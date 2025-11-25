Колхозная Медея: 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой

25 ноября исполнилось 100 лет со дня рождения Нонны Мордюковой, советской и российской актрисы театра и кино, лауреата Государственной Премии РСФСР, Народной артистки СССР и всенародной любимицы. Наш постоянный автор киновед Вячеслав Шмыров рассказывает о визитной карточке Мордюковой — роли в «Родне», о ее взаимоотношениями с экранными сыновьями и о том, что характер — это все-таки судьба человека.
фото: фото: кадр из фильма "Родня" / РИА Новости
Сценарий фильма «Родня» (1981), который первоначально назывался «Была не была» (а потом «Туда и обратно»), Виктор Мережко написал специально для Нонны Мордюковой. Была такая хитроумная форма продвижения драматургического продукта, когда основные хлопоты ложились на заинтересованное лицо. И Мордюкова после прочтения сценария в эту ситуацию моментально включилась, первым делом предложив постановку своей товарке по ВГИКу и съемкам «Молодой гвардии» Татьяне Лиозновой. Татьяна Михайловна сценарий прочитала, но снимать картину отказалась, заметив Нонне Викторовне: «Ты здесь такая, какой мы все тебя знаем. Шебутная, дерзкая, бедовая… Какой ты бываешь в поезде, если мы едем на кинофестиваль, или в застолье, когда вся компания обязательно вокруг тебя. А мне бы хотелось, чтобы у тебя получилась роль, в которой бы ты сама себя не узнала или, по крайней мере, сама себе удивилась».
На сценарий Мережко в конце концов откликнулся Никита Михалков, предсказуемо сделавший для Мордюковой сочный актерский бенефис. Что, разумеется, тоже прекрасно. Тем более что с годами, по мере того, как уходили в тень более ранние знаковые мордюковские картины – «Простая история» (1960, реж. Ю. Егоров) или «Русское поле» (1971, реж. Н. Москаленко), «Родня» стала восприниматься, как визитная карточка актрисы, хорошо знакомая, что важно, и новым поколениям зрителей.
фото: кадр из фильма "Русское поле" / РИА Новости
Такой он, эффект жизни фильма во времени – благодаря частым телепоказам. В пространстве же конкретного прокатного года «картинка» была куда скромнее: фильм «Родня» посмотрело чуть больше 15 млн зрителей (порог окупаемости был перейден, но прорыв не случился), а в ежегодном читательском опросе журнала «Советский экран» в борьбе за звание лучшей актрисы года Нонна Мордюкова уступила первенство Наталье Гундаревой с фильмом «Однажды, двадцать лет спустя», который, к тому же, все в том же 1981 году собрал на шесть миллионов зрителей больше, чем фильм Михалкова.
Но и это, конечно, не рекорд. Прорывным для Мордюковой, как ни парадоксально, в те годы стала не столько трагикомедия, может быть, более импонирующая сознанию современного зрителя, сколько – мелодрама, корень которой, как известно, в беспримесной трагедии. Как это было в случае с фильмами «Русское поле» (более 56 млн зрителей, Мордюкова – лучшая актриса 1972 года) и «Возврата нет» (1973, реж. А. Салтыков; 43,6 млн, Мордюкова – лучшая актриса 1974 года).
фото: кадр из фильма "Родня" / РИА Новости
Драма обманутой любви – основное в этих картинах, как и драма любви неразделенной, которая лежала в основе хитов актрисы конца 1950-х – начала 1960-х: в «Отчем доме» (1959, реж. Л. Кулиджанов) и в той же «Простой истории». Или даже в ерническом варианте этой темы – в фильме «Женитьба Бальзаминова» (1964, реж. К. Воинов), в котором Нонна Мордюкова феерично сыграла купчиху Домну Белотелову, буквально томящуюся от сексуальной невостребованности. В общем, как бы сказала еще одна мордюковская героиня тех лет – непутевая Глафира из фильма «Журавушка» (1968, реж. Н. Москаленко): «А я, может, внутрях больная! Может, у меня в душе пожар!» или «Вот и пойми этих мужиков: то ему – то, а то сразу – р-раз – и это!»
Фильм «Родня», кстати говоря, – не единственная «не-встреча» в творчестве Нонны Мордюковой и Татьяны Лиозновой. Все началось как раз с картины «Простая история», в которой Татьяна Михайловна хотела отразить судьбу своей тетки – председателя белорусского колхоза в послевоенное время, а в главной роли видела только Мордюкову. Но случился конфликт с приглашенным сценаристом Будимиром Метальниковым, который в процессе работы над сценарием в Доме творчества «Болшево» неожиданно увлекся актрисой Инной Макаровой и стал сватать ее на главную роль, заодно вызвав ревность уже самой Лиозновой. В результате тандем распался, главную роль-таки сыграла Нонна Викторовна, но уже под водительством другого режиссера.
фото: фото: кадр из фильма "Родня" / РИА Новости
Следующая «не встреча» – фильм «Три тополя на Плющихе». В одном из интервью я спросил Татьяну Лиознову, что бы она делала, если бы не появилась Татьяна Доронина, сыгравшая в картине главную роль. Ответ не мог не озадачить: «Я бы попросила Нонку Мордюкову спеть песню «Нежность», как это сумела бы только она, записала бы ее на магнитофон, а потом заставила бы другую актрису повторить это исполнение». Я, естественно, спросил: «А почему бы вам сразу было не взять на роль Нюры Нонну Викторовну?» Лиознова ответила просто: «А ты под нее мужика найди…» В общем, и тут напрашивались слова героини Мордюковой – из «Простой истории»: «Хороший ты мужик, Андрей Егорович, но не орел…»
Личное и творческое при этом самым естественным образом сочеталось в биографии Нонны Мордюковой, хотя еще не было в советской общественной практике таких понятий, как «желтая пресса» или «пиар». Развод Нонны Викторовны с другой звездой эпохи – Вячеславом Васильевичем Тихоновым, брак с которым сложился еще в студенческие годы, – едва ли не самое обсуждаемое светское событие 1960-х, словно бы специально нашедшее отражение в сюжете фильма «Русское поле». Как и страшное, и поразительное одновременно предвидение гибели в 1990 году единственного их сына – Владимира Тихонова, сыгравшего в фильме сына главной героини – Федосьи.
фото: кадр из фильма "Комиссар" / РИА Новости
Отношения с экранными сыновьями героинь Нонны Мордюковой – тоже интересная тема. В фильме «Комиссар» (1967, реж. А. Аскольдов) Клавдия Вавилова оставляет новорожденного ребенка в чужой семье, чтобы вернуться в строй – воплощать святое дело революции. В картине «Трясина» (1977, реж. Г. Чухрай) напротив – сельчанка Матрена Быстрова делает все, чтобы не отпустить на фронт (идет Великая Отечественная война) младшего сына. И, спасая его, невольно делает из него уродливого гомункула, дичающего на чердаке родительского дома. А заодно калечит и собственную жизнь. В последней главной роли Мордюковой в фильме, который так и назывался «Мама» (1999, реж. Д. Евстигнеев), у героини фильма Полины Юрьевой – уже шесть сыновей, и все они, боготворя мать, солидарно переживают как невероятный взлет, когда созданный ею семейный музыкальный ансамбль из глубинки, восторженно принимает вся страна, так и падение в бездну, когда страна с ужасом узнает, что легендарный ансамбль предпринял попытку захватить самолет, и это повлекло человеческие жертвы.
Каждый из этих фильмов имел свою непростую судьбу. «Комиссар» двадцать лет пролежал на полке, став едва ли не самым запретным советским фильмом второй половины ХХ века. «Трясину», которую чуть было поначалу не выпустили под провокативным названием «Нетипичная история», почти год мурыжила цензура. «Мама» появилась в тот момент, когда отстроенный десятилетиями советский кинопрокат окончательно рухнул, а сборы фильма (как и его посещаемость) носили скорее символический характер. Телевидение же за минувшую с того момента четверть века так и не смогло довести уровень популярности картины до той же «Родни». При том, что партнерами Мордюковой в фильме стали едва ли не самые культовые актеры нового поколения (они играли сыновей) – Олег Меньшиков, Евгений Миронов, Владимир Машков, Алексей Кравченко…
фото: фото: кадр из фильма "Мама" / РИА Новости
И все-таки у «Комиссара» в этом ряду – особое положение. Именно этот фильм принес Нонне Мордюковой мировое признание и, по общепринятой версии, строчку в Британской энциклопедии (1992) в числе десяти выдающихся актрис ХХ века. Сказались драматическая судьба картины, запрещенной в СССР из-за темы Холокоста, триумфальные вояжи по миру режиссера Александра Аскольдова после того, как на волне перестройки запрет на фильм был снят (участвовала в поездках и Мордюкова), десяток престижных международных наград, включая специальный приз жюри МКФ в Западном Берлине… И случай «Трясины» и «Мамы» на этом фоне не мог идти ни в какое сравнение. Не даром же кто-то сказал про героиню «Комиссара» Клавдию Вавилову: «Медея, сосланная в колхоз». И мощный провидческий финал фильма с «воспоминанием о будущем», когда население еврейского местечка, приютившего в гражданскую комиссара-роженицу, через двадцать лет отправляется в нацистское гетто, а русская женщина Клавдия с младенцем на руках смиренно идет за обреченной толпой, закономерно оформлял в картине пространство античной трагедии.
Уровень же обобщений «Трясины» и «Мамы», при том, что сюжеты этих фильмов тоже давали серьезные мифологические основания, подобного развития не предполагал. Ведь в конечном счете мы так и не поняли, почему, например, Матрена из «Трясины» не может посвятить в семейную драму старшего сына, неожиданно вернувшегося после похоронки с фронта домой, а Полина из «Мамы» решила прервать успешную историю ансамбля (гастроли по всему СССР!) ради малореалистичной попытки, захватив самолет, остаться на Западе. И если у зрителей возникали подобные «житейские» вопросы, они свидетельствовали только об одном: пространство мелодрамы так и не стало пространством трагедии, а Медея, не обретя своего космоса, к концу повествования в каждой из картин все больше походила на маргинального пациента психиатрической клиники. И как тут горько не съерничать, переиначив фразу Татьяны Лиозновой: а ты под нее режиссера найди…
фото: фото: кадр из фильма "Мама" / РИА Новости
Любопытно, что другой российской актрисой, попавшей в Британскую энциклопедию, была Фаина Раневская. Артистка очевидно противоположная Мордюковой по возрасту, происхождению, актерской школе, жизненному опыту и укладу… Но есть в этом внезапном сравнении и то, что двух корифеек актерской профессии неожиданно сближает. Назовем это историей успеха. Ведь и Фаину Георгиевну российская публика прежде всего помнит по ярким комедийным эпизодам, как Нонну Мордюкову (если не брать во внимание «Родню») – по «Бриллиантовой руке» (1968, реж. Л. Гайдай) или «Вокзалу для двоих» (1982, реж. Э. Рязанов). А мировой успех к Раневской пришел, между тем, не благодаря эпизодам, а благодаря фильму Михаила Ромма «Мечта», в котором актриса сыграла одну из немногих в своей кинокарьере главных ролей. В 1944 году фильм по инициативе Сталина был отправлен в качестве дипломатического послания президенту США Рузвельту, и тот, «прочитав» послание, попутно отметил и выдающуюся игру советской артистки. Ну чем не аналогия последующей истории международного признания фильма «Комиссар», американская премьера которого состоялась в Конгрессе США?
Еще важно то, что Фаина Раневская и Нонна Мордюкова были актрисами «со шлейфом». Их легендарность во многом созидалась на фундаменте не только профессиональной, но и человеческой исключительности, что невольно, но почти всегда делало их соавторами роли и символами общественного сознания. Первое очень ярко проявляло себя через «фирменные» реплики их героинь из популярных фильмов, которые потом повторяла вся страна. Как в случае с Мордюковой – про того же Андрея Егоровича, который – «не орел». Или про то, что «наши люди в булочную на такси не ездят», как заявляла управдом в исполнении актрисы в фильме «Бриллиантовая рука».
фото: кадр из фильма "Бриллиантовая рука" / РИА Новости
Во второй функции актрисы резко расходились. Раневская была королевой фронды, которой были не чужды хулиганские проявления и нецензурные словечки. Отсюда – и бесконечные, отчасти уже имитационные сборники анекдотов и мемов, подписанных именем великой актрисы. Мордюкова же, хоть ее тоже отличали и дерзкая прямота, и житейское озорство, и умение ввернуть при необходимости острое словечко, все-таки в большей степени воспринималась «на позитиве», как символ нации, проявление глубинной народности.
Удивительно, но факт: по свидетельству одного из функционеров Союза кинематографистов, после того, как Нонна Викторовна скончалась, впервые за много лет не надо было выбивать из столичной мэрии могилу на Новодевичьем кладбище. Почти по Булгакову: позвонили и предложили сами. Другое дело, что нужды в такой почести не было. Ведь Нонна Мордюкова завещала похоронить себя рядом с сыном на куда менее престижном Кунцевском кладбище. И была ли она при этом античной Медеей или горделивой, насмешливой и бедовой казачкой, познавшей все тяготы одиночества, уже никакого значения не имело.
