и др.
В Польше – с 3 сентября 1973. 6,3 млн. зрителей. В СССР (под названеим «Майор Хубаль») – с 19 января 1976. 6,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
25. Четыре танкиста и собака / Czterej Pancerni i pies. Польша, 1966-1968.
Военная драма.
Режиссеры Анджей Чекальски, Конрад Наленцки. Сценаристы Януш Пшимановски, Станислав Воль. Актеры: Януш Гайос, Францишек Печка, Влодзимеж Пресс, Роман Вильхельми, Малгожата Немирска, Пола Ракса, Веслав Голас и др. Киноверсия одноименного сериала.
Кинопрокат в Польше – с 1968. 6,2 млн. зрителей. В СССР – по ТВ с 25 сентября 1968.
26. Знахарь / Znachor. Польша, 1981.
Мелодрама.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Яцек Фуксевич (по повести Тадеуша Доленги-Мостовича). Актеры: Ежи Биньчицки, Анна Дымна, Бернард Ладыш, Томаш Стокингер и др.
В Польше – с 12 апреля 1982. 6,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 декабря 1983. 41,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
27. Приключение на Мариенштадте / Случай на Мариенштате (Przygoda na Mariensztacie). Польша, 1953.
Комедия.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Лидия Корсакувна, Тадеуш Шмидт, Адам Миколаевски, Тадеуш Кондрат, Янина Драчевска и др.
В Польше – с 25 января 1954. 5,7 млн. зрителей. В СССР (под названием «Случай на Мариенштате») – с 22 ноября 1954.
28. Сатана из седьмого класса / Szatan z 7-ej klasy. Польша, 1960.
Комедия.
Режиссер Мария Каневска. Сценаристы Мария Каневска, Роман Невярович (по одноименной повести Корнеля Макушиньского). Актеры: Юзеф Скварк, Станислав Мильски, Пола Ракса, Кристина Карковска и др.
В Польше – с 25 ноября 1960. 5,2 млн. зрителей.
29. Человек из железа / Człowiek z żelaza. Польша, 1981.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Радзивилович, Кристина Янда, Мариан Опаня, Веслава Космальскя, Ирена Бырска, Богуслав Линда, Януш Гайос, Анджей Теодор Северин и др.
В Польше – со 2 мая 1981. 5,0 млн. зрителей.
30. Непокоренный город (Miasto nieujarzmione) / Варшавский Робинзон (Robinson warszawski). Польша, 1950.
Военная драма.
Режиссер Ежи Зажицки. Сценаристы Ежи Анджеевски, Ежи Зажицки. Актеры: Ян Курнакович, Зофия Мрозовска, Ежи Петрашкевич, Игор Смяловски, Анджей Лапицки и др.
В Польше – с 7 декабря 1950. 4,7 млн. зрителей. В СССР – с 28 мая 1951.
31. Варшавская премьера (Warszawska premiera). Польша, 1950.
Музыкальная драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Ежи Вальдорф, Станислав Ружевич, Ян Рыбковски. Актеры: Ян Коэхер, Ежи Душиньски, Барбара Костжевска, Нина Андрыч, Данута Шафлярска и др.
В Польше – с 4 марта 1951. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1951.
32. Пятеро с улицы Барской (Piątka z ulicy Barskiej). Польша, 1953.
Драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы Казимеж Козьневски, Александр Форд (по роману К. Козьневского). Актеры: Александра Шлёнска, Тадеуш Янчар, Анджей Козак, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 27 февраля 1954. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 18 апреля 1955.
33. Канал (Kanał). Польша. 1956.
Военная драма
Режиссер Анджей Вайда. Сценаристы Анджей Вайда, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Тереса Ижевска, Тадеуш Янчар, Венчислав Глиньски, Тадеуш Гвяздовски, Эмиль Каревич, Казимеж Деюнович, Владек Шейбал, Ян Энглерт, Здислав Лесняк, Мацей Мацеевски, Адам Павликовски, Тереза Березовска, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 20 апреля 1957. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 8 января 1959.
34. Вестерплатте (Westerplatte). Польша, 1967.
Режиссёр Станислав Ружевич. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Зыгмунт Хюбнер, Аркадиуш Базак, Тадеуш Шмидт, Юзеф Новак, Тадеуш Плюциньски, Роман Вильхельми и др.
В Польше – с 2 сентября 1967. 4,3 млн. зрителей. В СССР – с 15 июля 1968.
35. За вами пойдут другие / Za wami pójdą inni. Польша, 1949.
Военная драма.
Режиссер Антони Богдзевич. Сценаристы Антони Богдзевич, Ариадна Демковска. Актеры: Эва Краснодембска, Целина Климчак, Ян Цецерски, Адам Ханушкевич, Здислав Карчевски, Юзеф Костецки и др.
В Польше – с 12 мая 1949. 4,0 млн. зрителей.
36. Команда / Załoga. Польша, 1951.
Драма.
Режиссер Ян Фетке. Сценарист Ян Роевски. Актеры: Збигнев Сковроньски, Ришард Пекарски, Бохдан Эймонт, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 27 января 1952. 4,0 млн. зрителей. В СССР с 1 февраля 1960: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
37. Дело, которое надо уладить (Sprawa do załatwienia). Польша, 1953.
Комедия.
Режиссеры Ян Рыбковски, Ян Фетке. Сценаристы: Бронислав Брок, Здислав Гоздава, Стефания Гродзеньска, Вацлав Стемпень, Ян Фетке. Актеры: Гизеля Пётровска, Богдан Невиновски, Адольф Дымша, Ханка Белицка и др.
В Польше – с 5 сентября 1953. 4,0 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1954.
38. Покушение (Zamach). Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Божена Куровска, Гражина Станишевска, Збигнев Цинкутис, Анджей Костенко, Роман Клосовски, Тадеуш Ломницки, Анджей Май, Станислав Микульски, Войцех Семион и др.
В Польше с 12 января 1959. 4,0 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1959.
39. Первый старт (Pierwszy start). Польша, 1950.
Драма.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Леопольд Рене Новак, Адам Миколаевски, Ядвига Хойнацка, Януш Яронь, Ежи Петрашкевич, Владислав Возник, Владислав Вальтер, Анна Росяк, Станислав Микульски и др.
В Польше с 25 января 1951 3,9 млн. зрителей. В СССР – с 26 апреля 1951
40. Никодем Дызма / Необыкновенная карьера (Nikodem Dyzma). Польша, 1956.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Людвик Старски (по повести Доленги-Мостовича). Актеры: Адольф Дымша, Уршуля Моджиньска, Тадеуш Гвяздовски, Казимеж Фабисяк и др.
В Польше – с 29 октября 1956. 3,9 млн. зрителей. В СССР (под названием «Необыкновенная карьера») – с 15 апреля 1957.
41. Графиня Коссель / Hrabina Cosel. Польша, 1968.
Историческая мелодрама.
Режиссёр Ежи Антчак. Сценарист Здзислав Сковроньски (по роману Юзефа Игнация Крашевского). Актеры: Ядвига Бараньска, Мариуш Дмоховски, Станислав Ясюкевич, Даниэль Ольбрыхски, Игнаци Гоголевски, Леон Немчик и др.
В Польше – с 6 сентября 1968. 3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 июня 1970. 17,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
42. Шляпа пана Анатоля (Kapelusz pana Anatola). Польша, 1957.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы Ян Рыбковски, Здзислав Сковроньски. Актеры: Тадеуш Фиевски, Хелена Маковска, Венчислав Глиньски, Зыгмунт Хмелевски и др.
В Польше с 11 ноября 1957. 3,8 млн. зрителей.В СССР – с 31 марта 1958.
43. Дело пилота Мареша (Sprawa pilota Maresza). Польша. 1955.
Драма.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы Леонард Бучковски, Януш Мейснер (по мотивам романа Я. Мейсснера "Голубые пути"). Актеры: Венчислав Глиньски, Алиция Рацишувна, Лидия Высоцка, Леон Немчик, Ежи Михотек
В Польше с 7 апреля 1956. 3,7 млн. зрителей. В СССР – с 23 сентября 1957
44. Ева хочет спать (Ewa chce spać). Польша, 1957.
Комедия.
Режиссёр Тадеуш Хмелевски. Сценаристы Тадеуш Хмелевски, Анджей Чекальски, Ереми Пшибора. Актеры: Барбара Квятковская-Лясс, Станислав Микульски, Стефан Бартик, Людвик Бенуа, Мария Каневска и др.
В Польше – с 7 марта 1958. 3,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 декабря 1962.
45. Кукла / Lalka. Польша, 1968.
Историческая мелодрама.
Режиссёр и сценарист Войцех Хас (по одноименному роману Болеслава Пруса). Актеры: Мариуш Дмоховски, Беата Тышкевич, Тадеуш Фиевски, Ядвига Халина Галлёва, Веслав Голас, Калина Ендрусик, Ян Коэхер, Ян Кречмар, Тадеуш Кондрат, Халина Квятковска, Анджей Лапицки, Ян Махульский и др.
В Польше – с 8 ноября 1968. 3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 31 августа 1970. 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
46. Дом на пустыре / Dom na pustkowiu. Польша, 1950.
Драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Ярослав Ивашкевич. Актеры: Александра Шлёнска, Мария Гелля, Ежи Сливиньски, Кристина Цехомска и др.
В Польше – с 27 марта 1950. 3,6 млн. зрителей.
47. Пепел и алмаз / Popiól i diament. Польша, 1958.
Драма.
Режиссёр Анджей Вайда. Сценаристы: Ежи Анджеевски, Анджей Вайда (по одноименной повести Ежи Анджеевского). Актеры: Збигнев Цибульски, Эва Кшижевска, Вацлав Застшежиньски, Адам Павликовски, Богумил Кобеля, Ян Цецерски, Станислав Мильски, Халина Квятковска, Барбара Крафтувна и др.
В Польше – с 3 октября 1958. 3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 ноября 1965. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
48. Ночной взрыв / Стальные сердца (Stalowe serca). Польша, 1948.
Военная драма.
Режиссер и сценарист Станислав Урбанович. Актеры: Владислав Ханьча, Ирена Лясковска, Хелена Бучиньска, Мечислав Сервиньски, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 10 мая 1948. 3,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Ночной взрыв») – с 1 февраля 1952.
49. Казимеж Великий / Kazimierz Wielki. Польша, 1976.
Историческая драма.
Режиссеры и сценаристы Ева Петельска, Чеслав Петельски. Актеры: Кшиштоф Хамец, Зофия Сареток, Владислав Ханьча, Веслав Голас, Игнацы Маховски, Тадеуш Фиевски, Стефан Фридман, Барбара Вжесиньска, Леон Немчик, Бруно Оя и др.
В Польше – с 9 марта 1976. 3,5 млн. зрителей.
50. Юность Шопена (Młodość Chopina). Польша, 1951.
Музыкальная драма.
Режиссер и сценарист Александр Форд. Актеры: Чеслав Воллейко, Александра Шлёнска, Ян Курнакович, Тадеуш Бялощиньски и др.
В Польше – с 14 марта 1952. 3,4 млн. зрителей. В СССР – со 2 июня 1952.
51. Целлюлоза / Дороги жизни (Celuloza). Польша, 1953.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Игорь Неверли. Актеры: Юзеф Новак, Станислав Мильски, Збигнев Сковроньски и др.
В Польше – с 27 апреля 1954. 3,3 млн. зрителей. В СССР (под названием «Дорога жизни») – с 22 ноября 1954.
52. Вольный город / Wolne miasto. Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Станислав Ружевич. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Бронислав Дардзиньски, Влодзислав Зембиньски, Казимеж Вихняж, Пётр Фрончевски, Ян Махульски и др.
В Польше – с 1 сентября 1958. 3,2 млн. зрителей.
53. «Орёл» / Orzel. Польша, 1959.
Военная драма.
Режиссёр Леонард Бучковски. Сценаристы Леонард Бучковски, Януш Мейснер. Актеры: Венчислав Глиньски, Александр Севрук, Ролянд Гловацки, Ян Махульски и др.
В Польше – с 15 сентября 1959. 3,2 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 14 марта 1960: 11,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
54. Сержант Калень / Артиллерии сержант Калень (Ogniomistrz Kaleń). Польша, 1961.
Военная драма.
Режиссёры и сценаристы Эва и Чеслав Петельски (по мотивам повести Яна Герхарда). Актеры: Веслав Голас, Зофия Слабошовска, Леон Немчик, Юзеф Костецки и др.
В Польше – с 12 октября 1961. 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 7 октября 1968.
55. Погоня / Pościg. Польша, 1954.
Драма.
Режиссер Станислав Урбанович. Сценарист Ян Роевски. Актеры: Барбара Маршель, Станислав Зачик, Зигмунт Кенстович, Вацлав Застшежиньски и др.
В Польше – с 23 июля 1954. 3,1 млн. зрителей.
56. Прощания / Pożegnania. Польша, 1958.
Драма.
Режиссер и сценарист Войцех Хас. Актеры: Мария Ваховяк, Тадеуш Янчар, Густав Холоубек, Станислав Яворски, Станислав Мильски и др.
В Польше – с 13 октября 1958. 3,1 млн. зрителей.
57. Где генерал? / Gdzie jest generał? Польша, 1963.
Военная комедия.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Ежи Турек, Эльжбета Чижевска, Роман Бартосевич, Зыгмунт Зинтель и др.
В Польше – с января 1964. 3,1 млн. зрителей. В СССР – с 4 января 1965. 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
58. Ох, Кароль! (Och, Karol!). Польша, 1985.
Эротическая комедия.
Режиссёр Роман Залуски. Сценарист Илона Лепковска. Актеры: Ян Пехоциньски, Дорота Каминьска, Марта Клубович, Данута Ковальска, Зофия Червиньска, Алина Яновска, Ирена Лясковска и др.
В Польше – с 21 октября 1985. 3,1 млн. зрителей. В СССР - 11 февраля 1991.
60. Король Матиуш I / Król Maciuś I. Польша, 1958.
Сказка.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценаристы Ванда Якубовская, Игорь Неверли (по повести Януша Корчака). Актеры: Юлиуш Выжиковски, Людвик Халич, Эльжбета Бучек, Ян Курнакович, Тадеуш Бялощиньски и др.
В Польше – с 8 апреля 1958. 3,0 млн. зрителей.
61. Над Неманом / Nad Niemnem. Польша, 1987.
Драма.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Казимеж Радович (по одноименному роману Элизы Ожешко). Актеры: Ивона Катажина Павляк, Адам Марьяньски, Януш Закшеньски, Марта Липиньска, Яцек Хмельник, Божена Рогальска и др.
В Польше – с 5 января 1987. 3,0 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
62. Три старта (Trzy starty). Польша, 1955.
Спортивная драма.
Режиссеры: Эва Петельска, Чеслав Петельски, Станислав Ленартович. Сценаристы: Леопольд Тырманд, Антони Богдзевич, Станислав Ленартович, Эва Петельска, Чеслав Петельски, Мариан Промински. Актеры: Эльжбета Польковска, Здислав Карчевски, Ришард Осталовски, Ежи Антчак, Януш Клосиньски, Катажина Ланевска, Збигнев Цибульски, Богумил Кобеля, Леон Немчик, Роман Полански и др.
В Польше – с 25 октября 1955. 2,9 млн. зрителей. В СССР – с 12 мая 1956.
63. Девушка в окошке / Panienka z okienka. Польша, 1964.
Историческая приключенческая драма.
Режиссёр Мария Каневска. Сценаристы: Ежи Брошкевич, Мария Каневска, Ян Марцин Шанцер (по одноименной повести Деотымы (Ядвиги Лушевской). Актеры: Пола Ракса, Ядвига Хойнацка, Александра Кажиньска, Мариуш Дмоховски и др.
В Польше – с 18 декабря 1964. 2,9 млн. зрителей. В СССР с апреля 1968. 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
64. История одного истребителя / Historia jednego myśliwca. Польша, 1957.
Военная драма.
Режиссер Хуберт Драпелля. Сценаристы: Хуберт Драпелля, Богдан Чешко, Яцек Вейрох. Актеры: Богуш Билевски, Кристина Ивашкевич, Ян Махульски и др. В Польше – с 19 августа 1958. 2,8 млн. зрителей. В СССР с 11 января 1960. 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
65. Кафе у Миноги / Cafe pod Minogą. Польша, 1959.
Военная комедия.
Режиссер Бронислав Брок. Сценаристы Бронислав Брок, Стефан Вехецки. Актеры: Адольф Дымша, Вацлав Янковски, Влодзимеж Скочиляс, Феликс Хмурковски, Стефания Гурска и др.
В Польше – с 23 декабря 1959. 2,8 млн. зрителей.
66. Солдат победы / Żołnierz zwycięstwa. Польша, 1953.
Военная драма.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска (по роману Ежи Борейши). Актеры: Юзеф Вышомирски, Эмиль Каревич, Анджей Лапицки, Тадеуш Ломницки, Халина Дрохоцка, Януш Яронь, Кристина Каменьска, Густав Холоубек и др.
В Польше – с 8 мая 1953. 2,7 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
67. Под Фригийской звездой (Pod gwiazdą frygijską). Польша, 1954.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Игорь Неверли. Актеры: Юзеф Новак, Люцина Винницка, Станислав Ясюкевич, Халина Пшибыльска, Збигнев Юзефович и др.
В Польше – с 30 октября 1954. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с 25 января 1955.
68. Кто он? / Тень (Cień). Польша, 1956.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Зигмунт Кенстович, Адольф Хроницки, Эмиль Каревич, Игнацы Маховски, Веслав Голас, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 1 мая 1956. 2,7 млн. зрителей. В СССР (под названием «Кто он?») – с 24 декабря 1956.
69. Тысяча талеров / Tysiąc talarów. Польша, 1960.
Комедия.
Режиссер Станислав Воль. Сценаристы: Станислав Воль, Эдмунд Низюрски. Актеры: Ольга Бельска, Барбара Квятковска-Лясс, Ирена Квятковска, Эдвард Дзевоньски, Александр Дзвонковски и др.
В Польше – с 22 февраля 1960. 2,7 млн. зрителей.
70. Коперник / Kopernik / Copernicus. Польша-ГДР, 1972.
Историческая драма.
Режиссёр Эва и Чеслав Петельски. Сценарист Здзислав Сковроньски. Актеры: Анджей Копичиньски, Барбара Вжесиньска, Чеслав Воллейко, Анджей Антковяк и др.
В Польше – с 14 февраля 1973. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с февраля 1975. 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
71. Вундеркинд / Юный волшебник (Cudowne dziecko / Le Jeune magicien) Польша-Канада, 1986.
Драма.
Режиссер и сценарист Вальдемар Дзики. Актеры: Русты Едваб, Эдуард Гарсон, Дарья Трафанковска, Мариуш Бенуа, Владислав Ковальски, Гражина Шаполовская и др.
В Польше – с 28 сентября 1987. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1990.
72. Месть / Zemsta. Польша, 1957.
Комедия.
Режиссеры и сценаристы Антони Богдзевич, Богдан Коженевски (по пьесе А. Фредро). Актеры: Ян Курнакович, Беата Тышкевич, Яцек Вощерович, Рышард Барыч, Данута Шафлярска и др. В Польше – с 30 сентября 1957. 2,6 млн. зрителей.
73. История золотой туфельки / Historia żółtej ciżemki. Польша, 1961.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Сценаристы Ванда Жулкевска, Здзислав Сковроньски (по мотивам одноименной повести Антонины Доманской). Актеры: Марек Кондрат, Густав Холоубек, Богумил Кобеля, Бронислав Павлик, Анджей Щепковски, Богдан Баэр, Беата Барщевска и др.
В Польше – с 28 декабря 1961. 2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР с 12 апреля 1965: 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
74. Муж своей жены (Mąż swojej żony). Польша, 1960.
Комедия.
Режиссёр Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Ежи Юрандот (по мотивам комедии Е. Юрандота "Муж Фолтасювны"). Актеры: Бронислав Павлик, Александра Заверушанк, Мечислав Чехович, Эльжбета Чижевска, Ежи Душиньски, Веслав Голас и др.
В Польше – с 4 апреля 1961. 2,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 июля 1962.
75. Безмолвные следы (Milczące ślady). Польша, 1961.
Криминальная драма.
Режиссёр Збигнев Кузьминьски. Сценаристы Мариан Козловски, Богдан Чешко. Актеры: Юзеф Новак, Юзеф Нальберчак, Лех Войцеховски, Витольд Скарух, Рышард Котыс, Ирена Лясковска и др.
В Польше – с 19 сентября 1961. 2,6 млн. зрителей. СССР – c 11 июня 1962.
76. Дезертир (Dezerter). Польша. 1958.
Военная драма.
Режиссер Витольд Лесевич. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Мария Цесельска, Юзеф Новак, Ванда Лучицка, Мариуш Дмоховски, Барбара Модельска, Веслав Голас и др.
В Польше – с 12 октября 1958. 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 22 июня 1959.
77. Позвоните моей жене / Zadzwońcie do mojej żony. Польша-Чехословакия, 1958.
Комедия.
Режиссер Ярослав Мах. Сценаристы: Ярослав Мах, Ян Фетке, Вацлав Елинек. Актеры: Барбара Поломска, Йосеф Бек, Венчислав Глиньски, Иржина Петровицка, Ханка Белицка, Леон Немчик и др.
В Польше – с 20 декабря 1958. 2,5 млн. зрителей.
78. Инспекция пана Анатоля / Inspekcja Pana Anatola. Польша, 1959.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Антони Марианович, Ян Рыбковски, Здзислав Сковроньски. Актеры: Тадеуш Фиевски, Барбара Поломска, Хелена Маковска, Александр Дзвонковски, Зыгмунт Хмелевски, Богумил Кобеля, Станислав Барея и др.
В Польше – с 13 августа 1959. 2,5 млн. зрителей.
79. Пан Анатоль ищет миллион / Pan Anatol szuka miliona. Польша, 1959.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Кшиштоф Теодор Теплиц, Анджей Новицки. Актеры: Тадеуш Фиевски, Барбара Квятковска-Лясс, Хелена Маковска, Мария Гелля, Анджей Щепковски и др.
В Польше – с августа 1959. 2,5 млн. зрителей.
80. Загадочный пассажир / Поезд / Pociąg. Польша, 1959.
Драма.
Режиссёр Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Ежи Лютовски. Актеры: Люцина Винницка, Леон Немчик, Збигнев Цибульски, Александр Севрук и др.
В Польше – с 6 сентября 1959. 2,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Загадочный пассажир») – с 18 июля 1966.
81. Особняк на Зелёной (Ostatni kurs). Польша, 1963.
Детектив.
Режиссёр Ян Батори. Сценаристы Ян Батори, Мацей Сломчиньски (по повести "Смерть и Ковальский" Джо Алекса (Мацея Сломчиньского). Актеры: Барбара Рыльска, Станислав Микульски, Магдалена Соколовска, Венчислав Глиньски и др.
В Польше – с августа 1963. 2,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Особняк на Зелёной») - с 3 февраля 1964.
82. Марыся и Наполеон (Marysia i Napoleon). Польша, 1966.
Историческая комедия.
Режиссёр Леонард Бучковски. Сценаристы Леонард Бучковски, Анджей Ярецки. Актеры: Беата Тышкевич, Густав Холоубек, Юлиуш Лущевски, Богумил Кобеля, Анджей Заорски и др.
В Польше – с 4 октября 1966. 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1969.
83. Земляки / Только свои (Sami swoi). Польша, 1967.
Комедия.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Сценарист Анджей Мулярчик. Актеры: Вацлав Ковальски, Владислав Ханьча, Здислав Карчевски, Элиаш Куземски, Илона Кусьмерска и др.
В Польше – с 15 сентября 1967. 2,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Земляки») – с августа 1968.
84. Агент № 1 / Agent nr 1. Польша, 1972.
Военная драма.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Кароль Страсбургер, Барбара Баргеловска, Александр Иванец, Кирил Янев и др.
В Польше – с 25 февраля 1971. 2,5 млн. зрителей.
85. Королевские дезертиры / C.K. Dezerterzy. Польша-Венгрия, 1986.
Комедия.
Режиссер Януш Маевски. Сценаристы Павел Гайны, Януш Маевски. Актеры: Марек Кондрат, Золтан Безереди, Виктор Зборовски, Роберт Колтаи, Анна Горностай, Калина Ендрусик, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – с 22 октября 1986. 2,5 млн. зрителей (в среднем на одну серию). В России – с мая 1992.
86. Первые дни (Pierwsze dni). Польша, 1951.
Драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Богдан Хамера. Актеры: Ян Цецерски, Ханка Белицка, Раймунд Флешар, Лех Мадалиньски, Адам Миколаевски и др.
В Польше – с 4 марта 1952. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 16 января 1953.
87. Поколение (Pokolenie). Польша, 1954.
Военная драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Богдан Чешко. Актеры: Тадеуш Ломницки, Уршуля Моджиньска, Тадеуш Янчар, Януш Палюшкевич, Рышард Котыс, Роман Полански, Людвик Бенуа, Збигнев Цибульски, Тадеуш Фиевски и др.
В Польше – с 25 января 1955. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 3 октября 1955.
88. Волчье эхо / Wilcze echa. Польша, 1968.
Истерн.
Режиссер и сценарист Александр Сцибор-Рыльский. Актеры: Бруно Оя, Ирена Карель, Збигнев Добжиньски и др.
В Польше – с 1968. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 30 июня 1970. 27,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
89. Атлантическая повесть (Opowieść atlantycka). Польша, 1954.
Приключенческая драма.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценарист Мирослав Жулавски. Актеры: Дамиан Даменцки, Михал Бустаманте, Мечислав Стоор, Хенрик Шлетыньски, Рената Коссобудзка и др.
В Польше – с 25 апреля 1955. 2,3 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1955.
90. Пилюли для Аурелии / Pigułki dla Aurelii. Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Станислав Ленартович. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Адамчак, Анджей Хрыдзевич, Ярослав Кушевски, Рышард Петруски и др.
В Польше – с 24 ноября 1958. 2,3 млн. зрителей.
91. Калоши счастья / Kalosze szczęścia. Польша, 1958.
Комедийная сказка.
Режиссер Антони Богдзевич. Сценаристы: Антони Богдзевич, Станислав Гроховяк, Януш Маевски, Анджей Щепковски. Актеры: Мария Гелля, Теофиля Коронкевич, Тадеуш Фиевски, Зыгмунт Зинтель, Чеслав Рошковски
В Польше – с 20 октября 1958. 2,3 млн. зрителей.
92. Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru. Польша, 1958.
Музыкальная комедия.
Режиссер Ежи Зажицки. Сценаристы Ежи Зажицки, Ереми Пшибора. Актеры: Анна Лубеньска, Тадеуш Фиевски, Барбара Квятковска-Лясс и др.
В Польше – с 14 ноября 1958. 2,3 млн. зрителей.
93. Плечом к плечу / Направление - Берлин (Kierunek Berlin). Польша, 1968.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Сценаристы Войцех Жукровски, Ежи Пассендорфер. Актеры: Ян Бурек, Войцех Семион, Иоанна Ендрыка, Ежи Йогалла, Вацлав Ковальски, Николай Рыбников и др.
В Польше – с 17 января 1969. 2,3 млн. зрителей. В СССР (под названием «Плечом к плечу») – с 26 января 1970.
94. Подгалье в огне (Podhale w ogniu). Польша, 1955.
Историческая драма.
Режиссеры и сценаристы: Ян Батори, Хенрик Хехткопф. Актеры: Януш Быльчиньски, Станислав Мильски, Тереса Шмигелювна, Ежи Пихельски, Казимеж Вилямовски и др.
В Польше – с 25 января 1956. 2,2 млн. зрителей. В СССР – с июля 1957.
95. Обломки корабля / Wraki. Польша, 1957.
Драма.
Режиссеры Ева и Чеслав Петельски. Сценаристы: Богдан Чешко, Эва Петельска, Чеслав Петельски, Януш Мейснер. Актеры: Збигнев Юзефович, Збигнев Цибульски, Уршуля Моджиньска, Антонина Барчевска, Мечислав Гайда, Роман Полански и др.
В Польше – со 2 сентября 1957. 2,2 млн. зрителей.
96. Шесть превращений Яна Пищика / Косоглазое счастье (Zezowate szczęście). Польша, 1960.
Комедия.
Режиссёр Анджей Мунк. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски (по собственной повести). Актеры: Богумил Кобеля, Мария Цесельска, Хелена Домбровска, Барбара Квятковска-Лясс, Кристина Карковска и др.
В Польше – с 4 апреля 1960. 2,2 млн. зрителей. В СССР (под названием «Шесть превращений Яна Пищика») – с октября 1961.
97. Человек из мрамора / Czіowiek z marmuru. Польша, 1976.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Радзивилович, Кристина Янда, Яцек Доманьски, Тадеуш Ломницки, Яцек Ломницки и др.
В Польше – с 25 февраля 1977. 2,2 млн. зрителей. В СССР – с октября 1991.
98. Великий Шу / Wielki Szu. Польша, 1983.
Криминальная драма.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценарист Ян Пужицки. Актеры: Ян Новицки, Анджей Печиньски, Дорота Помыкала, Леон Немчик, Кароль Страсбургер, Гражина Шаполовска и др.
В Польше – с 16 мая 1983. 2,2 млн. зрителей. Прокат в России – с ноября 1992.
99. Тайна старой штольни / Tajemnica dzikiego szybu. Польша, 1956.
Приключенченческая драма.
Режиссер Вадим Берестовски. Сценарист Эдмунд Низюрски. Актеры: Дамиан Даменцки, Мацей Даменцки, Михал Бустаманте, Лукаш Жулавски, Людвик Бенуа, Барбара Фиевска, Густав Холоубек и др.
В Польше – с 1 сентября 1956. 2,1 млн. зрителей.
100. Гангстеры и филантропы / Gangsterzy i filantropi. Польша, 1962.
Детективная комедия.
Режиссёры Ежи Хоффман, Эдвард Скужевски. Сценаристы: Богдан Чешко, Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Актеры: Густав Холоубек, Веслав Михниковски, Яцек Хан, Януш Хан, Густав Люткевич и др.
В Польше – с 15 февраля 1963. 2,1 млн. зрителей. В СССР – с 11 ноября 1963: 19,1 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
101. Встреча со шпионом / Spotkanie ze szpiegiem. Польша, 1964.
Шпионский детектив.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Анатоль Лещиньски. Актеры: Игнацы Маховски, Беата Тышкевич, Збигнев Запасевич, Станислав Микульски, Ежи Вальчак, Хенрик Бонк, Катажина Ланевска и др.
В Польше – с 10 июля 1964. 2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 июля 1965: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
102. Таис (Thais). Польша, 1983.
Эротическая мелодрама.
Режиссёр и сценарист Рышард Бэр (экранизация романа Анатоля Франса). Актеры: Дорота Квятковска, Ежи Крышак, Пётр Гарлицки, Бронислав Павлик, Мечислав Войт, Хенрик Биста, Здзислав Вардейн, Эва Вишневская, Божена Адамек и др.
В Польше – с 24 сентября 1984. 2,0 млн. зрителей. В СССР – с 28 октября 1991.
103. Те, кого ищут / Разыскиваемый, разыскиваемая / Poszukiwany - poszukiwana. Польша, 1972.
Комедия.
Режиссер Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Яцек Федорович. Актеры: Войцех Покора, Иоланта Бохдаль, Кристина Борович, Веслав Голас и др.
В Польше – с 1973. 1,9 млн. зрителей. В СССР – с 18 ноября 1974. 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием "Те, кого ищут").
104. Часы надежды (Godziny nadziei). Польша, 1955.
Военная драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Ежи Помяновски. Актеры: Збигнев Юзефович, Кристина Каменьска, Станислав Микульски, Леон Немчик и др.
В Польше – с 9 мая 1955. 1,8 млн. зрителей. В СССР - с 26 декабря 1955.
105. Не люблю понедельники / Nie lubię poniedziałku. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Казимеж Виткевич, Богуш Билевски, Мечислав Чехович и др.
В Польше – с 27 августа 1971. 1,8 млн. зрителей.
106. Лук Эроса / Łuk Erosa. Польша, 1988.
. Эротическая мелодрама.
Режиссер Ежи Домарадзки. Сценаристы Ежи Домарадзки, Яцек Кондрацки (по мотивам романа Юлиуша Кадена-Бандровского). Актеры: Гражина Треля, Ежи Штур, Хенрик Биста, Олаф Любашенко, Януш Михаловски и др.
В Польше – с 18 января 1988. 1,8 млн. зрителей.
107. Знахарь. Польша, 1937.
Мелодрама.
Режиссер Михал Вашиньски. Сценарист Анатоль Штерн (по мотивам повести Тадеуша Доленги-Мостовича "Знахарь"). Актеры: Казимеж Юноша-Стемповски, Эльжбета Барщевска, Витольд Захаревич, Мечислава Цвиклиньска и др.
Повторный показ польской киноклассики тридцатых годов: с 1976. 1,7 млн. зрителей.
108. Роман сорокалетнего / Я - мотылёк, или роман сорокалетнего / Motylem jestem, czyli Romans czterdziestolatka. Польша, 1976.
Комедия.
Режиссёр Ежи Груза. Сценаристы Ежи Груза, Кшиштоф Теодор Теплиц. Актеры: Анджей Копичиньски, Ирена Яроцка, Ирена Квятковска, Анна Сенюк, Януш Клосиньски и др.
В Польше – с 10 сентября 1976. 1,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 апреля 1978. 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Роман сорокалетнего») – с 3 апреля 1978.
109. Привидение / Widziadło. Польша, 1984.
Мистическая драма.
Режиссер и сценарист Марек Новицки. Актеры: Роман Вильхельми, Мажена Трыбала, Ханна Микуць, Мариуш Бенуа, Мариуш Дмоховски, Анна Ходаковска, Ольгерд Лукашевич, Дорота Квятковска и др.
В Польше – с 9 апреля 1984. 1,7 млн. зрителей.
110. Анатомия любви / Anatomia miłości. Польша, 1972.
Мелодрама.
Режиссер Роман Залуски. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Барбара Брыльска, Ян Новицки, Богдана Майда, Марек Фронцковяк и др.
В Польше – с 1972. 1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 сентября 1973. 36,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
111. Сексолетки / Seksolatki. Польша, 1972.
Драма.
Режиссер Зыгмунт Хюбнер. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ханна Вольска, Томаш Фицнер, Кристина Борович, Мирослава Дубравска, Эмилия Краковска и др.
В Польше – со 2 мая 1972. 1,6 млн. зрителей.
112. Свадьба / Wesele. Польша, 1973.
Историческая драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Анджей Киёвски (по одноименной драме С. Выспяньского). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Эва Зентек, Эмилия Краковска, Марек Вальчевски, Изабелла Ольшевска, Анджей Лапицки, Войцех Пшоняк, Францишек Печка, Мечислав Войт, Майя Коморовска, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – с 9 января 1973. 1,6 млн. зрителей.
113. Яносик / Janosik. Польша, 1974.
Историческая драма.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Тадеуш Квятковски. Актеры: Марек Перепечко, Эва Леманьска, Богуш Билевски, Витольд Пыркош, Анна Дымна и др. Киноверсия одноименного телесериала.
В кинозалах Польши – с 14 апреля 1974. 1,6 млн. зрителей.
114. Извините, здесь бьют? / Przepraszam, czy tu biją. Польша, 1976.
Криминальная драма.
Режиссер и сценарист Марек Пивовски. Актеры: Здзислав Рыхтер, Альфред Фройденхайм, Збигнев Бучковски, Ян Химильсбах, Мариан Ганча, Ежи Матуля
В Польше – с 22 ноября 1976. 1,6 млн. зрителей.
115. Хэлло, Шпицбрудка / Hallo Szpicbródka. Польша, 1978.
Музыкальная комедия.
Режиссеры Мечислав Яхода, Януш Жешевски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Пётр Фрончевски, Габриела Ковнацка, Эва Вишневская, Ирена Квятковска, Веслав Михниковски и др.
В Польше – с 16 октября 1978. 1,6 млн. зрителей.
116. Операция у арсенала (Akcja pod Arsenałem). Польша, 1977.
Военная драма.
Режиссёр Ян Ломницки. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Цезарий Моравски, Мирослав Конаровски, Рышард Гаевски, Магдалена Воллейко, Ян Энглерт, Збигнев Запасевич, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 13 февраля 1978. 1,6 млн. зрителей. В СССР – с 24 сентября 1979.
117. Волчица (Wilczyca), Польша, 1982.
Фильм ужасов.
Режиссёр Марек Пестрак. Сценаристы Марек Пестрак, Ежи Гералтовски. Актеры: Ивона Бельская, Хенрик Махалица, Людмила Домбровска, Станислав Брейдигант, Ольгерд Лукашевич, Леон Немчик и др.
В Польше – с 11 апреля 1983. 1,6 млн. зрителей. В СССР — со 2 декабря 1991.
118. Кингсайз (Kingsajz). Польша, 1987.
Фантастическая комедия.
Режиссёр Юлиуш Махульски. Сценаристы Юлиуш Махульски, Иоланта Хартвиг. Актеры: Яцек Хмельник, Ежи Штур, Катажина Фигура, Гжегож Хероминьски, Ян Махульски, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – со 2 марта 1988. 1,6 млн. зрителей. В СССР – с марта 1990.
119. Жемчужина в короне / Perła w koronie. Польша, 1971.
Драма.
Режиссер и сценарист Казимеж Кутц. Актеры: Люция Коволик, Ольгерд Лукашевич, Ян Энглерт, Францишек Печка
В Польше – с 24 января 1972. 1,5 млн. зрителей. В СССР – с 8 апреля 1974. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
120. Профессор Вильчур / Profesor Wilczur. Польша, 1938.
Мелодрама.
Режиссер Михал Вашиньски. Сценарист Анатоль Штерн (по повести Тадеуша Доленги-Мостовича). Актеры: Казимеж Юноша-Стемповски, Эльжбета Барщевска, Витольд Захаревич, Яцек Вощерович, Юзеф Венгжин, Добеслав Даменцки и др.
Повторный показ польской киноклассики тридцатых годов (продолжение фильма «Знахарь») - с 1976. 1,5 млн. зрителей.
121. С любовью / Con amore. Польша, 1976.
Мелодрама.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Кристина Бервиньска. Актеры: Малгожата Снопкевич, Иоанна Щепковска, Мирослав Конаровски, Войцех Высоцки, Тадеуш Казмерски, Збигнев Запасевич
В Польше – с 24 мая 1976. 1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1977: 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
122. Ва-банк / Vabank. Польша, 1981.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Яцек Хмельник, Эва Шикульска и др.
В Польше – с 1982. 1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1985. Комедия.
123. Между устами и краем кубка / Między ustami, a brzegiem pucharu. Польша, 1987.
Мелодрама.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Казимеж Радович. Актеры: Яцек Хмельник, Катажина Гневковска, Хенрик Биста, Анна Весоловска, Барбара Брыльска и др.
В Польше – с 14 сентября 1987. 1,5 млн. зрителей.
124. Встречи / Spotkania. Польша, 1957.
Драма.
Польша, 1957. Режиссер и сценарист Станислав Ленартович. Актеры: Лигия Бранице, Адам Фиут, Алиция Вышиньска, Мечислав Гайда, Барбара Модельска и др.
В Польше – с 18 ноября 1957. 1,4 млн. зрителей.
125. Этого нельзя забыть / Настоящий конец большой войны (Prawdziwy koniec wielkoj wojny). Польша, 1957.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Завейски, Ежи Кавалерович (по рассказу Е. Завейского "Настоящий конец большой войны"). Актеры: Люцина Винницка, Ролянд Гловацки, Ольга Бельска, Эдвард Глиньски и др.
В Польше – с 10 октября 1957. 1,4 млн. зрителей. В СССР (под названием «Этого нельзя забыть») – с 17 апреля 1959.
126. Кудесник за рулем / Мотодрама / Motodrama. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссёр Анджей Кониц. Сценарист Томаш Доманевски. Актеры: Яцек Федорович, Крыстына Сенкевич, Кристина Борович, Ига Цембжиньска и др.
В Польше – с 17 сентября 1971. 1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июля 1972. 15,4 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Кудесник за рулем»).
127. Смерть президента / Śmierć prezydenta. Польша, 1977.
Политическая драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Болеслав Михалек. Актеры: Здзислав Мрожевски, Марек Вальчевски, Ежи Адамчак, Хенрик Биста, Чеслав Бышевски и др.
В Польше – с 10 октября 1977. 1,4 млн. зрителей.
128. Коноплянка / Konopielka. Польша, 1982.
Драма.
Режиссер и сценарист Витольд Лещински (по повести Эдварда Редлиньского). Актеры: Кшиштоф Майхжак, Анна Сенюк, Иоанна Сенкевич, Ежи Блёк, Францишек Печка и др.
В Польше – с 13 сентября 1982. 1,4 млн. зрителей.
129. Карате по-польски / Karate po polsku. Польша, 1983.
Драма.
Режиссер Войцех Вуйцик. Сценарист Анджей Дзюравец. Актеры: Михал Анёл, Эдвард Жентара, Дорота Каминьска, Збигнев Бучковски и др.
В Польше – с 12 февраля 1983. 1,4 млн. зрителей.
130. Ва-банк-2, или Ответный удар (Vabank II czyli Riposta). Польша, 1984.
Комедия.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Бронислав Вроцлавски, Яцек Хмельник, Эва Шикульска, Марек Вальчевски, Беата Тышкевич и др.
В Польше – с апреля 1985. 1,4 млн. зрителей. Прокат в CCCР – с марта 1987. 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
131. Верная река / Wierna rzeka. Польша, 1983/1987.
Мелодрама.
Режиссер Тадеуш Хмелевски. Сценаристы Тадеуш Хмелевски, Халина Хмелевска (по одноименной повести Стефана Жеромского). Актеры: Малгожата Печиньска, Ольгерд Лукашевич, Францишек Печка, Мария Хомерска, Хенрик Биста и др.
В Польше – с 31 августа 1987. 1,4 млн. зрителей.
132. Дятел / Dzięcioł. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссер Ежи Груза. Сценаристы Ежи Груза, Кшиштоф Теодор Теплиц. Актеры: Веслав Голас, Алина Яновска, Ирена Квятковска, Эва Кшижевска и др.
В Польше – с 21 мая 1971. 1,3 млн. зрителей.
133. Как это случилось? / Необыкновенное озеро / Jezioro osobliwości. Польша, 1972.
Драма.
Режиссёр Ян Батори. Сценаристы Ян Баторы, Кристина Сесицкая (по одноименному роману Кристины Сесицкой). Актеры: Мария Ковалик-Калиновска, Барбара Хоравянка, Станислав Зачик, Мирослав Конаровски и др.
В Польше – с 29 мая 1973. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 24 февраля 1975: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Как это случилось?»).
134. Нет розы без огня / Nie ma róży bez ognia. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссер Станислав Барея. Сценаристы: Станислав Барея, Ежи Добровольски, Яцек Федорович. Актеры: Яцек Федорович, Мечислав Чехович, Станислава Целиньска, Ежи Добровольски, Веслав Голас и др.
В Польше – с 25 декабря 1974. 1,3 млн. зрителей.
135. До последней капли крови... (Do krwi ostatniej). Польша, 1978.
Военная драма.
Режиссёр Ежи Хоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Збигнев Сафьян. Актеры: Анна Дымна, Марек Левандовски, Ежи Треля, Ежи Брашка, Николай Засухин, Витаутас Жалакявичюс, Геннадий Печников, Лидия Федосеева-Шукшина и др.
В Польше – с 27 октября 1978. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 4 сентября 1981.
136. «Анна» и вампир / "Anna" i wampir. Польша, 1982.
Криминальная драма.
Режиссер Януш Кидава. Сценаристы Тадеуш Вельголявский, Януш Кидава. Актеры: Виргилиуш Грынь, Иоанна Касперска, Мирослав Кравчик, Леон Немчик и др.
В Польше – с 1982. 1,3 млн. зрителей.
137. Шалости панны Эвы / Szaleństwa Panny Ewy. Польша, 1985.
Комедия.
Режиссер и сценарист Казимеж Тарнас (по одноименной повести Корнеля Макушиньского). Актеры: Дорота Лятос, Эмилиан Каминьски, Пётр Фрончевски, Здзислав Козень, Анна Милевска, Анна Сенюк, Эва Венцель, Леон Немчик и др.
В Польше – с января 1985. 1,3 млн. зрителей.
138. Дружок весёлого бесенка / Близкие встречи с весёлым чертенком (Przyjaciel wesołego diabła). Польша, 1986.
Сказка.
Режиссёр Ежи Лукашевич. Актеры: Вальдемар Калиш, Петр Дзямарски, Франтишек Печка и др.
В Польше – с 1987. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1989.
139. Галиматья, или Гоголь-моголь II (Galimatias, czyli kogel-mogel II). Польша, 1989.
Комедия.
Режиссер Роман Залуски. Сценаристы Роман Залуски, Илона Лепковска. Актеры: Гражина Бленцкая-Кольска, Эва Каспшик, Здзислав Вардейн, Мацек Котерски, Катажина Ланевска и др.
В Польше – с 15 августа 1988. 1,3 млн. зрителей.
140. Варшавская Сирена (Warszawska syrena). Польша. 1956.
Сказка.
Режиссер Тадеуш Макарчиньски. Сценаристы Станислав Дыгат, Тадеуш Макарчински. Актеры: Ханна Зембжуска, Кристина Борович, Алиция Вышиньска, Кароль Лещиньски и др.
В Польше – с 20 июля 1956. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 1 сентября 1961.
141. Прощание с дьяволом / Pożegnanie z diabłem. Польша, 1957.
Детектив.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска. Актеры: Игнаци Гоголевски, Алиция Сендзиньска, Рышард Войцеховски, Ядвига Анджеевска и др.
В Польше – с 1 апреля 1957. 1,2 млн. зрителей.
142. Темная река (Ciemna rzeka). Польша, 1973.
Военная драма.
Режиссёр и сценарист Сильвестр Шишко. Актеры: Мацей Гурай, Алиция Яхевич, Ванда Нойман, Зыгмунт Малянович, Болеслав Плотницки, Францишек Печка, Малгожата Потоцка и др.
В Польше – с 18 апреля 1974. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 23 февраля 1976. 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
143. Дело Горгоновой (Sprawa Gorgonowej). Польша, 1977.
Детектив.
Режиссёр Януш Маевски. Сценаристы Януш Маевский, Болеслав Михалек. Актеры: Эва Далковска, Александр Бардини, Мариуш Дмоховски, Анджей Лапицки, Роман Вильхельми, Тадеуш Бялощиньски, Ян Энглерт, Войцех Пшоняк и др.
В Польше – с 25 ноября 1977. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1979.
144. Крик / Krzyk. Польша, 1983.
Драма.
Режиссер и сценаристка Барбара Сасс. Актеры: Дорота Сталиньска, Станислав Игар, Кшиштоф Печиньски и др.
В Польше – со 2 декабря 1983. 1,2 млн. зрителей.
145. Годы двадцатые, годы тридцатые / Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Польша, 1984.
Музыкальная комедия.
Режиссер Януш Жешевски. Сценаристы Михал Комар, Рышард Марек Гроньски. Актеры: Гражина Шаполовска, Томаш Стокингер, Пётр Фрончевски, Дорота Сталиньска и др. В Польше – с 19 марта 1984. 1,2 млн. зрителей.
146. Человек на рельсах (Człowiek na torze). Польша. 1956.
Режиссер Анджей Мунк. Сценаристы Анджей Мунк, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Казимир Опалиньски, Зыгмунт Зинтель, Роман Клосовски, Зыгмунт Листкевич, Зыгмунд Мацеевски и др.
В Польше – с 17 января 1957. 1,1 млн. зрителей. В СССР – с 11 марта 1959.
147. Три женщины / Trzy kobiety. Польша, 1957.
Драма.
Режиссер Станислав Ружевич. Сценаристы: Станислав Ружевич, Корнель Филипович, Тадеуш Ружевич. Актеры: Зофья Малынич, Анна Цепелевска, Эльжбета Свенцицка, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 6 мая 1957. 1,1 млн. зрителей.
148. Вереск / Wrzos. Польша, 1938.
Мелодрама.
Режиссер Юлиуш Гардан. Сценаристы Юлиуш Гардан, Альфред Немирский (по повести Марии Родзевич). Актеры: Станислава Ангель-Энгелювна, Францишек Бродневич, Ханна Бжезиньска, Мечислава Цвиклиньска и др.
Повторный показ польской киноклассики: с 1976. 1,1 млн. зрителей.
149. Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski. СССР-Польша, 1975.
Историческая драма.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценарист Юрий Нагибин. Актеры: Зыгмунт Малянович, Малгожата Потоцка, Александр Калягин, Виктор Авдюшко, Владимир Ивашов, Ефим Копелян и др.
В Польше – с 29 января 1976. 1,1 млн. зрителей. В СССР с 26 июля 1976: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
150. Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny. Польша, 1970.
Фантастика.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. Актеры: Ежи Маталовски, Кшиштоф Строиньски, Пётр Сот, Веслава Квасьневска, Анджей Шалявски, Ежи Брашка и др.
В Польше – со 2 апреля 1970. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1975. 8,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
151. Кто верит в Аистов / Kto wierzy w bociany? Польша, 1971.
Драма.
Режиссеры и сценаристы Елена Амираджиби, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Лех Лотоцки, Мариёля Кукула, Тереса Тушиньска и др.
В Польше – с 19 марта 1971. 1,0 млн. зрителей.
152. Весна, пан сержант / Wiosna panie sierżancie. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Юзеф Новак, Малгожата Притуляк, Тадеуш Фиевски, Тадеуш Квинта и др.
В Польше – с 28 июня 1974. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 октября 1976. 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
153. Орел и решка / Orzeł i reszka. Польша, 1975.
Шпионский детектив.
Режиссер Рышард Филипски. Сценарист Ежи Брониславски. Актеры: Рышард Филипски, Анна Цепелевска, Хенрик Гижицки, Анджей Козак, Вацлав Улевич, Эва Дроздовска и др.
В Польше – с 10 февраля 1975. 1,0 млн. зрителей.
154. Бездомные / Доктор Юдим / Doktor Judym. Польша, 1975.
Драма.
Режиссер Влодзимеж Хаупе. Сценаристы Влодзимеж Хаупе, Анджей Гожевский (по роману С. Жеромского "Бездомные люди"). Актеры: Ян Энглерт, Анна Нехребецка, Ежи Камас, Хенрик Бонк и др.
В Польше – с 20 октября 1975. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 18 июля 1977. 1,4 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Бездомные»).
155. Брюнет вечерней порой (Brunet wieczorową porą). Польша, 1976.
Комедия.
Режиссёр Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Станислав Тым. Актеры: Кшиштоф Ковалевски, Войцех Покора, Янина Трачикувна, Веслав Голас и др.
В Польше – с 18 октября 1976. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 19 февраля 1979.
156. Защитные цвета (Barwy ochronne). Польша, 1976.
Драма.
Режиссер и сценарист Кшиштоф Занусси. Актеры: Пётр Гарлицки, Збигнев Запасевич, Кристина Пол-Подласки, Мариуш Дмоховски и др.
В Польше – с 28 января 1977. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 13 августа 1990.
157. Граница / Granica. Польша, 1978.
Мелодрама.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Юзеф Хен (по роману Зофии Налковской). Актеры: Кристина Янда, Славомира Лозиньска, Анджей Теодор Северин, Владислав Ханьча, Барбара Крафтувна, Барбара Людвижанка
В Польше – с 27 января 1978. 1,0 млн. зрителей.
158. Без наркоза / Bez znieczulenia. Польша, 1978.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценаристы Агнешка Холланд, Анджей Вайда. Актеры: Эва Далковска, Збигнев Запасевич, Эмилия Краковска, Магда Тереса Вуйцик, Анджей Теодор Северин, Кристина Янда, Роман Вильхельми, Ежи Штур, Станислав Михальски и др.
В Польше – с 27 ноября 1978. 1,0 млн. зрителей.
159. Где бы вы ни были, пан президент / Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie. Польша, 1978.
Историческая драма.
Режиссер Анджей Тшос-Раставецки. Сценаристы Анджей Тшос-Раставецки, Владислав Терлецки. Актеры: Тадеуш Ломницки, Яцек Рекниц, Ванда Эльбиньска-Робачевска, Рудольф Голембёвски и др.
В Польше – с 12 сентября 1978. 1,0 млн. зрителей.
160. Кошмары / Zmory. Польша, 1979.
Драма.
Режиссер Войцех Марчевски. Сценарист Павел Гайны (по одноименному роману Эмиля Зегадловича). Актеры: Пётр Лысак, Томаш Худзец, Ханна Скаржанка, Мария Хвалибуг, Тереса Марчевска, Ян Новицки и др.
В Польше – с 16 апреля 1979. 1,0 млн. зрителей.
161. Конопляный Филипп / Filip z konopi. Польша, 1981.
Комедия.
Режиссер и сценарист Йозеф Жебски. Актеры: Ежи Бончак, Казимеж Брускиевич, Ирена Бирска и др.
В Польше – с 1983. 1,0 млн. зрителей.
162. Магические огни / Magiczne ognie. Польша, 1984.
Криминальная драма.
Режиссер Януш Кидава. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Влодзимеж Адамски, Игнаци Гоголевски, Йоланта Новиньска, Станислав Микульски и др. В Польше – со 2 января 1984. 1,0 млн. зрителей.
163. Поезд в Голливуд (Pociąg do Hollywood). Польша, 1987.
Комедия.
Режиссёр и сценарист Радослав Пивоварски. Актеры: Катажина Фигура, Пётр Сивкевич, Гражина Крукувна, Ежи Штур, Бруно Оя и др.
В Польше – с 28 августа 1987. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1990
.
В 1989-1991 годах – по причине резко усилившейся конкуренции со стороны голливудской продукции, а главное – из-за массового распространения видео – ни один из польских фильмов не сумел преодолеть порог 0,3 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
и др.
Самые кассовые польские фильмы (1945-1950)
В данный список включены самые популярные польские фильмы с 1945 по 1950 год, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1945-1950 годах западных фильмов в польском кинопрокате не было, поэтому основными конкурентами польских фильмов были советские ленты, в том числе прошлых лет («Волга-Волга», «Веселые ребята», «Кубанские казаки», «Чапаев», «Падение Берлина», «Смелые люди» и многие др.).
При этом «Секретарь райкома» (3,0 млн. зрителей) был первым в польском кинопрокате 1945 года; «Волга-Волга» (3,3 млн. зрителей) – первой в прокате 1946 года; «Золушка» (3,1 млн.) – второй в прокате 1947 года; картина «Сказание о земле Сибирской» (2,7 млн.) – четвертой в прокате 1948 года; «Повесть о настоящем человеке» (2,7 млн.) – третьей в прокате 1949 года; приключенческая лента «Смелые люди» (4,6 млн. зрителей) – второй в прокате 1950 года.
В целом первые 35 мест самых популярных фильмов в польском кинопрокате 1945-1950 года практически полностью (исключение – один чехословацкий фильм, оказавшийся на 29-м месте) заняли польские и советские фильмы: польских фильмов было 9 (25,7%), а советских – 26 (74,3%).
Но и в этой ситуации польские зрители во многих случаях предпочитали отечественные фильмы, поэтому лидерами кинопосещаемости в данный период стали картины «Запрещенные песенки» (первое место в прокате 1947 года), «Последний этап» (первое место в 1948 году), «Сокровище» (первое место в прокате 1949 года) и «Улица граничная» (второе место в прокате 1949 года), «Чёртово ущелье» (первое место в прокате 1950 года), которые привлекли в кинозалы от 7 до 15 млн. зрителей.
С учетом, что население Польши в этот период составляло от 23 до 25 млн. жителей, эти цифры весьма велики и свидетельствуют о том, что многие польские кинозрители наверняка смотрели эти фильмы несколько раз. Кроме того, не стоит забывать, что в эти послевоенные годы телевидение в Польше находилось еще в зачаточном состоянии, и до его массового распространения было еще далеко.
1. Запрещенные песенки / Zakazane piosenki. Польша, 1946.
Военная драма.
Режиссёр Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Данута Шафлярска, Ежи Душиньски, Янина Орденжанка, Ян Свидерски, Анджей Лапицки и др.
В Польше – с 8 января 1947. 13,9 млн. зрителей. C годами число зрителей достигло 15,2 млн. зрителей. В СССР – с 8 декабря 1949: 7,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Сокровище / Мое сокровище (Skarb). Польша, 1948.
Комедия.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы Людвик Старский, Роман Невярович. Актеры: Ядвига Хойнацка, Ванда Якубиньска, Алина Яновска, Данута Шафлярска, Ежи Душиньски, Адольф Дымша и др.
В Польше – с 15 февраля 1949. 8,9 млн. зрителей. С годами число зрителей достигло 9,3 млн. В СССР (под названием «Моё сокровище») – с 24 сентября 1951.
3. Пограничная улица / Ulica graniczna. Польша, 1949.
Военная драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы Александр Форд, Людвик Старски, Ян Фетке. Актеры: Мечислава Цвиклиньска, Ежи Лещиньски, Владислав Годик, Владислав Вальтер, Тадеуш Фиевски и др.
В Польше – с апреля 1949. 7,9 млн. зрителей. Общее число зрителей – 8,0 млн.
4. Чертово ущелье / Czarci zleb. Польша, 1950.
Боевик.
Режиссеры: Альдо Вергано, Тадеуш Каньски. Сценаристы: Умберто Барбаро, Тадеуш Каньски, Альдо Вергано. Актеры: Тадеуш Шмидт, Алина Яновска, Тадеуш Каньски, Януш Сцивярски и др.
В Польше – с 1 января 1950. 7,8 млн. зрителей. Общее число зрителей – 8,0 млн. Прокат в СССР – с 24 июля 1950: 10,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. 20. Последний этап / Ostatni etap. Польша, 1948.
Военная драма.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценаристы Ванда Якубовская, Герда Шнейдер. Актеры: Ванда Бартувна, Югетта Фаже, Татьяна Гурецка, Антонина Гордон-Гурецка, Мария Виноградова, Барбара Драпиньска, Барбара Фиевска, Александра Шлёнска и др.
В Польше – с 28 марта 1948. 7,7 млн. зрителей. Прокат в СССР с 25 мая 1949: 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. 30. Непокоренный город (Miasto nieujarzmione) / Варшавский Робинзон (Robinson warszawski). Польша, 1950.
Военная драма.
Режиссер Ежи Зажицки. Сценаристы Ежи Анджеевски, Ежи Зажицки. Актеры: Ян Курнакович, Зофия Мрозовска, Ежи Петрашкевич, Игор Смяловски, Анджей Лапицки и др.
В Польше – с 7 декабря 1950. 4,7 млн. зрителей. В СССР – с 28 мая 1951.
7. За вами пойдут другие / Za wami pójdą inni. Польша, 1949.
Военная драма.
Режиссер Антони Богдзевич. Сценаристы Антони Богдзевич, Ариадна Демковска. Актеры: Эва Краснодембска, Целина Климчак, Ян Цецерски, Адам Ханушкевич, Здислав Карчевски, Юзеф Костецки и др.
В Польше – с 12 мая 1949. 4,0 млн. зрителей.
8. Дом на пустыре / Dom na pustkowiu. Польша, 1950.
Драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Ярослав Ивашкевич. Актеры: Александра Шлёнска, Мария Гелля, Ежи Сливиньски, Кристина Цехомска и др.
В Польше – с 27 марта 1950. 3,6 млн. зрителей.
9. Ночной взрыв / Стальные сердца (Stalowe serca). Польша, 1948.
Военная драма.
Режиссер и сценарист Станислав Урбанович. Актеры: Владислав Ханьча, Ирена Лясковска, Хелена Бучиньска, Мечислав Сервиньски, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 10 мая 1948. 3,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Ночной взрыв») – с 1 февраля 1952.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы (1951-1954)
В данный список включены самые популярные польские фильмы с 1951 по 1954 год, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1951-1954 годах западных фильмов в польском кинопрокате было относительно немного, поэтому основными конкурентами польских фильмов были советские ленты («Секретная миссия», «В мирные дни», «Кавалер золотой звезды», «Тарас Шевченко», «Садко», «Адмирал Ушаков», «Застава в горах», «Анна на шее» др.). В разные годы советские фильмы в этот период занимали со второго по двадцатое место в общих списках кинопосещаемости.
Среди западных фильмов, имевших массовый успех у польской публики можно отметить в прокате 1951 года британский «Гамлет» (второе место по кинопосещаемости: 3,9 млн. зрителей), итальянский «Нет мира под оливами» (четвертое место по кинопосещаемости: 3,8 млн. зрителей); в прокате 1952 года – французскую экранизацию романа «Отверженные» (первое место по кинопосещаемости: 6,7 млн. зрителей); в прокате 1953 года – французский «Фанфан-тюльпан» (первое место по кинопосещаемости: 6,3 млн. зрителей).
Однако, несмотря на усилившуюся конкуренцию, польские зрители, в это время во многих случаях предпочитали отечественные фильмы: в прокате 1951 года первое место по кинопосещаемости заняла «Варшавская премьера» (4,4 млн. зрителей), а третье – «Первый старт» (3,9 млн. зрителей); в прокате 1952 третье место по кинопосещаемости заняла «Команда» (4 млн. зрителей), а пятое – «Юность Шопена» (3,4 млн. зрителей); в прокате 1953 третье место по кинопосещаемости заняло «Дело, которое надо уладить» (4 млн. зрителей); в прокате 1954 первое место по кинопосещаемости заняло «Приключение на Мариенштате» (5,7 млн. зрителей), а четвертое – «Пятеро с улицы Барской» (4,4 млн. зрителей).
Население Польши в этот период составляло от 26 до 27 млн. жителей, так что эти цифры весьма впечатляющи. Правда, здесь стоит учесть, что в 1950-х годах телевидение в Польше еще не получило широко распространения, а конкуренция со стороны западного кино была еще вполне умеренной.
1. Приключение на Мариенштадте / Случай на Мариенштате (Przygoda na Mariensztacie). Польша, 1953.
Комедия.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Лидия Корсакувна, Тадеуш Шмидт, Адам Миколаевски, Тадеуш Кондрат, Янина Драчевска и др.
В Польше – с 25 января 1954. 5,7 млн. зрителей. В СССР (под названием «Случай на Мариенштате») – с 22 ноября 1954.
2. Варшавская премьера (Warszawska premiera). Польша, 1950.
Музыкальная драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Ежи Вальдорф, Станислав Ружевич, Ян Рыбковски. Актеры: Ян Коэхер, Ежи Душиньски, Барбара Костжевска, Нина Андрыч, Данута Шафлярска и др.
В Польше – с 4 марта 1951. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1951.
3. Пятеро с улицы Барской (Piątka z ulicy Barskiej). Польша, 1953.
Драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы Казимеж Козьневски, Александр Форд (по роману К. Козьневского). Актеры: Александра Шлёнска, Тадеуш Янчар, Анджей Козак, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 27 февраля 1954. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 18 апреля 1955.
4. Команда / Załoga. Польша, 1951.
Драма.
Режиссер Ян Фетке. Сценарист Ян Роевски. Актеры: Збигнев Сковроньски, Ришард Пекарски, Бохдан Эймонт, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 27 января 1952. 4,0 млн. зрителей. В СССР с 1 февраля 1960: 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Дело, которое надо уладить (Sprawa do załatwienia). Польша, 1953.
Комедия.
Режиссеры Ян Рыбковски, Ян Фетке. Сценаристы: Бронислав Брок, Здислав Гоздава, Стефания Гродзеньска, Вацлав Стемпень, Ян Фетке. Актеры: Гизеля Пётровска, Богдан Невиновски, Адольф Дымша, Ханка Белицка и др.
В Польше – с 5 сентября 1953. 4,0 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1954.
6. Первый старт (Pierwszy start). Польша, 1950.
Драма.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Леопольд Рене Новак, Адам Миколаевски, Ядвига Хойнацка, Януш Яронь, Ежи Петрашкевич, Владислав Возник, Владислав Вальтер, Анна Росяк, Станислав Микульски и др.
В Польше с 25 января 1951 3,9 млн. зрителей. В СССР – с 26 апреля 1951
7. Юность Шопена (Młodość Chopina). Польша, 1951.
Музыкальная драма.
Режиссер и сценарист Александр Форд. Актеры: Чеслав Воллейко, Александра Шлёнска, Ян Курнакович, Тадеуш Бялощиньски и др.
В Польше – с 14 марта 1952. 3,4 млн. зрителей. В СССР – со 2 июня 1952.
8. Целлюлоза / Дороги жизни (Celuloza). Польша, 1953.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Игорь Неверли. Актеры: Юзеф Новак, Станислав Мильски, Збигнев Сковроньски и др.
В Польше – с 27 апреля 1954. 3,3 млн. зрителей. В СССР (под названием «Дорога жизни») – с 22 ноября 1954.
9. Погоня / Pościg. Польша, 1954.
Драма.
Режиссер Станислав Урбанович. Сценарист Ян Роевски. Актеры: Барбара Маршель, Станислав Зачик, Зигмунт Кенстович, Вацлав Застшежиньски и др.
В Польше – с 23 июля 1954. 3,1 млн. зрителей.
10. Солдат победы / Żołnierz zwycięstwa. Польша, 1953.
Военная драма.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска (по роману Ежи Борейши). Актеры: Юзеф Вышомирски, Эмиль Каревич, Анджей Лапицки, Тадеуш Ломницки, Халина Дрохоцка, Януш Яронь, Кристина Каменьска, Густав Холоубек и др.
В Польше – с 8 мая 1953. 2,7 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
11. Под Фригийской звездой (Pod gwiazdą frygijską). Польша, 1954.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Игорь Неверли. Актеры: Юзеф Новак, Люцина Винницка, Станислав Ясюкевич, Халина Пшибыльска, Збигнев Юзефович и др.
В Польше – с 30 октября 1954. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с 25 января 1955.
12. Первые дни (Pierwsze dni). Польша, 1951.
Драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Богдан Хамера. Актеры: Ян Цецерски, Ханка Белицка, Раймунд Флешар, Лех Мадалиньски, Адам Миколаевски и др.
В Польше – с 4 марта 1952. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 16 января 1953.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы (1955-1956)
В данный список включены самые популярные польские фильмы с 1955 по 1956 год, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период составляло от 27 до 28 млн. жителей, В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1955-1956 годах число западных фильмов в польском кинопрокате несколько увеличилось, но советские фильмы все еще сохраняли конкурентоспособность (к примеру, «Овод» в общем списке лидеров польского кинопроката 1955 года занял четвертое место, а в 1956 году комедия «Солдат Иван Бровкин» была шестой). Среди западных фильмов, имевших массовый успех у польской публики можно отметить в прокате 1955 года французские «Плату за страх» (второе место, 6,3 млн. зрителей) и «Перед потопом» (третье место, 3,9 млн. зрителей); а в прокате 1956 года – французскую экранизацию «Трех мушкетеров» (первое место по кинопосещаемости: 7 млн. зрителей).
Однако, несмотря на такую существенную конкуренцию, польские зрители, в это время, как и прежде, во многих случаях предпочитали отечественные фильмы: в прокате 1955 года первое место по кинопосещаемости заняла комедия «Ирена, домой!», с годами набравшая 7,1 млн. зрителей, а в прокате 1956 второе место по кинопосещаемости заняла «Команда» (4 млн. зрителей), а пятое – «Юность Шопена» (3,4 млн. зрителей); в прокате 1953 третье место по кинопосещаемости заняло «Дело, которое надо уладить» (4 млн. зрителей); в прокате 1954 первое место по кинопосещаемости заняло «Дело пилота Мареша» (3,7 млн. зрителей).
1. Ирена, домой! (Irena, do domu!). Польша, 1955.
Комедия.
Режиссеры: Ян Фетке, Казимеж Шейбал. Сценаристы: Иоанна Вилиньска, Анатоль Потемковски. Актеры: Лидия Высоцка, Адольф Дымша, Михал Килиньски, Хелена Бучиньска и др.
В Польше – с 26 ноября 1955. 7,1 млн. зрителей.В СССР – с 17 мая 1956.
2. Никодем Дызма / Необыкновенная карьера (Nikodem Dyzma). Польша, 1956.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Людвик Старски (по повести Доленги-Мостовича). Актеры: Адольф Дымша, Уршуля Моджиньска, Тадеуш Гвяздовски, Казимеж Фабисяк и др.
В Польше – с 29 октября 1956. 3,9 млн. зрителей. В СССР (под названием «Необыкновенная карьера») – с 15 апреля 1957.
3. Дело пилота Мареша (Sprawa pilota Maresza). Польша. 1955.
Драма.
Режиссер Леонард Бучковски. Сценаристы Леонард Бучковски, Януш Мейснер (по мотивам романа Я. Мейсснера "Голубые пути"). Актеры: Венчислав Глиньски, Алиция Рацишувна, Лидия Высоцка, Леон Немчик, Ежи Михотек
В Польше с 7 апреля 1956. 3,7 млн. зрителей. В СССР – с 23 сентября 1957
4. Три старта (Trzy starty). Польша, 1955.
Спортивная драма.
Режиссеры: Эва Петельска, Чеслав Петельски, Станислав Ленартович. Сценаристы: Леопольд Тырманд, Антони Богдзевич, Станислав Ленартович, Эва Петельска, Чеслав Петельски, Мариан Промински. Актеры: Эльжбета Польковска, Здислав Карчевски, Ришард Осталовски, Ежи Антчак, Януш Клосиньски, Катажина Ланевска, Збигнев Цибульски, Богумил Кобеля, Леон Немчик, Роман Полански и др.
В Польше – с 25 октября 1955. 2,9 млн. зрителей. В СССР – с 12 мая 1956.
5. Кто он? / Тень (Cień). Польша, 1956.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Зигмунт Кенстович, Адольф Хроницки, Эмиль Каревич, Игнацы Маховски, Веслав Голас, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 1 мая 1956. 2,7 млн. зрителей. В СССР (под названием «Кто он?») – с 24 декабря 1956.
6. Поколение (Pokolenie). Польша, 1954.
Военная драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Богдан Чешко. Актеры: Тадеуш Ломницки, Уршуля Моджиньска, Тадеуш Янчар, Януш Палюшкевич, Рышард Котыс, Роман Полански, Людвик Бенуа, Збигнев Цибульски, Тадеуш Фиевски и др.
В Польше – с 25 января 1955. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 3 октября 1955.
7. Атлантическая повесть (Opowieść atlantycka). Польша, 1954.
Приключенческая драма.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценарист Мирослав Жулавски. Актеры: Дамиан Даменцки, Михал Бустаманте, Мечислав Стоор, Хенрик Шлетыньски, Рената Коссобудзка и др.
В Польше – с 25 апреля 1955. 2,3 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1955.
8. Подгалье в огне (Podhale w ogniu). Польша, 1955.
Историческая драма.
Режиссеры и сценаристы: Ян Батори, Хенрик Хехткопф. Актеры: Януш Быльчиньски, Станислав Мильски, Тереса Шмигелювна, Ежи Пихельски, Казимеж Вилямовски и др.
В Польше – с 25 января 1956. 2,2 млн. зрителей. В СССР – с июля 1957.
9. Тайна старой штольни / Tajemnica dzikiego szybu. Польша, 1956.
Приключенченческая драма.
Режиссер Вадим Берестовски. Сценарист Эдмунд Низюрски. Актеры: Дамиан Даменцки, Мацей Даменцки, Михал Бустаманте, Лукаш Жулавски, Людвик Бенуа, Барбара Фиевска, Густав Холоубек и др.
В Польше – с 1 сентября 1956. 2,1 млн. зрителей.
10. Часы надежды (Godziny nadziei). Польша, 1955.
Военная драма.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Ежи Помяновски. Актеры: Збигнев Юзефович, Кристина Каменьска, Станислав Микульски, Леон Немчик и др.
В Польше – с 9 мая 1955. 1,8 млн. зрителей. В СССР - с 26 декабря 1955.
11. Варшавская Сирена (Warszawska syrena). Польша. 1956.
Сказка.
Режиссер Тадеуш Макарчиньски. Сценаристы Станислав Дыгат, Тадеуш Макарчински. Актеры: Ханна Зембжуска, Кристина Борович, Алиция Вышиньска, Кароль Лещиньски и др.
В Польше – с 20 июля 1956. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 1 сентября 1961.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1957 года
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1957 года, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период составляло 28,3 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1957 году число западных фильмов в польском кинопрокате существенно увеличилось, что сразу же сказалось на общей картине кинопосещаемости. На первом-седьмом местах среди лидеров оказались исключительно западные фильмы: пять французских и два американских, а первое место заняла французская экранизация романа Стендаля «Красное и черное» (7,3 млн. зрителей). Зато советские ленты в польском кинопрокате 1957 года отодвинулись довольно далеко: самый кассовый из советских фильмов – «Сорок первый» (2,5 млн. зрителей) – оказался лишь на 32-м месте.
Конкуренция за стороны западного кинематографа в польском кинопрокате 1957 года впервые оказалась столь велика, поэтому в итоге самые популярные польские фильмы («Шляпа Пана Анатоля» и «Канал») оказались лишь на 7-8 местах в общем рейтинге.
1. Канал (Kanał). Польша. 1956.
Военная драма
Режиссер Анджей Вайда. Сценаристы Анджей Вайда, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Тереса Ижевска, Тадеуш Янчар, Венчислав Глиньски, Тадеуш Гвяздовски, Эмиль Каревич, Казимеж Деюнович, Владек Шейбал, Ян Энглерт, Здислав Лесняк, Мацей Мацеевски, Адам Павликовски, Тереза Березовска, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 20 апреля 1957. 4,4 млн. зрителей. В СССР – с 8 января 1959.
2. Шляпа пана Анатоля (Kapelusz pana Anatola). Польша, 1957.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы Ян Рыбковски, Здзислав Сковроньски. Актеры: Тадеуш Фиевски, Хелена Маковска, Венчислав Глиньски, Зыгмунт Хмелевски и др.
В Польше с 11 ноября 1957. 3,8 млн. зрителей.В СССР – с 31 марта 1958.
3. Месть / Zemsta. Польша, 1957.
Комедия.
Режиссеры и сценаристы Антони Богдзевич, Богдан Коженевски (по пьесе А. Фредро). Актеры: Ян Курнакович, Беата Тышкевич, Яцек Вощерович, Рышард Барыч, Данута Шафлярска и др. В Польше – с 30 сентября 1957. 2,6 млн. зрителей.
4. Обломки корабля / Wraki. Польша, 1957.
Драма.
Режиссеры Ева и Чеслав Петельски. Сценаристы: Богдан Чешко, Эва Петельска, Чеслав Петельски, Януш Мейснер. Актеры: Збигнев Юзефович, Збигнев Цибульски, Уршуля Моджиньска, Антонина Барчевска, Мечислав Гайда, Роман Полански и др.
В Польше – со 2 сентября 1957. 2,2 млн. зрителей.
5. Встречи / Spotkania. Польша, 1957.
Драма.
Польша, 1957. Режиссер и сценарист Станислав Ленартович. Актеры: Лигия Бранице, Адам Фиут, Алиция Вышиньска, Мечислав Гайда, Барбара Модельска и др.
В Польше – с 18 ноября 1957. 1,4 млн. зрителей.
6. Этого нельзя забыть / Настоящий конец большой войны (Prawdziwy koniec wielkoj wojny). Польша, 1957.
Драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Завейски, Ежи Кавалерович (по рассказу Е. Завейского "Настоящий конец большой войны"). Актеры: Люцина Винницка, Ролянд Гловацки, Ольга Бельска, Эдвард Глиньски и др.
В Польше – с 10 октября 1957. 1,4 млн. зрителей. В СССР (под названием «Этого нельзя забыть») – с 17 апреля 1959.
7. Прощание с дьяволом / Pożegnanie z diabłem. Польша, 1957.
Детектив.
Режиссер и сценарист Ванда Якубовска. Актеры: Игнаци Гоголевски, Алиция Сендзиньска, Рышард Войцеховски, Ядвига Анджеевска и др.
В Польше – с 1 апреля 1957. 1,2 млн. зрителей.
8. Человек на рельсах (Człowiek na torze). Польша. 1956.
Режиссер Анджей Мунк. Сценаристы Анджей Мунк, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Казимир Опалиньски, Зыгмунт Зинтель, Роман Клосовски, Зыгмунт Листкевич, Зыгмунд Мацеевски и др.
В Польше – с 17 января 1957. 1,1 млн. зрителей. В СССР – с 11 марта 1959.
9. Три женщины / Trzy kobiety. Польша, 1957.
Драма.
Режиссер Станислав Ружевич. Сценаристы: Станислав Ружевич, Корнель Филипович, Тадеуш Ружевич. Актеры: Зофья Малынич, Анна Цепелевска, Эльжбета Свенцицка, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 6 мая 1957. 1,1 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1958 года
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1958 года, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период составляло 29 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
По сравнению с 1958 годом ситуация польском кинопрокате существенно изменилась в пользу советского кинематографа: первое место по посещаемости в общем списке заняла экранизация «Тихого Дона», ее посмотрело 9,6 млн. зрителей. На третьем месте оказался еще один советский фильм – легендарные «Летят журавли» (3,7 млн. зрителей).
Самым популярным польским фильмом проката 1958 оказалась комедия «Ева хочет спать» (3,7 млн. зрителей), занявшая в общем списке четвертое место. На пятом-седьмом местах оказались польские фильмы «Пепел и алмаз», «Вольный город» и «Прощания», собравшие свыше трех миллионов зрителей каждый.
Этим картинам удалось опередить такие известные западные фильмы, как «Золотая каска» (Франция, 2,5 млн. зрителей) и «Ночи Кабирии» (Италия, 2,2 млн. зрителей).
1. Ева хочет спать (Ewa chce spać). Польша, 1957.
Комедия.
Режиссёр Тадеуш Хмелевски. Сценаристы Тадеуш Хмелевски, Анджей Чекальски, Ереми Пшибора. Актеры: Барбара Квятковская-Лясс, Станислав Микульски, Стефан Бартик, Людвик Бенуа, Мария Каневска и др.
В Польше – с 7 марта 1958. 3,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 декабря 1962.
2. Пепел и алмаз / Popiól i diament. Польша, 1958.
Драма.
Режиссёр Анджей Вайда. Сценаристы: Ежи Анджеевски, Анджей Вайда (по одноименной повести Ежи Анджеевского). Актеры: Збигнев Цибульски, Эва Кшижевска, Вацлав Застшежиньски, Адам Павликовски, Богумил Кобеля, Ян Цецерски, Станислав Мильски, Халина Квятковска, Барбара Крафтувна и др.
В Польше – с 3 октября 1958. 3,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 13 ноября 1965. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Вольный город / Wolne miasto. Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Станислав Ружевич. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Бронислав Дардзиньски, Влодзислав Зембиньски, Казимеж Вихняж, Пётр Фрончевски, Ян Махульски и др.
В Польше – с 1 сентября 1958. 3,2 млн. зрителей.
4. Прощания / Pożegnania. Польша, 1958.
Драма.
Режиссер и сценарист Войцех Хас. Актеры: Мария Ваховяк, Тадеуш Янчар, Густав Холоубек, Станислав Яворски, Станислав Мильски и др.
В Польше – с 13 октября 1958. 3,1 млн. зрителей.
5. Король Матиуш I / Król Maciuś I. Польша, 1958.
Сказка.
Режиссер Ванда Якубовска. Сценаристы Ванда Якубовская, Игорь Неверли (по повести Януша Корчака). Актеры: Юлиуш Выжиковски, Людвик Халич, Эльжбета Бучек, Ян Курнакович, Тадеуш Бялощиньски и др.
В Польше – с 8 апреля 1958. 3,0 млн. зрителей.
6. История одного истребителя / Historia jednego myśliwca. Польша, 1957.
Военная драма.
Режиссер Хуберт Драпелля. Сценаристы: Хуберт Драпелля, Богдан Чешко, Яцек Вейрох. Актеры: Богуш Билевски, Кристина Ивашкевич, Ян Махульски и др. В Польше – с 19 августа 1958. 2,8 млн. зрителей. В СССР с 11 января 1960. 9,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Дезертир (Dezerter). Польша. 1958.
Военная драма.
Режиссер Витольд Лесевич. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Мария Цесельска, Юзеф Новак, Ванда Лучицка, Мариуш Дмоховски, Барбара Модельска, Веслав Голас и др.
В Польше – с 12 октября 1958. 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 22 июня 1959.
8. Позвоните моей жене / Zadzwońcie do mojej żony. Польша-Чехословакия, 1958.
Комедия.
Режиссер Ярослав Мах. Сценаристы: Ярослав Мах, Ян Фетке, Вацлав Елинек. Актеры: Барбара Поломска, Йосеф Бек, Венчислав Глиньски, Иржина Петровицка, Ханка Белицка, Леон Немчик и др.
В Польше – с 20 декабря 1958. 2,5 млн. зрителей.
9. Пилюли для Аурелии / Pigułki dla Aurelii. Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Станислав Ленартович. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Адамчак, Анджей Хрыдзевич, Ярослав Кушевски, Рышард Петруски и др.
В Польше – с 24 ноября 1958. 2,3 млн. зрителей.
10. Калоши счастья / Kalosze szczęścia. Польша, 1958.
Комедийная сказка.
Режиссер Антони Богдзевич. Сценаристы: Антони Богдзевич, Станислав Гроховяк, Януш Маевски, Анджей Щепковски. Актеры: Мария Гелля, Теофиля Коронкевич, Тадеуш Фиевски, Зыгмунт Зинтель, Чеслав Рошковски
В Польше – с 20 октября 1958. 2,3 млн. зрителей.
11. Солдат королевы Мадагаскара / Żołnierz królowej Madagaskaru. Польша, 1958.
Музыкальная комедия.
Режиссер Ежи Зажицки. Сценаристы Ежи Зажицки, Ереми Пшибора. Актеры: Анна Лубеньска, Тадеуш Фиевски, Барбара Квятковска-Лясс и др.
В Польше – с 14 ноября 1958. 2,3 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1959 года
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1959 года, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период составляло 29 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1959 году самый популярный советский фильм в польском кинопрокате – «Судьба человека» (3,2 млн. зрителей) – оказался лишь шестым.
С другой строны, несмотря на сильную конкуренцию со стороны западных фильмов («Парижанка», «Ровно в полдень» и др.) и постепенное распространение телевидения, польские фильмы вернули себе в 1959 году сильные позиции в общем кинопрокатном рейтинге: на первое место вышла комедия «Скандал из-за Баси», а на третье – военная драма «Покушение».
1. Скандал из-за Баси (Awantura o Basię). Польша, 1959.
Комедия.
Режиссёр Мария Каневска. Сценаристы Мария Каневская, Казимеж Корцелли (по одноименной повести Корнеля Макушинского). Актеры: Малгожата Пекарская, Янина Махерска, Эва Краснодембска, Ежи Душиньски и др.
В Польше – с 3 ноября 1959. 5,5 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8,2 млн. зрителей. В СССР – с 9 июня 1961.
2. Покушение (Zamach). Польша, 1958.
Военная драма.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Божена Куровска, Гражина Станишевска, Збигнев Цинкутис, Анджей Костенко, Роман Клосовски, Тадеуш Ломницки, Анджей Май, Станислав Микульски, Войцех Семион и др.
В Польше с 12 января 1959. 4,0 млн. зрителей. В СССР – с ноября 1959.
3. Орел и решка / Orzeł i reszka. Польша, 1975.
Шпионский детектив.
Режиссер Рышард Филипски. Сценарист Ежи Брониславски. Актеры: Рышард Филипски, Анна Цепелевска, Хенрик Гижицки, Анджей Козак, Вацлав Улевич, Эва Дроздовска и др.
В Польше – с 10 февраля 1975. 1,0 млн. зрителей.
4. Кафе у Миноги / Cafe pod Minogą. Польша, 1959.
Военная комедия.
Режиссер Бронислав Брок. Сценаристы Бронислав Брок, Стефан Вехецки. Актеры: Адольф Дымша, Вацлав Янковски, Влодзимеж Скочиляс, Феликс Хмурковски, Стефания Гурска и др.
В Польше – с 23 декабря 1959. 2,8 млн. зрителей.
5. Инспекция пана Анатоля / Inspekcja Pana Anatola. Польша, 1959.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Антони Марианович, Ян Рыбковски, Здзислав Сковроньски. Актеры: Тадеуш Фиевски, Барбара Поломска, Хелена Маковска, Александр Дзвонковски, Зыгмунт Хмелевски, Богумил Кобеля, Станислав Барея и др.
В Польше – с 13 августа 1959. 2,5 млн. зрителей.
6. Пан Анатоль ищет миллион / Pan Anatol szuka miliona. Польша, 1959.
Комедия.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценаристы: Кшиштоф Теодор Теплиц, Анджей Новицки. Актеры: Тадеуш Фиевски, Барбара Квятковска-Лясс, Хелена Маковска, Мария Гелля, Анджей Щепковски и др.
В Польше – с августа 1959. 2,5 млн. зрителей.
7. Поезд в Голливуд (Pociąg do Hollywood). Польша, 1987.
Комедия.
Режиссёр и сценарист Радослав Пивоварски. Актеры: Катажина Фигура, Пётр Сивкевич, Гражина Крукувна, Ежи Штур, Бруно Оя и др.
В Польше – с 28 августа 1987. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1990
.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1960-1964 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1960-1964 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период находилось в диапазоне от 29 до 31 млн. жителей.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
1960 год стал триумфом польского кино: на экраны вышел самый популярный в истории польского кинопроката фильм – «Крестоносцы», с успехом которого в 1960-х годах не смогла соперничать американо-итальянская экранизация «Войны и мира» (9,2 млн. зрителей).
Самым популярным советским фильмов в польском кинопрокате 1960 года стала «Баллада о солдате» (8 место, 2,3 млн. зрителей).
В 1961 году прокатные успехи польского кино были не столь впечатляющими: военная драма «Сержант Калень» (3,2 млн. зрителей) оказалось только четвертой. Еще два польских игровых фильма – «История золотой туфельки» и «Безмолвные следы» – оказались по итогам проката 1961 года на 7-8 местах.
Первое место в польском кинопрокате 1961 года заняла британская «Книга джунглей» (4,6 млн. зрителей). А самым популярным советским фильмов у польской публики в 1961 году стала приключенческая лента «ЧП. Чрезвычайное происшествие» (9 место, 2,2 млн. зрителей).
В 1962 году развлекательные западные фильмы полностью вытеснили польские фильмы из десятки лидеров кинопроката: 1-8 места заняли ленты из США и Франции. На первом месте оказался американский «Красный корсар» (5,7 млн. зрителей). Остается только удивляться, как при такой голливудской конкуренции на 9 и 10 местах в польском кинопрокате 1962 года оказались советские фильмы «Воскресение» (2,8 млн. зрителей) и «Полосатый рейс» (2,0 миллионов зрителей).
В 1963 году на первое место в польском прокате вышла голливудская классика – «Унесенные ветром» (7,7 млн. зрителей), оттеснивший не только все польские фильмы этого года, но и оказавшийся на втором месте советский фантастический хит «Человек-амфибия» (65,4 млн. зрителей в кинопрокате СССР и 2,8 млн. зрителей в кинопрокате Польши).
Самым кассовым польским фильмом проката 1963 года стал детектив «Последний рейс» («Особняк на Зеленой»), собравший 2,5 млн. зрителей (третье место по результатам проката). Далее шла польская детективная комедия «Гангстеры и филантропы» (четвертое место, 2,1 млн. зрителей).
В 1964 году на первом-третьих местах в польском кинопрокате обосновалась зрелищные ленты «Троянская война» (Италия, 4,2 млн. зрителей), «Звезда шерифа» (США, 4,1 млн. зрителей) и «Картуш» (Франция, 3,7 млн. зрителей). Далее шли «Два зототых кольта» (США, 3,6 млн. зрителей, четвертое место) и «Парижские тайны» (Франция, 3,3 млн. зрителей, пятое место).
Самой популярной польской лентой кинопроката 1964 стала комедия «Где генерал?» (3,1 млн. зрителей, шестое место). На седьмом месте была «Девушка в окошке» (2,9 млн. зрителей), на восьмом – детектив «Встреча со шпионом» (2,1 млн. зрителей).
1. Крестоносцы / Krzyzacy. Польша, 1960.
Историческая драма.
Режиссер Александр Форд. Сценаристы: Леон Кручковски, Александр Форд, Ежи Стефан Ставиньски (по мотивам одноименного романа Генрика Сенкевича). Актеры: Уршуля Моджиньска, Гражина Станишевска, Анджей Шалявски, Хенрик Боровски, Мечислав Каленик, Александр Фогель, Эмиль Каревич, Люцина Винницка, Мечислав Войт, Леон Немчик и др.
Это самый популярный фильм в истории польского кино. В Польше – с июля 1960, 5,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Общее число зрителей в польских кинозалах с 1960 года по 1969 год – 23,5 млн. зрителей, а при дальнейших показах в польских кинозалах – 32,3 млн. зрителей). Прокат в СССР – с 1 января 1962. 29,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Сатана из седьмого класса / Szatan z 7-ej klasy. Польша, 1960.
Комедия.
Режиссер Мария Каневска. Сценаристы Мария Каневска, Роман Невярович (по одноименной повести Корнеля Макушиньского). Актеры: Юзеф Скварк, Станислав Мильски, Пола Ракса, Кристина Карковска и др.
В Польше – с 25 ноября 1960. 5,2 млн. зрителей.
3. Сержант Калень / Артиллерии сержант Калень (Ogniomistrz Kaleń). Польша, 1961.
Военная драма.
Режиссёры и сценаристы Эва и Чеслав Петельски (по мотивам повести Яна Герхарда). Актеры: Веслав Голас, Зофия Слабошовска, Леон Немчик, Юзеф Костецки и др.
В Польше – с 12 октября 1961. 3,2 млн. зрителей. В СССР – с 7 октября 1968.
4. Где генерал? / Gdzie jest generał? Польша, 1963.
Военная комедия.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Ежи Турек, Эльжбета Чижевска, Роман Бартосевич, Зыгмунт Зинтель и др.
В Польше – с января 1964. 3,1 млн. зрителей. В СССР – с 4 января 1965. 13,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Девушка в окошке / Panienka z okienka. Польша, 1964.
Историческая приключенческая драма.
Режиссёр Мария Каневска. Сценаристы: Ежи Брошкевич, Мария Каневска, Ян Марцин Шанцер (по одноименной повести Деотымы (Ядвиги Лушевской). Актеры: Пола Ракса, Ядвига Хойнацка, Александра Кажиньска, Мариуш Дмоховски и др.
В Польше – с 18 декабря 1964. 2,9 млн. зрителей. В СССР с апреля 1968. 9,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Тысяча талеров / Tysiąc talarów. Польша, 1960.
Комедия.
Режиссер Станислав Воль. Сценаристы: Станислав Воль, Эдмунд Низюрски. Актеры: Ольга Бельска, Барбара Квятковска-Лясс, Ирена Квятковска, Эдвард Дзевоньски, Александр Дзвонковски и др.
В Польше – с 22 февраля 1960. 2,7 млн. зрителей.
7. История золотой туфельки / Historia żółtej ciżemki. Польша, 1961.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Сценаристы Ванда Жулкевска, Здзислав Сковроньски (по мотивам одноименной повести Антонины Доманской). Актеры: Марек Кондрат, Густав Холоубек, Богумил Кобеля, Бронислав Павлик, Анджей Щепковски, Богдан Баэр, Беата Барщевска и др.
В Польше – с 28 декабря 1961. 2,6 млн. зрителей. Прокат в СССР с 12 апреля 1965: 6,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Муж своей жены (Mąż swojej żony). Польша, 1960.
Комедия.
Режиссёр Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Ежи Юрандот (по мотивам комедии Е. Юрандота "Муж Фолтасювны"). Актеры: Бронислав Павлик, Александра Заверушанк, Мечислав Чехович, Эльжбета Чижевска, Ежи Душиньски, Веслав Голас и др.
В Польше – с 4 апреля 1961. 2,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 июля 1962.
9. Безмолвные следы (Milczące ślady). Польша, 1961.
Криминальная драма.
Режиссёр Збигнев Кузьминьски. Сценаристы Мариан Козловски, Богдан Чешко. Актеры: Юзеф Новак, Юзеф Нальберчак, Лех Войцеховски, Витольд Скарух, Рышард Котыс, Ирена Лясковска и др.
В Польше – с 19 сентября 1961. 2,6 млн. зрителей. СССР – c 11 июня 1962.
10. Последний рейс (Ostatni kurs). Польша, 1963.
Детектив.
Режиссёр Ян Батори. Сценаристы Ян Батори, Мацей Сломчиньски (по повести "Смерть и Ковальский" Джо Алекса (Мацея Сломчиньского). Актеры: Барбара Рыльска, Станислав Микульски, Магдалена Соколовска, Венчислав Глиньски и др.
В Польше – с августа 1963. 2,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Особняк на Зелёной») - с 3 февраля 1964.
11. Косоглазое счастье / Шесть превращений Яна Пищика (Zezowate szczęście). Польша, 1960.
Комедия.
Режиссёр Анджей Мунк. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски (по собственной повести). Актеры: Богумил Кобеля, Мария Цесельска, Хелена Домбровска, Барбара Квятковска-Лясс, Кристина Карковска и др.
В Польше – с 4 апреля 1960. 2,2 млн. зрителей. В СССР (под названием «Шесть превращений Яна Пищика») – с октября 1961.
12. Гангстеры и филантропы / Gangsterzy i filantropi. Польша, 1962.
Детективная комедия.
Режиссёры Ежи Хоффман, Эдвард Скужевски. Сценаристы: Богдан Чешко, Ежи Гоффман, Эдвард Скужевски. Актеры: Густав Холоубек, Веслав Михниковски, Яцек Хан, Януш Хан, Густав Люткевич и др.
В Польше – с 15 февраля 1963. 2,1 млн. зрителей. В СССР – с 11 ноября 1963: 19,1 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Встреча со шпионом / Spotkanie ze szpiegiem. Польша, 1964.
Шпионский детектив.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Анатоль Лещиньски. Актеры: Игнацы Маховски, Беата Тышкевич, Збигнев Запасевич, Станислав Микульски, Ежи Вальчак, Хенрик Бонк, Катажина Ланевска и др.
В Польше – с 10 июля 1964. 2,1 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 19 июля 1965: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1965-1969 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1965-1969 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период находилось в диапазоне от 31 до 32 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
После значительного перерыва (с 1961 по 1964 годы) в польском кинопрокате 1965 года на первое место вышел польский фильм. Как и в случае с предыдущим польским кинотриумфатором («Крестоносцы», 1960) это была масштабная историческая драма. На сей раз – «Пепел» в постановке Анджея Вайды (этот фильм станет его главным кассовым успехом), собравший 6,8 млн. зрителей, отбросивший на второе место итальянскую «Битву титанов» (4,9 млн. зрителей), на третье – «Сокровища Серебряного озера» (ФРГ-Югославия, 4,4 млн. зрителей), а на четвертое – французских «Трех мушкетеров» (4,3 млн. зрителей).
В 1965 году ни одному из советских фильмов не сей раз не удалось войти в десятку лидеров польского кинопроката.
В 1966 году польские зрители выдвинули на первое место вестерн «Виннету» (ФРГ-Югославия, 19,2 млн. зрителей). Второе место в кинопрокате заняла польская историческая драма «Фараон» (9,4 млн. зрителей), ставшая самой кассовой работой Ежи Кавалеровича. Далее, уступив «Анжелике – маркизе ангелов», «Черному тюльпану» и др. западным фильмам, на седьмом месте оказалась костюмная комедия «Марыся и Наполеон» (2,5 млн. зрителей).
В 1966 году ни одному советскому фильму снова не удалось войти в десятку лидеров польского кинопроката.
Зато в 1967 году советский кинематограф взял в польском кинопрокате полный реванш – «Война и мир» (4,8 млн. зрителей) Сергея Бондарчука вышла на первое место, оттеснив британский военный боевик «Пушки Наварона» (третье место, 3 млн. зрителей). Правда, в последующие годы ни одному советскому фильму выйти на первое место в польском прокате уже не удастся.
На втором месте в польском кинопрокате 1967 года оказалась военная драма «Вестерплатте» (4,3 млн. зрителей). На пятом месте была польская комедия «Только свои» (2,5 млн. зрителей).
В 1968 году польское кино вернула себе первенстве в собственном кинопрокате киноверсией популярного телесериала «Четыре танкиста и собака» (6,2 млн. зрителей). На второе место в этот год вышла историческая мелодрама «Графиня Коссель» (3,9 млн. зрителей). На третье – еще одна костюмная мелодрама – «Кукла» (3,7 млн. зрителей), на шестое – истерн «Волчье эхо» (2,4 млн. зрителей).
Самым популярным советским фильмом в польском прокате 1968 года стала экранизация романа «Анна Каренина» (седьмое место, 2,4 млн. зрителей).
Кинопрокат 1969 года снова принес удачу польскому кино. И снова с масштабной исторической драмой. На этот раз это был «Пан Володыевский» Ежи Гоффмана, собравший в итоге 11 млн. зрителей. На третьем месте был польско-советский фильм «Направление – Берлин» (2,3 млн. зрителей).
Самым кассовым западным фильмом в польском кинопрокате 1969 года оказалась французская костюмная мелодрама «Анжелика и король» (второе место, 3 млн. зрителей).
1. Пан Володыевский / Pan Wołodyjowski. Польша, 1969.
Историческая драма.
Режиссёр Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Ежи Лютовски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Тадеуш Ломницки, Магдалена Завадска, Мечислав Павликовски, Ханка Белицкая, Барбара Брыльска, Ирена Карель, Ян Новицки, Даниэль Ольбрыхски и др.
В Польше – с 28 марта 1969. 8,6 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 11 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 9 ноября 1970. 19,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Фараон / Faraon. Польша, 1966.
Историческая драма.
Режиссёр Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Тадеуш Конвицки. Актеры: Ежи Зельник, Веслава Мазуркевич, Барбара Брыльска, Кристина Миколаевска, Эва Кшижевска и др.
В Польше – с 11 марта 1966. 8,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 9,4 млн. зрителей. В СССР – с 26 сентября 1967: 18,5 млн. млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Пепел / Popioły. Польша, 1965.
Историческая драма.
Режиссёр Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски (по одноименному роману Стефана Жеромского). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Богуслав Керц, Беата Тышкевич, Пётр Высоцки, Ян Свидерски, Пола Ракса, Ян Новицки, Станислав Микульски и др.
В Польше – с 25 сентября 1965. 6,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 29 мая 1967. 16,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Четыре танкиста и собака / Czterej Pancerni i pies. Польша, 1966-1968.
Военная драма.
Режиссеры Анджей Чекальски, Конрад Наленцки. Сценаристы Януш Пшимановски, Станислав Воль. Актеры: Януш Гайос, Францишек Печка, Влодзимеж Пресс, Роман Вильхельми, Малгожата Немирска, Пола Ракса, Веслав Голас и др. Киноверсия одноименного сериала.
Кинопрокат в Польше – с 1968. 6,2 млн. зрителей. В СССР – по ТВ с 25 сентября 1968.
5. Вестерплатте (Westerplatte). Польша, 1967.
Режиссёр Станислав Ружевич. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Зыгмунт Хюбнер, Аркадиуш Базак, Тадеуш Шмидт, Юзеф Новак, Тадеуш Плюциньски, Роман Вильхельми и др.
В Польше – с 2 сентября 1967. 4,3 млн. зрителей. В СССР – с 15 июля 1968.
6. Графиня Коссель / Hrabina Cosel. Польша, 1968.
Историческая мелодрама.
Режиссёр Ежи Антчак. Сценарист Здзислав Сковроньски (по роману Юзефа Игнация Крашевского). Актеры: Ядвига Бараньска, Мариуш Дмоховски, Станислав Ясюкевич, Даниэль Ольбрыхски, Игнаци Гоголевски, Леон Немчик и др.
В Польше – с 6 сентября 1968. 3,9 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 15 июня 1970. 17,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Кукла / Lalka. Польша, 1968.
Историческая мелодрама.
Режиссёр и сценарист Войцех Хас (по одноименному роману Болеслава Пруса). Актеры: Мариуш Дмоховски, Беата Тышкевич, Тадеуш Фиевски, Ядвига Халина Галлёва, Веслав Голас, Калина Ендрусик, Ян Коэхер, Ян Кречмар, Тадеуш Кондрат, Халина Квятковска, Анджей Лапицки, Ян Махульский и др.
В Польше – с 8 ноября 1968. 3,7 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 31 августа 1970. 10,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
8. Марыся и Наполеон (Marysia i Napoleon). Польша, 1966.
Историческая комедия.
Режиссёр Леонард Бучковски. Сценаристы Леонард Бучковски, Анджей Ярецки. Актеры: Беата Тышкевич, Густав Холоубек, Юлиуш Лущевски, Богумил Кобеля, Анджей Заорски и др.
В Польше – с 4 октября 1966. 2,5 млн. зрителей. В СССР – с 3 февраля 1969.
9. Земляки / Только свои (Sami swoi). Польша, 1967.
Комедия.
Режиссёр Сильвестр Хенциньски. Сценарист Анджей Мулярчик. Актеры: Вацлав Ковальски, Владислав Ханьча, Здислав Карчевски, Элиаш Куземски, Илона Кусьмерска и др.
В Польше – с 15 сентября 1967. 2,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Земляки») – с августа 1968.
10. Волчье эхо / Wilcze echa. Польша, 1968.
Истерн.
Режиссер и сценарист Александр Сцибор-Рыльский. Актеры: Бруно Оя, Ирена Карель, Збигнев Добжиньски и др.
В Польше – с 1968. 2,4 млн. зрителей. В СССР – с 30 июня 1970. 27,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Плечом к плечу / Направление - Берлин (Kierunek Berlin). Польша, 1968.
Режиссёр Ежи Пассендорфер. Сценаристы Войцех Жукровски, Ежи Пассендорфер. Актеры: Ян Бурек, Войцех Семион, Иоанна Ендрыка, Ежи Йогалла, Вацлав Ковальски, Николай Рыбников и др.
В Польше – с 17 января 1969. 2,3 млн. зрителей. В СССР (под названием «Плечом к плечу») – с 26 января 1970.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1970-1972 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1970-1972 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период находилось в диапазоне от 32 до 33 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В 1970 году первые восемь мест по посещаемости в польском кинопрокате заняли зарубежные фильмы (лидировали здесь голливудские колоссы – «Клеопатра» и «Спартак»). Самый кассовый польский фильм – «Как я развязал вторую мировую войну» оказался в прокате 1970 года лишь на девятом месте. В 1970 году впервые за всю историю польского кинопроката ни одному советскому фильму не удалось войти в 50 самых популярных у публики фильмов года. Впрочем, это вполне объяснимо: конкуренция на польских экранах 1970 года году была очень жесткой: помимо «Клеопатры» и «Спартака» в кинотеатрах шли десятки зрелищных западных лент: «Анжелика и султан», «Мозг», «Битва за Англию», «Ромео и Джульетта», «Барбарелла» и др. Плюс целая россыпь американских и югославских вестернов… Не будем забывать также, что к 1970 году в Польше телевидение было уже массовым и куда более интересным для зрителей, чем советское…
В 1971 году самая кассовая польская лента – «Не люблю понедельник» – сумела занять лишь 13-е место по посещаемости (1,8 млн. зрителей).
Первое место занял очередной югославский вестерн о Виннету (3,8 млн. зрителей), на удивление оттеснивший на третье и четвертые места американские вестерны «100 карабинов» (2,6 млн. зрителей) и «Золото Маккены» (2,5 млн. зрителей).
С советскими фильмами в 1971 году ситуация была весьма близка к 1970-му году: только один фильм из СССР вошел в 50 самых популярных у польских зрителей лент: «Освобождение» (с результатом 1 млн. зрителей) оказалось на 36-м месте в польском кинопрокате 1971 года.
Правда, конкуренция с западной развлекательной продукцией была велика: помимо указанных выше зарубежных фильмов на польских экранах в 1971 году шли такие известные фильмы, как «Жандарм женится», «Битва за Рим», «Большие каникулы», «Арабеска», «Замороженный» и др.
В 1972 году в польском прокате безраздельно доминировали две западные зрелищные ленты – американская «История любви» (первое место, 5,9 млн. зрителей) и французская «Большая прогулка» (второе место, 3,8 млн. зрителей).
Однако польской военной драме «Агент № 1» удалось закрепиться на четвертом месте. На 11, 12 и 14 местах оказались польские фильмы «Анатомия любви» (1,6 млн. зрителей), «Сексолетки» (1,6 млн. зрителей) и «Жемчужина в короне» (1,5 млн. зрителей), опередившие такие известные западные фильмы, как «Умереть от любви» (1,4 млн. зрителей), «Буллит» (1,4 млн. зрителей), «Майерлинг» (1,3 млн. зрителей), «Гибель богов» (1 млн. зрителей) и многие другие.
Ни один советский фильм в польском кинопрокате 1972 года не сумел войти в 50 самых популярных лент. Итальянско-советская военно-историческая драма «Ватерлоо» (0,5 млн. зрителей) оказалась на 56-м месте. Остальные советские фильмы («Полонез Огинского», «12 стульев», «Солярис») расположились с 71-го по 98-е место.
1. Приключения канонира Доласа / Как я развязал Вторую мировую войну (Jak rozpętałem II Wojnę Światową). Польша, 1969.
Военная приключенческая комедия.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски (по роману Казимежа Славиньского "Приключения канонира Доласа"). Актеры: Мариан Коциняк, Янина Бороньска, Адам Циприан, Виргилиуш Грынь, Здислав Кузняр, Юзеф Лодыньски, Ярослав Скульски, Пётр Фрончевски и др.
В Польше – со 2 апреля 1970. 1,8 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за превый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 8,5 млн. зрителей. В СССР (под названием «Приключения канонира Доласа») – с 5 июля 1971. 13,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Агент № 1 / Agent nr 1. Польша, 1972.
Военная драма.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Кароль Страсбургер, Барбара Баргеловска, Александр Иванец, Кирил Янев и др.
В Польше – с 25 февраля 1971. 2,5 млн. зрителей.
3. Не люблю понедельники / Nie lubię poniedziałku. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссер и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Казимеж Виткевич, Богуш Билевски, Мечислав Чехович и др.
В Польше – с 27 августа 1971. 1,8 млн. зрителей.
4. Анатомия любви / Anatomia miłości. Польша, 1972.
Мелодрама.
Режиссер Роман Залуски. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Барбара Брыльска, Ян Новицки, Богдана Майда, Марек Фронцковяк и др.
В Польше – с 1972. 1,6 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 10 сентября 1973. 36,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
5. Сексолетки / Seksolatki. Польша, 1972.
Драма.
Режиссер Зыгмунт Хюбнер. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ханна Вольска, Томаш Фицнер, Кристина Борович, Мирослава Дубравска, Эмилия Краковска и др.
В Польше – со 2 мая 1972. 1,6 млн. зрителей.
6. Жемчужина в короне / Perła w koronie. Польша, 1971.
Драма.
Режиссер и сценарист Казимеж Кутц. Актеры: Люция Коволик, Ольгерд Лукашевич, Ян Энглерт, Францишек Печка
В Польше – с 24 января 1972. 1,5 млн. зрителей. В СССР – с 8 апреля 1974. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Кудесник за рулем / Мотодрама / Motodrama. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссёр Анджей Кониц. Сценарист Томаш Доманевски. Актеры: Яцек Федорович, Крыстына Сенкевич, Кристина Борович, Ига Цембжиньска и др.
В Польше – с 17 сентября 1971. 1,4 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 17 июля 1972. 15,4 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Кудесник за рулем»).
8. Дятел / Dzięcioł. Польша, 1971.
Комедия.
Режиссер Ежи Груза. Сценаристы Ежи Груза, Кшиштоф Теодор Теплиц. Актеры: Веслав Голас, Алина Яновска, Ирена Квятковска, Эва Кшижевска и др.
В Польше – с 21 мая 1971. 1,3 млн. зрителей.
9. Перстень княгини Анны / Pierścień księżnej Anny. Польша, 1970.
Фантастика.
Режиссёр и сценарист Мария Каневска. Актеры: Ежи Маталовски, Кшиштоф Строиньски, Пётр Сот, Веслава Квасьневска, Анджей Шалявски, Ежи Брашка и др.
В Польше – со 2 апреля 1970. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1975. 8,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
10. Кто верит в Аистов / Kto wierzy w bociany? Польша, 1971.
Драма.
Режиссеры и сценаристы Елена Амираджиби, Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Лех Лотоцки, Мариёля Кукула, Тереса Тушиньска и др.
В Польше – с 19 марта 1971. 1,0 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1973-1974 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1973-1974 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период находилось в диапазоне от 33 до 34 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах. Несмотря на сильнейшую конкуренцию со стороны западного кино, телевидения и сферы развлечений, польское кино в кинопрокате 1973 года снова вернула себе первые позиции: на первое место вышел приключенческий фильм «В пустыне и джунглях» (10,7 млн. зрителей (в среднем на серию) за первый год демонстрации в кинозалах). Второе место заняла военная драма «Хубаль» (6,3 млн. зрителей), четвертое – историческая драма «Коперник» (6,2 млн. зрителей).
Этим фильмам удалось опередить в польском кинопрокате 1973 года такие знаменитые западные фильмы, как «Сицилийский клан», «Французский связной», «Клют», «Полуночный ковбой», «Кабаре», «Маленький большой человек», «Вестсайдская история» и многие другие.
Вклиниться в польскую тройку лидеров проката удалось только американскому фильму «Солдат в синем» (третье место, 2,8 млн. зрителей).
Ни одному советскому фильму не удалось в польском кинопрокате 1973 года подняться выше 55 места.
Польским фильмам удалось занять первые строчки и в кинопрокате 1974 года. Масштабная историческая драма «Потоп» только за первый год демонстрации собрала 11,2 млн. зрителей в пересчете на одну серию (а далее это число повысилось до 27,5 млн.) и вышла на первое место. На втором месте оказалась комедия «Нет сильных». На 11-м, 13-м и 16-м местах расположились польские фильмы «Яносик», «Нет розы без огня» и «Темная река».
Среди фильмов западных стран самым кассовым в польском прокате 1974 года стал знаменитый «Крестный отец» (третье место, 5,8 млн. зрителей). На пятом месте была комедия «Мания величия» (2,4 млн. зрителей). При этому указанные выше польские фильмы оставили позади такие известные зарубежные фильмы, как «Высокий блондин в черном ботинке» (1,1 млн. зрителей), «Доктор Пополь» (0,9 млн.), «Последний киносеанс» (0,8 млн. зрителей), «Декада страха» (0,7 млн. зрителей), «Конформист» (0,5 млн. зрителей), «2001: космическая одиссея» (0,4 млн. зрителей), «Американская ночь» (0,3 млн. зрителей) и многие др.
Интересно, что польский прокат 1974 оказался вновь благосклонным к советскому кино. Фильм С. Говорухина «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» (1,7 млн. зрителей) занял шестую строчку среди кинолидеров года по посещаемости. А вот другие весьма популярные в СССР развлекательные фильмы – «Всадник без головы» (1,1 млн. зрителей), «Помни имя своё» (СССР-Польша, 0,9 млн. зрителей), «Совсем пропащий» (0,7 млн. зрителей) и «Иван Васильевич меняет профессию» (0,5 млн. зрителей) – расположились в диапазоне с 17-е по 49-е место.
1. Потоп / Potop. Польша-СССР, 1974.
Историческая драма.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы: Ежи Гоффман, Адам Керстен, Войцех Жукровски (по роману Генриха Сенкевича). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Малгожата Браунек, Тадеуш Ломницки, Францишек Печка, Бруно Оя, Эва Шикульска, Леон Немчик и др.
В Польше – с сентября и октября 1974. 11,2 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось почти до 30 млн. зрителей. В СССР – 1976: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. В пустыне и джунглях / В пустыне и пуще / W pustyni i w puszczy. Польша, 1973.
Историко-приключенческий фильм для детской и юношеской аудитории.
Режиссёр и сценарист Владислав Шлесицки (по мотивам одноименной повести Генриха Сенкевича). Актеры: Томаш Менджак, Моника Роска, Эмос Банго, Малия Мекки, Станислав Ясюкевич, Эдмунд Феттинг, Зыгмунд Мацеевски и др.
В Польше – с 15 октября 1973. 10,7 млн. зрителей (в среднем на серию) за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 31 млн. зрителей. В СССР – с 29 марта 1976. 18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
3. Майор Хубаль / Хубаль / Hubal. Польша, 1973.
Военная драма.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценарист Ян Юзеф Щепаньски. Актеры: Рышард Филипски, Малгожата Потоцка, Тадеуш Янчар, Эмиль Каревич, Анджей Козак, Зыгмунт Малянович, Тадеуш Шмидт и др.
В Польше – с 3 сентября 1973. 6,3 млн. зрителей. В СССР (под названеим «Майор Хубаль») – с 19 января 1976. 6,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. Крутых нет / Nie ma mocnych. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценарист Анджей Мулярчик. Актеры: Вацлав Ковальски, Владислав Ханьча, Анна Дымна, Анджей Василевич, Халина Буйно-Лоза, Мария Збышевска и др.
В Польше – с 18 мая 1974. 6,2 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8,7 млн. зрителей.
5. Коперник / Kopernik / Copernicus. Польша-ГДР, 1972.
Историческая драма.
Режиссёр Эва и Чеслав Петельски. Сценарист Здзислав Сковроньски. Актеры: Анджей Копичиньски, Барбара Вжесиньска, Чеслав Воллейко, Анджей Антковяк и др.
В Польше – с 14 февраля 1973. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с февраля 1975. 1,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
6. Те, кого ищут / Разыскиваемый, разыскиваемая / Poszukiwany - poszukiwana. Польша, 1972.
Комедия.
Режиссер Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Яцек Федорович. Актеры: Войцех Покора, Иоланта Бохдаль, Кристина Борович, Веслав Голас и др.
В Польше – с 1973. 1,9 млн. зрителей. В СССР – с 18 ноября 1974. 16,3 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием "Те, кого ищут").
7. Свадьба / Wesele. Польша, 1973.
Историческая драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Анджей Киёвски (по одноименной драме С. Выспяньского). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Эва Зентек, Эмилия Краковска, Марек Вальчевски, Изабелла Ольшевска, Анджей Лапицки, Войцех Пшоняк, Францишек Печка, Мечислав Войт, Майя Коморовска, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – с 9 января 1973. 1,6 млн. зрителей.
8. Яносик / Janosik. Польша, 1974.
Историческая драма.
Режиссер Ежи Пассендорфер. Сценарист Тадеуш Квятковски. Актеры: Марек Перепечко, Эва Леманьска, Богуш Билевски, Витольд Пыркош, Анна Дымна и др. Киноверсия одноименного телесериала.
В кинозалах Польши – с 14 апреля 1974. 1,6 млн. зрителей.
9. Как это случилось? / Необыкновенное озеро / Jezioro osobliwości. Польша, 1972.
Драма.
Режиссёр Ян Батори. Сценаристы Ян Баторы, Кристина Сесицкая (по одноименному роману Кристины Сесицкой). Актеры: Мария Ковалик-Калиновска, Барбара Хоравянка, Станислав Зачик, Мирослав Конаровски и др.
В Польше – с 29 мая 1973. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 24 февраля 1975: 15,3 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Как это случилось?»).
10. Нет розы без огня / Nie ma róży bez ognia. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссер Станислав Барея. Сценаристы: Станислав Барея, Ежи Добровольски, Яцек Федорович. Актеры: Яцек Федорович, Мечислав Чехович, Станислава Целиньска, Ежи Добровольски, Веслав Голас и др.
В Польше – с 25 декабря 1974. 1,3 млн. зрителей.
11. Темная река (Ciemna rzeka). Польша, 1973.
Военная драма.
Режиссёр и сценарист Сильвестр Шишко. Актеры: Мацей Гурай, Алиция Яхевич, Ванда Нойман, Зыгмунт Малянович, Болеслав Плотницки, Францишек Печка, Малгожата Потоцка и др.
В Польше – с 18 апреля 1974. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с 23 февраля 1976. 4,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
12. Весна, пан сержант / Wiosna panie sierżancie. Польша, 1974.
Комедия.
Режиссёр и сценарист Тадеуш Хмелевски. Актеры: Юзеф Новак, Малгожата Притуляк, Тадеуш Фиевски, Тадеуш Квинта и др.
В Польше – с 28 июня 1974. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 октября 1976. 5,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1975-1976 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1975-1976 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период насчитывало примерно 34 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах).
Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах. 1975 год стал новым триумфом польского кино в национальном прокате: первые три места достались историческим драмам «Ночи и дни», «Земля обетованная» и «Дело греха». Эти польские фильмы опередили по кинопосещаемости такие зарубежные картины, как «День шакала» (1,4 млн. зрителей), «Великий Гэтсби» (1,2 млн. зрителей), «Шугарлэнд экспресс» (0,9 млн. зрителей), «А теперь – не смотри! (0,5 млн. зрителей) и др. Советско-итальянская комедия «Невероятные приключения итальянцев в России» (1,5 млн. зрителей) стала в польском кинопрокате 1975 года девятой. Военная драма «Блокада» (1,2 млн. зрителей) – шестнадцатой, а «Калина красная» (0,5 млн. зрителей) – только 45-й… Кинопрокат 1976 года вывел на первое место по посещаемости польскую мелодраму «Прокаженная», а на третье – историческую драму «Казимеж Великий».
Этим польским фильмам удалось оставить позади около сотни зарубежных лент, в том числе – «Землетрясение» (2,8 млн. зрителей), «Зорро» (2,7 млн. зрителей), «Афера» (2,5 млн. зрителей), «Три мушкетера» (2,0 млн. зрителей), «Китайский квартал» (1,4 млн. зрителей), «Крестный отец – 2» (1,4 млн. зрителей) и многие другие. Самым кассовым западным фильмом в польском прокате 1976 года стал триллер «Челюсти» (6 млн. зрителей), занявший второе место по посещаемости. Самым популярным советским фильмом в Польше 1976 года стала драма «Дерсу Узала» (29-е место, 1 млн. зрителей). Остальные советские ленты (включая «Рабу любви», «Белый башлык» и «Афоню») расположились в этом году в диапазоне с 39-го по 78-е место и не смогли преодолеть рубеж в 0,7 млн. зрителей.
1. Прокаженная / Trędowata. Польша, 1976.
Мелодрама.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценарист Станислав Дыгат (автор романа – Хелена Мнишек). Актеры: Эльжбета Старостецка, Лешек Телешиньски, Ядвига Бараньска, Чеслав Воллейко, Люцина Брусикевич и др.
В Польше – с 29 ноября 1976. 8,4 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 9,8 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 18 сентября 1978. 28,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Ночи и дни (Noce i dni). Польша, 1975.
Историческая драма.
Режиссёр и сценарист Ежи Антчак (по одноименной тетралогии Марии Домбровской). Актеры: Ядвига Бараньска, Ежи Биньчицки, Эмир Бучацки, Станислава Целиньска, Ольгерд Лукашевич, Анджей Теодор Северин, Беата Тышкевич, Мечислав Войт, Ян Энглерт, Тадеуш Фиевски, Ян Новицки и др.
В Польше – с 22 сентября 1975. 7,7 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 22,3 млн. зрителей. В СССР – с января 1979.
3. Земля обетованная / Ziemia obecana. Польша, 1974.
Историческая драма.
Режиссёр и сценарист Анджей Вайда (по одноименной повести В. Реймонта). Актеры: Даниэль Ольбрыхски, Войцех Пшоняк, Анджей Теодор Северин, Анна Нехребецка, Тадеуш Бялощиньски, Александр Дзвонковски, Божена Дыкель, Францишек Печка, Анджей Лапицки, Збигнев Запасевич, Пётр Фрончевски и др.
В Польше – с 21 февраля 1975. 6,6 млн. зрителей. В СССР – с 23 мая 1977. 4,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
4. История греха / Dzieje grzechu. Польша, 1975.
Эротическая мелодрама.
Режиссер и сценарист Валериан Боровчик (по повести Стефана Жеромского). Актеры: Гражина Длуголенцка, Ежи Зельник, Ольгерд Лукашевич, Роман Вильхельми, Марек Вальчевски, Каролина Любеньска, Здзислав Мрожевски, Збигнев Запасевич, Мечислав Войт и др.
В Польше – с 3 июня 1975. 5,8 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 8 млн. зрителей.
5. Казимеж Великий / Kazimierz Wielki. Польша, 1976.
Историческая драма.
Режиссеры и сценаристы Ева Петельска, Чеслав Петельски. Актеры: Кшиштоф Хамец, Зофия Сареток, Владислав Ханьча, Веслав Голас, Игнацы Маховски, Тадеуш Фиевски, Стефан Фридман, Барбара Вжесиньска, Леон Немчик, Бруно Оя и др.
В Польше – с 9 марта 1976. 3,5 млн. зрителей.
6. Знахарь. Польша, 1937.
Мелодрама.
Режиссер Михал Вашиньски. Сценарист Анатоль Штерн (по мотивам повести Тадеуша Доленги-Мостовича "Знахарь"). Актеры: Казимеж Юноша-Стемповски, Эльжбета Барщевска, Витольд Захаревич, Мечислава Цвиклиньска и др.
Повторный показ польской киноклассики тридцатых годов: с 1976. 1,7 млн. зрителей.
7. Роман сорокалетнего / Я - мотылёк, или роман сорокалетнего / Motylem jestem, czyli Romans czterdziestolatka. Польша, 1976.
Комедия.
Режиссёр Ежи Груза. Сценаристы Ежи Груза, Кшиштоф Теодор Теплиц. Актеры: Анджей Копичиньски, Ирена Яроцка, Ирена Квятковска, Анна Сенюк, Януш Клосиньски и др.
В Польше – с 10 сентября 1976. 1,7 млн. зрителей. В СССР – с 3 апреля 1978. 7,0 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Роман сорокалетнего») – с 3 апреля 1978.
8. Извините, здесь бьют? / Przepraszam, czy tu biją. Польша, 1976.
Криминальная драма.
Режиссер и сценарист Марек Пивовски. Актеры: Здзислав Рыхтер, Альфред Фройденхайм, Збигнев Бучковски, Ян Химильсбах, Мариан Ганча, Ежи Матуля
В Польше – с 22 ноября 1976. 1,6 млн. зрителей.
9. Профессор Вильчур / Profesor Wilczur. Польша, 1938.
Мелодрама.
Режиссер Михал Вашиньски. Сценарист Анатоль Штерн (по повести Тадеуша Доленги-Мостовича). Актеры: Казимеж Юноша-Стемповски, Эльжбета Барщевска, Витольд Захаревич, Яцек Вощерович, Юзеф Венгжин, Добеслав Даменцки и др.
Повторный показ польской киноклассики тридцатых годов (продолжение фильма «Знахарь») - с 1976. 1,5 млн. зрителей.
10. С любовью / Con amore. Польша, 1976.
Мелодрама.
Режиссёр Ян Батори. Сценарист Кристина Бервиньска. Актеры: Малгожата Снопкевич, Иоанна Щепковска, Мирослав Конаровски, Войцех Высоцки, Тадеуш Казмерски, Збигнев Запасевич
В Польше – с 24 мая 1976. 1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 1977: 17,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
11. Вереск / Wrzos. Польша, 1938.
Мелодрама.
Режиссер Юлиуш Гардан. Сценаристы Юлиуш Гардан, Альфред Немирский (по повести Марии Родзевич). Актеры: Станислава Ангель-Энгелювна, Францишек Бродневич, Ханна Бжезиньска, Мечислава Цвиклиньска и др.
Повторный показ польской киноклассики: с 1976. 1,1 млн. зрителей.
12. Ярослав Домбровский / Jarosław Dąbrowski. СССР-Польша, 1975.
Историческая драма.
Режиссёр Богдан Поремба. Сценарист Юрий Нагибин. Актеры: Зыгмунт Малянович, Малгожата Потоцка, Александр Калягин, Виктор Авдюшко, Владимир Ивашов, Ефим Копелян и др.
В Польше – с 29 января 1976. 1,1 млн. зрителей. В СССР с 26 июля 1976: 5,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
13. Орел и решка / Orzeł i reszka. Польша, 1975.
Шпионский детектив.
Режиссер Рышард Филипски. Сценарист Ежи Брониславски. Актеры: Рышард Филипски, Анна Цепелевска, Хенрик Гижицки, Анджей Козак, Вацлав Улевич, Эва Дроздовска и др.
В Польше – с 10 февраля 1975. 1,0 млн. зрителей.
14. Бездомные / Доктор Юдим / Doktor Judym. Польша, 1975.
Драма.
Режиссер Влодзимеж Хаупе. Сценаристы Влодзимеж Хаупе, Анджей Гожевский (по роману С. Жеромского "Бездомные люди"). Актеры: Ян Энглерт, Анна Нехребецка, Ежи Камас, Хенрик Бонк и др.
В Польше – с 20 октября 1975. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 18 июля 1977. 1,4 млн. зрителей за первый год демонстрации (под названием «Бездомные»).
15. Брюнет вечерней порой (Brunet wieczorową porą). Польша, 1976.
Комедия.
Режиссёр Станислав Барея. Сценаристы Станислав Барея, Станислав Тым. Актеры: Кшиштоф Ковалевски, Войцех Покора, Янина Трачикувна, Веслав Голас и др.
В Польше – с 18 октября 1976. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 19 февраля 1979.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1977-1979 годов
В данный список включены самые популярные польские фильмы проката 1977-1979 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период насчитывало примерно от 34 до 35 млн. жителей, то есть именно столько людей проживало на территории Польши в 1939 году. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах. Невзирая на сильнейшую конкуренцию со стороны западного кино, телевидения и сферы развлечений польское игровое кино снова взлетело на первые строчки в национальном кинопрокате 1977 года. На первом месте оказалась комедия «Люби или брось», на четвертом – драма «Человек из мрамора». И это не считая мультфильма про Болека и Лёлика, благодаря детской аудитории, оказавшемся на втором месте по посещаемости.
Самым кассовым западным фильмом в польском кинопрокате 1977 стал голливудский «Пылающий ад» (3,5 млн. зрителей). Остальные зарубежные фильмы не смогли подняться выше пятого места, хотя среди них были «Возвращение розовой пантеры» (1,4 млн. зрителей), «Страх над городом» (1,4 млн. зрителей), «Омен» (1,2 млн. зрителей), «Марафонец» (1,1 млн. зрителей), «Серпико» (0,8 млн. зрителей) и другие хиты.
Самым популярным советским игровым фильмом в польском прокате 1977 были «Стрелы Робин Гуда» (0,5 млн. зрителей), оказавшиеся на 33-м месте по посещаемости. Зато прокатная ситуация 1978 года вывела на первые места по посещаемости голливудскую и японскую зрелищную продукцию: на первом месте оказался американский «Кинг Конг» (2,8 млн. зрителей), на втором и третьем – японские «Кобра» (2,2 млн. зрителей) и «Годзилла» (2,1 млн. зрителей), на четвертом – американский военный боевик «Битва за Мидуэй» (2 млн. зрителей).
Среди других довольно успешных в польском кинопрокате 1978 года западных фильмом отмечу «Три дня Кондора» (1,3 млн. зрителей), «Таксист» (1,2 млн. зрителей), «АББА» (1,1 млн. зрителей), «Рокки» (0,6 млн. зрителей) и др. Самой кассовой польской картиной 1978 года оказалась музкомедия «Хэлло, Шпицбрудка, или Последнее дело короля взломщиков» (1,6 млн. зрителей), занявшая 7-е место. На восьмом месте оказалась военная драма «Акция у арсенала» (1,6 млн. зрителей).
Советско-польской военной драме «До последней капли крови…» (1,3 млн. зрителей) досталось 14-е место, а еще одна драма на тему второй мировой войны «Солдаты свободы» (0,6 млн. зрителей) довольствовалась лишь 37-м местом.
В 1979 году в польском прокате безраздельно господствовал Голливуд: из 13-ти фильмов, занявших верхние строчки по посещаемости, десять были американскими: «Челюсти-2» (первое место, 3,2 млн. зрителей), «Звездные войны» (второе место, 3,1 млн. зрителей), повторный прокат «Унесенных ветром» (третье место, 2,5 млн. зрителей), «Полет над гнездом кукушки» (пятое место, 1,9 млн. зрителей), «Смоки и бандит» (шестое место, 1,9 млн. зрителей), «Конвой» (седьмое место, 1,8 млн. зрителей), «Молодой Франкенштейн» (пятое место, 1,7 млн. зрителей), «Тесные контакты третьей степени» (11-е место, 1,1 млн. зрителей), «Незамужняя женщина» (12-е место, 1 млн. зрителей), «Оркестр Клуба одиноких сердец сержанта Пеппера» (13-е место, 1 млн. зрителей). В эту плотную голливудскую цепь смогли проникнуть только французские «Верная жена» (четвертое место, 2,4 млн. зрителей) и «Дублер» (девятое место, 1,6 млн. зрителей) и эротическая «Империя чувств» (десятое место, 1,3 млн. зрителей).
Самый кассовый польский фильм 1979 года – «Кошмары» (1 млн. зрителей) – был только 14-м.
Самым популярным советским фильмом в польском кинопрокате 1979 года стала военная драма «Блокада» (3-4 серии, о,5 млн. зрителей), занявшая 28-е место.
1. Люби или брось / Kochaj albo rzuć. Польша, 1977.
Комедия.
Режиссеры Сильвестр Хенциньски, Анджей Мулярчик. Сценарист Анджей Мулярчик (по одноименной повести Анджея Мулярчика). Актеры: Владислав Ханьча, Вацлав Ковальски, Анна Дымна, Дучилл Мартин Смит, Ирена Карель, Мария Збышевска и др.
В Польше – с 13 июня 1977. 7,8 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах. С годами это число увеличилось до 9,4 млн. зрителей.
2. Человек из мрамора / Czіowiek z marmuru. Польша, 1976.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Радзивилович, Кристина Янда, Яцек Доманьски, Тадеуш Ломницки, Яцек Ломницки и др.
В Польше – с 25 февраля 1977. 2,2 млн. зрителей. В СССР – с октября 1991.
3. Хэлло, Шпицбрудка / Hallo Szpicbródka. Польша, 1978.
Музыкальная комедия.
Режиссеры Мечислав Яхода, Януш Жешевски. Сценарист Людвик Старски. Актеры: Пётр Фрончевски, Габриела Ковнацка, Эва Вишневская, Ирена Квятковска, Веслав Михниковски и др.
В Польше – с 16 октября 1978. 1,6 млн. зрителей.
4. Операция у арсенала (Akcja pod Arsenałem). Польша, 1977.
Военная драма.
Режиссёр Ян Ломницки. Сценарист Ежи Стефан Ставиньски. Актеры: Цезарий Моравски, Мирослав Конаровски, Рышард Гаевски, Магдалена Воллейко, Ян Энглерт, Збигнев Запасевич, Тадеуш Ломницки и др.
В Польше – с 13 февраля 1978. 1,6 млн. зрителей. В СССР – с 24 сентября 1979.
5. Смерть президента / Śmierć prezydenta. Польша, 1977.
Политическая драма.
Режиссер Ежи Кавалерович. Сценаристы Ежи Кавалерович, Болеслав Михалек. Актеры: Здзислав Мрожевски, Марек Вальчевски, Ежи Адамчак, Хенрик Биста, Чеслав Бышевски и др.
В Польше – с 10 октября 1977. 1,4 млн. зрителей.
6. До последней капли крови... (Do krwi ostatniej). Польша, 1978.
Военная драма.
Режиссёр Ежи Хоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Збигнев Сафьян. Актеры: Анна Дымна, Марек Левандовски, Ежи Треля, Ежи Брашка, Николай Засухин, Витаутас Жалакявичюс, Геннадий Печников, Лидия Федосеева-Шукшина и др.
В Польше – с 27 октября 1978. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с 4 сентября 1981.
7. Дело Горгоновой (Sprawa Gorgonowej). Польша, 1977.
Детектив.
Режиссёр Януш Маевски. Сценаристы Януш Маевский, Болеслав Михалек. Актеры: Эва Далковска, Александр Бардини, Мариуш Дмоховски, Анджей Лапицки, Роман Вильхельми, Тадеуш Бялощиньски, Ян Энглерт, Войцех Пшоняк и др.
В Польше – с 25 ноября 1977. 1,2 млн. зрителей. В СССР – с декабря 1979.
8. Защитные цвета (Barwy ochronne). Польша, 1976.
Драма.
Режиссер и сценарист Кшиштоф Занусси. Актеры: Пётр Гарлицки, Збигнев Запасевич, Кристина Пол-Подласки, Мариуш Дмоховски и др.
В Польше – с 28 января 1977. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 13 августа 1990.
9. Граница / Granica. Польша, 1978.
Мелодрама.
Режиссер Ян Рыбковски. Сценарист Юзеф Хен (по роману Зофии Налковской). Актеры: Кристина Янда, Славомира Лозиньска, Анджей Теодор Северин, Владислав Ханьча, Барбара Крафтувна, Барбара Людвижанка
В Польше – с 27 января 1978. 1,0 млн. зрителей.
10. Без наркоза / Bez znieczulenia. Польша, 1978.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценаристы Агнешка Холланд, Анджей Вайда. Актеры: Эва Далковска, Збигнев Запасевич, Эмилия Краковска, Магда Тереса Вуйцик, Анджей Теодор Северин, Кристина Янда, Роман Вильхельми, Ежи Штур, Станислав Михальски и др.
В Польше – с 27 ноября 1978. 1,0 млн. зрителей.
11. Где бы вы ни были, пан президент / Gdziekolwiek jesteś Panie Prezydencie. Польша, 1978.
Историческая драма.
Режиссер Анджей Тшос-Раставецки. Сценаристы Анджей Тшос-Раставецки, Владислав Терлецки. Актеры: Тадеуш Ломницки, Яцек Рекниц, Ванда Эльбиньска-Робачевска, Рудольф Голембёвски и др.
В Польше – с 12 сентября 1978. 1,0 млн. зрителей.
12. Кошмары / Zmory. Польша, 1979.
Драма.
Режиссер Войцех Марчевски. Сценарист Павел Гайны (по одноименному роману Эмиля Зегадловича). Актеры: Пётр Лысак, Томаш Худзец, Ханна Скаржанка, Мария Хвалибуг, Тереса Марчевска, Ян Новицки и др.
В Польше – с 16 апреля 1979. 1,0 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1980-1983 годов
В данный список включены самые популярные польские игровые фильмы проката 1980-1983 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период насчитывало примерно от 35 до 36 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
В 1980 году в Польше вовсю забурлила «Солидарность», серьезным образом политизировавшая общество. Отсюда понятно, почему на первое место в прокате этого года вышел идеологически актуальный документальный фильм «Рабочие 80» с феноменальным для этого вида кинематографа результатом – 4,8 млн. зрителей.
А вот в игровом кино кинопрокатный успех снова сопутствовал западной продукции: «Побег в Афины» (2,2 млн. зрителей), «Лихорадка субботнего вечера» (2,1 млн. зрителей), «Чужой» (2 млн. зрителей), «Рой» (1,9 млн. зрителей), «Волосы» (1,6 млн. зрителей), «Возвращение розовой пантеры» (1,5 млн. зрителей), «Рокки-2» (1,2 млн. зрителей) и др.
В итоге самым популярным польским игровым фильмом проката 1980 года стала комедия «Грешная жизнь Франчишка Булы» (12-е место, 1 млн. зрителей).
Советским фильмам в польском прокате достались скромные места в диапазоне с 58-го по 87-е. Среди них были такие чемпионы советского экрана, как «Москва слезам не верит», сумевшая собрать в польских кинозалах только 146 тыс. зрителей…
Польский кинопрокат 1981 года стал триумфом политической драмы Анджея Вайды «Человек из железа»: первое место и 5 млн. зрителей.
На фоне продолжавшегося бунта «Солидарности» «Человеку из железа» удалось оттеснить голливудскую «Грязную дюжину» (3,9 млн. зрителей), две французских комедии о похождениях жандарма в исполнении Луи де Фюнеса (им удалось привлечь от двух до трех миллионов зрителей)… Позади остались также западные зрелищные фильмы «Кома» и «Сатурн-3».
Самым популярным советским фильмом в польском прокате 1980 года стала сказка «Али Баба и 40 разбойников» (16-е место и 0,4 млн. зрителей).
13 декабря 1981 года в целях борьбы с «Солидарностью» было введено военное положение, которое продлилось до 22 июля 1983 года.
Таким образом, польский кинопрокат 1982 года полностью попал во времена радикально изменившейся политической ситуации.
Понятно, что теперь ни о каких острополитических лентах в польском кинопрокате речи быть не могло, так что логично, что самыми кассовыми польскими фильмами кинопроката 1982 года стали ретрофильмы – мелодрама «Знахарь» (второе место по посещаемости, 6 млн. зрителей) и комедия «Ва-банк» (пятое место, 1,5 млн. зрителей).
Лидером польского кинопроката 1982 года стал боевик с Брюсом Ли «Вход дракона» (11,4 млн. зрителей). Среди других популярных в польском кинопрокате западных фильмов были «Крамер против Крамера», «Тэсс», «Замужество Марии Браун» и др.
Самым популярным фильмом из СССР в польском прокате 1982 года была пролежавшая несколько лет на «полке» «Агония» (12-е место, 0,3 млн. зрителей), которую польские зрители увидели на несколько лет раньше, чем советские. Чуть меньше зрителей собрал в Польше «Тегеран-43», оказавшийся на 20-м месте по посещаемости.
Первые четыре места в польском кинопрокате 1983 года заняли западные зрелищные фильмы: «Борьба за огонь» (1-е место, 5,8 млн. зрителей), «Империя контратакует» (2-е место, 3,6 млн. зрителей), «1941» (3-е место, 3,1 млн. зрителей) и «Побег из Нью-Йорка» (4-е место,2,5 млн. зрителей).
Самой популярной польской картиной национального проката 1982 года стала криминальная драма «Великий Шу» (5-е место, 2,2 млн. зрителей), оттеснившая на 6-8 места знаменитые западные фильмы «Братья Блю» (1,8 млн. зрителей), «Город женщин» (1,8 млн. зрителей) и «Буч Кэссиди и Санденс Кид» (1,6 млн. зрителей).
Советские фильмы (среди которых были «Красные колокола» и «Отцы и деды») довольствовались в польском кинопрокате 1983 года местами в диапазоне от 37-го до 49-го.
1. Знахарь / Znachor. Польша, 1981.
Мелодрама.
Режиссер Ежи Гоффман. Сценаристы Ежи Гоффман, Яцек Фуксевич (по повести Тадеуша Доленги-Мостовича). Актеры: Ежи Биньчицки, Анна Дымна, Бернард Ладыш, Томаш Стокингер и др.
В Польше – с 12 апреля 1982. 6,0 млн. зрителей. Прокат в СССР – с 23 декабря 1983. 41,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Человек из железа / Człowiek z żelaza. Польша, 1981.
Драма.
Режиссер Анджей Вайда. Сценарист Александр Сцибор-Рыльски. Актеры: Ежи Радзивилович, Кристина Янда, Мариан Опаня, Веслава Космальскя, Ирена Бырска, Богуслав Линда, Януш Гайос, Анджей Теодор Северин и др.
В Польше – со 2 мая 1981. 5,0 млн. зрителей.
3. Великий Шу / Wielki Szu. Польша, 1983.
Криминальная драма.
Режиссер Сильвестр Хенциньски. Сценарист Ян Пужицки. Актеры: Ян Новицки, Анджей Печиньски, Дорота Помыкала, Леон Немчик, Кароль Страсбургер, Гражина Шаполовска и др.
В Польше – с 16 мая 1983. 2,2 млн. зрителей. Прокат в России – с ноября 1992.
4. Волчица (Wilczyca), Польша, 1982.
Фильм ужасов.
Режиссёр Марек Пестрак. Сценаристы Марек Пестрак, Ежи Гералтовски. Актеры: Ивона Бельская, Хенрик Махалица, Людмила Домбровска, Станислав Брейдигант, Ольгерд Лукашевич, Леон Немчик и др.
В Польше – с 11 апреля 1983. 1,6 млн. зрителей. В СССР — со 2 декабря 1991.
5. Ва-банк / Vabank. Польша, 1981.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Яцек Хмельник, Эва Шикульска и др.
В Польше – с 1982. 1,5 млн. зрителей. Прокат в СССР – с октября 1985. Комедия.
6. Коноплянка / Konopielka. Польша, 1982.
Драма.
Режиссер и сценарист Витольд Лещински (по повести Эдварда Редлиньского). Актеры: Кшиштоф Майхжак, Анна Сенюк, Иоанна Сенкевич, Ежи Блёк, Францишек Печка и др.
В Польше – с 13 сентября 1982. 1,4 млн. зрителей.
7. Карате по-польски / Karate po polsku. Польша, 1983.
Драма.
Режиссер Войцех Вуйцик. Сценарист Анджей Дзюравец. Актеры: Михал Анёл, Эдвард Жентара, Дорота Каминьска, Збигнев Бучковски и др.
В Польше – с 12 февраля 1983. 1,4 млн. зрителей.
8. «Анна» и вампир / "Anna" i wampir. Польша, 1982.
Криминальная драма.
Режиссер Януш Кидава. Сценаристы Тадеуш Вельголявский, Януш Кидава. Актеры: Виргилиуш Грынь, Иоанна Касперска, Мирослав Кравчик, Леон Немчик и др.
В Польше – с 1982. 1,3 млн. зрителей.
9. Крик / Krzyk. Польша, 1983.
Драма.
Режиссер и сценаристка Барбара Сасс. Актеры: Дорота Сталиньска, Станислав Игар, Кшиштоф Печиньски и др.
В Польше – со 2 декабря 1983. 1,2 млн. зрителей.
10. Грешная жизнь Франчишка Булы / Grzeszny żywot Franciszka Buły. Польша, 1980.
Комедия.
Режиссер и сценарист Януш Кидава. Актеры: Анджей Грабарчик, Ежи Цнота, Мирослав Кравчик, Адам Бауман, Ярослав Антоник, Гражина Шаполовска и др.
В Польше – с 5 сентября 1980. 1,0 млн. зрителей.
11. Конопляный Филипп / Filip z konopi. Польша, 1981.
Комедия.
Режиссер и сценарист Йозеф Жебски. Актеры: Ежи Бончак, Казимеж Брускиевич, Ирена Бирска и др.
В Польше – с 1983. 1,0 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1984-1985 годов
В данный список включены самые популярные польские игровые фильмы проката 1984-1985 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период насчитывало примерно 37 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
Сенсацией польского кинопроката 1984 года стала эротическая комедийная фантазия под названием «Сексмиссия», занявшая первое место по посещаемости. На третьем месте оказалась киносказка для детей польско-советского производства под названием «Академия пана Кляксы».
На втором месте оказалась голливудская приключенческая лента «В поисках утраченного ковчега» (6,9 млн. зрителей). На 4-м – фантастический «Полтергейст» (3,7 млн. зрителей), на 5-м – «Инопланетянин» (3,6 млн. зрителей), на 6-м – боевик «Синий гром» (3,3 млн. зрителей), на 7-м – комедия «Тутси» (2,8 млн. зрителей).
Самым кассовым польским фильмом проката 1984 года стала эротическая мелодрама «Таис» (9-е место, 2 млн. зрителей), которой удалось оставить позади «Ребенка Розмари» (1,4 млн. зрителей), «Женщину французского лейтенанта» (0,6 млн. зрителей) и многие другие известные зарубежные ленты.
Среди советских фильмов в польском кинопрокате 1984 года можно отметить разве что боевик «Непобедимый» (26-е место, 0,4 млн. зрителей).
В польском кинопрокате 1985 года на первое место вышел боевик с «Монастырь Шаолинь» (10,7 млн. зрителей). На втором месте был приключенческий хит «Индиана Джонс и Храм судьбы» (5,4 млн. зрителей). На третьем – фантастический фильм «Возвращение Джедая» (4,0 млн. зрителей).
Самым кассовым польским фильмом 1985 года стала комедия «Ах, Кароль!» (четвертое место в прокате, 3,1 млн. зрителей), опередившая ретрокомедию «Ва-банк-2» (9-е место, 1,4 млн. зрителей).
Советских фильмов среди лидеров польского проката 1985 года не было…
1. Новые амазонки / Сексмиссия / Seksmisja. Польша, 1983.
Фантастическая комедия.
Режиссер Юлиуш Махульски. Сценаристы: Юлиуш Махульски, Павел Гайны, Иоланта Хартвиг. Актеры: Ольгерд Лукашевич, Ежи Штур, Божена Стрыйкувна, Богуслава Павелец, Ханна Станкувна, Беата Тышкевич, Эва Шикульска.
В Польше – с 14 мая 1984. 8,9 млн. зрителей за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 11,2 млн. зрителей. Прокат в СССР (под названием «Новые амазонки») – с ноября 1986. 49,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Академия пана Кляксы / Akademia pana Kleksa. Польша-СССР, 1983.
Режиссёр Кшыштоф Градовски. Сценаристы Ян Бжехва, Кшиштоф Градовски (По мотивам сказки Яна Бжехвы). Актеры: Пётр Фрончевски, Славек Вронка, Леон Немчик, Збигнев Бучковски, Мариуш Липиньски и др.
В Польше – с 30 января 1984. 5,5 млн. зрителей (в среднем на серию) за первый год демонстрации. С годами это число увеличилось до 14,1 млн. зрителей. Сказка. В СССР – с января 1985. 2,6 млн. зрителей за первый год демонстрации
3. Ох, Кароль! (Och, Karol!). Польша, 1985.
Эротическая комедия.
Режиссёр Роман Залуски. Сценарист Илона Лепковска. Актеры: Ян Пехоциньски, Дорота Каминьска, Марта Клубович, Данута Ковальска, Зофия Червиньска, Алина Яновска, Ирена Лясковска и др.
В Польше – с 21 октября 1985. 3,1 млн. зрителей. В СССР - 11 февраля 1991.
4. Таис (Thais). Польша, 1983.
Эротическая мелодрама.
Режиссёр и сценарист Рышард Бэр (экранизация романа Анатоля Франса). Актеры: Дорота Квятковска, Ежи Крышак, Пётр Гарлицки, Бронислав Павлик, Мечислав Войт, Хенрик Биста, Здзислав Вардейн, Эва Вишневская, Божена Адамек и др.
В Польше – с 24 сентября 1984. 2,0 млн. зрителей. В СССР – с 28 октября 1991.
5. Привидение / Widziadło. Польша, 1984.
Мистическая драма.
Режиссер и сценарист Марек Новицки. Актеры: Роман Вильхельми, Мажена Трыбала, Ханна Микуць, Мариуш Бенуа, Мариуш Дмоховски, Анна Ходаковска, Ольгерд Лукашевич, Дорота Квятковска и др.
В Польше – с 9 апреля 1984. 1,7 млн. зрителей.
6. Ва-банк-2, или Ответный удар (Vabank II czyli Riposta). Польша, 1984.
Комедия.
Режиссер и сценарист Юлиуш Махульски. Актеры: Ян Махульски, Леонард Петрашак, Витольд Пыркош, Бронислав Вроцлавски, Яцек Хмельник, Эва Шикульска, Марек Вальчевски, Беата Тышкевич и др.
В Польше – с апреля 1985. 1,4 млн. зрителей. Прокат в CCCР – с марта 1987. 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
7. Годы двадцатые, годы тридцатые / Lata dwudzieste, lata trzydzieste. Польша, 1984.
Музыкальная комедия.
Режиссер Януш Жешевски. Сценаристы Михал Комар, Рышард Марек Гроньски. Актеры: Гражина Шаполовска, Томаш Стокингер, Пётр Фрончевски, Дорота Сталиньска и др.
В Польше – с 19 марта 1984. 1,2 млн. зрителей.
8. Шалости панны Эвы / Szaleństwa Panny Ewy. Польша, 1985.
Комедия.
Режиссер и сценарист Казимеж Тарнас (по одноименной повести Корнеля Макушиньского). Актеры: Дорота Лятос, Эмилиан Каминьски, Пётр Фрончевски, Здзислав Козень, Анна Милевска, Анна Сенюк, Эва Венцель, Леон Немчик и др.
В Польше – с января 1985. 1,3 млн. зрителей.
9. Магические огни / Magiczne ognie. Польша, 1984.
Криминальная драма.
Режиссер Януш Кидава. Сценарист Ирениуш Иредыньски. Актеры: Влодзимеж Адамски, Игнаци Гоголевски, Йоланта Новиньска, Станислав Микульски и др.
В Польше – со 2 января 1984. 1,0 млн. зрителей.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Самые кассовые польские фильмы кинопроката 1986-1990 годов
В данный список включены самые популярные польские игровые фильмы проката 1986-1990 годов, набравшие более одного миллиона зрителей в польском кинопрокате. Население Польши в этот период насчитывало примерно от 37 млн. до 38 млн. жителей. В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал примерно 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В 1986 году польский (вернее, польско-советский) фильм в последний раз в истории национального кинопроката ХХ века вышел на первое место по посещаемости. Этим фильмом стала музыкальная сказка для детей «Путешествие пана Кляксы». Триумфу этой ленты не помешали ни лавина качественной западной кинопродукции («Однажды в Америке», «Клуб Коттон», «Амадей», «Честь семьи Прицци» и др.), ни телевидение, ни начало эпохи видео. Любопытно, что нашумевшее в СССР «Чучело» Ролана Быкова в польском прокате 1986 года прошло очень скромно, заняв там всего лишь 47-место (177 тыс. зрителей). Польский кинопрокат 1987 года вознес на вершину зрительских предпочтений голливудского «Терминатора» (1-е место, 3,6 млн. зрителей). На втором и четвертом местах оказались две польские картины – «Над Неманом» (3,0 млн. зрителей) и «Вундеркинд» (2,7 млн. зрителей). Набиравшая силу советская «перестройка» отразилась и в польском кинопрокате 1987 года: 30-е место (0,7 млн. зрителей) заняла в этот год политическая притча «Покаяние»… Первые пять мест в польским кинопрокате 1988 года достались западным фильмам: «Крокодилу Данди» (2,4 млн. зрителей), «Взводу» (2,2 млн. зрителей), «Коммандо» (2,0 млн. зрителей), «Мухе» (1,9 млн. зрителей) и «Копям царя Соломона» (1,8 млн. зрителей). Польское кино оказалось на шестом («Лук Эроса») и восьмом («Кингсайз») местах.
1. Путешествие пана Кляксы / Podróze pana Kleksa. Польша-СССР, 1985.
Музыкальная сказка.
Режиссёр и сценарист Кшиштоф Градовски. Актеры: Пётр Фрончевски, Владислав Ковальски, Хенрик Биста, Малгожата Островска, Георгий Вицин, Леон Немчик и др. В Польше – с 3 феварял 1986. 3,9 млн. зрителей (в среднем на одну серию) за первый год демострации. С годами это число увеличилось до 8,7 млн. зрителей. В СССР – с 7 июля 1986. 2,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
2. Над Неманом / Nad Niemnem. Польша, 1987.
Драма.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Казимеж Радович (по одноименному роману Элизы Ожешко). Актеры: Ивона Катажина Павляк, Адам Марьяньски, Януш Закшеньски, Марта Липиньска, Яцек Хмельник, Божена Рогальска и др.
В Польше – с 5 января 1987. 3,0 млн. зрителей (в среднем на одну серию).
3. Вундеркинд / Юный волшебник (Cudowne dziecko / Le Jeune magicien) Польша-Канада, 1986.
Драма.
Режиссер и сценарист Вальдемар Дзики. Актеры: Русты Едваб, Эдуард Гарсон, Дарья Трафанковска, Мариуш Бенуа, Владислав Ковальски, Гражина Шаполовская и др.
В Польше – с 28 сентября 1987. 2,7 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1990.
4. Королевские дезертиры / C.K. Dezerterzy. Польша-Венгрия, 1986.
Комедия.
Режиссер Януш Маевски. Сценаристы Павел Гайны, Януш Маевски. Актеры: Марек Кондрат, Золтан Безереди, Виктор Зборовски, Роберт Колтаи, Анна Горностай, Калина Ендрусик, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – с 22 октября 1986. 2,5 млн. зрителей (в среднем на одну серию). В России – с мая 1992.
5. Лук Эроса / Łuk Erosa. Польша, 1988.
. Эротическая мелодрама.
Режиссер Ежи Домарадзки. Сценаристы Ежи Домарадзки, Яцек Кондрацки (по мотивам романа Юлиуша Кадена-Бандровского). Актеры: Гражина Треля, Ежи Штур, Хенрик Биста, Олаф Любашенко, Януш Михаловски и др.
В Польше – с 18 января 1988. 1,8 млн. зрителей.
6. Кингсайз (Kingsajz). Польша, 1987.
Фантастическая комедия.
Режиссёр Юлиуш Махульски. Сценаристы Юлиуш Махульски, Иоланта Хартвиг. Актеры: Яцек Хмельник, Ежи Штур, Катажина Фигура, Гжегож Хероминьски, Ян Махульски, Ольгерд Лукашевич и др.
В Польше – со 2 марта 1988. 1,6 млн. зрителей. В СССР – с марта 1990.
7. Между устами и краем кубка / Między ustami, a brzegiem pucharu. Польша, 1987.
Мелодрама.
Режиссер Збигнев Кузьминьски. Сценарист Казимеж Радович. Актеры: Яцек Хмельник, Катажина Гневковска, Хенрик Биста, Анна Весоловска, Барбара Брыльска и др.
В Польше – с 14 сентября 1987. 1,5 млн. зрителей.
8. Верная река / Wierna rzeka. Польша, 1983/1987.
Мелодрама.
Режиссер Тадеуш Хмелевски. Сценаристы Тадеуш Хмелевски, Халина Хмелевска (по одноименной повести Стефана Жеромского). Актеры: Малгожата Печиньска, Ольгерд Лукашевич, Францишек Печка, Мария Хомерска, Хенрик Биста и др.
В Польше – с 31 августа 1987. 1,4 млн. зрителей.
9. Дружок весёлого бесенка / Близкие встречи с весёлым чертенком (Przyjaciel wesołego diabła). Польша, 1986.
Сказка.
Режиссёр Ежи Лукашевич. Актеры: Вальдемар Калиш, Петр Дзямарски, Франтишек Печка и др.
В Польше – с 1987. 1,3 млн. зрителей. В СССР – с сентября 1989.
10. Галиматья, или Гоголь-моголь II (Galimatias, czyli kogel-mogel II). Польша, 1989.
Комедия.
Режиссер Роман Залуски. Сценаристы Роман Залуски, Илона Лепковска. Актеры: Гражина Бленцкая-Кольска, Эва Каспшик, Здзислав Вардейн, Мацек Котерски, Катажина Ланевска и др.
В Польше – с 15 августа 1988. 1,3 млн. зрителей.
11. Поезд в Голливуд (Pociąg do Hollywood). Польша, 1987.
Комедия.
Режиссёр и сценарист Радослав Пивоварски. Актеры: Катажина Фигура, Пётр Сивкевич, Гражина Крукувна, Ежи Штур, Бруно Оя и др.
В Польше – с 28 августа 1987. 1,0 млн. зрителей. В СССР – с 4 июня 1990
.
В 1989-1991 года по причине резко усилившейся конкуренции со стороны голливудской продукции, а главное – из-за массового распространения видео –ни один из польских фильмов не сумел преодолеть порог 0,3 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинозалах.
Источники цифр посещаемости фильмов:
статистические данные Госкино СССР, boxoffice-bozg.pl
Население СССР / Население Польши
После огромных потерь населения в годы второй мировой войны СССР смог выйти на довоенный уровень населения (194,1 млн. жителей в 1940 году) к 1955 году (194,4 млн. жителей), а Польша догнала довоенный уровнь своего населения (34,9 млн. жителей к началу 1939 года) только в 1978 году (35,0 млн. жителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате (1945-1950)
Массовый прокат советских фильмов начался в Польше сразу после ее освобождения от нацистской оккупации. При этом по понятным причинам сложилась ситуация, когда советские фильмы доминировали в польском прокате с 1945 до начала 1960-х.
Далее началось постепенное уменьшение доли советской кинопродукции на польских экранах. Соответственно, всё меньше советских фильмов входило в число лидеров польского кинопроката.
С 1945 по 1950 год на экраны Польши вышло много известных советских фильмов прошлых лент (например, «Волга-Волга», «Веселые ребята», «Чапаев», «Валерий Чкалов», «Антон Иванович сердится», «Свинарка и пастух» и др.).
В итоге самыми популярными советскими фильмами в польском кинопрокате 1945-1950 годов стали «Смелые люди» (7 место в общепольском кинопрокате с 1945 по 1950 год), «Сталинградская битва» (11-место) и «Волга-Волга» (12-место). Еще 23 советских фильма по итогам кинопроката в Польше оказались на 13-37 местах.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах).
Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1945-1950 годах
Смелые люди. СССР, 1950.
Режиссер Константин Юдин. Сценаристы Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Актеры: Сергей Гурзо, Алексей Грибов, Тамара Чернова, Олег Солюс, Николай Мордвинов, Ростислав Плятт и др.
В СССР: 41,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1950 года (под названием Śmiali ludzie): 4,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 32,2 млн. советских зрителей).
Сталинградская битва. СССР, 1949.
Режиссер Владимир Петров. Сценарист Николай Вирта. Актеры: Алексей Дикий, Максим Штраух, Михаил Кварелашвили, Юрий Толубеев, Николай Рыжов, Виктор Хохряков, Василий Меркурьев, Борис Ливанов, Николай Симонов, Борис Добронравов, Названов, Николай Крючков, Николай Черкасов, Павел Массальский, Михаил Астангов, Ростислав Плятт, Софья Пилявская и др.
В СССР: 20 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1950 года (под названием Bitwa Stalingradzka): 3,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,8 млн. советских зрителей).
Волга–Волга. СССР, 1938.
Режиссер Григорий Александров. Сценаристы: Михаил Вольпин, Николай Эрдман, Григорий Александров, Владимир Нильсен. Актеры: Игорь Ильинский, Любовь Орлова, Владимир Володин, Павел Оленев, Андрей Тутышкин, Мария Миронова, Всеволод Санаев и др.
В СССР: 30,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Wołga, Wołga): 3,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,1 млн. советских зрителей).
Сказание о земле Сибирской. СССР, 1948.
Режиссер Иван Пырьев. Сценаристы: Евгений Помещиков, Николай Рожков. Актеры: Владимир Дружников, Марина Ладынина, Борис Андреев, Вера Васильева, Сергей Калинин, Елена Савицкая, Владимир Зельдин и др.
В СССР: 33,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1948 года (под названием Pieśń Tajgi): 3,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,1 млн. советских зрителей).
Веселые ребята. СССР, 1934.
Режиссер Григорий Александров. Сценаристы: Николай Эрдман, Владимир Масс, Григорий Александров. Актеры: Леонид Утёсов, Любовь Орлова, Мария Стрелкова, Елена Тяпкина, Фёдор Курихин, Роберт Эрдман и др.
В СССР: 30,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Świat się śmieje): 3,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 22,4 млн. советских зрителей).
Золушка. СССР, 1947.
Режиссеры Надежда Кошеверова, Михаил Шапиро. Сценарист Евгений Шварц. Актеры: Янина Жеймо, Алексей Консовский, Эраст Гарин, Фаина Раневская, Елена Юнгер, Тамара Сезеневская, Василий Меркурьев, Варвара Мясникова, Сергей Филиппов и др.
В СССР: 18,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1947 года (под названием Kopciuszek): 3,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21,7 млн. советских зрителей).
Пятнадцатилетний капитан. СССР, 1946.
Режиссер Василий Журавлев. Сценаристы Георгий Гребнер, Василий Журавлёв (по одноименному роману Жюля Верна). Актеры: Всеволод Ларионов, Александр Хвыля, Михаил Астангов, Елена Измайлова, Азарий Мессерер, Павел Суханов, Вейланд Родд и др.
В СССР: 17,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием 15-letni kapitan): 3,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21,7 млн. советских зрителей).
Секретарь райкома. СССР, 1942.
Режиссер Иван Пырьев. Сценарист Иосиф Прут. Актеры: Василий Ванин, Михаил Астангов, Марина Ладынина, Михаил Жаров, Михаил Кузнецов и др.
В СССР: 24,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием Sekretarz rejkomu): 3,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21,7 млн. советских зрителей)
.
Подвиг разведчика. СССР, 1947.
Режиссер Борис Барнет. Сценаристы: Константин Исаев, Михаил Маклярский, Михаил Блейман. Актеры: Павел Кадочников, Амвросий Бучма, Виктор Добровольский, Дмитрий Милютенко, Сергей Мартинсон, Борис Барнет и др.
В СССР: 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1948 года (под названием As wywiadu): 2,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 20,3 млн. советских зрителей).
Свинарка и пастух. СССР, 1941.
Режиссер Иван Пырьев. Сценарист Виктор Гусев. Актеры: Марина Ладынина, Владимир Зельдин, Николай Крючков и др.
В СССР: 36,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием Świniarka i pastuch): 2,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 19,6 млн. советских зрителей).
Жди меня. СССР, 1943.
Режиссер Александр Столпер. Сценарист Константин Симонов. Актеры: Борис Блинов, Валентина Серова, Лев Свердлин, Михаил Названов, Нина Зорская и др.
В СССР: 15 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Czekaj na mnie): 2,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 19,6 млн. советских зрителей).
Падение Берлина. СССР, 1950.
Режиссер Михаил Чиаурели. Сценаристы Пётр Павленко, Михаил Чиаурели. Актеры: Михаил Геловани, Максим Штраух, Алексей Грибов, Николай Рыжов, Гавриил Белов, Рубен Симонов, Андрей Абрикосов, Борис Тенин, Борис Андреев и др.
В СССР: 38,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1950 года (под названием Upadek Berlina): 2,7 млн. зрителей в среднем на одну серию (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Белый клык. СССР, 1946.
Режиссер и сценарист Александр Згуриди (по мотивам одноименной повести Джека Лондона). Актеры: Олег Жаков, Елена Измайлова, Лев Свердлин, Павел Плотников, Осип Абдулов, Иван Бобров, Эммануил Геллер и др.
В СССР: 15,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1947 года (под названием Biały kieł): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Кубанские казаки. СССР, 1950.
Режиссер Иван Пырьев. Сценарист Николай Погодин. Актеры: Марина Ладынина, Сергей Лукьянов, Владимир Володин, Александр Хвыля, Сергей Блинников, Клара Лучко, Екатерина Савинова, Владлен Давыдов, Юрий Любимов, Борис Андреев и др.
В СССР: 40,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1950 года (под названием Wesoły jarmark): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Сердца четырех. СССР, 1941/45.
Режиссер Константин Юдин. Сценаристы Алексей Файко, Анатолий Гранберг. Актеры: Валентина Серова, Евгений Самойлов, Людмила Целиковская, Павел Шпрингфельд, Любовь Дмитревская, Ирина Мурзаева, Андрей Тутышкин, Александр Антонов, Всеволод Санаев, Эммануил Геллер и др.
В СССР: 19,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием Cztery serca): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Повесть о настоящем человеке. СССР, 1948.
Режиссер Александр Столпер. Сценарист Мария Смирнова (по одноименной повести Бориса Полевого). Актеры: Павел Кадочников, Николай Охлопков, Алексей Дикий, Василий Меркурьев, Тамара Макарова, Людмила Целиковская, Лев Свердлин, Чеслав Сушкевич, Виктор Хохряков, Борис Бабочкин, Любовь Соколова и др.
В СССР: 34,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1949 года (под названием Opowieść o prawdziwym człowieku): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Без вины виноватые. СССР, 1945.
Режиссер и сценарист Владимир Петров (по одноименной пьесе А.Н. Островского). Актеры: Алла Тарасова, Виктор Станицын, Борис Ливанов, Ольга Викландт, Владимир Дружников, Алексей Грибов, Павел Массальский и др.
В СССР: 28,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Grzesznicy bez winy): 2,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,2 млн. советских зрителей).
В шесть часов вечера после войны. СССР, 1944.
Режиссер Иван Пырьев. Сценарист Виктор Гусев. Актеры: Марина Ладынина, Евгений Самойлов, Иван Любезнов, Ариадна Лысак, Елена Савицкая и др.
В СССР: 26,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием O 6-tej wieczorem po wojnie): 2,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 17,5 млн. советских зрителей).
На границе. СССР, 1938.
Режиссер и сценарист Александр Иванов (по литературным материалам П. Павленко). Актеры: Елена Тяпкина, Зоя Фёдорова, Николай Крючков, Степан Крылов, Эраст Гарин и др.
В СССР – с 1938.
Кинопрокат в Польше с 1947 года (под названием Na granicy): 2,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,8 млн. советских зрителей).
Валерий Чкалов. СССР, 1941.
Режиссер Михаил Калатозов. Сценаристы Георгий Байдуков, Дмитрий Тарасов, Борис Чирсков. Актеры: Владимир Белокуров, Ксения Тарасова, Василий Ванин, Пётр Берёзов, Сергей Яров, Борис Жуковский и др.
В СССР: 20,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием Szalony lotnik): 2,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,8 млн. советских зрителей).
Иван Грозный. СССР, 1944/1945. (1-я серия).
Режиссер и сценарист Сергей Эйзенштейн. Актеры: Николай Черкасов, Людмила Целиковская, Серафима Бирман, Павел Кадочников, Михаил Жаров, Амвросий Бучма, Михаил Кузнецов, Михаил Названов, Андрей Абрикосов, Всеволод Пудовкин, Владимир Балашов, Павел Массальский и др.
В СССР: 10,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1945 года (под названием Iwan Groźny): 2,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,1 млн. советских зрителей).
Небесный тихоход. СССР, 1946.
Режиссер и сценарист Семен Тимошенко. Актеры: Николай Крючков, Василий Меркурьев, Василий Нещипленко, Алла Парфаньяк, Людмила Глазова, Тамара Алёшина, Фаина Раневская, Константин Скоробогатов и др.
В СССР: 21,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Śluby kawalerskie): 2,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 15,4 млн. советских зрителей).
Антон Иванович сердится. СССР, 1941.
Режиссер Александр Ивановский. Сценаристы Георгий Мунблит, Евгений Петров. Актеры: Николай Коновалов, Людмила Целиковская, Павел Кадочников, Татьяна Кондракова, Тамара Глебова, Тамара Павлоцкая, Сергей Мартинсон и др.
В СССР: 15 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Antoni Iwanowicz gniewa się): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Чапаев. СССР, 1934.
Режиссеры и сценаристы братья Васильевы (по повести Дмитрия Фурманова). Актеры: Борис Бабочкин, Борис Блинов, Варвара Мясникова, Леонид Кмит, Илларион Певцов, Степан Шкурат, Вячеслав Волков, Николай Симонов, Елена Волынцева и др.
В СССР: 30,0 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1964: 13,9 млн. зрителей.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Czapajew): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,0 млн. советских зрителей).
Каменный цветок. СССР, 1946.
Режиссер Александр Птушко. Сценаристы: Павел Бажов, Иосиф Келлер (по сказке П. Бажова «Малахитовая шкатулка»). Актеры: Владимир Дружников, Тамара Макарова, Михаил Трояновский и др.
В СССР: 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1946 года (под названием Kwiat miłości): 1,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 12,6 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате (1951-1954)
С 1951 по 1954 год на экраны Польши вышло много известных советских фильмов (в том числе и прошлых лент). При этом приключенческий фильм «Застава в горах» сумел занять второе место в польском кинопрокате 1954 года, а сказка «Садко» - четвертое место в 1953. Остальные фильмы в рамках своих годов выпуска на польский экран заняли места с 5-го по 20-е.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1951-1954 годах
Застава в горах. СССР, 1953.
Режиссер Константин Юдин. Сценаристы: Михаил Вольпин, Николай Эрдман. Актеры: Владлен Давыдов, Марина Кузнецова, Елена Шатрова, Сергей Гурзо (старший), Станислав Чекан, Владимир Белокуров и др.
В СССР: 44,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Strażnica w górach): 5,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 36,4 млн. советских зрителей).
Анна на шее. СССР, 1954.
Режиссер и сценарист Исидор Анненский (по одноименному рассказу Антона Чехова). Актеры: Алла Ларионова, Александр Сашин–Никольский, Пётр Мальцев, Александр Метёлкин, Владимир Владиславский, Михаил Жаров, Александр Вертинский и др.
В СССР: 31,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Królowa balu): 4,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 28 млн. советских зрителей).
Садко. СССР, 1953.
Режиссер Александр Птушко. Сценарист Константин Исаев. Актеры: Сергей Столяров, Алла Ларионова, Михаил Трояновский, Надир Малишевский, Борис Суровцев, Юрий Леонидов, Иван Переверзев, Николай Крючков, Сергей Мартинсон, Михаил Астангов, Ольга Викландт, Нинель Мышкова, Лидия Вертинская и др.
В СССР: 27,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Sadko): 3,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 27,3 млн. советских зрителей).
Верные друзья. СССР, 1954.
Режиссер Михаил Калатозов. Сценаристы Александр Галич, Константин Исаев. Актеры: Василий Меркурьев, Борис Чирков, Александр Борисов, Алексей Грибов, Лилия Гриценко, Людмила Шагалова, Алексей Покровский, Людмила Геника–Чиркова, Юрий Саранцев и др.
В СССР: 30,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Królowa balu): 3,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 25,9 млн. советских зрителей).
Кето и Котэ. СССР, 1948/1953.
Режиссеры Вахтанг Таблиашвили, Шалва Гедеванишвили. Сценарист Сико Пашалишвили (по мотивам пьесы Авксентия Цагарели "Ханума"). Актеры: Медея Джапаридзе, Бату Кравейшвили, Петр Амиранашвили, Шалва Гамбашидзе, Тамара Чавчавадзе и др.
В СССР – с 1953: 22,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Podstęp swatki): 3,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,8 млн. советских зрителей).
Максимка. СССР, 1953.
Режиссер Владимир Браун. Сценарист Григорий Колтунов (по рассказу К. Станюковича). Актеры: Борис Андреев, Николай Крючков, Анатолий Бовыкин, Сергей Курилов, Степан Каюков, Владимир Балашов, Вячеслав Тихонов, Марк Бернес, Пётр Соболевский, Константин Сорокин, Михаил Пуговкин, Михаил Астангов, Эммануил Геллер
В СССР: 32,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Maksymek): 3,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,1 млн. советских зрителей).
Великий воин Албании Скандербег. СССР-Албания, 1954.
Режиссер Сергей Юткевич. Сценарист Михаил Папава. Актеры: Акакий Хорава, Бэса Имами, Адивие Алибали, Семён Соколовский, Верико Анджапаридзе, Георгий Черноволенко, Наим Фрашери, Борис Тенин, Николай Бубнов, Олег Жаков, Георгий Румянцев, Ваграм Папазян, Михаль Попи, Александр Вертинский, Николай Левкоев, Владимир Соловьёв, Серго Закариадзе и др.
В СССР: 24,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Skanderbeg): 3,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,1 млн. советских зрителей).
Поезд идет на Восток. СССР, 1948.
Режиссер Юлий Райзман. Сценарист Леонид Малюгин. Актеры: Лидия Драновская, Леонид Галлис, Мария Яроцкая, Михаил Воробьёв, Константин Сорокин, Владимир Любимов и др.
В СССР: 16,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1952 года (под названием Ekspres Moskwa-Ocean Spokojny): 3,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 22,4 млн. советских зрителей).
Арена смелых. СССР, 1953.
Режиссеры и сценаристы Сергей Гуров и Юрий Озеров. Актеры: Олег Попов, Эдуард Середа, Борис Вяткин, Мануэла Папян, Виолетта Кисс, Александр Кисс, Ирина Сидоркина и др.
В СССР - 18,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Arena śmiałych): 3,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21 млн. советских зрителей).
Адмирал Ушаков. СССР, 1953.
Режиссер Михаил Ромм. Сценарист Александр Штейн. Актеры: Иван Переверзев, Борис Ливанов, Николай Свободин, Николай Чистяков, Геннадий Юдин, Владимир Дружников, Алексей Алексеев, Сергей Бондарчук, Михаил Пуговкин, Георгий Юматов, Павел Волков, Ольга Жизнева, Николай Волков, Владимир Этуш, Павел Шпрингфельд, Григорий Шпигель и др.
В СССР: 26,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Admirał Uszakow): 2,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 19,6 млн. советских зрителей).
Пионерское лето. СССР, 1952.
Режиссер Тамара Лаврова. Документальный фильм.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Płomienne serca): 2,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 19,6 млн. советских зрителей).
На арене цирка. СССР, 1951.
Режиссер Леонид Варламов. Актеры: Борис Вяткин, Михаил Егоров, Владимир Довейко, Эмиль Кио, Владимир Дуров, Юрий Дуров и др.
В СССР – с 1951.
Кинопрокат в Польше с 1952 года (под названием Na arenie): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Слуга двух господ. СССР, 1953.
Режиссер Адольф Бергункер (по одноименной пьесе Карло Гольдони). Актеры: Михаил Иванов, Иван Пальму, Людмила Макарова, Борис Рыжухин, Лев Семёнов, Ирина Ефремова, Владислав Стржельчик и др.
В СССР: 21,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Sługa dwóch panów): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
В мирные дни. СССР, 1951.
Режиссер Владимир Браун. Сценарист Иосиф Прут. Актеры: Николай Тимофеев, Аркадий Толбузин, Александр Гречаный, Сергей Гурзо, Андрей Сова, Вячеслав Тихонов, Георгий Юматов, Виктор Авдюшко и др.
В СССР: 23,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1951 года (под названием W dni pokoju): 2,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,2 млн. советских зрителей).
Корабли штурмуют бастионы. СССР, 1953.
Режиссер Михаил Ромм. Сценарист Александр Штейн. Актеры: Иван Переверзев, Геннадий Юдин, Владимир Дружников, Алексей Алексеев, Владимир Балашов, Сергей Бондарчук, Михаил Пуговкин, Георгий Юматов, Павел Волков, Николай Свободин, Михаил Названов, Елена Кузьмина, Николай Волков, Сергей Мартинсон, Ада Войцик, Эммануил Геллер и др.
В СССР: 26,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Okręty szturmują bastiony): 2,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,8 млн. советских зрителей).
Как закалялась сталь. СССР, 1942.
Режиссер и сценарист Марк Донской (по одноименному роману Николая Островского). Актеры: Виктор Перест–Петренко, Даниил Сагал, Ирина Федотова, Виктор Бубнов, Александр Хвыля, Борис Рунге и др.
В СССР - 15 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1952 года (под названием Jak hartowała się stal): 2,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,1 млн. советских зрителей).
Таинственный остров. СССР, 1941.
Режиссер Эдуард Пенцлин. Сценаристы Борис Шелонцев, Михаил Калинин (по одноименному роману Жюля Верна). Актеры: Алексей Краснопольский, Павел Киянский, Андрей Андриенко–Земсков, Иван Козлов, Роберт Росс и др.
В СССР: 17 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Tajemnicza wyspa): 2,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,1 млн. советских зрителей).
Секретная миссия. СССР, 1950.
Режиссер Михаил Ромм. Сценаристы Константин Исаев, Михаил Маклярский. Актеры: Сергей Вечеслов, Николай Комиссаров, Елена Кузьмина, Василий Макаров, Алексей Грибов, Александр Чебан, Владимир Савельев, Пётр Берёзов, Владимир Белокуров и др.
В СССР: 24,2 млн. зрителей за первый год демонстрации. Повторный прокат в СССР – 1971 год: 16,3 млн. зрителей.
Кинопрокат в Польше с 1951 года (под названием Tajna misja): 2,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 15,4 млн. советских зрителей).
Ревизор. СССР, 1952.
Режиссер и сценарист Владимир Петров (по пьесе Н. В. Гоголя). Актеры: Юрий Толубеев, Анастасия Георгиевская, Тамара Носова, Павел Павленко, Сергей Блинников, Михаил Яншин, Эраст Гарин, Игорь Горбачёв, Алексей Грибов, Николай Рыбников и др.
В СССР: 17,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1953 года (под названием Rewizor): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Серебристая пыль. СССР, 1953.
Режиссер Абрам Роом. Сценаристы Александр Филимонов, Аугуст Якобсон (по аьесе А. Якобсона "Шакалы"). Актеры: Михаил Болдуман, Софья Пилявская, Валентина Ушакова, Николай Тимофеев, Всеволод Ларионов, Владимир Белокуров, Ростислав Плятт, Лидия Смирнова, Осип Абдулов и др.
Кинопрокат в Польше с 1954 года (под названием Promienie śmierci): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Александр Пархоменко. СССР, 1942.
Режиссер Леонид Луков. Сценарист Всеволод Иванов (по собственному роману «Пархоменко»). Актеры: Александр Хвыля, Семен Гольдштаб, Николай Боголюбов, Пётр Алейников, Степан Каюков, Вера Шершнёва, Борис Чирков, Татьяна Окуневская и др.
В СССР: 15 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1951 года (под названием Pogromca atamana): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,0 млн. советских зрителей).
Похождения Насреддина. СССР, 1947.
Режиссер Наби Ганиев. Сценарист Виктор Виткович. Актеры: Раззак Хамраев, Рахим Пирмухамедов, Обид Джалилов и др.
В СССР – с 1947.
Кинопрокат в Польше с 1951 года (под названием Wędrówki czarodzieja): 1,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 13,3 млн. советских зрителей).
Тарас Шевченко. СССР, 1951.
Режиссер и сценарист Игорь Савченко. Актеры: Сергей Бондарчук, Владимир Честноков, Николай Тимофеев, Гнат Юра, Иван Переверзев, Наталья Ужвий, Евгений Самойлов, Михаил Кузнецов, Алексей Консовский, Марк Бернес, Марианна Стриженова, Лаврентий Масоха, Павел Шпрингфельд, Михаил Названов, Александр Хвыля, Геннадий Юдин, Леонид Кмит и др.
В СССР: 18,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1952 года (под названием Taras Szewczenko): 1,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 12,6 млн. советских зрителей).
Кавалер Золотой Звезды. СССР, 1951.
Режиссер Юлий Райзман. Сценарист Борис Чирсков (по одноимённому роману С. Бабаевского). Актеры: Сергей Бондарчук, Анатолий Чемодуров, Кира Канаева, Борис Чирков, Николай Гриценко, Иван Переверзев, Тамара Носова и др.
В СССР: 21,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1951 года (под названием Kawaler złotej gwiazdy): 1,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 11,9 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате 1955 года
В 1955 году на экраны Польши вышло довольно много советских фильмов. При этом «Овод» и «Попрыгунья» сумели занять 4-5 места в польском кинопрокате 1955 года, а остальные фильмы заняли в польском кинопрокате места с 9-го по 46-е.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1955 году
Овод. СССР, 1955.
Режиссер Александр Файнциммер. Сценарист Евгений Габрилович. Актеры: Олег Стриженов, Марианна Стриженова, Николай Симонов, Владимир Этуш, Семён Свашенко, Павел Усовниченко, Вадим Медведев, Рубен Симонов и др.
В СССР: 35,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Szerszeń): 3,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 26,6 млн. советских зрителей).
Стрекоза. СССР, 1954.
Режиссеры Семён Долидзе, Леван Хотивари. Сценаристы: Мариам Бараташвили, Леван Хотивари. Актеры: Лейла Абашидзе, Цецилия Цуцунава, Тамара Абашидзе, Александр Омиадзе, Лиана Асатиани, Медея Чахава, Рамаз Чхиквадзе, Давид Абашидзе и др.
В СССР: 26,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Konik polny): 3,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,8 млн. советских зрителей).
Укротительница тигров. СССР, 1955.
Режиссеры Надежда Кошеверова и Александр Ивановский. Сценаристы Климентий Минц, Евгений Помещиков. Актеры: Людмила Касаткина, Павел Кадочников, Леонид Быков, Павел Суханов, Константин Сорокин, Гликерия Богданова–Чеснокова, Нина Ургант, Татьяна Пельтцер, Сергей Филиппов и др.
В СССР: 36,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Pogromczyni tygrysów): 3,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21 млн. советских зрителей).
Ромео и Джульетта. СССР, 1954.
Режиссеры Лео Арнштам, Леонид Лавровский. Сценаристы Лео Арнштам, Леонид Лавровский (по одноименной трагедии У. Шексипира и балету С. Прокофьева). Актеры: Галина Уланова, Юрий Жданов, Сергей Корень, Алексей Ермолаев, Александр Лапаури, Александр Радунский и др.
В СССР с 1955.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Romeo i Julia): 2,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 18,9 млн. советских зрителей).
Кортик. СССР, 1954.
Режиссеры Владимир Венгеров и Михаил Швейцер. Сценаристы Анатолий Рыбаков, Иннокентий Гомелло (по одноименной повести А. Рыбакова). Актеры: Аркадий Толбузин, Бруно Фрейндлих, Володя Шахмаметьев, Борис Аракелов, Нина Крачковская, Герман Хованов, Наталья Рашевская, Сергей Филиппов и др.
В СССР: 27,6 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Kordzik): 2,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 17,5 млн. советских зрителей).
Запасной игрок. СССР, 1954.
Режиссер и сценарист Семён Тимошенко. Актеры: Георгий Вицин, Всеволод Кузнецов, Елена Тяпкина, Павел Кадочников, Татьяна Конюхова, Валентина Ушакова, Марк Бернес, Константин Адашевский, Владимир Белокуров и др.
В СССР: 29,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Rezerwowy gracz): 2,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 17,5 млн. советских зрителей).
Море студёное. СССР, 1955.
Режиссер Юрий Егоров. Сценаристы Владимир Крепс, Константин Бадигин. Актеры: Николай Крючков, Геннадий Юдин, Михаил Кузнецов, Эльза Леждей, Марк Бернес и др.
В СССР: 25,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Na bezludnej wyspie): 2,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 16,1 млн. советских зрителей).
Испытание верности. СССР, 1955.
Режиссер Иван Пырьев. Сценаристы Иван Пырьев, Пётр Тур, Леонид Тур. Актеры: Сергей Ромоданов, Марина Ладынина, Леонид Галлис, Василий Топорков, Нина Гребешкова, Александр Михайлов, Станислав Чекан и др.
В СССР: 31,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Próba wierności): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Дети партизана. СССР, 1954.
Режиссеры Лев Голуб, Николай Фигуровский. Сценарист Григорий Колтунов. Актеры: Виталий Комиссаров, Наталья Защипина, Павел Волков, Павел Молчанов, Любовь Мозалевская, Олег Жаков, Павел Шпрингфельд, Григорий Шпигель и др.
В СССР: 25,0 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Dzieci partyzanta): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14 млн. советских зрителей).
Тревожная молодость. СССР, 1955.
Режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов. Сценаристы Владимир Беляев, Михаил Блейман (по мотивам трилогии В.Беляева "Старая крепость"). Актеры: Александр Суснин, Леня Цыпляков, Михаил Крамар, Олесь Рудковский, Тамара Логинова, Света Величко, Николай Рыбников, Орест Кирст, Сергей Гурзо, Николай Крючков, Григорий Гай, Борис Бабочкин и др.
В СССР: 24,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Stara forteca): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14 млн. советских зрителей).
Попрыгунья. СССР, 1955.
Режиссер и сценарист Самсон Самсонов (по рассказу Антона Чехова). Актеры: Сергей Бондарчук, Людмила Целиковская, Владимир Дружников, Евгений Тетерин, А. Алексин, Александр Бобровский, Василий Бокарев, Георгий Георгиу, Михаил Глузский и др.
В СССР: 19 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Trzpiotka): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14 млн. советских зрителей).
Опасные тропы. СССР, 1955.
Режиссеры Александр Алексеев, Евгений Алексеев. Сценарист Георгий Мдивани. Актеры: Никифор Колофидин, Татьяна Мухина, Владимир Дружников, Анатолий Кузнецов, Владимир Всеволодов, Лилия Юдина, Иван Воронов, Фёдор Сахиров, Роза Макагонова, Алексей Добронравов и др.
В СССР: 29,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Niebezpieczne ścieżki): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14 млн. советских зрителей).
Крушение эмирата. СССР, 1955.
Режиссеры Владимир Басов, Латиф Файзиев. Сценарист Владимир Крепс. Актеры: Евгений Самойлов, Владимир Краснопольский, Михаил Пуговкин, Владимир Балашов, Андрей Файт и др.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Upadek Emiratu): 1,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 13,3 млн. советских зрителей).
Веселые звезды. СССР, 1954.
Режиссер Вера Строева. Сценаристы Евгений Помещиков, Виктор Типот. Актеры: Ефим Березин, Юрий Тимошенко, Лев Миров, Марк Новицкий, Юдифь Глизер, Рина Зелёная, Мария Миронова, Александр Менакер, Павел Тарасов, Леонид Утёсов, Георгий Сорокин, Клавдия Шульженко и др.
В СССР: 31,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Wesołe gwiazdy): 1,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 12,6 млн. советских зрителей).
Большая семья. СССР, 1954.
Режиссер Иосиф Хейфиц. Сценаристы: Иосиф Хейфиц, Сократ Кара–Демур, Всеволод Кочетов (по роману В. Кочетова «Журбины»). Актеры: Сергей Лукьянов, Борис Андреев, Вера Кузнецова, Алексей Баталов, Ия Арепина, Сергей Курилов, Вадим Медведев, Борис Битюков, Клара Лучко, Екатерина Савинова, Елена Добронравова, Павел Кадочников, Николай Гриценко и др.
В СССР: 26,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Żurbinowie): 1,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 11,9 млн. советских зрителей).
Случай в тайге. СССР, 1954.
Режиссеры Юрий Егоров, Георгий (Юрий) Победоносцев. Актеры: Борис Битюков, Римма Шорохова, Александр Антонов, Анатолий Кубацкий, Муза Крепкогорская и др.
Кинопрокат в Польше с 1955 года (под названием Przygoda w Tajdze): 0,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 6,3 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате 1956 года
В 1956 году на экраны Польши вышло довольно много советских фильмов. При этом ни один из них не смог подняться выше шестого места в польском кинопрокате. Основная масса советских фильмов расположились с 16-го по 71-е место в общем рейтинге кинопосещаемости.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1956 году
Двенадцатая ночь. СССР, 1955.
Режиссер и сценарист Ян Фрид (по одноименной комедии У. Шекспира). Актеры: Клара Лучко, Алла Ларионова, Вадим Медведев, Михаил Яншин, Георгий Вицин, Василий Меркурьев, Бруно Фрейндлих, Анна Лисянская, Сергей Филиппов, Сергей Лукьянов и др.
В СССР: 29,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Wieczór Trzech Króli): 3,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 23,1 млн. советских зрителей).
Солдат Иван Бровкин. СССР, 1955.
Режиссер Иван Лукинский. Сценарист Георгий Мдивани. Актеры: Леонид Харитонов, Татьяна Пельтцер, Сергей Блинников, Анна Коломийцева, Дая Смирнова, Евгений Шутов, Михаил Пуговкин, Вера Орлова и др.
В СССР: 44,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Szeregowiec Browkin): 3,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 21,7 млн. советских зрителей).
Отелло. СССР, 1956.
Режиссер и сценарист Сергей Юткевич (по одноименной пьесе У. Шекспира). Актеры: Сергей Бондарчук, Андрей Попов, Ирина Скобцева, Владимир Сошальский, Евгений Весник, Антонина Максимова и др.
В СССР: 24,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Otello): 2,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 20 млн. советских зрителей).
Дело Румянцева. СССР, 1956.
Режиссер Иосиф Хейфиц. Сценаристы Юрий Герман, Иосиф Хейфиц. Актеры: Алексей Баталов, Нелли Подгорная, Сергей Лукьянов, Геннадий Юхтин, Владимир Лепко, Евгений Леонов, Николай Крючков и др.
В СССР: 31,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Śledztwo): 2,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 17,5 млн. советских зрителей).
Максим Перепелица. СССР, 1956.
Режиссер Анатолий Граник. Сценарист Иван Стаднюк. Актеры: Леонид Быков, Николай Яковченко, Александр Борисов, Георгий Осипенко, Людмила Сосюра, Таисия Литвиненко, Георгий Вицин и др.
В СССР: 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Wesoły chłopak): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Морской охотник. СССР, 1954.
Режиссер и сценарист Владимир Немоляев (по одноименной повести Николая Чуковского). Актеры: Надежда Румянцева, Павел Волков, Юрий Пузырёв, Ольга Хорькова, Евгений Леонов и др.
В СССР – с 1955.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Na tropie U-202): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Дорога. СССР, 1955.
Режиссер Александр Столпер. Сценарист Сергей Ермолинский. Актеры: Андрей Попов, Виталий Доронин, Николай Гриценко, Тамара Логинова, Лев Свердлин, Виктор Авдюшко, Евгений Матвеев, Евгений Леонов, Григорий Михайлов, Владимир Кенигсон и др.
В СССР: 25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Zdradliwa przełęcz): 1,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 13,3 млн. советских зрителей).
Сын. СССР, 1956.
Режиссер Юрий Озеров. Сценарист Татьяна Сытина. Актеры: Леонид Харитонов, Пётр Константинов, Варвара Каргашёва, Виктор Гераскин, Надежда Румянцева, Константин Сорокин, Алексей Грибов, Владимир Белокуров, Роза Макагонова и др. В СССР: 28,7 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Ulica): 1,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 12,6 млн. советских зрителей).
Княжна Мери. СССР, 1955.
Режиссер и сценарист Исидор Анненский (по роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»). Актеры: Анатолий Вербицкий, Карина Шмаринова (Санова), Леонид Губанов, Михаил Астангов, Клавдия Еланская, Татьяна Пилецкая, Фёдор Никитин, Виталий Полицеймако, Георгий Георгиу и др.
В СССР: 22,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Księżniczka Mary): 1,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 11,9 млн. советских зрителей).
Урок жизни. СССР, 1955.
Режиссер Юлий Райзман. Сценарист Евгений Габрилович. Актеры: Валентина Калинина, Иван Переверзев, Ольга Аросева, Георгий Куликов, Маргарита Юрьева, Виктор Авдюшко, Евгений Весник и др.
В СССР - 25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Historia pewnej miłości): 1,3 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 9,1 млн. советских зрителей).
Призраки покидают вершины. СССР, 1955.
Режиссеры Эразм Карамян, Степан Кеворков. Сценаристы Эразм Карамян, Григорий Колтунов. Актеры: Сос Сосян, Виолетта Ютуджян, Артём Карапетян, Грачья Нерсесян, Ваграм Папазян, Леонид Кмит, Андрей Файт и др.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Widma opuszczają szczyty): 1,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 8,4 млн. советских зрителей).
Девушка–джигит. СССР, 1955.
Режиссер Павел Боголюбов. Сценаристы Владимир Абызов, Шахмет Хусаинов. Актеры: Лидия Ашрапова, Кененбай Кожабеков, Мулюк Суртубаев, Варвара Сошальская и др.
В СССР: 27,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Narzeczona Dżigita): 1,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 7 млн. советских зрителей).
Мать. СССР, 1955/1956.
Режиссер Марк Донской. Сценаристы Николай Коварский, Марк Донской (по одноименной повести М. Горького). Актеры: Вера Марецкая, Алексей Баталов, Никифор Колофидин, Андрей Петров, Сергей Курилов, Татьяна Пилецкая и др.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Matka): 1,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 7 млн. советских зрителей).
Неоконченная повесть. СССР, 1955.
Режиссер Фридрих Эрмлер. Сценарист Константин Исаев. Актеры: Элина Быстрицкая, Сергей Бондарчук, Софья Гиацинтова, Евгений Самойлов, Евгений Лебедев, Александр Лариков, Герман Хованов, Юрий Толубеев, Эраст Гарин и др.
В СССР: 29,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Niedokończona opowieść): 1,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 7 млн. советских зрителей).
Тень у пирса. СССР, 1956.
Режиссер Михаил Винярский. Сценарист Николай Панов (по мотивам собственного романа «В океане»). Актеры: Олег Жаков, Роза Балашова, Олег Туманов, Лев Фричинский, Екатерина Савинова, Владимир Балашов и др.
В СССР: 29,4 млн. за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Zamach na port): 0,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 6,3 млн. советских зрителей).
Звёзды на крыльях. СССР, 1955.
Режиссер Исаак Шмарук. Сценаристы Евгений Помещиков, В. Безаев. Актеры: Лев Фричинский, Вячеслав Тихонов, Юрий Боголюбов, Александр Антонов, Валентина Куценко, Лариса Кронберг, Юрий Тимошенко и др.
В СССР: 25,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Gwiazdy na skrzydłach): 0,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 5,6 млн. советских зрителей).
Матрос Чижик. СССР, 1956.
Режиссер и сценарист Владимир Браун (по мотивам рассказа К. Станюковича "Нянька"). Актеры: Михаил Кузнецов, Владимир Емельянов, Анатолий Мельников, Надежда Чередниченко и др.
В СССР: 23,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Marynarz Czyżyk): 0,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 5,6 млн. советских зрителей).
Два друга. СССР, 1955.
Режиссер Виктор Эйсымонт. Сценарист Николай Носов (по собственной повести «Витя Малеев в школе и дома»). Актеры: Леонид Крауклис, Владимир Гуськов, Миша Аронов, Витя Белов, Наташа Заслуева, Ксения Спиридонова, Борис Бурляев, Даниил Сагал, Вера Орлова, Янина Жеймо, Виктор Хохряков и др.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Psotnicy): 0,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,2 млн. советских зрителей).
Педагогическая поэма. СССР, 1955.
Режиссеры Мечислава Маевская, Алексей Маслюков. Сценаристы Иосиф Маневич, Алексей Маслюков (по роману А. Макаренко). Актеры: Владимир Емельянов, Михаил Покотило, Елена Лицканович, Нина Крачковская, Константин Михайлов, Павел Кадочников, Георгий Юматов, Юрий Саранцев, Юлиан Панич, Ролан Быков и др.
В СССР: 32,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Poemat pedagogiczny): 0,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,2 млн. советских зрителей).
Сын пастуха. СССР, 1955.
Режиссер Рафаил Перельштейн (по пьесе Г. Мухтарова и К. Сейтлиева). Актеры: Алты Карлиев, Сурай Мурадова, Базар Аманов и др.
Кинопрокат в Польше с 1956 года (под названием Operacja konieczna): 0,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,2 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате 1957 года
В 1957 году на экраны Польши вышло довольно много советских фильмов, однако все они расположись с 29 по 107 место в рейтинговом списке посещаемости польского кинопроката этого периода.
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1957 году
Сорок первый. СССР, 1956.
Режиссер Григорий Чухрай. Сценарист Григорий Колтунов (по одноименному рассказу Бориса Лавренева). Актеры: Изольда Извицкая, Олег Стриженов, Николай Крючков, Николай Дупак и др.
В СССР: 25,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Czterdziesty pierwszy): 2,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 17,5 млн. советских зрителей).
Карнавальная ночь. СССР, 1956.
Режиссер Эльдар Рязанов. Сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков. Актеры: Игорь Ильинский, Людмила Гурченко, Юрий Белов, Тамара Носова, Георгий Куликов, Сергей Филиппов, Ольга Власова, Андрей Тутышкин, Геннадий Юдин, Владимир Зельдин и др.
В СССР: 48,6 млн. зрителей за первый год демонстрации в кинотеатрах.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Sylwestrowa noc): 2,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 15,4 млн. советских зрителей).
Убийство на улице Данте. СССР, 1956.
Режиссер Михаил Ромм. Сценаристы Евгений Габрилович, Михаил Ромм. Актеры: Евгения Козырева, Михаил Козаков, Николай Комиссаров, Максим Штраух, Ростислав Плятт, Владимир Муравьёв, Георгий Вицин, Валентин Гафт и др.
В СССР: 27,4 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Zbrodnia przy ulicy Dantego): 2,1 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14,7 млн. советских зрителей).
Миколка-паровоз. СССР, 1957.
Режиссер Лев Голуб. Сценаристы Михаил Лыньков, Николай Садкович (по мотивам одноимённой повести М. Лынькова). Актеры: Владимир Гуськов, Георгий Гумилевский, Олеся Иванова, Николай Бармин, Степан Хацкевич, Александр Белов и др.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Mały bohater): 2,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 14 млн. советских зрителей).
Дело № 306. СССР, 1956.
Режиссер Анатолий Рыбаков. Режиссер Анатолий Рыбаков. Сценаристы Матвей Ройзман, Сергей Ермолинский (по повести М. Ройзмана). Актеры: Борис Битюков, Марк Бернес, Татьяна Пилецкая, Константин Нассонов, Ада Войцик, Максим Штраух, Людмила Шагалова, Валентина Токарская, Евгений Весник и др.
В СССР: 33,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Sprawa Nr 306): 1,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 10,5 млн. советских зрителей).
Бессмертный гарнизон. СССР, 1956.
Режиссеры Захар Аграненко и Эдуард Тиссэ. Сценарист Константин Симонов. Актеры: Василий Макаров, Владимир Емельянов, Николай Крючков, Анатолий Чемодуров, Валентина Серова, Лидия Сухаревская, Антонина Богданова, Лариса Нарышкина, Геннадий Сайфулин, Надя Фандикова, Феликс Яворский и др.
В СССР: 30,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Nieśmiertelny garnizon): 1,0 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 7 млн. советских зрителей).
Разные судьбы. СССР, 1956.
Режиссер Леонид Луков. Сценаристы Леонид Луков, Яков Смоляк. Актеры: Татьяна Пилецкая, Юлиан Панич, Лев Свердлин, Ольга Жизнева, Татьяна Конюхова, Георгий Юматов, Ада Войцик, Константин Сорокин, Всеволод Санаев, Бруно Фрейндлих и др.
В СССР: 30,7 млн. за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Egoistka): 0,9 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 6,3 млн. советских зрителей).
За власть Советов. СССР, 1956.
Режиссер Борис Бунеев. Сценарист Валентин Катаев (по собственному одноименному роману). Актеры: Борис Чирков, Даниил Сагал, Сергей Курилов, Пётр Мальцев, Нина Никитина, Валентина Хмара, Юлиан Панич, Борис Тенин, Лидия Сухаревская и др.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Do ostatniej kropli krwi): 0,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 5,6 млн. советских зрителей).
За витриной универмага. СССР, 1956.
Режиссер Самсон Самсонов. Сценаристы Алексей Каплер, Самсон Самсонов. Актеры: Иван Дмитриев, Наталья Медведева, Микаэла Дроздовская, Олег Анофриев, Светлана Дружинина, Анатолий Кузнецов, Борис Тенин и др.
В СССР: 25,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Tajemnica domu towarowego): 0,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,9 млн. советских зрителей).
Два капитана. СССР, 1956.
Режиссер Владимир Венгеров. Сценаристы: Вениамин Каверин, Евгений Габрилович (по одноименному роману В. Каверина). Актеры: Александр Михайлов, Ольга Заботкина, Анатолий Адоскин, Евгений Лебедев, Леонид Галлис, Бруно Фрейндлих, Татьяна Пельтцер, Елена Максимова, Нина Дробышева и др.
В СССР: 32,0 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Dwaj kapitanowie): 0,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,9 млн. советских зрителей).
На подмостках сцены. СССР, 1965.
Режиссер Константин Юдин. Сценаристы Михаил Вольпин, Николай Эрдман (по водевилю Д. Ленского "Лев Гурыч Синичкин"). Актеры: Василий Меркурьев, Лилия Юдина, Татьяна Карпова, Николай Афанасьев, Михаил Яншин, Юрий Любимов, Сергей Блинников, Станислав Чекан и др.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Droga na scenę): 0,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 4,2 млн. советских зрителей).
Первые радости. СССР, 1956.
Режиссер Владимир Басов. Сценарист Алексей Каплер (по одноименному роману К. Федина). Актеры: Виктор Коршунов, Ольга Жизнева, Владимир Емельянов, Нина Меньшикова, Татьяна Конюхова, Владимир Соловьёв, Сергей Плотников, Лора Мурашева, Михаил Названов, Владимир Дружников и др.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Pierwsze porywy): 0,5 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 3,5 млн. советских зрителей).
Высота. СССР, 1957.
Режиссер Александр Зархи. Сценарист Михаил Папава (по одноименному роману Евгения Воробьёва). Актеры: Николай Рыбников, Инна Макарова, Геннадий Карнович–Валуа, Марианна Стриженова, Василий Макаров, Борис Ситко, Сергей Ромоданов, Елена Максимова, Лев Борисов и др.
В СССР: 24,8 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Pod chmurami): 0,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 2,8 млн. советских зрителей).
В добрый час! СССР, 1957.
Режиссер Виктор Эйсымонт. Сценарист Виктор Розов (по собственной одноименной пьесе). Актеры: Леонид Харитонов, Леонид Давыдов–Субоч, Людмила Чернышёва, Виктор Хохряков, Наталья Малявина, Олег Анофриев и др.
В СССР: 29,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Piękne dni): 0,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 2,8 млн. советских зрителей).
Призвание. СССР, 1957.
Режиссер Мария Фёдорова. Сценарист Валентина Спирина. Актеры: Андрей Демьянов, Миша Тягунов, Григорий Белов, Ада Войцик, Леонид Галлис, Марина Кузнецова и др.
Кинопрокат в Польше с 1957 года (под названием Młode talenty): 0,4 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 2,8 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате 1958-1959 года
В 1958-1959 годах на экраны Польши вышло меньше советских фильмов, чем их ежегодно появлялось на экранах с 1945 по 1957 год, однако в польском кинопрокате 1958 года на первое место вышла экранизация романа «Тихий Дон», а на третье – легендарный фильм «Летят журавли». Довольно высокое (пятое место) досталось в польском кинопрокате 1959 года драме «Судьба человека».
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1958-1959 годах
Тихий Дон. СССР, 1957–1958.
Режиссер Сергей Герасимов (сценарий по одноименному роману М. Шолохова). Актеры: Пётр Глебов, Элина Быстрицкая, Зинаида Кириенко, Людмила Хитяева, Наталья Архангельская, Алексей Благовестов, Даниил Ильченко, Анастасия Филиппова Игорь Дмитриев, Михаил Глузский и др.
В СССР: 46,9 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1958 года (под названием Cichy Don): 9,6 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 67,2 млн. советских зрителей, то есть в Польше «Тихий Дон» имел у зрителей больший успех, чем в СССР).
Летят журавли. СССР, 1957.
Режиссер Михаил Калатозов. Сценарист Виктор Розов (по собственной пьесе «Вечно живые»). Оператор Сергей Урусевский. Актеры: Татьяна Самойлова, Алексей Баталов, Василий Меркурьев, Александр Шворин, Светлана Харитонова, Константин Кадочников, Валентин Зубков и др.
В СССР: 28,3 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1958 года (под названием Lecą żurawie): 3,7 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 25,9 млн. советских зрителей).
Судьба человека. СССР, 1959.
Режиссер Сергей Бондарчук. Сценаристы Юрий Лукин, Федор Шахмагонов (по рассказу М. Шолохова). Актеры: Сергей Бондарчук, Паша Борискин, Зинаида Кириенко, Павел Волков и др.
В СССР: 39,2 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1959 года (под названием Los człowieka): 3,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 22,4 млн. советских зрителей).
Сестры. СССР, 1957.
Режиссер Григорий Рошаль. Сценарист Борис Чирсков (по роману А. Толстого «Хождение по мукам»). Актеры: Руфина Нифонтова, Нина Веселовская, Вадим Медведев, Николай Гриценко, Владлен Давыдов и др.
В СССР: 42,5 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1958 года (под названием Siostry): 2,2 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 15,4 млн. советских зрителей).
Самые популярные советские фильмы в польском кинопрокате 1960-1969 годов
В 1960-1969 годах на экраны Польши вышло немало советских фильмов, однако серьезный успех имела только масштабная экранизация романа «Война и мир».
В СССР было принято учитывать число зрителей, посетивших тот или иной фильм только за первый год демонстрации в кинозалах. В Польше система учета кинопосещений была несколько иной: подсчитывалось число зрителей не только за первый год кинопроката, но и за дальнейшие годы (если данный фильм всё еще шел в кинозалах). Население Польши в послевоенный период было меньше числа жителей СССР примерно в семь раз, поэтому 1 млн. зрителей в польских кинозалах соответствовал 7 млн. зрителей в советских кинозалах. В списке, как правило, указываются не годы производства фильмов, а годы его выхода в массовый кинопрокат СССР и Польши.
Список советских фильмов, вошедших в лидеры польского кинопроката в 1960-1969 годах
Война и мир. СССР, 1965–1967.
Режиссёр Сергей Бондарчук. Сценаристы: Сергей Бондарчук, Василий Соловьев (по роману Льва Толстого). Актёры: Людмила Савельева, Сергей Бондарчук, Вячеслав Тихонов, Анатолий Кторов, Антонина Шуранова, Анастасия Вертинская и др. Премия «Оскар».
В СССР: 58,0 млн. зрителей за первый год демонстрации первых серий. В среднем на одну серию – 38,5 млн. зрителей.
Кинопрокат в Польше с 1967 года (под названием Wojna i pokój): 4,8 млн. зрителей (т.е. с учетом того, что население Польши было примерно в семь раз меньше населения СССР, это соответствовало примерно 33,6 млн. советских зрителей).
Воскресение. СССР, 1960–1962.
Режиссер Михаил Швейцер. Сценаристы Михаил Швейцер, Евгений Габрилович (по роману Л. Толстого). Актеры: Тамара Сёмина, Евгений Матвеев, Павел Массальский, Виктор Кулаков, Василий Бокарев, Лев Золотухин и др.
В СССР: 34,1 млн. зрителей за первый год демонстрации.
Кинопрокат в Польше с 1962 года (под названием Zmartwychwstanie): 2,8 млн. зрителей (