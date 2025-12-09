«Хорошие фильмы надо смотреть несколько раз» (И.В. Сталин)

9 декабря 1935 года во французский прокат вышел фильм братьев Васильевых «Чапаев», ставший одним из главных феноменов советского кино 1930-х – 1940-х годов. Только за первый год проката в СССР фильм посмотрело более 30 млн зрителей (фильм стал лидером советского проката довоенного периода), однако его значение не исчерпывается статистикой. Картина стала частью национального сознания, формой современного (на тот момент) фольклора, породившей огромное количество крылатых фраз (мемов), вошедших в бытовую речь, а также целое направление в корпусе анекдотов, циркулировавших в обществе вплоть до конца 1980-х годов (их активность стала угасать после появления анекдотов про Штирлица – второго ключевого героя современного советского фольклора, порожденного кинематографом). О значении фильма – документальное эссе Вячеслава Шмырова.
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Основные мемы:
Все, что вы тут наговорили, – наплевать и растереть. А теперь слушай, что я говорить буду (Чапаев)
Я академиев не проходил... (Чапаев)
Тихо, граждане! Чапай думать будет... (Петька)
Белые пришли – грабют, красные пришли – грабют! Ну, куды бедному крестьянину податься? (Крестьянин)
Врешь – не возьмешь! (Чапаев)
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Примеры анекдотов
Заходит Василий Иванович к Петьке и видит, как Петька что-то пишет.
- Что пишешь, Петька?
- Оперу пишу, Василий Иванович!
- Ух ты, а про меня напишешь?
- И про вас, и про Анку… Опер сказал про всех написать!!!
***
Чапаев:
- Критика, это когда ты, Петька, рядовой боец, можешь мне в глаза сказать все, что думаешь!
Петька:
- И мне за это ничего не будет?
Чапаев:
- Ничего, Петька! Ни коня нового, ни шашки, ни довольствия…
***
Петька:
- Василий Иванович, Анка в часть Интернет провела!!!
Чапаев:
- Интернета расстрелять, а Анку ко мне!
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Любимый фильм Сталина
В «Летописи российского кино» можно прочитать, что в день выхода фильма в прокат, 7 ноября 1934 года, И.В. Сталин встретился с начальником Главного управления кинофотопромышленности (ГУКФ) Б.З. Шумяцким и в его присутствии посмотрел фильм «Чапаев» во второй раз. Однако этому предшествовала публикация 21 октября в газете «Правда» передовой статьи «"Чапаева" посмотрит вся страна». Не рецензия на фильм, подписанная кинокритиком, а именно редакционная статья, которые в главной газете страны, как правило, если не писал, то правил сам глава партии и правительства. Из чего можно сделать вывод, что оценка фильма, впервые прозвучавшая 5 ноября 1934 года, в день официальной премьеры в ленинградском кинотеатре «Титан», должна была усилить эффективность проката картины, начавшегося в сакральный для советской власти день – 7 ноября, в День Великой Октябрьской социалистической революции. Тем более, по одной из версий, Сталин перед запуском фильма в производство был ознакомлен со сценарием и даже сам выбрал один из трех предложенных на его усмотрение финалов – трагический, когда раненый белогвардейцами Чапаев тонет в реке Урал.
В разговоре с Шумяцким, как следует из записи этой беседы, Сталин сказал: «Здорово, умно и тактично сделано. Хорош и Чапаев, и Фурманов, и Петька. Фильм будет иметь большое воспитательное значение. Он – хороший подарок к празднику». А еще через четыре месяца, 4 марта 1935 года, газеты «Правда» и «Комсомольская правда» опубликовали текст беседы Сталина с кинорежиссером А.П. Довженко, которому было поручено поставить фильм о другом полководце Гражданской войны – Щорсе, «укpаинскoм Чапаеве», как назвал его «отец народов». При этом Сталин заметил: «Я вообще думаю, что хорошие фильмы нужно смотреть несколько раз. За один раз ведь трудно до конца понять все, что режиссер думал и хотел сказать на экране».
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Сам же Иосиф Виссарионович посмотрел «Чапаева» не менее 40 раз. Как правило, именно им заканчивал ночной просмотр программы новых фильмов. А 20 ноября 1934 года после очередного просмотра он поинтересовался у Шумяцкого, как о картине пишет советская пресса. И тут выяснилось, что все пишут хорошо, только газета «Известия», критично настроенная к деятельности ГУКФа, не сумела оценить фильм по достоинству. После чего началась дискуссия о картине в газете «Кино» (22.11.1934), газета «Комсомольская правда» опубликовала передовую статью «Могучее средство коммунистического воспитания молодежи», посвященную фильму (24.11.1934), а кинокритик Хрисанф Херсонский написал покаянное письмо, в котором признал ошибкой публикацию в газете «Известия» своего критического отзыва. Что газета «Кино», опубликовавшая покаяние, признала «неполным и неискренним» (8.03.1935).
За шесть дней до этого, 2 марта 1935 года, в Колонном зале Дома Союзов прошло закрытие первого Московского международного кинофестиваля. Председателем жюри С.М. Эйзенштейном были оглашены его результаты. Главный приз получила киностудия «Ленфильм» за создание фильмов «Крестьяне», «Чапаев» и «Юность Максима». А еще через несколько лет фильм возглавил официальный культурный «иконостас» страны, когда 15 марта 1941 года впервые были присуждены Сталинские премии в области литературы и искусства. Среди награжденных премией первой степени – кинорежиссеры Георгий Васильев, Сергей Васильев (псевдоним – братья Васильевы) и актер, исполнитель заглавной роли Борис Бабочкин.
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Как картину смотрели за границей
«Летопись российского кино» свидетельствует, что в декабре 1934 года в Париже состоялся закрытый показ фильма «Чапаев». Русская эмигрантская газета «Возрождение» оценила картину следующим образом: «Есть основания думать, что картина не будет допущена цензурой на открытые экраны. Тем более что французские критики, бывшие на просмотре, оценили картину довольно равнодушно». В начале января 1935 года в Париже показ был повторен – уже не только для представителей СМИ, но и для представителей дипломатического корпуса. Результат оказался оптимистичнее. Критики отмечали, что белогвардейцы в советском кино «больше не представляют ярмарочных чучел, смешных и презренных. Они тоже герои. Их атака парадным шагом, их равнодушие к смерти – одно из наиболее потрясающих мгновений этой картины».
Французский прокат фильма начался 9 декабря 1935 года. Русская эмигрантская газета «Последние новости», хотя и назвала удачными «чисто военные эпизоды», в целом картину восприняла негативно: «Фильм тягуч, бледен и вял. (…) А главное – какая фальшь! Это деланно-простая речь, этот образ советского чудо-богатыря в центре, эти многозначительные паузы, этот роман юного пулеметчика и юной пулеметчицы – нестерпимо! (…) Недурен по игре старый полковник, но что это за испитое лицо, что за потухшие глаза наркомана и развратника!»
фото: кадр из фильма "Чапаев"
В американский прокат картина вышла 14 февраля того же года – под названием «Красный командир». За пять недель демонстрации фильм посмотрело почти 100 тысяч зрителей. Эмигрантская газета «Новое русское слово» писала: «Наряду с обычной публикой, посещающей русские фильмы, можно было увидеть элегантно одетых американок и американцев, пришедших полюбоваться картиной, являющейся темой разговоров кинематографических деятелей». В той же газете 31 января – сообщение о том, что в Балтиморе и Бостоне открываются новые кинотеатры, и фильмом открытия станет «фильма "Чапаев", которая пользуются большим успехом в театре Cameo в Нью-Йорке». Прокат фильма осуществляла компания Amkino, которая сопровождала его рекламой: «Величайшая русская картина, побившая все рекорды показа. Беспрерывные сеансы. Общедоступные цены».
1935 год так или иначе стал триумфальным для картины. Национальный совет кинокритиков США назвал фильм лучшим в категории фильмов, снятых на иностранном языке, что в некотором смысле можно было бы назвать аналогом премии «Оскар», который в «иноязычной» сфере стал вручаться только после Второй Мировой войны. В 1937 году картина получила Гран-при Международной выставки в Париже, а в 1946-м – Бронзовую медаль МКФ в Венеции. В послевоенном мире на волне воодушевления Победой во Второй Мировой войне фильм получил прокат не только в странах восточного блока, подконтрольных СССР, – Венгрии, Польше (1945), Германии, Чехословакии (1946), но и в Австрии, Италии (1946), Финляндии (1947), Аргентине (1958). В 1978 году картина вошла в сотню лучших фильмов в истории киноискусства (по итогам опроса киноведов мира итальянским издательством «А. Мондадори» в Милане).
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Парадокс о фильме
Григорий Козинцев, кинорежиссер: Ключ к картине «Чапаева» лежит в образе Чапаева – в первую очередь, а не в блестяще сделанной сцене каппелевского боя, которая для «Чапаева» не характерна. Если бы весь «Чапаев» был сделан на сценах типа каппелевского боя, то не было бы «Чапаева». Посмотрите отдельно эту сцену, и вы получите представление о том, что такое картина «Чапаев».
Евгений Марголит, киновед: Братья Васильевы рассказывали, что предложили Бабочкину прочитать сценарий, уже решив, что будут снимать его в главной роли, но ему этого не сказали и предложили роль ординарца Петьки. Прочитав сценарий, Бабочкин так увлекся, что стал показывать режиссерам, как Чапаев должен говорить и двигаться, какую должен носить одежду, так что всякие сомнения отпали, и артист получил роль. (…)
Следует заметить, что «Чапаев» – это кино, которое отнюдь не планировалось как государственная акция, или, выражаясь в терминах третьего рейха, «фильм нации». Гражданская война – не самая популярная тема в 1933 году, когда картина запускается в производство. На первом плане – социалистическое строительство. Именно поэтому картина поручается режиссерам, пока ничем себя еще не зарекомендовавшим. Съемочный период в разгаре, а еще не решено, будет картина звуковой или нет. Товарищ Сталин (что скрывать, у людоеда был нюх на запросы массовой аудитории) дает добро фильму, судьба которого висела на волоске. Картину, естественно, выпускают невероятным тиражом. Ее ждет феноменальный успех у массового зрителя, который признает героя своим, узнает в нем себя».
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Осип Мандельштам, поэт:
От сырой земли говорящая –
Знать, нашелся на рыб звукопас –
Надвигалась картина звучащая
На меня, и на всех, и на вас...
Начихав на кривые убыточки,
С папироской смертельной в зубах,
Офицеры последнейшей выточки –
На равнины зияющий пах...
Было слышно жужжание низкое
Самолетов, сгоревших дотла,
Лошадиная бритва английская
Адмиральские щеки скребла.
Измеряй меня, край, перекраивай –
Чуден жар прикрепленной земли! –
Захлебнулась винтовка Чапаева:
Помоги, развяжи, раздели!..
1935
Борис Бабочкин, исполнитель роли Чапаева: «Несмотря на весь оптимизм, на весь юмор, всю жизненную и бытовую достоверность изображаемых событий, после первой же читки сценария для нас была уже совершенно очевидна и несомненна основная его черта и особенность. Она заключалась в трагической обреченности его героя. Может быть, тогда, в 1933 году, ни авторы, ни мы, первые слушатели, первая публика будущего фильма, не смогли бы еще так четко сформулировать эту идею, эту особенность сценария, но мы чувствовали ее всем своим художническим чутьем, всем своим гражданским инстинктом.
Впечатление и на И.Н. Певцова, и на меня сценарий произвел громадное, потрясающее. Певцов был взволнован до глубины души. Я помню его смятенное лицо, взволнованные, влажные глаза. Когда Георгий Васильев закрыл последнюю страницу сценария, наступило долгое молчание. Потом Певцов тихо пробормотал: «Ну, что ж... Может быть, в нашем искусстве начинается новый этап...».
фото: кадр из фильма "Чапаев"
После смерти вождя. Немного хроники
Фильм «Чапаев» – постоянный участник фестивалей советского кино в крупнейших городах мира, в том числе – в Копенгагене (1955), Лондоне (1956), Брюсселе, Каире (1958), Гаване (1960), Буэнос-Айресе (1962), Монтевидео (1963), Алжире (1964), Афинах, Западном Берлине (1965), Локарно (1967), Мюнхене, Стамбуле (1968) и др.
03.1964 – коллектив киностудии «Ленфильм» выступил с инициативой при повторном печати копий вернуть в титры фильмов, созданных на киностудии (в том числе и фильма «Чапаев»), имя художественного руководителя студии А.И. Пиотровского (1898–1937), репрессированного в годы сталинского произвола (был расстрелян).
06.11.1964 – в столичном кинотеатре «Россия» состоялось торжественное заседание, посвященное 30-летию фильма «Чапаев». Его открыл председатель Госкино СССР А.В. Романов.
11.1964 – исполком Ленсовета в ознаменование 30-летия выхода на экран фильма «Чапаев» принял решение переименовать в Ленинграде Малую Посадскую улицу в улицу братьев Васильевых (в 1991 году улице возвращено историческое наименование).
28.12.1965 – Совет министров РСФСР опубликовал постановление об учреждении Государственной премии РСФСР имени братьев Васильевых за выдающиеся достижения в области кинематографии. Последний раз эта премия присуждалась в 1990 году, и ее были награждены создатели фильма «Собачье сердце», созданного по повести М.А. Булгакова (что по-своему символично).
фото: кадр из фильма "Чапаев"
В наше время
Василий Иванович Чапаев в его кинематографической интерпретации стал одним из героев культового романа Виктора Пелевина «Чапаев и Пустота» (1996). Музыка из фильма, написанная Гавриилом Поповым, вошла в один из лучших фильмов российского кино последних десятилетий «Окраина» (1997, реж. П. Луцик). Тогда же, в 1998 году, появилась серия компьютерных игр в жанре графического квеста «Петька и Василий Иванович».
фото: кадр из фильма "Чапаев"
P.S. «Старый полковник», который «недурен по игре»
Илларион Николаевич Певцов (1879–1934) снялся в десятке фильмов, но сегодня о его исполнительском мастерстве в основном судят по роли белогвардейского полковника Бороздина – антагониста Чапаева. Эта же нетривиальная по своему трагизму роль – вершина огромного айсберга канувших в лету театральных свершений актера (Федор Иоаннович, Иван Карамазов, Павел I, Шейлок, Тартюф), которые потрясали современников.
Певцов работал со всеми крупнейшими режиссерами своего времени, включая Мейерхольда, выступал на сценах театров Москвы, Петербурга (и Ленинграда), Харькова, Тифлиса, Риги, Ростова, Костромы, оставаясь по своей сути актером-одиночкой, который сам по себе воплощал целый театр. Его взял на обучение Немирович-Данченко, а через два десятка лет пригласил в МХТ Станиславский. Но, похоже, стихией актера оставался театр сценического премьера, а не сценического ансамбля. Именно поэтому его последним домом стала Александринка, в которой в очередь с другим великим трагиком Юрием Юрьевым Певцов играл Отелло (и это была его главная актерская мечта).
фото: кадр из фильма "Чапаев"
Сутью природы Иллариона Певцова, по всей видимости, было грандиозное преодоление, и прежде всего – физических изъянов. Ведь еще школьником, когда маленький Илларион твердо решил стать актером, он из-за врожденного заикания испытывал проблемы с речью до такой степени, что на уроках ему разрешалось на устные вопросы учителей отвечать письменно.
Актер не дожил до 55 лет. И еще – двенадцати дней до премьеры фильма «Чапаев», который имел у зрителей невероятный успех. И, между прочим, этот успех многим был обязан именно Певцову – не только как исполнителю роли Бороздина, но и как наставнику по театральной студии «Молодые мастера» Бориса Бабочкина, исполнившего роль Чапаева, и Георгия Васильева, ставшего одним из режиссеров картины.
