Доверительный голос оттепели. 100 лет со дня рождения актера и певца Владимира Трошина

15 мая – 100-летний юбилей актера театра кино и театра, эстрадного исполнителя, народного артиста РСФСР Владимира Константиновича Трошина (1926–2008). О его заметных киноролях «в кадре» говорить без дополнительных разъяснений трудно, хотя можно – за отсутствием главных ролей – вспомнить лектора Крутикова в фильме «Дело было в Пенькове» (1957), гусара в «Гусарской балладе» (1962) или Любиного мужа из телефильма «Старый Новый год» (1980). Но главным «инструментом» актера оказался его сочный, «объемный» по своему строению голос, одинаково замечательно «подающий» как героя Жерара Филипа в культовом в СССР франко-итальянском фильме «Фанфан-Тюльпан» (1951), так и песню «Подмосковные вечера», первоначально прозвучавшую в документальном фильме «В дни Спартакиады» (1956), но ставшую со временем мировым шлягером, «визитной карточкой» страны на несколько десятилетий после Всемирного фестиваля молодежи и студентов в 1957 году в Москве.
фото: Владимир Трошин с композитором Эдуардом Колмановским / РИА Новости
Вспоминает Владимир Трошин. «Я был приглашен в Лихов переулок, где располагалась Центральная студия документальных фильмов и где я к тому времени много озвучивал. Я должен был с мужским хором спеть две песни для фильма «В дни Спартакиады». Записал свои песни, собирался уходить и вдруг слышу красивый баритон Жени Кибкало из Большого театра. Он пел «Подмосковные вечера». Я спрашиваю редактора: «Что это за песня?» Мне отвечают: «Это, к сожалению, пойдет в корзину – не получилось…» А Кибкало – солист оперный, и песня у него звучала несколько официозно… «Как – в корзину?» – обращаюсь к композитору Василию Павловичу Соловьеву-Седому. И он мне тоже говорит: «Ну, что делать? Не получилось. У меня в Ленинграде несколько певцов от песни отказалось. Я и «пихнул» ее в эту картину. Но все то же самое…» В Ленинграде, кстати, песню пели как «Ленинградские вечера»…
А я пристал и говорю: «Мне кажется, мы можем выбросить что-то очень важное, стоящее». Автор слов песни Михаил Матусовский поверил мне, стал убеждать Соловьева-Седого сделать еще один дубль. И договорились, что, когда будет перерыв и оркестр уйдет «на перекур» (бесплатно, да еще в свободное время он бы не стал работать), композитор сядет за рояль, а я по-своему спою эту песню. Так и вышло. Было это в девять вечера, а завершилось озвучание фильма в два часа ночи. И про «мою» песню вроде бы все уже забыли. Пока наконец среди прочих дублей не прозвучала наша с композитором «домашняя заготовка». И наступила долгая пауза… Тогда режиссер говорит: «Мы же исключили песню. И эпизода для нее нет…» Но тут снова вмешался Матусовский. И решили вставить песню в эпизод, где спортсмены в Подмосковье отдыхают… Так потом непросто было и при записи песни с оркестром для радио. Но тут уже в роли «спасителя» выступил замечательный дирижер Виктор Кнушевицкий, джазовый по своему происхождению. Он и сделал аранжировку, которую знает теперь весь мир. После фестиваля молодежи и студентов в Москве. Его участники, сделавшие песню неофициальным гимном фестиваля, очень этому поспособствовали».
фото: Фото со спектакля Школы-студии МХАТ «Молодая гвардия»
Популярность Владимира Трошина после «Подмосковных вечеров» была огромной. К нему в очередь встали известные композиторы и поэты. Певец записал для кино и радио (телевидение только набирало силу) более 150 песен. И с течением времени даже стал объектом пародий и подражаний. Одно из них в иронической форме звучит в комедии Элема Климова «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен» (1964), когда дети со сцены в разнобой поют другую знаменитую песни эпохи оттепели «Четырнадцать минут до старта», а директор пионерского лагеря Дынин в исполнении Евгения Евстигнеева с авторитетным видом заявляет товарищу Митрофанову, что эту песню Гагарин пел в космосе. Пародировал Трошина уже в прямом смысле этого слова и самый известный артист этого жанра тех лет Виктор Чистяков. Один его пассаж звучал так: «Я когда-то в драме выступал. Я играл злодеев и героев. Микрофон потом я в руки взял. И с тех пор не знаю я покоя».
В одном из интервью Трошин рассказал о своей дружбе с Марком Бернесом. И это не было, надо полагать, случайностью. Конечно, Владимир Константинович был продолжателем исполнительской манеры Марка Наумовича – «тихой», доверительной, временами пронзительной и, безусловно, связанной не столько с вокальной школой, сколько со школой драматического артиста. Этому очень способствовал кинематограф. Ведь с экрана часто пели киноперсонажи, которые, в отличие от эстрадных певцов, имели куда больше прав на свою характерность, особенность, «изюминку». А официальный канон пения еще и в начале 1960-х годов отстаивал «академическую» манеру, главным воплотителем которой был прежде всего Большой театр. Народ же в массе своей жаждал не «школы», а задушевности. Вот и получалось, что в фильме «Простая история» (1960) вопреки интонации фильма песню «На тот большак, на перекресток…» за кадром пела не исполнительница главной роли Нонна Мордюкова, чей своеобразный певческий талант со временем стал частью ее легенды, а солистка Большого театра Валентина Левко. В спонтанном «споре» за «Подмосковные вечера» другого оперного солиста Евгения Кибкало прорывно побеждал Владимир Трошин, артист МХАТа. А официальная тенденция «правильного пения» при этом все равно «упорствовала» и даже инициировала в прессе фельетоны типа «Шептуны у микрофона». И это была не только борьба с конкретными исполнителями, но и с оттепелью тоже, ведь новая историческая эпоха не только очищала социализм от «скверны сталинизма», но и активно привносила в повседневную жизнь черты человечности, отстаивала право личности на свою реализацию.
фото: Владимир Трошин в 1963 году / Фотохроника ТАСС, В.Шидловский
К слову сказать, в эти годы Владимир Трошин был не единственным носителем новой, «неореалистической» правды (тут не лишним будет вспомнить, что новое, как правило, черно-белое кино эпохи оттепели очень питалось от своих итальянских предшественников). В этом ряду можно назвать имена еще ряда драматических артистов, которые больше преуспевали в певческом жанре, чем в кино или театре. Это и Юрий Пузырев (песня о тревожной молодости, фильм «По ту сторону», 1959), и Лев Барашков (песня «На безымянной высоте», фильм «Тишина», 1963), и Алексей Покровский (песня «Бери шинель, пошли домой», фильм «Аты-баты, шли солдаты…», 1976). А еще одну знаменитую песню о войне «От героев былых времен…» в фильме «Офицеры» (1971) спел вообще не артист, а второй режиссер Владимир Злотоустовский, который, правда, по первому образованию был актером. А потом эпоха оттепели потихонечку закончилась, и доверительность сменилась новым официозом.
Трошин рассказывал: «Мне очень нравились песни Бернеса, но я понимал, что у меня нет морального права их исполнять. Я считал, что это будет хамством, нахальством. Но когда Марк ушел из жизни, я посчитал для себя необходимым вернуться к ним, чтобы продлить жизнь его песенному наследию. А это и «Журавли», и «Три года ты мне снилась», и «Я люблю тебя, жизнь», и целый ряд других песен. А сейчас, к сожалению, все эти этические нормы забыты. Вот помню, был концерт в зале «Россия», и перед началом вывешен репертуар, чтобы было понятно, кто за кем идет. И я вижу, что песню со словами «Заправлены в планшеты космически карты» («мою» песню) поет Иосиф Кобзон. Я говорю композитору Оскару Фельцману: «А что, первый исполнитель уже умер, да?» А он: «Володя, ты понимаешь, Иосиф с космонавтами очень дружит. Он чуть ли не живет у них в Звездном городке. А в зале много космонавтов. И он хочет сделать им приятное». Я говорю: «Ну, делайте!», хотя и не считал, что это правильно».
фото: Владимир Трошин в спектакле МХАТ «Старый новый год» /Фотохроника ТАСС, Василий Егоров
Владимир Трошин окончил Школу-студию МХАТ в 1947 году. Это был самый первый выпуск будущего театрального вуза, который благословил сам Владимир Иванович Немирович-Данченко. Его не стало в 1943-м, а за несколько месяцев до смерти он обратился с письмом к Сталину, в котором выразил большую тревогу по поводу судьбы Художественного театра. Он видел, что актеры, некогда выпестованные им и Станиславским (так называемое «второе поколение мхатовцев» – Тарасова, Массальский, Грибов, Андровская, Яншин), вошли в пору своего творческого зенита, купаются в огромной популярности, но их совершенно не заботит, будет ли у них «продолжение». И вот – идет кровопролитная война, до ее переломных моментов еще далеко, Москва остается закрытым, прифронтовым городом, а будущие педагоги Школы-студии МХАТ (в том числе и знаменитые артисты) ездят по всей стране в поисках талантливых абитуриентов.
«Во МХАТе была потрясающая труппа, но молодежи в театре просто не было. Сорокалетние играли двадцатилетних. И нас стали искать, собирать. Приехала мхатовская комиссия и в Свердловск (а сам я из поселка Михайловское, что рядом с сегодняшним Екатеринбургом). С начала собралось 280 человек, потом осталось 11, а уже из них выбрали четверых. В том числе и меня. Последний тур был в Москве. Я приехал, и оказалось, что таких «счастливчиков» еще три с половиной тысячи – со всей страны. В итоге осталось 27… Жить при этом негде. Общежития еще не было. И меня определили в помещение на территории театра, где днем дежурили пожарники. Так я существовал почти десять лет – и во время учебы, и после завершения школы-студии, когда меня взяли во МХАТ.
фото: Запись выступления Владимира Трошина, 1961 год
По правде говоря, нас очень ждали в театре. И учили так, как будто бы мы единственный набор и следующего уже не будет. Все актеры-корифеи собирались на наши спектакли. К нам приходили Пастернак, Ахматова (хотя она была под запретом), а играл пианист Нейгауз… Но потом так получилось, что в театре на нас стали сбрасывать в основном советский репертуар, к которому «старики» относились как к скучной обязаловке. Я даже Сталинскую премию получил в 1951 году за участие в спектакле «Вторая любовь». Но все это не радовало и накладывало на наше поколение клеймо второсортности. Что ощутил и Олег Ефремов, когда пришло время ему стать главным режиссером МХАТа. Трагическое поколение!.. Единственное: в театре по роли я мог петь. И вот счастливое совпадение: в спектакле «Двенадцатая ночь» я исполнял роль Шута, для которого Эдуардом Колмановским была написана песня. По этой песне меня и запомнили и стали приглашать на радио, в кино и на эстраду (мне уже было 30). Так любовь к театру, в котором я прослужил всю жизнь, осталась почти безответной, зато мой голос хорошо прозвучал в кино. Кого я только не озвучивал, где только не пел…»
5 самых известных песен в исполнении Владимира Трошина, прозвучавших в кино (первое исполнение)
«Подмосковные вечера» (В. Соловьев-Седой – М. Матусовский) / «В дни Спартакиады» (док.), 1956
«Течет Волга» (М. Фрадкин – Л. Ошанин) / «Течет Волга», 1962
«Ночной разговор» (М. Фрадкин – В. Лазарев) / «Если ты прав…», 1963
«Четырнадцать минут до старта» (О. Фельцман – В. Войнович) / «Мечте навстречу», 1963
Песня неуловимых мстителей (Б. Мокроусов – Р. Рождественский) / «Неуловимые мстители», 1966
5 самых именитых звезд мирового кино, озвученных актером (главные роли)
Джон Пэйн / «Серенада Солнечной долины» (США, 1941 / советский прокат – 1961)
Джон Миллс / «Большие надежды» (Великобритания, 1946 / 1960)
Жерар Филипп / «Фанфан-Тюльпан» (Франция–Италия, 1951 / 1955)
Жан Маре / «Горбун» (Франция–Италия, 1959 / 1979)
Филипп Нуаре / «Старое ружье» (Франция–ФРГ, 1975/1976)
фото: Кадр из фильма «Дело было в Пенькове» / Киностудия им. М.Горького
5 самых обсуждаемых на форуме «Кино-Театр.Ру» фильмов с участием Владимира Трошина (роли второго плана)
«Старый Новый год» (тв), 1980, реж. О. Ефремов, Н. Ардашников (Любин муж)
«Дело было в Пенькове», 1957, реж. С. Ростоцкий (лектор Крутиков с мемом «Таким образом мы установили, что может быть сон без сновидений, но, не может быть – чего? – сновидений без сна»)
«Первый троллейбус», 1963, реж. И. Анненский (исполнение песни «За тобою вслед», А. Эшпай – Р. Бойко / Л. Дербенев; в кадре «поет» Олег Даль)
«Гусарская баллада», 1962, реж. Э. Рязанов (гусар; исполнение в кадре песни «Давным-давно», Т. Хренников – А. Гладков)
5 исторических личностей, которых актер изобразил в театре и кино
Олег Кошевой, молодогвардеец / «Молодая гвардия» (1947, Школа-студия МХАТа, дипломный спектакль)
Климент Ворошилов, полководец / «Олеко Дундич» (1958, СССР–Югославия, реж. Л. Луков), а также еще в пяти фильмах, включая «В городе Сочи темные ночи» (1989, реж. В. Пичул; актер в роли Ворошилова)
Уинстон Черчилль, премьер-министр Великобритании / «Крах» (1968, реж. В. Чеботарев)
Михаил Горбачев, первый президент СССР / «Чернобыль. Последнее предупреждение» (США–Великобритания–СССР, 1992, реж. Э. Пейдж)
Николай Подгорный, председатель президиума Верховного совета СССР / «Серые волки» (1993, реж. И. Гостев)
