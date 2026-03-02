Стальная фиалка: К 90-летию со дня рождения Ии Саввиной

2 марта – 90-летний юбилей народной артистки СССР Ии Сергеевны Саввиной, которой не стало в 2011 году. Один из парадоксов ее актерской судьбы: это именно она сыграла нежнейшую Анну Сергеевну в экранизации рассказа Чехова «Дама с собачкой» (1960), став эталонным воплотителем этой роли и завоевав огромную популярность; это именно ей через 18 лет довелось перевоплотиться во властную и лицемерную Аникееву, замдиректора НИИ, героиню комедии «Гараж» (1979). А был ли это только акт перевоплощения или Саввина раскрыла в сатирическом образе еще и волевые черты своего собственного характера – тоже вопрос.
Имя «Ия» в древнегреческом означает «фиалка». Но в том же словаре можно прочитать: «В христианской традиции ассоциируется с мученицей Ией Персидской. Имя символизирует стойкость, прямолинейность и независимость, характеризуя носительницу как принципиальную личность». И вот ведь как все предопределенно: Саввину за ее прямоту звали в профессиональной среде стальной фиалкой, а зрители, впечатленные кинематографическим дебютом актрисы в «Даме с собачкой», видели в ее облике исключительно трогательную чувствительность, ранимую доверчивость, жертвенную покорность судьбе.
Кинорежиссер Леонид Марягин, который снял Саввину на излете ее карьеры дважды, вспоминал, что долго подыскивал слова для первого разговора с актрисой, заранее зная, что Ия Сергеевна, недовольная почти всем и всегда, скорее всего откажет режиссеру в сотрудничестве. И он такие слова нашел, процитировав Саввиной ее же автохарактеристику: «Я знаю, что как человек вы дрянь, а как актриса говно, но тем не менее я хочу вам предложить роль в своем фильме». И это сработало!
И дело, конечно, было не в отвратительном характере Саввиной или тем более не в ее «звездной болезни» (это вообще не про нее), а во вполне конкретных жизненных обстоятельствах, которые актриса переживала как ежедневную драму и борьбу – за сохранение и развитие своего пораженного синдромом Дауна единственного сына Сережи. Подруги жаловались, что Саввина не пользовалась простейшей косметикой или отвергала омолаживающие крема, а на это просто не было времени. Как и на светскую жизнь или посещение кинофестивалей – даже с целью представить фильм со своим участием. Неслучайно, видимо, в картине «Чужая» (1978) героиня Ии Саввиной читает тихи Анны Ахматовой:
Здесь все тебе принадлежит по праву,
Стеной стоят дремучие дожди.
Отдай другим игрушку мира – славу,
Иди домой и ничего не жди.
А еще за ней водились поступки – именно Ия Сергеевна Саввина дала кров в Москве опальному Сергею Юрскому и его супруге Наталье Теняковой после их фактического бегства в 1978 году из тогдашнего Ленинграда, когда партийные власти города развернули против актера настоящую травлю.
Несколько интересных фактов из биографии Ии Саввиной
Ия Саввина не готовила себя к артистической карьере, хотя и участвовала в художественной самодеятельности. По окончании школы с золотой медалью в 1953 году в селе Боринское (в ста километрах от Воронежа) поехала поступать на филологический факультет МГУ. Квота для медалистов на факультете закончилась, зато появилась возможность быть зачисленной на факультет журналистики, который только что появился в университете. Так неожиданно для себя Саввина стала учиться на журналиста, а в свободное время посещать театральную студию, которую в 1957 году возглавил актер и режиссер Ролан Быков. Он-то и поставил на любительской сцене пьесу чешского драматурга Павла Когоута «Такая любовь», которая решалась в форме напряженного психологического диалога, в том числе с участием зрителей (тогда это было ново). И потому пользовалась огромным успехом у поколения оттепельной молодежи. Главную роль в спектакле играла Ия Саввина, которая в 1958 году окончила МГУ и получила распределение на должность редактора в Детгиз, но продолжала сотрудничать со студией, которая к тому времени стала Студенческим театром МГУ.
В том же 1958 году Ролан Быков был приглашен на роль Башмачкина в экранизацию повести Гоголя «Шинель», которую как режиссер на киностудии «Ленфильм» ставил Алексей Баталов. Он уже был знаменитым актером (а Быков еще нет), но между коллегами возникла дружба, в результате которой Баталов однажды оказался среди зрителей театральной студии. Алексей Владимирович вспоминает: «Спектакль был любительским, но Ия Саввина – «так искренна и убедительна, что ей вполне могли бы позавидовать многие профессиональные актрисы. Вернувшись домой, я сразу же позвонил Хейфицу в Ленинград. "Иосиф Ефимович, я только что видел даму с собачкой!" – "Да ну, это где же?" – "Невероятно, но в любительском спектакле МГУ"».
Дело в том, что в это время режиссер Иосиф Хейфиц, открывший когда-то Баталова, испытывал «отчаянные», по словам актера, сложности с поиском главной героини. Любопытно, что последнее появление Алексея Баталова на экране «в роли» тоже связано с А. П. Чеховым и Ией Саввиной. В телецикле, посвященном 100-летию МХАТа, «Чехов и К» (новелла «Рассказ госпожи NN») актеры играют еще одну историю отторгнутой любви.
фото: "Каждый день доктора Калинниковой" / Мосфильм
28 января 1960 года картина вышла в советский прокат, собрав почти 18 миллионов зрителей. Еще через несколько месяцев премьера «Дамы с собачкой» прошла на МКФ в Каннах. В числе победителей фестиваля оказались такие признанные шедевры, как «Сладкая жизнь» Феллини, «Приключение» Антониони, «Девичий источник» Бергмана, однако и фильм Хейфица в этом выдающемся контексте не остался без внимания. Советская кинопрограмма, в которую также вошли фильмы «Баллада о солдате» Григория Чухрая и «Неотправленное письмо» Михаила Калатозова, была признана лучшей среди национальных программ. Высокую оценку фильму дали Ингмар Бергман и Анна Маньяни, а Марчелло Мастрояни высказал сожаление, что не он был партнером Ии Саввиной в картине (официальную же награду МКФ за лучшую женскую роль разделили кинодивы европейского масштаба Мелина Меркури и Жанна Моро). А еще одним неожиданным жестом признания актрисы стало ее приглашение на сцену Театра имени Моссовета, где Саввина из рук Любови Орловой получила роль Норы в спектакле по одноименной пьесе Ибсена, став ее следующей исполнительницей.
Партнером Ии Саввиной в спектакле «Такая любовь» был специалист в области теории фильтрации и инженерной гидрогеологии, кандидат технических наук Всеволод Шестаков, ставший к тому времени мужем Ии Сергеевны (в театральной студии они и познакомились). Всеволод Михайлович был почти на девять лет старше супруги, вместо они прожили 18 лет. В своей области он стал признанным профессионалом: защитил докторскую диссертацию, долгое время был заведующим кафедрой гидрогеологии геологического факультета МГУ, имел звания почетного геолога и заслуженного профессора. Но страсть к актерству не покидала Шестакова. В 1988 году из МГУ он перешел… в труппу только что созданного театра «У Никитских ворот» под руководством Марка Розовского, окончательно став артистом. Играл роль Холстомера в спектакле «История лошади» (Холстомер). Снимался в эпизодических ролях в фильмах Григория Рошаля, Андрея Кончаловского, Александра Прошкина. Но главная удача была на пересечении двух профессий – ученого и артиста. Всеволод Шестаков сыграл главные роли в фильмах классика научно-популярного кино Семена Райтбурта – «Этот правый, левый мир» (1970, профессор), «Физика в половине десятого» (1971, физик), «Математика и черт» (1972, математик). Умерли Шестаков и Саввина в один год (2011) – с разницей в четыре месяца. Их сын Сережа пережил родителей на десять лет. Заботу о нем взял на себя второй муж Ии Сергеевны – актер и музыкант Анатолий Васильев.
Став признанной актрисой, Ия Саввина тоже долгое время оставалась верной другой (по диплому) профессии. До конца 1960-х годов с эссе, посвященными Фаине Раневской, Любови Орловой, Михаилу Ульянову, Нине Ургант, Сергею Юрскому, выступала на страницах журнала «Советский экран» и других изданий. Выпустила книгу интервью с Иосифом Хейфицем. Была одной из первых ведущих «Кинопанорамы» на ТВ. В 1970-е для телевидения написала сценарии документальных фильмов, посвященных драматургии Островского и Тургенева. Как сорежиссер в цикле «Литературный театр» экранизировала свой любимый рассказ Андрея Платонова «В прекрасном и яростном мире». И даже когда в фильме «Служили два товарища» ей предложили сыграть роль Саши, возлюбленной Брусенцова в исполнении Владимира Высоцкого, дала согласие сниматься, когда придумала «срифмовать» свою героиню с Мариной Цветаевой.
фото: "Служили два товарища", "Звонят, откройте дверь" / Мосфильм
Классика занимала огромное место в ее творчестве. В ее актерском списке из героинь Достоевского – Кроткая, Соня Мармеладова, из героинь Толстого – Долли, из героинь Островского – Кручинина и Кабаниха. Но особое положение – у Чехова. В театре, кино и на телевидении в разные годы Ия Саввина сыграла, помимо дамы с собачкой, Нину Заречную, Полину Андреевну («Чайка»), Войницкую («Дядя Ваня»), Ольгу, Анфису («Три сестры»), Шарлотту («Вишневый сад»), Зинаиду Савишну («Иванов»). А еще сестру Антона Павловича Марию Павловну («Сюжет для небольшого рассказа», 1969).
Среди тех, кто высоко оценил работу Ии Саввиной в «Даме с собачкой», была и Фаина Раневская. Актрисы на тот момент не были знакомы, но Раневская имела свойство писать восторженные письма даже незнакомым людям (которые часто были младше ее), если их работы производили на нее сильное впечатление (вслед за Саввиной такими актрисами стали Елена Камбурова и Марина Неелова). После знакомства Фаина Георгиевна подарила Ие Сергеевне свой портрет с надписью «Талантливой Саввиной – от такой же Раневской», а потом собственноручно написанный пейзаж. Из этого вовсе не следует, что между актрисами не было ссор (тем более что служили они в одном театре). Однажды в сердцах Саввина даже кричала Раневской: «Если вы великая, это не значит, что вы имеете право унижать других». Что позволило Фаине Георгиевне дать молодой коллеге парадоксальные характеристики: «Сталь в кружевах» и «Помесь гремучей змеи со степным колокольчиком». Такие оценки Саввину не смущали – наоборот, веселили! Наряду с Олегом Ефремовым и Владимиром Высоцким, она называла Раневскую в числе своих главных современников. А когда в 1977 году Саввина по приглашению Ефремова перешла во МХАТ, Фаина Георгиевна подарила ей перстень с печаткой БФ (что скорее всего означало инициалы сестры Раневской Беллы Фельдман). Умерла Ия Саввина в день рождения Фаины Раневской (ее уже не было на свете) – 27 августа, который празднуется как день советского кино.
Раневская была не единственной, кто «отыгрался» на прямодушном характере Саввиной. Известны, по крайней мере, три эпиграммы в адрес актрисы, написанные Валентином Гафтом. Среди них самые «приличные»:
Глазки серо-голубые,
Каждый – добрый, вместе – злые.
И – вторая:
Все это правда, а не враки,
И вовсе не шизофрения.
В Крыму гуляли две собаки:
Поменьше шпиц,
Побольше Ия!
фото: "История Аси Клячиной, которая любила, да не вышла замуж / Мосфильм
Саввина и сама умела дерзко, но по-дружески пошутить. Она долго искала, например, интонацию, когда ей предстояло озвучить Пятачка в серии мультфильмов про Винни-Пуха, пока ее не осенило спародировать манеру чтения стихов Беллы Ахмадулиной – передать ее высокий, «хрустальный» тембр. На что Белла Ахатовна отреагировала тоже с юмором, сказав: «Спасибо, что подложила мне не свинью, а "прелестного поросенка"». А иногда эта знаменитая саввинская прямота имела и неожиданно конструктивные последствия. Когда Андрей Смирнов снимал фильм «Белорусский вокзал», на роль фронтовой медсестры Раи сначала он пригласил Ию Саввину, которая категорически не согласилась с выбором режиссера и стала настоятельно продвигать свою подругу Нину Ургант. И эта роль стала общепризнанной!
Три главных актерских свершения Ии Саввиной – Анна Сергеевна, Ася Клячина и Аникеева – достались актрисе без конкурентной борьбы. Просто потому, что в первом и во втором случаях режиссеры, находясь в безвыходном положении, появление Саввиной восприняли как «дар небес», а в третьем – потому что роль в «Гараже» Брагинским и Рязановым изначально писалась в расчете на актрису*. Добавьте к этому заглавную роль Ии Саввиной в мелодраме «Каждый день доктора Калинниковой», прототипом которой был… легендарный хирург-ортопед Гавриил Илизаров, и это был тот случай, когда мужскую роль специально для Саввиной переписали на женскую. Такой исключительный опыт поставил Ию Сергеевну как актрису в особое положение. Она словно была лишена профессиональной зависти или комплекса актерской неполноценности. Могла даже указать на дверь режиссеру, если по каким-то соображениям не принимала его позицию. Как это было с фильмом «Курочка Ряба», который режиссер Андрей Кончаловский задумал как продолжение «Истории Аси Клячиной…». С той только разницей, что фильм 1967 года снимался как документ времени, «репортаж» из гущи народной жизни, в котором неприукрашенная бедность деревенских фактур (из-за чего фильм двадцать лет и не выпускался на экраны) органично сливалась с «пасторальным» сознанием его героев, а продолжение 1994 года решалось в саркастической манере, где было еще больше нищеты, но уже без любви к героям. Это была уже другая Ася, и играла ее другая актриса – Инна Чурикова.
*Вопрос, действительно ли роль Аникеевой в «Гараже» писалась специально для Ии Саввиной (что утверждается в нескольких источниках) остается дискуссионным. Дело в том, что в документах подготовительного периода исполнительницей этой роли обозначена… Людмила Гурченко. И тут можно только строить версии. Например, сценарий и, правда, писался на Саввину, а она согласие на участие в картине дала не сразу; к Гурченко же, «возвращенной» в кино не Рязановым, режиссер болезненно примерялся или просто хотел показать, что помнит о ней как об актрисе. Кстати, это не единственный случай, когда Ия Сергеевна выиграла кастинг у Людмилы Марковны. На роль Саши в «Служили два товарища» Гурченко тоже безуспешно пробовалась.
Ия Саввина о себе
«Ничего человеческое мне не чуждо, и при желании и хорошем ко мне отношении, из меня можно вить веревки».
фото: "Гараж" / Мосфильм
Коллеги о Ие Саввиной
Елена Санаева, актриса:Она была большая умница. Обожала книги, литературу... Ее внешность – простоватая, с тоненьким голосочком. В ней поначалу увидеть героиню просто никто не предполагал.
Наталия Тенякова, актриса: Она была человеком, который физически не переносил никакую несправедливость. Она была то, что называется героиня. Человек, могущий совершить подвиг.
Александр Калягин, актер:Она по-мужски водила машину. И вдруг ее кто-то подрезает. Открывается окно, и «хрустальная» дама с собачкой устраивает мат-перемат. Выстрел был такой силы, такой мощи… Я вжался в свое пассажирское кресло, и подумал: вот это класс!
Эльдар Рязанов, кинорежиссер, драматург:Она была умна, как сорок тысяч братьев. И очень талантлива. Я был в восхищении от ее работы… Выбрав совершенно интуитивно Саввину на роль Аникеевой, я получил актрису, которая невероятно обогатила роль. Я считаю, что она создала в фильме «Гараж» актерский шедевр!
Кирилл Серебренников, режиссер:Ее не интересовали сплетни. Ее интересовало настоящее художественное качество каждого человека. И при этом она тщательно выбирала, с кем ей общаться, с кем дружить…
Игорь Золотовицкий, актер, педагог:За кулисами в ожидании репетиции Ия Сергеевна разгадывала кроссворды. Это было ее любимое развлечение. Она была очень избирательным человеком. Но на нас, тогда молодых актеров, позволила себе обратить внимание. За что мы ей бесконечно благодарны.
Когда-то мне дико повезло: я проводил в Киноцентре на Красной Пресне (ныне снесенном) вечер памяти Ростислава Плятта, а после вечера участников в укромном местечке ждал накрытый стол. Смогли остаться только Юрий Никулин и Ия Саввина (нет, еще директор театра Моссовета Лев Лосев, но он быстро ушел). Ну и я – «от принимающей стороны».
Посиделки превратились в незабываемый поединок двух титанов устной речи: Никулина, который знал несметное количество анекдотов, и Ии Сергеевны, которая, как известно, в совершенстве владела ненормативной лексикой. Причем накал страстей определялся одним: Саввина непременно хотела рассказать анекдот, который бы Юрий Владимирович не знал, но – безуспешно. К концу третьего часа Никулин «сдался», сказав Саввиной: «Ты мне концовки не рассказывай, пусть это мучит меня всю оставшуюся жизнь!» И Ия, довольная, просияла.
Прошло несколько лет (Никулина уже не было в живых), и мы встретились с Ией Сергеевной Саввиной в одной поездке. Я ей напомнил про встречу в Киноцентре, а она мне сказала: «А вы знаете, что было на следующее утро?.. Мне позвонил Никулин и рассказал конец моего анекдота. Я от злости просто лезла на стенку!!! Ну не сволочь ли он?!!»
