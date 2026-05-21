Драйзер — Эйзенштейну: «Я всегда полагал, что русская аудитория особо оценит «Финансиста»

В издательской программе Музея «Гараж» вышла книга, которую Сергей Михайлович Эйзенштейн задумал 90 лет назад, но не успел реализовать. «Несделанные вещи» посвящены пяти проектам, которые режиссер планировал сделать в начале 1930-х («Золото Зуттера», «Американская трагедия», «¡Que viva México!», «МММ» и «Москва»), но по разным причинам ему это не удалось. Теперь она увидела свет благодаря опытному и чуткому составителю Науму Ихильевичу Клейману, киноведу и большому специалисту по Эйзенштейну. С любезного позволения редакции публикуем фрагмент книги, где приводится переписка Сергея Эйзенштейна и Теодора Драйзера, чей роман «Американская трагедия» режиссер чуть не экранизировал, оказавшись в Голливуде. Перевод с английского — Юрия Кунгурова.
фото: Обложка книги «Несделанные вещи» Сергея Эйзенштейна / Издательская программа Музея «Гараж»
Сергей Эйзенштейн познакомился с Теодором Драйзером в ноябре 1927 года во время визита писателя в СССР (посещение коммунальной квартиры в доме No 23 на Чистопрудном бульваре, где жил режиссер, отразилось в книге «Драйзер смотрит на Россию»). В мае 1930 года Эйзенштейн, приехав в Нью-Йорк, нанес писателю ответный визит, впоследствии упомянутый в его книге «Yo. Мемуары». Их переписка продолжалась до 1941 года. В архиве Эйзенштейна в РГАЛИ сохранились письма Драйзера с ноября 1927 до 19 октября 1931 года (1-1795), а также незавершенный черновик англоязычного письма к Драйзеру, написанный в Мексике в августе 1931 года (2-1757).
В фонде Теодора Драйзера, хранящемся в Университете штата Пенсильвания, находятся четыре рукописных письма режиссера и четыре машинописных письма писателя. Семь из восьми публикуются здесь в переводе с электронных копий, которые университет любезно предоставил нашему изданию при содействии профессора Университета штата Оклахома Дастина Кондрена.
фото: Эйзенштейн и Дисней в его студии (1930) / Отпечаток фотографии Г. В. Александрова
Хасиенда Тетлапайак, 21 августа 1931
Мой дорогой Драйзер, я только что вернулся из поездки по стране, и первое, что я нашел в своей почте, — это посылка от Вас. Большое спасибо за то, что Вы прислали мне последний акт трагедии, разворачивающейся вокруг Вашего шедевра; многие отрывки из этих 4 страниц могли бы быть написаны мной (при условии, что я мог бы выражаться на более достойном английском, чем сейчас).
Я здесь так далек от кино-котла (и кино-скота!) города ангелов[1], что узнал о съемках «Трагедии» только в марте! (Я прочитал об этом в Times.) И не раньше июня — из некоторых популярных журналов о кино — о Вашем несогласии с этой версией — и подробностях о самом фильме — подробностях, которые более чем оправдывают Вашу атаку!
У меня даже была идея написать Вам в марте, чтобы уведомить Вас, в чем может состоять опасность съемок. «Мы хотели бы видеть „А. т.“ как реалистичную простую полицейскую историю». «История убийства» — вот что мне сказал один из исполнительных продюсеров. Вот чего они от меня ожидали. И это — после прочтения сценария в нашей трактовке (который пришлось бы сократить примерно на 1/4–1/3 его длины, затрагивая саму цель и идеи, — после обсуждения вопроса с Вами и с «гениями проката» — до этого мы не могли бы придать сценарию окончательную форму и длину!). Для меня «сжатие» было бы возможно только в последней части — в основном в судебном процессе (центре нынешней версии!). Что меня привлекло в его описании у Вас, так это то, как Вы изумительно раскрыли истинные намерения вершителей правосудия (борьба вокруг выборов) — как за, так и против — и показали всю закулисную механику: полная трагизма человеческая история в итоге использована просто как очередной предвыборный пропагандистский трюк. Глупо делать из этого судебного процесса еще один «Суд над Мэри Донген»[2], основанный на «острых моментах» детективного сюжета, — даже с чисто формальной стороны проблемы — об озере «тайны», столь важной для дешевых полицейских «триллеров»! «Острые моменты» в «А. т.» совсем другого и более глубокого рода.
Для меня решающим моментом были первые чаевые, которые Клайд получает в отеле: это «ключ» ко всей личной трагедии[3]. И я предполагал применить все наше кинематографическое умение к этому моменту, к окружающим его и последующим эпизодам — все они связаны с одним и тем же «лейтмотивом» разрушения психики и постепенной гибели характера мальчика из-за среды, ее социальных условий. Мальчика, который в других условиях мог бы быть воспитан как трудолюбивая и творческая личность.
Помимо этого, как «острый момент» меня захватывала — и захватила бы зрителей — возможность всмотреться в человеческий аспект того, что люди слишком привыкли считать «просто еще одним» механическим элементом «лифта», — в [личность] «мальчика-лифтера»!
Величие Вашего достижения в том, что Вы сумели проследить путь от газетной заметки о «просто еще одном случае убийства» до общей социальной и человеческой подоплеки, которая привела к убийству. Фильм же, как я вижу, вернул сюжет обратно в судебный отчет, и я не понимаю, зачем они обратились к Вашим двум томам... и заплатили за это!.. — вместо того, чтобы использовать одну или две газетные вырезки об исходном или каком-то ином случае!
И я буквально подскочил на стуле, когда прочел, что картина начинается со «сцены вечеринки в доме дяди» или что это утверждается в либретто.
Сделать фильм по Вашему роману — колоссально сложная работа: там, где Вы вольны намекнуть в коротком предложении только на подходящий для ситуации гибкий нюанс, мы должны потратить футы и футы «жесткого» целлулоида. Но преступно даже не попытаться перевести идею и цель книги в изображения и кастрировать самые важные ее части.
Как сам процесс разворачивается изнутри — какая перед нами реальная «сцена в зале суда»…
Вы очень обяжете меня, если сообщите мне больше подробностей об этом, — не забывайте: мне тоже пришлось «визуализировать» весь сюжет! — и его жизнь, его злоключения и дальнейшие приключения очень меня интересуют.
Жду новостей от Вас, сердечно приветствуя Вашу жену и Вас,
С уважением,
Сергей Эйзенштейн
NB. Не смею более наскучивать Вам моим плохим английским!
Нью-Йорк-Сити, 1 сентября 1931
Дорогой Эйзенштейн!
Меня очень заинтересовало Ваше письмо, и я признателен Вам за изображение трудностей с Вашей точки зрения. Ничто не огорчало меня больше, чем их отказ позволить Вам сделать картину. Меня удовлетворяло, что никто в «Парамаунте» не мог бы сделать это так же хорошо, как сможете Вы, но сугубо приземленный и утилитарный путь, который они избрали, чтобы отклонить Ваш оригинальный план, меня разъярил.
Как Вы видели, я максимально старался предотвратить производство, но прилагаемое [судебное] решение пояснит Вам, что произошло. Такова в Америке позиция законников в отношении кино. У нас есть теперь некое юридическое толкование того, каким должен быть подход к нему!
Что Вы делаете в Мексике? Снимаете фильм, и если да, то фильм какого рода Вы делаете и как Вам удается там жить и чувствовать себя комфортно?
Можете ли Вы вообразить, что «Американскую трагедию» когда-нибудь экранизируют в России? Я желаю, чтобы это случилось. Во всяком случае, хочу, чтобы Вы знали, что я испытываю величайшее восхищение Вами и Вашей выдающейся работой и надеюсь, что наступит время, когда, возможно, что-либо мое попадет не просто в Ваши руки, но и в поле Вашей творческой силы.
Вы когда-нибудь читали мою трагедию «Рука гончара»? Если нет, то мне хотелось бы послать Вам ее экземпляр[4].
Мои лучшие пожелания, как всегда.
Теодор Драйзер
Мехико-Сити, 10 сентября 1931
Мой дорогой Драйзер!
Благодарю Вас за очень интересные материалы, которые Вы мне прислали.
Я делаю фильм о Мексике — и надеюсь, что он будет хорошим, — эта страна фантастически прекрасна и интересна, и у нас много первоклассного материала.
И я предпочитаю любые трудности — финансовые или связанные с комфортом — золотой клетке Голливуда.
Я не читал названной Вами книги и буду очень рад прочитать ее.
Как всегда, искренне Ваш
Эйзенштейн
P.S. Через пару месяцев намереваюсь вернуться в Штаты для озвучивания
фильма.
Нью-Йорк-Сити, 16 сентября 1931
Дорогой Эйзенштейн,
благодарю за Ваше письмо. У меня будет экземпляр «Руки гончара», чтобы послать Вам, через день или два.
Пошлю вместе с ним также страницу [журнала] The Progressive c одной из моих статей. Зная, что Вы понимаете, подобно мне, что материалы такого рода должны охватывать как можно более широкую читающую аудиторию, я спрашиваю, могли бы Вы, используя некоторые из Ваших связей, перепечатать это в ведущей мексиканской газете? Я был бы весьма признателен за Ваши усилия в этом направлении.
Наилучшие приветы и добрые пожелания.
[Теодор Драйзер]
фото: Рабочие материалы «¡Que viva México!» / Mexican Film Trust, Мосфильм
Федеральный округ Мехико, 24 сентября 1931
Мой дорогой Драйзер!
Я получил сегодня утром «Руку гончара» и сразу начал ее читать. Я прочитал ее не останавливаясь, как Вы можете легко вообразить, это одна из самых необычайно сильных драм, которые я когда-либо читал.
Мне жаль, что мои планы на будущее производство, похоже, уже определены для меня, — я получил срочный вызов в Москву, должен как можно скорее вернуться для съемок грандиозного юбилейного фильма к пятнадцатой годовщине революции. Я пишу «мне жаль» — это значит, что я уже полон планов, и даже говорить не приходится об экранизации Вашей пьесы!
Я пытаюсь максимально сократить свое пребывание здесь, проскочить через прекрасное место под названием Голливуд — и вернуться в Москву.
Хотя мне понадобится еще пара месяцев, в течение которых я надеюсь получать от Вас как можно больше писем.
Искренне Ваш
Эйзенштейн
P.S. Я с величайшим интересом прочитал Вашу статью. Публикация ее здесь более чем сомнительна.
Уэст-Палм-Бич, Флорида, 24 марта 1932
Мой дорогой Драйзер!
Мы сейчас мчимся на машине из Мексики в Нью-Йорк. Мы потеряли месяц на границе из-за любезности тех, кто очень не хотел видеть нас в этой стране!
Как бы то ни было, мы движемся на север и надеемся увидеть и приветствовать Вас примерно через неделю.
Искренне, как всегда
Ваш
Эйзенштейн
фото: Рабочие материалы «¡Que viva México!» / Mexican Film Trust, Мосфильм
Нью-Йорк, 3 января 1938
Дорогой Эйзенштейн,
я уже больше года собирался написать Вам о разных вещах, но никто, похоже,
ничего не знал о Вас или о том, где Вас можно найти. Но только сейчас я увидел в газетах, что Вы вернулись в дело и заняты созданием другого фильма.
Я полагаю, Вы знаете, что, когда в этой стране поставили мою «Американскую трагедию», проделанная работа оказалась столь слаба, что мне пришлось заставить кинематографистов внести поправки. Не был я удовлетворен и их работой над «Дженни Герхардт» [5]. В общем, я испытываю полное отвращение к местной киноиндустрии, не только из-за результатов их обхождения с моими трудами, но и в целом, как Вы прекрасно знаете, из-за их дешевого коммерциализма и потакания самым низким и неразборчивым вкусам.
С самого зарождения техники движущегося изображения я рассматривал ее как художественное средство, намного превосходящее по большинству выразительных возможностей письменность, живопись и другие виды искусства, и я надеялся, что моя собственная работа может быть удовлетворительно переведена в нее. Сейчас меня занимает вопрос, не хотели бы Вы поставить сценарий по «Американской трагедии», который Вы когда-то представили, или, в сущности, по любому из моих других романов. Я всегда полагал, что русская аудитория особо оценит «Финансиста», потому что он касается здешнего капиталистического застоя. Позвольте мне узнать от Вас об этом. На самом деле, я был бы очень рад любой Вашей весточке. Я часто спрашивал себя, как Вы поживаете и получаете ли возможность выразить что-либо из Ваших великих планов.
С наилучшими пожеланиями, Теодор Драйзер
[Сноски >>][1] В англоязычном оригинале письма Эйзенштейн использует игру слов: «I am here so far from film-kettle (and film-cattle!) of the angel-city...» Лос-Анджелес — имя, данное городу испанскими миссионерами, основавшими его в 1781. На его территории расположен Голливуд.
[2] Имеется в виду «Судебный процесс над Мэри Дуган» («The Trial of Mary Dugan»), американский фильм 1929 года компании «Метро-Голдвин-Майер», с Нормой Ширер в главной роли. Фильм был основан на одноименной бродвейской постановке (1927) Байярда Вейлера, который стал и режиссером фильма. Сюжет его состоит в том, что Мэри Дуган, бродвейская танцовщица, обвиняется в убийстве своего богатого любовника и предстает перед судьями, предубежденно относящимися к самому образу ее жизни. Брат Мэри — Джимми, недавно получивший лицензию адвоката, старается защитить свою сестру в нетрадиционном стиле. Неожиданные показания свидетелей в пользу Мэри обеспечивают традиционный для Голливуда хеппи-энд.
[3] В черновом варианте этого письма, хранящемся в РГАЛИ, далее следует важный пассаж, опущенный при переписывании: «Я предполагал всеми средствами киноискусства акцентировать именно это место и сопутствующие ему моменты, являющиеся вариациями на один и тот же „лейтмотив“ — разложение характера и постепенное разрушение психики юноши под влиянием социального окружения. (Ликурговская тема — это как бы хорал на тот же лейтмотив, приобретающий симфоническое звучание.)». Ликург — вымышленный город, прототипом которого был Кортленд в штате Нью-Йорк, где работал Честер Джиллетт, прототип Клайда Гриффитса.
В названии города Драйзер использовал имя полумифического царя древнегреческой Спарты, реформатора строя и законов государства, а также системы воспитания его граждан. В частности, Ликургу молва приписывала создание «общества равных» — прообраз «американской мечты об обществе равных возможностей для граждан»; ее Эйзенштейн и называет «хоралом» на фоне лейтмотива — «разрушения психики юноши», идущего на преступление ради социального благополучия.
[4] Присланное Драйзером в Мексику издание пьесы «Рука гончара» с дарственной надписью Эйзенштейну хранится ныне в Музее книги Российской государственной библиотеки.
[5] «Дженни Герхардт» (1911) — второй (после «Сестры Керри») роман Драйзера. Его экранизацию с Сильвией Сидней в главной роли снял в 1933 для фирмы «Парамаунт» родившийся в России режиссер Марион Геринг (1901–1977).
