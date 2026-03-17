От Петра и Павла: «Остров» как предчувствие

19 марта выходит в повторный прокат фильм Павла Лунгина «Остров» – один из наиболее известных фильмов современного российского кино, а 14 апреля исполнилось бы 75 лет со дня рождения исполнителя главной роли Петра Мамонова, который скончался в 2021 году. Этот тот случай, когда название фильма и имя актера не просто дополняют друг друга, а становятся синонимичными. Ведь даже режиссер картины Павел Лунгин, когда-то открывший для кино солиста из популярной рок-группы «Звуки Му» Мамонова, сняв его в «Такси-блюз» (1990), признает: без него «Остров» не стоило бы и начинать.
Успех фильма «Такси-блюз» был прежде всего международным (картина начинающего режиссера получила приз за режиссуру МКФ в Каннах), а участие Петра Мамонова в роли саксофониста-алкоголика скорее означало появление нового на советском, уже перестроечном экране «неформатного» героя. Успех же «Острова» был совсем иным: страна едва ли не впервые после балабановского «Брата» активно откликнулась на «повестку» фильма, ориентированную на возрождение моральных ценностей в их религиозной интерпретации. И именно в этом заключалась внутренняя эволюция Петра Мамонова, уже в прошлом – рок-музыканта, прошедшего искушение алкоголем, наркотиками и «вседозволенностью» кумира многомиллионной аудитории. Очевидно, что Мамонов за эти 15 лет стал другим – отшельником и проповедником с нотками истеричной нетерпимости к иным точкам зрения и с элементами юродивости в самоподаче (что так пригодилось Павлу Лунгину в следующем фильме «Царь», в котором актер и музыкант сыграл Ивана Грозного).
Показательнее всего этот феномен выразился в 2007 году, когда в ночь перед Рождеством фильм был показан на телеканале «Россия» с небывалым рейтингом, сопоставимым с новогодним поздравлением президента страны (через три месяца, уже под Пасху, показ был повторен), а в 2012 году зрители фестиваля отечественного кино «Московская премьера» назвали «Остров» лучшим фильмом десятилетия. Что не отменило, впрочем, и международную «карьеру» картины: «Остров» стал фильмом закрытия МКФ в Венеции, а в течение нескольких лет его фестивальные и зрительские премьеры прошли в Канаде, Греции, Казахстане, Украине, Германии (2006), Польше, Мексике, США, Чехии, Тайване, Бразилии, Финляндии (2007), Франции, Сербии (2008), Великобритании (2010) и других странах.
Еще важно, что фильм вызвал дискуссию. С одной стороны, его в массе своей не приняли критики (фильмом десятилетия, кстати, они назвали «Шапито-шоу» Сергея Лобана). С другой стороны, обычно конкурирующие между собой российские киноакадемии, вручающие каждый год свои статуэтки «Ника» и «Золотой орел» за достижения, неожиданно слились в единодушном признании. Лучшим фильмом 2006 года кинематографисты из двух лагерей назвали именно «Остров», одарив попутно своими статуэтками картину за лучшие режиссуру (Павел Лунгин) и операторскую работу (Андрей Жегалов), исполнение главной мужской роли (Петр Мамонов) и мужской роли второго плана (Виктор Сухоруков) – в этих номинациях киноакадемики совпали. Да, фильм вызвал дискуссию, но одновременно просигнализировал, что наступает время стабильности и любые дискуссии больше ни к чему.
Критики о фильме «Остров» (из рецензий 2006 года):
Фильм Павла Лунгина «Остров» имел все шансы оказаться неудачей – из числа тех, которые вызывают особенное раздражение. Тема востребованная – православие вновь насаждается, как картошка, икона применяется, как дубина, церковная цензура без спросу порывается регламентировать вполне светские вещи; сам Лунгин за двадцатилетнюю режиссерскую карьеру сделал достаточно слабых картин, рассчитанных на экспорт, — так, «Бедные родственники» поражали именно полной нравственной глухотой при всей привлекательности исходной сюжетной посылки. Так что те, кто ждал клюквы, ориентированной на французский прокат и снисходительное одобрение отечественных неоконов, имели на такие ожидания полное право. Тем приятнее обмануться. «Остров» – одна из самых больших удач отечественного кино в новом веке. Не обошлось, кажется, без Божественного участия – потому что только Божьим чудом картина по столь посредственному сценарию, да еще в исполнении столь неровного режиссера могла стать откровением.
Дмитрий Быков (Внесен Минюстом РФ в реест иностранных агентов, внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов). «Чудо острова». «Искусство кино», №10, 2006 г.
То, что Павел Лунгин, всегда деливший поляну скорее с Астраханом, чем с кем-либо другим, взялся снимать про духовные искания, кажется задним числом вполне закономерным: мастер банальности, рано или поздно он должен был наткнуться на это самое общее из мест. Но поскольку Лунгин – человек европейской культуры, интеллигентный и все такое, на территории монастыря он заговорил шепотом: откровенного бесстыдства «Луна-парка», «Свадьбы» или «Бедных родственников» здесь нет или почти нет. (…). В остальном же «Остров» – неглубокая могила; напыщенная, но вялая работа с чисто формальными – а следовательно, китчевыми – операторскими красивостями (вода, небо, церковь, лодка) и откровенно слабым сценарием, построенным на допущениях и поддавках. Драматургические дыры призван замаскировать перформанс Мамонова в роли божьего человека: он все время что-то азартно бурчит, возит тележку с углем и часто крестится.
Станислав Зельвенский. «Афиша», 15.11.2006 г.
«Коллег» героя, ласкового игумена отца Филарета и вредного «завхоза» отца Иова, играют Виктор Сухоруков и Дмитрий Дюжев – артисты сильные, культовые, но удивительно мирские рядом с Петром Мамоновым, в чем можно увидеть даже человеческую точность режиссерского выбора. Сценарий написан молодым драматургом Дмитрием Соболевым. И опять же понятно, что привлекло здесь Павла Лунгина вне зависимости от спроса на тему: это парадоксальная история – где-то невероятная, где-то конспективно прописанная, порой на грани фола и китча, но пронизанная нервной энергией и игровой стихией, ведь юродивый тоже своего рода артист. Так что «Остров» – тот же «Такси-блюз» минус иллюзии перестройки плюс религия и молитва, «житие святого разбойника» как метафора нового времени.
Исполнители ролей о Павле Лунгине и фильме «Остров»
Петр Мамонов, исполнитель роли отца Анатолия:
Мы с Павлом Лунгиным с детства знакомы. Наши матери дружили, они были переводчицами иностранной художественной литературы. И вдруг он меня позвал в фильм «Такси-блюз». Я был тогда еще неумелый актер, хотя уже гремел-шумел на рок-сцене. Энергичное вышло кино, хотя я в нем не все люблю. А «Остров» – это наша жизнь. Просто на нас пал выбор Божий. Отождествляю ли я себя с героем – нет, конечно. Но я всегда стараюсь служить, хотя и не всегда что-то выходит. Часто одолевает тщеславие. Сложная актерская работа!
Иван Грозный сложный был человек, всякий. Он думал, что силой можно заставить кого-то любить. Все хотят, чтобы их любили. Но – нет, нельзя. И войско не поможет. А отец Анатолий из «Острова», мой старичок, был таким, старался. И все лучики шли к нему… Для сердца, конечно, проще было играть в «Острове». Но надо ведь и Грозного кому-то воплощать. Не знаю, что ответственнее… А у режиссера такая работа, чтобы эксплуатировать артистов. Мы просто в его руках, как пешечки в шахматах. Он как хочет, так нами и двигает. Он в свой театр играет, а мы его делаем. И так интереснее жить.
«Сто вопросов к взрослому» («ТВ Центр»), 2010 г.
На съемках «Острова» я должен был ложиться в гроб. Три раза из него выскакивал – не выдерживал. Строгая вещь – гроб: лежишь, стеночки узенькие, ничего больше нет. Даже Евангелия, чтобы почитать. Что собрал в душе, с тем и лежишь. Блатные правильно говорят: в гробу карманов нет. В вечность мы возьмем то, что потрогать нельзя, – то, что уступили, простили, отдали. Блаженнее же отдавать, чем брать! (…) Не хочу ничем гордиться: ни своей ролью в фильме «Остров», ни стихами своими, ни песнями, – хочу с края глядеть на все это. Мне чудо – каждый день, у меня каждый день небо разное. И один день не похож на другой. Счастье, что стал это замечать.
Сайт Петра Мамонова
Виктор Сухоруков, исполнитель роли настоятеля монастыря, отца Филарета:
Когда Петр Мамонов предложил Лунгину мою кандидатуру, Павел Семенович откровенно сказал: побойся Бога, ну какой Сухоруков монах? А Петр говорит: вызывай, вы его не знаете… И за много лет впервые со мной стали проводить кинопробы с гримом, игрой – как положено. Андрей Жегалов, замечательный оператор, взял на плечо кинокамеру и начал со мной работать. Я прочел к этому времени сценарий и понял, что я должен взять самую сложную сцену, чтобы продемонстрировать не только темперамент, импульсивность, кураж моей натуры, но и покой, умиротворенность, умение любить и терпеть. Я не знал, как это играть, но есть понятие «интуиция». Очень много сил я потратил на съемках, чтобы себя утихомирить. Потому что, мне все время казалось, что я почти ничего не делаю. Ничего не играю. Если бы вы знали, сколько материала осталось за кадром…
Радио «Радонеж», 20.03.2013 г.
Виктория Исакова, исполнительница роли бесноватой Насти:
Помню, как на съемочной площадке Павел Семенович мне говорил: «Ты что-то делай, а я потом буду с этим что-то делать». Вот это главная, на самом деле, ценность кино. Я четко поняла, что режиссер – это не тот человек, который тебе скажет: пошла туда, встала там… То есть это тоже, конечно, скажет, но это не главное. Главное, что режиссер создает какой-то свой мир, купол, вакуум, и ты в него входишь и начинаешь там существовать.
Портал «Кинопоиск», 28.11.2020 г.
Режиссер Павел Лунгин о фильме «Остров» и Петре Мамонове:
Я прочитал сценарий и подумал, что это нереально, невозможно поставить. Но потом образ героя наложился на Мамонова, и я понял, что все получится.
«Петр Мамонов. Черным по белому» (Первый канал), 2011 г.
Это фильм про стыд. Это не фильм буквально про Бога. Меня удивило: я когда у патриарха был – еще у прежнего, Алексия, – он спросил: «Как же вы знаете быт монашеский? Вы, наверное, в монастыре бывали?» А я думаю: нигде я не бывал. Монашеский быт он такой же, как в любом учреждении. Везде одни и те же характеры, те же типы. Есть свой святой, свой карьерист, свой юродивый. Есть главное человеческое желание, чтобы тебя любили… Сейчас бы я, наверное, уже не снял «Остров». У меня нет таких сил, такой энергии, такого чувства правды… Важно даже не историю рассказать, а придумать свой мир. И в «Острове» это получилось. А то, что в кадре выставлено, – это сплошная декорация. Место съемок обнесли веревками. И, говорят, там сейчас экскурсии водят.
Павел Лунгин. «Мой герой» («ТВ Центр»), 2016 г.
Сценарий «Острова» написал молодой парень – арабовский ученик Дима Соболев. Он этим сценарием защищался во ВГИКе. А когда мы с Арабовым делали «Мертвые души», он мне показал этот сценарий. Я его прочитал, потом отложил, снова вернулся, снова отложил. И потом постепенно он начал жить внутри меня.
«Школа злословия» (НТВ), 2006 г.
Изначально это была буколическая история на маленьком озере в лесу. А мы решили ввести в эту историю море, берег, продувающий насквозь ветер… Фильм снимался три месяца. Мы закончили, когда пришла зима. Она была не морозная. Море не замерзало. Но приплыла стая мелких китов – белухи называются. И они были как льдинки на море. А камеру мы уже убрали. Очень жаль, что не сняли…
«Жизнь замечательных» (подкаст Первого канала), 2024 г.
Это место называется Темь. Никакого монастыря там не было. Я привязался к барже – она реальная, полузатопленная. Я придумал, что на ней возили заключенных. Что это последнее место, откуда отходят корабли на Соловки. Там всюду есть старые, полусгнившие причалы. Видимо, оставшиеся от той цивилизации. Там своя особая атмосфера, идущая, с одной стороны, от неба и островов в море. И с другой стороны, трагедии, которая разлилась очень сильно.
«Школа злословия» (НТВ), 2006 г.
Когда мы снимали, это было очень счастливое время. Тем более я не ожидал, что у фильма будет такой успех. Думал, 50 человек посмотрит – все! Такие вещи, они не продумываются заранее. Возникает соединение звезд, сил, личности Мамонова, решений потрясающего оператора Андрюши Жегалова… Ни у кого мы не просили благословения, никому мы не показывали сценарий. Скорее фильм понравился простым людям, и тогда возникла церковь. Но патриарху фильм очень понравился. Он даже дал нам благодарственные грамоты.
«Жизнь замечательных» (подкаст Первого канала), 2024 г.
Я и сам не понимаю, как этот фильм получился. У меня просто такой характер – обломовский. Пока я не загоню себя в угол, я ничего делать не буду. Вот и в этот фильм я кинулся, закрыв глаза и помолившись. И дальше все стало жить уже по своим законам… Мне-то всегда казалось, что все мои фильмы про то, как в человеке просыпается душа. Это было и в «Такси-блюзе», где таксист и ненавидит, и начинает любить человека, презираемого им. И в «Луна-парке» про мальчика-антисемита. И в «Свадьбе», где герой пытается усыновить чужого ребенка. Зачем это ему? Когда человек делал какие-то вещи против своего интереса, это меня всегда завораживало. И вдохновляло. Мне кажется, требуется какой-то новый уровень целомудрия, какая-то сила, чтобы заговорить об этом. «Остров», конечно, многое изменил в моем понимании того, что я делаю. Мне кажется, если у человека есть свой внутренний мир, он не может быть похож на другого человека. Это и есть показатель.
«Школа злословия» (НТВ), 2006 г.
Мамонов – архаический человек. Когда я снимал «Остров», я подумал, что он вообще средневековый. Человек 15-16 веков, которого сюда занесло. Он жить не мог, не знал, куда себя деть. И был свит из мышц, как из веревок. Он был средневековый со средневековыми приступами ярости, недоверчивости… После успеха «Острова», когда бабки возле метро ему руки целовали, он не очень хотел играть Ивана.
«Жизнь замечательных» (подкаст Первого канала), 2024 г.
Мамонов – все-таки не актер, а масштабная личность. Он пел рок, участвовал в спектакле, а мог бы и рисовать картины. Но, видимо, есть такие роли, в которые он может себя вогнать. Но все равно он играет. Он юродивый по роли. Это корень юродивости, а в юродивости самой по себе есть спектакль. Он человек-спектакль. Вся его жизнь – спектакль. Он был ключ к открытию этого сюжета… И при этом он играет. И это свойство его характера и его личности – он может дико все перетянуть на себя. Он всю жизнь тянет на себя так, что, если что-то ему не налезает, он обрезает. И это становится ему ненужным и неинтересным. Его жизнь – как его кожа… Он очень волновался в сцене изгнания беса. Обратите внимание в кадре он – отдельно и замечательная Вика Исакова – отдельно. Мы их не соединяли, потому что все его очень смущало. Он как камень, поросший мхом.
«Школа злословия» (НТВ), 2006 г.
Он кукушонок настоящий. Он всех выкидывал из гнезда. Мы с ним даже говорили об этом, и он даже хотел сделать спектакль об этом. Про человека, который всем говорит: это я, это я!!! Вот Янковский был совсем без этого качества. Они абсолютные антиподные… Я помню приехал Янковский в гостиницу в Суздаль. Начало съемок на следующий день. И вдруг пришел Мамонов. Я чувствую, что он выпил. Волнуется. А это нехорошо. Сидим в ресторанчике. Общение на грани. «Олег, ты пойми, я же тебя понять, понять хочу!» А Янковский курит трубку, совершеннейший англичанин: ну, пойми, говорит, пойми! «Да нет, Олег, ты не понимаешь…» И дальше, как крючок – откуда-то снизу пытается зацепить Янковского: «Я же тебя полюбить хочу, пойми…» Я через десять минут такого разговора не выдержал, ушел. А они как-то договорились. Олег ведь – великий профессионал. А Петр Николаевич – всегда любитель, всегда идет по краю невозможного, безвкусицы, переигрывания. Для меня было важно, что Иван Грозный и говорит, и кривляется, и молится, и плачет. Он и сверху, он и снизу. А посреди этого как столбик – митрополит Филипп, которого играет Янковский. Стоит святой и смотрит измученными глазами.
«Жизнь замечательных» (подкаст Первого канала), 2024 г.
P.S.
Павел Лунгин объявил о завершении ключевого этапа работы над документальной лентой, посвященной Петру Мамонову. Режиссер рассказал: «Зрители его, наверное, увидят не раньше, чем через три месяца. Мы закончили монтаж и теперь предстоит сложная работа со звуком и с очищением всех прав, потому что картина состоит из фрагментов: фотографий, кусков старых интервью, новых интервью, фрагментов из фильмов. Это такое сложное, составное произведение», – поделился деталями Лунгин. Съемочный процесс проходил в Москве, а также в Суздале (где снимался фильм «Царь») и Кеми (место съемок картины «Остров»). ТАСС, 17.03.2026 г.
