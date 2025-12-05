Гений несовпадения: к 80-летию Нины Руслановой

5 декабря — день рождения народной артистки СССР Нины Руслановой. Эту дату она выбрала сама, когда получала паспорт, поскольку точно не знала, когда родилась. Год рождения тогда же был изменен, и хотя на могиле на Троекуровском кладбище стоит 1943-й, тем не менее, раз 1945-й — ее выбор, представляется правильным отметить 80-и летие актрисы именно сегодня, и поможет нам в этом эссе кинокритика Вероники Хлебниковой.
фото: Ольга Зиновская / ТАСС
Нина Ивановна Русланова — гений несовпадения. И имя её — не её, из детдома, где она, двухмесячный младенец, оказалась вскоре после войны. Спасибо, что дали нежное — не Искра, не Эллочка, не Даздраперма. И фамилия — в честь знаменитой артистки, будто обязательство держать фасон в неказистых обстоятельствах. И роли с рабоче-крестьянским подкладом под гипюровыми переливами. Многое из того, что предлагалось молодым артисткам в советском кино, было шито на ту самую Даздраперму — с ведром, с веслом, с ружьем и путевкой либо в революцию, либо в неустроенную бабью жизнь. Лучшие из режиссеров, с которыми работала Нина Русланова, обыграли ее свойство не совпадать с контекстом и ожиданиями, изумительную эксцентрическую несводимость Руслановой к формуле.
Насколько тяжелым было начало ее жизни, настолько счастливой оказалась ее судьба в кино, потому что Русланова создавала его историю — вместе с Кирой Муратовой и Алексеем Германом в высоком регистре, вместе с Георгием Данелия — в комедийном. У Киры Муратовой в 1967 году она, студентка Щукинского училища, дебютировала в фильме «Короткие встречи». Юная Надя, 7 классов образования, приходит в город, ищет Максима, которого полюбила где-то в степи, где геологи, гитара, костры в ночи. А находит его жену, Валентину Ивановну. И вдруг понимает, что не её это история, и она в ней важный, но эпизод. Весь фильм Муратовой построен на взаимопроникновении внутренних миров, социальных слоев, разных «племен» в однородном, казалось бы, советском обществе, никак не отменившем, к счастью людское разнообразие — «толпы людей, как толпы звезд». Вот эти миры и границы постигает обманчиво простая Надя, оказываясь под своим грубым деревенским платком тонкой, хрупкой, чувствительной, с аристократическим чувством достоинства и такта.
фото: кадр из фильма "Короткие встречи"
Нина Русланова играет у Муратовой величие души, а оператор Геннадий Карюк откровенно любуется ею. Фильму дали вторую категорию, копий отпечатали мало, знаменитой Русланова не проснулась, но стала страницей истории кинематографа и частью вселенной Киры Муратовой, с которой работала еще во многих фильмах, включая «Среди серых камней», «Настройщика» и «Мелодию для шарманки». Муратова, впрочем, признавала: «Ну, не я, так кто-нибудь другой ее открыл бы. Нельзя же ее не заметить!» Через 20 лет Нина Русланова получит за эту работу премию «Ника».
Их следующей работой стал фильм «Познавая белый свет», снятый на «Ленфильме» в 1978 году. У тридцатилетней Руслановой главная роль — Люба в мире любви. Люба — штукатур, а мир — комсомольская стройка, комсомольские свадьбы и банальная истина, что любовь в нем не водится. Люба в шикарном платье цвета электрик, в шарфике, с шариком стоит посреди дорожной грязи и стоит на своем. Она, вроде, знает, что любви не бывает. Но знать этого не хочет. Любовь или нелюбовь — не вопрос реальности, а вопрос выбора, решения, на какой ты стороне. Фильм о свободе думать о мире так, как нравится тебе, как только ты и можешь о нем думать, держится на Руслановой, на движении ее рук, снимающих паричок, протянутых навстречу любви, на клоунаде и лирике, и отделить одно от другого не получается. Ее воспринимали как создание от земли, а у Муратовой она парила облачком, и Любин перманент в финале был воздушный.
фото: кадр из фильма "Познавая белый свет"
Что очень хрупкая, очевидно даже в скромном военном фильме Искандера Хамраева 1969 года «Её имя — Весна». Влюблена в персонажа Талгата Нигматуллина, мальчишку, но ничего, кроме одинокого кружения на безлюдной танцплощадке не может, ни сказать, ни обнять, ни прижаться.
Лучшие режиссеры подхватывали поток парадоксальных несовпадений, как Сергей Соловьев, пригласивший Русланову на роль прислуги Глафиры в свой дебют «Егор Булычев и другие» в 1971 году. Русланова — единственное цветовое пятно среди непроглядного мрака, красное платье в темном купеческом царстве, любящая, не верящая смерти, упрямая, веская, настоящая, обреченная служить рабам.
фото: кадр из фильма "Тени исчезают в полдень"
Но лучшие фильмы с Руслановой не особенно шли на экранах. Её узнавали в продукции, не сходившей с телевизионных экранов. На весь Союз запевала «Интернационал» красная Марья из мракобесного сериала «Тени исчезают в полдень», где зажиточные крестьяне, промышленники и купцы, труженики и хозяева, изображались скотами и бесами, которые, не в силах подорвать народное хозяйство, лишали душевного равновесия колхозную элиту. Русланова с ее готовностью в любых обстоятельствах идти голыми руками хоть на медведя, хоть на Колчака, и здесь хороша. Замечательно убеждает в том, что порода сохраняет себя, себе верна и потому жизнеспособна при любых режимах и песнях.
В 1975 году Георгий Данелия снимает ее в «Афоне». Тамара — первая среди пассий Афанасия Борщова, элегантная в гневе, устраивает Борщову разнос и великолепный тарарам, задавая фильму его мажорный ключ.
фото: кадр из фильма "Афоня"
Корифей советского кино, великий Марк Донской снимает Русланову в своем последнем фильме «Супруги Орловы». Русланова играет характер, о котором персонажи фильма говорят, мол, баба без характера — все равно, что хлеб без соли. Горько-соленая жизнь Матрены в основном состоит из слез и побоев, но Донской и Русланова каким-то чудом превращают этот токсичный холерный раствор в фундамент для почти модернистского субъективизма, для превращения, метаморфозы через цирк, болезнь, бред — на дно или к небу, для мужа и жены одним маршрутом к разным берегам.
В 1979 году Александр Итыгилов снимет с Любшиным и Руслановой короткометражный фильм «Встреча» по рассказу Валентина Распутина. Его увидит Алексей Герман и утвердит 37-летнюю Нину Русланову на роль артистки погорелого театра Наташи Адашовой в фильме «Мой друг Иван Лапшин», который закончит в 1984 году. Наверное, это самый эффектный выход и самопрезентация в советском кино. Вместо приветствия Адашова обращается к встречающей артистов опергруппе: «Простите, пожалуйста, у вас здесь есть проститутки?» Главное, конечно, не слова, а дыхание, их рождающее, сквозняк, превращающий слова в обрывки, и пространства, дистанции, грустные нестыковки между людьми, которые сильнее всего убеждают в реальности происходящего, как незадавшееся свидание Лапшина, влезшего в окно к Адашовой. Для нее — это повесть несчастной любви и вечного несовпадения, для которой лучшее подспорье — наигранный суматошный шурум-бурум, неловкость, а Лапшин — лишний. Ей нужен Ханин, Ханину — умершая жена и Лапшин опускает руку в кипяток, чтобы заглушить боль. Алексей Юрьевич вспоминал: «Образ выстроился, когда я понял, что она бездарна. Русланова эту бездарность талантливо сыграла».
фото: кадр из фильма "Мой друг Иван Лапшин"
Линия, заданная комедиями Данелия, а Русланова появилась у него и в «Слезы капали», и в «Кин-дза-дза», породила достойный цирковой шлейф, который уравновешивал строгие серьезные эпизоды, скажем у Абдрашитова и Миндадзе в фильме «Остановился поезд», где Русланова в кресле ответственного работника не желала мириться с простой мыслью, что в мирной жизни подвиги не нужны.
Этот комический, порой разбитной шлейф облагородил и обогатил множество народных мелодраматических хитов от «Цыгана» и «Будьте моим мужем» до «Зимней вишни» и ее неубиваемой франшизы, где Нина Русланова неизменно брала даже не столько мастерством, сколько темпераментом и хохотом — о ее смехе вместо реплик в вахтанговском спектакле «Мещанин во дворянстве» ходили легенды. Особенно — шляпками. В фильме Максима Пежемского «Мама, не горюй» шляпку заменяет бинт через всю раненую голову, но на эффектной теще Морячка он неотличим от шикарного аксессуара.
фото: кадр из фильма "Цыган"
В 2004 году Нина Русланова и Алла Демидова сыграли незабываемый дуэт в «Настройщике» Киры Муратовой. Тема величия души прозвучала в нем в новом регистре — плутовской комедии. Нина Русланова играет Любу, на этот раз действительно простую душу, для воплощения которой требуется больше, чем органика, чем темперамент. Для этой новой степени простоты необходимо какое-то виртуозное мастерство. Муратова дарит ее персонажу абсолютный слух, который годится, чтобы сбацать на пианино Патетическую сонату, но не помогает различить, врет человек или говорит правду. Поэтому Люба и ее подруга Анна Сергеевна, новая вариация Нади и Валентины Ивановны из «Коротких встреч», не слышат фальши, не хотят слышать. Как и любовь в «Познавая белый свет», это вопрос не слуха и не наивности, а выбора. Две ажурные старые дамы, беззащитные и обманутые, две невероятные артистки едут в трамвае и выбирают красоту, лица их светятся божественным даром.
