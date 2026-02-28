Кино-Театр.Ру
Крокодил и дед в квадрате: отрывок из новеллизации фильма «Чебурашка 2»

История кино >>
28 февраля 2026
Главный российский хит наступившего года — с большим отрывом «Чебурашка 2»: фильм собрал уже больше шести миллиардов рублей и застолбил третью строчку в списке кассовых рекордсменов отечественного проката — после «Аватара» и первого «Чебурашки». За новыми похождениями легендарного ушастика и хмурого садовника Гены (Сергей Гармаш) теперь можно следить не только в кинотеатре, но и на страницах книги: АСТ выпустило официальную новеллизацию «Чебурашки 2», которую написала Анна Маслова на основе сценария, придуманного группой авторов во главе с Виталием Шляппо (франшиза «Последний богатырь», новые «Папины дочки» и другие). С любезного позволения издательства публикуем фрагмент, где титульный герой вспоминает перемены, обрушившиеся на него за последний год.

фото: «Чебурашка 2. Официальная новеллизация» / АСТ

Чебурашка вспомнил, как год назад увидел огромный апельсин на плантации в Южной Америке, как попал в ловушку из верёвочной петли и как затем его унёс смерч. И вот он уже летит вниз среди апельсинов, падает в крону дерева, а после — на клумбу.

«Но зато я попал в удивительное место и познакомился со своим лучшим другом Геной, — улыбнулся Чебурашка. — Правда, сначала он был немножко злой... как крокодил».

Ушастик представил себе Гену, вышагивающего по дендрарию в своих любимых удобных ботинках и зелёном рабочем комбинезоне. На плече у садовника висит сумка с инструментами, которую он аккуратно придерживает... крокодильей лапой! А потом живое воображение Чебурашки услужливо дорисовало Гене и голову крокодила — и даже то, как он быстро съедает пролетающую мимо бабочку.

Фантазия Чебурашки устремилась ещё дальше. Он представил, как по дендрарию идёт экскурсия, а Гена‐крокодил ставит перед ней табличку «Прохода нет» и рычит. Люди испуганно бросаются врассыпную. Крокодил Гена замечает торчащую над идеально постриженным кустом ветку и мигом перекусывает её пастью.

фото: «Чебурашка 2» (2025) / Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия»

Затем Чебурашка вспомнил, как впервые встретился с Геной в его доме. Однако в воображении ушастика хмурый садовник снова был в обличии крокодила: вот Геннадий Петрович сурово оценивает погром в мастерской и бросается с вилами на Чебурашку. От испуга зверёк, забравшийся на самую верхнюю полку, срывается вниз.

Крокодил Гена, отбросив вилы, ловит его и с удивлением спрашивает: «Ты что такое?» Чебурашка открывает уши и смущённо улыбается.

«Нет, он, конечно, не всегда был крокодилом, — подумал ушастик, усмехнувшись своим мыслям. — А после встречи со мной вообще стал приличным человеком. Так говорит Таня — дочь Гены. Здорово, что они помирились».

Чебурашка вспомнил, как совсем недавно был у Тани в гостях. Устроившись за столом в уютной гостиной Таниной квартиры, счастливый Гена болтал с дочерью, её мужем Толиком и внуком Гришей. В это время Чебурашка решил немного поиграть и надел себе на голову чашку, словно шапочку.

«Разобьёшь!» — Гена сразу отобрал чашку, поставил её на стол и поправил лежавшую рядом ложечку — чтоб ровно лежала.

В этот момент на плите засвистел чайник. Таня встала из‐за стола, и Чебурашка в очередной раз с любопытством уставился на её большой круглый животик — совсем скоро у неё должен был родиться малыш!

фото: «Чебурашка 2» (2025) / Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия»

«А ещё Гена говорит, что скоро станет дедом в квадрате. — Чебурашка вспомнил, что Геннадий Петрович шутя сказал об этом Тане. — Хотя что это значит, я не понимаю...»

Фантазия Чебурашки услужливо изобразила Гену с квадратной головой. А потом Чебурашка припомнил ещё один момент в гостях у Тани, который почему‐то показался ему очень важным.

Когда засвистел чайник, Гриша протянул Толику тарелку для торта. Но отец этого не заметил. Толик, увидев, что Таня встала, спохватился, усадил её обратно и побежал выключать чайник.

«Таня, это самое! Нам же нельзя тяжёлое! И горячее! И всё такое», — всполошился Толик и схватился за ручку чайника. Та, конечно, была горячей, и Толик, ойкнув от боли, поспешно взял полотенце.

Таня и Гена с улыбкой переглянулись. А вот Грише почему‐то было совсем не весело. Он печально вздохнул и положил кусочек торта на свою тарелку.

«Чего только не случилось со мной за этот год, — продолжил вспоминать Чебурашка. — У меня выпал зуб...»

фото: «Чебурашка 2» (2025) / Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия»

Он улыбнулся, вспомнив, как было весело свистеть сквозь дырку.

«Меня укусила пчела...»

А вот тогда было не до смеха — из‐за укуса одно ухо Чебурашки стало в два раза больше другого.

И конечно не обошлось без ворчания Гены: «Я же говорил, не лезь в улей!»

«Ещё я прочитал кучу книг...»

Однажды Чебурашка читал книгу под названием «Основы психологии», но его отвлёк строгий голос Гены: «Игрушки на место убери!»

«Гена, это оральная агрессия!» — ввернул ушастик только что вычитанное из книги.

Гена недовольно хмыкнул.

«Это тоже», — со знанием дела заявил Чебурашка.

фото: «Чебурашка 2» (2025) / Yellow, Black and White, онлайн-кинотеатр START, телеканал «Россия»

***

«А ещё я сильно вырос», — вспомнил Чебурашка.

Гена даже делал специальные отметки на дверном косяке.

«Ты ровно можешь постоять?» — ворчал он, когда пытался в очередной раз измерить рост ушастика, а тот ёрзал.

Чебурашка недовольно вздохнул, но постарался замереть хотя бы на секундочку. Гена карандашом отметил его рост и отложил карандаш в сторону.

Чебурашка отошёл от косяка. На нём виднелись линии: новая и старая, подписанная «Год назад». Казалось, линии соприкасаются. Гена надел очки и присмотрелся. Он заметил, что между отметками всё‐таки есть просвет — около миллиметра. Гена удовлетворённо усмехнулся.

«Ура! Я уже взрослый!» — радостно выкрикнул Чебурашка.

Гена улыбнулся.

"Чебурашка-2" (2025)
"Чебурашка-2" (2025)
"Чебурашка-2" (2025)
