Крокодил и дед в квадрате: отрывок из новеллизации фильма «Чебурашка 2»

«Чебурашка-2». Отрывок

Чебурашка вспомнил, как год назад увидел огромный апельсин на плантации в Южной Америке, как попал в ловушку из верёвочной петли и как затем его унёс смерч. И вот он уже летит вниз среди апельсинов, падает в крону дерева, а после — на клумбу.«Но зато я попал в удивительное место и познакомился со своим лучшим другом Геной, — улыбнулся Чебурашка. — Правда, сначала он был немножко злой... как крокодил».Ушастик представил себе Гену, вышагивающего по дендрарию в своих любимых удобных ботинках и зелёном рабочем комбинезоне. На плече у садовника висит сумка с инструментами, которую он аккуратно придерживает... крокодильей лапой! А потом живое воображение Чебурашки услужливо дорисовало Гене и голову крокодила — и даже то, как он быстро съедает пролетающую мимо бабочку.Фантазия Чебурашки устремилась ещё дальше. Он представил, как по дендрарию идёт экскурсия, а Гена‐крокодил ставит перед ней табличку «Прохода нет» и рычит. Люди испуганно бросаются врассыпную. Крокодил Гена замечает торчащую над идеально постриженным кустом ветку и мигом перекусывает её пастью.Затем Чебурашка вспомнил, как впервые встретился с Геной в его доме. Однако в воображении ушастика хмурый садовник снова был в обличии крокодила: вот Геннадий Петрович сурово оценивает погром в мастерской и бросается с вилами на Чебурашку. От испуга зверёк, забравшийся на самую верхнюю полку, срывается вниз.Крокодил Гена, отбросив вилы, ловит его и с удивлением спрашивает: «Ты что такое?» Чебурашка открывает уши и смущённо улыбается.«Нет, он, конечно, не всегда был крокодилом, — подумал ушастик, усмехнувшись своим мыслям. — А после встречи со мной вообще стал приличным человеком. Так говорит Таня — дочь Гены. Здорово, что они помирились».Чебурашка вспомнил, как совсем недавно был у Тани в гостях. Устроившись за столом в уютной гостиной Таниной квартиры, счастливый Гена болтал с дочерью, её мужем Толиком и внуком Гришей. В это время Чебурашка решил немного поиграть и надел себе на голову чашку, словно шапочку.«Разобьёшь!» — Гена сразу отобрал чашку, поставил её на стол и поправил лежавшую рядом ложечку — чтоб ровно лежала.В этот момент на плите засвистел чайник. Таня встала из‐за стола, и Чебурашка в очередной раз с любопытством уставился на её большой круглый животик — совсем скоро у неё должен был родиться малыш!«А ещё Гена говорит, что скоро станет дедом в квадрате. — Чебурашка вспомнил, что Геннадий Петрович шутя сказал об этом Тане. — Хотя что это значит, я не понимаю...»Фантазия Чебурашки услужливо изобразила Гену с квадратной головой. А потом Чебурашка припомнил ещё один момент в гостях у Тани, который почему‐то показался ему очень важным.Когда засвистел чайник, Гриша протянул Толику тарелку для торта. Но отец этого не заметил. Толик, увидев, что Таня встала, спохватился, усадил её обратно и побежал выключать чайник.«Таня, это самое! Нам же нельзя тяжёлое! И горячее! И всё такое», — всполошился Толик и схватился за ручку чайника. Та, конечно, была горячей, и Толик, ойкнув от боли, поспешно взял полотенце.Таня и Гена с улыбкой переглянулись. А вот Грише почему‐то было совсем не весело. Он печально вздохнул и положил кусочек торта на свою тарелку.«Чего только не случилось со мной за этот год, — продолжил вспоминать Чебурашка. — У меня выпал зуб...»Он улыбнулся, вспомнив, как было весело свистеть сквозь дырку.«Меня укусила пчела...»А вот тогда было не до смеха — из‐за укуса одно ухо Чебурашки стало в два раза больше другого.И конечно не обошлось без ворчания Гены: «Я же говорил, не лезь в улей!»«Ещё я прочитал кучу книг...»Однажды Чебурашка читал книгу под названием «Основы психологии», но его отвлёк строгий голос Гены: «Игрушки на место убери!»«Гена, это оральная агрессия!» — ввернул ушастик только что вычитанное из книги.Гена недовольно хмыкнул.«Это тоже», — со знанием дела заявил Чебурашка.***«А ещё я сильно вырос», — вспомнил Чебурашка.Гена даже делал специальные отметки на дверном косяке.«Ты ровно можешь постоять?» — ворчал он, когда пытался в очередной раз измерить рост ушастика, а тот ёрзал.Чебурашка недовольно вздохнул, но постарался замереть хотя бы на секундочку. Гена карандашом отметил его рост и отложил карандаш в сторону.Чебурашка отошёл от косяка. На нём виднелись линии: новая и старая, подписанная «Год назад». Казалось, линии соприкасаются. Гена надел очки и присмотрелся. Он заметил, что между отметками всё‐таки есть просвет — около миллиметра. Гена удовлетворённо усмехнулся.«Ура! Я уже взрослый!» — радостно выкрикнул Чебурашка.Гена улыбнулся.